阿毘達磨順正理論卷第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第七十

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第六之十四

復以何緣，諸阿羅漢等離有頂染同不受後生？然於其中有於煩惱證不生法，而非一切。有說由根有差別故。此釋非理，以契經說退不退法根品同故，如說五根增上猛利極圓滿故名俱解脫。然有俱解脫是退種性故，非根勝故證惑不生。若爾，由何種性別故，六種種性唯應果有，餘亦有耶？修習練根唯無學位，餘位亦有。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何緣，諸阿羅漢等離有頂染同不受後生？然於其中有於煩惱證不生法，而非一切。有說由根有差別故。此釋非理，以契經說退不退法根品同故，如說五根增上猛利極圓滿故名俱解脫。然有俱解脫是退種性故，非根勝故證惑不生。若爾，由何種性別故，六種種性唯應果有，餘亦有耶？修習練根唯無學位，餘位亦有。頌曰：

學異生亦六， 練根非見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學異生亦六， 練根非見道。

論曰：有學異生種性亦六，六種應果彼為先故，由所安住種性差別，故有斷惑後生不生。定於何時於所斷惑證不生法？謂得能止此類煩惱殊勝道時。若爾，此不生應是擇滅，非非擇滅。若是非擇滅，則非擇滅應是道果，如是便與聖教相違。如說：云何非果法？謂非擇滅及虛空。無此不生成擇滅失，以勝道轉非為此故，既非所為故非道果。謂勝道轉為證擇滅，非非擇滅，故道轉時所證不生不名道果。如然燈者本為破闇非為盡油，而燈生時非唯破闇亦令油盡，然此油盡非本所為，是故不說名然燈果。此亦應然，故無有失。故勝種性勝道生時亦證不生，然非道果。今詳由道所證不生，定不由根，應皆得故，但由殊勝種性力得，故不動者惑必不生。前說無學退法有三，一增進根、二退住學、三住自位而般涅槃。思等四隨應有四五六七，非唯無學有增進根，有學異生亦有此義，唯非見道能修練根，此位無容起加行故。謂見道位速疾運轉，無暇於中更修餘事，唯於信解異生位中能修練根，如無學位。如說不動退現法樂，如何不動法亦許有退義？無相違過。所以者何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有學異生種性亦六，六種應果彼為先故，由所安住種性差別，故有斷惑後生不生。定於何時於所斷惑證不生法？謂得能止此類煩惱殊勝道時。若爾，此不生應是擇滅，非非擇滅。若是非擇滅，則非擇滅應是道果，如是便與聖教相違。如說：云何非果法？謂非擇滅及虛空。無此不生成擇滅失，以勝道轉非為此故，既非所為故非道果。謂勝道轉為證擇滅，非非擇滅，故道轉時所證不生不名道果。如然燈者本為破闇非為盡油，而燈生時非唯破闇亦令油盡，然此油盡非本所為，是故不說名然燈果。此亦應然，故無有失。故勝種性勝道生時亦證不生，然非道果。今詳由道所證不生，定不由根，應皆得故，但由殊勝種性力得，故不動者惑必不生。前說無學退法有三，一增進根、二退住學、三住自位而般涅槃。思等四隨應有四五六七，非唯無學有增進根，有學異生亦有此義，唯非見道能修練根，此位無容起加行故。謂見道位速疾運轉，無暇於中更修餘事，唯於信解異生位中能修練根，如無學位。如說不動退現法樂，如何不動法亦許有退義？無相違過。所以者何？頌曰：

應知退有三， 已未得受用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知退有三， 已未得受用，

佛唯有最後， 利中後鈍三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛唯有最後， 利中後鈍三。

論曰：應知諸退總有三種，一已得退，謂退已得殊勝功德；二未得退，謂未能得應得功德；三受用退，謂諸已得殊勝功德不現在前。三中前二非得為體，第三唯彼不現在前。此三退中，世尊唯有一受用退，以有決定所作事業牽引其心，雖有所餘無量希有不共佛法無暇起故。除佛世尊，餘不動法具有未得及受用退。謂於殊勝無諍定等應得功德未能得故，有未得退；有餘事業牽引其心，已得功德無暇起故，有受用退。餘五種性容具有三，亦容退失已得德故。約受用退，說不動法退現法樂，無相違過。經主於此作如是言：約無退宗，不應為難：如何不動退現法樂？非約靜慮退不退故。經說動法及不動法，一切應果無漏解脫，皆名不動心解脫故。然於靜慮起自在中可有退者名為退法，不可退者名不退法。如是思等，如理應思。若爾，不退、安住、不動有何差別？皆於靜慮起自在中無退失故。非練根得名為不退，練根所得名為不動，此二所起殊勝等至，設遇退緣亦無退理。安住法者但於已住諸勝德中能無退失，不能更引餘勝德生。設復引生，從彼可退，是不退等三種差別，如是建立阿羅漢果退不退等差別不成。且約退失現法樂住，起自在性建立退法，如前種種推徵已破不退等三有相雜失。且依彼執，不退、安住二聖者相應無差別，許二俱非練根得故，已得勝德俱無退故，未得勝德俱能起故。雖言安住新起勝德可有退理異於不退，而安住名不依彼立，安住名顯離進退故。又彼宗許安住利根，寧言有退新起勝德？若許有退，應名退法。彼宗退法亦非全退，全退便應起煩惱故。所言不動由練根得，異不退法，理亦不成，以彼所宗於現法樂怖失自在故修練根，練所得根為退不退？若許有退應名退法，以彼自說若於靜慮退失自在名退法故。若許不退，如由退力立退法名，如是亦應由不退力名為不退。是則不動與不退同，如何於中固立差別？若謂本性是利根者名不退法，後修練根方成利者名不動法，為顯此別建立二名。是則應同安住堪達，彼許安住本性利根，非練根得，同無退故。雖言不退能新引起殊勝功德與安住異，理亦不然，不約新起殊勝功德立不退故。謂彼所宗言此種性於新勝德若起不起，性利根故，於現法樂不失自在是不退相。安住亦然，故應無別。堪能達故，得堪達名，彼宗不言從此種性更至別類無漏解脫，定應但許練有漏根則定依先退法種性修練根行轉名堪達，是則堪達亦練根成。此所成根為退不退？若許有退應名退法，若無退失應名不動，俱練根得並不退故。又不應說練有漏根得究竟時名不動法，由此不動法是應果性故，非阿羅漢為於少 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：應知諸退總有三種，一已得退，謂退已得殊勝功德；二未得退，謂未能得應得功德；三受用退，謂諸已得殊勝功德不現在前。三中前二非得為體，第三唯彼不現在前。此三退中，世尊唯有一受用退，以有決定所作事業牽引其心，雖有所餘無量希有不共佛法無暇起故。除佛世尊，餘不動法具有未得及受用退。謂於殊勝無諍定等應得功德未能得故，有未得退；有餘事業牽引其心，已得功德無暇起故，有受用退。餘五種性容具有三，亦容退失已得德故。約受用退，說不動法退現法樂，無相違過。經主於此作如是言：約無退宗，不應為難：如何不動退現法樂？非約靜慮退不退故。經說動法及不動法，一切應果無漏解脫，皆名不動心解脫故。然於靜慮起自在中可有退者名為退法，不可退者名不退法。如是思等，如理應思。若爾，不退、安住、不動有何差別？皆於靜慮起自在中無退失故。非練根得名為不退，練根所得名為不動，此二所起殊勝等至，設遇退緣亦無退理。安住法者但於已住諸勝德中能無退失，不能更引餘勝德生。設復引生，從彼可退，是不退等三種差別，如是建立阿羅漢果退不退等差別不成。且約退失現法樂住，起自在性建立退法，如前種種推徵已破不退等三有相雜失。且依彼執，不退、安住二聖者相應無差別，許二俱非練根得故，已得勝德俱無退故，未得勝德俱能起故。雖言安住新起勝德可有退理異於不退，而安住名不依彼立，安住名顯離進退故。又彼宗許安住利根，寧言有退新起勝德？若許有退，應名退法。彼宗退法亦非全退，全退便應起煩惱故。所言不動由練根得，異不退法，理亦不成，以彼所宗於現法樂怖失自在故修練根，練所得根為退不退？若許有退應名退法，以彼自說若於靜慮退失自在名退法故。若許不退，如由退力立退法名，如是亦應由不退力名為不退。是則不動與不退同，如何於中固立差別？若謂本性是利根者名不退法，後修練根方成利者名不動法，為顯此別建立二名。是則應同安住堪達，彼許安住本性利根，非練根得，同無退故。雖言不退能新引起殊勝功德與安住異，理亦不然，不約新起殊勝功德立不退故。謂彼所宗言此種性於新勝德若起不起，性利根故，於現法樂不失自在是不退相。安住亦然，故應無別。堪能達故，得堪達名，彼宗不言從此種性更至別類無漏解脫，定應但許練有漏根則定依先退法種性修練根行轉名堪達，是則堪達亦練根成。此所成根為退不退？若許有退應名退法，若無退失應名不動，俱練根得並不退故。又不應說練有漏根得究竟時名不動法，由此不動法是應果性故，非阿羅漢為於少

劣暫現法樂得自在故，起大加行修習練根，展轉修令至不動法。是故經主但述己情，不可依憑。趣聖教理，唯有對法正理可憑，悟阿羅漢退等差別。謂就應果身中所成無漏功德有勝劣異，建立六種種性差別。諸阿羅漢為得後後轉勝轉增無漏功德，起大加行修習練根，致大劬勞可有斯理，非為世俗如腐爛屍易壞難成下劣功德暫時現起設大劬勞，故彼所宗不可依據。諸阿羅漢既許退果，為更生不？彼於退位帶惑命終，應更受生。諸住果時所不作事，退時作不？彼既起惑，應有更為果相違事。無如是過。所以者何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劣暫現法樂得自在故，起大加行修習練根，展轉修令至不動法。是故經主但述己情，不可依憑。趣聖教理，唯有對法正理可憑，悟阿羅漢退等差別。謂就應果身中所成無漏功德有勝劣異，建立六種種性差別。諸阿羅漢為得後後轉勝轉增無漏功德，起大加行修習練根，致大劬勞可有斯理，非為世俗如腐爛屍易壞難成下劣功德暫時現起設大劬勞，故彼所宗不可依據。諸阿羅漢既許退果，為更生不？彼於退位帶惑命終，應更受生。諸住果時所不作事，退時作不？彼既起惑，應有更為果相違事。無如是過。所以者何？頌曰：

一切從果退， 必得不命終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切從果退， 必得不命終，

住果所不為， 暫增故不作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住果所不為， 暫增故不作。

論曰：無從果退中間命終，退已須臾必還得故。若有壽量將臨盡者，必無退理，無失念故。要有餘壽方有退理，退已不久必還證得。如契經說：苾芻當知，如是多聞諸聖弟子，退失正念速復還能，令所退起盡沒滅離。若謂不然，修梵行果應非安隱可委信處。又住果位所不應為違果事業，由暫增故雖暫失念煩惱現行，如住果時必無作理。如高族者暫失位時，不等凡庸造鄙下業。又誰有退、誰無退耶？修不淨觀入聖道者容有退失，修持息念入聖道者必無退失。尊重止觀無貪癡增，如次應知有退無退。何界何趣容有退耶？唯欲界人三洲有退，六欲天處得聖果者，有說利根故無有退，以有勝智能制伏心，令背妙境入聖道故。有說退者由闕資緣，或所依身不平等故。六欲天處二事並無，雖有鈍根隨信行性，生彼得聖亦無退理。諸有退者為起惑退、為先退已惑方現前？或有欲令由起惑退，《品類足論》當云何通？如彼論說：欲貪隨眠由三處起，一欲貪隨眠未斷遍知故、二順彼纏法正現在前故、三於彼正起非理作意故，乃至廣說。無相違失。所以者何？煩惱現前略有二種，已斷、未斷有差別故，此中偏說未斷起者。又煩惱起略有二門，染、不染心無間起故，此中偏說染無間者。或煩惱起總有三緣，然煩惱生所藉不定，或有唯藉境界力生、或藉境因或兼加行，此約具者故說由三。或起惑時三緣必具，非理作意正起現前，所斷隨眠必還成故。何心無間起惑退耶？且從無學起惑退者，若起色纏無色纏退，唯從自地順退分定相應善心無間而起，非住欲界有上地攝無覆無記心現在前，唯除通果心，然無從彼退。豈不順退分各於自地離染時捨，如何無學者未退起惑？彼心現前，理實如是。然順住分品類有三，一少順退、二少順進、三守自住。前言自地順退分定，即順住分中少分順退者，少順退故得順退名。然此定心與守自位多相涉故，順住分攝。諸有未失順退分者，彼心無間煩惱現前，若捨彼心從順住攝，少順退者起煩惱退，故於文義無所相違。若起欲纏而退失者，從自地善無覆無記二心無間皆容現前。諸從學位起惑退者，起色無色煩惱退時，若先全離此地染者，唯從此地順退分定相應善心無間而起；若未全離此地染者，從此地攝善及染污二心無間皆容現前。起欲界纏而退失者，若先全離欲界繫染，從自地善、無覆無記二心無間皆容現前；若未全離欲界染者，從欲善、染、無覆無記三心無間皆容現前。若未現前獲得清淨，靜慮無色必無能起色無色纏退失所得，彼惑從彼無間起故，但起欲纏退失所得。若現前得清淨靜慮，猶未現前得淨無色，必無能起無色纏退 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無從果退中間命終，退已須臾必還得故。若有壽量將臨盡者，必無退理，無失念故。要有餘壽方有退理，退已不久必還證得。如契經說：苾芻當知，如是多聞諸聖弟子，退失正念速復還能，令所退起盡沒滅離。若謂不然，修梵行果應非安隱可委信處。又住果位所不應為違果事業，由暫增故雖暫失念煩惱現行，如住果時必無作理。如高族者暫失位時，不等凡庸造鄙下業。又誰有退、誰無退耶？修不淨觀入聖道者容有退失，修持息念入聖道者必無退失。尊重止觀無貪癡增，如次應知有退無退。何界何趣容有退耶？唯欲界人三洲有退，六欲天處得聖果者，有說利根故無有退，以有勝智能制伏心，令背妙境入聖道故。有說退者由闕資緣，或所依身不平等故。六欲天處二事並無，雖有鈍根隨信行性，生彼得聖亦無退理。諸有退者為起惑退、為先退已惑方現前？或有欲令由起惑退，《品類足論》當云何通？如彼論說：欲貪隨眠由三處起，一欲貪隨眠未斷遍知故、二順彼纏法正現在前故、三於彼正起非理作意故，乃至廣說。無相違失。所以者何？煩惱現前略有二種，已斷、未斷有差別故，此中偏說未斷起者。又煩惱起略有二門，染、不染心無間起故，此中偏說染無間者。或煩惱起總有三緣，然煩惱生所藉不定，或有唯藉境界力生、或藉境因或兼加行，此約具者故說由三。或起惑時三緣必具，非理作意正起現前，所斷隨眠必還成故。何心無間起惑退耶？且從無學起惑退者，若起色纏無色纏退，唯從自地順退分定相應善心無間而起，非住欲界有上地攝無覆無記心現在前，唯除通果心，然無從彼退。豈不順退分各於自地離染時捨，如何無學者未退起惑？彼心現前，理實如是。然順住分品類有三，一少順退、二少順進、三守自住。前言自地順退分定，即順住分中少分順退者，少順退故得順退名。然此定心與守自位多相涉故，順住分攝。諸有未失順退分者，彼心無間煩惱現前，若捨彼心從順住攝，少順退者起煩惱退，故於文義無所相違。若起欲纏而退失者，從自地善無覆無記二心無間皆容現前。諸從學位起惑退者，起色無色煩惱退時，若先全離此地染者，唯從此地順退分定相應善心無間而起；若未全離此地染者，從此地攝善及染污二心無間皆容現前。起欲界纏而退失者，若先全離欲界繫染，從自地善、無覆無記二心無間皆容現前；若未全離欲界染者，從欲善、染、無覆無記三心無間皆容現前。若未現前獲得清淨，靜慮無色必無能起色無色纏退失所得，彼惑從彼無間起故，但起欲纏退失所得。若現前得清淨靜慮，猶未現前得淨無色，必無能起無色纏退

，起欲色纏退失所得。若已現前獲得清淨靜慮無色，通起欲色無色界纏退失所得。諸有退失先所得時，若起上纏現在前退，不失下善不成下惑。若起下纏現在前退，定失上善定成上惑。復有欲令要先退已，後時對境惑方現前，《施設足論》當云何釋？如彼論說：無色三纏一一現起，退無色盡住色盡中。《識身足論》復云何釋？如彼論說：無色界繫染心現前，捨無學善、續有學善，退無學心、住有學心。此俱不相違，依覺時說故。謂先雖退而未覺知，後起惑時方自覺退。如有先誦四阿笈摩，中廢多時雖忘不覺，後誦不得方自知忘。此亦應然，故無違失。住何心退後起惑耶？住欲界中無覆無記威儀、工巧、異熟生心，退已後時方能起惑。然此欲界繫無覆無記心，或有總違三界煩惱此心正起，無有退得三界惑義。或有但違欲色煩惱此心正起，容有退得無色惑義。或有但違欲界煩惱此心正起，容有退得二界惑義。或有不違三界煩惱此心正起，容有退得三界惑義。一切退已隨其所應起惑前心，皆如上說。於此二說，前說為善。如上所言，有練根得，今應思擇諸聖練根有幾無間、幾解脫道？用有漏道、為無漏耶？依何身、依何地？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，起欲色纏退失所得。若已現前獲得清淨靜慮無色，通起欲色無色界纏退失所得。諸有退失先所得時，若起上纏現在前退，不失下善不成下惑。若起下纏現在前退，定失上善定成上惑。復有欲令要先退已，後時對境惑方現前，《施設足論》當云何釋？如彼論說：無色三纏一一現起，退無色盡住色盡中。《識身足論》復云何釋？如彼論說：無色界繫染心現前，捨無學善、續有學善，退無學心、住有學心。此俱不相違，依覺時說故。謂先雖退而未覺知，後起惑時方自覺退。如有先誦四阿笈摩，中廢多時雖忘不覺，後誦不得方自知忘。此亦應然，故無違失。住何心退後起惑耶？住欲界中無覆無記威儀、工巧、異熟生心，退已後時方能起惑。然此欲界繫無覆無記心，或有總違三界煩惱此心正起，無有退得三界惑義。或有但違欲色煩惱此心正起，容有退得無色惑義。或有但違欲界煩惱此心正起，容有退得二界惑義。或有不違三界煩惱此心正起，容有退得三界惑義。一切退已隨其所應起惑前心，皆如上說。於此二說，前說為善。如上所言，有練根得，今應思擇諸聖練根有幾無間、幾解脫道？用有漏道、為無漏耶？依何身、依何地？頌曰：

練根無學位， 九無間解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 練根無學位， 九無間解脫，

久習故學一， 無漏依人三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久習故學一， 無漏依人三。

無學依九地， 有學但依六， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學依九地， 有學但依六，

捨果勝果道， 唯得果道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨果勝果道， 唯得果道故。

論曰：求勝種性修練根者，無學位中轉一一性，各九無間、九解脫道，如得應果。所以者何？彼鈍根性由久串習，非少功力可能令轉，學無學道所成堅故。有學位中轉一一性，各一無間、一解脫道，如得初果，非久習故。彼加行道，諸位各一。學無學位修練根時，皆漸次修後後種性，得勝種性方捨前劣。故諸無學修練根時，加行、無間、前八解脫，如應皆是退法等收，第九解脫是思法等。諸有學者修練根時，加行、無間是退等攝，解脫道時名思法等。我所承稟諸大論師，咸言練根皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行，故學位中修練根者正為遮遣見惑所發，無學位中修練根者正為遮遣修惑所發。如如斷彼能發惑時，所起無間、解脫多少如是。如是斷彼所發無知現行道數亦爾，是故無學修練根時用九無間、九解脫道，學位練根二道各一。然見修惑所發無知，隨所障殊有多品類，故轉退等成思等時，諸道現前各有所遣，由此無有超得勝性。有餘師說：一切練根皆一加行、無間解脫。前說為善，理如前故。如是無間及解脫道，一切唯是無漏性攝，聖者必無用有漏道而轉根理，以世俗法體非增上無堪能故。一切加行皆通二種，如是所說但據現行，兼未來修復有差別。謂無學位修練根時，加行未來亦通修二，九無間道及八解脫，未來所修亦唯無漏，第九解脫未來修二，兼修三界所有功德，與初盡智所修同故。若有學位修練根時，加行未來亦通修二，無間、解脫未來所修亦唯無漏，如得初果。若爾，豈不廣論相違？如廣論言：從信解性修練根行得見至時，十四化心爾時亦得。寧不許學解脫道中亦於未來修有漏道？此無違失。所以者何？彼論但依得俱生說，如下地道現在前時，上地化心亦說為得。謂如已離三靜慮染，依初靜慮入見諦者，亦說彼得四定化心。然理不應由下見道現在前故修上地法，彼文但依見道與彼得俱生說，此亦應然。有餘師言：諸未來法有得得故即說名修，既彼得俱，寧不修彼？故諸有學修練根時，解脫道中亦修有漏，然非一切皆能通修。謂若預流未趣後果修練根行，解脫道中如得果時唯修無漏，由見道得一來、不還未趣後時，應知亦爾。分離有頂中間練根，解脫所修亦唯無漏。餘有學位修練根時，解脫所修皆通二種。前說為善。所以者何？非彼得俱皆名修彼，勿一切法能修一切。又有學位修練根時，正為遮遣見惑所發，與斷見惑道數既同，如何所修異見道果？若餘趣後中間練根解脫道中亦修有漏，無間道位何不許然？如離染時二道等故。然無學位修練根時，道數所修如斷有頂。若有學位修練根時，道數所修如斷上界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：求勝種性修練根者，無學位中轉一一性，各九無間、九解脫道，如得應果。所以者何？彼鈍根性由久串習，非少功力可能令轉，學無學道所成堅故。有學位中轉一一性，各一無間、一解脫道，如得初果，非久習故。彼加行道，諸位各一。學無學位修練根時，皆漸次修後後種性，得勝種性方捨前劣。故諸無學修練根時，加行、無間、前八解脫，如應皆是退法等收，第九解脫是思法等。諸有學者修練根時，加行、無間是退等攝，解脫道時名思法等。我所承稟諸大論師，咸言練根皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行，故學位中修練根者正為遮遣見惑所發，無學位中修練根者正為遮遣修惑所發。如如斷彼能發惑時，所起無間、解脫多少如是。如是斷彼所發無知現行道數亦爾，是故無學修練根時用九無間、九解脫道，學位練根二道各一。然見修惑所發無知，隨所障殊有多品類，故轉退等成思等時，諸道現前各有所遣，由此無有超得勝性。有餘師說：一切練根皆一加行、無間解脫。前說為善，理如前故。如是無間及解脫道，一切唯是無漏性攝，聖者必無用有漏道而轉根理，以世俗法體非增上無堪能故。一切加行皆通二種，如是所說但據現行，兼未來修復有差別。謂無學位修練根時，加行未來亦通修二，九無間道及八解脫，未來所修亦唯無漏，第九解脫未來修二，兼修三界所有功德，與初盡智所修同故。若有學位修練根時，加行未來亦通修二，無間、解脫未來所修亦唯無漏，如得初果。若爾，豈不廣論相違？如廣論言：從信解性修練根行得見至時，十四化心爾時亦得。寧不許學解脫道中亦於未來修有漏道？此無違失。所以者何？彼論但依得俱生說，如下地道現在前時，上地化心亦說為得。謂如已離三靜慮染，依初靜慮入見諦者，亦說彼得四定化心。然理不應由下見道現在前故修上地法，彼文但依見道與彼得俱生說，此亦應然。有餘師言：諸未來法有得得故即說名修，既彼得俱，寧不修彼？故諸有學修練根時，解脫道中亦修有漏，然非一切皆能通修。謂若預流未趣後果修練根行，解脫道中如得果時唯修無漏，由見道得一來、不還未趣後時，應知亦爾。分離有頂中間練根，解脫所修亦唯無漏。餘有學位修練根時，解脫所修皆通二種。前說為善。所以者何？非彼得俱皆名修彼，勿一切法能修一切。又有學位修練根時，正為遮遣見惑所發，與斷見惑道數既同，如何所修異見道果？若餘趣後中間練根解脫道中亦修有漏，無間道位何不許然？如離染時二道等故。然無學位修練根時，道數所修如斷有頂。若有學位修練根時，道數所修如斷上界。

見道所斷，由彼但與隣得果時道相似故。學無學位修練根時，加行皆通曾未曾得；無間解脫唯是未曾，一切皆通。法智類智修練根者，唯三洲人，唯依此身有怖退故。以何等故名為練根？調練諸根令增長故。謂道力故令根相續，捨下得中、捨中得上，漸漸增勝名為練根，故練根名目轉根義。雖八解脫漸得勝根，而由本心求勝性故，未得勝性不捨前劣，如得後果方捨前向。如在聖位種性有六能修練根，於見道前煖等加行應知亦爾。有差別者，若聖位中得勝種性必捨前劣；煖等位中修練根者，但得勝性，劣性不行，名為轉根非捨劣得。無學練根通依九地，謂四靜慮、未至、中間及三無色，唯此九地有無漏道，餘地無故。有學練根唯依六地，除三無色。所以者何？以轉根者容有捨果及勝果道，所得唯果非勝果道，心欣果故。無有學果無色地攝，故學練根但依六地。設許學位依無色練，根定是不還，住勝果道位。無不還果無色地攝，故不依無色修練根得果，以初二果唯未至攝，不還唯通六地攝故。有說唯有住果練根，勿有捨多得少過故。無如是過，以練根者心期勝果不求多故。由此學位修練根者若住果道，加行等三皆果道攝。若住勝道，加行無間勝果道攝，解脫道果道攝。住無學位修練根者，加行等三唯果道攝。諸住果位修練根時，捨果得果住勝道位，修練根時捨二得果。又諸聖位修練根時，與本得果地同或異。謂初二果依地必同，彼此俱依未至地故。不還應果依地不定，或依本地或上或下。有差別者，若諸不還，依下練根不得上果；阿羅漢不爾，如本得果故。分斷有頂結練根得果時，雖捨彼斷不成彼結，如異生者生上七地，隨應捨下斷而不成下結，俱是進時非退時故。諸無學位補特伽羅，總有幾種？由何差別？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見道所斷，由彼但與隣得果時道相似故。學無學位修練根時，加行皆通曾未曾得；無間解脫唯是未曾，一切皆通。法智類智修練根者，唯三洲人，唯依此身有怖退故。以何等故名為練根？調練諸根令增長故。謂道力故令根相續，捨下得中、捨中得上，漸漸增勝名為練根，故練根名目轉根義。雖八解脫漸得勝根，而由本心求勝性故，未得勝性不捨前劣，如得後果方捨前向。如在聖位種性有六能修練根，於見道前煖等加行應知亦爾。有差別者，若聖位中得勝種性必捨前劣；煖等位中修練根者，但得勝性，劣性不行，名為轉根非捨劣得。無學練根通依九地，謂四靜慮、未至、中間及三無色，唯此九地有無漏道，餘地無故。有學練根唯依六地，除三無色。所以者何？以轉根者容有捨果及勝果道，所得唯果非勝果道，心欣果故。無有學果無色地攝，故學練根但依六地。設許學位依無色練，根定是不還，住勝果道位。無不還果無色地攝，故不依無色修練根得果，以初二果唯未至攝，不還唯通六地攝故。有說唯有住果練根，勿有捨多得少過故。無如是過，以練根者心期勝果不求多故。由此學位修練根者若住果道，加行等三皆果道攝。若住勝道，加行無間勝果道攝，解脫道果道攝。住無學位修練根者，加行等三唯果道攝。諸住果位修練根時，捨果得果住勝道位，修練根時捨二得果。又諸聖位修練根時，與本得果地同或異。謂初二果依地必同，彼此俱依未至地故。不還應果依地不定，或依本地或上或下。有差別者，若諸不還，依下練根不得上果；阿羅漢不爾，如本得果故。分斷有頂結練根得果時，雖捨彼斷不成彼結，如異生者生上七地，隨應捨下斷而不成下結，俱是進時非退時故。諸無學位補特伽羅，總有幾種？由何差別？頌曰：

七聲聞二佛， 差別由九根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七聲聞二佛， 差別由九根。

論曰：居無學位聖者有九，謂七聲聞及二覺者。退法等五，不動分二，後先別故，名七聲聞。獨覺、大覺名二覺者。由下下等九品根異，令無學聖成九差別。有學無學補特伽羅，一切總收無過七種：一隨信行、二隨法行、三信解、四見至、五身證、六慧解脫、七俱解脫。依何立七，事別有幾？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：居無學位聖者有九，謂七聲聞及二覺者。退法等五，不動分二，後先別故，名七聲聞。獨覺、大覺名二覺者。由下下等九品根異，令無學聖成九差別。有學無學補特伽羅，一切總收無過七種：一隨信行、二隨法行、三信解、四見至、五身證、六慧解脫、七俱解脫。依何立七，事別有幾？頌曰：

加行根滅定， 解脫故成七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加行根滅定， 解脫故成七，

此事別唯六， 三道各二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此事別唯六， 三道各二故。

論曰：依加行異立初二種，謂依先時隨信他語及自隨法，能於所求一切義中修加行故立隨信行、隨法行名。依根不同立次二種，謂依鈍利信慧根增，如次名為信解、見至。依得滅定立身證名，由身證得滅盡定故。依解脫異立後二種，謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫，依兼得定離解脫障者立俱解脫。此名雖七，事別唯六。謂見道中有二聖者，一隨信行、二隨法行。此至修道別立二名，一信解、二見至。此至無學復立二名，謂時解脫、不時解脫。然唯應說有二聖者，隨信、隨法行有異故。即此二種隨道差別，雖立異名而無別體。如是所說補特伽羅，以根性道離染依別，諸門分析數成多千。且如最初一隨信行，根故成三，謂下中上。性故成五，謂退法等。道故成十五，謂八忍七智。離染故成七十三，謂具縛離八地染。依身故成九，謂三洲欲天。若根、性、道、離染、依身相乘，合成一億四萬七千八百二十五種。隨法行等如理應思。如是等門差別無量，若欲委細一一分別，施功甚多所用極少，故我於此略示方隅，有智學徒應廣思擇。前說依解脫立後二種，立後二種相由何應知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依加行異立初二種，謂依先時隨信他語及自隨法，能於所求一切義中修加行故立隨信行、隨法行名。依根不同立次二種，謂依鈍利信慧根增，如次名為信解、見至。依得滅定立身證名，由身證得滅盡定故。依解脫異立後二種，謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫，依兼得定離解脫障者立俱解脫。此名雖七，事別唯六。謂見道中有二聖者，一隨信行、二隨法行。此至修道別立二名，一信解、二見至。此至無學復立二名，謂時解脫、不時解脫。然唯應說有二聖者，隨信、隨法行有異故。即此二種隨道差別，雖立異名而無別體。如是所說補特伽羅，以根性道離染依別，諸門分析數成多千。且如最初一隨信行，根故成三，謂下中上。性故成五，謂退法等。道故成十五，謂八忍七智。離染故成七十三，謂具縛離八地染。依身故成九，謂三洲欲天。若根、性、道、離染、依身相乘，合成一億四萬七千八百二十五種。隨法行等如理應思。如是等門差別無量，若欲委細一一分別，施功甚多所用極少，故我於此略示方隅，有智學徒應廣思擇。前說依解脫立後二種，立後二種相由何應知？頌曰：

俱由得滅定， 餘名慧解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱由得滅定， 餘名慧解脫。

論曰：諸阿羅漢得滅盡定者名俱解脫，由慧定力雙解脫煩惱解脫障故。所餘未得滅盡定者名慧解脫，但由慧力於煩惱障得解脫故。何等名為解脫障體？諸阿羅漢心已解脫，而更求解脫，為解脫彼障。謂於所障諸解脫中，有劣無知無覆無記，性能障解脫，是解脫障體。於彼彼界得離染時，雖已無餘斷而起解脫，彼不行時方名解脫彼。有餘師說：此解脫障即以於諸定不自在為體。有餘師說：此解脫障即以諸定不得為體。有餘師說：於彼加行不勤求故、不聽聞故、不數習故解脫不生，即此名為解脫障體。初說應理。所以者何？必有少法力能為障，令彼於定不自在轉。若不爾者，彼有何緣於諸定中不得自在？不得定者必有所因，不可說言即因不得，自體不應還因自故。或煩惱障亦應可說即以應果不得為性，彼既不然，此云何爾？阿羅漢果亦由於加行不勤求等故體不得生，豈便無別煩惱障體？故後三說皆不應理。又無漏心亦有從此名得解脫，由約在身及約行世說解脫故。謂要解脫解脫障時，方起在身及行世故。諸阿羅漢有名同者，根亦同耶？應作四句。第一句者，慧解脫中有時解脫、不時解脫，俱解脫中有二亦爾。第二句者，時解脫中有慧解脫、有俱解脫，不時解脫有二亦爾。第三句者，慧解脫中二時解脫自互相望二不時解脫，俱解脫亦爾。第四句者，慧解脫中取時解脫、俱解脫中不時解脫展轉相望，與此相違應知亦爾。如世尊說：五煩惱斷，不可牽引，未名滿學。學無學位各由幾因，於等位中獨稱為滿？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸阿羅漢得滅盡定者名俱解脫，由慧定力雙解脫煩惱解脫障故。所餘未得滅盡定者名慧解脫，但由慧力於煩惱障得解脫故。何等名為解脫障體？諸阿羅漢心已解脫，而更求解脫，為解脫彼障。謂於所障諸解脫中，有劣無知無覆無記，性能障解脫，是解脫障體。於彼彼界得離染時，雖已無餘斷而起解脫，彼不行時方名解脫彼。有餘師說：此解脫障即以於諸定不自在為體。有餘師說：此解脫障即以諸定不得為體。有餘師說：於彼加行不勤求故、不聽聞故、不數習故解脫不生，即此名為解脫障體。初說應理。所以者何？必有少法力能為障，令彼於定不自在轉。若不爾者，彼有何緣於諸定中不得自在？不得定者必有所因，不可說言即因不得，自體不應還因自故。或煩惱障亦應可說即以應果不得為性，彼既不然，此云何爾？阿羅漢果亦由於加行不勤求等故體不得生，豈便無別煩惱障體？故後三說皆不應理。又無漏心亦有從此名得解脫，由約在身及約行世說解脫故。謂要解脫解脫障時，方起在身及行世故。諸阿羅漢有名同者，根亦同耶？應作四句。第一句者，慧解脫中有時解脫、不時解脫，俱解脫中有二亦爾。第二句者，時解脫中有慧解脫、有俱解脫，不時解脫有二亦爾。第三句者，慧解脫中二時解脫自互相望二不時解脫，俱解脫亦爾。第四句者，慧解脫中取時解脫、俱解脫中不時解脫展轉相望，與此相違應知亦爾。如世尊說：五煩惱斷，不可牽引，未名滿學。學無學位各由幾因，於等位中獨稱為滿？頌曰：

有學名為滿， 由根果定三； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有學名為滿， 由根果定三；

無學得滿名， 但由根定二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無學得滿名， 但由根定二。

論曰：學於學位獨得滿名，要具三因，謂根、果、定。故見至、身證獨得名為滿，少有闕者尚非滿學，況一切闕而得滿名？何等名為少有闕者？謂信解得滅定，或見至、不還未得滅盡定，或見至未離欲，或信解、不還未得滅盡定。何等名為一切闕者？謂信解未離欲。有許少闕亦得滿名，彼作是言：有有學者但由根故亦得滿名，謂諸見至未離欲染。有有學者但由果故亦得滿名，謂信解、不還未得滅盡定。有有學者由根果故亦得滿名，謂見至、不還未得滅盡定。有有學者由果定故亦得滿名，謂諸信解得滅盡定。有有學者具由三故獨得滿名，謂諸見至得滅盡定。無有學者但由定故及根定故亦得滿名。此不可依，如何有學於諸有學勝功德中猶未具證而許名滿？故如前說理定可依。無學位中無非果滿，故不由果建立滿名。自位相望獨名滿者，要具二種，謂根與定。故唯不時俱解脫者望餘無學，獨得滿名。隨闕一者尚非滿無學，何況雙闕得滿無學名。何等名為隨闕一者？謂時解脫得滅盡定，或不時解脫不得滅盡定。何等名為雙闕二者？謂時解脫不得滅定。有許闕一亦得滿名，此不可依，理如前說。如契經說：二阿羅漢，一具三明、二不退法。於前所說諸應果中，二阿羅漢何應果攝？且不退法攝在不動，然此不動差別有二，一者唯能不退應果、二者不退一切勝德。此中第一但名不動，如思法等由練根得，仍有退失阿羅漢果，此異彼故得不動名，然於應果一切勝德，猶可退失，不名不退。第二亦無退諸勝德，故經於彼立不退名。以不動中於勝功德有可退者，是故契經於不動內立不退法。具三明者，有言此攝在慧解脫、俱解脫中。豈不宿住、死生、漏盡三種妙智名曰三明，若具成此三，名具三明者。作如是說，為欲顯何？若具三明必起靜慮，三明要依靜慮發故。非慧解脫靜慮現前，《蘇尸摩經》分明說故，寧說慧解脫亦攝具三明？此不相違，經據滿故。然有已得七解脫者未得滅定，故亦名慧解脫，依不得滅盡定體建立慧俱二解脫故。理必應爾，以契經言：有具三明非俱解脫。既有此說，便決定知有具三明非俱解脫，離慧解脫此為是何？是故所言具三明者，二解脫攝，定為應理。有言非理。所以者何？彼不了達所引經故，於餘契經有相違故。謂彼所引《恣舉經》言：有具三明非俱解脫。據遮圓滿俱解脫說。然有極下唯得最初根本靜慮現在前者，亦說名為俱解脫故。如餘經說，時迦莫迦問慶喜言：世尊處處說俱解脫。此俱解脫名何所目佛數說耶？慶喜答言：俱解脫者，謂入離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，初靜慮中具足安住，及由慧故見諸漏盡，齊此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：學於學位獨得滿名，要具三因，謂根、果、定。故見至、身證獨得名為滿，少有闕者尚非滿學，況一切闕而得滿名？何等名為少有闕者？謂信解得滅定，或見至、不還未得滅盡定，或見至未離欲，或信解、不還未得滅盡定。何等名為一切闕者？謂信解未離欲。有許少闕亦得滿名，彼作是言：有有學者但由根故亦得滿名，謂諸見至未離欲染。有有學者但由果故亦得滿名，謂信解、不還未得滅盡定。有有學者由根果故亦得滿名，謂見至、不還未得滅盡定。有有學者由果定故亦得滿名，謂諸信解得滅盡定。有有學者具由三故獨得滿名，謂諸見至得滅盡定。無有學者但由定故及根定故亦得滿名。此不可依，如何有學於諸有學勝功德中猶未具證而許名滿？故如前說理定可依。無學位中無非果滿，故不由果建立滿名。自位相望獨名滿者，要具二種，謂根與定。故唯不時俱解脫者望餘無學，獨得滿名。隨闕一者尚非滿無學，何況雙闕得滿無學名。何等名為隨闕一者？謂時解脫得滅盡定，或不時解脫不得滅盡定。何等名為雙闕二者？謂時解脫不得滅定。有許闕一亦得滿名，此不可依，理如前說。如契經說：二阿羅漢，一具三明、二不退法。於前所說諸應果中，二阿羅漢何應果攝？且不退法攝在不動，然此不動差別有二，一者唯能不退應果、二者不退一切勝德。此中第一但名不動，如思法等由練根得，仍有退失阿羅漢果，此異彼故得不動名，然於應果一切勝德，猶可退失，不名不退。第二亦無退諸勝德，故經於彼立不退名。以不動中於勝功德有可退者，是故契經於不動內立不退法。具三明者，有言此攝在慧解脫、俱解脫中。豈不宿住、死生、漏盡三種妙智名曰三明，若具成此三，名具三明者。作如是說，為欲顯何？若具三明必起靜慮，三明要依靜慮發故。非慧解脫靜慮現前，《蘇尸摩經》分明說故，寧說慧解脫亦攝具三明？此不相違，經據滿故。然有已得七解脫者未得滅定，故亦名慧解脫，依不得滅盡定體建立慧俱二解脫故。理必應爾，以契經言：有具三明非俱解脫。既有此說，便決定知有具三明非俱解脫，離慧解脫此為是何？是故所言具三明者，二解脫攝，定為應理。有言非理。所以者何？彼不了達所引經故，於餘契經有相違故。謂彼所引《恣舉經》言：有具三明非俱解脫。據遮圓滿俱解脫說。然有極下唯得最初根本靜慮現在前者，亦說名為俱解脫故。如餘經說，時迦莫迦問慶喜言：世尊處處說俱解脫。此俱解脫名何所目佛數說耶？慶喜答言：俱解脫者，謂入離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，初靜慮中具足安住，及由慧故見諸漏盡，齊此

方名俱解脫者。准此經說，知《恣舉經》據遮圓滿俱解脫說。即此經後復作是言：應知所餘名慧解脫。又遮慧解脫起初根本定故，次慶喜告迦莫迦：具壽當知，非慧解脫已入離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮中具足安住，然能以慧見諸漏盡，世尊說為慧解脫者。由此彼謂《蘇尸摩經》且據圓滿慧解脫說，唯約已得滅盡定者立俱解脫，其理不成。故此經中意顯此義，具三明者必俱解脫，要起根本靜慮現前方有得名具三明故。有俱解脫非具三明，謂阿羅漢得八解脫，而未能起三明現前。今詳諸經真實意趣，慧俱解脫若圓滿者其體各異，未起根本已得滅盡位懸隔故。不圓滿者二體相雜，隨說皆通，不應為諍。然欲簡別令無雜者，應就滅定不得得說，以慧解脫無得滅定，根本靜慮雖不現行，然於去來必成就故。由此可說具三明者，理通攝在二解脫中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方名俱解脫者。准此經說，知《恣舉經》據遮圓滿俱解脫說。即此經後復作是言：應知所餘名慧解脫。又遮慧解脫起初根本定故，次慶喜告迦莫迦：具壽當知，非慧解脫已入離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮中具足安住，然能以慧見諸漏盡，世尊說為慧解脫者。由此彼謂《蘇尸摩經》且據圓滿慧解脫說，唯約已得滅盡定者立俱解脫，其理不成。故此經中意顯此義，具三明者必俱解脫，要起根本靜慮現前方有得名具三明故。有俱解脫非具三明，謂阿羅漢得八解脫，而未能起三明現前。今詳諸經真實意趣，慧俱解脫若圓滿者其體各異，未起根本已得滅盡位懸隔故。不圓滿者二體相雜，隨說皆通，不應為諍。然欲簡別令無雜者，應就滅定不得得說，以慧解脫無得滅定，根本靜慮雖不現行，然於去來必成就故。由此可說具三明者，理通攝在二解脫中。