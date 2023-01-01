賢愚經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第十一

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（五二）無惱指鬘品第四十五(丹本為五十一) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五二）無惱指鬘品第四十五(丹本為五十一)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。於時國王名波斯匿。王有輔相，聰明巨富，其婦懷妊，生一男兒，形貌端正，容體殊絕。於時輔相，見兒歡喜，即召相師，令占相之。相師看見，懷喜而言：「是兒福相，人中挺特，聰明智辯，有踰人之德。」父聞遂喜，勅為作字。相師問言：「兒受胎來，有何異事？」輔相答言：「其母素性，不能良善，懷妊已來，倍更異常，心性恭順，樂宣人德，慈矜苦厄，不喜說過。」相師言曰：「此是兒志，當為立字，號阿舋賊奇，晉言無惱。」兒漸長大，雄壯絕倫，有力士之力，一人敵千，騰接飛鳥，走疾奔馬，其父輔相，甚愛念之。於是國中，有一婆羅門，聰明博達，多聞廣識，有五百弟子，追逐隨學。爾時輔相，即將其子，往囑及之，令其學問。婆羅門可之，受持教授。阿舋賊奇，夙夜勤業，一日諮受，勝餘終年，學未經久，普悉通達。婆羅門師，異常待遇，行來進止，每與是俱，及諸同學，傾意瞻敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。於時國王名波斯匿。王有輔相，聰明巨富，其婦懷妊，生一男兒，形貌端正，容體殊絕。於時輔相，見兒歡喜，即召相師，令占相之。相師看見，懷喜而言：「是兒福相，人中挺特，聰明智辯，有踰人之德。」父聞遂喜，勅為作字。相師問言：「兒受胎來，有何異事？」輔相答言：「其母素性，不能良善，懷妊已來，倍更異常，心性恭順，樂宣人德，慈矜苦厄，不喜說過。」相師言曰：「此是兒志，當為立字，號阿舋賊奇，晉言無惱。」兒漸長大，雄壯絕倫，有力士之力，一人敵千，騰接飛鳥，走疾奔馬，其父輔相，甚愛念之。於是國中，有一婆羅門，聰明博達，多聞廣識，有五百弟子，追逐隨學。爾時輔相，即將其子，往囑及之，令其學問。婆羅門可之，受持教授。阿舋賊奇，夙夜勤業，一日諮受，勝餘終年，學未經久，普悉通達。婆羅門師，異常待遇，行來進止，每與是俱，及諸同學，傾意瞻敬。

爾時婆羅門師婦，見其端正才姿挺邈過踰人表，懷情色著，愛不去意。然諸弟子，與共周迴，行止不獨，無緣與語，有心不遂，常以歎悒。會有檀越，來請其師及諸弟子，三月一時。婆羅門師內與婦議：「我今當行受請三月，當留一人經紀於後。」時婦內喜，密自懷計，白婆羅門：「是事應爾，後家理重，宜須才能，可留無惱囑以後事。」時婆羅門，即勅無惱：「我今赴彼檀越之請，後事總多，須人料理。卿著才能，為吾營後。」無惱受教，即住不行，師及徒眾，引導而去。其婦怡悅欣喜無量，極自莊飾，多作姿媚，與共談語，嬈動其意。無惱志固，無心相從。欲心轉盛，實意語之：「我相欽愛，由來有素，但逼眾人，有懷未發。汝師臨去，吾故相留，今既獨靜，當從我意。」無惱曉謝，語言：「我梵志法，不婬師婦，若當違犯非婆羅門。寧交取死，終不為此。」於時師婦，望重違心，慚愧瞋憤，復作密計。候師垂至，挽裂衣裳，爴破其面，塵土坌身，憔悴臥地，無所言語。時婆羅門師徒俱到，師即入內，見婦色狀，即問其故：「何緣乃爾？」婦垂泣言：「不足問也。」時婆羅門重更問之：「汝有何事？當相告語，云何不說？」婦啼而言：「汝所欽美，阿舋賊奇，自汝去後，常見侵凌，我適不從，抴裂我衣，壞我身首。汝畜弟子，云何乃爾？」婆羅門聞，甚懷恚忿，語其婦言：「此無惱者，力敵千人，輔相之子，種族強盛，雖欲治之，宜當以漸。」詮謀是已，往見無惱，隨宜方便，而慰喻言：「我去之後，苦汝營勞。又汝前後，奉事盡忠，常感汝意，思欲相酬。有一秘法，由來未說，若能成辦，直生梵天。」無惱長跪，問是何事？答言：「若持七日之中，斬千人首，而取一指，凡得千指，以為鬘飾。爾時梵天，便自來下，命終之後，定生梵天。」無惱聞此情懷猶豫，復白師言：「此事不應，殺害眾生，便生梵天。」師又告言：「汝我弟子，豈不信我至要之言？若汝不信則為義絕，隨爾道徑莫復此住。」又更作呪，竪刀在地。說呪已訖惡心轉生。師知其意，即授與刀。受刀走外，得人便殺，取指為鬘，人見便號鴦仇魔羅，晉言指鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婆羅門師婦，見其端正才姿挺邈過踰人表，懷情色著，愛不去意。然諸弟子，與共周迴，行止不獨，無緣與語，有心不遂，常以歎悒。會有檀越，來請其師及諸弟子，三月一時。婆羅門師內與婦議：「我今當行受請三月，當留一人經紀於後。」時婦內喜，密自懷計，白婆羅門：「是事應爾，後家理重，宜須才能，可留無惱囑以後事。」時婆羅門，即勅無惱：「我今赴彼檀越之請，後事總多，須人料理。卿著才能，為吾營後。」無惱受教，即住不行，師及徒眾，引導而去。其婦怡悅欣喜無量，極自莊飾，多作姿媚，與共談語，嬈動其意。無惱志固，無心相從。欲心轉盛，實意語之：「我相欽愛，由來有素，但逼眾人，有懷未發。汝師臨去，吾故相留，今既獨靜，當從我意。」無惱曉謝，語言：「我梵志法，不婬師婦，若當違犯非婆羅門。寧交取死，終不為此。」於時師婦，望重違心，慚愧瞋憤，復作密計。候師垂至，挽裂衣裳，爴破其面，塵土坌身，憔悴臥地，無所言語。時婆羅門師徒俱到，師即入內，見婦色狀，即問其故：「何緣乃爾？」婦垂泣言：「不足問也。」時婆羅門重更問之：「汝有何事？當相告語，云何不說？」婦啼而言：「汝所欽美，阿舋賊奇，自汝去後，常見侵凌，我適不從，抴裂我衣，壞我身首。汝畜弟子，云何乃爾？」婆羅門聞，甚懷恚忿，語其婦言：「此無惱者，力敵千人，輔相之子，種族強盛，雖欲治之，宜當以漸。」詮謀是已，往見無惱，隨宜方便，而慰喻言：「我去之後，苦汝營勞。又汝前後，奉事盡忠，常感汝意，思欲相酬。有一秘法，由來未說，若能成辦，直生梵天。」無惱長跪，問是何事？答言：「若持七日之中，斬千人首，而取一指，凡得千指，以為鬘飾。爾時梵天，便自來下，命終之後，定生梵天。」無惱聞此情懷猶豫，復白師言：「此事不應，殺害眾生，便生梵天。」師又告言：「汝我弟子，豈不信我至要之言？若汝不信則為義絕，隨爾道徑莫復此住。」又更作呪，竪刀在地。說呪已訖惡心轉生。師知其意，即授與刀。受刀走外，得人便殺，取指為鬘，人見便號鴦仇魔羅，晉言指鬘。

周行斬害到七日頭，方得九百九十九指，唯少一指，殘殺一人，指數便滿。人皆藏竄，無敢行者，遍行求覓，更不能得。七日之中，不得飲食，其母憐愍，遣人為致，悉各懷懼，無敢往者。其母持食，躬自致往，兒遙見母，走趣欲殺。母時語言：「咄不孝物！云何懷逆欲危害我？」兒便語言：「我受師教，要七日中，滿得千指，便當得願生於梵天。日數已滿，更不能得，事不獲已，當殺於母。」母又語言：「事苟當爾，但取我指，莫見傷殺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行斬害到七日頭，方得九百九十九指，唯少一指，殘殺一人，指數便滿。人皆藏竄，無敢行者，遍行求覓，更不能得。七日之中，不得飲食，其母憐愍，遣人為致，悉各懷懼，無敢往者。其母持食，躬自致往，兒遙見母，走趣欲殺。母時語言：「咄不孝物！云何懷逆欲危害我？」兒便語言：「我受師教，要七日中，滿得千指，便當得願生於梵天。日數已滿，更不能得，事不獲已，當殺於母。」母又語言：「事苟當爾，但取我指，莫見傷殺。」

於時世尊具遙覩見，知其可度，化作比丘，行於彼邊。鴦仇摩羅已見比丘，捨母騰躍，走趣規殺。佛見其來，徐行捨去。指鬘極力走不能及，便遙喚言：「比丘小住。」佛遙答言：「我常自住，但汝不住。」指鬘復問：「云何汝住我不住耶？」佛即答言：「我諸根寂定，而得自在；汝從惡師，稟受邪倒，變易汝心，不得定住，晝夜殺害，造無邊罪。」指鬘聞此意欻開悟，投刀遠棄，遙禮自歸。於時如來爾乃待之，還現佛身，光明朗日，三十二相，昺著奇妙。指鬘見佛光相威儀，以身投地，悔過自責。佛粗說法，得法眼淨，心遂純信，求索出家。佛即可之。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣著身，隨彼所應，重為說法，心垢都盡，得羅漢道。佛即將其，還祇陀林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊具遙覩見，知其可度，化作比丘，行於彼邊。鴦仇摩羅已見比丘，捨母騰躍，走趣規殺。佛見其來，徐行捨去。指鬘極力走不能及，便遙喚言：「比丘小住。」佛遙答言：「我常自住，但汝不住。」指鬘復問：「云何汝住我不住耶？」佛即答言：「我諸根寂定，而得自在；汝從惡師，稟受邪倒，變易汝心，不得定住，晝夜殺害，造無邊罪。」指鬘聞此意欻開悟，投刀遠棄，遙禮自歸。於時如來爾乃待之，還現佛身，光明朗日，三十二相，昺著奇妙。指鬘見佛光相威儀，以身投地，悔過自責。佛粗說法，得法眼淨，心遂純信，求索出家。佛即可之。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣著身，隨彼所應，重為說法，心垢都盡，得羅漢道。佛即將其，還祇陀林。

爾時國中，人民之類，聞指鬘聲，皆各驚怖，人畜懷妊，怖不能生。時有一象，不能出子，佛勅指鬘，往說誠言：「我生已來，不殺一人。」指鬘白佛：「我由來殺多，云何不殺？」佛告之曰：「於聖法中，是為始生。」爾時指鬘便整衣服，奉教往說，如語尋生皆得安隱。還詣精舍，坐一房中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時國中，人民之類，聞指鬘聲，皆各驚怖，人畜懷妊，怖不能生。時有一象，不能出子，佛勅指鬘，往說誠言：「我生已來，不殺一人。」指鬘白佛：「我由來殺多，云何不殺？」佛告之曰：「於聖法中，是為始生。」爾時指鬘便整衣服，奉教往說，如語尋生皆得安隱。還詣精舍，坐一房中。

時波斯匿王，大合兵眾，躬欲往討鴦仇摩羅，路由祇洹，當往攻擊。時祇洹中，有一比丘，形極痤陋，音聲異妙，振聲高唄，音極和暢，軍眾傾耳，無有厭足，象馬竪耳，住不肯行。王怪，顧問御者：「何以乃爾？」御者答言：「由聞唄聲，是使象馬停足立聽。」王言：「畜生尚樂聞法，我曹人類，何不往聽？」即與群眾，暫還祇洹。到下象乘，解劍却蓋，直進佛所，敬禮問訊，彼唄比丘，唄聲已絕。王先問言：「向聞唄音，清妙和暢，情豫欽慕，願得見識，施十萬錢。」佛告之曰：「先與其錢，然後可見。若已見者，更不欲與一錢之心。」即將示之。見其形狀，倍復痤陋，不忍見之，意無欲與一錢之想。王從座起，長跪白佛言：「今此比丘，形極短醜，其音深遠聲徹乃爾。宿作何行，致得斯報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王，大合兵眾，躬欲往討鴦仇摩羅，路由祇洹，當往攻擊。時祇洹中，有一比丘，形極痤陋，音聲異妙，振聲高唄，音極和暢，軍眾傾耳，無有厭足，象馬竪耳，住不肯行。王怪，顧問御者：「何以乃爾？」御者答言：「由聞唄聲，是使象馬停足立聽。」王言：「畜生尚樂聞法，我曹人類，何不往聽？」即與群眾，暫還祇洹。到下象乘，解劍却蓋，直進佛所，敬禮問訊，彼唄比丘，唄聲已絕。王先問言：「向聞唄音，清妙和暢，情豫欽慕，願得見識，施十萬錢。」佛告之曰：「先與其錢，然後可見。若已見者，更不欲與一錢之心。」即將示之。見其形狀，倍復痤陋，不忍見之，意無欲與一錢之想。王從座起，長跪白佛言：「今此比丘，形極短醜，其音深遠聲徹乃爾。宿作何行，致得斯報？」

佛告王曰：「善聽著心！過去有佛，名曰迦葉，度人周訖，便般涅槃。時彼國王，名機里毘，收取舍利，欲用起塔。時四龍王，化為人形，來見其王，問起塔事：『為用寶作？為用土耶？』王即答言：『欲令塔大，無多寶物，那得使成？今欲土作，令方五里高二十五里，極使高顯可觀。』龍王白言：『我非是人，皆是龍王，聞王作塔，故來相問，苟欲用寶，當相佐助。』王歡喜言：『能爾者快。』龍復語言：『四城門外，有四大泉，城東泉水，取用作墼，成紺琉璃。城南泉水，取用作墼，其墼成已，皆成黃金。城西泉水，取用作墼，墼成就已，變成為銀。城北泉水，取用作墼，其墼成已，變為白玉。』王聞是語，倍增踊躍，即立四監，各典一邊。其三監所作工向欲成，一監慢怠，工獨不就。王行看見，便以理責：『卿不用心，當加罰讁。』其人懷怨，便白王言：『此塔太大，當何時成？』王去之後，勅諸作人，晝夜勤作，一時都訖。塔極高峻，眾寶晃昱莊校雕飾，極有異觀。見已歡喜，懺悔前過，持一金鈴，著塔棖頭，即自求願：『令我所生音聲極好，一切眾生莫不樂聞，將來有佛，號釋迦牟尼，使我得見度脫生死。』如是大王！欲知爾時一監作遲怨塔大者，此比丘是。緣彼恨言嫌其塔大，五百世中，常極痤陋；由後歡喜施鈴塔頭，求索好聲及願見我，五百世中，極好音聲，今復見我，致得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「善聽著心！過去有佛，名曰迦葉，度人周訖，便般涅槃。時彼國王，名機里毘，收取舍利，欲用起塔。時四龍王，化為人形，來見其王，問起塔事：『為用寶作？為用土耶？』王即答言：『欲令塔大，無多寶物，那得使成？今欲土作，令方五里高二十五里，極使高顯可觀。』龍王白言：『我非是人，皆是龍王，聞王作塔，故來相問，苟欲用寶，當相佐助。』王歡喜言：『能爾者快。』龍復語言：『四城門外，有四大泉，城東泉水，取用作墼，成紺琉璃。城南泉水，取用作墼，其墼成已，皆成黃金。城西泉水，取用作墼，墼成就已，變成為銀。城北泉水，取用作墼，其墼成已，變為白玉。』王聞是語，倍增踊躍，即立四監，各典一邊。其三監所作工向欲成，一監慢怠，工獨不就。王行看見，便以理責：『卿不用心，當加罰讁。』其人懷怨，便白王言：『此塔太大，當何時成？』王去之後，勅諸作人，晝夜勤作，一時都訖。塔極高峻，眾寶晃昱莊校雕飾，極有異觀。見已歡喜，懺悔前過，持一金鈴，著塔棖頭，即自求願：『令我所生音聲極好，一切眾生莫不樂聞，將來有佛，號釋迦牟尼，使我得見度脫生死。』如是大王！欲知爾時一監作遲怨塔大者，此比丘是。緣彼恨言嫌其塔大，五百世中，常極痤陋；由後歡喜施鈴塔頭，求索好聲及願見我，五百世中，極好音聲，今復見我，致得解脫。」

王聞是已，便辭欲退。佛問大王：「欲何所至？」王白佛言：「國有惡賊鴦仇摩羅，傷殺人民，縱橫暴害，今欲率眾往攻伐之。」佛告王曰：「鴦仇摩羅，當如今者不能殺蟻，況復餘耶？」王心念言：「世尊已往已降伏之？」佛告王言：「指鬘今已出家入道得阿羅漢，諸惡永盡，今在其房，欲見之不？」王言：「思見。」即起到其房外，聞指鬘比丘謦欬之聲，憶其暴惡所傷彌廣，怖躃斷絕良久乃穌，還至佛所，以事白佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞是已，便辭欲退。佛問大王：「欲何所至？」王白佛言：「國有惡賊鴦仇摩羅，傷殺人民，縱橫暴害，今欲率眾往攻伐之。」佛告王曰：「鴦仇摩羅，當如今者不能殺蟻，況復餘耶？」王心念言：「世尊已往已降伏之？」佛告王言：「指鬘今已出家入道得阿羅漢，諸惡永盡，今在其房，欲見之不？」王言：「思見。」即起到其房外，聞指鬘比丘謦欬之聲，憶其暴惡所傷彌廣，怖躃斷絕良久乃穌，還至佛所，以事白佛。

佛告王言：「不但今日聞彼之聲墮地斷絕，過去世時聞其音聲亦爾斷絕。善聽大王！過去久遠，此閻浮提，有一大國，名波羅捺。爾時國中，有一毒鳥，捕諸毒蟲，恒以為食。其形極毒，不可觸近，所經歷下，眾生皆死，樹木悉枯。爾時此鳥，遇到一林，住一樹上，謦欬欲鳴。時彼林中，有白象王，在傍樹下，聞毒鳥聲，躃地斷絕不能動搖。如是大王！爾時毒鳥，今指鬘是。時白象王，今王身是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王言：「不但今日聞彼之聲墮地斷絕，過去世時聞其音聲亦爾斷絕。善聽大王！過去久遠，此閻浮提，有一大國，名波羅捺。爾時國中，有一毒鳥，捕諸毒蟲，恒以為食。其形極毒，不可觸近，所經歷下，眾生皆死，樹木悉枯。爾時此鳥，遇到一林，住一樹上，謦欬欲鳴。時彼林中，有白象王，在傍樹下，聞毒鳥聲，躃地斷絕不能動搖。如是大王！爾時毒鳥，今指鬘是。時白象王，今王身是。」

王復白佛：「鴦仇摩羅，暴害滋甚，殺爾所人，賴蒙世尊降化修善。」佛告王曰：「鴦仇摩羅，不但今日殺此多人，蒙我降化；過去世時，亦殺此等，我亦降化，乃復思善。」王重白佛言：「不審此等先世被害，世尊降化，其事云何？願為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復白佛：「鴦仇摩羅，暴害滋甚，殺爾所人，賴蒙世尊降化修善。」佛告王曰：「鴦仇摩羅，不但今日殺此多人，蒙我降化；過去世時，亦殺此等，我亦降化，乃復思善。」王重白佛言：「不審此等先世被害，世尊降化，其事云何？願為解說。」

佛告王曰：「善聽著心！過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國，名波羅捺，於時國王，名波羅摩達。爾時國王，將四種兵，入山林中，遊行獵戲。王到澤上，馳逐禽獸，單隻一乘，獨到深林，王時疲極，下馬小休。爾時林中，有𮪃師子，懷欲心盛，行求其偶，困不能得，值於林間，見王獨坐，婬意轉隆，思欲從王，近到其邊，舉尾背住。王知其意，而自思惟：『此是猛獸，力能殺我，若不從意，儻見危害。』王以怖故，即從師子，成欲事已，師子還去。諸兵群從，已復來到，王與人眾，即還宮城。爾時師子，從是懷胎，日月滿足，便生一子，形盡似人，唯足斑駮。師子憶識，知是王有，便銜擔來，著於王前。王亦思惟，自憶前事，知是己兒，即收取養，以足斑駮，字為迦摩沙波陀，晉言駮足。養之漸大，雄才志猛，父王崩亡，駮足繼治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「善聽著心！過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國，名波羅捺，於時國王，名波羅摩達。爾時國王，將四種兵，入山林中，遊行獵戲。王到澤上，馳逐禽獸，單隻一乘，獨到深林，王時疲極，下馬小休。爾時林中，有𮪃師子，懷欲心盛，行求其偶，困不能得，值於林間，見王獨坐，婬意轉隆，思欲從王，近到其邊，舉尾背住。王知其意，而自思惟：『此是猛獸，力能殺我，若不從意，儻見危害。』王以怖故，即從師子，成欲事已，師子還去。諸兵群從，已復來到，王與人眾，即還宮城。爾時師子，從是懷胎，日月滿足，便生一子，形盡似人，唯足斑駮。師子憶識，知是王有，便銜擔來，著於王前。王亦思惟，自憶前事，知是己兒，即收取養，以足斑駮，字為迦摩沙波陀，晉言駮足。養之漸大，雄才志猛，父王崩亡，駮足繼治。

「時駮足王，有二夫人，一王者種，二婆羅門種。時駮足王，一日出城，遊於園觀，勅二夫人：『隨我後往，誰先到者，當與一日，極相娛樂，其隨後者，吾不見之。』王去之後，其二夫人，極自莊飾，嚴駕車乘，一時俱往。到於道中，見於天祠，梵志種者，下車作禮，禮已急進，猶隨後到；王從本言，而不前之。於是夫人，瞋恚煩憤，怨責天神：『我由禮汝，使王見薄，若有天力，何不護我？』恚恨憤惱，密自懷計。王後還宮，加意奉事，復還待遇，從王求願：『聽我國中一日自在。』值王偏心，即聽可之。出外令人打壞天祠，令平如地，乃還宮中。守天祠神，悲苦懊惱，往至宮中，欲思傷害；王宮天神，遮不聽入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時駮足王，有二夫人，一王者種，二婆羅門種。時駮足王，一日出城，遊於園觀，勅二夫人：『隨我後往，誰先到者，當與一日，極相娛樂，其隨後者，吾不見之。』王去之後，其二夫人，極自莊飾，嚴駕車乘，一時俱往。到於道中，見於天祠，梵志種者，下車作禮，禮已急進，猶隨後到；王從本言，而不前之。於是夫人，瞋恚煩憤，怨責天神：『我由禮汝，使王見薄，若有天力，何不護我？』恚恨憤惱，密自懷計。王後還宮，加意奉事，復還待遇，從王求願：『聽我國中一日自在。』值王偏心，即聽可之。出外令人打壞天祠，令平如地，乃還宮中。守天祠神，悲苦懊惱，往至宮中，欲思傷害；王宮天神，遮不聽入。

「有一仙人，住仙山中，時駮足王，恒常供養，日日食時，飛來入宮，不食餚饍，粗食麤供。偶值一日仙人不來，天神知之，化作其形，欲來入宮。宮神猶識，不聽前入。遙在門外，白王求通，王聞仙人在外索現，怪其所以，急勅聽入。是時宮神，聞王有教即休不遮。徑前得入，坐於仙人常坐之處，辦如常食，以用供養。時化仙人，不肯就食，即語王言：『此食麤惡，又無肉魚，云何可噉？』王即白言：『大仙自來，恒食清素，故令不辦肉魚餚饍。』化仙又告：『自今已後，莫設麤供，但肉為食。』即如語辦，食已還去。後到明日，舊仙飛來，為設餚饍種種諸肉，仙人瞋恚，怨憤於王。王言：『大仙昨日勅如是作。』仙人語言：『昨日有患，斷食一日，不來是間，誰語汝曹？但相輕試，故復爾耳。令王是後十二年中，恒食人肉。』作是語竟，飛還山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有一仙人，住仙山中，時駮足王，恒常供養，日日食時，飛來入宮，不食餚饍，粗食麤供。偶值一日仙人不來，天神知之，化作其形，欲來入宮。宮神猶識，不聽前入。遙在門外，白王求通，王聞仙人在外索現，怪其所以，急勅聽入。是時宮神，聞王有教即休不遮。徑前得入，坐於仙人常坐之處，辦如常食，以用供養。時化仙人，不肯就食，即語王言：『此食麤惡，又無肉魚，云何可噉？』王即白言：『大仙自來，恒食清素，故令不辦肉魚餚饍。』化仙又告：『自今已後，莫設麤供，但肉為食。』即如語辦，食已還去。後到明日，舊仙飛來，為設餚饍種種諸肉，仙人瞋恚，怨憤於王。王言：『大仙昨日勅如是作。』仙人語言：『昨日有患，斷食一日，不來是間，誰語汝曹？但相輕試，故復爾耳。令王是後十二年中，恒食人肉。』作是語竟，飛還山中。

「是後厨監，忘不辦肉，臨時無計，出外求肉，見死小兒肥白在地，念且稱急，即却頭足，擔至厨中，加諸美藥，作食與王。王得食之，覺美倍常，即問厨監：『由來食肉，未有斯美，此是何肉？』厨監惶怖，腹拍王前：『若王原罪，乃敢實說。』王答之言：『但實說之，不問汝罪。』厨監白王：『先日有緣，不及覓肉，得死小兒，以稱時要。不意大王，乃當覺之。』王言：『此肉甚美異常，自今已往，如是求索。』厨監白王：『前者偶值自死小兒，更求叵得。其作食者，畏懼國法。』王又語言：『汝但密取，設有覺者，斷處由我。』厨監受教，密捕得之，日日供王。於時城中人民之類，各各行哭云亡小兒，展轉相問：『何由乃爾？』諸臣聚議，當試微伺，即於街里，處處安人。見王厨監抴他小兒，伺捕得之，縛將詣王，具以前後所亡事白。王聞是語，默然不答。三重白王：『今捕得賊，罪釁彰露，事當斷決，云何默然？』王乃答言：『是我所教。』諸臣懷恨，各自罷去，於外共議：『王便是賊，食我等子，噉人之王云何共治？當共除之去此禍害。』一切同心咸共齊謀：『城外園中，有好池水，其王日日，至彼洗浴。諸臣儲兵，安伏園中。』王出洗浴已到池中，伏兵一時周匝四合，即圍其王，當取殺之。王見兵集，驚怖問言：『汝等何故而圍逼我？』諸臣答言：『夫為王者，養民為事。方臨厨子，殺人為食。眾民呼嗟，告情無處，不任苦酷，故欲殺王。』王語諸臣：『我實無狀，自今已後，更不復為，唯見恕放，當自改厲。』諸臣語曰：『終不相放，正使今日天雨黑雪，令汝頭上生黑毒蛇，猶不相聽，不須多云。』時王駮足聞臣語已，自知必死，得脫無路，即語諸臣：『雖當殺我，小緩須臾，聽我小住。』諸臣緩置，王即自誓：『我身由來，所修善行，為王正治，供養仙人，合集眾德，迴令今日我得變成飛行羅剎。』其語已訖，尋語而成，即飛虛空，告諸臣曰：『汝等合力，欲強殺我，賴我大幸，復能自拔。自今已後，汝等好忍，所愛妻兒，我次當食。』語訖飛去，止山林間，飛行摶人，擔以為食，人民之類，恐怖藏避。如是之後，殺噉多人。諸羅剎輩，附為翼從，徒眾漸多，所害轉廣。後諸羅剎，白駮足王：『我等奉事，為王翼從，願為我曹，作一宴會。』時駮足王，即許之言：『當取諸王令滿一千，與汝曹輩，以為宴會。』許之已訖，一一往取，閉著深山，已得九百九十九王，殘少一人，其數未足。諸王念言：『我曹窮急，當何所趣？若其捕得須陀素彌，須陀素彌有大方便，能濟我等。』作是計已，白羅剎王：『王欲作會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是後厨監，忘不辦肉，臨時無計，出外求肉，見死小兒肥白在地，念且稱急，即却頭足，擔至厨中，加諸美藥，作食與王。王得食之，覺美倍常，即問厨監：『由來食肉，未有斯美，此是何肉？』厨監惶怖，腹拍王前：『若王原罪，乃敢實說。』王答之言：『但實說之，不問汝罪。』厨監白王：『先日有緣，不及覓肉，得死小兒，以稱時要。不意大王，乃當覺之。』王言：『此肉甚美異常，自今已往，如是求索。』厨監白王：『前者偶值自死小兒，更求叵得。其作食者，畏懼國法。』王又語言：『汝但密取，設有覺者，斷處由我。』厨監受教，密捕得之，日日供王。於時城中人民之類，各各行哭云亡小兒，展轉相問：『何由乃爾？』諸臣聚議，當試微伺，即於街里，處處安人。見王厨監抴他小兒，伺捕得之，縛將詣王，具以前後所亡事白。王聞是語，默然不答。三重白王：『今捕得賊，罪釁彰露，事當斷決，云何默然？』王乃答言：『是我所教。』諸臣懷恨，各自罷去，於外共議：『王便是賊，食我等子，噉人之王云何共治？當共除之去此禍害。』一切同心咸共齊謀：『城外園中，有好池水，其王日日，至彼洗浴。諸臣儲兵，安伏園中。』王出洗浴已到池中，伏兵一時周匝四合，即圍其王，當取殺之。王見兵集，驚怖問言：『汝等何故而圍逼我？』諸臣答言：『夫為王者，養民為事。方臨厨子，殺人為食。眾民呼嗟，告情無處，不任苦酷，故欲殺王。』王語諸臣：『我實無狀，自今已後，更不復為，唯見恕放，當自改厲。』諸臣語曰：『終不相放，正使今日天雨黑雪，令汝頭上生黑毒蛇，猶不相聽，不須多云。』時王駮足聞臣語已，自知必死，得脫無路，即語諸臣：『雖當殺我，小緩須臾，聽我小住。』諸臣緩置，王即自誓：『我身由來，所修善行，為王正治，供養仙人，合集眾德，迴令今日我得變成飛行羅剎。』其語已訖，尋語而成，即飛虛空，告諸臣曰：『汝等合力，欲強殺我，賴我大幸，復能自拔。自今已後，汝等好忍，所愛妻兒，我次當食。』語訖飛去，止山林間，飛行摶人，擔以為食，人民之類，恐怖藏避。如是之後，殺噉多人。諸羅剎輩，附為翼從，徒眾漸多，所害轉廣。後諸羅剎，白駮足王：『我等奉事，為王翼從，願為我曹，作一宴會。』時駮足王，即許之言：『當取諸王令滿一千，與汝曹輩，以為宴會。』許之已訖，一一往取，閉著深山，已得九百九十九王，殘少一人，其數未足。諸王念言：『我曹窮急，當何所趣？若其捕得須陀素彌，須陀素彌有大方便，能濟我等。』作是計已，白羅剎王：『王欲作會，

極令有異，純取諸王，不用凡細；須陀素彌，甚有高德，若能得來，王會乃好。』羅剎王言：『有何高德？』即時飛騰，往欲取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極令有異，純取諸王，不用凡細；須陀素彌，甚有高德，若能得來，王會乃好。』羅剎王言：『有何高德？』即時飛騰，往欲取之。

「值須陀素彌，將諸婇女，晨欲出城至園洗浴，道見婆羅門，從其乞匂。王語婆羅門：『待我洗還，當相布施。』王既到園，入池中洗。時羅剎王，飛空來取，擔到山中。須陀素彌，愁憂悲泣！時駮足王，而問之曰：『聞汝名德殊勝第一，大丈夫志，當任窮達，云何特愁，啼如小兒？』須陀素彌白羅剎王：『我不愛身貪惜壽命，但念生來未曾妄語，朝出宮行，見一道士，當車駕前，從我乞匂。我許洗還，當相施與。出值大王擔我至此，念今妄語違失誠信，是以故愁，非惜身也。願見哀愍，假我七日，施彼道士，當歸就死。』駮足聞是，而語之言：『汝今得去，寧當自還來就死耶？』即復問言：『正使不還，我自能得。』尋放令去。王還到國，道士猶在，歡喜供養，施婆羅門。時婆羅門，見王不久欲還就死，懼其戀國而有愁憂，即為其王，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「值須陀素彌，將諸婇女，晨欲出城至園洗浴，道見婆羅門，從其乞匂。王語婆羅門：『待我洗還，當相布施。』王既到園，入池中洗。時羅剎王，飛空來取，擔到山中。須陀素彌，愁憂悲泣！時駮足王，而問之曰：『聞汝名德殊勝第一，大丈夫志，當任窮達，云何特愁，啼如小兒？』須陀素彌白羅剎王：『我不愛身貪惜壽命，但念生來未曾妄語，朝出宮行，見一道士，當車駕前，從我乞匂。我許洗還，當相施與。出值大王擔我至此，念今妄語違失誠信，是以故愁，非惜身也。願見哀愍，假我七日，施彼道士，當歸就死。』駮足聞是，而語之言：『汝今得去，寧當自還來就死耶？』即復問言：『正使不還，我自能得。』尋放令去。王還到國，道士猶在，歡喜供養，施婆羅門。時婆羅門，見王不久欲還就死，懼其戀國而有愁憂，即為其王，而說偈言：

「『劫數終極， 乾坤洞然， 須彌巨海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『劫數終極， 乾坤洞然， 須彌巨海，

都為灰焬。 天龍人鬼， 於中彫喪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都為灰焬。 天龍人鬼， 於中彫喪，

二儀尚殞， 國有何常？ 生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二儀尚殞， 國有何常？ 生老病死，

輪轉無際， 事與願違， 憂悲為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉無際， 事與願違， 憂悲為害。

欲深禍重， 瘡疣無外， 三界都苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲深禍重， 瘡疣無外， 三界都苦，

國有何賴？ 有本自無， 因緣成諸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國有何賴？ 有本自無， 因緣成諸，

盛者必衰， 實者必虛。 眾生蠢蠢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛者必衰， 實者必虛。 眾生蠢蠢，

都如幻居， 三界皆空， 國土亦如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都如幻居， 三界皆空， 國土亦如。

識神無形， 假乘四蛇， 無明寶象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識神無形， 假乘四蛇， 無明寶象，

以為樂車。 形無常主， 神無常家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為樂車。 形無常主， 神無常家，

形神尚離， 豈有國耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形神尚離， 豈有國耶？』

「時須陀素彌，聞說此偈，思惟義理，歡喜無量，即立太子，自代為王，與諸臣別，當還赴信。諸臣同聲，白於王言：『願王但住，勿憂駮足，臣等思計，設備防慮，鍛鐵為舍，王且在中，駮足雖猛，何所能耶？』王告諸臣并諸人民：『夫人生世，誠信為本，虛妄苟存，情所未許，寧就信死，不妄語生。』復為種種說誠信之利，廣為分別虛妄之罪。諸臣悲咽，一更無言。王起出城，一切皆送，㘁慕道次，斷絕復穌；王曉喻訖，涉道而去。時駮足王，自思惟言：『須陀素彌，今日應來。』坐於山頂，遙候望之，見其順道徑來趣已。既到見之，顏色怡悅，歡喜解釋，踰過於舊。羅剎王問：『快能來到，人生於世，靡不惜壽，汝今當死，歡喜倍常，還到本國，獲何善利？』須陀素彌答言：『大王寬恩假我七日布施，得遂誠言，又聞妙法，心用開解，當如今日，志願畢足，雖當就死，情欣猶生。』駮足王言：『汝聞何法？試為吾說。』須陀素彌，為說本偈，復更方便廣為說法，分別殺罪及其惡報，復說慈心不殺之福。駮足歡喜敬戴為禮，承用其教，無復害心，即放諸王，各還本國。須陀素彌，即收兵眾，還將駮足安置本國，前仙人誓，十二年滿，自是已後，更不噉人，遂還覇王，治民如舊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時須陀素彌，聞說此偈，思惟義理，歡喜無量，即立太子，自代為王，與諸臣別，當還赴信。諸臣同聲，白於王言：『願王但住，勿憂駮足，臣等思計，設備防慮，鍛鐵為舍，王且在中，駮足雖猛，何所能耶？』王告諸臣并諸人民：『夫人生世，誠信為本，虛妄苟存，情所未許，寧就信死，不妄語生。』復為種種說誠信之利，廣為分別虛妄之罪。諸臣悲咽，一更無言。王起出城，一切皆送，㘁慕道次，斷絕復穌；王曉喻訖，涉道而去。時駮足王，自思惟言：『須陀素彌，今日應來。』坐於山頂，遙候望之，見其順道徑來趣已。既到見之，顏色怡悅，歡喜解釋，踰過於舊。羅剎王問：『快能來到，人生於世，靡不惜壽，汝今當死，歡喜倍常，還到本國，獲何善利？』須陀素彌答言：『大王寬恩假我七日布施，得遂誠言，又聞妙法，心用開解，當如今日，志願畢足，雖當就死，情欣猶生。』駮足王言：『汝聞何法？試為吾說。』須陀素彌，為說本偈，復更方便廣為說法，分別殺罪及其惡報，復說慈心不殺之福。駮足歡喜敬戴為禮，承用其教，無復害心，即放諸王，各還本國。須陀素彌，即收兵眾，還將駮足安置本國，前仙人誓，十二年滿，自是已後，更不噉人，遂還覇王，治民如舊。

「如是大王！欲知爾時須陀素彌王者，今我身是。駮足王者，今鴦仇摩羅是。爾時諸人十二年中，為駮足王所食噉者，今此諸人，為鴦仇摩羅所殺者是。此諸人等，世世常為鴦仇摩羅之所殺害，我亦世世，降之以善。我念過去，為凡夫時，化令不殺；況我今日成為如來，眾德普備，諸惡永息，豈復不能降化之耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大王！欲知爾時須陀素彌王者，今我身是。駮足王者，今鴦仇摩羅是。爾時諸人十二年中，為駮足王所食噉者，今此諸人，為鴦仇摩羅所殺者是。此諸人等，世世常為鴦仇摩羅之所殺害，我亦世世，降之以善。我念過去，為凡夫時，化令不殺；況我今日成為如來，眾德普備，諸惡永息，豈復不能降化之耶？」

王復白佛：「今此諸人！宿有何緣，乃常世世，為其所殺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復白佛：「今此諸人！宿有何緣，乃常世世，為其所殺？」

佛告王曰：「善諦聽之！乃往過去久遠劫中，此閻浮提，有一大國，名波羅捺，於時國王，名波羅摩達。王有二子，各有雄才，端正殊妙，王甚愛念。於時小者，心自念言：『設我父崩，兄當繼治，我既年小，無望國位，生於一世，已不作王，處世何為？不如幽靜以求仙道。』作是念已，往白父王：『貪慕深山，求於仙道，願見聽放，得遂所志。』如是慇懃，志不可奪，父便聽之，即放入山。去經數年，父王崩亡，其兄繼位，統領人民。兄治不久，遇疾命終，未有子嗣，更無繼紹，諸臣集議，靡知所歸？有一臣言：『王有小子，前啟大王，入山學仙，當還往迎以續王位。』諸臣喜曰：『定有此事。』即相率合入山請喚，到以情狀具白其意：『唯願垂憐！撫接我國。』仙人答言：『此事可畏，我此靜樂，永無憂患。世人兇惡，好相斬戮，若我為王，儻見圖害。今甚樂此，不能為也。』諸臣重白：『王崩絕嗣，更無紹繼，唯有大仙是王之種。國土人民，不得無主。唯願垂愍！顧意臨覆。』如是致誠，慇懃求請，其意不忍，遂與還國。仙人少小，不習欲事，既來治國，漸近女色，婬事已深，奔逸放蕩，晨夜躭荒不能自制。遂勅國中，一切諸女，欲出行時，要先從我，爾乃然後，聽往從夫。及諸國中，端正婦女，入其意者，皆悉凌辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「善諦聽之！乃往過去久遠劫中，此閻浮提，有一大國，名波羅捺，於時國王，名波羅摩達。王有二子，各有雄才，端正殊妙，王甚愛念。於時小者，心自念言：『設我父崩，兄當繼治，我既年小，無望國位，生於一世，已不作王，處世何為？不如幽靜以求仙道。』作是念已，往白父王：『貪慕深山，求於仙道，願見聽放，得遂所志。』如是慇懃，志不可奪，父便聽之，即放入山。去經數年，父王崩亡，其兄繼位，統領人民。兄治不久，遇疾命終，未有子嗣，更無繼紹，諸臣集議，靡知所歸？有一臣言：『王有小子，前啟大王，入山學仙，當還往迎以續王位。』諸臣喜曰：『定有此事。』即相率合入山請喚，到以情狀具白其意：『唯願垂憐！撫接我國。』仙人答言：『此事可畏，我此靜樂，永無憂患。世人兇惡，好相斬戮，若我為王，儻見圖害。今甚樂此，不能為也。』諸臣重白：『王崩絕嗣，更無紹繼，唯有大仙是王之種。國土人民，不得無主。唯願垂愍！顧意臨覆。』如是致誠，慇懃求請，其意不忍，遂與還國。仙人少小，不習欲事，既來治國，漸近女色，婬事已深，奔逸放蕩，晨夜躭荒不能自制。遂勅國中，一切諸女，欲出行時，要先從我，爾乃然後，聽往從夫。及諸國中，端正婦女，入其意者，皆悉凌辱。

「時一女人，於道陌上多人眾中，倮形立溺，人悉驚笑，來共呵之：『汝何無羞乃至若是？』女即答言：『女於女中，有何羞恥？汝等立溺，既亦不羞，我汝不異，有何羞耻？』諸人答言：『是語何謂？』女復言曰：『唯王一人，是男子耳，一國婦女，皆被其辱。汝等若男，當令爾耶？』於是諸人，更相慙愧，便共談論：『如此女言，實是其理。』陰持女言，轉密相語，同心合謀，欲共圖王。城外園中，有清涼池，王恒前後，至池洗浴，諸臣民輩，安伏園中，值王出洗，伏兵悉出，周匝圍遶，逼取欲殺。王乃驚曰：『欲作何等？』諸臣白言：『王為正治，婬荒過度，壞亂常俗，污辱諸家。臣等覩見，不能堪忍，故欲除王，更求賢能。』王聞遂驚，語諸臣言：『我實不是負累汝等，請自改厲，更不敢爾。願見寬放，與民更始。』諸臣復語：『正使今日，天雨黑雪，頂生毒蛇，終不相放，奚須多云。』王聞是已，自知必死，瞋恚感憤，語諸臣言：『我本在山，無豫世事，強來見逼，以我為王。未有大失，同心圖我。我今單弱，無力自拔，誓當來世當常殺汝，垂當得道，猶不相置。』雖作是誓，猶故殺之。如是大王！欲知爾時仙人王者，今鴦仇摩羅是。爾時臣民同心殺王者，今此諸人，為鴦仇摩羅所殺者是。從彼已來，常為所殺，乃至今日，猶害此等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時一女人，於道陌上多人眾中，倮形立溺，人悉驚笑，來共呵之：『汝何無羞乃至若是？』女即答言：『女於女中，有何羞恥？汝等立溺，既亦不羞，我汝不異，有何羞耻？』諸人答言：『是語何謂？』女復言曰：『唯王一人，是男子耳，一國婦女，皆被其辱。汝等若男，當令爾耶？』於是諸人，更相慙愧，便共談論：『如此女言，實是其理。』陰持女言，轉密相語，同心合謀，欲共圖王。城外園中，有清涼池，王恒前後，至池洗浴，諸臣民輩，安伏園中，值王出洗，伏兵悉出，周匝圍遶，逼取欲殺。王乃驚曰：『欲作何等？』諸臣白言：『王為正治，婬荒過度，壞亂常俗，污辱諸家。臣等覩見，不能堪忍，故欲除王，更求賢能。』王聞遂驚，語諸臣言：『我實不是負累汝等，請自改厲，更不敢爾。願見寬放，與民更始。』諸臣復語：『正使今日，天雨黑雪，頂生毒蛇，終不相放，奚須多云。』王聞是已，自知必死，瞋恚感憤，語諸臣言：『我本在山，無豫世事，強來見逼，以我為王。未有大失，同心圖我。我今單弱，無力自拔，誓當來世當常殺汝，垂當得道，猶不相置。』雖作是誓，猶故殺之。如是大王！欲知爾時仙人王者，今鴦仇摩羅是。爾時臣民同心殺王者，今此諸人，為鴦仇摩羅所殺者是。從彼已來，常為所殺，乃至今日，猶害此等。」

時王長跪，復白佛言：「指鬘比丘，殺此多人，今已得道，當受報不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王長跪，復白佛言：「指鬘比丘，殺此多人，今已得道，當受報不？」

佛告大王：「行必有報，今此比丘，在於房中，地獄之火，從毛孔出，極患苦痛，酸切叵言。」于時如來，欲令眾會知作惡行必有罪報，勅一比丘：「汝持戶排，往指鬘房，刺戶孔中。」比丘即往，奉教為之，排入戶內，尋時融消。比丘驚愕，還來白佛，佛告比丘：「行報如是。」王及眾會，莫不信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「行必有報，今此比丘，在於房中，地獄之火，從毛孔出，極患苦痛，酸切叵言。」于時如來，欲令眾會知作惡行必有罪報，勅一比丘：「汝持戶排，往指鬘房，刺戶孔中。」比丘即往，奉教為之，排入戶內，尋時融消。比丘驚愕，還來白佛，佛告比丘：「行報如是。」王及眾會，莫不信解。

爾時阿難長跪白佛：「鴦仇摩羅，宿有何慶，身力雄壯，力士之力，健捷輕疾，走及飛鳥？復得值佛，越度生死？唯願垂哀！為眾會說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難長跪白佛：「鴦仇摩羅，宿有何慶，身力雄壯，力士之力，健捷輕疾，走及飛鳥？復得值佛，越度生死？唯願垂哀！為眾會說。」

佛告阿難：「汝等善聽！乃往過去迦葉佛時，有一比丘，為僧執事，將僧人畜，載致穀米，道中逢雨，隱避無處，穀米囊物，悉被澆浸。時彼比丘，思欲疾過，力少行遲，無方從意，心懷悒遲，即立誓言：『願我後生，力敵千人，身輕行速，走疾飛鳥，將來有佛釋迦牟尼，使我得見永脫生死。』如是阿難！爾時執事比丘者，今鴦仇摩羅是。由彼世時，出家持戒，因營僧事，立願之故，自從是來，世世端正猛力輕疾，悉如其願，復遇見我，得度生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝等善聽！乃往過去迦葉佛時，有一比丘，為僧執事，將僧人畜，載致穀米，道中逢雨，隱避無處，穀米囊物，悉被澆浸。時彼比丘，思欲疾過，力少行遲，無方從意，心懷悒遲，即立誓言：『願我後生，力敵千人，身輕行速，走疾飛鳥，將來有佛釋迦牟尼，使我得見永脫生死。』如是阿難！爾時執事比丘者，今鴦仇摩羅是。由彼世時，出家持戒，因營僧事，立願之故，自從是來，世世端正猛力輕疾，悉如其願，復遇見我，得度生死。」

爾時阿難，及諸比丘，王及臣民，一切會者，聞佛所說因緣行報，皆悉感厲，思惟四諦，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根本者，有發無上正真道意者，或有得住不退轉者，皆護身口剋心從善，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，及諸比丘，王及臣民，一切會者，聞佛所說因緣行報，皆悉感厲，思惟四諦，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根本者，有發無上正真道意者，或有得住不退轉者，皆護身口剋心從善，聞佛所說，歡喜奉行。

（五三）檀膩䩭品第四十六(丹本為五十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五三）檀膩䩭品第四十六(丹本為五十二)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國內，有婆羅門賓頭盧埵闍，其婦醜惡，兩眼復青，純有七女，無有男兒，家自貧困，諸女亦窮。婦性弊惡，恒罵其夫，女等更互來求所須，比未稱給，瞋目啼哭。其七女夫臻集其舍，承待供給，恐失其意，田有熟穀，未見踐治，從他借牛，將往踐之，守牛不謹，於澤亡失。時婆羅門，坐自思惟：「我種何罪，酸毒兼至？內為惡婦所罵，七女所切，女夫來集，無以承當，復失他牛，不知所在。」廣行推覓，形疲心勞，愁悶惱悸，偶到林中，值見如來坐於樹下，諸根寂定，靜然安樂。時婆羅門，以杖拄頰，久住觀之，便生此念：「瞿曇沙門，今最安樂，無有惡婦罵詈鬪諍，諸女熬惱，貧女夫等，煩損愁苦，又復無有田中熟穀，不借他牛，無有失憂。」佛知其心，便語之曰：「如汝所念，如我今者，靜無眾患，實無惡婦呪詛罵詈，無有七女熬惱於我，亦無女夫競集我家，亦復不憂田中熟穀，不借他牛，無有亡憂。」佛告之曰：「欲出家不？」即白佛言：「如我今者觀家如塚，婦女眾緣如處怨賊，世尊慈愍，聽出家者，甚適鄙願。」佛即告曰：「善來比丘！」鬚髮自落，身所著衣，變成袈裟。佛為說法，即於坐處諸垢永盡，成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國內，有婆羅門賓頭盧埵闍，其婦醜惡，兩眼復青，純有七女，無有男兒，家自貧困，諸女亦窮。婦性弊惡，恒罵其夫，女等更互來求所須，比未稱給，瞋目啼哭。其七女夫臻集其舍，承待供給，恐失其意，田有熟穀，未見踐治，從他借牛，將往踐之，守牛不謹，於澤亡失。時婆羅門，坐自思惟：「我種何罪，酸毒兼至？內為惡婦所罵，七女所切，女夫來集，無以承當，復失他牛，不知所在。」廣行推覓，形疲心勞，愁悶惱悸，偶到林中，值見如來坐於樹下，諸根寂定，靜然安樂。時婆羅門，以杖拄頰，久住觀之，便生此念：「瞿曇沙門，今最安樂，無有惡婦罵詈鬪諍，諸女熬惱，貧女夫等，煩損愁苦，又復無有田中熟穀，不借他牛，無有失憂。」佛知其心，便語之曰：「如汝所念，如我今者，靜無眾患，實無惡婦呪詛罵詈，無有七女熬惱於我，亦無女夫競集我家，亦復不憂田中熟穀，不借他牛，無有亡憂。」佛告之曰：「欲出家不？」即白佛言：「如我今者觀家如塚，婦女眾緣如處怨賊，世尊慈愍，聽出家者，甚適鄙願。」佛即告曰：「善來比丘！」鬚髮自落，身所著衣，變成袈裟。佛為說法，即於坐處諸垢永盡，成阿羅漢。

阿難聞之，歎言：「善哉！如來權導實難思議。此婆羅門，宿種何慶，得離眾患，獲茲善利？猶如淨[(畾/且)*毛]易染為色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞之，歎言：「善哉！如來權導實難思議。此婆羅門，宿種何慶，得離眾患，獲茲善利？猶如淨[(畾/且)*毛]易染為色。」

佛告阿難：「此婆羅門，非但今日蒙我恩澤離苦獲安；過去世時，亦賴我恩，免眾厄難，復獲安快。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此婆羅門，非但今日蒙我恩澤離苦獲安；過去世時，亦賴我恩，免眾厄難，復獲安快。」

阿難白佛：「不審，世尊！過去世時，云何免救令其脫苦？」佛告阿難：「諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝廣分別說。」阿難白佛：「諾當善聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「不審，世尊！過去世時，云何免救令其脫苦？」佛告阿難：「諦聽諦聽！善思念之，吾當為汝廣分別說。」阿難白佛：「諾當善聽！」

佛告阿難：「乃往過去阿僧祇劫，有大國王，名阿波羅提目佉，晉言端正，治以道化，不抂民物。時王國中，有婆羅門，名檀膩䩭，家理空貧，食不充口，少有熟穀，不能治之，從他借牛，將往踐治。踐穀已竟，驅牛還主。驅到他門，忘不囑付，於是還歸。牛主雖見，謂用未竟，復不收攝。二家相棄，遂失其牛。後往從索，言已還汝，共相詆謾。爾時牛主，將檀膩䩭，詣王債牛。適出到外，值見王家牧馬之人，時馬逸走，喚檀膩䩭為我遮馬。時檀膩䩭，下手得石，持用擲之，值脚即折；馬吏復捉，亦共詣王。次行到水，不知渡處，值一木工，口銜斵斤，褰衣垂越。時檀膩䩭，問彼人曰：『何處可渡？』應聲答處，其口開已，斵斤墮水，求覓不得；復來捉之，共將詣王。時檀膩䩭，為諸債主，所見催逼，加復飢渴，便於道次，從沽酒家，乞少白酒，上床飲之，不意被下有小兒臥，壓兒腹潰。爾時兒母，復捉不放：『汝之無道，枉殺我兒。』並共持著，將詣王宮。到一牆邊，內自思惟：『我之不幸，眾過橫集，若至王所，儻能殺我；我今逃走，或可得脫。』作是念已，自跳躑牆，下有織公，墮上即死。時織公兒，復捉得之，便與眾人，共將詣王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往過去阿僧祇劫，有大國王，名阿波羅提目佉，晉言端正，治以道化，不抂民物。時王國中，有婆羅門，名檀膩䩭，家理空貧，食不充口，少有熟穀，不能治之，從他借牛，將往踐治。踐穀已竟，驅牛還主。驅到他門，忘不囑付，於是還歸。牛主雖見，謂用未竟，復不收攝。二家相棄，遂失其牛。後往從索，言已還汝，共相詆謾。爾時牛主，將檀膩䩭，詣王債牛。適出到外，值見王家牧馬之人，時馬逸走，喚檀膩䩭為我遮馬。時檀膩䩭，下手得石，持用擲之，值脚即折；馬吏復捉，亦共詣王。次行到水，不知渡處，值一木工，口銜斵斤，褰衣垂越。時檀膩䩭，問彼人曰：『何處可渡？』應聲答處，其口開已，斵斤墮水，求覓不得；復來捉之，共將詣王。時檀膩䩭，為諸債主，所見催逼，加復飢渴，便於道次，從沽酒家，乞少白酒，上床飲之，不意被下有小兒臥，壓兒腹潰。爾時兒母，復捉不放：『汝之無道，枉殺我兒。』並共持著，將詣王宮。到一牆邊，內自思惟：『我之不幸，眾過橫集，若至王所，儻能殺我；我今逃走，或可得脫。』作是念已，自跳躑牆，下有織公，墮上即死。時織公兒，復捉得之，便與眾人，共將詣王。

「次復前行，見有一雉住在樹上，遙問之曰：『汝檀膩䩭！今欲那去？』即以上緣向雉說之，雉復報言：『汝到彼所，為我白王，我在餘樹，鳴聲不快，若在此樹，鳴聲哀好。何緣乃爾？汝若見王，為我問之。』次見毒蛇，蛇復問之：『汝檀膩䩭！今欲何至？』即以上事，具向蛇說。蛇復報言：『汝到王所，為我白王，我常晨朝，初出穴時，身體柔軟，無有眾痛，暮還入時，身麤強痛，礙孔難前。』時檀膩䩭，亦受其囑。復見母人，而問之言：『汝欲何趣？』復以上事，盡向說之。母人告曰：『汝到王所，為我白王，不知何故，我向夫家，思父母舍，父母舍住，思念夫家。』亦受其囑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復前行，見有一雉住在樹上，遙問之曰：『汝檀膩䩭！今欲那去？』即以上緣向雉說之，雉復報言：『汝到彼所，為我白王，我在餘樹，鳴聲不快，若在此樹，鳴聲哀好。何緣乃爾？汝若見王，為我問之。』次見毒蛇，蛇復問之：『汝檀膩䩭！今欲何至？』即以上事，具向蛇說。蛇復報言：『汝到王所，為我白王，我常晨朝，初出穴時，身體柔軟，無有眾痛，暮還入時，身麤強痛，礙孔難前。』時檀膩䩭，亦受其囑。復見母人，而問之言：『汝欲何趣？』復以上事，盡向說之。母人告曰：『汝到王所，為我白王，不知何故，我向夫家，思父母舍，父母舍住，思念夫家。』亦受其囑。

「時諸債主，咸共圍守，將至王前。爾時牛主，前白王言：『此人借我牛去，我從索牛，不肯償我。』王問之曰：『何不還牛？』檀膩䩭曰：『我實貧困，熟穀在田，彼有恩意，以牛借我，我用踐訖，驅還歸主，主亦見之，雖不口付，牛在其門，我空歸家，不知彼牛竟云何失？』王語彼人：『卿等二人，俱為不是，由檀膩䩭口不付，汝當截其舌，由卿見牛不自收攝，當挑汝眼。』彼人白王：『請棄此牛，不樂剜眼、截他舌也。』即聽和解。馬吏復言：『彼之無道，折我馬脚。』王便為問檀膩䩭言：『此王家馬，汝何以輙打折其脚？』跪白王言：『債主將我，從道而來，彼人喚我，令遮王馬，馬奔叵御，下手得石捉而擲之，誤折馬脚，非故爾也。』王語馬吏：『由汝喚他，當截汝舌；由彼打馬，當截其手。』馬吏白王：『自當備馬，勿得行刑。』各共和解。木工復前云：『檀膩䩭失我斵斤。』王即問言：『汝復何以失他斵斤？』跪白王言：『我問渡處，彼便答我，口中斵斤失墮渠水，求覓不得，實不故爾。』王語木工：『由喚汝故，當截其舌，擔物之法，禮當用手，由卿口銜致使墮水，今當打汝前兩齒折。』木工聞是，前白王言：『寧棄斵斤，莫行此罰。』各共和解。時酒家母，復牽白王。王問檀膩䩭：『何以乃爾抂殺他兒？』跪白王言：『債主逼我，加復飢渴，彼乞少酒，上床飲之，不意被下有臥小兒。飲酒已訖，兒已命終，非臣所樂。唯願大王！當見恕察。』王告母人：『汝舍沽酒，眾客猥多，何以臥兒置於坐處，覆令不現？汝今二人，俱有過罪。汝兒已死，以檀膩䩭，與汝作婿，令還有兒，乃放使去。』爾時母人，便叩頭曰：『我兒已死，聽各和解，我不用此餓婆羅門用作夫也。』於是各了自得和解。時織工兒，復前白王：『此人狂暴，躡殺我公。』王問言曰：『汝以何故，抂殺他父？』檀膩䩭曰：『眾債逼我，我甚惶怖，趒牆逃走，偶墮其上，實非所樂。』王語彼人：『二俱不是，卿父已死，以檀膩䩭，與汝作公。』其人白王：『父已死了，我終不用此婆羅門以為父也。』聽各共解，王便聽之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸債主，咸共圍守，將至王前。爾時牛主，前白王言：『此人借我牛去，我從索牛，不肯償我。』王問之曰：『何不還牛？』檀膩䩭曰：『我實貧困，熟穀在田，彼有恩意，以牛借我，我用踐訖，驅還歸主，主亦見之，雖不口付，牛在其門，我空歸家，不知彼牛竟云何失？』王語彼人：『卿等二人，俱為不是，由檀膩䩭口不付，汝當截其舌，由卿見牛不自收攝，當挑汝眼。』彼人白王：『請棄此牛，不樂剜眼、截他舌也。』即聽和解。馬吏復言：『彼之無道，折我馬脚。』王便為問檀膩䩭言：『此王家馬，汝何以輙打折其脚？』跪白王言：『債主將我，從道而來，彼人喚我，令遮王馬，馬奔叵御，下手得石捉而擲之，誤折馬脚，非故爾也。』王語馬吏：『由汝喚他，當截汝舌；由彼打馬，當截其手。』馬吏白王：『自當備馬，勿得行刑。』各共和解。木工復前云：『檀膩䩭失我斵斤。』王即問言：『汝復何以失他斵斤？』跪白王言：『我問渡處，彼便答我，口中斵斤失墮渠水，求覓不得，實不故爾。』王語木工：『由喚汝故，當截其舌，擔物之法，禮當用手，由卿口銜致使墮水，今當打汝前兩齒折。』木工聞是，前白王言：『寧棄斵斤，莫行此罰。』各共和解。時酒家母，復牽白王。王問檀膩䩭：『何以乃爾抂殺他兒？』跪白王言：『債主逼我，加復飢渴，彼乞少酒，上床飲之，不意被下有臥小兒。飲酒已訖，兒已命終，非臣所樂。唯願大王！當見恕察。』王告母人：『汝舍沽酒，眾客猥多，何以臥兒置於坐處，覆令不現？汝今二人，俱有過罪。汝兒已死，以檀膩䩭，與汝作婿，令還有兒，乃放使去。』爾時母人，便叩頭曰：『我兒已死，聽各和解，我不用此餓婆羅門用作夫也。』於是各了自得和解。時織工兒，復前白王：『此人狂暴，躡殺我公。』王問言曰：『汝以何故，抂殺他父？』檀膩䩭曰：『眾債逼我，我甚惶怖，趒牆逃走，偶墮其上，實非所樂。』王語彼人：『二俱不是，卿父已死，以檀膩䩭，與汝作公。』其人白王：『父已死了，我終不用此婆羅門以為父也。』聽各共解，王便聽之。

「時檀膩䩭，身事都了，欣踊無量，故在王前。見二母人，共諍一兒，詣王相言。時王明黠，以智權計，語二母言：『今唯一兒，二母召之，聽汝二人，各挽一手，誰能得者，即是其兒。』其非母者，於兒無慈，盡力頓牽，不恐傷損；所生母者，於兒慈深，隨從愛護，不忍抴挽。王鑒真偽，語出力者：『實非汝子，強挽他兒，今於王前，道汝事實。』即向王首：『我審虛妄，抂名他兒。大王聰聖！幸恕虛過。』兒還其母，各爾放去。復有二人，共諍白[(畾/且)*毛]，詣王紛紜，王復以智，如上斷之。時檀膩䩭，便白王言：『此諸債主，將我來時，於彼道邊，有一毒蛇，慇懃倩我，寄意白王：「不知何故，從穴出時，柔軟便易，還入穴時，妨礙苦痛，我不自知何緣有是？」』王答之言：『所以然者，從穴出時，無有眾惱，心情和柔，身亦如是。蛇由在外，鳥獸諸事，觸嬈其身，瞋恚隆盛，身便麤大，是以入時，礙穴難前。卿可語之：「若汝在外，持心不瞋，如初出時則無此患。」』復白王言：『道見女人，倩我白王：「我在夫家，念父母舍，若在父舍，復念夫家，不知所以何緣乃爾？」』王復答言：『卿可語之：「由汝邪心，於父母舍更畜傍婿，汝在夫家念彼傍人；至彼小厭，還念正婿，是以爾耳。」卿可語之：「汝若持心，捨邪就正，則無此患。」』又白王言：『道邊樹上，見有一雉，倩我白王：「我在餘樹，鳴聲不好，若在此樹，鳴聲哀和，不知其故何緣如是？」』王告彼人：『所以爾者，由彼樹下有大釜金，是以於上，鳴聲哀好；餘處無金，是以住上，音聲不好。』王告檀膩䩭：『卿之多過，吾已釋汝，汝家貧窮困苦理極，樹下釜金，應是我有，就用與汝，卿可掘取。』奉受王教，一一答報。掘取彼金，貿易田業，一切所須，皆無乏少，便為富人，盡世快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時檀膩䩭，身事都了，欣踊無量，故在王前。見二母人，共諍一兒，詣王相言。時王明黠，以智權計，語二母言：『今唯一兒，二母召之，聽汝二人，各挽一手，誰能得者，即是其兒。』其非母者，於兒無慈，盡力頓牽，不恐傷損；所生母者，於兒慈深，隨從愛護，不忍抴挽。王鑒真偽，語出力者：『實非汝子，強挽他兒，今於王前，道汝事實。』即向王首：『我審虛妄，抂名他兒。大王聰聖！幸恕虛過。』兒還其母，各爾放去。復有二人，共諍白[(畾/且)*毛]，詣王紛紜，王復以智，如上斷之。時檀膩䩭，便白王言：『此諸債主，將我來時，於彼道邊，有一毒蛇，慇懃倩我，寄意白王：「不知何故，從穴出時，柔軟便易，還入穴時，妨礙苦痛，我不自知何緣有是？」』王答之言：『所以然者，從穴出時，無有眾惱，心情和柔，身亦如是。蛇由在外，鳥獸諸事，觸嬈其身，瞋恚隆盛，身便麤大，是以入時，礙穴難前。卿可語之：「若汝在外，持心不瞋，如初出時則無此患。」』復白王言：『道見女人，倩我白王：「我在夫家，念父母舍，若在父舍，復念夫家，不知所以何緣乃爾？」』王復答言：『卿可語之：「由汝邪心，於父母舍更畜傍婿，汝在夫家念彼傍人；至彼小厭，還念正婿，是以爾耳。」卿可語之：「汝若持心，捨邪就正，則無此患。」』又白王言：『道邊樹上，見有一雉，倩我白王：「我在餘樹，鳴聲不好，若在此樹，鳴聲哀和，不知其故何緣如是？」』王告彼人：『所以爾者，由彼樹下有大釜金，是以於上，鳴聲哀好；餘處無金，是以住上，音聲不好。』王告檀膩䩭：『卿之多過，吾已釋汝，汝家貧窮困苦理極，樹下釜金，應是我有，就用與汝，卿可掘取。』奉受王教，一一答報。掘取彼金，貿易田業，一切所須，皆無乏少，便為富人，盡世快樂。」

佛告阿難：「爾時大王，阿婆羅提目佉者，豈異人乎？我身是也。爾時婆羅門檀膩䩭者，今婆羅門賓頭盧埵闍是。我往昔時，免其眾厄，施以珍寶，令其快樂；吾今成佛，復拔彼苦，施以無盡法藏寶財。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時大王，阿婆羅提目佉者，豈異人乎？我身是也。爾時婆羅門檀膩䩭者，今婆羅門賓頭盧埵闍是。我往昔時，免其眾厄，施以珍寶，令其快樂；吾今成佛，復拔彼苦，施以無盡法藏寶財。」

尊者阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。