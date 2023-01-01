大法炬陀羅尼經
隋 闍那崛多譯20卷CBETA T1340大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 17 卷
大法炬陀羅尼經卷第十七
大法炬陀羅尼經卷第十七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隋天竺三藏闍那崛多譯
隋天竺三藏闍那崛多譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說無住品第四十二
說無住品第四十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說聽功德品第四十三
說聽功德品第四十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸菩薩證相品第四十四
諸菩薩證相品第四十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說無住品第四十二
說無住品第四十二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿難！時諸菩薩摩訶薩眾於放光如來前，陳白己心所念六事，向如來說。爾時彼佛知諸菩薩心有所念，即復告言：『摩那婆！汝等意念所入境界寬大無量，汝於是中莫生厭倦。摩那婆！如彼大地所依住者，求其邊際終不可得。』諸菩薩言：『世尊！如是等句說何義理，而如來說所有依彼大地住者無有邊際？世尊！此說謂何等法住於大地？又世尊先說一切諸法無有住處。我於是中欲問如來此微密義，如來今乃說彼諸法一切皆住或言無住，是義云何？』
「阿難！時諸菩薩摩訶薩眾於放光如來前，陳白己心所念六事，向如來說。爾時彼佛知諸菩薩心有所念，即復告言：『摩那婆！汝等意念所入境界寬大無量，汝於是中莫生厭倦。摩那婆！如彼大地所依住者，求其邊際終不可得。』諸菩薩言：『世尊！如是等句說何義理，而如來說所有依彼大地住者無有邊際？世尊！此說謂何等法住於大地？又世尊先說一切諸法無有住處。我於是中欲問如來此微密義，如來今乃說彼諸法一切皆住或言無住，是義云何？』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿難！時放光如來復告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！諸眾生等凡有如是八種住處，一切眾生住此八處轉諸行輪無有窮已。何等為八？一者斷常，所謂著我，不捨我等諸事業故。摩那婆！是為第一世間眾生之所住處。二者眷屬，所謂父母、兄弟姊妹、妻妾男女，如是乃至宗族親戚等。摩那婆！是為第二世間眾生之所住處。三者生處，所謂三界五道所生之處，直就人中自有三品，上者王公尊貴、中者豪族富勝、下者貧窮下賤，餘亦如是。生家因緣，具足我想故。摩那婆！是為第三世間眾生之所住處。四者資財，所謂奴婢作使、象馬駝騾牛羊猪狗、倉庫穀米、綾羅綿罽、金銀琉璃摩尼真珠，乃至世間種種眾寶，如是一切貪愛保著故。摩那婆！是為第四世間眾生之所住處。五者容貌，所謂身體端正色澤光花、氣力雄猛威儀具足，諸如是等為我財故。摩那婆！是為第五世間眾生之所住處。六者種類，所謂四族，即彼剎利、婆羅門、毘舍、首陀等，咸有種習氣類風俗，各以為能，我心成就故。摩那婆！是為第六世間眾生之所住處。七者作業，所謂習禮修仁、力農勤圃工巧眾技、商賈往來，諸如是等世間作業，久習精便，增長我慢故。摩那婆！是為第七世間眾生之所住處。八者尊重，所謂守護，即是天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍闍、鳩槃茶、薜荔多、山神樹神、地水火風乃至種種諸鬼神等，皆來承事禮拜防護，此亦世間凡夫事業。摩那婆！是為第八世間眾生之所住處。摩那婆！當如是知，此八種事一切世間諸眾生等皆具足住。摩那婆！何因緣故名為住處？當知彼等皆依無明我慢結使而生住著，故言住也。復次摩那婆！彼諸眾生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故，彼既熏習增長是事已，終不捨離顛倒妄心。以心倒故，更於是中思惟分別作定實想。云何實想？於受想時即生實想，然復於此四大之中著如實相，而實不知真實之處，而復於中作大我想、作眾生想亦作常想，生常想已即住此想。彼以癡故墮於無明極深闇處，而不自覺我等今日常沒惡胎不能自出。摩那婆！若諸智人於生滅中無如是想。何以故？如是智人已滅我想故。是故智者常應勤作如是思惟，是中無有生滅及生滅者，但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑，終不覺知一切諸法本性空寂，凡夫於中妄生我想。以我想故，彼因具足初顛倒法。而復於是受想聚中不正觀察、不善思惟，不知是身無常臭穢，更於其中生清淨想。以是因緣，彼復具足第二顛倒。以先成就常我想故，即生淨想。起淨想已，復於苦中而生樂想。以是因緣，復當具足第
「阿難！時放光如來復告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！諸眾生等凡有如是八種住處，一切眾生住此八處轉諸行輪無有窮已。何等為八？一者斷常，所謂著我，不捨我等諸事業故。摩那婆！是為第一世間眾生之所住處。二者眷屬，所謂父母、兄弟姊妹、妻妾男女，如是乃至宗族親戚等。摩那婆！是為第二世間眾生之所住處。三者生處，所謂三界五道所生之處，直就人中自有三品，上者王公尊貴、中者豪族富勝、下者貧窮下賤，餘亦如是。生家因緣，具足我想故。摩那婆！是為第三世間眾生之所住處。四者資財，所謂奴婢作使、象馬駝騾牛羊猪狗、倉庫穀米、綾羅綿罽、金銀琉璃摩尼真珠，乃至世間種種眾寶，如是一切貪愛保著故。摩那婆！是為第四世間眾生之所住處。五者容貌，所謂身體端正色澤光花、氣力雄猛威儀具足，諸如是等為我財故。摩那婆！是為第五世間眾生之所住處。六者種類，所謂四族，即彼剎利、婆羅門、毘舍、首陀等，咸有種習氣類風俗，各以為能，我心成就故。摩那婆！是為第六世間眾生之所住處。七者作業，所謂習禮修仁、力農勤圃工巧眾技、商賈往來，諸如是等世間作業，久習精便，增長我慢故。摩那婆！是為第七世間眾生之所住處。八者尊重，所謂守護，即是天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍闍、鳩槃茶、薜荔多、山神樹神、地水火風乃至種種諸鬼神等，皆來承事禮拜防護，此亦世間凡夫事業。摩那婆！是為第八世間眾生之所住處。摩那婆！當如是知，此八種事一切世間諸眾生等皆具足住。摩那婆！何因緣故名為住處？當知彼等皆依無明我慢結使而生住著，故言住也。復次摩那婆！彼諸眾生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故，彼既熏習增長是事已，終不捨離顛倒妄心。以心倒故，更於是中思惟分別作定實想。云何實想？於受想時即生實想，然復於此四大之中著如實相，而實不知真實之處，而復於中作大我想、作眾生想亦作常想，生常想已即住此想。彼以癡故墮於無明極深闇處，而不自覺我等今日常沒惡胎不能自出。摩那婆！若諸智人於生滅中無如是想。何以故？如是智人已滅我想故。是故智者常應勤作如是思惟，是中無有生滅及生滅者，但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑，終不覺知一切諸法本性空寂，凡夫於中妄生我想。以我想故，彼因具足初顛倒法。而復於是受想聚中不正觀察、不善思惟，不知是身無常臭穢，更於其中生清淨想。以是因緣，彼復具足第二顛倒。以先成就常我想故，即生淨想。起淨想已，復於苦中而生樂想。以是因緣，復當具足第
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三顛倒，以於諸苦根本之中生樂想故。何謂苦本？云何生樂。摩那婆！所謂名色初生是苦根本。名色具故，即為父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍繞，復為妻妾男女恩愛之所纏縛，復為朋友儕類諸知識等之所牽連，復為良家大姓形容色貌等之所亂惑，復為奴婢僕使供侍左右等之所煩擾，復為象馬駝騾牛羊猪狗、穀米倉庫生熟厨宰、金銀摩尼種種財寶之所妨礙。或復後時果報離散，於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想，然彼終無暫時生念：「我今住是大險難中，我常為彼生老病死之所摧辱，我今被壞被破被滅。而我現前所有眾具競來圍繞，盡是我賊能劫害我。」彼諸癡人應作是念：「此所圍繞甚於虎豹豺狼野干、鵂鶹鵄梟烏鵲異鳥，及諸怪類為我眷屬。我今住此大恐怖處，常溺如是眾苦輪中，以我愚癡反生樂想。」摩那婆！譬如世間蜜塗利劍，愚人貪味舌受其殃。如是摩那婆！凡夫亦爾，以愚癡故，於彼大苦無常法中獲得是身，生常樂想，是故住彼四顛倒中。住顛倒已，於不實中生於實想，而不能知昔施因緣今日得報為眾苦本。摩那婆！此是眾生世間住處。彼諸眾生皆悉住著此破壞中滅九種分。摩那婆！一切凡夫皆悉共有如是住處，然此住處非真住處。是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住，此非真住處。摩那婆！汝若復問不住法者云何解釋，摩那婆！不住法者即一切法，無住處故。
三顛倒，以於諸苦根本之中生樂想故。何謂苦本？云何生樂。摩那婆！所謂名色初生是苦根本。名色具故，即為父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍繞，復為妻妾男女恩愛之所纏縛，復為朋友儕類諸知識等之所牽連，復為良家大姓形容色貌等之所亂惑，復為奴婢僕使供侍左右等之所煩擾，復為象馬駝騾牛羊猪狗、穀米倉庫生熟厨宰、金銀摩尼種種財寶之所妨礙。或復後時果報離散，於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想，然彼終無暫時生念：「我今住是大險難中，我常為彼生老病死之所摧辱，我今被壞被破被滅。而我現前所有眾具競來圍繞，盡是我賊能劫害我。」彼諸癡人應作是念：「此所圍繞甚於虎豹豺狼野干、鵂鶹鵄梟烏鵲異鳥，及諸怪類為我眷屬。我今住此大恐怖處，常溺如是眾苦輪中，以我愚癡反生樂想。」摩那婆！譬如世間蜜塗利劍，愚人貪味舌受其殃。如是摩那婆！凡夫亦爾，以愚癡故，於彼大苦無常法中獲得是身，生常樂想，是故住彼四顛倒中。住顛倒已，於不實中生於實想，而不能知昔施因緣今日得報為眾苦本。摩那婆！此是眾生世間住處。彼諸眾生皆悉住著此破壞中滅九種分。摩那婆！一切凡夫皆悉共有如是住處，然此住處非真住處。是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住，此非真住處。摩那婆！汝若復問不住法者云何解釋，摩那婆！不住法者即一切法，無住處故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次摩那婆！於意云何？彼迦羅邏時所有諸大有住處耶？』『不也。』『彼成就業有住處耶？』『不也。』『彼名色時有住處耶？』『不也。』『初入胎時有從來處耶？』『不也。』『彼迦羅邏諸大所有支節名色，如是一切有從來處而受胎耶？』『不也。』『彼那婆！世間所有一切四大有住處耶？』『不也。』『彼五受蔭成就諸根有住處耶？』『不也。』『摩那婆！如是乃至往昔所有一切布施，因彼受此和合業果，皆有住耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！彼一切住即是非住，但是思想移來次第相續故有生耳。若有人問，當云何答？此但名字成就，集聚諸物不是造作。於彼無常破壞事中，不能觀察正思惟故。何故不觀？以依顛倒造諸業故。云何不得正思惟者？不說諸有皆因緣生，不依住故。若正思惟，一切皆是無住住也。如是觀者，名為正觀。若能如是順正見時，於所生色身即自能知來處去處。於所住二著法中得解脫時，次第捨離而心不亂，心不亂已更復得具大歡喜心，得喜心已如前次第分別文字得文字智，名入阿字宮殿法門。如是次第皆當覺知。摩那婆！彼於入時無有煩惱能成就者，觀本不生，然後得入是宮殿處。摩那婆！以能如是正思惟故入彼宮殿，爾時方得明了證知其心本來迷沒之處。既得證知心亂處故，爾時便得真見純直。既得純直見心量故，即得光明。得光明故，於諸因緣無有住想。無住想故，即得諸法無住真處。』
「『復次摩那婆！於意云何？彼迦羅邏時所有諸大有住處耶？』『不也。』『彼成就業有住處耶？』『不也。』『彼名色時有住處耶？』『不也。』『初入胎時有從來處耶？』『不也。』『彼迦羅邏諸大所有支節名色，如是一切有從來處而受胎耶？』『不也。』『彼那婆！世間所有一切四大有住處耶？』『不也。』『彼五受蔭成就諸根有住處耶？』『不也。』『摩那婆！如是乃至往昔所有一切布施，因彼受此和合業果，皆有住耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！彼一切住即是非住，但是思想移來次第相續故有生耳。若有人問，當云何答？此但名字成就，集聚諸物不是造作。於彼無常破壞事中，不能觀察正思惟故。何故不觀？以依顛倒造諸業故。云何不得正思惟者？不說諸有皆因緣生，不依住故。若正思惟，一切皆是無住住也。如是觀者，名為正觀。若能如是順正見時，於所生色身即自能知來處去處。於所住二著法中得解脫時，次第捨離而心不亂，心不亂已更復得具大歡喜心，得喜心已如前次第分別文字得文字智，名入阿字宮殿法門。如是次第皆當覺知。摩那婆！彼於入時無有煩惱能成就者，觀本不生，然後得入是宮殿處。摩那婆！以能如是正思惟故入彼宮殿，爾時方得明了證知其心本來迷沒之處。既得證知心亂處故，爾時便得真見純直。既得純直見心量故，即得光明。得光明故，於諸因緣無有住想。無住想故，即得諸法無住真處。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大法炬陀羅尼經說聽功德品第四十三
大法炬陀羅尼經說聽功德品第四十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次摩那婆！是諸法師不應住彼一切法也，應作不住一切法想，應如是入。如是入已，則當覺知無量名字所說諸法，彼名字法應當自然而得增長。如是法師住幾種法、幾種名字，當能觀察諸法次第，乃至文句種種次第。然彼法師還應如是護持是法，念常現前，住是法中不失不忘句義次第。以不亂心住句義中，雖住其中住無住處。摩那婆！譬如妙巧織師善用絲縷，於織作時或失其縷，是人但以善巧方便，次第尋求不用多功，眾縷百頭一時俱得。如是摩那婆，若諸法師當說法時，或失法門章句次第，法師爾時應當念是入宮殿門。何以故？摩那婆！若彼法師登即憶此宮殿法門，所忘句義不明了者，無有是處。摩那婆！又如善磨清淨明鏡隨所現像，若一若二若五若十乃至眾多皆悉明了。摩那婆！此宮殿門亦復如是，法門章句不可但以一相二相三五十相、若百若千或復億數乃至無量諸相名字而可得也。何以故？是中所可宣說，但為凡夫分別諸法，斯皆安住如實相中，欲令知此諸法生處滅處。既得觀知生滅處已，爾乃得知虛空少分，終無有人能遍知空。而諸凡夫以我想故，於法師所及法門中生少分想，然而此想不知是義。何以故？是阿字門宮殿處所能有如是無量光明，照曜開顯方便宣說。法師既得如是無量光明法門，其所說法或經一劫、或減一劫乃至盡其壽命，如是成就具足說是法門終不能盡。
「『復次摩那婆！是諸法師不應住彼一切法也，應作不住一切法想，應如是入。如是入已，則當覺知無量名字所說諸法，彼名字法應當自然而得增長。如是法師住幾種法、幾種名字，當能觀察諸法次第，乃至文句種種次第。然彼法師還應如是護持是法，念常現前，住是法中不失不忘句義次第。以不亂心住句義中，雖住其中住無住處。摩那婆！譬如妙巧織師善用絲縷，於織作時或失其縷，是人但以善巧方便，次第尋求不用多功，眾縷百頭一時俱得。如是摩那婆，若諸法師當說法時，或失法門章句次第，法師爾時應當念是入宮殿門。何以故？摩那婆！若彼法師登即憶此宮殿法門，所忘句義不明了者，無有是處。摩那婆！又如善磨清淨明鏡隨所現像，若一若二若五若十乃至眾多皆悉明了。摩那婆！此宮殿門亦復如是，法門章句不可但以一相二相三五十相、若百若千或復億數乃至無量諸相名字而可得也。何以故？是中所可宣說，但為凡夫分別諸法，斯皆安住如實相中，欲令知此諸法生處滅處。既得觀知生滅處已，爾乃得知虛空少分，終無有人能遍知空。而諸凡夫以我想故，於法師所及法門中生少分想，然而此想不知是義。何以故？是阿字門宮殿處所能有如是無量光明，照曜開顯方便宣說。法師既得如是無量光明法門，其所說法或經一劫、或減一劫乃至盡其壽命，如是成就具足說是法門終不能盡。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次摩那婆！是中五字義次第說，應當受持。若於如是方便言說得證知者，彼三言教次第得說。摩那婆！云何持此五字法門？或說初一，五字法門或時盡說。』阿難！爾時彼諸菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『世尊！云何說一？』佛言：『摩那婆！所言一者，即是先說初五字法，能令一一文句相續。其阿字者，初不亂心相續次第，和合囉字法門相會，其迦字門行行別觀相續不斷，遮字法門種種行中應知。摩那婆！猶如四方各有一人，是四種人欲觀須彌并觀四海及以四洲。如是四洲繞須彌山，自須彌外無第五洲。應當知此邊際境界，作如是想：「彼中多有眾生住處。」摩那婆！當知是說通數須彌以為五洲，其間所有皆是大海，應如是觀。何以故？若攝住處，彼之五洲如是次第。當知如是五字法門，其事亦爾。月於其間增減往來，當知此即五字門義。其阿字者無所偏著，猶如山王四面周匝，有彼四洲四海圍繞，其間所有日月光輪及諸星宿等，一切皆是無所依著，運繞須彌為眾生用。以是因緣，諸眾生等作如是想：「此晝此夜、此是晝夜。」摩那婆！今者世間有如是法，日月星宿繞須彌山輪迴而行。以日月故，言是晝、夜、半月、一月、半年、一年。以有如是次第，故作如是覺知。覺已安置世間事相。亦即參會諸佛語言法行不合，若不能知，應請法師問其可不。以不問故，毀謗正法無有信根。以不信故，諸佛世尊徒出世耳。摩那婆！自從昔來無量百千諸眾生等在於眾中，不能信受如是經法，於是法中乃至不能請問一字一句一偈，心不清淨惟有疑惑，毀謗法師及如是法，以是因緣墮於惡道。我今為汝說彼癡人，以毀謗故墮於地獄、畜生、餓鬼，備受眾苦輪轉往來無有邊際。摩那婆！我今語汝。此大眾中若有如是不信心者，速須放棄不得停留。何以故？摩那婆！於佛法中無如是事。諸如來法無量寬大不可思議。摩那婆！若如來住世經無量億那由他劫者，能為眾生說種種法義。何以故？摩那婆！諸佛如來見有受持是正法者，必欲令其不顛倒故。
「『復次摩那婆！是中五字義次第說，應當受持。若於如是方便言說得證知者，彼三言教次第得說。摩那婆！云何持此五字法門？或說初一，五字法門或時盡說。』阿難！爾時彼諸菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『世尊！云何說一？』佛言：『摩那婆！所言一者，即是先說初五字法，能令一一文句相續。其阿字者，初不亂心相續次第，和合囉字法門相會，其迦字門行行別觀相續不斷，遮字法門種種行中應知。摩那婆！猶如四方各有一人，是四種人欲觀須彌并觀四海及以四洲。如是四洲繞須彌山，自須彌外無第五洲。應當知此邊際境界，作如是想：「彼中多有眾生住處。」摩那婆！當知是說通數須彌以為五洲，其間所有皆是大海，應如是觀。何以故？若攝住處，彼之五洲如是次第。當知如是五字法門，其事亦爾。月於其間增減往來，當知此即五字門義。其阿字者無所偏著，猶如山王四面周匝，有彼四洲四海圍繞，其間所有日月光輪及諸星宿等，一切皆是無所依著，運繞須彌為眾生用。以是因緣，諸眾生等作如是想：「此晝此夜、此是晝夜。」摩那婆！今者世間有如是法，日月星宿繞須彌山輪迴而行。以日月故，言是晝、夜、半月、一月、半年、一年。以有如是次第，故作如是覺知。覺已安置世間事相。亦即參會諸佛語言法行不合，若不能知，應請法師問其可不。以不問故，毀謗正法無有信根。以不信故，諸佛世尊徒出世耳。摩那婆！自從昔來無量百千諸眾生等在於眾中，不能信受如是經法，於是法中乃至不能請問一字一句一偈，心不清淨惟有疑惑，毀謗法師及如是法，以是因緣墮於惡道。我今為汝說彼癡人，以毀謗故墮於地獄、畜生、餓鬼，備受眾苦輪轉往來無有邊際。摩那婆！我今語汝。此大眾中若有如是不信心者，速須放棄不得停留。何以故？摩那婆！於佛法中無如是事。諸如來法無量寬大不可思議。摩那婆！若如來住世經無量億那由他劫者，能為眾生說種種法義。何以故？摩那婆！諸佛如來見有受持是正法者，必欲令其不顛倒故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次摩那婆！我今略說一切菩薩摩訶薩利益法者，於此法中一切世間無有諍事。何以故？摩那婆？諸眾生等長夜憶念富伽羅想，思惟分別漸當寬大，而作常想常著有想，於三界中心生顛倒。住顛倒故，不知觀此諸行無常。是中我心顛倒迷惑，不能如實觀於無常，而作常想即成常見。住是見已，熏修種種煩惱眾結增長嫉妬，嫉妬盛時即生斷見。住著如是常斷見故，入諸見林熏習不已，墜墮空曠大黑闇中。惡見成故，即此生中於諸如來應供正遍覺所無有信心，何由能有敬心聽法及知法師說法處所，乃至聞說起隨喜心？摩那婆！汝應當知，是中平等無有二也。若諸法師講宣法時，有人聽受如是法門，彼說法師及聞受者，二人獲福等無差異，但當教彼如法住也。摩那婆！如來說法有無量種，而愚癡人等不知思惟如來所說法門句義隨諸眾生根宜而說，如是法義隨聞信受長獲大利。摩那婆！如來於法終無祕藏，如眾生界無有藏處，如來如是為諸眾生降注法雨無有斷絕。摩那婆！如來若知惟說一句眾生則解，終不重說。摩那婆！如來既知是諸眾生心無藏處，是故如來常注如是不藏法雨。摩那婆！如來若不為諸眾生常注法雨，爾時世間應大憂怖。何以故？諸眾生等喪失法故。摩那婆！如來若知億百千數諸大眾中，有一眾生於功德門一法句義少證知者，如來為彼一眾生故，住世宣說過恒沙劫。何以故？摩那婆！能受如是法器眾生世間難值故。摩那婆！汝今不應起驚怪心。若諸如來說一法句而眾生等不能解者，假使聞說諸餘法門亦不能解。何以故？摩那婆！以其久於煩惱生死流轉之中，造作如是無量無邊諸不善行，當知悉由放逸根故，摩那婆！汝於是中莫生變退。若諸眾生聞說斯法能受行者，當知是等久集信根及大智業力。摩那婆！是故汝今應當學彼過去丈夫名曰善賢。
「『復次摩那婆！我今略說一切菩薩摩訶薩利益法者，於此法中一切世間無有諍事。何以故？摩那婆？諸眾生等長夜憶念富伽羅想，思惟分別漸當寬大，而作常想常著有想，於三界中心生顛倒。住顛倒故，不知觀此諸行無常。是中我心顛倒迷惑，不能如實觀於無常，而作常想即成常見。住是見已，熏修種種煩惱眾結增長嫉妬，嫉妬盛時即生斷見。住著如是常斷見故，入諸見林熏習不已，墜墮空曠大黑闇中。惡見成故，即此生中於諸如來應供正遍覺所無有信心，何由能有敬心聽法及知法師說法處所，乃至聞說起隨喜心？摩那婆！汝應當知，是中平等無有二也。若諸法師講宣法時，有人聽受如是法門，彼說法師及聞受者，二人獲福等無差異，但當教彼如法住也。摩那婆！如來說法有無量種，而愚癡人等不知思惟如來所說法門句義隨諸眾生根宜而說，如是法義隨聞信受長獲大利。摩那婆！如來於法終無祕藏，如眾生界無有藏處，如來如是為諸眾生降注法雨無有斷絕。摩那婆！如來若知惟說一句眾生則解，終不重說。摩那婆！如來既知是諸眾生心無藏處，是故如來常注如是不藏法雨。摩那婆！如來若不為諸眾生常注法雨，爾時世間應大憂怖。何以故？諸眾生等喪失法故。摩那婆！如來若知億百千數諸大眾中，有一眾生於功德門一法句義少證知者，如來為彼一眾生故，住世宣說過恒沙劫。何以故？摩那婆！能受如是法器眾生世間難值故。摩那婆！汝今不應起驚怪心。若諸如來說一法句而眾生等不能解者，假使聞說諸餘法門亦不能解。何以故？摩那婆！以其久於煩惱生死流轉之中，造作如是無量無邊諸不善行，當知悉由放逸根故，摩那婆！汝於是中莫生變退。若諸眾生聞說斯法能受行者，當知是等久集信根及大智業力。摩那婆！是故汝今應當學彼過去丈夫名曰善賢。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次摩那婆！汝等應觀阿迦那等三字法門。云何觀此三字門也？何因緣故，彼阿字門為十四句中間分齊？摩那婆！是三言教方便生處，以阿字門方得入故。何因緣故，彼迦字門以二十一字為境？而得說三言教故。乃至彼那字門，於七句中而為境界，通達業藏盡攝取故。摩那婆，彼章所有四十二字義句門者，此即名為世間心中出入息事。是中丈夫四十二息，從一一息依數取之。智者應當分別解釋，何故言阿？云何名息？摩那婆！若諸眾生息往來時，彼眾生等壽命得住。往而不還是名息滅，當知爾時則為命盡。摩那婆，彼既滅盡，復何應觀？以息滅故，得知如是諸眾生命。摩那婆！息若滅時，云何應觀？息若存時，復何應觀？摩那婆！汝等當觀彼阿字句，心為根本無有文字，初方便故。應如是觀。汝應知彼心業和合及與氣息出入往來，始從阿字乃至叉字。摩那婆！云何叉字為盡句數？此虛空數勝出入息，若有觀者當應善觀不得增減。於中若能知叉字相不斷不亂，至於第十出入息中亦當不斷。若如是數至第十息相續不斷次第不亂，當知爾時則得住也。既得住已，即觀諸法生滅破壞。爾時既滅出入息故即生安想，得安想故復得無量身心歡喜，既住歡喜復得樂想。不離功德及以方便，即得入彼阿字宮殿。入宮殿已，還得如是隨順之法任心所行。摩那婆！於是法中既無思想，云何名識？復於何時心住一處？即於爾時思惟彼心非滅非非滅。何以故？摩那婆！彼人爾時心想若滅，誰復能入彼虛空者？但彼心想既住一處，所有法門自然現前，一切文義無隱藏者，意欲多說隨意則能。摩那婆！復於何時出入息住？云何眾生作如是想，此人存活、此人退墮、此人始生、此人終死？摩那婆！出入息者即是風氣。於何時中知彼風住？復於何時知彼風滅？摩那婆！所言風者，即是攝在出入息中。此但是我方便言說。云何名為方便說也？譬如一切出入息滅則名為死。如是摩那婆！說法息滅，當知即是正法滅也。法不轉故，說言法滅。眾生惟見此諸法滅，言正法滅，然是正法實無滅也。摩那婆！汝等不應憶想分別謂正法滅。汝等於此正法之中莫生疑惑，當如是知。
「『復次摩那婆！汝等應觀阿迦那等三字法門。云何觀此三字門也？何因緣故，彼阿字門為十四句中間分齊？摩那婆！是三言教方便生處，以阿字門方得入故。何因緣故，彼迦字門以二十一字為境？而得說三言教故。乃至彼那字門，於七句中而為境界，通達業藏盡攝取故。摩那婆，彼章所有四十二字義句門者，此即名為世間心中出入息事。是中丈夫四十二息，從一一息依數取之。智者應當分別解釋，何故言阿？云何名息？摩那婆！若諸眾生息往來時，彼眾生等壽命得住。往而不還是名息滅，當知爾時則為命盡。摩那婆，彼既滅盡，復何應觀？以息滅故，得知如是諸眾生命。摩那婆！息若滅時，云何應觀？息若存時，復何應觀？摩那婆！汝等當觀彼阿字句，心為根本無有文字，初方便故。應如是觀。汝應知彼心業和合及與氣息出入往來，始從阿字乃至叉字。摩那婆！云何叉字為盡句數？此虛空數勝出入息，若有觀者當應善觀不得增減。於中若能知叉字相不斷不亂，至於第十出入息中亦當不斷。若如是數至第十息相續不斷次第不亂，當知爾時則得住也。既得住已，即觀諸法生滅破壞。爾時既滅出入息故即生安想，得安想故復得無量身心歡喜，既住歡喜復得樂想。不離功德及以方便，即得入彼阿字宮殿。入宮殿已，還得如是隨順之法任心所行。摩那婆！於是法中既無思想，云何名識？復於何時心住一處？即於爾時思惟彼心非滅非非滅。何以故？摩那婆！彼人爾時心想若滅，誰復能入彼虛空者？但彼心想既住一處，所有法門自然現前，一切文義無隱藏者，意欲多說隨意則能。摩那婆！復於何時出入息住？云何眾生作如是想，此人存活、此人退墮、此人始生、此人終死？摩那婆！出入息者即是風氣。於何時中知彼風住？復於何時知彼風滅？摩那婆！所言風者，即是攝在出入息中。此但是我方便言說。云何名為方便說也？譬如一切出入息滅則名為死。如是摩那婆！說法息滅，當知即是正法滅也。法不轉故，說言法滅。眾生惟見此諸法滅，言正法滅，然是正法實無滅也。摩那婆！汝等不應憶想分別謂正法滅。汝等於此正法之中莫生疑惑，當如是知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次摩那婆！於意云何？後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時，如是菩薩假師教不？』『不也。世尊！菩薩爾時無有人教，自然得成阿耨多羅三藐三菩提。』『摩那婆！應如是知，菩薩爾時無有師教自然證知。何以故？爾時將為一切世間作自然師，誰復當堪為彼師者？是故汝等當如是知。又復由證第三明已，爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀，於一切眾生大眾之中最勝最上。於說法時若有沙門婆羅門、若人若天若魔若梵，一切來問是般若波羅蜜，無能勝者。於諸法門無有障礙。若說一句經恒沙劫，終無窮盡。以是義故稱言如來。又復摩那婆！無有等故名為如來。一切世間難可得知，云何而言此是如來？夫如來者既不可以眼根知故，云何可見？摩那婆！當知此乃一切諸法虛空處也。』
「『復次摩那婆！於意云何？後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時，如是菩薩假師教不？』『不也。世尊！菩薩爾時無有人教，自然得成阿耨多羅三藐三菩提。』『摩那婆！應如是知，菩薩爾時無有師教自然證知。何以故？爾時將為一切世間作自然師，誰復當堪為彼師者？是故汝等當如是知。又復由證第三明已，爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀，於一切眾生大眾之中最勝最上。於說法時若有沙門婆羅門、若人若天若魔若梵，一切來問是般若波羅蜜，無能勝者。於諸法門無有障礙。若說一句經恒沙劫，終無窮盡。以是義故稱言如來。又復摩那婆！無有等故名為如來。一切世間難可得知，云何而言此是如來？夫如來者既不可以眼根知故，云何可見？摩那婆！當知此乃一切諸法虛空處也。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大法炬陀羅尼經諸菩薩證相品第四十四
大法炬陀羅尼經諸菩薩證相品第四十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿難！爾時放光如來為諸菩薩摩訶薩眾說是虛空宮殿門，時有四那由他眾生於諸漏法中心得解脫，時彼億數諸菩薩眾皆得入是大宮殿三昧。阿難！彼諸菩薩摩訶薩眾，以皆入是三昧力故，令彼佛土一切無有山陵堆阜、石沙瓦礫、荊棘惡草及諸坑穽，地平如掌。阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜觀此億數菩薩摩訶薩眾，皆得入是大宮殿三昧，生歡喜心。以是菩薩三昧力故，令此佛剎一切成就，猶如三十三天宮殿。』阿難！彼放光佛住世久近，及佛剎莊嚴亦復如是。阿難！爾時天帝釋白放光如來應供正遍覺言：『希有世尊！為獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故，令此佛土一切成就如是莊嚴？為由世尊道德威神加持力故，致得如是？』阿難！爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝意云何？此三十三天及其眷屬微妙莊嚴，各處己宮自在受樂。此時為但天王威力能令若是？為彼諸天往業因緣今受斯報？』阿難！時天帝釋答彼佛言：『世尊！我已知也。我已知也。』阿難！爾時放光如來欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故，復告天帝釋言：『憍尸迦！我憶過去無量世時有一大劫名善行路。彼劫有佛，號曰山上如來應供正遍覺，出於世間。其佛壽命，於彼劫數四分之一，過是已後入般涅槃。佛滅度已，有一菩薩出生其剎，名曰明相，成就諸根身漸長大。聞山上如來入涅槃後，於此三千大千世界一切住處皆悉興起舍利寶塔。為是事故，躬自遍行閻浮提中，盡於海際。從閻浮提次欲往詣第二洲處，多諸海難無由得過。即復停住，如是思惟：「我今發趣求大利益。方將遍觀大千國土，甫此洲間少許留難尚不能度，況餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過？且亦無有世間眾生輕微身力，率爾即能從此至彼，亦無有能從彼來者。今日如是，自餘洲渚如來寶塔，云何可得往彼供養？」復作是念：「而我今者惟以神通，移此洲中懈惰眾生安置餘洲，觀諸寶塔隨有何供，所在遍奉無令有乏。又此三千大千世界所有如來舍利寶塔，以我三昧神通力故，皆成琉璃眾寶莊嚴，令此世界皆悉平正，無諸瓦石荊棘毒刺，乃至無有如芥子許沙礫瓦石，亦無毛髮溝坎坑塹。若諸眾生居此土者，一切所有功德果報莊嚴樂事，皆悉如彼忉利天宮。又復願令諸寶塔中，咸有五種天妙音聲，娛樂供養無有斷絕。如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔，彼諸供具亦令常有五種音樂無斷絕時。又願此世界遍佛剎土眾寶所成，亦常雨天曼陀羅花。」憍尸迦！時彼菩薩如是念已，於彼洲間即便入於火住三昧。入三昧已，彼界所有悉如心願一切成就。憍尸
「阿難！爾時放光如來為諸菩薩摩訶薩眾說是虛空宮殿門，時有四那由他眾生於諸漏法中心得解脫，時彼億數諸菩薩眾皆得入是大宮殿三昧。阿難！彼諸菩薩摩訶薩眾，以皆入是三昧力故，令彼佛土一切無有山陵堆阜、石沙瓦礫、荊棘惡草及諸坑穽，地平如掌。阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜觀此億數菩薩摩訶薩眾，皆得入是大宮殿三昧，生歡喜心。以是菩薩三昧力故，令此佛剎一切成就，猶如三十三天宮殿。』阿難！彼放光佛住世久近，及佛剎莊嚴亦復如是。阿難！爾時天帝釋白放光如來應供正遍覺言：『希有世尊！為獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故，令此佛土一切成就如是莊嚴？為由世尊道德威神加持力故，致得如是？』阿難！爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝意云何？此三十三天及其眷屬微妙莊嚴，各處己宮自在受樂。此時為但天王威力能令若是？為彼諸天往業因緣今受斯報？』阿難！時天帝釋答彼佛言：『世尊！我已知也。我已知也。』阿難！爾時放光如來欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故，復告天帝釋言：『憍尸迦！我憶過去無量世時有一大劫名善行路。彼劫有佛，號曰山上如來應供正遍覺，出於世間。其佛壽命，於彼劫數四分之一，過是已後入般涅槃。佛滅度已，有一菩薩出生其剎，名曰明相，成就諸根身漸長大。聞山上如來入涅槃後，於此三千大千世界一切住處皆悉興起舍利寶塔。為是事故，躬自遍行閻浮提中，盡於海際。從閻浮提次欲往詣第二洲處，多諸海難無由得過。即復停住，如是思惟：「我今發趣求大利益。方將遍觀大千國土，甫此洲間少許留難尚不能度，況餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過？且亦無有世間眾生輕微身力，率爾即能從此至彼，亦無有能從彼來者。今日如是，自餘洲渚如來寶塔，云何可得往彼供養？」復作是念：「而我今者惟以神通，移此洲中懈惰眾生安置餘洲，觀諸寶塔隨有何供，所在遍奉無令有乏。又此三千大千世界所有如來舍利寶塔，以我三昧神通力故，皆成琉璃眾寶莊嚴，令此世界皆悉平正，無諸瓦石荊棘毒刺，乃至無有如芥子許沙礫瓦石，亦無毛髮溝坎坑塹。若諸眾生居此土者，一切所有功德果報莊嚴樂事，皆悉如彼忉利天宮。又復願令諸寶塔中，咸有五種天妙音聲，娛樂供養無有斷絕。如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔，彼諸供具亦令常有五種音樂無斷絕時。又願此世界遍佛剎土眾寶所成，亦常雨天曼陀羅花。」憍尸迦！時彼菩薩如是念已，於彼洲間即便入於火住三昧。入三昧已，彼界所有悉如心願一切成就。憍尸
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
迦！彼佛剎中諸菩薩等，咸覩如是不可思議世間希有殊特之事。彼佛剎中乃至所有百億日月、百億須彌山、百億四大海、百億四大洲，彼諸洲渚晝夜常見佛剎土中是諸如來舍利寶塔，亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊嚴。是諸眾生見此事已，皆生歡喜踊躍無量，各作是念：「今此境界誰所作也？」憍尸迦！爾時閻浮提中有一比丘，是阿羅漢，具六神通諸漏已盡。時諸眾生各作是念：「我等今應問此比丘，如是境界誰之所作？」憍尸迦！爾時閻浮提一切大眾皆共往詣彼比丘所。到已白言：「尊者大德！今何因緣忽見如是未曾有瑞？此閻浮提嚴淨若是。惟願為我解釋斯事，如此奇妙誰之所為？」憍尸迦！時彼比丘告眾人言：「諸人當知，此閻浮提有一菩薩名曰明相，能發如是大精進力：云何當令一切眾生得受安樂？如是念已，即於洲間入於三昧住大神通，神通因緣現如是事。」憍尸迦！時諸眾生於比丘處聞是言已，皆即共詣彼菩薩所。到已恭敬禮菩薩足，右繞七匝生大尊重，更復頂禮住菩薩前。
迦！彼佛剎中諸菩薩等，咸覩如是不可思議世間希有殊特之事。彼佛剎中乃至所有百億日月、百億須彌山、百億四大海、百億四大洲，彼諸洲渚晝夜常見佛剎土中是諸如來舍利寶塔，亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊嚴。是諸眾生見此事已，皆生歡喜踊躍無量，各作是念：「今此境界誰所作也？」憍尸迦！爾時閻浮提中有一比丘，是阿羅漢，具六神通諸漏已盡。時諸眾生各作是念：「我等今應問此比丘，如是境界誰之所作？」憍尸迦！爾時閻浮提一切大眾皆共往詣彼比丘所。到已白言：「尊者大德！今何因緣忽見如是未曾有瑞？此閻浮提嚴淨若是。惟願為我解釋斯事，如此奇妙誰之所為？」憍尸迦！時彼比丘告眾人言：「諸人當知，此閻浮提有一菩薩名曰明相，能發如是大精進力：云何當令一切眾生得受安樂？如是念已，即於洲間入於三昧住大神通，神通因緣現如是事。」憍尸迦！時諸眾生於比丘處聞是言已，皆即共詣彼菩薩所。到已恭敬禮菩薩足，右繞七匝生大尊重，更復頂禮住菩薩前。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起，告大眾言：「諸仁者！汝今可來與我遊歷，行此三千大千世界遍觀如來舍利寶塔。」憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩將諸大眾從洲至洲，觀如來塔禮敬供養。時彼諸洲所有眾生，以尊重心隨從菩薩，而彼菩薩所將大眾，隨諸所須皆令充足終無闕少。憍尸迦！如汝於三十三天中隨諸天眾，所須之具皆令充足，亦復如是。彼諸眾生當爾之時，一切無有耕墾田疇、商賈求利、行諸惡事不淨活者。彼時眾生因菩薩故，具足皆受如意快樂。憍尸迦！爾時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如來塔，令諸眾生咸起殷重尊敬之心供養寶塔，自亦興造種種供養，因即教彼三千世界所有眾生皆悉趣求無上菩提，乃至盡壽修菩薩行。憍尸迦！彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力。憍尸迦！明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界，有佛世尊號娑羅王，處眾說法，如是菩薩今現在彼。然是菩薩亦於將來過四十阿僧祇劫得成正覺，名無量壽如來應供正遍覺。時彼菩薩得菩提已，諸有眾生得聞名者，皆悉隨意得般涅槃，皆各於彼所住世界成就本願，證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！以是因緣，汝當知此諸菩薩等自有三昧、力、無畏等，非如來與威神德力。憍尸迦！若有菩薩欲學諸佛行、欲入佛境界，或時值遇如來現前，時彼菩薩即應諮問彼佛如來。而彼如來為彼菩薩為將為導，如法而說教令修行。憍尸迦！諸菩薩等更作何事，而於諸佛如來法中不欲學行？憍尸迦！諸菩薩等必當勤學。若欲求學心自在者，不於一切諸佛法中學幻化相，云何當得為於世間？是故應當善自學已然後為人。憍尸迦！一切世間外道神仙，彼等但以少持戒行、清苦攝心，尚具五通，隨所應作如意得成。何況菩薩多劫具行六波羅蜜、滿四神足，而更不能作如是等少分變化？憍尸迦？汝於是中何所驚怪？且即斯事無有神通。所以者何？一切諸法皆如幻化。憍尸迦！汝於是處勿復生疑。何以故？憍尸迦！如來弟子見諸世間猶如幻化，無有疑網。所以者何？彼信如來即自見法，是故自信不惟信他。何以故？若世間人既自見已，彼人終不更取他言。憍尸迦！如人裸露在道而行，設有一人語眾人言：「此人希有！錦衣覆身。」憍尸迦！於意云何？彼雖有言，自餘眾人信此言不？』『不也。世尊！何以故？眼親見故。』佛言：『如是如是。憍尸迦！諸佛如來諸有弟子自見法故，不取他言。其義亦爾。』」
「『復次憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起，告大眾言：「諸仁者！汝今可來與我遊歷，行此三千大千世界遍觀如來舍利寶塔。」憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩將諸大眾從洲至洲，觀如來塔禮敬供養。時彼諸洲所有眾生，以尊重心隨從菩薩，而彼菩薩所將大眾，隨諸所須皆令充足終無闕少。憍尸迦！如汝於三十三天中隨諸天眾，所須之具皆令充足，亦復如是。彼諸眾生當爾之時，一切無有耕墾田疇、商賈求利、行諸惡事不淨活者。彼時眾生因菩薩故，具足皆受如意快樂。憍尸迦！爾時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如來塔，令諸眾生咸起殷重尊敬之心供養寶塔，自亦興造種種供養，因即教彼三千世界所有眾生皆悉趣求無上菩提，乃至盡壽修菩薩行。憍尸迦！彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力。憍尸迦！明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界，有佛世尊號娑羅王，處眾說法，如是菩薩今現在彼。然是菩薩亦於將來過四十阿僧祇劫得成正覺，名無量壽如來應供正遍覺。時彼菩薩得菩提已，諸有眾生得聞名者，皆悉隨意得般涅槃，皆各於彼所住世界成就本願，證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！以是因緣，汝當知此諸菩薩等自有三昧、力、無畏等，非如來與威神德力。憍尸迦！若有菩薩欲學諸佛行、欲入佛境界，或時值遇如來現前，時彼菩薩即應諮問彼佛如來。而彼如來為彼菩薩為將為導，如法而說教令修行。憍尸迦！諸菩薩等更作何事，而於諸佛如來法中不欲學行？憍尸迦！諸菩薩等必當勤學。若欲求學心自在者，不於一切諸佛法中學幻化相，云何當得為於世間？是故應當善自學已然後為人。憍尸迦！一切世間外道神仙，彼等但以少持戒行、清苦攝心，尚具五通，隨所應作如意得成。何況菩薩多劫具行六波羅蜜、滿四神足，而更不能作如是等少分變化？憍尸迦？汝於是中何所驚怪？且即斯事無有神通。所以者何？一切諸法皆如幻化。憍尸迦！汝於是處勿復生疑。何以故？憍尸迦！如來弟子見諸世間猶如幻化，無有疑網。所以者何？彼信如來即自見法，是故自信不惟信他。何以故？若世間人既自見已，彼人終不更取他言。憍尸迦！如人裸露在道而行，設有一人語眾人言：「此人希有！錦衣覆身。」憍尸迦！於意云何？彼雖有言，自餘眾人信此言不？』『不也。世尊！何以故？眼親見故。』佛言：『如是如是。憍尸迦！諸佛如來諸有弟子自見法故，不取他言。其義亦爾。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大法炬陀羅尼經卷第十七
大法炬陀羅尼經卷第十七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话