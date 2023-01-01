成實論
訶梨跋摩造 姚秦 鳩摩羅什譯16卷CBETA T1646大于一万字 30 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
成實論卷第十六
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訶梨跋摩造
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姚秦三藏鳩摩羅什譯
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聖行品第一百九十二
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有二行，空行、無我行。於五陰中不見眾生是名空行，見五陰亦無是無我行。何以知之？經中說：見色無體性，見受想行識無體性。又經中說：因無性得解脫。故知色性非真實有，受想行識性非真實有。又經中說：五陰皆空如幻，不可說幻為真實。幻若真實有不名為幻，亦不可言無，但以無實能為誑惑。又此行者觀一切空，故知五陰非真實有。如破一相故不見壁等一法，五陰亦爾，無一實法。
有二行，空行、無我行。於五陰中不見眾生是名空行，見五陰亦無是無我行。何以知之？經中說：見色無體性，見受想行識無體性。又經中說：因無性得解脫。故知色性非真實有，受想行識性非真實有。又經中說：五陰皆空如幻，不可說幻為真實。幻若真實有不名為幻，亦不可言無，但以無實能為誑惑。又此行者觀一切空，故知五陰非真實有。如破一相故不見壁等一法，五陰亦爾，無一實法。
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問曰：若色等法亦非真實，今應唯一世諦。答曰：滅是第一義諦故有。如經中說：妄謂虛誑，諦名如實。滅即是如實決定，故名第一義有。又行者生真實智，一切有為皆悉空無，故知滅是第一義有。
問曰：若色等法亦非真實，今應唯一世諦。答曰：滅是第一義諦故有。如經中說：妄謂虛誑，諦名如實。滅即是如實決定，故名第一義有。又行者生真實智，一切有為皆悉空無，故知滅是第一義有。
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問曰：汝說見五陰中無眾生。因何五陰說名眾生？為有漏、為無漏？答曰：亦有漏亦無漏。
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問曰：經中說，若見眾生，皆是見五受陰。答曰：無漏法亦在眾生數，不在非眾生數木石等中，故知亦因無漏諸陰名為眾生。又若聖人在無漏心，爾時亦名有心眾生，故無漏心亦名眾生。一切諸陰皆名受陰，從受生故。
問曰：經中說，若見眾生，皆是見五受陰。答曰：無漏法亦在眾生數，不在非眾生數木石等中，故知亦因無漏諸陰名為眾生。又若聖人在無漏心，爾時亦名有心眾生，故無漏心亦名眾生。一切諸陰皆名受陰，從受生故。
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問曰：云何知皆從受生？答曰：無漏法皆從布施持戒修定等業心中生，無則不生。如經中說：為無明所覆、愛結所繫，故愚夫得此身，智者亦如是。身即受陰。
問曰：云何知皆從受生？答曰：無漏法皆從布施持戒修定等業心中生，無則不生。如經中說：為無明所覆、愛結所繫，故愚夫得此身，智者亦如是。身即受陰。
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問曰：若一切陰皆名受陰，漏無漏陰有何差別？答曰：一切諸陰從受生，故皆名受陰。但不受後身，故名無漏。是名差別。陰與受陰俱從受生，故曰受陰，是故此經不相違背。是二行皆緣無所有，若色等法空及體性滅皆是無所有。
問曰：若一切陰皆名受陰，漏無漏陰有何差別？答曰：一切諸陰從受生，故皆名受陰。但不受後身，故名無漏。是名差別。陰與受陰俱從受生，故曰受陰，是故此經不相違背。是二行皆緣無所有，若色等法空及體性滅皆是無所有。
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問曰：此二皆緣五陰。經中說：見色空無我、見受想行識空無我。答曰：因諸陰見空無我。所以者何？於眾生因緣中見眾生空，亦見色等法滅。
問曰：此二皆緣五陰。經中說：見色空無我、見受想行識空無我。答曰：因諸陰見空無我。所以者何？於眾生因緣中見眾生空，亦見色等法滅。
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問曰：是則俱緣。若行者念諸陰及空，即名緣陰及無所有。答曰：行者於眾生因緣中不見眾生，故即生空心，然後見空。又於五陰滅中，不見色體性、受想行識體性。故知此二皆無所有緣。
問曰：是則俱緣。若行者念諸陰及空，即名緣陰及無所有。答曰：行者於眾生因緣中不見眾生，故即生空心，然後見空。又於五陰滅中，不見色體性、受想行識體性。故知此二皆無所有緣。
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見智品第一百九十三
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問曰：正見、正智有何差別？答曰：即是一體，無有差別。正見二種，世間、出世間。世間者，謂有罪福等。出世間者，謂能通達苦等諸諦。正智亦爾。
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問曰：汝說見智，相不如是。所以者何？諸忍但見非智；盡智、無生智及五識相應慧，但智非見。答曰：何故諸忍非智？
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問曰：以未知欲知，故名未知根。若苦法忍是智，苦法忍知已，苦法智應名知根，不名未知根，是故忍非智也。又經中說：若行者於是諸法少能以慧觀，忍名未訖竟，訖竟名智。若忍名觀未訖，又初無漏慧始見名忍，不應以初見為智。又忍時不了，智時決了。又忍生時疑猶隨逐，故忍非智。答曰：忍即是智。所以者何？欲、樂、忍皆是一義。行者先知苦已，然後忍樂；若先不知，何所忍樂？又少語中但說觀忍而不說智，然則應受行果者無智。若汝意謂行者有智而名為忍，今亦應受忍即是智。又經中說：行者知時見時即得漏盡。又說：知見得是一義。又佛說苦智集滅道智，不說有忍。故知智即是忍。又佛解智義中說：如實知故名智。忍亦如實知，故不應有異。若汝以未知根故名為忍者，是事不然，我等不說先忍後智，於一心中即名忍智。是義不成，汝云何以不成相成？汝言忍名未訖，我已先答，謂先知後忍，當知忍即為訖。若不知訖，云何能忍？汝言忍時未了，汝法中以忍斷結，如其不了，何能斷結？汝言忍時疑猶隨逐，若爾，見諦道中皆有疑隨，是中智生皆應非智。又無有分別是忍是智，如世間觀隨順四諦，亦名為忍亦名為智，無漏忍智亦應如是。
問曰：以未知欲知，故名未知根。若苦法忍是智，苦法忍知已，苦法智應名知根，不名未知根，是故忍非智也。又經中說：若行者於是諸法少能以慧觀，忍名未訖竟，訖竟名智。若忍名觀未訖，又初無漏慧始見名忍，不應以初見為智。又忍時不了，智時決了。又忍生時疑猶隨逐，故忍非智。答曰：忍即是智。所以者何？欲、樂、忍皆是一義。行者先知苦已，然後忍樂；若先不知，何所忍樂？又少語中但說觀忍而不說智，然則應受行果者無智。若汝意謂行者有智而名為忍，今亦應受忍即是智。又經中說：行者知時見時即得漏盡。又說：知見得是一義。又佛說苦智集滅道智，不說有忍。故知智即是忍。又佛解智義中說：如實知故名智。忍亦如實知，故不應有異。若汝以未知根故名為忍者，是事不然，我等不說先忍後智，於一心中即名忍智。是義不成，汝云何以不成相成？汝言忍名未訖，我已先答，謂先知後忍，當知忍即為訖。若不知訖，云何能忍？汝言忍時未了，汝法中以忍斷結，如其不了，何能斷結？汝言忍時疑猶隨逐，若爾，見諦道中皆有疑隨，是中智生皆應非智。又無有分別是忍是智，如世間觀隨順四諦，亦名為忍亦名為智，無漏忍智亦應如是。
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問曰：盡智、無生智但智非見。答曰：有何因緣？
問曰：盡智、無生智但智非見。答曰：有何因緣？
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問曰：經中別說正見正智，故智非見。答曰：若爾，則正見不名正智。若汝謂正見是正智，正智亦應是正見。又五分法身，從慧品中別說解脫知見，應當非慧，然則盡智無生智亦非是慧。今即正見以異相故說名正智，謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生，故說名正智。
問曰：經中別說正見正智，故智非見。答曰：若爾，則正見不名正智。若汝謂正見是正智，正智亦應是正見。又五分法身，從慧品中別說解脫知見，應當非慧，然則盡智無生智亦非是慧。今即正見以異相故說名正智，謂盡一切煩惱於阿羅漢心中生，故說名正智。
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問曰：若正智即是正見，則阿羅漢不名十分成就。答曰：體一而異名，如法智、苦智。又說：阿羅漢名八功德福田成就。是故正智即是正見。又六和敬中第六和敬說名同見，若如汝說，則盡無生智不名和敬。又正觀故名正見，盡無生智以正觀故亦名正見。
問曰：若正智即是正見，則阿羅漢不名十分成就。答曰：體一而異名，如法智、苦智。又說：阿羅漢名八功德福田成就。是故正智即是正見。又六和敬中第六和敬說名同見，若如汝說，則盡無生智不名和敬。又正觀故名正見，盡無生智以正觀故亦名正見。
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問曰：五識相應慧但智非見。答曰：何故非見？
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問曰：五識皆無分別，以初在緣故見，名思惟觀察。又五識但緣現在，是故非見。答曰：是中無覺觀故不能分別。若言初在緣故非見，是事不然。所以者何？汝法眼識有相續緣，如意識故，不應言初在緣。若爾，意識亦不應有見。又汝說緣現在故非見，是亦不然，他心智亦緣現在，是亦應非見。五識中無真實知，以無行故亦常隨假名，故見智慧等一切皆無，況但無見。
問曰：五識皆無分別，以初在緣故見，名思惟觀察。又五識但緣現在，是故非見。答曰：是中無覺觀故不能分別。若言初在緣故非見，是事不然。所以者何？汝法眼識有相續緣，如意識故，不應言初在緣。若爾，意識亦不應有見。又汝說緣現在故非見，是亦不然，他心智亦緣現在，是亦應非見。五識中無真實知，以無行故亦常隨假名，故見智慧等一切皆無，況但無見。
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問曰：有人言眼根名見。是事云何？答曰：眼根非見，眼識能緣，隨俗言說，故曰眼見。
問曰：有人言眼根名見。是事云何？答曰：眼根非見，眼識能緣，隨俗言說，故曰眼見。
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問曰：有人言有八見，謂五邪見、世間正見、學見、無學見。除此八見，餘慧不名為見。是事云何？答曰：若見智得解了通證皆是一義。若言此見此非見、皆自憶想分別說。
問曰：有人言有八見，謂五邪見、世間正見、學見、無學見。除此八見，餘慧不名為見。是事云何？答曰：若見智得解了通證皆是一義。若言此見此非見、皆自憶想分別說。
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問曰：經中說知者見者則得漏盡。有何差別？答曰：若智初破假名名為知，入法位已則名為見。始觀名知，達了名見。有如是法深淺等別。
問曰：經中說知者見者則得漏盡。有何差別？答曰：若智初破假名名為知，入法位已則名為見。始觀名知，達了名見。有如是法深淺等別。
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三慧品第一百九十四
三慧品第一百九十四
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三慧，聞慧、思慧、修慧。從修多羅等十二部經中生，名為聞慧。以此能生無漏聖慧，故名為慧。如經中說：羅睺羅比丘今能成就得解脫慧。雖聞違陀等世俗經典，以不能生無漏慧故不名聞慧。若能思量諸經中義，是名思慧，如說：行者聞法思惟義趣。又說：行者聞法思惟義已當隨順行。若能現前知見，是名修慧，如說：行者於定心中見五陰生滅。如諸經中說：汝等比丘修習禪定，當得如實現前知見。又《七正智經》中說：若比丘知法名聞慧，知義名思慧，知時等名修慧。又如羅睺羅讀誦五受陰部等名聞慧，獨處思義名思慧，後得道時名修慧。又經中說三種器杖，聞杖、離杖、慧杖。聞杖名聞慧，離杖名思慧，慧杖名修慧。又經中說聞法五利，未聞則聞、已聞明了、斷疑、正見、以慧通達甚深義趣。未聞則聞已聞明了是名聞慧，斷疑正見是名思慧，以慧通達是名修慧。又聞法利中說，行者以耳聽法、以口誦習是名聞慧，以意思量是名思慧，以見通達是名修慧。又四須陀洹分中，聞正法名聞慧，正憶念名思慧，隨法行名修慧。又五解脫門中，從所尊聞法是名聞慧，通達語義是名思慧，生歡喜等名為修慧。又經中言：佛所說法三時善等。善男子若長若幼聞法生念，在家憒鬧出家閑靜，若不出家則不能淨修善法，即捨所有親屬財物，出家持戒守護諸根，威儀詳審獨處思惟，遠離五蓋得初禪等乃至漏盡。於此中長幼聞法是名聞慧，念在家憒鬧出家閑靜是名思慧，遠離五蓋乃至漏盡是名修慧。又經中說：二因緣故能生正見，從他聞法、自正憶念。從他聞法名聞慧，自正憶念名思慧，能生正見名修慧。又偈中說：當習近善人、聽受正法、樂於獨處、調伏其心。是中習近善人聽受正法是名聞慧，樂於獨處是名思慧，調伏其心是名修慧。又佛教諸比丘：汝所說時當說四諦，所思惟時當思四諦。是中若說四諦名聞慧，思惟四諦名思慧，得四諦名修慧。如是等處處經中佛說三慧。
三慧，聞慧、思慧、修慧。從修多羅等十二部經中生，名為聞慧。以此能生無漏聖慧，故名為慧。如經中說：羅睺羅比丘今能成就得解脫慧。雖聞違陀等世俗經典，以不能生無漏慧故不名聞慧。若能思量諸經中義，是名思慧，如說：行者聞法思惟義趣。又說：行者聞法思惟義已當隨順行。若能現前知見，是名修慧，如說：行者於定心中見五陰生滅。如諸經中說：汝等比丘修習禪定，當得如實現前知見。又《七正智經》中說：若比丘知法名聞慧，知義名思慧，知時等名修慧。又如羅睺羅讀誦五受陰部等名聞慧，獨處思義名思慧，後得道時名修慧。又經中說三種器杖，聞杖、離杖、慧杖。聞杖名聞慧，離杖名思慧，慧杖名修慧。又經中說聞法五利，未聞則聞、已聞明了、斷疑、正見、以慧通達甚深義趣。未聞則聞已聞明了是名聞慧，斷疑正見是名思慧，以慧通達是名修慧。又聞法利中說，行者以耳聽法、以口誦習是名聞慧，以意思量是名思慧，以見通達是名修慧。又四須陀洹分中，聞正法名聞慧，正憶念名思慧，隨法行名修慧。又五解脫門中，從所尊聞法是名聞慧，通達語義是名思慧，生歡喜等名為修慧。又經中言：佛所說法三時善等。善男子若長若幼聞法生念，在家憒鬧出家閑靜，若不出家則不能淨修善法，即捨所有親屬財物，出家持戒守護諸根，威儀詳審獨處思惟，遠離五蓋得初禪等乃至漏盡。於此中長幼聞法是名聞慧，念在家憒鬧出家閑靜是名思慧，遠離五蓋乃至漏盡是名修慧。又經中說：二因緣故能生正見，從他聞法、自正憶念。從他聞法名聞慧，自正憶念名思慧，能生正見名修慧。又偈中說：當習近善人、聽受正法、樂於獨處、調伏其心。是中習近善人聽受正法是名聞慧，樂於獨處是名思慧，調伏其心是名修慧。又佛教諸比丘：汝所說時當說四諦，所思惟時當思四諦。是中若說四諦名聞慧，思惟四諦名思慧，得四諦名修慧。如是等處處經中佛說三慧。
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問曰：是三慧，幾欲界、幾色界、幾無色界？答曰：欲色界一切。如手居士生無熱天，彼中說法。若人說法必思其義，故知色界亦有思慧。無色界中唯有修慧。
問曰：是三慧，幾欲界、幾色界、幾無色界？答曰：欲色界一切。如手居士生無熱天，彼中說法。若人說法必思其義，故知色界亦有思慧。無色界中唯有修慧。
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問曰：有人言，欲界無修慧、色界無思慧。是事云何？答曰：何因緣故欲界無修慧？
問曰：有人言，欲界無修慧、色界無思慧。是事云何？答曰：何因緣故欲界無修慧？
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問曰：以欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不現在前。答曰：佛法中無有此語，以欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不現在前。又說以欲界道能破煩惱。何者？欲界有不淨觀等。如經中說：善修不淨觀能破貪欲，慈等亦爾。
問曰：以欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不現在前。答曰：佛法中無有此語，以欲界道不能斷諸蓋障諸纏令欲界纏不現在前。又說以欲界道能破煩惱。何者？欲界有不淨觀等。如經中說：善修不淨觀能破貪欲，慈等亦爾。
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問曰：是欲界不淨觀等不能永斷煩惱。答曰：色界不淨觀等亦不能畢竟斷諸煩惱。問曰：以麁重不適等行能斷煩惱，非不淨等。答曰：無有經說麁等能斷煩惱，不淨等不能。經中說：以不淨等能斷煩惱。又麁等有何勢力能斷煩惱，而不淨等不能？又若欲界有麁等行，應以此行斷諸煩惱。若無，應說因緣，何故有不淨等而無麁等？若有而不斷煩惱，色界雖有亦不應能斷。是亦應說因緣，何故欲界不能而色界能？
問曰：是欲界不淨觀等不能永斷煩惱。答曰：色界不淨觀等亦不能畢竟斷諸煩惱。問曰：以麁重不適等行能斷煩惱，非不淨等。答曰：無有經說麁等能斷煩惱，不淨等不能。經中說：以不淨等能斷煩惱。又麁等有何勢力能斷煩惱，而不淨等不能？又若欲界有麁等行，應以此行斷諸煩惱。若無，應說因緣，何故有不淨等而無麁等？若有而不斷煩惱，色界雖有亦不應能斷。是亦應說因緣，何故欲界不能而色界能？
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問曰：欲界雖有麁等而不能斷諸煩惱，以是散亂界故，散亂心者無所能斷。如經中說：攝心是道，散亂心非道。答曰：應說因緣，何故欲界名散亂界耶？是中有不淨觀等，若是散亂界，云何能觀骨等異相？又色界攝心有何異相而欲界無？
問曰：欲界雖有麁等而不能斷諸煩惱，以是散亂界故，散亂心者無所能斷。如經中說：攝心是道，散亂心非道。答曰：應說因緣，何故欲界名散亂界耶？是中有不淨觀等，若是散亂界，云何能觀骨等異相？又色界攝心有何異相而欲界無？
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問曰：以色界道能得離欲，於此間死生色界中如榍出榍。答曰：何名離欲？
問曰：以色界道能得離欲，於此間死生色界中如榍出榍。答曰：何名離欲？
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問曰：斷煩惱名離欲，以色界道能斷煩惱，非欲界也。答曰：諸外道斷結還起還生欲界，是故凡夫不名斷結。若斷已更生，則無漏斷結亦應更生，是事不可。又經中說：斷三結已能斷三毒。凡夫不能斷三結，故無得離欲。又凡夫常有我等心，故無有能斷身見等。若凡夫能離欲者，一切煩惱皆不應有。所以者何？一切煩惱皆眾緣成。如經中說：從眾緣成我。若此凡夫於欲界五陰不起身見，復未得上界諸陰，然則應無身見；有如此過，如是煩惱應當永盡，此凡夫應是羅漢。而實不得煩惱都盡，如經中說：聞大雷音二人不怖，轉輪聖王及阿羅漢。今此凡夫亦應不怖。又阿羅漢不欣生惡死，如優波斯那阿羅漢，為毒蛇所螫將命終時，諸根不異顏色不變，是人亦應如是。又阿羅漢世間八法不能覆心，此人亦應如是，以離欲故。而實凡夫雖說離欲，皆無此相，故知不斷煩惱。
問曰：斷煩惱名離欲，以色界道能斷煩惱，非欲界也。答曰：諸外道斷結還起還生欲界，是故凡夫不名斷結。若斷已更生，則無漏斷結亦應更生，是事不可。又經中說：斷三結已能斷三毒。凡夫不能斷三結，故無得離欲。又凡夫常有我等心，故無有能斷身見等。若凡夫能離欲者，一切煩惱皆不應有。所以者何？一切煩惱皆眾緣成。如經中說：從眾緣成我。若此凡夫於欲界五陰不起身見，復未得上界諸陰，然則應無身見；有如此過，如是煩惱應當永盡，此凡夫應是羅漢。而實不得煩惱都盡，如經中說：聞大雷音二人不怖，轉輪聖王及阿羅漢。今此凡夫亦應不怖。又阿羅漢不欣生惡死，如優波斯那阿羅漢，為毒蛇所螫將命終時，諸根不異顏色不變，是人亦應如是。又阿羅漢世間八法不能覆心，此人亦應如是，以離欲故。而實凡夫雖說離欲，皆無此相，故知不斷煩惱。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問曰：凡夫能斷煩惱，此間命終往生色界。若不斷結，云何生彼？經中亦說有離欲外道。又說阿羅漢迦羅摩欝頭藍弗捨離欲色生無色中。又說以色離欲，以無色離欲，以滅離起思念。是故汝言凡夫雖斷煩惱，以還生故不名為斷，是事不然。汝亦說凡夫諸有所斷實皆是遮，但名為斷離，其實不斷說名為斷、實不離欲說名離欲。如偈中說：若念我我所，死來則能斷。小兒弄土戲，隨愛時則悋護，若心厭離時即壞而捨去。此亦名離欲。而外道斷與死斷異，死斷不生色無色界。小兒捨土，雖供養之無大果報，若供養離欲外道得大果報。語言雖同，其義則異，故知凡夫實有斷離。答曰：遮中有差別。若能深遮煩惱，則生色無色界。又若能遮身見，先已說過。若不能遮欲界身見，云何能生色無色界？但遮貪恚故生色界，非遮身見等，故知凡夫實不斷結。亦有欲界善法能遮煩惱，故知欲界亦有修慧。又經中說：除七依處，亦許得道。故知依欲界定能生真智。
問曰：凡夫能斷煩惱，此間命終往生色界。若不斷結，云何生彼？經中亦說有離欲外道。又說阿羅漢迦羅摩欝頭藍弗捨離欲色生無色中。又說以色離欲，以無色離欲，以滅離起思念。是故汝言凡夫雖斷煩惱，以還生故不名為斷，是事不然。汝亦說凡夫諸有所斷實皆是遮，但名為斷離，其實不斷說名為斷、實不離欲說名離欲。如偈中說：若念我我所，死來則能斷。小兒弄土戲，隨愛時則悋護，若心厭離時即壞而捨去。此亦名離欲。而外道斷與死斷異，死斷不生色無色界。小兒捨土，雖供養之無大果報，若供養離欲外道得大果報。語言雖同，其義則異，故知凡夫實有斷離。答曰：遮中有差別。若能深遮煩惱，則生色無色界。又若能遮身見，先已說過。若不能遮欲界身見，云何能生色無色界？但遮貪恚故生色界，非遮身見等，故知凡夫實不斷結。亦有欲界善法能遮煩惱，故知欲界亦有修慧。又經中說：除七依處，亦許得道。故知依欲界定能生真智。
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問曰：是人依初禪近地得阿羅漢道，非欲界定。答曰：不然。言除七依，則除初禪及近地已。又此中無有因緣能依近地，非欲界定。若此行者能入近地，何故不能入初禪耶？是事亦無因緣。又《須尸摩經》中說：先法住智，後泥洹智。是義不必先得禪定而後漏盡，但必以法住智為先然後漏盡，故知除諸禪定。除禪定故，說《須尸摩經》。若受近地，即過同諸禪。又無有經中說近地名，是汝自憶想分別。
問曰：是人依初禪近地得阿羅漢道，非欲界定。答曰：不然。言除七依，則除初禪及近地已。又此中無有因緣能依近地，非欲界定。若此行者能入近地，何故不能入初禪耶？是事亦無因緣。又《須尸摩經》中說：先法住智，後泥洹智。是義不必先得禪定而後漏盡，但必以法住智為先然後漏盡，故知除諸禪定。除禪定故，說《須尸摩經》。若受近地，即過同諸禪。又無有經中說近地名，是汝自憶想分別。
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問曰：我先說榍喻，故知以異地道能斷異地結。如以細榍能出麁榍，如是以色界道能斷欲界。行者若先斷欲及惡不善法，然後能入初禪，故知必有近地以之斷欲。又說因色出欲，若無近地，云何因色？又經中說：行者若得淨喜，則能捨不淨喜，猶如難陀因天女愛能捨本欲。又若不得初禪寂滅味者，不能於五欲中生麁弊心。故知先得初禪近地能捨欲界。答曰：得欲界淨善能斷不善，如說五出性。若聖弟子或念五欲，不生喜樂、心不通暢，如燒筋羽；若念出法，心則通暢。又說：行者隨生不善覺觀，則以善覺觀滅，是故汝說榍喻亦可欲界。汝言因色離欲，是末後事，行者以欲界道斷諸煩惱，隨次漸斷，乃至能得色界善法，爾時欲界名畢竟斷，得色界法。汝名得滅盡定阿羅漢亦得諸定，但說其味。汝言得淨妙喜及寂滅味，皆已總答。又若欲界無定，云何能以散心證色界善？
問曰：我先說榍喻，故知以異地道能斷異地結。如以細榍能出麁榍，如是以色界道能斷欲界。行者若先斷欲及惡不善法，然後能入初禪，故知必有近地以之斷欲。又說因色出欲，若無近地，云何因色？又經中說：行者若得淨喜，則能捨不淨喜，猶如難陀因天女愛能捨本欲。又若不得初禪寂滅味者，不能於五欲中生麁弊心。故知先得初禪近地能捨欲界。答曰：得欲界淨善能斷不善，如說五出性。若聖弟子或念五欲，不生喜樂、心不通暢，如燒筋羽；若念出法，心則通暢。又說：行者隨生不善覺觀，則以善覺觀滅，是故汝說榍喻亦可欲界。汝言因色離欲，是末後事，行者以欲界道斷諸煩惱，隨次漸斷，乃至能得色界善法，爾時欲界名畢竟斷，得色界法。汝名得滅盡定阿羅漢亦得諸定，但說其味。汝言得淨妙喜及寂滅味，皆已總答。又若欲界無定，云何能以散心證色界善？
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問曰：慧解脫阿羅漢無定，亦但有慧。答曰：此中但遮禪定，必當應有少時攝心乃至一念。如經中佛說：比丘取衣時有三毒，著衣已則滅。無有經說散亂心中能生真智，皆說攝心生如實智。
問曰：慧解脫阿羅漢無定，亦但有慧。答曰：此中但遮禪定，必當應有少時攝心乃至一念。如經中佛說：比丘取衣時有三毒，著衣已則滅。無有經說散亂心中能生真智，皆說攝心生如實智。
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四無礙品第一百九十五
四無礙品第一百九十五
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問曰：有近法位世智，何者是耶？答曰：是煖等法中能破假名智，是智以世俗見諦故曰世智，近聖道故名近法位。
問曰：有近法位世智，何者是耶？答曰：是煖等法中能破假名智，是智以世俗見諦故曰世智，近聖道故名近法位。
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問曰：見諦道中未來修等智。答曰：無未來修等智，後當說。所以者何？破法相中無假名心，是故見諦道中不修世智。
問曰：見諦道中未來修等智。答曰：無未來修等智，後當說。所以者何？破法相中無假名心，是故見諦道中不修世智。
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問曰：經中說四無礙智，何者是耶？答曰：名字中無礙智，名法無礙。言音中無礙智，名辭無礙，謂殊方異俗言音差別。如經中說：行者不應貪著國土言辭，若言音不便義亦難解，若無名字則義不可明。即此言辭不留不盡，名樂說無礙。如經中說：有四種說法，或說有義趣不能無盡、有能無盡而無義趣、有二俱能、有二俱不能。此三種智名言辭方便。知名語中義無礙智，名義無礙。如說有四種說法：有義方便無語方便、有語方便無義方便、有俱方便、有俱無方便。若人能得四無礙智，是名具足方便，難詶難近、說法中上、樂說無盡，亦有義趣智慧無窮、言辭無滯。
問曰：經中說四無礙智，何者是耶？答曰：名字中無礙智，名法無礙。言音中無礙智，名辭無礙，謂殊方異俗言音差別。如經中說：行者不應貪著國土言辭，若言音不便義亦難解，若無名字則義不可明。即此言辭不留不盡，名樂說無礙。如經中說：有四種說法，或說有義趣不能無盡、有能無盡而無義趣、有二俱能、有二俱不能。此三種智名言辭方便。知名語中義無礙智，名義無礙。如說有四種說法：有義方便無語方便、有語方便無義方便、有俱方便、有俱無方便。若人能得四無礙智，是名具足方便，難詶難近、說法中上、樂說無盡，亦有義趣智慧無窮、言辭無滯。
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問曰：此無礙智云何當得？答曰：以先世業因緣故得。若能世世善修因緣智慧及陰等方便，以修習力故，今世雖不學習文字讀誦經典，亦能得知，如天眼通等。
問曰：此無礙智云何當得？答曰：以先世業因緣故得。若能世世善修因緣智慧及陰等方便，以修習力故，今世雖不學習文字讀誦經典，亦能得知，如天眼通等。
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問曰：何人能得？答曰：唯聖人得。又人言但阿羅漢得，非諸學人。此不必爾，學人亦能得八解脫，何故不能得此智耶？
問曰：何人能得？答曰：唯聖人得。又人言但阿羅漢得，非諸學人。此不必爾，學人亦能得八解脫，何故不能得此智耶？
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問曰：此四無礙在何界中？答曰：欲色界一切，無色界中唯義無礙。無礙二種，有漏、無漏。學人具二種，無學唯無漏。若得，則一時盡得。女人亦得，如曇摩塵那比丘尼等。
問曰：此四無礙在何界中？答曰：欲色界一切，無色界中唯義無礙。無礙二種，有漏、無漏。學人具二種，無學唯無漏。若得，則一時盡得。女人亦得，如曇摩塵那比丘尼等。
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五智品第一百九十六
五智品第一百九十六
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五智，法住智、泥洹智、無諍智、願智、邊際智。知諸法生起名法住智，如生緣老死乃至無明緣行，以有佛無佛此性常住，故曰法住智。此法滅名泥洹智，如生滅故老死滅，乃至無明滅故諸行滅。
五智，法住智、泥洹智、無諍智、願智、邊際智。知諸法生起名法住智，如生緣老死乃至無明緣行，以有佛無佛此性常住，故曰法住智。此法滅名泥洹智，如生滅故老死滅，乃至無明滅故諸行滅。
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問曰：若爾者，泥洹智亦名法住智。所以者何？若有佛無佛是性亦常住故。答曰：諸法盡滅名為泥洹，是盡滅中有何法住？
問曰：若爾者，泥洹智亦名法住智。所以者何？若有佛無佛是性亦常住故。答曰：諸法盡滅名為泥洹，是盡滅中有何法住？
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問曰：泥洹非實有耶？答曰：陰滅無餘故稱泥洹，是中何所有耶？
問曰：泥洹非實有耶？答曰：陰滅無餘故稱泥洹，是中何所有耶？
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問曰：實有泥洹。何以知之？滅諦名泥洹。苦等諸諦實有，故泥洹亦應實有。又泥洹中智名滅智，若無法云何生智？又經中佛為諸比丘說：有生起作有為法，有不生起作無為法。又經中說：唯有二法，有為法、無為法。有為法有生滅住異，無為法無生滅住異。又經中說：諸所有法，若有為、若無為，滅盡泥洹唯此為上。又說：色是無常，滅色故泥洹是常，乃至識亦如是。又經中說：滅應證。若無法，何所證？又佛於《多性經》中說：智者如實知有為性及無為性。無為性即是泥洹，以真智知，云何言無？又諸經中無有定說泥洹無法，故知汝自憶想分別謂無泥洹。答曰，若離諸陰更有異法名泥洹者，則不應名諸陰盡滅以為泥洹。又若有泥洹，應說其體。何者是耶？又緣泥洹定名曰無相，若法相猶存者，何名無相？如經中說：行者見色相斷乃至見法相斷。又經中處處說，一切行無常、一切法無我、寂滅泥洹，是中我名諸法體性。若不見諸法體性名見無我者，若泥洹是法，則無體性、不可得見，以此法不滅故。如隨有瓶時無瓶壞法，若瓶壞時得說瓶壞，斷樹等亦如是。如是，若諸行猶在，爾時不名泥洹，諸行滅故有泥洹名。又苦滅不名更有別法，如經中說：諸比丘，若此苦滅，餘苦不生，更無相續，是處第一寂滅安隱，所謂捨離一切，身心貪愛永盡離，滅泥洹。是中言此苦滅、餘苦不生，更有何法名泥洹耶？又亦更無別有盡法，但已生愛滅、未生不生爾時名盡，更有何法說名盡耶？實不可說。復次有是法之異名，五陰法無名為泥洹，是中無有而名為有，此則不可。以盡滅故說名泥洹，猶如衣盡更無別法。若不爾者，亦應別有衣盡等法。汝言有滅智者亦無所妨，如於斷樹等中智生，亦無別有斷法。又由諸行故是中智生，謂隨諸行無名為泥洹，如隨無此物知此物空。
問曰：實有泥洹。何以知之？滅諦名泥洹。苦等諸諦實有，故泥洹亦應實有。又泥洹中智名滅智，若無法云何生智？又經中佛為諸比丘說：有生起作有為法，有不生起作無為法。又經中說：唯有二法，有為法、無為法。有為法有生滅住異，無為法無生滅住異。又經中說：諸所有法，若有為、若無為，滅盡泥洹唯此為上。又說：色是無常，滅色故泥洹是常，乃至識亦如是。又經中說：滅應證。若無法，何所證？又佛於《多性經》中說：智者如實知有為性及無為性。無為性即是泥洹，以真智知，云何言無？又諸經中無有定說泥洹無法，故知汝自憶想分別謂無泥洹。答曰，若離諸陰更有異法名泥洹者，則不應名諸陰盡滅以為泥洹。又若有泥洹，應說其體。何者是耶？又緣泥洹定名曰無相，若法相猶存者，何名無相？如經中說：行者見色相斷乃至見法相斷。又經中處處說，一切行無常、一切法無我、寂滅泥洹，是中我名諸法體性。若不見諸法體性名見無我者，若泥洹是法，則無體性、不可得見，以此法不滅故。如隨有瓶時無瓶壞法，若瓶壞時得說瓶壞，斷樹等亦如是。如是，若諸行猶在，爾時不名泥洹，諸行滅故有泥洹名。又苦滅不名更有別法，如經中說：諸比丘，若此苦滅，餘苦不生，更無相續，是處第一寂滅安隱，所謂捨離一切，身心貪愛永盡離，滅泥洹。是中言此苦滅、餘苦不生，更有何法名泥洹耶？又亦更無別有盡法，但已生愛滅、未生不生爾時名盡，更有何法說名盡耶？實不可說。復次有是法之異名，五陰法無名為泥洹，是中無有而名為有，此則不可。以盡滅故說名泥洹，猶如衣盡更無別法。若不爾者，亦應別有衣盡等法。汝言有滅智者亦無所妨，如於斷樹等中智生，亦無別有斷法。又由諸行故是中智生，謂隨諸行無名為泥洹，如隨無此物知此物空。
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問曰：今無泥洹耶？答曰：非無泥洹，但無實法。若無泥洹，則常處生死永無脫期。如有瓶壞樹斷，但非實有別法。言餘諦等，皆已通答。所以者何？有苦滅故，說有不生不起不作無為法等，悉無所害。無諍智者，隨以何智不與他諍，此名無諍。有人言慈心是也，以慈心故不惱眾生。復有人言空行是也，以此空行不與物諍。又有人言樂泥洹心是，以樂泥洹故無所諍。有人言在第四禪。此不必爾，是阿羅漢以此智修心皆無所諍。願智者，於諸法中無障礙智名為願智。
問曰：今無泥洹耶？答曰：非無泥洹，但無實法。若無泥洹，則常處生死永無脫期。如有瓶壞樹斷，但非實有別法。言餘諦等，皆已通答。所以者何？有苦滅故，說有不生不起不作無為法等，悉無所害。無諍智者，隨以何智不與他諍，此名無諍。有人言慈心是也，以慈心故不惱眾生。復有人言空行是也，以此空行不與物諍。又有人言樂泥洹心是，以樂泥洹故無所諍。有人言在第四禪。此不必爾，是阿羅漢以此智修心皆無所諍。願智者，於諸法中無障礙智名為願智。
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問曰：若爾者，唯佛世尊獨有此智。答曰：如是，唯佛世尊具足此智，餘人隨力所及得無障礙。邊際智者，隨行者得最上智，以一切禪定勳修增長，若於增損壽命等中得自在力，名邊際智。
問曰：若爾者，唯佛世尊獨有此智。答曰：如是，唯佛世尊具足此智，餘人隨力所及得無障礙。邊際智者，隨行者得最上智，以一切禪定勳修增長，若於增損壽命等中得自在力，名邊際智。
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六通智品第一百九十七
六通智品第一百九十七
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有六通智。六通者，身通、天眼、天耳、他心智、宿命、漏盡。身通名行者身出水火，飛騰隱顯摩捫日月，至梵自在及種種變化，如是等業名為身通。
有六通智。六通者，身通、天眼、天耳、他心智、宿命、漏盡。身通名行者身出水火，飛騰隱顯摩捫日月，至梵自在及種種變化，如是等業名為身通。
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問曰：此事云何當成？答曰：行者深修禪定故得。如經中說：禪定者力不可思議。有人言，變化心是無記。此事不然，若此行者為利他故種種現變，何故名無記耶？有人言，以欲界心作欲界變化，色界心作色界變化。此亦不然，眼等亦應如是，可以欲界識見欲界色耶？如是等若色界心作欲界變化，有何咎？又人言，初禪神通能至梵世，乃至四禪神通能到色究竟。是亦不然，隨根力所及，若利根者以初禪神通能到四禪，鈍根者以二禪神通不能用初禪，如大梵王到禪中間，是中無神通。以初禪力能到諸餘梵天，即以初禪不能知梵王住處。又佛以宿命憶念無色，如經中說：若色無色中先所生處，佛悉知之。是故不定。又人言，天眼是慧性。此事不然，天眼由光明成，慧不如是。
問曰：此事云何當成？答曰：行者深修禪定故得。如經中說：禪定者力不可思議。有人言，變化心是無記。此事不然，若此行者為利他故種種現變，何故名無記耶？有人言，以欲界心作欲界變化，色界心作色界變化。此亦不然，眼等亦應如是，可以欲界識見欲界色耶？如是等若色界心作欲界變化，有何咎？又人言，初禪神通能至梵世，乃至四禪神通能到色究竟。是亦不然，隨根力所及，若利根者以初禪神通能到四禪，鈍根者以二禪神通不能用初禪，如大梵王到禪中間，是中無神通。以初禪力能到諸餘梵天，即以初禪不能知梵王住處。又佛以宿命憶念無色，如經中說：若色無色中先所生處，佛悉知之。是故不定。又人言，天眼是慧性。此事不然，天眼由光明成，慧不如是。
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問曰：經中說，修光明相能成知見，知見即是天眼。答曰：不然，亦說天耳，不以慧性名之為耳，故非慧也。又天眼緣現在色，意識不爾。有解天眼中說知眾生業報，眼識無有此力，但意識中知，用眼識時生故。知從禪定生色，名為天眼。
問曰：經中說，修光明相能成知見，知見即是天眼。答曰：不然，亦說天耳，不以慧性名之為耳，故非慧也。又天眼緣現在色，意識不爾。有解天眼中說知眾生業報，眼識無有此力，但意識中知，用眼識時生故。知從禪定生色，名為天眼。
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問曰：天眼形處大小。答曰：如童子量。
問曰：天眼形處大小。答曰：如童子量。
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又問：盲人云何？答曰：亦齊眼處。
又問：盲人云何？答曰：亦齊眼處。
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又問：天眼為一為二？答曰：是二。
又問：天眼為一為二？答曰：是二。
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又問：隨見所向方耶？答曰：遍見諸方。
又問：隨見所向方耶？答曰：遍見諸方。
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又問：化人有耶？答曰：無。造化者有。天耳，論亦如是。行者若知他心，名他心智。
又問：化人有耶？答曰：無。造化者有。天耳，論亦如是。行者若知他心，名他心智。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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問曰：何故不說知他心數？答曰：以此因緣故無別有心數，知他受想等亦名他心智。又人言，此智同性緣，如以有漏知有漏、無漏知無漏。是事不然，此人不說決定因緣，以此因緣知同性緣。有人言，但緣現在。此亦不然，或緣未來，如人入無覺定，知從此定起，當覺如是如是事。有人言，此智不知見諦道。是事不然，若知何咎耶？有說辟支佛欲知見諦道中第三心，即見第七心。聲聞欲知第三心，即見第十六心。此不名知見諦道耶？又人言，此智不知上地上人上根。是亦不定，諸天亦知佛心。如佛一時深擯眾僧，還念欲取，梵王悉知。又於一時心念為王如法化世，魔王即知而來勸請。又諸天亦知此是羅漢，乃至此是行須陀洹。又諸比丘亦知佛心，如佛將泥洹時，阿那律次第知佛所入諸禪定。又人言，此智不知無色。是亦不然，佛以宿命能知無色。他心智亦如是，知有何咎耶？
問曰：何故不說知他心數？答曰：以此因緣故無別有心數，知他受想等亦名他心智。又人言，此智同性緣，如以有漏知有漏、無漏知無漏。是事不然，此人不說決定因緣，以此因緣知同性緣。有人言，但緣現在。此亦不然，或緣未來，如人入無覺定，知從此定起，當覺如是如是事。有人言，此智不知見諦道。是事不然，若知何咎耶？有說辟支佛欲知見諦道中第三心，即見第七心。聲聞欲知第三心，即見第十六心。此不名知見諦道耶？又人言，此智不知上地上人上根。是亦不定，諸天亦知佛心。如佛一時深擯眾僧，還念欲取，梵王悉知。又於一時心念為王如法化世，魔王即知而來勸請。又諸天亦知此是羅漢，乃至此是行須陀洹。又諸比丘亦知佛心，如佛將泥洹時，阿那律次第知佛所入諸禪定。又人言，此智不知無色。是亦不然，佛以宿命能知無色。他心智亦如是，知有何咎耶？
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問曰：云何知他心？答曰：於緣中知。若心行色，名緣色心，如是等。
問曰：云何知他心？答曰：於緣中知。若心行色，名緣色心，如是等。
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問曰：若爾，則他心智緣一切法。答曰：如是，若不知緣，云何知心？如經中說：我知汝心如是如是。即是緣色等。知他心三種，一相知、二報得、三修得。相知者，知以鴦伽呪等故知。報得者，如鬼神等。修得者，謂禪定力得他心智，此六通中說。修得者，若憶過去世中諸陰，名宿命智。
問曰：若爾，則他心智緣一切法。答曰：如是，若不知緣，云何知心？如經中說：我知汝心如是如是。即是緣色等。知他心三種，一相知、二報得、三修得。相知者，知以鴦伽呪等故知。報得者，如鬼神等。修得者，謂禪定力得他心智，此六通中說。修得者，若憶過去世中諸陰，名宿命智。
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問曰：為憶何陰？答曰：憶自陰、他陰及非眾生陰，唯不能憶勝者諸陰，能憶勝者戒等諸法。何以知之？如舍利弗答世尊言：我雖不知去來佛心，能知其法。又淨居天知佛心，故來白佛言：如是。世尊！過去諸佛威儀亦爾。
問曰：為憶何陰？答曰：憶自陰、他陰及非眾生陰，唯不能憶勝者諸陰，能憶勝者戒等諸法。何以知之？如舍利弗答世尊言：我雖不知去來佛心，能知其法。又淨居天知佛心，故來白佛言：如是。世尊！過去諸佛威儀亦爾。
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問曰：解宿命中何故說共相共性？答曰：憶念明了故，如是說相名字，如某人等。又以識事故名為相，性名種族，如言此是汝家、此是汝性。相性合說，故知見明了。
問曰：解宿命中何故說共相共性？答曰：憶念明了故，如是說相名字，如某人等。又以識事故名為相，性名種族，如言此是汝家、此是汝性。相性合說，故知見明了。
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問曰：何故為明了憶？答曰：過去法盡滅無相而能得知，此為奇特。有人以思量相知，不能明了，謂佛弟子亦復如是，是故性相合說。有人用宿命智，或以有道思慧知過去世，如行緣識。此二種中思慧為勝。所以者何？是人雖知八萬大劫，無此思慧故生邪見，謂從此來名為生死，過此更無；有道思慧終無此心。有人言，此智次第憶念過去。是事不然，若念念次第憶，一劫中事尚難知盡，況無量劫。
問曰：何故為明了憶？答曰：過去法盡滅無相而能得知，此為奇特。有人以思量相知，不能明了，謂佛弟子亦復如是，是故性相合說。有人用宿命智，或以有道思慧知過去世，如行緣識。此二種中思慧為勝。所以者何？是人雖知八萬大劫，無此思慧故生邪見，謂從此來名為生死，過此更無；有道思慧終無此心。有人言，此智次第憶念過去。是事不然，若念念次第憶，一劫中事尚難知盡，況無量劫。
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問曰：經中何故說，我於九十一劫已來，未見布施損而無報。答曰：佛於此中以七佛為證，亦有長壽淨居與佛同見。又佛得真智故功德清淨，若人供養得二世福，故齊此說。有人言，此智不知上地。是事不然，上身通等中已答。
問曰：經中何故說，我於九十一劫已來，未見布施損而無報。答曰：佛於此中以七佛為證，亦有長壽淨居與佛同見。又佛得真智故功德清淨，若人供養得二世福，故齊此說。有人言，此智不知上地。是事不然，上身通等中已答。
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問曰：若是憶性，何故名智？答曰：憶隨相生，過去無相而能憶念，當知勝慧，名之為憶。憶宿命有三種，一用宿命智、二報得、三生便自憶宿命智，名修得。報得者，如鬼神等，生便自憶謂人道中。
問曰：若是憶性，何故名智？答曰：憶隨相生，過去無相而能憶念，當知勝慧，名之為憶。憶宿命有三種，一用宿命智、二報得、三生便自憶宿命智，名修得。報得者，如鬼神等，生便自憶謂人道中。
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問曰：以何業故生便自憶？答曰：以不惱眾生此業能得。所以者何？死時生時苦切逼故，忘失憶念。此中難得不失，故須善業。又人言，此憶過去極至七世。是事不定，有人世世深修不惱法，故能憶念久遠。證漏盡智通者，金剛三昧是也。金剛三昧是漏盡無礙道漏盡智，名無學智。以金剛三昧滅盡諸漏，名證漏盡智通。
問曰：以何業故生便自憶？答曰：以不惱眾生此業能得。所以者何？死時生時苦切逼故，忘失憶念。此中難得不失，故須善業。又人言，此憶過去極至七世。是事不定，有人世世深修不惱法，故能憶念久遠。證漏盡智通者，金剛三昧是也。金剛三昧是漏盡無礙道漏盡智，名無學智。以金剛三昧滅盡諸漏，名證漏盡智通。
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問曰：餘神通亦應說以何法證？答曰：先已說深修禪定證神足通。又隨所用，證及所證事皆名神通。有人言，一切聖道皆是漏盡方便，如經中說：若佛出世，若人聞法出家，奉戒除捨五蓋、修定見諦，此等皆名漏盡方便。又人言，施等善法亦名漏盡因緣，如經中說：行者布施助成漏盡空無我智，是名真證漏盡智通。此法別名金剛三昧，能破諸相故曰金剛。諸外道人但名五通，皆以不得此真智故。
問曰：餘神通亦應說以何法證？答曰：先已說深修禪定證神足通。又隨所用，證及所證事皆名神通。有人言，一切聖道皆是漏盡方便，如經中說：若佛出世，若人聞法出家，奉戒除捨五蓋、修定見諦，此等皆名漏盡方便。又人言，施等善法亦名漏盡因緣，如經中說：行者布施助成漏盡空無我智，是名真證漏盡智通。此法別名金剛三昧，能破諸相故曰金剛。諸外道人但名五通，皆以不得此真智故。
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問曰：以無我智應破我見，云何以此斷貪恚等？答曰：無我智能滅諸相，以無相故諸煩惱滅。
問曰：以無我智應破我見，云何以此斷貪恚等？答曰：無我智能滅諸相，以無相故諸煩惱滅。
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問曰：以初無我智能壞諸相，第二智等更何所用？答曰：諸相雖滅還生，是故須第二等。
問曰：以初無我智能壞諸相，第二智等更何所用？答曰：諸相雖滅還生，是故須第二等。
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問曰：若滅已還生，相則無邊，然則無阿羅漢道。答曰：有邊，如今現見乳滅還生，有時乳滅酪生，是則為邊，相亦如是。又如燒鐵，黑相滅還更生，至赤相生，爾時名邊。迦羅邏等諸喻亦如是。隨於何時諸相滅盡更無相生，爾時名得阿羅漢道。
問曰：若滅已還生，相則無邊，然則無阿羅漢道。答曰：有邊，如今現見乳滅還生，有時乳滅酪生，是則為邊，相亦如是。又如燒鐵，黑相滅還更生，至赤相生，爾時名邊。迦羅邏等諸喻亦如是。隨於何時諸相滅盡更無相生，爾時名得阿羅漢道。
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問曰：阿羅漢都無諸相耶？答曰：若在不定心中，爾時亦有色等諸相，但不生過。若人眼見色，以邪心邪分別，爾時相能生過。
問曰：阿羅漢都無諸相耶？答曰：若在不定心中，爾時亦有色等諸相，但不生過。若人眼見色，以邪心邪分別，爾時相能生過。
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問曰：何者是空無我智？答曰：若行者於五陰中不見假名眾生，以法空故見色體滅乃至識滅，是名空無我智。
問曰：何者是空無我智？答曰：若行者於五陰中不見假名眾生，以法空故見色體滅乃至識滅，是名空無我智。
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問曰：假令諸法常在，愛等煩惱亦可除盡，如說萬物常在而精進者能除貪愛，何須滅相？答曰：經中說，所有生相皆知滅相，於諸法中得法眼淨。若以滅斷名畢竟斷，有行者離諸色欲遮滅貪恚，佛為此故說如是偈：又說諸行性空如幻，凡夫無智謂之實有，學人了知虛誑如幻，阿羅漢亦不見幻。故知隨以何慧證諸法滅，是名證漏盡智通。
問曰：假令諸法常在，愛等煩惱亦可除盡，如說萬物常在而精進者能除貪愛，何須滅相？答曰：經中說，所有生相皆知滅相，於諸法中得法眼淨。若以滅斷名畢竟斷，有行者離諸色欲遮滅貪恚，佛為此故說如是偈：又說諸行性空如幻，凡夫無智謂之實有，學人了知虛誑如幻，阿羅漢亦不見幻。故知隨以何慧證諸法滅，是名證漏盡智通。
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忍智品第一百九十八
忍智品第一百九十八
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問曰：經中說，若行者有七方便三種觀義，於此法中速得漏盡。是何智耶？答曰：七方便名聞慧思慧。所以者何？心未定者作如是觀，謂此是色、色集、色滅及色滅道，色味、過、出。
問曰：經中說，若行者有七方便三種觀義，於此法中速得漏盡。是何智耶？答曰：七方便名聞慧思慧。所以者何？心未定者作如是觀，謂此是色、色集、色滅及色滅道，色味、過、出。
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問曰：若是聞思慧者，何故言速得漏盡？答曰：雖是聞慧思慧，如是分別五陰能破我心，故說速得漏盡。三種觀智，謂觀有為法無常、苦、無我。若以陰界入門觀有為法則無義利。
問曰：若是聞思慧者，何故言速得漏盡？答曰：雖是聞慧思慧，如是分別五陰能破我心，故說速得漏盡。三種觀智，謂觀有為法無常、苦、無我。若以陰界入門觀有為法則無義利。
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問曰：若爾者，前過中已說無常苦，出中已說無我，何故復說此三種觀耶？答曰：習學三種，先聞思慧然後修慧。先於聞思慧中說七種，後修慧中說三種。所以者何？若無常苦壞相名壞無常，非行無常。雖說除欲染，不說云何除，後乃說三種觀義。
問曰：若爾者，前過中已說無常苦，出中已說無我，何故復說此三種觀耶？答曰：習學三種，先聞思慧然後修慧。先於聞思慧中說七種，後修慧中說三種。所以者何？若無常苦壞相名壞無常，非行無常。雖說除欲染，不說云何除，後乃說三種觀義。
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問曰：何謂八忍？答曰：若智能破假名是名為忍。是忍在煖、頂、忍、世間第一法中。
問曰：何謂八忍？答曰：若智能破假名是名為忍。是忍在煖、頂、忍、世間第一法中。
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問曰：行者亦於佛法僧及戒等中忍，何故但說八耶？答曰：以勝故說，勝名近道。此慧為智，故名為忍。如為苦法智名苦法忍，如是等。所以者何？先用順道思慧，後得現智，如牧象人先觀象跡，以比智知在此中，後則現見。行者亦爾，先以忍比知思量泥洹，然後以智現見。故經中說，知者見者能得漏盡。
問曰：行者亦於佛法僧及戒等中忍，何故但說八耶？答曰：以勝故說，勝名近道。此慧為智，故名為忍。如為苦法智名苦法忍，如是等。所以者何？先用順道思慧，後得現智，如牧象人先觀象跡，以比智知在此中，後則現見。行者亦爾，先以忍比知思量泥洹，然後以智現見。故經中說，知者見者能得漏盡。
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九智品第一百九十九
九智品第一百九十九
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問曰：有論師言，阿羅漢證盡智時得世俗九智，謂欲界繫善無記，乃至非想非非想處善無記。是事云何？答曰：非一切阿羅漢盡得諸禪定，云何當得九智？
問曰：有論師言，阿羅漢證盡智時得世俗九智，謂欲界繫善無記，乃至非想非非想處善無記。是事云何？答曰：非一切阿羅漢盡得諸禪定，云何當得九智？
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問曰：一切阿羅漢皆得禪定，但非一切皆能現入。答曰：若不能現入，云何名得？如人言知書而不識一字，是事亦爾。
問曰：一切阿羅漢皆得禪定，但非一切皆能現入。答曰：若不能現入，云何名得？如人言知書而不識一字，是事亦爾。
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問曰：若人離欲而未能現入初禪，是人命終不生彼耶？答曰：經中說，先此間入，後當生彼。今云何此間不入而能生彼？
問曰：若人離欲而未能現入初禪，是人命終不生彼耶？答曰：經中說，先此間入，後當生彼。今云何此間不入而能生彼？
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問曰：若離欲時，過去未來諸禪皆本得得，以此報生。答曰：未來業無作無起，不應得報。過去諸禪曾於心生，若與果報則無所害。又不應得未來諸業，若可得者，一切未來皆應可得，以何障故有得不得？
問曰：若離欲時，過去未來諸禪皆本得得，以此報生。答曰：未來業無作無起，不應得報。過去諸禪曾於心生，若與果報則無所害。又不應得未來諸業，若可得者，一切未來皆應可得，以何障故有得不得？
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問曰：若未來法不可得者，學人不應八分成就，無學不應十分成就。所以者何？若依第二禪等入正法位，是人未來得正思惟。又若行者盡智現前，爾時未來得世正見。又人依無色定得羅漢果，是人未來得正思惟、正語、正業、正命。又若人依第三禪等得聖道得，未來喜。如是等法，則應皆無，故知有未來法。又若無未來修者，云何當得諸果、諸禪定等？行者若在道比智中，悉得初果所攝諸智諸定。若不爾，果等應數數得。所以者何？諸果皆應現前時得。是事不可，故知應有未來中修。答曰：汝說無諸分者，此無所妨。所以者何？我說戒等諸分，以次第得，非一時得，故非難也。汝言諸得得其種類，行者得苦智時，餘苦智種皆名為得，如得人種故名得人相，亦不名於念念中漸得人相，是事亦爾。
問曰：若未來法不可得者，學人不應八分成就，無學不應十分成就。所以者何？若依第二禪等入正法位，是人未來得正思惟。又若行者盡智現前，爾時未來得世正見。又人依無色定得羅漢果，是人未來得正思惟、正語、正業、正命。又若人依第三禪等得聖道得，未來喜。如是等法，則應皆無，故知有未來法。又若無未來修者，云何當得諸果、諸禪定等？行者若在道比智中，悉得初果所攝諸智諸定。若不爾，果等應數數得。所以者何？諸果皆應現前時得。是事不可，故知應有未來中修。答曰：汝說無諸分者，此無所妨。所以者何？我說戒等諸分，以次第得，非一時得，故非難也。汝言諸得得其種類，行者得苦智時，餘苦智種皆名為得，如得人種故名得人相，亦不名於念念中漸得人相，是事亦爾。
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問曰：行者所有苦等諸智次第得者皆已捨離，更一時得須陀洹果所攝諸智。答曰：無漏諸智得則不失。
問曰：行者所有苦等諸智次第得者皆已捨離，更一時得須陀洹果所攝諸智。答曰：無漏諸智得則不失。
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問曰：若先得不失，則得行無別。所以者何？得果者即是行者，有此等過。答曰：若無差別，有何咎耶？如成就果者亦名行者，此亦如是。又是人更得勝法，故有差別，是故無過。如受五戒者，更得出家律儀，亦不失本戒。又得果者，不以見道故有差別，如人雖知初事，更以勝事故有差別。此事亦爾，故知無未來得。又行者住空無我智，爾時云何得世間法？故知得盡智時不得世智。
問曰：若先得不失，則得行無別。所以者何？得果者即是行者，有此等過。答曰：若無差別，有何咎耶？如成就果者亦名行者，此亦如是。又是人更得勝法，故有差別，是故無過。如受五戒者，更得出家律儀，亦不失本戒。又得果者，不以見道故有差別，如人雖知初事，更以勝事故有差別。此事亦爾，故知無未來得。又行者住空無我智，爾時云何得世間法？故知得盡智時不得世智。
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問曰：此諸世智共盡智得，與阿羅漢作入出定心。答曰：阿羅漢心相續生念念皆淨，若更得九智，眼等皆應更得。若不爾，不應但得九智。又說未來修者，皆無因緣。所以者何？此等說見諦道中但修相似智，思惟道中亦修相似及不相似。見諦道中不修上地，思惟道中修。道比智中不修世俗善，餘智中修。無礙道中不修他心智。信解脫轉為見到時，一切無礙解脫道中不修世俗道。時解脫轉為不壞解脫時，九無礙八解脫道中不修世俗道，第九解脫道中修，微細心中不修一切無漏。如是等皆無因緣。是故汝今若說正因、若應信受、若以學習為修，在煖等中時，上諸善根一切皆修，以悉增益故。如誦習經書則皆明利，是故在煖等法時乃至盡智一切皆修。若不爾，當說正因。
問曰：此諸世智共盡智得，與阿羅漢作入出定心。答曰：阿羅漢心相續生念念皆淨，若更得九智，眼等皆應更得。若不爾，不應但得九智。又說未來修者，皆無因緣。所以者何？此等說見諦道中但修相似智，思惟道中亦修相似及不相似。見諦道中不修上地，思惟道中修。道比智中不修世俗善，餘智中修。無礙道中不修他心智。信解脫轉為見到時，一切無礙解脫道中不修世俗道。時解脫轉為不壞解脫時，九無礙八解脫道中不修世俗道，第九解脫道中修，微細心中不修一切無漏。如是等皆無因緣。是故汝今若說正因、若應信受、若以學習為修，在煖等中時，上諸善根一切皆修，以悉增益故。如誦習經書則皆明利，是故在煖等法時乃至盡智一切皆修。若不爾，當說正因。
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十智品第二百
十智品第二百
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十智，法智、比智、他心智、名字智、四諦智、盡智、無生智。知現在法是名法智。如經中說，佛告阿難：汝於此法如是見知如是通達，過去未來亦如是知。應言現法智，今不說現故但說法智。如經中說：愚者貴現在法，智者貴未來。又說：現在諸欲、未來諸欲，皆是魔網魔繫魔縛。如是等中皆說現語，略現語故但說法智。知餘殘法名曰比智，餘謂過去未來諸法，次現法後知，故名比智。所以者何？先現知已，然後比知。法智名現智，隨此法智思量比知，名為比智。
十智，法智、比智、他心智、名字智、四諦智、盡智、無生智。知現在法是名法智。如經中說，佛告阿難：汝於此法如是見知如是通達，過去未來亦如是知。應言現法智，今不說現故但說法智。如經中說：愚者貴現在法，智者貴未來。又說：現在諸欲、未來諸欲，皆是魔網魔繫魔縛。如是等中皆說現語，略現語故但說法智。知餘殘法名曰比智，餘謂過去未來諸法，次現法後知，故名比智。所以者何？先現知已，然後比知。法智名現智，隨此法智思量比知，名為比智。
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問曰：此智是無漏智，無漏智云何名比智？答曰：世間亦有比智。所以者何？法智、比智、他心智、苦智、集智、滅智、道智，皆有有漏、無漏。是諸智在煖等法中是有漏，入法位中所得名無漏。
問曰：此智是無漏智，無漏智云何名比智？答曰：世間亦有比智。所以者何？法智、比智、他心智、苦智、集智、滅智、道智，皆有有漏、無漏。是諸智在煖等法中是有漏，入法位中所得名無漏。
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問曰：有人言，知欲界諸行、諸行集、諸行滅、諸行滅道，名為法智。知色無色界諸行四種，名為比智。是事云何？答曰：經中說，佛告阿難：過去未來世中亦如是知。無有經說色無色界諸行中知名為比智。又經中說：行者應念，我今為現色之所侵食，過去亦曾為色之所侵食，未來中色亦當侵食。又經中說：生緣老死，去來世中亦復如是。如馬鳴菩薩說偈：如現在火熱，去來火亦熱，現在五陰苦，去來陰亦苦。如是等苦，諸大論師亦如是說。又知過去未來世法名為比智，亦有道理。所以者何？行者於去來現在苦中厭離，厭離名於此法中生真智慧。如現在行苦，去來諸行亦如是苦。今以何智知去來法？若是法智，色無色界諸行亦有去來，於彼中知亦應名法智，然則唯是法智無比智也。若色無色界去來行中別有智者，欲界去來行中亦應別更有智。以此義故，諸論師言：有得未得故次第見諦。欲界苦名得，色無色界苦名未得，是故不可一時並知。若未得苦，以比智知。今欲界中所未得苦，亦應以比智知。
問曰：有人言，知欲界諸行、諸行集、諸行滅、諸行滅道，名為法智。知色無色界諸行四種，名為比智。是事云何？答曰：經中說，佛告阿難：過去未來世中亦如是知。無有經說色無色界諸行中知名為比智。又經中說：行者應念，我今為現色之所侵食，過去亦曾為色之所侵食，未來中色亦當侵食。又經中說：生緣老死，去來世中亦復如是。如馬鳴菩薩說偈：如現在火熱，去來火亦熱，現在五陰苦，去來陰亦苦。如是等苦，諸大論師亦如是說。又知過去未來世法名為比智，亦有道理。所以者何？行者於去來現在苦中厭離，厭離名於此法中生真智慧。如現在行苦，去來諸行亦如是苦。今以何智知去來法？若是法智，色無色界諸行亦有去來，於彼中知亦應名法智，然則唯是法智無比智也。若色無色界去來行中別有智者，欲界去來行中亦應別更有智。以此義故，諸論師言：有得未得故次第見諦。欲界苦名得，色無色界苦名未得，是故不可一時並知。若未得苦，以比智知。今欲界中所未得苦，亦應以比智知。
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問曰：以何智為斷結道？答曰：但用法智、比智在方便道中。
問曰：以何智為斷結道？答曰：但用法智、比智在方便道中。
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問曰：用何法智？答曰：用苦法智、滅法智。所以者何？行者觀無常苦時見空無我，爾時證諸行滅，餘智皆是方便。
問曰：用何法智？答曰：用苦法智、滅法智。所以者何？行者觀無常苦時見空無我，爾時證諸行滅，餘智皆是方便。
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問曰：觀何苦滅？答曰：觀諸受苦，此中能生我心，亦於此中見滅。如說，內解脫故，諸愛盡滅，自說得阿羅漢。
問曰：觀何苦滅？答曰：觀諸受苦，此中能生我心，亦於此中見滅。如說，內解脫故，諸愛盡滅，自說得阿羅漢。
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問曰：經中不說一切行斷名斷性耶？答曰：此行者證內滅，故一切厭離。又行者必當應證內滅，餘不必定。
問曰：經中不說一切行斷名斷性耶？答曰：此行者證內滅，故一切厭離。又行者必當應證內滅，餘不必定。
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問曰：於諸諦中云何生智？答曰：知生苦等。
問曰：於諸諦中云何生智？答曰：知生苦等。
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問曰：此非定心，何能生智？答曰：有如是觀，亦有見陰無常等過，生苦無我想。如經中說：若法無常即是無我。所以者何？眼等諸根有生有滅，若是我者我即生滅，故知非我。是眼等生時無所從來，以有所作故名為我。而經中說無有作者，故知若法無常即是無我。如是行者善修無常及無我故，身心寂滅，所有行生皆覺其惱則生苦想，如無皮牛小觸覺痛。行者如是，以無我想故成上苦想。愚者以我想故，雖有大苦不覺其惱。是名苦智。見諸行生是名集智，見諸行滅是名滅智，念道始終是名道智。
問曰：此非定心，何能生智？答曰：有如是觀，亦有見陰無常等過，生苦無我想。如經中說：若法無常即是無我。所以者何？眼等諸根有生有滅，若是我者我即生滅，故知非我。是眼等生時無所從來，以有所作故名為我。而經中說無有作者，故知若法無常即是無我。如是行者善修無常及無我故，身心寂滅，所有行生皆覺其惱則生苦想，如無皮牛小觸覺痛。行者如是，以無我想故成上苦想。愚者以我想故，雖有大苦不覺其惱。是名苦智。見諸行生是名集智，見諸行滅是名滅智，念道始終是名道智。
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問曰：何謂盡智？答曰：盡一切相故名盡智。所以者何？學人相斷還生，此畢竟斷故名盡智。如經中說：若知妄想唯是妄想，諸苦則盡。學人智但妄想是我，此心永斷，名為盡智。如經中說：阿羅漢於佛前自記，世尊所說諸結，我無此也。我於是結不復生疑，我常一心攝念正行，貪等不善不漏於心。是中取相故生諸結，諸相斷故諸結則滅。學人行於相無相故我心時發，如見杌樹疑謂是人。故阿羅漢獨得無疑，以心常行無相中，故先以生空於五陰中不見神我，後以法空不見色性乃至識性，故知一切相盡名為盡智，知諸相不生名無生智。學人斷相盡已更生，無學相盡更不復生，若能令諸相盡滅更不復生，爾時名無生智。
問曰：何謂盡智？答曰：盡一切相故名盡智。所以者何？學人相斷還生，此畢竟斷故名盡智。如經中說：若知妄想唯是妄想，諸苦則盡。學人智但妄想是我，此心永斷，名為盡智。如經中說：阿羅漢於佛前自記，世尊所說諸結，我無此也。我於是結不復生疑，我常一心攝念正行，貪等不善不漏於心。是中取相故生諸結，諸相斷故諸結則滅。學人行於相無相故我心時發，如見杌樹疑謂是人。故阿羅漢獨得無疑，以心常行無相中，故先以生空於五陰中不見神我，後以法空不見色性乃至識性，故知一切相盡名為盡智，知諸相不生名無生智。學人斷相盡已更生，無學相盡更不復生，若能令諸相盡滅更不復生，爾時名無生智。
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問曰：學人亦知有盡智、無生智，如念我三結盡更不復生，何故不說十分成就？答曰：學人不能斷一切相，故不說有盡智、無生智。如人處處繫縛，雖一處解，不名得脫。亦有此義，舍利弗說給孤獨氏十分成就。又阿羅漢得自在力故，自知結盡更不復生，學人不爾。又阿羅漢得無學道時，自知一切生盡，名為盡智。梵行成者，謂捨諸學行。所作辦者，謂諸所應作皆已作訖，知從此身更無相續。故知但阿羅漢於一切所作應得自在，成就盡智及無生智，非諸學人。如人瘧病雖不發時，亦不名為差。如經中說：離一切處喜，滅一切處憂，證一切法滅，常行無漏心。他心智如六通中說。五陰和合假名眾生，此等中智名名字智。無漏智名真實智，此似無漏得名為智，故曰名字智。
問曰：學人亦知有盡智、無生智，如念我三結盡更不復生，何故不說十分成就？答曰：學人不能斷一切相，故不說有盡智、無生智。如人處處繫縛，雖一處解，不名得脫。亦有此義，舍利弗說給孤獨氏十分成就。又阿羅漢得自在力故，自知結盡更不復生，學人不爾。又阿羅漢得無學道時，自知一切生盡，名為盡智。梵行成者，謂捨諸學行。所作辦者，謂諸所應作皆已作訖，知從此身更無相續。故知但阿羅漢於一切所作應得自在，成就盡智及無生智，非諸學人。如人瘧病雖不發時，亦不名為差。如經中說：離一切處喜，滅一切處憂，證一切法滅，常行無漏心。他心智如六通中說。五陰和合假名眾生，此等中智名名字智。無漏智名真實智，此似無漏得名為智，故曰名字智。
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問曰：又人言，一切眾生成就等智。是事云何？答曰：若佛弟子能知諸法從眾緣生，是人能得，非餘眾生，以得智名故。一切眾生但用想識，若得此智，名內凡夫。
問曰：又人言，一切眾生成就等智。是事云何？答曰：若佛弟子能知諸法從眾緣生，是人能得，非餘眾生，以得智名故。一切眾生但用想識，若得此智，名內凡夫。
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四十四智品第二百一
四十四智品第二百一
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問曰：經中說四十四智，謂老死智、老死集智、老死滅智、老死滅道智。生、有、取、愛、受、觸、六入、名色、識、行亦如是。何故說此？答曰：泥洹是真法寶，以種種門入。有以五陰門入，或觀界入因緣諸諦如是等門，皆至泥洹。何以知之？如經中說：王處城中有雙使來，從一門入，到已向王說其事實，語已還去。諸門亦爾。此中王喻行者，諸門謂觀陰界入等，雙使如止觀，說其事實謂通達空。是諸使雖從諸門入，皆到一處，如是雖觀陰界入等諸門方便，皆入泥洹。如羅睺羅說：於獨屏處思惟法時，知如是法皆隨順趣向稱讚泥洹。又佛於讚法中說：是法能滅諸煩惱火故名為滅，能令行者心得安隱故名安隱，能令行者到正遍知故名為至。如是等義皆讚泥洹。又梵行名八聖道，八聖道中正智為上，是正智果所謂泥洹。又佛所說教皆為泥洹。故知五陰等門皆至泥洹。
問曰：經中說四十四智，謂老死智、老死集智、老死滅智、老死滅道智。生、有、取、愛、受、觸、六入、名色、識、行亦如是。何故說此？答曰：泥洹是真法寶，以種種門入。有以五陰門入，或觀界入因緣諸諦如是等門，皆至泥洹。何以知之？如經中說：王處城中有雙使來，從一門入，到已向王說其事實，語已還去。諸門亦爾。此中王喻行者，諸門謂觀陰界入等，雙使如止觀，說其事實謂通達空。是諸使雖從諸門入，皆到一處，如是雖觀陰界入等諸門方便，皆入泥洹。如羅睺羅說：於獨屏處思惟法時，知如是法皆隨順趣向稱讚泥洹。又佛於讚法中說：是法能滅諸煩惱火故名為滅，能令行者心得安隱故名安隱，能令行者到正遍知故名為至。如是等義皆讚泥洹。又梵行名八聖道，八聖道中正智為上，是正智果所謂泥洹。又佛所說教皆為泥洹。故知五陰等門皆至泥洹。
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問曰：有論師言，老死智名苦智。是事云何？答曰：非也。所以者何？是中不說苦行，故非苦智。
問曰：有論師言，老死智名苦智。是事云何？答曰：非也。所以者何？是中不說苦行，故非苦智。
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問曰：為是何智？答曰：此名老死性智。
問曰：為是何智？答曰：此名老死性智。
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問曰：亦說知老死集、老死滅、老死滅道，故知應是苦智。答曰：此是因緣門，非真諦門，是故此中不應說苦行，應說集等以相順故。
問曰：亦說知老死集、老死滅、老死滅道，故知應是苦智。答曰：此是因緣門，非真諦門，是故此中不應說苦行，應說集等以相順故。
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問曰：此中何故不說味、過、出等諸智耶？答曰：此義皆攝，但集經者略而不說。
問曰：此中何故不說味、過、出等諸智耶？答曰：此義皆攝，但集經者略而不說。
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七十七智品第二百二
七十七智品第二百二
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問曰：經中說七十七智，謂生緣老死、不離生有老死，過去未來世中亦如是。是法住智觀無常有為作起從眾緣生，盡相、壞相、離相、滅相亦如是觀，乃至無明緣行亦如是。是中何故不說老死性及滅道等耶？答曰：為利智者故如是說，但開其門，可知餘亦如是。又外道多於因緣中謬說世間萬物因世性等，故佛於此但說因緣。
問曰：經中說七十七智，謂生緣老死、不離生有老死，過去未來世中亦如是。是法住智觀無常有為作起從眾緣生，盡相、壞相、離相、滅相亦如是觀，乃至無明緣行亦如是。是中何故不說老死性及滅道等耶？答曰：為利智者故如是說，但開其門，可知餘亦如是。又外道多於因緣中謬說世間萬物因世性等，故佛於此但說因緣。
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問曰：已說生緣老死，何故更說不離？答曰：為必定故，諸法中有不定因，如施為福因，亦以持戒得福，如說持戒得生天上。或有生念老死因生或不因生，故須定說。
問曰：已說生緣老死，何故更說不離？答曰：為必定故，諸法中有不定因，如施為福因，亦以持戒得福，如說持戒得生天上。或有生念老死因生或不因生，故須定說。
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問曰：何故去來世中復須定說？答曰：現在與過去世或有異相，謂過去眾生壽命無量勢同諸天，如是等。恐人謂壽命等異，老死因緣亦當有異，故須定說。未來亦爾。此六種名法住智，餘名泥洹智。能令老死相續，故說無常有為作起從眾緣生，盡相壞相即是無常行，離相即是苦行，滅相即是空無我行。所以者何？此中色性滅、受想行識性滅，是名三種觀義。如經中說：比丘！有七處方便三種觀義，速得漏盡。皆是為泥洹智。如是等因緣智有百千無量，謂眼智等。如經中說：眼緣業業緣愛，愛緣無明，無明緣邪念，邪念緣眼色，諸漏緣邪念，諸食緣愛，五欲緣揣食等，地獄短命緣殺生等。若今苦先苦皆緣妄想，妄想緣身心憎愛，憎愛緣貪欲，貪欲緣邪思惟。如是等諸因緣智無量無邊，自應當知。
問曰：何故去來世中復須定說？答曰：現在與過去世或有異相，謂過去眾生壽命無量勢同諸天，如是等。恐人謂壽命等異，老死因緣亦當有異，故須定說。未來亦爾。此六種名法住智，餘名泥洹智。能令老死相續，故說無常有為作起從眾緣生，盡相壞相即是無常行，離相即是苦行，滅相即是空無我行。所以者何？此中色性滅、受想行識性滅，是名三種觀義。如經中說：比丘！有七處方便三種觀義，速得漏盡。皆是為泥洹智。如是等因緣智有百千無量，謂眼智等。如經中說：眼緣業業緣愛，愛緣無明，無明緣邪念，邪念緣眼色，諸漏緣邪念，諸食緣愛，五欲緣揣食等，地獄短命緣殺生等。若今苦先苦皆緣妄想，妄想緣身心憎愛，憎愛緣貪欲，貪欲緣邪思惟。如是等諸因緣智無量無邊，自應當知。
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成實論卷第十六
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