大法炬陀羅尼經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第十六

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

將護法師品第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將護法師品第三十九

放光佛本事品第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光佛本事品第四十

教證法品第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教證法品第四十一

將護法師品第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將護法師品第三十九

「阿難！爾時上名意菩薩白放光如來言：『世尊！如來說一切諸法少分名字，若人學已得成就者，彼離世間，諸波羅蜜於此法中云何相應。世尊！若無相智知一切法者，此一切法無有一相。若法有相可得聽受，何者是相？復云何相？以何相故能知世間出世間相？復云何知方便業藏？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時上名意菩薩白放光如來言：『世尊！如來說一切諸法少分名字，若人學已得成就者，彼離世間，諸波羅蜜於此法中云何相應。世尊！若無相智知一切法者，此一切法無有一相。若法有相可得聽受，何者是相？復云何相？以何相故能知世間出世間相？復云何知方便業藏？』

「時放光佛告上名意菩薩言：『摩那婆！以方便智知諸法相，自當得是業藏來處。』上名意菩薩復白佛言：『世尊！如來雖復略說諸法方便，解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者。然是三種方便業藏，我等從今當勤修學。如如來說，我等皆已如是聽受、如是聞知。世尊！是中復有諸餘眾生，聞是說已不能了知此方便義。惟願今者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時放光佛告上名意菩薩言：『摩那婆！以方便智知諸法相，自當得是業藏來處。』上名意菩薩復白佛言：『世尊！如來雖復略說諸法方便，解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者。然是三種方便業藏，我等從今當勤修學。如如來說，我等皆已如是聽受、如是聞知。世尊！是中復有諸餘眾生，聞是說已不能了知此方便義。惟願今者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教。』

「阿難！爾時放光如來應供正遍覺復告上名意菩薩言：『摩那婆！於意云何？汝頗知有幾所眾生能得知此三教業藏？汝復知有幾所眾生不能知者？』時上名意菩薩復白佛言：『世尊！頗有眾生如如來說三教業藏如實知者，又於所說三言教義能盡持不？』佛言：『摩那婆！如我向者已先問汝，有幾眾生能聞是法及能受持；汝今云何更問知此三種言教？我實不見如是眾生。』時佛復告彼菩薩言：『摩那婆！如來說此三言教時，汝等能解能知，復能為彼若人非人如是等類開解演說不？』『惟有如來能知三種方便言教，或時為他具解其義，或時為他少分開發。』『摩那婆！我觀如是無量無邊諸世界中，終不見有如是眾生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者，惟除如來應供正遍覺乃能說耳。摩那婆！如來說已，諸餘眾生或時少解，然終不稱如來所說，如是而解此等三種方便業藏。於如來前不能解說，亦不能知初阿字門，亦不能入三言教藏。設以種種思惟方便亦不得入，何敢言知？是故我說惟除如來獨能清淨如是業道。』上名意復言：『世尊！如是業道當云何淨？』佛言：『摩那婆！今為此問，可謂非時。汝知不淨，事宜然也。摩那婆！我已三告不許於汝，云何復問？』『如來復能如是教我知此三言教藏，諸餘眾生不能知也。』『摩那婆！如是三種方便教藏、阿迦那等三字所有句義，汝但能說云何得知此諸句義。摩那婆！然亦有是一種方便，若諸眾生清淨持戒，則能知此三言教藏為他演說。』上名意言：『世尊！是何方便而能得知？』『摩那婆！無餘方便，惟有如來德力加持，如是眾生乃能知耳。』上名意言：『世尊！如來若當入涅槃者，從誰復聞如是業藏？誰更當能為他解釋？』佛言：『摩那婆！誰於我前親聞受者，彼於未來凡所生處，淨居諸天躬往教知。或餘世界諸佛威神來加彼人，如先所聞終不忘捨。此三教藏如鳥現前，能作光明。摩那婆！汝於爾時當大欣悅起隨喜心。此諸眾生能為他說如是言教，斯皆是此如來神力所加持也。汝今當知，若能如是對如來前問是義者，非不劣人。何以故？終無復有愚劣眾生能為他說。如來終亦不為破戒一惡眾生說是義門，何況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡眾生中而當宣說如是義處，必無是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時放光如來應供正遍覺復告上名意菩薩言：『摩那婆！於意云何？汝頗知有幾所眾生能得知此三教業藏？汝復知有幾所眾生不能知者？』時上名意菩薩復白佛言：『世尊！頗有眾生如如來說三教業藏如實知者，又於所說三言教義能盡持不？』佛言：『摩那婆！如我向者已先問汝，有幾眾生能聞是法及能受持；汝今云何更問知此三種言教？我實不見如是眾生。』時佛復告彼菩薩言：『摩那婆！如來說此三言教時，汝等能解能知，復能為彼若人非人如是等類開解演說不？』『惟有如來能知三種方便言教，或時為他具解其義，或時為他少分開發。』『摩那婆！我觀如是無量無邊諸世界中，終不見有如是眾生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者，惟除如來應供正遍覺乃能說耳。摩那婆！如來說已，諸餘眾生或時少解，然終不稱如來所說，如是而解此等三種方便業藏。於如來前不能解說，亦不能知初阿字門，亦不能入三言教藏。設以種種思惟方便亦不得入，何敢言知？是故我說惟除如來獨能清淨如是業道。』上名意復言：『世尊！如是業道當云何淨？』佛言：『摩那婆！今為此問，可謂非時。汝知不淨，事宜然也。摩那婆！我已三告不許於汝，云何復問？』『如來復能如是教我知此三言教藏，諸餘眾生不能知也。』『摩那婆！如是三種方便教藏、阿迦那等三字所有句義，汝但能說云何得知此諸句義。摩那婆！然亦有是一種方便，若諸眾生清淨持戒，則能知此三言教藏為他演說。』上名意言：『世尊！是何方便而能得知？』『摩那婆！無餘方便，惟有如來德力加持，如是眾生乃能知耳。』上名意言：『世尊！如來若當入涅槃者，從誰復聞如是業藏？誰更當能為他解釋？』佛言：『摩那婆！誰於我前親聞受者，彼於未來凡所生處，淨居諸天躬往教知。或餘世界諸佛威神來加彼人，如先所聞終不忘捨。此三教藏如鳥現前，能作光明。摩那婆！汝於爾時當大欣悅起隨喜心。此諸眾生能為他說如是言教，斯皆是此如來神力所加持也。汝今當知，若能如是對如來前問是義者，非不劣人。何以故？終無復有愚劣眾生能為他說。如來終亦不為破戒一惡眾生說是義門，何況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡眾生中而當宣說如是義處，必無是事。

「『復次摩那婆！是中實有無量妙義、無量妙言，若為如是愚癡眾生輕即說者，更令造業，非為光顯是陀羅尼文句義味。摩那婆！此陀羅尼，惟是諸佛如來能作。此等諸法光明最勝上智具足諸法所應演說清淨之處，皆悉依此陀羅尼經，而當為彼樂聞者說。彼樂聞者，當應詣彼善丈夫所至心聽受，如如來前聽聞正法。何以故？是善丈夫能說如是修多羅者，皆是如來威神力故。是故樂聞法者應作此心樂聞於法。摩那婆！當爾之時，慎莫令有惱亂法師。若彼法師無嬈害者，當為世間興大利益。摩那婆！此言教藏，非少智眾生所行境界，亦非供養少佛而能得聞；乃於無量無邊諸世尊所修行供養，方始得聞、方乃得學，然後能知此三教藏為他解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！是中實有無量妙義、無量妙言，若為如是愚癡眾生輕即說者，更令造業，非為光顯是陀羅尼文句義味。摩那婆！此陀羅尼，惟是諸佛如來能作。此等諸法光明最勝上智具足諸法所應演說清淨之處，皆悉依此陀羅尼經，而當為彼樂聞者說。彼樂聞者，當應詣彼善丈夫所至心聽受，如如來前聽聞正法。何以故？是善丈夫能說如是修多羅者，皆是如來威神力故。是故樂聞法者應作此心樂聞於法。摩那婆！當爾之時，慎莫令有惱亂法師。若彼法師無嬈害者，當為世間興大利益。摩那婆！此言教藏，非少智眾生所行境界，亦非供養少佛而能得聞；乃於無量無邊諸世尊所修行供養，方始得聞、方乃得學，然後能知此三教藏為他解說。

「『摩那婆！於意云何？彼諸眾生若無法師，自力能得如是法不？而諸眾生不得法者，以無法師故不得法。設有法師，其受法人若不先請則不得說。是故要須先請法師，以己身力供給供養，然後得說。若受法人為弘法故勸請法師，是人爾時應當躬往詣法師所將養衛護。若受法人在法師所，則惡行之人諂媚誹毀，不信法義、不喜法師、求過短者不能得便。若聽法人欲樂堪受，發大勇猛具足精進，隨時能問法師所說方便言教，時所聞法則無闕少。若無問者，爾時法師不能具宣諸佛法門，終不弘顯，亦無眾生知有佛法。不知如是三藏法故，彼諸無智生盲眾生，皆墮無明大黑闇處。以不能知諸法門故，無有智者、無有行者，當知世間盡皆晦冥。摩那婆！諸眾生等皆由嫉妬我心垢蔽，是以不能詣聽法所。設復往詣亦不聞法，以不聞故不知善惡業行之事，是所應作、是不應作。當知爾時世間多有如是眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩那婆！於意云何？彼諸眾生若無法師，自力能得如是法不？而諸眾生不得法者，以無法師故不得法。設有法師，其受法人若不先請則不得說。是故要須先請法師，以己身力供給供養，然後得說。若受法人為弘法故勸請法師，是人爾時應當躬往詣法師所將養衛護。若受法人在法師所，則惡行之人諂媚誹毀，不信法義、不喜法師、求過短者不能得便。若聽法人欲樂堪受，發大勇猛具足精進，隨時能問法師所說方便言教，時所聞法則無闕少。若無問者，爾時法師不能具宣諸佛法門，終不弘顯，亦無眾生知有佛法。不知如是三藏法故，彼諸無智生盲眾生，皆墮無明大黑闇處。以不能知諸法門故，無有智者、無有行者，當知世間盡皆晦冥。摩那婆！諸眾生等皆由嫉妬我心垢蔽，是以不能詣聽法所。設復往詣亦不聞法，以不聞故不知善惡業行之事，是所應作、是不應作。當知爾時世間多有如是眾生。』

大法炬陀羅尼經放光佛本事品第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經放光佛本事品第四十

「爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言：『摩那婆！我念往昔初有一劫，名曰難伏。復第二劫，名曰除樂。過是劫已，復有一劫。如是三劫空無有佛，於彼劫內一切眾生凡所生處，乃至不曾聞一法音，況復得有如法行者？若能修行，無有是處。彼諸眾生生無法世，專造惡行，不孝父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，遠離持戒、依止惡法，常樂放逸墮沒闇冥，不識是非、不知善惡、不別尊卑、不懷恩養，乃至不知何者是父、何者為母、云何兄弟及以姊妹。如是等法以不知故，各各皆入愚癡黑闇，失八善根及樂行法，墮於地獄深遠苦中，終不覺知何者是佛、何者是法、何者是僧，亦復不識一切善根。如是劫時，有一菩薩名曰香上，示現生在婆羅門家，其生未幾父母並終。如是菩薩身漸長大，成就諸根具精進力，善根純熟捨家出家。既出家已苦行精勤，依一林樹四十年中，食果飲水更無餘食。其所食果在樹雖熟終不先取，要因鴝鵒鸚鵡猨猴諸禽獸等啄食之餘。雖無蟲食，有時熟已風吹自落然後乃取。其食時節，要經七日然始一食，七日之內終無二食。如是菩薩食時雖至，地無餘果便爾空過亦無所食。四十二年或食不食，長夜精苦修習禪定，以修定故獲五神通。然是菩薩經四十七年，因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有眾生，不持禁戒全無福德，專造惡業嫉妬毀謗，不事父母不敬沙門，長夜熾然增長眾惡，更相恐害甚於怨讐。爾時菩薩見如是等惡眾生已，生大憂悲如是歎曰：「嗚呼哀哉！嗚呼哀哉！此等眾生極成大失。寧能於此寬大剎中，無一眾生有片善根，況具足者。」復如是念：「我於今日應以天眼觀此三千大千世界，求一眾生具足善根，我若見者應大歡喜。何以故，我於彼所得斯大利。若不知處，即宜因此更相教告生長善根。」時彼菩薩如是念已，即於林中宴坐入定思惟觀察。見其南方過二十世界，有一佛土名曰善光，彼土有佛號曰寶幢如來應供正遍覺。摩那婆！彼佛何故名曰寶幢？以其生時即於頂上放大光明。大光出時，其世界中無一眾生能知彼光從佛頂出，亦復不能分別彼光相貌形色，為青為黃、為赤為白、為黑為紫、為頗梨色，諸餘色相乃至一相皆不能知。彼光出已，其佛剎土咸成寶色。時諸眾生見其剎土如是莊嚴，各作是念：「此必當是菩薩出世建立寶幢，故使世界變為寶耳。」摩那婆！以是因緣，彼佛如來名為寶幢。摩那婆！爾時寶幢如來從頂出光，直來臨照香上菩薩在頂而住。時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂，生希有心發如是念：「我今宜應捨此三昧。」如是念已即從定起，觀彼光明所從來處。見從南方善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言：『摩那婆！我念往昔初有一劫，名曰難伏。復第二劫，名曰除樂。過是劫已，復有一劫。如是三劫空無有佛，於彼劫內一切眾生凡所生處，乃至不曾聞一法音，況復得有如法行者？若能修行，無有是處。彼諸眾生生無法世，專造惡行，不孝父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，遠離持戒、依止惡法，常樂放逸墮沒闇冥，不識是非、不知善惡、不別尊卑、不懷恩養，乃至不知何者是父、何者為母、云何兄弟及以姊妹。如是等法以不知故，各各皆入愚癡黑闇，失八善根及樂行法，墮於地獄深遠苦中，終不覺知何者是佛、何者是法、何者是僧，亦復不識一切善根。如是劫時，有一菩薩名曰香上，示現生在婆羅門家，其生未幾父母並終。如是菩薩身漸長大，成就諸根具精進力，善根純熟捨家出家。既出家已苦行精勤，依一林樹四十年中，食果飲水更無餘食。其所食果在樹雖熟終不先取，要因鴝鵒鸚鵡猨猴諸禽獸等啄食之餘。雖無蟲食，有時熟已風吹自落然後乃取。其食時節，要經七日然始一食，七日之內終無二食。如是菩薩食時雖至，地無餘果便爾空過亦無所食。四十二年或食不食，長夜精苦修習禪定，以修定故獲五神通。然是菩薩經四十七年，因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有眾生，不持禁戒全無福德，專造惡業嫉妬毀謗，不事父母不敬沙門，長夜熾然增長眾惡，更相恐害甚於怨讐。爾時菩薩見如是等惡眾生已，生大憂悲如是歎曰：「嗚呼哀哉！嗚呼哀哉！此等眾生極成大失。寧能於此寬大剎中，無一眾生有片善根，況具足者。」復如是念：「我於今日應以天眼觀此三千大千世界，求一眾生具足善根，我若見者應大歡喜。何以故，我於彼所得斯大利。若不知處，即宜因此更相教告生長善根。」時彼菩薩如是念已，即於林中宴坐入定思惟觀察。見其南方過二十世界，有一佛土名曰善光，彼土有佛號曰寶幢如來應供正遍覺。摩那婆！彼佛何故名曰寶幢？以其生時即於頂上放大光明。大光出時，其世界中無一眾生能知彼光從佛頂出，亦復不能分別彼光相貌形色，為青為黃、為赤為白、為黑為紫、為頗梨色，諸餘色相乃至一相皆不能知。彼光出已，其佛剎土咸成寶色。時諸眾生見其剎土如是莊嚴，各作是念：「此必當是菩薩出世建立寶幢，故使世界變為寶耳。」摩那婆！以是因緣，彼佛如來名為寶幢。摩那婆！爾時寶幢如來從頂出光，直來臨照香上菩薩在頂而住。時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂，生希有心發如是念：「我今宜應捨此三昧。」如是念已即從定起，觀彼光明所從來處。見從南方善

光世界寶幢世尊頂出光已直指自身，既不淪沒亦無障礙，而復見彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大眾前後圍繞，復作是念：「我於今日可詣彼佛世尊足下恭敬禮拜佛及僧眾。」香上菩薩生是心時，寶幢如來還攝光明。光明沒已，菩薩爾時如常宴坐無所見知，深自咎責：「我今寧可長失斯利。」時彼菩薩復作是念：「我今還應入是三昧。」如是念已即復入定，既入定已光明復來住菩薩頂，還見彼佛無量大眾左右圍繞。時彼菩薩復作是念：「我今應詣彼佛世尊。」如是念時光明復沒。其光沒已菩薩復念：「我今自應還入彼定。既入定已何須更出，乃至不應到彼佛所。」摩那婆！時彼如來作如是念：「今此菩薩有大勇猛具足精進，我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利，或來我前或棄身命。慎勿令彼捨精進心，莫使彼身於是法門而作損減。我今應當令其安住如是正法，教令覺知，使是菩薩一切法中咸得開解滿其本願。」摩那婆！時彼如來如是念已，於彼界沒，忽來至此菩薩前住。摩那婆！爾時菩薩忽然覩見寶幢如來應供正遍覺身相莊嚴三十二種，殊特微妙狀若金山，生大希有重尊敬心，於彼佛所猶如父想。而彼菩薩心生如是尊敬事已，起愛敬心不自勝任，慚愧悲泣前詣佛所，雙膝長跪頂禮佛足，右繞三匝退住一面。如是菩薩慚愧悲泣禮敬佛時，彼佛即以手摩其頂。然此菩薩被摩頂已，尋自念言：「過去諸佛初未聞見行是悲願，而欲於彼生死空野無佛劫中，為大利益濟度如是不識恩養非法眾生，不信三寶、不敬沙門及婆羅門、不孝父母不友兄弟、不知尊卑諸如是等失心眾生，墮空劫中專行惡法。我於今時須作法因，不憚勤苦光揚教化，咸令具足發斯誓願。」摩那婆！時彼如來知此菩薩內懷如是大誓精進，即便為說三種業藏。既聞說已，曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門皆現在前。是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏故，遂於佛前發大誓願：「我必於此大空劫中，如世尊教施作佛事。」時彼如來知是菩薩具足如是牢固誓願，即便慰諭并誡之曰：「摩那婆！如汝心願慎莫放捨。汝應悲愍諸惡眾生，汝當勤學諸佛所作，終不得捨三種方便，汝恒念此三藏法門。摩那婆！汝若有緣生亂心者，惟當正念諸佛世尊，汝於爾時但作是事。」摩那婆！時寶幢如來如是教誡彼菩薩已，以大神通還本世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光世界寶幢世尊頂出光已直指自身，既不淪沒亦無障礙，而復見彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大眾前後圍繞，復作是念：「我於今日可詣彼佛世尊足下恭敬禮拜佛及僧眾。」香上菩薩生是心時，寶幢如來還攝光明。光明沒已，菩薩爾時如常宴坐無所見知，深自咎責：「我今寧可長失斯利。」時彼菩薩復作是念：「我今還應入是三昧。」如是念已即復入定，既入定已光明復來住菩薩頂，還見彼佛無量大眾左右圍繞。時彼菩薩復作是念：「我今應詣彼佛世尊。」如是念時光明復沒。其光沒已菩薩復念：「我今自應還入彼定。既入定已何須更出，乃至不應到彼佛所。」摩那婆！時彼如來作如是念：「今此菩薩有大勇猛具足精進，我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利，或來我前或棄身命。慎勿令彼捨精進心，莫使彼身於是法門而作損減。我今應當令其安住如是正法，教令覺知，使是菩薩一切法中咸得開解滿其本願。」摩那婆！時彼如來如是念已，於彼界沒，忽來至此菩薩前住。摩那婆！爾時菩薩忽然覩見寶幢如來應供正遍覺身相莊嚴三十二種，殊特微妙狀若金山，生大希有重尊敬心，於彼佛所猶如父想。而彼菩薩心生如是尊敬事已，起愛敬心不自勝任，慚愧悲泣前詣佛所，雙膝長跪頂禮佛足，右繞三匝退住一面。如是菩薩慚愧悲泣禮敬佛時，彼佛即以手摩其頂。然此菩薩被摩頂已，尋自念言：「過去諸佛初未聞見行是悲願，而欲於彼生死空野無佛劫中，為大利益濟度如是不識恩養非法眾生，不信三寶、不敬沙門及婆羅門、不孝父母不友兄弟、不知尊卑諸如是等失心眾生，墮空劫中專行惡法。我於今時須作法因，不憚勤苦光揚教化，咸令具足發斯誓願。」摩那婆！時彼如來知此菩薩內懷如是大誓精進，即便為說三種業藏。既聞說已，曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門皆現在前。是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏故，遂於佛前發大誓願：「我必於此大空劫中，如世尊教施作佛事。」時彼如來知是菩薩具足如是牢固誓願，即便慰諭并誡之曰：「摩那婆！如汝心願慎莫放捨。汝應悲愍諸惡眾生，汝當勤學諸佛所作，終不得捨三種方便，汝恒念此三藏法門。摩那婆！汝若有緣生亂心者，惟當正念諸佛世尊，汝於爾時但作是事。」摩那婆！時寶幢如來如是教誡彼菩薩已，以大神通還本世界。

「『復次摩那婆！爾時香上菩薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已，常轉常念常現在前。「我於今者作何方便，為諸眾生宣揚解說，咸令彼等知佛現在。」菩薩自念：「惟有神通，大事可辦。」即以神通下至第七風聚之處，發大聲言：「汝等眾生如是破壞，云何而得不自覺知？」摩那婆！爾時菩薩所出音聲遍滿三千大千世界，一切眾生聞是聲已悉捨諸惡，晝夜端身正念而住。爾時菩薩見諸眾生悉起正念，復更思惟：「云何而得出一音聲遍諸世界？」菩薩爾時即作是念：「此諸眾生最極惡行，我今應當如法教示。」摩那婆！時彼菩薩次第教示一切眾生，皆令安住於正法中。過七年已，彼諸眾生得住法行種諸善根，然是菩薩皆能令此一切眾生行種種行、得種種法。摩那婆！以是因緣汝應當知，彼時眾生於諸法中無有缺減，然皆由彼寶幢如來，過二十佛剎見有眾生堪為法器，又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴，故為敷演三教法藏。摩那婆！又彼如來捨置於彼九十二億那由他眾，自來臨教香上菩薩，為成就故。摩那婆！汝今不應妄生憶想，謂彼香上為別異人。當知爾時香上菩薩即吾身是。摩那婆！我念無量無邊世界種種名字，彼世界中所有眾生，彼諸眾生所有心念，於一剎那間我悉能知。是諸眾生所念法意及所住處億百千種，於一念中我悉知之。若使世間諸佛國土，隨有眾生善根成熟堪受三種言教業藏，我當往彼示現成佛，專為宣說三教藏門。摩那婆！假使無量無邊諸世界中無有佛處，但有眾生堪能受持三教藏者，我即於彼現為佛身，教化開示是諸眾生。何以故？不欲令彼善根眾生喪失如是智慧處故。摩那婆！我常如是周遍觀察，若見眾生毛髮善根即往教化。何況眾生躬在我前，歸依於我伏我為師，而不攝受不為宣說乃更祕藏，無有是處。復次摩那婆！我今為汝更為譬喻，以譬喻故智人速解。摩那婆！如蓮花池其水盈滿，蓮花開敷現於水上，日光沒後冷露降時，是眾花葉自然相合。夜分既盡日光將現，而彼諸花復還開敷。當知是花應須二事。何等為二？一者池水常盈不令乾竭、二者節量其水不令花沒。如是摩那婆！如來亦爾，為諸菩薩摩訶薩等遠離怖處，於二事中應深加護。何等為二？所謂斷、常。若諸菩薩於是二見無執著者，心智行處不假多功自然能滿。若能極滿心智行處，即得入彼三藏智門。摩那婆！今者如來已為汝等方便解說三言教藏，而汝尚未捨離重擔，更問如來此三言教業藏因緣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！爾時香上菩薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已，常轉常念常現在前。「我於今者作何方便，為諸眾生宣揚解說，咸令彼等知佛現在。」菩薩自念：「惟有神通，大事可辦。」即以神通下至第七風聚之處，發大聲言：「汝等眾生如是破壞，云何而得不自覺知？」摩那婆！爾時菩薩所出音聲遍滿三千大千世界，一切眾生聞是聲已悉捨諸惡，晝夜端身正念而住。爾時菩薩見諸眾生悉起正念，復更思惟：「云何而得出一音聲遍諸世界？」菩薩爾時即作是念：「此諸眾生最極惡行，我今應當如法教示。」摩那婆！時彼菩薩次第教示一切眾生，皆令安住於正法中。過七年已，彼諸眾生得住法行種諸善根，然是菩薩皆能令此一切眾生行種種行、得種種法。摩那婆！以是因緣汝應當知，彼時眾生於諸法中無有缺減，然皆由彼寶幢如來，過二十佛剎見有眾生堪為法器，又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴，故為敷演三教法藏。摩那婆！又彼如來捨置於彼九十二億那由他眾，自來臨教香上菩薩，為成就故。摩那婆！汝今不應妄生憶想，謂彼香上為別異人。當知爾時香上菩薩即吾身是。摩那婆！我念無量無邊世界種種名字，彼世界中所有眾生，彼諸眾生所有心念，於一剎那間我悉能知。是諸眾生所念法意及所住處億百千種，於一念中我悉知之。若使世間諸佛國土，隨有眾生善根成熟堪受三種言教業藏，我當往彼示現成佛，專為宣說三教藏門。摩那婆！假使無量無邊諸世界中無有佛處，但有眾生堪能受持三教藏者，我即於彼現為佛身，教化開示是諸眾生。何以故？不欲令彼善根眾生喪失如是智慧處故。摩那婆！我常如是周遍觀察，若見眾生毛髮善根即往教化。何況眾生躬在我前，歸依於我伏我為師，而不攝受不為宣說乃更祕藏，無有是處。復次摩那婆！我今為汝更為譬喻，以譬喻故智人速解。摩那婆！如蓮花池其水盈滿，蓮花開敷現於水上，日光沒後冷露降時，是眾花葉自然相合。夜分既盡日光將現，而彼諸花復還開敷。當知是花應須二事。何等為二？一者池水常盈不令乾竭、二者節量其水不令花沒。如是摩那婆！如來亦爾，為諸菩薩摩訶薩等遠離怖處，於二事中應深加護。何等為二？所謂斷、常。若諸菩薩於是二見無執著者，心智行處不假多功自然能滿。若能極滿心智行處，即得入彼三藏智門。摩那婆！今者如來已為汝等方便解說三言教藏，而汝尚未捨離重擔，更問如來此三言教業藏因緣。』

大法炬陀羅尼經教證法品第四十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經教證法品第四十一

「阿難！爾時上名意菩薩復白放光如來言：『世尊！如來曾說菩薩求法不捨重擔，有所不知還問世尊。以是因緣，我今不捨精進重擔數請世尊。世尊雖欲捨置於我，然我仍願諮問世尊。譬如婆羅門大眾會時，卒然有一異婆羅門，寡見少聞不被呼請，而輒自來求最上座。眾人諮問莫知所答，經於七日而不得食。世尊！然婆羅門法，寡於見聞問不能答，假令七日不得一食，而尚不免為他驅擯，其會眾中無哀憐者。世尊！我等如是數被如來諸所說中不為盡解，如被驅擯。今雖被棄不蒙盡言，然而我等誠願慇懃，猶自不捨求法重擔諮問世尊。何以故？世尊！無智愚人現雖多惡，然其久後亦當作佛。若當作佛要須諮問，若不諮問則闇於法門，若闇於法門則不得佛慧，亦復不得力無畏等，乃至不得佛陀羅尼方便言說，乃至不得道成號佛。若不請問佛世尊者，云何得成當來佛事？世尊！我於今日雖被驅遣在法門外，然我要當請問世尊如是三種言教藏處。』阿難！爾時放光如來聞是菩薩如是問已，作是思惟：『此大菩薩精進勇猛，內具信心智慧深利，今我不欲為其解釋誠棄捨之。然是菩薩終無恐怖亦不休息，惟求諮問。我於今者應為說此阿等法門，譬喻解釋令漸學此三言教義，因是字門以入宮殿。亦此億數諸菩薩等，思惟分別此法門故，當自證知諸波羅蜜方便行處。是波羅蜜所有義理，從此方便言教門中當應自見。彼諸菩薩如是問時，思惟不亂心盛分別，不憚勤勞而得問辯，即於爾時生大歡喜，生歡喜已漸得入此三教藏門。』阿難！放光如來正思惟時，諸菩薩眾承佛力故知如來心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時上名意菩薩復白放光如來言：『世尊！如來曾說菩薩求法不捨重擔，有所不知還問世尊。以是因緣，我今不捨精進重擔數請世尊。世尊雖欲捨置於我，然我仍願諮問世尊。譬如婆羅門大眾會時，卒然有一異婆羅門，寡見少聞不被呼請，而輒自來求最上座。眾人諮問莫知所答，經於七日而不得食。世尊！然婆羅門法，寡於見聞問不能答，假令七日不得一食，而尚不免為他驅擯，其會眾中無哀憐者。世尊！我等如是數被如來諸所說中不為盡解，如被驅擯。今雖被棄不蒙盡言，然而我等誠願慇懃，猶自不捨求法重擔諮問世尊。何以故？世尊！無智愚人現雖多惡，然其久後亦當作佛。若當作佛要須諮問，若不諮問則闇於法門，若闇於法門則不得佛慧，亦復不得力無畏等，乃至不得佛陀羅尼方便言說，乃至不得道成號佛。若不請問佛世尊者，云何得成當來佛事？世尊！我於今日雖被驅遣在法門外，然我要當請問世尊如是三種言教藏處。』阿難！爾時放光如來聞是菩薩如是問已，作是思惟：『此大菩薩精進勇猛，內具信心智慧深利，今我不欲為其解釋誠棄捨之。然是菩薩終無恐怖亦不休息，惟求諮問。我於今者應為說此阿等法門，譬喻解釋令漸學此三言教義，因是字門以入宮殿。亦此億數諸菩薩等，思惟分別此法門故，當自證知諸波羅蜜方便行處。是波羅蜜所有義理，從此方便言教門中當應自見。彼諸菩薩如是問時，思惟不亂心盛分別，不憚勤勞而得問辯，即於爾時生大歡喜，生歡喜已漸得入此三教藏門。』阿難！放光如來正思惟時，諸菩薩眾承佛力故知如來心。

「阿難！爾時諸菩薩摩訶薩眾發如是心：『我等今者誠可思惟此三句義。何者是此三教業藏？所謂即此阿迦那等諸字門耳。言阿字者，云何最初方便開導？言迦字者，云何中間我應入知？言那字者，云何復能最後普證？我於今者從阿字門思惟分別憶念受持，更不諮問如來是義，亦知如來方便教示。』諸菩薩眾作是念已，各於眾中端然立住，於一時間思惟觀察阿字法門方便義處，於其中間不念餘事。時諸菩薩如是思惟滿足七日，即得證知彼阿字門宮殿義處。云何證知？言證知者，如如來說，猶如取板方便執持，不破不壞善加刮削平治令淨，量度長短，然後色塗曝曬令乾。乾已指摩，摩已持筆書置板上方得成字。『摩那婆！於意云何？彼板如是善治理訖，當於爾時板中已有色相可見、名字可說耶？』諸菩薩言：『不也。世尊。』佛言：『如是如是。摩那婆！是時無有色相可取、名字可說。惟有言說如是我聞等修多羅文句次第。摩那婆！汝等聽我方便解說此譬喻門，還如是持。可不正以治理彼板令無塵垢，或以色塗，即於書時無復有物於文字句能為障礙耶？如是如是。摩那婆！是故我說四大身中得入宮殿，猶如彼板。摩那婆！入宮殿者云何而入？摩那婆！然此諸界有二種事，方便教授故言宮殿。何第名為二種事也？摩那婆！猶如彼板精好治理，即是如所聞已分別思惟，云是我身而得安住。又如彼板善治理故，不用多功而得書字，彼人見已心生歡喜。如是如是。摩那婆！一心正念除諸煩惱，思惟所聞普知所作，正住清淨亦復如是。摩那婆！又如彼板善治理已，得好筆墨思惟方便點畫分明，文字章句皆悉成滿。摩那婆！若令彼板不善治理、筆墨不精，彼之所書文字章句，不甚分明不可辯了。如是如是。摩那婆！若人心不清淨，煩惱穢濁意業不善，則於所說不能照明，如板筆不精文字不顯。摩那婆！汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿，如彼板喻應當善持。若不解了，即應更往諮問如來。』爾時諸菩薩言：『世尊！以是因緣，我等皆應更善思惟此方便門。世尊！我等但知思惟一邊，不知一邊。今當奉教更審精思，精思若得知者便為大善，如不知者還請世尊。』爾時放光如來復告諸菩薩言：『摩那婆！以是因緣，我今於此須彌山頂，不盡解釋如是義處。須後還下至大地時，然後可得盡說是義，憐愍一切諸世間故。』諸菩薩言：『世尊！假使如來住於億劫，我終不捨是精進心，要須諮問此三句義。』佛復告彼諸菩薩言：『摩那婆！汝等莫捨大慈悲心，亦勿生念：「今日如來遺棄我等。」何以故？如來口言無有虛妄，如來口業終不虛發。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時諸菩薩摩訶薩眾發如是心：『我等今者誠可思惟此三句義。何者是此三教業藏？所謂即此阿迦那等諸字門耳。言阿字者，云何最初方便開導？言迦字者，云何中間我應入知？言那字者，云何復能最後普證？我於今者從阿字門思惟分別憶念受持，更不諮問如來是義，亦知如來方便教示。』諸菩薩眾作是念已，各於眾中端然立住，於一時間思惟觀察阿字法門方便義處，於其中間不念餘事。時諸菩薩如是思惟滿足七日，即得證知彼阿字門宮殿義處。云何證知？言證知者，如如來說，猶如取板方便執持，不破不壞善加刮削平治令淨，量度長短，然後色塗曝曬令乾。乾已指摩，摩已持筆書置板上方得成字。『摩那婆！於意云何？彼板如是善治理訖，當於爾時板中已有色相可見、名字可說耶？』諸菩薩言：『不也。世尊。』佛言：『如是如是。摩那婆！是時無有色相可取、名字可說。惟有言說如是我聞等修多羅文句次第。摩那婆！汝等聽我方便解說此譬喻門，還如是持。可不正以治理彼板令無塵垢，或以色塗，即於書時無復有物於文字句能為障礙耶？如是如是。摩那婆！是故我說四大身中得入宮殿，猶如彼板。摩那婆！入宮殿者云何而入？摩那婆！然此諸界有二種事，方便教授故言宮殿。何第名為二種事也？摩那婆！猶如彼板精好治理，即是如所聞已分別思惟，云是我身而得安住。又如彼板善治理故，不用多功而得書字，彼人見已心生歡喜。如是如是。摩那婆！一心正念除諸煩惱，思惟所聞普知所作，正住清淨亦復如是。摩那婆！又如彼板善治理已，得好筆墨思惟方便點畫分明，文字章句皆悉成滿。摩那婆！若令彼板不善治理、筆墨不精，彼之所書文字章句，不甚分明不可辯了。如是如是。摩那婆！若人心不清淨，煩惱穢濁意業不善，則於所說不能照明，如板筆不精文字不顯。摩那婆！汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿，如彼板喻應當善持。若不解了，即應更往諮問如來。』爾時諸菩薩言：『世尊！以是因緣，我等皆應更善思惟此方便門。世尊！我等但知思惟一邊，不知一邊。今當奉教更審精思，精思若得知者便為大善，如不知者還請世尊。』爾時放光如來復告諸菩薩言：『摩那婆！以是因緣，我今於此須彌山頂，不盡解釋如是義處。須後還下至大地時，然後可得盡說是義，憐愍一切諸世間故。』諸菩薩言：『世尊！假使如來住於億劫，我終不捨是精進心，要須諮問此三句義。』佛復告彼諸菩薩言：『摩那婆！汝等莫捨大慈悲心，亦勿生念：「今日如來遺棄我等。」何以故？如來口言無有虛妄，如來口業終不虛發。所以者何？

諸佛世尊口業所出，無不皆令一切安樂。摩那婆！諸佛如來具足慈悲，但為憐愍諸眾生故。凡有所作乃至一切舉動語言，無不皆為一切眾生甘露良藥。摩那婆！如來世尊知時為說。何以故？摩那婆！是諸凡夫於如來所無有定業，假使後時得少微緣還起亂心。是故汝等於是法中莫生疲懈。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊口業所出，無不皆令一切安樂。摩那婆！諸佛如來具足慈悲，但為憐愍諸眾生故。凡有所作乃至一切舉動語言，無不皆為一切眾生甘露良藥。摩那婆！如來世尊知時為說。何以故？摩那婆！是諸凡夫於如來所無有定業，假使後時得少微緣還起亂心。是故汝等於是法中莫生疲懈。』」