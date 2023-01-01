成實論卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成實論卷第十一

訶梨跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

雜問品第一百三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜問品第一百三十八

論者言：一切煩惱多十使所攝，是故當因十使而造論。十使者，貪、恚、慢、無明、疑及五見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：一切煩惱多十使所攝，是故當因十使而造論。十使者，貪、恚、慢、無明、疑及五見。

問曰：十煩惱大地法，所謂不信、懈怠、忘憶、散心、無明、邪方便、邪念、邪解、戲調、放逸，是法常與一切煩惱心俱。此事云何？答曰：先已破相應但心法一一生，是故不然。又此非道理。何以知之？或有不善心與不善信俱，或有不善心而無信，精進等亦如是，故知非一切煩惱心中有此十法。又汝說睡掉在一切煩惱心中，是亦不然，若心迷沒，爾時應有睡，不應在調戲心中。有如是等過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：十煩惱大地法，所謂不信、懈怠、忘憶、散心、無明、邪方便、邪念、邪解、戲調、放逸，是法常與一切煩惱心俱。此事云何？答曰：先已破相應但心法一一生，是故不然。又此非道理。何以知之？或有不善心與不善信俱，或有不善心而無信，精進等亦如是，故知非一切煩惱心中有此十法。又汝說睡掉在一切煩惱心中，是亦不然，若心迷沒，爾時應有睡，不應在調戲心中。有如是等過。

問曰：欲界中具十煩惱，色無色界除瞋，餘殘一切，是事云何？答曰：彼中亦有嫉妬等。何以知之？經中說：有梵王語諸梵言：汝等勿詣瞿曇沙門，汝但住此自得盡老死邊。是名嫉妬，有嫉妬故亦應有瞋。又經說：梵王捉一比丘手牽令出眾，謂言：比丘！我亦不知四大何處無餘盡滅。如是以諂曲心誑諸梵眾，是名諂曲。若言我是尊貴造萬物者，是名憍逸。如是等彼間亦有，有如是等惡煩惱故，當知亦有不善。有論師言，若貪父母及和尚阿闍梨等，是名善貪；貪他物等，名不善貪；不為損益他人，名無記貪。瞋不善法及惡知識等，是名善瞋；若瞋善法及瞋眾生，名不善瞋；若瞋非眾生物，名無記瞋。若依慢斷慢，是名善慢；輕他眾生名不善慢。無明等亦如是。又論師言：若善，不名煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界中具十煩惱，色無色界除瞋，餘殘一切，是事云何？答曰：彼中亦有嫉妬等。何以知之？經中說：有梵王語諸梵言：汝等勿詣瞿曇沙門，汝但住此自得盡老死邊。是名嫉妬，有嫉妬故亦應有瞋。又經說：梵王捉一比丘手牽令出眾，謂言：比丘！我亦不知四大何處無餘盡滅。如是以諂曲心誑諸梵眾，是名諂曲。若言我是尊貴造萬物者，是名憍逸。如是等彼間亦有，有如是等惡煩惱故，當知亦有不善。有論師言，若貪父母及和尚阿闍梨等，是名善貪；貪他物等，名不善貪；不為損益他人，名無記貪。瞋不善法及惡知識等，是名善瞋；若瞋善法及瞋眾生，名不善瞋；若瞋非眾生物，名無記瞋。若依慢斷慢，是名善慢；輕他眾生名不善慢。無明等亦如是。又論師言：若善，不名煩惱。

問曰：欲界身見說名無記。所以者何？若身見是不善，一切凡夫皆生我心，不可令盡墮地獄，故說無記。是事云何？答曰：身見是一切煩惱根本，云何名無記耶？又此人墮，為他人說有神我，爾時云何當名無記？邊見亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界身見說名無記。所以者何？若身見是不善，一切凡夫皆生我心，不可令盡墮地獄，故說無記。是事云何？答曰：身見是一切煩惱根本，云何名無記耶？又此人墮，為他人說有神我，爾時云何當名無記？邊見亦如是。

問曰：若轉人邪見令墮疑中，此人是不善耶？答曰：此人非是不善。所以者何：寧墮疑中，不入邪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若轉人邪見令墮疑中，此人是不善耶？答曰：此人非是不善。所以者何：寧墮疑中，不入邪定。

問曰：有人言，欲界繫煩惱一切能使欲有相續，色無色界繫亦如是。是事云何？答曰：但愛能令諸有相續，以先喜後生故。又說愛為苦集，亦說愛樂飲食貪欲等故隨處受生。邪見等中無如是義，經中雖說慢因緣生，亦先慢後愛故生。瞋亦如是。故知皆以愛故諸有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人言，欲界繫煩惱一切能使欲有相續，色無色界繫亦如是。是事云何？答曰：但愛能令諸有相續，以先喜後生故。又說愛為苦集，亦說愛樂飲食貪欲等故隨處受生。邪見等中無如是義，經中雖說慢因緣生，亦先慢後愛故生。瞋亦如是。故知皆以愛故諸有相續。

問曰：諸煩惱中，幾見諦斷、幾思惟斷？答曰：貪、恚、慢、無明二種，見諦斷、思惟斷；餘六但見諦斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸煩惱中，幾見諦斷、幾思惟斷？答曰：貪、恚、慢、無明二種，見諦斷、思惟斷；餘六但見諦斷。

問曰：學人亦有我心，故知不示相身見分學人未斷。答曰：是慢非見，見名示相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：學人亦有我心，故知不示相身見分學人未斷。答曰：是慢非見，見名示相。

問曰：有人言，慳、嫉、悔、諂曲等但思惟斷。是事云何？答曰：是皆二種，亦見諦斷亦思惟斷。何以知之？如尼延子等見佛弟子得供養，故生嫉妬心，是嫉妬見道則滅，故知見諦所斷。有人先於佛弟子慳惜不施，得見道故便能施與，是慳則見諦斷。如蘇那剎多羅等悔亦見諦斷。如須陀洹墮地獄等因緣，及第八世受身諂曲等，亦見諦斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人言，慳、嫉、悔、諂曲等但思惟斷。是事云何？答曰：是皆二種，亦見諦斷亦思惟斷。何以知之？如尼延子等見佛弟子得供養，故生嫉妬心，是嫉妬見道則滅，故知見諦所斷。有人先於佛弟子慳惜不施，得見道故便能施與，是慳則見諦斷。如蘇那剎多羅等悔亦見諦斷。如須陀洹墮地獄等因緣，及第八世受身諂曲等，亦見諦斷。

問曰：諸煩惱，幾見苦斷、幾見集滅道斷、幾思惟斷？答曰：先說見諦所斷六使四種，見苦斷見集滅道斷；餘四使五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸煩惱，幾見苦斷、幾見集滅道斷、幾思惟斷？答曰：先說見諦所斷六使四種，見苦斷見集滅道斷；餘四使五種。

問曰：身見、邊見但見苦斷。戒取二種，見苦、見道斷。是事云何？答曰：諸煩惱實見滅諦時斷，是故身見等不應但見苦斷。又身見於四諦中謬，五陰無常從因緣生，我非無常不從因生，五陰有滅而我無滅。道與我見相違，是故身見四種所斷。邊見亦四種斷。所以者何？行者見苦從集生則滅斷見，見由道得滅則滅常見。戒取亦四種，有因有果是故見苦時，知戒是苦不以此得淨，是見苦斷；知戒是苦因不以此得淨，是見集斷；以邪見謗泥洹謂以此見得淨，是見滅斷；以此謗道是見道斷，如見取依邪見故四種，戒取亦應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：身見、邊見但見苦斷。戒取二種，見苦、見道斷。是事云何？答曰：諸煩惱實見滅諦時斷，是故身見等不應但見苦斷。又身見於四諦中謬，五陰無常從因緣生，我非無常不從因生，五陰有滅而我無滅。道與我見相違，是故身見四種所斷。邊見亦四種斷。所以者何？行者見苦從集生則滅斷見，見由道得滅則滅常見。戒取亦四種，有因有果是故見苦時，知戒是苦不以此得淨，是見苦斷；知戒是苦因不以此得淨，是見集斷；以邪見謗泥洹謂以此見得淨，是見滅斷；以此謗道是見道斷，如見取依邪見故四種，戒取亦應如是。

問曰：若爾者，不名九十八使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，不名九十八使。

答曰：諸使隨地斷，不隨界故，不限九十八也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸使隨地斷，不隨界故，不限九十八也。

問曰：貪慢及除邪見，餘四見皆三根相應，除苦根、憂根。瞋恚亦三根相應，除樂根、喜根。無明五根相應。邪見疑四根相應，除苦根。瞋、覆罪、慳、嫉但憂根相應。是事云何？答曰：先已破無相應，故後當說，五識中無煩惱故。又汝法中貪喜根相應，慳則不爾，是無因緣，慳是貪分故。如是憍慢不與憂根相應，亦無因緣。故知汝等所說皆自憶想分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：貪慢及除邪見，餘四見皆三根相應，除苦根、憂根。瞋恚亦三根相應，除樂根、喜根。無明五根相應。邪見疑四根相應，除苦根。瞋、覆罪、慳、嫉但憂根相應。是事云何？答曰：先已破無相應，故後當說，五識中無煩惱故。又汝法中貪喜根相應，慳則不爾，是無因緣，慳是貪分故。如是憍慢不與憂根相應，亦無因緣。故知汝等所說皆自憶想分別。

問曰：有人言，見苦所斷五見、疑及貪、恚、慢、不相應無明，及集諦所斷邪見、見取、疑及貪、恚、慢、不相應無明，是名遍使，餘非遍。此事云何？答曰：一切是遍。所以者何？一切皆共相因相緣故。又於己邪見中生貪，所謂無苦乃至無道，貪著此見而以自高，若聞說苦則生憎恚。又此貪能緣滅諦，瞋亦能憎恚泥洹，亦以泥洹生自高心，道亦如是，當知餘使亦有能遍。又欲界繫煩惱能緣色界，如以貪喜樂以瞋憎惡，以彼法自高亦以之為勝，非欲界也。如欲界煩惱能緣色界，色界見等煩惱亦能緣欲界果，無色界亦如是。又此煩惱皆能總相別相。所以者何？貪亦能總相染四天下。又《長爪經》說：一切忍是貪，一切不忍是瞋；一切不忍是貪，一切忍是瞋，亦以此煩惱自高。是煩惱皆能起身口業。所以者何？經中說：生如是見、說如是事，謂有神等。又此一切煩惱皆在第六識中，五識中無。所以者何？想行第六識，故一切煩惱皆從想生。若不爾，身見等亦應在五識中。所以者何？以眼見色謂我能見，疑慢等亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人言，見苦所斷五見、疑及貪、恚、慢、不相應無明，及集諦所斷邪見、見取、疑及貪、恚、慢、不相應無明，是名遍使，餘非遍。此事云何？答曰：一切是遍。所以者何？一切皆共相因相緣故。又於己邪見中生貪，所謂無苦乃至無道，貪著此見而以自高，若聞說苦則生憎恚。又此貪能緣滅諦，瞋亦能憎恚泥洹，亦以泥洹生自高心，道亦如是，當知餘使亦有能遍。又欲界繫煩惱能緣色界，如以貪喜樂以瞋憎惡，以彼法自高亦以之為勝，非欲界也。如欲界煩惱能緣色界，色界見等煩惱亦能緣欲界果，無色界亦如是。又此煩惱皆能總相別相。所以者何？貪亦能總相染四天下。又《長爪經》說：一切忍是貪，一切不忍是瞋；一切不忍是貪，一切忍是瞋，亦以此煩惱自高。是煩惱皆能起身口業。所以者何？經中說：生如是見、說如是事，謂有神等。又此一切煩惱皆在第六識中，五識中無。所以者何？想行第六識，故一切煩惱皆從想生。若不爾，身見等亦應在五識中。所以者何？以眼見色謂我能見，疑慢等亦如是。

問曰：經中說六愛眾，云何言五識中無煩惱耶？答曰：如六意行皆在意識中，但以眼等開導，故名六意行；是事亦爾。又意識中所有分別因緣，五識中無，故知五識中無煩惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說六愛眾，云何言五識中無煩惱耶？答曰：如六意行皆在意識中，但以眼等開導，故名六意行；是事亦爾。又意識中所有分別因緣，五識中無，故知五識中無煩惱也。

斷過品第一百三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷過品第一百三十九

問曰：有人言，諸煩惱九種，下中上，下下下中下上、中下中中中上。上下上中上上。智亦九種，是煩惱先斷上上、後斷下下，以下下智斷上上煩惱，乃至以上上智斷下下煩惱。是事云何？答曰：以無量心斷諸煩惱。所以者何？經中佛說：譬如巧匠手執斧柯，眼見指處，雖不能分別日日所盡若干分數，但見盡已乃能知其盡。比丘亦爾，修行道時雖不分別知今日所盡若干諸漏、昨日所盡若干分數，但盡已乃知漏盡。故知以無量智盡諸煩惱，非八非九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人言，諸煩惱九種，下中上，下下下中下上、中下中中中上。上下上中上上。智亦九種，是煩惱先斷上上、後斷下下，以下下智斷上上煩惱，乃至以上上智斷下下煩惱。是事云何？答曰：以無量心斷諸煩惱。所以者何？經中佛說：譬如巧匠手執斧柯，眼見指處，雖不能分別日日所盡若干分數，但見盡已乃能知其盡。比丘亦爾，修行道時雖不分別知今日所盡若干諸漏、昨日所盡若干分數，但盡已乃知漏盡。故知以無量智盡諸煩惱，非八非九。

問曰：依止何定斷何煩惱？答曰：因七依處能斷煩惱。如經中佛說：因初禪漏盡，乃至因無所有處漏盡。又離此七依亦能盡漏，如《須尸摩經》中說：離七依處亦得漏盡。故知依欲界定亦得盡漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：依止何定斷何煩惱？答曰：因七依處能斷煩惱。如經中佛說：因初禪漏盡，乃至因無所有處漏盡。又離此七依亦能盡漏，如《須尸摩經》中說：離七依處亦得漏盡。故知依欲界定亦得盡漏。

問曰：見諦所斷煩惱，不應依無色定斷，以此行者壞色相故。答曰：是事先答，謂無色定能緣於色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：見諦所斷煩惱，不應依無色定斷，以此行者壞色相故。答曰：是事先答，謂無色定能緣於色。

問曰：為先從初禪次第離欲至二禪等、為一時耶？答曰：應當次第，以離初禪欲生二禪等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為先從初禪次第離欲至二禪等、為一時耶？答曰：應當次第，以離初禪欲生二禪等故。

問曰：欲界中亦有次第耶？答曰：諸煩惱念念滅，故亦應次第。又如炎摩天抱則成欲，兜率陀天執手成欲，化樂天以口說成欲，他化自在天相視成欲，當知欲界煩惱亦漸次盡。有人言，以福德因緣於彼中生，不以斷煩惱故，以所欲妙故成有差別。又根鈍故抱乃成欲，根轉利故視則成欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：欲界中亦有次第耶？答曰：諸煩惱念念滅，故亦應次第。又如炎摩天抱則成欲，兜率陀天執手成欲，化樂天以口說成欲，他化自在天相視成欲，當知欲界煩惱亦漸次盡。有人言，以福德因緣於彼中生，不以斷煩惱故，以所欲妙故成有差別。又根鈍故抱乃成欲，根轉利故視則成欲。

問曰：有人言，思惟所斷煩惱漸次斷，先欲界繫、後色無色界繫，見諦所斷則一時斷。是事云何？答曰：隨諦所斷，而實一切煩惱見滅諦斷。是事先說，所謂見諦所斷身見等煩惱，皆見滅諦斷。從煖法來，以無常等行觀五陰相始斷煩惱，見滅乃盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人言，思惟所斷煩惱漸次斷，先欲界繫、後色無色界繫，見諦所斷則一時斷。是事云何？答曰：隨諦所斷，而實一切煩惱見滅諦斷。是事先說，所謂見諦所斷身見等煩惱，皆見滅諦斷。從煖法來，以無常等行觀五陰相始斷煩惱，見滅乃盡。

問曰：觀欲界繫苦能斷欲界結，集亦如是，如欲界乃至非想非非想處亦如是。觀欲界滅能斷三界結，道亦如是。是事云何？答曰：滅智能斷煩惱，是故汝說不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：觀欲界繫苦能斷欲界結，集亦如是，如欲界乃至非想非非想處亦如是。觀欲界滅能斷三界結，道亦如是。是事云何？答曰：滅智能斷煩惱，是故汝說不然。

問曰：經中說，觀五陰無常等故得須陀洹果，乃至阿羅漢果。汝云何言但觀滅諦斷煩惱耶？答曰：是觀五陰智生滅合觀，故能斷結使。如經中說：比丘觀是色是色集、是色滅。又當說見法識法則煩惱斷，可知見滅諦故諸煩惱盡。又五陰是苦，於中生諸煩惱，若見五陰滅以為寂滅安隱，如是則苦想具足，故知見諸陰滅則煩惱盡。如說因諸法無體性依一捨心斷，無體性即是滅。若行者見色無體性乃至識無體性，則深得離。又三解脫門皆緣泥洹，以此解脫門能斷煩惱，無餘方便，故知但無為緣道能斷煩惱。是故汝所說斷煩惱法，是事不然。論者言：諸煩惱有如是等無量分別門，以求解脫者應當知。所以者何？以知是縛過故得解脫。如人識怨故能遠離，如知嶮道故能得避，煩惱亦如是。又煩惱縛甚為微細過，於毘摩質多羅阿修羅王縛，乃至有頂眾生常為惱縛，是故應知其過。又眾生乃至有頂猶還退墮，皆以不能見知煩惱過故。又不斷結故生增上慢，自謂已斷，後則疑悔。是故應知諸煩惱過，勿為所誑。又若眾生捨離淨妙泥洹之樂，反貪鄙弊欲樂有樂，皆是諸煩惱過。若斷煩惱則得大利，故應知見諸煩惱過。有障解脫法，所謂煩惱，若不斷煩惱，終無解脫因緣。所以者何？諸煩惱是身因緣，隨煩惱有身隨身有苦。是故求離苦者，應勤精進斷諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說，觀五陰無常等故得須陀洹果，乃至阿羅漢果。汝云何言但觀滅諦斷煩惱耶？答曰：是觀五陰智生滅合觀，故能斷結使。如經中說：比丘觀是色是色集、是色滅。又當說見法識法則煩惱斷，可知見滅諦故諸煩惱盡。又五陰是苦，於中生諸煩惱，若見五陰滅以為寂滅安隱，如是則苦想具足，故知見諸陰滅則煩惱盡。如說因諸法無體性依一捨心斷，無體性即是滅。若行者見色無體性乃至識無體性，則深得離。又三解脫門皆緣泥洹，以此解脫門能斷煩惱，無餘方便，故知但無為緣道能斷煩惱。是故汝所說斷煩惱法，是事不然。論者言：諸煩惱有如是等無量分別門，以求解脫者應當知。所以者何？以知是縛過故得解脫。如人識怨故能遠離，如知嶮道故能得避，煩惱亦如是。又煩惱縛甚為微細過，於毘摩質多羅阿修羅王縛，乃至有頂眾生常為惱縛，是故應知其過。又眾生乃至有頂猶還退墮，皆以不能見知煩惱過故。又不斷結故生增上慢，自謂已斷，後則疑悔。是故應知諸煩惱過，勿為所誑。又若眾生捨離淨妙泥洹之樂，反貪鄙弊欲樂有樂，皆是諸煩惱過。若斷煩惱則得大利，故應知見諸煩惱過。有障解脫法，所謂煩惱，若不斷煩惱，終無解脫因緣。所以者何？諸煩惱是身因緣，隨煩惱有身隨身有苦。是故求離苦者，應勤精進斷諸煩惱。

明因品第一百四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明因品第一百四十

問曰：煩惱為身因緣，是事應明。所以者何？有諸外道不信此事，或言是身無因無緣，猶如草木自然而生。或言萬物是大自在等諸天所生。或言萬物從世性生。或言微塵和合故生。說如是等，是故應明。答曰：從業有身是事先成，是業從煩惱生，故以煩惱為身因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：煩惱為身因緣，是事應明。所以者何？有諸外道不信此事，或言是身無因無緣，猶如草木自然而生。或言萬物是大自在等諸天所生。或言萬物從世性生。或言微塵和合故生。說如是等，是故應明。答曰：從業有身是事先成，是業從煩惱生，故以煩惱為身因緣。

問曰：云何知因煩惱有業？答曰：隨假名心名為無明，假名心者能集諸業，故知煩惱因緣有業。又阿羅漢諸業不集不成，故知諸業由煩惱成。如經中佛說：若人得明、捨離無明，是人能起福業、罪業、無動業不？不也。世尊！又無無漏業，故知但隨假名者能起諸業，無漏心不隨假名故不起業。又學人無行，如經說：學人還而不行、滅而不作。作相是行，行名為業。又無漏心非行相故，無無漏業。是故一切諸受身業，皆因煩惱生。又斷煩惱者不復受生，故知有身皆因煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何知因煩惱有業？答曰：隨假名心名為無明，假名心者能集諸業，故知煩惱因緣有業。又阿羅漢諸業不集不成，故知諸業由煩惱成。如經中佛說：若人得明、捨離無明，是人能起福業、罪業、無動業不？不也。世尊！又無無漏業，故知但隨假名者能起諸業，無漏心不隨假名故不起業。又學人無行，如經說：學人還而不行、滅而不作。作相是行，行名為業。又無漏心非行相故，無無漏業。是故一切諸受身業，皆因煩惱生。又斷煩惱者不復受生，故知有身皆因煩惱。

問曰：一切眾生皆以無煩惱生，後時乃起，如人生時無齒其後乃生。答曰：不然。有煩惱者隨所有相，謂啼哭等生時現有，故知皆與煩惱共生。又現見眾生多生廁等中，不生槃石等中，當知貪著香味等故於是中生，故知由煩惱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切眾生皆以無煩惱生，後時乃起，如人生時無齒其後乃生。答曰：不然。有煩惱者隨所有相，謂啼哭等生時現有，故知皆與煩惱共生。又現見眾生多生廁等中，不生槃石等中，當知貪著香味等故於是中生，故知由煩惱生。

問曰：地獄等中不應得生。所以者何？無人貪樂地獄等故。答曰：眾生以癡力故於顛倒心生，將命終時遙見地獄謂是華池，以貪著故則於中生。如經中說：若人迮閙中死，欲得寬處，於鳥中生。若渴死者，生為水虫。若凍死者，生熱地獄中。熱渴死者，生寒氷地獄中。若貪著婬欲，生鳥雀中。若貪飲食，則生為死屍中虫。又因所貪著故造諸惡，諸惡因緣強受果報。又貪著身故諸業能生果報。所以者何？貪著己身愚癡力故，憍慢等諸煩惱生，從此能集成業，以業力故生諸道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：地獄等中不應得生。所以者何？無人貪樂地獄等故。答曰：眾生以癡力故於顛倒心生，將命終時遙見地獄謂是華池，以貪著故則於中生。如經中說：若人迮閙中死，欲得寬處，於鳥中生。若渴死者，生為水虫。若凍死者，生熱地獄中。熱渴死者，生寒氷地獄中。若貪著婬欲，生鳥雀中。若貪飲食，則生為死屍中虫。又因所貪著故造諸惡，諸惡因緣強受果報。又貪著身故諸業能生果報。所以者何？貪著己身愚癡力故，憍慢等諸煩惱生，從此能集成業，以業力故生諸道中。

問曰：若以煩惱因緣有身，斷煩惱者五陰不應復得相續。答曰：是身本由煩惱故生，煩惱雖盡，以勢力故身猶不斷，如以杖轉輪，雖暫廢杖輪猶不止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若以煩惱因緣有身，斷煩惱者五陰不應復得相續。答曰：是身本由煩惱故生，煩惱雖盡，以勢力故身猶不斷，如以杖轉輪，雖暫廢杖輪猶不止。

問曰：若以先業煩惱勢故有身，斷煩惱者以先業煩惱勢故亦應受身。答曰：要以取相故識能住。是人先業勢盡，今善修無相解脫門，故不受後身。又如熱石上諸種不生，如是以智慧火熱諸識處，則識種不生、後相續斷。又諸行因緣不具足，故不復相續。如經中佛說：識為種子、業行為田、貪愛為水、無明覆蔽，以此因緣則受後身。阿羅漢是緣不具，故無後身。當知煩惱因緣受生。又無煩惱者，有知苦等心，今受生者不見有此等心，故知無煩惱者不能受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若以先業煩惱勢故有身，斷煩惱者以先業煩惱勢故亦應受身。答曰：要以取相故識能住。是人先業勢盡，今善修無相解脫門，故不受後身。又如熱石上諸種不生，如是以智慧火熱諸識處，則識種不生、後相續斷。又諸行因緣不具足，故不復相續。如經中佛說：識為種子、業行為田、貪愛為水、無明覆蔽，以此因緣則受後身。阿羅漢是緣不具，故無後身。當知煩惱因緣受生。又無煩惱者，有知苦等心，今受生者不見有此等心，故知無煩惱者不能受生。

問曰：須陀洹等有苦等心，而生時亦不見有。答曰：諸阿羅漢智慧力強，一切煩惱不能勝，故將命終時能障受生。須陀洹等智力不爾，故不應為喻。又汝說如齒後漸漸生，煩惱亦爾，是事不然。所以者何？阿羅漢無漏智慧燒煩惱故不應復生，如焦種子不能復生。又現見今世從煩惱生身，如從貪欲身色變異，瞋恚亦爾，故知後世五陰亦從煩惱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：須陀洹等有苦等心，而生時亦不見有。答曰：諸阿羅漢智慧力強，一切煩惱不能勝，故將命終時能障受生。須陀洹等智力不爾，故不應為喻。又汝說如齒後漸漸生，煩惱亦爾，是事不然。所以者何？阿羅漢無漏智慧燒煩惱故不應復生，如焦種子不能復生。又現見今世從煩惱生身，如從貪欲身色變異，瞋恚亦爾，故知後世五陰亦從煩惱生。

問曰：亦見從飲食等因緣有五陰生，而不名飲食為受身因緣。答曰：飲食假心能生色等，煩惱不爾，更無所假而生色等，故知煩惱為身因緣。又現見鳥雀等多欲、毒蛇等多瞋、猪等多癡，當知此諸眾生必當修集，此婬欲等諸煩惱故於是中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：亦見從飲食等因緣有五陰生，而不名飲食為受身因緣。答曰：飲食假心能生色等，煩惱不爾，更無所假而生色等，故知煩惱為身因緣。又現見鳥雀等多欲、毒蛇等多瞋、猪等多癡，當知此諸眾生必當修集，此婬欲等諸煩惱故於是中生。

問曰：生處法爾，非先修集煩惱因緣。答曰：若爾，則婬欲等無因，是事不可，當知從先修集因緣故有。又貪恚等煩惱熾盛，則為殺等諸罪，以此罪故現受鞭杖繫縛等苦。煩惱若薄則得持戒修善等利，因此戒善現得名聞利養等樂。如現世衰利皆因煩惱，故知來世亦當如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：生處法爾，非先修集煩惱因緣。答曰：若爾，則婬欲等無因，是事不可，當知從先修集因緣故有。又貪恚等煩惱熾盛，則為殺等諸罪，以此罪故現受鞭杖繫縛等苦。煩惱若薄則得持戒修善等利，因此戒善現得名聞利養等樂。如現世衰利皆因煩惱，故知來世亦當如是。

問曰：若因煩惱有身，則斷生死往來。所以者何？以煩惱盛故墮惡道中，既受罪身，煩惱更增永無脫因，如是不應得生善處。若受福身，為福轉增，則亦不應復生惡處，如是則無生死往來。答曰：是人雖墮惡處，或得善心；雖生善處，或起惡心，是故生死往來不斷。又隨貪等煩惱減少，隨生好處；隨貪等多，隨生惡處，如猪犬等。隨減煩惱生善處者，如以煩惱薄故能行布施、持戒等福生六欲天，斷婬欲故得勝禪樂，斷色染故得勝定樂，一切結盡則得無比泥洹樂，故知此身因煩惱有。又現見眾生樂弊國土及諸惡人弊止住處，皆由貪著，故知生死中眾生所住亦由貪著，如蛾貪明色故為燈所焚。是貪著不從智生。所以者何？此蛾不知火是苦觸故投其中。如是眾生墜後身苦，皆以無明因緣貪愛故生，如魚吞鉤麞鹿逐聲，皆以貪著故致死。又如人以貪著故，遠到異方而不能返，當知皆以煩惱故生。又如樹根不拔其樹猶生，如是貪根不拔苦樹常在。如佛說：樹根不拔雖斷猶生，貪使不拔數數受苦。又是身不淨無常苦空無我，自非無明，何有智者貪受此苦？猶如盲人可以垢衣誑為寶飾。如是為無明所盲，則能受多過患不淨五陰。又以我心故受身，雖苦而不能捨，若無我心則能遠離，如舍利弗說：清淨持戒得道者死時歡喜，猶破毒器。故知煩惱因緣有身。又有以無智故貪著此身，如以畫篋盛滿不淨，隨未開時則可愛樂，開則臭穢。又如毒蛇滿闇室中，燈未照時即生樂著，見則捨離。眾生亦爾，墮有無明則樂世間，若生明時心則厭離。如是貪愛為身根本。所以者何？以貪愛故求。求有二種，欲求、有求。求現在諸欲是名欲求，更求後身是名有求。故知貪愛是身之本。又若著五陰則生身見，謂言是我名我語取，因此取故生餘三取，取因緣有，有因緣生，當知煩惱是身根本。又是身皆苦，於此苦身生樂想倒，以此樂倒則生倒愛，以此倒愛能受後身，故知貪愛因緣有身。又此身以食因緣故住，著揣食故不過欲界。如業品中說，貪香味故廁等中生，以著觸故胞胎中生，著溫涼觸故卵生濕生，俱不過欲界。因三種觸生三種受，故說觸因緣受，意思食亦如是。發後身願我當作此，無見知識為貪愛本，能致後身，如是四食皆由貪愛。一切眾生皆以食存，故知愛因緣生。又四生，卵生、胎生、濕生、化生，以愛婬欲故卵生、胎生，貪香味等故受濕生，隨其所愛故起殷重業則受化生，故知四生差別皆由貪愛。又四種受身，有能自殺他不能殺，如是等四皆以貪愛差別故有，故知貪愛因緣有身。又四識處隨色識住依色緣色以喜為潤，受想行亦如是，而不說識是識處，以識時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若因煩惱有身，則斷生死往來。所以者何？以煩惱盛故墮惡道中，既受罪身，煩惱更增永無脫因，如是不應得生善處。若受福身，為福轉增，則亦不應復生惡處，如是則無生死往來。答曰：是人雖墮惡處，或得善心；雖生善處，或起惡心，是故生死往來不斷。又隨貪等煩惱減少，隨生好處；隨貪等多，隨生惡處，如猪犬等。隨減煩惱生善處者，如以煩惱薄故能行布施、持戒等福生六欲天，斷婬欲故得勝禪樂，斷色染故得勝定樂，一切結盡則得無比泥洹樂，故知此身因煩惱有。又現見眾生樂弊國土及諸惡人弊止住處，皆由貪著，故知生死中眾生所住亦由貪著，如蛾貪明色故為燈所焚。是貪著不從智生。所以者何？此蛾不知火是苦觸故投其中。如是眾生墜後身苦，皆以無明因緣貪愛故生，如魚吞鉤麞鹿逐聲，皆以貪著故致死。又如人以貪著故，遠到異方而不能返，當知皆以煩惱故生。又如樹根不拔其樹猶生，如是貪根不拔苦樹常在。如佛說：樹根不拔雖斷猶生，貪使不拔數數受苦。又是身不淨無常苦空無我，自非無明，何有智者貪受此苦？猶如盲人可以垢衣誑為寶飾。如是為無明所盲，則能受多過患不淨五陰。又以我心故受身，雖苦而不能捨，若無我心則能遠離，如舍利弗說：清淨持戒得道者死時歡喜，猶破毒器。故知煩惱因緣有身。又有以無智故貪著此身，如以畫篋盛滿不淨，隨未開時則可愛樂，開則臭穢。又如毒蛇滿闇室中，燈未照時即生樂著，見則捨離。眾生亦爾，墮有無明則樂世間，若生明時心則厭離。如是貪愛為身根本。所以者何？以貪愛故求。求有二種，欲求、有求。求現在諸欲是名欲求，更求後身是名有求。故知貪愛是身之本。又若著五陰則生身見，謂言是我名我語取，因此取故生餘三取，取因緣有，有因緣生，當知煩惱是身根本。又是身皆苦，於此苦身生樂想倒，以此樂倒則生倒愛，以此倒愛能受後身，故知貪愛因緣有身。又此身以食因緣故住，著揣食故不過欲界。如業品中說，貪香味故廁等中生，以著觸故胞胎中生，著溫涼觸故卵生濕生，俱不過欲界。因三種觸生三種受，故說觸因緣受，意思食亦如是。發後身願我當作此，無見知識為貪愛本，能致後身，如是四食皆由貪愛。一切眾生皆以食存，故知愛因緣生。又四生，卵生、胎生、濕生、化生，以愛婬欲故卵生、胎生，貪香味等故受濕生，隨其所愛故起殷重業則受化生，故知四生差別皆由貪愛。又四種受身，有能自殺他不能殺，如是等四皆以貪愛差別故有，故知貪愛因緣有身。又四識處隨色識住依色緣色以喜為潤，受想行亦如是，而不說識是識處，以識時

無煩惱故，故知煩惱因緣有身。又十二因緣皆由無明。所以者何？隨假名心名為無明，因此無明起福行、罪行及不動行。欲安樂眾生是名福行，苦惱眾生是名罪行，攝心慈悲等名為不動行。隨此諸業識住後身，依識生名色、六入、觸、受，此四是先世業煩惱果報，復因此愛生愛、取、有，是業煩惱能生後世生老死等。如是十二有分相續皆以無明為本，故知煩惱因緣有身。又生死無始。何以知之？經中說：從業因緣有眼等根，因愛有業、因無明有愛、無明因邪憶念、邪憶念還因眼緣色從癡故生。故知生死輪轉無始。若說因自在天等，則非無始，是事不可，故知煩惱因緣有身。又滅盡煩惱則得解脫。又眾生身種種雜類，若因自在等則不應雜，以煩惱業有多種故身亦不一。又二十二根因六根生六識，是中有男女根，是諸法相續不斷故名為命。是命以何為根？所謂業也。是業因於煩惱，煩惱依受故以五受為根，如是展轉生死相續，依信等根能斷相續。如是二十二根往來生死，故知皆以煩惱有身。又求解脫者，生戒、定、慧、解脫、解脫知見品。此何所用？皆為滅諸煩惱。知者見其利故依此諸品，故知煩惱因緣有身。又諸煩惱次第滅盡，斷三結得須陀洹果，貪欲等薄得斯陀含果，欲界結盡得阿那含果，諸禪定中亦如是，次第一切都盡得阿羅漢果。如是隨諸煩惱次第滅故身亦漸滅，若因自在天等則不應漸滅，故知煩惱因緣有身。又貪等煩惱諸善人皆求斷滅，必當見貪等因緣今世後世得衰惱事是故求斷，若不爾則不求斷；若人說身因自在等，是人亦求斷貪欲等，故知貪欲等因緣有身。又智者知以智慧而得解脫，可知以無智故縛，故知煩惱因緣有身。又佛處處經中說，貪喜盡故得正解脫。所以者何？眼色等不名為縛，貪喜為縛，破貪喜故心得正解脫，正解脫心能入泥洹，故知煩惱因緣有身。又以空無相無作而得解脫，故知煩惱因緣有身。所以者何？觀諸法空即無相可得，以滅相故不願後身，是故以空名解脫門；相違則縛。以此等故由煩惱有身，是事已明。集諦聚竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無煩惱故，故知煩惱因緣有身。又十二因緣皆由無明。所以者何？隨假名心名為無明，因此無明起福行、罪行及不動行。欲安樂眾生是名福行，苦惱眾生是名罪行，攝心慈悲等名為不動行。隨此諸業識住後身，依識生名色、六入、觸、受，此四是先世業煩惱果報，復因此愛生愛、取、有，是業煩惱能生後世生老死等。如是十二有分相續皆以無明為本，故知煩惱因緣有身。又生死無始。何以知之？經中說：從業因緣有眼等根，因愛有業、因無明有愛、無明因邪憶念、邪憶念還因眼緣色從癡故生。故知生死輪轉無始。若說因自在天等，則非無始，是事不可，故知煩惱因緣有身。又滅盡煩惱則得解脫。又眾生身種種雜類，若因自在等則不應雜，以煩惱業有多種故身亦不一。又二十二根因六根生六識，是中有男女根，是諸法相續不斷故名為命。是命以何為根？所謂業也。是業因於煩惱，煩惱依受故以五受為根，如是展轉生死相續，依信等根能斷相續。如是二十二根往來生死，故知皆以煩惱有身。又求解脫者，生戒、定、慧、解脫、解脫知見品。此何所用？皆為滅諸煩惱。知者見其利故依此諸品，故知煩惱因緣有身。又諸煩惱次第滅盡，斷三結得須陀洹果，貪欲等薄得斯陀含果，欲界結盡得阿那含果，諸禪定中亦如是，次第一切都盡得阿羅漢果。如是隨諸煩惱次第滅故身亦漸滅，若因自在天等則不應漸滅，故知煩惱因緣有身。又貪等煩惱諸善人皆求斷滅，必當見貪等因緣今世後世得衰惱事是故求斷，若不爾則不求斷；若人說身因自在等，是人亦求斷貪欲等，故知貪欲等因緣有身。又智者知以智慧而得解脫，可知以無智故縛，故知煩惱因緣有身。又佛處處經中說，貪喜盡故得正解脫。所以者何？眼色等不名為縛，貪喜為縛，破貪喜故心得正解脫，正解脫心能入泥洹，故知煩惱因緣有身。又以空無相無作而得解脫，故知煩惱因緣有身。所以者何？觀諸法空即無相可得，以滅相故不願後身，是故以空名解脫門；相違則縛。以此等故由煩惱有身，是事已明。集諦聚竟。

滅諦聚初立假名品第一百四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諦聚初立假名品第一百四十一

論者言：滅三種心名為滅諦，謂假名心、法心、空心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：滅三種心名為滅諦，謂假名心、法心、空心。

問曰：云何滅此三心？答曰：假名心或以多聞因緣智滅、或以思惟因緣智滅，法心在煖等法中以空智滅，空心入滅盡定滅、若入無餘泥洹斷相續時滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何滅此三心？答曰：假名心或以多聞因緣智滅、或以思惟因緣智滅，法心在煖等法中以空智滅，空心入滅盡定滅、若入無餘泥洹斷相續時滅。

問曰：何謂假名？答曰：因諸陰所有分別，如因五陰說有人，因色香味觸說有瓶等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何謂假名？答曰：因諸陰所有分別，如因五陰說有人，因色香味觸說有瓶等。

問曰：何故以此為假名耶？答曰：經中佛說如輪軸和合故名為車，諸陰和合故名為人。又如佛語諸比丘：諸法無常苦空無我，從眾緣生無決定性，但有名字、但有憶念、但有用故。因此五陰生種種名，謂眾生人天等。此經中遮實有法，故言但有名。又佛說二諦，真諦、俗諦。真諦謂色等法及泥洹，俗諦謂但假名無有自體，如色等因緣成瓶、五陰因緣成人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故以此為假名耶？答曰：經中佛說如輪軸和合故名為車，諸陰和合故名為人。又如佛語諸比丘：諸法無常苦空無我，從眾緣生無決定性，但有名字、但有憶念、但有用故。因此五陰生種種名，謂眾生人天等。此經中遮實有法，故言但有名。又佛說二諦，真諦、俗諦。真諦謂色等法及泥洹，俗諦謂但假名無有自體，如色等因緣成瓶、五陰因緣成人。

問曰：若第一諦中無此，世諦何用說耶？答曰：世間眾生受用世諦。何以知之？如說畫火人亦信受。諸佛賢聖欲令世間離假名，故以世諦說。如經中佛說：我不與世間諍，世間與我諍，以智者無所諍故。有上古時人欲用物故，萬物生時為立名字，所謂瓶等。若直是法，則不可得用，故說世諦。又若說二諦則佛法清淨，以第一義故智者不勝，以世諦故愚者不諍。又若說二諦則不墮斷常、不墮邪見及苦邊樂邊，業果報等是皆可成。又世諦者是諸佛教化根本，謂布施持戒報生善處。若以此法調柔其心，堪受道教，然後為說第一義諦。如是佛法初不頓深，猶如大海漸漸轉深，故說世諦。又若能成就得道智慧，乃可為說實法。如佛念言：羅睺羅比丘今能成就得道智慧，當為說實法。譬如熟癰壞之則易、生則難破。如是以世諦智令心調柔，然後當以第一智壞。又經中說：先知分別諸法，然後當知泥洹。行者先知諸法是假名有、是真實有，然後能證滅諦。又諸煩惱先麁後細次第滅盡，如以髮毛等相滅男女等相，以色等相滅髮毛相，後以空相滅色等相，如以榍出榍故說世諦。又以世諦故得成中道。所以者何？五陰相續生故不斷、念念滅故不常，離此斷常名為中道。如經中說：見世間集則滅無見，見世間滅則滅有見。以有世諦則可見集見滅，故說世諦。又以世諦故佛法皆實，謂有我無我等門，若世諦故有我無咎，以第一義故說無我亦實。又以世諦故有置答難，若就實法則皆可答。又若見實有眾生是大癡冥，若言實無亦墮癡冥。所以者何？此有無見則為斷常，令諸行者得出有邊復墮無邊。若無世諦，何由得出？又若人未得真空智慧，說無眾生是名邪見，以無眾生受生死故故名邪見。若得空智，說無眾生是則無咎。如經中說，阿羅漢比丘尼語惡魔言：汝以何為？眾生但空五陰聚，實無眾生。又說：是身五陰相續，空無所有，如化如幻誑凡夫，目為怨為賊、如箭如瘡，苦空無我但是生滅壞敗之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若第一諦中無此，世諦何用說耶？答曰：世間眾生受用世諦。何以知之？如說畫火人亦信受。諸佛賢聖欲令世間離假名，故以世諦說。如經中佛說：我不與世間諍，世間與我諍，以智者無所諍故。有上古時人欲用物故，萬物生時為立名字，所謂瓶等。若直是法，則不可得用，故說世諦。又若說二諦則佛法清淨，以第一義故智者不勝，以世諦故愚者不諍。又若說二諦則不墮斷常、不墮邪見及苦邊樂邊，業果報等是皆可成。又世諦者是諸佛教化根本，謂布施持戒報生善處。若以此法調柔其心，堪受道教，然後為說第一義諦。如是佛法初不頓深，猶如大海漸漸轉深，故說世諦。又若能成就得道智慧，乃可為說實法。如佛念言：羅睺羅比丘今能成就得道智慧，當為說實法。譬如熟癰壞之則易、生則難破。如是以世諦智令心調柔，然後當以第一智壞。又經中說：先知分別諸法，然後當知泥洹。行者先知諸法是假名有、是真實有，然後能證滅諦。又諸煩惱先麁後細次第滅盡，如以髮毛等相滅男女等相，以色等相滅髮毛相，後以空相滅色等相，如以榍出榍故說世諦。又以世諦故得成中道。所以者何？五陰相續生故不斷、念念滅故不常，離此斷常名為中道。如經中說：見世間集則滅無見，見世間滅則滅有見。以有世諦則可見集見滅，故說世諦。又以世諦故佛法皆實，謂有我無我等門，若世諦故有我無咎，以第一義故說無我亦實。又以世諦故有置答難，若就實法則皆可答。又若見實有眾生是大癡冥，若言實無亦墮癡冥。所以者何？此有無見則為斷常，令諸行者得出有邊復墮無邊。若無世諦，何由得出？又若人未得真空智慧，說無眾生是名邪見，以無眾生受生死故故名邪見。若得空智，說無眾生是則無咎。如經中說，阿羅漢比丘尼語惡魔言：汝以何為？眾生但空五陰聚，實無眾生。又說：是身五陰相續，空無所有，如化如幻誑凡夫，目為怨為賊、如箭如瘡，苦空無我但是生滅壞敗之相。

問曰：俱是無所有心，何故或名邪見、或名第一義耶？答曰：若人未生真空智慧，有我心故，聞說無我即生恐懼。如佛言：若凡夫人聞空無我更不復作，則大驚怖。故知未得空智，有我心故，怖畏泥洹則為邪見；得真空智，知本來無則無所畏。又此人未得真空，見無所有則墮惡見，謂斷見邪見；若是人先以世諦故知有我，信業果報，後觀諸法無常生滅相，漸漸證滅無我心即滅貪心，若聞說無所有則無過咎，故說世諦。又有外道謗佛，瞿曇沙門破真實神，是故佛言：我以世諦說有眾生。我解正見中說有眾生往來生死，是名正見。但凡夫以邪念故，於實無眾生中說言實有，破此邪念不破眾生。如瓶等物以假名說，是中非色等是瓶，非離色等別有瓶。如是非色等諸陰是眾生，亦不離色等陰別有眾生。如因色等過假名，如是以滅相過色等，以譬喻故令義易解。猶如畫燈亦名為燈，而實無燈用。如是雖說有瓶，非真實有，雖說五陰非第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：俱是無所有心，何故或名邪見、或名第一義耶？答曰：若人未生真空智慧，有我心故，聞說無我即生恐懼。如佛言：若凡夫人聞空無我更不復作，則大驚怖。故知未得空智，有我心故，怖畏泥洹則為邪見；得真空智，知本來無則無所畏。又此人未得真空，見無所有則墮惡見，謂斷見邪見；若是人先以世諦故知有我，信業果報，後觀諸法無常生滅相，漸漸證滅無我心即滅貪心，若聞說無所有則無過咎，故說世諦。又有外道謗佛，瞿曇沙門破真實神，是故佛言：我以世諦說有眾生。我解正見中說有眾生往來生死，是名正見。但凡夫以邪念故，於實無眾生中說言實有，破此邪念不破眾生。如瓶等物以假名說，是中非色等是瓶，非離色等別有瓶。如是非色等諸陰是眾生，亦不離色等陰別有眾生。如因色等過假名，如是以滅相過色等，以譬喻故令義易解。猶如畫燈亦名為燈，而實無燈用。如是雖說有瓶，非真實有，雖說五陰非第一義。

假名相品第一百四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假名相品第一百四十二

問曰：云何知瓶等物假名故有非真實耶？答曰：假名中示相，真實中無示相。如言此色是瓶色，不得言是色色，亦不得言是受等色。又燈以色具能照、觸具能燒，實法不見如是。所以者何？識不以異具識，受亦不以異具受，故知有具是假名有。又因異法成名假名有，如因色等成瓶，實法不因異成。所以者何？如受不因異法成。又假名多有所能，如燈能照能燒，實法不見如是。所以者何？如受不能亦受亦識。又車名字在輪軸等中，色等名字不在物中，有如是差別。又輪軸等是成車因緣，是中無車名字，然則車因緣中無車法而因此成車，故知車是假名。又如以色等名得說色等，以瓶等名不得說瓶等，故知瓶等是假名。又有假名中心動不定，如人見馬，或言見馬尾、或言見馬身、或言見皮、或言見毛，或言聞箏聲、或言聞弦聲，或言嗅華、或言嗅華香，或言甞酪、或言甞酪味，或言觸人、或言觸人身、或言觸人臂、或言觸人手、或言觸人手指、或言觸指節。意識於眾生等中動，謂身是眾生、心是眾生，色等是瓶、離色有瓶。如是等實法中心定不動，不得言我見色亦見聲等。又可知等中不可說亦名為有，是為假名如瓶等故，知瓶等是假名有。所以者何？色等法不名可知等中不可說。又如色等法自相可說，瓶等自相不可說，故知是假名有。或有說假名相，是相在餘處不在假名中，如經中說：業是智者不智者相，若身口意能起善業是名智者，身口意起不善業名不智者。身業口業依止四大、意業依心，此三事云何名智者不智者相？故知假名無有自相。又假名相雖在餘處，亦復不一，如說人受苦惱如矟入心，惱壞是色相。又受是受相，亦於人中說，如佛說：智者愚者俱受苦樂，而智者於苦樂中不生貪恚取多少等。相是想相，亦於人中說，如說我見光明、見色作。起是行相，亦於人中說，如說是人起作福行亦起罪行及不動行。識是識相，亦於人中說，如說：智者識法如舌甞味。是故若在餘處說，亦說多相，是假名相；色等相不在餘處，亦無多相。又若法為一切使使，是假名有；實法不為使使，以諸使使人故。又假名中無知生，先於色等中生知，然後以邪想分別言我見瓶等。又瓶中知，要待色等。所以者何？因色香味觸謂言是瓶。實法中知更無所待。又假名中生疑，如杌耶人耶？色等中不生疑為色為聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何知瓶等物假名故有非真實耶？答曰：假名中示相，真實中無示相。如言此色是瓶色，不得言是色色，亦不得言是受等色。又燈以色具能照、觸具能燒，實法不見如是。所以者何？識不以異具識，受亦不以異具受，故知有具是假名有。又因異法成名假名有，如因色等成瓶，實法不因異成。所以者何？如受不因異法成。又假名多有所能，如燈能照能燒，實法不見如是。所以者何？如受不能亦受亦識。又車名字在輪軸等中，色等名字不在物中，有如是差別。又輪軸等是成車因緣，是中無車名字，然則車因緣中無車法而因此成車，故知車是假名。又如以色等名得說色等，以瓶等名不得說瓶等，故知瓶等是假名。又有假名中心動不定，如人見馬，或言見馬尾、或言見馬身、或言見皮、或言見毛，或言聞箏聲、或言聞弦聲，或言嗅華、或言嗅華香，或言甞酪、或言甞酪味，或言觸人、或言觸人身、或言觸人臂、或言觸人手、或言觸人手指、或言觸指節。意識於眾生等中動，謂身是眾生、心是眾生，色等是瓶、離色有瓶。如是等實法中心定不動，不得言我見色亦見聲等。又可知等中不可說亦名為有，是為假名如瓶等故，知瓶等是假名有。所以者何？色等法不名可知等中不可說。又如色等法自相可說，瓶等自相不可說，故知是假名有。或有說假名相，是相在餘處不在假名中，如經中說：業是智者不智者相，若身口意能起善業是名智者，身口意起不善業名不智者。身業口業依止四大、意業依心，此三事云何名智者不智者相？故知假名無有自相。又假名相雖在餘處，亦復不一，如說人受苦惱如矟入心，惱壞是色相。又受是受相，亦於人中說，如佛說：智者愚者俱受苦樂，而智者於苦樂中不生貪恚取多少等。相是想相，亦於人中說，如說我見光明、見色作。起是行相，亦於人中說，如說是人起作福行亦起罪行及不動行。識是識相，亦於人中說，如說：智者識法如舌甞味。是故若在餘處說，亦說多相，是假名相；色等相不在餘處，亦無多相。又若法為一切使使，是假名有；實法不為使使，以諸使使人故。又假名中無知生，先於色等中生知，然後以邪想分別言我見瓶等。又瓶中知，要待色等。所以者何？因色香味觸謂言是瓶。實法中知更無所待。又假名中生疑，如杌耶人耶？色等中不生疑為色為聲。

問曰：色等中亦有疑，有色耶無色耶？答曰：不然，若見色終不疑是聲，更以餘因緣故疑有色無色，如聞說色空而復見色，則生疑言為有為無？若見滅諦，此疑則斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色等中亦有疑，有色耶無色耶？答曰：不然，若見色終不疑是聲，更以餘因緣故疑有色無色，如聞說色空而復見色，則生疑言為有為無？若見滅諦，此疑則斷。

問曰：滅諦中亦有疑，為有滅耶無滅耶？答曰：於所執中生疑，非滅諦中。若聞執有滅亦執無滅，於中生疑為有為無？是人爾時不見滅諦。所以者何？見滅諦者無復有疑，故知生疑處是假名有。又於一物中得生多識，是假名有，如瓶等。實法中不爾。所以者何？色中不生耳等諸識。又多入所攝是假名有，如瓶等，是故有人說假名有四入所攝；實法不得多入所攝。又若無自體而能有作，是假名有，如說人作，而人體業體實不可得。又所有分別是怨親等，皆是假名，非實法有。所以者何？若直於色等法中，不生怨親等想。又來去等、斷壞等、燒爛等所有作事，皆是假名，非實法有。所以者何？實法不燒不壞故。又罪福等業皆假名有。所以者何？殺生等罪、離殺等福皆非實有。又假名有，相待故成，如此彼輕重長短大小、師徒父子及貴賤等。實法無所待成。所以者何？色不待餘物更成聲等。又不假空破，是假名有，如依樹破林、依根莖破樹、依色等破根莖。若以空破是實法有，如色等要以空破。又隨空行處是假名有，隨無我行處是實法有。又有四論：一者一、二者異、三者不可說、四者無，是四種論皆有過咎，故知瓶等是假名有。一者，色味香觸即是瓶。異者，離色等別有瓶。不可說者，不可說色等是瓶、離色等有瓶。無者，謂無此瓶。是四論皆不然，故知瓶是假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：滅諦中亦有疑，為有滅耶無滅耶？答曰：於所執中生疑，非滅諦中。若聞執有滅亦執無滅，於中生疑為有為無？是人爾時不見滅諦。所以者何？見滅諦者無復有疑，故知生疑處是假名有。又於一物中得生多識，是假名有，如瓶等。實法中不爾。所以者何？色中不生耳等諸識。又多入所攝是假名有，如瓶等，是故有人說假名有四入所攝；實法不得多入所攝。又若無自體而能有作，是假名有，如說人作，而人體業體實不可得。又所有分別是怨親等，皆是假名，非實法有。所以者何？若直於色等法中，不生怨親等想。又來去等、斷壞等、燒爛等所有作事，皆是假名，非實法有。所以者何？實法不燒不壞故。又罪福等業皆假名有。所以者何？殺生等罪、離殺等福皆非實有。又假名有，相待故成，如此彼輕重長短大小、師徒父子及貴賤等。實法無所待成。所以者何？色不待餘物更成聲等。又不假空破，是假名有，如依樹破林、依根莖破樹、依色等破根莖。若以空破是實法有，如色等要以空破。又隨空行處是假名有，隨無我行處是實法有。又有四論：一者一、二者異、三者不可說、四者無，是四種論皆有過咎，故知瓶等是假名有。一者，色味香觸即是瓶。異者，離色等別有瓶。不可說者，不可說色等是瓶、離色等有瓶。無者，謂無此瓶。是四論皆不然，故知瓶是假名。

破一品第一百四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破一品第一百四十三

問曰：此一等四論有何過耶？答曰：一論過者，謂色等法相各差別，若為一瓶是則不可。又色等一一不名為地，和合云何有地？所以者何？若一一馬不名為牛，云何和合為牛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此一等四論有何過耶？答曰：一論過者，謂色等法相各差別，若為一瓶是則不可。又色等一一不名為地，和合云何有地？所以者何？若一一馬不名為牛，云何和合為牛？

問曰：如一一麻不能成聚，和合能成，如是色等一一不能成地，和合能成。答曰：不然。所以者何？麻聚是假名有，一等是實法中論，云何為喻？又色香味觸是四法，地是一法，四不應為一。若四為一，一亦應為四，是事不可，故知色等不即是地。又世間皆說地色地香地味地觸，不見有言是色，色要以異法相示，如某人舍等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如一一麻不能成聚，和合能成，如是色等一一不能成地，和合能成。答曰：不然。所以者何？麻聚是假名有，一等是實法中論，云何為喻？又色香味觸是四法，地是一法，四不應為一。若四為一，一亦應為四，是事不可，故知色等不即是地。又世間皆說地色地香地味地觸，不見有言是色，色要以異法相示，如某人舍等。

問曰：此不以異法相示，即以自法自示，如石人手足。所以者何？離手足更無石人。如是雖不離色等，是地亦以自體自示，有何咎耶？答曰：若說地以色等自示，無有此理。汝雖說石人喻，是喻不然。所以者何？若示石人手時，以餘身為石人，又空中亦可有說，如說石人身時，爾時石人更無有餘，而亦得說。如佛說是身中有髮毛血肉等，離此髮等更無有身。是髮等所依止處，雖無別依處而亦可說，故知說石人者亦是妄說。汝若以石人成地，亦無地也。汝經中說：有色香味觸是地。是地即無如身，故知色香味觸非即是地。又諸求那中不得相示，不得言色有香，但得言地有色味香觸，故知非一。又色等心、地心各異，故知色等非地。又色等名異、地名亦異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此不以異法相示，即以自法自示，如石人手足。所以者何？離手足更無石人。如是雖不離色等，是地亦以自體自示，有何咎耶？答曰：若說地以色等自示，無有此理。汝雖說石人喻，是喻不然。所以者何？若示石人手時，以餘身為石人，又空中亦可有說，如說石人身時，爾時石人更無有餘，而亦得說。如佛說是身中有髮毛血肉等，離此髮等更無有身。是髮等所依止處，雖無別依處而亦可說，故知說石人者亦是妄說。汝若以石人成地，亦無地也。汝經中說：有色香味觸是地。是地即無如身，故知色香味觸非即是地。又諸求那中不得相示，不得言色有香，但得言地有色味香觸，故知非一。又色等心、地心各異，故知色等非地。又色等名異、地名亦異。

問曰：心異名異皆和合中有異。答曰：若心與名但和合故有，和合但是名字。然則地但有名字，無一論也。又地可以一切根知。何以知之？人作是念：我見地、嗅地、嘗地、觸地。若色香味觸是地，不應但色中生地想謂我見地，香等亦如是，而實但色中生地想，故知非色等是地。假名字因緣，一分中亦可說假名名字，如人伐樹亦言伐樹亦言伐林。又諸求那邊，陀羅驃異是中所有因緣，以是因緣不成一論。又僧佉人說，五求那是地。是亦不然。所以者何？如先說，聲離色等念念滅相續更生，非成四大因，故知非一切四大盡有聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：心異名異皆和合中有異。答曰：若心與名但和合故有，和合但是名字。然則地但有名字，無一論也。又地可以一切根知。何以知之？人作是念：我見地、嗅地、嘗地、觸地。若色香味觸是地，不應但色中生地想謂我見地，香等亦如是，而實但色中生地想，故知非色等是地。假名字因緣，一分中亦可說假名名字，如人伐樹亦言伐樹亦言伐林。又諸求那邊，陀羅驃異是中所有因緣，以是因緣不成一論。又僧佉人說，五求那是地。是亦不然。所以者何？如先說，聲離色等念念滅相續更生，非成四大因，故知非一切四大盡有聲。

破異品第一百四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破異品第一百四十四

問曰：異論中有何等過？答曰：離色等法更無地也。何以知之？不離色香味觸生地心，但於色等法中生心。所以者何？如色異聲等異，不待聲等而生色心。若離色等別有地者，亦應不待色等生地心。而實非不待，是故無別有地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：異論中有何等過？答曰：離色等法更無地也。何以知之？不離色香味觸生地心，但於色等法中生心。所以者何？如色異聲等異，不待聲等而生色心。若離色等別有地者，亦應不待色等生地心。而實非不待，是故無別有地。

問曰：非不待餘法，要待色相而生色心。答曰：破總相品中當說，離色無別色相，是故不然。又異地等法無根能知，故知無別地等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：非不待餘法，要待色相而生色心。答曰：破總相品中當說，離色無別色相，是故不然。又異地等法無根能知，故知無別地等。

問曰：地等以二根可取，謂身根、眼根。何以知之？眼見知是瓶，以身根觸亦知是瓶。是故汝言無根取地，是事不然。答曰：若爾，是瓶則四根取，亦以鼻根嗅泥、舌根嘗泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：地等以二根可取，謂身根、眼根。何以知之？眼見知是瓶，以身根觸亦知是瓶。是故汝言無根取地，是事不然。答曰：若爾，是瓶則四根取，亦以鼻根嗅泥、舌根嘗泥。

問曰：鼻根舌根不能取瓶。所以者何？闇中不能分別，若嗅瓶若嗅瓫、若嘗瓶若嘗瓫。答曰：雖不能分別瓶瓫，而於泥中生知，謂嗅泥嘗泥。又若埋瓶出口，若見若觸，不能定知是瓶是釜、為是破瓦？故知眼根身根亦不應取瓶。又於闇中雖生瓶心，不能分別金瓶銀瓶，故知眼根身根亦不能取瓶。又鼻根舌根能取花果乳酪等法，眼根身根則不能取，如雖見華等不能分別香臭美惡及甘酢等。是故若謂眼根身根知陀羅驃，而鼻根舌根不知，無有是事。如鼻根舌根不得異陀羅驃而亦有分別，眼根身根亦如是，雖無異陀羅驃而亦得分別。又五根中無有取假名知，故知假名非眼身鼻舌諸根所得。第六根中有知能知假名。所以者何？意識能緣一切法故。又眼若能見色見非色者，亦應能見聲等。若爾，則不復須耳等諸根。是事不可，是故不以眼根身根取陀羅驃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：鼻根舌根不能取瓶。所以者何？闇中不能分別，若嗅瓶若嗅瓫、若嘗瓶若嘗瓫。答曰：雖不能分別瓶瓫，而於泥中生知，謂嗅泥嘗泥。又若埋瓶出口，若見若觸，不能定知是瓶是釜、為是破瓦？故知眼根身根亦不應取瓶。又於闇中雖生瓶心，不能分別金瓶銀瓶，故知眼根身根亦不能取瓶。又鼻根舌根能取花果乳酪等法，眼根身根則不能取，如雖見華等不能分別香臭美惡及甘酢等。是故若謂眼根身根知陀羅驃，而鼻根舌根不知，無有是事。如鼻根舌根不得異陀羅驃而亦有分別，眼根身根亦如是，雖無異陀羅驃而亦得分別。又五根中無有取假名知，故知假名非眼身鼻舌諸根所得。第六根中有知能知假名。所以者何？意識能緣一切法故。又眼若能見色見非色者，亦應能見聲等。若爾，則不復須耳等諸根。是事不可，是故不以眼根身根取陀羅驃。

問曰：以色了陀羅驃則眼能見，非一切異色法皆可見。答曰：以色了瓶，是事不然。所以者何？誰作瓶色？但是和合，是故非色了瓶。又若以可見法了餘法令可見者，以瓶等不可見法了色，色亦應是不可見。又瓶應二種，亦可見、亦不可見，以為可見不可見法所了故。又若要以色等法了故眼等根可知者，色相不應是眼根所知。所以者何？汝法因色相故色可見，是色相更無有相，然則色相應不可見，是故不然。又若以色了故可見者，一切諸根盡應知陀羅驃。耳根亦應知虛空，以聲了故；又應以身根知風，以觸了故。而汝法不然，是故無此了法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以色了陀羅驃則眼能見，非一切異色法皆可見。答曰：以色了瓶，是事不然。所以者何？誰作瓶色？但是和合，是故非色了瓶。又若以可見法了餘法令可見者，以瓶等不可見法了色，色亦應是不可見。又瓶應二種，亦可見、亦不可見，以為可見不可見法所了故。又若要以色等法了故眼等根可知者，色相不應是眼根所知。所以者何？汝法因色相故色可見，是色相更無有相，然則色相應不可見，是故不然。又若以色了故可見者，一切諸根盡應知陀羅驃。耳根亦應知虛空，以聲了故；又應以身根知風，以觸了故。而汝法不然，是故無此了法。

問曰：餘法不能為了，但色能作了。答曰：不然。是中無有因緣但色能為了而餘法不能。如汝說大多陀羅驃。是中色可見。如是則因色故得色，應當以色相了色然後可得，不但色能為了。若如是說，猶不離先過。又異時生色心、異時生瓶心，是故縱色能了，於瓶何益？又如盲人習瓶量故，雖失眼根，觸亦如瓶，是故非但色能為見因。又盲人身根亦能知風，是故非但色了故能生知。又汝經中亦說，觸來觸身，非地水火，當知不可見相是風。此亦不然。所以者何？盲人知此風時，亦不知此觸為可見為非可見。又人眼見數量等法，是中無有色了。有聞香亦得知非香法，甞味亦能知非味法，是故要以色了陀羅驃然後可知，是事不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘法不能為了，但色能作了。答曰：不然。是中無有因緣但色能為了而餘法不能。如汝說大多陀羅驃。是中色可見。如是則因色故得色，應當以色相了色然後可得，不但色能為了。若如是說，猶不離先過。又異時生色心、異時生瓶心，是故縱色能了，於瓶何益？又如盲人習瓶量故，雖失眼根，觸亦如瓶，是故非但色能為見因。又盲人身根亦能知風，是故非但色了故能生知。又汝經中亦說，觸來觸身，非地水火，當知不可見相是風。此亦不然。所以者何？盲人知此風時，亦不知此觸為可見為非可見。又人眼見數量等法，是中無有色了。有聞香亦得知非香法，甞味亦能知非味法，是故要以色了陀羅驃然後可知，是事不然。

問曰：若色了於見中非因者，若數量等法。在不可見陀羅驃中及風，亦應可見。答曰：我法離色更無餘法可見，故知隨法中有色生則眼能見，眼見色已即生瓶想。若法中無色生，是中雖有眼，不生異瓶想。是故若離色等別有瓶者，無此理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若色了於見中非因者，若數量等法。在不可見陀羅驃中及風，亦應可見。答曰：我法離色更無餘法可見，故知隨法中有色生則眼能見，眼見色已即生瓶想。若法中無色生，是中雖有眼，不生異瓶想。是故若離色等別有瓶者，無此理也。

破不可說品第一百四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破不可說品第一百四十五

問曰：不可說論中有何等過？答曰：實法無有於一異中不可說者。所以者何？無有因緣譬喻以此知不可說，色等法實有故，非不可說也。又諸法各有自相，如惱壞是色相，更無異相，云何名不可說？又隨識差別故法有差別，如以眼識知色，不知聲等，是故此中無不可說。又色是色入所攝，非聲等攝。若汝欲令有不可說者，色是色是可說，色是非色是不可說；聲等亦如是。又諸法有次第數，若不可說則諸法無數。所以者何？第一第二不相異故。故知實無不可說法，但於假名中為一異故說不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不可說論中有何等過？答曰：實法無有於一異中不可說者。所以者何？無有因緣譬喻以此知不可說，色等法實有故，非不可說也。又諸法各有自相，如惱壞是色相，更無異相，云何名不可說？又隨識差別故法有差別，如以眼識知色，不知聲等，是故此中無不可說。又色是色入所攝，非聲等攝。若汝欲令有不可說者，色是色是可說，色是非色是不可說；聲等亦如是。又諸法有次第數，若不可說則諸法無數。所以者何？第一第二不相異故。故知實無不可說法，但於假名中為一異故說不可說。

破無品第一百四十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破無品第一百四十六

問曰：無論中有何等過？答曰：若無則無罪福等報、縛解等一切諸法。又若執無所有，是執亦無，以無說者聽者故。又有無等論皆以信故說，若信見知、若信比知、若隨經書，若說無所有，則不在此三中。汝意或謂我隨經書，是事不然，經書意亦難解，或時說有、或時說無，云何取信？若信比知，要先現見然後比知。又瓶等法今現見有，以能生心故，隨能生心則有此法，故非無也。又今瓶瓫等現有差別，若一切無，何有差別？汝意或謂以邪想故有分別者，何故不於空中分別瓶等？又汝若謂以癡故生物心者，若一切無，此癡亦無，何由而起？又汝意謂一切法無，是知何緣得生？諸知不以無緣而生，以知物故名知，是知不應言無。又若都無者，今一切人應隨意所為。而諸善人皆樂布施持戒忍等善法、遠離不善法，故知非無。又瓶等法今現可知，而汝言現在皆無，以無法故，亦不應信經書。然則何因緣故說一切無？故一切無，是事應明。若不能以因緣明者，他人所執自然應成。他論成故，汝法則壞。若有因緣可成，則不名為無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無論中有何等過？答曰：若無則無罪福等報、縛解等一切諸法。又若執無所有，是執亦無，以無說者聽者故。又有無等論皆以信故說，若信見知、若信比知、若隨經書，若說無所有，則不在此三中。汝意或謂我隨經書，是事不然，經書意亦難解，或時說有、或時說無，云何取信？若信比知，要先現見然後比知。又瓶等法今現見有，以能生心故，隨能生心則有此法，故非無也。又今瓶瓫等現有差別，若一切無，何有差別？汝意或謂以邪想故有分別者，何故不於空中分別瓶等？又汝若謂以癡故生物心者，若一切無，此癡亦無，何由而起？又汝意謂一切法無，是知何緣得生？諸知不以無緣而生，以知物故名知，是知不應言無。又若都無者，今一切人應隨意所為。而諸善人皆樂布施持戒忍等善法、遠離不善法，故知非無。又瓶等法今現可知，而汝言現在皆無，以無法故，亦不應信經書。然則何因緣故說一切無？故一切無，是事應明。若不能以因緣明者，他人所執自然應成。他論成故，汝法則壞。若有因緣可成，則不名為無。

立無品第一百四十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立無品第一百四十七

說無者言：汝雖以言說破空，然諸法實無，以諸根塵皆不可得故。所以者何？諸法中無有有分可取，是故一切法不可取，不可取故無。汝若謂有分雖不可取諸分可取者，是事不然，諸分中不生心。所以者何？麁瓶等物可取故。又分不作有分。所以者何？因有分故說分，有分無故分亦無。又無陀羅驃，求那無分，是故無分。又若見細分，則應常生分心，不生瓶心。所以者何？若常念分終，不應生瓶心。又若先憶分、後生瓶心，則瓶心應久乃生；而實不久生，故不念分。又若見瓶不生分別分心即生瓶心，又無一切分。所以者何？一切分皆可分析壞裂乃至微塵，以方破塵終歸都無。又一切諸法究竟必生空智，是故第一義中諸分皆無。又若說分者，則破二諦。所以者何？若人說無有分但有諸分，則無去來見斷等諸業，如是則無世諦。汝以第一義為空，第一義中亦無諸分，故知但說諸分則不入二諦，不入二諦故無。又若法可過即為是無，如因分過有分，亦更因餘分過先分，以可過故無此分論。又色等亦無。所以者何？眼不能見細色、意不能取現在色，是故色不可取。又眼識不能分別是色，意識在過去不在色中，故無有能分別色者，無分別故色不可取。又初識不能分別色，第二識等亦復如是，故無有能分別色者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無者言：汝雖以言說破空，然諸法實無，以諸根塵皆不可得故。所以者何？諸法中無有有分可取，是故一切法不可取，不可取故無。汝若謂有分雖不可取諸分可取者，是事不然，諸分中不生心。所以者何？麁瓶等物可取故。又分不作有分。所以者何？因有分故說分，有分無故分亦無。又無陀羅驃，求那無分，是故無分。又若見細分，則應常生分心，不生瓶心。所以者何？若常念分終，不應生瓶心。又若先憶分、後生瓶心，則瓶心應久乃生；而實不久生，故不念分。又若見瓶不生分別分心即生瓶心，又無一切分。所以者何？一切分皆可分析壞裂乃至微塵，以方破塵終歸都無。又一切諸法究竟必生空智，是故第一義中諸分皆無。又若說分者，則破二諦。所以者何？若人說無有分但有諸分，則無去來見斷等諸業，如是則無世諦。汝以第一義為空，第一義中亦無諸分，故知但說諸分則不入二諦，不入二諦故無。又若法可過即為是無，如因分過有分，亦更因餘分過先分，以可過故無此分論。又色等亦無。所以者何？眼不能見細色、意不能取現在色，是故色不可取。又眼識不能分別是色，意識在過去不在色中，故無有能分別色者，無分別故色不可取。又初識不能分別色，第二識等亦復如是，故無有能分別色者。

問曰：眼識取色已後以意識憶念，是故非無分別。答曰：眼識見色已即滅，次生意識，是意識不見色，不見云何能憶？若不見而能憶者，盲人亦應憶色；而實不憶，是故意識不能憶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眼識取色已後以意識憶念，是故非無分別。答曰：眼識見色已即滅，次生意識，是意識不見色，不見云何能憶？若不見而能憶者，盲人亦應憶色；而實不憶，是故意識不能憶也。

問曰：從眼識生意識，是故能憶念。答曰：不然。所以者何？一切後心皆因眼識生，皆應能憶，又終不應忘，以從彼生故；而實不然，故知意識亦不能憶。如憶虛妄取色，瓶等萬物亦皆虛誑無而妄取，是故無一切物。又若說眼見，為到色見、為不到能見？若到則不能見，眼無去相，是事先明。若不到而見，應見一切處色；而實不見，故知非不到能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：從眼識生意識，是故能憶念。答曰：不然。所以者何？一切後心皆因眼識生，皆應能憶，又終不應忘，以從彼生故；而實不然，故知意識亦不能憶。如憶虛妄取色，瓶等萬物亦皆虛誑無而妄取，是故無一切物。又若說眼見，為到色見、為不到能見？若到則不能見，眼無去相，是事先明。若不到而見，應見一切處色；而實不見，故知非不到能見。

問曰：色在知境則眼能見。答曰：何名知境？問曰：隨眼能見時名為知境。答曰：若眼不到亦名知境者，一切處色應盡是知境。是故到與不到俱不能見，故知色不可見。又若先有眼色、後眼識生，是眼識則無依無緣。若一時，則不名眼色因緣生識，一時無相因故。又眼是四大，若眼能見，耳等亦應能見，同四大故；色亦如是。又是眼識，應若有處、若無處，二俱有過。所以者何？若眼識依眼是則有處，若物無處則不得依止。若汝謂識於眼少分處生、若遍生、若二眼中一時生識則有處，有處則有分，如是則以眾識而成一識。有如是過，亦有多識一時生過。又一一識分不能識，有分者應識，而實無有有分。有如是過。若無處，則不應依眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色在知境則眼能見。答曰：何名知境？問曰：隨眼能見時名為知境。答曰：若眼不到亦名知境者，一切處色應盡是知境。是故到與不到俱不能見，故知色不可見。又若先有眼色、後眼識生，是眼識則無依無緣。若一時，則不名眼色因緣生識，一時無相因故。又眼是四大，若眼能見，耳等亦應能見，同四大故；色亦如是。又是眼識，應若有處、若無處，二俱有過。所以者何？若眼識依眼是則有處，若物無處則不得依止。若汝謂識於眼少分處生、若遍生、若二眼中一時生識則有處，有處則有分，如是則以眾識而成一識。有如是過，亦有多識一時生過。又一一識分不能識，有分者應識，而實無有有分。有如是過。若無處，則不應依眼。

破聲品第一百四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破聲品第一百四十八

說無者言：一語尚無。所以者何？心念念滅、聲亦念念滅，如說富樓沙，是語不可聞。所以者何？隨聞富，識不聞樓；聞樓，識不聞沙。無有一識能取三言，是故無識能取一語，故知聲不可聞。又散心聞聲，定心則不能聞，定心所知是實，是故聲不可聞。又是聲若到不到俱不可聞，不可聞故無聲。又有人說，耳是虛空性，以其無物故名虛空。是故無耳，無耳故無聲。又聲因緣無，是故無聲。聲因緣者，謂諸大和合。是和合法不可得。所以者何？若諸法體異則無和合，若無異體云何自合？設在一處，亦念念滅，是故不得和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無者言：一語尚無。所以者何？心念念滅、聲亦念念滅，如說富樓沙，是語不可聞。所以者何？隨聞富，識不聞樓；聞樓，識不聞沙。無有一識能取三言，是故無識能取一語，故知聲不可聞。又散心聞聲，定心則不能聞，定心所知是實，是故聲不可聞。又是聲若到不到俱不可聞，不可聞故無聲。又有人說，耳是虛空性，以其無物故名虛空。是故無耳，無耳故無聲。又聲因緣無，是故無聲。聲因緣者，謂諸大和合。是和合法不可得。所以者何？若諸法體異則無和合，若無異體云何自合？設在一處，亦念念滅，是故不得和合。

破香味觸品第一百四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破香味觸品第一百四十九

香不可取。所以者何？以鼻識不能分別是瞻蔔香、是諸餘香，意識不能聞香，是故意識亦不能分別是瞻蔔香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香不可取。所以者何？以鼻識不能分別是瞻蔔香、是諸餘香，意識不能聞香，是故意識亦不能分別是瞻蔔香。

問曰：雖不能分別是瞻蔔香，但能取香。答曰：不然。如人不得瞻蔔樹，以愚癡故生瞻蔔樹心。如是不得香體，以愚癡故而生香心。又如先說，香若到不到而取，二俱有過，是故無香。味亦如是。觸亦無。所以者何？微塵等分中尚不生觸知，如先說，是故無觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：雖不能分別是瞻蔔香，但能取香。答曰：不然。如人不得瞻蔔樹，以愚癡故生瞻蔔樹心。如是不得香體，以愚癡故而生香心。又如先說，香若到不到而取，二俱有過，是故無香。味亦如是。觸亦無。所以者何？微塵等分中尚不生觸知，如先說，是故無觸。

破意識品第一百五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破意識品第一百五十

意識亦不能取法。所以者何？意識不能取現在色香味觸。先已說，過去未來則無，是故意識不取色等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意識亦不能取法。所以者何？意識不能取現在色香味觸。先已說，過去未來則無，是故意識不取色等。

問曰：若意識不知色等法，應知自體。答曰：法不自知。所以者何？現在不可自知，如刀不能自割。過去未來無法故，亦無餘心，是故意識不能自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若意識不知色等法，應知自體。答曰：法不自知。所以者何？現在不可自知，如刀不能自割。過去未來無法故，亦無餘心，是故意識不能自知。

問曰：若人知他心時，則意識能知心法。答曰：如人心不自知，亦作是念言：我有心。於他心中亦復如是。又若未來法無亦能生知他心，若如是有何咎？又意能緣法則有多過，如意到緣及意識不到緣，不應憶色等。以此過故，意識不知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若人知他心時，則意識能知心法。答曰：如人心不自知，亦作是念言：我有心。於他心中亦復如是。又若未來法無亦能生知他心，若如是有何咎？又意能緣法則有多過，如意到緣及意識不到緣，不應憶色等。以此過故，意識不知法。

破因果品第一百五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破因果品第一百五十一

說無者言：若有果，應因中先有求那而生、先無求那而生，二俱有過。如兩手中先無聲而能有聲，酒因中先無酒亦能生酒，車因中先無車而能成車，故非因中先有求那而生果也。汝若謂因中先無求那而生果者，則如無色風之微塵應能生色。若爾，風則有色，金剛等中亦應有香。又現見白縷則成白疊、黑縷還成黑疊，若因中先無求那而生果者，何故白縷但能成白不成黑耶？故非因中先無求那而成果也。理極此二，而俱有過，是故無果。又若因中有果，則不應更生，有云何生？若無亦不應生，無云何生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無者言：若有果，應因中先有求那而生、先無求那而生，二俱有過。如兩手中先無聲而能有聲，酒因中先無酒亦能生酒，車因中先無車而能成車，故非因中先有求那而生果也。汝若謂因中先無求那而生果者，則如無色風之微塵應能生色。若爾，風則有色，金剛等中亦應有香。又現見白縷則成白疊、黑縷還成黑疊，若因中先無求那而生果者，何故白縷但能成白不成黑耶？故非因中先無求那而成果也。理極此二，而俱有過，是故無果。又若因中有果，則不應更生，有云何生？若無亦不應生，無云何生？

問曰：現見作瓶，云何無果？答曰：是瓶若先不作，云何可作？以其無故。若先已作，云何可作？以其有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：現見作瓶，云何無果？答曰：是瓶若先不作，云何可作？以其無故。若先已作，云何可作？以其有故。

問曰：作時名作。答曰：無有作時。所以者何？所有作分已墮作中，所未作分墮未作中，故無作時。又若瓶有作，應若過去未來現在，過去不作已失滅故，未來不作以未有故，現在不作以是有故。有因作者故有作業成，是中作者實不可得。所以者何？頭等身分於作無事故無作者，無作者故作事亦無。又因於果，若先、若後、若一時，皆不然。所以者何？若先因後果，因已滅盡，以何生果？如無父云何生子。若後因先果，因自未生，云何生果？如父未生何能生子。若因果一時，則無此理，如二角並出，不得言左右相因。理極此三而皆不然，是故無果。又此因果若一若異，二俱有過。所以者何？若異，則應離縷有疊；若一，則縷疊無差。又世間不見有法因果無別。又若有果，應自作、他作、共作、無因作。是皆不然。所以者何？無有法能作自體，若有自體何須自作，若無自體何能自作。又不見有法能作自體，故不自作。他作亦不然。所以者何？眼色於生識無事，故不他作。又無作相，故一切諸法無有作者。如種不作是念：我應生牙。眼色亦不作是念：我等應共生識。是故諸法無有作想。共作亦不然，有自他過故。無因作亦不然，若無因亦無果名。若四種皆無，云何有果？若有應說。又此果應若先有心作、若先無心作。若先有心作，胎中小兒眼等身分誰有心作？自在天等亦不能作。先已說，業亦無心於作。是業在過去中，云何當有心作？是故業亦無心。若先無心作，云何苦他者得苦、樂他者得樂？有現作業中亦以心分別，應如是作、不應如是作。若無心作，云何有此差別？是故先有心無心，是皆不然。如是等一切根塵皆不可得，是故無法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：作時名作。答曰：無有作時。所以者何？所有作分已墮作中，所未作分墮未作中，故無作時。又若瓶有作，應若過去未來現在，過去不作已失滅故，未來不作以未有故，現在不作以是有故。有因作者故有作業成，是中作者實不可得。所以者何？頭等身分於作無事故無作者，無作者故作事亦無。又因於果，若先、若後、若一時，皆不然。所以者何？若先因後果，因已滅盡，以何生果？如無父云何生子。若後因先果，因自未生，云何生果？如父未生何能生子。若因果一時，則無此理，如二角並出，不得言左右相因。理極此三而皆不然，是故無果。又此因果若一若異，二俱有過。所以者何？若異，則應離縷有疊；若一，則縷疊無差。又世間不見有法因果無別。又若有果，應自作、他作、共作、無因作。是皆不然。所以者何？無有法能作自體，若有自體何須自作，若無自體何能自作。又不見有法能作自體，故不自作。他作亦不然。所以者何？眼色於生識無事，故不他作。又無作相，故一切諸法無有作者。如種不作是念：我應生牙。眼色亦不作是念：我等應共生識。是故諸法無有作想。共作亦不然，有自他過故。無因作亦不然，若無因亦無果名。若四種皆無，云何有果？若有應說。又此果應若先有心作、若先無心作。若先有心作，胎中小兒眼等身分誰有心作？自在天等亦不能作。先已說，業亦無心於作。是業在過去中，云何當有心作？是故業亦無心。若先無心作，云何苦他者得苦、樂他者得樂？有現作業中亦以心分別，應如是作、不應如是作。若無心作，云何有此差別？是故先有心無心，是皆不然。如是等一切根塵皆不可得，是故無法。

世諦品第一百五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世諦品第一百五十二

答曰：汝雖種種因緣說法皆空，是義不然。所以者何？我先說，若一切無，是論亦無，亦不在諸法中。如是等破空，汝竟不答，猶故立空，是故非無一切諸法。又汝所說無根無緣等，是事非我等所明。所以者何？佛經中自遮此事，謂五事不可思議，世間事、眾生事、業因緣事、坐禪人事、諸佛事。是事非一切智人不能思量決斷，但諸佛有能分別法智。聲聞辟支佛但有通達泥洹智慧，於分別諸法智中但得少分。諸佛於一切法一切種本末體性總相別相皆能通達。如人舍宅等物易壞難成，如是空智易得，正分別諸法智慧難生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：汝雖種種因緣說法皆空，是義不然。所以者何？我先說，若一切無，是論亦無，亦不在諸法中。如是等破空，汝竟不答，猶故立空，是故非無一切諸法。又汝所說無根無緣等，是事非我等所明。所以者何？佛經中自遮此事，謂五事不可思議，世間事、眾生事、業因緣事、坐禪人事、諸佛事。是事非一切智人不能思量決斷，但諸佛有能分別法智。聲聞辟支佛但有通達泥洹智慧，於分別諸法智中但得少分。諸佛於一切法一切種本末體性總相別相皆能通達。如人舍宅等物易壞難成，如是空智易得，正分別諸法智慧難生。

問曰：如佛坐道場所得諸法相，如佛所說當如是說。答曰：佛雖說一切法，不說一切種，以不為解脫故。如佛說諸法從因緣生，不說一一所從因緣，但說要用能滅苦者。彩畫等諸色、伎樂等諸音、諸香味觸無量差別不可盡說，若說亦無大利，故佛不說如是等事，不得言無。又如人不知分別彩畫等法，便言其無。汝亦如是，所不能成事而便說無。是事於智者則有，不知者為無，如生盲人言無黑白，我不見故。不可以不見故便無諸色，如是若不能以自緣成故，便言無一切法。又諸佛世尊一切智人我等所信，佛說有五陰，故知色等一切法有，如瓶等以世諦故有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如佛坐道場所得諸法相，如佛所說當如是說。答曰：佛雖說一切法，不說一切種，以不為解脫故。如佛說諸法從因緣生，不說一一所從因緣，但說要用能滅苦者。彩畫等諸色、伎樂等諸音、諸香味觸無量差別不可盡說，若說亦無大利，故佛不說如是等事，不得言無。又如人不知分別彩畫等法，便言其無。汝亦如是，所不能成事而便說無。是事於智者則有，不知者為無，如生盲人言無黑白，我不見故。不可以不見故便無諸色，如是若不能以自緣成故，便言無一切法。又諸佛世尊一切智人我等所信，佛說有五陰，故知色等一切法有，如瓶等以世諦故有。