阿毘達磨順正理論
尊者眾賢造 唐 玄奘譯80卷CBETA T1562大于一万字 105 h
向佛经 GPT 提问
第 57 卷
阿毘達磨順正理論卷第五十七
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尊者眾賢造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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辯賢聖品第六之一
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如是已辯隨眠等性雖有無量，總建立為三界五部，隨眠等斷隨所繫事雖亦無量，就勝位立九種遍知。然斷必由道力故得，此所由道其相云何？頌曰：
如是已辯隨眠等性雖有無量，總建立為三界五部，隨眠等斷隨所繫事雖亦無量，就勝位立九種遍知。然斷必由道力故得，此所由道其相云何？頌曰：
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已說煩惱斷， 由見諦修故，
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見道唯無漏， 修道通二種。
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論曰：世尊唯說煩惱有二，一見所斷、二修所斷。如契經言：諸漏有二，謂有諸漏是見所斷，或有諸漏是修所斷。然諸論中開二為五，即五所斷，如先已說。先何處說？謂先頌言：欲見苦等斷，十七七八四。彼二頌中已具分別，然就略攝唯二如經，斷彼但由見、修道故。道唯無漏亦有漏耶？見道應知唯是無漏，修道通二。此中問答俱不應說，前已說故。謂前說忍所害隨眠，有頂地攝，唯見斷等，彼言已顯有頂見修所斷隨眠，如其次第唯聖見道修道所斷。下八地攝見斷隨眠，聖見道斷凡修道斷，修斷聖凡俱修道斷。既說見道唯依聖身，豈不已成唯是無漏；既說修道通依凡聖身，豈不已成通有漏無漏，是則今說義不異前，由此不應造頌再說，說已復說成無用故。所說見道唯無漏因，謂一剎那斷九品故。此因非證，有漏亦能一剎那中斷五部故，豈能頓斷便無漏攝？如向所言由見諦故。此所見諦其相云何？頌曰：
論曰：世尊唯說煩惱有二，一見所斷、二修所斷。如契經言：諸漏有二，謂有諸漏是見所斷，或有諸漏是修所斷。然諸論中開二為五，即五所斷，如先已說。先何處說？謂先頌言：欲見苦等斷，十七七八四。彼二頌中已具分別，然就略攝唯二如經，斷彼但由見、修道故。道唯無漏亦有漏耶？見道應知唯是無漏，修道通二。此中問答俱不應說，前已說故。謂前說忍所害隨眠，有頂地攝，唯見斷等，彼言已顯有頂見修所斷隨眠，如其次第唯聖見道修道所斷。下八地攝見斷隨眠，聖見道斷凡修道斷，修斷聖凡俱修道斷。既說見道唯依聖身，豈不已成唯是無漏；既說修道通依凡聖身，豈不已成通有漏無漏，是則今說義不異前，由此不應造頌再說，說已復說成無用故。所說見道唯無漏因，謂一剎那斷九品故。此因非證，有漏亦能一剎那中斷五部故，豈能頓斷便無漏攝？如向所言由見諦故。此所見諦其相云何？頌曰：
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諦四名已說， 謂苦集滅道，
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彼自體亦然， 次第隨現觀。
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論曰：佛於經中說諦有四，一苦、二集、三滅、四道。於此論中亦先已說。於何處說？謂初品中分別有漏無漏法處。彼如何說？謂彼頌言：及苦集世間，此說苦集諦；擇滅謂離繫，此說滅諦；無漏謂聖道，此說道諦。如是彼處已顯諦名，應知彼文亦已顯體。謂除聖道，餘有為法為果性邊皆名苦諦，為因性邊皆名集諦。物雖無異，數分無失，依彼建立現觀位中諸忍智等行相別故，如四正斷、出離尋等。擇滅無為名為滅諦。學、無學法皆名道諦。有說名色名為苦諦，以五取蘊為其體故。唯業煩惱名為集諦，由煩惱力能繫縛心令屬餘趣，由業力故能令自體差別而生。唯煩惱滅名為滅諦，由煩惱滅故於色等解脫。唯觀與止名為道諦，此二攝受諸聖道故。此非諦相，別意說故。謂說法者為應時機、勝解堪能分位差別，依別意趣密作是言，非謂此文依諦相說，善對法者勿執此文。有餘復言：唯八苦相是苦是苦諦除此所餘諸有漏法是苦非苦諦。唯順後有愛是集是集諦，餘愛餘有漏是集非集諦。唯順後有愛滅是滅是滅諦，餘愛餘有漏滅是滅非滅諦。唯有學八道支是道是道諦，餘有學無學全是道非道諦。此說違教及違正理，經說有漏法皆是苦諦故。謂諸有漏皆取蘊攝，佛說取蘊名為苦諦。云何知然？略說一切五取蘊苦，契經說故。又說有苦非苦諦言，於理有闕，相無別故。又彼何緣不作是執：有眼等是色非色蘊，有青等是色非色處？然此俱名身，非身念住境，既不可爾，故理有闕。又愛非苦諦與至教相違，如說：云何苦滅聖諦？謂即諸愛究竟斷盡。非愛自性苦諦不攝，可愛斷盡名苦滅諦。若謂諸愛是眾苦因，故愛斷盡時說眾苦皆滅，此亦無失，許殊勝苦得永斷時眾苦滅故。如取蘊一分得永斷盡時，可說一切取蘊皆滅。如說於色應斷貪欲，貪欲斷時便名色斷，乃至於識說亦如是。復有何理決定說愛非苦諦攝？若謂經言是集故者，有太過失，如說道諦名趣苦滅，應不能斷集，執義如言故。又詳至教意，愛亦苦諦攝，如契經中問見諦者：汝於眼觸所生諸愛，復等隨觀見為我我所不？彼便答言：不爾。大德！又伽他言未：如實見苦，便見彼為我，乃至廣說。頌顯身見唯見苦所斷，前經顯愛為身見所緣，故知契經意許愛苦諦攝。又說愛之集應如實了知，若愛定非苦諦攝者，則愛唯是苦果之集，如何復勸知愛之因？愛既有因故亦是果，既亦是果亦苦諦攝。故有漏法為果性邊皆是苦諦，理善成立。諸有漏法為因性邊皆集諦攝，非唯是愛，以契經說是應斷故。謂世尊言：集諦應斷。復作是說：苾芻當知，若有於色乃至於識，未達未遍知、未斷未離染，彼定不能永盡眾
論曰：佛於經中說諦有四，一苦、二集、三滅、四道。於此論中亦先已說。於何處說？謂初品中分別有漏無漏法處。彼如何說？謂彼頌言：及苦集世間，此說苦集諦；擇滅謂離繫，此說滅諦；無漏謂聖道，此說道諦。如是彼處已顯諦名，應知彼文亦已顯體。謂除聖道，餘有為法為果性邊皆名苦諦，為因性邊皆名集諦。物雖無異，數分無失，依彼建立現觀位中諸忍智等行相別故，如四正斷、出離尋等。擇滅無為名為滅諦。學、無學法皆名道諦。有說名色名為苦諦，以五取蘊為其體故。唯業煩惱名為集諦，由煩惱力能繫縛心令屬餘趣，由業力故能令自體差別而生。唯煩惱滅名為滅諦，由煩惱滅故於色等解脫。唯觀與止名為道諦，此二攝受諸聖道故。此非諦相，別意說故。謂說法者為應時機、勝解堪能分位差別，依別意趣密作是言，非謂此文依諦相說，善對法者勿執此文。有餘復言：唯八苦相是苦是苦諦除此所餘諸有漏法是苦非苦諦。唯順後有愛是集是集諦，餘愛餘有漏是集非集諦。唯順後有愛滅是滅是滅諦，餘愛餘有漏滅是滅非滅諦。唯有學八道支是道是道諦，餘有學無學全是道非道諦。此說違教及違正理，經說有漏法皆是苦諦故。謂諸有漏皆取蘊攝，佛說取蘊名為苦諦。云何知然？略說一切五取蘊苦，契經說故。又說有苦非苦諦言，於理有闕，相無別故。又彼何緣不作是執：有眼等是色非色蘊，有青等是色非色處？然此俱名身，非身念住境，既不可爾，故理有闕。又愛非苦諦與至教相違，如說：云何苦滅聖諦？謂即諸愛究竟斷盡。非愛自性苦諦不攝，可愛斷盡名苦滅諦。若謂諸愛是眾苦因，故愛斷盡時說眾苦皆滅，此亦無失，許殊勝苦得永斷時眾苦滅故。如取蘊一分得永斷盡時，可說一切取蘊皆滅。如說於色應斷貪欲，貪欲斷時便名色斷，乃至於識說亦如是。復有何理決定說愛非苦諦攝？若謂經言是集故者，有太過失，如說道諦名趣苦滅，應不能斷集，執義如言故。又詳至教意，愛亦苦諦攝，如契經中問見諦者：汝於眼觸所生諸愛，復等隨觀見為我我所不？彼便答言：不爾。大德！又伽他言未：如實見苦，便見彼為我，乃至廣說。頌顯身見唯見苦所斷，前經顯愛為身見所緣，故知契經意許愛苦諦攝。又說愛之集應如實了知，若愛定非苦諦攝者，則愛唯是苦果之集，如何復勸知愛之因？愛既有因故亦是果，既亦是果亦苦諦攝。故有漏法為果性邊皆是苦諦，理善成立。諸有漏法為因性邊皆集諦攝，非唯是愛，以契經說是應斷故。謂世尊言：集諦應斷。復作是說：苾芻當知，若有於色乃至於識，未達未遍知、未斷未離染，彼定不能永盡眾
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苦。既於五蘊皆說斷言，故非唯愛是集諦攝。此非誠證，以愛斷時假於色等說斷言故。如說於色應斷貪欲，貪欲斷時便名色斷，乃至於識說亦如是。此是誠證。所以者何？愛雖行蘊攝，而是集諦故。豈說於行應斷貪欲，便謂愛體非集諦收？故雖於彼說應斷貪，色等無妨是集諦攝。又應斷言無簡別故，謂色等蘊若自體斷，若於彼體能緣愛斷，皆可於彼說應斷言。契經復言集諦應斷，故五取蘊為因性邊皆集諦攝，法相似故。又說眼等是因性故，如經說：眼為因、色為緣，生眼識。眼識既是苦諦自性，所言因者是集異名，義准識因是集諦攝，由此證眼等是集諦理成。又於一物說苦集故，謂契經言：生等是苦。復言：生集故老死集。又契經說：如實了知此是老死、此老死集。故知苦集一物分二。不可說言，此經所說雖名苦集非苦集諦，此依異門說聖諦故。謂此經文前作是說：如實知苦知苦集等。次彼尊者大俱祉羅作是問言：唯舍利子！更有異門說聖諦不？彼答言：有，謂如實知此是老死。老死集等此中雖闕說聖諦聲，而乘前言知說聖諦。於此文後彼復問言：齊何名為諸聖弟子？於此正法毘柰耶中，正見神通皆得圓滿，成就正見，乃至廣說，非聖弟子離見聖諦，可於正法毘柰耶中正見神通得圓滿等。故知於此意說聖諦。又若不說是聖諦言便非聖諦，有太過失。謂契經說：於苦無知，如是乃至於道無知。非此中闕說聖諦聲，便謂無知不迷聖諦，於諦現觀無為障能，若爾彼無知應非見諦斷。又契經說：知苦并因。此中雖無聖諦言說，而此非不說見苦集聖諦。又契經言：彼見諸諦，見諸諦故名現觀者。此雖說諦不說聖言，而彼定名見聖諦者。又於餘經見有此例，謂如有處具說欲貪，有餘處但言由欲往諸趣，雖闕貪想，知即欲貪，故闕聖諦言亦知說聖諦。由此於一物說苦集故，集諦非唯愛，其理極成。又於食等說有二故，謂契經說：諸聖弟子如實知食及知食集，廣說乃至，云何名為如實知食？謂食有四，廣說乃至，如是名為如實知食。云何名為如實知食集？謂愛後有愛喜俱行愛。彼彼喜愛，廣說乃至，齊此名為諸聖弟子於此正法毘柰耶中正見神通得圓滿等。食既如苦諦說愛等為因，由此證知食亦苦諦。復有經說：食是苦集。如說眾苦皆由食生。又如經言：食集故身集，觸集故受集。非身及受非苦諦攝。既於一物說苦苦因，故知取蘊皆是集諦，經何唯說愛為集諦？依別意趣故作是說，謂契經說喜俱行愛，喜即是愛，理定無有愛與愛俱，故知此經以愛聲說。愛俱取蘊，理必應爾，現見餘經有非彼體說為彼故，謂契經言：依愛斷愛。此於善法欲說以愛聲。
苦。既於五蘊皆說斷言，故非唯愛是集諦攝。此非誠證，以愛斷時假於色等說斷言故。如說於色應斷貪欲，貪欲斷時便名色斷，乃至於識說亦如是。此是誠證。所以者何？愛雖行蘊攝，而是集諦故。豈說於行應斷貪欲，便謂愛體非集諦收？故雖於彼說應斷貪，色等無妨是集諦攝。又應斷言無簡別故，謂色等蘊若自體斷，若於彼體能緣愛斷，皆可於彼說應斷言。契經復言集諦應斷，故五取蘊為因性邊皆集諦攝，法相似故。又說眼等是因性故，如經說：眼為因、色為緣，生眼識。眼識既是苦諦自性，所言因者是集異名，義准識因是集諦攝，由此證眼等是集諦理成。又於一物說苦集故，謂契經言：生等是苦。復言：生集故老死集。又契經說：如實了知此是老死、此老死集。故知苦集一物分二。不可說言，此經所說雖名苦集非苦集諦，此依異門說聖諦故。謂此經文前作是說：如實知苦知苦集等。次彼尊者大俱祉羅作是問言：唯舍利子！更有異門說聖諦不？彼答言：有，謂如實知此是老死。老死集等此中雖闕說聖諦聲，而乘前言知說聖諦。於此文後彼復問言：齊何名為諸聖弟子？於此正法毘柰耶中，正見神通皆得圓滿，成就正見，乃至廣說，非聖弟子離見聖諦，可於正法毘柰耶中正見神通得圓滿等。故知於此意說聖諦。又若不說是聖諦言便非聖諦，有太過失。謂契經說：於苦無知，如是乃至於道無知。非此中闕說聖諦聲，便謂無知不迷聖諦，於諦現觀無為障能，若爾彼無知應非見諦斷。又契經說：知苦并因。此中雖無聖諦言說，而此非不說見苦集聖諦。又契經言：彼見諸諦，見諸諦故名現觀者。此雖說諦不說聖言，而彼定名見聖諦者。又於餘經見有此例，謂如有處具說欲貪，有餘處但言由欲往諸趣，雖闕貪想，知即欲貪，故闕聖諦言亦知說聖諦。由此於一物說苦集故，集諦非唯愛，其理極成。又於食等說有二故，謂契經說：諸聖弟子如實知食及知食集，廣說乃至，云何名為如實知食？謂食有四，廣說乃至，如是名為如實知食。云何名為如實知食集？謂愛後有愛喜俱行愛。彼彼喜愛，廣說乃至，齊此名為諸聖弟子於此正法毘柰耶中正見神通得圓滿等。食既如苦諦說愛等為因，由此證知食亦苦諦。復有經說：食是苦集。如說眾苦皆由食生。又如經言：食集故身集，觸集故受集。非身及受非苦諦攝。既於一物說苦苦因，故知取蘊皆是集諦，經何唯說愛為集諦？依別意趣故作是說，謂契經說喜俱行愛，喜即是愛，理定無有愛與愛俱，故知此經以愛聲說。愛俱取蘊，理必應爾，現見餘經有非彼體說為彼故，謂契經言：依愛斷愛。此於善法欲說以愛聲。
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又契經言：離愛離熱。此於觸一分說以愛聲，此中於渴說愛名故。又契經言愛增為取，又經說業以愛為因，此二經愛名，說一切煩惱。然契經說起四種愛，此經但以愛聲說貪，經說愛聲義非一故。執經說愛為集諦言，謂唯目貪，非為善說。又此經說定有別意，以伽他說：業愛無明皆能為因，招後諸行一切煩惱，皆能為因招後有故。愛聲通說一切煩惱非唯目貪，由此證知喜俱行愛非即目愛，後更當辯。復有契經證成此義，謂佛於彼有因有緣，有緒經中說業因愛，餘經復說一切煩惱皆是業因，以契經言取緣有故，知前說業愛為因緣，愛聲通詮一切煩惱。譬如經說無明緣行，故非唯愛是集諦攝，理必應爾。以世尊告西膩迦言：我昔與今皆定施設慢類為苦，慢即是集。若謂如上所引契經非五取蘊皆名集諦，故於所立為證不成，此亦不然，遮汝所許、我義成故。謂所引經，證諸煩惱皆是集諦，遮汝所許集諦唯攝順後有愛。既遮汝義，我宗所說諸有漏法為因性邊皆是集諦，無能遮止，故上所引為證理成。設許彼經愛唯說愛，亦無有失，於招後有愛為勝因，就勝說故。謂愛最是不厭有因，以愛力能莊飾諸有，令成種種美妙相故。如密怨敵現相詐親，令諸有情不見其過。諸有情類愛行最多，愛力能令難趣離欲，故於招有愛是勝因。以愛為因力能引起不別離欲，和合欲故法爾力能違逆解脫。故於宣說眾苦因時，為令有情見彼過失，就勝說彼以為集諦，非謂所餘異彼相法無集諦性。若但如文而作解者有太過失。或由此故其義亦成，謂契經說：愛集故苦集，愛集即無明。故契經言：云何為愛因？謂即無明。是既說苦集即是愛因，應但無明為集諦性。或即執愛為愛集者，豈非即苦亦是苦因？由此便成即於一物由因果別立苦集諦。又契經言：受集故愛集，觸集故受集。豈非愛受亦苦亦集，由此苦集非物故異，是故一切有漏五蘊為因性邊皆集諦攝。上座於此意謂不然，由契經中無此說故，說苦應知、集應斷故。謂廣分別聖諦經中，曾不說言五種取蘊皆集諦攝，唯說是愛。又薄伽梵明二諦別，說苦應知、說集應斷。是故唯愛是集諦攝。又諸無學者，後有不續故。謂阿羅漢有五取蘊，有苦集故應續後有。然無是事，故知唯愛是集諦攝，非餘取蘊。此雖有語而實無義。言契經中無此說者，且不應理，違自宗故。謂彼上座自作是言：苦因理通一切煩惱，以愛勝故說愛非餘。非契經中辯聖諦處，說諸煩惱皆是苦因，但作是言愛為集諦。故彼所說唯率己情。若謂餘經說餘煩惱是集性故，知諸煩惱皆是苦因並集諦攝，但就勝故說愛非餘。豈不所言經不說故唯愛是集，言有義空
又契經言：離愛離熱。此於觸一分說以愛聲，此中於渴說愛名故。又契經言愛增為取，又經說業以愛為因，此二經愛名，說一切煩惱。然契經說起四種愛，此經但以愛聲說貪，經說愛聲義非一故。執經說愛為集諦言，謂唯目貪，非為善說。又此經說定有別意，以伽他說：業愛無明皆能為因，招後諸行一切煩惱，皆能為因招後有故。愛聲通說一切煩惱非唯目貪，由此證知喜俱行愛非即目愛，後更當辯。復有契經證成此義，謂佛於彼有因有緣，有緒經中說業因愛，餘經復說一切煩惱皆是業因，以契經言取緣有故，知前說業愛為因緣，愛聲通詮一切煩惱。譬如經說無明緣行，故非唯愛是集諦攝，理必應爾。以世尊告西膩迦言：我昔與今皆定施設慢類為苦，慢即是集。若謂如上所引契經非五取蘊皆名集諦，故於所立為證不成，此亦不然，遮汝所許、我義成故。謂所引經，證諸煩惱皆是集諦，遮汝所許集諦唯攝順後有愛。既遮汝義，我宗所說諸有漏法為因性邊皆是集諦，無能遮止，故上所引為證理成。設許彼經愛唯說愛，亦無有失，於招後有愛為勝因，就勝說故。謂愛最是不厭有因，以愛力能莊飾諸有，令成種種美妙相故。如密怨敵現相詐親，令諸有情不見其過。諸有情類愛行最多，愛力能令難趣離欲，故於招有愛是勝因。以愛為因力能引起不別離欲，和合欲故法爾力能違逆解脫。故於宣說眾苦因時，為令有情見彼過失，就勝說彼以為集諦，非謂所餘異彼相法無集諦性。若但如文而作解者有太過失。或由此故其義亦成，謂契經說：愛集故苦集，愛集即無明。故契經言：云何為愛因？謂即無明。是既說苦集即是愛因，應但無明為集諦性。或即執愛為愛集者，豈非即苦亦是苦因？由此便成即於一物由因果別立苦集諦。又契經言：受集故愛集，觸集故受集。豈非愛受亦苦亦集，由此苦集非物故異，是故一切有漏五蘊為因性邊皆集諦攝。上座於此意謂不然，由契經中無此說故，說苦應知、集應斷故。謂廣分別聖諦經中，曾不說言五種取蘊皆集諦攝，唯說是愛。又薄伽梵明二諦別，說苦應知、說集應斷。是故唯愛是集諦攝。又諸無學者，後有不續故。謂阿羅漢有五取蘊，有苦集故應續後有。然無是事，故知唯愛是集諦攝，非餘取蘊。此雖有語而實無義。言契經中無此說者，且不應理，違自宗故。謂彼上座自作是言：苦因理通一切煩惱，以愛勝故說愛非餘。非契經中辯聖諦處，說諸煩惱皆是苦因，但作是言愛為集諦。故彼所說唯率己情。若謂餘經說餘煩惱是集性故，知諸煩惱皆是苦因並集諦攝，但就勝故說愛非餘。豈不所言經不說故唯愛是集，言有義空
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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。又非此經不說取蘊，愛聲通顯諸有漏故。此前已說，後更當辯。故彼所言空無有義。又彼所說應知應斷二諦別者，理亦不然，二諦俱通由此成故。謂契經說五種取蘊一切應斷，前已顯成。既說皆是苦諦所攝，故非苦集由物故異。又佛於苦亦說斷言，謂說世醫拔毒箭者，不能了達一切世間生為本苦永斷良藥，廣說乃至，唯有諸佛究竟了達一切世間生為本苦永斷良藥。又經說苦滅，滅是斷異名。又應知言亦通集諦，經說眾苦盡由遍知法故。由此不應就應知斷辯苦集諦二相差別。言諸無學者後有不續故證知唯愛是集諦者，理亦不然，餘因闕故後有不續，猶如愛等。謂如經中說受緣愛，諸阿羅漢非無有受，但餘緣闕故愛不生。又如經中說眼及色為因緣故眼識得生，而或有時雖有眼色，餘緣闕故眼識不生，應知此中理趣亦爾。馬鳴尊者亦作是言：煩惱業身能取後有，為因引發後有續生。設壞業身後有難絕，若煩惱闕後有便無，要闕能趣因生身方盡故，如闕種子有地無苗。又契經言：識為種子，業為因故後有得生。非應果身無識無業，是故不必因皆無故方令後果不相續生；應果身中雖有眼等，餘因闕故後有不續。有作是言：現世諸蘊展轉力生，故但可互為緣，要由彼力令識種子住後有田方名集諦。此亦非理，除愛餘法亦後有因，契經說故。如契經說：一類有情餘慢未斷未遍知故，彼類便作生般涅槃。又契經說：若有於慢未現觀是慢，我記有後生。又說無明愛結覆繫，愚夫智者同感有身。又契經言：諸有情類種種非一，眾多苦生皆欲為因，乃至廣說，又愚癡類愛樂諸有，由愛久處生死瀑流。是則無明為生死本，乍可唯說彼為集諦，不應唯愛是集諦體。或復何緣定知唯愛能續後有非諸惑耶？若謂唯愛名順後有非餘法者，理亦不然，先已說故。先何所說？謂先說愛聲說一切煩惱。通說餘法，理亦如前。又業亦能招感後有亦順後有，寧唯說愛？若謂唯愛所引發業能感後有，理亦不然，一切煩惱所引發業，無不能為後有因故。以契經說無明緣行，許此無明聲總說諸惑故。或愛亦由無明引發，方有勢力能續後有，經說無明為愛因故。乍可集諦唯是無明，無明總為諸有本故。由此為證，非唯愛力令識種子住後有因，故不應言集諦唯愛。又應責彼，有漏法中何緣唯執愛為集諦？若是煩惱故，瞋等何不然？若通三界故，慢等何不然？若牽後有故，業行何不然？如契經言：若造福行，便能引起隨福行識，非福、不動廣說亦然。若希求相故，何緣不說欲？若說為集故，何不說食等？若執取性故，何非身見等？如是餘法亦有彼相。而執集諦唯是愛者，但由於經闕觀察
。又非此經不說取蘊，愛聲通顯諸有漏故。此前已說，後更當辯。故彼所言空無有義。又彼所說應知應斷二諦別者，理亦不然，二諦俱通由此成故。謂契經說五種取蘊一切應斷，前已顯成。既說皆是苦諦所攝，故非苦集由物故異。又佛於苦亦說斷言，謂說世醫拔毒箭者，不能了達一切世間生為本苦永斷良藥，廣說乃至，唯有諸佛究竟了達一切世間生為本苦永斷良藥。又經說苦滅，滅是斷異名。又應知言亦通集諦，經說眾苦盡由遍知法故。由此不應就應知斷辯苦集諦二相差別。言諸無學者後有不續故證知唯愛是集諦者，理亦不然，餘因闕故後有不續，猶如愛等。謂如經中說受緣愛，諸阿羅漢非無有受，但餘緣闕故愛不生。又如經中說眼及色為因緣故眼識得生，而或有時雖有眼色，餘緣闕故眼識不生，應知此中理趣亦爾。馬鳴尊者亦作是言：煩惱業身能取後有，為因引發後有續生。設壞業身後有難絕，若煩惱闕後有便無，要闕能趣因生身方盡故，如闕種子有地無苗。又契經言：識為種子，業為因故後有得生。非應果身無識無業，是故不必因皆無故方令後果不相續生；應果身中雖有眼等，餘因闕故後有不續。有作是言：現世諸蘊展轉力生，故但可互為緣，要由彼力令識種子住後有田方名集諦。此亦非理，除愛餘法亦後有因，契經說故。如契經說：一類有情餘慢未斷未遍知故，彼類便作生般涅槃。又契經說：若有於慢未現觀是慢，我記有後生。又說無明愛結覆繫，愚夫智者同感有身。又契經言：諸有情類種種非一，眾多苦生皆欲為因，乃至廣說，又愚癡類愛樂諸有，由愛久處生死瀑流。是則無明為生死本，乍可唯說彼為集諦，不應唯愛是集諦體。或復何緣定知唯愛能續後有非諸惑耶？若謂唯愛名順後有非餘法者，理亦不然，先已說故。先何所說？謂先說愛聲說一切煩惱。通說餘法，理亦如前。又業亦能招感後有亦順後有，寧唯說愛？若謂唯愛所引發業能感後有，理亦不然，一切煩惱所引發業，無不能為後有因故。以契經說無明緣行，許此無明聲總說諸惑故。或愛亦由無明引發，方有勢力能續後有，經說無明為愛因故。乍可集諦唯是無明，無明總為諸有本故。由此為證，非唯愛力令識種子住後有因，故不應言集諦唯愛。又應責彼，有漏法中何緣唯執愛為集諦？若是煩惱故，瞋等何不然？若通三界故，慢等何不然？若牽後有故，業行何不然？如契經言：若造福行，便能引起隨福行識，非福、不動廣說亦然。若希求相故，何緣不說欲？若說為集故，何不說食等？若執取性故，何非身見等？如是餘法亦有彼相。而執集諦唯是愛者，但由於經闕觀察
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智，又未曾見有處決定說集諦唯是續後有因愛。豈不經說後有愛言？雖爾，不言此愛唯是能令後有相續因性。如說：云何如實知食集？謂愛後有愛，乃至廣說。非引段食名續後有，是故知此後有愛言，為簡別前，非續後有。謂薄伽梵觀所化宜，且以愛聲顯集諦體。然於多法皆有愛聲，為簡所餘說後有愛。謂若有愛未永斷時，後有可生方名集諦，是此經義非續後有。豈不但說喜俱行愛，彼彼喜愛足能簡別，皆許無失，彼此同故。謂如唯執續後有因愛名集諦論者，後有愛言已能簡餘愛，復說餘重簡；我宗亦然，不應為難。或愛是總，後有愛言簡取無明及一果法，以後有愛聲說無明等故，後有愛聲亦容通說一切煩惱。或取蘊故未了今說何等無明，故次復言喜俱行愛，即是意地貪相應義，意貪名喜有分別故，彼彼意愛。謂於諸境或於自體起差別貪，此中貪名通目一切貪俱生品，為欲建立貪等行俱有差別故，由此與彼相應無明亦得說名彼彼喜愛。故薄伽梵隨所化宜，以別意說愛為集諦，不應隨名便興固執，謂集諦唯是續後有因愛。有言：聖道為苦三緣，聖道現前亦能長養諸根大種，應集諦攝。此亦不然，以諸聖道力能永斷眾苦道故。非能畢竟斷苦道法可名苦集，義相違故。又若彼是此集，離彼法此不生。聖道雖無而苦恒起，故知聖道定非苦集。又不可說苦是聖道等流，謂等流言顯因同類，有漏無漏類既有別，為因非同類、為果非等流，故不應言聖道是集。又非聖道是長養因，然聖道現前根大長養者，道能遮止損害緣故。今彼自類前為勝因、後果轉增，名為長養。由此聖道定非集諦。故唯有漏為因性邊皆集諦攝，理得成就。契經所說業為生因、愛為起因，斯有何義？謂於後有差別芽生，業能為因如所殖種，愛非愛異熟隨業差別故。若於後有無別芽生，愛能為因如能潤水，愛潤諸後有令無別起故。如稻等芽，隨自類種故有差別；諸芽無別皆得滋長，由水為因。應知二因，義別如是。理必應許愛為起因，見有愛者後有起故。謂有愛離愛二俱命終，唯見有愛者後有更起，由此理證愛為起因，起有起無定隨愛故。又世現見有希求者能攝受故，謂世現見有所希求便能攝受，於現既爾，於當亦然，必希求為因，能攝受後世，若於後有愛，必馳趣於彼。故知愛體能為後因。何緣證知有離愛者？現見可盡法由因永盡故。謂見水等與火等合，漸減漸微乃至都盡。又見數習不淨觀等，貪等漸減善法漸增。由此比知，無漏智火至極盛位，愛等永亡，是故證知有離愛者。有餘師說：愛非愛境現在前時，諸根凝寂不變異者是離愛相。如不見有風等所生變異相者，比知無病
智，又未曾見有處決定說集諦唯是續後有因愛。豈不經說後有愛言？雖爾，不言此愛唯是能令後有相續因性。如說：云何如實知食集？謂愛後有愛，乃至廣說。非引段食名續後有，是故知此後有愛言，為簡別前，非續後有。謂薄伽梵觀所化宜，且以愛聲顯集諦體。然於多法皆有愛聲，為簡所餘說後有愛。謂若有愛未永斷時，後有可生方名集諦，是此經義非續後有。豈不但說喜俱行愛，彼彼喜愛足能簡別，皆許無失，彼此同故。謂如唯執續後有因愛名集諦論者，後有愛言已能簡餘愛，復說餘重簡；我宗亦然，不應為難。或愛是總，後有愛言簡取無明及一果法，以後有愛聲說無明等故，後有愛聲亦容通說一切煩惱。或取蘊故未了今說何等無明，故次復言喜俱行愛，即是意地貪相應義，意貪名喜有分別故，彼彼意愛。謂於諸境或於自體起差別貪，此中貪名通目一切貪俱生品，為欲建立貪等行俱有差別故，由此與彼相應無明亦得說名彼彼喜愛。故薄伽梵隨所化宜，以別意說愛為集諦，不應隨名便興固執，謂集諦唯是續後有因愛。有言：聖道為苦三緣，聖道現前亦能長養諸根大種，應集諦攝。此亦不然，以諸聖道力能永斷眾苦道故。非能畢竟斷苦道法可名苦集，義相違故。又若彼是此集，離彼法此不生。聖道雖無而苦恒起，故知聖道定非苦集。又不可說苦是聖道等流，謂等流言顯因同類，有漏無漏類既有別，為因非同類、為果非等流，故不應言聖道是集。又非聖道是長養因，然聖道現前根大長養者，道能遮止損害緣故。今彼自類前為勝因、後果轉增，名為長養。由此聖道定非集諦。故唯有漏為因性邊皆集諦攝，理得成就。契經所說業為生因、愛為起因，斯有何義？謂於後有差別芽生，業能為因如所殖種，愛非愛異熟隨業差別故。若於後有無別芽生，愛能為因如能潤水，愛潤諸後有令無別起故。如稻等芽，隨自類種故有差別；諸芽無別皆得滋長，由水為因。應知二因，義別如是。理必應許愛為起因，見有愛者後有起故。謂有愛離愛二俱命終，唯見有愛者後有更起，由此理證愛為起因，起有起無定隨愛故。又世現見有希求者能攝受故，謂世現見有所希求便能攝受，於現既爾，於當亦然，必希求為因，能攝受後世，若於後有愛，必馳趣於彼。故知愛體能為後因。何緣證知有離愛者？現見可盡法由因永盡故。謂見水等與火等合，漸減漸微乃至都盡。又見數習不淨觀等，貪等漸減善法漸增。由此比知，無漏智火至極盛位，愛等永亡，是故證知有離愛者。有餘師說：愛非愛境現在前時，諸根凝寂不變異者是離愛相。如不見有風等所生變異相者，比知無病
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。又如闇壞及了境時，知日輪出及諸根有。如是行者雖處闇中，身語意業亦清淨者，應比知彼必已離愛；心懷過者若處闇中，諸根定應有變異故。又如遊履所未行處，離能引導及所策杖，盲者定應不正失路，遙觀彼相知彼定盲。如是心中懷過失者，身語意業必不清淨，諸根定應有變異轉。善比量者於他相續，可如是比知離愛未離愛。如是唯有對法者宗辯集諦體，理善成立。彼立滅諦亦不應理，諸煩惱等滅皆寂靜相，故等寂靜相，有滅是滅諦、有滅非滅諦，理不成故。由此不應作如是說：順後有愛滅是滅諦非餘。由此應知諸有漏斷皆是滅諦，理善成立。言唯有學八聖道支名為道諦，亦不應理說一切善法皆聖諦攝故。如契經言：所有善法一切攝在四聖諦中。由此彼應許，除有學八道支外，所有聖道亦道諦攝，或非善性。又應已見四聖諦者，猶未獲得佛證淨故。以於道諦得現觀時，許未現觀無學道故，由此已見四聖諦者，有未獲得佛證淨失，緣佛信根猶未得故。又道皆有道等相故，謂餘有學無學聖道，若趣生死應非無漏，若趣涅槃應道諦攝，若俱不趣應不名道，如何彼乃言是道非道諦？是故一切學無學道皆道諦收，理善成立。若謂無學不能滅苦，如何說是苦滅道攝？此難不然，道相既等，於苦亦有滅功能故。然已滅故不勞更滅，非無學道無滅功能。又對治道有多種故，由此契經言：不動心解脫，珍寶具足，能捨不善。即由此故，諸無學者修習正斷亦無有失。是故最初立諦為勝，因前果後理數必然，由此定應列諦名處。苦居集後、道在滅前，何故此中果前因後？隨現觀位次第而說。謂隨行者現觀位中，前觀前說、後觀後說。然或有法說次隨生，如念住等；或復有法說次隨便，如正勝等，謂此中無決定理趣。發勤精進先斷已生、後遮未生，但隨言便。所應斷法，已生易施設，非未生；所應修法，未生易施設，非已生；斷必自麁、修必從細，言隨此便故作是說。何緣現觀次第必然？加行位中如是觀故。何緣加行必如是觀？謂若有法最為逼惱，修加行位理應先觀，次求彼因、次求彼脫，後應求彼解脫方便。譬如良醫先觀病者所患病狀，次尋其因、次思病愈，後求良藥。故契經言：夫醫王者，謂具四德能拔毒箭，一善知病狀、二善知病因、三善知病愈、四善知良藥。如來亦爾為大醫王，如實了知苦集滅道。故加行位依此次觀。現觀位中觀次亦爾，由加行力所引發故。如縱心誦先所誦文，故列聖諦名隨現觀次第。現等覺故立現觀名，正覺所緣故唯無漏，此覺真淨故得正名。此聖諦名為目何義？經言：聖者諦故得聖諦名。此義意言，唯諸聖者於四諦理
。又如闇壞及了境時，知日輪出及諸根有。如是行者雖處闇中，身語意業亦清淨者，應比知彼必已離愛；心懷過者若處闇中，諸根定應有變異故。又如遊履所未行處，離能引導及所策杖，盲者定應不正失路，遙觀彼相知彼定盲。如是心中懷過失者，身語意業必不清淨，諸根定應有變異轉。善比量者於他相續，可如是比知離愛未離愛。如是唯有對法者宗辯集諦體，理善成立。彼立滅諦亦不應理，諸煩惱等滅皆寂靜相，故等寂靜相，有滅是滅諦、有滅非滅諦，理不成故。由此不應作如是說：順後有愛滅是滅諦非餘。由此應知諸有漏斷皆是滅諦，理善成立。言唯有學八聖道支名為道諦，亦不應理說一切善法皆聖諦攝故。如契經言：所有善法一切攝在四聖諦中。由此彼應許，除有學八道支外，所有聖道亦道諦攝，或非善性。又應已見四聖諦者，猶未獲得佛證淨故。以於道諦得現觀時，許未現觀無學道故，由此已見四聖諦者，有未獲得佛證淨失，緣佛信根猶未得故。又道皆有道等相故，謂餘有學無學聖道，若趣生死應非無漏，若趣涅槃應道諦攝，若俱不趣應不名道，如何彼乃言是道非道諦？是故一切學無學道皆道諦收，理善成立。若謂無學不能滅苦，如何說是苦滅道攝？此難不然，道相既等，於苦亦有滅功能故。然已滅故不勞更滅，非無學道無滅功能。又對治道有多種故，由此契經言：不動心解脫，珍寶具足，能捨不善。即由此故，諸無學者修習正斷亦無有失。是故最初立諦為勝，因前果後理數必然，由此定應列諦名處。苦居集後、道在滅前，何故此中果前因後？隨現觀位次第而說。謂隨行者現觀位中，前觀前說、後觀後說。然或有法說次隨生，如念住等；或復有法說次隨便，如正勝等，謂此中無決定理趣。發勤精進先斷已生、後遮未生，但隨言便。所應斷法，已生易施設，非未生；所應修法，未生易施設，非已生；斷必自麁、修必從細，言隨此便故作是說。何緣現觀次第必然？加行位中如是觀故。何緣加行必如是觀？謂若有法最為逼惱，修加行位理應先觀，次求彼因、次求彼脫，後應求彼解脫方便。譬如良醫先觀病者所患病狀，次尋其因、次思病愈，後求良藥。故契經言：夫醫王者，謂具四德能拔毒箭，一善知病狀、二善知病因、三善知病愈、四善知良藥。如來亦爾為大醫王，如實了知苦集滅道。故加行位依此次觀。現觀位中觀次亦爾，由加行力所引發故。如縱心誦先所誦文，故列聖諦名隨現觀次第。現等覺故立現觀名，正覺所緣故唯無漏，此覺真淨故得正名。此聖諦名為目何義？經言：聖者諦故得聖諦名。此義意言，唯諸聖者於四諦理
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，能如實見無有虛妄，非聖相違，故理雖通而名聖諦。依如是義，故有頌言：
，能如實見無有虛妄，非聖相違，故理雖通而名聖諦。依如是義，故有頌言：
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「聖者說是樂， 非聖說為苦；
「聖者說是樂， 非聖說為苦；
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聖者說為苦， 非聖說是樂。」
聖者說為苦， 非聖說是樂。」
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然四諦理無有差別，在聖在凡皆如實故，依能見者偏立聖名。或義意言，唯諸聖者於四諦理以聖行觀，於一切時行相無別，聖行諦理極相稱故。以諦隨行立聖諦名，非如世間六非聖行，先觀此地為靜等三，後復觀為麁等三相，非相稱故不隨彼名。或義意言，唯諸聖者於四諦理以聖智觀，一得正決定無還不定理，故諦隨智得聖諦名。即由此理，聖智觀諦得立苦集滅道智名。凡智雖能見四諦理，得決定已容不定故，諦不隨彼得凡諦名，由此但應名世俗智。唯受一分是苦自體所餘並非，如何可言諸有漏行皆是苦諦？頌曰：
然四諦理無有差別，在聖在凡皆如實故，依能見者偏立聖名。或義意言，唯諸聖者於四諦理以聖行觀，於一切時行相無別，聖行諦理極相稱故。以諦隨行立聖諦名，非如世間六非聖行，先觀此地為靜等三，後復觀為麁等三相，非相稱故不隨彼名。或義意言，唯諸聖者於四諦理以聖智觀，一得正決定無還不定理，故諦隨智得聖諦名。即由此理，聖智觀諦得立苦集滅道智名。凡智雖能見四諦理，得決定已容不定故，諦不隨彼得凡諦名，由此但應名世俗智。唯受一分是苦自體所餘並非，如何可言諸有漏行皆是苦諦？頌曰：
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苦由三苦合， 如所應一切，
苦由三苦合， 如所應一切，
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可意非可意， 餘有漏行法。
可意非可意， 餘有漏行法。
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論曰：有三苦性，一苦苦性、二行苦性、三壞苦性。諸有漏行如其所應，與此三種苦性合故，皆是苦諦亦無有失。所以者何？諸有漏行有三，可意、非可意、餘。可意者何？謂諸樂受，及彼資具。餘二類然。此中可意有漏行法，由壞苦合故名為苦，未離染者於彼壞時，必定應生憂愁等故。以薄伽梵契經中言：諸樂受，生時樂、住時樂，壞時苦。順樂受諸行，如樂受應知。諸非可意有漏行法，由苦苦合故名為苦，苦受自體及順苦法現前必能惱身心故。以薄伽梵契經中言：諸苦受，生時苦、住時苦，壞時樂。順苦受諸行，如苦受應知。除此所餘有漏行法，由行苦合故名為苦。因緣所造皆是無常，有漏無常無非是苦，故有漏法皆是苦性。豈不一切有漏行法，據此皆容是行苦性，不應但說非苦樂受及彼資糧為行苦性？雖有此理，然於此中依不共故作如是說。謂初後苦如其所應，唯在可意非可意法，餘有漏法唯是行苦，不共所依故作是說。然薄伽梵契經中言苦受生時住時苦者，由彼苦受性是苦故。壞時樂者，苦受壞時設無樂受，由苦受息似樂顯現，故亦名樂。於相續息位立以壞名故，苦受息時名苦受壞，此於欲界二界漏盡，如次暫時長時畢竟。樂受生時住時樂者，由彼樂受性是樂故。壞時苦者，謂諸有情未離染時心恒求樂，於樂壞位起憂愁等，故說樂受為壞苦性。樂受壞時設無苦受，似苦顯現亦名為苦。不苦不樂受，生時住時皆非苦非樂，性是彼故。即彼壞時，苦樂隨一容現前故，可言俱有。苦樂壞時無容有二，故佛於此作別異說，謂無智苦、智生為樂。以於此受無智增廣，此受無明所隨增故，由無智故。惡趣等中具有無邊行苦生起，極微細故甚為難覺，唯聖能覺。故有頌言：
論曰：有三苦性，一苦苦性、二行苦性、三壞苦性。諸有漏行如其所應，與此三種苦性合故，皆是苦諦亦無有失。所以者何？諸有漏行有三，可意、非可意、餘。可意者何？謂諸樂受，及彼資具。餘二類然。此中可意有漏行法，由壞苦合故名為苦，未離染者於彼壞時，必定應生憂愁等故。以薄伽梵契經中言：諸樂受，生時樂、住時樂，壞時苦。順樂受諸行，如樂受應知。諸非可意有漏行法，由苦苦合故名為苦，苦受自體及順苦法現前必能惱身心故。以薄伽梵契經中言：諸苦受，生時苦、住時苦，壞時樂。順苦受諸行，如苦受應知。除此所餘有漏行法，由行苦合故名為苦。因緣所造皆是無常，有漏無常無非是苦，故有漏法皆是苦性。豈不一切有漏行法，據此皆容是行苦性，不應但說非苦樂受及彼資糧為行苦性？雖有此理，然於此中依不共故作如是說。謂初後苦如其所應，唯在可意非可意法，餘有漏法唯是行苦，不共所依故作是說。然薄伽梵契經中言苦受生時住時苦者，由彼苦受性是苦故。壞時樂者，苦受壞時設無樂受，由苦受息似樂顯現，故亦名樂。於相續息位立以壞名故，苦受息時名苦受壞，此於欲界二界漏盡，如次暫時長時畢竟。樂受生時住時樂者，由彼樂受性是樂故。壞時苦者，謂諸有情未離染時心恒求樂，於樂壞位起憂愁等，故說樂受為壞苦性。樂受壞時設無苦受，似苦顯現亦名為苦。不苦不樂受，生時住時皆非苦非樂，性是彼故。即彼壞時，苦樂隨一容現前故，可言俱有。苦樂壞時無容有二，故佛於此作別異說，謂無智苦、智生為樂。以於此受無智增廣，此受無明所隨增故，由無智故。惡趣等中具有無邊行苦生起，極微細故甚為難覺，唯聖能覺。故有頌言：
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「如以一睫毛， 置掌人不覺；
「如以一睫毛， 置掌人不覺；
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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若置眼睛上， 為損及不安。
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愚夫如手掌， 不覺行苦睫；
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智者如眼睛， 緣極生厭怖。」
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是故此中無智便苦，若永斷此得阿羅漢，由此故言智生為樂，薄伽梵說應果樂故。此三苦性其體是何？應定判言三受為體，由三受故。順三受法，如應亦得三苦性名。壞苦亦應是行苦攝，壞是無常差別名故。無常所隨名行苦故，由此所立三苦不成。此難不然，義有異故。於可意行，剎那無常亦名行苦，唯相續斷得壞苦名，故義有別。又障三樂、建立三苦，謂苦苦性障無逼惱樂，行苦性障涅槃樂，壞苦性障受樂，是故行苦與壞苦性其義各異，無雜亂失。即由此理，聖道雖有為，非行苦攝，順涅槃樂故。聖道能引涅槃得故，理必應爾。以本論中先約三界辯三苦別，此言為遮有執聖道墮苦相攝，以諸聖道理決定非墮界法故。既爾，欲界苦應無三，於色界中苦應無二。由是次約可意等三諸行不同辯三苦別，此何苦合皆得苦名？由此復依樂等三受自性有異辯三苦別。由如是理，故本論中前後三重辯三苦相。有說道諦非唯行苦亦是壞苦，現見退法退聖道時亦憂愁故。又諸聖道是可意攝，聖所愛故應是壞苦。又既許有無漏樂受，不苦樂受亦應是苦。所以者何？以契經說諸所有受無非苦故。又許道諦體是有為，理應是苦。經言：諸有所造所為皆是苦故。此說非理。所以者何？處無明趣諸無智者，於諸因果相屬理愚，不善了知諸法性相，於有為法別離位中發生憂愁，失所著故。如是無智者，無聖道可失。若處明趣諸有智者，於諸因果相屬不迷，能善了知諸法性相，於有為法別離位中不生憂愁，無所著故。彼聖道設退，亦不生壞苦。若以聖道聖所愛故，名為可意，執為壞苦。如是聖道有不愛故，亦名非可意，應執為苦苦。是則聖道應苦諦攝，三苦合故。然非所許，故可意攝，非壞苦因。契經所言諸所有受所造所為皆是苦者，依有漏法密說無過。如世間說一切燒等，皆依少分說一切言；此亦應然，理極成故。或此經說其義有餘，如別經言：我聖弟子以慧為劍，能斷一切結縛隨眠隨煩惱纏。非染無記有漏善慧，力能永斷一切結等，故以慧言顯以聖慧。又如經說樂與樂俱行，理不應言受與受俱起，此顯除受，有為有漏諸可意法與樂受俱。應知此經義亦如是，聖道非苦由此極成。有餘師言：聖道非苦，以能違逆是苦相故。非聖道起違逆聖心，由此能令眾苦盡故。有餘師言：諸有漏法其性樂住，無常逼時違其所樂，是故生苦。聖道不然，故非苦攝。去來世法是現種類，同現說苦，理亦無失。如契經說：一切受生皆名苦生。又契經說：樂受生時名為樂生。二經如何不相違背？前依行苦皆名苦生，後辯受自相，名樂生無失。或前契經對還滅樂，密說一切受生皆苦；第
是故此中無智便苦，若永斷此得阿羅漢，由此故言智生為樂，薄伽梵說應果樂故。此三苦性其體是何？應定判言三受為體，由三受故。順三受法，如應亦得三苦性名。壞苦亦應是行苦攝，壞是無常差別名故。無常所隨名行苦故，由此所立三苦不成。此難不然，義有異故。於可意行，剎那無常亦名行苦，唯相續斷得壞苦名，故義有別。又障三樂、建立三苦，謂苦苦性障無逼惱樂，行苦性障涅槃樂，壞苦性障受樂，是故行苦與壞苦性其義各異，無雜亂失。即由此理，聖道雖有為，非行苦攝，順涅槃樂故。聖道能引涅槃得故，理必應爾。以本論中先約三界辯三苦別，此言為遮有執聖道墮苦相攝，以諸聖道理決定非墮界法故。既爾，欲界苦應無三，於色界中苦應無二。由是次約可意等三諸行不同辯三苦別，此何苦合皆得苦名？由此復依樂等三受自性有異辯三苦別。由如是理，故本論中前後三重辯三苦相。有說道諦非唯行苦亦是壞苦，現見退法退聖道時亦憂愁故。又諸聖道是可意攝，聖所愛故應是壞苦。又既許有無漏樂受，不苦樂受亦應是苦。所以者何？以契經說諸所有受無非苦故。又許道諦體是有為，理應是苦。經言：諸有所造所為皆是苦故。此說非理。所以者何？處無明趣諸無智者，於諸因果相屬理愚，不善了知諸法性相，於有為法別離位中發生憂愁，失所著故。如是無智者，無聖道可失。若處明趣諸有智者，於諸因果相屬不迷，能善了知諸法性相，於有為法別離位中不生憂愁，無所著故。彼聖道設退，亦不生壞苦。若以聖道聖所愛故，名為可意，執為壞苦。如是聖道有不愛故，亦名非可意，應執為苦苦。是則聖道應苦諦攝，三苦合故。然非所許，故可意攝，非壞苦因。契經所言諸所有受所造所為皆是苦者，依有漏法密說無過。如世間說一切燒等，皆依少分說一切言；此亦應然，理極成故。或此經說其義有餘，如別經言：我聖弟子以慧為劍，能斷一切結縛隨眠隨煩惱纏。非染無記有漏善慧，力能永斷一切結等，故以慧言顯以聖慧。又如經說樂與樂俱行，理不應言受與受俱起，此顯除受，有為有漏諸可意法與樂受俱。應知此經義亦如是，聖道非苦由此極成。有餘師言：聖道非苦，以能違逆是苦相故。非聖道起違逆聖心，由此能令眾苦盡故。有餘師言：諸有漏法其性樂住，無常逼時違其所樂，是故生苦。聖道不然，故非苦攝。去來世法是現種類，同現說苦，理亦無失。如契經說：一切受生皆名苦生。又契經說：樂受生時名為樂生。二經如何不相違背？前依行苦皆名苦生，後辯受自相，名樂生無失。或前契經對還滅樂，密說一切受生皆苦；第
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二契經依流轉樂，說樂受起名為樂生。或前契經從多說苦，後經依少亦說有樂。謂生死中苦多樂少，如蜜一滴在毒瓶中，故經多言諸受皆苦。
二契經依流轉樂，說樂受起名為樂生。或前契經從多說苦，後經依少亦說有樂。謂生死中苦多樂少，如蜜一滴在毒瓶中，故經多言諸受皆苦。
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說一切有部順正理論卷第五十七
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