賢愚經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第八

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（三九）蓋事因緣品第三十四(丹本為三十八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三九）蓋事因緣品第三十四(丹本為三十八)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇竹林精舍。慧命阿難，竹林中坐，心自思惟：「如來出世，甚奇甚特！今諸弟子，蒙佛恩澤，於四供養，無所乏少，各獲安隱，得盡苦際；一切世間，諸王臣民，亦得大利，遭值三寶，人民安樂，悉思世尊威力所致。」作是念已，從坐處起，來詣佛所。爾時世尊，為四部眾，廣說妙法。慧命阿難，前整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，向佛自說林中所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇竹林精舍。慧命阿難，竹林中坐，心自思惟：「如來出世，甚奇甚特！今諸弟子，蒙佛恩澤，於四供養，無所乏少，各獲安隱，得盡苦際；一切世間，諸王臣民，亦得大利，遭值三寶，人民安樂，悉思世尊威力所致。」作是念已，從坐處起，來詣佛所。爾時世尊，為四部眾，廣說妙法。慧命阿難，前整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，向佛自說林中所念。

佛告阿難：「如汝所言，如來出世，實復奇特！令一切眾生皆獲利益。復次阿難！如來正覺，非但今日祐利眾生，過去世時，亦復利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如汝所言，如來出世，實復奇特！令一切眾生皆獲利益。復次阿難！如來正覺，非但今日祐利眾生，過去世時，亦復利益。」

阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，饒益眾生，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，饒益眾生，其事云何？」

佛告阿難：「過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提有四河水、二大國王，一王名曰婆羅提婆，晉言梵天，獨據三河，人民熾盛，然復儜弱；一王名曰罰闍達提，晉言金剛聚，唯得一河，人民亦少，然其國人悉皆勇健。時金剛聚，處于正殿，獨坐思惟：『如我今者，兵眾勇悍，而所獲水少，彼國儜弱獨霸三河，今當遣使和索一河。若與我者，共為親厚，國有好物，更相貢贈，若有艱難，共相赴救；若其不得，便當力逼而奪取之。』作是念已，召諸大臣共議此事，諸臣咸言：『今正是時。』即遣驛使，至梵天國，具以王意，宣示梵王。梵王聞此，復自思惟：『我國豐實，人眾亦多，又此國界，父王所有，轉用授我，至於力諍，我不下彼。』作是念已，報彼使言：『今此國土，非我所得，乃是父王，轉用見授。如我今者，力不減汝，汝欲力決，我不相畏。』使還本國，具以聞王。王即合軍，攻梵天國，共戰一交，梵天軍壞，乘背追躡，經至城邊，眾人怖縮，更不敢出，諸臣相將，悉共集會，詣梵王所，咸皆同心，白大王言：『他國兵強，我國儜弱，惜一河水，今致此敗。如是不久，懼恐失國。唯願開意，以一河水與之，共為親厚，足得安全。』王心便開，可眾臣意。即時遣使，至彼軍中，白其王言：『我曹比國，用作惡為？所索河水，今以相與，我當以女為汝夫人，國有特物，更相貢贈，急難危嶮，共相赴救。』時金剛聚，從其來意，即迎其女，拜為夫人，各共和解，迴軍還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提有四河水、二大國王，一王名曰婆羅提婆，晉言梵天，獨據三河，人民熾盛，然復儜弱；一王名曰罰闍達提，晉言金剛聚，唯得一河，人民亦少，然其國人悉皆勇健。時金剛聚，處于正殿，獨坐思惟：『如我今者，兵眾勇悍，而所獲水少，彼國儜弱獨霸三河，今當遣使和索一河。若與我者，共為親厚，國有好物，更相貢贈，若有艱難，共相赴救；若其不得，便當力逼而奪取之。』作是念已，召諸大臣共議此事，諸臣咸言：『今正是時。』即遣驛使，至梵天國，具以王意，宣示梵王。梵王聞此，復自思惟：『我國豐實，人眾亦多，又此國界，父王所有，轉用授我，至於力諍，我不下彼。』作是念已，報彼使言：『今此國土，非我所得，乃是父王，轉用見授。如我今者，力不減汝，汝欲力決，我不相畏。』使還本國，具以聞王。王即合軍，攻梵天國，共戰一交，梵天軍壞，乘背追躡，經至城邊，眾人怖縮，更不敢出，諸臣相將，悉共集會，詣梵王所，咸皆同心，白大王言：『他國兵強，我國儜弱，惜一河水，今致此敗。如是不久，懼恐失國。唯願開意，以一河水與之，共為親厚，足得安全。』王心便開，可眾臣意。即時遣使，至彼軍中，白其王言：『我曹比國，用作惡為？所索河水，今以相與，我當以女為汝夫人，國有特物，更相貢贈，急難危嶮，共相赴救。』時金剛聚，從其來意，即迎其女，拜為夫人，各共和解，迴軍還國。

「經於數時，其王夫人，便覺有胎。懷妊之後，恒有自然七寶大蓋，常在身上，坐臥行立終不遠離。至滿十月，生一男兒，身紫金色，頭髮紺青，光相昞著，世之少雙，兒以出胎，蓋在其上。召諸相師，令相此兒。相師披看，舉手唱言：『善哉善哉！』異口同音白大王言：『今觀太子，德力無比，人相畢足，世之希有。』王及群臣，喜不自勝，即告相師，為其立字。爾時國法，依於二事，而為作字：一者瑞應，二者星宿。相師白王：『今此太子，入胎已來，有何等瑞？』王答之曰：『有七寶蓋，恒在其上。』便為作字剎羅伽利，晉言蓋事，以眾妙供，隨時承奉。年至成人，父便命終。葬送畢訖，諸小王臣，共立蓋事，用為大王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「經於數時，其王夫人，便覺有胎。懷妊之後，恒有自然七寶大蓋，常在身上，坐臥行立終不遠離。至滿十月，生一男兒，身紫金色，頭髮紺青，光相昞著，世之少雙，兒以出胎，蓋在其上。召諸相師，令相此兒。相師披看，舉手唱言：『善哉善哉！』異口同音白大王言：『今觀太子，德力無比，人相畢足，世之希有。』王及群臣，喜不自勝，即告相師，為其立字。爾時國法，依於二事，而為作字：一者瑞應，二者星宿。相師白王：『今此太子，入胎已來，有何等瑞？』王答之曰：『有七寶蓋，恒在其上。』便為作字剎羅伽利，晉言蓋事，以眾妙供，隨時承奉。年至成人，父便命終。葬送畢訖，諸小王臣，共立蓋事，用為大王。

「治政數年，出外遊觀，見諸人民耕種勞苦，問左右曰：『我國人眾，何以作此種種役使？』臣答王言：『國以民為本，民以穀為命。若其不爾，民命不存；民命不存，國則滅矣。』王便言曰：『若我福相應為王者，令我民眾獲自然穀，莫復作此。』發言已竟，一切人民，倉篅自滿，種種雜穀，隨意悉有。又經數時，復出外遊，見其國人，採薪汲水，舂磨作役，又問臣言：『今諸人眾，故復勞苦？何以爾耶？』臣白王言：『蒙王恩澤，獲自然穀，穀叵生食，事須成熟，是以庶民，辦作食調。』王復言曰：『若我福德，應為王者，令吾國內一切人民，若欲食時，有自然食，恒在其前。』發言已訖，合境皆獲自然之食。又復經時，王更出遊觀，見眾人怱怱各執所務，紡織裁縫，辦具衣調。王問臣言：『此諸人等！何以故爾，辛苦執作？』臣白王言：『蒙大王恩，獲自然食，今者作役，辦具衣裳。』王復言曰：『若我福德，應為王者，使吾國內一切樹木出自然衣。』適發此語，國中諸樹，皆出妙衣，極為細濡，青黃赤白，隨人所好。又經數時，王復出遊，見於人民各各競共作諸樂器，王復問臣：『我國人民，何以故爾，勞煩執作？』臣白王言：『此諸人等，蒙大王恩，衣食自然，各獲安隱，事須伎樂，用自娛樂，是以今者治伎樂器。』王便言曰：『若我有福，應為王者，令我國中一切樹上，皆有種種樂器，鼓具琴瑟、琵琶箜篌，一切所須，稱意悉有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治政數年，出外遊觀，見諸人民耕種勞苦，問左右曰：『我國人眾，何以作此種種役使？』臣答王言：『國以民為本，民以穀為命。若其不爾，民命不存；民命不存，國則滅矣。』王便言曰：『若我福相應為王者，令我民眾獲自然穀，莫復作此。』發言已竟，一切人民，倉篅自滿，種種雜穀，隨意悉有。又經數時，復出外遊，見其國人，採薪汲水，舂磨作役，又問臣言：『今諸人眾，故復勞苦？何以爾耶？』臣白王言：『蒙王恩澤，獲自然穀，穀叵生食，事須成熟，是以庶民，辦作食調。』王復言曰：『若我福德，應為王者，令吾國內一切人民，若欲食時，有自然食，恒在其前。』發言已訖，合境皆獲自然之食。又復經時，王更出遊觀，見眾人怱怱各執所務，紡織裁縫，辦具衣調。王問臣言：『此諸人等！何以故爾，辛苦執作？』臣白王言：『蒙大王恩，獲自然食，今者作役，辦具衣裳。』王復言曰：『若我福德，應為王者，使吾國內一切樹木出自然衣。』適發此語，國中諸樹，皆出妙衣，極為細濡，青黃赤白，隨人所好。又經數時，王復出遊，見於人民各各競共作諸樂器，王復問臣：『我國人民，何以故爾，勞煩執作？』臣白王言：『此諸人等，蒙大王恩，衣食自然，各獲安隱，事須伎樂，用自娛樂，是以今者治伎樂器。』王便言曰：『若我有福，應為王者，令我國中一切樹上，皆有種種樂器，鼓具琴瑟、琵琶箜篌，一切所須，稱意悉有。』

「又經數時，諸王臣民，悉來拜賀，值王食時；時王即請，留與飲食。爾時諸臣，得王飯食，百味具足，咸共白言：『臣等家食，其味薄少，今得王食，美味非凡。』王告之曰：『卿等臣民，若欲常得如我食者，用吾食時，食者皆得如是之食。』即勅司官：『吾食時到，恒鳴大鼓，令諸人民悉得聞知，用我時食，當得百味上妙之供。』從是已後，食便鳴鼓，一切人民，承音念食，百味上饌，自然在前，人民優樂，不可具陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又經數時，諸王臣民，悉來拜賀，值王食時；時王即請，留與飲食。爾時諸臣，得王飯食，百味具足，咸共白言：『臣等家食，其味薄少，今得王食，美味非凡。』王告之曰：『卿等臣民，若欲常得如我食者，用吾食時，食者皆得如是之食。』即勅司官：『吾食時到，恒鳴大鼓，令諸人民悉得聞知，用我時食，當得百味上妙之供。』從是已後，食便鳴鼓，一切人民，承音念食，百味上饌，自然在前，人民優樂，不可具陳。

「時王梵天，遣使來至蓋事王國，語蓋事言：『汝父在時，我以河水，用與汝父，汝父已終，宜當還我。』時蓋事王，報彼使曰：『我今境土，及以河水，亦非我力，強從汝得，然我為王，不勞民物。此蓋小事，宜停在後，須我面與汝王相見，乃當宣備國土之要。』使還到國，一一白王，王然其意，剋日共期。期日已滿，二王俱進，軍眾圍遶，甚多無數，各安大營，在河一邊，二王乘船，河中相見。時王梵天，初見蓋事，身色晃曜，如紫金山，頭髮奕奕，如紺琉璃，其目廣長，人中難有，敬心內發，謂是梵天。到相問訊，對坐一處，談兩國土，論索水事。蓋事報曰：『我國人民，所欲自然，亦無貲輸王役之勞。』所言未訖，食時已至，蓋事王軍，鳴鼓欲食。時梵天王，甚以惶懼，謂欲牽攝而取殺之，怖不自寧起謝己過，手足四布，腹拍前地。蓋事自起，曉令還坐。復語之曰：『大王！何以恐怖如是？我軍食時，恒自鳴鼓。所以爾者？是我食時，用我時食，皆獲百味上饌之供。』時王梵天復起合掌，白蓋事曰：『唯願大王！普見臨覆我及國人，悉願降附，令諸民庶悉蒙恩澤。』於是蓋事，典閻浮提，一切人民，盡獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王梵天，遣使來至蓋事王國，語蓋事言：『汝父在時，我以河水，用與汝父，汝父已終，宜當還我。』時蓋事王，報彼使曰：『我今境土，及以河水，亦非我力，強從汝得，然我為王，不勞民物。此蓋小事，宜停在後，須我面與汝王相見，乃當宣備國土之要。』使還到國，一一白王，王然其意，剋日共期。期日已滿，二王俱進，軍眾圍遶，甚多無數，各安大營，在河一邊，二王乘船，河中相見。時王梵天，初見蓋事，身色晃曜，如紫金山，頭髮奕奕，如紺琉璃，其目廣長，人中難有，敬心內發，謂是梵天。到相問訊，對坐一處，談兩國土，論索水事。蓋事報曰：『我國人民，所欲自然，亦無貲輸王役之勞。』所言未訖，食時已至，蓋事王軍，鳴鼓欲食。時梵天王，甚以惶懼，謂欲牽攝而取殺之，怖不自寧起謝己過，手足四布，腹拍前地。蓋事自起，曉令還坐。復語之曰：『大王！何以恐怖如是？我軍食時，恒自鳴鼓。所以爾者？是我食時，用我時食，皆獲百味上饌之供。』時王梵天復起合掌，白蓋事曰：『唯願大王！普見臨覆我及國人，悉願降附，令諸民庶悉蒙恩澤。』於是蓋事，典閻浮提，一切人民，盡獲安樂。

「登位之後，處於正殿，群僚百官，宿衛侍立。日初出時，有金輪寶從東方來，王遙見之，即下御座，右膝著地，向於輪所，以手三招，輪已來至，千輻具足，光色昞著。王告之曰：『若我應作轉輪王者，如法住處，汝便住中。』於是輪寶，當在王前虛空中住，其輪去地七多羅樹；象寶、神珠、玉女、典兵、典藏寶，次第來至。時蓋事王七寶具足，典四天下，一切眾生，蒙王恩德，所欲自恣，王悉教令脩行十善，壽終之後，皆得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「登位之後，處於正殿，群僚百官，宿衛侍立。日初出時，有金輪寶從東方來，王遙見之，即下御座，右膝著地，向於輪所，以手三招，輪已來至，千輻具足，光色昞著。王告之曰：『若我應作轉輪王者，如法住處，汝便住中。』於是輪寶，當在王前虛空中住，其輪去地七多羅樹；象寶、神珠、玉女、典兵、典藏寶，次第來至。時蓋事王七寶具足，典四天下，一切眾生，蒙王恩德，所欲自恣，王悉教令脩行十善，壽終之後，皆得生天。」

佛告阿難：「爾時剎羅伽利王者，豈異人乎？我身是也。爾時父王罰闍達提，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。我因往昔慈愍眾生，恒以財法而攝取之，從是因緣，自致成佛，三界獨尊，無與等者。以此義故，一切眾生，皆應修習大慈潤益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時剎羅伽利王者，豈異人乎？我身是也。爾時父王罰闍達提，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。我因往昔慈愍眾生，恒以財法而攝取之，從是因緣，自致成佛，三界獨尊，無與等者。以此義故，一切眾生，皆應修習大慈潤益。」

爾時阿難復白佛言：「不審，世尊！過去世中，剎羅伽利轉輪聖王，以何因緣獲如是等無量功德，初入母胎寶蓋隨覆？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難復白佛言：「不審，世尊！過去世中，剎羅伽利轉輪聖王，以何因緣獲如是等無量功德，初入母胎寶蓋隨覆？」

佛告阿難：「乃復過去久遠，無量阿僧祇劫，此閻浮提，波羅㮈國，仙人山中，有辟支佛，恒於山中止住。時辟支佛，患身不調，往問藥師。藥師語曰：『汝有風病，當須服乳。』時彼國中，有一薩薄，名曰阿利耶蜜羅，晉言聖友。時辟支佛，往告其家，陳病所由，從其乞乳。薩薄歡喜，便請供養，日給其乳，經於三月。三月已竟，身病得差，感其善意，欲使主人獲大利益，踊在空中，坐臥行立，身出水火，或現大身滿虛空中，又復現小入秋毫之裏，如是種種，現十八變。於是聖友，極懷歡喜。復從空下，重受其供，經於數時，乃入涅槃。薩薄悲悼，追念無量，闍維其身，收取舍利，盛以寶瓶，用起鍮婆，香花伎樂，種種妙物，持用供養。所捉大蓋，以置其上，盡其形壽，供養此塔。由其供養一辟支佛，四事供養，因此福報，無量世中，或生天上，或處人中，尊豪挺特，世之少雙。」又告阿難：「一切眾生，在家出家，皆應脩福，生生之中，獲如是利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃復過去久遠，無量阿僧祇劫，此閻浮提，波羅㮈國，仙人山中，有辟支佛，恒於山中止住。時辟支佛，患身不調，往問藥師。藥師語曰：『汝有風病，當須服乳。』時彼國中，有一薩薄，名曰阿利耶蜜羅，晉言聖友。時辟支佛，往告其家，陳病所由，從其乞乳。薩薄歡喜，便請供養，日給其乳，經於三月。三月已竟，身病得差，感其善意，欲使主人獲大利益，踊在空中，坐臥行立，身出水火，或現大身滿虛空中，又復現小入秋毫之裏，如是種種，現十八變。於是聖友，極懷歡喜。復從空下，重受其供，經於數時，乃入涅槃。薩薄悲悼，追念無量，闍維其身，收取舍利，盛以寶瓶，用起鍮婆，香花伎樂，種種妙物，持用供養。所捉大蓋，以置其上，盡其形壽，供養此塔。由其供養一辟支佛，四事供養，因此福報，無量世中，或生天上，或處人中，尊豪挺特，世之少雙。」又告阿難：「一切眾生，在家出家，皆應脩福，生生之中，獲如是利。」

爾時阿難，及諸會眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，及諸會眾，聞佛所說，歡喜奉行。

（四〇）大施抒海品第三十五(丹本為三十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四〇）大施抒海品第三十五(丹本為三十九)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱。爾時世尊，念須侍者，諸尊弟子憍陳如等，各共觀察，知佛所念。時憍陳如從坐而起，偏袒右肩，合掌長跪白佛：「貪得侍近捉衣持鉢，唯願垂愍！賜教聽許。」佛告之曰：「汝年老邁，自須給侍，何忍使汝復見供事？」時憍陳如知佛不聽，禮已還坐。摩訶迦葉、舍利弗、目揵連，及諸弟子五百人等，次第白佛，皆求給侍，佛皆不聽。時阿那律試觀佛意，見佛志趣，心在阿難，如日在東照于舍宅，光從東牖直至西壁，世尊志意亦復如是；諸大弟子，皆亦觀知。時舍利弗及目犍連，從坐處起，到阿難前，語阿難言：「世尊志意，欲得於仁以為侍者。仁有善利，獨蒙稱可，宜速往白求為佛侍。」時賢者阿難，見諸上座來到其前，又聞其語，尋起合掌，白上座言：「世尊德重，智慧深遠，以我常近親侍奉事，懼招罪尤，自遺殃患。」舍利弗等復語之言：「今觀世尊，專注致意，欲得於仁以為侍者，如日初出照于室宅，光從東牖直照西壁，世尊注心亦復如是。又復世尊，究人情能知仁堪任，是以留意，宜時速白求為侍者。」賢者阿難重得是語，思惟是事，靡知所如，復更合掌，白諸上座：「若今世尊賜我三願，我乃堪任為佛侍者。何謂為三？世尊故衣，勿與我著。世尊殘食，莫令我噉。時節進現，隨我裁量。賜此三願，乃能侍佛。」舍利弗等聞是語已，具以其事，往白世尊。佛聞此已，告舍利弗：「諸弟子等！阿難所以求索不著我故衣者，阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者，而生此心：『國王臣民，諸檀越輩，施佛貴價細濡之衣；阿難貪此，故求給事。』復索不噉我殘食者，慮諸弟子復生此心：『如來鉢中，所食之餘，甘美百味，世無此食；阿難嗜故，而來側近。』阿難所以索自裁量時節進現者，慮諸弟子及外道眾來求進現，有所難問，不知時節，儻相惱觸，又為侍者，當候時節，飲食所宜，便身益體，一一制度，慮過見及。是以先預索此三願。又復阿難，不但今日索自知時，過去世時，奉侍於我，善知時宜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱。爾時世尊，念須侍者，諸尊弟子憍陳如等，各共觀察，知佛所念。時憍陳如從坐而起，偏袒右肩，合掌長跪白佛：「貪得侍近捉衣持鉢，唯願垂愍！賜教聽許。」佛告之曰：「汝年老邁，自須給侍，何忍使汝復見供事？」時憍陳如知佛不聽，禮已還坐。摩訶迦葉、舍利弗、目揵連，及諸弟子五百人等，次第白佛，皆求給侍，佛皆不聽。時阿那律試觀佛意，見佛志趣，心在阿難，如日在東照于舍宅，光從東牖直至西壁，世尊志意亦復如是；諸大弟子，皆亦觀知。時舍利弗及目犍連，從坐處起，到阿難前，語阿難言：「世尊志意，欲得於仁以為侍者。仁有善利，獨蒙稱可，宜速往白求為佛侍。」時賢者阿難，見諸上座來到其前，又聞其語，尋起合掌，白上座言：「世尊德重，智慧深遠，以我常近親侍奉事，懼招罪尤，自遺殃患。」舍利弗等復語之言：「今觀世尊，專注致意，欲得於仁以為侍者，如日初出照于室宅，光從東牖直照西壁，世尊注心亦復如是。又復世尊，究人情能知仁堪任，是以留意，宜時速白求為侍者。」賢者阿難重得是語，思惟是事，靡知所如，復更合掌，白諸上座：「若今世尊賜我三願，我乃堪任為佛侍者。何謂為三？世尊故衣，勿與我著。世尊殘食，莫令我噉。時節進現，隨我裁量。賜此三願，乃能侍佛。」舍利弗等聞是語已，具以其事，往白世尊。佛聞此已，告舍利弗：「諸弟子等！阿難所以求索不著我故衣者，阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者，而生此心：『國王臣民，諸檀越輩，施佛貴價細濡之衣；阿難貪此，故求給事。』復索不噉我殘食者，慮諸弟子復生此心：『如來鉢中，所食之餘，甘美百味，世無此食；阿難嗜故，而來側近。』阿難所以索自裁量時節進現者，慮諸弟子及外道眾來求進現，有所難問，不知時節，儻相惱觸，又為侍者，當候時節，飲食所宜，便身益體，一一制度，慮過見及。是以先預索此三願。又復阿難，不但今日索自知時，過去世時，奉侍於我，善知時宜。」

時舍利弗重白佛言：「不審過去奉事於佛，善知時宜，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗重白佛言：「不審過去奉事於佛，善知時宜，其事云何？」

佛告舍利弗：「汝欲聞者，諦聽著心！當為汝說。」「唯然世尊！諾當善聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝欲聞者，諦聽著心！當為汝說。」「唯然世尊！諾當善聽。」

佛告舍利弗：「乃往過去無數無量阿僧祇劫，有大國王，領閻浮提八萬四千小國、八十億聚落，王所住城，名婆樓施舍。於是城中，有一婆羅門，號尼拘樓陀，聰明博達，天才殊邈，王甚宗戴，師而事之；八萬四千諸小國王，悉遙敬慕，瞻仰所在，四遠貢獻，遣使諮承，略而言之，如奉大王。於是婆羅門，富敵王家，但無子息可以紹繼，出入坐臥，每懷此愁，不知何方可以得子？即禱祀梵天、天帝四王、摩醯跋羅，及餘諸天日月星宿、山河樹神，種種禱祀，無所不遍。剋誠積報經十二年，其大夫人便覺有娠，聰明女人，能得知此，自知所懷，必是男兒，即以情事白婆羅門。婆羅門歡喜，倍增怡躍，即勅家內夫人婇女，來共擁護夫人進止，飲食床薦，極令細濡，調適稱給，莫違其意。十月已滿，便生男兒，身紫金色，頭髮紺青，端正超異，人相難有。婆羅門見，喜不自勝，即召相師，來共相之。相師披觀，嘆未曾有，此兒相好，福德弘廣，天下所瞻，如子賴母。其父歡喜，勅為立字。天竺作字，依於二種：或依星宿，或依變異。相師便問：『懷妊以來，有何變異？』其父答言：『此兒之母，素來忌惡，少於慈順，不脩慈慧；自懷妊來，心性改異，矜憐苦厄，如母愛子，志好布施，無有貪惜。』相師聞之，歡喜而言：『是此兒志，故使然也。當為立字號摩訶闍迦樊，晉言大施。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「乃往過去無數無量阿僧祇劫，有大國王，領閻浮提八萬四千小國、八十億聚落，王所住城，名婆樓施舍。於是城中，有一婆羅門，號尼拘樓陀，聰明博達，天才殊邈，王甚宗戴，師而事之；八萬四千諸小國王，悉遙敬慕，瞻仰所在，四遠貢獻，遣使諮承，略而言之，如奉大王。於是婆羅門，富敵王家，但無子息可以紹繼，出入坐臥，每懷此愁，不知何方可以得子？即禱祀梵天、天帝四王、摩醯跋羅，及餘諸天日月星宿、山河樹神，種種禱祀，無所不遍。剋誠積報經十二年，其大夫人便覺有娠，聰明女人，能得知此，自知所懷，必是男兒，即以情事白婆羅門。婆羅門歡喜，倍增怡躍，即勅家內夫人婇女，來共擁護夫人進止，飲食床薦，極令細濡，調適稱給，莫違其意。十月已滿，便生男兒，身紫金色，頭髮紺青，端正超異，人相難有。婆羅門見，喜不自勝，即召相師，來共相之。相師披觀，嘆未曾有，此兒相好，福德弘廣，天下所瞻，如子賴母。其父歡喜，勅為立字。天竺作字，依於二種：或依星宿，或依變異。相師便問：『懷妊以來，有何變異？』其父答言：『此兒之母，素來忌惡，少於慈順，不脩慈慧；自懷妊來，心性改異，矜憐苦厄，如母愛子，志好布施，無有貪惜。』相師聞之，歡喜而言：『是此兒志，故使然也。當為立字號摩訶闍迦樊，晉言大施。』

「其兒漸大，父甚愛念，別為作宮，立三時殿，冬溫夏涼，春秋居中，安諸妓侍，以娛樂之。其兒聰明，好樂學問，誦持俗典，十八部書，文既通利，并善其義，學諸技術，靡所不通。其後大施白其父言：『久在深宮，思欲出遊。』父聞此語，即勅臣吏：『我子大施，欲出遊行，掃灑街陌，除諸不淨，竪諸幢幡，散華燒香，莊嚴道路，極令潔淨。』施設辦已，大施於是乘大白象，七寶挍飾，搥鍾鳴鼓，作倡伎樂，千乘萬騎，導從前後，行大御道，往詣城門。於時國中人民之類，於樓閣上，挾道兩邊，競共觀看，無有厭足，皆各言曰：『甚奇甚妙！覩其威相，猶如梵天。』轉復前行，見諸乞兒，著弊壞衣，執持破器，卑言求哀：『匃我少許。』大施見之，而問之曰：『汝等何以辛苦乃爾？』或有答言：『我無父母兄弟妻子，貧窮孤焭，無所恃怙。』或有答言：『我有長病，不能作役，自活無路。』或有答言：『我之不幸，數遭破亡，債負盈集，身口所切，無方自濟，是以行乞，以託餘命。』大施聞已，酸嘆而去。次復前行，見諸屠兒，㓟剝畜生，削割枰賣。大施見問：『咄作何等？』各各言曰：『祖父已來，屠殺為業，若捨此事，無以自濟。』大施嘆息，捨之而去。次見耕者，以犁墾地，虫從土出，蝦蟇拾吞，復有蛇來，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。大施問之：『此作何等？』答言：『墾地於中下種，後當得穀以自供養，并復當得以輸王家。』大施聞已，深歎而去。次復前行，見諸獵者，張網設罝，捕諸禽獸；見諸禽獸，墮罝網中，自挽自頓，不能得脫，悲鳴相喚，各懷怖懼。大施見之，『何以作此？』各共答言：『我等唯仰獵殺為業，若不為此，存活無路。』聞其語已，酸傷而去。次復前行，見捕魚師，張設羅網，所得甚多，積著陸地，趣能動搖。復問其故：『咄何以爾？』各前答言：『祖父已來，無餘生業，唯仰捕魚，賣供衣食。』大施見已，甚懷愍悼，而自思惟：『是諸眾生，皆由貧窮乏衣食故，為此惡業，殺害眾生，歡喜極意；壽終之後，當歸三塗，從冥入冥，何其怪哉？』作是念已，迴駕還宮，思憶是事，愁憂不樂。往見其父，求索一願。父語大施：『隨汝所求，終不相違。』即自說言：『先日出遊，覩彼人民，求衣求食，勞形役思，殺害欺誑，具諸惡業，意甚矜憐，思欲賑給。唯願垂恩，施我大藏，聽自恣施濟眾所乏。』父告之曰：『我聚財寶，盡為汝故，汝意欲爾，奈何相違？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其兒漸大，父甚愛念，別為作宮，立三時殿，冬溫夏涼，春秋居中，安諸妓侍，以娛樂之。其兒聰明，好樂學問，誦持俗典，十八部書，文既通利，并善其義，學諸技術，靡所不通。其後大施白其父言：『久在深宮，思欲出遊。』父聞此語，即勅臣吏：『我子大施，欲出遊行，掃灑街陌，除諸不淨，竪諸幢幡，散華燒香，莊嚴道路，極令潔淨。』施設辦已，大施於是乘大白象，七寶挍飾，搥鍾鳴鼓，作倡伎樂，千乘萬騎，導從前後，行大御道，往詣城門。於時國中人民之類，於樓閣上，挾道兩邊，競共觀看，無有厭足，皆各言曰：『甚奇甚妙！覩其威相，猶如梵天。』轉復前行，見諸乞兒，著弊壞衣，執持破器，卑言求哀：『匃我少許。』大施見之，而問之曰：『汝等何以辛苦乃爾？』或有答言：『我無父母兄弟妻子，貧窮孤焭，無所恃怙。』或有答言：『我有長病，不能作役，自活無路。』或有答言：『我之不幸，數遭破亡，債負盈集，身口所切，無方自濟，是以行乞，以託餘命。』大施聞已，酸嘆而去。次復前行，見諸屠兒，㓟剝畜生，削割枰賣。大施見問：『咄作何等？』各各言曰：『祖父已來，屠殺為業，若捨此事，無以自濟。』大施嘆息，捨之而去。次見耕者，以犁墾地，虫從土出，蝦蟇拾吞，復有蛇來，吞食蝦蟇，孔雀飛來，啄食其蛇。大施問之：『此作何等？』答言：『墾地於中下種，後當得穀以自供養，并復當得以輸王家。』大施聞已，深歎而去。次復前行，見諸獵者，張網設罝，捕諸禽獸；見諸禽獸，墮罝網中，自挽自頓，不能得脫，悲鳴相喚，各懷怖懼。大施見之，『何以作此？』各共答言：『我等唯仰獵殺為業，若不為此，存活無路。』聞其語已，酸傷而去。次復前行，見捕魚師，張設羅網，所得甚多，積著陸地，趣能動搖。復問其故：『咄何以爾？』各前答言：『祖父已來，無餘生業，唯仰捕魚，賣供衣食。』大施見已，甚懷愍悼，而自思惟：『是諸眾生，皆由貧窮乏衣食故，為此惡業，殺害眾生，歡喜極意；壽終之後，當歸三塗，從冥入冥，何其怪哉？』作是念已，迴駕還宮，思憶是事，愁憂不樂。往見其父，求索一願。父語大施：『隨汝所求，終不相違。』即自說言：『先日出遊，覩彼人民，求衣求食，勞形役思，殺害欺誑，具諸惡業，意甚矜憐，思欲賑給。唯願垂恩，施我大藏，聽自恣施濟眾所乏。』父告之曰：『我聚財寶，盡為汝故，汝意欲爾，奈何相違？』

「兒得父教，即勅宣下一切人民：『摩訶闍迦樊欲設大檀，有所須者，皆悉來取。』唱令已訖，沙門婆羅門、貧窮負債、孤苦疾病，諸城道路前後而去。諸人民輩，有從百里二三五百千里來者，復從三千五千萬里來者，皆強弱相扶，四方雲集，一切給與，滿其所願。須衣與衣，須食給食，金銀七寶，車馬輦輿，園田六畜，稱意而與。如是布施，經數時中，諸藏之物，三分已二、時典藏吏，往白其父：『摩訶闍迦樊，自布施來，藏物三分，已施其二。諸王信使，當有往返，願熟思惟，後勿見責。』父聞吏語，自思惟言：『吾愛此子，不能距逆，寧復空藏，何能中斷如是布施？』復經數時，用殘藏物，三分復二。吏復更白：『前所殘物，三分之中已更用二。諸王信使，事須報知，今藏垂空，願更重思。』時婆羅門而語吏言：『吾愛此子，愛心隆厚未曾違失、面折其意。汝可方便，假設因緣，來求物時乍稱不在，且令餘殘延引日月。』吏得語已，即閉藏戶，小復他行。乞兒來集，至大施所，大施將來詣吏求物，其吏不在，比行推覓，經歷時節，困乃得之，雖復得物，不稱時要。大施自念：『今此小吏自力何敢不承受我？將是父意故使爾耳。又人子之法，不宜空竭父母之藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾。』作是念已，『我當云何多得財寶，用滿我意，濟給群生？』即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財用之難盡？』或有人言：『多種五穀，脩治園圃，可得多財。』或有人言：『多養六畜，隨時蕃息，可得多財。』或有人言：『不避劇難，遠出行估，最得多財。』或有人言：『唯有入海，採取珍寶，最得多財。』大施聞此，而自言曰：『耕種養畜，遠出行估，既非我宜，得利無幾。唯有入海，此計可從。我當力勵，求辦此事。』作是念已，往白父母：『今欲入海，求多珍寶，還用施給，濟民所乏，唯願見聽，得遂所志。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兒得父教，即勅宣下一切人民：『摩訶闍迦樊欲設大檀，有所須者，皆悉來取。』唱令已訖，沙門婆羅門、貧窮負債、孤苦疾病，諸城道路前後而去。諸人民輩，有從百里二三五百千里來者，復從三千五千萬里來者，皆強弱相扶，四方雲集，一切給與，滿其所願。須衣與衣，須食給食，金銀七寶，車馬輦輿，園田六畜，稱意而與。如是布施，經數時中，諸藏之物，三分已二、時典藏吏，往白其父：『摩訶闍迦樊，自布施來，藏物三分，已施其二。諸王信使，當有往返，願熟思惟，後勿見責。』父聞吏語，自思惟言：『吾愛此子，不能距逆，寧復空藏，何能中斷如是布施？』復經數時，用殘藏物，三分復二。吏復更白：『前所殘物，三分之中已更用二。諸王信使，事須報知，今藏垂空，願更重思。』時婆羅門而語吏言：『吾愛此子，愛心隆厚未曾違失、面折其意。汝可方便，假設因緣，來求物時乍稱不在，且令餘殘延引日月。』吏得語已，即閉藏戶，小復他行。乞兒來集，至大施所，大施將來詣吏求物，其吏不在，比行推覓，經歷時節，困乃得之，雖復得物，不稱時要。大施自念：『今此小吏自力何敢不承受我？將是父意故使爾耳。又人子之法，不宜空竭父母之藏令其盡也。今此藏中，所殘無幾。』作是念已，『我當云何多得財寶，用滿我意，濟給群生？』即問諸人：『今此世間，作何事業，可得多財用之難盡？』或有人言：『多種五穀，脩治園圃，可得多財。』或有人言：『多養六畜，隨時蕃息，可得多財。』或有人言：『不避劇難，遠出行估，最得多財。』或有人言：『唯有入海，採取珍寶，最得多財。』大施聞此，而自言曰：『耕種養畜，遠出行估，既非我宜，得利無幾。唯有入海，此計可從。我當力勵，求辦此事。』作是念已，往白父母：『今欲入海，求多珍寶，還用施給，濟民所乏，唯願見聽，得遂所志。』

「父母聞語，驚而問言：『世人入海，窮貧無計，分棄身命，無所顧戀。汝有何事，復欲習此？若欲布施，我家所有，一切眾物，及藏中殘，盡令汝用，莫入大海。又復海中，眾難甚多，水浪迴波，摩竭大魚，惡龍羅剎，水色之山，如是眾嶮，難可經過。汝有何急，投身此難？我等命存，終不相聽。宜息汝意，勿多紛紜。』大施聞此，願不從心，甚懷悒慼，而自心念：『我今所願，欲辦大事，設復貪身，事何由成？』以身布地，伏父母前，而自言曰：『若必顧留，違我志願，伏身此地，終不復起。』父母聞此，心懷灼然，與諸內官，前諫喻曰：『海道遼遠，險難事多，往者甚眾，來還者尠。我念求子，禱祀諸天，精誠懇惻，靡所不遍，經十二年，困乃從願。適汝長大，欲得捨我？念棄此志，還起飲食。』從一日二日至于六日，如是種種，諫喻求曉；其言如初，執志不迴。父母心懼，自共議言：『此兒前後，欲有所作，要令成辦，未曾中退，就令入海，猶望還期，今必拒遮，到其七日，交見其禍，為之奈何？宜當聽去，轉憂在後。』言議已決，俱來兒邊，各捉一手，而語兒言：『聽隨汝意，起還就食。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父母聞語，驚而問言：『世人入海，窮貧無計，分棄身命，無所顧戀。汝有何事，復欲習此？若欲布施，我家所有，一切眾物，及藏中殘，盡令汝用，莫入大海。又復海中，眾難甚多，水浪迴波，摩竭大魚，惡龍羅剎，水色之山，如是眾嶮，難可經過。汝有何急，投身此難？我等命存，終不相聽。宜息汝意，勿多紛紜。』大施聞此，願不從心，甚懷悒慼，而自心念：『我今所願，欲辦大事，設復貪身，事何由成？』以身布地，伏父母前，而自言曰：『若必顧留，違我志願，伏身此地，終不復起。』父母聞此，心懷灼然，與諸內官，前諫喻曰：『海道遼遠，險難事多，往者甚眾，來還者尠。我念求子，禱祀諸天，精誠懇惻，靡所不遍，經十二年，困乃從願。適汝長大，欲得捨我？念棄此志，還起飲食。』從一日二日至于六日，如是種種，諫喻求曉；其言如初，執志不迴。父母心懼，自共議言：『此兒前後，欲有所作，要令成辦，未曾中退，就令入海，猶望還期，今必拒遮，到其七日，交見其禍，為之奈何？宜當聽去，轉憂在後。』言議已決，俱來兒邊，各捉一手，而語兒言：『聽隨汝意，起還就食。』

「大施聞此，即起就飯。飯食已訖，即起出外，廣行宣令，告語眾人：『我今躬欲入海採寶，誰欲往者？可共俱進。我為薩薄，自辦行具。』於時國中，有五百人，聞是令已，僉然應命。即辦所須，剋定發日。日到裝駕，辭別趣道，王與群臣并其父母、諸王太子臣民之類，數千萬人，送到路次，各贈妙寶，供道所須，啼哭斷絕，於是別去。轉行數日，止宿曠野，值遇群賊，來欲伺盜；菩薩憐愍，即以所齎，盡用匃與。轉前到城，城名放鉢，城中有婆羅門，名迦毘梨。於時大施，往到其所，欲從貸索三千兩金。時婆羅門，有一妙女，身紫金色，頭髮紺青，端正絕世，更無儔類，八萬四千諸小國王，皆為太子，求悉不許。是時大施，到其門中，問迦毘梨：『欲共相見。』其女在內，聞外語聲，歡喜驚起，語父母言：『在外之者，斯是我聟。』時迦毘梨，即出相見，覩其色狀，知必非凡，聞其須金，一切許給。又復左手，捉金澡罐，右手捉女，語大施言：『今我此女，容貌殊異，諸王遣使，各為子求；今覩薩薄，端正相似，請以此女，用相奉侍。』大施答言：『我今方當涉難入海，焉知能得安全還不？預受君女，此非所以。』迦毘梨言：『若令吉還，當為我受。』是時大施，即許可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大施聞此，即起就飯。飯食已訖，即起出外，廣行宣令，告語眾人：『我今躬欲入海採寶，誰欲往者？可共俱進。我為薩薄，自辦行具。』於時國中，有五百人，聞是令已，僉然應命。即辦所須，剋定發日。日到裝駕，辭別趣道，王與群臣并其父母、諸王太子臣民之類，數千萬人，送到路次，各贈妙寶，供道所須，啼哭斷絕，於是別去。轉行數日，止宿曠野，值遇群賊，來欲伺盜；菩薩憐愍，即以所齎，盡用匃與。轉前到城，城名放鉢，城中有婆羅門，名迦毘梨。於時大施，往到其所，欲從貸索三千兩金。時婆羅門，有一妙女，身紫金色，頭髮紺青，端正絕世，更無儔類，八萬四千諸小國王，皆為太子，求悉不許。是時大施，到其門中，問迦毘梨：『欲共相見。』其女在內，聞外語聲，歡喜驚起，語父母言：『在外之者，斯是我聟。』時迦毘梨，即出相見，覩其色狀，知必非凡，聞其須金，一切許給。又復左手，捉金澡罐，右手捉女，語大施言：『今我此女，容貌殊異，諸王遣使，各為子求；今覩薩薄，端正相似，請以此女，用相奉侍。』大施答言：『我今方當涉難入海，焉知能得安全還不？預受君女，此非所以。』迦毘梨言：『若令吉還，當為我受。』是時大施，即許可之。

「時迦毘梨歡喜，便與三千兩金及餘所須。於是共別，轉前到海，勅語賈人牢治其船，令有七重，候風以至，推著海中，以七張大索，繫於岸邊，便搖鈴唱令，告眾賈人：『汝等皆聽海中之難，黑風羅剎，水浪洄澓，惡龍毒氣，水色之山，摩竭大魚，眾難甚多。百伴入海，時一安還。誰欲退者，可於此住；索斷之後，欲悔無及。若能堅心，不顧身命，分捨父母兄弟妻子，際遇安隱，得七寶還者，子孫七世，食用不盡。』作是令已，便斷一索，日日如是；七日復唱令已斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，普與眾賈，到於寶所。大施多聞明識諸寶，輕重貴賤色貌好醜，示諸賈客，如是色寶，致之不重，價貴可取。如是輩寶，致重價賤，各共莫取。又復約勅，取寶多少，當令得中，多則船重，重則沈沒，少雖船輕，不補勞苦。誡語已訖，各勤採拾，積著船上，寶足裝嚴，便欲來還。於時大施，不欲上船，諸人悉集，問其意故，大施答言：『我欲前進至龍王宮求如意珠，盡我身命，不得不還。』眾賈聞此，愁慘無憀，各共白言：『我曹之等，憑賴薩薄，捐捨所重，冒嶮至此，冀望相因，全濟還家。今者云何，欲見棄捨？』大施答言：『我當為汝自誓求願，令汝曹等安隱還國。』諸賈人聞，心怖乃安。大施導師，手執香鑪，向於四方，而自立誓：『我不憚勞，涉海求珍，用濟群生飢乏之困，合集此德，用求佛道。若我至誠，所願當就，令此眾賈及船珍寶，不逢惡難，安全還國。』作誓已訖，眾賈前抱導師手足，涕泣愴悢，辭別還國。斷索舉帆，還閻浮提，皆蒙安隱，得出大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時迦毘梨歡喜，便與三千兩金及餘所須。於是共別，轉前到海，勅語賈人牢治其船，令有七重，候風以至，推著海中，以七張大索，繫於岸邊，便搖鈴唱令，告眾賈人：『汝等皆聽海中之難，黑風羅剎，水浪洄澓，惡龍毒氣，水色之山，摩竭大魚，眾難甚多。百伴入海，時一安還。誰欲退者，可於此住；索斷之後，欲悔無及。若能堅心，不顧身命，分捨父母兄弟妻子，際遇安隱，得七寶還者，子孫七世，食用不盡。』作是令已，便斷一索，日日如是；七日復唱令已斷第七索，望風舉帆，船疾如箭，普與眾賈，到於寶所。大施多聞明識諸寶，輕重貴賤色貌好醜，示諸賈客，如是色寶，致之不重，價貴可取。如是輩寶，致重價賤，各共莫取。又復約勅，取寶多少，當令得中，多則船重，重則沈沒，少雖船輕，不補勞苦。誡語已訖，各勤採拾，積著船上，寶足裝嚴，便欲來還。於時大施，不欲上船，諸人悉集，問其意故，大施答言：『我欲前進至龍王宮求如意珠，盡我身命，不得不還。』眾賈聞此，愁慘無憀，各共白言：『我曹之等，憑賴薩薄，捐捨所重，冒嶮至此，冀望相因，全濟還家。今者云何，欲見棄捨？』大施答言：『我當為汝自誓求願，令汝曹等安隱還國。』諸賈人聞，心怖乃安。大施導師，手執香鑪，向於四方，而自立誓：『我不憚勞，涉海求珍，用濟群生飢乏之困，合集此德，用求佛道。若我至誠，所願當就，令此眾賈及船珍寶，不逢惡難，安全還國。』作誓已訖，眾賈前抱導師手足，涕泣愴悢，辭別還國。斷索舉帆，還閻浮提，皆蒙安隱，得出大海。

「爾時大施，與眾別後，前入於水，水可齊膝，行經七日；轉復前行，其水漸深，可齊於岐，復經七日；如是前進七日齊腰，七日齊項，七日恒浮，到一山邊，兩手捉木，刺山而上，經乎七日，乃徹山頂。於彼山上，平行七日，復還下山，七日徹下，到於水邊。水中皆有金色蓮花，有諸毒蛇，其毒極盛，悉以其身，纏蓮花根。菩薩見此，即自端坐繫心攝念，入慈三昧，念諸毒蛇本生之時，皆由瞋恚嫉妬倍盛，故生此中，受斯惡形，極以慈心，矜憐悲念，慈心已滿，彼諸蛇毒，皆自除歇。大施即起，躡花而行，復經七日，乃得度蛇。轉復前行，見諸羅剎，聞人香臭，皆來求覓。大施已見，攝心慈觀，諸羅剎輩，敬心自生，濡語來問：『欲何所至？』大施具答：『欲求如意寶珠。』羅剎歡喜，而自念言：『此福德人，去於龍宮，其道猶遠，云何使此經涉辛苦？我當接過於諸嶮難。』即時接去，度四百由旬，乃還放地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大施，與眾別後，前入於水，水可齊膝，行經七日；轉復前行，其水漸深，可齊於岐，復經七日；如是前進七日齊腰，七日齊項，七日恒浮，到一山邊，兩手捉木，刺山而上，經乎七日，乃徹山頂。於彼山上，平行七日，復還下山，七日徹下，到於水邊。水中皆有金色蓮花，有諸毒蛇，其毒極盛，悉以其身，纏蓮花根。菩薩見此，即自端坐繫心攝念，入慈三昧，念諸毒蛇本生之時，皆由瞋恚嫉妬倍盛，故生此中，受斯惡形，極以慈心，矜憐悲念，慈心已滿，彼諸蛇毒，皆自除歇。大施即起，躡花而行，復經七日，乃得度蛇。轉復前行，見諸羅剎，聞人香臭，皆來求覓。大施已見，攝心慈觀，諸羅剎輩，敬心自生，濡語來問：『欲何所至？』大施具答：『欲求如意寶珠。』羅剎歡喜，而自念言：『此福德人，去於龍宮，其道猶遠，云何使此經涉辛苦？我當接過於諸嶮難。』即時接去，度四百由旬，乃還放地。

「於是大施，轉自前行，見一銀城，白淨皦然，知是龍城，歡喜往趣。見其城外，有七重塹，滿諸塹中，皆有毒蛇，其毒猛盛，視之可惡。大施導師，念諸毒蛇，皆由前身怒害多盛，故受如斯可惡之形，念慈哀愍如視赤子，慈心已滿，蛇毒悉除。即起蹈上，行詣龍城。見有二龍以身繞城，交頭門閫，見於大施，仰頭愕視。大施尋時，復入慈心，龍毒便除，低頭不視。大施即前，躡上而過。城中有龍，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『今我城外，七重塹中，皆有毒蛇、餘龍、夜叉，無敢妄越。斯是何人，能來至此？』即前迎問，作禮恭敬，請令就座，坐七寶床，種種美饍，以用供養。食已談語，問其來意，菩薩答言：『閻浮提人，貧窮辛苦，求於財寶供衣食故，殺害欺誑，具造眾惡，命終之後，墜三惡道。意甚憐愍，欲救濟故，涉嶮遠來，見於大王，求栴陀摩尼，往用救濟，積此功德，誓求佛道。若不距逆，唯見給與。』龍王答言：『栴陀摩尼，難得之寶，汝故遐嶮，正來為此。若能開意，留住一月，受少微供，因為說法；栴陀摩尼，爾乃可得。』菩薩可之。龍王日日，供設百味，作諸伎樂，供養菩薩，菩薩便為具足分別四念處慧。經一月竟，辭當還去。龍王歡喜，解髻寶珠，以用奉上，因而言曰：『大士慈心，普濟難及，此志強猛，必至佛道，我願為作智慧弟子。』菩薩可之，而問之言：『今汝此珠，有何力能？』即答之言：『此珠能雨二千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠雖快，故未辦我曠濟大事。』諸龍大小，送到門外，重相辭謝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是大施，轉自前行，見一銀城，白淨皦然，知是龍城，歡喜往趣。見其城外，有七重塹，滿諸塹中，皆有毒蛇，其毒猛盛，視之可惡。大施導師，念諸毒蛇，皆由前身怒害多盛，故受如斯可惡之形，念慈哀愍如視赤子，慈心已滿，蛇毒悉除。即起蹈上，行詣龍城。見有二龍以身繞城，交頭門閫，見於大施，仰頭愕視。大施尋時，復入慈心，龍毒便除，低頭不視。大施即前，躡上而過。城中有龍，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『今我城外，七重塹中，皆有毒蛇、餘龍、夜叉，無敢妄越。斯是何人，能來至此？』即前迎問，作禮恭敬，請令就座，坐七寶床，種種美饍，以用供養。食已談語，問其來意，菩薩答言：『閻浮提人，貧窮辛苦，求於財寶供衣食故，殺害欺誑，具造眾惡，命終之後，墜三惡道。意甚憐愍，欲救濟故，涉嶮遠來，見於大王，求栴陀摩尼，往用救濟，積此功德，誓求佛道。若不距逆，唯見給與。』龍王答言：『栴陀摩尼，難得之寶，汝故遐嶮，正來為此。若能開意，留住一月，受少微供，因為說法；栴陀摩尼，爾乃可得。』菩薩可之。龍王日日，供設百味，作諸伎樂，供養菩薩，菩薩便為具足分別四念處慧。經一月竟，辭當還去。龍王歡喜，解髻寶珠，以用奉上，因而言曰：『大士慈心，普濟難及，此志強猛，必至佛道，我願為作智慧弟子。』菩薩可之，而問之言：『今汝此珠，有何力能？』即答之言：『此珠能雨二千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠雖快，故未辦我曠濟大事。』諸龍大小，送到門外，重相辭謝。

「於是別去，轉復前行，遙見一城，純青琉璃，其色清潔，復前往趣。其城外邊，亦七重塹，諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩見已，念此諸蛇，瞋妬所致，故來此中，受此毒形，端坐入慈，極加哀念，慈心已盛，毒皆得除。經蹈其上，往趣城門。亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，擎頭怒視。菩薩尋時，思惟慈心，慈心已滿，其毒復除，便復低頭，菩薩蹈過。爾時城中，有一龍王，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『計我城外，七重蛇塹，諸龍夜叉，無能越者。此是何人，能來至此？』尋下迎問，恭敬作禮，請詣殿上，坐七寶床，辦諸百味，盛美飯食，食竟徐徐談問所由。菩薩因答故來之意：『唯欲求乞旃陀摩尼。』龍王白言：『旃陀摩尼，甚為難得！苟欲得者，願受我請，二月住此，并見開示菩薩之行。』龍王供設種種飲食，作諸伎樂，而以供養，菩薩具足，為其分別四神足事。經二月已，辭當還去。龍王即出髻中寶珠，以用奉上，因立要誓：『大士勤心，悲濟群生，其心廣大，必至佛道，我願為作神足弟子。』菩薩可言：『如汝所願。』又復問：『此所與寶珠，力能云何？』龍即答言：『此珠能雨四千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠轉勝，雖復殊妙，未稱我意。』諸龍大小，送出門外，各懷戀恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是別去，轉復前行，遙見一城，純青琉璃，其色清潔，復前往趣。其城外邊，亦七重塹，諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩見已，念此諸蛇，瞋妬所致，故來此中，受此毒形，端坐入慈，極加哀念，慈心已盛，毒皆得除。經蹈其上，往趣城門。亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，擎頭怒視。菩薩尋時，思惟慈心，慈心已滿，其毒復除，便復低頭，菩薩蹈過。爾時城中，有一龍王，坐七寶殿，遙見菩薩，驚起自念：『計我城外，七重蛇塹，諸龍夜叉，無能越者。此是何人，能來至此？』尋下迎問，恭敬作禮，請詣殿上，坐七寶床，辦諸百味，盛美飯食，食竟徐徐談問所由。菩薩因答故來之意：『唯欲求乞旃陀摩尼。』龍王白言：『旃陀摩尼，甚為難得！苟欲得者，願受我請，二月住此，并見開示菩薩之行。』龍王供設種種飲食，作諸伎樂，而以供養，菩薩具足，為其分別四神足事。經二月已，辭當還去。龍王即出髻中寶珠，以用奉上，因立要誓：『大士勤心，悲濟群生，其心廣大，必至佛道，我願為作神足弟子。』菩薩可言：『如汝所願。』又復問：『此所與寶珠，力能云何？』龍即答言：『此珠能雨四千由旬一切所須。』菩薩自念：『此珠轉勝，雖復殊妙，未稱我意。』諸龍大小，送出門外，各懷戀恨。

「於是別後，轉更前進，見一金城，其色晃晃，甚為妙好，菩薩往趣。見其城外，亦七重塹，諸塹之中，亦滿毒蛇。菩薩自念，此諸毒蛇，亦由前身習恚憎妬怒害盛故，受此毒形，端坐入慈，極加愛念，慈心已至，蛇毒皆除，便前登躡，蹈上而過。到於城門，亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，仰頭愕視，菩薩如法，入于慈定，龍毒得除，低頭而視，即前躡上，度入城中。彼時城中，亦有龍王，處於寶殿，遙見菩薩，愕然自念：『我此城外，有七重塹，滿中毒蛇，餘龍夜叉，無能越者。今此何人，能來至此？』心極奇怪，尋下迎問，致敬為禮，請令上殿，施七寶床，讓之令坐，坐已具食種種美味，食已徐問所以來意。菩薩答言：『閻浮提人，薄德窮苦，勞身役思，殺害欺誑為衣食故，具十不善，命終後，復墮三劇苦中，意甚愍傷，思欲救濟。承海龍王，有如意珠，故涉遐嶮，唯望得此。』龍王答言：『如意寶珠，此難得物，大士故來，望當相與。若欲得者，四月留住，受我微供，并見教誨。』菩薩尋可。龍王歡喜，日日施設百味上美，躬自斟酌，奉進甘食，亦復勅作種種伎樂，菩薩恒為分別諸法名字本末，廣宣其義。龍王敬慕，專意聽受，朝夕問訊不失時節，隨時所須龍自裁量，諸龍夜叉來欲求現，可進可退，自立限度，奉事四月，善知時宜。四月已竟，菩薩辭去。爾時其龍即解髻中如意之珠，用奉上之，因立誓願：『大士弘誓，慈心曠濟，悲彼群生，不憚勤勞，必能成佛，拔濟荼蓼，願作侍者總持弟子。』菩薩許之。又復問言：『所可施珠，力能何如？』龍王答言：『此珠能雨八千由旬七寶所須。』菩薩歡喜，而自念言：『閻浮提地，七千由旬，此珠之德，副我所望。』前後所得，凡有三珠，繫在衣角，即起出城。諸龍大小，送到城外，各懷悲戀，遂共別去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是別後，轉更前進，見一金城，其色晃晃，甚為妙好，菩薩往趣。見其城外，亦七重塹，諸塹之中，亦滿毒蛇。菩薩自念，此諸毒蛇，亦由前身習恚憎妬怒害盛故，受此毒形，端坐入慈，極加愛念，慈心已至，蛇毒皆除，便前登躡，蹈上而過。到於城門，亦見二龍，以身纏城，交頭門閫，已見菩薩，仰頭愕視，菩薩如法，入于慈定，龍毒得除，低頭而視，即前躡上，度入城中。彼時城中，亦有龍王，處於寶殿，遙見菩薩，愕然自念：『我此城外，有七重塹，滿中毒蛇，餘龍夜叉，無能越者。今此何人，能來至此？』心極奇怪，尋下迎問，致敬為禮，請令上殿，施七寶床，讓之令坐，坐已具食種種美味，食已徐問所以來意。菩薩答言：『閻浮提人，薄德窮苦，勞身役思，殺害欺誑為衣食故，具十不善，命終後，復墮三劇苦中，意甚愍傷，思欲救濟。承海龍王，有如意珠，故涉遐嶮，唯望得此。』龍王答言：『如意寶珠，此難得物，大士故來，望當相與。若欲得者，四月留住，受我微供，并見教誨。』菩薩尋可。龍王歡喜，日日施設百味上美，躬自斟酌，奉進甘食，亦復勅作種種伎樂，菩薩恒為分別諸法名字本末，廣宣其義。龍王敬慕，專意聽受，朝夕問訊不失時節，隨時所須龍自裁量，諸龍夜叉來欲求現，可進可退，自立限度，奉事四月，善知時宜。四月已竟，菩薩辭去。爾時其龍即解髻中如意之珠，用奉上之，因立誓願：『大士弘誓，慈心曠濟，悲彼群生，不憚勤勞，必能成佛，拔濟荼蓼，願作侍者總持弟子。』菩薩許之。又復問言：『所可施珠，力能何如？』龍王答言：『此珠能雨八千由旬七寶所須。』菩薩歡喜，而自念言：『閻浮提地，七千由旬，此珠之德，副我所望。』前後所得，凡有三珠，繫在衣角，即起出城。諸龍大小，送到城外，各懷悲戀，遂共別去。

「菩薩到前，捉珠求願：『若今實是旃陀摩尼，當令我身能飛虛空。』求願已訖，即舉其身，便能飛翔，出于海外。已度海難，小眠休息，是時海中，有諸龍輩，自共議言：『我曹海中，唯此三珠，其德甚大，難有般比，此人皆能，索得持去。可惜此寶，當還攝取。』言議已竟，密解持去。菩薩眠覺，看珠不在，即自思惟：『此中無人，必是海龍，持我寶去。我為此珠，經涉遐嶮，今垂還國滿我所願。雖取我珠，吾終不放，會當盡力抒此海水，誓心剋志，畢命於此，若不得珠，終不空歸。』思惟已定，即行海邊，得一龜甲，兩手捉持，方欲抒海，海神知意，來問之曰：『海水深廣，三百三十六萬里，正使一切人民之類，盡來共抒，不能使減，況汝一身，而欲辦此？』菩薩答言：『若人至心，欲有所作，事無不辦。我得此寶，當用饒益一切群生，以此功德，用求佛道。我心不懈，何以不能？』是時首陀會天，遙見菩薩，一身一意，獨執勤勞，欲用充濟安樂一切。『我曹云何不往佐助？』展轉相語，來至其所。菩薩下器，一切諸天，盡以天衣，同弇水中，菩薩出器，諸天舉衣，棄著餘處，一反抒海，減四十里；二反抒之，減八十里；三反抒之，減百二十里。其龍惶怖，來到其所，語言：『止止！更莫抒海！』菩薩尋休。龍來問言：『汝求此寶，用作何等？』菩薩答言：『欲用給濟一切眾生。』龍復問言：『如汝言者，我曹海中眾生甚多，何以不與，必欲得去？』菩薩答言：『海中之類亦是眾生，然無劇苦。如閻浮提人民之類，為錢財故，殺害欺誑，作十不善，死墮三途。我以人類，解於法化，故來索寶，先充所乏，後以十善，而勸誨之。』龍聞其語，出珠還之。爾時海神，見其精進強力所作，即作誓言：『汝今如是，精進不休，必成佛道，我願為作精進弟子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩到前，捉珠求願：『若今實是旃陀摩尼，當令我身能飛虛空。』求願已訖，即舉其身，便能飛翔，出于海外。已度海難，小眠休息，是時海中，有諸龍輩，自共議言：『我曹海中，唯此三珠，其德甚大，難有般比，此人皆能，索得持去。可惜此寶，當還攝取。』言議已竟，密解持去。菩薩眠覺，看珠不在，即自思惟：『此中無人，必是海龍，持我寶去。我為此珠，經涉遐嶮，今垂還國滿我所願。雖取我珠，吾終不放，會當盡力抒此海水，誓心剋志，畢命於此，若不得珠，終不空歸。』思惟已定，即行海邊，得一龜甲，兩手捉持，方欲抒海，海神知意，來問之曰：『海水深廣，三百三十六萬里，正使一切人民之類，盡來共抒，不能使減，況汝一身，而欲辦此？』菩薩答言：『若人至心，欲有所作，事無不辦。我得此寶，當用饒益一切群生，以此功德，用求佛道。我心不懈，何以不能？』是時首陀會天，遙見菩薩，一身一意，獨執勤勞，欲用充濟安樂一切。『我曹云何不往佐助？』展轉相語，來至其所。菩薩下器，一切諸天，盡以天衣，同弇水中，菩薩出器，諸天舉衣，棄著餘處，一反抒海，減四十里；二反抒之，減八十里；三反抒之，減百二十里。其龍惶怖，來到其所，語言：『止止！更莫抒海！』菩薩尋休。龍來問言：『汝求此寶，用作何等？』菩薩答言：『欲用給濟一切眾生。』龍復問言：『如汝言者，我曹海中眾生甚多，何以不與，必欲得去？』菩薩答言：『海中之類亦是眾生，然無劇苦。如閻浮提人民之類，為錢財故，殺害欺誑，作十不善，死墮三途。我以人類，解於法化，故來索寶，先充所乏，後以十善，而勸誨之。』龍聞其語，出珠還之。爾時海神，見其精進強力所作，即作誓言：『汝今如是，精進不休，必成佛道，我願為作精進弟子。』

「菩薩得珠，復更飛去。到便先問入海同伴賈客，即下在地。同伴見之，驚喜無量，皆共歎言：『甚奇甚特！』轉復前行，到放鉢城，迦毘梨婆羅門，聞於菩薩海中吉還，歡喜踊躍，出迎問訊，并請同伴，為設客會，辦具種種餚饍飲食，食訖談敘行路恤耗。是時菩薩持其寶珠，指歷其家，婆羅門家內，諸藏悉滿，會者覩此，歎未曾有。時迦毘梨，莊嚴其女，若干種寶，挍飾其身，躬手自捉金寶澡罐，先自洗手，後牽女臂，授與菩薩。菩薩為受。迦毘梨歡喜，嚴五百伎女，擇取才能工為伎者，具五百白象，眾寶莊挍，極令奇異，用送其女。菩薩勅伴，駕乘即路，城中大小，送到道次，作眾伎樂，導從還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得珠，復更飛去。到便先問入海同伴賈客，即下在地。同伴見之，驚喜無量，皆共歎言：『甚奇甚特！』轉復前行，到放鉢城，迦毘梨婆羅門，聞於菩薩海中吉還，歡喜踊躍，出迎問訊，并請同伴，為設客會，辦具種種餚饍飲食，食訖談敘行路恤耗。是時菩薩持其寶珠，指歷其家，婆羅門家內，諸藏悉滿，會者覩此，歎未曾有。時迦毘梨，莊嚴其女，若干種寶，挍飾其身，躬手自捉金寶澡罐，先自洗手，後牽女臂，授與菩薩。菩薩為受。迦毘梨歡喜，嚴五百伎女，擇取才能工為伎者，具五百白象，眾寶莊挍，極令奇異，用送其女。菩薩勅伴，駕乘即路，城中大小，送到道次，作眾伎樂，導從還國。

「大施父母，自與兒別，憂結迷憒，啼哭過哀，其目俱冥，盲無所見。兒還到國，禮拜問訊，父母聞聲，以手摩捫，爾時審知大施還國，悲喜交代，窮責其子：『汝實無狀，捨我入海，困苦我曹，微命趣存。汝大海中，得何等物？』菩薩出珠，以授父母，父母手捉，而自言曰：『今我藏中，如斯石比，亦不少也。何用辛苦，方乃得此？』菩薩取珠，指父母眼，目欻明淨，如風除雲，既還得視，心遂欣豫，感此珠德，嘆言：『甚奇！汝雖辛苦，功不唐捐。』菩薩復捉其珠，而從求願：『若是旃陀摩尼者，使我父母，身下自然，當有七寶奇妙珍異床座，上有嚴淨七寶大蓋。』言訖尋成，一切皆喜。菩薩復更捉珠求願：『令我父母及王臣民，一切諸藏皆悉盈滿。』即以其珠，四向歷訖，如語悉滿，莫不驚喜。即時遣人，乘八千里象，告閻浮提一切人民：『摩訶闍迦樊，海中吉還，得如意珠，其德殊異，却後七日，當令其珠雨於一切珍寶衣食，隨人所須，自恣而取，皆各齋戒，儲𬾃以待。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大施父母，自與兒別，憂結迷憒，啼哭過哀，其目俱冥，盲無所見。兒還到國，禮拜問訊，父母聞聲，以手摩捫，爾時審知大施還國，悲喜交代，窮責其子：『汝實無狀，捨我入海，困苦我曹，微命趣存。汝大海中，得何等物？』菩薩出珠，以授父母，父母手捉，而自言曰：『今我藏中，如斯石比，亦不少也。何用辛苦，方乃得此？』菩薩取珠，指父母眼，目欻明淨，如風除雲，既還得視，心遂欣豫，感此珠德，嘆言：『甚奇！汝雖辛苦，功不唐捐。』菩薩復捉其珠，而從求願：『若是旃陀摩尼者，使我父母，身下自然，當有七寶奇妙珍異床座，上有嚴淨七寶大蓋。』言訖尋成，一切皆喜。菩薩復更捉珠求願：『令我父母及王臣民，一切諸藏皆悉盈滿。』即以其珠，四向歷訖，如語悉滿，莫不驚喜。即時遣人，乘八千里象，告閻浮提一切人民：『摩訶闍迦樊，海中吉還，得如意珠，其德殊異，却後七日，當令其珠雨於一切珍寶衣食，隨人所須，自恣而取，皆各齋戒，儲𬾃以待。』

「告下遍已，七日頭到，大施菩薩，沐浴其身，著新淨衣，至平坦地，即持其珠，著高幢頭，手執香鑪，四方求願：『閻浮提人，貧窮辛苦，欲得濟給令無有乏，若當實是旃陀摩尼者，便當次第雨眾所須。』求願已訖，四方陰雲，即時風起，吹諸不淨，瑕穢糞掃，皆悉除去。次雨微水，以掩塵土，次雨飲食，百味上美，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶種種奇珍，閻浮提內，眾寶積滿。人民之類，自恣而取，上妙衣食，盈溢有餘，視諸珍寶，猶如瓦石。爾時菩薩，觀民充足，即遣臣吏四遠，告下閻浮提內，咸使聞知：『汝等群民！先由窮乏，求於衣食及諸財寶，更相欺誑，殺害極意自利忘義，不惟罪福，命終皆墮三塗之中，從冥入冥，受罪多劫。常相悲憐，無由相濟，故忘形苦，涉嶮入海，得此寶珠，來用相救。汝等既已更無乏短，念自剋勵勤脩十善，攝身口意，慈仁孝順，精進御意，勿懷放逸。』種種方便，廣勅奉善，因作文書，告諸王臣，騰其法誨，咸令聞知，更相勸督，勿妄為非。爾時一切閻浮提內，既蒙大恩慈澤霑潤，各思何方，仰酬至德？又蒙優教，勅使脩善，咸皆慕義，專習慈敬，制身口意，不妄犯非，命終之後，皆得生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「告下遍已，七日頭到，大施菩薩，沐浴其身，著新淨衣，至平坦地，即持其珠，著高幢頭，手執香鑪，四方求願：『閻浮提人，貧窮辛苦，欲得濟給令無有乏，若當實是旃陀摩尼者，便當次第雨眾所須。』求願已訖，四方陰雲，即時風起，吹諸不淨，瑕穢糞掃，皆悉除去。次雨微水，以掩塵土，次雨飲食，百味上美，次雨五穀，次雨衣服，次雨七寶種種奇珍，閻浮提內，眾寶積滿。人民之類，自恣而取，上妙衣食，盈溢有餘，視諸珍寶，猶如瓦石。爾時菩薩，觀民充足，即遣臣吏四遠，告下閻浮提內，咸使聞知：『汝等群民！先由窮乏，求於衣食及諸財寶，更相欺誑，殺害極意自利忘義，不惟罪福，命終皆墮三塗之中，從冥入冥，受罪多劫。常相悲憐，無由相濟，故忘形苦，涉嶮入海，得此寶珠，來用相救。汝等既已更無乏短，念自剋勵勤脩十善，攝身口意，慈仁孝順，精進御意，勿懷放逸。』種種方便，廣勅奉善，因作文書，告諸王臣，騰其法誨，咸令聞知，更相勸督，勿妄為非。爾時一切閻浮提內，既蒙大恩慈澤霑潤，各思何方，仰酬至德？又蒙優教，勅使脩善，咸皆慕義，專習慈敬，制身口意，不妄犯非，命終之後，皆得生天。

「如是，舍利弗！欲知爾時父婆羅門尼拘樓陀者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時大施者，今我身是。銀城中龍者，今舍利弗是。琉璃城中龍者，今目犍連是。金城中龍者，今阿難是。時海神者，今離越是。阿難為龍王時，奉事於我，善知時宜，乃至今日，素自知時。阿難欲得此三願者，隨從其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！欲知爾時父婆羅門尼拘樓陀者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時大施者，今我身是。銀城中龍者，今舍利弗是。琉璃城中龍者，今目犍連是。金城中龍者，今阿難是。時海神者，今離越是。阿難為龍王時，奉事於我，善知時宜，乃至今日，素自知時。阿難欲得此三願者，隨從其意。」

阿難聞此，歡喜踊躍，從座處起，長跪白佛：「當盡形壽為佛侍者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞此，歡喜踊躍，從座處起，長跪白佛：「當盡形壽為佛侍者。」

時諸會者，聞佛所說，感念大恩，專心剋勵，思惟四諦諸法出要，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根因緣者，有發無上正真道意者，有得住不退地者，咸共歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸會者，聞佛所說，感念大恩，專心剋勵，思惟四諦諸法出要，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根因緣者，有發無上正真道意者，有得住不退地者，咸共歡喜，頂戴奉行。