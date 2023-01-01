阿毘達磨順正理論
尊者眾賢造 唐 玄奘譯80卷CBETA T1562大于一万字 105 h
向佛经 GPT 提问
第 66 卷
阿毘達磨順正理論卷第六十六
阿毘達磨順正理論卷第六十六
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尊者眾賢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯賢聖品第六之十
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如上所言修道有二：一者有漏：二者無漏。今應思擇：於此二種：由何等道離何地染？頌曰：
如上所言修道有二：一者有漏：二者無漏。今應思擇：於此二種：由何等道離何地染？頌曰：
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有頂由無漏， 餘由二離染。
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論曰：有頂地中所有煩惱，唯無漏道能令永離，定非有漏。所以者何？唯此力能治上地故。唯於次上近分地中，起世俗道治下地惑。有頂地惑既無上地，故無有漏能離彼染。何緣世俗道不治自地惑，是自隨眠所隨增故。非彼隨眠所隨增事，應有勢用治彼隨眠，以順生長彼煩惱故。若有勢用能治彼者，此必非彼之所隨增，以緣此時彼損減故。何緣下地起世俗道，不能對治上地隨眠？非彼隨眠所隨增故，不順生長彼煩惱故，應許能治上地隨眠，上地定非下地世俗厭行斷道所緣境故。非厭下地能離上染，上地望下極微妙故。由此證知，唯無漏力能離有頂，其理善成。餘八地中所有煩惱，通由二道能令永離，世出世道俱能離故。既通由二離八地染，各有幾種離繫得耶？頌曰：
論曰：有頂地中所有煩惱，唯無漏道能令永離，定非有漏。所以者何？唯此力能治上地故。唯於次上近分地中，起世俗道治下地惑。有頂地惑既無上地，故無有漏能離彼染。何緣世俗道不治自地惑，是自隨眠所隨增故。非彼隨眠所隨增事，應有勢用治彼隨眠，以順生長彼煩惱故。若有勢用能治彼者，此必非彼之所隨增，以緣此時彼損減故。何緣下地起世俗道，不能對治上地隨眠？非彼隨眠所隨增故，不順生長彼煩惱故，應許能治上地隨眠，上地定非下地世俗厭行斷道所緣境故。非厭下地能離上染，上地望下極微妙故。由此證知，唯無漏力能離有頂，其理善成。餘八地中所有煩惱，通由二道能令永離，世出世道俱能離故。既通由二離八地染，各有幾種離繫得耶？頌曰：
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聖二離八修， 各二離繫得。
聖二離八修， 各二離繫得。
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論曰：諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時，能具引生二離繫得，有漏無漏二種斷道於八地中所作同故。用無漏道離彼亦然，亦以於中所作同故。由此有學離八修斷世出世道隨一現前，各未來修世出世道。既說聖者二離八修各能引生二離繫得，准知聖者離有頂修及見斷時，用無漏道唯引無漏離繫得生，亦不未來修世俗道，與世俗道不同事故。異生離八用有漏道，唯引有漏離繫得生，亦不未來修無漏道，未入聖故不說自成。有餘師言：以無漏道離下八地修斷染時，何緣知亦生有漏離繫得？有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼染時，若不引生同治有漏離繫得者，則以聖道具離八地，後依靜慮得轉根時，頓捨先來諸鈍聖道，唯得靜慮利果聖道，上惑離繫應皆不成，是即還應成彼煩惱。然非所許，是故定知諸有學聖以無漏道離下八地修斷染時，亦具引生二離繫得。此證非理。所以者何？彼聖設無有漏斷得，亦不成就上地煩惱，如分離有頂得轉根時，及異生上生不成惑故。謂如分離有頂地染，後依靜慮得轉根時，無漏斷得既已頓捨，彼地離繫無有漏得，而彼地惑亦不成就。又如異生生二定等，雖捨欲界等煩惱斷得，而不成就欲界等煩惱，以欲界等有漏離繫得初定等攝，唯彼能治故，若生上地此得必捨，生上地必捨下有漏善故。此二雖無煩惱斷得，而勝進故遮惑得生；彼亦應然，故證非理。由此但可作如是言：二道於中所作同故，隨一現起引二得生，不可說言為成斷故。已辯離染由道不同，今次應辯由地差別。由何地道離何地染？頌曰：
論曰：諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時，能具引生二離繫得，有漏無漏二種斷道於八地中所作同故。用無漏道離彼亦然，亦以於中所作同故。由此有學離八修斷世出世道隨一現前，各未來修世出世道。既說聖者二離八修各能引生二離繫得，准知聖者離有頂修及見斷時，用無漏道唯引無漏離繫得生，亦不未來修世俗道，與世俗道不同事故。異生離八用有漏道，唯引有漏離繫得生，亦不未來修無漏道，未入聖故不說自成。有餘師言：以無漏道離下八地修斷染時，何緣知亦生有漏離繫得？有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼染時，若不引生同治有漏離繫得者，則以聖道具離八地，後依靜慮得轉根時，頓捨先來諸鈍聖道，唯得靜慮利果聖道，上惑離繫應皆不成，是即還應成彼煩惱。然非所許，是故定知諸有學聖以無漏道離下八地修斷染時，亦具引生二離繫得。此證非理。所以者何？彼聖設無有漏斷得，亦不成就上地煩惱，如分離有頂得轉根時，及異生上生不成惑故。謂如分離有頂地染，後依靜慮得轉根時，無漏斷得既已頓捨，彼地離繫無有漏得，而彼地惑亦不成就。又如異生生二定等，雖捨欲界等煩惱斷得，而不成就欲界等煩惱，以欲界等有漏離繫得初定等攝，唯彼能治故，若生上地此得必捨，生上地必捨下有漏善故。此二雖無煩惱斷得，而勝進故遮惑得生；彼亦應然，故證非理。由此但可作如是言：二道於中所作同故，隨一現起引二得生，不可說言為成斷故。已辯離染由道不同，今次應辯由地差別。由何地道離何地染？頌曰：
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無漏未至道， 能離一切地，
無漏未至道， 能離一切地，
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餘八離自上， 有漏離次下。
餘八離自上， 有漏離次下。
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論曰：諸無漏道通依九地，謂四靜慮、未至、中間及三無色。若未至攝能離欲界乃至有頂，餘八地攝隨其所應，各能離自及上地染不能離下，未離下時上道必無現在前故。諸有漏道一切唯能離次下地，非自地等自地煩惱所隨增故，勢力劣故，先已離故。諸依近分離下地染。如無間道皆近分攝，諸解脫道亦近分耶？不定。云何？頌曰：
論曰：諸無漏道通依九地，謂四靜慮、未至、中間及三無色。若未至攝能離欲界乃至有頂，餘八地攝隨其所應，各能離自及上地染不能離下，未離下時上道必無現在前故。諸有漏道一切唯能離次下地，非自地等自地煩惱所隨增故，勢力劣故，先已離故。諸依近分離下地染。如無間道皆近分攝，諸解脫道亦近分耶？不定。云何？頌曰：
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近分離下染， 初三後解脫，
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根本或近分， 上地唯根本。
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論曰：諸道所依近分有八，謂四靜慮、無色下邊。所離有九，謂欲八定初三近分離下三染，第九解脫現在前時，或入根本或即近分。上五近分各離下染，第九解脫現在前時，必入根本非即近分，近分根本等捨根故。下三靜慮近分、根本受根異故，有不能入、轉入異受少艱難故。離下染時必欣上故，若受無異必入根本。諸出世道無間解脫，前既已說緣四諦境十六行相，義准自成。世道緣何、作何行相？頌曰：
論曰：諸道所依近分有八，謂四靜慮、無色下邊。所離有九，謂欲八定初三近分離下三染，第九解脫現在前時，或入根本或即近分。上五近分各離下染，第九解脫現在前時，必入根本非即近分，近分根本等捨根故。下三靜慮近分、根本受根異故，有不能入、轉入異受少艱難故。離下染時必欣上故，若受無異必入根本。諸出世道無間解脫，前既已說緣四諦境十六行相，義准自成。世道緣何、作何行相？頌曰：
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世無間解脫， 如次緣下上，
世無間解脫， 如次緣下上，
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作麁苦障行， 及靜妙離三。
作麁苦障行， 及靜妙離三。
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論曰：世俗無間及解脫道，如次能緣下地上地，為麁苦障及靜妙離。謂諸無間道，緣自次下地諸有漏法，作麁苦等三行相中隨一行相。若諸解脫道，緣彼次上地諸有漏法，作靜妙等三行相中隨一行相。約容有說二道各三，非諸有情於離染位無間解脫皆各具三。諸下地中由多掉舉寂靜微劣，故名為麁。雖大劬勞暫令掉舉勢用微劣，仍不能引美妙樂生，故名為苦。有極多種災害拘礙，及能覆障令無功能見出離方，故名為障。諸上地中不作功用掉舉微劣，故名為靜。不設劬勞掉舉微劣引生勝樂，故名為妙。於下地中所有災害，能決定見心不生欣及能越彼，故名為離。應知此中已兼顯示無間解脫行相各三，相翻而生如其次第。謂無間道緣下為麁，解脫道中緣上為靜，餘相翻起如次應知，然離染時起則不定。世俗無間及解脫道能離下等九品染故，應知亦有九品差別。此中異生離欲界染，九無間道麁等三行隨一現前各未來修麁等三行。八解脫道靜等三行隨一現前，各未來修麁等六行。後解脫道現在未來所修如前八解脫道，與前別者，復修未來初靜慮攝無邊行相。如是乃至離無所有染無間解脫道所修應知。若諸聖者以世俗道離欲界染，九無間道麁等三行隨一現前，各於未來修十九行。謂麁等三，有漏無漏十六聖行。八解脫道靜等三行隨一現前，各未來修二十二行，謂前十九加靜等三，後解脫道現在未來所修如前。八解脫道與前別者，復修未來初靜慮攝無邊行相。離初定染九無間道麁等三行隨一現前，各於未來修十九行，謂麁等三及唯無漏十六聖行。此十六行是下地攝，以上地邊無聖行故。後修聖行准此應知。八解脫道靜等三行隨一現前，各未來修二十二行，謂前十九加靜等三。後解脫道現在未來所修如前。八解脫道與前別者，復修未來二靜慮攝無邊行相。如是乃至離無所有染無間解脫道所修應知。有餘師言：異生聖者離欲無間解脫道中，亦修不淨、息念、慈等離，餘上地所修如前。初靜慮邊善根廣故修如是行上諸定邊善根少故所修如前。又欲界中有多煩惱，為欲斷彼修多對治，上地不然故修治少。離欲界染九無間道未來所修麁等三行，唯緣欲界；八解脫道未來所修麁等三行，通緣欲界；及初靜慮靜等三行，緣初靜慮。後解脫道未來所修麁等三行，通緣三界；靜等三行，緣初靜慮。乃至有頂離初定染九無間道未來所修麁等三行，緣初靜慮。八解脫道未來所修麁等三行，緣初二定。靜等三行，緣第二定。後解脫道未來所修麁等三行，通緣三界。靜等三行，緣第二定。乃至有頂離二靜慮三靜慮染，隨其所應皆准前說。離四定染九無間道未來所修麁等三
論曰：世俗無間及解脫道，如次能緣下地上地，為麁苦障及靜妙離。謂諸無間道，緣自次下地諸有漏法，作麁苦等三行相中隨一行相。若諸解脫道，緣彼次上地諸有漏法，作靜妙等三行相中隨一行相。約容有說二道各三，非諸有情於離染位無間解脫皆各具三。諸下地中由多掉舉寂靜微劣，故名為麁。雖大劬勞暫令掉舉勢用微劣，仍不能引美妙樂生，故名為苦。有極多種災害拘礙，及能覆障令無功能見出離方，故名為障。諸上地中不作功用掉舉微劣，故名為靜。不設劬勞掉舉微劣引生勝樂，故名為妙。於下地中所有災害，能決定見心不生欣及能越彼，故名為離。應知此中已兼顯示無間解脫行相各三，相翻而生如其次第。謂無間道緣下為麁，解脫道中緣上為靜，餘相翻起如次應知，然離染時起則不定。世俗無間及解脫道能離下等九品染故，應知亦有九品差別。此中異生離欲界染，九無間道麁等三行隨一現前各未來修麁等三行。八解脫道靜等三行隨一現前，各未來修麁等六行。後解脫道現在未來所修如前八解脫道，與前別者，復修未來初靜慮攝無邊行相。如是乃至離無所有染無間解脫道所修應知。若諸聖者以世俗道離欲界染，九無間道麁等三行隨一現前，各於未來修十九行。謂麁等三，有漏無漏十六聖行。八解脫道靜等三行隨一現前，各未來修二十二行，謂前十九加靜等三，後解脫道現在未來所修如前。八解脫道與前別者，復修未來初靜慮攝無邊行相。離初定染九無間道麁等三行隨一現前，各於未來修十九行，謂麁等三及唯無漏十六聖行。此十六行是下地攝，以上地邊無聖行故。後修聖行准此應知。八解脫道靜等三行隨一現前，各未來修二十二行，謂前十九加靜等三。後解脫道現在未來所修如前。八解脫道與前別者，復修未來二靜慮攝無邊行相。如是乃至離無所有染無間解脫道所修應知。有餘師言：異生聖者離欲無間解脫道中，亦修不淨、息念、慈等離，餘上地所修如前。初靜慮邊善根廣故修如是行上諸定邊善根少故所修如前。又欲界中有多煩惱，為欲斷彼修多對治，上地不然故修治少。離欲界染九無間道未來所修麁等三行，唯緣欲界；八解脫道未來所修麁等三行，通緣欲界；及初靜慮靜等三行，緣初靜慮。後解脫道未來所修麁等三行，通緣三界；靜等三行，緣初靜慮。乃至有頂離初定染九無間道未來所修麁等三行，緣初靜慮。八解脫道未來所修麁等三行，緣初二定。靜等三行，緣第二定。後解脫道未來所修麁等三行，通緣三界。靜等三行，緣第二定。乃至有頂離二靜慮三靜慮染，隨其所應皆准前說。離四定染九無間道未來所修麁等三
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行，緣第四定。八解脫道未來所修麁等三行，緣第四定及緣空處，然非一念，以界別故。靜等三行，唯緣空處。後解脫道未來所修麁等三行、靜等三行，皆緣空處。乃至有頂離空處染九無間道未來所修麁等三行，唯緣空處。八解脫道未來所修麁等三行，緣空識處。靜等三行，唯緣識處。後解脫道未來所修麁等三行、靜等三行，俱緣識處。乃至有頂離識處染、無所有染，隨其所應皆准前說。何緣最後解脫道中，未來所修麁等三行，靜慮攝者通緣三界，無色攝者唯自上緣？諸靜慮中有遍緣智，無色根本必不下緣，故二所修所緣有別。此中一類譬喻論師，為欲顯成分別論義，作如是說：無有異生實斷煩惱，有退失故。謂若有能實斷有頂薩迦耶見，必無退失；若有退失，必未實斷。既許異生於下八地諸煩惱斷可有退失，故無異生實斷煩惱。彼說非理，於有頂惑有伏無伏皆有失故。謂諸異生於有頂惑，為許有伏、許無伏耶？若許異生伏有頂惑，如伏下地諸煩惱已，彼於下地必不受生。如是既能伏有頂惑，應於有頂亦不受生，是則異生應證圓寂。若伏有頂猶生有頂，非伏下地猶生下地，是則不應以有頂惑斷已不退例下令同。若許異生無伏有頂，以世俗道於彼無能，唯許彼能伏下地惑，亦不應以有頂地惑斷已不退例下令同。如是推徵二皆有失，故不可說彼實無斷。然彼所言見有頂攝身見等惑斷已無退，證知下地所有諸惑，亦應如彼斷已無退。既見異生於下地惑斷已還退，故知彼於下地諸惑實未能斷。此不應理，斷者異故。謂非我等許諸異生於有頂惑有能斷義，以斷有頂世俗道生無所依故，及即於中解脫道起無所緣故，下諸地惑異生能斷。既能斷者凡聖有殊，亦應許有退不退異，如何舉聖斷無退理，例異生斷亦令無退？又不成故，謂非我等許有頂惑斷已無退。此既不成，如何可以彼無退理例下令同？雖有頂攝薩迦耶見斷已無退，而彼不許彼地有伏如下地惑，故不可以彼斷無退例下地惑斷無退理，無伏有伏彼此既殊，有退無退亦應許別。又道異故，謂非此道斷有頂攝薩迦耶見，即由此道諸異生類斷下八地所有煩惱。道既有異，應許惑斷有退不退二種差別，以諸惑斷是道果故。若謂此義應生疑者，理亦不然，分明說故。謂彼或作如是思惟：彼此治道既有差別，便可生疑。諸異生類既有退失，為斷不斷，此不應疑，世尊處處分明顯說諸異生中有斷煩惱及離染故。謂契經說諸異生中有斷五蓋、斷樂斷苦。又契經說：嗢達洛迦遏邏摩子能斷諸欲。又契經說：昔有外仙為世導師名為妙眼，彼於欲界已得離染。又見契經分別業處，說有欲界離染外仙。由此證知道
行，緣第四定。八解脫道未來所修麁等三行，緣第四定及緣空處，然非一念，以界別故。靜等三行，唯緣空處。後解脫道未來所修麁等三行、靜等三行，皆緣空處。乃至有頂離空處染九無間道未來所修麁等三行，唯緣空處。八解脫道未來所修麁等三行，緣空識處。靜等三行，唯緣識處。後解脫道未來所修麁等三行、靜等三行，俱緣識處。乃至有頂離識處染、無所有染，隨其所應皆准前說。何緣最後解脫道中，未來所修麁等三行，靜慮攝者通緣三界，無色攝者唯自上緣？諸靜慮中有遍緣智，無色根本必不下緣，故二所修所緣有別。此中一類譬喻論師，為欲顯成分別論義，作如是說：無有異生實斷煩惱，有退失故。謂若有能實斷有頂薩迦耶見，必無退失；若有退失，必未實斷。既許異生於下八地諸煩惱斷可有退失，故無異生實斷煩惱。彼說非理，於有頂惑有伏無伏皆有失故。謂諸異生於有頂惑，為許有伏、許無伏耶？若許異生伏有頂惑，如伏下地諸煩惱已，彼於下地必不受生。如是既能伏有頂惑，應於有頂亦不受生，是則異生應證圓寂。若伏有頂猶生有頂，非伏下地猶生下地，是則不應以有頂惑斷已不退例下令同。若許異生無伏有頂，以世俗道於彼無能，唯許彼能伏下地惑，亦不應以有頂地惑斷已不退例下令同。如是推徵二皆有失，故不可說彼實無斷。然彼所言見有頂攝身見等惑斷已無退，證知下地所有諸惑，亦應如彼斷已無退。既見異生於下地惑斷已還退，故知彼於下地諸惑實未能斷。此不應理，斷者異故。謂非我等許諸異生於有頂惑有能斷義，以斷有頂世俗道生無所依故，及即於中解脫道起無所緣故，下諸地惑異生能斷。既能斷者凡聖有殊，亦應許有退不退異，如何舉聖斷無退理，例異生斷亦令無退？又不成故，謂非我等許有頂惑斷已無退。此既不成，如何可以彼無退理例下令同？雖有頂攝薩迦耶見斷已無退，而彼不許彼地有伏如下地惑，故不可以彼斷無退例下地惑斷無退理，無伏有伏彼此既殊，有退無退亦應許別。又道異故，謂非此道斷有頂攝薩迦耶見，即由此道諸異生類斷下八地所有煩惱。道既有異，應許惑斷有退不退二種差別，以諸惑斷是道果故。若謂此義應生疑者，理亦不然，分明說故。謂彼或作如是思惟：彼此治道既有差別，便可生疑。諸異生類既有退失，為斷不斷，此不應疑，世尊處處分明顯說諸異生中有斷煩惱及離染故。謂契經說諸異生中有斷五蓋、斷樂斷苦。又契經說：嗢達洛迦遏邏摩子能斷諸欲。又契經說：昔有外仙為世導師名為妙眼，彼於欲界已得離染。又見契經分別業處，說有欲界離染外仙。由此證知道
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有異故，諸異生類於八地惑，雖有實斷而有退義，非道異故不能實斷，是故於此不應生疑。若謂此中唯不現起名斷離染，如餘處說斷離染言。此亦不然，無決定因故，有大過失故。謂彼或作如是思惟：唯不現行名斷離染，如於死位亦說斷言，非正死時實有治斷。又如有說：於村邑中，有諸童男或諸童女，戲聚砂土為舍為城，寶玩須臾還得離染。彼言意顯於彼境中貪不復行，非實斷離。是故此中唯不現起名斷離染，為證不成。此定不然，無定因故。此中所說斷離染言，有何定因堪為誠證，唯顯煩惱暫不現行，非為顯成斷諸惑得？若謂聖者斷必無退，異生有退，故知未斷。此亦不然，非極成故。非聖不退是所極成，故於此中無定因證。又此所說斷離染言，若唯不行，有太過失，以於餘處有說聖道名斷離染。汝亦應計唯不現行，如餘處說。是故彼執決定非理。如何知此斷離染言，非伏現纏、是斷惑得？此如聖者亦上生故。謂有學聖斷下惑得方得上生，彼此同許，此異生類亦得上生，故亦應許斷下惑得。若謂道異故不同者，則已顯成異生斷退。有退無退足顯道別，何要斷伏方顯道異？由道異故令諸煩惱伏斷差別，非道異故雖已實斷退無退殊。如是所言，何理為證？又應一切善無記心而命終者，雖煩惱得身中未斷亦得上生。所以者何？離現纏故。謂於此位善無記心現在前者，自地煩惱必不現前故名為離，非由此故煩惱不行，與由餘緣少有差別。又非別法有差別故，可令此中亦有差別，等雖不起無所遣故。謂非別法於相續中少有所遣，餘無此力，可說彼法有所遣故，雖等不行而時有別。若彼意謂得此地中伏對治者則生此地，故命終位善無記心現在前者生自非上，以命終位善無記心非上地攝伏對治故。此亦不然，諸依上地伏治下地諸煩惱者，為由上地業力故生、為由上地伏治道力？若由業力生上地者，但伏此地下地煩惱，必定應有感此地業，由此業力應定生此。若由道力生上地者，依此地道伏欲界惑，命終但應生於此地，則異生類欲界命終，應無乃至生有頂者，唯應得受初靜慮生，此道定能感此生故。由此未斷下地惑得，決定無能生上地者，故彼所說道既有異，便可生疑。諸異生類既有退失，為斷不斷？如是所疑，定不應理，由此所說由道異故，諸異生類於八地惑，雖有實斷而退理成。復有餘師說世俗道於斷煩惱決定無能，故世尊言：要得聖慧方斷煩惱，非諸異生。已得聖慧豈能斷惑？又契經說：此勝彼者，謂勝彼已彼更不生，彼若更生此非勝彼。諸異生類雖斷煩惱，而諸煩惱有時更生，是故定知彼無實斷。又契經說：若身見等未永斷時貪等未
有異故，諸異生類於八地惑，雖有實斷而有退義，非道異故不能實斷，是故於此不應生疑。若謂此中唯不現起名斷離染，如餘處說斷離染言。此亦不然，無決定因故，有大過失故。謂彼或作如是思惟：唯不現行名斷離染，如於死位亦說斷言，非正死時實有治斷。又如有說：於村邑中，有諸童男或諸童女，戲聚砂土為舍為城，寶玩須臾還得離染。彼言意顯於彼境中貪不復行，非實斷離。是故此中唯不現起名斷離染，為證不成。此定不然，無定因故。此中所說斷離染言，有何定因堪為誠證，唯顯煩惱暫不現行，非為顯成斷諸惑得？若謂聖者斷必無退，異生有退，故知未斷。此亦不然，非極成故。非聖不退是所極成，故於此中無定因證。又此所說斷離染言，若唯不行，有太過失，以於餘處有說聖道名斷離染。汝亦應計唯不現行，如餘處說。是故彼執決定非理。如何知此斷離染言，非伏現纏、是斷惑得？此如聖者亦上生故。謂有學聖斷下惑得方得上生，彼此同許，此異生類亦得上生，故亦應許斷下惑得。若謂道異故不同者，則已顯成異生斷退。有退無退足顯道別，何要斷伏方顯道異？由道異故令諸煩惱伏斷差別，非道異故雖已實斷退無退殊。如是所言，何理為證？又應一切善無記心而命終者，雖煩惱得身中未斷亦得上生。所以者何？離現纏故。謂於此位善無記心現在前者，自地煩惱必不現前故名為離，非由此故煩惱不行，與由餘緣少有差別。又非別法有差別故，可令此中亦有差別，等雖不起無所遣故。謂非別法於相續中少有所遣，餘無此力，可說彼法有所遣故，雖等不行而時有別。若彼意謂得此地中伏對治者則生此地，故命終位善無記心現在前者生自非上，以命終位善無記心非上地攝伏對治故。此亦不然，諸依上地伏治下地諸煩惱者，為由上地業力故生、為由上地伏治道力？若由業力生上地者，但伏此地下地煩惱，必定應有感此地業，由此業力應定生此。若由道力生上地者，依此地道伏欲界惑，命終但應生於此地，則異生類欲界命終，應無乃至生有頂者，唯應得受初靜慮生，此道定能感此生故。由此未斷下地惑得，決定無能生上地者，故彼所說道既有異，便可生疑。諸異生類既有退失，為斷不斷？如是所疑，定不應理，由此所說由道異故，諸異生類於八地惑，雖有實斷而退理成。復有餘師說世俗道於斷煩惱決定無能，故世尊言：要得聖慧方斷煩惱，非諸異生。已得聖慧豈能斷惑？又契經說：此勝彼者，謂勝彼已彼更不生，彼若更生此非勝彼。諸異生類雖斷煩惱，而諸煩惱有時更生，是故定知彼無實斷。又契經說：若身見等未永斷時貪等未
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斷，要彼斷已此方斷故。又契經說：薩迦耶見、戒禁取、疑三法未斷，終不能斷貪瞋癡故。諸異生類既未能斷有身見等，是故定知必未實斷貪等煩惱。此亦不然，讚勝者故，密說有頂貪瞋癡故。謂佛世尊為讚勝者，說斷煩惱要得聖慧，以諸聖慧於斷煩惱，如理觀中最為勝故。世間亦有就勝說言：要真國王方能護國，要真善士不陷誑愚。是故此經唯約畢竟斷煩惱道密意而說，不可由斯便能遮止諸世俗道斷煩惱用。由此已釋此勝彼經，謂約無餘永無退失，斷惑聖道密意說故。如世間說食此食已終無變吐，名食此食；燒此物已終不復生，名燒此物。非後變吐及後生者非食非燒，但約畢竟無變生說，此亦應然。若不爾者，所斷煩惱後若更生，於正斷時應不名勝。雖非永勝，暫勝非無，如何引斯證無實斷？有身見等未永斷時，貪瞋等三必未斷者，此於我說理亦無違，此約有頂密意說故。謂有頂地見惑先斷，後時方斷修所斷惑。此約無餘斷見惑已，後時方斷修斷惑說。既密意說，不可為證。此經決定是密意說，以即於此復作是言：若於三法未已斷者，必不能斷有身見等。何謂三法？一非理作意、二習近邪道、三心下劣性，是謂為三。然必無能先斷三法，後時方斷有身見等，以見道前無彼治故。證知此經是密意說。此於先伏說已斷聲，後見道現前，實斷身見等。正理論者作如是言：依世俗道亦能斷惑，以有教理分明證故。且有教者，謂契經言：汝等若能永斷一法，我保汝等得不還果。一法者何？謂有身見。此經意說，先離欲者入諦現觀斷有身見，現觀滿時得不還果，非先未離欲界貪者現觀滿時得不還果，故世俗道實能斷惑。若彼意謂斷身見已後時漸得不還果證，依如是義密說此言，非斷身見時得不還果故。此亦非理，若依此說，經亦應言得應果故，謂斷身見於後時中亦漸次得阿羅漢果。然契經中不作是說，故知但約先離欲者入諦現觀斷有身見，現觀滿時得不還果，密作是說亦得成證。然於聖諦現觀位中，無不得果而退出義，又彼無容更得餘果，故說：汝等若斷身見，我保汝等必得不還。非無間得，故無有過。理必應爾，以餘經中世尊亦說：得第四定後入現觀得不還果。謂契經言：彼由如是尸羅圓滿，能離諸欲惡不善法，廣說乃至，具足安住第四靜慮，彼由如是等持圓滿，於苦聖諦如實見知，廣說乃至，得不還果。若謂豈不即此經言：彼由如實見知四諦，便能永斷五下分結。若彼先離欲界染時，已能實斷欲貪等結，則不應說先離欲者今聖道起方斷彼結，非先已斷有更斷義，故所引教為證不成。此亦不然，此經意顯爾時唯得不還果故。謂諸漸次得不
斷，要彼斷已此方斷故。又契經說：薩迦耶見、戒禁取、疑三法未斷，終不能斷貪瞋癡故。諸異生類既未能斷有身見等，是故定知必未實斷貪等煩惱。此亦不然，讚勝者故，密說有頂貪瞋癡故。謂佛世尊為讚勝者，說斷煩惱要得聖慧，以諸聖慧於斷煩惱，如理觀中最為勝故。世間亦有就勝說言：要真國王方能護國，要真善士不陷誑愚。是故此經唯約畢竟斷煩惱道密意而說，不可由斯便能遮止諸世俗道斷煩惱用。由此已釋此勝彼經，謂約無餘永無退失，斷惑聖道密意說故。如世間說食此食已終無變吐，名食此食；燒此物已終不復生，名燒此物。非後變吐及後生者非食非燒，但約畢竟無變生說，此亦應然。若不爾者，所斷煩惱後若更生，於正斷時應不名勝。雖非永勝，暫勝非無，如何引斯證無實斷？有身見等未永斷時，貪瞋等三必未斷者，此於我說理亦無違，此約有頂密意說故。謂有頂地見惑先斷，後時方斷修所斷惑。此約無餘斷見惑已，後時方斷修斷惑說。既密意說，不可為證。此經決定是密意說，以即於此復作是言：若於三法未已斷者，必不能斷有身見等。何謂三法？一非理作意、二習近邪道、三心下劣性，是謂為三。然必無能先斷三法，後時方斷有身見等，以見道前無彼治故。證知此經是密意說。此於先伏說已斷聲，後見道現前，實斷身見等。正理論者作如是言：依世俗道亦能斷惑，以有教理分明證故。且有教者，謂契經言：汝等若能永斷一法，我保汝等得不還果。一法者何？謂有身見。此經意說，先離欲者入諦現觀斷有身見，現觀滿時得不還果，非先未離欲界貪者現觀滿時得不還果，故世俗道實能斷惑。若彼意謂斷身見已後時漸得不還果證，依如是義密說此言，非斷身見時得不還果故。此亦非理，若依此說，經亦應言得應果故，謂斷身見於後時中亦漸次得阿羅漢果。然契經中不作是說，故知但約先離欲者入諦現觀斷有身見，現觀滿時得不還果，密作是說亦得成證。然於聖諦現觀位中，無不得果而退出義，又彼無容更得餘果，故說：汝等若斷身見，我保汝等必得不還。非無間得，故無有過。理必應爾，以餘經中世尊亦說：得第四定後入現觀得不還果。謂契經言：彼由如是尸羅圓滿，能離諸欲惡不善法，廣說乃至，具足安住第四靜慮，彼由如是等持圓滿，於苦聖諦如實見知，廣說乃至，得不還果。若謂豈不即此經言：彼由如實見知四諦，便能永斷五下分結。若彼先離欲界染時，已能實斷欲貪等結，則不應說先離欲者今聖道起方斷彼結，非先已斷有更斷義，故所引教為證不成。此亦不然，此經意顯爾時唯得不還果故。謂諸漸次得不
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還者，爾時必斷五結無餘。為令了知先離欲者入諦現觀唯得不還，故說爾時斷五下結。此言意說便能斷盡，非謂今時能總斷五。理必應爾，以見道力不能無餘斷貪瞋結，要無餘斷方證不還，由此定知先離欲者已能實斷二下分結，為顯彼見諦唯證不還故，說彼今時斷五下結。或此意顯，彼於今時斷彼更生，密作是說。謂若不入聖諦現觀，彼異生類雖斷貪瞋，後時定應還退失故。或此於遠假說近聲，如說王今從何來等。謂雖先斷貪瞋二結，而同世俗說今便斷，如王至此久離所從，而假說今從何來等。或彼三結入現觀時，所有離繫得無漏得，貪瞋二結得永不生，故說爾時斷五無失。若謂雖說得第四定，後入現觀得不還果，而不定說斷伏下地，如何定知彼下地惑皆已實斷得，非唯伏現纏？此不應疑，以此經說得不還故。不可說言後漸方得，先已破故。又先已說離欲異生亦如聖者生上地故。謂唯能伏下地煩惱便生上地，非所極成；唯能實斷下地煩惱便生上地是所極成，故於此中不應猶豫。如是名為有教證故，知世俗道亦能斷惑。言有理者，謂煩惱力能繫縛自身令界地別，故若欲界惑得未實斷，有能往生色無色界，則諸煩惱應無功能縛界地生令有差別。若謂未伏下地煩惱必不生上是彼功能，此亦不然，雖伏此地所有煩惱亦生此故，謂有能伏有頂煩惱，然復得生有頂地故。然依自地起世俗道，亦能制伏自地煩惱，如不淨觀持息念等，亦伏自地現行煩惱，斷煩惱得。要於此地諸煩惱中得解脫道，制伏煩惱令暫不行，工巧、威儀亦有此力，況善心起而無功能？如住此間能伏八地所有煩惱令不現行，於有頂何緣獨不能制伏？彼定應許如是理趣。若不許然，諸有已離無所有染，期心不起入諦現觀證無學者，如何不伏有頂煩惱，便起斷彼聖道現前？故住此間必於有頂有伏煩惱善方便智。既不可說不斷有頂諸煩惱得唯由伏彼煩惱現行便不生彼，於下八地例亦應然，由此定知諸世俗道亦斷煩惱，其理極成。又應諸預流得生無色故，若伏下地即得上生。有諸異生先伏二界，後入見道現觀滿時，應得預流非不還果，三界修惑許具縛故，見道非彼斷對治故。彼住果位若致命終，決定應許生無色界，下二界惑先已伏故。若生彼已斷欲等惑成阿羅漢，便違契經，如契經言：有五聖者此處通達此處究竟。非彼聖者有決定因要還此生方證圓寂。若謂既說極七返有故，定從彼還來此生，理亦不然，此言唯約欲界人天密意說故。寧知七返約欲界說？唯約欲界修斷惑斷立家家等名差別故。謂斷五種下分結故名不還果，於下分中欲貪瞋恚及癡薄故名一來果。不還果向名為一間，一來果
還者，爾時必斷五結無餘。為令了知先離欲者入諦現觀唯得不還，故說爾時斷五下結。此言意說便能斷盡，非謂今時能總斷五。理必應爾，以見道力不能無餘斷貪瞋結，要無餘斷方證不還，由此定知先離欲者已能實斷二下分結，為顯彼見諦唯證不還故，說彼今時斷五下結。或此意顯，彼於今時斷彼更生，密作是說。謂若不入聖諦現觀，彼異生類雖斷貪瞋，後時定應還退失故。或此於遠假說近聲，如說王今從何來等。謂雖先斷貪瞋二結，而同世俗說今便斷，如王至此久離所從，而假說今從何來等。或彼三結入現觀時，所有離繫得無漏得，貪瞋二結得永不生，故說爾時斷五無失。若謂雖說得第四定，後入現觀得不還果，而不定說斷伏下地，如何定知彼下地惑皆已實斷得，非唯伏現纏？此不應疑，以此經說得不還故。不可說言後漸方得，先已破故。又先已說離欲異生亦如聖者生上地故。謂唯能伏下地煩惱便生上地，非所極成；唯能實斷下地煩惱便生上地是所極成，故於此中不應猶豫。如是名為有教證故，知世俗道亦能斷惑。言有理者，謂煩惱力能繫縛自身令界地別，故若欲界惑得未實斷，有能往生色無色界，則諸煩惱應無功能縛界地生令有差別。若謂未伏下地煩惱必不生上是彼功能，此亦不然，雖伏此地所有煩惱亦生此故，謂有能伏有頂煩惱，然復得生有頂地故。然依自地起世俗道，亦能制伏自地煩惱，如不淨觀持息念等，亦伏自地現行煩惱，斷煩惱得。要於此地諸煩惱中得解脫道，制伏煩惱令暫不行，工巧、威儀亦有此力，況善心起而無功能？如住此間能伏八地所有煩惱令不現行，於有頂何緣獨不能制伏？彼定應許如是理趣。若不許然，諸有已離無所有染，期心不起入諦現觀證無學者，如何不伏有頂煩惱，便起斷彼聖道現前？故住此間必於有頂有伏煩惱善方便智。既不可說不斷有頂諸煩惱得唯由伏彼煩惱現行便不生彼，於下八地例亦應然，由此定知諸世俗道亦斷煩惱，其理極成。又應諸預流得生無色故，若伏下地即得上生。有諸異生先伏二界，後入見道現觀滿時，應得預流非不還果，三界修惑許具縛故，見道非彼斷對治故。彼住果位若致命終，決定應許生無色界，下二界惑先已伏故。若生彼已斷欲等惑成阿羅漢，便違契經，如契經言：有五聖者此處通達此處究竟。非彼聖者有決定因要還此生方證圓寂。若謂既說極七返有故，定從彼還來此生，理亦不然，此言唯約欲界人天密意說故。寧知七返約欲界說？唯約欲界修斷惑斷立家家等名差別故。謂斷五種下分結故名不還果，於下分中欲貪瞋恚及癡薄故名一來果。不還果向名為一間，一來果
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向名為家家。此既唯約欲修惑斷立差別名，故知但依欲界修惑都未斷位立七返有。若依未越此地煩惱立七返生，則知但於所未越地受七返有，故七返有非色無色。又先已離二界貪者，不應建立七返有名，以彼唯是利根攝故，極七返生鈍根攝故。又彼所說違自宗經，非彼宗經許七返有，或容有受第八生義，色無色界生處極多，於彼無容極唯七有。又彼天處滿第七生，決定無容還來生此，是則還與契經相違。故契經言：有五聖者此處通達此處究竟。又七返生非必定受，極聲唯說極多者故。預流往彼受第二生便般涅槃，亦此通達彼處究竟，定違前經，是故必無唯伏下地所有煩惱便得上生。既諸異生有上生理，知世俗道亦能斷惑。有作是執：諸有先離欲界貪者，後入見諦道現觀時得預流果。欲貪瞋恚雖不現行，而有彼得恒隨縛故。即彼復謂：道現觀時雖必定得預流果證，時極促故，諸契經中不作是言：先離欲者道現觀位證預流果。又作是說，諦現觀俱得不還者，此於無間立以俱聲，如契經說：諸有情類生無想天，後想起俱便從彼沒。復作是言：道現觀位得勝道故，離欲界貪即於爾時得不還果。如是一切前後相違，如幼稚童自室言故。謂彼若說先離欲者道現觀時得預流果，欲貪瞋恚雖不現行，而有彼得恒隨縛故；則不應說道現觀位得勝道故，離欲界貪即於爾時得不還果，以必不可道現觀時雙得預流、不還果故。若後門是應捨前門，若前門是應捨後門，前後相違無俱是故。若彼意謂，如上地道現在前時，必定應修下地攝道，以殊勝道現在前時能修劣故，此亦應爾，道現觀位得勝道故離欲界貪，故於爾時得不還果。此不應理。所以者何？彼宗不立有未來故，執離法外無別得故，不現行道能離欲貪及瞋恚結理不成故，見道不能斷修斷故，二道無容俱現前故。又彼所說道現觀位得勝道者，其體是何？非於爾時有餘勝道可正顯示為此所得。既不能說所得道相，寧說此道能離欲貪，而說爾時得不還果？故彼所說但率己情。又不應謂道現觀時，雖必定得預流果證，時極促故，諸契經中不作是言：先離欲者道現觀位證預流果。亦不應說諦現觀俱得不還者，此於無間立以俱聲。所以者何？闕一來故。預流果後必先證得一來果故，非預流無間即證不還果，契經應言：先離欲者道現觀位證預流果，諦現觀俱得一來果，從此無間方得不還。而不說然，故不應理。故彼論者於正法義，背面而住經述己情，不可與其考量正理。傍論已了，應辯本義。本說諸位善根相生，前既已說金剛喻定無間必有盡智續生，盡智無間有何智起？頌曰：
向名為家家。此既唯約欲修惑斷立差別名，故知但依欲界修惑都未斷位立七返有。若依未越此地煩惱立七返生，則知但於所未越地受七返有，故七返有非色無色。又先已離二界貪者，不應建立七返有名，以彼唯是利根攝故，極七返生鈍根攝故。又彼所說違自宗經，非彼宗經許七返有，或容有受第八生義，色無色界生處極多，於彼無容極唯七有。又彼天處滿第七生，決定無容還來生此，是則還與契經相違。故契經言：有五聖者此處通達此處究竟。又七返生非必定受，極聲唯說極多者故。預流往彼受第二生便般涅槃，亦此通達彼處究竟，定違前經，是故必無唯伏下地所有煩惱便得上生。既諸異生有上生理，知世俗道亦能斷惑。有作是執：諸有先離欲界貪者，後入見諦道現觀時得預流果。欲貪瞋恚雖不現行，而有彼得恒隨縛故。即彼復謂：道現觀時雖必定得預流果證，時極促故，諸契經中不作是言：先離欲者道現觀位證預流果。又作是說，諦現觀俱得不還者，此於無間立以俱聲，如契經說：諸有情類生無想天，後想起俱便從彼沒。復作是言：道現觀位得勝道故，離欲界貪即於爾時得不還果。如是一切前後相違，如幼稚童自室言故。謂彼若說先離欲者道現觀時得預流果，欲貪瞋恚雖不現行，而有彼得恒隨縛故；則不應說道現觀位得勝道故，離欲界貪即於爾時得不還果，以必不可道現觀時雙得預流、不還果故。若後門是應捨前門，若前門是應捨後門，前後相違無俱是故。若彼意謂，如上地道現在前時，必定應修下地攝道，以殊勝道現在前時能修劣故，此亦應爾，道現觀位得勝道故離欲界貪，故於爾時得不還果。此不應理。所以者何？彼宗不立有未來故，執離法外無別得故，不現行道能離欲貪及瞋恚結理不成故，見道不能斷修斷故，二道無容俱現前故。又彼所說道現觀位得勝道者，其體是何？非於爾時有餘勝道可正顯示為此所得。既不能說所得道相，寧說此道能離欲貪，而說爾時得不還果？故彼所說但率己情。又不應謂道現觀時，雖必定得預流果證，時極促故，諸契經中不作是言：先離欲者道現觀位證預流果。亦不應說諦現觀俱得不還者，此於無間立以俱聲。所以者何？闕一來故。預流果後必先證得一來果故，非預流無間即證不還果，契經應言：先離欲者道現觀位證預流果，諦現觀俱得一來果，從此無間方得不還。而不說然，故不應理。故彼論者於正法義，背面而住經述己情，不可與其考量正理。傍論已了，應辯本義。本說諸位善根相生，前既已說金剛喻定無間必有盡智續生，盡智無間有何智起？頌曰：
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不動盡智後， 必起無生智，
不動盡智後， 必起無生智，
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餘盡或正見， 此應果皆有。
餘盡或正見， 此應果皆有。
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論曰：先不動法諸阿羅漢，盡智無間無生智起，此智是彼本所求故，必與盡智俱時而得。謂彼求得順諸所解，若無便有入涅槃障。諸阿羅漢共得智時，即亦志求得無生智，然其盡智理應先起，是因位中先所求故。先不動法金剛定後，得無生智而未現前，盡智無間方得現起。除先不動，餘阿羅漢盡智無間有盡智生，或即引生無學正見，非無生智後容退故。謂若先是時解脫性，雖於因位雙求二種，而至極果容有退故。金剛喻定正滅位中，不得無生唯得盡智，故盡智後盡智現前，或即引生無學正見。先不動法，無生智後有無生智起，或無學正見。此無學見，一切應果之所共有，猶如盡智，故金剛定正滅位中一切皆得無學正見。然此正見非正所求，故盡無生二智無間，或有即起或未現前。於此位中總略義者，若先不動，初起盡智唯一剎那，次無生智亦一剎那或有相續。若時解脫，初起盡智或一剎那或有相續。此二所起無學正見，皆無決定剎那相續，如前說彼非正求故。
論曰：先不動法諸阿羅漢，盡智無間無生智起，此智是彼本所求故，必與盡智俱時而得。謂彼求得順諸所解，若無便有入涅槃障。諸阿羅漢共得智時，即亦志求得無生智，然其盡智理應先起，是因位中先所求故。先不動法金剛定後，得無生智而未現前，盡智無間方得現起。除先不動，餘阿羅漢盡智無間有盡智生，或即引生無學正見，非無生智後容退故。謂若先是時解脫性，雖於因位雙求二種，而至極果容有退故。金剛喻定正滅位中，不得無生唯得盡智，故盡智後盡智現前，或即引生無學正見。先不動法，無生智後有無生智起，或無學正見。此無學見，一切應果之所共有，猶如盡智，故金剛定正滅位中一切皆得無學正見。然此正見非正所求，故盡無生二智無間，或有即起或未現前。於此位中總略義者，若先不動，初起盡智唯一剎那，次無生智亦一剎那或有相續。若時解脫，初起盡智或一剎那或有相續。此二所起無學正見，皆無決定剎那相續，如前說彼非正求故。
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說一切有部順正理論卷第六十六
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