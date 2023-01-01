成實論卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成實論卷第十五

訶梨跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

止觀品第一百八十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀品第一百八十七

問曰：佛處處經中告諸比丘：若在阿練若處、若在樹下、若在空舍，應念二法，所謂止、觀。若一切禪定等法皆悉應念，何故但說止觀？答曰：止名定、觀名慧，一切善法從修生者此二皆攝，及在散心聞思等慧亦此中攝，以此二事能辦道法。所以者何？止能遮結、觀能斷滅，止如捉草、觀如鎌刈，止如掃地、觀如除糞，止如揩垢、觀如水洗，止如水浸、觀如火熟，止如附癰、觀如刀決，止如起脈、觀如刺血，止制調心、觀起沒心，止如灑金、觀如火炙，止如牽繩、觀如用剗，止如鑷鑷刺、觀如剪刀剪髮，止如器鉀、觀如兵杖，止如平立、觀如發箭，止如服膩、觀如投藥，止如調沒、觀如印印，止如調金、觀如造器。又世間眾生皆墮二邊，若苦、若樂，止能捨樂，觀能離苦。又七淨中戒淨心淨名止，餘五名觀。八大人覺中六覺名止，二覺名觀。四憶處中三憶處名止，第四憶處名觀。四如意足名止，四正勤名觀。五根中四根名止，慧根名觀，力亦如是。七覺分中三覺分名止，三覺分名觀，念則俱隨。八道分中三分名戒，二分名止，三分名觀，戒亦屬止。又止能斷貪，觀除無明，如經中說：修止則修心，修心則貪受斷；修觀則修慧，修慧則無明斷。又離貪故心得解脫，離無明故慧得解脫，得二解脫更無餘事，故但說二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛處處經中告諸比丘：若在阿練若處、若在樹下、若在空舍，應念二法，所謂止、觀。若一切禪定等法皆悉應念，何故但說止觀？答曰：止名定、觀名慧，一切善法從修生者此二皆攝，及在散心聞思等慧亦此中攝，以此二事能辦道法。所以者何？止能遮結、觀能斷滅，止如捉草、觀如鎌刈，止如掃地、觀如除糞，止如揩垢、觀如水洗，止如水浸、觀如火熟，止如附癰、觀如刀決，止如起脈、觀如刺血，止制調心、觀起沒心，止如灑金、觀如火炙，止如牽繩、觀如用剗，止如鑷鑷刺、觀如剪刀剪髮，止如器鉀、觀如兵杖，止如平立、觀如發箭，止如服膩、觀如投藥，止如調沒、觀如印印，止如調金、觀如造器。又世間眾生皆墮二邊，若苦、若樂，止能捨樂，觀能離苦。又七淨中戒淨心淨名止，餘五名觀。八大人覺中六覺名止，二覺名觀。四憶處中三憶處名止，第四憶處名觀。四如意足名止，四正勤名觀。五根中四根名止，慧根名觀，力亦如是。七覺分中三覺分名止，三覺分名觀，念則俱隨。八道分中三分名戒，二分名止，三分名觀，戒亦屬止。又止能斷貪，觀除無明，如經中說：修止則修心，修心則貪受斷；修觀則修慧，修慧則無明斷。又離貪故心得解脫，離無明故慧得解脫，得二解脫更無餘事，故但說二。

問曰：若止觀能修心修慧，修心慧故能斷貪及無明，何故定說止能修心能斷貪愛、觀能修慧能斷無明。答曰：散心者諸心相續行色等中，此相續心得止則息，故說止能修心。從息心生智，故說觀能修慧，以生觀已後有所修皆名修慧，初慧名觀、後名為慧。若經中說修止斷貪，是說遮斷。何以知之？色等外欲中生貪，若得止樂則不復生，如經中說：行者得淨喜時捨不淨喜。若說無明斷是究竟斷。何以知之？無明斷故貪等煩惱斷滅無餘，經中亦說：離貪故心得解脫是名遮斷，離無明故慧得解脫是畢竟斷。有二種解脫，時解脫、不壞解脫。時解脫是遮斷，不壞解脫是畢竟斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若止觀能修心修慧，修心慧故能斷貪及無明，何故定說止能修心能斷貪愛、觀能修慧能斷無明。答曰：散心者諸心相續行色等中，此相續心得止則息，故說止能修心。從息心生智，故說觀能修慧，以生觀已後有所修皆名修慧，初慧名觀、後名為慧。若經中說修止斷貪，是說遮斷。何以知之？色等外欲中生貪，若得止樂則不復生，如經中說：行者得淨喜時捨不淨喜。若說無明斷是究竟斷。何以知之？無明斷故貪等煩惱斷滅無餘，經中亦說：離貪故心得解脫是名遮斷，離無明故慧得解脫是畢竟斷。有二種解脫，時解脫、不壞解脫。時解脫是遮斷，不壞解脫是畢竟斷。

問曰：時解脫是五種阿羅漢無漏解脫，不壞解脫是不壞法阿羅漢無漏解脫，何故但說遮斷耶？答曰：此非無漏解脫。所以者何？時解脫名但以上力少時遮結，而未能永斷、後則還發，故非無漏。又此解脫名時愛解脫，漏盡阿羅漢無所可愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：時解脫是五種阿羅漢無漏解脫，不壞解脫是不壞法阿羅漢無漏解脫，何故但說遮斷耶？答曰：此非無漏解脫。所以者何？時解脫名但以上力少時遮結，而未能永斷、後則還發，故非無漏。又此解脫名時愛解脫，漏盡阿羅漢無所可愛。

問曰：若爾，則無聖所愛戒。答曰：以諸學人漏未盡故我心時發，是故於戒生愛，非阿羅漢我心永滅而生愛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾，則無聖所愛戒。答曰：以諸學人漏未盡故我心時發，是故於戒生愛，非阿羅漢我心永滅而生愛也。

問曰：瞿提阿羅漢於時解脫六返退失，恐第七退故以刀自害。若失有漏，不應自害，故知時解脫不名有漏。答曰：此人退失所用斷結禪定，於此定中六返退失，第七時還得此定，便欲自殺。爾時尋得阿羅漢道，是故魔王謂學人死，繞尸四邊遍求其識，來白佛言：世尊！云何汝弟子未漏盡而死？佛言：此人已拔愛根得入泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：瞿提阿羅漢於時解脫六返退失，恐第七退故以刀自害。若失有漏，不應自害，故知時解脫不名有漏。答曰：此人退失所用斷結禪定，於此定中六返退失，第七時還得此定，便欲自殺。爾時尋得阿羅漢道，是故魔王謂學人死，繞尸四邊遍求其識，來白佛言：世尊！云何汝弟子未漏盡而死？佛言：此人已拔愛根得入泥洹。

問曰：若斷貪名遮斷者，經中說：從貪心得解脫，從恚癡心得解脫。又說斷貪喜故心得好解脫。又說從欲漏心得解脫。如是皆應名遮解脫，非實解脫。答曰：是中亦說無明斷，故知是畢竟解脫。若說斷貪或是遮斷或畢竟斷，若不生真智則是遮斷，隨生真智是畢竟斷，無有用止能畢竟斷貪。若然者，外道亦能畢竟斷貪，而實不然，故知但是遮斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若斷貪名遮斷者，經中說：從貪心得解脫，從恚癡心得解脫。又說斷貪喜故心得好解脫。又說從欲漏心得解脫。如是皆應名遮解脫，非實解脫。答曰：是中亦說無明斷，故知是畢竟解脫。若說斷貪或是遮斷或畢竟斷，若不生真智則是遮斷，隨生真智是畢竟斷，無有用止能畢竟斷貪。若然者，外道亦能畢竟斷貪，而實不然，故知但是遮斷。

問曰：經中說，以止修心、依觀得解脫，以觀修心、依止得解脫。是事云何？答曰：行者若因禪定生緣滅智，是名以止修心、依觀得解脫。若以散心分別陰界入等，因此得緣滅止，是名以觀修心、依止得解脫。若得念處等達分攝心，則俱修止觀。又一切行者皆依此二法得滅心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說，以止修心、依觀得解脫，以觀修心、依止得解脫。是事云何？答曰：行者若因禪定生緣滅智，是名以止修心、依觀得解脫。若以散心分別陰界入等，因此得緣滅止，是名以觀修心、依止得解脫。若得念處等達分攝心，則俱修止觀。又一切行者皆依此二法得滅心解脫。

修定品第一百八十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修定品第一百八十八

問曰：汝言應修習定。是定心念念生滅，云何可修？答曰：現見身業雖念念滅，以修習故有異技能，隨修習久轉轉便易；口業亦爾。隨所習學轉增調利堅固易憶，如讀誦等，當知意業雖念念滅亦可修習。如火能變生、水能決石、風能吹物，如是念念滅法皆有集力。久隨習煩惱則隨熾盛，如人世世修習婬心則成多欲，恚癡亦爾。如經中說：若人隨念何事心則隨向。如常隨欲覺，心則向欲，二覺亦爾。故知此心雖念念滅亦可修習。又修名增長，現見諸法皆有增長，如經中說：行者以邪念故，欲等諸漏未生則生、生者增長，謂從下生中、從中生上。如種牙莖節花葉果實，現見皆從因漸次增長，定慧等法亦應如是。又現見勳麻其香轉增，是香及麻念念不住而有勳力，故知念念滅法亦可修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝言應修習定。是定心念念生滅，云何可修？答曰：現見身業雖念念滅，以修習故有異技能，隨修習久轉轉便易；口業亦爾。隨所習學轉增調利堅固易憶，如讀誦等，當知意業雖念念滅亦可修習。如火能變生、水能決石、風能吹物，如是念念滅法皆有集力。久隨習煩惱則隨熾盛，如人世世修習婬心則成多欲，恚癡亦爾。如經中說：若人隨念何事心則隨向。如常隨欲覺，心則向欲，二覺亦爾。故知此心雖念念滅亦可修習。又修名增長，現見諸法皆有增長，如經中說：行者以邪念故，欲等諸漏未生則生、生者增長，謂從下生中、從中生上。如種牙莖節花葉果實，現見皆從因漸次增長，定慧等法亦應如是。又現見勳麻其香轉增，是香及麻念念不住而有勳力，故知念念滅法亦可修習。

問曰：麻是住法，花香來勳；無有住心，以念念滅智而來修習，云何為喻？答曰：無有住法，一切諸法皆念念滅，此事先成，故非難也。又若法不念念滅則無修習，即體常住，修何所益？若法念念滅，以下中上法，故有修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：麻是住法，花香來勳；無有住心，以念念滅智而來修習，云何為喻？答曰：無有住法，一切諸法皆念念滅，此事先成，故非難也。又若法不念念滅則無修習，即體常住，修何所益？若法念念滅，以下中上法，故有修習。

問曰：諸花到麻能勳，智不及心故無修習。答曰：先業喻中是事已明，所謂後業不到先業，先語不待後語，而身口業亦有修相，是故汝言不到不修，不名為難。又現見因果雖不同時，亦得從因有果，如是心法雖念念滅亦有修習。又如種得水，雖不到牙等，亦能令牙等滋茂，如是智慧修習先心後心增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸花到麻能勳，智不及心故無修習。答曰：先業喻中是事已明，所謂後業不到先業，先語不待後語，而身口業亦有修相，是故汝言不到不修，不名為難。又現見因果雖不同時，亦得從因有果，如是心法雖念念滅亦有修習。又如種得水，雖不到牙等，亦能令牙等滋茂，如是智慧修習先心後心增長。

問曰：若麻念念滅則異麻生，是麻為勳生、為不勳生？若不勳生，終無有勳；若勳生者，復何用久勳？答曰：以因勳故。如種得水則牙滋茂，如是因先花合而異麻生，是則勳生。汝言何用久勳？如汝經中說，因火合法，微塵黑相滅、赤相生。若初火合法滅黑相者，不應更生黑相；若初火合法生赤相者，復何須後火合法？若初火合時黑相生，赤相終不應生。若第二時赤相生，復何須久與火合？若汝意謂赤相漸生，心亦如是，有何咎耶？壞等亦爾。又諸法雖有因緣，亦次第生，如受胎等漸漸成身，如種根等亦漸次生。如是定慧等法雖念念滅，亦以下中上法次第而生。又修法微細異心相續，如羽毛煖微卵則漸變，掌肌軟故斧柯微盡。心亦如是，定慧妙故漸次修習。又修習法時到乃知，如偈中說：一分從師受，一分因友得，一分自思惟，一分待時熟。若人雖復終日讀誦，不能明了。如時熟者，如以多華一時勳麻，不如少華漸漸久勳，膏潤水浸漯牆壁等皆亦如是。現見種根牙等增長微細尚不能見，日日所長如毫末許，小兒等身酥乳等熟亦復如是，故知修法微妙難覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若麻念念滅則異麻生，是麻為勳生、為不勳生？若不勳生，終無有勳；若勳生者，復何用久勳？答曰：以因勳故。如種得水則牙滋茂，如是因先花合而異麻生，是則勳生。汝言何用久勳？如汝經中說，因火合法，微塵黑相滅、赤相生。若初火合法滅黑相者，不應更生黑相；若初火合法生赤相者，復何須後火合法？若初火合時黑相生，赤相終不應生。若第二時赤相生，復何須久與火合？若汝意謂赤相漸生，心亦如是，有何咎耶？壞等亦爾。又諸法雖有因緣，亦次第生，如受胎等漸漸成身，如種根等亦漸次生。如是定慧等法雖念念滅，亦以下中上法次第而生。又修法微細異心相續，如羽毛煖微卵則漸變，掌肌軟故斧柯微盡。心亦如是，定慧妙故漸次修習。又修習法時到乃知，如偈中說：一分從師受，一分因友得，一分自思惟，一分待時熟。若人雖復終日讀誦，不能明了。如時熟者，如以多華一時勳麻，不如少華漸漸久勳，膏潤水浸漯牆壁等皆亦如是。現見種根牙等增長微細尚不能見，日日所長如毫末許，小兒等身酥乳等熟亦復如是，故知修法微妙難覺。

問曰：或見有法一時頓集，有人先不見色見即染著，亦有少時多所通達，何故但說漸次修習？答曰：皆是過去曾修習故知，積習以漸，此事已明。又非但發心能有所成，如經中說：若於善法不勤修習，而但願欲不受諸法，於諸漏中心得解脫，是人所念終不從願，以不能勤修善法故。行者若能勤修善法，雖不發願，亦於諸漏心得解脫，以從因生果不須願故。猶如鳥雀要須抱卵，不以願故禽從㲉出。又不以願故燈明清淨，要須備具清油淨炷，無物觸動其明乃淨。又非但願故能得嘉穀，必須良田好種、時澤調適、農功具足乃有所獲。又不但願故身得色力，要服良藥餚饍等緣乃得充滿。如是非但願故能得漏盡，要須真智乃得解脫。何有智者知從因生果，而捨其因從餘求果？又修習法現見果報，如經中佛說：且置七日，我教弟子，乃至須臾修習善法，於無量歲常得受樂。又諸比丘尼語大德阿難：我等善修念處，覺異於初。又經中佛告諸比丘：若人無諂曲心來至我所，我朝為說法令夕得利，夕為說法令晨得利。又若人得阿羅漢道，無他人與亦非非人與，但修正因故獲斯利。又無上佛道尚以積習善法故得，況餘事也。如經中說，佛語比丘：我依二法得無上道，一者樂善無厭、二者修道不倦。佛於善法終無齊限。又諸菩薩雖不得定亦不懈惓。所以者何？若不為善則無所獲，為善亦不相伐，不為善者終無安隱。思量此已則勤精進修習善法，若發精進或得或失，不精進者永無得望，是故應勤修習勿生懈惓。又智者究竟必應解脫，若離修習更無方便，是故智者當勤修習勿生厭惓。又行者念：行正行必有果報。雖未便得不以為憂。又行者應念：我已曾得修習果報，以眾生昔來皆得一切諸禪定故，我今正修亦必當得。故不厭惓。又正行者佛為作證，我今正行故知必得。又我得道因緣具足，謂得人身諸根完具、明識罪福亦信解脫、遇善知識。具此等緣，云何不得修習果報？又正行精進終不唐棄，故不厭惓。又煩惱斷細微難覺，如柯漸盡，我諸煩惱亦當有斷，但以細故不能盡覺。故知修善精進為最。又少智尚能斷諸煩惱，如少光明亦能除闇，如是但得少智則為事辦，故不厭惓。又久而難成，所謂得定，若得定已則餘功未幾，是故雖不速得終不厭惓。又行者應念得定甚難，如昔菩薩福慧深厚，精勤六年爾乃逮得，及餘比丘得定亦難，況我凡夫薄福鈍根而能疾得？如是念已不生疲厭。又諸行人必應為者，所謂修定更無餘業，故得與不得要當修習。又修習者雖不得定，亦名得身遠離，身遠離已定則易得。又若勤修定則不負佛恩，亦以行遠離故得名行者。又修習善久則成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：或見有法一時頓集，有人先不見色見即染著，亦有少時多所通達，何故但說漸次修習？答曰：皆是過去曾修習故知，積習以漸，此事已明。又非但發心能有所成，如經中說：若於善法不勤修習，而但願欲不受諸法，於諸漏中心得解脫，是人所念終不從願，以不能勤修善法故。行者若能勤修善法，雖不發願，亦於諸漏心得解脫，以從因生果不須願故。猶如鳥雀要須抱卵，不以願故禽從㲉出。又不以願故燈明清淨，要須備具清油淨炷，無物觸動其明乃淨。又非但願故能得嘉穀，必須良田好種、時澤調適、農功具足乃有所獲。又不但願故身得色力，要服良藥餚饍等緣乃得充滿。如是非但願故能得漏盡，要須真智乃得解脫。何有智者知從因生果，而捨其因從餘求果？又修習法現見果報，如經中佛說：且置七日，我教弟子，乃至須臾修習善法，於無量歲常得受樂。又諸比丘尼語大德阿難：我等善修念處，覺異於初。又經中佛告諸比丘：若人無諂曲心來至我所，我朝為說法令夕得利，夕為說法令晨得利。又若人得阿羅漢道，無他人與亦非非人與，但修正因故獲斯利。又無上佛道尚以積習善法故得，況餘事也。如經中說，佛語比丘：我依二法得無上道，一者樂善無厭、二者修道不倦。佛於善法終無齊限。又諸菩薩雖不得定亦不懈惓。所以者何？若不為善則無所獲，為善亦不相伐，不為善者終無安隱。思量此已則勤精進修習善法，若發精進或得或失，不精進者永無得望，是故應勤修習勿生懈惓。又智者究竟必應解脫，若離修習更無方便，是故智者當勤修習勿生厭惓。又行者念：行正行必有果報。雖未便得不以為憂。又行者應念：我已曾得修習果報，以眾生昔來皆得一切諸禪定故，我今正修亦必當得。故不厭惓。又正行者佛為作證，我今正行故知必得。又我得道因緣具足，謂得人身諸根完具、明識罪福亦信解脫、遇善知識。具此等緣，云何不得修習果報？又正行精進終不唐棄，故不厭惓。又煩惱斷細微難覺，如柯漸盡，我諸煩惱亦當有斷，但以細故不能盡覺。故知修善精進為最。又少智尚能斷諸煩惱，如少光明亦能除闇，如是但得少智則為事辦，故不厭惓。又久而難成，所謂得定，若得定已則餘功未幾，是故雖不速得終不厭惓。又行者應念得定甚難，如昔菩薩福慧深厚，精勤六年爾乃逮得，及餘比丘得定亦難，況我凡夫薄福鈍根而能疾得？如是念已不生疲厭。又諸行人必應為者，所謂修定更無餘業，故得與不得要當修習。又修習者雖不得定，亦名得身遠離，身遠離已定則易得。又若勤修定則不負佛恩，亦以行遠離故得名行者。又修習善久則成

善性，乃至轉身善常隨逐，故能常與善人相遇，是為大利。又常修善者，或於現身而得漏盡、若死時得、若命終已化生善處於彼間得，如聞法利中說。又行者內心發勇猛相，作如是念：我若不壞煩惱陣者終不空返。又行者依憍慢心生如是念：他人有信等善根故能得定，我今亦有，何為不得？如昔菩薩從阿羅邏等仙人聞法，作如是念：是人有信等善根故能得法。我今亦有，何故不得？又行者知煩惱劣弱、智慧力強，斷之何難。如說比丘成就六法，能以口風吹散雪山，況死無明。又行者生念：我於宿世不修定，故今不能得；今若不勤，後復不得。故應勤習。又常修定故心得住處，如瓶轉不止必得住處。又行者生念：我若常勤精進，若得不得後必不悔。故應一心勤修諸定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善性，乃至轉身善常隨逐，故能常與善人相遇，是為大利。又常修善者，或於現身而得漏盡、若死時得、若命終已化生善處於彼間得，如聞法利中說。又行者內心發勇猛相，作如是念：我若不壞煩惱陣者終不空返。又行者依憍慢心生如是念：他人有信等善根故能得定，我今亦有，何為不得？如昔菩薩從阿羅邏等仙人聞法，作如是念：是人有信等善根故能得法。我今亦有，何故不得？又行者知煩惱劣弱、智慧力強，斷之何難。如說比丘成就六法，能以口風吹散雪山，況死無明。又行者生念：我於宿世不修定，故今不能得；今若不勤，後復不得。故應勤習。又常修定故心得住處，如瓶轉不止必得住處。又行者生念：我若常勤精進，若得不得後必不悔。故應一心勤修諸定。

道諦聚智論中智相品第一百八十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道諦聚智論中智相品第一百八十九

真慧名智。真者謂空無我，是中智慧名為真智。假名中慧，名想非智。所以者何？經中說：如刀能割，聖弟子以智慧刀能斷結縛使纏一切煩惱，不說餘法。不以不實能斷煩惱，故知智慧為實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真慧名智。真者謂空無我，是中智慧名為真智。假名中慧，名想非智。所以者何？經中說：如刀能割，聖弟子以智慧刀能斷結縛使纏一切煩惱，不說餘法。不以不實能斷煩惱，故知智慧為實。

問曰：汝但說慧能斷煩惱。是事不然。所以者何？以想亦能斷諸煩惱，如經中說：善修無常想故，能破一切欲染色染及無色染、一切戲調憍慢無明。答曰：不然。慧斷煩惱，以想名說。佛二種語，一實語、二名字語。如經中說慈斷瞋恚，而是慈法實不斷結，但智能斷，如說智刀斷諸煩惱。故知慈能斷結，是名字語。又《慧義經》中說：解知故名慧。解知何事？謂色無常如實知無常，受想行識無常如實知無常。是名智慧。又說，聖弟子定攝心者如實知見。是故知第一義緣名為智慧。又智慧喻中說智刀慧箭等，是喻皆示斷除煩惱；但真智慧能斷煩惱，故知智慧為實。又偈中說：行者見世間，一切諸天人，退失真智故，貪著於名色。世間多見虛妄常樂淨等，名失真智。若見真實空無我等，名得真智。故知智慧為實。又經中佛說：若人失財名失少利，若失智慧名失大利。又說，於諸利中財是少利，慧為最利。又說，於諸明中日月明小，慧明第一。若慧非實，佛以何故作如是說？又經中說：慧根是聖諦攝。又說：苦集智等當知真實，緣第一諦是名智慧。又說：於諸法中智慧為上。又說：無上正遍知亦說慧眼。故知其實。又佛十力皆是智性，故知智慧為實，緣第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝但說慧能斷煩惱。是事不然。所以者何？以想亦能斷諸煩惱，如經中說：善修無常想故，能破一切欲染色染及無色染、一切戲調憍慢無明。答曰：不然。慧斷煩惱，以想名說。佛二種語，一實語、二名字語。如經中說慈斷瞋恚，而是慈法實不斷結，但智能斷，如說智刀斷諸煩惱。故知慈能斷結，是名字語。又《慧義經》中說：解知故名慧。解知何事？謂色無常如實知無常，受想行識無常如實知無常。是名智慧。又說，聖弟子定攝心者如實知見。是故知第一義緣名為智慧。又智慧喻中說智刀慧箭等，是喻皆示斷除煩惱；但真智慧能斷煩惱，故知智慧為實。又偈中說：行者見世間，一切諸天人，退失真智故，貪著於名色。世間多見虛妄常樂淨等，名失真智。若見真實空無我等，名得真智。故知智慧為實。又經中佛說：若人失財名失少利，若失智慧名失大利。又說，於諸利中財是少利，慧為最利。又說，於諸明中日月明小，慧明第一。若慧非實，佛以何故作如是說？又經中說：慧根是聖諦攝。又說：苦集智等當知真實，緣第一諦是名智慧。又說：於諸法中智慧為上。又說：無上正遍知亦說慧眼。故知其實。又佛十力皆是智性，故知智慧為實，緣第一義。

問曰：若爾，則無世間智慧。答曰：實無世間智慧。何以知之？世間心緣假名，出世間心緣空無我。所以者何？世間即是假名，出於假名名出世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾，則無世間智慧。答曰：實無世間智慧。何以知之？世間心緣假名，出世間心緣空無我。所以者何？世間即是假名，出於假名名出世間。

問曰：汝說不然。所以者何？經中說：識何所識？謂識色聲香味觸法。如是陰界入等皆以識識，今是識皆應名出世間。是故汝言世間心但緣假名不能緣實，是事不然。又意識亦能實緣，以能緣受想行等故。又佛說二種正見，世間、出世間。見有福罪等名為世間，若聖弟子緣苦習滅道無漏念相應慧名出世間。又偈中說：得世上正見，雖往來生死，乃至百千世，常不墮惡道。又經中說：邪行者得生善處，是人罪業未成、善緣先熟，或臨死時正見相應、善心現前，故生善處。又十善道中亦說正見。汝云何言無世間智？又佛自說有三種慧，聞慧、思慧、修慧。聞慧、思慧皆是世間，修慧二種。又佛生念：羅睺羅比丘未能成就得解脫慧。又說：五法能令未熟解脫心熟。此皆是世間智慧。又經中說：有人能出而不能觀，有人能觀而不能渡。得世間智故名能出，未見四諦故不能觀。若見四諦而未得漏盡，故名不渡。又佛自說：法智、比智、他心智、世智。又說：宿命智、生死智皆是有漏。又說：法住智、泥洹智。如是等經中說，故當知有有漏智。答曰：若有有漏智慧，今應當說有漏、無漏智差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝說不然。所以者何？經中說：識何所識？謂識色聲香味觸法。如是陰界入等皆以識識，今是識皆應名出世間。是故汝言世間心但緣假名不能緣實，是事不然。又意識亦能實緣，以能緣受想行等故。又佛說二種正見，世間、出世間。見有福罪等名為世間，若聖弟子緣苦習滅道無漏念相應慧名出世間。又偈中說：得世上正見，雖往來生死，乃至百千世，常不墮惡道。又經中說：邪行者得生善處，是人罪業未成、善緣先熟，或臨死時正見相應、善心現前，故生善處。又十善道中亦說正見。汝云何言無世間智？又佛自說有三種慧，聞慧、思慧、修慧。聞慧、思慧皆是世間，修慧二種。又佛生念：羅睺羅比丘未能成就得解脫慧。又說：五法能令未熟解脫心熟。此皆是世間智慧。又經中說：有人能出而不能觀，有人能觀而不能渡。得世間智故名能出，未見四諦故不能觀。若見四諦而未得漏盡，故名不渡。又佛自說：法智、比智、他心智、世智。又說：宿命智、生死智皆是有漏。又說：法住智、泥洹智。如是等經中說，故當知有有漏智。答曰：若有有漏智慧，今應當說有漏、無漏智差別相。

問曰：若法墮有是名有漏，異則無漏。答曰：何法名墮有？何法名不墮有？是事應答。若不能答，則非有漏無漏相。汝言有世間心緣非假名，謂識諸塵等，是事不然。所以者何？佛說凡夫常隨假名，是義以一切凡夫心不破假名故，常隨我相終不得離，雖見色亦不離瓶等相，故凡夫心不緣實義。雖緣受想等法，亦見是我我所，故知一切世間心皆緣假名。汝言有諸世間智慧，謂二種正見等。今當答，心有二種，癡心、智心。緣假名法是名癡心，若但緣法謂空無我是名智心。如《解無明經》中說：無明者不知先、不知後、不知先後，不知業、不知報、不知先後業報。如是等處處如實不知、不見、不解，癡妄黑闇，故名為無明。如實不知者，謂不知空無我。是凡夫心常在假名，緣假名故名為無明，緣空名智。今若一切世間心皆緣假名，緣假名心名為無明，何得言有世間智慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若法墮有是名有漏，異則無漏。答曰：何法名墮有？何法名不墮有？是事應答。若不能答，則非有漏無漏相。汝言有世間心緣非假名，謂識諸塵等，是事不然。所以者何？佛說凡夫常隨假名，是義以一切凡夫心不破假名故，常隨我相終不得離，雖見色亦不離瓶等相，故凡夫心不緣實義。雖緣受想等法，亦見是我我所，故知一切世間心皆緣假名。汝言有諸世間智慧，謂二種正見等。今當答，心有二種，癡心、智心。緣假名法是名癡心，若但緣法謂空無我是名智心。如《解無明經》中說：無明者不知先、不知後、不知先後，不知業、不知報、不知先後業報。如是等處處如實不知、不見、不解，癡妄黑闇，故名為無明。如實不知者，謂不知空無我。是凡夫心常在假名，緣假名故名為無明，緣空名智。今若一切世間心皆緣假名，緣假名心名為無明，何得言有世間智慧？

問曰：如汝說智慧相緣假名名無明者，今阿羅漢應有無明，亦有緣瓶等心故。答曰：阿羅漢無緣瓶等心。所以者何？初得道時已壞一切假名相，故但為事用故說瓶等，不著見慢。有三種語，一從見生、二從慢生、三從事用生。凡夫若說瓶若說人，是語皆從見生。學人雖無我見，以失正念故，於五陰中以我慢相說是人是瓶，如《差摩伽經》中說。事用生者，謂阿羅漢如大迦葉見僧伽梨言是我物，天神生疑，佛釋之言：此人永拔慢根、燒盡因緣，云何有慢？但以世間名字故說。故知阿羅漢無瓶等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如汝說智慧相緣假名名無明者，今阿羅漢應有無明，亦有緣瓶等心故。答曰：阿羅漢無緣瓶等心。所以者何？初得道時已壞一切假名相，故但為事用故說瓶等，不著見慢。有三種語，一從見生、二從慢生、三從事用生。凡夫若說瓶若說人，是語皆從見生。學人雖無我見，以失正念故，於五陰中以我慢相說是人是瓶，如《差摩伽經》中說。事用生者，謂阿羅漢如大迦葉見僧伽梨言是我物，天神生疑，佛釋之言：此人永拔慢根、燒盡因緣，云何有慢？但以世間名字故說。故知阿羅漢無瓶等心。

問曰：若無世間智慧，說二種正見等經當云何通？答曰：此皆是想，以智名說。佛能通達諸法實相，隨可度眾生立種種名，如智慧以受等名說，所謂受者於諸法得解脫，亦說善修無常等想能破一切煩惱，亦說第四不黑不白業能盡諸業，所謂學思。又說以意斷諸貪著。又說信能度河一心度海，精進除苦慧能清淨。又說眼欲見色。眼實無欲，但心欲見以眼名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無世間智慧，說二種正見等經當云何通？答曰：此皆是想，以智名說。佛能通達諸法實相，隨可度眾生立種種名，如智慧以受等名說，所謂受者於諸法得解脫，亦說善修無常等想能破一切煩惱，亦說第四不黑不白業能盡諸業，所謂學思。又說以意斷諸貪著。又說信能度河一心度海，精進除苦慧能清淨。又說眼欲見色。眼實無欲，但心欲見以眼名說。

問曰：若世間智實是想者，何故名智？若無因緣說名為智，則一切想皆應名智。亦可說有二種想，一緣世諦、二緣第一義諦。答曰：不然。想有種種差別，有想極癡乃至不識世間善惡，有想次癡能別善惡，有想小癡能緣骨相等，不離假名則不能壞諸陰相。此想能順壞陰相智，故佛說智。又此想能與實智作因，故名為智。世間有因中說果，如說食金、施人五事、女為戒垢、好岸渠樂法伏人樂。又《七漏經》中說：用斷等漏因名漏。又說以食為命，草為牛羊，亦說衣食等物皆是外命，若奪人財即是奪命。此皆說因為果，如是智因說智，故無咎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若世間智實是想者，何故名智？若無因緣說名為智，則一切想皆應名智。亦可說有二種想，一緣世諦、二緣第一義諦。答曰：不然。想有種種差別，有想極癡乃至不識世間善惡，有想次癡能別善惡，有想小癡能緣骨相等，不離假名則不能壞諸陰相。此想能順壞陰相智，故佛說智。又此想能與實智作因，故名為智。世間有因中說果，如說食金、施人五事、女為戒垢、好岸渠樂法伏人樂。又《七漏經》中說：用斷等漏因名漏。又說以食為命，草為牛羊，亦說衣食等物皆是外命，若奪人財即是奪命。此皆說因為果，如是智因說智，故無咎也。

問曰：諸念處及煖等中，心能緣實法，是無漏耶？答曰：無漏心能破假名，是故隨心能破假名，從此以來名為無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸念處及煖等中，心能緣實法，是無漏耶？答曰：無漏心能破假名，是故隨心能破假名，從此以來名為無漏。

問曰：齊何處心能破假名？答曰：隨能具足見五陰生滅相，爾時得無常想，無常想能令行者具無我想。如說聖弟子以無常想修心則能住無我想，以無我想修心能速得解脫貪恚癡等。所以者何？若無我想修心則能住苦想，以我想故雖苦不覺。是故若法無常無我亦苦，智者則能深生惡厭，故無我想能具苦想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：齊何處心能破假名？答曰：隨能具足見五陰生滅相，爾時得無常想，無常想能令行者具無我想。如說聖弟子以無常想修心則能住無我想，以無我想修心能速得解脫貪恚癡等。所以者何？若無我想修心則能住苦想，以我想故雖苦不覺。是故若法無常無我亦苦，智者則能深生惡厭，故無我想能具苦想。

問曰：汝何故壞次第說？經中說：若無常即是苦，苦即是無我。故無常想能具苦想，苦想能具無我想。答曰：經中說：無常想修聖弟子，心能住無我想。故無常想能具足無我想。又如是說亦有道理。所以者何？說我者為成後世，故說我是常；是故若見五陰無常，即知無我。如經中說：若人說眼是我，則無道理。所以者何？眼有生滅。若眼是我，我即生滅。有如是過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝何故壞次第說？經中說：若無常即是苦，苦即是無我。故無常想能具苦想，苦想能具無我想。答曰：經中說：無常想修聖弟子，心能住無我想。故無常想能具足無我想。又如是說亦有道理。所以者何？說我者為成後世，故說我是常；是故若見五陰無常，即知無我。如經中說：若人說眼是我，則無道理。所以者何？眼有生滅。若眼是我，我即生滅。有如是過。

問曰：此二經當云何通？答曰：苦想二種，一從無常想生，名壞苦想；一從無我想生，名行苦想。是故二經亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此二經當云何通？答曰：苦想二種，一從無常想生，名壞苦想；一從無我想生，名行苦想。是故二經亦不相違。

問曰：若爾者，念處、煖等法中有無常想，此法皆應是無漏。答曰：念處等中若是無漏，有何咎耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，念處、煖等法中有無常想，此法皆應是無漏。答曰：念處等中若是無漏，有何咎耶？

問曰：凡夫心不應是無漏，亦凡夫心有妄念等，云何當是無漏？答曰：此人非直是凡夫，是人名行須陀洹果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：凡夫心不應是無漏，亦凡夫心有妄念等，云何當是無漏？答曰：此人非直是凡夫，是人名行須陀洹果。

問曰：行須陀洹果在見諦道中，念處等法不名見諦。答曰：行須陀洹果有近有遠，住念處等中名遠行者，見諦名近。何以知之？佛於《斧柯喻經》中說：若知若見故得漏盡。知見何法？謂此色等此色等生、此色等滅。若不修道則不得漏盡，修之則得，如抱卵喻。又行者常修道品，煩惱微塵雖不數覺，盡已乃知，如斧柯喻。又行者常修三十七品，欲縛結纏易可散壞，如海舡喻。故知從念處來修習道品，皆名初果者。又若一念若十五念中不得修習。當知此是遠行須陀洹者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：行須陀洹果在見諦道中，念處等法不名見諦。答曰：行須陀洹果有近有遠，住念處等中名遠行者，見諦名近。何以知之？佛於《斧柯喻經》中說：若知若見故得漏盡。知見何法？謂此色等此色等生、此色等滅。若不修道則不得漏盡，修之則得，如抱卵喻。又行者常修道品，煩惱微塵雖不數覺，盡已乃知，如斧柯喻。又行者常修三十七品，欲縛結纏易可散壞，如海舡喻。故知從念處來修習道品，皆名初果者。又若一念若十五念中不得修習。當知此是遠行須陀洹者。

問曰：初說知此色等此色等生、此色等滅，是初果道，後三喻是三果道，是故不名行初果者。答曰：若卵不抱則壞，抱則成就。如是從念處來初發修習，若不能成不名為行，能成則是學人，名不爛壞能堪受者。是故若於念處等中爛壞則名凡夫，若修習成則名行初果者猶在㲉中，若得出㲉名須陀洹。故知在念處等中名遠行者。又郁伽長者供養眾僧，天神示言：此是阿羅漢乃至此是行初果者。若在見諦道，云何可示？當知是遠行者。又經中佛說：若無信等五根，是人名住外凡夫中。是義說有內外凡夫，若不得達分善根名外凡夫，得名為內。是內凡夫亦名聖人亦名凡夫，因外凡夫故名聖人，因見諦道故名凡夫。如阿難語車匿言：凡夫不能念色空無我，受想行識空無我，一切諸行無常，一切法無我寂滅泥洹。爾時車匿來入法位，亦說凡夫不能念此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：初說知此色等此色等生、此色等滅，是初果道，後三喻是三果道，是故不名行初果者。答曰：若卵不抱則壞，抱則成就。如是從念處來初發修習，若不能成不名為行，能成則是學人，名不爛壞能堪受者。是故若於念處等中爛壞則名凡夫，若修習成則名行初果者猶在㲉中，若得出㲉名須陀洹。故知在念處等中名遠行者。又郁伽長者供養眾僧，天神示言：此是阿羅漢乃至此是行初果者。若在見諦道，云何可示？當知是遠行者。又經中佛說：若無信等五根，是人名住外凡夫中。是義說有內外凡夫，若不得達分善根名外凡夫，得名為內。是內凡夫亦名聖人亦名凡夫，因外凡夫故名聖人，因見諦道故名凡夫。如阿難語車匿言：凡夫不能念色空無我，受想行識空無我，一切諸行無常，一切法無我寂滅泥洹。爾時車匿來入法位，亦說凡夫不能念此。

問曰：若近若遠俱名行者，有何差別？答曰：若見滅諦名真行者，若在遠分善根，見五陰無常苦空無我而未見滅，是名名字行者。所以者何？如經中說，比丘問佛：何名見法？佛言：因眼緣色生眼識，即共生受想思等，是一切法皆無常敗壞不可保信。若法無常即是苦，是苦生亦苦、住亦苦、數數起相亦苦，乃至意法亦如是。若此苦滅餘苦不生，更無相續，行者心念是處寂滅微妙，謂捨一切虛妄，貪愛盡、滅、離，寂、泥洹。若於此法中心入信解，不動不轉、不憂不怖，從此已來名為見法。故知行者，若以無常等行觀見五陰名遠行者，若見滅諦名近行者。如車匿答諸上座：我亦能念色等無常，而於一切行滅愛盡泥洹。心不能入通達信解，若如是知，不名見法。又說：行者若於此法，以軟慧信忍，名信行者。過凡夫地入正法位，不得初果終不中夭。若以利慧信忍，是名法行。見此法已能斷三結名須陀洹，明了無餘名阿羅漢。故知見滅名近行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若近若遠俱名行者，有何差別？答曰：若見滅諦名真行者，若在遠分善根，見五陰無常苦空無我而未見滅，是名名字行者。所以者何？如經中說，比丘問佛：何名見法？佛言：因眼緣色生眼識，即共生受想思等，是一切法皆無常敗壞不可保信。若法無常即是苦，是苦生亦苦、住亦苦、數數起相亦苦，乃至意法亦如是。若此苦滅餘苦不生，更無相續，行者心念是處寂滅微妙，謂捨一切虛妄，貪愛盡、滅、離，寂、泥洹。若於此法中心入信解，不動不轉、不憂不怖，從此已來名為見法。故知行者，若以無常等行觀見五陰名遠行者，若見滅諦名近行者。如車匿答諸上座：我亦能念色等無常，而於一切行滅愛盡泥洹。心不能入通達信解，若如是知，不名見法。又說：行者若於此法，以軟慧信忍，名信行者。過凡夫地入正法位，不得初果終不中夭。若以利慧信忍，是名法行。見此法已能斷三結名須陀洹，明了無餘名阿羅漢。故知見滅名近行者。

問曰：行者何故不盡見滅？答曰：經中說，諸法無性，從眾緣生，是法甚深。一切愛盡寂滅泥洹，是處難見。佛觀十二因緣滅故成無上道。又法印中說：行者若觀五陰無常敗壞虛妄不堅固，亦名為空，而名知見未淨。此經後說，行者作如是念：我所見所聞所嗅所嘗所觸所念，以此因緣生識，是識因緣為常無常？即知無常。若從無常因緣生識，云何當常？是故見一切五陰無常，從眾緣生，盡相壞相離相滅相。爾時行者知見清淨。以說滅盡名知見淨，故知見滅名見聖諦。又先法住智、後泥洹智，故見滅諦名得聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：行者何故不盡見滅？答曰：經中說，諸法無性，從眾緣生，是法甚深。一切愛盡寂滅泥洹，是處難見。佛觀十二因緣滅故成無上道。又法印中說：行者若觀五陰無常敗壞虛妄不堅固，亦名為空，而名知見未淨。此經後說，行者作如是念：我所見所聞所嗅所嘗所觸所念，以此因緣生識，是識因緣為常無常？即知無常。若從無常因緣生識，云何當常？是故見一切五陰無常，從眾緣生，盡相壞相離相滅相。爾時行者知見清淨。以說滅盡名知見淨，故知見滅名見聖諦。又先法住智、後泥洹智，故見滅諦名得聖道。

見一諦品第一百九十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見一諦品第一百九十

問曰：汝說但見滅諦名行果者。是事不然。所以者何？經中佛說：我及汝等不能如實見四諦，故久處生死。今見是四諦，身因緣斷、生死根盡，更不受有。當知見四諦故名行果者，非但見滅。又佛說：上法所謂四諦，是故行者應悉知見。又說：若人法服毀形正信出家，皆為見四諦故。若人欲得須陀洹、斯陀含、阿那含道，皆為見四諦故。若得阿羅漢、辟支佛、佛道，皆已見四諦故。故知非但見滅諦也。又佛自說四諦以次第得。又《轉法輪經》中說：我觀此苦、此苦因、此苦滅、此苦滅道，於是中生眼智明覺。如是三轉皆說四諦。又經中說：鮮淨白疊投之池中即時受色，此人如是，即於一坐見四真諦。又說：行者淨心正觀苦諦乃至道諦，如是見故，從欲漏、有漏、無明漏中心得解脫。又諸經中說聖諦處，盡皆說四諦，不但說滅。又佛說四智，苦智、集智、滅智、道智，皆為四諦故有。行者法應遍見四諦，猶如良醫應知病、知病因、破病、破病藥。如是行者欲脫諸苦，應知苦、苦因、苦滅、苦滅道。若不知苦，何由當知苦因、苦滅及苦滅道？故知非但見滅。答曰：諸有說四聖諦利，皆於陰界入等中說，謂知此色等色等生滅，故得漏盡。又佛自說：我於色等陰中不如實知味過出離，終不自謂得無上道。若如實知，則自知得道。又《城喻經》說：我若未知老死、老死生、老死滅、老死滅道，乃至諸行、諸行生、諸行滅、諸行滅道，不自說我得無上道。若如實知，自說得佛。如是等見若是得道見者，則十六心不名得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝說但見滅諦名行果者。是事不然。所以者何？經中佛說：我及汝等不能如實見四諦，故久處生死。今見是四諦，身因緣斷、生死根盡，更不受有。當知見四諦故名行果者，非但見滅。又佛說：上法所謂四諦，是故行者應悉知見。又說：若人法服毀形正信出家，皆為見四諦故。若人欲得須陀洹、斯陀含、阿那含道，皆為見四諦故。若得阿羅漢、辟支佛、佛道，皆已見四諦故。故知非但見滅諦也。又佛自說四諦以次第得。又《轉法輪經》中說：我觀此苦、此苦因、此苦滅、此苦滅道，於是中生眼智明覺。如是三轉皆說四諦。又經中說：鮮淨白疊投之池中即時受色，此人如是，即於一坐見四真諦。又說：行者淨心正觀苦諦乃至道諦，如是見故，從欲漏、有漏、無明漏中心得解脫。又諸經中說聖諦處，盡皆說四諦，不但說滅。又佛說四智，苦智、集智、滅智、道智，皆為四諦故有。行者法應遍見四諦，猶如良醫應知病、知病因、破病、破病藥。如是行者欲脫諸苦，應知苦、苦因、苦滅、苦滅道。若不知苦，何由當知苦因、苦滅及苦滅道？故知非但見滅。答曰：諸有說四聖諦利，皆於陰界入等中說，謂知此色等色等生滅，故得漏盡。又佛自說：我於色等陰中不如實知味過出離，終不自謂得無上道。若如實知，則自知得道。又《城喻經》說：我若未知老死、老死生、老死滅、老死滅道，乃至諸行、諸行生、諸行滅、諸行滅道，不自說我得無上道。若如實知，自說得佛。如是等見若是得道見者，則十六心不名得道。

問曰：我不說此名得道見，是思惟時。答曰：四諦中亦如是說，亦可說是思惟時。若不爾，應說因緣，見四諦名得道時、見五陰等為思惟時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：我不說此名得道見，是思惟時。答曰：四諦中亦如是說，亦可說是思惟時。若不爾，應說因緣，見四諦名得道時、見五陰等為思惟時。

問曰：斷煩惱智名為得道，思惟五陰等不斷煩惱。答曰：我先已說五陰等智亦斷煩惱，如說知見色等故得漏盡。又說，見世間集則滅無見、見世間滅則滅有見。又佛自觀因緣得道。又《甄叔伽經》中說種種得道因緣，有人觀五陰得道，或觀十二入十八界十二因緣等得道。故知非但以四諦得道。若汝意謂雖有是說，不以此觀能斷煩惱，亦可說言雖觀四諦不斷煩惱。又要當以真諦得道，而解四諦中說生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所求不得苦，取要言之五陰為苦。又說：苦因所謂貪愛，常隨喜樂處處受身。觀如是等不應盡漏，此皆世諦，非第一故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：斷煩惱智名為得道，思惟五陰等不斷煩惱。答曰：我先已說五陰等智亦斷煩惱，如說知見色等故得漏盡。又說，見世間集則滅無見、見世間滅則滅有見。又佛自觀因緣得道。又《甄叔伽經》中說種種得道因緣，有人觀五陰得道，或觀十二入十八界十二因緣等得道。故知非但以四諦得道。若汝意謂雖有是說，不以此觀能斷煩惱，亦可說言雖觀四諦不斷煩惱。又要當以真諦得道，而解四諦中說生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、所求不得苦，取要言之五陰為苦。又說：苦因所謂貪愛，常隨喜樂處處受身。觀如是等不應盡漏，此皆世諦，非第一故。

問曰：雖觀生死等不應盡漏，略說五陰皆苦，是中有智能破煩惱。答曰：餘三諦云何？故知汝自憶想分別。又觀五陰皆苦，是散亂心，不應得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：雖觀生死等不應盡漏，略說五陰皆苦，是中有智能破煩惱。答曰：餘三諦云何？故知汝自憶想分別。又觀五陰皆苦，是散亂心，不應得道。

問曰：若不以四諦得道，當以何法得道？答曰：以一諦得道，所謂為滅。如經中說：妄名虛誑，實名不顛倒。一切有為法皆虛誑妄取，故知行者隨心在有為法中，皆非真實。如經中說：諸有為法虛誑，如幻如焰如夢如假借等。如《法句經》中說：虛妄繫世間，似如有堅實，實無見如有，正觀則皆無。如實無男女法，但五陰和合強名男女。凡夫倒惑，謂之實有。行者觀此五陰空無我故，即不復見。如《法印經》中說：行者觀色無常、空虛、離相。無常者，謂色體性無常。空虛者，如瓶中無水名曰空瓶。如是五陰中無神我，故名為空。如是觀者者，亦名為空，亦名知見未淨，以未能見五陰滅，故後乃見滅，所謂行者作如是念：我所見聞等，故知見滅諸煩惱盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不以四諦得道，當以何法得道？答曰：以一諦得道，所謂為滅。如經中說：妄名虛誑，實名不顛倒。一切有為法皆虛誑妄取，故知行者隨心在有為法中，皆非真實。如經中說：諸有為法虛誑，如幻如焰如夢如假借等。如《法句經》中說：虛妄繫世間，似如有堅實，實無見如有，正觀則皆無。如實無男女法，但五陰和合強名男女。凡夫倒惑，謂之實有。行者觀此五陰空無我故，即不復見。如《法印經》中說：行者觀色無常、空虛、離相。無常者，謂色體性無常。空虛者，如瓶中無水名曰空瓶。如是五陰中無神我，故名為空。如是觀者者，亦名為空，亦名知見未淨，以未能見五陰滅，故後乃見滅，所謂行者作如是念：我所見聞等，故知見滅諸煩惱盡。

問曰：何故見滅則煩惱盡，非餘諦耶？答曰：行者爾時苦想決定，若未證滅相，於有為法中苦心未定。如人不得初禪喜樂，於五欲中不生厭想。又如未得無覺觀定，於覺觀定不以為患。行者亦爾，未證泥洹寂滅相時不得行苦，當知見滅諦故苦想具足，苦想具足故愛等結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故見滅則煩惱盡，非餘諦耶？答曰：行者爾時苦想決定，若未證滅相，於有為法中苦心未定。如人不得初禪喜樂，於五欲中不生厭想。又如未得無覺觀定，於覺觀定不以為患。行者亦爾，未證泥洹寂滅相時不得行苦，當知見滅諦故苦想具足，苦想具足故愛等結斷。

問曰：若見滅諦故苦想具足，應見滅諦後煩惱方斷。所以者何？見滅諦已苦想具故。答曰：非後時斷，隨於滅中得寂滅相，即時苦想具足，後當現前。如經中說：行者於集生相法知盡滅相，即於法中得法眼淨。又人於諸陰中常有我心，雖觀諸陰無常苦等，未得永滅；若見滅諦，以無相故我心永滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若見滅諦故苦想具足，應見滅諦後煩惱方斷。所以者何？見滅諦已苦想具故。答曰：非後時斷，隨於滅中得寂滅相，即時苦想具足，後當現前。如經中說：行者於集生相法知盡滅相，即於法中得法眼淨。又人於諸陰中常有我心，雖觀諸陰無常苦等，未得永滅；若見滅諦，以無相故我心永滅。

問曰：若見滅諦則我心盡，何故佛觀前人柔軟心等為說四諦，不但說滅？答曰：此中有順道行。何者以無常想無我想具足故，得此苦觀以其近道，是故合說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若見滅諦則我心盡，何故佛觀前人柔軟心等為說四諦，不但說滅？答曰：此中有順道行。何者以無常想無我想具足故，得此苦觀以其近道，是故合說。

問曰：若得道時斷身見者，何故復說戒取疑耶？答曰：行者得道，現見諸法皆空無我，即不復疑。不同凡夫聞思等觀，若見道諦則知唯此一實更無餘道，是故說三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若得道時斷身見者，何故復說戒取疑耶？答曰：行者得道，現見諸法皆空無我，即不復疑。不同凡夫聞思等觀，若見道諦則知唯此一實更無餘道，是故說三。

問曰：若得道時見諦所斷諸煩惱盡，何故但說三結盡耶？答曰：一切煩惱皆以身見為本。如佛問比丘：人以何事、因何事、見何事故生如是見：唯有此身，死則斷滅。如是等一切見。比丘白佛：佛為法王，唯願解脫。佛言：人以色、因色、見色是我，故起此見，乃至識亦如是。當知因見我故生諸煩惱。所以者何？若有身見則謂此我若常無常，若定見常則是常見，定見無常則是斷見。若我是常，則無業無報無苦解脫；我若無常，亦無業無報及苦解脫，不以修道而得泥洹。若以此見為勝，即是見取。謂能得度，即是戒取。自見中愛、他見中恚，以此見自高即是憍慢。皆以不如實知故起此結，即是無明。是故身見斷故見諦結斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若得道時見諦所斷諸煩惱盡，何故但說三結盡耶？答曰：一切煩惱皆以身見為本。如佛問比丘：人以何事、因何事、見何事故生如是見：唯有此身，死則斷滅。如是等一切見。比丘白佛：佛為法王，唯願解脫。佛言：人以色、因色、見色是我，故起此見，乃至識亦如是。當知因見我故生諸煩惱。所以者何？若有身見則謂此我若常無常，若定見常則是常見，定見無常則是斷見。若我是常，則無業無報無苦解脫；我若無常，亦無業無報及苦解脫，不以修道而得泥洹。若以此見為勝，即是見取。謂能得度，即是戒取。自見中愛、他見中恚，以此見自高即是憍慢。皆以不如實知故起此結，即是無明。是故身見斷故見諦結斷。

問曰：若身見斷餘亦斷者，何故別說戒取疑耶？答曰：以其勝故。行者現見法相則無有疑。此疑疑我為有為無，亦疑此道得清淨不？令見苦諦則我見斷，亦知唯此一道更無有餘。是故說斷身見名真見苦，斷戒取故名修行道，於知所知法中無疑。若以正智知所知法，即斷集證滅名具四諦，故說此三示無疑相。此疑從我道生，如經中說初得道相，謂見法、得法、知法、達法，度諸疑網不隨他教，於佛法中得無畏力安，住果中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若身見斷餘亦斷者，何故別說戒取疑耶？答曰：以其勝故。行者現見法相則無有疑。此疑疑我為有為無，亦疑此道得清淨不？令見苦諦則我見斷，亦知唯此一道更無有餘。是故說斷身見名真見苦，斷戒取故名修行道，於知所知法中無疑。若以正智知所知法，即斷集證滅名具四諦，故說此三示無疑相。此疑從我道生，如經中說初得道相，謂見法、得法、知法、達法，度諸疑網不隨他教，於佛法中得無畏力安，住果中。

一切緣品第一百九十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切緣品第一百九十一

問曰：何智能一切緣？答曰：若智行界入等名一切緣。所以者何？若說諸入諸界法物事，有諸緣諸塵可知識等，皆盡諸法，若智能緣名一切緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何智能一切緣？答曰：若智行界入等名一切緣。所以者何？若說諸入諸界法物事，有諸緣諸塵可知識等，皆盡諸法，若智能緣名一切緣。

問曰：此智不知相應、共生等法。答曰：能知，若緣入等是名總相智，總相智故能緣一切。所以者何？若說十二入則更無餘法，故知此智亦緣自體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此智不知相應、共生等法。答曰：能知，若緣入等是名總相智，總相智故能緣一切。所以者何？若說十二入則更無餘法，故知此智亦緣自體。

問曰：經中說二因緣生識。是故不應有自緣智。又諸智無有因緣譬喻能緣自體，如指端不能自觸、眼不能自見。答曰：汝說二因緣生識，此事不定，亦有無緣生智，非一切皆從二因緣生。又第六識於自陰中都無所緣，無現法故。是識不能緣色等法，若能緣者，盲人亦應見色。此人爾時心心數法在去來中，去來無法，為何所緣？但遮計神，故如是說。若諸識生皆由此二非四因緣，或有識生無二因緣，如經中說：六入因緣觸。而實無觸，以六入為因緣，若生則不出於六入，為遮第七入故。如是遮四因緣，故佛說二。又於過去未來、虛空時方等中知生，而此法實無，此即是無緣知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說二因緣生識。是故不應有自緣智。又諸智無有因緣譬喻能緣自體，如指端不能自觸、眼不能自見。答曰：汝說二因緣生識，此事不定，亦有無緣生智，非一切皆從二因緣生。又第六識於自陰中都無所緣，無現法故。是識不能緣色等法，若能緣者，盲人亦應見色。此人爾時心心數法在去來中，去來無法，為何所緣？但遮計神，故如是說。若諸識生皆由此二非四因緣，或有識生無二因緣，如經中說：六入因緣觸。而實無觸，以六入為因緣，若生則不出於六入，為遮第七入故。如是遮四因緣，故佛說二。又於過去未來、虛空時方等中知生，而此法實無，此即是無緣知。

問曰：若然者，以此因緣過去未來等法應有，若無云何生知？於兔角龜毛蛇足等中終不生知。答曰：於作中知生。如見人去則憶去時，若聞人語則憶語時。如是等過去中無作，是故不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，以此因緣過去未來等法應有，若無云何生知？於兔角龜毛蛇足等中終不生知。答曰：於作中知生。如見人去則憶去時，若聞人語則憶語時。如是等過去中無作，是故不然。

問曰：今於過去為何所憶？答曰：憶無所有。汝言何故不憶兔角等，若法生已而滅是則可憶，若本來無何所憶耶？如法先名眾生，今雖過，去亦名眾生。如是先於此法生憶，故即此心還憶，非異心也。又是人先取此法相，此法雖滅而能生憶想分別法。若法於此人心生，此法失滅後意識生能知此事，是名相緣識。又是相能與後緣相識作因緣，兔角等識無相為因，是故不生。又亦應有緣兔角等識，若無，云何能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：今於過去為何所憶？答曰：憶無所有。汝言何故不憶兔角等，若法生已而滅是則可憶，若本來無何所憶耶？如法先名眾生，今雖過，去亦名眾生。如是先於此法生憶，故即此心還憶，非異心也。又是人先取此法相，此法雖滅而能生憶想分別法。若法於此人心生，此法失滅後意識生能知此事，是名相緣識。又是相能與後緣相識作因緣，兔角等識無相為因，是故不生。又亦應有緣兔角等識，若無，云何能說？

問曰：兔角性非可識。所以者何？終不生長短黑白等念。故過去法亦如是。所以者何？我等不能以過去法令現在前。如聖人知未來事，言此事當爾、此事不爾。答曰：聖智力爾，法雖未有而能預知。如聖人能壞石壁入出無礙，此事亦爾，無而能知。又以憶力故知，如眼識不能分別男女。若眼識不能，意識亦不應能，而意識實能，是事亦爾。又如我等於先所用已滅事中生知，聖人亦爾，於無法中而能生知。又如說「提婆達多」，無有一識能識四字，而亦能識，是事亦爾。又如諸數量別異合離此彼等，是中雖無現法，亦能生識。又如人身不可以一念遍知，亦不可以分分識知。雖分分不知、一念不知而亦生人知，是事亦爾。汝言無有因緣譬喻能知自體，此中有說意能自知，言行者隨心觀而去來無心，故知以現在心緣現在心。若不爾，終無有人能識現在心相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：兔角性非可識。所以者何？終不生長短黑白等念。故過去法亦如是。所以者何？我等不能以過去法令現在前。如聖人知未來事，言此事當爾、此事不爾。答曰：聖智力爾，法雖未有而能預知。如聖人能壞石壁入出無礙，此事亦爾，無而能知。又以憶力故知，如眼識不能分別男女。若眼識不能，意識亦不應能，而意識實能，是事亦爾。又如我等於先所用已滅事中生知，聖人亦爾，於無法中而能生知。又如說「提婆達多」，無有一識能識四字，而亦能識，是事亦爾。又如諸數量別異合離此彼等，是中雖無現法，亦能生識。又如人身不可以一念遍知，亦不可以分分識知。雖分分不知、一念不知而亦生人知，是事亦爾。汝言無有因緣譬喻能知自體，此中有說意能自知，言行者隨心觀而去來無心，故知以現在心緣現在心。若不爾，終無有人能識現在心相應法。

問曰：經中說，若能以慧觀一切法無我，即得厭離苦，是道為清淨。此智慧除自體及共生法，餘一切法緣。答曰：此智但有漏緣，非無漏。所以者何？此偈中說即厭離苦，故知但緣苦諦。又為壞我見修無我智，我見五受陰緣，當知無我亦緣受陰，是五受陰無常故無我。如經中說：若無常即是無我，若無我即是苦。又佛語比丘：斷非汝所有法。比丘言：得已。世尊！佛問：汝云何得？世尊！色是非我所，受想行識非我所。佛言：善哉善哉！當知但受陰中生無我心。又經中說：諸所有色，若過去未來、內外麁細、近遠大小，皆應知非我非我所，如是實以正慧觀。又說：觀色無我、受想行識無我，觀色無常虛妄如幻誑無智眼，為怨為賊無我無我所。又佛說：於此坐中有愚癡人，在無明㲉、無明所盲，捨離佛法生此邪見：若色無我、受想行識無我，云何無我起業？而以我受，故知無我但緣受陰。又經中無處說無我智緣一切法，處處皆說五受陰緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說，若能以慧觀一切法無我，即得厭離苦，是道為清淨。此智慧除自體及共生法，餘一切法緣。答曰：此智但有漏緣，非無漏。所以者何？此偈中說即厭離苦，故知但緣苦諦。又為壞我見修無我智，我見五受陰緣，當知無我亦緣受陰，是五受陰無常故無我。如經中說：若無常即是無我，若無我即是苦。又佛語比丘：斷非汝所有法。比丘言：得已。世尊！佛問：汝云何得？世尊！色是非我所，受想行識非我所。佛言：善哉善哉！當知但受陰中生無我心。又經中說：諸所有色，若過去未來、內外麁細、近遠大小，皆應知非我非我所，如是實以正慧觀。又說：觀色無我、受想行識無我，觀色無常虛妄如幻誑無智眼，為怨為賊無我無我所。又佛說：於此坐中有愚癡人，在無明㲉、無明所盲，捨離佛法生此邪見：若色無我、受想行識無我，云何無我起業？而以我受，故知無我但緣受陰。又經中無處說無我智緣一切法，處處皆說五受陰緣。

問曰：佛自說一切法無我，故知有為無為此智皆緣，非但緣五受陰。又說十空緣一切法，空即無我。又說諸行無常苦、一切法無我。若無我智但緣苦諦，何故不說諸行無我？以說一切法無我故，當知若說行則說有為，若說法即通一切。又說誰於一相法及別異相法，智慧現在前如明眼見色？唯諸佛世尊正智得解脫，能於一相法及別異相法，智慧現在前如明眼見色。以無我想故諸法一相，故知無我緣一切法，非但緣苦。答曰：一切二種，一攝一切、二攝一分。攝一切者，如佛說我是一切智人，一切名十二入。攝一分者，如說一切然，而無漏無為不可得然。又如來品中說如來是一切捨者、一切勝者，不可捨持戒等法，但為惡法說一切捨。不可勝餘諸佛，但為餘眾生故說一切勝。又說：云何比丘名一切智？謂如實知六觸入生滅。是名總相知一切法，非別相智。佛總別悉知，名一切智。是比丘總知諸法無常等，故名一切智。其名雖同，而實有異，名攝一分。又佛言：若法入修多羅、隨順比尼、不違法相，是法應受。又說，若人言：此是佛語。是人語正而義非，智者於中應說正義，語此比丘是語應與何義相稱。復有說者義正而語非，是正義中應置正語。如是等經佛悉聽之。又有了義不了義經，此是不了義經。何故？於一事而說一切名，應知其意。又世間人於一事中亦說一切，如言為一切祠、一切與食，亦說此人一切皆食。故知雖說一切無我，當知但為五受陰說，非一切法。汝說十空，此中不得有無為空。所以者何？無人於無為中生我想故。設有餘空亦無所害，汝亦以苦智與空相應。是故空非一切法緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛自說一切法無我，故知有為無為此智皆緣，非但緣五受陰。又說十空緣一切法，空即無我。又說諸行無常苦、一切法無我。若無我智但緣苦諦，何故不說諸行無我？以說一切法無我故，當知若說行則說有為，若說法即通一切。又說誰於一相法及別異相法，智慧現在前如明眼見色？唯諸佛世尊正智得解脫，能於一相法及別異相法，智慧現在前如明眼見色。以無我想故諸法一相，故知無我緣一切法，非但緣苦。答曰：一切二種，一攝一切、二攝一分。攝一切者，如佛說我是一切智人，一切名十二入。攝一分者，如說一切然，而無漏無為不可得然。又如來品中說如來是一切捨者、一切勝者，不可捨持戒等法，但為惡法說一切捨。不可勝餘諸佛，但為餘眾生故說一切勝。又說：云何比丘名一切智？謂如實知六觸入生滅。是名總相知一切法，非別相智。佛總別悉知，名一切智。是比丘總知諸法無常等，故名一切智。其名雖同，而實有異，名攝一分。又佛言：若法入修多羅、隨順比尼、不違法相，是法應受。又說，若人言：此是佛語。是人語正而義非，智者於中應說正義，語此比丘是語應與何義相稱。復有說者義正而語非，是正義中應置正語。如是等經佛悉聽之。又有了義不了義經，此是不了義經。何故？於一事而說一切名，應知其意。又世間人於一事中亦說一切，如言為一切祠、一切與食，亦說此人一切皆食。故知雖說一切無我，當知但為五受陰說，非一切法。汝說十空，此中不得有無為空。所以者何？無人於無為中生我想故。設有餘空亦無所害，汝亦以苦智與空相應。是故空非一切法緣。

問曰：世間空緣一切法，非無漏空。答曰：無世間空，一切空皆是無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：世間空緣一切法，非無漏空。答曰：無世間空，一切空皆是無漏。

又問：《法印經》中說，空是世間空。答曰：是出世間空，非世間空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：《法印經》中說，空是世間空。答曰：是出世間空，非世間空。

又問：是中說知見未淨，故知是世間空。答曰：我先說無漏心能破假名，是故從破假名來名無漏心，後見滅諦離增上慢名知見淨，是故無世間空。汝說如一切行無常、一切法無我，如是應有行者具足無我想時，法相具足故於無我說法名字。如見品中說，若人不見苦，是即為見我；苦如實見苦，即不復見我。如實者，謂見無我，是故說一切法無我，但緣苦諦說無我行。汝說佛現前見一相異相，此亦應有，以界入等為一，故說一相有何咎耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：是中說知見未淨，故知是世間空。答曰：我先說無漏心能破假名，是故從破假名來名無漏心，後見滅諦離增上慢名知見淨，是故無世間空。汝說如一切行無常、一切法無我，如是應有行者具足無我想時，法相具足故於無我說法名字。如見品中說，若人不見苦，是即為見我；苦如實見苦，即不復見我。如實者，謂見無我，是故說一切法無我，但緣苦諦說無我行。汝說佛現前見一相異相，此亦應有，以界入等為一，故說一相有何咎耶？