大方廣佛華嚴經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第一

東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯

世間淨眼品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間淨眼品第一之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在摩竭提國寂滅道場始成正覺。其地金剛具足嚴淨，眾寶雜華以為莊飾，上妙寶輪圓滿清淨，無量妙色種種莊嚴，猶如大海寶幢幡蓋光明照耀；妙香華鬘，周匝圍遶，七寶羅網彌覆其上，雨無盡寶顯現自在，諸雜寶樹華葉光茂，佛神力故；令此場地廣博嚴淨，光明普照，一切奇特妙寶積聚。無量善根莊嚴道場，其菩提樹高顯殊特，清淨瑠璃以為其幹，妙寶枝條莊嚴清淨，寶葉垂布猶如重雲。雜色寶華間錯其間，如意摩尼以為其果，樹光普照十方世界，種種現化施作佛事，不可盡極，普現大乘菩薩道教，佛神力故；常出一切眾妙之音，讚揚如來無量功德，不可思議；師子之座，猶如大海，眾妙寶華而為嚴飾，流光如雲，周遍普照無數菩薩大海之藏，大音遠震，不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在摩竭提國寂滅道場始成正覺。其地金剛具足嚴淨，眾寶雜華以為莊飾，上妙寶輪圓滿清淨，無量妙色種種莊嚴，猶如大海寶幢幡蓋光明照耀；妙香華鬘，周匝圍遶，七寶羅網彌覆其上，雨無盡寶顯現自在，諸雜寶樹華葉光茂，佛神力故；令此場地廣博嚴淨，光明普照，一切奇特妙寶積聚。無量善根莊嚴道場，其菩提樹高顯殊特，清淨瑠璃以為其幹，妙寶枝條莊嚴清淨，寶葉垂布猶如重雲。雜色寶華間錯其間，如意摩尼以為其果，樹光普照十方世界，種種現化施作佛事，不可盡極，普現大乘菩薩道教，佛神力故；常出一切眾妙之音，讚揚如來無量功德，不可思議；師子之座，猶如大海，眾妙寶華而為嚴飾，流光如雲，周遍普照無數菩薩大海之藏，大音遠震，不可思議。

如來光明逾摩尼尊，彌覆其上，種種變化施作佛事，一切悉覩無所罣礙；於一念頃，一切現化充滿法界。如來妙藏無不遍至無量眾寶莊嚴寶臺，如來處此寶師子座，於一切法成最正覺。了三世法平等智身，普入一切世間之身，妙音遍至一切世界，不可窮盡，猶如虛空，平等法相智慧行處；猶如虛空，等心隨順一切眾生。其身遍坐一切道場，悉知一切眾生所行，智慧日光照除眾冥，悉能顯現諸佛國土。普放三世智海光明照淨境界，無量光明充滿十方，不壞法雲遍覆一切。以力無畏顯現無量自在力光，開方便門教化眾生，悉能普現一切眾會。猶如虛空，而無來去。了達一切無有自性，隨順諸法平等之相。一切光明普現三世諸佛所行諸佛世界，猶如大海，不可思議，音聲語言悉能隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來光明逾摩尼尊，彌覆其上，種種變化施作佛事，一切悉覩無所罣礙；於一念頃，一切現化充滿法界。如來妙藏無不遍至無量眾寶莊嚴寶臺，如來處此寶師子座，於一切法成最正覺。了三世法平等智身，普入一切世間之身，妙音遍至一切世界，不可窮盡，猶如虛空，平等法相智慧行處；猶如虛空，等心隨順一切眾生。其身遍坐一切道場，悉知一切眾生所行，智慧日光照除眾冥，悉能顯現諸佛國土。普放三世智海光明照淨境界，無量光明充滿十方，不壞法雲遍覆一切。以力無畏顯現無量自在力光，開方便門教化眾生，悉能普現一切眾會。猶如虛空，而無來去。了達一切無有自性，隨順諸法平等之相。一切光明普現三世諸佛所行諸佛世界，猶如大海，不可思議，音聲語言悉能隨順。

與十佛世界微塵數等大菩薩俱，其名曰：普賢菩薩、普德智光菩薩、普明師子菩薩、普勝寶光菩薩、普德海幢菩薩、普慧光照菩薩、普寶華幢菩薩、普勝軟音菩薩、普淨德焰菩薩、普相光明菩薩、大光海月菩薩、雲音海藏菩薩、德寶勝月菩薩、淨慧光焰自在王菩薩、超趣華光菩薩、無量智雲日光菩薩、大力精進金剛菩薩、香焰光幢菩薩、月德妙音菩薩、光明尊德菩薩，與如是等諸菩薩俱，皆是盧舍那佛宿世善友；一切成就功德大海，諸波羅蜜周滿普照，慧眼清淨，等觀三世，於諸三昧具足明淨；辯才大海深廣無盡，普現諸佛功德光耀；善知一切眾生心行，如應調伏，以金剛智普照境界；同一法性，覺慧廣大，甚深智境，靡不明達，住於一地，普攝一切諸地功德，無上智願皆已成滿，具足如來深廣密教，悉得一切佛所共法，皆同如來行地、德力，一切三昧海門皆得自在，於眾生海如應示現，隨其所行，善能建立。善入一切諸法之海，迴轉總持如來一切功德法海，充滿其身；遍遊一切佛世界海，出生一切淨土願海，悉得諸佛達未來際方便智慧；一切如來坐道場者，普能往詣禮事供養，悉得一切普賢願海，於諸眾生智身滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與十佛世界微塵數等大菩薩俱，其名曰：普賢菩薩、普德智光菩薩、普明師子菩薩、普勝寶光菩薩、普德海幢菩薩、普慧光照菩薩、普寶華幢菩薩、普勝軟音菩薩、普淨德焰菩薩、普相光明菩薩、大光海月菩薩、雲音海藏菩薩、德寶勝月菩薩、淨慧光焰自在王菩薩、超趣華光菩薩、無量智雲日光菩薩、大力精進金剛菩薩、香焰光幢菩薩、月德妙音菩薩、光明尊德菩薩，與如是等諸菩薩俱，皆是盧舍那佛宿世善友；一切成就功德大海，諸波羅蜜周滿普照，慧眼清淨，等觀三世，於諸三昧具足明淨；辯才大海深廣無盡，普現諸佛功德光耀；善知一切眾生心行，如應調伏，以金剛智普照境界；同一法性，覺慧廣大，甚深智境，靡不明達，住於一地，普攝一切諸地功德，無上智願皆已成滿，具足如來深廣密教，悉得一切佛所共法，皆同如來行地、德力，一切三昧海門皆得自在，於眾生海如應示現，隨其所行，善能建立。善入一切諸法之海，迴轉總持如來一切功德法海，充滿其身；遍遊一切佛世界海，出生一切淨土願海，悉得諸佛達未來際方便智慧；一切如來坐道場者，普能往詣禮事供養，悉得一切普賢願海，於諸眾生智身滿足。

復有佛世界微塵數金剛力士，其名曰：堅固光耀力士、日光耀力士、須彌華力士、淨雲音力士、阿修羅主力士、勝光明力士、樹音聲力士、師子王力士、淳厚光藏力士、珠髻華光力士，與如是等諸力士俱，已於阿僧祇劫發大誓願，侍衛諸佛。佛願行處皆已具足，無量功德皆已清淨，悉行深廣三昧境界，無量神力，佛所遊處無不遍至，皆悉能行不可思議解脫境界，處一切眾，其身殊特無能映蔽，隨諸眾生所應度者，能現其身如應化之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數金剛力士，其名曰：堅固光耀力士、日光耀力士、須彌華力士、淨雲音力士、阿修羅主力士、勝光明力士、樹音聲力士、師子王力士、淳厚光藏力士、珠髻華光力士，與如是等諸力士俱，已於阿僧祇劫發大誓願，侍衛諸佛。佛願行處皆已具足，無量功德皆已清淨，悉行深廣三昧境界，無量神力，佛所遊處無不遍至，皆悉能行不可思議解脫境界，處一切眾，其身殊特無能映蔽，隨諸眾生所應度者，能現其身如應化之。

復有佛世界微塵數諸道場神，其名曰：淨莊嚴神、寶積光明神、吼音聲神、雨眾華神、莊嚴寶光神、善超香神、金色雲神、樂華樹神、莊嚴光神，與如是等道場神俱，皆於先佛造立願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有佛世界微塵數諸道場神，其名曰：淨莊嚴神、寶積光明神、吼音聲神、雨眾華神、莊嚴寶光神、善超香神、金色雲神、樂華樹神、莊嚴光神，與如是等道場神俱，皆於先佛造立願行。

復與佛世界微塵數諸龍神俱，其名曰：摩尼光龍、雜莊嚴龍、喜寶光龍、淨身光龍、香莊嚴龍、寶目光龍，如是一切，皆於過去不可思議阿僧祇劫，常為如來莊嚴法堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與佛世界微塵數諸龍神俱，其名曰：摩尼光龍、雜莊嚴龍、喜寶光龍、淨身光龍、香莊嚴龍、寶目光龍，如是一切，皆於過去不可思議阿僧祇劫，常為如來莊嚴法堂。

復與佛世界微塵數諸地神俱，其名曰：淨華光神、善思光明神、雜華莊嚴神、散寶焰神、隨時樂觀神、金眼勝神、毛孔散香神、應時和音神，如是一切，皆同德本，於過去佛所普修願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與佛世界微塵數諸地神俱，其名曰：淨華光神、善思光明神、雜華莊嚴神、散寶焰神、隨時樂觀神、金眼勝神、毛孔散香神、應時和音神，如是一切，皆同德本，於過去佛所普修願行。

復與不可思議諸樹神俱，其名曰：雜華雲神、雜種光神、淨勝光神、垂莊嚴神、莊嚴光神、樂和音神、普勝等神、華果味神，如是一切，皆悉成就大喜普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與不可思議諸樹神俱，其名曰：雜華雲神、雜種光神、淨勝光神、垂莊嚴神、莊嚴光神、樂和音神、普勝等神、華果味神，如是一切，皆悉成就大喜普照。

復與無邊藥草神俱，其名曰：光焰神、栴檀香神、淨光神，普稱神、普力神、普淨神、普光神、愛香神、勝現神，如是一切，皆悉成就大悲普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無邊藥草神俱，其名曰：光焰神、栴檀香神、淨光神，普稱神、普力神、普淨神、普光神、愛香神、勝現神，如是一切，皆悉成就大悲普照。

復與無量諸穀神俱，其名曰：勝味神、華淨神、善力神、勢味神、根果神、淨華神、樂淨神、淨光神，如是一切，大喜成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量諸穀神俱，其名曰：勝味神、華淨神、善力神、勢味神、根果神、淨華神、樂淨神、淨光神，如是一切，大喜成就。

復與無量諸河神俱，其名曰：普流神、勝洄澓神、洪流聲神、養水性神、淨海光神、普愛神、妙幢神、勝水神、海具光神，如是一切，常能精勤利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量諸河神俱，其名曰：普流神、勝洄澓神、洪流聲神、養水性神、淨海光神、普愛神、妙幢神、勝水神、海具光神，如是一切，常能精勤利益眾生。

復與不可思議諸海神俱，其名曰：寶勝光明神、金剛慧神、普涌浪神、雜華龍勝神、寶華光明神、須彌莊嚴神、海音聲神，如是一切，以佛無量功德之海而自充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與不可思議諸海神俱，其名曰：寶勝光明神、金剛慧神、普涌浪神、雜華龍勝神、寶華光明神、須彌莊嚴神、海音聲神，如是一切，以佛無量功德之海而自充滿。

復與無量阿僧祇諸火神俱，其名曰：熾然光藏神、熾然光輪神、廣明耀神、無盡神、雜寶勝神、照除諸冥神、焰雲光明神，如是一切，悉為眾生照除闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量阿僧祇諸火神俱，其名曰：熾然光藏神、熾然光輪神、廣明耀神、無盡神、雜寶勝神、照除諸冥神、焰雲光明神，如是一切，悉為眾生照除闇冥。

復與無量諸風神俱，其名曰：無礙照明虛空神、遍超勝神、散須彌神、焰淨味神、淨除味神、發行大音神、樹峯華林神、持世界神，如是一切，皆能和合眾生，令不分散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量諸風神俱，其名曰：無礙照明虛空神、遍超勝神、散須彌神、焰淨味神、淨除味神、發行大音神、樹峯華林神、持世界神，如是一切，皆能和合眾生，令不分散。

復與無邊虛空神俱，其名曰：普光淨勝神、無邊深廣神、起風神、離一切障神、廣超神、無對光焰神、無礙力勝神、最上妙音神、示現十方神，如是一切，心皆無垢，堅固淨妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無邊虛空神俱，其名曰：普光淨勝神、無邊深廣神、起風神、離一切障神、廣超神、無對光焰神、無礙力勝神、最上妙音神、示現十方神，如是一切，心皆無垢，堅固淨妙。

復與無量主方神俱，其名曰：善住神、充滿神、無量現光神、光莊嚴神、普轉漸行神、不惑轉神、淨遊虛空神、普行世間神、行甚深神，如是一切，皆能善照一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量主方神俱，其名曰：善住神、充滿神、無量現光神、光莊嚴神、普轉漸行神、不惑轉神、淨遊虛空神、普行世間神、行甚深神，如是一切，皆能善照一切眾生。

復與無量主夜神俱，其名曰：妙光神、淨光神、善觀眾生神、靜時堅固神、方便勝具神、生一切樹果神、無盡眷屬神、主知樂淨遊戲神、和諍神、淨福具神，如是一切，於助道法深重愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量主夜神俱，其名曰：妙光神、淨光神、善觀眾生神、靜時堅固神、方便勝具神、生一切樹果神、無盡眷屬神、主知樂淨遊戲神、和諍神、淨福具神，如是一切，於助道法深重愛樂。

復與無量主晝神俱，其名曰：現宮殿神、善解安立戰場神、樂莊嚴普勝神、喜華香神、普集勝藥神、樂見王神、淨目高顯普勝神、大悲豔光神、光明善照神、普勝垂華神，如是一切，皆悉信樂正法莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量主晝神俱，其名曰：現宮殿神、善解安立戰場神、樂莊嚴普勝神、喜華香神、普集勝藥神、樂見王神、淨目高顯普勝神、大悲豔光神、光明善照神、普勝垂華神，如是一切，皆悉信樂正法莊嚴。

復與無量阿修羅神俱，其名曰：羅睺羅王、毘摩質多羅王、睒婆利王、明月王、金剛堅錦王、大智慧力王、勝集天女王，如是一切，悉能降伏憍慢放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量阿修羅神俱，其名曰：羅睺羅王、毘摩質多羅王、睒婆利王、明月王、金剛堅錦王、大智慧力王、勝集天女王，如是一切，悉能降伏憍慢放逸。

復與無量伽留羅王俱，其名曰：大勇猛力王、無畏寶髻王、勇猛淨眼王、不退莊嚴王、持大海光王、持法堅固王、勝根光明王、充滿普現王、普遊諸方王、普眼等觀王，如是一切，成就方便，廣潤眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量伽留羅王俱，其名曰：大勇猛力王、無畏寶髻王、勇猛淨眼王、不退莊嚴王、持大海光王、持法堅固王、勝根光明王、充滿普現王、普遊諸方王、普眼等觀王，如是一切，成就方便，廣潤眾生。

復與無量緊那羅王俱，其名曰：善慧王、善幢王、雜華行王、離愛慢音王、寶樹光明王、善愛現王、莊嚴光王、善華幢王、勝地王、勝慧王，如是一切，普於眾生精勤勸發，能使樂法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量緊那羅王俱，其名曰：善慧王、善幢王、雜華行王、離愛慢音王、寶樹光明王、善愛現王、莊嚴光王、善華幢王、勝地王、勝慧王，如是一切，普於眾生精勤勸發，能使樂法。

復與無量摩睺羅伽王俱，其名曰：善慧王、淨端嚴音王、眾妙慧聚王、燈幢王、猛光王、師子香熏王、雜瓔珞音王、堅固樂明王，如是一切，普為眾生除諸疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量摩睺羅伽王俱，其名曰：善慧王、淨端嚴音王、眾妙慧聚王、燈幢王、猛光王、師子香熏王、雜瓔珞音王、堅固樂明王，如是一切，普為眾生除諸疑網。

復與無量鳩槃荼王俱，其名曰：毘樓勒王、善修幢王、足平鮮白王、能除恐怖王、淨須彌林王、無量淨眼王、無量目門王，如是一切，皆悉修習無礙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量鳩槃荼王俱，其名曰：毘樓勒王、善修幢王、足平鮮白王、能除恐怖王、淨須彌林王、無量淨眼王、無量目門王，如是一切，皆悉修習無礙法門。

復與無量鬼神王俱，其名曰：毘沙門王、大音聲王、淨地王、大主王、焰眼王、堅固眼王、莊嚴勝軍王、大富淨身王、須彌力王，如是一切，普能勤護一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量鬼神王俱，其名曰：毘沙門王、大音聲王、淨地王、大主王、焰眼王、堅固眼王、莊嚴勝軍王、大富淨身王、須彌力王，如是一切，普能勤護一切眾生。

復與無量月身天子俱，其名曰：月天子、曜華天子、勝流莊嚴天子、樂諸世樂天子、眼光天子、淨光天子、普遊淨光天子、星宿王天子、淨覺天子、端嚴善光天子，如是一切，勤以智慧普發眾生無上寶心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量月身天子俱，其名曰：月天子、曜華天子、勝流莊嚴天子、樂諸世樂天子、眼光天子、淨光天子、普遊淨光天子、星宿王天子、淨覺天子、端嚴善光天子，如是一切，勤以智慧普發眾生無上寶心。

復與無量日天子俱，其名曰：日天子、眼焰光天子、須彌光勝天子、淨寶眼天子、勇猛不退天子、妙華鬘光天子、寶覺天子、明眼天子、勝地童天子、普勝光天子，如是一切，皆悉成就清淨善根，常欲饒益一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量日天子俱，其名曰：日天子、眼焰光天子、須彌光勝天子、淨寶眼天子、勇猛不退天子、妙華鬘光天子、寶覺天子、明眼天子、勝地童天子、普勝光天子，如是一切，皆悉成就清淨善根，常欲饒益一切眾生。

復與無量三十三天王俱，其名曰：釋提桓因天王、普稱滿天王、髻目天王、寶光稱天王、樂喜天王、樂念天王、勝音天王、淨華天王，如是一切，皆悉具足清淨善業，能令眾生生淨妙處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量三十三天王俱，其名曰：釋提桓因天王、普稱滿天王、髻目天王、寶光稱天王、樂喜天王、樂念天王、勝音天王、淨華天王，如是一切，皆悉具足清淨善業，能令眾生生淨妙處。

復與無量夜摩天王俱，其名曰：善時天王、無盡智天王、妙善化天王、樂樂焰天王、須彌光天王、不思議慧天王、臍輪天王、不思議天王、月姿顏天王、普莊嚴天王，如是一切，皆悉勤修出生歡喜，信樂知足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量夜摩天王俱，其名曰：善時天王、無盡智天王、妙善化天王、樂樂焰天王、須彌光天王、不思議慧天王、臍輪天王、不思議天王、月姿顏天王、普莊嚴天王，如是一切，皆悉勤修出生歡喜，信樂知足。

復與無量兜率天王俱，其名曰：善喜天王、海樂天王、勝德天王、百光明天王、善眼天王、寶山月天王、超勇月天王、金剛善曜天王、樂超天王，如是一切，皆悉成就念佛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量兜率天王俱，其名曰：善喜天王、海樂天王、勝德天王、百光明天王、善眼天王、寶山月天王、超勇月天王、金剛善曜天王、樂超天王，如是一切，皆悉成就念佛三昧。

復與不可思議化樂天王俱，其名曰：善化天王、淨光天王、最上雲音天王、妙色莊嚴天王、樂智慧天王、華光月天王、照方天王，如是一切，皆悉成就寂靜法門，調伏眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與不可思議化樂天王俱，其名曰：善化天王、淨光天王、最上雲音天王、妙色莊嚴天王、樂智慧天王、華光月天王、照方天王，如是一切，皆悉成就寂靜法門，調伏眾生。

復與無量他化自在天王俱，其名曰：自在轉天王、善眼天王、雜寶冠天王、精進慧天王、眾華音天王、樂光明天王、寂靜處天王、雜色輪天王、智慧妙光天王、大力光天王，如是一切，普皆勤修自在正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量他化自在天王俱，其名曰：自在轉天王、善眼天王、雜寶冠天王、精進慧天王、眾華音天王、樂光明天王、寂靜處天王、雜色輪天王、智慧妙光天王、大力光天王，如是一切，普皆勤修自在正法。

復與不可思議大梵天俱，其名曰：尸棄大梵、智光大梵、善光大梵、普音大梵、隨世音大梵、寂靜方便妙光大梵、淨眼光大梵、柔軟音大梵，如是一切，悉具大慈，度脫眾生，照除熱惱清涼柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與不可思議大梵天俱，其名曰：尸棄大梵、智光大梵、善光大梵、普音大梵、隨世音大梵、寂靜方便妙光大梵、淨眼光大梵、柔軟音大梵，如是一切，悉具大慈，度脫眾生，照除熱惱清涼柔軟。

復與無量光音天子俱，其名曰：樂光天子、淨光天子、大音天子、樂淨音天子、善思音天子、解脫音天子、深妙音天子、無垢光天子、最高淨光天子，如是一切，安住喜光寂靜法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量光音天子俱，其名曰：樂光天子、淨光天子、大音天子、樂淨音天子、善思音天子、解脫音天子、深妙音天子、無垢光天子、最高淨光天子，如是一切，安住喜光寂靜法門。

復與阿僧祇遍淨天俱，其名曰：淨智王天、現勝天、寂勝天、須彌時天、念淨眼天、無上愛光天、世慧音天、智慧熾然天、樂法化心天、化高天，如是一切，常令眾生安住廣樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與阿僧祇遍淨天俱，其名曰：淨智王天、現勝天、寂勝天、須彌時天、念淨眼天、無上愛光天、世慧音天、智慧熾然天、樂法化心天、化高天，如是一切，常令眾生安住廣樂。

復與無量果實天子俱，其名曰：法華光天、淨堅固天、慧光天、智慧王天、普門慧眼天、不轉愛天、無垢靜光天、淨曜天，如是一切，皆悉善住寂靜意門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量果實天子俱，其名曰：法華光天、淨堅固天、慧光天、智慧王天、普門慧眼天、不轉愛天、無垢靜光天、淨曜天，如是一切，皆悉善住寂靜意門。

復與摩醯首羅天等無量淨居天俱，其名曰：善光天、大主天、大稱光天、功德淨眼天、大智慧光天、不動光音天、善施眼天、樂大乘天、普音聲天、樂稱光天，如是一切，已修無相平等法界，悉在如來大眾海數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與摩醯首羅天等無量淨居天俱，其名曰：善光天、大主天、大稱光天、功德淨眼天、大智慧光天、不動光音天、善施眼天、樂大乘天、普音聲天、樂稱光天，如是一切，已修無相平等法界，悉在如來大眾海數。

於一切眾生悉行平等，無量妙色皆已成就；於十力中能善安住，處一切眾而不傾動，隨所至方無能壞者，如來所乘常現在前。離煩惱障，其心清淨，諸結使山皆已摧滅，覩佛姿顏，無量妙色光明普照。所以者何？如來往昔於無量劫行菩薩道時，以四攝法善攝眾生。於諸如來集諸善根，種種因緣，方便教化立如來道，深植無量如來善根，皆令安立一切智道；逮得無量功德勢力，皆悉成就如來願海。菩薩所行具足清淨，各隨本行，皆得出要，悉由如來光明照故；乘解脫力入如來海，於佛法門悉得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾生悉行平等，無量妙色皆已成就；於十力中能善安住，處一切眾而不傾動，隨所至方無能壞者，如來所乘常現在前。離煩惱障，其心清淨，諸結使山皆已摧滅，覩佛姿顏，無量妙色光明普照。所以者何？如來往昔於無量劫行菩薩道時，以四攝法善攝眾生。於諸如來集諸善根，種種因緣，方便教化立如來道，深植無量如來善根，皆令安立一切智道；逮得無量功德勢力，皆悉成就如來願海。菩薩所行具足清淨，各隨本行，皆得出要，悉由如來光明照故；乘解脫力入如來海，於佛法門悉得自在。

善海摩醯首羅天，於法界虛空寂靜方便光明法門，而得自在；大自在稱光明天，於一切法普遊法門，而得自在；功德淨眼天，於一切法不生不滅方便法門，而得自在；大慧光天，於一切法方便智海遊光法門，而得自在；靜光音天，於一切禪無量喜樂普起法門，而得自在；施善眼天，於轉癡畏遊靜法門，而得自在；不思議天，於無量境界入不起法門，而得自在；樂大乘天，於一切法不來不去無所依住法門，而得自在；普雜音天，於佛境界寂靜法門，而得自在；樂稱光天，於無量境界法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善海摩醯首羅天，於法界虛空寂靜方便光明法門，而得自在；大自在稱光明天，於一切法普遊法門，而得自在；功德淨眼天，於一切法不生不滅方便法門，而得自在；大慧光天，於一切法方便智海遊光法門，而得自在；靜光音天，於一切禪無量喜樂普起法門，而得自在；施善眼天，於轉癡畏遊靜法門，而得自在；不思議天，於無量境界入不起法門，而得自在；樂大乘天，於一切法不來不去無所依住法門，而得自在；普雜音天，於佛境界寂靜法門，而得自在；樂稱光天，於無量境界法門，而得自在。

爾時善光海大自在天，以如來神力故，觀察一切自在天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善光海大自在天，以如來神力故，觀察一切自在天眾，以偈頌曰：

「無盡平等妙法界， 悉皆充滿如來身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡平等妙法界， 悉皆充滿如來身，

無取無起永寂滅， 為一切歸故出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無取無起永寂滅， 為一切歸故出世。

諸佛法王出世間， 能立無上正教法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法王出世間， 能立無上正教法，

如來境界無邊際， 世間自在稱無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來境界無邊際， 世間自在稱無上。

佛難思議無倫匹， 相好光明照十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛難思議無倫匹， 相好光明照十方，

大聖世尊正教道， 猶如淨眼觀明珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖世尊正教道， 猶如淨眼觀明珠。

一切世間眾生類， 不能思議佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間眾生類， 不能思議佛功德，

消滅一切愚癡闇， 超昇無上智慧臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅一切愚癡闇， 超昇無上智慧臺。

如來功德難思議， 眾生見者煩惱滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德難思議， 眾生見者煩惱滅，

得見不動自在尊， 能生無量悅樂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見不動自在尊， 能生無量悅樂心。

眾生大海癡蔽心， 為現寂靜微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生大海癡蔽心， 為現寂靜微妙法，

能然無上智慧燈， 是則方便真淨眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能然無上智慧燈， 是則方便真淨眼。

如來清淨妙色身， 悉能顯現遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨妙色身， 悉能顯現遍十方，

此身非有無所依， 如是見佛真實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身非有無所依， 如是見佛真實觀。

如來音聲無罣礙， 應受化者無不聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來音聲無罣礙， 應受化者無不聞，

湛然不動無往返， 是名善慧樂法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湛然不動無往返， 是名善慧樂法門。

一切十方無邊佛， 寂靜法門天人主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方無邊佛， 寂靜法門天人主，

如來光明靡不照， 是莊嚴幢妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來光明靡不照， 是莊嚴幢妙法門。

佛於無邊諸劫海， 常求正覺悟眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於無邊諸劫海， 常求正覺悟眾生，

無量方便化一切， 清淨廣稱如是見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便化一切， 清淨廣稱如是見。」

復有樂業光明天王，於觀一切眾生諸根法雲法門，而得自在；淨堅固天，於一切佛妙色方便念觀法門，而得自在；樂樂天王，於一毛孔見不思議諸佛國土境界法門，而得自在；普門慧眼天，於入普門觀察法界法門，而得自在；不轉愛天，於轉一切眾生處處受生法門，而得自在；善慧光天，於入一切世間境界不可思議法門，而得自在；無垢淨光天，於一切眾生一切法中出要法門，而得自在；無垢光天，於受化者能使入佛境界法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有樂業光明天王，於觀一切眾生諸根法雲法門，而得自在；淨堅固天，於一切佛妙色方便念觀法門，而得自在；樂樂天王，於一毛孔見不思議諸佛國土境界法門，而得自在；普門慧眼天，於入普門觀察法界法門，而得自在；不轉愛天，於轉一切眾生處處受生法門，而得自在；善慧光天，於入一切世間境界不可思議法門，而得自在；無垢淨光天，於一切眾生一切法中出要法門，而得自在；無垢光天，於受化者能使入佛境界法門，而得自在。

爾時，樂業光明天王承佛神力，觀察一切果實天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樂業光明天王承佛神力，觀察一切果實天眾，以偈頌曰：

「一切佛境界， 甚深難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切佛境界， 甚深難思議，

諸餘眾生類， 莫能測量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘眾生類， 莫能測量者。

如來善開導， 無量諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善開導， 無量諸群生，

能令悉願樂， 志求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令悉願樂， 志求無上道。

佛以神通力， 住世普開化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以神通力， 住世普開化，

一切眾生類， 各隨其所聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 各隨其所聞，

癡惑障永除， 慧命淨無穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡惑障永除， 慧命淨無穢，

能覩諸如來， 眾妙淨法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能覩諸如來， 眾妙淨法海。

諸法真實相， 寂滅無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法真實相， 寂滅無所依，

如來方便力， 能為眾生現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來方便力， 能為眾生現。

如來於諸法， 無性無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於諸法， 無性無所依，

而能現眾像， 顯相猶明燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能現眾像， 顯相猶明燈。

以諸緣譬諭， 方便隨所樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸緣譬諭， 方便隨所樂，

為現諸如來， 智慧神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為現諸如來， 智慧神通力。

因悟各異門， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因悟各異門， 無量難思議，

為建正法幢， 令入功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為建正法幢， 令入功德海。

如來神通力， 能於一毛孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神通力， 能於一毛孔，

各為眾演說， 無上寂滅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各為眾演說， 無上寂滅法。

一一諸如來， 各為其眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸如來， 各為其眷屬，

顯法無量門， 功德之大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯法無量門， 功德之大海，

皆悉師子吼， 演說諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉師子吼， 演說諸佛法，

是則大智尊， 無上方便力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則大智尊， 無上方便力。

十方諸佛土， 一切群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛土， 一切群生類，

悉能為彼現， 如來之正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能為彼現， 如來之正法。

如來未曾有， 去來之異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來未曾有， 去來之異相，

皆令彼歡喜， 不退慧境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆令彼歡喜， 不退慧境界。

如來為眾生， 普現業報相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為眾生， 普現業報相，

猶若日光照， 眾像靡不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若日光照， 眾像靡不現。

又為彼眾生， 演說寂滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又為彼眾生， 演說寂滅法，

令彼見真實， 甚深智慧處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼見真實， 甚深智慧處。

如來自觀察， 甚深微妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來自觀察， 甚深微妙義，

隨彼眾生根， 普雨甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼眾生根， 普雨甘露法。

為開諸法門， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為開諸法門， 無量難思議，

悉歸入寂滅， 平等真實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉歸入寂滅， 平等真實觀。

無數無量劫， 廣修習大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數無量劫， 廣修習大悲，

逮成等正覺， 度脫群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮成等正覺， 度脫群生類。

普雨甘露法， 隨器皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露法， 隨器皆充滿，

如龍興慶雲， 等雨於一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龍興慶雲， 等雨於一切。」

復有淨智天王，於觀察眾生善根法門，而得自在；顯妙天王，於一切有覺照法門，而得自在；勝妙天王，於總持辯才法門，而得自在；普燈天王，於樂佛出世解脫法門，而得自在；智焰天王，於一切眾生甚深法中能生歡喜法門，而得自在；樂化天王，於化菩薩功德周備入無盡法門，而得自在；踊化天王，於普觀無量苦惱眾生慈悲智滿法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有淨智天王，於觀察眾生善根法門，而得自在；顯妙天王，於一切有覺照法門，而得自在；勝妙天王，於總持辯才法門，而得自在；普燈天王，於樂佛出世解脫法門，而得自在；智焰天王，於一切眾生甚深法中能生歡喜法門，而得自在；樂化天王，於化菩薩功德周備入無盡法門，而得自在；踊化天王，於普觀無量苦惱眾生慈悲智滿法門，而得自在。

爾時，淨智天王承佛神力，普觀遍淨天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨智天王承佛神力，普觀遍淨天眾，以偈頌曰：

「諸佛正法無障礙， 周滿十方無量界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛正法無障礙， 周滿十方無量界，

現佛境界難思議， 離垢法門無量海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現佛境界難思議， 離垢法門無量海。

如來處世無所依， 法身清淨無起滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來處世無所依， 法身清淨無起滅，

而能照現無量土， 一切悉見天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能照現無量土， 一切悉見天中天。

無量劫海修方便， 光明普照十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海修方便， 光明普照十方界，

清淨法界如如住， 寂滅微妙最無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法界如如住， 寂滅微妙最無上。

眾生愚癡瞽心目， 無眼輪迴生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生愚癡瞽心目， 無眼輪迴生死中，

如來導以清淨道， 開示無上最勝門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來導以清淨道， 開示無上最勝門。

如來所乘無上道， 一切眾生莫能思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所乘無上道， 一切眾生莫能思，

佛現一切妙色門， 善念樂觀淨眼見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現一切妙色門， 善念樂觀淨眼見。

佛說微妙總持門， 如一切剎微塵等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說微妙總持門， 如一切剎微塵等，

調伏一切眾生故， 清淨慧眼能照見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏一切眾生故， 清淨慧眼能照見。

如來出世甚難值， 無量億劫時一遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世甚難值， 無量億劫時一遇，

離諸難處適眾會， 唯佛世尊能應時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸難處適眾會， 唯佛世尊能應時。

一切眾生難思議， 佛能悉現淨妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生難思議， 佛能悉現淨妙法，

覩見如來無量德， 猶如明照見眾像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見如來無量德， 猶如明照見眾像。

三世諸佛所得法， 教化眾生難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛所得法， 教化眾生難思議，

悉觀念此功德已， 樂法踊躍大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉觀念此功德已， 樂法踊躍大歡喜。

眾生沒在煩惱海， 愚癡邪濁大恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒在煩惱海， 愚癡邪濁大恐怖，

佛以慈悲究竟度， 見淨境界如天幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以慈悲究竟度， 見淨境界如天幢。

佛放無量大光明， 一一光明無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放無量大光明， 一一光明無量佛，

無數方便皆悉現， 化度一切眾生類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數方便皆悉現， 化度一切眾生類。」

復有愛樂天子，於寂靜愛樂滅眾生苦法門，而得自在；妙雜光天，於諸眾生心淨離垢廣修德海法門，而得自在；自在音天，於一切眾生一劫所修功德於一念中出生法門，而得自在；勝念智天，於世間生、住、滅種種清淨功德法門，而得自在；淨樂音天，於一切菩薩在兜率宮廣說供養法門，而得自在；善思音天，於一劫中說諸地義以一念頃悉能受說法門，而得自在；解脫光音天，於莊嚴道場法門，而得自在；甚深音天，於無盡神足諸功德海法門，而得自在；離垢稱天，於一切佛諸功德海境界法門，而得自在；出淨光天，於過去諸佛願力所持歡喜功德力藏法門，而得自在。爾時，光音天子承佛神力，遍觀光音天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有愛樂天子，於寂靜愛樂滅眾生苦法門，而得自在；妙雜光天，於諸眾生心淨離垢廣修德海法門，而得自在；自在音天，於一切眾生一劫所修功德於一念中出生法門，而得自在；勝念智天，於世間生、住、滅種種清淨功德法門，而得自在；淨樂音天，於一切菩薩在兜率宮廣說供養法門，而得自在；善思音天，於一劫中說諸地義以一念頃悉能受說法門，而得自在；解脫光音天，於莊嚴道場法門，而得自在；甚深音天，於無盡神足諸功德海法門，而得自在；離垢稱天，於一切佛諸功德海境界法門，而得自在；出淨光天，於過去諸佛願力所持歡喜功德力藏法門，而得自在。爾時，光音天子承佛神力，遍觀光音天眾，以偈頌曰：

「我憶如來過去行， 我行供養亦憶念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我憶如來過去行， 我行供養亦憶念，

如本所修清淨喜， 佛光明故今悉見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本所修清淨喜， 佛光明故今悉見。

如來無垢莊嚴身， 增長眾生清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無垢莊嚴身， 增長眾生清淨心，

安住慈悲喜捨中， 是名莊嚴淨法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住慈悲喜捨中， 是名莊嚴淨法門。

如來廣大方便法， 無量劫海所修集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來廣大方便法， 無量劫海所修集，

彼生滅法如如相， 法主音聲方便門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼生滅法如如相， 法主音聲方便門。

如來神力遍十方， 普照無量諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來神力遍十方， 普照無量諸佛剎，

十方諸佛皆悉現， 勝念方便滅愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛皆悉現， 勝念方便滅愚癡。

無量剎海塵數佛， 供養恭敬生歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎海塵數佛， 供養恭敬生歡喜，

故能斷除群生闇， 是名妙音勝境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能斷除群生闇， 是名妙音勝境界。

無量劫海甚彌曠， 說方便地無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海甚彌曠， 說方便地無倫匹，

所演妙法無窮盡， 心方便門得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所演妙法無窮盡， 心方便門得自在。

如來無量自在力， 於念念中普示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無量自在力， 於念念中普示現，

降神成道權無量， 是則名為妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降神成道權無量， 是則名為妙法門。

佛持深廣無與等， 神足示現不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛持深廣無與等， 神足示現不可量，

能令諸根悉清淨， 得住甚深微妙地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令諸根悉清淨， 得住甚深微妙地。

如來智慧無邊際， 行淨無比無罣礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧無邊際， 行淨無比無罣礙，

普見一切兩足尊， 無上離垢稱方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見一切兩足尊， 無上離垢稱方便。

於過去世菩薩時， 供養無量諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於過去世菩薩時， 供養無量諸佛海，

立大誓願難思議， 是故逮得無上智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立大誓願難思議， 是故逮得無上智。」

復有尸棄大梵天，於照現諸法入不思議法門，而得自在；智光明梵，於一切禪等觀寂靜善住法門，而得自在；智光心梵，於照諸法不可思議入方便法門，而得自在；普音雲梵，於一切佛妙音聲海平等度入法門，而得自在；應時音梵，於攝伏眾生最勝法門，而得自在；寂靜光梵，於一切剎能起安住分別諸法法門，而得自在；喜光梵，於無量方便化眾生法門，而得自在；堅固梵，於諸法淨相住寂行法門，而得自在；樂目光梵，於一切有無來無去無所依止勇猛法門，而得自在；柔軟音梵，於無盡法隨行普照法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有尸棄大梵天，於照現諸法入不思議法門，而得自在；智光明梵，於一切禪等觀寂靜善住法門，而得自在；智光心梵，於照諸法不可思議入方便法門，而得自在；普音雲梵，於一切佛妙音聲海平等度入法門，而得自在；應時音梵，於攝伏眾生最勝法門，而得自在；寂靜光梵，於一切剎能起安住分別諸法法門，而得自在；喜光梵，於無量方便化眾生法門，而得自在；堅固梵，於諸法淨相住寂行法門，而得自在；樂目光梵，於一切有無來無去無所依止勇猛法門，而得自在；柔軟音梵，於無盡法隨行普照法門，而得自在。

爾時，尸棄大梵承佛神力，遍觀一切諸大梵眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尸棄大梵承佛神力，遍觀一切諸大梵眾，以偈頌曰：

「佛身清淨常寂然， 普照十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛身清淨常寂然， 普照十方諸世界，

寂滅無相無照現， 見佛身相如浮雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅無相無照現， 見佛身相如浮雲。

一切眾生莫能測， 如來法身禪境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生莫能測， 如來法身禪境界，

無量方便難思議， 是智慧光照法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便難思議， 是智慧光照法門。

一佛剎塵諸法海， 一音演說悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一佛剎塵諸法海， 一音演說悉無餘，

此辯塵劫演不盡， 是名光照心法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此辯塵劫演不盡， 是名光照心法門。

如來妙音深滿足， 眾生隨類悉得解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙音深滿足， 眾生隨類悉得解，

一切皆謂同其語， 梵音普至最無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆謂同其語， 梵音普至最無上。

十方三世佛所得， 一切菩薩方便行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世佛所得， 一切菩薩方便行，

悉於如來身中現， 而於佛身無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於如來身中現， 而於佛身無分別。

佛身如空不可盡， 無相無礙普示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如空不可盡， 無相無礙普示現，

所可應現如幻化， 神變淨音靡不周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可應現如幻化， 神變淨音靡不周。

佛身無邊如虛空， 智光淨音亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身無邊如虛空， 智光淨音亦如是，

佛於諸法無障礙， 猶如月光照一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於諸法無障礙， 猶如月光照一切。

法王安住妙法堂， 法身光明無不照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王安住妙法堂， 法身光明無不照，

法性如實無異相， 是名樂音海法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性如實無異相， 是名樂音海法門。」

復有自在天王，於教化無量眾生藏法門，而得自在；善眼光天，令諸眾生得最上樂法門，而得自在；雜寶冠天，於解眾生無量性欲方便法門，而得自在；精進善慧天，於眾生分別義法門，而得自在；勇妙雜音天，於諸眾生慈念觀察法門，而得自在；光明樂幢天，於諸眾生超出魔事法門，而得自在；淨境界天，於諸眾生念化法門，而得自在；雜色輪天，於念充滿十方諸佛法門，而得自在；智華妙光天，於佛功德自在覺悟充滿念隨順法門，而得自在；大力光天，於離世間境界法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有自在天王，於教化無量眾生藏法門，而得自在；善眼光天，令諸眾生得最上樂法門，而得自在；雜寶冠天，於解眾生無量性欲方便法門，而得自在；精進善慧天，於眾生分別義法門，而得自在；勇妙雜音天，於諸眾生慈念觀察法門，而得自在；光明樂幢天，於諸眾生超出魔事法門，而得自在；淨境界天，於諸眾生念化法門，而得自在；雜色輪天，於念充滿十方諸佛法門，而得自在；智華妙光天，於佛功德自在覺悟充滿念隨順法門，而得自在；大力光天，於離世間境界法門，而得自在。

爾時，自在天王承佛神力，遍觀一切自在天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，自在天王承佛神力，遍觀一切自在天眾，以偈頌曰：

「如來法身等法界， 普應眾生悉對現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來法身等法界， 普應眾生悉對現，

如來法王化眾生， 隨順諸法悉調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法王化眾生， 隨順諸法悉調伏。

世間一切上妙樂， 聖寂滅樂為最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切上妙樂， 聖寂滅樂為最勝，

無垢妙法如來室， 清淨勝眼如實見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢妙法如來室， 清淨勝眼如實見。

如來普照諸世間， 疑地枯林降法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普照諸世間， 疑地枯林降法雨，

眾生蒙潤疑網除， 是寶冠幢妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生蒙潤疑網除， 是寶冠幢妙法門。

如來所演一妙音， 廣大法海說無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所演一妙音， 廣大法海說無餘，

佛以一音遍十方， 是名勝勇善法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音遍十方， 是名勝勇善法門。

一切十方諸佛土， 入佛一毛猶不滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方諸佛土， 入佛一毛猶不滿，

佛以大慈如虛空， 是名清淨慧法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以大慈如虛空， 是名清淨慧法門。

一切眾生慢高山， 佛以十力碎無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生慢高山， 佛以十力碎無餘，

佛慈光明照十方， 是名光幢妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慈光明照十方， 是名光幢妙法門。

得覩如來滅癡惑， 淨見智慧悉充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得覩如來滅癡惑， 淨見智慧悉充滿，

永離惡趣諸恐怖， 是名寂境妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離惡趣諸恐怖， 是名寂境妙法門。

如來毛孔悉放光， 隨其所應得聞法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來毛孔悉放光， 隨其所應得聞法，

普導眾生至善趣， 是名善幢妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普導眾生至善趣， 是名善幢妙法門。

一切十方諸佛事， 此眾一切悉得見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方諸佛事， 此眾一切悉得見，

如來法界滿虛空， 是名淨華勝法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法界滿虛空， 是名淨華勝法門。

無量劫海諸佛國， 皆是最勝慧境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海諸佛國， 皆是最勝慧境界，

如來於此無高心， 是大力幢妙法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於此無高心， 是大力幢妙法門。」

復有善化天王，於一切法分別化法門，而得自在；靜光時天，於觀一切有及我真實法門，而得自在；化力光天，於諸眾生離癡智慧滿足法門，而得自在；難勝天，於諸佛音聲發起一切歡喜勇猛法門，而得自在；念光天，於一切佛相好功德具足無盡法門，而得自在；踊雲音天，於淨智慧次第憶念過去無量劫法門，而得自在；淨光勝天，於一切眾生長養種種功德智慧法門，而得自在；樂光髻天，於一切空界結跏趺坐無礙法門，而得自在；樂智慧天，於一切方便境界無盡力法門，而得自在；華光髻天，於諸眾生業行苦樂等觀法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有善化天王，於一切法分別化法門，而得自在；靜光時天，於觀一切有及我真實法門，而得自在；化力光天，於諸眾生離癡智慧滿足法門，而得自在；難勝天，於諸佛音聲發起一切歡喜勇猛法門，而得自在；念光天，於一切佛相好功德具足無盡法門，而得自在；踊雲音天，於淨智慧次第憶念過去無量劫法門，而得自在；淨光勝天，於一切眾生長養種種功德智慧法門，而得自在；樂光髻天，於一切空界結跏趺坐無礙法門，而得自在；樂智慧天，於一切方便境界無盡力法門，而得自在；華光髻天，於諸眾生業行苦樂等觀法門，而得自在。

爾時，善化天王承佛神力，遍觀化樂天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善化天王承佛神力，遍觀化樂天眾，以偈頌曰：

「法身於世難思議， 如來普現應眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法身於世難思議， 如來普現應眾生，

緣性無造非真實， 行業莊嚴現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣性無造非真實， 行業莊嚴現世間。

方便求佛無所有， 攬之十方不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便求佛無所有， 攬之十方不可得，

法身示現無真實， 出生自在如是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身示現無真實， 出生自在如是見。

無量劫海修諸行， 斷除眾生愚癡冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫海修諸行， 斷除眾生愚癡冥，

如來智慧甚清淨， 是名佛慧除癡力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧甚清淨， 是名佛慧除癡力。

一切世界妙音聲， 悉無能及如來音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界妙音聲， 悉無能及如來音，

一音遠震遍十方， 是名勝音妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音遠震遍十方， 是名勝音妙法門。

一切眾生諸功德， 不及如來一相福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生諸功德， 不及如來一相福，

佛德如空無邊際， 是名生光妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德如空無邊際， 是名生光妙法門。

三世無量劫中事， 世界成敗種種相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無量劫中事， 世界成敗種種相，

於一毛孔悉能現， 是名清淨無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔悉能現， 是名清淨無上智。

求空邊際猶可得， 佛一毛孔無涯限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求空邊際猶可得， 佛一毛孔無涯限，

佛德如是不思議， 是名如來淨知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德如是不思議， 是名如來淨知見。

佛於先世無量劫， 具滿一切波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於先世無量劫， 具滿一切波羅蜜，

勤修精進無厭怠， 是名樂見淨法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修精進無厭怠， 是名樂見淨法門。

行業因緣難思議， 佛為眾生說無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業因緣難思議， 佛為眾生說無餘，

普現諸法淨無穢， 是名無上深法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現諸法淨無穢， 是名無上深法門。

觀見如來一毛孔， 一切眾生悉入中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀見如來一毛孔， 一切眾生悉入中，

眾生亦無往來想， 是名諸方照法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦無往來想， 是名諸方照法門。」

復有兜率天王，於成就諸佛轉法輪法門，而得自在；樂寶髻天，於虛空界淨光法門，而得自在；勝幢天，於廣願海入諸眾生寂靜法門，而得自在；百光明天，於一切法無量無相觀行法門，而得自在；超踊月天，於佛境界超踊覺力法門，而得自在；勝眼光天，於喜修集不可沮壞菩提心法門，而得自在；宿莊嚴天，於諸十方佛調伏眾生方便法門，而得自在；樂靜妙天，於無邊心海念念迴向隨器普現法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有兜率天王，於成就諸佛轉法輪法門，而得自在；樂寶髻天，於虛空界淨光法門，而得自在；勝幢天，於廣願海入諸眾生寂靜法門，而得自在；百光明天，於一切法無量無相觀行法門，而得自在；超踊月天，於佛境界超踊覺力法門，而得自在；勝眼光天，於喜修集不可沮壞菩提心法門，而得自在；宿莊嚴天，於諸十方佛調伏眾生方便法門，而得自在；樂靜妙天，於無邊心海念念迴向隨器普現法門，而得自在。

爾時，兜率天王承佛神力，遍觀兜率天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，兜率天王承佛神力，遍觀兜率天眾，以偈頌曰：

「如來普周等法界， 為垢眾生出現世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來普周等法界， 為垢眾生出現世，

隨諸所欲為說法， 是名無上勝法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸所欲為說法， 是名無上勝法王。

如來宿世無量行， 清淨願海具足滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來宿世無量行， 清淨願海具足滿，

一切諸法悉周備， 是名方便勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法悉周備， 是名方便勝功德。

如來法身不思議， 法界法性辯亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身不思議， 法界法性辯亦然，

光明普照一切法， 寂靜諸法皆悉現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照一切法， 寂靜諸法皆悉現。

眾生癡闇結業障， 高心放逸馳境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生癡闇結業障， 高心放逸馳境界，

如來為說寂滅法， 歡喜善樂悉能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為說寂滅法， 歡喜善樂悉能見。

一切世間最上歸， 救護群生除眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間最上歸， 救護群生除眾苦，

眾生樂觀無上尊， 猶如滿月顯高山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生樂觀無上尊， 猶如滿月顯高山。

諸佛境界不思議， 一切法界亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛境界不思議， 一切法界亦如是，

於諸法力悉究竟， 定慧方便皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法力悉究竟， 定慧方便皆成就。

清淨境界功德海， 一切眾生有緣者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨境界功德海， 一切眾生有緣者，

聞佛功德發菩提， 消除塵垢成最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛功德發菩提， 消除塵垢成最勝。

如世界海微塵數， 諸佛子等悉來集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世界海微塵數， 諸佛子等悉來集，

供養如來聽受法， 悉覩法幢方便王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養如來聽受法， 悉覩法幢方便王。」

復有夜摩天王，於諸眾生離憂迴向善根法門，而得自在；悅樂光天，於諸境界法門，而得自在；無盡慧天，於離諸患具大慈悲法門，而得自在；淨莊嚴天，於分別諸根法門，而得自在；持須彌天，於無量總持照明法門，而得自在；不思議慧天，於諸境界業行真實不思議法門，而得自在；臍輪天，於轉法輪調伏眾生法門，而得自在；不思議光天，於眾生界勝眼普觀法門，而得自在；月姿顏天，於諸法實普現法門，而得自在；普音遍觀天，於諸天眾所應施作心淨法門，而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有夜摩天王，於諸眾生離憂迴向善根法門，而得自在；悅樂光天，於諸境界法門，而得自在；無盡慧天，於離諸患具大慈悲法門，而得自在；淨莊嚴天，於分別諸根法門，而得自在；持須彌天，於無量總持照明法門，而得自在；不思議慧天，於諸境界業行真實不思議法門，而得自在；臍輪天，於轉法輪調伏眾生法門，而得自在；不思議光天，於眾生界勝眼普觀法門，而得自在；月姿顏天，於諸法實普現法門，而得自在；普音遍觀天，於諸天眾所應施作心淨法門，而得自在。

爾時，夜摩天王承佛神力，遍觀夜摩天眾，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜摩天王承佛神力，遍觀夜摩天眾，以偈頌曰：

「佛於無量大劫海， 生死煩惱永已盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於無量大劫海， 生死煩惱永已盡，

能教眾生清淨道， 佛為一切智慧燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能教眾生清淨道， 佛為一切智慧燈。

如來法身甚彌曠， 周遍十方無涯際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法身甚彌曠， 周遍十方無涯際，

智慧光明方便力， 寂滅禪樂亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧光明方便力， 寂滅禪樂亦無邊。

生老病死憂悲苦， 毒害逼切惱眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死憂悲苦， 毒害逼切惱眾生，

為斯等類起慈悲， 以無盡智示菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斯等類起慈悲， 以無盡智示菩提。

如來智慧隨順覺， 了達三世無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智慧隨順覺， 了達三世無障礙，

一切善行悉了知， 是名樂化明法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切善行悉了知， 是名樂化明法門。

無量總持無邊際， 如來辯海無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量總持無邊際， 如來辯海無窮盡，

能轉清淨妙法輪， 是名須彌總持門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉清淨妙法輪， 是名須彌總持門。

無上大聖一妙身， 應化周滿一切世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上大聖一妙身， 應化周滿一切世，

悉現一切眾生前， 是名善光勝境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉現一切眾生前， 是名善光勝境界。

眾生一見如來身， 悉能斷除眾煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生一見如來身， 悉能斷除眾煩惱，

遠離一切諸魔事， 是名清淨妙境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸魔事， 是名清淨妙境界。

佛於一切大眾海， 處此眾會悉遍照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一切大眾海， 處此眾會悉遍照，

普為眾生雨法雨， 是名普音稱法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾生雨法雨， 是名普音稱法門。」