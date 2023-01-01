成實論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成實論卷第六

訶梨跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶梨跋摩造

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

苦諦聚中想陰品第七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦聚中想陰品第七十七

問曰：何法為想？答曰：取假法相故名為想。所以者何？如經中說：有人少想、有人多想、有人無量想、無所有想。而實無此多少等諸法，故知想者取假法相。是想多在顛倒中說，如說無常中常想顛倒、苦中樂想顛倒、無我中我想顛倒、不淨中淨想顛倒，亦於信解觀一切入等中說。又以想三種差別取緣，謂怨、親、中人，於是緣中次生三受，受生三毒，故想有過。想有過故佛說應斷，如說眼見色莫取想，故知取假法相是名為想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何法為想？答曰：取假法相故名為想。所以者何？如經中說：有人少想、有人多想、有人無量想、無所有想。而實無此多少等諸法，故知想者取假法相。是想多在顛倒中說，如說無常中常想顛倒、苦中樂想顛倒、無我中我想顛倒、不淨中淨想顛倒，亦於信解觀一切入等中說。又以想三種差別取緣，謂怨、親、中人，於是緣中次生三受，受生三毒，故想有過。想有過故佛說應斷，如說眼見色莫取想，故知取假法相是名為想。

問曰：取假法為想，此義不然。所以者何？此想能斷煩惱。如經中說：善修無常想故，能斷一切欲染色染及無色染，一切戲掉我慢無明。故知非但取假法想，取假法想則不應能斷諸煩惱。答曰：此實智慧，以想名說。如說受者於一切得解脫，亦說以意斷諸煩惱。又如說以不黑不白業能盡諸業，亦說信能渡河、一心渡海、精進除苦、慧能清淨，而實以慧得渡，不以信等，如是智慧以想名說。又經中說以慧為刀，如說聖弟子以智慧刃斷諸煩惱，故知慧能斷結非是想也。又三十七聖道品中不說想名，故不斷結。又經中說知者見者能得漏盡，非不知見者。又三無漏根中說，未知欲知根、知根、知已根，皆以知為名。又佛說慧為慧品、解脫知見品。又說無禪不智、無智不禪。又《次第經》說：持淨戒者則心不悔，乃至攝心得如實知。又法智等皆以慧為名。又三學中慧學最勝，亦說智慧具足、解脫知見具足。又七淨中說知見淨。又佛說正知一切法故，名無上智慧，想無如是說。又理應用慧斷諸煩惱，不是想也。所以者何？如《大因緣經》說：若義入修多羅，不違法相、隨順比尼，是義應取。又說於正義中置隨義語，於正語中置隨語義，故經雖說無常想等能斷諸結，理應是慧。又說無明是煩惱根，離無明故慧得解脫，故以慧斷諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：取假法為想，此義不然。所以者何？此想能斷煩惱。如經中說：善修無常想故，能斷一切欲染色染及無色染，一切戲掉我慢無明。故知非但取假法想，取假法想則不應能斷諸煩惱。答曰：此實智慧，以想名說。如說受者於一切得解脫，亦說以意斷諸煩惱。又如說以不黑不白業能盡諸業，亦說信能渡河、一心渡海、精進除苦、慧能清淨，而實以慧得渡，不以信等，如是智慧以想名說。又經中說以慧為刀，如說聖弟子以智慧刃斷諸煩惱，故知慧能斷結非是想也。又三十七聖道品中不說想名，故不斷結。又經中說知者見者能得漏盡，非不知見者。又三無漏根中說，未知欲知根、知根、知已根，皆以知為名。又佛說慧為慧品、解脫知見品。又說無禪不智、無智不禪。又《次第經》說：持淨戒者則心不悔，乃至攝心得如實知。又法智等皆以慧為名。又三學中慧學最勝，亦說智慧具足、解脫知見具足。又七淨中說知見淨。又佛說正知一切法故，名無上智慧，想無如是說。又理應用慧斷諸煩惱，不是想也。所以者何？如《大因緣經》說：若義入修多羅，不違法相、隨順比尼，是義應取。又說於正義中置隨義語，於正語中置隨語義，故經雖說無常想等能斷諸結，理應是慧。又說無明是煩惱根，離無明故慧得解脫，故以慧斷諸煩惱。

問曰：汝言諸想取假法相，以何為相？答曰：有人以假法為相，假法有五：一過去、二未來、三名字、四者相、五者人。是事不然。所以者何？人因五陰成，相無成因故非假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝言諸想取假法相，以何為相？答曰：有人以假法為相，假法有五：一過去、二未來、三名字、四者相、五者人。是事不然。所以者何？人因五陰成，相無成因故非假名。

問曰：今相義云何？答曰：緣即是相。何以知之？如說師子獸王立河此岸，取彼岸相，截流而渡，若不相當則還此岸，至死不捨。是經中以樹木等為相。又說比丘示相，是中亦以衣等為相。又說世尊現如是相。又說宰人因王食故取所嗜相。又說明旦是日出相。又說三相，所謂攝相、發相、捨相。是中即以攝等為相，隨念何法心繫在緣是名攝相。又諸天退時先五相現，是中即以五法為相。故知不以假法為相，亦非行陰所攝。又舍利弗取富樓那面貌等相。又經中說眼見色不取相。又法印中說：若比丘自見斷色聲等相，我未說是人得清淨知見。以此故知緣即是相，非假法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：今相義云何？答曰：緣即是相。何以知之？如說師子獸王立河此岸，取彼岸相，截流而渡，若不相當則還此岸，至死不捨。是經中以樹木等為相。又說比丘示相，是中亦以衣等為相。又說世尊現如是相。又說宰人因王食故取所嗜相。又說明旦是日出相。又說三相，所謂攝相、發相、捨相。是中即以攝等為相，隨念何法心繫在緣是名攝相。又諸天退時先五相現，是中即以五法為相。故知不以假法為相，亦非行陰所攝。又舍利弗取富樓那面貌等相。又經中說眼見色不取相。又法印中說：若比丘自見斷色聲等相，我未說是人得清淨知見。以此故知緣即是相，非假法也。

問曰：緣非是相。所以者何？無相三昧亦有緣故。又說見色已不取相。若緣是相，云何取色而不取相？答曰：相有二種，有過相、無過相，遮過相故說見色不取相。無相者緣亦有過，後滅諦中當廣說，謂滅三心故名無相。初入行者非一切相盡是過也，若取攝相發捨相等是則無過。又涅槃名無法，故不應為難。如說若取法相不能為污，取假名相則生煩惱。所以者何？取怨親等差別相故生憂喜等，從此能生貪恚等過。故知取假法相是名為想也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：緣非是相。所以者何？無相三昧亦有緣故。又說見色已不取相。若緣是相，云何取色而不取相？答曰：相有二種，有過相、無過相，遮過相故說見色不取相。無相者緣亦有過，後滅諦中當廣說，謂滅三心故名無相。初入行者非一切相盡是過也，若取攝相發捨相等是則無過。又涅槃名無法，故不應為難。如說若取法相不能為污，取假名相則生煩惱。所以者何？取怨親等差別相故生憂喜等，從此能生貪恚等過。故知取假法相是名為想也。

苦諦聚受論中受相品第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦聚受論中受相品第七十八

問曰：云何為受？答曰：苦、樂、不苦不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何為受？答曰：苦、樂、不苦不樂。

問曰：何謂為苦？何謂為樂？云何名為不苦不樂？答曰：若增益身心是名為樂，損減身心是名為苦，與二相違名不苦不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何謂為苦？何謂為樂？云何名為不苦不樂？答曰：若增益身心是名為樂，損減身心是名為苦，與二相違名不苦不樂。

問曰：此三受無決定相。所以者何？如即一事，或增身心、或為損減、或俱相違。答曰：是緣不定，非受不定。所以者何？如即一火，或時生樂、或時生苦、或時能生不苦不樂，從緣生受是則決定；即此一事以隨時故，或為樂因、或為苦因、或為不苦不樂因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此三受無決定相。所以者何？如即一事，或增身心、或為損減、或俱相違。答曰：是緣不定，非受不定。所以者何？如即一火，或時生樂、或時生苦、或時能生不苦不樂，從緣生受是則決定；即此一事以隨時故，或為樂因、或為苦因、或為不苦不樂因。

問曰：以何時故此緣能為苦樂等因？答曰：隨能遮苦，於是時中則生樂相，如人為寒所惱，爾時熱觸能生樂相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何時故此緣能為苦樂等因？答曰：隨能遮苦，於是時中則生樂相，如人為寒所惱，爾時熱觸能生樂相。

問曰：是熱觸過增還能為苦，非復是樂，故知樂受亦無。答曰：世俗名相故有樂受、非真實義，隨是人喜熱觸時亦為增益。又遮先苦，爾時是中則生樂相；若離先苦，是熱觸則不能為樂，故非實有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是熱觸過增還能為苦，非復是樂，故知樂受亦無。答曰：世俗名相故有樂受、非真實義，隨是人喜熱觸時亦為增益。又遮先苦，爾時是中則生樂相；若離先苦，是熱觸則不能為樂，故非實有。

問曰：汝言但以名相故有樂者，是事不然。所以者何？經中佛自說三受。若實無樂，云何說三？又說色若定苦，眾生於中不生貪著。又說何等為色中味，所謂因色能生喜樂。又說樂受，生時樂、住時樂、壞時苦；苦受，生時苦、住時苦、壞時樂；不苦不樂受，不知苦不知樂。又樂受是福報、苦受是罪報，若實無樂受，罪福但有苦果，而實不然。又欲界中亦有樂受，若實無樂受，色無色界不應有受，而實不然。又說樂受中貪使，若無樂受貪何處使？不可說苦受中貪使，故知實有樂受。答曰：若實有樂受，應說其相，何者為樂？而實不可說，當知但以苦差別中名為樂相。一切世界從大地獄上至有頂皆是苦相，為多苦所惱，於小苦中生此樂相。如人為熱苦所惱，則以冷觸為樂。是故諸經作如是說，無所妨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝言但以名相故有樂者，是事不然。所以者何？經中佛自說三受。若實無樂，云何說三？又說色若定苦，眾生於中不生貪著。又說何等為色中味，所謂因色能生喜樂。又說樂受，生時樂、住時樂、壞時苦；苦受，生時苦、住時苦、壞時樂；不苦不樂受，不知苦不知樂。又樂受是福報、苦受是罪報，若實無樂受，罪福但有苦果，而實不然。又欲界中亦有樂受，若實無樂受，色無色界不應有受，而實不然。又說樂受中貪使，若無樂受貪何處使？不可說苦受中貪使，故知實有樂受。答曰：若實有樂受，應說其相，何者為樂？而實不可說，當知但以苦差別中名為樂相。一切世界從大地獄上至有頂皆是苦相，為多苦所惱，於小苦中生此樂相。如人為熱苦所惱，則以冷觸為樂。是故諸經作如是說，無所妨也。

問曰：亦可說世間一切皆樂，於微樂中而生苦相；若不爾者，亦不得言於微苦中生樂想也。答曰：苦受相麁，故不可以微樂為苦。又樂雖微，亦非惱相。所以者何？不見有人受微樂故舉手大呼。又受轉微故名寂滅相，猶如上地轉轉寂滅。是故說微樂中生苦相者，但有是語；凡夫愚人於微苦中妄生樂相，則有道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：亦可說世間一切皆樂，於微樂中而生苦相；若不爾者，亦不得言於微苦中生樂想也。答曰：苦受相麁，故不可以微樂為苦。又樂雖微，亦非惱相。所以者何？不見有人受微樂故舉手大呼。又受轉微故名寂滅相，猶如上地轉轉寂滅。是故說微樂中生苦相者，但有是語；凡夫愚人於微苦中妄生樂相，則有道理。

行苦品第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行苦品第七十九

諸受皆苦。所以者何？衣食等物皆是苦因，非樂因也。何以知之？現見衣食過增，則苦亦增，故名苦因。又手痛等苦可以相示，樂相不然。又衣食等物皆為療病，如人不渴，飲不生樂。又人為苦所惱，於異苦中而生樂相，如人畏死以刑罰為樂。又鞭杖刀矟諸苦因緣皆是決定，樂因不然。又一切所須究竟苦故，當知先有後時乃覺，如屐漸盡。又於女色等中先生樂相，後還憎惡，故知以邪憶想生此樂相，離邪憶想還見其過。又女色等皆是乾消病等苦因，故非樂也。又離欲時皆捨此緣，若實是樂，何故捨耶？又人隨生樂處，後即此事還生苦心，故知非樂。又身為苦田非樂田也，如野田中嘉苗難殖而穢草易生，如是身田眾苦易集而虛樂難生。又人於苦中先起樂倒、後生貪著，樂若少實不名為倒，如常我淨少、實亦無，樂亦如是，俱顛倒故。又人於辛苦中而生樂心，如擔重易肩故知無樂。又經中佛說當觀樂是苦，觀苦如箭入心，不苦不樂當觀無常念生念滅。若定有樂，不應觀苦。當知凡夫於苦取樂，是故佛說：隨凡夫人生樂相處，汝當觀苦。又此三受皆苦諦攝，若實是樂，苦諦云何攝？又苦為真實、樂相虛妄。何以知之？以觀苦心能斷諸結，非樂心也，故知皆苦。又一切萬物皆是苦因，猶如怨賊。怨賊二種，或即能為苦、或初雖軟善後則害人。萬物亦爾，或初便生善、或後反為害，故知皆苦。又眾生得欲無厭，如飲醎水不足故苦。又無所求欲乃名為樂，求故名苦，不見世間有無求者，故知無樂。又一切眾生身苦心苦常隨逐，故知身為苦。又身如獄常有䩭鎖。何以知之？以滅此身乃名解脫，䩭鎖故苦。又一切物漸漸次第皆可鄙惡，如地獄等身、冬夏等時、小兒等根、知寒暑等相，待後皆憎惡，當知皆苦。又身多怨賊，謂毒蛇篋、五拔刀賊、詐親善賊，及空聚落壞聚落賊、大河此岸，種種諸苦皆常隨逐，故知皆苦。又知眾生身諸苦隨逐，謂生苦、老苦、痛苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、違願等苦常與相隨故，故身為眾苦之聚。又以有身故則有我所及貪著等諸衰惱集，故知身為眾苦因緣。又亦五道眾生行四威儀皆無有樂。所以者何？如經中說：色是苦受，想行識是苦。若色生時，當知即是老病死等諸衰惱生，受想行識亦復如是。又身常怱務，以身口意造作眾事，造作眾事皆名為苦。又諸賢聖以身盡為悅，若實為樂，云何失樂而生歡悅？故知皆苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸受皆苦。所以者何？衣食等物皆是苦因，非樂因也。何以知之？現見衣食過增，則苦亦增，故名苦因。又手痛等苦可以相示，樂相不然。又衣食等物皆為療病，如人不渴，飲不生樂。又人為苦所惱，於異苦中而生樂相，如人畏死以刑罰為樂。又鞭杖刀矟諸苦因緣皆是決定，樂因不然。又一切所須究竟苦故，當知先有後時乃覺，如屐漸盡。又於女色等中先生樂相，後還憎惡，故知以邪憶想生此樂相，離邪憶想還見其過。又女色等皆是乾消病等苦因，故非樂也。又離欲時皆捨此緣，若實是樂，何故捨耶？又人隨生樂處，後即此事還生苦心，故知非樂。又身為苦田非樂田也，如野田中嘉苗難殖而穢草易生，如是身田眾苦易集而虛樂難生。又人於苦中先起樂倒、後生貪著，樂若少實不名為倒，如常我淨少、實亦無，樂亦如是，俱顛倒故。又人於辛苦中而生樂心，如擔重易肩故知無樂。又經中佛說當觀樂是苦，觀苦如箭入心，不苦不樂當觀無常念生念滅。若定有樂，不應觀苦。當知凡夫於苦取樂，是故佛說：隨凡夫人生樂相處，汝當觀苦。又此三受皆苦諦攝，若實是樂，苦諦云何攝？又苦為真實、樂相虛妄。何以知之？以觀苦心能斷諸結，非樂心也，故知皆苦。又一切萬物皆是苦因，猶如怨賊。怨賊二種，或即能為苦、或初雖軟善後則害人。萬物亦爾，或初便生善、或後反為害，故知皆苦。又眾生得欲無厭，如飲醎水不足故苦。又無所求欲乃名為樂，求故名苦，不見世間有無求者，故知無樂。又一切眾生身苦心苦常隨逐，故知身為苦。又身如獄常有䩭鎖。何以知之？以滅此身乃名解脫，䩭鎖故苦。又一切物漸漸次第皆可鄙惡，如地獄等身、冬夏等時、小兒等根、知寒暑等相，待後皆憎惡，當知皆苦。又身多怨賊，謂毒蛇篋、五拔刀賊、詐親善賊，及空聚落壞聚落賊、大河此岸，種種諸苦皆常隨逐，故知皆苦。又知眾生身諸苦隨逐，謂生苦、老苦、痛苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、違願等苦常與相隨故，故身為眾苦之聚。又以有身故則有我所及貪著等諸衰惱集，故知身為眾苦因緣。又亦五道眾生行四威儀皆無有樂。所以者何？如經中說：色是苦受，想行識是苦。若色生時，當知即是老病死等諸衰惱生，受想行識亦復如是。又身常怱務，以身口意造作眾事，造作眾事皆名為苦。又諸賢聖以身盡為悅，若實為樂，云何失樂而生歡悅？故知皆苦也。

壞苦品第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞苦品第八十

問曰：汝雖以多因緣明苦，而人猶貪樂，隨得所欲以為樂。答曰：是先已答，凡夫倒故於苦取樂。又癡惑所害，云何可信？雖得所欲亦應觀苦。所以者何？是皆無常壞時生苦。如經中佛說：天人愛色、樂色、貪色，是色壞時生大憂苦，受想行識亦復如是。以壞敗故當知亦苦。又人受虛妄樂便生貪著，以貪著因緣生守護等過，故當觀樂甚於苦也。又樂為苦門，以貪樂故從三毒起不善業，墮地獄等受諸苦惱，當知皆以樂為根本。又一切合會皆別離相，離所愛時深受諸苦，不由不愛，故知樂者甚過於苦。又樂具之生皆為欺誑眾生令墮諸苦，如食野禽為魚沈餌，皆以取故，樂物亦然，故應觀苦。又於樂受中得少味故獲無量過，猶如魚獸所味至寡其患甚多，故應觀苦。又樂受是煩惱生處。所以者何？以貪身故則欲所須，欲因緣故恚等煩惱次第而生。又樂受是生死根本。所以者何？因樂生愛，如經中說愛為苦本。又一切眾生有所造作無不為樂，故名苦本。又樂受難捨甚於桎梏。又生死中貪樂所縛。所以者何？以貪樂故不脫生死。又此樂受常能生苦，求時欲苦，失時憶苦，得時無厭如海吞流是亦為苦。又樂受是不疲倦因。所以者何？眾生求樂因時，雖經嶮難以為樂，故心不懈倦，是故智者應當觀苦。又樂受名起諸業因。所以者何？以貪樂故能起善業，為現樂故起不善業，亦是一切受身之因。所以者何？取樂生愛，愛故受身。又樂受與涅槃相違。所以者何？眾生貪著生死樂，故不樂泥洹。又未離欲者愛此樂受，愛因生苦，故知樂受是眾苦本。又經中說二求難斷，一謂得求、二謂命求。求隨意諸欲，是名得求。求得壽命受此諸欲，是名命求。此二求皆以樂受為本，是故智者難斷應斷，謂能如實觀樂受相。又樂受味亦能染污，未得離欲大智人心，以難斷故甚於苦受。又樂受味是貪等因，若無樂受則無所貪。又樂受味真智能斷。所以者何？世間諸智要取上地味、能捨下地，故知樂受甚過於苦。又眾生心縛在生處，乃至畜生亦貪惜身，當知皆以樂受味故。是故應觀樂受為苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝雖以多因緣明苦，而人猶貪樂，隨得所欲以為樂。答曰：是先已答，凡夫倒故於苦取樂。又癡惑所害，云何可信？雖得所欲亦應觀苦。所以者何？是皆無常壞時生苦。如經中佛說：天人愛色、樂色、貪色，是色壞時生大憂苦，受想行識亦復如是。以壞敗故當知亦苦。又人受虛妄樂便生貪著，以貪著因緣生守護等過，故當觀樂甚於苦也。又樂為苦門，以貪樂故從三毒起不善業，墮地獄等受諸苦惱，當知皆以樂為根本。又一切合會皆別離相，離所愛時深受諸苦，不由不愛，故知樂者甚過於苦。又樂具之生皆為欺誑眾生令墮諸苦，如食野禽為魚沈餌，皆以取故，樂物亦然，故應觀苦。又於樂受中得少味故獲無量過，猶如魚獸所味至寡其患甚多，故應觀苦。又樂受是煩惱生處。所以者何？以貪身故則欲所須，欲因緣故恚等煩惱次第而生。又樂受是生死根本。所以者何？因樂生愛，如經中說愛為苦本。又一切眾生有所造作無不為樂，故名苦本。又樂受難捨甚於桎梏。又生死中貪樂所縛。所以者何？以貪樂故不脫生死。又此樂受常能生苦，求時欲苦，失時憶苦，得時無厭如海吞流是亦為苦。又樂受是不疲倦因。所以者何？眾生求樂因時，雖經嶮難以為樂，故心不懈倦，是故智者應當觀苦。又樂受名起諸業因。所以者何？以貪樂故能起善業，為現樂故起不善業，亦是一切受身之因。所以者何？取樂生愛，愛故受身。又樂受與涅槃相違。所以者何？眾生貪著生死樂，故不樂泥洹。又未離欲者愛此樂受，愛因生苦，故知樂受是眾苦本。又經中說二求難斷，一謂得求、二謂命求。求隨意諸欲，是名得求。求得壽命受此諸欲，是名命求。此二求皆以樂受為本，是故智者難斷應斷，謂能如實觀樂受相。又樂受味亦能染污，未得離欲大智人心，以難斷故甚於苦受。又樂受味是貪等因，若無樂受則無所貪。又樂受味真智能斷。所以者何？世間諸智要取上地味、能捨下地，故知樂受甚過於苦。又眾生心縛在生處，乃至畜生亦貪惜身，當知皆以樂受味故。是故應觀樂受為苦。

辯三受品第八十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯三受品第八十一

問曰：已知一切皆苦，今以何差別故有三受？答曰：即一苦受，以時差別故有三種：能惱害者則名為苦；既惱害已，更求異苦以遮先苦，以願求故大苦暫息，爾時名樂；憂喜不了，不願不求，爾時名為不苦不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：已知一切皆苦，今以何差別故有三受？答曰：即一苦受，以時差別故有三種：能惱害者則名為苦；既惱害已，更求異苦以遮先苦，以願求故大苦暫息，爾時名樂；憂喜不了，不願不求，爾時名為不苦不樂。

問曰：不苦不樂不名為受。所以者何？苦樂可覺，不苦不樂不可覺故。答曰：是人為三觸所觸，謂苦觸、樂觸、不苦不樂觸，以有因故當知有果。如人熱極，得冷觸覺樂，得熱觸覺苦，得不冷不熱觸覺不苦不樂故知有此不苦不樂。汝意或謂不苦不樂觸中不能生受，是事不然。所以者何？人覺此觸不冷不熱，覺知所緣即名為受，云何言無？又緣有三差別，怨、親、中人，於親生喜、於怨生憂、於中生捨，故知想分別故有此三受，以緣別故起此三想。又緣有三種，為益、為損、或俱相違，有樂、不樂、有俱相違，亦有貪處、瞋處、癡處，有喜、不喜、有俱相違，有福果、罪果、有不動果，是諸緣中隨生三受，故知有此不苦不樂受。又可適心處是名樂受，違逆心處是名苦受，不逆不順名不苦不樂受。又世八法，得、失、毀、譽、稱、譏、苦、樂，凡夫於失等四法違逆其心，於得等四法以為可適，必當應有離欲聖人能俱捨者，捨名不苦不樂受，是故非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不苦不樂不名為受。所以者何？苦樂可覺，不苦不樂不可覺故。答曰：是人為三觸所觸，謂苦觸、樂觸、不苦不樂觸，以有因故當知有果。如人熱極，得冷觸覺樂，得熱觸覺苦，得不冷不熱觸覺不苦不樂故知有此不苦不樂。汝意或謂不苦不樂觸中不能生受，是事不然。所以者何？人覺此觸不冷不熱，覺知所緣即名為受，云何言無？又緣有三差別，怨、親、中人，於親生喜、於怨生憂、於中生捨，故知想分別故有此三受，以緣別故起此三想。又緣有三種，為益、為損、或俱相違，有樂、不樂、有俱相違，亦有貪處、瞋處、癡處，有喜、不喜、有俱相違，有福果、罪果、有不動果，是諸緣中隨生三受，故知有此不苦不樂受。又可適心處是名樂受，違逆心處是名苦受，不逆不順名不苦不樂受。又世八法，得、失、毀、譽、稱、譏、苦、樂，凡夫於失等四法違逆其心，於得等四法以為可適，必當應有離欲聖人能俱捨者，捨名不苦不樂受，是故非無。

問曰：若以觸等因緣故有三受者，則一切心行皆名為受。所以者何？所有心行在於身中，皆是苦、樂、不苦不樂。答曰：如是，一切心行皆名為受。所以者何？經中說十八意行，是中但是一意有十八差別，謂六喜行、六憂行、六捨行，以想分別故有苦分、樂分、捨分，故知一切心行無非受也。又經中說諸受皆苦，故知心行在於身中皆名為苦。又說若色生即是苦生。云何色名為苦？以苦因故，故知緣及諸根但能生苦。是故一切心行皆名為受，以行苦故，一切諸行應觀是苦；以壞苦故，應觀樂受為苦；苦苦即苦。是三種苦，皆從眾緣和合故生，念念滅故聖人觀苦。是故一切心行皆名為受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若以觸等因緣故有三受者，則一切心行皆名為受。所以者何？所有心行在於身中，皆是苦、樂、不苦不樂。答曰：如是，一切心行皆名為受。所以者何？經中說十八意行，是中但是一意有十八差別，謂六喜行、六憂行、六捨行，以想分別故有苦分、樂分、捨分，故知一切心行無非受也。又經中說諸受皆苦，故知心行在於身中皆名為苦。又說若色生即是苦生。云何色名為苦？以苦因故，故知緣及諸根但能生苦。是故一切心行皆名為受，以行苦故，一切諸行應觀是苦；以壞苦故，應觀樂受為苦；苦苦即苦。是三種苦，皆從眾緣和合故生，念念滅故聖人觀苦。是故一切心行皆名為受。

問曰：無漏諸受亦是苦耶？答曰：亦苦。所以者何？無漏諸受，聖人亦次第捨。從初禪來乃至證一切滅，是皆有苦。又有漏禪樂、無漏禪樂有何差別？隨有漏禪，以我因故苦；無漏諸禪亦以此苦。又若聖人住無漏心深厭一切，故無漏心生則深生厭患，如睫入目。凡夫不知，皆以苦為樂。聖人智深妙故厭離有頂，甚於餘人厭患欲界，故無漏苦喻於有漏。又諸聖人得無漏心，但向涅槃。所以者何？是人爾時明見一切有為法苦，若無漏受樂則應喜樂，不應復生向泥洹心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無漏諸受亦是苦耶？答曰：亦苦。所以者何？無漏諸受，聖人亦次第捨。從初禪來乃至證一切滅，是皆有苦。又有漏禪樂、無漏禪樂有何差別？隨有漏禪，以我因故苦；無漏諸禪亦以此苦。又若聖人住無漏心深厭一切，故無漏心生則深生厭患，如睫入目。凡夫不知，皆以苦為樂。聖人智深妙故厭離有頂，甚於餘人厭患欲界，故無漏苦喻於有漏。又諸聖人得無漏心，但向涅槃。所以者何？是人爾時明見一切有為法苦，若無漏受樂則應喜樂，不應復生向泥洹心。

問曰：若諸心行皆名受者，云何別有諸心等法？答曰：即是一受，緣中行異故有差別。諸心等法亦行緣異，但識緣時是行名心。此等如先說，是一切法在身中時，有利益等諸差別故，故名為受。又多以心能起煩惱，爾時名受。如經中說：樂受中貪使，苦受中瞋使，不苦不樂受中無明使。是故想分別緣中，喜等法名受。所以者何？是時能生諸煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若諸心行皆名受者，云何別有諸心等法？答曰：即是一受，緣中行異故有差別。諸心等法亦行緣異，但識緣時是行名心。此等如先說，是一切法在身中時，有利益等諸差別故，故名為受。又多以心能起煩惱，爾時名受。如經中說：樂受中貪使，苦受中瞋使，不苦不樂受中無明使。是故想分別緣中，喜等法名受。所以者何？是時能生諸煩惱故。

問曰：若一一受中三煩惱使，何故定說樂受中貪使？答曰：苦受中不應貪使。癡一切處使，以癡力故。於苦中生樂想，不知見事故得苦生瞋；不苦不樂受細故不覺貪瞋。所以者何？是人於此中不生苦樂想故。不知見事故，但生癡使。又於捨緣中若貪瞋不行，凡夫於中謂能勝緣。是故佛言：汝不勝此緣，以未覺故貪瞋不行。如經中說：凡夫所有色中生捨皆依止色，若勝此緣，於我增益、若作損減，還生貪瞋故，知未勝緣。又不苦不樂受其相寂滅，如無色定，以寂滅故煩惱細行，凡夫於中生解脫想，是故佛說此中有無明使。又未覺緣故苦樂不了，若知此緣苦樂則了，爾時則生貪瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若一一受中三煩惱使，何故定說樂受中貪使？答曰：苦受中不應貪使。癡一切處使，以癡力故。於苦中生樂想，不知見事故得苦生瞋；不苦不樂受細故不覺貪瞋。所以者何？是人於此中不生苦樂想故。不知見事故，但生癡使。又於捨緣中若貪瞋不行，凡夫於中謂能勝緣。是故佛言：汝不勝此緣，以未覺故貪瞋不行。如經中說：凡夫所有色中生捨皆依止色，若勝此緣，於我增益、若作損減，還生貪瞋故，知未勝緣。又不苦不樂受其相寂滅，如無色定，以寂滅故煩惱細行，凡夫於中生解脫想，是故佛說此中有無明使。又未覺緣故苦樂不了，若知此緣苦樂則了，爾時則生貪瞋。

問曰：若覺此緣則生苦樂相，是故但應有苦樂受。答曰：是人有時於此緣中，不生樂心、不生苦心，是故不但有苦樂也，如先說皆是苦而有三差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若覺此緣則生苦樂相，是故但應有苦樂受。答曰：是人有時於此緣中，不生樂心、不生苦心，是故不但有苦樂也，如先說皆是苦而有三差。

問曰：汝言覺知此緣還生樂想。云何覺知？不可以無明覺知。答曰：是人於此緣中先取相，故於此緣中若無明使、若貪瞋使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝言覺知此緣還生樂想。云何覺知？不可以無明覺知。答曰：是人於此緣中先取相，故於此緣中若無明使、若貪瞋使。

問曰：但於苦樂中生癡。如經中說：是人於諸受，不如實知集滅味過出等。以不知故，於不苦不樂中說無明使使。是故但於苦樂中起無明使，非不苦不樂中。答曰：此經自說於諸受不如實知集滅味等故，不苦不樂中無明使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：但於苦樂中生癡。如經中說：是人於諸受，不如實知集滅味過出等。以不知故，於不苦不樂中說無明使使。是故但於苦樂中起無明使，非不苦不樂中。答曰：此經自說於諸受不如實知集滅味等故，不苦不樂中無明使使。

問曰：雖有是說，此義不然。云何於苦樂不知集滅等故，不苦不樂受中無明使使？所以者何？於餘事不知，餘事中使。是故此經應如是說，是人於不苦不樂受中不知集等故，不苦不樂受中無明使使、若不苦不樂受中無明不使。答曰：是人於不苦不樂受中生三種心，寂滅想、不苦不樂想故生不苦不樂心，若以邪智取相則生樂心，若取上地樂味則生苦心。是故經中說諸受多語。所以者何？一切諸受皆無明所使，是不苦不樂受隨時故有三種差別。又若未通達苦集等，爾時於苦受中生樂想，亦生不苦不樂想，是故說不知諸受集等故無明使使，但不苦不樂受中多無明使使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：雖有是說，此義不然。云何於苦樂不知集滅等故，不苦不樂受中無明使使？所以者何？於餘事不知，餘事中使。是故此經應如是說，是人於不苦不樂受中不知集等故，不苦不樂受中無明使使、若不苦不樂受中無明不使。答曰：是人於不苦不樂受中生三種心，寂滅想、不苦不樂想故生不苦不樂心，若以邪智取相則生樂心，若取上地樂味則生苦心。是故經中說諸受多語。所以者何？一切諸受皆無明所使，是不苦不樂受隨時故有三種差別。又若未通達苦集等，爾時於苦受中生樂想，亦生不苦不樂想，是故說不知諸受集等故無明使使，但不苦不樂受中多無明使使。

問受品第八十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問受品第八十二

問曰：經中說是人受樂受時，如實知我受此樂受。如實知何受耶？過去未來受不可得受，現在受不得自知。答曰：此經意說人受，是故無過。又樂等受來在身，以意能緣，故亦無咎。又於樂具中說樂等名，世間亦有因中說果故。又是人先受樂受，然後取相，故名受樂受時如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說是人受樂受時，如實知我受此樂受。如實知何受耶？過去未來受不可得受，現在受不得自知。答曰：此經意說人受，是故無過。又樂等受來在身，以意能緣，故亦無咎。又於樂具中說樂等名，世間亦有因中說果故。又是人先受樂受，然後取相，故名受樂受時如實知。

問曰：為以受者故名受、可受故名受？若以受者名受，則受與樂等異，而經中說樂受、苦受、不苦不樂受。若以可受名受，誰受之者？以受故名受。答曰：於緣中說樂，如火苦火樂，是故以覺知緣，故名為受樂。又眾生受此受故，名可受為受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為以受者故名受、可受故名受？若以受者名受，則受與樂等異，而經中說樂受、苦受、不苦不樂受。若以可受名受，誰受之者？以受故名受。答曰：於緣中說樂，如火苦火樂，是故以覺知緣，故名為受樂。又眾生受此受故，名可受為受。

問曰：眾生不名為受，經中說受為受。答曰：名義如是，有相則有作，假名中有相，是苦樂不苦不樂在身則心能覺，故說受為受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：眾生不名為受，經中說受為受。答曰：名義如是，有相則有作，假名中有相，是苦樂不苦不樂在身則心能覺，故說受為受。

問曰：經中說諸受中順受觀行者，爾時云何生苦、樂、不苦不樂相？是人爾時不皆生苦相耶？答曰：是人未得一切皆苦，但憶念三受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：經中說諸受中順受觀行者，爾時云何生苦、樂、不苦不樂相？是人爾時不皆生苦相耶？答曰：是人未得一切皆苦，但憶念三受。

問曰：若用意識修四念處，云何說身樂？答曰：於一切受中應如是繫念，是身樂、是心樂。又修念處時身中生樂相，繫念是中故名身樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若用意識修四念處，云何說身樂？答曰：於一切受中應如是繫念，是身樂、是心樂。又修念處時身中生樂相，繫念是中故名身樂。

問曰：若一切受皆是心法，何故說身受？答曰：為外道故說。外道謂諸受依神，故佛說諸受依止身心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若一切受皆是心法，何故說身受？答曰：為外道故說。外道謂諸受依神，故佛說諸受依止身心。

問曰：何者是身受？答曰：因五根所生受是名身受，因第六根所生受是名心受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者是身受？答曰：因五根所生受是名身受，因第六根所生受是名心受。

問曰：是受云何名垢？云何名淨？答曰：諸煩惱名垢，是煩惱所使受是名為垢，煩惱所不使受是名為淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是受云何名垢？云何名淨？答曰：諸煩惱名垢，是煩惱所使受是名為垢，煩惱所不使受是名為淨。

問曰：云何苦受名淨？答曰：斷煩惱人苦受，是名為淨。又與煩惱相違苦受，是名為淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何苦受名淨？答曰：斷煩惱人苦受，是名為淨。又與煩惱相違苦受，是名為淨。

問曰：已說垢淨，何故更說依貪依出，貪即煩惱、出即是淨？答曰：先總說垢，今更別說貪為垢因。如經中說：有垢喜、有淨喜、有淨中淨喜。垢喜者，因五欲生喜。淨喜者，謂初禪喜。淨中淨喜，謂二禪喜。若受但為泥洹，是名依出，是故更說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：已說垢淨，何故更說依貪依出，貪即煩惱、出即是淨？答曰：先總說垢，今更別說貪為垢因。如經中說：有垢喜、有淨喜、有淨中淨喜。垢喜者，因五欲生喜。淨喜者，謂初禪喜。淨中淨喜，謂二禪喜。若受但為泥洹，是名依出，是故更說。

問曰：五根中何故苦受樂受各分為二，而捨受不耶？答曰：憂喜要以想分別生，苦樂不必由想分別，捨受想分別微故不為二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：五根中何故苦受樂受各分為二，而捨受不耶？答曰：憂喜要以想分別生，苦樂不必由想分別，捨受想分別微故不為二。

問曰：第三禪中意識所受何故名樂，不說喜耶？答曰：是樂深厚遍滿身心故名為樂，喜但能遍心不能遍身，故三禪中佛差別喜說身受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：第三禪中意識所受何故名樂，不說喜耶？答曰：是樂深厚遍滿身心故名為樂，喜但能遍心不能遍身，故三禪中佛差別喜說身受樂。

問曰：是三受中何者能生深厚煩惱？答曰：有論師言，樂受能生。所以者何？先已說壞敗等因緣受大苦故。又論師言，苦受能生。所以者何？眾生為苦所逼，以求樂故深起煩惱。又種種樂少苦能勝，如人具足受五欲時，蚊蚋所侵則生苦覺，色等五欲樂不如是。又如存百子樂，不如喪一子苦。又生死中苦受相多，樂受不爾。所以者何？多有眾生在三惡趣，生天人少。又不須加功自然得苦，加功求樂有得不得，猶如田中穢草自生，嘉苗不爾。又因苦受起重罪業。所以者何？苦受中有瞋使，經中說瞋為重罪。又論師言，不苦不樂能生。所以者何？是中有癡使，癡是一切煩惱根本。又此受細微，是中煩惱難覺知故。又此受是眾生本性，苦樂為客。又此受遍在三界，餘二不爾。又此受是長壽因，貪此受故壽八萬大劫，久受苦相諸陰。又此受與泥洹相違。所以者何？是中生寂滅相、泥洹相故，不復能得真實泥洹。又此受以聖道能過，如說因離性得解脫，苦受樂受以世間道亦能得過。又此受窮生死邊斷相續時斷，是故能生深厚煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是三受中何者能生深厚煩惱？答曰：有論師言，樂受能生。所以者何？先已說壞敗等因緣受大苦故。又論師言，苦受能生。所以者何？眾生為苦所逼，以求樂故深起煩惱。又種種樂少苦能勝，如人具足受五欲時，蚊蚋所侵則生苦覺，色等五欲樂不如是。又如存百子樂，不如喪一子苦。又生死中苦受相多，樂受不爾。所以者何？多有眾生在三惡趣，生天人少。又不須加功自然得苦，加功求樂有得不得，猶如田中穢草自生，嘉苗不爾。又因苦受起重罪業。所以者何？苦受中有瞋使，經中說瞋為重罪。又論師言，不苦不樂能生。所以者何？是中有癡使，癡是一切煩惱根本。又此受細微，是中煩惱難覺知故。又此受是眾生本性，苦樂為客。又此受遍在三界，餘二不爾。又此受是長壽因，貪此受故壽八萬大劫，久受苦相諸陰。又此受與泥洹相違。所以者何？是中生寂滅相、泥洹相故，不復能得真實泥洹。又此受以聖道能過，如說因離性得解脫，苦受樂受以世間道亦能得過。又此受窮生死邊斷相續時斷，是故能生深厚煩惱。

五受根品第八十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五受根品第八十三

問曰：樂根為在何處，乃至捨根在何處耶？答曰：苦樂在身，隨所得身，乃至四禪；餘三在心，隨所得心，乃至有頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：樂根為在何處，乃至捨根在何處耶？答曰：苦樂在身，隨所得身，乃至四禪；餘三在心，隨所得心，乃至有頂。

問曰：如經中說，憂根初禪中滅、喜根三禪中滅、樂根四禪中滅、捨根滅盡定中滅。是故汝說不然。答曰：若汝信此經者，則苦根應在初禪；而汝法中初禪實無苦根，是故不應信此經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如經中說，憂根初禪中滅、喜根三禪中滅、樂根四禪中滅、捨根滅盡定中滅。是故汝說不然。答曰：若汝信此經者，則苦根應在初禪；而汝法中初禪實無苦根，是故不應信此經也。

問曰：色無色界深修善法，應無憂苦。答曰：三界皆苦，上二界中雖無麁苦亦有微苦。何以知之？四禪中說有四威儀，隨有威儀皆應有苦。又色界有眼耳身識，此識中所有受名為苦樂，從一威儀求一威儀故知有苦。又經中問：色有何味？所謂因色生樂生喜。色中有何過？謂所有色無常苦敗壞相。色界有色故，有味心有過心，故有苦樂。又行者於諸禪定亦貪亦捨，必以樂受因緣故貪、苦受因緣故捨，故知有苦樂也。又佛說聲等是初禪刺，覺觀是二禪刺，乃至非想非無想處有想受刺。刺名苦義，故知一切有苦。又一切五陰皆名為苦，正以惱害為苦。如欲界受惱害故苦，上二界受亦有惱害，何故非苦？如欲界說病等八行，色無色界同說八行，何故無苦？又色界說光明優劣，故知色界業亦差別，業差別故必應當有得苦報業。又經說：此中有嫉妬等煩惱，如有梵天語諸梵言：此處是常，汝等勿詣瞿曇沙門。亦有梵天來難問佛。又經中說：入第四禪斷不善法。又經中亦說是中有邪見煩惱。是等煩惱即是不善，應得苦報，何故無苦？又論師說，一切煩惱皆是不善。是中云何無苦受耶？又經中說：諸天人愛色、樂色、貪色、著色。是諸天人愛樂貪著色故，是色敗壞則生憂苦，乃至識亦如是。故知一切未離欲人皆有憂喜。又愛緣生喜，離此愛緣必生憂悲，凡夫無智，何能有力得所愛緣而不生喜、失不生憂？如經中說：唯得道者，將命終時無憂喜色。故知一切凡夫憂喜常隨。又佛自說：不憂不喜一心行捨，是應羅漢功德。又六捨行唯聖所行，非凡夫也。凡夫或時行捨，皆以未能知見緣故。如經中說：凡夫色中所有捨心，皆依止色，貪色不離。故知凡夫無捨心也。又經中說樂受中貪使。若彼無樂受，貪何處使？汝意或謂，不苦不樂中貪使使。經無說處。又上地中轉寂滅樂大利身心，如說是天一坐千劫；若苦行者於諸威儀不能久住，如經中說安坐七日受解脫樂。又是中猗樂第一，如經中說猗者受樂。故知一切地中皆有樂也。汝意或謂猗受樂異。是事不然，所有利益事來在身則名為樂，是故猗樂不異受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：色無色界深修善法，應無憂苦。答曰：三界皆苦，上二界中雖無麁苦亦有微苦。何以知之？四禪中說有四威儀，隨有威儀皆應有苦。又色界有眼耳身識，此識中所有受名為苦樂，從一威儀求一威儀故知有苦。又經中問：色有何味？所謂因色生樂生喜。色中有何過？謂所有色無常苦敗壞相。色界有色故，有味心有過心，故有苦樂。又行者於諸禪定亦貪亦捨，必以樂受因緣故貪、苦受因緣故捨，故知有苦樂也。又佛說聲等是初禪刺，覺觀是二禪刺，乃至非想非無想處有想受刺。刺名苦義，故知一切有苦。又一切五陰皆名為苦，正以惱害為苦。如欲界受惱害故苦，上二界受亦有惱害，何故非苦？如欲界說病等八行，色無色界同說八行，何故無苦？又色界說光明優劣，故知色界業亦差別，業差別故必應當有得苦報業。又經說：此中有嫉妬等煩惱，如有梵天語諸梵言：此處是常，汝等勿詣瞿曇沙門。亦有梵天來難問佛。又經中說：入第四禪斷不善法。又經中亦說是中有邪見煩惱。是等煩惱即是不善，應得苦報，何故無苦？又論師說，一切煩惱皆是不善。是中云何無苦受耶？又經中說：諸天人愛色、樂色、貪色、著色。是諸天人愛樂貪著色故，是色敗壞則生憂苦，乃至識亦如是。故知一切未離欲人皆有憂喜。又愛緣生喜，離此愛緣必生憂悲，凡夫無智，何能有力得所愛緣而不生喜、失不生憂？如經中說：唯得道者，將命終時無憂喜色。故知一切凡夫憂喜常隨。又佛自說：不憂不喜一心行捨，是應羅漢功德。又六捨行唯聖所行，非凡夫也。凡夫或時行捨，皆以未能知見緣故。如經中說：凡夫色中所有捨心，皆依止色，貪色不離。故知凡夫無捨心也。又經中說樂受中貪使。若彼無樂受，貪何處使？汝意或謂，不苦不樂中貪使使。經無說處。又上地中轉寂滅樂大利身心，如說是天一坐千劫；若苦行者於諸威儀不能久住，如經中說安坐七日受解脫樂。又是中猗樂第一，如經中說猗者受樂。故知一切地中皆有樂也。汝意或謂猗受樂異。是事不然，所有利益事來在身則名為樂，是故猗樂不異受樂。

問曰：若上界定有苦樂憂喜，云何得與禪經相順？答曰：此經違害法相，若捨何咎。又此中樂行寂滅不善，不能發起麁貪麁恚，是故說名無苦樂。又此中苦樂細微不了，無有刀杖等苦喪親等憂，是故名無。如說色界無寒無熱，是中亦有四大，云何當言無寒無熱耶？如說三禪眾生一身一想，是中亦有光明差別，如說若行禪者不能善除睡眠戲調則光明不淨。又少智人名為無智，又如世人以食中少醎名為無醎，如是彼中憂喜不了，故名為無。又汝等說彼中無覺，佛經中說想因緣覺。是中有想，云何無覺？故知覺法乃至有頂為麁覺故，說二禪滅，是故上二界中亦有苦樂等。受陰竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若上界定有苦樂憂喜，云何得與禪經相順？答曰：此經違害法相，若捨何咎。又此中樂行寂滅不善，不能發起麁貪麁恚，是故說名無苦樂。又此中苦樂細微不了，無有刀杖等苦喪親等憂，是故名無。如說色界無寒無熱，是中亦有四大，云何當言無寒無熱耶？如說三禪眾生一身一想，是中亦有光明差別，如說若行禪者不能善除睡眠戲調則光明不淨。又少智人名為無智，又如世人以食中少醎名為無醎，如是彼中憂喜不了，故名為無。又汝等說彼中無覺，佛經中說想因緣覺。是中有想，云何無覺？故知覺法乃至有頂為麁覺故，說二禪滅，是故上二界中亦有苦樂等。受陰竟。

苦諦聚行陰論中思品第八十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦諦聚行陰論中思品第八十四

經中說思是行陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經中說思是行陰。

問曰：何等為思？答曰：願求為思，如經中說：下思、下求、下願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等為思？答曰：願求為思，如經中說：下思、下求、下願。

問曰：以何故知求名為思？答曰：經中說作起故名為行，受陰作起是名求，如經說作起皆依於愛。又經中說：如一束麥置四衢道中，六人來打，有第七人復更來打。比丘！於汝意云何？是為熟不？熟已。世尊！佛言：癡人亦爾，常為六觸入之所打，如是打時復思後身，是為至熟。當知求即是思。又說：意思食應觀如火聚。火何所喻？是人求後身，後身如火，常生諸苦故。又經中說：我即是動處亦是戲論、作起依愛，隨有我處則有動念戲論、作起依愛。若作起法說名依愛，當知求即是思。又說：若小兒從生習慈，能起惡業思惡業不？不也。世尊！是義名求欲造惡業。又說業者若思、思已，是中思是意業，思已是身口業。思已名為求已。又《和利經》中說尼延子斷冷水受煖水，死時求冷水，竟不得而死，生意著天。是則以思冷故生，故知求即是思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何故知求名為思？答曰：經中說作起故名為行，受陰作起是名求，如經說作起皆依於愛。又經中說：如一束麥置四衢道中，六人來打，有第七人復更來打。比丘！於汝意云何？是為熟不？熟已。世尊！佛言：癡人亦爾，常為六觸入之所打，如是打時復思後身，是為至熟。當知求即是思。又說：意思食應觀如火聚。火何所喻？是人求後身，後身如火，常生諸苦故。又經中說：我即是動處亦是戲論、作起依愛，隨有我處則有動念戲論、作起依愛。若作起法說名依愛，當知求即是思。又說：若小兒從生習慈，能起惡業思惡業不？不也。世尊！是義名求欲造惡業。又說業者若思、思已，是中思是意業，思已是身口業。思已名為求已。又《和利經》中說尼延子斷冷水受煖水，死時求冷水，竟不得而死，生意著天。是則以思冷故生，故知求即是思。

問曰：汝言求是思者，此是愛相，非是思也。所以者何？《有因有緣經》中說：癡人所求即是愛也。又《大因經》中說：因愛故求等。又經中說：苦者多求，樂者不求。又說：若人欲行五欲，欲即是求。又說愛因緣取，先求後取，求即是愛。是故汝以求為思，是事不然。又汝言願是思者，是亦不然。所以者何？《和利經》中說不思造業，業則不重。不思名不先知，世間亦以知為思，如言：云何智者能為是事？誰有思者當作是事？此語義名智者，故知知即是思。答曰：願名為集，欲分願名思。如人願言：我未來世得如是身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝言求是思者，此是愛相，非是思也。所以者何？《有因有緣經》中說：癡人所求即是愛也。又《大因經》中說：因愛故求等。又經中說：苦者多求，樂者不求。又說：若人欲行五欲，欲即是求。又說愛因緣取，先求後取，求即是愛。是故汝以求為思，是事不然。又汝言願是思者，是亦不然。所以者何？《和利經》中說不思造業，業則不重。不思名不先知，世間亦以知為思，如言：云何智者能為是事？誰有思者當作是事？此語義名智者，故知知即是思。答曰：願名為集，欲分願名思。如人願言：我未來世得如是身。

問曰：若欲分願是思者，則無無漏思。又思為愛因，如經中說：若知見意思食，即知見斷三愛。故知思是愛因。答曰：汝言無無漏思，我亦不說有無漏思。所以者何？作起行相故名為思，無漏法無起作相，故思是作起，非滅法也。又汝言思是愛因，是亦不然。所以者何？思為愛果，亦是愛分，非愛因也。以果斷故說因斷，謂意思食斷故三愛斷。行等因緣眾皆以是答，故知愛分是思。愛有二種，有因、有果，因名愛、果為求，求即是思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若欲分願是思者，則無無漏思。又思為愛因，如經中說：若知見意思食，即知見斷三愛。故知思是愛因。答曰：汝言無無漏思，我亦不說有無漏思。所以者何？作起行相故名為思，無漏法無起作相，故思是作起，非滅法也。又汝言思是愛因，是亦不然。所以者何？思為愛果，亦是愛分，非愛因也。以果斷故說因斷，謂意思食斷故三愛斷。行等因緣眾皆以是答，故知愛分是思。愛有二種，有因、有果，因名愛、果為求，求即是思。

問曰：若因時名愛、果時名思，則思非愛分。所以者何？若法在因相異、在果相異，故知思非愛分，如有因有緣。經中說癡人所求即名為愛，愛者所作即名為業。是故思墮業相，故與愛異。若人貪此事，故求是事，是故從貪生求，求即是思，是故貪為思因。答曰：我先說愛分是思，愛分即是愛，但愛初起名貪，貪已名求。又汝言願者，是事不然。所以者何？願是思分，先願名業，後業回向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若因時名愛、果時名思，則思非愛分。所以者何？若法在因相異、在果相異，故知思非愛分，如有因有緣。經中說癡人所求即名為愛，愛者所作即名為業。是故思墮業相，故與愛異。若人貪此事，故求是事，是故從貪生求，求即是思，是故貪為思因。答曰：我先說愛分是思，愛分即是愛，但愛初起名貪，貪已名求。又汝言願者，是事不然。所以者何？願是思分，先願名業，後業回向。

問曰：思與意為一為異？答曰：意即是思。如法句中說：惡心所作所說皆受苦果，善心亦爾。故知意即是思。若意非即是思，何者為意業？意業名意行緣中，是故思即是意。雖總相說意行名思，而思多在善不善中說。是思有眾多分，若人為他眾生求善求惡，爾時名思；若求未得事，爾時名求；若求後身，爾時名願。故知一思以種種名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：思與意為一為異？答曰：意即是思。如法句中說：惡心所作所說皆受苦果，善心亦爾。故知意即是思。若意非即是思，何者為意業？意業名意行緣中，是故思即是意。雖總相說意行名思，而思多在善不善中說。是思有眾多分，若人為他眾生求善求惡，爾時名思；若求未得事，爾時名求；若求後身，爾時名願。故知一思以種種名說。

觸品第八十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸品第八十五

識在緣中是名為觸。以三事和合名觸，是非觸相。所以者何？根不到緣，是故根緣不應和合，以此三事能取緣故名為和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識在緣中是名為觸。以三事和合名觸，是非觸相。所以者何？根不到緣，是故根緣不應和合，以此三事能取緣故名為和合。

問曰：別有心數法名觸。所以者何？十二因緣中說觸因緣受，又說觸為受想行等因。若法無者，云何為因？故知有此心數法名為觸。又《六六經》中說六觸眾，又經中說應觀無明等觸。若說成假法諸因，不應復別說假法。又經中有二種觸，一三事和合觸、二三事和合故觸，故知觸有二種，一有自體、二是假名。如日珠牛糞三事異火，月珠異水，地等異牙。如是觸異眼等，有何咎耶？又如諸比丘和合不異比丘，諸陰和合不異諸陰，二木和合不異二木，二手和合不異二手，眾病和合不異眾病，觸亦如是不異眼等，復有何咎？答曰：我先說心能取緣爾時名觸，是故心時為因識生，然後受等法生。《六六經》中亦說爾時名觸，是有道理。又我等不受此二種觸，常言三事和合名觸。設復有是二種觸，經違法相故亦應棄捨，是觸引經非因。又若是觸異如水火者，作亦應異；而實不見別有異作，故知此觸不異三事。又若觸是心數，則與餘心數異。所以者何？觸是諸心數緣而觸，非觸緣以生異，故非心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：別有心數法名觸。所以者何？十二因緣中說觸因緣受，又說觸為受想行等因。若法無者，云何為因？故知有此心數法名為觸。又《六六經》中說六觸眾，又經中說應觀無明等觸。若說成假法諸因，不應復別說假法。又經中有二種觸，一三事和合觸、二三事和合故觸，故知觸有二種，一有自體、二是假名。如日珠牛糞三事異火，月珠異水，地等異牙。如是觸異眼等，有何咎耶？又如諸比丘和合不異比丘，諸陰和合不異諸陰，二木和合不異二木，二手和合不異二手，眾病和合不異眾病，觸亦如是不異眼等，復有何咎？答曰：我先說心能取緣爾時名觸，是故心時為因識生，然後受等法生。《六六經》中亦說爾時名觸，是有道理。又我等不受此二種觸，常言三事和合名觸。設復有是二種觸，經違法相故亦應棄捨，是觸引經非因。又若是觸異如水火者，作亦應異；而實不見別有異作，故知此觸不異三事。又若觸是心數，則與餘心數異。所以者何？觸是諸心數緣而觸，非觸緣以生異，故非心數法。

問曰：以觸勝故觸緣心數，非觸緣觸，如受緣愛，非愛緣受。答曰：觸有何勝相而餘心數無？應說其相。而實不可說，是故非因。受是初時，愛是後時，故受緣愛，非愛緣受。又若觸是別心數法，應說其相；而實不可說，當知不異。又佛於異法中亦說觸名，如說若有苦惱來觸人身，又說受樂觸不放逸、受苦觸不瞋。此於受中說觸名字。又佛語箭毛鬼言：汝觸麁澁不可近身。如世間說火觸是樂，亦說觸為食，亦言手觸，此等皆於身識所知事中說觸名字。又餘處說盲不觸色，亦於色等緣中說觸名字。是觸語不定故，非別有此心數法。若說觸是心數，則與觸相相違。所以者何？佛說三事和合故名觸，故知實無別心數法，若法來在身皆名為觸。又隨能與受等心數作因，爾時與名為觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以觸勝故觸緣心數，非觸緣觸，如受緣愛，非愛緣受。答曰：觸有何勝相而餘心數無？應說其相。而實不可說，是故非因。受是初時，愛是後時，故受緣愛，非愛緣受。又若觸是別心數法，應說其相；而實不可說，當知不異。又佛於異法中亦說觸名，如說若有苦惱來觸人身，又說受樂觸不放逸、受苦觸不瞋。此於受中說觸名字。又佛語箭毛鬼言：汝觸麁澁不可近身。如世間說火觸是樂，亦說觸為食，亦言手觸，此等皆於身識所知事中說觸名字。又餘處說盲不觸色，亦於色等緣中說觸名字。是觸語不定故，非別有此心數法。若說觸是心數，則與觸相相違。所以者何？佛說三事和合故名觸，故知實無別心數法，若法來在身皆名為觸。又隨能與受等心數作因，爾時與名為觸。

念品第八十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念品第八十六

心作發名念。此念是作發相，故念念能更生異心。又說念相能成辦事，如經中說：若眼內入不壞色、外入在現前，是中若無能生異心念者，則眼識不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心作發名念。此念是作發相，故念念能更生異心。又說念相能成辦事，如經中說：若眼內入不壞色、外入在現前，是中若無能生異心念者，則眼識不生。

問曰：諸識知皆以念力生不？答曰：不也。所以者何？諸識知生不必定。或以作發力生，如強除欲等。或以根力故生，如明目者能察毫端。或以緣力故生，如遠見燈不見其動。或善習故生，如工巧等。或以諦取相故生，如所著色。或法自應生，如劫盡時禪。或以時節故生，如短命眾生惡心。或以生處故生，如牛羊等心。或隨身力故生，如男女等心。或隨年故生，如小兒等心。或以疲倦故生，或以業力故生，如受諸欲。或以定力故生，如繫心一處知識增長。或以畢定故生，如次無礙道必生解脫。或以久厭故生，如厭辛苦則思甜味。或隨所樂故生，如對色等或樂觀色不喜聽聲，青等亦爾。或以細軟故生，如毛入目則生苦心，餘處不然。或以苦滅故生，如除目患則食得味。或以滅障故生，如除欲等則知其過。或漸次故生，如因下生中、因中生上，或隨所偏故生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸識知皆以念力生不？答曰：不也。所以者何？諸識知生不必定。或以作發力生，如強除欲等。或以根力故生，如明目者能察毫端。或以緣力故生，如遠見燈不見其動。或善習故生，如工巧等。或以諦取相故生，如所著色。或法自應生，如劫盡時禪。或以時節故生，如短命眾生惡心。或以生處故生，如牛羊等心。或隨身力故生，如男女等心。或隨年故生，如小兒等心。或以疲倦故生，或以業力故生，如受諸欲。或以定力故生，如繫心一處知識增長。或以畢定故生，如次無礙道必生解脫。或以久厭故生，如厭辛苦則思甜味。或隨所樂故生，如對色等或樂觀色不喜聽聲，青等亦爾。或以細軟故生，如毛入目則生苦心，餘處不然。或以苦滅故生，如除目患則食得味。或以滅障故生，如除欲等則知其過。或漸次故生，如因下生中、因中生上，或隨所偏故生。

問曰：若一切知識皆次第相屬，何故說無能生異心念耶？答曰：為外道故。外道等說神意合故知識生，為破此語，示諸知識屬次第緣，故如是言。若無能生異心念者，知識不生。所以者何？以次第緣故則知識有因，一一而生。又隨所偏處一一識生，譬如伐樹隨傾而倒。又先說諸識不一時生，以是因緣故知諸識一一次第生。又諸識法應次第而生，不待神意和合。如外物根莖枝葉華實次第而生，內法亦如是，一一知識次第而生。是念二種，一正、二邪。正謂順理，如說正問正難，是名可答有理難問。又問諸法實相、無常性等，是名為正。又隨所能成，故名為正。故知隨順道念、真實念等名為正念。又隨人時念名為正念，如多欲人不淨觀為正念，心沒時發相為正念。與此相違名為邪念。正念能生一切功德，邪念能起一切煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若一切知識皆次第相屬，何故說無能生異心念耶？答曰：為外道故。外道等說神意合故知識生，為破此語，示諸知識屬次第緣，故如是言。若無能生異心念者，知識不生。所以者何？以次第緣故則知識有因，一一而生。又隨所偏處一一識生，譬如伐樹隨傾而倒。又先說諸識不一時生，以是因緣故知諸識一一次第生。又諸識法應次第而生，不待神意和合。如外物根莖枝葉華實次第而生，內法亦如是，一一知識次第而生。是念二種，一正、二邪。正謂順理，如說正問正難，是名可答有理難問。又問諸法實相、無常性等，是名為正。又隨所能成，故名為正。故知隨順道念、真實念等名為正念。又隨人時念名為正念，如多欲人不淨觀為正念，心沒時發相為正念。與此相違名為邪念。正念能生一切功德，邪念能起一切煩惱。

欲品第八十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲品第八十七

心有所須是名為欲。所以者何？經言欲欲，以須諸欲故名欲欲。又經中說：欲為法本。以欲求故得一切法，故名法本。又說：若諸比丘深欲我法，法則久住。若一心所須，名為深欲。又如意足中言欲三昧、精進三昧、心三昧、思惟三昧。隨心所須名欲，是欲法以精進助修集定慧，從此四事所須皆得，名如意分。又說汝欲飛去。有一比丘常好讀誦，是人修禪得阿羅漢，不復讀誦。有天問言：汝常好誦，今何故不誦？比丘言：我本未離欲，故須欲經書，今離三界不復須也。所有經書禪定智慧，聖人皆說是可捨法。故知以須為欲，因所須故貪於諸欲，是名貪欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心有所須是名為欲。所以者何？經言欲欲，以須諸欲故名欲欲。又經中說：欲為法本。以欲求故得一切法，故名法本。又說：若諸比丘深欲我法，法則久住。若一心所須，名為深欲。又如意足中言欲三昧、精進三昧、心三昧、思惟三昧。隨心所須名欲，是欲法以精進助修集定慧，從此四事所須皆得，名如意分。又說汝欲飛去。有一比丘常好讀誦，是人修禪得阿羅漢，不復讀誦。有天問言：汝常好誦，今何故不誦？比丘言：我本未離欲，故須欲經書，今離三界不復須也。所有經書禪定智慧，聖人皆說是可捨法。故知以須為欲，因所須故貪於諸欲，是名貪欲。

喜品第八十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜品第八十八

若心好樂是名為喜。如說眾生性類相從，喜惡隨惡、好善從善，是名為喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心好樂是名為喜。如說眾生性類相從，喜惡隨惡、好善從善，是名為喜。

問曰：性不名喜。所以者何？佛知眾生種種諸性是性智力，知種種喜是欲智力，故知性喜各異。答曰：久修集心則名為性，隨性生喜，是故知久集心名性智力，智隨性生喜名欲智力。故說眾生隨性相從，長集惡心則好喜惡，久集善心則喜樂善。若寒者喜熱，是現在因緣，不從性生。是為性喜差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：性不名喜。所以者何？佛知眾生種種諸性是性智力，知種種喜是欲智力，故知性喜各異。答曰：久修集心則名為性，隨性生喜，是故知久集心名性智力，智隨性生喜名欲智力。故說眾生隨性相從，長集惡心則好喜惡，久集善心則喜樂善。若寒者喜熱，是現在因緣，不從性生。是為性喜差別。

信品第八十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信品第八十九

必定是信相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必定是信相。

問曰：必定是慧相，必定名斷疑，是名慧相。答曰：未自見法，隨賢聖語，心得清淨，是名為信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：必定是慧相，必定名斷疑，是名慧相。答曰：未自見法，隨賢聖語，心得清淨，是名為信。

問曰：若然者，自見法已不應有信。答曰：然，阿羅漢名不信者，如法句中說：不信者不知恩者名為上人。又經中說：世尊！我於是事，隨佛語信。若自見法心得清淨，是名為信。先聞法，後以身證，作如是念：此法真實諦不虛誑。心得清淨，是名為信。在四信中，譬如病人先信師語服藥差病，然後於師生清淨心，是名為信。是信二種，一從癡生、一從智生。從癡生者，不思善惡，於富蘭那等惡師所生淨心。從智生者，如四信中於佛等生淨心。是信三種，善、不善、無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若然者，自見法已不應有信。答曰：然，阿羅漢名不信者，如法句中說：不信者不知恩者名為上人。又經中說：世尊！我於是事，隨佛語信。若自見法心得清淨，是名為信。先聞法，後以身證，作如是念：此法真實諦不虛誑。心得清淨，是名為信。在四信中，譬如病人先信師語服藥差病，然後於師生清淨心，是名為信。是信二種，一從癡生、一從智生。從癡生者，不思善惡，於富蘭那等惡師所生淨心。從智生者，如四信中於佛等生淨心。是信三種，善、不善、無記。

問曰：是不善信即是煩惱，大地中不信法非是信也。答曰：非不信法。信是淨相，是不善信亦是淨相。若不爾，則不善受不應名受；而實不然，故有三種差別。若信在根數隨順解脫，在三十七品則定是善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是不善信即是煩惱，大地中不信法非是信也。答曰：非不信法。信是淨相，是不善信亦是淨相。若不爾，則不善受不應名受；而實不然，故有三種差別。若信在根數隨順解脫，在三十七品則定是善。

勤品第九十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤品第九十

心行動發是名為勤。常依餘法，若憶念、若定，於中發動一心常行，是名為勤。勤有三種，善、不善、無記。若在四正勤中是名為善，餘不名善行者。若信不善過患、善法利益，然後生勤為斷不善、集善法故，故次信根說精進根。是勤入善法中名曰精進，能為一切利益之本。以此精進助憶等法，能得大果，如火得風多所焚燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心行動發是名為勤。常依餘法，若憶念、若定，於中發動一心常行，是名為勤。勤有三種，善、不善、無記。若在四正勤中是名為善，餘不名善行者。若信不善過患、善法利益，然後生勤為斷不善、集善法故，故次信根說精進根。是勤入善法中名曰精進，能為一切利益之本。以此精進助憶等法，能得大果，如火得風多所焚燒。

憶品第九十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶品第九十一

知先所更是名為憶。如經中說：久遠所更能憶不忘，是名為憶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知先所更是名為憶。如經中說：久遠所更能憶不忘，是名為憶。

問曰：此憶在三世中。所以者何？經中說憶一切皆宜。又此憶在四憶處，是四憶處亦三世緣，何故但說緣過去耶？答曰：此言皆宜，非為三世。若心掉沒則憶隨二處，是名遍行。汝言四憶處三世緣者，是中慧能現在緣，非是憶也。是故如來先說憶名，解則說慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此憶在三世中。所以者何？經中說憶一切皆宜。又此憶在四憶處，是四憶處亦三世緣，何故但說緣過去耶？答曰：此言皆宜，非為三世。若心掉沒則憶隨二處，是名遍行。汝言四憶處三世緣者，是中慧能現在緣，非是憶也。是故如來先說憶名，解則說慧。

問曰：云何異識所更異識能憶？答曰：憶法如是於自相續生滅法中即生異識還自能緣。又知識法爾，異識所更異識能知，如眼識識色、意識能知。又他人所更、他人能知，如諸聖人乃至宿命餘身所更，憶力故知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何異識所更異識能憶？答曰：憶法如是於自相續生滅法中即生異識還自能緣。又知識法爾，異識所更異識能知，如眼識識色、意識能知。又他人所更、他人能知，如諸聖人乃至宿命餘身所更，憶力故知。

問曰：若知先所更名為憶者，今識等法皆應名憶。所以者何？是法亦行先所更故。答曰：識等法亦說是憶，如佛語薩遮尼延子言：汝憶本事當答。又說：若憶先戲樂則煩惱發。故識等法憶本事，故亦名為憶。是憶從取相生，隨法取相是則憶生，異則不生定慧，定慧品中當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若知先所更名為憶者，今識等法皆應名憶。所以者何？是法亦行先所更故。答曰：識等法亦說是憶，如佛語薩遮尼延子言：汝憶本事當答。又說：若憶先戲樂則煩惱發。故識等法憶本事，故亦名為憶。是憶從取相生，隨法取相是則憶生，異則不生定慧，定慧品中當說。

覺觀品第九十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺觀品第九十二

若心散行數數起生是名為覺。又散心中亦有麁細，麁名為覺，以不深攝故名麁心。如經中說，佛言：我行有覺觀行。是故初禪未深攝故名有覺觀。散心小微則名為觀。是二法者遍在三界，以是心之麁細相故。又散亂心名為覺觀，以此相故應一切處。又未現知事以比智知，思量應爾不爾，是名為覺。是故思量未現知事，故有正覺、邪覺之名。離分別思量則名正見。是三種知，邪覺是顛倒思惟，謂無常中常等；正覺是未得真智以比相知，是行者在達分善根中是說名忍。如是等餘順道比知名為正覺。是中若離憶相分別名現在知，於此覺中思惟籌量，以此因緣故如是、此因緣故不如是，是名為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心散行數數起生是名為覺。又散心中亦有麁細，麁名為覺，以不深攝故名麁心。如經中說，佛言：我行有覺觀行。是故初禪未深攝故名有覺觀。散心小微則名為觀。是二法者遍在三界，以是心之麁細相故。又散亂心名為覺觀，以此相故應一切處。又未現知事以比智知，思量應爾不爾，是名為覺。是故思量未現知事，故有正覺、邪覺之名。離分別思量則名正見。是三種知，邪覺是顛倒思惟，謂無常中常等；正覺是未得真智以比相知，是行者在達分善根中是說名忍。如是等餘順道比知名為正覺。是中若離憶相分別名現在知，於此覺中思惟籌量，以此因緣故如是、此因緣故不如是，是名為觀。

問曰：有說覺觀在一心中。是事云何？答曰：不然。所以者何？汝等自說喻，如打鈴，初聲為覺，餘聲為觀。又如波喻，麁者為覺，微者為觀。是時方異，故不應一心。又五識無分別故，無有覺觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有說覺觀在一心中。是事云何？答曰：不然。所以者何？汝等自說喻，如打鈴，初聲為覺，餘聲為觀。又如波喻，麁者為覺，微者為觀。是時方異，故不應一心。又五識無分別故，無有覺觀。

餘心數品第九十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘心數品第九十三

若不行善、或邪行善，名為放逸，無別一法名為放逸也。爾時心行名為放逸，與此相違名不放逸。若善心行名不放逸，亦無別法。又心隨不善名為放逸，隨順善法名不放逸。善根者不貪不恚不癡，以思量為首，能無貪著名為不貪。以慈悲為首，不生忿怒是名不瞋。以正見為首，不謬不錯是名不癡。無一別法名為不貪。有人言：無貪名不貪。是事不然。所以者何？無貪名無法，無法云何與法為因？無瞋無癡亦如是。又與三不善根相違，故但說三。憍慢等亦應是不善根，以略故說三不善根，不善品中當說。無記根者，有人說四，謂無記愛、見、慢、無明。有人說三，愛無明慧。是非佛所說。隨無記心何因緣生，名此因緣為無記根。又身口業多從無記心起，故無記心名無記根。心行時能令身心安靜，除滅麁重，爾時名猗。種種心時名捨：若諸受中不了心行名捨；諸禪中離苦樂、任放心行名捨；七覺中不沒不動平等心行名捨，離憂喜得平等心名捨；四無量中離憎愛心名捨。如是隨難種法相違故，則有無量心數差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不行善、或邪行善，名為放逸，無別一法名為放逸也。爾時心行名為放逸，與此相違名不放逸。若善心行名不放逸，亦無別法。又心隨不善名為放逸，隨順善法名不放逸。善根者不貪不恚不癡，以思量為首，能無貪著名為不貪。以慈悲為首，不生忿怒是名不瞋。以正見為首，不謬不錯是名不癡。無一別法名為不貪。有人言：無貪名不貪。是事不然。所以者何？無貪名無法，無法云何與法為因？無瞋無癡亦如是。又與三不善根相違，故但說三。憍慢等亦應是不善根，以略故說三不善根，不善品中當說。無記根者，有人說四，謂無記愛、見、慢、無明。有人說三，愛無明慧。是非佛所說。隨無記心何因緣生，名此因緣為無記根。又身口業多從無記心起，故無記心名無記根。心行時能令身心安靜，除滅麁重，爾時名猗。種種心時名捨：若諸受中不了心行名捨；諸禪中離苦樂、任放心行名捨；七覺中不沒不動平等心行名捨，離憂喜得平等心名捨；四無量中離憎愛心名捨。如是隨難種法相違故，則有無量心數差別。