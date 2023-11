2.眾集經二葉 (Hoernle Mss. 149 X/25 及 X/29) D. 33, Saṅgīti sutta 法數經名 [No. 1(9)]。

2.眾集經二葉 (Hoernle Mss. 149 X/25 及 X/29) D. 33, Saṅgīti sutta 法數經名 [No. 1(9)]。

又按漢譯凡三十經,其中增一 [Ekottara, No. 1(11)] 三聚 [Trirāsi, No. 1(12)] 世記 [Lokaprajñapti, No. 1(30)] 三經巴本全闕,巴本凡三十四經,其中四經漢譯全闕,二經收于中阿含,今揭其全表。