成實論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成實論卷第十

訶梨跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

憍慢品第一百二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢品第一百二十八

問曰：已說三煩惱是生死根本，為更有不？答曰：有，名為慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：已說三煩惱是生死根本，為更有不？答曰：有，名為慢。

問曰：云何為慢？答曰：以邪心自高名慢。是慢多種，若於卑自高名慢，於等計等亦名為慢，以此中有取相我心過故。於等自高名為大慢，於勝自高是名慢慢，於五陰中取我相名為我慢。我慢二種，示相、不示相。示相是凡夫我慢，謂見色是我、見有色是我、見我中色、見色中我，乃至識亦如是。示是二十分，故名示相。不示相是學人我慢，如長老差摩伽說：不說色是我、不說受想行識是我，但五陰中有我慢、我欲、我使未斷未盡，是名我慢。若未得須陀洹等諸果功德，自謂為得，名增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何為慢？答曰：以邪心自高名慢。是慢多種，若於卑自高名慢，於等計等亦名為慢，以此中有取相我心過故。於等自高名為大慢，於勝自高是名慢慢，於五陰中取我相名為我慢。我慢二種，示相、不示相。示相是凡夫我慢，謂見色是我、見有色是我、見我中色、見色中我，乃至識亦如是。示是二十分，故名示相。不示相是學人我慢，如長老差摩伽說：不說色是我、不說受想行識是我，但五陰中有我慢、我欲、我使未斷未盡，是名我慢。若未得須陀洹等諸果功德，自謂為得，名增上慢。

問曰：若未得，何故生得心耶？答曰：於習禪中得少味故，能遮結使不行於心中，故生此慢。又聞思慧力，常近善師、樂遠離行，少知五陰相，故生須陀洹等果想，名增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若未得，何故生得心耶？答曰：於習禪中得少味故，能遮結使不行於心中，故生此慢。又聞思慧力，常近善師、樂遠離行，少知五陰相，故生須陀洹等果想，名增上慢。

問曰：增上慢有何等咎？答曰：後當憂惱。如經中說：若比丘言我斷疑得道，即應現前說甚深因緣出世間法。若是比丘實不得道，聞是法時則生悔惱，故應勤斷此增上慢。又增上慢人，諸佛世尊有大慈悲，猶尚捨遠不為說法，是故應斷。又增上慢人住邪法故，無實功德，猶如賈客深入大海而貪偽珠。是人亦爾，入佛法海得少禪悅，謂為真道而生貪著。又增上慢人，後老死時不任受道，故當勤求真實智慧。又增上慢人，自失己利亦增益愚癡，以實未得想謂得故。是故不應自誑其身，當速棄捨。若於大勝人謂少不如，名不如慢。是人自高亦自下身，若人無德自高名為邪慢，又以惡法自高亦名邪慢。若於善人及所尊中不肯禮敬，名為傲慢。如是等名為憍慢相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：增上慢有何等咎？答曰：後當憂惱。如經中說：若比丘言我斷疑得道，即應現前說甚深因緣出世間法。若是比丘實不得道，聞是法時則生悔惱，故應勤斷此增上慢。又增上慢人，諸佛世尊有大慈悲，猶尚捨遠不為說法，是故應斷。又增上慢人住邪法故，無實功德，猶如賈客深入大海而貪偽珠。是人亦爾，入佛法海得少禪悅，謂為真道而生貪著。又增上慢人，後老死時不任受道，故當勤求真實智慧。又增上慢人，自失己利亦增益愚癡，以實未得想謂得故。是故不應自誑其身，當速棄捨。若於大勝人謂少不如，名不如慢。是人自高亦自下身，若人無德自高名為邪慢，又以惡法自高亦名邪慢。若於善人及所尊中不肯禮敬，名為傲慢。如是等名為憍慢相。

問曰：慢云何生？答曰：不知諸陰實相則憍慢生。如經中說：若人以無常色自念是上是中是下，是人正以不知如實相故，乃至識亦如是。若知陰相則無憍慢，又善修身念則無憍慢。如牛恃角則為暴慢，若去其角則不能也。身為不淨九孔流惡，何有智者恃此自高？以如是等念身因緣則無憍慢。又智者知一切眾生，若貧若富若貴若賤，皆以骨肉筋脈五臟糞穢合而成身，俱有生老病死憂悲苦惱，亦有貪恚等諸煩惱罪福等諸業，及地獄等諸惡道分，云何當起憍慢？又見內外心從因緣生，知念念滅，則無憍慢。又善修空心則無憍慢。所以者何？隨逐相故則憍慢生，若無相者何處起慢？又智慧者，若實有戒等功德則不生慢。所以者何？戒等功德皆為盡此諸煩惱故。若無功德，何有智者於無事中而起憍慢？又觀無常等相則滅憍慢，何有智者以無常苦不淨之物而為憍慢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：慢云何生？答曰：不知諸陰實相則憍慢生。如經中說：若人以無常色自念是上是中是下，是人正以不知如實相故，乃至識亦如是。若知陰相則無憍慢，又善修身念則無憍慢。如牛恃角則為暴慢，若去其角則不能也。身為不淨九孔流惡，何有智者恃此自高？以如是等念身因緣則無憍慢。又智者知一切眾生，若貧若富若貴若賤，皆以骨肉筋脈五臟糞穢合而成身，俱有生老病死憂悲苦惱，亦有貪恚等諸煩惱罪福等諸業，及地獄等諸惡道分，云何當起憍慢？又見內外心從因緣生，知念念滅，則無憍慢。又善修空心則無憍慢。所以者何？隨逐相故則憍慢生，若無相者何處起慢？又智慧者，若實有戒等功德則不生慢。所以者何？戒等功德皆為盡此諸煩惱故。若無功德，何有智者於無事中而起憍慢？又觀無常等相則滅憍慢，何有智者以無常苦不淨之物而為憍慢？

問曰：憍慢有何等過？答曰：從慢有身，從身生一切苦。如經中佛說：若我弟子不能如實知慢相者，我與受記當生某處，以有餘慢不斷故。又一切煩惱皆隨取相，我是相中之大，故知從慢有身。又此憍慢即是癡分。所以者何？以眼見色，謂我能見。又此憍慢生不以道理。所以者何？一切世間皆無常苦無我，云何以此而生憍慢？是故於貪恚癡最無道理。又從慢起業亦利亦重，以貪著深故，從貪起業不能如是。又憍慢力故貪等熾盛，即此貪得種姓等慢則增長熾盛。又我慢因緣生卑賤家，亦於師子虎狼中生，從此因緣則墮地獄。憍慢有如是等無量過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：憍慢有何等過？答曰：從慢有身，從身生一切苦。如經中佛說：若我弟子不能如實知慢相者，我與受記當生某處，以有餘慢不斷故。又一切煩惱皆隨取相，我是相中之大，故知從慢有身。又此憍慢即是癡分。所以者何？以眼見色，謂我能見。又此憍慢生不以道理。所以者何？一切世間皆無常苦無我，云何以此而生憍慢？是故於貪恚癡最無道理。又從慢起業亦利亦重，以貪著深故，從貪起業不能如是。又憍慢力故貪等熾盛，即此貪得種姓等慢則增長熾盛。又我慢因緣生卑賤家，亦於師子虎狼中生，從此因緣則墮地獄。憍慢有如是等無量過咎。

問曰：云何名多憍慢相？答曰：是人所執堅固、難可與語，無恭敬心、少於怖畏、喜自在行，自大難教、所有薄少自以為多、喜輕蔑人。此過難除，故有智者所不應行。此慢為破一切功德故生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名多憍慢相？答曰：是人所執堅固、難可與語，無恭敬心、少於怖畏、喜自在行，自大難教、所有薄少自以為多、喜輕蔑人。此過難除，故有智者所不應行。此慢為破一切功德故生。

疑品第一百二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑品第一百二十九

論者言：疑名於實法中心不決定，謂有解脫耶、無解脫耶？有善不善耶、無耶？有三寶耶、無耶？是名為疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：疑名於實法中心不決定，謂有解脫耶、無解脫耶？有善不善耶、無耶？有三寶耶、無耶？是名為疑。

問曰：若於樹杌生疑，杌耶人耶？於土塊生疑，塊耶鴿耶？於蜂生疑，蜂耶閻浮果耶？於蛇生疑，蛇耶繩耶？於野馬生疑，光耶水耶？如是等疑，因眼識生。於聲生疑，孔雀聲耶、為人作耶？於香生疑，憂鉢香耶、為和香耶？於味生疑，為肉味耶、似肉味耶？於觸生疑，為生繒耶、為熟繒耶？意識則種種生疑，如疑是法有陀羅驃耶、但求那耶？有神耶、無神耶？如是等，是疑不耶？答曰：若杌人等中，疑則非煩惱，此不能為後身因緣，以漏盡人亦起此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若於樹杌生疑，杌耶人耶？於土塊生疑，塊耶鴿耶？於蜂生疑，蜂耶閻浮果耶？於蛇生疑，蛇耶繩耶？於野馬生疑，光耶水耶？如是等疑，因眼識生。於聲生疑，孔雀聲耶、為人作耶？於香生疑，憂鉢香耶、為和香耶？於味生疑，為肉味耶、似肉味耶？於觸生疑，為生繒耶、為熟繒耶？意識則種種生疑，如疑是法有陀羅驃耶、但求那耶？有神耶、無神耶？如是等，是疑不耶？答曰：若杌人等中，疑則非煩惱，此不能為後身因緣，以漏盡人亦起此故。

問曰：是疑云何生？答曰：若見聞知二種法故疑生。所以者何？先見二種立物，一杌、二人，於後遙見與人等物則生疑，杌耶人耶？土等亦爾。二種聞者，若聞說有罪福後世，亦聞說無，是故生疑。二種知者，如天大雨而溝渠漫溢，若堰水時渠亦漫溢。如天欲雨蟻子運卵，若人發掘亦移卵去。如孔雀鳴，人亦能作，實事可見。如瓶不實，事亦可見。如旋火輪，實事不可見。如樹根地下水，非實事亦不可見。如第二頭、第三手，如是等二種見聞知法故生疑。又不審見故疑生，如遠等八因緣。又二信故疑生，如有人言有後世、有人言無，俱信二人是故疑生。又於此可疑事中乃至不見異相是故疑生，若見異相此疑則無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是疑云何生？答曰：若見聞知二種法故疑生。所以者何？先見二種立物，一杌、二人，於後遙見與人等物則生疑，杌耶人耶？土等亦爾。二種聞者，若聞說有罪福後世，亦聞說無，是故生疑。二種知者，如天大雨而溝渠漫溢，若堰水時渠亦漫溢。如天欲雨蟻子運卵，若人發掘亦移卵去。如孔雀鳴，人亦能作，實事可見。如瓶不實，事亦可見。如旋火輪，實事不可見。如樹根地下水，非實事亦不可見。如第二頭、第三手，如是等二種見聞知法故生疑。又不審見故疑生，如遠等八因緣。又二信故疑生，如有人言有後世、有人言無，俱信二人是故疑生。又於此可疑事中乃至不見異相是故疑生，若見異相此疑則無。

問曰：云何名見異相？答曰：見聞知決定故則無有疑。於佛法中隨以身證法實相時，畢竟無疑。如菩薩坐道場時說精進，婆羅門得深法現前見知諸緣盡，疑網即斷滅。又若得有道理慧此疑則斷，如智者聞行因緣識，即決定知生死無始如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名見異相？答曰：見聞知決定故則無有疑。於佛法中隨以身證法實相時，畢竟無疑。如菩薩坐道場時說精進，婆羅門得深法現前見知諸緣盡，疑網即斷滅。又若得有道理慧此疑則斷，如智者聞行因緣識，即決定知生死無始如是等。

問曰：疑有何過？答曰：若多疑者，一切世間出世間事皆不能成。所以者何？疑人不能起發事業，若發則劣故不能成。又經中說：疑是心之栽櫱，猶如荒田多栽櫱。故異草尚不得生，況稻穀等。心亦如是，為疑根所壞，於邪事中尚不能定，況能正定。又佛說：疑名闇聚，闇聚三種，過去闇聚、未來闇聚、現在闇聚。此闇聚是諸我見生處。又此人設得定心則是邪定，若離佛法則無能為說正定者。又多眾生懷疑至死，如說阿咤伽等五通仙人亦抱疑而死。又此疑者，若為施等福德，或無果報或少得報。所以者何？是諸福業皆從心起，是人心常為疑所濁，故無善福。又經中說：疑心布施，於邊地受報。所以者何？是多疑者不能一心隨時手與、不能種種生恭敬心，故於邊地受少果報，如波耶綏等小王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：疑有何過？答曰：若多疑者，一切世間出世間事皆不能成。所以者何？疑人不能起發事業，若發則劣故不能成。又經中說：疑是心之栽櫱，猶如荒田多栽櫱。故異草尚不得生，況稻穀等。心亦如是，為疑根所壞，於邪事中尚不能定，況能正定。又佛說：疑名闇聚，闇聚三種，過去闇聚、未來闇聚、現在闇聚。此闇聚是諸我見生處。又此人設得定心則是邪定，若離佛法則無能為說正定者。又多眾生懷疑至死，如說阿咤伽等五通仙人亦抱疑而死。又此疑者，若為施等福德，或無果報或少得報。所以者何？是諸福業皆從心起，是人心常為疑所濁，故無善福。又經中說：疑心布施，於邊地受報。所以者何？是多疑者不能一心隨時手與、不能種種生恭敬心，故於邊地受少果報，如波耶綏等小王。

問曰：無此疑也。所以者何？疑名心數法，諸心數法念念生滅，若是非疑、若非亦非疑，一心不得有是有非，故知無也。答曰：我不說念念中有疑，不決定心相續名疑。爾時心不決了是杌是人，是相續心以不信故濁，亦以邪見故不信，疑時或有或無。是不信二種，一從疑生、二從邪見生，從疑生則輕，從邪見生則重。信亦二種，一從正見生、二從聞生，從正見生信則堅固，從聞生者不能如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無此疑也。所以者何？疑名心數法，諸心數法念念生滅，若是非疑、若非亦非疑，一心不得有是有非，故知無也。答曰：我不說念念中有疑，不決定心相續名疑。爾時心不決了是杌是人，是相續心以不信故濁，亦以邪見故不信，疑時或有或無。是不信二種，一從疑生、二從邪見生，從疑生則輕，從邪見生則重。信亦二種，一從正見生、二從聞生，從正見生信則堅固，從聞生者不能如是。

身見品第一百三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見品第一百三十

五陰中我心名為身見，實無我故說緣五陰。五陰名身，於中生見名為身見。於無我中而取我相，故名為見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰中我心名為身見，實無我故說緣五陰。五陰名身，於中生見名為身見。於無我中而取我相，故名為見。

問曰：於五陰中作我名字有何咎耶？如瓶等物各自有相，是中無過，我亦如是。又若說離陰有我，是應有咎。答曰：雖不離陰說我，是亦有過。所以者何？諸外道輩說我是常，以今世起業後受報故。若如是說，五陰應即是常。又說我者以我為一，然則五陰即應是一，是名為過。又我即是過。所以者何？以我心故有我所，有我所故起貪恚等一切煩惱，故知我心是煩惱生處。又此人雖不離陰說我，以取陰相故不行於空，不行於空故生煩惱，從煩惱生業，從業生苦，如是生死相續不斷。又是人以計我故，尚不能得麁分別身頭目手足，況能分別諸陰。以受我一我常故，若不分別，何能入空？又若見我則畏泥洹，以我當無故。如經中說：凡夫聞空無我，生大怖畏，以我當無故都無所得。如是凡夫乃至貪求癩野干身，不用泥洹。若得空智則不復畏也，如《憂波斯那經》說：清淨持戒人，善修八聖道，命終時心喜，猶如破毒器。又若說有我即墮邪見，若我是常則苦樂不變，若不變則無罪福。若我無常則無後世，自然解脫亦無罪福，故知身見是重罪也。又身見者名為甚癡，一切凡夫皆以身見亂心，深著有故往來生死，若見無我往來則斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：於五陰中作我名字有何咎耶？如瓶等物各自有相，是中無過，我亦如是。又若說離陰有我，是應有咎。答曰：雖不離陰說我，是亦有過。所以者何？諸外道輩說我是常，以今世起業後受報故。若如是說，五陰應即是常。又說我者以我為一，然則五陰即應是一，是名為過。又我即是過。所以者何？以我心故有我所，有我所故起貪恚等一切煩惱，故知我心是煩惱生處。又此人雖不離陰說我，以取陰相故不行於空，不行於空故生煩惱，從煩惱生業，從業生苦，如是生死相續不斷。又是人以計我故，尚不能得麁分別身頭目手足，況能分別諸陰。以受我一我常故，若不分別，何能入空？又若見我則畏泥洹，以我當無故。如經中說：凡夫聞空無我，生大怖畏，以我當無故都無所得。如是凡夫乃至貪求癩野干身，不用泥洹。若得空智則不復畏也，如《憂波斯那經》說：清淨持戒人，善修八聖道，命終時心喜，猶如破毒器。又若說有我即墮邪見，若我是常則苦樂不變，若不變則無罪福。若我無常則無後世，自然解脫亦無罪福，故知身見是重罪也。又身見者名為甚癡，一切凡夫皆以身見亂心，深著有故往來生死，若見無我往來則斷。

問曰：若五陰無我，眾生何故於中生我心耶？答曰：若聞人天男女名相，想分別故則生我心。亦以非因似因故生我心，所謂若無我者，誰受苦樂威儀語言、起罪福等受果報耶？又於無始生死久集我相，則成其使，如瓶等相，故生我心。又於諸受陰中我心生，非不受中，故謂生我心處此中有我。所以者何？不一切處生我心故。又以愚癡故生我心，猶如盲人得瓦石等生金玉想。又是人未得分別空智，癡故見我，如於幻、夢、乾闥婆城、火輪等中而生有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若五陰無我，眾生何故於中生我心耶？答曰：若聞人天男女名相，想分別故則生我心。亦以非因似因故生我心，所謂若無我者，誰受苦樂威儀語言、起罪福等受果報耶？又於無始生死久集我相，則成其使，如瓶等相，故生我心。又於諸受陰中我心生，非不受中，故謂生我心處此中有我。所以者何？不一切處生我心故。又以愚癡故生我心，猶如盲人得瓦石等生金玉想。又是人未得分別空智，癡故見我，如於幻、夢、乾闥婆城、火輪等中而生有想。

問曰：現見色身髮毛爪等諸分各異，云何智者以之為我？答曰：有人見神，如麥如芥子等住於心中。婆羅門神白、剎利神黃、違舍神赤、首陀羅神黑。又韋陀中說：冥初時大丈夫神色如日光，若人知此能度生死，更無餘道。小人則小，大人則大，住身窟中。有坐禪人得光明相，見身中神如淨珠中縷，如是等人計色為我。麁思惟者說受是我，以木石等中無受故，可知受即是我。中思惟者說想是我，以苦樂雖過，猶有想我心故。細思惟者說行為我，以瓶等想雖過，猶有思我心故。深細思者說識為我，知思亦麁，是思雖過，猶故有識我心故。又於五陰中生我心，是人不能分別受等諸陰，於色心中合生我想，如於色等四法總生瓶想。以色等差別有二十分，見色是我。所以者何？色是我了法，受等所依，此諸受等繫在於色，故謂色為我。有人見色住受等中，受等是不了法故，色所依止；如虛空不了故，地等依止。如是二十分皆由癡生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：現見色身髮毛爪等諸分各異，云何智者以之為我？答曰：有人見神，如麥如芥子等住於心中。婆羅門神白、剎利神黃、違舍神赤、首陀羅神黑。又韋陀中說：冥初時大丈夫神色如日光，若人知此能度生死，更無餘道。小人則小，大人則大，住身窟中。有坐禪人得光明相，見身中神如淨珠中縷，如是等人計色為我。麁思惟者說受是我，以木石等中無受故，可知受即是我。中思惟者說想是我，以苦樂雖過，猶有想我心故。細思惟者說行為我，以瓶等想雖過，猶有思我心故。深細思者說識為我，知思亦麁，是思雖過，猶故有識我心故。又於五陰中生我心，是人不能分別受等諸陰，於色心中合生我想，如於色等四法總生瓶想。以色等差別有二十分，見色是我。所以者何？色是我了法，受等所依，此諸受等繫在於色，故謂色為我。有人見色住受等中，受等是不了法故，色所依止；如虛空不了故，地等依止。如是二十分皆由癡生。

問曰：眼等中何故不說我分？答曰：亦有，如經中說：若人說眼是我，是則不然。所以者何？眼是生滅，若眼是我，我則生滅。又眼等各各相別，若說眼是我、耳等非我，是則不然。若耳等復是，則一人多我。色等中有差別故，可得說色是我而非受等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眼等中何故不說我分？答曰：亦有，如經中說：若人說眼是我，是則不然。所以者何？眼是生滅，若眼是我，我則生滅。又眼等各各相別，若說眼是我、耳等非我，是則不然。若耳等復是，則一人多我。色等中有差別故，可得說色是我而非受等。

問曰：若說無我亦是邪見。此事云何？答曰：有二諦。若說第一義諦，有我是為身見；若說世諦，無我是為邪見。若說世諦故有我，第一義諦故無我，是為正見。又第一義諦故說無，世諦故說有，不墮見中，如是有無二言皆通。如虎㗖子，若急則傷、若緩則失，如是若定說我則墮身見，定說無我則墮邪見。又過與不及二俱有過，若定說無是則為過，若定說有我是名不及，故經中說應捨二邊。若第一義諦故說無，世諦故說有，名捨二邊行於中道。又佛法名不可諍勝，若說第一義諦故無，則智者不勝；若說世諦故有，則凡夫不諍。又佛法名清淨中道非常非斷，第一義諦無故非常，世諦有故非斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若說無我亦是邪見。此事云何？答曰：有二諦。若說第一義諦，有我是為身見；若說世諦，無我是為邪見。若說世諦故有我，第一義諦故無我，是為正見。又第一義諦故說無，世諦故說有，不墮見中，如是有無二言皆通。如虎㗖子，若急則傷、若緩則失，如是若定說我則墮身見，定說無我則墮邪見。又過與不及二俱有過，若定說無是則為過，若定說有我是名不及，故經中說應捨二邊。若第一義諦故說無，世諦故說有，名捨二邊行於中道。又佛法名不可諍勝，若說第一義諦故無，則智者不勝；若說世諦故有，則凡夫不諍。又佛法名清淨中道非常非斷，第一義諦無故非常，世諦有故非斷。

問曰：若法第一義諦故無，便應是無，何為復說世諦故有？答曰：一切世間所有言說，謂業及業報、若縛若解等，皆從癡生。所以者何？是五陰空，如幻如炎，相續生故。欲度凡夫故隨順說有，若不說者，凡夫迷悶若墮斷滅，若不說諸陰則不可化，以罪福等業若縛若解皆不能成。若破此癡語，則自能入空，爾時無諸邪見，是故後說第一義諦。如初教觀身破男女相故，次以髮毛爪等分別身相但有五陰，後以空相滅五陰相，滅五陰相名第一義諦。又若說世諦故有，則不須復說第一義無。又經中說：若知諸法無自體性，則能入空。故知五陰亦無。又《第一義空經》中說：眼等以第一義諦故無，世諦故有。《大空經》中說：若言是老死，若言是人老死；若外道言身即是神，若言身異神異，是事義一而名異。若言身即是神，身異神異，是非梵行者。若遮是人老死即說無我，若遮是老死即破老死乃至無明，故知第一義中無老死等；言生緣老死，皆以世諦故說，是名中道。又《羅陀經》中說，佛語羅陀：色散壞破裂令滅不現，乃至識亦如是。如石壁等，以不實故可令不現。諸陰不現，亦以第一義無故。隨諸陰相在，則我心不畢竟斷，以因緣不滅故。如樹雖剪伐焚燒乃至灰炭，樹想猶隨；若此灰炭風吹水漂，樹想乃滅。如是若破裂散壞滅五陰相，爾時乃名空相具足。又如經說：羅陀！汝破裂散壞分析眾生令不現在。是經中說五陰無常眾生空無，先經中說五陰散滅是為法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若法第一義諦故無，便應是無，何為復說世諦故有？答曰：一切世間所有言說，謂業及業報、若縛若解等，皆從癡生。所以者何？是五陰空，如幻如炎，相續生故。欲度凡夫故隨順說有，若不說者，凡夫迷悶若墮斷滅，若不說諸陰則不可化，以罪福等業若縛若解皆不能成。若破此癡語，則自能入空，爾時無諸邪見，是故後說第一義諦。如初教觀身破男女相故，次以髮毛爪等分別身相但有五陰，後以空相滅五陰相，滅五陰相名第一義諦。又若說世諦故有，則不須復說第一義無。又經中說：若知諸法無自體性，則能入空。故知五陰亦無。又《第一義空經》中說：眼等以第一義諦故無，世諦故有。《大空經》中說：若言是老死，若言是人老死；若外道言身即是神，若言身異神異，是事義一而名異。若言身即是神，身異神異，是非梵行者。若遮是人老死即說無我，若遮是老死即破老死乃至無明，故知第一義中無老死等；言生緣老死，皆以世諦故說，是名中道。又《羅陀經》中說，佛語羅陀：色散壞破裂令滅不現，乃至識亦如是。如石壁等，以不實故可令不現。諸陰不現，亦以第一義無故。隨諸陰相在，則我心不畢竟斷，以因緣不滅故。如樹雖剪伐焚燒乃至灰炭，樹想猶隨；若此灰炭風吹水漂，樹想乃滅。如是若破裂散壞滅五陰相，爾時乃名空相具足。又如經說：羅陀！汝破裂散壞分析眾生令不現在。是經中說五陰無常眾生空無，先經中說五陰散滅是為法空。

邊見品第一百三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊見品第一百三十一

若說諸法或斷或常，是名邊見。有論師言，若人說我若斷若常，是名邊見，非一切法。所以者何？現見外物有斷滅故。經中說：有見名常，無見名斷。又身即是神，名為斷見。身異神異，是名常見。又死後不作名曰斷見，死後還作名為常見。死後亦作亦不作，是中所有作者名常，所不作者名斷。非作非不作亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說諸法或斷或常，是名邊見。有論師言，若人說我若斷若常，是名邊見，非一切法。所以者何？現見外物有斷滅故。經中說：有見名常，無見名斷。又身即是神，名為斷見。身異神異，是名常見。又死後不作名曰斷見，死後還作名為常見。死後亦作亦不作，是中所有作者名常，所不作者名斷。非作非不作亦如是。

問曰：是第四不應名見。答曰：是人於世諦中亦無人法，故名為見。常無常邊無邊等四句亦如是。又經中說：六觸入盡滅，有異餘即為常，無異餘即名斷。又若見我先作，後當更作，是名常見；我先不作，後不更作，是為斷見。又《邪見經》說：人身七分，地、水、火、風、苦、樂、壽命。若其死時，四大歸本，根歸虛空。又說：以刀輪害眾生，積為肉聚無殺生罪，是名斷見。及《梵網經》中說斷見相，若言有後世，作者即是受者，是名常見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是第四不應名見。答曰：是人於世諦中亦無人法，故名為見。常無常邊無邊等四句亦如是。又經中說：六觸入盡滅，有異餘即為常，無異餘即名斷。又若見我先作，後當更作，是名常見；我先不作，後不更作，是為斷見。又《邪見經》說：人身七分，地、水、火、風、苦、樂、壽命。若其死時，四大歸本，根歸虛空。又說：以刀輪害眾生，積為肉聚無殺生罪，是名斷見。及《梵網經》中說斷見相，若言有後世，作者即是受者，是名常見。

問曰：斷常見云何生？答曰：隨以何因緣說，死後還作是因緣，故生常邊見。隨以何因緣說，死後不作是因緣，故生斷滅見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：斷常見云何生？答曰：隨以何因緣說，死後還作是因緣，故生常邊見。隨以何因緣說，死後不作是因緣，故生斷滅見。

問曰：此見云何斷？答曰：正修習空則無我見，我見無故則無二邊。如《炎摩伽經》中說：若一一陰非人，和合陰亦非人，離陰亦非人。現在如是不可得，云何當說阿羅漢死後不作？故知人不可得。人不可得故，我見及斷常見亦無。又見諸法從眾緣生，則無二邊。又如說：見世間集則滅無見，見世間滅則滅有見。又行中道故則滅二邊。所以者何？見諸法相續生則滅斷見，見念念滅則滅常見。又說：五陰非即是人，亦不離陰是人，故知非常非斷。能得異身故不得為一，俱是眾生故不得為異。又五陰相續故，有眾生生死，是中不得言即，以是相續異故，亦不得言異，以相續中可說一故。又從此陰彼陰異故不得言常，從自相續因緣力生故不得言斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此見云何斷？答曰：正修習空則無我見，我見無故則無二邊。如《炎摩伽經》中說：若一一陰非人，和合陰亦非人，離陰亦非人。現在如是不可得，云何當說阿羅漢死後不作？故知人不可得。人不可得故，我見及斷常見亦無。又見諸法從眾緣生，則無二邊。又如說：見世間集則滅無見，見世間滅則滅有見。又行中道故則滅二邊。所以者何？見諸法相續生則滅斷見，見念念滅則滅常見。又說：五陰非即是人，亦不離陰是人，故知非常非斷。能得異身故不得為一，俱是眾生故不得為異。又五陰相續故，有眾生生死，是中不得言即，以是相續異故，亦不得言異，以相續中可說一故。又從此陰彼陰異故不得言常，從自相續因緣力生故不得言斷。

邪見品第一百三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見品第一百三十二

若實有法而生無心，是名邪見，如言無四諦、三寶等。經中說邪見，謂無施無祠無燒、無善無惡無善惡業報、無今世無後世、無父母無眾生受生，世間無阿羅漢正行正至自明了證此世後世，知我生盡、梵行已成、所作已辦，從此身已更無餘身者。施，名為利他故與。祠，名以韋陀語言因天故祠。燒，名於天祠中燒蘇等物。善，名能得愛果三種善業。惡，名得不愛果三種惡業。善惡業報，名今世善惡名等，及天身等後世報。今世名現在，後世名未來。父母名能生。眾生受生，名從今世至後世。阿羅漢，名盡煩惱者，謂無此事，故名邪見。又眾生垢淨、有知見無知見皆無因緣，又無力無勇及此果等，名為邪見。取要言之，所有倒心皆名邪見。如無常常想、苦為樂想、不淨淨想、無我我想，非勝勝想、勝非勝想，淨道非淨想、非淨道淨想，無中有想、有中無想。如是等諸顛倒心，謂阿毘曇中五見，《梵網經》中六十二見，皆名邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若實有法而生無心，是名邪見，如言無四諦、三寶等。經中說邪見，謂無施無祠無燒、無善無惡無善惡業報、無今世無後世、無父母無眾生受生，世間無阿羅漢正行正至自明了證此世後世，知我生盡、梵行已成、所作已辦，從此身已更無餘身者。施，名為利他故與。祠，名以韋陀語言因天故祠。燒，名於天祠中燒蘇等物。善，名能得愛果三種善業。惡，名得不愛果三種惡業。善惡業報，名今世善惡名等，及天身等後世報。今世名現在，後世名未來。父母名能生。眾生受生，名從今世至後世。阿羅漢，名盡煩惱者，謂無此事，故名邪見。又眾生垢淨、有知見無知見皆無因緣，又無力無勇及此果等，名為邪見。取要言之，所有倒心皆名邪見。如無常常想、苦為樂想、不淨淨想、無我我想，非勝勝想、勝非勝想，淨道非淨想、非淨道淨想，無中有想、有中無想。如是等諸顛倒心，謂阿毘曇中五見，《梵網經》中六十二見，皆名邪見。

問曰：是邪見云何生？答曰：以癡故生。染著非因以因，故邪見生。又以染著樂因故說無苦，又失空道故說無苦。以無受苦者故，若說世間萬物無因無緣，或說因自在等不因於愛，是名無集。隨以何因緣說無泥洹，或異說泥洹是名無滅，若無泥洹道何所至耶？或說更有異解脫道，謂斷食等，是名無道。無佛者，是人言：諸法無量，云何一人能盡知耶？或生是念：佛為人中之尊，以無人故，當知無佛；無煩惱盡，故名無法；無有正行得此法者，故曰無僧。以布施現果不可得故，謂無布施。又有經書說無布施，比知亦不決定，世間有好布施者而更貧窮、有慳貪者而得富貴，以是等因故說無施。無祠、無燒亦如是。若火燒物為灰，是中有何等果？無善惡無善惡業報者言：若神是常則無善惡，若神無常則無後世，無後世故則無善惡、無善惡業報、無今世者，分析諸法終歸都無。無後世者，隨以死後不作因緣故，謂無後世。無父母者，亦以分分析之令盡。又說，如因糞生虫，糞非虫父母。又頭等身分，非即父母身分。又諸法念念滅故，以何為父母耶？無眾生受生者，眾生法無故，今世尚無，況能受身。又思惟言：是眾生為是身耶、為非身耶？若是身者，眼見此身埋則為土、燒則成灰、虫食為糞，故無受生。非身則有二種，若心、若離心。若是心者，心法生滅念念不住，況至後身。若離心則不計我，於他心中尚不計我，況無心處，是故無受生者。無阿羅漢者，是人見一切人，飢則求食、寒則求溫、熱則求涼、毀害則瞋、敬養則喜，故無有能盡煩惱者。又經書或說無阿羅漢，隨逐此經故生是見。垢淨等無因緣者，是人見此垢法自然而生。又有垢者即體是垢，故說無因。知見無知見亦如是。無力無勇者，見一切眾生皆假因緣。或有言：由自在天能有所作。又見眾生屬業因緣不自在故，說無力無勇及此果。無常常想者，隨以何因緣破念念滅，以是因緣故生常見，又說諸法滅時還為微塵，或言還歸本性。又諸法雖滅，以憶想故能受苦樂，則生常想。又說神是常、音聲亦常，以是等緣故生常想。苦謂樂者，隨以何因緣說言有樂，如先三受品中說，以是因緣故生樂想。不淨淨想者，以染著身故，眼見不淨而生淨想。或作是念，我得人根，見此人身不淨，更有眾生以之為淨，如是等緣故生淨想。無我我想者，見陰相續生，而取一相以之為我。又如先生身見因緣，以是因緣故生我想。非勝勝想者，是人於富蘭那等外道師中而生勝想。又梵王自說：我是大梵天王、造萬物者如是等。有人言：若人具足受五欲樂，是名勝法。又言：若人離欲入初禪乃至四禪，是最勝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是邪見云何生？答曰：以癡故生。染著非因以因，故邪見生。又以染著樂因故說無苦，又失空道故說無苦。以無受苦者故，若說世間萬物無因無緣，或說因自在等不因於愛，是名無集。隨以何因緣說無泥洹，或異說泥洹是名無滅，若無泥洹道何所至耶？或說更有異解脫道，謂斷食等，是名無道。無佛者，是人言：諸法無量，云何一人能盡知耶？或生是念：佛為人中之尊，以無人故，當知無佛；無煩惱盡，故名無法；無有正行得此法者，故曰無僧。以布施現果不可得故，謂無布施。又有經書說無布施，比知亦不決定，世間有好布施者而更貧窮、有慳貪者而得富貴，以是等因故說無施。無祠、無燒亦如是。若火燒物為灰，是中有何等果？無善惡無善惡業報者言：若神是常則無善惡，若神無常則無後世，無後世故則無善惡、無善惡業報、無今世者，分析諸法終歸都無。無後世者，隨以死後不作因緣故，謂無後世。無父母者，亦以分分析之令盡。又說，如因糞生虫，糞非虫父母。又頭等身分，非即父母身分。又諸法念念滅故，以何為父母耶？無眾生受生者，眾生法無故，今世尚無，況能受身。又思惟言：是眾生為是身耶、為非身耶？若是身者，眼見此身埋則為土、燒則成灰、虫食為糞，故無受生。非身則有二種，若心、若離心。若是心者，心法生滅念念不住，況至後身。若離心則不計我，於他心中尚不計我，況無心處，是故無受生者。無阿羅漢者，是人見一切人，飢則求食、寒則求溫、熱則求涼、毀害則瞋、敬養則喜，故無有能盡煩惱者。又經書或說無阿羅漢，隨逐此經故生是見。垢淨等無因緣者，是人見此垢法自然而生。又有垢者即體是垢，故說無因。知見無知見亦如是。無力無勇者，見一切眾生皆假因緣。或有言：由自在天能有所作。又見眾生屬業因緣不自在故，說無力無勇及此果。無常常想者，隨以何因緣破念念滅，以是因緣故生常見，又說諸法滅時還為微塵，或言還歸本性。又諸法雖滅，以憶想故能受苦樂，則生常想。又說神是常、音聲亦常，以是等緣故生常想。苦謂樂者，隨以何因緣說言有樂，如先三受品中說，以是因緣故生樂想。不淨淨想者，以染著身故，眼見不淨而生淨想。或作是念，我得人根，見此人身不淨，更有眾生以之為淨，如是等緣故生淨想。無我我想者，見陰相續生，而取一相以之為我。又如先生身見因緣，以是因緣故生我想。非勝勝想者，是人於富蘭那等外道師中而生勝想。又梵王自說：我是大梵天王、造萬物者如是等。有人言：若人具足受五欲樂，是名勝法。又言：若人離欲入初禪乃至四禪，是最勝

法。又說：世間現見眾生中，婆羅門為尊，非現見眾生中天為最尊，是非勝勝想。勝非勝想者，一切眾生中佛為最勝，有人於中不生勝想，作如是言：是剎利種，又學道日淺，又謂佛法言不巧妙，文辭煩重不如韋陀，此不名勝。眾僧中有四品人，是故不勝。如是等勝中生非勝想。非淨道中淨道想者，若人言以灰水等洗令人清淨，又說生死盡訖名清淨道。又但貪著持戒梵行供養天等，亦說由自在天故得清淨。或說苦行本業盡故名清淨道。又斷葷辛及蘇酪等故得清淨。又淨洗浴，以韋陀語呪然後飲食，名清淨道。以如是等種種邪道而得解脫，不以八直為清淨道。有中生無想者，若法世諦中有，亦說為無。無中生有想者，若說有陀羅驃、有有分者，亦說有數量等求那，亦說總相別相及集，亦說世性等無物為有。如是等因緣生顛倒心，皆名邪見。於此邪見中別四種見，餘殘重者皆名邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法。又說：世間現見眾生中，婆羅門為尊，非現見眾生中天為最尊，是非勝勝想。勝非勝想者，一切眾生中佛為最勝，有人於中不生勝想，作如是言：是剎利種，又學道日淺，又謂佛法言不巧妙，文辭煩重不如韋陀，此不名勝。眾僧中有四品人，是故不勝。如是等勝中生非勝想。非淨道中淨道想者，若人言以灰水等洗令人清淨，又說生死盡訖名清淨道。又但貪著持戒梵行供養天等，亦說由自在天故得清淨。或說苦行本業盡故名清淨道。又斷葷辛及蘇酪等故得清淨。又淨洗浴，以韋陀語呪然後飲食，名清淨道。以如是等種種邪道而得解脫，不以八直為清淨道。有中生無想者，若法世諦中有，亦說為無。無中生有想者，若說有陀羅驃、有有分者，亦說有數量等求那，亦說總相別相及集，亦說世性等無物為有。如是等因緣生顛倒心，皆名邪見。於此邪見中別四種見，餘殘重者皆名邪見。

問曰：是邪見云何斷？答曰：經中佛說，正見能消邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是邪見云何斷？答曰：經中佛說，正見能消邪見。

問曰：正見云何生？答曰：若見聞比知正決定故，則正見生。又善修正定則正見生，如經說：攝心能如實知，非散心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：正見云何生？答曰：若見聞比知正決定故，則正見生。又善修正定則正見生，如經說：攝心能如實知，非散心也。

問曰：是邪見有何等過？答曰：一切過咎及諸衰惱皆由邪見。此人謂無罪福及善惡業報，故現在無諸好事，況未來世。如是破善惡人，名斷善根，決定當墮阿鼻地獄。如阿毘曇六足中說，殺是人罪，輕殺虫蟻。又此邪見人污染世間，為多減損眾生故生，如毒樹生為惱害故。又此人所起身口意業皆為惡報，如經中說：邪見人所起身口意業欲瞋思念皆為惡報，如種苦瓠、拘賒毒枝必害蔓陀樹種，是中所有地種水火風種皆為苦味，以種苦故。如是邪見人諸餘心心數法，以邪見故皆得惡報，是故此人雖有施等終無好果，以先為邪見心所壞故。是人所作不善皆是增上，以久集惡心故。又以戒法故能制非法，是人無善惡故無所禁忌，深為放逸行不善法，定破慚愧二種白法，與畜生無異。又若人言無善惡，是人心中常懷不善。又是人無有能受善法因緣。所以者何？是人不能親近善人、不聞善法，惡心易起、善心難生，以易起惡故無善因緣，如是漸積則斷善根。又此邪見人名在難處，如地獄眾生不任得道。如此人雖生中國，具足六根能別好醜，亦不任得道。又此邪見人無惡不造，不忌輕重。又少作不善亦墮地獄，以重罪心起是業故。如業品中解地獄業，以是因緣此人所作皆為地獄。又此人不能盡罪惡業，以不善法常在心故。又此人展轉地獄難得解脫。所以者何？斷善根人，若善根未相續間，終不脫地獄，是人邪見在心中故，善根云何得相續耶？又邪見人名不可治，猶如病人死相已現，雖有良醫不能復治。是人亦爾，無餘善故，乃至諸佛亦不能治，是故必墮阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是邪見有何等過？答曰：一切過咎及諸衰惱皆由邪見。此人謂無罪福及善惡業報，故現在無諸好事，況未來世。如是破善惡人，名斷善根，決定當墮阿鼻地獄。如阿毘曇六足中說，殺是人罪，輕殺虫蟻。又此邪見人污染世間，為多減損眾生故生，如毒樹生為惱害故。又此人所起身口意業皆為惡報，如經中說：邪見人所起身口意業欲瞋思念皆為惡報，如種苦瓠、拘賒毒枝必害蔓陀樹種，是中所有地種水火風種皆為苦味，以種苦故。如是邪見人諸餘心心數法，以邪見故皆得惡報，是故此人雖有施等終無好果，以先為邪見心所壞故。是人所作不善皆是增上，以久集惡心故。又以戒法故能制非法，是人無善惡故無所禁忌，深為放逸行不善法，定破慚愧二種白法，與畜生無異。又若人言無善惡，是人心中常懷不善。又是人無有能受善法因緣。所以者何？是人不能親近善人、不聞善法，惡心易起、善心難生，以易起惡故無善因緣，如是漸積則斷善根。又此邪見人名在難處，如地獄眾生不任得道。如此人雖生中國，具足六根能別好醜，亦不任得道。又此邪見人無惡不造，不忌輕重。又少作不善亦墮地獄，以重罪心起是業故。如業品中解地獄業，以是因緣此人所作皆為地獄。又此人不能盡罪惡業，以不善法常在心故。又此人展轉地獄難得解脫。所以者何？斷善根人，若善根未相續間，終不脫地獄，是人邪見在心中故，善根云何得相續耶？又邪見人名不可治，猶如病人死相已現，雖有良醫不能復治。是人亦爾，無餘善故，乃至諸佛亦不能治，是故必墮阿鼻地獄。

二取品第一百三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二取品第一百三十三

於非實事中生決定心，但是事實，餘皆妄語，是名見取。及先說非勝法中定生勝想，亦名見取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於非實事中生決定心，但是事實，餘皆妄語，是名見取。及先說非勝法中定生勝想，亦名見取。

問曰：見取有何過？答曰：是人得少功德自以為足。又是人唐勞其功。所以者何？是人於非善事中生妙善想，勤加精進，以是因緣後則心悔。又是人為智者所笑，以非勝中生勝想故。又若人非勝謂勝是愚癡相，猶如盲人於瓦礫中生金銀想，為有目者之所輕笑。見取有如是等過。若人捨智，以洗浴等戒望得清淨，名為戒取。問曰：不以戒故得清淨耶？答曰：以智慧得清淨戒，為智慧根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：見取有何過？答曰：是人得少功德自以為足。又是人唐勞其功。所以者何？是人於非善事中生妙善想，勤加精進，以是因緣後則心悔。又是人為智者所笑，以非勝中生勝想故。又若人非勝謂勝是愚癡相，猶如盲人於瓦礫中生金銀想，為有目者之所輕笑。見取有如是等過。若人捨智，以洗浴等戒望得清淨，名為戒取。問曰：不以戒故得清淨耶？答曰：以智慧得清淨戒，為智慧根本。

問曰：戒取有何過？答曰：所說見取之過，以下事為足等，皆是此過。又戒取因緣唐受諸苦，謂受寒熱、臥灰土木刺棘等上、投淵赴火自墜高等，後世亦受劇苦果報。如經中說：持牛戒若成則還為牛，若不能成則墮地獄。又此人從冥入冥，以受此法現世得苦、後亦苦故。又此人得深重罪。所以者何？以非法為法，毀壞真法，亦謗行正法者，令多眾生背真淨法、墮罪中故，積集大罪，故受阿鼻地獄果報。寧止不行勿行邪道。所以者何？若本不行，易令行道，邪行敗心故難入道。又雖是怨賊，不能令人衰惱，如生邪見。所以者何？怨賊不能污人，如隨逐邪見，受外道所行種種邪戒，裸形無恥、灰土塗身、拔髮等故。又此邪見人，皆失世間一切利樂，現在失五欲樂，後失生善處樂及泥洹樂。若人求樂得苦、求解得縛，不名狂耶？所以者何？以施一飡因緣可得生天，此人行邪行故，雖施身命無所利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：戒取有何過？答曰：所說見取之過，以下事為足等，皆是此過。又戒取因緣唐受諸苦，謂受寒熱、臥灰土木刺棘等上、投淵赴火自墜高等，後世亦受劇苦果報。如經中說：持牛戒若成則還為牛，若不能成則墮地獄。又此人從冥入冥，以受此法現世得苦、後亦苦故。又此人得深重罪。所以者何？以非法為法，毀壞真法，亦謗行正法者，令多眾生背真淨法、墮罪中故，積集大罪，故受阿鼻地獄果報。寧止不行勿行邪道。所以者何？若本不行，易令行道，邪行敗心故難入道。又雖是怨賊，不能令人衰惱，如生邪見。所以者何？怨賊不能污人，如隨逐邪見，受外道所行種種邪戒，裸形無恥、灰土塗身、拔髮等故。又此邪見人，皆失世間一切利樂，現在失五欲樂，後失生善處樂及泥洹樂。若人求樂得苦、求解得縛，不名狂耶？所以者何？以施一飡因緣可得生天，此人行邪行故，雖施身命無所利益。

隨煩惱品第一百三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨煩惱品第一百三十四

心重欲眠名睡。心攝離覺名眠。心散諸塵名掉。心懷憂結名悔，所謂不應作而作、應作而不作。曲心詐善名諂。諂心事成名誑。自作惡不羞名無慚。眾中為惡不羞不戁名無愧。心隨不善名放逸。實無功德，示相令人謂有，名詐現奇特。為利養故，口悅人意，名羅波那。欲得他物，表欲得相，如言此物好等，名為現相。若為呰毀此人，故稱讚餘人，如言汝父精進汝不及也，名為憿切。若以施求施，言是施物從某邊得，如是等名以利求利。若人有喜睡病，名單致利。若得好處，行道因緣具足，而常愁憂，名為不喜。若人頻申身不調適，為睡眠因緣，名為頻申。若人不知調適飲食多少，名初不調。若不堪精進，名為退心。若諸尊長有所言說，不敬不畏，名不敬肅。喜樂惡人，名樂惡友。如是等名隨煩惱，從煩惱生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心重欲眠名睡。心攝離覺名眠。心散諸塵名掉。心懷憂結名悔，所謂不應作而作、應作而不作。曲心詐善名諂。諂心事成名誑。自作惡不羞名無慚。眾中為惡不羞不戁名無愧。心隨不善名放逸。實無功德，示相令人謂有，名詐現奇特。為利養故，口悅人意，名羅波那。欲得他物，表欲得相，如言此物好等，名為現相。若為呰毀此人，故稱讚餘人，如言汝父精進汝不及也，名為憿切。若以施求施，言是施物從某邊得，如是等名以利求利。若人有喜睡病，名單致利。若得好處，行道因緣具足，而常愁憂，名為不喜。若人頻申身不調適，為睡眠因緣，名為頻申。若人不知調適飲食多少，名初不調。若不堪精進，名為退心。若諸尊長有所言說，不敬不畏，名不敬肅。喜樂惡人，名樂惡友。如是等名隨煩惱，從煩惱生故。

不善根品第一百三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善根品第一百三十五

三不善根，謂貪、恚、癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根，謂貪、恚、癡。

問曰：憍慢等亦應是不善根，何故但說三耶？答曰：一切煩惱皆是三種煩惱分，慢等是癡分，故不別說。又三種煩惱多在眾生心中，慢等不爾。又一切未離欲者乃至蚊蟻，是三煩惱皆在心中，憍慢等不如是。又貪是瞋不善根，違失所貪則隨生瞋。癡為二本。所以者何？若人無癡，則不貪瞋。又經中說：十不善業有三種，從貪瞋癡生。不說從慢等生。又有三種受，更無第四。是三受中三煩惱使，若別有慢等，於何受中使？是事實不可說，當知此三是諸煩惱本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：憍慢等亦應是不善根，何故但說三耶？答曰：一切煩惱皆是三種煩惱分，慢等是癡分，故不別說。又三種煩惱多在眾生心中，慢等不爾。又一切未離欲者乃至蚊蟻，是三煩惱皆在心中，憍慢等不如是。又貪是瞋不善根，違失所貪則隨生瞋。癡為二本。所以者何？若人無癡，則不貪瞋。又經中說：十不善業有三種，從貪瞋癡生。不說從慢等生。又有三種受，更無第四。是三受中三煩惱使，若別有慢等，於何受中使？是事實不可說，當知此三是諸煩惱本。

問曰：何故樂受中貪使？對曰：現見此中生故。如經中說：人得樂觸生喜、苦觸則不喜，是人於諸受中集滅味過出不如實知故。不苦不樂受中無明使使。所以者何？是人於無色界繫諸陰相續不如實知故，則於是中生寂滅想、若解脫想、若不苦不樂想、若我想，是故說不苦不樂中癡生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故樂受中貪使？對曰：現見此中生故。如經中說：人得樂觸生喜、苦觸則不喜，是人於諸受中集滅味過出不如實知故。不苦不樂受中無明使使。所以者何？是人於無色界繫諸陰相續不如實知故，則於是中生寂滅想、若解脫想、若不苦不樂想、若我想，是故說不苦不樂中癡生。

問曰：是諸使為法中使、眾生中使耶？答曰：因法生眾生心，隨眾生心則受諸受，隨諸受貪等煩惱使，故知因法生使而使眾生。何以知之？若眾生未斷此使則此使使，若斷則不復使。若法中使，法常有故，使應常使，常不應斷。又非眾生數亦應有使，若然者，若以人使故壁等有使，以人識故，壁等亦應有識，是事實無。然則無阿羅漢，餘人使故有使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是諸使為法中使、眾生中使耶？答曰：因法生眾生心，隨眾生心則受諸受，隨諸受貪等煩惱使，故知因法生使而使眾生。何以知之？若眾生未斷此使則此使使，若斷則不復使。若法中使，法常有故，使應常使，常不應斷。又非眾生數亦應有使，若然者，若以人使故壁等有使，以人識故，壁等亦應有識，是事實無。然則無阿羅漢，餘人使故有使。

問曰：是使未斷則使，斷則不使。答曰：二種使使，一緣使、二相應使。是使若斷若不斷，即是緣及相應，何故說斷則不使？若爾，更應說第三使相，以不可說故當知無也。又使能緣異地而不使，故知但眾生中使，非法中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是使未斷則使，斷則不使。答曰：二種使使，一緣使、二相應使。是使若斷若不斷，即是緣及相應，何故說斷則不使？若爾，更應說第三使相，以不可說故當知無也。又使能緣異地而不使，故知但眾生中使，非法中也。

問曰：二種使使，一緣使、二相應使。是眾生諸使非緣非相應，云何當使？答曰：是事先答，諸使因法生而使眾生，如阿毘曇身中說欲界眾生幾使使等。若不使眾生，云何有如是問？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：二種使使，一緣使、二相應使。是眾生諸使非緣非相應，云何當使？答曰：是事先答，諸使因法生而使眾生，如阿毘曇身中說欲界眾生幾使使等。若不使眾生，云何有如是問？

問曰：若使使眾生，經中說樂受中貪使，此則相違。答曰：是不盡語，應言樂受中生貪而使眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若使使眾生，經中說樂受中貪使，此則相違。答曰：是不盡語，應言樂受中生貪而使眾生。

問曰：是貪亦因色等生，此中何故但說因樂受生？答曰：以憶想分別歡喜等故貪生，非但從色等生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是貪亦因色等生，此中何故但說因樂受生？答曰：以憶想分別歡喜等故貪生，非但從色等生。

問曰：因苦受亦生貪，如說樂者不求、苦者多求。何故但說從樂受生？答曰：不以苦受故貪生，是人為苦所惱，故於樂受中生貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：因苦受亦生貪，如說樂者不求、苦者多求。何故但說從樂受生？答曰：不以苦受故貪生，是人為苦所惱，故於樂受中生貪。

問曰：不苦不樂受中亦貪使使，何故但說樂受中耶？答曰：是人以不苦不樂受為樂故貪生，故說樂受中貪使。以此三受中三煩惱使，故但說三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不苦不樂受中亦貪使使，何故但說樂受中耶？答曰：是人以不苦不樂受為樂故貪生，故說樂受中貪使。以此三受中三煩惱使，故但說三。

雜煩惱品第一百三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜煩惱品第一百三十六

問曰：經中說三漏，欲漏、有漏、無明漏。何者是？答曰：欲界中除無明，餘一切煩惱名為欲漏；色無色界有漏亦如是；三界無明名無明漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說三漏，欲漏、有漏、無明漏。何者是？答曰：欲界中除無明，餘一切煩惱名為欲漏；色無色界有漏亦如是；三界無明名無明漏。

問曰：諸漏云何增長？答曰：以下中上法故漸次增長。又得色等勝緣故諸漏增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸漏云何增長？答曰：以下中上法故漸次增長。又得色等勝緣故諸漏增長。

問曰：是三漏云何說為七漏？答曰：實漏有二種，見諦斷是諸漏根本，思惟斷是諸漏果。五助漏因緣合說為七。即此煩惱，佛隨義故說三漏、四流、四縛、四取、四結等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是三漏云何說為七漏？答曰：實漏有二種，見諦斷是諸漏根本，思惟斷是諸漏果。五助漏因緣合說為七。即此煩惱，佛隨義故說三漏、四流、四縛、四取、四結等。

問曰：四流，欲流、有流、見流、無明流，何者是？答曰：除見及無明，餘欲界一切煩惱是名欲流，色無色界有流亦如是，諸見名見流，無明名無明流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四流，欲流、有流、見流、無明流，何者是？答曰：除見及無明，餘欲界一切煩惱是名欲流，色無色界有流亦如是，諸見名見流，無明名無明流。

問曰：流中何故別說見流，漏中不說耶？答曰：外道多為見所漂流，是故流中別說。以能漂沒故名為流，能繫三有故名為縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：流中何故別說見流，漏中不說耶？答曰：外道多為見所漂流，是故流中別說。以能漂沒故名為流，能繫三有故名為縛。

問曰：四取，欲取、見取、戒取、我語取，何者是？答曰：無我故但取是語，名我語取。若人有我見，即生二邊是我，若常、若無常。若定言無常則取五欲，以無後世故染著現在樂。若定言常，鈍根者則取持戒望後世樂。小利根者作如是念：若神是常，則苦樂不變，則無罪福。故起邪見。如是但因我語故生四取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四取，欲取、見取、戒取、我語取，何者是？答曰：無我故但取是語，名我語取。若人有我見，即生二邊是我，若常、若無常。若定言無常則取五欲，以無後世故染著現在樂。若定言常，鈍根者則取持戒望後世樂。小利根者作如是念：若神是常，則苦樂不變，則無罪福。故起邪見。如是但因我語故生四取。

問曰：四結，貪嫉身結、瞋恚身結、戒取身結、貪著是實取身結，何者是？答曰：貪嫉他物，他人不與則生瞋心，以鞭杖等取，是在家人鬪諍根本，亦名隨樂邊。若人持戒，欲以此戒而得清淨，即謂是實、餘妄語，是見則隨，是出家人諍訟根本，亦名隨苦邊。五陰名身，是四結要須身口成，故名為身結。又有人言，是四法能繫縛生死，故名為結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四結，貪嫉身結、瞋恚身結、戒取身結、貪著是實取身結，何者是？答曰：貪嫉他物，他人不與則生瞋心，以鞭杖等取，是在家人鬪諍根本，亦名隨樂邊。若人持戒，欲以此戒而得清淨，即謂是實、餘妄語，是見則隨，是出家人諍訟根本，亦名隨苦邊。五陰名身，是四結要須身口成，故名為身結。又有人言，是四法能繫縛生死，故名為結。

問曰：五蓋，貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，是事云何？答曰：人貪著諸欲故瞋恚隨逐，如經中說：從愛生恚及嫉妬等煩惱、鞭杖等惡業，皆以貪欲故生。是人身心為貪恚所壞。多事疲勞則欲睡眠，是人睡眠小息，貪恚還來散亂其心，不得禪定心，隨外緣故生掉戲。不淨業人心常憂悔，以散心悔心故心常生疑，有解脫不？如王子語阿夷羅曰沙彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五蓋，貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑，是事云何？答曰：人貪著諸欲故瞋恚隨逐，如經中說：從愛生恚及嫉妬等煩惱、鞭杖等惡業，皆以貪欲故生。是人身心為貪恚所壞。多事疲勞則欲睡眠，是人睡眠小息，貪恚還來散亂其心，不得禪定心，隨外緣故生掉戲。不淨業人心常憂悔，以散心悔心故心常生疑，有解脫不？如王子語阿夷羅曰沙彌。

問曰：何故名蓋？答曰：貪欲、瞋恚能覆戒品，掉悔能覆定品，睡眠能覆慧品。有人為除此蓋故，說是善是不善，是人於中生疑，為有為無？此疑成故能覆三品。是五蓋，三法力強，故獨名為蓋，二蓋力薄，故二法合成。又此二蓋生因緣俱，是故合說。睡眠因緣五法，謂單致利、不喜、頻申、食不調、心退沒。掉悔因緣四法，謂親里覺、國土覺、不死覺、憶念先所戲樂言笑，是名生因。藥亦同故，睡眠以慧為藥，掉悔以定為藥。覆亦同故，二合為蓋。此五法或是蓋或非蓋，欲界繫不善名為蓋，餘不名蓋。五下分結，貪欲、瞋恚、戒取，以墮下故名為下分，如持牛戒成則為牛、不成則入地獄，礙障離欲身見，是四根本，是名為五。又以貪恚故不出欲界，身見不出我心，戒取不出下法，疑不出凡夫。又貪欲瞋恚故不過欲界，若過還為所牽。餘三不過凡夫，故名下分。五上分者，掉戲壞禪定，故心不寂滅，是掉戲隨取相，憍慢故生。是取相心從無明生，故有色染、無色染。此五結，學人以之為上行，故名上分。是五結，於學心中說，不為凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故名蓋？答曰：貪欲、瞋恚能覆戒品，掉悔能覆定品，睡眠能覆慧品。有人為除此蓋故，說是善是不善，是人於中生疑，為有為無？此疑成故能覆三品。是五蓋，三法力強，故獨名為蓋，二蓋力薄，故二法合成。又此二蓋生因緣俱，是故合說。睡眠因緣五法，謂單致利、不喜、頻申、食不調、心退沒。掉悔因緣四法，謂親里覺、國土覺、不死覺、憶念先所戲樂言笑，是名生因。藥亦同故，睡眠以慧為藥，掉悔以定為藥。覆亦同故，二合為蓋。此五法或是蓋或非蓋，欲界繫不善名為蓋，餘不名蓋。五下分結，貪欲、瞋恚、戒取，以墮下故名為下分，如持牛戒成則為牛、不成則入地獄，礙障離欲身見，是四根本，是名為五。又以貪恚故不出欲界，身見不出我心，戒取不出下法，疑不出凡夫。又貪欲瞋恚故不過欲界，若過還為所牽。餘三不過凡夫，故名下分。五上分者，掉戲壞禪定，故心不寂滅，是掉戲隨取相，憍慢故生。是取相心從無明生，故有色染、無色染。此五結，學人以之為上行，故名上分。是五結，於學心中說，不為凡夫。

問曰：掉戲何故於色無色界說名為結，欲界中不說耶？答曰：彼中無麁煩惱，故掉戲明了。又此掉戲於壞定有力，故說為結，斷此上分則得解脫。有人色無色中生解脫想，為遮此故，說有上結。五慳者，住處慳、家慳、施慳、稱讚慳、法慳。住處慳者，獨我住此，不用餘人。家慳者，獨我入出此家，不用餘人，設有餘人，我於中勝。施慳者，我於此中獨得布施，勿與餘人；設有餘人，勿令過我。稱讚慳者，獨稱讚我，勿讚餘人；設讚餘人，亦勿令勝我。法慳者，獨我知十二部經義，又知深義祕而不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：掉戲何故於色無色界說名為結，欲界中不說耶？答曰：彼中無麁煩惱，故掉戲明了。又此掉戲於壞定有力，故說為結，斷此上分則得解脫。有人色無色中生解脫想，為遮此故，說有上結。五慳者，住處慳、家慳、施慳、稱讚慳、法慳。住處慳者，獨我住此，不用餘人。家慳者，獨我入出此家，不用餘人，設有餘人，我於中勝。施慳者，我於此中獨得布施，勿與餘人；設有餘人，勿令過我。稱讚慳者，獨稱讚我，勿讚餘人；設讚餘人，亦勿令勝我。法慳者，獨我知十二部經義，又知深義祕而不說。

問曰：是五慳有何等過？答曰：是住處等多人共有，是人既捨自家，於共有中更生慳悋，是弊煩惱。又此人於解脫中終無有分。所以者何？是人於共有法尚不能捨，何況能捨自五陰耶？又此人墮餓鬼等諸惡處生。又此人以利養覆心，則生憍慢輕餘善人，故墮地獄。又壞他施故，若得人身則為貧窮。又以慳心斷施者功德、受者施物，故得重罪。若慳悋法得盲等罪，所謂生盲及多惡中生，不得自在，退失聖胎，三世十方諸佛怨賊，往來生死常為愚癡，善人遠離，離善人故無惡不起。惡名三種，惡惡、大惡、惡中。惡惡名殺盜等。大惡名自殺亦教人殺、自慳亦教人慳。惡中惡名自悋法亦教人悋法，是人悋法令多人墮惡，亦是滅佛法道。如經中說：住處慳有五過，未來善比丘不欲令來，已來則頻蹙不喜、念欲令去，藏僧施物，於僧施物生我所心。家慳有五過，以貪著家故則與白衣共同憂喜，斷白衣為福、受者得施，斷此二故即生此家為廁中鬼。施慳有五過，常乏資生、破二人利、訾毀善人、心常憂惱。稱讚慳有五過，聞讚餘人心常擾濁、於百千世常無淨心、呵毀善人、自高己身卑下他人、常被惡名。又一切慳總有斯過，謂積聚多物、畏怖大眾，多人憎惡心常擾濁，身常孤煢生下賤家。如是無量是五慳過。五心栽：疑佛、疑法、疑戒、疑教化；若有比丘為佛及諸大人所稱讚者，是人則以惡口讒刺。是名為五。疑佛者，作如是念：佛為大、富蘭那等為大耶？疑法者，佛法為勝、違陀等為勝耶？疑戒者，佛所說戒為勝、鷄狗等戒為勝耶？疑教化者，阿那波那等教法為能至泥洹不？讒刺者，以瞋恚心、無畏敬心侵惱善人。是人以此五法敗壞其心，不任種諸善根，故名心栽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是五慳有何等過？答曰：是住處等多人共有，是人既捨自家，於共有中更生慳悋，是弊煩惱。又此人於解脫中終無有分。所以者何？是人於共有法尚不能捨，何況能捨自五陰耶？又此人墮餓鬼等諸惡處生。又此人以利養覆心，則生憍慢輕餘善人，故墮地獄。又壞他施故，若得人身則為貧窮。又以慳心斷施者功德、受者施物，故得重罪。若慳悋法得盲等罪，所謂生盲及多惡中生，不得自在，退失聖胎，三世十方諸佛怨賊，往來生死常為愚癡，善人遠離，離善人故無惡不起。惡名三種，惡惡、大惡、惡中。惡惡名殺盜等。大惡名自殺亦教人殺、自慳亦教人慳。惡中惡名自悋法亦教人悋法，是人悋法令多人墮惡，亦是滅佛法道。如經中說：住處慳有五過，未來善比丘不欲令來，已來則頻蹙不喜、念欲令去，藏僧施物，於僧施物生我所心。家慳有五過，以貪著家故則與白衣共同憂喜，斷白衣為福、受者得施，斷此二故即生此家為廁中鬼。施慳有五過，常乏資生、破二人利、訾毀善人、心常憂惱。稱讚慳有五過，聞讚餘人心常擾濁、於百千世常無淨心、呵毀善人、自高己身卑下他人、常被惡名。又一切慳總有斯過，謂積聚多物、畏怖大眾，多人憎惡心常擾濁，身常孤煢生下賤家。如是無量是五慳過。五心栽：疑佛、疑法、疑戒、疑教化；若有比丘為佛及諸大人所稱讚者，是人則以惡口讒刺。是名為五。疑佛者，作如是念：佛為大、富蘭那等為大耶？疑法者，佛法為勝、違陀等為勝耶？疑戒者，佛所說戒為勝、鷄狗等戒為勝耶？疑教化者，阿那波那等教法為能至泥洹不？讒刺者，以瞋恚心、無畏敬心侵惱善人。是人以此五法敗壞其心，不任種諸善根，故名心栽。

問曰：是人何故於佛等生疑？答曰：是人不能多聞，是故生疑，若多聞者疑則薄少。此人愚癡無智，不知分別佛法、異法，是故生疑。又此人於法不能得味，是故生疑。又不聞不讀違陀等經，聞人稱讚故生貴心。又是人世世邪疑偏多，心常濁故，於佛等疑，如佛侍者蘇那剎多羅。又此人與多邪見人共同事業，故令生疑。又此人讀誦違伽陀和羅那等邪見經，故壞正智慧，是故生疑。又此人於諸法義喜生邪念，不能得造經者意，是故生疑。又此人始終不能得自利功德，以此緣故於佛等生疑。五心縛：若人不離身欲故貪著身，不離五欲故貪著欲，又與在家出家人和合，於聖語義中心不喜樂，得少利事自以為足。是中四縛因貪欲起。若人不離內身欲故，於外色等欲中生著，是故樂與眾鬧和合。以樂憒鬧故，於聖語義示寂滅法中心不喜樂，是故於持戒、多聞及禪定等少利事中自以為足，以貪著此少利事故亡失大利。智者不應貪著小事以妨大利，是人若離八難得人身難故，應一心勤加精進。又凡夫法不可信也，若離此具足因緣或有餘緣，終不復能得入聖道。又不貪小利則能得出家果報，亦死時不悔，亦能自利利他。又此人於功德中尚不貪著，何況惡法，故名正行。又凡夫過咎所不能染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是人何故於佛等生疑？答曰：是人不能多聞，是故生疑，若多聞者疑則薄少。此人愚癡無智，不知分別佛法、異法，是故生疑。又此人於法不能得味，是故生疑。又不聞不讀違陀等經，聞人稱讚故生貴心。又是人世世邪疑偏多，心常濁故，於佛等疑，如佛侍者蘇那剎多羅。又此人與多邪見人共同事業，故令生疑。又此人讀誦違伽陀和羅那等邪見經，故壞正智慧，是故生疑。又此人於諸法義喜生邪念，不能得造經者意，是故生疑。又此人始終不能得自利功德，以此緣故於佛等生疑。五心縛：若人不離身欲故貪著身，不離五欲故貪著欲，又與在家出家人和合，於聖語義中心不喜樂，得少利事自以為足。是中四縛因貪欲起。若人不離內身欲故，於外色等欲中生著，是故樂與眾鬧和合。以樂憒鬧故，於聖語義示寂滅法中心不喜樂，是故於持戒、多聞及禪定等少利事中自以為足，以貪著此少利事故亡失大利。智者不應貪著小事以妨大利，是人若離八難得人身難故，應一心勤加精進。又凡夫法不可信也，若離此具足因緣或有餘緣，終不復能得入聖道。又不貪小利則能得出家果報，亦死時不悔，亦能自利利他。又此人於功德中尚不貪著，何況惡法，故名正行。又凡夫過咎所不能染。

問曰：何謂凡夫過耶？答曰：經中說，凡夫應二十種自折伏心。應作是念：我但形服異俗，空無所得，我當以不善而死，當墮大怖畏海，當之畏處。不知無畏處亦不知道，不得禪定數受身苦，難離八難怨賊常隨，諸道皆開未脫惡道，常為無量諸見所縛，於五逆罪未能防制，無始生死未有邊際，不作不得罪福，善惡不得相伐，不為善法終無安隱，所作善惡終不亡失，我當以不調至死。是二十法所不能污。又所應作者是人已作，故心不悔。若貪著者，則不能成在家及出家法，是故不應貪著小利。七使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何謂凡夫過耶？答曰：經中說，凡夫應二十種自折伏心。應作是念：我但形服異俗，空無所得，我當以不善而死，當墮大怖畏海，當之畏處。不知無畏處亦不知道，不得禪定數受身苦，難離八難怨賊常隨，諸道皆開未脫惡道，常為無量諸見所縛，於五逆罪未能防制，無始生死未有邊際，不作不得罪福，善惡不得相伐，不為善法終無安隱，所作善惡終不亡失，我當以不調至死。是二十法所不能污。又所應作者是人已作，故心不悔。若貪著者，則不能成在家及出家法，是故不應貪著小利。七使。

問曰：諸煩惱何故名使？答曰：生死相續中常隨眾生，故名為使。猶如乳母常隨小兒，如瘧病未脫，如負債日息，如鼠毒未除，如熱鐵黑相，如穀子牙，如自要奴券，如斷事證人，如智慧漸積，如業常集，如焰常續，如是次第相續增長，故名為使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸煩惱何故名使？答曰：生死相續中常隨眾生，故名為使。猶如乳母常隨小兒，如瘧病未脫，如負債日息，如鼠毒未除，如熱鐵黑相，如穀子牙，如自要奴券，如斷事證人，如智慧漸積，如業常集，如焰常續，如是次第相續增長，故名為使。

問曰：是使為心相應、為不相應？答曰：心相應。所以者何？所說貪等使相，是諸使相與喜相應，若喜心不相應，是事不然。是喜若在樂受中名為貪使。又貪名染著，心不相應中無染著義，故知諸使與心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是使為心相應、為不相應？答曰：心相應。所以者何？所說貪等使相，是諸使相與喜相應，若喜心不相應，是事不然。是喜若在樂受中名為貪使。又貪名染著，心不相應中無染著義，故知諸使與心相應。

問曰：不然，諸使非心相應。所以者何？經中說：小兒婬心尚無，況能婬欲。亦為欲使所使。又說不思不分別，亦有緣識住故。又經中說：身見斷時諸使俱斷。又聖道煩惱不得一時。是故聖道生，心不相應使斷。若不爾者，聖道何所斷耶？又若無心不相應使，凡夫學人若在善心無記心時，便應是阿羅漢。又使為纏因，從使生纏，得纏則使熾盛，故知諸使非心相應。又若人在善無記心亦名有使，若無心不相應使者，何故名有使耶？故知諸使非心相應。答曰：不然。汝言小兒無欲亦有貪使，是事不然，小兒未得除貪藥，故貪欲未斷，故為貪使使。如鬼病人雖不發時，亦名鬼病人。所以者何？以其未得呪術藥草斷病法故。亦如四日瘧病雖二日不發，亦名瘧病人。亦如鼠毒未差除，故雷聲則發。如是於何心中未得除使藥，故名為不斷。餘問亦以總答。汝言不思不分別亦有緣識住故者，亦以未斷使故。汝言身見與使俱斷者，汝以纏為心相應，未生時亦斷，使亦如是，雖聖道時無亦名為斷，以得相違法故。汝言道與煩惱不一時者，亦以未斷故說言有。汝言凡夫學人若在善無記心應是阿羅漢者，阿羅漢已斷，此人未斷故。如人不受斷肉法，雖不食肉，不名斷肉。又有無明邪念邪思惟等故，所未斷煩惱則生；阿羅漢無此因故，不同餘人。又汝言得纏使則熾盛，是事不然，諸煩惱以下中上法故熾盛，非得纏故。汝言人在善無記心名有使者，亦以未斷故名有使。以是等緣，故知貪等諸使非不相應。八邪道，邪見乃至邪定。以不如實知顛倒見，故名為邪見乃至邪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不然，諸使非心相應。所以者何？經中說：小兒婬心尚無，況能婬欲。亦為欲使所使。又說不思不分別，亦有緣識住故。又經中說：身見斷時諸使俱斷。又聖道煩惱不得一時。是故聖道生，心不相應使斷。若不爾者，聖道何所斷耶？又若無心不相應使，凡夫學人若在善心無記心時，便應是阿羅漢。又使為纏因，從使生纏，得纏則使熾盛，故知諸使非心相應。又若人在善無記心亦名有使，若無心不相應使者，何故名有使耶？故知諸使非心相應。答曰：不然。汝言小兒無欲亦有貪使，是事不然，小兒未得除貪藥，故貪欲未斷，故為貪使使。如鬼病人雖不發時，亦名鬼病人。所以者何？以其未得呪術藥草斷病法故。亦如四日瘧病雖二日不發，亦名瘧病人。亦如鼠毒未差除，故雷聲則發。如是於何心中未得除使藥，故名為不斷。餘問亦以總答。汝言不思不分別亦有緣識住故者，亦以未斷使故。汝言身見與使俱斷者，汝以纏為心相應，未生時亦斷，使亦如是，雖聖道時無亦名為斷，以得相違法故。汝言道與煩惱不一時者，亦以未斷故說言有。汝言凡夫學人若在善無記心應是阿羅漢者，阿羅漢已斷，此人未斷故。如人不受斷肉法，雖不食肉，不名斷肉。又有無明邪念邪思惟等故，所未斷煩惱則生；阿羅漢無此因故，不同餘人。又汝言得纏使則熾盛，是事不然，諸煩惱以下中上法故熾盛，非得纏故。汝言人在善無記心名有使者，亦以未斷故名有使。以是等緣，故知貪等諸使非不相應。八邪道，邪見乃至邪定。以不如實知顛倒見，故名為邪見乃至邪定。

問曰：正命邪命不離身口業，何故別說？答曰：邪命出家人所難斷，是故別說。邪命者，以諂誑等五法能得利養，故曰邪命。取要言之，諸出家人所不應作資生之業，謂王使、販賣、活病等業，及所不應取眾生錢穀等，若取皆名邪命。又比尼所制，以此自活皆名邪命。如經中說：優婆塞不應五種販賣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：正命邪命不離身口業，何故別說？答曰：邪命出家人所難斷，是故別說。邪命者，以諂誑等五法能得利養，故曰邪命。取要言之，諸出家人所不應作資生之業，謂王使、販賣、活病等業，及所不應取眾生錢穀等，若取皆名邪命。又比尼所制，以此自活皆名邪命。如經中說：優婆塞不應五種販賣。

問曰：何以濟命？答曰：如法乞求以此活命，不應邪命。所以者何？以心不淨毀壞善法，不任修道故。又行道者應作是念：入佛法中為行道故，不為活命，是故樂善法者應行淨命。又比丘應住比丘法中，若行邪命非比丘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以濟命？答曰：如法乞求以此活命，不應邪命。所以者何？以心不淨毀壞善法，不任修道故。又行道者應作是念：入佛法中為行道故，不為活命，是故樂善法者應行淨命。又比丘應住比丘法中，若行邪命非比丘法。

九結品第一百三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九結品第一百三十七

愛等九結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛等九結。

問曰：何故於諸見中別說二取？答曰：戒取難免離故，猶如浮木入洄澓中難可得出。是人亦爾，作是念：我以是持戒當生天上，為此故受投淵赴火自墜高等種種諸苦。又世間人於戒取中不見其過，故佛說為結。又依此戒取能捨八直聖道。又此非正道非清淨道，名隨苦邊。又戒取是出家人縛，諸欲是在家人縛。又戒取者雖復種種行出家法，空無所得。又戒取者，今不得樂後受大苦，如持牛戒成則為牛、敗則墮地獄。又因此戒取能謗正道及行正道者。又戒取是諸外道起憍慢處，作如是念：我以是法能勝餘人。又以戒取故，九十六種有差別法。又戒取是麁見，故多眾生行。智慧道微妙難見，世間不知行之得利。又此見能牽人心，故愚癡者多行此法。又此名重惡見，以逆正道行非道故。見取者所以貪著邪法不能捨離，是見取力。又以見取力故諸結堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故於諸見中別說二取？答曰：戒取難免離故，猶如浮木入洄澓中難可得出。是人亦爾，作是念：我以是持戒當生天上，為此故受投淵赴火自墜高等種種諸苦。又世間人於戒取中不見其過，故佛說為結。又依此戒取能捨八直聖道。又此非正道非清淨道，名隨苦邊。又戒取是出家人縛，諸欲是在家人縛。又戒取者雖復種種行出家法，空無所得。又戒取者，今不得樂後受大苦，如持牛戒成則為牛、敗則墮地獄。又因此戒取能謗正道及行正道者。又戒取是諸外道起憍慢處，作如是念：我以是法能勝餘人。又以戒取故，九十六種有差別法。又戒取是麁見，故多眾生行。智慧道微妙難見，世間不知行之得利。又此見能牽人心，故愚癡者多行此法。又此名重惡見，以逆正道行非道故。見取者所以貪著邪法不能捨離，是見取力。又以見取力故諸結堅固。

問曰：《帝釋問經》中何故但說天人有慳嫉二結？答曰：是二煩惱最是鄙弊。所以者何？見他眾生飢渴苦惱，以慳心故不能矜濟；見從他得，亦生嫉妬心懷惱熱。以是因緣，墮貧賤醜陋無威德處。又釋提桓因是二結偏多，數來惱心，故佛為說。又此二結是重罪因緣。所以者何？因此二結起重惡業故。又三毒中貪恚能起重罪，貪恚盛故起此二結。又此二結能惱男女。又難捨離。所以者何，若深修善心乃能永斷嫉妬，深修布施然後盡斷慳心。以不見業報而能捨所重物，是為甚難。如人見子得勝己事心尚難喜，況於怨賊。以此二結，依憎愛故深難除斷，以此等緣故佛獨說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《帝釋問經》中何故但說天人有慳嫉二結？答曰：是二煩惱最是鄙弊。所以者何？見他眾生飢渴苦惱，以慳心故不能矜濟；見從他得，亦生嫉妬心懷惱熱。以是因緣，墮貧賤醜陋無威德處。又釋提桓因是二結偏多，數來惱心，故佛為說。又此二結是重罪因緣。所以者何？因此二結起重惡業故。又三毒中貪恚能起重罪，貪恚盛故起此二結。又此二結能惱男女。又難捨離。所以者何，若深修善心乃能永斷嫉妬，深修布施然後盡斷慳心。以不見業報而能捨所重物，是為甚難。如人見子得勝己事心尚難喜，況於怨賊。以此二結，依憎愛故深難除斷，以此等緣故佛獨說。