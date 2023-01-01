成實論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成實論卷第九

訶梨跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

十善道品第一百一十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善道品第一百一十七

十善業道，所謂離殺乃至正見，是十事戒律儀所攝，一時得禪無色律儀所攝，亦一時得離名善業道，即是無作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善業道，所謂離殺乃至正見，是十事戒律儀所攝，一時得禪無色律儀所攝，亦一時得離名善業道，即是無作。

問曰：餘禮敬布施等福是善業道，何故但說離名業道耶？答曰：以離勝故。是十種業於施等為勝。所以者何？以布施等所得福報，不及持戒，如十歲人以離殺因緣增益壽命。又十不善業是實罪，故離名實福。又後三善業是眾善之本，是故施等諸善皆業道所攝。又是業道有離鞭杖等，先後合說故，一切諸善皆在中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：餘禮敬布施等福是善業道，何故但說離名業道耶？答曰：以離勝故。是十種業於施等為勝。所以者何？以布施等所得福報，不及持戒，如十歲人以離殺因緣增益壽命。又十不善業是實罪，故離名實福。又後三善業是眾善之本，是故施等諸善皆業道所攝。又是業道有離鞭杖等，先後合說故，一切諸善皆在中攝。

過患品第一百一十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過患品第一百一十八

問曰：不善業有何過患？答曰：以不善業故受地獄等苦。如經中說：殺生因緣故墮地獄，若生人中則受短命，如是乃至邪見。又以不善業因緣故久受苦惱，如阿鼻地獄過無量歲壽命不盡。又眾生所有一切諸惡敗壞衰惱皆由不善。又未曾見不善業有大利益，如屠獵師等終不以此業而得尊貴。汝意或謂以壞賊因緣而得富貴，是事先三業品中已答。又行不善者，受呵㥽等諸苦惱分，又令他人得所惡事名為凶暴，是故應離此不善業。又經中說：殺有五失，人所不信、得惡名聞、遠善近惡、死時生悔、後墮惡道。又殺生因緣樂少苦多。又行不善業染污人心，世世積集久則難治。又行不善者從冥入冥，流轉三塗永不得出。又行不善者空受人身，如採藥雪山而收毒草，是為極愚。如是以十善道乃得人身，但不行善尚為大失，況起惡業。又行不善者，雖自愛身而實不自愛，雖自護身實非自護，以起自惱業因緣故。又是人遇身猶如怨賊，自令苦故。又若行不善則自賊身，況他人耶。又行不善業，今雖不現，果報則著，是故雖少亦不可不信，如毒雖少亦能害人，如債雖少漸漸滋息。又為惡於人，人常不忘，是故為作雖久遠亦不可信。又行不善者名為失樂，以行不善故失人天樂，不樂樂者愚之甚也。又行不善者苦劇可愍，現受心悔等苦，後則受惡道苦。又不善業果，飛虛隱海無得脫處，如金鎗追佛。又一切不善皆由癡起，故有智者不應隨也。又經中說：放逸如怨，能害善法，故不應隨。又不善業，諸佛菩薩、應真賢聖、五通神仙及明罪福者無不呵毀，故不應造。又現見惡心熾盛則情志迷亂惱悶痛苦、面色變異人不喜見，況起身口。以此等緣故知不善有無量患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不善業有何過患？答曰：以不善業故受地獄等苦。如經中說：殺生因緣故墮地獄，若生人中則受短命，如是乃至邪見。又以不善業因緣故久受苦惱，如阿鼻地獄過無量歲壽命不盡。又眾生所有一切諸惡敗壞衰惱皆由不善。又未曾見不善業有大利益，如屠獵師等終不以此業而得尊貴。汝意或謂以壞賊因緣而得富貴，是事先三業品中已答。又行不善者，受呵㥽等諸苦惱分，又令他人得所惡事名為凶暴，是故應離此不善業。又經中說：殺有五失，人所不信、得惡名聞、遠善近惡、死時生悔、後墮惡道。又殺生因緣樂少苦多。又行不善業染污人心，世世積集久則難治。又行不善者從冥入冥，流轉三塗永不得出。又行不善者空受人身，如採藥雪山而收毒草，是為極愚。如是以十善道乃得人身，但不行善尚為大失，況起惡業。又行不善者，雖自愛身而實不自愛，雖自護身實非自護，以起自惱業因緣故。又是人遇身猶如怨賊，自令苦故。又若行不善則自賊身，況他人耶。又行不善業，今雖不現，果報則著，是故雖少亦不可不信，如毒雖少亦能害人，如債雖少漸漸滋息。又為惡於人，人常不忘，是故為作雖久遠亦不可信。又行不善者名為失樂，以行不善故失人天樂，不樂樂者愚之甚也。又行不善者苦劇可愍，現受心悔等苦，後則受惡道苦。又不善業果，飛虛隱海無得脫處，如金鎗追佛。又一切不善皆由癡起，故有智者不應隨也。又經中說：放逸如怨，能害善法，故不應隨。又不善業，諸佛菩薩、應真賢聖、五通神仙及明罪福者無不呵毀，故不應造。又現見惡心熾盛則情志迷亂惱悶痛苦、面色變異人不喜見，況起身口。以此等緣故知不善有無量患。

三業輕重品第一百一十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業輕重品第一百一十九

三業中何者為重？身業耶、口業耶、意業耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業中何者為重？身業耶、口業耶、意業耶？

問曰：有人言，身口業重，非意業也。所以者何？身口業定實故，如五逆罪皆因身口所造。又身口能成辦事，如人發心殺此眾生，要以身口能成其事，非但意業得殺生罪，亦非但發心得起塔寺梵福德也。又若無身口但意業者則無果報，如人發心我當布施，而實不與，則無施福。又非但隨願事得成辦，如人發願為大施會，而實不與，則無會福；若心業大者應得施福，然則業報錯亂。又比尼中無意犯罪，若意業大，何故不犯？又若發心便得福者，福則易得，行者何故捨此易業而為施等難行業耶？又若然者，則福無盡，如人但空發心，竟無所用，何所盡也？以財物有量故福可盡。又不但發心能損益他，如飢渴眾生要須飲食，非心業能除。又世間人衰利大甚，以心輕躁難制伏故，無惡不起則己受重衰；若發善心欲造福業則己獲大利，是則過甚。又若意業大，發心欲殺生則墮地獄，如是雖久集戒等復何所益？又行持戒等諸善功德無有安隱。所以者何？但一發心便得罪故。又經中說：身口業麁故先斷，斷麁煩惱故得心定。又發婬心則為婬已便應犯戒；若發心不名婬者，離此婬心更有何法名為婬耶？有所起作業皆由身口，不以意業，如欺他人必由口業得妄語罪。又如先說四種因緣得殺生罪，謂有眾生、有眾生想、有欲殺心、斷其命，以四事成罪，當知不以意業為重。又如佛言：若小兒從生習慈，能起惡業思惡業耶？故知但身口業惡，非意業也。答曰：汝言身口業重非意業者，是事不然。所以者何？經中佛說：心為法本，心尊心導，心念善惡，即言即行。故知意業為重。又意差別故身口業有差別，如上中下等，離心無身口業。又經中說：故起作業必應受報。又說七種淨福，三種但用意業，此七淨福於財福為勝。又慈是意業，經說慈心得大果報。如經說：我昔七歲修集慈故，於七大劫不還此間。故知意業為重，則能遍覆一切世界。又意業為重，如意業報故壽八萬大劫。又意業勢力勝身口業，如行善者將命終時生邪見心則墮地獄，行不善者死時起正見心則生天上，當知意業為大。又經中說：於諸罪中邪見最重。又說：若人得世間上正見，雖往來生死乃至百千歲終不墮惡道。又意業力勝身口業，如《和利經》中說：外道神仙起一瞋心，即滅那羅于陀國。如檀特等諸嶮難處，皆是仙人瞋心所作。又意業能即得果報，如經中說：若是人今死，即入地獄、即生天上，如𥎞鉾離手。又此意業積集垢法乃至入阿鼻地獄，積集善法乃至泥洹。又心有報故身口得報，以不故業無果報故。又不離意業有身口業報，若意依身口行善不善名身口業，離身口業意業有報，離意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人言，身口業重，非意業也。所以者何？身口業定實故，如五逆罪皆因身口所造。又身口能成辦事，如人發心殺此眾生，要以身口能成其事，非但意業得殺生罪，亦非但發心得起塔寺梵福德也。又若無身口但意業者則無果報，如人發心我當布施，而實不與，則無施福。又非但隨願事得成辦，如人發願為大施會，而實不與，則無會福；若心業大者應得施福，然則業報錯亂。又比尼中無意犯罪，若意業大，何故不犯？又若發心便得福者，福則易得，行者何故捨此易業而為施等難行業耶？又若然者，則福無盡，如人但空發心，竟無所用，何所盡也？以財物有量故福可盡。又不但發心能損益他，如飢渴眾生要須飲食，非心業能除。又世間人衰利大甚，以心輕躁難制伏故，無惡不起則己受重衰；若發善心欲造福業則己獲大利，是則過甚。又若意業大，發心欲殺生則墮地獄，如是雖久集戒等復何所益？又行持戒等諸善功德無有安隱。所以者何？但一發心便得罪故。又經中說：身口業麁故先斷，斷麁煩惱故得心定。又發婬心則為婬已便應犯戒；若發心不名婬者，離此婬心更有何法名為婬耶？有所起作業皆由身口，不以意業，如欺他人必由口業得妄語罪。又如先說四種因緣得殺生罪，謂有眾生、有眾生想、有欲殺心、斷其命，以四事成罪，當知不以意業為重。又如佛言：若小兒從生習慈，能起惡業思惡業耶？故知但身口業惡，非意業也。答曰：汝言身口業重非意業者，是事不然。所以者何？經中佛說：心為法本，心尊心導，心念善惡，即言即行。故知意業為重。又意差別故身口業有差別，如上中下等，離心無身口業。又經中說：故起作業必應受報。又說七種淨福，三種但用意業，此七淨福於財福為勝。又慈是意業，經說慈心得大果報。如經說：我昔七歲修集慈故，於七大劫不還此間。故知意業為重，則能遍覆一切世界。又意業為重，如意業報故壽八萬大劫。又意業勢力勝身口業，如行善者將命終時生邪見心則墮地獄，行不善者死時起正見心則生天上，當知意業為大。又經中說：於諸罪中邪見最重。又說：若人得世間上正見，雖往來生死乃至百千歲終不墮惡道。又意業力勝身口業，如《和利經》中說：外道神仙起一瞋心，即滅那羅于陀國。如檀特等諸嶮難處，皆是仙人瞋心所作。又意業能即得果報，如經中說：若是人今死，即入地獄、即生天上，如𥎞鉾離手。又此意業積集垢法乃至入阿鼻地獄，積集善法乃至泥洹。又心有報故身口得報，以不故業無果報故。又不離意業有身口業報，若意依身口行善不善名身口業，離身口業意業有報，離意

業身口無報，故知意業為重，非身口業。汝雖言身口業定實，如五逆罪皆身口所作故名重者，是事不然，以思重事重故業重，非身口重故重。又以心決定故業則定實，如但以心力入正法位，亦以心力能具逆罪；若無心者，雖殺父母亦無逆罪，故知身口無力。汝言身口能辦事者，是亦不然，以事訖名辦，若奪他命已得殺生罪，非起身口業時，事訖時要須心力，是故非身口也。汝言但空發心無果報者，是事不然，如經中說：發強心故即生天上、即入地獄。云何言意業無果報耶？汝言非但以願能成事者，是亦不然。又人深發善心勝大會福。汝言意無犯罪，是亦不然，若發惡心即時得罪，如佛說有三種罪，身口意罪，故知但發惡心不得無罪，但不結戒，以難持故。麁罪持戒能遮，細罪定等能除。汝言罪福易者，是事不然，人以心力薄故捨易為難。如慈心等其福甚多，非布施也，但以眾生智力劣弱不能行慈等意業，故為施等，以離華香等諸供養等具淨心難得。故汝言福無盡者，亦以此答，是人若有智力則能得無盡善法。汝言意業無所損益，是事不然，以身口業皆為意業所導故不名勝，以隨力所起是則為勝。又諸利益皆由行慈心者。所以者何？以行慈力故風雨順時百穀成熟，如劫初時粳米自生，至十歲人時是事皆無，云何言慈心無利益耶？又行慈者能盡一切不善業根，由不善業有諸衰惱，云何言行慈無大利益？若一切眾生行慈心者盡生善處，一切自然不須加功，故知慈福最為深厚。又或時以慈布施利益眾生，或但以慈利。又行慈者，眾生若觸其身，若入影中皆得快樂，當知慈福勝於施等。汝言衰利太甚，是先已答，謂以意力損益眾生，故知意業為重。汝言久集戒等無所益者，是亦不然，以意淨故則持戒淨；若意不淨戒亦不淨，如七種婬經中說。又戒清淨得大果報，如經說持戒者所願隨意，謂戒淨故。又若淨持戒得安隱心，非餘法也。汝言身口業麁故先斷，是事不然，以微細善得大果報，如禪定中思。汝言若發婬心便應犯戒，是事不然，若人意業不淨則戒亦不淨，又得罪福異結戒法異。汝言所起作業由身口者，皆以總答，謂身口業法異、意業法異，身口業要由作成，如以四因緣成殺生罪，不離心業。又世間眾生謂身口業惡，意業不爾。又意業不加於人，亦不可得有。又先說罪福相。以是故但意業重，非身口也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業身口無報，故知意業為重，非身口業。汝雖言身口業定實，如五逆罪皆身口所作故名重者，是事不然，以思重事重故業重，非身口重故重。又以心決定故業則定實，如但以心力入正法位，亦以心力能具逆罪；若無心者，雖殺父母亦無逆罪，故知身口無力。汝言身口能辦事者，是亦不然，以事訖名辦，若奪他命已得殺生罪，非起身口業時，事訖時要須心力，是故非身口也。汝言但空發心無果報者，是事不然，如經中說：發強心故即生天上、即入地獄。云何言意業無果報耶？汝言非但以願能成事者，是亦不然。又人深發善心勝大會福。汝言意無犯罪，是亦不然，若發惡心即時得罪，如佛說有三種罪，身口意罪，故知但發惡心不得無罪，但不結戒，以難持故。麁罪持戒能遮，細罪定等能除。汝言罪福易者，是事不然，人以心力薄故捨易為難。如慈心等其福甚多，非布施也，但以眾生智力劣弱不能行慈等意業，故為施等，以離華香等諸供養等具淨心難得。故汝言福無盡者，亦以此答，是人若有智力則能得無盡善法。汝言意業無所損益，是事不然，以身口業皆為意業所導故不名勝，以隨力所起是則為勝。又諸利益皆由行慈心者。所以者何？以行慈力故風雨順時百穀成熟，如劫初時粳米自生，至十歲人時是事皆無，云何言慈心無利益耶？又行慈者能盡一切不善業根，由不善業有諸衰惱，云何言行慈無大利益？若一切眾生行慈心者盡生善處，一切自然不須加功，故知慈福最為深厚。又或時以慈布施利益眾生，或但以慈利。又行慈者，眾生若觸其身，若入影中皆得快樂，當知慈福勝於施等。汝言衰利太甚，是先已答，謂以意力損益眾生，故知意業為重。汝言久集戒等無所益者，是亦不然，以意淨故則持戒淨；若意不淨戒亦不淨，如七種婬經中說。又戒清淨得大果報，如經說持戒者所願隨意，謂戒淨故。又若淨持戒得安隱心，非餘法也。汝言身口業麁故先斷，是事不然，以微細善得大果報，如禪定中思。汝言若發婬心便應犯戒，是事不然，若人意業不淨則戒亦不淨，又得罪福異結戒法異。汝言所起作業由身口者，皆以總答，謂身口業法異、意業法異，身口業要由作成，如以四因緣成殺生罪，不離心業。又世間眾生謂身口業惡，意業不爾。又意業不加於人，亦不可得有。又先說罪福相。以是故但意業重，非身口也。

明業因品第一百二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明業因品第一百二十

論者言：已略說諸業。業是受身因緣，身為苦性，故應滅之。欲滅此身，當斷其業，以因滅故果亦滅。故知因形有影，形滅則影滅。是故若欲滅苦，當勤精進斷此業因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：已略說諸業。業是受身因緣，身為苦性，故應滅之。欲滅此身，當斷其業，以因滅故果亦滅。故知因形有影，形滅則影滅。是故若欲滅苦，當勤精進斷此業因。

問曰：從業受身是事應明。所以者何？或有人言身從波羅伽提生，有言從自在天生，或言從大人生，或言從自然生，是故應說因緣。云何知從業生耶？答曰：是事已種種因緣破，當知從業受身。又萬物有種種雜類，當知因亦差別，如見粟麥等異知種不同。自在天等無差別故，當知非因；業有無量差別，故受種種身。又諸善人皆信因業受身。所以者何？是人常行施戒忍等善法，離殺生等諸不善法，故知從業受身。又若因業受身，是則可返，得真智故邪智則斷，邪智斷故貪恚等諸煩惱斷，諸煩惱斷故能起後身業亦斷，是則可返；自在等因中則不可返，以自在等不可斷故，故知從業受身。又現見果與因相似，如從麥生麥、從稻生稻，如是從不善業得不愛報、從善業得愛報；自在等因中無此相似，是故業為身本，非自在等。又今現見萬物皆從業生，以惡業故受打捕繫閉鞭杖死等諸苦，善業因緣受名聞利養等樂，隨意愛語者得隨意受報，故知從業受身，非自在等。又世間人自知萬物從業因生，故起稼穡等業，亦為施戒忍等諸福德業，無有閑坐而從自在望所欲者，故知從業得報。又若人雖說因自在等，而猶依諸業，謂自苦身及受齋等，故知以業為因。又若事不現應隨他教，謂聖人所行，一切賢聖皆依戒等善法，知從業因有世間故；若離戒等亦無聖人，無有聖教違背業者，故知從業受身。又行戒等諸善業故，能成神通變化等事，故知以業為因。又地獄等諸惡趣中瞋惱等多，故知由瞋惱等有諸惡道，如樹上見果知樹是因，故知業為身本。又惡道中癡等力強，當知煩惱是惡道因，一切不善皆由癡故。又生諸惡道多、生善處少，眼見殺等惡行者多、行善者少，故知殺等事是惡道因。又殺等事，善人所呵棄而不為，善人必知殺等有惡果故呵棄不為，若知無惡果，何故棄耶？又諸善人心若起惡即勤制止，以懼惡報故，當知殺等必有惡報；若不爾者，應隨意所作是最為樂，則殺可食眾生、奪他財物、婬犯他妻是亦皆樂，以懼來世苦故遠離斯事，故知從業有身。又修習正智盡有漏業則不受身，故知業是其本。又阿羅漢雖有諸有漏業，修正智故業則不集，故知業為身因，身因滅故身亦滅。又知四諦故依諦煩惱永不復起，以不起故則無有身。智者如是思惟則欲知四諦，故知業為身因。又若因緣不具則不受身，如地乾種焦則一切牙不生，如是識處地無愛水潤、業種為真智所焦，後身牙則不生。智者知是事故，欲乾識處地、焦業種子，則勤加精進，故知業是受身因緣。業論竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：從業受身是事應明。所以者何？或有人言身從波羅伽提生，有言從自在天生，或言從大人生，或言從自然生，是故應說因緣。云何知從業生耶？答曰：是事已種種因緣破，當知從業受身。又萬物有種種雜類，當知因亦差別，如見粟麥等異知種不同。自在天等無差別故，當知非因；業有無量差別，故受種種身。又諸善人皆信因業受身。所以者何？是人常行施戒忍等善法，離殺生等諸不善法，故知從業受身。又若因業受身，是則可返，得真智故邪智則斷，邪智斷故貪恚等諸煩惱斷，諸煩惱斷故能起後身業亦斷，是則可返；自在等因中則不可返，以自在等不可斷故，故知從業受身。又現見果與因相似，如從麥生麥、從稻生稻，如是從不善業得不愛報、從善業得愛報；自在等因中無此相似，是故業為身本，非自在等。又今現見萬物皆從業生，以惡業故受打捕繫閉鞭杖死等諸苦，善業因緣受名聞利養等樂，隨意愛語者得隨意受報，故知從業受身，非自在等。又世間人自知萬物從業因生，故起稼穡等業，亦為施戒忍等諸福德業，無有閑坐而從自在望所欲者，故知從業得報。又若人雖說因自在等，而猶依諸業，謂自苦身及受齋等，故知以業為因。又若事不現應隨他教，謂聖人所行，一切賢聖皆依戒等善法，知從業因有世間故；若離戒等亦無聖人，無有聖教違背業者，故知從業受身。又行戒等諸善業故，能成神通變化等事，故知以業為因。又地獄等諸惡趣中瞋惱等多，故知由瞋惱等有諸惡道，如樹上見果知樹是因，故知業為身本。又惡道中癡等力強，當知煩惱是惡道因，一切不善皆由癡故。又生諸惡道多、生善處少，眼見殺等惡行者多、行善者少，故知殺等事是惡道因。又殺等事，善人所呵棄而不為，善人必知殺等有惡果故呵棄不為，若知無惡果，何故棄耶？又諸善人心若起惡即勤制止，以懼惡報故，當知殺等必有惡報；若不爾者，應隨意所作是最為樂，則殺可食眾生、奪他財物、婬犯他妻是亦皆樂，以懼來世苦故遠離斯事，故知從業有身。又修習正智盡有漏業則不受身，故知業是其本。又阿羅漢雖有諸有漏業，修正智故業則不集，故知業為身因，身因滅故身亦滅。又知四諦故依諦煩惱永不復起，以不起故則無有身。智者如是思惟則欲知四諦，故知業為身因。又若因緣不具則不受身，如地乾種焦則一切牙不生，如是識處地無愛水潤、業種為真智所焦，後身牙則不生。智者知是事故，欲乾識處地、焦業種子，則勤加精進，故知業是受身因緣。業論竟。

集諦聚中煩惱論初煩惱相品第一百二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諦聚中煩惱論初煩惱相品第一百二十一

論者言：已說諸業諸煩惱，今當說垢心行名為煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：已說諸業諸煩惱，今當說垢心行名為煩惱。

問曰：何謂為垢？答曰：若心能令生死相續是名為垢。此垢心差別，為貪恚癡等。是垢名為煩惱，亦名罪法，亦名退法，亦名隱沒法，亦名熱法，亦名悔法，有如是等名。是垢心修集則名為使，非但垢心生時名使。煩惱名貪、恚、癡、疑、憍慢及五見，此十差別有九十八使。貪名喜樂三有，亦喜樂無有是名為貪，如經中說：欲愛、有愛、無有愛無有名斷滅。眾生為苦所逼，欲滅陰身以無為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何謂為垢？答曰：若心能令生死相續是名為垢。此垢心差別，為貪恚癡等。是垢名為煩惱，亦名罪法，亦名退法，亦名隱沒法，亦名熱法，亦名悔法，有如是等名。是垢心修集則名為使，非但垢心生時名使。煩惱名貪、恚、癡、疑、憍慢及五見，此十差別有九十八使。貪名喜樂三有，亦喜樂無有是名為貪，如經中說：欲愛、有愛、無有愛無有名斷滅。眾生為苦所逼，欲滅陰身以無為樂。

問曰：喜樂是受相非貪相也，如經中說今喜後喜義，言今世受樂後亦受樂。又說今憂後憂義，言今世受苦後亦受苦。又如天問中言有子則喜，佛答有子則憂，如是等答曰貪為喜分。如經中說：受因緣愛樂受中貪使。揣食中有喜有貪，喜盡故貪盡。當知貪為喜分，是則無咎。何以知之？如經中說：集諦者，謂渴是也。何謂為渴？謂欲得後身是渴。何相？謂依止貪欲得種種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：喜樂是受相非貪相也，如經中說今喜後喜義，言今世受樂後亦受樂。又說今憂後憂義，言今世受苦後亦受苦。又如天問中言有子則喜，佛答有子則憂，如是等答曰貪為喜分。如經中說：受因緣愛樂受中貪使。揣食中有喜有貪，喜盡故貪盡。當知貪為喜分，是則無咎。何以知之？如經中說：集諦者，謂渴是也。何謂為渴？謂欲得後身是渴。何相？謂依止貪欲得種種。

問曰：若說欲得後身是渴相者，何故復說依止於貪欲得種種？答曰：更有渴相。若言欲得種種是總相說，欲得後身是別相說。離欲人亦有欲得種種，謂渴欲得水等是，非集諦所攝。若依止貪欲得後身，是渴名集諦所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若說欲得後身是渴相者，何故復說依止於貪欲得種種？答曰：更有渴相。若言欲得種種是總相說，欲得後身是別相說。離欲人亦有欲得種種，謂渴欲得水等是，非集諦所攝。若依止貪欲得後身，是渴名集諦所攝。

問曰：若渴亦是喜、貪亦是喜，何故說依止貪耶？答曰：初生名渴，增長名貪，故言依止。如經中說喜繫世間，是故喜即是貪。又經中說：除滅貪憂諸不善法。是中貪即是喜，憂即是瞋。如說瞋為憂，則知亦說喜為貪。是故十八意行中不說煩惱但說諸受，故知喜分是貪。又凡夫離貪不能受樂，離瞋不能受苦，離癡不能受不苦不樂。何以知之？第三受中說。凡夫人於此受中，不知集、不知滅、不知味、不知過、不知出，故於不苦不樂受中無明使使。是凡夫人常不知此五種法，故常於不苦不樂受中為無明使使。無明使者，即是不知性受行也，如是凡夫苦樂心行亦即是貪恚。又若初來在心名受，增長明了名為煩惱。又下軟心名受，即此心增上名曰煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若渴亦是喜、貪亦是喜，何故說依止貪耶？答曰：初生名渴，增長名貪，故言依止。如經中說喜繫世間，是故喜即是貪。又經中說：除滅貪憂諸不善法。是中貪即是喜，憂即是瞋。如說瞋為憂，則知亦說喜為貪。是故十八意行中不說煩惱但說諸受，故知喜分是貪。又凡夫離貪不能受樂，離瞋不能受苦，離癡不能受不苦不樂。何以知之？第三受中說。凡夫人於此受中，不知集、不知滅、不知味、不知過、不知出，故於不苦不樂受中無明使使。是凡夫人常不知此五種法，故常於不苦不樂受中為無明使使。無明使者，即是不知性受行也，如是凡夫苦樂心行亦即是貪恚。又若初來在心名受，增長明了名為煩惱。又下軟心名受，即此心增上名曰煩惱。

貪相品第一百二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪相品第一百二十二

論者言：是貪九結中通三界繫名為愛。於七使中分為二種，欲貪、有貪。所以者何？有人於上二界生解脫相，是故佛說是處名有，有名為生，若無貪則不生，是故別說有貪非但欲貪。或謂但欲貪是名煩惱，盡欲貪名得解脫，故佛說禪無色中亦有有貪。佛示彼中有微細縛，是故別說是貪。於十不善道及四縛中名為貪欲，貪欲名欲得他物。於五蓋及五下分結中名為欲欲，欲欲名欲。於五欲三不善根中名為貪不善根，貪不善根名能生長諸不善法。是貪若非法名為惡貪，如劫盜他物乃至取塔寺及眾僧物，若未死眾生欲食其肉，若欲婬母女姊妹師婦出家人及己妻非道，是名惡貪。若己物不欲捨是名為慳。即此貪，若實無功德欲令人謂有是名惡欲，若實有功德欲令人知是名發欲。若欲得多施多物是名多欲。若得少施少物，求好無厭，名不知足。若深著種姓家屬名色財富少壯壽等名為憍逸。若貪四供養，名為四愛。又是貪二種，一欲貪、二具貪。又有二種，一我貪、二我所貪，一緣內、二緣外，上二界貪一向緣內。又有五種，一色貪、二形貪、三觸貪、四威儀語言貪、五一切貪。又色聲香味觸貪名五欲貪。又於六觸生愛名六塵貪。又於三受中貪，樂受中有欲得貪、有守護貪，苦受中有不欲得貪、有欲失貪，不苦不樂受中有癡貪。又此貪有九分，如《大因經》中說。因愛求隨所欲事，如人為此事所苦則求異事，如說樂者不求、苦者多求。是貪增長名求。求時若得名為得。愛因得則籌量是可取是不可取，若心決定是名因籌量故欲愛，因欲愛故貪著，貪著名深愛，貪著因緣取，取名為受，因受生慳，因慳守護，因守護故備受鞭杖力矟等，是名九分。又有九分，是貪隨時故，有上中下，下下下中下上、中下中中中上、上下上中上上。又此貪世間分為十種，如見好色初發心言是、次生欲、三發願、四念、五隨學所作、六忘慚愧、七常在目前、八放逸、九狂癡、十悶死，是名貪相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：是貪九結中通三界繫名為愛。於七使中分為二種，欲貪、有貪。所以者何？有人於上二界生解脫相，是故佛說是處名有，有名為生，若無貪則不生，是故別說有貪非但欲貪。或謂但欲貪是名煩惱，盡欲貪名得解脫，故佛說禪無色中亦有有貪。佛示彼中有微細縛，是故別說是貪。於十不善道及四縛中名為貪欲，貪欲名欲得他物。於五蓋及五下分結中名為欲欲，欲欲名欲。於五欲三不善根中名為貪不善根，貪不善根名能生長諸不善法。是貪若非法名為惡貪，如劫盜他物乃至取塔寺及眾僧物，若未死眾生欲食其肉，若欲婬母女姊妹師婦出家人及己妻非道，是名惡貪。若己物不欲捨是名為慳。即此貪，若實無功德欲令人謂有是名惡欲，若實有功德欲令人知是名發欲。若欲得多施多物是名多欲。若得少施少物，求好無厭，名不知足。若深著種姓家屬名色財富少壯壽等名為憍逸。若貪四供養，名為四愛。又是貪二種，一欲貪、二具貪。又有二種，一我貪、二我所貪，一緣內、二緣外，上二界貪一向緣內。又有五種，一色貪、二形貪、三觸貪、四威儀語言貪、五一切貪。又色聲香味觸貪名五欲貪。又於六觸生愛名六塵貪。又於三受中貪，樂受中有欲得貪、有守護貪，苦受中有不欲得貪、有欲失貪，不苦不樂受中有癡貪。又此貪有九分，如《大因經》中說。因愛求隨所欲事，如人為此事所苦則求異事，如說樂者不求、苦者多求。是貪增長名求。求時若得名為得。愛因得則籌量是可取是不可取，若心決定是名因籌量故欲愛，因欲愛故貪著，貪著名深愛，貪著因緣取，取名為受，因受生慳，因慳守護，因守護故備受鞭杖力矟等，是名九分。又有九分，是貪隨時故，有上中下，下下下中下上、中下中中中上、上下上中上上。又此貪世間分為十種，如見好色初發心言是、次生欲、三發願、四念、五隨學所作、六忘慚愧、七常在目前、八放逸、九狂癡、十悶死，是名貪相。

貪因品第一百二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪因品第一百二十三

問曰：是貪云何生？答曰：若於女色等緣中生邪憶念，若色若形若觸、若威儀語言，則貪欲生。又若不守護眼耳等門，則貪欲生。又於飲食不知節量，則貪欲生。又親近女色則貪欲生，又受諸樂則貪欲生。又以愚癡故貪欲生，於不淨中生淨想故。又由惡知識故貪欲生，如淨潔衣以裏垢污。又與多欲人共事故則貪欲生。又於身等四法生妄憶念，則為貪所牽，如圓瓶無制、如華無貫。又若懈怠不勤修善則貪欲得便。又於非行處行則為貪所侵，謂婬女沽酒屠兒舍等，如鷹鵽喻。又觀不淨等未能壞緣則貪欲得勢，又從久遠來習貪成使，是則易生。又於女色等緣憙取相取了，取相名手足面目語言戲笑視瞻啼泣等相，取了名分別男子形狀差別，如是取已憶念分別則貪欲生。又思量心弱，隨逐所緣不能制伏，則貪欲生。又若生貪欲忍受不捨，則漸增長，從下生中、從中生上。又於貪欲中但見利味不知其過，則貪欲生。又以時節故貪欲生，如春時等。又以方處故貪欲生，如有處所從久遠來多習婬欲。又有隨身故貪欲生，如年少無病資生具足。又以力能故貪欲生，如服藥等。又得淨妙隨意五欲則貪欲生，謂見好花池園林敷榮清冷流泉、鮮雲電光香風來扇，若聞眾鳥哀聲相和，及女人柔軟莊嚴音聲威儀語言等。又以業因緣故貪欲生，如清淨施者則能好喜淨妙五欲，罪人則好不淨。又以隨類故貪欲生，如人欲人。又深著假名則貪欲生，是人於內生士夫相，外生女相及衣服怨親等相。又未得空心，內見眾生外見色等則貪欲生。又若貪使未盡，愛緣現前，於中生邪憶念。如是等因緣則貪欲生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是貪云何生？答曰：若於女色等緣中生邪憶念，若色若形若觸、若威儀語言，則貪欲生。又若不守護眼耳等門，則貪欲生。又於飲食不知節量，則貪欲生。又親近女色則貪欲生，又受諸樂則貪欲生。又以愚癡故貪欲生，於不淨中生淨想故。又由惡知識故貪欲生，如淨潔衣以裏垢污。又與多欲人共事故則貪欲生。又於身等四法生妄憶念，則為貪所牽，如圓瓶無制、如華無貫。又若懈怠不勤修善則貪欲得便。又於非行處行則為貪所侵，謂婬女沽酒屠兒舍等，如鷹鵽喻。又觀不淨等未能壞緣則貪欲得勢，又從久遠來習貪成使，是則易生。又於女色等緣憙取相取了，取相名手足面目語言戲笑視瞻啼泣等相，取了名分別男子形狀差別，如是取已憶念分別則貪欲生。又思量心弱，隨逐所緣不能制伏，則貪欲生。又若生貪欲忍受不捨，則漸增長，從下生中、從中生上。又於貪欲中但見利味不知其過，則貪欲生。又以時節故貪欲生，如春時等。又以方處故貪欲生，如有處所從久遠來多習婬欲。又有隨身故貪欲生，如年少無病資生具足。又以力能故貪欲生，如服藥等。又得淨妙隨意五欲則貪欲生，謂見好花池園林敷榮清冷流泉、鮮雲電光香風來扇，若聞眾鳥哀聲相和，及女人柔軟莊嚴音聲威儀語言等。又以業因緣故貪欲生，如清淨施者則能好喜淨妙五欲，罪人則好不淨。又以隨類故貪欲生，如人欲人。又深著假名則貪欲生，是人於內生士夫相，外生女相及衣服怨親等相。又未得空心，內見眾生外見色等則貪欲生。又若貪使未盡，愛緣現前，於中生邪憶念。如是等因緣則貪欲生。

貪過品第一百二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪過品第一百二十四

問曰：貪欲有何過故欲斷耶？答曰：貪欲實苦，凡夫顛倒妄生樂想；智者見苦，見苦則斷。又受欲無厭，如飲醎水隨增其渴，以增渴故，何得有樂？又受欲故諸惡并集，以刀杖等皆由貪故。又經說：貪罪輕而難捨。於瞋恚故名為輕罪，其實是重。又貪為後身因緣，如說愛因緣取乃至大苦聚集。又說苦因為愛。又說比丘應深思惟，所有諸苦何由而有。當知皆以身為因緣，身因於愛。又說揣食中有喜有貪，是故識於中生。當知愛為受身因緣。又是貪常於不淨中行，如女人等。是女人身心不淨，如糞塗毒蛇能螫能污。又此貪欲常癡中行，如經中說：譬如狗齩血塗枯骨唌唾合故想謂為美。貪者亦爾，於無味欲中，邪倒力故謂為受味。又如段肉等七種譬喻。有人或於去來事中而生貪欲，故知常癡中行。又眾生以貪欲因緣樂少苦多。所以者何？如富貴處少、散壞時多。又愛欲者為樂因故備受諸苦，謂求時苦、守護時苦、用時亦苦。如稼穡商賈征伐仕進等，是求時苦、守時恐怖畏失故苦、現在無厭故苦。又歡愛會少、別離苦多，故知欲為多過。又如佛說愛欲有五種患，一味少過多、二諸結熾盛、三至死無厭、四聖所呵棄、五無惡不造。又此貪欲常令眾生順生死流、遠離泥洹。有如是等無量過患，當知欲為多過。又諸煩惱生皆因於貪，如貪身故起諸煩惱。又愛使不拔則數數受苦，如毒樹不伐則常害人。又貪能令眾生荷負重擔。又經中說：貪愛為繫，如黑白牛自不相繫但以繩繫，如是眼不繫色、色不繫眼，貪欲於中繫。若緣是繫則無得解脫。又經中說：眾生為無明所蓋、愛結所繫，往來生死無有本際。又經說：貪斷故色斷乃至識斷。此貪以無常等觀故斷，斷此貪欲則心得解脫。色貪斷則無色，無色則苦滅，乃至識亦如是。故知貪欲為堅固縛。又貪欲如賊，而眾生不見其惡。又貪欲常於軟美門中行，故名深惡。又眾生心喜起貪欲，乃至蚊蟻皆於飲食婬欲中起。又此貪欲種種因緣能縛人心，謂父母兄弟姊妹妻息及財物等。又眾生以飲食婬欲等貪欲覆心則能受生，若貪禪定則生上界。又此貪欲能為和合，一切世間所樂各異，貪欲和合猶如乾沙得水相著。又生死中以貪愛為味，如說色中味著，謂因色生若喜若樂；若無貪則不味，不味則能速斷生死。又此貪欲與解脫相違。所以者何？眾生皆以貪著欲樂、禪定樂故不樂解脫。又隨斷貪分即變為樂，如說隨所離欲轉得深樂。又說若欲得諸樂，當捨一切欲，捨一切欲故得畢竟常樂。若欲得大樂，當捨離少樂，捨離少樂故能得無量樂。又說智者更無別利如離貪愛心，隨心離貪愛則滅諸苦惱。又此貪欲違害善法。所以者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：貪欲有何過故欲斷耶？答曰：貪欲實苦，凡夫顛倒妄生樂想；智者見苦，見苦則斷。又受欲無厭，如飲醎水隨增其渴，以增渴故，何得有樂？又受欲故諸惡并集，以刀杖等皆由貪故。又經說：貪罪輕而難捨。於瞋恚故名為輕罪，其實是重。又貪為後身因緣，如說愛因緣取乃至大苦聚集。又說苦因為愛。又說比丘應深思惟，所有諸苦何由而有。當知皆以身為因緣，身因於愛。又說揣食中有喜有貪，是故識於中生。當知愛為受身因緣。又是貪常於不淨中行，如女人等。是女人身心不淨，如糞塗毒蛇能螫能污。又此貪欲常癡中行，如經中說：譬如狗齩血塗枯骨唌唾合故想謂為美。貪者亦爾，於無味欲中，邪倒力故謂為受味。又如段肉等七種譬喻。有人或於去來事中而生貪欲，故知常癡中行。又眾生以貪欲因緣樂少苦多。所以者何？如富貴處少、散壞時多。又愛欲者為樂因故備受諸苦，謂求時苦、守護時苦、用時亦苦。如稼穡商賈征伐仕進等，是求時苦、守時恐怖畏失故苦、現在無厭故苦。又歡愛會少、別離苦多，故知欲為多過。又如佛說愛欲有五種患，一味少過多、二諸結熾盛、三至死無厭、四聖所呵棄、五無惡不造。又此貪欲常令眾生順生死流、遠離泥洹。有如是等無量過患，當知欲為多過。又諸煩惱生皆因於貪，如貪身故起諸煩惱。又愛使不拔則數數受苦，如毒樹不伐則常害人。又貪能令眾生荷負重擔。又經中說：貪愛為繫，如黑白牛自不相繫但以繩繫，如是眼不繫色、色不繫眼，貪欲於中繫。若緣是繫則無得解脫。又經中說：眾生為無明所蓋、愛結所繫，往來生死無有本際。又經說：貪斷故色斷乃至識斷。此貪以無常等觀故斷，斷此貪欲則心得解脫。色貪斷則無色，無色則苦滅，乃至識亦如是。故知貪欲為堅固縛。又貪欲如賊，而眾生不見其惡。又貪欲常於軟美門中行，故名深惡。又眾生心喜起貪欲，乃至蚊蟻皆於飲食婬欲中起。又此貪欲種種因緣能縛人心，謂父母兄弟姊妹妻息及財物等。又眾生以飲食婬欲等貪欲覆心則能受生，若貪禪定則生上界。又此貪欲能為和合，一切世間所樂各異，貪欲和合猶如乾沙得水相著。又生死中以貪愛為味，如說色中味著，謂因色生若喜若樂；若無貪則不味，不味則能速斷生死。又此貪欲與解脫相違。所以者何？眾生皆以貪著欲樂、禪定樂故不樂解脫。又隨斷貪分即變為樂，如說隨所離欲轉得深樂。又說若欲得諸樂，當捨一切欲，捨一切欲故得畢竟常樂。若欲得大樂，當捨離少樂，捨離少樂故能得無量樂。又說智者更無別利如離貪愛心，隨心離貪愛則滅諸苦惱。又此貪欲違害善法。所以者

何？深貪著者則不顧戒及種姓教法、威儀名聞，不受教化、不見衰患、不觀罪福，如狂如醉不知好醜，亦如盲人不見福利，如說：貪欲不見利、貪欲不識法，猶盲闇無智，以不除貪故。又說：貪欲為大海，無邊亦無底，波浪旋澓深，惡蟲及羅剎，如是諸嶮難，無人能度者；但住淨戒舡，得正見風力，佛為大舡師，能示諸正道，如所說修行，是者則能度。又諸煩惱中，無有想分別，味如貪欲者。又此貪欲最為難斷，如經中說：二願難斷，一得、二壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何？深貪著者則不顧戒及種姓教法、威儀名聞，不受教化、不見衰患、不觀罪福，如狂如醉不知好醜，亦如盲人不見福利，如說：貪欲不見利、貪欲不識法，猶盲闇無智，以不除貪故。又說：貪欲為大海，無邊亦無底，波浪旋澓深，惡蟲及羅剎，如是諸嶮難，無人能度者；但住淨戒舡，得正見風力，佛為大舡師，能示諸正道，如所說修行，是者則能度。又諸煩惱中，無有想分別，味如貪欲者。又此貪欲最為難斷，如經中說：二願難斷，一得、二壽。

問曰：貪欲有如是過，云何當知貪欲者相？答曰：多貪欲者，喜樂女色及花香瓔珞伎樂歌舞、到婬女家飲食聚會，憙大眾集及諸戲具，憙隨愛語心常歡喜，面色和澤先意問訊，含笑語言難忿易悅，多憐愍心身體便疾，性多躁動自深著身，如是等名多貪欲相。是相皆與繫性相順，是故難斷。又一切貪欲究竟皆苦。所以者何？所貪愛事必當離散，離散因緣必有憂苦，如說：天人皆樂色貪色喜色著色，是色壞時憂悲心悔，受想行識亦如是。又佛於處處經中說種種喻呵此貪欲，謂能害慧命故說為毒，在心即苦故名為刺，能斷善根故名為刀，能燒身心故說為火，能生諸苦故名為怨，從心中生故名內賊，以難拔故名為深根，能污名聞故名淤泥，障善道故名曰妨礙，內疼惱故名箭入心，起諸惡故名不善根，注生死海故名為河，劫盜善財故名為賊。貪欲有如是等無量過患，是故應斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：貪欲有如是過，云何當知貪欲者相？答曰：多貪欲者，喜樂女色及花香瓔珞伎樂歌舞、到婬女家飲食聚會，憙大眾集及諸戲具，憙隨愛語心常歡喜，面色和澤先意問訊，含笑語言難忿易悅，多憐愍心身體便疾，性多躁動自深著身，如是等名多貪欲相。是相皆與繫性相順，是故難斷。又一切貪欲究竟皆苦。所以者何？所貪愛事必當離散，離散因緣必有憂苦，如說：天人皆樂色貪色喜色著色，是色壞時憂悲心悔，受想行識亦如是。又佛於處處經中說種種喻呵此貪欲，謂能害慧命故說為毒，在心即苦故名為刺，能斷善根故名為刀，能燒身心故說為火，能生諸苦故名為怨，從心中生故名內賊，以難拔故名為深根，能污名聞故名淤泥，障善道故名曰妨礙，內疼惱故名箭入心，起諸惡故名不善根，注生死海故名為河，劫盜善財故名為賊。貪欲有如是等無量過患，是故應斷。

斷貪品第一百二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷貪品第一百二十五

問曰：貪欲有如是過，當云何斷？答曰：以不淨觀等遮、無常觀等斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：貪欲有如是過，當云何斷？答曰：以不淨觀等遮、無常觀等斷。

問曰：有人覺無常故更增貪欲，此事云何？答曰：若人能知一切無常，則無貪欲，如經中說：善修無常想故，則能破壞一切欲貪色無色貪、一切戲掉憍慢無明。又若人能見世間皆苦，苦因緣貪，此貪則斷。又若人常念我必應受生老病死，是貪則斷。又若得淨樂，則捨不淨樂，如得初禪則捨欲愛。又見貪欲過，是則能斷，過如先說。又多聞等慧增長故能斷貪欲，以智慧性破煩惱故。又善因緣具足則貪欲斷，謂淨持戒等。十一定具，後道諦中當說。又色智等法智等諸方便，佛為大醫、諸同學為給使、正法為藥、自如說行為將息，則貪欲病斷。如有知病人，三事具足病則時愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人覺無常故更增貪欲，此事云何？答曰：若人能知一切無常，則無貪欲，如經中說：善修無常想故，則能破壞一切欲貪色無色貪、一切戲掉憍慢無明。又若人能見世間皆苦，苦因緣貪，此貪則斷。又若人常念我必應受生老病死，是貪則斷。又若得淨樂，則捨不淨樂，如得初禪則捨欲愛。又見貪欲過，是則能斷，過如先說。又多聞等慧增長故能斷貪欲，以智慧性破煩惱故。又善因緣具足則貪欲斷，謂淨持戒等。十一定具，後道諦中當說。又色智等法智等諸方便，佛為大醫、諸同學為給使、正法為藥、自如說行為將息，則貪欲病斷。如有知病人，三事具足病則時愈。

問曰：如經中說，以不淨除貪法。何故說不淨等及無常等耶？答曰：一切佛法皆為破諸煩惱，然各有勝力，初以不淨遮貪，後以無常智斷。又以不淨除麁貪欲，是多人所知，貪使細故以無常斷。又但一經中作如是說，諸經中亦說餘法能斷。如是因緣則貪欲斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如經中說，以不淨除貪法。何故說不淨等及無常等耶？答曰：一切佛法皆為破諸煩惱，然各有勝力，初以不淨遮貪，後以無常智斷。又以不淨除麁貪欲，是多人所知，貪使細故以無常斷。又但一經中作如是說，諸經中亦說餘法能斷。如是因緣則貪欲斷。

瞋恚品第一百二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚品第一百二十六

論者言：瞋恚相者，若瞋此人欲令失滅，願使他人打縛殺害，一向棄捨永不欲見，是瞋名波羅提伽，義言重瞋。有瞋但欲毀罵鞭打他人，名違欣婆，義言中瞋。有瞋不欲捨離，或從憎愛妻子中生，名拘盧陀，義言下瞋。有瞋常染污心，名為摩叉，義言不報恨。有瞋在心不捨，要欲還報，名憂波耶呵，義言報恨。有瞋急執一事，種種教誨終不欲捨，如師子渡河取彼岸相至死不轉，名波羅陀含，義言專執。有瞋見他得利心生嫉妬，名為伊沙。有瞋常憙諍訟，心口剛強，名三藍披，義言忿諍。有瞋若師長教戒而返拒逆，名頭和遮，義言佷戾。有瞋若得少許不適意事則心惱亂，名阿羼提，義言不忍。有瞋言不柔軟、常喜頻蹙，不能和顏先意語言，名阿婆詰略，義言不悅。有瞋於同止中常憙罵詈，名阿搔羅沽，義言不調。有瞋以身口意觸惱同學，名為勝耆，義言惱觸。有瞋常憙彈呵好呰毀物，名登單那他，義言難可。是瞋二種，或因眾生、或不因眾生，因眾生名為重罪。又上中下分別九品。又因九惱分別為九，無事橫瞋是為第十。是名瞋相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：瞋恚相者，若瞋此人欲令失滅，願使他人打縛殺害，一向棄捨永不欲見，是瞋名波羅提伽，義言重瞋。有瞋但欲毀罵鞭打他人，名違欣婆，義言中瞋。有瞋不欲捨離，或從憎愛妻子中生，名拘盧陀，義言下瞋。有瞋常染污心，名為摩叉，義言不報恨。有瞋在心不捨，要欲還報，名憂波耶呵，義言報恨。有瞋急執一事，種種教誨終不欲捨，如師子渡河取彼岸相至死不轉，名波羅陀含，義言專執。有瞋見他得利心生嫉妬，名為伊沙。有瞋常憙諍訟，心口剛強，名三藍披，義言忿諍。有瞋若師長教戒而返拒逆，名頭和遮，義言佷戾。有瞋若得少許不適意事則心惱亂，名阿羼提，義言不忍。有瞋言不柔軟、常喜頻蹙，不能和顏先意語言，名阿婆詰略，義言不悅。有瞋於同止中常憙罵詈，名阿搔羅沽，義言不調。有瞋以身口意觸惱同學，名為勝耆，義言惱觸。有瞋常憙彈呵好呰毀物，名登單那他，義言難可。是瞋二種，或因眾生、或不因眾生，因眾生名為重罪。又上中下分別九品。又因九惱分別為九，無事橫瞋是為第十。是名瞋相。

問曰：瞋云何生？答曰：從不適意苦惱事生，又不能正知苦受性故則瞋恚生。或從呵罵鞭打等生，或與惡人同事則瞋恚生，如屠獵師等。或智力劣弱故瞋恚生，如樹枝條為風所動。或久集瞋使乃至成性故瞋恚生，或從屠獵毒蛇中來故瞋恚生，或憙念他過故瞋恚生，如九惱中說。或隨時節故瞋恚生，如十歲人等。或以種類故瞋恚生，如毒蛇等。或以方處故瞋恚生，如康衢國等。又先說貪生因緣，與此相違則瞋恚生。又計我心憍慢熾盛及深著物，如是等緣則瞋恚生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：瞋云何生？答曰：從不適意苦惱事生，又不能正知苦受性故則瞋恚生。或從呵罵鞭打等生，或與惡人同事則瞋恚生，如屠獵師等。或智力劣弱故瞋恚生，如樹枝條為風所動。或久集瞋使乃至成性故瞋恚生，或從屠獵毒蛇中來故瞋恚生，或憙念他過故瞋恚生，如九惱中說。或隨時節故瞋恚生，如十歲人等。或以種類故瞋恚生，如毒蛇等。或以方處故瞋恚生，如康衢國等。又先說貪生因緣，與此相違則瞋恚生。又計我心憍慢熾盛及深著物，如是等緣則瞋恚生。

問曰：是瞋有何等過？答曰：經中說瞋為重罪於貪欲故，名為易解而實難解，但不如貪久隨逐心。又瞋為兩惱，我自燒惱而後燒人。又瞋定為地獄，以從瞋起業多墮地獄故。又瞋能壞善福，謂施戒忍是三皆從慈等生，瞋與慈相違故名能壞。又從瞋起業皆受惡名。又從瞋起業，後皆心悔。又瞋恨者無憐愍，故名曰凶暴，眾生常苦而復瞋惱，如瘡如火。又經中自說瞋過，謂多瞋者形色醜陋、臥覺不安心常怖畏、人所不信等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是瞋有何等過？答曰：經中說瞋為重罪於貪欲故，名為易解而實難解，但不如貪久隨逐心。又瞋為兩惱，我自燒惱而後燒人。又瞋定為地獄，以從瞋起業多墮地獄故。又瞋能壞善福，謂施戒忍是三皆從慈等生，瞋與慈相違故名能壞。又從瞋起業皆受惡名。又從瞋起業，後皆心悔。又瞋恨者無憐愍，故名曰凶暴，眾生常苦而復瞋惱，如瘡如火。又經中自說瞋過，謂多瞋者形色醜陋、臥覺不安心常怖畏、人所不信等。

問曰：多瞋恚者有何等相？答曰：心口剛強常不歡悅，頻蹙難近面色不和，易忿難解、常憙恚根，憙於諍訟、嚴飾兵器，朋黨惡友、憎惡善人，為人麁獷、不諦思慮、少於慚愧，有如是等名瞋恚相。是相皆為憎惡他人，是故應斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：多瞋恚者有何等相？答曰：心口剛強常不歡悅，頻蹙難近面色不和，易忿難解、常憙恚根，憙於諍訟、嚴飾兵器，朋黨惡友、憎惡善人，為人麁獷、不諦思慮、少於慚愧，有如是等名瞋恚相。是相皆為憎惡他人，是故應斷。

問曰：當云何斷？答曰：常修慈悲喜捨，瞋恚則斷。又見瞋過患是則能斷，又得真智瞋恚則斷，又以忍力故瞋恚則斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：當云何斷？答曰：常修慈悲喜捨，瞋恚則斷。又見瞋過患是則能斷，又得真智瞋恚則斷，又以忍力故瞋恚則斷。

問曰：何謂忍力？答曰：若能忍他呵罵等苦，是人得善法福，亦不得從不忍生惡，是忍辱力。又行忍者名為沙門，以忍辱為道初門故。沙門法者，怒不報怒、罵不報罵、打不報打。又若比丘能忍，則應出家法。又瞋恚者非出家人法，出家人法忍辱是也。又若比丘形服異俗，而瞋心同，則非所宜。又若行忍者，則為已具慈悲功德。又修忍者能成自利。所以者何？為瞋恚者欲惱害人而返自害，所有身口加惡於人，自所得惡過百千倍。故知瞋為大自損減，是故智者欲令自他得免大苦及大罪者應當行忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何謂忍力？答曰：若能忍他呵罵等苦，是人得善法福，亦不得從不忍生惡，是忍辱力。又行忍者名為沙門，以忍辱為道初門故。沙門法者，怒不報怒、罵不報罵、打不報打。又若比丘能忍，則應出家法。又瞋恚者非出家人法，出家人法忍辱是也。又若比丘形服異俗，而瞋心同，則非所宜。又若行忍者，則為已具慈悲功德。又修忍者能成自利。所以者何？為瞋恚者欲惱害人而返自害，所有身口加惡於人，自所得惡過百千倍。故知瞋為大自損減，是故智者欲令自他得免大苦及大罪者應當行忍。

問曰：云何能忍呵罵等苦？答曰：若人善修無常，了達諸法念念生滅，罵者受者皆念念滅，是中何處應生瞋也。又善修空心故能忍辱，作如是念：諸法實空，誰是罵者？誰受罵者？又事若實則應忍受，我實有過，前人實語，何故瞋耶？若事不實，彼人自當得妄語報，我何故瞋？又若聞惡罵，當作是念：一切世間皆隨業受報，我昔必當集此惡業，今應償之，何故瞋耶？又若聞惡罵，當自觀其過由我受身，身為苦器，故應受罵。又行忍者作如是念：萬物皆從眾因緣生，是惡罵苦從耳識意識音聲等生，我於此中自有二分，他人唯有音聲，是則我罪分多，何故瞋耶？又我於此聲取相分別故生憂惱，即是我咎。又忍辱者不咎他人。所以者何？是瞋等過非眾生咎，眾生心病發故不得自在，如治鬼師治鬼著者，但瞋於鬼不瞋病人。又是人勤行精進貪集善法，故不計他語，又念：諸佛及眾賢聖尚不免罵，如巧罵婆羅門等種種罵佛、如舍利弗等為婆羅門加諸毀辱，何況我等薄福人耶。又作此念：世間多惡，不奪我命已為大幸，況打罵耶？又作是念：此惡罵等於我無苦，易可忍受。如佛教比丘，若鐵鋸解身尚應忍受，何況罵耶。又此行者常厭生死，若得毀罵則證驗明了，轉增厭離捨惡行善。又是人，知不忍辱後受苦報，作如是念：寧受輕罵勿墮地獄。又是人深懷慚愧：我為大人世尊弟子、修行道者，云何當起所不應作身口業耶？又聞行忍菩薩及帝釋等所得忍力，是故能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何能忍呵罵等苦？答曰：若人善修無常，了達諸法念念生滅，罵者受者皆念念滅，是中何處應生瞋也。又善修空心故能忍辱，作如是念：諸法實空，誰是罵者？誰受罵者？又事若實則應忍受，我實有過，前人實語，何故瞋耶？若事不實，彼人自當得妄語報，我何故瞋？又若聞惡罵，當作是念：一切世間皆隨業受報，我昔必當集此惡業，今應償之，何故瞋耶？又若聞惡罵，當自觀其過由我受身，身為苦器，故應受罵。又行忍者作如是念：萬物皆從眾因緣生，是惡罵苦從耳識意識音聲等生，我於此中自有二分，他人唯有音聲，是則我罪分多，何故瞋耶？又我於此聲取相分別故生憂惱，即是我咎。又忍辱者不咎他人。所以者何？是瞋等過非眾生咎，眾生心病發故不得自在，如治鬼師治鬼著者，但瞋於鬼不瞋病人。又是人勤行精進貪集善法，故不計他語，又念：諸佛及眾賢聖尚不免罵，如巧罵婆羅門等種種罵佛、如舍利弗等為婆羅門加諸毀辱，何況我等薄福人耶。又作此念：世間多惡，不奪我命已為大幸，況打罵耶？又作是念：此惡罵等於我無苦，易可忍受。如佛教比丘，若鐵鋸解身尚應忍受，何況罵耶。又此行者常厭生死，若得毀罵則證驗明了，轉增厭離捨惡行善。又是人，知不忍辱後受苦報，作如是念：寧受輕罵勿墮地獄。又是人深懷慚愧：我為大人世尊弟子、修行道者，云何當起所不應作身口業耶？又聞行忍菩薩及帝釋等所得忍力，是故能忍。

無明品第一百二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明品第一百二十七

論者言：隨逐假名名為無明。如說凡夫隨我音聲，是中實無我無我所，但諸法和合假名為人；凡夫不能分別故生我心，我心生即是無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論者言：隨逐假名名為無明。如說凡夫隨我音聲，是中實無我無我所，但諸法和合假名為人；凡夫不能分別故生我心，我心生即是無明。

問曰：經中佛說不知過去世等名為無明，何故但說我心是耶？答曰：是過去等中，多人錯謬故，說是中不知名為無明。又經中解明名義，謂有所知故名為明。知何等法？謂色陰無常如實知無常，受想行識陰無常如實知無常。與明相違，名為無明。然則不明如實，故名無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中佛說不知過去世等名為無明，何故但說我心是耶？答曰：是過去等中，多人錯謬故，說是中不知名為無明。又經中解明名義，謂有所知故名為明。知何等法？謂色陰無常如實知無常，受想行識陰無常如實知無常。與明相違，名為無明。然則不明如實，故名無明。

問曰：若不明如實名無明者，木石等法應名無明，以不明如實故。答曰：不然。木石無心不能分別過去世等，無明能分別，故不同木石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不明如實名無明者，木石等法應名無明，以不明如實故。答曰：不然。木石無心不能分別過去世等，無明能分別，故不同木石。

問曰：無明名無法，如人目不見色，無不見法，是故但明無故名為無明，無別法也。答曰：不然。若無無明於五陰中妄計有人，及瓦石中生金想者，名為何等？故知邪分別性名無明，非明無故名無明也。又從無明因緣，有諸行等相續生，若無法者云何能生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無明名無法，如人目不見色，無不見法，是故但明無故名為無明，無別法也。答曰：不然。若無無明於五陰中妄計有人，及瓦石中生金想者，名為何等？故知邪分別性名無明，非明無故名無明也。又從無明因緣，有諸行等相續生，若無法者云何能生？

問曰：若非明名無明者，今但除明，一切諸法盡是無明，是故不以一法名為無明。答曰：是無明自相中說，不說餘法。如言不善，即說不善體，不說無記；無明亦爾。又雖稟人形，無人行故說名非人。如是此明雖有分別，不能實知，故說無明；木石不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若非明名無明者，今但除明，一切諸法盡是無明，是故不以一法名為無明。答曰：是無明自相中說，不說餘法。如言不善，即說不善體，不說無記；無明亦爾。又雖稟人形，無人行故說名非人。如是此明雖有分別，不能實知，故說無明；木石不爾。

問曰：若說無色無對無漏無為皆是餘說，無明何故不如是耶？答曰：或有此理，不善等中則不如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若說無色無對無漏無為皆是餘說，無明何故不如是耶？答曰：或有此理，不善等中則不如是。

問曰：有人言，但以明無故名無明，如室無光明則名為闇。答曰：世間有二種語，或明無故說名無明、或邪明故說名無明。明無故說無明者，如世間言盲不見色、聾不聞聲。邪明故說無明者，如夜見杌樹生人想、見人生杌樹想。又若人不能實知是事，故名不知。又邪心名煩惱是諸行因緣，阿羅漢斷故，無有無明因緣諸行。若非明名無明者，今阿羅漢無佛法中明，應名無明；若有無明，非阿羅漢。當知別有無明體性，邪心是也。是邪是無明分為一切煩惱。所以者何？一切煩惱皆邪行故。又一切煩惱覆蔽人心皆為盲冥，如說貪欲不見法、貪欲不見福，能受此貪者，皆名為盲冥；恚癡亦如是。又從一切煩惱生諸行，而經中說從無明生行，故知一切煩惱皆名無明。又不見空者常有無明，但垢無明是諸行因緣。又邪明故說無明，未見空者常是邪明，故知無明分為一切煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有人言，但以明無故名無明，如室無光明則名為闇。答曰：世間有二種語，或明無故說名無明、或邪明故說名無明。明無故說無明者，如世間言盲不見色、聾不聞聲。邪明故說無明者，如夜見杌樹生人想、見人生杌樹想。又若人不能實知是事，故名不知。又邪心名煩惱是諸行因緣，阿羅漢斷故，無有無明因緣諸行。若非明名無明者，今阿羅漢無佛法中明，應名無明；若有無明，非阿羅漢。當知別有無明體性，邪心是也。是邪是無明分為一切煩惱。所以者何？一切煩惱皆邪行故。又一切煩惱覆蔽人心皆為盲冥，如說貪欲不見法、貪欲不見福，能受此貪者，皆名為盲冥；恚癡亦如是。又從一切煩惱生諸行，而經中說從無明生行，故知一切煩惱皆名無明。又不見空者常有無明，但垢無明是諸行因緣。又邪明故說無明，未見空者常是邪明，故知無明分為一切煩惱。

問曰：無明云何生？答曰：若聞思邪因則無明生，如有陀羅驃、有有分者、有精神、諸法不念念滅無、有後身、音聲及神是常、草木等有心，欲成如是等邪執則無明生。或從邪因故無明生，謂親近惡友、聽聞邪法、邪念、邪行，是四邪因故無明生。又生餘煩惱因緣，皆是生無明因。又從無明因故無明生，如從麥生麥、從稻生稻，如是隨計眾生則無明生。又經中說：從邪念因緣則無明生。邪念即是無明別名，謂見有人先生人念，後明了故名為無明，是二先後相助相生，如從樹生果、從果生樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無明云何生？答曰：若聞思邪因則無明生，如有陀羅驃、有有分者、有精神、諸法不念念滅無、有後身、音聲及神是常、草木等有心，欲成如是等邪執則無明生。或從邪因故無明生，謂親近惡友、聽聞邪法、邪念、邪行，是四邪因故無明生。又生餘煩惱因緣，皆是生無明因。又從無明因故無明生，如從麥生麥、從稻生稻，如是隨計眾生則無明生。又經中說：從邪念因緣則無明生。邪念即是無明別名，謂見有人先生人念，後明了故名為無明，是二先後相助相生，如從樹生果、從果生樹。

問曰：無明有何等過？答曰：一切衰惱皆由無明。所以者何？從無明生貪等煩惱，從煩惱起不善業，從業受身，受身因緣得種種衰惱。如經中說：謂無明所覆、愛結所繫，受諸有身。又《師子吼經》中說：諸取皆以無明為本。又偈說：所有諸惡處，若今世後世，皆無明為本，故從貪欲起；一切煩惱過，皆由無明有，以從無明生，一切煩惱故。凡夫以無明故，受五陰不淨無常苦空無我，何有智者受此諸苦？又正思惟故能捨五陰，如經中說：若知我心，是邪顛倒則不復生。故知以無明因緣故縛，明因緣故解。又世間眾生以無明力故，貪求少味不見多過，如蛾投火、如魚吞鉤。眾生亦爾，現貪少味不顧多過。又外道經典所生邪見，說無罪福等皆是無明。又諸惡道皆因不善，不善皆是無明。又邪見起業多墮地獄，邪見皆由無明故生。又佛為世尊一切智人三界大師，真淨行者及聖弟子等，諸外道輩不能別知，如真寶珠盲者棄之，此皆無明過也。又一切眾生所有衰惱敗壞等事皆由無明，一切利益成就增長皆由於明，若增長無明究竟必墮阿鼻地獄。如劫初人不知味是虛妄，而生貪著，故失色力壽命等事，當知皆由無明忘失諸利。又此無明但真智斷，貪等不爾。又貪心中無恚，恚心中無貪，無明在一切心中。及不修慧人無明常在心中。又諸煩惱中無明最強，如經中說：無明罪重亦難除解。又無明是十二因緣根本，若無無明則諸業不集不成。何以知之？諸阿羅漢無眾生相、無無明故諸業不能集成，業不集故識等諸分不能復生，故知無明是諸苦本。又現見貪著此不淨身，亦於無常中生常想，猶若空捲以誑小兒，亦如幻師能現前誑人令見土為金。又俗言，愚人現以罪加而可以言誑，世間亦爾，眼見不淨而為其所誑。又諸心法念念盡滅，取相故生，色滅盡已癡故取相，於聲等中亦復如是，是故難解。此皆無明之過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無明有何等過？答曰：一切衰惱皆由無明。所以者何？從無明生貪等煩惱，從煩惱起不善業，從業受身，受身因緣得種種衰惱。如經中說：謂無明所覆、愛結所繫，受諸有身。又《師子吼經》中說：諸取皆以無明為本。又偈說：所有諸惡處，若今世後世，皆無明為本，故從貪欲起；一切煩惱過，皆由無明有，以從無明生，一切煩惱故。凡夫以無明故，受五陰不淨無常苦空無我，何有智者受此諸苦？又正思惟故能捨五陰，如經中說：若知我心，是邪顛倒則不復生。故知以無明因緣故縛，明因緣故解。又世間眾生以無明力故，貪求少味不見多過，如蛾投火、如魚吞鉤。眾生亦爾，現貪少味不顧多過。又外道經典所生邪見，說無罪福等皆是無明。又諸惡道皆因不善，不善皆是無明。又邪見起業多墮地獄，邪見皆由無明故生。又佛為世尊一切智人三界大師，真淨行者及聖弟子等，諸外道輩不能別知，如真寶珠盲者棄之，此皆無明過也。又一切眾生所有衰惱敗壞等事皆由無明，一切利益成就增長皆由於明，若增長無明究竟必墮阿鼻地獄。如劫初人不知味是虛妄，而生貪著，故失色力壽命等事，當知皆由無明忘失諸利。又此無明但真智斷，貪等不爾。又貪心中無恚，恚心中無貪，無明在一切心中。及不修慧人無明常在心中。又諸煩惱中無明最強，如經中說：無明罪重亦難除解。又無明是十二因緣根本，若無無明則諸業不集不成。何以知之？諸阿羅漢無眾生相、無無明故諸業不能集成，業不集故識等諸分不能復生，故知無明是諸苦本。又現見貪著此不淨身，亦於無常中生常想，猶若空捲以誑小兒，亦如幻師能現前誑人令見土為金。又俗言，愚人現以罪加而可以言誑，世間亦爾，眼見不淨而為其所誑。又諸心法念念盡滅，取相故生，色滅盡已癡故取相，於聲等中亦復如是，是故難解。此皆無明之過。

問曰：多無明人有何等相？答曰：是人於畏處不畏、憙處不憙，憎惡善人、愛樂惡人，倒取人意常憙反戾堅執邪事，少於慚愧不顧嫌疑，不能悅彼亦自難悅，不能親附亦難親近，愚騃無識，好弊垢衣、樂處黑闇及不淨處，自大自貴憙輕蔑人，不以道理自顯功德，過不知過、利不識利，不好淨潔亦無威儀，拙於語言常憙恚恨，僻取他教而深貪著，學誦難得、既得易失，設有所得不能解義，設有所解則復邪僻。如是等相皆由無明，故知無明有無量過，是故應斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：多無明人有何等相？答曰：是人於畏處不畏、憙處不憙，憎惡善人、愛樂惡人，倒取人意常憙反戾堅執邪事，少於慚愧不顧嫌疑，不能悅彼亦自難悅，不能親附亦難親近，愚騃無識，好弊垢衣、樂處黑闇及不淨處，自大自貴憙輕蔑人，不以道理自顯功德，過不知過、利不識利，不好淨潔亦無威儀，拙於語言常憙恚恨，僻取他教而深貪著，學誦難得、既得易失，設有所得不能解義，設有所解則復邪僻。如是等相皆由無明，故知無明有無量過，是故應斷。

問曰：當云何斷？答曰：善修真智則無明斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：當云何斷？答曰：善修真智則無明斷。

問曰：知陰界等亦名真智，經中何故說無明藥者若因緣若因緣觀？答曰：諸外道輩多於因、物中謬，因中謬故說自在天等為世間，因物中謬故說有陀羅驃、有有分等。觀因緣法，此二則斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：知陰界等亦名真智，經中何故說無明藥者若因緣若因緣觀？答曰：諸外道輩多於因、物中謬，因中謬故說自在天等為世間，因物中謬故說有陀羅驃、有有分等。觀因緣法，此二則斷。

問曰：因緣名無明藥，何故二種說耶？答曰：欲攝餘智故。若觀陰界入等亦破無明，但重無明名邪見，邪見以因緣斷，故二種說；貪恚亦如是。又世間多於瓶等名字中謬，如聞瓶名則心生疑，為色等是瓶、為離色更有瓶耶？如是為五陰是人、為離五陰更有人耶？若心決定則墮二邊，所謂斷、常。身即是神、異身異神亦如是。若人知瓶從眾緣生、因色香味觸成，如是色等諸陰為人，能如是知則能捨離從名生癡。是名字能覆諸法實義，如《天問經》說：名勝一切法，更無能過者，是名字一法諸法皆隨。又說：見世間集則滅無見，見世間滅則滅有見。又說：諸行相續故，說五陰生死。此皆無明過患，觀因緣則滅。又經中說：若人見因緣，是人即見法，若見法即見佛。如是若人能斷從名生癡，是人則實見佛，不隨他教。是故以正智故則無明盡，正知因緣法故能得正智。又略說八萬四千法藏中，所有智慧皆除無明，以無明是一切煩惱根本，亦助一切煩惱故。如是因緣，則無明斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：因緣名無明藥，何故二種說耶？答曰：欲攝餘智故。若觀陰界入等亦破無明，但重無明名邪見，邪見以因緣斷，故二種說；貪恚亦如是。又世間多於瓶等名字中謬，如聞瓶名則心生疑，為色等是瓶、為離色更有瓶耶？如是為五陰是人、為離五陰更有人耶？若心決定則墮二邊，所謂斷、常。身即是神、異身異神亦如是。若人知瓶從眾緣生、因色香味觸成，如是色等諸陰為人，能如是知則能捨離從名生癡。是名字能覆諸法實義，如《天問經》說：名勝一切法，更無能過者，是名字一法諸法皆隨。又說：見世間集則滅無見，見世間滅則滅有見。又說：諸行相續故，說五陰生死。此皆無明過患，觀因緣則滅。又經中說：若人見因緣，是人即見法，若見法即見佛。如是若人能斷從名生癡，是人則實見佛，不隨他教。是故以正智故則無明盡，正知因緣法故能得正智。又略說八萬四千法藏中，所有智慧皆除無明，以無明是一切煩惱根本，亦助一切煩惱故。如是因緣，則無明斷。