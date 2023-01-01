阿毘達磨順正理論卷第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第六十四

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第六之八

已辯見修二道生異，當依此道分位差別，建立眾聖補特伽羅。且依見道十五心位建立眾聖有差別者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已辯見修二道生異，當依此道分位差別，建立眾聖補特伽羅。且依見道十五心位建立眾聖有差別者，頌曰：

名隨信法行， 由根鈍利別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名隨信法行， 由根鈍利別，

具修惑斷一， 至五向初果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具修惑斷一， 至五向初果，

斷次三向二， 離八地向三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷次三向二， 離八地向三。

論曰：見道位中聖者有二，一隨信行、二隨法行，由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者，由先信敬力修集加行故。諸利根名隨法行者，由先樂觀察修集加行故。諸有情類種性差別，法爾先來如是安住。謂有情類若從先來，凡所施為一切事業，不樂審察能與不能，專信敬他隨他言轉，彼後修得無漏道時，在見位中名隨信行。由信隨行名隨信行，先隨信他行於義故。彼有隨信行名隨信行者，或由串習此隨信行以成其性，故名隨信行者，彼信為上首，慧為隨轉故。隨法行者翻此應釋。謂有情類若從先來，凡所施為一切事業，樂審觀察能與不能，非由信他隨教理轉，彼後修得無漏道時，在見位中名隨法行。由法隨行名隨法行，先隨教法行於義故。彼有隨法行名隨法行者，或由串習此隨法行以成其性，故名隨法行者，彼慧為上首信為隨轉故。即二聖者，由於修惑具斷有殊，立為三向。謂彼二聖若於先來，未以世道斷修斷惑，名為具縛。或先已斷欲界一品乃至五品，至此位中名初果向，趣初果故。言初果者，謂預流果，此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品，至此位中名第二果向，趣第二果故。第二果者，謂一來果，遍得果中此第二故。若先已離欲界九品，或先已斷初定一品，乃至具離無所有處，至此位中名第三果向，趣第三果故。第三果者，謂不還果，數准前釋。如是隨信隨法行者，由先具縛斷惑有殊，數別各成七十三種。謂於欲界具縛為初，至斷九品以為第十，如是乃至無所有處地地各九，為七十三。諸後具縛即前離九，故後七地無別具縛。次依修道道類智時建立眾聖有差別者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：見道位中聖者有二，一隨信行、二隨法行，由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者，由先信敬力修集加行故。諸利根名隨法行者，由先樂觀察修集加行故。諸有情類種性差別，法爾先來如是安住。謂有情類若從先來，凡所施為一切事業，不樂審察能與不能，專信敬他隨他言轉，彼後修得無漏道時，在見位中名隨信行。由信隨行名隨信行，先隨信他行於義故。彼有隨信行名隨信行者，或由串習此隨信行以成其性，故名隨信行者，彼信為上首，慧為隨轉故。隨法行者翻此應釋。謂有情類若從先來，凡所施為一切事業，樂審觀察能與不能，非由信他隨教理轉，彼後修得無漏道時，在見位中名隨法行。由法隨行名隨法行，先隨教法行於義故。彼有隨法行名隨法行者，或由串習此隨法行以成其性，故名隨法行者，彼慧為上首信為隨轉故。即二聖者，由於修惑具斷有殊，立為三向。謂彼二聖若於先來，未以世道斷修斷惑，名為具縛。或先已斷欲界一品乃至五品，至此位中名初果向，趣初果故。言初果者，謂預流果，此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品，至此位中名第二果向，趣第二果故。第二果者，謂一來果，遍得果中此第二故。若先已離欲界九品，或先已斷初定一品，乃至具離無所有處，至此位中名第三果向，趣第三果故。第三果者，謂不還果，數准前釋。如是隨信隨法行者，由先具縛斷惑有殊，數別各成七十三種。謂於欲界具縛為初，至斷九品以為第十，如是乃至無所有處地地各九，為七十三。諸後具縛即前離九，故後七地無別具縛。次依修道道類智時建立眾聖有差別者，頌曰：

至第十六心， 隨三向住果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至第十六心， 隨三向住果，

名信解見至， 亦由鈍利別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名信解見至， 亦由鈍利別。

論曰：即前隨信隨法行者，至第十六道類智心，名為住果，不復名向。隨前三向今住三果，謂前預流向今住預流果，前一來向今住一來果，前不還向今住不還果。阿羅漢果必無初得，異生無容離有頂故，見道無容斷修惑故。至住果位捨得二名，謂不復名隨信法行，轉得信解、見至二名。此亦由根鈍利差別，諸鈍根者先名隨信行今名信解，由信增上力勝解顯故；諸利根者先名隨法行今名見至，由慧增上力正見顯故。何緣先時斷修所斷欲一至五或七八品、初定一品，廣說乃至無所有處第九品惑，至第十六道類智心，但名預流、一來、不還果，非一來、不還、阿羅漢向？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即前隨信隨法行者，至第十六道類智心，名為住果，不復名向。隨前三向今住三果，謂前預流向今住預流果，前一來向今住一來果，前不還向今住不還果。阿羅漢果必無初得，異生無容離有頂故，見道無容斷修惑故。至住果位捨得二名，謂不復名隨信法行，轉得信解、見至二名。此亦由根鈍利差別，諸鈍根者先名隨信行今名信解，由信增上力勝解顯故；諸利根者先名隨法行今名見至，由慧增上力正見顯故。何緣先時斷修所斷欲一至五或七八品、初定一品，廣說乃至無所有處第九品惑，至第十六道類智心，但名預流、一來、不還果，非一來、不還、阿羅漢向？頌曰：

諸得果位中， 未得勝果道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸得果位中， 未得勝果道，

故未起勝道， 名住果非向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故未起勝道， 名住果非向。

論曰：依得聖道建立八聖，如先已說，故得果時於勝果道必定未得，以得果心於勝果道所對治惑非對治故，非非彼治現在前時得彼治道，如先已說。又非得果時即有勝果道，所斷煩惱離繫得生，道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得，此道引彼離繫得生，可說此道能證彼滅。以得前果時未得勝果道，故住果者乃至未起勝果道時，雖先已斷修所斷惑欲一品等，但名住果不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶？於勝果道現前時得。為諸先斷彼修斷惑，入離生位得前果已，此生定起勝果道耶？理必應然，以本論說：聖生第四靜慮以上，無漏樂根定成就故。若不然者，諸先已離三靜慮染，後依下地得入離生，彼得果已若生第四靜慮以上，如何可說定成樂根？理不應言唯如是類此生必定起勝果道，非餘先斷諸下地惑，決定因緣不可得故，彼障已斷必欣彼故，障已斷道易現前故。如是已依先具倍離及全離欲入見諦者十六心位立眾聖別，當約修惑辯漸次生能對治道分位差別。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依得聖道建立八聖，如先已說，故得果時於勝果道必定未得，以得果心於勝果道所對治惑非對治故，非非彼治現在前時得彼治道，如先已說。又非得果時即有勝果道，所斷煩惱離繫得生，道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得，此道引彼離繫得生，可說此道能證彼滅。以得前果時未得勝果道，故住果者乃至未起勝果道時，雖先已斷修所斷惑欲一品等，但名住果不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶？於勝果道現前時得。為諸先斷彼修斷惑，入離生位得前果已，此生定起勝果道耶？理必應然，以本論說：聖生第四靜慮以上，無漏樂根定成就故。若不然者，諸先已離三靜慮染，後依下地得入離生，彼得果已若生第四靜慮以上，如何可說定成樂根？理不應言唯如是類此生必定起勝果道，非餘先斷諸下地惑，決定因緣不可得故，彼障已斷必欣彼故，障已斷道易現前故。如是已依先具倍離及全離欲入見諦者十六心位立眾聖別，當約修惑辯漸次生能對治道分位差別。頌曰：

地地失德九， 下中上各三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地地失德九， 下中上各三。

論曰：失謂過失即所治障，德謂功德即能治道，如先已辯。欲修斷惑九品差別，上四靜慮及四無色應知亦然，生死無非九地攝故。如所治障一一地中各有九品，諸能治道無間解脫九品亦然。失德如何各分九品？謂根本品有下中上，此三各分下中上別，由此失德各分九品，謂下下、下中、下上、中下、中中、中上、上下、上中、上上品。應知此中下下品道勢力能斷上上品障，如是乃至上上品道勢力能斷下下品障，上上品等諸能治德初未有故，此德有時上上品等失已無故。應知此中智雖勝惑，未增盛故道名下品。相續中惑雖極難斷，細隨行故障名下品。依如是理應立譬喻，如浣衣位，麁垢先除，於後後時漸除細垢。謂彼麁垢於所住衣非甚堅著，少用功力以水浣洗便能遣除；細垢不然，由甚堅著所住衣故，以灰汁等及多功力方能遣除。又如麁闇小明能滅，要以大明方滅細闇。謂麁重闇纔舉小明便能令滅，若細輕闇要舉大明方能令滅。失德相對，理亦應然，由此可言白勝黑劣。若異此者，上上品道現在前時方能對治下下品障，如何可言白法力勝、黑法力劣？又剎那頃能治道生，於無始來展轉增益，諸堅固惑能永拔根，由此故言白勝黑劣。如時經久所集眾病，服少良藥能令頓愈。又如長時所集眾闇，一剎那頃光明能滅。已辯失德差別九品，次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中，總亦名為信解、見至，隨位復有多種差別，先應建立都未斷者。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：失謂過失即所治障，德謂功德即能治道，如先已辯。欲修斷惑九品差別，上四靜慮及四無色應知亦然，生死無非九地攝故。如所治障一一地中各有九品，諸能治道無間解脫九品亦然。失德如何各分九品？謂根本品有下中上，此三各分下中上別，由此失德各分九品，謂下下、下中、下上、中下、中中、中上、上下、上中、上上品。應知此中下下品道勢力能斷上上品障，如是乃至上上品道勢力能斷下下品障，上上品等諸能治德初未有故，此德有時上上品等失已無故。應知此中智雖勝惑，未增盛故道名下品。相續中惑雖極難斷，細隨行故障名下品。依如是理應立譬喻，如浣衣位，麁垢先除，於後後時漸除細垢。謂彼麁垢於所住衣非甚堅著，少用功力以水浣洗便能遣除；細垢不然，由甚堅著所住衣故，以灰汁等及多功力方能遣除。又如麁闇小明能滅，要以大明方滅細闇。謂麁重闇纔舉小明便能令滅，若細輕闇要舉大明方能令滅。失德相對，理亦應然，由此可言白勝黑劣。若異此者，上上品道現在前時方能對治下下品障，如何可言白法力勝、黑法力劣？又剎那頃能治道生，於無始來展轉增益，諸堅固惑能永拔根，由此故言白勝黑劣。如時經久所集眾病，服少良藥能令頓愈。又如長時所集眾闇，一剎那頃光明能滅。已辯失德差別九品，次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中，總亦名為信解、見至，隨位復有多種差別，先應建立都未斷者。頌曰：

未斷修斷失， 住果極七返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未斷修斷失， 住果極七返。

論曰：諸住果者於一切地修所斷失全未斷時，名為預流，生極七返。七返言顯七往返生，是人天中各七生義。極言為顯受生最多，非諸預流皆定七返。故契經說極七返生，是彼最多七返生義，經說與此義無差別。諸無漏道總名為流，由此為因趣涅槃故。預言為顯最初至得，彼預流故說名預流。此預流名為目何義？若初得道名為預流，則預流名應目第八；若初得果名為預流，則倍離欲全離欲者至道類智應名預流。此預流名目初得果。然倍離欲全離欲者至道類智不名預流，約修惑斷立彼果故。預流必依遍得果者，初所得果以立名故。一來、不還非定初得，唯有此果必初得故。何緣此名不目第八？未具得向果無漏道故，未具得見修無漏道故，未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流，道類智時皆具至得，是故第八不名預流，由此預流唯是初果。彼從此後欲人天中各受七生，應言十四，何故說彼極受七生？此責不然，七數等故，如七葉樹及七處善。若謂經說見圓滿者無處無容受第八有，不應說彼於人天趣各受七生。此亦不然，經約一趣密意說故。若謂此經非密意說，則彼亦應不受中有。若人天趣合受七生，經但應言受人天七，何緣經說天七及人？既說及言，定知各七。又必應爾，飲光部經分明別說各受七故。若依一趣密意而說，故與經說見圓滿者無第八有，言不相違。如何上流有遍沒者？彼一趣受過八生故，無相違失。遮第八言，依極七有地，非約上地故。謂若於此地說諸聖者極受七生，即於此地中遮第八有，非色無色。契經所說七返有言，非約三界無差別說，寧應謂此遮第八言？總約三界無差別說，故此經說遮第八言，如七有言唯約欲界，密意說故無相違失。有餘謂此會釋不然，餘處曾無如是說故，此中無有密說相故。謂曾無處作如是言，上流受生過於七有，可以證此遮八有經，依欲界說非約一切，又非遮止第八有經違害所餘，無別意教，必有別意故，判為密意說，故此會釋不應正理。豈不遮止第八有經，與上流經極相違害？無相違害，以上流經總說上流有餘意故。謂此唯說全超半超，名為上流無遍沒故。如是會釋理定不然，餘處曾無如是說故，生處定因曾不說故。謂曾無處說諸上流唯有二種無有遍沒，又曾不說生處定因，言此上流定於色界唯生此處彼處不生。然契經說七士趣處，舉多譬喻以顯上流次第遍生色界諸處。觀彼經意，既說上流至道等邊無緣故滅，顯不還者於色界中一切處生過於八有，故知定有遍沒上流。謂彼經中依六士趣各說一喻，唯於第七上流士趣說十一喻，顯彼聖者於色界中有次第生一切處者，故彼經說如有上流乃至道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸住果者於一切地修所斷失全未斷時，名為預流，生極七返。七返言顯七往返生，是人天中各七生義。極言為顯受生最多，非諸預流皆定七返。故契經說極七返生，是彼最多七返生義，經說與此義無差別。諸無漏道總名為流，由此為因趣涅槃故。預言為顯最初至得，彼預流故說名預流。此預流名為目何義？若初得道名為預流，則預流名應目第八；若初得果名為預流，則倍離欲全離欲者至道類智應名預流。此預流名目初得果。然倍離欲全離欲者至道類智不名預流，約修惑斷立彼果故。預流必依遍得果者，初所得果以立名故。一來、不還非定初得，唯有此果必初得故。何緣此名不目第八？未具得向果無漏道故，未具得見修無漏道故，未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流，道類智時皆具至得，是故第八不名預流，由此預流唯是初果。彼從此後欲人天中各受七生，應言十四，何故說彼極受七生？此責不然，七數等故，如七葉樹及七處善。若謂經說見圓滿者無處無容受第八有，不應說彼於人天趣各受七生。此亦不然，經約一趣密意說故。若謂此經非密意說，則彼亦應不受中有。若人天趣合受七生，經但應言受人天七，何緣經說天七及人？既說及言，定知各七。又必應爾，飲光部經分明別說各受七故。若依一趣密意而說，故與經說見圓滿者無第八有，言不相違。如何上流有遍沒者？彼一趣受過八生故，無相違失。遮第八言，依極七有地，非約上地故。謂若於此地說諸聖者極受七生，即於此地中遮第八有，非色無色。契經所說七返有言，非約三界無差別說，寧應謂此遮第八言？總約三界無差別說，故此經說遮第八言，如七有言唯約欲界，密意說故無相違失。有餘謂此會釋不然，餘處曾無如是說故，此中無有密說相故。謂曾無處作如是言，上流受生過於七有，可以證此遮八有經，依欲界說非約一切，又非遮止第八有經違害所餘，無別意教，必有別意故，判為密意說，故此會釋不應正理。豈不遮止第八有經，與上流經極相違害？無相違害，以上流經總說上流有餘意故。謂此唯說全超半超，名為上流無遍沒故。如是會釋理定不然，餘處曾無如是說故，生處定因曾不說故。謂曾無處說諸上流唯有二種無有遍沒，又曾不說生處定因，言此上流定於色界唯生此處彼處不生。然契經說七士趣處，舉多譬喻以顯上流次第遍生色界諸處。觀彼經意，既說上流至道等邊無緣故滅，顯不還者於色界中一切處生過於八有，故知定有遍沒上流。謂彼經中依六士趣各說一喻，唯於第七上流士趣說十一喻，顯彼聖者於色界中有次第生一切處者，故彼經說如有上流乃至道

邊或水邊等無所依故即便盡滅，顯彼聖者過於此處，無生處故便般涅槃。故上流經無餘意趣，遮第八教與彼相違，即是此經密意說相。又見經說無差別言，於中非無差別意趣。如契經說：無處無容有二輪王俱時出現。此經雖復無差別言，非不但依一四洲說。此中亦可作如是言：餘處曾無如是說故，此中無有密說相故，豈即謂此會釋不然？故彼此中徒興固執。復何緣故感八有業？能障見諦非七有業，若謂聖者於欲界中極受七生無第八故，此無因故亦同所疑。若謂齊此時相續必熟故，此亦不然，無定因故。謂有何等決定因緣，於第七生為盡諸漏，根未熟者至第八生？為盡諸漏根亦不熟。若謂聖道種類爾故，如為七步毒蛇所螫。此喻不然，壽量定者過此齊限亦得往故。又若聖道種類法然，則由道生遮第八有，寧說彼業能障見諦？謂但應言由聖道起遮第八有，不應言感第八有業能障見諦。若有已作及已增長第八有業，聖道於彼無能遮力故不得生，彼亦不應能障見諦，至第八有方般涅槃，於正理中有何違害？有餘於此作是釋言：由彼有餘七結在故，謂二下分、五上分結。此亦無能證唯七有唯貪瞋結，引七有故。又無契經說不還者受極七有，又無經說五上分結引欲界生，故彼所言無能證力。但由法爾極受七生，於中不應強申理趣。中間雖有聖道現前，餘業力持不證圓寂，唯依佛出世有別解律儀，故彼第七有若不遇佛法，便在家得阿羅漢果。既得果已必不住家，苾芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說，而於餘命生極厭心，不經久時便入圓寂。有言：彼往餘道出家。理不應然，往餘道者由惡見力邪業轉故，云何彼名無退墮法？以不生長退墮業故，違彼生長業與果故，強盛善根鎮彼身故，加行意樂俱清淨故。諸有決定墮惡趣業，尚不起忍，況得預流。故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊或水邊等無所依故即便盡滅，顯彼聖者過於此處，無生處故便般涅槃。故上流經無餘意趣，遮第八教與彼相違，即是此經密意說相。又見經說無差別言，於中非無差別意趣。如契經說：無處無容有二輪王俱時出現。此經雖復無差別言，非不但依一四洲說。此中亦可作如是言：餘處曾無如是說故，此中無有密說相故，豈即謂此會釋不然？故彼此中徒興固執。復何緣故感八有業？能障見諦非七有業，若謂聖者於欲界中極受七生無第八故，此無因故亦同所疑。若謂齊此時相續必熟故，此亦不然，無定因故。謂有何等決定因緣，於第七生為盡諸漏，根未熟者至第八生？為盡諸漏根亦不熟。若謂聖道種類爾故，如為七步毒蛇所螫。此喻不然，壽量定者過此齊限亦得往故。又若聖道種類法然，則由道生遮第八有，寧說彼業能障見諦？謂但應言由聖道起遮第八有，不應言感第八有業能障見諦。若有已作及已增長第八有業，聖道於彼無能遮力故不得生，彼亦不應能障見諦，至第八有方般涅槃，於正理中有何違害？有餘於此作是釋言：由彼有餘七結在故，謂二下分、五上分結。此亦無能證唯七有唯貪瞋結，引七有故。又無契經說不還者受極七有，又無經說五上分結引欲界生，故彼所言無能證力。但由法爾極受七生，於中不應強申理趣。中間雖有聖道現前，餘業力持不證圓寂，唯依佛出世有別解律儀，故彼第七有若不遇佛法，便在家得阿羅漢果。既得果已必不住家，苾芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說，而於餘命生極厭心，不經久時便入圓寂。有言：彼往餘道出家。理不應然，往餘道者由惡見力邪業轉故，云何彼名無退墮法？以不生長退墮業故，違彼生長業與果故，強盛善根鎮彼身故，加行意樂俱清淨故。諸有決定墮惡趣業，尚不起忍，況得預流。故有頌言：

「愚作罪小亦墮惡， 智為罪大亦脫苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚作罪小亦墮惡， 智為罪大亦脫苦，

如團鐵小亦沈水， 為鉢鐵大亦能浮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如團鐵小亦沈水， 為鉢鐵大亦能浮。」

經說預流作苦邊際，依何義立苦邊際名？依齊此生後更無苦，是令後苦不相續義。或苦邊際所謂涅槃。如何涅槃可是所作？除彼得障，故說作言，如言作空，謂毀臺觀。若於人趣得預流果，人中滿七，天准應知。非聖亦有極七返生，相續成熟得涅槃義，然非決定，是故不說。已辯修惑都未斷者，名預流果，極七返生。今次應辯斷位眾聖，且應建立一來向果。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說預流作苦邊際，依何義立苦邊際名？依齊此生後更無苦，是令後苦不相續義。或苦邊際所謂涅槃。如何涅槃可是所作？除彼得障，故說作言，如言作空，謂毀臺觀。若於人趣得預流果，人中滿七，天准應知。非聖亦有極七返生，相續成熟得涅槃義，然非決定，是故不說。已辯修惑都未斷者，名預流果，極七返生。今次應辯斷位眾聖，且應建立一來向果。頌曰：

斷欲三四品， 三二生家家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷欲三四品， 三二生家家，

斷至五二向， 斷六一來果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷至五二向， 斷六一來果。

論曰：即預流者進斷修惑，若三緣具轉名家家。一由斷惑，斷欲修惑三四品故，謂惑於先異生位斷，或今預流進修位斷。二由成根，得能治彼無漏根故，謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根。三由受生，更受欲有三二生故，謂斷三品更受三生，若斷四品更受二生。此三二生，由異生位造作及增長感三二生業，非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業，以背生死向涅槃故，由此契經說諸聖者唯受故業更不造新。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名家家。何故成根？頌中不說預流果後說進斷惑成能治彼無漏諸根，義准已成故不具說。若爾，應不說三二生言，說斷三四品義已成故。謂已進斷三四品惑，決定餘有三生二生，故說家家相不圓滿，則應於頌更說等聲，方可具收家家三相。或應不說三二生言。然頌中言三二生者，以有增進於所受生，或少或無或過此故。有餘師說：亦有具足家家三緣而非家家。謂異生位先斷修惑三品四品住見道中，但以家家生所顯故，是預流果勝進位故，非住見道有斯義故，雖三緣具不名家家。今詳彼言定不應理，非住見道具彼三緣，爾時不能修修惑對治故。要得治彼無漏諸根，方是三緣中成無漏根義，故住見道非具三緣，無具三緣非家家者。應知總有二種家家：一天家家，謂欲天趣生三二家而證圓寂，或一天處或二或三。二人家家，謂於人趣生三二家而證圓寂，或一洲處或二或三，若有七生不必滿七，非家家位中間涅槃。何類所攝？攝屬七生，七中極聲顯極多故，由此已顯生未滿前得般涅槃亦是彼攝。根最鈍者具經七生，非諸利根生定滿七。寧無斷五亦名家家？以斷五時必斷第六，非一品惑能障得果，猶如一間未越界故。即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品，應知轉名一來果向。若斷第六成一來果，彼往天上一來人間而般涅槃名一來果，過此以後更無生故。即由此義，證家家中若天家家受三生者，人間受二天上受三。受二生者，人一天二。如應例釋人中家家，若謂不然，彼一來果有何異彼二生家家？彼貪瞋癡唯餘下品故，即一來果名薄貪瞋癡。已辯一來向果差別，次應建立不還向果。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即預流者進斷修惑，若三緣具轉名家家。一由斷惑，斷欲修惑三四品故，謂惑於先異生位斷，或今預流進修位斷。二由成根，得能治彼無漏根故，謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根。三由受生，更受欲有三二生故，謂斷三品更受三生，若斷四品更受二生。此三二生，由異生位造作及增長感三二生業，非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業，以背生死向涅槃故，由此契經說諸聖者唯受故業更不造新。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名家家。何故成根？頌中不說預流果後說進斷惑成能治彼無漏諸根，義准已成故不具說。若爾，應不說三二生言，說斷三四品義已成故。謂已進斷三四品惑，決定餘有三生二生，故說家家相不圓滿，則應於頌更說等聲，方可具收家家三相。或應不說三二生言。然頌中言三二生者，以有增進於所受生，或少或無或過此故。有餘師說：亦有具足家家三緣而非家家。謂異生位先斷修惑三品四品住見道中，但以家家生所顯故，是預流果勝進位故，非住見道有斯義故，雖三緣具不名家家。今詳彼言定不應理，非住見道具彼三緣，爾時不能修修惑對治故。要得治彼無漏諸根，方是三緣中成無漏根義，故住見道非具三緣，無具三緣非家家者。應知總有二種家家：一天家家，謂欲天趣生三二家而證圓寂，或一天處或二或三。二人家家，謂於人趣生三二家而證圓寂，或一洲處或二或三，若有七生不必滿七，非家家位中間涅槃。何類所攝？攝屬七生，七中極聲顯極多故，由此已顯生未滿前得般涅槃亦是彼攝。根最鈍者具經七生，非諸利根生定滿七。寧無斷五亦名家家？以斷五時必斷第六，非一品惑能障得果，猶如一間未越界故。即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品，應知轉名一來果向。若斷第六成一來果，彼往天上一來人間而般涅槃名一來果，過此以後更無生故。即由此義，證家家中若天家家受三生者，人間受二天上受三。受二生者，人一天二。如應例釋人中家家，若謂不然，彼一來果有何異彼二生家家？彼貪瞋癡唯餘下品故，即一來果名薄貪瞋癡。已辯一來向果差別，次應建立不還向果。頌曰：

斷七或八品， 一生名一間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷七或八品， 一生名一間，

此即第三向， 斷九不還果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即第三向， 斷九不還果。

論曰：即一來者進斷餘惑，若三緣具轉名一間。一由斷惑，斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根，得能治彼無間解脫無漏根故。三由受生，更受欲有天或人中餘一生故。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名一間。成無漏根頌中不說，及應復說一生所因，准家家中如應當釋。所言間者是隙異名，謂彼位中由有一隙容一生故，未得涅槃。或此間名目間隔義，謂於彼位有餘一生為間隔故，不證圓寂。有一間者說名一間。如何有餘一品修惑能為障礙，令受欲界生，名為一間？未得不還果，若斷此品便為超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果地故，彼極為礙容更受生，斷六品時未越彼地，故無斷五中間受生，現身不能證一來果。即斷修惑七八品者，應知亦名不還果向。先斷三四七八品惑入見諦者，後得果時即名家家及一間不？此未名曰家家一間，未得治彼無漏根故。初得果位果道現前，爾時未修勝果道故；要至後位起勝果道，方得名曰家家一間，治彼無漏根爾時方得故。若進斷惑預流一來方立家家一間名者，何故善逝《手箭經》中說七生、一來與彼同斷惑？如彼經說：云何家家？謂永斷遍知身見等三結，極七返有，應知亦然。云何一間？謂永斷遍知身見等三結，及已能薄欲貪瞋癡。一來亦爾，無相違失，不言唯故。如經所說：預流一來，謂說預流永斷三結，非所餘結彼未能斷。如說預流永斷六法，一有身見、二邊執見、三邪見、四順惡趣貪、五順惡趣瞋、六順惡趣癡。又說一來永斷三結，薄貪瞋癡不言薄慢。又不說斷邊見邪見如預流果，非一來果不令慢薄不斷邊邪。然彼經中不言唯故，起彼治故必亦斷彼。如是所說家家一間，既不言唯，進斷無失。又契經說：彼生數減，定知彼望預流一來，轉更成多諸煩惱斷，以諸煩惱是生因故。即由此故，知彼望前必定已生殊勝對治。若爾，何故說家家一間與七生一來所斷相似？顯此即是彼差別故，或所進斷細難覺故。或應更審求同說因，不可引斯少分密教，便決定證家家一間與預流一來所斷惑相似。上座意謂：家家一間與七生一來但利根有異。謂隨信行隨得預流，若成預流轉名信解，亦即名曰極七返生。諸隨法行隨得預流，若成預流轉名見至，即於此位亦名家家，由彼聖者根猛利故，生三二家便證圓寂。又即信解隨得一來，若成一來仍名信解，即於此位經於二生。即諸見至隨得一來，若成一來仍名見至，即於此位亦名一間，由彼聖者根猛利故，受一間生便證圓寂。如是安立不應正理，以極聲顯生最多故。若預流果經三二生便般涅槃名家家者，極七返有唯經三二生便般涅槃，與家家何異？又彼既謂即預 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：即一來者進斷餘惑，若三緣具轉名一間。一由斷惑，斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根，得能治彼無間解脫無漏根故。三由受生，更受欲有天或人中餘一生故。若三緣中隨闕一種、闕二、全闕，不名一間。成無漏根頌中不說，及應復說一生所因，准家家中如應當釋。所言間者是隙異名，謂彼位中由有一隙容一生故，未得涅槃。或此間名目間隔義，謂於彼位有餘一生為間隔故，不證圓寂。有一間者說名一間。如何有餘一品修惑能為障礙，令受欲界生，名為一間？未得不還果，若斷此品便為超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果地故，彼極為礙容更受生，斷六品時未越彼地，故無斷五中間受生，現身不能證一來果。即斷修惑七八品者，應知亦名不還果向。先斷三四七八品惑入見諦者，後得果時即名家家及一間不？此未名曰家家一間，未得治彼無漏根故。初得果位果道現前，爾時未修勝果道故；要至後位起勝果道，方得名曰家家一間，治彼無漏根爾時方得故。若進斷惑預流一來方立家家一間名者，何故善逝《手箭經》中說七生、一來與彼同斷惑？如彼經說：云何家家？謂永斷遍知身見等三結，極七返有，應知亦然。云何一間？謂永斷遍知身見等三結，及已能薄欲貪瞋癡。一來亦爾，無相違失，不言唯故。如經所說：預流一來，謂說預流永斷三結，非所餘結彼未能斷。如說預流永斷六法，一有身見、二邊執見、三邪見、四順惡趣貪、五順惡趣瞋、六順惡趣癡。又說一來永斷三結，薄貪瞋癡不言薄慢。又不說斷邊見邪見如預流果，非一來果不令慢薄不斷邊邪。然彼經中不言唯故，起彼治故必亦斷彼。如是所說家家一間，既不言唯，進斷無失。又契經說：彼生數減，定知彼望預流一來，轉更成多諸煩惱斷，以諸煩惱是生因故。即由此故，知彼望前必定已生殊勝對治。若爾，何故說家家一間與七生一來所斷相似？顯此即是彼差別故，或所進斷細難覺故。或應更審求同說因，不可引斯少分密教，便決定證家家一間與預流一來所斷惑相似。上座意謂：家家一間與七生一來但利根有異。謂隨信行隨得預流，若成預流轉名信解，亦即名曰極七返生。諸隨法行隨得預流，若成預流轉名見至，即於此位亦名家家，由彼聖者根猛利故，生三二家便證圓寂。又即信解隨得一來，若成一來仍名信解，即於此位經於二生。即諸見至隨得一來，若成一來仍名見至，即於此位亦名一間，由彼聖者根猛利故，受一間生便證圓寂。如是安立不應正理，以極聲顯生最多故。若預流果經三二生便般涅槃名家家者，極七返有唯經三二生便般涅槃，與家家何異？又彼既謂即預

流果若利根者生三二家便般涅槃是家家攝，極七返有亦許中間經三二生便證圓寂，如何執彼定是鈍根？非即鈍根可亦名利，故彼所立不應正理。又若一間由利根故，唯受一有便般涅槃，如何可說即一來果？許一來言目二生故。又彼論說不遮一來，唯於天趣有重生理，諸一間者可無是事，此非亦是一趣重生，非一來故。二生所隔立一間名可不成故，謂不應說有一來者唯於天趣具受二生，以說一來般涅槃故。若二生者，如何可說名為一間？故彼所言可無是事，此言應理。又一來者，彼定無容許天趣中有重生理，與彼所許於天趣中二生家家應無別故。若謂如說極七返有，據極滿者說七返言，而實於中有不滿者，如是就極立一來名，謂極一來便證圓寂，而實亦有天上重生，不來人中證圓寂者，此亦非理，前過隨故。又彼所許鈍根一來，若於天中受一生已，不來人趣便般涅槃，與彼一間有何差別？無決定理限彼鈍根必來人中方證圓寂，若不來者便成一間。非即鈍根可亦名利，故彼所立不應正理。又彼所許違害契經，以有經中說信解性，若有獲得殊勝善根，亦說名為利根等故。謂契經說：若有五根增上猛利極圓滿者，名俱解脫阿羅漢果；若有五根漸劣漸鈍，名慧解脫，乃至廣說。於此經中時解脫者，得八解脫亦名利根；若未獲得八解脫者，不時解脫亦名鈍根。若諸信解得滅盡定，亦說名為利根身證；若未獲得滅盡定者，雖是見至而名鈍根。如是一來信解性者，得勝治故轉名一間；若未獲得勝對治者，雖見至性唯名一來。如是應知家家七返。故彼所立家家一間唯是利根，其理非善。又彼部論作如是言：品別斷惑非真聖教。彼部所立家家一間唯是利根，豈真聖教？非彼上座自許己身、及我許彼是真大聖，寧謂自言是聖教攝？佛曾無處作如是言。又彼所言違餘聖教，不可自謂是聖教攝。然品別斷惑，非非真聖教，以薄伽梵說一來果永斷三結薄貪瞋癡。非貪瞋癡如材木等，可由斫等令其漸薄，但可品別漸次斷之，下品為餘說之為薄。又契經說：諸不還者已無餘斷貪欲瞋恚。由此為證，知一來時猶有餘品貪瞋未斷，今至此位方斷無餘。又契經說：預流果位已永斷一切趣惡趣貪等。由此證知，一來果等有品已斷、有品未除。又已顯成得勝治故，方可建立家家一間。既彼位中得勝對治，知盡貪等與前有別，是故品別斷惑理成，隨眠品中亦已顯示。又彼論說：有何因緣於斷惑時許品別斷，唯許九品非十非千？此責不然，唯有如是九品差別對治生故。謂斷惑位一一地中九品道生，便能永斷自地所攝諸煩惱故，無勞建立若十若千。又與見修所斷同故，謂彼宗許斷煩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流果若利根者生三二家便般涅槃是家家攝，極七返有亦許中間經三二生便證圓寂，如何執彼定是鈍根？非即鈍根可亦名利，故彼所立不應正理。又若一間由利根故，唯受一有便般涅槃，如何可說即一來果？許一來言目二生故。又彼論說不遮一來，唯於天趣有重生理，諸一間者可無是事，此非亦是一趣重生，非一來故。二生所隔立一間名可不成故，謂不應說有一來者唯於天趣具受二生，以說一來般涅槃故。若二生者，如何可說名為一間？故彼所言可無是事，此言應理。又一來者，彼定無容許天趣中有重生理，與彼所許於天趣中二生家家應無別故。若謂如說極七返有，據極滿者說七返言，而實於中有不滿者，如是就極立一來名，謂極一來便證圓寂，而實亦有天上重生，不來人中證圓寂者，此亦非理，前過隨故。又彼所許鈍根一來，若於天中受一生已，不來人趣便般涅槃，與彼一間有何差別？無決定理限彼鈍根必來人中方證圓寂，若不來者便成一間。非即鈍根可亦名利，故彼所立不應正理。又彼所許違害契經，以有經中說信解性，若有獲得殊勝善根，亦說名為利根等故。謂契經說：若有五根增上猛利極圓滿者，名俱解脫阿羅漢果；若有五根漸劣漸鈍，名慧解脫，乃至廣說。於此經中時解脫者，得八解脫亦名利根；若未獲得八解脫者，不時解脫亦名鈍根。若諸信解得滅盡定，亦說名為利根身證；若未獲得滅盡定者，雖是見至而名鈍根。如是一來信解性者，得勝治故轉名一間；若未獲得勝對治者，雖見至性唯名一來。如是應知家家七返。故彼所立家家一間唯是利根，其理非善。又彼部論作如是言：品別斷惑非真聖教。彼部所立家家一間唯是利根，豈真聖教？非彼上座自許己身、及我許彼是真大聖，寧謂自言是聖教攝？佛曾無處作如是言。又彼所言違餘聖教，不可自謂是聖教攝。然品別斷惑，非非真聖教，以薄伽梵說一來果永斷三結薄貪瞋癡。非貪瞋癡如材木等，可由斫等令其漸薄，但可品別漸次斷之，下品為餘說之為薄。又契經說：諸不還者已無餘斷貪欲瞋恚。由此為證，知一來時猶有餘品貪瞋未斷，今至此位方斷無餘。又契經說：預流果位已永斷一切趣惡趣貪等。由此證知，一來果等有品已斷、有品未除。又已顯成得勝治故，方可建立家家一間。既彼位中得勝對治，知盡貪等與前有別，是故品別斷惑理成，隨眠品中亦已顯示。又彼論說：有何因緣於斷惑時許品別斷，唯許九品非十非千？此責不然，唯有如是九品差別對治生故。謂斷惑位一一地中九品道生，便能永斷自地所攝諸煩惱故，無勞建立若十若千。又與見修所斷同故，謂彼宗許斷煩

惱時亦有分為品別斷義，以見修道所斷諸惑許入聖時前後斷故。既許如是，亦可責言：有何因緣於斷惑位許品別斷，然唯建立見修二品非三非千？彼既許然，此亦應爾。又薄伽梵於契經中亦作是言：九品斷惑。前來依彼已具辯成，佛於法性自在通達，作如是說。但可信依，不應於中輕為徵詰，故一來果勝進道中，方建立一間，非住一來果。亦預流果勝進道中，方建立家家，非住預流果。如是所說，理趣必然。即先成就一來果者，斷欲界惑九品盡時，捨一來名得不還果，必不還受欲界生故。此或名為五下結斷，如契經說：若有永斷五下分結，名為不還。此據集斷密作是說，必無五結俱時斷理，或二或三先已斷故。理實應說：於此位中斷二或三，得不還果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惱時亦有分為品別斷義，以見修道所斷諸惑許入聖時前後斷故。既許如是，亦可責言：有何因緣於斷惑位許品別斷，然唯建立見修二品非三非千？彼既許然，此亦應爾。又薄伽梵於契經中亦作是言：九品斷惑。前來依彼已具辯成，佛於法性自在通達，作如是說。但可信依，不應於中輕為徵詰，故一來果勝進道中，方建立一間，非住一來果。亦預流果勝進道中，方建立家家，非住預流果。如是所說，理趣必然。即先成就一來果者，斷欲界惑九品盡時，捨一來名得不還果，必不還受欲界生故。此或名為五下結斷，如契經說：若有永斷五下分結，名為不還。此據集斷密作是說，必無五結俱時斷理，或二或三先已斷故。理實應說：於此位中斷二或三，得不還果。