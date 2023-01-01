大方廣佛華嚴經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

世間淨眼品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間淨眼品第一之二

復有釋提桓因，於三世佛出興住滅決定大智念喜法門，而得自在；普稱滿天，於眾生色、如來色身諸功德力清淨法門，而得自在；慈眼天，於平等慈雲蔭覆法門，而得自在；寶光稱天，於眾光色具足念佛普勢法門，而得自在；樂喜髻天，於觀眾生業報法門，而得自在；樂念淨天，於諸佛國具淨法門，而得自在；須彌勝音天，於觀世間生滅法門，而得自在；念智慧天，於起當來菩薩諸行化眾生因超念法門，而得自在；淨華光天，於一切天娛樂法門，而得自在；慧日眼天，於諸天處教化流通善根法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有釋提桓因，於三世佛出興住滅決定大智念喜法門，而得自在；普稱滿天，於眾生色、如來色身諸功德力清淨法門，而得自在；慈眼天，於平等慈雲蔭覆法門，而得自在；寶光稱天，於眾光色具足念佛普勢法門，而得自在；樂喜髻天，於觀眾生業報法門，而得自在；樂念淨天，於諸佛國具淨法門，而得自在；須彌勝音天，於觀世間生滅法門，而得自在；念智慧天，於起當來菩薩諸行化眾生因超念法門，而得自在；淨華光天，於一切天娛樂法門，而得自在；慧日眼天，於諸天處教化流通善根法門，而得自在。

爾時，釋提桓因承佛神力，遍觀三十三天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因承佛神力，遍觀三十三天眾，以偈頌曰：

「若念一切三世佛， 廣能觀察佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若念一切三世佛， 廣能觀察佛境界，

諸佛國土成敗事， 以佛神力皆悉見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛國土成敗事， 以佛神力皆悉見，

佛身清淨滿十方， 妙色無比應一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身清淨滿十方， 妙色無比應一切，

光明照耀最殊特， 具足廣稱如是見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照耀最殊特， 具足廣稱如是見，

本修方便大慈海， 充滿一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本修方便大慈海， 充滿一切諸眾生，

悉能調伏一切眾， 開清淨眼見無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能調伏一切眾， 開清淨眼見無極，

念佛功德無量故， 得生廣大歡喜心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念佛功德無量故， 得生廣大歡喜心，

世間無與如來等， 離垢稱王住法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無與如來等， 離垢稱王住法門，

清淨業海滿眾生， 一切悉見無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨業海滿眾生， 一切悉見無有餘，

種種因起深廣福， 如是善見猶滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種因起深廣福， 如是善見猶滿月，

諸佛充滿遍十方， 一切眾生無不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛充滿遍十方， 一切眾生無不見，

既得見已悉調伏， 皆得無上方便念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得見已悉調伏， 皆得無上方便念，

如來智身明淨眼， 周遍一切十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智身明淨眼， 周遍一切十方剎，

悉令眾生皆覩見， 妙音宣化無不解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令眾生皆覩見， 妙音宣化無不解，

佛一毛孔現眾行， 佛子見已具修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一毛孔現眾行， 佛子見已具修習，

具足成就無量德， 如是善慧猶滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足成就無量德， 如是善慧猶滿月，

一切眾生得悅樂， 皆因如來神力生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生得悅樂， 皆因如來神力生，

如來無量功德故， 是名無垢雜華門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量功德故， 是名無垢雜華門，

若能須臾念如來， 乃至一念功德力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能須臾念如來， 乃至一念功德力，

永得遠離眾惡趣， 智慧日光滅癡闇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永得遠離眾惡趣， 智慧日光滅癡闇。」

復有日光天子，於照十方諸眾生身盡未來際正住莊嚴法門，而得自在；眼焰光天，於照諸色無上智海法門，而得自在；須彌光天，於起眾生轉勝清淨功德法門，而得自在；淨寶月天，於樂度一切苦行法門，而得自在；勇猛不退天，於無障礙普照法門，而得自在；妙華光天，於淨日光照眾生身法門，而得自在；勝光天，於光照世間積集功德法門，而得自在；寶髻天，於眾寶海現種種色境界法門，而得自在；明眼天，於一切趣開清淨眼觀法界藏法門，而得自在；勝地天，於諸眾生淨乘法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有日光天子，於照十方諸眾生身盡未來際正住莊嚴法門，而得自在；眼焰光天，於照諸色無上智海法門，而得自在；須彌光天，於起眾生轉勝清淨功德法門，而得自在；淨寶月天，於樂度一切苦行法門，而得自在；勇猛不退天，於無障礙普照法門，而得自在；妙華光天，於淨日光照眾生身法門，而得自在；勝光天，於光照世間積集功德法門，而得自在；寶髻天，於眾寶海現種種色境界法門，而得自在；明眼天，於一切趣開清淨眼觀法界藏法門，而得自在；勝地天，於諸眾生淨乘法門，而得自在。

爾時，日光天子承佛神力，遍觀日天子眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，日光天子承佛神力，遍觀日天子眾，以偈頌曰：

「佛慧光明無邊際， 普照十方無量土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛慧光明無邊際， 普照十方無量土，

令一切眾面覩佛， 種種方便化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切眾面覩佛， 種種方便化眾生。

眾生大海廣無量， 悉能具足知其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生大海廣無量， 悉能具足知其心，

開發眾生智慧海， 善勝光明如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開發眾生智慧海， 善勝光明如是見。

如來普為出興世， 遍照十方悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普為出興世， 遍照十方悉無餘，

如來法身無等等， 以無上智演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身無等等， 以無上智演說法。

無數劫海諸有中， 難行苦行為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數劫海諸有中， 難行苦行為眾生，

是故淨光如虛空， 妙身顯現猶滿月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故淨光如虛空， 妙身顯現猶滿月。

佛演妙音無障礙， 周遍十方悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛演妙音無障礙， 周遍十方悉無餘，

分別廣演一切法， 因緣方便具足說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別廣演一切法， 因緣方便具足說。

放大光明不思議， 十方世界悉明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明不思議， 十方世界悉明淨，

令人歡喜發道意， 是名莊嚴勝法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令人歡喜發道意， 是名莊嚴勝法門。

一切世間諸光明， 不及佛身一毛光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間諸光明， 不及佛身一毛光，

佛光微妙難思議， 最勝能現此神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光微妙難思議， 最勝能現此神變。

一切諸佛法如是， 各坐十方道樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛法如是， 各坐十方道樹下，

為眾分別道非道， 清淨妙眼如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾分別道非道， 清淨妙眼如是見。

癡冥眾生盲無目， 為斯苦類開淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡冥眾生盲無目， 為斯苦類開淨眼，

為彼示現智慧燈， 得見如來清淨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼示現智慧燈， 得見如來清淨身。

方便自在無倒惑， 悉應堪受一切供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便自在無倒惑， 悉應堪受一切供，

漸教開示解脫道， 是名淨眼方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸教開示解脫道， 是名淨眼方便地。

於一法門說無邊， 無數劫中廣敷演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一法門說無邊， 無數劫中廣敷演，

分別深遠清淨義， 是名周遍妙法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別深遠清淨義， 是名周遍妙法門。」

復有月天子，於調伏眾生普照法界法門，而得自在；耀華天，於普觀攝一切諸法境界法門，而得自在；勝光莊嚴天，於諸眾生心海境界皆悉令轉法門，而得自在；雜樂世間天，於能生一切不可思議愛樂法門，而得自在；眼光天，於令眾生實見法門，而得自在；現淨光天，於大慈悲救護一切苦惱眾生法門，而得自在；普遊靜光天，於無癡淨月法門，而得自在；妙莊嚴天，於觀諸法如幻如化空無法門，而得自在；淨菩提天，於善解一切業行所起法門，而得自在；大光焰天，於滅諸天疑照度法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有月天子，於調伏眾生普照法界法門，而得自在；耀華天，於普觀攝一切諸法境界法門，而得自在；勝光莊嚴天，於諸眾生心海境界皆悉令轉法門，而得自在；雜樂世間天，於能生一切不可思議愛樂法門，而得自在；眼光天，於令眾生實見法門，而得自在；現淨光天，於大慈悲救護一切苦惱眾生法門，而得自在；普遊靜光天，於無癡淨月法門，而得自在；妙莊嚴天，於觀諸法如幻如化空無法門，而得自在；淨菩提天，於善解一切業行所起法門，而得自在；大光焰天，於滅諸天疑照度法門，而得自在。

爾時，月天子承佛神力，遍觀月天子眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，月天子承佛神力，遍觀月天子眾，以偈頌曰：

「普於眾生放大光， 十方國土見如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普於眾生放大光， 十方國土見如來，

照除一切愚癡闇， 明了不可思議法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照除一切愚癡闇， 明了不可思議法。

佛界無邊不可盡， 無量劫中集功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛界無邊不可盡， 無量劫中集功德，

種種方便妙法門， 調伏一切眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便妙法門， 調伏一切眾生類。

如來智慧甚深遠， 知他無量諸心海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧甚深遠， 知他無量諸心海，

隨順為轉淨法輪， 令生無量歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順為轉淨法輪， 令生無量歡喜心。

眾生遠離賢聖樂， 沒在世間無量苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生遠離賢聖樂， 沒在世間無量苦，

佛與斯等清淨法， 心得悅樂安隱住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與斯等清淨法， 心得悅樂安隱住。

如來普放大光明， 分別世間諸法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普放大光明， 分別世間諸法相，

罪福報應不敗亡， 清淨光天如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪福報應不敗亡， 清淨光天如是見。

佛是一切眾生地， 能持無量善果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是一切眾生地， 能持無量善果報，

悉令眾生離邪道， 善能安立方便地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令眾生離邪道， 善能安立方便地。

大慈悲雲靡不覆， 佛身難思等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈悲雲靡不覆， 佛身難思等眾生，

普雨法雨潤一切， 是佛第一上方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨法雨潤一切， 是佛第一上方便。

一切有無性如空， 佛是眾生大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有無性如空， 佛是眾生大光明，

常勤方便利一切， 最勝清淨如是見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常勤方便利一切， 最勝清淨如是見。」

復有持國乾闥婆王，於攝一切眾生娛樂方便法門，而得自在；樂樹光乾闥婆，於佛功德莊嚴法門，而得自在；起淨眼乾闥婆，於眾生離憂喜法門，而得自在；華樹乾闥婆，於滅結使法門，而得自在；樂遊行乾闥婆，於調伏希望法門，而得自在；妙眼乾闥婆，於一切樂喜光藏正住法門，而得自在；師子幢乾闥婆，於一切方雨寶法門，而得自在；寶光解脫乾闥婆，於現一切妙身廣智法門，而得自在；金剛樹乾闥婆，於長養諸樹喜光法門，而得自在；現諸莊嚴乾闥婆，於一切佛諸境界行悉令眾生受樂法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有持國乾闥婆王，於攝一切眾生娛樂方便法門，而得自在；樂樹光乾闥婆，於佛功德莊嚴法門，而得自在；起淨眼乾闥婆，於眾生離憂喜法門，而得自在；華樹乾闥婆，於滅結使法門，而得自在；樂遊行乾闥婆，於調伏希望法門，而得自在；妙眼乾闥婆，於一切樂喜光藏正住法門，而得自在；師子幢乾闥婆，於一切方雨寶法門，而得自在；寶光解脫乾闥婆，於現一切妙身廣智法門，而得自在；金剛樹乾闥婆，於長養諸樹喜光法門，而得自在；現諸莊嚴乾闥婆，於一切佛諸境界行悉令眾生受樂法門，而得自在。

爾時，持國乾闥婆王承佛神力，遍觀乾闥婆眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，持國乾闥婆王承佛神力，遍觀乾闥婆眾，以偈頌曰：

「如來境界無量門， 一切眾生莫能思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來境界無量門， 一切眾生莫能思，

世尊清淨如虛空， 開示眾生見正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊清淨如虛空， 開示眾生見正道。

如來無量功德海， 一一毛孔悉得見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量功德海， 一一毛孔悉得見，

能令一切隨意樂， 清淨悅樂如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令一切隨意樂， 清淨悅樂如是見。

眾生無量憂苦海， 佛能除滅悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無量憂苦海， 佛能除滅悉無餘，

佛以大慈多方便， 能開眾生清淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以大慈多方便， 能開眾生清淨眼。

諸佛剎海滿十方， 如來光明悉遍照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛剎海滿十方， 如來光明悉遍照，

能除眾生煩惱垢， 演說甚深清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除眾生煩惱垢， 演說甚深清淨法。

佛於無量諸劫海， 方便廣修淨國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於無量諸劫海， 方便廣修淨國土，

以一切智無上音， 安慰無邊眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一切智無上音， 安慰無邊眾生類。

樂見如來普清淨， 眾生悉得無盡樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂見如來普清淨， 眾生悉得無盡樂，

隨順能起解脫因， 得解脫冠心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順能起解脫因， 得解脫冠心歡喜。

愚癡障蓋甚堅固， 眾生輪轉生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡障蓋甚堅固， 眾生輪轉生死海，

如來示現廣大法， 演說清淨建法幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來示現廣大法， 演說清淨建法幢。

一切眾生無量門， 如來為現種種形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生無量門， 如來為現種種形，

多方便門照眾生， 愛音如來如是現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多方便門照眾生， 愛音如來如是現。

如來方便無邊際， 善逝具足廣開現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來方便無邊際， 善逝具足廣開現，

入最勝道方便行， 金剛樹下成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入最勝道方便行， 金剛樹下成正覺。

以無量劫為一念， 佛力能現亦不積， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量劫為一念， 佛力能現亦不積，

能與眾生一切樂， 是名樂見方便門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與眾生一切樂， 是名樂見方便門。」

復有毘樓勒鳩槃荼王，於能滅一切鬪諍法門，而得自在；長燈照光鳩槃荼，於一切行現前法門，而得自在；善修幢鳩槃荼，於專正諸趣法門，而得自在；饒益諸行鳩槃荼，於善惡平等清淨法門，而得自在；除恐怖鳩槃荼，於一切眾生無畏安隱莊嚴法門，而得自在；淨娑羅林鳩槃荼，於除滅無量眾生愛海熾然法門，而得自在；起須彌鳩槃荼，於一切趣照明雲法門，而得自在；常勤鳩槃荼，於普照法門，而得自在；無量淨眼鳩槃荼，於起不退轉大慈藏法門，而得自在；無量門鳩槃荼，於起一切趣所作法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有毘樓勒鳩槃荼王，於能滅一切鬪諍法門，而得自在；長燈照光鳩槃荼，於一切行現前法門，而得自在；善修幢鳩槃荼，於專正諸趣法門，而得自在；饒益諸行鳩槃荼，於善惡平等清淨法門，而得自在；除恐怖鳩槃荼，於一切眾生無畏安隱莊嚴法門，而得自在；淨娑羅林鳩槃荼，於除滅無量眾生愛海熾然法門，而得自在；起須彌鳩槃荼，於一切趣照明雲法門，而得自在；常勤鳩槃荼，於普照法門，而得自在；無量淨眼鳩槃荼，於起不退轉大慈藏法門，而得自在；無量門鳩槃荼，於起一切趣所作法門，而得自在。

爾時，毘樓勒鳩槃荼王承佛神力，遍觀鳩槃荼眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘樓勒鳩槃荼王承佛神力，遍觀鳩槃荼眾，以偈頌曰：

「如來忍力成滿足， 無量劫行為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來忍力成滿足， 無量劫行為眾生，

離放逸慢諸煩惱， 故佛身淨照十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離放逸慢諸煩惱， 故佛身淨照十方。

昔行菩薩諸行海， 調伏十方無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔行菩薩諸行海， 調伏十方無量眾，

種種方便起慈門， 令眾生得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便起慈門， 令眾生得一切智。

如來智慧濟群生， 悉分別知眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧濟群生， 悉分別知眾生心，

無量自在調眾生， 一切見者皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量自在調眾生， 一切見者皆歡喜。

佛神力境難思議， 於當來世一切劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力境難思議， 於當來世一切劫，

轉實法輪猶虛空， 無量眾生得淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉實法輪猶虛空， 無量眾生得淨眼。

眾生癡垢翳心目， 如來照除見正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生癡垢翳心目， 如來照除見正道，

救濟永離無量苦， 令無恐怖得淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救濟永離無量苦， 令無恐怖得淨智。

眾生沒在愛苦海， 如來智照滅無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒在愛苦海， 如來智照滅無餘，

離欲無垢見佛身， 猶如寶樹悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲無垢見佛身， 猶如寶樹悉清淨。

佛身普應無不見， 種種方便化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身普應無不見， 種種方便化眾生，

音如雷震雨法雨， 是名山王慧法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音如雷震雨法雨， 是名山王慧法門。

佛光無垢最清淨， 照除眾生癡冥山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光無垢最清淨， 照除眾生癡冥山，

顯現如來無量德， 無癡方便見佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現如來無量德， 無癡方便見佛身。

無量劫修大悲門， 悉與眾生自在樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫修大悲門， 悉與眾生自在樂，

種種方便滅眾苦， 離垢清淨如華敷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便滅眾苦， 離垢清淨如華敷。

最勝現身悉周遍， 於十方界無去來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝現身悉周遍， 於十方界無去來，

自覺大聖一切現， 是無量門佛能見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自覺大聖一切現， 是無量門佛能見。」

復有毘樓波叉龍王，於一切龍趣中除滅熾然恐怖救濟法門，而得自在；海龍王，於一念中能轉一切不可思議龍身法門，而得自在；雲樂妙幢龍，於一切有趣轉清淨輪聞聲法門，而得自在；須彌普幢龍，於一切眾生示大功德海法門，而得自在；德叉伽龍，於離恐怖清淨法門，而得自在；無量步龍，於示現一切眾生無量雲、超度無量劫、住壽法門，而得自在；焰眼善住龍，於安立一切世界分別無量佛法示現方便法門，而得自在；離垢勢色龍，於一切眾生離垢、歡喜、知足入方便法門，而得自在；普行廣聖龍，於一切善惡音聲具滿平等觀法門，而得自在；阿那婆達多龍王，於大悲雲蔭覆一切眾生離苦法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有毘樓波叉龍王，於一切龍趣中除滅熾然恐怖救濟法門，而得自在；海龍王，於一念中能轉一切不可思議龍身法門，而得自在；雲樂妙幢龍，於一切有趣轉清淨輪聞聲法門，而得自在；須彌普幢龍，於一切眾生示大功德海法門，而得自在；德叉伽龍，於離恐怖清淨法門，而得自在；無量步龍，於示現一切眾生無量雲、超度無量劫、住壽法門，而得自在；焰眼善住龍，於安立一切世界分別無量佛法示現方便法門，而得自在；離垢勢色龍，於一切眾生離垢、歡喜、知足入方便法門，而得自在；普行廣聖龍，於一切善惡音聲具滿平等觀法門，而得自在；阿那婆達多龍王，於大悲雲蔭覆一切眾生離苦法門，而得自在。

爾時，毘樓波叉龍王承佛神力，遍觀龍眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘樓波叉龍王承佛神力，遍觀龍眾，以偈頌曰：

「觀見一切最勝法， 救濟十方群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀見一切最勝法， 救濟十方群生類，

惡趣眾生常輪轉， 以大悲力能濟拔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡趣眾生常輪轉， 以大悲力能濟拔。

隨諸眾生所樂色， 佛一毛孔皆悉現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生所樂色， 佛一毛孔皆悉現，

神足境界無有量， 佛功德海清淨現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足境界無有量， 佛功德海清淨現。

最勝妙法無限量， 譬如大海深無底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝妙法無限量， 譬如大海深無底，

隨其所樂令得聞， 妙聲柔軟發雷音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所樂令得聞， 妙聲柔軟發雷音。

一切眾生瞋恚心， 蔭蓋障覆愚癡海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生瞋恚心， 蔭蓋障覆愚癡海，

如來無上大慈悲， 以神足力度脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無上大慈悲， 以神足力度脫之。

於如來身一毛孔， 眾生功德皆悉現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如來身一毛孔， 眾生功德皆悉現，

入深無量功德海， 須彌山幢功德現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入深無量功德海， 須彌山幢功德現。

眾生種種恐怖苦， 法王智光悉救濟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生種種恐怖苦， 法王智光悉救濟，

最勝毛孔演妙音， 無量眾生開淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝毛孔演妙音， 無量眾生開淨眼。

十方三世諸如來， 於佛身中現色像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世諸如來， 於佛身中現色像，

無量劫中淨佛土， 是名無上大龍地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫中淨佛土， 是名無上大龍地。

佛一毛中皆悉現， 無量神變莊嚴土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一毛中皆悉現， 無量神變莊嚴土，

佛與眷屬圍遶坐， 為眾生說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與眷屬圍遶坐， 為眾生說微妙法。

佛為菩薩求道時， 恭敬供養諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為菩薩求道時， 恭敬供養諸佛海，

種種無量方便門， 度脫一切眾生海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種無量方便門， 度脫一切眾生海。

如來演說正法時， 充滿一切眾生樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來演說正法時， 充滿一切眾生樂，

佛音能起歡悅心， 普令眾生得法喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛音能起歡悅心， 普令眾生得法喜。」

復有毘沙門夜叉王，於平等觀方便離一切惡饒益眾生法門，而得自在；音主夜叉，於一切普勝法門，而得自在；持地夜叉，於能除奪眾生精氣、長養一切生氣法門，而得自在；一切主夜叉，於觀一切聖功德法門，而得自在；勝眼神足夜叉，於觀一切眾生智慧法門，而得自在；堅固金剛眼夜叉，於與一切眾生安樂法門，而得自在；護命夜叉，於持力救濟法門，而得自在；能破須彌山夜叉，於起隨順佛力法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有毘沙門夜叉王，於平等觀方便離一切惡饒益眾生法門，而得自在；音主夜叉，於一切普勝法門，而得自在；持地夜叉，於能除奪眾生精氣、長養一切生氣法門，而得自在；一切主夜叉，於觀一切聖功德法門，而得自在；勝眼神足夜叉，於觀一切眾生智慧法門，而得自在；堅固金剛眼夜叉，於與一切眾生安樂法門，而得自在；護命夜叉，於持力救濟法門，而得自在；能破須彌山夜叉，於起隨順佛力法門，而得自在。

爾時，毘沙門夜叉王承佛神力，遍觀夜叉眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘沙門夜叉王承佛神力，遍觀夜叉眾，以偈頌曰：

「眾生罪垢甚深重， 於百千劫不見佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生罪垢甚深重， 於百千劫不見佛，

輪轉生死受眾苦， 為度是等佛興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉生死受眾苦， 為度是等佛興世。

佛為救濟一切故， 悉現十方眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為救濟一切故， 悉現十方眾生前，

拔濟諸趣眾苦輪， 因緣音主最方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟諸趣眾苦輪， 因緣音主最方便。

眾生重罪惡業障， 佛以方便悉除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生重罪惡業障， 佛以方便悉除滅，

安立眾生正法中， 是名離癡方便見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立眾生正法中， 是名離癡方便見。

佛昔無量劫行時， 讚歎十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔無量劫行時， 讚歎十方一切佛，

故有高遠大名稱， 皆悉普聞十方國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故有高遠大名稱， 皆悉普聞十方國。

佛慧無邊等虛空， 如來法身不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧無邊等虛空， 如來法身不思議，

故能顯現照十方， 明淨眼王妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能顯現照十方， 明淨眼王妙法門。

一切眾生入邪徑， 佛示正道難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生入邪徑， 佛示正道難思議，

見諸眾生堪受化， 種種方便令調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生堪受化， 種種方便令調伏。

一切眾生諸功德， 不及如來一光福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生諸功德， 不及如來一光福，

佛智慧海不可議， 是名寶王如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智慧海不可議， 是名寶王如是見。

無量劫數難思議， 佛於是中修十力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫數難思議， 佛於是中修十力，

是故世尊力具足， 一切世間無能壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故世尊力具足， 一切世間無能壞。」

復有金剛眼照力士，於示現如來無量色像法門，而得自在；離垢日踊力士，於諸佛無量色法門，而得自在；須彌華光力士，於離垢自在種種現法門，而得自在；淨雲音力士，於如來無邊淨音不可量法門，而得自在；阿修羅主力士，於一切示現種種法門，而得自在；金剛光樂力士，於入一切佛法無餘法門，而得自在；雷音力士，於能舉一切諸天法門，而得自在；師子端嚴王力士，於如來功德廣照法門，而得自在；勝光明力士，於除滅眾生惡心安立佛境法門，而得自在；珠髻華光力士，於菩薩示現一切世間雨寶法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有金剛眼照力士，於示現如來無量色像法門，而得自在；離垢日踊力士，於諸佛無量色法門，而得自在；須彌華光力士，於離垢自在種種現法門，而得自在；淨雲音力士，於如來無邊淨音不可量法門，而得自在；阿修羅主力士，於一切示現種種法門，而得自在；金剛光樂力士，於入一切佛法無餘法門，而得自在；雷音力士，於能舉一切諸天法門，而得自在；師子端嚴王力士，於如來功德廣照法門，而得自在；勝光明力士，於除滅眾生惡心安立佛境法門，而得自在；珠髻華光力士，於菩薩示現一切世間雨寶法門，而得自在。

爾時，金剛眼照力士承佛神力，遍觀力士眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛眼照力士承佛神力，遍觀力士眾，以偈頌曰：

「普為三界一切眾， 於諸法中為法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普為三界一切眾， 於諸法中為法王，

具足無量眾妙色， 悉照十方無不明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足無量眾妙色， 悉照十方無不明。

佛身一切諸毛孔， 普放光明不可議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身一切諸毛孔， 普放光明不可議，

映蔽一切日光明， 遍照十方靡不周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 映蔽一切日光明， 遍照十方靡不周。

如來大聖自在力， 充滿一切諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大聖自在力， 充滿一切諸法界，

法身示現無涯際， 悉現一切眾生前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身示現無涯際， 悉現一切眾生前。

佛音清淨甚深妙， 普震十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛音清淨甚深妙， 普震十方諸世界，

柔軟微妙和雅音， 滅眾生垢願滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔軟微妙和雅音， 滅眾生垢願滿足。

十方三界諸宮殿， 最勝悉現於彼坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三界諸宮殿， 最勝悉現於彼坐，

一一佛所無量眾， 導師處中為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一佛所無量眾， 導師處中為說法。

法海無量無有邊， 眾方便門悉入中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法海無量無有邊， 眾方便門悉入中，

分別一切諸法界， 最勝示現無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別一切諸法界， 最勝示現無窮盡。

眾生大海無邊際， 最勝淨眼能度脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生大海無邊際， 最勝淨眼能度脫，

如來光明照眾生， 一切普見大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來光明照眾生， 一切普見大導師。

悉皆恭敬興供養， 無量塵海國土佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆恭敬興供養， 無量塵海國土佛，

功德無量如虛空， 一切悉見大導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德無量如虛空， 一切悉見大導師。

如來神力不可壞， 一切佛土皆悉現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神力不可壞， 一切佛土皆悉現，

如來安坐淨道場， 一切眾生現前見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來安坐淨道場， 一切眾生現前見。

光明普照如雲興， 眾妙莊嚴光圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照如雲興， 眾妙莊嚴光圓滿，

普照一切諸法界， 示現諸佛深妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照一切諸法界， 示現諸佛深妙法。」

是時，普賢菩薩成就不可思議方便法門海、能入如來無量功德海。所謂：出生究竟淨諸佛土調伏眾生法門；詣諸佛所能起一切具足功德法門；菩薩諸地願行法門；普門示現法界塵數身雲法門；持諸佛土不可思議方便輪法門；一切眾中自在顯現無量無邊菩薩境界法門；於一念中知三世劫生滅法門；分別顯現一切菩薩諸根境界海法門；其身自在充滿無量無邊法界法門；一切菩薩種種方便廣分別法入一切智方便法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩成就不可思議方便法門海、能入如來無量功德海。所謂：出生究竟淨諸佛土調伏眾生法門；詣諸佛所能起一切具足功德法門；菩薩諸地願行法門；普門示現法界塵數身雲法門；持諸佛土不可思議方便輪法門；一切眾中自在顯現無量無邊菩薩境界法門；於一念中知三世劫生滅法門；分別顯現一切菩薩諸根境界海法門；其身自在充滿無量無邊法界法門；一切菩薩種種方便廣分別法入一切智方便法門。

爾時，普賢菩薩遍觀一切大眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩遍觀一切大眾，以偈頌曰：

「最勝嚴淨， 無數佛土， 無量淨色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝嚴淨， 無數佛土， 無量淨色，

甚深功德。 真淨離垢， 佛子充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深功德。 真淨離垢， 佛子充滿，

常聞妙法， 不思議音。 見佛處此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常聞妙法， 不思議音。 見佛處此，

師子座上， 一切塵中， 亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子座上， 一切塵中， 亦復如是。

而如來身， 亦不往彼， 普現佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而如來身， 亦不往彼， 普現佛土，

功德境界， 悉入無量， 諸地方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德境界， 悉入無量， 諸地方便，

佛示一切， 諸菩薩行， 說諸方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛示一切， 諸菩薩行， 說諸方便，

不可思議。 令諸佛子， 入淨法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議。 令諸佛子， 入淨法界，

離垢淨眼， 住深法性。 十方無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢淨眼， 住深法性。 十方無量，

無有邊際， 微塵數等， 諸化佛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有邊際， 微塵數等， 諸化佛身，

教導無量， 眾生等類。 一切十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教導無量， 眾生等類。 一切十方，

如來剎土， 世尊皆悉， 為平等護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來剎土， 世尊皆悉， 為平等護。

佛於方便， 悉已清淨， 調伏眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於方便， 悉已清淨， 調伏眾生，

令除垢穢。 一切塵數， 諸佛國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令除垢穢。 一切塵數， 諸佛國土，

如來示現， 無量自在。 梵音和雅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來示現， 無量自在。 梵音和雅，

遍諸道場， 演暢最勝， 菩薩本行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍諸道場， 演暢最勝， 菩薩本行。

一切三世， 所有劫數， 於念念中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世， 所有劫數， 於念念中，

悉見無餘。 觀彼生滅， 如實法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見無餘。 觀彼生滅， 如實法相，

不可思議， 世護能見， 無量大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議， 世護能見， 無量大眾，

數不可盡。 如來真子， 欲觀佛地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數不可盡。 如來真子， 欲觀佛地，

一切法門， 無量無邊， 非諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法門， 無量無邊， 非諸佛子，

所有境界。 離垢如來， 猶如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有境界。 離垢如來， 猶如虛空，

清淨無著， 等真法性。 現化無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨無著， 等真法性。 現化無量，

不可窮盡， 悉坐道樹， 成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可窮盡， 悉坐道樹， 成等正覺。

佛以一言， 說一切地， 一切法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一言， 說一切地， 一切法相，

皆悉窮盡。 無量方便， 一一門中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉窮盡。 無量方便， 一一門中，

演暢諸法， 亦悉無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演暢諸法， 亦悉無餘。」

爾時，於佛師子之座，一切妙華摩尼寶輪高臺樓觀莊嚴具中，一一各出一佛世界微塵數等大菩薩眾，其名曰：海慧超越菩薩、無量師子吼菩薩、眾寶光幢菩薩、智日超慧菩薩、不思議功德智稱菩薩、方便寂靜妙華髻菩薩、金光焰菩薩、法界普音菩薩、淨雲月幢菩薩、善超淨光菩薩，如是等一一佛世界微塵數等大菩薩眾，設諸供養，散眾妙華，充滿虛空，燒諸雜香，氣過騰雲，普現一切眾寶圓光；又放無量淨日光明，作眾妓樂諸微妙音，雜種寶樹枝葉華實，一切光明猶若雲起，雨無量寶，如是一一菩薩所供養具，各與一佛世界微塵數等；一一供具，復與一佛世界微塵數等，皆大歡喜，供養世尊，遶百千匝已，隨其所應供養大眾，猶如雲雨而無斷絕，隨所出方，化作寶蓮華藏師子之座，恭敬向佛結跏趺坐。彼菩薩等，悉得無量清淨法海普明法門，於佛境界無所障礙，悉入一切辯才法海；又得不可思議照明法門，正住如來普門境界，三世智地皆已得入，具足成就大力法愛，無量功德清淨圓滿，常行法界畢竟空性，悉已具足供養諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於佛師子之座，一切妙華摩尼寶輪高臺樓觀莊嚴具中，一一各出一佛世界微塵數等大菩薩眾，其名曰：海慧超越菩薩、無量師子吼菩薩、眾寶光幢菩薩、智日超慧菩薩、不思議功德智稱菩薩、方便寂靜妙華髻菩薩、金光焰菩薩、法界普音菩薩、淨雲月幢菩薩、善超淨光菩薩，如是等一一佛世界微塵數等大菩薩眾，設諸供養，散眾妙華，充滿虛空，燒諸雜香，氣過騰雲，普現一切眾寶圓光；又放無量淨日光明，作眾妓樂諸微妙音，雜種寶樹枝葉華實，一切光明猶若雲起，雨無量寶，如是一一菩薩所供養具，各與一佛世界微塵數等；一一供具，復與一佛世界微塵數等，皆大歡喜，供養世尊，遶百千匝已，隨其所應供養大眾，猶如雲雨而無斷絕，隨所出方，化作寶蓮華藏師子之座，恭敬向佛結跏趺坐。彼菩薩等，悉得無量清淨法海普明法門，於佛境界無所障礙，悉入一切辯才法海；又得不可思議照明法門，正住如來普門境界，三世智地皆已得入，具足成就大力法愛，無量功德清淨圓滿，常行法界畢竟空性，悉已具足供養諸佛。

爾時，一切海慧自在智明王菩薩，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切海慧自在智明王菩薩，以偈頌曰：

「佛覺諸法， 平等真實， 無有障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛覺諸法， 平等真實， 無有障礙，

淨如虛空。 普悉照明， 十方世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨如虛空。 普悉照明， 十方世界，

處一切眾， 最勝殊特。 自然正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處一切眾， 最勝殊特。 自然正覺，

無量無邊， 充滿十方， 眾生境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊， 充滿十方， 眾生境界。

一切悉坐， 菩提樹王， 諸眾生主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉坐， 菩提樹王， 諸眾生主，

皆悉圍遶。 佛有如是， 自在神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉圍遶。 佛有如是， 自在神力，

於一念頃， 現無量身， 普令眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念頃， 現無量身， 普令眾生，

滅除垢穢。 如來境界， 無有邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除垢穢。 如來境界， 無有邊際，

無量劫海， 具足修行。 如來處在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海， 具足修行。 如來處在，

一切有海， 種種方便， 調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有海， 種種方便， 調伏眾生。

皆悉受行， 最勝正法， 眾會離垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉受行， 最勝正法， 眾會離垢，

普得清淨。 一切觀佛， 深樂無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普得清淨。 一切觀佛， 深樂無厭，

最勝妙相， 莊嚴具足， 處蓮華藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝妙相， 莊嚴具足， 處蓮華藏，

寶師子座， 一切眾寶， 諸莊嚴具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶師子座， 一切眾寶， 諸莊嚴具。

皆出無量， 微妙香熏， 雜色華鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆出無量， 微妙香熏， 雜色華鬘，

懸布虛空。 佛處如是， 寶師子座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懸布虛空。 佛處如是， 寶師子座，

無量眾寶， 流出妙光， 暉焰清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾寶， 流出妙光， 暉焰清淨，

十方明耀。 如來安住， 莊嚴樓觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方明耀。 如來安住， 莊嚴樓觀，

演出清淨， 微密梵音， 宣暢最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演出清淨， 微密梵音， 宣暢最勝，

無上正法。 聞者歡喜， 得淨妙道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上正法。 聞者歡喜， 得淨妙道，

金剛承座， 安峙堅固， 如意藏寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛承座， 安峙堅固， 如意藏寶，

以為莊嚴。 寶髻菩薩， 常守護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為莊嚴。 寶髻菩薩， 常守護之。

世尊於此， 普現照明。 天尊處在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於此， 普現照明。 天尊處在，

寶師子座， 遍照三世， 一切導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶師子座， 遍照三世， 一切導師。

無量化佛， 遍滿十方， 闡揚如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量化佛， 遍滿十方， 闡揚如來，

無盡法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡法藏。」

爾時，佛神力故，蓮華藏莊嚴世界海，六種十八相震動。所謂：動、遍動、等遍動；起、遍起、等遍起；覺、遍覺、等遍覺；震、遍震、等遍震；吼、遍吼、等遍吼；涌、遍涌、等遍涌。又令一切世界諸王，各雨不可思議諸供養具，供養如來大眾海會；所謂：雨一切香華雲、眾妙寶雲、雜寶蓮華雲、無量色寶曼陀羅雲、解脫寶雲、碎末栴檀香雲、清淨柔軟聲雲、寶網日雲，各隨其力雨眾供養，如是等一一世界諸王，設不可思議諸供養雲，普供一切如來大眾；如此世界設眾供養，一切十方諸佛國土亦復如是。此世界中佛坐道場，世界諸王各隨所樂境界三昧諸方便門，歡喜厭離、通達諸方勇猛之法，如來境界神力所入，諸佛無量法海之門，皆已得度；如此世界，十方一切世界，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛神力故，蓮華藏莊嚴世界海，六種十八相震動。所謂：動、遍動、等遍動；起、遍起、等遍起；覺、遍覺、等遍覺；震、遍震、等遍震；吼、遍吼、等遍吼；涌、遍涌、等遍涌。又令一切世界諸王，各雨不可思議諸供養具，供養如來大眾海會；所謂：雨一切香華雲、眾妙寶雲、雜寶蓮華雲、無量色寶曼陀羅雲、解脫寶雲、碎末栴檀香雲、清淨柔軟聲雲、寶網日雲，各隨其力雨眾供養，如是等一一世界諸王，設不可思議諸供養雲，普供一切如來大眾；如此世界設眾供養，一切十方諸佛國土亦復如是。此世界中佛坐道場，世界諸王各隨所樂境界三昧諸方便門，歡喜厭離、通達諸方勇猛之法，如來境界神力所入，諸佛無量法海之門，皆已得度；如此世界，十方一切世界，亦復如是。

大方廣佛華嚴經盧舍那佛品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經盧舍那佛品第二之一

爾時，諸菩薩眾，及一切世界諸王，咸作是念：「何等是一切諸佛地？佛境界？佛持？佛行？佛力？佛無畏？佛三昧？佛自在？佛勝法示現菩提？佛眼、耳、鼻、舌、身、意諸根？佛光明音聲？佛智海？世界海？眾生海？法界方便海？佛海？波羅蜜海？法門海？化身海？佛名號海？佛壽量海？一切菩薩所修行海？發大乘心，出生諸波羅蜜願智慧藏？唯願如來慈悲方便，發起我心，令得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩眾，及一切世界諸王，咸作是念：「何等是一切諸佛地？佛境界？佛持？佛行？佛力？佛無畏？佛三昧？佛自在？佛勝法示現菩提？佛眼、耳、鼻、舌、身、意諸根？佛光明音聲？佛智海？世界海？眾生海？法界方便海？佛海？波羅蜜海？法門海？化身海？佛名號海？佛壽量海？一切菩薩所修行海？發大乘心，出生諸波羅蜜願智慧藏？唯願如來慈悲方便，發起我心，令得開解。」

時，諸菩薩神力故，一切供養具中出自然音，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩神力故，一切供養具中出自然音，而說偈言：

「如來無量曠劫行， 自然正覺出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無量曠劫行， 自然正覺出世間，

於當來世無量劫， 身應一切如大雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於當來世無量劫， 身應一切如大雲。

斷眾生疑永無餘， 出生勝力得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷眾生疑永無餘， 出生勝力得解脫，

滅除世間無量苦， 令一切得正覺樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除世間無量苦， 令一切得正覺樂。

無量剎塵諸菩薩， 一心合掌觀最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎塵諸菩薩， 一心合掌觀最勝，

隨彼所願諸境界， 斷除疑惑開法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼所願諸境界， 斷除疑惑開法門。

何等一切諸佛地， 大聖境界佛諸持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等一切諸佛地， 大聖境界佛諸持，

佛無上智力無畏， 願為佛子平等現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無上智力無畏， 願為佛子平等現。

無量如實諸三昧， 諸清淨行深妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量如實諸三昧， 諸清淨行深妙法，

大聖神力無有邊， 興大雷雲雨眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖神力無有邊， 興大雷雲雨眾生。

悉入法王如實趣， 於最勝境不退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉入法王如實趣， 於最勝境不退轉，

及無量佛諸功德， 願起慈悲悉令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無量佛諸功德， 願起慈悲悉令見。

如來眼根無限量， 耳鼻舌身亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來眼根無限量， 耳鼻舌身亦如是，

佛意如實難思議， 願令眾生悉知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛意如實難思議， 願令眾生悉知見。

佛國土海眾生海， 諸法界海調伏海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛國土海眾生海， 諸法界海調伏海，

佛海無量無邊際， 願令佛子平等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛海無量無邊際， 願令佛子平等見。

波羅蜜海不思議， 無上方便法門海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜海不思議， 無上方便法門海，

無量無邊法門海， 願在道場具足說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊法門海， 願在道場具足說。」

爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即於面門及一一齒間，各放佛世界塵數光明。所謂：寶幢照光明、法界妙音莊嚴光明、生樂垂雲光明、佛十種力嚴淨道場光明、一切寶焰雲光明、清淨無礙充滿法界光明、能成一切世界光明、淨寶金剛日幢光明、往詣菩薩大眾光明、演出諸佛語輪光明；如是等一一光明，各有佛世界塵數光明，以為眷屬；一一光明，照十佛土微塵等剎；彼諸菩薩見此光已，得覩蓮華藏莊嚴世界海；佛神力故，於光明中而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩心之所念，即於面門及一一齒間，各放佛世界塵數光明。所謂：寶幢照光明、法界妙音莊嚴光明、生樂垂雲光明、佛十種力嚴淨道場光明、一切寶焰雲光明、清淨無礙充滿法界光明、能成一切世界光明、淨寶金剛日幢光明、往詣菩薩大眾光明、演出諸佛語輪光明；如是等一一光明，各有佛世界塵數光明，以為眷屬；一一光明，照十佛土微塵等剎；彼諸菩薩見此光已，得覩蓮華藏莊嚴世界海；佛神力故，於光明中而說偈言：

「無量劫海修功德， 供養十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量劫海修功德， 供養十方一切佛，

教化無邊眾生海， 盧舍那佛成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化無邊眾生海， 盧舍那佛成正覺。

放大光明照十方， 諸毛孔出化身雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明照十方， 諸毛孔出化身雲，

隨眾生器而開化， 令得方便清淨道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生器而開化， 令得方便清淨道。

佛於往古生死中， 調伏一切諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於往古生死中， 調伏一切諸群生，

於一念中悉解脫， 世雄無量得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念中悉解脫， 世雄無量得自在。

深心淨信普莊嚴， 往修滿足波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心淨信普莊嚴， 往修滿足波羅蜜，

與諸剎海塵數等， 堅固安住一切力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與諸剎海塵數等， 堅固安住一切力。

出微妙音遍十方， 具足實智滿眾心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出微妙音遍十方， 具足實智滿眾心，

無量方便化眾生， 是師子吼寂靜法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便化眾生， 是師子吼寂靜法，

人尊如是德無量， 應詣供養聽受法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊如是德無量， 應詣供養聽受法。

如佛剎等微塵數， 最勝諸子詣如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛剎等微塵數， 最勝諸子詣如來，

各雨一切供養具， 一心恭敬觀導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各雨一切供養具， 一心恭敬觀導師。

如來所說一語中， 演出無邊契經海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說一語中， 演出無邊契經海，

於一切眾雨甘露， 恭敬往詣兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾雨甘露， 恭敬往詣兩足尊。

三世諸佛無上願， 大聖道場分別說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛無上願， 大聖道場分別說，

亦非集在一念中， 宜速時詣覲最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非集在一念中， 宜速時詣覲最勝。

盧舍那佛大智海， 光明普照無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛大智海， 光明普照無有量，

如實觀察真諦法， 普照一切諸法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實觀察真諦法， 普照一切諸法門。」

爾時，蓮華藏莊嚴世界海東，次有世界海，名淨蓮華勝光莊嚴；中有佛剎，名眾寶金剛藏，佛號法水覺虛空法王；於彼如來大眾海中，有菩薩名觀勝法妙清淨王，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所，充滿十方一切虛空；興十種寶色光明華雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種妙寶須彌山雲、十種日輪雲、十種寶華雲、十種妙寶樓閣藏雲、十種華樹雲、十種妙香現眾色雲、十種一切妙音聲雲，如是一切，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於東方雜華光藏師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，蓮華藏莊嚴世界海東，次有世界海，名淨蓮華勝光莊嚴；中有佛剎，名眾寶金剛藏，佛號法水覺虛空法王；於彼如來大眾海中，有菩薩名觀勝法妙清淨王，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所，充滿十方一切虛空；興十種寶色光明華雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種妙寶須彌山雲、十種日輪雲、十種寶華雲、十種妙寶樓閣藏雲、十種華樹雲、十種妙香現眾色雲、十種一切妙音聲雲，如是一切，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於東方雜華光藏師子座上，結跏趺坐。

此世界海南，次有世界海，名眾寶月光莊嚴藏；中有佛剎，名無量光嚴，佛號普智光勝須彌山王；於彼如來大眾海中，有菩薩名清淨海慧，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切妙莊嚴藏眾寶王雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種普莊嚴寶王雲、十種妙寶藏熾然照明歎佛功德寶王雲、十種妙音充滿讚歎寶王雲、十種菩提樹莊嚴道場寶王雲、十種普門光明佛變化寶王雲、十種不壞眾光明示現寶王雲、十種香燈照一切剎充滿寶王雲、十種不可思議佛剎如來宮殿普現寶王雲、十種雜寶三世諸佛法身光明寶王雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，恭敬、供養、禮拜已，在於南方青色蓮華師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海南，次有世界海，名眾寶月光莊嚴藏；中有佛剎，名無量光嚴，佛號普智光勝須彌山王；於彼如來大眾海中，有菩薩名清淨海慧，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切妙莊嚴藏眾寶王雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種普莊嚴寶王雲、十種妙寶藏熾然照明歎佛功德寶王雲、十種妙音充滿讚歎寶王雲、十種菩提樹莊嚴道場寶王雲、十種普門光明佛變化寶王雲、十種不壞眾光明示現寶王雲、十種香燈照一切剎充滿寶王雲、十種不可思議佛剎如來宮殿普現寶王雲、十種雜寶三世諸佛法身光明寶王雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，恭敬、供養、禮拜已，在於南方青色蓮華師子座上，結跏趺坐。

此世界海西，次有世界海，名寶光樂；中有佛剎，名一切勝觀，佛號香光王功德寶莊嚴；於彼如來大眾海中，有菩薩名香焰平等莊嚴月光，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切雜寶香華樓閣雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種一切色寶王莊嚴樓閣雲、十種一切寶幢香焰樓閣雲、十種一切解脫莊嚴樓閣雲、十種一切寶華鬘雲、十種一切寶鬘莊嚴寶樓閣雲、十種一切普光明藏照一切莊嚴樓閣雲、十種一切寶莊嚴無量莊嚴悉現樓閣雲、十種普滿莊嚴樓閣雲、十種無量華樂雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於西方金色雜寶莊嚴蓮華藏化師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海西，次有世界海，名寶光樂；中有佛剎，名一切勝觀，佛號香光王功德寶莊嚴；於彼如來大眾海中，有菩薩名香焰平等莊嚴月光，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切雜寶香華樓閣雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種一切色寶王莊嚴樓閣雲、十種一切寶幢香焰樓閣雲、十種一切解脫莊嚴樓閣雲、十種一切寶華鬘雲、十種一切寶鬘莊嚴寶樓閣雲、十種一切普光明藏照一切莊嚴樓閣雲、十種一切寶莊嚴無量莊嚴悉現樓閣雲、十種普滿莊嚴樓閣雲、十種無量華樂雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於西方金色雜寶莊嚴蓮華藏化師子座上，結跏趺坐。

此世界海北，次有世界海，名瑠璃寶光充滿藏；中有佛剎，名化青蓮華莊嚴，佛號無量智慧音王；於彼如來大眾海中，有菩薩名師子光莊嚴，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切香雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種一切青色華雲、十種一切妙寶樹雲、十種一切諸雜華雲、十種一切寶莊嚴雲、十種一切寶雷音雲、十種一切妙音聲雲，如是一切，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於北方大燈變化師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海北，次有世界海，名瑠璃寶光充滿藏；中有佛剎，名化青蓮華莊嚴，佛號無量智慧音王；於彼如來大眾海中，有菩薩名師子光莊嚴，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切香雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種一切青色華雲、十種一切妙寶樹雲、十種一切諸雜華雲、十種一切寶莊嚴雲、十種一切寶雷音雲、十種一切妙音聲雲，如是一切，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在於北方大燈變化師子座上，結跏趺坐。

此世界海東南方，次有世界海，名閻浮檀玻瓈色幢；中有佛剎，名寶莊嚴藏，佛號一切法燈無所怖畏；於彼如來大眾海中，有菩薩名無盡勝燈功德法藏，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種無量色蓮華藏師子座雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種師子座雲、十種一切莊嚴具莊嚴師子座雲、十種燈明師子座雲、十種能出十方一切眾寶師子座雲、十種一切香鬘師子座雲、十種一切諸佛莊嚴示現師子座雲、十種一切寶臺欄楯莊嚴師子座雲、十種一切寶樹莊嚴師子座雲、十種日莊嚴師子座雲，皆悉彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在東南方夜光幢寶藏師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海東南方，次有世界海，名閻浮檀玻瓈色幢；中有佛剎，名寶莊嚴藏，佛號一切法燈無所怖畏；於彼如來大眾海中，有菩薩名無盡勝燈功德法藏，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種無量色蓮華藏師子座雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種師子座雲、十種一切莊嚴具莊嚴師子座雲、十種燈明師子座雲、十種能出十方一切眾寶師子座雲、十種一切香鬘師子座雲、十種一切諸佛莊嚴示現師子座雲、十種一切寶臺欄楯莊嚴師子座雲、十種一切寶樹莊嚴師子座雲、十種日莊嚴師子座雲，皆悉彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在東南方夜光幢寶藏師子座上，結跏趺坐。

此世界海西南方，次有世界海，名普照莊嚴；中有佛剎，名香勝離垢光明，佛號一切眾生普歡喜王；於彼如來大眾海中，有菩薩名普智光明慧燈，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種如意寶王雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種青色寶雲、十種一切香雲、十種一切幡雲、十種一切妙色莊嚴雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在西南方眾寶師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海西南方，次有世界海，名普照莊嚴；中有佛剎，名香勝離垢光明，佛號一切眾生普歡喜王；於彼如來大眾海中，有菩薩名普智光明慧燈，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種如意寶王雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種青色寶雲、十種一切香雲、十種一切幡雲、十種一切妙色莊嚴雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在西南方眾寶師子座上，結跏趺坐。

此世界海西北方，次有世界海，名善光照；中有佛剎，名意入，佛號普門智慧意入明淨音；於彼如來大眾海中，有菩薩名無量華照垂髻，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切雜寶輪蓋雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種華蓋雲、十種解脫蓋雲、十種寶王蓋雲、十種雜寶蓋雲、十種普寶蓋雲、十種瑠璃寶王蓋雲、十種一切香蓋雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在西北方眾善光明幢師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海西北方，次有世界海，名善光照；中有佛剎，名意入，佛號普門智慧意入明淨音；於彼如來大眾海中，有菩薩名無量華照垂髻，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切雜寶輪蓋雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種華蓋雲、十種解脫蓋雲、十種寶王蓋雲、十種雜寶蓋雲、十種普寶蓋雲、十種瑠璃寶王蓋雲、十種一切香蓋雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在西北方眾善光明幢師子座上，結跏趺坐。

此世界海東北方，次有世界海，名寶照光明藏；中有佛剎，名香莊嚴樂勝藏，佛號無量功德海；於彼如來大眾海中，有菩薩名無盡清淨光明王，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切寶光輪雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種光輪雲、十種華雲、十種如來變化輪雲、十種一切佛境界輪雲、十種一切功德寶雲、十種一切眾生樂不可盡示現雲、十種一切諸佛所願示現雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在東北方清淨光明不可盡師子座上，結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此世界海東北方，次有世界海，名寶照光明藏；中有佛剎，名香莊嚴樂勝藏，佛號無量功德海；於彼如來大眾海中，有菩薩名無盡清淨光明王，為佛光明所開發已，與世界海塵數菩薩眷屬圍遶，來向佛所；興十種一切寶光輪雲，悉皆彌覆，充滿虛空，十種光輪雲、十種華雲、十種如來變化輪雲、十種一切佛境界輪雲、十種一切功德寶雲、十種一切眾生樂不可盡示現雲、十種一切諸佛所願示現雲，悉皆彌覆，充滿虛空，來詣佛所，供養、恭敬、禮拜已，在東北方清淨光明不可盡師子座上，結跏趺坐。