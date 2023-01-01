賢愚經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢愚經卷第一

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（一）梵天請法六事品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一）梵天請法六事品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在摩竭國善勝道場。初始得佛，念諸眾生，迷網邪倒，難可教化。「若我住世，於事無益，不如遷逝無餘涅槃。」爾時梵天，知佛所念，即從天下，前詣佛所，頭面禮足，長跪合掌勸請：「世尊！轉于法輪，莫般涅槃。」佛答梵天：「眾生之類，塵垢所弊，樂著世樂，無有慧心。若我住世，唐勞其功，如吾所念，唯滅為快。」爾時梵天，復更傾倒而白佛言：「世尊！今日法海已滿，法幢已立，潤濟開導，今正是時。又諸眾生應可度者，亦甚眾多，云何世尊，欲入涅槃？使此萌類，永失覆護。世尊往昔無數劫時，恒為眾生採集法藥，乃至一偈，以身妻子而用募求。云何不念便欲孤棄？過去久遠，於閻浮提有大國王，號修樓婆，領此世界八萬四千諸小國邑，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人一萬大臣。時妙色王，德力無比，覆育民物，豐樂無極。王心念曰：『如我今者，唯以財寶資給一切，無有道教而安立之，此是我咎，何其苦哉？今當推求堅實法財普令得脫。』即時宣令閻浮提內：『誰能有法與我說者，恣其所須，不敢違逆。』募出周遍，無有應者，時王憂愁酸切懇惻。毘沙門王見其如是，欲往試之，輒自變身化作夜叉，色貌青黑，眼赤如血，狗牙上出，頭髮悉竪，火從口出，來詣宮門，口自宣言：『誰欲聞法？我當為說。』王聞是語，喜不自勝，躬自出迎，前為作禮，敷施高座，請令就坐，即集群僚，前後圍遶，欲得聽聞。爾時夜叉復告王曰：『學法事難，云何直爾欲得聞知？』王叉手曰：『一切所須不敢有逆。』夜叉報曰：『若以大王可愛妻子與我食者，乃與汝法。』爾時大王以所愛夫人及兒中勝者供養夜叉，夜叉得已，於高座上眾會之中取而食之。爾時諸王百官群臣見王如是，啼哭懊惱，宛轉在地，勸請大王令捨此事。王為法故，心堅不迴。時夜叉鬼食妻子盡，為說一偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在摩竭國善勝道場。初始得佛，念諸眾生，迷網邪倒，難可教化。「若我住世，於事無益，不如遷逝無餘涅槃。」爾時梵天，知佛所念，即從天下，前詣佛所，頭面禮足，長跪合掌勸請：「世尊！轉于法輪，莫般涅槃。」佛答梵天：「眾生之類，塵垢所弊，樂著世樂，無有慧心。若我住世，唐勞其功，如吾所念，唯滅為快。」爾時梵天，復更傾倒而白佛言：「世尊！今日法海已滿，法幢已立，潤濟開導，今正是時。又諸眾生應可度者，亦甚眾多，云何世尊，欲入涅槃？使此萌類，永失覆護。世尊往昔無數劫時，恒為眾生採集法藥，乃至一偈，以身妻子而用募求。云何不念便欲孤棄？過去久遠，於閻浮提有大國王，號修樓婆，領此世界八萬四千諸小國邑，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人一萬大臣。時妙色王，德力無比，覆育民物，豐樂無極。王心念曰：『如我今者，唯以財寶資給一切，無有道教而安立之，此是我咎，何其苦哉？今當推求堅實法財普令得脫。』即時宣令閻浮提內：『誰能有法與我說者，恣其所須，不敢違逆。』募出周遍，無有應者，時王憂愁酸切懇惻。毘沙門王見其如是，欲往試之，輒自變身化作夜叉，色貌青黑，眼赤如血，狗牙上出，頭髮悉竪，火從口出，來詣宮門，口自宣言：『誰欲聞法？我當為說。』王聞是語，喜不自勝，躬自出迎，前為作禮，敷施高座，請令就坐，即集群僚，前後圍遶，欲得聽聞。爾時夜叉復告王曰：『學法事難，云何直爾欲得聞知？』王叉手曰：『一切所須不敢有逆。』夜叉報曰：『若以大王可愛妻子與我食者，乃與汝法。』爾時大王以所愛夫人及兒中勝者供養夜叉，夜叉得已，於高座上眾會之中取而食之。爾時諸王百官群臣見王如是，啼哭懊惱，宛轉在地，勸請大王令捨此事。王為法故，心堅不迴。時夜叉鬼食妻子盡，為說一偈：

「『一切行無常， 生者皆有苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切行無常， 生者皆有苦，

五陰空無相， 無有我我所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰空無相， 無有我我所。』

「說是偈已，王大歡喜，心無悔恨大如毛髮，即便書寫，遣使頒示閻浮提內，咸使誦習。時毘沙門王還復本形，讚言：『善哉！甚奇甚特！夫人太子猶存如故。』爾時王者今佛身是。世尊昔日為法尚爾，云何今欲便捨眾生早入涅槃而不救濟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，王大歡喜，心無悔恨大如毛髮，即便書寫，遣使頒示閻浮提內，咸使誦習。時毘沙門王還復本形，讚言：『善哉！甚奇甚特！夫人太子猶存如故。』爾時王者今佛身是。世尊昔日為法尚爾，云何今欲便捨眾生早入涅槃而不救濟？

「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提作大國王，名虔闍尼婆梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，一萬大臣。王有慈悲，矜及一切，人民蒙賴，穀米豐賤，感佩王恩，猶視慈父。時王心念：『我今最尊，位居豪首，人民於我各各安樂。雖復有是，未盡我心，今當推求妙寶法財以利益之。』思惟是已，遣臣宣令遍告一切：『誰有妙法與我說者，當給所須，隨其所欲。』時有婆羅門，名勞度差，來詣宮門，云我有法。王聞之喜，即出奉迎，前為作禮，敷好床褥，請令就座，王與左右合掌白言：『唯願大師！垂矜愚鄙，開闡妙法，令得聞知。』時勞度差復報王曰：『我之智慧，追求遐方，積學不易，云何直爾便欲得聞？』王復報曰：『一切所須，悉見告勅，皆當供給。』勞度差曰：『大王今日，能於身上剜燃千燈用供養者，乃與汝說。』王聞此語，倍用歡喜，即時遣人乘八萬里象，告語一切閻浮提內：『虔闍婆梨大國王者，却後七日，為於法故，當剜其身以燃千燈。』時諸小王、一切人民，聞此語已，各懷愁毒，悉來詣王，到作禮畢，共白之言：『今此世界有命之類，依恃大王，如盲依導，孩兒仰母，王薨之後，當何所怙？若於身上剜千燈者，必不全濟，云何為此一婆羅門，棄此世界一切眾生？』是時宮中二萬夫人、五百太子、一萬大臣，合掌勸請，亦皆如是。時王報曰：『汝等諸人慎勿却我無上道心，吾為是事誓求作佛，後成佛時，必先度汝。』是時眾人見王意正，啼哭懊惱自投於地。王意不改，語婆羅門：『今可剜身而燃千燈。』尋為剜之，各著脂炷。眾會見已，絕而復穌，以身投地，如大山崩。王復白言：『唯願大師！垂哀矜採，先為說法，然後燃燈，我命儻斷，不及聞法。』時勞度差，便唱法言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提作大國王，名虔闍尼婆梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，一萬大臣。王有慈悲，矜及一切，人民蒙賴，穀米豐賤，感佩王恩，猶視慈父。時王心念：『我今最尊，位居豪首，人民於我各各安樂。雖復有是，未盡我心，今當推求妙寶法財以利益之。』思惟是已，遣臣宣令遍告一切：『誰有妙法與我說者，當給所須，隨其所欲。』時有婆羅門，名勞度差，來詣宮門，云我有法。王聞之喜，即出奉迎，前為作禮，敷好床褥，請令就座，王與左右合掌白言：『唯願大師！垂矜愚鄙，開闡妙法，令得聞知。』時勞度差復報王曰：『我之智慧，追求遐方，積學不易，云何直爾便欲得聞？』王復報曰：『一切所須，悉見告勅，皆當供給。』勞度差曰：『大王今日，能於身上剜燃千燈用供養者，乃與汝說。』王聞此語，倍用歡喜，即時遣人乘八萬里象，告語一切閻浮提內：『虔闍婆梨大國王者，却後七日，為於法故，當剜其身以燃千燈。』時諸小王、一切人民，聞此語已，各懷愁毒，悉來詣王，到作禮畢，共白之言：『今此世界有命之類，依恃大王，如盲依導，孩兒仰母，王薨之後，當何所怙？若於身上剜千燈者，必不全濟，云何為此一婆羅門，棄此世界一切眾生？』是時宮中二萬夫人、五百太子、一萬大臣，合掌勸請，亦皆如是。時王報曰：『汝等諸人慎勿却我無上道心，吾為是事誓求作佛，後成佛時，必先度汝。』是時眾人見王意正，啼哭懊惱自投於地。王意不改，語婆羅門：『今可剜身而燃千燈。』尋為剜之，各著脂炷。眾會見已，絕而復穌，以身投地，如大山崩。王復白言：『唯願大師！垂哀矜採，先為說法，然後燃燈，我命儻斷，不及聞法。』時勞度差，便唱法言：

「『常者皆盡， 高者必墮， 合會有離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『常者皆盡， 高者必墮， 合會有離，

生者皆死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生者皆死。』

「說是偈已，而便燃火。當此之時，王大歡喜，心無悔恨，自立誓願：『我今求法，為成佛道，後得佛時，當以智慧光明照悟眾生結縛黑闇。』作是誓已，天地大動，乃至淨居諸天宮殿動搖，咸各下視。見於菩薩作法供養，毀壞身體，不顧軀命，僉然俱下，側塞虛空，啼哭之淚，猶如盛雨，又雨天華而以供養。時天帝釋下至王前，種種讚歎，復問之曰：『大王！今者苦痛極理，心中頗有悔恨事不？』王即言：『無。』帝釋復白：『今觀王身，戰掉不寧，自言無悔，誰當知之？』王復立誓：『若我從始乃至於今，心不悔者，身上眾瘡，即當平復。』作是語已，尋時平復。時彼王者今佛是也。世尊往昔苦毒求法，皆為眾生；今者滿足，云何捨棄欲入涅槃，永使一切失大法明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，而便燃火。當此之時，王大歡喜，心無悔恨，自立誓願：『我今求法，為成佛道，後得佛時，當以智慧光明照悟眾生結縛黑闇。』作是誓已，天地大動，乃至淨居諸天宮殿動搖，咸各下視。見於菩薩作法供養，毀壞身體，不顧軀命，僉然俱下，側塞虛空，啼哭之淚，猶如盛雨，又雨天華而以供養。時天帝釋下至王前，種種讚歎，復問之曰：『大王！今者苦痛極理，心中頗有悔恨事不？』王即言：『無。』帝釋復白：『今觀王身，戰掉不寧，自言無悔，誰當知之？』王復立誓：『若我從始乃至於今，心不悔者，身上眾瘡，即當平復。』作是語已，尋時平復。時彼王者今佛是也。世尊往昔苦毒求法，皆為眾生；今者滿足，云何捨棄欲入涅槃，永使一切失大法明？

「又復，世尊！過去世中，於閻浮提作大國王，名毘楞竭梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，五百太子，一萬大臣，王有慈悲，視民如子。爾時大王心好正法，即時遣臣宣令一切：『誰有經法為我說者，當隨其意給足所須。』有婆羅門名勞度差，來詣宮門言：『有大法，誰欲聞者，我當為說。』王聞此語，喜不自勝，躬出奉迎，接足為禮，問訊起居，將至大殿，敷施高座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！當為說法。』勞度差曰：『我之所知，四方追學，勞苦積年，云何大王直爾欲聞？』王叉手曰：『一切所須，幸垂勅及，於大師所不敢有惜。』尋報王言：『若能於汝身上，斵千鐵釘，乃與汝法。』王即可之：『却後七日，當辦斯事。』爾時大王，尋時遣人乘八萬里象，遍告一切閻浮提內：『毘楞竭梨大王，却後七日，當於身上斵千鐵釘。』臣民聞之，悉來雲集，白大王言：『我等四遠，承王恩德，各獲安樂。唯願大王！為我等故，莫於身上斵千鐵釘。』爾時宮中，夫人婇女、太子大臣，一切眾會，咸皆同時，向王求哀：『唯願大王！以我等故，莫為一人便取命終，孤棄天下一切眾生。』爾時國王報謝之曰：『我於久遠生死之中殺身無數，或為貪欲瞋恚愚癡，計其白骨高於須彌，斬首流血過於五江，啼哭之淚多於四海，如是種種，唐捐身命，未曾為法。吾今斵釘，以求佛道，後成佛時，當以智慧利劍，斷除汝等結使之病，云何乃欲遮我道心？』爾時眾會，默然無言。於時大王語婆羅門：『唯願大師！垂恩先說，然後下釘，我命儻終，不及聞法。』時勞度差，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！過去世中，於閻浮提作大國王，名毘楞竭梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，五百太子，一萬大臣，王有慈悲，視民如子。爾時大王心好正法，即時遣臣宣令一切：『誰有經法為我說者，當隨其意給足所須。』有婆羅門名勞度差，來詣宮門言：『有大法，誰欲聞者，我當為說。』王聞此語，喜不自勝，躬出奉迎，接足為禮，問訊起居，將至大殿，敷施高座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！當為說法。』勞度差曰：『我之所知，四方追學，勞苦積年，云何大王直爾欲聞？』王叉手曰：『一切所須，幸垂勅及，於大師所不敢有惜。』尋報王言：『若能於汝身上，斵千鐵釘，乃與汝法。』王即可之：『却後七日，當辦斯事。』爾時大王，尋時遣人乘八萬里象，遍告一切閻浮提內：『毘楞竭梨大王，却後七日，當於身上斵千鐵釘。』臣民聞之，悉來雲集，白大王言：『我等四遠，承王恩德，各獲安樂。唯願大王！為我等故，莫於身上斵千鐵釘。』爾時宮中，夫人婇女、太子大臣，一切眾會，咸皆同時，向王求哀：『唯願大王！以我等故，莫為一人便取命終，孤棄天下一切眾生。』爾時國王報謝之曰：『我於久遠生死之中殺身無數，或為貪欲瞋恚愚癡，計其白骨高於須彌，斬首流血過於五江，啼哭之淚多於四海，如是種種，唐捐身命，未曾為法。吾今斵釘，以求佛道，後成佛時，當以智慧利劍，斷除汝等結使之病，云何乃欲遮我道心？』爾時眾會，默然無言。於時大王語婆羅門：『唯願大師！垂恩先說，然後下釘，我命儻終，不及聞法。』時勞度差，便說偈言：

「『一切皆無常， 生者皆有苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切皆無常， 生者皆有苦，

諸法空無生， 實非我所有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法空無生， 實非我所有。』

「說是偈已，即於身上斵千鐵釘。時諸小王群臣之眾，一切大會，以身投地，如大山崩，宛轉啼哭，不識諸方。是時天地六種震動，欲色諸天，怪其所以，僉然俱下，見於菩薩困苦為法傷壞其身，同時啼哭，淚如盛雨，又雨天花而以供養。時天帝釋，來到王前，而問王言：『大王！今者勇猛精進，不憚苦痛，為於法故，欲何所求？欲作帝釋轉輪王乎？為欲求作魔王梵王？』王答之曰：『我之所為，不求三界受報之樂，所有功德，用求佛道。』天帝復言：『王今壞身，乃如是苦，寧悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復言：『今觀王身，不能自持，言無悔恨，以何為證？』王尋立誓：『若我至誠，心無悔恨者，我今身體，還復如故。』作是語已，即時平復。天及人民欣勇無量。世尊今者法海已滿，功德悉備，云何欲捨一切眾生，疾入涅槃而不說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，即於身上斵千鐵釘。時諸小王群臣之眾，一切大會，以身投地，如大山崩，宛轉啼哭，不識諸方。是時天地六種震動，欲色諸天，怪其所以，僉然俱下，見於菩薩困苦為法傷壞其身，同時啼哭，淚如盛雨，又雨天花而以供養。時天帝釋，來到王前，而問王言：『大王！今者勇猛精進，不憚苦痛，為於法故，欲何所求？欲作帝釋轉輪王乎？為欲求作魔王梵王？』王答之曰：『我之所為，不求三界受報之樂，所有功德，用求佛道。』天帝復言：『王今壞身，乃如是苦，寧悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復言：『今觀王身，不能自持，言無悔恨，以何為證？』王尋立誓：『若我至誠，心無悔恨者，我今身體，還復如故。』作是語已，即時平復。天及人民欣勇無量。世尊今者法海已滿，功德悉備，云何欲捨一切眾生，疾入涅槃而不說法？

「又復，世尊！過去久遠無量阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名曰梵天王，有太子，字曇摩鉗，好樂正法，遣使推求，四方周遍，了不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！過去久遠無量阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名曰梵天王，有太子，字曇摩鉗，好樂正法，遣使推求，四方周遍，了不能得。

「爾時太子，求法不獲，愁悶懊惱。時天帝釋知其至誠，化作婆羅門來詣宮門，言：『我知法，誰欲聞者，吾當為說。』太子聞之，即出奉迎，接足為禮，將至大殿，敷好床座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！垂愍為說。』婆羅門言：『學事甚難！追師積久，爾乃得之。云何直爾便欲得聞？理不可也。』太子復言：『大師所須，願見告勅，身及妻子，一皆不惜。』婆羅門言：『汝今若能作大火坑，令深十丈，滿中熾火，自投於中以供養者，吾乃與法。』爾時太子，即如其言作大火坑。王及夫人，群臣婇女，聞是語已，不能自寧，咸悉都集，詣太子宮，諫喻太子，曉婆羅門：『唯願慈愍，以我等故，勿令太子投於火坑，若其所須，國城妻子，及與我身，當為給使。』婆羅門言：『吾不相逼，隨太子意！能如是者，我為說法；不者不說。』觀其志固，各自默然。爾時大王即遣使者，乘八萬里象，宣告一切閻浮提內：『曇摩鉗太子，為於法故，却後七日，身投火坑。其欲見者，宜早來會。』時諸小王，四遠士民，強弱相扶，悉皆雲集，詣太子所，長跪合掌，異口同音，白太子言：『我等諸臣，仰憑太子，猶如父母。今若投火，天下喪父，永無所怙。願愍我曹，莫為一人孤棄一切。』爾時太子語眾人言：『我於久遠生死之中喪身無數，人中為貪更相斬害，天上壽盡失欲憂苦，地獄之中，火燒湯煮、斧鋸刀戟、灰河劍樹，一日之中，喪身難計，痛徹心髓，不可具陳。餓鬼之中，百毒鑽軀。畜生中苦，身供眾口，負重食草，苦亦難數。空荷眾苦，唐失身命，未曾善心為於法也。吾今以此臭穢之身，供養法故，汝等云何復欲却我無上道心？我捨此身，為求佛道，後成佛時，當施汝等五分法身。』眾人默然。是時太子，立火坑上，白婆羅門：『唯願大師！為我說法，我命儻終，不及聞法。』時婆羅門，即便為說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子，求法不獲，愁悶懊惱。時天帝釋知其至誠，化作婆羅門來詣宮門，言：『我知法，誰欲聞者，吾當為說。』太子聞之，即出奉迎，接足為禮，將至大殿，敷好床座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！垂愍為說。』婆羅門言：『學事甚難！追師積久，爾乃得之。云何直爾便欲得聞？理不可也。』太子復言：『大師所須，願見告勅，身及妻子，一皆不惜。』婆羅門言：『汝今若能作大火坑，令深十丈，滿中熾火，自投於中以供養者，吾乃與法。』爾時太子，即如其言作大火坑。王及夫人，群臣婇女，聞是語已，不能自寧，咸悉都集，詣太子宮，諫喻太子，曉婆羅門：『唯願慈愍，以我等故，勿令太子投於火坑，若其所須，國城妻子，及與我身，當為給使。』婆羅門言：『吾不相逼，隨太子意！能如是者，我為說法；不者不說。』觀其志固，各自默然。爾時大王即遣使者，乘八萬里象，宣告一切閻浮提內：『曇摩鉗太子，為於法故，却後七日，身投火坑。其欲見者，宜早來會。』時諸小王，四遠士民，強弱相扶，悉皆雲集，詣太子所，長跪合掌，異口同音，白太子言：『我等諸臣，仰憑太子，猶如父母。今若投火，天下喪父，永無所怙。願愍我曹，莫為一人孤棄一切。』爾時太子語眾人言：『我於久遠生死之中喪身無數，人中為貪更相斬害，天上壽盡失欲憂苦，地獄之中，火燒湯煮、斧鋸刀戟、灰河劍樹，一日之中，喪身難計，痛徹心髓，不可具陳。餓鬼之中，百毒鑽軀。畜生中苦，身供眾口，負重食草，苦亦難數。空荷眾苦，唐失身命，未曾善心為於法也。吾今以此臭穢之身，供養法故，汝等云何復欲却我無上道心？我捨此身，為求佛道，後成佛時，當施汝等五分法身。』眾人默然。是時太子，立火坑上，白婆羅門：『唯願大師！為我說法，我命儻終，不及聞法。』時婆羅門，即便為說此偈：

「『常行於慈心， 除去恚害想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『常行於慈心， 除去恚害想，

大悲愍眾生， 矜傷為雨淚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲愍眾生， 矜傷為雨淚，

修行大喜心， 同己所得法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行大喜心， 同己所得法，

救護以道意， 乃應菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護以道意， 乃應菩薩行。』

「說是偈已，便欲投火。爾時帝釋并梵天王，各捉一手，而復難之：『閻浮提內一切生類，賴太子恩，莫不得所。今投火坑，天下喪父，何為自沒，孤棄一切？』爾時太子，報謝天王及諸臣民：『何為遮我無上道心？』天及人眾，即各默然。輒自并身，投於火坑。天地大動，虛空諸天，同時號哭，淚如盛雨。即時火坑變成花池，太子於中坐蓮花臺，諸天雨華乃至於膝。爾時梵天大王，今父王淨飯是；爾時母者，今摩耶是；爾時太子曇摩鉗者，今世尊是。世尊爾時如是求法，為教眾生；今已成滿，宜當潤彼枯槁之類，云何便欲捨至涅槃不肯說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，便欲投火。爾時帝釋并梵天王，各捉一手，而復難之：『閻浮提內一切生類，賴太子恩，莫不得所。今投火坑，天下喪父，何為自沒，孤棄一切？』爾時太子，報謝天王及諸臣民：『何為遮我無上道心？』天及人眾，即各默然。輒自并身，投於火坑。天地大動，虛空諸天，同時號哭，淚如盛雨。即時火坑變成花池，太子於中坐蓮花臺，諸天雨華乃至於膝。爾時梵天大王，今父王淨飯是；爾時母者，今摩耶是；爾時太子曇摩鉗者，今世尊是。世尊爾時如是求法，為教眾生；今已成滿，宜當潤彼枯槁之類，云何便欲捨至涅槃不肯說法？

「又復，世尊！過去無量阿僧祇劫，爾時波羅㮈國，有五百仙士。時仙人師，名欝多羅，恒思正法，欲得修學四方推求，宣告一切：『誰有正法，為我說者，隨其所欲，悉當供給。』有婆羅門來應之言：『吾有正法，誰欲聞者，我當為說。』時仙人師合掌白言：『唯願矜愍垂哀為說。』婆羅門言：『學法事難！久苦乃獲，汝今云何直爾欲聞？於理不可。汝若至誠欲得法者，當隨我教。』仙人白言：『大師所勅不敢違逆。』尋即語曰：『汝今若能剝皮作紙，析骨為筆，血用和墨，寫吾法者，乃與汝說。』是時欝多羅聞此語已，歡喜踊躍，敬如來教，即剝身皮，析取身骨，以血和墨，仰白之曰：『今正是時，唯願速說！』時婆羅門，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！過去無量阿僧祇劫，爾時波羅㮈國，有五百仙士。時仙人師，名欝多羅，恒思正法，欲得修學四方推求，宣告一切：『誰有正法，為我說者，隨其所欲，悉當供給。』有婆羅門來應之言：『吾有正法，誰欲聞者，我當為說。』時仙人師合掌白言：『唯願矜愍垂哀為說。』婆羅門言：『學法事難！久苦乃獲，汝今云何直爾欲聞？於理不可。汝若至誠欲得法者，當隨我教。』仙人白言：『大師所勅不敢違逆。』尋即語曰：『汝今若能剝皮作紙，析骨為筆，血用和墨，寫吾法者，乃與汝說。』是時欝多羅聞此語已，歡喜踊躍，敬如來教，即剝身皮，析取身骨，以血和墨，仰白之曰：『今正是時，唯願速說！』時婆羅門，便說此偈：

「『常當攝身行， 而不殺盜婬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『常當攝身行， 而不殺盜婬，

不兩舌惡口， 妄言及綺語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不兩舌惡口， 妄言及綺語，

心不貪諸欲， 無瞋恚毒想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不貪諸欲， 無瞋恚毒想，

捨離諸邪見， 是為菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離諸邪見， 是為菩薩行。』

「說是偈已，即自書取，遣人宣寫，閻浮提內一切人民，咸使誦讀如說修行。世尊爾時如是求法，為於眾生心無悔恨；今者云何欲捨一切，入於涅槃而不說法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，即自書取，遣人宣寫，閻浮提內一切人民，咸使誦讀如說修行。世尊爾時如是求法，為於眾生心無悔恨；今者云何欲捨一切，入於涅槃而不說法？

「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提，作大國王，名曰尸毘，王所住城號提婆拔提，豐樂無極。時尸毘王主閻浮提八萬四千諸小國土，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人婇女、五百太子、一萬大臣，行大慈悲，矜及一切。時天帝釋，五德離身，其命將終，愁憒不樂。毘首羯摩見其如是，即前白言：『何為慷慨而有愁色？』帝釋報言：『吾將終矣，死證已現，如今世間，佛法已滅，亦復無有諸大菩薩，我心不知何所歸依？是以愁耳。』毘首羯摩白天帝言：『今閻浮提有大國王，行菩薩道，名曰尸毘，志固精進，必成佛道。宜往投歸，必能覆護，解救危厄。』天帝復白：『若是菩薩，當先試之，為至誠不？汝化為鴿，我變作鷹，急追汝後，相逐詣彼大王坐所，便求擁護，以此試之，足知真偽。』毘首羯摩復答天帝：『菩薩大人！不宜加苦，正應供養，不須以此難事逼也。』爾時帝釋，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提，作大國王，名曰尸毘，王所住城號提婆拔提，豐樂無極。時尸毘王主閻浮提八萬四千諸小國土，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人婇女、五百太子、一萬大臣，行大慈悲，矜及一切。時天帝釋，五德離身，其命將終，愁憒不樂。毘首羯摩見其如是，即前白言：『何為慷慨而有愁色？』帝釋報言：『吾將終矣，死證已現，如今世間，佛法已滅，亦復無有諸大菩薩，我心不知何所歸依？是以愁耳。』毘首羯摩白天帝言：『今閻浮提有大國王，行菩薩道，名曰尸毘，志固精進，必成佛道。宜往投歸，必能覆護，解救危厄。』天帝復白：『若是菩薩，當先試之，為至誠不？汝化為鴿，我變作鷹，急追汝後，相逐詣彼大王坐所，便求擁護，以此試之，足知真偽。』毘首羯摩復答天帝：『菩薩大人！不宜加苦，正應供養，不須以此難事逼也。』爾時帝釋，便說偈言：

「『我亦非惡心， 如真金應試， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我亦非惡心， 如真金應試，

以此試菩薩， 知為至誠不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此試菩薩， 知為至誠不？』

「說是偈已，毘首羯摩自化為鴿，帝釋作鷹，急追鴿後，臨欲捉食。時鴿惶怖，飛趣大王，入王腋下，歸命於王。鷹尋後至，立於殿前，語大王言：『今此鴿者，是我之食，來在王邊，宜速還我，我飢甚急。』尸毘王言：『吾本誓願，當度一切，此來依我，終不與汝。』鷹復言曰：『大王！今者云度一切，若斷我食，命不得濟。如我之類非一切耶？』王時報言：『若與餘肉，汝能食不？』鷹即言曰：『唯得新殺熱肉，我乃食之。』王復念曰：『今求新殺熱肉者，害一救一，於理無益。』內自思惟：『唯除我身，其餘有命，皆自護惜。』即取利刀，自割股肉，持用與鷹，貿此鴿命。鷹報王曰：『王為施主，等視一切，我雖小鳥，理無偏枉，若欲以肉貿此鴿者，宜稱使停。』王勅左右：『疾取稱來。』以鉤鉤中，兩頭施盤，即時取鴿，安著一頭，所割身肉，以著一頭，割股肉盡，故輕於鴿。復割兩臂兩脇，身肉都盡，故不等鴿。爾時大王舉身自起，欲上稱盤，氣力不接，失跨墮地，悶無所覺，良久乃穌，自責其心：『我從久遠，為汝所困，輪迴三界，酸毒備甞，未曾為福。今是精進立行之時，非懈怠時也。』種種責已，自強起立，得上稱盤，心中歡喜，自以為善。是時天地六種震動，諸天宮殿皆悉傾搖，乃至色界諸天同時來下，於虛空中見於菩薩行於難行，傷壞軀體，心期大法，不顧身命，各共啼哭，淚如盛雨，又雨天華而以供養。爾時帝釋還復本形，住在王前，語大王曰：『今作如是難及之行，欲求何等？汝今欲求轉輪聖王帝釋魔王？三界之中欲求何等？』菩薩答言：『我所求者，不期三界尊榮之樂，所作福報欲求佛道。』天帝復言：『汝今壞身，乃徹骨髓，寧有悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復曰：『雖言無悔，誰能知之？我觀汝身，戰掉不停，言氣斷絕，言無悔恨，以何為證？』王即立誓：『我從始來乃至於今，無有悔恨大如毛髮，我所求願，必當果獲。至誠不虛如我言者，令吾身體即當平復。』作誓已訖，身便平復，倍勝於前。天及世人，歎未曾有，歡喜踊躍，不能自勝。尸毘王者今佛身是也。世尊往昔為於眾生不顧身命，乃至如是；今者世尊法海已滿法幢已立，法鼓已建，法炬已照，潤益成立，今正得時，云何欲捨一切眾生，入於涅槃而不說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，毘首羯摩自化為鴿，帝釋作鷹，急追鴿後，臨欲捉食。時鴿惶怖，飛趣大王，入王腋下，歸命於王。鷹尋後至，立於殿前，語大王言：『今此鴿者，是我之食，來在王邊，宜速還我，我飢甚急。』尸毘王言：『吾本誓願，當度一切，此來依我，終不與汝。』鷹復言曰：『大王！今者云度一切，若斷我食，命不得濟。如我之類非一切耶？』王時報言：『若與餘肉，汝能食不？』鷹即言曰：『唯得新殺熱肉，我乃食之。』王復念曰：『今求新殺熱肉者，害一救一，於理無益。』內自思惟：『唯除我身，其餘有命，皆自護惜。』即取利刀，自割股肉，持用與鷹，貿此鴿命。鷹報王曰：『王為施主，等視一切，我雖小鳥，理無偏枉，若欲以肉貿此鴿者，宜稱使停。』王勅左右：『疾取稱來。』以鉤鉤中，兩頭施盤，即時取鴿，安著一頭，所割身肉，以著一頭，割股肉盡，故輕於鴿。復割兩臂兩脇，身肉都盡，故不等鴿。爾時大王舉身自起，欲上稱盤，氣力不接，失跨墮地，悶無所覺，良久乃穌，自責其心：『我從久遠，為汝所困，輪迴三界，酸毒備甞，未曾為福。今是精進立行之時，非懈怠時也。』種種責已，自強起立，得上稱盤，心中歡喜，自以為善。是時天地六種震動，諸天宮殿皆悉傾搖，乃至色界諸天同時來下，於虛空中見於菩薩行於難行，傷壞軀體，心期大法，不顧身命，各共啼哭，淚如盛雨，又雨天華而以供養。爾時帝釋還復本形，住在王前，語大王曰：『今作如是難及之行，欲求何等？汝今欲求轉輪聖王帝釋魔王？三界之中欲求何等？』菩薩答言：『我所求者，不期三界尊榮之樂，所作福報欲求佛道。』天帝復言：『汝今壞身，乃徹骨髓，寧有悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復曰：『雖言無悔，誰能知之？我觀汝身，戰掉不停，言氣斷絕，言無悔恨，以何為證？』王即立誓：『我從始來乃至於今，無有悔恨大如毛髮，我所求願，必當果獲。至誠不虛如我言者，令吾身體即當平復。』作誓已訖，身便平復，倍勝於前。天及世人，歎未曾有，歡喜踊躍，不能自勝。尸毘王者今佛身是也。世尊往昔為於眾生不顧身命，乃至如是；今者世尊法海已滿法幢已立，法鼓已建，法炬已照，潤益成立，今正得時，云何欲捨一切眾生，入於涅槃而不說法？」

爾時梵王，於如來前，合掌讚歎，說於如來先身求法，為於眾生凡有千首。世尊爾時受梵王請，即便往詣波羅㮈國鹿野苑中轉于法輪，三寶因是乃現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時梵王，於如來前，合掌讚歎，說於如來先身求法，為於眾生凡有千首。世尊爾時受梵王請，即便往詣波羅㮈國鹿野苑中轉于法輪，三寶因是乃現於世。

時諸人天諸龍鬼神，八部之眾，聞說是已，莫不歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸人天諸龍鬼神，八部之眾，聞說是已，莫不歡喜，頂戴奉行。

（二）摩訶薩埵以身施虎品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二）摩訶薩埵以身施虎品第二

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊，乞食時到，著衣持鉢，獨將阿難，入城乞食。時有一老母，唯有二男，偷盜無度，財主捕得，便將詣王，平事按律，其罪應死，即付旃陀羅，將至殺處。遙見世尊！母子三人，俱共向佛，叩頭求哀：「唯願天尊！垂濟苦厄，救我子命。」誠心欵篤，甚可憐愍。如來慈矜，即遣阿難，詣王請命。王聞佛教，即便放之，得脫此厄，感戴佛恩，欣踊無量。尋詣佛所，頭面禮足，合掌白言：「蒙佛慈恩，得濟餘命，唯願天尊！慈愍我等，聽在道次。」佛即可之，告曰：「善來比丘！」鬚髮自墮，身所著衣，變成袈裟，敬心內發，志信益固。佛為說法，諸垢永盡，得阿羅漢道，其母聞法，得阿那含。爾時阿難，目見此事，歎未曾有，讚說如來若干德行。又復呰嗟：「母子三人，宿有何慶，值遇世尊，得免重罪，獲涅槃安？一身之中，特蒙利益，何其快哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊，乞食時到，著衣持鉢，獨將阿難，入城乞食。時有一老母，唯有二男，偷盜無度，財主捕得，便將詣王，平事按律，其罪應死，即付旃陀羅，將至殺處。遙見世尊！母子三人，俱共向佛，叩頭求哀：「唯願天尊！垂濟苦厄，救我子命。」誠心欵篤，甚可憐愍。如來慈矜，即遣阿難，詣王請命。王聞佛教，即便放之，得脫此厄，感戴佛恩，欣踊無量。尋詣佛所，頭面禮足，合掌白言：「蒙佛慈恩，得濟餘命，唯願天尊！慈愍我等，聽在道次。」佛即可之，告曰：「善來比丘！」鬚髮自墮，身所著衣，變成袈裟，敬心內發，志信益固。佛為說法，諸垢永盡，得阿羅漢道，其母聞法，得阿那含。爾時阿難，目見此事，歎未曾有，讚說如來若干德行。又復呰嗟：「母子三人，宿有何慶，值遇世尊，得免重罪，獲涅槃安？一身之中，特蒙利益，何其快哉！」

佛告阿難：「此三人者，非但今日蒙我得活，乃往過去，亦蒙我恩而得濟活。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此三人者，非但今日蒙我得活，乃往過去，亦蒙我恩而得濟活。」

阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，濟活三人，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，濟活三人，其事云何？」

佛告阿難：「乃往久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰摩訶羅檀囊，秦言大寶，典領小國，凡有五千。王有三子，其第一者，名摩訶富那寧，次名摩訶提婆，秦言大天，次名摩訶薩埵，此小子者，少小行慈，矜愍一切，猶如赤子。爾時大王，與諸群臣夫人太子，出外遊觀，時王疲懈，小住休息。其王三子，共遊林間，見有一虎適乳二子，飢餓逼切，欲還食之。其王小子，語二兄曰：『今此虎者，酸苦極理，羸瘦垂死，加復初乳，我觀其志，欲自噉子。』二兄答言：『如汝所云。』弟復問兄：『此虎今者，當復何食？』二兄報曰：『若得新殺熱血肉者，乃可其意。』又復問曰：『今頗有人，能辦斯事救此生命，令得存不？』二兄答言：『是為難事。』時王小子，內自思惟：『我於久遠生死之中，捐身無數，唐捨軀命，或為貪欲，或為瞋恚，或為愚癡，未曾為法。今遭福田，此身何在？』設計已定，復共前行。前行未遠，白二兄言：『兄等且去，我有私緣，比爾隨後。』作是語已，疾從本徑，至於虎所，投身虎前；餓虎口噤，不能得食。爾時太子，自取利木，刺身出血，虎得舐之，其口乃開，即噉身肉。二兄待之經久不還，尋迹推覓，憶其先心，必能至彼，餧於餓虎。追到岸邊，見摩訶薩埵死在虎前，虎已食之，血肉塗漫，自撲墮地，氣絕而死，經於久時，乃還穌活，啼哭宛轉，迷憒悶絕，而復還穌。夫人眠睡夢有三鴿，共戲林野，鷹卒捉得其小者食，覺已驚怖，向王說之：『我聞諺言：「鴿子孫者也。」今亡小鴿，我所愛兒，必有不祥。』即時遣人，四出求覓。未久之間，二兒已到，父母問言：『我所愛子，今為所在？』二兒哽噎，隔塞斷絕，不能出聲，經于久時，乃復出言：『虎已食之。』父母聞此，躃地悶絕而無所覺，良久乃穌，即與二兒夫人婇女，馳奔至彼死屍之處。爾時餓虎食肉已盡，唯有骸骨狼藉在地。母扶其頭，父捉其手，哀號悶絕，絕而復穌。如是經久時，摩訶薩埵命終之後，生兜率天，即自生念：『我因何行，來受此報？』天眼徹視，遍觀五趣，見前死屍，故在山間，父母悲悼，纏綿痛毒，憐其愚惑，啼泣過甚。『或能於此喪失身命，我今當往諫喻彼意。』即從天下，住於空中，種種言辭，解諫父母。父母仰問：『汝是何神？願見告示。』天尋報曰：『我是王子摩訶薩埵，我由捨身濟虎餓乏，生兜率天。大王當知！有法歸無，生必有終；惡墮地獄，為善生天。生死常塗，今者何獨沒於憂愁煩惱之海，不自覺悟懃修眾善？』父母報言：『汝行大慈，矜及一切，捨我取終；吾心念汝，荒塞寸絕，我苦難計。汝修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰摩訶羅檀囊，秦言大寶，典領小國，凡有五千。王有三子，其第一者，名摩訶富那寧，次名摩訶提婆，秦言大天，次名摩訶薩埵，此小子者，少小行慈，矜愍一切，猶如赤子。爾時大王，與諸群臣夫人太子，出外遊觀，時王疲懈，小住休息。其王三子，共遊林間，見有一虎適乳二子，飢餓逼切，欲還食之。其王小子，語二兄曰：『今此虎者，酸苦極理，羸瘦垂死，加復初乳，我觀其志，欲自噉子。』二兄答言：『如汝所云。』弟復問兄：『此虎今者，當復何食？』二兄報曰：『若得新殺熱血肉者，乃可其意。』又復問曰：『今頗有人，能辦斯事救此生命，令得存不？』二兄答言：『是為難事。』時王小子，內自思惟：『我於久遠生死之中，捐身無數，唐捨軀命，或為貪欲，或為瞋恚，或為愚癡，未曾為法。今遭福田，此身何在？』設計已定，復共前行。前行未遠，白二兄言：『兄等且去，我有私緣，比爾隨後。』作是語已，疾從本徑，至於虎所，投身虎前；餓虎口噤，不能得食。爾時太子，自取利木，刺身出血，虎得舐之，其口乃開，即噉身肉。二兄待之經久不還，尋迹推覓，憶其先心，必能至彼，餧於餓虎。追到岸邊，見摩訶薩埵死在虎前，虎已食之，血肉塗漫，自撲墮地，氣絕而死，經於久時，乃還穌活，啼哭宛轉，迷憒悶絕，而復還穌。夫人眠睡夢有三鴿，共戲林野，鷹卒捉得其小者食，覺已驚怖，向王說之：『我聞諺言：「鴿子孫者也。」今亡小鴿，我所愛兒，必有不祥。』即時遣人，四出求覓。未久之間，二兒已到，父母問言：『我所愛子，今為所在？』二兒哽噎，隔塞斷絕，不能出聲，經于久時，乃復出言：『虎已食之。』父母聞此，躃地悶絕而無所覺，良久乃穌，即與二兒夫人婇女，馳奔至彼死屍之處。爾時餓虎食肉已盡，唯有骸骨狼藉在地。母扶其頭，父捉其手，哀號悶絕，絕而復穌。如是經久時，摩訶薩埵命終之後，生兜率天，即自生念：『我因何行，來受此報？』天眼徹視，遍觀五趣，見前死屍，故在山間，父母悲悼，纏綿痛毒，憐其愚惑，啼泣過甚。『或能於此喪失身命，我今當往諫喻彼意。』即從天下，住於空中，種種言辭，解諫父母。父母仰問：『汝是何神？願見告示。』天尋報曰：『我是王子摩訶薩埵，我由捨身濟虎餓乏，生兜率天。大王當知！有法歸無，生必有終；惡墮地獄，為善生天。生死常塗，今者何獨沒於憂愁煩惱之海，不自覺悟懃修眾善？』父母報言：『汝行大慈，矜及一切，捨我取終；吾心念汝，荒塞寸絕，我苦難計。汝修

大慈，那得如是？』於時天人，復以種種妙善偈句，報謝父母，父母於是小得惺悟，作七寶函盛骨著中，葬埋畢訖，於上起塔，天即化去。王及大眾，還自歸宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈，那得如是？』於時天人，復以種種妙善偈句，報謝父母，父母於是小得惺悟，作七寶函盛骨著中，葬埋畢訖，於上起塔，天即化去。王及大眾，還自歸宮。」

佛告阿難：「爾時大王，摩訶羅檀那者，豈異人乎？今我父王閱頭檀是。時王夫人，我母摩訶摩耶是。爾時摩訶富那寧者，今彌勒是。第二太子摩訶提婆者，今婆修蜜多羅是。爾時太子摩訶薩埵，豈異人乎？我身是也。爾時虎母，今此老母是。爾時二子，今二人是。我於久遠，濟其急厄危頓之命，令得安全。吾今成佛，亦濟彼厄，令其永離生死大苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時大王，摩訶羅檀那者，豈異人乎？今我父王閱頭檀是。時王夫人，我母摩訶摩耶是。爾時摩訶富那寧者，今彌勒是。第二太子摩訶提婆者，今婆修蜜多羅是。爾時太子摩訶薩埵，豈異人乎？我身是也。爾時虎母，今此老母是。爾時二子，今二人是。我於久遠，濟其急厄危頓之命，令得安全。吾今成佛，亦濟彼厄，令其永離生死大苦。」

爾時阿難、一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難、一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。

（三）二梵志受齋品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三）二梵志受齋品第三

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時初夜有二天，來詣於佛所，天人身光，照曜祇桓，皆如金色。佛便隨宜，演暢妙法；心意開悟，俱得道迹，頭面禮佛，還歸天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時初夜有二天，來詣於佛所，天人身光，照曜祇桓，皆如金色。佛便隨宜，演暢妙法；心意開悟，俱得道迹，頭面禮佛，還歸天上。

明日清朝，阿難白佛：「昨夜二天，來覲世尊，威相昞著，淨光赫奕。昔種何德，獲斯妙果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日清朝，阿難白佛：「昨夜二天，來覲世尊，威相昞著，淨光赫奕。昔種何德，獲斯妙果？」

佛告阿難：「迦葉如來滅度之後，遺法垂末，有二婆羅門，受持八齋，其一人者，求願生天；其第二人，求作國王。其第一人，還歸其家，婦呼共食。夫答婦言：『向受佛齋，過中不食。』婦復語曰：『君是梵志，自有戒法，何緣乃受異道之齋？今若相違不共我飯，當以斯事語諸梵志，使驅擯汝不與會同。』聞此語已，深懷恐怖，便與其婦，非時而食。二人隨壽長短，各取命終。願作王者，持齋完具，得生王家。願生天者，由破齋故，乃生龍中。時有一人，為王守園，日日奉送種種果蓏。此人後時，於泉水中，得一異㮈，色香甚美，便作是念：『我每出入，常為門監所見前却，當以與之。』如念即與。門監受已，復自思惟：『我通事時，每為黃門之所抴縮，當以與之。』便用斯㮈奉貢黃門。黃門納竟轉上夫人。夫人得㮈，復用獻王。王食此㮈，甚覺甘美，便問夫人：『從何處得？』夫人即時如實而對，展轉相推，到于園監。王復召喚而問之曰：『吾園之中有此美果，何不見奉，乃與他人？』園監於是，本末自陳。王復告言：『自今已後，常送斯㮈，莫令斷絕。』園監啟曰：『此㮈無種，從泉中得，勅使常送，無由可辦。』王復告言：『若不能得，當斬汝身。』園監還出，至彼園中，憂愁懊惱，舉聲大哭。時有一龍，聞其哭音，變身為人，來問之言：『汝有何事，悲哭乃爾？』是時園監具自宣說。龍還入水，以多美果，著金盤上，用與此人，因告之言：『可持此果以奉汝王，并騰吾意。云吾及王，本是親友，乃昔在世俱為梵志，共受八齋，各求所願。汝戒完具，得為人王；吾戒不全，生於龍中。今欲奉修齋法，求捨此身，願索八關齋法用遺於我，若其相違，吾覆汝國，用作大海。』園監於是，奉果於王，因復說龍所囑之變。王聞此已，甚用不樂。所以者何？時世無佛，法又滅盡，八關齋文今不可得，若不稱之，恐見危害。惟念此理，是故愁悒。王有大臣，最所敬重，王告臣曰：『神龍從我求索齋法，仰卿得之，當用寄與。』大臣對言：『今世無法，云何可得？』王又告曰：『汝今不獲，吾當殺卿。』大臣聞此，甚懷惆悵，往至自舍。此臣有父，年老耆舊，每從外來，和顏悅色，以慰父意。當於是時，父見其子面色改常，即便問之：『何由乃爾？』於時大臣，便向其父委曲自說。其父答曰：『吾家堂柱，每現光明，試破看之，儻有異物？』奉父言教，令他拕伐取而斬析，得經二卷，一是《十二因緣經》，二是《八關齋文》。大臣即持奉上於王。王得歡喜，不能自勝，便以此經，著金盤上，自送與龍。龍獲此經，大用欣慶，便用好寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「迦葉如來滅度之後，遺法垂末，有二婆羅門，受持八齋，其一人者，求願生天；其第二人，求作國王。其第一人，還歸其家，婦呼共食。夫答婦言：『向受佛齋，過中不食。』婦復語曰：『君是梵志，自有戒法，何緣乃受異道之齋？今若相違不共我飯，當以斯事語諸梵志，使驅擯汝不與會同。』聞此語已，深懷恐怖，便與其婦，非時而食。二人隨壽長短，各取命終。願作王者，持齋完具，得生王家。願生天者，由破齋故，乃生龍中。時有一人，為王守園，日日奉送種種果蓏。此人後時，於泉水中，得一異㮈，色香甚美，便作是念：『我每出入，常為門監所見前却，當以與之。』如念即與。門監受已，復自思惟：『我通事時，每為黃門之所抴縮，當以與之。』便用斯㮈奉貢黃門。黃門納竟轉上夫人。夫人得㮈，復用獻王。王食此㮈，甚覺甘美，便問夫人：『從何處得？』夫人即時如實而對，展轉相推，到于園監。王復召喚而問之曰：『吾園之中有此美果，何不見奉，乃與他人？』園監於是，本末自陳。王復告言：『自今已後，常送斯㮈，莫令斷絕。』園監啟曰：『此㮈無種，從泉中得，勅使常送，無由可辦。』王復告言：『若不能得，當斬汝身。』園監還出，至彼園中，憂愁懊惱，舉聲大哭。時有一龍，聞其哭音，變身為人，來問之言：『汝有何事，悲哭乃爾？』是時園監具自宣說。龍還入水，以多美果，著金盤上，用與此人，因告之言：『可持此果以奉汝王，并騰吾意。云吾及王，本是親友，乃昔在世俱為梵志，共受八齋，各求所願。汝戒完具，得為人王；吾戒不全，生於龍中。今欲奉修齋法，求捨此身，願索八關齋法用遺於我，若其相違，吾覆汝國，用作大海。』園監於是，奉果於王，因復說龍所囑之變。王聞此已，甚用不樂。所以者何？時世無佛，法又滅盡，八關齋文今不可得，若不稱之，恐見危害。惟念此理，是故愁悒。王有大臣，最所敬重，王告臣曰：『神龍從我求索齋法，仰卿得之，當用寄與。』大臣對言：『今世無法，云何可得？』王又告曰：『汝今不獲，吾當殺卿。』大臣聞此，甚懷惆悵，往至自舍。此臣有父，年老耆舊，每從外來，和顏悅色，以慰父意。當於是時，父見其子面色改常，即便問之：『何由乃爾？』於時大臣，便向其父委曲自說。其父答曰：『吾家堂柱，每現光明，試破看之，儻有異物？』奉父言教，令他拕伐取而斬析，得經二卷，一是《十二因緣經》，二是《八關齋文》。大臣即持奉上於王。王得歡喜，不能自勝，便以此經，著金盤上，自送與龍。龍獲此經，大用欣慶，便用好寶，

贈遺於王；受持八齋，懃而奉行，命終之後，生於天宮。人王亦復修奉齋法，壽盡生天，共同一處。昨夜俱來，諮稟法化，應時尋得須陀洹果，永息三塗，遊人天道，從是已往，畢得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贈遺於王；受持八齋，懃而奉行，命終之後，生於天宮。人王亦復修奉齋法，壽盡生天，共同一處。昨夜俱來，諮稟法化，應時尋得須陀洹果，永息三塗，遊人天道，從是已往，畢得涅槃。」

佛說是時，一切眾會，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，一切眾會，歡喜奉行。

（四）波羅㮈人身貧供養品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四）波羅㮈人身貧供養品第四

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時國中有大長者，生一男兒，面首端政，既生數日，復能言語，問其父母：「世尊在不？」答曰：「故在。」復更問曰：「尊者舍利弗、阿難等，悉為在不？」答言：「悉在。」父母見子生便能言，謂其非人，深怪所以，便往問佛。佛言：「此兒有福，不足疑也。」父母歡喜，還歸其家。兒又啟曰：「唯願二親！為我請佛及比丘僧。」父母告曰：「請佛及僧，當須供具，非卒可辦。」兒又啟曰：「但掃灑堂舍，莊嚴床席，施三高座，百味飲食，當自然至。又我先身之母，今猶存在，居波羅㮈國，為我喚之。」父母隨語，使人乘象，馳奔召來，所以作三高座者，一為如來，二為本生母，三為今身母。佛與眾僧，既入其舍，次第坐定，甘饍美味，自在豐足。佛為說法，父及二母、合家大小，聞法歡喜，盡得初果。此兒轉長，便辭出家，精懃正業，獲致羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時國中有大長者，生一男兒，面首端政，既生數日，復能言語，問其父母：「世尊在不？」答曰：「故在。」復更問曰：「尊者舍利弗、阿難等，悉為在不？」答言：「悉在。」父母見子生便能言，謂其非人，深怪所以，便往問佛。佛言：「此兒有福，不足疑也。」父母歡喜，還歸其家。兒又啟曰：「唯願二親！為我請佛及比丘僧。」父母告曰：「請佛及僧，當須供具，非卒可辦。」兒又啟曰：「但掃灑堂舍，莊嚴床席，施三高座，百味飲食，當自然至。又我先身之母，今猶存在，居波羅㮈國，為我喚之。」父母隨語，使人乘象，馳奔召來，所以作三高座者，一為如來，二為本生母，三為今身母。佛與眾僧，既入其舍，次第坐定，甘饍美味，自在豐足。佛為說法，父及二母、合家大小，聞法歡喜，盡得初果。此兒轉長，便辭出家，精懃正業，獲致羅漢。

阿難白佛：「此沙門者，宿種何德，生於豪貴，小而能言，又復學道，逮得神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「此沙門者，宿種何德，生於豪貴，小而能言，又復學道，逮得神通？」

佛告阿難：「此人前身，生波羅㮈，為長者子。父亡沒後，家業衰耗，漸致貧窮。雖值佛世，無以供養，念此不悅，情不自釋，便捨豪姓，求為客作，終竟一歲，索金千兩。豪姓問曰：『卿欲娶妻耶？』答曰：『不也。』豪姓又問：『用金何為？』答曰：『欲用飯佛及於聖僧。』豪姓告曰：『若欲請佛，吾當與金并為經營會於我舍。』貧者唯諾，便設餚饍，請佛及僧。由此因緣，命終之後，生在長者家，今復請佛，聞法得道。」佛告阿難：「往昔貧人者，今長者子沙門是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此人前身，生波羅㮈，為長者子。父亡沒後，家業衰耗，漸致貧窮。雖值佛世，無以供養，念此不悅，情不自釋，便捨豪姓，求為客作，終竟一歲，索金千兩。豪姓問曰：『卿欲娶妻耶？』答曰：『不也。』豪姓又問：『用金何為？』答曰：『欲用飯佛及於聖僧。』豪姓告曰：『若欲請佛，吾當與金并為經營會於我舍。』貧者唯諾，便設餚饍，請佛及僧。由此因緣，命終之後，生在長者家，今復請佛，聞法得道。」佛告阿難：「往昔貧人者，今長者子沙門是也。」

佛說此時，一切眾會，莫不歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此時，一切眾會，莫不歡喜，頂戴奉行。

（五）海神難問船人品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五）海神難問船人品第五

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時此國有五百賈客，入海採寶，自共議言：「當求明人用作導師。」便請一五戒優婆塞，共入大海。既到海中，海神變身，作一夜叉，形體醜惡，其色青黑，口出長牙，頭上火燃，來牽其船，問估客曰：「世間可畏，有過我者無？」賢者對曰：「更有可畏，劇汝數倍。」海神復問：「何者是耶？」答曰：「世有愚人，作諸不善，殺生盜竊婬妷無度，妄言兩舌惡口綺語、貪欲瞋恚，沒在邪見；死入地獄，受苦萬端。獄卒阿傍，取諸罪人，種種治之，或以刀斫，或以車裂，分壞其身，作數千段。或復臼擣，或復磨之，刀山劍樹，火車鑊湯，寒氷沸屎，一切備受。荷如此苦，經數千萬歲，此之可畏，劇汝甚多。」海神放之，隱形而去。船進數里，海神復更化作一人，形體痟瘦，筋骨相連，復來牽船，問諸人曰：「世間羸瘦，有劇我者無？」賢者答言：「更有羸瘦甚劇於汝。」海神復問：「誰復劇耶？」賢者答曰：「有愚癡人，心性弊惡，慳貪嫉妬，不知布施，死墮餓鬼，身大如山，咽如針鼻，頭髮長亂，形體黑瘦，數千萬歲，不識水穀。如是之形，復劇於汝。」海神放船，沒而不現。船行數里，海神復化更作一人，極為端政，復來牽船，問諸商客：「人之美妙，有與我等者無？」賢者答曰：「乃有勝汝百千萬倍。」海神復問：「誰為勝者？」賢者答曰：「世有智人，奉行諸善，身口意業恒令清淨，信敬三寶隨時供養，其人命終，生於天上，形貌皎潔，端政無雙，殊勝於汝數千萬倍。以汝方之，如瞎獼猴比彼妙女。」海神取水一掬，而問之曰：「掬中水多海水多耶？」賢者答曰：「掬中水多，非海水也。」海神重問：「汝今所說，為至誠不？」賢者答曰：「此言真諦，不虛妄也。何以明之？海水雖多，必有枯竭。劫欲盡時，兩日竝出，泉源池流，悉皆旱涸；三日出時，諸小河水，悉皆枯乾；四日出時，諸大江海，悉皆枯竭；五日出時，大海稍減；六日出時，三分減二；七日出時，海水都盡，須彌崩壞，下至金剛地際皆悉燋燃。若復有人，能以信心，以一掬水，供養於佛，或用施僧，或奉父母，或匃貧窮，給與禽獸，此之功德，歷劫不盡。以此言之，知海為少，掬水為多。」海神歡喜，即以珍寶，用贈賢者，兼寄妙寶施佛及僧。時諸賈客，即與賢者，採寶已足，還歸本國。是時賢者，五百賈客，咸詣佛所，稽首佛足，作禮畢已，各持寶物并海神所寄，奉佛及僧，悉皆長跪叉手白佛：「願為弟子，稟受清化。」佛尋可之。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在身。佛為說法，應適其情，即時開悟，諸欲都淨，得阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時此國有五百賈客，入海採寶，自共議言：「當求明人用作導師。」便請一五戒優婆塞，共入大海。既到海中，海神變身，作一夜叉，形體醜惡，其色青黑，口出長牙，頭上火燃，來牽其船，問估客曰：「世間可畏，有過我者無？」賢者對曰：「更有可畏，劇汝數倍。」海神復問：「何者是耶？」答曰：「世有愚人，作諸不善，殺生盜竊婬妷無度，妄言兩舌惡口綺語、貪欲瞋恚，沒在邪見；死入地獄，受苦萬端。獄卒阿傍，取諸罪人，種種治之，或以刀斫，或以車裂，分壞其身，作數千段。或復臼擣，或復磨之，刀山劍樹，火車鑊湯，寒氷沸屎，一切備受。荷如此苦，經數千萬歲，此之可畏，劇汝甚多。」海神放之，隱形而去。船進數里，海神復更化作一人，形體痟瘦，筋骨相連，復來牽船，問諸人曰：「世間羸瘦，有劇我者無？」賢者答言：「更有羸瘦甚劇於汝。」海神復問：「誰復劇耶？」賢者答曰：「有愚癡人，心性弊惡，慳貪嫉妬，不知布施，死墮餓鬼，身大如山，咽如針鼻，頭髮長亂，形體黑瘦，數千萬歲，不識水穀。如是之形，復劇於汝。」海神放船，沒而不現。船行數里，海神復化更作一人，極為端政，復來牽船，問諸商客：「人之美妙，有與我等者無？」賢者答曰：「乃有勝汝百千萬倍。」海神復問：「誰為勝者？」賢者答曰：「世有智人，奉行諸善，身口意業恒令清淨，信敬三寶隨時供養，其人命終，生於天上，形貌皎潔，端政無雙，殊勝於汝數千萬倍。以汝方之，如瞎獼猴比彼妙女。」海神取水一掬，而問之曰：「掬中水多海水多耶？」賢者答曰：「掬中水多，非海水也。」海神重問：「汝今所說，為至誠不？」賢者答曰：「此言真諦，不虛妄也。何以明之？海水雖多，必有枯竭。劫欲盡時，兩日竝出，泉源池流，悉皆旱涸；三日出時，諸小河水，悉皆枯乾；四日出時，諸大江海，悉皆枯竭；五日出時，大海稍減；六日出時，三分減二；七日出時，海水都盡，須彌崩壞，下至金剛地際皆悉燋燃。若復有人，能以信心，以一掬水，供養於佛，或用施僧，或奉父母，或匃貧窮，給與禽獸，此之功德，歷劫不盡。以此言之，知海為少，掬水為多。」海神歡喜，即以珍寶，用贈賢者，兼寄妙寶施佛及僧。時諸賈客，即與賢者，採寶已足，還歸本國。是時賢者，五百賈客，咸詣佛所，稽首佛足，作禮畢已，各持寶物并海神所寄，奉佛及僧，悉皆長跪叉手白佛：「願為弟子，稟受清化。」佛尋可之。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在身。佛為說法，應適其情，即時開悟，諸欲都淨，得阿

羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢。

時諸會者，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸會者，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。

（六）恒伽達品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六）恒伽達品第六

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇竹園精舍。是時國中有一輔相，其家大富，然無兒子。時恒河邊，有摩尼跋羅天祠，合土人民，皆悉敬奉。時此輔相，往詣祠所，而禱之言：「我無子息，承聞天神，功德無量，救護群生，能與其願，今故自歸。若蒙所願，願賜一子，當以金銀校飾天身，及以名香塗治神室；如其無驗，當壞汝廟屎塗汝身。」天神聞已，自思惟言：「此人豪富，力勢強盛，非是凡品，得為其子。我德尠少，不能與願。願若不果，必見毀辱。」廟神便復往白摩尼跋羅。摩尼跋羅其力不辦，自詣毘沙門王啟白此事。毘沙門言：「亦非我力能使有子，當詣天帝從求斯願。」毘沙門王即時上天啟帝釋曰：「我有一臣摩尼跋羅，近日見語云：『王舍城有一輔相，從其求子，結立重誓，若願得遂，倍加供養，所願若違，當破我廟而毀辱之。』彼人豪兇，必能如是，幸望天王，令其有子。」帝釋答曰：「斯事至難，當覓因緣。」時有一天，五德離身，臨命欲盡，帝釋告曰：「卿命垂終，可願生彼輔相之家？」天子答言：「意欲出家奉修正行，若生尊榮，離俗則難，欲在中流莫遂所志。」帝釋復曰：「但往生彼，若欲學道，吾當相佐。」天子命終，降神受胎輔相之家。即生出外，形貌端政，即召相師，為其立字。相師問曰：「本於何處求得此兒？」輔相答言：「昔從恒河天神求之。」因為作字，為恒伽達。年漸長大，志在道法，便啟父母，求索出家。父母告曰：「吾今富貴，產業弘廣，唯汝一子，當嗣門戶。遣吾存活，終不相聽。」兒不從志深自惆悵，便欲捨身更求凡處，於中求出，必極易也。於是密去，自墜高巖；既墮在地，無所傷損。復至河邊，投身水中；水還漂出，亦無所苦。復取毒藥，而吞噉之；毒氣不行，無由致死。復作是念：「當犯官法為王所殺。」值王夫人及諸婇女，出宮到園池中洗浴，皆脫衣服，置林樹間。時恒伽達密入林中，取其服飾抱持而出。門監見之，將往白阿闍世王。王聞此事，瞋恚隆盛，便取弓箭，自手射之，而箭還反，正向王身；如是至三，不能使中。王怖投弓，問彼人言：「卿是天龍鬼神乎？」恒伽達言：「賜我一願，乃敢自陳。」王曰：「當與。」恒伽達言：「我非是天，亦非龍鬼，是王舍國輔相之兒。我欲出家，父母不聽，故欲自殺更生餘處。投巖、赴河、飲毒不死，故犯王法，望得危命。王今加害，復不能傷，事情如是，何酷之甚！願見顧愍聽我為道。」王尋告曰：「聽汝出家修學聖道。」因復將之，共到佛所，啟白世尊，如向之事。於時如來，聽為沙門，法衣在體，便成比丘。佛為說法，心意開暢，成羅漢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇竹園精舍。是時國中有一輔相，其家大富，然無兒子。時恒河邊，有摩尼跋羅天祠，合土人民，皆悉敬奉。時此輔相，往詣祠所，而禱之言：「我無子息，承聞天神，功德無量，救護群生，能與其願，今故自歸。若蒙所願，願賜一子，當以金銀校飾天身，及以名香塗治神室；如其無驗，當壞汝廟屎塗汝身。」天神聞已，自思惟言：「此人豪富，力勢強盛，非是凡品，得為其子。我德尠少，不能與願。願若不果，必見毀辱。」廟神便復往白摩尼跋羅。摩尼跋羅其力不辦，自詣毘沙門王啟白此事。毘沙門言：「亦非我力能使有子，當詣天帝從求斯願。」毘沙門王即時上天啟帝釋曰：「我有一臣摩尼跋羅，近日見語云：『王舍城有一輔相，從其求子，結立重誓，若願得遂，倍加供養，所願若違，當破我廟而毀辱之。』彼人豪兇，必能如是，幸望天王，令其有子。」帝釋答曰：「斯事至難，當覓因緣。」時有一天，五德離身，臨命欲盡，帝釋告曰：「卿命垂終，可願生彼輔相之家？」天子答言：「意欲出家奉修正行，若生尊榮，離俗則難，欲在中流莫遂所志。」帝釋復曰：「但往生彼，若欲學道，吾當相佐。」天子命終，降神受胎輔相之家。即生出外，形貌端政，即召相師，為其立字。相師問曰：「本於何處求得此兒？」輔相答言：「昔從恒河天神求之。」因為作字，為恒伽達。年漸長大，志在道法，便啟父母，求索出家。父母告曰：「吾今富貴，產業弘廣，唯汝一子，當嗣門戶。遣吾存活，終不相聽。」兒不從志深自惆悵，便欲捨身更求凡處，於中求出，必極易也。於是密去，自墜高巖；既墮在地，無所傷損。復至河邊，投身水中；水還漂出，亦無所苦。復取毒藥，而吞噉之；毒氣不行，無由致死。復作是念：「當犯官法為王所殺。」值王夫人及諸婇女，出宮到園池中洗浴，皆脫衣服，置林樹間。時恒伽達密入林中，取其服飾抱持而出。門監見之，將往白阿闍世王。王聞此事，瞋恚隆盛，便取弓箭，自手射之，而箭還反，正向王身；如是至三，不能使中。王怖投弓，問彼人言：「卿是天龍鬼神乎？」恒伽達言：「賜我一願，乃敢自陳。」王曰：「當與。」恒伽達言：「我非是天，亦非龍鬼，是王舍國輔相之兒。我欲出家，父母不聽，故欲自殺更生餘處。投巖、赴河、飲毒不死，故犯王法，望得危命。王今加害，復不能傷，事情如是，何酷之甚！願見顧愍聽我為道。」王尋告曰：「聽汝出家修學聖道。」因復將之，共到佛所，啟白世尊，如向之事。於時如來，聽為沙門，法衣在體，便成比丘。佛為說法，心意開暢，成羅漢

道，三明六通，具八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道，三明六通，具八解脫。

阿闍世王尋白佛言：「此恒伽達者，先世之時，種何善根，投山不死，墮水不溺，食毒無苦，箭射無傷，加遇聖尊得度生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王尋白佛言：「此恒伽達者，先世之時，種何善根，投山不死，墮水不溺，食毒無苦，箭射無傷，加遇聖尊得度生死？」

佛告王曰：「乃往過去無數世時，有一大國，名波羅㮈，其王名梵摩達，將諸宮人，林中遊戲，諸婇女輩，激聲而歌。外有一人，高聲和之，王聞其聲，便生瞋妬，遣人捕來勅使殺之。時有大臣，從外邊來，見此一人，而被囚執，便問左右：『何緣乃爾？』其傍諸人，具列事狀。臣曰：『且停！待我見王。』大臣進入，啟白王言：『彼人之罪，不至深重，何以殺之？雖和其音，而不見形，既無交通奸婬之事，幸願垂矜，匃其生命。』王不能違，赦不刑戮。其人得脫，奉事大臣，懃謹無替。如是承給，經歷多年，便自思惟：『婬欲傷人，利於刀劍，我今困厄，皆由欲故。』即語大臣：『聽我出家遵修道業。』大臣答曰：『不敢相違，學若成道，還來相見。』即詣山澤，專思妙理，精神開悟，成辟支佛；還來城邑，造大臣家。大臣歡喜，請供養之，甘饍妙服，四事無乏。時辟支佛，於虛空中，現神變化，身出水火，放大光明，大臣見之，欣然無量，便立誓願：『由吾恩故，命得全濟，使我世世富貴長壽，殊勝奇特，數千萬倍，令我智德相與共等。』」佛告王曰：「時彼大臣，救活一人，令得道者，今恒伽達是。由是因緣，所生之處，命不中夭，今值我時，逮致應真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「乃往過去無數世時，有一大國，名波羅㮈，其王名梵摩達，將諸宮人，林中遊戲，諸婇女輩，激聲而歌。外有一人，高聲和之，王聞其聲，便生瞋妬，遣人捕來勅使殺之。時有大臣，從外邊來，見此一人，而被囚執，便問左右：『何緣乃爾？』其傍諸人，具列事狀。臣曰：『且停！待我見王。』大臣進入，啟白王言：『彼人之罪，不至深重，何以殺之？雖和其音，而不見形，既無交通奸婬之事，幸願垂矜，匃其生命。』王不能違，赦不刑戮。其人得脫，奉事大臣，懃謹無替。如是承給，經歷多年，便自思惟：『婬欲傷人，利於刀劍，我今困厄，皆由欲故。』即語大臣：『聽我出家遵修道業。』大臣答曰：『不敢相違，學若成道，還來相見。』即詣山澤，專思妙理，精神開悟，成辟支佛；還來城邑，造大臣家。大臣歡喜，請供養之，甘饍妙服，四事無乏。時辟支佛，於虛空中，現神變化，身出水火，放大光明，大臣見之，欣然無量，便立誓願：『由吾恩故，命得全濟，使我世世富貴長壽，殊勝奇特，數千萬倍，令我智德相與共等。』」佛告王曰：「時彼大臣，救活一人，令得道者，今恒伽達是。由是因緣，所生之處，命不中夭，今值我時，逮致應真。」

佛說此已，諸在會者，信敬歡喜，頂受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此已，諸在會者，信敬歡喜，頂受奉行。

（七）須闍提品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七）須闍提品第七

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在羅閱祇竹園精舍。爾時世尊而與阿難，著衣持鉢，入城乞食。時有老翁老母，兩目既盲，貧窮孤苦，無止住處，止宿門下。唯有一子，年始七歲，常行乞匃以養父母，得好果菜，其美好者，供養父母，餘殘酸澁，臭穢惡者，便自食之。爾時阿難，見此小兒，雖為年小，恭敬孝順，心懷愛念。佛乞食已，還到精舍。爾時世尊為諸大眾演說經法，阿難於時長跪叉手，前白佛言：「向與世尊，入城分衛，見一小兒，慈心孝順，共盲父母，住城門下，東西乞匃所得之物，飯食菜果，其美好者，先以供養其老父母，破敗臭穢極不好者，便自食之。日日如是，甚可愛敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇竹園精舍。爾時世尊而與阿難，著衣持鉢，入城乞食。時有老翁老母，兩目既盲，貧窮孤苦，無止住處，止宿門下。唯有一子，年始七歲，常行乞匃以養父母，得好果菜，其美好者，供養父母，餘殘酸澁，臭穢惡者，便自食之。爾時阿難，見此小兒，雖為年小，恭敬孝順，心懷愛念。佛乞食已，還到精舍。爾時世尊為諸大眾演說經法，阿難於時長跪叉手，前白佛言：「向與世尊，入城分衛，見一小兒，慈心孝順，共盲父母，住城門下，東西乞匃所得之物，飯食菜果，其美好者，先以供養其老父母，破敗臭穢極不好者，便自食之。日日如是，甚可愛敬。」

佛語阿難：「出家在家，慈心孝順，供養父母，計其功德，殊勝難量。所以者何？我自憶念過去世時，慈心孝順，供養父母，乃至身肉濟活父母危急之厄。以是功德，上為天帝，下為聖主，乃至成佛三界特尊，皆由斯福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「出家在家，慈心孝順，供養父母，計其功德，殊勝難量。所以者何？我自憶念過去世時，慈心孝順，供養父母，乃至身肉濟活父母危急之厄。以是功德，上為天帝，下為聖主，乃至成佛三界特尊，皆由斯福。」

阿難白言：「不審，世尊！過去世時，慈孝父母，不惜身命，能以身肉，濟救父母危嶮之命，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「不審，世尊！過去世時，慈孝父母，不惜身命，能以身肉，濟救父母危嶮之命，其事云何？」

佛告阿難：「諦聽善念！我當說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諦聽善念！我當說之。」

阿難：「唯然，當善聽之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難：「唯然，當善聽之！」

佛告阿難：「乃往過去無量無數阿僧祇劫，此閻浮提有一大國，名特叉尸利。爾時有王，名曰提婆。時彼國王，有十太子，各領諸國，最小太子，字修婆羅提致，晉言善住，所領國土，人民觀望，最為豐樂。時父王邊，有一大臣，名曰羅睺，每懷兇逆，反殺大王。大王已死，攝正為王，即遣兵眾，往詣諸國，殺諸太子。此最小者，鬼神所敬，時入園中，欲行觀看。有一夜叉，從地而出，長跪白言：『羅睺大臣，反殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今復遣人，欲來殺汝；王可思計避其禍難。』時王聞之，心崩惶怖，到於其夜，便思計校，而欲突去。時有一兒，字須闍提，晉言善生，至年七歲，端正聰黠，甚為可愛，其王愛念，出復來還，而抱此兒，悲泣歎息。其婦見王入出惶怖，即而問之：『何以怱怱，如恐怖狀？』其夫答曰：『非卿所知。』婦復牽之，『我今與汝，身命共并危嶮相隨，莫見捐捨。今有何事，當以告示？』其王答言：『我近入園，有夜叉鬼從地而出，長跪白我：「羅睺大臣，今興惡逆，已殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今亦遣兵，當來殺王，宜可避之。」我聞是語，心懷恐怖，但恐兵眾，如是來到，是故急疾，欲得去耳。』其婦長跪，即白王言：『願得隨侍，莫見孤棄。』時王即便將婦抱兒，相將而去，欲至他國。時有二道，一道七日，一道十四日。初發惶懅，唯作七日糧調，規俟一人而已，既已出城，其心憒亂，乃涉十四日道。已經數日，糧食乏盡，飢餓迷荒，無餘方計，憐愛其子，欲殺其婦，而欲自濟并用活兒。令婦在前擔兒而行，於後拔刀欲殺其婦。時兒迴顧，見父拔刀欲殺其母，兒便叉手，曉父王言：『唯願大王！寧殺我身，勿害我母。』慇懃諫父，救其母命，而語父言：『莫絕殺我，稍割食之，可經數日。若斷我命，肉便臭爛，不可經久。』於是父母，欲割兒肉，啼哭懊惱，而割食之。日日割食，其肉稍盡，唯有骨在，未至他國，飢荒遂甚，父復捉刀，於其節解，次第剝之，而得少肉。於是父母，臨當棄去，兒自思惟：『我命少在，唯願父母，向所有肉，可以少許還用見施。』父母不違，即作三分，二分自食，餘有一分，并殘肌肉眼舌之等悉以施之。於是別去。兒便立願：『我今身肉，供養父母，持是功德，用求佛道，普濟十方一切眾生，使離眾苦至涅槃樂。』發是願時，三千世界六反震動，色欲諸天而皆愕然，不知何故宮殿動搖？即以天眼觀於世間，而見菩薩以身之肉供養父母，願成佛道，誓度眾生，以是之故，天地大動。於是諸天，皆悉來下，側塞虛空，悲泣墮淚，猶如盛雨。時天帝釋來欲試之，化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃往過去無量無數阿僧祇劫，此閻浮提有一大國，名特叉尸利。爾時有王，名曰提婆。時彼國王，有十太子，各領諸國，最小太子，字修婆羅提致，晉言善住，所領國土，人民觀望，最為豐樂。時父王邊，有一大臣，名曰羅睺，每懷兇逆，反殺大王。大王已死，攝正為王，即遣兵眾，往詣諸國，殺諸太子。此最小者，鬼神所敬，時入園中，欲行觀看。有一夜叉，從地而出，長跪白言：『羅睺大臣，反殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今復遣人，欲來殺汝；王可思計避其禍難。』時王聞之，心崩惶怖，到於其夜，便思計校，而欲突去。時有一兒，字須闍提，晉言善生，至年七歲，端正聰黠，甚為可愛，其王愛念，出復來還，而抱此兒，悲泣歎息。其婦見王入出惶怖，即而問之：『何以怱怱，如恐怖狀？』其夫答曰：『非卿所知。』婦復牽之，『我今與汝，身命共并危嶮相隨，莫見捐捨。今有何事，當以告示？』其王答言：『我近入園，有夜叉鬼從地而出，長跪白我：「羅睺大臣，今興惡逆，已殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今亦遣兵，當來殺王，宜可避之。」我聞是語，心懷恐怖，但恐兵眾，如是來到，是故急疾，欲得去耳。』其婦長跪，即白王言：『願得隨侍，莫見孤棄。』時王即便將婦抱兒，相將而去，欲至他國。時有二道，一道七日，一道十四日。初發惶懅，唯作七日糧調，規俟一人而已，既已出城，其心憒亂，乃涉十四日道。已經數日，糧食乏盡，飢餓迷荒，無餘方計，憐愛其子，欲殺其婦，而欲自濟并用活兒。令婦在前擔兒而行，於後拔刀欲殺其婦。時兒迴顧，見父拔刀欲殺其母，兒便叉手，曉父王言：『唯願大王！寧殺我身，勿害我母。』慇懃諫父，救其母命，而語父言：『莫絕殺我，稍割食之，可經數日。若斷我命，肉便臭爛，不可經久。』於是父母，欲割兒肉，啼哭懊惱，而割食之。日日割食，其肉稍盡，唯有骨在，未至他國，飢荒遂甚，父復捉刀，於其節解，次第剝之，而得少肉。於是父母，臨當棄去，兒自思惟：『我命少在，唯願父母，向所有肉，可以少許還用見施。』父母不違，即作三分，二分自食，餘有一分，并殘肌肉眼舌之等悉以施之。於是別去。兒便立願：『我今身肉，供養父母，持是功德，用求佛道，普濟十方一切眾生，使離眾苦至涅槃樂。』發是願時，三千世界六反震動，色欲諸天而皆愕然，不知何故宮殿動搖？即以天眼觀於世間，而見菩薩以身之肉供養父母，願成佛道，誓度眾生，以是之故，天地大動。於是諸天，皆悉來下，側塞虛空，悲泣墮淚，猶如盛雨。時天帝釋來欲試之，化

作乞兒，來從其乞，持手中肉，復用施之。即復化作師子虎狼，來欲噉之，其兒自念：『此諸禽獸，欲食我者，我身餘殘骨肉髓腦，悉以施之。』心生歡喜，無有悔恨。爾時天帝，見其執志心不移轉，還復釋身，住其兒前，而語之曰：『如汝慈孝，能以身肉供養父母；以是功德，用求何等？天帝魔王梵天王耶？』兒即答言：『我不願求三界快樂，持此功德，用求佛道，願度一切無量眾生。』天帝復言：『汝能以身供養父母，得無悔恨於父母耶？』其兒答言：『我今至誠，供養父母，無有悔恨大如毛髮。』天帝復言：『我今視汝，身肉已盡，言不悔恨，是事難信。』其兒答言：『若無悔恨，我願當成佛者，使我身體平復如故。』言誓已竟，身即平復。時天帝釋及餘諸天，異口同音，讚言善哉！其兒父母及國中人，皆到兒所，歎未曾有。時彼國王，見其太子所作奇特，倍加恭敬，歡喜無量，將其父母及其太子，入宮供養，極為恭敬，哀此太子。時彼國王，躬將軍馬，共善住王及須闍提太子，還至本國，誅滅羅睺，立作本王，父子相繼，其國豐樂，遂致太平。」佛語阿難：「爾時善住王者，今現我父白淨王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。爾時須闍提太子者，今我身是。」佛語阿難：「由過去世慈心孝順，供養父母，以持身肉，濟父母厄，緣是功德，天上人中，常生豪尊，受福無量，緣是功德，自致作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作乞兒，來從其乞，持手中肉，復用施之。即復化作師子虎狼，來欲噉之，其兒自念：『此諸禽獸，欲食我者，我身餘殘骨肉髓腦，悉以施之。』心生歡喜，無有悔恨。爾時天帝，見其執志心不移轉，還復釋身，住其兒前，而語之曰：『如汝慈孝，能以身肉供養父母；以是功德，用求何等？天帝魔王梵天王耶？』兒即答言：『我不願求三界快樂，持此功德，用求佛道，願度一切無量眾生。』天帝復言：『汝能以身供養父母，得無悔恨於父母耶？』其兒答言：『我今至誠，供養父母，無有悔恨大如毛髮。』天帝復言：『我今視汝，身肉已盡，言不悔恨，是事難信。』其兒答言：『若無悔恨，我願當成佛者，使我身體平復如故。』言誓已竟，身即平復。時天帝釋及餘諸天，異口同音，讚言善哉！其兒父母及國中人，皆到兒所，歎未曾有。時彼國王，見其太子所作奇特，倍加恭敬，歡喜無量，將其父母及其太子，入宮供養，極為恭敬，哀此太子。時彼國王，躬將軍馬，共善住王及須闍提太子，還至本國，誅滅羅睺，立作本王，父子相繼，其國豐樂，遂致太平。」佛語阿難：「爾時善住王者，今現我父白淨王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。爾時須闍提太子者，今我身是。」佛語阿難：「由過去世慈心孝順，供養父母，以持身肉，濟父母厄，緣是功德，天上人中，常生豪尊，受福無量，緣是功德，自致作佛。」

爾時眾會，聞佛自說宿世本緣，爾時會者皆各悲歎，感佛奇特慈孝之行，其中有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發無上正真道者，有住不退地者。一切眾會，皆大歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會，聞佛自說宿世本緣，爾時會者皆各悲歎，感佛奇特慈孝之行，其中有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發無上正真道者，有住不退地者。一切眾會，皆大歡喜，頂戴奉行。