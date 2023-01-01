阿毘達磨順正理論卷第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第四十二

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯業品第四之十

今應思擇成業道相，謂齊何量名自殺生，乃至齊何名為邪見？且先分別殺生相者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今應思擇成業道相，謂齊何量名自殺生，乃至齊何名為邪見？且先分別殺生相者，頌曰：

殺生由故思， 他想不誤殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺生由故思， 他想不誤殺。

論曰：要由先發欲殺故思，於他有情他有情想，作殺加行不誤而殺。謂唯殺彼，不漫殺餘，齊此名為殺生業道。有懷猶豫為杌為人，設復是人為彼非彼？因起決志：若是若非我定當殺。由心無顧，若殺有情亦成業道。如是業道，若定若疑，但具殺緣皆有成理。於剎那滅行殺罪，如何成、如何不成？無殺義故。謂眾生命過去已滅、現在自滅、未來未至，是故必無殺生命理。如何說滅，燈焰鈴聲准彼亦應通殺生義。謂障當命應生不生，以起惡心行殺加行，令所殺者現命滅時，不能為因引同類命，障應生命令永不生，故名殺生，由斯獲罪。此所斷命為屬於誰？謂命若無，彼名死者，即是此命所依附身，標第六聲顯相屬義，如伽他說壽煖等言。故有命身名有命者，非實有我，其理決然。已分別殺生，當辯不與取。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：要由先發欲殺故思，於他有情他有情想，作殺加行不誤而殺。謂唯殺彼，不漫殺餘，齊此名為殺生業道。有懷猶豫為杌為人，設復是人為彼非彼？因起決志：若是若非我定當殺。由心無顧，若殺有情亦成業道。如是業道，若定若疑，但具殺緣皆有成理。於剎那滅行殺罪，如何成、如何不成？無殺義故。謂眾生命過去已滅、現在自滅、未來未至，是故必無殺生命理。如何說滅，燈焰鈴聲准彼亦應通殺生義。謂障當命應生不生，以起惡心行殺加行，令所殺者現命滅時，不能為因引同類命，障應生命令永不生，故名殺生，由斯獲罪。此所斷命為屬於誰？謂命若無，彼名死者，即是此命所依附身，標第六聲顯相屬義，如伽他說壽煖等言。故有命身名有命者，非實有我，其理決然。已分別殺生，當辯不與取。頌曰：

不與取他物， 力竊取屬己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與取他物， 力竊取屬己。

論曰：前不誤等言，如應流至後。謂要先發欲盜故思，於他物中起他物想，或力或竊起盜加行，不誤而取令屬己身，齊此名為不與取罪。若有盜取窣堵波物，於佛得罪，佛將涅槃總受世間所施物故。有說：此罪於能護人。則彼自恣，應無有罪。是故前說於理為勝。盜亡僧物，已作羯磨，於界內僧得偷盜罪；羯磨未了，於一切僧。若盜他人及象馬等，出所住處，業道方成。已辯不與取，當辯欲邪行。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：前不誤等言，如應流至後。謂要先發欲盜故思，於他物中起他物想，或力或竊起盜加行，不誤而取令屬己身，齊此名為不與取罪。若有盜取窣堵波物，於佛得罪，佛將涅槃總受世間所施物故。有說：此罪於能護人。則彼自恣，應無有罪。是故前說於理為勝。盜亡僧物，已作羯磨，於界內僧得偷盜罪；羯磨未了，於一切僧。若盜他人及象馬等，出所住處，業道方成。已辯不與取，當辯欲邪行。頌曰：

欲邪行四種， 行所不應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲邪行四種， 行所不應行。

論曰：總有四種行不應行，皆得名為欲邪行罪。一於非境，謂他所護，或母或父或父母親，乃至或夫所守護境。二於非道，謂設己妻口及餘道。三於非處，謂於制多、寺中逈處。四於非時，謂懷胎時、飲兒乳時、受齋戒時。有說：若夫許受齋戒，而有所犯方謂非時。既不誤言亦流至此，若於他婦謂是己妻、或於己妻謂為他婦，道非道等但有誤心，雖有所行而非業道。若於此他婦作餘他婦想，行非梵行，有說亦成，加行受用時，並於他境故。有說：如殺業道不成加行，究竟時前境各別故。苾芻尼等如有戒妻，若有侵𣣋亦成業道。有說：此罪於所住王，以能護持及不許故。若王自犯，業道亦成，故前所說，於理為勝。已辯欲邪行，當辯虛誑語。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：總有四種行不應行，皆得名為欲邪行罪。一於非境，謂他所護，或母或父或父母親，乃至或夫所守護境。二於非道，謂設己妻口及餘道。三於非處，謂於制多、寺中逈處。四於非時，謂懷胎時、飲兒乳時、受齋戒時。有說：若夫許受齋戒，而有所犯方謂非時。既不誤言亦流至此，若於他婦謂是己妻、或於己妻謂為他婦，道非道等但有誤心，雖有所行而非業道。若於此他婦作餘他婦想，行非梵行，有說亦成，加行受用時，並於他境故。有說：如殺業道不成加行，究竟時前境各別故。苾芻尼等如有戒妻，若有侵𣣋亦成業道。有說：此罪於所住王，以能護持及不許故。若王自犯，業道亦成，故前所說，於理為勝。已辯欲邪行，當辯虛誑語。頌曰：

染異想發言， 解義虛誑語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染異想發言， 解義虛誑語。

論曰：說聽力故成虛誑語，謂於所說異想發言，及所誑者解所說義，染心不誤方成業道。所誑未解，雜穢語收，語多字成，要最後念表無表業方成業道。或隨所誑解義即成，前字俱行皆此加行。此中解義，據所誑者能解名解，非正解義。齊何名為能解正解？前謂解者住耳識時，後謂正能分別其義。若正解義，義意識知，語表耳識俱時滅故，應此業道唯無表成。是故理應善義言者住耳識位業道即成，能誑具足表無表故。有言：所誑隨解不解，但異想說業道即成。不爾，此同離間語故，隨忍不忍要解方成。經說諸言略有十六，謂於不見不聞不覺不知事中言實見等，所見等中言不見等，如是八種名非聖言。不見等中言不見等，所見等中言實見等，如是八種名為聖言。何等名為所見等相？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：說聽力故成虛誑語，謂於所說異想發言，及所誑者解所說義，染心不誤方成業道。所誑未解，雜穢語收，語多字成，要最後念表無表業方成業道。或隨所誑解義即成，前字俱行皆此加行。此中解義，據所誑者能解名解，非正解義。齊何名為能解正解？前謂解者住耳識時，後謂正能分別其義。若正解義，義意識知，語表耳識俱時滅故，應此業道唯無表成。是故理應善義言者住耳識位業道即成，能誑具足表無表故。有言：所誑隨解不解，但異想說業道即成。不爾，此同離間語故，隨忍不忍要解方成。經說諸言略有十六，謂於不見不聞不覺不知事中言實見等，所見等中言不見等，如是八種名非聖言。不見等中言不見等，所見等中言實見等，如是八種名為聖言。何等名為所見等相？頌曰：

由眼耳意識， 并餘三所證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由眼耳意識， 并餘三所證，

如次第名為， 所見聞知覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如次第名為， 所見聞知覺。

論曰：若境由眼耳意餘識所證，如次名所見等。鼻舌身根取至境故，總名為覺餘，經定說三根所取為所覺故。經言：大母！汝意云何？諸所有色非汝眼見、非汝曾見、非汝當見、非希求見汝，為因此起欲起貪、起親起愛、起阿賴耶、起尼延底、起耽著不？不爾。大德！諸所有聲非汝耳聞，廣說乃至，諸所有法非汝意知，廣說乃至，不爾。大德！復告大母：汝於此中應知所見唯有所見，應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知。此經既於色聲法境說為所見所聞所知，准此於餘定立所覺。若不許爾，所覺是何？又香等三在所見等外，於彼三境應不起言說。經主撥言：此不成證，經義別故，非此經中佛欲決判四所言相。然見此經所說義者，謂佛勸彼於六境中，及於見等四所言事，應知但有所見等言，不應增益愛非愛相。若爾，何相名所見等？有餘師說：若是五根現所證境名為所見，若他傳說名為所聞，若運自心以種種理比度所許名為所覺，若意現證名為所知。於五境中皆容起四，於第六境除見有三，由此覺名非無所目，香等三境言說非無，復引古師別釋此四。今謂經主唯申自執，非我許此。經判所言相，故但言經證。三根所取名為所覺，起所覺言，故我師宗隨此經立所見等相，於理無違。雖說為遮於彼增益愛非愛相，非不應理。言六四別，於理不然，前經後經義相似故。我見此經所說義者，謂教大母如於三時色等境中，若不見等不希求故，欲等不生。如是若知所見等境唯有所見等，欲等亦不生，欲等但由自分別故。我隨經義解此經文，非如經主隨自分別。故後大母領佛教言：我解世尊所說義者—— 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若境由眼耳意餘識所證，如次名所見等。鼻舌身根取至境故，總名為覺餘，經定說三根所取為所覺故。經言：大母！汝意云何？諸所有色非汝眼見、非汝曾見、非汝當見、非希求見汝，為因此起欲起貪、起親起愛、起阿賴耶、起尼延底、起耽著不？不爾。大德！諸所有聲非汝耳聞，廣說乃至，諸所有法非汝意知，廣說乃至，不爾。大德！復告大母：汝於此中應知所見唯有所見，應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知。此經既於色聲法境說為所見所聞所知，准此於餘定立所覺。若不許爾，所覺是何？又香等三在所見等外，於彼三境應不起言說。經主撥言：此不成證，經義別故，非此經中佛欲決判四所言相。然見此經所說義者，謂佛勸彼於六境中，及於見等四所言事，應知但有所見等言，不應增益愛非愛相。若爾，何相名所見等？有餘師說：若是五根現所證境名為所見，若他傳說名為所聞，若運自心以種種理比度所許名為所覺，若意現證名為所知。於五境中皆容起四，於第六境除見有三，由此覺名非無所目，香等三境言說非無，復引古師別釋此四。今謂經主唯申自執，非我許此。經判所言相，故但言經證。三根所取名為所覺，起所覺言，故我師宗隨此經立所見等相，於理無違。雖說為遮於彼增益愛非愛相，非不應理。言六四別，於理不然，前經後經義相似故。我見此經所說義者，謂教大母如於三時色等境中，若不見等不希求故，欲等不生。如是若知所見等境唯有所見等，欲等亦不生，欲等但由自分別故。我隨經義解此經文，非如經主隨自分別。故後大母領佛教言：我解世尊所說義者——

「見色已失念， 妄增愛相者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見色已失念， 妄增愛相者，

心便受愛染， 及住於耽著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心便受愛染， 及住於耽著，

彼由起此受， 眾多相現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼由起此受， 眾多相現前，

故彼心恒時， 為諸貪害惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故彼心恒時， 為諸貪害惱。

如是集眾苦， 便遠於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是集眾苦， 便遠於涅槃，

愛盡故涅槃， 日親之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛盡故涅槃， 日親之所說。

見色已正念， 不增愛相者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見色已正念， 不增愛相者，

心不受愛染， 及不住耽著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不受愛染， 及不住耽著，

彼由不起受， 眾多相現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼由不起受， 眾多相現前，

故彼心恒時， 離諸貪害惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故彼心恒時， 離諸貪害惱。

如是滅眾苦， 便近於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是滅眾苦， 便近於涅槃，

愛盡故涅槃， 日親之所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛盡故涅槃， 日親之所說。」

如是於聲香味觸法一一廣說，世尊亦讚：能如是解，善哉善哉！故經主言經義別者，誠如所說，以經義別，經主於中異分別故。又何意趣朋彼二師違理教釋，而偏憎背毘婆沙者順理教言？且彼二師所釋違教，所見等相佛於經中於色等境分明別說，而彼棄捨異建立故。亦與隨教正理相違，說五境中各具有四，第六境上唯有三等。然法最可立所見名，非聲等中可名所見，如言佛見去來世等，此皆意識不共境故。曾無聖教言耳見聲鼻見香等，如何五境皆名所見，唯非第六？又彼自說：若意現證名為所知，法既所知應名所見，現所證故，猶如色等。此有何理，唯五所證立所見名？又後師釋：自內所受及自所證名為所知。若爾，見何緣非自內所受？是則所見應即所知。又所覺知應無差別，俱是意識自所證故。又諸比量、現量，為先達正理人皆所共許。若比量境方名所覺，不應所覺在所知先，故彼二師義無端緒。今謂經主僻執居心，背此正宗黨彼邪說。頗有由身表異想義成妄語不？有，故論言：頗有不動身殺生罪觸耶？曰：有，謂發語。頗有不發語妄語罪觸耶？曰：有，謂動身。頗有不動身，不發語二罪所觸耶？曰：有，謂仙人意憤，及長養業時。經主於此作如是難：若不動身亦不發語，欲無無表離表而生，此二如何得成業道？於如是難，應設劬勞。彼謂實無表無表業，豈容不立此二業道？彼亦應辯觸二罪因，非但起惡思，有太過失故。若要依身語二門轉思，起欲殺誑心即應成逆。彼不成者，仙等應同。既不動身亦不發語，如何成業道？及依身語門，應設劬勞釋如是難。然我且釋布灑他時，如由動身能表語義生語業道，若身不動，能表語義業道亦生。然說戒時彼有所犯，默然表淨令眾咸知，如何不生妄語業道？仙人意憤，義等教他，彼於有情心無所顧，非人敬彼知有惡心，動身為殺彼生業道。仙以何表令鬼知心？彼由意憤身語必變，或由呪詛必動身語。有餘師說：非於欲界一切無表悉依表生，如得果時五苾芻等，得別解脫戒，不善亦應然。然彼先時決定有表，餘亦應爾。仙如前說。布灑他時得妄語者，謂不清淨詐入僧中坐現威儀，或有所說，此謂先表，餘例應思。已辯虛誑語，當辯餘三語。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是於聲香味觸法一一廣說，世尊亦讚：能如是解，善哉善哉！故經主言經義別者，誠如所說，以經義別，經主於中異分別故。又何意趣朋彼二師違理教釋，而偏憎背毘婆沙者順理教言？且彼二師所釋違教，所見等相佛於經中於色等境分明別說，而彼棄捨異建立故。亦與隨教正理相違，說五境中各具有四，第六境上唯有三等。然法最可立所見名，非聲等中可名所見，如言佛見去來世等，此皆意識不共境故。曾無聖教言耳見聲鼻見香等，如何五境皆名所見，唯非第六？又彼自說：若意現證名為所知，法既所知應名所見，現所證故，猶如色等。此有何理，唯五所證立所見名？又後師釋：自內所受及自所證名為所知。若爾，見何緣非自內所受？是則所見應即所知。又所覺知應無差別，俱是意識自所證故。又諸比量、現量，為先達正理人皆所共許。若比量境方名所覺，不應所覺在所知先，故彼二師義無端緒。今謂經主僻執居心，背此正宗黨彼邪說。頗有由身表異想義成妄語不？有，故論言：頗有不動身殺生罪觸耶？曰：有，謂發語。頗有不發語妄語罪觸耶？曰：有，謂動身。頗有不動身，不發語二罪所觸耶？曰：有，謂仙人意憤，及長養業時。經主於此作如是難：若不動身亦不發語，欲無無表離表而生，此二如何得成業道？於如是難，應設劬勞。彼謂實無表無表業，豈容不立此二業道？彼亦應辯觸二罪因，非但起惡思，有太過失故。若要依身語二門轉思，起欲殺誑心即應成逆。彼不成者，仙等應同。既不動身亦不發語，如何成業道？及依身語門，應設劬勞釋如是難。然我且釋布灑他時，如由動身能表語義生語業道，若身不動，能表語義業道亦生。然說戒時彼有所犯，默然表淨令眾咸知，如何不生妄語業道？仙人意憤，義等教他，彼於有情心無所顧，非人敬彼知有惡心，動身為殺彼生業道。仙以何表令鬼知心？彼由意憤身語必變，或由呪詛必動身語。有餘師說：非於欲界一切無表悉依表生，如得果時五苾芻等，得別解脫戒，不善亦應然。然彼先時決定有表，餘亦應爾。仙如前說。布灑他時得妄語者，謂不清淨詐入僧中坐現威儀，或有所說，此謂先表，餘例應思。已辯虛誑語，當辯餘三語。頌曰：

染心壞他語， 說名離間語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染心壞他語， 說名離間語，

非愛麁惡語， 諸染雜穢語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非愛麁惡語， 諸染雜穢語，

餘說異三染， 佞歌邪論等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘說異三染， 佞歌邪論等。

論曰：若染污心發壞他語，若他壞不壞，俱成離間語。解義不誤流至此中。若以染心發非愛語，毀訾於他，名麁惡語，前染心語流至此故。解義不誤亦與前同。一切染心所發諸語，名雜穢語，皆雜穢故。唯前語字流至此中。有說：異前三餘染心所發佞歌邪論等，方雜穢語收。佞謂苾芻邪求名利發諂愛語。歌謂倡伎染心悅他作諸詞曲，及染心者諷吟相調。邪論者謂勝數明等述惡見言等，謂染心所發悲歎及戲論語。輪王現時歌詠等語，隨順出離與染相違，故彼皆非雜穢語攝。有說：彼有嫁娶等言，雜穢語收，非業道攝，薄塵類故。不引無表，非無無表可業道攝。已辯三語，當辯意三。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若染污心發壞他語，若他壞不壞，俱成離間語。解義不誤流至此中。若以染心發非愛語，毀訾於他，名麁惡語，前染心語流至此故。解義不誤亦與前同。一切染心所發諸語，名雜穢語，皆雜穢故。唯前語字流至此中。有說：異前三餘染心所發佞歌邪論等，方雜穢語收。佞謂苾芻邪求名利發諂愛語。歌謂倡伎染心悅他作諸詞曲，及染心者諷吟相調。邪論者謂勝數明等述惡見言等，謂染心所發悲歎及戲論語。輪王現時歌詠等語，隨順出離與染相違，故彼皆非雜穢語攝。有說：彼有嫁娶等言，雜穢語收，非業道攝，薄塵類故。不引無表，非無無表可業道攝。已辯三語，當辯意三。頌曰：

惡欲他財貪， 憎有情瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡欲他財貪， 憎有情瞋恚，

撥善惡等見， 名邪見業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撥善惡等見， 名邪見業道。

論曰：於他財物非理耽求欲令屬己，或力或竊，如是惡欲名貪業道。豈不欲愛皆名為貪？如《五蓋經》依貪欲蓋，佛說應斷。此世間貪，雖皆名貪，非皆業道。由前已說諸惡行中攝麁品為十業道故，唯於他物起惡欲貪名貪業道。若異此者，貪著己物業道應成。輪王、北洲為難亦爾。於有情類起憎恚心，欲為逼迫，名瞋業道。於善惡等惡見撥無，此見名為邪見業道。舉初攝後，故說等言。具足應如契經所說，謗因謗果、二世尊等，總十一類邪見不同。謂無施與，乃至廣說。如是已辯十業道相。依何義釋諸業道名？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於他財物非理耽求欲令屬己，或力或竊，如是惡欲名貪業道。豈不欲愛皆名為貪？如《五蓋經》依貪欲蓋，佛說應斷。此世間貪，雖皆名貪，非皆業道。由前已說諸惡行中攝麁品為十業道故，唯於他物起惡欲貪名貪業道。若異此者，貪著己物業道應成。輪王、北洲為難亦爾。於有情類起憎恚心，欲為逼迫，名瞋業道。於善惡等惡見撥無，此見名為邪見業道。舉初攝後，故說等言。具足應如契經所說，謗因謗果、二世尊等，總十一類邪見不同。謂無施與，乃至廣說。如是已辯十業道相。依何義釋諸業道名？頌曰：

此中三唯道， 七業亦道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中三唯道， 七業亦道故。

論曰：十業道中後三唯道，業之道故，立業道名。彼相應思說名為業，彼轉故轉、彼行故行，如彼勢力而造作故。前七是業，身語業故，亦業之道，思所遊故。由能等起身語業思，託身語業為境轉故，業業之道立業道名。故於此中言業道者，具顯業道業業道業。雖不同類而一為餘，《世記論》中俱極成故。或業之道故名業道，亦業亦道故名業道。具足應言業道業道，以一為餘但言業道。善業道義類此應知。加行後起應名業道，思亦緣彼為境轉故，理亦應說而不說者，為本依本彼方轉故，先說麁品為業道故。又由根本有減增故，令內外物有減有增，二分不然故非業道。一切惡業道，皆現善相違。斷諸善根，由何業道？斷續善相，差別云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：十業道中後三唯道，業之道故，立業道名。彼相應思說名為業，彼轉故轉、彼行故行，如彼勢力而造作故。前七是業，身語業故，亦業之道，思所遊故。由能等起身語業思，託身語業為境轉故，業業之道立業道名。故於此中言業道者，具顯業道業業道業。雖不同類而一為餘，《世記論》中俱極成故。或業之道故名業道，亦業亦道故名業道。具足應言業道業道，以一為餘但言業道。善業道義類此應知。加行後起應名業道，思亦緣彼為境轉故，理亦應說而不說者，為本依本彼方轉故，先說麁品為業道故。又由根本有減增故，令內外物有減有增，二分不然故非業道。一切惡業道，皆現善相違。斷諸善根，由何業道？斷續善相，差別云何？頌曰：

唯邪見斷善， 所斷欲生得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯邪見斷善， 所斷欲生得，

撥因果一切， 漸斷二俱捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撥因果一切， 漸斷二俱捨。

人三洲男女， 見行斷非得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人三洲男女， 見行斷非得，

續善疑有見， 頓現除逆者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續善疑有見， 頓現除逆者。

論曰：惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根。若爾，何緣本論中說：云何上品諸不善根？謂諸不善根能斷善根者。或離欲位最初所除，由不善根能引邪見，故邪見事推在彼根。如火燒村，火由賊起，故世間說被賊燒村。何等善根為此所斷？謂唯欲界生得善根，色無色善先不成故。《施設足論》當云何通？如彼論言：唯由此量是人已斷三界善根，依上善根得更遠說，令此相續非彼器故。何緣唯斷生得善根？加行善根先已退故。如說：如是補特伽羅成就善法，乃至廣說。此中所言成善法者，總說成就加行生得。復言善法隱沒者，此言唯說加行善，將斷善時最初捨故。言有隨俱行善根未斷者，此顯猶有生得善根，彼於後時一切悉斷，由此斷故名斷善根。此斷善根何因何位？謂有一類先成暴惡意樂隨眠，後逢惡友緣力所資轉復增盛，故善根減、不善根增，後起撥因撥果邪見，令一切善皆悉隱沒，由此相續離善而住，此因此位斷諸善根。何名撥因撥果邪見？謗妙惡行名為撥因，謗果異熟名為撥果。邪見有二，謂自界緣及他界緣。或有漏緣及無漏緣，誰能斷善？應言一切能斷善根。九品善根為可頓斷，如見道斷見所斷耶？不爾。云何？謂漸次斷九品邪見，九品善根順逆相望漸次斷故，如修道斷修所斷惑。謂下下品斷上上品，至上上品斷下下品。故本論說：云何名微俱行善根？謂斷善根時最後所捨者，由捨彼故名斷善根。若爾，彼文何理，復說：云何上品諸不善根？謂諸不善根能斷善根者。不應於此微其理趣，乘前為問，其理已成。謂此乘前所斷微善，即問能斷上不善根。前微善根既下品攝，後能斷者理上品收，故於此中不勞徵難。既如修道斷所斷惑，理於中間通起不起。諸律儀果有從加行、有從生得善心所生，若從加行善心生者，律儀先捨，後斷善根。然斷善根加行根本皆名斷善，依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者，隨斷何品能生善根，所生律儀爾時便捨，捨能等起彼隨捨故。為在何處能斷善根？人趣三洲，非在惡趣亦非天趣。所以者何？以惡趣中染不染慧不堅牢故，以天趣中現見善惡諸業果故。言三洲者，除北俱盧，彼無極惡阿世耶故。有餘師說：唯贍部洲。若爾，便違本論所說，如本論說：贍部洲人極少成八根，東西洲亦爾。如是斷善，依何類身？唯男女身，志意定故。有餘師說：亦非女身，欲勤慧等皆昧鈍故。若爾，便違本論所說，如本論說：若成女根定成八根，男根亦爾。為何行者能斷善根，唯見行人非愛行者？諸見行者惡阿世耶極堅深故，彼惡意樂推求相續故名極堅，見遠隨入故名極深，以極堅深故能斷善。諸愛行者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根。若爾，何緣本論中說：云何上品諸不善根？謂諸不善根能斷善根者。或離欲位最初所除，由不善根能引邪見，故邪見事推在彼根。如火燒村，火由賊起，故世間說被賊燒村。何等善根為此所斷？謂唯欲界生得善根，色無色善先不成故。《施設足論》當云何通？如彼論言：唯由此量是人已斷三界善根，依上善根得更遠說，令此相續非彼器故。何緣唯斷生得善根？加行善根先已退故。如說：如是補特伽羅成就善法，乃至廣說。此中所言成善法者，總說成就加行生得。復言善法隱沒者，此言唯說加行善，將斷善時最初捨故。言有隨俱行善根未斷者，此顯猶有生得善根，彼於後時一切悉斷，由此斷故名斷善根。此斷善根何因何位？謂有一類先成暴惡意樂隨眠，後逢惡友緣力所資轉復增盛，故善根減、不善根增，後起撥因撥果邪見，令一切善皆悉隱沒，由此相續離善而住，此因此位斷諸善根。何名撥因撥果邪見？謗妙惡行名為撥因，謗果異熟名為撥果。邪見有二，謂自界緣及他界緣。或有漏緣及無漏緣，誰能斷善？應言一切能斷善根。九品善根為可頓斷，如見道斷見所斷耶？不爾。云何？謂漸次斷九品邪見，九品善根順逆相望漸次斷故，如修道斷修所斷惑。謂下下品斷上上品，至上上品斷下下品。故本論說：云何名微俱行善根？謂斷善根時最後所捨者，由捨彼故名斷善根。若爾，彼文何理，復說：云何上品諸不善根？謂諸不善根能斷善根者。不應於此微其理趣，乘前為問，其理已成。謂此乘前所斷微善，即問能斷上不善根。前微善根既下品攝，後能斷者理上品收，故於此中不勞徵難。既如修道斷所斷惑，理於中間通起不起。諸律儀果有從加行、有從生得善心所生，若從加行善心生者，律儀先捨，後斷善根。然斷善根加行根本皆名斷善，依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者，隨斷何品能生善根，所生律儀爾時便捨，捨能等起彼隨捨故。為在何處能斷善根？人趣三洲，非在惡趣亦非天趣。所以者何？以惡趣中染不染慧不堅牢故，以天趣中現見善惡諸業果故。言三洲者，除北俱盧，彼無極惡阿世耶故。有餘師說：唯贍部洲。若爾，便違本論所說，如本論說：贍部洲人極少成八根，東西洲亦爾。如是斷善，依何類身？唯男女身，志意定故。有餘師說：亦非女身，欲勤慧等皆昧鈍故。若爾，便違本論所說，如本論說：若成女根定成八根，男根亦爾。為何行者能斷善根，唯見行人非愛行者？諸見行者惡阿世耶極堅深故，彼惡意樂推求相續故名極堅，見遠隨入故名極深，以極堅深故能斷善。諸愛行者

惡阿世耶極躁動故，由斯理趣，非扇𢮎等能斷善根。又此類人如惡趣故。此善根斷，其體是何？善斷應知非得為體，以重邪見現在前時，能令善根成就得滅，不成就得相續而生，此位名為善根已斷，故善斷體即是非得。前已成立非得實有。善根斷已，由何復續？由疑有見，謂續善位或由因力或依善友。有於因果欻復生疑，所招後世為無為有？有於因果欻生正見，定有後世，先執是邪，爾時善根成就得還起、不成就得滅，名續善根。九品善根頓續漸起，如頓除病氣力漸增。於現身中能續善不？亦有能續，除造逆人。有餘師言：斷見增者亦非現世，能續善根依彼二人，經作是說：彼定於現法不能續善根，彼人定從地獄將沒，或即於彼將受生時，能續善根非餘位故。言將生位謂中有中，將歿時言謂彼將死，若由因力彼斷善根，將死時續。若由緣力彼斷善根，將生時續。由自他力，應知亦爾。又意樂壞非加行壞斷善根者，是人現世能續善根；若意樂壞加行亦壞斷善根者，要身壞後方續善根。謂世有人撥無後世名意樂壞，而不隨彼意樂所作非加行壞。見壞戒不壞、見壞戒亦壞斷善根者，應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根，壞器世間增上力故，相續潤故。行妙行者不斷善根，以心堅牢有所樂故。斷善邪定四句差別，謂補剌拏、未生怨王、提婆達多、所餘人等，如其次第應知差別。斷善邪見、破僧妄語，當知定招無間異熟。餘無間業或招無間，或招所餘地獄異熟。已乘義便辯斷善根，今應復明本業道義。所說善惡二業道中，有幾並生與思俱轉？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡阿世耶極躁動故，由斯理趣，非扇𢮎等能斷善根。又此類人如惡趣故。此善根斷，其體是何？善斷應知非得為體，以重邪見現在前時，能令善根成就得滅，不成就得相續而生，此位名為善根已斷，故善斷體即是非得。前已成立非得實有。善根斷已，由何復續？由疑有見，謂續善位或由因力或依善友。有於因果欻復生疑，所招後世為無為有？有於因果欻生正見，定有後世，先執是邪，爾時善根成就得還起、不成就得滅，名續善根。九品善根頓續漸起，如頓除病氣力漸增。於現身中能續善不？亦有能續，除造逆人。有餘師言：斷見增者亦非現世，能續善根依彼二人，經作是說：彼定於現法不能續善根，彼人定從地獄將沒，或即於彼將受生時，能續善根非餘位故。言將生位謂中有中，將歿時言謂彼將死，若由因力彼斷善根，將死時續。若由緣力彼斷善根，將生時續。由自他力，應知亦爾。又意樂壞非加行壞斷善根者，是人現世能續善根；若意樂壞加行亦壞斷善根者，要身壞後方續善根。謂世有人撥無後世名意樂壞，而不隨彼意樂所作非加行壞。見壞戒不壞、見壞戒亦壞斷善根者，應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根，壞器世間增上力故，相續潤故。行妙行者不斷善根，以心堅牢有所樂故。斷善邪定四句差別，謂補剌拏、未生怨王、提婆達多、所餘人等，如其次第應知差別。斷善邪見、破僧妄語，當知定招無間異熟。餘無間業或招無間，或招所餘地獄異熟。已乘義便辯斷善根，今應復明本業道義。所說善惡二業道中，有幾並生與思俱轉？頌曰：

業道思俱轉， 不善一至八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業道思俱轉， 不善一至八，

善總開至十， 別遮一八五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善總開至十， 別遮一八五。

論曰：於諸業道思俱轉中，且不善與思從一唯至八。一俱轉者，謂離所餘貪等三中隨一現起。若先加行所造惡業，貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟。經主唯說不染污心，此言太減，以慢疑等染心起時，亦有由先加行所起業道成故。又說加行造惡色業，色言太增，無色無容先加行造，不染心起業道方成，須簡別故。後如是類，例應彈斥。有餘師說：身三業道一一思俱轉，謂殺盜邪婬。理不應然，邪婬必二，無遣他為故，必貪究竟故。殺盜自為，亦必二故。設據遣他作，應差別言，謂於究竟時貪等不起。又說：雜穢語及貪瞋等三，隨一現前名一俱轉。此亦非理，闕唯言故。如我先說於理為善。二俱轉者，謂行邪行。若自行殺盜雜穢語，或遣他為，隨一成位。貪瞋邪見隨一現前，若先加行所造惡業貪等餘染，及不染心現在前時，隨二究竟。經主於此作如是言：謂瞋心時究竟殺業，若起貪位成不與取，或欲邪行或雜穢語。此亦非理，若自究竟，則應於殺無勞說瞋，此更無容餘究竟故，於盜邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語，此言闕減，容三成故。若先加行，於究竟時一一應言貪等隨一。有餘師說：於他命財起欲殺盜心令死時即取，或他婢等住船等中犯邪行時盜離本處，此非唯二，以貪瞋中隨其所應必有一故。又說虛誑離間麁惡隨起一時亦二俱轉。此亦非理，貪瞋等三隨其所應，容有一故。由此先說於理為善。三俱轉者，謂先加行所造惡業，貪等起時隨二究竟。若遣一使作殺等一，自行婬等，俱時究竟。若自作二，如理應思。若先加行所造惡業，貪等餘染及不染心現在前時，隨三究竟。若起貪等餘染心時，自成攝離間虛誑語業等，使作一等如理應思。有餘師言：遣二使已自行邪行俱究竟時。及語前三隨俱起二，此亦非理，婬究竟時定有貪故。發語業道，貪等三中容有一故，設起餘心應差別故。四俱轉者，謂欲壞他說虛誑言或麁惡語，意業道一、語業道三。若遣二使自行婬等，若先加行所造惡業，貪等起時隨三究竟。如是等類，准例應思。有餘師言：俱說四語。此說非理，應分別故。如是五六七，皆如理應思。八俱轉者，謂先加行作六惡業，自行邪欲俱時究竟。餘例應思。後三不俱，故無九十。何緣邪欲要自究竟，非如殺等遣他亦成？殺等遣他染心定故。謂若遣使行殺生等定有染心，遣他行婬容心無染，如嫁女等。又此類惑必現前故，謂由此類煩惱現起，自行殺等令他亦然，非遣他婬惑必如自。又自遠離行不應行，非遣他行名自犯故。謂有遠離行不應行，授女與夫自非犯者。若於此境自離殺生，遣他殺時自名殺者，曾聞菩薩將女施他便獲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於諸業道思俱轉中，且不善與思從一唯至八。一俱轉者，謂離所餘貪等三中隨一現起。若先加行所造惡業，貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟。經主唯說不染污心，此言太減，以慢疑等染心起時，亦有由先加行所起業道成故。又說加行造惡色業，色言太增，無色無容先加行造，不染心起業道方成，須簡別故。後如是類，例應彈斥。有餘師說：身三業道一一思俱轉，謂殺盜邪婬。理不應然，邪婬必二，無遣他為故，必貪究竟故。殺盜自為，亦必二故。設據遣他作，應差別言，謂於究竟時貪等不起。又說：雜穢語及貪瞋等三，隨一現前名一俱轉。此亦非理，闕唯言故。如我先說於理為善。二俱轉者，謂行邪行。若自行殺盜雜穢語，或遣他為，隨一成位。貪瞋邪見隨一現前，若先加行所造惡業貪等餘染，及不染心現在前時，隨二究竟。經主於此作如是言：謂瞋心時究竟殺業，若起貪位成不與取，或欲邪行或雜穢語。此亦非理，若自究竟，則應於殺無勞說瞋，此更無容餘究竟故，於盜邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語，此言闕減，容三成故。若先加行，於究竟時一一應言貪等隨一。有餘師說：於他命財起欲殺盜心令死時即取，或他婢等住船等中犯邪行時盜離本處，此非唯二，以貪瞋中隨其所應必有一故。又說虛誑離間麁惡隨起一時亦二俱轉。此亦非理，貪瞋等三隨其所應，容有一故。由此先說於理為善。三俱轉者，謂先加行所造惡業，貪等起時隨二究竟。若遣一使作殺等一，自行婬等，俱時究竟。若自作二，如理應思。若先加行所造惡業，貪等餘染及不染心現在前時，隨三究竟。若起貪等餘染心時，自成攝離間虛誑語業等，使作一等如理應思。有餘師言：遣二使已自行邪行俱究竟時。及語前三隨俱起二，此亦非理，婬究竟時定有貪故。發語業道，貪等三中容有一故，設起餘心應差別故。四俱轉者，謂欲壞他說虛誑言或麁惡語，意業道一、語業道三。若遣二使自行婬等，若先加行所造惡業，貪等起時隨三究竟。如是等類，准例應思。有餘師言：俱說四語。此說非理，應分別故。如是五六七，皆如理應思。八俱轉者，謂先加行作六惡業，自行邪欲俱時究竟。餘例應思。後三不俱，故無九十。何緣邪欲要自究竟，非如殺等遣他亦成？殺等遣他染心定故。謂若遣使行殺生等定有染心，遣他行婬容心無染，如嫁女等。又此類惑必現前故，謂由此類煩惱現起，自行殺等令他亦然，非遣他婬惑必如自。又自遠離行不應行，非遣他行名自犯故。謂有遠離行不應行，授女與夫自非犯者。若於此境自離殺生，遣他殺時自名殺者，曾聞菩薩將女施他便獲

愛果。然非梵行不善業攝，若遣他犯與自作同，豈容安住惡業加行能招福果？或諸菩薩應犯邪行。又離殺等依遮境成，離行邪婬遮己身故，由此非殺一切有情皆成他勝；隨於一切，但有行婬皆名犯重。又理必爾，以諸苾芻但遣殺人必成他勝，雖行媒嫁而不犯重。何緣遣離殺，不得離殺戒；但遣他殺生，便得殺生罪。此例非等，非無殺思有遣他殺，有無離殺思而遣他離殺，義不同故。又受持戒於此處強，捨犯尸羅於他處勝，故於犯戒有遣他犯名自犯，若於持戒無遣他持名自持。又先已說。先說者何？謂欲界中惡勝善劣。又緣起法有種種殊，不可為難。且如眼識不住色中亦非住眼，隨眼增損而不隨色。又如從心生大顯等，不隨心力成善等性，而形善等差別隨心。又語業聲性隨心轉，彈指聲等性不隨心。又他命終方成殺業，他壞不壞成離間等。如是於戒遣他受持無自受持，若於犯戒遣他毀犯有自毀犯。於中遣殺成能殺人，遣他行婬不成婬者，如是已說不善業道與思俱轉數有不同。善業道與思，總開容至十，別據顯相遮一八五。二俱轉者，謂善五識及依無色盡無生智現在前時，無散善七，此相應慧非見性故，無色定俱無律儀故。三俱轉者，謂與正見相應意識現在前時，無七色善。四俱轉者，謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀。六俱轉者，謂善五識現在前時得上三戒。七俱轉者，謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒，或惡無記心現前時得苾芻戒。九俱轉者，謂善五識及依無色盡無生智現在前時得苾芻戒，或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時。十俱轉者，謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒，或餘一切有隨轉色正見相應心正起位。別據顯相所遮如是，通據隱顯則無所遮，謂離律儀有一八五。一俱轉者，謂惡無記心現在前時得一支遠離。五俱轉者，謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得二支等。八俱轉者，謂此意識現在前時得五支等。善惡業道於何界趣處？幾唯成就？幾亦通現行？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛果。然非梵行不善業攝，若遣他犯與自作同，豈容安住惡業加行能招福果？或諸菩薩應犯邪行。又離殺等依遮境成，離行邪婬遮己身故，由此非殺一切有情皆成他勝；隨於一切，但有行婬皆名犯重。又理必爾，以諸苾芻但遣殺人必成他勝，雖行媒嫁而不犯重。何緣遣離殺，不得離殺戒；但遣他殺生，便得殺生罪。此例非等，非無殺思有遣他殺，有無離殺思而遣他離殺，義不同故。又受持戒於此處強，捨犯尸羅於他處勝，故於犯戒有遣他犯名自犯，若於持戒無遣他持名自持。又先已說。先說者何？謂欲界中惡勝善劣。又緣起法有種種殊，不可為難。且如眼識不住色中亦非住眼，隨眼增損而不隨色。又如從心生大顯等，不隨心力成善等性，而形善等差別隨心。又語業聲性隨心轉，彈指聲等性不隨心。又他命終方成殺業，他壞不壞成離間等。如是於戒遣他受持無自受持，若於犯戒遣他毀犯有自毀犯。於中遣殺成能殺人，遣他行婬不成婬者，如是已說不善業道與思俱轉數有不同。善業道與思，總開容至十，別據顯相遮一八五。二俱轉者，謂善五識及依無色盡無生智現在前時，無散善七，此相應慧非見性故，無色定俱無律儀故。三俱轉者，謂與正見相應意識現在前時，無七色善。四俱轉者，謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀。六俱轉者，謂善五識現在前時得上三戒。七俱轉者，謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒，或惡無記心現前時得苾芻戒。九俱轉者，謂善五識及依無色盡無生智現在前時得苾芻戒，或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時。十俱轉者，謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒，或餘一切有隨轉色正見相應心正起位。別據顯相所遮如是，通據隱顯則無所遮，謂離律儀有一八五。一俱轉者，謂惡無記心現在前時得一支遠離。五俱轉者，謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得二支等。八俱轉者，謂此意識現在前時得五支等。善惡業道於何界趣處？幾唯成就？幾亦通現行？頌曰：

不善地獄中， 麁雜瞋通二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不善地獄中， 麁雜瞋通二，

貪邪見成就， 北洲成後三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪邪見成就， 北洲成後三。

雜語通現成， 餘欲十通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜語通現成， 餘欲十通二。

善於一切處， 後三通現成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善於一切處， 後三通現成。

無色無想天， 前七唯成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色無想天， 前七唯成就，

除處通成現， 除地獄北洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除處通成現， 除地獄北洲。

論曰：且於不善十業道中，那落迦中三通二種，謂麁惡語、雜穢語，瞋三種皆通現行成就。苦逼相罵故有麁惡語，怨歎悲叫故有雜穢語，身心麁強𢤱戾不調，由互相憎，故有瞋恚。貪及邪見成而不行，無可愛境故，現見業果故。無相害法故無殺生，謂彼但由業盡故死。無攝財女故無盜婬。以無用故無虛誑語。或虛誑語令他想倒，彼想常倒故無誑語。彼常離故、或無用故，無離間語。北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行，不攝我所故、身心柔軟故、無惱害事故、無惡意樂故。唯雜穢語彼通現成，由彼有時染心歌詠。壽量定故無有殺生。無攝財物及女人故，無不與取及欲邪行。無誑心故無虛誑語。或無用故、常和穆故無離間語。言清美故無麁惡語。彼人云何行非梵行？謂彼男女互起染時，執手相牽往詣樹下，樹枝垂覆知是應行，樹不垂枝兩愧而別。除前地獄、北俱盧洲，餘欲界中十皆通二。謂於欲界天、鬼、傍生及人三洲，十惡業道皆通成現，然有差別。謂天鬼傍生，前七業道唯有處中攝無不律儀，人三洲中二種俱有。雖諸天眾無有殺天，而或有時殺害餘趣。有餘師說：天亦殺天，雖天身支斷已還出，斬首中截則不更生，故欲天中有殺業道。已說不善。善業道中無貪等三，於三界五趣皆通二種，謂成就、現行。身語七支無色無想但容成就，必不現行。謂聖有情生無色界，成就過未無漏律儀。無想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀。然聖隨依何靜慮地，曾起曾滅無漏尸羅，生無色時成彼過去，若未來世六地皆成。二處皆無現起義者，無色唯有四蘊性故，無想有情無定心故。律儀必託大種，定心二處互無，故不現起。餘界趣處，除地獄、北洲，七善皆通現行及成就，然有差別。謂鬼傍生有離律儀處中業道，若於色界唯有律儀，三洲欲天皆具二種。善惡業道得果云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且於不善十業道中，那落迦中三通二種，謂麁惡語、雜穢語，瞋三種皆通現行成就。苦逼相罵故有麁惡語，怨歎悲叫故有雜穢語，身心麁強𢤱戾不調，由互相憎，故有瞋恚。貪及邪見成而不行，無可愛境故，現見業果故。無相害法故無殺生，謂彼但由業盡故死。無攝財女故無盜婬。以無用故無虛誑語。或虛誑語令他想倒，彼想常倒故無誑語。彼常離故、或無用故，無離間語。北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行，不攝我所故、身心柔軟故、無惱害事故、無惡意樂故。唯雜穢語彼通現成，由彼有時染心歌詠。壽量定故無有殺生。無攝財物及女人故，無不與取及欲邪行。無誑心故無虛誑語。或無用故、常和穆故無離間語。言清美故無麁惡語。彼人云何行非梵行？謂彼男女互起染時，執手相牽往詣樹下，樹枝垂覆知是應行，樹不垂枝兩愧而別。除前地獄、北俱盧洲，餘欲界中十皆通二。謂於欲界天、鬼、傍生及人三洲，十惡業道皆通成現，然有差別。謂天鬼傍生，前七業道唯有處中攝無不律儀，人三洲中二種俱有。雖諸天眾無有殺天，而或有時殺害餘趣。有餘師說：天亦殺天，雖天身支斷已還出，斬首中截則不更生，故欲天中有殺業道。已說不善。善業道中無貪等三，於三界五趣皆通二種，謂成就、現行。身語七支無色無想但容成就，必不現行。謂聖有情生無色界，成就過未無漏律儀。無想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀。然聖隨依何靜慮地，曾起曾滅無漏尸羅，生無色時成彼過去，若未來世六地皆成。二處皆無現起義者，無色唯有四蘊性故，無想有情無定心故。律儀必託大種，定心二處互無，故不現起。餘界趣處，除地獄、北洲，七善皆通現行及成就，然有差別。謂鬼傍生有離律儀處中業道，若於色界唯有律儀，三洲欲天皆具二種。善惡業道得果云何？頌曰：

皆能招異熟、 等流增上果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆能招異熟、 等流增上果，

此令他受苦， 斷命壞威故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此令他受苦， 斷命壞威故。

論曰：且先分別十惡業道各招三果。其三者何？異熟、等流、增上別故。謂於十種若習若修若多所作，由此力故生捺落迦，是異熟果。從彼出已，來生此間人同分中受等流果，謂殺生者壽量短促，不與取者資財乏匱，欲邪行者妻不貞良，虛誑語者多遭誹謗，離間語者親友乖穆，麁惡語者恒聞惡聲，雜穢語者言不威肅，貪者貪盛，瞋者瞋增，邪見者癡增上。何緣邪見令癡轉增，習異不應令異增長。經主作是釋：彼品癡增故。豈不邪見相應無明非相用增，依邪見故。今觀此義，邪見起時，於有事中無行相轉，壞現見事。此與貪瞋相應無明，彼癡增重貪瞋於有境，有行相轉故。或見行者由邪見力，能令真智遠而更遠，以癡增者邪見便增，由癡轉令倒推求故。邪見增者癡復轉增，由見轉令障真智故。由此說邪智是正智近怨，以與無明為朋黨故。是名業道等流果別。如何短壽是殺等流？人壽必應是善業果。經主於此作如是釋：不言人壽即殺業果，但言由殺人壽量短，應知殺業與人命根作障礙因令不久住。此所言義極難了知，若殺為因能招壽短，短名目何法是殺果非壽？譬如金鋌短即是金，壽亦應然，短豈非壽？如何可說壽非殺果？若謂殺業能感命災故殺為因非感壽者，此中應辯何謂命災？不可說言謂刀毒等，刀等但是災之緣故。又不應說是殺等流，彼是有情增上果故。命災命障其義是一，既說殺業作命障因，應辯此中命障何謂？若謂命障即壽不生，此復應思為有非有？若非有者，果體不成，非住本心人，說無為有果。若是有者，此非異壽，便違所說壽非殺果。理應釋言，不說人壽是殺異熟，但應說言是殺生業近增上果。謂雖人壽是善業招，而由殺生增上力故，令彼相續唯經少時，以欲界中不善勝善，有增上力能伏善故。若爾，何故說名等流果？顯增上果中有最近故。若二俱立增上果名，則不顯果有近遠別。若謂不然，如何不善以修所斷無覆無記為等流果？與理無違，是故可言即人短壽是殺生業所引等流。此十所招增上果者，謂外所有諸資生具，由殺生故光澤尠少，不與取故多遭霜雹稼穡微薄果實希小，欲邪行故多諸塵埃，虛誑語故多諸臭穢，離間語故所居險曲，麁惡語故多諸惡觸田豐荊棘磽确醎鹵，雜穢語故時候變改，貪故果少，瞋故果辣，由邪見故果少或無。是名業道增上果別。為一殺業感地獄已，復感短壽外惡果耶？有餘師言：即一殺業先受異熟，次近增上，後遠增上，故有三果。理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光，令他苦故生於地獄，斷他命故人中壽短，先是加行果，後是根本果。根本近分俱命殺生，由壞威光感惡外具，是故殺業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且先分別十惡業道各招三果。其三者何？異熟、等流、增上別故。謂於十種若習若修若多所作，由此力故生捺落迦，是異熟果。從彼出已，來生此間人同分中受等流果，謂殺生者壽量短促，不與取者資財乏匱，欲邪行者妻不貞良，虛誑語者多遭誹謗，離間語者親友乖穆，麁惡語者恒聞惡聲，雜穢語者言不威肅，貪者貪盛，瞋者瞋增，邪見者癡增上。何緣邪見令癡轉增，習異不應令異增長。經主作是釋：彼品癡增故。豈不邪見相應無明非相用增，依邪見故。今觀此義，邪見起時，於有事中無行相轉，壞現見事。此與貪瞋相應無明，彼癡增重貪瞋於有境，有行相轉故。或見行者由邪見力，能令真智遠而更遠，以癡增者邪見便增，由癡轉令倒推求故。邪見增者癡復轉增，由見轉令障真智故。由此說邪智是正智近怨，以與無明為朋黨故。是名業道等流果別。如何短壽是殺等流？人壽必應是善業果。經主於此作如是釋：不言人壽即殺業果，但言由殺人壽量短，應知殺業與人命根作障礙因令不久住。此所言義極難了知，若殺為因能招壽短，短名目何法是殺果非壽？譬如金鋌短即是金，壽亦應然，短豈非壽？如何可說壽非殺果？若謂殺業能感命災故殺為因非感壽者，此中應辯何謂命災？不可說言謂刀毒等，刀等但是災之緣故。又不應說是殺等流，彼是有情增上果故。命災命障其義是一，既說殺業作命障因，應辯此中命障何謂？若謂命障即壽不生，此復應思為有非有？若非有者，果體不成，非住本心人，說無為有果。若是有者，此非異壽，便違所說壽非殺果。理應釋言，不說人壽是殺異熟，但應說言是殺生業近增上果。謂雖人壽是善業招，而由殺生增上力故，令彼相續唯經少時，以欲界中不善勝善，有增上力能伏善故。若爾，何故說名等流果？顯增上果中有最近故。若二俱立增上果名，則不顯果有近遠別。若謂不然，如何不善以修所斷無覆無記為等流果？與理無違，是故可言即人短壽是殺生業所引等流。此十所招增上果者，謂外所有諸資生具，由殺生故光澤尠少，不與取故多遭霜雹稼穡微薄果實希小，欲邪行故多諸塵埃，虛誑語故多諸臭穢，離間語故所居險曲，麁惡語故多諸惡觸田豐荊棘磽确醎鹵，雜穢語故時候變改，貪故果少，瞋故果辣，由邪見故果少或無。是名業道增上果別。為一殺業感地獄已，復感短壽外惡果耶？有餘師言：即一殺業先受異熟，次近增上，後遠增上，故有三果。理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光，令他苦故生於地獄，斷他命故人中壽短，先是加行果，後是根本果。根本近分俱命殺生，由壞威光感惡外具，是故殺業

得三種果。餘惡業道，如理應思。由此應准知，善業道三果。且於離殺，若習若修若多所作，由此力故生於天中受異熟果。從彼沒已來生人中，受極長壽近增上果。即復由此感諸外具，有大威光遠增上果。餘善三果，翻惡應說。又契經說：八邪支中分色業為三，謂邪語業命。離邪語業邪命是何？雖離彼無而別說者，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得三種果。餘惡業道，如理應思。由此應准知，善業道三果。且於離殺，若習若修若多所作，由此力故生於天中受異熟果。從彼沒已來生人中，受極長壽近增上果。即復由此感諸外具，有大威光遠增上果。餘善三果，翻惡應說。又契經說：八邪支中分色業為三，謂邪語業命。離邪語業邪命是何？雖離彼無而別說者，頌曰：

貪生身語業， 邪命難除故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪生身語業， 邪命難除故，

執命資貪生， 違經故非理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執命資貪生， 違經故非理。

論曰：瞋癡所生語身二業，如次唯名邪語邪業。從貪所生身語二業，名邪語邪業，亦說名邪命，以難除故異二別立。貪細能奪諸有情心，極聰慧人猶難禁護，故此對二為極難除。諸在家人邪見難斷，以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除，所有命緣皆屬他故。為於正命令殷重修，故佛離前別說為一。有餘師執，緣命資具貪欲所生身語二業，方名邪命，非餘貪生。所以者何？為自戲樂作歌舞等，非資命故。此違經故，理定不然。戒蘊經中觀象鬪等，世尊亦立在邪命中，邪受外塵虛延命故。由此非獨命資糧貪所發身語方名邪命，正語業命翻此應知。何緣業道中先身後語？於八道支內先語後身，以業道中隨麁細說。道支次第據順相生，故契經中言：尋伺已發語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：瞋癡所生語身二業，如次唯名邪語邪業。從貪所生身語二業，名邪語邪業，亦說名邪命，以難除故異二別立。貪細能奪諸有情心，極聰慧人猶難禁護，故此對二為極難除。諸在家人邪見難斷，以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除，所有命緣皆屬他故。為於正命令殷重修，故佛離前別說為一。有餘師執，緣命資具貪欲所生身語二業，方名邪命，非餘貪生。所以者何？為自戲樂作歌舞等，非資命故。此違經故，理定不然。戒蘊經中觀象鬪等，世尊亦立在邪命中，邪受外塵虛延命故。由此非獨命資糧貪所發身語方名邪命，正語業命翻此應知。何緣業道中先身後語？於八道支內先語後身，以業道中隨麁細說。道支次第據順相生，故契經中言：尋伺已發語。