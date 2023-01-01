大法炬陀羅尼經
隋 闍那崛多譯20卷CBETA T1340大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 18 卷
大法炬陀羅尼經卷第十八
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隋天竺三藏闍那崛多譯
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如化品第四十五
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緣生法品第四十六
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如化品第四十五
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「阿難！爾時天帝釋復白放光如來言：『世尊！我於是中都無疑惑，世尊亦當先體我心。然我今日冀得如來久住於此忉利天宮，哀受我等輕微供養，以是義故我問如來。世尊今者將諸大眾不見遺棄臨顧我宮，我心欣踊不自勝任。何以故？我從生來初未見聞諸阿修羅及諸天眾歡樂共住。今蒙世尊加持威力，令我諸天共阿修羅歡娛受樂。』
「阿難！爾時天帝釋復白放光如來言：『世尊！我於是中都無疑惑，世尊亦當先體我心。然我今日冀得如來久住於此忉利天宮，哀受我等輕微供養，以是義故我問如來。世尊今者將諸大眾不見遺棄臨顧我宮，我心欣踊不自勝任。何以故？我從生來初未見聞諸阿修羅及諸天眾歡樂共住。今蒙世尊加持威力，令我諸天共阿修羅歡娛受樂。』
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「阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝豈不知我今為此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故、增長善根故、成其慈惠故，我今要欲攝此菩薩教示之故，又為此等得坐道場熏修因故。』阿難！爾時十四菩薩隨從其父善臂阿修羅王在善法殿，於放光如來前，整理衣服偏袒右髆，右膝著地合十指掌白言：『世尊！我等自從有所聞說，盡力尋思未能開解，但於如來生敬重心，故敢諮問如是義處。世尊已證三種言教方便業藏，我等今日全未受持。是故我今欲知此義，惟願演說三法藏門。』佛告諸菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝等欲聞如來法藏耶？』諸菩薩言：『唯然。世尊！願樂欲聞。』阿難！爾時放光如來即自舒其金色右手置於空中，告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！汝今當觀如來世尊手在何處？』諸菩薩言：『世尊！我等惟見如來世尊手指虛空。』佛復告言：『摩那婆！於意云何？此虛空者可得作耶？』『不也。世尊。』『可得見耶？』『不也。世尊！』『可得聞耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！若是虛空可作、可見、可聞、可觸者，便可證知。如來藏義亦復如是，汝應善知。摩那婆！但是如來應供正遍覺證阿耨多羅三藐三菩提已，見諸世間猶如幻化，假說諸法方便示現引導眾生。何以故？是中眾生有著法想，是故如來為其說法，其實如來亦無所說。摩那婆！若必有此三教藏者，彼不可動亦不可說，說於無說不可成就。摩那婆！若是虛空有增減相，無有是處。惟彼如來有是境界，所謂建立諸法。是中如來見諸世間猶如幻化，住大慈悲說如斯法，令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減。
「阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝豈不知我今為此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故、增長善根故、成其慈惠故，我今要欲攝此菩薩教示之故，又為此等得坐道場熏修因故。』阿難！爾時十四菩薩隨從其父善臂阿修羅王在善法殿，於放光如來前，整理衣服偏袒右髆，右膝著地合十指掌白言：『世尊！我等自從有所聞說，盡力尋思未能開解，但於如來生敬重心，故敢諮問如是義處。世尊已證三種言教方便業藏，我等今日全未受持。是故我今欲知此義，惟願演說三法藏門。』佛告諸菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝等欲聞如來法藏耶？』諸菩薩言：『唯然。世尊！願樂欲聞。』阿難！爾時放光如來即自舒其金色右手置於空中，告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！汝今當觀如來世尊手在何處？』諸菩薩言：『世尊！我等惟見如來世尊手指虛空。』佛復告言：『摩那婆！於意云何？此虛空者可得作耶？』『不也。世尊。』『可得見耶？』『不也。世尊！』『可得聞耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！若是虛空可作、可見、可聞、可觸者，便可證知。如來藏義亦復如是，汝應善知。摩那婆！但是如來應供正遍覺證阿耨多羅三藐三菩提已，見諸世間猶如幻化，假說諸法方便示現引導眾生。何以故？是中眾生有著法想，是故如來為其說法，其實如來亦無所說。摩那婆！若必有此三教藏者，彼不可動亦不可說，說於無說不可成就。摩那婆！若是虛空有增減相，無有是處。惟彼如來有是境界，所謂建立諸法。是中如來見諸世間猶如幻化，住大慈悲說如斯法，令諸菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減。
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「『復次摩那婆！一切眾生有四十二出入息等，為四十二出入息句，令彼學知說字根本。是中若有菩薩摩訶薩，具得如是四如意足，而彼菩薩亦不能為諸眾生等說如是處，所謂初阿字門四十二句，如是次第數至八分，於八分中所有分段，即是為諸眾生說八思惟處。於世間中說此八法不令斷絕，是為第二教藏法門，汝應思惟修行此法。摩那婆！如阿字門不縛不解，當知一切諸法所有語言可說可見，彼等一切不縛不解。云何名為不縛不解？摩那婆！不縛不解者，謂一切法性本自空，誰能於中為縛為解？摩那婆！如彼板上文字章句乃至言說亦無住所。若不方便有是言說，無一眾生知一句者。摩那婆！是為總解藏法門義。』時諸菩薩復白佛言：『云何總解？』佛言：『摩那婆！汝應受持此入法義，汝於是中莫生疑惑，此解說中無有疑網。云何無疑？一切諸法皆如幻化。摩那婆！世間所有諸語言法，如來世尊悉知悉見。是中眾生有疑心者，如來所說如是等法，能令彼等斷疑惑心。云何斷疑？為作方便譬喻解釋故，如說於此中住，是則還令住阿字門得相生法。摩那婆！汝等惟應六日正念成如來業，當思惟時更莫他念。汝若思量法相義時，但當如是正念現前念如來故，爾時若有所說、若無所說，於是法中無有疑心。因是六日念如來已，即能覺悟阿字法門。於六月中不思飲食，以是念故於如來前更得無量無邊辯才。如是念已，若得迦字法門名者，即亦能得成就思惟。此第九分於一心中云何得生？惟有如來住處故能知此，亦即不離如是說處，一切諸法猶如幻化。汝摩那婆！勿生二想亦莫致疑，亦不須作宮殿想也。但於六月念迦字門，因此即復思念如來，若能成就三昧定者，假使如來不現在前，亦即得見，莫生疑惑。如來未為汝等作究竟斷疑之語，是故汝疑未能斷絕。又復如來雖為汝說，終不得盡。何以故？摩那婆！譬如有樹，花時出花、果時出果。摩那婆！於意云何？彼樹若其花時未至，求花得乎？』『不也。世尊！』『果時未至，求果得乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！如來亦爾，說時未至故不說耳。摩那婆！於意云何？又如彼樹可知來處，乃至花果知來處乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。一切所有能說所說俱無來處。摩那婆！或時有人發掘彼樹，拔其根莖枝葉出已，復以刀斧芟剉令碎，乃至無有如棗栗許。摩那婆！於意云何？彼樹如是被分散已，求本花果有可得乎？』『不也。世尊！何以故！既破散已，乃至無有樹相可見，焉得花果？』佛言：『如是如是。摩那婆！一切諸法無有相故，云何可說？
「『復次摩那婆！一切眾生有四十二出入息等，為四十二出入息句，令彼學知說字根本。是中若有菩薩摩訶薩，具得如是四如意足，而彼菩薩亦不能為諸眾生等說如是處，所謂初阿字門四十二句，如是次第數至八分，於八分中所有分段，即是為諸眾生說八思惟處。於世間中說此八法不令斷絕，是為第二教藏法門，汝應思惟修行此法。摩那婆！如阿字門不縛不解，當知一切諸法所有語言可說可見，彼等一切不縛不解。云何名為不縛不解？摩那婆！不縛不解者，謂一切法性本自空，誰能於中為縛為解？摩那婆！如彼板上文字章句乃至言說亦無住所。若不方便有是言說，無一眾生知一句者。摩那婆！是為總解藏法門義。』時諸菩薩復白佛言：『云何總解？』佛言：『摩那婆！汝應受持此入法義，汝於是中莫生疑惑，此解說中無有疑網。云何無疑？一切諸法皆如幻化。摩那婆！世間所有諸語言法，如來世尊悉知悉見。是中眾生有疑心者，如來所說如是等法，能令彼等斷疑惑心。云何斷疑？為作方便譬喻解釋故，如說於此中住，是則還令住阿字門得相生法。摩那婆！汝等惟應六日正念成如來業，當思惟時更莫他念。汝若思量法相義時，但當如是正念現前念如來故，爾時若有所說、若無所說，於是法中無有疑心。因是六日念如來已，即能覺悟阿字法門。於六月中不思飲食，以是念故於如來前更得無量無邊辯才。如是念已，若得迦字法門名者，即亦能得成就思惟。此第九分於一心中云何得生？惟有如來住處故能知此，亦即不離如是說處，一切諸法猶如幻化。汝摩那婆！勿生二想亦莫致疑，亦不須作宮殿想也。但於六月念迦字門，因此即復思念如來，若能成就三昧定者，假使如來不現在前，亦即得見，莫生疑惑。如來未為汝等作究竟斷疑之語，是故汝疑未能斷絕。又復如來雖為汝說，終不得盡。何以故？摩那婆！譬如有樹，花時出花、果時出果。摩那婆！於意云何？彼樹若其花時未至，求花得乎？』『不也。世尊！』『果時未至，求果得乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！如來亦爾，說時未至故不說耳。摩那婆！於意云何？又如彼樹可知來處，乃至花果知來處乎？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。一切所有能說所說俱無來處。摩那婆！或時有人發掘彼樹，拔其根莖枝葉出已，復以刀斧芟剉令碎，乃至無有如棗栗許。摩那婆！於意云何？彼樹如是被分散已，求本花果有可得乎？』『不也。世尊！何以故！既破散已，乃至無有樹相可見，焉得花果？』佛言：『如是如是。摩那婆！一切諸法無有相故，云何可說？
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「『復次摩那婆！若諸法師昇法座已，爾時先當念阿字門，亦念如來三言教藏不得放捨。如是諸行於彼三門相續念處，念已復念。作是事時，乃至不起諍論言說。摩那婆！若諸法師欲說法時，應當念彼六日事業，不得捨離亦無休息，一切諸法可得證知。摩那婆！彼迦字門語言解說相續不斷，當於彼中阿字為初與智相合，二十一句方得具足。摩那婆！夫言教者，即是其中二十一句次第不亂。摩那婆！以是事故，諸佛世尊希出現耳。何以故？彼時無有如是法行，雖有多人終亦無能如法行者。是時亦有無量眾生，初亦起心愛慕是法，及其臨事多生驚恐，終無所獲。摩那婆！若復有人作是思念：「我如是行，即得成就諸佛法者。」彼為執著。若此執著是佛法者，何故往昔劫初時人，於內外物無我我所，不著諸法不假造作，果報自然意須即至，其後漸漸起諍競心，喪失自然眾味果報？摩那婆！以是因緣，汝等當知，諸佛世尊終不執著佛菩提也。汝於是中不應生著，若執著者不得受樂。何以故？夫執著者，眾苦根本。
「『復次摩那婆！若諸法師昇法座已，爾時先當念阿字門，亦念如來三言教藏不得放捨。如是諸行於彼三門相續念處，念已復念。作是事時，乃至不起諍論言說。摩那婆！若諸法師欲說法時，應當念彼六日事業，不得捨離亦無休息，一切諸法可得證知。摩那婆！彼迦字門語言解說相續不斷，當於彼中阿字為初與智相合，二十一句方得具足。摩那婆！夫言教者，即是其中二十一句次第不亂。摩那婆！以是事故，諸佛世尊希出現耳。何以故？彼時無有如是法行，雖有多人終亦無能如法行者。是時亦有無量眾生，初亦起心愛慕是法，及其臨事多生驚恐，終無所獲。摩那婆！若復有人作是思念：「我如是行，即得成就諸佛法者。」彼為執著。若此執著是佛法者，何故往昔劫初時人，於內外物無我我所，不著諸法不假造作，果報自然意須即至，其後漸漸起諍競心，喪失自然眾味果報？摩那婆！以是因緣，汝等當知，諸佛世尊終不執著佛菩提也。汝於是中不應生著，若執著者不得受樂。何以故？夫執著者，眾苦根本。
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「『摩那婆！汝等當觀欝單越人，雖與三方同受人身，果報最上。彼於生中雖無施等，然壽終後皆得上生欲界天宮。摩那婆！汝應當知，無為之事乃至能得多時受樂。若彼有為著我我所，是人無有一不善法而不受者。摩那婆！不善法者，所謂一切諸行生死。是故如來常誡勿著有為諸法。摩那婆！不作不著有為法者，即是如來究竟宣說修行施等五波羅蜜，是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修。云何熏修？修行施已則能聽法，至聽法所便能諮問，於諮問時見有勝法即便求學。彼等若知諸法無勝、無我、無執、無生、無出，即於一切有為法中能如實知。爾時則於諸如來所得真信根，彼等復能發勤精進。云何能起勤精進心？以有如是大方便故，則能速發阿耨多羅三藐三菩提心，願令我等於此法中常得修行，終自證知。聞說如是般若波羅蜜時，不生驚怖。摩那婆！是中云何能無驚怖？彼於一切皆有捨想。云何捨想？所謂於諸法中無有悕望亦無諍心。何以故？如幻化想故。摩那婆！是為顯示說義，於如是等諸波羅蜜即解脫，因如來說法，因斷諍故、不起諍競故、雖斷於生而不斷故。』
「『摩那婆！汝等當觀欝單越人，雖與三方同受人身，果報最上。彼於生中雖無施等，然壽終後皆得上生欲界天宮。摩那婆！汝應當知，無為之事乃至能得多時受樂。若彼有為著我我所，是人無有一不善法而不受者。摩那婆！不善法者，所謂一切諸行生死。是故如來常誡勿著有為諸法。摩那婆！不作不著有為法者，即是如來究竟宣說修行施等五波羅蜜，是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修。云何熏修？修行施已則能聽法，至聽法所便能諮問，於諮問時見有勝法即便求學。彼等若知諸法無勝、無我、無執、無生、無出，即於一切有為法中能如實知。爾時則於諸如來所得真信根，彼等復能發勤精進。云何能起勤精進心？以有如是大方便故，則能速發阿耨多羅三藐三菩提心，願令我等於此法中常得修行，終自證知。聞說如是般若波羅蜜時，不生驚怖。摩那婆！是中云何能無驚怖？彼於一切皆有捨想。云何捨想？所謂於諸法中無有悕望亦無諍心。何以故？如幻化想故。摩那婆！是為顯示說義，於如是等諸波羅蜜即解脫，因如來說法，因斷諍故、不起諍競故、雖斷於生而不斷故。』
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「爾時諸菩薩復白放光佛言：『世尊！云何名為令生不斷，不全斷故？』佛言：『若如是者，一切諸法如實說中無有疑處。無疑處故，如是證知。當於爾時，令生不斷亦非不斷，持是法行得度彼岸。我今如是說不斷時，諸眾生等猶不能知，何況能有受持法者？摩那婆！譬如大海常能容受一切大河，及以眾流憶百千數悉歸大海，而彼大海無滿足時。如是一切諸眾生等，具足三種貪諂眾惡，諸佛世尊恒為宣說佛菩提等一切法門，初無斷絕尚不能受，何況有時斷而不說？摩那婆！以是因緣，諸佛世尊降大法雨未曾斷絕。何以故？不欲令彼當來愚惑盲冥無目諸眾生等墮陷非道。摩那婆！譬如因於日月光輪，一切世間知有晝夜，一切法輪亦復如是。若諸法師為他說法，是人求法讀誦通利，復能遍說作世燈明，為彼昏睡盲冥眾生不能斷絕生死網輪說令斷絕，又復為彼嫉妬不信常被三事覆纏羈繫墮於惡趣障礙眾生然大法炬。因是明故，眾生見法，若諸眾生墮在惡道即得速出，既得捨離險惡道已，彼各共求平坦正路。摩那婆！平正路者，若能遠離險惡道者即平正路。摩那婆！汝等若於如是說中不信行者，難得解脫；能信行者，是人當為一切世間開大利門。彼得法已轉相教授，眾生聞者盡作證明，而諸眾生各相謂言：「如來為我說真實法，復示我等不顛倒說。」摩那婆！汝應如是精勤不懈或就正業，正業成故遠離塵垢無有染著，無染著故得清淨見，見清淨故無復冷熱，一切世間所有眾事皆得成就正善業故。諸餘眾生更作異說種種邪法不善業行，於彼人所當起捨心，應自思惟修對治法。若得修學如是法已，即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就真法，滅除一切如實障礙。
「爾時諸菩薩復白放光佛言：『世尊！云何名為令生不斷，不全斷故？』佛言：『若如是者，一切諸法如實說中無有疑處。無疑處故，如是證知。當於爾時，令生不斷亦非不斷，持是法行得度彼岸。我今如是說不斷時，諸眾生等猶不能知，何況能有受持法者？摩那婆！譬如大海常能容受一切大河，及以眾流憶百千數悉歸大海，而彼大海無滿足時。如是一切諸眾生等，具足三種貪諂眾惡，諸佛世尊恒為宣說佛菩提等一切法門，初無斷絕尚不能受，何況有時斷而不說？摩那婆！以是因緣，諸佛世尊降大法雨未曾斷絕。何以故？不欲令彼當來愚惑盲冥無目諸眾生等墮陷非道。摩那婆！譬如因於日月光輪，一切世間知有晝夜，一切法輪亦復如是。若諸法師為他說法，是人求法讀誦通利，復能遍說作世燈明，為彼昏睡盲冥眾生不能斷絕生死網輪說令斷絕，又復為彼嫉妬不信常被三事覆纏羈繫墮於惡趣障礙眾生然大法炬。因是明故，眾生見法，若諸眾生墮在惡道即得速出，既得捨離險惡道已，彼各共求平坦正路。摩那婆！平正路者，若能遠離險惡道者即平正路。摩那婆！汝等若於如是說中不信行者，難得解脫；能信行者，是人當為一切世間開大利門。彼得法已轉相教授，眾生聞者盡作證明，而諸眾生各相謂言：「如來為我說真實法，復示我等不顛倒說。」摩那婆！汝應如是精勤不懈或就正業，正業成故遠離塵垢無有染著，無染著故得清淨見，見清淨故無復冷熱，一切世間所有眾事皆得成就正善業故。諸餘眾生更作異說種種邪法不善業行，於彼人所當起捨心，應自思惟修對治法。若得修學如是法已，即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就真法，滅除一切如實障礙。
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「『復次摩那婆！若說法師常為如是億百千數信根眾生具說法要，或復有人但為一二破戒邪見重惡眾生一彈指頃少時說法，隨彼惡人受與不受，其說法師所得功德勝前福聚無量無邊。因此善根，於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛。彼時雖有多種眾生若人非人聞正法已心生恐怖，汝等但當為說正法。摩那婆！汝應觀察諸眾生等常有如是無量惡欲諂誑我慢，無明黑闇覆蔽纏縛，以纏覆故於是法中生大恐怖，自恐怖故不能行法，假有所說亦復不能令他受行。或時自知煩惱障礙，更相謂言：「我等今有如是眾惡，雖聞正法不斷諸見，如是諸見我應除斷。云何應斷？我今自知須斷諸見。若受眾見而不斷者，即入黑闇邪見叢林，以邪見故常為生死繫閉纏縛。我若能斷根本眾見，自然解脫生死繫縛。」摩那婆！若佛世尊為他說時，若人聽受終不生怖。何以故？如來世尊以自無怖，於諸佛法無有缺減，為他說時令彼聞者增長善業故。摩那婆！當聞法時，汝等莫著於是法中，但當一心勿生餘念，如來應供正遍覺為斯事故出世間耳。摩那婆！諸佛世尊惟有是事，所謂為利一切世間、淨世間眼、斷除遮障諸非道故。摩那婆！諸佛世尊但一音說，令彼眾生隨類各解。斯是如來神力加持故得爾耳。如來一音演諸法義，能以一義得無量智。若以一智，即能破除六十二種邪見根本，令諸眾生悉皆遠離一切塵垢。若有最惡極怖畏處，眾生受身所作諸業，如來於中說法教化拔濟眾生，無有休息教誡眾生：「汝若不造如是惡業，終不生此。」如來世尊更無餘致，惟教示彼斷除行業。陰入界等皆是諸行，受生亦然。一切世間所有諸行及以受身，我皆教示不令行此。為是眾事，我常宣說。無天無人乃至無有壽命資財，世間事業一切皆無，若有作者即有受生。云何作者？所作諸行即是受生，若受後生當知是中無有眾生不受生者。汝等當知，造諸行者即是受生。復次摩那婆！如大龍王普興大雲遍覆一切，降注大雨潤洽大地，咸令一切樹木叢林欝茂滋長，百穀果實皆得成就。是諸眾生資此活命，乃至諸畜亦同增長。摩那婆！若諸牸牛食肥美草飲以清流，常令豐飽然後得乳。從乳出酪，酪出生酥，從生酥出熟酥，從熟酥出醍醐。如是摩那婆！汝於一切緣生法中不應生怖，亦不應言：「云何得說有諸眾生、無諸眾生？」惟當善觀因緣諸行。摩那婆！如人睡時夢中所見或作不作，彼皆寤時曾所經事。又如種子無有定相，論其形質不可說壞亦非不壞。何以故？若言定壞，牙則不生；若定不壞，牙亦不出。一切有為因緣生法亦復如是，妄念思惟分別故生，是中實無能成就者亦無見者。如是
「『復次摩那婆！若說法師常為如是億百千數信根眾生具說法要，或復有人但為一二破戒邪見重惡眾生一彈指頃少時說法，隨彼惡人受與不受，其說法師所得功德勝前福聚無量無邊。因此善根，於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛。彼時雖有多種眾生若人非人聞正法已心生恐怖，汝等但當為說正法。摩那婆！汝應觀察諸眾生等常有如是無量惡欲諂誑我慢，無明黑闇覆蔽纏縛，以纏覆故於是法中生大恐怖，自恐怖故不能行法，假有所說亦復不能令他受行。或時自知煩惱障礙，更相謂言：「我等今有如是眾惡，雖聞正法不斷諸見，如是諸見我應除斷。云何應斷？我今自知須斷諸見。若受眾見而不斷者，即入黑闇邪見叢林，以邪見故常為生死繫閉纏縛。我若能斷根本眾見，自然解脫生死繫縛。」摩那婆！若佛世尊為他說時，若人聽受終不生怖。何以故？如來世尊以自無怖，於諸佛法無有缺減，為他說時令彼聞者增長善業故。摩那婆！當聞法時，汝等莫著於是法中，但當一心勿生餘念，如來應供正遍覺為斯事故出世間耳。摩那婆！諸佛世尊惟有是事，所謂為利一切世間、淨世間眼、斷除遮障諸非道故。摩那婆！諸佛世尊但一音說，令彼眾生隨類各解。斯是如來神力加持故得爾耳。如來一音演諸法義，能以一義得無量智。若以一智，即能破除六十二種邪見根本，令諸眾生悉皆遠離一切塵垢。若有最惡極怖畏處，眾生受身所作諸業，如來於中說法教化拔濟眾生，無有休息教誡眾生：「汝若不造如是惡業，終不生此。」如來世尊更無餘致，惟教示彼斷除行業。陰入界等皆是諸行，受生亦然。一切世間所有諸行及以受身，我皆教示不令行此。為是眾事，我常宣說。無天無人乃至無有壽命資財，世間事業一切皆無，若有作者即有受生。云何作者？所作諸行即是受生，若受後生當知是中無有眾生不受生者。汝等當知，造諸行者即是受生。復次摩那婆！如大龍王普興大雲遍覆一切，降注大雨潤洽大地，咸令一切樹木叢林欝茂滋長，百穀果實皆得成就。是諸眾生資此活命，乃至諸畜亦同增長。摩那婆！若諸牸牛食肥美草飲以清流，常令豐飽然後得乳。從乳出酪，酪出生酥，從生酥出熟酥，從熟酥出醍醐。如是摩那婆！汝於一切緣生法中不應生怖，亦不應言：「云何得說有諸眾生、無諸眾生？」惟當善觀因緣諸行。摩那婆！如人睡時夢中所見或作不作，彼皆寤時曾所經事。又如種子無有定相，論其形質不可說壞亦非不壞。何以故？若言定壞，牙則不生；若定不壞，牙亦不出。一切有為因緣生法亦復如是，妄念思惟分別故生，是中實無能成就者亦無見者。如是
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摩那婆！如來不說定有眾生，亦復不說定無眾生，如來惟說一切諸法從因緣生、從因緣滅。云何諸法因緣生滅？所謂因彼故有此，彼生已此生；彼無故此無，彼滅已此滅。若一切法從緣生者，云何定說有富伽羅？以是因緣，如來不說定有眾生，諸天及人自外諸趣亦不說滅，惟說不能放捨執著顛倒分別謂有眾生則墮無明極深闇處，惟令棄捨，示以正路，勿復愛樂是富伽羅。摩那婆！彼真實法不可破壞。諸佛如來乃至小草尚不欲壞，況當令滅富伽羅也？若滅壞者，無有是處。以是因緣，諸佛世尊常如是說，無有一法可成就者，然復不無因緣生法，而亦不無執著顛倒。摩那婆！無有一法離因緣者。以有因緣，是故說有富伽羅相，及有事物顯示世間善法惡法勸令知也。
摩那婆！如來不說定有眾生，亦復不說定無眾生，如來惟說一切諸法從因緣生、從因緣滅。云何諸法因緣生滅？所謂因彼故有此，彼生已此生；彼無故此無，彼滅已此滅。若一切法從緣生者，云何定說有富伽羅？以是因緣，如來不說定有眾生，諸天及人自外諸趣亦不說滅，惟說不能放捨執著顛倒分別謂有眾生則墮無明極深闇處，惟令棄捨，示以正路，勿復愛樂是富伽羅。摩那婆！彼真實法不可破壞。諸佛如來乃至小草尚不欲壞，況當令滅富伽羅也？若滅壞者，無有是處。以是因緣，諸佛世尊常如是說，無有一法可成就者，然復不無因緣生法，而亦不無執著顛倒。摩那婆！無有一法離因緣者。以有因緣，是故說有富伽羅相，及有事物顯示世間善法惡法勸令知也。
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「『復次摩那婆！是中物想即是板想，以板想故知諸物想。何者是物？何者是板？所言物者，以妄分別住物想中，造作未來一切諸行。摩那婆！以何義故復名物也？以如是想作多種事，故名為物，彼前後際不可知故。猶如風輪，若復有人乘風輪想，彼等則為住板想中。應如是知。摩那婆！如彼風輪乃至無有一念時住，諸眾生等乘彼業風亦復如是。彼諸眾生造業行已，還作諸行如是成就，彼成就已未曾生彼一念覺心：我等昔來所作非善，以想分別空事輪迴，流轉生死未曾暫住，而我不覺不見其邊、不知闊狹、不識小大、不見不覺，常處如是業行風輪，往來旋轉莫能自出，猶如生盲未曾見色。若他來問，當云何答？又如愚導不達前途，設有人來問道相貌，彼既不知復云何答？假彼有言，定無理趣。摩那婆！諸眾生等乘諸行輪旋轉不住，不覺不知亦復如是。而彼眾生乘是風輪來往之時，乃至無有初中後際、不得其邊，全不覺知、不見不念。
「『復次摩那婆！是中物想即是板想，以板想故知諸物想。何者是物？何者是板？所言物者，以妄分別住物想中，造作未來一切諸行。摩那婆！以何義故復名物也？以如是想作多種事，故名為物，彼前後際不可知故。猶如風輪，若復有人乘風輪想，彼等則為住板想中。應如是知。摩那婆！如彼風輪乃至無有一念時住，諸眾生等乘彼業風亦復如是。彼諸眾生造業行已，還作諸行如是成就，彼成就已未曾生彼一念覺心：我等昔來所作非善，以想分別空事輪迴，流轉生死未曾暫住，而我不覺不見其邊、不知闊狹、不識小大、不見不覺，常處如是業行風輪，往來旋轉莫能自出，猶如生盲未曾見色。若他來問，當云何答？又如愚導不達前途，設有人來問道相貌，彼既不知復云何答？假彼有言，定無理趣。摩那婆！諸眾生等乘諸行輪旋轉不住，不覺不知亦復如是。而彼眾生乘是風輪來往之時，乃至無有初中後際、不得其邊，全不覺知、不見不念。
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「『復次摩那婆！彼時盲人作如是念：「今我宜在此風輪住。我有思想，此風輪中可得停住。」如是念已，從始至終念念增長無有斷絕。彼盲後時或得暫住，即欲從是風輪中下，而復不下。更作是念：「我今若得見此道者便有下處，我即得住。既得住已，我應自得暫時自止。」彼盲後時復作是念：「我於今日若見不見但少時住。」如是念已便得暫住。住已思惟：「今我得住。」即生樂想，勞弊亦除，然猶不見下時道路，云何從此風輪而下？「我若見者，即知風輪往來之處。」摩那婆！彼盲當作如是念時，即於其所遇一良醫善能治目，彼雖有遇而眼不見。是時良醫愍彼盲人，為治目故即往其所，問盲者言：「汝目如是能見色不？」盲人答言：「我眼若此，云何見色？我若見者，便知正路。」良醫語言：「且開汝眼吾試觀之，如可治者當為汝療。」盲人聞已，即大開眼示彼良醫。爾時良醫具觀是人眼中病已，即知是疾根本所因，應其所須為設治法，或[鏍-糸+廾]或鍼或刮或藥。作如是等療眼方已，告盲者言：「我今為汝說善方治，除汝目病令覩眾色。若得見者，汝歡慶不？」時彼盲人白良醫言：「我此生盲，恐非所救。脫如醫教，慶幸何言。」良醫復曰：「此事誠難，我力能辦。汝於我所但生信心，是吾家業汝不須疑，汝欲見驗當問眾人：我治是患功効云何。」盲者復言：「大師！是中欲作何事？」醫告之言：「汝無多憂，我於是中無過造作。但假少時吾當合藥，事須詳審不可怱懅，若忽迫者事或難成。」時彼良醫如是教已，即與是盲和合眼藥。藥成就已，置之眼中，眼微清淨。既清淨已，遂從醫所速疾而還。時彼盲人藥治未幾，眼中胎膜皆悉消除，胎膜除故眼即晴明，頓覩生來所不見事，亦見眾盲乘彼風輪，往來流轉不能自止，方嗟歎曰：「嗚呼哀哉！此等眾盲亦久居是風輪之內，循環往來未嘗停息。初無有人為說斯事，亦無有教療治盲者。」即作是念：「如此眾盲與我何異？我既遭遇得大醫王，除去生盲遂有今日。我今云何獨受斯福？我當從此還請醫王，令是眾盲盡蒙救療。」彼人爾時復作是念：「今我但且先告眾盲，說斯大事先令體解，然後導引往求大醫。」如是念已即告彼盲：「汝等諸人宜少停住，我今於汝欲有所宣。」時眾盲等答彼人言：「我不得住。」彼人復問：「汝今所住為何處乎？」眾盲復言：「而我今日不能得住，汝今豈能獨有住也？」彼人復謂眾盲人曰：「汝後見時自然應知，誰有住處、誰無住所。」眾盲復言：「汝今獨知，豈能出我眾人意計？」彼人復言：「我於往昔亦曾如汝，以無目故乘彼風輪，往來
「『復次摩那婆！彼時盲人作如是念：「今我宜在此風輪住。我有思想，此風輪中可得停住。」如是念已，從始至終念念增長無有斷絕。彼盲後時或得暫住，即欲從是風輪中下，而復不下。更作是念：「我今若得見此道者便有下處，我即得住。既得住已，我應自得暫時自止。」彼盲後時復作是念：「我於今日若見不見但少時住。」如是念已便得暫住。住已思惟：「今我得住。」即生樂想，勞弊亦除，然猶不見下時道路，云何從此風輪而下？「我若見者，即知風輪往來之處。」摩那婆！彼盲當作如是念時，即於其所遇一良醫善能治目，彼雖有遇而眼不見。是時良醫愍彼盲人，為治目故即往其所，問盲者言：「汝目如是能見色不？」盲人答言：「我眼若此，云何見色？我若見者，便知正路。」良醫語言：「且開汝眼吾試觀之，如可治者當為汝療。」盲人聞已，即大開眼示彼良醫。爾時良醫具觀是人眼中病已，即知是疾根本所因，應其所須為設治法，或[鏍-糸+廾]或鍼或刮或藥。作如是等療眼方已，告盲者言：「我今為汝說善方治，除汝目病令覩眾色。若得見者，汝歡慶不？」時彼盲人白良醫言：「我此生盲，恐非所救。脫如醫教，慶幸何言。」良醫復曰：「此事誠難，我力能辦。汝於我所但生信心，是吾家業汝不須疑，汝欲見驗當問眾人：我治是患功効云何。」盲者復言：「大師！是中欲作何事？」醫告之言：「汝無多憂，我於是中無過造作。但假少時吾當合藥，事須詳審不可怱懅，若忽迫者事或難成。」時彼良醫如是教已，即與是盲和合眼藥。藥成就已，置之眼中，眼微清淨。既清淨已，遂從醫所速疾而還。時彼盲人藥治未幾，眼中胎膜皆悉消除，胎膜除故眼即晴明，頓覩生來所不見事，亦見眾盲乘彼風輪，往來流轉不能自止，方嗟歎曰：「嗚呼哀哉！此等眾盲亦久居是風輪之內，循環往來未嘗停息。初無有人為說斯事，亦無有教療治盲者。」即作是念：「如此眾盲與我何異？我既遭遇得大醫王，除去生盲遂有今日。我今云何獨受斯福？我當從此還請醫王，令是眾盲盡蒙救療。」彼人爾時復作是念：「今我但且先告眾盲，說斯大事先令體解，然後導引往求大醫。」如是念已即告彼盲：「汝等諸人宜少停住，我今於汝欲有所宣。」時眾盲等答彼人言：「我不得住。」彼人復問：「汝今所住為何處乎？」眾盲復言：「而我今日不能得住，汝今豈能獨有住也？」彼人復謂眾盲人曰：「汝後見時自然應知，誰有住處、誰無住所。」眾盲復言：「汝今獨知，豈能出我眾人意計？」彼人復言：「我於往昔亦曾如汝，以無目故乘彼風輪，往來
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流轉無有窮極。世間之人多以此患，乘無住輪長夜勞苦。而我幸會遭遇醫王，大師哀憐除我目疾，以是因緣我如是見、我如是知、我如是言。汝等今日沒此風輪。不見不知、不覺不信。汝等若有一人共相領解，乃至須臾暫時停住，我當為汝求彼醫王。醫王降意汝自知信，奉行師言必蒙大利。」爾時諸盲眾中有智人等，聞是語已即作是念：「我等今應受是人教，少時停住亦何所損。若必如教，吾慶特深；假不如言，我亦無患。且我暫住所得亦多，既得交遊善人，又亦自除疑惑。以是因緣，今我決住不復疑也。」時有智盲如是念已，即與眾盲共詳進止，告彼眾言：「我久勞弊忽辱善言，自當暫停，今不去也。」如是言已，遂便答彼先盲智曰：「仁若知時，隨所應作為我等作。」時先智盲本雖生盲，既蒙得眼已成光明，隨意而往無復障礙。即作是念：「今已許彼無量盲眾出如是言：我當為汝開眼光明。今當先造大師足下，厚謝先德，因白是事。」先智始發，彼大醫王已在前路。智既遙見，深生歡喜踊躍無量，即作是念：「是大醫王先惠我眼，導我光明除我患苦，與我無量無邊快樂，令我歡喜解我疲乏。我今應當速至其所頂禮其足，苦身供養妙言稱美，起希有心尊重恭敬，隨諸所須皆應奉上。」如彼念已，即往其所，如其先念荷德謝恩盡虔供養。復欲為彼諸盲啟請，更發希有清淨敬心。復起慇懃憐愍深念，白大醫王言：「我先蒙恩，見惠明眼，復令我得諸方便智。今日乃有無量無數生盲眾生，乘不住輪受無窮苦。惟願大醫為除生盲施其眼藥，令彼歡喜與我無異。」爾時醫王愍諸盲故，即與是人躬至其所。到其所已即告之曰：「汝等眾盲生便無眼，今者實願見物以不？」時眾盲人白醫王言：「大師！我等昔來未曾見物，今日思覩何足復論。」醫王復問：「汝從昔來未見何事？今欲見者復是何等？」彼復白言：「大師！我從昔來於所行處，惟謂是道，然實不見此路短長及與近遠，乃至不見初中後相。」醫王復語彼眾盲曰：「然此路也非是正路，汝等昔來所行非道。」眾盲復言：「然我於中已生路想。」醫王復言：「汝等不應生是想也。」即便指彼盲智者曰：「汝知是人昔亦同汝，後乃知非，久已捨棄。」復告眾盲：「汝等今日若信此人昔似汝者，我即治汝，我便次第造作治事。」於是眾盲白醫王言：「唯然。大師！師自知時，敢不從命。」時彼醫王還合如是先治眼藥療諸盲人，咸皆同得如是淨眼。彼眼開故，皆大唱言：「嗚呼！我等今得大樂。而我昔來處大闇輪，非路狂走。」摩那婆！汝等當知！是中治眼大醫王者！即是如來應供正遍覺也。
流轉無有窮極。世間之人多以此患，乘無住輪長夜勞苦。而我幸會遭遇醫王，大師哀憐除我目疾，以是因緣我如是見、我如是知、我如是言。汝等今日沒此風輪。不見不知、不覺不信。汝等若有一人共相領解，乃至須臾暫時停住，我當為汝求彼醫王。醫王降意汝自知信，奉行師言必蒙大利。」爾時諸盲眾中有智人等，聞是語已即作是念：「我等今應受是人教，少時停住亦何所損。若必如教，吾慶特深；假不如言，我亦無患。且我暫住所得亦多，既得交遊善人，又亦自除疑惑。以是因緣，今我決住不復疑也。」時有智盲如是念已，即與眾盲共詳進止，告彼眾言：「我久勞弊忽辱善言，自當暫停，今不去也。」如是言已，遂便答彼先盲智曰：「仁若知時，隨所應作為我等作。」時先智盲本雖生盲，既蒙得眼已成光明，隨意而往無復障礙。即作是念：「今已許彼無量盲眾出如是言：我當為汝開眼光明。今當先造大師足下，厚謝先德，因白是事。」先智始發，彼大醫王已在前路。智既遙見，深生歡喜踊躍無量，即作是念：「是大醫王先惠我眼，導我光明除我患苦，與我無量無邊快樂，令我歡喜解我疲乏。我今應當速至其所頂禮其足，苦身供養妙言稱美，起希有心尊重恭敬，隨諸所須皆應奉上。」如彼念已，即往其所，如其先念荷德謝恩盡虔供養。復欲為彼諸盲啟請，更發希有清淨敬心。復起慇懃憐愍深念，白大醫王言：「我先蒙恩，見惠明眼，復令我得諸方便智。今日乃有無量無數生盲眾生，乘不住輪受無窮苦。惟願大醫為除生盲施其眼藥，令彼歡喜與我無異。」爾時醫王愍諸盲故，即與是人躬至其所。到其所已即告之曰：「汝等眾盲生便無眼，今者實願見物以不？」時眾盲人白醫王言：「大師！我等昔來未曾見物，今日思覩何足復論。」醫王復問：「汝從昔來未見何事？今欲見者復是何等？」彼復白言：「大師！我從昔來於所行處，惟謂是道，然實不見此路短長及與近遠，乃至不見初中後相。」醫王復語彼眾盲曰：「然此路也非是正路，汝等昔來所行非道。」眾盲復言：「然我於中已生路想。」醫王復言：「汝等不應生是想也。」即便指彼盲智者曰：「汝知是人昔亦同汝，後乃知非，久已捨棄。」復告眾盲：「汝等今日若信此人昔似汝者，我即治汝，我便次第造作治事。」於是眾盲白醫王言：「唯然。大師！師自知時，敢不從命。」時彼醫王還合如是先治眼藥療諸盲人，咸皆同得如是淨眼。彼眼開故，皆大唱言：「嗚呼！我等今得大樂。而我昔來處大闇輪，非路狂走。」摩那婆！汝等當知！是中治眼大醫王者！即是如來應供正遍覺也。
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如彼初盲醫先為治即蒙淨眼者，是彼諸善男子說法師也。自餘眾盲得淨眼者，即是受持此經法門諸眾生等。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺普為汝等譬喻開示如是義處。摩那婆！汝於是中應學如來應供正遍覺。若人欲學如來應供正遍覺者，當如是學。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺具為汝等引斯譬喻解釋義耳。摩那婆！汝等若學如來世尊，應當學是諸法相門。復應先作如是思惟：「我今云何作諸方便，為彼黑闇生盲眾生作大光明開其眼目？」摩那婆！是為解釋第一大慈大悲行事。汝若見彼幽盲眾生，復應須作若斯治法。如是治已彼自見法，不從他行。不行何處？謂風輪也。摩那婆！是為凡夫諸眾生等未得正法無住處者。』」
如彼初盲醫先為治即蒙淨眼者，是彼諸善男子說法師也。自餘眾盲得淨眼者，即是受持此經法門諸眾生等。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺普為汝等譬喻開示如是義處。摩那婆！汝於是中應學如來應供正遍覺。若人欲學如來應供正遍覺者，當如是學。摩那婆！以是因緣，如來應供正遍覺具為汝等引斯譬喻解釋義耳。摩那婆！汝等若學如來世尊，應當學是諸法相門。復應先作如是思惟：「我今云何作諸方便，為彼黑闇生盲眾生作大光明開其眼目？」摩那婆！是為解釋第一大慈大悲行事。汝若見彼幽盲眾生，復應須作若斯治法。如是治已彼自見法，不從他行。不行何處？謂風輪也。摩那婆！是為凡夫諸眾生等未得正法無住處者。』」
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大法炬陀羅尼經卷第十八
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