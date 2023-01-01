阿毘達磨順正理論卷第七十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第七十一

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第六之十五

廣說諸道差別無量，謂世出世見修道等。今應思擇：於諸道中，略說有幾可能遍攝？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說諸道差別無量，謂世出世見修道等。今應思擇：於諸道中，略說有幾可能遍攝？頌曰：

應知一切道， 略說唯有四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知一切道， 略說唯有四，

謂加行無間、 解脫勝進道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂加行無間、 解脫勝進道

論曰：加行道者，謂此無間無間道生。無間道者，謂此能滅所應斷障。解脫道者，謂已解脫所應斷障最初所生。勝進道者，謂除無間、加行、解脫所餘諸道。何義名道？謂尋求依，依此尋求涅槃果故。由此一切修苦智等，無不皆為尋求涅槃。或此道名目涅槃路，三乘賢聖涉此夷途，速達二種涅槃界故。道於餘處立通行名，以於諦中能善通達，復能速往涅槃城故。此有幾種、依何建立？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：加行道者，謂此無間無間道生。無間道者，謂此能滅所應斷障。解脫道者，謂已解脫所應斷障最初所生。勝進道者，謂除無間、加行、解脫所餘諸道。何義名道？謂尋求依，依此尋求涅槃果故。由此一切修苦智等，無不皆為尋求涅槃。或此道名目涅槃路，三乘賢聖涉此夷途，速達二種涅槃界故。道於餘處立通行名，以於諦中能善通達，復能速往涅槃城故。此有幾種、依何建立？頌曰：

通行有四種， 樂依本靜慮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通行有四種， 樂依本靜慮，

苦依所餘地， 遲速鈍利根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦依所餘地， 遲速鈍利根。

論曰：經說通行總有四種，一苦遲通行、二苦速通行、三樂遲通行、四樂速通行。此四通行有差別者，依地依根建立異故。云何依地建立差別？謂依根本四靜慮中所生聖道名樂通行，任運轉故，如乘船筏。任運轉者，由此地中止觀雙行無增減故。又此諸地所有等持，攝受五支四支成故。依餘無色未至中間所生聖道名苦通行。雖道非苦苦受相應，艱辛轉故亦名為苦，如依陸路乘馬等行。艱辛轉者，由此地中止觀雖俱而增減故。謂無色地觀減止增，未至、中間觀增止減。又此諸地所有等持，不攝五支四支成故。有餘師說：未至地道難可成辦故立苦名。謂有先來都未得定，多起功用方得現前，此既現前為勝加行，根本靜慮易起故樂。靜慮中間同一地攝，異心品滅、異心品生，極為艱辛故亦名苦，譬如以木析木極難。謂一地中有尋有伺，麁心品滅無尋唯伺，細心品生多用功力，諸無色定亦甚難成，故亦名苦，極微細故。謂無色定行相眇然，不易測量、修難成辦。又從靜慮起無色時，五蘊定滅、四蘊定起，極為難辦，故立苦名。云何依根建立差別？謂即苦樂二通行中，鈍根名遲、利根名速。二行於境通達稽遲說名遲通，翻此名速。或遲鈍者所起通行名遲通行，速此相違。或趣涅槃有遲有速由根鈍利，如後當辯。此行五蘊四蘊為性？由依色定、無色定別。而名通者，顯慧勝故，如見道位雖具五蘊，以慧勝故偏立見名。如見道邊諸世俗智，金剛喻定亦以五蘊四蘊為體立智定名。然有經中說四通行五根為性，亦就勝說慧勝中勝故立通名。為諸有情無中根者，而今但說遲速行耶？有一類言無中根者，如契經說：諸利根中唯有指鬘最為第一，諸鈍根中唯有蛇奴最為第一。此經不說別有中根，故知非有。又於三道各說二故，謂見道中唯見說有隨信、法行二道差別，修道位中唯見說有信解、見至二道差別，無學道中唯見說有時及不時二道差別。若許有中根，應各說三道。若爾，應與契經相違，如說：有情世間生長，有利、中、鈍三根差別。此不相違，依佛出世彼有情類，初中後時入道不同作是說故，初入道者如阿若多憍陳那等，後入道者如善賢等，中謂所餘。或據有情種解脫分有上中下，故說無違。然理定應有中根者，謂隨法行一種性中有大聲聞、獨覺、大覺，不可說彼根品無差。又契經中說隨法行是鈍根攝，如說：五根增上猛利極圓滿者名俱解脫，乃至廣說。然通行中不別說有中品行者，不明了故，於世典中亦隨明了唯見顯示上下非中，由此已釋道唯二意。又彼所引《根第一經》已定證成有中根者，謂既說有第一利根，知更有餘利而非極，但對鈍者說之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經說通行總有四種，一苦遲通行、二苦速通行、三樂遲通行、四樂速通行。此四通行有差別者，依地依根建立異故。云何依地建立差別？謂依根本四靜慮中所生聖道名樂通行，任運轉故，如乘船筏。任運轉者，由此地中止觀雙行無增減故。又此諸地所有等持，攝受五支四支成故。依餘無色未至中間所生聖道名苦通行。雖道非苦苦受相應，艱辛轉故亦名為苦，如依陸路乘馬等行。艱辛轉者，由此地中止觀雖俱而增減故。謂無色地觀減止增，未至、中間觀增止減。又此諸地所有等持，不攝五支四支成故。有餘師說：未至地道難可成辦故立苦名。謂有先來都未得定，多起功用方得現前，此既現前為勝加行，根本靜慮易起故樂。靜慮中間同一地攝，異心品滅、異心品生，極為艱辛故亦名苦，譬如以木析木極難。謂一地中有尋有伺，麁心品滅無尋唯伺，細心品生多用功力，諸無色定亦甚難成，故亦名苦，極微細故。謂無色定行相眇然，不易測量、修難成辦。又從靜慮起無色時，五蘊定滅、四蘊定起，極為難辦，故立苦名。云何依根建立差別？謂即苦樂二通行中，鈍根名遲、利根名速。二行於境通達稽遲說名遲通，翻此名速。或遲鈍者所起通行名遲通行，速此相違。或趣涅槃有遲有速由根鈍利，如後當辯。此行五蘊四蘊為性？由依色定、無色定別。而名通者，顯慧勝故，如見道位雖具五蘊，以慧勝故偏立見名。如見道邊諸世俗智，金剛喻定亦以五蘊四蘊為體立智定名。然有經中說四通行五根為性，亦就勝說慧勝中勝故立通名。為諸有情無中根者，而今但說遲速行耶？有一類言無中根者，如契經說：諸利根中唯有指鬘最為第一，諸鈍根中唯有蛇奴最為第一。此經不說別有中根，故知非有。又於三道各說二故，謂見道中唯見說有隨信、法行二道差別，修道位中唯見說有信解、見至二道差別，無學道中唯見說有時及不時二道差別。若許有中根，應各說三道。若爾，應與契經相違，如說：有情世間生長，有利、中、鈍三根差別。此不相違，依佛出世彼有情類，初中後時入道不同作是說故，初入道者如阿若多憍陳那等，後入道者如善賢等，中謂所餘。或據有情種解脫分有上中下，故說無違。然理定應有中根者，謂隨法行一種性中有大聲聞、獨覺、大覺，不可說彼根品無差。又契經中說隨法行是鈍根攝，如說：五根增上猛利極圓滿者名俱解脫，乃至廣說。然通行中不別說有中品行者，不明了故，於世典中亦隨明了唯見顯示上下非中，由此已釋道唯二意。又彼所引《根第一經》已定證成有中根者，謂既說有第一利根，知更有餘利而非極，但對鈍者說之

為利；又既說有第一鈍根，知更有餘鈍而非極，但對利者說之為鈍，故應決定許有中根，經中明說有三根故。依根立道必亦有三，但不分明，故唯說二。然中根性攝在二中，以利鈍中有非極故，應知通行隨此相說，唯立遲速無別處中。然上所言由根利鈍於趣圓寂有速有遲，此據等修勤加行說；若不據等，則鈍利根趣向涅槃遲速不定。又契經說有現法遲身壞速等四句差別，此約加行有勤不勤，不約轉根及有退說，以諸聖者若已經生，不退不轉根不生上界故。大覺、獨覺到究竟聲聞，依何通行入聖證極果？大覺唯依樂速通行，謂以第四靜慮為依，由極利根入正決定，證得無上正等菩提。於獨覺中麟角喻者，如大覺說，餘則不定。於到究竟二聲聞中，舍利子依苦速通行及樂速通行入聖證極果，彼依未至入正決定，依第四定得漏盡故；目連唯依苦速通行，謂依未至入正決定，依無色定得漏盡故。二聖先來樂慧樂定，故證極果依色無色。許到究竟諸大聲聞，法爾唯應漸次得果，故彼入聖道皆依未至地。道亦名為菩提分法，此有幾種？名義云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利；又既說有第一鈍根，知更有餘鈍而非極，但對利者說之為鈍，故應決定許有中根，經中明說有三根故。依根立道必亦有三，但不分明，故唯說二。然中根性攝在二中，以利鈍中有非極故，應知通行隨此相說，唯立遲速無別處中。然上所言由根利鈍於趣圓寂有速有遲，此據等修勤加行說；若不據等，則鈍利根趣向涅槃遲速不定。又契經說有現法遲身壞速等四句差別，此約加行有勤不勤，不約轉根及有退說，以諸聖者若已經生，不退不轉根不生上界故。大覺、獨覺到究竟聲聞，依何通行入聖證極果？大覺唯依樂速通行，謂以第四靜慮為依，由極利根入正決定，證得無上正等菩提。於獨覺中麟角喻者，如大覺說，餘則不定。於到究竟二聲聞中，舍利子依苦速通行及樂速通行入聖證極果，彼依未至入正決定，依第四定得漏盡故；目連唯依苦速通行，謂依未至入正決定，依無色定得漏盡故。二聖先來樂慧樂定，故證極果依色無色。許到究竟諸大聲聞，法爾唯應漸次得果，故彼入聖道皆依未至地。道亦名為菩提分法，此有幾種？名義云何？頌曰：

覺分三十七， 謂四念住等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺分三十七， 謂四念住等，

覺謂盡無生， 順此故名分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺謂盡無生， 順此故名分。

論曰：經說覺分有三十七，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。盡、無生智說名為覺，隨覺者別立三菩提，一聲聞菩提、二獨覺菩提、三無上菩提，無智睡眠皆永斷故。及如實知已作己事，不復作故，此二名覺。三十七法順趣菩提，是故皆名菩提分法。此三十七體各別耶？不爾。云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：經說覺分有三十七，謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。盡、無生智說名為覺，隨覺者別立三菩提，一聲聞菩提、二獨覺菩提、三無上菩提，無智睡眠皆永斷故。及如實知已作己事，不復作故，此二名覺。三十七法順趣菩提，是故皆名菩提分法。此三十七體各別耶？不爾。云何？頌曰：

此實事唯十， 謂慧勤定信、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此實事唯十， 謂慧勤定信、

念喜捨輕安， 及戒尋為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念喜捨輕安， 及戒尋為體。

論曰：此覺分名雖三十七，實事唯十，即慧勤等。謂四念住、慧根、慧力、擇法覺支、正見，以慧為體。四正斷、精進根、精進力、精進覺支、正精進，以勤為體。四神足、定根、定力、定覺支、正定，以定為體。信根、信力，以信為體。念根、念力、念覺支、正念，以念為體。喜覺支以喜為體，捨覺支以行蘊攝捨為體，輕安覺支以輕安為體。正語、正業、正命，以戒為體。正思惟以尋為體。如是覺分實事唯十，前五即是信等五根，由境等殊分為三十，更加喜捨、輕安、戒、尋。戒分為三，復總成七，并前合成三十七種。毘婆沙師說有十一，身業、語業不相雜故。戒分為二，餘九同前。念住等三名無別屬，如何獨說為慧勤定？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此覺分名雖三十七，實事唯十，即慧勤等。謂四念住、慧根、慧力、擇法覺支、正見，以慧為體。四正斷、精進根、精進力、精進覺支、正精進，以勤為體。四神足、定根、定力、定覺支、正定，以定為體。信根、信力，以信為體。念根、念力、念覺支、正念，以念為體。喜覺支以喜為體，捨覺支以行蘊攝捨為體，輕安覺支以輕安為體。正語、正業、正命，以戒為體。正思惟以尋為體。如是覺分實事唯十，前五即是信等五根，由境等殊分為三十，更加喜捨、輕安、戒、尋。戒分為三，復總成七，并前合成三十七種。毘婆沙師說有十一，身業、語業不相雜故。戒分為二，餘九同前。念住等三名無別屬，如何獨說為慧勤定？頌曰：

四念住正斷、 神足隨增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念住正斷、 神足隨增上，

說為慧勤定， 實諸加行善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說為慧勤定， 實諸加行善。

論曰：四念住等三品善法，體實遍攝諸加行善，然隨同品增上善根，如次說為慧勤及定。何緣於慧立念住名？慧由念力持令住故。何故說勤名為正斷？於正修習斷修位中，此勤力能斷懈怠故。或名正勝，於正持策身語意中此最勝故。何緣於定立神足名？諸靈妙德所依止故。經主此中作如是說：有餘師說神即是定足，謂欲等彼應覺分，事有十三，增欲心故。又違經說，如契經言：吾今為汝說神足等，神謂受用種種神境，分一為多，乃至廣說，足謂欲等四三摩地。此中佛說定果名神，欲等所生等持名足，無如是失。彼許等持體即是神亦是神足，彼所言足謂欲等者，為顯等持有四種，故舉因顯果說欲等言。然諸等持總有二種，一於善根加行位勝、二於善根成滿位勝，前名神足、後名為神。故契經言：由欲增上所得勝定名欲等持。此言即說加行位定。復言：方便為斷已生惡不善法，乃至為令已生善法安住增廣。由前欲定生起於欲，發勤精進攝心持心，此說善根成滿位定攝心，謂慧持心，謂定能攝持，心是彼相故。復言：如是欲勤精進攝心持心，乃至廣說。云何欲等由欲等持？此言為明後起欲等，是等引者修欲等持加行成時所證果義。復言此位，若欲若勤、若信若輕安、若念若正智、若思若捨皆名勝行。依何修造立勝行名？依修造神故名勝行。由如是理，故次說言：如是勝行及前欲定合名欲定勝行神足。所言神足者，是神所依義，以前欲定是前生定因，後起欲等是俱生定因，故勝行中不復說定，因定果定無容俱故。俱生欲等於所修定有何功能？若離俱生欲等，諸法定不生故，以定於彼俱生聚中最殊勝故。說是所修起先欲定為加行者，本為求得後勝定故。由如是理，彼說等持體即是神亦是神足，故無覺分增欲心失。又彼亦無違契經過，故彼自釋此契經文，言以神聲說於神果，如遍知果說遍知聲，如是所言定為應理。由此經說：云何名為趣修神足道？謂八支聖道。《順清淨經》說言：大德！我今定說有如是神。然如是神性是下劣，諸異生類本所成法，非聖非聖性、非通非通性，不能得菩提、不能得涅槃，由是不應修此神足。是八聖道所應趣求，但為斷除能證根本靜慮定障。便為應理。雖定即神，而此經說：神果變現事相名神。欲令尋麁悟入於細，兼為顯定是彼近因，故作是言，無違經過。何緣信等立根力名？以增上故、難屈伏故。何緣此五先說為根、後名為力？由此五法依下上品分先後故。又依可屈伏、不可屈伏故。下品信等勢用劣故，猶為所治同類屈伏；上品翻此，故得力名。所說覺支為有何義？能覺悟義名為覺支。若爾，覺支唯應有一。不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四念住等三品善法，體實遍攝諸加行善，然隨同品增上善根，如次說為慧勤及定。何緣於慧立念住名？慧由念力持令住故。何故說勤名為正斷？於正修習斷修位中，此勤力能斷懈怠故。或名正勝，於正持策身語意中此最勝故。何緣於定立神足名？諸靈妙德所依止故。經主此中作如是說：有餘師說神即是定足，謂欲等彼應覺分，事有十三，增欲心故。又違經說，如契經言：吾今為汝說神足等，神謂受用種種神境，分一為多，乃至廣說，足謂欲等四三摩地。此中佛說定果名神，欲等所生等持名足，無如是失。彼許等持體即是神亦是神足，彼所言足謂欲等者，為顯等持有四種，故舉因顯果說欲等言。然諸等持總有二種，一於善根加行位勝、二於善根成滿位勝，前名神足、後名為神。故契經言：由欲增上所得勝定名欲等持。此言即說加行位定。復言：方便為斷已生惡不善法，乃至為令已生善法安住增廣。由前欲定生起於欲，發勤精進攝心持心，此說善根成滿位定攝心，謂慧持心，謂定能攝持，心是彼相故。復言：如是欲勤精進攝心持心，乃至廣說。云何欲等由欲等持？此言為明後起欲等，是等引者修欲等持加行成時所證果義。復言此位，若欲若勤、若信若輕安、若念若正智、若思若捨皆名勝行。依何修造立勝行名？依修造神故名勝行。由如是理，故次說言：如是勝行及前欲定合名欲定勝行神足。所言神足者，是神所依義，以前欲定是前生定因，後起欲等是俱生定因，故勝行中不復說定，因定果定無容俱故。俱生欲等於所修定有何功能？若離俱生欲等，諸法定不生故，以定於彼俱生聚中最殊勝故。說是所修起先欲定為加行者，本為求得後勝定故。由如是理，彼說等持體即是神亦是神足，故無覺分增欲心失。又彼亦無違契經過，故彼自釋此契經文，言以神聲說於神果，如遍知果說遍知聲，如是所言定為應理。由此經說：云何名為趣修神足道？謂八支聖道。《順清淨經》說言：大德！我今定說有如是神。然如是神性是下劣，諸異生類本所成法，非聖非聖性、非通非通性，不能得菩提、不能得涅槃，由是不應修此神足。是八聖道所應趣求，但為斷除能證根本靜慮定障。便為應理。雖定即神，而此經說：神果變現事相名神。欲令尋麁悟入於細，兼為顯定是彼近因，故作是言，無違經過。何緣信等立根力名？以增上故、難屈伏故。何緣此五先說為根、後名為力？由此五法依下上品分先後故。又依可屈伏、不可屈伏故。下品信等勢用劣故，猶為所治同類屈伏；上品翻此，故得力名。所說覺支為有何義？能覺悟義名為覺支。若爾，覺支唯應有一。不

爾，念等是擇法分，皆順擇法從勝為名。或覺之支是覺支義。若爾，應許覺支唯六。不爾，擇法是覺亦覺支，所餘六種是覺支非覺。所說道支為有何義？尋求依義名為道支。若爾，道支唯應有一。不爾，餘七是正見分，皆順正見從勝為名。或道之支是道支義。若爾，應許道支唯七。不爾，正見是道亦道支，所餘七種是道支非道。當言何位何覺分增？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾，念等是擇法分，皆順擇法從勝為名。或覺之支是覺支義。若爾，應許覺支唯六。不爾，擇法是覺亦覺支，所餘六種是覺支非覺。所說道支為有何義？尋求依義名為道支。若爾，道支唯應有一。不爾，餘七是正見分，皆順正見從勝為名。或道之支是道支義。若爾，應許道支唯七。不爾，正見是道亦道支，所餘七種是道支非道。當言何位何覺分增？頌曰：

初業順決擇， 及修見道位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初業順決擇， 及修見道位，

念住等七品， 應知次第增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念住等七品， 應知次第增。

論曰：初修業位說念住增，謂此位中為息顛倒，由念勢力於身等境自相共相能審了知，壞二種愚，慧用勝故。於煖法位說正斷增，謂此位中見生死過、涅槃功德，遂能勇猛發勤精進，不墜生死、速趣涅槃，勤用勝故。於頂法位說神足增，謂此位中能制心識，趣不退位終不匱乏，信等善根定用勝故。於忍法位說五根增，謂此位中永息惡趣，終不退墮、速入離生，增上義成，根義勝故。世第一位說五力增，謂此位中不為煩惱之所屈伏，力義勝故。雖忍位中亦容如是，然非決定，是故不說。或此位中不為一切餘異生法之所屈伏，故於此位力義偏增。修道位中近菩提位，助覺勝故說覺支增。或此位中斷九品惑，數數覺故，覺支義增。見道位中所有道義皆具足故說道支增，謂尋求依及通往趣二義具故說名為道。見道位中二義最勝，謂見道位聖慧初生，如實尋求諦理勝故。又於此位不起期心，能速疾行往趣勝故，隨數增故。於契經中先七後八，非修次第。有餘於此立次第言：行者最初由慧勢力，於身等境自相共相如實了知導起眾善，如有目者將導眾盲，是故最初說四念住。由四念住了眾境已，於斷惡修善能發起正勤，故於第二說四正斷。由正勤力令相續中，過失損減、功德增盛，於殊勝定方能修習，是故神足說在第三。勝定為依，便令信等與出世法為增上緣，由此五根說為第四。根義既立，能招惡趣惡業煩惱不能屈伏，由此五力說為第五。力義既成，能如實覺四聖諦境無疑慮故，說七覺支在於第六。既如實覺四聖諦境，厭捨生死、欣趣涅槃，故說道支以為第七。於中一一辯其次第，如釋經論，應正思求。今此論中思擇法相，於次第理無勞煩述。今於此中應辯覺分，幾唯無漏、幾有漏耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：初修業位說念住增，謂此位中為息顛倒，由念勢力於身等境自相共相能審了知，壞二種愚，慧用勝故。於煖法位說正斷增，謂此位中見生死過、涅槃功德，遂能勇猛發勤精進，不墜生死、速趣涅槃，勤用勝故。於頂法位說神足增，謂此位中能制心識，趣不退位終不匱乏，信等善根定用勝故。於忍法位說五根增，謂此位中永息惡趣，終不退墮、速入離生，增上義成，根義勝故。世第一位說五力增，謂此位中不為煩惱之所屈伏，力義勝故。雖忍位中亦容如是，然非決定，是故不說。或此位中不為一切餘異生法之所屈伏，故於此位力義偏增。修道位中近菩提位，助覺勝故說覺支增。或此位中斷九品惑，數數覺故，覺支義增。見道位中所有道義皆具足故說道支增，謂尋求依及通往趣二義具故說名為道。見道位中二義最勝，謂見道位聖慧初生，如實尋求諦理勝故。又於此位不起期心，能速疾行往趣勝故，隨數增故。於契經中先七後八，非修次第。有餘於此立次第言：行者最初由慧勢力，於身等境自相共相如實了知導起眾善，如有目者將導眾盲，是故最初說四念住。由四念住了眾境已，於斷惡修善能發起正勤，故於第二說四正斷。由正勤力令相續中，過失損減、功德增盛，於殊勝定方能修習，是故神足說在第三。勝定為依，便令信等與出世法為增上緣，由此五根說為第四。根義既立，能招惡趣惡業煩惱不能屈伏，由此五力說為第五。力義既成，能如實覺四聖諦境無疑慮故，說七覺支在於第六。既如實覺四聖諦境，厭捨生死、欣趣涅槃，故說道支以為第七。於中一一辯其次第，如釋經論，應正思求。今此論中思擇法相，於次第理無勞煩述。今於此中應辯覺分，幾唯無漏、幾有漏耶？頌曰：

七覺八道支， 一向是無漏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺八道支， 一向是無漏；

三四五根力， 皆通於二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三四五根力， 皆通於二種。

論曰：此中七覺、八聖道支唯是無漏，唯於修道見道位中方建立故。謂修道位七覺支增，隣近菩提，謂治有頂，故覺支體一向無漏。一切覺分皆助菩提，唯此獨摽覺支名者，以最隣近菩提果故。由此理趣，證七覺支，應知但依治有頂說，此為上首類治下地，唯於無漏立覺支名。若不許然，寧不通二？或於一切菩提分中，依近菩提立覺支號。道中修道位近菩提、性近菩提，唯是無漏，故無漏修道方立覺支名。見道位中八道支勝，故，此一向無漏性攝。雖正見等亦通有漏，然彼不得聖道支名，聖道支名目無漏故。又諸論者許覺分法，覺支後說定是無漏，若說在前便通二種。既覺支後方說道支，故八道支一向無漏。所餘通二，義准已成。謂覺分中前位增者，彼於後位勢用亦增，後位增者非於前位。故毘婆沙作如是說：從初業位至盡無生，念住常增，乃至廣說。此三十七，何地有幾？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中七覺、八聖道支唯是無漏，唯於修道見道位中方建立故。謂修道位七覺支增，隣近菩提，謂治有頂，故覺支體一向無漏。一切覺分皆助菩提，唯此獨摽覺支名者，以最隣近菩提果故。由此理趣，證七覺支，應知但依治有頂說，此為上首類治下地，唯於無漏立覺支名。若不許然，寧不通二？或於一切菩提分中，依近菩提立覺支號。道中修道位近菩提、性近菩提，唯是無漏，故無漏修道方立覺支名。見道位中八道支勝，故，此一向無漏性攝。雖正見等亦通有漏，然彼不得聖道支名，聖道支名目無漏故。又諸論者許覺分法，覺支後說定是無漏，若說在前便通二種。既覺支後方說道支，故八道支一向無漏。所餘通二，義准已成。謂覺分中前位增者，彼於後位勢用亦增，後位增者非於前位。故毘婆沙作如是說：從初業位至盡無生，念住常增，乃至廣說。此三十七，何地有幾？頌曰：

初靜慮一切， 未至除喜根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初靜慮一切， 未至除喜根，

二靜慮除尋， 三四中除二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二靜慮除尋， 三四中除二，

前三無色地， 除戒前二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前三無色地， 除戒前二種，

於欲界有頂， 除覺及道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於欲界有頂， 除覺及道支。

論曰：初靜慮中具三十七，於未至地除喜覺支，於下地法猶懷疑慮、未能保信故不生喜。又未至定初現前時，未能斷除下地煩惱，後雖已斷而類同前，故起彼時皆無有喜。有說：一切近分地道皆力勵轉，故無喜義。第二靜慮除正思惟，彼靜慮中已無尋故，由契經說彼地無尋，彼上等持轉寂靜故。由此二地各三十六。第三第四靜慮中間，雙除喜尋，各三十五。前三無色除戒三支，并除喜尋，各三十二。欲界有頂除覺道支，無無漏故，各二十二。如是諸地隨其所應，覺分現前少多無定。謂隨位別後必兼前，可一體上義分多種，故有多種俱時起義。唯四念住必不俱生，以約所緣分為四故，尚無二慧俱時而生，況有一時四慧並起？不可一慧約境分多，以若總緣法念住攝，必無一慧於一剎那緣四境生四行相故。由此理趣，初靜慮中總而言之具三十七。然於一念頓現在前，極多但容有三十四。如是未至、第二靜慮，極多但容有三十三。三四中間極三十二，前三無色極二十九。欲界有頂極唯十九，一切皆除三念住故，其中減者隨位應思。何故心王不立覺分？理亦攝在念住等中，彼實攝諸加行善故。然不別立如慧等者，心於雜染清淨分中勢用均平無所偏黨，覺分唯在清淨分中勢用增強，是故不立。有餘師說：覺分多緣諸法共相，心王多分緣自相生，是故不立。有餘復說：修習覺分本為對治一切煩惱，然諸煩惱心所非心，故能治法非心唯所，障治相翻而建立故。有說：覺分輔佐於覺，覺是心所，慧為體故。不可心王輔佐心所，如王不可輔佐於臣，所以心王不立覺分。有餘師說：心導世間於界趣生輪迴無絕，修習覺分為斷生死，由此心王不立覺分。有餘師說：無始時來心為眾多煩惱雜染，馳散諸境、𢤱悷難調，為調伏心修習覺分，非所調伏即是能調，是故心王不立覺分。何緣諸大心所法中，唯立四法為菩提分？實總攝在念住等中，彼實攝諸加行善故。然別建立念定慧者，由此三種順清淨品勢用增強可立覺分，想思觸欲於染分中勢用增強故不別立。於假想觀勝解偏增，覺分唯攝順真實觀，由此勝解非覺分攝。有餘師說：至無學位勝解方增，經但立為無學支故。菩提分法有學位增，由此為因力能引起三菩提故，所以勝解非覺分攝。作意勢力能發動心，令於所緣易脫不定；覺分於境審諦觀察，令心專一與彼相違，是故作意非覺分攝。若爾，寧立尋為覺分？尋於境界雖策發心，而欲令心推求至理，非令於境浮飄易脫，於諦觀察有策發能，說此力能策正見故，由此作意不可例尋。有餘師言：若染若淨初取境位，作意力增說為非理，如理作意至境相續彼勢力微， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：初靜慮中具三十七，於未至地除喜覺支，於下地法猶懷疑慮、未能保信故不生喜。又未至定初現前時，未能斷除下地煩惱，後雖已斷而類同前，故起彼時皆無有喜。有說：一切近分地道皆力勵轉，故無喜義。第二靜慮除正思惟，彼靜慮中已無尋故，由契經說彼地無尋，彼上等持轉寂靜故。由此二地各三十六。第三第四靜慮中間，雙除喜尋，各三十五。前三無色除戒三支，并除喜尋，各三十二。欲界有頂除覺道支，無無漏故，各二十二。如是諸地隨其所應，覺分現前少多無定。謂隨位別後必兼前，可一體上義分多種，故有多種俱時起義。唯四念住必不俱生，以約所緣分為四故，尚無二慧俱時而生，況有一時四慧並起？不可一慧約境分多，以若總緣法念住攝，必無一慧於一剎那緣四境生四行相故。由此理趣，初靜慮中總而言之具三十七。然於一念頓現在前，極多但容有三十四。如是未至、第二靜慮，極多但容有三十三。三四中間極三十二，前三無色極二十九。欲界有頂極唯十九，一切皆除三念住故，其中減者隨位應思。何故心王不立覺分？理亦攝在念住等中，彼實攝諸加行善故。然不別立如慧等者，心於雜染清淨分中勢用均平無所偏黨，覺分唯在清淨分中勢用增強，是故不立。有餘師說：覺分多緣諸法共相，心王多分緣自相生，是故不立。有餘復說：修習覺分本為對治一切煩惱，然諸煩惱心所非心，故能治法非心唯所，障治相翻而建立故。有說：覺分輔佐於覺，覺是心所，慧為體故。不可心王輔佐心所，如王不可輔佐於臣，所以心王不立覺分。有餘師說：心導世間於界趣生輪迴無絕，修習覺分為斷生死，由此心王不立覺分。有餘師說：無始時來心為眾多煩惱雜染，馳散諸境、𢤱悷難調，為調伏心修習覺分，非所調伏即是能調，是故心王不立覺分。何緣諸大心所法中，唯立四法為菩提分？實總攝在念住等中，彼實攝諸加行善故。然別建立念定慧者，由此三種順清淨品勢用增強可立覺分，想思觸欲於染分中勢用增強故不別立。於假想觀勝解偏增，覺分唯攝順真實觀，由此勝解非覺分攝。有餘師說：至無學位勝解方增，經但立為無學支故。菩提分法有學位增，由此為因力能引起三菩提故，所以勝解非覺分攝。作意勢力能發動心，令於所緣易脫不定；覺分於境審諦觀察，令心專一與彼相違，是故作意非覺分攝。若爾，寧立尋為覺分？尋於境界雖策發心，而欲令心推求至理，非令於境浮飄易脫，於諦觀察有策發能，說此力能策正見故，由此作意不可例尋。有餘師言：若染若淨初取境位，作意力增說為非理，如理作意至境相續彼勢力微，

故不立為煩惱覺分，煩惱覺分要於至境相續位中方增盛故。受於雜染清淨分中勢用俱增故立覺分，由此流轉緣起支中立為受支，及於還滅菩提分中立喜覺支。有餘師說：受於雜染雖是增上，而與淨品作饒益事亦有功能，如旃荼羅性雖鄙劣，能與豪族作饒益事，故於靜慮為饒益支，菩提分中立覺支號。何緣三受皆通無漏，覺分唯喜非餘二耶，覺分所為行相猛利，樂、捨行相遲鈍故非。有餘師言：樂捨二受為輕安、樂、行捨所覆，相不明了是故不立。何緣大善心所法中唯立四法為菩提分？實亦總是念住等攝，彼實總攝加行善故。然別立信、勤、安、捨者，由此四種順覺強故。如何此四順覺用強？發趣菩提信為上首，將修眾行信為初基，清淨果因以信為本，若無信者修趣不成，故立信根以為覺分。有餘師說：如清水珠置濁水中水便澄潔，令諸有目鑒眾色像。如是以信置心品中，能令俱生心品澄淨，由此能見四聖諦理，漸次增長成三菩提，故信最應立為覺分。勤於眾行遍能策發，令其速趣三乘菩提，若無正勤雖已發趣，中間懈廢終無所成，是故立勤以為覺分。有餘師說：無始時來所以不能見四聖諦，都由懈怠不樂聽聞、如理思惟四聖諦理，勤能治彼令樂聽聞、如理思惟四諦理故，能見四諦速證菩提，故勤亦應立為覺分。輕安息務令心調適，行捨正直令心平等，故能增長諸出世行，令其速趣三乘菩提，故立安、捨以為覺分。有餘師說：無始時來惛掉亂心不見諦理，由此不證三乘菩提。輕安捨惛、行捨止掉，由斯見諦速趣菩提，故此亦應立為覺分。若爾，慚愧自性善攝，於眾善品得白法名，亦應立為菩提分法？彼不應立，以無慚愧唯與一切惡心相應，於散戒中為勝障礙，於見諦理為障力微。與彼相違名為慚愧，自性善攝得白法名，雖於散戒有勝功力，而於定善為助力微。菩提分中取順定善助覺諦理，故彼不立。若爾，應立無貪無瞋？彼是善根，自性善故亦不應立。以諸貪瞋六識相應，遍通五部是隨眠性，發麁惡業為勝加行斷滅善根，障散善強、違見諦劣，翻彼故立無貪無瞋，得善根名，自性善攝。於散善業功力雖強，助定善中勢用微劣，菩提分法取順定善助覺諦理，故彼不立。若爾，不放逸應立為覺分，不放逸故眾行皆成，佛每勸令修不放逸。亦不應立，於散位中放逸令心馳散五欲，能違施等散善用強，非定位中此障用勝。翻對彼故立不放逸，但於五欲能防護心，令不馳散專修施等，故於散善力用雖強，助定善中勢用微劣，菩提分法取順定善助覺諦理，故彼不立。若爾，不害應立覺分，害能逼惱無量有情墮三惡道，彼能治故。亦不應立，害緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故不立為煩惱覺分，煩惱覺分要於至境相續位中方增盛故。受於雜染清淨分中勢用俱增故立覺分，由此流轉緣起支中立為受支，及於還滅菩提分中立喜覺支。有餘師說：受於雜染雖是增上，而與淨品作饒益事亦有功能，如旃荼羅性雖鄙劣，能與豪族作饒益事，故於靜慮為饒益支，菩提分中立覺支號。何緣三受皆通無漏，覺分唯喜非餘二耶，覺分所為行相猛利，樂、捨行相遲鈍故非。有餘師言：樂捨二受為輕安、樂、行捨所覆，相不明了是故不立。何緣大善心所法中唯立四法為菩提分？實亦總是念住等攝，彼實總攝加行善故。然別立信、勤、安、捨者，由此四種順覺強故。如何此四順覺用強？發趣菩提信為上首，將修眾行信為初基，清淨果因以信為本，若無信者修趣不成，故立信根以為覺分。有餘師說：如清水珠置濁水中水便澄潔，令諸有目鑒眾色像。如是以信置心品中，能令俱生心品澄淨，由此能見四聖諦理，漸次增長成三菩提，故信最應立為覺分。勤於眾行遍能策發，令其速趣三乘菩提，若無正勤雖已發趣，中間懈廢終無所成，是故立勤以為覺分。有餘師說：無始時來所以不能見四聖諦，都由懈怠不樂聽聞、如理思惟四聖諦理，勤能治彼令樂聽聞、如理思惟四諦理故，能見四諦速證菩提，故勤亦應立為覺分。輕安息務令心調適，行捨正直令心平等，故能增長諸出世行，令其速趣三乘菩提，故立安、捨以為覺分。有餘師說：無始時來惛掉亂心不見諦理，由此不證三乘菩提。輕安捨惛、行捨止掉，由斯見諦速趣菩提，故此亦應立為覺分。若爾，慚愧自性善攝，於眾善品得白法名，亦應立為菩提分法？彼不應立，以無慚愧唯與一切惡心相應，於散戒中為勝障礙，於見諦理為障力微。與彼相違名為慚愧，自性善攝得白法名，雖於散戒有勝功力，而於定善為助力微。菩提分中取順定善助覺諦理，故彼不立。若爾，應立無貪無瞋？彼是善根，自性善故亦不應立。以諸貪瞋六識相應，遍通五部是隨眠性，發麁惡業為勝加行斷滅善根，障散善強、違見諦劣，翻彼故立無貪無瞋，得善根名，自性善攝。於散善業功力雖強，助定善中勢用微劣，菩提分法取順定善助覺諦理，故彼不立。若爾，不放逸應立為覺分，不放逸故眾行皆成，佛每勸令修不放逸。亦不應立，於散位中放逸令心馳散五欲，能違施等散善用強，非定位中此障用勝。翻對彼故立不放逸，但於五欲能防護心，令不馳散專修施等，故於散善力用雖強，助定善中勢用微劣，菩提分法取順定善助覺諦理，故彼不立。若爾，不害應立覺分，害能逼惱無量有情墮三惡道，彼能治故。亦不應立，害緣

事生惱諸有情，障修散善。不害翻此，助定力微，故亦不應立為覺分。有餘師說：大善法中若所治強、自性勝者，立為覺分，餘則不然。所治強者，謂與一切染心相應。自性勝者，謂助見諦，如先所說。信、勤、安、捨具足二義，慚愧等六無具二者。謂慚等五，二義並無。不放逸一種，唯闕自性勝。何緣欣厭非覺分耶？理實亦是念住等攝，彼實總攝加行善故。然不別立為覺分者，由此二種行相相違，俱不遍緣四聖諦境，無一地位容恒現前，心品陜少是故不立。有餘師說：夫欣厭者，由慧觀境勢力引生覺分，謂能順生覺慧。義相違故，不應別立。何緣尋伺二種皆容有加行善及有無漏，而於覺分一是一非，實亦俱通，義如前說。然別立尋不立伺者，尋於聖道策正見強，由彼起時行相猛利，尋求諦理有助見能，立為道支。伺則不爾，以行相起極微劣故。有餘師說：二俱行時，尋行相麁映蔽於伺，唯伺起位行相轉微，故覺分中不別立伺。策發正見自有正勤，何更立尋以為覺分？勤策正見有異於尋，故道支中應並建立。謂勤策彼令速進修，尋力策令速觀聖諦。何緣表業不立覺分？覺分唯是順定善法，心俱無表有勝順能，表業不然，是故不立。何緣不立不相應行以為覺分？彼於助覺無別勝能，不相應故，非如無表雖不相應，而於道輪有為轂用，故於覺分不別建立。有餘師說：二無心定能滅心故與覺相違，四相及得於所相成有遷成用，此於染淨起用平等，菩提分法順淨用增，故不別立。何緣不立信為覺及道支？初發趣時信用增上，已入聖位立覺道支，信於爾時勢用微劣，故不立在覺道支中。何緣於覺支立喜、輕安、捨，非亦立彼在道支中？彼偏順覺，不順道故。云何順覺？且修道中地地各修九品勝覺，如如於諦數數覺悟，如是如是發生勝喜，由生勝喜復樂觀諦。如人掘地獲寶生喜，由生喜故復樂更掘。故喜於覺隨順力增，要由輕安息諸事務，及由捨力令心平等，方能於境審諦覺察，故立安捨在覺支中。云何此三不順於道？速疾運轉是聖道義，此於速運少有相違，並能令心安隱住故。何緣於道立尋戒支，於覺支中非亦立彼？彼偏順道、不順覺故。云何順道？且見道中尋策正見，令於上下八諦境中速疾觀察；戒能為轂成見道輪，令於諦中速疾迴轉，故尋及戒俱立道支。此復云何不順於覺？且尋於諦不寂靜轉，於聖諦理尋求相故；覺已見諦安靜而轉，故尋於覺少有相違，覺是相應有所緣境所依行相。戒此相違，故於覺支不建立彼。通運名道，不可為例。何緣覺分不攝聖種？分別論者許覺分攝，故彼宗建立四十一覺分。我許攝在念住等中而不立為別覺分 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事生惱諸有情，障修散善。不害翻此，助定力微，故亦不應立為覺分。有餘師說：大善法中若所治強、自性勝者，立為覺分，餘則不然。所治強者，謂與一切染心相應。自性勝者，謂助見諦，如先所說。信、勤、安、捨具足二義，慚愧等六無具二者。謂慚等五，二義並無。不放逸一種，唯闕自性勝。何緣欣厭非覺分耶？理實亦是念住等攝，彼實總攝加行善故。然不別立為覺分者，由此二種行相相違，俱不遍緣四聖諦境，無一地位容恒現前，心品陜少是故不立。有餘師說：夫欣厭者，由慧觀境勢力引生覺分，謂能順生覺慧。義相違故，不應別立。何緣尋伺二種皆容有加行善及有無漏，而於覺分一是一非，實亦俱通，義如前說。然別立尋不立伺者，尋於聖道策正見強，由彼起時行相猛利，尋求諦理有助見能，立為道支。伺則不爾，以行相起極微劣故。有餘師說：二俱行時，尋行相麁映蔽於伺，唯伺起位行相轉微，故覺分中不別立伺。策發正見自有正勤，何更立尋以為覺分？勤策正見有異於尋，故道支中應並建立。謂勤策彼令速進修，尋力策令速觀聖諦。何緣表業不立覺分？覺分唯是順定善法，心俱無表有勝順能，表業不然，是故不立。何緣不立不相應行以為覺分？彼於助覺無別勝能，不相應故，非如無表雖不相應，而於道輪有為轂用，故於覺分不別建立。有餘師說：二無心定能滅心故與覺相違，四相及得於所相成有遷成用，此於染淨起用平等，菩提分法順淨用增，故不別立。何緣不立信為覺及道支？初發趣時信用增上，已入聖位立覺道支，信於爾時勢用微劣，故不立在覺道支中。何緣於覺支立喜、輕安、捨，非亦立彼在道支中？彼偏順覺，不順道故。云何順覺？且修道中地地各修九品勝覺，如如於諦數數覺悟，如是如是發生勝喜，由生勝喜復樂觀諦。如人掘地獲寶生喜，由生喜故復樂更掘。故喜於覺隨順力增，要由輕安息諸事務，及由捨力令心平等，方能於境審諦覺察，故立安捨在覺支中。云何此三不順於道？速疾運轉是聖道義，此於速運少有相違，並能令心安隱住故。何緣於道立尋戒支，於覺支中非亦立彼？彼偏順道、不順覺故。云何順道？且見道中尋策正見，令於上下八諦境中速疾觀察；戒能為轂成見道輪，令於諦中速疾迴轉，故尋及戒俱立道支。此復云何不順於覺？且尋於諦不寂靜轉，於聖諦理尋求相故；覺已見諦安靜而轉，故尋於覺少有相違，覺是相應有所緣境所依行相。戒此相違，故於覺支不建立彼。通運名道，不可為例。何緣覺分不攝聖種？分別論者許覺分攝，故彼宗建立四十一覺分。我許攝在念住等中而不立為別覺分

者，以諸覺分在家出家俱能受行及有欣樂，聖種唯有諸出家人受行欣樂，在家有樂必無受行，故不別立。有餘師說：若許聖種總是無貪，如前已釋。若許第四體即是勤，在覺分中無勞徵難。何緣證淨非覺分攝？實亦攝在念住等中，而不立為別覺分者，以諸覺分進修義增，數習方能證菩提故；四種證淨證得義增，見聖諦時漸頓得故，由此證淨非覺分攝。有餘師說：此即信戒，隨應亦在覺分中攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，以諸覺分在家出家俱能受行及有欣樂，聖種唯有諸出家人受行欣樂，在家有樂必無受行，故不別立。有餘師說：若許聖種總是無貪，如前已釋。若許第四體即是勤，在覺分中無勞徵難。何緣證淨非覺分攝？實亦攝在念住等中，而不立為別覺分者，以諸覺分進修義增，數習方能證菩提故；四種證淨證得義增，見聖諦時漸頓得故，由此證淨非覺分攝。有餘師說：此即信戒，隨應亦在覺分中攝。