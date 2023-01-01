阿毘達磨順正理論
尊者眾賢造 唐 玄奘譯80卷CBETA T1562大于一万字 105 h
向佛经 GPT 提问
第 24 卷
阿毘達磨順正理論卷第二十四
阿毘達磨順正理論卷第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
尊者眾賢造
尊者眾賢造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三藏法師玄奘奉 詔譯
三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
辯緣起品第三之四
辯緣起品第三之四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
有餘復言：如無色界歿，中無連續，欲色界色生。如是亦應此死有滅，中無連續，彼生有起，所引穀喻於證無能。又此喻中有非愛過，謂同法喻例法應同，然穀等種中唯生穀芽等，如是人歿應但生人，牛等歿時唯生牛等，故喻於此有非愛過。又種滅處即有芽生，應眼根中識等滅已，即於是處識等還生，則唯一根恒生識等，如是耳等便為無用。又一身中識等滅已，即復於此識等還生，是則恒存應無死義。如是死有於此處滅，即於此處中有復生，後後念生即前前處，乃至中有滅，即此生有生，是則應無往餘生義，中有勝用於此頓亡，巧立如斯害自宗喻。此皆非理，所以者何？從無色歿生有色者，色法生時有連續故。謂無色歿生欲色時，即由是處大種和合，從順後受業有異熟色生，故彼色生非無連續。或總相續無間斷故，謂無色界異熟終時，四無色蘊無間無斷為緣引發，欲色界中與色俱生諸蘊令起，故彼色起非無連續。欲色界歿欲色界生，死生中間處所懸隔，若無少物於中連持，無色死生下豈得為同喻？又於此中無非愛過，如一稻種，為芽麨飯灰散五因，如是有情一趣相續，為五因故。謂一稻種能為五因，若遇順緣便生自果。如是一趣有情相續，具為五因，若遇如是順緣和合便生自果，故無人等滅唯生自類過。又無如種芽同處生滅失，以種相續生芽等時，雖無間斷非無處異。准斯理趣，內法亦然，故無果因唯同處失。謂諸種聚於滅壞時，由水等緣和合攝助，能為麁大芽聚生因，於種滅時芽異處起，芽雖增長轉至遠方，而於中間隣次無斷。由此外法從種生芽處，非隔即隣次道理，如是內法隨所依身心相續轉，亦無有失。謂於死時，大種等聚由業風等緣所攝持，能與當生隣死處起大種等聚為能生因，獨業不能令彼色聚中無連續遠處欻生，隣死所生即是中有，從茲展轉趣餘方生，於其中間非即非越能至生有，如從種等芽等漸生能至於果，故舉穀喻非害自宗。或復何勞強撥中有，世曾未見有諸色聚中無連續於異處生，唯見影光火焰等事中間連續至餘方生，故非頓亡中有勝用。然眼識等緣和合力，不越依身別別處起，無方所故。非住一根於一身中識常生滅，恒無死難由斯已解。或復死者同分蘊滅、異分蘊生，故無斯過。且化生者，先世所作業果色根并所依處，此處頓滅，即於此處容有其餘業果頓起，可疑死位與前無別。餘三生者，先世所作業果色根相續雖滅，而見依處相似隨轉，非後色根無所依處，別業果故，非即依前。由此證知，餘業所感根及依處，隣次前身根滅所依，異處而起有對礙法，自所住方必能障餘令不起故，於此無有恒不死疑。有餘
有餘復言：如無色界歿，中無連續，欲色界色生。如是亦應此死有滅，中無連續，彼生有起，所引穀喻於證無能。又此喻中有非愛過，謂同法喻例法應同，然穀等種中唯生穀芽等，如是人歿應但生人，牛等歿時唯生牛等，故喻於此有非愛過。又種滅處即有芽生，應眼根中識等滅已，即於是處識等還生，則唯一根恒生識等，如是耳等便為無用。又一身中識等滅已，即復於此識等還生，是則恒存應無死義。如是死有於此處滅，即於此處中有復生，後後念生即前前處，乃至中有滅，即此生有生，是則應無往餘生義，中有勝用於此頓亡，巧立如斯害自宗喻。此皆非理，所以者何？從無色歿生有色者，色法生時有連續故。謂無色歿生欲色時，即由是處大種和合，從順後受業有異熟色生，故彼色生非無連續。或總相續無間斷故，謂無色界異熟終時，四無色蘊無間無斷為緣引發，欲色界中與色俱生諸蘊令起，故彼色起非無連續。欲色界歿欲色界生，死生中間處所懸隔，若無少物於中連持，無色死生下豈得為同喻？又於此中無非愛過，如一稻種，為芽麨飯灰散五因，如是有情一趣相續，為五因故。謂一稻種能為五因，若遇順緣便生自果。如是一趣有情相續，具為五因，若遇如是順緣和合便生自果，故無人等滅唯生自類過。又無如種芽同處生滅失，以種相續生芽等時，雖無間斷非無處異。准斯理趣，內法亦然，故無果因唯同處失。謂諸種聚於滅壞時，由水等緣和合攝助，能為麁大芽聚生因，於種滅時芽異處起，芽雖增長轉至遠方，而於中間隣次無斷。由此外法從種生芽處，非隔即隣次道理，如是內法隨所依身心相續轉，亦無有失。謂於死時，大種等聚由業風等緣所攝持，能與當生隣死處起大種等聚為能生因，獨業不能令彼色聚中無連續遠處欻生，隣死所生即是中有，從茲展轉趣餘方生，於其中間非即非越能至生有，如從種等芽等漸生能至於果，故舉穀喻非害自宗。或復何勞強撥中有，世曾未見有諸色聚中無連續於異處生，唯見影光火焰等事中間連續至餘方生，故非頓亡中有勝用。然眼識等緣和合力，不越依身別別處起，無方所故。非住一根於一身中識常生滅，恒無死難由斯已解。或復死者同分蘊滅、異分蘊生，故無斯過。且化生者，先世所作業果色根并所依處，此處頓滅，即於此處容有其餘業果頓起，可疑死位與前無別。餘三生者，先世所作業果色根相續雖滅，而見依處相似隨轉，非後色根無所依處，別業果故，非即依前。由此證知，餘業所感根及依處，隣次前身根滅所依，異處而起有對礙法，自所住方必能障餘令不起故，於此無有恒不死疑。有餘
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復言：猶如尺蠖前安前足後足後移，如是死生方所雖隔，先取後捨得至餘方，是故於斯中有無用。毘婆沙者貶此釋言：此釋極同下俚言義，如是便有非二有情二趣二心俱行過故。又尺蠖喻，其理不成，以彼蟲身中無間絕，安前移後處隔可然；死生有身中間隔絕，如何可得取生有身？既未取生，如何捨死？非心心所處無斷可成，離所依身處續義無故。若謂有色為無斷依，則為中有義已成立。若謂死生雖隔而到，則尺蠖喻義不相應。有餘復言：死生二有雖隔而至，如意勢通。此亦不然，非所許故。異此餘類此歿彼生，中間隔絕，應成通慧。若爾，此應是行差別。實爾，細故難可了知，謂一剎那不應為難。故前穀喻無過理成，以要相連處無間斷生有起故，定有中有。又有別理，中有非無。現見剎那無間生者，決定方所無間生故。謂世現見，從執受色無間還生執受色者，剎那處所俱無間生。若生有色，許從死有剎那無間隣近而生，處所亦應無間隣近。然無如是理，故中有義成。若謂如從無色界歿生有色界，色初起時，昔色與今方所無間、剎那有間而得續生，亦應下界死生有色剎那無間處有間生。此亦不然，不了宗故。謂於昔者從欲色歿生無色時，色身滅處，今從彼歿生欲色時，即前色身滅處，無間引今色起，非我所宗，是故此中剎那處所俱非隣近，不應為喻。又若剎那隣近生者，處所定爾，非由種故。謂諸剎那無間生者，處所必定亦無間生，非此相違有斯決定，故彼所例理不相應。又餘緣合方成因性，現所見故，中有義成。謂諸種子餘助緣合，能作芽因，世所現見。如是識種生生有色，必藉生處外色為緣，故識定與生處色合。不應一識與死有身及生處所處間斷色有俱合義，故有中有。若謂非色無所住處故無過者，理亦不然。無所住言，依遮諸識住根及境，如人座故。非識與色合義全無，以契經言有識身故，又經說識不離身故。若謂死有色親能為因，如中有色生生有色者，亦不應理。死有與生處所隔絕，不成因故；或外助緣精血等色與彼隔絕，應無助用，故應別有生有色因與精血合，此即中有。又如何知定有中有？現可得故。謂中有身，淨天眼者現前可得。故如是說，諸中有身極淨天眼之所能見。又彼尊者阿泥律陀亦言：具壽！我觀佛化其量最多，非諸中有。是故中有決定非無。又聖教說有中有故，謂契經言：有有七種，即五趣有、業有、中有。又經說有健達縛故，如契經言：入母胎者，要由三事俱現在前，一者母身是時調適、二者父母交愛和合、三健達縛正現在前。除中有身，有何別物名健達縛正現在前？若謂二經非我所許，非汝不許故
復言：猶如尺蠖前安前足後足後移，如是死生方所雖隔，先取後捨得至餘方，是故於斯中有無用。毘婆沙者貶此釋言：此釋極同下俚言義，如是便有非二有情二趣二心俱行過故。又尺蠖喻，其理不成，以彼蟲身中無間絕，安前移後處隔可然；死生有身中間隔絕，如何可得取生有身？既未取生，如何捨死？非心心所處無斷可成，離所依身處續義無故。若謂有色為無斷依，則為中有義已成立。若謂死生雖隔而到，則尺蠖喻義不相應。有餘復言：死生二有雖隔而至，如意勢通。此亦不然，非所許故。異此餘類此歿彼生，中間隔絕，應成通慧。若爾，此應是行差別。實爾，細故難可了知，謂一剎那不應為難。故前穀喻無過理成，以要相連處無間斷生有起故，定有中有。又有別理，中有非無。現見剎那無間生者，決定方所無間生故。謂世現見，從執受色無間還生執受色者，剎那處所俱無間生。若生有色，許從死有剎那無間隣近而生，處所亦應無間隣近。然無如是理，故中有義成。若謂如從無色界歿生有色界，色初起時，昔色與今方所無間、剎那有間而得續生，亦應下界死生有色剎那無間處有間生。此亦不然，不了宗故。謂於昔者從欲色歿生無色時，色身滅處，今從彼歿生欲色時，即前色身滅處，無間引今色起，非我所宗，是故此中剎那處所俱非隣近，不應為喻。又若剎那隣近生者，處所定爾，非由種故。謂諸剎那無間生者，處所必定亦無間生，非此相違有斯決定，故彼所例理不相應。又餘緣合方成因性，現所見故，中有義成。謂諸種子餘助緣合，能作芽因，世所現見。如是識種生生有色，必藉生處外色為緣，故識定與生處色合。不應一識與死有身及生處所處間斷色有俱合義，故有中有。若謂非色無所住處故無過者，理亦不然。無所住言，依遮諸識住根及境，如人座故。非識與色合義全無，以契經言有識身故，又經說識不離身故。若謂死有色親能為因，如中有色生生有色者，亦不應理。死有與生處所隔絕，不成因故；或外助緣精血等色與彼隔絕，應無助用，故應別有生有色因與精血合，此即中有。又如何知定有中有？現可得故。謂中有身，淨天眼者現前可得。故如是說，諸中有身極淨天眼之所能見。又彼尊者阿泥律陀亦言：具壽！我觀佛化其量最多，非諸中有。是故中有決定非無。又聖教說有中有故，謂契經言：有有七種，即五趣有、業有、中有。又經說有健達縛故，如契經言：入母胎者，要由三事俱現在前，一者母身是時調適、二者父母交愛和合、三健達縛正現在前。除中有身，有何別物名健達縛正現在前？若謂二經非我所許，非汝不許故
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此便無，謂無定因可為誠證，汝不許者其體皆無。有謂後經應如是說：塞建陀滅正現在前。傳者謬誦為健達縛，於此位中樂器無故。此非經義，於此位中，前蘊已滅，無來義故。然餘經中說健達縛東南西北諸方來故，如掌馬族契經中言：汝今知不！此健達縛正現前者，為婆羅門、為剎帝利、為是吠舍、為戍達羅？為東方來、為南西北？復如是說：隨是何族、隨從何方來現在前？非前蘊滅可有來義，故彼所言依自計度。又世論說：由二因緣女男交會，事極成立：一健達縛、二邏剎娑。初令自生和合貪故，後由強力現所逼故。然中有身符順初義，彼雖無樂器而健達縛成。或隨世間假立名想，何勞於此起固執為？設於此經彼亦不誦，豈復不信如是契經，如說汝非此他俱世，當於中有能作苦邊，又說將歿將生時故。如契經言：我以天眼觀有情類將歿將生。此將生言，即目中有，從此歿已未生彼故。有謂此說究竟為遠，於已生位說將生言，如說大王今何來此。應於已歿說將歿言，差別因緣不可得故。又設爾者，中有亦成，於此已歿未生彼故，或於已生再說無用。又非唯究竟方說遠言，現見有遠言亦說遠故，如世尊告舍利子言：汝觀此童今來詣此。由此定證，將生時言非說已生，但目中有。又可住經說意成故，謂世尊告彼可住言：若於爾時彼有情類，此身已捨、住意成中，後一類身未已生位。我施設彼，當於爾時所住意成，有愛及取。言意成者，即中有身。由此證知，定有中有。有隨自執妄釋此經，言意成聲詮無色界。彼謂可住朋友命終，超有色天生於無色。可住天眼觀不能見，來問世尊，若於爾時彼有情類，乃至廣說。一類身者欲色界身，住意成言顯在無色，此執非理，無定因故。且應徵問撥中有者：此意成聲乃目多義，如何定執詮無色耶？謂於劫初色無色界，變化中有皆見此聲。如其次第略當顯示。如說彼位有色意成，一切支體無不具足。又說超越食段食天，隨生一類意成天處。又世尊告鄔陀夷言：意成天身，汝謂何等？豈不汝謂是無色名。又說從此身起意別，化作餘身種類有色意成。又說此身無間壞已，起如是蘊，有色意成。故意成聲乃目多義，如何定謂詮於無色？若謂餘說，此責亦同，理不應爾。前身已捨、後未已生，經所說故。又彼所執，理不應然，若為可住說無色界為意成者，彼則不應以天眼通觀欲色界。非離色貪可生欲色，若為求彼所生處故，以天眼通觀二界者，不應說無色為所住意成，以不定知彼生處故。由此經說住意成言，專為顯成有中有義。又何經證中有非無？由經說有五不還故。謂世尊說：有五不還，一者中般、二者
此便無，謂無定因可為誠證，汝不許者其體皆無。有謂後經應如是說：塞建陀滅正現在前。傳者謬誦為健達縛，於此位中樂器無故。此非經義，於此位中，前蘊已滅，無來義故。然餘經中說健達縛東南西北諸方來故，如掌馬族契經中言：汝今知不！此健達縛正現前者，為婆羅門、為剎帝利、為是吠舍、為戍達羅？為東方來、為南西北？復如是說：隨是何族、隨從何方來現在前？非前蘊滅可有來義，故彼所言依自計度。又世論說：由二因緣女男交會，事極成立：一健達縛、二邏剎娑。初令自生和合貪故，後由強力現所逼故。然中有身符順初義，彼雖無樂器而健達縛成。或隨世間假立名想，何勞於此起固執為？設於此經彼亦不誦，豈復不信如是契經，如說汝非此他俱世，當於中有能作苦邊，又說將歿將生時故。如契經言：我以天眼觀有情類將歿將生。此將生言，即目中有，從此歿已未生彼故。有謂此說究竟為遠，於已生位說將生言，如說大王今何來此。應於已歿說將歿言，差別因緣不可得故。又設爾者，中有亦成，於此已歿未生彼故，或於已生再說無用。又非唯究竟方說遠言，現見有遠言亦說遠故，如世尊告舍利子言：汝觀此童今來詣此。由此定證，將生時言非說已生，但目中有。又可住經說意成故，謂世尊告彼可住言：若於爾時彼有情類，此身已捨、住意成中，後一類身未已生位。我施設彼，當於爾時所住意成，有愛及取。言意成者，即中有身。由此證知，定有中有。有隨自執妄釋此經，言意成聲詮無色界。彼謂可住朋友命終，超有色天生於無色。可住天眼觀不能見，來問世尊，若於爾時彼有情類，乃至廣說。一類身者欲色界身，住意成言顯在無色，此執非理，無定因故。且應徵問撥中有者：此意成聲乃目多義，如何定執詮無色耶？謂於劫初色無色界，變化中有皆見此聲。如其次第略當顯示。如說彼位有色意成，一切支體無不具足。又說超越食段食天，隨生一類意成天處。又世尊告鄔陀夷言：意成天身，汝謂何等？豈不汝謂是無色名。又說從此身起意別，化作餘身種類有色意成。又說此身無間壞已，起如是蘊，有色意成。故意成聲乃目多義，如何定謂詮於無色？若謂餘說，此責亦同，理不應爾。前身已捨、後未已生，經所說故。又彼所執，理不應然，若為可住說無色界為意成者，彼則不應以天眼通觀欲色界。非離色貪可生欲色，若為求彼所生處故，以天眼通觀二界者，不應說無色為所住意成，以不定知彼生處故。由此經說住意成言，專為顯成有中有義。又何經證中有非無？由經說有五不還故。謂世尊說：有五不還，一者中般、二者
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
生般、三無行般、四有行般、五者上流。中有若無，何名中般？若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者，不生二界中有復無，何有有情於中趣般？若謂於彼有天名中，理必不然，無聖言故。謂於諸部都無有經說有中天，唯憑自計。又彼應有太過之失，謂亦應有生等諸天，住彼得般名生般等。若謂如言有中生般，亦許成立中生二有。雖復說有有行等般，而不許立有行等有。如是雖許別有中天，何癈天名？不通生等，此亦非理，有行等三別立有名，無別用故。非為住彼趣般涅槃，是立中生二有別用。又必無有住生有中得般涅槃，一剎那故。非更別立有行等有，於立有門少有別用，中生等位別立有名，於立有門各有別用，唯立四有有用便足，無勞別說餘別有名。若立中天唯有趣般用，生等何故不別立天名？若立中天不約此用，然許別立有中天名，生等亦應然，無定別因故。有何定用立中天名，而生等無？故不應理。又所立名皆隨義故，無容於此妄立異名。謂有加行道精勤運轉得般涅槃，名有行般；若無加行道非勤運轉得般涅槃，名無行般。無容於此更立異名，所立中天但隨汝自欲，誰遮自欲不立生等天？是故非斯妄分別論能遮中有，故此非無。又如何知定有中有？由契經說：有七善士趣故。謂於前五，中般分三，由處及時遠近中故。譬如札火小星迸時纔起近即滅，初善士亦爾。譬如鐵火小星迸時起至中乃滅，二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅，三善士亦爾。若無中有，此依何立？非彼所執別有中天，有此處時三品差別，故彼所執定為非理。有說諸有壽量中間斷餘煩惱皆名中般，由至界位或想或尋而般涅槃，故說三品。彼謂煩惱隨眠位中修斷加行，名至界位。此中意顯有種未行，說名界位，即利根者。創起煩惱，便能精勤修斷加行，名至想位。此中意顯染想初行，說名想位，即中根者。起煩惱久，方能精勤修斷加行，名至尋位。此中意顯，由煩惱力令心於境種種尋求，說名尋位，即鈍根者。世尊依此善士趣中，分析中般說為三種。此雖巧計，義實不然，若爾現般應非有故。又無尋地亦說中般，如嗢柁南伽他中說：
生般、三無行般、四有行般、五者上流。中有若無，何名中般？若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者，不生二界中有復無，何有有情於中趣般？若謂於彼有天名中，理必不然，無聖言故。謂於諸部都無有經說有中天，唯憑自計。又彼應有太過之失，謂亦應有生等諸天，住彼得般名生般等。若謂如言有中生般，亦許成立中生二有。雖復說有有行等般，而不許立有行等有。如是雖許別有中天，何癈天名？不通生等，此亦非理，有行等三別立有名，無別用故。非為住彼趣般涅槃，是立中生二有別用。又必無有住生有中得般涅槃，一剎那故。非更別立有行等有，於立有門少有別用，中生等位別立有名，於立有門各有別用，唯立四有有用便足，無勞別說餘別有名。若立中天唯有趣般用，生等何故不別立天名？若立中天不約此用，然許別立有中天名，生等亦應然，無定別因故。有何定用立中天名，而生等無？故不應理。又所立名皆隨義故，無容於此妄立異名。謂有加行道精勤運轉得般涅槃，名有行般；若無加行道非勤運轉得般涅槃，名無行般。無容於此更立異名，所立中天但隨汝自欲，誰遮自欲不立生等天？是故非斯妄分別論能遮中有，故此非無。又如何知定有中有？由契經說：有七善士趣故。謂於前五，中般分三，由處及時遠近中故。譬如札火小星迸時纔起近即滅，初善士亦爾。譬如鐵火小星迸時起至中乃滅，二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅，三善士亦爾。若無中有，此依何立？非彼所執別有中天，有此處時三品差別，故彼所執定為非理。有說諸有壽量中間斷餘煩惱皆名中般，由至界位或想或尋而般涅槃，故說三品。彼謂煩惱隨眠位中修斷加行，名至界位。此中意顯有種未行，說名界位，即利根者。創起煩惱，便能精勤修斷加行，名至想位。此中意顯染想初行，說名想位，即中根者。起煩惱久，方能精勤修斷加行，名至尋位。此中意顯，由煩惱力令心於境種種尋求，說名尋位，即鈍根者。世尊依此善士趣中，分析中般說為三種。此雖巧計，義實不然，若爾現般應非有故。又無尋地亦說中般，如嗢柁南伽他中說：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「總集眾聖賢， 四靜慮各十，
「總集眾聖賢， 四靜慮各十，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三無色各七， 唯六謂非想。」
三無色各七， 唯六謂非想。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此伽陀中，第二靜慮以上三地亦說中般，諸中般皆斷五下分結故。非無尋地可說至尋，非上三地中闕一善士趣。又無色界應有中般，有壽量中間得般涅槃故。又薄伽梵、舍利子等，一切皆應是中般攝，唯除生在覩史多天後身菩薩，及除生在北俱盧洲諸有情等，其餘有情容中天故。又彼或餘諸有所執，皆札火等喻不相應，遠近及中處時差別，若離中有皆不成故。汝等但由貪著己見、憎背中有起斯妄執，非為依隨聖教正理，是故中有實有極成。撥中有無是何見攝？是迷因果連續為先所起邪見，諸經說謗化生有情是邪見故。已廣成立中有非無，今復應思：當往何趣？所起中有形狀如何？此何所疑？此與生有一異業果俱有過故。所以者何？若中生有同一業果，便違經說，有數取趣已斷生結、未斷起結，乃至廣說，諸業必由煩惱起故。業如煩惱，應有差別，則中有形應異當趣。若中生有各異業果，何緣二果定先後生？此中有業，順現受等所不攝故，應唯不定。又見人等宿業雖別，而有身形相似無異；有業雖一而果有殊，故可生疑。諸趣中有與當所趣形為同別？為遣此疑，頌曰：
此伽陀中，第二靜慮以上三地亦說中般，諸中般皆斷五下分結故。非無尋地可說至尋，非上三地中闕一善士趣。又無色界應有中般，有壽量中間得般涅槃故。又薄伽梵、舍利子等，一切皆應是中般攝，唯除生在覩史多天後身菩薩，及除生在北俱盧洲諸有情等，其餘有情容中天故。又彼或餘諸有所執，皆札火等喻不相應，遠近及中處時差別，若離中有皆不成故。汝等但由貪著己見、憎背中有起斯妄執，非為依隨聖教正理，是故中有實有極成。撥中有無是何見攝？是迷因果連續為先所起邪見，諸經說謗化生有情是邪見故。已廣成立中有非無，今復應思：當往何趣？所起中有形狀如何？此何所疑？此與生有一異業果俱有過故。所以者何？若中生有同一業果，便違經說，有數取趣已斷生結、未斷起結，乃至廣說，諸業必由煩惱起故。業如煩惱，應有差別，則中有形應異當趣。若中生有各異業果，何緣二果定先後生？此中有業，順現受等所不攝故，應唯不定。又見人等宿業雖別，而有身形相似無異；有業雖一而果有殊，故可生疑。諸趣中有與當所趣形為同別？為遣此疑，頌曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此一業引故， 如當本有形，
此一業引故， 如當本有形，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
本有謂死前， 居生剎那後。
本有謂死前， 居生剎那後。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
論曰：業有二種，一牽引業、二圓滿業。中生二有，牽引業同、圓滿業異。引業同故，此中有形與當本有其狀相似，如印所印文像不殊。若爾，於一猪等腹內，容有五趣中有頓起，可有五子俱時命終，各當往生一趣中故。既有地獄中有現前，如何不能焚燒母腹？無斯過失，以地獄火唯燒有罪諸有情故，非不積集感彼業者。或未得果可為地獄火所焚燒，其理決定。又彼中有非恒被燒，如何即令焚燒母腹？地獄本有尚不恒燒，如暫遊增，況彼中有。有言：設許中有恒燒，如不可見亦不可觸，身極細故，所難非理。諸趣中有雖居一腹，非互觸燒，業所遮故。欲中有量雖如小兒年五六歲，而根明利。有餘師說：欲界中有皆如本有盛年時量。有言：菩薩中有可然，非餘有情中有亦爾。菩薩中有如盛年時，形量周圓、具諸相好，故住中有將入胎時，照百俱胝四大洲等，為順方域吉瑞相故，令菩薩母於其夢中見白象子來入右脇，九十一劫已捨傍生，況最後身仍為白象？有說中有皆生門入，非破母腹而得入胎，故雙生者前小後大。理實中有隨欲入胎，非要生門，無障礙故。然由業力，胎藏所拘，色界中有量圓滿如本有，非色究竟中有身形長十六千踰繕那量，贍部洲趣無處能容，以太虛空極寬廣故。中有身色如末尼珠、燈等光明，無障礙故。色界中有與衣俱生，慚愧增故。欲界中有多分無衣，無慚愧故，唯除菩薩及鮮白尼，本願力故。有餘師說：唯除此尼，施僧袈裟、發勝願故，從茲世世有自然衣，恒不離身、隨時改變，乃至最後般涅槃時，即以此衣纏屍焚葬，收其遺骨起窣堵波，亦有衣形周匝纏繞；菩薩所起一切善法，皆唯迴向無上菩提。我等所宗許二俱有說。所似本有，其體是何？謂在死有前、生有後蘊總說有體，雖通一切有漏法性，而就有情前後位別分析為四：一者中有，義如前說；二者生有，謂於諸趣結生剎那；三者本有，除生剎那，死前餘位；四者死有，謂最後念。若有於色未得離貪，此有無間中有定起，即於一生位別分四。豈不諸有中有最初，則本有名應目中有，非目中有以當無間，生等三有非彼果故。若位容有，生當無間，中等諸位可名本有，望餘生諸位安立此名，非立此名望一生三位。又此無間定生彼有，此有望彼立本有名。又本有名目正所趣，餘三不爾，不得此名。已說形量，餘義當辯。頌曰：
論曰：業有二種，一牽引業、二圓滿業。中生二有，牽引業同、圓滿業異。引業同故，此中有形與當本有其狀相似，如印所印文像不殊。若爾，於一猪等腹內，容有五趣中有頓起，可有五子俱時命終，各當往生一趣中故。既有地獄中有現前，如何不能焚燒母腹？無斯過失，以地獄火唯燒有罪諸有情故，非不積集感彼業者。或未得果可為地獄火所焚燒，其理決定。又彼中有非恒被燒，如何即令焚燒母腹？地獄本有尚不恒燒，如暫遊增，況彼中有。有言：設許中有恒燒，如不可見亦不可觸，身極細故，所難非理。諸趣中有雖居一腹，非互觸燒，業所遮故。欲中有量雖如小兒年五六歲，而根明利。有餘師說：欲界中有皆如本有盛年時量。有言：菩薩中有可然，非餘有情中有亦爾。菩薩中有如盛年時，形量周圓、具諸相好，故住中有將入胎時，照百俱胝四大洲等，為順方域吉瑞相故，令菩薩母於其夢中見白象子來入右脇，九十一劫已捨傍生，況最後身仍為白象？有說中有皆生門入，非破母腹而得入胎，故雙生者前小後大。理實中有隨欲入胎，非要生門，無障礙故。然由業力，胎藏所拘，色界中有量圓滿如本有，非色究竟中有身形長十六千踰繕那量，贍部洲趣無處能容，以太虛空極寬廣故。中有身色如末尼珠、燈等光明，無障礙故。色界中有與衣俱生，慚愧增故。欲界中有多分無衣，無慚愧故，唯除菩薩及鮮白尼，本願力故。有餘師說：唯除此尼，施僧袈裟、發勝願故，從茲世世有自然衣，恒不離身、隨時改變，乃至最後般涅槃時，即以此衣纏屍焚葬，收其遺骨起窣堵波，亦有衣形周匝纏繞；菩薩所起一切善法，皆唯迴向無上菩提。我等所宗許二俱有說。所似本有，其體是何？謂在死有前、生有後蘊總說有體，雖通一切有漏法性，而就有情前後位別分析為四：一者中有，義如前說；二者生有，謂於諸趣結生剎那；三者本有，除生剎那，死前餘位；四者死有，謂最後念。若有於色未得離貪，此有無間中有定起，即於一生位別分四。豈不諸有中有最初，則本有名應目中有，非目中有以當無間，生等三有非彼果故。若位容有，生當無間，中等諸位可名本有，望餘生諸位安立此名，非立此名望一生三位。又此無間定生彼有，此有望彼立本有名。又本有名目正所趣，餘三不爾，不得此名。已說形量，餘義當辯。頌曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
同淨天眼見， 業通疾具根，
同淨天眼見， 業通疾具根，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無對不可轉， 食香非久住，
無對不可轉， 食香非久住，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
倒心趣欲境， 濕化染香處，
倒心趣欲境， 濕化染香處，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天首上三橫， 地獄頭歸下。
天首上三橫， 地獄頭歸下。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
論曰：此中有身是何眼境？為同類眼、淨天眼見？謂中有身，唯同類眼及餘修得淨天眼見，非不同類、不淨天眼之所能觀，極微細故，生得天眼尚不能觀，況餘能見，以說若有極淨天眼方能見故。有說地獄、傍生、餓鬼、人、天中有，如其次第，各除後後見自及前。為有能遮中有行不？上至諸佛亦不能遮，以諸通中業通疾故。中有成就最疾業通，故契經言：中有業力最為強盛，一切有情、一切加行，無能遮抑。𣣋虛自在是謂通義，通由業得名為業通，此通勢用速故名疾。中有具此最疾業通，諸通速行無能勝者，依此故說業力最強。隨地諸根，中有皆具。雖言中有如本有形，而初異熟最勝妙故。又求有故，無不具根。曾聞析破焰赤鐵團，見於其中有蟲居止，故知中有無對義成。對謂對礙，此金剛等所不能遮，故名無對。此界趣處皆不可轉，謂定無有色中有歿欲中有生，亦無翻此，此與生有一業引故。應知趣處不轉亦然。此中有身資段食不？且如欲界中有食香，隨福多福少，香有好有惡，由斯故得健達縛名，諸字界中義非一故。此頞縛界雖正目行，而於其中亦有食義，以食香故名健達縛。而音短者，如設建途及羯建途，略故無過。有說中有藉香持身，以尋香行名健達縛。如是中有為住幾時？此中有身定非久住。生緣未合，非久如何？大德釋言：常途非久；緣未合者容住多時，由彼命根非別業引。有餘師說：此但少時，以中有中恒求生故。若於父母俱定不移，雖住遠方，業令速合。若於父母隨一可移，雖極清貞訶厭欲者，而於異境起染現行。諸起染定時，令非時亦起。或寄相似餘類中生，謂驢等身似於馬等。非由所寄同分有殊，便失中生一業所引，生緣雖別所引一故。設許轉受相似類生，由少類同亦無有過。又界趣處若不全移，雖少類殊亦無有失，以界趣處業定不移，餘外生緣見有差別，如豆足等，斯有何過。或業種類差別無邊，唯佛世尊方能究達。正結中有為以何心？以染污心，譬如生有。將結生有，方便如何？住中有中為至生處，由心顛倒馳趣欲境。彼宿業力所起眼根，雖住遠方，能見生處父母交會而起倒心。若當為男，於母起愛、於父起恚，女則相違。由是因緣，男女生已，於母於父如次偏朋。故《施設論》有如是說：時健達縛，於二心中隨一現行，謂愛或恚。彼由起此二種倒心，便謂己身與所愛合，所憎不淨泄至胎時，謂是己有便生憙慰，當生喜位名入母胎，取最後時所遺精血二三滴許成羯剌藍，精血相依無間而住，中有蘊滅、生有蘊生。若男處胎，依母右脇向背蹲坐；若女處胎，依母左脇向腹而住，女男串習左右事故，宿
論曰：此中有身是何眼境？為同類眼、淨天眼見？謂中有身，唯同類眼及餘修得淨天眼見，非不同類、不淨天眼之所能觀，極微細故，生得天眼尚不能觀，況餘能見，以說若有極淨天眼方能見故。有說地獄、傍生、餓鬼、人、天中有，如其次第，各除後後見自及前。為有能遮中有行不？上至諸佛亦不能遮，以諸通中業通疾故。中有成就最疾業通，故契經言：中有業力最為強盛，一切有情、一切加行，無能遮抑。𣣋虛自在是謂通義，通由業得名為業通，此通勢用速故名疾。中有具此最疾業通，諸通速行無能勝者，依此故說業力最強。隨地諸根，中有皆具。雖言中有如本有形，而初異熟最勝妙故。又求有故，無不具根。曾聞析破焰赤鐵團，見於其中有蟲居止，故知中有無對義成。對謂對礙，此金剛等所不能遮，故名無對。此界趣處皆不可轉，謂定無有色中有歿欲中有生，亦無翻此，此與生有一業引故。應知趣處不轉亦然。此中有身資段食不？且如欲界中有食香，隨福多福少，香有好有惡，由斯故得健達縛名，諸字界中義非一故。此頞縛界雖正目行，而於其中亦有食義，以食香故名健達縛。而音短者，如設建途及羯建途，略故無過。有說中有藉香持身，以尋香行名健達縛。如是中有為住幾時？此中有身定非久住。生緣未合，非久如何？大德釋言：常途非久；緣未合者容住多時，由彼命根非別業引。有餘師說：此但少時，以中有中恒求生故。若於父母俱定不移，雖住遠方，業令速合。若於父母隨一可移，雖極清貞訶厭欲者，而於異境起染現行。諸起染定時，令非時亦起。或寄相似餘類中生，謂驢等身似於馬等。非由所寄同分有殊，便失中生一業所引，生緣雖別所引一故。設許轉受相似類生，由少類同亦無有過。又界趣處若不全移，雖少類殊亦無有失，以界趣處業定不移，餘外生緣見有差別，如豆足等，斯有何過。或業種類差別無邊，唯佛世尊方能究達。正結中有為以何心？以染污心，譬如生有。將結生有，方便如何？住中有中為至生處，由心顛倒馳趣欲境。彼宿業力所起眼根，雖住遠方，能見生處父母交會而起倒心。若當為男，於母起愛、於父起恚，女則相違。由是因緣，男女生已，於母於父如次偏朋。故《施設論》有如是說：時健達縛，於二心中隨一現行，謂愛或恚。彼由起此二種倒心，便謂己身與所愛合，所憎不淨泄至胎時，謂是己有便生憙慰，當生喜位名入母胎，取最後時所遺精血二三滴許成羯剌藍，精血相依無間而住，中有蘊滅、生有蘊生。若男處胎，依母右脇向背蹲坐；若女處胎，依母左脇向腹而住，女男串習左右事故，宿
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
自分別力使然故。無欲中有非女非男，以中有身不闕根故，入母胎後或作不男。如何無根羯剌藍大種體，即能作諸色根生依？誰謂色根依彼大種？中有大種以羯剌藍大種為依，能生生有。謂彼中有與羯剌藍大種相依，最後滅位，中有大種藉彼為緣為因，引生異前大種，彼異大種能作根依，如種生芽必依地等。若爾，何緣契經中說：父母不淨，生羯剌藍，依不淨生。無違經失，有餘師說：精血大種於轉變位即作根依。謂前無根中有俱滅，後有根者無間續生，如種與芽滅生道理。彼執生有色法生時，非中有色相續而起，與芽從種道理相違。無情與情為種引起，不應道理，相續異故。有情無情二色俱滅，後情色起，無情為因、情不為因，言非應理，是故前說於理為勝。此說欲界胎卵二生，濕化二生染於香處。若濕生者，染香故生，謂遠嗅知生處香氣，便生愛染往彼受生，隨業所應香有淨穢。若化生者，染處故生，謂遠觀知當所生處，便生愛染往彼受生，隨業所應處有淨穢。生地獄者亦由業力，或見身遇冷雨寒風、或見身遭熱風猛焰，冷侵熱逼酷毒難忍，希遇溫涼冀除所厄，見熱地獄熱焰熾然、寒地獄中寒風飄鼓，便生愛染馳躬投赴。有餘師說：由見先造感彼業時己身伴類，心生愛慕馳往赴彼。往何趣中有，何相赴生處？且天中有，首正上昇，如人直身從坐而起。人等三趣，中有橫行，如鳥飛空往餘洲處。地獄中有，頭下足上，顛墜其中。故伽他說：
自分別力使然故。無欲中有非女非男，以中有身不闕根故，入母胎後或作不男。如何無根羯剌藍大種體，即能作諸色根生依？誰謂色根依彼大種？中有大種以羯剌藍大種為依，能生生有。謂彼中有與羯剌藍大種相依，最後滅位，中有大種藉彼為緣為因，引生異前大種，彼異大種能作根依，如種生芽必依地等。若爾，何緣契經中說：父母不淨，生羯剌藍，依不淨生。無違經失，有餘師說：精血大種於轉變位即作根依。謂前無根中有俱滅，後有根者無間續生，如種與芽滅生道理。彼執生有色法生時，非中有色相續而起，與芽從種道理相違。無情與情為種引起，不應道理，相續異故。有情無情二色俱滅，後情色起，無情為因、情不為因，言非應理，是故前說於理為勝。此說欲界胎卵二生，濕化二生染於香處。若濕生者，染香故生，謂遠嗅知生處香氣，便生愛染往彼受生，隨業所應香有淨穢。若化生者，染處故生，謂遠觀知當所生處，便生愛染往彼受生，隨業所應處有淨穢。生地獄者亦由業力，或見身遇冷雨寒風、或見身遭熱風猛焰，冷侵熱逼酷毒難忍，希遇溫涼冀除所厄，見熱地獄熱焰熾然、寒地獄中寒風飄鼓，便生愛染馳躬投赴。有餘師說：由見先造感彼業時己身伴類，心生愛慕馳往赴彼。往何趣中有，何相赴生處？且天中有，首正上昇，如人直身從坐而起。人等三趣，中有橫行，如鳥飛空往餘洲處。地獄中有，頭下足上，顛墜其中。故伽他說：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「顛墜於地獄， 足上頭歸下，
「顛墜於地獄， 足上頭歸下，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
由毀謗諸仙， 樂寂修苦行。」
由毀謗諸仙， 樂寂修苦行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
因辯中有，復應伺察：何緣無色無中有耶？彼業不能引中有故。何緣彼業於此無能？起結斷已方生彼故。煩惱助業方能引果，非離煩惱業有引能，以阿羅漢雖有諸業而不能引當來有故。有說：若地具麁細業，於彼地中得有中有，然無色界有細無麁。麁細業者，謂色非色、或身等業、或十業道。此復應詰、何緣若地具麁細業方有中有？今於此中見如是意，中有是細、所趣是麁，以所趣中滿業多故。又趣壽限容有定故。有位中受細滿業果，有位中受麁滿業果，欲色界中具二業果故有中有；無色不然。有餘師說：為往生處表所趣形，故立中有；非無色界有處有形。若爾，即於自死屍內身根滅處命終受生，不往餘方，中有何用？此立中有表所趣形，前說二緣隨有一故。此救非理，表所趣形於所趣生無勝用故。若中有已起可表所趣，形無用故不起，何能表所趣？故表所趣非中有因。然上座言：若命終處即受生者，中有便無。彼言非善，非死有位方引中有，如何可說若死處生不引中有？定於先時已作增長感中有業，今誰為礙令中有果不起現前。或復中生同一業果，中有復是一期生初，中有若無生應不續，如必無有越羯剌藍生頞部曇，是彼初故。若謂生有是一期初，中有非初，不必須引。此都無義，但有虛言，彼生起結俱未斷故。汝亦應許，未斷生結，生有或無，無異因故。非須別用方有蘊起，蘊起必由因未離愛，彼即中有須起之因。如有胎中定當死者，除由因力，何用根生？若謂此應如中般者無生滿業，如是即於死處生者，無中滿業此例不齊，如生有位必依中有，非中有位亦依生有，故例不齊。由斯一切未離第四靜慮貪者，彼若已造生有滿業，必亦能造中有滿業，不說自成。或有不還，由對治力伏相續故，生結不行，此唯能造中有滿業。若闕對治、是俱墮法，彼無能礙二結現行。由是未離色界貪者，生有必依中有起故。設於死處即受生者，亦定應許死有無間中有即生，中有無間生有方起。又此中有有決定相，謂無未離欲色界貪生有不從中有後起，亦無中有與所趣生非同一業所牽引果，亦無中有能入無心可為身證俱分解脫，及起世俗不同分心。住中有中無轉根義，亦無能斷見所斷惑，及無斷欲界修所斷隨眠。如是等門，皆應思擇。一切中有皆起倒心入母胎不？不爾。云何？契經中說：入胎有四。其四者何？頌曰：
因辯中有，復應伺察：何緣無色無中有耶？彼業不能引中有故。何緣彼業於此無能？起結斷已方生彼故。煩惱助業方能引果，非離煩惱業有引能，以阿羅漢雖有諸業而不能引當來有故。有說：若地具麁細業，於彼地中得有中有，然無色界有細無麁。麁細業者，謂色非色、或身等業、或十業道。此復應詰、何緣若地具麁細業方有中有？今於此中見如是意，中有是細、所趣是麁，以所趣中滿業多故。又趣壽限容有定故。有位中受細滿業果，有位中受麁滿業果，欲色界中具二業果故有中有；無色不然。有餘師說：為往生處表所趣形，故立中有；非無色界有處有形。若爾，即於自死屍內身根滅處命終受生，不往餘方，中有何用？此立中有表所趣形，前說二緣隨有一故。此救非理，表所趣形於所趣生無勝用故。若中有已起可表所趣，形無用故不起，何能表所趣？故表所趣非中有因。然上座言：若命終處即受生者，中有便無。彼言非善，非死有位方引中有，如何可說若死處生不引中有？定於先時已作增長感中有業，今誰為礙令中有果不起現前。或復中生同一業果，中有復是一期生初，中有若無生應不續，如必無有越羯剌藍生頞部曇，是彼初故。若謂生有是一期初，中有非初，不必須引。此都無義，但有虛言，彼生起結俱未斷故。汝亦應許，未斷生結，生有或無，無異因故。非須別用方有蘊起，蘊起必由因未離愛，彼即中有須起之因。如有胎中定當死者，除由因力，何用根生？若謂此應如中般者無生滿業，如是即於死處生者，無中滿業此例不齊，如生有位必依中有，非中有位亦依生有，故例不齊。由斯一切未離第四靜慮貪者，彼若已造生有滿業，必亦能造中有滿業，不說自成。或有不還，由對治力伏相續故，生結不行，此唯能造中有滿業。若闕對治、是俱墮法，彼無能礙二結現行。由是未離色界貪者，生有必依中有起故。設於死處即受生者，亦定應許死有無間中有即生，中有無間生有方起。又此中有有決定相，謂無未離欲色界貪生有不從中有後起，亦無中有與所趣生非同一業所牽引果，亦無中有能入無心可為身證俱分解脫，及起世俗不同分心。住中有中無轉根義，亦無能斷見所斷惑，及無斷欲界修所斷隨眠。如是等門，皆應思擇。一切中有皆起倒心入母胎不？不爾。云何？契經中說：入胎有四。其四者何？頌曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一於入正知， 二三兼住出，
一於入正知， 二三兼住出，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
四於一切位， 及卵恒無知。
四於一切位， 及卵恒無知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
前三種入胎， 謂輪王二佛，
前三種入胎， 謂輪王二佛，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
業智俱勝故， 如次四餘生。
業智俱勝故， 如次四餘生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
論曰：有諸有情多修福慧，故死生位念力所持，心想分明、正知無亂，於中或有正知入胎，或有正知住胎兼入，或正知出兼知入住。兼言為顯後必帶前。有諸有情福慧俱少，入住出位皆不正知，前不正知後位必爾。如是所說四種入胎，具攝一切入胎皆盡，順結頌法如是次第，然契經中次第不爾。如是四種，且說胎生，有愚不愚分位差別。諸卵生者，入胎等位皆恒無知。如何卵生，從卵而出言入胎藏？此據當來，立名無失，如世間說造釧織衣。或說卵生曾入胎等，依今說昔，故無有過。應知此中依想勝解有倒無倒，故說正不正知。謂諸有情有倒想解，於中或有業智有失，彼入胎位起倒想解，見大風雨毒熱嚴寒，或大軍眾聲威亂逼，遂見自入密草稠林葉窟茅廬、投樹牆下。於中或有業雖無失，由智有失起倒想解，入母胎位，自見己身入妙園林昇花臺殿，坐臥殊勝諸床座等。住時見己住在此中，出位見身從此處出，是於三位皆不正知。若諸有情無倒想解，彼入胎位知自入胎，住出胎時自知住出，是於三位皆能正知。四種入胎經，應隨此義釋。何緣入胎不正知者，於住出位必不正知？劣悟勝迷，理無容故。謂將入位，支體諸根具足無損、強勝明利，尚不正知，況住出時支根損缺、羸劣暗昧而能正知，理無容故。住正知者，由入胎時勝正知因一力引故。出正知者，由入住時勝正知因二力引故。又前三種入胎不同，謂轉輪王、獨覺、大覺，如其次第。初入胎者，謂轉輪王，入位正知，非住非出。二入胎者，謂獨勝覺，入住正知，非於出位。三入胎者，謂無上覺，入住出位皆能正知。此初三人以當名顯，復有差別如次應知，業、智及俱三種勝故。第一業勝，宿世曾修廣大福故。第二智勝，久習多聞勝思擇故。第三俱勝，曠劫修行勝福慧故。除前三種，餘胎卵生福智俱劣，合成第四。有說：此四皆辯菩薩，謂最後有即是第三覩史多天；前生第二，遇迦葉波佛；次前生為初；自此以前皆是第四。或復初二三無數劫，如其次第，前三入胎，自此以前皆是第四。豈不續有定是染心，何容正知入母胎藏？正知正念說根律儀，夫根律儀決應是善，無斯過失。一切正知皆善性攝，非所許故，異此應無正知誑語。或入胎位據相續說，非唯正結生有剎那。於此位中，善心多起、染污心少，故說正知，如世間說白豆聚等。或令於彼發起恭敬，於不迷亂立正知名。謂如實知，此是我父、此是我母，故名正知。云何第三後有菩薩，於戒果等皆明了知，而入胎時有如是事？非入住位有不正知，可於出時有正知理。出正知者，先因引故，無斯過失，由無始來串習如是世俗愛故
論曰：有諸有情多修福慧，故死生位念力所持，心想分明、正知無亂，於中或有正知入胎，或有正知住胎兼入，或正知出兼知入住。兼言為顯後必帶前。有諸有情福慧俱少，入住出位皆不正知，前不正知後位必爾。如是所說四種入胎，具攝一切入胎皆盡，順結頌法如是次第，然契經中次第不爾。如是四種，且說胎生，有愚不愚分位差別。諸卵生者，入胎等位皆恒無知。如何卵生，從卵而出言入胎藏？此據當來，立名無失，如世間說造釧織衣。或說卵生曾入胎等，依今說昔，故無有過。應知此中依想勝解有倒無倒，故說正不正知。謂諸有情有倒想解，於中或有業智有失，彼入胎位起倒想解，見大風雨毒熱嚴寒，或大軍眾聲威亂逼，遂見自入密草稠林葉窟茅廬、投樹牆下。於中或有業雖無失，由智有失起倒想解，入母胎位，自見己身入妙園林昇花臺殿，坐臥殊勝諸床座等。住時見己住在此中，出位見身從此處出，是於三位皆不正知。若諸有情無倒想解，彼入胎位知自入胎，住出胎時自知住出，是於三位皆能正知。四種入胎經，應隨此義釋。何緣入胎不正知者，於住出位必不正知？劣悟勝迷，理無容故。謂將入位，支體諸根具足無損、強勝明利，尚不正知，況住出時支根損缺、羸劣暗昧而能正知，理無容故。住正知者，由入胎時勝正知因一力引故。出正知者，由入住時勝正知因二力引故。又前三種入胎不同，謂轉輪王、獨覺、大覺，如其次第。初入胎者，謂轉輪王，入位正知，非住非出。二入胎者，謂獨勝覺，入住正知，非於出位。三入胎者，謂無上覺，入住出位皆能正知。此初三人以當名顯，復有差別如次應知，業、智及俱三種勝故。第一業勝，宿世曾修廣大福故。第二智勝，久習多聞勝思擇故。第三俱勝，曠劫修行勝福慧故。除前三種，餘胎卵生福智俱劣，合成第四。有說：此四皆辯菩薩，謂最後有即是第三覩史多天；前生第二，遇迦葉波佛；次前生為初；自此以前皆是第四。或復初二三無數劫，如其次第，前三入胎，自此以前皆是第四。豈不續有定是染心，何容正知入母胎藏？正知正念說根律儀，夫根律儀決應是善，無斯過失。一切正知皆善性攝，非所許故，異此應無正知誑語。或入胎位據相續說，非唯正結生有剎那。於此位中，善心多起、染污心少，故說正知，如世間說白豆聚等。或令於彼發起恭敬，於不迷亂立正知名。謂如實知，此是我父、此是我母，故名正知。云何第三後有菩薩，於戒果等皆明了知，而入胎時有如是事？非入住位有不正知，可於出時有正知理。出正知者，先因引故，無斯過失，由無始來串習如是世俗愛故
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
。世間現見，由串習力，於纔生時便有愛染。如何可說四種入胎？唯正不正知二種入胎故，非住及出可說入胎，故不應言入胎有四。以入勝故，說四無失。謂入胎時有差別故，於住出位有能正知。以無不正知入母胎藏，於住或出位能有正知，故於住出無倒想解。能自知者，由入差別，是故入胎聲，兼說住出位。故住出位雖有正知及不正知，而不成六，由入勝故。雖有三種，同異類殊而總說入。所以然者，由爾所門說處母胎事究竟故。如是異類有二入胎，於同類中復二成四。此中應說誰往入胎？何故問誰？以無我故。謂若無我，為復說誰從此世間乘中有蘊，往趣他世入住出胎？是故應有內用士夫，從此世間往入胎等。為遮彼故，頌曰：
。世間現見，由串習力，於纔生時便有愛染。如何可說四種入胎？唯正不正知二種入胎故，非住及出可說入胎，故不應言入胎有四。以入勝故，說四無失。謂入胎時有差別故，於住出位有能正知。以無不正知入母胎藏，於住或出位能有正知，故於住出無倒想解。能自知者，由入差別，是故入胎聲，兼說住出位。故住出位雖有正知及不正知，而不成六，由入勝故。雖有三種，同異類殊而總說入。所以然者，由爾所門說處母胎事究竟故。如是異類有二入胎，於同類中復二成四。此中應說誰往入胎？何故問誰？以無我故。謂若無我，為復說誰從此世間乘中有蘊，往趣他世入住出胎？是故應有內用士夫，從此世間往入胎等。為遮彼故，頌曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無我唯諸蘊， 煩惱業所為，
無我唯諸蘊， 煩惱業所為，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
由中有相續， 入胎如燈焰，
由中有相續， 入胎如燈焰，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如引次第增， 相續由惑業，
如引次第增， 相續由惑業，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
更趣於餘世， 故有輪無初，
更趣於餘世， 故有輪無初，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
論曰：無有實我能往入胎。所以者何？如色眼等自性作業不可得故。託所依緣，識等起位，所執別用，實我不成。別用既無，又無自性明了可得，如兔角等，如何執有內用士夫？世尊亦遮所執實我是作受者、能往後世，故世尊言：有業有異熟，作者不可得。謂能捨此蘊，及能續餘蘊，乃至廣說。復如何知，所執實我是作者等實不可得？為體無故、為體實有？有不得因，無得因故。我宗定許由我體無故不可得，非餘因故。諸起我執無過四種，一執有我即蘊為性、二執異蘊住在蘊中、三執異蘊住異蘊法、四執異蘊都無所住。如是四種執我，有實而不可得，皆不應理。且非有我即蘊為性，即別即總皆不成故。所以者何？各別自相所不攝故，應成假故。亦非異蘊住在蘊中，體常無常俱有過故。若無常者，念念各異便非一我。有死有生，即作者應失、不作者應得。又非離蘊有生滅法少分可得，故非無常。若謂是常，應無轉變，生老病死皆不應成，又應無容別往餘趣。又愛非愛境界合時，我不應隨苦樂轉變，亦不應為苦樂相應煩惱所惱。既非所惱，不應由斯起法非法，則未來世愛非愛身既無有因，應無生理。則不可說我體雖常由身改轉說我變異，如是我體不隨自身生老病死、諸趣苦樂、煩惱業果而轉變故，則應本來畢竟解脫。既不許爾，故我非常。離常無常，不可別執有第三聚計之為我。如虛空等諸無為法，體異蘊故不住蘊中，此亦應然，應不住蘊。亦非異蘊住異蘊法，染淨蘊法既不相依，則所計我便成不用。既不依蘊，非蘊何依？我與非蘊不相關故。亦非異蘊都無所住，如無為法，過同前故。又應本來常解脫故，謂所執我既無所住，則與色身苦樂等受、小大等想、善惡等行、色聲等識都不相關，則應本來遠離五蘊，不由功用自然解脫。是故所執實我作者，能捨此續餘無故不可得，非體實有，有不得因，得因無故而不可得。若爾，外道於何所緣而起我執？雖離諸蘊無別我性為執所緣，然唯諸蘊為境起執。如契經說：諸有執我等隨觀見，一切唯於五取蘊起。雖無如彼外道所說真實我性，而有聖教隨順世間所說假我。既無實我，依何假說？雖無實我，而於蘊中隨順世間假說為我。何緣知說我，唯託蘊非餘？以染及淨法，唯依蘊成故。謂我實無，以諸雜染但依諸蘊剎那相續，由煩惱業勢力所引，中有相續得入母胎。譬如燈焰剎那相續轉至餘方，諸蘊亦爾。且於欲界若未離貪，內外處為緣起，非理作意貪等煩惱從此而生，劣中勝思及識俱起，起已能牽當非愛果。亦為無間識等生緣，無間識等觀同異類。前俱生緣而得起時，或善或染或無記性，起已復能
論曰：無有實我能往入胎。所以者何？如色眼等自性作業不可得故。託所依緣，識等起位，所執別用，實我不成。別用既無，又無自性明了可得，如兔角等，如何執有內用士夫？世尊亦遮所執實我是作受者、能往後世，故世尊言：有業有異熟，作者不可得。謂能捨此蘊，及能續餘蘊，乃至廣說。復如何知，所執實我是作者等實不可得？為體無故、為體實有？有不得因，無得因故。我宗定許由我體無故不可得，非餘因故。諸起我執無過四種，一執有我即蘊為性、二執異蘊住在蘊中、三執異蘊住異蘊法、四執異蘊都無所住。如是四種執我，有實而不可得，皆不應理。且非有我即蘊為性，即別即總皆不成故。所以者何？各別自相所不攝故，應成假故。亦非異蘊住在蘊中，體常無常俱有過故。若無常者，念念各異便非一我。有死有生，即作者應失、不作者應得。又非離蘊有生滅法少分可得，故非無常。若謂是常，應無轉變，生老病死皆不應成，又應無容別往餘趣。又愛非愛境界合時，我不應隨苦樂轉變，亦不應為苦樂相應煩惱所惱。既非所惱，不應由斯起法非法，則未來世愛非愛身既無有因，應無生理。則不可說我體雖常由身改轉說我變異，如是我體不隨自身生老病死、諸趣苦樂、煩惱業果而轉變故，則應本來畢竟解脫。既不許爾，故我非常。離常無常，不可別執有第三聚計之為我。如虛空等諸無為法，體異蘊故不住蘊中，此亦應然，應不住蘊。亦非異蘊住異蘊法，染淨蘊法既不相依，則所計我便成不用。既不依蘊，非蘊何依？我與非蘊不相關故。亦非異蘊都無所住，如無為法，過同前故。又應本來常解脫故，謂所執我既無所住，則與色身苦樂等受、小大等想、善惡等行、色聲等識都不相關，則應本來遠離五蘊，不由功用自然解脫。是故所執實我作者，能捨此續餘無故不可得，非體實有，有不得因，得因無故而不可得。若爾，外道於何所緣而起我執？雖離諸蘊無別我性為執所緣，然唯諸蘊為境起執。如契經說：諸有執我等隨觀見，一切唯於五取蘊起。雖無如彼外道所說真實我性，而有聖教隨順世間所說假我。既無實我，依何假說？雖無實我，而於蘊中隨順世間假說為我。何緣知說我，唯託蘊非餘？以染及淨法，唯依蘊成故。謂我實無，以諸雜染但依諸蘊剎那相續，由煩惱業勢力所引，中有相續得入母胎。譬如燈焰剎那相續轉至餘方，諸蘊亦爾。且於欲界若未離貪，內外處為緣起，非理作意貪等煩惱從此而生，劣中勝思及識俱起，起已能牽當非愛果。亦為無間識等生緣，無間識等觀同異類。前俱生緣而得起時，或善或染或無記性，起已復能
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
引自當果，及為無間識等生緣。如是為緣，後後次第能牽二果，隨應當知。此蘊相續，領納先世惑業所引壽量等法，彼異熟勢至窮盡時，死識與依俱至滅位，能為中有識等生緣。中有諸蘊，由先惑業如幻相續，往所生處至母腹內，中有滅時復能為緣生生有蘊。譬如燈焰雖剎那滅，而能前後因果無間展轉相續得至餘方。故雖無我，蘊剎那滅，而能往趣後世義成。即此諸蘊，如先惑業勢力所引，次第漸增，於一期中展轉相續，復由惑業往趣餘世。現見因異其果有殊，故諸引業果量非等，壽果長短由業不同隨業增微，所引壽命與身根等展轉相依，於羯剌藍、頞部曇等後後諸位漸漸轉增。何等名為羯剌藍等？謂蘊相續轉變不同，如是漸增至根熟位。觀內外處作意等緣，和合發生貪等煩惱，造作增長種種諸業。由此惑業，復有如前中有相續轉趣餘世，應知如是有輪無初。謂惑為因能造諸業，業為因故力能引生，生復為因起於惑業，從此惑業更復有生，故知有輪旋環無始。若執有始，始應無因。始既無因，餘應自起。無異因故，現見相違，由此定無無因起法。無一常法少能為因，破自在中已廣遮遣。是故生死決定無初，猶如穀等展轉相續。然有後邊，由因盡故，如種等盡芽等不生。生死既無，究竟清淨，故染及淨唯依蘊成，執有實我便為無用。
引自當果，及為無間識等生緣。如是為緣，後後次第能牽二果，隨應當知。此蘊相續，領納先世惑業所引壽量等法，彼異熟勢至窮盡時，死識與依俱至滅位，能為中有識等生緣。中有諸蘊，由先惑業如幻相續，往所生處至母腹內，中有滅時復能為緣生生有蘊。譬如燈焰雖剎那滅，而能前後因果無間展轉相續得至餘方。故雖無我，蘊剎那滅，而能往趣後世義成。即此諸蘊，如先惑業勢力所引，次第漸增，於一期中展轉相續，復由惑業往趣餘世。現見因異其果有殊，故諸引業果量非等，壽果長短由業不同隨業增微，所引壽命與身根等展轉相依，於羯剌藍、頞部曇等後後諸位漸漸轉增。何等名為羯剌藍等？謂蘊相續轉變不同，如是漸增至根熟位。觀內外處作意等緣，和合發生貪等煩惱，造作增長種種諸業。由此惑業，復有如前中有相續轉趣餘世，應知如是有輪無初。謂惑為因能造諸業，業為因故力能引生，生復為因起於惑業，從此惑業更復有生，故知有輪旋環無始。若執有始，始應無因。始既無因，餘應自起。無異因故，現見相違，由此定無無因起法。無一常法少能為因，破自在中已廣遮遣。是故生死決定無初，猶如穀等展轉相續。然有後邊，由因盡故，如種等盡芽等不生。生死既無，究竟清淨，故染及淨唯依蘊成，執有實我便為無用。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說一切有部順正理論卷第二十四
說一切有部順正理論卷第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话