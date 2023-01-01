賢愚經
元魏 慧覺等譯13卷CBETA T0202大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 9 卷
賢愚經卷第九
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元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯
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（四一）淨居天請佛洗品第三十六
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時首陀會天，下閻浮提，至世尊所，請佛及僧，洗浴供養。世尊默然，已為許可。即設飲食，并辦洗具，溫室煖水，調和適體，蘇油浣草，皆悉備有。施設已辦，白世尊曰：「食具已訖，唯聖知時。」於是世尊及諸比丘，納受其供，盡共洗浴，并享飲食，其食甘美，世所希有。食竟澡漱，各還本坐。是時阿難，長跪合掌，白世尊曰：「此天往昔作何功德，形體妙好，威相奇特，光明顯赫，如大寶山？唯願世尊！敷演其事。」
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時首陀會天，下閻浮提，至世尊所，請佛及僧，洗浴供養。世尊默然，已為許可。即設飲食，并辦洗具，溫室煖水，調和適體，蘇油浣草，皆悉備有。施設已辦，白世尊曰：「食具已訖，唯聖知時。」於是世尊及諸比丘，納受其供，盡共洗浴，并享飲食，其食甘美，世所希有。食竟澡漱，各還本坐。是時阿難，長跪合掌，白世尊曰：「此天往昔作何功德，形體妙好，威相奇特，光明顯赫，如大寶山？唯願世尊！敷演其事。」
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佛告阿難：「諦聽善持！吾當解說。乃往過去，毘婆尸佛時，此天彼世，為貧家子，恒行傭作，以供身口。聞毘婆尸佛說浴僧之德，情中欣然，思設供養，便勤作務，得少錢穀，用施洗具，并及飲食，請佛眾僧，而已盡奉。由此福行，壽終之後，生首陀會天，有此光相。」
佛告阿難：「諦聽善持！吾當解說。乃往過去，毘婆尸佛時，此天彼世，為貧家子，恒行傭作，以供身口。聞毘婆尸佛說浴僧之德，情中欣然，思設供養，便勤作務，得少錢穀，用施洗具，并及飲食，請佛眾僧，而已盡奉。由此福行，壽終之後，生首陀會天，有此光相。」
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佛告阿難：「而此天者，非但今日請佛及僧，尸棄佛時亦來世間，供養世尊及於眾僧，乃至迦葉佛時，亦復如是。」
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佛告阿難：「此天非但承供七佛，於當來世賢劫之中，興千佛出，亦當一一洗佛及僧，猶如今日無有差別。」爾時世尊，因受天記：「於未來世，滿阿僧祇百劫之中，當得作佛，號曰淨身，十號具足，所化眾生，不可限量。」
佛告阿難：「此天非但承供七佛，於當來世賢劫之中，興千佛出，亦當一一洗佛及僧，猶如今日無有差別。」爾時世尊，因受天記：「於未來世，滿阿僧祇百劫之中，當得作佛，號曰淨身，十號具足，所化眾生，不可限量。」
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爾時阿難，及諸四眾，聞佛所說，歡喜無量，咸作是言：「如來出世，所利益大，如是少施，獲報彌多。」
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佛告阿難：「善哉善哉！如汝所言。」因為眾會，廣說妙法。其聞法者，有得道迹、往來、不還、逮應真者，發大道意，各各歡喜，頂受奉行。
佛告阿難：「善哉善哉！如汝所言。」因為眾會，廣說妙法。其聞法者，有得道迹、往來、不還、逮應真者，發大道意，各各歡喜，頂受奉行。
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（四二）善事太子入海品第三十七(丹本此品却在九卷為四十二)
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如是我聞：
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一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘僧，圍繞說法。爾時賢者阿難，見提婆達多，於如來所，常懷嫉妬，驅飲醉象，推山鎮佛，種種方便，欲得危害。然佛慈心，常有矜愍，於羅睺羅及提婆達多，視之一等無有差別。賢者阿難，覩其如是，常懷怨恨，思惟在意，從座而起，偏袒右肩，長跪合掌，歎說是事。佛告阿難：「提婆達多不但今日興惡於我，宿世之時亦傷害我，然我於彼常慈念之。」
一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘僧，圍繞說法。爾時賢者阿難，見提婆達多，於如來所，常懷嫉妬，驅飲醉象，推山鎮佛，種種方便，欲得危害。然佛慈心，常有矜愍，於羅睺羅及提婆達多，視之一等無有差別。賢者阿難，覩其如是，常懷怨恨，思惟在意，從座而起，偏袒右肩，長跪合掌，歎說是事。佛告阿難：「提婆達多不但今日興惡於我，宿世之時亦傷害我，然我於彼常慈念之。」
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賢者阿難即白佛言：「不審宿世，提婆達多，亦為傷害，爾時慈愍，其事云何？願具說示。」
賢者阿難即白佛言：「不審宿世，提婆達多，亦為傷害，爾時慈愍，其事云何？願具說示。」
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佛告阿難：「過去久遠，無數無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一國王，名曰勒那跋彌，晉言寶鎧，領五百小國王，有五百夫人婇女，皆無有子。王便禱祠諸天日月山海樹神，經年歷紀，不獲子息。王大愁憂，而自念言：『我今無子，旦夕崩亡，國無紹繼，天下必亂。所以者何？五百諸臣，不相賓伏，便當力諍，強弱相𣣋，抂殺無辜，亡國喪民，莫不由此。』念是事已，益增憒惱。時有天神，知王至意，於王夢中，而語王言：『城外林中，有二仙士，其第一仙，身有金色，福德聰辯，不可逮及，汝苟須子，可往求請，必當迴意來生王家。』王尋驚悟，差有喜色，即勅駕乘，單將數人，遍至推覓，便得見之，即向求哀，種種自說，國無繼嗣，憂深慮重。『貪屈大仙，來生我家，紹繼國嗣，去我憂患。若不見恥，唯垂見顧。』爾時仙人，見王殷勤，不忍拒逆，即便可之。第二仙人，復語王言：『我亦當往生於王家。』王大歡喜，便辭還宮。
佛告阿難：「過去久遠，無數無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一國王，名曰勒那跋彌，晉言寶鎧，領五百小國王，有五百夫人婇女，皆無有子。王便禱祠諸天日月山海樹神，經年歷紀，不獲子息。王大愁憂，而自念言：『我今無子，旦夕崩亡，國無紹繼，天下必亂。所以者何？五百諸臣，不相賓伏，便當力諍，強弱相𣣋，抂殺無辜，亡國喪民，莫不由此。』念是事已，益增憒惱。時有天神，知王至意，於王夢中，而語王言：『城外林中，有二仙士，其第一仙，身有金色，福德聰辯，不可逮及，汝苟須子，可往求請，必當迴意來生王家。』王尋驚悟，差有喜色，即勅駕乘，單將數人，遍至推覓，便得見之，即向求哀，種種自說，國無繼嗣，憂深慮重。『貪屈大仙，來生我家，紹繼國嗣，去我憂患。若不見恥，唯垂見顧。』爾時仙人，見王殷勤，不忍拒逆，即便可之。第二仙人，復語王言：『我亦當往生於王家。』王大歡喜，便辭還宮。
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「經歷數時，金色仙人，即取命終。王大夫人，名曰蘇摩，即覺有娠。聰明女人，能得此智知所懷妊，分別男女，便自說言：『我所懷妊，必當是男。』王及宮內，聞此語已，欣悅無量。王勅宮內夫人婇女，盡共承給，稱悅其意，床褥飲食，極令細軟，將護進止，不臨危險。十月已滿，其大夫人，便生男兒，端正絕異，身紫金色，其髮紺青，人相具足，王及內外，觀之無厭。因召相師，令占相之。相師尋詣，上下觀相，歡喜踊躍，而白王言：『此兒相好，人中難有，聰明福德，不可逮及。』王聞遂喜，復告相師，可為立字。相師問王：『今此太子，受胎已來，有何變異？』王即答言：『此太子母，索來妬惡，樂人之過，妄舉姦非，見他人善，心不為喜；懷妊已來，志性改異，為人慈仁，矜愚愛智，好修施惠，等意護養。』相師聞此，讚言：『善哉！此是兒志，寄情於母。』便為立字，字迦良那伽梨，晉言善事。其第二夫人，名曰弗巴，第二仙人，亦復命終，生於第二夫人腹中，日月足滿，便生男兒，形體狀貌，無他殊異。復召相師，而瞻相之。相師披觀，而語之言：『此太子者，是常人耳，福德智能，為足自任。』王復勅之，為其立字。相師復言：『有何異事？』王語相師：『此太子母，索性忠良，為人慈順，樂宣人善；懷妊已來，返更樂惡，嫉妬賢能，見善不喜。』相師復言：『此亦兒志，寄之於母，故使然耳。』因即立字，為波婆伽梨，晉言惡事。
「經歷數時，金色仙人，即取命終。王大夫人，名曰蘇摩，即覺有娠。聰明女人，能得此智知所懷妊，分別男女，便自說言：『我所懷妊，必當是男。』王及宮內，聞此語已，欣悅無量。王勅宮內夫人婇女，盡共承給，稱悅其意，床褥飲食，極令細軟，將護進止，不臨危險。十月已滿，其大夫人，便生男兒，端正絕異，身紫金色，其髮紺青，人相具足，王及內外，觀之無厭。因召相師，令占相之。相師尋詣，上下觀相，歡喜踊躍，而白王言：『此兒相好，人中難有，聰明福德，不可逮及。』王聞遂喜，復告相師，可為立字。相師問王：『今此太子，受胎已來，有何變異？』王即答言：『此太子母，索來妬惡，樂人之過，妄舉姦非，見他人善，心不為喜；懷妊已來，志性改異，為人慈仁，矜愚愛智，好修施惠，等意護養。』相師聞此，讚言：『善哉！此是兒志，寄情於母。』便為立字，字迦良那伽梨，晉言善事。其第二夫人，名曰弗巴，第二仙人，亦復命終，生於第二夫人腹中，日月足滿，便生男兒，形體狀貌，無他殊異。復召相師，而瞻相之。相師披觀，而語之言：『此太子者，是常人耳，福德智能，為足自任。』王復勅之，為其立字。相師復言：『有何異事？』王語相師：『此太子母，索性忠良，為人慈順，樂宣人善；懷妊已來，返更樂惡，嫉妬賢能，見善不喜。』相師復言：『此亦兒志，寄之於母，故使然耳。』因即立字，為波婆伽梨，晉言惡事。
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「其王爾時，注心愛念迦良那伽梨，不失其意，即勅為起三時之殿，冬時居溫殿，春秋居中殿，夏時居涼殿，安置伎樂，而娛樂之。太子漸大，聰辯殊異，學諸世典，十八部經，誦持通利，善其義理。後辭出遊，王即聽之，勅治道陌，除去不淨，乘大白象，金銀校餝，千乘萬騎，導從前後，街道陌中，一切人民，挾道兩邊，諸樓閣上，觀者無數，皆言太子：『熟似梵天，威相姿貌，人中希有。』爾時太子，見諸乞兒，身體羸瘦，衣被弊壞，左捉破器，右持折杖，卑言求哀，從人乞匂。太子問曰：『何以乃爾？』群臣答言：『如此人輩，或無父母，孤窮單獨，無所依仰，癃疾狂病，不能作役，無一錢儲，身口所切，是使爾耳。』太子慈愍，心深增悼。轉復前行，見諸屠兒，殺害畜生，稍割稱賣。太子問言：『何以作此？』尋各答言：『我不必樂，祖父已來，以此為業，若捨此事，無以自濟。』太子聞此，長歎而去。轉前到田，見諸耕者，墾地蟲出，蝦蟇拾吞，復見有蛇，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。太子問人：『此作何等？』耕者答言：『此是我業，於中下種，後當得穀，以自供食，并輸王家。』太子歎曰：『人由飲食，殺害眾生，役身役力，辛苦乃爾。』轉復前行，見諸獵師，趣向群鳥，挽弓欲射，復見安網，張施在地，見諸禽獸，墮在其中，驚張鳴吼，不能得脫。太子問言：『皆作何等？』咸皆答言：『捕諸禽獸，以自供濟。』太子聞此，深歎捨去。到河池邊，見捕魚師，張網捕魚，狼藉在地，跳踉申縮，死者無數。太子復問，皆各答言：『我仰此魚，用供衣食。』太子長歎，愍哀群生。『為衣食故，乃當如是，殺害眾生，供俟身口；殃罪日滋，後報如何？』便迴還宮，憂念不樂，往白父王：『願賜一願。』王答之曰：『恣汝所欲，不相違逆。』太子白王：『出行遊觀，覩彼群品，為衣食故，欺誑殺害，積罪日增，意甚悼愍，欲得供濟。願王聽我，用於王藏，自恣布施，充民所乏。』王於太子，倍加愛念，聞其所語，不能違意，即便可之。
「其王爾時，注心愛念迦良那伽梨，不失其意，即勅為起三時之殿，冬時居溫殿，春秋居中殿，夏時居涼殿，安置伎樂，而娛樂之。太子漸大，聰辯殊異，學諸世典，十八部經，誦持通利，善其義理。後辭出遊，王即聽之，勅治道陌，除去不淨，乘大白象，金銀校餝，千乘萬騎，導從前後，街道陌中，一切人民，挾道兩邊，諸樓閣上，觀者無數，皆言太子：『熟似梵天，威相姿貌，人中希有。』爾時太子，見諸乞兒，身體羸瘦，衣被弊壞，左捉破器，右持折杖，卑言求哀，從人乞匂。太子問曰：『何以乃爾？』群臣答言：『如此人輩，或無父母，孤窮單獨，無所依仰，癃疾狂病，不能作役，無一錢儲，身口所切，是使爾耳。』太子慈愍，心深增悼。轉復前行，見諸屠兒，殺害畜生，稍割稱賣。太子問言：『何以作此？』尋各答言：『我不必樂，祖父已來，以此為業，若捨此事，無以自濟。』太子聞此，長歎而去。轉前到田，見諸耕者，墾地蟲出，蝦蟇拾吞，復見有蛇，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。太子問人：『此作何等？』耕者答言：『此是我業，於中下種，後當得穀，以自供食，并輸王家。』太子歎曰：『人由飲食，殺害眾生，役身役力，辛苦乃爾。』轉復前行，見諸獵師，趣向群鳥，挽弓欲射，復見安網，張施在地，見諸禽獸，墮在其中，驚張鳴吼，不能得脫。太子問言：『皆作何等？』咸皆答言：『捕諸禽獸，以自供濟。』太子聞此，深歎捨去。到河池邊，見捕魚師，張網捕魚，狼藉在地，跳踉申縮，死者無數。太子復問，皆各答言：『我仰此魚，用供衣食。』太子長歎，愍哀群生。『為衣食故，乃當如是，殺害眾生，供俟身口；殃罪日滋，後報如何？』便迴還宮，憂念不樂，往白父王：『願賜一願。』王答之曰：『恣汝所欲，不相違逆。』太子白王：『出行遊觀，覩彼群品，為衣食故，欺誑殺害，積罪日增，意甚悼愍，欲得供濟。願王聽我，用於王藏，自恣布施，充民所乏。』王於太子，倍加愛念，聞其所語，不能違意，即便可之。
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「於是太子，即時宣下，告諸人民：『迦良那伽梨太子，布施窮困乏短之者，一切施給，皆悉來取，若有欲須金銀寶物衣服飲食及諸所須，當施與之。』即開王藏，出諸寶物，著諸城門，及置市中，隨人所須，一切悉給。爾時諸國，沙門婆羅門、貧窮孤老、癃殘疾病，強弱相扶，次第而至，須衣與衣，須食與食，金銀寶物，恣意而與。爾時人民，展轉相語，遍閻浮提，皆悉來集，用王寶藏，三分向二。時典藏臣，入白王言：『大王典領五百小國，諸國使命，當有往返，事須寶物，還相報遺。太子布施，用王內藏，三分之物，向用其二。王可思之，勿令後悔。』王聞是語，而告臣言：『我此太子，意好布施，其心猛盛，不可迴轉，若當禁遮儻違其意，令其憂惱，當云何耶？分恣其意，莫得違失。』如是數時，太子布施，所殘藏物，三分用二。臣復白王：『前所殘物，日日布施，三分之中，已更用二，餘殘少許，當俟信遺，不可盡用。願王熟思，後莫見咎。』王便思惟，而告臣曰：『吾愛此子，特復倍餘，不忍顯露違逆其意，若來索寶，小避行來，若其急索，且復與之。乍得乍不得，可延日月。』爾時藏臣，得王教已，太子後日，來索寶時，其臣託緣，餘處行來，或時索得，或時不得，不能一一稱其所須。太子覺之，而自念言：『今此藏臣，有何力能，敢違失我，不相承用？將是王意，故使爾耳。又人子禮，不應竭用父母庫藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾，我當云何，得於財寶，給施一切令無有乏？』作是念已，即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財稱意用之？』有一人言：『不避劇難，遠出販賣，可得多財。』有一人言：『墾治田畝，不避寒暑，廣種五穀，可得多財。』有一人言：『多養六畜，隨時將護，時節蕃息，可得多財。』有一人言：『唯不顧命，能入大海，至龍王宮，求如意珠，斯事成辦，最得多財。』
「於是太子，即時宣下，告諸人民：『迦良那伽梨太子，布施窮困乏短之者，一切施給，皆悉來取，若有欲須金銀寶物衣服飲食及諸所須，當施與之。』即開王藏，出諸寶物，著諸城門，及置市中，隨人所須，一切悉給。爾時諸國，沙門婆羅門、貧窮孤老、癃殘疾病，強弱相扶，次第而至，須衣與衣，須食與食，金銀寶物，恣意而與。爾時人民，展轉相語，遍閻浮提，皆悉來集，用王寶藏，三分向二。時典藏臣，入白王言：『大王典領五百小國，諸國使命，當有往返，事須寶物，還相報遺。太子布施，用王內藏，三分之物，向用其二。王可思之，勿令後悔。』王聞是語，而告臣言：『我此太子，意好布施，其心猛盛，不可迴轉，若當禁遮儻違其意，令其憂惱，當云何耶？分恣其意，莫得違失。』如是數時，太子布施，所殘藏物，三分用二。臣復白王：『前所殘物，日日布施，三分之中，已更用二，餘殘少許，當俟信遺，不可盡用。願王熟思，後莫見咎。』王便思惟，而告臣曰：『吾愛此子，特復倍餘，不忍顯露違逆其意，若來索寶，小避行來，若其急索，且復與之。乍得乍不得，可延日月。』爾時藏臣，得王教已，太子後日，來索寶時，其臣託緣，餘處行來，或時索得，或時不得，不能一一稱其所須。太子覺之，而自念言：『今此藏臣，有何力能，敢違失我，不相承用？將是王意，故使爾耳。又人子禮，不應竭用父母庫藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾，我當云何，得於財寶，給施一切令無有乏？』作是念已，即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財稱意用之？』有一人言：『不避劇難，遠出販賣，可得多財。』有一人言：『墾治田畝，不避寒暑，廣種五穀，可得多財。』有一人言：『多養六畜，隨時將護，時節蕃息，可得多財。』有一人言：『唯不顧命，能入大海，至龍王宮，求如意珠，斯事成辦，最得多財。』
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「於時太子聞眾人語，而自念言：『行估種田，畜養六畜，且非我宜，得利無幾。唯入大海，詣龍王宮，此入我意，當勤求是事。』作是念已，往白父王：『我欲入海，求索珍寶，給施眾生，用之無盡。唯願父母，當見聽許。』王及夫人，聞太子言，甚懷憂灼，問太子曰：『汝有何意，而欲入海？苟欲布施，成汝本志，我家所有藏內餘殘，盡當與汝，以用布施。何為自棄，云欲入海？又聞海中，多諸劇難，黑風羅剎，水浪迴波，摩竭大魚，水色之山，如斯眾難，安全者少，百伴共往，時有一還。汝今何急，沒身危險？我及汝母，無不極憂，諸王臣民，皆懷灼惕之懼。念捨此意，勿更紛紜。』於是太子，聞王此語，心在大計，志存拔濟，王雖留遮，意不傾動，規盡身命，成辦其事，布身于地，腹拍王前，因白王言：『唯願垂哀！遂子本心。若必拒逆，不見聽許，伏身此地，終不起也。』王及夫人，內外一切，見太子意，不可迴轉，自誓畢死，伏身于地，皆共解喻，曉謝令起。其言如初，執志不變，從一日至二日，乃至六日。王及夫人，自共議言：『太子不食，已經六日，到明七日，命必不全。此兒前後，意欲所作，要必成辦，不可迴轉。若令入海，猶有還理；今違其意，交斷人望。就當聽之，放憂在後。』王與夫人，相可已訖，俱共來前，各捉一手，涕淚交流，因語之言：『聽汝入海，可起還食。』
「於時太子聞眾人語，而自念言：『行估種田，畜養六畜，且非我宜，得利無幾。唯入大海，詣龍王宮，此入我意，當勤求是事。』作是念已，往白父王：『我欲入海，求索珍寶，給施眾生，用之無盡。唯願父母，當見聽許。』王及夫人，聞太子言，甚懷憂灼，問太子曰：『汝有何意，而欲入海？苟欲布施，成汝本志，我家所有藏內餘殘，盡當與汝，以用布施。何為自棄，云欲入海？又聞海中，多諸劇難，黑風羅剎，水浪迴波，摩竭大魚，水色之山，如斯眾難，安全者少，百伴共往，時有一還。汝今何急，沒身危險？我及汝母，無不極憂，諸王臣民，皆懷灼惕之懼。念捨此意，勿更紛紜。』於是太子，聞王此語，心在大計，志存拔濟，王雖留遮，意不傾動，規盡身命，成辦其事，布身于地，腹拍王前，因白王言：『唯願垂哀！遂子本心。若必拒逆，不見聽許，伏身此地，終不起也。』王及夫人，內外一切，見太子意，不可迴轉，自誓畢死，伏身于地，皆共解喻，曉謝令起。其言如初，執志不變，從一日至二日，乃至六日。王及夫人，自共議言：『太子不食，已經六日，到明七日，命必不全。此兒前後，意欲所作，要必成辦，不可迴轉。若令入海，猶有還理；今違其意，交斷人望。就當聽之，放憂在後。』王與夫人，相可已訖，俱共來前，各捉一手，涕淚交流，因語之言：『聽汝入海，可起還食。』
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「於時太子，聞王語已，歡喜而起，曉喻父母：『我雖入海，不久當還，唯願莫大憂念於我。』為辦種種餚饍飲食，已訖出外，廣行宣令：『迦良那伽梨，今欲入海，誰欲往者？當共俱進。』爾時國中，有五百賈客，咸皆來集，悉言欲去。是時國中有盲導師，自前已曾數返入海，太子聞之，即往到邊，向其殷勤，嘉言求曉：『汝當與我共入大海，示我行來利害去就。』導師答言：『我既年老，又盲無見，雖欲自去，私情甚難。王愛太子，隆倍異常，須臾離目，有懷悒遲。今聞與我，共入大海，儻復見拒，咎我不少。』於時太子，聞是語已，即便還宮，自白父王：『今此國中，有盲導師，前已數返，曾到大海，願王勅曉，令共我去。』王聞是語，自往其所，語導師言：『我此太子，志存入海，種種諫語，意堅不迴，事不得已，今聽就去。念其年少，未厭辛苦，聞汝前行，知海去就，望汝迴意，忍勞共往。』爾時導師，聞王是語，即白王言：『恨我年耆，盲無所見，大王所勅，豈敢有違？』王得是語，即自還宮。于時太子，即共導師，論定發日。還到王所，王問左右：『誰敬愛我，可與太子共往採寶。』波婆伽梨，即白王言：『願與兄俱，共涉大海。』王聞此語，而自念言：『今弟共往險厄之中，儻能濟要，勝於他人。』作是念已，即可聽去。
「於時太子，聞王語已，歡喜而起，曉喻父母：『我雖入海，不久當還，唯願莫大憂念於我。』為辦種種餚饍飲食，已訖出外，廣行宣令：『迦良那伽梨，今欲入海，誰欲往者？當共俱進。』爾時國中，有五百賈客，咸皆來集，悉言欲去。是時國中有盲導師，自前已曾數返入海，太子聞之，即往到邊，向其殷勤，嘉言求曉：『汝當與我共入大海，示我行來利害去就。』導師答言：『我既年老，又盲無見，雖欲自去，私情甚難。王愛太子，隆倍異常，須臾離目，有懷悒遲。今聞與我，共入大海，儻復見拒，咎我不少。』於時太子，聞是語已，即便還宮，自白父王：『今此國中，有盲導師，前已數返，曾到大海，願王勅曉，令共我去。』王聞是語，自往其所，語導師言：『我此太子，志存入海，種種諫語，意堅不迴，事不得已，今聽就去。念其年少，未厭辛苦，聞汝前行，知海去就，望汝迴意，忍勞共往。』爾時導師，聞王是語，即白王言：『恨我年耆，盲無所見，大王所勅，豈敢有違？』王得是語，即自還宮。于時太子，即共導師，論定發日。還到王所，王問左右：『誰敬愛我，可與太子共往採寶。』波婆伽梨，即白王言：『願與兄俱，共涉大海。』王聞此語，而自念言：『今弟共往險厄之中，儻能濟要，勝於他人。』作是念已，即可聽去。
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「爾時太子，出三千兩金，以千兩辦糧，千兩辦船，復以千兩辦諸所須。嚴辦已訖，於是欲發。王及夫人，諸王臣民，啼哭送之，別於路次。於是太子，與諸同伴，進道而去。到於海邊，牢治其船，令有七重，候風時節，推著水中，以七大索，繫於海邊，搖鈴唱令，語眾人言：『汝等皆聽！海中眾難，水浪迴波，惡龍羅剎，黑風迴覆，海色之山，摩竭大魚，如是餘難，其數猶多。前後入海，吉還者少。若狐疑者，於此可還。誰能堅意，分捨身命，不顧父母，不戀妻子，當共入海，至於寶所，若得珍寶，安隱還歸，子孫七世，用不可盡。』作是令已，便斷一索，日日如是，至於七日，唱令已訖，斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，徑與諸人，到彼寶渚。太子聰明，通達世典，識寶色相，悉知其價，示諸眾人諸寶好醜，勅語眾賈令隨意取。重告眾賈，令多少得中，多取船重，有沈沒之憂，少取行勞，不補其苦。勅誡已訖，獨與導師，別乘小船，與眾賈別，轉復前進。
「爾時太子，出三千兩金，以千兩辦糧，千兩辦船，復以千兩辦諸所須。嚴辦已訖，於是欲發。王及夫人，諸王臣民，啼哭送之，別於路次。於是太子，與諸同伴，進道而去。到於海邊，牢治其船，令有七重，候風時節，推著水中，以七大索，繫於海邊，搖鈴唱令，語眾人言：『汝等皆聽！海中眾難，水浪迴波，惡龍羅剎，黑風迴覆，海色之山，摩竭大魚，如是餘難，其數猶多。前後入海，吉還者少。若狐疑者，於此可還。誰能堅意，分捨身命，不顧父母，不戀妻子，當共入海，至於寶所，若得珍寶，安隱還歸，子孫七世，用不可盡。』作是令已，便斷一索，日日如是，至於七日，唱令已訖，斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，徑與諸人，到彼寶渚。太子聰明，通達世典，識寶色相，悉知其價，示諸眾人諸寶好醜，勅語眾賈令隨意取。重告眾賈，令多少得中，多取船重，有沈沒之憂，少取行勞，不補其苦。勅誡已訖，獨與導師，別乘小船，與眾賈別，轉復前進。
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「導師問言：『此前應有白色之山，汝為見不？』太子言：『見。』導師語曰：『此是銀山。』轉復前行，導師復問：『當有紺色之山，汝見未耶？』太子答言：『我已見之。』導師語言：『是紺琉璃山。』轉更前進，復問太子：『此中應有黃色之山，汝為見未？』太子言：『見。』導師語之：『此是金山。』到金山下，坐金沙上，導師言曰：『我今羸劣，命必不濟，示方面已，進止道路，汝從是去，前當有城，其城極妙，七寶雜廁。汝到城門，城門若閉，其城門邊，有金剛杵，汝便取杵，以撞其門。城中當有五百天女，各齎寶珠，來用奉汝，更有一女，最特尊勝，所持寶珠，而有紺色，名旃陀摩尼。此如意珠，得便堅持，勿令失脫，其餘與者，亦可取之。攝錄諸根，勿復與語。我今轉極，餘命少少，若命終後，念識我恩，對我發哀，埋此沙中。』導師語竟，氣絕命終。對之悲慟，為之葬埋，隨其所教，前進而去。到七寶城，城門堅閉，見金剛杵在其門邊，如語取杵以撞其門，城門便開。五百天女，各持寶珠，來奉太子。最前一女，手所持珠，如語紺色，隨次第攝取，裹在衣角，便旋還來。
「導師問言：『此前應有白色之山，汝為見不？』太子言：『見。』導師語曰：『此是銀山。』轉復前行，導師復問：『當有紺色之山，汝見未耶？』太子答言：『我已見之。』導師語言：『是紺琉璃山。』轉更前進，復問太子：『此中應有黃色之山，汝為見未？』太子言：『見。』導師語之：『此是金山。』到金山下，坐金沙上，導師言曰：『我今羸劣，命必不濟，示方面已，進止道路，汝從是去，前當有城，其城極妙，七寶雜廁。汝到城門，城門若閉，其城門邊，有金剛杵，汝便取杵，以撞其門。城中當有五百天女，各齎寶珠，來用奉汝，更有一女，最特尊勝，所持寶珠，而有紺色，名旃陀摩尼。此如意珠，得便堅持，勿令失脫，其餘與者，亦可取之。攝錄諸根，勿復與語。我今轉極，餘命少少，若命終後，念識我恩，對我發哀，埋此沙中。』導師語竟，氣絕命終。對之悲慟，為之葬埋，隨其所教，前進而去。到七寶城，城門堅閉，見金剛杵在其門邊，如語取杵以撞其門，城門便開。五百天女，各持寶珠，來奉太子。最前一女，手所持珠，如語紺色，隨次第攝取，裹在衣角，便旋還來。
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「前太子別後，波婆伽梨復語眾人：『行來不易，但當多取。』眾人貪寶，取之過度。太子還到，其船已滿，放船還來，船便沈沒，諸賈人輩，乍沈乍浮，太子已有如意珠，故身不沒溺。波婆伽梨遙喚太子：『當見救濟，勿便捐棄。』太子聞語，即牽共浮，力勵相挽，便得出海。出海之後，弟語兄言：『我曹兄弟，辭父母來，入於大海，望不空歸。際遇不諧，喪失財寶，單身空到，甚可恥也。』迦良那伽梨天性忠直，即語弟言：『我故得寶。』弟語兄言：『當用見示。』即解衣裏以珠示之。弟得見珠，因而懷情，『念我父王恩慈不普，偏愛我兄，我不在意；今我二人，俱來入海，兄得異寶，我獨空歸。從是已後，當賤遇我，我當云何？因其臥寐，陰殺其兄，取其珠寶，歸語父王言，其兄沒海，於是乃當異愛念我。』作是念已，密自懷計，語其兄言：『人村漸近，我曹兄弟，不應俱眠，宜更坐守護持寶珠。』兄即然之，常共更守。波婆伽梨，次應休眠，臥地經時，極過常度，然後乃起。兄復次臥，由坐久故，睡寐極著。波婆伽梨，起入林中，林中有樹，其刺極利，即取兩枚，各長尺五，持來兄邊，兄眠甚重，一手捉刺，當其眼宕，刺令沒刺，收寶而去。太子苦痛，高聲急喚：『波婆伽梨！波婆伽梨！此中有賊。』喚經數返無有應者。
「前太子別後，波婆伽梨復語眾人：『行來不易，但當多取。』眾人貪寶，取之過度。太子還到，其船已滿，放船還來，船便沈沒，諸賈人輩，乍沈乍浮，太子已有如意珠，故身不沒溺。波婆伽梨遙喚太子：『當見救濟，勿便捐棄。』太子聞語，即牽共浮，力勵相挽，便得出海。出海之後，弟語兄言：『我曹兄弟，辭父母來，入於大海，望不空歸。際遇不諧，喪失財寶，單身空到，甚可恥也。』迦良那伽梨天性忠直，即語弟言：『我故得寶。』弟語兄言：『當用見示。』即解衣裏以珠示之。弟得見珠，因而懷情，『念我父王恩慈不普，偏愛我兄，我不在意；今我二人，俱來入海，兄得異寶，我獨空歸。從是已後，當賤遇我，我當云何？因其臥寐，陰殺其兄，取其珠寶，歸語父王言，其兄沒海，於是乃當異愛念我。』作是念已，密自懷計，語其兄言：『人村漸近，我曹兄弟，不應俱眠，宜更坐守護持寶珠。』兄即然之，常共更守。波婆伽梨，次應休眠，臥地經時，極過常度，然後乃起。兄復次臥，由坐久故，睡寐極著。波婆伽梨，起入林中，林中有樹，其刺極利，即取兩枚，各長尺五，持來兄邊，兄眠甚重，一手捉刺，當其眼宕，刺令沒刺，收寶而去。太子苦痛，高聲急喚：『波婆伽梨！波婆伽梨！此中有賊。』喚經數返無有應者。
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「爾時樹神語太子言：『波婆伽梨，是汝之賊，刺汝眼竟，持汝珠去。』於是太子宛轉辛苦，匍匐而行，漸小前進，到梨師䟦陀國。至於澤宕，值五百頭牛來到其邊，有一牛王，見於太子，憐敬兼懷，出舌舐之，餘牛悉集，愕住共視。時牧牛人，來前試看，乃覩太子臥在于地，見其眼中，有是長刺，觀其形相，又知非凡，即為拔刺，將至住處，常以酥乳，著其瘡中，飲食供給，隨其瞻養。復經數時，眼瘡漸差，主人承事，未曾懈廢。爾時太子，問牧牛人：『汝居此中，有何基業？』牧牛人答：『我在此中，無有基業，唯仰乳酪，賣用自濟。』太子自念：『我遭困厄，勞煩主人，恒供養我。今者瘡差，小能行來，當更方宜求易處所。』念是事已，因語主人：『爾所時節，共相勞煩，感念主人，恩難酬報。我欲前行，到於城中，展轉行乞，以自供活。』時牧牛舍主，聞太子言，懼其舍內妻子奴婢有餘厭辭聞太子耳，『若其不爾，何緣乃辭？』作是念已，先問舍內：『汝曹有何不稱之事，而令貴客辭欲索去？』舍內皆言：『我曹於此如兄如弟，不知何緣欲相捨去？』於時舍主，語太子言：『我相承侍，未有不稱，不可捨我轉行餘乞。』於時太子，聞舍主語，見其慇懃，恒護其意，且小停住。復經數時，便語主人：『汝供待我，隨時無乏，家內一切，接我隆厚。但我意中，自欲轉行到前城中，望遣一人，將我共往。』時牧牛人，見其慇懃，恐違其意令其心愁，躬自將護，共至城中。已到彼城，共別當還，太子語言：『汝哀我者，買索一琴，與我自娛。』時牧牛人，尋買索與，共相辭謝，於時別去。
「爾時樹神語太子言：『波婆伽梨，是汝之賊，刺汝眼竟，持汝珠去。』於是太子宛轉辛苦，匍匐而行，漸小前進，到梨師䟦陀國。至於澤宕，值五百頭牛來到其邊，有一牛王，見於太子，憐敬兼懷，出舌舐之，餘牛悉集，愕住共視。時牧牛人，來前試看，乃覩太子臥在于地，見其眼中，有是長刺，觀其形相，又知非凡，即為拔刺，將至住處，常以酥乳，著其瘡中，飲食供給，隨其瞻養。復經數時，眼瘡漸差，主人承事，未曾懈廢。爾時太子，問牧牛人：『汝居此中，有何基業？』牧牛人答：『我在此中，無有基業，唯仰乳酪，賣用自濟。』太子自念：『我遭困厄，勞煩主人，恒供養我。今者瘡差，小能行來，當更方宜求易處所。』念是事已，因語主人：『爾所時節，共相勞煩，感念主人，恩難酬報。我欲前行，到於城中，展轉行乞，以自供活。』時牧牛舍主，聞太子言，懼其舍內妻子奴婢有餘厭辭聞太子耳，『若其不爾，何緣乃辭？』作是念已，先問舍內：『汝曹有何不稱之事，而令貴客辭欲索去？』舍內皆言：『我曹於此如兄如弟，不知何緣欲相捨去？』於時舍主，語太子言：『我相承侍，未有不稱，不可捨我轉行餘乞。』於時太子，聞舍主語，見其慇懃，恒護其意，且小停住。復經數時，便語主人：『汝供待我，隨時無乏，家內一切，接我隆厚。但我意中，自欲轉行到前城中，望遣一人，將我共往。』時牧牛人，見其慇懃，恐違其意令其心愁，躬自將護，共至城中。已到彼城，共別當還，太子語言：『汝哀我者，買索一琴，與我自娛。』時牧牛人，尋買索與，共相辭謝，於時別去。
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「爾時太子，素多伎能，歌頌文辭，極善巧妙，即於陌宕，激聲歌頌，彈琴以和，音甚清雅，城中人民，聞其音者皆樂聽觀，無有厭足，各持飲食，競來與之。時城中有五百乞兒，皆來依附，賴其飽食。梨師䟦王，有一園監，為王監守果㮈之園。㮈有熟者，鸚鵡來食，手力不周，不能驚遮。於時園監，檐㮈與王，其中好㮈，鸚鵡啄壞，王見瞋恚，欲加刑罰。園監惶怖，向王自陳：『家乏人力故使爾耳，唯見寬恕，原匂刑罰，當索守人，更不令爾。』王便恕置，不問其罪。園監得脫，行求索人，見迦良那伽梨，匂於道邊，觀其形相，似是忠人，即語之曰：『汝能為我看守園不？汝若能者，當供所乏。』太子答言：『我眼無見，云何看守？』園監語言：『汝苟欲看，雖復無眼，當作方便，多作細繩，繫諸樹端，以諸鈴物，連繫相著，展轉相牽汝捉一頭；若聞有聲，汝便頓繩，鸚鵡驚怖無緣得住。』太子聞語，而答之言：『若有此事，我能為之。』共相可竟，即往為守。
「爾時太子，素多伎能，歌頌文辭，極善巧妙，即於陌宕，激聲歌頌，彈琴以和，音甚清雅，城中人民，聞其音者皆樂聽觀，無有厭足，各持飲食，競來與之。時城中有五百乞兒，皆來依附，賴其飽食。梨師䟦王，有一園監，為王監守果㮈之園。㮈有熟者，鸚鵡來食，手力不周，不能驚遮。於時園監，檐㮈與王，其中好㮈，鸚鵡啄壞，王見瞋恚，欲加刑罰。園監惶怖，向王自陳：『家乏人力故使爾耳，唯見寬恕，原匂刑罰，當索守人，更不令爾。』王便恕置，不問其罪。園監得脫，行求索人，見迦良那伽梨，匂於道邊，觀其形相，似是忠人，即語之曰：『汝能為我看守園不？汝若能者，當供所乏。』太子答言：『我眼無見，云何看守？』園監語言：『汝苟欲看，雖復無眼，當作方便，多作細繩，繫諸樹端，以諸鈴物，連繫相著，展轉相牽汝捉一頭；若聞有聲，汝便頓繩，鸚鵡驚怖無緣得住。』太子聞語，而答之言：『若有此事，我能為之。』共相可竟，即往為守。
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「時波婆伽梨，到父王國，王怪獨來，即問消息。波婆伽梨，而語王言：『我曹不遇，船重沈沒，迦良那伽梨并諸賈人，合諸珍寶，盡沒大海。我力勵浮，趣得全濟。』王及夫人，聞是語已，悶絕良久，無所覺識，以水灑面，困乃還穌。宮閤內外諸王臣民，聞此事者，莫不悲悼。王及夫人，語波婆伽梨：『迦梨太子沒海，汝何以來？何不并就死大海中？』合土人民，無不痛惜，朝夕哭戀，如喪父母。太子在宮，常愛一鴈，王告其鴈：『太子養汝，今入大海，奄沒不還，何不往看，知其所在？』因作書音，以繫鴈項。鴈即高翔，廣行求覓，遊彼園上，識其歌聲，即下試看，得見太子，鳴聲悲喜，不能自勝。太子聞識，即解取書，眼無所見不能看讀，因求紙筆作書與王，說波婆伽梨刺眼委曲，所更歷處，辛酸諸事。繫於鴈項，鴈便飛去。
「時波婆伽梨，到父王國，王怪獨來，即問消息。波婆伽梨，而語王言：『我曹不遇，船重沈沒，迦良那伽梨并諸賈人，合諸珍寶，盡沒大海。我力勵浮，趣得全濟。』王及夫人，聞是語已，悶絕良久，無所覺識，以水灑面，困乃還穌。宮閤內外諸王臣民，聞此事者，莫不悲悼。王及夫人，語波婆伽梨：『迦梨太子沒海，汝何以來？何不并就死大海中？』合土人民，無不痛惜，朝夕哭戀，如喪父母。太子在宮，常愛一鴈，王告其鴈：『太子養汝，今入大海，奄沒不還，何不往看，知其所在？』因作書音，以繫鴈項。鴈即高翔，廣行求覓，遊彼園上，識其歌聲，即下試看，得見太子，鳴聲悲喜，不能自勝。太子聞識，即解取書，眼無所見不能看讀，因求紙筆作書與王，說波婆伽梨刺眼委曲，所更歷處，辛酸諸事。繫於鴈項，鴈便飛去。
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「梨師䟦王，時有一女，端政殊妙，世間希有，王甚愛重，不違其意。時女辭王，出遊園觀，王便聽去。女至園中，見於太子迦良那伽梨，頭亂面垢，目無所見，著弊壞衣，坐林樹間。其女觀察，覩其色狀，心情屬向，不離其側，便坐其邊，與共談語。食時已到，王遣人喚，女還遣人白於王曰：『願送食來，欲就此食。』即送食來，女語太子：『我欲共汝一處坐食。』太子答言：『我是乞匂之人，汝是王女，云何共食？王若聞者，罪我不少。』其女慇懃，語太子言：『若汝不肯，我便不食。』如是數返，逼迫不已，而便共食。言遂欵篤，意漸附近，目無去離。日轉欲暮，王遣人喚女，女還遣人往白王曰：『我願為此守園人婦，不用其餘國王太子，今我專心，慇懃如是。唯願父王！勿違我意。』使到王所，具噵其事。王聞是已，不能違情，因自言曰：『此事災異，是女不肖。乃至若是，寶鎧大王，為第一太子迦良那伽梨，來求索之。今此太子，入海未還，乃欲為是乞兒作婦，辱人名字，甚為不少。我當覆頭藏著何處？』作是語已，復遣人喚；女言如初，執志不移。時王愛念，不能違意，就并將來，著於宮中，便令交會成為夫婦。復經數日，婦恒晝去，冥乃來還，夫怪問之：『汝言與我共為夫婦，晨去暮還，心不在此，將為他志故使爾耶？』婦因自誓：『我今一心，共相尊奉，無有他意大如毛髮。若當實爾，至誠不虛，令汝一目平完如故。』言誓已訖，一目尋復如故。復問太子：『汝之父母，為在何國？』太子語婦：『汝聞大王勒那跋彌名字不耶？』答言：『聞之。』『是我父也。彼王太子迦良那伽梨，汝復聞不？』答言：『聞之。』『我身是也。』婦即驚問：『汝復何為辛苦如是？』太子因為說其本末。婦聞是語，深懷歎息，語太子言：『波婆伽梨，懷害於汝，自古至今，未有此處。汝若得彼，當云何治？』答言：『波婆伽梨雖害於我，我於其邊，永無瞋恨。』婦復語言：『此事難信，相困如是，奈何不瞋？』迦良那伽梨因自誓言：『若我於彼波婆伽梨，無有微恨大如毛髮，我言至誠，不虛欺者，當令一目復得平復。』自誓已訖，眼悉明淨。
「梨師䟦王，時有一女，端政殊妙，世間希有，王甚愛重，不違其意。時女辭王，出遊園觀，王便聽去。女至園中，見於太子迦良那伽梨，頭亂面垢，目無所見，著弊壞衣，坐林樹間。其女觀察，覩其色狀，心情屬向，不離其側，便坐其邊，與共談語。食時已到，王遣人喚，女還遣人白於王曰：『願送食來，欲就此食。』即送食來，女語太子：『我欲共汝一處坐食。』太子答言：『我是乞匂之人，汝是王女，云何共食？王若聞者，罪我不少。』其女慇懃，語太子言：『若汝不肯，我便不食。』如是數返，逼迫不已，而便共食。言遂欵篤，意漸附近，目無去離。日轉欲暮，王遣人喚女，女還遣人往白王曰：『我願為此守園人婦，不用其餘國王太子，今我專心，慇懃如是。唯願父王！勿違我意。』使到王所，具噵其事。王聞是已，不能違情，因自言曰：『此事災異，是女不肖。乃至若是，寶鎧大王，為第一太子迦良那伽梨，來求索之。今此太子，入海未還，乃欲為是乞兒作婦，辱人名字，甚為不少。我當覆頭藏著何處？』作是語已，復遣人喚；女言如初，執志不移。時王愛念，不能違意，就并將來，著於宮中，便令交會成為夫婦。復經數日，婦恒晝去，冥乃來還，夫怪問之：『汝言與我共為夫婦，晨去暮還，心不在此，將為他志故使爾耶？』婦因自誓：『我今一心，共相尊奉，無有他意大如毛髮。若當實爾，至誠不虛，令汝一目平完如故。』言誓已訖，一目尋復如故。復問太子：『汝之父母，為在何國？』太子語婦：『汝聞大王勒那跋彌名字不耶？』答言：『聞之。』『是我父也。彼王太子迦良那伽梨，汝復聞不？』答言：『聞之。』『我身是也。』婦即驚問：『汝復何為辛苦如是？』太子因為說其本末。婦聞是語，深懷歎息，語太子言：『波婆伽梨，懷害於汝，自古至今，未有此處。汝若得彼，當云何治？』答言：『波婆伽梨雖害於我，我於其邊，永無瞋恨。』婦復語言：『此事難信，相困如是，奈何不瞋？』迦良那伽梨因自誓言：『若我於彼波婆伽梨，無有微恨大如毛髮，我言至誠，不虛欺者，當令一目復得平復。』自誓已訖，眼悉明淨。
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「婦見其夫，兩目完淨，端正威相，未曾所覩，喜不自勝，往白其父：『寶鎧太子迦良那伽梨，父王識不？』王答言：『識。』女即言曰：『今欲見不？』王言：『今在何處？』女言：『我夫，則是其人。』王笑之曰：『此女癡狂，志亂失性，迦良那伽梨入海未還，見盲乞兒，名之為是。』女復白言：『願王往看。』王尋往視，審是太子，衣毛悚然，愧懼交懷，腹拍其前，向懺悔言：『實不相知，願恕其過。』密將太子，還著界上，便唱露言：『大王！大子迦良那伽梨，從大海還。』施設辦具，嚴駕象馬，躬與群臣，自往迎之，還來到國，廣作賓眾，莊校其女，方云始欲以女用配。
「婦見其夫，兩目完淨，端正威相，未曾所覩，喜不自勝，往白其父：『寶鎧太子迦良那伽梨，父王識不？』王答言：『識。』女即言曰：『今欲見不？』王言：『今在何處？』女言：『我夫，則是其人。』王笑之曰：『此女癡狂，志亂失性，迦良那伽梨入海未還，見盲乞兒，名之為是。』女復白言：『願王往看。』王尋往視，審是太子，衣毛悚然，愧懼交懷，腹拍其前，向懺悔言：『實不相知，願恕其過。』密將太子，還著界上，便唱露言：『大王！大子迦良那伽梨，從大海還。』施設辦具，嚴駕象馬，躬與群臣，自往迎之，還來到國，廣作賓眾，莊校其女，方云始欲以女用配。
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「爾時鴈還，擔書到國，大王見鴈，披解看讀，始得消息，知大子存在，具知其所更辛酸諸事。王及夫人，乍悲乍喜，宮閤內外，靡不悲悼懊惱瞋憤，取波婆伽梨，枷鎻其身，幽閉在獄。勅令告下梨師跋王：『太子辛苦，在於爾國，云何默住不來表示？書到其時，象馬侍送，事若有違，吾當自往。』使便齎書，徑到其國。梨師䟦王，奉受披讀，於是太子，語梨師䟦王：『牧牛之人，於我有恩，我今思念，欲得見之，可遣使往為我喚之。』王尋召來。太子語王：『我眼被刺，正仰此人，供給將養如我父母，王若見念，當為我報。』王大歡喜，即時賜遺名衣上服，象馬車乘，園田舍宅，金銀寶物，奴婢僕使，并所典牛，盡持與之。其人歡喜，非其所望，便得安樂終身富貴。即還報使，因表事情：『太子在此，實所不知，辛酸諸事，伏想委曲。太子今者，已還得眼，即娉鄙女，為太子妻，莊嚴辦具，臣自衛送。』尋勅嚴具五百白象，金銀校飾，極令殊妙，選五百人，奉侍太子，復令擇取五百侍女，極取端正才能巧妙，種種寶物，而莊飾之。五百乘車，寶物莊校，亦令極妙，以送其女。梨師跋王，自與群臣數百千乘，亦共侍送，伎樂歌頌，圍繞前後，稱慶無量，進道還國。
「爾時鴈還，擔書到國，大王見鴈，披解看讀，始得消息，知大子存在，具知其所更辛酸諸事。王及夫人，乍悲乍喜，宮閤內外，靡不悲悼懊惱瞋憤，取波婆伽梨，枷鎻其身，幽閉在獄。勅令告下梨師跋王：『太子辛苦，在於爾國，云何默住不來表示？書到其時，象馬侍送，事若有違，吾當自往。』使便齎書，徑到其國。梨師䟦王，奉受披讀，於是太子，語梨師䟦王：『牧牛之人，於我有恩，我今思念，欲得見之，可遣使往為我喚之。』王尋召來。太子語王：『我眼被刺，正仰此人，供給將養如我父母，王若見念，當為我報。』王大歡喜，即時賜遺名衣上服，象馬車乘，園田舍宅，金銀寶物，奴婢僕使，并所典牛，盡持與之。其人歡喜，非其所望，便得安樂終身富貴。即還報使，因表事情：『太子在此，實所不知，辛酸諸事，伏想委曲。太子今者，已還得眼，即娉鄙女，為太子妻，莊嚴辦具，臣自衛送。』尋勅嚴具五百白象，金銀校飾，極令殊妙，選五百人，奉侍太子，復令擇取五百侍女，極取端正才能巧妙，種種寶物，而莊飾之。五百乘車，寶物莊校，亦令極妙，以送其女。梨師跋王，自與群臣數百千乘，亦共侍送，伎樂歌頌，圍繞前後，稱慶無量，進道還國。
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「爾時其使，到大王所，披讀書表，甚增喜踊，告下諸王：『悉皆來集。』即嚴象馬，群臣百官，夫人婇女，導從前後，躬迎太子，到於界宕。爾時太子，遙見父王，下車步進，頭面禮拜，問訊父母；父母亦下，便共抱持，別久念想與子相見，一悲一喜。諸王臣民，見其如是，欣感之情，不可具說。談論粗訖，即還駕乘，搥鍾鳴鼓，作眾伎樂，歡喜稱善，導從趣城。到城門外，太子白王：『波婆伽梨，今何所在？』王答之言：『如斯惡人，天下不覆，吾不忍見，先來幽閉，在於獄中。』太子白王：『今當還放。』王答之言：『其罪深重，未及撿挍，云何當出？』太子復言：『若不放出波婆伽梨，終不入城。』王即勅放，語令來出。既得脫出，來見太子。太子抱持，慰撫其意，然後爾乃入城至宮。
「爾時其使，到大王所，披讀書表，甚增喜踊，告下諸王：『悉皆來集。』即嚴象馬，群臣百官，夫人婇女，導從前後，躬迎太子，到於界宕。爾時太子，遙見父王，下車步進，頭面禮拜，問訊父母；父母亦下，便共抱持，別久念想與子相見，一悲一喜。諸王臣民，見其如是，欣感之情，不可具說。談論粗訖，即還駕乘，搥鍾鳴鼓，作眾伎樂，歡喜稱善，導從趣城。到城門外，太子白王：『波婆伽梨，今何所在？』王答之言：『如斯惡人，天下不覆，吾不忍見，先來幽閉，在於獄中。』太子白王：『今當還放。』王答之言：『其罪深重，未及撿挍，云何當出？』太子復言：『若不放出波婆伽梨，終不入城。』王即勅放，語令來出。既得脫出，來見太子。太子抱持，慰撫其意，然後爾乃入城至宮。
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「爾時父母，諸王臣民，男女大小，見於太子，視於怨家，如視赤子，波婆伽梨雖刺其眼，無有微恨大如毛髮，敬愛慈惻，倍加於前。一切大眾，皆共歎美，甚為奇特！天上人中，實無有比。太子到宮，與波婆伽梨，親欵之情，慈愛如舊，徐問其珠，今在何處？波婆伽梨，答太子言：『來時藏著道邊土中。』勅還往取，求覓不得。太子共往，到便見之，收取珠寶，還共歸宮。以五百寶珠，遺與諸王，各令取一，殘如意珠，而自留之。手捉其珠，便從求願：『若實當是如意珠者，令我父母所坐之處，有七寶座，頂上當有七寶大蓋。』其言已訖，如語而成。復捉其珠，而從求願：『令我父母宮內諸藏，及諸王臣所有諸藏，前所用施，悉令還滿。』即時捉珠，四向歷訖，一切諸藏，而皆還滿。復勅諸臣，告下諸國：『迦良那伽梨太子，却後七日，當雨七寶。』即時告下，悉皆聞知。於時太子，香湯洗浴，竪立大幢，以珠著頭，著新淨衣，手執香爐，向四方禮，口自說言：『若其實是如意珠者，便當普雨一切所須。』求願已訖，四方雲霧，即有風來，吹除糞穢，及餘不淨，悉自除去。次復雨水，用掩塵土。次復雨於百味飲食種種美味，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶，積滿天下。爾時人民，稱慶無量，視諸珍寶，猶如瓦石。於時太子，廣布宣令：『汝等已得一切所須供身之事，無所乏少，若能感識如是之恩，當攝身口意修十善道。』爾時一切，閻浮提內，感念太子無極之施，人聞其令，尅勵其心，奉行十善，不犯眾惡，命終之後，皆得生天。」
「爾時父母，諸王臣民，男女大小，見於太子，視於怨家，如視赤子，波婆伽梨雖刺其眼，無有微恨大如毛髮，敬愛慈惻，倍加於前。一切大眾，皆共歎美，甚為奇特！天上人中，實無有比。太子到宮，與波婆伽梨，親欵之情，慈愛如舊，徐問其珠，今在何處？波婆伽梨，答太子言：『來時藏著道邊土中。』勅還往取，求覓不得。太子共往，到便見之，收取珠寶，還共歸宮。以五百寶珠，遺與諸王，各令取一，殘如意珠，而自留之。手捉其珠，便從求願：『若實當是如意珠者，令我父母所坐之處，有七寶座，頂上當有七寶大蓋。』其言已訖，如語而成。復捉其珠，而從求願：『令我父母宮內諸藏，及諸王臣所有諸藏，前所用施，悉令還滿。』即時捉珠，四向歷訖，一切諸藏，而皆還滿。復勅諸臣，告下諸國：『迦良那伽梨太子，却後七日，當雨七寶。』即時告下，悉皆聞知。於時太子，香湯洗浴，竪立大幢，以珠著頭，著新淨衣，手執香爐，向四方禮，口自說言：『若其實是如意珠者，便當普雨一切所須。』求願已訖，四方雲霧，即有風來，吹除糞穢，及餘不淨，悉自除去。次復雨水，用掩塵土。次復雨於百味飲食種種美味，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶，積滿天下。爾時人民，稱慶無量，視諸珍寶，猶如瓦石。於時太子，廣布宣令：『汝等已得一切所須供身之事，無所乏少，若能感識如是之恩，當攝身口意修十善道。』爾時一切，閻浮提內，感念太子無極之施，人聞其令，尅勵其心，奉行十善，不犯眾惡，命終之後，皆得生天。」
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佛告阿難：「欲知爾時迦良那伽梨太子者，今我身是。爾時我父勒那跋彌，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時梨師跋王，摩訶迦葉是。爾時妻者，今瞿夷是。爾時波婆伽梨者，今提婆達多是。閻浮提人蒙我恩者，我初得道，八萬諸天，及我弟子，得授記者，如此等是。阿難！我於爾時，為彼所害，辛苦極理，猶以慈心，而矜愛之。況我今日，得成佛道，煩惱都除，慈悲廣布，被彼少害，豈不慈愍？」
佛告阿難：「欲知爾時迦良那伽梨太子者，今我身是。爾時我父勒那跋彌，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時梨師跋王，摩訶迦葉是。爾時妻者，今瞿夷是。爾時波婆伽梨者，今提婆達多是。閻浮提人蒙我恩者，我初得道，八萬諸天，及我弟子，得授記者，如此等是。阿難！我於爾時，為彼所害，辛苦極理，猶以慈心，而矜愛之。況我今日，得成佛道，煩惱都除，慈悲廣布，被彼少害，豈不慈愍？」
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佛說是已，時諸會者，聞佛所說，感念世尊，為於群生，經涉劇苦，而不退廢，歎未曾有，悲喜交懷，剋心勵志，思惟妙法。有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，種辟支佛善根者，有發無上正真道意者，咸共敬戴，歡喜奉行。
佛說是已，時諸會者，聞佛所說，感念世尊，為於群生，經涉劇苦，而不退廢，歎未曾有，悲喜交懷，剋心勵志，思惟妙法。有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，種辟支佛善根者，有發無上正真道意者，咸共敬戴，歡喜奉行。
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賢愚經卷第九
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（四三）摩訶令奴緣品第四十八
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如是我聞：
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一時佛在迦維羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。佛初還國，於時諸釋，觀佛威儀，相好殊異，身體金色，三十二相，視之無厭，各共群聚街陌市里，異口同音，歎說如來，於此眾中，無有儔類，實可敬哉！時諸比丘，聞是論已，並共白佛，說其諸人歎詠之詞。於時世尊，告諸比丘：「汝等當知，吾乃往昔，於此眾中，最尊最妙，不但今日。」
一時佛在迦維羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。佛初還國，於時諸釋，觀佛威儀，相好殊異，身體金色，三十二相，視之無厭，各共群聚街陌市里，異口同音，歎說如來，於此眾中，無有儔類，實可敬哉！時諸比丘，聞是論已，並共白佛，說其諸人歎詠之詞。於時世尊，告諸比丘：「汝等當知，吾乃往昔，於此眾中，最尊最妙，不但今日。」
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時諸比丘，各共白佛：「不審，世尊！過去世時，於此眾中，最尊最妙，其事云何？」
時諸比丘，各共白佛：「不審，世尊！過去世時，於此眾中，最尊最妙，其事云何？」
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爾時世尊，告諸比丘：「諦聽諦聽！善著心中，吾當為汝，具足解釋，過去世事。」
爾時世尊，告諸比丘：「諦聽諦聽！善著心中，吾當為汝，具足解釋，過去世事。」
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對曰：「唯然，願樂欲聞。」
對曰：「唯然，願樂欲聞。」
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佛便為說：「過去無量，不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰令奴，其王統領，八萬四千諸小國王，一萬大臣，五百太子，夫人婇女，合有二萬。最大夫人，字提婆跋提，最後懷妊，生一太子，其兒端正，身紫金色，其髮紺青，兩手掌中，千輻輪相，其左足底，有馬形相，其右足底，有白象相。其兒福德，人中奇尊，即依父母，而為立字提婆令奴。乳哺長大，令奴大王，卒遇時病，其命將終，諸小國王，群臣太子，咸來問病。因問大王：『假其終沒，諸王太子，誰應紹嗣？』時王報曰：『若我諸子，有能具足十功德者，乃立為王。何等十德？一者身紫金色，其髮紺青。二者兩手掌中，有金輪相，具足不缺。三者其右足底，有白象相。四者其左足下，有馬形相。五者著王衣服，與身相可，不大不小。六者坐王御座，威德巍巍，其坐安隱。七者諸王群臣，歡喜敬禮，稱善無量，入於後宮，夫人婇女，踊躍歡喜，作禮恭敬。八者若將至於天祠，泥天木像，悉為作禮。九者福德威力，能雨七寶，稱給一切。十者其母是誰，提婆跋提夫人所生。若有具足是十功德，斯乃立之，用作大王。』教勅已竟，無常對至，遂便命終。
佛便為說：「過去無量，不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰令奴，其王統領，八萬四千諸小國王，一萬大臣，五百太子，夫人婇女，合有二萬。最大夫人，字提婆跋提，最後懷妊，生一太子，其兒端正，身紫金色，其髮紺青，兩手掌中，千輻輪相，其左足底，有馬形相，其右足底，有白象相。其兒福德，人中奇尊，即依父母，而為立字提婆令奴。乳哺長大，令奴大王，卒遇時病，其命將終，諸小國王，群臣太子，咸來問病。因問大王：『假其終沒，諸王太子，誰應紹嗣？』時王報曰：『若我諸子，有能具足十功德者，乃立為王。何等十德？一者身紫金色，其髮紺青。二者兩手掌中，有金輪相，具足不缺。三者其右足底，有白象相。四者其左足下，有馬形相。五者著王衣服，與身相可，不大不小。六者坐王御座，威德巍巍，其坐安隱。七者諸王群臣，歡喜敬禮，稱善無量，入於後宮，夫人婇女，踊躍歡喜，作禮恭敬。八者若將至於天祠，泥天木像，悉為作禮。九者福德威力，能雨七寶，稱給一切。十者其母是誰，提婆跋提夫人所生。若有具足是十功德，斯乃立之，用作大王。』教勅已竟，無常對至，遂便命終。
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「諸王臣民，五百子中，從其大者，次以十事，觀相其身。此諸太子，身無金色，髮無紺青，手掌無輪，足底無有象馬之相；著王者服不相應當；坐于御座，其木師子，驚張起立，欲搏嚙之；諸王臣民，悉不敬禮；將至宮內，夫人婇女，悉不歡喜，無禮敬者；設入天祠，自禮天像，諸餘泥木天像，悉不作禮；語使雨寶，亦復不能；又復不是提婆跋提夫人所生。乃至五百諸大太子，於十事中，乃無一事。最下小子，身紫金色，其髮紺青，看其兩手，輪相具足，覩其脚底，象形馬相，昞然如畫；著王法服，與身相可；坐於御座，福德巍巍；諸王臣民，無不敬禮；入於後宮，夫人婇女，敬奉作禮；將至天祠，泥木天像，悉皆為禮；教使雨寶，始語即雨；問是誰生？提婆跋提夫人所生。十事具足，諸王臣民，即拜為王。至十五日，日初出時，有金輪寶，從東方來，輪有千輻，縱廣一由旬。王即下座，右膝著地，跪而言曰：『若我福德，應為王者，輪當稱我。』即如其言，來在殿前，住虛空中。白象寶者，從香山來，毛尾貫珠，若王乘上，象皆能飛，從朝至午，徧四天下，若以足行，足所觸地，即成金沙。紺馬寶者，身紺青色，其馬毛尾，皆悉珠色，皆雨七寶；若王乘上，一食之頃，遊四天下，不疲不勞。神珠寶者，自然而至，其珠光明，晝夜恒照百二十里，內復能雨於七寶，稱給一切。玉女寶者，自然而至，端正殊妙，稱適王意。典藏臣者，王須七寶，隨意給足，終無乏盡。其典兵臣，王若欲須四種兵時，顧視之頃，諸兵悉集，行陣嚴整，威力非凡。七寶既具，坐自思惟：『吾享斯位，皆由前身宿種福業，乃致之耳，今當紹繼使不斷絕。』即以香湯，洗浴其身，著新淨衣，手執香爐，向于東方，跪而言曰：『東方快士，來受我請。』即時便有二萬辟支佛，來至王宮；南西北方，悉皆請之，時有六萬辟支佛，來受王請。王與諸臣，四事供養，其八萬四千諸小國王，離家來久，即啟大王，欲辭還國，王即聽之。因啟王曰：『此中快士，其數甚眾，願王垂愍，減省少許，與臣供養，願使將來共享斯福。』於時大王，即以四方辟支佛，與諸小王，隨時供養，經八萬四千歲。諸王臣民，命終之後，皆得生天。」
「諸王臣民，五百子中，從其大者，次以十事，觀相其身。此諸太子，身無金色，髮無紺青，手掌無輪，足底無有象馬之相；著王者服不相應當；坐于御座，其木師子，驚張起立，欲搏嚙之；諸王臣民，悉不敬禮；將至宮內，夫人婇女，悉不歡喜，無禮敬者；設入天祠，自禮天像，諸餘泥木天像，悉不作禮；語使雨寶，亦復不能；又復不是提婆跋提夫人所生。乃至五百諸大太子，於十事中，乃無一事。最下小子，身紫金色，其髮紺青，看其兩手，輪相具足，覩其脚底，象形馬相，昞然如畫；著王法服，與身相可；坐於御座，福德巍巍；諸王臣民，無不敬禮；入於後宮，夫人婇女，敬奉作禮；將至天祠，泥木天像，悉皆為禮；教使雨寶，始語即雨；問是誰生？提婆跋提夫人所生。十事具足，諸王臣民，即拜為王。至十五日，日初出時，有金輪寶，從東方來，輪有千輻，縱廣一由旬。王即下座，右膝著地，跪而言曰：『若我福德，應為王者，輪當稱我。』即如其言，來在殿前，住虛空中。白象寶者，從香山來，毛尾貫珠，若王乘上，象皆能飛，從朝至午，徧四天下，若以足行，足所觸地，即成金沙。紺馬寶者，身紺青色，其馬毛尾，皆悉珠色，皆雨七寶；若王乘上，一食之頃，遊四天下，不疲不勞。神珠寶者，自然而至，其珠光明，晝夜恒照百二十里，內復能雨於七寶，稱給一切。玉女寶者，自然而至，端正殊妙，稱適王意。典藏臣者，王須七寶，隨意給足，終無乏盡。其典兵臣，王若欲須四種兵時，顧視之頃，諸兵悉集，行陣嚴整，威力非凡。七寶既具，坐自思惟：『吾享斯位，皆由前身宿種福業，乃致之耳，今當紹繼使不斷絕。』即以香湯，洗浴其身，著新淨衣，手執香爐，向于東方，跪而言曰：『東方快士，來受我請。』即時便有二萬辟支佛，來至王宮；南西北方，悉皆請之，時有六萬辟支佛，來受王請。王與諸臣，四事供養，其八萬四千諸小國王，離家來久，即啟大王，欲辭還國，王即聽之。因啟王曰：『此中快士，其數甚眾，願王垂愍，減省少許，與臣供養，願使將來共享斯福。』於時大王，即以四方辟支佛，與諸小王，隨時供養，經八萬四千歲。諸王臣民，命終之後，皆得生天。」
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佛告諸比丘：「欲知爾時令奴王者，今現我父白淨王是。爾時提婆跋提夫人者，今現我母摩訶摩耶是。爾時提婆令奴王者，今我身是。爾時五百太子者，今此五百釋是。我乃爾時，於諸人中，最為尊妙；吾今成佛，眾相具足，於此眾中，最為奇妙。」
佛告諸比丘：「欲知爾時令奴王者，今現我父白淨王是。爾時提婆跋提夫人者，今現我母摩訶摩耶是。爾時提婆令奴王者，今我身是。爾時五百太子者，今此五百釋是。我乃爾時，於諸人中，最為尊妙；吾今成佛，眾相具足，於此眾中，最為奇妙。」
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時諸大會，聞佛所說，有得須陀洹者、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發菩薩心成不退者，眾坐歡喜，頂戴奉行。
時諸大會，聞佛所說，有得須陀洹者、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發菩薩心成不退者，眾坐歡喜，頂戴奉行。
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（四四）善求惡求緣品第四十九
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時提婆達多，雖復出家，利養蔽心，作三逆罪，推山壓佛，傷佛脚指，復縱放黑象，欲令害佛，別僧兩部，殺漏盡比丘尼。以故殺生，疑畏受後報。時有六師，即往問之，六師便為說諸邪見，言：「為惡無罪，為善無福，信敬心生，喪斷善根。」
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時提婆達多，雖復出家，利養蔽心，作三逆罪，推山壓佛，傷佛脚指，復縱放黑象，欲令害佛，別僧兩部，殺漏盡比丘尼。以故殺生，疑畏受後報。時有六師，即往問之，六師便為說諸邪見，言：「為惡無罪，為善無福，信敬心生，喪斷善根。」
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是時阿難，析體愛重，惋恨情深，悲哽懊惱，白世尊言：「調達愚癡！造不善業，壞破善根，辱釋種子。」
是時阿難，析體愛重，惋恨情深，悲哽懊惱，白世尊言：「調達愚癡！造不善業，壞破善根，辱釋種子。」
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爾時世尊，告阿難言：「提婆達多，非但今世為利養故斷破善根，過去世時亦貪利養喪身失命。」
爾時世尊，告阿難言：「提婆達多，非但今世為利養故斷破善根，過去世時亦貪利養喪身失命。」
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阿難白佛言：「世尊！提婆達多，過去世時，貪利喪身，其事云何？願樂欲聞。」
阿難白佛言：「世尊！提婆達多，過去世時，貪利喪身，其事云何？願樂欲聞。」
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佛告阿難：「善聽當說！往昔無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有國名波羅奈。時有薩薄名摩訶夜移，其婦懷妊，自然仁善，意性柔和。月滿生男，形體端正，父母愛念，施設美饍，延請親戚并諸相師，共相娛樂，抱兒示眾，為其立字。相師問言：『此兒受胎已來，有何瑞應？』其父答言：『受胎已來，其婦自然，慈心和善。』相師即為立字，名為善求。乳哺長大，好積諸德，慈愍眾生。次後懷妊，自然弊惡，期滿生男，形體醜陋。即請相師，為其立字。相師問言：『此兒懷妊，有何感應？』答言：『懷兒已來，受性弊惡。』於時相師，即為立字，名曰惡求。乳哺長大，好為惡事，恒生貪心，懷嫉妬意。
佛告阿難：「善聽當說！往昔無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有國名波羅奈。時有薩薄名摩訶夜移，其婦懷妊，自然仁善，意性柔和。月滿生男，形體端正，父母愛念，施設美饍，延請親戚并諸相師，共相娛樂，抱兒示眾，為其立字。相師問言：『此兒受胎已來，有何瑞應？』其父答言：『受胎已來，其婦自然，慈心和善。』相師即為立字，名為善求。乳哺長大，好積諸德，慈愍眾生。次後懷妊，自然弊惡，期滿生男，形體醜陋。即請相師，為其立字。相師問言：『此兒懷妊，有何感應？』答言：『懷兒已來，受性弊惡。』於時相師，即為立字，名曰惡求。乳哺長大，好為惡事，恒生貪心，懷嫉妬意。
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「年各長大，欲行共賈入海求索寶物，各有五百侍從，前後而發。途路懸遠，中道乏糧，經於七日，去死不遠。是時善求，及諸賈人，咸共誠心，禱諸神祇，欲濟飢儉，於空澤中，遙見一樹枝葉欝茂，便即趣之。有一泉水，善求及眾，悉共誠心，求哀救護。誠感神應，現身語之：『斫去一枝，所須當出。』諸人歡喜，便斫一枝，美飲流出。斫第二枝，種種食出，百味具足，咸共承接，各得飽滿。斫第三枝，出諸妙衣，種種備具。斫第四枝，種種寶物，悉皆具足，莊嚴悉備，所須盡辦。惡求後到，眾人如前，盡得充足，便自念言：『今此樹枝，能出如是種種好物，況復其根？今當伐之，足得極妙佳好之物。』思惟心定，令人伐之。是時善求，聞如是語，懷憤懊惱，語惡求言：『我等飢乏，命在旦夕，蒙此樹恩，得濟餘命。云何懷此弊惡之心，而欲伐之？』爾時惡求，不用其言，即掘其根。善求感佩，不忍見之，領眾歸家。伐樹已竟，有五百羅剎，取此惡求及眾賈人，悉皆噉之，財物伴侶，一切喪失。」
「年各長大，欲行共賈入海求索寶物，各有五百侍從，前後而發。途路懸遠，中道乏糧，經於七日，去死不遠。是時善求，及諸賈人，咸共誠心，禱諸神祇，欲濟飢儉，於空澤中，遙見一樹枝葉欝茂，便即趣之。有一泉水，善求及眾，悉共誠心，求哀救護。誠感神應，現身語之：『斫去一枝，所須當出。』諸人歡喜，便斫一枝，美飲流出。斫第二枝，種種食出，百味具足，咸共承接，各得飽滿。斫第三枝，出諸妙衣，種種備具。斫第四枝，種種寶物，悉皆具足，莊嚴悉備，所須盡辦。惡求後到，眾人如前，盡得充足，便自念言：『今此樹枝，能出如是種種好物，況復其根？今當伐之，足得極妙佳好之物。』思惟心定，令人伐之。是時善求，聞如是語，懷憤懊惱，語惡求言：『我等飢乏，命在旦夕，蒙此樹恩，得濟餘命。云何懷此弊惡之心，而欲伐之？』爾時惡求，不用其言，即掘其根。善求感佩，不忍見之，領眾歸家。伐樹已竟，有五百羅剎，取此惡求及眾賈人，悉皆噉之，財物伴侶，一切喪失。」
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佛告阿難：「爾時善求者，今我身是。爾時父者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是也。時惡求者，今提婆達多是。阿難！提婆達多，非但今日作不善事，貪利養故，世世常造。我於往昔，常與相值，恒教善法，而不用之，反更以我為怨。」
佛告阿難：「爾時善求者，今我身是。爾時父者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是也。時惡求者，今提婆達多是。阿難！提婆達多，非但今日作不善事，貪利養故，世世常造。我於往昔，常與相值，恒教善法，而不用之，反更以我為怨。」
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爾時阿難，及四部眾，聞佛所說，悲喜交集，咸自勸勵，頂戴奉行。
爾時阿難，及四部眾，聞佛所說，悲喜交集，咸自勸勵，頂戴奉行。
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