賢愚經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第十

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（四五）阿難總持品第三十八(丹本為四十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四五）阿難總持品第三十八(丹本為四十三)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘，咸皆生疑：「賢者阿難，本造何行，獲此總持，聞佛所說，一言不失？」俱往佛所，而白佛言：「賢者阿難，本興何福，而得如是無量總持？唯願世尊！當見開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘，咸皆生疑：「賢者阿難，本造何行，獲此總持，聞佛所說，一言不失？」俱往佛所，而白佛言：「賢者阿難，本興何福，而得如是無量總持？唯願世尊！當見開示。」

佛告諸比丘：「諦聽著心！斯之總持，皆由福德。乃往過去阿僧祇劫，爾時有一比丘，畜一沙彌，恒以嚴勅，教令誦經，日日課程，其經足者，便以歡喜，若其不足，苦切責之。於是沙彌，常懷懊惱，誦經雖得，復無食具，若行乞食，疾得食時，誦經便足，乞食若遲，誦則不充，若經不足，當被切責，心懷愁悶，啼哭而行。時有長者，見其啼哭，前呼問言：『何以懊惱？』沙彌答曰：『長者當知！我師嚴難，勅我誦經，日日課限，若其足者，即以歡喜，若其不充，苦切見責。我行乞食，若疾得者，誦經即足，若乞遲得，誦便不充，若不得經，便被切責。以是事故，我用愁耳。』於時長者，即語沙彌：『從今以往，常詣我家，當供飲食，令汝不憂，食已專心勤加誦經。』於時沙彌，聞是語已，即得專心勤加誦學，課限不減，日日常度，師徒於是，俱同歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「諦聽著心！斯之總持，皆由福德。乃往過去阿僧祇劫，爾時有一比丘，畜一沙彌，恒以嚴勅，教令誦經，日日課程，其經足者，便以歡喜，若其不足，苦切責之。於是沙彌，常懷懊惱，誦經雖得，復無食具，若行乞食，疾得食時，誦經便足，乞食若遲，誦則不充，若經不足，當被切責，心懷愁悶，啼哭而行。時有長者，見其啼哭，前呼問言：『何以懊惱？』沙彌答曰：『長者當知！我師嚴難，勅我誦經，日日課限，若其足者，即以歡喜，若其不充，苦切見責。我行乞食，若疾得者，誦經即足，若乞遲得，誦便不充，若不得經，便被切責。以是事故，我用愁耳。』於時長者，即語沙彌：『從今以往，常詣我家，當供飲食，令汝不憂，食已專心勤加誦經。』於時沙彌，聞是語已，即得專心勤加誦學，課限不減，日日常度，師徒於是，俱同歡喜。」

佛告比丘：「爾時師者，定光佛是。時沙彌者，今我身是。時大長者，供養食者，今阿難是。乃由過去造是行故，今得總持，無有忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「爾時師者，定光佛是。時沙彌者，今我身是。時大長者，供養食者，今阿難是。乃由過去造是行故，今得總持，無有忘失。」

爾時諸比丘，聞是說已，歡喜信受，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞是說已，歡喜信受，頂戴奉行。

（四六）優婆斯兄所殺品第三十九(丹本為四十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四六）優婆斯兄所殺品第三十九(丹本為四十四)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時羅閱祇國，有估客兄弟二人，共住一處。兄求長者女，欲以為婦，其女年小，未任出適。於時其兄，即與眾賈，遠至他國，經歷年歲，滯不時還。女年向大，任可嫁處，而語其弟：「卿兄遠行，投彼不還，汝今宜可納取我女。」其弟答言：「何有是事？我兄存在，不敢有違。」爾時長者，數數陳說，其弟意堅，未曾迴轉。長者不已，詐作遠書，託諸賈客，說兄死亡，弟聞兄死心乃愕然。長者復往，而告之曰：「卿兄已死，女當云何？卿若不取，當思餘計。」弟被急逼，即妻其女，經歷數時，女便懷妊。兄後便乃從他國還。於時其弟，聞兄還國，心懷慙懼，逃至舍衛。發跡之後，諸親友輩，按其婦腹，墮其胎兒。如是展轉，到於佛前，慙愧所逼，求索出家。佛知可度，即時聽許。蒙佛聽已，便成沙門，名優婆斯，奉持律行，精勤不懈，應時便得阿羅漢道，六通清徹，眾智具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時羅閱祇國，有估客兄弟二人，共住一處。兄求長者女，欲以為婦，其女年小，未任出適。於時其兄，即與眾賈，遠至他國，經歷年歲，滯不時還。女年向大，任可嫁處，而語其弟：「卿兄遠行，投彼不還，汝今宜可納取我女。」其弟答言：「何有是事？我兄存在，不敢有違。」爾時長者，數數陳說，其弟意堅，未曾迴轉。長者不已，詐作遠書，託諸賈客，說兄死亡，弟聞兄死心乃愕然。長者復往，而告之曰：「卿兄已死，女當云何？卿若不取，當思餘計。」弟被急逼，即妻其女，經歷數時，女便懷妊。兄後便乃從他國還。於時其弟，聞兄還國，心懷慙懼，逃至舍衛。發跡之後，諸親友輩，按其婦腹，墮其胎兒。如是展轉，到於佛前，慙愧所逼，求索出家。佛知可度，即時聽許。蒙佛聽已，便成沙門，名優婆斯，奉持律行，精勤不懈，應時便得阿羅漢道，六通清徹，眾智具足。

時兄到家，見弟已娶其婦，嫉心內忿，往追欲殺，求索推問，云至舍衛。毒恚煩心，即出重募：「誰能取得我弟頭者，當與重賞金五百兩。」時有一人，來應其募：「我能往取其頭。」兄即出金，用募其人，相將俱進，至舍衛國。到彼見弟，坐禪思惟，於時彼人，欻生慈心，而作是念：「我當云何殺此比丘？吾設不殺，當奪我金。」引弓欲射，當挽弓時，向彼比丘，至於放矢，乃中其兄。其兄懷恚，憤惱而死，後更受身，作毒蛇形，生彼道人戶樞之中，毒心未歇，規當害之。戶數開閉，撽身而死。既死之後，未能改操，遂願更作小形毒蟲，依彼道人屋間而住，伺其道人端坐之時，從屋間下，墮其頂上，惡毒猛熾，即殺比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時兄到家，見弟已娶其婦，嫉心內忿，往追欲殺，求索推問，云至舍衛。毒恚煩心，即出重募：「誰能取得我弟頭者，當與重賞金五百兩。」時有一人，來應其募：「我能往取其頭。」兄即出金，用募其人，相將俱進，至舍衛國。到彼見弟，坐禪思惟，於時彼人，欻生慈心，而作是念：「我當云何殺此比丘？吾設不殺，當奪我金。」引弓欲射，當挽弓時，向彼比丘，至於放矢，乃中其兄。其兄懷恚，憤惱而死，後更受身，作毒蛇形，生彼道人戶樞之中，毒心未歇，規當害之。戶數開閉，撽身而死。既死之後，未能改操，遂願更作小形毒蟲，依彼道人屋間而住，伺其道人端坐之時，從屋間下，墮其頂上，惡毒猛熾，即殺比丘。

時舍利弗，見斯事已，往至佛所，而白佛言：「彼死比丘，本作何緣，今現得道，被毒而死？唯願世尊！當見開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗，見斯事已，往至佛所，而白佛言：「彼死比丘，本作何緣，今現得道，被毒而死？唯願世尊！當見開示。」

佛告舍利弗：「善聽善念！吾當為汝具分別說。乃往過去無數世中，有辟支佛，出現於世，處在山林，修遂其志。時有獵師，恒捕禽獸，施設方計，望伺苟得。時辟支佛，驚其禽獸，令其獵師伺捕不得，便懷瞋恚，懊惱憤結，即以毒箭，射辟支佛。時辟支佛，心愍此人，欲令改悔，為現神足，所謂飛行履虛，屈伸舒戢，出沒自在，神足變現。於時獵師，見是事已，心懷敬仰，恐怖自責，歸誠謝過，求哀懺悔。時辟支佛，受其懺悔，懺悔已竟，被毒而死。其人命終，便墮地獄，既出地獄，五百世中，常被毒死，至于今日，得阿羅漢道，猶為毒蟲，見螫斷命。由興惡意，即還懺悔，而發誓願：『使我來世遭值聖師，所得神足，如今者。』故今得值我，蒙獲道法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「善聽善念！吾當為汝具分別說。乃往過去無數世中，有辟支佛，出現於世，處在山林，修遂其志。時有獵師，恒捕禽獸，施設方計，望伺苟得。時辟支佛，驚其禽獸，令其獵師伺捕不得，便懷瞋恚，懊惱憤結，即以毒箭，射辟支佛。時辟支佛，心愍此人，欲令改悔，為現神足，所謂飛行履虛，屈伸舒戢，出沒自在，神足變現。於時獵師，見是事已，心懷敬仰，恐怖自責，歸誠謝過，求哀懺悔。時辟支佛，受其懺悔，懺悔已竟，被毒而死。其人命終，便墮地獄，既出地獄，五百世中，常被毒死，至于今日，得阿羅漢道，猶為毒蟲，見螫斷命。由興惡意，即還懺悔，而發誓願：『使我來世遭值聖師，所得神足，如今者。』故今得值我，蒙獲道法。」

爾時舍利弗，及與眾會，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗，及與眾會，聞佛所說，歡喜奉行。

（四七）兒誤殺父品第四十(丹本為四十五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四七）兒誤殺父品第四十(丹本為四十五)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老翁，早失其婦，獨與兒居，困無財寶，覺世非常，念欲出家，即往佛所，求索入道。時佛怜愍，即聽出家。於時其父，便作比丘，時兒年小，即為沙彌，恒共其父，入村乞食，暮還所止。時有一村，最為邊遠，至彼乞食，逼暮當還。其父年老，行步遲緩，其兒恐懼，畏諸毒獸，急扶其父，推之進路，執之不固，推父倒地，應時其父，當手而死。父死之後，獨至佛所。時諸比丘，問沙彌言：「汝朝與師，至村乞食，今為所在？」沙彌答言：「我向與師，至彼乞食，日暮還時，師行小遲，我時恐怖，故急推之，推之手急，撲師著地，我師於時，即死道中。」時諸比丘，呵責沙彌：「汝大惡人！殺父殺師。」即以白佛。佛告之曰：「此師雖死，不以惡意。」即問沙彌：「汝殺師不？」沙彌答言：「我實排之，不以惡意而殺父也。」佛可其語。「如是沙彌！我知汝心無有惡意。過去世時，亦復如是，無有惡意，而相殺害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老翁，早失其婦，獨與兒居，困無財寶，覺世非常，念欲出家，即往佛所，求索入道。時佛怜愍，即聽出家。於時其父，便作比丘，時兒年小，即為沙彌，恒共其父，入村乞食，暮還所止。時有一村，最為邊遠，至彼乞食，逼暮當還。其父年老，行步遲緩，其兒恐懼，畏諸毒獸，急扶其父，推之進路，執之不固，推父倒地，應時其父，當手而死。父死之後，獨至佛所。時諸比丘，問沙彌言：「汝朝與師，至村乞食，今為所在？」沙彌答言：「我向與師，至彼乞食，日暮還時，師行小遲，我時恐怖，故急推之，推之手急，撲師著地，我師於時，即死道中。」時諸比丘，呵責沙彌：「汝大惡人！殺父殺師。」即以白佛。佛告之曰：「此師雖死，不以惡意。」即問沙彌：「汝殺師不？」沙彌答言：「我實排之，不以惡意而殺父也。」佛可其語。「如是沙彌！我知汝心無有惡意。過去世時，亦復如是，無有惡意，而相殺害。」

時諸比丘，聞佛語已，即共白佛：「不審，世尊！過去世時，斯人父子，有何因緣而便相殺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，聞佛語已，即共白佛：「不審，世尊！過去世時，斯人父子，有何因緣而便相殺？」

佛言：「諦聽！吾當說之。過去無量阿僧祇劫時，父子二人，共住一處。時父病極，於時睡臥，多有虻蠅，數來惱觸，父即令兒遮逐其蠅，望得安眠以解疲勞。時兒急遮，蠅遂數來，數來不止，兒便瞋恚，即持大杖，伺蠅當殺。時諸虻蠅，競來父額，以杖打之，即殺其父。當於爾時，亦非惡意。比丘當知！爾時父者，此沙彌是。時兒以杖打父額者，今彼死比丘是。由於爾時無有惡心，以杖打父殺之，不以惡意，今還相報，亦非故殺。」於時沙彌，漸漸修學，勤加不懈，遂得羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諦聽！吾當說之。過去無量阿僧祇劫時，父子二人，共住一處。時父病極，於時睡臥，多有虻蠅，數來惱觸，父即令兒遮逐其蠅，望得安眠以解疲勞。時兒急遮，蠅遂數來，數來不止，兒便瞋恚，即持大杖，伺蠅當殺。時諸虻蠅，競來父額，以杖打之，即殺其父。當於爾時，亦非惡意。比丘當知！爾時父者，此沙彌是。時兒以杖打父額者，今彼死比丘是。由於爾時無有惡心，以杖打父殺之，不以惡意，今還相報，亦非故殺。」於時沙彌，漸漸修學，勤加不懈，遂得羅漢。

爾時諸比丘，聞佛所說，心悉信解，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，聞佛所說，心悉信解，歡喜奉行。

（四八）須達起精舍品第四十一(丹本為四十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四八）須達起精舍品第四十一(丹本為四十六)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城竹園中止。爾時舍衛國王波斯匿，有一大臣，名曰須達，居家巨富，財寶無限，好喜布施，賑濟貧乏及諸孤老，時人因行，為其立號，名給孤獨。爾時長者，生七男兒，年各長大，為其納娶，次第至六。其第七兒，端政殊異，偏心愛念，當為娶妻，欲得極妙容姿端政有相之女，為兒求之。即語諸婆羅門言：「誰有好女相貌備足，當為我兒往求索之。」諸婆羅門，便為推覓，展轉行乞，到王舍城。王舍城中，有一大臣，名曰護彌，財富無量，信敬三寶。時婆羅門，到家從乞。國法施人，要令童女，持物布施。護彌長者，時有一女，威容端正，顏色殊妙，即持食出，施婆羅門。婆羅門見，心大歡喜：「我所覓者，今日見之。」即問女言：「頗有人來求索汝未？」答言：「未也。」問言：「女子！汝父在不？」其女言：「在。」婆羅門言：「語令出外，我欲見之與共談語。」時女入內，白其父言：「外有乞人，欲得相見。」父便出外。時婆羅門，問訊起居安和善吉：「舍衛國王，有一大臣，字曰須達，輔相識不？」答言：「未見，但聞其名。」報言：「知不？是人於彼舍衛國中，第一富貴，汝於此間，富貴第一。須達有兒，端正殊妙，卓略多奇，欲求君女，為可爾不？」答言：「可爾。」值有估客欲至舍衛，時婆羅門，作書因之，送與須達，具陳其事。須達歡喜，詣王求假，為兒娶婦。王即聽之。大載珍寶，趣王舍城，於其道次，賑濟貧乏，到王舍城，至護彌家，為兒求妻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城竹園中止。爾時舍衛國王波斯匿，有一大臣，名曰須達，居家巨富，財寶無限，好喜布施，賑濟貧乏及諸孤老，時人因行，為其立號，名給孤獨。爾時長者，生七男兒，年各長大，為其納娶，次第至六。其第七兒，端政殊異，偏心愛念，當為娶妻，欲得極妙容姿端政有相之女，為兒求之。即語諸婆羅門言：「誰有好女相貌備足，當為我兒往求索之。」諸婆羅門，便為推覓，展轉行乞，到王舍城。王舍城中，有一大臣，名曰護彌，財富無量，信敬三寶。時婆羅門，到家從乞。國法施人，要令童女，持物布施。護彌長者，時有一女，威容端正，顏色殊妙，即持食出，施婆羅門。婆羅門見，心大歡喜：「我所覓者，今日見之。」即問女言：「頗有人來求索汝未？」答言：「未也。」問言：「女子！汝父在不？」其女言：「在。」婆羅門言：「語令出外，我欲見之與共談語。」時女入內，白其父言：「外有乞人，欲得相見。」父便出外。時婆羅門，問訊起居安和善吉：「舍衛國王，有一大臣，字曰須達，輔相識不？」答言：「未見，但聞其名。」報言：「知不？是人於彼舍衛國中，第一富貴，汝於此間，富貴第一。須達有兒，端正殊妙，卓略多奇，欲求君女，為可爾不？」答言：「可爾。」值有估客欲至舍衛，時婆羅門，作書因之，送與須達，具陳其事。須達歡喜，詣王求假，為兒娶婦。王即聽之。大載珍寶，趣王舍城，於其道次，賑濟貧乏，到王舍城，至護彌家，為兒求妻。

護彌長者，歡喜迎逆，安置敷具，暮宿其舍，家內搔搔，辦具飲食。須達念言：「今此長者，大設供具，欲作何等？將請國王太子大臣、長者居士、婚姻親戚，設大會耶？」思惟所以，不能了知，而問之言：「長者今暮，躬自執勞，經理事務，施設供具，為欲請王太子大臣？」答言：「不也。」「欲營婚姻親戚會耶？」答言：「不也。」「將何所作？」答言：「請佛及比丘僧。」於時須達，聞佛僧名，忽然毛竪如有所得，心情悅豫，重問之言：「云何名佛？願解其義。」長者答言：「汝不聞乎？淨飯王子，厥名悉達，其生之日，天降瑞應三十有二，萬神侍衛，即行七步，舉手而言：『天上天下，唯我為尊。』身黃金色，三十二相、八十種好，應王金輪典四天下。見老病死苦，不樂在家，出家修道，六年苦行，得一切智，盡結成佛。降諸魔眾十八億萬，號曰能仁，十力無畏，十八不共，光明照耀，三達遐鑒，故號佛也。」須達問言：「云何名僧？」護彌答言：「佛成道已，梵天勸請轉妙法輪，至波羅㮈鹿野苑中，為拘隣五人，轉四真諦，漏盡結解，便成沙門，六通具足，四意、七覺、八道悉練，上虛空中，八萬諸天得須陀洹，無量天人發無上正真道意。次度欝卑迦葉兄弟千人，漏盡意解，如其五人。次第度舍利弗、目連徒眾五百，亦得應真。如是之等，神足自在，能為眾生，作良祐福田，故名僧也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護彌長者，歡喜迎逆，安置敷具，暮宿其舍，家內搔搔，辦具飲食。須達念言：「今此長者，大設供具，欲作何等？將請國王太子大臣、長者居士、婚姻親戚，設大會耶？」思惟所以，不能了知，而問之言：「長者今暮，躬自執勞，經理事務，施設供具，為欲請王太子大臣？」答言：「不也。」「欲營婚姻親戚會耶？」答言：「不也。」「將何所作？」答言：「請佛及比丘僧。」於時須達，聞佛僧名，忽然毛竪如有所得，心情悅豫，重問之言：「云何名佛？願解其義。」長者答言：「汝不聞乎？淨飯王子，厥名悉達，其生之日，天降瑞應三十有二，萬神侍衛，即行七步，舉手而言：『天上天下，唯我為尊。』身黃金色，三十二相、八十種好，應王金輪典四天下。見老病死苦，不樂在家，出家修道，六年苦行，得一切智，盡結成佛。降諸魔眾十八億萬，號曰能仁，十力無畏，十八不共，光明照耀，三達遐鑒，故號佛也。」須達問言：「云何名僧？」護彌答言：「佛成道已，梵天勸請轉妙法輪，至波羅㮈鹿野苑中，為拘隣五人，轉四真諦，漏盡結解，便成沙門，六通具足，四意、七覺、八道悉練，上虛空中，八萬諸天得須陀洹，無量天人發無上正真道意。次度欝卑迦葉兄弟千人，漏盡意解，如其五人。次第度舍利弗、目連徒眾五百，亦得應真。如是之等，神足自在，能為眾生，作良祐福田，故名僧也。」

須達聞說如此妙事，歡喜踊躍，感念信敬，企望至曉，當往見佛。誠報神應，見地明曉，尋明即往羅閱城門，夜三時開，初夜中夜後夜，是謂三時。中夜出門，見有天祠，即為禮拜，忽忘念佛，心自還闇，便自念言：「今夜故闇，若我往者，儻為惡鬼猛獸見害，且還入城。」待曉當往。時有親友，命終生四天，見其欲悔，便下語之：「居士！莫悔也！汝往見佛，得利無量，正使今得百車珍寶，不如轉足一步往趣世尊，所得利深，過踰於彼。居士！汝去莫悔！正使今得白象珍寶，不如舉足一步往趣世尊，利過於彼。居士！汝去莫悔！正使今得一閻浮提滿中珍寶，不如轉足一步至世尊所，得利弘多。居士！汝去莫悔！正使今得一四天下滿中珍寶，不如舉足一步至世尊所，所得盈利，踰過於彼，百千萬倍。」須達聞天說如此語，益增歡喜，敬念世尊，闇即還曉，尋路往至，到世尊所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達聞說如此妙事，歡喜踊躍，感念信敬，企望至曉，當往見佛。誠報神應，見地明曉，尋明即往羅閱城門，夜三時開，初夜中夜後夜，是謂三時。中夜出門，見有天祠，即為禮拜，忽忘念佛，心自還闇，便自念言：「今夜故闇，若我往者，儻為惡鬼猛獸見害，且還入城。」待曉當往。時有親友，命終生四天，見其欲悔，便下語之：「居士！莫悔也！汝往見佛，得利無量，正使今得百車珍寶，不如轉足一步往趣世尊，所得利深，過踰於彼。居士！汝去莫悔！正使今得白象珍寶，不如舉足一步往趣世尊，利過於彼。居士！汝去莫悔！正使今得一閻浮提滿中珍寶，不如轉足一步至世尊所，得利弘多。居士！汝去莫悔！正使今得一四天下滿中珍寶，不如舉足一步至世尊所，所得盈利，踰過於彼，百千萬倍。」須達聞天說如此語，益增歡喜，敬念世尊，闇即還曉，尋路往至，到世尊所。

爾時世尊，知須達來，出外經行。是時須達，遙見世尊，猶如金山，相好威容，儼然炳著，過踰護彌所說萬倍，覩之心悅，不知禮法，直問世尊：「不審瞿曇！起居何如？」世尊即時，命令就坐。時首陀會天，遙見須達，雖覩世尊，不知禮拜供養之法，化為四人，行列而來。到世尊所，接足作禮，長跪問訊，起居輕利，右遶三匝，却住一面。是時須達，見其如是，乃為愕然，而自念言：「恭敬之法，事應如是。」即起離坐，如彼禮敬，問訊起居，右遶三匝，却住一面。爾時世尊，即為說法，四諦微妙，苦空無常。聞法歡喜，便染聖法，成須陀洹，譬如淨潔白疊易染為色。長跪合掌，問世尊言：「舍衛城中，如我伴輩，聞法易染，更有如我比不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知須達來，出外經行。是時須達，遙見世尊，猶如金山，相好威容，儼然炳著，過踰護彌所說萬倍，覩之心悅，不知禮法，直問世尊：「不審瞿曇！起居何如？」世尊即時，命令就坐。時首陀會天，遙見須達，雖覩世尊，不知禮拜供養之法，化為四人，行列而來。到世尊所，接足作禮，長跪問訊，起居輕利，右遶三匝，却住一面。是時須達，見其如是，乃為愕然，而自念言：「恭敬之法，事應如是。」即起離坐，如彼禮敬，問訊起居，右遶三匝，却住一面。爾時世尊，即為說法，四諦微妙，苦空無常。聞法歡喜，便染聖法，成須陀洹，譬如淨潔白疊易染為色。長跪合掌，問世尊言：「舍衛城中，如我伴輩，聞法易染，更有如我比不？」

佛告須達：「更無有二如卿之者。舍衛城中，人多信邪，難染聖教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須達：「更無有二如卿之者。舍衛城中，人多信邪，難染聖教。」

須達白佛：「唯願如來！垂神降屈，臨履舍衛，使中眾生除邪就正。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達白佛：「唯願如來！垂神降屈，臨履舍衛，使中眾生除邪就正。」

世尊告曰：「出家之法，與俗有別，住止處所，應當有異，彼無精舍，云何得去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「出家之法，與俗有別，住止處所，應當有異，彼無精舍，云何得去？」

須達白佛言：「弟子能起，願見聽許。」世尊默然。須達辭往，為兒娶婦。竟辭佛還家，因白佛言：「還到本國，當立精舍，不知摸法？唯願世尊！使一弟子共往勅示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達白佛言：「弟子能起，願見聽許。」世尊默然。須達辭往，為兒娶婦。竟辭佛還家，因白佛言：「還到本國，當立精舍，不知摸法？唯願世尊！使一弟子共往勅示。」

世尊思惟：「舍衛城內，婆羅門眾，信邪倒見，餘人往者，必不能辦；唯舍利弗，是婆羅門種，少小聰明，神足兼備，去必有益。」即便命之，共須達往。須達問言：「世尊足行，日能幾里？」舍利弗言：「日半由旬，如轉輪王足行之法，世尊亦爾。」是時須達，即於道次，二十里，作一客舍，計挍功作，出錢雇之，安止使人，飲食敷具，悉皆令足。從王舍城，至舍衛國，還來到舍，共舍利弗，按行諸地，何處平博，中起精舍，按行周遍，無可意處。唯王太子祇陀有園，其地平正，其樹欝茂，不遠不近，正得處所。時舍利弗，告須達言：「今此園中，宜起精舍，若遠作之，乞食則難，近處憒鬧，妨廢行道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊思惟：「舍衛城內，婆羅門眾，信邪倒見，餘人往者，必不能辦；唯舍利弗，是婆羅門種，少小聰明，神足兼備，去必有益。」即便命之，共須達往。須達問言：「世尊足行，日能幾里？」舍利弗言：「日半由旬，如轉輪王足行之法，世尊亦爾。」是時須達，即於道次，二十里，作一客舍，計挍功作，出錢雇之，安止使人，飲食敷具，悉皆令足。從王舍城，至舍衛國，還來到舍，共舍利弗，按行諸地，何處平博，中起精舍，按行周遍，無可意處。唯王太子祇陀有園，其地平正，其樹欝茂，不遠不近，正得處所。時舍利弗，告須達言：「今此園中，宜起精舍，若遠作之，乞食則難，近處憒鬧，妨廢行道。」

須達歡喜，到太子所，白太子言：「我今欲為如來起立精舍，太子園好，今欲買之。」太子笑言：「我無所乏，此園茂盛，當用遊戲逍遙散志。」須達慇懃乃至再三，太子貪惜。「增倍求價，謂呼價貴，當不能買。」語須達言：「汝若能以黃金布地，令間無空者，便當相與。」須達曰：「諾，聽隨其價。」太子祇陀言：「我戲語耳。」須達白言：「為太子法，不應妄語，妄語欺詐，云何紹繼，撫恤人民？」即共太子，欲往訟了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達歡喜，到太子所，白太子言：「我今欲為如來起立精舍，太子園好，今欲買之。」太子笑言：「我無所乏，此園茂盛，當用遊戲逍遙散志。」須達慇懃乃至再三，太子貪惜。「增倍求價，謂呼價貴，當不能買。」語須達言：「汝若能以黃金布地，令間無空者，便當相與。」須達曰：「諾，聽隨其價。」太子祇陀言：「我戲語耳。」須達白言：「為太子法，不應妄語，妄語欺詐，云何紹繼，撫恤人民？」即共太子，欲往訟了。

時首陀會天，以當為佛起精舍故，恐諸大臣偏為太子，即化作一人，下為評詳。語太子言：「夫太子法，不應妄語，已許價決，不宜中悔。」遂斷與之。須達歡喜，便勅使人：「象負金出。」八十頃中，須臾欲滿，殘有少地。須達思惟：「何藏金足？不多不少，當取滿足。」祇陀問言：「嫌貴置之。」答言：「不也。自念金藏，何者可足？當補滿耳。」祇陀念言：「佛必大德，乃使斯人輕寶乃爾？」教齊是止！「勿更出金，園地屬卿，樹木屬我，我自上佛，共立精舍。」須達歡喜，即然可之，即便歸家，當施功作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時首陀會天，以當為佛起精舍故，恐諸大臣偏為太子，即化作一人，下為評詳。語太子言：「夫太子法，不應妄語，已許價決，不宜中悔。」遂斷與之。須達歡喜，便勅使人：「象負金出。」八十頃中，須臾欲滿，殘有少地。須達思惟：「何藏金足？不多不少，當取滿足。」祇陀問言：「嫌貴置之。」答言：「不也。自念金藏，何者可足？當補滿耳。」祇陀念言：「佛必大德，乃使斯人輕寶乃爾？」教齊是止！「勿更出金，園地屬卿，樹木屬我，我自上佛，共立精舍。」須達歡喜，即然可之，即便歸家，當施功作。

六師聞之，往白國王：「長者須達，買祇陀園，欲為瞿曇沙門興立精舍。聽我徒眾與共捔術，沙門得勝，便聽起立，若其不如，不得起也。瞿曇徒眾，住王舍城，我等徒眾，當住於此。」王召須達，而問之言：「今此六師云，卿買祇陀園，欲為瞿曇沙門起立精舍，求共沙門弟子捔其伎術，若得勝者，得立精舍，苟其不如，便不得起。」須達歸家，著垢膩衣，愁惱不樂。時舍利弗，明日到時，著衣持鉢，至須達家。見其不樂，即問之曰：「何故不樂？」須達答言：「所立精舍，但恐不成，是故愁耳。」舍利弗言：「有何事故，畏不成就？」答言：「今諸六師，詣王求挍，尊人得勝，聽立精舍，若其不如，遮不聽起。此六師輩，出家來久，精誠有素，所學技術，無能及者；我今不知，尊人伎藝，能與捔不？」舍利弗言：「正使此輩六師之眾，滿閻浮提，數如竹林，不能動吾足上一毛。欲捔何等，自恣聽之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六師聞之，往白國王：「長者須達，買祇陀園，欲為瞿曇沙門興立精舍。聽我徒眾與共捔術，沙門得勝，便聽起立，若其不如，不得起也。瞿曇徒眾，住王舍城，我等徒眾，當住於此。」王召須達，而問之言：「今此六師云，卿買祇陀園，欲為瞿曇沙門起立精舍，求共沙門弟子捔其伎術，若得勝者，得立精舍，苟其不如，便不得起。」須達歸家，著垢膩衣，愁惱不樂。時舍利弗，明日到時，著衣持鉢，至須達家。見其不樂，即問之曰：「何故不樂？」須達答言：「所立精舍，但恐不成，是故愁耳。」舍利弗言：「有何事故，畏不成就？」答言：「今諸六師，詣王求挍，尊人得勝，聽立精舍，若其不如，遮不聽起。此六師輩，出家來久，精誠有素，所學技術，無能及者；我今不知，尊人伎藝，能與捔不？」舍利弗言：「正使此輩六師之眾，滿閻浮提，數如竹林，不能動吾足上一毛。欲捔何等，自恣聽之。」

須達歡喜，更著新衣，沐浴香湯，即往白王：「我已問之，六師欲捔，恣隨其意。」國王是時，告諸六師：「今聽汝等共沙門捔。」是時六師，宣語國人：「却後七日，當於城外寬博之處，與沙門挍。」舍衛國中，十八億人，時彼國法，擊鼓會眾，若擊銅鼓，八億人集，若打銀鼓，十四億集，若打金鼓，一切皆集，七日期滿，至平博處，打擊金鼓，一切都集，六師徒眾，有三億人。是時人民，悉為國王及其六師，敷施高座。爾時須達，為舍利弗而施高座。時舍利弗，在一樹下，寂然入定，諸根寂默，遊諸禪定，通達無礙，而作是念：「此會大眾，習邪來久，憍慢自高，草芥群生，當以何德而降伏之？」思惟是已，當以二德，即立誓言：「若我無數劫中，慈孝父母、敬尚沙門婆羅門者，我初入會，一切大眾，當為我禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達歡喜，更著新衣，沐浴香湯，即往白王：「我已問之，六師欲捔，恣隨其意。」國王是時，告諸六師：「今聽汝等共沙門捔。」是時六師，宣語國人：「却後七日，當於城外寬博之處，與沙門挍。」舍衛國中，十八億人，時彼國法，擊鼓會眾，若擊銅鼓，八億人集，若打銀鼓，十四億集，若打金鼓，一切皆集，七日期滿，至平博處，打擊金鼓，一切都集，六師徒眾，有三億人。是時人民，悉為國王及其六師，敷施高座。爾時須達，為舍利弗而施高座。時舍利弗，在一樹下，寂然入定，諸根寂默，遊諸禪定，通達無礙，而作是念：「此會大眾，習邪來久，憍慢自高，草芥群生，當以何德而降伏之？」思惟是已，當以二德，即立誓言：「若我無數劫中，慈孝父母、敬尚沙門婆羅門者，我初入會，一切大眾，當為我禮。」

爾時六師，見眾已集，而舍利弗獨未來到，便白王言：「瞿曇弟子，自知無術，偽求挍能，眾會既集，怖畏不來。」王告須達：「汝師弟子，挍時已至，宜來談論。」是時須達，至舍利弗所，長跪白言：「大德！大眾已集，願來詣會。」時舍利弗，從禪定起，更整衣服，以尼師壇，著左肩上，徐庠而步，如師子王，往詣大眾。是時眾人，見其形容法服有異，及諸六師，忽然起立，如風靡草，不覺為禮。時舍利弗便昇須達所敷之座。六師眾中，有一弟子，名勞度差，善知幻術，於大眾前，呪作一樹，自然長大，蔭覆眾會，枝葉欝茂，花果各異。眾人咸言：「此變乃是勞度差作。」時舍利弗，便以神力，作旋嵐風，吹拔樹根，倒著於地，碎為微塵。眾人皆言：「舍利弗勝！今勞度差，便為不如。」又復呪作一池，其池四面，皆以七寶，池水之中，生種種華。眾人咸言：「是勞度差之所作也。」時舍利弗，化作一大六牙白象，其一牙上，有七蓮花，一一花上，有七玉女，其象徐庠，往詣池邊，并含其水，池即時滅。眾人悉言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一山，七寶莊嚴，泉池樹木，花果茂盛。眾人咸言：「此是勞度差作。」時舍利弗，即便化作金剛力士，以金剛杵，遙用指之，山即破壞，無有遺餘。眾會皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一龍，身有十頭，於虛空中，雨種種寶，雷電振地，驚動大眾。眾人咸言：「此亦勞度差作。」時舍利弗，便化作一金翅鳥王，擘裂噉之。眾人皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一牛，身體高大，肥壯多力，麤脚利角，爮地大吼，奔突來前。時舍利弗，化作師子王，分裂食之。眾人言曰：「舍利弗勝！勞度差不如。」復變其身，作夜叉鬼，形體長大，頭上火燃，目赤如血，四牙長利，口自出火，騰躍奔赴。時舍利弗，自化其身，作毘沙門王，夜叉恐怖，即欲退走，四面火起，無有去處。唯舍利弗邊，涼冷無火，即時屈伏，五體投地，求哀脫命。辱心已生，火即還滅。眾咸唱言：「舍利弗勝！勞度差不如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時六師，見眾已集，而舍利弗獨未來到，便白王言：「瞿曇弟子，自知無術，偽求挍能，眾會既集，怖畏不來。」王告須達：「汝師弟子，挍時已至，宜來談論。」是時須達，至舍利弗所，長跪白言：「大德！大眾已集，願來詣會。」時舍利弗，從禪定起，更整衣服，以尼師壇，著左肩上，徐庠而步，如師子王，往詣大眾。是時眾人，見其形容法服有異，及諸六師，忽然起立，如風靡草，不覺為禮。時舍利弗便昇須達所敷之座。六師眾中，有一弟子，名勞度差，善知幻術，於大眾前，呪作一樹，自然長大，蔭覆眾會，枝葉欝茂，花果各異。眾人咸言：「此變乃是勞度差作。」時舍利弗，便以神力，作旋嵐風，吹拔樹根，倒著於地，碎為微塵。眾人皆言：「舍利弗勝！今勞度差，便為不如。」又復呪作一池，其池四面，皆以七寶，池水之中，生種種華。眾人咸言：「是勞度差之所作也。」時舍利弗，化作一大六牙白象，其一牙上，有七蓮花，一一花上，有七玉女，其象徐庠，往詣池邊，并含其水，池即時滅。眾人悉言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一山，七寶莊嚴，泉池樹木，花果茂盛。眾人咸言：「此是勞度差作。」時舍利弗，即便化作金剛力士，以金剛杵，遙用指之，山即破壞，無有遺餘。眾會皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一龍，身有十頭，於虛空中，雨種種寶，雷電振地，驚動大眾。眾人咸言：「此亦勞度差作。」時舍利弗，便化作一金翅鳥王，擘裂噉之。眾人皆言：「舍利弗勝！勞度差不如。」復作一牛，身體高大，肥壯多力，麤脚利角，爮地大吼，奔突來前。時舍利弗，化作師子王，分裂食之。眾人言曰：「舍利弗勝！勞度差不如。」復變其身，作夜叉鬼，形體長大，頭上火燃，目赤如血，四牙長利，口自出火，騰躍奔赴。時舍利弗，自化其身，作毘沙門王，夜叉恐怖，即欲退走，四面火起，無有去處。唯舍利弗邊，涼冷無火，即時屈伏，五體投地，求哀脫命。辱心已生，火即還滅。眾咸唱言：「舍利弗勝！勞度差不如。」

時舍利弗，身昇虛空，現四威儀，行住坐臥，身上出水，身下出火，東沒西踊，西沒東踊，北沒南踊，南沒北踊，或現大身，滿虛空中，而復現小，或分一身，作百千萬億身，還合為一身，於虛空中，忽然在地，履地如水，履水如地。作是變已，還攝神足，坐其本座。時會大眾，見其神力，咸懷歡喜。時舍利弗，即為說法，隨其本行宿福因緣，各得道迹，或得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，六師徒眾，三億弟子，於舍利弗所，出家學道。挍技訖已，四眾便罷，各還所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗，身昇虛空，現四威儀，行住坐臥，身上出水，身下出火，東沒西踊，西沒東踊，北沒南踊，南沒北踊，或現大身，滿虛空中，而復現小，或分一身，作百千萬億身，還合為一身，於虛空中，忽然在地，履地如水，履水如地。作是變已，還攝神足，坐其本座。時會大眾，見其神力，咸懷歡喜。時舍利弗，即為說法，隨其本行宿福因緣，各得道迹，或得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，六師徒眾，三億弟子，於舍利弗所，出家學道。挍技訖已，四眾便罷，各還所止。

長者須達，共舍利弗，往圖精舍，須達手自捉繩一頭，時舍利弗自捉一頭，共經精舍。時舍利弗，欣然含笑。須達問言：「尊人何笑？」答言：「汝始於此經地，六欲天中，宮殿已成。」即借道眼，須達悉見六欲天中嚴淨宮殿，問舍利弗：「是六欲天，何處最樂？」舍利弗言：「下三天中，色欲深厚，上二天中，憍逸自恣，第四天中，少欲知足，恒有一生補處菩薩，來生其中，法訓不絕。」須達言曰：「我正當生第四天上。」出言已竟，餘宮悉滅，唯第四天宮殿湛然。復更從繩，時舍利弗，慘然憂色。即問尊者：「何故憂色？」答言：「汝今見此地中蟻子不耶？」對曰：「已見。」時舍利弗，語須達言：「汝於過去毘婆尸佛，亦於此地，為彼世尊起立精舍，而此蟻子在此中生。尸棄佛時，汝為彼佛，亦於是中造立精舍，而此蟻子亦在中生。毘舍浮佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。拘留秦佛時，亦為世尊，在此地中起立精舍，而是蟻子亦於此中生。拘那含牟尼佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。迦葉佛時，汝亦為佛，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。乃至今日，九十一劫，受一種身，不得解脫。生死長遠，唯福為要，不可不種。」是時須達，悲怜愍傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者須達，共舍利弗，往圖精舍，須達手自捉繩一頭，時舍利弗自捉一頭，共經精舍。時舍利弗，欣然含笑。須達問言：「尊人何笑？」答言：「汝始於此經地，六欲天中，宮殿已成。」即借道眼，須達悉見六欲天中嚴淨宮殿，問舍利弗：「是六欲天，何處最樂？」舍利弗言：「下三天中，色欲深厚，上二天中，憍逸自恣，第四天中，少欲知足，恒有一生補處菩薩，來生其中，法訓不絕。」須達言曰：「我正當生第四天上。」出言已竟，餘宮悉滅，唯第四天宮殿湛然。復更從繩，時舍利弗，慘然憂色。即問尊者：「何故憂色？」答言：「汝今見此地中蟻子不耶？」對曰：「已見。」時舍利弗，語須達言：「汝於過去毘婆尸佛，亦於此地，為彼世尊起立精舍，而此蟻子在此中生。尸棄佛時，汝為彼佛，亦於是中造立精舍，而此蟻子亦在中生。毘舍浮佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。拘留秦佛時，亦為世尊，在此地中起立精舍，而是蟻子亦於此中生。拘那含牟尼佛時，汝為世尊，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。迦葉佛時，汝亦為佛，於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生。乃至今日，九十一劫，受一種身，不得解脫。生死長遠，唯福為要，不可不種。」是時須達，悲怜愍傷。

經地已竟，起立精舍，為佛作窟，以妙栴檀，用為香泥，別房住止，千二百處，凡百二十處，別打犍椎。施設已竟，欲往請佛，復自思惟：「上有國王，應當令知，若不啟白，儻有瞋恨。」即往白王：「我為世尊，已起精舍，唯願大王！遣使請佛。」時王聞已，即遣使者，詣王舍城，請佛及僧：「唯願世尊！臨覆舍衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經地已竟，起立精舍，為佛作窟，以妙栴檀，用為香泥，別房住止，千二百處，凡百二十處，別打犍椎。施設已竟，欲往請佛，復自思惟：「上有國王，應當令知，若不啟白，儻有瞋恨。」即往白王：「我為世尊，已起精舍，唯願大王！遣使請佛。」時王聞已，即遣使者，詣王舍城，請佛及僧：「唯願世尊！臨覆舍衛。」

爾時世尊，與諸四眾，前後圍遶，放大光明震動大地，至舍衛國，所經客舍，悉於中止，道次度人，無有限量，漸漸來近舍衛城邊，一切大眾，持諸供具，迎待世尊。世尊到國，至廣博處，放大光明，遍照三千大千世界，足指按地，地皆震動，城中伎樂，不鼓自鳴，盲視聾聽，啞語僂申，癃𭼥拘癖，皆得具足。一切人民男女大小，覩斯瑞應，歡喜踊躍，來詣佛所，十八億人，都悉集聚。爾時世尊，隨病投藥，為說妙法，宿緣所應，各得道迹，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發無上正真道意者，各各歡喜，奉行佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，與諸四眾，前後圍遶，放大光明震動大地，至舍衛國，所經客舍，悉於中止，道次度人，無有限量，漸漸來近舍衛城邊，一切大眾，持諸供具，迎待世尊。世尊到國，至廣博處，放大光明，遍照三千大千世界，足指按地，地皆震動，城中伎樂，不鼓自鳴，盲視聾聽，啞語僂申，癃𭼥拘癖，皆得具足。一切人民男女大小，覩斯瑞應，歡喜踊躍，來詣佛所，十八億人，都悉集聚。爾時世尊，隨病投藥，為說妙法，宿緣所應，各得道迹，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發無上正真道意者，各各歡喜，奉行佛語。

佛告阿難：「今此園地，須達所買，林樹華菓，祇陀所有，二人同心，共立精舍，應當與號太子祇樹給孤獨園，名字流布，傳示後世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「今此園地，須達所買，林樹華菓，祇陀所有，二人同心，共立精舍，應當與號太子祇樹給孤獨園，名字流布，傳示後世。」

爾時阿難，及四部眾，聞佛所說，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，及四部眾，聞佛所說，頂戴奉行。

（四九）大光明始發無上心品第四十二(丹本為四十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四九）大光明始發無上心品第四十二(丹本為四十七)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園。爾時阿難，在林樹間，靜坐思惟，欻生此念：「如來正覺，諸根具足，功德慧明，殊妙難量。世尊先昔，本何因緣，發此大乘無上之心？修習何事，而得如是勝妙之利？」作是念已，即從禪起，往詣佛所，頭面作禮，前白佛言：「如諸世尊，於諸世間人天之中，最尊最妙，功德慧明，巍巍無量。不審，世尊！先昔以何因緣，發此大乘無上之心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園。爾時阿難，在林樹間，靜坐思惟，欻生此念：「如來正覺，諸根具足，功德慧明，殊妙難量。世尊先昔，本何因緣，發此大乘無上之心？修習何事，而得如是勝妙之利？」作是念已，即從禪起，往詣佛所，頭面作禮，前白佛言：「如諸世尊，於諸世間人天之中，最尊最妙，功德慧明，巍巍無量。不審，世尊！先昔以何因緣，發此大乘無上之心？」

佛告阿難：「汝欲知者，善思念之。吾當為汝，具分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝欲知者，善思念之。吾當為汝，具分別說。」

阿難白佛：「諾當善聽！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「諾當善聽！」

佛告阿難：「過去久遠，無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名摩訶波羅婆修，晉言大光明，主五百小國。爾時大王，與諸群臣俱出遊獵，王所乘象，欲心熾盛，擔王馳走，奔逐牸象，漸逼大林，突入樹間。象師白王：『捉樹自立，足得全濟。』王用其言，俱共持樹。象去之後，王心大怒，苦責象師，欲即殺之。『由卿調象不合制度，致使今者幾危吾身。』象師白王：『調之如法，但今此象，為欲所惑，欲心難調，非臣咎也，願見寬恕。却後三日，象必自還，觀臣試之，萬死不恨。』即便停置。如期三日，象還詣宮。爾時象師，燒七鐵丸，令色正赤，逼象吞之，象不敢違，吞盡即死。王意開解，及諸群臣，歎未曾有。復問之曰：『如此欲心，誰能調者？』時有天神感悟象師，令答王曰：『佛能調之。』王聞是語，便發心言：『如此膠固，難調伏法，唯佛能除。』即自誓願：『願求作佛。』精勤歷劫，未曾休替，至於今日，果獲其報。」佛告阿難：「欲知爾時大國王者，今我身是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「過去久遠，無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名摩訶波羅婆修，晉言大光明，主五百小國。爾時大王，與諸群臣俱出遊獵，王所乘象，欲心熾盛，擔王馳走，奔逐牸象，漸逼大林，突入樹間。象師白王：『捉樹自立，足得全濟。』王用其言，俱共持樹。象去之後，王心大怒，苦責象師，欲即殺之。『由卿調象不合制度，致使今者幾危吾身。』象師白王：『調之如法，但今此象，為欲所惑，欲心難調，非臣咎也，願見寬恕。却後三日，象必自還，觀臣試之，萬死不恨。』即便停置。如期三日，象還詣宮。爾時象師，燒七鐵丸，令色正赤，逼象吞之，象不敢違，吞盡即死。王意開解，及諸群臣，歎未曾有。復問之曰：『如此欲心，誰能調者？』時有天神感悟象師，令答王曰：『佛能調之。』王聞是語，便發心言：『如此膠固，難調伏法，唯佛能除。』即自誓願：『願求作佛。』精勤歷劫，未曾休替，至於今日，果獲其報。」佛告阿難：「欲知爾時大國王者，今我身是。」

爾時眾會，聞佛所說，咸發無上正真道意，歡喜踊躍，不能自勝，頂受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會，聞佛所說，咸發無上正真道意，歡喜踊躍，不能自勝，頂受奉行。

（五〇）勒那闍耶品第四十三(丹本為四十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五〇）勒那闍耶品第四十三(丹本為四十八)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在迦毘羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。爾時諸釋，覩見世尊光明神變，闡揚妙化，甚奇甚特，巍巍堂堂，無能及者。又復歎美憍陳如等：「宿有何慶？如來出世，法鼓初震，最先得聞，甘露始降，而便蒙澤，永離垢穢，心體玄要；城營村邑，群黨相隨，異口同音，稱讚無量？」時諸比丘，聞是語已，往至佛所，頭面禮足，前白佛言：「今此國界人民之類，咸共集聚，異口同音，讚詠世尊，若干德行，及與五人，宿有何慶，獨先蒙度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在迦毘羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。爾時諸釋，覩見世尊光明神變，闡揚妙化，甚奇甚特，巍巍堂堂，無能及者。又復歎美憍陳如等：「宿有何慶？如來出世，法鼓初震，最先得聞，甘露始降，而便蒙澤，永離垢穢，心體玄要；城營村邑，群黨相隨，異口同音，稱讚無量？」時諸比丘，聞是語已，往至佛所，頭面禮足，前白佛言：「今此國界人民之類，咸共集聚，異口同音，讚詠世尊，若干德行，及與五人，宿有何慶，獨先蒙度？」

佛告比丘：「非獨今日先度五人，我於久遠，亦濟此等，以身為船，救彼沒溺，全其生命，各得安隱，得至彼岸。吾今成佛，先拔濟之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「非獨今日先度五人，我於久遠，亦濟此等，以身為船，救彼沒溺，全其生命，各得安隱，得至彼岸。吾今成佛，先拔濟之。」

時諸比丘，即白佛言：「不審，世尊！先昔之時，云何拔濟，令各安隱？唯願世尊！當為說之。」佛告比丘：「若樂聞者，當為汝說。」皆曰：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，即白佛言：「不審，世尊！先昔之時，云何拔濟，令各安隱？唯願世尊！當為說之。」佛告比丘：「若樂聞者，當為汝說。」皆曰：「唯然。」

佛告比丘：「過去久遠，此閻浮提波羅㮈國，時彼國王，名梵摩達。爾時國中，有大薩薄，名勒那闍耶，遊出於外，到林樹間，見有一人，涕泣悲切，以索繫樹，入頭在中，欲自絞死，便前問之：『汝何以爾？人身難得，命復危脆，衰變無數，恒恐自至。』種種曉喻，教令捨索。人報之曰：『我之薄福，貧窮理極，債負盈集，甚多難計。諸債主輩，競見剝脫，日夜催切，憂心不釋。天地雖寬，無容身處，今欲自沒避離此苦。仁雖諫及，存不如死。』爾時薩薄，即許之曰：『卿但釋索，所負多少，悉代汝償。』作是語已，彼人便休，歡喜踊躍，感戴無量，隨從薩薄，俱至市中，宣令一切云欲償債。時諸債主，競共雲集，迎取所負，來者無限，空竭其財。財貨已盡，猶不畢債，妻子窮凍，乞匂自活。宗親國邑，悉共呵嫌：『此是狂夫，自破家業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「過去久遠，此閻浮提波羅㮈國，時彼國王，名梵摩達。爾時國中，有大薩薄，名勒那闍耶，遊出於外，到林樹間，見有一人，涕泣悲切，以索繫樹，入頭在中，欲自絞死，便前問之：『汝何以爾？人身難得，命復危脆，衰變無數，恒恐自至。』種種曉喻，教令捨索。人報之曰：『我之薄福，貧窮理極，債負盈集，甚多難計。諸債主輩，競見剝脫，日夜催切，憂心不釋。天地雖寬，無容身處，今欲自沒避離此苦。仁雖諫及，存不如死。』爾時薩薄，即許之曰：『卿但釋索，所負多少，悉代汝償。』作是語已，彼人便休，歡喜踊躍，感戴無量，隨從薩薄，俱至市中，宣令一切云欲償債。時諸債主，競共雲集，迎取所負，來者無限，空竭其財。財貨已盡，猶不畢債，妻子窮凍，乞匂自活。宗親國邑，悉共呵嫌：『此是狂夫，自破家業。』

「當于是時，有眾賈客，勸進薩薄，欲共入海，即答之曰：『為薩薄法，當辦船具；我今窮困，無所復有，何緣得從？』眾人報言：『我等眾人凡有五百，開意出錢，用辦船具。』聞是語已，即便許可。眾人許合，大獲金寶。爾時薩薄，以三千兩金，千兩辦船，千兩辦粮，千兩用俟船上所須，餘故大有給活妻子。便於海邊，施作大船，船有七重，嚴辦已訖，推著水中，以七大索，繫著岸邊，擊大金鈴，宣令一切：『誰欲入海得大妙寶奇珍異物用無盡者，今可雲集共詣寶所。』復告之曰：『其誰不愛父母妻子閻浮提樂及身命者，乃可往耳。所以然者，大海之中，艱險眾多，迴波暴風，大魚惡鬼，如是種種，不可具陳。』作是語已，即斷一索；日日如是，至第七日，斷索都盡，船即馳去。便於道中，卒遇暴風，破碎其船，眾人喚救，無所歸依，或有能得板檣浮囊以自度者，或有墮水溺死之者。中有五人，共白薩薄：『依汝來此，今當沒死，危險垂至，願見救度。』薩薄答曰：『吾聞大海，不宿死屍。汝等今者，悉各捉我，我為汝故，當自殺身，以濟爾厄，誓求作佛。後成佛時，當以無上正法之船，度汝生死大海之苦。』作是語已，以刀自割。命斷之後，海神起風，吹至彼岸，得度大海，皆獲安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當于是時，有眾賈客，勸進薩薄，欲共入海，即答之曰：『為薩薄法，當辦船具；我今窮困，無所復有，何緣得從？』眾人報言：『我等眾人凡有五百，開意出錢，用辦船具。』聞是語已，即便許可。眾人許合，大獲金寶。爾時薩薄，以三千兩金，千兩辦船，千兩辦粮，千兩用俟船上所須，餘故大有給活妻子。便於海邊，施作大船，船有七重，嚴辦已訖，推著水中，以七大索，繫著岸邊，擊大金鈴，宣令一切：『誰欲入海得大妙寶奇珍異物用無盡者，今可雲集共詣寶所。』復告之曰：『其誰不愛父母妻子閻浮提樂及身命者，乃可往耳。所以然者，大海之中，艱險眾多，迴波暴風，大魚惡鬼，如是種種，不可具陳。』作是語已，即斷一索；日日如是，至第七日，斷索都盡，船即馳去。便於道中，卒遇暴風，破碎其船，眾人喚救，無所歸依，或有能得板檣浮囊以自度者，或有墮水溺死之者。中有五人，共白薩薄：『依汝來此，今當沒死，危險垂至，願見救度。』薩薄答曰：『吾聞大海，不宿死屍。汝等今者，悉各捉我，我為汝故，當自殺身，以濟爾厄，誓求作佛。後成佛時，當以無上正法之船，度汝生死大海之苦。』作是語已，以刀自割。命斷之後，海神起風，吹至彼岸，得度大海，皆獲安隱。」

佛告比丘：「欲知爾時勒那闍耶者，今我身是。時五人者，拘隣等是。我於先世，濟彼人等生死之命；今得成佛，令其五人皆最初得無漏正法，遠離長流結使大海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「欲知爾時勒那闍耶者，今我身是。時五人者，拘隣等是。我於先世，濟彼人等生死之命；今得成佛，令其五人皆最初得無漏正法，遠離長流結使大海。」

爾時諸比丘，皆共讚歎，如來大悲，深妙難量，咸勤剋勵，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘，皆共讚歎，如來大悲，深妙難量，咸勤剋勵，聞佛所說，歡喜奉行。

（五一）迦毘梨百頭品第四十四(丹本為四十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五一）迦毘梨百頭品第四十四(丹本為四十九)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在摩竭國竹園之中。爾時世尊與諸比丘，向毘舍離，到梨越河所。是時河邊，有五百牧牛人，五百捕魚人。其捕魚者，作三種網，大小不同，小者二百人挽，中者三百人挽，大者五百人挽。於時如來，去河不遠而坐止息，及諸比丘亦皆共坐。時捕魚人，網得一大魚，五百人挽，不能使出；復喚牧牛之眾，合有千人，并力挽出，得一大魚，身有百頭，若干種類，驢馬駱駝、虎狼猪狗、猨猴狐狸，如斯之屬。眾人甚怪，競集看之。是時世尊，告阿難曰：「彼有何事，大眾皆集？汝往試看。」阿難受教，即往看視。見一大魚，身有百頭，還白世尊，如所見事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在摩竭國竹園之中。爾時世尊與諸比丘，向毘舍離，到梨越河所。是時河邊，有五百牧牛人，五百捕魚人。其捕魚者，作三種網，大小不同，小者二百人挽，中者三百人挽，大者五百人挽。於時如來，去河不遠而坐止息，及諸比丘亦皆共坐。時捕魚人，網得一大魚，五百人挽，不能使出；復喚牧牛之眾，合有千人，并力挽出，得一大魚，身有百頭，若干種類，驢馬駱駝、虎狼猪狗、猨猴狐狸，如斯之屬。眾人甚怪，競集看之。是時世尊，告阿難曰：「彼有何事，大眾皆集？汝往試看。」阿難受教，即往看視。見一大魚，身有百頭，還白世尊，如所見事。

世尊尋時，共諸比丘，往至魚所，而問魚言：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」鄭重三問：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」復問：「教匠汝者，今在何處？」答言：「墮阿鼻地獄中。」爾時阿難，及於大眾，不知其緣，白世尊曰：「今者何故，喚百頭魚，為迦毘梨？唯願垂愍！而見告示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊尋時，共諸比丘，往至魚所，而問魚言：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」鄭重三問：「汝是迦毘梨不？」答言：「實是。」復問：「教匠汝者，今在何處？」答言：「墮阿鼻地獄中。」爾時阿難，及於大眾，不知其緣，白世尊曰：「今者何故，喚百頭魚，為迦毘梨？唯願垂愍！而見告示。」

佛告阿難：「諦聽諦聽！當為汝說！昔迦葉佛時，有婆羅門，生一男兒，字迦毘梨(晉言黃頭)，聰明博達，於種類中，多聞第一，唯復不如諸沙門輩。其父臨終，慇懃約勅：『汝當慎莫與迦葉佛沙門講論道理。所以者何？沙門智深，汝必不如。』父沒之後，其母問曰：『汝本高朗，今頗更有勝汝者不？』答言：『沙門殊勝於我。』母復問言：『云何為勝？』答言：『我有所疑，往問沙門，其所演說，令人開解。彼若問我，我不能答。以是之故，自知不如。』母復告言：『汝何以不往學習其法？』答言：『欲學其法當作沙門，我是白衣，何緣得學？』母復告曰：『偽作沙門，學習已達，還來在家。』奉其母教，而作沙門。經少時間，讀誦三藏，綜練義理，母問之曰：『今得勝未？』答言：『學問中勝不如坐禪。何以知之？我問彼人，悉能分別；彼人問我，我不能知。因是事故，未與他等。』母復告曰：『自今已往，若共談論，儻不如時，便可罵辱。』迦毘梨言：『出家沙門，無復過罪。云何罵之？』答言：『但罵，卿當得勝。』時迦毘梨不忍違母，後日更論，理若短屈，即便罵言：『汝等愚騃！無所識別，劇於畜生，知曉何法？』諸百獸頭，皆用比之，如是數數，非一非二。緣是果報，今受魚身，而有百頭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諦聽諦聽！當為汝說！昔迦葉佛時，有婆羅門，生一男兒，字迦毘梨(晉言黃頭)，聰明博達，於種類中，多聞第一，唯復不如諸沙門輩。其父臨終，慇懃約勅：『汝當慎莫與迦葉佛沙門講論道理。所以者何？沙門智深，汝必不如。』父沒之後，其母問曰：『汝本高朗，今頗更有勝汝者不？』答言：『沙門殊勝於我。』母復問言：『云何為勝？』答言：『我有所疑，往問沙門，其所演說，令人開解。彼若問我，我不能答。以是之故，自知不如。』母復告言：『汝何以不往學習其法？』答言：『欲學其法當作沙門，我是白衣，何緣得學？』母復告曰：『偽作沙門，學習已達，還來在家。』奉其母教，而作沙門。經少時間，讀誦三藏，綜練義理，母問之曰：『今得勝未？』答言：『學問中勝不如坐禪。何以知之？我問彼人，悉能分別；彼人問我，我不能知。因是事故，未與他等。』母復告曰：『自今已往，若共談論，儻不如時，便可罵辱。』迦毘梨言：『出家沙門，無復過罪。云何罵之？』答言：『但罵，卿當得勝。』時迦毘梨不忍違母，後日更論，理若短屈，即便罵言：『汝等愚騃！無所識別，劇於畜生，知曉何法？』諸百獸頭，皆用比之，如是數數，非一非二。緣是果報，今受魚身，而有百頭。」

阿難問佛：「何時當得脫此魚身？」佛告阿難：「此賢劫中，千佛過去，猶故不脫。」爾時阿難，及於眾人，聞佛所說，悵然不樂，悲傷交懷，咸共同聲，而作是言：「身口意行，不可不慎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「何時當得脫此魚身？」佛告阿難：「此賢劫中，千佛過去，猶故不脫。」爾時阿難，及於眾人，聞佛所說，悵然不樂，悲傷交懷，咸共同聲，而作是言：「身口意行，不可不慎。」

時捕魚人及牧牛人，一時俱共合掌向佛，求索出家，淨修梵行。佛即言可。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在體，便成沙門。是時世尊！為說妙法，種種苦切，漏盡結解，成阿羅漢，復為眾會廣說諸法，分別四諦苦集滅道。有得初果乃至第四果，有發大道意者，其數甚多。爾時四眾聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時捕魚人及牧牛人，一時俱共合掌向佛，求索出家，淨修梵行。佛即言可。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在體，便成沙門。是時世尊！為說妙法，種種苦切，漏盡結解，成阿羅漢，復為眾會廣說諸法，分別四諦苦集滅道。有得初果乃至第四果，有發大道意者，其數甚多。爾時四眾聞佛所說，歡喜奉行。