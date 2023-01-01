阿毘達磨順正理論卷第六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第六十

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯賢聖品第六之四

說不淨觀相差別已，次應辯持息念。此差別相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說不淨觀相差別已，次應辯持息念。此差別相云何？頌曰：

息念慧五地， 緣風依欲身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息念慧五地， 緣風依欲身，

二得實外無， 有六謂數等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二得實外無， 有六謂數等。

論曰：言息念者，即契經中所說阿那阿波那念。言阿那者，謂持息入，是引外風令入身義。阿波那者，謂持息出，是引內風令出身義。如契經說：苾芻當知，持息入者飲吸外風令入身內，持息出者驅擯內風令出身外。慧由念力觀此為境，故名阿那阿波那念。有餘師說：言阿那者謂能持來，阿波那者謂能持去，此言意顯入息出息有能持義，慧由念觀此，故得此念名。辯屬身風，略有六種：一入息風、二出息風、三發語風、四除棄風、五隨轉風、六動身風。謂諸有情處胎卵位，先於臍處業生風起，穿身成穴如藕根莖，最初有風來入身內，乘茲口鼻餘風續入，此初及後名入息風。此入息風適至身內，有風續出名出息風，如鍛金師開㰆囊口自然風入，風性法爾，但有孔隙必隨入故，入已按之其風還出，入息出息次第亦然。理實此風無入無出，但如是轉能損益身，相續道中假名入出。入息轉位能逐身中腐敗污垢諸臭穢物，增長火界令身輕舉。出息轉時能除欝蒸，損減火界令身沈重。發語風者，謂有別風是欲為先，展轉所引發語心起所令增盛，生從臍處，流轉衝喉擊異熟生，長養大種引等流性。風大種生鼓動齒脣舌腭差別，由此勢力引起未來顯名句文造色自性，此居口內名語亦業，流出外時但名為語。心生大種，其理極成。謂見貪瞋癡心起者，面有潤慘亂色異常。又亦傳聞懷瞋毒者，面門生焰非有慈心，貪引火生焚身等故。除棄風者，謂有別風，隨便路行能蠲二穢，由穢內逼有苦受生，由苦受生發除棄欲，由除棄欲引起風心，此心起風成除棄業。又此風力令身安隱。隨轉風者，謂有別風遍隨身支諸毛孔轉，由此故得隨轉風名。此不依心但依業力，隨身孔隙自然流行，由此能除依孔隙住腐敗污垢諸臭穢物。動身風者，謂有別風能擊動身引起表業，應知此起以心為因，遍諸身支能為擊動。因顯風義乘辯六風，然於此中正明二息，此中意辯持息念故。此念自性是慧非餘，以契經說了知言故。此品念勝故得念名，由念力記持，入出息量故。為顯緣息定慧得成，由念功能，故說為念。并隨行性，應准前門。此念所依唯通五地，謂依欲界、靜慮中間及初二三靜慮近分，由此但與捨根相應，為對治尋修此念故。樂苦等受能順引發親里等尋，故對治尋，要任運受現在前位。若爾，何故辯息念中言覺喜樂？此亦無過，以諸勤修持息念位，中間有彼無色相生。諸瑜伽師雖覺彼相，於持息念不名乖越，約此密說覺喜樂言，不可由斯執持息念亦容得與餘受相應。理實此中亦覺餘法，以身念住加行位中亦說觀於多六法故。謂若諸法隨屬於身，於彼法相如理觀察，亦名於身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：言息念者，即契經中所說阿那阿波那念。言阿那者，謂持息入，是引外風令入身義。阿波那者，謂持息出，是引內風令出身義。如契經說：苾芻當知，持息入者飲吸外風令入身內，持息出者驅擯內風令出身外。慧由念力觀此為境，故名阿那阿波那念。有餘師說：言阿那者謂能持來，阿波那者謂能持去，此言意顯入息出息有能持義，慧由念觀此，故得此念名。辯屬身風，略有六種：一入息風、二出息風、三發語風、四除棄風、五隨轉風、六動身風。謂諸有情處胎卵位，先於臍處業生風起，穿身成穴如藕根莖，最初有風來入身內，乘茲口鼻餘風續入，此初及後名入息風。此入息風適至身內，有風續出名出息風，如鍛金師開㰆囊口自然風入，風性法爾，但有孔隙必隨入故，入已按之其風還出，入息出息次第亦然。理實此風無入無出，但如是轉能損益身，相續道中假名入出。入息轉位能逐身中腐敗污垢諸臭穢物，增長火界令身輕舉。出息轉時能除欝蒸，損減火界令身沈重。發語風者，謂有別風是欲為先，展轉所引發語心起所令增盛，生從臍處，流轉衝喉擊異熟生，長養大種引等流性。風大種生鼓動齒脣舌腭差別，由此勢力引起未來顯名句文造色自性，此居口內名語亦業，流出外時但名為語。心生大種，其理極成。謂見貪瞋癡心起者，面有潤慘亂色異常。又亦傳聞懷瞋毒者，面門生焰非有慈心，貪引火生焚身等故。除棄風者，謂有別風，隨便路行能蠲二穢，由穢內逼有苦受生，由苦受生發除棄欲，由除棄欲引起風心，此心起風成除棄業。又此風力令身安隱。隨轉風者，謂有別風遍隨身支諸毛孔轉，由此故得隨轉風名。此不依心但依業力，隨身孔隙自然流行，由此能除依孔隙住腐敗污垢諸臭穢物。動身風者，謂有別風能擊動身引起表業，應知此起以心為因，遍諸身支能為擊動。因顯風義乘辯六風，然於此中正明二息，此中意辯持息念故。此念自性是慧非餘，以契經說了知言故。此品念勝故得念名，由念力記持，入出息量故。為顯緣息定慧得成，由念功能，故說為念。并隨行性，應准前門。此念所依唯通五地，謂依欲界、靜慮中間及初二三靜慮近分，由此但與捨根相應，為對治尋修此念故。樂苦等受能順引發親里等尋，故對治尋，要任運受現在前位。若爾，何故辯息念中言覺喜樂？此亦無過，以諸勤修持息念位，中間有彼無色相生。諸瑜伽師雖覺彼相，於持息念不名乖越，約此密說覺喜樂言，不可由斯執持息念亦容得與餘受相應。理實此中亦覺餘法，以身念住加行位中亦說觀於多六法故。謂若諸法隨屬於身，於彼法相如理觀察，亦名於身

住循身觀。或彼行者轉緣風覺，暫時觀察喜受樂受，是故說言覺喜覺樂。由此故說諸聖弟子爾時於受住循受觀。豈不此位出持息念？不爾，彼加行意樂不息故，速復更起緣風念故。若爾，何故唯覺喜樂不覺餘受？由此二受為貪染因力最勝故。行者欲令心於貪染速解脫故，偏觀喜樂。有餘師說：此非息念，是彼加行所生功德，故覺喜樂立息念名。有說：下三根本靜慮正在定位亦有捨受。彼說此念通依八地，上定現前息便無故。此念但緣息風為境，非通緣上所說六風。此念初依欲界身起，唯人天趣，除北俱盧。唯加行得非離染得，未離染者定由加行現在前故，非離染得地所攝故。已說皆是近分地攝，非根本故。又此念唯是勝加行引故，不應說此有離染得，此唯真實作意相應。有說：亦通勝解作意，正法有情方能修習；外道無有，無說者故，彼不能覺微細法故。此與我執極相違故，彼我執有，故此念無。由具六因此相圓滿。何等為六？一數、二隨、三止、四觀、五轉、六淨。數謂繫心數入出息，從一至十不減不增，恐心於境極聚散故。然於此中容有三失：一數減失、二數增失、三雜亂失。數減失者，於二等謂一等。數增失者，於一等謂二等。雜亂失者，於五入數為出、於五出數為入，是於入謂出、於出謂入義。離此三失名為正數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住循身觀。或彼行者轉緣風覺，暫時觀察喜受樂受，是故說言覺喜覺樂。由此故說諸聖弟子爾時於受住循受觀。豈不此位出持息念？不爾，彼加行意樂不息故，速復更起緣風念故。若爾，何故唯覺喜樂不覺餘受？由此二受為貪染因力最勝故。行者欲令心於貪染速解脫故，偏觀喜樂。有餘師說：此非息念，是彼加行所生功德，故覺喜樂立息念名。有說：下三根本靜慮正在定位亦有捨受。彼說此念通依八地，上定現前息便無故。此念但緣息風為境，非通緣上所說六風。此念初依欲界身起，唯人天趣，除北俱盧。唯加行得非離染得，未離染者定由加行現在前故，非離染得地所攝故。已說皆是近分地攝，非根本故。又此念唯是勝加行引故，不應說此有離染得，此唯真實作意相應。有說：亦通勝解作意，正法有情方能修習；外道無有，無說者故，彼不能覺微細法故。此與我執極相違故，彼我執有，故此念無。由具六因此相圓滿。何等為六？一數、二隨、三止、四觀、五轉、六淨。數謂繫心數入出息，從一至十不減不增，恐心於境極聚散故。然於此中容有三失：一數減失、二數增失、三雜亂失。數減失者，於二等謂一等。數增失者，於一等謂二等。雜亂失者，於五入數為出、於五出數為入，是於入謂出、於出謂入義。離此三失名為正數。

或三失者，一太緩失、二太急失、三散亂失。太緩失者，謂由加行太慢緩故，便有懈怠惛睡纏心，或復縱心馳散外境。太急失者，謂由加行太躁急故，便令身心不平等起。若時力勵數入出息，息被逼迫，便令身中不和風起，由此風故初令身支諸脈洪數。此風增位能引病生，以身支病生，名身不平等。或由力勵數入出息，心被逼切便致狂亂，或為重憂之所摧伏，如是名曰心不平等。故有說言：諸有一切美妙飲食長養身支，無如有方便調入出息者；諸有一切毒刺刀火烈灰坑等損壞身支，無如無方便調入出息者。散亂失者，謂由心散便為一切煩惱摧伏。若十中間心散亂者，復應從一次第數之，終而復始乃至得定。凡數息時應先數入，以初生位入息在先，乃至死時出息最後，如是覺察死生位故，於無常想漸能修習。隨謂繫心，隨入出息念入出息為短為長，為遠至何復還旋返？且念入息，為行遍身、為行一分？隨彼息入，行至喉心臍髖髀膝、脛踝足指，念恒隨逐。有餘師言：念此入息從足下出，穿度金輪下至風輪復還旋返。若念出息離身為至一磔一尋，隨所至方念恒隨逐。有餘師說：念出息風至吠嵐婆復還旋返。經主於此斥彼師言：此念真實作意俱起，不應念息至風輪等。彼言息念本根雖與實作意俱，中間有餘勝解作意相應起者，為令真實作意速成，故於中間起斯假想。雖爾，無有出息念失，以息念加行意樂不歇故。止謂繫念，唯在鼻端或在眉間乃至足指，隨所樂處安止其心，觀息住身如珠中縷，為冷為煖為損為益。觀謂觀察此息風已，兼觀息俱大種造色及依色住心及心所，具觀五蘊以為境界。轉謂移轉，緣息風覺，安置後後勝善根中，謂念住為初至世第一法，淨謂昇進入見道等。有餘師說：念住為初，金剛喻定為後名轉，盡智等方名淨。息相差別云何應知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或三失者，一太緩失、二太急失、三散亂失。太緩失者，謂由加行太慢緩故，便有懈怠惛睡纏心，或復縱心馳散外境。太急失者，謂由加行太躁急故，便令身心不平等起。若時力勵數入出息，息被逼迫，便令身中不和風起，由此風故初令身支諸脈洪數。此風增位能引病生，以身支病生，名身不平等。或由力勵數入出息，心被逼切便致狂亂，或為重憂之所摧伏，如是名曰心不平等。故有說言：諸有一切美妙飲食長養身支，無如有方便調入出息者；諸有一切毒刺刀火烈灰坑等損壞身支，無如無方便調入出息者。散亂失者，謂由心散便為一切煩惱摧伏。若十中間心散亂者，復應從一次第數之，終而復始乃至得定。凡數息時應先數入，以初生位入息在先，乃至死時出息最後，如是覺察死生位故，於無常想漸能修習。隨謂繫心，隨入出息念入出息為短為長，為遠至何復還旋返？且念入息，為行遍身、為行一分？隨彼息入，行至喉心臍髖髀膝、脛踝足指，念恒隨逐。有餘師言：念此入息從足下出，穿度金輪下至風輪復還旋返。若念出息離身為至一磔一尋，隨所至方念恒隨逐。有餘師說：念出息風至吠嵐婆復還旋返。經主於此斥彼師言：此念真實作意俱起，不應念息至風輪等。彼言息念本根雖與實作意俱，中間有餘勝解作意相應起者，為令真實作意速成，故於中間起斯假想。雖爾，無有出息念失，以息念加行意樂不歇故。止謂繫念，唯在鼻端或在眉間乃至足指，隨所樂處安止其心，觀息住身如珠中縷，為冷為煖為損為益。觀謂觀察此息風已，兼觀息俱大種造色及依色住心及心所，具觀五蘊以為境界。轉謂移轉，緣息風覺，安置後後勝善根中，謂念住為初至世第一法，淨謂昇進入見道等。有餘師說：念住為初，金剛喻定為後名轉，盡智等方名淨。息相差別云何應知？頌曰：

入出息隨身， 依二差別轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入出息隨身， 依二差別轉，

情數非執受， 等流非下緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情數非執受， 等流非下緣。

論曰：隨身生地，息彼地攝，以息是身一分攝故。此入出息轉，依身心差別，故本論說：息依身轉亦依心轉，隨其所應。若入出息唯依身轉不依心轉，則入無想定或入滅盡定及生無想天，息亦應轉，乃至廣說，具四緣故息方得轉。依此理說隨所應言，顯息必依身心差別。言四緣者，一入出息所依身、二毛孔開、三風道通、四入出息地麁心現前。於此四中隨有所闕息便不轉，無心位中心無有故。生無色界，四種皆無，故息不轉。處卵胎中羯剌藍等，毛孔未開、風道未通，故息不轉。若處卵胎羯剌藍位，入出息轉則應躁動，身微薄故便應散壞。頞部曇等位，身雖漸厚而無孔隙，故息猶不轉。入第四定，毛孔不開、無現麁心，故息不轉。何緣但說入定非生？豈不已說生，如說生無想。有本不說生無想者，但言入定生彼已成，以契經中作如是說：此先入定後方生彼。有餘師說：生第四定能發表業心現前時亦有息轉生，彼容有息現前義，故不說生。毘婆沙師不許此義，若爾生彼，如何發言？彼亦有風，然不名息，無損益果，故無有失。言諸根熟諸根滿者，此言不顯眼等諸根，現見彼闕息亦轉故。但於四緣具說根熟滿聲，以諸根聲顯增上義，四緣於息轉有增上力，論假說為根，亦無有過。如是諸根，處卵等位名未成熟，諸有正入第四定等名未圓滿。言入第四定毛孔不開，如何有色身而無毛孔？毛孔者謂空界。豈有色聚離空界耶？理實應然，但今於此約通息道，說有色身而無毛孔，亦無有失。何緣但入第四靜慮身無毛孔，非餘定耶？以彼等持極淳厚故，引第四定大種遍身。即由此緣，尊者世友說：入彼定身毛孔合。若入世俗第四靜慮，身無毛孔，其理可然，以彼定能引彼地攝微密大種充滿身故。若入無漏第四定時，此身如何亦無毛孔？以彼但引隨所生地大種現前造無表故。彼無漏定所引大種，雖生處攝而極微密，與彼相似，故無有過。若生彼地身無毛孔，如何生彼能發語言？非發語言要由毛孔，但由頷動亦得發聲，如機關聲豈由毛孔？有餘師說：生於彼地，咽喉以上亦有毛孔。有說：生彼能發語心現在前時，暫開毛孔。此入出息有情數收，無覺身中息無有故。是雖從外來，而繫屬內義。此入出息非有執受，以息闕減執受相故。身中雖有有執受風，而此息風唯無執受。此入出息體是等流，是同類因所生果故。身中雖有長養異熟風，而此息風唯是等流性。身增長位息便損減，身損減時息增長故，非所長養斷已於後更相續故。非異熟生，餘異熟色無此相故。唯自上地心之所觀，非下地心所緣境故。謂生欲界起欲界心，彼欲界身欲界息依欲界心轉，即彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：隨身生地，息彼地攝，以息是身一分攝故。此入出息轉，依身心差別，故本論說：息依身轉亦依心轉，隨其所應。若入出息唯依身轉不依心轉，則入無想定或入滅盡定及生無想天，息亦應轉，乃至廣說，具四緣故息方得轉。依此理說隨所應言，顯息必依身心差別。言四緣者，一入出息所依身、二毛孔開、三風道通、四入出息地麁心現前。於此四中隨有所闕息便不轉，無心位中心無有故。生無色界，四種皆無，故息不轉。處卵胎中羯剌藍等，毛孔未開、風道未通，故息不轉。若處卵胎羯剌藍位，入出息轉則應躁動，身微薄故便應散壞。頞部曇等位，身雖漸厚而無孔隙，故息猶不轉。入第四定，毛孔不開、無現麁心，故息不轉。何緣但說入定非生？豈不已說生，如說生無想。有本不說生無想者，但言入定生彼已成，以契經中作如是說：此先入定後方生彼。有餘師說：生第四定能發表業心現前時亦有息轉生，彼容有息現前義，故不說生。毘婆沙師不許此義，若爾生彼，如何發言？彼亦有風，然不名息，無損益果，故無有失。言諸根熟諸根滿者，此言不顯眼等諸根，現見彼闕息亦轉故。但於四緣具說根熟滿聲，以諸根聲顯增上義，四緣於息轉有增上力，論假說為根，亦無有過。如是諸根，處卵等位名未成熟，諸有正入第四定等名未圓滿。言入第四定毛孔不開，如何有色身而無毛孔？毛孔者謂空界。豈有色聚離空界耶？理實應然，但今於此約通息道，說有色身而無毛孔，亦無有失。何緣但入第四靜慮身無毛孔，非餘定耶？以彼等持極淳厚故，引第四定大種遍身。即由此緣，尊者世友說：入彼定身毛孔合。若入世俗第四靜慮，身無毛孔，其理可然，以彼定能引彼地攝微密大種充滿身故。若入無漏第四定時，此身如何亦無毛孔？以彼但引隨所生地大種現前造無表故。彼無漏定所引大種，雖生處攝而極微密，與彼相似，故無有過。若生彼地身無毛孔，如何生彼能發語言？非發語言要由毛孔，但由頷動亦得發聲，如機關聲豈由毛孔？有餘師說：生於彼地，咽喉以上亦有毛孔。有說：生彼能發語心現在前時，暫開毛孔。此入出息有情數收，無覺身中息無有故。是雖從外來，而繫屬內義。此入出息非有執受，以息闕減執受相故。身中雖有有執受風，而此息風唯無執受。此入出息體是等流，是同類因所生果故。身中雖有長養異熟風，而此息風唯是等流性。身增長位息便損減，身損減時息增長故，非所長養斷已於後更相續故。非異熟生，餘異熟色無此相故。唯自上地心之所觀，非下地心所緣境故。謂生欲界起欲界心，彼欲界身欲界息依欲界心轉，即彼

心所觀。若生欲界起初定心，彼欲界身欲界息依初定心轉，即彼心所觀。起二三定心，皆准前應說。生初靜慮起三地心，生二生三起二起自，准生欲界如理應說。若生上地起下地心，彼上地身上地息依下地心轉，非彼心所觀。如是欲界息四地心所觀，初二三定息如其次第為三二地自地心所觀。有息地四，無息地五。住有息地起無息地心，息必不轉。住無息地起有息地心，息亦不轉。住有息地起有息地心，隨其所應有入出息轉。所辯持息念，成滿相云何？應作是言：若觀行者注想觀息微細徐流。謂想遍身如筒一穴，息風連續如貫末尼，不能動身不發身識，齊此應說持息念成。有餘師言：增長自在，所作事辦，名此念成。初增長言顯持息念，下中上品次第成立，乃至若時隨其所樂，能入能出名為自在。若於此位能攝益身，遠耽嗜依尋，名所作事辦。有餘師說：若具六相遠離三失，或若具足修十六種殊勝行相，齊此應說持息念成。經說息念有十七種，謂念入出息了知我已念，入出息短、入出息長覺，遍身止身行覺，喜覺樂覺心，行止心、行覺心，令心歡喜，令心攝持，令心解脫，隨觀無常、隨觀斷、隨觀離、隨觀滅，如是一一皆自了知。此十七中，初是總觀，後十六種是差別觀。約四念住，如次應知各有四門成十六種。如何覺心行可受念住攝？因受果名，故無有過。非此中說心行謂思，應知此中受名心行。謂由耽著樂受味故，便於彼彼境界或生思造作心，名為心行。受是思因故，名心行無失。或但能覺受自體者，義准亦於思等自體次第能覺生住壞相，如甞大海一渧水醎，則亦遍知大海水味，故唯覺受名覺心行。廣解一一相，如經釋中辯。如是已說入修二門，由此二門心便得定。心得定已復何所修？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心所觀。若生欲界起初定心，彼欲界身欲界息依初定心轉，即彼心所觀。起二三定心，皆准前應說。生初靜慮起三地心，生二生三起二起自，准生欲界如理應說。若生上地起下地心，彼上地身上地息依下地心轉，非彼心所觀。如是欲界息四地心所觀，初二三定息如其次第為三二地自地心所觀。有息地四，無息地五。住有息地起無息地心，息必不轉。住無息地起有息地心，息亦不轉。住有息地起有息地心，隨其所應有入出息轉。所辯持息念，成滿相云何？應作是言：若觀行者注想觀息微細徐流。謂想遍身如筒一穴，息風連續如貫末尼，不能動身不發身識，齊此應說持息念成。有餘師言：增長自在，所作事辦，名此念成。初增長言顯持息念，下中上品次第成立，乃至若時隨其所樂，能入能出名為自在。若於此位能攝益身，遠耽嗜依尋，名所作事辦。有餘師說：若具六相遠離三失，或若具足修十六種殊勝行相，齊此應說持息念成。經說息念有十七種，謂念入出息了知我已念，入出息短、入出息長覺，遍身止身行覺，喜覺樂覺心，行止心、行覺心，令心歡喜，令心攝持，令心解脫，隨觀無常、隨觀斷、隨觀離、隨觀滅，如是一一皆自了知。此十七中，初是總觀，後十六種是差別觀。約四念住，如次應知各有四門成十六種。如何覺心行可受念住攝？因受果名，故無有過。非此中說心行謂思，應知此中受名心行。謂由耽著樂受味故，便於彼彼境界或生思造作心，名為心行。受是思因故，名心行無失。或但能覺受自體者，義准亦於思等自體次第能覺生住壞相，如甞大海一渧水醎，則亦遍知大海水味，故唯覺受名覺心行。廣解一一相，如經釋中辯。如是已說入修二門，由此二門心便得定。心得定已復何所修？頌曰：

依已修成止， 為觀修念住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依已修成止， 為觀修念住，

以自相共相， 觀身受心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以自相共相， 觀身受心法。

自性聞等慧， 餘相雜所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性聞等慧， 餘相雜所緣，

說次第隨生， 治倒故唯四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說次第隨生， 治倒故唯四。

論曰：已修成止以為所依，為觀速成修四念住，非不得定者能如實見故。如何修習四念住耶，以自相共相觀身、受、心、法。謂修觀者專心一趣，以自共相於身等境一一別觀修四念住。分別此法與所餘法有差別義，名觀自相；分別此法與所餘法無差別義，名觀共相。且身念住觀自相者，謂觀察身內外十處，自性各別，從眼至觸一一皆有處自相故。如是於彼各別法中有正智生，名觀自相。此自相觀得成滿時有道色起，爾時方立自相種性身念住名。此亦遍知彼法自相，由此各別有正智生，非諸境中總生一智。有說：非此自相觀中觀無表色，以無表色與無色品極相似故。有說：此觀亦觀無表，亦別於無表有道色生故。次身念住觀共相者，謂觀察身一一處相，雖有差別而身相同。又於爾時觀十一處，俱是色相無有差別，謂皆不越大種所造，如是於彼一類法中有正智生，名觀共相。此共相觀得成滿時有道色起，爾時方立共相種性身念住名。此亦遍知彼法共相，由此總有一正智生，非諸境中各生一智。或身念住觀自相者，謂觀於身各別自性。次身念住觀共相者，謂觀身上與餘有為俱無常性，與餘有漏俱是苦性，與餘一切法俱空無我性。若時觀身無二念住故、唯極微集故，一一差別，爾時名曰身念住成。如是應知受等念住，相及成滿隨其所應體皆非色，故無極微差別。或如前說觀究竟相，謂後後位善根增長，如畦中水汎溢漫流。有說：欻然非愛相起，此有二種。其二者何？一能發瞋？二令不樂。此中但有令不樂相，以所習事若未自在，為求成滿故起欣樂；此於所習已得自在，止息希求故無欣樂。此四念住各有三種，自性相雜所緣別故。自性念住以慧為體，契經說為一趣道故。一是獨義，求戰勝者由此執此害煩惱怨，依此而行能趣圓寂，是故於此立趣道名。唯此獨尊，名一趣道，此即是慧，於斷煩惱、趣涅槃中慧最勝故。如契經說、姊妹當知，諸聖弟子執智慧劍，能斷一切結縛隨眠，直趣涅槃無罣礙故。又契經說：若有於身住循身觀名身念住，於受，心，法說亦如是。諸循觀名唯目慧體，非慧無有循觀用故。本論亦說：身念住云何？謂緣身慧，餘三說亦爾。故知唯慧得念住名。慧中何等名自性念住？應知唯取聞思修所成。此中隨聞加行所起緣別義慧，名聞所成。若隨思義加行所起，非不待名亦非在定緣別義慧，名思所成。若在定中，隨觀別義不待名慧，名修所成。即此亦名三種念住。相雜念住，以慧所餘俱有為體，慧俱有法與慧俱時相雜住故。如契經說，苾芻當知，說善法聚言，即說四念住。既於念住說善聚言，故以慧俱多法為體。本論亦說：由 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：已修成止以為所依，為觀速成修四念住，非不得定者能如實見故。如何修習四念住耶，以自相共相觀身、受、心、法。謂修觀者專心一趣，以自共相於身等境一一別觀修四念住。分別此法與所餘法有差別義，名觀自相；分別此法與所餘法無差別義，名觀共相。且身念住觀自相者，謂觀察身內外十處，自性各別，從眼至觸一一皆有處自相故。如是於彼各別法中有正智生，名觀自相。此自相觀得成滿時有道色起，爾時方立自相種性身念住名。此亦遍知彼法自相，由此各別有正智生，非諸境中總生一智。有說：非此自相觀中觀無表色，以無表色與無色品極相似故。有說：此觀亦觀無表，亦別於無表有道色生故。次身念住觀共相者，謂觀察身一一處相，雖有差別而身相同。又於爾時觀十一處，俱是色相無有差別，謂皆不越大種所造，如是於彼一類法中有正智生，名觀共相。此共相觀得成滿時有道色起，爾時方立共相種性身念住名。此亦遍知彼法共相，由此總有一正智生，非諸境中各生一智。或身念住觀自相者，謂觀於身各別自性。次身念住觀共相者，謂觀身上與餘有為俱無常性，與餘有漏俱是苦性，與餘一切法俱空無我性。若時觀身無二念住故、唯極微集故，一一差別，爾時名曰身念住成。如是應知受等念住，相及成滿隨其所應體皆非色，故無極微差別。或如前說觀究竟相，謂後後位善根增長，如畦中水汎溢漫流。有說：欻然非愛相起，此有二種。其二者何？一能發瞋？二令不樂。此中但有令不樂相，以所習事若未自在，為求成滿故起欣樂；此於所習已得自在，止息希求故無欣樂。此四念住各有三種，自性相雜所緣別故。自性念住以慧為體，契經說為一趣道故。一是獨義，求戰勝者由此執此害煩惱怨，依此而行能趣圓寂，是故於此立趣道名。唯此獨尊，名一趣道，此即是慧，於斷煩惱、趣涅槃中慧最勝故。如契經說、姊妹當知，諸聖弟子執智慧劍，能斷一切結縛隨眠，直趣涅槃無罣礙故。又契經說：若有於身住循身觀名身念住，於受，心，法說亦如是。諸循觀名唯目慧體，非慧無有循觀用故。本論亦說：身念住云何？謂緣身慧，餘三說亦爾。故知唯慧得念住名。慧中何等名自性念住？應知唯取聞思修所成。此中隨聞加行所起緣別義慧，名聞所成。若隨思義加行所起，非不待名亦非在定緣別義慧，名思所成。若在定中，隨觀別義不待名慧，名修所成。即此亦名三種念住。相雜念住，以慧所餘俱有為體，慧俱有法與慧俱時相雜住故。如契經說，苾芻當知，說善法聚言，即說四念住。既於念住說善聚言，故以慧俱多法為體。本論亦說：由

身增上所生善道，通有漏無漏，亦名身念住，乃至廣說。此文總說與慧相應俱有諸法，名為念住。此文不言緣身道者，勿謂此如自性念住體唯取相應道為其體故。所緣念住以慧所緣諸法為體，以一切法無不皆是慧所緣故，應名慧住。何故經中標以異名、作異廣釋？此亦無失，約前三種釋念住名皆唯慧故，且就自性釋念住名。謂諸法中若有一法由念得住，彼名念住。此是何法？是慧非餘。寧知慧住要由念力，以有念者慧增明故。謂慧得住由念所持，是念力資方得住義。如是標釋念住名時，唯依於慧不依餘法。是故廣釋如所標名，名義相符，斯有何失？若就相雜釋念住名，謂與慧俱念方得住。令念得住故，慧得念住名。念住相應及俱有法與念住相雜，名相雜念住。豈不定等亦與慧俱方得安住，則應許慧體令定等住故得定等住名？不爾，此中為顯念慧相資力勝故，偏立念住名。謂慧若於身受心法，以自共相循循觀時，要念力持方得明了，以於此地串習記持方能進修餘未習地。是故於慧簡擇法時，念最能為堅強助伴。念於身等得安住時，要慧力持方能明記，故世尊說：若有於身住循身觀者，念便住不謬。尊者無滅亦作是言：若有能於身住循身觀，緣身念得住，乃至廣說。或若行者觀身等竟，無間不能觀於受等，便應追念先加行時所有曾修受等行相，由追念故彼相現前，因此便能觀察受等。故說有念慧得增明。如是念生由先慧力，故念與慧為勝助伴。或此二法於一切時，所有功能相隨勝劣，故說二種相資最勝。若就所緣釋念住名，謂慧由念令念住故，便於慧體立念住名。念住所緣身等諸法，是念住所緣，名所緣念住。故約三種釋念住名，皆顯慧強獨名念住。由此念住是慧理成，故釋與標無相違失。分別論者作如是言：念住即用念為自體，此中不應置念根故，標釋兩文俱說念故，此中不說慧住名故。彼言非理。所以者何？雖於此中置念名想，而依業用已置慧根，如信定慧根雖不如次置證淨靜慮了別諦中，而由功能義已置故。標釋兩文顯說慧故，謂前已辯標念住名依慧非餘，顯標慧故，釋中具以循觀正知二種慧名，再說慧故，由此標釋都不相違。說念住言義如前說。前何所說？謂前所言為顯念慧相資力勝，是故偏立念住名等。又為具顯三種念住，故不於此說慧住言。謂說念言顯相雜念住，復說住言顯所緣念住，說循觀言顯自性念住。若言慧住，唯局慧體自相不捨得慧住名。此則但明自性念住，便為棄捨相雜所緣，則彼俱應不名念住。然不應許，以於契經及本論中皆說三故。由此為證，諸念住言目慧非餘，決定成立。何緣故說三種念住？為愚行相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身增上所生善道，通有漏無漏，亦名身念住，乃至廣說。此文總說與慧相應俱有諸法，名為念住。此文不言緣身道者，勿謂此如自性念住體唯取相應道為其體故。所緣念住以慧所緣諸法為體，以一切法無不皆是慧所緣故，應名慧住。何故經中標以異名、作異廣釋？此亦無失，約前三種釋念住名皆唯慧故，且就自性釋念住名。謂諸法中若有一法由念得住，彼名念住。此是何法？是慧非餘。寧知慧住要由念力，以有念者慧增明故。謂慧得住由念所持，是念力資方得住義。如是標釋念住名時，唯依於慧不依餘法。是故廣釋如所標名，名義相符，斯有何失？若就相雜釋念住名，謂與慧俱念方得住。令念得住故，慧得念住名。念住相應及俱有法與念住相雜，名相雜念住。豈不定等亦與慧俱方得安住，則應許慧體令定等住故得定等住名？不爾，此中為顯念慧相資力勝故，偏立念住名。謂慧若於身受心法，以自共相循循觀時，要念力持方得明了，以於此地串習記持方能進修餘未習地。是故於慧簡擇法時，念最能為堅強助伴。念於身等得安住時，要慧力持方能明記，故世尊說：若有於身住循身觀者，念便住不謬。尊者無滅亦作是言：若有能於身住循身觀，緣身念得住，乃至廣說。或若行者觀身等竟，無間不能觀於受等，便應追念先加行時所有曾修受等行相，由追念故彼相現前，因此便能觀察受等。故說有念慧得增明。如是念生由先慧力，故念與慧為勝助伴。或此二法於一切時，所有功能相隨勝劣，故說二種相資最勝。若就所緣釋念住名，謂慧由念令念住故，便於慧體立念住名。念住所緣身等諸法，是念住所緣，名所緣念住。故約三種釋念住名，皆顯慧強獨名念住。由此念住是慧理成，故釋與標無相違失。分別論者作如是言：念住即用念為自體，此中不應置念根故，標釋兩文俱說念故，此中不說慧住名故。彼言非理。所以者何？雖於此中置念名想，而依業用已置慧根，如信定慧根雖不如次置證淨靜慮了別諦中，而由功能義已置故。標釋兩文顯說慧故，謂前已辯標念住名依慧非餘，顯標慧故，釋中具以循觀正知二種慧名，再說慧故，由此標釋都不相違。說念住言義如前說。前何所說？謂前所言為顯念慧相資力勝，是故偏立念住名等。又為具顯三種念住，故不於此說慧住言。謂說念言顯相雜念住，復說住言顯所緣念住，說循觀言顯自性念住。若言慧住，唯局慧體自相不捨得慧住名。此則但明自性念住，便為棄捨相雜所緣，則彼俱應不名念住。然不應許，以於契經及本論中皆說三故。由此為證，諸念住言目慧非餘，決定成立。何緣故說三種念住？為愚行相

、資糧、所緣三種有情，故說三種。或根勝解分位各三，機宜不同故說三種。三中相雜能斷煩惱，非二能斷，太減增故。與慧雜住得相雜名，理則但應慧俱有法可得名曰相雜念住，非慧與慧可有相雜，無有一身二慧俱故。由此知慧非相雜攝，不應唯說相雜念住能斷煩惱，理應具言自性相雜能斷煩惱，於斷煩惱慧為首故，無如是過。斷煩惱時於慧亦立相雜名故，謂得止觀平等運道能斷煩惱，其理決定。所餘一切心心所等，有止品攝、有觀品收，此平等時彼亦平等，由是一切相雜理齊，顯斷惑時相雜理等，故亦於慧立相雜名，多於所成有勝能故。自性念住非不亦能斷諸煩惱，體是慧故，然名自性謂無所待，斷煩惱時必待餘法，故斷煩惱位慧立相雜名。由此所言相雜念住能斷煩惱，理善成立。此中斷煩惱，但由修所成，然非此中聞思無用，隨順修故，如殖樹根。修所成中，唯法念住能斷煩惱，緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故。法念住中共相作意能斷煩惱，自相作意緣少分境故無此能。四念住內前之三種唯不雜緣，第四通二。然三諦智唯有雜緣能斷煩惱，唯滅諦智雖不雜緣亦斷煩惱。雜緣智內至緣三蘊，亦定無有斷惑功能，即於此中總緣一切有漏無漏為無為等，亦定無有斷惑功能，然不雜緣、少雜、多雜，於斷煩惱非全無用，引發能斷故，修治身器故，彼於斷惑但可能為。加行勝進二道自體，唯有處中雜緣法念住，及唯緣滅不雜法念住，亦為無間解脫道體。若斷煩惱唯法念住，則法念住為無間道，此無間道現在前時，云何能修餘三念住？若三念住非斷治攝，乘無間道於未來修，斷有頂染時應修世俗智。諸無間道中應修他心智，彼何障礙非未來修？故於此中應詳理趣，非要同治方未來修，亦非所修都無限齊，後辯修處當廣為釋。身等念住各有三種，緣內外俱有差別故。且身念住有三種中，緣自相續說名為內，緣他身等說名為外，雙緣二種說為內外。以有我愛而慢緩者，應觀內身猶如外故。或內如前，緣無執受說名為外。緣他相續說為內外，待無執受及待自身得二名故。或緣根境及俱名三。或緣有情及非情數，通緣二種，差別為三。或緣有情外非情數及髮毛等差別為三，以彼皆從內身生故，離根住故具得二名。或緣有情現在名內，緣外非情三世名外，緣情去來說為內外，有情類故墮法數故。又彼未來當墮情數、正墮法數，彼過去時曾墮情數、正墮法數，彼不生法是生類故。受等三種一一各三，隨其所應准前應釋。此四念住說次隨生，生復何緣次第如是？生次如是，相隨順故，有情多分於諸色中好受用故不逮勝法。好受用色以何為緣？謂於受中情深 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、資糧、所緣三種有情，故說三種。或根勝解分位各三，機宜不同故說三種。三中相雜能斷煩惱，非二能斷，太減增故。與慧雜住得相雜名，理則但應慧俱有法可得名曰相雜念住，非慧與慧可有相雜，無有一身二慧俱故。由此知慧非相雜攝，不應唯說相雜念住能斷煩惱，理應具言自性相雜能斷煩惱，於斷煩惱慧為首故，無如是過。斷煩惱時於慧亦立相雜名故，謂得止觀平等運道能斷煩惱，其理決定。所餘一切心心所等，有止品攝、有觀品收，此平等時彼亦平等，由是一切相雜理齊，顯斷惑時相雜理等，故亦於慧立相雜名，多於所成有勝能故。自性念住非不亦能斷諸煩惱，體是慧故，然名自性謂無所待，斷煩惱時必待餘法，故斷煩惱位慧立相雜名。由此所言相雜念住能斷煩惱，理善成立。此中斷煩惱，但由修所成，然非此中聞思無用，隨順修故，如殖樹根。修所成中，唯法念住能斷煩惱，緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故。法念住中共相作意能斷煩惱，自相作意緣少分境故無此能。四念住內前之三種唯不雜緣，第四通二。然三諦智唯有雜緣能斷煩惱，唯滅諦智雖不雜緣亦斷煩惱。雜緣智內至緣三蘊，亦定無有斷惑功能，即於此中總緣一切有漏無漏為無為等，亦定無有斷惑功能，然不雜緣、少雜、多雜，於斷煩惱非全無用，引發能斷故，修治身器故，彼於斷惑但可能為。加行勝進二道自體，唯有處中雜緣法念住，及唯緣滅不雜法念住，亦為無間解脫道體。若斷煩惱唯法念住，則法念住為無間道，此無間道現在前時，云何能修餘三念住？若三念住非斷治攝，乘無間道於未來修，斷有頂染時應修世俗智。諸無間道中應修他心智，彼何障礙非未來修？故於此中應詳理趣，非要同治方未來修，亦非所修都無限齊，後辯修處當廣為釋。身等念住各有三種，緣內外俱有差別故。且身念住有三種中，緣自相續說名為內，緣他身等說名為外，雙緣二種說為內外。以有我愛而慢緩者，應觀內身猶如外故。或內如前，緣無執受說名為外。緣他相續說為內外，待無執受及待自身得二名故。或緣根境及俱名三。或緣有情及非情數，通緣二種，差別為三。或緣有情外非情數及髮毛等差別為三，以彼皆從內身生故，離根住故具得二名。或緣有情現在名內，緣外非情三世名外，緣情去來說為內外，有情類故墮法數故。又彼未來當墮情數、正墮法數，彼過去時曾墮情數、正墮法數，彼不生法是生類故。受等三種一一各三，隨其所應准前應釋。此四念住說次隨生，生復何緣次第如是？生次如是，相隨順故，有情多分於諸色中好受用故不逮勝法。好受用色以何為緣？謂於受中情深

欣樂，欣樂於受由心不調，心之不調由諸煩惱。心由信等可令調伏，隨觀此理四念住生。或隨所緣麁細生故，然非由此心最後觀，法中涅槃極微細故。彼想思等循觀受時，准義已能了知其相，同依心起等安危故。有餘師說：色可聚散可取可捨，相似相續不淨苦等易了知故，多分緣身生貪等故，男女展轉起貪處故。不淨觀、持息念及分別界，三入修門一切多緣身為境故。修念住位應最初觀，此觀為因生輕安觸，由輕安觸引生樂受，經說身安便受樂故。如是樂受依心而生，淨心為因得解脫果。由是受等隨次而觀，故念住生如是次第。此四念住不增不減，能治淨等四顛倒故。觀身不淨治於不淨，謂淨顛倒。雖淨顛倒通緣五蘊，然但觀身自性非淨便能總伏。如人已觀糞體不淨，亦不欣樂從糞所生。如是已觀身體不淨，亦不欣樂從身所生。由此觀身為不淨者，於五取蘊皆不欣樂。以有為身淨想迷者，彼方欣樂依身所生，是故觀身為不淨者，於身所起亦不欣樂。如有安住不淨觀時，雖不親觀聲等為境，而於歌等棄如糞穢。如是安住身念住時，雖不親觀受等為境，觀身自體為不淨故，終不欣樂受等三境。又雖不觀色無色境以為不淨，而於彼境非不引生不樂行相，是故淨倒雖緣五蘊，身念住成便能總伏。後三念住雖各別觀，例此應思能總伏理。觀受是苦能治於苦，謂樂顛倒。謂若有法真可欣欲，是為樂義。於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德，是名於苦謂樂顛倒。此倒必用耽受為先，以於受中深耽著著己，方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想，是故觀受為苦性時，便能總伏計樂顛倒。觀心無常能治無常，謂常顛倒。謂觀行者憎厭受故，於所依心見有眾多品類差別，引無常觀令現在前，便於有為不生常想，故能總伏計常顛倒。觀法無我能治無我，謂我顛倒。謂有一類聞我無常，心不生喜，遂作是念：誰令此心有多差別？彼即是我。為遮彼計，復應諦觀除三所餘亦唯是法，便於一切不起我想，故能總伏計我顛倒。或為對治段、觸、識、思食，如次建立身等四念住，數唯有四不增不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣樂，欣樂於受由心不調，心之不調由諸煩惱。心由信等可令調伏，隨觀此理四念住生。或隨所緣麁細生故，然非由此心最後觀，法中涅槃極微細故。彼想思等循觀受時，准義已能了知其相，同依心起等安危故。有餘師說：色可聚散可取可捨，相似相續不淨苦等易了知故，多分緣身生貪等故，男女展轉起貪處故。不淨觀、持息念及分別界，三入修門一切多緣身為境故。修念住位應最初觀，此觀為因生輕安觸，由輕安觸引生樂受，經說身安便受樂故。如是樂受依心而生，淨心為因得解脫果。由是受等隨次而觀，故念住生如是次第。此四念住不增不減，能治淨等四顛倒故。觀身不淨治於不淨，謂淨顛倒。雖淨顛倒通緣五蘊，然但觀身自性非淨便能總伏。如人已觀糞體不淨，亦不欣樂從糞所生。如是已觀身體不淨，亦不欣樂從身所生。由此觀身為不淨者，於五取蘊皆不欣樂。以有為身淨想迷者，彼方欣樂依身所生，是故觀身為不淨者，於身所起亦不欣樂。如有安住不淨觀時，雖不親觀聲等為境，而於歌等棄如糞穢。如是安住身念住時，雖不親觀受等為境，觀身自體為不淨故，終不欣樂受等三境。又雖不觀色無色境以為不淨，而於彼境非不引生不樂行相，是故淨倒雖緣五蘊，身念住成便能總伏。後三念住雖各別觀，例此應思能總伏理。觀受是苦能治於苦，謂樂顛倒。謂若有法真可欣欲，是為樂義。於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德，是名於苦謂樂顛倒。此倒必用耽受為先，以於受中深耽著著己，方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想，是故觀受為苦性時，便能總伏計樂顛倒。觀心無常能治無常，謂常顛倒。謂觀行者憎厭受故，於所依心見有眾多品類差別，引無常觀令現在前，便於有為不生常想，故能總伏計常顛倒。觀法無我能治無我，謂我顛倒。謂有一類聞我無常，心不生喜，遂作是念：誰令此心有多差別？彼即是我。為遮彼計，復應諦觀除三所餘亦唯是法，便於一切不起我想，故能總伏計我顛倒。或為對治段、觸、識、思食，如次建立身等四念住，數唯有四不增不減。