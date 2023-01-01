賢愚經
元魏 慧覺等譯13卷CBETA T0202大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
賢愚經卷第十
賢愚經卷第十
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元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯
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（四五）阿難總持品第三十八(丹本為四十三)
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘，咸皆生疑：「賢者阿難，本造何行，獲此總持，聞佛所說，一言不失？」俱往佛所，而白佛言：「賢者阿難，本興何福，而得如是無量總持？唯願世尊！當見開示。」
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘，咸皆生疑：「賢者阿難，本造何行，獲此總持，聞佛所說，一言不失？」俱往佛所，而白佛言：「賢者阿難，本興何福，而得如是無量總持？唯願世尊！當見開示。」
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佛告諸比丘：「諦聽著心！斯之總持，皆由福德。乃往過去阿僧祇劫，爾時有一比丘，畜一沙彌，恒以嚴勅，教令誦經，日日課程，其經足者，便以歡喜，若其不足，苦切責之。於是沙彌，常懷懊惱，誦經雖得，復無食具，若行乞食，疾得食時，誦經便足，乞食若遲，誦則不充，若經不足，當被切責，心懷愁悶，啼哭而行。時有長者，見其啼哭，前呼問言：『何以懊惱？』沙彌答曰：『長者當知！我師嚴難，勅我誦經，日日課限，若其足者，即以歡喜，若其不充，苦切見責。我行乞食，若疾得者，誦經即足，若乞遲得，誦便不充，若不得經，便被切責。以是事故，我用愁耳。』於時長者，即語沙彌：『從今以往，常詣我家，當供飲食，令汝不憂，食已專心勤加誦經。』於時沙彌，聞是語已，即得專心勤加誦學，課限不減，日日常度，師徒於是，俱同歡喜。」
佛告諸比丘：「諦聽著心！斯之總持，皆由福德。乃往過去阿僧祇劫，爾時有一比丘，畜一沙彌，恒以嚴勅，教令誦經，日日課程，其經足者，便以歡喜，若其不足，苦切責之。於是沙彌，常懷懊惱，誦經雖得，復無食具，若行乞食，疾得食時，誦經便足，乞食若遲，誦則不充，若經不足，當被切責，心懷愁悶，啼哭而行。時有長者，見其啼哭，前呼問言：『何以懊惱？』沙彌答曰：『長者當知！我師嚴難，勅我誦經，日日課限，若其足者，即以歡喜，若其不充，苦切見責。我行乞食，若疾得者，誦經即足，若乞遲得，誦便不充，若不得經，便被切責。以是事故，我用愁耳。』於時長者，即語沙彌：『從今以往，常詣我家，當供飲食，令汝不憂，食已專心勤加誦經。』於時沙彌，聞是語已，即得專心勤加誦學，課限不減，日日常度，師徒於是，俱同歡喜。」
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佛告比丘：「爾時師者，定光佛是。時沙彌者，今我身是。時大長者，供養食者，今阿難是。乃由過去造是行故，今得總持，無有忘失。」
佛告比丘：「爾時師者，定光佛是。時沙彌者，今我身是。時大長者，供養食者，今阿難是。乃由過去造是行故，今得總持，無有忘失。」
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爾時諸比丘，聞是說已，歡喜信受，頂戴奉行。
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（四六）優婆斯兄所殺品第三十九(丹本為四十四)
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時羅閱祇國，有估客兄弟二人，共住一處。兄求長者女，欲以為婦，其女年小，未任出適。於時其兄，即與眾賈，遠至他國，經歷年歲，滯不時還。女年向大，任可嫁處，而語其弟：「卿兄遠行，投彼不還，汝今宜可納取我女。」其弟答言：「何有是事？我兄存在，不敢有違。」爾時長者，數數陳說，其弟意堅，未曾迴轉。長者不已，詐作遠書，託諸賈客，說兄死亡，弟聞兄死心乃愕然。長者復往，而告之曰：「卿兄已死，女當云何？卿若不取，當思餘計。」弟被急逼，即妻其女，經歷數時，女便懷妊。兄後便乃從他國還。於時其弟，聞兄還國，心懷慙懼，逃至舍衛。發跡之後，諸親友輩，按其婦腹，墮其胎兒。如是展轉，到於佛前，慙愧所逼，求索出家。佛知可度，即時聽許。蒙佛聽已，便成沙門，名優婆斯，奉持律行，精勤不懈，應時便得阿羅漢道，六通清徹，眾智具足。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時羅閱祇國，有估客兄弟二人，共住一處。兄求長者女，欲以為婦，其女年小，未任出適。於時其兄，即與眾賈，遠至他國，經歷年歲，滯不時還。女年向大，任可嫁處，而語其弟：「卿兄遠行，投彼不還，汝今宜可納取我女。」其弟答言：「何有是事？我兄存在，不敢有違。」爾時長者，數數陳說，其弟意堅，未曾迴轉。長者不已，詐作遠書，託諸賈客，說兄死亡，弟聞兄死心乃愕然。長者復往，而告之曰：「卿兄已死，女當云何？卿若不取，當思餘計。」弟被急逼，即妻其女，經歷數時，女便懷妊。兄後便乃從他國還。於時其弟，聞兄還國，心懷慙懼，逃至舍衛。發跡之後，諸親友輩，按其婦腹，墮其胎兒。如是展轉，到於佛前，慙愧所逼，求索出家。佛知可度，即時聽許。蒙佛聽已，便成沙門，名優婆斯，奉持律行，精勤不懈，應時便得阿羅漢道，六通清徹，眾智具足。
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時兄到家，見弟已娶其婦，嫉心內忿，往追欲殺，求索推問，云至舍衛。毒恚煩心，即出重募：「誰能取得我弟頭者，當與重賞金五百兩。」時有一人，來應其募：「我能往取其頭。」兄即出金，用募其人，相將俱進，至舍衛國。到彼見弟，坐禪思惟，於時彼人，欻生慈心，而作是念：「我當云何殺此比丘？吾設不殺，當奪我金。」引弓欲射，當挽弓時，向彼比丘，至於放矢，乃中其兄。其兄懷恚，憤惱而死，後更受身，作毒蛇形，生彼道人戶樞之中，毒心未歇，規當害之。戶數開閉，撽身而死。既死之後，未能改操，遂願更作小形毒蟲，依彼道人屋間而住，伺其道人端坐之時，從屋間下，墮其頂上，惡毒猛熾，即殺比丘。
時兄到家，見弟已娶其婦，嫉心內忿，往追欲殺，求索推問，云至舍衛。毒恚煩心，即出重募：「誰能取得我弟頭者，當與重賞金五百兩。」時有一人，來應其募：「我能往取其頭。」兄即出金，用募其人，相將俱進，至舍衛國。到彼見弟，坐禪思惟，於時彼人，欻生慈心，而作是念：「我當云何殺此比丘？吾設不殺，當奪我金。」引弓欲射，當挽弓時，向彼比丘，至於放矢，乃中其兄。其兄懷恚，憤惱而死，後更受身，作毒蛇形，生彼道人戶樞之中，毒心未歇，規當害之。戶數開閉，撽身而死。既死之後，未能改操，遂願更作小形毒蟲，依彼道人屋間而住，伺其道人端坐之時，從屋間下，墮其頂上，惡毒猛熾，即殺比丘。
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時舍利弗，見斯事已，往至佛所，而白佛言：「彼死比丘，本作何緣，今現得道，被毒而死？唯願世尊！當見開示。」
時舍利弗，見斯事已，往至佛所，而白佛言：「彼死比丘，本作何緣，今現得道，被毒而死？唯願世尊！當見開示。」
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佛告舍利弗：「善聽善念！吾當為汝具分別說。乃往過去無數世中，有辟支佛，出現於世，處在山林，修遂其志。時有獵師，恒捕禽獸，施設方計，望伺苟得。時辟支佛，驚其禽獸，令其獵師伺捕不得，便懷瞋恚，懊惱憤結，即以毒箭，射辟支佛。時辟支佛，心愍此人，欲令改悔，為現神足，所謂飛行履虛，屈伸舒戢，出沒自在，神足變現。於時獵師，見是事已，心懷敬仰，恐怖自責，歸誠謝過，求哀懺悔。時辟支佛，受其懺悔，懺悔已竟，被毒而死。其人命終，便墮地獄，既出地獄，五百世中，常被毒死，至于今日，得阿羅漢道，猶為毒蟲，見螫斷命。由興惡意，即還懺悔，而發誓願：『使我來世遭值聖師，所得神足，如今者。』故今得值我，蒙獲道法。」
佛告舍利弗：「善聽善念！吾當為汝具分別說。乃往過去無數世中，有辟支佛，出現於世，處在山林，修遂其志。時有獵師，恒捕禽獸，施設方計，望伺苟得。時辟支佛，驚其禽獸，令其獵師伺捕不得，便懷瞋恚，懊惱憤結，即以毒箭，射辟支佛。時辟支佛，心愍此人，欲令改悔，為現神足，所謂飛行履虛，屈伸舒戢，出沒自在，神足變現。於時獵師，見是事已，心懷敬仰，恐怖自責，歸誠謝過，求哀懺悔。時辟支佛，受其懺悔，懺悔已竟，被毒而死。其人命終，便墮地獄，既出地獄，五百世中，常被毒死，至于今日，得阿羅漢道，猶為毒蟲，見螫斷命。由興惡意，即還懺悔，而發誓願：『使我來世遭值聖師，所得神足，如今者。』故今得值我，蒙獲道法。」
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爾時舍利弗，及與眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
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（四七）兒誤殺父品第四十(丹本為四十五)
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老翁，早失其婦，獨與兒居，困無財寶，覺世非常，念欲出家，即往佛所，求索入道。時佛怜愍，即聽出家。於時其父，便作比丘，時兒年小，即為沙彌，恒共其父，入村乞食，暮還所止。時有一村，最為邊遠，至彼乞食，逼暮當還。其父年老，行步遲緩，其兒恐懼，畏諸毒獸，急扶其父，推之進路，執之不固，推父倒地，應時其父，當手而死。父死之後，獨至佛所。時諸比丘，問沙彌言：「汝朝與師，至村乞食，今為所在？」沙彌答言：「我向與師，至彼乞食，日暮還時，師行小遲，我時恐怖，故急推之，推之手急，撲師著地，我師於時，即死道中。」時諸比丘，呵責沙彌：「汝大惡人！殺父殺師。」即以白佛。佛告之曰：「此師雖死，不以惡意。」即問沙彌：「汝殺師不？」沙彌答言：「我實排之，不以惡意而殺父也。」佛可其語。「如是沙彌！我知汝心無有惡意。過去世時，亦復如是，無有惡意，而相殺害。」
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老翁，早失其婦，獨與兒居，困無財寶，覺世非常，念欲出家，即往佛所，求索入道。時佛怜愍，即聽出家。於時其父，便作比丘，時兒年小，即為沙彌，恒共其父，入村乞食，暮還所止。時有一村，最為邊遠，至彼乞食，逼暮當還。其父年老，行步遲緩，其兒恐懼，畏諸毒獸，急扶其父，推之進路，執之不固，推父倒地，應時其父，當手而死。父死之後，獨至佛所。時諸比丘，問沙彌言：「汝朝與師，至村乞食，今為所在？」沙彌答言：「我向與師，至彼乞食，日暮還時，師行小遲，我時恐怖，故急推之，推之手急，撲師著地，我師於時，即死道中。」時諸比丘，呵責沙彌：「汝大惡人！殺父殺師。」即以白佛。佛告之曰：「此師雖死，不以惡意。」即問沙彌：「汝殺師不？」沙彌答言：「我實排之，不以惡意而殺父也。」佛可其語。「如是沙彌！我知汝心無有惡意。過去世時，亦復如是，無有惡意，而相殺害。」
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時諸比丘，聞佛語已，即共白佛：「不審，世尊！過去世時，斯人父子，有何因緣而便相殺？」
時諸比丘，聞佛語已，即共白佛：「不審，世尊！過去世時，斯人父子，有何因緣而便相殺？」
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佛言：「諦聽！吾當說之。過去無量阿僧祇劫時，父子二人，共住一處。時父病極，於時睡臥，多有虻蠅，數來惱觸，父即令兒遮逐其蠅，望得安眠以解疲勞。時兒急遮，蠅遂數來，數來不止，兒便瞋恚，即持大杖，伺蠅當殺。時諸虻蠅，競來父額，以杖打之，即殺其父。當於爾時，亦非惡意。比丘當知！爾時父者，此沙彌是。時兒以杖打父額者，今彼死比丘是。由於爾時無有惡心，以杖打父殺之，不以惡意，今還相報，亦非故殺。」於時沙彌，漸漸修學，勤加不懈，遂得羅漢。
佛言：「諦聽！吾當說之。過去無量阿僧祇劫時，父子二人，共住一處。時父病極，於時睡臥，多有虻蠅，數來惱觸，父即令兒遮逐其蠅，望得安眠以解疲勞。時兒急遮，蠅遂數來，數來不止，兒便瞋恚，即持大杖，伺蠅當殺。時諸虻蠅，競來父額，以杖打之，即殺其父。當於爾時，亦非惡意。比丘當知！爾時父者，此沙彌是。時兒以杖打父額者，今彼死比丘是。由於爾時無有惡心，以杖打父殺之，不以惡意，今還相報，亦非故殺。」於時沙彌，漸漸修學，勤加不懈，遂得羅漢。
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爾時諸比丘，聞佛所說，心悉信解，歡喜奉行。
爾時諸比丘，聞佛所說，心悉信解，歡喜奉行。
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（四八）須達起精舍品第四十一(丹本為四十六)
（四八）須達起精舍品第四十一(丹本為四十六)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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如是我聞：
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一時佛在王舍城竹園中止。爾時舍衛國王波斯匿，有一大臣，名曰須達，居家巨富，財寶無限，好喜布施，賑濟貧乏及諸孤老，時人因行，為其立號，名給孤獨。爾時長者，生七男兒，年各長大，為其納娶，次第至六。其第七兒，端政殊異，偏心愛念，當為娶妻，欲得極妙容姿端政有相之女，為兒求之。即語諸婆羅門言：「誰有好女相貌備足，當為我兒往求索之。」諸婆羅門，便為推覓，展轉行乞，到王舍城。王舍城中，有一大臣，名曰護彌，財富無量，信敬三寶。時婆羅門，到家從乞。國法施人，要令童女，持物布施。護彌長者，時有一女，威容端正，顏色殊妙，即持食出，施婆羅門。婆羅門見，心大歡喜：「我所覓者，今日見之。」即問女言：「頗有人來求索汝未？」答言：「未也。」問言：「女子！汝父在不？」其女言：「在。」婆羅門言：「語令出外，我欲見之與共談語。」時女入內，白其父言：「外有乞人，欲得相見。」父便出外。時婆羅門，問訊起居安和善吉：「舍衛國王，有一大臣，字曰須達，輔相識不？」答言：「未見，但聞其名。」報言：「知不？是人於彼舍衛國中，第一富貴，汝於此間，富貴第一。須達有兒，端正殊妙，卓略多奇，欲求君女，為可爾不？」答言：「可爾。」值有估客欲至舍衛，時婆羅門，作書因之，送與須達，具陳其事。須達歡喜，詣王求假，為兒娶婦。王即聽之。大載珍寶，趣王舍城，於其道次，賑濟貧乏，到王舍城，至護彌家，為兒求妻。
一時佛在王舍城竹園中止。爾時舍衛國王波斯匿，有一大臣，名曰須達，居家巨富，財寶無限，好喜布施，賑濟貧乏及諸孤老，時人因行，為其立號，名給孤獨。爾時長者，生七男兒，年各長大，為其納娶，次第至六。其第七兒，端政殊異，偏心愛念，當為娶妻，欲得極妙容姿端政有相之女，為兒求之。即語諸婆羅門言：「誰有好女相貌備足，當為我兒往求索之。」諸婆羅門，便為推覓，展轉行乞，到王舍城。王舍城中，有一大臣，名曰護彌，財富無量，信敬三寶。時婆羅門，到家從乞。國法施人，要令童女，持物布施。護彌長者，時有一女，威容端正，顏色殊妙，即持食出，施婆羅門。婆羅門見，心大歡喜：「我所覓者，今日見之。」即問女言：「頗有人來求索汝未？」答言：「未也。」問言：「女子！汝父在不？」其女言：「在。」婆羅門言：「語令出外，我欲見之與共談語。」時女入內，白其父言：「外有乞人，欲得相見。」父便出外。時婆羅門，問訊起居安和善吉：「舍衛國王，有一大臣，字曰須達，輔相識不？」答言：「未見，但聞其名。」報言：「知不？是人於彼舍衛國中，第一富貴，汝於此間，富貴第一。須達有兒，端正殊妙，卓略多奇，欲求君女，為可爾不？」答言：「可爾。」值有估客欲至舍衛，時婆羅門，作書因之，送與須達，具陳其事。須達歡喜，詣王求假，為兒娶婦。王即聽之。大載珍寶，趣王舍城，於其道次，賑濟貧乏，到王舍城，至護彌家，為兒求妻。
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護彌長者，歡喜迎逆，安置敷具，暮宿其舍，家內搔搔，辦具飲食。須達念言：「今此長者，大設供具，欲作何等？將請國王太子大臣、長者居士、婚姻親戚，設大會耶？」思惟所以，不能了知，而問之言：「長者今暮，躬自執勞，經理事務，施設供具，為欲請王太子大臣？」答言：「不也。」「欲營婚姻親戚會耶？」答言：「不也。」「將何所作？」答言：「請佛及比丘僧。」於時須達，聞佛僧名，忽然毛竪如有所得，心情悅豫，重問之言：「云何名佛？願解其義。」長者答言：「汝不聞乎？淨飯王子，厥名悉達，其生之日，天降瑞應三十有二，萬神侍衛，即行七步，舉手而言：『天上天下，唯我為尊。』身黃金色，三十二相、八十種好，應王金輪典四天下。見老病死苦，不樂在家，出家修道，六年苦行，得一切智，盡結成佛。降諸魔眾十八億萬，號曰能仁，十力無畏，十八不共，光明照耀，三達遐鑒，故號佛也。」須達問言：「云何名僧？」護彌答言：「佛成道已，梵天勸請轉妙法輪，至波羅㮈鹿野苑中，為拘隣五人，轉四真諦，漏盡結解，便成沙門，六通具足，四意、七覺、八道悉練，上虛空中，八萬諸天得須陀洹，無量天人發無上正真道意。次度欝卑迦葉兄弟千人，漏盡意解，如其五人。次第度舍利弗、目連徒眾五百，亦得應真。如是之等，神足自在，能為眾生，作良祐福田，故名僧也。」
護彌長者，歡喜迎逆，安置敷具，暮宿其舍，家內搔搔，辦具飲食。須達念言：「今此長者，大設供具，欲作何等？將請國王太子大臣、長者居士、婚姻親戚，設大會耶？」思惟所以，不能了知，而問之言：「長者今暮，躬自執勞，經理事務，施設供具，為欲請王太子大臣？」答言：「不也。」「欲營婚姻親戚會耶？」答言：「不也。」「將何所作？」答言：「請佛及比丘僧。」於時須達，聞佛僧名，忽然毛竪如有所得，心情悅豫，重問之言：「云何名佛？願解其義。」長者答言：「汝不聞乎？淨飯王子，厥名悉達，其生之日，天降瑞應三十有二，萬神侍衛，即行七步，舉手而言：『天上天下，唯我為尊。』身黃金色，三十二相、八十種好，應王金輪典四天下。見老病死苦，不樂在家，出家修道，六年苦行，得一切智，盡結成佛。降諸魔眾十八億萬，號曰能仁，十力無畏，十八不共，光明照耀，三達遐鑒，故號佛也。」須達問言：「云何名僧？」護彌答言：「佛成道已，梵天勸請轉妙法輪，至波羅㮈鹿野苑中，為拘隣五人，轉四真諦，漏盡結解，便成沙門，六通具足，四意、七覺、八道悉練，上虛空中，八萬諸天得須陀洹，無量天人發無上正真道意。次度欝卑迦葉兄弟千人，漏盡意解，如其五人。次第度舍利弗、目連徒眾五百，亦得應真。如是之等，神足自在，能為眾生，作良祐福田，故名僧也。」
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須達聞說如此妙事，歡喜踊躍，感念信敬，企望至曉，當往見佛。誠報神應，見地明曉，尋明即往羅閱城門，夜三時開，初夜中夜後夜，是謂三時。中夜出門，見有天祠，即為禮拜，忽忘念佛，心自還闇，便自念言：「今夜故闇，若我往者，儻為惡鬼猛獸見害，且還入城。」待曉當往。時有親友，命終生四天，見其欲悔，便下語之：「居士！莫悔也！汝往見佛，得利無量，正使今得百車珍寶，不如轉足一步往趣世尊，所得利深，過踰於彼。居士！汝去莫悔！正使今得白象珍寶，不如舉足一步往趣世尊，利過於彼。居士！汝去莫悔！正使今得一閻浮提滿中珍寶，不如轉足一步至世尊所，得利弘多。居士！汝去莫悔！正使今得一四天下滿中珍寶，不如舉足一步至世尊所，所得盈利，踰過於彼，百千萬倍。」須達聞天說如此語，益增歡喜，敬念世尊，闇即還曉，尋路往至，到世尊所。
須達聞說如此妙事，歡喜踊躍，感念信敬，企望至曉，當往見佛。誠報神應，見地明曉，尋明即往羅閱城門，夜三時開，初夜中夜後夜，是謂三時。中夜出門，見有天祠，即為禮拜，忽忘念佛，心自還闇，便自念言：「今夜故闇，若我往者，儻為惡鬼猛獸見害，且還入城。」待曉當往。時有親友，命終生四天，見其欲悔，便下語之：「居士！莫悔也！汝往見佛，得利無量，正使今得百車珍寶，不如轉足一步往趣世尊，所得利深，過踰於彼。居士！汝去莫悔！正使今得白象珍寶，不如舉足一步往趣世尊，利過於彼。居士！汝去莫悔！正使今得一閻浮提滿中珍寶，不如轉足一步至世尊所，得利弘多。居士！汝去莫悔！正使今得一四天下滿中珍寶，不如舉足一步至世尊所，所得盈利，踰過於彼，百千萬倍。」須達聞天說如此語，益增歡喜，敬念世尊，闇即還曉，尋路往至，到世尊所。
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爾時世尊，知須達來，出外經行。是時須達，遙見世尊，猶如金山，相好威容，儼然炳著，過踰護彌所說萬倍，覩之心悅，不知禮法，直問世尊：「不審瞿曇！起居何如？」世尊即時，命令就坐。時首陀會天，遙見須達，雖覩世尊，不知禮拜供養之法，化為四人，行列而來。到世尊所，接足作禮，長跪問訊，起居輕利，右遶三匝，却住一面。是時須達，見其如是，乃為愕然，而自念言：「恭敬之法，事應如是。」即起離坐，如彼禮敬，問訊起居，右遶三匝，却住一面。爾時世尊，即為說法，四諦微妙，苦空無常。聞法歡喜，便染聖法，成須陀洹，譬如淨潔白疊易染為色。長跪合掌，問世尊言：「舍衛城中，如我伴輩，聞法易染，更有如我比不？」
爾時世尊，知須達來，出外經行。是時須達，遙見世尊，猶如金山，相好威容，儼然炳著，過踰護彌所說萬倍，覩之心悅，不知禮法，直問世尊：「不審瞿曇！起居何如？」世尊即時，命令就坐。時首陀會天，遙見須達，雖覩世尊，不知禮拜供養之法，化為四人，行列而來。到世尊所，接足作禮，長跪問訊，起居輕利，右遶三匝，却住一面。是時須達，見其如是，乃為愕然，而自念言：「恭敬之法，事應如是。」即起離坐，如彼禮敬，問訊起居，右遶三匝，却住一面。爾時世尊，即為說法，四諦微妙，苦空無常。聞法歡喜，便染聖法，成須陀洹，譬如淨潔白疊易染為色。長跪合掌，問世尊言：「舍衛城中，如我伴輩，聞法易染，更有如我比不？」
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佛告須達：「更無有二如卿之者。舍衛城中，人多信邪，難染聖教。」
佛告須達：「更無有二如卿之者。舍衛城中，人多信邪，難染聖教。」
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須達白佛：「唯願如來！垂神降屈，臨履舍衛，使中眾生除邪就正。」
須達白佛：「唯願如來！垂神降屈，臨履舍衛，使中眾生除邪就正。」
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世尊告曰：「出家之法，與俗有別，住止處所，應當有異，彼無精舍，云何得去？」
世尊告曰：「出家之法，與俗有別，住止處所，應當有異，彼無精舍，云何得去？」
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須達白佛言：「弟子能起，願見聽許。」世尊默然。須達辭往，為兒娶婦。竟辭佛還家，因白佛言：「還到本國，當立精舍，不知摸法？唯願世尊！使一弟子共往勅示。」
須達白佛言：「弟子能起，願見聽許。」世尊默然。須達辭往，為兒娶婦。竟辭佛還家，因白佛言：「還到本國，當立精舍，不知摸法？唯願世尊！使一弟子共往勅示。」
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世尊思惟：「舍衛城內，婆羅門眾，信邪倒見，餘人往者，必不能辦；唯舍利弗，是婆羅門種，少小聰明，神足兼備，去必有益。」即便命之，共須達往。須達問言：「世尊足行，日能幾里？」舍利弗言：「日半由旬，如轉輪王足行之法，世尊亦爾。」是時須達，即於道次，二十里，作一客舍，計挍功作，出錢雇之，安止使人，飲食敷具，悉皆令足。從王舍城，至舍衛國，還來到舍，共舍利弗，按行諸地，何處平博，中起精舍，按行周遍，無可意處。唯王太子祇陀有園，其地平正，其樹欝茂，不遠不近，正得處所。時舍利弗，告須達言：「今此園中，宜起精舍，若遠作之，乞食則難，近處憒鬧，妨廢行道。」
世尊思惟：「舍衛城內，婆羅門眾，信邪倒見，餘人往者，必不能辦；唯舍利弗，是婆羅門種，少小聰明，神足兼備，去必有益。」即便命之，共須達往。須達問言：「世尊足行，日能幾里？」舍利弗言：「日半由旬，如轉輪王足行之法，世尊亦爾。」是時須達，即於道次，二十里，作一客舍，計挍功作，出錢雇之，安止使人，飲食敷具，悉皆令足。從王舍城，至舍衛國，還來到舍，共舍利弗，按行諸地，何處平博，中起精舍，按行周遍，無可意處。唯王太子祇陀有園，其地平正，其樹欝茂，不遠不近，正得處所。時舍利弗，告須達言：「今此園中，宜起精舍，若遠作之，乞食則難，近處憒鬧，妨廢行道。」
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須達歡喜，到太子所，白太子言：「我今欲為如來起立精舍，太子園好，今欲買之。」太子笑言：「我無所乏，此園茂盛，當用遊戲逍遙散志。」須達慇懃乃至再三，太子貪惜。「增倍求價，謂呼價貴，當不能買。」語須達言：「汝若能以黃金布地，令間無空者，便當相與。」須達曰：「諾，聽隨其價。」太子祇陀言：「我戲語耳。」須達白言：「為太子法，不應妄語，妄語欺詐，云何紹繼，撫恤人民？」即共太子，欲往訟了。
須達歡喜，到太子所，白太子言：「我今欲為如來起立精舍，太子園好，今欲買之。」太子笑言：「我無所乏，此園茂盛，當用遊戲逍遙散志。」須達慇懃乃至再三，太子貪惜。「增倍求價，謂呼價貴，當不能買。」語須達言：「汝若能以黃金布地，令間無空者，便當相與。」須達曰：「諾，聽隨其價。」太子祇陀言：「我戲語耳。」須達白言：「為太子法，不應妄語，妄語欺詐，云何紹繼，撫恤人民？」即共太子，欲往訟了。
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時首陀會天，以當為佛起精舍故，恐諸大臣偏為太子，即化作一人，下為評詳。語太子言：「夫太子法，不應妄語，已許價決，不宜中悔。」遂斷與之。須達歡喜，便勅使人：「象負金出。」八十頃中，須臾欲滿，殘有少地。須達思惟：「何藏金足？不多不少，當取滿足。」祇陀問言：「嫌貴置之。」答言：「不也。自念金藏，何者可足？當補滿耳。」祇陀念言：「佛必大德，乃使斯人輕寶乃爾？」教齊是止！「勿更出金，園地屬卿，樹木屬我，我自上佛，共立精舍。」須達歡喜，即然可之，即便歸家，當施功作。
時首陀會天，以當為佛起精舍故，恐諸大臣偏為太子，即化作一人，下為評詳。語太子言：「夫太子法，不應妄語，已許價決，不宜中悔。」遂斷與之。須達歡喜，便勅使人：「象負金出。」八十頃中，須臾欲滿，殘有少地。須達思惟：「何藏金足？不多不少，當取滿足。」祇陀問言：「嫌貴置之。」答言：「不也。自念金藏，何者可足？當補滿耳。」祇陀念言：「佛必大德，乃使斯人輕寶乃爾？」教齊是止！「勿更出金，園地屬卿，樹木屬我，我自上佛，共立精舍。」須達歡喜，即然可之，即便歸家，當施功作。
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六師聞之，往白國王：「長者須達，買祇陀園，欲為瞿曇沙門興立精舍。聽我徒眾與共捔術，沙門得勝，便聽起立，若其不如，不得起也。瞿曇徒眾，住王舍城，我等徒眾，當住於此。」王召須達，而問之言：「今此六師云，卿買祇陀園，欲為瞿曇沙門起立精舍，求共沙門弟子捔其伎術，若得勝者，得立精舍，苟其不如，便不得起。」須達歸家，著垢膩衣，愁惱不樂。時舍利弗，明日到時，著衣持鉢，至須達家。見其不樂，即問之曰：「何故不樂？」須達答言：「所立精舍，但恐不成，是故愁耳。」舍利弗言：「有何事故，畏不成就？」答言：「今諸六師，詣王求挍，尊人得勝，聽立精舍，若其不如，遮不聽起。此六師輩，出家來久，精誠有素，所學技術，無能及者；我今不知，尊人伎藝，能與捔不？」舍利弗言：「正使此輩六師之眾，滿閻浮提，數如竹林，不能動吾足上一毛。欲捔何等，自恣聽之。」
六師聞之，往白國王：「長者須達，買祇陀園，欲為瞿曇沙門興立精舍。聽我徒眾與共捔術，沙門得勝，便聽起立，若其不如，不得起也。瞿曇徒眾，住王舍城，我等徒眾，當住於此。」王召須達，而問之言：「今此六師云，卿買祇陀園，欲為瞿曇沙門起立精舍，求共沙門弟子捔其伎術，若得勝者，得立精舍，苟其不如，便不得起。」須達歸家，著垢膩衣，愁惱不樂。時舍利弗，明日到時，著衣持鉢，至須達家。見其不樂，即問之曰：「何故不樂？」須達答言：「所立精舍，但恐不成，是故愁耳。」舍利弗言：「有何事故，畏不成就？」答言：「今諸六師，詣王求挍，尊人得勝，聽立精舍，若其不如，遮不聽起。此六師輩，出家來久，精誠有素，所學技術，無能及者；我今不知，尊人伎藝，能與捔不？」舍利弗言：「正使此輩六師之眾，滿閻浮提，數如竹林，不能動吾足上一毛。欲捔何等，自恣聽之。」
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須達歡喜，更著新衣，沐浴香湯，即往白王：「我已問之，六師欲捔，恣隨其意。」國王是時，告諸六師：「今聽汝等共沙門捔。」是時六師，宣語國人：「却後七日，當於城外寬博之處，與沙門挍。」舍衛國中，十八億人，時彼國法，擊鼓會眾，若擊銅鼓，八億人集，若打銀鼓，十四億集，若打金鼓，一切皆集，七日期滿，至平博處，打擊金鼓，一切都集，六師徒眾，有三億人。是時人民，悉為國王及其六師，敷施高座。爾時須達，為舍利弗而施高座。時舍利弗，在一樹下，寂然入定，諸根寂默，遊諸禪定，通達無礙，而作是念：「此會大眾，習邪來久，憍慢自高，草芥群生，當以何德而降伏之？」思惟是已，當以二德，即立誓言：「若我無數劫中，慈孝父母、敬尚沙門婆羅門者，我初入會，一切大眾，當為我禮。」
須達歡喜，更著新衣，沐浴香湯，即往白王：「我已問之，六師欲捔，恣隨其意。」國王是時，告諸六師：「今聽汝等共沙門捔。」是時六師，宣語國人：「却後七日，當於城外寬博之處，與沙門挍。」舍衛國中，十八億人，時彼國法，擊鼓會眾，若擊銅鼓，八億人集，若打銀鼓，十四億集，若打金鼓，一切皆集，七日期滿，至平博處，打擊金鼓，一切都集，六師徒眾，有三億人。是時人民，悉為國王及其六師，敷施高座。爾時須達，為舍利弗而施高座。時舍利弗，在一樹下，寂然入定，諸根寂默，遊諸禪定，通達無礙，而作是念：「此會大眾，習邪來久，憍慢自高，草芥群生，當以何德而降伏之？」思惟是已，當以二德，即立誓言：「若我無數劫中，慈孝父母、敬尚沙門婆羅門者，我初入會，一切大眾，當為我禮。」
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爾時六師，見眾已集，而舍利弗獨未來到，便白王言：「瞿曇弟子，自知無術，偽求挍能，眾會既集，怖畏不來。」王告須達：「汝師弟子，挍時已至，宜來談論。」是時須達，至舍利弗所，長跪白言：「大德！大眾已集，願來詣會。」時舍利弗，從禪定起，更整衣服，以尼師壇，著左肩上，徐庠而步，如師子王，往詣大眾。是時眾人，見其形容法服有異，及諸六師，忽然起立，如風靡草，不覺為禮。時舍利弗便昇須達所敷之座。六師眾中，有一弟子，名勞度差，善知幻術，於大眾前，呪作一樹，自然長大，蔭覆眾會，枝葉欝茂，花果各異。眾人咸言：「此變乃是勞度差作。」時舍利弗，便以神力，作旋嵐風，吹拔樹根，倒著於地，碎為微塵。眾人皆言：「舍利弗勝！今勞度差，便為不如。」又復呪作一池，其池四面，皆以七寶，池水之中，生種種華。眾人咸言：「是勞度差之所作也。」時舍利弗，化作一大六牙白象，其一牙上，有七蓮花，一一花上，有七玉女，其象徐庠，往詣池邊，并含其水，池即時滅。眾人悉言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一山，七寶莊嚴，泉池樹木，花果茂盛。眾人咸言：「此是勞度差作。」時舍利弗，即便化作金剛力士，以金剛杵，遙用指之，山即破壞，無有遺餘。眾會皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一龍，身有十頭，於虛空中，雨種種寶，雷電振地，驚動大眾。眾人咸言：「此亦勞度差作。」時舍利弗，便化作一金翅鳥王，擘裂噉之。眾人皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一牛，身體高大，肥壯多力，麤脚利角，爮地大吼，奔突來前。時舍利弗，化作師子王，分裂食之。眾人言曰：「舍利弗勝！勞度差不如。」復變其身，作夜叉鬼，形體長大，頭上火燃，目赤如血，四牙長利，口自出火，騰躍奔赴。時舍利弗，自化其身，作毘沙門王，夜叉恐怖，即欲退走，四面火起，無有去處。唯舍利弗邊，涼冷無火，即時屈伏，五體投地，求哀脫命。辱心已生，火即還滅。眾咸唱言：「舍利弗勝！勞度差不如。」
爾時六師，見眾已集，而舍利弗獨未來到，便白王言：「瞿曇弟子，自知無術，偽求挍能，眾會既集，怖畏不來。」王告須達：「汝師弟子，挍時已至，宜來談論。」是時須達，至舍利弗所，長跪白言：「大德！大眾已集，願來詣會。」時舍利弗，從禪定起，更整衣服，以尼師壇，著左肩上，徐庠而步，如師子王，往詣大眾。是時眾人，見其形容法服有異，及諸六師，忽然起立，如風靡草，不覺為禮。時舍利弗便昇須達所敷之座。六師眾中，有一弟子，名勞度差，善知幻術，於大眾前，呪作一樹，自然長大，蔭覆眾會，枝葉欝茂，花果各異。眾人咸言：「此變乃是勞度差作。」時舍利弗，便以神力，作旋嵐風，吹拔樹根，倒著於地，碎為微塵。眾人皆言：「舍利弗勝！今勞度差，便為不如。」又復呪作一池，其池四面，皆以七寶，池水之中，生種種華。眾人咸言：「是勞度差之所作也。」時舍利弗，化作一大六牙白象，其一牙上，有七蓮花，一一花上，有七玉女，其象徐庠，往詣池邊，并含其水，池即時滅。眾人悉言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一山，七寶莊嚴，泉池樹木，花果茂盛。眾人咸言：「此是勞度差作。」時舍利弗，即便化作金剛力士，以金剛杵，遙用指之，山即破壞，無有遺餘。眾會皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一龍，身有十頭，於虛空中，雨種種寶，雷電振地，驚動大眾。眾人咸言：「此亦勞度差作。」時舍利弗，便化作一金翅鳥王，擘裂噉之。眾人皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一牛，身體高大，肥壯多力，麤脚利角，爮地大吼，奔突來前。時舍利弗，化作師子王，分裂食之。眾人言曰：「舍利弗勝！勞度差不如。」復變其身，作夜叉鬼，形體長大，頭上火燃，目赤如血，四牙長利，口自出火，騰躍奔赴。時舍利弗，自化其身，作毘沙門王，夜叉恐怖，即欲退走，四面火起，無有去處。唯舍利弗邊，涼冷無火，即時屈伏，五體投地，求哀脫命。辱心已生，火即還滅。眾咸唱言：「舍利弗勝！勞度差不如。」
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時舍利弗，身昇虛空，現四威儀，行住坐臥，身上出水，身下出火，東沒西踊，西沒東踊，北沒南踊，南沒北踊，或現大身，滿虛空中，而復現小，或分一身，作百千萬億身，還合為一身，於虛空中，忽然在地，履地如水，履水如地。作是變已，還攝神足，坐其本座。時會大眾，見其神力，咸懷歡喜。時舍利弗，即為說法，隨其本行宿福因緣，各得道迹，或得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，六師徒眾，三億弟子，於舍利弗所，出家學道。挍技訖已，四眾便罷，各還所止。
時舍利弗，身昇虛空，現四威儀，行住坐臥，身上出水，身下出火，東沒西踊，西沒東踊，北沒南踊，南沒北踊，或現大身，滿虛空中，而復現小，或分一身，作百千萬億身，還合為一身，於虛空中，忽然在地，履地如水，履水如地。作是變已，還攝神足，坐其本座。時會大眾，見其神力，咸懷歡喜。時舍利弗，即為說法，隨其本行宿福因緣，各得道迹，或得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，六師徒眾，三億弟子，於舍利弗所，出家學道。挍技訖已，四眾便罷，各還所止。
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長者須達，共舍利弗，往圖精舍，須達手自捉繩一頭，時舍利弗自捉一頭，共經精舍。時舍利弗，欣然含笑。須達問言：「尊人何笑？」答言：「汝始於此經地，六欲天中，宮殿已成。」即借道眼，須達悉見六欲天中嚴淨宮殿，問舍利弗：「是六欲天，何處最樂？」舍利弗言：「下三天中，色欲深厚，上二天中，憍逸自恣，第四天中，少欲知足，恒有一生補處菩薩，來生其中，法訓不絕。」須達言曰：「我正當生第四天上。」出言已竟，餘宮悉滅，唯第四天宮殿湛然。復更從繩，時舍利弗，慘然憂色。即問尊者：「何故憂色？」答言：「汝今見此地中蟻子不耶？」對曰：「已見。」時舍利弗，語須達言：「汝於過去毘婆尸佛，亦於此地，為彼世尊起立精舍，而此蟻子在此中生。尸棄佛時，汝為彼佛，亦於是中造立精舍，而此蟻子亦在中生。毘舍浮佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。拘留秦佛時，亦為世尊，在此地中起立精舍，而是蟻子亦於此中生。拘那含牟尼佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。迦葉佛時，汝亦為佛，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。乃至今日，九十一劫，受一種身，不得解脫。生死長遠，唯福為要，不可不種。」是時須達，悲怜愍傷。
長者須達，共舍利弗，往圖精舍，須達手自捉繩一頭，時舍利弗自捉一頭，共經精舍。時舍利弗，欣然含笑。須達問言：「尊人何笑？」答言：「汝始於此經地，六欲天中，宮殿已成。」即借道眼，須達悉見六欲天中嚴淨宮殿，問舍利弗：「是六欲天，何處最樂？」舍利弗言：「下三天中，色欲深厚，上二天中，憍逸自恣，第四天中，少欲知足，恒有一生補處菩薩，來生其中，法訓不絕。」須達言曰：「我正當生第四天上。」出言已竟，餘宮悉滅，唯第四天宮殿湛然。復更從繩，時舍利弗，慘然憂色。即問尊者：「何故憂色？」答言：「汝今見此地中蟻子不耶？」對曰：「已見。」時舍利弗，語須達言：「汝於過去毘婆尸佛，亦於此地，為彼世尊起立精舍，而此蟻子在此中生。尸棄佛時，汝為彼佛，亦於是中造立精舍，而此蟻子亦在中生。毘舍浮佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。拘留秦佛時，亦為世尊，在此地中起立精舍，而是蟻子亦於此中生。拘那含牟尼佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。迦葉佛時，汝亦為佛，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。乃至今日，九十一劫，受一種身，不得解脫。生死長遠，唯福為要，不可不種。」是時須達，悲怜愍傷。
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經地已竟，起立精舍，為佛作窟，以妙栴檀，用為香泥，別房住止，千二百處，凡百二十處，別打犍椎。施設已竟，欲往請佛，復自思惟：「上有國王，應當令知，若不啟白，儻有瞋恨。」即往白王：「我為世尊，已起精舍，唯願大王！遣使請佛。」時王聞已，即遣使者，詣王舍城，請佛及僧：「唯願世尊！臨覆舍衛。」
經地已竟，起立精舍，為佛作窟，以妙栴檀，用為香泥，別房住止，千二百處，凡百二十處，別打犍椎。施設已竟，欲往請佛，復自思惟：「上有國王，應當令知，若不啟白，儻有瞋恨。」即往白王：「我為世尊，已起精舍，唯願大王！遣使請佛。」時王聞已，即遣使者，詣王舍城，請佛及僧：「唯願世尊！臨覆舍衛。」
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爾時世尊，與諸四眾，前後圍遶，放大光明震動大地，至舍衛國，所經客舍，悉於中止，道次度人，無有限量，漸漸來近舍衛城邊，一切大眾，持諸供具，迎待世尊。世尊到國，至廣博處，放大光明，遍照三千大千世界，足指按地，地皆震動，城中伎樂，不鼓自鳴，盲視聾聽，啞語僂申，癃𭼥拘癖，皆得具足。一切人民男女大小，覩斯瑞應，歡喜踊躍，來詣佛所，十八億人，都悉集聚。爾時世尊，隨病投藥，為說妙法，宿緣所應，各得道迹，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發無上正真道意者，各各歡喜，奉行佛語。
爾時世尊，與諸四眾，前後圍遶，放大光明震動大地，至舍衛國，所經客舍，悉於中止，道次度人，無有限量，漸漸來近舍衛城邊，一切大眾，持諸供具，迎待世尊。世尊到國，至廣博處，放大光明，遍照三千大千世界，足指按地，地皆震動，城中伎樂，不鼓自鳴，盲視聾聽，啞語僂申，癃𭼥拘癖，皆得具足。一切人民男女大小，覩斯瑞應，歡喜踊躍，來詣佛所，十八億人，都悉集聚。爾時世尊，隨病投藥，為說妙法，宿緣所應，各得道迹，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發無上正真道意者，各各歡喜，奉行佛語。
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佛告阿難：「今此園地，須達所買，林樹華菓，祇陀所有，二人同心，共立精舍，應當與號太子祇樹給孤獨園，名字流布，傳示後世。」
佛告阿難：「今此園地，須達所買，林樹華菓，祇陀所有，二人同心，共立精舍，應當與號太子祇樹給孤獨園，名字流布，傳示後世。」
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爾時阿難，及四部眾，聞佛所說，頂戴奉行。
爾時阿難，及四部眾，聞佛所說，頂戴奉行。
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（四九）大光明始發無上心品第四十二(丹本為四十七)
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如是我聞：
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一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園。爾時阿難，在林樹間，靜坐思惟，欻生此念：「如來正覺，諸根具足，功德慧明，殊妙難量。世尊先昔，本何因緣，發此大乘無上之心？修習何事，而得如是勝妙之利？」作是念已，即從禪起，往詣佛所，頭面作禮，前白佛言：「如諸世尊，於諸世間人天之中，最尊最妙，功德慧明，巍巍無量。不審，世尊！先昔以何因緣，發此大乘無上之心？」
一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園。爾時阿難，在林樹間，靜坐思惟，欻生此念：「如來正覺，諸根具足，功德慧明，殊妙難量。世尊先昔，本何因緣，發此大乘無上之心？修習何事，而得如是勝妙之利？」作是念已，即從禪起，往詣佛所，頭面作禮，前白佛言：「如諸世尊，於諸世間人天之中，最尊最妙，功德慧明，巍巍無量。不審，世尊！先昔以何因緣，發此大乘無上之心？」
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佛告阿難：「汝欲知者，善思念之。吾當為汝，具分別說。」
佛告阿難：「汝欲知者，善思念之。吾當為汝，具分別說。」
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阿難白佛：「諾當善聽！」
阿難白佛：「諾當善聽！」
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佛告阿難：「過去久遠，無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名摩訶波羅婆修，晉言大光明，主五百小國。爾時大王，與諸群臣俱出遊獵，王所乘象，欲心熾盛，擔王馳走，奔逐牸象，漸逼大林，突入樹間。象師白王：『捉樹自立，足得全濟。』王用其言，俱共持樹。象去之後，王心大怒，苦責象師，欲即殺之。『由卿調象不合制度，致使今者幾危吾身。』象師白王：『調之如法，但今此象，為欲所惑，欲心難調，非臣咎也，願見寬恕。却後三日，象必自還，觀臣試之，萬死不恨。』即便停置。如期三日，象還詣宮。爾時象師，燒七鐵丸，令色正赤，逼象吞之，象不敢違，吞盡即死。王意開解，及諸群臣，歎未曾有。復問之曰：『如此欲心，誰能調者？』時有天神感悟象師，令答王曰：『佛能調之。』王聞是語，便發心言：『如此膠固，難調伏法，唯佛能除。』即自誓願：『願求作佛。』精勤歷劫，未曾休替，至於今日，果獲其報。」佛告阿難：「欲知爾時大國王者，今我身是。」
佛告阿難：「過去久遠，無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名摩訶波羅婆修，晉言大光明，主五百小國。爾時大王，與諸群臣俱出遊獵，王所乘象，欲心熾盛，擔王馳走，奔逐牸象，漸逼大林，突入樹間。象師白王：『捉樹自立，足得全濟。』王用其言，俱共持樹。象去之後，王心大怒，苦責象師，欲即殺之。『由卿調象不合制度，致使今者幾危吾身。』象師白王：『調之如法，但今此象，為欲所惑，欲心難調，非臣咎也，願見寬恕。却後三日，象必自還，觀臣試之，萬死不恨。』即便停置。如期三日，象還詣宮。爾時象師，燒七鐵丸，令色正赤，逼象吞之，象不敢違，吞盡即死。王意開解，及諸群臣，歎未曾有。復問之曰：『如此欲心，誰能調者？』時有天神感悟象師，令答王曰：『佛能調之。』王聞是語，便發心言：『如此膠固，難調伏法，唯佛能除。』即自誓願：『願求作佛。』精勤歷劫，未曾休替，至於今日，果獲其報。」佛告阿難：「欲知爾時大國王者，今我身是。」
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爾時眾會，聞佛所說，咸發無上正真道意，歡喜踊躍，不能自勝，頂受奉行。
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（五〇）勒那闍耶品第四十三(丹本為四十八)
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如是我聞：
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一時佛在迦毘羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。爾時諸釋，覩見世尊光明神變，闡揚妙化，甚奇甚特，巍巍堂堂，無能及者。又復歎美憍陳如等：「宿有何慶？如來出世，法鼓初震，最先得聞，甘露始降，而便蒙澤，永離垢穢，心體玄要；城營村邑，群黨相隨，異口同音，稱讚無量？」時諸比丘，聞是語已，往至佛所，頭面禮足，前白佛言：「今此國界人民之類，咸共集聚，異口同音，讚詠世尊，若干德行，及與五人，宿有何慶，獨先蒙度？」
一時佛在迦毘羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。爾時諸釋，覩見世尊光明神變，闡揚妙化，甚奇甚特，巍巍堂堂，無能及者。又復歎美憍陳如等：「宿有何慶？如來出世，法鼓初震，最先得聞，甘露始降，而便蒙澤，永離垢穢，心體玄要；城營村邑，群黨相隨，異口同音，稱讚無量？」時諸比丘，聞是語已，往至佛所，頭面禮足，前白佛言：「今此國界人民之類，咸共集聚，異口同音，讚詠世尊，若干德行，及與五人，宿有何慶，獨先蒙度？」
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佛告比丘：「非獨今日先度五人，我於久遠，亦濟此等，以身為船，救彼沒溺，全其生命，各得安隱，得至彼岸。吾今成佛，先拔濟之。」
佛告比丘：「非獨今日先度五人，我於久遠，亦濟此等，以身為船，救彼沒溺，全其生命，各得安隱，得至彼岸。吾今成佛，先拔濟之。」
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時諸比丘，即白佛言：「不審，世尊！先昔之時，云何拔濟，令各安隱？唯願世尊！當為說之。」佛告比丘：「若樂聞者，當為汝說。」皆曰：「唯然。」
時諸比丘，即白佛言：「不審，世尊！先昔之時，云何拔濟，令各安隱？唯願世尊！當為說之。」佛告比丘：「若樂聞者，當為汝說。」皆曰：「唯然。」
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佛告比丘：「過去久遠，此閻浮提波羅㮈國，時彼國王，名梵摩達。爾時國中，有大薩薄，名勒那闍耶，遊出於外，到林樹間，見有一人，涕泣悲切，以索繫樹，入頭在中，欲自絞死，便前問之：『汝何以爾？人身難得，命復危脆，衰變無數，恒恐自至。』種種曉喻，教令捨索。人報之曰：『我之薄福，貧窮理極，債負盈集，甚多難計。諸債主輩，競見剝脫，日夜催切，憂心不釋。天地雖寬，無容身處，今欲自沒避離此苦。仁雖諫及，存不如死。』爾時薩薄，即許之曰：『卿但釋索，所負多少，悉代汝償。』作是語已，彼人便休，歡喜踊躍，感戴無量，隨從薩薄，俱至市中，宣令一切云欲償債。時諸債主，競共雲集，迎取所負，來者無限，空竭其財。財貨已盡，猶不畢債，妻子窮凍，乞匂自活。宗親國邑，悉共呵嫌：『此是狂夫，自破家業。』
佛告比丘：「過去久遠，此閻浮提波羅㮈國，時彼國王，名梵摩達。爾時國中，有大薩薄，名勒那闍耶，遊出於外，到林樹間，見有一人，涕泣悲切，以索繫樹，入頭在中，欲自絞死，便前問之：『汝何以爾？人身難得，命復危脆，衰變無數，恒恐自至。』種種曉喻，教令捨索。人報之曰：『我之薄福，貧窮理極，債負盈集，甚多難計。諸債主輩，競見剝脫，日夜催切，憂心不釋。天地雖寬，無容身處，今欲自沒避離此苦。仁雖諫及，存不如死。』爾時薩薄，即許之曰：『卿但釋索，所負多少，悉代汝償。』作是語已，彼人便休，歡喜踊躍，感戴無量，隨從薩薄，俱至市中，宣令一切云欲償債。時諸債主，競共雲集，迎取所負，來者無限，空竭其財。財貨已盡，猶不畢債，妻子窮凍，乞匂自活。宗親國邑，悉共呵嫌：『此是狂夫，自破家業。』
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「當于是時，有眾賈客，勸進薩薄，欲共入海，即答之曰：『為薩薄法，當辦船具；我今窮困，無所復有，何緣得從？』眾人報言：『我等眾人凡有五百，開意出錢，用辦船具。』聞是語已，即便許可。眾人許合，大獲金寶。爾時薩薄，以三千兩金，千兩辦船，千兩辦粮，千兩用俟船上所須，餘故大有給活妻子。便於海邊，施作大船，船有七重，嚴辦已訖，推著水中，以七大索，繫著岸邊，擊大金鈴，宣令一切：『誰欲入海得大妙寶奇珍異物用無盡者，今可雲集共詣寶所。』復告之曰：『其誰不愛父母妻子閻浮提樂及身命者，乃可往耳。所以然者，大海之中，艱險眾多，迴波暴風，大魚惡鬼，如是種種，不可具陳。』作是語已，即斷一索；日日如是，至第七日，斷索都盡，船即馳去。便於道中，卒遇暴風，破碎其船，眾人喚救，無所歸依，或有能得板檣浮囊以自度者，或有墮水溺死之者。中有五人，共白薩薄：『依汝來此，今當沒死，危險垂至，願見救度。』薩薄答曰：『吾聞大海，不宿死屍。汝等今者，悉各捉我，我為汝故，當自殺身，以濟爾厄，誓求作佛。後成佛時，當以無上正法之船，度汝生死大海之苦。』作是語已，以刀自割。命斷之後，海神起風，吹至彼岸，得度大海，皆獲安隱。」
「當于是時，有眾賈客，勸進薩薄，欲共入海，即答之曰：『為薩薄法，當辦船具；我今窮困，無所復有，何緣得從？』眾人報言：『我等眾人凡有五百，開意出錢，用辦船具。』聞是語已，即便許可。眾人許合，大獲金寶。爾時薩薄，以三千兩金，千兩辦船，千兩辦粮，千兩用俟船上所須，餘故大有給活妻子。便於海邊，施作大船，船有七重，嚴辦已訖，推著水中，以七大索，繫著岸邊，擊大金鈴，宣令一切：『誰欲入海得大妙寶奇珍異物用無盡者，今可雲集共詣寶所。』復告之曰：『其誰不愛父母妻子閻浮提樂及身命者，乃可往耳。所以然者，大海之中，艱險眾多，迴波暴風，大魚惡鬼，如是種種，不可具陳。』作是語已，即斷一索；日日如是，至第七日，斷索都盡，船即馳去。便於道中，卒遇暴風，破碎其船，眾人喚救，無所歸依，或有能得板檣浮囊以自度者，或有墮水溺死之者。中有五人，共白薩薄：『依汝來此，今當沒死，危險垂至，願見救度。』薩薄答曰：『吾聞大海，不宿死屍。汝等今者，悉各捉我，我為汝故，當自殺身，以濟爾厄，誓求作佛。後成佛時，當以無上正法之船，度汝生死大海之苦。』作是語已，以刀自割。命斷之後，海神起風，吹至彼岸，得度大海，皆獲安隱。」
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佛告比丘：「欲知爾時勒那闍耶者，今我身是。時五人者，拘隣等是。我於先世，濟彼人等生死之命；今得成佛，令其五人皆最初得無漏正法，遠離長流結使大海。」
佛告比丘：「欲知爾時勒那闍耶者，今我身是。時五人者，拘隣等是。我於先世，濟彼人等生死之命；今得成佛，令其五人皆最初得無漏正法，遠離長流結使大海。」
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爾時諸比丘，皆共讚歎，如來大悲，深妙難量，咸勤剋勵，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時諸比丘，皆共讚歎，如來大悲，深妙難量，咸勤剋勵，聞佛所說，歡喜奉行。
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（五一）迦毘梨百頭品第四十四(丹本為四十九)
（五一）迦毘梨百頭品第四十四(丹本為四十九)
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一時佛在摩竭國竹園之中。爾時世尊與諸比丘，向毘舍離，到梨越河所。是時河邊，有五百牧牛人，五百捕魚人。其捕魚者，作三種網，大小不同，小者二百人挽，中者三百人挽，大者五百人挽。於時如來，去河不遠而坐止息，及諸比丘亦皆共坐。時捕魚人，網得一大魚，五百人挽，不能使出；復喚牧牛之眾，合有千人，并力挽出，得一大魚，身有百頭，若干種類，驢馬駱駝、虎狼猪狗、猨猴狐狸，如斯之屬。眾人甚怪，競集看之。是時世尊，告阿難曰：「彼有何事，大眾皆集？汝往試看。」阿難受教，即往看視。見一大魚，身有百頭，還白世尊，如所見事。
一時佛在摩竭國竹園之中。爾時世尊與諸比丘，向毘舍離，到梨越河所。是時河邊，有五百牧牛人，五百捕魚人。其捕魚者，作三種網，大小不同，小者二百人挽，中者三百人挽，大者五百人挽。於時如來，去河不遠而坐止息，及諸比丘亦皆共坐。時捕魚人，網得一大魚，五百人挽，不能使出；復喚牧牛之眾，合有千人，并力挽出，得一大魚，身有百頭，若干種類，驢馬駱駝、虎狼猪狗、猨猴狐狸，如斯之屬。眾人甚怪，競集看之。是時世尊，告阿難曰：「彼有何事，大眾皆集？汝往試看。」阿難受教，即往看視。見一大魚，身有百頭，還白世尊，如所見事。
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世尊尋時，共諸比丘，往至魚所，而問魚言：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」鄭重三問：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」復問：「教匠汝者，今在何處？」答言：「墮阿鼻地獄中。」爾時阿難，及於大眾，不知其緣，白世尊曰：「今者何故，喚百頭魚，為迦毘梨？唯願垂愍！而見告示。」
世尊尋時，共諸比丘，往至魚所，而問魚言：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」鄭重三問：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」復問：「教匠汝者，今在何處？」答言：「墮阿鼻地獄中。」爾時阿難，及於大眾，不知其緣，白世尊曰：「今者何故，喚百頭魚，為迦毘梨？唯願垂愍！而見告示。」
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佛告阿難：「諦聽諦聽！當為汝說！昔迦葉佛時，有婆羅門，生一男兒，字迦毘梨(晉言黃頭)，聰明博達，於種類中，多聞第一，唯復不如諸沙門輩。其父臨終，慇懃約勅：『汝當慎莫與迦葉佛沙門講論道理。所以者何？沙門智深，汝必不如。』父沒之後，其母問曰：『汝本高朗，今頗更有勝汝者不？』答言：『沙門殊勝於我。』母復問言：『云何為勝？』答言：『我有所疑，往問沙門，其所演說，令人開解。彼若問我，我不能答。以是之故，自知不如。』母復告言：『汝何以不往學習其法？』答言：『欲學其法當作沙門，我是白衣，何緣得學？』母復告曰：『偽作沙門，學習已達，還來在家。』奉其母教，而作沙門。經少時間，讀誦三藏，綜練義理，母問之曰：『今得勝未？』答言：『學問中勝不如坐禪。何以知之？我問彼人，悉能分別；彼人問我，我不能知。因是事故，未與他等。』母復告曰：『自今已往，若共談論，儻不如時，便可罵辱。』迦毘梨言：『出家沙門，無復過罪。云何罵之？』答言：『但罵，卿當得勝。』時迦毘梨不忍違母，後日更論，理若短屈，即便罵言：『汝等愚騃！無所識別，劇於畜生，知曉何法？』諸百獸頭，皆用比之，如是數數，非一非二。緣是果報，今受魚身，而有百頭。」
佛告阿難：「諦聽諦聽！當為汝說！昔迦葉佛時，有婆羅門，生一男兒，字迦毘梨(晉言黃頭)，聰明博達，於種類中，多聞第一，唯復不如諸沙門輩。其父臨終，慇懃約勅：『汝當慎莫與迦葉佛沙門講論道理。所以者何？沙門智深，汝必不如。』父沒之後，其母問曰：『汝本高朗，今頗更有勝汝者不？』答言：『沙門殊勝於我。』母復問言：『云何為勝？』答言：『我有所疑，往問沙門，其所演說，令人開解。彼若問我，我不能答。以是之故，自知不如。』母復告言：『汝何以不往學習其法？』答言：『欲學其法當作沙門，我是白衣，何緣得學？』母復告曰：『偽作沙門，學習已達，還來在家。』奉其母教，而作沙門。經少時間，讀誦三藏，綜練義理，母問之曰：『今得勝未？』答言：『學問中勝不如坐禪。何以知之？我問彼人，悉能分別；彼人問我，我不能知。因是事故，未與他等。』母復告曰：『自今已往，若共談論，儻不如時，便可罵辱。』迦毘梨言：『出家沙門，無復過罪。云何罵之？』答言：『但罵，卿當得勝。』時迦毘梨不忍違母，後日更論，理若短屈，即便罵言：『汝等愚騃！無所識別，劇於畜生，知曉何法？』諸百獸頭，皆用比之，如是數數，非一非二。緣是果報，今受魚身，而有百頭。」
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阿難問佛：「何時當得脫此魚身？」佛告阿難：「此賢劫中，千佛過去，猶故不脫。」爾時阿難，及於眾人，聞佛所說，悵然不樂，悲傷交懷，咸共同聲，而作是言：「身口意行，不可不慎。」
阿難問佛：「何時當得脫此魚身？」佛告阿難：「此賢劫中，千佛過去，猶故不脫。」爾時阿難，及於眾人，聞佛所說，悵然不樂，悲傷交懷，咸共同聲，而作是言：「身口意行，不可不慎。」
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時捕魚人及牧牛人，一時俱共合掌向佛，求索出家，淨修梵行。佛即言可。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在體，便成沙門。是時世尊！為說妙法，種種苦切，漏盡結解，成阿羅漢，復為眾會廣說諸法，分別四諦苦集滅道。有得初果乃至第四果，有發大道意者，其數甚多。爾時四眾聞佛所說，歡喜奉行。
時捕魚人及牧牛人，一時俱共合掌向佛，求索出家，淨修梵行。佛即言可。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在體，便成沙門。是時世尊！為說妙法，種種苦切，漏盡結解，成阿羅漢，復為眾會廣說諸法，分別四諦苦集滅道。有得初果乃至第四果，有發大道意者，其數甚多。爾時四眾聞佛所說，歡喜奉行。
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賢愚經卷第十
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