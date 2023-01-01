賢愚經
元魏 慧覺等譯13卷CBETA T0202大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
賢愚經卷第七
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元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯
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（三六）大劫賓寧品第三十一(丹本此品前在第四卷為十八)
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國王名波斯匿，于時南方有國，名為金地，其王字劫賓寧。王有太子，名摩訶劫賓寧，其父崩背，太子嗣位，體性聰明，大力勇健，所統國土，三萬六千，兵眾殷熾，無能敵者，威風遠振，莫不摧伏。然與中國，不相交通。後有商客，往到金地，以四端細[(畾/且)*毛]，奉上彼王。王納受已，問商客言：「此物甚好，為出何處？」商客答曰：「出於中國。」王復問言：「其中國者，名字云何？」商客啟曰：「名羅悅祇，又名舍衛，其數眾多，不能具說。」王復問言：「中國諸王，以何等故不來獻我？」商客啟曰：「各自霸土，威名相齋，以是之故，不來承奉耳。」王自思惟：「今我力勢，能總威攝一切天下，何緣諸王不來承貢？今當加威令彼率伏。」復問商客：「中國諸王，何者最大？」商主白言：「舍衛國王，為第一大。」時金地王，即便遣使，詣舍衛國，持書示教，其理委備，告語其王波斯匿言：「我之威風，遍閻浮提，卿為所恃，斷絕使命，今故遣使共卿相聞。卿若臥時，聞我聲者，尋應起坐；若坐聞者，尋時應立；若食聞聲，應即吐哺；若沐聞聲，應即握髮；若住時聞，應即相趣。却後七日，與我相見，設不如是，吾當興兵破汝國界。」
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國王名波斯匿，于時南方有國，名為金地，其王字劫賓寧。王有太子，名摩訶劫賓寧，其父崩背，太子嗣位，體性聰明，大力勇健，所統國土，三萬六千，兵眾殷熾，無能敵者，威風遠振，莫不摧伏。然與中國，不相交通。後有商客，往到金地，以四端細[(畾/且)*毛]，奉上彼王。王納受已，問商客言：「此物甚好，為出何處？」商客答曰：「出於中國。」王復問言：「其中國者，名字云何？」商客啟曰：「名羅悅祇，又名舍衛，其數眾多，不能具說。」王復問言：「中國諸王，以何等故不來獻我？」商客啟曰：「各自霸土，威名相齋，以是之故，不來承奉耳。」王自思惟：「今我力勢，能總威攝一切天下，何緣諸王不來承貢？今當加威令彼率伏。」復問商客：「中國諸王，何者最大？」商主白言：「舍衛國王，為第一大。」時金地王，即便遣使，詣舍衛國，持書示教，其理委備，告語其王波斯匿言：「我之威風，遍閻浮提，卿為所恃，斷絕使命，今故遣使共卿相聞。卿若臥時，聞我聲者，尋應起坐；若坐聞者，尋時應立；若食聞聲，應即吐哺；若沐聞聲，應即握髮；若住時聞，應即相趣。却後七日，與我相見，設不如是，吾當興兵破汝國界。」
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波斯匿聞深用驚惶，即往詣佛，具白斯事。佛告王言：「王還語使云：『我不大，更有大王。』」王奉佛教，告彼使言：「世有聖王，近在此間。卿可到邊，傳汝王命。」使即時往詣於祇桓。于時世尊自變其身，作轉輪王，令目連作典兵臣，七寶侍從，皆悉備有。又化祇桓，令作寶城，繞城四邊，有七重壍，其間皆有七寶行樹雜色蓮花，不可稱計，光明晃晃，照然赫發。城中宮殿，亦是眾寶，王在殿上，尊嚴可畏。於是彼使，前入化城，既覩大王，情甚驚悚，自念我君，無狀招禍；然不得已，以書示之。化王得書，蹋著脚下，告彼使言：「吾為大王，臨統四域，汝王頑迷，敢見違距。汝速還國，致宣吾教。信至之日，馳奔來覲，臥聞當起，坐聞應立，立聞吾令便當涉道。剋期七日，不得稽遲，敢違斯制，罪在不請。」
波斯匿聞深用驚惶，即往詣佛，具白斯事。佛告王言：「王還語使云：『我不大，更有大王。』」王奉佛教，告彼使言：「世有聖王，近在此間。卿可到邊，傳汝王命。」使即時往詣於祇桓。于時世尊自變其身，作轉輪王，令目連作典兵臣，七寶侍從，皆悉備有。又化祇桓，令作寶城，繞城四邊，有七重壍，其間皆有七寶行樹雜色蓮花，不可稱計，光明晃晃，照然赫發。城中宮殿，亦是眾寶，王在殿上，尊嚴可畏。於是彼使，前入化城，既覩大王，情甚驚悚，自念我君，無狀招禍；然不得已，以書示之。化王得書，蹋著脚下，告彼使言：「吾為大王，臨統四域，汝王頑迷，敢見違距。汝速還國，致宣吾教。信至之日，馳奔來覲，臥聞當起，坐聞應立，立聞吾令便當涉道。剋期七日，不得稽遲，敢違斯制，罪在不請。」
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使受教竟，還詣本國，具以聞見，白金地王。王承斯問，深自咎責，合率所領諸小王輩，嚴辦車馬，欲朝大王，然有所疑，未便即路。先遣一使白大王言：「臣所總秉，三萬六千，王為當都去，將半去耶？」大王還報：「聽半留住，但將半來。」時金地王將萬八千小王，同時來到，既見化王，謁拜畢已，心作是念：「大王形貌，雖復勝我，力必不如。」化王于時，勅典兵臣，以弓與之；金地國王，手不能勝。化王還取，以指張弓，復持與之，勅令引挽；金地國王殊不能挽。化王復取，而彈扣之，三千世界，皆為振動。次復取箭，彎弓而射，離手之後，化為五發，其諸箭頭，各各皆出無數光明，其光明頭，皆有蓮花，大如車輪，一一花上，各各皆有一轉輪王，七寶具足，奮演光明，普照三千大千世界，五道眾生，莫不蒙賴，諸天境界，見其光明，及聞說法，身心清淨，有得道果第二第三道者，有發無上正真道意，復有得住不退地者。人道眾生，見佛光明，及聞所說，心生踊躍，其中有得一道二道三道之者，出家入要得應真者，有發無上正真道意，得不退地，不可稱計。餓鬼中者見佛光明，及聞所說，皆得飽滿，身心清淨，無諸熱惱，皆生慈心，恭敬於佛，即得解脫，生人天中。畜生中者，見佛光明，貪欲瞋毒，皆得消除，癡心曚冥，尋得醒悟，皆悉歡喜，信敬於佛，即得解脫，生人天中。地獄中者，見佛光明，寒則熅煖，熱則清涼，苦痛之處，即得休息，身心踊躍，慈敬於佛，即得解脫，生人天中。
使受教竟，還詣本國，具以聞見，白金地王。王承斯問，深自咎責，合率所領諸小王輩，嚴辦車馬，欲朝大王，然有所疑，未便即路。先遣一使白大王言：「臣所總秉，三萬六千，王為當都去，將半去耶？」大王還報：「聽半留住，但將半來。」時金地王將萬八千小王，同時來到，既見化王，謁拜畢已，心作是念：「大王形貌，雖復勝我，力必不如。」化王于時，勅典兵臣，以弓與之；金地國王，手不能勝。化王還取，以指張弓，復持與之，勅令引挽；金地國王殊不能挽。化王復取，而彈扣之，三千世界，皆為振動。次復取箭，彎弓而射，離手之後，化為五發，其諸箭頭，各各皆出無數光明，其光明頭，皆有蓮花，大如車輪，一一花上，各各皆有一轉輪王，七寶具足，奮演光明，普照三千大千世界，五道眾生，莫不蒙賴，諸天境界，見其光明，及聞說法，身心清淨，有得道果第二第三道者，有發無上正真道意，復有得住不退地者。人道眾生，見佛光明，及聞所說，心生踊躍，其中有得一道二道三道之者，出家入要得應真者，有發無上正真道意，得不退地，不可稱計。餓鬼中者見佛光明，及聞所說，皆得飽滿，身心清淨，無諸熱惱，皆生慈心，恭敬於佛，即得解脫，生人天中。畜生中者，見佛光明，貪欲瞋毒，皆得消除，癡心曚冥，尋得醒悟，皆悉歡喜，信敬於佛，即得解脫，生人天中。地獄中者，見佛光明，寒則熅煖，熱則清涼，苦痛之處，即得休息，身心踊躍，慈敬於佛，即得解脫，生人天中。
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爾時摩訶劫賓寧王、金地諸王，見斯變已，其心信伏，遠塵離垢得法眼淨，萬八千王，一時皆然。須臾之頃，佛攝神力，還復本形，諸比丘僧，前後圍繞。金地王眾，求索出家，佛即聽許，鬚髮自墮，袈裟在體，思惟妙法，盡得阿羅漢果。
爾時摩訶劫賓寧王、金地諸王，見斯變已，其心信伏，遠塵離垢得法眼淨，萬八千王，一時皆然。須臾之頃，佛攝神力，還復本形，諸比丘僧，前後圍繞。金地王眾，求索出家，佛即聽許，鬚髮自墮，袈裟在體，思惟妙法，盡得阿羅漢果。
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阿難白佛：「此金地王，宿種何德，生在豪尊，功德巍巍，遭值佛世，逮成無漏？」
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佛告阿難：「眾生由行受其果報。乃往過去，有迦葉佛，般涅槃後，有一長者，為起塔廟，造作堂閣，四供養具。歲月漸久，而塔崩落，床褥衣食，亦復斷絕。其主長者，有子比丘，便行勸化人民之類，各令減割用治斯塔，又設飲食床臥之具。諸人同心，咸共供承，因發誓願：『當來之世，富貴長壽，值佛出世，聞法獲證，行報無遺，皆令果成。』」佛告阿難：「爾時長者子比丘者，今金地王摩訶劫賓寧是。其諸人民受道化者，今萬八千諸王是也。」
佛告阿難：「眾生由行受其果報。乃往過去，有迦葉佛，般涅槃後，有一長者，為起塔廟，造作堂閣，四供養具。歲月漸久，而塔崩落，床褥衣食，亦復斷絕。其主長者，有子比丘，便行勸化人民之類，各令減割用治斯塔，又設飲食床臥之具。諸人同心，咸共供承，因發誓願：『當來之世，富貴長壽，值佛出世，聞法獲證，行報無遺，皆令果成。』」佛告阿難：「爾時長者子比丘者，今金地王摩訶劫賓寧是。其諸人民受道化者，今萬八千諸王是也。」
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佛說是法，眾會聞者，逮得道證，發心不退，受持至教，歡喜奉行。
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（三七）梨耆彌七子品第三十二(丹本此品在第四卷為第二十)
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王，有一大臣，名梨耆彌，家居大富，生七男兒，為其娶妻，已至于六，殘第七子，當為求婦。自思惟言：「吾年衰邁，唯餘一兒，為之納婦，要令殊勝。」時此長者，有一親厚婆羅門，來共相見，因議語曰：「今我欲為小兒求婚，未能知處。卿自昔來，遊行諸國，今欲煩君，為我推覓，若見有女端政賢智，性命相宜，適我子意，乃當求之。」時婆羅門，即便然可。遍行看覓，到特叉尸利國，見有五百童女，群行遊戲，採取好花，用作拂飾。此婆羅門，隨逐觀之。轉復前行，當度少水，諸女子輩，皆脫革屣，中有一女，而獨不脫，并屣入水。轉復前行，續更有河，眾女褰衣爾乃入水，唯此一女，獨并衣入。前行林間，諸女各各上樹採花，時此一女，自不上樹，從他索之，得花甚多。時婆羅門，問此女言：「我有少疑，欲得相問。」其女答曰：「有疑便問。」婆羅門言：「向者諸女，當入水時，盡脫革屣，汝獨不脫，有何意故？」時女答言：「汝癡何甚？所以作屣，正用護脚，陸地之事，眼有所見，荊棘瓦石，可得避之。水底隱匿，眼所不覩，儻有棘刺及諸毒虫，傷害人脚，是以不脫。」時婆羅門，復更問言：「以何事故，并衣入水？」時女答言：「女人之身，相有好惡，褰衣入水，為人所見，相好則可，不好嗤笑，以是事故，而不褰之。」時婆羅門，復更問言：「以何緣故，獨不上樹？」女便答言：「若當上樹，樹枝儻折，危害人身，以是事故，而不上耳。」此女即是波斯匿王弟曇摩訶羨女也。羨昔因罪逃奔彼國，便於其土，安家納娶，而生斯女，字毘舍利。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王，有一大臣，名梨耆彌，家居大富，生七男兒，為其娶妻，已至于六，殘第七子，當為求婦。自思惟言：「吾年衰邁，唯餘一兒，為之納婦，要令殊勝。」時此長者，有一親厚婆羅門，來共相見，因議語曰：「今我欲為小兒求婚，未能知處。卿自昔來，遊行諸國，今欲煩君，為我推覓，若見有女端政賢智，性命相宜，適我子意，乃當求之。」時婆羅門，即便然可。遍行看覓，到特叉尸利國，見有五百童女，群行遊戲，採取好花，用作拂飾。此婆羅門，隨逐觀之。轉復前行，當度少水，諸女子輩，皆脫革屣，中有一女，而獨不脫，并屣入水。轉復前行，續更有河，眾女褰衣爾乃入水，唯此一女，獨并衣入。前行林間，諸女各各上樹採花，時此一女，自不上樹，從他索之，得花甚多。時婆羅門，問此女言：「我有少疑，欲得相問。」其女答曰：「有疑便問。」婆羅門言：「向者諸女，當入水時，盡脫革屣，汝獨不脫，有何意故？」時女答言：「汝癡何甚？所以作屣，正用護脚，陸地之事，眼有所見，荊棘瓦石，可得避之。水底隱匿，眼所不覩，儻有棘刺及諸毒虫，傷害人脚，是以不脫。」時婆羅門，復更問言：「以何事故，并衣入水？」時女答言：「女人之身，相有好惡，褰衣入水，為人所見，相好則可，不好嗤笑，以是事故，而不褰之。」時婆羅門，復更問言：「以何緣故，獨不上樹？」女便答言：「若當上樹，樹枝儻折，危害人身，以是事故，而不上耳。」此女即是波斯匿王弟曇摩訶羨女也。羨昔因罪逃奔彼國，便於其土，安家納娶，而生斯女，字毘舍利。
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時婆羅門，聞女所說，知必賢能，而問女言：「汝父母在不？」女答曰：「在。」遂逐到門，求共相見。女入白父：「外有婆羅門，欲見大人。」時曇摩訶羨便出見之，問訊已竟，而語之言：「向者女子，是君女不？」答言：「是也。」「為有主未？」答言：「未也。」婆羅門言：「舍衛國中，有一大臣，字梨耆彌，君識之不？」答言：「舊識。」婆羅門言：「是梨耆彌，最下小兒端政聰明，欲求君女共為婚姻，可得爾不？」曇摩訶羨言：「彼是豪姓，本與匹偶，苟其欲得，情在無違。」已蒙許可，便共剋日，爾時有伴，往舍衛國。
時婆羅門，聞女所說，知必賢能，而問女言：「汝父母在不？」女答曰：「在。」遂逐到門，求共相見。女入白父：「外有婆羅門，欲見大人。」時曇摩訶羨便出見之，問訊已竟，而語之言：「向者女子，是君女不？」答言：「是也。」「為有主未？」答言：「未也。」婆羅門言：「舍衛國中，有一大臣，字梨耆彌，君識之不？」答言：「舊識。」婆羅門言：「是梨耆彌，最下小兒端政聰明，欲求君女共為婚姻，可得爾不？」曇摩訶羨言：「彼是豪姓，本與匹偶，苟其欲得，情在無違。」已蒙許可，便共剋日，爾時有伴，往舍衛國。
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時婆羅門，即作書䟽與梨耆彌，陳說事狀。長者聞已，辦具娉物車馬騎乘，往特叉尸利國，漸近欲到，先遣使往。時曇摩訶羨善加敬待，即設賓會，以女娉之。諸事畢竟，當還舍衛。時此女母，於眾人前，囑其女言：「自今已後，常著好衣，恒食美食，日日照鏡，莫令斷絕。」女即長跪，奉受教勅。梨耆彌聞，陰用為恨。「人生一世，苦樂無定，好衣美食，如何得常？恒照明鏡，斯亦非理。」雖有此念，難不問之。客主相辭，於是別去，大小徒侶，進路歸國。於道中間，有一客舍，四面垂軒，極為清涼，其先到者在下休息，兒婦後至，啟白妐言：「此不可住，速出向外。」妐不違之，出向露處，左右數人，不肯出去。時有象馬，身體瘙痒以身揩柱，屋即崩壞，填殺下人。時梨耆彌，作是念言：「我今脫死，由是兒婦。」敬遇之心，倍益隆厚。即便駕乘，進路而歸。到一大㵎，草茂水美，眾人息駕，㵎側而住。兒婦後到，便語之言：「住此不快，速出岸上。」即用其言，遠澗休息。須臾之間，便有雲起，震雷降雨，滂沛而下，溢㵎流來。時梨耆彌，復重念曰：「吾等今日，再脫於死，由此兒婦，得全身命。」復勅嚴駕，涉道進前。
時婆羅門，即作書䟽與梨耆彌，陳說事狀。長者聞已，辦具娉物車馬騎乘，往特叉尸利國，漸近欲到，先遣使往。時曇摩訶羨善加敬待，即設賓會，以女娉之。諸事畢竟，當還舍衛。時此女母，於眾人前，囑其女言：「自今已後，常著好衣，恒食美食，日日照鏡，莫令斷絕。」女即長跪，奉受教勅。梨耆彌聞，陰用為恨。「人生一世，苦樂無定，好衣美食，如何得常？恒照明鏡，斯亦非理。」雖有此念，難不問之。客主相辭，於是別去，大小徒侶，進路歸國。於道中間，有一客舍，四面垂軒，極為清涼，其先到者在下休息，兒婦後至，啟白妐言：「此不可住，速出向外。」妐不違之，出向露處，左右數人，不肯出去。時有象馬，身體瘙痒以身揩柱，屋即崩壞，填殺下人。時梨耆彌，作是念言：「我今脫死，由是兒婦。」敬遇之心，倍益隆厚。即便駕乘，進路而歸。到一大㵎，草茂水美，眾人息駕，㵎側而住。兒婦後到，便語之言：「住此不快，速出岸上。」即用其言，遠澗休息。須臾之間，便有雲起，震雷降雨，滂沛而下，溢㵎流來。時梨耆彌，復重念曰：「吾等今日，再脫於死，由此兒婦，得全身命。」復勅嚴駕，涉道進前。
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既達本國，中表親里，悉來慶問，長者欣悅，即設供具，共相娛樂，終竟一日，賓客既罷。是時長者，召諸兒婦，而告之曰：「吾今年高，厭眾事務，家居器物，欲有付託。卿等諸人，誰能為我知藏執鑰？」六大兒婦盡辭不堪，其第七者自言能任。于時長者，以諸藏鑰，悉以付之。既以受命，勤謹不懈，朝朝早起，灑掃堂舍，炊蒸已竟，先飯妐姑及諸男女，後飯奴婢僮僕，使人各各分處赴趣作業，然後自食，以是為常。妐見忠恪不與凡同，怪前母囑而不用之，便問之曰：「汝前來時，被母教勅：『好衣美食，日照明鏡。』其事云何？卿可說之。」兒婦長跪，具答事狀：「我母所約，著好衣者，體上大衣，教使愛護，恒令淨潔，時間客會，可得鮮妙；所勅美食，非為甘肥，教使晚飯飢虛得食，麤細盡美；其明鏡者，非銅鐵鏡，教令早起灑掃內外，端整床席，務令淨潔。我母所囑，其事如是。」時妐聞之，知有妙才，情存待遇，甚倍於前，家中眾物，悉以委之，歡喜泰然，無復憂慮。
既達本國，中表親里，悉來慶問，長者欣悅，即設供具，共相娛樂，終竟一日，賓客既罷。是時長者，召諸兒婦，而告之曰：「吾今年高，厭眾事務，家居器物，欲有付託。卿等諸人，誰能為我知藏執鑰？」六大兒婦盡辭不堪，其第七者自言能任。于時長者，以諸藏鑰，悉以付之。既以受命，勤謹不懈，朝朝早起，灑掃堂舍，炊蒸已竟，先飯妐姑及諸男女，後飯奴婢僮僕，使人各各分處赴趣作業，然後自食，以是為常。妐見忠恪不與凡同，怪前母囑而不用之，便問之曰：「汝前來時，被母教勅：『好衣美食，日照明鏡。』其事云何？卿可說之。」兒婦長跪，具答事狀：「我母所約，著好衣者，體上大衣，教使愛護，恒令淨潔，時間客會，可得鮮妙；所勅美食，非為甘肥，教使晚飯飢虛得食，麤細盡美；其明鏡者，非銅鐵鏡，教令早起灑掃內外，端整床席，務令淨潔。我母所囑，其事如是。」時妐聞之，知有妙才，情存待遇，甚倍於前，家中眾物，悉以委之，歡喜泰然，無復憂慮。
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時有群鴈，飛入海渚食噉粳米，食之既飽，銜穟翔來當王宮上失墮殿前。諸人見之，取用奉王。王見奇好，必中作藥，勅使留種莫得棄散，賦與諸臣各令殖之。時梨耆彌亦得少許持至於家，教令種之。兒婦奉取，驅率奴僕，調和畦田，於中下種，生長滋茂大獲子實；諸人種者，消息失度悉皆不生。時王夫人，欻得篤疾，召問諸醫治病所由。中有醫言：「當須海渚粳米作食，食之爾乃可差。」王自憶念：「昔得其種，賦人墾殖，今當推校為有為無？」即召諸臣，而問之言：「前勅種稻，為成熟不？今日急須用治困病。」諸臣各各自說本末，或云不生，或云鼠噉。時梨耆彌歸家問曰：「前種稻米，為獲實不？欲得與王治夫人病。」兒婦答言：「家內豐多，若用作藥足周一國，不齊一人也。」時梨耆彌，即送與王，尋用作食，以與夫人。夫人食已，病得除愈。王甚歡喜，大與賞賜。
時有群鴈，飛入海渚食噉粳米，食之既飽，銜穟翔來當王宮上失墮殿前。諸人見之，取用奉王。王見奇好，必中作藥，勅使留種莫得棄散，賦與諸臣各令殖之。時梨耆彌亦得少許持至於家，教令種之。兒婦奉取，驅率奴僕，調和畦田，於中下種，生長滋茂大獲子實；諸人種者，消息失度悉皆不生。時王夫人，欻得篤疾，召問諸醫治病所由。中有醫言：「當須海渚粳米作食，食之爾乃可差。」王自憶念：「昔得其種，賦人墾殖，今當推校為有為無？」即召諸臣，而問之言：「前勅種稻，為成熟不？今日急須用治困病。」諸臣各各自說本末，或云不生，或云鼠噉。時梨耆彌歸家問曰：「前種稻米，為獲實不？欲得與王治夫人病。」兒婦答言：「家內豐多，若用作藥足周一國，不齊一人也。」時梨耆彌，即送與王，尋用作食，以與夫人。夫人食已，病得除愈。王甚歡喜，大與賞賜。
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時特叉尸利舍衛二國，共相嫌隙，常不和順。時特叉尸利王，欲試舍衛有聖智不？遣一使者至舍衛國，送𮪃馬二匹，而是母子，形狀毛色，一類無異，能別識者實為大善。王及群臣，不能分別。時梨耆彌，從宮歸家，兒婦問言：「有何消息？」妐即答言如向所見。兒婦白言：「此事易知，何足為憂？但取好草，並頭而與，其是母者，推草與之；其是子者，抴搏食之。」時梨耆彌尋往白王，王如其語，以草試之，果如其策，母子區別。即語使者：「斯是馬母，彼是其駒。」時使答言：「審如來語，無有差錯。」王大歡喜，倍加爵賞。
時特叉尸利舍衛二國，共相嫌隙，常不和順。時特叉尸利王，欲試舍衛有聖智不？遣一使者至舍衛國，送𮪃馬二匹，而是母子，形狀毛色，一類無異，能別識者實為大善。王及群臣，不能分別。時梨耆彌，從宮歸家，兒婦問言：「有何消息？」妐即答言如向所見。兒婦白言：「此事易知，何足為憂？但取好草，並頭而與，其是母者，推草與之；其是子者，抴搏食之。」時梨耆彌尋往白王，王如其語，以草試之，果如其策，母子區別。即語使者：「斯是馬母，彼是其駒。」時使答言：「審如來語，無有差錯。」王大歡喜，倍加爵賞。
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時彼來使，還歸本國，具白諸理。時特叉尸利王，便更遣使，送於二蛇，麤細長短相似如一，能別雄雌者，斯亦大善。波斯匿王，及諸群臣，無能識者。時梨耆彌，歸問兒婦：「此復云何？」兒婦答言：「以一端細[(畾/且)*毛]，敷置於地，取此二蛇，用著[(畾/且)*毛]上，若是雌者，靜然不動，其是雄者，搔擾不寧。何以知之？女之為性，愛著細滑，得軟生染，不欲動搖；男子性剛，轉側不安。以此推之，可足知矣。」長者聞已，即往白王。王從其計，尋時試之，果如所言，了了識別。告彼使曰：「是雄是雌。」使尋報曰：「審爾不虛。」王甚慶悅，大賜財寶。
時彼來使，還歸本國，具白諸理。時特叉尸利王，便更遣使，送於二蛇，麤細長短相似如一，能別雄雌者，斯亦大善。波斯匿王，及諸群臣，無能識者。時梨耆彌，歸問兒婦：「此復云何？」兒婦答言：「以一端細[(畾/且)*毛]，敷置於地，取此二蛇，用著[(畾/且)*毛]上，若是雌者，靜然不動，其是雄者，搔擾不寧。何以知之？女之為性，愛著細滑，得軟生染，不欲動搖；男子性剛，轉側不安。以此推之，可足知矣。」長者聞已，即往白王。王從其計，尋時試之，果如所言，了了識別。告彼使曰：「是雄是雌。」使尋報曰：「審爾不虛。」王甚慶悅，大賜財寶。
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時彼國王，復送一木，長滿一丈，根杪正等，無有節目刀斧之迹，而語之曰：「若能識別此木上下，亦大快善，甚不可量。」王及諸臣，無能識者。時梨耆彌，復問兒婦，兒婦答曰：「此事易耳，但取其木，用著水中，根自沈沒，頭浮在上。」長者聞已，復往白王。王用其語，而便試之，果如其計，沈浮各殊。語彼使言：「浮者是頭，沈處是根。」時使答言：「信如所論。」王益歡喜，重與賞賜。
時彼國王，復送一木，長滿一丈，根杪正等，無有節目刀斧之迹，而語之曰：「若能識別此木上下，亦大快善，甚不可量。」王及諸臣，無能識者。時梨耆彌，復問兒婦，兒婦答曰：「此事易耳，但取其木，用著水中，根自沈沒，頭浮在上。」長者聞已，復往白王。王用其語，而便試之，果如其計，沈浮各殊。語彼使言：「浮者是頭，沈處是根。」時使答言：「信如所論。」王益歡喜，重與賞賜。
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彼使還國，具白因緣。其王聞之，心用信伏，更遣使命，兼獻珍寶，因復語曰：「大王國中，實有賢達，自今以後，當修義好。」波斯匿王，情倍踊躍，召梨耆彌，而問之曰：「頃來諸事，卿何由知？」梨耆彌言：「非臣所達，是臣兒婦之智辯耳。」國王聞已，深加欣敬，拜其兒婦，用為王妹。復經少時，兒婦懷妊，日月已滿，生三十二卵，其一卵中，出一男兒，形體顏貌，端嚴挺特。年遂長大，勇健無雙，一人之力，敵於千夫，父母愛念，合國敬畏；後為納娶，各已備畢，純是國中豪賢之女。
彼使還國，具白因緣。其王聞之，心用信伏，更遣使命，兼獻珍寶，因復語曰：「大王國中，實有賢達，自今以後，當修義好。」波斯匿王，情倍踊躍，召梨耆彌，而問之曰：「頃來諸事，卿何由知？」梨耆彌言：「非臣所達，是臣兒婦之智辯耳。」國王聞已，深加欣敬，拜其兒婦，用為王妹。復經少時，兒婦懷妊，日月已滿，生三十二卵，其一卵中，出一男兒，形體顏貌，端嚴挺特。年遂長大，勇健無雙，一人之力，敵於千夫，父母愛念，合國敬畏；後為納娶，各已備畢，純是國中豪賢之女。
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時毘舍離，信心開解，請佛及僧於舍供養。佛為說法，合家眷屬，得須陀洹，唯末小兒，未獲道迹。時乘白象，欲出遊戲，門外有壍，既深且廣，於其壍上，有大木橋，時此年少，適到橋宕，爾時復有輔相之子乘車外來，橋中相逢，各恃豪姓，不相開避。毘舍離兒，便懷瞋恚，就於象上，低身下向，捉輔相子并其車乘，擲置壍中，身體傷破，百節皆痛，啼哭而歸，白其父言：「毘舍離兒，橫見毀辱，傷我身體，苦痛若斯。」其父聞之，甚用懊惱，恤其子言：「彼人力壯，又是國親，難與爭勝，當思密計以報此怨。」即以七寶，合為馬鞭三十二枚，用好純剛，作刀內中，三十二人，各遺一枚，而語之言：「汝等年少，體性自嬉，故作此鞭，而用相贈，幸可納之，恒捉在手。」諸人歡慶，便為受之。是時國法，見王之時，禮不帶刀。於是輔相，已見納受而常秉執，便向國王，深譖讒之，云：「毘舍離三十二子，年盛力壯，一人敵千，今懷異計，謀欲害王。」王雖聞之，情猶未信。復更白王：「事審不虛，現有證驗，各作利刀，置馬鞭中，以此推之，事足明矣。」王即索看，果如所言，王意便信，謂必為然。選擇力士，安在宮內，一一召喚，於裏殺之。以三十二頭，盛著一函，繫縛封印，送與其妹。
時毘舍離，信心開解，請佛及僧於舍供養。佛為說法，合家眷屬，得須陀洹，唯末小兒，未獲道迹。時乘白象，欲出遊戲，門外有壍，既深且廣，於其壍上，有大木橋，時此年少，適到橋宕，爾時復有輔相之子乘車外來，橋中相逢，各恃豪姓，不相開避。毘舍離兒，便懷瞋恚，就於象上，低身下向，捉輔相子并其車乘，擲置壍中，身體傷破，百節皆痛，啼哭而歸，白其父言：「毘舍離兒，橫見毀辱，傷我身體，苦痛若斯。」其父聞之，甚用懊惱，恤其子言：「彼人力壯，又是國親，難與爭勝，當思密計以報此怨。」即以七寶，合為馬鞭三十二枚，用好純剛，作刀內中，三十二人，各遺一枚，而語之言：「汝等年少，體性自嬉，故作此鞭，而用相贈，幸可納之，恒捉在手。」諸人歡慶，便為受之。是時國法，見王之時，禮不帶刀。於是輔相，已見納受而常秉執，便向國王，深譖讒之，云：「毘舍離三十二子，年盛力壯，一人敵千，今懷異計，謀欲害王。」王雖聞之，情猶未信。復更白王：「事審不虛，現有證驗，各作利刀，置馬鞭中，以此推之，事足明矣。」王即索看，果如所言，王意便信，謂必為然。選擇力士，安在宮內，一一召喚，於裏殺之。以三十二頭，盛著一函，繫縛封印，送與其妹。
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當於是日，其毘舍離，請佛及僧就家供養，見王送函，謂為致供來相助辦，便欲開看。世尊告曰：「且住勿解，須待食竟。」食飽已訖，便命令坐，為其說法。「此身無常苦空無我，生多危懼，不得久立，眾惱纏縛，辛酸難計，恩愛別離互相悲戀，唐困身識，於道無益。唯有智者，能解此惡。」時毘舍離，霍然情悟，得阿那含道，歡喜合掌，白世尊言：「唯垂矜愍！見賜四願：一者諸病比丘，給足湯藥隨病飲食。二者看病比丘亦給其食。三者遠來比丘，先供養之。四者遠行比丘，給辦糧餉。所以者何？諸病比丘，由無湯藥好飲食故，其病難差，或復沒命。瞻病比丘，由無食故，當捨乞食，早晚無時，病人所須或能差錯，違心恚怒，病則難愈，以是之故，當施其食。諸有他方遠來比丘，初到異土，未有知識，若行乞食，或值惡狗，或逢弊人，儻能瞋恚，傷損毀辱，以是之故，當先與食。遠去比丘，當須伴侶，由無糧餉，或不逮伴，道路遐險，多諸毒獸，設當獨涉或致危難。我以是故，當供給之。」
當於是日，其毘舍離，請佛及僧就家供養，見王送函，謂為致供來相助辦，便欲開看。世尊告曰：「且住勿解，須待食竟。」食飽已訖，便命令坐，為其說法。「此身無常苦空無我，生多危懼，不得久立，眾惱纏縛，辛酸難計，恩愛別離互相悲戀，唐困身識，於道無益。唯有智者，能解此惡。」時毘舍離，霍然情悟，得阿那含道，歡喜合掌，白世尊言：「唯垂矜愍！見賜四願：一者諸病比丘，給足湯藥隨病飲食。二者看病比丘亦給其食。三者遠來比丘，先供養之。四者遠行比丘，給辦糧餉。所以者何？諸病比丘，由無湯藥好飲食故，其病難差，或復沒命。瞻病比丘，由無食故，當捨乞食，早晚無時，病人所須或能差錯，違心恚怒，病則難愈，以是之故，當施其食。諸有他方遠來比丘，初到異土，未有知識，若行乞食，或值惡狗，或逢弊人，儻能瞋恚，傷損毀辱，以是之故，當先與食。遠去比丘，當須伴侶，由無糧餉，或不逮伴，道路遐險，多諸毒獸，設當獨涉或致危難。我以是故，當供給之。」
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爾時世尊聞毘舍離求此四願，讚言：「善哉善哉！如汝所願，其德弘大，供佛無異。」即與眾僧，還到祇桓。
爾時世尊聞毘舍離求此四願，讚言：「善哉善哉！如汝所願，其德弘大，供佛無異。」即與眾僧，還到祇桓。
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世尊去後，開函視之，三十二頭，悉在函中，由愛斷故，不生懊惱，但作是言：「痛哉悲哉！人生有死，不得長久，驅馳五道，何苦乃爾？」三十二兒，婦家親族，聞此事理，極懷瞋恚，咸共唱言：「大王無道，抂殺善人，共合兵馬，欲為報仇。」軍眾雲集，圍繞王宮。時王恐怖，退向佛所。諸人聞之，即引軍馬，往圍祇桓。爾時阿難，聞波斯匿王，殺毘舍離三十二子，婦家宗黨欲為報仇，長跪合掌，白世尊言：「有何因緣，三十二兒，為王所殺？」
世尊去後，開函視之，三十二頭，悉在函中，由愛斷故，不生懊惱，但作是言：「痛哉悲哉！人生有死，不得長久，驅馳五道，何苦乃爾？」三十二兒，婦家親族，聞此事理，極懷瞋恚，咸共唱言：「大王無道，抂殺善人，共合兵馬，欲為報仇。」軍眾雲集，圍繞王宮。時王恐怖，退向佛所。諸人聞之，即引軍馬，往圍祇桓。爾時阿難，聞波斯匿王，殺毘舍離三十二子，婦家宗黨欲為報仇，長跪合掌，白世尊言：「有何因緣，三十二兒，為王所殺？」
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世尊告曰：「毘舍離子三十二人，不但今日為王所殺，三十二人一時頓死。汝今善聽！持之在心，當為汝說。」阿難曰：「諾。」
世尊告曰：「毘舍離子三十二人，不但今日為王所殺，三十二人一時頓死。汝今善聽！持之在心，當為汝說。」阿難曰：「諾。」
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佛告阿難：「乃往過去久遠世時，此三十二人，共為親友，相與言議，盜他一牛。彼時國中，有一老母，無有子息，單窮困厄。時諸偷兒，往詣其舍，欲共殺牛；老母歡喜，為辦薪水煮熟之具。臨下刀時牛跪匃命，諸人意盛，必欲殺之，牛便結誓：『汝今殺我，將來之世，我不置汝，正使得道，猶不相放。』立誓已竟，便為所殺。諸人燒煮，競共噉之，老母因次，亦得飽滿，欣悅而言：『由來安客，今日最善。』」佛告阿難：「爾時牛者，今波斯匿王是。爾時盜牛人者，今毘舍離三十二子是。爾時老母者，今毘舍離是。由此果報，五百世中，常為所殺，乃至於今。彼時老母，由助喜故，五百世中，常為作母，極懷懊惱，今值我時，始獲道證。」
佛告阿難：「乃往過去久遠世時，此三十二人，共為親友，相與言議，盜他一牛。彼時國中，有一老母，無有子息，單窮困厄。時諸偷兒，往詣其舍，欲共殺牛；老母歡喜，為辦薪水煮熟之具。臨下刀時牛跪匃命，諸人意盛，必欲殺之，牛便結誓：『汝今殺我，將來之世，我不置汝，正使得道，猶不相放。』立誓已竟，便為所殺。諸人燒煮，競共噉之，老母因次，亦得飽滿，欣悅而言：『由來安客，今日最善。』」佛告阿難：「爾時牛者，今波斯匿王是。爾時盜牛人者，今毘舍離三十二子是。爾時老母者，今毘舍離是。由此果報，五百世中，常為所殺，乃至於今。彼時老母，由助喜故，五百世中，常為作母，極懷懊惱，今值我時，始獲道證。」
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阿難合掌，重白佛言：「復修何福，豪富猛健？」佛告阿難：「乃往過去迦葉佛時，有一老母，信敬三寶，其家大富，合集眾香，以油和之，欲往塗塔。於其中路，逢三十二人，因而勸之：『我欲以油塗塔，可相助佐，當得福德，世世所生，端正多力。』時三十二人，歡喜共去。塗塔已竟，各作是言：『由是老母故，令我等得種福業，願所生處，尊榮富貴，恒為我母，我等為子，常莫相離，見佛聞法，疾得道果。』老母喜悅，便許可之。從是已來，五百世中，恒生尊貴。爾時老母，今毘舍離是。爾時三十二人，今三十二子是。」
阿難合掌，重白佛言：「復修何福，豪富猛健？」佛告阿難：「乃往過去迦葉佛時，有一老母，信敬三寶，其家大富，合集眾香，以油和之，欲往塗塔。於其中路，逢三十二人，因而勸之：『我欲以油塗塔，可相助佐，當得福德，世世所生，端正多力。』時三十二人，歡喜共去。塗塔已竟，各作是言：『由是老母故，令我等得種福業，願所生處，尊榮富貴，恒為我母，我等為子，常莫相離，見佛聞法，疾得道果。』老母喜悅，便許可之。從是已來，五百世中，恒生尊貴。爾時老母，今毘舍離是。爾時三十二人，今三十二子是。」
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時諸軍眾，聞佛所說，恚心便息，而作是言：「大王所刑，非適為之，此人自種，今受其報，由殺一牛，猶尚如是。波斯匿王，是我曹主，云何懷惡，而欲危害？」即除器仗，自投王前，求哀請過；王亦釋然，不問其罪。
時諸軍眾，聞佛所說，恚心便息，而作是言：「大王所刑，非適為之，此人自種，今受其報，由殺一牛，猶尚如是。波斯匿王，是我曹主，云何懷惡，而欲危害？」即除器仗，自投王前，求哀請過；王亦釋然，不問其罪。
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爾時世尊，因為四眾廣說諸法，善業應修，惡行應離，敷演分別四諦妙法。眾會聞者皆得道證，受持佛教，歡喜奉行。
爾時世尊，因為四眾廣說諸法，善業應修，惡行應離，敷演分別四諦妙法。眾會聞者皆得道證，受持佛教，歡喜奉行。
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（三八）設頭羅健寧品第三十三(丹本為二十一)
（三八）設頭羅健寧品第三十三(丹本為二十一)
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如是我聞：
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一時佛在羅閱祇竹園中。爾時賢者阿難，從座而起，整衣服長跪叉手，前白佛言：「阿若憍陳如，伴黨五人，宿有何慶，依何因緣，如來出世，法鼓初震獨先得聞，甘露法味特先得甞？唯願垂哀！具為解說。」
一時佛在羅閱祇竹園中。爾時賢者阿難，從座而起，整衣服長跪叉手，前白佛言：「阿若憍陳如，伴黨五人，宿有何慶，依何因緣，如來出世，法鼓初震獨先得聞，甘露法味特先得甞？唯願垂哀！具為解說。」
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於時世尊，告阿難言：「此五人者，先世之時，先食我肉，致得安隱，是故今日，先得法食，用致解脫。」
於時世尊，告阿難言：「此五人者，先世之時，先食我肉，致得安隱，是故今日，先得法食，用致解脫。」
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爾時阿難重白佛言：「先世食肉，有何因緣？願具開示。」
爾時阿難重白佛言：「先世食肉，有何因緣？願具開示。」
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佛告之曰：「過去久遠，無量無數阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰設頭羅健寧，領閻浮提，八萬四千國，六萬山川，八十億聚落，二萬夫人婇女。王有慈悲，憐念一切，人民之類，靡不蒙賴。爾時國中，有火星現，相師尋見，而白王言：『若火星現，當旱不雨經十二年。今有此變，當如之何？』王聞是語，甚大憂愁：『若有此災，奈何民物？民命不濟，無復國土。』即合群臣，而共議之。眾臣咸曰：『當下諸國計現民口，復令算數倉篅現穀，知定斛斗，十二年中人得幾許。』王從其議，即時宣令，急勅算之。都計算竟，一切人民，日得一升，猶尚不足，從是已後，人民飢餓，死亡者眾。王自念曰：『當設何計濟活人民？』因與夫人婇女，出遊園觀，到各休息。王伺眾眠寐，即從座起，向四方禮，因立誓言：『今此國人，飢羸無食，我捨此身，願為大魚，以我身肉，充濟一切。』即上樹端，自投於地，即時命終，於大河中，為化生魚，其身長大，五百由旬。
佛告之曰：「過去久遠，無量無數阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰設頭羅健寧，領閻浮提，八萬四千國，六萬山川，八十億聚落，二萬夫人婇女。王有慈悲，憐念一切，人民之類，靡不蒙賴。爾時國中，有火星現，相師尋見，而白王言：『若火星現，當旱不雨經十二年。今有此變，當如之何？』王聞是語，甚大憂愁：『若有此災，奈何民物？民命不濟，無復國土。』即合群臣，而共議之。眾臣咸曰：『當下諸國計現民口，復令算數倉篅現穀，知定斛斗，十二年中人得幾許。』王從其議，即時宣令，急勅算之。都計算竟，一切人民，日得一升，猶尚不足，從是已後，人民飢餓，死亡者眾。王自念曰：『當設何計濟活人民？』因與夫人婇女，出遊園觀，到各休息。王伺眾眠寐，即從座起，向四方禮，因立誓言：『今此國人，飢羸無食，我捨此身，願為大魚，以我身肉，充濟一切。』即上樹端，自投於地，即時命終，於大河中，為化生魚，其身長大，五百由旬。
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「爾時國中，有木工五人，各齎斤斧，往至河邊，規斫材木。彼魚見已，即作人語而告之曰：『汝等若飢，欲須食者，來取我肉；若復食飽，可齎持去。汝今先食我肉，而得充飽，後成佛時，當以法食濟脫汝等。汝可并告國人大小，有須食者，悉各來取。』五人歡喜，尋各斫取，食飽齎歸，因以其事具語國人。於是人民，展轉相語，遍閻浮提，悉皆來集，噉食其肉，一脇肉盡，即自轉身，復取一脇，皆復食盡，故處還生，復轉身與之。如是翻覆，恒以身肉，給濟一切，經十二年。其諸眾生，食其肉者，皆生慈心，命終之後，得生天上。
「爾時國中，有木工五人，各齎斤斧，往至河邊，規斫材木。彼魚見已，即作人語而告之曰：『汝等若飢，欲須食者，來取我肉；若復食飽，可齎持去。汝今先食我肉，而得充飽，後成佛時，當以法食濟脫汝等。汝可并告國人大小，有須食者，悉各來取。』五人歡喜，尋各斫取，食飽齎歸，因以其事具語國人。於是人民，展轉相語，遍閻浮提，悉皆來集，噉食其肉，一脇肉盡，即自轉身，復取一脇，皆復食盡，故處還生，復轉身與之。如是翻覆，恒以身肉，給濟一切，經十二年。其諸眾生，食其肉者，皆生慈心，命終之後，得生天上。
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「阿難！欲知爾時設頭羅健寧王者，則我身是。時五木工，先食我肉者，今憍陳如等五比丘是。其諸人民後食肉者，今八萬諸天，及諸弟子得度者是。我於爾時，先以身肉，充彼五人，令得濟活，是故今日最初說法，度彼五人，以我法身少分之肉，除彼三毒飢乏之苦。」
「阿難！欲知爾時設頭羅健寧王者，則我身是。時五木工，先食我肉者，今憍陳如等五比丘是。其諸人民後食肉者，今八萬諸天，及諸弟子得度者是。我於爾時，先以身肉，充彼五人，令得濟活，是故今日最初說法，度彼五人，以我法身少分之肉，除彼三毒飢乏之苦。」
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賢者阿難及諸會者，聞佛所說，且悲且喜，頂戴奉行。
賢者阿難及諸會者，聞佛所說，且悲且喜，頂戴奉行。
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賢愚經卷第七
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