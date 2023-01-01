賢愚經
元魏 慧覺等譯13卷CBETA T0202大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
賢愚經卷第一
賢愚經卷第一
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元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯
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（一）梵天請法六事品第一
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如是我聞：
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一時佛在摩竭國善勝道場。初始得佛，念諸眾生，迷網邪倒，難可教化。「若我住世，於事無益，不如遷逝無餘涅槃。」爾時梵天，知佛所念，即從天下，前詣佛所，頭面禮足，長跪合掌勸請：「世尊！轉于法輪，莫般涅槃。」佛答梵天：「眾生之類，塵垢所弊，樂著世樂，無有慧心。若我住世，唐勞其功，如吾所念，唯滅為快。」爾時梵天，復更傾倒而白佛言：「世尊！今日法海已滿，法幢已立，潤濟開導，今正是時。又諸眾生應可度者，亦甚眾多，云何世尊，欲入涅槃？使此萌類，永失覆護。世尊往昔無數劫時，恒為眾生採集法藥，乃至一偈，以身妻子而用募求。云何不念便欲孤棄？過去久遠，於閻浮提有大國王，號修樓婆，領此世界八萬四千諸小國邑，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人一萬大臣。時妙色王，德力無比，覆育民物，豐樂無極。王心念曰：『如我今者，唯以財寶資給一切，無有道教而安立之，此是我咎，何其苦哉？今當推求堅實法財普令得脫。』即時宣令閻浮提內：『誰能有法與我說者，恣其所須，不敢違逆。』募出周遍，無有應者，時王憂愁酸切懇惻。毘沙門王見其如是，欲往試之，輒自變身化作夜叉，色貌青黑，眼赤如血，狗牙上出，頭髮悉竪，火從口出，來詣宮門，口自宣言：『誰欲聞法？我當為說。』王聞是語，喜不自勝，躬自出迎，前為作禮，敷施高座，請令就坐，即集群僚，前後圍遶，欲得聽聞。爾時夜叉復告王曰：『學法事難，云何直爾欲得聞知？』王叉手曰：『一切所須不敢有逆。』夜叉報曰：『若以大王可愛妻子與我食者，乃與汝法。』爾時大王以所愛夫人及兒中勝者供養夜叉，夜叉得已，於高座上眾會之中取而食之。爾時諸王百官群臣見王如是，啼哭懊惱，宛轉在地，勸請大王令捨此事。王為法故，心堅不迴。時夜叉鬼食妻子盡，為說一偈：
一時佛在摩竭國善勝道場。初始得佛，念諸眾生，迷網邪倒，難可教化。「若我住世，於事無益，不如遷逝無餘涅槃。」爾時梵天，知佛所念，即從天下，前詣佛所，頭面禮足，長跪合掌勸請：「世尊！轉于法輪，莫般涅槃。」佛答梵天：「眾生之類，塵垢所弊，樂著世樂，無有慧心。若我住世，唐勞其功，如吾所念，唯滅為快。」爾時梵天，復更傾倒而白佛言：「世尊！今日法海已滿，法幢已立，潤濟開導，今正是時。又諸眾生應可度者，亦甚眾多，云何世尊，欲入涅槃？使此萌類，永失覆護。世尊往昔無數劫時，恒為眾生採集法藥，乃至一偈，以身妻子而用募求。云何不念便欲孤棄？過去久遠，於閻浮提有大國王，號修樓婆，領此世界八萬四千諸小國邑，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人一萬大臣。時妙色王，德力無比，覆育民物，豐樂無極。王心念曰：『如我今者，唯以財寶資給一切，無有道教而安立之，此是我咎，何其苦哉？今當推求堅實法財普令得脫。』即時宣令閻浮提內：『誰能有法與我說者，恣其所須，不敢違逆。』募出周遍，無有應者，時王憂愁酸切懇惻。毘沙門王見其如是，欲往試之，輒自變身化作夜叉，色貌青黑，眼赤如血，狗牙上出，頭髮悉竪，火從口出，來詣宮門，口自宣言：『誰欲聞法？我當為說。』王聞是語，喜不自勝，躬自出迎，前為作禮，敷施高座，請令就坐，即集群僚，前後圍遶，欲得聽聞。爾時夜叉復告王曰：『學法事難，云何直爾欲得聞知？』王叉手曰：『一切所須不敢有逆。』夜叉報曰：『若以大王可愛妻子與我食者，乃與汝法。』爾時大王以所愛夫人及兒中勝者供養夜叉，夜叉得已，於高座上眾會之中取而食之。爾時諸王百官群臣見王如是，啼哭懊惱，宛轉在地，勸請大王令捨此事。王為法故，心堅不迴。時夜叉鬼食妻子盡，為說一偈：
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「『一切行無常， 生者皆有苦，
「『一切行無常， 生者皆有苦，
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五陰空無相， 無有我我所。』
五陰空無相， 無有我我所。』
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「說是偈已，王大歡喜，心無悔恨大如毛髮，即便書寫，遣使頒示閻浮提內，咸使誦習。時毘沙門王還復本形，讚言：『善哉！甚奇甚特！夫人太子猶存如故。』爾時王者今佛身是。世尊昔日為法尚爾，云何今欲便捨眾生早入涅槃而不救濟？
「說是偈已，王大歡喜，心無悔恨大如毛髮，即便書寫，遣使頒示閻浮提內，咸使誦習。時毘沙門王還復本形，讚言：『善哉！甚奇甚特！夫人太子猶存如故。』爾時王者今佛身是。世尊昔日為法尚爾，云何今欲便捨眾生早入涅槃而不救濟？
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「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提作大國王，名虔闍尼婆梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，一萬大臣。王有慈悲，矜及一切，人民蒙賴，穀米豐賤，感佩王恩，猶視慈父。時王心念：『我今最尊，位居豪首，人民於我各各安樂。雖復有是，未盡我心，今當推求妙寶法財以利益之。』思惟是已，遣臣宣令遍告一切：『誰有妙法與我說者，當給所須，隨其所欲。』時有婆羅門，名勞度差，來詣宮門，云我有法。王聞之喜，即出奉迎，前為作禮，敷好床褥，請令就座，王與左右合掌白言：『唯願大師！垂矜愚鄙，開闡妙法，令得聞知。』時勞度差復報王曰：『我之智慧，追求遐方，積學不易，云何直爾便欲得聞？』王復報曰：『一切所須，悉見告勅，皆當供給。』勞度差曰：『大王今日，能於身上剜燃千燈用供養者，乃與汝說。』王聞此語，倍用歡喜，即時遣人乘八萬里象，告語一切閻浮提內：『虔闍婆梨大國王者，却後七日，為於法故，當剜其身以燃千燈。』時諸小王、一切人民，聞此語已，各懷愁毒，悉來詣王，到作禮畢，共白之言：『今此世界有命之類，依恃大王，如盲依導，孩兒仰母，王薨之後，當何所怙？若於身上剜千燈者，必不全濟，云何為此一婆羅門，棄此世界一切眾生？』是時宮中二萬夫人、五百太子、一萬大臣，合掌勸請，亦皆如是。時王報曰：『汝等諸人慎勿却我無上道心，吾為是事誓求作佛，後成佛時，必先度汝。』是時眾人見王意正，啼哭懊惱自投於地。王意不改，語婆羅門：『今可剜身而燃千燈。』尋為剜之，各著脂炷。眾會見已，絕而復穌，以身投地，如大山崩。王復白言：『唯願大師！垂哀矜採，先為說法，然後燃燈，我命儻斷，不及聞法。』時勞度差，便唱法言：
「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提作大國王，名虔闍尼婆梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，一萬大臣。王有慈悲，矜及一切，人民蒙賴，穀米豐賤，感佩王恩，猶視慈父。時王心念：『我今最尊，位居豪首，人民於我各各安樂。雖復有是，未盡我心，今當推求妙寶法財以利益之。』思惟是已，遣臣宣令遍告一切：『誰有妙法與我說者，當給所須，隨其所欲。』時有婆羅門，名勞度差，來詣宮門，云我有法。王聞之喜，即出奉迎，前為作禮，敷好床褥，請令就座，王與左右合掌白言：『唯願大師！垂矜愚鄙，開闡妙法，令得聞知。』時勞度差復報王曰：『我之智慧，追求遐方，積學不易，云何直爾便欲得聞？』王復報曰：『一切所須，悉見告勅，皆當供給。』勞度差曰：『大王今日，能於身上剜燃千燈用供養者，乃與汝說。』王聞此語，倍用歡喜，即時遣人乘八萬里象，告語一切閻浮提內：『虔闍婆梨大國王者，却後七日，為於法故，當剜其身以燃千燈。』時諸小王、一切人民，聞此語已，各懷愁毒，悉來詣王，到作禮畢，共白之言：『今此世界有命之類，依恃大王，如盲依導，孩兒仰母，王薨之後，當何所怙？若於身上剜千燈者，必不全濟，云何為此一婆羅門，棄此世界一切眾生？』是時宮中二萬夫人、五百太子、一萬大臣，合掌勸請，亦皆如是。時王報曰：『汝等諸人慎勿却我無上道心，吾為是事誓求作佛，後成佛時，必先度汝。』是時眾人見王意正，啼哭懊惱自投於地。王意不改，語婆羅門：『今可剜身而燃千燈。』尋為剜之，各著脂炷。眾會見已，絕而復穌，以身投地，如大山崩。王復白言：『唯願大師！垂哀矜採，先為說法，然後燃燈，我命儻斷，不及聞法。』時勞度差，便唱法言：
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「『常者皆盡， 高者必墮， 合會有離，
「『常者皆盡， 高者必墮， 合會有離，
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生者皆死。』
生者皆死。』
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「說是偈已，而便燃火。當此之時，王大歡喜，心無悔恨，自立誓願：『我今求法，為成佛道，後得佛時，當以智慧光明照悟眾生結縛黑闇。』作是誓已，天地大動，乃至淨居諸天宮殿動搖，咸各下視。見於菩薩作法供養，毀壞身體，不顧軀命，僉然俱下，側塞虛空，啼哭之淚，猶如盛雨，又雨天華而以供養。時天帝釋下至王前，種種讚歎，復問之曰：『大王！今者苦痛極理，心中頗有悔恨事不？』王即言：『無。』帝釋復白：『今觀王身，戰掉不寧，自言無悔，誰當知之？』王復立誓：『若我從始乃至於今，心不悔者，身上眾瘡，即當平復。』作是語已，尋時平復。時彼王者今佛是也。世尊往昔苦毒求法，皆為眾生；今者滿足，云何捨棄欲入涅槃，永使一切失大法明？
「說是偈已，而便燃火。當此之時，王大歡喜，心無悔恨，自立誓願：『我今求法，為成佛道，後得佛時，當以智慧光明照悟眾生結縛黑闇。』作是誓已，天地大動，乃至淨居諸天宮殿動搖，咸各下視。見於菩薩作法供養，毀壞身體，不顧軀命，僉然俱下，側塞虛空，啼哭之淚，猶如盛雨，又雨天華而以供養。時天帝釋下至王前，種種讚歎，復問之曰：『大王！今者苦痛極理，心中頗有悔恨事不？』王即言：『無。』帝釋復白：『今觀王身，戰掉不寧，自言無悔，誰當知之？』王復立誓：『若我從始乃至於今，心不悔者，身上眾瘡，即當平復。』作是語已，尋時平復。時彼王者今佛是也。世尊往昔苦毒求法，皆為眾生；今者滿足，云何捨棄欲入涅槃，永使一切失大法明？
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「又復，世尊！過去世中，於閻浮提作大國王，名毘楞竭梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，五百太子，一萬大臣，王有慈悲，視民如子。爾時大王心好正法，即時遣臣宣令一切：『誰有經法為我說者，當隨其意給足所須。』有婆羅門名勞度差，來詣宮門言：『有大法，誰欲聞者，我當為說。』王聞此語，喜不自勝，躬出奉迎，接足為禮，問訊起居，將至大殿，敷施高座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！當為說法。』勞度差曰：『我之所知，四方追學，勞苦積年，云何大王直爾欲聞？』王叉手曰：『一切所須，幸垂勅及，於大師所不敢有惜。』尋報王言：『若能於汝身上，斵千鐵釘，乃與汝法。』王即可之：『却後七日，當辦斯事。』爾時大王，尋時遣人乘八萬里象，遍告一切閻浮提內：『毘楞竭梨大王，却後七日，當於身上斵千鐵釘。』臣民聞之，悉來雲集，白大王言：『我等四遠，承王恩德，各獲安樂。唯願大王！為我等故，莫於身上斵千鐵釘。』爾時宮中，夫人婇女、太子大臣，一切眾會，咸皆同時，向王求哀：『唯願大王！以我等故，莫為一人便取命終，孤棄天下一切眾生。』爾時國王報謝之曰：『我於久遠生死之中殺身無數，或為貪欲瞋恚愚癡，計其白骨高於須彌，斬首流血過於五江，啼哭之淚多於四海，如是種種，唐捐身命，未曾為法。吾今斵釘，以求佛道，後成佛時，當以智慧利劍，斷除汝等結使之病，云何乃欲遮我道心？』爾時眾會，默然無言。於時大王語婆羅門：『唯願大師！垂恩先說，然後下釘，我命儻終，不及聞法。』時勞度差，便說偈言：
「又復，世尊！過去世中，於閻浮提作大國王，名毘楞竭梨，典領諸國八萬四千聚落，二萬夫人婇女，五百太子，一萬大臣，王有慈悲，視民如子。爾時大王心好正法，即時遣臣宣令一切：『誰有經法為我說者，當隨其意給足所須。』有婆羅門名勞度差，來詣宮門言：『有大法，誰欲聞者，我當為說。』王聞此語，喜不自勝，躬出奉迎，接足為禮，問訊起居，將至大殿，敷施高座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！當為說法。』勞度差曰：『我之所知，四方追學，勞苦積年，云何大王直爾欲聞？』王叉手曰：『一切所須，幸垂勅及，於大師所不敢有惜。』尋報王言：『若能於汝身上，斵千鐵釘，乃與汝法。』王即可之：『却後七日，當辦斯事。』爾時大王，尋時遣人乘八萬里象，遍告一切閻浮提內：『毘楞竭梨大王，却後七日，當於身上斵千鐵釘。』臣民聞之，悉來雲集，白大王言：『我等四遠，承王恩德，各獲安樂。唯願大王！為我等故，莫於身上斵千鐵釘。』爾時宮中，夫人婇女、太子大臣，一切眾會，咸皆同時，向王求哀：『唯願大王！以我等故，莫為一人便取命終，孤棄天下一切眾生。』爾時國王報謝之曰：『我於久遠生死之中殺身無數，或為貪欲瞋恚愚癡，計其白骨高於須彌，斬首流血過於五江，啼哭之淚多於四海，如是種種，唐捐身命，未曾為法。吾今斵釘，以求佛道，後成佛時，當以智慧利劍，斷除汝等結使之病，云何乃欲遮我道心？』爾時眾會，默然無言。於時大王語婆羅門：『唯願大師！垂恩先說，然後下釘，我命儻終，不及聞法。』時勞度差，便說偈言：
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「『一切皆無常， 生者皆有苦，
「『一切皆無常， 生者皆有苦，
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諸法空無生， 實非我所有。』
諸法空無生， 實非我所有。』
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「說是偈已，即於身上斵千鐵釘。時諸小王群臣之眾，一切大會，以身投地，如大山崩，宛轉啼哭，不識諸方。是時天地六種震動，欲色諸天，怪其所以，僉然俱下，見於菩薩困苦為法傷壞其身，同時啼哭，淚如盛雨，又雨天花而以供養。時天帝釋，來到王前，而問王言：『大王！今者勇猛精進，不憚苦痛，為於法故，欲何所求？欲作帝釋轉輪王乎？為欲求作魔王梵王？』王答之曰：『我之所為，不求三界受報之樂，所有功德，用求佛道。』天帝復言：『王今壞身，乃如是苦，寧悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復言：『今觀王身，不能自持，言無悔恨，以何為證？』王尋立誓：『若我至誠，心無悔恨者，我今身體，還復如故。』作是語已，即時平復。天及人民欣勇無量。世尊今者法海已滿，功德悉備，云何欲捨一切眾生，疾入涅槃而不說法？
「說是偈已，即於身上斵千鐵釘。時諸小王群臣之眾，一切大會，以身投地，如大山崩，宛轉啼哭，不識諸方。是時天地六種震動，欲色諸天，怪其所以，僉然俱下，見於菩薩困苦為法傷壞其身，同時啼哭，淚如盛雨，又雨天花而以供養。時天帝釋，來到王前，而問王言：『大王！今者勇猛精進，不憚苦痛，為於法故，欲何所求？欲作帝釋轉輪王乎？為欲求作魔王梵王？』王答之曰：『我之所為，不求三界受報之樂，所有功德，用求佛道。』天帝復言：『王今壞身，乃如是苦，寧悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復言：『今觀王身，不能自持，言無悔恨，以何為證？』王尋立誓：『若我至誠，心無悔恨者，我今身體，還復如故。』作是語已，即時平復。天及人民欣勇無量。世尊今者法海已滿，功德悉備，云何欲捨一切眾生，疾入涅槃而不說法？
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「又復，世尊！過去久遠無量阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名曰梵天王，有太子，字曇摩鉗，好樂正法，遣使推求，四方周遍，了不能得。
「又復，世尊！過去久遠無量阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名曰梵天王，有太子，字曇摩鉗，好樂正法，遣使推求，四方周遍，了不能得。
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「爾時太子，求法不獲，愁悶懊惱。時天帝釋知其至誠，化作婆羅門來詣宮門，言：『我知法，誰欲聞者，吾當為說。』太子聞之，即出奉迎，接足為禮，將至大殿，敷好床座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！垂愍為說。』婆羅門言：『學事甚難！追師積久，爾乃得之。云何直爾便欲得聞？理不可也。』太子復言：『大師所須，願見告勅，身及妻子，一皆不惜。』婆羅門言：『汝今若能作大火坑，令深十丈，滿中熾火，自投於中以供養者，吾乃與法。』爾時太子，即如其言作大火坑。王及夫人，群臣婇女，聞是語已，不能自寧，咸悉都集，詣太子宮，諫喻太子，曉婆羅門：『唯願慈愍，以我等故，勿令太子投於火坑，若其所須，國城妻子，及與我身，當為給使。』婆羅門言：『吾不相逼，隨太子意！能如是者，我為說法；不者不說。』觀其志固，各自默然。爾時大王即遣使者，乘八萬里象，宣告一切閻浮提內：『曇摩鉗太子，為於法故，却後七日，身投火坑。其欲見者，宜早來會。』時諸小王，四遠士民，強弱相扶，悉皆雲集，詣太子所，長跪合掌，異口同音，白太子言：『我等諸臣，仰憑太子，猶如父母。今若投火，天下喪父，永無所怙。願愍我曹，莫為一人孤棄一切。』爾時太子語眾人言：『我於久遠生死之中喪身無數，人中為貪更相斬害，天上壽盡失欲憂苦，地獄之中，火燒湯煮、斧鋸刀戟、灰河劍樹，一日之中，喪身難計，痛徹心髓，不可具陳。餓鬼之中，百毒鑽軀。畜生中苦，身供眾口，負重食草，苦亦難數。空荷眾苦，唐失身命，未曾善心為於法也。吾今以此臭穢之身，供養法故，汝等云何復欲却我無上道心？我捨此身，為求佛道，後成佛時，當施汝等五分法身。』眾人默然。是時太子，立火坑上，白婆羅門：『唯願大師！為我說法，我命儻終，不及聞法。』時婆羅門，即便為說此偈：
「爾時太子，求法不獲，愁悶懊惱。時天帝釋知其至誠，化作婆羅門來詣宮門，言：『我知法，誰欲聞者，吾當為說。』太子聞之，即出奉迎，接足為禮，將至大殿，敷好床座，請令就坐，合掌白言：『唯願大師！垂愍為說。』婆羅門言：『學事甚難！追師積久，爾乃得之。云何直爾便欲得聞？理不可也。』太子復言：『大師所須，願見告勅，身及妻子，一皆不惜。』婆羅門言：『汝今若能作大火坑，令深十丈，滿中熾火，自投於中以供養者，吾乃與法。』爾時太子，即如其言作大火坑。王及夫人，群臣婇女，聞是語已，不能自寧，咸悉都集，詣太子宮，諫喻太子，曉婆羅門：『唯願慈愍，以我等故，勿令太子投於火坑，若其所須，國城妻子，及與我身，當為給使。』婆羅門言：『吾不相逼，隨太子意！能如是者，我為說法；不者不說。』觀其志固，各自默然。爾時大王即遣使者，乘八萬里象，宣告一切閻浮提內：『曇摩鉗太子，為於法故，却後七日，身投火坑。其欲見者，宜早來會。』時諸小王，四遠士民，強弱相扶，悉皆雲集，詣太子所，長跪合掌，異口同音，白太子言：『我等諸臣，仰憑太子，猶如父母。今若投火，天下喪父，永無所怙。願愍我曹，莫為一人孤棄一切。』爾時太子語眾人言：『我於久遠生死之中喪身無數，人中為貪更相斬害，天上壽盡失欲憂苦，地獄之中，火燒湯煮、斧鋸刀戟、灰河劍樹，一日之中，喪身難計，痛徹心髓，不可具陳。餓鬼之中，百毒鑽軀。畜生中苦，身供眾口，負重食草，苦亦難數。空荷眾苦，唐失身命，未曾善心為於法也。吾今以此臭穢之身，供養法故，汝等云何復欲却我無上道心？我捨此身，為求佛道，後成佛時，當施汝等五分法身。』眾人默然。是時太子，立火坑上，白婆羅門：『唯願大師！為我說法，我命儻終，不及聞法。』時婆羅門，即便為說此偈：
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「『常行於慈心， 除去恚害想，
「『常行於慈心， 除去恚害想，
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大悲愍眾生， 矜傷為雨淚，
大悲愍眾生， 矜傷為雨淚，
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修行大喜心， 同己所得法，
修行大喜心， 同己所得法，
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救護以道意， 乃應菩薩行。』
救護以道意， 乃應菩薩行。』
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「說是偈已，便欲投火。爾時帝釋并梵天王，各捉一手，而復難之：『閻浮提內一切生類，賴太子恩，莫不得所。今投火坑，天下喪父，何為自沒，孤棄一切？』爾時太子，報謝天王及諸臣民：『何為遮我無上道心？』天及人眾，即各默然。輒自并身，投於火坑。天地大動，虛空諸天，同時號哭，淚如盛雨。即時火坑變成花池，太子於中坐蓮花臺，諸天雨華乃至於膝。爾時梵天大王，今父王淨飯是；爾時母者，今摩耶是；爾時太子曇摩鉗者，今世尊是。世尊爾時如是求法，為教眾生；今已成滿，宜當潤彼枯槁之類，云何便欲捨至涅槃不肯說法？
「說是偈已，便欲投火。爾時帝釋并梵天王，各捉一手，而復難之：『閻浮提內一切生類，賴太子恩，莫不得所。今投火坑，天下喪父，何為自沒，孤棄一切？』爾時太子，報謝天王及諸臣民：『何為遮我無上道心？』天及人眾，即各默然。輒自并身，投於火坑。天地大動，虛空諸天，同時號哭，淚如盛雨。即時火坑變成花池，太子於中坐蓮花臺，諸天雨華乃至於膝。爾時梵天大王，今父王淨飯是；爾時母者，今摩耶是；爾時太子曇摩鉗者，今世尊是。世尊爾時如是求法，為教眾生；今已成滿，宜當潤彼枯槁之類，云何便欲捨至涅槃不肯說法？
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「又復，世尊！過去無量阿僧祇劫，爾時波羅㮈國，有五百仙士。時仙人師，名欝多羅，恒思正法，欲得修學四方推求，宣告一切：『誰有正法，為我說者，隨其所欲，悉當供給。』有婆羅門來應之言：『吾有正法，誰欲聞者，我當為說。』時仙人師合掌白言：『唯願矜愍垂哀為說。』婆羅門言：『學法事難！久苦乃獲，汝今云何直爾欲聞？於理不可。汝若至誠欲得法者，當隨我教。』仙人白言：『大師所勅不敢違逆。』尋即語曰：『汝今若能剝皮作紙，析骨為筆，血用和墨，寫吾法者，乃與汝說。』是時欝多羅聞此語已，歡喜踊躍，敬如來教，即剝身皮，析取身骨，以血和墨，仰白之曰：『今正是時，唯願速說！』時婆羅門，便說此偈：
「又復，世尊！過去無量阿僧祇劫，爾時波羅㮈國，有五百仙士。時仙人師，名欝多羅，恒思正法，欲得修學四方推求，宣告一切：『誰有正法，為我說者，隨其所欲，悉當供給。』有婆羅門來應之言：『吾有正法，誰欲聞者，我當為說。』時仙人師合掌白言：『唯願矜愍垂哀為說。』婆羅門言：『學法事難！久苦乃獲，汝今云何直爾欲聞？於理不可。汝若至誠欲得法者，當隨我教。』仙人白言：『大師所勅不敢違逆。』尋即語曰：『汝今若能剝皮作紙，析骨為筆，血用和墨，寫吾法者，乃與汝說。』是時欝多羅聞此語已，歡喜踊躍，敬如來教，即剝身皮，析取身骨，以血和墨，仰白之曰：『今正是時，唯願速說！』時婆羅門，便說此偈：
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「『常當攝身行， 而不殺盜婬，
「『常當攝身行， 而不殺盜婬，
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不兩舌惡口， 妄言及綺語，
不兩舌惡口， 妄言及綺語，
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心不貪諸欲， 無瞋恚毒想，
心不貪諸欲， 無瞋恚毒想，
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捨離諸邪見， 是為菩薩行。』
捨離諸邪見， 是為菩薩行。』
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「說是偈已，即自書取，遣人宣寫，閻浮提內一切人民，咸使誦讀如說修行。世尊爾時如是求法，為於眾生心無悔恨；今者云何欲捨一切，入於涅槃而不說法？
「說是偈已，即自書取，遣人宣寫，閻浮提內一切人民，咸使誦讀如說修行。世尊爾時如是求法，為於眾生心無悔恨；今者云何欲捨一切，入於涅槃而不說法？
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「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提，作大國王，名曰尸毘，王所住城號提婆拔提，豐樂無極。時尸毘王主閻浮提八萬四千諸小國土，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人婇女、五百太子、一萬大臣，行大慈悲，矜及一切。時天帝釋，五德離身，其命將終，愁憒不樂。毘首羯摩見其如是，即前白言：『何為慷慨而有愁色？』帝釋報言：『吾將終矣，死證已現，如今世間，佛法已滅，亦復無有諸大菩薩，我心不知何所歸依？是以愁耳。』毘首羯摩白天帝言：『今閻浮提有大國王，行菩薩道，名曰尸毘，志固精進，必成佛道。宜往投歸，必能覆護，解救危厄。』天帝復白：『若是菩薩，當先試之，為至誠不？汝化為鴿，我變作鷹，急追汝後，相逐詣彼大王坐所，便求擁護，以此試之，足知真偽。』毘首羯摩復答天帝：『菩薩大人！不宜加苦，正應供養，不須以此難事逼也。』爾時帝釋，便說偈言：
「又復，世尊！過去久遠阿僧祇劫，於閻浮提，作大國王，名曰尸毘，王所住城號提婆拔提，豐樂無極。時尸毘王主閻浮提八萬四千諸小國土，六萬山川，八千億聚落，王有二萬夫人婇女、五百太子、一萬大臣，行大慈悲，矜及一切。時天帝釋，五德離身，其命將終，愁憒不樂。毘首羯摩見其如是，即前白言：『何為慷慨而有愁色？』帝釋報言：『吾將終矣，死證已現，如今世間，佛法已滅，亦復無有諸大菩薩，我心不知何所歸依？是以愁耳。』毘首羯摩白天帝言：『今閻浮提有大國王，行菩薩道，名曰尸毘，志固精進，必成佛道。宜往投歸，必能覆護，解救危厄。』天帝復白：『若是菩薩，當先試之，為至誠不？汝化為鴿，我變作鷹，急追汝後，相逐詣彼大王坐所，便求擁護，以此試之，足知真偽。』毘首羯摩復答天帝：『菩薩大人！不宜加苦，正應供養，不須以此難事逼也。』爾時帝釋，便說偈言：
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「『我亦非惡心， 如真金應試，
「『我亦非惡心， 如真金應試，
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以此試菩薩， 知為至誠不？』
以此試菩薩， 知為至誠不？』
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「說是偈已，毘首羯摩自化為鴿，帝釋作鷹，急追鴿後，臨欲捉食。時鴿惶怖，飛趣大王，入王腋下，歸命於王。鷹尋後至，立於殿前，語大王言：『今此鴿者，是我之食，來在王邊，宜速還我，我飢甚急。』尸毘王言：『吾本誓願，當度一切，此來依我，終不與汝。』鷹復言曰：『大王！今者云度一切，若斷我食，命不得濟。如我之類非一切耶？』王時報言：『若與餘肉，汝能食不？』鷹即言曰：『唯得新殺熱肉，我乃食之。』王復念曰：『今求新殺熱肉者，害一救一，於理無益。』內自思惟：『唯除我身，其餘有命，皆自護惜。』即取利刀，自割股肉，持用與鷹，貿此鴿命。鷹報王曰：『王為施主，等視一切，我雖小鳥，理無偏枉，若欲以肉貿此鴿者，宜稱使停。』王勅左右：『疾取稱來。』以鉤鉤中，兩頭施盤，即時取鴿，安著一頭，所割身肉，以著一頭，割股肉盡，故輕於鴿。復割兩臂兩脇，身肉都盡，故不等鴿。爾時大王舉身自起，欲上稱盤，氣力不接，失跨墮地，悶無所覺，良久乃穌，自責其心：『我從久遠，為汝所困，輪迴三界，酸毒備甞，未曾為福。今是精進立行之時，非懈怠時也。』種種責已，自強起立，得上稱盤，心中歡喜，自以為善。是時天地六種震動，諸天宮殿皆悉傾搖，乃至色界諸天同時來下，於虛空中見於菩薩行於難行，傷壞軀體，心期大法，不顧身命，各共啼哭，淚如盛雨，又雨天華而以供養。爾時帝釋還復本形，住在王前，語大王曰：『今作如是難及之行，欲求何等？汝今欲求轉輪聖王帝釋魔王？三界之中欲求何等？』菩薩答言：『我所求者，不期三界尊榮之樂，所作福報欲求佛道。』天帝復言：『汝今壞身，乃徹骨髓，寧有悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復曰：『雖言無悔，誰能知之？我觀汝身，戰掉不停，言氣斷絕，言無悔恨，以何為證？』王即立誓：『我從始來乃至於今，無有悔恨大如毛髮，我所求願，必當果獲。至誠不虛如我言者，令吾身體即當平復。』作誓已訖，身便平復，倍勝於前。天及世人，歎未曾有，歡喜踊躍，不能自勝。尸毘王者今佛身是也。世尊往昔為於眾生不顧身命，乃至如是；今者世尊法海已滿法幢已立，法鼓已建，法炬已照，潤益成立，今正得時，云何欲捨一切眾生，入於涅槃而不說法？」
「說是偈已，毘首羯摩自化為鴿，帝釋作鷹，急追鴿後，臨欲捉食。時鴿惶怖，飛趣大王，入王腋下，歸命於王。鷹尋後至，立於殿前，語大王言：『今此鴿者，是我之食，來在王邊，宜速還我，我飢甚急。』尸毘王言：『吾本誓願，當度一切，此來依我，終不與汝。』鷹復言曰：『大王！今者云度一切，若斷我食，命不得濟。如我之類非一切耶？』王時報言：『若與餘肉，汝能食不？』鷹即言曰：『唯得新殺熱肉，我乃食之。』王復念曰：『今求新殺熱肉者，害一救一，於理無益。』內自思惟：『唯除我身，其餘有命，皆自護惜。』即取利刀，自割股肉，持用與鷹，貿此鴿命。鷹報王曰：『王為施主，等視一切，我雖小鳥，理無偏枉，若欲以肉貿此鴿者，宜稱使停。』王勅左右：『疾取稱來。』以鉤鉤中，兩頭施盤，即時取鴿，安著一頭，所割身肉，以著一頭，割股肉盡，故輕於鴿。復割兩臂兩脇，身肉都盡，故不等鴿。爾時大王舉身自起，欲上稱盤，氣力不接，失跨墮地，悶無所覺，良久乃穌，自責其心：『我從久遠，為汝所困，輪迴三界，酸毒備甞，未曾為福。今是精進立行之時，非懈怠時也。』種種責已，自強起立，得上稱盤，心中歡喜，自以為善。是時天地六種震動，諸天宮殿皆悉傾搖，乃至色界諸天同時來下，於虛空中見於菩薩行於難行，傷壞軀體，心期大法，不顧身命，各共啼哭，淚如盛雨，又雨天華而以供養。爾時帝釋還復本形，住在王前，語大王曰：『今作如是難及之行，欲求何等？汝今欲求轉輪聖王帝釋魔王？三界之中欲求何等？』菩薩答言：『我所求者，不期三界尊榮之樂，所作福報欲求佛道。』天帝復言：『汝今壞身，乃徹骨髓，寧有悔恨意耶？』王言：『無也。』天帝復曰：『雖言無悔，誰能知之？我觀汝身，戰掉不停，言氣斷絕，言無悔恨，以何為證？』王即立誓：『我從始來乃至於今，無有悔恨大如毛髮，我所求願，必當果獲。至誠不虛如我言者，令吾身體即當平復。』作誓已訖，身便平復，倍勝於前。天及世人，歎未曾有，歡喜踊躍，不能自勝。尸毘王者今佛身是也。世尊往昔為於眾生不顧身命，乃至如是；今者世尊法海已滿法幢已立，法鼓已建，法炬已照，潤益成立，今正得時，云何欲捨一切眾生，入於涅槃而不說法？」
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爾時梵王，於如來前，合掌讚歎，說於如來先身求法，為於眾生凡有千首。世尊爾時受梵王請，即便往詣波羅㮈國鹿野苑中轉于法輪，三寶因是乃現於世。
爾時梵王，於如來前，合掌讚歎，說於如來先身求法，為於眾生凡有千首。世尊爾時受梵王請，即便往詣波羅㮈國鹿野苑中轉于法輪，三寶因是乃現於世。
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時諸人天諸龍鬼神，八部之眾，聞說是已，莫不歡喜，頂戴奉行。
時諸人天諸龍鬼神，八部之眾，聞說是已，莫不歡喜，頂戴奉行。
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（二）摩訶薩埵以身施虎品第二
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊，乞食時到，著衣持鉢，獨將阿難，入城乞食。時有一老母，唯有二男，偷盜無度，財主捕得，便將詣王，平事按律，其罪應死，即付旃陀羅，將至殺處。遙見世尊！母子三人，俱共向佛，叩頭求哀：「唯願天尊！垂濟苦厄，救我子命。」誠心欵篤，甚可憐愍。如來慈矜，即遣阿難，詣王請命。王聞佛教，即便放之，得脫此厄，感戴佛恩，欣踊無量。尋詣佛所，頭面禮足，合掌白言：「蒙佛慈恩，得濟餘命，唯願天尊！慈愍我等，聽在道次。」佛即可之，告曰：「善來比丘！」鬚髮自墮，身所著衣，變成袈裟，敬心內發，志信益固。佛為說法，諸垢永盡，得阿羅漢道，其母聞法，得阿那含。爾時阿難，目見此事，歎未曾有，讚說如來若干德行。又復呰嗟：「母子三人，宿有何慶，值遇世尊，得免重罪，獲涅槃安？一身之中，特蒙利益，何其快哉！」
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊，乞食時到，著衣持鉢，獨將阿難，入城乞食。時有一老母，唯有二男，偷盜無度，財主捕得，便將詣王，平事按律，其罪應死，即付旃陀羅，將至殺處。遙見世尊！母子三人，俱共向佛，叩頭求哀：「唯願天尊！垂濟苦厄，救我子命。」誠心欵篤，甚可憐愍。如來慈矜，即遣阿難，詣王請命。王聞佛教，即便放之，得脫此厄，感戴佛恩，欣踊無量。尋詣佛所，頭面禮足，合掌白言：「蒙佛慈恩，得濟餘命，唯願天尊！慈愍我等，聽在道次。」佛即可之，告曰：「善來比丘！」鬚髮自墮，身所著衣，變成袈裟，敬心內發，志信益固。佛為說法，諸垢永盡，得阿羅漢道，其母聞法，得阿那含。爾時阿難，目見此事，歎未曾有，讚說如來若干德行。又復呰嗟：「母子三人，宿有何慶，值遇世尊，得免重罪，獲涅槃安？一身之中，特蒙利益，何其快哉！」
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佛告阿難：「此三人者，非但今日蒙我得活，乃往過去，亦蒙我恩而得濟活。」
佛告阿難：「此三人者，非但今日蒙我得活，乃往過去，亦蒙我恩而得濟活。」
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阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，濟活三人，其事云何？」
阿難白佛：「不審，世尊！過去世中，濟活三人，其事云何？」
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佛告阿難：「乃往久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰摩訶羅檀囊，秦言大寶，典領小國，凡有五千。王有三子，其第一者，名摩訶富那寧，次名摩訶提婆，秦言大天，次名摩訶薩埵，此小子者，少小行慈，矜愍一切，猶如赤子。爾時大王，與諸群臣夫人太子，出外遊觀，時王疲懈，小住休息。其王三子，共遊林間，見有一虎適乳二子，飢餓逼切，欲還食之。其王小子，語二兄曰：『今此虎者，酸苦極理，羸瘦垂死，加復初乳，我觀其志，欲自噉子。』二兄答言：『如汝所云。』弟復問兄：『此虎今者，當復何食？』二兄報曰：『若得新殺熱血肉者，乃可其意。』又復問曰：『今頗有人，能辦斯事救此生命，令得存不？』二兄答言：『是為難事。』時王小子，內自思惟：『我於久遠生死之中，捐身無數，唐捨軀命，或為貪欲，或為瞋恚，或為愚癡，未曾為法。今遭福田，此身何在？』設計已定，復共前行。前行未遠，白二兄言：『兄等且去，我有私緣，比爾隨後。』作是語已，疾從本徑，至於虎所，投身虎前；餓虎口噤，不能得食。爾時太子，自取利木，刺身出血，虎得舐之，其口乃開，即噉身肉。二兄待之經久不還，尋迹推覓，憶其先心，必能至彼，餧於餓虎。追到岸邊，見摩訶薩埵死在虎前，虎已食之，血肉塗漫，自撲墮地，氣絕而死，經於久時，乃還穌活，啼哭宛轉，迷憒悶絕，而復還穌。夫人眠睡夢有三鴿，共戲林野，鷹卒捉得其小者食，覺已驚怖，向王說之：『我聞諺言：「鴿子孫者也。」今亡小鴿，我所愛兒，必有不祥。』即時遣人，四出求覓。未久之間，二兒已到，父母問言：『我所愛子，今為所在？』二兒哽噎，隔塞斷絕，不能出聲，經于久時，乃復出言：『虎已食之。』父母聞此，躃地悶絕而無所覺，良久乃穌，即與二兒夫人婇女，馳奔至彼死屍之處。爾時餓虎食肉已盡，唯有骸骨狼藉在地。母扶其頭，父捉其手，哀號悶絕，絕而復穌。如是經久時，摩訶薩埵命終之後，生兜率天，即自生念：『我因何行，來受此報？』天眼徹視，遍觀五趣，見前死屍，故在山間，父母悲悼，纏綿痛毒，憐其愚惑，啼泣過甚。『或能於此喪失身命，我今當往諫喻彼意。』即從天下，住於空中，種種言辭，解諫父母。父母仰問：『汝是何神？願見告示。』天尋報曰：『我是王子摩訶薩埵，我由捨身濟虎餓乏，生兜率天。大王當知！有法歸無，生必有終；惡墮地獄，為善生天。生死常塗，今者何獨沒於憂愁煩惱之海，不自覺悟懃修眾善？』父母報言：『汝行大慈，矜及一切，捨我取終；吾心念汝，荒塞寸絕，我苦難計。汝修
佛告阿難：「乃往久遠阿僧祇劫，此閻浮提，有大國王，名曰摩訶羅檀囊，秦言大寶，典領小國，凡有五千。王有三子，其第一者，名摩訶富那寧，次名摩訶提婆，秦言大天，次名摩訶薩埵，此小子者，少小行慈，矜愍一切，猶如赤子。爾時大王，與諸群臣夫人太子，出外遊觀，時王疲懈，小住休息。其王三子，共遊林間，見有一虎適乳二子，飢餓逼切，欲還食之。其王小子，語二兄曰：『今此虎者，酸苦極理，羸瘦垂死，加復初乳，我觀其志，欲自噉子。』二兄答言：『如汝所云。』弟復問兄：『此虎今者，當復何食？』二兄報曰：『若得新殺熱血肉者，乃可其意。』又復問曰：『今頗有人，能辦斯事救此生命，令得存不？』二兄答言：『是為難事。』時王小子，內自思惟：『我於久遠生死之中，捐身無數，唐捨軀命，或為貪欲，或為瞋恚，或為愚癡，未曾為法。今遭福田，此身何在？』設計已定，復共前行。前行未遠，白二兄言：『兄等且去，我有私緣，比爾隨後。』作是語已，疾從本徑，至於虎所，投身虎前；餓虎口噤，不能得食。爾時太子，自取利木，刺身出血，虎得舐之，其口乃開，即噉身肉。二兄待之經久不還，尋迹推覓，憶其先心，必能至彼，餧於餓虎。追到岸邊，見摩訶薩埵死在虎前，虎已食之，血肉塗漫，自撲墮地，氣絕而死，經於久時，乃還穌活，啼哭宛轉，迷憒悶絕，而復還穌。夫人眠睡夢有三鴿，共戲林野，鷹卒捉得其小者食，覺已驚怖，向王說之：『我聞諺言：「鴿子孫者也。」今亡小鴿，我所愛兒，必有不祥。』即時遣人，四出求覓。未久之間，二兒已到，父母問言：『我所愛子，今為所在？』二兒哽噎，隔塞斷絕，不能出聲，經于久時，乃復出言：『虎已食之。』父母聞此，躃地悶絕而無所覺，良久乃穌，即與二兒夫人婇女，馳奔至彼死屍之處。爾時餓虎食肉已盡，唯有骸骨狼藉在地。母扶其頭，父捉其手，哀號悶絕，絕而復穌。如是經久時，摩訶薩埵命終之後，生兜率天，即自生念：『我因何行，來受此報？』天眼徹視，遍觀五趣，見前死屍，故在山間，父母悲悼，纏綿痛毒，憐其愚惑，啼泣過甚。『或能於此喪失身命，我今當往諫喻彼意。』即從天下，住於空中，種種言辭，解諫父母。父母仰問：『汝是何神？願見告示。』天尋報曰：『我是王子摩訶薩埵，我由捨身濟虎餓乏，生兜率天。大王當知！有法歸無，生必有終；惡墮地獄，為善生天。生死常塗，今者何獨沒於憂愁煩惱之海，不自覺悟懃修眾善？』父母報言：『汝行大慈，矜及一切，捨我取終；吾心念汝，荒塞寸絕，我苦難計。汝修
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大慈，那得如是？』於時天人，復以種種妙善偈句，報謝父母，父母於是小得惺悟，作七寶函盛骨著中，葬埋畢訖，於上起塔，天即化去。王及大眾，還自歸宮。」
大慈，那得如是？』於時天人，復以種種妙善偈句，報謝父母，父母於是小得惺悟，作七寶函盛骨著中，葬埋畢訖，於上起塔，天即化去。王及大眾，還自歸宮。」
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佛告阿難：「爾時大王，摩訶羅檀那者，豈異人乎？今我父王閱頭檀是。時王夫人，我母摩訶摩耶是。爾時摩訶富那寧者，今彌勒是。第二太子摩訶提婆者，今婆修蜜多羅是。爾時太子摩訶薩埵，豈異人乎？我身是也。爾時虎母，今此老母是。爾時二子，今二人是。我於久遠，濟其急厄危頓之命，令得安全。吾今成佛，亦濟彼厄，令其永離生死大苦。」
佛告阿難：「爾時大王，摩訶羅檀那者，豈異人乎？今我父王閱頭檀是。時王夫人，我母摩訶摩耶是。爾時摩訶富那寧者，今彌勒是。第二太子摩訶提婆者，今婆修蜜多羅是。爾時太子摩訶薩埵，豈異人乎？我身是也。爾時虎母，今此老母是。爾時二子，今二人是。我於久遠，濟其急厄危頓之命，令得安全。吾今成佛，亦濟彼厄，令其永離生死大苦。」
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爾時阿難、一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
爾時阿難、一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。
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（三）二梵志受齋品第三
（三）二梵志受齋品第三
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如是我聞：
如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時初夜有二天，來詣於佛所，天人身光，照曜祇桓，皆如金色。佛便隨宜，演暢妙法；心意開悟，俱得道迹，頭面禮佛，還歸天上。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時初夜有二天，來詣於佛所，天人身光，照曜祇桓，皆如金色。佛便隨宜，演暢妙法；心意開悟，俱得道迹，頭面禮佛，還歸天上。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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明日清朝，阿難白佛：「昨夜二天，來覲世尊，威相昞著，淨光赫奕。昔種何德，獲斯妙果？」
明日清朝，阿難白佛：「昨夜二天，來覲世尊，威相昞著，淨光赫奕。昔種何德，獲斯妙果？」
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佛告阿難：「迦葉如來滅度之後，遺法垂末，有二婆羅門，受持八齋，其一人者，求願生天；其第二人，求作國王。其第一人，還歸其家，婦呼共食。夫答婦言：『向受佛齋，過中不食。』婦復語曰：『君是梵志，自有戒法，何緣乃受異道之齋？今若相違不共我飯，當以斯事語諸梵志，使驅擯汝不與會同。』聞此語已，深懷恐怖，便與其婦，非時而食。二人隨壽長短，各取命終。願作王者，持齋完具，得生王家。願生天者，由破齋故，乃生龍中。時有一人，為王守園，日日奉送種種果蓏。此人後時，於泉水中，得一異㮈，色香甚美，便作是念：『我每出入，常為門監所見前却，當以與之。』如念即與。門監受已，復自思惟：『我通事時，每為黃門之所抴縮，當以與之。』便用斯㮈奉貢黃門。黃門納竟轉上夫人。夫人得㮈，復用獻王。王食此㮈，甚覺甘美，便問夫人：『從何處得？』夫人即時如實而對，展轉相推，到于園監。王復召喚而問之曰：『吾園之中有此美果，何不見奉，乃與他人？』園監於是，本末自陳。王復告言：『自今已後，常送斯㮈，莫令斷絕。』園監啟曰：『此㮈無種，從泉中得，勅使常送，無由可辦。』王復告言：『若不能得，當斬汝身。』園監還出，至彼園中，憂愁懊惱，舉聲大哭。時有一龍，聞其哭音，變身為人，來問之言：『汝有何事，悲哭乃爾？』是時園監具自宣說。龍還入水，以多美果，著金盤上，用與此人，因告之言：『可持此果以奉汝王，并騰吾意。云吾及王，本是親友，乃昔在世俱為梵志，共受八齋，各求所願。汝戒完具，得為人王；吾戒不全，生於龍中。今欲奉修齋法，求捨此身，願索八關齋法用遺於我，若其相違，吾覆汝國，用作大海。』園監於是，奉果於王，因復說龍所囑之變。王聞此已，甚用不樂。所以者何？時世無佛，法又滅盡，八關齋文今不可得，若不稱之，恐見危害。惟念此理，是故愁悒。王有大臣，最所敬重，王告臣曰：『神龍從我求索齋法，仰卿得之，當用寄與。』大臣對言：『今世無法，云何可得？』王又告曰：『汝今不獲，吾當殺卿。』大臣聞此，甚懷惆悵，往至自舍。此臣有父，年老耆舊，每從外來，和顏悅色，以慰父意。當於是時，父見其子面色改常，即便問之：『何由乃爾？』於時大臣，便向其父委曲自說。其父答曰：『吾家堂柱，每現光明，試破看之，儻有異物？』奉父言教，令他拕伐取而斬析，得經二卷，一是《十二因緣經》，二是《八關齋文》。大臣即持奉上於王。王得歡喜，不能自勝，便以此經，著金盤上，自送與龍。龍獲此經，大用欣慶，便用好寶，
佛告阿難：「迦葉如來滅度之後，遺法垂末，有二婆羅門，受持八齋，其一人者，求願生天；其第二人，求作國王。其第一人，還歸其家，婦呼共食。夫答婦言：『向受佛齋，過中不食。』婦復語曰：『君是梵志，自有戒法，何緣乃受異道之齋？今若相違不共我飯，當以斯事語諸梵志，使驅擯汝不與會同。』聞此語已，深懷恐怖，便與其婦，非時而食。二人隨壽長短，各取命終。願作王者，持齋完具，得生王家。願生天者，由破齋故，乃生龍中。時有一人，為王守園，日日奉送種種果蓏。此人後時，於泉水中，得一異㮈，色香甚美，便作是念：『我每出入，常為門監所見前却，當以與之。』如念即與。門監受已，復自思惟：『我通事時，每為黃門之所抴縮，當以與之。』便用斯㮈奉貢黃門。黃門納竟轉上夫人。夫人得㮈，復用獻王。王食此㮈，甚覺甘美，便問夫人：『從何處得？』夫人即時如實而對，展轉相推，到于園監。王復召喚而問之曰：『吾園之中有此美果，何不見奉，乃與他人？』園監於是，本末自陳。王復告言：『自今已後，常送斯㮈，莫令斷絕。』園監啟曰：『此㮈無種，從泉中得，勅使常送，無由可辦。』王復告言：『若不能得，當斬汝身。』園監還出，至彼園中，憂愁懊惱，舉聲大哭。時有一龍，聞其哭音，變身為人，來問之言：『汝有何事，悲哭乃爾？』是時園監具自宣說。龍還入水，以多美果，著金盤上，用與此人，因告之言：『可持此果以奉汝王，并騰吾意。云吾及王，本是親友，乃昔在世俱為梵志，共受八齋，各求所願。汝戒完具，得為人王；吾戒不全，生於龍中。今欲奉修齋法，求捨此身，願索八關齋法用遺於我，若其相違，吾覆汝國，用作大海。』園監於是，奉果於王，因復說龍所囑之變。王聞此已，甚用不樂。所以者何？時世無佛，法又滅盡，八關齋文今不可得，若不稱之，恐見危害。惟念此理，是故愁悒。王有大臣，最所敬重，王告臣曰：『神龍從我求索齋法，仰卿得之，當用寄與。』大臣對言：『今世無法，云何可得？』王又告曰：『汝今不獲，吾當殺卿。』大臣聞此，甚懷惆悵，往至自舍。此臣有父，年老耆舊，每從外來，和顏悅色，以慰父意。當於是時，父見其子面色改常，即便問之：『何由乃爾？』於時大臣，便向其父委曲自說。其父答曰：『吾家堂柱，每現光明，試破看之，儻有異物？』奉父言教，令他拕伐取而斬析，得經二卷，一是《十二因緣經》，二是《八關齋文》。大臣即持奉上於王。王得歡喜，不能自勝，便以此經，著金盤上，自送與龍。龍獲此經，大用欣慶，便用好寶，
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贈遺於王；受持八齋，懃而奉行，命終之後，生於天宮。人王亦復修奉齋法，壽盡生天，共同一處。昨夜俱來，諮稟法化，應時尋得須陀洹果，永息三塗，遊人天道，從是已往，畢得涅槃。」
贈遺於王；受持八齋，懃而奉行，命終之後，生於天宮。人王亦復修奉齋法，壽盡生天，共同一處。昨夜俱來，諮稟法化，應時尋得須陀洹果，永息三塗，遊人天道，從是已往，畢得涅槃。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛說是時，一切眾會，歡喜奉行。
佛說是時，一切眾會，歡喜奉行。
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（四）波羅㮈人身貧供養品第四
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時國中有大長者，生一男兒，面首端政，既生數日，復能言語，問其父母：「世尊在不？」答曰：「故在。」復更問曰：「尊者舍利弗、阿難等，悉為在不？」答言：「悉在。」父母見子生便能言，謂其非人，深怪所以，便往問佛。佛言：「此兒有福，不足疑也。」父母歡喜，還歸其家。兒又啟曰：「唯願二親！為我請佛及比丘僧。」父母告曰：「請佛及僧，當須供具，非卒可辦。」兒又啟曰：「但掃灑堂舍，莊嚴床席，施三高座，百味飲食，當自然至。又我先身之母，今猶存在，居波羅㮈國，為我喚之。」父母隨語，使人乘象，馳奔召來，所以作三高座者，一為如來，二為本生母，三為今身母。佛與眾僧，既入其舍，次第坐定，甘饍美味，自在豐足。佛為說法，父及二母、合家大小，聞法歡喜，盡得初果。此兒轉長，便辭出家，精懃正業，獲致羅漢。
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時國中有大長者，生一男兒，面首端政，既生數日，復能言語，問其父母：「世尊在不？」答曰：「故在。」復更問曰：「尊者舍利弗、阿難等，悉為在不？」答言：「悉在。」父母見子生便能言，謂其非人，深怪所以，便往問佛。佛言：「此兒有福，不足疑也。」父母歡喜，還歸其家。兒又啟曰：「唯願二親！為我請佛及比丘僧。」父母告曰：「請佛及僧，當須供具，非卒可辦。」兒又啟曰：「但掃灑堂舍，莊嚴床席，施三高座，百味飲食，當自然至。又我先身之母，今猶存在，居波羅㮈國，為我喚之。」父母隨語，使人乘象，馳奔召來，所以作三高座者，一為如來，二為本生母，三為今身母。佛與眾僧，既入其舍，次第坐定，甘饍美味，自在豐足。佛為說法，父及二母、合家大小，聞法歡喜，盡得初果。此兒轉長，便辭出家，精懃正業，獲致羅漢。
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阿難白佛：「此沙門者，宿種何德，生於豪貴，小而能言，又復學道，逮得神通？」
阿難白佛：「此沙門者，宿種何德，生於豪貴，小而能言，又復學道，逮得神通？」
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佛告阿難：「此人前身，生波羅㮈，為長者子。父亡沒後，家業衰耗，漸致貧窮。雖值佛世，無以供養，念此不悅，情不自釋，便捨豪姓，求為客作，終竟一歲，索金千兩。豪姓問曰：『卿欲娶妻耶？』答曰：『不也。』豪姓又問：『用金何為？』答曰：『欲用飯佛及於聖僧。』豪姓告曰：『若欲請佛，吾當與金并為經營會於我舍。』貧者唯諾，便設餚饍，請佛及僧。由此因緣，命終之後，生在長者家，今復請佛，聞法得道。」佛告阿難：「往昔貧人者，今長者子沙門是也。」
佛告阿難：「此人前身，生波羅㮈，為長者子。父亡沒後，家業衰耗，漸致貧窮。雖值佛世，無以供養，念此不悅，情不自釋，便捨豪姓，求為客作，終竟一歲，索金千兩。豪姓問曰：『卿欲娶妻耶？』答曰：『不也。』豪姓又問：『用金何為？』答曰：『欲用飯佛及於聖僧。』豪姓告曰：『若欲請佛，吾當與金并為經營會於我舍。』貧者唯諾，便設餚饍，請佛及僧。由此因緣，命終之後，生在長者家，今復請佛，聞法得道。」佛告阿難：「往昔貧人者，今長者子沙門是也。」
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佛說此時，一切眾會，莫不歡喜，頂戴奉行。
佛說此時，一切眾會，莫不歡喜，頂戴奉行。
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（五）海神難問船人品第五
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時此國有五百賈客，入海採寶，自共議言：「當求明人用作導師。」便請一五戒優婆塞，共入大海。既到海中，海神變身，作一夜叉，形體醜惡，其色青黑，口出長牙，頭上火燃，來牽其船，問估客曰：「世間可畏，有過我者無？」賢者對曰：「更有可畏，劇汝數倍。」海神復問：「何者是耶？」答曰：「世有愚人，作諸不善，殺生盜竊婬妷無度，妄言兩舌惡口綺語、貪欲瞋恚，沒在邪見；死入地獄，受苦萬端。獄卒阿傍，取諸罪人，種種治之，或以刀斫，或以車裂，分壞其身，作數千段。或復臼擣，或復磨之，刀山劍樹，火車鑊湯，寒氷沸屎，一切備受。荷如此苦，經數千萬歲，此之可畏，劇汝甚多。」海神放之，隱形而去。船進數里，海神復更化作一人，形體痟瘦，筋骨相連，復來牽船，問諸人曰：「世間羸瘦，有劇我者無？」賢者答言：「更有羸瘦甚劇於汝。」海神復問：「誰復劇耶？」賢者答曰：「有愚癡人，心性弊惡，慳貪嫉妬，不知布施，死墮餓鬼，身大如山，咽如針鼻，頭髮長亂，形體黑瘦，數千萬歲，不識水穀。如是之形，復劇於汝。」海神放船，沒而不現。船行數里，海神復化更作一人，極為端政，復來牽船，問諸商客：「人之美妙，有與我等者無？」賢者答曰：「乃有勝汝百千萬倍。」海神復問：「誰為勝者？」賢者答曰：「世有智人，奉行諸善，身口意業恒令清淨，信敬三寶隨時供養，其人命終，生於天上，形貌皎潔，端政無雙，殊勝於汝數千萬倍。以汝方之，如瞎獼猴比彼妙女。」海神取水一掬，而問之曰：「掬中水多海水多耶？」賢者答曰：「掬中水多，非海水也。」海神重問：「汝今所說，為至誠不？」賢者答曰：「此言真諦，不虛妄也。何以明之？海水雖多，必有枯竭。劫欲盡時，兩日竝出，泉源池流，悉皆旱涸；三日出時，諸小河水，悉皆枯乾；四日出時，諸大江海，悉皆枯竭；五日出時，大海稍減；六日出時，三分減二；七日出時，海水都盡，須彌崩壞，下至金剛地際皆悉燋燃。若復有人，能以信心，以一掬水，供養於佛，或用施僧，或奉父母，或匃貧窮，給與禽獸，此之功德，歷劫不盡。以此言之，知海為少，掬水為多。」海神歡喜，即以珍寶，用贈賢者，兼寄妙寶施佛及僧。時諸賈客，即與賢者，採寶已足，還歸本國。是時賢者，五百賈客，咸詣佛所，稽首佛足，作禮畢已，各持寶物并海神所寄，奉佛及僧，悉皆長跪叉手白佛：「願為弟子，稟受清化。」佛尋可之。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在身。佛為說法，應適其情，即時開悟，諸欲都淨，得阿
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時此國有五百賈客，入海採寶，自共議言：「當求明人用作導師。」便請一五戒優婆塞，共入大海。既到海中，海神變身，作一夜叉，形體醜惡，其色青黑，口出長牙，頭上火燃，來牽其船，問估客曰：「世間可畏，有過我者無？」賢者對曰：「更有可畏，劇汝數倍。」海神復問：「何者是耶？」答曰：「世有愚人，作諸不善，殺生盜竊婬妷無度，妄言兩舌惡口綺語、貪欲瞋恚，沒在邪見；死入地獄，受苦萬端。獄卒阿傍，取諸罪人，種種治之，或以刀斫，或以車裂，分壞其身，作數千段。或復臼擣，或復磨之，刀山劍樹，火車鑊湯，寒氷沸屎，一切備受。荷如此苦，經數千萬歲，此之可畏，劇汝甚多。」海神放之，隱形而去。船進數里，海神復更化作一人，形體痟瘦，筋骨相連，復來牽船，問諸人曰：「世間羸瘦，有劇我者無？」賢者答言：「更有羸瘦甚劇於汝。」海神復問：「誰復劇耶？」賢者答曰：「有愚癡人，心性弊惡，慳貪嫉妬，不知布施，死墮餓鬼，身大如山，咽如針鼻，頭髮長亂，形體黑瘦，數千萬歲，不識水穀。如是之形，復劇於汝。」海神放船，沒而不現。船行數里，海神復化更作一人，極為端政，復來牽船，問諸商客：「人之美妙，有與我等者無？」賢者答曰：「乃有勝汝百千萬倍。」海神復問：「誰為勝者？」賢者答曰：「世有智人，奉行諸善，身口意業恒令清淨，信敬三寶隨時供養，其人命終，生於天上，形貌皎潔，端政無雙，殊勝於汝數千萬倍。以汝方之，如瞎獼猴比彼妙女。」海神取水一掬，而問之曰：「掬中水多海水多耶？」賢者答曰：「掬中水多，非海水也。」海神重問：「汝今所說，為至誠不？」賢者答曰：「此言真諦，不虛妄也。何以明之？海水雖多，必有枯竭。劫欲盡時，兩日竝出，泉源池流，悉皆旱涸；三日出時，諸小河水，悉皆枯乾；四日出時，諸大江海，悉皆枯竭；五日出時，大海稍減；六日出時，三分減二；七日出時，海水都盡，須彌崩壞，下至金剛地際皆悉燋燃。若復有人，能以信心，以一掬水，供養於佛，或用施僧，或奉父母，或匃貧窮，給與禽獸，此之功德，歷劫不盡。以此言之，知海為少，掬水為多。」海神歡喜，即以珍寶，用贈賢者，兼寄妙寶施佛及僧。時諸賈客，即與賢者，採寶已足，還歸本國。是時賢者，五百賈客，咸詣佛所，稽首佛足，作禮畢已，各持寶物并海神所寄，奉佛及僧，悉皆長跪叉手白佛：「願為弟子，稟受清化。」佛尋可之。「善來比丘！」鬚髮自落，法衣在身。佛為說法，應適其情，即時開悟，諸欲都淨，得阿
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羅漢。
羅漢。
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時諸會者，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。
時諸會者，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。
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（六）恒伽達品第六
（六）恒伽達品第六
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如是我聞：
如是我聞：
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一時佛在羅閱祇竹園精舍。是時國中有一輔相，其家大富，然無兒子。時恒河邊，有摩尼跋羅天祠，合土人民，皆悉敬奉。時此輔相，往詣祠所，而禱之言：「我無子息，承聞天神，功德無量，救護群生，能與其願，今故自歸。若蒙所願，願賜一子，當以金銀校飾天身，及以名香塗治神室；如其無驗，當壞汝廟屎塗汝身。」天神聞已，自思惟言：「此人豪富，力勢強盛，非是凡品，得為其子。我德尠少，不能與願。願若不果，必見毀辱。」廟神便復往白摩尼跋羅。摩尼跋羅其力不辦，自詣毘沙門王啟白此事。毘沙門言：「亦非我力能使有子，當詣天帝從求斯願。」毘沙門王即時上天啟帝釋曰：「我有一臣摩尼跋羅，近日見語云：『王舍城有一輔相，從其求子，結立重誓，若願得遂，倍加供養，所願若違，當破我廟而毀辱之。』彼人豪兇，必能如是，幸望天王，令其有子。」帝釋答曰：「斯事至難，當覓因緣。」時有一天，五德離身，臨命欲盡，帝釋告曰：「卿命垂終，可願生彼輔相之家？」天子答言：「意欲出家奉修正行，若生尊榮，離俗則難，欲在中流莫遂所志。」帝釋復曰：「但往生彼，若欲學道，吾當相佐。」天子命終，降神受胎輔相之家。即生出外，形貌端政，即召相師，為其立字。相師問曰：「本於何處求得此兒？」輔相答言：「昔從恒河天神求之。」因為作字，為恒伽達。年漸長大，志在道法，便啟父母，求索出家。父母告曰：「吾今富貴，產業弘廣，唯汝一子，當嗣門戶。遣吾存活，終不相聽。」兒不從志深自惆悵，便欲捨身更求凡處，於中求出，必極易也。於是密去，自墜高巖；既墮在地，無所傷損。復至河邊，投身水中；水還漂出，亦無所苦。復取毒藥，而吞噉之；毒氣不行，無由致死。復作是念：「當犯官法為王所殺。」值王夫人及諸婇女，出宮到園池中洗浴，皆脫衣服，置林樹間。時恒伽達密入林中，取其服飾抱持而出。門監見之，將往白阿闍世王。王聞此事，瞋恚隆盛，便取弓箭，自手射之，而箭還反，正向王身；如是至三，不能使中。王怖投弓，問彼人言：「卿是天龍鬼神乎？」恒伽達言：「賜我一願，乃敢自陳。」王曰：「當與。」恒伽達言：「我非是天，亦非龍鬼，是王舍國輔相之兒。我欲出家，父母不聽，故欲自殺更生餘處。投巖、赴河、飲毒不死，故犯王法，望得危命。王今加害，復不能傷，事情如是，何酷之甚！願見顧愍聽我為道。」王尋告曰：「聽汝出家修學聖道。」因復將之，共到佛所，啟白世尊，如向之事。於時如來，聽為沙門，法衣在體，便成比丘。佛為說法，心意開暢，成羅漢
一時佛在羅閱祇竹園精舍。是時國中有一輔相，其家大富，然無兒子。時恒河邊，有摩尼跋羅天祠，合土人民，皆悉敬奉。時此輔相，往詣祠所，而禱之言：「我無子息，承聞天神，功德無量，救護群生，能與其願，今故自歸。若蒙所願，願賜一子，當以金銀校飾天身，及以名香塗治神室；如其無驗，當壞汝廟屎塗汝身。」天神聞已，自思惟言：「此人豪富，力勢強盛，非是凡品，得為其子。我德尠少，不能與願。願若不果，必見毀辱。」廟神便復往白摩尼跋羅。摩尼跋羅其力不辦，自詣毘沙門王啟白此事。毘沙門言：「亦非我力能使有子，當詣天帝從求斯願。」毘沙門王即時上天啟帝釋曰：「我有一臣摩尼跋羅，近日見語云：『王舍城有一輔相，從其求子，結立重誓，若願得遂，倍加供養，所願若違，當破我廟而毀辱之。』彼人豪兇，必能如是，幸望天王，令其有子。」帝釋答曰：「斯事至難，當覓因緣。」時有一天，五德離身，臨命欲盡，帝釋告曰：「卿命垂終，可願生彼輔相之家？」天子答言：「意欲出家奉修正行，若生尊榮，離俗則難，欲在中流莫遂所志。」帝釋復曰：「但往生彼，若欲學道，吾當相佐。」天子命終，降神受胎輔相之家。即生出外，形貌端政，即召相師，為其立字。相師問曰：「本於何處求得此兒？」輔相答言：「昔從恒河天神求之。」因為作字，為恒伽達。年漸長大，志在道法，便啟父母，求索出家。父母告曰：「吾今富貴，產業弘廣，唯汝一子，當嗣門戶。遣吾存活，終不相聽。」兒不從志深自惆悵，便欲捨身更求凡處，於中求出，必極易也。於是密去，自墜高巖；既墮在地，無所傷損。復至河邊，投身水中；水還漂出，亦無所苦。復取毒藥，而吞噉之；毒氣不行，無由致死。復作是念：「當犯官法為王所殺。」值王夫人及諸婇女，出宮到園池中洗浴，皆脫衣服，置林樹間。時恒伽達密入林中，取其服飾抱持而出。門監見之，將往白阿闍世王。王聞此事，瞋恚隆盛，便取弓箭，自手射之，而箭還反，正向王身；如是至三，不能使中。王怖投弓，問彼人言：「卿是天龍鬼神乎？」恒伽達言：「賜我一願，乃敢自陳。」王曰：「當與。」恒伽達言：「我非是天，亦非龍鬼，是王舍國輔相之兒。我欲出家，父母不聽，故欲自殺更生餘處。投巖、赴河、飲毒不死，故犯王法，望得危命。王今加害，復不能傷，事情如是，何酷之甚！願見顧愍聽我為道。」王尋告曰：「聽汝出家修學聖道。」因復將之，共到佛所，啟白世尊，如向之事。於時如來，聽為沙門，法衣在體，便成比丘。佛為說法，心意開暢，成羅漢
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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道，三明六通，具八解脫。
道，三明六通，具八解脫。
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阿闍世王尋白佛言：「此恒伽達者，先世之時，種何善根，投山不死，墮水不溺，食毒無苦，箭射無傷，加遇聖尊得度生死？」
阿闍世王尋白佛言：「此恒伽達者，先世之時，種何善根，投山不死，墮水不溺，食毒無苦，箭射無傷，加遇聖尊得度生死？」
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佛告王曰：「乃往過去無數世時，有一大國，名波羅㮈，其王名梵摩達，將諸宮人，林中遊戲，諸婇女輩，激聲而歌。外有一人，高聲和之，王聞其聲，便生瞋妬，遣人捕來勅使殺之。時有大臣，從外邊來，見此一人，而被囚執，便問左右：『何緣乃爾？』其傍諸人，具列事狀。臣曰：『且停！待我見王。』大臣進入，啟白王言：『彼人之罪，不至深重，何以殺之？雖和其音，而不見形，既無交通奸婬之事，幸願垂矜，匃其生命。』王不能違，赦不刑戮。其人得脫，奉事大臣，懃謹無替。如是承給，經歷多年，便自思惟：『婬欲傷人，利於刀劍，我今困厄，皆由欲故。』即語大臣：『聽我出家遵修道業。』大臣答曰：『不敢相違，學若成道，還來相見。』即詣山澤，專思妙理，精神開悟，成辟支佛；還來城邑，造大臣家。大臣歡喜，請供養之，甘饍妙服，四事無乏。時辟支佛，於虛空中，現神變化，身出水火，放大光明，大臣見之，欣然無量，便立誓願：『由吾恩故，命得全濟，使我世世富貴長壽，殊勝奇特，數千萬倍，令我智德相與共等。』」佛告王曰：「時彼大臣，救活一人，令得道者，今恒伽達是。由是因緣，所生之處，命不中夭，今值我時，逮致應真。」
佛告王曰：「乃往過去無數世時，有一大國，名波羅㮈，其王名梵摩達，將諸宮人，林中遊戲，諸婇女輩，激聲而歌。外有一人，高聲和之，王聞其聲，便生瞋妬，遣人捕來勅使殺之。時有大臣，從外邊來，見此一人，而被囚執，便問左右：『何緣乃爾？』其傍諸人，具列事狀。臣曰：『且停！待我見王。』大臣進入，啟白王言：『彼人之罪，不至深重，何以殺之？雖和其音，而不見形，既無交通奸婬之事，幸願垂矜，匃其生命。』王不能違，赦不刑戮。其人得脫，奉事大臣，懃謹無替。如是承給，經歷多年，便自思惟：『婬欲傷人，利於刀劍，我今困厄，皆由欲故。』即語大臣：『聽我出家遵修道業。』大臣答曰：『不敢相違，學若成道，還來相見。』即詣山澤，專思妙理，精神開悟，成辟支佛；還來城邑，造大臣家。大臣歡喜，請供養之，甘饍妙服，四事無乏。時辟支佛，於虛空中，現神變化，身出水火，放大光明，大臣見之，欣然無量，便立誓願：『由吾恩故，命得全濟，使我世世富貴長壽，殊勝奇特，數千萬倍，令我智德相與共等。』」佛告王曰：「時彼大臣，救活一人，令得道者，今恒伽達是。由是因緣，所生之處，命不中夭，今值我時，逮致應真。」
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佛說此已，諸在會者，信敬歡喜，頂受奉行。
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（七）須闍提品第七
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如是我聞：
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一時佛在羅閱祇竹園精舍。爾時世尊而與阿難，著衣持鉢，入城乞食。時有老翁老母，兩目既盲，貧窮孤苦，無止住處，止宿門下。唯有一子，年始七歲，常行乞匃以養父母，得好果菜，其美好者，供養父母，餘殘酸澁，臭穢惡者，便自食之。爾時阿難，見此小兒，雖為年小，恭敬孝順，心懷愛念。佛乞食已，還到精舍。爾時世尊為諸大眾演說經法，阿難於時長跪叉手，前白佛言：「向與世尊，入城分衛，見一小兒，慈心孝順，共盲父母，住城門下，東西乞匃所得之物，飯食菜果，其美好者，先以供養其老父母，破敗臭穢極不好者，便自食之。日日如是，甚可愛敬。」
一時佛在羅閱祇竹園精舍。爾時世尊而與阿難，著衣持鉢，入城乞食。時有老翁老母，兩目既盲，貧窮孤苦，無止住處，止宿門下。唯有一子，年始七歲，常行乞匃以養父母，得好果菜，其美好者，供養父母，餘殘酸澁，臭穢惡者，便自食之。爾時阿難，見此小兒，雖為年小，恭敬孝順，心懷愛念。佛乞食已，還到精舍。爾時世尊為諸大眾演說經法，阿難於時長跪叉手，前白佛言：「向與世尊，入城分衛，見一小兒，慈心孝順，共盲父母，住城門下，東西乞匃所得之物，飯食菜果，其美好者，先以供養其老父母，破敗臭穢極不好者，便自食之。日日如是，甚可愛敬。」
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佛語阿難：「出家在家，慈心孝順，供養父母，計其功德，殊勝難量。所以者何？我自憶念過去世時，慈心孝順，供養父母，乃至身肉濟活父母危急之厄。以是功德，上為天帝，下為聖主，乃至成佛三界特尊，皆由斯福。」
佛語阿難：「出家在家，慈心孝順，供養父母，計其功德，殊勝難量。所以者何？我自憶念過去世時，慈心孝順，供養父母，乃至身肉濟活父母危急之厄。以是功德，上為天帝，下為聖主，乃至成佛三界特尊，皆由斯福。」
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阿難白言：「不審，世尊！過去世時，慈孝父母，不惜身命，能以身肉，濟救父母危嶮之命，其事云何？」
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佛告阿難：「諦聽善念！我當說之。」
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阿難：「唯然，當善聽之！」
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佛告阿難：「乃往過去無量無數阿僧祇劫，此閻浮提有一大國，名特叉尸利。爾時有王，名曰提婆。時彼國王，有十太子，各領諸國，最小太子，字修婆羅提致，晉言善住，所領國土，人民觀望，最為豐樂。時父王邊，有一大臣，名曰羅睺，每懷兇逆，反殺大王。大王已死，攝正為王，即遣兵眾，往詣諸國，殺諸太子。此最小者，鬼神所敬，時入園中，欲行觀看。有一夜叉，從地而出，長跪白言：『羅睺大臣，反殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今復遣人，欲來殺汝；王可思計避其禍難。』時王聞之，心崩惶怖，到於其夜，便思計校，而欲突去。時有一兒，字須闍提，晉言善生，至年七歲，端正聰黠，甚為可愛，其王愛念，出復來還，而抱此兒，悲泣歎息。其婦見王入出惶怖，即而問之：『何以怱怱，如恐怖狀？』其夫答曰：『非卿所知。』婦復牽之，『我今與汝，身命共并危嶮相隨，莫見捐捨。今有何事，當以告示？』其王答言：『我近入園，有夜叉鬼從地而出，長跪白我：「羅睺大臣，今興惡逆，已殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今亦遣兵，當來殺王，宜可避之。」我聞是語，心懷恐怖，但恐兵眾，如是來到，是故急疾，欲得去耳。』其婦長跪，即白王言：『願得隨侍，莫見孤棄。』時王即便將婦抱兒，相將而去，欲至他國。時有二道，一道七日，一道十四日。初發惶懅，唯作七日糧調，規俟一人而已，既已出城，其心憒亂，乃涉十四日道。已經數日，糧食乏盡，飢餓迷荒，無餘方計，憐愛其子，欲殺其婦，而欲自濟并用活兒。令婦在前擔兒而行，於後拔刀欲殺其婦。時兒迴顧，見父拔刀欲殺其母，兒便叉手，曉父王言：『唯願大王！寧殺我身，勿害我母。』慇懃諫父，救其母命，而語父言：『莫絕殺我，稍割食之，可經數日。若斷我命，肉便臭爛，不可經久。』於是父母，欲割兒肉，啼哭懊惱，而割食之。日日割食，其肉稍盡，唯有骨在，未至他國，飢荒遂甚，父復捉刀，於其節解，次第剝之，而得少肉。於是父母，臨當棄去，兒自思惟：『我命少在，唯願父母，向所有肉，可以少許還用見施。』父母不違，即作三分，二分自食，餘有一分，并殘肌肉眼舌之等悉以施之。於是別去。兒便立願：『我今身肉，供養父母，持是功德，用求佛道，普濟十方一切眾生，使離眾苦至涅槃樂。』發是願時，三千世界六反震動，色欲諸天而皆愕然，不知何故宮殿動搖？即以天眼觀於世間，而見菩薩以身之肉供養父母，願成佛道，誓度眾生，以是之故，天地大動。於是諸天，皆悉來下，側塞虛空，悲泣墮淚，猶如盛雨。時天帝釋來欲試之，化
佛告阿難：「乃往過去無量無數阿僧祇劫，此閻浮提有一大國，名特叉尸利。爾時有王，名曰提婆。時彼國王，有十太子，各領諸國，最小太子，字修婆羅提致，晉言善住，所領國土，人民觀望，最為豐樂。時父王邊，有一大臣，名曰羅睺，每懷兇逆，反殺大王。大王已死，攝正為王，即遣兵眾，往詣諸國，殺諸太子。此最小者，鬼神所敬，時入園中，欲行觀看。有一夜叉，從地而出，長跪白言：『羅睺大臣，反殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今復遣人，欲來殺汝；王可思計避其禍難。』時王聞之，心崩惶怖，到於其夜，便思計校，而欲突去。時有一兒，字須闍提，晉言善生，至年七歲，端正聰黠，甚為可愛，其王愛念，出復來還，而抱此兒，悲泣歎息。其婦見王入出惶怖，即而問之：『何以怱怱，如恐怖狀？』其夫答曰：『非卿所知。』婦復牽之，『我今與汝，身命共并危嶮相隨，莫見捐捨。今有何事，當以告示？』其王答言：『我近入園，有夜叉鬼從地而出，長跪白我：「羅睺大臣，今興惡逆，已殺父王，遣諸兵眾，殺汝諸兄，今亦遣兵，當來殺王，宜可避之。」我聞是語，心懷恐怖，但恐兵眾，如是來到，是故急疾，欲得去耳。』其婦長跪，即白王言：『願得隨侍，莫見孤棄。』時王即便將婦抱兒，相將而去，欲至他國。時有二道，一道七日，一道十四日。初發惶懅，唯作七日糧調，規俟一人而已，既已出城，其心憒亂，乃涉十四日道。已經數日，糧食乏盡，飢餓迷荒，無餘方計，憐愛其子，欲殺其婦，而欲自濟并用活兒。令婦在前擔兒而行，於後拔刀欲殺其婦。時兒迴顧，見父拔刀欲殺其母，兒便叉手，曉父王言：『唯願大王！寧殺我身，勿害我母。』慇懃諫父，救其母命，而語父言：『莫絕殺我，稍割食之，可經數日。若斷我命，肉便臭爛，不可經久。』於是父母，欲割兒肉，啼哭懊惱，而割食之。日日割食，其肉稍盡，唯有骨在，未至他國，飢荒遂甚，父復捉刀，於其節解，次第剝之，而得少肉。於是父母，臨當棄去，兒自思惟：『我命少在，唯願父母，向所有肉，可以少許還用見施。』父母不違，即作三分，二分自食，餘有一分，并殘肌肉眼舌之等悉以施之。於是別去。兒便立願：『我今身肉，供養父母，持是功德，用求佛道，普濟十方一切眾生，使離眾苦至涅槃樂。』發是願時，三千世界六反震動，色欲諸天而皆愕然，不知何故宮殿動搖？即以天眼觀於世間，而見菩薩以身之肉供養父母，願成佛道，誓度眾生，以是之故，天地大動。於是諸天，皆悉來下，側塞虛空，悲泣墮淚，猶如盛雨。時天帝釋來欲試之，化
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作乞兒，來從其乞，持手中肉，復用施之。即復化作師子虎狼，來欲噉之，其兒自念：『此諸禽獸，欲食我者，我身餘殘骨肉髓腦，悉以施之。』心生歡喜，無有悔恨。爾時天帝，見其執志心不移轉，還復釋身，住其兒前，而語之曰：『如汝慈孝，能以身肉供養父母；以是功德，用求何等？天帝魔王梵天王耶？』兒即答言：『我不願求三界快樂，持此功德，用求佛道，願度一切無量眾生。』天帝復言：『汝能以身供養父母，得無悔恨於父母耶？』其兒答言：『我今至誠，供養父母，無有悔恨大如毛髮。』天帝復言：『我今視汝，身肉已盡，言不悔恨，是事難信。』其兒答言：『若無悔恨，我願當成佛者，使我身體平復如故。』言誓已竟，身即平復。時天帝釋及餘諸天，異口同音，讚言善哉！其兒父母及國中人，皆到兒所，歎未曾有。時彼國王，見其太子所作奇特，倍加恭敬，歡喜無量，將其父母及其太子，入宮供養，極為恭敬，哀此太子。時彼國王，躬將軍馬，共善住王及須闍提太子，還至本國，誅滅羅睺，立作本王，父子相繼，其國豐樂，遂致太平。」佛語阿難：「爾時善住王者，今現我父白淨王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。爾時須闍提太子者，今我身是。」佛語阿難：「由過去世慈心孝順，供養父母，以持身肉，濟父母厄，緣是功德，天上人中，常生豪尊，受福無量，緣是功德，自致作佛。」
作乞兒，來從其乞，持手中肉，復用施之。即復化作師子虎狼，來欲噉之，其兒自念：『此諸禽獸，欲食我者，我身餘殘骨肉髓腦，悉以施之。』心生歡喜，無有悔恨。爾時天帝，見其執志心不移轉，還復釋身，住其兒前，而語之曰：『如汝慈孝，能以身肉供養父母；以是功德，用求何等？天帝魔王梵天王耶？』兒即答言：『我不願求三界快樂，持此功德，用求佛道，願度一切無量眾生。』天帝復言：『汝能以身供養父母，得無悔恨於父母耶？』其兒答言：『我今至誠，供養父母，無有悔恨大如毛髮。』天帝復言：『我今視汝，身肉已盡，言不悔恨，是事難信。』其兒答言：『若無悔恨，我願當成佛者，使我身體平復如故。』言誓已竟，身即平復。時天帝釋及餘諸天，異口同音，讚言善哉！其兒父母及國中人，皆到兒所，歎未曾有。時彼國王，見其太子所作奇特，倍加恭敬，歡喜無量，將其父母及其太子，入宮供養，極為恭敬，哀此太子。時彼國王，躬將軍馬，共善住王及須闍提太子，還至本國，誅滅羅睺，立作本王，父子相繼，其國豐樂，遂致太平。」佛語阿難：「爾時善住王者，今現我父白淨王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。爾時須闍提太子者，今我身是。」佛語阿難：「由過去世慈心孝順，供養父母，以持身肉，濟父母厄，緣是功德，天上人中，常生豪尊，受福無量，緣是功德，自致作佛。」
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爾時眾會，聞佛自說宿世本緣，爾時會者皆各悲歎，感佛奇特慈孝之行，其中有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發無上正真道者，有住不退地者。一切眾會，皆大歡喜，頂戴奉行。
爾時眾會，聞佛自說宿世本緣，爾時會者皆各悲歎，感佛奇特慈孝之行，其中有得須陀洹者、斯陀含者、阿那含者、阿羅漢者，有發無上正真道者，有住不退地者。一切眾會，皆大歡喜，頂戴奉行。
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賢愚經卷第一
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