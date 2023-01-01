賢愚經
元魏 慧覺等譯13卷CBETA T0202大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 12 卷
賢愚經卷第十二
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元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯
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（五四）師質子摩頭羅世質品第四十七(丹本為五十四)
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國中，有一婆羅門，字曰師質，居家大富，無有子息，詣六師所，問其因緣。六師答言：「汝相無兒。」爾時師質便還歸家，著垢膩衣，愁思不樂，而自念言：「我無子息，一旦命終，居家財物，當入國王。」思惟是已，益增愁惱。婆羅門婦，與一比丘尼共為知識。時比丘尼，值到其舍，見其夫主，憂愁燋悴，便問之言：「汝夫何故，愁悴如是？」婆羅門婦，即答之曰：「家無子姓，往問六師，六師占相云當無兒。以是之故，愁憂不樂。」時比丘尼，復語之言：「六師之徒，非一切智，何能知人業行因緣？如來在世，明達諸法，過去未來，無所障礙，可往問之，必足了知。」比丘尼去後，婦便白夫如向所聞。時夫聞已，心便開悟，更著新衣，往詣佛所，稽首佛足，而白佛言：「我之相命，當有兒不？」世尊告曰：「汝當有兒，福德具足，生長已大當樂出家。」婆羅門聞歡喜無量，而作是言：「但使有兒，學道何苦？」時因請佛及比丘僧，明日舍食，是時世尊默然許之。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國中，有一婆羅門，字曰師質，居家大富，無有子息，詣六師所，問其因緣。六師答言：「汝相無兒。」爾時師質便還歸家，著垢膩衣，愁思不樂，而自念言：「我無子息，一旦命終，居家財物，當入國王。」思惟是已，益增愁惱。婆羅門婦，與一比丘尼共為知識。時比丘尼，值到其舍，見其夫主，憂愁燋悴，便問之言：「汝夫何故，愁悴如是？」婆羅門婦，即答之曰：「家無子姓，往問六師，六師占相云當無兒。以是之故，愁憂不樂。」時比丘尼，復語之言：「六師之徒，非一切智，何能知人業行因緣？如來在世，明達諸法，過去未來，無所障礙，可往問之，必足了知。」比丘尼去後，婦便白夫如向所聞。時夫聞已，心便開悟，更著新衣，往詣佛所，稽首佛足，而白佛言：「我之相命，當有兒不？」世尊告曰：「汝當有兒，福德具足，生長已大當樂出家。」婆羅門聞歡喜無量，而作是言：「但使有兒，學道何苦？」時因請佛及比丘僧，明日舍食，是時世尊默然許之。
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明日時到，佛與眾僧，往詣其家，眾坐已定，婆羅門夫婦齊心同志，敬奉飲食。眾會食竟，佛及眾僧，還歸所止，路由一澤，中有泉水，甚為清美，佛與比丘僧，便住休息。諸比丘眾，各各洗鉢，有一獼猴，來從阿難，求索其鉢，阿難恐破，不欲與之。佛告阿難：「速與勿憂。」奉教便與。獼猴得鉢，持至蜜樹，盛滿鉢來，奉上世尊。世尊告曰：「去中不淨。」獼猴即時，拾去蜂蟲，極令潔淨。佛便告言：「以水和之。」如語著水，和調已竟，奉授世尊。世尊受已，分布與僧，咸共飲之，皆悉周遍。獼猴歡喜，騰躍起舞，墮大坑中，即便命終，魂識受胎於師質家。時師質婦，便覺有娠，日月已足，生一男兒，面首端正，世之少雙。當生之時，家內器物，自然滿蜜，師質夫婦，喜不自勝。請諸相師，占其吉凶。相師占訖，而告之言：「此兒有德，甚善無比。」因為作字，字摩頭羅瑟質，晉言蜜勝，以其初生之日蜜為瑞應，故因名焉。兒年已大，求索出家，父母戀惜不肯放之，兒復慇懃白其父母：「若必違遮不從我願，當取命終，不能處俗。」父母議言：「昔日世尊，已豫記之，云當出家。今若固留，或能取死，就當聽之。」共議已決，而告兒言：「隨汝所志。」兒大欣踊往到佛所，稽首作禮求索出家，世尊告言：「善來比丘！」鬚髮自墮，法衣在身，便成沙門，因為廣說四諦妙法種種諸理，心開結盡，得阿羅漢。每與諸比丘，人間遊化，若渴乏時，擲鉢空中，自然滿蜜，眾人共飲，咸蒙充足。
明日時到，佛與眾僧，往詣其家，眾坐已定，婆羅門夫婦齊心同志，敬奉飲食。眾會食竟，佛及眾僧，還歸所止，路由一澤，中有泉水，甚為清美，佛與比丘僧，便住休息。諸比丘眾，各各洗鉢，有一獼猴，來從阿難，求索其鉢，阿難恐破，不欲與之。佛告阿難：「速與勿憂。」奉教便與。獼猴得鉢，持至蜜樹，盛滿鉢來，奉上世尊。世尊告曰：「去中不淨。」獼猴即時，拾去蜂蟲，極令潔淨。佛便告言：「以水和之。」如語著水，和調已竟，奉授世尊。世尊受已，分布與僧，咸共飲之，皆悉周遍。獼猴歡喜，騰躍起舞，墮大坑中，即便命終，魂識受胎於師質家。時師質婦，便覺有娠，日月已足，生一男兒，面首端正，世之少雙。當生之時，家內器物，自然滿蜜，師質夫婦，喜不自勝。請諸相師，占其吉凶。相師占訖，而告之言：「此兒有德，甚善無比。」因為作字，字摩頭羅瑟質，晉言蜜勝，以其初生之日蜜為瑞應，故因名焉。兒年已大，求索出家，父母戀惜不肯放之，兒復慇懃白其父母：「若必違遮不從我願，當取命終，不能處俗。」父母議言：「昔日世尊，已豫記之，云當出家。今若固留，或能取死，就當聽之。」共議已決，而告兒言：「隨汝所志。」兒大欣踊往到佛所，稽首作禮求索出家，世尊告言：「善來比丘！」鬚髮自墮，法衣在身，便成沙門，因為廣說四諦妙法種種諸理，心開結盡，得阿羅漢。每與諸比丘，人間遊化，若渴乏時，擲鉢空中，自然滿蜜，眾人共飲，咸蒙充足。
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是時阿難白佛言：「世尊！摩頭羅瑟質，積何功德，出家未久，獲得應真，意有所須，隨意而得？」佛告阿難：「汝憶往日受師質請不？」答言：「憶之。」佛言：「阿難！於彼食還，至空澤中，時有獼猴從汝索鉢，盛蜜施佛，佛為受之，欣悅起舞，墮坑即死，汝復憶不？」答言：「憶之。」佛語阿難：「彼獼猴者，今摩頭羅瑟質是，由其見佛歡喜施蜜，得生彼家，姿貌端正，出家學道，速成無漏。」
是時阿難白佛言：「世尊！摩頭羅瑟質，積何功德，出家未久，獲得應真，意有所須，隨意而得？」佛告阿難：「汝憶往日受師質請不？」答言：「憶之。」佛言：「阿難！於彼食還，至空澤中，時有獼猴從汝索鉢，盛蜜施佛，佛為受之，欣悅起舞，墮坑即死，汝復憶不？」答言：「憶之。」佛語阿難：「彼獼猴者，今摩頭羅瑟質是，由其見佛歡喜施蜜，得生彼家，姿貌端正，出家學道，速成無漏。」
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阿難長跪，重白佛言：「復有何緣，生獼猴中？」
阿難長跪，重白佛言：「復有何緣，生獼猴中？」
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佛告阿難：「乃往過去，迦葉佛時，有年少比丘，見他沙門跳渡渠水而作是言：『彼人飄疾熟似獼猴。』彼時沙門聞是語已，便問之曰：『汝識我不？』答言：『識汝。汝是迦葉佛時沙門，何以不識也？』時彼沙門，復語之言：『汝莫呼我假名沙門，沙門諸果，我悉備辦。』年少聞已，毛衣皆竪，五體投地，求哀懺悔，由悔過故，不墮地獄；形呰羅漢，故致五百世中恒作獼猴。由前出家持禁戒故，今得見我，沐浴清化，得盡諸苦。」佛告阿難：「爾時年少比丘，今摩頭羅瑟質是。」
佛告阿難：「乃往過去，迦葉佛時，有年少比丘，見他沙門跳渡渠水而作是言：『彼人飄疾熟似獼猴。』彼時沙門聞是語已，便問之曰：『汝識我不？』答言：『識汝。汝是迦葉佛時沙門，何以不識也？』時彼沙門，復語之言：『汝莫呼我假名沙門，沙門諸果，我悉備辦。』年少聞已，毛衣皆竪，五體投地，求哀懺悔，由悔過故，不墮地獄；形呰羅漢，故致五百世中恒作獼猴。由前出家持禁戒故，今得見我，沐浴清化，得盡諸苦。」佛告阿難：「爾時年少比丘，今摩頭羅瑟質是。」
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爾時阿難及諸大眾，聞佛所說，悲喜交懷，咸作是語：「身口意業，不可不護，緣是比丘不能護口，獲報如是。」
爾時阿難及諸大眾，聞佛所說，悲喜交懷，咸作是語：「身口意業，不可不護，緣是比丘不能護口，獲報如是。」
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佛告阿難：「如汝所言。」因為四眾，廣說諸法，淨身口意，心垢除淨，各得道迹，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，有發無上正真道意，或有住於不退地者。眾會聞法，咸共歡喜，頂戴奉行。
佛告阿難：「如汝所言。」因為四眾，廣說諸法，淨身口意，心垢除淨，各得道迹，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，有發無上正真道意，或有住於不退地者。眾會聞法，咸共歡喜，頂戴奉行。
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（五五）檀彌離品第四十八(丹本為五十五)
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如是我聞：
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一時佛在王舍城竹園之中。時拘薩羅國中，有一長者，字曇摩貫質，豪貴大富，無有子息。禱祀國中一切神祇，求索有子，精誠感神，婦即懷妊。日月期滿，生一男兒，軀體端嚴，世所希有，召諸相師，占相吉凶。相師占之，知其有德，因為立字，名檀彌離。年既長大，其父命終，時波斯匿王，即以父爵封之。受王封已，父時舍宅，變成七寶，諸庫藏中，悉皆盈滿，種種具有。時王子流離，被純熱病，至為困悴，諸醫處藥，須牛頭栴檀用塗其身，當得除愈。王即出令，唱語國中：「誰有牛頭栴檀？持詣王家，市當雇直與千兩金。」令語盡遍，無持來者。時有一人，啟白王曰：「拘薩羅國檀彌離長者，家內大有。」
一時佛在王舍城竹園之中。時拘薩羅國中，有一長者，字曇摩貫質，豪貴大富，無有子息。禱祀國中一切神祇，求索有子，精誠感神，婦即懷妊。日月期滿，生一男兒，軀體端嚴，世所希有，召諸相師，占相吉凶。相師占之，知其有德，因為立字，名檀彌離。年既長大，其父命終，時波斯匿王，即以父爵封之。受王封已，父時舍宅，變成七寶，諸庫藏中，悉皆盈滿，種種具有。時王子流離，被純熱病，至為困悴，諸醫處藥，須牛頭栴檀用塗其身，當得除愈。王即出令，唱語國中：「誰有牛頭栴檀？持詣王家，市當雇直與千兩金。」令語盡遍，無持來者。時有一人，啟白王曰：「拘薩羅國檀彌離長者，家內大有。」
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時王聞之，乘車馬輿，躬自往求，到檀彌離長者門前。時守門人，即入白之：「波斯匿王來在門外。」長者歡喜，即出奉迎，請王入宮。前見外門，純以白銀，門內有女，面首端正，世無有雙，踞銀床，紡銀縷，小女十人，侍從左右。時王便問：「是汝婦耶？」答曰：「非也，是守門婢。」王續問之：「是小女輩，復用何為？」彌離答言：「通白消息。」次入中門，純紺琉璃，門內有女，面貌端嚴，復勝於上，左右侍從，轉倍前數。進入內門，純以黃金，門內有女，顏貌端正，轉勝上者。坐金床，紡金縷左右侍人，復倍上數。王亦問之：「此女人者，是卿婦耶？」答言：「非也。」入到舍內，見琉璃地，清徹如水，屋間刻鏤種種獸形及水虫像，風吹動之，影現地中，弈弈動搖，王見疑怖，謂是實水，而問之言：「餘更無地，殿前作池？」彌離答言：「此非水也，是紺琉璃。」即脫手指七寶環玔，擲置于地，徑到彼際，礙壁乃住。王見歡喜，即共入內，昇七寶殿。彌離夫人，在其殿上，所坐之床，用紺琉璃，更有妙床，請王令坐。彌離夫人，眼即淚出。王問之言：「何以淚出？不相喜耶？」夫人答言：「王來大善！但王衣服，有微烟氣，令我淚出，非是相憎。」王便問言：「今汝家內，不然火耶？」答言：「不也。」王問曰：「以何煮食？」答曰：「欲食之時，百味飯食，自然在前。」王復問言：「冥暮之時以何為明？」答言：「用摩尼珠。」即便閉戶及諸窓牖，出摩尼珠，明踰晝日。時檀彌離跪白王言：「大王！何故勞屈尊神？」王告之曰：「我子流離，被病困篤須牛頭栴檀，故來索之。」彌離歡喜，將入諸藏，指示其物，七寶珍琦，明淨曜日，栴檀積聚，不可稱計，而語王言：「須者取之。」時王答言：「我須二兩。」便折與之，多少正足。即使侍從先送歸國。
時王聞之，乘車馬輿，躬自往求，到檀彌離長者門前。時守門人，即入白之：「波斯匿王來在門外。」長者歡喜，即出奉迎，請王入宮。前見外門，純以白銀，門內有女，面首端正，世無有雙，踞銀床，紡銀縷，小女十人，侍從左右。時王便問：「是汝婦耶？」答曰：「非也，是守門婢。」王續問之：「是小女輩，復用何為？」彌離答言：「通白消息。」次入中門，純紺琉璃，門內有女，面貌端嚴，復勝於上，左右侍從，轉倍前數。進入內門，純以黃金，門內有女，顏貌端正，轉勝上者。坐金床，紡金縷左右侍人，復倍上數。王亦問之：「此女人者，是卿婦耶？」答言：「非也。」入到舍內，見琉璃地，清徹如水，屋間刻鏤種種獸形及水虫像，風吹動之，影現地中，弈弈動搖，王見疑怖，謂是實水，而問之言：「餘更無地，殿前作池？」彌離答言：「此非水也，是紺琉璃。」即脫手指七寶環玔，擲置于地，徑到彼際，礙壁乃住。王見歡喜，即共入內，昇七寶殿。彌離夫人，在其殿上，所坐之床，用紺琉璃，更有妙床，請王令坐。彌離夫人，眼即淚出。王問之言：「何以淚出？不相喜耶？」夫人答言：「王來大善！但王衣服，有微烟氣，令我淚出，非是相憎。」王便問言：「今汝家內，不然火耶？」答言：「不也。」王問曰：「以何煮食？」答曰：「欲食之時，百味飯食，自然在前。」王復問言：「冥暮之時以何為明？」答言：「用摩尼珠。」即便閉戶及諸窓牖，出摩尼珠，明踰晝日。時檀彌離跪白王言：「大王！何故勞屈尊神？」王告之曰：「我子流離，被病困篤須牛頭栴檀，故來索之。」彌離歡喜，將入諸藏，指示其物，七寶珍琦，明淨曜日，栴檀積聚，不可稱計，而語王言：「須者取之。」時王答言：「我須二兩。」便折與之，多少正足。即使侍從先送歸國。
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時王敬念，而語之言：「汝當見佛。」彌離答言：「云何為佛？」王曰：「汝不聞乎？迦維羅衛，淨飯王子厭老病死，出家學道，道成號佛，三十二相、八十種好，神足智慧，殊挺無比，人天中尊故號為佛。」彌離聞已，深生敬心，而問王言：「今在何許？」王答之曰：「在王舍城竹園中止。」
時王敬念，而語之言：「汝當見佛。」彌離答言：「云何為佛？」王曰：「汝不聞乎？迦維羅衛，淨飯王子厭老病死，出家學道，道成號佛，三十二相、八十種好，神足智慧，殊挺無比，人天中尊故號為佛。」彌離聞已，深生敬心，而問王言：「今在何許？」王答之曰：「在王舍城竹園中止。」
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王去之後，即往見佛，覩佛威顏，過踰國王所歎萬倍，心懷歡喜，頭面作禮，問訊起居。佛為說法，得須陀洹道，長跪合掌，求索出家。佛即聽許。「善來比丘！」鬚髮便墮，法衣著身，重為說法四諦真法，苦習盡道，心垢都盡，成阿羅漢。
王去之後，即往見佛，覩佛威顏，過踰國王所歎萬倍，心懷歡喜，頭面作禮，問訊起居。佛為說法，得須陀洹道，長跪合掌，求索出家。佛即聽許。「善來比丘！」鬚髮便墮，法衣著身，重為說法四諦真法，苦習盡道，心垢都盡，成阿羅漢。
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爾時阿難，及諸比丘，合掌白佛，問世尊言：「檀彌離比丘，有何功德，生於人中，受天福祿，不樂世樂；出家未久即獲道果？」
爾時阿難，及諸比丘，合掌白佛，問世尊言：「檀彌離比丘，有何功德，生於人中，受天福祿，不樂世樂；出家未久即獲道果？」
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佛語阿難：「善聽當說！乃往過去，九十一劫時，世有佛名毘婆尸，滅度之後，於像法中，有五比丘，共計盟要，求覓靜處，當共行道。見一林澤，泉水清美，淨潔可樂，時諸比丘，俱共同聲，勸語一人：『此去城遠，乞食勞苦，汝當為福，供養我等。』爾時一人，即便許可。往至人間，勸諸檀越，日為送食。四人身安，專精行道，九十日中，便獲道果。即共同心，語此比丘：『緣汝之故，我等安隱，本心所規，今已得之。欲求何願？恣汝求之。』時彼比丘心情歡喜，而作是言：『使我將來天上人中富貴自然，所願之物，不加功力，皆悉而生，遭值聖師過踰仁等百千萬倍，聞法心淨疾獲道果。』」佛告阿難：「爾時比丘，今檀彌離是。緣其供給四比丘故，九十一劫，生天人中，豪貴尊嚴，不處貧窮卑賤之家，今得見我獲道度世。」
佛語阿難：「善聽當說！乃往過去，九十一劫時，世有佛名毘婆尸，滅度之後，於像法中，有五比丘，共計盟要，求覓靜處，當共行道。見一林澤，泉水清美，淨潔可樂，時諸比丘，俱共同聲，勸語一人：『此去城遠，乞食勞苦，汝當為福，供養我等。』爾時一人，即便許可。往至人間，勸諸檀越，日為送食。四人身安，專精行道，九十日中，便獲道果。即共同心，語此比丘：『緣汝之故，我等安隱，本心所規，今已得之。欲求何願？恣汝求之。』時彼比丘心情歡喜，而作是言：『使我將來天上人中富貴自然，所願之物，不加功力，皆悉而生，遭值聖師過踰仁等百千萬倍，聞法心淨疾獲道果。』」佛告阿難：「爾時比丘，今檀彌離是。緣其供給四比丘故，九十一劫，生天人中，豪貴尊嚴，不處貧窮卑賤之家，今得見我獲道度世。」
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爾時阿難，及諸比丘，聞佛所說，各自勸勵，精進修道，有得初果乃至四果，有發曠濟之心住不退者，各各喜悅，頂戴奉行。
爾時阿難，及諸比丘，聞佛所說，各自勸勵，精進修道，有得初果乃至四果，有發曠濟之心住不退者，各各喜悅，頂戴奉行。
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（五六）象護品第四十九(丹本為五十六)
（五六）象護品第四十九(丹本為五十六)
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如是我聞：
如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時摩竭國中，有一長者，生一男兒，相貌具足，甚可愛敬。其生之日，藏中自然出一金象，父母歡喜，便請相師，為其立字。時諸相師，見兒福德，問其父母：「此兒生日，有何瑞應？」即答之言：「有一金象，與兒俱生。」因瑞立字名曰象護。兒漸長大，象亦隨大，既能行步，象亦行步，出入進止，常不相離；若意不用，便住在內。象大小便，唯出好金。其象護者，常與五百諸長者子，共行遊戲，各各自說家內奇事。或有說言：「我家舍宅床榻坐席，悉是七寶。」或有自說：「我家屋舍及與園林，亦是眾寶。」復有說言：「吾家庫藏妙寶恒滿。」如是之比，種種眾多。是時象護，復自說言：「我初生日，家內自然，生一金象。我年長大，堪任行來，象亦如是，於我無違。我恒騎之，東西遊觀，遲疾隨意，甚適人情。其大小便，純是好金。」時王子阿闍貰，亦在其中，聞象護所說，便作是念：「若我為王，當奪取之。」既得作王，便召象護，教使將象共詣王所。時象護父，語其子曰：「阿闍貰王，兇暴無道，貪求慳悋，自父尚虐，何況餘人？今者喚卿，將貪卿象，儻能被奪。」其子答曰：「我此象者，無能劫得。」父子即時，共乘見王。時守門人，即入白王：「象護父子，乘象在門。」王告之曰：「聽乘象入。」時守門者，還出具告，象護父子，乘象徑前，既達宮內，爾乃下象，為王跪拜，問訊安否。王大歡喜，命令就座，賜與飲食，粗略談語，須臾之頃，辭王欲去，王告象護：「留象在此，莫將出也。」象護欣然，奉教留之，空步出宮。未久之間，象沒於地，踊出門外，象護還得乘之歸家。經由少時，便自念曰：「國王無道，刑罰非理，因此象故，或能見害。今佛在世，澤潤群生，不如離家遵修梵行。」即白父母，求索入道，二親聽許，便辭而去，乘其金象，往至祇洹。既見世尊，稽首作禮，陳說本志，佛尋許言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服在身，便成沙門，佛便為說四諦要法，神心超悟，便逮羅漢。每與諸比丘，林間樹下，思惟修道，其金象者，恒在目前。舍衛國人，聞有金象，競集觀之，怱閙不靜，妨廢行道。時諸比丘，以意白佛，佛告象護：「因此象故，致有煩憒，卿今可疾遣象令去。」象護白佛：「久欲遣之，然不肯去。」佛復告曰：「汝可語之：『我今生分已盡，更不用汝。』如是至三，象當滅矣。」爾時象護，奉世尊教，向象三說：「吾不須汝。」是時金象，即入地中。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時摩竭國中，有一長者，生一男兒，相貌具足，甚可愛敬。其生之日，藏中自然出一金象，父母歡喜，便請相師，為其立字。時諸相師，見兒福德，問其父母：「此兒生日，有何瑞應？」即答之言：「有一金象，與兒俱生。」因瑞立字名曰象護。兒漸長大，象亦隨大，既能行步，象亦行步，出入進止，常不相離；若意不用，便住在內。象大小便，唯出好金。其象護者，常與五百諸長者子，共行遊戲，各各自說家內奇事。或有說言：「我家舍宅床榻坐席，悉是七寶。」或有自說：「我家屋舍及與園林，亦是眾寶。」復有說言：「吾家庫藏妙寶恒滿。」如是之比，種種眾多。是時象護，復自說言：「我初生日，家內自然，生一金象。我年長大，堪任行來，象亦如是，於我無違。我恒騎之，東西遊觀，遲疾隨意，甚適人情。其大小便，純是好金。」時王子阿闍貰，亦在其中，聞象護所說，便作是念：「若我為王，當奪取之。」既得作王，便召象護，教使將象共詣王所。時象護父，語其子曰：「阿闍貰王，兇暴無道，貪求慳悋，自父尚虐，何況餘人？今者喚卿，將貪卿象，儻能被奪。」其子答曰：「我此象者，無能劫得。」父子即時，共乘見王。時守門人，即入白王：「象護父子，乘象在門。」王告之曰：「聽乘象入。」時守門者，還出具告，象護父子，乘象徑前，既達宮內，爾乃下象，為王跪拜，問訊安否。王大歡喜，命令就座，賜與飲食，粗略談語，須臾之頃，辭王欲去，王告象護：「留象在此，莫將出也。」象護欣然，奉教留之，空步出宮。未久之間，象沒於地，踊出門外，象護還得乘之歸家。經由少時，便自念曰：「國王無道，刑罰非理，因此象故，或能見害。今佛在世，澤潤群生，不如離家遵修梵行。」即白父母，求索入道，二親聽許，便辭而去，乘其金象，往至祇洹。既見世尊，稽首作禮，陳說本志，佛尋許言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服在身，便成沙門，佛便為說四諦要法，神心超悟，便逮羅漢。每與諸比丘，林間樹下，思惟修道，其金象者，恒在目前。舍衛國人，聞有金象，競集觀之，怱閙不靜，妨廢行道。時諸比丘，以意白佛，佛告象護：「因此象故，致有煩憒，卿今可疾遣象令去。」象護白佛：「久欲遣之，然不肯去。」佛復告曰：「汝可語之：『我今生分已盡，更不用汝。』如是至三，象當滅矣。」爾時象護，奉世尊教，向象三說：「吾不須汝。」是時金象，即入地中。
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時諸比丘，咸共奇怪，白世尊言：「象護比丘，本修何德，於何福田種此善根，乃獲斯報巍巍如是？」
時諸比丘，咸共奇怪，白世尊言：「象護比丘，本修何德，於何福田種此善根，乃獲斯報巍巍如是？」
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佛告阿難及諸比丘：「若有眾生，於三寶福田之中，種少少之善，得無極果。乃往過去，迦葉佛時，時彼世人，壽二萬歲。彼佛教化周訖，遷神泥洹，分布靈骨，多起塔廟。時有一塔，中有菩薩本從兜率天所乘象來下，入母胎時像。彼時象身，有少剝破。時有一人，值行繞塔，見象身破，便自念言：『此是菩薩所乘之象，今者損壞，我當治之。』取埿用補，雌黃污塗，因立誓願：『使我將來恒處尊貴，財用無乏。』彼人壽終，生於天上，盡天之命，下生人間，常生尊豪富樂之家，顏貌端正，與世有異，恒有金象，隨時侍衛。」佛告阿難：「欲知爾時治象人者，今象護是。由於彼世治象之故，從是以來，天上人中，封受自然；緣其敬心，奉三尊故，今遭值我，稟受妙化，心垢都盡，逮阿羅漢。」
佛告阿難及諸比丘：「若有眾生，於三寶福田之中，種少少之善，得無極果。乃往過去，迦葉佛時，時彼世人，壽二萬歲。彼佛教化周訖，遷神泥洹，分布靈骨，多起塔廟。時有一塔，中有菩薩本從兜率天所乘象來下，入母胎時像。彼時象身，有少剝破。時有一人，值行繞塔，見象身破，便自念言：『此是菩薩所乘之象，今者損壞，我當治之。』取埿用補，雌黃污塗，因立誓願：『使我將來恒處尊貴，財用無乏。』彼人壽終，生於天上，盡天之命，下生人間，常生尊豪富樂之家，顏貌端正，與世有異，恒有金象，隨時侍衛。」佛告阿難：「欲知爾時治象人者，今象護是。由於彼世治象之故，從是以來，天上人中，封受自然；緣其敬心，奉三尊故，今遭值我，稟受妙化，心垢都盡，逮阿羅漢。」
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慧命阿難及諸眾會，聞佛所說，莫不開解，各得其所，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發無上正真道意者，有證不退位者，莫不歡喜，敬戴奉行。
慧命阿難及諸眾會，聞佛所說，莫不開解，各得其所，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發無上正真道意者，有證不退位者，莫不歡喜，敬戴奉行。
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（五七）波婆離品第五十(丹本為五十七)
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如是我聞：
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一時佛在王舍城鷲頭山中，與尊弟子千二百五十人俱。爾時波羅㮈王，名波羅摩達，王有輔相，生一男兒，三十二相，眾好備滿，身色紫金，姿容挺特。輔相見子，倍增怡悅，即召相師，令占相之。相師披看，歎言：「奇哉！相好畢滿，功德殊備，智辯通達，出踰人表。」輔相益喜，因為立字，相師復問：「自從生來，有何異事？」輔相答言：「甚怪異常，其母素性，不能良善，懷妊已來，悲矜苦厄，慈潤黎元，等心護養。」相師喜言：「此是兒志。」因為立字，號曰彌勒。父母喜慶，心無有量。其兒殊稱，合土宣聞，國王聞之，懷懼言曰：「念此小兒，名相顯美，儻有高德，必奪我位。曼其未長，當豫除滅，久必為患。」作是計已，即勅輔相：「聞汝有子，容相有異，汝可將來，吾欲得見。」時宮內人，聞兒暉問，知王欲圖，甚懷湯火。其兒有舅，名波婆梨，在波梨弗多羅國，為彼國師；聰明高博，智達殊才，五百弟子，恒逐諮稟。於時輔相，憐愛其子，懼被其害，復作密計，遣人乘象送之與舅。舅見彌勒，覩其色好，加意愛養，敬視在懷。其年漸大，教使學問，一日諮受，勝餘終年，學未經歲普通經書。時波婆梨，見其𡖦甥兒，學既不久，通達諸書，欲為作會顯揚其美，遣一弟子，至波羅㮈，語於輔相，說兒所學，索於珍寶，欲為設會。其弟子往至于中道，聞人說佛無量德行，思慕欲見，即往趣佛，未到中間，為虎所噉。乘其善心，生第一四天。
一時佛在王舍城鷲頭山中，與尊弟子千二百五十人俱。爾時波羅㮈王，名波羅摩達，王有輔相，生一男兒，三十二相，眾好備滿，身色紫金，姿容挺特。輔相見子，倍增怡悅，即召相師，令占相之。相師披看，歎言：「奇哉！相好畢滿，功德殊備，智辯通達，出踰人表。」輔相益喜，因為立字，相師復問：「自從生來，有何異事？」輔相答言：「甚怪異常，其母素性，不能良善，懷妊已來，悲矜苦厄，慈潤黎元，等心護養。」相師喜言：「此是兒志。」因為立字，號曰彌勒。父母喜慶，心無有量。其兒殊稱，合土宣聞，國王聞之，懷懼言曰：「念此小兒，名相顯美，儻有高德，必奪我位。曼其未長，當豫除滅，久必為患。」作是計已，即勅輔相：「聞汝有子，容相有異，汝可將來，吾欲得見。」時宮內人，聞兒暉問，知王欲圖，甚懷湯火。其兒有舅，名波婆梨，在波梨弗多羅國，為彼國師；聰明高博，智達殊才，五百弟子，恒逐諮稟。於時輔相，憐愛其子，懼被其害，復作密計，遣人乘象送之與舅。舅見彌勒，覩其色好，加意愛養，敬視在懷。其年漸大，教使學問，一日諮受，勝餘終年，學未經歲普通經書。時波婆梨，見其𡖦甥兒，學既不久，通達諸書，欲為作會顯揚其美，遣一弟子，至波羅㮈，語於輔相，說兒所學，索於珍寶，欲為設會。其弟子往至于中道，聞人說佛無量德行，思慕欲見，即往趣佛，未到中間，為虎所噉。乘其善心，生第一四天。
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波婆梨自竭所有，合集財賄，為設大會，請婆羅門，一切都集，供辦餚饍種種甘美。設會已訖，大施噠嚫，一人各得五百金錢。布施訖竟，財物罄盡。有一婆羅門，名勞度差，最於後至，見波婆梨：「我從後來，雖不得食，當如比例與我五百金錢。」波婆梨答言：「我物已盡，實不從汝有所愛也。」勞度差言：「聞汝設施，有望相投，云何空見不垂施惠？若必拒逆不見給者，汝更七日，頭破七段。」時波婆梨，聞是語已，自思惟言：「世有惡呪及餘蠱道，事不可輕，儻能有是。」財物悉盡，卒無方計，念是愁憂，深以為懼。前使弟子終生天者，遙見其師愁悴無賴，即從天下，來到其前，問其師言：「何故愁憂？」師具以事廣說因緣。天聞其語，尋白師言：「勞度差者，未識頂法，愚癡迷網惡邪之人，竟何所能？而乃憂此。今唯有佛，最解頂法，無極法王，特可歸依。」時波婆梨，聞天說佛，即重問之：「佛是何人？」天即說：「佛生迦毘羅衛淨飯王家，右脅而生，尋行七步，稱天人尊，三十二相、八十妙好，光照天地，梵釋侍御，三十二瑞，振動顯發。相師觀見，記其兩處，在家當作轉輪聖王，出家成佛。覩老病死，不樂國位，踰宮出國，六年苦行，菩提樹下，破十八億魔，於後夜中，普具佛法，三明六通、十力無畏、十八不共，悉皆滿備。至波羅㮈，初轉法輪，阿若憍陳如五人漏盡，八萬諸天，得法眼淨，無數天人，發大道意。復到摩竭，度欝毘羅并舍利弗、目健連等，出千二百五十比丘以為徒類，號曰眾僧，功德智能，不可稱計。總而言之，名為佛也，今在王舍鷲頭山中。」
波婆梨自竭所有，合集財賄，為設大會，請婆羅門，一切都集，供辦餚饍種種甘美。設會已訖，大施噠嚫，一人各得五百金錢。布施訖竟，財物罄盡。有一婆羅門，名勞度差，最於後至，見波婆梨：「我從後來，雖不得食，當如比例與我五百金錢。」波婆梨答言：「我物已盡，實不從汝有所愛也。」勞度差言：「聞汝設施，有望相投，云何空見不垂施惠？若必拒逆不見給者，汝更七日，頭破七段。」時波婆梨，聞是語已，自思惟言：「世有惡呪及餘蠱道，事不可輕，儻能有是。」財物悉盡，卒無方計，念是愁憂，深以為懼。前使弟子終生天者，遙見其師愁悴無賴，即從天下，來到其前，問其師言：「何故愁憂？」師具以事廣說因緣。天聞其語，尋白師言：「勞度差者，未識頂法，愚癡迷網惡邪之人，竟何所能？而乃憂此。今唯有佛，最解頂法，無極法王，特可歸依。」時波婆梨，聞天說佛，即重問之：「佛是何人？」天即說：「佛生迦毘羅衛淨飯王家，右脅而生，尋行七步，稱天人尊，三十二相、八十妙好，光照天地，梵釋侍御，三十二瑞，振動顯發。相師觀見，記其兩處，在家當作轉輪聖王，出家成佛。覩老病死，不樂國位，踰宮出國，六年苦行，菩提樹下，破十八億魔，於後夜中，普具佛法，三明六通、十力無畏、十八不共，悉皆滿備。至波羅㮈，初轉法輪，阿若憍陳如五人漏盡，八萬諸天，得法眼淨，無數天人，發大道意。復到摩竭，度欝毘羅并舍利弗、目健連等，出千二百五十比丘以為徒類，號曰眾僧，功德智能，不可稱計。總而言之，名為佛也，今在王舍鷲頭山中。」
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時波婆梨，聞歎佛德，自思惟言：「必當有佛。我書所記，佛星下現，天地大動，當生聖人。今悉有此，似當是也。」即勅彌勒等十六人：「往見瞿曇，看其相好。眾相若備，心念難之：『我師波婆梨，為有幾相？』如我今者，身有兩相：一髮紺青，二廣長舌。若其識之，復更心難：『我師波婆梨，年今幾許？』如我年者，今百二十。若其知之，復更心念：『我師波婆梨，是何種姓？』欲知我種，是婆羅門。若其答識，復更心難：『我師波婆梨，有幾弟子？』如我今者，有五百弟子。若答知數，斯必是佛，汝等必當為其弟子，令遣一人語我消息。」
時波婆梨，聞歎佛德，自思惟言：「必當有佛。我書所記，佛星下現，天地大動，當生聖人。今悉有此，似當是也。」即勅彌勒等十六人：「往見瞿曇，看其相好。眾相若備，心念難之：『我師波婆梨，為有幾相？』如我今者，身有兩相：一髮紺青，二廣長舌。若其識之，復更心難：『我師波婆梨，年今幾許？』如我年者，今百二十。若其知之，復更心念：『我師波婆梨，是何種姓？』欲知我種，是婆羅門。若其答識，復更心難：『我師波婆梨，有幾弟子？』如我今者，有五百弟子。若答知數，斯必是佛，汝等必當為其弟子，令遣一人語我消息。」
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時彌勒等，進趣王舍，近到鷲頭山，見佛足跡，千輻輪相昞然如畫，即問人言：「此是誰跡？」有人答言：「斯是佛跡。」時彌勒等，遂懷慕仰，徘徊跡側，豫欽渴仰。時有比丘尼剎羅，持一死虫著佛跡處，示彌勒等，各共看此：「汝等欽羨歎慕斯跡，躡殺眾生有何奇哉？」彌勒之等，各共前看，諦觀形相是自死虫，即問比丘尼：「汝誰弟子？」比丘尼答言：「是佛弟子。」時彌勒等，各自說言：「佛弟子中，乃有是人。」漸進佛所，遙見世尊，光明顯照，眾相赫然，即數其相，不見其二。佛即為其出舌覆面，復以神力令見陰藏。見相數滿，益以歡喜，即奉師勅，遙以心難：「我師波婆梨，為有幾相？」佛即遙答：「汝師波婆梨，唯有二相：一髮紺青，二廣長舌。」聞是語已，復更心難：「我師波婆梨，年今幾許？」佛遙答言：「汝師波婆梨，年百二十。」既聞是已，復心念難：「我師波婆梨，是何種姓？」佛即遙答：「汝師波婆梨，是婆羅門種。」得聞是已，復更心難：「我師波婆梨，有幾弟子？」佛即遙答：「汝師波婆梨，有五百弟子。」
時彌勒等，進趣王舍，近到鷲頭山，見佛足跡，千輻輪相昞然如畫，即問人言：「此是誰跡？」有人答言：「斯是佛跡。」時彌勒等，遂懷慕仰，徘徊跡側，豫欽渴仰。時有比丘尼剎羅，持一死虫著佛跡處，示彌勒等，各共看此：「汝等欽羨歎慕斯跡，躡殺眾生有何奇哉？」彌勒之等，各共前看，諦觀形相是自死虫，即問比丘尼：「汝誰弟子？」比丘尼答言：「是佛弟子。」時彌勒等，各自說言：「佛弟子中，乃有是人。」漸進佛所，遙見世尊，光明顯照，眾相赫然，即數其相，不見其二。佛即為其出舌覆面，復以神力令見陰藏。見相數滿，益以歡喜，即奉師勅，遙以心難：「我師波婆梨，為有幾相？」佛即遙答：「汝師波婆梨，唯有二相：一髮紺青，二廣長舌。」聞是語已，復更心難：「我師波婆梨，年今幾許？」佛遙答言：「汝師波婆梨，年百二十。」既聞是已，復心念難：「我師波婆梨，是何種姓？」佛即遙答：「汝師波婆梨，是婆羅門種。」得聞是已，復更心難：「我師波婆梨，有幾弟子？」佛即遙答：「汝師波婆梨，有五百弟子。」
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於時會者，聞佛所說，甚怪如來獨說此語。時諸弟子，長跪問佛：「世尊！何故而說是言？」佛告比丘：「有波婆梨，在波婆梨弗多羅國，遣十六弟子，來至我所，試觀我相，因心念難，是以一一還以答之。」
於時會者，聞佛所說，甚怪如來獨說此語。時諸弟子，長跪問佛：「世尊！何故而說是言？」佛告比丘：「有波婆梨，在波婆梨弗多羅國，遣十六弟子，來至我所，試觀我相，因心念難，是以一一還以答之。」
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時彌勒等，聞佛答難，事事如實，一無差違，深生敬仰，往至佛所，頭面禮訖，却坐一面。佛為說法，其十六人，得法眼淨，各從座起，求索出家。佛言：「善來！」鬚髮自墮，法衣在身，尋成沙門，重以方便，為其說法，其十五人，成阿羅漢。時彌勒等，自共議言：「波婆梨師，在遠悒遲，宜時遣人還白消息。」十六人中，時有一人，字賓祈奇，是波婆梨姊子，眾人即遣往白消息。還到本國波婆梨所，具以聞見，廣為說之。波婆梨聞已，喜發於心，即從坐起，長跪合掌，向王舍城，自說誠言：「生遭聖世，甚難值遇，思覩尊容，稟受清化，年已老邁，足力不強，雖有誠欵，靡由自達。世尊大慈！豫知人心，唯願屈神，來見接濟。」於時如來，遙知其意，屈伸臂頃，來到其前，禮已舉頭，尋見世尊，驚喜踊躍，禮拜問訊，請令就坐，恭肅侍佛。佛為說法，逮阿那含。於時世尊，尋還鷲頭山。
時彌勒等，聞佛答難，事事如實，一無差違，深生敬仰，往至佛所，頭面禮訖，却坐一面。佛為說法，其十六人，得法眼淨，各從座起，求索出家。佛言：「善來！」鬚髮自墮，法衣在身，尋成沙門，重以方便，為其說法，其十五人，成阿羅漢。時彌勒等，自共議言：「波婆梨師，在遠悒遲，宜時遣人還白消息。」十六人中，時有一人，字賓祈奇，是波婆梨姊子，眾人即遣往白消息。還到本國波婆梨所，具以聞見，廣為說之。波婆梨聞已，喜發於心，即從坐起，長跪合掌，向王舍城，自說誠言：「生遭聖世，甚難值遇，思覩尊容，稟受清化，年已老邁，足力不強，雖有誠欵，靡由自達。世尊大慈！豫知人心，唯願屈神，來見接濟。」於時如來，遙知其意，屈伸臂頃，來到其前，禮已舉頭，尋見世尊，驚喜踊躍，禮拜問訊，請令就坐，恭肅侍佛。佛為說法，逮阿那含。於時世尊，尋還鷲頭山。
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時淨飯王，聞佛道成，遊行教化多有所度，情懷渴仰，思得覩覲，告優陀耶：「汝往佛所，騰我志意，白於悉達，汝本有要得道當還。願遵往言，時來相見。」優陀耶到，具宣王意，佛尋可之，七日當往。優陀耶喜，還白消息。淨飯王聞，告語諸臣：「優陀耶來，云佛當還。莊嚴城內，極令清潔，塗污街陌，遍竪幢幡，饒儲華香，當俟供養。」嚴辦已訖，與諸群臣，四十里外，奉迎世尊。
時淨飯王，聞佛道成，遊行教化多有所度，情懷渴仰，思得覩覲，告優陀耶：「汝往佛所，騰我志意，白於悉達，汝本有要得道當還。願遵往言，時來相見。」優陀耶到，具宣王意，佛尋可之，七日當往。優陀耶喜，還白消息。淨飯王聞，告語諸臣：「優陀耶來，云佛當還。莊嚴城內，極令清潔，塗污街陌，遍竪幢幡，饒儲華香，當俟供養。」嚴辦已訖，與諸群臣，四十里外，奉迎世尊。
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於時如來，與大眾俱，八金剛力士，住在八面；時四天王，各在前導；時天帝釋，與欲界諸天，侍衛其左；時梵天王，與色界天，侍衛其右；諸比丘僧，列在其後。佛在眾中，放大光明，暉曜天地，威踰日月，普與大眾，乘虛而往，漸欲近王，下齊人頭，王與臣民夫人婇女，觀見大眾晃朗俱顯，佛在中央如星中月。王大歡喜，不覺下禮，禮畢問訊，與共還國，住尼拘盧陀僧伽藍。是時國法，男女有別，王與臣民，日日聽法，聞法開悟，得度者眾；諸女人輩，各懷怨恨：「佛與大眾，雖復還國，男子有幸，獨得見聞，我曹女人，不蒙恩祐。」佛知其意，即語王言：「自今已後，令國男女，番休聽法一日一更。」從是已後，蒙度甚多。
於時如來，與大眾俱，八金剛力士，住在八面；時四天王，各在前導；時天帝釋，與欲界諸天，侍衛其左；時梵天王，與色界天，侍衛其右；諸比丘僧，列在其後。佛在眾中，放大光明，暉曜天地，威踰日月，普與大眾，乘虛而往，漸欲近王，下齊人頭，王與臣民夫人婇女，觀見大眾晃朗俱顯，佛在中央如星中月。王大歡喜，不覺下禮，禮畢問訊，與共還國，住尼拘盧陀僧伽藍。是時國法，男女有別，王與臣民，日日聽法，聞法開悟，得度者眾；諸女人輩，各懷怨恨：「佛與大眾，雖復還國，男子有幸，獨得見聞，我曹女人，不蒙恩祐。」佛知其意，即語王言：「自今已後，令國男女，番休聽法一日一更。」從是已後，蒙度甚多。
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時佛姨母摩訶波闍波提，佛已出家，手自紡織，預作一端金色之[(畾/且)*毛]，積心係想，唯俟於佛。既得見佛，喜發心髓，即持此[(畾/且)*毛]，奉上如來。佛告憍曇彌：「汝持此[(畾/且)*毛]，往奉眾僧。」時波闍波提，重白佛言：「自佛出家，心每思念，故手紡織，規心俟佛。唯願垂愍！為我受之。」佛告之曰：「知母專心欲用施我。然恩愛之心，福不弘廣，若施眾僧獲報彌多。我知此事，是以相勸。」佛又言曰：「若有檀越，於十六種具足別請，雖獲福報，亦未為多。何謂十六？比丘、比丘尼，各有八輩，不如僧中，漫請四人，所得功德，福多於彼，十六分中，未及其一。將來末世，法垂欲盡，正使比丘，畜妻俠子，四人以上，名字眾僧，應當敬視如舍利弗、目犍連等。」時波闍波提，心乃開解，即以其衣，奉施眾僧，僧中次行，無欲取者，到彌勒前，尋為受之。
時佛姨母摩訶波闍波提，佛已出家，手自紡織，預作一端金色之[(畾/且)*毛]，積心係想，唯俟於佛。既得見佛，喜發心髓，即持此[(畾/且)*毛]，奉上如來。佛告憍曇彌：「汝持此[(畾/且)*毛]，往奉眾僧。」時波闍波提，重白佛言：「自佛出家，心每思念，故手紡織，規心俟佛。唯願垂愍！為我受之。」佛告之曰：「知母專心欲用施我。然恩愛之心，福不弘廣，若施眾僧獲報彌多。我知此事，是以相勸。」佛又言曰：「若有檀越，於十六種具足別請，雖獲福報，亦未為多。何謂十六？比丘、比丘尼，各有八輩，不如僧中，漫請四人，所得功德，福多於彼，十六分中，未及其一。將來末世，法垂欲盡，正使比丘，畜妻俠子，四人以上，名字眾僧，應當敬視如舍利弗、目犍連等。」時波闍波提，心乃開解，即以其衣，奉施眾僧，僧中次行，無欲取者，到彌勒前，尋為受之。
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於後世尊，與比丘僧，遊波羅㮈，轉行化導。爾時彌勒，著金色[(畾/且)*毛]衣，身既端正，色紫金容，表裏相稱，威儀詳序，入波羅㮈城，欲行乞食。到大陌上，擎鉢住立，人民之類，覩其色相，圍遶觀看，無有厭足，雖皆欽敬，無能讓食。有一穿珠師，偶到道宕，見於彌勒，甚懷敬慕，即問大德：「為得食未？」答言：「未得。」尋請將歸，辦設飲食，食已澡漱，為說妙法，言辭高美，聽之無厭。時有大長者，值欲嫁女，先與一珠，雇令穿之，若其穿訖，當與錢十萬。於時長者，遣人來索，珠師聞法，五情甘樂，語言：「且去！比後當穿。」其人復語：「今急須之，念時著手。」囑已還去，具語長者。斯須之頃，重遣往索，猶故聽法，未為穿之。還語長者，長者恨言：「既重相雇，不唐倩託，今乃前却，不稱我要。」更重遣人，因齎錢往，「若其未穿，還擔珠來。」使人到問，猶故聽法，知未穿珠，急從還索。事不得已，即取還他。穿珠之師，在彌勒前，次第聽法，心無厭退。其妻瞋恚，嫌責夫言：「須臾之勞，當得錢十萬，以供家中衣食乏短；但聽沙門浮美之談，亡失爾許錢財之利。」夫聞其言，情懷悔恨。
於後世尊，與比丘僧，遊波羅㮈，轉行化導。爾時彌勒，著金色[(畾/且)*毛]衣，身既端正，色紫金容，表裏相稱，威儀詳序，入波羅㮈城，欲行乞食。到大陌上，擎鉢住立，人民之類，覩其色相，圍遶觀看，無有厭足，雖皆欽敬，無能讓食。有一穿珠師，偶到道宕，見於彌勒，甚懷敬慕，即問大德：「為得食未？」答言：「未得。」尋請將歸，辦設飲食，食已澡漱，為說妙法，言辭高美，聽之無厭。時有大長者，值欲嫁女，先與一珠，雇令穿之，若其穿訖，當與錢十萬。於時長者，遣人來索，珠師聞法，五情甘樂，語言：「且去！比後當穿。」其人復語：「今急須之，念時著手。」囑已還去，具語長者。斯須之頃，重遣往索，猶故聽法，未為穿之。還語長者，長者恨言：「既重相雇，不唐倩託，今乃前却，不稱我要。」更重遣人，因齎錢往，「若其未穿，還擔珠來。」使人到問，猶故聽法，知未穿珠，急從還索。事不得已，即取還他。穿珠之師，在彌勒前，次第聽法，心無厭退。其妻瞋恚，嫌責夫言：「須臾之勞，當得錢十萬，以供家中衣食乏短；但聽沙門浮美之談，亡失爾許錢財之利。」夫聞其言，情懷悔恨。
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彌勒知意，而語之言：「汝今能共至精舍不？」答言：「可爾。」即時共到精舍，將到僧中，問眾僧言：「若有檀越，請一持戒清淨沙門，就舍供養，所得盈利，何如有人得十萬錢？」時憍陳如，尋即說言：「假使有人，得百車珍寶，計其福利，不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多。」舍利弗言：「設令有人，得一閻浮提滿中珍寶，猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多。」目犍連言：「正使有人，得二天下滿中七寶，實不如請一清淨沙門，於舍供養得利極多。」其餘比丘，如是各各，引於方喻，比挍其利，皆悉多彼。
彌勒知意，而語之言：「汝今能共至精舍不？」答言：「可爾。」即時共到精舍，將到僧中，問眾僧言：「若有檀越，請一持戒清淨沙門，就舍供養，所得盈利，何如有人得十萬錢？」時憍陳如，尋即說言：「假使有人，得百車珍寶，計其福利，不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多。」舍利弗言：「設令有人，得一閻浮提滿中珍寶，猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多。」目犍連言：「正使有人，得二天下滿中七寶，實不如請一清淨沙門，於舍供養得利極多。」其餘比丘，如是各各，引於方喻，比挍其利，皆悉多彼。
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時阿那律復自說言：「正令得滿四天下寶，其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍。所以然者，我是其證。自念過去九十一劫時，世有佛號毘婆尸，般涅槃後，經法滅盡。時閻浮提，有一大國，名波羅奈。爾時國中，有一薩薄，家居巨富，無所乏少。有二男兒，各皆端正，長名淚吒，小字阿淚吒。父垂命終，告勅二子：『我必不免，當即後世。汝等兄弟，念相承奉，合心并力，慎勿分居。所以然者，譬如一絲，不任繫象，合集多絲，乃能制象。譬如一葦，不能獨燃，合捉一把，燃不可滅。今汝兄弟，亦復如是，共相依恃，外人不壞，內穆懃家，則財業日增。』囑誡之後，氣絕命終。兄弟奉教，合居數時，後阿淚吒婦，自心念言：『今共居止，逼難兄家，人客知識不得瞻待；若當分異，各自努力，情既無難可自成家。』念是事已，具向夫說。阿淚吒聞婦所言，以為不可，婦復慇懃，廣引道理。阿淚吒情迴，以事白兄，兄復引父垂命之言，廣示方比不可之理。時阿淚吒婦，數數勸夫，其夫意決急求分居；兄見意盛，與分家居。分異之後，阿淚吒夫妻，恣情放志，招合伴黨，飲噉奢侈，不順禮度，未經幾年，家物耗盡，窮罄無計。詣兄匃之。兄復矜之，與錢十萬。用盡更索，如是六返，前後凡與六十萬錢。後復來求。兄復呵責：『亡父勅誡，汝不承用，未經幾時，求共分異。喪用無度，不可供給，前後與汝六十萬錢，汝不知足，復更來求。今復更與汝十萬錢，能有能無更勿來索。』其弟得責，慚愧取錢，夫婦改操，謹身節用，懃心家業，財產日廣，其後漸富，更無乏短。
時阿那律復自說言：「正令得滿四天下寶，其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍。所以然者，我是其證。自念過去九十一劫時，世有佛號毘婆尸，般涅槃後，經法滅盡。時閻浮提，有一大國，名波羅奈。爾時國中，有一薩薄，家居巨富，無所乏少。有二男兒，各皆端正，長名淚吒，小字阿淚吒。父垂命終，告勅二子：『我必不免，當即後世。汝等兄弟，念相承奉，合心并力，慎勿分居。所以然者，譬如一絲，不任繫象，合集多絲，乃能制象。譬如一葦，不能獨燃，合捉一把，燃不可滅。今汝兄弟，亦復如是，共相依恃，外人不壞，內穆懃家，則財業日增。』囑誡之後，氣絕命終。兄弟奉教，合居數時，後阿淚吒婦，自心念言：『今共居止，逼難兄家，人客知識不得瞻待；若當分異，各自努力，情既無難可自成家。』念是事已，具向夫說。阿淚吒聞婦所言，以為不可，婦復慇懃，廣引道理。阿淚吒情迴，以事白兄，兄復引父垂命之言，廣示方比不可之理。時阿淚吒婦，數數勸夫，其夫意決急求分居；兄見意盛，與分家居。分異之後，阿淚吒夫妻，恣情放志，招合伴黨，飲噉奢侈，不順禮度，未經幾年，家物耗盡，窮罄無計。詣兄匃之。兄復矜之，與錢十萬。用盡更索，如是六返，前後凡與六十萬錢。後復來求。兄復呵責：『亡父勅誡，汝不承用，未經幾時，求共分異。喪用無度，不可供給，前後與汝六十萬錢，汝不知足，復更來求。今復更與汝十萬錢，能有能無更勿來索。』其弟得責，慚愧取錢，夫婦改操，謹身節用，懃心家業，財產日廣，其後漸富，更無乏短。
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「其兄淚吒，連遭衰艱，所在破亡，財物迸散，家理頓窮無有方計，往到弟邊，說所契闊，求索少錢，供足不逮。其弟瞋嫌，而語兄言：『謂望兄家，不識有貧，云何復來從我所索？』作是語已，乃不讓食。兄便還去，而自愕然：『生死之中，何可畏耶？析體兄弟，不識恩養，豈況他人？』當推義理，心即厭世，捨家入山，靜坐思惟諸法生滅，心即開悟，成辟支佛，威儀可觀，入城乞食。後值歲儉，人民飢乏，時辟支佛，乞食難得。
「其兄淚吒，連遭衰艱，所在破亡，財物迸散，家理頓窮無有方計，往到弟邊，說所契闊，求索少錢，供足不逮。其弟瞋嫌，而語兄言：『謂望兄家，不識有貧，云何復來從我所索？』作是語已，乃不讓食。兄便還去，而自愕然：『生死之中，何可畏耶？析體兄弟，不識恩養，豈況他人？』當推義理，心即厭世，捨家入山，靜坐思惟諸法生滅，心即開悟，成辟支佛，威儀可觀，入城乞食。後值歲儉，人民飢乏，時辟支佛，乞食難得。
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「時弟阿淚吒，後轉貧窮，復值歲荒，食穀不繼，日往取薪，賣糴稗子，共家婦兒，以自供活。一日晨朝，早往入澤，於城門中，見辟支佛，威儀可觀，入城乞食，即往取薪。還來到門，見辟支佛空鉢而出，心自生念：『此是快士，晨見入城，今乃空來，若今與我共歸至舍，當共分食以奉施之。』作是念已，捨之而去。時辟支佛，尋知其意，即隨其後，往到門中。阿淚吒見之，心用歡喜，即為敷床，請令入坐，索其自分稗子之糜，躬手自持，施辟支佛。時辟支佛，語阿淚吒言：『汝亦飢渴，當共分噉。』阿淚吒白言：『我曹世俗，食無時節，尊日一食，但願為受。』即受食訖，感其至心，遭斯歲儉，父子不救，能割身分，以用見施，當為現變令其歡喜。即飛虛空，身出水火，廣現神足，還住其前，語阿淚吒言：『欲求何願？恣隨汝意。』見變歡喜踊躍即前至心，自立誓言：『一切眾生，多種求財，我願世世，莫有所乏，情有所欲，應意而至。又願將來，得遇上士，功德勝汝百千萬倍，令我於彼得漏盡證，神足變化與汝不異。』求願已訖，倍復歡喜。時辟支佛，還歸所止。時阿淚吒，即還入澤取薪。到見一兔，意欲捕取，走逐轉近，以鎌遙擲，即時墮地，適欲前取，化為死人上其背上急抱其頭，盡力推却，不能令却。心懷恐怖，慞惶苦惱，意欲入城，共婦解却，復恐人見令不聽入。留待日暮，以衣用覆，擔負入城往趣其舍。已到舍內，自然墮地，變成一聚閻浮檀金，光明晃昱，并照比舍。展轉談之，上徹於王。
「時弟阿淚吒，後轉貧窮，復值歲荒，食穀不繼，日往取薪，賣糴稗子，共家婦兒，以自供活。一日晨朝，早往入澤，於城門中，見辟支佛，威儀可觀，入城乞食，即往取薪。還來到門，見辟支佛空鉢而出，心自生念：『此是快士，晨見入城，今乃空來，若今與我共歸至舍，當共分食以奉施之。』作是念已，捨之而去。時辟支佛，尋知其意，即隨其後，往到門中。阿淚吒見之，心用歡喜，即為敷床，請令入坐，索其自分稗子之糜，躬手自持，施辟支佛。時辟支佛，語阿淚吒言：『汝亦飢渴，當共分噉。』阿淚吒白言：『我曹世俗，食無時節，尊日一食，但願為受。』即受食訖，感其至心，遭斯歲儉，父子不救，能割身分，以用見施，當為現變令其歡喜。即飛虛空，身出水火，廣現神足，還住其前，語阿淚吒言：『欲求何願？恣隨汝意。』見變歡喜踊躍即前至心，自立誓言：『一切眾生，多種求財，我願世世，莫有所乏，情有所欲，應意而至。又願將來，得遇上士，功德勝汝百千萬倍，令我於彼得漏盡證，神足變化與汝不異。』求願已訖，倍復歡喜。時辟支佛，還歸所止。時阿淚吒，即還入澤取薪。到見一兔，意欲捕取，走逐轉近，以鎌遙擲，即時墮地，適欲前取，化為死人上其背上急抱其頭，盡力推却，不能令却。心懷恐怖，慞惶苦惱，意欲入城，共婦解却，復恐人見令不聽入。留待日暮，以衣用覆，擔負入城往趣其舍。已到舍內，自然墮地，變成一聚閻浮檀金，光明晃昱，并照比舍。展轉談之，上徹於王。
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「王即遣人，往看審實。使人到觀，見是死人，尋還白王：『是死人耳。』王問餘人，猶言是金。甚怪所以，重遣人看。如是七返，來言不定。王即自往，親往看之，見是死人，形漸欲臭。即問阿淚吒：『汝見是何？』答言：『看實是金。』即取少許，用奉於王。王見金色，敬之未有，問其所由：『何緣得此？』於時阿淚吒，具以本末向王而說，『必當由施辟支佛故。』王聞其語，歎言：『善哉！汝得快利，值此上人。』即更賜與，拜為大臣。如是諸尊！彼阿淚吒者，即我身是。我於彼世，以少稗糜施辟支佛，因自求願，緣是以來，九十一劫，生天人中，無所乏少，三事挺特，端正受稱，情有所欲，應意而至。
「王即遣人，往看審實。使人到觀，見是死人，尋還白王：『是死人耳。』王問餘人，猶言是金。甚怪所以，重遣人看。如是七返，來言不定。王即自往，親往看之，見是死人，形漸欲臭。即問阿淚吒：『汝見是何？』答言：『看實是金。』即取少許，用奉於王。王見金色，敬之未有，問其所由：『何緣得此？』於時阿淚吒，具以本末向王而說，『必當由施辟支佛故。』王聞其語，歎言：『善哉！汝得快利，值此上人。』即更賜與，拜為大臣。如是諸尊！彼阿淚吒者，即我身是。我於彼世，以少稗糜施辟支佛，因自求願，緣是以來，九十一劫，生天人中，無所乏少，三事挺特，端正受稱，情有所欲，應意而至。
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「乃至今身，在家之時，我常優遊，不喜世務；兄摩訶男，常有怨辭。我母語言：『我兒福德。』摩訶男言：『我獨勞慮，家理田業；優閑臥食，云何福德？』其母欲試，遣我至田，監臨種作，令不送食。我怪食遲，遣人往索，母遣人語我云：『無所有。』我還白母：『唯願與我，送無所有。』於時其母，聞兒是語，即取寶案，嚴具器物，以襆覆上，送以與我，令摩訶男逐而看之。已到我前，發去其襆，百味飲食，案器悉滿。如是餘時，在所應意，若令滿得四天下寶，劫盡之時，理當消滅，復不得久。如是我以少糜施辟支佛，九十一劫，福利未減，復緣斯德，見佛度苦。以是之故，故知請一淨戒比丘，於舍供養得利多彼四天下寶。」
「乃至今身，在家之時，我常優遊，不喜世務；兄摩訶男，常有怨辭。我母語言：『我兒福德。』摩訶男言：『我獨勞慮，家理田業；優閑臥食，云何福德？』其母欲試，遣我至田，監臨種作，令不送食。我怪食遲，遣人往索，母遣人語我云：『無所有。』我還白母：『唯願與我，送無所有。』於時其母，聞兒是語，即取寶案，嚴具器物，以襆覆上，送以與我，令摩訶男逐而看之。已到我前，發去其襆，百味飲食，案器悉滿。如是餘時，在所應意，若令滿得四天下寶，劫盡之時，理當消滅，復不得久。如是我以少糜施辟支佛，九十一劫，福利未減，復緣斯德，見佛度苦。以是之故，故知請一淨戒比丘，於舍供養得利多彼四天下寶。」
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時阿那律，說是語已，於時世尊，從外來入，聞阿那律說過去事，告諸比丘：「汝等比丘！說過去事，我復次說當來之世，此閻浮提，土地方正，平坦廣博，無有山川，地生濡草，猶如天衣。爾時人民壽八萬四千歲，身長八丈，端正殊妙，人性仁和，具修十善。彼時當有轉輪聖王，名曰勝伽(晉言具也)，彼時當有婆羅門家生一男兒，字曰彌勒，身色紫金，三十二相，眾好畢滿，光明殊赫。出家學道，成最正覺，廣為眾生，轉尊法輪。其第一大會，度九十三億眾生之類；第二大會，度九十六億；第三大會，度九十九億。如是比丘！三會說法，得蒙度者，悉我遺法種福眾生，或三寶中興供養者，出家在家持齊戒者，燒香燃燈禮拜之者，皆得在彼三會之中。三會度我遺殘眾生，然後乃化同緣之徒。」
時阿那律，說是語已，於時世尊，從外來入，聞阿那律說過去事，告諸比丘：「汝等比丘！說過去事，我復次說當來之世，此閻浮提，土地方正，平坦廣博，無有山川，地生濡草，猶如天衣。爾時人民壽八萬四千歲，身長八丈，端正殊妙，人性仁和，具修十善。彼時當有轉輪聖王，名曰勝伽(晉言具也)，彼時當有婆羅門家生一男兒，字曰彌勒，身色紫金，三十二相，眾好畢滿，光明殊赫。出家學道，成最正覺，廣為眾生，轉尊法輪。其第一大會，度九十三億眾生之類；第二大會，度九十六億；第三大會，度九十九億。如是比丘！三會說法，得蒙度者，悉我遺法種福眾生，或三寶中興供養者，出家在家持齊戒者，燒香燃燈禮拜之者，皆得在彼三會之中。三會度我遺殘眾生，然後乃化同緣之徒。」
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於時彌勒，聞佛此語，從座而起，長跪白佛言：「願作彼彌勒世尊。」佛告之曰：「如汝所言，汝當生彼為彌勒如來，如上教化，悉是汝也。」
於時彌勒，聞佛此語，從座而起，長跪白佛言：「願作彼彌勒世尊。」佛告之曰：「如汝所言，汝當生彼為彌勒如來，如上教化，悉是汝也。」
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於時會中，有一比丘，名阿侍多，長跪白佛：「我願作彼轉輪之王。」佛告之曰：「汝但長夜，貪樂生死，不規出耶？」
於時會中，有一比丘，名阿侍多，長跪白佛：「我願作彼轉輪之王。」佛告之曰：「汝但長夜，貪樂生死，不規出耶？」
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於時在會一切大眾，見佛世尊授彌勒決當來成佛，猶字彌勒，各皆有疑，欲知本末。尊者阿難，即起白佛：「彌勒成佛，復字彌勒，不審從何造起名字？」
於時在會一切大眾，見佛世尊授彌勒決當來成佛，猶字彌勒，各皆有疑，欲知本末。尊者阿難，即起白佛：「彌勒成佛，復字彌勒，不審從何造起名字？」
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佛告阿難：「諦聽著意！過去無量阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國王名曇摩留支，領閻浮提，八萬四千國，六萬山川，八十億聚落，二萬夫人婇女，一萬大臣。有一小國豐樂，是中國王，名波塞奇。時弗沙佛，初出於世，在此國中，化導眾生。時波塞奇王與諸群臣，專供養佛及於眾僧，不暇得往朝覲大王，貢獻音信，亦悉斷替。於時大王，怪其間絕，即遣使者，往責所以。使者到已，宣王言令：『比年已來，人信俱斷，汝為人臣，何以違常？將有異心，欲懷逆耶？』時波塞奇，得大王教，自知違替，靡知所如，即往見佛，白如是事。佛告王言：『汝勿憂慮，但還遣使以誠告言：「佛在我國，朝夕承事，是以不暇往覲大王；國內財物，供佛及僧，無有遺餘可以獻貢。」』波塞奇王，得佛教已，即還報使，如佛所語。使到見王，具道其意。大王聞之，甚懷盛怒，即合諸臣，共詳此事。諸臣皆言：『彼王慠慢，橫引道理，宜合兵眾往攻伐之。』王即然之，合兵躬往。前軍近到，彼王乃知，心懷怖懼，急往白佛。佛告王言：『莫用憂慮，但自往見，宣說前語。』波塞奇王，即與群臣，往到界上，見於大王，禮問畢訖，住在一面。大王責問：『汝何所恃，違慢失常，不來朝覲？』波塞奇言：『佛世難值，甚難得覩，頃來在國，化導民物，朝夕侍奉故使違替。』於時大王，復更重責：『正使令爾，何以斷獻？』波塞奇言：『佛有徒眾，名曰眾僧，戒德清淨，世良福田。合國所有，常用供養，無有盈長可以為貢。』曇摩留支聞此語已，告言：『且住！須我見佛，見佛來還，乃問汝罪。』即與群臣，往至佛所。是時如來，大眾圍遶，各悉靜然端坐入定。有一比丘，入慈三昧，放金光明，如大火聚。曇摩留支，遙見世尊，光明顯赫明曜踰日，大眾圍遶，如星中月，為佛作禮，問訊如法。見此比丘，光明特顯，即白世尊：『此一比丘，入何等定，光曜乃爾？』佛告大王：『此比丘者，入慈等定。』王聞是語，倍增欽仰，言：『此慈定巍巍乃爾，我會當習此慈三昧。』作是願已，志慕慈定，意甚柔濡，更無害心，即時請佛及比丘僧：『唯願迴神，往至大國。』佛即許可剋日當往。
佛告阿難：「諦聽著意！過去無量阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國王名曇摩留支，領閻浮提，八萬四千國，六萬山川，八十億聚落，二萬夫人婇女，一萬大臣。有一小國豐樂，是中國王，名波塞奇。時弗沙佛，初出於世，在此國中，化導眾生。時波塞奇王與諸群臣，專供養佛及於眾僧，不暇得往朝覲大王，貢獻音信，亦悉斷替。於時大王，怪其間絕，即遣使者，往責所以。使者到已，宣王言令：『比年已來，人信俱斷，汝為人臣，何以違常？將有異心，欲懷逆耶？』時波塞奇，得大王教，自知違替，靡知所如，即往見佛，白如是事。佛告王言：『汝勿憂慮，但還遣使以誠告言：「佛在我國，朝夕承事，是以不暇往覲大王；國內財物，供佛及僧，無有遺餘可以獻貢。」』波塞奇王，得佛教已，即還報使，如佛所語。使到見王，具道其意。大王聞之，甚懷盛怒，即合諸臣，共詳此事。諸臣皆言：『彼王慠慢，橫引道理，宜合兵眾往攻伐之。』王即然之，合兵躬往。前軍近到，彼王乃知，心懷怖懼，急往白佛。佛告王言：『莫用憂慮，但自往見，宣說前語。』波塞奇王，即與群臣，往到界上，見於大王，禮問畢訖，住在一面。大王責問：『汝何所恃，違慢失常，不來朝覲？』波塞奇言：『佛世難值，甚難得覩，頃來在國，化導民物，朝夕侍奉故使違替。』於時大王，復更重責：『正使令爾，何以斷獻？』波塞奇言：『佛有徒眾，名曰眾僧，戒德清淨，世良福田。合國所有，常用供養，無有盈長可以為貢。』曇摩留支聞此語已，告言：『且住！須我見佛，見佛來還，乃問汝罪。』即與群臣，往至佛所。是時如來，大眾圍遶，各悉靜然端坐入定。有一比丘，入慈三昧，放金光明，如大火聚。曇摩留支，遙見世尊，光明顯赫明曜踰日，大眾圍遶，如星中月，為佛作禮，問訊如法。見此比丘，光明特顯，即白世尊：『此一比丘，入何等定，光曜乃爾？』佛告大王：『此比丘者，入慈等定。』王聞是語，倍增欽仰，言：『此慈定巍巍乃爾，我會當習此慈三昧。』作是願已，志慕慈定，意甚柔濡，更無害心，即時請佛及比丘僧：『唯願迴神，往至大國。』佛即許可剋日當往。
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「波塞奇王，聞佛欲往至大王國，甚懷戀恨，愁悸無憀，心自念言：『若當令我是大王者，如來則當常住我國，由我小故不得自在。』念是事已，即問佛言：『諸王之中，何者最大？』佛告之曰：『轉輪王大。』波塞奇王，因自作願：『願我由來，供養佛及眾僧，持此功德，誓願將來世世常作轉輪之王。』如是阿難！爾時大王曇摩留支者，今彌勒是。始於彼世，發此慈心，自此以來，常字彌勒。彼波塞奇王，今祇陀是，乃於彼中，常作轉輪王，自是以來，世世恒作，乃至今日，功德不盡，是以今日，復求索作。」
「波塞奇王，聞佛欲往至大王國，甚懷戀恨，愁悸無憀，心自念言：『若當令我是大王者，如來則當常住我國，由我小故不得自在。』念是事已，即問佛言：『諸王之中，何者最大？』佛告之曰：『轉輪王大。』波塞奇王，因自作願：『願我由來，供養佛及眾僧，持此功德，誓願將來世世常作轉輪之王。』如是阿難！爾時大王曇摩留支者，今彌勒是。始於彼世，發此慈心，自此以來，常字彌勒。彼波塞奇王，今祇陀是，乃於彼中，常作轉輪王，自是以來，世世恒作，乃至今日，功德不盡，是以今日，復求索作。」
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時穿珠師聞說是已，尋發無上正真道意。其餘會者，聞佛所說，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發無上正真道意者，有得遷住不退地者，各皆敬戴，歡喜奉行。
時穿珠師聞說是已，尋發無上正真道意。其餘會者，聞佛所說，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發無上正真道意者，有得遷住不退地者，各皆敬戴，歡喜奉行。
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（五八）二鸚鵡聞四諦品第五十一(丹本為五十八)
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如是我聞：
如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者須達，敬信佛法，為僧檀越，一切所須，悉皆供給。時諸比丘，隨其所須，日日往來，說法教誨。須達家內，有二鸚鵡：一名律提，二名賒律提；稟性黠慧，能知人語。諸比丘往來，每先告語家內聞知，拂整敷具，歡喜迎逆。是時阿難，往到其家，見鳥聰黠，愛之在心，而語之言：「欲教汝法。」二鳥歡喜，授四諦法，教令誦習，而說偈言：
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者須達，敬信佛法，為僧檀越，一切所須，悉皆供給。時諸比丘，隨其所須，日日往來，說法教誨。須達家內，有二鸚鵡：一名律提，二名賒律提；稟性黠慧，能知人語。諸比丘往來，每先告語家內聞知，拂整敷具，歡喜迎逆。是時阿難，往到其家，見鳥聰黠，愛之在心，而語之言：「欲教汝法。」二鳥歡喜，授四諦法，教令誦習，而說偈言：
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「豆佉 三牟提耶 尼樓陀 末加」(晉言苦習滅道)
「豆佉 三牟提耶 尼樓陀 末加」(晉言苦習滅道)
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門前有樹，二鳥聞法，喜悅誦習，飛向樹上，次第上下，經由七返，誦讀所受四諦妙法。其暮宿樹，野狸所食，緣此善心，即生四天。尊者阿難，明日時到，著衣持鉢，入城乞食，聞二鸚鵡為狸所殺，生矜愍心，還白佛言：「須達家內，有二鸚鵡，弟子昨日，教誦四諦，其夜命終。不審識神，生處何所？唯願如來！垂愍見示。」
門前有樹，二鳥聞法，喜悅誦習，飛向樹上，次第上下，經由七返，誦讀所受四諦妙法。其暮宿樹，野狸所食，緣此善心，即生四天。尊者阿難，明日時到，著衣持鉢，入城乞食，聞二鸚鵡為狸所殺，生矜愍心，還白佛言：「須達家內，有二鸚鵡，弟子昨日，教誦四諦，其夜命終。不審識神，生處何所？唯願如來！垂愍見示。」
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佛告阿難：「諦聽諦聽！善著心中，當為汝說，令汝歡喜。緣汝授法，喜心受持，命終之後，生四王天。此閻浮提五十歲，為四王天上一日一夜，彼亦三十日為一月，十二月為一歲，彼四王天壽五百歲。」
佛告阿難：「諦聽諦聽！善著心中，當為汝說，令汝歡喜。緣汝授法，喜心受持，命終之後，生四王天。此閻浮提五十歲，為四王天上一日一夜，彼亦三十日為一月，十二月為一歲，彼四王天壽五百歲。」
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阿難問佛：「於彼命終，當生何處？」
阿難問佛：「於彼命終，當生何處？」
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佛告阿難：「當生第二忉利天上。此閻浮提百歲，為忉利天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼忉利天壽千歲。」
佛告阿難：「當生第二忉利天上。此閻浮提百歲，為忉利天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼忉利天壽千歲。」
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阿難復問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第三炎摩天上。此閻浮提二百歲，為炎摩天一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼炎摩天上壽二千歲。」
阿難復問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第三炎摩天上。此閻浮提二百歲，為炎摩天一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼炎摩天上壽二千歲。」
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阿難又問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第四兜率天上。此閻浮提四百歲，為彼天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼兜率天壽四千歲。」
阿難又問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第四兜率天上。此閻浮提四百歲，為彼天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼兜率天壽四千歲。」
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阿難又問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第五不憍樂天。此閻浮提八百歲，為第五天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼第五天壽八千歲。」
阿難又問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第五不憍樂天。此閻浮提八百歲，為第五天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼第五天壽八千歲。」
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阿難又問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第六化應聲天。此閻浮提千六百歲，為第六天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼第六天壽萬六千歲。」
阿難又問：「於彼命終，當生何處？」佛告阿難：「當生第六化應聲天。此閻浮提千六百歲，為第六天上一日一夜，亦三十日為一月，十二月為一歲，彼第六天壽萬六千歲。」
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阿難又問：「於彼命終，復生何處？」佛告阿難：「還生第五天上。如是次第，至四天王天。上下七返，生六欲天中，自恣受福，極天之壽，無有中夭。」
阿難又問：「於彼命終，復生何處？」佛告阿難：「還生第五天上。如是次第，至四天王天。上下七返，生六欲天中，自恣受福，極天之壽，無有中夭。」
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阿難又問：「六天壽盡，當生何處？」佛告阿難：「當下閻浮提，生於人中，出家學道。緣前鳥時誦持四諦，心自開解，成辟支佛，一名曇摩，二名修曇摩。」
阿難又問：「六天壽盡，當生何處？」佛告阿難：「當下閻浮提，生於人中，出家學道。緣前鳥時誦持四諦，心自開解，成辟支佛，一名曇摩，二名修曇摩。」
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佛告阿難：「一切諸佛，及眾賢聖，天人品類，受福多少，皆由於法種其善因，致使其後各獲妙果。」
佛告阿難：「一切諸佛，及眾賢聖，天人品類，受福多少，皆由於法種其善因，致使其後各獲妙果。」
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爾時阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
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（五九）鳥聞比丘法生天品第五十二(丹本為五十九)
（五九）鳥聞比丘法生天品第五十二(丹本為五十九)
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時於林樹間，有一比丘，坐禪行道，食後經行，因爾誦經，音聲清雅妙好無比。時有一鳥，敬愛其聲，飛在樹上，聽其音響。時有獵師，以箭射殺，緣茲善心，即生第二忉利天中，父母膝上，忽然長大，如八歲兒，面貌端正，殊異光相，昞然無有倫匹。即自念言：「我以何福？得生此中？」天福果報，便識宿命，觀見故身，本是禽鳥，蒙彼比丘誦經福報，得生此中。即持天華，詣閻浮提，到比丘所，禮敬問訊，以天華香，供散其上。比丘問言：「汝是何神？」答言：「我本是鳥，愛尊音聲，來此聽經。承為獵師所殺，因此善心，生忉利天。」比丘歡喜，即命令坐，為其說法種種妙善，天人開解，得須陀洹果，歡喜踊躍，即還天上。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時於林樹間，有一比丘，坐禪行道，食後經行，因爾誦經，音聲清雅妙好無比。時有一鳥，敬愛其聲，飛在樹上，聽其音響。時有獵師，以箭射殺，緣茲善心，即生第二忉利天中，父母膝上，忽然長大，如八歲兒，面貌端正，殊異光相，昞然無有倫匹。即自念言：「我以何福？得生此中？」天福果報，便識宿命，觀見故身，本是禽鳥，蒙彼比丘誦經福報，得生此中。即持天華，詣閻浮提，到比丘所，禮敬問訊，以天華香，供散其上。比丘問言：「汝是何神？」答言：「我本是鳥，愛尊音聲，來此聽經。承為獵師所殺，因此善心，生忉利天。」比丘歡喜，即命令坐，為其說法種種妙善，天人開解，得須陀洹果，歡喜踊躍，即還天上。
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佛告阿難：「如來出世，饒益甚多，所說諸法，實為深妙。乃至飛鳥，緣愛法聲，獲福無量，豈況於人信心堅固受持之者，所獲果報，難以為比。」
佛告阿難：「如來出世，饒益甚多，所說諸法，實為深妙。乃至飛鳥，緣愛法聲，獲福無量，豈況於人信心堅固受持之者，所獲果報，難以為比。」
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爾時阿難及諸大眾，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時阿難及諸大眾，聞佛所說，歡喜奉行。
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賢愚經卷第十二
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