賢愚經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第九

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（四一）淨居天請佛洗品第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四一）淨居天請佛洗品第三十六

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時首陀會天，下閻浮提，至世尊所，請佛及僧，洗浴供養。世尊默然，已為許可。即設飲食，并辦洗具，溫室煖水，調和適體，蘇油浣草，皆悉備有。施設已辦，白世尊曰：「食具已訖，唯聖知時。」於是世尊及諸比丘，納受其供，盡共洗浴，并享飲食，其食甘美，世所希有。食竟澡漱，各還本坐。是時阿難，長跪合掌，白世尊曰：「此天往昔作何功德，形體妙好，威相奇特，光明顯赫，如大寶山？唯願世尊！敷演其事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時首陀會天，下閻浮提，至世尊所，請佛及僧，洗浴供養。世尊默然，已為許可。即設飲食，并辦洗具，溫室煖水，調和適體，蘇油浣草，皆悉備有。施設已辦，白世尊曰：「食具已訖，唯聖知時。」於是世尊及諸比丘，納受其供，盡共洗浴，并享飲食，其食甘美，世所希有。食竟澡漱，各還本坐。是時阿難，長跪合掌，白世尊曰：「此天往昔作何功德，形體妙好，威相奇特，光明顯赫，如大寶山？唯願世尊！敷演其事。」

佛告阿難：「諦聽善持！吾當解說。乃往過去，毘婆尸佛時，此天彼世，為貧家子，恒行傭作，以供身口。聞毘婆尸佛說浴僧之德，情中欣然，思設供養，便勤作務，得少錢穀，用施洗具，并及飲食，請佛眾僧，而已盡奉。由此福行，壽終之後，生首陀會天，有此光相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諦聽善持！吾當解說。乃往過去，毘婆尸佛時，此天彼世，為貧家子，恒行傭作，以供身口。聞毘婆尸佛說浴僧之德，情中欣然，思設供養，便勤作務，得少錢穀，用施洗具，并及飲食，請佛眾僧，而已盡奉。由此福行，壽終之後，生首陀會天，有此光相。」

佛告阿難：「而此天者，非但今日請佛及僧，尸棄佛時亦來世間，供養世尊及於眾僧，乃至迦葉佛時，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「而此天者，非但今日請佛及僧，尸棄佛時亦來世間，供養世尊及於眾僧，乃至迦葉佛時，亦復如是。」

佛告阿難：「此天非但承供七佛，於當來世賢劫之中，興千佛出，亦當一一洗佛及僧，猶如今日無有差別。」爾時世尊，因受天記：「於未來世，滿阿僧祇百劫之中，當得作佛，號曰淨身，十號具足，所化眾生，不可限量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此天非但承供七佛，於當來世賢劫之中，興千佛出，亦當一一洗佛及僧，猶如今日無有差別。」爾時世尊，因受天記：「於未來世，滿阿僧祇百劫之中，當得作佛，號曰淨身，十號具足，所化眾生，不可限量。」

爾時阿難，及諸四眾，聞佛所說，歡喜無量，咸作是言：「如來出世，所利益大，如是少施，獲報彌多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，及諸四眾，聞佛所說，歡喜無量，咸作是言：「如來出世，所利益大，如是少施，獲報彌多。」

佛告阿難：「善哉善哉！如汝所言。」因為眾會，廣說妙法。其聞法者，有得道迹、往來、不還、逮應真者，發大道意，各各歡喜，頂受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善哉善哉！如汝所言。」因為眾會，廣說妙法。其聞法者，有得道迹、往來、不還、逮應真者，發大道意，各各歡喜，頂受奉行。

（四二）善事太子入海品第三十七(丹本此品却在九卷為四十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四二）善事太子入海品第三十七(丹本此品却在九卷為四十二)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘僧，圍繞說法。爾時賢者阿難，見提婆達多，於如來所，常懷嫉妬，驅飲醉象，推山鎮佛，種種方便，欲得危害。然佛慈心，常有矜愍，於羅睺羅及提婆達多，視之一等無有差別。賢者阿難，覩其如是，常懷怨恨，思惟在意，從座而起，偏袒右肩，長跪合掌，歎說是事。佛告阿難：「提婆達多不但今日興惡於我，宿世之時亦傷害我，然我於彼常慈念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘僧，圍繞說法。爾時賢者阿難，見提婆達多，於如來所，常懷嫉妬，驅飲醉象，推山鎮佛，種種方便，欲得危害。然佛慈心，常有矜愍，於羅睺羅及提婆達多，視之一等無有差別。賢者阿難，覩其如是，常懷怨恨，思惟在意，從座而起，偏袒右肩，長跪合掌，歎說是事。佛告阿難：「提婆達多不但今日興惡於我，宿世之時亦傷害我，然我於彼常慈念之。」

賢者阿難即白佛言：「不審宿世，提婆達多，亦為傷害，爾時慈愍，其事云何？願具說示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難即白佛言：「不審宿世，提婆達多，亦為傷害，爾時慈愍，其事云何？願具說示。」

佛告阿難：「過去久遠，無數無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一國王，名曰勒那跋彌，晉言寶鎧，領五百小國王，有五百夫人婇女，皆無有子。王便禱祠諸天日月山海樹神，經年歷紀，不獲子息。王大愁憂，而自念言：『我今無子，旦夕崩亡，國無紹繼，天下必亂。所以者何？五百諸臣，不相賓伏，便當力諍，強弱相𣣋，抂殺無辜，亡國喪民，莫不由此。』念是事已，益增憒惱。時有天神，知王至意，於王夢中，而語王言：『城外林中，有二仙士，其第一仙，身有金色，福德聰辯，不可逮及，汝苟須子，可往求請，必當迴意來生王家。』王尋驚悟，差有喜色，即勅駕乘，單將數人，遍至推覓，便得見之，即向求哀，種種自說，國無繼嗣，憂深慮重。『貪屈大仙，來生我家，紹繼國嗣，去我憂患。若不見恥，唯垂見顧。』爾時仙人，見王殷勤，不忍拒逆，即便可之。第二仙人，復語王言：『我亦當往生於王家。』王大歡喜，便辭還宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「過去久遠，無數無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一國王，名曰勒那跋彌，晉言寶鎧，領五百小國王，有五百夫人婇女，皆無有子。王便禱祠諸天日月山海樹神，經年歷紀，不獲子息。王大愁憂，而自念言：『我今無子，旦夕崩亡，國無紹繼，天下必亂。所以者何？五百諸臣，不相賓伏，便當力諍，強弱相𣣋，抂殺無辜，亡國喪民，莫不由此。』念是事已，益增憒惱。時有天神，知王至意，於王夢中，而語王言：『城外林中，有二仙士，其第一仙，身有金色，福德聰辯，不可逮及，汝苟須子，可往求請，必當迴意來生王家。』王尋驚悟，差有喜色，即勅駕乘，單將數人，遍至推覓，便得見之，即向求哀，種種自說，國無繼嗣，憂深慮重。『貪屈大仙，來生我家，紹繼國嗣，去我憂患。若不見恥，唯垂見顧。』爾時仙人，見王殷勤，不忍拒逆，即便可之。第二仙人，復語王言：『我亦當往生於王家。』王大歡喜，便辭還宮。

「經歷數時，金色仙人，即取命終。王大夫人，名曰蘇摩，即覺有娠。聰明女人，能得此智知所懷妊，分別男女，便自說言：『我所懷妊，必當是男。』王及宮內，聞此語已，欣悅無量。王勅宮內夫人婇女，盡共承給，稱悅其意，床褥飲食，極令細軟，將護進止，不臨危險。十月已滿，其大夫人，便生男兒，端正絕異，身紫金色，其髮紺青，人相具足，王及內外，觀之無厭。因召相師，令占相之。相師尋詣，上下觀相，歡喜踊躍，而白王言：『此兒相好，人中難有，聰明福德，不可逮及。』王聞遂喜，復告相師，可為立字。相師問王：『今此太子，受胎已來，有何變異？』王即答言：『此太子母，索來妬惡，樂人之過，妄舉姦非，見他人善，心不為喜；懷妊已來，志性改異，為人慈仁，矜愚愛智，好修施惠，等意護養。』相師聞此，讚言：『善哉！此是兒志，寄情於母。』便為立字，字迦良那伽梨，晉言善事。其第二夫人，名曰弗巴，第二仙人，亦復命終，生於第二夫人腹中，日月足滿，便生男兒，形體狀貌，無他殊異。復召相師，而瞻相之。相師披觀，而語之言：『此太子者，是常人耳，福德智能，為足自任。』王復勅之，為其立字。相師復言：『有何異事？』王語相師：『此太子母，索性忠良，為人慈順，樂宣人善；懷妊已來，返更樂惡，嫉妬賢能，見善不喜。』相師復言：『此亦兒志，寄之於母，故使然耳。』因即立字，為波婆伽梨，晉言惡事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經歷數時，金色仙人，即取命終。王大夫人，名曰蘇摩，即覺有娠。聰明女人，能得此智知所懷妊，分別男女，便自說言：『我所懷妊，必當是男。』王及宮內，聞此語已，欣悅無量。王勅宮內夫人婇女，盡共承給，稱悅其意，床褥飲食，極令細軟，將護進止，不臨危險。十月已滿，其大夫人，便生男兒，端正絕異，身紫金色，其髮紺青，人相具足，王及內外，觀之無厭。因召相師，令占相之。相師尋詣，上下觀相，歡喜踊躍，而白王言：『此兒相好，人中難有，聰明福德，不可逮及。』王聞遂喜，復告相師，可為立字。相師問王：『今此太子，受胎已來，有何變異？』王即答言：『此太子母，索來妬惡，樂人之過，妄舉姦非，見他人善，心不為喜；懷妊已來，志性改異，為人慈仁，矜愚愛智，好修施惠，等意護養。』相師聞此，讚言：『善哉！此是兒志，寄情於母。』便為立字，字迦良那伽梨，晉言善事。其第二夫人，名曰弗巴，第二仙人，亦復命終，生於第二夫人腹中，日月足滿，便生男兒，形體狀貌，無他殊異。復召相師，而瞻相之。相師披觀，而語之言：『此太子者，是常人耳，福德智能，為足自任。』王復勅之，為其立字。相師復言：『有何異事？』王語相師：『此太子母，索性忠良，為人慈順，樂宣人善；懷妊已來，返更樂惡，嫉妬賢能，見善不喜。』相師復言：『此亦兒志，寄之於母，故使然耳。』因即立字，為波婆伽梨，晉言惡事。

「其王爾時，注心愛念迦良那伽梨，不失其意，即勅為起三時之殿，冬時居溫殿，春秋居中殿，夏時居涼殿，安置伎樂，而娛樂之。太子漸大，聰辯殊異，學諸世典，十八部經，誦持通利，善其義理。後辭出遊，王即聽之，勅治道陌，除去不淨，乘大白象，金銀校餝，千乘萬騎，導從前後，街道陌中，一切人民，挾道兩邊，諸樓閣上，觀者無數，皆言太子：『熟似梵天，威相姿貌，人中希有。』爾時太子，見諸乞兒，身體羸瘦，衣被弊壞，左捉破器，右持折杖，卑言求哀，從人乞匂。太子問曰：『何以乃爾？』群臣答言：『如此人輩，或無父母，孤窮單獨，無所依仰，癃疾狂病，不能作役，無一錢儲，身口所切，是使爾耳。』太子慈愍，心深增悼。轉復前行，見諸屠兒，殺害畜生，稍割稱賣。太子問言：『何以作此？』尋各答言：『我不必樂，祖父已來，以此為業，若捨此事，無以自濟。』太子聞此，長歎而去。轉前到田，見諸耕者，墾地蟲出，蝦蟇拾吞，復見有蛇，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。太子問人：『此作何等？』耕者答言：『此是我業，於中下種，後當得穀，以自供食，并輸王家。』太子歎曰：『人由飲食，殺害眾生，役身役力，辛苦乃爾。』轉復前行，見諸獵師，趣向群鳥，挽弓欲射，復見安網，張施在地，見諸禽獸，墮在其中，驚張鳴吼，不能得脫。太子問言：『皆作何等？』咸皆答言：『捕諸禽獸，以自供濟。』太子聞此，深歎捨去。到河池邊，見捕魚師，張網捕魚，狼藉在地，跳踉申縮，死者無數。太子復問，皆各答言：『我仰此魚，用供衣食。』太子長歎，愍哀群生。『為衣食故，乃當如是，殺害眾生，供俟身口；殃罪日滋，後報如何？』便迴還宮，憂念不樂，往白父王：『願賜一願。』王答之曰：『恣汝所欲，不相違逆。』太子白王：『出行遊觀，覩彼群品，為衣食故，欺誑殺害，積罪日增，意甚悼愍，欲得供濟。願王聽我，用於王藏，自恣布施，充民所乏。』王於太子，倍加愛念，聞其所語，不能違意，即便可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其王爾時，注心愛念迦良那伽梨，不失其意，即勅為起三時之殿，冬時居溫殿，春秋居中殿，夏時居涼殿，安置伎樂，而娛樂之。太子漸大，聰辯殊異，學諸世典，十八部經，誦持通利，善其義理。後辭出遊，王即聽之，勅治道陌，除去不淨，乘大白象，金銀校餝，千乘萬騎，導從前後，街道陌中，一切人民，挾道兩邊，諸樓閣上，觀者無數，皆言太子：『熟似梵天，威相姿貌，人中希有。』爾時太子，見諸乞兒，身體羸瘦，衣被弊壞，左捉破器，右持折杖，卑言求哀，從人乞匂。太子問曰：『何以乃爾？』群臣答言：『如此人輩，或無父母，孤窮單獨，無所依仰，癃疾狂病，不能作役，無一錢儲，身口所切，是使爾耳。』太子慈愍，心深增悼。轉復前行，見諸屠兒，殺害畜生，稍割稱賣。太子問言：『何以作此？』尋各答言：『我不必樂，祖父已來，以此為業，若捨此事，無以自濟。』太子聞此，長歎而去。轉前到田，見諸耕者，墾地蟲出，蝦蟇拾吞，復見有蛇，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。太子問人：『此作何等？』耕者答言：『此是我業，於中下種，後當得穀，以自供食，并輸王家。』太子歎曰：『人由飲食，殺害眾生，役身役力，辛苦乃爾。』轉復前行，見諸獵師，趣向群鳥，挽弓欲射，復見安網，張施在地，見諸禽獸，墮在其中，驚張鳴吼，不能得脫。太子問言：『皆作何等？』咸皆答言：『捕諸禽獸，以自供濟。』太子聞此，深歎捨去。到河池邊，見捕魚師，張網捕魚，狼藉在地，跳踉申縮，死者無數。太子復問，皆各答言：『我仰此魚，用供衣食。』太子長歎，愍哀群生。『為衣食故，乃當如是，殺害眾生，供俟身口；殃罪日滋，後報如何？』便迴還宮，憂念不樂，往白父王：『願賜一願。』王答之曰：『恣汝所欲，不相違逆。』太子白王：『出行遊觀，覩彼群品，為衣食故，欺誑殺害，積罪日增，意甚悼愍，欲得供濟。願王聽我，用於王藏，自恣布施，充民所乏。』王於太子，倍加愛念，聞其所語，不能違意，即便可之。

「於是太子，即時宣下，告諸人民：『迦良那伽梨太子，布施窮困乏短之者，一切施給，皆悉來取，若有欲須金銀寶物衣服飲食及諸所須，當施與之。』即開王藏，出諸寶物，著諸城門，及置市中，隨人所須，一切悉給。爾時諸國，沙門婆羅門、貧窮孤老、癃殘疾病，強弱相扶，次第而至，須衣與衣，須食與食，金銀寶物，恣意而與。爾時人民，展轉相語，遍閻浮提，皆悉來集，用王寶藏，三分向二。時典藏臣，入白王言：『大王典領五百小國，諸國使命，當有往返，事須寶物，還相報遺。太子布施，用王內藏，三分之物，向用其二。王可思之，勿令後悔。』王聞是語，而告臣言：『我此太子，意好布施，其心猛盛，不可迴轉，若當禁遮儻違其意，令其憂惱，當云何耶？分恣其意，莫得違失。』如是數時，太子布施，所殘藏物，三分用二。臣復白王：『前所殘物，日日布施，三分之中，已更用二，餘殘少許，當俟信遺，不可盡用。願王熟思，後莫見咎。』王便思惟，而告臣曰：『吾愛此子，特復倍餘，不忍顯露違逆其意，若來索寶，小避行來，若其急索，且復與之。乍得乍不得，可延日月。』爾時藏臣，得王教已，太子後日，來索寶時，其臣託緣，餘處行來，或時索得，或時不得，不能一一稱其所須。太子覺之，而自念言：『今此藏臣，有何力能，敢違失我，不相承用？將是王意，故使爾耳。又人子禮，不應竭用父母庫藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾，我當云何，得於財寶，給施一切令無有乏？』作是念已，即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財稱意用之？』有一人言：『不避劇難，遠出販賣，可得多財。』有一人言：『墾治田畝，不避寒暑，廣種五穀，可得多財。』有一人言：『多養六畜，隨時將護，時節蕃息，可得多財。』有一人言：『唯不顧命，能入大海，至龍王宮，求如意珠，斯事成辦，最得多財。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是太子，即時宣下，告諸人民：『迦良那伽梨太子，布施窮困乏短之者，一切施給，皆悉來取，若有欲須金銀寶物衣服飲食及諸所須，當施與之。』即開王藏，出諸寶物，著諸城門，及置市中，隨人所須，一切悉給。爾時諸國，沙門婆羅門、貧窮孤老、癃殘疾病，強弱相扶，次第而至，須衣與衣，須食與食，金銀寶物，恣意而與。爾時人民，展轉相語，遍閻浮提，皆悉來集，用王寶藏，三分向二。時典藏臣，入白王言：『大王典領五百小國，諸國使命，當有往返，事須寶物，還相報遺。太子布施，用王內藏，三分之物，向用其二。王可思之，勿令後悔。』王聞是語，而告臣言：『我此太子，意好布施，其心猛盛，不可迴轉，若當禁遮儻違其意，令其憂惱，當云何耶？分恣其意，莫得違失。』如是數時，太子布施，所殘藏物，三分用二。臣復白王：『前所殘物，日日布施，三分之中，已更用二，餘殘少許，當俟信遺，不可盡用。願王熟思，後莫見咎。』王便思惟，而告臣曰：『吾愛此子，特復倍餘，不忍顯露違逆其意，若來索寶，小避行來，若其急索，且復與之。乍得乍不得，可延日月。』爾時藏臣，得王教已，太子後日，來索寶時，其臣託緣，餘處行來，或時索得，或時不得，不能一一稱其所須。太子覺之，而自念言：『今此藏臣，有何力能，敢違失我，不相承用？將是王意，故使爾耳。又人子禮，不應竭用父母庫藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾，我當云何，得於財寶，給施一切令無有乏？』作是念已，即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財稱意用之？』有一人言：『不避劇難，遠出販賣，可得多財。』有一人言：『墾治田畝，不避寒暑，廣種五穀，可得多財。』有一人言：『多養六畜，隨時將護，時節蕃息，可得多財。』有一人言：『唯不顧命，能入大海，至龍王宮，求如意珠，斯事成辦，最得多財。』

「於時太子聞眾人語，而自念言：『行估種田，畜養六畜，且非我宜，得利無幾。唯入大海，詣龍王宮，此入我意，當勤求是事。』作是念已，往白父王：『我欲入海，求索珍寶，給施眾生，用之無盡。唯願父母，當見聽許。』王及夫人，聞太子言，甚懷憂灼，問太子曰：『汝有何意，而欲入海？苟欲布施，成汝本志，我家所有藏內餘殘，盡當與汝，以用布施。何為自棄，云欲入海？又聞海中，多諸劇難，黑風羅剎，水浪迴波，摩竭大魚，水色之山，如斯眾難，安全者少，百伴共往，時有一還。汝今何急，沒身危險？我及汝母，無不極憂，諸王臣民，皆懷灼惕之懼。念捨此意，勿更紛紜。』於是太子，聞王此語，心在大計，志存拔濟，王雖留遮，意不傾動，規盡身命，成辦其事，布身于地，腹拍王前，因白王言：『唯願垂哀！遂子本心。若必拒逆，不見聽許，伏身此地，終不起也。』王及夫人，內外一切，見太子意，不可迴轉，自誓畢死，伏身于地，皆共解喻，曉謝令起。其言如初，執志不變，從一日至二日，乃至六日。王及夫人，自共議言：『太子不食，已經六日，到明七日，命必不全。此兒前後，意欲所作，要必成辦，不可迴轉。若令入海，猶有還理；今違其意，交斷人望。就當聽之，放憂在後。』王與夫人，相可已訖，俱共來前，各捉一手，涕淚交流，因語之言：『聽汝入海，可起還食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時太子聞眾人語，而自念言：『行估種田，畜養六畜，且非我宜，得利無幾。唯入大海，詣龍王宮，此入我意，當勤求是事。』作是念已，往白父王：『我欲入海，求索珍寶，給施眾生，用之無盡。唯願父母，當見聽許。』王及夫人，聞太子言，甚懷憂灼，問太子曰：『汝有何意，而欲入海？苟欲布施，成汝本志，我家所有藏內餘殘，盡當與汝，以用布施。何為自棄，云欲入海？又聞海中，多諸劇難，黑風羅剎，水浪迴波，摩竭大魚，水色之山，如斯眾難，安全者少，百伴共往，時有一還。汝今何急，沒身危險？我及汝母，無不極憂，諸王臣民，皆懷灼惕之懼。念捨此意，勿更紛紜。』於是太子，聞王此語，心在大計，志存拔濟，王雖留遮，意不傾動，規盡身命，成辦其事，布身于地，腹拍王前，因白王言：『唯願垂哀！遂子本心。若必拒逆，不見聽許，伏身此地，終不起也。』王及夫人，內外一切，見太子意，不可迴轉，自誓畢死，伏身于地，皆共解喻，曉謝令起。其言如初，執志不變，從一日至二日，乃至六日。王及夫人，自共議言：『太子不食，已經六日，到明七日，命必不全。此兒前後，意欲所作，要必成辦，不可迴轉。若令入海，猶有還理；今違其意，交斷人望。就當聽之，放憂在後。』王與夫人，相可已訖，俱共來前，各捉一手，涕淚交流，因語之言：『聽汝入海，可起還食。』

「於時太子，聞王語已，歡喜而起，曉喻父母：『我雖入海，不久當還，唯願莫大憂念於我。』為辦種種餚饍飲食，已訖出外，廣行宣令：『迦良那伽梨，今欲入海，誰欲往者？當共俱進。』爾時國中，有五百賈客，咸皆來集，悉言欲去。是時國中有盲導師，自前已曾數返入海，太子聞之，即往到邊，向其殷勤，嘉言求曉：『汝當與我共入大海，示我行來利害去就。』導師答言：『我既年老，又盲無見，雖欲自去，私情甚難。王愛太子，隆倍異常，須臾離目，有懷悒遲。今聞與我，共入大海，儻復見拒，咎我不少。』於時太子，聞是語已，即便還宮，自白父王：『今此國中，有盲導師，前已數返，曾到大海，願王勅曉，令共我去。』王聞是語，自往其所，語導師言：『我此太子，志存入海，種種諫語，意堅不迴，事不得已，今聽就去。念其年少，未厭辛苦，聞汝前行，知海去就，望汝迴意，忍勞共往。』爾時導師，聞王是語，即白王言：『恨我年耆，盲無所見，大王所勅，豈敢有違？』王得是語，即自還宮。于時太子，即共導師，論定發日。還到王所，王問左右：『誰敬愛我，可與太子共往採寶。』波婆伽梨，即白王言：『願與兄俱，共涉大海。』王聞此語，而自念言：『今弟共往險厄之中，儻能濟要，勝於他人。』作是念已，即可聽去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時太子，聞王語已，歡喜而起，曉喻父母：『我雖入海，不久當還，唯願莫大憂念於我。』為辦種種餚饍飲食，已訖出外，廣行宣令：『迦良那伽梨，今欲入海，誰欲往者？當共俱進。』爾時國中，有五百賈客，咸皆來集，悉言欲去。是時國中有盲導師，自前已曾數返入海，太子聞之，即往到邊，向其殷勤，嘉言求曉：『汝當與我共入大海，示我行來利害去就。』導師答言：『我既年老，又盲無見，雖欲自去，私情甚難。王愛太子，隆倍異常，須臾離目，有懷悒遲。今聞與我，共入大海，儻復見拒，咎我不少。』於時太子，聞是語已，即便還宮，自白父王：『今此國中，有盲導師，前已數返，曾到大海，願王勅曉，令共我去。』王聞是語，自往其所，語導師言：『我此太子，志存入海，種種諫語，意堅不迴，事不得已，今聽就去。念其年少，未厭辛苦，聞汝前行，知海去就，望汝迴意，忍勞共往。』爾時導師，聞王是語，即白王言：『恨我年耆，盲無所見，大王所勅，豈敢有違？』王得是語，即自還宮。于時太子，即共導師，論定發日。還到王所，王問左右：『誰敬愛我，可與太子共往採寶。』波婆伽梨，即白王言：『願與兄俱，共涉大海。』王聞此語，而自念言：『今弟共往險厄之中，儻能濟要，勝於他人。』作是念已，即可聽去。

「爾時太子，出三千兩金，以千兩辦糧，千兩辦船，復以千兩辦諸所須。嚴辦已訖，於是欲發。王及夫人，諸王臣民，啼哭送之，別於路次。於是太子，與諸同伴，進道而去。到於海邊，牢治其船，令有七重，候風時節，推著水中，以七大索，繫於海邊，搖鈴唱令，語眾人言：『汝等皆聽！海中眾難，水浪迴波，惡龍羅剎，黑風迴覆，海色之山，摩竭大魚，如是餘難，其數猶多。前後入海，吉還者少。若狐疑者，於此可還。誰能堅意，分捨身命，不顧父母，不戀妻子，當共入海，至於寶所，若得珍寶，安隱還歸，子孫七世，用不可盡。』作是令已，便斷一索，日日如是，至於七日，唱令已訖，斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，徑與諸人，到彼寶渚。太子聰明，通達世典，識寶色相，悉知其價，示諸眾人諸寶好醜，勅語眾賈令隨意取。重告眾賈，令多少得中，多取船重，有沈沒之憂，少取行勞，不補其苦。勅誡已訖，獨與導師，別乘小船，與眾賈別，轉復前進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子，出三千兩金，以千兩辦糧，千兩辦船，復以千兩辦諸所須。嚴辦已訖，於是欲發。王及夫人，諸王臣民，啼哭送之，別於路次。於是太子，與諸同伴，進道而去。到於海邊，牢治其船，令有七重，候風時節，推著水中，以七大索，繫於海邊，搖鈴唱令，語眾人言：『汝等皆聽！海中眾難，水浪迴波，惡龍羅剎，黑風迴覆，海色之山，摩竭大魚，如是餘難，其數猶多。前後入海，吉還者少。若狐疑者，於此可還。誰能堅意，分捨身命，不顧父母，不戀妻子，當共入海，至於寶所，若得珍寶，安隱還歸，子孫七世，用不可盡。』作是令已，便斷一索，日日如是，至於七日，唱令已訖，斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，徑與諸人，到彼寶渚。太子聰明，通達世典，識寶色相，悉知其價，示諸眾人諸寶好醜，勅語眾賈令隨意取。重告眾賈，令多少得中，多取船重，有沈沒之憂，少取行勞，不補其苦。勅誡已訖，獨與導師，別乘小船，與眾賈別，轉復前進。

「導師問言：『此前應有白色之山，汝為見不？』太子言：『見。』導師語曰：『此是銀山。』轉復前行，導師復問：『當有紺色之山，汝見未耶？』太子答言：『我已見之。』導師語言：『是紺琉璃山。』轉更前進，復問太子：『此中應有黃色之山，汝為見未？』太子言：『見。』導師語之：『此是金山。』到金山下，坐金沙上，導師言曰：『我今羸劣，命必不濟，示方面已，進止道路，汝從是去，前當有城，其城極妙，七寶雜廁。汝到城門，城門若閉，其城門邊，有金剛杵，汝便取杵，以撞其門。城中當有五百天女，各齎寶珠，來用奉汝，更有一女，最特尊勝，所持寶珠，而有紺色，名旃陀摩尼。此如意珠，得便堅持，勿令失脫，其餘與者，亦可取之。攝錄諸根，勿復與語。我今轉極，餘命少少，若命終後，念識我恩，對我發哀，埋此沙中。』導師語竟，氣絕命終。對之悲慟，為之葬埋，隨其所教，前進而去。到七寶城，城門堅閉，見金剛杵在其門邊，如語取杵以撞其門，城門便開。五百天女，各持寶珠，來奉太子。最前一女，手所持珠，如語紺色，隨次第攝取，裹在衣角，便旋還來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「導師問言：『此前應有白色之山，汝為見不？』太子言：『見。』導師語曰：『此是銀山。』轉復前行，導師復問：『當有紺色之山，汝見未耶？』太子答言：『我已見之。』導師語言：『是紺琉璃山。』轉更前進，復問太子：『此中應有黃色之山，汝為見未？』太子言：『見。』導師語之：『此是金山。』到金山下，坐金沙上，導師言曰：『我今羸劣，命必不濟，示方面已，進止道路，汝從是去，前當有城，其城極妙，七寶雜廁。汝到城門，城門若閉，其城門邊，有金剛杵，汝便取杵，以撞其門。城中當有五百天女，各齎寶珠，來用奉汝，更有一女，最特尊勝，所持寶珠，而有紺色，名旃陀摩尼。此如意珠，得便堅持，勿令失脫，其餘與者，亦可取之。攝錄諸根，勿復與語。我今轉極，餘命少少，若命終後，念識我恩，對我發哀，埋此沙中。』導師語竟，氣絕命終。對之悲慟，為之葬埋，隨其所教，前進而去。到七寶城，城門堅閉，見金剛杵在其門邊，如語取杵以撞其門，城門便開。五百天女，各持寶珠，來奉太子。最前一女，手所持珠，如語紺色，隨次第攝取，裹在衣角，便旋還來。

「前太子別後，波婆伽梨復語眾人：『行來不易，但當多取。』眾人貪寶，取之過度。太子還到，其船已滿，放船還來，船便沈沒，諸賈人輩，乍沈乍浮，太子已有如意珠，故身不沒溺。波婆伽梨遙喚太子：『當見救濟，勿便捐棄。』太子聞語，即牽共浮，力勵相挽，便得出海。出海之後，弟語兄言：『我曹兄弟，辭父母來，入於大海，望不空歸。際遇不諧，喪失財寶，單身空到，甚可恥也。』迦良那伽梨天性忠直，即語弟言：『我故得寶。』弟語兄言：『當用見示。』即解衣裏以珠示之。弟得見珠，因而懷情，『念我父王恩慈不普，偏愛我兄，我不在意；今我二人，俱來入海，兄得異寶，我獨空歸。從是已後，當賤遇我，我當云何？因其臥寐，陰殺其兄，取其珠寶，歸語父王言，其兄沒海，於是乃當異愛念我。』作是念已，密自懷計，語其兄言：『人村漸近，我曹兄弟，不應俱眠，宜更坐守護持寶珠。』兄即然之，常共更守。波婆伽梨，次應休眠，臥地經時，極過常度，然後乃起。兄復次臥，由坐久故，睡寐極著。波婆伽梨，起入林中，林中有樹，其刺極利，即取兩枚，各長尺五，持來兄邊，兄眠甚重，一手捉刺，當其眼宕，刺令沒刺，收寶而去。太子苦痛，高聲急喚：『波婆伽梨！波婆伽梨！此中有賊。』喚經數返無有應者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前太子別後，波婆伽梨復語眾人：『行來不易，但當多取。』眾人貪寶，取之過度。太子還到，其船已滿，放船還來，船便沈沒，諸賈人輩，乍沈乍浮，太子已有如意珠，故身不沒溺。波婆伽梨遙喚太子：『當見救濟，勿便捐棄。』太子聞語，即牽共浮，力勵相挽，便得出海。出海之後，弟語兄言：『我曹兄弟，辭父母來，入於大海，望不空歸。際遇不諧，喪失財寶，單身空到，甚可恥也。』迦良那伽梨天性忠直，即語弟言：『我故得寶。』弟語兄言：『當用見示。』即解衣裏以珠示之。弟得見珠，因而懷情，『念我父王恩慈不普，偏愛我兄，我不在意；今我二人，俱來入海，兄得異寶，我獨空歸。從是已後，當賤遇我，我當云何？因其臥寐，陰殺其兄，取其珠寶，歸語父王言，其兄沒海，於是乃當異愛念我。』作是念已，密自懷計，語其兄言：『人村漸近，我曹兄弟，不應俱眠，宜更坐守護持寶珠。』兄即然之，常共更守。波婆伽梨，次應休眠，臥地經時，極過常度，然後乃起。兄復次臥，由坐久故，睡寐極著。波婆伽梨，起入林中，林中有樹，其刺極利，即取兩枚，各長尺五，持來兄邊，兄眠甚重，一手捉刺，當其眼宕，刺令沒刺，收寶而去。太子苦痛，高聲急喚：『波婆伽梨！波婆伽梨！此中有賊。』喚經數返無有應者。

「爾時樹神語太子言：『波婆伽梨，是汝之賊，刺汝眼竟，持汝珠去。』於是太子宛轉辛苦，匍匐而行，漸小前進，到梨師䟦陀國。至於澤宕，值五百頭牛來到其邊，有一牛王，見於太子，憐敬兼懷，出舌舐之，餘牛悉集，愕住共視。時牧牛人，來前試看，乃覩太子臥在于地，見其眼中，有是長刺，觀其形相，又知非凡，即為拔刺，將至住處，常以酥乳，著其瘡中，飲食供給，隨其瞻養。復經數時，眼瘡漸差，主人承事，未曾懈廢。爾時太子，問牧牛人：『汝居此中，有何基業？』牧牛人答：『我在此中，無有基業，唯仰乳酪，賣用自濟。』太子自念：『我遭困厄，勞煩主人，恒供養我。今者瘡差，小能行來，當更方宜求易處所。』念是事已，因語主人：『爾所時節，共相勞煩，感念主人，恩難酬報。我欲前行，到於城中，展轉行乞，以自供活。』時牧牛舍主，聞太子言，懼其舍內妻子奴婢有餘厭辭聞太子耳，『若其不爾，何緣乃辭？』作是念已，先問舍內：『汝曹有何不稱之事，而令貴客辭欲索去？』舍內皆言：『我曹於此如兄如弟，不知何緣欲相捨去？』於時舍主，語太子言：『我相承侍，未有不稱，不可捨我轉行餘乞。』於時太子，聞舍主語，見其慇懃，恒護其意，且小停住。復經數時，便語主人：『汝供待我，隨時無乏，家內一切，接我隆厚。但我意中，自欲轉行到前城中，望遣一人，將我共往。』時牧牛人，見其慇懃，恐違其意令其心愁，躬自將護，共至城中。已到彼城，共別當還，太子語言：『汝哀我者，買索一琴，與我自娛。』時牧牛人，尋買索與，共相辭謝，於時別去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時樹神語太子言：『波婆伽梨，是汝之賊，刺汝眼竟，持汝珠去。』於是太子宛轉辛苦，匍匐而行，漸小前進，到梨師䟦陀國。至於澤宕，值五百頭牛來到其邊，有一牛王，見於太子，憐敬兼懷，出舌舐之，餘牛悉集，愕住共視。時牧牛人，來前試看，乃覩太子臥在于地，見其眼中，有是長刺，觀其形相，又知非凡，即為拔刺，將至住處，常以酥乳，著其瘡中，飲食供給，隨其瞻養。復經數時，眼瘡漸差，主人承事，未曾懈廢。爾時太子，問牧牛人：『汝居此中，有何基業？』牧牛人答：『我在此中，無有基業，唯仰乳酪，賣用自濟。』太子自念：『我遭困厄，勞煩主人，恒供養我。今者瘡差，小能行來，當更方宜求易處所。』念是事已，因語主人：『爾所時節，共相勞煩，感念主人，恩難酬報。我欲前行，到於城中，展轉行乞，以自供活。』時牧牛舍主，聞太子言，懼其舍內妻子奴婢有餘厭辭聞太子耳，『若其不爾，何緣乃辭？』作是念已，先問舍內：『汝曹有何不稱之事，而令貴客辭欲索去？』舍內皆言：『我曹於此如兄如弟，不知何緣欲相捨去？』於時舍主，語太子言：『我相承侍，未有不稱，不可捨我轉行餘乞。』於時太子，聞舍主語，見其慇懃，恒護其意，且小停住。復經數時，便語主人：『汝供待我，隨時無乏，家內一切，接我隆厚。但我意中，自欲轉行到前城中，望遣一人，將我共往。』時牧牛人，見其慇懃，恐違其意令其心愁，躬自將護，共至城中。已到彼城，共別當還，太子語言：『汝哀我者，買索一琴，與我自娛。』時牧牛人，尋買索與，共相辭謝，於時別去。

「爾時太子，素多伎能，歌頌文辭，極善巧妙，即於陌宕，激聲歌頌，彈琴以和，音甚清雅，城中人民，聞其音者皆樂聽觀，無有厭足，各持飲食，競來與之。時城中有五百乞兒，皆來依附，賴其飽食。梨師䟦王，有一園監，為王監守果㮈之園。㮈有熟者，鸚鵡來食，手力不周，不能驚遮。於時園監，檐㮈與王，其中好㮈，鸚鵡啄壞，王見瞋恚，欲加刑罰。園監惶怖，向王自陳：『家乏人力故使爾耳，唯見寬恕，原匂刑罰，當索守人，更不令爾。』王便恕置，不問其罪。園監得脫，行求索人，見迦良那伽梨，匂於道邊，觀其形相，似是忠人，即語之曰：『汝能為我看守園不？汝若能者，當供所乏。』太子答言：『我眼無見，云何看守？』園監語言：『汝苟欲看，雖復無眼，當作方便，多作細繩，繫諸樹端，以諸鈴物，連繫相著，展轉相牽汝捉一頭；若聞有聲，汝便頓繩，鸚鵡驚怖無緣得住。』太子聞語，而答之言：『若有此事，我能為之。』共相可竟，即往為守。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子，素多伎能，歌頌文辭，極善巧妙，即於陌宕，激聲歌頌，彈琴以和，音甚清雅，城中人民，聞其音者皆樂聽觀，無有厭足，各持飲食，競來與之。時城中有五百乞兒，皆來依附，賴其飽食。梨師䟦王，有一園監，為王監守果㮈之園。㮈有熟者，鸚鵡來食，手力不周，不能驚遮。於時園監，檐㮈與王，其中好㮈，鸚鵡啄壞，王見瞋恚，欲加刑罰。園監惶怖，向王自陳：『家乏人力故使爾耳，唯見寬恕，原匂刑罰，當索守人，更不令爾。』王便恕置，不問其罪。園監得脫，行求索人，見迦良那伽梨，匂於道邊，觀其形相，似是忠人，即語之曰：『汝能為我看守園不？汝若能者，當供所乏。』太子答言：『我眼無見，云何看守？』園監語言：『汝苟欲看，雖復無眼，當作方便，多作細繩，繫諸樹端，以諸鈴物，連繫相著，展轉相牽汝捉一頭；若聞有聲，汝便頓繩，鸚鵡驚怖無緣得住。』太子聞語，而答之言：『若有此事，我能為之。』共相可竟，即往為守。

「時波婆伽梨，到父王國，王怪獨來，即問消息。波婆伽梨，而語王言：『我曹不遇，船重沈沒，迦良那伽梨并諸賈人，合諸珍寶，盡沒大海。我力勵浮，趣得全濟。』王及夫人，聞是語已，悶絕良久，無所覺識，以水灑面，困乃還穌。宮閤內外諸王臣民，聞此事者，莫不悲悼。王及夫人，語波婆伽梨：『迦梨太子沒海，汝何以來？何不并就死大海中？』合土人民，無不痛惜，朝夕哭戀，如喪父母。太子在宮，常愛一鴈，王告其鴈：『太子養汝，今入大海，奄沒不還，何不往看，知其所在？』因作書音，以繫鴈項。鴈即高翔，廣行求覓，遊彼園上，識其歌聲，即下試看，得見太子，鳴聲悲喜，不能自勝。太子聞識，即解取書，眼無所見不能看讀，因求紙筆作書與王，說波婆伽梨刺眼委曲，所更歷處，辛酸諸事。繫於鴈項，鴈便飛去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時波婆伽梨，到父王國，王怪獨來，即問消息。波婆伽梨，而語王言：『我曹不遇，船重沈沒，迦良那伽梨并諸賈人，合諸珍寶，盡沒大海。我力勵浮，趣得全濟。』王及夫人，聞是語已，悶絕良久，無所覺識，以水灑面，困乃還穌。宮閤內外諸王臣民，聞此事者，莫不悲悼。王及夫人，語波婆伽梨：『迦梨太子沒海，汝何以來？何不并就死大海中？』合土人民，無不痛惜，朝夕哭戀，如喪父母。太子在宮，常愛一鴈，王告其鴈：『太子養汝，今入大海，奄沒不還，何不往看，知其所在？』因作書音，以繫鴈項。鴈即高翔，廣行求覓，遊彼園上，識其歌聲，即下試看，得見太子，鳴聲悲喜，不能自勝。太子聞識，即解取書，眼無所見不能看讀，因求紙筆作書與王，說波婆伽梨刺眼委曲，所更歷處，辛酸諸事。繫於鴈項，鴈便飛去。

「梨師䟦王，時有一女，端政殊妙，世間希有，王甚愛重，不違其意。時女辭王，出遊園觀，王便聽去。女至園中，見於太子迦良那伽梨，頭亂面垢，目無所見，著弊壞衣，坐林樹間。其女觀察，覩其色狀，心情屬向，不離其側，便坐其邊，與共談語。食時已到，王遣人喚，女還遣人白於王曰：『願送食來，欲就此食。』即送食來，女語太子：『我欲共汝一處坐食。』太子答言：『我是乞匂之人，汝是王女，云何共食？王若聞者，罪我不少。』其女慇懃，語太子言：『若汝不肯，我便不食。』如是數返，逼迫不已，而便共食。言遂欵篤，意漸附近，目無去離。日轉欲暮，王遣人喚女，女還遣人往白王曰：『我願為此守園人婦，不用其餘國王太子，今我專心，慇懃如是。唯願父王！勿違我意。』使到王所，具噵其事。王聞是已，不能違情，因自言曰：『此事災異，是女不肖。乃至若是，寶鎧大王，為第一太子迦良那伽梨，來求索之。今此太子，入海未還，乃欲為是乞兒作婦，辱人名字，甚為不少。我當覆頭藏著何處？』作是語已，復遣人喚；女言如初，執志不移。時王愛念，不能違意，就并將來，著於宮中，便令交會成為夫婦。復經數日，婦恒晝去，冥乃來還，夫怪問之：『汝言與我共為夫婦，晨去暮還，心不在此，將為他志故使爾耶？』婦因自誓：『我今一心，共相尊奉，無有他意大如毛髮。若當實爾，至誠不虛，令汝一目平完如故。』言誓已訖，一目尋復如故。復問太子：『汝之父母，為在何國？』太子語婦：『汝聞大王勒那跋彌名字不耶？』答言：『聞之。』『是我父也。彼王太子迦良那伽梨，汝復聞不？』答言：『聞之。』『我身是也。』婦即驚問：『汝復何為辛苦如是？』太子因為說其本末。婦聞是語，深懷歎息，語太子言：『波婆伽梨，懷害於汝，自古至今，未有此處。汝若得彼，當云何治？』答言：『波婆伽梨雖害於我，我於其邊，永無瞋恨。』婦復語言：『此事難信，相困如是，奈何不瞋？』迦良那伽梨因自誓言：『若我於彼波婆伽梨，無有微恨大如毛髮，我言至誠，不虛欺者，當令一目復得平復。』自誓已訖，眼悉明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梨師䟦王，時有一女，端政殊妙，世間希有，王甚愛重，不違其意。時女辭王，出遊園觀，王便聽去。女至園中，見於太子迦良那伽梨，頭亂面垢，目無所見，著弊壞衣，坐林樹間。其女觀察，覩其色狀，心情屬向，不離其側，便坐其邊，與共談語。食時已到，王遣人喚，女還遣人白於王曰：『願送食來，欲就此食。』即送食來，女語太子：『我欲共汝一處坐食。』太子答言：『我是乞匂之人，汝是王女，云何共食？王若聞者，罪我不少。』其女慇懃，語太子言：『若汝不肯，我便不食。』如是數返，逼迫不已，而便共食。言遂欵篤，意漸附近，目無去離。日轉欲暮，王遣人喚女，女還遣人往白王曰：『我願為此守園人婦，不用其餘國王太子，今我專心，慇懃如是。唯願父王！勿違我意。』使到王所，具噵其事。王聞是已，不能違情，因自言曰：『此事災異，是女不肖。乃至若是，寶鎧大王，為第一太子迦良那伽梨，來求索之。今此太子，入海未還，乃欲為是乞兒作婦，辱人名字，甚為不少。我當覆頭藏著何處？』作是語已，復遣人喚；女言如初，執志不移。時王愛念，不能違意，就并將來，著於宮中，便令交會成為夫婦。復經數日，婦恒晝去，冥乃來還，夫怪問之：『汝言與我共為夫婦，晨去暮還，心不在此，將為他志故使爾耶？』婦因自誓：『我今一心，共相尊奉，無有他意大如毛髮。若當實爾，至誠不虛，令汝一目平完如故。』言誓已訖，一目尋復如故。復問太子：『汝之父母，為在何國？』太子語婦：『汝聞大王勒那跋彌名字不耶？』答言：『聞之。』『是我父也。彼王太子迦良那伽梨，汝復聞不？』答言：『聞之。』『我身是也。』婦即驚問：『汝復何為辛苦如是？』太子因為說其本末。婦聞是語，深懷歎息，語太子言：『波婆伽梨，懷害於汝，自古至今，未有此處。汝若得彼，當云何治？』答言：『波婆伽梨雖害於我，我於其邊，永無瞋恨。』婦復語言：『此事難信，相困如是，奈何不瞋？』迦良那伽梨因自誓言：『若我於彼波婆伽梨，無有微恨大如毛髮，我言至誠，不虛欺者，當令一目復得平復。』自誓已訖，眼悉明淨。

「婦見其夫，兩目完淨，端正威相，未曾所覩，喜不自勝，往白其父：『寶鎧太子迦良那伽梨，父王識不？』王答言：『識。』女即言曰：『今欲見不？』王言：『今在何處？』女言：『我夫，則是其人。』王笑之曰：『此女癡狂，志亂失性，迦良那伽梨入海未還，見盲乞兒，名之為是。』女復白言：『願王往看。』王尋往視，審是太子，衣毛悚然，愧懼交懷，腹拍其前，向懺悔言：『實不相知，願恕其過。』密將太子，還著界上，便唱露言：『大王！大子迦良那伽梨，從大海還。』施設辦具，嚴駕象馬，躬與群臣，自往迎之，還來到國，廣作賓眾，莊校其女，方云始欲以女用配。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婦見其夫，兩目完淨，端正威相，未曾所覩，喜不自勝，往白其父：『寶鎧太子迦良那伽梨，父王識不？』王答言：『識。』女即言曰：『今欲見不？』王言：『今在何處？』女言：『我夫，則是其人。』王笑之曰：『此女癡狂，志亂失性，迦良那伽梨入海未還，見盲乞兒，名之為是。』女復白言：『願王往看。』王尋往視，審是太子，衣毛悚然，愧懼交懷，腹拍其前，向懺悔言：『實不相知，願恕其過。』密將太子，還著界上，便唱露言：『大王！大子迦良那伽梨，從大海還。』施設辦具，嚴駕象馬，躬與群臣，自往迎之，還來到國，廣作賓眾，莊校其女，方云始欲以女用配。

「爾時鴈還，擔書到國，大王見鴈，披解看讀，始得消息，知大子存在，具知其所更辛酸諸事。王及夫人，乍悲乍喜，宮閤內外，靡不悲悼懊惱瞋憤，取波婆伽梨，枷鎻其身，幽閉在獄。勅令告下梨師跋王：『太子辛苦，在於爾國，云何默住不來表示？書到其時，象馬侍送，事若有違，吾當自往。』使便齎書，徑到其國。梨師䟦王，奉受披讀，於是太子，語梨師䟦王：『牧牛之人，於我有恩，我今思念，欲得見之，可遣使往為我喚之。』王尋召來。太子語王：『我眼被刺，正仰此人，供給將養如我父母，王若見念，當為我報。』王大歡喜，即時賜遺名衣上服，象馬車乘，園田舍宅，金銀寶物，奴婢僕使，并所典牛，盡持與之。其人歡喜，非其所望，便得安樂終身富貴。即還報使，因表事情：『太子在此，實所不知，辛酸諸事，伏想委曲。太子今者，已還得眼，即娉鄙女，為太子妻，莊嚴辦具，臣自衛送。』尋勅嚴具五百白象，金銀校飾，極令殊妙，選五百人，奉侍太子，復令擇取五百侍女，極取端正才能巧妙，種種寶物，而莊飾之。五百乘車，寶物莊校，亦令極妙，以送其女。梨師跋王，自與群臣數百千乘，亦共侍送，伎樂歌頌，圍繞前後，稱慶無量，進道還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時鴈還，擔書到國，大王見鴈，披解看讀，始得消息，知大子存在，具知其所更辛酸諸事。王及夫人，乍悲乍喜，宮閤內外，靡不悲悼懊惱瞋憤，取波婆伽梨，枷鎻其身，幽閉在獄。勅令告下梨師跋王：『太子辛苦，在於爾國，云何默住不來表示？書到其時，象馬侍送，事若有違，吾當自往。』使便齎書，徑到其國。梨師䟦王，奉受披讀，於是太子，語梨師䟦王：『牧牛之人，於我有恩，我今思念，欲得見之，可遣使往為我喚之。』王尋召來。太子語王：『我眼被刺，正仰此人，供給將養如我父母，王若見念，當為我報。』王大歡喜，即時賜遺名衣上服，象馬車乘，園田舍宅，金銀寶物，奴婢僕使，并所典牛，盡持與之。其人歡喜，非其所望，便得安樂終身富貴。即還報使，因表事情：『太子在此，實所不知，辛酸諸事，伏想委曲。太子今者，已還得眼，即娉鄙女，為太子妻，莊嚴辦具，臣自衛送。』尋勅嚴具五百白象，金銀校飾，極令殊妙，選五百人，奉侍太子，復令擇取五百侍女，極取端正才能巧妙，種種寶物，而莊飾之。五百乘車，寶物莊校，亦令極妙，以送其女。梨師跋王，自與群臣數百千乘，亦共侍送，伎樂歌頌，圍繞前後，稱慶無量，進道還國。

「爾時其使，到大王所，披讀書表，甚增喜踊，告下諸王：『悉皆來集。』即嚴象馬，群臣百官，夫人婇女，導從前後，躬迎太子，到於界宕。爾時太子，遙見父王，下車步進，頭面禮拜，問訊父母；父母亦下，便共抱持，別久念想與子相見，一悲一喜。諸王臣民，見其如是，欣感之情，不可具說。談論粗訖，即還駕乘，搥鍾鳴鼓，作眾伎樂，歡喜稱善，導從趣城。到城門外，太子白王：『波婆伽梨，今何所在？』王答之言：『如斯惡人，天下不覆，吾不忍見，先來幽閉，在於獄中。』太子白王：『今當還放。』王答之言：『其罪深重，未及撿挍，云何當出？』太子復言：『若不放出波婆伽梨，終不入城。』王即勅放，語令來出。既得脫出，來見太子。太子抱持，慰撫其意，然後爾乃入城至宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時其使，到大王所，披讀書表，甚增喜踊，告下諸王：『悉皆來集。』即嚴象馬，群臣百官，夫人婇女，導從前後，躬迎太子，到於界宕。爾時太子，遙見父王，下車步進，頭面禮拜，問訊父母；父母亦下，便共抱持，別久念想與子相見，一悲一喜。諸王臣民，見其如是，欣感之情，不可具說。談論粗訖，即還駕乘，搥鍾鳴鼓，作眾伎樂，歡喜稱善，導從趣城。到城門外，太子白王：『波婆伽梨，今何所在？』王答之言：『如斯惡人，天下不覆，吾不忍見，先來幽閉，在於獄中。』太子白王：『今當還放。』王答之言：『其罪深重，未及撿挍，云何當出？』太子復言：『若不放出波婆伽梨，終不入城。』王即勅放，語令來出。既得脫出，來見太子。太子抱持，慰撫其意，然後爾乃入城至宮。

「爾時父母，諸王臣民，男女大小，見於太子，視於怨家，如視赤子，波婆伽梨雖刺其眼，無有微恨大如毛髮，敬愛慈惻，倍加於前。一切大眾，皆共歎美，甚為奇特！天上人中，實無有比。太子到宮，與波婆伽梨，親欵之情，慈愛如舊，徐問其珠，今在何處？波婆伽梨，答太子言：『來時藏著道邊土中。』勅還往取，求覓不得。太子共往，到便見之，收取珠寶，還共歸宮。以五百寶珠，遺與諸王，各令取一，殘如意珠，而自留之。手捉其珠，便從求願：『若實當是如意珠者，令我父母所坐之處，有七寶座，頂上當有七寶大蓋。』其言已訖，如語而成。復捉其珠，而從求願：『令我父母宮內諸藏，及諸王臣所有諸藏，前所用施，悉令還滿。』即時捉珠，四向歷訖，一切諸藏，而皆還滿。復勅諸臣，告下諸國：『迦良那伽梨太子，却後七日，當雨七寶。』即時告下，悉皆聞知。於時太子，香湯洗浴，竪立大幢，以珠著頭，著新淨衣，手執香爐，向四方禮，口自說言：『若其實是如意珠者，便當普雨一切所須。』求願已訖，四方雲霧，即有風來，吹除糞穢，及餘不淨，悉自除去。次復雨水，用掩塵土。次復雨於百味飲食種種美味，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶，積滿天下。爾時人民，稱慶無量，視諸珍寶，猶如瓦石。於時太子，廣布宣令：『汝等已得一切所須供身之事，無所乏少，若能感識如是之恩，當攝身口意修十善道。』爾時一切，閻浮提內，感念太子無極之施，人聞其令，尅勵其心，奉行十善，不犯眾惡，命終之後，皆得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時父母，諸王臣民，男女大小，見於太子，視於怨家，如視赤子，波婆伽梨雖刺其眼，無有微恨大如毛髮，敬愛慈惻，倍加於前。一切大眾，皆共歎美，甚為奇特！天上人中，實無有比。太子到宮，與波婆伽梨，親欵之情，慈愛如舊，徐問其珠，今在何處？波婆伽梨，答太子言：『來時藏著道邊土中。』勅還往取，求覓不得。太子共往，到便見之，收取珠寶，還共歸宮。以五百寶珠，遺與諸王，各令取一，殘如意珠，而自留之。手捉其珠，便從求願：『若實當是如意珠者，令我父母所坐之處，有七寶座，頂上當有七寶大蓋。』其言已訖，如語而成。復捉其珠，而從求願：『令我父母宮內諸藏，及諸王臣所有諸藏，前所用施，悉令還滿。』即時捉珠，四向歷訖，一切諸藏，而皆還滿。復勅諸臣，告下諸國：『迦良那伽梨太子，却後七日，當雨七寶。』即時告下，悉皆聞知。於時太子，香湯洗浴，竪立大幢，以珠著頭，著新淨衣，手執香爐，向四方禮，口自說言：『若其實是如意珠者，便當普雨一切所須。』求願已訖，四方雲霧，即有風來，吹除糞穢，及餘不淨，悉自除去。次復雨水，用掩塵土。次復雨於百味飲食種種美味，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶，積滿天下。爾時人民，稱慶無量，視諸珍寶，猶如瓦石。於時太子，廣布宣令：『汝等已得一切所須供身之事，無所乏少，若能感識如是之恩，當攝身口意修十善道。』爾時一切，閻浮提內，感念太子無極之施，人聞其令，尅勵其心，奉行十善，不犯眾惡，命終之後，皆得生天。」

佛告阿難：「欲知爾時迦良那伽梨太子者，今我身是。爾時我父勒那跋彌，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時梨師跋王，摩訶迦葉是。爾時妻者，今瞿夷是。爾時波婆伽梨者，今提婆達多是。閻浮提人蒙我恩者，我初得道，八萬諸天，及我弟子，得授記者，如此等是。阿難！我於爾時，為彼所害，辛苦極理，猶以慈心，而矜愛之。況我今日，得成佛道，煩惱都除，慈悲廣布，被彼少害，豈不慈愍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「欲知爾時迦良那伽梨太子者，今我身是。爾時我父勒那跋彌，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時梨師跋王，摩訶迦葉是。爾時妻者，今瞿夷是。爾時波婆伽梨者，今提婆達多是。閻浮提人蒙我恩者，我初得道，八萬諸天，及我弟子，得授記者，如此等是。阿難！我於爾時，為彼所害，辛苦極理，猶以慈心，而矜愛之。況我今日，得成佛道，煩惱都除，慈悲廣布，被彼少害，豈不慈愍？」

佛說是已，時諸會者，聞佛所說，感念世尊，為於群生，經涉劇苦，而不退廢，歎未曾有，悲喜交懷，剋心勵志，思惟妙法。有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，種辟支佛善根者，有發無上正真道意者，咸共敬戴，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，時諸會者，聞佛所說，感念世尊，為於群生，經涉劇苦，而不退廢，歎未曾有，悲喜交懷，剋心勵志，思惟妙法。有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，種辟支佛善根者，有發無上正真道意者，咸共敬戴，歡喜奉行。

賢愚經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第九

（四三）摩訶令奴緣品第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四三）摩訶令奴緣品第四十八

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在迦維羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。佛初還國，於時諸釋，觀佛威儀，相好殊異，身體金色，三十二相，視之無厭，各共群聚街陌市里，異口同音，歎說如來，於此眾中，無有儔類，實可敬哉！時諸比丘，聞是論已，並共白佛，說其諸人歎詠之詞。於時世尊，告諸比丘：「汝等當知，吾乃往昔，於此眾中，最尊最妙，不但今日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在迦維羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。佛初還國，於時諸釋，觀佛威儀，相好殊異，身體金色，三十二相，視之無厭，各共群聚街陌市里，異口同音，歎說如來，於此眾中，無有儔類，實可敬哉！時諸比丘，聞是論已，並共白佛，說其諸人歎詠之詞。於時世尊，告諸比丘：「汝等當知，吾乃往昔，於此眾中，最尊最妙，不但今日。」

時諸比丘，各共白佛：「不審，世尊！過去世時，於此眾中，最尊最妙，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘，各共白佛：「不審，世尊！過去世時，於此眾中，最尊最妙，其事云何？」

爾時世尊，告諸比丘：「諦聽諦聽！善著心中，吾當為汝，具足解釋，過去世事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告諸比丘：「諦聽諦聽！善著心中，吾當為汝，具足解釋，過去世事。」

對曰：「唯然，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然，願樂欲聞。」

佛便為說：「過去無量，不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰令奴，其王統領，八萬四千諸小國王，一萬大臣，五百太子，夫人婇女，合有二萬。最大夫人，字提婆跋提，最後懷妊，生一太子，其兒端正，身紫金色，其髮紺青，兩手掌中，千輻輪相，其左足底，有馬形相，其右足底，有白象相。其兒福德，人中奇尊，即依父母，而為立字提婆令奴。乳哺長大，令奴大王，卒遇時病，其命將終，諸小國王，群臣太子，咸來問病。因問大王：『假其終沒，諸王太子，誰應紹嗣？』時王報曰：『若我諸子，有能具足十功德者，乃立為王。何等十德？一者身紫金色，其髮紺青。二者兩手掌中，有金輪相，具足不缺。三者其右足底，有白象相。四者其左足下，有馬形相。五者著王衣服，與身相可，不大不小。六者坐王御座，威德巍巍，其坐安隱。七者諸王群臣，歡喜敬禮，稱善無量，入於後宮，夫人婇女，踊躍歡喜，作禮恭敬。八者若將至於天祠，泥天木像，悉為作禮。九者福德威力，能雨七寶，稱給一切。十者其母是誰，提婆跋提夫人所生。若有具足是十功德，斯乃立之，用作大王。』教勅已竟，無常對至，遂便命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便為說：「過去無量，不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰令奴，其王統領，八萬四千諸小國王，一萬大臣，五百太子，夫人婇女，合有二萬。最大夫人，字提婆跋提，最後懷妊，生一太子，其兒端正，身紫金色，其髮紺青，兩手掌中，千輻輪相，其左足底，有馬形相，其右足底，有白象相。其兒福德，人中奇尊，即依父母，而為立字提婆令奴。乳哺長大，令奴大王，卒遇時病，其命將終，諸小國王，群臣太子，咸來問病。因問大王：『假其終沒，諸王太子，誰應紹嗣？』時王報曰：『若我諸子，有能具足十功德者，乃立為王。何等十德？一者身紫金色，其髮紺青。二者兩手掌中，有金輪相，具足不缺。三者其右足底，有白象相。四者其左足下，有馬形相。五者著王衣服，與身相可，不大不小。六者坐王御座，威德巍巍，其坐安隱。七者諸王群臣，歡喜敬禮，稱善無量，入於後宮，夫人婇女，踊躍歡喜，作禮恭敬。八者若將至於天祠，泥天木像，悉為作禮。九者福德威力，能雨七寶，稱給一切。十者其母是誰，提婆跋提夫人所生。若有具足是十功德，斯乃立之，用作大王。』教勅已竟，無常對至，遂便命終。

「諸王臣民，五百子中，從其大者，次以十事，觀相其身。此諸太子，身無金色，髮無紺青，手掌無輪，足底無有象馬之相；著王者服不相應當；坐于御座，其木師子，驚張起立，欲搏嚙之；諸王臣民，悉不敬禮；將至宮內，夫人婇女，悉不歡喜，無禮敬者；設入天祠，自禮天像，諸餘泥木天像，悉不作禮；語使雨寶，亦復不能；又復不是提婆跋提夫人所生。乃至五百諸大太子，於十事中，乃無一事。最下小子，身紫金色，其髮紺青，看其兩手，輪相具足，覩其脚底，象形馬相，昞然如畫；著王法服，與身相可；坐於御座，福德巍巍；諸王臣民，無不敬禮；入於後宮，夫人婇女，敬奉作禮；將至天祠，泥木天像，悉皆為禮；教使雨寶，始語即雨；問是誰生？提婆跋提夫人所生。十事具足，諸王臣民，即拜為王。至十五日，日初出時，有金輪寶，從東方來，輪有千輻，縱廣一由旬。王即下座，右膝著地，跪而言曰：『若我福德，應為王者，輪當稱我。』即如其言，來在殿前，住虛空中。白象寶者，從香山來，毛尾貫珠，若王乘上，象皆能飛，從朝至午，徧四天下，若以足行，足所觸地，即成金沙。紺馬寶者，身紺青色，其馬毛尾，皆悉珠色，皆雨七寶；若王乘上，一食之頃，遊四天下，不疲不勞。神珠寶者，自然而至，其珠光明，晝夜恒照百二十里，內復能雨於七寶，稱給一切。玉女寶者，自然而至，端正殊妙，稱適王意。典藏臣者，王須七寶，隨意給足，終無乏盡。其典兵臣，王若欲須四種兵時，顧視之頃，諸兵悉集，行陣嚴整，威力非凡。七寶既具，坐自思惟：『吾享斯位，皆由前身宿種福業，乃致之耳，今當紹繼使不斷絕。』即以香湯，洗浴其身，著新淨衣，手執香爐，向于東方，跪而言曰：『東方快士，來受我請。』即時便有二萬辟支佛，來至王宮；南西北方，悉皆請之，時有六萬辟支佛，來受王請。王與諸臣，四事供養，其八萬四千諸小國王，離家來久，即啟大王，欲辭還國，王即聽之。因啟王曰：『此中快士，其數甚眾，願王垂愍，減省少許，與臣供養，願使將來共享斯福。』於時大王，即以四方辟支佛，與諸小王，隨時供養，經八萬四千歲。諸王臣民，命終之後，皆得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸王臣民，五百子中，從其大者，次以十事，觀相其身。此諸太子，身無金色，髮無紺青，手掌無輪，足底無有象馬之相；著王者服不相應當；坐于御座，其木師子，驚張起立，欲搏嚙之；諸王臣民，悉不敬禮；將至宮內，夫人婇女，悉不歡喜，無禮敬者；設入天祠，自禮天像，諸餘泥木天像，悉不作禮；語使雨寶，亦復不能；又復不是提婆跋提夫人所生。乃至五百諸大太子，於十事中，乃無一事。最下小子，身紫金色，其髮紺青，看其兩手，輪相具足，覩其脚底，象形馬相，昞然如畫；著王法服，與身相可；坐於御座，福德巍巍；諸王臣民，無不敬禮；入於後宮，夫人婇女，敬奉作禮；將至天祠，泥木天像，悉皆為禮；教使雨寶，始語即雨；問是誰生？提婆跋提夫人所生。十事具足，諸王臣民，即拜為王。至十五日，日初出時，有金輪寶，從東方來，輪有千輻，縱廣一由旬。王即下座，右膝著地，跪而言曰：『若我福德，應為王者，輪當稱我。』即如其言，來在殿前，住虛空中。白象寶者，從香山來，毛尾貫珠，若王乘上，象皆能飛，從朝至午，徧四天下，若以足行，足所觸地，即成金沙。紺馬寶者，身紺青色，其馬毛尾，皆悉珠色，皆雨七寶；若王乘上，一食之頃，遊四天下，不疲不勞。神珠寶者，自然而至，其珠光明，晝夜恒照百二十里，內復能雨於七寶，稱給一切。玉女寶者，自然而至，端正殊妙，稱適王意。典藏臣者，王須七寶，隨意給足，終無乏盡。其典兵臣，王若欲須四種兵時，顧視之頃，諸兵悉集，行陣嚴整，威力非凡。七寶既具，坐自思惟：『吾享斯位，皆由前身宿種福業，乃致之耳，今當紹繼使不斷絕。』即以香湯，洗浴其身，著新淨衣，手執香爐，向于東方，跪而言曰：『東方快士，來受我請。』即時便有二萬辟支佛，來至王宮；南西北方，悉皆請之，時有六萬辟支佛，來受王請。王與諸臣，四事供養，其八萬四千諸小國王，離家來久，即啟大王，欲辭還國，王即聽之。因啟王曰：『此中快士，其數甚眾，願王垂愍，減省少許，與臣供養，願使將來共享斯福。』於時大王，即以四方辟支佛，與諸小王，隨時供養，經八萬四千歲。諸王臣民，命終之後，皆得生天。」

佛告諸比丘：「欲知爾時令奴王者，今現我父白淨王是。爾時提婆跋提夫人者，今現我母摩訶摩耶是。爾時提婆令奴王者，今我身是。爾時五百太子者，今此五百釋是。我乃爾時，於諸人中，最為尊妙；吾今成佛，眾相具足，於此眾中，最為奇妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「欲知爾時令奴王者，今現我父白淨王是。爾時提婆跋提夫人者，今現我母摩訶摩耶是。爾時提婆令奴王者，今我身是。爾時五百太子者，今此五百釋是。我乃爾時，於諸人中，最為尊妙；吾今成佛，眾相具足，於此眾中，最為奇妙。」

時諸大會，聞佛所說，有得須陀洹者、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發菩薩心成不退者，眾坐歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大會，聞佛所說，有得須陀洹者、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發菩薩心成不退者，眾坐歡喜，頂戴奉行。

（四四）善求惡求緣品第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四四）善求惡求緣品第四十九

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時提婆達多，雖復出家，利養蔽心，作三逆罪，推山壓佛，傷佛脚指，復縱放黑象，欲令害佛，別僧兩部，殺漏盡比丘尼。以故殺生，疑畏受後報。時有六師，即往問之，六師便為說諸邪見，言：「為惡無罪，為善無福，信敬心生，喪斷善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時提婆達多，雖復出家，利養蔽心，作三逆罪，推山壓佛，傷佛脚指，復縱放黑象，欲令害佛，別僧兩部，殺漏盡比丘尼。以故殺生，疑畏受後報。時有六師，即往問之，六師便為說諸邪見，言：「為惡無罪，為善無福，信敬心生，喪斷善根。」

是時阿難，析體愛重，惋恨情深，悲哽懊惱，白世尊言：「調達愚癡！造不善業，壞破善根，辱釋種子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難，析體愛重，惋恨情深，悲哽懊惱，白世尊言：「調達愚癡！造不善業，壞破善根，辱釋種子。」

爾時世尊，告阿難言：「提婆達多，非但今世為利養故斷破善根，過去世時亦貪利養喪身失命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告阿難言：「提婆達多，非但今世為利養故斷破善根，過去世時亦貪利養喪身失命。」

阿難白佛言：「世尊！提婆達多，過去世時，貪利喪身，其事云何？願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！提婆達多，過去世時，貪利喪身，其事云何？願樂欲聞。」

佛告阿難：「善聽當說！往昔無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有國名波羅奈。時有薩薄名摩訶夜移，其婦懷妊，自然仁善，意性柔和。月滿生男，形體端正，父母愛念，施設美饍，延請親戚并諸相師，共相娛樂，抱兒示眾，為其立字。相師問言：『此兒受胎已來，有何瑞應？』其父答言：『受胎已來，其婦自然，慈心和善。』相師即為立字，名為善求。乳哺長大，好積諸德，慈愍眾生。次後懷妊，自然弊惡，期滿生男，形體醜陋。即請相師，為其立字。相師問言：『此兒懷妊，有何感應？』答言：『懷兒已來，受性弊惡。』於時相師，即為立字，名曰惡求。乳哺長大，好為惡事，恒生貪心，懷嫉妬意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善聽當說！往昔無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有國名波羅奈。時有薩薄名摩訶夜移，其婦懷妊，自然仁善，意性柔和。月滿生男，形體端正，父母愛念，施設美饍，延請親戚并諸相師，共相娛樂，抱兒示眾，為其立字。相師問言：『此兒受胎已來，有何瑞應？』其父答言：『受胎已來，其婦自然，慈心和善。』相師即為立字，名為善求。乳哺長大，好積諸德，慈愍眾生。次後懷妊，自然弊惡，期滿生男，形體醜陋。即請相師，為其立字。相師問言：『此兒懷妊，有何感應？』答言：『懷兒已來，受性弊惡。』於時相師，即為立字，名曰惡求。乳哺長大，好為惡事，恒生貪心，懷嫉妬意。

「年各長大，欲行共賈入海求索寶物，各有五百侍從，前後而發。途路懸遠，中道乏糧，經於七日，去死不遠。是時善求，及諸賈人，咸共誠心，禱諸神祇，欲濟飢儉，於空澤中，遙見一樹枝葉欝茂，便即趣之。有一泉水，善求及眾，悉共誠心，求哀救護。誠感神應，現身語之：『斫去一枝，所須當出。』諸人歡喜，便斫一枝，美飲流出。斫第二枝，種種食出，百味具足，咸共承接，各得飽滿。斫第三枝，出諸妙衣，種種備具。斫第四枝，種種寶物，悉皆具足，莊嚴悉備，所須盡辦。惡求後到，眾人如前，盡得充足，便自念言：『今此樹枝，能出如是種種好物，況復其根？今當伐之，足得極妙佳好之物。』思惟心定，令人伐之。是時善求，聞如是語，懷憤懊惱，語惡求言：『我等飢乏，命在旦夕，蒙此樹恩，得濟餘命。云何懷此弊惡之心，而欲伐之？』爾時惡求，不用其言，即掘其根。善求感佩，不忍見之，領眾歸家。伐樹已竟，有五百羅剎，取此惡求及眾賈人，悉皆噉之，財物伴侶，一切喪失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「年各長大，欲行共賈入海求索寶物，各有五百侍從，前後而發。途路懸遠，中道乏糧，經於七日，去死不遠。是時善求，及諸賈人，咸共誠心，禱諸神祇，欲濟飢儉，於空澤中，遙見一樹枝葉欝茂，便即趣之。有一泉水，善求及眾，悉共誠心，求哀救護。誠感神應，現身語之：『斫去一枝，所須當出。』諸人歡喜，便斫一枝，美飲流出。斫第二枝，種種食出，百味具足，咸共承接，各得飽滿。斫第三枝，出諸妙衣，種種備具。斫第四枝，種種寶物，悉皆具足，莊嚴悉備，所須盡辦。惡求後到，眾人如前，盡得充足，便自念言：『今此樹枝，能出如是種種好物，況復其根？今當伐之，足得極妙佳好之物。』思惟心定，令人伐之。是時善求，聞如是語，懷憤懊惱，語惡求言：『我等飢乏，命在旦夕，蒙此樹恩，得濟餘命。云何懷此弊惡之心，而欲伐之？』爾時惡求，不用其言，即掘其根。善求感佩，不忍見之，領眾歸家。伐樹已竟，有五百羅剎，取此惡求及眾賈人，悉皆噉之，財物伴侶，一切喪失。」

佛告阿難：「爾時善求者，今我身是。爾時父者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是也。時惡求者，今提婆達多是。阿難！提婆達多，非但今日作不善事，貪利養故，世世常造。我於往昔，常與相值，恒教善法，而不用之，反更以我為怨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時善求者，今我身是。爾時父者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是也。時惡求者，今提婆達多是。阿難！提婆達多，非但今日作不善事，貪利養故，世世常造。我於往昔，常與相值，恒教善法，而不用之，反更以我為怨。」