阿毘達磨順正理論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨順正理論卷第九

尊者眾賢造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

辯差別品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯差別品第二之一

如是因界已列諸根，今於此中應更思擇：世尊何故別說根名？在內界全及法一分，依增上義別說為根，彼彼事中得增上故。此增上義，界義顯成。界謂伊地或謂忍地，最勝自在是伊地義，照灼明了是忍地義。唯此熾盛光顯名根，此意總示二十二根，於諸聚中作用增上。諸法相望各各別有增上用故，應並名根，此極增上，別說義成，如師子王及村邑長、轉輪王等，於獸、村邑、四大洲等極增上故。此極增上，誰望於誰？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是因界已列諸根，今於此中應更思擇：世尊何故別說根名？在內界全及法一分，依增上義別說為根，彼彼事中得增上故。此增上義，界義顯成。界謂伊地或謂忍地，最勝自在是伊地義，照灼明了是忍地義。唯此熾盛光顯名根，此意總示二十二根，於諸聚中作用增上。諸法相望各各別有增上用故，應並名根，此極增上，別說義成，如師子王及村邑長、轉輪王等，於獸、村邑、四大洲等極增上故。此極增上，誰望於誰？頌曰：

傳說五於四， 四根於二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳說五於四， 四根於二種，

五八染淨中， 各別為增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五八染淨中， 各別為增上。

論曰：非一切根總於一事為極增上。眼等五根各於四事有增上用，一莊嚴身、二導養身、三生識等、四不共事。莊嚴身者，謂五根中隨闕一根身醜陋故。導養身者，謂因見聞避險難故，及於段食能受用故。香味觸三皆成段食，如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：非一切根總於一事為極增上。眼等五根各於四事有增上用，一莊嚴身、二導養身、三生識等、四不共事。莊嚴身者，謂五根中隨闕一根身醜陋故。導養身者，謂因見聞避險難故，及於段食能受用故。香味觸三皆成段食，如有頌言：

「譬如明眼人， 能避現險難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如明眼人， 能避現險難，

世有聰明者， 能離當苦惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世有聰明者， 能離當苦惡。

多聞能知法， 多聞能離罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞能知法， 多聞能離罪，

多聞捨無義， 多聞得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞捨無義， 多聞得涅槃。」

「身由食住， 命託食存， 食已令心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身由食住， 命託食存， 食已令心，

適悅安泰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適悅安泰。」

生識等者，謂發五識及相應法，隨所依根有明昧故。不共事者，謂取自境，見聞嗅甞覺別境故。有說：眼耳於能守護生身法身，如其次第有增上用，前二伽他即為此證。有說：眼耳俱能守護生法二身，親近善士、聽聞正法，眼耳各為一增上故。女男命意各於二事有增上用。且女男根二增上者，一有情異、二分別異。有情異者，劫初有情形類皆等，二根生已便有女男形類差別。分別異者，進止言音乳房髻等安布差別。有說：勇怯有差別故名有情異，衣服莊嚴有差別故名分別異。有說：此於染淨二品有增上力，故言於二受不律儀起無間業、斷善根故，名於染品有增上力；能受律儀、入道得果及離欲故，名於淨品有增上力。扇搋等身無如是事。命根於二有增上者，謂由此故施設諸根及根差別，由此有彼有、此無彼無故。或於眾同分能續及能持，於無色界要有命根，方有所生處決定故。彼起自地善染污心或起餘心，非命終故。意根於二有增上者，謂能續後有及自在隨行。能續後有者，如世尊告阿難陀言：識若不入母胎中者，精血得成羯剌藍不？不也。世尊！乃至廣說。自在隨行者，如契經言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生識等者，謂發五識及相應法，隨所依根有明昧故。不共事者，謂取自境，見聞嗅甞覺別境故。有說：眼耳於能守護生身法身，如其次第有增上用，前二伽他即為此證。有說：眼耳俱能守護生法二身，親近善士、聽聞正法，眼耳各為一增上故。女男命意各於二事有增上用。且女男根二增上者，一有情異、二分別異。有情異者，劫初有情形類皆等，二根生已便有女男形類差別。分別異者，進止言音乳房髻等安布差別。有說：勇怯有差別故名有情異，衣服莊嚴有差別故名分別異。有說：此於染淨二品有增上力，故言於二受不律儀起無間業、斷善根故，名於染品有增上力；能受律儀、入道得果及離欲故，名於淨品有增上力。扇搋等身無如是事。命根於二有增上者，謂由此故施設諸根及根差別，由此有彼有、此無彼無故。或於眾同分能續及能持，於無色界要有命根，方有所生處決定故。彼起自地善染污心或起餘心，非命終故。意根於二有增上者，謂能續後有及自在隨行。能續後有者，如世尊告阿難陀言：識若不入母胎中者，精血得成羯剌藍不？不也。世尊！乃至廣說。自在隨行者，如契經言：

「心能導世間， 心能遍攝受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心能導世間， 心能遍攝受，

如是心一法， 皆自在隨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是心一法， 皆自在隨行。」

有說：意根於染淨品有增上力故言於二，如契經言：心雜染故有情雜染，心清淨故有情清淨。樂等五受、信等八根，於染淨中有增上力，謂樂等五於染增上，貪等隨眠所依事故。有說：此於染、淨二品俱有增上，說為耽嗜、出離依故。『樂故心定』、『苦為信依』等，契經中說故。信等八根於淨增上，如契經說：我聖弟子，具信牆塹、具勤勢力、具念防衛，心定解脫，慧為刀劍，乃至廣說。此中即攝後三根故。彼於淨品定有增上。初傳說言：顯樂後說。謂或有說：能導養身，非眼等用，是識增上，要由諸識了違順境，方能避險難及受段食故。即彼復謂能見色等不共功能亦非異識，故不共事於眼等根，不可立為別增上用，故非由此眼等成根。若爾，云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說：意根於染淨品有增上力故言於二，如契經言：心雜染故有情雜染，心清淨故有情清淨。樂等五受、信等八根，於染淨中有增上力，謂樂等五於染增上，貪等隨眠所依事故。有說：此於染、淨二品俱有增上，說為耽嗜、出離依故。『樂故心定』、『苦為信依』等，契經中說故。信等八根於淨增上，如契經說：我聖弟子，具信牆塹、具勤勢力、具念防衛，心定解脫，慧為刀劍，乃至廣說。此中即攝後三根故。彼於淨品定有增上。初傳說言：顯樂後說。謂或有說：能導養身，非眼等用，是識增上，要由諸識了違順境，方能避險難及受段食故。即彼復謂能見色等不共功能亦非異識，故不共事於眼等根，不可立為別增上用，故非由此眼等成根。若爾，云何？頌曰：

了自境增上， 總立於六根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了自境增上， 總立於六根，

從身立二根， 女男性增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從身立二根， 女男性增上，

於同住雜染， 清淨增上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於同住雜染， 清淨增上故。

應知命五受， 信等立為根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知命五受， 信等立為根，

未當知已知， 具知根亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未當知已知， 具知根亦爾，

於得後後道， 涅槃等增上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於得後後道， 涅槃等增上。

論曰：了自境者謂六識身，眼等五根於能了別各別境識有增上用，第六意根於能了別一切境識有增上用，故眼等六各立為根。然無境界亦成根失，以眼等根與能了別一切境識為通因故、識但隨根有明昧故。此說非理，彼同分根應非根故。豈不斯過汝亦有耶？我無此失，說於嚴身有增上故。又非一切與能了別一切色識為通因性，以諸眼根剎那滅故、了諸色識不俱生故。若言眼類無差別者，色亦應同，類無異故。若謂青黃種類別者，眼亦應爾，有異熟生及所長養類不同故。識但隨根有明昧者，此亦非因，識體生已方可得有隨根明昧，未生令生增上力等隨闕一種則不生故。或識隨根有明昧故。導養身義應許在根，眼用若增，隨發勝識能避險難、導養於身；眼用若微，隨發劣識不了險難令身顛墜，故導養身在根非識。又於此中有何少異？前門已顯眼等諸根發眼等識及相應法，今此門中略彼一分，非己所見，何足生欣？既無別義，不應重說。又汝所言見色等用非異識者，此亦不然，識能見等前已遮故。謂依眼識非能見體，與耳等識類無別故。如是等難，廣說如前。又說從身立二根者，女男性中有增上故。謂女性中女根增上，於男性中男根增上。女男性者，謂女及男二身形類、音聲作業、志樂各異。女男根體不離身根，身一分中立此名故。此處少異餘處身根，謂是欲界身根一分唯能為依，發貪俱起不善身識，故從身根別立為二。劫初等位雖有身根，而無女男身形等異，故應從彼別立二根。此亦未越前門中義，前說二根於有情異及分別異，有增上故。又說命根五受信等，於同分住及染淨中，如其次第有增上用立為根者，此與前門亦無別故，不應重述。又說無漏三根亦爾，於得後後道涅槃等有增上用。謂第一根於得第二有增上用，此第二根於得第三有增上用，此第三根於得涅槃有增上用，非離此根能證彼故。亦不異前，無勞重說，即是於淨有增上故。又經主釋亦爾言者，類顯一一各能為根，亦不應理，不應疑故。由得後後道涅槃等增上言故，別義已成，不應於中復生疑故。若言性類無差別故應生疑者，理亦不然，見、修、無學三地各異，互無相攝，不可生疑。設有生疑，得後後等已簡別故，何煩類顯？雖同九根性無差別，而增上力有差別故，何容疑彼。應是一根非女男根，見此疑故。今釋彼言更有別義，謂顯離九無別三根，如從身根別立男女，離身根體無別二根。三根亦爾，雖從九根別義建立，而非離九別有三根，此釋應理。經主又釋等言為顯復有異門。云何異門？謂見所斷及修所斷煩惱滅中，如其次第，未知當知及已知根有增上用。此亦不然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：了自境者謂六識身，眼等五根於能了別各別境識有增上用，第六意根於能了別一切境識有增上用，故眼等六各立為根。然無境界亦成根失，以眼等根與能了別一切境識為通因故、識但隨根有明昧故。此說非理，彼同分根應非根故。豈不斯過汝亦有耶？我無此失，說於嚴身有增上故。又非一切與能了別一切色識為通因性，以諸眼根剎那滅故、了諸色識不俱生故。若言眼類無差別者，色亦應同，類無異故。若謂青黃種類別者，眼亦應爾，有異熟生及所長養類不同故。識但隨根有明昧者，此亦非因，識體生已方可得有隨根明昧，未生令生增上力等隨闕一種則不生故。或識隨根有明昧故。導養身義應許在根，眼用若增，隨發勝識能避險難、導養於身；眼用若微，隨發劣識不了險難令身顛墜，故導養身在根非識。又於此中有何少異？前門已顯眼等諸根發眼等識及相應法，今此門中略彼一分，非己所見，何足生欣？既無別義，不應重說。又汝所言見色等用非異識者，此亦不然，識能見等前已遮故。謂依眼識非能見體，與耳等識類無別故。如是等難，廣說如前。又說從身立二根者，女男性中有增上故。謂女性中女根增上，於男性中男根增上。女男性者，謂女及男二身形類、音聲作業、志樂各異。女男根體不離身根，身一分中立此名故。此處少異餘處身根，謂是欲界身根一分唯能為依，發貪俱起不善身識，故從身根別立為二。劫初等位雖有身根，而無女男身形等異，故應從彼別立二根。此亦未越前門中義，前說二根於有情異及分別異，有增上故。又說命根五受信等，於同分住及染淨中，如其次第有增上用立為根者，此與前門亦無別故，不應重述。又說無漏三根亦爾，於得後後道涅槃等有增上用。謂第一根於得第二有增上用，此第二根於得第三有增上用，此第三根於得涅槃有增上用，非離此根能證彼故。亦不異前，無勞重說，即是於淨有增上故。又經主釋亦爾言者，類顯一一各能為根，亦不應理，不應疑故。由得後後道涅槃等增上言故，別義已成，不應於中復生疑故。若言性類無差別故應生疑者，理亦不然，見、修、無學三地各異，互無相攝，不可生疑。設有生疑，得後後等已簡別故，何煩類顯？雖同九根性無差別，而增上力有差別故，何容疑彼。應是一根非女男根，見此疑故。今釋彼言更有別義，謂顯離九無別三根，如從身根別立男女，離身根體無別二根。三根亦爾，雖從九根別義建立，而非離九別有三根，此釋應理。經主又釋等言為顯復有異門。云何異門？謂見所斷及修所斷煩惱滅中，如其次第，未知當知及已知根有增上用。此亦不然，

唯無間道名增上者，見修道中加行解脫勝進道攝，應不名根。若通四道皆增上者，順決擇分道類智等，於見所斷煩惱滅中有增上故，應初根攝。已知根性應攝第三，過失眾多非為善釋，今以別義釋彼等言，謂無漏慧於諸諦理，先未現觀今得現觀有增上力，立第一根；若無漏慧已得現觀，於餘煩惱漸永斷中加行希望猶未滿足有增上力，立第二根；若無漏慧已離煩惱，於諸無漏現法樂住有增上力，立第三根。慧為上首，具三現觀，故且說慧，餘八助成。理實所立根亦通具二者，豈不此中忍於諦理已得現觀，七智於中重現觀故，非初根攝；又隔忍故，非第二攝，此解脫道應不名根。已知根中亦有諦理，先未現觀今現觀故，則所立根應成雜亂。此皆無失，見智現觀有差別故，如世間慧於諸聖諦已得現觀，仍說無漏先未現觀今得現觀。又如苦集體雖一物，而行相別現觀有別，若於諦理未審決者唯見現觀，若已審決方得名為智見現觀，故彼七智亦得名為先未現觀今得現觀。然道類智無同此失，雖一剎那同於七智，而後相續皆有異故，如後多念名已知根，非見道位。七智剎那有於諦理重現觀者，故此與彼不應同例。然盡智等，如初剎那，相續亦爾，皆能任持，金剛喻定所害煩惱、諸離繫得令相續故。經主不應同此無失。又道類智，於所觀境雖一剎那未得現觀，而於無量剎那道境已得現觀，故少從多，於一切境皆名現觀，成已知根。非度大海或妙高山，餘芥子量未能度故，可名於彼未得度者，此亦應然。西方諸師說道類智亦是未知當知根攝。若對彼釋，此過全無。故我所言無前二失。若增上故立為根者，於愛見品諸煩惱中，受想二法有增上用，想應如受亦立為根。又諸煩惱，於能損壞善品等中有增上用，應成根體。又最勝故建立諸根，一切法中涅槃最勝，何緣不立涅槃為根？又迦比羅，語具、手足及大便處亦立為根，於語執行及能棄捨有增上故。如是等事不應立根，由所許根有如是相。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯無間道名增上者，見修道中加行解脫勝進道攝，應不名根。若通四道皆增上者，順決擇分道類智等，於見所斷煩惱滅中有增上故，應初根攝。已知根性應攝第三，過失眾多非為善釋，今以別義釋彼等言，謂無漏慧於諸諦理，先未現觀今得現觀有增上力，立第一根；若無漏慧已得現觀，於餘煩惱漸永斷中加行希望猶未滿足有增上力，立第二根；若無漏慧已離煩惱，於諸無漏現法樂住有增上力，立第三根。慧為上首，具三現觀，故且說慧，餘八助成。理實所立根亦通具二者，豈不此中忍於諦理已得現觀，七智於中重現觀故，非初根攝；又隔忍故，非第二攝，此解脫道應不名根。已知根中亦有諦理，先未現觀今現觀故，則所立根應成雜亂。此皆無失，見智現觀有差別故，如世間慧於諸聖諦已得現觀，仍說無漏先未現觀今得現觀。又如苦集體雖一物，而行相別現觀有別，若於諦理未審決者唯見現觀，若已審決方得名為智見現觀，故彼七智亦得名為先未現觀今得現觀。然道類智無同此失，雖一剎那同於七智，而後相續皆有異故，如後多念名已知根，非見道位。七智剎那有於諦理重現觀者，故此與彼不應同例。然盡智等，如初剎那，相續亦爾，皆能任持，金剛喻定所害煩惱、諸離繫得令相續故。經主不應同此無失。又道類智，於所觀境雖一剎那未得現觀，而於無量剎那道境已得現觀，故少從多，於一切境皆名現觀，成已知根。非度大海或妙高山，餘芥子量未能度故，可名於彼未得度者，此亦應然。西方諸師說道類智亦是未知當知根攝。若對彼釋，此過全無。故我所言無前二失。若增上故立為根者，於愛見品諸煩惱中，受想二法有增上用，想應如受亦立為根。又諸煩惱，於能損壞善品等中有增上用，應成根體。又最勝故建立諸根，一切法中涅槃最勝，何緣不立涅槃為根？又迦比羅，語具、手足及大便處亦立為根，於語執行及能棄捨有增上故。如是等事不應立根，由所許根有如是相。頌曰：

心所依此別， 此住此雜染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心所依此別， 此住此雜染，

此資糧此淨， 由此量立根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此資糧此淨， 由此量立根。

論曰：心所依者眼等六根，此內六處是有情本。此相差別，由女男根，復由命根此一期住。此成雜染，由五受根。此淨資糧，由信等五。此成清淨，由後三根。由此立根，事皆究竟，不應更立想等為根。諸煩惱中愛過最重，故唯立受與彼為根。愛過重者，以契經說愛與六處為生因故。如契經說：由愛為因，六處生起。又想非見煩惱生因，餘因發生顛倒見已，妄分別想持令相續，離正對治不可斷壞。故說此想與彼為因。受為愛因俱通二種，受為過重，煩惱因故；通二因故，獨立為根。有餘師言：想為餘法所映奪故不立為根，謂諸善想，正慧映奪；諸染污想，顛倒映奪。非增上故，不立為根。又諸煩惱亦非增上，受於其中成增上故。唯受於彼可立為根，或損善品、壞樂果事。下劣鄙穢，如何立根？根是世間增上法故。又於諸法，涅槃雖勝，滅諸根故不立為根，如破諸瓶破非瓶體。又語具等亦不名根，不定雜亂，大過失故。不定失者，何等語具立為語根？能發言音名為語具，此即是舌。若爾，則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根，能發語故。謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音，非但依舌，無異因故；又尋伺等於發言音是勝因故；又諸手腋、管絃息等皆能為因，發言音故，不應唯立舌為語根。若謂了色亦由言故，不應獨立眼為根者，理必不然。諸生盲人雖聞說色，不了青等差別相故。手於執取不應名根，口等亦能執取物故。足於行動不應名根，蛇魚等類不由於足有行動故。出大便處於能棄捨不應名根，口等亦能有棄捨故。雜亂失者，彼所立根應成雜亂，口能執取及棄捨故、手足俱有執行用故，有如是等雜亂過失。太過失者，彼所立根應無限量。若舌根異、語根異者，應許鼻根與息根異，如舌能語、鼻通息故。若此於彼少有作用即立為根，是則咽喉齒脣肚等，於諸吞嚼攝持等事有增上故，應立為根。或一切因，於生自果皆增上故，應並立根。故迦比羅如童子戲，不應許彼語具等根，非定無雜極增上故。復有餘師別說根相。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：心所依者眼等六根，此內六處是有情本。此相差別，由女男根，復由命根此一期住。此成雜染，由五受根。此淨資糧，由信等五。此成清淨，由後三根。由此立根，事皆究竟，不應更立想等為根。諸煩惱中愛過最重，故唯立受與彼為根。愛過重者，以契經說愛與六處為生因故。如契經說：由愛為因，六處生起。又想非見煩惱生因，餘因發生顛倒見已，妄分別想持令相續，離正對治不可斷壞。故說此想與彼為因。受為愛因俱通二種，受為過重，煩惱因故；通二因故，獨立為根。有餘師言：想為餘法所映奪故不立為根，謂諸善想，正慧映奪；諸染污想，顛倒映奪。非增上故，不立為根。又諸煩惱亦非增上，受於其中成增上故。唯受於彼可立為根，或損善品、壞樂果事。下劣鄙穢，如何立根？根是世間增上法故。又於諸法，涅槃雖勝，滅諸根故不立為根，如破諸瓶破非瓶體。又語具等亦不名根，不定雜亂，大過失故。不定失者，何等語具立為語根？能發言音名為語具，此即是舌。若爾，則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根，能發語故。謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音，非但依舌，無異因故；又尋伺等於發言音是勝因故；又諸手腋、管絃息等皆能為因，發言音故，不應唯立舌為語根。若謂了色亦由言故，不應獨立眼為根者，理必不然。諸生盲人雖聞說色，不了青等差別相故。手於執取不應名根，口等亦能執取物故。足於行動不應名根，蛇魚等類不由於足有行動故。出大便處於能棄捨不應名根，口等亦能有棄捨故。雜亂失者，彼所立根應成雜亂，口能執取及棄捨故、手足俱有執行用故，有如是等雜亂過失。太過失者，彼所立根應無限量。若舌根異、語根異者，應許鼻根與息根異，如舌能語、鼻通息故。若此於彼少有作用即立為根，是則咽喉齒脣肚等，於諸吞嚼攝持等事有增上故，應立為根。或一切因，於生自果皆增上故，應並立根。故迦比羅如童子戲，不應許彼語具等根，非定無雜極增上故。復有餘師別說根相。頌曰：

或流轉所依， 及生住受用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或流轉所依， 及生住受用，

建立前十四， 還滅後亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立前十四， 還滅後亦然。

論曰：或言顯此是餘師執，彼約生死流轉還滅最勝所依，生住受用有增上故，建立諸根。生死相續是流轉義，流轉所依謂六內處，眼等定是彼自性故。生由男女二根為緣，彼得生故。住由命根，是彼相續不斷因故。受用由受，五受為緣損益轉故。於流轉中約此四種勝作用故立十四根，還滅位中亦約此四勝作用故立餘八根。生死止息是還滅義，即是六處畢竟斷滅，此得所依謂信等五，以是一切善根生長最勝因故。初無漏根能生此得，正定聚中此初生故。次無漏根令此得住，由彼長時相續起故。後無漏根令得受用現法樂住，彼所顯故。非業煩惱與內六處為生因故亦立為根，一一各別無功能故。若爾，眼等應亦非根，意喜樂捨應非無漏，信等五根應非有漏。就偏增說可有此義，不應於中起決定執，諸業煩惱無定不共增上用故，不立為根。已說根義及建立因，當說諸根一一自體。此中眼等乃至男根，前此品中已辯其相。謂彼識依五種淨色，名眼等根。女男二根，從身一分差別而立。命根體是不相應故，不相應中當廣分別。信等體是心所法故，心所法中當廣分別。樂等五受、三無漏根更無辯處，故今應釋。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：或言顯此是餘師執，彼約生死流轉還滅最勝所依，生住受用有增上故，建立諸根。生死相續是流轉義，流轉所依謂六內處，眼等定是彼自性故。生由男女二根為緣，彼得生故。住由命根，是彼相續不斷因故。受用由受，五受為緣損益轉故。於流轉中約此四種勝作用故立十四根，還滅位中亦約此四勝作用故立餘八根。生死止息是還滅義，即是六處畢竟斷滅，此得所依謂信等五，以是一切善根生長最勝因故。初無漏根能生此得，正定聚中此初生故。次無漏根令此得住，由彼長時相續起故。後無漏根令得受用現法樂住，彼所顯故。非業煩惱與內六處為生因故亦立為根，一一各別無功能故。若爾，眼等應亦非根，意喜樂捨應非無漏，信等五根應非有漏。就偏增說可有此義，不應於中起決定執，諸業煩惱無定不共增上用故，不立為根。已說根義及建立因，當說諸根一一自體。此中眼等乃至男根，前此品中已辯其相。謂彼識依五種淨色，名眼等根。女男二根，從身一分差別而立。命根體是不相應故，不相應中當廣分別。信等體是心所法故，心所法中當廣分別。樂等五受、三無漏根更無辯處，故今應釋。頌曰：

身不悅名苦， 即此悅名樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不悅名苦， 即此悅名樂，

及三定心悅， 餘處此名喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及三定心悅， 餘處此名喜，

心不悅名憂， 中捨二無別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不悅名憂， 中捨二無別，

見修無學道， 依九立三根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見修無學道， 依九立三根。

論曰：身謂身受，依身起故，即五識相應受。言不悅者，是損惱義，於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根。所言悅者，是攝益義，即五識俱領觸受內能攝益者名為樂根。初靜慮中三識俱樂，亦此所攝，種類同故。第三靜慮意識俱受能攝益者，亦名樂根。彼地更無餘識身故，即意俱悅立為樂根。意識俱生悅受有二，在第三定說名為樂，由此地中離喜貪故。除第三定，下三地中說名喜根，有喜貪故。此二心悅攝益義同，行相何殊分為喜樂？由行相轉有差別故。若有心悅安靜行轉，名為樂根；若有心悅麁動行轉，名為喜根。或復樂根攝益殊勝，喜根攝益則不如是。由此第三靜慮地樂，諸聖說為所耽著處。與意識俱能損惱受，是心不悅，名曰憂根。已約身心悅不悅受行相差別立四受根。所言中捨二無別者，中是非悅非不悅義，即不苦樂說名捨根。身心受中此定何受？應言此受通在身心。苦樂何緣各分為二，不苦不樂唯立一根？此在身心無差別故。謂心苦樂多分躁動，苦樂在身則為安住。不苦不樂在身在心行相無差，唯安住故。又心苦樂多分別生，在身不然，隨境力故。阿羅漢等亦如是生，捨在身心俱無分別，處中行相任運而起。又苦樂受，在身在心，於怨於親行相轉異；不苦不樂，在身在心，於中庸境行相無異。是故苦樂各分為二，不苦不樂唯立一根。已釋樂等諸受根體，三無漏根今次應釋。不可一一別說其體，應就三道依九總立。意樂喜捨、信等五根，此九三道中即是三無漏。謂在見道，意等九法即是未知當知根體，未知當知行相轉故。若在修道，意等九法即是第二已知根體，為欲斷除餘隨眠故，於已知境數復了知。在無學道，意等九法即是第三具知根體，知己已知故名為知，習知成性故、或能護知故，名為具知。九根相應合成此事，故意等八亦得此名。如是根名雖二十二，而諸根體但有十七，女男二根，身根攝故；三無漏根，九根攝故。如是已釋根體不同，當辯諸門義類差別。此二十二根中，幾有漏、幾無漏？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：身謂身受，依身起故，即五識相應受。言不悅者，是損惱義，於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根。所言悅者，是攝益義，即五識俱領觸受內能攝益者名為樂根。初靜慮中三識俱樂，亦此所攝，種類同故。第三靜慮意識俱受能攝益者，亦名樂根。彼地更無餘識身故，即意俱悅立為樂根。意識俱生悅受有二，在第三定說名為樂，由此地中離喜貪故。除第三定，下三地中說名喜根，有喜貪故。此二心悅攝益義同，行相何殊分為喜樂？由行相轉有差別故。若有心悅安靜行轉，名為樂根；若有心悅麁動行轉，名為喜根。或復樂根攝益殊勝，喜根攝益則不如是。由此第三靜慮地樂，諸聖說為所耽著處。與意識俱能損惱受，是心不悅，名曰憂根。已約身心悅不悅受行相差別立四受根。所言中捨二無別者，中是非悅非不悅義，即不苦樂說名捨根。身心受中此定何受？應言此受通在身心。苦樂何緣各分為二，不苦不樂唯立一根？此在身心無差別故。謂心苦樂多分躁動，苦樂在身則為安住。不苦不樂在身在心行相無差，唯安住故。又心苦樂多分別生，在身不然，隨境力故。阿羅漢等亦如是生，捨在身心俱無分別，處中行相任運而起。又苦樂受，在身在心，於怨於親行相轉異；不苦不樂，在身在心，於中庸境行相無異。是故苦樂各分為二，不苦不樂唯立一根。已釋樂等諸受根體，三無漏根今次應釋。不可一一別說其體，應就三道依九總立。意樂喜捨、信等五根，此九三道中即是三無漏。謂在見道，意等九法即是未知當知根體，未知當知行相轉故。若在修道，意等九法即是第二已知根體，為欲斷除餘隨眠故，於已知境數復了知。在無學道，意等九法即是第三具知根體，知己已知故名為知，習知成性故、或能護知故，名為具知。九根相應合成此事，故意等八亦得此名。如是根名雖二十二，而諸根體但有十七，女男二根，身根攝故；三無漏根，九根攝故。如是已釋根體不同，當辯諸門義類差別。此二十二根中，幾有漏、幾無漏？頌曰：

唯無漏後三， 有色命憂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯無漏後三， 有色命憂苦，

當知唯有漏， 通二餘九根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知唯有漏， 通二餘九根。

論曰：次前所說最後三根，體唯無漏，是無垢義。垢之與漏，名異體同。七有色根、命及憂苦，一向有漏。七有色者，眼耳鼻舌身、女男根，色蘊攝故。九通二者，即前所說三無漏攝意等九根名為無漏，餘意等九是名有漏。有餘師說：信等五根亦唯無漏，契經唯說聖所有故。又世尊說：若全無此信等五根，我說彼住外異生品。此非誠證，依無漏根說此言故。云何知然？先依無漏信等五根建立諸聖位差別已，說此言故。全無此者，此即此前所說無漏信等根義。若不爾者，唯應說言無信等根，不應言此。或諸異生略有二種：一內、二外，內謂不斷善根，外謂善根已斷。依外異生作如是說，若全無此信等五根，我說彼住外異生品。為有契經證信等五通有漏不？亦有。云何？謂世尊說：我若於此信等五根，未如實知是集沒味過患出離，未能超此天人世間及魔梵等，乃至未能證得阿耨多羅三藐三菩提，乃至廣說。非無漏法應作如是次第觀察。又說佛未轉法輪時，先以佛眼遍觀世界，有諸有情處在世間，或生或長，有上中下諸根差別。未轉法輪世間已有無漏根者，如來出世則為唐捐；若汝於此所引二經異分別者，我當復以殊勝分別如理遮遣，故信等根定通有漏。如是已說有漏無漏。二十二根中，幾是異熟、幾非異熟？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：次前所說最後三根，體唯無漏，是無垢義。垢之與漏，名異體同。七有色根、命及憂苦，一向有漏。七有色者，眼耳鼻舌身、女男根，色蘊攝故。九通二者，即前所說三無漏攝意等九根名為無漏，餘意等九是名有漏。有餘師說：信等五根亦唯無漏，契經唯說聖所有故。又世尊說：若全無此信等五根，我說彼住外異生品。此非誠證，依無漏根說此言故。云何知然？先依無漏信等五根建立諸聖位差別已，說此言故。全無此者，此即此前所說無漏信等根義。若不爾者，唯應說言無信等根，不應言此。或諸異生略有二種：一內、二外，內謂不斷善根，外謂善根已斷。依外異生作如是說，若全無此信等五根，我說彼住外異生品。為有契經證信等五通有漏不？亦有。云何？謂世尊說：我若於此信等五根，未如實知是集沒味過患出離，未能超此天人世間及魔梵等，乃至未能證得阿耨多羅三藐三菩提，乃至廣說。非無漏法應作如是次第觀察。又說佛未轉法輪時，先以佛眼遍觀世界，有諸有情處在世間，或生或長，有上中下諸根差別。未轉法輪世間已有無漏根者，如來出世則為唐捐；若汝於此所引二經異分別者，我當復以殊勝分別如理遮遣，故信等根定通有漏。如是已說有漏無漏。二十二根中，幾是異熟、幾非異熟？頌曰：

命唯是異熟， 憂及後八非， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命唯是異熟， 憂及後八非，

色意餘四受， 一一皆通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色意餘四受， 一一皆通二。

論曰：且無分別此諸根中，唯一命根定是異熟。如何此命可無分別？定果命根非異熟故。如是命根亦是異熟，得邊際定應果苾芻，於僧眾中或別人所施思果故。諸我能感富異熟業，願皆轉招壽異熟果，本論說故。有餘說：彼由邊際定力引取前生順不定受業所感壽命，令現受用。復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果，而經主言由勝定力引取未曾諸根大種住時勢分，如此命根非是異熟，餘是異熟。此言非理。所以者何？且彼唯說諸根大種住時勢分名為命根，如後當破。設許如是，隨執彼為長養等性，皆不應理。且不應執是長養性，彼能防守異熟果故。所防異熟已轉盡故，不應異熟相續斷已獨有長養，太過失故。亦不應執是等流性，眼等無別等流性故，無記非善等流果故，又界應成雜亂過故。亦不應執是異熟性，定非欲界異熟因故，又彼自許如是事故。然其所說迷謬難詳，任更指陳彼名何法，而言此命非異熟耶？尊者法勝說此命根亦非異熟，故彼論說：有十三根皆通二種。此違本論一根非業是業異熟，九根非業非業異熟，十二不定。憂根及後信等八根皆非異熟，是有記故。經說有業順憂受者，依受相應言順無過，如言有觸順樂受等。何緣定謂憂非異熟、此是異熟？不應理故。云何不應？離欲貪者不隨轉故，異熟不然。設許隨轉，應如苦根，阿羅漢等亦可知有，而實非有，經所遮故。如契經說：設見大師般涅槃位亦無愁等。又無用故，善亦不行，非能攝益，如喜根故。何相知彼有無記喜？彼時雖無外相而有內分別生，或彼善喜容有現行，非善憂根彼可現起。應隨善相准知無記，非無記喜違離欲道。又阿笈摩證彼有喜，如契經說：彼猶受喜異熟。不言彼有黑品憂根，故知憂根越異熟法。餘根通二，義准已成。謂七色意根、除憂餘四受，十二一一皆通二類。七有色根，若所長養則非異熟，餘皆異熟。意及四受，若善染污、若威儀路及工巧處并能變化，隨其所應亦非異熟，餘皆異熟。如是已說是異熟等。二十二根中，幾有異熟、幾無異熟？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且無分別此諸根中，唯一命根定是異熟。如何此命可無分別？定果命根非異熟故。如是命根亦是異熟，得邊際定應果苾芻，於僧眾中或別人所施思果故。諸我能感富異熟業，願皆轉招壽異熟果，本論說故。有餘說：彼由邊際定力引取前生順不定受業所感壽命，令現受用。復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果，而經主言由勝定力引取未曾諸根大種住時勢分，如此命根非是異熟，餘是異熟。此言非理。所以者何？且彼唯說諸根大種住時勢分名為命根，如後當破。設許如是，隨執彼為長養等性，皆不應理。且不應執是長養性，彼能防守異熟果故。所防異熟已轉盡故，不應異熟相續斷已獨有長養，太過失故。亦不應執是等流性，眼等無別等流性故，無記非善等流果故，又界應成雜亂過故。亦不應執是異熟性，定非欲界異熟因故，又彼自許如是事故。然其所說迷謬難詳，任更指陳彼名何法，而言此命非異熟耶？尊者法勝說此命根亦非異熟，故彼論說：有十三根皆通二種。此違本論一根非業是業異熟，九根非業非業異熟，十二不定。憂根及後信等八根皆非異熟，是有記故。經說有業順憂受者，依受相應言順無過，如言有觸順樂受等。何緣定謂憂非異熟、此是異熟？不應理故。云何不應？離欲貪者不隨轉故，異熟不然。設許隨轉，應如苦根，阿羅漢等亦可知有，而實非有，經所遮故。如契經說：設見大師般涅槃位亦無愁等。又無用故，善亦不行，非能攝益，如喜根故。何相知彼有無記喜？彼時雖無外相而有內分別生，或彼善喜容有現行，非善憂根彼可現起。應隨善相准知無記，非無記喜違離欲道。又阿笈摩證彼有喜，如契經說：彼猶受喜異熟。不言彼有黑品憂根，故知憂根越異熟法。餘根通二，義准已成。謂七色意根、除憂餘四受，十二一一皆通二類。七有色根，若所長養則非異熟，餘皆異熟。意及四受，若善染污、若威儀路及工巧處并能變化，隨其所應亦非異熟，餘皆異熟。如是已說是異熟等。二十二根中，幾有異熟、幾無異熟？頌曰：

憂定有異熟， 前八後三無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂定有異熟， 前八後三無，

意餘受信等， 一一皆通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意餘受信等， 一一皆通二。

論曰：如前所諍憂根，當知定有異熟。定言意顯唯有非無，遮非異熟因，無記無漏故。非為顯示唯此憂根是有異熟，勿有餘根一切皆是無異熟過，故但顯憂唯有異熟。越次說者，顯無記無漏若總若別皆無異熟因，非如此中有記有漏要總方是有異熟因，故越次說深為有用。眼等前八及最後三，此十一根定無異熟，八無記故、三無漏故。餘皆通二，義准已成，謂意根餘四受，信等言等取精進等四根，此十一一皆通二類。意樂喜捨，若不善善有漏有異熟，若無記無漏無異熟。苦根若善不善有異熟，若無記無異熟。信等五根若有漏有異熟，若無漏無異熟。如是已說有異熟等。二十二根中，幾善、幾不善、幾無記？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如前所諍憂根，當知定有異熟。定言意顯唯有非無，遮非異熟因，無記無漏故。非為顯示唯此憂根是有異熟，勿有餘根一切皆是無異熟過，故但顯憂唯有異熟。越次說者，顯無記無漏若總若別皆無異熟因，非如此中有記有漏要總方是有異熟因，故越次說深為有用。眼等前八及最後三，此十一根定無異熟，八無記故、三無漏故。餘皆通二，義准已成，謂意根餘四受，信等言等取精進等四根，此十一一皆通二類。意樂喜捨，若不善善有漏有異熟，若無記無漏無異熟。苦根若善不善有異熟，若無記無異熟。信等五根若有漏有異熟，若無漏無異熟。如是已說有異熟等。二十二根中，幾善、幾不善、幾無記？頌曰：

唯善後八根， 憂通善不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯善後八根， 憂通善不善，

意餘受三種， 前八唯無記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意餘受三種， 前八唯無記。

論曰：信等五根及三無漏一向是善，次雖居後，乘前便故而說在初。憂根唯通善不善性，意及四受皆通三性，眼等八根唯是無記。如是已說善不善等。二十二根中，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：信等五根及三無漏一向是善，次雖居後，乘前便故而說在初。憂根唯通善不善性，意及四受皆通三性，眼等八根唯是無記。如是已說善不善等。二十二根中，幾欲界繫、幾色界繫、幾無色界繫？頌曰：

欲色無色界， 如次除後三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲色無色界， 如次除後三，

兼女男憂苦， 并餘色喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兼女男憂苦， 并餘色喜樂。

論曰：欲界除後三無漏根，由彼三根唯不繫故，准知欲界繫有餘十九根。色界如前除三無漏，兼除男女憂苦四根，准知十五根亦通色界繫。除女男者，色界已離婬欲法故，除此無因須受用故。有說：由此身醜陋故。此說不然，陰藏隱密非醜陋故，前說為善。然佛置彼在男品中，如契經說，無處無容女身為梵，有處有容男為梵者，離欲威猛似男用故。如有稱讚大梵王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲界除後三無漏根，由彼三根唯不繫故，准知欲界繫有餘十九根。色界如前除三無漏，兼除男女憂苦四根，准知十五根亦通色界繫。除女男者，色界已離婬欲法故，除此無因須受用故。有說：由此身醜陋故。此說不然，陰藏隱密非醜陋故，前說為善。然佛置彼在男品中，如契經說，無處無容女身為梵，有處有容男為梵者，離欲威猛似男用故。如有稱讚大梵王言：

「大梵如丈夫， 所得皆已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵如丈夫， 所得皆已得，

離欲道威猛， 故說為丈夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲道威猛， 故說為丈夫。」

除苦根者，色界中無損害事故，苦是損害業異熟故。有說：彼身極淨妙故。除憂根者，彼處無有違逆相故，又奢摩他潤相續故。有說：色界具離欲智，憂是無智等流果故。無色如前除三無漏、女男、憂苦，并除五色及喜樂根，准知餘八根通無色界繫。如是已說欲界繫等。二十二根中，幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除苦根者，色界中無損害事故，苦是損害業異熟故。有說：彼身極淨妙故。除憂根者，彼處無有違逆相故，又奢摩他潤相續故。有說：色界具離欲智，憂是無智等流果故。無色如前除三無漏、女男、憂苦，并除五色及喜樂根，准知餘八根通無色界繫。如是已說欲界繫等。二十二根中，幾見所斷、幾修所斷、幾非所斷？頌曰：

意三受通三， 憂見修所斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意三受通三， 憂見修所斷，

九唯修所斷， 五修非三非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九唯修所斷， 五修非三非。

論曰：意喜樂捨，一一通三。憂根唯通見修所斷，非無漏故。七色命苦，唯修所斷，有色無染非六生故、非無漏故。信等五根，或修所斷或非所斷，通善有漏及無漏故。最後三根唯非所斷，皆是無漏無過法故。豈不聖道亦所斷耶？如契經言：應知聖道猶如船筏，法尚應斷何況非法。此非見修二道所斷，入無餘依涅槃界位捨故名斷。已說諸門義類差別，當說初得異熟諸根，幾異熟根何界初得？須問初得異熟根者，遮無染心能續生故。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：意喜樂捨，一一通三。憂根唯通見修所斷，非無漏故。七色命苦，唯修所斷，有色無染非六生故、非無漏故。信等五根，或修所斷或非所斷，通善有漏及無漏故。最後三根唯非所斷，皆是無漏無過法故。豈不聖道亦所斷耶？如契經言：應知聖道猶如船筏，法尚應斷何況非法。此非見修二道所斷，入無餘依涅槃界位捨故名斷。已說諸門義類差別，當說初得異熟諸根，幾異熟根何界初得？須問初得異熟根者，遮無染心能續生故。頌曰：

欲胎卵濕生， 初得二異熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲胎卵濕生， 初得二異熟，

化生六七八， 色六上唯命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化生六七八， 色六上唯命。

論曰：欲胎、卵、濕生初受生位，唯得身與命二異熟根。觀行者言：此初生位亦有具得眼等種子，然但身根能生自識，眼等不爾，故唯說二。或生盲等，於續生時無眼等根，但有此二。此言非理。所以者何？初續生時無五識故，舉胎卵濕顯除化生，化生色根無漸起故。此辯異熟，不說意捨時彼定染非異熟故。爾時亦得信等諸根，非異熟故。此中不說羯賴藍位，雖得色等異熟生法而體非根，故此不說。化生初位得六七八，無形得六，如劫初時，六謂眼耳鼻舌身命。一形得七，如諸天等。二形得八，惡趣容有二形化生。色初得六，如欲化生無形者說。上唯命者，謂無色界，定生俱勝故名為上，彼初唯得異熟命根。由此證知命根實有。此若非有，為得何根名生無色？非善染污名業果生，未受彼生容現起故。又異熟心無續生理，唯許染心能續生故。過去未來非有論者，爾時三世異熟皆無。異熟既無，生依何說？雖馳妄計以立己宗，必應許有生依實法。說異熟根最初得已，當說最後所滅諸根。何界死時幾根後滅？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：欲胎、卵、濕生初受生位，唯得身與命二異熟根。觀行者言：此初生位亦有具得眼等種子，然但身根能生自識，眼等不爾，故唯說二。或生盲等，於續生時無眼等根，但有此二。此言非理。所以者何？初續生時無五識故，舉胎卵濕顯除化生，化生色根無漸起故。此辯異熟，不說意捨時彼定染非異熟故。爾時亦得信等諸根，非異熟故。此中不說羯賴藍位，雖得色等異熟生法而體非根，故此不說。化生初位得六七八，無形得六，如劫初時，六謂眼耳鼻舌身命。一形得七，如諸天等。二形得八，惡趣容有二形化生。色初得六，如欲化生無形者說。上唯命者，謂無色界，定生俱勝故名為上，彼初唯得異熟命根。由此證知命根實有。此若非有，為得何根名生無色？非善染污名業果生，未受彼生容現起故。又異熟心無續生理，唯許染心能續生故。過去未來非有論者，爾時三世異熟皆無。異熟既無，生依何說？雖馳妄計以立己宗，必應許有生依實法。說異熟根最初得已，當說最後所滅諸根。何界死時幾根後滅？頌曰：

正死滅諸根， 無色三色八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正死滅諸根， 無色三色八，

欲頓十九八， 漸四善增五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲頓十九八， 漸四善增五。

論曰：且說染污及無記心正命終時根滅多少。謂無色界將命終時，命意捨三於最後滅，無色唯有捨受非餘。又無色言遮彼有色。有餘師說：彼有色故，若不說有實物命根，何異熟斷名無色死？若言異熟四蘊斷故彼名死者，善染污心現在前位應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者，如何不受而有盡期？善染污心現在前位，當言彼受何業異熟？非不現前可名為受。若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名為受者，理亦不然，所執習氣非極成故。太過失故，異熟雖盡，習氣隨故。如業習氣，應無死期。若異熟盡無習氣者，業亦不應有餘習氣。若言習氣望現異熟如我得者，應如我得異熟不起，習氣則無。又非異熟習氣隨轉名受異熟，非彼性故。又汝所執習氣理無，後當廣辯。故定應許從續生心至命終心別有實法，名為異熟恒相續轉，彼若斷時名無色死。色界死時，八根後滅，謂眼等五及前三根，化生生死根無缺故。欲頓死時，十九八滅，二形十滅，謂女男根及前說八；一形九滅，無形八滅。若漸死時，身命意捨四根後滅，此四必無前後滅義。若在三界，善心死時一切位中數各增五，善心必具信等根故，謂於無色增至八根，乃至欲界漸終至九。復應思擇：二十二根，幾能證得何沙門果？雖沙門果，非根亦得，此辯根故但問諸根。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：且說染污及無記心正命終時根滅多少。謂無色界將命終時，命意捨三於最後滅，無色唯有捨受非餘。又無色言遮彼有色。有餘師說：彼有色故，若不說有實物命根，何異熟斷名無色死？若言異熟四蘊斷故彼名死者，善染污心現在前位應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者，如何不受而有盡期？善染污心現在前位，當言彼受何業異熟？非不現前可名為受。若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名為受者，理亦不然，所執習氣非極成故。太過失故，異熟雖盡，習氣隨故。如業習氣，應無死期。若異熟盡無習氣者，業亦不應有餘習氣。若言習氣望現異熟如我得者，應如我得異熟不起，習氣則無。又非異熟習氣隨轉名受異熟，非彼性故。又汝所執習氣理無，後當廣辯。故定應許從續生心至命終心別有實法，名為異熟恒相續轉，彼若斷時名無色死。色界死時，八根後滅，謂眼等五及前三根，化生生死根無缺故。欲頓死時，十九八滅，二形十滅，謂女男根及前說八；一形九滅，無形八滅。若漸死時，身命意捨四根後滅，此四必無前後滅義。若在三界，善心死時一切位中數各增五，善心必具信等根故，謂於無色增至八根，乃至欲界漸終至九。復應思擇：二十二根，幾能證得何沙門果？雖沙門果，非根亦得，此辯根故但問諸根。頌曰：

九得邊二果， 七八九中二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九得邊二果， 七八九中二，

十一阿羅漢， 依一容有說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一阿羅漢， 依一容有說。

論曰：邊謂預流、阿羅漢果，中謂一來及不還果。且預流果由九根得，謂意捨信等初二無漏根，此果與向未至地攝，故唯有捨。云何此由已知根得？由離繫得與解脫道俱時起故。若爾，何緣唯說無間道能得離繫果？唯此能斷，離繫得生，能障得故。由此故說，彼離繫得唯是無間道等流士用果。若爾，解脫道於果及得有何功能？離繫及能得由無間道，非此果故。有說：無間道是解脫道眷屬故，無間道所作即名解脫道所作，如臣所作得王作名。西方諸師說：解脫道於離繫得能作證故。此說不然，離繫應是彼道果故。後當廣辯，今且略釋。雖解脫道於沙門果非同類因，而是相應俱有因故，名得彼果亦無有失，以沙門體更互相依而得生故。展轉相望為士用果，誰復能遮？若言加行無間勝進應亦爾者，許亦無失。或已知根亦為同類因，能得預流果，謂轉根時，如阿羅漢。就容有說，亦無有過。阿羅漢果亦九根得，謂意信等後二無漏，樂喜捨中隨取一種。此果及向通九地攝，故於三受隨取其一。中間二果一一皆通七八九得，世出世道次第超越證差別故。且一來果次第證者，依世間道，由七根得，謂意及捨信等五根；依出世道，由八根得，謂即前七根已知根第八。倍離欲貪超越證者，如預流果，由九根得；證不還果，應知亦爾。總例雖然，而有差別，全離欲貪超越證者依地別故。三受隨一次第證者，若於第九解脫道中入根本地，依世間道，由八根得，喜為第八；依出世道，由九根得。已知第九，若阿羅漢亦九根得，違《發智論》。彼問：幾根得阿羅漢？答：十一故。三受定無俱時起故，但由九得。言十一根，依容有說。謂容有一補特伽羅從無學位數數退已，由樂喜捨數復還得。非不還果有同此失，次第無容樂根得故，超越無容有退失故。復應思擇：成就何根？彼諸根中幾定成就？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：邊謂預流、阿羅漢果，中謂一來及不還果。且預流果由九根得，謂意捨信等初二無漏根，此果與向未至地攝，故唯有捨。云何此由已知根得？由離繫得與解脫道俱時起故。若爾，何緣唯說無間道能得離繫果？唯此能斷，離繫得生，能障得故。由此故說，彼離繫得唯是無間道等流士用果。若爾，解脫道於果及得有何功能？離繫及能得由無間道，非此果故。有說：無間道是解脫道眷屬故，無間道所作即名解脫道所作，如臣所作得王作名。西方諸師說：解脫道於離繫得能作證故。此說不然，離繫應是彼道果故。後當廣辯，今且略釋。雖解脫道於沙門果非同類因，而是相應俱有因故，名得彼果亦無有失，以沙門體更互相依而得生故。展轉相望為士用果，誰復能遮？若言加行無間勝進應亦爾者，許亦無失。或已知根亦為同類因，能得預流果，謂轉根時，如阿羅漢。就容有說，亦無有過。阿羅漢果亦九根得，謂意信等後二無漏，樂喜捨中隨取一種。此果及向通九地攝，故於三受隨取其一。中間二果一一皆通七八九得，世出世道次第超越證差別故。且一來果次第證者，依世間道，由七根得，謂意及捨信等五根；依出世道，由八根得，謂即前七根已知根第八。倍離欲貪超越證者，如預流果，由九根得；證不還果，應知亦爾。總例雖然，而有差別，全離欲貪超越證者依地別故。三受隨一次第證者，若於第九解脫道中入根本地，依世間道，由八根得，喜為第八；依出世道，由九根得。已知第九，若阿羅漢亦九根得，違《發智論》。彼問：幾根得阿羅漢？答：十一故。三受定無俱時起故，但由九得。言十一根，依容有說。謂容有一補特伽羅從無學位數數退已，由樂喜捨數復還得。非不還果有同此失，次第無容樂根得故，超越無容有退失故。復應思擇：成就何根？彼諸根中幾定成就？頌曰：

成就命意捨， 各定成就三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就命意捨， 各定成就三，

若成就樂身， 各定成就四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就樂身， 各定成就四，

成眼等及喜， 各定成五根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成眼等及喜， 各定成五根，

若成就苦根， 彼定成就七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成就苦根， 彼定成就七，

若成女男憂， 信等各成八， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成女男憂， 信等各成八，

二無漏十一， 初無漏十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二無漏十一， 初無漏十三。

論曰：命意捨中隨成就一，彼定成就如是三根，非此三中有闕成就，皆遍一切地及依故。信等五根，遍一切地，非一切依；餘十四根，二俱非遍。故成命等唯定成三，餘或成就或不成就。云何成就眼等四根？生色界全、欲界少分。身根生在欲色界全。女男生在欲界少分。樂根生在欲下三定及聖生上。喜根生在欲下二定及聖生上。苦生欲界全，憂欲貪未離。信等五根，若不斷善、三無漏根已得未捨，如是諸位各定成就；除此餘位定不成就。若成樂根，定成就四，謂命意捨樂。若成身根，亦定成四，謂命意捨身，餘或成就或不成就，如前應思。若成眼根，定成就五，謂命意捨身根眼根。耳鼻舌根應知亦五，前四如眼，第五自根。若成喜根，亦定成五，謂命意捨樂根喜根。生第二定未離彼貪，但成第三染污樂受。若成苦根，定成就七，謂身命意四受除憂。若成女根，定成就八，七如苦說，第八女根。男憂亦八，七如苦說，第八自根。信等亦八，謂命意捨信等五根。若女男俱成，彼定成十五。若成具知根，定成就十一，謂命與意樂喜捨根信等五根及具知根。已知根亦爾，自根等十一。若成未知根，定成就十三，謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根。漸命終位，傳說深心厭生死故，能入見道。如是已說位，定成就補特伽羅定成。當說諸極少者成就幾根。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：命意捨中隨成就一，彼定成就如是三根，非此三中有闕成就，皆遍一切地及依故。信等五根，遍一切地，非一切依；餘十四根，二俱非遍。故成命等唯定成三，餘或成就或不成就。云何成就眼等四根？生色界全、欲界少分。身根生在欲色界全。女男生在欲界少分。樂根生在欲下三定及聖生上。喜根生在欲下二定及聖生上。苦生欲界全，憂欲貪未離。信等五根，若不斷善、三無漏根已得未捨，如是諸位各定成就；除此餘位定不成就。若成樂根，定成就四，謂命意捨樂。若成身根，亦定成四，謂命意捨身，餘或成就或不成就，如前應思。若成眼根，定成就五，謂命意捨身根眼根。耳鼻舌根應知亦五，前四如眼，第五自根。若成喜根，亦定成五，謂命意捨樂根喜根。生第二定未離彼貪，但成第三染污樂受。若成苦根，定成就七，謂身命意四受除憂。若成女根，定成就八，七如苦說，第八女根。男憂亦八，七如苦說，第八自根。信等亦八，謂命意捨信等五根。若女男俱成，彼定成十五。若成具知根，定成就十一，謂命與意樂喜捨根信等五根及具知根。已知根亦爾，自根等十一。若成未知根，定成就十三，謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根。漸命終位，傳說深心厭生死故，能入見道。如是已說位，定成就補特伽羅定成。當說諸極少者成就幾根。頌曰：

極少八無善， 成受身命意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極少八無善， 成受身命意，

愚生無色界， 成善命意捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚生無色界， 成善命意捨。

論曰：已斷善根，名為無善。彼若極少成就八根，謂五受根及身命意。據漸捨命，唯餘身根。愚謂異生，未見諦故。彼生無色亦成八根，謂信等五及命意捨，由定數故及說愚故。善言不濫三無漏根。諸極多者成就幾根？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：已斷善根，名為無善。彼若極少成就八根，謂五受根及身命意。據漸捨命，唯餘身根。愚謂異生，未見諦故。彼生無色亦成八根，謂信等五及命意捨，由定數故及說愚故。善言不濫三無漏根。諸極多者成就幾根？頌曰：

極多成十九， 二形除三淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極多成十九， 二形除三淨，

聖者未離欲， 除二淨一形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者未離欲， 除二淨一形。

論曰：諸二形者具眼等根，除三無漏，成餘十九。無漏名淨，離二縛故。若聖有學未離欲貪，成就極多亦具十九，除二無漏及除一形。二無漏者，謂具知根前二隨一。言一形者，無有二形及與無形，得聖法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸二形者具眼等根，除三無漏，成餘十九。無漏名淨，離二縛故。若聖有學未離欲貪，成就極多亦具十九，除二無漏及除一形。二無漏者，謂具知根前二隨一。言一形者，無有二形及與無形，得聖法故。