賢愚經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第十三

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（六〇）五百鴈聞佛法生天品第五十三(丹本為六十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六〇）五百鴈聞佛法生天品第五十三(丹本為六十)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在波羅㮈國。爾時世尊，於林澤中，為天人四輩之類，演說妙法。時虛空中，有五百群鴈，聞佛音聲，深心愛樂，盤桓迴翔，尋欲來下至世尊所。時有獵師，張施羅網，五百群鴈，墮彼網中，為獵師所殺；生忉利天，父母膝上，忽然生長，如八歲兒，身體端嚴，顏貌無比，光相明淨，喻若金山。便自念言：「我以何因，生此天中？」天人心聰神解，即識宿命，緣愛法聲，果報生天，當報其恩。即共同時，持天花香，下閻浮提波羅捺國，至世尊所，天光明曜，猶寶樹林，一時曲身，禮世尊足，合掌白言：「我蒙世尊說法音聲，生在妙處，願重矜愍，開示道要。」爾時世尊，便為演說四諦妙法，天人開悟，得須陀洹果，即還天上，不墮三塗，隨緣七生，得盡諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在波羅㮈國。爾時世尊，於林澤中，為天人四輩之類，演說妙法。時虛空中，有五百群鴈，聞佛音聲，深心愛樂，盤桓迴翔，尋欲來下至世尊所。時有獵師，張施羅網，五百群鴈，墮彼網中，為獵師所殺；生忉利天，父母膝上，忽然生長，如八歲兒，身體端嚴，顏貌無比，光相明淨，喻若金山。便自念言：「我以何因，生此天中？」天人心聰神解，即識宿命，緣愛法聲，果報生天，當報其恩。即共同時，持天花香，下閻浮提波羅捺國，至世尊所，天光明曜，猶寶樹林，一時曲身，禮世尊足，合掌白言：「我蒙世尊說法音聲，生在妙處，願重矜愍，開示道要。」爾時世尊，便為演說四諦妙法，天人開悟，得須陀洹果，即還天上，不墮三塗，隨緣七生，得盡諸漏。

爾時阿難，白世尊言：「昨夜有天光明照曜，禮敬世尊。不知其緣？願見告示。」佛告阿難：「善思念之！當為汝說。世尊昨日在林澤中，為天世人四輩之眾，敷演妙法。有五百群鴈，愛敬法聲，心悅欣慶，即共飛來，欲至我所，墮獵師網中。於時獵師，即取殺之。因此善心，生忉利天，自識宿命，故來報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，白世尊言：「昨夜有天光明照曜，禮敬世尊。不知其緣？願見告示。」佛告阿難：「善思念之！當為汝說。世尊昨日在林澤中，為天世人四輩之眾，敷演妙法。有五百群鴈，愛敬法聲，心悅欣慶，即共飛來，欲至我所，墮獵師網中。於時獵師，即取殺之。因此善心，生忉利天，自識宿命，故來報恩。」

爾時阿難，聞佛所說，歡喜踊躍，歎未曾有，而作是言：「如來出世，實為奇妙！陶演法雨，莫不蒙潤，乃至禽鳥，猶聞法聲，獲福乃爾，豈況於人信心受持，計其果報，過踰於彼，百千萬倍，不可為比。」佛告阿難：「善哉善哉！如汝所說。如來出世，多所潤益，普雨甘露，浸潤群生，以是之故，當共一心信敬佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，聞佛所說，歡喜踊躍，歎未曾有，而作是言：「如來出世，實為奇妙！陶演法雨，莫不蒙潤，乃至禽鳥，猶聞法聲，獲福乃爾，豈況於人信心受持，計其果報，過踰於彼，百千萬倍，不可為比。」佛告阿難：「善哉善哉！如汝所說。如來出世，多所潤益，普雨甘露，浸潤群生，以是之故，當共一心信敬佛法。」

爾時阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。

（六一）堅誓師子品第五十四(丹本為六十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六一）堅誓師子品第五十四(丹本為六十一)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中。爾時提婆達多，恒懷惡心，向於世尊，欲害如來，自稱為佛；教阿闍世，害父為王。「新佛新王，治理天下，不亦快乎？」王子信用，便殺其父，自立為王。是時世人，咸懷惡心，於諸比丘，惡不欲見。時諸比丘，入城乞食，人民忿恚，咸不與語，空鉢而出，還到山中，白世尊言：「提婆達多，作不善事，使諸四輩，各興惡心，向於沙門。」爾時世尊告阿難言：「若有眾生，起於惡心，向諸沙門著染衣人，當知是人，則便惡心，向於過去諸佛、辟支佛、阿羅漢，向於未來諸佛、辟支佛、阿羅漢，現在諸佛、辟支佛、阿羅漢。以發惡心向於三世諸賢聖故，便獲無量罪業果報。所以者何？染色之服，皆是三世賢聖標式，其有眾生，剃除鬚髮，著染衣者，當知是人，不久當得解脫一切諸苦，獲無漏智，為諸眾生，作大救護。若有眾生，能發信心，向於出家著染衣人，獲福難量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中。爾時提婆達多，恒懷惡心，向於世尊，欲害如來，自稱為佛；教阿闍世，害父為王。「新佛新王，治理天下，不亦快乎？」王子信用，便殺其父，自立為王。是時世人，咸懷惡心，於諸比丘，惡不欲見。時諸比丘，入城乞食，人民忿恚，咸不與語，空鉢而出，還到山中，白世尊言：「提婆達多，作不善事，使諸四輩，各興惡心，向於沙門。」爾時世尊告阿難言：「若有眾生，起於惡心，向諸沙門著染衣人，當知是人，則便惡心，向於過去諸佛、辟支佛、阿羅漢，向於未來諸佛、辟支佛、阿羅漢，現在諸佛、辟支佛、阿羅漢。以發惡心向於三世諸賢聖故，便獲無量罪業果報。所以者何？染色之服，皆是三世賢聖標式，其有眾生，剃除鬚髮，著染衣者，當知是人，不久當得解脫一切諸苦，獲無漏智，為諸眾生，作大救護。若有眾生，能發信心，向於出家著染衣人，獲福難量。」

佛告阿難：「我由往昔，於諸出家著染衣人，深生信心，敬戴之故，致得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我由往昔，於諸出家著染衣人，深生信心，敬戴之故，致得成佛。」

阿難白佛言：「世尊！往昔深心，敬染衣人，其事云何？願樂欲聞。」佛告阿難：「善聽當說。」「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！往昔深心，敬染衣人，其事云何？願樂欲聞。」佛告阿難：「善聽當說。」「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告阿難：「古昔無量阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰提毘，總領八萬四千諸小國王，世無佛法，有辟支佛，在於山間林中，坐禪行道飛騰變化，福度眾生。時諸野獸，咸來親附。有一師子，名號𨃓迦羅毘(晉言堅誓)，軀體金色，光相明顯煥然明裂，食果噉草，不害群生。是時獵師，剃頭著袈裟，內佩弓箭，行於澤中，見有師子，甚懷歡喜，而心念言：『我今大利，得見此獸，可殺取皮，以用上王，足得脫貧。』是時師子，適值睡眠，獵師便以毒箭射之。師子驚覺，即欲馳害，見著袈裟，便自念言：『如此之人，在世不久，必得解脫，離諸苦厄。所以者何？此染衣者，過去未來現在三世聖人標相，我若害之，則為惡心趣向三世諸賢聖人。』如是思惟，害意還息。毒箭兩行，命在不久，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「古昔無量阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰提毘，總領八萬四千諸小國王，世無佛法，有辟支佛，在於山間林中，坐禪行道飛騰變化，福度眾生。時諸野獸，咸來親附。有一師子，名號𨃓迦羅毘(晉言堅誓)，軀體金色，光相明顯煥然明裂，食果噉草，不害群生。是時獵師，剃頭著袈裟，內佩弓箭，行於澤中，見有師子，甚懷歡喜，而心念言：『我今大利，得見此獸，可殺取皮，以用上王，足得脫貧。』是時師子，適值睡眠，獵師便以毒箭射之。師子驚覺，即欲馳害，見著袈裟，便自念言：『如此之人，在世不久，必得解脫，離諸苦厄。所以者何？此染衣者，過去未來現在三世聖人標相，我若害之，則為惡心趣向三世諸賢聖人。』如是思惟，害意還息。毒箭兩行，命在不久，便說偈言：

「『耶羅羅 婆奢沙 娑呵』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『耶羅羅 婆奢沙 娑呵』

「說此語時，天地大動，無雲而雨，諸天惋惕，即以天眼下觀世間，見於獵師殺菩薩師子，於虛空中，雨諸天花，供養其屍。是時獵師，剝師子皮，持至于家，以奉國王提毘，求索賞募。時王念言：『經書有云：「若有畜獸身金色相，必是菩薩大士之人。」我今云何資賞此人？若與賞者，便為共此殺害無異。』是時獵師，素窮求哀，國王矜愍，與少財物，問獵師言：『師子死時，有何瑞應？』答言：『口說八字，天地普動，無雲而雨，天降諸花。』爾時國王，聞是語已，悲喜交集，信心益猛，即召諸臣耆舊智人，令解是義。時諸人眾，都不能解。空林澤中，有一仙人，字奢摩，字義俱閑，仙人聰明，哲達貫練。使還白王，王即請來。仙人于時，具為大王解說其義：『耶羅羅，其義唯剃頭著染衣，當於生死疾得解脫。婆奢沙，云剃頭著染衣者，皆是賢聖之相，近於涅槃。娑呵，云剃頭著染衣者，當為一切諸天世人所見敬仰。』於時仙人，解是語已，提毘歡喜，即召八萬四千小王，悉集一處，作七寶高車，張師子皮，表示一切，悉共敬戴，燒香散花，而以供養，極盡忠心；後復打金作棺，盛師子皮，以用起塔。爾時人民，緣是善心，壽終之後，皆得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此語時，天地大動，無雲而雨，諸天惋惕，即以天眼下觀世間，見於獵師殺菩薩師子，於虛空中，雨諸天花，供養其屍。是時獵師，剝師子皮，持至于家，以奉國王提毘，求索賞募。時王念言：『經書有云：「若有畜獸身金色相，必是菩薩大士之人。」我今云何資賞此人？若與賞者，便為共此殺害無異。』是時獵師，素窮求哀，國王矜愍，與少財物，問獵師言：『師子死時，有何瑞應？』答言：『口說八字，天地普動，無雲而雨，天降諸花。』爾時國王，聞是語已，悲喜交集，信心益猛，即召諸臣耆舊智人，令解是義。時諸人眾，都不能解。空林澤中，有一仙人，字奢摩，字義俱閑，仙人聰明，哲達貫練。使還白王，王即請來。仙人于時，具為大王解說其義：『耶羅羅，其義唯剃頭著染衣，當於生死疾得解脫。婆奢沙，云剃頭著染衣者，皆是賢聖之相，近於涅槃。娑呵，云剃頭著染衣者，當為一切諸天世人所見敬仰。』於時仙人，解是語已，提毘歡喜，即召八萬四千小王，悉集一處，作七寶高車，張師子皮，表示一切，悉共敬戴，燒香散花，而以供養，極盡忠心；後復打金作棺，盛師子皮，以用起塔。爾時人民，緣是善心，壽終之後，皆得生天。」

佛告阿難及四部眾：「爾時師子，由發善心向染衣人，十億萬劫，作轉輪聖王，給足眾生，廣殖福業，致得成佛。爾時號𨃓迦毘羅者，豈異人乎？今我身是也。時國王提毘，緣供養師子皮故，十萬億劫，天上人中，尊貴第一，修諸善本，今彌勒菩薩是。時仙人者，今舍利弗是。時獵師者，今提婆達多是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難及四部眾：「爾時師子，由發善心向染衣人，十億萬劫，作轉輪聖王，給足眾生，廣殖福業，致得成佛。爾時號𨃓迦毘羅者，豈異人乎？今我身是也。時國王提毘，緣供養師子皮故，十萬億劫，天上人中，尊貴第一，修諸善本，今彌勒菩薩是。時仙人者，今舍利弗是。時獵師者，今提婆達多是。」

爾時四眾，從佛聞說過去因緣，心懷歡喜，深自惋悼悲歎而言：「我等愚癡！不識明哲，生起惡心。唯願如來！憐愍愚癡，聽悔前罪。」世尊弘慈，因為說法四諦微妙，隨其宿緣，皆獲諸果，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果者，有發無上正真道意者。是時阿難、四部之眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾，從佛聞說過去因緣，心懷歡喜，深自惋悼悲歎而言：「我等愚癡！不識明哲，生起惡心。唯願如來！憐愍愚癡，聽悔前罪。」世尊弘慈，因為說法四諦微妙，隨其宿緣，皆獲諸果，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果者，有發無上正真道意者。是時阿難、四部之眾，聞佛所說，歡喜奉行。

（六二）梵志施佛納衣得受記品第五十五(丹本為六十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六二）梵志施佛納衣得受記品第五十五(丹本為六十二)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊，將侍者阿難，入城分衛。世尊身上所著之衣，有少穿壞，將欲以化應度眾生，乞食周訖，欲還所止。有一婆羅門，來至佛所，為佛作禮，覩佛容顏光相殊特，見佛身衣有少破壞，心存惠施，割省家中，得少白[(畾/且)*毛]，持用施佛：「唯願如來！當持此[(畾/且)*毛]以用補衣。」佛即受之。時婆羅門，見佛受已，心情歡喜，倍加踊躍。佛哀此人，即與授決：「於當來世二阿僧祇百劫之中，當得作佛，神通相好，十號具足。」佛授記已歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊，將侍者阿難，入城分衛。世尊身上所著之衣，有少穿壞，將欲以化應度眾生，乞食周訖，欲還所止。有一婆羅門，來至佛所，為佛作禮，覩佛容顏光相殊特，見佛身衣有少破壞，心存惠施，割省家中，得少白[(畾/且)*毛]，持用施佛：「唯願如來！當持此[(畾/且)*毛]以用補衣。」佛即受之。時婆羅門，見佛受已，心情歡喜，倍加踊躍。佛哀此人，即與授決：「於當來世二阿僧祇百劫之中，當得作佛，神通相好，十號具足。」佛授記已歡喜而去。

國中豪賢長者居士，咸興此心：「云何世尊！受彼少施，酬以大報？」作是念已，各為如來，破損好[(畾/且)*毛]，作種種衣，持用奉佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國中豪賢長者居士，咸興此心：「云何世尊！受彼少施，酬以大報？」作是念已，各為如來，破損好[(畾/且)*毛]，作種種衣，持用奉佛。

阿難問佛：「世尊先昔造何善行，能令一切奉施衣服？願佛為說，令得開解。」世尊告曰：「諦聽著心，當為汝說過去因緣。」阿難曰：「諾，我當善聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「世尊先昔造何善行，能令一切奉施衣服？願佛為說，令得開解。」世尊告曰：「諦聽著心，當為汝說過去因緣。」阿難曰：「諾，我當善聽。」

佛告阿難：「乃往過去，無量無數阿僧祇劫，爾時有佛，名毘鉢尸，出現於世，與其徒眾九萬人俱。彼時有王，名曰槃頭，有一大臣，請佛及僧，三月供養，佛即許可。既蒙可已，還至其家，辦具所須。時槃頭王，亦欲供養佛及眾僧，往至佛所，而白佛言：『貪得如來及比丘僧三月供養。』佛告槃頭：『吾先已受彼大臣請，大人之法，不宜中違。』王即還宮，告其臣曰：『佛處我國，吾欲供養，云卿已請；今可避我，我供養訖，卿乃請之。』臣答王言：『若使大王保我身命，復保如來常住於此，復令國土常安無災；若使能保此諸事者，我乃息意，放王先請。』王自念言：『斯事叵辦。』復更曉曰：『卿請一日，我復一日。』臣便可之。更互設會，各滿所願。爾時大臣，為彼如來，辦具三衣，皆悉豐足，復為九萬諸比丘眾，作七條衣，人與一領。阿難當知！爾時大臣，以上衣服，施佛及僧供養之者，豈異人乎？則我身是。我乃世世，殖福無厭，今悉自得，終不唐捐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往過去，無量無數阿僧祇劫，爾時有佛，名毘鉢尸，出現於世，與其徒眾九萬人俱。彼時有王，名曰槃頭，有一大臣，請佛及僧，三月供養，佛即許可。既蒙可已，還至其家，辦具所須。時槃頭王，亦欲供養佛及眾僧，往至佛所，而白佛言：『貪得如來及比丘僧三月供養。』佛告槃頭：『吾先已受彼大臣請，大人之法，不宜中違。』王即還宮，告其臣曰：『佛處我國，吾欲供養，云卿已請；今可避我，我供養訖，卿乃請之。』臣答王言：『若使大王保我身命，復保如來常住於此，復令國土常安無災；若使能保此諸事者，我乃息意，放王先請。』王自念言：『斯事叵辦。』復更曉曰：『卿請一日，我復一日。』臣便可之。更互設會，各滿所願。爾時大臣，為彼如來，辦具三衣，皆悉豐足，復為九萬諸比丘眾，作七條衣，人與一領。阿難當知！爾時大臣，以上衣服，施佛及僧供養之者，豈異人乎？則我身是。我乃世世，殖福無厭，今悉自得，終不唐捐。」

時阿難等，聞說是已，歡喜懃修，造諸福業，心懷踊躍，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難等，聞說是已，歡喜懃修，造諸福業，心懷踊躍，頂戴奉行。

（六三）佛始起慈心緣品第五十六(丹本為六十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六三）佛始起慈心緣品第五十六(丹本為六十三)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘，夏安居竟，往至佛所，禮敬問訊。佛以慈心，慰喻撫恤：「汝等住彼，得無苦耶？」慈心矜篤，極懷憐愍。阿難見之，而白佛言：「世尊！慈愍垂矜特隆。不審，世尊！發如是心，為遠近耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘，夏安居竟，往至佛所，禮敬問訊。佛以慈心，慰喻撫恤：「汝等住彼，得無苦耶？」慈心矜篤，極懷憐愍。阿難見之，而白佛言：「世尊！慈愍垂矜特隆。不審，世尊！發如是心，為遠近耶？」

佛告阿難：「若欲知之，當為汝說。過去久遠，不可稱計阿僧祇劫，有二罪人，共在地獄，獄卒驅之使挽鐵車，剝取其皮，用作車鞅，復以鐵棒，打令奔走，東西馳騁，無有休息。時彼一人，筋力尠薄，獄卒逼之，躃地便起，疲極困乏，絕死復蘇。彼共對者，見其困苦，興發慈心，憐愍此人，顧白獄卒：『唯願聽我躬代是人，獨挽此車。』獄卒瞋恚，以棒打之，應時即死，生忉利天。阿難當知！爾時獄中慈心人者，我身是也。我乃爾時，於彼地獄受罪之時，初發如是慈矜之心，於一切人，未曾退捨，至於今日，故樂修行慈愍一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若欲知之，當為汝說。過去久遠，不可稱計阿僧祇劫，有二罪人，共在地獄，獄卒驅之使挽鐵車，剝取其皮，用作車鞅，復以鐵棒，打令奔走，東西馳騁，無有休息。時彼一人，筋力尠薄，獄卒逼之，躃地便起，疲極困乏，絕死復蘇。彼共對者，見其困苦，興發慈心，憐愍此人，顧白獄卒：『唯願聽我躬代是人，獨挽此車。』獄卒瞋恚，以棒打之，應時即死，生忉利天。阿難當知！爾時獄中慈心人者，我身是也。我乃爾時，於彼地獄受罪之時，初發如是慈矜之心，於一切人，未曾退捨，至於今日，故樂修行慈愍一切。」

爾時阿難，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，聞佛所說，歡喜奉行。

（六四）頂生王品第五十七(丹本為六十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六四）頂生王品第五十七(丹本為六十四)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊，見諸比丘，貪於飾好，著於名利，多畜盈長，積聚無厭。佛見此已，為諸比丘說貪利害：「夫貪欲者，現損身命，終歸三塗，受苦無量。所以然者？吾自憶念過去世時，由於貪故，而便墮落，受諸苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊，見諸比丘，貪於飾好，著於名利，多畜盈長，積聚無厭。佛見此已，為諸比丘說貪利害：「夫貪欲者，現損身命，終歸三塗，受苦無量。所以然者？吾自憶念過去世時，由於貪故，而便墮落，受諸苦惱。」

爾時阿難，長跪叉手，前白佛言：「世尊！過去由於貪故，而便墮落。其事云何？」世尊告曰：「乃往過去，無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一大王，名瞿薩離，典斯天下八萬四千小國，有二萬夫人婇女，一萬大臣。時王頂上欻生一皰，其形如繭，淨潔清徹，亦不疼痛。後轉轉大，乃至如瓠，便劈看之，得一童子，甚為端正，頭髮紺青，身紫金色。即召相師，占相吉凶，相師占已，便答王言：『此兒有德，雄姿奇特，必為聖王，統臨四域。』因為立字，名文陀竭(晉言頂生)。年已長大，英德遂著，王以一國，用封給之。大王後時，被病困篤，諸小王輩，皆來瞻省，不能自免，遂便薨背。諸附庸王共詣頂生，而咸啟曰：『大王已崩，願嗣國位。』頂生答言：『若吾有福應為王者，要令四天及尊帝釋，來相迎授，爾乃登祚。』立誓已竟，四天即下，各捉寶瓶，盛滿香湯，以灌其頂。時天帝釋，復持寶冠，來為著之，然後稱揚。諸王復勸當詣大國王所治處。頂生復言：『若我有福應為王者，國當就我，我不就國。』立誓適竟，大國之中所有宮殿，園林浴池，悉來就王。金輪、象馬、玉女、神珠、典藏、典兵，悉亦應集，君四天下，為轉輪王。巡行國界，見諸人民，墾地耕種。王問臣吏：『此諸群生，欲作何等？』便答王言：『有形之類，由食得存，是以種穀，欲以濟命。』王立誓言：『若我有福應為王者，當有自然百味飲食，充飽一切，使無飢渴。』作願已竟，尋有飲食。王更出遊，見諸人民，紡績經織。王復問言：『作此用為？』諸人對曰：『食已自然，無以嚴身，是故紡織用作服飾。』王復立誓：『若我有福應為王者，當有妙衣自然而出，賑給萬民，使無窮乏。』作願已竟，應時諸樹悉生種種異色妙服，一切人民，求得無盡。王更出遊，見諸群黎，修治樂器。王因問之：『作此何為？』諸人報言：『衣食既充，乏於音樂，所以治此，欲用自娛。』王復立誓：『若我有福應為王者，眾妙樂器，當自然至。』作願適竟，應時諸樹，若干種種伎樂，懸在其枝，若有須者，取而鼓之，音聲和暢，其有聞者，無不歡預。王德至重，萬善臻集，天雨七寶，遍諸國界。王問諸臣：『此誰之德？』諸臣對曰：『此是王德，亦國民福。』王復立誓：『若是民福，寶當普雨；若獨我德，齊雨宮內。』作願適竟，餘處悉斷，唯雨宮裏，七日七夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，長跪叉手，前白佛言：「世尊！過去由於貪故，而便墮落。其事云何？」世尊告曰：「乃往過去，無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一大王，名瞿薩離，典斯天下八萬四千小國，有二萬夫人婇女，一萬大臣。時王頂上欻生一皰，其形如繭，淨潔清徹，亦不疼痛。後轉轉大，乃至如瓠，便劈看之，得一童子，甚為端正，頭髮紺青，身紫金色。即召相師，占相吉凶，相師占已，便答王言：『此兒有德，雄姿奇特，必為聖王，統臨四域。』因為立字，名文陀竭(晉言頂生)。年已長大，英德遂著，王以一國，用封給之。大王後時，被病困篤，諸小王輩，皆來瞻省，不能自免，遂便薨背。諸附庸王共詣頂生，而咸啟曰：『大王已崩，願嗣國位。』頂生答言：『若吾有福應為王者，要令四天及尊帝釋，來相迎授，爾乃登祚。』立誓已竟，四天即下，各捉寶瓶，盛滿香湯，以灌其頂。時天帝釋，復持寶冠，來為著之，然後稱揚。諸王復勸當詣大國王所治處。頂生復言：『若我有福應為王者，國當就我，我不就國。』立誓適竟，大國之中所有宮殿，園林浴池，悉來就王。金輪、象馬、玉女、神珠、典藏、典兵，悉亦應集，君四天下，為轉輪王。巡行國界，見諸人民，墾地耕種。王問臣吏：『此諸群生，欲作何等？』便答王言：『有形之類，由食得存，是以種穀，欲以濟命。』王立誓言：『若我有福應為王者，當有自然百味飲食，充飽一切，使無飢渴。』作願已竟，尋有飲食。王更出遊，見諸人民，紡績經織。王復問言：『作此用為？』諸人對曰：『食已自然，無以嚴身，是故紡織用作服飾。』王復立誓：『若我有福應為王者，當有妙衣自然而出，賑給萬民，使無窮乏。』作願已竟，應時諸樹悉生種種異色妙服，一切人民，求得無盡。王更出遊，見諸群黎，修治樂器。王因問之：『作此何為？』諸人報言：『衣食既充，乏於音樂，所以治此，欲用自娛。』王復立誓：『若我有福應為王者，眾妙樂器，當自然至。』作願適竟，應時諸樹，若干種種伎樂，懸在其枝，若有須者，取而鼓之，音聲和暢，其有聞者，無不歡預。王德至重，萬善臻集，天雨七寶，遍諸國界。王問諸臣：『此誰之德？』諸臣對曰：『此是王德，亦國民福。』王復立誓：『若是民福，寶當普雨；若獨我德，齊雨宮內。』作願適竟，餘處悉斷，唯雨宮裏，七日七夜。

「其頂生王，於閻浮提，五欲自娛，經八萬四千歲。時有夜叉，踊出殿前，高聲唱言：『東方有國，名弗婆提，其中豐樂，快善無比，大王可往遊觀彼界。』王則允可。意欲巡行，金輪復轉，躡虛而進，群臣七寶，皆悉隨從。既至彼土，諸小王等，盡來朝賀。王於彼國，五欲自恣，經八億歲。夜叉復唱：『西方有國，名瞿耶尼，亦復快樂，王可至彼。』王即允然，往遊其土，食福受樂經十四億歲。夜叉復唱：『北方有國，名欝單曰，其土安豐，人民熾盛，王可到彼。』王即往詣，留止其中，上妙五欲，極情恣意，經十八億歲。夜叉復唱：『有四天王處，其樂難量，王可遊之。』王與群臣及四種兵，乘虛而上。四天遙見，甚懷恐怖，即合兵眾，出外拒之，竟不奈何，還歸所止。頂生於中，優遊受樂，經數十億歲。意中復念：『欲昇忉利。』即與群眾，蹈虛登上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其頂生王，於閻浮提，五欲自娛，經八萬四千歲。時有夜叉，踊出殿前，高聲唱言：『東方有國，名弗婆提，其中豐樂，快善無比，大王可往遊觀彼界。』王則允可。意欲巡行，金輪復轉，躡虛而進，群臣七寶，皆悉隨從。既至彼土，諸小王等，盡來朝賀。王於彼國，五欲自恣，經八億歲。夜叉復唱：『西方有國，名瞿耶尼，亦復快樂，王可至彼。』王即允然，往遊其土，食福受樂經十四億歲。夜叉復唱：『北方有國，名欝單曰，其土安豐，人民熾盛，王可到彼。』王即往詣，留止其中，上妙五欲，極情恣意，經十八億歲。夜叉復唱：『有四天王處，其樂難量，王可遊之。』王與群臣及四種兵，乘虛而上。四天遙見，甚懷恐怖，即合兵眾，出外拒之，竟不奈何，還歸所止。頂生於中，優遊受樂，經數十億歲。意中復念：『欲昇忉利。』即與群眾，蹈虛登上。

「時有五百仙人，住在須彌山腹，王之象馬屎尿下落，污仙人身。諸仙相問：『何緣有此？』中有智者，告眾人言：『吾聞頂生王，欲上三十三天，必是象馬失此不淨。』仙人忿恨，便結神呪，令頂生王及其人眾，悉住不轉。王復知之，即立誓願：『若我有福，斯諸仙人，悉皆當來承供所為。』王德弘博，能有感致，五百仙人盡到王邊，扶輪御馬，共至天上。未至之頃，遙覩天城，名曰快見，其色皦白，高顯殊特。此快見城，有千二百門，諸天怖畏，悉閉諸門，著三重鐵關。頂生兵眾，直趣不疑。王即取貝吹之，張弓扣彈，千二百門一時皆開。帝釋尋出，與共相見，因請入宮，與共分坐。天帝人王，貌類一種，其初見者，不能分別，唯以視眴遲疾，知其異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有五百仙人，住在須彌山腹，王之象馬屎尿下落，污仙人身。諸仙相問：『何緣有此？』中有智者，告眾人言：『吾聞頂生王，欲上三十三天，必是象馬失此不淨。』仙人忿恨，便結神呪，令頂生王及其人眾，悉住不轉。王復知之，即立誓願：『若我有福，斯諸仙人，悉皆當來承供所為。』王德弘博，能有感致，五百仙人盡到王邊，扶輪御馬，共至天上。未至之頃，遙覩天城，名曰快見，其色皦白，高顯殊特。此快見城，有千二百門，諸天怖畏，悉閉諸門，著三重鐵關。頂生兵眾，直趣不疑。王即取貝吹之，張弓扣彈，千二百門一時皆開。帝釋尋出，與共相見，因請入宮，與共分坐。天帝人王，貌類一種，其初見者，不能分別，唯以視眴遲疾，知其異耳。

「王於天上，受五欲樂，盡三十六帝，末後帝釋，是大迦葉。時阿修羅王興軍上天，與帝釋鬪，帝釋不如，退軍入城。頂生復出，吹貝扣弓，阿修羅王即時崩墜。頂生自念：『我力如是，無有等者，今與帝釋，共坐何為？不如害之，獨霸為快。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王於天上，受五欲樂，盡三十六帝，末後帝釋，是大迦葉。時阿修羅王興軍上天，與帝釋鬪，帝釋不如，退軍入城。頂生復出，吹貝扣弓，阿修羅王即時崩墜。頂生自念：『我力如是，無有等者，今與帝釋，共坐何為？不如害之，獨霸為快。』

「惡心已生，尋即墮落，當本殿前，委頓欲死。諸人來問：『若後世人，問頂生王云何命終？何以報之？』王對之曰：『若有此問，便可答之：「頂生王者，由貪而死。統領四域，四十億歲，七日雨寶，及在二天，而無厭足，故致墜落。」』是故比丘！夫利養者，實為大患，當思遠離深求道真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡心已生，尋即墮落，當本殿前，委頓欲死。諸人來問：『若後世人，問頂生王云何命終？何以報之？』王對之曰：『若有此問，便可答之：「頂生王者，由貪而死。統領四域，四十億歲，七日雨寶，及在二天，而無厭足，故致墜落。」』是故比丘！夫利養者，實為大患，當思遠離深求道真。」

阿難白佛：「此頂生王，宿殖何福，而獲如此無量大報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「此頂生王，宿殖何福，而獲如此無量大報？」

佛告之曰：「乃往過去，不可計劫，時世有佛，號曰弗沙，與其徒眾，遊化世間。時婆羅門子，適欲娶婦，手把大豆，當用散婦，是其曩世，俗家之禮。於道值佛，心意歡喜，即持此豆，奉散於佛，四粒入鉢，一粒住頂。由此因緣，受無極福，四粒入鉢，王四天下；一粒在頂，受樂二天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告之曰：「乃往過去，不可計劫，時世有佛，號曰弗沙，與其徒眾，遊化世間。時婆羅門子，適欲娶婦，手把大豆，當用散婦，是其曩世，俗家之禮。於道值佛，心意歡喜，即持此豆，奉散於佛，四粒入鉢，一粒住頂。由此因緣，受無極福，四粒入鉢，王四天下；一粒在頂，受樂二天。」

爾時諸弟子，聞佛所說，有得初果二果三果及阿羅漢者，不可稱數，受持佛語，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸弟子，聞佛所說，有得初果二果三果及阿羅漢者，不可稱數，受持佛語，歡喜奉行。

（六五）蘇曼女十子品第五十八(丹本為六十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六五）蘇曼女十子品第五十八(丹本為六十五)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時須達長者，末下小女，字曰蘇曼，面首端正，容貌最妙，其父憐愛，特於諸子，若遊行時，每將共去。於是長者，將至佛所，其女見佛，情倍欣踊，願得好香，塗佛住室。斯女手中，有賓婆菓。佛從索之，奉教便與。佛尋於上，書香種稷，還以與之。女共其父，還歸城裏，便行推買種種妙香，如佛所須，持詣祇洹，躬自擣磨，日日如是。於時持叉尸利國王，遣其一兒，使到舍衛，初適他土廣行觀看，漸漸展轉，復至精舍，見蘇曼女在中磨香，愛其姿容，欲得為妻，即往入城，啟波斯匿王：「云有此女，可適我意，願王見賜，勿違我志。」王問之曰：「是誰家女？」答言：「是須達許。」王言：「卿自從索，吾不能知。」復重啟王：「王若相聽，當自求之。」王言：「可爾。」彼國王兒，發遣子弟、車乘眾物，先歸本國，唯留一象及己在後，往至祇洹，搏蘇曼女，累騎而去。須達聞之，遣人追逐，象走駛速，不能及逮。即達本土，便用為婦，後遂懷妊，生卵十枚。卵後開敷，有十男兒，形貌姝好，與人有異。年遂長大，勇健非凡，然喜畋獵，傷害物命。其母矜愍，教使莫爾。諸子白母：「射獵之事，最為快樂，母今相遮，將為見憎。」母復告言：「吾愛汝等！是以因制；若當憎汝，終無此言。所以者何？夫殺生之罪，當入地獄，受諸苦惱，數千萬歲，常為鹿頭羊頭兔頭諸禽獸頭阿傍獄卒之所獵射，無央數歲，雖思解脫。其何由乎？」諸子白母：「如母所說，為自出心？從他邊聞？」母復告言：「吾昔從佛，聞如此事。」兒復問母：「佛者何人？幸願具宣。」母告諸子：「卿不聞乎？迦維羅衛淨飯王子，形相炳著，應為聖王，厭老病死，出家學道，願行成就，得無上果。巨身丈六，相好無比，三明六通，遐鑒無外，前知無窮，却知無極，觀知三世，如掌中珠。」諸子聞之，心內欣然，因更問母：「佛今近遠，為可見不？」母便答言：「今在舍衛。」諸子啟母，求往覲佛，母即聽之，諸子同時，共詣舍衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時須達長者，末下小女，字曰蘇曼，面首端正，容貌最妙，其父憐愛，特於諸子，若遊行時，每將共去。於是長者，將至佛所，其女見佛，情倍欣踊，願得好香，塗佛住室。斯女手中，有賓婆菓。佛從索之，奉教便與。佛尋於上，書香種稷，還以與之。女共其父，還歸城裏，便行推買種種妙香，如佛所須，持詣祇洹，躬自擣磨，日日如是。於時持叉尸利國王，遣其一兒，使到舍衛，初適他土廣行觀看，漸漸展轉，復至精舍，見蘇曼女在中磨香，愛其姿容，欲得為妻，即往入城，啟波斯匿王：「云有此女，可適我意，願王見賜，勿違我志。」王問之曰：「是誰家女？」答言：「是須達許。」王言：「卿自從索，吾不能知。」復重啟王：「王若相聽，當自求之。」王言：「可爾。」彼國王兒，發遣子弟、車乘眾物，先歸本國，唯留一象及己在後，往至祇洹，搏蘇曼女，累騎而去。須達聞之，遣人追逐，象走駛速，不能及逮。即達本土，便用為婦，後遂懷妊，生卵十枚。卵後開敷，有十男兒，形貌姝好，與人有異。年遂長大，勇健非凡，然喜畋獵，傷害物命。其母矜愍，教使莫爾。諸子白母：「射獵之事，最為快樂，母今相遮，將為見憎。」母復告言：「吾愛汝等！是以因制；若當憎汝，終無此言。所以者何？夫殺生之罪，當入地獄，受諸苦惱，數千萬歲，常為鹿頭羊頭兔頭諸禽獸頭阿傍獄卒之所獵射，無央數歲，雖思解脫。其何由乎？」諸子白母：「如母所說，為自出心？從他邊聞？」母復告言：「吾昔從佛，聞如此事。」兒復問母：「佛者何人？幸願具宣。」母告諸子：「卿不聞乎？迦維羅衛淨飯王子，形相炳著，應為聖王，厭老病死，出家學道，願行成就，得無上果。巨身丈六，相好無比，三明六通，遐鑒無外，前知無窮，却知無極，觀知三世，如掌中珠。」諸子聞之，心內欣然，因更問母：「佛今近遠，為可見不？」母便答言：「今在舍衛。」諸子啟母，求往覲佛，母即聽之，諸子同時，共詣舍衛。

其祖須達，見之情悅，倍加愛念，將至祇洹，奉覲如來。諸子見佛，姿好形貌，踰前所聞，數千萬倍，五情欣喜，不能自勝，佛因隨宜，為說妙法，十人俱時，得法眼淨，便復白佛，求索出家。佛問之曰：「汝父母聽不？」答言：「未諮。」佛言：「父母未聽，不得染化。」須達復言：「斯是我孫，我得自在，我今放之，於理亦可。」佛便允然，聽使為道。鬚髮自落，法衣在身，便成沙門，精勤大業，盡得羅漢。斯十比丘，甚相欽敬，行則俱進，住在同處，國中人民，莫不宗戴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其祖須達，見之情悅，倍加愛念，將至祇洹，奉覲如來。諸子見佛，姿好形貌，踰前所聞，數千萬倍，五情欣喜，不能自勝，佛因隨宜，為說妙法，十人俱時，得法眼淨，便復白佛，求索出家。佛問之曰：「汝父母聽不？」答言：「未諮。」佛言：「父母未聽，不得染化。」須達復言：「斯是我孫，我得自在，我今放之，於理亦可。」佛便允然，聽使為道。鬚髮自落，法衣在身，便成沙門，精勤大業，盡得羅漢。斯十比丘，甚相欽敬，行則俱進，住在同處，國中人民，莫不宗戴。

阿難白佛：「此十比丘，有何福慶，生在貴家，容貌奇特，遭值世尊，盡於苦際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「此十比丘，有何福慶，生在貴家，容貌奇特，遭值世尊，盡於苦際？」

佛告阿難：「乃往過去九十一劫，有毘婆尸佛，出現於世，教化畢訖，而般涅槃，分布舍利，起無量塔。時有一塔，朽故崩壞，有一老母，而修治之。有年少十人，偶行覩見，問老母曰：『何所施為？』老母語言：『斯是尊塔，功德彌弘，是以修補，欲望善果。』年少歡喜，助共興功，所作已竟，誓為母子，其十年少，願共同生。從是已來，九十一劫，天上人中，恒為俱生，受福快樂，常有三事，勝於餘人：一者形體端正，二者眾所敬愛，三者恒得長壽。經爾許時，不墮三塗，今遇我世，沐浴清化，諸塵垢盡，咸逮應真。欲知爾時老母者，今蘇曼女是。爾時十年少者，今十羅漢是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往過去九十一劫，有毘婆尸佛，出現於世，教化畢訖，而般涅槃，分布舍利，起無量塔。時有一塔，朽故崩壞，有一老母，而修治之。有年少十人，偶行覩見，問老母曰：『何所施為？』老母語言：『斯是尊塔，功德彌弘，是以修補，欲望善果。』年少歡喜，助共興功，所作已竟，誓為母子，其十年少，願共同生。從是已來，九十一劫，天上人中，恒為俱生，受福快樂，常有三事，勝於餘人：一者形體端正，二者眾所敬愛，三者恒得長壽。經爾許時，不墮三塗，今遇我世，沐浴清化，諸塵垢盡，咸逮應真。欲知爾時老母者，今蘇曼女是。爾時十年少者，今十羅漢是。」

佛說此時，其在大會，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，發大乘意逮不退者，信受佛語，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此時，其在大會，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，發大乘意逮不退者，信受佛語，歡喜奉行。

（六六）婆世躓品第五十九(丹本為六十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六六）婆世躓品第五十九(丹本為六十六)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。于時此國有豪富長者，名尸利躓，其家大富，七寶盈溢。其婦懷妊，月滿生男，形容嚴妙，世之少雙。父母喜慶，深用自幸，便請相師，令占吉凶。相師占已，語其二親：「斯子福德，榮煥宗族。」長者益歡，情在無量，因復勸請，便為立字。相師問曰：「從有此兒，有何瑞應？」長者報曰：「其母本來，訥口鈍辭，既懷此兒，談語巧妙，踰倍於常。」便為作字，號婆世躓。年歲已大，聰才邈群，與其等輩，遊行觀看，見那羅伎家，有一女子，面貌淨潔，暉容希偶，心便染著，欲得娉娶。歸啟父母：「願為求索。」父母告言：「吾是貴姓，彼是凡賤，高卑非匹，如何為婚？」子情深愛，不能自釋，重更啟言：「莫問門戶，但論其身，幸垂顧愍，哀為我求。若不如志，便自殞命。」父母從之，遣人往求。彼家報言：「君是大姓，我是小人，素非疇偶，何緣得爾？」其兒慇懃，情猶不息，復更遣信，重從索之。彼家答言：「若能如我，習種種術，歌舞戲笑，悉令備知，及於王前，試使得中，然後乃當共作婚姻。」兒惑其色，不恥鄙事，即詣彼家，學習戲藝；數時之間，皆已成就。是時國王，集諸那羅，上幢投窓，空中索走，如是種種眾多戲事。時長者子，亦往王邊，次應現伎，上索而走，索走既竟，王脫不見，復勅更上，奉命為之，氣力漸劣，中道欲墮，心中惶懅，無所歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。于時此國有豪富長者，名尸利躓，其家大富，七寶盈溢。其婦懷妊，月滿生男，形容嚴妙，世之少雙。父母喜慶，深用自幸，便請相師，令占吉凶。相師占已，語其二親：「斯子福德，榮煥宗族。」長者益歡，情在無量，因復勸請，便為立字。相師問曰：「從有此兒，有何瑞應？」長者報曰：「其母本來，訥口鈍辭，既懷此兒，談語巧妙，踰倍於常。」便為作字，號婆世躓。年歲已大，聰才邈群，與其等輩，遊行觀看，見那羅伎家，有一女子，面貌淨潔，暉容希偶，心便染著，欲得娉娶。歸啟父母：「願為求索。」父母告言：「吾是貴姓，彼是凡賤，高卑非匹，如何為婚？」子情深愛，不能自釋，重更啟言：「莫問門戶，但論其身，幸垂顧愍，哀為我求。若不如志，便自殞命。」父母從之，遣人往求。彼家報言：「君是大姓，我是小人，素非疇偶，何緣得爾？」其兒慇懃，情猶不息，復更遣信，重從索之。彼家答言：「若能如我，習種種術，歌舞戲笑，悉令備知，及於王前，試使得中，然後乃當共作婚姻。」兒惑其色，不恥鄙事，即詣彼家，學習戲藝；數時之間，皆已成就。是時國王，集諸那羅，上幢投窓，空中索走，如是種種眾多戲事。時長者子，亦往王邊，次應現伎，上索而走，索走既竟，王脫不見，復勅更上，奉命為之，氣力漸劣，中道欲墮，心中惶懅，無所歸依。

尊者目連，陵虛至邊，而告之曰：「如卿今日，寧全身命，出家學道？為寧墮地，娶彼女耶？」尋報之言：「願自存濟，不用女也。」目連即時，於虛空中，化作平地，其人見已，情怖便止，因地而下，得全身首。既蒙安隱，喜不自勝，隨逐目連，往詣世尊，禮拜供養。佛於是時，廣說妙論，所謂論者，施論、戒論、生天之論，欲為不淨，出要最快，心意暢解，便得初果。因復白佛：「願得出家，奉修正法。」世尊聽之，鬚髮自落，法衣在身，便成沙門。比丘專精禪思，遵修正業，諸漏得盡，成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者目連，陵虛至邊，而告之曰：「如卿今日，寧全身命，出家學道？為寧墮地，娶彼女耶？」尋報之言：「願自存濟，不用女也。」目連即時，於虛空中，化作平地，其人見已，情怖便止，因地而下，得全身首。既蒙安隱，喜不自勝，隨逐目連，往詣世尊，禮拜供養。佛於是時，廣說妙論，所謂論者，施論、戒論、生天之論，欲為不淨，出要最快，心意暢解，便得初果。因復白佛：「願得出家，奉修正法。」世尊聽之，鬚髮自落，法衣在身，便成沙門。比丘專精禪思，遵修正業，諸漏得盡，成阿羅漢。

慧命阿難，前白佛言：「婆世躓沙門，往昔之時，與彼女子，有何因緣，心染惑著，幾致危沒？復共目連，造何善因，今蒙其恩，而獲寧濟？復何因緣，自致應真？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命阿難，前白佛言：「婆世躓沙門，往昔之時，與彼女子，有何因緣，心染惑著，幾致危沒？復共目連，造何善因，今蒙其恩，而獲寧濟？復何因緣，自致應真？」

佛告阿難：「乃往過去無量之劫，波羅㮈國，有大長者，初生一子，端正無比。當于是時，其家有人，從海中來，齎一鳥卵，用奉長者。長者納受，經少時間，其卵便剖，出一鳥鶵，毛羽光潤。長者愛之，與子使弄，漸漸長大，互相懷念。時長者子，騎鳥背上，鳥便擔飛，處處遊觀，情既滿厭，還歸其舍，日日如是。經歷多時，其長者子，聞他國王作那羅戲，便乘斯鳥，往至彼間，來下觀看，鳥住樹上。偶見王女，情便染愛。其時遣信，騰說情狀，王女然可，便與共交。作事不密，為王所知，遣人推捕，尋時獲得，縛束其身，而當斬戮。長者子言：『諸君何為，勞力殺我？聽我上樹自投而死。』諸人聽許，便起攀枝而上，乘騎其鳥，翔虛而去。因此鳥故，得延壽命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往過去無量之劫，波羅㮈國，有大長者，初生一子，端正無比。當于是時，其家有人，從海中來，齎一鳥卵，用奉長者。長者納受，經少時間，其卵便剖，出一鳥鶵，毛羽光潤。長者愛之，與子使弄，漸漸長大，互相懷念。時長者子，騎鳥背上，鳥便擔飛，處處遊觀，情既滿厭，還歸其舍，日日如是。經歷多時，其長者子，聞他國王作那羅戲，便乘斯鳥，往至彼間，來下觀看，鳥住樹上。偶見王女，情便染愛。其時遣信，騰說情狀，王女然可，便與共交。作事不密，為王所知，遣人推捕，尋時獲得，縛束其身，而當斬戮。長者子言：『諸君何為，勞力殺我？聽我上樹自投而死。』諸人聽許，便起攀枝而上，乘騎其鳥，翔虛而去。因此鳥故，得延壽命。」

佛告阿難：「彼時長者子，今婆世躓是。爾時王女者，今伎家女是。爾時鳥者，則目連是。過去世時，惑色致困，由鳥得濟；今復貪色，垂當死亡，由目連故，致得安隱。其婆世躓，所說聰辯，成無漏者，乃往過去，波羅㮈國，有一居士，見辟支佛，來從乞飯。居士即時，以食施與，因復勸請，令說經法。其辟支佛，辭云不能，擲鉢虛空，騰踊而逝。居士念曰：『斯人神力，變化無方，然其不能敷宣道化；願我後生，遭值聖尊，勝於此士，巨億萬倍，演散法義，無窮無盡，令我身者，亦獲果證。』由此因緣，今世聰明，逮羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼時長者子，今婆世躓是。爾時王女者，今伎家女是。爾時鳥者，則目連是。過去世時，惑色致困，由鳥得濟；今復貪色，垂當死亡，由目連故，致得安隱。其婆世躓，所說聰辯，成無漏者，乃往過去，波羅㮈國，有一居士，見辟支佛，來從乞飯。居士即時，以食施與，因復勸請，令說經法。其辟支佛，辭云不能，擲鉢虛空，騰踊而逝。居士念曰：『斯人神力，變化無方，然其不能敷宣道化；願我後生，遭值聖尊，勝於此士，巨億萬倍，演散法義，無窮無盡，令我身者，亦獲果證。』由此因緣，今世聰明，逮羅漢果。」

佛說是時，莫不歡喜，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種緣覺善根者，發菩薩心者，皆信佛語，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，莫不歡喜，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種緣覺善根者，發菩薩心者，皆信佛語，頂戴奉行。

（六七）優波毱提品第六十(丹本為六十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六七）優波毱提品第六十(丹本為六十七)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時此國有一梵志，字阿巴毱提，聰明廣學，採古達今，往至佛所，求作沙門，因復啟曰：「若我出家，智慧辯才，與舍利弗等者，情則甘樂；若當不如，便自歸家。」佛尋答曰：「卿不如也。」時彼梵志，止不作道，還歸其舍。世尊於後，告眾會言：「我滅度已，一百歲中，此婆羅門，而當深化，逮成六通，智慧高遠，教化眾生，其數如塵。」佛涅槃時，告阿難言：「我滅度後，一切經藏，悉付囑汝，汝當受持廣使流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時此國有一梵志，字阿巴毱提，聰明廣學，採古達今，往至佛所，求作沙門，因復啟曰：「若我出家，智慧辯才，與舍利弗等者，情則甘樂；若當不如，便自歸家。」佛尋答曰：「卿不如也。」時彼梵志，止不作道，還歸其舍。世尊於後，告眾會言：「我滅度已，一百歲中，此婆羅門，而當深化，逮成六通，智慧高遠，教化眾生，其數如塵。」佛涅槃時，告阿難言：「我滅度後，一切經藏，悉付囑汝，汝當受持廣使流布。」

世尊既滅，阿難持法。阿難後時，復欲捨身，告弟子耶貰䩭言：「我去世後，所有典要，汝當護持。」因復告曰：「波羅㮈國，當有居士字為毱提，此人有子，名優波毱提。卿好求索，度用為道；卿若壽終，以法付之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊既滅，阿難持法。阿難後時，復欲捨身，告弟子耶貰䩭言：「我去世後，所有典要，汝當護持。」因復告曰：「波羅㮈國，當有居士字為毱提，此人有子，名優波毱提。卿好求索，度用為道；卿若壽終，以法付之。」

阿難滅已，此耶貰䩭，奉持佛法，遊化世間，所度甚多。復至波羅㮈，往造居士，與共相識，數數往來。其彼居士，生一男兒，字阿巴毱提，年在幼稚。于時耶貰䩭，往從索之，欲使為道。其父答曰：「始有一子，當紹門戶，不可爾也，若後更生，便用相給。」後復生男，字難陀毱提。時耶貰䩭，復往從索，其父報言：「大子營外，次子營內，於其家居，乃可興隆。情中戀惜，未能相許，若後更有，信當奉惠。」此耶貰䩭，是阿羅漢，三明具足，能知人根，觀此二兒，與道無緣，亦自息意，不慇懃求。時彼居士復更生男，顏貌端妙，形相殊特。時耶貰䩭，復往從索。其父報曰：「兒今猶小，未能奉事，又復家貧，無以餉送。且欲停之，須大當與。」年漸長大，才器益盛，父付財物，居肆販賣。時耶貰䩭，往到其邊，而為說法，教使繫念，以白黑石子用當籌算，善念下白，惡念下黑。優婆毱提奉受其教，善惡之念，輙投石子，初黑偏多，白者甚少，漸漸修習，白黑正等，繫念不止，更無黑石，純有白者。善念已盛，逮得初果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難滅已，此耶貰䩭，奉持佛法，遊化世間，所度甚多。復至波羅㮈，往造居士，與共相識，數數往來。其彼居士，生一男兒，字阿巴毱提，年在幼稚。于時耶貰䩭，往從索之，欲使為道。其父答曰：「始有一子，當紹門戶，不可爾也，若後更生，便用相給。」後復生男，字難陀毱提。時耶貰䩭，復往從索，其父報言：「大子營外，次子營內，於其家居，乃可興隆。情中戀惜，未能相許，若後更有，信當奉惠。」此耶貰䩭，是阿羅漢，三明具足，能知人根，觀此二兒，與道無緣，亦自息意，不慇懃求。時彼居士復更生男，顏貌端妙，形相殊特。時耶貰䩭，復往從索。其父報曰：「兒今猶小，未能奉事，又復家貧，無以餉送。且欲停之，須大當與。」年漸長大，才器益盛，父付財物，居肆販賣。時耶貰䩭，往到其邊，而為說法，教使繫念，以白黑石子用當籌算，善念下白，惡念下黑。優婆毱提奉受其教，善惡之念，輙投石子，初黑偏多，白者甚少，漸漸修習，白黑正等，繫念不止，更無黑石，純有白者。善念已盛，逮得初果。

時彼城中，有婬女人，遣婢持錢，往從買花。優波毱提，心性質直，饒與其花，不令有恨。婢齎花歸，婬女甚怪，問其婢言：「前日買花，用錢一種，往何以少？今何以多？將無前時相欺減乎？」婢答之言：「今日花主，慈仁守禮，平等相與，所以饒獲。又復其人，形體殊妙，大家若見，復不有恨。」婬女聞之，遣信請喚。優波毱提，自抑不往，又復延召，終不從命。于時婬女，與王家兒，而共交通，貪其衣服眾寶所成，利興義衰，殺而藏之。王家搜覓，於其舍得，尋取婬女，斬截手足，劓其耳鼻，懸於高標，竪置塜間，雖荷此苦，然未命終。優波毱提，往到其所，婬女謂言：「往者端正，不肯相見，今日形殘，何所看乎？」尋即對曰：「吾不愛色，而來至此，用相憐故，來到此耳。」因為宣說四非常法。「是身不淨苦空無我，一一諦察，有何可恃？愚惑之徒，妄生染想。」婬女聞法，逮法眼淨，優波毱提，成阿那含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼城中，有婬女人，遣婢持錢，往從買花。優波毱提，心性質直，饒與其花，不令有恨。婢齎花歸，婬女甚怪，問其婢言：「前日買花，用錢一種，往何以少？今何以多？將無前時相欺減乎？」婢答之言：「今日花主，慈仁守禮，平等相與，所以饒獲。又復其人，形體殊妙，大家若見，復不有恨。」婬女聞之，遣信請喚。優波毱提，自抑不往，又復延召，終不從命。于時婬女，與王家兒，而共交通，貪其衣服眾寶所成，利興義衰，殺而藏之。王家搜覓，於其舍得，尋取婬女，斬截手足，劓其耳鼻，懸於高標，竪置塜間，雖荷此苦，然未命終。優波毱提，往到其所，婬女謂言：「往者端正，不肯相見，今日形殘，何所看乎？」尋即對曰：「吾不愛色，而來至此，用相憐故，來到此耳。」因為宣說四非常法。「是身不淨苦空無我，一一諦察，有何可恃？愚惑之徒，妄生染想。」婬女聞法，逮法眼淨，優波毱提，成阿那含。

時耶世䩭，復從居士，索此少年，用作沙彌；奉教持與。將至精舍，授其十戒，年滿二十，便授具足，白四羯磨竟，得阿羅漢道，三明六通，皆悉滿具，言辭巧妙，所演無窮，便集眾人，欲為說法。時魔波旬，於會處所，而雨金錢。眾人競拾，竟不聞法。於第二日，復集大眾，魔雨花鬘，以亂眾心。於第三日，復更集大眾，魔王便化作一大象，紺琉璃色，口有六牙，其一牙上，有七浴池，其浴池中，有七蓮花，一一蓮花上，有七玉女，斯諸玉女，皆作伎樂，其象優遊徐步會側，眾人顧目，情不在法。於第四日，復集大眾，魔王復化作一女人，端正美妙，侍立尊後，眾人注目，忽忘法事。于時尊者，尋化其女，令作白骨；眾人見已乃專聽法，得道者眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時耶世䩭，復從居士，索此少年，用作沙彌；奉教持與。將至精舍，授其十戒，年滿二十，便授具足，白四羯磨竟，得阿羅漢道，三明六通，皆悉滿具，言辭巧妙，所演無窮，便集眾人，欲為說法。時魔波旬，於會處所，而雨金錢。眾人競拾，竟不聞法。於第二日，復集大眾，魔雨花鬘，以亂眾心。於第三日，復更集大眾，魔王便化作一大象，紺琉璃色，口有六牙，其一牙上，有七浴池，其浴池中，有七蓮花，一一蓮花上，有七玉女，斯諸玉女，皆作伎樂，其象優遊徐步會側，眾人顧目，情不在法。於第四日，復集大眾，魔王復化作一女人，端正美妙，侍立尊後，眾人注目，忽忘法事。于時尊者，尋化其女，令作白骨；眾人見已乃專聽法，得道者眾。

尊者本來，有一狗子，日日於耳，竊為說法。其狗命終，生第六天與魔波旬，共坐一床。魔王思惟：「此天大德，乃與我等，為從何沒而來生此？」尋觀察之，知從狗身。「彼沙門者，相辱乃爾。」遙伺尊者入禪定時，持一寶冠，著其頭上。既從定起，覺頂有冠，尋便思察，知魔所為，即以神力，感魔使來，化其狗屍，令似髴飾，而告魔言：「汝遺我冠，深謝來意；今以髴飾，用相酬贈。」魔王受已，便還天上，而見所著乃是死狗，心中厭惡而欲去之，盡其神力不能令却。復詣帝釋，求除不淨。帝釋報言：「其作此者，斯人能捨，非是吾力之所任却。」魔王復去，廣問諸天乃至梵天，向之喜言：「願除茲穢。」各答如初，非力所辦。事不獲已，來詣尊者，而謂言曰：「佛實大德，慈心無邊；諸聲聞輩，誠為凶忌。何以驗之？我乃昔日，將諸魔兵凡十八億，攻圍菩薩，欲敗其道，猶懷慈悲，不以為怨；我今小觸，相困乃爾。」尊者答言：「理實如是。佛之於我，百千萬倍，不可為喻，如須彌山比彼芥子，如大海水方於牛跡，如師子王喻於野干，大小之形，實不相及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者本來，有一狗子，日日於耳，竊為說法。其狗命終，生第六天與魔波旬，共坐一床。魔王思惟：「此天大德，乃與我等，為從何沒而來生此？」尋觀察之，知從狗身。「彼沙門者，相辱乃爾。」遙伺尊者入禪定時，持一寶冠，著其頭上。既從定起，覺頂有冠，尋便思察，知魔所為，即以神力，感魔使來，化其狗屍，令似髴飾，而告魔言：「汝遺我冠，深謝來意；今以髴飾，用相酬贈。」魔王受已，便還天上，而見所著乃是死狗，心中厭惡而欲去之，盡其神力不能令却。復詣帝釋，求除不淨。帝釋報言：「其作此者，斯人能捨，非是吾力之所任却。」魔王復去，廣問諸天乃至梵天，向之喜言：「願除茲穢。」各答如初，非力所辦。事不獲已，來詣尊者，而謂言曰：「佛實大德，慈心無邊；諸聲聞輩，誠為凶忌。何以驗之？我乃昔日，將諸魔兵凡十八億，攻圍菩薩，欲敗其道，猶懷慈悲，不以為怨；我今小觸，相困乃爾。」尊者答言：「理實如是。佛之於我，百千萬倍，不可為喻，如須彌山比彼芥子，如大海水方於牛跡，如師子王喻於野干，大小之形，實不相及。」

尊者語魔：「吾生末世，不見如來。聞汝神力能化作佛，試為一現，我欲觀之。」魔王答言：「我今化現，慎莫為禮。」對曰：「不禮。」是時魔王化身作佛，軀體丈六，紫磨金色，三十二相、八十種好，光明赫弈，踰倍日月。尊者欣悅，便前稽首。魔還復形，語尊者言：「向云不禮，今作禮何？」尊者答言：「我自禮佛，不禮於汝。」魔復謝曰：「唯願矜愍，却此死狗。」尊者告曰：「汝起慈心，擁護群生，則此死狗，變成寶飾；若懷惡意，則作狗屍。」魔以畏故，恒發善想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者語魔：「吾生末世，不見如來。聞汝神力能化作佛，試為一現，我欲觀之。」魔王答言：「我今化現，慎莫為禮。」對曰：「不禮。」是時魔王化身作佛，軀體丈六，紫磨金色，三十二相、八十種好，光明赫弈，踰倍日月。尊者欣悅，便前稽首。魔還復形，語尊者言：「向云不禮，今作禮何？」尊者答言：「我自禮佛，不禮於汝。」魔復謝曰：「唯願矜愍，却此死狗。」尊者告曰：「汝起慈心，擁護群生，則此死狗，變成寶飾；若懷惡意，則作狗屍。」魔以畏故，恒發善想。

是時尊者成道已後，所化眾生，得四果者，一人一籌，籌長四寸，如此之籌，滿於一房，房高六丈，縱廣亦爾。於是眾人白尊者言：「尊者福德，實為弘博，化度群萌，不可稱數。」尊者告曰：「吾為畜生時，亦化眾生，使得聖果，何況今日？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者成道已後，所化眾生，得四果者，一人一籌，籌長四寸，如此之籌，滿於一房，房高六丈，縱廣亦爾。於是眾人白尊者言：「尊者福德，實為弘博，化度群萌，不可稱數。」尊者告曰：「吾為畜生時，亦化眾生，使得聖果，何況今日？」

眾會白言：「不審先世，所度云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會白言：「不審先世，所度云何？」

尊者告曰：「乃往過去，波羅㮈國，有一仙山，五百辟支佛，止住其中。時有獼猴，日來供養，奉覲儀容。諸辟支佛，後盡涅盤，復有五百梵志，續在中止。諸梵志等，或事日月，或復事火，事日月者，翹脚向之，其事火者，朝夕燃之。時彼獼猴，見其翹脚，便取挽下，見其燃火，便取滅之。獼猴于時，端坐思惟。諸梵志見，自相謂言：『此獼猴者，將為我曹示茲威儀。』尋各整身，諦察真理，心意開解，盡得辟支佛道。彼獼猴者，我身是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者告曰：「乃往過去，波羅㮈國，有一仙山，五百辟支佛，止住其中。時有獼猴，日來供養，奉覲儀容。諸辟支佛，後盡涅盤，復有五百梵志，續在中止。諸梵志等，或事日月，或復事火，事日月者，翹脚向之，其事火者，朝夕燃之。時彼獼猴，見其翹脚，便取挽下，見其燃火，便取滅之。獼猴于時，端坐思惟。諸梵志見，自相謂言：『此獼猴者，將為我曹示茲威儀。』尋各整身，諦察真理，心意開解，盡得辟支佛道。彼獼猴者，我身是也。」

眾會復白：「以何因緣，受獼猴身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會復白：「以何因緣，受獼猴身？」

尊者告曰：「乃往過去九十一劫，有毘婆尸佛，出現于世，有諸比丘，在波羅㮈仙山中住。時有應真，登上山巔，放脚輕疾。有一年少道人，而作是言：『彼行飄速，正似獼猴。』由此因緣，五百世中，常作獼猴。以是之故，凡在四輩，應自護口，勿妄出言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者告曰：「乃往過去九十一劫，有毘婆尸佛，出現于世，有諸比丘，在波羅㮈仙山中住。時有應真，登上山巔，放脚輕疾。有一年少道人，而作是言：『彼行飄速，正似獼猴。』由此因緣，五百世中，常作獼猴。以是之故，凡在四輩，應自護口，勿妄出言。」

尊者優波毱提，說此法時，一切大會，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，種緣覺善根者，發大乘心逮不退者，不可稱計，信受其教，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者優波毱提，說此法時，一切大會，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，種緣覺善根者，發大乘心逮不退者，不可稱計，信受其教，歡喜奉行。

（六八）汪水中虫品第六十一(丹本為六十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六八）汪水中虫品第六十一(丹本為六十八)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。爾時城邊，有一汪水，污泥不淨，多諸糞穢，屎尿臭處。國中人民，凡鄙之類，恒以瑕穢，投歸其中。有一大虫，其形像蛇，加有四足，於其汪水，東西馳走，或沒或出，經歷年載，常處其中，受苦無量。爾時世尊，將諸比丘，前後圍遶，至彼坑所，問諸比丘：「汝等頗識此虫宿緣所造行不？」時諸比丘，咸皆思量，無有能知斯所造行。俱共白佛，皆云：「不知。」時佛告曰：「汝等當聽！吾當為汝說斯所造行。過去有佛，名毘婆尸，出現於世，教化已周，遷神涅槃。彼佛法中，有十萬比丘，淨修梵行，閑居樂靜，依於一山。其山左右，有好林樹，華果茂盛蓊欝無比，其諸樹間，流泉浴池，清涼可樂。時諸比丘，依慕住止，遵善行道，懃修不懈，悉具初果，乃至四果，無有凡夫。時有五百估客，共相合集，欲入大海，發引徑路，經由此山，見諸比丘剋心精懃，內懷欣敬，思欲設供。時諸賈客，共相合率，往請眾僧，求索供養；值諸檀越，各各已請，日日相次，竟不從意。即詣眾僧，辭入大海。『設我等眾，安隱來還，當設供養，願哀見許。』時僧默然，允可受請。眾賈入海，大獲珍寶，平安還至，到眾僧所，選眾妙寶最上價者，用施眾僧，規俟飲食，若食多者，隨意用之。於時眾僧受其寶物，持用付授僧摩摩帝。於後眾僧，食具向盡，從其求索爾時珍寶，當用續食。時摩摩帝，答眾僧言：『賈客前時，自與我寶，何緣乃索？』上座維那，語摩摩帝：『檀越前時，以寶施僧，令汝舉之。今僧食盡，當用裨佐。』時摩摩帝，瞋恚而言：『汝曹噉屎！此寶是我所有，何緣乃索？』時彼眾僧，見摩摩帝已起惡意，即便散去。由其欺僧惡口罵故，身壞命終，墮阿鼻獄，身常宛轉沸屎之中，歷九十二劫，乃從獄出。今復墮此屎尿池中，經歷年歲，未得解脫。所以者何？過去有佛，名曰尸棄，將諸比丘，臨過此坑，示諸弟子，為說本末。復次有佛，名曰隨葉，亦復將從諸比丘眾，往到其所，說其因緣，從此命終，還入地獄，經歷數萬億歲，其後命終復生是中。次復有佛，名曰拘留秦，亦共徒眾，圍遶至此坑，垂示諸比丘，說其本末。次名拘那含牟尼佛，亦共弟子，來至此坑。次迦葉佛，亦來至此，咸為弟子，說其因緣。次第七佛，我釋迦牟尼，今示汝等因緣本末，觀視其虫。如是一切賢劫當來諸佛，各各皆爾，將諸弟子，到其坑所，指示其虫，說其曩昔所造因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。爾時城邊，有一汪水，污泥不淨，多諸糞穢，屎尿臭處。國中人民，凡鄙之類，恒以瑕穢，投歸其中。有一大虫，其形像蛇，加有四足，於其汪水，東西馳走，或沒或出，經歷年載，常處其中，受苦無量。爾時世尊，將諸比丘，前後圍遶，至彼坑所，問諸比丘：「汝等頗識此虫宿緣所造行不？」時諸比丘，咸皆思量，無有能知斯所造行。俱共白佛，皆云：「不知。」時佛告曰：「汝等當聽！吾當為汝說斯所造行。過去有佛，名毘婆尸，出現於世，教化已周，遷神涅槃。彼佛法中，有十萬比丘，淨修梵行，閑居樂靜，依於一山。其山左右，有好林樹，華果茂盛蓊欝無比，其諸樹間，流泉浴池，清涼可樂。時諸比丘，依慕住止，遵善行道，懃修不懈，悉具初果，乃至四果，無有凡夫。時有五百估客，共相合集，欲入大海，發引徑路，經由此山，見諸比丘剋心精懃，內懷欣敬，思欲設供。時諸賈客，共相合率，往請眾僧，求索供養；值諸檀越，各各已請，日日相次，竟不從意。即詣眾僧，辭入大海。『設我等眾，安隱來還，當設供養，願哀見許。』時僧默然，允可受請。眾賈入海，大獲珍寶，平安還至，到眾僧所，選眾妙寶最上價者，用施眾僧，規俟飲食，若食多者，隨意用之。於時眾僧受其寶物，持用付授僧摩摩帝。於後眾僧，食具向盡，從其求索爾時珍寶，當用續食。時摩摩帝，答眾僧言：『賈客前時，自與我寶，何緣乃索？』上座維那，語摩摩帝：『檀越前時，以寶施僧，令汝舉之。今僧食盡，當用裨佐。』時摩摩帝，瞋恚而言：『汝曹噉屎！此寶是我所有，何緣乃索？』時彼眾僧，見摩摩帝已起惡意，即便散去。由其欺僧惡口罵故，身壞命終，墮阿鼻獄，身常宛轉沸屎之中，歷九十二劫，乃從獄出。今復墮此屎尿池中，經歷年歲，未得解脫。所以者何？過去有佛，名曰尸棄，將諸比丘，臨過此坑，示諸弟子，為說本末。復次有佛，名曰隨葉，亦復將從諸比丘眾，往到其所，說其因緣，從此命終，還入地獄，經歷數萬億歲，其後命終復生是中。次復有佛，名曰拘留秦，亦共徒眾，圍遶至此坑，垂示諸比丘，說其本末。次名拘那含牟尼佛，亦共弟子，來至此坑。次迦葉佛，亦來至此，咸為弟子，說其因緣。次第七佛，我釋迦牟尼，今示汝等因緣本末，觀視其虫。如是一切賢劫當來諸佛，各各皆爾，將諸弟子，到其坑所，指示其虫，說其曩昔所造因緣。」

時諸比丘，聞佛所說，心驚毛竪，共相勅厲，慎護身口意業，信受佛語，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，聞佛所說，心驚毛竪，共相勅厲，慎護身口意業，信受佛語，歡喜奉行。

（六九）沙彌均提品第六十二(丹本為六十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六九）沙彌均提品第六十二(丹本為六十九)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗，晝夜三時，恒以天眼，觀視世間，誰應度者，輙往度之。爾時有諸估客，欲詣他國，其諸商人，共將一狗，至於中路。眾賈頓息，伺人不看閑靜之時，狗便盜取眾賈人肉。於時眾人即懷瞋恚，便共打狗，而折其脚，棄置空野，捨之而去。時舍利弗，遙以天眼，見此狗身，攣躃在地，飢餓困篤，懸命垂死，著衣持鉢，入城乞食，得已持出飛至狗所，慈心憐愍，以食施與。狗得其食，濟活餘命，心甚歡喜，倍加踊躍。時舍利弗，即為其狗，具足解說微妙之法，狗便命終，生舍衛國婆羅門家。時舍利弗，獨行乞食，婆羅門見，而問之言：「尊者獨行，無沙彌耶？」舍利弗言：「我無沙彌，聞卿有子，當用見與。」婆羅門言：「我有一子字曰均提，年既孩幼，不任使令。比前長大，當用相與。」時舍利弗，聞彼語已，即戢在心，還至祇洹。至年七歲，復來求之。時婆羅門，即以其兒，付舍利弗，令使出家。時舍利弗，便受其兒，將至祇洹，聽為沙彌，漸為具說種種妙法，心意開解，得阿羅漢，六通清徹，功德悉備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗，晝夜三時，恒以天眼，觀視世間，誰應度者，輙往度之。爾時有諸估客，欲詣他國，其諸商人，共將一狗，至於中路。眾賈頓息，伺人不看閑靜之時，狗便盜取眾賈人肉。於時眾人即懷瞋恚，便共打狗，而折其脚，棄置空野，捨之而去。時舍利弗，遙以天眼，見此狗身，攣躃在地，飢餓困篤，懸命垂死，著衣持鉢，入城乞食，得已持出飛至狗所，慈心憐愍，以食施與。狗得其食，濟活餘命，心甚歡喜，倍加踊躍。時舍利弗，即為其狗，具足解說微妙之法，狗便命終，生舍衛國婆羅門家。時舍利弗，獨行乞食，婆羅門見，而問之言：「尊者獨行，無沙彌耶？」舍利弗言：「我無沙彌，聞卿有子，當用見與。」婆羅門言：「我有一子字曰均提，年既孩幼，不任使令。比前長大，當用相與。」時舍利弗，聞彼語已，即戢在心，還至祇洹。至年七歲，復來求之。時婆羅門，即以其兒，付舍利弗，令使出家。時舍利弗，便受其兒，將至祇洹，聽為沙彌，漸為具說種種妙法，心意開解，得阿羅漢，六通清徹，功德悉備。

時均提沙彌，始得道已，自以智力，觀過去世，本造何行，來受此形，得遭聖師，而獲果證？觀見前身，作一餓狗，蒙我和上舍利弗恩，今得人身，并獲道果。欣心內發，而自念言：「我蒙師恩，得脫諸苦，今當盡身供給所須，永作沙彌，不受大戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時均提沙彌，始得道已，自以智力，觀過去世，本造何行，來受此形，得遭聖師，而獲果證？觀見前身，作一餓狗，蒙我和上舍利弗恩，今得人身，并獲道果。欣心內發，而自念言：「我蒙師恩，得脫諸苦，今當盡身供給所須，永作沙彌，不受大戒。」

爾時阿難，而白佛言：「不審此人，曩昔之時，興何惡行，受此狗身？造何善根，而得解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，而白佛言：「不審此人，曩昔之時，興何惡行，受此狗身？造何善根，而得解脫？」

佛告阿難：「乃往過去迦葉佛時，有諸比丘，集在一處。時年少比丘，音聲清雅，善巧讚唄，人所樂聽。有一比丘，年高耆老，音聲濁鈍，不能經唄，每自出聲，而自娛樂。其老比丘，已得羅漢，沙門功德，皆悉具足。于時年少妙音比丘，見老沙門音聲鈍濁，自恃好聲，而呵之言：『今汝長老，聲如狗吠。』輕呵已竟，時老比丘，便呼年少：『汝識我不？』年少答言：『我大識汝，汝是迦葉佛時比丘。』上座答曰：『我今已得阿羅漢道，沙門儀式，悉具足矣。』時年少比丘，聞其所說，心驚毛竪，惶怖自責，即於其前，懺悔過咎。時老比丘，即聽懺悔。由其惡言，五百世中，常受狗身；由其出家持淨戒故，今得見我，蒙得解脫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往過去迦葉佛時，有諸比丘，集在一處。時年少比丘，音聲清雅，善巧讚唄，人所樂聽。有一比丘，年高耆老，音聲濁鈍，不能經唄，每自出聲，而自娛樂。其老比丘，已得羅漢，沙門功德，皆悉具足。于時年少妙音比丘，見老沙門音聲鈍濁，自恃好聲，而呵之言：『今汝長老，聲如狗吠。』輕呵已竟，時老比丘，便呼年少：『汝識我不？』年少答言：『我大識汝，汝是迦葉佛時比丘。』上座答曰：『我今已得阿羅漢道，沙門儀式，悉具足矣。』時年少比丘，聞其所說，心驚毛竪，惶怖自責，即於其前，懺悔過咎。時老比丘，即聽懺悔。由其惡言，五百世中，常受狗身；由其出家持淨戒故，今得見我，蒙得解脫」。

爾時阿難，聞佛所說，歡喜信受，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，聞佛所說，歡喜信受，頂戴奉行。