阿毘達磨順正理論卷第七十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第七十二

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第六之十六

修覺分時必獲證淨，此有幾種、依何位得？實體是何法，有漏無漏耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修覺分時必獲證淨，此有幾種、依何位得？實體是何法，有漏無漏耶？頌曰：

證淨有四種， 謂佛法僧戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證淨有四種， 謂佛法僧戒，

見三得法戒， 見道兼佛僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見三得法戒， 見道兼佛僧，

法謂三諦全， 菩薩獨覺道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法謂三諦全， 菩薩獨覺道，

信戒二為體， 四皆唯無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信戒二為體， 四皆唯無漏。

論曰：經說證淨總有四種，一於佛證淨、二於法證淨、三於僧證淨、四聖戒證淨。且見道位見三諦時，一一唯得法戒證淨，見道諦位兼得佛僧，謂見苦時得聖愛戒及法證淨。於何等法如何而得法證淨耶？謂唯於苦達唯有法、無實有情，生決定信，如是次第見集諦時，亦唯如前得二證淨，達唯集法能為苦因、無內士夫，生決定信，從此無間見滅諦時，亦唯如前得二證淨，達唯滅法是真涅槃、誠可遵求，生決定信，從此次後見道諦時，兼於佛僧得二證淨，於佛相續諸無學法得佛證淨，於僧相續學無學法得僧證淨。兼言為顯見道諦時，亦得聖戒及法證淨，達唯道法是證滅因、誠可遵求，生決定信。然所信法略有二種，一別、二總，總通四諦，別唯三諦全。菩薩獨覺道，菩薩道者唯有學法，獨覺道者通學無學。若無漏信緣別法生，名不雜緣於法證淨，若無漏信兼緣佛僧名為雜緣於法證淨，故見三諦唯得二種，見道諦時具足得四。見道諦位為於現前得佛法僧三證淨不？非皆現得，見道諦時現行總緣諸道諦故。應知現在唯有雜緣一法證淨，乘此勢力修得未來多剎那信。於中有別緣佛法僧，或有總緣二三寶者，諸別緣者名三證淨，諸總緣者法證淨攝。道類智時修八智故，亦得三諦法戒二種。道法忍等三剎那中，未來唯修道諦四種，由所信別故名有四，應知實事唯有二種。謂於佛等三種證淨以信為體，聖戒證淨以戒為體，故唯有二。若七支戒實唯一者，如何覺分中實事有十一？應唯有十種，或十六或多，以覺分中身語二業說有差別及相有異。正命一種雖有別說，離身語業無別體相。依有別相，前覺分中說言實事有十一種。雖身語業一一有多，然種類同，故各立一，如四念住。前三證淨謂慧與信，若不雜緣隨所緣別，雖有多種而類同故，各立為一，此亦應然。今證淨中依身語業聖戒相等，及契經中同說不缺、不穿等故總立為一。隨身語業類別分二，聖戒相同總立為一，故二與一無相違過。為依何義立證淨名？如實覺知四聖諦理故名為證，正信三寶及妙尸羅俱名為淨，由證得淨立證淨名。正信是心清淨相攝可名為淨，尸羅不是清淨相攝，寧立淨名？此四皆是清淨相攝，離不信垢、破戒垢故。又此四種唯無漏故，離垢無漏故立淨名。此四何緣次第如是？餘三以佛為根本故，佛於正說有功能故，於彼證淨立在最初；正說功能由悟法故，於彼證淨立為第二；現觀法藏唯聖僧故，於彼證淨立為第三；觀法藏能依聖戒故，聖戒證淨立在最後。有言：佛是正說法師，是故最初立佛證淨。佛何所說？愛盡涅槃，是故第二立法證淨。為誰說法？為向果僧，是故第三立僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經說證淨總有四種，一於佛證淨、二於法證淨、三於僧證淨、四聖戒證淨。且見道位見三諦時，一一唯得法戒證淨，見道諦位兼得佛僧，謂見苦時得聖愛戒及法證淨。於何等法如何而得法證淨耶？謂唯於苦達唯有法、無實有情，生決定信，如是次第見集諦時，亦唯如前得二證淨，達唯集法能為苦因、無內士夫，生決定信，從此無間見滅諦時，亦唯如前得二證淨，達唯滅法是真涅槃、誠可遵求，生決定信，從此次後見道諦時，兼於佛僧得二證淨，於佛相續諸無學法得佛證淨，於僧相續學無學法得僧證淨。兼言為顯見道諦時，亦得聖戒及法證淨，達唯道法是證滅因、誠可遵求，生決定信。然所信法略有二種，一別、二總，總通四諦，別唯三諦全。菩薩獨覺道，菩薩道者唯有學法，獨覺道者通學無學。若無漏信緣別法生，名不雜緣於法證淨，若無漏信兼緣佛僧名為雜緣於法證淨，故見三諦唯得二種，見道諦時具足得四。見道諦位為於現前得佛法僧三證淨不？非皆現得，見道諦時現行總緣諸道諦故。應知現在唯有雜緣一法證淨，乘此勢力修得未來多剎那信。於中有別緣佛法僧，或有總緣二三寶者，諸別緣者名三證淨，諸總緣者法證淨攝。道類智時修八智故，亦得三諦法戒二種。道法忍等三剎那中，未來唯修道諦四種，由所信別故名有四，應知實事唯有二種。謂於佛等三種證淨以信為體，聖戒證淨以戒為體，故唯有二。若七支戒實唯一者，如何覺分中實事有十一？應唯有十種，或十六或多，以覺分中身語二業說有差別及相有異。正命一種雖有別說，離身語業無別體相。依有別相，前覺分中說言實事有十一種。雖身語業一一有多，然種類同，故各立一，如四念住。前三證淨謂慧與信，若不雜緣隨所緣別，雖有多種而類同故，各立為一，此亦應然。今證淨中依身語業聖戒相等，及契經中同說不缺、不穿等故總立為一。隨身語業類別分二，聖戒相同總立為一，故二與一無相違過。為依何義立證淨名？如實覺知四聖諦理故名為證，正信三寶及妙尸羅俱名為淨，由證得淨立證淨名。正信是心清淨相攝可名為淨，尸羅不是清淨相攝，寧立淨名？此四皆是清淨相攝，離不信垢、破戒垢故。又此四種唯無漏故，離垢無漏故立淨名。此四何緣次第如是？餘三以佛為根本故，佛於正說有功能故，於彼證淨立在最初；正說功能由悟法故，於彼證淨立為第二；現觀法藏唯聖僧故，於彼證淨立為第三；觀法藏能依聖戒故，聖戒證淨立在最後。有言：佛是正說法師，是故最初立佛證淨。佛何所說？愛盡涅槃，是故第二立法證淨。為誰說法？為向果僧，是故第三立僧

證淨。僧依聖戒而得建立，是故第四立戒證淨。有說：此四猶如導師、道路商侶及所乘乘，故說此四次第如是。經言：學位成就八支，無學位中具成就十。學位亦成正脫正智，何緣於彼不建立支？正脫正智以何為體？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證淨。僧依聖戒而得建立，是故第四立戒證淨。有說：此四猶如導師、道路商侶及所乘乘，故說此四次第如是。經言：學位成就八支，無學位中具成就十。學位亦成正脫正智，何緣於彼不建立支？正脫正智以何為體？頌曰：

學有餘縛故， 無正脫智支， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學有餘縛故， 無正脫智支，

解脫為無為， 謂勝解惑滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫為無為， 謂勝解惑滅。

有為無學支， 即二解脫蘊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為無學支， 即二解脫蘊，

正智如覺說， 謂盡無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正智如覺說， 謂盡無生智。

論曰：有學位中尚有餘縛未解脫故，無解脫支。非離少縛可名脫者，非無解脫體可立解脫智，故有學位不立二支。謂立支名依勝助用，在有學位既有餘縛，雖有解脫無勝助用，無勝解脫故彼勝智亦無，故此二支非在有學。無學已脫一切縛故，依內解脫生二智故，有勝助用理可立支，有學不然故唯成八。解脫體有二，謂有為、無為。有為解脫勝解為體，無為解脫惑滅為體。前復有曰說學無學：依十聖身說名為學：依第八聖立無學名。唯有為中無學解脫可得建立為解脫支，惑滅無為無支用故。支攝解脫復有二種，謂時、不時有差別故。有說：慧心有差別故，應知此二即解脫蘊。經主此中意作是說：非唯勝解得此蘊名。若爾，是何？謂真智力能永除遣貪及瞋癡，即心離垢名解脫蘊。以何為證？如契經言：云何解脫清淨最勝？謂心從貪離染解脫，及從瞋癡離染解脫，於解脫蘊未滿為滿，已滿為攝修欲勤等。此何所證？若唯勝解是解脫蘊，經不應言：謂心從貪離染解脫，及從瞋癡離染解脫，於解脫蘊乃至廣說。由此證知，即心離垢名解脫蘊，非唯勝解。此不成證，謂經亦說：云何名心清淨最勝？謂離諸欲惡不善法，乃至安住第四靜慮，於等持蘊未滿為滿，已滿為攝修欲勤等。非心離垢即名等持，差別品中已廣成立。如由欲等眾行功能，令諸等持圓滿而起，等持圓滿名心清淨，等持令心離穢濁故，非心離垢即名等持。如是亦由欲等勢力，令解脫蘊圓滿而生，解脫圓滿說心解脫，解脫令心離穢濁故，非心離垢即名解脫。故我所立，不違契經。又如增上慢相應邪勝解名邪解脫，不可說此即增上慢所染污心；如是離此慢相應正勝解名正解脫，不可說此即是離慢所得淨心。又若此中即心離垢名解脫蘊，無別解脫，經不應前說心清淨最勝，清淨、離垢義無別故。又此經說解脫蘊言，理實亦非唯是勝解，意取勝解及同聚法總說名為解脫蘊故。由此彼說非唯勝解名解脫蘊，於我無違。是故所言二解脫蘊體是勝解，其理極成。如是已說正解脫體。正智體者，謂顯正見。如前覺說即盡無生，前名菩提今名正智。所言無學心解脫者，心於何位正解脫耶？為於未來、現在、過去？頌曰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有學位中尚有餘縛未解脫故，無解脫支。非離少縛可名脫者，非無解脫體可立解脫智，故有學位不立二支。謂立支名依勝助用，在有學位既有餘縛，雖有解脫無勝助用，無勝解脫故彼勝智亦無，故此二支非在有學。無學已脫一切縛故，依內解脫生二智故，有勝助用理可立支，有學不然故唯成八。解脫體有二，謂有為、無為。有為解脫勝解為體，無為解脫惑滅為體。前復有曰說學無學：依十聖身說名為學：依第八聖立無學名。唯有為中無學解脫可得建立為解脫支，惑滅無為無支用故。支攝解脫復有二種，謂時、不時有差別故。有說：慧心有差別故，應知此二即解脫蘊。經主此中意作是說：非唯勝解得此蘊名。若爾，是何？謂真智力能永除遣貪及瞋癡，即心離垢名解脫蘊。以何為證？如契經言：云何解脫清淨最勝？謂心從貪離染解脫，及從瞋癡離染解脫，於解脫蘊未滿為滿，已滿為攝修欲勤等。此何所證？若唯勝解是解脫蘊，經不應言：謂心從貪離染解脫，及從瞋癡離染解脫，於解脫蘊乃至廣說。由此證知，即心離垢名解脫蘊，非唯勝解。此不成證，謂經亦說：云何名心清淨最勝？謂離諸欲惡不善法，乃至安住第四靜慮，於等持蘊未滿為滿，已滿為攝修欲勤等。非心離垢即名等持，差別品中已廣成立。如由欲等眾行功能，令諸等持圓滿而起，等持圓滿名心清淨，等持令心離穢濁故，非心離垢即名等持。如是亦由欲等勢力，令解脫蘊圓滿而生，解脫圓滿說心解脫，解脫令心離穢濁故，非心離垢即名解脫。故我所立，不違契經。又如增上慢相應邪勝解名邪解脫，不可說此即增上慢所染污心；如是離此慢相應正勝解名正解脫，不可說此即是離慢所得淨心。又若此中即心離垢名解脫蘊，無別解脫，經不應前說心清淨最勝，清淨、離垢義無別故。又此經說解脫蘊言，理實亦非唯是勝解，意取勝解及同聚法總說名為解脫蘊故。由此彼說非唯勝解名解脫蘊，於我無違。是故所言二解脫蘊體是勝解，其理極成。如是已說正解脫體。正智體者，謂顯正見。如前覺說即盡無生，前名菩提今名正智。所言無學心解脫者，心於何位正解脫耶？為於未來、現在、過去？頌曰？

無學心生時， 正從障解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學心生時， 正從障解脫。

論曰：如本論說，初無學心未來生時從障解脫。且應思擇本論此文，說未來言應成煩重，說生時言義已顯故。此責不然，隨問答故。謂先問者問無學心於何世中正得解脫，是故今答言在未來。恐彼謂通未來一切，復為簡別言是生時。或但應言生時解脫，然或有謂生時是現在，為遮彼故言未來生時，現是已生非生時故。或就相續立解脫名，則一切未來皆名正解脫。若就行世立解脫名，則唯生時名正解脫。為別顯二義，說未來生時。諸煩重言必顯別義，理應推究無容非撥。依如是義，故有頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如本論說，初無學心未來生時從障解脫。且應思擇本論此文，說未來言應成煩重，說生時言義已顯故。此責不然，隨問答故。謂先問者問無學心於何世中正得解脫，是故今答言在未來。恐彼謂通未來一切，復為簡別言是生時。或但應言生時解脫，然或有謂生時是現在，為遮彼故言未來生時，現是已生非生時故。或就相續立解脫名，則一切未來皆名正解脫。若就行世立解脫名，則唯生時名正解脫。為別顯二義，說未來生時。諸煩重言必顯別義，理應推究無容非撥。依如是義，故有頌曰：

「文於義已足， 而復說餘言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文於義已足， 而復說餘言，

非無義有文， 應思求別義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非無義有文， 應思求別義。」

雖於此位諸所有蘊皆得解脫而但說心，然不可言有缺減失，以心所等隨從心故，染淨法中心為主故，雖無有我而可於心假說縛者脫者等故。若已說勝，義已說餘。或於此中如舉喻法，舉心一法令類思餘。雖諸學心亦於生位從障解脫，而論但說初無學心生時脫者，據無餘斷證解脫故。又此唯說純解脫故。此中有心是自性解脫非相續解脫，應作四句，有學無漏、無學世俗、無學無漏、餘世俗心，如次應知四句差別。此中雖舉正生剎那，而實未來皆得解脫，與正生者生障同故。依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫，依淨相續彼得生故。為重顯示初無學心，未來生時從障解脫，是故本論復作是言。謂無間道現趣已滅，及解脫道現趣已生，爾時無學心名從障解脫。無間道者，謂金剛定并定眷屬，臨過去位立以現名，次後施設過去名故，趣已滅者顯在正滅，隣次必入已滅位故。解脫道者，謂初盡智并智眷屬，臨現在位立以現名，次後施設現在名故，趣已生者顯在正生，隣次必入已生位故。言爾時者，謂正滅生時，無學心者初盡智俱起。從障解脫者非唯煩惱障，色無色界感生果業亦是爾時所脫障故。此業亦障阿羅漢得，由此古昔諸大論師咸作是言：業於得忍不還應果極為障礙。作如是釋本論所言，則已釋經心解脫義。道於何位令生障斷？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於此位諸所有蘊皆得解脫而但說心，然不可言有缺減失，以心所等隨從心故，染淨法中心為主故，雖無有我而可於心假說縛者脫者等故。若已說勝，義已說餘。或於此中如舉喻法，舉心一法令類思餘。雖諸學心亦於生位從障解脫，而論但說初無學心生時脫者，據無餘斷證解脫故。又此唯說純解脫故。此中有心是自性解脫非相續解脫，應作四句，有學無漏、無學世俗、無學無漏、餘世俗心，如次應知四句差別。此中雖舉正生剎那，而實未來皆得解脫，與正生者生障同故。依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫，依淨相續彼得生故。為重顯示初無學心，未來生時從障解脫，是故本論復作是言。謂無間道現趣已滅，及解脫道現趣已生，爾時無學心名從障解脫。無間道者，謂金剛定并定眷屬，臨過去位立以現名，次後施設過去名故，趣已滅者顯在正滅，隣次必入已滅位故。解脫道者，謂初盡智并智眷屬，臨現在位立以現名，次後施設現在名故，趣已生者顯在正生，隣次必入已生位故。言爾時者，謂正滅生時，無學心者初盡智俱起。從障解脫者非唯煩惱障，色無色界感生果業亦是爾時所脫障故。此業亦障阿羅漢得，由此古昔諸大論師咸作是言：業於得忍不還應果極為障礙。作如是釋本論所言，則已釋經心解脫義。道於何位令生障斷？頌曰：

道唯正滅位， 能令彼障斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道唯正滅位， 能令彼障斷。

論曰：唯言為顯正滅非餘，如生未生道俱解脫，非滅已滅俱令障斷。寧知正滅位能斷障非餘？以說道正生正從障脫故。道未生位未得解脫，道已生位已得解脫，俱不可立正解脫名。若道正滅時不能斷障，如何道生位得正脫名？故正滅時道能斷障，於前後位斷用定無。如何未生亦名解脫？與正生者生障同故。如世現見開水路時，近水遠水皆言離障。如是既見能斷惑道身中已生，亦應可說近心遠心皆得解脫。或如正起初無學心有得正生名正解脫，如是彼類未來所修無漏心等有得起故。定不生法尚得名為正得解脫，況當生者。此中所說正解脫言，顯已解脫心今正得解脫。如是所說豈不相違？已解脫言據自性解脫，今解脫言據從障解脫，所望各異何義相違？或已解脫言據本有解脫，據在身行世說今解脫言，由此所言無相違失。諸行世者皆解脫耶？不爾，要勤破生障者。有餘師說：正解脫時亦得名為心已解脫，性是已捨煩惱障故。理必應然，以解脫道依無煩惱相續轉故，已出障故名已解脫，今行世故名今解脫，由此所說互不相違。經說：心從貪今得解脫。此所言解脫其義云何？為是令心與貪相離、為令貪性不復緣心？心名有貪，為相應故、為所緣故、為得隨故？若相應故，應唯染心名得解脫，便違自宗說離貪心得解脫故。又若此法與彼相應，必定無容令此離彼，心應畢竟不解脫貪。若所緣故，應染污心亦得解脫，理不應說貪相應心名為解脫。又彼貪性若緣此心，無暫不緣及餘緣義，如何可說心脫彼貪？若得隨故，應有學心亦名有貪，依止貪得所隨相續而現起故。正理論者作如是言：唯離貪心今得解脫。何等名曰有貪、離貪二種心相？謂心若與貪相應者名有貪心，若不相應亦不為貪同類因者名離貪心。乃至有癡離癡亦爾。既說離貪心得解脫，即立解脫唯不染心。然不染心總有四種，謂有漏中分善、無記，及無漏中分學、無學。言離貪心今解脫者，今解脫有二，謂行世相續諸有漏心，一切皆有相續解脫，加行得者亦許兼有行世解脫。諸無漏心一切皆有行世解脫，無學攝者亦許兼有相續解脫。諸有說言：若心悟入清淨安住得解脫者，應知此辯行世解脫。諸有說心正善解脫者，應知此辯相續解脫。諸有說言阿羅漢果成就正智及正解脫，如是名為正解脫滿，應知此辯自性解脫，由阿羅漢二解脫滿，故說名心正善解脫。謂諸聖道皆名正性解脫，依彼名正解脫。諸阿羅漢證無缺減，故說彼心正善解脫。如是所辯二解脫中，諸染污心皆無容有，故彼不可名得解脫。外離染者可具說二，謂正解脫及邪解脫，然不可說心正解脫，由彼身中闕聖道故。亦不可言心不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：唯言為顯正滅非餘，如生未生道俱解脫，非滅已滅俱令障斷。寧知正滅位能斷障非餘？以說道正生正從障脫故。道未生位未得解脫，道已生位已得解脫，俱不可立正解脫名。若道正滅時不能斷障，如何道生位得正脫名？故正滅時道能斷障，於前後位斷用定無。如何未生亦名解脫？與正生者生障同故。如世現見開水路時，近水遠水皆言離障。如是既見能斷惑道身中已生，亦應可說近心遠心皆得解脫。或如正起初無學心有得正生名正解脫，如是彼類未來所修無漏心等有得起故。定不生法尚得名為正得解脫，況當生者。此中所說正解脫言，顯已解脫心今正得解脫。如是所說豈不相違？已解脫言據自性解脫，今解脫言據從障解脫，所望各異何義相違？或已解脫言據本有解脫，據在身行世說今解脫言，由此所言無相違失。諸行世者皆解脫耶？不爾，要勤破生障者。有餘師說：正解脫時亦得名為心已解脫，性是已捨煩惱障故。理必應然，以解脫道依無煩惱相續轉故，已出障故名已解脫，今行世故名今解脫，由此所說互不相違。經說：心從貪今得解脫。此所言解脫其義云何？為是令心與貪相離、為令貪性不復緣心？心名有貪，為相應故、為所緣故、為得隨故？若相應故，應唯染心名得解脫，便違自宗說離貪心得解脫故。又若此法與彼相應，必定無容令此離彼，心應畢竟不解脫貪。若所緣故，應染污心亦得解脫，理不應說貪相應心名為解脫。又彼貪性若緣此心，無暫不緣及餘緣義，如何可說心脫彼貪？若得隨故，應有學心亦名有貪，依止貪得所隨相續而現起故。正理論者作如是言：唯離貪心今得解脫。何等名曰有貪、離貪二種心相？謂心若與貪相應者名有貪心，若不相應亦不為貪同類因者名離貪心。乃至有癡離癡亦爾。既說離貪心得解脫，即立解脫唯不染心。然不染心總有四種，謂有漏中分善、無記，及無漏中分學、無學。言離貪心今解脫者，今解脫有二，謂行世相續諸有漏心，一切皆有相續解脫，加行得者亦許兼有行世解脫。諸無漏心一切皆有行世解脫，無學攝者亦許兼有相續解脫。諸有說言：若心悟入清淨安住得解脫者，應知此辯行世解脫。諸有說心正善解脫者，應知此辯相續解脫。諸有說言阿羅漢果成就正智及正解脫，如是名為正解脫滿，應知此辯自性解脫，由阿羅漢二解脫滿，故說名心正善解脫。謂諸聖道皆名正性解脫，依彼名正解脫。諸阿羅漢證無缺減，故說彼心正善解脫。如是所辯二解脫中，諸染污心皆無容有，故彼不可名得解脫。外離染者可具說二，謂正解脫及邪解脫，然不可說心正解脫，由彼身中闕聖道故。亦不可言心不

解脫，於當地染具足離故。又雖許彼有正解脫，不許名心正解脫者，非如聖者如理轉故。謂若諸聖於五部結能正分析漸次而斷，是故說名心正解脫；外離染者於五部結不正分析，總以世道俱時而斷，故雖斷結而不應名心正解脫。然許名為正解脫者，以實能斷諸邪縛故。如世尊言：貪等煩惱雜染心故令不解脫。由此證知貪等斷故，不染污心名得解脫。如濁水滅後水生時，離濁澄清名為淨水。如是與染俱行心滅，依淨相續諸心轉時，離縛而生名為解脫。未離染者不染污心，依有染身似變異轉，如雜血乳不名解脫。諸有學心雖是無漏，而由相續不清淨故，非如無學心，名相續解脫。如依病眼有昧識生，眼無病時發明淨識，而無眼識自性轉過。如是煩惱所損相續，依之雖有善淨識生，由煩惱力不明利轉，離煩惱時識便明利。由彼相續順煩惱生，故能依心不名解脫；若彼相續違煩惱生，此能依心方名解脫。故離染者身相續中，不染污心所依相續，昔被貪等之所損害，今離貪等故亦名今解脫。若與貪等相應之心，必不可令解脫貪等，故依正理諸論師言：唯離貪心今得解脫。分別論者作如是言：唯有貪心今得解脫。如有垢器後除其垢如頗胝迦，由所依處顯色差別有異色生。如是淨心，貪等所染名有貪等，後還解脫。聖教亦說心本性淨，有時客塵煩惱所染。此不應理，剎那滅法如器垢除，不應理故。謂垢與器俱剎那滅，不可轉有垢即成無垢器，但緣合故有垢器滅、無垢器生，名器除垢。又器與垢非互為因，容可計為垢除器在；貪心相望必互為因，如何從貪心可解脫？又道與惑有俱行過，謂彼不許實有去來，不可言心住彼解脫。若於現在有有貪心，道復現行令心解脫，豈不道惑俱時現行過失必隨不可得離。若謂道起斷貪隨眠，說與彼俱亦無有過。執隨眠體非心相應，說何有貪心今時得解脫？又隨眠體彼執非貪，以彼自言貪是纏故。為說何等名有貪心，而言今時從貪解脫？故彼所說朋助惡宗。又彼不審思，引頗胝迦喻，理實彼體無異色生，隔頗胝迦見顯色故。謂如彼體不攬他形，如是亦無攬他顯理，而共於彼見異顯色，隔彼見他所依顯故。設許彼體有異顯生，亦不應言頗胝迦寶本體恒在有異色生，前餘色俱頗胝迦滅，後與餘色俱新生故。由此彼喻輕爾而立，所引至教與理相違，故應此文定非真說。且應徵詰諸有染心，云何名為本性清淨？彼言心性本是不染。若爾，與染心所相應，爾時此心轉成染者，是則煩惱應轉成淨，由與清淨心體相應，此彼別因不可得故。又心性淨，理無被染，先後與俱皆不成故。謂若先有自性淨心，後煩惱生方被染者，應淨心體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫，於當地染具足離故。又雖許彼有正解脫，不許名心正解脫者，非如聖者如理轉故。謂若諸聖於五部結能正分析漸次而斷，是故說名心正解脫；外離染者於五部結不正分析，總以世道俱時而斷，故雖斷結而不應名心正解脫。然許名為正解脫者，以實能斷諸邪縛故。如世尊言：貪等煩惱雜染心故令不解脫。由此證知貪等斷故，不染污心名得解脫。如濁水滅後水生時，離濁澄清名為淨水。如是與染俱行心滅，依淨相續諸心轉時，離縛而生名為解脫。未離染者不染污心，依有染身似變異轉，如雜血乳不名解脫。諸有學心雖是無漏，而由相續不清淨故，非如無學心，名相續解脫。如依病眼有昧識生，眼無病時發明淨識，而無眼識自性轉過。如是煩惱所損相續，依之雖有善淨識生，由煩惱力不明利轉，離煩惱時識便明利。由彼相續順煩惱生，故能依心不名解脫；若彼相續違煩惱生，此能依心方名解脫。故離染者身相續中，不染污心所依相續，昔被貪等之所損害，今離貪等故亦名今解脫。若與貪等相應之心，必不可令解脫貪等，故依正理諸論師言：唯離貪心今得解脫。分別論者作如是言：唯有貪心今得解脫。如有垢器後除其垢如頗胝迦，由所依處顯色差別有異色生。如是淨心，貪等所染名有貪等，後還解脫。聖教亦說心本性淨，有時客塵煩惱所染。此不應理，剎那滅法如器垢除，不應理故。謂垢與器俱剎那滅，不可轉有垢即成無垢器，但緣合故有垢器滅、無垢器生，名器除垢。又器與垢非互為因，容可計為垢除器在；貪心相望必互為因，如何從貪心可解脫？又道與惑有俱行過，謂彼不許實有去來，不可言心住彼解脫。若於現在有有貪心，道復現行令心解脫，豈不道惑俱時現行過失必隨不可得離。若謂道起斷貪隨眠，說與彼俱亦無有過。執隨眠體非心相應，說何有貪心今時得解脫？又隨眠體彼執非貪，以彼自言貪是纏故。為說何等名有貪心，而言今時從貪解脫？故彼所說朋助惡宗。又彼不審思，引頗胝迦喻，理實彼體無異色生，隔頗胝迦見顯色故。謂如彼體不攬他形，如是亦無攬他顯理，而共於彼見異顯色，隔彼見他所依顯故。設許彼體有異顯生，亦不應言頗胝迦寶本體恒在有異色生，前餘色俱頗胝迦滅，後與餘色俱新生故。由此彼喻輕爾而立，所引至教與理相違，故應此文定非真說。且應徵詰諸有染心，云何名為本性清淨？彼言心性本是不染。若爾，與染心所相應，爾時此心轉成染者，是則煩惱應轉成淨，由與清淨心體相應，此彼別因不可得故。又心性淨，理無被染，先後與俱皆不成故。謂若先有自性淨心，後煩惱生方被染者，應淨心體

非剎那滅。若先有惑後淨心生，被先已生惑所染者，應此惑體非剎那滅。若心與惑俱時而生，則不應言心本性淨，有時客塵煩惱所染，許心與煩惱是一時生一果、一等流一異熟法，而說心本淨煩惱為客塵，是戾正言，非應理論。又於三世推徵煩惱，畢竟無力能染淨心，過去未來無作用故，現在俱墮一剎那故。又若說心以淨為性，後與煩惱相應位中轉成染者應失自性，既失自性應不名心，故不應說心本性淨，有時客塵煩惱所染。若抱愚信不敢非撥言此非經，應知此經違正理故非了義說。若爾，此經依何密意？依本客性密作是說，謂本性心必是清淨，若客性心容有染污。本性心者謂無記心，非慼非欣任運轉位，諸有情類多住此心，一切位中皆容有故，此心必淨非染污故。客性心者謂所餘心，非諸有情多分安住，亦有諸位非皆容有，斷善根者必無善心、無學位中必無染故。此心有染非唯淨故，如言：河水本性澄清，有時客塵坌少令濁。如是但約心相續中住本性時說名為淨，住客性位容暫有染。此釋與教正理無違。寧雜染心本性是淨，至除染位名得解脫。豈不心起貪得所隨皆名有貪心，非但貪俱者？此不應理，非心隨得可名有貪，補特伽羅可說隨得名有貪故。謂諸得起得所得法，不令屬餘法但令屬有情，故諸有情由得勢力名為有戒。有貪者等心心所等法則不然，要與彼俱方名有彼。若異此者，諸有貪心亦應得名有瞋癡等，有瞋等者應名有貪。又尋得俱諸心心所，應皆可說名為有尋，則應畢竟無無尋唯伺定。又先已說。先說者何？謂應有學心亦名有貪故。許亦何過？若是有貪，應是所斷非真對治，不應聖者為永斷貪，修有貪心為真對治。又如佛說有尋伺言，依尋伺相應，非彼得俱起。如是佛說有貪心言，唯依貪相應，非貪得俱起。若爾，有漏及有隨眠，應唯漏相應。隨眠相應法此不必爾，以諸色等亦名有漏有隨眠故。由二有言義通多釋，謂隨增漏與漏法同，俱得名為有漏法故，若於是處隨眠隨增及隨眠相應名有隨眠故。又諸有為法隨因緣生滅，不隨因緣本性轉變，若此法性隨因緣生，即此法性隨因緣滅。非貪勢力令不染心轉成染污，但有自性染污心起與貪相應，由貪相應得有貪號。心性是染本不由貪，故不染心本性清淨。諸染污心本性染污，此義決定不可傾動，如契經中說有三界，謂斷、離、滅，於前所說二解脫中此何為體？如是三界差別云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非剎那滅。若先有惑後淨心生，被先已生惑所染者，應此惑體非剎那滅。若心與惑俱時而生，則不應言心本性淨，有時客塵煩惱所染，許心與煩惱是一時生一果、一等流一異熟法，而說心本淨煩惱為客塵，是戾正言，非應理論。又於三世推徵煩惱，畢竟無力能染淨心，過去未來無作用故，現在俱墮一剎那故。又若說心以淨為性，後與煩惱相應位中轉成染者應失自性，既失自性應不名心，故不應說心本性淨，有時客塵煩惱所染。若抱愚信不敢非撥言此非經，應知此經違正理故非了義說。若爾，此經依何密意？依本客性密作是說，謂本性心必是清淨，若客性心容有染污。本性心者謂無記心，非慼非欣任運轉位，諸有情類多住此心，一切位中皆容有故，此心必淨非染污故。客性心者謂所餘心，非諸有情多分安住，亦有諸位非皆容有，斷善根者必無善心、無學位中必無染故。此心有染非唯淨故，如言：河水本性澄清，有時客塵坌少令濁。如是但約心相續中住本性時說名為淨，住客性位容暫有染。此釋與教正理無違。寧雜染心本性是淨，至除染位名得解脫。豈不心起貪得所隨皆名有貪心，非但貪俱者？此不應理，非心隨得可名有貪，補特伽羅可說隨得名有貪故。謂諸得起得所得法，不令屬餘法但令屬有情，故諸有情由得勢力名為有戒。有貪者等心心所等法則不然，要與彼俱方名有彼。若異此者，諸有貪心亦應得名有瞋癡等，有瞋等者應名有貪。又尋得俱諸心心所，應皆可說名為有尋，則應畢竟無無尋唯伺定。又先已說。先說者何？謂應有學心亦名有貪故。許亦何過？若是有貪，應是所斷非真對治，不應聖者為永斷貪，修有貪心為真對治。又如佛說有尋伺言，依尋伺相應，非彼得俱起。如是佛說有貪心言，唯依貪相應，非貪得俱起。若爾，有漏及有隨眠，應唯漏相應。隨眠相應法此不必爾，以諸色等亦名有漏有隨眠故。由二有言義通多釋，謂隨增漏與漏法同，俱得名為有漏法故，若於是處隨眠隨增及隨眠相應名有隨眠故。又諸有為法隨因緣生滅，不隨因緣本性轉變，若此法性隨因緣生，即此法性隨因緣滅。非貪勢力令不染心轉成染污，但有自性染污心起與貪相應，由貪相應得有貪號。心性是染本不由貪，故不染心本性清淨。諸染污心本性染污，此義決定不可傾動，如契經中說有三界，謂斷、離、滅，於前所說二解脫中此何為體？如是三界差別云何？頌曰：

無為說三界， 離界唯離貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為說三界， 離界唯離貪，

斷界斷餘結， 滅界滅彼事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷界斷餘結， 滅界滅彼事。

論曰：斷等三界即分前說無為解脫以為自體，然三界體約假有異，若就實事則無差別。云何名為約假有異？謂離貪結名為離界，斷餘八結名為斷界，滅餘一切貪等諸結所繫事體名為滅界。何緣三界如是差別？謂有漏法總略有三，一者能繫而非能染、二者能繫亦是能染、三者非二順繫染法。斷此三法所證無為，如次名為斷等三界。有餘師說：唯斷能繫別有無為，斷餘不爾。彼說能繫有緣八結、有緣愛結、有緣餘事，斷此三種所證無為，如次名為斷等三界。有餘師說：唯斷能染別有無為，斷餘不爾。彼師說愛，有緣八結、有緣愛結、有緣餘事，斷此三種所證無為，如次名為斷等三界。隨所繫事別得擇滅，故三說中初說為善。此中上座作如是言：但隨己情作此分別建立聖諦，涅槃等中唯以愛為門說斷眾惑故。如契經言：云何集聖諦？謂愛後有愛，乃至廣說，云何滅聖諦？謂諸愛斷離滅。云何名涅槃？謂諸愛斷離滅。若於色等已斷欲貪，我說彼名已斷色等。一切行斷名為斷界，一切行離名為離界，一切行滅名為滅界。佛所說經皆是了義，無別意趣，不應異釋。此說不然，先已說故。謂我先說，若就實事，如是三界體無差別，然一一體假說為三。由此無為是無相法，假立名相必待有為，謂此無為一一自體斷八結得故名斷界，離愛結得故名離界，滅彼蘊得故名滅界，隨所待異假立三名，理實無為體無三別，於一一體具三義故。雖於離愛所得義中，世尊亦言是斷是滅，然依近治唯說離聲。雖滅諸蘊所得義中，契經亦說是斷是離，而諸經中多言蘊滅，故於此義唯說滅聲。雖斷餘結所得義中，契經亦言是離是滅，然離滅名別目前二，故於此義唯說斷聲。或此無為隨所繫事有多種故體實有多，三界由斯體實各別，然依合立一涅槃性，故說三界展轉相即。是故經說：一切行斷名為斷界，乃至廣說。理實此經定非了義，非一切行皆是應斷，亦非皆是所應離事，然此經說皆斷離言，故知此經待別意說。若謂餘處已簡別言，諸有漏法一切應斷，此雖總說一切行言，准彼即知此唯有漏，故無此經非了義失。此不成救，《筏喻經》中說無漏道亦可斷故。如言：我說筏喻法門，法尚應斷，何況非法。不可由此便作是言，無漏行斷亦名斷界，勿說斷界即二界體，聖道亦應是所離事，以所離事唯貪所緣。故彼所言，經皆了義無別意趣，理定不然，現見此經別意說故。彼復於此異門說言：若從諸行貪愛永斷，諸行爾時皆名斷故，名為斷界。如契經說：若於色等已斷欲貪，我說彼名已斷色等。若於諸行煩惱不生，諸行爾時從貪得離故名離界，即一切行不復轉時名為滅界。如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：斷等三界即分前說無為解脫以為自體，然三界體約假有異，若就實事則無差別。云何名為約假有異？謂離貪結名為離界，斷餘八結名為斷界，滅餘一切貪等諸結所繫事體名為滅界。何緣三界如是差別？謂有漏法總略有三，一者能繫而非能染、二者能繫亦是能染、三者非二順繫染法。斷此三法所證無為，如次名為斷等三界。有餘師說：唯斷能繫別有無為，斷餘不爾。彼說能繫有緣八結、有緣愛結、有緣餘事，斷此三種所證無為，如次名為斷等三界。有餘師說：唯斷能染別有無為，斷餘不爾。彼師說愛，有緣八結、有緣愛結、有緣餘事，斷此三種所證無為，如次名為斷等三界。隨所繫事別得擇滅，故三說中初說為善。此中上座作如是言：但隨己情作此分別建立聖諦，涅槃等中唯以愛為門說斷眾惑故。如契經言：云何集聖諦？謂愛後有愛，乃至廣說，云何滅聖諦？謂諸愛斷離滅。云何名涅槃？謂諸愛斷離滅。若於色等已斷欲貪，我說彼名已斷色等。一切行斷名為斷界，一切行離名為離界，一切行滅名為滅界。佛所說經皆是了義，無別意趣，不應異釋。此說不然，先已說故。謂我先說，若就實事，如是三界體無差別，然一一體假說為三。由此無為是無相法，假立名相必待有為，謂此無為一一自體斷八結得故名斷界，離愛結得故名離界，滅彼蘊得故名滅界，隨所待異假立三名，理實無為體無三別，於一一體具三義故。雖於離愛所得義中，世尊亦言是斷是滅，然依近治唯說離聲。雖滅諸蘊所得義中，契經亦說是斷是離，而諸經中多言蘊滅，故於此義唯說滅聲。雖斷餘結所得義中，契經亦言是離是滅，然離滅名別目前二，故於此義唯說斷聲。或此無為隨所繫事有多種故體實有多，三界由斯體實各別，然依合立一涅槃性，故說三界展轉相即。是故經說：一切行斷名為斷界，乃至廣說。理實此經定非了義，非一切行皆是應斷，亦非皆是所應離事，然此經說皆斷離言，故知此經待別意說。若謂餘處已簡別言，諸有漏法一切應斷，此雖總說一切行言，准彼即知此唯有漏，故無此經非了義失。此不成救，《筏喻經》中說無漏道亦可斷故。如言：我說筏喻法門，法尚應斷，何況非法。不可由此便作是言，無漏行斷亦名斷界，勿說斷界即二界體，聖道亦應是所離事，以所離事唯貪所緣。故彼所言，經皆了義無別意趣，理定不然，現見此經別意說故。彼復於此異門說言：若從諸行貪愛永斷，諸行爾時皆名斷故，名為斷界。如契經說：若於色等已斷欲貪，我說彼名已斷色等。若於諸行煩惱不生，諸行爾時從貪得離故名離界，即一切行不復轉時名為滅界。如是

上座於斷等三建立差別極為雜亂，如貪斷故色等名斷，如是亦應由貪離故色等名離，由貪滅故色等名滅，是則唯依貪愛永斷說斷離滅。如說：於色無餘斷愛、離愛、滅愛，乃至廣說。故從諸行貪愛斷時，即應具成斷離滅界，無勞復計餘法離滅。又於諸行煩惱不生，諸行離貪既名離界，愛餘煩惱所以不生，由諸行中煩惱已斷，何緣不許亦名斷界？此不生法有離界名、無滅界名，斯有何理？諸不生法最應名滅，以契經言：由無明滅諸行滅故。又涅槃時諸行不轉既名滅界，未涅槃時諸煩惱滅寧非滅界？要由離愛餘煩惱斷行方不轉名般涅槃，應滅界中有斷離界，如是三界應無差別。若謂此三雖復雜亂由少因故，無為界中約分位殊立三界別，何緣不許對法諸師如前所明三界差別？若假若實俱無亂故。是故上座率自妄情謗斥我宗、言隨己見，如是自愛憎背他言，談正理時不應收採。准此已釋諸契經中斷離滅想三相差別。或初業地我當斷想名為斷想，若離染地我正斷想名為離想，若已辦地我已斷想名為滅想。或於已受蘊重擔中，見不捨過起欲捨想名為斷想，以捨與斷名差別故。若於餘蘊不復生中見勝功德起欲求想名為滅想，不生與滅名差別故。既得離染清淨相續，於諸蘊法無所顧戀，於般涅槃見靜妙想名為離想，無戀與離名差別故。若事能厭，必能離耶？不爾。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上座於斷等三建立差別極為雜亂，如貪斷故色等名斷，如是亦應由貪離故色等名離，由貪滅故色等名滅，是則唯依貪愛永斷說斷離滅。如說：於色無餘斷愛、離愛、滅愛，乃至廣說。故從諸行貪愛斷時，即應具成斷離滅界，無勞復計餘法離滅。又於諸行煩惱不生，諸行離貪既名離界，愛餘煩惱所以不生，由諸行中煩惱已斷，何緣不許亦名斷界？此不生法有離界名、無滅界名，斯有何理？諸不生法最應名滅，以契經言：由無明滅諸行滅故。又涅槃時諸行不轉既名滅界，未涅槃時諸煩惱滅寧非滅界？要由離愛餘煩惱斷行方不轉名般涅槃，應滅界中有斷離界，如是三界應無差別。若謂此三雖復雜亂由少因故，無為界中約分位殊立三界別，何緣不許對法諸師如前所明三界差別？若假若實俱無亂故。是故上座率自妄情謗斥我宗、言隨己見，如是自愛憎背他言，談正理時不應收採。准此已釋諸契經中斷離滅想三相差別。或初業地我當斷想名為斷想，若離染地我正斷想名為離想，若已辦地我已斷想名為滅想。或於已受蘊重擔中，見不捨過起欲捨想名為斷想，以捨與斷名差別故。若於餘蘊不復生中見勝功德起欲求想名為滅想，不生與滅名差別故。既得離染清淨相續，於諸蘊法無所顧戀，於般涅槃見靜妙想名為離想，無戀與離名差別故。若事能厭，必能離耶？不爾。云何？頌曰：

厭緣苦集慧， 離緣四能斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭緣苦集慧， 離緣四能斷，

相對互廣陜， 故應成四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相對互廣陜， 故應成四句。

論曰：唯緣苦集所起忍智說名為厭，餘則不然。四諦境中所起忍智能斷惑者皆得離名，廣陜有殊故成四句。有厭非離，謂緣苦集不令惑斷所有忍智，緣厭境故，非離染故。應知此中先離欲染、後見諦者，苦集法忍及見道中苦智集智，但名為厭，緣厭境故；忍不名離，惑先斷故；智不名離，非斷治故。并修道中加行解脫勝進道攝苦智集智，但名為厭，緣厭境故；不名為離，非斷治故。有離非厭，謂緣滅道能令惑斷所有忍智能離染故，緣欣境故。應知此中未離欲染入見諦者滅道法忍，及諸所有滅道類忍，并修道中無間道攝滅智道智，但名為離，是斷治故；不名為厭，緣欣境故。有厭亦離，謂緣苦集能令惑斷所有忍智。應知此中未離欲染入見諦者苦集法忍，及諸所有苦集類忍，并修道中無間道攝苦智集智。有非厭離，謂緣滅道不令惑斷所有忍智。應知此中先離欲染後見諦者滅道法忍，及見道中滅智道智，并修道中加行解脫勝進道攝滅智道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：唯緣苦集所起忍智說名為厭，餘則不然。四諦境中所起忍智能斷惑者皆得離名，廣陜有殊故成四句。有厭非離，謂緣苦集不令惑斷所有忍智，緣厭境故，非離染故。應知此中先離欲染、後見諦者，苦集法忍及見道中苦智集智，但名為厭，緣厭境故；忍不名離，惑先斷故；智不名離，非斷治故。并修道中加行解脫勝進道攝苦智集智，但名為厭，緣厭境故；不名為離，非斷治故。有離非厭，謂緣滅道能令惑斷所有忍智能離染故，緣欣境故。應知此中未離欲染入見諦者滅道法忍，及諸所有滅道類忍，并修道中無間道攝滅智道智，但名為離，是斷治故；不名為厭，緣欣境故。有厭亦離，謂緣苦集能令惑斷所有忍智。應知此中未離欲染入見諦者苦集法忍，及諸所有苦集類忍，并修道中無間道攝苦智集智。有非厭離，謂緣滅道不令惑斷所有忍智。應知此中先離欲染後見諦者滅道法忍，及見道中滅智道智，并修道中加行解脫勝進道攝滅智道智。