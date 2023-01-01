大法炬陀羅尼經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第十七

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

說無住品第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無住品第四十二

說聽功德品第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說聽功德品第四十三

諸菩薩證相品第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩證相品第四十四

說無住品第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無住品第四十二

「阿難！時諸菩薩摩訶薩眾於放光如來前，陳白己心所念六事，向如來說。爾時彼佛知諸菩薩心有所念，即復告言：『摩那婆！汝等意念所入境界寬大無量，汝於是中莫生厭倦。摩那婆！如彼大地所依住者，求其邊際終不可得。』諸菩薩言：『世尊！如是等句說何義理，而如來說所有依彼大地住者無有邊際？世尊！此說謂何等法住於大地？又世尊先說一切諸法無有住處。我於是中欲問如來此微密義，如來今乃說彼諸法一切皆住或言無住，是義云何？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時諸菩薩摩訶薩眾於放光如來前，陳白己心所念六事，向如來說。爾時彼佛知諸菩薩心有所念，即復告言：『摩那婆！汝等意念所入境界寬大無量，汝於是中莫生厭倦。摩那婆！如彼大地所依住者，求其邊際終不可得。』諸菩薩言：『世尊！如是等句說何義理，而如來說所有依彼大地住者無有邊際？世尊！此說謂何等法住於大地？又世尊先說一切諸法無有住處。我於是中欲問如來此微密義，如來今乃說彼諸法一切皆住或言無住，是義云何？』

「阿難！時放光如來復告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！諸眾生等凡有如是八種住處，一切眾生住此八處轉諸行輪無有窮已。何等為八？一者斷常，所謂著我，不捨我等諸事業故。摩那婆！是為第一世間眾生之所住處。二者眷屬，所謂父母、兄弟姊妹、妻妾男女，如是乃至宗族親戚等。摩那婆！是為第二世間眾生之所住處。三者生處，所謂三界五道所生之處，直就人中自有三品，上者王公尊貴、中者豪族富勝、下者貧窮下賤，餘亦如是。生家因緣，具足我想故。摩那婆！是為第三世間眾生之所住處。四者資財，所謂奴婢作使、象馬駝騾牛羊猪狗、倉庫穀米、綾羅綿罽、金銀琉璃摩尼真珠，乃至世間種種眾寶，如是一切貪愛保著故。摩那婆！是為第四世間眾生之所住處。五者容貌，所謂身體端正色澤光花、氣力雄猛威儀具足，諸如是等為我財故。摩那婆！是為第五世間眾生之所住處。六者種類，所謂四族，即彼剎利、婆羅門、毘舍、首陀等，咸有種習氣類風俗，各以為能，我心成就故。摩那婆！是為第六世間眾生之所住處。七者作業，所謂習禮修仁、力農勤圃工巧眾技、商賈往來，諸如是等世間作業，久習精便，增長我慢故。摩那婆！是為第七世間眾生之所住處。八者尊重，所謂守護，即是天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍闍、鳩槃茶、薜荔多、山神樹神、地水火風乃至種種諸鬼神等，皆來承事禮拜防護，此亦世間凡夫事業。摩那婆！是為第八世間眾生之所住處。摩那婆！當如是知，此八種事一切世間諸眾生等皆具足住。摩那婆！何因緣故名為住處？當知彼等皆依無明我慢結使而生住著，故言住也。復次摩那婆！彼諸眾生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故，彼既熏習增長是事已，終不捨離顛倒妄心。以心倒故，更於是中思惟分別作定實想。云何實想？於受想時即生實想，然復於此四大之中著如實相，而實不知真實之處，而復於中作大我想、作眾生想亦作常想，生常想已即住此想。彼以癡故墮於無明極深闇處，而不自覺我等今日常沒惡胎不能自出。摩那婆！若諸智人於生滅中無如是想。何以故？如是智人已滅我想故。是故智者常應勤作如是思惟，是中無有生滅及生滅者，但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑，終不覺知一切諸法本性空寂，凡夫於中妄生我想。以我想故，彼因具足初顛倒法。而復於是受想聚中不正觀察、不善思惟，不知是身無常臭穢，更於其中生清淨想。以是因緣，彼復具足第二顛倒。以先成就常我想故，即生淨想。起淨想已，復於苦中而生樂想。以是因緣，復當具足第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時放光如來復告諸菩薩摩訶薩言：『摩那婆！諸眾生等凡有如是八種住處，一切眾生住此八處轉諸行輪無有窮已。何等為八？一者斷常，所謂著我，不捨我等諸事業故。摩那婆！是為第一世間眾生之所住處。二者眷屬，所謂父母、兄弟姊妹、妻妾男女，如是乃至宗族親戚等。摩那婆！是為第二世間眾生之所住處。三者生處，所謂三界五道所生之處，直就人中自有三品，上者王公尊貴、中者豪族富勝、下者貧窮下賤，餘亦如是。生家因緣，具足我想故。摩那婆！是為第三世間眾生之所住處。四者資財，所謂奴婢作使、象馬駝騾牛羊猪狗、倉庫穀米、綾羅綿罽、金銀琉璃摩尼真珠，乃至世間種種眾寶，如是一切貪愛保著故。摩那婆！是為第四世間眾生之所住處。五者容貌，所謂身體端正色澤光花、氣力雄猛威儀具足，諸如是等為我財故。摩那婆！是為第五世間眾生之所住處。六者種類，所謂四族，即彼剎利、婆羅門、毘舍、首陀等，咸有種習氣類風俗，各以為能，我心成就故。摩那婆！是為第六世間眾生之所住處。七者作業，所謂習禮修仁、力農勤圃工巧眾技、商賈往來，諸如是等世間作業，久習精便，增長我慢故。摩那婆！是為第七世間眾生之所住處。八者尊重，所謂守護，即是天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、羅剎、毘舍闍、鳩槃茶、薜荔多、山神樹神、地水火風乃至種種諸鬼神等，皆來承事禮拜防護，此亦世間凡夫事業。摩那婆！是為第八世間眾生之所住處。摩那婆！當如是知，此八種事一切世間諸眾生等皆具足住。摩那婆！何因緣故名為住處？當知彼等皆依無明我慢結使而生住著，故言住也。復次摩那婆！彼諸眾生長夜熏修增長如是無明我慢諸結使故，彼既熏習增長是事已，終不捨離顛倒妄心。以心倒故，更於是中思惟分別作定實想。云何實想？於受想時即生實想，然復於此四大之中著如實相，而實不知真實之處，而復於中作大我想、作眾生想亦作常想，生常想已即住此想。彼以癡故墮於無明極深闇處，而不自覺我等今日常沒惡胎不能自出。摩那婆！若諸智人於生滅中無如是想。何以故？如是智人已滅我想故。是故智者常應勤作如是思惟，是中無有生滅及生滅者，但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑，終不覺知一切諸法本性空寂，凡夫於中妄生我想。以我想故，彼因具足初顛倒法。而復於是受想聚中不正觀察、不善思惟，不知是身無常臭穢，更於其中生清淨想。以是因緣，彼復具足第二顛倒。以先成就常我想故，即生淨想。起淨想已，復於苦中而生樂想。以是因緣，復當具足第

三顛倒，以於諸苦根本之中生樂想故。何謂苦本？云何生樂。摩那婆！所謂名色初生是苦根本。名色具故，即為父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍繞，復為妻妾男女恩愛之所纏縛，復為朋友儕類諸知識等之所牽連，復為良家大姓形容色貌等之所亂惑，復為奴婢僕使供侍左右等之所煩擾，復為象馬駝騾牛羊猪狗、穀米倉庫生熟厨宰、金銀摩尼種種財寶之所妨礙。或復後時果報離散，於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想，然彼終無暫時生念：「我今住是大險難中，我常為彼生老病死之所摧辱，我今被壞被破被滅。而我現前所有眾具競來圍繞，盡是我賊能劫害我。」彼諸癡人應作是念：「此所圍繞甚於虎豹豺狼野干、鵂鶹鵄梟烏鵲異鳥，及諸怪類為我眷屬。我今住此大恐怖處，常溺如是眾苦輪中，以我愚癡反生樂想。」摩那婆！譬如世間蜜塗利劍，愚人貪味舌受其殃。如是摩那婆！凡夫亦爾，以愚癡故，於彼大苦無常法中獲得是身，生常樂想，是故住彼四顛倒中。住顛倒已，於不實中生於實想，而不能知昔施因緣今日得報為眾苦本。摩那婆！此是眾生世間住處。彼諸眾生皆悉住著此破壞中滅九種分。摩那婆！一切凡夫皆悉共有如是住處，然此住處非真住處。是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住，此非真住處。摩那婆！汝若復問不住法者云何解釋，摩那婆！不住法者即一切法，無住處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三顛倒，以於諸苦根本之中生樂想故。何謂苦本？云何生樂。摩那婆！所謂名色初生是苦根本。名色具故，即為父母兄弟姊妹宗親眷屬之所圍繞，復為妻妾男女恩愛之所纏縛，復為朋友儕類諸知識等之所牽連，復為良家大姓形容色貌等之所亂惑，復為奴婢僕使供侍左右等之所煩擾，復為象馬駝騾牛羊猪狗、穀米倉庫生熟厨宰、金銀摩尼種種財寶之所妨礙。或復後時果報離散，於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想，然彼終無暫時生念：「我今住是大險難中，我常為彼生老病死之所摧辱，我今被壞被破被滅。而我現前所有眾具競來圍繞，盡是我賊能劫害我。」彼諸癡人應作是念：「此所圍繞甚於虎豹豺狼野干、鵂鶹鵄梟烏鵲異鳥，及諸怪類為我眷屬。我今住此大恐怖處，常溺如是眾苦輪中，以我愚癡反生樂想。」摩那婆！譬如世間蜜塗利劍，愚人貪味舌受其殃。如是摩那婆！凡夫亦爾，以愚癡故，於彼大苦無常法中獲得是身，生常樂想，是故住彼四顛倒中。住顛倒已，於不實中生於實想，而不能知昔施因緣今日得報為眾苦本。摩那婆！此是眾生世間住處。彼諸眾生皆悉住著此破壞中滅九種分。摩那婆！一切凡夫皆悉共有如是住處，然此住處非真住處。是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住，此非真住處。摩那婆！汝若復問不住法者云何解釋，摩那婆！不住法者即一切法，無住處故。

「『復次摩那婆！於意云何？彼迦羅邏時所有諸大有住處耶？』『不也。』『彼成就業有住處耶？』『不也。』『彼名色時有住處耶？』『不也。』『初入胎時有從來處耶？』『不也。』『彼迦羅邏諸大所有支節名色，如是一切有從來處而受胎耶？』『不也。』『彼那婆！世間所有一切四大有住處耶？』『不也。』『彼五受蔭成就諸根有住處耶？』『不也。』『摩那婆！如是乃至往昔所有一切布施，因彼受此和合業果，皆有住耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！彼一切住即是非住，但是思想移來次第相續故有生耳。若有人問，當云何答？此但名字成就，集聚諸物不是造作。於彼無常破壞事中，不能觀察正思惟故。何故不觀？以依顛倒造諸業故。云何不得正思惟者？不說諸有皆因緣生，不依住故。若正思惟，一切皆是無住住也。如是觀者，名為正觀。若能如是順正見時，於所生色身即自能知來處去處。於所住二著法中得解脫時，次第捨離而心不亂，心不亂已更復得具大歡喜心，得喜心已如前次第分別文字得文字智，名入阿字宮殿法門。如是次第皆當覺知。摩那婆！彼於入時無有煩惱能成就者，觀本不生，然後得入是宮殿處。摩那婆！以能如是正思惟故入彼宮殿，爾時方得明了證知其心本來迷沒之處。既得證知心亂處故，爾時便得真見純直。既得純直見心量故，即得光明。得光明故，於諸因緣無有住想。無住想故，即得諸法無住真處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！於意云何？彼迦羅邏時所有諸大有住處耶？』『不也。』『彼成就業有住處耶？』『不也。』『彼名色時有住處耶？』『不也。』『初入胎時有從來處耶？』『不也。』『彼迦羅邏諸大所有支節名色，如是一切有從來處而受胎耶？』『不也。』『彼那婆！世間所有一切四大有住處耶？』『不也。』『彼五受蔭成就諸根有住處耶？』『不也。』『摩那婆！如是乃至往昔所有一切布施，因彼受此和合業果，皆有住耶？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！彼一切住即是非住，但是思想移來次第相續故有生耳。若有人問，當云何答？此但名字成就，集聚諸物不是造作。於彼無常破壞事中，不能觀察正思惟故。何故不觀？以依顛倒造諸業故。云何不得正思惟者？不說諸有皆因緣生，不依住故。若正思惟，一切皆是無住住也。如是觀者，名為正觀。若能如是順正見時，於所生色身即自能知來處去處。於所住二著法中得解脫時，次第捨離而心不亂，心不亂已更復得具大歡喜心，得喜心已如前次第分別文字得文字智，名入阿字宮殿法門。如是次第皆當覺知。摩那婆！彼於入時無有煩惱能成就者，觀本不生，然後得入是宮殿處。摩那婆！以能如是正思惟故入彼宮殿，爾時方得明了證知其心本來迷沒之處。既得證知心亂處故，爾時便得真見純直。既得純直見心量故，即得光明。得光明故，於諸因緣無有住想。無住想故，即得諸法無住真處。』

大法炬陀羅尼經說聽功德品第四十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經說聽功德品第四十三

「『復次摩那婆！是諸法師不應住彼一切法也，應作不住一切法想，應如是入。如是入已，則當覺知無量名字所說諸法，彼名字法應當自然而得增長。如是法師住幾種法、幾種名字，當能觀察諸法次第，乃至文句種種次第。然彼法師還應如是護持是法，念常現前，住是法中不失不忘句義次第。以不亂心住句義中，雖住其中住無住處。摩那婆！譬如妙巧織師善用絲縷，於織作時或失其縷，是人但以善巧方便，次第尋求不用多功，眾縷百頭一時俱得。如是摩那婆，若諸法師當說法時，或失法門章句次第，法師爾時應當念是入宮殿門。何以故？摩那婆！若彼法師登即憶此宮殿法門，所忘句義不明了者，無有是處。摩那婆！又如善磨清淨明鏡隨所現像，若一若二若五若十乃至眾多皆悉明了。摩那婆！此宮殿門亦復如是，法門章句不可但以一相二相三五十相、若百若千或復億數乃至無量諸相名字而可得也。何以故？是中所可宣說，但為凡夫分別諸法，斯皆安住如實相中，欲令知此諸法生處滅處。既得觀知生滅處已，爾乃得知虛空少分，終無有人能遍知空。而諸凡夫以我想故，於法師所及法門中生少分想，然而此想不知是義。何以故？是阿字門宮殿處所能有如是無量光明，照曜開顯方便宣說。法師既得如是無量光明法門，其所說法或經一劫、或減一劫乃至盡其壽命，如是成就具足說是法門終不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！是諸法師不應住彼一切法也，應作不住一切法想，應如是入。如是入已，則當覺知無量名字所說諸法，彼名字法應當自然而得增長。如是法師住幾種法、幾種名字，當能觀察諸法次第，乃至文句種種次第。然彼法師還應如是護持是法，念常現前，住是法中不失不忘句義次第。以不亂心住句義中，雖住其中住無住處。摩那婆！譬如妙巧織師善用絲縷，於織作時或失其縷，是人但以善巧方便，次第尋求不用多功，眾縷百頭一時俱得。如是摩那婆，若諸法師當說法時，或失法門章句次第，法師爾時應當念是入宮殿門。何以故？摩那婆！若彼法師登即憶此宮殿法門，所忘句義不明了者，無有是處。摩那婆！又如善磨清淨明鏡隨所現像，若一若二若五若十乃至眾多皆悉明了。摩那婆！此宮殿門亦復如是，法門章句不可但以一相二相三五十相、若百若千或復億數乃至無量諸相名字而可得也。何以故？是中所可宣說，但為凡夫分別諸法，斯皆安住如實相中，欲令知此諸法生處滅處。既得觀知生滅處已，爾乃得知虛空少分，終無有人能遍知空。而諸凡夫以我想故，於法師所及法門中生少分想，然而此想不知是義。何以故？是阿字門宮殿處所能有如是無量光明，照曜開顯方便宣說。法師既得如是無量光明法門，其所說法或經一劫、或減一劫乃至盡其壽命，如是成就具足說是法門終不能盡。

「『復次摩那婆！是中五字義次第說，應當受持。若於如是方便言說得證知者，彼三言教次第得說。摩那婆！云何持此五字法門？或說初一，五字法門或時盡說。』阿難！爾時彼諸菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『世尊！云何說一？』佛言：『摩那婆！所言一者，即是先說初五字法，能令一一文句相續。其阿字者，初不亂心相續次第，和合囉字法門相會，其迦字門行行別觀相續不斷，遮字法門種種行中應知。摩那婆！猶如四方各有一人，是四種人欲觀須彌并觀四海及以四洲。如是四洲繞須彌山，自須彌外無第五洲。應當知此邊際境界，作如是想：「彼中多有眾生住處。」摩那婆！當知是說通數須彌以為五洲，其間所有皆是大海，應如是觀。何以故？若攝住處，彼之五洲如是次第。當知如是五字法門，其事亦爾。月於其間增減往來，當知此即五字門義。其阿字者無所偏著，猶如山王四面周匝，有彼四洲四海圍繞，其間所有日月光輪及諸星宿等，一切皆是無所依著，運繞須彌為眾生用。以是因緣，諸眾生等作如是想：「此晝此夜、此是晝夜。」摩那婆！今者世間有如是法，日月星宿繞須彌山輪迴而行。以日月故，言是晝、夜、半月、一月、半年、一年。以有如是次第，故作如是覺知。覺已安置世間事相。亦即參會諸佛語言法行不合，若不能知，應請法師問其可不。以不問故，毀謗正法無有信根。以不信故，諸佛世尊徒出世耳。摩那婆！自從昔來無量百千諸眾生等在於眾中，不能信受如是經法，於是法中乃至不能請問一字一句一偈，心不清淨惟有疑惑，毀謗法師及如是法，以是因緣墮於惡道。我今為汝說彼癡人，以毀謗故墮於地獄、畜生、餓鬼，備受眾苦輪轉往來無有邊際。摩那婆！我今語汝。此大眾中若有如是不信心者，速須放棄不得停留。何以故？摩那婆！於佛法中無如是事。諸如來法無量寬大不可思議。摩那婆！若如來住世經無量億那由他劫者，能為眾生說種種法義。何以故？摩那婆！諸佛如來見有受持是正法者，必欲令其不顛倒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！是中五字義次第說，應當受持。若於如是方便言說得證知者，彼三言教次第得說。摩那婆！云何持此五字法門？或說初一，五字法門或時盡說。』阿難！爾時彼諸菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『世尊！云何說一？』佛言：『摩那婆！所言一者，即是先說初五字法，能令一一文句相續。其阿字者，初不亂心相續次第，和合囉字法門相會，其迦字門行行別觀相續不斷，遮字法門種種行中應知。摩那婆！猶如四方各有一人，是四種人欲觀須彌并觀四海及以四洲。如是四洲繞須彌山，自須彌外無第五洲。應當知此邊際境界，作如是想：「彼中多有眾生住處。」摩那婆！當知是說通數須彌以為五洲，其間所有皆是大海，應如是觀。何以故？若攝住處，彼之五洲如是次第。當知如是五字法門，其事亦爾。月於其間增減往來，當知此即五字門義。其阿字者無所偏著，猶如山王四面周匝，有彼四洲四海圍繞，其間所有日月光輪及諸星宿等，一切皆是無所依著，運繞須彌為眾生用。以是因緣，諸眾生等作如是想：「此晝此夜、此是晝夜。」摩那婆！今者世間有如是法，日月星宿繞須彌山輪迴而行。以日月故，言是晝、夜、半月、一月、半年、一年。以有如是次第，故作如是覺知。覺已安置世間事相。亦即參會諸佛語言法行不合，若不能知，應請法師問其可不。以不問故，毀謗正法無有信根。以不信故，諸佛世尊徒出世耳。摩那婆！自從昔來無量百千諸眾生等在於眾中，不能信受如是經法，於是法中乃至不能請問一字一句一偈，心不清淨惟有疑惑，毀謗法師及如是法，以是因緣墮於惡道。我今為汝說彼癡人，以毀謗故墮於地獄、畜生、餓鬼，備受眾苦輪轉往來無有邊際。摩那婆！我今語汝。此大眾中若有如是不信心者，速須放棄不得停留。何以故？摩那婆！於佛法中無如是事。諸如來法無量寬大不可思議。摩那婆！若如來住世經無量億那由他劫者，能為眾生說種種法義。何以故？摩那婆！諸佛如來見有受持是正法者，必欲令其不顛倒故。

「『復次摩那婆！我今略說一切菩薩摩訶薩利益法者，於此法中一切世間無有諍事。何以故？摩那婆？諸眾生等長夜憶念富伽羅想，思惟分別漸當寬大，而作常想常著有想，於三界中心生顛倒。住顛倒故，不知觀此諸行無常。是中我心顛倒迷惑，不能如實觀於無常，而作常想即成常見。住是見已，熏修種種煩惱眾結增長嫉妬，嫉妬盛時即生斷見。住著如是常斷見故，入諸見林熏習不已，墜墮空曠大黑闇中。惡見成故，即此生中於諸如來應供正遍覺所無有信心，何由能有敬心聽法及知法師說法處所，乃至聞說起隨喜心？摩那婆！汝應當知，是中平等無有二也。若諸法師講宣法時，有人聽受如是法門，彼說法師及聞受者，二人獲福等無差異，但當教彼如法住也。摩那婆！如來說法有無量種，而愚癡人等不知思惟如來所說法門句義隨諸眾生根宜而說，如是法義隨聞信受長獲大利。摩那婆！如來於法終無祕藏，如眾生界無有藏處，如來如是為諸眾生降注法雨無有斷絕。摩那婆！如來若知惟說一句眾生則解，終不重說。摩那婆！如來既知是諸眾生心無藏處，是故如來常注如是不藏法雨。摩那婆！如來若不為諸眾生常注法雨，爾時世間應大憂怖。何以故？諸眾生等喪失法故。摩那婆！如來若知億百千數諸大眾中，有一眾生於功德門一法句義少證知者，如來為彼一眾生故，住世宣說過恒沙劫。何以故？摩那婆！能受如是法器眾生世間難值故。摩那婆！汝今不應起驚怪心。若諸如來說一法句而眾生等不能解者，假使聞說諸餘法門亦不能解。何以故？摩那婆！以其久於煩惱生死流轉之中，造作如是無量無邊諸不善行，當知悉由放逸根故，摩那婆！汝於是中莫生變退。若諸眾生聞說斯法能受行者，當知是等久集信根及大智業力。摩那婆！是故汝今應當學彼過去丈夫名曰善賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！我今略說一切菩薩摩訶薩利益法者，於此法中一切世間無有諍事。何以故？摩那婆？諸眾生等長夜憶念富伽羅想，思惟分別漸當寬大，而作常想常著有想，於三界中心生顛倒。住顛倒故，不知觀此諸行無常。是中我心顛倒迷惑，不能如實觀於無常，而作常想即成常見。住是見已，熏修種種煩惱眾結增長嫉妬，嫉妬盛時即生斷見。住著如是常斷見故，入諸見林熏習不已，墜墮空曠大黑闇中。惡見成故，即此生中於諸如來應供正遍覺所無有信心，何由能有敬心聽法及知法師說法處所，乃至聞說起隨喜心？摩那婆！汝應當知，是中平等無有二也。若諸法師講宣法時，有人聽受如是法門，彼說法師及聞受者，二人獲福等無差異，但當教彼如法住也。摩那婆！如來說法有無量種，而愚癡人等不知思惟如來所說法門句義隨諸眾生根宜而說，如是法義隨聞信受長獲大利。摩那婆！如來於法終無祕藏，如眾生界無有藏處，如來如是為諸眾生降注法雨無有斷絕。摩那婆！如來若知惟說一句眾生則解，終不重說。摩那婆！如來既知是諸眾生心無藏處，是故如來常注如是不藏法雨。摩那婆！如來若不為諸眾生常注法雨，爾時世間應大憂怖。何以故？諸眾生等喪失法故。摩那婆！如來若知億百千數諸大眾中，有一眾生於功德門一法句義少證知者，如來為彼一眾生故，住世宣說過恒沙劫。何以故？摩那婆！能受如是法器眾生世間難值故。摩那婆！汝今不應起驚怪心。若諸如來說一法句而眾生等不能解者，假使聞說諸餘法門亦不能解。何以故？摩那婆！以其久於煩惱生死流轉之中，造作如是無量無邊諸不善行，當知悉由放逸根故，摩那婆！汝於是中莫生變退。若諸眾生聞說斯法能受行者，當知是等久集信根及大智業力。摩那婆！是故汝今應當學彼過去丈夫名曰善賢。

「『復次摩那婆！汝等應觀阿迦那等三字法門。云何觀此三字門也？何因緣故，彼阿字門為十四句中間分齊？摩那婆！是三言教方便生處，以阿字門方得入故。何因緣故，彼迦字門以二十一字為境？而得說三言教故。乃至彼那字門，於七句中而為境界，通達業藏盡攝取故。摩那婆，彼章所有四十二字義句門者，此即名為世間心中出入息事。是中丈夫四十二息，從一一息依數取之。智者應當分別解釋，何故言阿？云何名息？摩那婆！若諸眾生息往來時，彼眾生等壽命得住。往而不還是名息滅，當知爾時則為命盡。摩那婆，彼既滅盡，復何應觀？以息滅故，得知如是諸眾生命。摩那婆！息若滅時，云何應觀？息若存時，復何應觀？摩那婆！汝等當觀彼阿字句，心為根本無有文字，初方便故。應如是觀。汝應知彼心業和合及與氣息出入往來，始從阿字乃至叉字。摩那婆！云何叉字為盡句數？此虛空數勝出入息，若有觀者當應善觀不得增減。於中若能知叉字相不斷不亂，至於第十出入息中亦當不斷。若如是數至第十息相續不斷次第不亂，當知爾時則得住也。既得住已，即觀諸法生滅破壞。爾時既滅出入息故即生安想，得安想故復得無量身心歡喜，既住歡喜復得樂想。不離功德及以方便，即得入彼阿字宮殿。入宮殿已，還得如是隨順之法任心所行。摩那婆！於是法中既無思想，云何名識？復於何時心住一處？即於爾時思惟彼心非滅非非滅。何以故？摩那婆！彼人爾時心想若滅，誰復能入彼虛空者？但彼心想既住一處，所有法門自然現前，一切文義無隱藏者，意欲多說隨意則能。摩那婆！復於何時出入息住？云何眾生作如是想，此人存活、此人退墮、此人始生、此人終死？摩那婆！出入息者即是風氣。於何時中知彼風住？復於何時知彼風滅？摩那婆！所言風者，即是攝在出入息中。此但是我方便言說。云何名為方便說也？譬如一切出入息滅則名為死。如是摩那婆！說法息滅，當知即是正法滅也。法不轉故，說言法滅。眾生惟見此諸法滅，言正法滅，然是正法實無滅也。摩那婆！汝等不應憶想分別謂正法滅。汝等於此正法之中莫生疑惑，當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！汝等應觀阿迦那等三字法門。云何觀此三字門也？何因緣故，彼阿字門為十四句中間分齊？摩那婆！是三言教方便生處，以阿字門方得入故。何因緣故，彼迦字門以二十一字為境？而得說三言教故。乃至彼那字門，於七句中而為境界，通達業藏盡攝取故。摩那婆，彼章所有四十二字義句門者，此即名為世間心中出入息事。是中丈夫四十二息，從一一息依數取之。智者應當分別解釋，何故言阿？云何名息？摩那婆！若諸眾生息往來時，彼眾生等壽命得住。往而不還是名息滅，當知爾時則為命盡。摩那婆，彼既滅盡，復何應觀？以息滅故，得知如是諸眾生命。摩那婆！息若滅時，云何應觀？息若存時，復何應觀？摩那婆！汝等當觀彼阿字句，心為根本無有文字，初方便故。應如是觀。汝應知彼心業和合及與氣息出入往來，始從阿字乃至叉字。摩那婆！云何叉字為盡句數？此虛空數勝出入息，若有觀者當應善觀不得增減。於中若能知叉字相不斷不亂，至於第十出入息中亦當不斷。若如是數至第十息相續不斷次第不亂，當知爾時則得住也。既得住已，即觀諸法生滅破壞。爾時既滅出入息故即生安想，得安想故復得無量身心歡喜，既住歡喜復得樂想。不離功德及以方便，即得入彼阿字宮殿。入宮殿已，還得如是隨順之法任心所行。摩那婆！於是法中既無思想，云何名識？復於何時心住一處？即於爾時思惟彼心非滅非非滅。何以故？摩那婆！彼人爾時心想若滅，誰復能入彼虛空者？但彼心想既住一處，所有法門自然現前，一切文義無隱藏者，意欲多說隨意則能。摩那婆！復於何時出入息住？云何眾生作如是想，此人存活、此人退墮、此人始生、此人終死？摩那婆！出入息者即是風氣。於何時中知彼風住？復於何時知彼風滅？摩那婆！所言風者，即是攝在出入息中。此但是我方便言說。云何名為方便說也？譬如一切出入息滅則名為死。如是摩那婆！說法息滅，當知即是正法滅也。法不轉故，說言法滅。眾生惟見此諸法滅，言正法滅，然是正法實無滅也。摩那婆！汝等不應憶想分別謂正法滅。汝等於此正法之中莫生疑惑，當如是知。

「『復次摩那婆！於意云何？後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時，如是菩薩假師教不？』『不也。世尊！菩薩爾時無有人教，自然得成阿耨多羅三藐三菩提。』『摩那婆！應如是知，菩薩爾時無有師教自然證知。何以故？爾時將為一切世間作自然師，誰復當堪為彼師者？是故汝等當如是知。又復由證第三明已，爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀，於一切眾生大眾之中最勝最上。於說法時若有沙門婆羅門、若人若天若魔若梵，一切來問是般若波羅蜜，無能勝者。於諸法門無有障礙。若說一句經恒沙劫，終無窮盡。以是義故稱言如來。又復摩那婆！無有等故名為如來。一切世間難可得知，云何而言此是如來？夫如來者既不可以眼根知故，云何可見？摩那婆！當知此乃一切諸法虛空處也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！於意云何？後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時，如是菩薩假師教不？』『不也。世尊！菩薩爾時無有人教，自然得成阿耨多羅三藐三菩提。』『摩那婆！應如是知，菩薩爾時無有師教自然證知。何以故？爾時將為一切世間作自然師，誰復當堪為彼師者？是故汝等當如是知。又復由證第三明已，爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀，於一切眾生大眾之中最勝最上。於說法時若有沙門婆羅門、若人若天若魔若梵，一切來問是般若波羅蜜，無能勝者。於諸法門無有障礙。若說一句經恒沙劫，終無窮盡。以是義故稱言如來。又復摩那婆！無有等故名為如來。一切世間難可得知，云何而言此是如來？夫如來者既不可以眼根知故，云何可見？摩那婆！當知此乃一切諸法虛空處也。』

大法炬陀羅尼經諸菩薩證相品第四十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經諸菩薩證相品第四十四

「阿難！爾時放光如來為諸菩薩摩訶薩眾說是虛空宮殿門，時有四那由他眾生於諸漏法中心得解脫，時彼億數諸菩薩眾皆得入是大宮殿三昧。阿難！彼諸菩薩摩訶薩眾，以皆入是三昧力故，令彼佛土一切無有山陵堆阜、石沙瓦礫、荊棘惡草及諸坑穽，地平如掌。阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜觀此億數菩薩摩訶薩眾，皆得入是大宮殿三昧，生歡喜心。以是菩薩三昧力故，令此佛剎一切成就，猶如三十三天宮殿。』阿難！彼放光佛住世久近，及佛剎莊嚴亦復如是。阿難！爾時天帝釋白放光如來應供正遍覺言：『希有世尊！為獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故，令此佛土一切成就如是莊嚴？為由世尊道德威神加持力故，致得如是？』阿難！爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝意云何？此三十三天及其眷屬微妙莊嚴，各處己宮自在受樂。此時為但天王威力能令若是？為彼諸天往業因緣今受斯報？』阿難！時天帝釋答彼佛言：『世尊！我已知也。我已知也。』阿難！爾時放光如來欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故，復告天帝釋言：『憍尸迦！我憶過去無量世時有一大劫名善行路。彼劫有佛，號曰山上如來應供正遍覺，出於世間。其佛壽命，於彼劫數四分之一，過是已後入般涅槃。佛滅度已，有一菩薩出生其剎，名曰明相，成就諸根身漸長大。聞山上如來入涅槃後，於此三千大千世界一切住處皆悉興起舍利寶塔。為是事故，躬自遍行閻浮提中，盡於海際。從閻浮提次欲往詣第二洲處，多諸海難無由得過。即復停住，如是思惟：「我今發趣求大利益。方將遍觀大千國土，甫此洲間少許留難尚不能度，況餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過？且亦無有世間眾生輕微身力，率爾即能從此至彼，亦無有能從彼來者。今日如是，自餘洲渚如來寶塔，云何可得往彼供養？」復作是念：「而我今者惟以神通，移此洲中懈惰眾生安置餘洲，觀諸寶塔隨有何供，所在遍奉無令有乏。又此三千大千世界所有如來舍利寶塔，以我三昧神通力故，皆成琉璃眾寶莊嚴，令此世界皆悉平正，無諸瓦石荊棘毒刺，乃至無有如芥子許沙礫瓦石，亦無毛髮溝坎坑塹。若諸眾生居此土者，一切所有功德果報莊嚴樂事，皆悉如彼忉利天宮。又復願令諸寶塔中，咸有五種天妙音聲，娛樂供養無有斷絕。如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔，彼諸供具亦令常有五種音樂無斷絕時。又願此世界遍佛剎土眾寶所成，亦常雨天曼陀羅花。」憍尸迦！時彼菩薩如是念已，於彼洲間即便入於火住三昧。入三昧已，彼界所有悉如心願一切成就。憍尸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時放光如來為諸菩薩摩訶薩眾說是虛空宮殿門，時有四那由他眾生於諸漏法中心得解脫，時彼億數諸菩薩眾皆得入是大宮殿三昧。阿難！彼諸菩薩摩訶薩眾，以皆入是三昧力故，令彼佛土一切無有山陵堆阜、石沙瓦礫、荊棘惡草及諸坑穽，地平如掌。阿難！爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜觀此億數菩薩摩訶薩眾，皆得入是大宮殿三昧，生歡喜心。以是菩薩三昧力故，令此佛剎一切成就，猶如三十三天宮殿。』阿難！彼放光佛住世久近，及佛剎莊嚴亦復如是。阿難！爾時天帝釋白放光如來應供正遍覺言：『希有世尊！為獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故，令此佛土一切成就如是莊嚴？為由世尊道德威神加持力故，致得如是？』阿難！爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝意云何？此三十三天及其眷屬微妙莊嚴，各處己宮自在受樂。此時為但天王威力能令若是？為彼諸天往業因緣今受斯報？』阿難！時天帝釋答彼佛言：『世尊！我已知也。我已知也。』阿難！爾時放光如來欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故，復告天帝釋言：『憍尸迦！我憶過去無量世時有一大劫名善行路。彼劫有佛，號曰山上如來應供正遍覺，出於世間。其佛壽命，於彼劫數四分之一，過是已後入般涅槃。佛滅度已，有一菩薩出生其剎，名曰明相，成就諸根身漸長大。聞山上如來入涅槃後，於此三千大千世界一切住處皆悉興起舍利寶塔。為是事故，躬自遍行閻浮提中，盡於海際。從閻浮提次欲往詣第二洲處，多諸海難無由得過。即復停住，如是思惟：「我今發趣求大利益。方將遍觀大千國土，甫此洲間少許留難尚不能度，況餘天下無量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過？且亦無有世間眾生輕微身力，率爾即能從此至彼，亦無有能從彼來者。今日如是，自餘洲渚如來寶塔，云何可得往彼供養？」復作是念：「而我今者惟以神通，移此洲中懈惰眾生安置餘洲，觀諸寶塔隨有何供，所在遍奉無令有乏。又此三千大千世界所有如來舍利寶塔，以我三昧神通力故，皆成琉璃眾寶莊嚴，令此世界皆悉平正，無諸瓦石荊棘毒刺，乃至無有如芥子許沙礫瓦石，亦無毛髮溝坎坑塹。若諸眾生居此土者，一切所有功德果報莊嚴樂事，皆悉如彼忉利天宮。又復願令諸寶塔中，咸有五種天妙音聲，娛樂供養無有斷絕。如是乃至三千大千世界所有舍利寶塔，彼諸供具亦令常有五種音樂無斷絕時。又願此世界遍佛剎土眾寶所成，亦常雨天曼陀羅花。」憍尸迦！時彼菩薩如是念已，於彼洲間即便入於火住三昧。入三昧已，彼界所有悉如心願一切成就。憍尸

迦！彼佛剎中諸菩薩等，咸覩如是不可思議世間希有殊特之事。彼佛剎中乃至所有百億日月、百億須彌山、百億四大海、百億四大洲，彼諸洲渚晝夜常見佛剎土中是諸如來舍利寶塔，亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊嚴。是諸眾生見此事已，皆生歡喜踊躍無量，各作是念：「今此境界誰所作也？」憍尸迦！爾時閻浮提中有一比丘，是阿羅漢，具六神通諸漏已盡。時諸眾生各作是念：「我等今應問此比丘，如是境界誰之所作？」憍尸迦！爾時閻浮提一切大眾皆共往詣彼比丘所。到已白言：「尊者大德！今何因緣忽見如是未曾有瑞？此閻浮提嚴淨若是。惟願為我解釋斯事，如此奇妙誰之所為？」憍尸迦！時彼比丘告眾人言：「諸人當知，此閻浮提有一菩薩名曰明相，能發如是大精進力：云何當令一切眾生得受安樂？如是念已，即於洲間入於三昧住大神通，神通因緣現如是事。」憍尸迦！時諸眾生於比丘處聞是言已，皆即共詣彼菩薩所。到已恭敬禮菩薩足，右繞七匝生大尊重，更復頂禮住菩薩前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦！彼佛剎中諸菩薩等，咸覩如是不可思議世間希有殊特之事。彼佛剎中乃至所有百億日月、百億須彌山、百億四大海、百億四大洲，彼諸洲渚晝夜常見佛剎土中是諸如來舍利寶塔，亦皆得見彼諸塔中所有舍利殊妙莊嚴。是諸眾生見此事已，皆生歡喜踊躍無量，各作是念：「今此境界誰所作也？」憍尸迦！爾時閻浮提中有一比丘，是阿羅漢，具六神通諸漏已盡。時諸眾生各作是念：「我等今應問此比丘，如是境界誰之所作？」憍尸迦！爾時閻浮提一切大眾皆共往詣彼比丘所。到已白言：「尊者大德！今何因緣忽見如是未曾有瑞？此閻浮提嚴淨若是。惟願為我解釋斯事，如此奇妙誰之所為？」憍尸迦！時彼比丘告眾人言：「諸人當知，此閻浮提有一菩薩名曰明相，能發如是大精進力：云何當令一切眾生得受安樂？如是念已，即於洲間入於三昧住大神通，神通因緣現如是事。」憍尸迦！時諸眾生於比丘處聞是言已，皆即共詣彼菩薩所。到已恭敬禮菩薩足，右繞七匝生大尊重，更復頂禮住菩薩前。

「『復次憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起，告大眾言：「諸仁者！汝今可來與我遊歷，行此三千大千世界遍觀如來舍利寶塔。」憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩將諸大眾從洲至洲，觀如來塔禮敬供養。時彼諸洲所有眾生，以尊重心隨從菩薩，而彼菩薩所將大眾，隨諸所須皆令充足終無闕少。憍尸迦！如汝於三十三天中隨諸天眾，所須之具皆令充足，亦復如是。彼諸眾生當爾之時，一切無有耕墾田疇、商賈求利、行諸惡事不淨活者。彼時眾生因菩薩故，具足皆受如意快樂。憍尸迦！爾時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如來塔，令諸眾生咸起殷重尊敬之心供養寶塔，自亦興造種種供養，因即教彼三千世界所有眾生皆悉趣求無上菩提，乃至盡壽修菩薩行。憍尸迦！彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力。憍尸迦！明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界，有佛世尊號娑羅王，處眾說法，如是菩薩今現在彼。然是菩薩亦於將來過四十阿僧祇劫得成正覺，名無量壽如來應供正遍覺。時彼菩薩得菩提已，諸有眾生得聞名者，皆悉隨意得般涅槃，皆各於彼所住世界成就本願，證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！以是因緣，汝當知此諸菩薩等自有三昧、力、無畏等，非如來與威神德力。憍尸迦！若有菩薩欲學諸佛行、欲入佛境界，或時值遇如來現前，時彼菩薩即應諮問彼佛如來。而彼如來為彼菩薩為將為導，如法而說教令修行。憍尸迦！諸菩薩等更作何事，而於諸佛如來法中不欲學行？憍尸迦！諸菩薩等必當勤學。若欲求學心自在者，不於一切諸佛法中學幻化相，云何當得為於世間？是故應當善自學已然後為人。憍尸迦！一切世間外道神仙，彼等但以少持戒行、清苦攝心，尚具五通，隨所應作如意得成。何況菩薩多劫具行六波羅蜜、滿四神足，而更不能作如是等少分變化？憍尸迦？汝於是中何所驚怪？且即斯事無有神通。所以者何？一切諸法皆如幻化。憍尸迦！汝於是處勿復生疑。何以故？憍尸迦！如來弟子見諸世間猶如幻化，無有疑網。所以者何？彼信如來即自見法，是故自信不惟信他。何以故？若世間人既自見已，彼人終不更取他言。憍尸迦！如人裸露在道而行，設有一人語眾人言：「此人希有！錦衣覆身。」憍尸迦！於意云何？彼雖有言，自餘眾人信此言不？』『不也。世尊！何以故？眼親見故。』佛言：『如是如是。憍尸迦！諸佛如來諸有弟子自見法故，不取他言。其義亦爾。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起，告大眾言：「諸仁者！汝今可來與我遊歷，行此三千大千世界遍觀如來舍利寶塔。」憍尸迦！時彼菩薩摩訶薩將諸大眾從洲至洲，觀如來塔禮敬供養。時彼諸洲所有眾生，以尊重心隨從菩薩，而彼菩薩所將大眾，隨諸所須皆令充足終無闕少。憍尸迦！如汝於三十三天中隨諸天眾，所須之具皆令充足，亦復如是。彼諸眾生當爾之時，一切無有耕墾田疇、商賈求利、行諸惡事不淨活者。彼時眾生因菩薩故，具足皆受如意快樂。憍尸迦！爾時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如來塔，令諸眾生咸起殷重尊敬之心供養寶塔，自亦興造種種供養，因即教彼三千世界所有眾生皆悉趣求無上菩提，乃至盡壽修菩薩行。憍尸迦！彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力。憍尸迦！明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界，有佛世尊號娑羅王，處眾說法，如是菩薩今現在彼。然是菩薩亦於將來過四十阿僧祇劫得成正覺，名無量壽如來應供正遍覺。時彼菩薩得菩提已，諸有眾生得聞名者，皆悉隨意得般涅槃，皆各於彼所住世界成就本願，證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！以是因緣，汝當知此諸菩薩等自有三昧、力、無畏等，非如來與威神德力。憍尸迦！若有菩薩欲學諸佛行、欲入佛境界，或時值遇如來現前，時彼菩薩即應諮問彼佛如來。而彼如來為彼菩薩為將為導，如法而說教令修行。憍尸迦！諸菩薩等更作何事，而於諸佛如來法中不欲學行？憍尸迦！諸菩薩等必當勤學。若欲求學心自在者，不於一切諸佛法中學幻化相，云何當得為於世間？是故應當善自學已然後為人。憍尸迦！一切世間外道神仙，彼等但以少持戒行、清苦攝心，尚具五通，隨所應作如意得成。何況菩薩多劫具行六波羅蜜、滿四神足，而更不能作如是等少分變化？憍尸迦？汝於是中何所驚怪？且即斯事無有神通。所以者何？一切諸法皆如幻化。憍尸迦！汝於是處勿復生疑。何以故？憍尸迦！如來弟子見諸世間猶如幻化，無有疑網。所以者何？彼信如來即自見法，是故自信不惟信他。何以故？若世間人既自見已，彼人終不更取他言。憍尸迦！如人裸露在道而行，設有一人語眾人言：「此人希有！錦衣覆身。」憍尸迦！於意云何？彼雖有言，自餘眾人信此言不？』『不也。世尊！何以故？眼親見故。』佛言：『如是如是。憍尸迦！諸佛如來諸有弟子自見法故，不取他言。其義亦爾。』」