賢愚經
元魏 慧覺等譯13卷CBETA T0202大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
賢愚經卷第二
賢愚經卷第二
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元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯
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（八）波斯匿王女金剛品第八
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王最大夫人，名曰摩利，時生一女，字波闍羅，晉言金剛，其女面類極為醜惡，肌體麤澁猶如駝皮，頭髮麤強猶如馬尾。王觀此女，無一喜心，便勅宮內：「懃意守護，勿令外人得見之也。所以者何？此女雖醜形不似人，然是末利夫人所生，此雖醜惡，當密遣人而護養之。」女年轉大，任當嫁處。時王愁憂，無餘方計，便告吏臣：「卿往推覓本是豪姓居士種者，今若貧乏無錢財者，便可將來。」吏即如教，即往推覔，得一貧窮豪姓之子。吏便喚之，將至王所。王得此人，共至屏處，具以情狀，向彼人說：「我有一女，面狀醜惡，欲覓嫁處，未有酬類。聞卿豪族，今者雖貧，當相供給，幸卿不逆，當納受之。」時長者子，長跪白言：「當奉王勅，正使大王以狗見賜，我亦當受，何況大王遺體之女？今設見賜，奉命納之。」王即以女，妻彼貧人，為起宮殿，舍宅門閤，令有七重。王勅女夫：「自捉戶鑰，若欲出行，而自閉之。我女醜惡，世所未有，勿令外人覩見面狀；常牢門戶，幽閉在內。」王出財貨，一切所須，供給女壻，使無乏短。王即拜授，以為大臣。其人所有財寶饒益，與諸豪族共為讌會，月月為更。會同之時，夫婦俱詣，男女雜會，共相娛樂。諸人來會，悉皆將婦，唯彼大臣，恒常獨詣。眾人疑怪：「彼人婦者，儻能端政，暉赫曜絕？或能極醜，不可顯現？是以彼人，故不將來。今當設計往觀彼婦。」即各同心，密共相語，以酒勸之，令其醉臥，解取門鑰，便令五人往至其家開其門戶。當於爾時，彼女心惱，自責罪咎，而作是言：「我種何罪？為夫所憎，恒見幽閉，處在闇室，不覩日月及與眾人。」復自念言：「今佛在世，潤益眾生，遭苦厄者，皆蒙過度。」即便至心遙禮世尊，「唯願垂愍，到於我前，暫見教訓。」其女精誠，敬心純篤。佛知其志，即到其家，於其女前，地中踊出，現紺髮相，令女見之；其女舉頭，見佛髮相，倍加歡喜，歡喜情敬，敬心極深，其女頭髮，自然細軟，如紺青色。佛復現面；女得見之，見已歡喜，面復端政，惡相麤皮，自然化滅。佛復現身，齊腰以上，金色晃昱，令女見之；女見佛身，益增歡喜因歡喜故，惡相即滅，身體端嚴，猶如天女，奇妙蓋世，無能及者。佛愍女故，盡現其身；其女諦察，目不曾眴，歡喜踊躍，不能自勝，其女盡身，亦皆端政，相好非凡，世之希有，惡相悉滅，無有遺餘。佛為說法，即盡諸惡，應時逮得須陀洹道。女已得道，佛便滅去。時彼五人，開戶入內，見婦端政殊特少雙，自相謂言：「我怪此人不將來往，其婦端政，乃
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王最大夫人，名曰摩利，時生一女，字波闍羅，晉言金剛，其女面類極為醜惡，肌體麤澁猶如駝皮，頭髮麤強猶如馬尾。王觀此女，無一喜心，便勅宮內：「懃意守護，勿令外人得見之也。所以者何？此女雖醜形不似人，然是末利夫人所生，此雖醜惡，當密遣人而護養之。」女年轉大，任當嫁處。時王愁憂，無餘方計，便告吏臣：「卿往推覓本是豪姓居士種者，今若貧乏無錢財者，便可將來。」吏即如教，即往推覔，得一貧窮豪姓之子。吏便喚之，將至王所。王得此人，共至屏處，具以情狀，向彼人說：「我有一女，面狀醜惡，欲覓嫁處，未有酬類。聞卿豪族，今者雖貧，當相供給，幸卿不逆，當納受之。」時長者子，長跪白言：「當奉王勅，正使大王以狗見賜，我亦當受，何況大王遺體之女？今設見賜，奉命納之。」王即以女，妻彼貧人，為起宮殿，舍宅門閤，令有七重。王勅女夫：「自捉戶鑰，若欲出行，而自閉之。我女醜惡，世所未有，勿令外人覩見面狀；常牢門戶，幽閉在內。」王出財貨，一切所須，供給女壻，使無乏短。王即拜授，以為大臣。其人所有財寶饒益，與諸豪族共為讌會，月月為更。會同之時，夫婦俱詣，男女雜會，共相娛樂。諸人來會，悉皆將婦，唯彼大臣，恒常獨詣。眾人疑怪：「彼人婦者，儻能端政，暉赫曜絕？或能極醜，不可顯現？是以彼人，故不將來。今當設計往觀彼婦。」即各同心，密共相語，以酒勸之，令其醉臥，解取門鑰，便令五人往至其家開其門戶。當於爾時，彼女心惱，自責罪咎，而作是言：「我種何罪？為夫所憎，恒見幽閉，處在闇室，不覩日月及與眾人。」復自念言：「今佛在世，潤益眾生，遭苦厄者，皆蒙過度。」即便至心遙禮世尊，「唯願垂愍，到於我前，暫見教訓。」其女精誠，敬心純篤。佛知其志，即到其家，於其女前，地中踊出，現紺髮相，令女見之；其女舉頭，見佛髮相，倍加歡喜，歡喜情敬，敬心極深，其女頭髮，自然細軟，如紺青色。佛復現面；女得見之，見已歡喜，面復端政，惡相麤皮，自然化滅。佛復現身，齊腰以上，金色晃昱，令女見之；女見佛身，益增歡喜因歡喜故，惡相即滅，身體端嚴，猶如天女，奇妙蓋世，無能及者。佛愍女故，盡現其身；其女諦察，目不曾眴，歡喜踊躍，不能自勝，其女盡身，亦皆端政，相好非凡，世之希有，惡相悉滅，無有遺餘。佛為說法，即盡諸惡，應時逮得須陀洹道。女已得道，佛便滅去。時彼五人，開戶入內，見婦端政殊特少雙，自相謂言：「我怪此人不將來往，其婦端政，乃
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至如是。」觀覩已竟，還閉門戶，持其戶鑰，還彼人所繫著本帶。其人醒悟，會罷至家，入門見婦，端政奇妙，容貌挺特，人中難有，見已欣然，問是何人？女答夫言：「我是汝婦。」夫問婦言：「汝前極醜，今者何緣端政乃爾？」其婦具以上事答夫：「我緣佛故，受如是身。」婦復白夫：「我今意欲與王相見，汝當為我通其意故。」夫受其言，即往白王：「女郎今者，欲來相見。」王答女壻：「勿道此事，急當牢閉慎勿令出。」女夫答王：「何以乃爾？女郎今者，蒙佛神恩，已得端政，天女無異。」王聞是已，答女婿言：「審如是者，速往將來。」即時嚴車，迎女入宮，王見女身端政殊特，歡喜踊躍，不能自勝，即勅嚴駕，王及夫人、女并女夫，共至佛所。禮佛畢訖，却住一面，時波斯匿王，跪白佛言：「不審此女，宿殖何福，乃生豪貴富樂之家？復造何咎，受醜陋形，皮毛麤強，劇如畜生？唯願世尊！當見開示。」
至如是。」觀覩已竟，還閉門戶，持其戶鑰，還彼人所繫著本帶。其人醒悟，會罷至家，入門見婦，端政奇妙，容貌挺特，人中難有，見已欣然，問是何人？女答夫言：「我是汝婦。」夫問婦言：「汝前極醜，今者何緣端政乃爾？」其婦具以上事答夫：「我緣佛故，受如是身。」婦復白夫：「我今意欲與王相見，汝當為我通其意故。」夫受其言，即往白王：「女郎今者，欲來相見。」王答女壻：「勿道此事，急當牢閉慎勿令出。」女夫答王：「何以乃爾？女郎今者，蒙佛神恩，已得端政，天女無異。」王聞是已，答女婿言：「審如是者，速往將來。」即時嚴車，迎女入宮，王見女身端政殊特，歡喜踊躍，不能自勝，即勅嚴駕，王及夫人、女并女夫，共至佛所。禮佛畢訖，却住一面，時波斯匿王，跪白佛言：「不審此女，宿殖何福，乃生豪貴富樂之家？復造何咎，受醜陋形，皮毛麤強，劇如畜生？唯願世尊！當見開示。」
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佛告大王：「夫人處世，端政醜陋，皆由宿行罪福之報。乃往過去久遠世時，時有大國，名波羅㮈，時彼國中，有大長者，財富無量，舉家恒共供養一辟支佛，身體麤惡形狀醜陋，憔悴叵看。時彼長者，有一小女，日日見彼辟支佛來，惡心輕慢，呵罵毀言：『面貌醜陋，身皮麤惡，何其可憎？乃至如是。』時辟支佛，數至其家，受其供養，在世經久，欲入涅槃，為其檀越，作種種變，飛騰虛空，身出水火，東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，坐臥虛空，種種變現，咸使彼家覩見神足，即從空下，還至其家。長者見已，倍懷歡喜，其女即時悔過自責：『唯願尊者！當見原恕，我前惡心，罪釁過厚，幸不在懷，勿令有罪也。』時辟支佛聽其懺悔。」佛告大王：「爾時女者今王女是。由其爾時惡不善心，毀呰賢聖辟支佛故，自造口過，於是以來，常受醜形。後見神變，自改悔故，還得端正，英才越群，無能及者。由供養辟支佛故，世世富貴，緣得解脫。如是大王！一切眾生有形之類，應護身口，勿妄為非、輕呵於人。」
佛告大王：「夫人處世，端政醜陋，皆由宿行罪福之報。乃往過去久遠世時，時有大國，名波羅㮈，時彼國中，有大長者，財富無量，舉家恒共供養一辟支佛，身體麤惡形狀醜陋，憔悴叵看。時彼長者，有一小女，日日見彼辟支佛來，惡心輕慢，呵罵毀言：『面貌醜陋，身皮麤惡，何其可憎？乃至如是。』時辟支佛，數至其家，受其供養，在世經久，欲入涅槃，為其檀越，作種種變，飛騰虛空，身出水火，東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，坐臥虛空，種種變現，咸使彼家覩見神足，即從空下，還至其家。長者見已，倍懷歡喜，其女即時悔過自責：『唯願尊者！當見原恕，我前惡心，罪釁過厚，幸不在懷，勿令有罪也。』時辟支佛聽其懺悔。」佛告大王：「爾時女者今王女是。由其爾時惡不善心，毀呰賢聖辟支佛故，自造口過，於是以來，常受醜形。後見神變，自改悔故，還得端正，英才越群，無能及者。由供養辟支佛故，世世富貴，緣得解脫。如是大王！一切眾生有形之類，應護身口，勿妄為非、輕呵於人。」
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爾時王波斯匿，及諸群臣，一切大眾，聞佛所說因緣果報，皆生信敬，自感佛前，以是信心，有得初果，至四果者，有發無上平等意者，復有得住不退轉者，咸懷渴仰，敬奉佛教，歡喜遵承，皆共奉行。
爾時王波斯匿，及諸群臣，一切大眾，聞佛所說因緣果報，皆生信敬，自感佛前，以是信心，有得初果，至四果者，有發無上平等意者，復有得住不退轉者，咸懷渴仰，敬奉佛教，歡喜遵承，皆共奉行。
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（九）金財因緣品第九
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與尊弟子千二百五十人俱。爾時城中，有大長者，長者夫人生一男兒，名曰金財，其兒端政殊特，世之少雙。是兒宿世，捲手而生，父母驚怪謂之不祥，即披兒兩手，觀其相好，見二金錢在兒兩手，父母歡喜，即便收取；取已故處續復更生，尋更取之，復生如故，如是懃取金錢滿藏，其兒手中，未曾有盡。兒年轉大，即白父母，求索出家。父母不逆，即便聽之。爾時金財，往至佛所，頭面作禮，而白佛言：「唯願世尊！當見憐愍，聽我出家，得在道次。」佛告金財：「聽汝出家。」蒙佛可已，於時金財，即剃鬚髮，身著袈裟，便成沙彌。年已滿足，任受大戒，即令眾僧當受具足。臨壇眾僧，次第為禮，其作禮時，兩手拍地，當手拍處，有二金錢，如是次第，一切為禮，隨所禮處，皆有金錢。受戒已竟，精勤修習，得羅漢道。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與尊弟子千二百五十人俱。爾時城中，有大長者，長者夫人生一男兒，名曰金財，其兒端政殊特，世之少雙。是兒宿世，捲手而生，父母驚怪謂之不祥，即披兒兩手，觀其相好，見二金錢在兒兩手，父母歡喜，即便收取；取已故處續復更生，尋更取之，復生如故，如是懃取金錢滿藏，其兒手中，未曾有盡。兒年轉大，即白父母，求索出家。父母不逆，即便聽之。爾時金財，往至佛所，頭面作禮，而白佛言：「唯願世尊！當見憐愍，聽我出家，得在道次。」佛告金財：「聽汝出家。」蒙佛可已，於時金財，即剃鬚髮，身著袈裟，便成沙彌。年已滿足，任受大戒，即令眾僧當受具足。臨壇眾僧，次第為禮，其作禮時，兩手拍地，當手拍處，有二金錢，如是次第，一切為禮，隨所禮處，皆有金錢。受戒已竟，精勤修習，得羅漢道。
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阿難白佛：「不審，世尊！此金財比丘，本造何福，自生已來，手把金錢？唯願世尊！當見開示。」？佛告阿難：「汝當善思！我今說之。」
阿難白佛：「不審，世尊！此金財比丘，本造何福，自生已來，手把金錢？唯願世尊！當見開示。」？佛告阿難：「汝當善思！我今說之。」
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阿難對曰：「如是，諾當善聽！」
阿難對曰：「如是，諾當善聽！」
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佛言：「乃往過去九十一劫時，世有佛名毘婆尸，出現於世，政法教化，度脫眾生，不可稱數。佛與眾僧，遊行國界，時諸豪富長者子等，施設飯食，供養彼佛及弟子眾。爾時有一貧人，乏於財貨，常於野澤，取薪賣之，值時取薪賣得兩錢，見佛及僧受王家請，歡喜敬心，即以兩錢，施佛及僧；佛愍此人，即為受之。」佛告阿難：「爾時貧人，以此二錢，施佛及僧故，九十一劫，恒把金錢，財寶自恣，無有窮盡。爾時貧人者，金財比丘是也。正使其人未得道者，未來果報亦復無量。是故阿難！一切眾生，皆應精懃布施為業。」
佛言：「乃往過去九十一劫時，世有佛名毘婆尸，出現於世，政法教化，度脫眾生，不可稱數。佛與眾僧，遊行國界，時諸豪富長者子等，施設飯食，供養彼佛及弟子眾。爾時有一貧人，乏於財貨，常於野澤，取薪賣之，值時取薪賣得兩錢，見佛及僧受王家請，歡喜敬心，即以兩錢，施佛及僧；佛愍此人，即為受之。」佛告阿難：「爾時貧人，以此二錢，施佛及僧故，九十一劫，恒把金錢，財寶自恣，無有窮盡。爾時貧人者，金財比丘是也。正使其人未得道者，未來果報亦復無量。是故阿難！一切眾生，皆應精懃布施為業。」
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爾時阿難及眾會者，聞佛所說，皆悉信解，有得須陀洹果者，斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發無上正真道意者，復有得住不退地者。一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時阿難及眾會者，聞佛所說，皆悉信解，有得須陀洹果者，斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有發無上正真道意者，復有得住不退地者。一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
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（一〇）華天因緣品第十
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時國內，有豪富長者，生一男兒，面首端政。其兒生已，家內自然，天雨眾華，積滿舍內，即字此兒，名弗波提婆，晉言花天。兒年轉大，往至佛所，見佛顏容相好無比，見已歡喜，心自思惟：「我生處世，得值聖尊，今當請佛及諸眾僧。」即前白佛言：「唯願世尊！及與眾僧，明日屈意，臨適鄙家，受少蔬食。」因見福慶佛知其根，即時受請。于時華天，還至其家。明日食時，佛與眾僧往至其家，華天即化作寶床座，遍其舍內，整設嚴飾，佛及眾僧即坐其座。華天欲須種種飲食，其人福德自然而辦。佛與眾僧食已攝鉢，廣為華天具說諸法，華天合家，得須陀洹。於時華天，即辭父母，求索出家，為佛弟子。父母聽之。即至佛所，稽首佛足，求作比丘稟受佛教。佛聽入道，讚言：「善來比丘！」鬚髮自墮，袈裟著身，即成沙門，遵修佛教，逮得羅漢。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時國內，有豪富長者，生一男兒，面首端政。其兒生已，家內自然，天雨眾華，積滿舍內，即字此兒，名弗波提婆，晉言花天。兒年轉大，往至佛所，見佛顏容相好無比，見已歡喜，心自思惟：「我生處世，得值聖尊，今當請佛及諸眾僧。」即前白佛言：「唯願世尊！及與眾僧，明日屈意，臨適鄙家，受少蔬食。」因見福慶佛知其根，即時受請。于時華天，還至其家。明日食時，佛與眾僧往至其家，華天即化作寶床座，遍其舍內，整設嚴飾，佛及眾僧即坐其座。華天欲須種種飲食，其人福德自然而辦。佛與眾僧食已攝鉢，廣為華天具說諸法，華天合家，得須陀洹。於時華天，即辭父母，求索出家，為佛弟子。父母聽之。即至佛所，稽首佛足，求作比丘稟受佛教。佛聽入道，讚言：「善來比丘！」鬚髮自墮，袈裟著身，即成沙門，遵修佛教，逮得羅漢。
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爾時阿難，見斯事已，往至佛所，長跪白言：「世尊！是華天比丘，本殖何福，而得如是自然天華，又能化作床座飲食？世尊！當為決散此疑。」
爾時阿難，見斯事已，往至佛所，長跪白言：「世尊！是華天比丘，本殖何福，而得如是自然天華，又能化作床座飲食？世尊！當為決散此疑。」
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佛告阿難：「欲知善聽！過去有佛，名毘婆尸，出現於世，度脫眾生。時諸眾僧，遊行聚落，到諸豪族，皆悉供養。時有一人，貧無錢財，見僧歡喜，恨無供養，即於野澤，採眾草華，用散眾僧，至心敬禮，於是而去。」佛告阿難：「爾時貧人，散僧華者，今此華天比丘是也。由其過去用信敬心故，採華散僧至心求願，九十一劫，所生之處，身體端政，意有所須，欲得飲食床臥之具，尋時如念，自然而至；緣斯之福，自致得道。是故阿難！一切眾生，莫輕小施以為無福，猶如華天，今悉自得。」
佛告阿難：「欲知善聽！過去有佛，名毘婆尸，出現於世，度脫眾生。時諸眾僧，遊行聚落，到諸豪族，皆悉供養。時有一人，貧無錢財，見僧歡喜，恨無供養，即於野澤，採眾草華，用散眾僧，至心敬禮，於是而去。」佛告阿難：「爾時貧人，散僧華者，今此華天比丘是也。由其過去用信敬心故，採華散僧至心求願，九十一劫，所生之處，身體端政，意有所須，欲得飲食床臥之具，尋時如念，自然而至；緣斯之福，自致得道。是故阿難！一切眾生，莫輕小施以為無福，猶如華天，今悉自得。」
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爾時阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時阿難，及諸眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
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（一一）寶天因緣品第十一
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有長者，生一男兒，當爾之時，天雨七寶，遍其家內，皆令積滿。即召相師，占相此兒。相師覩已，見其奇相，答長者言：「兒相殊特。」長者聞已，心懷歡喜，即語相師：「當為立字。」相師問曰：「此兒生時，有何瑞應？」長者答曰：「此兒生時，天雨七寶，滿我家內。」相師答曰：「是兒福德，當為立號為勒那提婆，晉言寶天。」兒年轉大，才藝博通，聞佛神聖奇德少雙，心懷渴仰，貪欲出家，即辭父母，往詣佛所，頭面作禮，而白佛言：「唯願世尊！聽我出家。」佛即聽許：「善來比丘！」鬚髮自墮，法衣在身，佛為說法，即得羅漢。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有長者，生一男兒，當爾之時，天雨七寶，遍其家內，皆令積滿。即召相師，占相此兒。相師覩已，見其奇相，答長者言：「兒相殊特。」長者聞已，心懷歡喜，即語相師：「當為立字。」相師問曰：「此兒生時，有何瑞應？」長者答曰：「此兒生時，天雨七寶，滿我家內。」相師答曰：「是兒福德，當為立號為勒那提婆，晉言寶天。」兒年轉大，才藝博通，聞佛神聖奇德少雙，心懷渴仰，貪欲出家，即辭父母，往詣佛所，頭面作禮，而白佛言：「唯願世尊！聽我出家。」佛即聽許：「善來比丘！」鬚髮自墮，法衣在身，佛為說法，即得羅漢。
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阿難白佛：「不審，世尊！此寶天比丘，本作何福，而當生時，天雨眾寶，衣食自然，無有乏短？」
阿難白佛：「不審，世尊！此寶天比丘，本作何福，而當生時，天雨眾寶，衣食自然，無有乏短？」
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佛告阿難：「過去世時，有毘婆尸佛，出現於世，度脫眾生，不可計數。爾時眾僧，遊行村落，時彼村中，有諸居士，共請眾僧，種種供養。時有貧人，雖懷喜心，家無財寶供養之具，便以一把白石似珠，用散眾僧，發大誓願。」佛告阿難：「爾時貧人珠供養者，今此寶天比丘是也。由其過去用信敬心，持白石似珠散眾僧故，乃至九十一劫，受無量福，多饒財寶，衣食自然，無有乏短。緣於爾時有信敬心，今遭我世，得道果證。」
佛告阿難：「過去世時，有毘婆尸佛，出現於世，度脫眾生，不可計數。爾時眾僧，遊行村落，時彼村中，有諸居士，共請眾僧，種種供養。時有貧人，雖懷喜心，家無財寶供養之具，便以一把白石似珠，用散眾僧，發大誓願。」佛告阿難：「爾時貧人珠供養者，今此寶天比丘是也。由其過去用信敬心，持白石似珠散眾僧故，乃至九十一劫，受無量福，多饒財寶，衣食自然，無有乏短。緣於爾時有信敬心，今遭我世，得道果證。」
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爾時眾會，聞佛所說，自生信心，有得初果，乃至第四果者，復有發心住不退轉。爾時眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時眾會，聞佛所說，自生信心，有得初果，乃至第四果者，復有發心住不退轉。爾時眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
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（一二）羼提波梨品第十二
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如是我聞：
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一時佛在羅閱祇竹園林中止。爾時世尊，初始得道，度阿若憍陳如等，次度欝卑羅迦葉兄弟千人，度人漸廣，蒙脫者眾。於時羅閱祇人，欣戴無量，莫不讚歎：「如來出世，甚為奇特！眾生之類，咸蒙度苦。」又復歎美憍陳如等，及欝毘羅眾：「諸大德比丘，宿與如來有何因緣，法鼓初震，特先得聞，甘露法味，獨先服甞？」
一時佛在羅閱祇竹園林中止。爾時世尊，初始得道，度阿若憍陳如等，次度欝卑羅迦葉兄弟千人，度人漸廣，蒙脫者眾。於時羅閱祇人，欣戴無量，莫不讚歎：「如來出世，甚為奇特！眾生之類，咸蒙度苦。」又復歎美憍陳如等，及欝毘羅眾：「諸大德比丘，宿與如來有何因緣，法鼓初震，特先得聞，甘露法味，獨先服甞？」
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時諸比丘，聞諸人民之所稱宣，即具以事，往白世尊。佛告之曰：「乃往過去，與此眾輩，有大誓願：『若我道成，當先度之。』」
時諸比丘，聞諸人民之所稱宣，即具以事，往白世尊。佛告之曰：「乃往過去，與此眾輩，有大誓願：『若我道成，當先度之。』」
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諸比丘聞已，復白佛言：「久共誓願，其事云何？唯垂哀愍，願為解說。」
諸比丘聞已，復白佛言：「久共誓願，其事云何？唯垂哀愍，願為解說。」
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佛告諸比丘：「諦聽諦聽！善思念之。乃往久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國，名波羅㮈，當時國王，名為迦梨。爾時國中，有一大仙士，名羼提波梨，與五百弟子，處於山林，修行忍辱。于時國王與諸群臣夫人婇女，入山遊觀。王時疲懈，因臥休息。諸婇女輩，捨王遊行，觀諸花林，見羼提波梨端坐思惟，敬心內生，即以眾花而散其上，因坐其前，聽所說法。王覺顧望，不見諸女，與四大臣，行共求之。見諸女輩坐仙人前，尋即問曰：『汝於四空定，為悉得未？』答言：『未得。』又復問曰：『四無量心，汝復得未？』答言：『未得。』王又問曰：『於四禪事，汝為得未？』猶答：『未得。』王即怒曰：『於爾所功德，皆言未有，汝是凡夫，獨與諸女，在此屏處，云何可信？』又復問曰：『汝常在此，為是何人？修設何事？』仙人答曰：『修行忍辱。』王即拔劍，而語之言：『若當忍辱，我欲試汝，知能忍不？』即割其兩手而問仙人，猶言忍辱。復斷其兩脚，復問之言，故言忍辱。次截其耳鼻，顏色不變，猶稱忍辱。爾時天地，六種震動。時仙人五百弟子，飛於虛空，而問師言：『被如是苦，忍辱之心，不忘失耶？』其師答言：『心未變易。』王乃驚愕，復更問言：『汝云忍辱，以何為證？』仙人答曰：『我若實忍，至誠不虛，血當為乳，身當還復。』其言已訖，血尋成乳，平完如故。王見忍證，倍懷恐怖，『咄我無狀！毀辱大仙，唯見垂哀受我懺悔。』仙人告曰：『汝以女色，刀截我形，吾忍如地；我後成佛，先以慧刀，斷汝三毒。』爾時山中，諸龍鬼神，見迦梨王抂忍辱仙人，各懷懊惱，興大雲霧，雷電霹靂，欲害彼王，及其眷屬。時仙人仰語：『若為我者，莫苦傷害。』時迦梨國王，懺悔之後，常請仙人，就宮供養。爾時有異梵志，徒眾千人，見王敬待羼提波梨，甚懷妬忌，於其屏處，坐以塵土糞穢，而以坌之。爾時仙人，見其如是，即時立誓：『我今修忍，為於群生，積行不休，後會成佛。若佛道成，先以法水，洗汝塵垢，除汝欲穢，永令清淨。』」佛告比丘：「欲知爾時羼提波梨者，則我身是。時王迦梨及四大臣，今憍陳如等五比丘是。時千梵志塵坌我者，今欝卑羅等千比丘是。我於爾時，緣彼忍辱誓當先度，是故道成，此等之眾先得度苦。」
佛告諸比丘：「諦聽諦聽！善思念之。乃往久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國，名波羅㮈，當時國王，名為迦梨。爾時國中，有一大仙士，名羼提波梨，與五百弟子，處於山林，修行忍辱。于時國王與諸群臣夫人婇女，入山遊觀。王時疲懈，因臥休息。諸婇女輩，捨王遊行，觀諸花林，見羼提波梨端坐思惟，敬心內生，即以眾花而散其上，因坐其前，聽所說法。王覺顧望，不見諸女，與四大臣，行共求之。見諸女輩坐仙人前，尋即問曰：『汝於四空定，為悉得未？』答言：『未得。』又復問曰：『四無量心，汝復得未？』答言：『未得。』王又問曰：『於四禪事，汝為得未？』猶答：『未得。』王即怒曰：『於爾所功德，皆言未有，汝是凡夫，獨與諸女，在此屏處，云何可信？』又復問曰：『汝常在此，為是何人？修設何事？』仙人答曰：『修行忍辱。』王即拔劍，而語之言：『若當忍辱，我欲試汝，知能忍不？』即割其兩手而問仙人，猶言忍辱。復斷其兩脚，復問之言，故言忍辱。次截其耳鼻，顏色不變，猶稱忍辱。爾時天地，六種震動。時仙人五百弟子，飛於虛空，而問師言：『被如是苦，忍辱之心，不忘失耶？』其師答言：『心未變易。』王乃驚愕，復更問言：『汝云忍辱，以何為證？』仙人答曰：『我若實忍，至誠不虛，血當為乳，身當還復。』其言已訖，血尋成乳，平完如故。王見忍證，倍懷恐怖，『咄我無狀！毀辱大仙，唯見垂哀受我懺悔。』仙人告曰：『汝以女色，刀截我形，吾忍如地；我後成佛，先以慧刀，斷汝三毒。』爾時山中，諸龍鬼神，見迦梨王抂忍辱仙人，各懷懊惱，興大雲霧，雷電霹靂，欲害彼王，及其眷屬。時仙人仰語：『若為我者，莫苦傷害。』時迦梨國王，懺悔之後，常請仙人，就宮供養。爾時有異梵志，徒眾千人，見王敬待羼提波梨，甚懷妬忌，於其屏處，坐以塵土糞穢，而以坌之。爾時仙人，見其如是，即時立誓：『我今修忍，為於群生，積行不休，後會成佛。若佛道成，先以法水，洗汝塵垢，除汝欲穢，永令清淨。』」佛告比丘：「欲知爾時羼提波梨者，則我身是。時王迦梨及四大臣，今憍陳如等五比丘是。時千梵志塵坌我者，今欝卑羅等千比丘是。我於爾時，緣彼忍辱誓當先度，是故道成，此等之眾先得度苦。」
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時諸比丘，聞佛所說，歎未曾有，歡喜奉行。
時諸比丘，聞佛所說，歎未曾有，歡喜奉行。
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（一三）慈力王血施品第十三
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇洹中止。爾時尊者阿難，於中食後，林間坐禪，而自思惟：「如來興世，甚為奇特，眾生之類，皆蒙安樂。」又思惟：「憍陳如等五尊比丘，種何善本，依何因緣，法門初開，而先得入，法鼓始振，獨先得聞，甘露法降，特先蒙潤？」念是事已，從坐處起，往至佛所，具以所念，而用白佛。佛告之曰：「憍陳如等，先世於我，實有因緣。過去世時，我以身血，充其飢渴，令得安隱；是故今身，先得我法，用致解脫。」
一時佛在舍衛國祇洹中止。爾時尊者阿難，於中食後，林間坐禪，而自思惟：「如來興世，甚為奇特，眾生之類，皆蒙安樂。」又思惟：「憍陳如等五尊比丘，種何善本，依何因緣，法門初開，而先得入，法鼓始振，獨先得聞，甘露法降，特先蒙潤？」念是事已，從坐處起，往至佛所，具以所念，而用白佛。佛告之曰：「憍陳如等，先世於我，實有因緣。過去世時，我以身血，充其飢渴，令得安隱；是故今身，先得我法，用致解脫。」
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賢者阿難，重白佛言：「過去以血濟其飢乏，其事云何？願具開示，并令眾會咸得解了。」
賢者阿難，重白佛言：「過去以血濟其飢乏，其事云何？願具開示，并令眾會咸得解了。」
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佛告之曰：「過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名彌佉羅拔羅，晉言慈力，領閻浮提八萬四千小國王，有二萬夫人、一萬大臣。王有慈悲，具四等心，恒愍一切，未曾懈厭，常以十善，教誨民庶，四方欽慕。王所化治，國土安樂，莫不慶賴。諸疫鬼輩，恒噉人血氣，用自濟活。爾時人民，攝身口意，敦從十善；眾邪惡疫，不敢侵近，飢羸困乏，瘦悴無力。時五夜叉，來至王所，『我等徒類，仰人血氣，得全身命。由王教導，咸持十善，我等自是無復飲食，飢渴頓乏，求活無路。大王慈悲！豈不矜愍？』王聞是語，甚懷哀傷，即自放脈，刺身五處。時五夜叉，各自持器，來承血飲，飲血飽滿，咸賴王恩，欣喜無量。王復告曰：『汝若充足，念修十善，我今以身血，濟汝飢渴，令得安隱；後成佛時，當以法身戒定慧血，除汝三毒諸欲飢渴，安置涅槃安隱之處。』阿難！欲知爾時慈力王者，今我身是。五夜叉者，今憍陳如等五比丘是。我世世誓願，許當先度，是故我初說法，聞便解脫。」
佛告之曰：「過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名彌佉羅拔羅，晉言慈力，領閻浮提八萬四千小國王，有二萬夫人、一萬大臣。王有慈悲，具四等心，恒愍一切，未曾懈厭，常以十善，教誨民庶，四方欽慕。王所化治，國土安樂，莫不慶賴。諸疫鬼輩，恒噉人血氣，用自濟活。爾時人民，攝身口意，敦從十善；眾邪惡疫，不敢侵近，飢羸困乏，瘦悴無力。時五夜叉，來至王所，『我等徒類，仰人血氣，得全身命。由王教導，咸持十善，我等自是無復飲食，飢渴頓乏，求活無路。大王慈悲！豈不矜愍？』王聞是語，甚懷哀傷，即自放脈，刺身五處。時五夜叉，各自持器，來承血飲，飲血飽滿，咸賴王恩，欣喜無量。王復告曰：『汝若充足，念修十善，我今以身血，濟汝飢渴，令得安隱；後成佛時，當以法身戒定慧血，除汝三毒諸欲飢渴，安置涅槃安隱之處。』阿難！欲知爾時慈力王者，今我身是。五夜叉者，今憍陳如等五比丘是。我世世誓願，許當先度，是故我初說法，聞便解脫。」
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時尊者阿難，及諸眾會，聞佛所說，咸增敬仰，歡喜奉行。
時尊者阿難，及諸眾會，聞佛所說，咸增敬仰，歡喜奉行。
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（一四）降六師品第十四
（一四）降六師品第十四
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如是我聞：
如是我聞：
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一時佛在王舍城竹園之中，與千二百五十比丘俱。時洴沙王已得初果，信敬之心倍復隆厚，常設上妙四事所須，供養於佛及比丘僧，樂人同善，志兼勸導。國有六師，富蘭那等，先素出世，邪見倒說，誑惑民庶；迷冥之徒，信服邪教，眾類廣布，惡黨遍滿。時王有弟，敬奉六師，信惑邪倒，謂其有道，竭家之貨，供給與之。佛日初出，慧流肇潤，無心拔擢，沒在重網，兄王洴沙，甚愛重之，慇懃方便，曉令奉佛，弟執邪理，不從王教，數數勅令請佛供養。弟白兄王：「我自有師，不能復往奉事瞿曇。然王有教理無有違，當設大會不限來眾，若其自至，我當與食。」許王之後辦設供具，饒敷床座，事訖設會，遣人往喚，六師之徒，尋皆來集，坐於上位，怪佛及僧不自來至，即往白王：「王前數數勅請瞿曇，今為設會，日時欲至，如何不來？」王告弟言：「汝雖不能躬自往請，可遣一人白於時到。」王弟受教遣人白時，佛與大眾來至會所，見諸六師先坐上座，佛與眾僧次第而坐。佛以神足，令此六師合其徒類，忽在下行，六師情恥，各起移坐，坐定自見，還在其下。如是再三，移坐就上，猶自見身，乃在下末，更無力能，俛仰而坐。檀越行水，至上座前，佛語施主：「先與汝師。」持水往師前，即舉甖，甖口自閉，其水不下；還往佛前，從佛作次，爾乃水出，咸得洗手。洗手既竟，次當呪願，檀越捉食，在上座前，佛語檀越：「本不為我，往汝師前，自令呪願。」受教尋往，至六師所，六師口噤，不得出言，但各舉手，遙指於佛，佛便呪願，梵音聲暢。呪願既竟，次當行食，欲隨上座，作次付之。佛又告言：「先與汝師。」即便持食，從六師付，食皆忽上，住虛空中，各當其上，取不可得；行食與佛并僧遍訖，食乃還下，各在其前。佛與眾僧，一切食訖，澡漱還坐，次當說法，佛語檀越：「令汝師說。」尋請六師，六師復噤，但各同時，舉手指佛。於是如來，廣為眾會，出柔軟音，暢演法性，分別義理，應適眾情。聞佛說法，咸得開解，洴沙王弟，得法眼淨，其餘眾人，或得初果，至第三果，出家盡漏，發無上心，住不退地，隨心所慕，悉得其願，各乃識真，信敬三寶，薄賤六師，捨不承供。
一時佛在王舍城竹園之中，與千二百五十比丘俱。時洴沙王已得初果，信敬之心倍復隆厚，常設上妙四事所須，供養於佛及比丘僧，樂人同善，志兼勸導。國有六師，富蘭那等，先素出世，邪見倒說，誑惑民庶；迷冥之徒，信服邪教，眾類廣布，惡黨遍滿。時王有弟，敬奉六師，信惑邪倒，謂其有道，竭家之貨，供給與之。佛日初出，慧流肇潤，無心拔擢，沒在重網，兄王洴沙，甚愛重之，慇懃方便，曉令奉佛，弟執邪理，不從王教，數數勅令請佛供養。弟白兄王：「我自有師，不能復往奉事瞿曇。然王有教理無有違，當設大會不限來眾，若其自至，我當與食。」許王之後辦設供具，饒敷床座，事訖設會，遣人往喚，六師之徒，尋皆來集，坐於上位，怪佛及僧不自來至，即往白王：「王前數數勅請瞿曇，今為設會，日時欲至，如何不來？」王告弟言：「汝雖不能躬自往請，可遣一人白於時到。」王弟受教遣人白時，佛與大眾來至會所，見諸六師先坐上座，佛與眾僧次第而坐。佛以神足，令此六師合其徒類，忽在下行，六師情恥，各起移坐，坐定自見，還在其下。如是再三，移坐就上，猶自見身，乃在下末，更無力能，俛仰而坐。檀越行水，至上座前，佛語施主：「先與汝師。」持水往師前，即舉甖，甖口自閉，其水不下；還往佛前，從佛作次，爾乃水出，咸得洗手。洗手既竟，次當呪願，檀越捉食，在上座前，佛語檀越：「本不為我，往汝師前，自令呪願。」受教尋往，至六師所，六師口噤，不得出言，但各舉手，遙指於佛，佛便呪願，梵音聲暢。呪願既竟，次當行食，欲隨上座，作次付之。佛又告言：「先與汝師。」即便持食，從六師付，食皆忽上，住虛空中，各當其上，取不可得；行食與佛并僧遍訖，食乃還下，各在其前。佛與眾僧，一切食訖，澡漱還坐，次當說法，佛語檀越：「令汝師說。」尋請六師，六師復噤，但各同時，舉手指佛。於是如來，廣為眾會，出柔軟音，暢演法性，分別義理，應適眾情。聞佛說法，咸得開解，洴沙王弟，得法眼淨，其餘眾人，或得初果，至第三果，出家盡漏，發無上心，住不退地，隨心所慕，悉得其願，各乃識真，信敬三寶，薄賤六師，捨不承供。
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於是六師，甚懷惱恚，各至閑靜，求學奇術，天魔波旬，懼其情怯，不能宣布惡邪之毒，即下化作六師之形，於一人前，現五人術，飛行空中，身出水火，分身散體，百種現變。愚癡之徒，更相恃賴，忿前見辱亡失供養，六師悉集，各共議言：「我曹技能，不減瞿曇，緣前一辱，眾心離散。比來眾師，神術顯變，今察奇妙，足任伏彼，當詣國王求決勝負。」作議已定，即詣王所，自說智能神化靈術，貪共沙門，講挌奇變，對試之後，可否自現。王笑之曰：「汝等何癡？佛德弘大，神足無礙，欲以螢大與日諍光，牛跡之水與巨海比大，野干之微與師子捔猛，蟻蛭之堆與須彌等高；大小之形，昭然有別，迷惑高企，何愚之劇？」六師復言：「驗事在後，大王未見我等殊變，是使偏心謂望彼大，決試之後，巨細自定。」王又告曰：「欲試可試，但恐汝等自招毀辱，正使與佛捔神足者，當使我曹具覩異變。」六師言曰：「期後七日，願王平治講試之場。」六師去後，王即嚴駕，往至佛所，以事白佛：「六師紛紜，欲得講術，以理呵語，其意不息。唯願世尊！奮其神力，化伏邪惡，爾乃從善，因使我曹得覩其變。」佛告洴沙：「我自知時。」洴沙謂佛可共捔神，即勅臣吏，平治博處，安施床座，竪諸幢幡，莊嚴挍珞，極令麗妙。其當會日，一切企望。
於是六師，甚懷惱恚，各至閑靜，求學奇術，天魔波旬，懼其情怯，不能宣布惡邪之毒，即下化作六師之形，於一人前，現五人術，飛行空中，身出水火，分身散體，百種現變。愚癡之徒，更相恃賴，忿前見辱亡失供養，六師悉集，各共議言：「我曹技能，不減瞿曇，緣前一辱，眾心離散。比來眾師，神術顯變，今察奇妙，足任伏彼，當詣國王求決勝負。」作議已定，即詣王所，自說智能神化靈術，貪共沙門，講挌奇變，對試之後，可否自現。王笑之曰：「汝等何癡？佛德弘大，神足無礙，欲以螢大與日諍光，牛跡之水與巨海比大，野干之微與師子捔猛，蟻蛭之堆與須彌等高；大小之形，昭然有別，迷惑高企，何愚之劇？」六師復言：「驗事在後，大王未見我等殊變，是使偏心謂望彼大，決試之後，巨細自定。」王又告曰：「欲試可試，但恐汝等自招毀辱，正使與佛捔神足者，當使我曹具覩異變。」六師言曰：「期後七日，願王平治講試之場。」六師去後，王即嚴駕，往至佛所，以事白佛：「六師紛紜，欲得講術，以理呵語，其意不息。唯願世尊！奮其神力，化伏邪惡，爾乃從善，因使我曹得覩其變。」佛告洴沙：「我自知時。」洴沙謂佛可共捔神，即勅臣吏，平治博處，安施床座，竪諸幢幡，莊嚴挍珞，極令麗妙。其當會日，一切企望。
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於時如來及與眾僧，從王舍城，往毘舍離。毘舍離中，諸律昌輩，與諸人民，皆來奉迎。諸人後日，求佛不在，問實乃知，至毘舍離。六師之徒，興張唱言：「久知瞿曇智術單淺，諸人猶豫，不信我言，尅期捔術，自省不如靡然逃去，至毘舍離。」諸六師輩，貢高轉盛，各共相率，當必追窮。時洴沙王，辦設供具，滿五百乘車，王與群臣十四億眾，各辦糧食，悉隨佛往，前後絡繹，集毘舍離，六師復往白諸律昌：「聽我曹等，與此瞿曇，捔試神力，談講實性，若見聽者，期來七日。」時諸律昌，復往白佛：「六師群迷，自謂有道，求與如來共捔神力，唯願世尊！垂神降伏。」佛又告曰：「佛自知時。」諸律昌輩，合率臣民，嚴治設辦，如洴沙王比，悉皆企慕，望在明日。
於時如來及與眾僧，從王舍城，往毘舍離。毘舍離中，諸律昌輩，與諸人民，皆來奉迎。諸人後日，求佛不在，問實乃知，至毘舍離。六師之徒，興張唱言：「久知瞿曇智術單淺，諸人猶豫，不信我言，尅期捔術，自省不如靡然逃去，至毘舍離。」諸六師輩，貢高轉盛，各共相率，當必追窮。時洴沙王，辦設供具，滿五百乘車，王與群臣十四億眾，各辦糧食，悉隨佛往，前後絡繹，集毘舍離，六師復往白諸律昌：「聽我曹等，與此瞿曇，捔試神力，談講實性，若見聽者，期來七日。」時諸律昌，復往白佛：「六師群迷，自謂有道，求與如來共捔神力，唯願世尊！垂神降伏。」佛又告曰：「佛自知時。」諸律昌輩，合率臣民，嚴治設辦，如洴沙王比，悉皆企慕，望在明日。
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佛與眾僧，至拘睒彌。拘睒彌王，名曰優填，將諸群臣，亦來奉迎。毘舍離人，明晨問佛，云佛已往拘睒彌國。六師聞是高心遂盛，合徒聚眾，規必窮逼。諸律昌輩，辦致供具，五百車載，用俟供養，將領國人七億之眾，并洴沙王，集拘睒彌，觀佛六師共捔神力，前後滿道，絡繹而至。六師既到，見優填王騰說事情如上之辭，沙門自省：「內無顧恃，空空逃避，不可要勒，須王尅定令與我試。」優填白佛，說六師辭：「世尊！寧可與捔之不？」佛復告言：「我自知時。」優填望佛在其國試，嚴治設辦，如洴沙王比，皆到當會。
佛與眾僧，至拘睒彌。拘睒彌王，名曰優填，將諸群臣，亦來奉迎。毘舍離人，明晨問佛，云佛已往拘睒彌國。六師聞是高心遂盛，合徒聚眾，規必窮逼。諸律昌輩，辦致供具，五百車載，用俟供養，將領國人七億之眾，并洴沙王，集拘睒彌，觀佛六師共捔神力，前後滿道，絡繹而至。六師既到，見優填王騰說事情如上之辭，沙門自省：「內無顧恃，空空逃避，不可要勒，須王尅定令與我試。」優填白佛，說六師辭：「世尊！寧可與捔之不？」佛復告言：「我自知時。」優填望佛在其國試，嚴治設辦，如洴沙王比，皆到當會。
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佛復捨去，與比丘僧，至越祇國。越祇國王屯真陀羅，將諸人民，來迎世尊。拘睒彌人明日乃問，云佛已去向於越祇。六師徒眾，尋逐其後。時優填王與八億眾，并洴沙等諸國人民，悉共往詣，集越祇國。六師見王，廣自陳說：「當令瞿曇與我共試。」屯真陀羅復往白佛，佛猶答言：「佛自知時。」王亦嚴辦。會日垂至，佛與眾僧，即向特叉尸利。
佛復捨去，與比丘僧，至越祇國。越祇國王屯真陀羅，將諸人民，來迎世尊。拘睒彌人明日乃問，云佛已去向於越祇。六師徒眾，尋逐其後。時優填王與八億眾，并洴沙等諸國人民，悉共往詣，集越祇國。六師見王，廣自陳說：「當令瞿曇與我共試。」屯真陀羅復往白佛，佛猶答言：「佛自知時。」王亦嚴辦。會日垂至，佛與眾僧，即向特叉尸利。
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此國中王名因陀婆彌，與諸臣民，亦來奉迎。屯真陀羅與五億人，洴沙王等諸王臣民，亦皆逐佛，向特叉尸利。六師已到，白因陀婆彌，極自譸張，高談大語：「聽與瞿曇捔試神力。」因陀婆彌復往白佛，佛故答言：「我自知時。」嚴辦日到，佛復捨去，并與諸眾僧，至波羅㮈。
此國中王名因陀婆彌，與諸臣民，亦來奉迎。屯真陀羅與五億人，洴沙王等諸王臣民，亦皆逐佛，向特叉尸利。六師已到，白因陀婆彌，極自譸張，高談大語：「聽與瞿曇捔試神力。」因陀婆彌復往白佛，佛故答言：「我自知時。」嚴辦日到，佛復捨去，并與諸眾僧，至波羅㮈。
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波羅㮈王名梵摩達，亦與人眾，躬來迎佛。特叉尸利人民，明日乃知佛去。六師追逐，尋跡馳往。因陀婆彌與六億眾、洴沙王等，一切隨逐。六師既到，如前白王。王如前辭，往白於佛，佛亦答言：「我自知時。」
波羅㮈王名梵摩達，亦與人眾，躬來迎佛。特叉尸利人民，明日乃知佛去。六師追逐，尋跡馳往。因陀婆彌與六億眾、洴沙王等，一切隨逐。六師既到，如前白王。王如前辭，往白於佛，佛亦答言：「我自知時。」
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嚴辦日到，佛復捨去，與比丘僧，往迦毘羅衛國。迦毘羅衛諸釋種輩，率諸大眾，皆來迎佛。波羅㮈人，明日乃知。六師徒眾，續復馳逐。梵摩達王與八億人，洴沙諸王六國人民，皆悉前後，隨逐佛往。六師既到，向諸釋種，紛紜自說：「廣引術能，聽與瞿曇，共決神力。」釋種復往白佛，具宣其事，佛又告言：「我自知時。」嚴治設辦，剋日垂至，佛與眾僧，往舍衛國。
嚴辦日到，佛復捨去，與比丘僧，往迦毘羅衛國。迦毘羅衛諸釋種輩，率諸大眾，皆來迎佛。波羅㮈人，明日乃知。六師徒眾，續復馳逐。梵摩達王與八億人，洴沙諸王六國人民，皆悉前後，隨逐佛往。六師既到，向諸釋種，紛紜自說：「廣引術能，聽與瞿曇，共決神力。」釋種復往白佛，具宣其事，佛又告言：「我自知時。」嚴治設辦，剋日垂至，佛與眾僧，往舍衛國。
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舍衛國王名波斯匿，與諸臣民，皆來迎佛。釋種明日乃知佛去。六師率徒，從後追之。釋種將領九億人眾，洴沙王等諸國人民，亘川滿野，逐趣舍衛。六師等到，見波斯匿，具自陳說本末情事：「欲與瞿曇決捔神力，臨期逃避，不可要勒。今與大眾，逐至王國。大王！當使與我等決。」波斯匿王，亦用為笑，說佛殊變難可思議，云何以汝卑陋凡細，與大法王捔試力能？六師凶凶，言氣遂高。波斯匿王，既往見佛白言：「六師慇懃乃爾，唯願世尊！垂神化伏，普使一切別偽識真。」佛告王言：「我自知時。」波斯匿王，尋勅臣吏，平治場地，多積香花，敷設床座，竪諸幢幡，嚴辦已訖，大眾都集。
舍衛國王名波斯匿，與諸臣民，皆來迎佛。釋種明日乃知佛去。六師率徒，從後追之。釋種將領九億人眾，洴沙王等諸國人民，亘川滿野，逐趣舍衛。六師等到，見波斯匿，具自陳說本末情事：「欲與瞿曇決捔神力，臨期逃避，不可要勒。今與大眾，逐至王國。大王！當使與我等決。」波斯匿王，亦用為笑，說佛殊變難可思議，云何以汝卑陋凡細，與大法王捔試力能？六師凶凶，言氣遂高。波斯匿王，既往見佛白言：「六師慇懃乃爾，唯願世尊！垂神化伏，普使一切別偽識真。」佛告王言：「我自知時。」波斯匿王，尋勅臣吏，平治場地，多積香花，敷設床座，竪諸幢幡，嚴辦已訖，大眾都集。
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臘月一日，佛至試場，波斯匿王，是日設食，清晨躬手授佛楊枝，佛受嚼竟，擲殘著地墮地便生，蓊欝而起，根莖踊出，高五百由旬，枝葉雲布，周匝亦爾。漸復生華，大如車輪，遂復有菓，大五斗瓶，根莖枝葉，純是七寶若干種色，映燦麗妙，隨色發光，掩蔽日月。食其菓者，美踰甘露，香氣四塞，聞者情悅；香風來吹，更相摚觸，枝葉皆出和雅之音，暢演法要，聞者無厭。一切人民，覩茲樹變，敬信之心，倍益純厚。佛乃說法，應適其意，心皆開解，志求佛者、得果生天，數甚眾多。
臘月一日，佛至試場，波斯匿王，是日設食，清晨躬手授佛楊枝，佛受嚼竟，擲殘著地墮地便生，蓊欝而起，根莖踊出，高五百由旬，枝葉雲布，周匝亦爾。漸復生華，大如車輪，遂復有菓，大五斗瓶，根莖枝葉，純是七寶若干種色，映燦麗妙，隨色發光，掩蔽日月。食其菓者，美踰甘露，香氣四塞，聞者情悅；香風來吹，更相摚觸，枝葉皆出和雅之音，暢演法要，聞者無厭。一切人民，覩茲樹變，敬信之心，倍益純厚。佛乃說法，應適其意，心皆開解，志求佛者、得果生天，數甚眾多。
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次第二日，優填王請佛。於時如來，化其兩邊，成兩寶山，嚴顯可觀，眾寶雜合，五色暉耀，光焰暐曄，若干種樹，行列山上，華果茂盛，出微妙香。其一山頂，有成熟粳米，滑美百味，甘之附口，人民之類，自恣而食。其一山上，有柔軟之草，肥𦠆甘美，以俟畜生，須者往噉，飽已情歡。一切眾會，覩山顯異，食已懷悅，仰慕遂深。佛更稱適，為說妙法，各得開解，發無上心，得果生天，其數亦眾。
次第二日，優填王請佛。於時如來，化其兩邊，成兩寶山，嚴顯可觀，眾寶雜合，五色暉耀，光焰暐曄，若干種樹，行列山上，華果茂盛，出微妙香。其一山頂，有成熟粳米，滑美百味，甘之附口，人民之類，自恣而食。其一山上，有柔軟之草，肥𦠆甘美，以俟畜生，須者往噉，飽已情歡。一切眾會，覩山顯異，食已懷悅，仰慕遂深。佛更稱適，為說妙法，各得開解，發無上心，得果生天，其數亦眾。
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到第三日，屯真陀羅，請佛供養，奉佛淨水，俟以澡漱。佛吐水棄，化成寶池，周匝四邊，各二百里，純以七寶共相間雜，眾色相照，光明焰奕。其池中水，八德具足，水底遍滿七寶之沙，八種蓮花，大如車輪，青黃赤白，紅綠紫雜，香氣芬馥，馨徹四遠。隨蓮花色，各發光明，光明顯照，暉曜天地。大會覩此寶池奇妙，歡喜稱歎佛無量德。佛因觀察，隨眾人心，方便說法，各令開解發無上心，得果生天，盡增福業，數多難計。
到第三日，屯真陀羅，請佛供養，奉佛淨水，俟以澡漱。佛吐水棄，化成寶池，周匝四邊，各二百里，純以七寶共相間雜，眾色相照，光明焰奕。其池中水，八德具足，水底遍滿七寶之沙，八種蓮花，大如車輪，青黃赤白，紅綠紫雜，香氣芬馥，馨徹四遠。隨蓮花色，各發光明，光明顯照，暉曜天地。大會覩此寶池奇妙，歡喜稱歎佛無量德。佛因觀察，隨眾人心，方便說法，各令開解發無上心，得果生天，盡增福業，數多難計。
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到第四日，因陀婆彌王請佛。佛於是日，令其寶池，四面自然，有八渠流，還相灌注，自然迴轉。水流有聲，其聲清妙，皆說諸法，五根五力、七覺八道、三明六通、六度四等、大慈大悲，勸發開導，說種種法，一切聞覩，心皆開解，發心求佛，得果生天，增積福慧，數甚眾多。
到第四日，因陀婆彌王請佛。佛於是日，令其寶池，四面自然，有八渠流，還相灌注，自然迴轉。水流有聲，其聲清妙，皆說諸法，五根五力、七覺八道、三明六通、六度四等、大慈大悲，勸發開導，說種種法，一切聞覩，心皆開解，發心求佛，得果生天，增積福慧，數甚眾多。
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次第五日，梵摩達王，請佛供養。佛於是日，口中放光，金色赫奕，遍大千土。光明所觸，一切眾生，三毒五陰，皆自然息，身心快樂，譬如比丘得第三禪。眾會歎怪，志慕佛德。便為說法，各得開解，發大道心，得果生天，進福修慧，數甚眾多。
次第五日，梵摩達王，請佛供養。佛於是日，口中放光，金色赫奕，遍大千土。光明所觸，一切眾生，三毒五陰，皆自然息，身心快樂，譬如比丘得第三禪。眾會歎怪，志慕佛德。便為說法，各得開解，發大道心，得果生天，進福修慧，數甚眾多。
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第六日中，諸律昌輩，次復請佛。佛於是日，普令大會一切眾生，心心相知，各各一人知一切心，所念善惡，志趣業行。咸自驚喜，欽美佛德。佛便為說若干妙法，皆得開解，誓求佛者，得果生天，數甚眾多。
第六日中，諸律昌輩，次復請佛。佛於是日，普令大會一切眾生，心心相知，各各一人知一切心，所念善惡，志趣業行。咸自驚喜，欽美佛德。佛便為說若干妙法，皆得開解，誓求佛者，得果生天，數甚眾多。
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到第七日，釋種請佛。佛於是日，化諸會者，悉令自見為轉輪王，七寶千子，諸王臣民，肅恭承已，侍仰無減。各自驚怪，喜慶無量。佛便為說法，投適其意，亦發無上正覺之心，得果生天，甚難計數。
到第七日，釋種請佛。佛於是日，化諸會者，悉令自見為轉輪王，七寶千子，諸王臣民，肅恭承已，侍仰無減。各自驚怪，喜慶無量。佛便為說法，投適其意，亦發無上正覺之心，得果生天，甚難計數。
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又第八日受帝釋請，為佛作師子座，如來昇座，帝釋侍左，梵王侍右，眾會一切，靜然坐定。佛徐申臂，以手接座，欻有大聲，如象鳴吼，應時即有五大神鬼，摧滅挽拽，六師高座，金剛密迹捉金剛杵，杵頭出火，舉擬六師，六師驚怖奔突而走，慚此重辱，投河而死。六師徒類，九億人眾，皆來歸佛，求為弟子。佛言：「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在身，皆成沙門。佛為說法，示其法要，漏盡結解，悉得羅漢。於是如來，從八萬毛孔，皆放光明，遍滿虛空，一一光頭，有大蓮花，一一華上，皆有化佛與諸大眾，圍繞說法。眾會覩茲無上之化，信敬之心，倍益隆盛。佛即為說，隨其所應，有發大心，得果生天，進福增善，數甚眾多。
又第八日受帝釋請，為佛作師子座，如來昇座，帝釋侍左，梵王侍右，眾會一切，靜然坐定。佛徐申臂，以手接座，欻有大聲，如象鳴吼，應時即有五大神鬼，摧滅挽拽，六師高座，金剛密迹捉金剛杵，杵頭出火，舉擬六師，六師驚怖奔突而走，慚此重辱，投河而死。六師徒類，九億人眾，皆來歸佛，求為弟子。佛言：「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在身，皆成沙門。佛為說法，示其法要，漏盡結解，悉得羅漢。於是如來，從八萬毛孔，皆放光明，遍滿虛空，一一光頭，有大蓮花，一一華上，皆有化佛與諸大眾，圍繞說法。眾會覩茲無上之化，信敬之心，倍益隆盛。佛即為說，隨其所應，有發大心，得果生天，進福增善，數甚眾多。
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到第九日，梵王請佛。佛自化身高至梵天，威嚴高顯，巍巍難極，放大光明，暉赫天地。一切仰瞻，皆聞其語，佛為種種顯示法要，亦令多眾發心求佛，得果生天，數亦難計。
到第九日，梵王請佛。佛自化身高至梵天，威嚴高顯，巍巍難極，放大光明，暉赫天地。一切仰瞻，皆聞其語，佛為種種顯示法要，亦令多眾發心求佛，得果生天，數亦難計。
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到第十日，四天王請佛。爾時世尊！普令大眾見佛色身，遍諸天中，從四天王，至色究竟，皆見佛身，放大光明，各為大眾，說微妙法。咸遙仰視，了了見之，一切眾會，甚增敬仰。佛為說法，隨應其意，皆發大心，住不退地，得果生天，不可稱計。
到第十日，四天王請佛。爾時世尊！普令大眾見佛色身，遍諸天中，從四天王，至色究竟，皆見佛身，放大光明，各為大眾，說微妙法。咸遙仰視，了了見之，一切眾會，甚增敬仰。佛為說法，隨應其意，皆發大心，住不退地，得果生天，不可稱計。
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第十一日，須達請佛。佛於是日，於高座上，自隱其身，寂滅不現，但放光明，出柔軟音，分別演暢諸法之要。在會之人，聞法解悟，有發大心，住不退者，得果生天，亦甚眾多。
第十一日，須達請佛。佛於是日，於高座上，自隱其身，寂滅不現，但放光明，出柔軟音，分別演暢諸法之要。在會之人，聞法解悟，有發大心，住不退者，得果生天，亦甚眾多。
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第十二日，質多居士請佛供養。佛於此日，入慈三昧，出金色光，遍照大千。光觸眾生，三毒心息，自然興慈；等視眾生，如父如母，如兄如弟，愛潤之心，都無增減。然後為說若干妙法，亦發大心，住不退地，得果生天，難可稱量。
第十二日，質多居士請佛供養。佛於此日，入慈三昧，出金色光，遍照大千。光觸眾生，三毒心息，自然興慈；等視眾生，如父如母，如兄如弟，愛潤之心，都無增減。然後為說若干妙法，亦發大心，住不退地，得果生天，難可稱量。
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第十三日屯真陀羅王，次復請佛，施設供養。佛於是日，身昇高座，放於臍光，分作兩奇，離身七仞，頭各有花，上有化佛，如佛無異，化佛臍中，復出光明，亦分兩奇離身七仞，頭有蓮花，上有化佛，如是轉遍大千國土。一切瞻覩，愕然驚喜。佛為應時，隨意說法，亦發大心，住不退者，得果生天，數甚眾多。
第十三日屯真陀羅王，次復請佛，施設供養。佛於是日，身昇高座，放於臍光，分作兩奇，離身七仞，頭各有花，上有化佛，如佛無異，化佛臍中，復出光明，亦分兩奇離身七仞，頭有蓮花，上有化佛，如是轉遍大千國土。一切瞻覩，愕然驚喜。佛為應時，隨意說法，亦發大心，住不退者，得果生天，數甚眾多。
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第十四日，優填王請佛。時優填王，花散佛上。佛即應時，變其所散花，作千二百五十七寶高車，高至梵天，晃踰金山，雜寶眾色，曜麗相照赫然，金光振朗殊妙難量，神珠瓔珞，雜廁其間。諸高車中，皆有佛身，放大光明，遍三千土。眾會覩變，喜敬交懷。佛便說法，應病投藥，皆發大心，或住不退，得道生天，數復甚多。
第十四日，優填王請佛。時優填王，花散佛上。佛即應時，變其所散花，作千二百五十七寶高車，高至梵天，晃踰金山，雜寶眾色，曜麗相照赫然，金光振朗殊妙難量，神珠瓔珞，雜廁其間。諸高車中，皆有佛身，放大光明，遍三千土。眾會覩變，喜敬交懷。佛便說法，應病投藥，皆發大心，或住不退，得道生天，數復甚多。
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第十五日，洴沙王請佛，佛豫勅王：「唯須食具。」王但嚴辦器物，極令饒多。食時已到，諸器悉滿，甘饍百味，種種異美，普令眾會飽足有餘，食已身心自然安樂。於時世尊，以手指地，十八地獄一切都現，無量塵數，諸受罪人，各各自說：「我於本時，作如是惡，今受此苦。」一切眾會，具悉聞見，甚懷悲愍，衣毛驚悚。佛便為說法，應適其意，有發大心，住不退者，得果生天，不可稱數。地獄眾生，緣見佛聞法，心生敬仰，皆遙自歸，終皆得生天上人中。時洴沙王，長跪白佛：「世尊奇相，三十有二，身手諸相，猶曾得見，未覩如來足下輪相，願見示眾，咸共敬觀。」佛即出脚，普示眾會，一切見佛足底輪相，端嚴昞著，文理如畫，分別顯了，觀之無厭。王益歡喜，重白佛言：「不審世尊！本作何德，而乃致此輪相之妙？」佛即告王：「由我過去自修十善，復以教人，故得斯相明顯如是。」
第十五日，洴沙王請佛，佛豫勅王：「唯須食具。」王但嚴辦器物，極令饒多。食時已到，諸器悉滿，甘饍百味，種種異美，普令眾會飽足有餘，食已身心自然安樂。於時世尊，以手指地，十八地獄一切都現，無量塵數，諸受罪人，各各自說：「我於本時，作如是惡，今受此苦。」一切眾會，具悉聞見，甚懷悲愍，衣毛驚悚。佛便為說法，應適其意，有發大心，住不退者，得果生天，不可稱數。地獄眾生，緣見佛聞法，心生敬仰，皆遙自歸，終皆得生天上人中。時洴沙王，長跪白佛：「世尊奇相，三十有二，身手諸相，猶曾得見，未覩如來足下輪相，願見示眾，咸共敬觀。」佛即出脚，普示眾會，一切見佛足底輪相，端嚴昞著，文理如畫，分別顯了，觀之無厭。王益歡喜，重白佛言：「不審世尊！本作何德，而乃致此輪相之妙？」佛即告王：「由我過去自修十善，復以教人，故得斯相明顯如是。」
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王又白佛：「不審，世尊！自修十善，復以教人，其事云何？願見開示。」
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佛告王曰：「善聽著心。乃往無數阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名施陀尼彌，領八萬四千國，八萬億聚落，一萬大臣。王有二萬夫人，皆無有子。王甚憂愁，懼絕國嗣，即廣禱祀祈願諸天。王第一夫人，名須梨波羅滿，經數時間，便覺有娠。自懷妊後，心性聰了，仁慈矜哀，勸人以善，日月滿足，生一男兒，端政超異，姿相顯美，身諸毛孔，皆有光明。王甚欣慶，覩之無厭。即召相師，占其吉不？相師披見，歎言：『奇哉！是兒之相，挺特殊倫，德綏四域，天下敬戴。』王益歡喜，勅為立字。相師白王：『有何異瑞？』王言：『此兒懷妊已來，其母聰慧仁慈勸善，餘瑞雖眾甚怪此異。』相師驚喜，而白王言：『母豫辯慧，自身光明，當為立字名那波羅滿，晉言惠光。』太子長大，智慧殊人，父王崩薨，葬送畢訖，諸王臣集勸令嗣位，太子固辭云不能當。諸臣各曰：『大王已崩，唯有太子，更無兄弟。今言不肯，推讓與誰？』太子答言：『世人行惡，必不執順，若加刑罰，罪我不少；若能率民普行十善，我乃堪任領受國事。』諸臣言：『善！唯願昇殿，十善之道，當勅令行。』太子爾時，尋登王位，告下人民，普行十善，一切敬順，改心易操。魔王妬忌，欲敗王化，密作封書，告下諸國：『前勅行善，既無利驗，唐自勞苦，修無益事；自今以往，聽民恣心，作十惡事，勿更憚情。』諸王得書，怪此異詔，何緣越理，勸人從惡？各遣親信，重問所由。王聞是語，愕然驚曰：『我無是令，何緣乃爾？』即勅嚴駕，躬行諸國，親見臣民，宣改異化。魔於道邊，化作一人，身處大火，盛炎熾燃，於中哭叫，聲悲酸切。王即前問：『汝何以爾？』人白王言：『我坐前時勸人十善，今受此苦，痛毒難忍。』王重答言：『何有是事？勸人修善，反更受苦。』又復問言：『勸行十善，令汝受苦；前受勸人，行十善者，得善報不？』答言：『前人得善福耳，但教他故獨受此苦。』王聞歡喜答言：『但令前人得善福者，甘心受苦，不以為恨。』魔聞是語，即隱形去。遍行諸國，宣十善行，人民服化，慎身口意，正化彌布，一切欽崇。王德隆赫，嘉瑞而降，金輪先應，七寶具臻，遊化四域，導善為務。如是大王！欲知爾時施陀尼彌王者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。彼惠光王十善化民者，今我身是。我緣彼世自行十善，又以勸民令行十善，是以今日得是足下千輻相輪。」
佛告王曰：「善聽著心。乃往無數阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名施陀尼彌，領八萬四千國，八萬億聚落，一萬大臣。王有二萬夫人，皆無有子。王甚憂愁，懼絕國嗣，即廣禱祀祈願諸天。王第一夫人，名須梨波羅滿，經數時間，便覺有娠。自懷妊後，心性聰了，仁慈矜哀，勸人以善，日月滿足，生一男兒，端政超異，姿相顯美，身諸毛孔，皆有光明。王甚欣慶，覩之無厭。即召相師，占其吉不？相師披見，歎言：『奇哉！是兒之相，挺特殊倫，德綏四域，天下敬戴。』王益歡喜，勅為立字。相師白王：『有何異瑞？』王言：『此兒懷妊已來，其母聰慧仁慈勸善，餘瑞雖眾甚怪此異。』相師驚喜，而白王言：『母豫辯慧，自身光明，當為立字名那波羅滿，晉言惠光。』太子長大，智慧殊人，父王崩薨，葬送畢訖，諸王臣集勸令嗣位，太子固辭云不能當。諸臣各曰：『大王已崩，唯有太子，更無兄弟。今言不肯，推讓與誰？』太子答言：『世人行惡，必不執順，若加刑罰，罪我不少；若能率民普行十善，我乃堪任領受國事。』諸臣言：『善！唯願昇殿，十善之道，當勅令行。』太子爾時，尋登王位，告下人民，普行十善，一切敬順，改心易操。魔王妬忌，欲敗王化，密作封書，告下諸國：『前勅行善，既無利驗，唐自勞苦，修無益事；自今以往，聽民恣心，作十惡事，勿更憚情。』諸王得書，怪此異詔，何緣越理，勸人從惡？各遣親信，重問所由。王聞是語，愕然驚曰：『我無是令，何緣乃爾？』即勅嚴駕，躬行諸國，親見臣民，宣改異化。魔於道邊，化作一人，身處大火，盛炎熾燃，於中哭叫，聲悲酸切。王即前問：『汝何以爾？』人白王言：『我坐前時勸人十善，今受此苦，痛毒難忍。』王重答言：『何有是事？勸人修善，反更受苦。』又復問言：『勸行十善，令汝受苦；前受勸人，行十善者，得善報不？』答言：『前人得善福耳，但教他故獨受此苦。』王聞歡喜答言：『但令前人得善福者，甘心受苦，不以為恨。』魔聞是語，即隱形去。遍行諸國，宣十善行，人民服化，慎身口意，正化彌布，一切欽崇。王德隆赫，嘉瑞而降，金輪先應，七寶具臻，遊化四域，導善為務。如是大王！欲知爾時施陀尼彌王者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。彼惠光王十善化民者，今我身是。我緣彼世自行十善，又以勸民令行十善，是以今日得是足下千輻相輪。」
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時洴沙王，復白佛言：「六師群迷，不自度量，貪著利養，生嫉妬心，求與世尊捔試神力，言佛作一，我當作二。佛現神變，妙難思議，六師窮縮，乃無一術，慚形愧影，投水而死，徒類散解，自遺殃患。念其迷惑，何劇之甚？」
時洴沙王，復白佛言：「六師群迷，不自度量，貪著利養，生嫉妬心，求與世尊捔試神力，言佛作一，我當作二。佛現神變，妙難思議，六師窮縮，乃無一術，慚形愧影，投水而死，徒類散解，自遺殃患。念其迷惑，何劇之甚？」
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佛告大王：「不但今日，六師之徒，諍名利故，求與我決，自喪失眾；過去世時，亦共我諍，我亦傷彼，奪其人眾。」
佛告大王：「不但今日，六師之徒，諍名利故，求與我決，自喪失眾；過去世時，亦共我諍，我亦傷彼，奪其人眾。」
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王即長跪，尋白佛言：「不審，世尊！過去世時，與六師鬪奪其徒眾，其事云何？願具說示。」
王即長跪，尋白佛言：「不審，世尊！過去世時，與六師鬪奪其徒眾，其事云何？願具說示。」
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佛告王曰：「善著心聽。乃往過去無數無量阿僧祇劫，此閻浮提，有一國王，名摩訶賒仇利，領五百小國王，有五百夫人，無有太子可以繼嗣。王自念言：『吾年轉大，無有一子以續國位，若其一旦崩亡之後，諸王臣民，不相承受，便當興兵抂害民命，國將亂矣，何苦之劇。』念是事已，心沒憂海。時天帝釋，遙知王憂，即從天下，化作一醫，來詣王所，問王憂意；王即如事，宣示語醫。化醫白王：『莫復憂慮！我當為王，往入雪山，採合眾藥，與夫人服，服藥之後，皆當有娠。』王聞是語，差用釋憂，即語醫言：『能爾者善。』是時化醫，即往雪山，取諸藥草，擔還王宮，以乳煎之，與大夫人。夫人嫌臭，情又不信，化醫歸天，後不肯服；餘小夫人，盡共分服，服未經久，尋覺有娠。各以情事白大夫人。夫人聞已，情乃憂悔，即問：『所服有餘殘不？』答言：『已盡。』復問：『前草今者在不？』答言：『猶在。』尋勅取乳，更用重煎，持與夫人，夫人便服；服之數日，亦覺有娠。諸小夫人，月滿各生，皆是男兒，端政殊異。王見諸子，歡喜踊躍，悒遲念想於大夫人。夫人月滿，亦生一男，面貌極醜，形如株杌，父母見之，情不歡喜，因共號之為多羅睺施，晉言株杌，勅令養育。年漸長大，其餘諸兄，皆已納娶，唯有株杌，不以在意。後會邊國，興兵入界，五百王子，領兵往拒，始戰軍敗，退來趣城。株杌王子，問諸兄言：『何以退走如恐怖狀？』兄輩語言：『往鬪不利，他軍見逐，是以走退。』株杌言曰：『如斯軍賊，敢見侵倰，取我先祖天寺之中大弓貝來，我欲往擊。』其先祖是轉輪王，即遣多人，往取舁來，而授與之。取弓舒張，弓聲如雷，彈弓之音，聞四十里，持弓捉貝，便獨往擊。到先吹貝，聲如霹靂，彼軍聞聲，驚怖散走，敵退乃還。父王異遇，爾乃愛待，深思方便，欲為婚娶。
佛告王曰：「善著心聽。乃往過去無數無量阿僧祇劫，此閻浮提，有一國王，名摩訶賒仇利，領五百小國王，有五百夫人，無有太子可以繼嗣。王自念言：『吾年轉大，無有一子以續國位，若其一旦崩亡之後，諸王臣民，不相承受，便當興兵抂害民命，國將亂矣，何苦之劇。』念是事已，心沒憂海。時天帝釋，遙知王憂，即從天下，化作一醫，來詣王所，問王憂意；王即如事，宣示語醫。化醫白王：『莫復憂慮！我當為王，往入雪山，採合眾藥，與夫人服，服藥之後，皆當有娠。』王聞是語，差用釋憂，即語醫言：『能爾者善。』是時化醫，即往雪山，取諸藥草，擔還王宮，以乳煎之，與大夫人。夫人嫌臭，情又不信，化醫歸天，後不肯服；餘小夫人，盡共分服，服未經久，尋覺有娠。各以情事白大夫人。夫人聞已，情乃憂悔，即問：『所服有餘殘不？』答言：『已盡。』復問：『前草今者在不？』答言：『猶在。』尋勅取乳，更用重煎，持與夫人，夫人便服；服之數日，亦覺有娠。諸小夫人，月滿各生，皆是男兒，端政殊異。王見諸子，歡喜踊躍，悒遲念想於大夫人。夫人月滿，亦生一男，面貌極醜，形如株杌，父母見之，情不歡喜，因共號之為多羅睺施，晉言株杌，勅令養育。年漸長大，其餘諸兄，皆已納娶，唯有株杌，不以在意。後會邊國，興兵入界，五百王子，領兵往拒，始戰軍敗，退來趣城。株杌王子，問諸兄言：『何以退走如恐怖狀？』兄輩語言：『往鬪不利，他軍見逐，是以走退。』株杌言曰：『如斯軍賊，敢見侵倰，取我先祖天寺之中大弓貝來，我欲往擊。』其先祖是轉輪王，即遣多人，往取舁來，而授與之。取弓舒張，弓聲如雷，彈弓之音，聞四十里，持弓捉貝，便獨往擊。到先吹貝，聲如霹靂，彼軍聞聲，驚怖散走，敵退乃還。父王異遇，爾乃愛待，深思方便，欲為婚娶。
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「時一國王，名律師跋蹉，聞其有女，端政絕世，王即遣使，往告求婚，指其一兄貌狀示之，言為此兒，求索卿女。使奉教到，具騰王辭，律師跋蹉，即許為婚。使還白王，王大歡喜，尋遣車馬，往迎將來，自勅株杌：『莫晝見婦，自今以後，常以日暮，乃見交會。』時諸子婦，後共談語，各歎其夫種種才德。時株杌婦亦歎夫言：『我夫猛健力士之力，身又細軟，甚可敬愛。』餘婦語曰：『汝不須言，汝夫狀貌，正似株杌，若汝晝見，足使汝驚。』株杌婦聞，憶之在心，豫掩一燈，藏著屏處，伺夫臥訖，發燈來看，見其形體，甚用恐怖，即夜嚴駕，還至本國。天明乃覺，甚用悒慼，捉弓持貝，尋跡逐往，到其國中，依一臣住。
「時一國王，名律師跋蹉，聞其有女，端政絕世，王即遣使，往告求婚，指其一兄貌狀示之，言為此兒，求索卿女。使奉教到，具騰王辭，律師跋蹉，即許為婚。使還白王，王大歡喜，尋遣車馬，往迎將來，自勅株杌：『莫晝見婦，自今以後，常以日暮，乃見交會。』時諸子婦，後共談語，各歎其夫種種才德。時株杌婦亦歎夫言：『我夫猛健力士之力，身又細軟，甚可敬愛。』餘婦語曰：『汝不須言，汝夫狀貌，正似株杌，若汝晝見，足使汝驚。』株杌婦聞，憶之在心，豫掩一燈，藏著屏處，伺夫臥訖，發燈來看，見其形體，甚用恐怖，即夜嚴駕，還至本國。天明乃覺，甚用悒慼，捉弓持貝，尋跡逐往，到其國中，依一臣住。
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「後六國王，聞律師跋蹉有絕妙之女，各貪欲得，興兵集眾，競共來索。時律師跋蹉，甚用憒惱，令諸群臣博議其事：『正欲與一，其餘則恨；作何方便，却此兇敵？』有一臣言：『當分此女，用作六分，一軍與一，其意可息。』或有臣言：『且出重募，有能却軍，以女妻之，分國共治，重加賞賜。』王即然之，便行宣募。時多羅睺施即持弓貝，出城趣賊，吹貝叩弓，六軍驚駭，怖不能動，即入軍中，斬六王首，奪取冠飾，攝錄其眾。律師跋蹉，甚用歡喜，以女貢之，奉為大王，領攝七國，一切軍兵，將諸士眾，與婦還國。父王聞來，往出界迎，見子所領軍眾極盛，以國讓子，勸作大王。其子不肯，云父猶在，理不應爾。
「後六國王，聞律師跋蹉有絕妙之女，各貪欲得，興兵集眾，競共來索。時律師跋蹉，甚用憒惱，令諸群臣博議其事：『正欲與一，其餘則恨；作何方便，却此兇敵？』有一臣言：『當分此女，用作六分，一軍與一，其意可息。』或有臣言：『且出重募，有能却軍，以女妻之，分國共治，重加賞賜。』王即然之，便行宣募。時多羅睺施即持弓貝，出城趣賊，吹貝叩弓，六軍驚駭，怖不能動，即入軍中，斬六王首，奪取冠飾，攝錄其眾。律師跋蹉，甚用歡喜，以女貢之，奉為大王，領攝七國，一切軍兵，將諸士眾，與婦還國。父王聞來，往出界迎，見子所領軍眾極盛，以國讓子，勸作大王。其子不肯，云父猶在，理不應爾。
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「還到宮中，窮責其婦：『汝前何以夜棄我亡？』其婦答言：『君身極醜，初見驚怖，謂非是人。』多羅睺施，捉鏡自照，乃見身首，熟似株杌，患厭其身，自不喜見，便至林間，乃欲自殺。帝釋遙知，即下到邊，問所由緣。慰喻其意，與一寶珠，而告之言：『常以此珠，著汝頂上，可得殊異如我端政。』尋喜奉受，安其頂上，覺身倍異。還至宮中，自取弓貝，欲至外戲。婦見不識，尋語之曰：『汝是何人？莫觸此物，我夫若來，儻相傷損。』尋語婦言：『我是汝夫。』婦殊不信，而語之言：『我夫極醜，汝形端正。汝是何人，說是我夫？』夫即却珠，還示故形。婦乃驚喜，云何乃爾？夫即具悉，說得珠意。婦自是後，敬愛其夫，株杌之名，從是滅除，便更稱之，名須陀羅扇。
「還到宮中，窮責其婦：『汝前何以夜棄我亡？』其婦答言：『君身極醜，初見驚怖，謂非是人。』多羅睺施，捉鏡自照，乃見身首，熟似株杌，患厭其身，自不喜見，便至林間，乃欲自殺。帝釋遙知，即下到邊，問所由緣。慰喻其意，與一寶珠，而告之言：『常以此珠，著汝頂上，可得殊異如我端政。』尋喜奉受，安其頂上，覺身倍異。還至宮中，自取弓貝，欲至外戲。婦見不識，尋語之曰：『汝是何人？莫觸此物，我夫若來，儻相傷損。』尋語婦言：『我是汝夫。』婦殊不信，而語之言：『我夫極醜，汝形端正。汝是何人，說是我夫？』夫即却珠，還示故形。婦乃驚喜，云何乃爾？夫即具悉，說得珠意。婦自是後，敬愛其夫，株杌之名，從是滅除，便更稱之，名須陀羅扇。
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「後自生念：『當率兵眾更起宮城。』即出觀行平博之處，勅諸人眾：『是中可作。』有四龍王，人形來問：『欲作城者，為用何物？』須陀羅扇言：『當用土作。』龍復白言：『何不用寶。』答言：『城大，那得多寶？』龍復白言：『我當相與。』尋化四邊，作四大泉，而語之言：『用東泉水，而作塹者，便成琉璃；用南泉水，而作塹者，可成為金；用西泉水，而作塹者，可成為銀；用北泉水，而作塹者，可成頗梨。』尋時勅作，如語成寶，便令作城，方四百里。復勅作宮，方四十里，宮城街陌，樓觀舍宅，樹林浴池，悉是四寶嚴淨顯妙，略如天上。宮城既竟，七寶來應，總攝四域，化民修善。
「後自生念：『當率兵眾更起宮城。』即出觀行平博之處，勅諸人眾：『是中可作。』有四龍王，人形來問：『欲作城者，為用何物？』須陀羅扇言：『當用土作。』龍復白言：『何不用寶。』答言：『城大，那得多寶？』龍復白言：『我當相與。』尋化四邊，作四大泉，而語之言：『用東泉水，而作塹者，便成琉璃；用南泉水，而作塹者，可成為金；用西泉水，而作塹者，可成為銀；用北泉水，而作塹者，可成頗梨。』尋時勅作，如語成寶，便令作城，方四百里。復勅作宮，方四十里，宮城街陌，樓觀舍宅，樹林浴池，悉是四寶嚴淨顯妙，略如天上。宮城既竟，七寶來應，總攝四域，化民修善。
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「如是大王！欲知爾時摩訶釋仇梨者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。彼多羅睺施醜王子者，今我身是。彼時婦者，今瞿夷是。彼婦翁者，今摩訶迦葉是。彼六國王欲以兵力逼求女者，今六師是。於彼世時，與我諍色，我傷害彼，奪取兵眾，乃至今日，嫉名利故，求與我試，無術稱心，投水而死，我攝徒類九億人眾，為我弟子。」
「如是大王！欲知爾時摩訶釋仇梨者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。彼多羅睺施醜王子者，今我身是。彼時婦者，今瞿夷是。彼婦翁者，今摩訶迦葉是。彼六國王欲以兵力逼求女者，今六師是。於彼世時，與我諍色，我傷害彼，奪取兵眾，乃至今日，嫉名利故，求與我試，無術稱心，投水而死，我攝徒類九億人眾，為我弟子。」
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時洴沙王，復白佛言：「多羅睺施，本作何行，福德力強，形如是醜？」
時洴沙王，復白佛言：「多羅睺施，本作何行，福德力強，形如是醜？」
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佛復告王：「皆有因緣。乃往過去無量難計阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國，名波羅㮈，國有仙山，名曰律師。時仙山中，有一辟支佛，身有風患，當須服油，至油師家，從其乞索。油師瞋恚，逆呵責之：『頭如株杌，手脚如軸，不肯生活候伺他家，不規錢買，但欲唐得。』雖瞋呵責，然與油滓。辟支佛心甚敬仰，受已適復擔去。其油師婦，從外而來，見辟支佛，心甚敬仰，問言：『快士！從何而來？持此油滓，用作何等？』時辟支佛如實語之。婦便恨恨，還喚將來，即取其鉢與滿鉢油，怨責夫言：『汝實不是，云何乃以油滓與之？念還懺悔，除汝口過。』油師心悔，粗還辭謝，夫婦同心，白辟支佛：『若使須油，日日來取。』後辟支佛，數返取油，感其恩力，於油師前，現神足力，飛昇虛空，身出水火，分合身體，種種現變。油師夫婦，見其神變，倍用歡喜，甚增敬仰，夫見是已，便語婦言：『汝所施油，當共同福受果報時，共為夫妻。』婦語夫言：『汝興惡言，向於快士，方施油滓，無有淨心，所生之處，當極醜惡，云何共汝作夫婦耶？』夫復答言：『我常辛苦，積聚油具，云何獨施，不與我共？終不聽汝要作夫婦。』妻復言曰：『若為汝妻，見汝形醜夜棄汝亡。』夫答之言：『正使汝亡，我當逐汝，要得乃止。』夫妻語竟，向辟支佛，身心自歸，欵誠悔過。時辟支佛語油師夫妻：『緣汝施油，我病得差。今汝夫妻，欲求何願？恣汝所求，悉當令得。』夫妻歡喜，長跪立願：『令我夫妻所生之處，天上人中，一切從意。』如是大王！欲知爾時賣油人者，多羅睺施是。是時油師婦者，多羅睺施婦是。緣於爾時見辟支佛，言似株杌手脚如軸，雖施油滓，瞋色與語，由是因緣，所生之處，初形甚醜，如前惡言；緣後懺悔喜施好油，所生之處，還得端正。緣以油施，常得多力，數千萬眾，無敢當者。福德報故，作轉輪王，食福四域，五欲從心，善惡之業，其報不朽。是故一切，當念道要，慎身口意，遵修道行。」
佛復告王：「皆有因緣。乃往過去無量難計阿僧祇劫，此閻浮提，有一大國，名波羅㮈，國有仙山，名曰律師。時仙山中，有一辟支佛，身有風患，當須服油，至油師家，從其乞索。油師瞋恚，逆呵責之：『頭如株杌，手脚如軸，不肯生活候伺他家，不規錢買，但欲唐得。』雖瞋呵責，然與油滓。辟支佛心甚敬仰，受已適復擔去。其油師婦，從外而來，見辟支佛，心甚敬仰，問言：『快士！從何而來？持此油滓，用作何等？』時辟支佛如實語之。婦便恨恨，還喚將來，即取其鉢與滿鉢油，怨責夫言：『汝實不是，云何乃以油滓與之？念還懺悔，除汝口過。』油師心悔，粗還辭謝，夫婦同心，白辟支佛：『若使須油，日日來取。』後辟支佛，數返取油，感其恩力，於油師前，現神足力，飛昇虛空，身出水火，分合身體，種種現變。油師夫婦，見其神變，倍用歡喜，甚增敬仰，夫見是已，便語婦言：『汝所施油，當共同福受果報時，共為夫妻。』婦語夫言：『汝興惡言，向於快士，方施油滓，無有淨心，所生之處，當極醜惡，云何共汝作夫婦耶？』夫復答言：『我常辛苦，積聚油具，云何獨施，不與我共？終不聽汝要作夫婦。』妻復言曰：『若為汝妻，見汝形醜夜棄汝亡。』夫答之言：『正使汝亡，我當逐汝，要得乃止。』夫妻語竟，向辟支佛，身心自歸，欵誠悔過。時辟支佛語油師夫妻：『緣汝施油，我病得差。今汝夫妻，欲求何願？恣汝所求，悉當令得。』夫妻歡喜，長跪立願：『令我夫妻所生之處，天上人中，一切從意。』如是大王！欲知爾時賣油人者，多羅睺施是。是時油師婦者，多羅睺施婦是。緣於爾時見辟支佛，言似株杌手脚如軸，雖施油滓，瞋色與語，由是因緣，所生之處，初形甚醜，如前惡言；緣後懺悔喜施好油，所生之處，還得端正。緣以油施，常得多力，數千萬眾，無敢當者。福德報故，作轉輪王，食福四域，五欲從心，善惡之業，其報不朽。是故一切，當念道要，慎身口意，遵修道行。」
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佛說是時，洴沙王等，諸王臣民，四輩之眾，天龍鬼神，聞佛所說，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根本者，有發無上大道心者，或有遷住不退地者，一切歡喜，禮敬奉行。
佛說是時，洴沙王等，諸王臣民，四輩之眾，天龍鬼神，聞佛所說，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛善根本者，有發無上大道心者，或有遷住不退地者，一切歡喜，禮敬奉行。
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賢愚經卷第二
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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