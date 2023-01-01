賢愚經
元魏 慧覺等譯13卷CBETA T0202大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
賢愚經卷第八
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元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯
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（三九）蓋事因緣品第三十四(丹本為三十八)
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如是我聞：
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一時佛在羅閱祇竹林精舍。慧命阿難，竹林中坐，心自思惟：「如來出世，甚奇甚特！今諸弟子，蒙佛恩澤，於四供養，無所乏少，各獲安隱，得盡苦際；一切世間，諸王臣民，亦得大利，遭值三寶，人民安樂，悉思世尊威力所致。」作是念已，從坐處起，來詣佛所。爾時世尊，為四部眾，廣說妙法。慧命阿難，前整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，向佛自說林中所念。
一時佛在羅閱祇竹林精舍。慧命阿難，竹林中坐，心自思惟：「如來出世，甚奇甚特！今諸弟子，蒙佛恩澤，於四供養，無所乏少，各獲安隱，得盡苦際；一切世間，諸王臣民，亦得大利，遭值三寶，人民安樂，悉思世尊威力所致。」作是念已，從坐處起，來詣佛所。爾時世尊，為四部眾，廣說妙法。慧命阿難，前整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，向佛自說林中所念。
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佛告阿難：「如汝所言，如來出世，實復奇特！令一切眾生皆獲利益。復次阿難！如來正覺，非但今日祐利眾生，過去世時，亦復利益。」
佛告阿難：「如汝所言，如來出世，實復奇特！令一切眾生皆獲利益。復次阿難！如來正覺，非但今日祐利眾生，過去世時，亦復利益。」
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阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，饒益眾生，其事云何？」
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佛告阿難：「過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提有四河水、二大國王，一王名曰婆羅提婆，晉言梵天，獨據三河，人民熾盛，然復儜弱；一王名曰罰闍達提，晉言金剛聚，唯得一河，人民亦少，然其國人悉皆勇健。時金剛聚，處于正殿，獨坐思惟：『如我今者，兵眾勇悍，而所獲水少，彼國儜弱獨霸三河，今當遣使和索一河。若與我者，共為親厚，國有好物，更相貢贈，若有艱難，共相赴救；若其不得，便當力逼而奪取之。』作是念已，召諸大臣共議此事，諸臣咸言：『今正是時。』即遣驛使，至梵天國，具以王意，宣示梵王。梵王聞此，復自思惟：『我國豐實，人眾亦多，又此國界，父王所有，轉用授我，至於力諍，我不下彼。』作是念已，報彼使言：『今此國土，非我所得，乃是父王，轉用見授。如我今者，力不減汝，汝欲力決，我不相畏。』使還本國，具以聞王。王即合軍，攻梵天國，共戰一交，梵天軍壞，乘背追躡，經至城邊，眾人怖縮，更不敢出，諸臣相將，悉共集會，詣梵王所，咸皆同心，白大王言：『他國兵強，我國儜弱，惜一河水，今致此敗。如是不久，懼恐失國。唯願開意，以一河水與之，共為親厚，足得安全。』王心便開，可眾臣意。即時遣使，至彼軍中，白其王言：『我曹比國，用作惡為？所索河水，今以相與，我當以女為汝夫人，國有特物，更相貢贈，急難危嶮，共相赴救。』時金剛聚，從其來意，即迎其女，拜為夫人，各共和解，迴軍還國。
佛告阿難：「過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提有四河水、二大國王，一王名曰婆羅提婆，晉言梵天，獨據三河，人民熾盛，然復儜弱；一王名曰罰闍達提，晉言金剛聚，唯得一河，人民亦少，然其國人悉皆勇健。時金剛聚，處于正殿，獨坐思惟：『如我今者，兵眾勇悍，而所獲水少，彼國儜弱獨霸三河，今當遣使和索一河。若與我者，共為親厚，國有好物，更相貢贈，若有艱難，共相赴救；若其不得，便當力逼而奪取之。』作是念已，召諸大臣共議此事，諸臣咸言：『今正是時。』即遣驛使，至梵天國，具以王意，宣示梵王。梵王聞此，復自思惟：『我國豐實，人眾亦多，又此國界，父王所有，轉用授我，至於力諍，我不下彼。』作是念已，報彼使言：『今此國土，非我所得，乃是父王，轉用見授。如我今者，力不減汝，汝欲力決，我不相畏。』使還本國，具以聞王。王即合軍，攻梵天國，共戰一交，梵天軍壞，乘背追躡，經至城邊，眾人怖縮，更不敢出，諸臣相將，悉共集會，詣梵王所，咸皆同心，白大王言：『他國兵強，我國儜弱，惜一河水，今致此敗。如是不久，懼恐失國。唯願開意，以一河水與之，共為親厚，足得安全。』王心便開，可眾臣意。即時遣使，至彼軍中，白其王言：『我曹比國，用作惡為？所索河水，今以相與，我當以女為汝夫人，國有特物，更相貢贈，急難危嶮，共相赴救。』時金剛聚，從其來意，即迎其女，拜為夫人，各共和解，迴軍還國。
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「經於數時，其王夫人，便覺有胎。懷妊之後，恒有自然七寶大蓋，常在身上，坐臥行立終不遠離。至滿十月，生一男兒，身紫金色，頭髮紺青，光相昞著，世之少雙，兒以出胎，蓋在其上。召諸相師，令相此兒。相師披看，舉手唱言：『善哉善哉！』異口同音白大王言：『今觀太子，德力無比，人相畢足，世之希有。』王及群臣，喜不自勝，即告相師，為其立字。爾時國法，依於二事，而為作字：一者瑞應，二者星宿。相師白王：『今此太子，入胎已來，有何等瑞？』王答之曰：『有七寶蓋，恒在其上。』便為作字剎羅伽利，晉言蓋事，以眾妙供，隨時承奉。年至成人，父便命終。葬送畢訖，諸小王臣，共立蓋事，用為大王。
「經於數時，其王夫人，便覺有胎。懷妊之後，恒有自然七寶大蓋，常在身上，坐臥行立終不遠離。至滿十月，生一男兒，身紫金色，頭髮紺青，光相昞著，世之少雙，兒以出胎，蓋在其上。召諸相師，令相此兒。相師披看，舉手唱言：『善哉善哉！』異口同音白大王言：『今觀太子，德力無比，人相畢足，世之希有。』王及群臣，喜不自勝，即告相師，為其立字。爾時國法，依於二事，而為作字：一者瑞應，二者星宿。相師白王：『今此太子，入胎已來，有何等瑞？』王答之曰：『有七寶蓋，恒在其上。』便為作字剎羅伽利，晉言蓋事，以眾妙供，隨時承奉。年至成人，父便命終。葬送畢訖，諸小王臣，共立蓋事，用為大王。
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「治政數年，出外遊觀，見諸人民耕種勞苦，問左右曰：『我國人眾，何以作此種種役使？』臣答王言：『國以民為本，民以穀為命。若其不爾，民命不存；民命不存，國則滅矣。』王便言曰：『若我福相應為王者，令我民眾獲自然穀，莫復作此。』發言已竟，一切人民，倉篅自滿，種種雜穀，隨意悉有。又經數時，復出外遊，見其國人，採薪汲水，舂磨作役，又問臣言：『今諸人眾，故復勞苦？何以爾耶？』臣白王言：『蒙王恩澤，獲自然穀，穀叵生食，事須成熟，是以庶民，辦作食調。』王復言曰：『若我福德，應為王者，令吾國內一切人民，若欲食時，有自然食，恒在其前。』發言已訖，合境皆獲自然之食。又復經時，王更出遊觀，見眾人怱怱各執所務，紡織裁縫，辦具衣調。王問臣言：『此諸人等！何以故爾，辛苦執作？』臣白王言：『蒙大王恩，獲自然食，今者作役，辦具衣裳。』王復言曰：『若我福德，應為王者，使吾國內一切樹木出自然衣。』適發此語，國中諸樹，皆出妙衣，極為細濡，青黃赤白，隨人所好。又經數時，王復出遊，見於人民各各競共作諸樂器，王復問臣：『我國人民，何以故爾，勞煩執作？』臣白王言：『此諸人等，蒙大王恩，衣食自然，各獲安隱，事須伎樂，用自娛樂，是以今者治伎樂器。』王便言曰：『若我有福，應為王者，令我國中一切樹上，皆有種種樂器，鼓具琴瑟、琵琶箜篌，一切所須，稱意悉有。』
「治政數年，出外遊觀，見諸人民耕種勞苦，問左右曰：『我國人眾，何以作此種種役使？』臣答王言：『國以民為本，民以穀為命。若其不爾，民命不存；民命不存，國則滅矣。』王便言曰：『若我福相應為王者，令我民眾獲自然穀，莫復作此。』發言已竟，一切人民，倉篅自滿，種種雜穀，隨意悉有。又經數時，復出外遊，見其國人，採薪汲水，舂磨作役，又問臣言：『今諸人眾，故復勞苦？何以爾耶？』臣白王言：『蒙王恩澤，獲自然穀，穀叵生食，事須成熟，是以庶民，辦作食調。』王復言曰：『若我福德，應為王者，令吾國內一切人民，若欲食時，有自然食，恒在其前。』發言已訖，合境皆獲自然之食。又復經時，王更出遊觀，見眾人怱怱各執所務，紡織裁縫，辦具衣調。王問臣言：『此諸人等！何以故爾，辛苦執作？』臣白王言：『蒙大王恩，獲自然食，今者作役，辦具衣裳。』王復言曰：『若我福德，應為王者，使吾國內一切樹木出自然衣。』適發此語，國中諸樹，皆出妙衣，極為細濡，青黃赤白，隨人所好。又經數時，王復出遊，見於人民各各競共作諸樂器，王復問臣：『我國人民，何以故爾，勞煩執作？』臣白王言：『此諸人等，蒙大王恩，衣食自然，各獲安隱，事須伎樂，用自娛樂，是以今者治伎樂器。』王便言曰：『若我有福，應為王者，令我國中一切樹上，皆有種種樂器，鼓具琴瑟、琵琶箜篌，一切所須，稱意悉有。』
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「又經數時，諸王臣民，悉來拜賀，值王食時；時王即請，留與飲食。爾時諸臣，得王飯食，百味具足，咸共白言：『臣等家食，其味薄少，今得王食，美味非凡。』王告之曰：『卿等臣民，若欲常得如我食者，用吾食時，食者皆得如是之食。』即勅司官：『吾食時到，恒鳴大鼓，令諸人民悉得聞知，用我時食，當得百味上妙之供。』從是已後，食便鳴鼓，一切人民，承音念食，百味上饌，自然在前，人民優樂，不可具陳。
「又經數時，諸王臣民，悉來拜賀，值王食時；時王即請，留與飲食。爾時諸臣，得王飯食，百味具足，咸共白言：『臣等家食，其味薄少，今得王食，美味非凡。』王告之曰：『卿等臣民，若欲常得如我食者，用吾食時，食者皆得如是之食。』即勅司官：『吾食時到，恒鳴大鼓，令諸人民悉得聞知，用我時食，當得百味上妙之供。』從是已後，食便鳴鼓，一切人民，承音念食，百味上饌，自然在前，人民優樂，不可具陳。
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「時王梵天，遣使來至蓋事王國，語蓋事言：『汝父在時，我以河水，用與汝父，汝父已終，宜當還我。』時蓋事王，報彼使曰：『我今境土，及以河水，亦非我力，強從汝得，然我為王，不勞民物。此蓋小事，宜停在後，須我面與汝王相見，乃當宣備國土之要。』使還到國，一一白王，王然其意，剋日共期。期日已滿，二王俱進，軍眾圍遶，甚多無數，各安大營，在河一邊，二王乘船，河中相見。時王梵天，初見蓋事，身色晃曜，如紫金山，頭髮奕奕，如紺琉璃，其目廣長，人中難有，敬心內發，謂是梵天。到相問訊，對坐一處，談兩國土，論索水事。蓋事報曰：『我國人民，所欲自然，亦無貲輸王役之勞。』所言未訖，食時已至，蓋事王軍，鳴鼓欲食。時梵天王，甚以惶懼，謂欲牽攝而取殺之，怖不自寧起謝己過，手足四布，腹拍前地。蓋事自起，曉令還坐。復語之曰：『大王！何以恐怖如是？我軍食時，恒自鳴鼓。所以爾者？是我食時，用我時食，皆獲百味上饌之供。』時王梵天復起合掌，白蓋事曰：『唯願大王！普見臨覆我及國人，悉願降附，令諸民庶悉蒙恩澤。』於是蓋事，典閻浮提，一切人民，盡獲安樂。
「時王梵天，遣使來至蓋事王國，語蓋事言：『汝父在時，我以河水，用與汝父，汝父已終，宜當還我。』時蓋事王，報彼使曰：『我今境土，及以河水，亦非我力，強從汝得，然我為王，不勞民物。此蓋小事，宜停在後，須我面與汝王相見，乃當宣備國土之要。』使還到國，一一白王，王然其意，剋日共期。期日已滿，二王俱進，軍眾圍遶，甚多無數，各安大營，在河一邊，二王乘船，河中相見。時王梵天，初見蓋事，身色晃曜，如紫金山，頭髮奕奕，如紺琉璃，其目廣長，人中難有，敬心內發，謂是梵天。到相問訊，對坐一處，談兩國土，論索水事。蓋事報曰：『我國人民，所欲自然，亦無貲輸王役之勞。』所言未訖，食時已至，蓋事王軍，鳴鼓欲食。時梵天王，甚以惶懼，謂欲牽攝而取殺之，怖不自寧起謝己過，手足四布，腹拍前地。蓋事自起，曉令還坐。復語之曰：『大王！何以恐怖如是？我軍食時，恒自鳴鼓。所以爾者？是我食時，用我時食，皆獲百味上饌之供。』時王梵天復起合掌，白蓋事曰：『唯願大王！普見臨覆我及國人，悉願降附，令諸民庶悉蒙恩澤。』於是蓋事，典閻浮提，一切人民，盡獲安樂。
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「登位之後，處於正殿，群僚百官，宿衛侍立。日初出時，有金輪寶從東方來，王遙見之，即下御座，右膝著地，向於輪所，以手三招，輪已來至，千輻具足，光色昞著。王告之曰：『若我應作轉輪王者，如法住處，汝便住中。』於是輪寶，當在王前虛空中住，其輪去地七多羅樹；象寶、神珠、玉女、典兵、典藏寶，次第來至。時蓋事王七寶具足，典四天下，一切眾生，蒙王恩德，所欲自恣，王悉教令脩行十善，壽終之後，皆得生天。」
「登位之後，處於正殿，群僚百官，宿衛侍立。日初出時，有金輪寶從東方來，王遙見之，即下御座，右膝著地，向於輪所，以手三招，輪已來至，千輻具足，光色昞著。王告之曰：『若我應作轉輪王者，如法住處，汝便住中。』於是輪寶，當在王前虛空中住，其輪去地七多羅樹；象寶、神珠、玉女、典兵、典藏寶，次第來至。時蓋事王七寶具足，典四天下，一切眾生，蒙王恩德，所欲自恣，王悉教令脩行十善，壽終之後，皆得生天。」
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佛告阿難：「爾時剎羅伽利王者，豈異人乎？我身是也。爾時父王罰闍達提，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。我因往昔慈愍眾生，恒以財法而攝取之，從是因緣，自致成佛，三界獨尊，無與等者。以此義故，一切眾生，皆應修習大慈潤益。」
佛告阿難：「爾時剎羅伽利王者，豈異人乎？我身是也。爾時父王罰闍達提，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。我因往昔慈愍眾生，恒以財法而攝取之，從是因緣，自致成佛，三界獨尊，無與等者。以此義故，一切眾生，皆應修習大慈潤益。」
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爾時阿難復白佛言：「不審，世尊！過去世中，剎羅伽利轉輪聖王，以何因緣獲如是等無量功德，初入母胎寶蓋隨覆？」
爾時阿難復白佛言：「不審，世尊！過去世中，剎羅伽利轉輪聖王，以何因緣獲如是等無量功德，初入母胎寶蓋隨覆？」
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佛告阿難：「乃復過去久遠，無量阿僧祇劫，此閻浮提，波羅㮈國，仙人山中，有辟支佛，恒於山中止住。時辟支佛，患身不調，往問藥師。藥師語曰：『汝有風病，當須服乳。』時彼國中，有一薩薄，名曰阿利耶蜜羅，晉言聖友。時辟支佛，往告其家，陳病所由，從其乞乳。薩薄歡喜，便請供養，日給其乳，經於三月。三月已竟，身病得差，感其善意，欲使主人獲大利益，踊在空中，坐臥行立，身出水火，或現大身滿虛空中，又復現小入秋毫之裏，如是種種，現十八變。於是聖友，極懷歡喜。復從空下，重受其供，經於數時，乃入涅槃。薩薄悲悼，追念無量，闍維其身，收取舍利，盛以寶瓶，用起鍮婆，香花伎樂，種種妙物，持用供養。所捉大蓋，以置其上，盡其形壽，供養此塔。由其供養一辟支佛，四事供養，因此福報，無量世中，或生天上，或處人中，尊豪挺特，世之少雙。」又告阿難：「一切眾生，在家出家，皆應脩福，生生之中，獲如是利。」
佛告阿難：「乃復過去久遠，無量阿僧祇劫，此閻浮提，波羅㮈國，仙人山中，有辟支佛，恒於山中止住。時辟支佛，患身不調，往問藥師。藥師語曰：『汝有風病，當須服乳。』時彼國中，有一薩薄，名曰阿利耶蜜羅，晉言聖友。時辟支佛，往告其家，陳病所由，從其乞乳。薩薄歡喜，便請供養，日給其乳，經於三月。三月已竟，身病得差，感其善意，欲使主人獲大利益，踊在空中，坐臥行立，身出水火，或現大身滿虛空中，又復現小入秋毫之裏，如是種種，現十八變。於是聖友，極懷歡喜。復從空下，重受其供，經於數時，乃入涅槃。薩薄悲悼，追念無量，闍維其身，收取舍利，盛以寶瓶，用起鍮婆，香花伎樂，種種妙物，持用供養。所捉大蓋，以置其上，盡其形壽，供養此塔。由其供養一辟支佛，四事供養，因此福報，無量世中，或生天上，或處人中，尊豪挺特，世之少雙。」又告阿難：「一切眾生，在家出家，皆應脩福，生生之中，獲如是利。」
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爾時阿難，及諸會眾，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時阿難，及諸會眾，聞佛所說，歡喜奉行。
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（四〇）大施抒海品第三十五(丹本為三十九)
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一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱。爾時世尊，念須侍者，諸尊弟子憍陳如等，各共觀察，知佛所念。時憍陳如從坐而起，偏袒右肩，合掌長跪白佛：「貪得侍近捉衣持鉢，唯願垂愍！賜教聽許。」佛告之曰：「汝年老邁，自須給侍，何忍使汝復見供事？」時憍陳如知佛不聽，禮已還坐。摩訶迦葉、舍利弗、目揵連，及諸弟子五百人等，次第白佛，皆求給侍，佛皆不聽。時阿那律試觀佛意，見佛志趣，心在阿難，如日在東照于舍宅，光從東牖直至西壁，世尊志意亦復如是；諸大弟子，皆亦觀知。時舍利弗及目犍連，從坐處起，到阿難前，語阿難言：「世尊志意，欲得於仁以為侍者。仁有善利，獨蒙稱可，宜速往白求為佛侍。」時賢者阿難，見諸上座來到其前，又聞其語，尋起合掌，白上座言：「世尊德重，智慧深遠，以我常近親侍奉事，懼招罪尤，自遺殃患。」舍利弗等復語之言：「今觀世尊，專注致意，欲得於仁以為侍者，如日初出照于室宅，光從東牖直照西壁，世尊注心亦復如是。又復世尊，究人情能知仁堪任，是以留意，宜時速白求為侍者。」賢者阿難重得是語，思惟是事，靡知所如，復更合掌，白諸上座：「若今世尊賜我三願，我乃堪任為佛侍者。何謂為三？世尊故衣，勿與我著。世尊殘食，莫令我噉。時節進現，隨我裁量。賜此三願，乃能侍佛。」舍利弗等聞是語已，具以其事，往白世尊。佛聞此已，告舍利弗：「諸弟子等！阿難所以求索不著我故衣者，阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者，而生此心：『國王臣民，諸檀越輩，施佛貴價細濡之衣；阿難貪此，故求給事。』復索不噉我殘食者，慮諸弟子復生此心：『如來鉢中，所食之餘，甘美百味，世無此食；阿難嗜故，而來側近。』阿難所以索自裁量時節進現者，慮諸弟子及外道眾來求進現，有所難問，不知時節，儻相惱觸，又為侍者，當候時節，飲食所宜，便身益體，一一制度，慮過見及。是以先預索此三願。又復阿難，不但今日索自知時，過去世時，奉侍於我，善知時宜。」
一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱。爾時世尊，念須侍者，諸尊弟子憍陳如等，各共觀察，知佛所念。時憍陳如從坐而起，偏袒右肩，合掌長跪白佛：「貪得侍近捉衣持鉢，唯願垂愍！賜教聽許。」佛告之曰：「汝年老邁，自須給侍，何忍使汝復見供事？」時憍陳如知佛不聽，禮已還坐。摩訶迦葉、舍利弗、目揵連，及諸弟子五百人等，次第白佛，皆求給侍，佛皆不聽。時阿那律試觀佛意，見佛志趣，心在阿難，如日在東照于舍宅，光從東牖直至西壁，世尊志意亦復如是；諸大弟子，皆亦觀知。時舍利弗及目犍連，從坐處起，到阿難前，語阿難言：「世尊志意，欲得於仁以為侍者。仁有善利，獨蒙稱可，宜速往白求為佛侍。」時賢者阿難，見諸上座來到其前，又聞其語，尋起合掌，白上座言：「世尊德重，智慧深遠，以我常近親侍奉事，懼招罪尤，自遺殃患。」舍利弗等復語之言：「今觀世尊，專注致意，欲得於仁以為侍者，如日初出照于室宅，光從東牖直照西壁，世尊注心亦復如是。又復世尊，究人情能知仁堪任，是以留意，宜時速白求為侍者。」賢者阿難重得是語，思惟是事，靡知所如，復更合掌，白諸上座：「若今世尊賜我三願，我乃堪任為佛侍者。何謂為三？世尊故衣，勿與我著。世尊殘食，莫令我噉。時節進現，隨我裁量。賜此三願，乃能侍佛。」舍利弗等聞是語已，具以其事，往白世尊。佛聞此已，告舍利弗：「諸弟子等！阿難所以求索不著我故衣者，阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者，而生此心：『國王臣民，諸檀越輩，施佛貴價細濡之衣；阿難貪此，故求給事。』復索不噉我殘食者，慮諸弟子復生此心：『如來鉢中，所食之餘，甘美百味，世無此食；阿難嗜故，而來側近。』阿難所以索自裁量時節進現者，慮諸弟子及外道眾來求進現，有所難問，不知時節，儻相惱觸，又為侍者，當候時節，飲食所宜，便身益體，一一制度，慮過見及。是以先預索此三願。又復阿難，不但今日索自知時，過去世時，奉侍於我，善知時宜。」
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時舍利弗重白佛言：「不審過去奉事於佛，善知時宜，其事云何？」
時舍利弗重白佛言：「不審過去奉事於佛，善知時宜，其事云何？」
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佛告舍利弗：「汝欲聞者，諦聽著心！當為汝說。」「唯然世尊！諾當善聽。」
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佛告舍利弗：「乃往過去無數無量阿僧祇劫，有大國王，領閻浮提八萬四千小國、八十億聚落，王所住城，名婆樓施舍。於是城中，有一婆羅門，號尼拘樓陀，聰明博達，天才殊邈，王甚宗戴，師而事之；八萬四千諸小國王，悉遙敬慕，瞻仰所在，四遠貢獻，遣使諮承，略而言之，如奉大王。於是婆羅門，富敵王家，但無子息可以紹繼，出入坐臥，每懷此愁，不知何方可以得子？即禱祀梵天、天帝四王、摩醯跋羅，及餘諸天日月星宿、山河樹神，種種禱祀，無所不遍。剋誠積報經十二年，其大夫人便覺有娠，聰明女人，能得知此，自知所懷，必是男兒，即以情事白婆羅門。婆羅門歡喜，倍增怡躍，即勅家內夫人婇女，來共擁護夫人進止，飲食床薦，極令細濡，調適稱給，莫違其意。十月已滿，便生男兒，身紫金色，頭髮紺青，端正超異，人相難有。婆羅門見，喜不自勝，即召相師，來共相之。相師披觀，嘆未曾有，此兒相好，福德弘廣，天下所瞻，如子賴母。其父歡喜，勅為立字。天竺作字，依於二種：或依星宿，或依變異。相師便問：『懷妊以來，有何變異？』其父答言：『此兒之母，素來忌惡，少於慈順，不脩慈慧；自懷妊來，心性改異，矜憐苦厄，如母愛子，志好布施，無有貪惜。』相師聞之，歡喜而言：『是此兒志，故使然也。當為立字號摩訶闍迦樊，晉言大施。』
佛告舍利弗：「乃往過去無數無量阿僧祇劫，有大國王，領閻浮提八萬四千小國、八十億聚落，王所住城，名婆樓施舍。於是城中，有一婆羅門，號尼拘樓陀，聰明博達，天才殊邈，王甚宗戴，師而事之；八萬四千諸小國王，悉遙敬慕，瞻仰所在，四遠貢獻，遣使諮承，略而言之，如奉大王。於是婆羅門，富敵王家，但無子息可以紹繼，出入坐臥，每懷此愁，不知何方可以得子？即禱祀梵天、天帝四王、摩醯跋羅，及餘諸天日月星宿、山河樹神，種種禱祀，無所不遍。剋誠積報經十二年，其大夫人便覺有娠，聰明女人，能得知此，自知所懷，必是男兒，即以情事白婆羅門。婆羅門歡喜，倍增怡躍，即勅家內夫人婇女，來共擁護夫人進止，飲食床薦，極令細濡，調適稱給，莫違其意。十月已滿，便生男兒，身紫金色，頭髮紺青，端正超異，人相難有。婆羅門見，喜不自勝，即召相師，來共相之。相師披觀，嘆未曾有，此兒相好，福德弘廣，天下所瞻，如子賴母。其父歡喜，勅為立字。天竺作字，依於二種：或依星宿，或依變異。相師便問：『懷妊以來，有何變異？』其父答言：『此兒之母，素來忌惡，少於慈順，不脩慈慧；自懷妊來，心性改異，矜憐苦厄，如母愛子，志好布施，無有貪惜。』相師聞之，歡喜而言：『是此兒志，故使然也。當為立字號摩訶闍迦樊，晉言大施。』
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「其兒漸大，父甚愛念，別為作宮，立三時殿，冬溫夏涼，春秋居中，安諸妓侍，以娛樂之。其兒聰明，好樂學問，誦持俗典，十八部書，文既通利，并善其義，學諸技術，靡所不通。其後大施白其父言：『久在深宮，思欲出遊。』父聞此語，即勅臣吏：『我子大施，欲出遊行，掃灑街陌，除諸不淨，竪諸幢幡，散華燒香，莊嚴道路，極令潔淨。』施設辦已，大施於是乘大白象，七寶挍飾，搥鍾鳴鼓，作倡伎樂，千乘萬騎，導從前後，行大御道，往詣城門。於時國中人民之類，於樓閣上，挾道兩邊，競共觀看，無有厭足，皆各言曰：『甚奇甚妙！覩其威相，猶如梵天。』轉復前行，見諸乞兒，著弊壞衣，執持破器，卑言求哀：『匃我少許。』大施見之，而問之曰：『汝等何以辛苦乃爾？』或有答言：『我無父母兄弟妻子，貧窮孤焭，無所恃怙。』或有答言：『我有長病，不能作役，自活無路。』或有答言：『我之不幸，數遭破亡，債負盈集，身口所切，無方自濟，是以行乞，以託餘命。』大施聞已，酸嘆而去。次復前行，見諸屠兒，㓟剝畜生，削割枰賣。大施見問：『咄作何等？』各各言曰：『祖父已來，屠殺為業，若捨此事，無以自濟。』大施嘆息，捨之而去。次見耕者，以犁墾地，虫從土出，蝦蟇拾吞，復有蛇來，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。大施問之：『此作何等？』答言：『墾地於中下種，後當得穀以自供養，并復當得以輸王家。』大施聞已，深歎而去。次復前行，見諸獵者，張網設罝，捕諸禽獸；見諸禽獸，墮罝網中，自挽自頓，不能得脫，悲鳴相喚，各懷怖懼。大施見之，『何以作此？』各共答言：『我等唯仰獵殺為業，若不為此，存活無路。』聞其語已，酸傷而去。次復前行，見捕魚師，張設羅網，所得甚多，積著陸地，趣能動搖。復問其故：『咄何以爾？』各前答言：『祖父已來，無餘生業，唯仰捕魚，賣供衣食。』大施見已，甚懷愍悼，而自思惟：『是諸眾生，皆由貧窮乏衣食故，為此惡業，殺害眾生，歡喜極意；壽終之後，當歸三塗，從冥入冥，何其怪哉？』作是念已，迴駕還宮，思憶是事，愁憂不樂。往見其父，求索一願。父語大施：『隨汝所求，終不相違。』即自說言：『先日出遊，覩彼人民，求衣求食，勞形役思，殺害欺誑，具諸惡業，意甚矜憐，思欲賑給。唯願垂恩，施我大藏，聽自恣施濟眾所乏。』父告之曰：『我聚財寶，盡為汝故，汝意欲爾，奈何相違？』
「其兒漸大，父甚愛念，別為作宮，立三時殿，冬溫夏涼，春秋居中，安諸妓侍，以娛樂之。其兒聰明，好樂學問，誦持俗典，十八部書，文既通利，并善其義，學諸技術，靡所不通。其後大施白其父言：『久在深宮，思欲出遊。』父聞此語，即勅臣吏：『我子大施，欲出遊行，掃灑街陌，除諸不淨，竪諸幢幡，散華燒香，莊嚴道路，極令潔淨。』施設辦已，大施於是乘大白象，七寶挍飾，搥鍾鳴鼓，作倡伎樂，千乘萬騎，導從前後，行大御道，往詣城門。於時國中人民之類，於樓閣上，挾道兩邊，競共觀看，無有厭足，皆各言曰：『甚奇甚妙！覩其威相，猶如梵天。』轉復前行，見諸乞兒，著弊壞衣，執持破器，卑言求哀：『匃我少許。』大施見之，而問之曰：『汝等何以辛苦乃爾？』或有答言：『我無父母兄弟妻子，貧窮孤焭，無所恃怙。』或有答言：『我有長病，不能作役，自活無路。』或有答言：『我之不幸，數遭破亡，債負盈集，身口所切，無方自濟，是以行乞，以託餘命。』大施聞已，酸嘆而去。次復前行，見諸屠兒，㓟剝畜生，削割枰賣。大施見問：『咄作何等？』各各言曰：『祖父已來，屠殺為業，若捨此事，無以自濟。』大施嘆息，捨之而去。次見耕者，以犁墾地，虫從土出，蝦蟇拾吞，復有蛇來，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。大施問之：『此作何等？』答言：『墾地於中下種，後當得穀以自供養，并復當得以輸王家。』大施聞已，深歎而去。次復前行，見諸獵者，張網設罝，捕諸禽獸；見諸禽獸，墮罝網中，自挽自頓，不能得脫，悲鳴相喚，各懷怖懼。大施見之，『何以作此？』各共答言：『我等唯仰獵殺為業，若不為此，存活無路。』聞其語已，酸傷而去。次復前行，見捕魚師，張設羅網，所得甚多，積著陸地，趣能動搖。復問其故：『咄何以爾？』各前答言：『祖父已來，無餘生業，唯仰捕魚，賣供衣食。』大施見已，甚懷愍悼，而自思惟：『是諸眾生，皆由貧窮乏衣食故，為此惡業，殺害眾生，歡喜極意；壽終之後，當歸三塗，從冥入冥，何其怪哉？』作是念已，迴駕還宮，思憶是事，愁憂不樂。往見其父，求索一願。父語大施：『隨汝所求，終不相違。』即自說言：『先日出遊，覩彼人民，求衣求食，勞形役思，殺害欺誑，具諸惡業，意甚矜憐，思欲賑給。唯願垂恩，施我大藏，聽自恣施濟眾所乏。』父告之曰：『我聚財寶，盡為汝故，汝意欲爾，奈何相違？』
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「兒得父教，即勅宣下一切人民：『摩訶闍迦樊欲設大檀，有所須者，皆悉來取。』唱令已訖，沙門婆羅門、貧窮負債、孤苦疾病，諸城道路前後而去。諸人民輩，有從百里二三五百千里來者，復從三千五千萬里來者，皆強弱相扶，四方雲集，一切給與，滿其所願。須衣與衣，須食給食，金銀七寶，車馬輦輿，園田六畜，稱意而與。如是布施，經數時中，諸藏之物，三分已二、時典藏吏，往白其父：『摩訶闍迦樊，自布施來，藏物三分，已施其二。諸王信使，當有往返，願熟思惟，後勿見責。』父聞吏語，自思惟言：『吾愛此子，不能距逆，寧復空藏，何能中斷如是布施？』復經數時，用殘藏物，三分復二。吏復更白：『前所殘物，三分之中已更用二。諸王信使，事須報知，今藏垂空，願更重思。』時婆羅門而語吏言：『吾愛此子，愛心隆厚未曾違失、面折其意。汝可方便，假設因緣，來求物時乍稱不在，且令餘殘延引日月。』吏得語已，即閉藏戶，小復他行。乞兒來集，至大施所，大施將來詣吏求物，其吏不在，比行推覓，經歷時節，困乃得之，雖復得物，不稱時要。大施自念：『今此小吏自力何敢不承受我？將是父意故使爾耳。又人子之法，不宜空竭父母之藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾。』作是念已，『我當云何多得財寶，用滿我意，濟給群生？』即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財用之難盡？』或有人言：『多種五穀，脩治園圃，可得多財。』或有人言：『多養六畜，隨時蕃息，可得多財。』或有人言：『不避劇難，遠出行估，最得多財。』或有人言：『唯有入海，採取珍寶，最得多財。』大施聞此，而自言曰：『耕種養畜，遠出行估，既非我宜，得利無幾。唯有入海，此計可從。我當力勵，求辦此事。』作是念已，往白父母：『今欲入海，求多珍寶，還用施給，濟民所乏，唯願見聽，得遂所志。』
「兒得父教，即勅宣下一切人民：『摩訶闍迦樊欲設大檀，有所須者，皆悉來取。』唱令已訖，沙門婆羅門、貧窮負債、孤苦疾病，諸城道路前後而去。諸人民輩，有從百里二三五百千里來者，復從三千五千萬里來者，皆強弱相扶，四方雲集，一切給與，滿其所願。須衣與衣，須食給食，金銀七寶，車馬輦輿，園田六畜，稱意而與。如是布施，經數時中，諸藏之物，三分已二、時典藏吏，往白其父：『摩訶闍迦樊，自布施來，藏物三分，已施其二。諸王信使，當有往返，願熟思惟，後勿見責。』父聞吏語，自思惟言：『吾愛此子，不能距逆，寧復空藏，何能中斷如是布施？』復經數時，用殘藏物，三分復二。吏復更白：『前所殘物，三分之中已更用二。諸王信使，事須報知，今藏垂空，願更重思。』時婆羅門而語吏言：『吾愛此子，愛心隆厚未曾違失、面折其意。汝可方便，假設因緣，來求物時乍稱不在，且令餘殘延引日月。』吏得語已，即閉藏戶，小復他行。乞兒來集，至大施所，大施將來詣吏求物，其吏不在，比行推覓，經歷時節，困乃得之，雖復得物，不稱時要。大施自念：『今此小吏自力何敢不承受我？將是父意故使爾耳。又人子之法，不宜空竭父母之藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾。』作是念已，『我當云何多得財寶，用滿我意，濟給群生？』即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財用之難盡？』或有人言：『多種五穀，脩治園圃，可得多財。』或有人言：『多養六畜，隨時蕃息，可得多財。』或有人言：『不避劇難，遠出行估，最得多財。』或有人言：『唯有入海，採取珍寶，最得多財。』大施聞此，而自言曰：『耕種養畜，遠出行估，既非我宜，得利無幾。唯有入海，此計可從。我當力勵，求辦此事。』作是念已，往白父母：『今欲入海，求多珍寶，還用施給，濟民所乏，唯願見聽，得遂所志。』
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「父母聞語，驚而問言：『世人入海，窮貧無計，分棄身命，無所顧戀。汝有何事，復欲習此？若欲布施，我家所有，一切眾物，及藏中殘，盡令汝用，莫入大海。又復海中，眾難甚多，水浪迴波，摩竭大魚，惡龍羅剎，水色之山，如是眾嶮，難可經過。汝有何急，投身此難？我等命存，終不相聽。宜息汝意，勿多紛紜。』大施聞此，願不從心，甚懷悒慼，而自心念：『我今所願，欲辦大事，設復貪身，事何由成？』以身布地，伏父母前，而自言曰：『若必顧留，違我志願，伏身此地，終不復起。』父母聞此，心懷灼然，與諸內官，前諫喻曰：『海道遼遠，險難事多，往者甚眾，來還者尠。我念求子，禱祀諸天，精誠懇惻，靡所不遍，經十二年，困乃從願。適汝長大，欲得捨我？念棄此志，還起飲食。』從一日二日至于六日，如是種種，諫喻求曉；其言如初，執志不迴。父母心懼，自共議言：『此兒前後，欲有所作，要令成辦，未曾中退，就令入海，猶望還期，今必拒遮，到其七日，交見其禍，為之奈何？宜當聽去，轉憂在後。』言議已決，俱來兒邊，各捉一手，而語兒言：『聽隨汝意，起還就食。』
「父母聞語，驚而問言：『世人入海，窮貧無計，分棄身命，無所顧戀。汝有何事，復欲習此？若欲布施，我家所有，一切眾物，及藏中殘，盡令汝用，莫入大海。又復海中，眾難甚多，水浪迴波，摩竭大魚，惡龍羅剎，水色之山，如是眾嶮，難可經過。汝有何急，投身此難？我等命存，終不相聽。宜息汝意，勿多紛紜。』大施聞此，願不從心，甚懷悒慼，而自心念：『我今所願，欲辦大事，設復貪身，事何由成？』以身布地，伏父母前，而自言曰：『若必顧留，違我志願，伏身此地，終不復起。』父母聞此，心懷灼然，與諸內官，前諫喻曰：『海道遼遠，險難事多，往者甚眾，來還者尠。我念求子，禱祀諸天，精誠懇惻，靡所不遍，經十二年，困乃從願。適汝長大，欲得捨我？念棄此志，還起飲食。』從一日二日至于六日，如是種種，諫喻求曉；其言如初，執志不迴。父母心懼，自共議言：『此兒前後，欲有所作，要令成辦，未曾中退，就令入海，猶望還期，今必拒遮，到其七日，交見其禍，為之奈何？宜當聽去，轉憂在後。』言議已決，俱來兒邊，各捉一手，而語兒言：『聽隨汝意，起還就食。』
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「大施聞此，即起就飯。飯食已訖，即起出外，廣行宣令，告語眾人：『我今躬欲入海採寶，誰欲往者？可共俱進。我為薩薄，自辦行具。』於時國中，有五百人，聞是令已，僉然應命。即辦所須，剋定發日。日到裝駕，辭別趣道，王與群臣并其父母、諸王太子臣民之類，數千萬人，送到路次，各贈妙寶，供道所須，啼哭斷絕，於是別去。轉行數日，止宿曠野，值遇群賊，來欲伺盜；菩薩憐愍，即以所齎，盡用匃與。轉前到城，城名放鉢，城中有婆羅門，名迦毘梨。於時大施，往到其所，欲從貸索三千兩金。時婆羅門，有一妙女，身紫金色，頭髮紺青，端正絕世，更無儔類，八萬四千諸小國王，皆為太子，求悉不許。是時大施，到其門中，問迦毘梨：『欲共相見。』其女在內，聞外語聲，歡喜驚起，語父母言：『在外之者，斯是我聟。』時迦毘梨，即出相見，覩其色狀，知必非凡，聞其須金，一切許給。又復左手，捉金澡罐，右手捉女，語大施言：『今我此女，容貌殊異，諸王遣使，各為子求；今覩薩薄，端正相似，請以此女，用相奉侍。』大施答言：『我今方當涉難入海，焉知能得安全還不？預受君女，此非所以。』迦毘梨言：『若令吉還，當為我受。』是時大施，即許可之。
「大施聞此，即起就飯。飯食已訖，即起出外，廣行宣令，告語眾人：『我今躬欲入海採寶，誰欲往者？可共俱進。我為薩薄，自辦行具。』於時國中，有五百人，聞是令已，僉然應命。即辦所須，剋定發日。日到裝駕，辭別趣道，王與群臣并其父母、諸王太子臣民之類，數千萬人，送到路次，各贈妙寶，供道所須，啼哭斷絕，於是別去。轉行數日，止宿曠野，值遇群賊，來欲伺盜；菩薩憐愍，即以所齎，盡用匃與。轉前到城，城名放鉢，城中有婆羅門，名迦毘梨。於時大施，往到其所，欲從貸索三千兩金。時婆羅門，有一妙女，身紫金色，頭髮紺青，端正絕世，更無儔類，八萬四千諸小國王，皆為太子，求悉不許。是時大施，到其門中，問迦毘梨：『欲共相見。』其女在內，聞外語聲，歡喜驚起，語父母言：『在外之者，斯是我聟。』時迦毘梨，即出相見，覩其色狀，知必非凡，聞其須金，一切許給。又復左手，捉金澡罐，右手捉女，語大施言：『今我此女，容貌殊異，諸王遣使，各為子求；今覩薩薄，端正相似，請以此女，用相奉侍。』大施答言：『我今方當涉難入海，焉知能得安全還不？預受君女，此非所以。』迦毘梨言：『若令吉還，當為我受。』是時大施，即許可之。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「時迦毘梨歡喜，便與三千兩金及餘所須。於是共別，轉前到海，勅語賈人牢治其船，令有七重，候風以至，推著海中，以七張大索，繫於岸邊，便搖鈴唱令，告眾賈人：『汝等皆聽海中之難，黑風羅剎，水浪洄澓，惡龍毒氣，水色之山，摩竭大魚，眾難甚多。百伴入海，時一安還。誰欲退者，可於此住；索斷之後，欲悔無及。若能堅心，不顧身命，分捨父母兄弟妻子，際遇安隱，得七寶還者，子孫七世，食用不盡。』作是令已，便斷一索，日日如是；七日復唱令已斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，普與眾賈，到於寶所。大施多聞明識諸寶，輕重貴賤色貌好醜，示諸賈客，如是色寶，致之不重，價貴可取。如是輩寶，致重價賤，各共莫取。又復約勅，取寶多少，當令得中，多則船重，重則沈沒，少雖船輕，不補勞苦。誡語已訖，各勤採拾，積著船上，寶足裝嚴，便欲來還。於時大施，不欲上船，諸人悉集，問其意故，大施答言：『我欲前進至龍王宮求如意珠，盡我身命，不得不還。』眾賈聞此，愁慘無憀，各共白言：『我曹之等，憑賴薩薄，捐捨所重，冒嶮至此，冀望相因，全濟還家。今者云何，欲見棄捨？』大施答言：『我當為汝自誓求願，令汝曹等安隱還國。』諸賈人聞，心怖乃安。大施導師，手執香鑪，向於四方，而自立誓：『我不憚勞，涉海求珍，用濟群生飢乏之困，合集此德，用求佛道。若我至誠，所願當就，令此眾賈及船珍寶，不逢惡難，安全還國。』作誓已訖，眾賈前抱導師手足，涕泣愴悢，辭別還國。斷索舉帆，還閻浮提，皆蒙安隱，得出大海。
「時迦毘梨歡喜，便與三千兩金及餘所須。於是共別，轉前到海，勅語賈人牢治其船，令有七重，候風以至，推著海中，以七張大索，繫於岸邊，便搖鈴唱令，告眾賈人：『汝等皆聽海中之難，黑風羅剎，水浪洄澓，惡龍毒氣，水色之山，摩竭大魚，眾難甚多。百伴入海，時一安還。誰欲退者，可於此住；索斷之後，欲悔無及。若能堅心，不顧身命，分捨父母兄弟妻子，際遇安隱，得七寶還者，子孫七世，食用不盡。』作是令已，便斷一索，日日如是；七日復唱令已斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，普與眾賈，到於寶所。大施多聞明識諸寶，輕重貴賤色貌好醜，示諸賈客，如是色寶，致之不重，價貴可取。如是輩寶，致重價賤，各共莫取。又復約勅，取寶多少，當令得中，多則船重，重則沈沒，少雖船輕，不補勞苦。誡語已訖，各勤採拾，積著船上，寶足裝嚴，便欲來還。於時大施，不欲上船，諸人悉集，問其意故，大施答言：『我欲前進至龍王宮求如意珠，盡我身命，不得不還。』眾賈聞此，愁慘無憀，各共白言：『我曹之等，憑賴薩薄，捐捨所重，冒嶮至此，冀望相因，全濟還家。今者云何，欲見棄捨？』大施答言：『我當為汝自誓求願，令汝曹等安隱還國。』諸賈人聞，心怖乃安。大施導師，手執香鑪，向於四方，而自立誓：『我不憚勞，涉海求珍，用濟群生飢乏之困，合集此德，用求佛道。若我至誠，所願當就，令此眾賈及船珍寶，不逢惡難，安全還國。』作誓已訖，眾賈前抱導師手足，涕泣愴悢，辭別還國。斷索舉帆，還閻浮提，皆蒙安隱，得出大海。
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「爾時大施，與眾別後，前入於水，水可齊膝，行經七日；轉復前行，其水漸深，可齊於岐，復經七日；如是前進七日齊腰，七日齊項，七日恒浮，到一山邊，兩手捉木，刺山而上，經乎七日，乃徹山頂。於彼山上，平行七日，復還下山，七日徹下，到於水邊。水中皆有金色蓮花，有諸毒蛇，其毒極盛，悉以其身，纏蓮花根。菩薩見此，即自端坐繫心攝念，入慈三昧，念諸毒蛇本生之時，皆由瞋恚嫉妬倍盛，故生此中，受斯惡形，極以慈心，矜憐悲念，慈心已滿，彼諸蛇毒，皆自除歇。大施即起，躡花而行，復經七日，乃得度蛇。轉復前行，見諸羅剎，聞人香臭，皆來求覓。大施已見，攝心慈觀，諸羅剎輩，敬心自生，濡語來問：『欲何所至？』大施具答：『欲求如意寶珠。』羅剎歡喜，而自念言：『此福德人，去於龍宮，其道猶遠，云何使此經涉辛苦？我當接過於諸嶮難。』即時接去，度四百由旬，乃還放地。
「爾時大施，與眾別後，前入於水，水可齊膝，行經七日；轉復前行，其水漸深，可齊於岐，復經七日；如是前進七日齊腰，七日齊項，七日恒浮，到一山邊，兩手捉木，刺山而上，經乎七日，乃徹山頂。於彼山上，平行七日，復還下山，七日徹下，到於水邊。水中皆有金色蓮花，有諸毒蛇，其毒極盛，悉以其身，纏蓮花根。菩薩見此，即自端坐繫心攝念，入慈三昧，念諸毒蛇本生之時，皆由瞋恚嫉妬倍盛，故生此中，受斯惡形，極以慈心，矜憐悲念，慈心已滿，彼諸蛇毒，皆自除歇。大施即起，躡花而行，復經七日，乃得度蛇。轉復前行，見諸羅剎，聞人香臭，皆來求覓。大施已見，攝心慈觀，諸羅剎輩，敬心自生，濡語來問：『欲何所至？』大施具答：『欲求如意寶珠。』羅剎歡喜，而自念言：『此福德人，去於龍宮，其道猶遠，云何使此經涉辛苦？我當接過於諸嶮難。』即時接去，度四百由旬，乃還放地。
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「於是大施，轉自前行，見一銀城，白淨皦然，知是龍城，歡喜往趣。見其城外，有七重塹，滿諸塹中，皆有毒蛇，其毒猛盛，視之可惡。大施導師，念諸毒蛇，皆由前身怒害多盛，故受如斯可惡之形，念慈哀愍如視赤子，慈心已滿，蛇毒悉除。即起蹈上，行詣龍城。見有二龍以身繞城，交頭門閫，見於大施，仰頭愕視。大施尋時，復入慈心，龍毒便除，低頭不視。大施即前，躡上而過。城中有龍，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『今我城外，七重塹中，皆有毒蛇、餘龍、夜叉，無敢妄越。斯是何人，能來至此？』即前迎問，作禮恭敬，請令就座，坐七寶床，種種美饍，以用供養。食已談語，問其來意，菩薩答言：『閻浮提人，貧窮辛苦，求於財寶供衣食故，殺害欺誑，具造眾惡，命終之後，墜三惡道。意甚憐愍，欲救濟故，涉嶮遠來，見於大王，求栴陀摩尼，往用救濟，積此功德，誓求佛道。若不距逆，唯見給與。』龍王答言：『栴陀摩尼，難得之寶，汝故遐嶮，正來為此。若能開意，留住一月，受少微供，因為說法；栴陀摩尼，爾乃可得。』菩薩可之。龍王日日，供設百味，作諸伎樂，供養菩薩，菩薩便為具足分別四念處慧。經一月竟，辭當還去。龍王歡喜，解髻寶珠，以用奉上，因而言曰：『大士慈心，普濟難及，此志強猛，必至佛道，我願為作智慧弟子。』菩薩可之，而問之言：『今汝此珠，有何力能？』即答之言：『此珠能雨二千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠雖快，故未辦我曠濟大事。』諸龍大小，送到門外，重相辭謝。
「於是大施，轉自前行，見一銀城，白淨皦然，知是龍城，歡喜往趣。見其城外，有七重塹，滿諸塹中，皆有毒蛇，其毒猛盛，視之可惡。大施導師，念諸毒蛇，皆由前身怒害多盛，故受如斯可惡之形，念慈哀愍如視赤子，慈心已滿，蛇毒悉除。即起蹈上，行詣龍城。見有二龍以身繞城，交頭門閫，見於大施，仰頭愕視。大施尋時，復入慈心，龍毒便除，低頭不視。大施即前，躡上而過。城中有龍，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『今我城外，七重塹中，皆有毒蛇、餘龍、夜叉，無敢妄越。斯是何人，能來至此？』即前迎問，作禮恭敬，請令就座，坐七寶床，種種美饍，以用供養。食已談語，問其來意，菩薩答言：『閻浮提人，貧窮辛苦，求於財寶供衣食故，殺害欺誑，具造眾惡，命終之後，墜三惡道。意甚憐愍，欲救濟故，涉嶮遠來，見於大王，求栴陀摩尼，往用救濟，積此功德，誓求佛道。若不距逆，唯見給與。』龍王答言：『栴陀摩尼，難得之寶，汝故遐嶮，正來為此。若能開意，留住一月，受少微供，因為說法；栴陀摩尼，爾乃可得。』菩薩可之。龍王日日，供設百味，作諸伎樂，供養菩薩，菩薩便為具足分別四念處慧。經一月竟，辭當還去。龍王歡喜，解髻寶珠，以用奉上，因而言曰：『大士慈心，普濟難及，此志強猛，必至佛道，我願為作智慧弟子。』菩薩可之，而問之言：『今汝此珠，有何力能？』即答之言：『此珠能雨二千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠雖快，故未辦我曠濟大事。』諸龍大小，送到門外，重相辭謝。
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「於是別去，轉復前行，遙見一城，純青琉璃，其色清潔，復前往趣。其城外邊，亦七重塹，諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩見已，念此諸蛇，瞋妬所致，故來此中，受此毒形，端坐入慈，極加哀念，慈心已盛，毒皆得除。經蹈其上，往趣城門。亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，擎頭怒視。菩薩尋時，思惟慈心，慈心已滿，其毒復除，便復低頭，菩薩蹈過。爾時城中，有一龍王，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『計我城外，七重蛇塹，諸龍夜叉，無能越者。此是何人，能來至此？』尋下迎問，恭敬作禮，請詣殿上，坐七寶床，辦諸百味，盛美飯食，食竟徐徐談問所由。菩薩因答故來之意：『唯欲求乞旃陀摩尼。』龍王白言：『旃陀摩尼，甚為難得！苟欲得者，願受我請，二月住此，并見開示菩薩之行。』龍王供設種種飲食，作諸伎樂，而以供養，菩薩具足，為其分別四神足事。經二月已，辭當還去。龍王即出髻中寶珠，以用奉上，因立要誓：『大士勤心，悲濟群生，其心廣大，必至佛道，我願為作神足弟子。』菩薩可言：『如汝所願。』又復問：『此所與寶珠，力能云何？』龍即答言：『此珠能雨四千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠轉勝，雖復殊妙，未稱我意。』諸龍大小，送出門外，各懷戀恨。
「於是別去，轉復前行，遙見一城，純青琉璃，其色清潔，復前往趣。其城外邊，亦七重塹，諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩見已，念此諸蛇，瞋妬所致，故來此中，受此毒形，端坐入慈，極加哀念，慈心已盛，毒皆得除。經蹈其上，往趣城門。亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，擎頭怒視。菩薩尋時，思惟慈心，慈心已滿，其毒復除，便復低頭，菩薩蹈過。爾時城中，有一龍王，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『計我城外，七重蛇塹，諸龍夜叉，無能越者。此是何人，能來至此？』尋下迎問，恭敬作禮，請詣殿上，坐七寶床，辦諸百味，盛美飯食，食竟徐徐談問所由。菩薩因答故來之意：『唯欲求乞旃陀摩尼。』龍王白言：『旃陀摩尼，甚為難得！苟欲得者，願受我請，二月住此，并見開示菩薩之行。』龍王供設種種飲食，作諸伎樂，而以供養，菩薩具足，為其分別四神足事。經二月已，辭當還去。龍王即出髻中寶珠，以用奉上，因立要誓：『大士勤心，悲濟群生，其心廣大，必至佛道，我願為作神足弟子。』菩薩可言：『如汝所願。』又復問：『此所與寶珠，力能云何？』龍即答言：『此珠能雨四千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠轉勝，雖復殊妙，未稱我意。』諸龍大小，送出門外，各懷戀恨。
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「於是別後，轉更前進，見一金城，其色晃晃，甚為妙好，菩薩往趣。見其城外，亦七重塹，諸塹之中，亦滿毒蛇。菩薩自念，此諸毒蛇，亦由前身習恚憎妬怒害盛故，受此毒形，端坐入慈，極加愛念，慈心已至，蛇毒皆除，便前登躡，蹈上而過。到於城門，亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，仰頭愕視，菩薩如法，入于慈定，龍毒得除，低頭而視，即前躡上，度入城中。彼時城中，亦有龍王，處於寶殿，遙見菩薩，愕然自念：『我此城外，有七重塹，滿中毒蛇，餘龍夜叉，無能越者。今此何人，能來至此？』心極奇怪，尋下迎問，致敬為禮，請令上殿，施七寶床，讓之令坐，坐已具食種種美味，食已徐問所以來意。菩薩答言：『閻浮提人，薄德窮苦，勞身役思，殺害欺誑為衣食故，具十不善，命終後，復墮三劇苦中，意甚愍傷，思欲救濟。承海龍王，有如意珠，故涉遐嶮，唯望得此。』龍王答言：『如意寶珠，此難得物，大士故來，望當相與。若欲得者，四月留住，受我微供，并見教誨。』菩薩尋可。龍王歡喜，日日施設百味上美，躬自斟酌，奉進甘食，亦復勅作種種伎樂，菩薩恒為分別諸法名字本末，廣宣其義。龍王敬慕，專意聽受，朝夕問訊不失時節，隨時所須龍自裁量，諸龍夜叉來欲求現，可進可退，自立限度，奉事四月，善知時宜。四月已竟，菩薩辭去。爾時其龍即解髻中如意之珠，用奉上之，因立誓願：『大士弘誓，慈心曠濟，悲彼群生，不憚勤勞，必能成佛，拔濟荼蓼，願作侍者總持弟子。』菩薩許之。又復問言：『所可施珠，力能何如？』龍王答言：『此珠能雨八千由旬七寶所須。』菩薩歡喜，而自念言：『閻浮提地，七千由旬，此珠之德，副我所望。』前後所得，凡有三珠，繫在衣角，即起出城。諸龍大小，送到城外，各懷悲戀，遂共別去。
「於是別後，轉更前進，見一金城，其色晃晃，甚為妙好，菩薩往趣。見其城外，亦七重塹，諸塹之中，亦滿毒蛇。菩薩自念，此諸毒蛇，亦由前身習恚憎妬怒害盛故，受此毒形，端坐入慈，極加愛念，慈心已至，蛇毒皆除，便前登躡，蹈上而過。到於城門，亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，仰頭愕視，菩薩如法，入于慈定，龍毒得除，低頭而視，即前躡上，度入城中。彼時城中，亦有龍王，處於寶殿，遙見菩薩，愕然自念：『我此城外，有七重塹，滿中毒蛇，餘龍夜叉，無能越者。今此何人，能來至此？』心極奇怪，尋下迎問，致敬為禮，請令上殿，施七寶床，讓之令坐，坐已具食種種美味，食已徐問所以來意。菩薩答言：『閻浮提人，薄德窮苦，勞身役思，殺害欺誑為衣食故，具十不善，命終後，復墮三劇苦中，意甚愍傷，思欲救濟。承海龍王，有如意珠，故涉遐嶮，唯望得此。』龍王答言：『如意寶珠，此難得物，大士故來，望當相與。若欲得者，四月留住，受我微供，并見教誨。』菩薩尋可。龍王歡喜，日日施設百味上美，躬自斟酌，奉進甘食，亦復勅作種種伎樂，菩薩恒為分別諸法名字本末，廣宣其義。龍王敬慕，專意聽受，朝夕問訊不失時節，隨時所須龍自裁量，諸龍夜叉來欲求現，可進可退，自立限度，奉事四月，善知時宜。四月已竟，菩薩辭去。爾時其龍即解髻中如意之珠，用奉上之，因立誓願：『大士弘誓，慈心曠濟，悲彼群生，不憚勤勞，必能成佛，拔濟荼蓼，願作侍者總持弟子。』菩薩許之。又復問言：『所可施珠，力能何如？』龍王答言：『此珠能雨八千由旬七寶所須。』菩薩歡喜，而自念言：『閻浮提地，七千由旬，此珠之德，副我所望。』前後所得，凡有三珠，繫在衣角，即起出城。諸龍大小，送到城外，各懷悲戀，遂共別去。
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「菩薩到前，捉珠求願：『若今實是旃陀摩尼，當令我身能飛虛空。』求願已訖，即舉其身，便能飛翔，出于海外。已度海難，小眠休息，是時海中，有諸龍輩，自共議言：『我曹海中，唯此三珠，其德甚大，難有般比，此人皆能，索得持去。可惜此寶，當還攝取。』言議已竟，密解持去。菩薩眠覺，看珠不在，即自思惟：『此中無人，必是海龍，持我寶去。我為此珠，經涉遐嶮，今垂還國滿我所願。雖取我珠，吾終不放，會當盡力抒此海水，誓心剋志，畢命於此，若不得珠，終不空歸。』思惟已定，即行海邊，得一龜甲，兩手捉持，方欲抒海，海神知意，來問之曰：『海水深廣，三百三十六萬里，正使一切人民之類，盡來共抒，不能使減，況汝一身，而欲辦此？』菩薩答言：『若人至心，欲有所作，事無不辦。我得此寶，當用饒益一切群生，以此功德，用求佛道。我心不懈，何以不能？』是時首陀會天，遙見菩薩，一身一意，獨執勤勞，欲用充濟安樂一切。『我曹云何不往佐助？』展轉相語，來至其所。菩薩下器，一切諸天，盡以天衣，同弇水中，菩薩出器，諸天舉衣，棄著餘處，一反抒海，減四十里；二反抒之，減八十里；三反抒之，減百二十里。其龍惶怖，來到其所，語言：『止止！更莫抒海！』菩薩尋休。龍來問言：『汝求此寶，用作何等？』菩薩答言：『欲用給濟一切眾生。』龍復問言：『如汝言者，我曹海中眾生甚多，何以不與，必欲得去？』菩薩答言：『海中之類亦是眾生，然無劇苦。如閻浮提人民之類，為錢財故，殺害欺誑，作十不善，死墮三途。我以人類，解於法化，故來索寶，先充所乏，後以十善，而勸誨之。』龍聞其語，出珠還之。爾時海神，見其精進強力所作，即作誓言：『汝今如是，精進不休，必成佛道，我願為作精進弟子。』
「菩薩到前，捉珠求願：『若今實是旃陀摩尼，當令我身能飛虛空。』求願已訖，即舉其身，便能飛翔，出于海外。已度海難，小眠休息，是時海中，有諸龍輩，自共議言：『我曹海中，唯此三珠，其德甚大，難有般比，此人皆能，索得持去。可惜此寶，當還攝取。』言議已竟，密解持去。菩薩眠覺，看珠不在，即自思惟：『此中無人，必是海龍，持我寶去。我為此珠，經涉遐嶮，今垂還國滿我所願。雖取我珠，吾終不放，會當盡力抒此海水，誓心剋志，畢命於此，若不得珠，終不空歸。』思惟已定，即行海邊，得一龜甲，兩手捉持，方欲抒海，海神知意，來問之曰：『海水深廣，三百三十六萬里，正使一切人民之類，盡來共抒，不能使減，況汝一身，而欲辦此？』菩薩答言：『若人至心，欲有所作，事無不辦。我得此寶，當用饒益一切群生，以此功德，用求佛道。我心不懈，何以不能？』是時首陀會天，遙見菩薩，一身一意，獨執勤勞，欲用充濟安樂一切。『我曹云何不往佐助？』展轉相語，來至其所。菩薩下器，一切諸天，盡以天衣，同弇水中，菩薩出器，諸天舉衣，棄著餘處，一反抒海，減四十里；二反抒之，減八十里；三反抒之，減百二十里。其龍惶怖，來到其所，語言：『止止！更莫抒海！』菩薩尋休。龍來問言：『汝求此寶，用作何等？』菩薩答言：『欲用給濟一切眾生。』龍復問言：『如汝言者，我曹海中眾生甚多，何以不與，必欲得去？』菩薩答言：『海中之類亦是眾生，然無劇苦。如閻浮提人民之類，為錢財故，殺害欺誑，作十不善，死墮三途。我以人類，解於法化，故來索寶，先充所乏，後以十善，而勸誨之。』龍聞其語，出珠還之。爾時海神，見其精進強力所作，即作誓言：『汝今如是，精進不休，必成佛道，我願為作精進弟子。』
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「菩薩得珠，復更飛去。到便先問入海同伴賈客，即下在地。同伴見之，驚喜無量，皆共歎言：『甚奇甚特！』轉復前行，到放鉢城，迦毘梨婆羅門，聞於菩薩海中吉還，歡喜踊躍，出迎問訊，并請同伴，為設客會，辦具種種餚饍飲食，食訖談敘行路恤耗。是時菩薩持其寶珠，指歷其家，婆羅門家內，諸藏悉滿，會者覩此，歎未曾有。時迦毘梨，莊嚴其女，若干種寶，挍飾其身，躬手自捉金寶澡罐，先自洗手，後牽女臂，授與菩薩。菩薩為受。迦毘梨歡喜，嚴五百伎女，擇取才能工為伎者，具五百白象，眾寶莊挍，極令奇異，用送其女。菩薩勅伴，駕乘即路，城中大小，送到道次，作眾伎樂，導從還國。
「菩薩得珠，復更飛去。到便先問入海同伴賈客，即下在地。同伴見之，驚喜無量，皆共歎言：『甚奇甚特！』轉復前行，到放鉢城，迦毘梨婆羅門，聞於菩薩海中吉還，歡喜踊躍，出迎問訊，并請同伴，為設客會，辦具種種餚饍飲食，食訖談敘行路恤耗。是時菩薩持其寶珠，指歷其家，婆羅門家內，諸藏悉滿，會者覩此，歎未曾有。時迦毘梨，莊嚴其女，若干種寶，挍飾其身，躬手自捉金寶澡罐，先自洗手，後牽女臂，授與菩薩。菩薩為受。迦毘梨歡喜，嚴五百伎女，擇取才能工為伎者，具五百白象，眾寶莊挍，極令奇異，用送其女。菩薩勅伴，駕乘即路，城中大小，送到道次，作眾伎樂，導從還國。
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「大施父母，自與兒別，憂結迷憒，啼哭過哀，其目俱冥，盲無所見。兒還到國，禮拜問訊，父母聞聲，以手摩捫，爾時審知大施還國，悲喜交代，窮責其子：『汝實無狀，捨我入海，困苦我曹，微命趣存。汝大海中，得何等物？』菩薩出珠，以授父母，父母手捉，而自言曰：『今我藏中，如斯石比，亦不少也。何用辛苦，方乃得此？』菩薩取珠，指父母眼，目欻明淨，如風除雲，既還得視，心遂欣豫，感此珠德，嘆言：『甚奇！汝雖辛苦，功不唐捐。』菩薩復捉其珠，而從求願：『若是旃陀摩尼者，使我父母，身下自然，當有七寶奇妙珍異床座，上有嚴淨七寶大蓋。』言訖尋成，一切皆喜。菩薩復更捉珠求願：『令我父母及王臣民，一切諸藏皆悉盈滿。』即以其珠，四向歷訖，如語悉滿，莫不驚喜。即時遣人，乘八千里象，告閻浮提一切人民：『摩訶闍迦樊，海中吉還，得如意珠，其德殊異，却後七日，當令其珠雨於一切珍寶衣食，隨人所須，自恣而取，皆各齋戒，儲𬾃以待。』
「大施父母，自與兒別，憂結迷憒，啼哭過哀，其目俱冥，盲無所見。兒還到國，禮拜問訊，父母聞聲，以手摩捫，爾時審知大施還國，悲喜交代，窮責其子：『汝實無狀，捨我入海，困苦我曹，微命趣存。汝大海中，得何等物？』菩薩出珠，以授父母，父母手捉，而自言曰：『今我藏中，如斯石比，亦不少也。何用辛苦，方乃得此？』菩薩取珠，指父母眼，目欻明淨，如風除雲，既還得視，心遂欣豫，感此珠德，嘆言：『甚奇！汝雖辛苦，功不唐捐。』菩薩復捉其珠，而從求願：『若是旃陀摩尼者，使我父母，身下自然，當有七寶奇妙珍異床座，上有嚴淨七寶大蓋。』言訖尋成，一切皆喜。菩薩復更捉珠求願：『令我父母及王臣民，一切諸藏皆悉盈滿。』即以其珠，四向歷訖，如語悉滿，莫不驚喜。即時遣人，乘八千里象，告閻浮提一切人民：『摩訶闍迦樊，海中吉還，得如意珠，其德殊異，却後七日，當令其珠雨於一切珍寶衣食，隨人所須，自恣而取，皆各齋戒，儲𬾃以待。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「告下遍已，七日頭到，大施菩薩，沐浴其身，著新淨衣，至平坦地，即持其珠，著高幢頭，手執香鑪，四方求願：『閻浮提人，貧窮辛苦，欲得濟給令無有乏，若當實是旃陀摩尼者，便當次第雨眾所須。』求願已訖，四方陰雲，即時風起，吹諸不淨，瑕穢糞掃，皆悉除去。次雨微水，以掩塵土，次雨飲食，百味上美，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶種種奇珍，閻浮提內，眾寶積滿。人民之類，自恣而取，上妙衣食，盈溢有餘，視諸珍寶，猶如瓦石。爾時菩薩，觀民充足，即遣臣吏四遠，告下閻浮提內，咸使聞知：『汝等群民！先由窮乏，求於衣食及諸財寶，更相欺誑，殺害極意自利忘義，不惟罪福，命終皆墮三塗之中，從冥入冥，受罪多劫。常相悲憐，無由相濟，故忘形苦，涉嶮入海，得此寶珠，來用相救。汝等既已更無乏短，念自剋勵勤脩十善，攝身口意，慈仁孝順，精進御意，勿懷放逸。』種種方便，廣勅奉善，因作文書，告諸王臣，騰其法誨，咸令聞知，更相勸督，勿妄為非。爾時一切閻浮提內，既蒙大恩慈澤霑潤，各思何方，仰酬至德？又蒙優教，勅使脩善，咸皆慕義，專習慈敬，制身口意，不妄犯非，命終之後，皆得生天。
「告下遍已，七日頭到，大施菩薩，沐浴其身，著新淨衣，至平坦地，即持其珠，著高幢頭，手執香鑪，四方求願：『閻浮提人，貧窮辛苦，欲得濟給令無有乏，若當實是旃陀摩尼者，便當次第雨眾所須。』求願已訖，四方陰雲，即時風起，吹諸不淨，瑕穢糞掃，皆悉除去。次雨微水，以掩塵土，次雨飲食，百味上美，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶種種奇珍，閻浮提內，眾寶積滿。人民之類，自恣而取，上妙衣食，盈溢有餘，視諸珍寶，猶如瓦石。爾時菩薩，觀民充足，即遣臣吏四遠，告下閻浮提內，咸使聞知：『汝等群民！先由窮乏，求於衣食及諸財寶，更相欺誑，殺害極意自利忘義，不惟罪福，命終皆墮三塗之中，從冥入冥，受罪多劫。常相悲憐，無由相濟，故忘形苦，涉嶮入海，得此寶珠，來用相救。汝等既已更無乏短，念自剋勵勤脩十善，攝身口意，慈仁孝順，精進御意，勿懷放逸。』種種方便，廣勅奉善，因作文書，告諸王臣，騰其法誨，咸令聞知，更相勸督，勿妄為非。爾時一切閻浮提內，既蒙大恩慈澤霑潤，各思何方，仰酬至德？又蒙優教，勅使脩善，咸皆慕義，專習慈敬，制身口意，不妄犯非，命終之後，皆得生天。
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「如是，舍利弗！欲知爾時父婆羅門尼拘樓陀者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時大施者，今我身是。銀城中龍者，今舍利弗是。琉璃城中龍者，今目犍連是。金城中龍者，今阿難是。時海神者，今離越是。阿難為龍王時，奉事於我，善知時宜，乃至今日，素自知時。阿難欲得此三願者，隨從其意。」
「如是，舍利弗！欲知爾時父婆羅門尼拘樓陀者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時大施者，今我身是。銀城中龍者，今舍利弗是。琉璃城中龍者，今目犍連是。金城中龍者，今阿難是。時海神者，今離越是。阿難為龍王時，奉事於我，善知時宜，乃至今日，素自知時。阿難欲得此三願者，隨從其意。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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阿難聞此，歡喜踊躍，從座處起，長跪白佛：「當盡形壽為佛侍者。」
阿難聞此，歡喜踊躍，從座處起，長跪白佛：「當盡形壽為佛侍者。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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時諸會者，聞佛所說，感念大恩，專心剋勵，思惟四諦諸法出要，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根因緣者，有發無上正真道意者，有得住不退地者，咸共歡喜，頂戴奉行。
時諸會者，聞佛所說，感念大恩，專心剋勵，思惟四諦諸法出要，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根因緣者，有發無上正真道意者，有得住不退地者，咸共歡喜，頂戴奉行。
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賢愚經卷第八
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