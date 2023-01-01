阿毘達磨順正理論卷第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第六十三

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第六之七

如是已破上座所宗唯執八心名諦現觀。餘部於此有作是言：諸聖諦中唯頓現觀。彼言既總，理或無違，以諦現觀總有三種。其三者何？謂見、緣、事。唯無漏慧於諸諦境如實覺了，名見現觀，是即由見分明現前，如實而觀四諦境義。即無漏慧并餘相應同一所緣，名緣現觀，是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義。即諸能緣并餘俱有同一事業，名事現觀，是即由見等心心所法，并餘俱有戒及生相等，於諸諦中同所作義。戒生相等是現觀因，於現觀中彼有事用，故亦於彼立現觀名。如是應知，非相應法唯一現觀，除慧所餘心心所法有二現觀，唯無漏慧具足有三。諸說名為頓現觀者，謂於一諦得現觀時，於餘諦中亦得現觀。故於前說頓現觀察，應審推徵依何現觀？若言依事應讚言善，以於苦諦得現觀時，於苦具三於餘唯事。謂初觀見苦聖諦時，盡煩惱故即名斷集，得擇滅故即名證滅，起對治故即名修道。以見苦位於集等三，有斷、證、修事現觀故，約事現觀名頓無失。若言依見應撥言非，此現觀必漸，諸諦相別故，一見理無多行相故。隨彼自相一一諦中，世尊說言各各見故。如契經說：正見云何？謂聖出世無漏無取，廣說乃至，諸聖弟子以苦行相思惟於苦，以集行相思惟於集，以滅行相思惟於滅，以道行相思惟於道。無漏作意相應擇法，一見理無非一行相，故必無有別相諦中隨其自相俱時見理，由此定應許漸現觀。若謂以一無我行相頓觀四諦，理必不然，此不應名無漏慧故。謂無漏慧於諸諦中，一一別觀方名見諦，異此應說以非我行相思惟苦等，不應說言以苦等行相思惟苦等。又彼應說非我現觀，能治何等迷三諦惑？非謗集等惑非我觀能治，以二行相都不相違，由此不應名真現觀。如迷諦惑別有四門，現觀亦應如彼有別。唯迷苦境有我執生，唯悟此生非我行相能為對治，非頓總緣。若頓總觀諸法非我，如何於諦能別了知愛真有因、滅真寂靜、道真出離？若不了知如是等相，何名見諦？若觀滅道如苦行相，應名邪智，非如實知。是故但緣苦為非我可名現觀，非一切緣。又若見苦時斷迷道等惑，修所斷惑何不能斷？若爾，於苦得現觀時，應於一切所作已辦；既非所許，故理不然。若謂數修能對治道，方能漸斷修所斷惑，非治頓起可名數修，亦應要由解道等見方能永斷迷道等惑，非解苦時名解道等，如何能斷迷道等惑？又由佛說非四諦中總相頓觀成真現觀，故有設難：諦應如蘊一時總觀成真現觀。若異此者，法相無邊，現觀應無究竟時者唐捐其功。如《善授經》佛告長者：於四聖諦非頓現觀，必漸現觀，廣說乃至，無處無容於苦聖諦未現觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已破上座所宗唯執八心名諦現觀。餘部於此有作是言：諸聖諦中唯頓現觀。彼言既總，理或無違，以諦現觀總有三種。其三者何？謂見、緣、事。唯無漏慧於諸諦境如實覺了，名見現觀，是即由見分明現前，如實而觀四諦境義。即無漏慧并餘相應同一所緣，名緣現觀，是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義。即諸能緣并餘俱有同一事業，名事現觀，是即由見等心心所法，并餘俱有戒及生相等，於諸諦中同所作義。戒生相等是現觀因，於現觀中彼有事用，故亦於彼立現觀名。如是應知，非相應法唯一現觀，除慧所餘心心所法有二現觀，唯無漏慧具足有三。諸說名為頓現觀者，謂於一諦得現觀時，於餘諦中亦得現觀。故於前說頓現觀察，應審推徵依何現觀？若言依事應讚言善，以於苦諦得現觀時，於苦具三於餘唯事。謂初觀見苦聖諦時，盡煩惱故即名斷集，得擇滅故即名證滅，起對治故即名修道。以見苦位於集等三，有斷、證、修事現觀故，約事現觀名頓無失。若言依見應撥言非，此現觀必漸，諸諦相別故，一見理無多行相故。隨彼自相一一諦中，世尊說言各各見故。如契經說：正見云何？謂聖出世無漏無取，廣說乃至，諸聖弟子以苦行相思惟於苦，以集行相思惟於集，以滅行相思惟於滅，以道行相思惟於道。無漏作意相應擇法，一見理無非一行相，故必無有別相諦中隨其自相俱時見理，由此定應許漸現觀。若謂以一無我行相頓觀四諦，理必不然，此不應名無漏慧故。謂無漏慧於諸諦中，一一別觀方名見諦，異此應說以非我行相思惟苦等，不應說言以苦等行相思惟苦等。又彼應說非我現觀，能治何等迷三諦惑？非謗集等惑非我觀能治，以二行相都不相違，由此不應名真現觀。如迷諦惑別有四門，現觀亦應如彼有別。唯迷苦境有我執生，唯悟此生非我行相能為對治，非頓總緣。若頓總觀諸法非我，如何於諦能別了知愛真有因、滅真寂靜、道真出離？若不了知如是等相，何名見諦？若觀滅道如苦行相，應名邪智，非如實知。是故但緣苦為非我可名現觀，非一切緣。又若見苦時斷迷道等惑，修所斷惑何不能斷？若爾，於苦得現觀時，應於一切所作已辦；既非所許，故理不然。若謂數修能對治道，方能漸斷修所斷惑，非治頓起可名數修，亦應要由解道等見方能永斷迷道等惑，非解苦時名解道等，如何能斷迷道等惑？又由佛說非四諦中總相頓觀成真現觀，故有設難：諦應如蘊一時總觀成真現觀。若異此者，法相無邊，現觀應無究竟時者唐捐其功。如《善授經》佛告長者：於四聖諦非頓現觀，必漸現觀，廣說乃至，無處無容於苦聖諦未現觀

已能現觀集，如是乃至，無處無容於滅聖諦未現觀已能現觀道。如是慶喜及一苾芻，二經所言意皆同此，二經一一各有別喻。若言我等不誦此經，理不應然，如向所引分明顯示漸現觀經、頓現觀經不可得故。謂若汝等不誦此經，復無別經分明顯說必頓非漸是汝所誦，可為定量非撥此經，豈無分明說現觀教？是故汝等應誦此經，此經不違諸餘聖教及法性故，不可非撥。又共所誦《轉法輪經》說現觀中別觀四諦，如彼經說：此苦聖諦是先未聞法，應如理思惟，廣說乃至，此道聖諦是先未聞法，應如理思惟。不可判為初修業地，說此無間證等覺故，更不別說現觀位故。若判此為初修業地，應言何處說入真現觀時？既更無文，此即現觀，故漸現觀不違教理。又應詰彼頓現觀宗，執頓現觀依何教理？具依教理。且教者何？如契經言：諸聖弟子入諦現觀故，俱時斷三結。此中不見說漸次言。又契經說：於觀四諦應知慧根。此既總說觀四諦言，知頓現觀。又契經說：修非常想斷諸欲貪，乃至廣說。非漸現觀，唯非常想能斷一切欲貪等結。又契經說：若斷一切疑，由知薩因苦。薩是并義，此經意言遍知有取苦，并遍知苦集，顯頓現觀。又契經說：若於苦無疑，於集滅道即亦得無疑。既頓捨疑，非漸現觀。如是謂教。其理者何？謂見苦時斷所斷集，為見故斷、為不見耶？若見，如何遮苦集諦俱時現觀？若不見者，見苦諦時不應斷集，經說聖慧見時斷故。又如頓取五種色衣，謂如頓觀五色衣者，總取衣上五種顯色。如是總以一種行相，頓觀苦等別諦理成。又如日船，燈體雖一，而能頓起種種功能，聖慧亦然，其體雖一，作四事業亦無有過。謂日出時一剎那頃，除冷遣闇生煖發光，船於一念捨此趣彼負重截流，燈亦一時發時破闇盡油燒炷。又斷見苦所斷惑時，若即得初果，應頓觀四諦。若未得果，則斷一切見斷惑時亦應未得，差別因緣不可得故。又執於諦漸現觀者，既必定許於苦等諦，一時頓具知斷證修，亦必應許頓皆通達。如說於苦為通達遍知，乃至於道為通達修習。故約見現觀，頓現觀理成。如是所言，皆不成證。且彼引教說俱時聲，為證不成，有別義故。見於無間亦說俱聲，如曼馱多俱時墮落，然非此說一剎那心，但說現觀故俱時斷三結。謂於四諦漸現觀故，爾時便能永斷三結，故非由此頓現觀成。或俱時聲顯俱有義，如世間說有一母驢，與其十子俱時負駄。此則顯示永斷三結，與諦現觀俱時有義，非唯於苦得現觀故，便能一時永斷三結。世間亦見有說俱聲，而不唯顯一剎那義，如說動足俱時時財，又說入城俱時富貴。引慧根教，證亦不成，如信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能現觀集，如是乃至，無處無容於滅聖諦未現觀已能現觀道。如是慶喜及一苾芻，二經所言意皆同此，二經一一各有別喻。若言我等不誦此經，理不應然，如向所引分明顯示漸現觀經、頓現觀經不可得故。謂若汝等不誦此經，復無別經分明顯說必頓非漸是汝所誦，可為定量非撥此經，豈無分明說現觀教？是故汝等應誦此經，此經不違諸餘聖教及法性故，不可非撥。又共所誦《轉法輪經》說現觀中別觀四諦，如彼經說：此苦聖諦是先未聞法，應如理思惟，廣說乃至，此道聖諦是先未聞法，應如理思惟。不可判為初修業地，說此無間證等覺故，更不別說現觀位故。若判此為初修業地，應言何處說入真現觀時？既更無文，此即現觀，故漸現觀不違教理。又應詰彼頓現觀宗，執頓現觀依何教理？具依教理。且教者何？如契經言：諸聖弟子入諦現觀故，俱時斷三結。此中不見說漸次言。又契經說：於觀四諦應知慧根。此既總說觀四諦言，知頓現觀。又契經說：修非常想斷諸欲貪，乃至廣說。非漸現觀，唯非常想能斷一切欲貪等結。又契經說：若斷一切疑，由知薩因苦。薩是并義，此經意言遍知有取苦，并遍知苦集，顯頓現觀。又契經說：若於苦無疑，於集滅道即亦得無疑。既頓捨疑，非漸現觀。如是謂教。其理者何？謂見苦時斷所斷集，為見故斷、為不見耶？若見，如何遮苦集諦俱時現觀？若不見者，見苦諦時不應斷集，經說聖慧見時斷故。又如頓取五種色衣，謂如頓觀五色衣者，總取衣上五種顯色。如是總以一種行相，頓觀苦等別諦理成。又如日船，燈體雖一，而能頓起種種功能，聖慧亦然，其體雖一，作四事業亦無有過。謂日出時一剎那頃，除冷遣闇生煖發光，船於一念捨此趣彼負重截流，燈亦一時發時破闇盡油燒炷。又斷見苦所斷惑時，若即得初果，應頓觀四諦。若未得果，則斷一切見斷惑時亦應未得，差別因緣不可得故。又執於諦漸現觀者，既必定許於苦等諦，一時頓具知斷證修，亦必應許頓皆通達。如說於苦為通達遍知，乃至於道為通達修習。故約見現觀，頓現觀理成。如是所言，皆不成證。且彼引教說俱時聲，為證不成，有別義故。見於無間亦說俱聲，如曼馱多俱時墮落，然非此說一剎那心，但說現觀故俱時斷三結。謂於四諦漸現觀故，爾時便能永斷三結，故非由此頓現觀成。或俱時聲顯俱有義，如世間說有一母驢，與其十子俱時負駄。此則顯示永斷三結，與諦現觀俱時有義，非唯於苦得現觀故，便能一時永斷三結。世間亦見有說俱聲，而不唯顯一剎那義，如說動足俱時時財，又說入城俱時富貴。引慧根教，證亦不成，如信

等根，慧亦爾故。如契經說：於四證淨應知信根，非緣佛信即緣僧等。又如經說：於四念住，應知念根，非緣身念，即緣受等慧根亦爾，非緣苦慧即緣集等。此言意顯於一一諦有一慧根，故此無能證頓現觀。非常想教，證亦不成，此於餘諦理不能現觀故。由非常想唯以苦諦為所緣境，非四諦故。若觀苦諦修非常想，爾時即名觀四諦者，苦應即四、四應即苦，如是便成非所愛過。故緣一諦修非常想，必定不能現觀四諦。然詳經意，說有學者修非常想斷諸欲貪，及能蠲除順上分結，謂說修位起緣苦道斷修所斷三界繫貪、掉慢無明，非說見道，如何引此證頓現觀？薩因苦教，證亦不成，見次第中亦言薩故。如言薩子提婆達多，然此薩聲亦顯有義，此即顯示知有因苦，非知苦位即知苦因。或復相違行相別故，非苦行相即能知集。或復相違故知有因，苦聖諦位非即知集。此意顯苦非無有因，理必應然，由此經說知有因苦，曾無餘經世尊於集說知言故。由此為證，知此經中非說知因，但說知苦。又若見說知并因苦，即言苦集一時現觀。此既不言并知滅道，應許現觀非頓理成。又理無容頓斷疑故，謂無容見有因苦時，迷滅道疑亦皆頓斷。經何故說斷一切疑？今此經中言一切者，唯顯見此所斷諸疑。謂此契經說前後際所有緣起，有情於彼愚因果故生多疑惑，謂我過去為曾有等。乘此契經作如是說，知薩因苦斷一切疑。或此縱說斷一切疑，如何便能證唯頓斷？由此或可顯隣近義，謂顯苦時知有因苦，便極隣近斷一切疑，是一切疑必當斷義。如言汝等若無憤發，則為證得究竟涅槃。是故此經顯初現觀，不可引證唯頓非漸。由此已釋若於苦無疑，於集滅道亦得無疑教，以時促故、定當斷故、不出觀故說亦得言，非見苦時一切疑斷。或依至果密說此言，以至果時並無疑故。有作是誦：若於道無疑，於苦集滅亦得無疑。故已通其教，理亦不然，且見苦時斷所斷集，由無常等四種行相隨一現前見彼故斷，苦集二物無差別故。以約行相苦集智別，非約所緣有差別故，見苦所斷集可如是斷，見集所斷集斷則不然，以離因等四種行相，了知集諦則不能斷，以說於集為通達永斷，乃至於道為通達修習。若異此者，經但應言：集應永斷，乃至廣說。此即證成現觀非頓。然非要見方能斷集，勿修道中緣滅道智不能永斷修所斷集。經言聖慧見時斷者，說見時能斷非見所斷法，如所證修，非要由見所證修法，勿修道位苦集智起無所證修；斷亦應然，非要由見。言如頓取五種色衣，理亦不然，於一剎那分明取五，非所許故。眼識總取五色衣時，不能了別青黃等異，唯能總作顯行相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等根，慧亦爾故。如契經說：於四證淨應知信根，非緣佛信即緣僧等。又如經說：於四念住，應知念根，非緣身念，即緣受等慧根亦爾，非緣苦慧即緣集等。此言意顯於一一諦有一慧根，故此無能證頓現觀。非常想教，證亦不成，此於餘諦理不能現觀故。由非常想唯以苦諦為所緣境，非四諦故。若觀苦諦修非常想，爾時即名觀四諦者，苦應即四、四應即苦，如是便成非所愛過。故緣一諦修非常想，必定不能現觀四諦。然詳經意，說有學者修非常想斷諸欲貪，及能蠲除順上分結，謂說修位起緣苦道斷修所斷三界繫貪、掉慢無明，非說見道，如何引此證頓現觀？薩因苦教，證亦不成，見次第中亦言薩故。如言薩子提婆達多，然此薩聲亦顯有義，此即顯示知有因苦，非知苦位即知苦因。或復相違行相別故，非苦行相即能知集。或復相違故知有因，苦聖諦位非即知集。此意顯苦非無有因，理必應然，由此經說知有因苦，曾無餘經世尊於集說知言故。由此為證，知此經中非說知因，但說知苦。又若見說知并因苦，即言苦集一時現觀。此既不言并知滅道，應許現觀非頓理成。又理無容頓斷疑故，謂無容見有因苦時，迷滅道疑亦皆頓斷。經何故說斷一切疑？今此經中言一切者，唯顯見此所斷諸疑。謂此契經說前後際所有緣起，有情於彼愚因果故生多疑惑，謂我過去為曾有等。乘此契經作如是說，知薩因苦斷一切疑。或此縱說斷一切疑，如何便能證唯頓斷？由此或可顯隣近義，謂顯苦時知有因苦，便極隣近斷一切疑，是一切疑必當斷義。如言汝等若無憤發，則為證得究竟涅槃。是故此經顯初現觀，不可引證唯頓非漸。由此已釋若於苦無疑，於集滅道亦得無疑教，以時促故、定當斷故、不出觀故說亦得言，非見苦時一切疑斷。或依至果密說此言，以至果時並無疑故。有作是誦：若於道無疑，於苦集滅亦得無疑。故已通其教，理亦不然，且見苦時斷所斷集，由無常等四種行相隨一現前見彼故斷，苦集二物無差別故。以約行相苦集智別，非約所緣有差別故，見苦所斷集可如是斷，見集所斷集斷則不然，以離因等四種行相，了知集諦則不能斷，以說於集為通達永斷，乃至於道為通達修習。若異此者，經但應言：集應永斷，乃至廣說。此即證成現觀非頓。然非要見方能斷集，勿修道中緣滅道智不能永斷修所斷集。經言聖慧見時斷者，說見時能斷非見所斷法，如所證修，非要由見所證修法，勿修道位苦集智起無所證修；斷亦應然，非要由見。言如頓取五種色衣，理亦不然，於一剎那分明取五，非所許故。眼識總取五色衣時，不能了別青黃等異，唯能總作顯行相

轉。意識隨後次第了別，由行相速生增上慢，謂於一時頓取五色。然必無有現觀起時，不能分明了苦等異，唯於四諦總行相轉，如不明了總緣眼識，故不應引喻頓現觀。雖亦許有總相緣智，頓緣別相多境而起，然不能了多境別相，於真現觀為喻不成。如日船燈亦不應理，一體多業此不成故。以總日中煖觸除冷，光色遣闇煖光自類，後從前生非從一起，既無一體作四事業，故此無能喻頓現觀。又日初出無遍除遣諸冷闇能，故非頓喻，燈不成喻類此應知，盡油燒炷非別用故。船之捨趣亦無有別，負重截流各非全分，故亦無喻頓現觀能。雖有多能同依一體，而非現觀可與彼同，四行相殊互相違故。況此三喻體皆非一，如何可引證頓現觀？引得果證，理亦不然，如斷上惑成應果故，如漸斷上界一切煩惱成阿羅漢果無有過失，如是應知漸斷一切見所斷惑成預流果。又如學位同而有差別故，如預流等學位雖同，而於其中非無差別，如是第八類亦應然。又修道中亦應徵責，斷下下道所斷惑時，若即得一來應，頓斷六品。若許爾者，修斷不成。若未得一來，後亦不應得，無別因故，餘位亦然。故彼所言無能證用。說於苦諦為通達等，不違我宗，有別義故。於苦至道為通達言，顯見道前四善根位，於四聖諦欣樂別觀，從此便能入見道位。如其次第，於四諦中正能遍知乃至修習，此意為顯漸次現觀。如是所說，豈違我宗。然通達言正顯見道，於四諦迹樂欲見者，必應先起求通達心，故此位中說為通達。或為通達即是見道，為達諦理見道生故，恐唯見諦即謂事成，顯見諦時別有所作，故次復說遍知等言。或此經應言：於苦等諦由通達遍知，乃至修習顯所作事由慧故成。若不許然，不應重說，通達、遍知義無別故。此所引教，但如其文，足能證成漸現觀義，以說於苦為通達遍知，乃至於道為通達修習，分明顯說漸現觀義。若異此者，不應別說。既一一別說為通達言，故四聖諦境相各別，故唯一慧體，一剎那中無容決了四別相故，如諦別相審覺了時方能斷迷別相惑故，證知現觀非頓必漸。今正詳彼所引契經，顯由四見力成四事現觀，非顯由一見四事現觀成，不應引來證頓現觀。已辯現觀具十六心。此十六心為依何地？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉。意識隨後次第了別，由行相速生增上慢，謂於一時頓取五色。然必無有現觀起時，不能分明了苦等異，唯於四諦總行相轉，如不明了總緣眼識，故不應引喻頓現觀。雖亦許有總相緣智，頓緣別相多境而起，然不能了多境別相，於真現觀為喻不成。如日船燈亦不應理，一體多業此不成故。以總日中煖觸除冷，光色遣闇煖光自類，後從前生非從一起，既無一體作四事業，故此無能喻頓現觀。又日初出無遍除遣諸冷闇能，故非頓喻，燈不成喻類此應知，盡油燒炷非別用故。船之捨趣亦無有別，負重截流各非全分，故亦無喻頓現觀能。雖有多能同依一體，而非現觀可與彼同，四行相殊互相違故。況此三喻體皆非一，如何可引證頓現觀？引得果證，理亦不然，如斷上惑成應果故，如漸斷上界一切煩惱成阿羅漢果無有過失，如是應知漸斷一切見所斷惑成預流果。又如學位同而有差別故，如預流等學位雖同，而於其中非無差別，如是第八類亦應然。又修道中亦應徵責，斷下下道所斷惑時，若即得一來應，頓斷六品。若許爾者，修斷不成。若未得一來，後亦不應得，無別因故，餘位亦然。故彼所言無能證用。說於苦諦為通達等，不違我宗，有別義故。於苦至道為通達言，顯見道前四善根位，於四聖諦欣樂別觀，從此便能入見道位。如其次第，於四諦中正能遍知乃至修習，此意為顯漸次現觀。如是所說，豈違我宗。然通達言正顯見道，於四諦迹樂欲見者，必應先起求通達心，故此位中說為通達。或為通達即是見道，為達諦理見道生故，恐唯見諦即謂事成，顯見諦時別有所作，故次復說遍知等言。或此經應言：於苦等諦由通達遍知，乃至修習顯所作事由慧故成。若不許然，不應重說，通達、遍知義無別故。此所引教，但如其文，足能證成漸現觀義，以說於苦為通達遍知，乃至於道為通達修習，分明顯說漸現觀義。若異此者，不應別說。既一一別說為通達言，故四聖諦境相各別，故唯一慧體，一剎那中無容決了四別相故，如諦別相審覺了時方能斷迷別相惑故，證知現觀非頓必漸。今正詳彼所引契經，顯由四見力成四事現觀，非顯由一見四事現觀成，不應引來證頓現觀。已辯現觀具十六心。此十六心為依何地？頌曰：

皆與世第一， 同依於一地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆與世第一， 同依於一地。

論曰：隨世第一所依諸地，應知即此十六心依。彼依六地如先已說，謂四靜慮、未至、中間。何緣必有如是忍智，前後次第相雜而起？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：隨世第一所依諸地，應知即此十六心依。彼依六地如先已說，謂四靜慮、未至、中間。何緣必有如是忍智，前後次第相雜而起？頌曰：

忍智如次第， 無間解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍智如次第， 無間解脫道。

論曰：十六心中，四法類忍名無間道，四法類智名解脫道，名如前說。能忍可先來未見欲苦初念無漏慧，名苦法忍，以契經中世尊自說：若於此法以下劣慧或增上慧審察忍可，名隨信行隨法行故。應知此忍即無間道。何處說此無間道名？經說一法難可通達，名為無間心等持故。又世尊說：有苦法智、有苦類智，乃至廣說。非此二智同緣三界苦等境起，如先已辯，故於苦法忍所見欲苦中決斷解生，名苦法智。前忍能斷十煩惱得，後智能與彼離繫得俱生。經說智生隨於前忍，故知後智名解脫道，從此無間忍色無色未曾見苦，第三剎那無漏慧生名苦類忍，是見欲苦忍種類故。次於苦類忍所觀上苦中決斷解生，名苦類智。忍智如次斷煩惱得名無間道，離繫得俱名解脫道，准前應說。於餘三諦，准苦應知。故前八忍名無間道，後之八智名解脫道。復以何緣說斷對治名無間道，說離繫得俱時起智名解脫道？經主釋言：約斷惑得無能隔礙故名為無間道，已脫惑得與離繫得俱時起故名解脫道。若爾，解脫道亦應名無間，約與離繫得俱亦無能隔礙故。應作是釋：無間隔故名為無間，無間即道名無間道，是無同類道能為間隔，令於解脫道不為緣義，諸無間道唯一剎那，諸解脫道或相續故。於自所治諸煩惱得已得解脫，與彼斷得俱時起道名解脫道。自所治言欲顯何義？苦類忍等諸無間道，亦與他所治離繫得俱生，勿彼亦名解脫道故。若苦法忍後即有苦類忍，與前忍果斷得俱生，餘位亦然，斯有何失？若爾，此位緣欲苦等，已斷疑智應不得生。許此不生，復有何過？則於後修位，我已知苦等，諸決定智應不得生，於苦等境中先未生智故。若於先位未有智生，後已知言便成無義。若見道位唯忍能斷惑，應與本論九結聚相違，以本論中說四法類智及修所斷為九結聚故。此不相違，以依諸忍是智眷屬密意說故。此十六心皆見諦理，一切皆說見道攝耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：十六心中，四法類忍名無間道，四法類智名解脫道，名如前說。能忍可先來未見欲苦初念無漏慧，名苦法忍，以契經中世尊自說：若於此法以下劣慧或增上慧審察忍可，名隨信行隨法行故。應知此忍即無間道。何處說此無間道名？經說一法難可通達，名為無間心等持故。又世尊說：有苦法智、有苦類智，乃至廣說。非此二智同緣三界苦等境起，如先已辯，故於苦法忍所見欲苦中決斷解生，名苦法智。前忍能斷十煩惱得，後智能與彼離繫得俱生。經說智生隨於前忍，故知後智名解脫道，從此無間忍色無色未曾見苦，第三剎那無漏慧生名苦類忍，是見欲苦忍種類故。次於苦類忍所觀上苦中決斷解生，名苦類智。忍智如次斷煩惱得名無間道，離繫得俱名解脫道，准前應說。於餘三諦，准苦應知。故前八忍名無間道，後之八智名解脫道。復以何緣說斷對治名無間道，說離繫得俱時起智名解脫道？經主釋言：約斷惑得無能隔礙故名為無間道，已脫惑得與離繫得俱時起故名解脫道。若爾，解脫道亦應名無間，約與離繫得俱亦無能隔礙故。應作是釋：無間隔故名為無間，無間即道名無間道，是無同類道能為間隔，令於解脫道不為緣義，諸無間道唯一剎那，諸解脫道或相續故。於自所治諸煩惱得已得解脫，與彼斷得俱時起道名解脫道。自所治言欲顯何義？苦類忍等諸無間道，亦與他所治離繫得俱生，勿彼亦名解脫道故。若苦法忍後即有苦類忍，與前忍果斷得俱生，餘位亦然，斯有何失？若爾，此位緣欲苦等，已斷疑智應不得生。許此不生，復有何過？則於後修位，我已知苦等，諸決定智應不得生，於苦等境中先未生智故。若於先位未有智生，後已知言便成無義。若見道位唯忍能斷惑，應與本論九結聚相違，以本論中說四法類智及修所斷為九結聚故。此不相違，以依諸忍是智眷屬密意說故。此十六心皆見諦理，一切皆說見道攝耶？頌曰：

前十五見道， 見未曾見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前十五見道， 見未曾見故。

論曰：見未曾見四聖諦理名為見道。故於現觀十六心中，前十五心是見道攝，道類忍位於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時，雖亦有一先未知諦，而無一諦先未見者，以一切忍皆見性故，由此爾時不名見道。豈不亦見曾未見諦，謂道類智見道類忍，相應俱有一念道故。諸有唯見曾未見者名為見道，爾時通見曾未曾見，故無此失。或此約諦不約剎那，非爾時觀未曾見諦。非於一諦多剎那中未見一剎那可名未見。諦如刈畦稻唯餘一科，不可名為此畦未刈。故見未見名為見道，是見道相義善成立。故我宗說，現觀後邊道類智品是修道攝，兼修異境智行相故。謂見道位唯修未來自同類境智及行相道類智位，如餘修道通修未來同異類境智及行相，故修道攝。若謂見道有種種類，如或有時唯修無漏，有時通修有漏無漏，如是應許有時唯修自同類境智及行相，有時通修同異類境智及行相。此例不然，唯修同境種種類故，若許便有太過失故。謂於見道極成剎那，唯約能修與自同境智及行相名種種類，然道類智未來所修，如餘極成修道位故，決定不可以見道中有未來修餘種種類故，例亦更有餘種種類修。若許例然，應盡智等亦見道攝。所以者何？所立見道種種類因無差別故。謂亦可例，如見道中苦法智等亦見亦智，忍唯是見，名種種類。如是應許無學位中無學正見亦見亦智，盡無生智唯智非見，有種種故，亦見道攝。既不許然，則不應許以修同境種種類故，亦修同異境種種智行相。故先所言道類智品，兼修異境智行相故，是修道攝，理無傾動。又見道應依色無色身故，謂先離欲入離生者，道類智時證不還果，彼命終已生色無色，乃至未得阿羅漢果，成道類智無捨因故。既不許彼成就見道，故道類智是修道攝。若許生在色無色界成就見道，斯有何失？有應生彼入離生失，以見道位一一剎那皆是所入離生性故。若謂生彼雖成不行，此但有言，無行障故。若謂生彼行無用故雖成不行，如已獲得勝進道者果行無用，應生彼聖棄背聖道，以若獲得增上道時於下劣道可生棄背。既未獲得增上聖道，生彼重起，斯有何過？又於爾時現觀已滿，見道現前成無用故。謂起見道為成現觀，道類智位現觀已成，見道現前都無勝用，此現起故，非見道攝。既是修道攝未得勝果道，生上二界應容現行。又道類智品已知根攝故，謂餘極成修位攝道已知根攝，此道類智既許攝在已知根中，勿有一聖成二根失，非極成見道許是已知根。是故聖道若一根攝，亦應許是一道所收，故道類智是修道攝。又成彼聖者得差別名故，謂成修道補特伽羅，名信勝解或名見至，成道類智補特伽羅亦得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：見未曾見四聖諦理名為見道。故於現觀十六心中，前十五心是見道攝，道類忍位於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時，雖亦有一先未知諦，而無一諦先未見者，以一切忍皆見性故，由此爾時不名見道。豈不亦見曾未見諦，謂道類智見道類忍，相應俱有一念道故。諸有唯見曾未見者名為見道，爾時通見曾未曾見，故無此失。或此約諦不約剎那，非爾時觀未曾見諦。非於一諦多剎那中未見一剎那可名未見。諦如刈畦稻唯餘一科，不可名為此畦未刈。故見未見名為見道，是見道相義善成立。故我宗說，現觀後邊道類智品是修道攝，兼修異境智行相故。謂見道位唯修未來自同類境智及行相道類智位，如餘修道通修未來同異類境智及行相，故修道攝。若謂見道有種種類，如或有時唯修無漏，有時通修有漏無漏，如是應許有時唯修自同類境智及行相，有時通修同異類境智及行相。此例不然，唯修同境種種類故，若許便有太過失故。謂於見道極成剎那，唯約能修與自同境智及行相名種種類，然道類智未來所修，如餘極成修道位故，決定不可以見道中有未來修餘種種類故，例亦更有餘種種類修。若許例然，應盡智等亦見道攝。所以者何？所立見道種種類因無差別故。謂亦可例，如見道中苦法智等亦見亦智，忍唯是見，名種種類。如是應許無學位中無學正見亦見亦智，盡無生智唯智非見，有種種故，亦見道攝。既不許然，則不應許以修同境種種類故，亦修同異境種種智行相。故先所言道類智品，兼修異境智行相故，是修道攝，理無傾動。又見道應依色無色身故，謂先離欲入離生者，道類智時證不還果，彼命終已生色無色，乃至未得阿羅漢果，成道類智無捨因故。既不許彼成就見道，故道類智是修道攝。若許生在色無色界成就見道，斯有何失？有應生彼入離生失，以見道位一一剎那皆是所入離生性故。若謂生彼雖成不行，此但有言，無行障故。若謂生彼行無用故雖成不行，如已獲得勝進道者果行無用，應生彼聖棄背聖道，以若獲得增上道時於下劣道可生棄背。既未獲得增上聖道，生彼重起，斯有何過？又於爾時現觀已滿，見道現前成無用故。謂起見道為成現觀，道類智位現觀已成，見道現前都無勝用，此現起故，非見道攝。既是修道攝未得勝果道，生上二界應容現行。又道類智品已知根攝故，謂餘極成修位攝道已知根攝，此道類智既許攝在已知根中，勿有一聖成二根失，非極成見道許是已知根。是故聖道若一根攝，亦應許是一道所收，故道類智是修道攝。又成彼聖者得差別名故，謂成修道補特伽羅，名信勝解或名見至，成道類智補特伽羅亦得

此名，故非見道必無極成。成見道者得信勝解見至二名，是故一名所目聖道，應知皆是一道所收，故道類智是修道攝。又遮見道中修他心智故，謂道類智如餘極成，修道所攝諸解脫道，亦有能修他心智者，然本論說見道位中決定不能修他心智，故道類智如餘修道是修道攝，修彼智故。又成此位中有練根等故，等言為顯容相續起，命終受生捨前道等，故道類智是修道攝、非見道攝，其理極成。或有欲令是見道攝，一諦現觀最後心故，如緣三諦現觀後心。謂現觀中於四聖諦，一一各有四剎那心，三最後心即見道攝，故道類智定是見道。此亦非理，道類智忍時見道已滿故。謂第十六道類智時，無一諦理未見今見，如後念故非見道攝。見道中間苦等七智，有餘諦理當應見故，未息求見阿世耶故，不可判為非見道攝。道類智忍雖有一諦未知當知，而於諸諦見已圓滿，是見道最後故得已滿名。由此中間苦等七智，見中間轉故是見道所攝，非道類智可與彼同越見相故是修所攝。或如餘別應有別故，謂如三諦現觀後心，能於未來修世俗智，非緣道諦現觀後心，如是亦應許彼三智是見道攝非道類智。又道類智是沙門果，見後邊起隔生成就，諸未來所修非定不生法，餘三類智則不如是，故應唯彼是見道攝。故彼所說如緣三諦現觀後心，此亦後心應見道攝，定為非理。若爾，應言此道類智，非數習故是見道攝。謂鈍根者起修道時要由數習，由彼聖道數習起故得修道名。此道類智，設鈍根者亦能頓起不由數習，猶如前位見道剎那，故應如前是見道攝。此亦非理，以鈍根者起盡智時亦唯頓故，與金剛喻定一加行起故。或彼應說盡智如何由數習生非道類智？如彼盡智同類數數現在前故許修道攝，此道類智例亦應然，不應判為見道所攝。有餘師說：此道類智必不退故是見道攝。謂鈍根者於道類智亦必無退，有退修道，故定應許是見道攝。此亦不然，由忍所斷必無重起，故此不退。謂道類智設許退者，必由見斷煩惱現前。設諸鈍根見斷已斷，必無重起，故此不退。又無退住無間道中，若退道類智，必退道類忍。然現觀忍許必無退，故道類智定無退理。又道類智以能任持見道所斷煩惱斷故，雖鈍根者亦無有退。若謂由此應見道攝，此難不然，一來果等亦應同此見道攝故。謂彼後時捨預流果，至一來等解脫道中，亦能任持見斷法斷，彼亦應是見道所攝。若謂後位亦能任持修斷法斷無斯過者，理亦不然，應二性故。或不應說以能任持見斷斷故應見道攝，彼此別因不可得故。謂有何理，一來等位俱能任持二斷法斷，但名修道非見道攝？是故不可約能任持煩惱斷故立見修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名，故非見道必無極成。成見道者得信勝解見至二名，是故一名所目聖道，應知皆是一道所收，故道類智是修道攝。又遮見道中修他心智故，謂道類智如餘極成，修道所攝諸解脫道，亦有能修他心智者，然本論說見道位中決定不能修他心智，故道類智如餘修道是修道攝，修彼智故。又成此位中有練根等故，等言為顯容相續起，命終受生捨前道等，故道類智是修道攝、非見道攝，其理極成。或有欲令是見道攝，一諦現觀最後心故，如緣三諦現觀後心。謂現觀中於四聖諦，一一各有四剎那心，三最後心即見道攝，故道類智定是見道。此亦非理，道類智忍時見道已滿故。謂第十六道類智時，無一諦理未見今見，如後念故非見道攝。見道中間苦等七智，有餘諦理當應見故，未息求見阿世耶故，不可判為非見道攝。道類智忍雖有一諦未知當知，而於諸諦見已圓滿，是見道最後故得已滿名。由此中間苦等七智，見中間轉故是見道所攝，非道類智可與彼同越見相故是修所攝。或如餘別應有別故，謂如三諦現觀後心，能於未來修世俗智，非緣道諦現觀後心，如是亦應許彼三智是見道攝非道類智。又道類智是沙門果，見後邊起隔生成就，諸未來所修非定不生法，餘三類智則不如是，故應唯彼是見道攝。故彼所說如緣三諦現觀後心，此亦後心應見道攝，定為非理。若爾，應言此道類智，非數習故是見道攝。謂鈍根者起修道時要由數習，由彼聖道數習起故得修道名。此道類智，設鈍根者亦能頓起不由數習，猶如前位見道剎那，故應如前是見道攝。此亦非理，以鈍根者起盡智時亦唯頓故，與金剛喻定一加行起故。或彼應說盡智如何由數習生非道類智？如彼盡智同類數數現在前故許修道攝，此道類智例亦應然，不應判為見道所攝。有餘師說：此道類智必不退故是見道攝。謂鈍根者於道類智亦必無退，有退修道，故定應許是見道攝。此亦不然，由忍所斷必無重起，故此不退。謂道類智設許退者，必由見斷煩惱現前。設諸鈍根見斷已斷，必無重起，故此不退。又無退住無間道中，若退道類智，必退道類忍。然現觀忍許必無退，故道類智定無退理。又道類智以能任持見道所斷煩惱斷故，雖鈍根者亦無有退。若謂由此應見道攝，此難不然，一來果等亦應同此見道攝故。謂彼後時捨預流果，至一來等解脫道中，亦能任持見斷法斷，彼亦應是見道所攝。若謂後位亦能任持修斷法斷無斯過者，理亦不然，應二性故。或不應說以能任持見斷斷故應見道攝，彼此別因不可得故。謂有何理，一來等位俱能任持二斷法斷，但名修道非見道攝？是故不可約能任持煩惱斷故立見修道。

或見法性有種種故，非由不退便見道攝。謂見諸聖有退墮者，然非聖者一切可退。見諸鈍根有退墮者，然非鈍根一切皆退。見退法性有退墮者，然非退法一切皆退。雖有從果勝果道退，而非一切皆有退理。謂漸次退非超越者不經生退，非經生者如彼容退有不退者，此亦應然，何偏固執。謂雖許有從修道退，而非一切，除初剎那，餘修退時不必見退，故容有退；初修若退亦必退見，故無退理，以必定無退見道故，非不退故是見道攝。有餘師說：此由見道加行成故是見道攝。謂道類智即由見道加行所成，如餘見道不應說為修道所攝。此亦非理，若期心不出第十七等心亦應同故。若謂不定故，理亦不然，雖不定有者，修道攝故。謂有見道加行所生非見道攝，由此見道加行成故非決定因。又應此因有太過失，謂世第一既與見道一加行生，應見道攝。又諸解脫與無間道一加行生，應無間攝。故彼所立非定證因。有餘師言：別有至教顯道類智是見道攝，如本論說有九結聚。若道類智是修道攝，彼所斷結應名修斷，不應復立修斷結聚。或應見斷結聚唯七，然第八結理必應是道類智斷，以解脫道與無間道同所作故，如說九根得預流果。此亦非理，教意別故。以本論中說見斷結，是諸忍斷非智斷故。又以正理證道類智正所斷結，非見所斷，以聖教中說二結聚，一見所斷、二修所斷。然無漏慧有三類別，一唯是見、二唯是智、三通二種。於此三中唯是智者不能斷結，唯見斷者名見所斷，通二斷者名修所斷。不爾，立名應無有義，道類智體既通智見，故彼所斷非見斷攝。然非所立九結聚名全無有義，為顯無間是解脫道助伴攝故。顯此復何用？證成本論中所說八十九有為沙門果，以無間道是沙門故，此力引生解脫道故。若無間道不斷結得，則解脫道無容得生。如臣剪除諸怨賊處，王方自在安住其中。或由智故忍有差別，故於忍所斷論者說智名。或復何勞方便通釋？此文正應說法類智忍斷，然不說者略中間言。所說九根得預流義，如辯根處已具思擇，不可由斯證道類智如道類忍是見道攝。故見道位唯十五心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見法性有種種故，非由不退便見道攝。謂見諸聖有退墮者，然非聖者一切可退。見諸鈍根有退墮者，然非鈍根一切皆退。見退法性有退墮者，然非退法一切皆退。雖有從果勝果道退，而非一切皆有退理。謂漸次退非超越者不經生退，非經生者如彼容退有不退者，此亦應然，何偏固執。謂雖許有從修道退，而非一切，除初剎那，餘修退時不必見退，故容有退；初修若退亦必退見，故無退理，以必定無退見道故，非不退故是見道攝。有餘師說：此由見道加行成故是見道攝。謂道類智即由見道加行所成，如餘見道不應說為修道所攝。此亦非理，若期心不出第十七等心亦應同故。若謂不定故，理亦不然，雖不定有者，修道攝故。謂有見道加行所生非見道攝，由此見道加行成故非決定因。又應此因有太過失，謂世第一既與見道一加行生，應見道攝。又諸解脫與無間道一加行生，應無間攝。故彼所立非定證因。有餘師言：別有至教顯道類智是見道攝，如本論說有九結聚。若道類智是修道攝，彼所斷結應名修斷，不應復立修斷結聚。或應見斷結聚唯七，然第八結理必應是道類智斷，以解脫道與無間道同所作故，如說九根得預流果。此亦非理，教意別故。以本論中說見斷結，是諸忍斷非智斷故。又以正理證道類智正所斷結，非見所斷，以聖教中說二結聚，一見所斷、二修所斷。然無漏慧有三類別，一唯是見、二唯是智、三通二種。於此三中唯是智者不能斷結，唯見斷者名見所斷，通二斷者名修所斷。不爾，立名應無有義，道類智體既通智見，故彼所斷非見斷攝。然非所立九結聚名全無有義，為顯無間是解脫道助伴攝故。顯此復何用？證成本論中所說八十九有為沙門果，以無間道是沙門故，此力引生解脫道故。若無間道不斷結得，則解脫道無容得生。如臣剪除諸怨賊處，王方自在安住其中。或由智故忍有差別，故於忍所斷論者說智名。或復何勞方便通釋？此文正應說法類智忍斷，然不說者略中間言。所說九根得預流義，如辯根處已具思擇，不可由斯證道類智如道類忍是見道攝。故見道位唯十五心。