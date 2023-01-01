阿毘達磨順正理論卷第七十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第七十五

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯智品第七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯智品第七之三

如是已辯諸智差別，智所成德今當顯示。於中先辯佛不共德。且初成佛盡智位修不共佛法有十八種。何謂十八？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已辯諸智差別，智所成德今當顯示。於中先辯佛不共德。且初成佛盡智位修不共佛法有十八種。何謂十八？頌曰：

十八不共法， 謂佛十力等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八不共法， 謂佛十力等。

論曰：佛十力、四無畏、三念住及大悲，如是合名為十八不共法。唯於諸佛盡智時修，餘聖所無，故名不共。且佛十力差別云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛十力、四無畏、三念住及大悲，如是合名為十八不共法。唯於諸佛盡智時修，餘聖所無，故名不共。且佛十力差別云何？頌曰：

力處非處十， 業八除滅道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力處非處十， 業八除滅道，

定根解界九， 遍趣九或十， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定根解界九， 遍趣九或十，

宿住死生俗， 盡六或十智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿住死生俗， 盡六或十智，

宿住死生智， 依靜慮餘通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿住死生智， 依靜慮餘通，

贍部男佛身， 於境無礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贍部男佛身， 於境無礙故。

論曰：佛十力者，一處非處智力，具以如來十智為性。為依何義立此力名？佛於經中自作是說：苾芻諦聽，如來於處如實知處，如來於非處如實知非處，乃至廣說。知一切法自性功能理定是有，名為處智。知一切法自性功能理定非有，名非處智。此智通緣情非情境，與一切智皆不相違，恐於略說少功難悟，故復此中析出餘九，如薄伽梵《多界經》中自廣分別處非處義。身等惡行，感非愛果定有是處，感可愛果必無是處，乃至廣說。於彼經中所未說者，我依餘教復略分別。謂諸如來猶有誤失，諸應分別而一向記，無力、無畏、三念住等不共功德，必無是處。諸聖猶起見所斷惑覆罪墮惡，必無是處。造無間者現身見法，墮邪性者現入正性，外道法內有真沙門，有雖受生而無有死，有不還者復欲界生，有阿羅漢更受後有，有捨二種識猶現行，處有十三、界有十九、蘊有第六、世有第四、諦有第五，必無是處。如來所使有能遮遏，世尊使者事未究竟。正在慈定滅盡定中隨信法行者有能為損害，北俱盧死墮惡趣中及有中殀，必無是處。諸行不滅涅槃非常，異生有能斷有頂惑，於一相續二心俱行，無漏為因招異熟果，五識得與覺支相應，眠夢位中有生有死得果退等，必無是處。有五識身無尋無伺，緣名過未離世為境，有鼻舌識有覆無記，有生上界入現觀者，有耳見色有眼聞聲、舌嗅香等，必無是處。如是等類得非處名，與此相違皆名是處。豈不處智已知非處，諸非處智亦已知處，何勞雙說處非處名？雖理實然，而雙說者，為欲遮止無因論故說是處名，為欲遮止惡因論故說非處名，依一智體雙說無失。寧知於一處非處力中，恐略難悟析出餘九力，以餘皆有此力義故。謂如實知惡行能感可愛異熟、妙行能感非愛異熟，必無是處；與此相違定有是處。又如實知順退分定能逮勝德、順勝進分能引退墮，必無是處；與此相違定有是處。又如實知若此品根能證此果，此根未滿此界已證，必無是處；與此相違定有是處。又如實知下劣勝解、鄙惡喜樂能逮勝德，必無是處；與此相違定有是處。又如實知諸有情類界性各別而情契合，必無是處；與此相違定有是處。又如實知趣生死行能證涅槃、趣涅槃行能招生死，必無是處；與此相違定有是處。又如實知前際有始，必無是處；與此相違定有是處。又如實知未斷生結死已不生、或彼已生畢竟不死、或彼不往善趣惡趣，必無是處；與此相違定有是處。又如實知非理作意能得漏盡，必無是處；與此相違定有是處。我於如是一一力中，略舉方隅顯處非處，若盡其事言論無窮，故應皆名處非處力，恐略難悟別立異名。二業異 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛十力者，一處非處智力，具以如來十智為性。為依何義立此力名？佛於經中自作是說：苾芻諦聽，如來於處如實知處，如來於非處如實知非處，乃至廣說。知一切法自性功能理定是有，名為處智。知一切法自性功能理定非有，名非處智。此智通緣情非情境，與一切智皆不相違，恐於略說少功難悟，故復此中析出餘九，如薄伽梵《多界經》中自廣分別處非處義。身等惡行，感非愛果定有是處，感可愛果必無是處，乃至廣說。於彼經中所未說者，我依餘教復略分別。謂諸如來猶有誤失，諸應分別而一向記，無力、無畏、三念住等不共功德，必無是處。諸聖猶起見所斷惑覆罪墮惡，必無是處。造無間者現身見法，墮邪性者現入正性，外道法內有真沙門，有雖受生而無有死，有不還者復欲界生，有阿羅漢更受後有，有捨二種識猶現行，處有十三、界有十九、蘊有第六、世有第四、諦有第五，必無是處。如來所使有能遮遏，世尊使者事未究竟。正在慈定滅盡定中隨信法行者有能為損害，北俱盧死墮惡趣中及有中殀，必無是處。諸行不滅涅槃非常，異生有能斷有頂惑，於一相續二心俱行，無漏為因招異熟果，五識得與覺支相應，眠夢位中有生有死得果退等，必無是處。有五識身無尋無伺，緣名過未離世為境，有鼻舌識有覆無記，有生上界入現觀者，有耳見色有眼聞聲、舌嗅香等，必無是處。如是等類得非處名，與此相違皆名是處。豈不處智已知非處，諸非處智亦已知處，何勞雙說處非處名？雖理實然，而雙說者，為欲遮止無因論故說是處名，為欲遮止惡因論故說非處名，依一智體雙說無失。寧知於一處非處力中，恐略難悟析出餘九力，以餘皆有此力義故。謂如實知惡行能感可愛異熟、妙行能感非愛異熟，必無是處；與此相違定有是處。又如實知順退分定能逮勝德、順勝進分能引退墮，必無是處；與此相違定有是處。又如實知若此品根能證此果，此根未滿此界已證，必無是處；與此相違定有是處。又如實知下劣勝解、鄙惡喜樂能逮勝德，必無是處；與此相違定有是處。又如實知諸有情類界性各別而情契合，必無是處；與此相違定有是處。又如實知趣生死行能證涅槃、趣涅槃行能招生死，必無是處；與此相違定有是處。又如實知前際有始，必無是處；與此相違定有是處。又如實知未斷生結死已不生、或彼已生畢竟不死、或彼不往善趣惡趣，必無是處；與此相違定有是處。又如實知非理作意能得漏盡，必無是處；與此相違定有是處。我於如是一一力中，略舉方隅顯處非處，若盡其事言論無窮，故應皆名處非處力，恐略難悟別立異名。二業異

熟智力，八智為性，除滅道智。謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無罣礙智，名業異熟智力。或說名為自業智力，謂善分別如是類果，是自所造業力所招，非妻子等所能與奪。如是類業必招自果不可貿易無罣礙智，名自業智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於過去未來現在諸業法受，別處別因、別事別果皆如實知，乃至廣說。諸業有三、法受有四，業及法受故名為業。法受或業之法故名業法，即是諸業之品類義。此顯如來於過去等諸業品類處等差別及所受果，能如實知。此中別處者，是別方所義，知於某處造如是業，當於某處此業方熟。謂知此業天等處造，此業當於人等處熟，是名如實了知別處。言別因者，是別緣義，知如是業遇此緣熟，或知此業由此緣造，是名如實了知別因。言別事者，是別物義，知如是業至成熟時，力能引生色等別物。或即知業自性不同名知別事，謂知此業此物為性，餘則不然，是名如實了知別事。言果別者，是別異熟義，知如是業定感異熟果、此業不定能感異熟，此業異熟經爾所時有不爾者，此業異熟尚有所餘有無餘者，如是等類異熟差別極細難了而能了知，是名如實了知別果。三靜慮解脫等持等至智力、四根上下智力、五種種勝解智力、六種種界智力，如是四力皆九智性，唯除滅智。謂如實知諸靜慮等自性名得，方便攝持味淨無漏順退住進決擇分等無罣礙智，名靜慮等智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於靜慮、解脫、等持、等至，雜染清淨安立皆如實知，乃至廣說。靜慮等相，定品當辯。雜染謂能障證靜慮等，清淨謂即此諸法清淨，諸淨法住名為安立。或順退分名為雜染，順勝進分順決擇分名為清淨，順住分名安立。若如實知諸有情類能逮勝德根品差別無罣礙智，名根上下智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於有情諸根上下皆如實知，乃至廣說。此意顯佛知諸有情諸根勝劣無有謬誤。雖有中根而待勝劣，是劣勝攝故不別顯。此中根名為目何法？謂目信等，斷善根者總相續中亦有去來信等善法。或目意等。若如實知諸有情類喜樂差別無罣礙智，名種種勝解智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於有情種種勝解皆如實知，乃至廣說。此意顯佛知諸有情喜樂種種品類差別，喜樂勝解名差別故。若如實知諸有情類，前際無始數習所成志性隨眠及諸法性，種種差別無罣礙智，名種種界智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於世間種種界非一界皆如實知，乃至廣說。種種界者顯各別義，非一界者顯眾多義。應知此中界與志性，隨眠法性，名之差別。如是四力並緣有為，故十智中唯攝九智。七遍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熟智力，八智為性，除滅道智。謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無罣礙智，名業異熟智力。或說名為自業智力，謂善分別如是類果，是自所造業力所招，非妻子等所能與奪。如是類業必招自果不可貿易無罣礙智，名自業智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於過去未來現在諸業法受，別處別因、別事別果皆如實知，乃至廣說。諸業有三、法受有四，業及法受故名為業。法受或業之法故名業法，即是諸業之品類義。此顯如來於過去等諸業品類處等差別及所受果，能如實知。此中別處者，是別方所義，知於某處造如是業，當於某處此業方熟。謂知此業天等處造，此業當於人等處熟，是名如實了知別處。言別因者，是別緣義，知如是業遇此緣熟，或知此業由此緣造，是名如實了知別因。言別事者，是別物義，知如是業至成熟時，力能引生色等別物。或即知業自性不同名知別事，謂知此業此物為性，餘則不然，是名如實了知別事。言果別者，是別異熟義，知如是業定感異熟果、此業不定能感異熟，此業異熟經爾所時有不爾者，此業異熟尚有所餘有無餘者，如是等類異熟差別極細難了而能了知，是名如實了知別果。三靜慮解脫等持等至智力、四根上下智力、五種種勝解智力、六種種界智力，如是四力皆九智性，唯除滅智。謂如實知諸靜慮等自性名得，方便攝持味淨無漏順退住進決擇分等無罣礙智，名靜慮等智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於靜慮、解脫、等持、等至，雜染清淨安立皆如實知，乃至廣說。靜慮等相，定品當辯。雜染謂能障證靜慮等，清淨謂即此諸法清淨，諸淨法住名為安立。或順退分名為雜染，順勝進分順決擇分名為清淨，順住分名安立。若如實知諸有情類能逮勝德根品差別無罣礙智，名根上下智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於有情諸根上下皆如實知，乃至廣說。此意顯佛知諸有情諸根勝劣無有謬誤。雖有中根而待勝劣，是劣勝攝故不別顯。此中根名為目何法？謂目信等，斷善根者總相續中亦有去來信等善法。或目意等。若如實知諸有情類喜樂差別無罣礙智，名種種勝解智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於有情種種勝解皆如實知，乃至廣說。此意顯佛知諸有情喜樂種種品類差別，喜樂勝解名差別故。若如實知諸有情類，前際無始數習所成志性隨眠及諸法性，種種差別無罣礙智，名種種界智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於世間種種界非一界皆如實知，乃至廣說。種種界者顯各別義，非一界者顯眾多義。應知此中界與志性，隨眠法性，名之差別。如是四力並緣有為，故十智中唯攝九智。七遍

趣行智力。或聲顯此義有二途，若謂但緣諸能趣道，九智除滅；若謂兼緣道所趣果，十智為性。謂如實知生死因果，及知盡道無罣礙智，名遍趣行智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於一切遍趣行中皆如實知，乃至廣說。此意顯佛能如實知趣生死行、趣涅槃行。趣生死中有趣地獄乃至趣天，趣一一中復有多種；趣涅槃行有三乘別，趣一一中復有多種，依總說一遍趣行名。八宿住隨念智力、九死生智力，如是二力皆俗智性，此二力相有差別故。謂如實知自他過去宿住差別無罣礙智，名第八力。若如實知諸有情類於未來世諸有續生無罣礙智，名第九力。又佛自說此二相言：苾芻諦聽，佛於過去種種宿住一生二生，乃至廣說。佛天眼淨超過於人，見諸有情，乃至廣說。廣辯此二如六通中。十漏盡智力。或聲亦顯義有二途，若謂但緣漏盡為境，六智除道、苦、集、他心；若謂兼緣漏盡方便，十智為性。理應如是，以辯相中言於盡及為盡無罣礙智，二種俱名漏盡智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛漏盡故於諸無漏心慧解脫，自現通達具證領受，能正自知我生已盡，乃至廣說。此後三力即是三通，以六通中此三殊勝，在無學位立為三明，在如來身亦名為力。神境、天耳設在佛身，亦無大用，故不名力。且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別，由此能引殊勝智生，亦正了知能感彼業，由此建立死生智名。神境、天耳無此大用，是故彼二不立為力。然不別說他心力者，義已攝在根等力中，以他根等中有心心所故。又薄伽梵具一切智，於工論等亦得自在，而於佛事齊此已成，餘智於中無別勝用，是故雖有亦不別說。唯依遍覺十種所知，佛所應為皆圓滿故。何等名曰十種所知？謂諸法中因非因義，多分散地業果差別，定地功德品類不同，所化有情根解界異，所治能治因果差別，前際後際經歷不同，離染不續方便有異。但由覺此佛事已成，餘設有無不致益損，故唯十種得名為力。又佛觀察所化有情，設教應機唯須十智。謂由初智觀所化生於諸乘中堪無堪異。由第二智觀所化生於相續中業障差別。由第三智觀所化生於靜慮等有味無味、煩惱為障輕重差別，由知此二因亦知異熟障。由第四智觀所化生趣清淨品功能差別。由第五智觀所化生於證淨品加行差別。由第六智觀所化生於證淨品稟志性別。由第七智觀所化生諸所施為有益無益，種種差別正觀修止。由第八智觀所化生過去世中所集差別。由第九智觀所化生當來世中結生差別。由第十智觀所化生所證解脫方便有異。於此十智若隨闕一，便不具足化有情事，多復無用故不增減。已辯自性。依地別者，第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣行智力。或聲顯此義有二途，若謂但緣諸能趣道，九智除滅；若謂兼緣道所趣果，十智為性。謂如實知生死因果，及知盡道無罣礙智，名遍趣行智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛於一切遍趣行中皆如實知，乃至廣說。此意顯佛能如實知趣生死行、趣涅槃行。趣生死中有趣地獄乃至趣天，趣一一中復有多種；趣涅槃行有三乘別，趣一一中復有多種，依總說一遍趣行名。八宿住隨念智力、九死生智力，如是二力皆俗智性，此二力相有差別故。謂如實知自他過去宿住差別無罣礙智，名第八力。若如實知諸有情類於未來世諸有續生無罣礙智，名第九力。又佛自說此二相言：苾芻諦聽，佛於過去種種宿住一生二生，乃至廣說。佛天眼淨超過於人，見諸有情，乃至廣說。廣辯此二如六通中。十漏盡智力。或聲亦顯義有二途，若謂但緣漏盡為境，六智除道、苦、集、他心；若謂兼緣漏盡方便，十智為性。理應如是，以辯相中言於盡及為盡無罣礙智，二種俱名漏盡智力。又佛自說此力相言：苾芻諦聽，佛漏盡故於諸無漏心慧解脫，自現通達具證領受，能正自知我生已盡，乃至廣說。此後三力即是三通，以六通中此三殊勝，在無學位立為三明，在如來身亦名為力。神境、天耳設在佛身，亦無大用，故不名力。且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別，由此能引殊勝智生，亦正了知能感彼業，由此建立死生智名。神境、天耳無此大用，是故彼二不立為力。然不別說他心力者，義已攝在根等力中，以他根等中有心心所故。又薄伽梵具一切智，於工論等亦得自在，而於佛事齊此已成，餘智於中無別勝用，是故雖有亦不別說。唯依遍覺十種所知，佛所應為皆圓滿故。何等名曰十種所知？謂諸法中因非因義，多分散地業果差別，定地功德品類不同，所化有情根解界異，所治能治因果差別，前際後際經歷不同，離染不續方便有異。但由覺此佛事已成，餘設有無不致益損，故唯十種得名為力。又佛觀察所化有情，設教應機唯須十智。謂由初智觀所化生於諸乘中堪無堪異。由第二智觀所化生於相續中業障差別。由第三智觀所化生於靜慮等有味無味、煩惱為障輕重差別，由知此二因亦知異熟障。由第四智觀所化生趣清淨品功能差別。由第五智觀所化生於證淨品加行差別。由第六智觀所化生於證淨品稟志性別。由第七智觀所化生諸所施為有益無益，種種差別正觀修止。由第八智觀所化生過去世中所集差別。由第九智觀所化生當來世中結生差別。由第十智觀所化生所證解脫方便有異。於此十智若隨闕一，便不具足化有情事，多復無用故不增減。已辯自性。依地別者，第

八第九依四靜慮，餘八通依十一地起，欲、四靜慮、未至、中間并四無色名十一地，諸勝德地總有爾所。已辯依地。依身別者，皆依贍部男子佛身，唯此堪為力所依故。如是十智二乘亦有，何故在佛方受力名？夫受力名謂無礙轉，佛智於境無礙轉故得名為力。餘則不然，以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善，況復能知所餘深細。如舍利子捨求度人，不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等；大目乾連不能觀見業風所引諸鬼差別。是故二乘天眼通等，觀界遠近與佛有殊，非無礙故不名為力。二乘與佛漏盡既同，彼智何緣唯佛名力？唯世尊有遍達有情一切漏盡別相智故。謂薄伽梵於諸有情一切漏盡品類差別智無罣礙，二乘不然，是故力名唯屬於佛。又唯諸佛智猛利故。如何猛利？佛智力能速斷煩惱并習氣故，如強弱力補特伽羅執利鈍刀斬截草等。諸有情類蘊相無別，佛如何觀有種種界？諸有情類蘊相雖同，而於其中非無差別。謂彼諸蘊體雖無異，而有無量品類不同，佛如量知都無罣礙，故世尊得有種種界智力。或諸如來名稱高遠，希有智慧妙用無邊，唯佛能知非餘所測。於餘所了無別相中，何怪如來能知別相？已辯諸佛心力方隅，當辯菩薩時亦所成身力。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八第九依四靜慮，餘八通依十一地起，欲、四靜慮、未至、中間并四無色名十一地，諸勝德地總有爾所。已辯依地。依身別者，皆依贍部男子佛身，唯此堪為力所依故。如是十智二乘亦有，何故在佛方受力名？夫受力名謂無礙轉，佛智於境無礙轉故得名為力。餘則不然，以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善，況復能知所餘深細。如舍利子捨求度人，不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等；大目乾連不能觀見業風所引諸鬼差別。是故二乘天眼通等，觀界遠近與佛有殊，非無礙故不名為力。二乘與佛漏盡既同，彼智何緣唯佛名力？唯世尊有遍達有情一切漏盡別相智故。謂薄伽梵於諸有情一切漏盡品類差別智無罣礙，二乘不然，是故力名唯屬於佛。又唯諸佛智猛利故。如何猛利？佛智力能速斷煩惱并習氣故，如強弱力補特伽羅執利鈍刀斬截草等。諸有情類蘊相無別，佛如何觀有種種界？諸有情類蘊相雖同，而於其中非無差別。謂彼諸蘊體雖無異，而有無量品類不同，佛如量知都無罣礙，故世尊得有種種界智力。或諸如來名稱高遠，希有智慧妙用無邊，唯佛能知非餘所測。於餘所了無別相中，何怪如來能知別相？已辯諸佛心力方隅，當辯菩薩時亦所成身力。頌曰：

身那羅延力， 或節節皆然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身那羅延力， 或節節皆然，

象等七十增， 此觸處為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象等七十增， 此觸處為性。

論曰：佛生身力等那羅延。有餘師言：佛身支節一一皆具那羅延力。理實諸佛身力無邊猶如心力，能持無上正等菩提大功德故。大覺、獨覺及轉輪王，支節相連如其次第，似龍蟠結連鎻相鉤，故三相望力有勝劣。那羅延力其量云何？十十倍增象等七力。謂凡象、香象、摩訶諾健那、鉢羅塞建提、伐浪伽遮怒羅、那羅延，後後力增前前十倍。有說：前六十十倍增，敵那羅延半身之力，此力一倍成那羅延。有餘師說：此量如千藹羅伐拏天象王力。此象王力其量云何？三十三天將遊戲苑，象王知已化作諸頭，種種莊嚴往天宮所。諸天眷屬數有多千，乘已騰空如持樺葉，速至戲苑隨意歡娛。天大象王力勢如是，此力千倍等那羅延。於諸說中，唯多應理。如是身力觸處為性，此應總是諸觸差別。有說：唯是大種差別。有說：是造觸離七外有。有說：力是重劣者是輕。如是名為佛生身力。佛四無畏相別云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛生身力等那羅延。有餘師言：佛身支節一一皆具那羅延力。理實諸佛身力無邊猶如心力，能持無上正等菩提大功德故。大覺、獨覺及轉輪王，支節相連如其次第，似龍蟠結連鎻相鉤，故三相望力有勝劣。那羅延力其量云何？十十倍增象等七力。謂凡象、香象、摩訶諾健那、鉢羅塞建提、伐浪伽遮怒羅、那羅延，後後力增前前十倍。有說：前六十十倍增，敵那羅延半身之力，此力一倍成那羅延。有餘師說：此量如千藹羅伐拏天象王力。此象王力其量云何？三十三天將遊戲苑，象王知已化作諸頭，種種莊嚴往天宮所。諸天眷屬數有多千，乘已騰空如持樺葉，速至戲苑隨意歡娛。天大象王力勢如是，此力千倍等那羅延。於諸說中，唯多應理。如是身力觸處為性，此應總是諸觸差別。有說：唯是大種差別。有說：是造觸離七外有。有說：力是重劣者是輕。如是名為佛生身力。佛四無畏相別云何？頌曰：

四無畏如次， 初十二七力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無畏如次， 初十二七力。

論曰：佛四無畏如經廣說，一正等覺無畏，十智為性，猶如初力。二漏永盡無畏，六十智性，如第十力。三說障法無畏，八智為性，如第二力。四說出道無畏，九十智性，如第七力。何緣諸佛無畏唯四？但由此量顯佛世尊自他圓德俱究竟故。謂初無畏顯佛世尊自智圓德，第二無畏顯佛世尊自斷圓德，此二顯佛自利德滿，為顯世尊利他圓德，是故復說後二無畏。第三無畏遮行邪道，第四無畏令趍正道。謂佛處處為諸弟子說障法令斷除，即是令修斷德方便。又於處處為諸弟子說出道令正行，即是令修智德方便。此二顯佛利他德滿。但由此四隨其所應，顯佛自他智斷圓德至究竟故，唯立四種。如何可說無畏即智，應言無畏是智所成。理實應然，但為顯示無畏以智為親近因，是故就智出無畏體。夫無畏者謂不怯懼，由有智故不怯懼他，故智得為無畏因性。唯佛四妙智是四無畏因，謂諸如來於一切法一切相妙智，是初無畏因。若諸如來一切煩惱并習氣斷妙智，是第二無畏因。唯我世尊由具此故，侵毀不慼、供讚不歡，雖恒違拒而常饒益，雖加斫刺而深憐愍，雖有殊勝輔翼神通智慧技能而不傲慢，於欲離背不起瞋嫌，於樂親承不偏憐愛。雖行攝事不求輔翼，雖行訶責不願乖離，雖暫驅擯不以麁語，雖永擯黜不令墮邪。雖無所畏而不麁獷，雖常親愛而不生貪，雖顯自德不殉名利，雖顯他過不為恥辱，雖攝門徒不成自黨，雖訶邪侶不壞他朋，族望有情數來親附，但示正法不與交遊，此等皆由漏盡妙智，故此妙智為第二因。若諸如來知弟子眾有損有益妙智，是後二無畏因。或無畏體即四妙智，怯懼名畏，此即於法無所了達、懷恐怖義，智於此畏有近治能，與畏相違故名無畏。豈不非無智即是畏體，如何說智體即是無畏？此責不然，智與多法為近治故，如即無疑。謂智如能近治無智，亦於怖畏有近治能，故得智名亦名無畏。如治無智亦能治疑，故得智名亦名決定。所治無智雖不即疑，而智無疑名二體一，如是無智雖與畏殊，而無畏名即目智體，一善能斷多惡法故。有說：無智亦攝畏體。故於此中不應為難。力與無畏有何差別？此無差別，體俱智故，然於智體別義名力，復依別義立無畏名。謂不屈因說名為力，不怯懼因說名無畏。或初安立說名為力，立已不動說名無畏。或非他伏說名為力，能摧伏他說名無畏。有餘師說：譬如良醫遍達醫方說名為力，善療眾疾說名無畏。有說：驍健說名為力，勇悍不怯說名無畏。如是二種義亦有別，謂成辦事義是力義，不怯憚義是無畏義。佛三念住相別云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛四無畏如經廣說，一正等覺無畏，十智為性，猶如初力。二漏永盡無畏，六十智性，如第十力。三說障法無畏，八智為性，如第二力。四說出道無畏，九十智性，如第七力。何緣諸佛無畏唯四？但由此量顯佛世尊自他圓德俱究竟故。謂初無畏顯佛世尊自智圓德，第二無畏顯佛世尊自斷圓德，此二顯佛自利德滿，為顯世尊利他圓德，是故復說後二無畏。第三無畏遮行邪道，第四無畏令趍正道。謂佛處處為諸弟子說障法令斷除，即是令修斷德方便。又於處處為諸弟子說出道令正行，即是令修智德方便。此二顯佛利他德滿。但由此四隨其所應，顯佛自他智斷圓德至究竟故，唯立四種。如何可說無畏即智，應言無畏是智所成。理實應然，但為顯示無畏以智為親近因，是故就智出無畏體。夫無畏者謂不怯懼，由有智故不怯懼他，故智得為無畏因性。唯佛四妙智是四無畏因，謂諸如來於一切法一切相妙智，是初無畏因。若諸如來一切煩惱并習氣斷妙智，是第二無畏因。唯我世尊由具此故，侵毀不慼、供讚不歡，雖恒違拒而常饒益，雖加斫刺而深憐愍，雖有殊勝輔翼神通智慧技能而不傲慢，於欲離背不起瞋嫌，於樂親承不偏憐愛。雖行攝事不求輔翼，雖行訶責不願乖離，雖暫驅擯不以麁語，雖永擯黜不令墮邪。雖無所畏而不麁獷，雖常親愛而不生貪，雖顯自德不殉名利，雖顯他過不為恥辱，雖攝門徒不成自黨，雖訶邪侶不壞他朋，族望有情數來親附，但示正法不與交遊，此等皆由漏盡妙智，故此妙智為第二因。若諸如來知弟子眾有損有益妙智，是後二無畏因。或無畏體即四妙智，怯懼名畏，此即於法無所了達、懷恐怖義，智於此畏有近治能，與畏相違故名無畏。豈不非無智即是畏體，如何說智體即是無畏？此責不然，智與多法為近治故，如即無疑。謂智如能近治無智，亦於怖畏有近治能，故得智名亦名無畏。如治無智亦能治疑，故得智名亦名決定。所治無智雖不即疑，而智無疑名二體一，如是無智雖與畏殊，而無畏名即目智體，一善能斷多惡法故。有說：無智亦攝畏體。故於此中不應為難。力與無畏有何差別？此無差別，體俱智故，然於智體別義名力，復依別義立無畏名。謂不屈因說名為力，不怯懼因說名無畏。或初安立說名為力，立已不動說名無畏。或非他伏說名為力，能摧伏他說名無畏。有餘師說：譬如良醫遍達醫方說名為力，善療眾疾說名無畏。有說：驍健說名為力，勇悍不怯說名無畏。如是二種義亦有別，謂成辦事義是力義，不怯憚義是無畏義。佛三念住相別云何？頌曰：

三念住念慧， 緣順違俱境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三念住念慧， 緣順違俱境。

論曰：佛三念住，如經廣說。諸弟子眾一向恭敬能正受行，如來緣之不生歡喜，捨而安住正念正知，是謂如來第一念住。諸弟子眾唯不恭敬、不正受行，如來緣之不生憂慼，捨而安住正念正知，是謂如來第二念住。諸弟子眾一類恭敬能正受行、一類不敬不正受行，如來緣之不生欣慼，捨而安住正念正知，是謂如來第三念住。雖有所化不敬受行，而佛世尊亦雨法雨，由此方便彼於餘時或餘有情入正法故。非前說四今復說三，可總說言念住有七，今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝，然此三種體通念慧。謂由安住正念正知，於三境中不生歡慼，不可見有諸大聲聞於三境中不生歡慼，便謂此三種非佛不共法，唯佛於此并習斷故，善達有情種性別故。或弟子眾隨屬如來，有順違俱應甚歡慼，佛能不起可謂希奇。非屬諸聲聞，不起非奇特，故唯在佛得不共名。諸佛大悲云何相別？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛三念住，如經廣說。諸弟子眾一向恭敬能正受行，如來緣之不生歡喜，捨而安住正念正知，是謂如來第一念住。諸弟子眾唯不恭敬、不正受行，如來緣之不生憂慼，捨而安住正念正知，是謂如來第二念住。諸弟子眾一類恭敬能正受行、一類不敬不正受行，如來緣之不生欣慼，捨而安住正念正知，是謂如來第三念住。雖有所化不敬受行，而佛世尊亦雨法雨，由此方便彼於餘時或餘有情入正法故。非前說四今復說三，可總說言念住有七，今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝，然此三種體通念慧。謂由安住正念正知，於三境中不生歡慼，不可見有諸大聲聞於三境中不生歡慼，便謂此三種非佛不共法，唯佛於此并習斷故，善達有情種性別故。或弟子眾隨屬如來，有順違俱應甚歡慼，佛能不起可謂希奇。非屬諸聲聞，不起非奇特，故唯在佛得不共名。諸佛大悲云何相別？頌曰：

大悲唯俗智， 資糧行相境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲唯俗智， 資糧行相境，

平等上品故， 異悲由八因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等上品故， 異悲由八因。

論曰：如來大悲俗智為性，普緣一切有情為境，作苦苦等三行相故。非無漏智有如是理，此大悲名依何義立？依五義故此立大名。一由資糧故大，謂大福德智慧資糧所成辦故；二由行相故大，謂此力能於三苦境作行相故；三由所緣故大，謂此總以三界有情為所緣故；四由平等故大，謂此等於一切有情作利樂故；五由上品故大，謂最上品更無餘悲能齊此故。有餘師說：由大加行所證得故，唯大士身所成就故，入大功德珍寶數故，能拔有情大苦惱故，立大悲名。悲與大悲有何差別？此二差別由八種因。一由自性，無瞋無礙，自性異故。二由依身，通餘、唯佛，依身異故。三由行相，一苦、三苦，行相異故。四由所緣，一界、三界，所緣異故。五由依地，通餘、第四，靜慮異故。六由證得，離欲、有頂，證得異故。又悲為先離染時得，唯離染得有差別故。七由救濟，希望、事成，救濟異故。八由哀愍，平等、不等，哀愍異故。有餘師說：諸佛大悲遠細遍隨能普饒益，聲聞等類所起悲心不能悲愍色無色界，佛於上界起極悲愍心過於二乘悲愍無間獄。已辯佛德異餘有情。諸佛相望法皆等不？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如來大悲俗智為性，普緣一切有情為境，作苦苦等三行相故。非無漏智有如是理，此大悲名依何義立？依五義故此立大名。一由資糧故大，謂大福德智慧資糧所成辦故；二由行相故大，謂此力能於三苦境作行相故；三由所緣故大，謂此總以三界有情為所緣故；四由平等故大，謂此等於一切有情作利樂故；五由上品故大，謂最上品更無餘悲能齊此故。有餘師說：由大加行所證得故，唯大士身所成就故，入大功德珍寶數故，能拔有情大苦惱故，立大悲名。悲與大悲有何差別？此二差別由八種因。一由自性，無瞋無礙，自性異故。二由依身，通餘、唯佛，依身異故。三由行相，一苦、三苦，行相異故。四由所緣，一界、三界，所緣異故。五由依地，通餘、第四，靜慮異故。六由證得，離欲、有頂，證得異故。又悲為先離染時得，唯離染得有差別故。七由救濟，希望、事成，救濟異故。八由哀愍，平等、不等，哀愍異故。有餘師說：諸佛大悲遠細遍隨能普饒益，聲聞等類所起悲心不能悲愍色無色界，佛於上界起極悲愍心過於二乘悲愍無間獄。已辯佛德異餘有情。諸佛相望法皆等不？頌曰：

由資糧法身， 利他佛相似， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由資糧法身， 利他佛相似，

壽種姓量等， 諸佛有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽種姓量等， 諸佛有差別。

論曰：由三事故諸佛皆等。一由資糧等圓滿故，二由法身等成辦故，三由利他等究竟故。由壽種姓身量等殊，諸佛相望容有差別。壽異謂佛壽有短長，種異謂佛生剎帝利、婆羅門種，姓異謂佛姓喬答摩、迦葉波等，量異謂佛身有小大。等言顯諸佛法住久近等如是有異，由出世時所化有情機宜別故。諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬。其三者何？一因圓德、二果圓德、三恩圓德。初因圓德復有四種，一無餘修，福德智慧二種資糧修無遺故。二長時修，經三大劫阿僧企耶修無倦故。三無間修，精勤勇猛剎那剎那修無廢故。四尊重修，恭敬所學無所顧惜修無慢故。次果圓德亦有四種，一智圓德、二斷圓德、三威勢圓德、四色身圓德。智圓德有四種，一無師智、二一切智、三一切種智、四無功用智。斷圓德有四種，一一切煩惱斷、二一切定障斷、三畢竟斷、四并習斷。威勢圓德有四種，一於外境化變住持自在威勢、二於壽量若促若延自在威勢、三於空障極遠速行小大相入自在威勢、四令世間種種本性法爾轉勝希奇威勢。威勢圓德復有四種，一難化必能化、二答難必決疑、三立教必出離、四惡黨必能伏。色身圓德有四種，一具眾相、二具隨好、三具大力、四內身骨堅越金剛外發神光踰百千日。後恩圓德亦有四種，謂令永解脫三惡趣生死，或能安置善趣三乘。總說如來圓德如是，若別分析則有無邊，唯佛世尊能知能說，要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡。如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山。有諸愚夫自乏眾德，雖聞如是佛功德山及所說法，不能信重。諸有智者聞說如斯，生信重心徹於骨髓，彼由一念極信重心，轉滅無邊不定惡業，攝受殊勝人天涅槃。故說如來出現於世，為諸智者無上福田，依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故。如薄伽梵自說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由三事故諸佛皆等。一由資糧等圓滿故，二由法身等成辦故，三由利他等究竟故。由壽種姓身量等殊，諸佛相望容有差別。壽異謂佛壽有短長，種異謂佛生剎帝利、婆羅門種，姓異謂佛姓喬答摩、迦葉波等，量異謂佛身有小大。等言顯諸佛法住久近等如是有異，由出世時所化有情機宜別故。諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬。其三者何？一因圓德、二果圓德、三恩圓德。初因圓德復有四種，一無餘修，福德智慧二種資糧修無遺故。二長時修，經三大劫阿僧企耶修無倦故。三無間修，精勤勇猛剎那剎那修無廢故。四尊重修，恭敬所學無所顧惜修無慢故。次果圓德亦有四種，一智圓德、二斷圓德、三威勢圓德、四色身圓德。智圓德有四種，一無師智、二一切智、三一切種智、四無功用智。斷圓德有四種，一一切煩惱斷、二一切定障斷、三畢竟斷、四并習斷。威勢圓德有四種，一於外境化變住持自在威勢、二於壽量若促若延自在威勢、三於空障極遠速行小大相入自在威勢、四令世間種種本性法爾轉勝希奇威勢。威勢圓德復有四種，一難化必能化、二答難必決疑、三立教必出離、四惡黨必能伏。色身圓德有四種，一具眾相、二具隨好、三具大力、四內身骨堅越金剛外發神光踰百千日。後恩圓德亦有四種，謂令永解脫三惡趣生死，或能安置善趣三乘。總說如來圓德如是，若別分析則有無邊，唯佛世尊能知能說，要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡。如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山。有諸愚夫自乏眾德，雖聞如是佛功德山及所說法，不能信重。諸有智者聞說如斯，生信重心徹於骨髓，彼由一念極信重心，轉滅無邊不定惡業，攝受殊勝人天涅槃。故說如來出現於世，為諸智者無上福田，依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故。如薄伽梵自說頌曰：

「若於佛福田， 能殖少分善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於佛福田， 能殖少分善，

初獲勝善趣， 後必得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初獲勝善趣， 後必得涅槃。」

已說如來不共功德，共功德今當辯。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說如來不共功德，共功德今當辯。頌曰：

復有餘佛法， 共餘聖異生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有餘佛法， 共餘聖異生，

謂無諍願智， 無礙解等德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂無諍願智， 無礙解等德。

論曰：世尊復有無量功德，與餘聖者及異生共，謂無諍、願智、無礙解通、靜慮無色、等至等持、無量解脫、勝處遍處等，隨其所應。謂前三門唯共餘聖，通靜慮等亦共異生。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在，與聲聞等功德有殊，然依類同說名為共。且共餘聖三功德中，無諍云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：世尊復有無量功德，與餘聖者及異生共，謂無諍、願智、無礙解通、靜慮無色、等至等持、無量解脫、勝處遍處等，隨其所應。謂前三門唯共餘聖，通靜慮等亦共異生。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在，與聲聞等功德有殊，然依類同說名為共。且共餘聖三功德中，無諍云何？頌曰：

無諍世俗智， 後靜慮不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍世俗智， 後靜慮不動，

三洲緣未生， 欲界有事惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三洲緣未生， 欲界有事惑。

論曰：有阿羅漢憶昔多生受雜類身，發自他惑，由斯相續受非愛果，便作是念：有煩惱身緣之起惑尚招苦果，況離煩惱具勝德身。思已發生如是相智，由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等。此皆但以俗智為性，緣他未來修斷惑故，非無漏智此行相轉。若無諍體是智所攝，如何說習無諍等持？此不相違，一相應品有多功德隨說一故，如一山中有種種物，隨舉一種以標山名。理應無諍是智所攝，護他相續當來惑生，巧便為先事方成故。然一切諍總有三種，蘊、言、煩惱有差別故。蘊諍謂死，言諍謂鬪，煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故得無諍名。此智但依第四靜慮，違苦因故，第四靜慮樂通行中最為勝故。不動應果能起非餘，餘尚不能自防起惑，況能止息他身煩惱。此唯依止三洲人身，非北及餘，性猛利故。緣欲未起有事惑生，勿令他惑緣我生故。諸無事惑不可遮防，內起隨應總緣境故。已辯無諍。願智云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有阿羅漢憶昔多生受雜類身，發自他惑，由斯相續受非愛果，便作是念：有煩惱身緣之起惑尚招苦果，況離煩惱具勝德身。思已發生如是相智，由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等。此皆但以俗智為性，緣他未來修斷惑故，非無漏智此行相轉。若無諍體是智所攝，如何說習無諍等持？此不相違，一相應品有多功德隨說一故，如一山中有種種物，隨舉一種以標山名。理應無諍是智所攝，護他相續當來惑生，巧便為先事方成故。然一切諍總有三種，蘊、言、煩惱有差別故。蘊諍謂死，言諍謂鬪，煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍故得無諍名。此智但依第四靜慮，違苦因故，第四靜慮樂通行中最為勝故。不動應果能起非餘，餘尚不能自防起惑，況能止息他身煩惱。此唯依止三洲人身，非北及餘，性猛利故。緣欲未起有事惑生，勿令他惑緣我生故。諸無事惑不可遮防，內起隨應總緣境故。已辯無諍。願智云何？頌曰：

願智能遍緣， 餘如無諍說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願智能遍緣， 餘如無諍說。

論曰：以願為先引妙智起，如願而了故名願智。此智自性地種性身與無諍同，但所緣別，以一切法為所緣故。如何願智能知未來？審觀過現而比知故。如觀稼穡有盛有微，比知其田有良有薄。若爾，何故立願智名？有學異生亦能知故。不爾，所知定不定故。而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者，非起願智有此謬知，餘俗智觀所記別故。惑彼所記無不定失，但觀於始不觀終故。如先降雨未至地間，為羅怙羅之所承棄；先所懷孕其實是男，彼於後時轉形成女；王舍城鬼初戰得勝，後為廣嚴諸鬼摧伏，人欲相伐鬼先戰故。或實願智方見未來，然加行時先起比智，觀過現世准度未來，引願智生方能真見。即由此故能知無色，謂先觀彼因行等流，有比智生引真願智。或觀欲色死生時心，比度而知所生從處，引生願智方能實知。或比智知亦無有失，以證比智所緣必同，若比不知如何能證？是則願智應不可言力能遍緣三界三世。不時解脫諸阿羅漢，欲於彼境正了知時，先作要期願我知彼，後入邊際第四靜慮以為加行，從此無間如先願力引正智起，於所期境皆如實知。邊際定言，如後當釋。此願智力能知過去，與宿住智差別云何？願智通知自相共相，諸宿住智知共非餘；知共相中亦有差別，願智明了，宿住不然。於現所緣對他心智，辯差別相如理應思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：以願為先引妙智起，如願而了故名願智。此智自性地種性身與無諍同，但所緣別，以一切法為所緣故。如何願智能知未來？審觀過現而比知故。如觀稼穡有盛有微，比知其田有良有薄。若爾，何故立願智名？有學異生亦能知故。不爾，所知定不定故。而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者，非起願智有此謬知，餘俗智觀所記別故。惑彼所記無不定失，但觀於始不觀終故。如先降雨未至地間，為羅怙羅之所承棄；先所懷孕其實是男，彼於後時轉形成女；王舍城鬼初戰得勝，後為廣嚴諸鬼摧伏，人欲相伐鬼先戰故。或實願智方見未來，然加行時先起比智，觀過現世准度未來，引願智生方能真見。即由此故能知無色，謂先觀彼因行等流，有比智生引真願智。或觀欲色死生時心，比度而知所生從處，引生願智方能實知。或比智知亦無有失，以證比智所緣必同，若比不知如何能證？是則願智應不可言力能遍緣三界三世。不時解脫諸阿羅漢，欲於彼境正了知時，先作要期願我知彼，後入邊際第四靜慮以為加行，從此無間如先願力引正智起，於所期境皆如實知。邊際定言，如後當釋。此願智力能知過去，與宿住智差別云何？願智通知自相共相，諸宿住智知共非餘；知共相中亦有差別，願智明了，宿住不然。於現所緣對他心智，辯差別相如理應思。