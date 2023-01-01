成實論
訶梨跋摩造 姚秦 鳩摩羅什譯16卷CBETA T1646大于一万字 30 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
成實論卷第二
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訶梨跋摩造
訶梨跋摩造
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姚秦三藏鳩摩羅什譯
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立論品第十三
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今欲論佛法饒益於世間。佛以大悲心為廣利益一切世間，故說是法無所齊限。如或有人但為婆羅門故說解脫經，佛所說經皆為度脫四品眾生，乃至畜生亦不限礙。
今欲論佛法饒益於世間。佛以大悲心為廣利益一切世間，故說是法無所齊限。如或有人但為婆羅門故說解脫經，佛所說經皆為度脫四品眾生，乃至畜生亦不限礙。
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問曰：不應造論論佛語也。所以者何？若佛自論可名為論；若佛不論餘不能論。所以者何？一切智人意趣難解，不知何所為故而說是事，若不得佛意妄有所說則為自傷。如經中說：二人謗佛，一以不信，憎惡故謗；二雖有信，於佛所說不能諦受亦名謗佛。設有真智，不知佛意尚不能得論佛所言，況未得者而欲造論論佛意耶。所以者何？如異論經中，佛為觸故說如是事，諸比丘等種種異論皆不得佛意。又如長老摩訶迦旃延語諸比丘：如伐大樹，棄捨根莖但取枝葉；汝等亦爾，捨離如來而問我耶？若摩訶迦旃延於論議中自喻枝葉，何況餘人能解佛語？又佛問舍利弗：云何學人？云何數法人？三問不答。又佛為一切諸法根本，唯佛能解，餘人不能。又阿難白佛：遇善知識，於得道中則為半利，亦有道理。所以者何？以二因緣正見得生，一從他聞、二自正念。佛語阿難：但善知識，則為具足得道利已。又如佛言：若我為人有所說法，是人不得我意故生諍訟。今諸論師各有所執，或言過去未來有法、或有言無，當知如是諸論師等不解如來隨宜所說故生諍訟。又如阿難為三摩提說諸所受皆名為苦，爾時佛語諸比丘言：汝觀阿難髣像是義。
問曰：不應造論論佛語也。所以者何？若佛自論可名為論；若佛不論餘不能論。所以者何？一切智人意趣難解，不知何所為故而說是事，若不得佛意妄有所說則為自傷。如經中說：二人謗佛，一以不信，憎惡故謗；二雖有信，於佛所說不能諦受亦名謗佛。設有真智，不知佛意尚不能得論佛所言，況未得者而欲造論論佛意耶。所以者何？如異論經中，佛為觸故說如是事，諸比丘等種種異論皆不得佛意。又如長老摩訶迦旃延語諸比丘：如伐大樹，棄捨根莖但取枝葉；汝等亦爾，捨離如來而問我耶？若摩訶迦旃延於論議中自喻枝葉，何況餘人能解佛語？又佛問舍利弗：云何學人？云何數法人？三問不答。又佛為一切諸法根本，唯佛能解，餘人不能。又阿難白佛：遇善知識，於得道中則為半利，亦有道理。所以者何？以二因緣正見得生，一從他聞、二自正念。佛語阿難：但善知識，則為具足得道利已。又如佛言：若我為人有所說法，是人不得我意故生諍訟。今諸論師各有所執，或言過去未來有法、或有言無，當知如是諸論師等不解如來隨宜所說故生諍訟。又如阿難為三摩提說諸所受皆名為苦，爾時佛語諸比丘言：汝觀阿難髣像是義。
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又諸論者謂，阿羅漢應先受供養。比丘不知，便往問佛。佛言：於我法中前出家者應先受供養。飲食麁事猶尚不能知，況如來意說微妙法。以此等故，不應造論。答曰：不然。所以者何？有因緣故能知他意。如偈中說：能知說者意所趣向，亦知說者欲說何事。有二種道，聖道、世間道，後當廣說。以此道故知說者意。又異論經中，佛亦盡聽。又迦旃延等大論議師，得佛意故，佛皆讚善。又優陀夷比丘、曇摩塵那比丘尼等造佛法論，佛聞即聽。又佛法深妙，解者造論，不解則止。如是其餘佛為諸法根本等問，悉以通答。又應造論。所以者何？若經造論，義則易解，法則久住。又佛聽造論，如經中說，佛語比丘：隨所造論，應善受持。是故於修多羅中取義立論別為異部，故應造論。又佛為種種可度眾生說世間等諸論議門，如莎提等不能解故其心迷亂，莎提等比丘說生死往來常是一識。佛如是等種種說法，若無論議云何可解？以是等緣故應造論。
又諸論者謂，阿羅漢應先受供養。比丘不知，便往問佛。佛言：於我法中前出家者應先受供養。飲食麁事猶尚不能知，況如來意說微妙法。以此等故，不應造論。答曰：不然。所以者何？有因緣故能知他意。如偈中說：能知說者意所趣向，亦知說者欲說何事。有二種道，聖道、世間道，後當廣說。以此道故知說者意。又異論經中，佛亦盡聽。又迦旃延等大論議師，得佛意故，佛皆讚善。又優陀夷比丘、曇摩塵那比丘尼等造佛法論，佛聞即聽。又佛法深妙，解者造論，不解則止。如是其餘佛為諸法根本等問，悉以通答。又應造論。所以者何？若經造論，義則易解，法則久住。又佛聽造論，如經中說，佛語比丘：隨所造論，應善受持。是故於修多羅中取義立論別為異部，故應造論。又佛為種種可度眾生說世間等諸論議門，如莎提等不能解故其心迷亂，莎提等比丘說生死往來常是一識。佛如是等種種說法，若無論議云何可解？以是等緣故應造論。
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論門品第十四
論門品第十四
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論有二門：一世界門、二第一義門。以世界門故說有我，如經中說：我常自防獲，為善自得善，為惡自得惡。又經中說：心識是常。又言：長夜修心，死得上生。又說：作者起業，作者自受。又說：某眾生生某處等。如是皆以世界門說。第一義門者皆說空無，如經中說：此五陰中無我我所，心如風焰念念生滅，雖有諸業及業果報，作者受者皆不可得。如佛以五陰相續因緣說有生死。又有二種論門：一世俗門、二賢聖門。世俗門者，以世俗故說言月盡，月實不盡。如摩伽羅母說兒婦為母，其實非母。如經中說：舌能知味，以舌識知味，舌不能知。如槊刺人言人得苦，是識知苦非人受苦。如貧賤人字為富貴，佛亦隨人名為富貴。又佛呼外道名婆羅門，亦名沙門。又如剎利、婆羅門等，佛亦隨俗稱為尊貴。又如一器隨國異名，佛亦隨名。又如佛言：是吾最後觀毘耶離。諸如是等隨世語言名世俗門。賢聖門者，如經中說：因緣生識，眼等諸根猶如大海。又如經說：但陰界入眾緣和合，無有作者亦無受者。又說一切苦，如經中說：世間言樂，聖人說苦；聖人說苦，世間言樂。又諸所說空無相等名賢聖門。又有三時論門，若於此事中說名為色，若色曾有、當有、今有，皆名為色。識亦如是，若識曾知、當知、今知，皆名為識。如此等名三時論門。又有若有論門，苦有觸必因六入，非一切六入盡為觸因；若有愛必因於受，非一切受盡為愛因。或說具足因，如觸因緣受。或說不具足因，如受因緣愛，不說無明。或復異說，如經中說：心歡喜身得猗，三禪無喜亦有身猗。又說猗者受樂，四禪有猗而無受樂。是名異說。又有通塞二種論門，如經中說：若人發足為供養塔，中間命終，皆生天上。是名為通。又餘經說：作逆罪者不得生天。是名為塞。又經中說：受諸欲者無惡不造。是名為通。須陀洹人雖受諸欲，亦不能起墮惡道業。是名為塞。又經中說：因眼緣色而生眼識。是名為通。若爾，應緣一切色皆生眼識，而不然。
論有二門：一世界門、二第一義門。以世界門故說有我，如經中說：我常自防獲，為善自得善，為惡自得惡。又經中說：心識是常。又言：長夜修心，死得上生。又說：作者起業，作者自受。又說：某眾生生某處等。如是皆以世界門說。第一義門者皆說空無，如經中說：此五陰中無我我所，心如風焰念念生滅，雖有諸業及業果報，作者受者皆不可得。如佛以五陰相續因緣說有生死。又有二種論門：一世俗門、二賢聖門。世俗門者，以世俗故說言月盡，月實不盡。如摩伽羅母說兒婦為母，其實非母。如經中說：舌能知味，以舌識知味，舌不能知。如槊刺人言人得苦，是識知苦非人受苦。如貧賤人字為富貴，佛亦隨人名為富貴。又佛呼外道名婆羅門，亦名沙門。又如剎利、婆羅門等，佛亦隨俗稱為尊貴。又如一器隨國異名，佛亦隨名。又如佛言：是吾最後觀毘耶離。諸如是等隨世語言名世俗門。賢聖門者，如經中說：因緣生識，眼等諸根猶如大海。又如經說：但陰界入眾緣和合，無有作者亦無受者。又說一切苦，如經中說：世間言樂，聖人說苦；聖人說苦，世間言樂。又諸所說空無相等名賢聖門。又有三時論門，若於此事中說名為色，若色曾有、當有、今有，皆名為色。識亦如是，若識曾知、當知、今知，皆名為識。如此等名三時論門。又有若有論門，苦有觸必因六入，非一切六入盡為觸因；若有愛必因於受，非一切受盡為愛因。或說具足因，如觸因緣受。或說不具足因，如受因緣愛，不說無明。或復異說，如經中說：心歡喜身得猗，三禪無喜亦有身猗。又說猗者受樂，四禪有猗而無受樂。是名異說。又有通塞二種論門，如經中說：若人發足為供養塔，中間命終，皆生天上。是名為通。又餘經說：作逆罪者不得生天。是名為塞。又經中說：受諸欲者無惡不造。是名為通。須陀洹人雖受諸欲，亦不能起墮惡道業。是名為塞。又經中說：因眼緣色而生眼識。是名為通。若爾，應緣一切色皆生眼識，而不然。
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又經中說：因耳緣聲生耳識等，不生眼識。是名為塞。又所言通塞，皆有道理，不壞法相。又有二種論門：一決定、二不決定。決定者，如說：佛為一切智人，佛之所說名真妙法，佛弟子眾名正行者。又言：一切有為皆悉無常、苦、空、無我、寂滅涅槃。如是等門是名決定。不決定者，若言死者皆生，是則不定，有愛則生、愛盡則滅。又經中說：若得心定皆生實智。是亦不定，聖人得定能生實智，外道得定則不能生。又如經說：所求皆得。是亦不定，或得或不得。若言六入必能生觸，是亦不定，或有能生或有不生。如是等名不定門。又有為不為論門，如說奇草芳花不逆風熏。又說拘毘羅花能逆風聞，為人花故說不逆風聞，為天花故說逆風熏。又說三受，苦受、樂受、不苦不樂受。又餘經說所有諸受皆名為苦。有三種苦：苦苦、壞苦、行苦，為此故說所有諸受一切皆苦。又說：是苦三種，有新、故、中，新受名樂、久厭則苦、中名為捨。又說：為得道故名為道人，未得道者亦名道人。有如是等相因得名。又有近論門，如佛語比丘：汝斷戲論則得泥洹。雖未便得，但以近故亦名為得。又有同相論門，如說一事，餘同相事皆名已說。又如佛說心為輕躁，則為已說餘心數法。又有從多論門，如佛言：若人不知二見生滅相者皆名有欲，若能知者皆名得離。須陀洹人亦知二見生滅之相而有貪欲，但以知者多是離欲人。又有因中說果論門，如說施食則與五事，命、色、力、樂、辯才。而實不與命等五事，但與其因。又如說食錢。錢不可食，因錢得食，故名食錢。又如經說女人為垢。實非垢也，是貪著等煩惱垢因，故名為垢。又說五塵名欲。實非欲也，能生欲故名之為欲。又樂因緣說名為樂，如說以法集人是人為樂；又苦因緣說名為苦，如說與愚同止是名為苦，如說火苦火樂。又說命因為命，如偈中說：資生之具皆是外命，如奪人物名為奪命。又說漏因為漏，如《七漏經》說。此中二是實漏，其餘五事是漏因緣。又有果中說因，如佛言：我應受宿業。謂受業果。如是等眾多論門，盡應當知。
又經中說：因耳緣聲生耳識等，不生眼識。是名為塞。又所言通塞，皆有道理，不壞法相。又有二種論門：一決定、二不決定。決定者，如說：佛為一切智人，佛之所說名真妙法，佛弟子眾名正行者。又言：一切有為皆悉無常、苦、空、無我、寂滅涅槃。如是等門是名決定。不決定者，若言死者皆生，是則不定，有愛則生、愛盡則滅。又經中說：若得心定皆生實智。是亦不定，聖人得定能生實智，外道得定則不能生。又如經說：所求皆得。是亦不定，或得或不得。若言六入必能生觸，是亦不定，或有能生或有不生。如是等名不定門。又有為不為論門，如說奇草芳花不逆風熏。又說拘毘羅花能逆風聞，為人花故說不逆風聞，為天花故說逆風熏。又說三受，苦受、樂受、不苦不樂受。又餘經說所有諸受皆名為苦。有三種苦：苦苦、壞苦、行苦，為此故說所有諸受一切皆苦。又說：是苦三種，有新、故、中，新受名樂、久厭則苦、中名為捨。又說：為得道故名為道人，未得道者亦名道人。有如是等相因得名。又有近論門，如佛語比丘：汝斷戲論則得泥洹。雖未便得，但以近故亦名為得。又有同相論門，如說一事，餘同相事皆名已說。又如佛說心為輕躁，則為已說餘心數法。又有從多論門，如佛言：若人不知二見生滅相者皆名有欲，若能知者皆名得離。須陀洹人亦知二見生滅之相而有貪欲，但以知者多是離欲人。又有因中說果論門，如說施食則與五事，命、色、力、樂、辯才。而實不與命等五事，但與其因。又如說食錢。錢不可食，因錢得食，故名食錢。又如經說女人為垢。實非垢也，是貪著等煩惱垢因，故名為垢。又說五塵名欲。實非欲也，能生欲故名之為欲。又樂因緣說名為樂，如說以法集人是人為樂；又苦因緣說名為苦，如說與愚同止是名為苦，如說火苦火樂。又說命因為命，如偈中說：資生之具皆是外命，如奪人物名為奪命。又說漏因為漏，如《七漏經》說。此中二是實漏，其餘五事是漏因緣。又有果中說因，如佛言：我應受宿業。謂受業果。如是等眾多論門，盡應當知。
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讚論品第十五
讚論品第十五
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應習此論。所以者何？學習此論得智人法。如經中說：世有二人，一謂智人、一謂愚人。若不善分別陰、界、諸入、十二因緣因果等法，是名愚人；若善分別陰界入等是名智人。今此論中正分別解陰界入等，故因此論得智人法，是以應學。又習此論故不名凡夫。又有二人，一是凡夫、一非凡夫。如說雖剃鬚髮、被服法衣、受佛威儀，猶遠佛法，以不成就信等根故。若能成就信等根者，雖處居家不名凡夫。如經中說：有四種人，有入僧威儀不入僧數、有在僧數非僧威儀、有入僧威儀亦入僧數、有非僧威儀亦非僧數。初名出家凡夫，次名在家聖人，三名出家聖人，四名在家凡夫。以此故知，離信等根則不入僧數，是故當為信等諸根勤行精進。欲得信等，當於佛法聽受誦讀如說修行，是故應習此佛法論。又從此論得二種利，自利、利他。如經中說：有四種人，有能自利不能利他、有能利他不能自利、有能俱利、有俱不利。若能自具戒等功德，不能令他住戒等中，是名自利。如是四種，若人雖能自利，令他施等得大果故，亦名利他。此中佛意不說此利，若人但能為他說法是名利他。是人雖不自隨法行，為他說故自亦得利。如經中說：為人說法得五種利。此中佛意亦不說此，此中但說最第一利，謂如說行得盡諸漏。是故說法能利他人，以兼利故名人中最，猶眾味中之醍醐也。復次是人今處明中，後亦入明；世間眾生，多從冥入冥、從明入冥。若少行佛法，是人亦能從冥入明、從明入明。所以者何？行布施等不能得如聽佛法利。若少聽佛語，能得達慧、破諸衰惱，獲無量利。如經中說：有四種人，有從冥入冥、從冥入明、從明入明、從明入冥。又四種人，有順流者、有逆流者、有中住者、有得度者。若人一心聽佛法者，是人即能除滅五蓋、修七覺意，是故此人截生死流，名逆流者，亦名為住，亦名得度。復有四種人，有常沒者、有暫出還沒者、有出觀者、有得度者。若不能生隨順泥洹信等功德，是名常沒。或生世間信等功德，不能堅固，還復退失，是名暫出還沒。起隨順泥洹信等功德，分別善惡，是名出觀。具足修習隨順泥洹信等功德，是名得度。若人能解佛法正義，終不常沒，設復暫退亦不永失。又此人名為修功德者，若人不修身戒心慧，作少惡業亦墮惡道；若人修集身戒心慧，雖多為惡不墮惡道。修身者，以聞慧修身受心法，以修身故漸次能生戒定慧品、能滅諸業，滅諸業故生死亦滅。又經中說：有四種人，有結使利而不深、有深而不利、有亦深亦利、有不深不利。初名有增上結時時而來，次名若軟中結常來在心，三名若增上結常來在心
應習此論。所以者何？學習此論得智人法。如經中說：世有二人，一謂智人、一謂愚人。若不善分別陰、界、諸入、十二因緣因果等法，是名愚人；若善分別陰界入等是名智人。今此論中正分別解陰界入等，故因此論得智人法，是以應學。又習此論故不名凡夫。又有二人，一是凡夫、一非凡夫。如說雖剃鬚髮、被服法衣、受佛威儀，猶遠佛法，以不成就信等根故。若能成就信等根者，雖處居家不名凡夫。如經中說：有四種人，有入僧威儀不入僧數、有在僧數非僧威儀、有入僧威儀亦入僧數、有非僧威儀亦非僧數。初名出家凡夫，次名在家聖人，三名出家聖人，四名在家凡夫。以此故知，離信等根則不入僧數，是故當為信等諸根勤行精進。欲得信等，當於佛法聽受誦讀如說修行，是故應習此佛法論。又從此論得二種利，自利、利他。如經中說：有四種人，有能自利不能利他、有能利他不能自利、有能俱利、有俱不利。若能自具戒等功德，不能令他住戒等中，是名自利。如是四種，若人雖能自利，令他施等得大果故，亦名利他。此中佛意不說此利，若人但能為他說法是名利他。是人雖不自隨法行，為他說故自亦得利。如經中說：為人說法得五種利。此中佛意亦不說此，此中但說最第一利，謂如說行得盡諸漏。是故說法能利他人，以兼利故名人中最，猶眾味中之醍醐也。復次是人今處明中，後亦入明；世間眾生，多從冥入冥、從明入冥。若少行佛法，是人亦能從冥入明、從明入明。所以者何？行布施等不能得如聽佛法利。若少聽佛語，能得達慧、破諸衰惱，獲無量利。如經中說：有四種人，有從冥入冥、從冥入明、從明入明、從明入冥。又四種人，有順流者、有逆流者、有中住者、有得度者。若人一心聽佛法者，是人即能除滅五蓋、修七覺意，是故此人截生死流，名逆流者，亦名為住，亦名得度。復有四種人，有常沒者、有暫出還沒者、有出觀者、有得度者。若不能生隨順泥洹信等功德，是名常沒。或生世間信等功德，不能堅固，還復退失，是名暫出還沒。起隨順泥洹信等功德，分別善惡，是名出觀。具足修習隨順泥洹信等功德，是名得度。若人能解佛法正義，終不常沒，設復暫退亦不永失。又此人名為修功德者，若人不修身戒心慧，作少惡業亦墮惡道；若人修集身戒心慧，雖多為惡不墮惡道。修身者，以聞慧修身受心法，以修身故漸次能生戒定慧品、能滅諸業，滅諸業故生死亦滅。又經中說：有四種人，有結使利而不深、有深而不利、有亦深亦利、有不深不利。初名有增上結時時而來，次名若軟中結常來在心，三名若增上結常來在心
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，四名若軟中結有時而來。若人得聞佛法正論，斷二種結深而利者。又解佛法義，既不自惱亦不惱他。外道持戒即自惱身，若墮邪見即惱他人，謂無罪福業果報故；若行布施，亦是自惱亦名惱他，如天祠中多殺牛羊。若解佛法義者但為得利，不自惱身亦不惱他，如得禪定行慈悲者。是故應習此佛法論。又習此論者名可與言，解正義故。如經中說：若論議時，應當分別是可與言、是不可與言。若人不住智者法中、處非處中，若分別中及道中者，是人皆名不可與言；與此相違名可與言。不住智者法中者，論者以正智慧善解義趣，然後執用；此人不知，是故不執。如尼延子等自言：我師是可信人，但隨其語。不住處非處者，不住用因中。諸外道等於二種因共因異因，若他說共因答以異因、他說異因答以共因。不住如是二種因中。不住分別中者，不住譬喻中。不住道中者，不住論道中。如說論者莫出惡言勿捨義宗，但說實利。方便勸誨令得解悟，自心歡喜，名聖語法。是中若人正知佛法，論者乃可與言，非餘人也。又不可與言者，有應定答問以不定答，應分別答問以不分別答，應反質答問以不反質答，有應置答問而不置答；與此相違名可與言。應定答問者，唯有一因，如佛世尊世間無等，如此比也。應分別答問者，更有因緣，如死相續等。應反質答問者，如有人問還問令答。應置答問者，若法無實體但有假名，若問此法為一為異、常無常等，是不答義，唯解佛法者乃能知耳。是故應習此佛法論。又有三種人，正定、邪定、不定。正定者必入泥洹，邪定者必不入泥洹，餘名不定，若人能解佛法義者必入正定。又有四種人，純罪、多罪、少罪、無罪。純罪者，若人但有不善、無一善法。多罪者，多惡少善。少罪者，多善少惡。無罪者，但有善法、無有不善。若人能解佛法正義，必入二種少罪無罪。又若人解佛法義，則受苦有量，以必當得至涅槃故。
，四名若軟中結有時而來。若人得聞佛法正論，斷二種結深而利者。又解佛法義，既不自惱亦不惱他。外道持戒即自惱身，若墮邪見即惱他人，謂無罪福業果報故；若行布施，亦是自惱亦名惱他，如天祠中多殺牛羊。若解佛法義者但為得利，不自惱身亦不惱他，如得禪定行慈悲者。是故應習此佛法論。又習此論者名可與言，解正義故。如經中說：若論議時，應當分別是可與言、是不可與言。若人不住智者法中、處非處中，若分別中及道中者，是人皆名不可與言；與此相違名可與言。不住智者法中者，論者以正智慧善解義趣，然後執用；此人不知，是故不執。如尼延子等自言：我師是可信人，但隨其語。不住處非處者，不住用因中。諸外道等於二種因共因異因，若他說共因答以異因、他說異因答以共因。不住如是二種因中。不住分別中者，不住譬喻中。不住道中者，不住論道中。如說論者莫出惡言勿捨義宗，但說實利。方便勸誨令得解悟，自心歡喜，名聖語法。是中若人正知佛法，論者乃可與言，非餘人也。又不可與言者，有應定答問以不定答，應分別答問以不分別答，應反質答問以不反質答，有應置答問而不置答；與此相違名可與言。應定答問者，唯有一因，如佛世尊世間無等，如此比也。應分別答問者，更有因緣，如死相續等。應反質答問者，如有人問還問令答。應置答問者，若法無實體但有假名，若問此法為一為異、常無常等，是不答義，唯解佛法者乃能知耳。是故應習此佛法論。又有三種人，正定、邪定、不定。正定者必入泥洹，邪定者必不入泥洹，餘名不定，若人能解佛法義者必入正定。又有四種人，純罪、多罪、少罪、無罪。純罪者，若人但有不善、無一善法。多罪者，多惡少善。少罪者，多善少惡。無罪者，但有善法、無有不善。若人能解佛法正義，必入二種少罪無罪。又若人解佛法義，則受苦有量，以必當得至涅槃故。
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四法品第十六
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若習此論得上攝法，如經中說：有四攝法，布施、愛語、利行、同利。布施者，衣食等物，以此財施攝取眾生，還可敗壞。愛語者，隨意語言，是亦有咎，取彼意故。利行者，為他求利，若有因緣助他成事，是亦可壞。同利者，如共一船，憂喜是同，是或可壞。若人以法布施愛語利行同利攝取眾生，則不可壞。以法攝者，謂習此論。又習此論得上依止，如經中說：依法不依人。有人雖言我從佛聞、若從多識比丘所聞、若從二三比丘所聞、若眾中聞、若從大德長宿邊聞，不以信此人故便受其語。是語若入修多羅中，不違法相、隨順比尼，然後應受。入修多羅者，謂入了義修多羅中。了義修多羅者，謂是義趣不違法相。法相者，隨順比尼，比尼名滅，如觀有為法常樂我淨則不滅貪等，若觀有為法無常苦空無我則滅貪等。知無常等名為法相，是應依法不依於人。若說依法，則總一切法，是故次說依了義經不依不了義經。了義經者，即第三依，謂依於義不依語也。若此語義入修多羅中，不違法相、隨順比尼，是則依止。依智不依識者，識名識色等法，如經中說：能識故識。智名通達實法，如經中說：如實知色受想行識故名為智。如實即空，是故識有所得，不應依也，若依於智即是依空。欲通達此上依止故，當習此論。又經中說：天人四輪能增善法，一住善處、二依善人、三自發正願、四宿殖善根。住善處者，謂處中國、離於五難。依善人者，生值佛世。宿殖善根者，不聾瘂等。自發正願者，是謂正見。正見必從聞佛法生，是故應習此佛法正論。又誦習此論者於壽命中得大堅利，謂通達諦，如經中說：有四堅法，說堅、定堅、見堅、解脫堅。說堅者，若說一切有為皆無常苦、一切無我、寂滅泥洹，是名說堅。是聞慧滿，因此得定，名思慧滿。因此定故，觀有為法無常苦等，能得正見，名修慧滿。三慧得果，名解脫堅。又若聞佛法正論則得大利，如經中說四大利法，親近善人、聽聞正法、自正憶念、隨順法行。若近善人則聞正法，以此正法在善人故。聞正法已則生正念，以無常等正觀諸法。從是正觀能隨法行，謂無漏見也。又聞此論則具四德處，慧德處、實德處、捨德處、寂滅德處。聞法生慧是慧德處，以是智慧見真諦空名實德處，見真空故得離煩惱名捨德處，煩惱盡故心得寂滅是寂滅德處。又人得聞佛法正論，能種隨順泥洹四種善根，所謂煖法、頂法、忍法、世間第一法。以無常等行觀五陰時，生順泥洹下軟善根，能令心熱，是名煖法。煖法增長成中善根，名為頂法。頂法增長成上善根，名為忍法。忍法增長成上上善根，名世間第一法。又
若習此論得上攝法，如經中說：有四攝法，布施、愛語、利行、同利。布施者，衣食等物，以此財施攝取眾生，還可敗壞。愛語者，隨意語言，是亦有咎，取彼意故。利行者，為他求利，若有因緣助他成事，是亦可壞。同利者，如共一船，憂喜是同，是或可壞。若人以法布施愛語利行同利攝取眾生，則不可壞。以法攝者，謂習此論。又習此論得上依止，如經中說：依法不依人。有人雖言我從佛聞、若從多識比丘所聞、若從二三比丘所聞、若眾中聞、若從大德長宿邊聞，不以信此人故便受其語。是語若入修多羅中，不違法相、隨順比尼，然後應受。入修多羅者，謂入了義修多羅中。了義修多羅者，謂是義趣不違法相。法相者，隨順比尼，比尼名滅，如觀有為法常樂我淨則不滅貪等，若觀有為法無常苦空無我則滅貪等。知無常等名為法相，是應依法不依於人。若說依法，則總一切法，是故次說依了義經不依不了義經。了義經者，即第三依，謂依於義不依語也。若此語義入修多羅中，不違法相、隨順比尼，是則依止。依智不依識者，識名識色等法，如經中說：能識故識。智名通達實法，如經中說：如實知色受想行識故名為智。如實即空，是故識有所得，不應依也，若依於智即是依空。欲通達此上依止故，當習此論。又經中說：天人四輪能增善法，一住善處、二依善人、三自發正願、四宿殖善根。住善處者，謂處中國、離於五難。依善人者，生值佛世。宿殖善根者，不聾瘂等。自發正願者，是謂正見。正見必從聞佛法生，是故應習此佛法正論。又誦習此論者於壽命中得大堅利，謂通達諦，如經中說：有四堅法，說堅、定堅、見堅、解脫堅。說堅者，若說一切有為皆無常苦、一切無我、寂滅泥洹，是名說堅。是聞慧滿，因此得定，名思慧滿。因此定故，觀有為法無常苦等，能得正見，名修慧滿。三慧得果，名解脫堅。又若聞佛法正論則得大利，如經中說四大利法，親近善人、聽聞正法、自正憶念、隨順法行。若近善人則聞正法，以此正法在善人故。聞正法已則生正念，以無常等正觀諸法。從是正觀能隨法行，謂無漏見也。又聞此論則具四德處，慧德處、實德處、捨德處、寂滅德處。聞法生慧是慧德處，以是智慧見真諦空名實德處，見真空故得離煩惱名捨德處，煩惱盡故心得寂滅是寂滅德處。又人得聞佛法正論，能種隨順泥洹四種善根，所謂煖法、頂法、忍法、世間第一法。以無常等行觀五陰時，生順泥洹下軟善根，能令心熱，是名煖法。煖法增長成中善根，名為頂法。頂法增長成上善根，名為忍法。忍法增長成上上善根，名世間第一法。又
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有四種善根，退分、住分、增分、達分。離諸禪定，禮敬誦讀是等善根，名為退分。得定等善根，是名住分。從聞思等生諸善根，是名增分。無漏善根是名達分。若聞佛法，永離退分，得三分善根。
有四種善根，退分、住分、增分、達分。離諸禪定，禮敬誦讀是等善根，名為退分。得定等善根，是名住分。從聞思等生諸善根，是名增分。無漏善根是名達分。若聞佛法，永離退分，得三分善根。
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四諦品第十七
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若人聞佛法義，則能善知分別四諦：苦諦、集諦、滅諦、道諦。苦諦者，謂三界也。欲界者，從阿鼻地獄至他化自在。色界者，從梵世至阿迦尼吒。無色界者，四無色也。又有四識處：色、受、想、行，外道或謂識依神住，故佛說識依此四處。又有四生：卵生、胎生、濕生、化生。諸天、地獄一切化生，餓鬼二種胎生、化生，餘殘四生。又有四食：揣食者，若麁若細，飯等名麁、酥油香氣及諸飲等是名為細。觸食者，冷煖風等。意思食者，或有人以思願活命。識食者，中陰地獄無色眾生。入滅定者雖無現識、識得在故亦名識食。又有六道：上罪地獄、中罪畜生、下罪餓鬼、上善天道、中善人道、下善阿修羅道。又有六種：地、水、火、風、空、識。四大圍空、有識在中，數名為人。又六觸入，眼等六根與識和合名為觸入。又七識處，於是處中以顛倒力故識貪樂住。又世八法，利、衰、稱、譏、毀、譽、苦、樂。人在世間必受此事，故名世法。九眾生居，眾生皆以顛倒力故能處此中。又有諸法五種分別，五陰、十二入、十八界、十二因緣、二十二根。五陰者，眼色為色陰，依此生識能取前色，是名識陰。即時心生男女怨親等想，名為想陰。若分別知怨、親、中人，生三種受，是名受陰。是三受中生三種煩惱，是名行陰。以此事起受身因緣，名五受陰。以四緣識生，所謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣，以業為因緣；識為次第緣，以識次第生識故；色為緣緣；眼為增上緣。此中識從二因緣生，所謂眼色，乃至意法，名十二入。是中加識，名十八界，謂眼界、色界、眼識界等。是陰等法，云何當生？在十二時中，故名十二因緣。是中無明是煩惱，行名為業，因此二事次第生識、名色、六入、觸、受；愛、取二法是名煩惱；有名為業；未來世中初受身識，名之為生；餘名老死。是十二因緣，示有過去未來現在，但眾緣生，無有我也。又為生死往來還滅，故說二十二根。一切眾生初受身時以識為本，是識六種從眼等生，故說六根，所謂眼根乃至意根，能生六識，故名六根。可以分別男女相故，名男女根。有人名為身根少分。此六根或名六入。從是六事生六種識，故名為壽。所以者何？是六入六識得相續生故名為壽，是相續斷故名為死，是故此事名之曰命。是中何等是根？所謂業也。以因業故六入六識得相續生，是命中業名為命根。是業從諸受生，諸受即名樂等五根，從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業，此業因緣還受生死，是為垢法，能令生死因緣相續。以何因緣能生淨法？必因信等，信等四法因緣成慧。慧有三時，謂未知、欲知、知已。修
若人聞佛法義，則能善知分別四諦：苦諦、集諦、滅諦、道諦。苦諦者，謂三界也。欲界者，從阿鼻地獄至他化自在。色界者，從梵世至阿迦尼吒。無色界者，四無色也。又有四識處：色、受、想、行，外道或謂識依神住，故佛說識依此四處。又有四生：卵生、胎生、濕生、化生。諸天、地獄一切化生，餓鬼二種胎生、化生，餘殘四生。又有四食：揣食者，若麁若細，飯等名麁、酥油香氣及諸飲等是名為細。觸食者，冷煖風等。意思食者，或有人以思願活命。識食者，中陰地獄無色眾生。入滅定者雖無現識、識得在故亦名識食。又有六道：上罪地獄、中罪畜生、下罪餓鬼、上善天道、中善人道、下善阿修羅道。又有六種：地、水、火、風、空、識。四大圍空、有識在中，數名為人。又六觸入，眼等六根與識和合名為觸入。又七識處，於是處中以顛倒力故識貪樂住。又世八法，利、衰、稱、譏、毀、譽、苦、樂。人在世間必受此事，故名世法。九眾生居，眾生皆以顛倒力故能處此中。又有諸法五種分別，五陰、十二入、十八界、十二因緣、二十二根。五陰者，眼色為色陰，依此生識能取前色，是名識陰。即時心生男女怨親等想，名為想陰。若分別知怨、親、中人，生三種受，是名受陰。是三受中生三種煩惱，是名行陰。以此事起受身因緣，名五受陰。以四緣識生，所謂因緣、次第緣、緣緣、增上緣，以業為因緣；識為次第緣，以識次第生識故；色為緣緣；眼為增上緣。此中識從二因緣生，所謂眼色，乃至意法，名十二入。是中加識，名十八界，謂眼界、色界、眼識界等。是陰等法，云何當生？在十二時中，故名十二因緣。是中無明是煩惱，行名為業，因此二事次第生識、名色、六入、觸、受；愛、取二法是名煩惱；有名為業；未來世中初受身識，名之為生；餘名老死。是十二因緣，示有過去未來現在，但眾緣生，無有我也。又為生死往來還滅，故說二十二根。一切眾生初受身時以識為本，是識六種從眼等生，故說六根，所謂眼根乃至意根，能生六識，故名六根。可以分別男女相故，名男女根。有人名為身根少分。此六根或名六入。從是六事生六種識，故名為壽。所以者何？是六入六識得相續生故名為壽，是相續斷故名為死，是故此事名之曰命。是中何等是根？所謂業也。以因業故六入六識得相續生，是命中業名為命根。是業從諸受生，諸受即名樂等五根，從此五根生貪愛等一切煩惱及身口業，此業因緣還受生死，是為垢法，能令生死因緣相續。以何因緣能生淨法？必因信等，信等四法因緣成慧。慧有三時，謂未知、欲知、知已。修
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習所作辦時，此根皆是智慧差別。佛以生死往來、還滅垢淨，故說二十二根。如是等法苦諦所攝，能知此者是名善知苦諦。集諦者，業及煩惱。業者，業品中當說。煩惱者，煩惱品中當說。諸業煩惱是後身因緣，故名集諦。滅諦者，後滅諦聚中當廣說。謂假名心、法心、空心，滅此三心故名滅諦。道諦者，謂三十七助菩提法，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。四念處者，身、受、心、法中正安念，及從念生慧，觀身無常等，安住緣中，名身念處。是念及慧漸次轉增，能分別受，名受念處。又轉清淨，能分別心，名心念處。能以正行分別諸法，名法念處。四正勤者，若生惡不善法，見其過患，為斷故生欲勤精進斷方便，謂知見緣未生惡不善法，為不生故生欲勤精進不生方便，謂知見緣未生善法，為生故生欲勤精進生方便，謂知見緣已生善法，為增長故生欲勤精進，以上中下次第方便及不退轉故。四如意足者，欲三昧妙行成就修如意分，因欲生三昧名欲三昧，欲精進信猗憶念安慧思捨等妙法共成，名妙行成就。功德增長，故名如意足。是欲增長名為精進，是名第二行者有欲有精進故，修習定慧得心三昧所謂定也，思惟三昧所謂慧也。五根者，聞法生信，是名信根。信已為斷垢法、證淨法，故勤發精進，是名精進根。修四念處是名念根，因念能成三昧是名定根，因定生慧是名慧根。是五根增長有力，故名五力。八聖道分者，從聞生慧，能信五陰無常苦等，是名正見。是慧若從思生，名正思惟。以正思惟斷諸不善、修集諸善，發行精進。從此漸次出家受戒，得三道分，正語、正業、正命。從此正戒，次成念處及諸禪定。因此念定，得如實智。名八道分，如是次第。又八道分中戒應在初。所以者何？戒定慧品義次第故，正念、正定是名定品，精進常遍一切處行，慧品近道故在後說。是慧二種，若麁若妙，麁者聞慧思慧名正思惟，妙者修慧，謂入煖等法中，能破假名及五陰法，是名正見。以此正見見五陰滅，名初入道。從是次得七菩提分。念菩提分者，學人失念則起煩惱，故繫念善處。繫念先來所得正見，是名擇法。不捨擇法，故名精進。行精進時，煩惱減少、心生歡喜，故名為喜。以心喜故，則身得猗，是名為猗。身猗得樂，樂則心定，是定難得，名為金剛。得無著果，斷憂喜等，故名為捨，是名上行。又不沒不發，其心平等，故名為捨。菩提名無學智，修此七法能得菩提，名菩提分。是三十七品，得四沙門果。須陀洹果者，謂通達空，以此空智能斷三結。斯陀含果者，即修此道能薄煩惱，於欲界中餘有二生
習所作辦時，此根皆是智慧差別。佛以生死往來、還滅垢淨，故說二十二根。如是等法苦諦所攝，能知此者是名善知苦諦。集諦者，業及煩惱。業者，業品中當說。煩惱者，煩惱品中當說。諸業煩惱是後身因緣，故名集諦。滅諦者，後滅諦聚中當廣說。謂假名心、法心、空心，滅此三心故名滅諦。道諦者，謂三十七助菩提法，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。四念處者，身、受、心、法中正安念，及從念生慧，觀身無常等，安住緣中，名身念處。是念及慧漸次轉增，能分別受，名受念處。又轉清淨，能分別心，名心念處。能以正行分別諸法，名法念處。四正勤者，若生惡不善法，見其過患，為斷故生欲勤精進斷方便，謂知見緣未生惡不善法，為不生故生欲勤精進不生方便，謂知見緣未生善法，為生故生欲勤精進生方便，謂知見緣已生善法，為增長故生欲勤精進，以上中下次第方便及不退轉故。四如意足者，欲三昧妙行成就修如意分，因欲生三昧名欲三昧，欲精進信猗憶念安慧思捨等妙法共成，名妙行成就。功德增長，故名如意足。是欲增長名為精進，是名第二行者有欲有精進故，修習定慧得心三昧所謂定也，思惟三昧所謂慧也。五根者，聞法生信，是名信根。信已為斷垢法、證淨法，故勤發精進，是名精進根。修四念處是名念根，因念能成三昧是名定根，因定生慧是名慧根。是五根增長有力，故名五力。八聖道分者，從聞生慧，能信五陰無常苦等，是名正見。是慧若從思生，名正思惟。以正思惟斷諸不善、修集諸善，發行精進。從此漸次出家受戒，得三道分，正語、正業、正命。從此正戒，次成念處及諸禪定。因此念定，得如實智。名八道分，如是次第。又八道分中戒應在初。所以者何？戒定慧品義次第故，正念、正定是名定品，精進常遍一切處行，慧品近道故在後說。是慧二種，若麁若妙，麁者聞慧思慧名正思惟，妙者修慧，謂入煖等法中，能破假名及五陰法，是名正見。以此正見見五陰滅，名初入道。從是次得七菩提分。念菩提分者，學人失念則起煩惱，故繫念善處。繫念先來所得正見，是名擇法。不捨擇法，故名精進。行精進時，煩惱減少、心生歡喜，故名為喜。以心喜故，則身得猗，是名為猗。身猗得樂，樂則心定，是定難得，名為金剛。得無著果，斷憂喜等，故名為捨，是名上行。又不沒不發，其心平等，故名為捨。菩提名無學智，修此七法能得菩提，名菩提分。是三十七品，得四沙門果。須陀洹果者，謂通達空，以此空智能斷三結。斯陀含果者，即修此道能薄煩惱，於欲界中餘有二生
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。阿那含果者，能斷欲界一切煩惱。阿羅漢者，斷一切煩惱。若能修習此佛法論，則能通達四諦，得四沙門果，故應修習此正法論。
。阿那含果者，能斷欲界一切煩惱。阿羅漢者，斷一切煩惱。若能修習此佛法論，則能通達四諦，得四沙門果，故應修習此正法論。
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法聚品第十八
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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習此論者，則能通達可知等法聚。以通達故，外道邪論不能制伏，亦能速滅煩惱，自能離苦亦能濟人。可知等法聚者，謂可知法、可識法。色法、無色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，心法、非心法，心數法、非心數法，心相應法、心不相應法，心共有法、心不共有法，隨心行法、不隨心行法，內法、外法，麁法、細法，上法、下法，近法、遠法，受法、非受法，出法、非出法，共凡夫法、不共凡夫法，次第法、非次第法，有次第法、無次第法，如是等二法。又有三法，色法、心法、心不相應法，過去法、未來法、現在法，善法、不善法、無記法，學法、無學法、非學非無學法，見諦斷法、思惟斷法、無斷法，如是等三法。又有四法，欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。又有四道，苦難行道、苦易行道、樂難行道、樂易行道。又有四味，出味、離味、寂滅味、正智味。又有四證法，身證法、念證法、眼證法、慧證法。四受身、四入胎、四緣、四信、四聖種、四惡行，如是等四法。五陰，六種、六內入、六外入、六生性、六喜行、六憂行、六捨行、六妙行，七淨，八福生，九次第滅，十聖處，十二因緣。如是可知等法聚，無量無邊不可說盡，我今略舉其要，可知法者，第一義諦也；可識法者，謂世諦也。色法者，色、聲、香、味、觸也。無色法者，心及無作法也。可見法者，謂色入也。有對法者，色法是也。有漏法者，若法能生諸漏，如非阿羅漢假名法中心是也。與上相違，名無漏法也。有為法者，從眾緣生，五陰是也。無為法者，五陰盡滅是也。心法者，能緣是也。心數法者，若識得緣即次第生，想等是也。心相應法者，謂識得緣次第必生，如想等是也。心共有法者，謂法心共有，如色心不相應行是也。隨心行法者，若法有心則生、無心不生，如身口無作業也。內法者，己身內六入也。麁細法者，相待有也，如觀五欲色定為細、觀無色定色定為麁也，上下法者亦如是也。近遠法者，或異方故遠、或不相似故遠也。受法者，從身生法也。出法者，謂善法也。共凡夫法者，有漏法也。次第法者，從他次第生也，有次第法者能生次第也。色法者，色等五法也；心法者，如上說也；心不相應行者，無作業也。過去法者，已滅法也；未來法者，當生法也；現在法者，生而未滅也。善法者，為利益他眾生及真實智也；與上相違，名不善法也；二俱相違，名無記法也。學法者，學人無漏心法也；無學法者，無學人在第一義心也；餘名非學非無學也。見諦斷法者，謂須陀洹所斷示相我慢及從此
習此論者，則能通達可知等法聚。以通達故，外道邪論不能制伏，亦能速滅煩惱，自能離苦亦能濟人。可知等法聚者，謂可知法、可識法。色法、無色法，可見法、不可見法，有對法、無對法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，心法、非心法，心數法、非心數法，心相應法、心不相應法，心共有法、心不共有法，隨心行法、不隨心行法，內法、外法，麁法、細法，上法、下法，近法、遠法，受法、非受法，出法、非出法，共凡夫法、不共凡夫法，次第法、非次第法，有次第法、無次第法，如是等二法。又有三法，色法、心法、心不相應法，過去法、未來法、現在法，善法、不善法、無記法，學法、無學法、非學非無學法，見諦斷法、思惟斷法、無斷法，如是等三法。又有四法，欲界繫法、色界繫法、無色界繫法、不繫法。又有四道，苦難行道、苦易行道、樂難行道、樂易行道。又有四味，出味、離味、寂滅味、正智味。又有四證法，身證法、念證法、眼證法、慧證法。四受身、四入胎、四緣、四信、四聖種、四惡行，如是等四法。五陰，六種、六內入、六外入、六生性、六喜行、六憂行、六捨行、六妙行，七淨，八福生，九次第滅，十聖處，十二因緣。如是可知等法聚，無量無邊不可說盡，我今略舉其要，可知法者，第一義諦也；可識法者，謂世諦也。色法者，色、聲、香、味、觸也。無色法者，心及無作法也。可見法者，謂色入也。有對法者，色法是也。有漏法者，若法能生諸漏，如非阿羅漢假名法中心是也。與上相違，名無漏法也。有為法者，從眾緣生，五陰是也。無為法者，五陰盡滅是也。心法者，能緣是也。心數法者，若識得緣即次第生，想等是也。心相應法者，謂識得緣次第必生，如想等是也。心共有法者，謂法心共有，如色心不相應行是也。隨心行法者，若法有心則生、無心不生，如身口無作業也。內法者，己身內六入也。麁細法者，相待有也，如觀五欲色定為細、觀無色定色定為麁也，上下法者亦如是也。近遠法者，或異方故遠、或不相似故遠也。受法者，從身生法也。出法者，謂善法也。共凡夫法者，有漏法也。次第法者，從他次第生也，有次第法者能生次第也。色法者，色等五法也；心法者，如上說也；心不相應行者，無作業也。過去法者，已滅法也；未來法者，當生法也；現在法者，生而未滅也。善法者，為利益他眾生及真實智也；與上相違，名不善法也；二俱相違，名無記法也。學法者，學人無漏心法也；無學法者，無學人在第一義心也；餘名非學非無學也。見諦斷法者，謂須陀洹所斷示相我慢及從此
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生法也；思惟斷法者，謂須陀洹、斯陀含、阿那含所斷不示相我慢及從此生法也；無斷法者，謂無漏也。欲界繫法者，若法報得阿鼻地獄乃至他化自在天也；色界繫法者，從梵世乃至阿迦尼吒天也；無色界繫法者，四無色也；不繫法者，無漏法也。苦難行道者，鈍根得定行道者是也；苦易行道者，利根得定行道者是也；樂難行道者，鈍根得慧行道者是也；樂易行道者，利根得慧行道者是也。出味者，出家求道也；離味者，身心遠離也；寂滅味者，得禪定也；正智味者，通達四諦也。念證法者，四念處也；因是念處能生四禪，是名身證；因四禪故能生三明，名為眼證；通達四諦，名為慧證。四受身，有能自害他不能害、有為他害不能自害、有能自害他亦能害、有不自害不為他害。四入胎者，有不自念入胎亦不自念住胎出胎、有自念入胎而不自念住胎出胎、有自念入胎住胎而不自念出胎、有自念入胎住胎出胎。以顛倒心亂故不自念，心正不亂故能自念。四緣，因緣者，生因、習因、依因。生因者，若法生時能與作因，如業為報因。習因者，如習貪欲，貪欲增長。依因者，如心心數法，依色香等。是名因緣。次第緣者，如以前心法滅故，後心得次第生。緣緣者，若從緣生法，如色能生眼識。增上緣者，謂法生時諸餘緣也。信佛者謂得真智，於佛生清淨心，決定知佛於眾生中尊，信此真智即是信法。得是智者，一切眾中最為第一，是名信僧。得聖所愛戒，謂以深心不造諸惡，知我因是戒能信三寶，信是戒力故名信戒也。
生法也；思惟斷法者，謂須陀洹、斯陀含、阿那含所斷不示相我慢及從此生法也；無斷法者，謂無漏也。欲界繫法者，若法報得阿鼻地獄乃至他化自在天也；色界繫法者，從梵世乃至阿迦尼吒天也；無色界繫法者，四無色也；不繫法者，無漏法也。苦難行道者，鈍根得定行道者是也；苦易行道者，利根得定行道者是也；樂難行道者，鈍根得慧行道者是也；樂易行道者，利根得慧行道者是也。出味者，出家求道也；離味者，身心遠離也；寂滅味者，得禪定也；正智味者，通達四諦也。念證法者，四念處也；因是念處能生四禪，是名身證；因四禪故能生三明，名為眼證；通達四諦，名為慧證。四受身，有能自害他不能害、有為他害不能自害、有能自害他亦能害、有不自害不為他害。四入胎者，有不自念入胎亦不自念住胎出胎、有自念入胎而不自念住胎出胎、有自念入胎住胎而不自念出胎、有自念入胎住胎出胎。以顛倒心亂故不自念，心正不亂故能自念。四緣，因緣者，生因、習因、依因。生因者，若法生時能與作因，如業為報因。習因者，如習貪欲，貪欲增長。依因者，如心心數法，依色香等。是名因緣。次第緣者，如以前心法滅故，後心得次第生。緣緣者，若從緣生法，如色能生眼識。增上緣者，謂法生時諸餘緣也。信佛者謂得真智，於佛生清淨心，決定知佛於眾生中尊，信此真智即是信法。得是智者，一切眾中最為第一，是名信僧。得聖所愛戒，謂以深心不造諸惡，知我因是戒能信三寶，信是戒力故名信戒也。
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以四聖種故，不為衣服愛之所染，不為飲食、臥具從身愛之所染，故名四聖種。四惡行，以貪故、瞋故、怖畏故、癡故墮惡道中。
以四聖種故，不為衣服愛之所染，不為飲食、臥具從身愛之所染，故名四聖種。四惡行，以貪故、瞋故、怖畏故、癡故墮惡道中。
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色陰者，色等五法也；受陰者，能緣法也；想陰者，能分別假名法也；行陰者，能生後身法也；識陰者，唯能識塵法也。
色陰者，色等五法也；受陰者，能緣法也；想陰者，能分別假名法也；行陰者，能生後身法也；識陰者，唯能識塵法也。
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地種者，色香味觸和合，堅相多者名為地種，濕相多者名為水種，熱相多者名為火種，輕相多者名為風種，色相無故說名空種，能緣法故名為識種。眼入者，四大和合眼識所依，故名眼入，耳鼻舌身入亦如是，意入者謂心也。色入者，眼識所緣法也，聲香味觸法入亦如是。六生性者，謂黑性人能習黑法亦習白法及黑白法，白性人亦如是也。六喜行者，依貪心也。六憂行者，依瞋心也。六捨行者，依癡心也。六妙行者，實智慧也。
地種者，色香味觸和合，堅相多者名為地種，濕相多者名為水種，熱相多者名為火種，輕相多者名為風種，色相無故說名空種，能緣法故名為識種。眼入者，四大和合眼識所依，故名眼入，耳鼻舌身入亦如是，意入者謂心也。色入者，眼識所緣法也，聲香味觸法入亦如是。六生性者，謂黑性人能習黑法亦習白法及黑白法，白性人亦如是也。六喜行者，依貪心也。六憂行者，依瞋心也。六捨行者，依癡心也。六妙行者，實智慧也。
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七淨，戒淨者戒律儀也，心淨者得禪定也，見淨者斷身見也，度疑淨者斷疑結也，道非道知見淨者斷戒取也，行知見淨者思惟道也，行斷知見淨者無學道也。
七淨，戒淨者戒律儀也，心淨者得禪定也，見淨者斷身見也，度疑淨者斷疑結也，道非道知見淨者斷戒取也，行知見淨者思惟道也，行斷知見淨者無學道也。
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八福生者，人中富貴乃至梵世也，諸福報樂此中最多，故說此八也。
八福生者，人中富貴乃至梵世也，諸福報樂此中最多，故說此八也。
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九次第滅者，入初禪滅語言，二禪滅覺觀，三禪滅喜，四禪滅出入息，虛空處滅色相，識處滅無邊虛空相，無所有處滅無邊識相，非想非非想處滅無所有想，入滅盡定滅受及想也。
九次第滅者，入初禪滅語言，二禪滅覺觀，三禪滅喜，四禪滅出入息，虛空處滅色相，識處滅無邊虛空相，無所有處滅無邊識相，非想非非想處滅無所有想，入滅盡定滅受及想也。
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十聖處者，聖人斷五法，成六法，守一法，依四法，滅偽諦，捨諸求，不濁思惟，離諸身行，善得心解脫、善得慧解脫，所作已辦，獨而無侶。斷五法者，斷五上結得阿羅漢，一切結盡，行六妙法。眼等諸情於色等塵，不憂不喜亦不癡故。守一法者，繫念身也。依四法者，謂乞食等四依法也。復有人言：依四法者，聖人有法遠離、有法親近、有法除滅、有法忍受。淨持戒故能達實相，名離偽諦。斷一切見，名得初果。捨諸求者，謂欲求、有求及梵行求。得初果故，知有為法皆是虛誑，欲捨三求。得金剛三昧已，捨於學道，爾時能盡，名捨諸求。不濁思惟者，滅六種覺心得清淨，能薄三毒得第二果；滅除貪憂得第三果，名不濁思惟。離身行者，除欲界結，得四禪故，名離身行。得盡智故，名善得心解脫。得無生智故，名善得慧解脫。諸聖人心住此十處，故名聖處。佛法所作必應盡苦，故曰所作已辦。遠離凡夫及諸學人，故曰無侶。心離諸法住畢竟空，故名為獨。
十聖處者，聖人斷五法，成六法，守一法，依四法，滅偽諦，捨諸求，不濁思惟，離諸身行，善得心解脫、善得慧解脫，所作已辦，獨而無侶。斷五法者，斷五上結得阿羅漢，一切結盡，行六妙法。眼等諸情於色等塵，不憂不喜亦不癡故。守一法者，繫念身也。依四法者，謂乞食等四依法也。復有人言：依四法者，聖人有法遠離、有法親近、有法除滅、有法忍受。淨持戒故能達實相，名離偽諦。斷一切見，名得初果。捨諸求者，謂欲求、有求及梵行求。得初果故，知有為法皆是虛誑，欲捨三求。得金剛三昧已，捨於學道，爾時能盡，名捨諸求。不濁思惟者，滅六種覺心得清淨，能薄三毒得第二果；滅除貪憂得第三果，名不濁思惟。離身行者，除欲界結，得四禪故，名離身行。得盡智故，名善得心解脫。得無生智故，名善得慧解脫。諸聖人心住此十處，故名聖處。佛法所作必應盡苦，故曰所作已辦。遠離凡夫及諸學人，故曰無侶。心離諸法住畢竟空，故名為獨。
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十二因緣，無明者，謂隨假名心，因此倒心能集諸業，故曰無明緣行。識隨業故能受有身，故曰行緣識也。受有身已，名為名色六入觸受，此諸分等隨時漸增、受諸受時，依止假名故能生愛。因愛生餘煩惱，故名為取。愛取因緣有，是名三分。從是諸業煩惱因緣，後世中生，從生因緣有老死等。是中若說無明諸行，則明過去世有，令斷常見，知從無始生死往來、從業煩惱因緣受身。若說生死，則明未來世有，令斷斷見。若不得真智則生死無邊，但有苦果。若說中間八分，明現在法但從眾緣相續故生，無有真實。此中無明諸行是先世因緣，此因緣果謂識、名色、六入、觸、受。從此五事起愛取有，是未來世因，此因緣果謂生老死。若受諸受時還生愛取，是故此十二分輪轉無窮。能得真智則不集諸業，諸業不集則無有生。生名起成。若人習此正論，則知諸法皆自相空不集諸業，諸業不集則無有生，無有生故老死憂悲苦惱都滅，故欲自利兼利眾生漸成佛道，熾然自法、滅他法者，當習此論。
十二因緣，無明者，謂隨假名心，因此倒心能集諸業，故曰無明緣行。識隨業故能受有身，故曰行緣識也。受有身已，名為名色六入觸受，此諸分等隨時漸增、受諸受時，依止假名故能生愛。因愛生餘煩惱，故名為取。愛取因緣有，是名三分。從是諸業煩惱因緣，後世中生，從生因緣有老死等。是中若說無明諸行，則明過去世有，令斷常見，知從無始生死往來、從業煩惱因緣受身。若說生死，則明未來世有，令斷斷見。若不得真智則生死無邊，但有苦果。若說中間八分，明現在法但從眾緣相續故生，無有真實。此中無明諸行是先世因緣，此因緣果謂識、名色、六入、觸、受。從此五事起愛取有，是未來世因，此因緣果謂生老死。若受諸受時還生愛取，是故此十二分輪轉無窮。能得真智則不集諸業，諸業不集則無有生。生名起成。若人習此正論，則知諸法皆自相空不集諸業，諸業不集則無有生，無有生故老死憂悲苦惱都滅，故欲自利兼利眾生漸成佛道，熾然自法、滅他法者，當習此論。
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十論初有相品第十九
十論初有相品第十九
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問曰：汝經初言廣習諸異論，欲論佛法義。何等是諸異論？答曰：於三藏中多諸異論，但人多喜起諍論者，所謂二世有、二世無，一切有、一切無，中陰有、中陰無，四諦次第得、一時得，有退、無退，使與心相應、心不相應，心性本淨、性本不淨，已受報業或有或無，佛在僧數、不在僧數，有人、無人。有人言二世法有，或有言無。
問曰：汝經初言廣習諸異論，欲論佛法義。何等是諸異論？答曰：於三藏中多諸異論，但人多喜起諍論者，所謂二世有、二世無，一切有、一切無，中陰有、中陰無，四諦次第得、一時得，有退、無退，使與心相應、心不相應，心性本淨、性本不淨，已受報業或有或無，佛在僧數、不在僧數，有人、無人。有人言二世法有，或有言無。
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問曰：何因緣故說有？何因緣故說無？答曰：有者，若有法是中生心，二世法中能生心故，當知是有。
問曰：何因緣故說有？何因緣故說無？答曰：有者，若有法是中生心，二世法中能生心故，當知是有。
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問曰：汝當先說有相。答曰：知所行處名曰有相。難曰：知亦行於無所有處。所以者何？如信解觀非青見青，又所作幻事亦無而見有，又以知無所有故名入無所有處定，又以指按目則見二月。又經中說：我知內無貪欲。又經中說：知色中貪斷名為色斷。又如夢中無而妄見。以是等緣知亦行於無所有處，不可以知所行處故名為有。答曰：無有知行無所有處。所以者何？要以二法因緣故識得生，一依、二緣。若當無緣而識生者，亦應無依而識得生，然則二法無用，如是亦無解脫，識應常生，是故知識不行於無。又以有所識故名為識，若無所識則亦無識。又說識能識塵，謂眼識識色，乃至意識識法。若言有無緣識，此識何所識耶？又若言有無緣識，是則錯謬，如有人言我狂心亂，世間所無而我皆見。又若知無所有，不應生疑，以有所知故得生疑。又經中說：若世間所無，我知見者，無有是處。又汝言自相違，若無，何所知耶？又經中說能緣法者是心心數法，亦說一切諸法皆是所緣，此中不說無法為緣。又諸塵是生識因，若無，以何為因？又經中說三事和合故名為觸。若法無者，何所和合？又無緣之知云何可得？若知則不無，若無則不知，是故無無緣知。又汝言知行無所有處，如信解觀非青見青者。無有是處。所以者何？是非青中實有青性，如經中說：是木中有淨性。又取青相，心力轉廣，一切盡青，非無青相。又《幻網經》說：有幻幻事者，無眾生中見似眾生，故名為幻。又汝言以知無所有故名入無所有處定者，以三昧力故生此無相，非是無也，如實有色壞為空相。又入是三昧所見法少故名為無，如鹽少故名無鹽，慧少故名無慧。又如說非有想非無想處，是中雖實有想，亦說非有非無。又汝言以指按目見二月者，見不審故以一為二，若合一眼則不見二。又汝言我知內無欲者，是人見五蓋相違七覺法故，便生念言我知無欲，非知無也。又汝言知色中貪斷名色斷者，見真實慧與妄解相違，故名貪斷。又汝言夢中無而見者，因先見聞憶念分別及所修習，故夢中見。又冷熱氣盛故隨夢見；或以業緣故夢，如菩薩有諸大夢；或天神等來為現夢，是故夢中見有，非知無也。難曰：汝言要以二法因緣識得生者，是事不然，佛破神我故說二法因緣生識，非盡然也。又汝言以有所識故名識者，識法有則知有、無則知無。若此事無，以無此事故名為見空。又三心滅故名為滅諦，若無空心何所滅耶？又汝言眼識識色乃至意識識法者，是識但能識塵，不辯有無。又汝言若有無緣識是則錯亂者，則有知無之知，如狂病人見所無者。又汝言若知無不應生疑者，若疑為
問曰：汝當先說有相。答曰：知所行處名曰有相。難曰：知亦行於無所有處。所以者何？如信解觀非青見青，又所作幻事亦無而見有，又以知無所有故名入無所有處定，又以指按目則見二月。又經中說：我知內無貪欲。又經中說：知色中貪斷名為色斷。又如夢中無而妄見。以是等緣知亦行於無所有處，不可以知所行處故名為有。答曰：無有知行無所有處。所以者何？要以二法因緣故識得生，一依、二緣。若當無緣而識生者，亦應無依而識得生，然則二法無用，如是亦無解脫，識應常生，是故知識不行於無。又以有所識故名為識，若無所識則亦無識。又說識能識塵，謂眼識識色，乃至意識識法。若言有無緣識，此識何所識耶？又若言有無緣識，是則錯謬，如有人言我狂心亂，世間所無而我皆見。又若知無所有，不應生疑，以有所知故得生疑。又經中說：若世間所無，我知見者，無有是處。又汝言自相違，若無，何所知耶？又經中說能緣法者是心心數法，亦說一切諸法皆是所緣，此中不說無法為緣。又諸塵是生識因，若無，以何為因？又經中說三事和合故名為觸。若法無者，何所和合？又無緣之知云何可得？若知則不無，若無則不知，是故無無緣知。又汝言知行無所有處，如信解觀非青見青者。無有是處。所以者何？是非青中實有青性，如經中說：是木中有淨性。又取青相，心力轉廣，一切盡青，非無青相。又《幻網經》說：有幻幻事者，無眾生中見似眾生，故名為幻。又汝言以知無所有故名入無所有處定者，以三昧力故生此無相，非是無也，如實有色壞為空相。又入是三昧所見法少故名為無，如鹽少故名無鹽，慧少故名無慧。又如說非有想非無想處，是中雖實有想，亦說非有非無。又汝言以指按目見二月者，見不審故以一為二，若合一眼則不見二。又汝言我知內無欲者，是人見五蓋相違七覺法故，便生念言我知無欲，非知無也。又汝言知色中貪斷名色斷者，見真實慧與妄解相違，故名貪斷。又汝言夢中無而見者，因先見聞憶念分別及所修習，故夢中見。又冷熱氣盛故隨夢見；或以業緣故夢，如菩薩有諸大夢；或天神等來為現夢，是故夢中見有，非知無也。難曰：汝言要以二法因緣識得生者，是事不然，佛破神我故說二法因緣生識，非盡然也。又汝言以有所識故名識者，識法有則知有、無則知無。若此事無，以無此事故名為見空。又三心滅故名為滅諦，若無空心何所滅耶？又汝言眼識識色乃至意識識法者，是識但能識塵，不辯有無。又汝言若有無緣識是則錯亂者，則有知無之知，如狂病人見所無者。又汝言若知無不應生疑者，若疑為
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有為無，則有無緣知也。又汝言如經中說若世間所無，我若知見，無是處者，是經不順法相，似非佛語。或三昧如是，入此三昧所見盡有，為是三昧故如是說。又汝言汝言自相違者，我言緣無，非相違也。又汝言心心數法能緣一切法，是緣者有心心數法而無所緣，亦心心數法不能實緣，故不名緣。又諸法實相離諸相故不名為緣。又汝言諸塵是生識因，若無以何為因者，即以無為因。又汝言三事和合名為觸者，若三事可得則有和合，非一切處盡有三事。又汝言若知不無若無不知者，若有緣知亦同是過。又汝言如木中有淨性者，是事不然，有因中有果過故。又汝言取相心轉廣者，是亦不然，本青相少，而見大地一切皆青，則是妄見。如是觀少青故能見閻浮提盡皆是青，非妄見耶？又汝言《幻網經》說有幻幻事者，無眾生中見似眾生為眾生事，此事實無而見，則是無緣知也。又汝言以三昧力故生此無相，如實有色壞為空者，若色實有而壞為空則是顛倒，又少而言無亦無顛倒。又汝言見不審者，是事不然，如眼氣病人見空中有毛，其實無也。又汝言見五蓋相違七覺法故便生念言我知無者，七覺法異，無貪亦異，云何為一？又汝言見真實慧與妄解相違名貪斷者，妄解名虛妄觀，是故說知欲斷故色斷，真實慧者無常觀也。又汝言夢中見實者，是事不然，如夢墮舍而實不墮。是故有知無之知，不以知行故名有相。
有為無，則有無緣知也。又汝言如經中說若世間所無，我若知見，無是處者，是經不順法相，似非佛語。或三昧如是，入此三昧所見盡有，為是三昧故如是說。又汝言汝言自相違者，我言緣無，非相違也。又汝言心心數法能緣一切法，是緣者有心心數法而無所緣，亦心心數法不能實緣，故不名緣。又諸法實相離諸相故不名為緣。又汝言諸塵是生識因，若無以何為因者，即以無為因。又汝言三事和合名為觸者，若三事可得則有和合，非一切處盡有三事。又汝言若知不無若無不知者，若有緣知亦同是過。又汝言如木中有淨性者，是事不然，有因中有果過故。又汝言取相心轉廣者，是亦不然，本青相少，而見大地一切皆青，則是妄見。如是觀少青故能見閻浮提盡皆是青，非妄見耶？又汝言《幻網經》說有幻幻事者，無眾生中見似眾生為眾生事，此事實無而見，則是無緣知也。又汝言以三昧力故生此無相，如實有色壞為空者，若色實有而壞為空則是顛倒，又少而言無亦無顛倒。又汝言見不審者，是事不然，如眼氣病人見空中有毛，其實無也。又汝言見五蓋相違七覺法故便生念言我知無者，七覺法異，無貪亦異，云何為一？又汝言見真實慧與妄解相違名貪斷者，妄解名虛妄觀，是故說知欲斷故色斷，真實慧者無常觀也。又汝言夢中見實者，是事不然，如夢墮舍而實不墮。是故有知無之知，不以知行故名有相。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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無相品第二十
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問曰：若此非有相，今陰界入所攝法應當是有。答曰：此亦不然。所以者何？是人說凡夫法陰界入攝，是事不順法相。若然者，有說如等諸無為法亦應是有，而此實無，故知陰界入所攝法非是有相。
問曰：若此非有相，今陰界入所攝法應當是有。答曰：此亦不然。所以者何？是人說凡夫法陰界入攝，是事不順法相。若然者，有說如等諸無為法亦應是有，而此實無，故知陰界入所攝法非是有相。
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問曰：若人以現知等信有所得，名為有相。答曰：此亦非有相，是可信法，決定分別不可得說。又有經說應依於智不應依識，以性得故。色等諸塵不可得，後當廣說。此無相不壞，有所得相云何可立？
問曰：若人以現知等信有所得，名為有相。答曰：此亦非有相，是可信法，決定分別不可得說。又有經說應依於智不應依識，以性得故。色等諸塵不可得，後當廣說。此無相不壞，有所得相云何可立？
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問曰：有與法合，故名為有。答曰：有後當破。又有中無有，云何有與法合故名有耶？以是因緣，有相決定分別不可得說，但以世諦故有，非第一義。
問曰：有與法合，故名為有。答曰：有後當破。又有中無有，云何有與法合故名有耶？以是因緣，有相決定分別不可得說，但以世諦故有，非第一義。
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問曰：若以世諦有者，今還以世諦故，說過去未來為有為無？答曰：無也。所以者何？若色等諸陰在現在世能有所作，可得見知。如經中說：惱壞是色相。若在現在則可惱壞，非去來也，受等亦然。故知但有現在五陰，二世無也。
問曰：若以世諦有者，今還以世諦故，說過去未來為有為無？答曰：無也。所以者何？若色等諸陰在現在世能有所作，可得見知。如經中說：惱壞是色相。若在現在則可惱壞，非去來也，受等亦然。故知但有現在五陰，二世無也。
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復次若法無作則無自相。若過去火不能燒者不名為火，識亦如是，若在過去不能識者則不名識。復次若無因而有，是事不然。過去法無因可有，是故不然。復次凡所有法皆眾緣生，如有地、有種、水等因緣則牙等生，有紙、筆、人功則字得成，二法等合則有識生。未來世中牙字識等因緣未會，云何得有？是故二世不應有也。復次若未來法有，是則為常，以從未來至現在故。如從舍至舍則無無常，是事不可。又經中說：眼生無所從來、滅無所至。是故不應分別去來法也。復次若未來有眼色識者則應有作，過去亦爾，而實不然，是故知無去來法也。又去來色有則應有對有礙，而實不然，是故無也。復次若瓶等物未來有者，則陶師等不應有作，而現有作故，無未來有。又佛說有為法三相可得，生、滅、住異。生者，若法先無，今現有作。滅者，作已還無。住異者，相續故住，變故名異。是三有為相皆在現在，非過去未來。
復次若法無作則無自相。若過去火不能燒者不名為火，識亦如是，若在過去不能識者則不名識。復次若無因而有，是事不然。過去法無因可有，是故不然。復次凡所有法皆眾緣生，如有地、有種、水等因緣則牙等生，有紙、筆、人功則字得成，二法等合則有識生。未來世中牙字識等因緣未會，云何得有？是故二世不應有也。復次若未來法有，是則為常，以從未來至現在故。如從舍至舍則無無常，是事不可。又經中說：眼生無所從來、滅無所至。是故不應分別去來法也。復次若未來有眼色識者則應有作，過去亦爾，而實不然，是故知無去來法也。又去來色有則應有對有礙，而實不然，是故無也。復次若瓶等物未來有者，則陶師等不應有作，而現有作故，無未來有。又佛說有為法三相可得，生、滅、住異。生者，若法先無，今現有作。滅者，作已還無。住異者，相續故住，變故名異。是三有為相皆在現在，非過去未來。
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二世有品第二十一
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問曰：實有過去未來。所以者何？若法是有，此中生心，如現在法及無為法。又佛說色相，亦說過去及未來色。又說凡所有色，若內若外、若麁若細、若過去未來現在，總名色陰。又說過去未來色尚無常，何況現在。無常是有為相，是故應說有。又現見從智生智，以修習故，如從稻生稻，是故應有過去；若無過去，果則無因。又經中說：若過去事實而有益，佛則說之。又說應觀過去未來一切無我。又緣未來意識依過去意，若無過去，識何所依？又知過去業有未來果，是名正見。又佛十力知去來諸業。又佛自說：若無過去所作罪業，是人終不墮諸惡道。又學人若在有漏心中，則不應有信等諸無漏根。又諸聖人不應決定記未來事。又若無去來，則人不應憶念五塵。所以者何？意識不知現五塵故。又說十八意行皆緣過去。又若無去來，則阿羅漢不應自稱我得禪定，以在定中無言說故。又四念處中不應得觀內心內受。所以者何？現在不得觀過去故。又亦不應修四正勤。所以者何？未來世中無惡法故。餘三亦爾。又若無去來，則無有佛。又亦不應有修戒久近。是故不然。
問曰：實有過去未來。所以者何？若法是有，此中生心，如現在法及無為法。又佛說色相，亦說過去及未來色。又說凡所有色，若內若外、若麁若細、若過去未來現在，總名色陰。又說過去未來色尚無常，何況現在。無常是有為相，是故應說有。又現見從智生智，以修習故，如從稻生稻，是故應有過去；若無過去，果則無因。又經中說：若過去事實而有益，佛則說之。又說應觀過去未來一切無我。又緣未來意識依過去意，若無過去，識何所依？又知過去業有未來果，是名正見。又佛十力知去來諸業。又佛自說：若無過去所作罪業，是人終不墮諸惡道。又學人若在有漏心中，則不應有信等諸無漏根。又諸聖人不應決定記未來事。又若無去來，則人不應憶念五塵。所以者何？意識不知現五塵故。又說十八意行皆緣過去。又若無去來，則阿羅漢不應自稱我得禪定，以在定中無言說故。又四念處中不應得觀內心內受。所以者何？現在不得觀過去故。又亦不應修四正勤。所以者何？未來世中無惡法故。餘三亦爾。又若無去來，則無有佛。又亦不應有修戒久近。是故不然。
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二世無品第二十二
二世無品第二十二
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答曰：過去未來無。汝雖說有法中生心，是先已答，無法亦能生心。又汝說色相色數色可相者，是事不然，過去未來不應是色，無惱壞故，亦不可說無常相也，但佛隨眾生妄想分別故說其名。又汝言智生智者，因與果作因緣已滅，如種與牙作因已滅，佛亦說是事生故是事生。又汝言實而有益佛則說者，佛說是事本現在時，不言猶有，若說過去滅盡則知無有。又汝言觀無我者，以眾生於去來法計有我故，佛如是說。又汝言是正見者，以此身起業，此業與果作因已滅，復後還自受，故說有果。於佛法中若有若無皆方便說，為示罪福業因緣故，非第一義。如以因緣說有眾生，去來亦爾。依過去意者是方便依，不如人依壁等，亦明心生不依於神，因先心故後心得生。業力亦爾，佛知是業雖滅，而能與果作因，不言定知如字在紙。罪業亦爾，以此身造業，是業雖滅果報不失。又汝言不應有諸無漏根者，若學人得無漏根已得在現在，雖過去滅、未來未至，以成就故不得言無。又汝言聖人不應記未來者，聖智力爾，雖未有法而能玄記，如過去法雖已滅盡，念力能知。又汝言不應念五塵者，是凡夫人癡故妄念先取定相，後雖滅盡猶生憶念，憶法應爾，非如兔角等。十八意行亦復如是，現在取色，雖滅過去亦隨憶念。又汝言不應自稱我得禪定者，是定得在現在憶念力故自言我得。又汝言不應得觀內心內受者，有二種心，一念念生滅、二次第相續，用現在心觀相續心，非今猶在。又汝言不應修習四正勤者，防未來世惡法因緣，亦起未來善法因緣。又汝言則無佛者，佛寂滅相，雖現於世不攝有無，況滅度耶。眾生歸命，亦如世人祠祀父母。又汝言亦不應有修戒久近者，不以時故戒有差別。所以者何？時法無實，但以諸法和合生滅故名有時。是故汝所說因是皆不然。
答曰：過去未來無。汝雖說有法中生心，是先已答，無法亦能生心。又汝說色相色數色可相者，是事不然，過去未來不應是色，無惱壞故，亦不可說無常相也，但佛隨眾生妄想分別故說其名。又汝言智生智者，因與果作因緣已滅，如種與牙作因已滅，佛亦說是事生故是事生。又汝言實而有益佛則說者，佛說是事本現在時，不言猶有，若說過去滅盡則知無有。又汝言觀無我者，以眾生於去來法計有我故，佛如是說。又汝言是正見者，以此身起業，此業與果作因已滅，復後還自受，故說有果。於佛法中若有若無皆方便說，為示罪福業因緣故，非第一義。如以因緣說有眾生，去來亦爾。依過去意者是方便依，不如人依壁等，亦明心生不依於神，因先心故後心得生。業力亦爾，佛知是業雖滅，而能與果作因，不言定知如字在紙。罪業亦爾，以此身造業，是業雖滅果報不失。又汝言不應有諸無漏根者，若學人得無漏根已得在現在，雖過去滅、未來未至，以成就故不得言無。又汝言聖人不應記未來者，聖智力爾，雖未有法而能玄記，如過去法雖已滅盡，念力能知。又汝言不應念五塵者，是凡夫人癡故妄念先取定相，後雖滅盡猶生憶念，憶法應爾，非如兔角等。十八意行亦復如是，現在取色，雖滅過去亦隨憶念。又汝言不應自稱我得禪定者，是定得在現在憶念力故自言我得。又汝言不應得觀內心內受者，有二種心，一念念生滅、二次第相續，用現在心觀相續心，非今猶在。又汝言不應修習四正勤者，防未來世惡法因緣，亦起未來善法因緣。又汝言則無佛者，佛寂滅相，雖現於世不攝有無，況滅度耶。眾生歸命，亦如世人祠祀父母。又汝言亦不應有修戒久近者，不以時故戒有差別。所以者何？時法無實，但以諸法和合生滅故名有時。是故汝所說因是皆不然。
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一切有無品第二十三
一切有無品第二十三
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論者言：有人說一切法有，或說一切法無。
論者言：有人說一切法有，或說一切法無。
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問曰：何因緣故說有？何因緣故言無？答曰：有者，佛說十二入名為一切。是一切有地等諸陀羅驃、數等諸求那、舉下等諸業、總相別相和合等法，及波居帝本性等。及世間事中兔角龜毛蛇足鹽香風色等，是名無。又經中佛說：虛空無轍跡，外道無沙門，凡夫樂戲論，如來則無有。又隨所受法亦名為有，如陀羅驃等六事是優樓佉有，二十五諦是僧佉有，十六種義是那耶修摩有。又若有道理能成辦事亦名為有，如十二入。又佛法中以方便故說一切有、一切無，非第一義。所以者何？若決定有即墮常邊，若決定無則墮斷邊。離此二邊名聖中道。
問曰：何因緣故說有？何因緣故言無？答曰：有者，佛說十二入名為一切。是一切有地等諸陀羅驃、數等諸求那、舉下等諸業、總相別相和合等法，及波居帝本性等。及世間事中兔角龜毛蛇足鹽香風色等，是名無。又經中佛說：虛空無轍跡，外道無沙門，凡夫樂戲論，如來則無有。又隨所受法亦名為有，如陀羅驃等六事是優樓佉有，二十五諦是僧佉有，十六種義是那耶修摩有。又若有道理能成辦事亦名為有，如十二入。又佛法中以方便故說一切有、一切無，非第一義。所以者何？若決定有即墮常邊，若決定無則墮斷邊。離此二邊名聖中道。
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成實論卷第二
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