阿毘達磨順正理論卷第五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第五十六

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯隨眠品第五之十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯隨眠品第五之十二

如是已辯諸惑對治。修能對治勝進位中，所斷諸惑為再斷不？所得離繫有重得耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是已辯諸惑對治。修能對治勝進位中，所斷諸惑為再斷不？所得離繫有重得耶？頌曰：

諸惑無再斷， 離繫有重得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惑無再斷， 離繫有重得，

謂治生得果， 練根六時中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂治生得果， 練根六時中。

論曰：所斷諸惑由得自分無間道故便頓永斷，離退後時無再斷義，斷已復斷則為唐捐。所得離繫雖無隨道漸勝進理，而道進時容有重起彼勝得理，以離繫得道所攝故，捨得道時彼亦捨得，故諸離繫有重得理此依容有。時總有六，謂治道起、得果、練根。說治生言通目二義，若據住此能證離繫，目無間道；若據住此正證離繫，目解脫道。言得果者，謂得預流、一來、不還、阿羅漢果。言練根者，謂增進根。由此六時得未曾道，有捨曾道得離繫故。說得果言既無差別，如攝四果應攝練根，以轉根時必得果故，何勞長說此練根言？為顯練根異斷惑得果故，得果外說練根無失。然得離繫，隨其所應有具六時乃至唯二。謂欲界繫見四諦斷，及色無色見三諦斷，所得離繫得具六時。色無色界見道諦斷，所得離繫得唯五時，由治生時即得果故，說得果已不說治生。欲界修斷五品離繫，亦五時得，除預流果。第六離繫得唯四時，得果、治生時無別故。第七八品亦唯四時，得果四中除前二故。第九離繫得唯三時，亦治生時即得果故。色無色界修所斷中，唯除有頂第九離繫，所餘離繫亦唯三時，得果四中除前三故。有頂第九得唯二時，得果、治生同一時故。此約鈍說，若就利根，前諸位中除練根得，豈不八地容世俗道，斷應分二種，對治生時得？不爾，此說漸次得故，惑此唯約無漏得故。若依越次通有漏得，則世俗道八地染中，隨離少多入聖道者彼得離繫，隨其所應有具六時，乃至唯一，以利根故，除練根時。謂欲界中先斷五品入見諦者，彼見所斷五品離繫具六時得，謂有二種自治生時，及得果時復四成六。彼修所斷五品離繫，唯五時得，除預流果。先斷六品入見諦者，彼見所斷六品離繫，亦五時得，除一如前。彼修所斷六品離繫，唯世俗道治生時得，必不起彼無漏對治，是一來果向道攝故。非住果時起彼向道，以住勝果不起劣故。先斷八品入見諦者，彼見所斷八品離繫，亦五時得，除一如前。彼修所斷前六離繫，唯一時得，如前應知。七八離繫唯四時得，謂二治生及二得果。先斷九品依未至地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦四時得，如前應知。依根本地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦一時得，如前應知。根本非欲斷對治故，若依未至、若依根本，彼修所斷九品離繫亦一時得，如前應知，必不起彼無漏對治，是不還果向道攝故。先斷上七地入見諦者，彼見三諦斷七地離繫亦四時得，如前應知。見道諦斷七地離繫，唯三時得，謂一治生及二得果，無漏治生即得果故。彼修所斷七地離繫，唯三時得，謂二治生及一得果。具離八地入聖道者，見修位中斷有頂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：所斷諸惑由得自分無間道故便頓永斷，離退後時無再斷義，斷已復斷則為唐捐。所得離繫雖無隨道漸勝進理，而道進時容有重起彼勝得理，以離繫得道所攝故，捨得道時彼亦捨得，故諸離繫有重得理此依容有。時總有六，謂治道起、得果、練根。說治生言通目二義，若據住此能證離繫，目無間道；若據住此正證離繫，目解脫道。言得果者，謂得預流、一來、不還、阿羅漢果。言練根者，謂增進根。由此六時得未曾道，有捨曾道得離繫故。說得果言既無差別，如攝四果應攝練根，以轉根時必得果故，何勞長說此練根言？為顯練根異斷惑得果故，得果外說練根無失。然得離繫，隨其所應有具六時乃至唯二。謂欲界繫見四諦斷，及色無色見三諦斷，所得離繫得具六時。色無色界見道諦斷，所得離繫得唯五時，由治生時即得果故，說得果已不說治生。欲界修斷五品離繫，亦五時得，除預流果。第六離繫得唯四時，得果、治生時無別故。第七八品亦唯四時，得果四中除前二故。第九離繫得唯三時，亦治生時即得果故。色無色界修所斷中，唯除有頂第九離繫，所餘離繫亦唯三時，得果四中除前三故。有頂第九得唯二時，得果、治生同一時故。此約鈍說，若就利根，前諸位中除練根得，豈不八地容世俗道，斷應分二種，對治生時得？不爾，此說漸次得故，惑此唯約無漏得故。若依越次通有漏得，則世俗道八地染中，隨離少多入聖道者彼得離繫，隨其所應有具六時，乃至唯一，以利根故，除練根時。謂欲界中先斷五品入見諦者，彼見所斷五品離繫具六時得，謂有二種自治生時，及得果時復四成六。彼修所斷五品離繫，唯五時得，除預流果。先斷六品入見諦者，彼見所斷六品離繫，亦五時得，除一如前。彼修所斷六品離繫，唯世俗道治生時得，必不起彼無漏對治，是一來果向道攝故。非住果時起彼向道，以住勝果不起劣故。先斷八品入見諦者，彼見所斷八品離繫，亦五時得，除一如前。彼修所斷前六離繫，唯一時得，如前應知。七八離繫唯四時得，謂二治生及二得果。先斷九品依未至地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦四時得，如前應知。依根本地入見諦者，彼見所斷九品離繫亦一時得，如前應知。根本非欲斷對治故，若依未至、若依根本，彼修所斷九品離繫亦一時得，如前應知，必不起彼無漏對治，是不還果向道攝故。先斷上七地入見諦者，彼見三諦斷七地離繫亦四時得，如前應知。見道諦斷七地離繫，唯三時得，謂一治生及二得果，無漏治生即得果故。彼修所斷七地離繫，唯三時得，謂二治生及一得果。具離八地入聖道者，見修位中斷有頂

惑、見三諦斷離繫，三時，謂一治生及二得果。見道諦斷離繫，二時，由治生時即得果故。修斷八品離繫，二時，謂一治生及一得果。第九離繫唯一時得，以治生時即得果故。諸分離染見修位中進斷所餘，准此應說。以何因證得後果時，重得先時所斷離繫？由至教故，謂契經中依正證得阿羅漢果，說如是言：應如是知，應如是見彼從欲漏心得解脫，乃至廣說。由此位中亦得欲界厭患對治等無學法智故，知彼離繫亦應重得。前言斷欲六品九品入見諦者，彼先修斷六九離繫，無無漏得，為永不得、暫不得耶？應決定言彼永不得。豈不證得阿羅漢時，必得先時見修所斷一切離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫有無漏得今時捨者，於彼今應得無漏得；若先無者今時亦無，得離繫時唯自治起，及捨劣道得勝時故。諸有先依根本靜慮入見諦者，得無學時，寧從欲漏心得解脫？就依未至入見諦者及次第者，說故無失。或諸證得阿羅漢者，定得無學法智品攝厭患對治，由此數能厭患欲界，令欲界結無復繫能，依此故言彼從欲漏心得解脫。由此即釋契經所言：阿羅漢果永斷瞋恚。就厭患彼說為斷故。若爾，何故引此契經，證後果時得前離繫？經言從欲漏心得解脫者，有具二因、有一因故。謂於欲離繫得無漏得者，二因故言心脫欲漏，一得彼無學離繫得故，二得彼無學厭患治故。若不得者唯由一因，故此契經義皆成立，此中理趣如前已辯。復云何知得阿羅漢二界離繫，必捨學得得無學得，非欲界耶？學位定應先得彼故。謂設先離無所有染，隨依何地入見諦時，必得二界諸見所斷無漏斷治，彼見所斷是一斷治頓所斷故。上地見道現在前時，必修未來下地道故，下靜慮遍能為上斷治故。豈不已離無所有處染，依第三定等入見諦時，應修未來上地見道？同為有頂斷對治故。不爾，未離此地染者，即依此地入見諦時，自及上諸地見諦所斷，見一一諦時能頓斷故。如有未離第四定染，依第四定入見諦時，頓斷五地見所斷染。乃至未離初靜慮染，依初靜慮入見諦時，頓斷八地見所斷染，上地曾無斷下地故，非第四等與第三等，所對治法一切皆同。由是已離第三等染，依第三等入見諦時，雖上地能治自上地，而非與下所治恒同，故依下時不能修上。諸異生位以世俗道斷見所斷所有離繫，唯由下地見道勢力，於自上地無漏得起。謂依上地見道現前，必修未來下地見道，由彼勢力於下離繫得無漏得，非上地故。由此學位定應遍於色無色攝，見斷離繫得無漏得非欲理成，欲唯未至地，見道所斷故。豈不應如第四定等，非第三等下地對治？然第四等見道現前，能修未來下地所攝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑、見三諦斷離繫，三時，謂一治生及二得果。見道諦斷離繫，二時，由治生時即得果故。修斷八品離繫，二時，謂一治生及一得果。第九離繫唯一時得，以治生時即得果故。諸分離染見修位中進斷所餘，准此應說。以何因證得後果時，重得先時所斷離繫？由至教故，謂契經中依正證得阿羅漢果，說如是言：應如是知，應如是見彼從欲漏心得解脫，乃至廣說。由此位中亦得欲界厭患對治等無學法智故，知彼離繫亦應重得。前言斷欲六品九品入見諦者，彼先修斷六九離繫，無無漏得，為永不得、暫不得耶？應決定言彼永不得。豈不證得阿羅漢時，必得先時見修所斷一切離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫有無漏得今時捨者，於彼今應得無漏得；若先無者今時亦無，得離繫時唯自治起，及捨劣道得勝時故。諸有先依根本靜慮入見諦者，得無學時，寧從欲漏心得解脫？就依未至入見諦者及次第者，說故無失。或諸證得阿羅漢者，定得無學法智品攝厭患對治，由此數能厭患欲界，令欲界結無復繫能，依此故言彼從欲漏心得解脫。由此即釋契經所言：阿羅漢果永斷瞋恚。就厭患彼說為斷故。若爾，何故引此契經，證後果時得前離繫？經言從欲漏心得解脫者，有具二因、有一因故。謂於欲離繫得無漏得者，二因故言心脫欲漏，一得彼無學離繫得故，二得彼無學厭患治故。若不得者唯由一因，故此契經義皆成立，此中理趣如前已辯。復云何知得阿羅漢二界離繫，必捨學得得無學得，非欲界耶？學位定應先得彼故。謂設先離無所有染，隨依何地入見諦時，必得二界諸見所斷無漏斷治，彼見所斷是一斷治頓所斷故。上地見道現在前時，必修未來下地道故，下靜慮遍能為上斷治故。豈不已離無所有處染，依第三定等入見諦時，應修未來上地見道？同為有頂斷對治故。不爾，未離此地染者，即依此地入見諦時，自及上諸地見諦所斷，見一一諦時能頓斷故。如有未離第四定染，依第四定入見諦時，頓斷五地見所斷染。乃至未離初靜慮染，依初靜慮入見諦時，頓斷八地見所斷染，上地曾無斷下地故，非第四等與第三等，所對治法一切皆同。由是已離第三等染，依第三等入見諦時，雖上地能治自上地，而非與下所治恒同，故依下時不能修上。諸異生位以世俗道斷見所斷所有離繫，唯由下地見道勢力，於自上地無漏得起。謂依上地見道現前，必修未來下地見道，由彼勢力於下離繫得無漏得，非上地故。由此學位定應遍於色無色攝，見斷離繫得無漏得非欲理成，欲唯未至地，見道所斷故。豈不應如第四定等，非第三等下地對治？然第四等見道現前，能修未來下地所攝

，一切見道由彼道力，於諸下地見斷離繫得無漏得。如是根本雖非欲治，然根本地見道現前，應修未來未至地攝一切見道，由彼道力應於欲界見斷離繫得無漏得。此例不齊，見道有二，一欲界對治、二上界對治。欲治有三，謂斷對治、厭患對治、遠分對治。色無色治三種亦然。欲治三中，初斷對治唯未至攝，餘通六地。上治三種皆通六地。然上二界斷治見道，唯能對治自上地染，餘治見道亦治下地。上地雖非下地斷治，而上見道現在前時，遍修未來下地見道，下與上地同所治故。無有欲界斷治見道能與根本同一所治，可根本地見道現前，能修未來未至地攝欲見斷法斷治見道，由彼道力能於欲界見斷離繫得無漏得。故彼所引為例不齊。諸根本地欲界厭患遠分對治，色無色界三種對治，見道現前還修未來未至地攝。如是二種三種對治，非由未來欲界厭遠對治力故，便於欲界見斷離繫得無漏得，唯斷對治力能斷繫得故。諸先離欲，若依未至入見諦者，欲界厭患遠分對治，見道現前亦修未來欲斷對治，欲斷治地道正現在前故。由如是理，非先離欲入見諦者，皆於欲界見斷離繫得無漏得。諸先離欲入見諦者，畢竟無容於欲修斷所有離繫得無漏得，以未至攝欲界修斷，斷對治收無漏修道，於不還果身中現前及未來修俱非理故，理無容有不還果身中有一來、不還二向道故。諸有先離無所有染入聖道者，唯除菩薩，餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得，彼皆必於二界修斷，自勝果道遍現前故。如是理趣以何證知？說聖者生第四靜慮，以上諸地定成樂根。及說聖者生於無色，定有色貪盡斷遍知得故。菩薩何緣不亦如是？不由加行一切功德能現前故，如滅定等。謂聲聞獨覺無自在功力能超間起諸對治道，欲證後道必藉前道以為加行方能證故。菩薩亦有超起功力，以於諸法相連接中得殊勝智，加行廣故。若爾，菩薩應見道中不起法智品，唯起類智品。因同前故，無如是事。於色無色蘊有無我智生，必以有執受蘊無我智為先故。或初業地於法類品次第觀中。曾極串習，後次觀苦。世第一法，有苦現觀見道續生，一切如前任運起故。或異生位從無始來，數以世間有欺誑智，觀察欲色苦集滅道，故雖已斷欲色二界見所斷或，為以出世無欺誑智重遍觀察。菩薩亦修彼對治道，諸先離染隨其所應，後見道生至住果位，勝果道障既先已除，得勝果道斯有何失？許如是義便為善通，十門品說亦善安立。菩薩成下修斷無為，理不應然。且住果者得非果道，違毘婆沙。非住果時未趣後果，可有已得非果道義。又理必然非此斷治現在前位，如何由彼能得未來此斷治道？又見具 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，一切見道由彼道力，於諸下地見斷離繫得無漏得。如是根本雖非欲治，然根本地見道現前，應修未來未至地攝一切見道，由彼道力應於欲界見斷離繫得無漏得。此例不齊，見道有二，一欲界對治、二上界對治。欲治有三，謂斷對治、厭患對治、遠分對治。色無色治三種亦然。欲治三中，初斷對治唯未至攝，餘通六地。上治三種皆通六地。然上二界斷治見道，唯能對治自上地染，餘治見道亦治下地。上地雖非下地斷治，而上見道現在前時，遍修未來下地見道，下與上地同所治故。無有欲界斷治見道能與根本同一所治，可根本地見道現前，能修未來未至地攝欲見斷法斷治見道，由彼道力能於欲界見斷離繫得無漏得。故彼所引為例不齊。諸根本地欲界厭患遠分對治，色無色界三種對治，見道現前還修未來未至地攝。如是二種三種對治，非由未來欲界厭遠對治力故，便於欲界見斷離繫得無漏得，唯斷對治力能斷繫得故。諸先離欲，若依未至入見諦者，欲界厭患遠分對治，見道現前亦修未來欲斷對治，欲斷治地道正現在前故。由如是理，非先離欲入見諦者，皆於欲界見斷離繫得無漏得。諸先離欲入見諦者，畢竟無容於欲修斷所有離繫得無漏得，以未至攝欲界修斷，斷對治收無漏修道，於不還果身中現前及未來修俱非理故，理無容有不還果身中有一來、不還二向道故。諸有先離無所有染入聖道者，唯除菩薩，餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得，彼皆必於二界修斷，自勝果道遍現前故。如是理趣以何證知？說聖者生第四靜慮，以上諸地定成樂根。及說聖者生於無色，定有色貪盡斷遍知得故。菩薩何緣不亦如是？不由加行一切功德能現前故，如滅定等。謂聲聞獨覺無自在功力能超間起諸對治道，欲證後道必藉前道以為加行方能證故。菩薩亦有超起功力，以於諸法相連接中得殊勝智，加行廣故。若爾，菩薩應見道中不起法智品，唯起類智品。因同前故，無如是事。於色無色蘊有無我智生，必以有執受蘊無我智為先故。或初業地於法類品次第觀中。曾極串習，後次觀苦。世第一法，有苦現觀見道續生，一切如前任運起故。或異生位從無始來，數以世間有欺誑智，觀察欲色苦集滅道，故雖已斷欲色二界見所斷或，為以出世無欺誑智重遍觀察。菩薩亦修彼對治道，諸先離染隨其所應，後見道生至住果位，勝果道障既先已除，得勝果道斯有何失？許如是義便為善通，十門品說亦善安立。菩薩成下修斷無為，理不應然。且住果者得非果道，違毘婆沙。非住果時未趣後果，可有已得非果道義。又理必然非此斷治現在前位，如何由彼能得未來此斷治道？又見具

縛漸得果者，於後成就勝果道時，果所攝道必不行故。諸先離染至得果時，若有亦得勝果道理，彼果攝道應永不行。又非住有頂見道諦斷斷對治時，亦有得欲界諸修所斷斷對治理。又諸獲得勝果道時，隨應亦得諸世俗道，世出世道相繫屬故。若先離染，隨其所應，後見道生，至住果位必亦獲得勝果道者，得預流時應修俗智，同對治故、等離障故。由此我說得離繫等，符教順理為善安立。即諸離繫，彼彼位中得遍知名，隨勝立故。遍知有二：一智遍知、二斷遍知。智遍知者，體即是慧。有說此通有漏、無漏。有漏慧者謂除勝解作意相應，所餘世間分別法性，能取諸法自相共相，聞思所成及暖、頂忍、世第一等修所成慧。無漏慧者，謂出世間見道修道無學道慧。前有漏慧順無漏智，現觀性故亦名遍知。如契經說：我作如是如理思時，實現觀生，便知老死由生故有。又言：於一法未達未遍知，我說不能作苦邊際。非無漏慧遍知一切法故，智遍知亦通有漏慧。唯無漏慧為智遍知，是我宗中正意所許。如說為於未現觀法起現觀故思惟取蘊，非由聞等所成俗慧，可證得預流至阿羅漢果，說預流等九根得故。又轉法輪契經中說：以無漏慧遍知苦等。應知此即是未知當知根。然菩薩言實現觀生者，於世間慧假立現觀名，彼行相轉似現觀故。言於一法未達等者，依於此法若未遍知障苦盡者，密說無過，故定無漏慧方得遍知名。斷遍知者體即離繫，能遍知故名為遍知。是智異名如何目斷？是智果故，如業解果。謂契經說六處名業，是業果故。又說無為應果名解，是解果故。如是遍知目斷無失。若爾，忍果應非遍知。毘婆沙師作如是釋：諸忍皆是智眷屬故，於忍所作立智作名，如臣所為亦名王作。有餘師釋：諸解脫道於所得斷亦有功能，以於斷得能任持故，令諸繫得不復生故，由此忍果有智果義。此釋不然，以說諸斷唯是諸無間道離繫士用果故。或金剛喻等持相應無漏叡智，力能總集諸斷無漏離繫得故，忍果爾時亦成智果、漸得果等。得一來、不還，忍果無為已成智果故，許身見等三順下結永斷無為名智果故，當說餘三是智果故。為一一斷道所得離繫各立一遍知、為一切斷道所得離繫總立一遍知？二俱不然，以有極廣、極略過故。若爾云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縛漸得果者，於後成就勝果道時，果所攝道必不行故。諸先離染至得果時，若有亦得勝果道理，彼果攝道應永不行。又非住有頂見道諦斷斷對治時，亦有得欲界諸修所斷斷對治理。又諸獲得勝果道時，隨應亦得諸世俗道，世出世道相繫屬故。若先離染，隨其所應，後見道生，至住果位必亦獲得勝果道者，得預流時應修俗智，同對治故、等離障故。由此我說得離繫等，符教順理為善安立。即諸離繫，彼彼位中得遍知名，隨勝立故。遍知有二：一智遍知、二斷遍知。智遍知者，體即是慧。有說此通有漏、無漏。有漏慧者謂除勝解作意相應，所餘世間分別法性，能取諸法自相共相，聞思所成及暖、頂忍、世第一等修所成慧。無漏慧者，謂出世間見道修道無學道慧。前有漏慧順無漏智，現觀性故亦名遍知。如契經說：我作如是如理思時，實現觀生，便知老死由生故有。又言：於一法未達未遍知，我說不能作苦邊際。非無漏慧遍知一切法故，智遍知亦通有漏慧。唯無漏慧為智遍知，是我宗中正意所許。如說為於未現觀法起現觀故思惟取蘊，非由聞等所成俗慧，可證得預流至阿羅漢果，說預流等九根得故。又轉法輪契經中說：以無漏慧遍知苦等。應知此即是未知當知根。然菩薩言實現觀生者，於世間慧假立現觀名，彼行相轉似現觀故。言於一法未達等者，依於此法若未遍知障苦盡者，密說無過，故定無漏慧方得遍知名。斷遍知者體即離繫，能遍知故名為遍知。是智異名如何目斷？是智果故，如業解果。謂契經說六處名業，是業果故。又說無為應果名解，是解果故。如是遍知目斷無失。若爾，忍果應非遍知。毘婆沙師作如是釋：諸忍皆是智眷屬故，於忍所作立智作名，如臣所為亦名王作。有餘師釋：諸解脫道於所得斷亦有功能，以於斷得能任持故，令諸繫得不復生故，由此忍果有智果義。此釋不然，以說諸斷唯是諸無間道離繫士用果故。或金剛喻等持相應無漏叡智，力能總集諸斷無漏離繫得故，忍果爾時亦成智果、漸得果等。得一來、不還，忍果無為已成智果故，許身見等三順下結永斷無為名智果故，當說餘三是智果故。為一一斷道所得離繫各立一遍知、為一切斷道所得離繫總立一遍知？二俱不然，以有極廣、極略過故。若爾云何？頌曰：

斷遍知有九， 欲初二斷一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷遍知有九， 欲初二斷一，

二各一合三， 上界三亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二各一合三， 上界三亦爾，

餘五順下分， 色一切斷三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘五順下分， 色一切斷三。

論曰：諸斷總立九種遍知。唯立九緣，如後當辯。何等名曰九種遍知？且三界繫見諦所斷煩惱等斷，立六遍知，謂欲界繫初二部斷立一遍知，初二部言即顯見苦見集所斷。次二部斷各立一遍知，次二部言顯見滅道斷。如欲界三上界亦爾，謂色無色二界所繫，亦初二斷一二，各一合三。餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三遍知，謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知即是五順下分結盡遍知，并前立故。色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知此即是色愛盡遍知。無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，即一切結永盡遍知，此亦并前合立一故。此三前六總九遍知。如見道中唯見所斷煩惱等斷得遍知名，如是修道中亦唯修斷不一，唯修斷二通見修，已說并前而建立故，當說二時集遍知故，若異此者則不應說五順下分盡一切盡遍知。以何因緣色無色界見斷法斷合立遍知，修斷斷中各別建立？如對治起而建立故。謂如色界諸蘊無我，無色諸蘊無我亦然，以彼見所斷無事同故等，非身俱故對治亦同。如無色中等至殊勝，色界等至則不如是，彼修所斷有事別故，對治不同是故別立。如是所立九種遍知，應辯於中幾何道果。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸斷總立九種遍知。唯立九緣，如後當辯。何等名曰九種遍知？且三界繫見諦所斷煩惱等斷，立六遍知，謂欲界繫初二部斷立一遍知，初二部言即顯見苦見集所斷。次二部斷各立一遍知，次二部言顯見滅道斷。如欲界三上界亦爾，謂色無色二界所繫，亦初二斷一二，各一合三。餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三遍知，謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知即是五順下分結盡遍知，并前立故。色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，應知此即是色愛盡遍知。無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知，即一切結永盡遍知，此亦并前合立一故。此三前六總九遍知。如見道中唯見所斷煩惱等斷得遍知名，如是修道中亦唯修斷不一，唯修斷二通見修，已說并前而建立故，當說二時集遍知故，若異此者則不應說五順下分盡一切盡遍知。以何因緣色無色界見斷法斷合立遍知，修斷斷中各別建立？如對治起而建立故。謂如色界諸蘊無我，無色諸蘊無我亦然，以彼見所斷無事同故等，非身俱故對治亦同。如無色中等至殊勝，色界等至則不如是，彼修所斷有事別故，對治不同是故別立。如是所立九種遍知，應辯於中幾何道果。頌曰：

於中忍果六， 餘三是智果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中忍果六， 餘三是智果，

未至果一切， 根本五或八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未至果一切， 根本五或八，

無色邊果一， 三根本亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色邊果一， 三根本亦爾，

俗果二聖九， 法智三類二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俗果二聖九， 法智三類二，

法智品果六， 類智品果五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法智品果六， 類智品果五。

論曰：於此九中且應先辯與忍智道為果差別。忍果有六，謂三界繫見斷法斷六種遍知。智果有三，謂順下分色愛一切結盡遍知，由此三遍知是修道果故。由此已辯見修道果。與靜慮地為果別者，未至靜慮果具有九，謂此為依斷一切故。根本靜慮果五或八，所言五者，毘婆沙師說，根本靜慮非欲斷治故。所言八者，尊者妙音說，根本靜慮亦欲斷治故。除順下分結盡遍知，以彼唯是未至果故，無容修彼斷對治故。中間靜慮如根本說。豈不依止根本慮靜入見諦時，亦修未來依未至地欲斷治道，得斷治故亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得，寧說根本唯得五果？此責不然，爾時所修依未至地斷對治者，唯色無色斷對治故。根本地道既不能為欲斷對治，彼現起位如何能修欲斷治道？由彼所修未至斷治，唯治上界，故果唯五。復云何知起餘對治必不能修餘對治道？宗所說故，謂於思擇先離色染入見諦者，至修位中色盡遍知得不得處，如是說故。有言既說離空處染時，亦修未來諸靜慮地故。豈不已說餘治修餘？此責不然，非誠證故。說斷空處修靜慮時，但修未來無色對治，非色對治，為證豈成？此乃證餘不修餘治。有作是說：此證俱不成，見修道中所修相異故。謂第四定見道現前，唯修未來六地見道，修道現起所修不然。又見道中一無間道頓斷八地，修道不然。又彼所修同不同分智行相異，是故見道與彼修道所修各別。又修道中亦有餘治現在前位修餘治道，如離欲時修諸類智，離色無色時修苦集法智，故見道位理亦應然。又根本靜慮亦能治欲界，如世尊言：六出離依喜為因依住便能捨離，六出離依憂，乃至廣說。此捨離言說離欲染，非宗邊地許有喜根，由此極成根本靜慮能治欲界，是故根本靜慮地果有八遍知。此中有餘作如是斥：非不現起斷治道力能引無漏離繫得生名得遍知，如沙門果。如世俗道得二果時，雖修未來無漏斷治，而不名曰得沙門果。如是根本靜慮現前，縱修未來欲斷治道，而不由彼引離繫得，故不可得八遍知果。此無深理，以許聖位用世俗道，離諸染時得無漏世俗二離繫得故。非俗無漏二智俱行，故由未來無漏道力能引無漏離繫得生。非沙門果亦不成證，安立因果與得無漏，離繫、得理各有別故。言世俗道得二果時有不名為沙門果者，是現非彼未來果義，無漏斷得障得斷故，爾時必起無漏斷得。此無漏得亦由未來無漏引起，如何成證？又世俗道得二果時，亦許所得名沙門果，未來無漏解脫道等亦得名為沙門果故。謂世俗道得二果時，未來無漏解脫道等障得斷故得皆現起。彼為是誰沙門之果？是現未來沙門之果。謂世俗道現在前時，有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於此九中且應先辯與忍智道為果差別。忍果有六，謂三界繫見斷法斷六種遍知。智果有三，謂順下分色愛一切結盡遍知，由此三遍知是修道果故。由此已辯見修道果。與靜慮地為果別者，未至靜慮果具有九，謂此為依斷一切故。根本靜慮果五或八，所言五者，毘婆沙師說，根本靜慮非欲斷治故。所言八者，尊者妙音說，根本靜慮亦欲斷治故。除順下分結盡遍知，以彼唯是未至果故，無容修彼斷對治故。中間靜慮如根本說。豈不依止根本慮靜入見諦時，亦修未來依未至地欲斷治道，得斷治故亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得，寧說根本唯得五果？此責不然，爾時所修依未至地斷對治者，唯色無色斷對治故。根本地道既不能為欲斷對治，彼現起位如何能修欲斷治道？由彼所修未至斷治，唯治上界，故果唯五。復云何知起餘對治必不能修餘對治道？宗所說故，謂於思擇先離色染入見諦者，至修位中色盡遍知得不得處，如是說故。有言既說離空處染時，亦修未來諸靜慮地故。豈不已說餘治修餘？此責不然，非誠證故。說斷空處修靜慮時，但修未來無色對治，非色對治，為證豈成？此乃證餘不修餘治。有作是說：此證俱不成，見修道中所修相異故。謂第四定見道現前，唯修未來六地見道，修道現起所修不然。又見道中一無間道頓斷八地，修道不然。又彼所修同不同分智行相異，是故見道與彼修道所修各別。又修道中亦有餘治現在前位修餘治道，如離欲時修諸類智，離色無色時修苦集法智，故見道位理亦應然。又根本靜慮亦能治欲界，如世尊言：六出離依喜為因依住便能捨離，六出離依憂，乃至廣說。此捨離言說離欲染，非宗邊地許有喜根，由此極成根本靜慮能治欲界，是故根本靜慮地果有八遍知。此中有餘作如是斥：非不現起斷治道力能引無漏離繫得生名得遍知，如沙門果。如世俗道得二果時，雖修未來無漏斷治，而不名曰得沙門果。如是根本靜慮現前，縱修未來欲斷治道，而不由彼引離繫得，故不可得八遍知果。此無深理，以許聖位用世俗道，離諸染時得無漏世俗二離繫得故。非俗無漏二智俱行，故由未來無漏道力能引無漏離繫得生。非沙門果亦不成證，安立因果與得無漏，離繫、得理各有別故。言世俗道得二果時有不名為沙門果者，是現非彼未來果義，無漏斷得障得斷故，爾時必起無漏斷得。此無漏得亦由未來無漏引起，如何成證？又世俗道得二果時，亦許所得名沙門果，未來無漏解脫道等亦得名為沙門果故。謂世俗道得二果時，未來無漏解脫道等障得斷故得皆現起。彼為是誰沙門之果？是現未來沙門之果。謂世俗道現在前時，有

無漏得名現在道，彼是此道之等流果，亦未來道之士用果，相應、俱有因通三世故，彼以士用果為其果故。諸無為法越三世故名沙門果，何理能遮？由此彼執根本靜慮八遍知果，其理還成。然實不成，彼證非故。且彼所說謂第四定見道現前唯修未來六地見道，修道現起所修異者，此不成證。謂所修地雖復不同，然俱唯修上界治故。雖所修地少有不同，何理即令修餘對治？以離有頂治道起時，雖修未來依九地道，而不可以所修異故，即令彼能修餘對治，不爾彼應修世俗道。又即由此，於見道中雖一剎那頓斷八地，而修八地治道非餘，隨斷少多恒修同治。又由同分不同分修，見修道中修相有異，即證見道不修未來餘對治道，理善成立，見道所修唯同分故。如集等忍現在前時，雖先已得苦等忍智，非見集等所斷治故，於此位中不能修彼，然餘地道於此能修，是此位道同對治故。或見道位雖修未來無量功德，而在忍位修忍非餘，於智位中唯能修智，如是忍智尚不互修，況修未來餘對治道義可成立？又修道中亦定無有餘治現起修餘治義。雖諸類智離欲時修，離色無色時修苦集法智，而非斷對治，非對治故修。此何緣修？由因長養，辯智品中當廣顯示。又彼所引意近行經，約加行中現見憂喜相對治故，說亦無失。或修觀者由先現見耽嗜依憂能為逼惱，後例觀彼出離依憂，行既同前亦為逼惱，遂欣初定妙喜現前，因此勤修斷憂治道，故說因喜能捨離憂。或出離依憂斷對治無間，容初靜慮妙喜現前，蘊此於心密說現在。出離依憂喜，近能相對治，為欲慰喻遭出離憂所逼惱者令安泰故。根本靜慮於一切種，定無能為欲斷對治，誰棄樂行依苦勤修，為欲證得三沙門果？由如是理，毘婆沙師說根本靜慮遍知果唯五。我能此中更廣決擇，恐遠本義故應且止。與無色地為果別者，無色邊地果唯有一，謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故。聖依俗道離諸染位，所得斷果亦名遍知，以得無漏離繫得故。前三根本果亦唯一，謂依無色前三根本得一切盡遍知果。故由此已辯靜慮、無色總得遍知果多少別。與俗聖道為果別者，俗道果二謂俗道力，唯能獲得順下分盡及色愛盡遍知果故。聖道果九，謂聖道力乃至能越三有頂故。應知九中二是共果。七不共果，唯聖果故。與法類智為果別者，法智果三，謂法智力能斷三界修所斷故。類智果二，謂類智力斷色無色修所斷故。與法類品為果別者，法智品果六，謂即是前法智、法忍所得六果。類智品果五，謂即是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。法品六中，四不共果，三屬法忍，一屬法智，二是共果，謂最後二雙屬法類二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏得名現在道，彼是此道之等流果，亦未來道之士用果，相應、俱有因通三世故，彼以士用果為其果故。諸無為法越三世故名沙門果，何理能遮？由此彼執根本靜慮八遍知果，其理還成。然實不成，彼證非故。且彼所說謂第四定見道現前唯修未來六地見道，修道現起所修異者，此不成證。謂所修地雖復不同，然俱唯修上界治故。雖所修地少有不同，何理即令修餘對治？以離有頂治道起時，雖修未來依九地道，而不可以所修異故，即令彼能修餘對治，不爾彼應修世俗道。又即由此，於見道中雖一剎那頓斷八地，而修八地治道非餘，隨斷少多恒修同治。又由同分不同分修，見修道中修相有異，即證見道不修未來餘對治道，理善成立，見道所修唯同分故。如集等忍現在前時，雖先已得苦等忍智，非見集等所斷治故，於此位中不能修彼，然餘地道於此能修，是此位道同對治故。或見道位雖修未來無量功德，而在忍位修忍非餘，於智位中唯能修智，如是忍智尚不互修，況修未來餘對治道義可成立？又修道中亦定無有餘治現起修餘治義。雖諸類智離欲時修，離色無色時修苦集法智，而非斷對治，非對治故修。此何緣修？由因長養，辯智品中當廣顯示。又彼所引意近行經，約加行中現見憂喜相對治故，說亦無失。或修觀者由先現見耽嗜依憂能為逼惱，後例觀彼出離依憂，行既同前亦為逼惱，遂欣初定妙喜現前，因此勤修斷憂治道，故說因喜能捨離憂。或出離依憂斷對治無間，容初靜慮妙喜現前，蘊此於心密說現在。出離依憂喜，近能相對治，為欲慰喻遭出離憂所逼惱者令安泰故。根本靜慮於一切種，定無能為欲斷對治，誰棄樂行依苦勤修，為欲證得三沙門果？由如是理，毘婆沙師說根本靜慮遍知果唯五。我能此中更廣決擇，恐遠本義故應且止。與無色地為果別者，無色邊地果唯有一，謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故。聖依俗道離諸染位，所得斷果亦名遍知，以得無漏離繫得故。前三根本果亦唯一，謂依無色前三根本得一切盡遍知果。故由此已辯靜慮、無色總得遍知果多少別。與俗聖道為果別者，俗道果二謂俗道力，唯能獲得順下分盡及色愛盡遍知果故。聖道果九，謂聖道力乃至能越三有頂故。應知九中二是共果。七不共果，唯聖果故。與法類智為果別者，法智果三，謂法智力能斷三界修所斷故。類智果二，謂類智力斷色無色修所斷故。與法類品為果別者，法智品果六，謂即是前法智、法忍所得六果。類智品果五，謂即是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。法品六中，四不共果，三屬法忍，一屬法智，二是共果，謂最後二雙屬法類二

種智故。類品五中，三不共果皆屬類忍，二是共果，謂最後二，義如前釋。何緣一一道所得斷，不各各立為一遍知？以永斷時說遍知故。如契經說：吾今為汝宣說遍知，乃至廣說，此中何等名為遍知？謂貪永斷、瞋永斷、癡永斷，乃至廣說。說永斷言顯所得斷，都無隨縛，方名遍知。云何名為有隨縛斷？云何名為無隨縛斷？斷具三種或四種緣，名無隨縛；不具名有。謂或有斷雖得離繫得而闕餘得故，容還永捨。或復有斷餘得雖生，未缺堅牢生死之首，以八地染雖數曾離，未能缺彼故，還墜惡趣獄。或復有斷雖亦缺彼，而餘煩惱繫縛未除，於永斷義未得圓滿。或復有斷餘縛亦除，而猶未能越所屬界，以同類惑未斷無餘，於永斷義亦未圓滿。如是諸斷名有隨縛，是故於彼不立遍知。唯九位中三四緣具，斷無隨縛，可立遍知。何謂具緣？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種智故。類品五中，三不共果皆屬類忍，二是共果，謂最後二，義如前釋。何緣一一道所得斷，不各各立為一遍知？以永斷時說遍知故。如契經說：吾今為汝宣說遍知，乃至廣說，此中何等名為遍知？謂貪永斷、瞋永斷、癡永斷，乃至廣說。說永斷言顯所得斷，都無隨縛，方名遍知。云何名為有隨縛斷？云何名為無隨縛斷？斷具三種或四種緣，名無隨縛；不具名有。謂或有斷雖得離繫得而闕餘得故，容還永捨。或復有斷餘得雖生，未缺堅牢生死之首，以八地染雖數曾離，未能缺彼故，還墜惡趣獄。或復有斷雖亦缺彼，而餘煩惱繫縛未除，於永斷義未得圓滿。或復有斷餘縛亦除，而猶未能越所屬界，以同類惑未斷無餘，於永斷義亦未圓滿。如是諸斷名有隨縛，是故於彼不立遍知。唯九位中三四緣具，斷無隨縛，可立遍知。何謂具緣？頌曰：

得無漏斷得， 及缺第一有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無漏斷得， 及缺第一有，

滅雙因越界， 故立九遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅雙因越界， 故立九遍知。

論曰：見斷法斷具三緣故便立遍知，修斷法斷具四緣故方立遍知。見斷、法斷具三緣者，謂得無漏離繫得故、缺有頂故、滅雙因故。此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因，而斷非遍知，闕餘二緣故。見聖諦位第二三剎那諸斷，雖有無漏離繫得，餘二緣闕，未立遍知。第四五剎那，雖亦缺有頂，雙因未滅，不立遍知，見集斷因有未滅故。集法智位欲二部斷，具三緣故得遍知名。後五剎那法類智位，斷具三緣故，皆得遍知名。修斷法斷具四緣者，三緣如上，越界第四。謂諸界中聖未越地，彼所得斷唯具二緣。若已越地未越界者，彼所得斷猶闕一緣。若越界時四緣方具，隨應彼斷得遍知名。豈不應五緣，謂加離俱繫。有餘說此即滅雙因及越界緣，故不別說。若爾，亦勿立越界緣，越界亦即滅雙因故。雙因俱繫雖依一物，而繫與因其義各異，謂於五部令起名因，即於其中能縛名繫。且苦智生集智未生，二部雖無互令起力，而有展轉能為因性，見集斷惑縛義如本，見苦所斷縛義都無，故非滅雙因即是離俱繫。又不可說因義即繫，以無漏緣惑不繫他聚故。由此我宗二種俱說。今不說者，但可說言：說此彼自成，不可言無異。體義寬故且說雙因，雖諸越界位皆滅雙因，而滅雙因時非皆越界故，滅雙因外別立越界緣，滅三地雙因未立遍知故。誰成就幾遍知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：見斷法斷具三緣故便立遍知，修斷法斷具四緣故方立遍知。見斷、法斷具三緣者，謂得無漏離繫得故、缺有頂故、滅雙因故。此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因，而斷非遍知，闕餘二緣故。見聖諦位第二三剎那諸斷，雖有無漏離繫得，餘二緣闕，未立遍知。第四五剎那，雖亦缺有頂，雙因未滅，不立遍知，見集斷因有未滅故。集法智位欲二部斷，具三緣故得遍知名。後五剎那法類智位，斷具三緣故，皆得遍知名。修斷法斷具四緣者，三緣如上，越界第四。謂諸界中聖未越地，彼所得斷唯具二緣。若已越地未越界者，彼所得斷猶闕一緣。若越界時四緣方具，隨應彼斷得遍知名。豈不應五緣，謂加離俱繫。有餘說此即滅雙因及越界緣，故不別說。若爾，亦勿立越界緣，越界亦即滅雙因故。雙因俱繫雖依一物，而繫與因其義各異，謂於五部令起名因，即於其中能縛名繫。且苦智生集智未生，二部雖無互令起力，而有展轉能為因性，見集斷惑縛義如本，見苦所斷縛義都無，故非滅雙因即是離俱繫。又不可說因義即繫，以無漏緣惑不繫他聚故。由此我宗二種俱說。今不說者，但可說言：說此彼自成，不可言無異。體義寬故且說雙因，雖諸越界位皆滅雙因，而滅雙因時非皆越界故，滅雙因外別立越界緣，滅三地雙因未立遍知故。誰成就幾遍知？頌曰：

住見諦位無， 或成一至五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住見諦位無， 或成一至五，

修成六一二， 無學唯成一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修成六一二， 無學唯成一。

論曰：異生位中雖能離染，乃至八地不成遍知。於聖位中依未至定入見諦者，從初乃至集法忍位亦無遍知，至集法智集類忍位唯成就一，至集類智滅法忍位便成就二，至滅法智滅類忍位便成就三，至滅類智道法忍位便成就四，至道法智道類忍位便成就五。依根本定入見諦者，至集類忍亦無遍知，後位隨應如理思擇。住修道位未離欲者，道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六。至全離欲以離欲第九解脫道為初，乃至離色界最後無間道，先離欲者從道類智乃至未起色盡道前，唯成一遍知謂順下分盡。從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前。有色愛者從色愛永盡，先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二。從無學退起無色纏成二遍知，名如前說。住無學位唯成就一，謂一切結永盡遍知。若依根本入正決定道類智時，彼所有斷亦得順下分斷遍知名者，寧許根本果唯有五遍知？唯色無色界見斷法斷得彼遍知名，故無有失。何緣唯此亦得彼名？以漸次得不還果者，於此斷上立彼名故。又先俗道所斷下分，今聖道力令永不生，故彼所得斷假說為此果，今實不得欲斷遍知。是故此中應作四句。謂若將得斷者亦將得遍知耶？或有將得斷非將得遍知，謂諸位中將所得斷，未於彼斷將立遍知。或將得遍知非將得斷，謂未離欲入見諦者，於集法忍正滅位中，欲界見苦所斷法斷，將得遍知，眾緣具故，非將得斷，先已得故。於集類忍正滅位中，二界見苦所斷法斷，諸先離欲，若依根本入見諦者，後三類忍正滅位中，隨其所應，彼先所斷色無色界見斷法斷。彼欲見修所斷法斷，於一切位非將得斷，先已得故；非將得遍知，此非彼治故。若依未至入見諦者，三法類忍正滅位中，隨其所應，彼先所斷欲色無色見斷法斷。於修道位離欲界染第九無間正滅位中，三界見斷及欲八品修斷法斷。離第四定第九無間正滅位中，前三九品第四八品。先離色者，四地九品修斷法斷。金剛喻定正滅位中，一切前位所斷法斷。或將得斷亦將得遍知，謂諸位中將所得斷亦於彼斷將立遍知。此諸位言顯無間道，自所斷法斷將得遍知名。如未離欲入見諦者，於集法忍正滅位中，欲界見集所斷法斷。於集類忍正滅位中，二界見集所斷法斷。如是乃至於道類忍正滅位中，二界見道所斷法斷。諸先離染入見諦者，如應當思。修道位中於離欲界，第四靜慮有頂染時，第九無間所斷法斷。或非將得斷非將得遍知，謂除如前所說諸相。何故不還阿羅漢果總集諸斷立一遍知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：異生位中雖能離染，乃至八地不成遍知。於聖位中依未至定入見諦者，從初乃至集法忍位亦無遍知，至集法智集類忍位唯成就一，至集類智滅法忍位便成就二，至滅法智滅類忍位便成就三，至滅類智道法忍位便成就四，至道法智道類忍位便成就五。依根本定入見諦者，至集類忍亦無遍知，後位隨應如理思擇。住修道位未離欲者，道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六。至全離欲以離欲第九解脫道為初，乃至離色界最後無間道，先離欲者從道類智乃至未起色盡道前，唯成一遍知謂順下分盡。從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前。有色愛者從色愛永盡，先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二。從無學退起無色纏成二遍知，名如前說。住無學位唯成就一，謂一切結永盡遍知。若依根本入正決定道類智時，彼所有斷亦得順下分斷遍知名者，寧許根本果唯有五遍知？唯色無色界見斷法斷得彼遍知名，故無有失。何緣唯此亦得彼名？以漸次得不還果者，於此斷上立彼名故。又先俗道所斷下分，今聖道力令永不生，故彼所得斷假說為此果，今實不得欲斷遍知。是故此中應作四句。謂若將得斷者亦將得遍知耶？或有將得斷非將得遍知，謂諸位中將所得斷，未於彼斷將立遍知。或將得遍知非將得斷，謂未離欲入見諦者，於集法忍正滅位中，欲界見苦所斷法斷，將得遍知，眾緣具故，非將得斷，先已得故。於集類忍正滅位中，二界見苦所斷法斷，諸先離欲，若依根本入見諦者，後三類忍正滅位中，隨其所應，彼先所斷色無色界見斷法斷。彼欲見修所斷法斷，於一切位非將得斷，先已得故；非將得遍知，此非彼治故。若依未至入見諦者，三法類忍正滅位中，隨其所應，彼先所斷欲色無色見斷法斷。於修道位離欲界染第九無間正滅位中，三界見斷及欲八品修斷法斷。離第四定第九無間正滅位中，前三九品第四八品。先離色者，四地九品修斷法斷。金剛喻定正滅位中，一切前位所斷法斷。或將得斷亦將得遍知，謂諸位中將所得斷亦於彼斷將立遍知。此諸位言顯無間道，自所斷法斷將得遍知名。如未離欲入見諦者，於集法忍正滅位中，欲界見集所斷法斷。於集類忍正滅位中，二界見集所斷法斷。如是乃至於道類忍正滅位中，二界見道所斷法斷。諸先離染入見諦者，如應當思。修道位中於離欲界，第四靜慮有頂染時，第九無間所斷法斷。或非將得斷非將得遍知，謂除如前所說諸相。何故不還阿羅漢果總集諸斷立一遍知？頌曰：

越界得果故， 二處集遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越界得果故， 二處集遍知。

論曰：具二緣故，於所得斷總集建立為一遍知，一者越界、二者得果。所言集者是合一義。若於無色分離染故得預流果，全離染故得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果，全離染故得不還果。若於色界分離全離俱不得果。唯於二處具足二緣，謂得果時亦即越界故。阿羅漢及不還果，集所得斷立一遍知，爾時總起一味得故。餘二果時，得雖一味而未越界，色愛盡時雖是越界無一味得故，於彼位不集遍知，要具二緣方總集故。誰捨誰得幾種遍知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：具二緣故，於所得斷總集建立為一遍知，一者越界、二者得果。所言集者是合一義。若於無色分離染故得預流果，全離染故得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果，全離染故得不還果。若於色界分離全離俱不得果。唯於二處具足二緣，謂得果時亦即越界故。阿羅漢及不還果，集所得斷立一遍知，爾時總起一味得故。餘二果時，得雖一味而未越界，色愛盡時雖是越界無一味得故，於彼位不集遍知，要具二緣方總集故。誰捨誰得幾種遍知？頌曰：

捨一二五六， 得亦然除五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨一二五六， 得亦然除五。

論曰：言捨一者，謂從無學及色愛盡全離欲退。言捨二者，謂諸不還從色愛盡起欲纏退，及彼獲得阿羅漢時，諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時。言捨五者，經主釋言：謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時，道類智時彼已捨故。夫言得捨，據將說故。又應簡言依未至定入見諦者，若依根本入見諦者，於欲界斷不得無漏離繫得故，不得欲界見斷法斷三種遍知，非先不得可言今捨。言捨六者，謂未離欲所有聖者得不還時。得亦然者，謂有得一得二得六。言得一者，謂勝進位，集類忍等九種位中，及從無色起色纏退。言得二者，謂從無學起無色界諸纏退時。言得六者，謂不還退。無得五者，理無容故。謂先離欲依未至定入見諦者，道類忍時捨五遍知得不還果。此果若退可得五遍知，此退既無故無容得五。豈不勝進得聖果時，於諸無為更起勝得，乍可名得，寧捨遍知？約斷實然恒成就故。但今且據九遍知中，若得異名，本名便失。說名為捨，亦無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：言捨一者，謂從無學及色愛盡全離欲退。言捨二者，謂諸不還從色愛盡起欲纏退，及彼獲得阿羅漢時，諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時。言捨五者，經主釋言：謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時，道類智時彼已捨故。夫言得捨，據將說故。又應簡言依未至定入見諦者，若依根本入見諦者，於欲界斷不得無漏離繫得故，不得欲界見斷法斷三種遍知，非先不得可言今捨。言捨六者，謂未離欲所有聖者得不還時。得亦然者，謂有得一得二得六。言得一者，謂勝進位，集類忍等九種位中，及從無色起色纏退。言得二者，謂從無學起無色界諸纏退時。言得六者，謂不還退。無得五者，理無容故。謂先離欲依未至定入見諦者，道類忍時捨五遍知得不還果。此果若退可得五遍知，此退既無故無容得五。豈不勝進得聖果時，於諸無為更起勝得，乍可名得，寧捨遍知？約斷實然恒成就故。但今且據九遍知中，若得異名，本名便失。說名為捨，亦無有過。