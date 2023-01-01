大法炬陀羅尼經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第十八

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

如化品第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如化品第四十五

緣生法品第四十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣生法品第四十六

如化品第四十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如化品第四十五

「阿難！爾時天帝釋復白放光如來言：『世尊！我於是中都無疑惑，世尊亦當先體我心。然我今日冀得如來久住於此忉利天宮，哀受我等輕微供養，以是義故我問如來。世尊今者將諸大眾不見遺棄臨顧我宮，我心欣踊不自勝任。何以故？我從生來初未見聞諸阿修羅及諸天眾歡樂共住。今蒙世尊加持威力，令我諸天共阿修羅歡娛受樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時天帝釋復白放光如來言：『世尊！我於是中都無疑惑，世尊亦當先體我心。然我今日冀得如來久住於此忉利天宮，哀受我等輕微供養，以是義故我問如來。世尊今者將諸大眾不見遺棄臨顧我宮，我心欣踊不自勝任。何以故？我從生來初未見聞諸阿修羅及諸天眾歡樂共住。今蒙世尊加持威力，令我諸天共阿修羅歡娛受樂。』

「阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝豈不知我今為此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故、增長善根故、成其慈惠故，我今要欲攝此菩薩教示之故，又為此等得坐道場熏修因故。』阿難！爾時十四菩薩隨從其父善臂阿修羅王在善法殿，於放光如來前，整理衣服偏袒右髆，右膝著地合十指掌白言：『世尊！我等自從有所聞說，盡力尋思未能開解，但於如來生敬重心，故敢諮問如是義處。世尊已證三種言教方便業藏，我等今日全未受持。是故我今欲知此義，惟願演說三法藏門。』佛告諸菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝等欲聞如來法藏耶？』諸菩薩言：『唯然。世尊！願樂欲聞。』阿難！爾時放光如來即自舒其金色右手置於空中，告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！汝今當觀如來世尊手在何處？』諸菩薩言：『世尊！我等惟見如來世尊手指虛空。』佛復告言：『摩那婆！於意云何？此虛空者可得作耶？』『不也。世尊。』『可得見耶？』『不也。世尊！』『可得聞耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！若是虛空可作、可見、可聞、可觸者，便可證知。如來藏義亦復如是，汝應善知。摩那婆！但是如來應供正遍覺證阿耨多羅三藐三菩提已，見諸世間猶如幻化，假說諸法方便示現引導眾生。何以故？是中眾生有著法想，是故如來為其說法，其實如來亦無所說。摩那婆！若必有此三教藏者，彼不可動亦不可說，說於無說不可成就。摩那婆！若是虛空有增減相，無有是處。惟彼如來有是境界，所謂建立諸法。是中如來見諸世間猶如幻化，住大慈悲說如斯法，令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝豈不知我今為此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故、增長善根故、成其慈惠故，我今要欲攝此菩薩教示之故，又為此等得坐道場熏修因故。』阿難！爾時十四菩薩隨從其父善臂阿修羅王在善法殿，於放光如來前，整理衣服偏袒右髆，右膝著地合十指掌白言：『世尊！我等自從有所聞說，盡力尋思未能開解，但於如來生敬重心，故敢諮問如是義處。世尊已證三種言教方便業藏，我等今日全未受持。是故我今欲知此義，惟願演說三法藏門。』佛告諸菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝等欲聞如來法藏耶？』諸菩薩言：『唯然。世尊！願樂欲聞。』阿難！爾時放光如來即自舒其金色右手置於空中，告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！汝今當觀如來世尊手在何處？』諸菩薩言：『世尊！我等惟見如來世尊手指虛空。』佛復告言：『摩那婆！於意云何？此虛空者可得作耶？』『不也。世尊。』『可得見耶？』『不也。世尊！』『可得聞耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！若是虛空可作、可見、可聞、可觸者，便可證知。如來藏義亦復如是，汝應善知。摩那婆！但是如來應供正遍覺證阿耨多羅三藐三菩提已，見諸世間猶如幻化，假說諸法方便示現引導眾生。何以故？是中眾生有著法想，是故如來為其說法，其實如來亦無所說。摩那婆！若必有此三教藏者，彼不可動亦不可說，說於無說不可成就。摩那婆！若是虛空有增減相，無有是處。惟彼如來有是境界，所謂建立諸法。是中如來見諸世間猶如幻化，住大慈悲說如斯法，令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減。

「『復次摩那婆！一切眾生有四十二出入息等，為四十二出入息句，令彼學知說字根本。是中若有菩薩摩訶薩，具得如是四如意足，而彼菩薩亦不能為諸眾生等說如是處，所謂初阿字門四十二句，如是次第數至八分，於八分中所有分段，即是為諸眾生說八思惟處。於世間中說此八法不令斷絕，是為第二教藏法門，汝應思惟修行此法。摩那婆！如阿字門不縛不解，當知一切諸法所有語言可說可見，彼等一切不縛不解。云何名為不縛不解？摩那婆！不縛不解者，謂一切法性本自空，誰能於中為縛為解？摩那婆！如彼板上文字章句乃至言說亦無住所。若不方便有是言說，無一眾生知一句者。摩那婆！是為總解藏法門義。』時諸菩薩復白佛言：『云何總解？』佛言：『摩那婆！汝應受持此入法義，汝於是中莫生疑惑，此解說中無有疑網。云何無疑？一切諸法皆如幻化。摩那婆！世間所有諸語言法，如來世尊悉知悉見。是中眾生有疑心者，如來所說如是等法，能令彼等斷疑惑心。云何斷疑？為作方便譬喻解釋故，如說於此中住，是則還令住阿字門得相生法。摩那婆！汝等惟應六日正念成如來業，當思惟時更莫他念。汝若思量法相義時，但當如是正念現前念如來故，爾時若有所說、若無所說，於是法中無有疑心。因是六日念如來已，即能覺悟阿字法門。於六月中不思飲食，以是念故於如來前更得無量無邊辯才。如是念已，若得迦字法門名者，即亦能得成就思惟。此第九分於一心中云何得生？惟有如來住處故能知此，亦即不離如是說處，一切諸法猶如幻化。汝摩那婆！勿生二想亦莫致疑，亦不須作宮殿想也。但於六月念迦字門，因此即復思念如來，若能成就三昧定者，假使如來不現在前，亦即得見，莫生疑惑。如來未為汝等作究竟斷疑之語，是故汝疑未能斷絕。又復如來雖為汝說，終不得盡。何以故？摩那婆！譬如有樹，花時出花、果時出果。摩那婆！於意云何？彼樹若其花時未至，求花得乎？』『不也。世尊！』『果時未至，求果得乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！如來亦爾，說時未至故不說耳。摩那婆！於意云何？又如彼樹可知來處，乃至花果知來處乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。一切所有能說所說俱無來處。摩那婆！或時有人發掘彼樹，拔其根莖枝葉出已，復以刀斧芟剉令碎，乃至無有如棗栗許。摩那婆！於意云何？彼樹如是被分散已，求本花果有可得乎？』『不也。世尊！何以故！既破散已，乃至無有樹相可見，焉得花果？』佛言：『如是如是。摩那婆！一切諸法無有相故，云何可說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！一切眾生有四十二出入息等，為四十二出入息句，令彼學知說字根本。是中若有菩薩摩訶薩，具得如是四如意足，而彼菩薩亦不能為諸眾生等說如是處，所謂初阿字門四十二句，如是次第數至八分，於八分中所有分段，即是為諸眾生說八思惟處。於世間中說此八法不令斷絕，是為第二教藏法門，汝應思惟修行此法。摩那婆！如阿字門不縛不解，當知一切諸法所有語言可說可見，彼等一切不縛不解。云何名為不縛不解？摩那婆！不縛不解者，謂一切法性本自空，誰能於中為縛為解？摩那婆！如彼板上文字章句乃至言說亦無住所。若不方便有是言說，無一眾生知一句者。摩那婆！是為總解藏法門義。』時諸菩薩復白佛言：『云何總解？』佛言：『摩那婆！汝應受持此入法義，汝於是中莫生疑惑，此解說中無有疑網。云何無疑？一切諸法皆如幻化。摩那婆！世間所有諸語言法，如來世尊悉知悉見。是中眾生有疑心者，如來所說如是等法，能令彼等斷疑惑心。云何斷疑？為作方便譬喻解釋故，如說於此中住，是則還令住阿字門得相生法。摩那婆！汝等惟應六日正念成如來業，當思惟時更莫他念。汝若思量法相義時，但當如是正念現前念如來故，爾時若有所說、若無所說，於是法中無有疑心。因是六日念如來已，即能覺悟阿字法門。於六月中不思飲食，以是念故於如來前更得無量無邊辯才。如是念已，若得迦字法門名者，即亦能得成就思惟。此第九分於一心中云何得生？惟有如來住處故能知此，亦即不離如是說處，一切諸法猶如幻化。汝摩那婆！勿生二想亦莫致疑，亦不須作宮殿想也。但於六月念迦字門，因此即復思念如來，若能成就三昧定者，假使如來不現在前，亦即得見，莫生疑惑。如來未為汝等作究竟斷疑之語，是故汝疑未能斷絕。又復如來雖為汝說，終不得盡。何以故？摩那婆！譬如有樹，花時出花、果時出果。摩那婆！於意云何？彼樹若其花時未至，求花得乎？』『不也。世尊！』『果時未至，求果得乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！如來亦爾，說時未至故不說耳。摩那婆！於意云何？又如彼樹可知來處，乃至花果知來處乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。一切所有能說所說俱無來處。摩那婆！或時有人發掘彼樹，拔其根莖枝葉出已，復以刀斧芟剉令碎，乃至無有如棗栗許。摩那婆！於意云何？彼樹如是被分散已，求本花果有可得乎？』『不也。世尊！何以故！既破散已，乃至無有樹相可見，焉得花果？』佛言：『如是如是。摩那婆！一切諸法無有相故，云何可說？

「『復次摩那婆！若諸法師昇法座已，爾時先當念阿字門，亦念如來三言教藏不得放捨。如是諸行於彼三門相續念處，念已復念。作是事時，乃至不起諍論言說。摩那婆！若諸法師欲說法時，應當念彼六日事業，不得捨離亦無休息，一切諸法可得證知。摩那婆！彼迦字門語言解說相續不斷，當於彼中阿字為初與智相合，二十一句方得具足。摩那婆！夫言教者，即是其中二十一句次第不亂。摩那婆！以是事故，諸佛世尊希出現耳。何以故？彼時無有如是法行，雖有多人終亦無能如法行者。是時亦有無量眾生，初亦起心愛慕是法，及其臨事多生驚恐，終無所獲。摩那婆！若復有人作是思念：「我如是行，即得成就諸佛法者。」彼為執著。若此執著是佛法者，何故往昔劫初時人，於內外物無我我所，不著諸法不假造作，果報自然意須即至，其後漸漸起諍競心，喪失自然眾味果報？摩那婆！以是因緣，汝等當知，諸佛世尊終不執著佛菩提也。汝於是中不應生著，若執著者不得受樂。何以故？夫執著者，眾苦根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！若諸法師昇法座已，爾時先當念阿字門，亦念如來三言教藏不得放捨。如是諸行於彼三門相續念處，念已復念。作是事時，乃至不起諍論言說。摩那婆！若諸法師欲說法時，應當念彼六日事業，不得捨離亦無休息，一切諸法可得證知。摩那婆！彼迦字門語言解說相續不斷，當於彼中阿字為初與智相合，二十一句方得具足。摩那婆！夫言教者，即是其中二十一句次第不亂。摩那婆！以是事故，諸佛世尊希出現耳。何以故？彼時無有如是法行，雖有多人終亦無能如法行者。是時亦有無量眾生，初亦起心愛慕是法，及其臨事多生驚恐，終無所獲。摩那婆！若復有人作是思念：「我如是行，即得成就諸佛法者。」彼為執著。若此執著是佛法者，何故往昔劫初時人，於內外物無我我所，不著諸法不假造作，果報自然意須即至，其後漸漸起諍競心，喪失自然眾味果報？摩那婆！以是因緣，汝等當知，諸佛世尊終不執著佛菩提也。汝於是中不應生著，若執著者不得受樂。何以故？夫執著者，眾苦根本。

「『摩那婆！汝等當觀欝單越人，雖與三方同受人身，果報最上。彼於生中雖無施等，然壽終後皆得上生欲界天宮。摩那婆！汝應當知，無為之事乃至能得多時受樂。若彼有為著我我所，是人無有一不善法而不受者。摩那婆！不善法者，所謂一切諸行生死。是故如來常誡勿著有為諸法。摩那婆！不作不著有為法者，即是如來究竟宣說修行施等五波羅蜜，是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修。云何熏修？修行施已則能聽法，至聽法所便能諮問，於諮問時見有勝法即便求學。彼等若知諸法無勝、無我、無執、無生、無出，即於一切有為法中能如實知。爾時則於諸如來所得真信根，彼等復能發勤精進。云何能起勤精進心？以有如是大方便故，則能速發阿耨多羅三藐三菩提心，願令我等於此法中常得修行，終自證知。聞說如是般若波羅蜜時，不生驚怖。摩那婆！是中云何能無驚怖？彼於一切皆有捨想。云何捨想？所謂於諸法中無有悕望亦無諍心。何以故？如幻化想故。摩那婆！是為顯示說義，於如是等諸波羅蜜即解脫，因如來說法，因斷諍故、不起諍競故、雖斷於生而不斷故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩那婆！汝等當觀欝單越人，雖與三方同受人身，果報最上。彼於生中雖無施等，然壽終後皆得上生欲界天宮。摩那婆！汝應當知，無為之事乃至能得多時受樂。若彼有為著我我所，是人無有一不善法而不受者。摩那婆！不善法者，所謂一切諸行生死。是故如來常誡勿著有為諸法。摩那婆！不作不著有為法者，即是如來究竟宣說修行施等五波羅蜜，是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修。云何熏修？修行施已則能聽法，至聽法所便能諮問，於諮問時見有勝法即便求學。彼等若知諸法無勝、無我、無執、無生、無出，即於一切有為法中能如實知。爾時則於諸如來所得真信根，彼等復能發勤精進。云何能起勤精進心？以有如是大方便故，則能速發阿耨多羅三藐三菩提心，願令我等於此法中常得修行，終自證知。聞說如是般若波羅蜜時，不生驚怖。摩那婆！是中云何能無驚怖？彼於一切皆有捨想。云何捨想？所謂於諸法中無有悕望亦無諍心。何以故？如幻化想故。摩那婆！是為顯示說義，於如是等諸波羅蜜即解脫，因如來說法，因斷諍故、不起諍競故、雖斷於生而不斷故。』

大法炬陀羅尼經緣生法品第四十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經緣生法品第四十六

「爾時諸菩薩復白放光佛言：『世尊！云何名為令生不斷，不全斷故？』佛言：『若如是者，一切諸法如實說中無有疑處。無疑處故，如是證知。當於爾時，令生不斷亦非不斷，持是法行得度彼岸。我今如是說不斷時，諸眾生等猶不能知，何況能有受持法者？摩那婆！譬如大海常能容受一切大河，及以眾流憶百千數悉歸大海，而彼大海無滿足時。如是一切諸眾生等，具足三種貪諂眾惡，諸佛世尊恒為宣說佛菩提等一切法門，初無斷絕尚不能受，何況有時斷而不說？摩那婆！以是因緣，諸佛世尊降大法雨未曾斷絕。何以故？不欲令彼當來愚惑盲冥無目諸眾生等墮陷非道。摩那婆！譬如因於日月光輪，一切世間知有晝夜，一切法輪亦復如是。若諸法師為他說法，是人求法讀誦通利，復能遍說作世燈明，為彼昏睡盲冥眾生不能斷絕生死網輪說令斷絕，又復為彼嫉妬不信常被三事覆纏羈繫墮於惡趣障礙眾生然大法炬。因是明故，眾生見法，若諸眾生墮在惡道即得速出，既得捨離險惡道已，彼各共求平坦正路。摩那婆！平正路者，若能遠離險惡道者即平正路。摩那婆！汝等若於如是說中不信行者，難得解脫；能信行者，是人當為一切世間開大利門。彼得法已轉相教授，眾生聞者盡作證明，而諸眾生各相謂言：「如來為我說真實法，復示我等不顛倒說。」摩那婆！汝應如是精勤不懈或就正業，正業成故遠離塵垢無有染著，無染著故得清淨見，見清淨故無復冷熱，一切世間所有眾事皆得成就正善業故。諸餘眾生更作異說種種邪法不善業行，於彼人所當起捨心，應自思惟修對治法。若得修學如是法已，即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就真法，滅除一切如實障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸菩薩復白放光佛言：『世尊！云何名為令生不斷，不全斷故？』佛言：『若如是者，一切諸法如實說中無有疑處。無疑處故，如是證知。當於爾時，令生不斷亦非不斷，持是法行得度彼岸。我今如是說不斷時，諸眾生等猶不能知，何況能有受持法者？摩那婆！譬如大海常能容受一切大河，及以眾流憶百千數悉歸大海，而彼大海無滿足時。如是一切諸眾生等，具足三種貪諂眾惡，諸佛世尊恒為宣說佛菩提等一切法門，初無斷絕尚不能受，何況有時斷而不說？摩那婆！以是因緣，諸佛世尊降大法雨未曾斷絕。何以故？不欲令彼當來愚惑盲冥無目諸眾生等墮陷非道。摩那婆！譬如因於日月光輪，一切世間知有晝夜，一切法輪亦復如是。若諸法師為他說法，是人求法讀誦通利，復能遍說作世燈明，為彼昏睡盲冥眾生不能斷絕生死網輪說令斷絕，又復為彼嫉妬不信常被三事覆纏羈繫墮於惡趣障礙眾生然大法炬。因是明故，眾生見法，若諸眾生墮在惡道即得速出，既得捨離險惡道已，彼各共求平坦正路。摩那婆！平正路者，若能遠離險惡道者即平正路。摩那婆！汝等若於如是說中不信行者，難得解脫；能信行者，是人當為一切世間開大利門。彼得法已轉相教授，眾生聞者盡作證明，而諸眾生各相謂言：「如來為我說真實法，復示我等不顛倒說。」摩那婆！汝應如是精勤不懈或就正業，正業成故遠離塵垢無有染著，無染著故得清淨見，見清淨故無復冷熱，一切世間所有眾事皆得成就正善業故。諸餘眾生更作異說種種邪法不善業行，於彼人所當起捨心，應自思惟修對治法。若得修學如是法已，即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就真法，滅除一切如實障礙。

「『復次摩那婆！若說法師常為如是億百千數信根眾生具說法要，或復有人但為一二破戒邪見重惡眾生一彈指頃少時說法，隨彼惡人受與不受，其說法師所得功德勝前福聚無量無邊。因此善根，於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛。彼時雖有多種眾生若人非人聞正法已心生恐怖，汝等但當為說正法。摩那婆！汝應觀察諸眾生等常有如是無量惡欲諂誑我慢，無明黑闇覆蔽纏縛，以纏覆故於是法中生大恐怖，自恐怖故不能行法，假有所說亦復不能令他受行。或時自知煩惱障礙，更相謂言：「我等今有如是眾惡，雖聞正法不斷諸見，如是諸見我應除斷。云何應斷？我今自知須斷諸見。若受眾見而不斷者，即入黑闇邪見叢林，以邪見故常為生死繫閉纏縛。我若能斷根本眾見，自然解脫生死繫縛。」摩那婆！若佛世尊為他說時，若人聽受終不生怖。何以故？如來世尊以自無怖，於諸佛法無有缺減，為他說時令彼聞者增長善業故。摩那婆！當聞法時，汝等莫著於是法中，但當一心勿生餘念，如來應供正遍覺為斯事故出世間耳。摩那婆！諸佛世尊惟有是事，所謂為利一切世間、淨世間眼、斷除遮障諸非道故。摩那婆！諸佛世尊但一音說，令彼眾生隨類各解。斯是如來神力加持故得爾耳。如來一音演諸法義，能以一義得無量智。若以一智，即能破除六十二種邪見根本，令諸眾生悉皆遠離一切塵垢。若有最惡極怖畏處，眾生受身所作諸業，如來於中說法教化拔濟眾生，無有休息教誡眾生：「汝若不造如是惡業，終不生此。」如來世尊更無餘致，惟教示彼斷除行業。陰入界等皆是諸行，受生亦然。一切世間所有諸行及以受身，我皆教示不令行此。為是眾事，我常宣說。無天無人乃至無有壽命資財，世間事業一切皆無，若有作者即有受生。云何作者？所作諸行即是受生，若受後生當知是中無有眾生不受生者。汝等當知，造諸行者即是受生。復次摩那婆！如大龍王普興大雲遍覆一切，降注大雨潤洽大地，咸令一切樹木叢林欝茂滋長，百穀果實皆得成就。是諸眾生資此活命，乃至諸畜亦同增長。摩那婆！若諸牸牛食肥美草飲以清流，常令豐飽然後得乳。從乳出酪，酪出生酥，從生酥出熟酥，從熟酥出醍醐。如是摩那婆！汝於一切緣生法中不應生怖，亦不應言：「云何得說有諸眾生、無諸眾生？」惟當善觀因緣諸行。摩那婆！如人睡時夢中所見或作不作，彼皆寤時曾所經事。又如種子無有定相，論其形質不可說壞亦非不壞。何以故？若言定壞，牙則不生；若定不壞，牙亦不出。一切有為因緣生法亦復如是，妄念思惟分別故生，是中實無能成就者亦無見者。如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！若說法師常為如是億百千數信根眾生具說法要，或復有人但為一二破戒邪見重惡眾生一彈指頃少時說法，隨彼惡人受與不受，其說法師所得功德勝前福聚無量無邊。因此善根，於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛。彼時雖有多種眾生若人非人聞正法已心生恐怖，汝等但當為說正法。摩那婆！汝應觀察諸眾生等常有如是無量惡欲諂誑我慢，無明黑闇覆蔽纏縛，以纏覆故於是法中生大恐怖，自恐怖故不能行法，假有所說亦復不能令他受行。或時自知煩惱障礙，更相謂言：「我等今有如是眾惡，雖聞正法不斷諸見，如是諸見我應除斷。云何應斷？我今自知須斷諸見。若受眾見而不斷者，即入黑闇邪見叢林，以邪見故常為生死繫閉纏縛。我若能斷根本眾見，自然解脫生死繫縛。」摩那婆！若佛世尊為他說時，若人聽受終不生怖。何以故？如來世尊以自無怖，於諸佛法無有缺減，為他說時令彼聞者增長善業故。摩那婆！當聞法時，汝等莫著於是法中，但當一心勿生餘念，如來應供正遍覺為斯事故出世間耳。摩那婆！諸佛世尊惟有是事，所謂為利一切世間、淨世間眼、斷除遮障諸非道故。摩那婆！諸佛世尊但一音說，令彼眾生隨類各解。斯是如來神力加持故得爾耳。如來一音演諸法義，能以一義得無量智。若以一智，即能破除六十二種邪見根本，令諸眾生悉皆遠離一切塵垢。若有最惡極怖畏處，眾生受身所作諸業，如來於中說法教化拔濟眾生，無有休息教誡眾生：「汝若不造如是惡業，終不生此。」如來世尊更無餘致，惟教示彼斷除行業。陰入界等皆是諸行，受生亦然。一切世間所有諸行及以受身，我皆教示不令行此。為是眾事，我常宣說。無天無人乃至無有壽命資財，世間事業一切皆無，若有作者即有受生。云何作者？所作諸行即是受生，若受後生當知是中無有眾生不受生者。汝等當知，造諸行者即是受生。復次摩那婆！如大龍王普興大雲遍覆一切，降注大雨潤洽大地，咸令一切樹木叢林欝茂滋長，百穀果實皆得成就。是諸眾生資此活命，乃至諸畜亦同增長。摩那婆！若諸牸牛食肥美草飲以清流，常令豐飽然後得乳。從乳出酪，酪出生酥，從生酥出熟酥，從熟酥出醍醐。如是摩那婆！汝於一切緣生法中不應生怖，亦不應言：「云何得說有諸眾生、無諸眾生？」惟當善觀因緣諸行。摩那婆！如人睡時夢中所見或作不作，彼皆寤時曾所經事。又如種子無有定相，論其形質不可說壞亦非不壞。何以故？若言定壞，牙則不生；若定不壞，牙亦不出。一切有為因緣生法亦復如是，妄念思惟分別故生，是中實無能成就者亦無見者。如是

摩那婆！如來不說定有眾生，亦復不說定無眾生，如來惟說一切諸法從因緣生、從因緣滅。云何諸法因緣生滅？所謂因彼故有此，彼生已此生；彼無故此無，彼滅已此滅。若一切法從緣生者，云何定說有富伽羅？以是因緣，如來不說定有眾生，諸天及人自外諸趣亦不說滅，惟說不能放捨執著顛倒分別謂有眾生則墮無明極深闇處，惟令棄捨，示以正路，勿復愛樂是富伽羅。摩那婆！彼真實法不可破壞。諸佛如來乃至小草尚不欲壞，況當令滅富伽羅也？若滅壞者，無有是處。以是因緣，諸佛世尊常如是說，無有一法可成就者，然復不無因緣生法，而亦不無執著顛倒。摩那婆！無有一法離因緣者。以有因緣，是故說有富伽羅相，及有事物顯示世間善法惡法勸令知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩那婆！如來不說定有眾生，亦復不說定無眾生，如來惟說一切諸法從因緣生、從因緣滅。云何諸法因緣生滅？所謂因彼故有此，彼生已此生；彼無故此無，彼滅已此滅。若一切法從緣生者，云何定說有富伽羅？以是因緣，如來不說定有眾生，諸天及人自外諸趣亦不說滅，惟說不能放捨執著顛倒分別謂有眾生則墮無明極深闇處，惟令棄捨，示以正路，勿復愛樂是富伽羅。摩那婆！彼真實法不可破壞。諸佛如來乃至小草尚不欲壞，況當令滅富伽羅也？若滅壞者，無有是處。以是因緣，諸佛世尊常如是說，無有一法可成就者，然復不無因緣生法，而亦不無執著顛倒。摩那婆！無有一法離因緣者。以有因緣，是故說有富伽羅相，及有事物顯示世間善法惡法勸令知也。

「『復次摩那婆！是中物想即是板想，以板想故知諸物想。何者是物？何者是板？所言物者，以妄分別住物想中，造作未來一切諸行。摩那婆！以何義故復名物也？以如是想作多種事，故名為物，彼前後際不可知故。猶如風輪，若復有人乘風輪想，彼等則為住板想中。應如是知。摩那婆！如彼風輪乃至無有一念時住，諸眾生等乘彼業風亦復如是。彼諸眾生造業行已，還作諸行如是成就，彼成就已未曾生彼一念覺心：我等昔來所作非善，以想分別空事輪迴，流轉生死未曾暫住，而我不覺不見其邊、不知闊狹、不識小大、不見不覺，常處如是業行風輪，往來旋轉莫能自出，猶如生盲未曾見色。若他來問，當云何答？又如愚導不達前途，設有人來問道相貌，彼既不知復云何答？假彼有言，定無理趣。摩那婆！諸眾生等乘諸行輪旋轉不住，不覺不知亦復如是。而彼眾生乘是風輪來往之時，乃至無有初中後際、不得其邊，全不覺知、不見不念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！是中物想即是板想，以板想故知諸物想。何者是物？何者是板？所言物者，以妄分別住物想中，造作未來一切諸行。摩那婆！以何義故復名物也？以如是想作多種事，故名為物，彼前後際不可知故。猶如風輪，若復有人乘風輪想，彼等則為住板想中。應如是知。摩那婆！如彼風輪乃至無有一念時住，諸眾生等乘彼業風亦復如是。彼諸眾生造業行已，還作諸行如是成就，彼成就已未曾生彼一念覺心：我等昔來所作非善，以想分別空事輪迴，流轉生死未曾暫住，而我不覺不見其邊、不知闊狹、不識小大、不見不覺，常處如是業行風輪，往來旋轉莫能自出，猶如生盲未曾見色。若他來問，當云何答？又如愚導不達前途，設有人來問道相貌，彼既不知復云何答？假彼有言，定無理趣。摩那婆！諸眾生等乘諸行輪旋轉不住，不覺不知亦復如是。而彼眾生乘是風輪來往之時，乃至無有初中後際、不得其邊，全不覺知、不見不念。

「『復次摩那婆！彼時盲人作如是念：「今我宜在此風輪住。我有思想，此風輪中可得停住。」如是念已，從始至終念念增長無有斷絕。彼盲後時或得暫住，即欲從是風輪中下，而復不下。更作是念：「我今若得見此道者便有下處，我即得住。既得住已，我應自得暫時自止。」彼盲後時復作是念：「我於今日若見不見但少時住。」如是念已便得暫住。住已思惟：「今我得住。」即生樂想，勞弊亦除，然猶不見下時道路，云何從此風輪而下？「我若見者，即知風輪往來之處。」摩那婆！彼盲當作如是念時，即於其所遇一良醫善能治目，彼雖有遇而眼不見。是時良醫愍彼盲人，為治目故即往其所，問盲者言：「汝目如是能見色不？」盲人答言：「我眼若此，云何見色？我若見者，便知正路。」良醫語言：「且開汝眼吾試觀之，如可治者當為汝療。」盲人聞已，即大開眼示彼良醫。爾時良醫具觀是人眼中病已，即知是疾根本所因，應其所須為設治法，或[鏍-糸+廾]或鍼或刮或藥。作如是等療眼方已，告盲者言：「我今為汝說善方治，除汝目病令覩眾色。若得見者，汝歡慶不？」時彼盲人白良醫言：「我此生盲，恐非所救。脫如醫教，慶幸何言。」良醫復曰：「此事誠難，我力能辦。汝於我所但生信心，是吾家業汝不須疑，汝欲見驗當問眾人：我治是患功効云何。」盲者復言：「大師！是中欲作何事？」醫告之言：「汝無多憂，我於是中無過造作。但假少時吾當合藥，事須詳審不可怱懅，若忽迫者事或難成。」時彼良醫如是教已，即與是盲和合眼藥。藥成就已，置之眼中，眼微清淨。既清淨已，遂從醫所速疾而還。時彼盲人藥治未幾，眼中胎膜皆悉消除，胎膜除故眼即晴明，頓覩生來所不見事，亦見眾盲乘彼風輪，往來流轉不能自止，方嗟歎曰：「嗚呼哀哉！此等眾盲亦久居是風輪之內，循環往來未嘗停息。初無有人為說斯事，亦無有教療治盲者。」即作是念：「如此眾盲與我何異？我既遭遇得大醫王，除去生盲遂有今日。我今云何獨受斯福？我當從此還請醫王，令是眾盲盡蒙救療。」彼人爾時復作是念：「今我但且先告眾盲，說斯大事先令體解，然後導引往求大醫。」如是念已即告彼盲：「汝等諸人宜少停住，我今於汝欲有所宣。」時眾盲等答彼人言：「我不得住。」彼人復問：「汝今所住為何處乎？」眾盲復言：「而我今日不能得住，汝今豈能獨有住也？」彼人復謂眾盲人曰：「汝後見時自然應知，誰有住處、誰無住所。」眾盲復言：「汝今獨知，豈能出我眾人意計？」彼人復言：「我於往昔亦曾如汝，以無目故乘彼風輪，往來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！彼時盲人作如是念：「今我宜在此風輪住。我有思想，此風輪中可得停住。」如是念已，從始至終念念增長無有斷絕。彼盲後時或得暫住，即欲從是風輪中下，而復不下。更作是念：「我今若得見此道者便有下處，我即得住。既得住已，我應自得暫時自止。」彼盲後時復作是念：「我於今日若見不見但少時住。」如是念已便得暫住。住已思惟：「今我得住。」即生樂想，勞弊亦除，然猶不見下時道路，云何從此風輪而下？「我若見者，即知風輪往來之處。」摩那婆！彼盲當作如是念時，即於其所遇一良醫善能治目，彼雖有遇而眼不見。是時良醫愍彼盲人，為治目故即往其所，問盲者言：「汝目如是能見色不？」盲人答言：「我眼若此，云何見色？我若見者，便知正路。」良醫語言：「且開汝眼吾試觀之，如可治者當為汝療。」盲人聞已，即大開眼示彼良醫。爾時良醫具觀是人眼中病已，即知是疾根本所因，應其所須為設治法，或[鏍-糸+廾]或鍼或刮或藥。作如是等療眼方已，告盲者言：「我今為汝說善方治，除汝目病令覩眾色。若得見者，汝歡慶不？」時彼盲人白良醫言：「我此生盲，恐非所救。脫如醫教，慶幸何言。」良醫復曰：「此事誠難，我力能辦。汝於我所但生信心，是吾家業汝不須疑，汝欲見驗當問眾人：我治是患功効云何。」盲者復言：「大師！是中欲作何事？」醫告之言：「汝無多憂，我於是中無過造作。但假少時吾當合藥，事須詳審不可怱懅，若忽迫者事或難成。」時彼良醫如是教已，即與是盲和合眼藥。藥成就已，置之眼中，眼微清淨。既清淨已，遂從醫所速疾而還。時彼盲人藥治未幾，眼中胎膜皆悉消除，胎膜除故眼即晴明，頓覩生來所不見事，亦見眾盲乘彼風輪，往來流轉不能自止，方嗟歎曰：「嗚呼哀哉！此等眾盲亦久居是風輪之內，循環往來未嘗停息。初無有人為說斯事，亦無有教療治盲者。」即作是念：「如此眾盲與我何異？我既遭遇得大醫王，除去生盲遂有今日。我今云何獨受斯福？我當從此還請醫王，令是眾盲盡蒙救療。」彼人爾時復作是念：「今我但且先告眾盲，說斯大事先令體解，然後導引往求大醫。」如是念已即告彼盲：「汝等諸人宜少停住，我今於汝欲有所宣。」時眾盲等答彼人言：「我不得住。」彼人復問：「汝今所住為何處乎？」眾盲復言：「而我今日不能得住，汝今豈能獨有住也？」彼人復謂眾盲人曰：「汝後見時自然應知，誰有住處、誰無住所。」眾盲復言：「汝今獨知，豈能出我眾人意計？」彼人復言：「我於往昔亦曾如汝，以無目故乘彼風輪，往來

流轉無有窮極。世間之人多以此患，乘無住輪長夜勞苦。而我幸會遭遇醫王，大師哀憐除我目疾，以是因緣我如是見、我如是知、我如是言。汝等今日沒此風輪。不見不知、不覺不信。汝等若有一人共相領解，乃至須臾暫時停住，我當為汝求彼醫王。醫王降意汝自知信，奉行師言必蒙大利。」爾時諸盲眾中有智人等，聞是語已即作是念：「我等今應受是人教，少時停住亦何所損。若必如教，吾慶特深；假不如言，我亦無患。且我暫住所得亦多，既得交遊善人，又亦自除疑惑。以是因緣，今我決住不復疑也。」時有智盲如是念已，即與眾盲共詳進止，告彼眾言：「我久勞弊忽辱善言，自當暫停，今不去也。」如是言已，遂便答彼先盲智曰：「仁若知時，隨所應作為我等作。」時先智盲本雖生盲，既蒙得眼已成光明，隨意而往無復障礙。即作是念：「今已許彼無量盲眾出如是言：我當為汝開眼光明。今當先造大師足下，厚謝先德，因白是事。」先智始發，彼大醫王已在前路。智既遙見，深生歡喜踊躍無量，即作是念：「是大醫王先惠我眼，導我光明除我患苦，與我無量無邊快樂，令我歡喜解我疲乏。我今應當速至其所頂禮其足，苦身供養妙言稱美，起希有心尊重恭敬，隨諸所須皆應奉上。」如彼念已，即往其所，如其先念荷德謝恩盡虔供養。復欲為彼諸盲啟請，更發希有清淨敬心。復起慇懃憐愍深念，白大醫王言：「我先蒙恩，見惠明眼，復令我得諸方便智。今日乃有無量無數生盲眾生，乘不住輪受無窮苦。惟願大醫為除生盲施其眼藥，令彼歡喜與我無異。」爾時醫王愍諸盲故，即與是人躬至其所。到其所已即告之曰：「汝等眾盲生便無眼，今者實願見物以不？」時眾盲人白醫王言：「大師！我等昔來未曾見物，今日思覩何足復論。」醫王復問：「汝從昔來未見何事？今欲見者復是何等？」彼復白言：「大師！我從昔來於所行處，惟謂是道，然實不見此路短長及與近遠，乃至不見初中後相。」醫王復語彼眾盲曰：「然此路也非是正路，汝等昔來所行非道。」眾盲復言：「然我於中已生路想。」醫王復言：「汝等不應生是想也。」即便指彼盲智者曰：「汝知是人昔亦同汝，後乃知非，久已捨棄。」復告眾盲：「汝等今日若信此人昔似汝者，我即治汝，我便次第造作治事。」於是眾盲白醫王言：「唯然。大師！師自知時，敢不從命。」時彼醫王還合如是先治眼藥療諸盲人，咸皆同得如是淨眼。彼眼開故，皆大唱言：「嗚呼！我等今得大樂。而我昔來處大闇輪，非路狂走。」摩那婆！汝等當知！是中治眼大醫王者！即是如來應供正遍覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉無有窮極。世間之人多以此患，乘無住輪長夜勞苦。而我幸會遭遇醫王，大師哀憐除我目疾，以是因緣我如是見、我如是知、我如是言。汝等今日沒此風輪。不見不知、不覺不信。汝等若有一人共相領解，乃至須臾暫時停住，我當為汝求彼醫王。醫王降意汝自知信，奉行師言必蒙大利。」爾時諸盲眾中有智人等，聞是語已即作是念：「我等今應受是人教，少時停住亦何所損。若必如教，吾慶特深；假不如言，我亦無患。且我暫住所得亦多，既得交遊善人，又亦自除疑惑。以是因緣，今我決住不復疑也。」時有智盲如是念已，即與眾盲共詳進止，告彼眾言：「我久勞弊忽辱善言，自當暫停，今不去也。」如是言已，遂便答彼先盲智曰：「仁若知時，隨所應作為我等作。」時先智盲本雖生盲，既蒙得眼已成光明，隨意而往無復障礙。即作是念：「今已許彼無量盲眾出如是言：我當為汝開眼光明。今當先造大師足下，厚謝先德，因白是事。」先智始發，彼大醫王已在前路。智既遙見，深生歡喜踊躍無量，即作是念：「是大醫王先惠我眼，導我光明除我患苦，與我無量無邊快樂，令我歡喜解我疲乏。我今應當速至其所頂禮其足，苦身供養妙言稱美，起希有心尊重恭敬，隨諸所須皆應奉上。」如彼念已，即往其所，如其先念荷德謝恩盡虔供養。復欲為彼諸盲啟請，更發希有清淨敬心。復起慇懃憐愍深念，白大醫王言：「我先蒙恩，見惠明眼，復令我得諸方便智。今日乃有無量無數生盲眾生，乘不住輪受無窮苦。惟願大醫為除生盲施其眼藥，令彼歡喜與我無異。」爾時醫王愍諸盲故，即與是人躬至其所。到其所已即告之曰：「汝等眾盲生便無眼，今者實願見物以不？」時眾盲人白醫王言：「大師！我等昔來未曾見物，今日思覩何足復論。」醫王復問：「汝從昔來未見何事？今欲見者復是何等？」彼復白言：「大師！我從昔來於所行處，惟謂是道，然實不見此路短長及與近遠，乃至不見初中後相。」醫王復語彼眾盲曰：「然此路也非是正路，汝等昔來所行非道。」眾盲復言：「然我於中已生路想。」醫王復言：「汝等不應生是想也。」即便指彼盲智者曰：「汝知是人昔亦同汝，後乃知非，久已捨棄。」復告眾盲：「汝等今日若信此人昔似汝者，我即治汝，我便次第造作治事。」於是眾盲白醫王言：「唯然。大師！師自知時，敢不從命。」時彼醫王還合如是先治眼藥療諸盲人，咸皆同得如是淨眼。彼眼開故，皆大唱言：「嗚呼！我等今得大樂。而我昔來處大闇輪，非路狂走。」摩那婆！汝等當知！是中治眼大醫王者！即是如來應供正遍覺也。

如彼初盲醫先為治即蒙淨眼者，是彼諸善男子說法師也。自餘眾盲得淨眼者，即是受持此經法門諸眾生等。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺普為汝等譬喻開示如是義處。摩那婆！汝於是中應學如來應供正遍覺。若人欲學如來應供正遍覺者，當如是學。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺具為汝等引斯譬喻解釋義耳。摩那婆！汝等若學如來世尊，應當學是諸法相門。復應先作如是思惟：「我今云何作諸方便，為彼黑闇生盲眾生作大光明開其眼目？」摩那婆！是為解釋第一大慈大悲行事。汝若見彼幽盲眾生，復應須作若斯治法。如是治已彼自見法，不從他行。不行何處？謂風輪也。摩那婆！是為凡夫諸眾生等未得正法無住處者。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼初盲醫先為治即蒙淨眼者，是彼諸善男子說法師也。自餘眾盲得淨眼者，即是受持此經法門諸眾生等。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺普為汝等譬喻開示如是義處。摩那婆！汝於是中應學如來應供正遍覺。若人欲學如來應供正遍覺者，當如是學。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺具為汝等引斯譬喻解釋義耳。摩那婆！汝等若學如來世尊，應當學是諸法相門。復應先作如是思惟：「我今云何作諸方便，為彼黑闇生盲眾生作大光明開其眼目？」摩那婆！是為解釋第一大慈大悲行事。汝若見彼幽盲眾生，復應須作若斯治法。如是治已彼自見法，不從他行。不行何處？謂風輪也。摩那婆！是為凡夫諸眾生等未得正法無住處者。』」