賢愚經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第四

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（二二）摩訶斯那優婆夷品第二十一(丹本無此品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二二）摩訶斯那優婆夷品第二十一(丹本無此品)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇洹精舍，與大比丘眾，圍繞恭敬。爾時佛讚智慧行者，欲成佛道，當樂經法讚誦演說，正使白衣說法，諸天鬼神，悉來聽受，況出家人？出家之人，乃至行路，誦經說偈，常有諸天，隨而聽受，是故應勤誦說經法。何以故知？佛初至祇桓精舍，功德流布，莫不聞知。時諸善人，聞佛名德，歡喜無量，稱揚讚歎。所以者何？世間惡人，聞善人名，心生憎嫉，聞惡歡喜；賢善之人，遏惡揚善，欲令廣聞，見人作惡，而知結使，憐愍愿恕。如是善人，聞佛出世，稱揚流布，令遍諸國。時波斯匿王，有邊小國，名毘紐乾。時此聚落中，人多邪見，無佛法僧。時此村落，有一女人，名摩訶優波斯那，時有事緣，至舍衛國波斯匿王所。緣事畢訖，從諸篤信優婆塞邊，聞佛功德，欲得見佛，即往祇洹，覩佛相好莊嚴殊特，頭面禮足，却在一面。爾時世尊，為諸大眾說五戒法，所謂不殺得長壽，不盜得大富，不邪婬得人敬愛念，不妄語得言見信用，不飲酒得聰明了達。時優波斯那，聞此法已，甚大歡喜，前白佛言：「唯願世尊！授我五戒，我當盡壽清淨奉持，寧失身命，終不毀犯。如飢人惜食、渴者愛水，如疾者護念，我護禁戒，亦復如是。」時佛即與授五戒法。得五戒已，白言：「世尊！我所住處，偏僻逈遠，當還所止，願賜少物，當敬奉之。」過去諸佛，如恒河沙，盡說《法句》，未來諸佛，如恒河沙，亦說是經。爾時世尊，以《法句經》，與優波斯那，令諷奉行。得已作禮，遶佛三匝而去，還本聚落，思惟憶念佛所與經。是時中夜，於高屋上，思佛功德，讀誦《法句》。時毘沙門天王，欲至南方毘樓勒叉所，將千夜叉，從優波斯那上過，聞誦經聲，尋皆住空，聽其所誦，讚言：「善哉善哉！姉妹！善說法要。今我若以天寶相遺，非爾所宜。我今以一善言相贈，謂尊者舍利弗、大目犍連，從舍衛來，當止此林，汝明往請於舍供養。彼呪願時，并稱我名。」優波斯那聞此語已，仰視空中，不見其形，如盲眼人，於夜黑闇都無所見。即問言曰：「汝為是誰？不見其形，而但有聲。」空中答言：「我是鬼王毘沙門天也，為聽法故，於此住耳。」優婆夷言：「天無謬語。汝天我人，絕無因由，何故稱我為姉妹耶？」天王答言：「佛是法王，亦人天父，我為優婆塞，汝為優婆夷，同一法味，故言姉妹。」時優婆夷，心生歡喜，問言：「天王！我供養時，稱汝名字，有何利耶？」天王答言：「我為天王，天耳遠聞，稱我名者，我悉聞之，以稱我故，增我勢力威德眷屬。我亦復以神力，及勅鬼神，護念是人，增其祿福，令離衰患。」說是語 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇洹精舍，與大比丘眾，圍繞恭敬。爾時佛讚智慧行者，欲成佛道，當樂經法讚誦演說，正使白衣說法，諸天鬼神，悉來聽受，況出家人？出家之人，乃至行路，誦經說偈，常有諸天，隨而聽受，是故應勤誦說經法。何以故知？佛初至祇桓精舍，功德流布，莫不聞知。時諸善人，聞佛名德，歡喜無量，稱揚讚歎。所以者何？世間惡人，聞善人名，心生憎嫉，聞惡歡喜；賢善之人，遏惡揚善，欲令廣聞，見人作惡，而知結使，憐愍愿恕。如是善人，聞佛出世，稱揚流布，令遍諸國。時波斯匿王，有邊小國，名毘紐乾。時此聚落中，人多邪見，無佛法僧。時此村落，有一女人，名摩訶優波斯那，時有事緣，至舍衛國波斯匿王所。緣事畢訖，從諸篤信優婆塞邊，聞佛功德，欲得見佛，即往祇洹，覩佛相好莊嚴殊特，頭面禮足，却在一面。爾時世尊，為諸大眾說五戒法，所謂不殺得長壽，不盜得大富，不邪婬得人敬愛念，不妄語得言見信用，不飲酒得聰明了達。時優波斯那，聞此法已，甚大歡喜，前白佛言：「唯願世尊！授我五戒，我當盡壽清淨奉持，寧失身命，終不毀犯。如飢人惜食、渴者愛水，如疾者護念，我護禁戒，亦復如是。」時佛即與授五戒法。得五戒已，白言：「世尊！我所住處，偏僻逈遠，當還所止，願賜少物，當敬奉之。」過去諸佛，如恒河沙，盡說《法句》，未來諸佛，如恒河沙，亦說是經。爾時世尊，以《法句經》，與優波斯那，令諷奉行。得已作禮，遶佛三匝而去，還本聚落，思惟憶念佛所與經。是時中夜，於高屋上，思佛功德，讀誦《法句》。時毘沙門天王，欲至南方毘樓勒叉所，將千夜叉，從優波斯那上過，聞誦經聲，尋皆住空，聽其所誦，讚言：「善哉善哉！姉妹！善說法要。今我若以天寶相遺，非爾所宜。我今以一善言相贈，謂尊者舍利弗、大目犍連，從舍衛來，當止此林，汝明往請於舍供養。彼呪願時，并稱我名。」優波斯那聞此語已，仰視空中，不見其形，如盲眼人，於夜黑闇都無所見。即問言曰：「汝為是誰？不見其形，而但有聲。」空中答言：「我是鬼王毘沙門天也，為聽法故，於此住耳。」優婆夷言：「天無謬語。汝天我人，絕無因由，何故稱我為姉妹耶？」天王答言：「佛是法王，亦人天父，我為優婆塞，汝為優婆夷，同一法味，故言姉妹。」時優婆夷，心生歡喜，問言：「天王！我供養時，稱汝名字，有何利耶？」天王答言：「我為天王，天耳遠聞，稱我名者，我悉聞之，以稱我故，增我勢力威德眷屬。我亦復以神力，及勅鬼神，護念是人，增其祿福，令離衰患。」說是語

已，尋便過去。時優婆夷，歡喜踊躍，自思惟言：「佛於百劫，精勤苦行，唯為我耳，以佛恩故，乃使鬼王為我姉妹。」便不寢寐，天垂欲曉，方得少眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已，尋便過去。時優婆夷，歡喜踊躍，自思惟言：「佛於百劫，精勤苦行，唯為我耳，以佛恩故，乃使鬼王為我姉妹。」便不寢寐，天垂欲曉，方得少眠。

時彼家中，常令使人入林取薪，是時使人，早赴入林，上樹採薪。遙見尊者舍利弗、目連等五百比丘，在此林中，其精勤者，坐禪誦經，其懶惰者，臥沙草上。時彼使人奔隨大家，到舍衛國，是故遙見識二尊者，便自念言：「我等大家，所尊敬者，今在此林。大家不知，若我徐取薪已，乃還白者，或有餘人，脫先請去，我則有過。於事折減，先辦斯要，後乃取薪，於事無苦。」即便下樹，往尊者所，頭面禮足白言尊者：「我大家優波斯那，禮足問訊。」尊者答言：「令優波斯那安隱受樂解脫生死。」白言：「尊者！我大家優波斯那，請明日食，唯願屈臨。」尊者答言：「汝還歸家，告優波斯那：『善哉優婆夷！知時長宜。佛讚五施得福無量，所謂施遠來者，施遠去者，施病瘦者，於飢餓時施於飲食，施知法人。如是五施，現世獲福。』」使者受教，辭退出林，急疾還家，到已問婢大家所在？答言：「彼高屋上，初夜中夜，不得睡眠，今方始眠。」使白喚覺，率言不敢白。「汝若不能，我自當覺。」咸言隨意。使前上屋，彈指令覺，覺已問言：「欲何所白？」白言：「大家！尊者舍利弗、目揵連等，在其林中。」優波斯那甚大喜躍，即便自取耳二金鐶，而以賞之。尋更白言：「尊者有好言教到大家邊。」即曰：「有何好教，可時說之。」具以五施而為說之。時優婆夷，歡喜踰前，譬如蓮花見日則便開敷，時彼開解，亦復如是。即自解頸眾寶瓔珞，重以賜之。使者白言：「大家時起，洗手辦具飲食供養，我向輙持大家言教，請二尊者及五百弟子，今日來食，願時供辦。」聞是語已，益復踊躍，言：「我所欲作，已為我作，快不可言。我今放汝，更不屬我，如汝善好，在家出家，聚落城邑，隨處光好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼家中，常令使人入林取薪，是時使人，早赴入林，上樹採薪。遙見尊者舍利弗、目連等五百比丘，在此林中，其精勤者，坐禪誦經，其懶惰者，臥沙草上。時彼使人奔隨大家，到舍衛國，是故遙見識二尊者，便自念言：「我等大家，所尊敬者，今在此林。大家不知，若我徐取薪已，乃還白者，或有餘人，脫先請去，我則有過。於事折減，先辦斯要，後乃取薪，於事無苦。」即便下樹，往尊者所，頭面禮足白言尊者：「我大家優波斯那，禮足問訊。」尊者答言：「令優波斯那安隱受樂解脫生死。」白言：「尊者！我大家優波斯那，請明日食，唯願屈臨。」尊者答言：「汝還歸家，告優波斯那：『善哉優婆夷！知時長宜。佛讚五施得福無量，所謂施遠來者，施遠去者，施病瘦者，於飢餓時施於飲食，施知法人。如是五施，現世獲福。』」使者受教，辭退出林，急疾還家，到已問婢大家所在？答言：「彼高屋上，初夜中夜，不得睡眠，今方始眠。」使白喚覺，率言不敢白。「汝若不能，我自當覺。」咸言隨意。使前上屋，彈指令覺，覺已問言：「欲何所白？」白言：「大家！尊者舍利弗、目揵連等，在其林中。」優波斯那甚大喜躍，即便自取耳二金鐶，而以賞之。尋更白言：「尊者有好言教到大家邊。」即曰：「有何好教，可時說之。」具以五施而為說之。時優婆夷，歡喜踰前，譬如蓮花見日則便開敷，時彼開解，亦復如是。即自解頸眾寶瓔珞，重以賜之。使者白言：「大家時起，洗手辦具飲食供養，我向輙持大家言教，請二尊者及五百弟子，今日來食，願時供辦。」聞是語已，益復踊躍，言：「我所欲作，已為我作，快不可言。我今放汝，更不屬我，如汝善好，在家出家，聚落城邑，隨處光好。」

時優波斯那，即起洗手，告語家屬及諸隣比：「汝應作食，汝應燃火，汝應取水，汝應敷席，汝應取花。」如是種種，分部訖已，即自取藥，㨶末㨶和。所供已辦，即遣是人，還白時到，食具已辦，唯願知時。時二尊者與諸比丘，著衣持鉢，往詣其家，就座而坐。時優波斯那，手自行水，下種種食，色香味具，一切諸行，隨業受報，好色食施，得好顏色，食有好香，得遠名稱，其味具足，得隨意所欲以食之報，得大筋力。眾僧食已，尊者舍利弗，即與之呪願。其呪願時，優波斯那白言：「尊者！願當稱彼毘沙門天名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波斯那，即起洗手，告語家屬及諸隣比：「汝應作食，汝應燃火，汝應取水，汝應敷席，汝應取花。」如是種種，分部訖已，即自取藥，㨶末㨶和。所供已辦，即遣是人，還白時到，食具已辦，唯願知時。時二尊者與諸比丘，著衣持鉢，往詣其家，就座而坐。時優波斯那，手自行水，下種種食，色香味具，一切諸行，隨業受報，好色食施，得好顏色，食有好香，得遠名稱，其味具足，得隨意所欲以食之報，得大筋力。眾僧食已，尊者舍利弗，即與之呪願。其呪願時，優波斯那白言：「尊者！願當稱彼毘沙門天名。」

時舍利弗呪願已訖，尋便問言：「汝於毘沙門天王，有何因緣，而稱其名？」白言：「尊者！有希有事。以我昨夜誦《法句》故，使彼天王住於空中聽我誦經，讚言：『善哉善哉！姉妹！善說妙法。』我即仰問：『汝為是誰？不覩身形，但有聲耶？』彼答我言：『我是鬼王毘沙門身，聞汝誦經故住聽耳。欲以天寶相遺，而非汝所宜。今以善言贈汝。』我即問言：『欲何所告？』即言：『尊者舍利弗、目揵連，明日當至某林，汝可請來於舍供養，呪願之時念稱我名。』我即問之：『稱汝名字，有何利益？』彼即答我，具以上事。以是因緣，我今稱之。」舍利弗言：「實為奇特！汝人彼天，而能屈意，與汝言語，云是何姉妹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗呪願已訖，尋便問言：「汝於毘沙門天王，有何因緣，而稱其名？」白言：「尊者！有希有事。以我昨夜誦《法句》故，使彼天王住於空中聽我誦經，讚言：『善哉善哉！姉妹！善說妙法。』我即仰問：『汝為是誰？不覩身形，但有聲耶？』彼答我言：『我是鬼王毘沙門身，聞汝誦經故住聽耳。欲以天寶相遺，而非汝所宜。今以善言贈汝。』我即問言：『欲何所告？』即言：『尊者舍利弗、目揵連，明日當至某林，汝可請來於舍供養，呪願之時念稱我名。』我即問之：『稱汝名字，有何利益？』彼即答我，具以上事。以是因緣，我今稱之。」舍利弗言：「實為奇特！汝人彼天，而能屈意，與汝言語，云是何姉妹？」

優婆夷言：「我又更有奇特之事。此舍有神，與我親厚，如有女人共相往來。我布施時，此神語我：『此阿羅漢，此阿那含，此斯陀含，此須陀洹，此凡夫，此持戒，此破戒，此智慧，此愚癡。』我雖聞此說，意等無二，於凡夫，犯戒等，如阿羅漢。」舍利弗言：「汝實奇特！能於此中，生平等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：「我又更有奇特之事。此舍有神，與我親厚，如有女人共相往來。我布施時，此神語我：『此阿羅漢，此阿那含，此斯陀含，此須陀洹，此凡夫，此持戒，此破戒，此智慧，此愚癡。』我雖聞此說，意等無二，於凡夫，犯戒等，如阿羅漢。」舍利弗言：「汝實奇特！能於此中，生平等心。」

摩訶斯那言：「我復有奇特好事。我女人身，加復在家，而能除滅二十身見，得須陀洹。」舍利弗言：「姉妹！汝甚奇特！能於女身，成須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶斯那言：「我復有奇特好事。我女人身，加復在家，而能除滅二十身見，得須陀洹。」舍利弗言：「姉妹！汝甚奇特！能於女身，成須陀洹。」

優婆夷言：「我又更有希有奇特！我有四子，皆惡邪見。我夫惡邪，又亦尤甚，於佛法僧，不識不敬。我若供養三寶，及給貧窮，便生嫉恚，咸言：『我等勞勤家業，而乃作此無益之用。』雖有此說，我於道心，修善布施，終無退縮，亦不恚恨。」舍利弗言：「婦人之法，一切時中，常不自在，少小則父母護，壯時則其夫護，老時則子護。而汝不為夫子所制，隨意修善。姉妹！我今誨汝，可善著心。何者好事？謂佛世尊是暮當至毘紐乾特林。我用是事，以相報遺。」語已辭還所止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：「我又更有希有奇特！我有四子，皆惡邪見。我夫惡邪，又亦尤甚，於佛法僧，不識不敬。我若供養三寶，及給貧窮，便生嫉恚，咸言：『我等勞勤家業，而乃作此無益之用。』雖有此說，我於道心，修善布施，終無退縮，亦不恚恨。」舍利弗言：「婦人之法，一切時中，常不自在，少小則父母護，壯時則其夫護，老時則子護。而汝不為夫子所制，隨意修善。姉妹！我今誨汝，可善著心。何者好事？謂佛世尊是暮當至毘紐乾特林。我用是事，以相報遺。」語已辭還所止。

優婆夷言：「尊者所告，實為甚善！尊者去後，當辦所供，以待世尊。」如是世尊，以至是林，摩訶斯那甚大歡喜，即集諸優婆夷，尋於其暮往至佛所。遙見世尊光相殊妙，五情悅豫，喜踊無量，到已作禮，種種香華，供養佛畢，却坐一面，佛為說法施論戒論，生天斷欲，涅槃之論。聞說法已，將欲還家，合掌白佛：「我此村人普皆邪見，不識佛法，不知佛德，不好布施，故使沙門婆羅門，入此村乞常至我家。唯願世尊！隨我幾時，住此村邑，佛及弟子常受我請、四事供養。」白已禮足而退，次第觀諸比丘所止宿處，最後見有一病比丘臥草窟中，即問：「大德！何所苦患？」比丘答言：「道路行來，四大不調，困苦少賴。」優婆夷言：「大德所患，便宜何食？」答言：「醫處當服新熱肉汁。」優婆夷言：「莫復餘求，我明日當送。」答言：「可爾。」優婆夷禮足還家，自思惟言：「我得大利，見佛世尊及舍利弗等諸大尊者。」深加喜慶，然不憶念明十五日，時彼國法，其十五日一切不殺，殺者違命。明日晨朝，勅使持錢，買新熱肉。使人受教，詣市遍求，不得空還，白大家言：「今十五日，市無屠殺。」時優婆夷告使人言：「汝持千錢，買百錢肉。有求利者，或能與汝。」使人持錢，又往推覓，王限重故，無敢與者。使人還白，具如事情。時優婆夷聞是事已，心憂惱言：「汝持金錢，等重買索。」爾時使人，雖持金錢如勅推求，而諸屠者，雖貪其利，王法嚴重，懼失命根，無敢與者。如是往返，了不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：「尊者所告，實為甚善！尊者去後，當辦所供，以待世尊。」如是世尊，以至是林，摩訶斯那甚大歡喜，即集諸優婆夷，尋於其暮往至佛所。遙見世尊光相殊妙，五情悅豫，喜踊無量，到已作禮，種種香華，供養佛畢，却坐一面，佛為說法施論戒論，生天斷欲，涅槃之論。聞說法已，將欲還家，合掌白佛：「我此村人普皆邪見，不識佛法，不知佛德，不好布施，故使沙門婆羅門，入此村乞常至我家。唯願世尊！隨我幾時，住此村邑，佛及弟子常受我請、四事供養。」白已禮足而退，次第觀諸比丘所止宿處，最後見有一病比丘臥草窟中，即問：「大德！何所苦患？」比丘答言：「道路行來，四大不調，困苦少賴。」優婆夷言：「大德所患，便宜何食？」答言：「醫處當服新熱肉汁。」優婆夷言：「莫復餘求，我明日當送。」答言：「可爾。」優婆夷禮足還家，自思惟言：「我得大利，見佛世尊及舍利弗等諸大尊者。」深加喜慶，然不憶念明十五日，時彼國法，其十五日一切不殺，殺者違命。明日晨朝，勅使持錢，買新熱肉。使人受教，詣市遍求，不得空還，白大家言：「今十五日，市無屠殺。」時優婆夷告使人言：「汝持千錢，買百錢肉。有求利者，或能與汝。」使人持錢，又往推覓，王限重故，無敢與者。使人還白，具如事情。時優婆夷聞是事已，心憂惱言：「汝持金錢，等重買索。」爾時使人，雖持金錢如勅推求，而諸屠者，雖貪其利，王法嚴重，懼失命根，無敢與者。如是往返，了不能得。

時優婆夷倍增憂惱，念：「病比丘已受我請，而我設當不供所須，或能失命，便是我咎；當設何計？」念是事已，重自思惟：「往昔菩薩，以一鴿故，猶自屠割，不惜身肉；況此比丘，於鴿有降，我寧不可愛自己身肉而不濟？」彼作是念已，將一可信常所使人，却入靜室，淨自洗身，踞坐床上，勅使人言：「汝今割我股裏肉取。」爾時使人如教，即以利刀割取。當割肉時，苦痛逼切，悶絕躄地。時婢即以白[(畾/且)*毛]纏裹。既取肉已，合諸藥草，煮以為𩟯，送疾比丘。比丘受是信心檀越所送食已，疾即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優婆夷倍增憂惱，念：「病比丘已受我請，而我設當不供所須，或能失命，便是我咎；當設何計？」念是事已，重自思惟：「往昔菩薩，以一鴿故，猶自屠割，不惜身肉；況此比丘，於鴿有降，我寧不可愛自己身肉而不濟？」彼作是念已，將一可信常所使人，却入靜室，淨自洗身，踞坐床上，勅使人言：「汝今割我股裏肉取。」爾時使人如教，即以利刀割取。當割肉時，苦痛逼切，悶絕躄地。時婢即以白[(畾/且)*毛]纏裹。既取肉已，合諸藥草，煮以為𩟯，送疾比丘。比丘受是信心檀越所送食已，疾即除愈。

夫婆羅門，于時不在，行遠問言：「摩訶斯那，為何所在？」答：「某房中。」其夫往見，顏色變異，不與常同，即便問言：「汝今何緣，憔悴乃爾？」對曰：「我今為病所侵。」其夫憂愁，尋集諸醫，診其所患。醫集問言：「汝有何疾？所疾發動，其來久如？有休間不？」答言：「我病一切時痛，如今疼苦無復休間。」時醫察脈，不知所痛，默然還出。其夫垂泣，而問妻言：「汝何所疾？以情見語。」妻答之曰：「明醫不知，我焉能知？」時婆羅門，問家內人：「汝等能知摩訶斯那所苦患不？」時諸使人白言：「大家！我等不知，當問可信所親近者。」時婆羅門即召彼婢，於隱屏處問言：「我婦何由有疾？」婢以實答：「大家當知！為病比丘故，割肉飴之。」夫聞是已，於佛法僧，生恚害心，便於街巷，高聲唱言：「沙門釋子，食噉人肉，如駮足王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫婆羅門，于時不在，行遠問言：「摩訶斯那，為何所在？」答：「某房中。」其夫往見，顏色變異，不與常同，即便問言：「汝今何緣，憔悴乃爾？」對曰：「我今為病所侵。」其夫憂愁，尋集諸醫，診其所患。醫集問言：「汝有何疾？所疾發動，其來久如？有休間不？」答言：「我病一切時痛，如今疼苦無復休間。」時醫察脈，不知所痛，默然還出。其夫垂泣，而問妻言：「汝何所疾？以情見語。」妻答之曰：「明醫不知，我焉能知？」時婆羅門，問家內人：「汝等能知摩訶斯那所苦患不？」時諸使人白言：「大家！我等不知，當問可信所親近者。」時婆羅門即召彼婢，於隱屏處問言：「我婦何由有疾？」婢以實答：「大家當知！為病比丘故，割肉飴之。」夫聞是已，於佛法僧，生恚害心，便於街巷，高聲唱言：「沙門釋子，食噉人肉，如駮足王。」

爾時篤信優婆塞，聞婆羅門罵佛法僧，憂愁不樂，往世尊所，頭面禮足。世尊告曰：「汝等何故，愁慘不樂？」白言：「世尊！有一婆羅門，於多人處，高聲唱言，罵佛法僧，昔駮足王，食噉人肉，今沙門釋子，食噉人肉，亦復如是。願佛世尊！勅諸比丘，莫食人肉。」爾時世尊以是事故，集比丘僧，呼病比丘。時病比丘，聞世尊教，心懷喜踊：「世尊大慈！乃流及我。」身雖羸瘦，自力而來，到已禮足，却坐一面。佛言：「貴子！汝何所患？」比丘白言：「為病所惱，今見世尊，小得瘳降。」世尊又問：「今日汝何所食？」答言：「今日食肉汁食。」佛言：「所食是新肉？為乾肉乎？」答言：「新肉，天竺國熱，肉不經宿。」「所食若新若乾？善男子！汝食肉時，為問淨不淨不？」答言：「世尊！我病困久，得便食之，實不問也。」佛言：「比丘！汝云何乃受不淨食？比丘之法，檀越與食，應先問之：『此是何肉？』檀越若言：『此是淨肉。』應重觀察，可信應食；若不可信，便不可食。」爾時世尊，即制比丘：諸不淨肉，皆不應食；若見聞疑，三不淨肉，亦不應食，如是分別應不應食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時篤信優婆塞，聞婆羅門罵佛法僧，憂愁不樂，往世尊所，頭面禮足。世尊告曰：「汝等何故，愁慘不樂？」白言：「世尊！有一婆羅門，於多人處，高聲唱言，罵佛法僧，昔駮足王，食噉人肉，今沙門釋子，食噉人肉，亦復如是。願佛世尊！勅諸比丘，莫食人肉。」爾時世尊以是事故，集比丘僧，呼病比丘。時病比丘，聞世尊教，心懷喜踊：「世尊大慈！乃流及我。」身雖羸瘦，自力而來，到已禮足，却坐一面。佛言：「貴子！汝何所患？」比丘白言：「為病所惱，今見世尊，小得瘳降。」世尊又問：「今日汝何所食？」答言：「今日食肉汁食。」佛言：「所食是新肉？為乾肉乎？」答言：「新肉，天竺國熱，肉不經宿。」「所食若新若乾？善男子！汝食肉時，為問淨不淨不？」答言：「世尊！我病困久，得便食之，實不問也。」佛言：「比丘！汝云何乃受不淨食？比丘之法，檀越與食，應先問之：『此是何肉？』檀越若言：『此是淨肉。』應重觀察，可信應食；若不可信，便不可食。」爾時世尊，即制比丘：諸不淨肉，皆不應食；若見聞疑，三不淨肉，亦不應食，如是分別應不應食。

時優婆夷，聞佛世尊，正由我故，制諸比丘，不得食肉，生大苦惱，以緣於己，永令比丘不食肉故，即語夫言：「若能為我，請佛及僧，明日來此，設供養者，甚善！若其不能，我當捨命。我乃自以身肉施人，汝有何悔，乃起是事？」此婆羅門，素於三寶，無信敬心，聞妻是語，以其妻故，入林趣佛，至佛所已，即言：「瞿曇沙門！及諸弟子，當受我請，明日舍食。」佛默然受。時婆羅門，知佛受請，還家語妻：「沙門瞿曇，已受汝請。」時優婆夷，即勅家內，辦種種食香花坐具。明日時到，遣人林中，往白世尊：「食具已辦，唯聖知時。」佛與比丘，著衣持鉢，往至其家，就座而坐。坐已問婆羅門：「摩訶斯那，今何所在？」答言：「病在某房。」佛言：「喚來！」時婆羅門，即往告言：「汝師呼汝。」即曰：「我摩訶斯那，禮佛法僧足，我有病苦，不任起居。」其夫往白佛言：「優婆斯那，禮佛法僧足，我有病苦，不任起往。」佛告阿難：「汝往告優波斯那，汝起見佛。」阿難即往，告優波斯那：「世尊呼汝，汝可往見。」時優波斯那，即於臥上，合掌白言：「我今禮佛法僧，思見世尊，如飢須食，如渴須飲，如寒思溫，如熱思涼，如失道得道，我思見佛，亦復如是。心雖欲往，身不肯隨。」阿難還白佛，如優波斯那所說。佛勅阿難：「并床輿來。」阿難奉教，使人輿來，到於佛前。爾時如來，放大光明，諸遇佛光觸其身者，狂者得正，亂者得定，病者得愈。時優波斯那，遇佛光已，苦痛即除。爾時舍神，以水洗瘡，以藥塗之，平復如故。時優波斯那，即起下床，手執金瓶，自行澡水，下種種食，色香味具。佛食已，澡手洗鉢，為摩訶斯那，說微妙法，所謂布施持戒，人天果報，生死過患，貪欲為害，出離滅樂，十二因緣輪轉不息。時優波斯那，聞佛所說，得斷慳嫉，成阿那含道；家內眷屬，悉受五戒；其婆羅門捨離邪見，信敬三寶，受優婆塞戒。時會四眾，有得須陀洹者，有得斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發大道心者，一切大小，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優婆夷，聞佛世尊，正由我故，制諸比丘，不得食肉，生大苦惱，以緣於己，永令比丘不食肉故，即語夫言：「若能為我，請佛及僧，明日來此，設供養者，甚善！若其不能，我當捨命。我乃自以身肉施人，汝有何悔，乃起是事？」此婆羅門，素於三寶，無信敬心，聞妻是語，以其妻故，入林趣佛，至佛所已，即言：「瞿曇沙門！及諸弟子，當受我請，明日舍食。」佛默然受。時婆羅門，知佛受請，還家語妻：「沙門瞿曇，已受汝請。」時優婆夷，即勅家內，辦種種食香花坐具。明日時到，遣人林中，往白世尊：「食具已辦，唯聖知時。」佛與比丘，著衣持鉢，往至其家，就座而坐。坐已問婆羅門：「摩訶斯那，今何所在？」答言：「病在某房。」佛言：「喚來！」時婆羅門，即往告言：「汝師呼汝。」即曰：「我摩訶斯那，禮佛法僧足，我有病苦，不任起居。」其夫往白佛言：「優婆斯那，禮佛法僧足，我有病苦，不任起往。」佛告阿難：「汝往告優波斯那，汝起見佛。」阿難即往，告優波斯那：「世尊呼汝，汝可往見。」時優波斯那，即於臥上，合掌白言：「我今禮佛法僧，思見世尊，如飢須食，如渴須飲，如寒思溫，如熱思涼，如失道得道，我思見佛，亦復如是。心雖欲往，身不肯隨。」阿難還白佛，如優波斯那所說。佛勅阿難：「并床輿來。」阿難奉教，使人輿來，到於佛前。爾時如來，放大光明，諸遇佛光觸其身者，狂者得正，亂者得定，病者得愈。時優波斯那，遇佛光已，苦痛即除。爾時舍神，以水洗瘡，以藥塗之，平復如故。時優波斯那，即起下床，手執金瓶，自行澡水，下種種食，色香味具。佛食已，澡手洗鉢，為摩訶斯那，說微妙法，所謂布施持戒，人天果報，生死過患，貪欲為害，出離滅樂，十二因緣輪轉不息。時優波斯那，聞佛所說，得斷慳嫉，成阿那含道；家內眷屬，悉受五戒；其婆羅門捨離邪見，信敬三寶，受優婆塞戒。時會四眾，有得須陀洹者，有得斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發大道心者，一切大小，莫不歡喜。

時有眾人畏生死者，各作是念：「今此女人，乃能如是，自割身肉，以供沙門，甚為奇特！我等若捨聚落田宅，豈足為難？」便各棄捨聚落家屬，出家求道，勤修精進，斷諸結漏，成阿羅漢道。時此聚落，佛法信行，廣闡流布。以是緣故，有強志者，乃至女人，讀誦經法，不惜身肉，得諸道果，況於丈夫勤心道業，當不成者乎？是因緣故，諸善男子！當勤善法畏於生死，便得結使微薄離於生死，雖於此末法之中不能得度，緣此功德，當於人天受無窮福。彌勒世尊，不久五十六億十千萬歲，來此成佛，當為汝等廣說妙法，汝於其中，隨願所求成三乘道，悉得解脫，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有眾人畏生死者，各作是念：「今此女人，乃能如是，自割身肉，以供沙門，甚為奇特！我等若捨聚落田宅，豈足為難？」便各棄捨聚落家屬，出家求道，勤修精進，斷諸結漏，成阿羅漢道。時此聚落，佛法信行，廣闡流布。以是緣故，有強志者，乃至女人，讀誦經法，不惜身肉，得諸道果，況於丈夫勤心道業，當不成者乎？是因緣故，諸善男子！當勤善法畏於生死，便得結使微薄離於生死，雖於此末法之中不能得度，緣此功德，當於人天受無窮福。彌勒世尊，不久五十六億十千萬歲，來此成佛，當為汝等廣說妙法，汝於其中，隨願所求成三乘道，悉得解脫，頂戴奉行。

（二三）出家功德尸利苾提品第二十二(丹本此品在第七卷三十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二三）出家功德尸利苾提品第二十二(丹本此品在第七卷三十三)

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在摩伽陀國王舍城迦蘭陀竹園中。爾時世尊，讚歎出家，功德因緣其福甚多。若放男女，若放奴婢，若聽人民，若自己身，出家入道者，功德無量。布施之報，十世受福，六天人中，往返十到，猶故不如放人出家及自出家功德為勝。何以故？布施之報，福有限極；出家之福，無量無邊。又持戒果報，五通神仙，受天福報，極至梵世；於佛法中，出家果報，不可思議，乃至涅槃，福故不盡。假使有人，起七寶塔，高至三十三天，所得功德，不如出家。何以故？七寶塔者，貪惡愚人，能壞破故；出家之法，無有毀壞，欲求善法，除佛法已，更無勝故。如百盲人，有一明醫，能治其目，一時明見。又有百人，罪應挑眼，一人有力，能救其罪令不失目。此二人福，雖復無量，猶亦不如聽人出家及自出家其福弘大。何以故？雖能施於二種人目，此人唯各獲一世利，又肉眼性，性有敗壞；聽人出家，若自出家，展轉示導眾生永劫無上慧眼，慧眼之性，歷劫無壞。何以故？福報人天之中，恣意受樂，無窮無盡，畢成佛道。所以者何？由出家法，滅魔眷屬，增益佛種，摧滅惡法，長養善法，滅除罪垢，興無上福業，是故佛說出家功德，高於須彌、深於大海、廣於虛空。若使有人為出家者作諸留難，令不從志，其罪甚重，如夜黑闇無所覩見，是人罪報，亦復如是，入深地獄黑闇無目。譬如大海，江河百流，悉投其中，此人罪報，亦復如是，一切諸惡，皆集其身。如須彌山劫火所燒，無有遺餘，此人亦爾，地獄火燒，無有窮已。譬如迦留樓醯尼藥，極為毒苦，若等斤兩，比於石蜜，彼善惡報，亦復如是。聽人出家，若自出家，功德最大，以出家人，以修多羅為水，洗結使之垢，能滅除生死之苦，為涅槃之因；以毘尼為足，踐淨戒之地，阿毘曇為目，視世善惡，恣意遊步八正之路，至涅槃之妙城。以是義故，放人出家，若自出家，若老若少，其福最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在摩伽陀國王舍城迦蘭陀竹園中。爾時世尊，讚歎出家，功德因緣其福甚多。若放男女，若放奴婢，若聽人民，若自己身，出家入道者，功德無量。布施之報，十世受福，六天人中，往返十到，猶故不如放人出家及自出家功德為勝。何以故？布施之報，福有限極；出家之福，無量無邊。又持戒果報，五通神仙，受天福報，極至梵世；於佛法中，出家果報，不可思議，乃至涅槃，福故不盡。假使有人，起七寶塔，高至三十三天，所得功德，不如出家。何以故？七寶塔者，貪惡愚人，能壞破故；出家之法，無有毀壞，欲求善法，除佛法已，更無勝故。如百盲人，有一明醫，能治其目，一時明見。又有百人，罪應挑眼，一人有力，能救其罪令不失目。此二人福，雖復無量，猶亦不如聽人出家及自出家其福弘大。何以故？雖能施於二種人目，此人唯各獲一世利，又肉眼性，性有敗壞；聽人出家，若自出家，展轉示導眾生永劫無上慧眼，慧眼之性，歷劫無壞。何以故？福報人天之中，恣意受樂，無窮無盡，畢成佛道。所以者何？由出家法，滅魔眷屬，增益佛種，摧滅惡法，長養善法，滅除罪垢，興無上福業，是故佛說出家功德，高於須彌、深於大海、廣於虛空。若使有人為出家者作諸留難，令不從志，其罪甚重，如夜黑闇無所覩見，是人罪報，亦復如是，入深地獄黑闇無目。譬如大海，江河百流，悉投其中，此人罪報，亦復如是，一切諸惡，皆集其身。如須彌山劫火所燒，無有遺餘，此人亦爾，地獄火燒，無有窮已。譬如迦留樓醯尼藥，極為毒苦，若等斤兩，比於石蜜，彼善惡報，亦復如是。聽人出家，若自出家，功德最大，以出家人，以修多羅為水，洗結使之垢，能滅除生死之苦，為涅槃之因；以毘尼為足，踐淨戒之地，阿毘曇為目，視世善惡，恣意遊步八正之路，至涅槃之妙城。以是義故，放人出家，若自出家，若老若少，其福最勝。

爾時世尊，在王舍城迦蘭陀竹園。時王舍城，有一長者，名尸利苾提(秦言福增)，其年百歲，聞出家功德如是無量，便自思惟：「我今何不於佛法中出家修道？」即辭妻子奴婢大小：「我欲出家。」其人老耄，家中大小，莫不厭㤥，輕賤其言，無從用者，聞欲出家，咸各喜言：「汝早應去，何以遲晚？今正是時。」尸利苾提，即出其家，往趣竹林，欲見世尊求出家法。到竹林已，問諸比丘：「佛世尊大仙，大悲廣利天人者，今何所在？」比丘答言：「如來世尊，餘行教化，利益不在。」尸利苾提又問：「次佛大師智慧上足，更復是誰？」比丘指示彼尊者舍利弗是。即柱杖至舍利弗所，捨杖作禮，白言：「尊者！聽我出家。」時舍利弗，視是人已，念此人老，三事皆缺，不能學問、坐禪、佐助眾事，告言：「汝去，汝老年過，不得出家。」次向摩訶迦葉、優波離、阿㝹樓陀等，次第五百大阿羅漢，彼皆問言：「汝先向餘人未？」答言：「我先以向世尊，世尊不在，次向尊者舍利弗。」又問：「彼何所說？」答言：「彼告我言：『汝老年過，不得出家。』」諸比丘言：「彼舍利弗智慧第一，尚不聽汝，我等亦復不聽汝也。譬如良醫，善知瞻病，捨不療治，餘諸小醫，亦悉拱手，當知是人，必有死相。」以舍利弗大智不聽，其餘比丘，亦爾不聽。尸利苾提，求諸比丘，不得出家，還出竹園，住門閫上，悲泣懊惱，舉聲大哭：「我從生來，無有大過，何故特不聽我出家？如優波離，剃髮賤人；泥提，下穢除糞之人；鴦掘摩羅，殺無量人；及陀塞䩭，大賊惡人；如是等人，尚得出家，我有何罪，不得出家？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，在王舍城迦蘭陀竹園。時王舍城，有一長者，名尸利苾提(秦言福增)，其年百歲，聞出家功德如是無量，便自思惟：「我今何不於佛法中出家修道？」即辭妻子奴婢大小：「我欲出家。」其人老耄，家中大小，莫不厭㤥，輕賤其言，無從用者，聞欲出家，咸各喜言：「汝早應去，何以遲晚？今正是時。」尸利苾提，即出其家，往趣竹林，欲見世尊求出家法。到竹林已，問諸比丘：「佛世尊大仙，大悲廣利天人者，今何所在？」比丘答言：「如來世尊，餘行教化，利益不在。」尸利苾提又問：「次佛大師智慧上足，更復是誰？」比丘指示彼尊者舍利弗是。即柱杖至舍利弗所，捨杖作禮，白言：「尊者！聽我出家。」時舍利弗，視是人已，念此人老，三事皆缺，不能學問、坐禪、佐助眾事，告言：「汝去，汝老年過，不得出家。」次向摩訶迦葉、優波離、阿㝹樓陀等，次第五百大阿羅漢，彼皆問言：「汝先向餘人未？」答言：「我先以向世尊，世尊不在，次向尊者舍利弗。」又問：「彼何所說？」答言：「彼告我言：『汝老年過，不得出家。』」諸比丘言：「彼舍利弗智慧第一，尚不聽汝，我等亦復不聽汝也。譬如良醫，善知瞻病，捨不療治，餘諸小醫，亦悉拱手，當知是人，必有死相。」以舍利弗大智不聽，其餘比丘，亦爾不聽。尸利苾提，求諸比丘，不得出家，還出竹園，住門閫上，悲泣懊惱，舉聲大哭：「我從生來，無有大過，何故特不聽我出家？如優波離，剃髮賤人；泥提，下穢除糞之人；鴦掘摩羅，殺無量人；及陀塞䩭，大賊惡人；如是等人，尚得出家，我有何罪，不得出家？」

作是語時，世尊即於其前踊出，放大光明，相好莊嚴，譬如忉利天王帝釋七寶高車。佛問福增：「汝何故哭？」爾時長者，聞佛梵音，心懷喜踊，如子見父，五體投地，為佛作禮，泣白佛言：「一切眾生，殺人作賊，妄語誹謗，下賤等人，皆得出家；我獨何罪，特不聽我佛法出家？我家大小，以我老耄，不復用我。今於佛法，不得出家；今設還家，必不前我，當何所趣？我今定當於此捨命。」爾時佛告尸利苾提：「誰能舉手於虛空中，而作定說：『是應出家。』此人不應是老。」長者白佛言：「世尊！法轉輪王，第一智子，次佛，第二世間導師，舍利弗者，此不聽我佛法出家。」爾時世尊！以大慈悲，慰喻福增，譬如慈父慰喻孝子，而告之言：「汝莫憂惱！我今當令汝得出家。非舍利弗三阿僧祇劫精懃苦行，百劫修福；非舍利弗世世難行，破頭挑眼，髓腦血肉，皮骨手足，耳鼻布施；非舍利弗投身餓虎，入於火坑，身琢千釘，剜身千燈；非舍利弗國城妻子、奴婢象馬、七寶施與；非舍利弗初阿僧祇劫，供養八萬八千諸佛，中阿僧祇劫，供養九萬九千諸佛，後阿僧祇劫，供養十萬諸佛世尊，出家持戒，具足尸波羅蜜；非舍利弗於法自在，何得制言：『此應出家，此人不應。』唯我一人，於法自在。唯我獨乘六度寶車，被忍辱鎧，於菩提樹下，坐金剛座，降魔王怨，獨得佛道，無與我等。汝來隨我，我當與汝出家。」如是世尊種種慰喻，福增憂惱即除，心大歡喜，便隨佛後，入佛精舍，告大目揵連：「令與出家。何以故？眾生隨緣得度，或有於佛有緣，餘人則不能度；於餘人有緣，佛則不能度。於舍利弗有緣，目連、迦葉、阿那律、金毘羅等一切弟子，則所不度。如是展轉，隨其有緣，餘人不度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語時，世尊即於其前踊出，放大光明，相好莊嚴，譬如忉利天王帝釋七寶高車。佛問福增：「汝何故哭？」爾時長者，聞佛梵音，心懷喜踊，如子見父，五體投地，為佛作禮，泣白佛言：「一切眾生，殺人作賊，妄語誹謗，下賤等人，皆得出家；我獨何罪，特不聽我佛法出家？我家大小，以我老耄，不復用我。今於佛法，不得出家；今設還家，必不前我，當何所趣？我今定當於此捨命。」爾時佛告尸利苾提：「誰能舉手於虛空中，而作定說：『是應出家。』此人不應是老。」長者白佛言：「世尊！法轉輪王，第一智子，次佛，第二世間導師，舍利弗者，此不聽我佛法出家。」爾時世尊！以大慈悲，慰喻福增，譬如慈父慰喻孝子，而告之言：「汝莫憂惱！我今當令汝得出家。非舍利弗三阿僧祇劫精懃苦行，百劫修福；非舍利弗世世難行，破頭挑眼，髓腦血肉，皮骨手足，耳鼻布施；非舍利弗投身餓虎，入於火坑，身琢千釘，剜身千燈；非舍利弗國城妻子、奴婢象馬、七寶施與；非舍利弗初阿僧祇劫，供養八萬八千諸佛，中阿僧祇劫，供養九萬九千諸佛，後阿僧祇劫，供養十萬諸佛世尊，出家持戒，具足尸波羅蜜；非舍利弗於法自在，何得制言：『此應出家，此人不應。』唯我一人，於法自在。唯我獨乘六度寶車，被忍辱鎧，於菩提樹下，坐金剛座，降魔王怨，獨得佛道，無與我等。汝來隨我，我當與汝出家。」如是世尊種種慰喻，福增憂惱即除，心大歡喜，便隨佛後，入佛精舍，告大目揵連：「令與出家。何以故？眾生隨緣得度，或有於佛有緣，餘人則不能度；於餘人有緣，佛則不能度。於舍利弗有緣，目連、迦葉、阿那律、金毘羅等一切弟子，則所不度。如是展轉，隨其有緣，餘人不度。」

爾時目連亦思：「此人年高老耄，誦經、坐禪、佐助眾事，三事悉缺。然佛法王勅使出家，理不可違。」即與出家，受具足戒。此人前世，已種得度因緣，以吞法鉤，如魚吞鉤，必出不疑，已曾修集諸善功德，晝夜精勤，修習讀誦修多羅、毘尼、阿毘曇，廣通經藏。以年老故，不能隨時恭敬迎送禮問上座，諸年少比丘，以先出家，為上座故，常苦言剋切：「此老耄比丘，自恃年高，誦經學問，憍慢自大，不相敬承。」時老比丘，便自思惟：「我在家時，為家大小之所刺惱，今來出家，望得休息，而復為此諸年少輩之所激切。何罪乃爾，益增苦惱？」又作是念：「我今寧死。」時彼林邊，有大河水，既深且駃，尋往堓邊，脫身袈裟，置樹枝上，長跪向衣，啼泣墮淚，自立誓言：「我今不捨佛法眾僧，唯欲捨命，我此身上衣，布施持戒精進誦經，設有報者，願我捨身，生富樂家，眷屬調順，於我善法，不作留難，常遇三寶，出家修道，遭值善師，示悟涅槃。」誓已，於河深駛迴波覆涌之處，欲投其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連亦思：「此人年高老耄，誦經、坐禪、佐助眾事，三事悉缺。然佛法王勅使出家，理不可違。」即與出家，受具足戒。此人前世，已種得度因緣，以吞法鉤，如魚吞鉤，必出不疑，已曾修集諸善功德，晝夜精勤，修習讀誦修多羅、毘尼、阿毘曇，廣通經藏。以年老故，不能隨時恭敬迎送禮問上座，諸年少比丘，以先出家，為上座故，常苦言剋切：「此老耄比丘，自恃年高，誦經學問，憍慢自大，不相敬承。」時老比丘，便自思惟：「我在家時，為家大小之所刺惱，今來出家，望得休息，而復為此諸年少輩之所激切。何罪乃爾，益增苦惱？」又作是念：「我今寧死。」時彼林邊，有大河水，既深且駃，尋往堓邊，脫身袈裟，置樹枝上，長跪向衣，啼泣墮淚，自立誓言：「我今不捨佛法眾僧，唯欲捨命，我此身上衣，布施持戒精進誦經，設有報者，願我捨身，生富樂家，眷屬調順，於我善法，不作留難，常遇三寶，出家修道，遭值善師，示悟涅槃。」誓已，於河深駛迴波覆涌之處，欲投其中。

爾時目連，以天眼觀我老弟子，為作何事？尋見弟子，放身投水，未至水頃，以神通力，接置堓上，問言：「法子！汝何所作？」尸利苾提甚大慚愧，即自思惟：「當以何答？我今不應妄語誑師，設誑師者，世世獲罪，當無舌根。又我和上，神通玄鑒，我縱妄語，亦自知之。世若有人，智慧明達，性實質直，諸天應敬，若有智慧，而懷諂誑，可為人師，人應恭敬供養。若無智慧，而有質直，雖不兼物，行足自濟。若人愚癡，心懷誑諂，一切眾中，惡賤下劣，設有所說，人悉知之，皆言：『此人諂欺無實。』假令實說，捨不信用。是故我若欺誑和上，此非我宜，當如實說。」即白師言：「我厭家出家，欲求休息，今復不樂，故欲捨命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連，以天眼觀我老弟子，為作何事？尋見弟子，放身投水，未至水頃，以神通力，接置堓上，問言：「法子！汝何所作？」尸利苾提甚大慚愧，即自思惟：「當以何答？我今不應妄語誑師，設誑師者，世世獲罪，當無舌根。又我和上，神通玄鑒，我縱妄語，亦自知之。世若有人，智慧明達，性實質直，諸天應敬，若有智慧，而懷諂誑，可為人師，人應恭敬供養。若無智慧，而有質直，雖不兼物，行足自濟。若人愚癡，心懷誑諂，一切眾中，惡賤下劣，設有所說，人悉知之，皆言：『此人諂欺無實。』假令實說，捨不信用。是故我若欺誑和上，此非我宜，當如實說。」即白師言：「我厭家出家，欲求休息，今復不樂，故欲捨命。」

目連聞已，即作是念：「此人設當不以生死恐畏之事而怖之者，於出家利，空無所獲。」即告之言：「汝今至心，捉我衣角，莫中放捨。」即奉師教，譬如風性輕舉所吹塵草，上衝虛空，神足遊空，若捉一毛，隨意所至。爾時目連，猶如猛鷹銜於小鳥，飛騰虛空。目連神足，亦復如是，身昇虛空，屈申臂頃，至大海邊。海邊有一新死女人，面貌端正身容殊妙，相好具足，見有一蟲，從其口出，還從鼻入，復從眼出，從耳而入，目連立觀，觀已捨去。尸利苾提，白言：「和上！此何女人？狀相如是？」目連告言：「時到當說。」小復前行，見一女人，自負銅鑊，搘鑊著水，然火吹之，既沸，脫衣自入鑊中，髮爪先脫，肉熟離骨，沸吹骨出在外，風吹尋還成人，自取其肉而食噉之。福增見已，心驚毛竪，白言：「和上！自食肉者，為是何人？」目連告曰：「時到當說。」次小前行，見一大身，多有諸蟲，圍唼其身，乃至支節，無有空處如針頭許，時有大聲，叫喚啼哭，震動遠近，如地獄聲。白言：「和上！此大惡聲，為是何人？」目連告言：「時到當說。」次復見有一大男子，周匝多有獸頭人身，諸惡鬼神，手執弓弩，三叉毒箭，鏃皆火燃，競共射之，身皆燋燃。白言：「和上！此是何人，受茲苦毒，逃走無所？」師言：「且住！時到當說。」次前經久，見一大山，下安刀劍，見有一人，從上投下，刀戟劍矟，壞刺其身，即自收拔，還竪本處，復還上山，如前不息。見已白師：「此復何人而受斯苦？」告言：「且止！時至當說。」次前見有一大骨山，高七百由旬，能鄣蔽日，使海蔭黑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連聞已，即作是念：「此人設當不以生死恐畏之事而怖之者，於出家利，空無所獲。」即告之言：「汝今至心，捉我衣角，莫中放捨。」即奉師教，譬如風性輕舉所吹塵草，上衝虛空，神足遊空，若捉一毛，隨意所至。爾時目連，猶如猛鷹銜於小鳥，飛騰虛空。目連神足，亦復如是，身昇虛空，屈申臂頃，至大海邊。海邊有一新死女人，面貌端正身容殊妙，相好具足，見有一蟲，從其口出，還從鼻入，復從眼出，從耳而入，目連立觀，觀已捨去。尸利苾提，白言：「和上！此何女人？狀相如是？」目連告言：「時到當說。」小復前行，見一女人，自負銅鑊，搘鑊著水，然火吹之，既沸，脫衣自入鑊中，髮爪先脫，肉熟離骨，沸吹骨出在外，風吹尋還成人，自取其肉而食噉之。福增見已，心驚毛竪，白言：「和上！自食肉者，為是何人？」目連告曰：「時到當說。」次小前行，見一大身，多有諸蟲，圍唼其身，乃至支節，無有空處如針頭許，時有大聲，叫喚啼哭，震動遠近，如地獄聲。白言：「和上！此大惡聲，為是何人？」目連告言：「時到當說。」次復見有一大男子，周匝多有獸頭人身，諸惡鬼神，手執弓弩，三叉毒箭，鏃皆火燃，競共射之，身皆燋燃。白言：「和上！此是何人，受茲苦毒，逃走無所？」師言：「且住！時到當說。」次前經久，見一大山，下安刀劍，見有一人，從上投下，刀戟劍矟，壞刺其身，即自收拔，還竪本處，復還上山，如前不息。見已白師：「此復何人而受斯苦？」告言：「且止！時至當說。」次前見有一大骨山，高七百由旬，能鄣蔽日，使海蔭黑。

爾時目連，於此骨山一大肋上，來往經行，弟子隨行，尋自思惟：「我今和上，既已無事，我寧可問向來事不？」念已白言：「唯願和上！為我解說向所見事。」目連告言：「今正是時。」即白和上：「先所見者，是何女人？」目連答言：「汝欲知者，是舍衛城大薩薄婦，容貌端正，夫甚愛敬。爾時薩薄，欲入大海，貪戀此婦，不能捨離，即將入海，與五百估客，上船入海。時婦常以三奇木頭，擎鏡照面，自覩端正，便起憍慢，深生愛著。時有一大龜，以脚蹋船，船破沒海，薩薄及婦、五百估客，一切皆死。大海之法，不受死屍，若水迴波，夜叉羅剎，出置岸上。眾生命終，隨所愛念，死即生中，或有難言，隨所愛著，便往生者，誰愛地獄而入地獄者，眾人答曰：『若有眾生，盜三尊財及父母物，乃至殺人，如是大罪，應墮熾火地獄，是人為風寒冷病所逼，便思念火，欲得入中。』念已命終，便墮是獄。若人盜佛燈明及直，或盜僧祇燈燭薪草，若破壞撥撤僧祇房舍講堂，若冬寒時，剝脫人衣，若以力勢，以氷寒時，水灌奴婢及以餘人，若抄掠時，剝人衣裳，如是罪報，應墮寒氷地獄。是人為熱病所逼，常思寒冷之處，念想之時，便墮此獄。優鉢羅、鉢頭摩、拘物頭、分陀利地獄，亦復如是。寒地獄中，受罪之人，身肉氷燥，如燋豆散，腦髓白爆，頭骨碎破百千萬分，身骨劈裂，如𭴔箭銣。若人慳貪，斷餓眾生隨時飲食，應墮餓鬼，得逆氣病，不能下食。瞻病知識，以種種食，強勸之言：『是甜是酢，此美易消，汝可強食。』便起恚心：『使我何時眼不見食。』爾時命終，生餓鬼中。若人愚癡，不信三寶，誹謗毀道，應墮畜生，為病所困，唯得伏臥，不得偃側，不喜善言，左右定知此人必死，便逼勸言：『汝當聽法受齋受戒，汝當見佛像、見比丘僧，汝當布施。』其人心意，都不喜樂，為強敦曉喻，便增惡念：『願我得一不聞三寶善名處者，快不可言。』爾時命終，生畜生中。若有修善種人天因，此人不為大病所困，臨命終時，心不錯亂，所親左右，知其將死，各勸之言：『樂聞法不？欲見像不？欲見比丘、聽經偈不？汝喜欲得受齋戒不？欲得財物施佛像不？』悉答言：『好。』復與說言：『施佛形像，得成佛道；供養法者，在所生處，得深智慧，達解法相；若施眾僧，所生之處，得大珍寶，隨意無乏。』病人聞已，歡喜願言：『使我所生常遇三寶聞法開悟。』爾時命終，得生人中。若人廣種生天善因，清淨施戒，樂聽經法，修持十善，其人將終，安隱仰臥，見佛形像、天宮婇女及聞天樂，顏色和悅，舉手上向，爾時命終，即生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連，於此骨山一大肋上，來往經行，弟子隨行，尋自思惟：「我今和上，既已無事，我寧可問向來事不？」念已白言：「唯願和上！為我解說向所見事。」目連告言：「今正是時。」即白和上：「先所見者，是何女人？」目連答言：「汝欲知者，是舍衛城大薩薄婦，容貌端正，夫甚愛敬。爾時薩薄，欲入大海，貪戀此婦，不能捨離，即將入海，與五百估客，上船入海。時婦常以三奇木頭，擎鏡照面，自覩端正，便起憍慢，深生愛著。時有一大龜，以脚蹋船，船破沒海，薩薄及婦、五百估客，一切皆死。大海之法，不受死屍，若水迴波，夜叉羅剎，出置岸上。眾生命終，隨所愛念，死即生中，或有難言，隨所愛著，便往生者，誰愛地獄而入地獄者，眾人答曰：『若有眾生，盜三尊財及父母物，乃至殺人，如是大罪，應墮熾火地獄，是人為風寒冷病所逼，便思念火，欲得入中。』念已命終，便墮是獄。若人盜佛燈明及直，或盜僧祇燈燭薪草，若破壞撥撤僧祇房舍講堂，若冬寒時，剝脫人衣，若以力勢，以氷寒時，水灌奴婢及以餘人，若抄掠時，剝人衣裳，如是罪報，應墮寒氷地獄。是人為熱病所逼，常思寒冷之處，念想之時，便墮此獄。優鉢羅、鉢頭摩、拘物頭、分陀利地獄，亦復如是。寒地獄中，受罪之人，身肉氷燥，如燋豆散，腦髓白爆，頭骨碎破百千萬分，身骨劈裂，如𭴔箭銣。若人慳貪，斷餓眾生隨時飲食，應墮餓鬼，得逆氣病，不能下食。瞻病知識，以種種食，強勸之言：『是甜是酢，此美易消，汝可強食。』便起恚心：『使我何時眼不見食。』爾時命終，生餓鬼中。若人愚癡，不信三寶，誹謗毀道，應墮畜生，為病所困，唯得伏臥，不得偃側，不喜善言，左右定知此人必死，便逼勸言：『汝當聽法受齋受戒，汝當見佛像、見比丘僧，汝當布施。』其人心意，都不喜樂，為強敦曉喻，便增惡念：『願我得一不聞三寶善名處者，快不可言。』爾時命終，生畜生中。若有修善種人天因，此人不為大病所困，臨命終時，心不錯亂，所親左右，知其將死，各勸之言：『樂聞法不？欲見像不？欲見比丘、聽經偈不？汝喜欲得受齋戒不？欲得財物施佛像不？』悉答言：『好。』復與說言：『施佛形像，得成佛道；供養法者，在所生處，得深智慧，達解法相；若施眾僧，所生之處，得大珍寶，隨意無乏。』病人聞已，歡喜願言：『使我所生常遇三寶聞法開悟。』爾時命終，得生人中。若人廣種生天善因，清淨施戒，樂聽經法，修持十善，其人將終，安隱仰臥，見佛形像、天宮婇女及聞天樂，顏色和悅，舉手上向，爾時命終，即生

天中。此薩薄婦，自愛著身，命終還生故身作蟲，捨此蟲身，墮大地獄，受苦無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天中。此薩薄婦，自愛著身，命終還生故身作蟲，捨此蟲身，墮大地獄，受苦無量。」

尸利苾提白言：「和上！自食肉者，是何婦人？」目連告曰：「是舍衛國優婆夷婢，彼優婆夷，請一清淨持戒比丘，夏九十日，奉給供養，於自陌頭，起房安止，自辦種種香美飲食。時到使婢送食供養。婢至屏處，選好美者，自取食之，餘與比丘。大家覺婢顏色悅澤有飲食相，問言：『汝得無污比丘食。』答言：『大家！我亦有信，非邪見人，何緣先食？比丘食已，有殘與我，我乃食之。若我先食，使我世世自食身肉。』以是因緣故，先受輕繫花報之罪，命終當墮大地獄中，受正果報，苦毒無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸利苾提白言：「和上！自食肉者，是何婦人？」目連告曰：「是舍衛國優婆夷婢，彼優婆夷，請一清淨持戒比丘，夏九十日，奉給供養，於自陌頭，起房安止，自辦種種香美飲食。時到使婢送食供養。婢至屏處，選好美者，自取食之，餘與比丘。大家覺婢顏色悅澤有飲食相，問言：『汝得無污比丘食。』答言：『大家！我亦有信，非邪見人，何緣先食？比丘食已，有殘與我，我乃食之。若我先食，使我世世自食身肉。』以是因緣故，先受輕繫花報之罪，命終當墮大地獄中，受正果報，苦毒無量。」

福增白言：「所見大身，諸蟲唼食，發大惡聲，復是誰乎？」告言福增：「是獺利吒營事比丘，以自在故，用僧祇物花果飲食，送與白衣，受此花報，於此命終，墮大地獄；唼食諸蟲，即是爾時得物之人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福增白言：「所見大身，諸蟲唼食，發大惡聲，復是誰乎？」告言福增：「是獺利吒營事比丘，以自在故，用僧祇物花果飲食，送與白衣，受此花報，於此命終，墮大地獄；唼食諸蟲，即是爾時得物之人。」

福增白言：「和上！彼舉聲哭，眾箭競射，洞身火燃，復是何人？」目連告言：「此人前身，為大獵師，多害禽獸，以是罪故，受斯苦毒，於此命終，墮大地獄，經久難出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福增白言：「和上！彼舉聲哭，眾箭競射，洞身火燃，復是何人？」目連告言：「此人前身，為大獵師，多害禽獸，以是罪故，受斯苦毒，於此命終，墮大地獄，經久難出。」

又問：「和上！彼大山上自投來下，刀劍矛矟，刺割其身，投已復上，此是何人？」目連告言：「是王舍城王大健鬪將，以猛勇故，身處前鋒，或以刀劍矛矟傷剋物命，故受此報。於是死已，墮大地獄，受苦長久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「和上！彼大山上自投來下，刀劍矛矟，刺割其身，投已復上，此是何人？」目連告言：「是王舍城王大健鬪將，以猛勇故，身處前鋒，或以刀劍矛矟傷剋物命，故受此報。於是死已，墮大地獄，受苦長久。」

福增又白：「今此骨山，復為是誰？」目連告言：「汝欲知者，此即是汝故身骨也。」尸利苾提聞是語已，心驚毛竪，惶怖汗水，白言：「和上！曼我今者，心未裂頃，時為我說本末因緣。」目連告言：「生死輪轉，無有邊際，而善惡業，終無朽敗，必受其報，造若干業，隨行受報。」目連又言：「過去世時，此閻浮提，有一國王，名曰曇摩苾提(秦言法增)，好喜布施持戒聞法，有慈悲心，性不暴惡，不傷物命，王相具足，正法治國，滿二十年。事簡閑暇，共人博戲。時有一人犯法殺人，諸臣白王：『外有一人，犯於王法，云何治罪？』王時慕戲，脫答之言：『隨國法治。』即按限律，殺人應死，尋殺此人。王博戲已，問諸臣言：『向者罪人，今何所在？我欲斷決。』臣白王言：『隨國法治，今已殺竟。』王聞是語，悶絕躃地，諸臣左右，冷水灑面，良久乃穌，垂泣而言：『宮人妓女，象馬七寶，悉何處在？唯我一人，獨地獄中，受諸苦痛。我本未為王時，而此宮中亦有王治，我不久死，此中亦當續有王治。我名為王，而害人命，當知便是栴陀羅王，不知世世當何所趣？我今決定，不須為王。』即捨王位，入山自守。時王命終，生大海中，作摩竭魚，其身長大，七百由旬。諸王大臣，自恃勢力，抂尅百姓，離別人民，剝脫眾生，命終多作摩竭大魚，多有諸蟲，唼食其身，譬如拘執及𣰅㲪茸，著身諸蟲，亦復如是。身𭼦痒故，揩頗梨山，碎殺諸蟲，血流污海，百里皆赤。以此罪緣，於是命終，墮大地獄。時摩竭魚，一眠百歲，覺已飢渴，即便張口，海水流入，如注大河。爾時適有五百估客，入海採寶，值魚張口，船行駛疾，投趣魚口，賈人恐怖，舉聲大哭，各作是言：『我等今日，決定當死。』各隨所敬，或有稱佛及法眾僧，或稱諸天山河鬼神、父母妻子兄弟眷屬，竝作是言：『我等今日，是為最後見閻浮提，更永不見。』爾時垂入摩竭魚口，一時同聲，稱南無佛。時魚聞稱南無佛聲，即時閉口，海水停止，諸賈客輩，從死得活。此魚飢逼，即便命終，生王舍城中。夜叉羅剎，即出其身，置此海邊，日曝雨澆，肉消骨在，此骨山是。福增當知！爾時法增王者，汝身是也。緣殺人故，墮大海中，為摩竭魚。汝今既已還得人身，不厭生死，若於此死，當墮地獄，欲出甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福增又白：「今此骨山，復為是誰？」目連告言：「汝欲知者，此即是汝故身骨也。」尸利苾提聞是語已，心驚毛竪，惶怖汗水，白言：「和上！曼我今者，心未裂頃，時為我說本末因緣。」目連告言：「生死輪轉，無有邊際，而善惡業，終無朽敗，必受其報，造若干業，隨行受報。」目連又言：「過去世時，此閻浮提，有一國王，名曰曇摩苾提(秦言法增)，好喜布施持戒聞法，有慈悲心，性不暴惡，不傷物命，王相具足，正法治國，滿二十年。事簡閑暇，共人博戲。時有一人犯法殺人，諸臣白王：『外有一人，犯於王法，云何治罪？』王時慕戲，脫答之言：『隨國法治。』即按限律，殺人應死，尋殺此人。王博戲已，問諸臣言：『向者罪人，今何所在？我欲斷決。』臣白王言：『隨國法治，今已殺竟。』王聞是語，悶絕躃地，諸臣左右，冷水灑面，良久乃穌，垂泣而言：『宮人妓女，象馬七寶，悉何處在？唯我一人，獨地獄中，受諸苦痛。我本未為王時，而此宮中亦有王治，我不久死，此中亦當續有王治。我名為王，而害人命，當知便是栴陀羅王，不知世世當何所趣？我今決定，不須為王。』即捨王位，入山自守。時王命終，生大海中，作摩竭魚，其身長大，七百由旬。諸王大臣，自恃勢力，抂尅百姓，離別人民，剝脫眾生，命終多作摩竭大魚，多有諸蟲，唼食其身，譬如拘執及𣰅㲪茸，著身諸蟲，亦復如是。身𭼦痒故，揩頗梨山，碎殺諸蟲，血流污海，百里皆赤。以此罪緣，於是命終，墮大地獄。時摩竭魚，一眠百歲，覺已飢渴，即便張口，海水流入，如注大河。爾時適有五百估客，入海採寶，值魚張口，船行駛疾，投趣魚口，賈人恐怖，舉聲大哭，各作是言：『我等今日，決定當死。』各隨所敬，或有稱佛及法眾僧，或稱諸天山河鬼神、父母妻子兄弟眷屬，竝作是言：『我等今日，是為最後見閻浮提，更永不見。』爾時垂入摩竭魚口，一時同聲，稱南無佛。時魚聞稱南無佛聲，即時閉口，海水停止，諸賈客輩，從死得活。此魚飢逼，即便命終，生王舍城中。夜叉羅剎，即出其身，置此海邊，日曝雨澆，肉消骨在，此骨山是。福增當知！爾時法增王者，汝身是也。緣殺人故，墮大海中，為摩竭魚。汝今既已還得人身，不厭生死，若於此死，當墮地獄，欲出甚難。」

時尸利苾提既見故身，聞是說已，畏於生死，於所修法，次第憶念，繫心住意，觀見故身，解法無常厭離生死，盡諸結漏，得羅漢道。目連歡喜，告言：「法子！汝今所應作者，皆已作竟。汝來向此，因我力來；汝今可以自神力去。」爾時目連，飛昇虛空，尸利苾提，隨和上後，如鳥子從母，還至竹林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尸利苾提既見故身，聞是說已，畏於生死，於所修法，次第憶念，繫心住意，觀見故身，解法無常厭離生死，盡諸結漏，得羅漢道。目連歡喜，告言：「法子！汝今所應作者，皆已作竟。汝來向此，因我力來；汝今可以自神力去。」爾時目連，飛昇虛空，尸利苾提，隨和上後，如鳥子從母，還至竹林。

時諸年少，未知得道，如前激刺；尸利苾提心已調順，威儀安詳，默無所陳。佛知此事欲護諸比丘不起惡業故，又欲顯此老比丘德，於大眾中，呼福增言：「汝來福增！汝今日往大海邊耶？」福增白言：「實往世尊！」「汝所見者，今可說之。」福增比丘，具白世尊如所見事。佛言：「善哉善哉！福增比丘！如汝所見事實如是。汝今已離生死之苦，得涅槃樂，應受一切人天供養，比丘所應作事，汝已具足。」年少比丘，聞佛是語，深懷憂悔：「如是智慧賢善之人，我等無智，惡心刺挊，我等云何受此罪報？」時諸比丘，即從坐起，至福增所，五體投地，而作是言：「諸善人生，與悲俱生，大德今生，亦應當與大悲俱生。唯願於我生憐愍心，受我悔過。」福增答言：「我於諸人，無不善心，可爾悔過。」尸利苾提，見諸年少心懷恐怖，即為說法。諸比丘聞，厭生死法，精勤修集，斷結盡漏，得阿羅漢道。福增因緣善名流布遍王舍城，諸人咸言：「甚奇甚特！此長老者，於此城中，老耄無施，今於佛法，出家成道，顯說如是希有妙法。」時城中人，多發淨心，或有聽放男女奴婢人民令出家者，或自出家者，莫不歡喜相勸出家。以是因緣，出家功德，無量無邊。福增百歲，方乃出家，成就如是諸大功德，況諸盛年，欲求妙勝大果報者，應勤修法出家學道，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸年少，未知得道，如前激刺；尸利苾提心已調順，威儀安詳，默無所陳。佛知此事欲護諸比丘不起惡業故，又欲顯此老比丘德，於大眾中，呼福增言：「汝來福增！汝今日往大海邊耶？」福增白言：「實往世尊！」「汝所見者，今可說之。」福增比丘，具白世尊如所見事。佛言：「善哉善哉！福增比丘！如汝所見事實如是。汝今已離生死之苦，得涅槃樂，應受一切人天供養，比丘所應作事，汝已具足。」年少比丘，聞佛是語，深懷憂悔：「如是智慧賢善之人，我等無智，惡心刺挊，我等云何受此罪報？」時諸比丘，即從坐起，至福增所，五體投地，而作是言：「諸善人生，與悲俱生，大德今生，亦應當與大悲俱生。唯願於我生憐愍心，受我悔過。」福增答言：「我於諸人，無不善心，可爾悔過。」尸利苾提，見諸年少心懷恐怖，即為說法。諸比丘聞，厭生死法，精勤修集，斷結盡漏，得阿羅漢道。福增因緣善名流布遍王舍城，諸人咸言：「甚奇甚特！此長老者，於此城中，老耄無施，今於佛法，出家成道，顯說如是希有妙法。」時城中人，多發淨心，或有聽放男女奴婢人民令出家者，或自出家者，莫不歡喜相勸出家。以是因緣，出家功德，無量無邊。福增百歲，方乃出家，成就如是諸大功德，況諸盛年，欲求妙勝大果報者，應勤修法出家學道，歡喜奉行。