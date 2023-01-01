大法炬陀羅尼經
隋 闍那崛多譯20卷CBETA T1340大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
大法炬陀羅尼經卷第十六
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隋天竺三藏闍那崛多譯
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將護法師品第三十九
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放光佛本事品第四十
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教證法品第四十一
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將護法師品第三十九
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「阿難！爾時上名意菩薩白放光如來言：『世尊！如來說一切諸法少分名字，若人學已得成就者，彼離世間，諸波羅蜜於此法中云何相應。世尊！若無相智知一切法者，此一切法無有一相。若法有相可得聽受，何者是相？復云何相？以何相故能知世間出世間相？復云何知方便業藏？』
「阿難！爾時上名意菩薩白放光如來言：『世尊！如來說一切諸法少分名字，若人學已得成就者，彼離世間，諸波羅蜜於此法中云何相應。世尊！若無相智知一切法者，此一切法無有一相。若法有相可得聽受，何者是相？復云何相？以何相故能知世間出世間相？復云何知方便業藏？』
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「時放光佛告上名意菩薩言：『摩那婆！以方便智知諸法相，自當得是業藏來處。』上名意菩薩復白佛言：『世尊！如來雖復略說諸法方便，解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者。然是三種方便業藏，我等從今當勤修學。如如來說，我等皆已如是聽受、如是聞知。世尊！是中復有諸餘眾生，聞是說已不能了知此方便義。惟願今者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教。』
「時放光佛告上名意菩薩言：『摩那婆！以方便智知諸法相，自當得是業藏來處。』上名意菩薩復白佛言：『世尊！如來雖復略說諸法方便，解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者。然是三種方便業藏，我等從今當勤修學。如如來說，我等皆已如是聽受、如是聞知。世尊！是中復有諸餘眾生，聞是說已不能了知此方便義。惟願今者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教。』
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「阿難！爾時放光如來應供正遍覺復告上名意菩薩言：『摩那婆！於意云何？汝頗知有幾所眾生能得知此三教業藏？汝復知有幾所眾生不能知者？』時上名意菩薩復白佛言：『世尊！頗有眾生如如來說三教業藏如實知者，又於所說三言教義能盡持不？』佛言：『摩那婆！如我向者已先問汝，有幾眾生能聞是法及能受持；汝今云何更問知此三種言教？我實不見如是眾生。』時佛復告彼菩薩言：『摩那婆！如來說此三言教時，汝等能解能知，復能為彼若人非人如是等類開解演說不？』『惟有如來能知三種方便言教，或時為他具解其義，或時為他少分開發。』『摩那婆！我觀如是無量無邊諸世界中，終不見有如是眾生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者，惟除如來應供正遍覺乃能說耳。摩那婆！如來說已，諸餘眾生或時少解，然終不稱如來所說，如是而解此等三種方便業藏。於如來前不能解說，亦不能知初阿字門，亦不能入三言教藏。設以種種思惟方便亦不得入，何敢言知？是故我說惟除如來獨能清淨如是業道。』上名意復言：『世尊！如是業道當云何淨？』佛言：『摩那婆！今為此問，可謂非時。汝知不淨，事宜然也。摩那婆！我已三告不許於汝，云何復問？』『如來復能如是教我知此三言教藏，諸餘眾生不能知也。』『摩那婆！如是三種方便教藏、阿迦那等三字所有句義，汝但能說云何得知此諸句義。摩那婆！然亦有是一種方便，若諸眾生清淨持戒，則能知此三言教藏為他演說。』上名意言：『世尊！是何方便而能得知？』『摩那婆！無餘方便，惟有如來德力加持，如是眾生乃能知耳。』上名意言：『世尊！如來若當入涅槃者，從誰復聞如是業藏？誰更當能為他解釋？』佛言：『摩那婆！誰於我前親聞受者，彼於未來凡所生處，淨居諸天躬往教知。或餘世界諸佛威神來加彼人，如先所聞終不忘捨。此三教藏如鳥現前，能作光明。摩那婆！汝於爾時當大欣悅起隨喜心。此諸眾生能為他說如是言教，斯皆是此如來神力所加持也。汝今當知，若能如是對如來前問是義者，非不劣人。何以故？終無復有愚劣眾生能為他說。如來終亦不為破戒一惡眾生說是義門，何況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡眾生中而當宣說如是義處，必無是事。
「阿難！爾時放光如來應供正遍覺復告上名意菩薩言：『摩那婆！於意云何？汝頗知有幾所眾生能得知此三教業藏？汝復知有幾所眾生不能知者？』時上名意菩薩復白佛言：『世尊！頗有眾生如如來說三教業藏如實知者，又於所說三言教義能盡持不？』佛言：『摩那婆！如我向者已先問汝，有幾眾生能聞是法及能受持；汝今云何更問知此三種言教？我實不見如是眾生。』時佛復告彼菩薩言：『摩那婆！如來說此三言教時，汝等能解能知，復能為彼若人非人如是等類開解演說不？』『惟有如來能知三種方便言教，或時為他具解其義，或時為他少分開發。』『摩那婆！我觀如是無量無邊諸世界中，終不見有如是眾生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者，惟除如來應供正遍覺乃能說耳。摩那婆！如來說已，諸餘眾生或時少解，然終不稱如來所說，如是而解此等三種方便業藏。於如來前不能解說，亦不能知初阿字門，亦不能入三言教藏。設以種種思惟方便亦不得入，何敢言知？是故我說惟除如來獨能清淨如是業道。』上名意復言：『世尊！如是業道當云何淨？』佛言：『摩那婆！今為此問，可謂非時。汝知不淨，事宜然也。摩那婆！我已三告不許於汝，云何復問？』『如來復能如是教我知此三言教藏，諸餘眾生不能知也。』『摩那婆！如是三種方便教藏、阿迦那等三字所有句義，汝但能說云何得知此諸句義。摩那婆！然亦有是一種方便，若諸眾生清淨持戒，則能知此三言教藏為他演說。』上名意言：『世尊！是何方便而能得知？』『摩那婆！無餘方便，惟有如來德力加持，如是眾生乃能知耳。』上名意言：『世尊！如來若當入涅槃者，從誰復聞如是業藏？誰更當能為他解釋？』佛言：『摩那婆！誰於我前親聞受者，彼於未來凡所生處，淨居諸天躬往教知。或餘世界諸佛威神來加彼人，如先所聞終不忘捨。此三教藏如鳥現前，能作光明。摩那婆！汝於爾時當大欣悅起隨喜心。此諸眾生能為他說如是言教，斯皆是此如來神力所加持也。汝今當知，若能如是對如來前問是義者，非不劣人。何以故？終無復有愚劣眾生能為他說。如來終亦不為破戒一惡眾生說是義門，何況乃於無量無邊諸世界中破戒不淨惡眾生中而當宣說如是義處，必無是事。
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「『復次摩那婆！是中實有無量妙義、無量妙言，若為如是愚癡眾生輕即說者，更令造業，非為光顯是陀羅尼文句義味。摩那婆！此陀羅尼，惟是諸佛如來能作。此等諸法光明最勝上智具足諸法所應演說清淨之處，皆悉依此陀羅尼經，而當為彼樂聞者說。彼樂聞者，當應詣彼善丈夫所至心聽受，如如來前聽聞正法。何以故？是善丈夫能說如是修多羅者，皆是如來威神力故。是故樂聞法者應作此心樂聞於法。摩那婆！當爾之時，慎莫令有惱亂法師。若彼法師無嬈害者，當為世間興大利益。摩那婆！此言教藏，非少智眾生所行境界，亦非供養少佛而能得聞；乃於無量無邊諸世尊所修行供養，方始得聞、方乃得學，然後能知此三教藏為他解說。
「『復次摩那婆！是中實有無量妙義、無量妙言，若為如是愚癡眾生輕即說者，更令造業，非為光顯是陀羅尼文句義味。摩那婆！此陀羅尼，惟是諸佛如來能作。此等諸法光明最勝上智具足諸法所應演說清淨之處，皆悉依此陀羅尼經，而當為彼樂聞者說。彼樂聞者，當應詣彼善丈夫所至心聽受，如如來前聽聞正法。何以故？是善丈夫能說如是修多羅者，皆是如來威神力故。是故樂聞法者應作此心樂聞於法。摩那婆！當爾之時，慎莫令有惱亂法師。若彼法師無嬈害者，當為世間興大利益。摩那婆！此言教藏，非少智眾生所行境界，亦非供養少佛而能得聞；乃於無量無邊諸世尊所修行供養，方始得聞、方乃得學，然後能知此三教藏為他解說。
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「『摩那婆！於意云何？彼諸眾生若無法師，自力能得如是法不？而諸眾生不得法者，以無法師故不得法。設有法師，其受法人若不先請則不得說。是故要須先請法師，以己身力供給供養，然後得說。若受法人為弘法故勸請法師，是人爾時應當躬往詣法師所將養衛護。若受法人在法師所，則惡行之人諂媚誹毀，不信法義、不喜法師、求過短者不能得便。若聽法人欲樂堪受，發大勇猛具足精進，隨時能問法師所說方便言教，時所聞法則無闕少。若無問者，爾時法師不能具宣諸佛法門，終不弘顯，亦無眾生知有佛法。不知如是三藏法故，彼諸無智生盲眾生，皆墮無明大黑闇處。以不能知諸法門故，無有智者、無有行者，當知世間盡皆晦冥。摩那婆！諸眾生等皆由嫉妬我心垢蔽，是以不能詣聽法所。設復往詣亦不聞法，以不聞故不知善惡業行之事，是所應作、是不應作。當知爾時世間多有如是眾生。』
「『摩那婆！於意云何？彼諸眾生若無法師，自力能得如是法不？而諸眾生不得法者，以無法師故不得法。設有法師，其受法人若不先請則不得說。是故要須先請法師，以己身力供給供養，然後得說。若受法人為弘法故勸請法師，是人爾時應當躬往詣法師所將養衛護。若受法人在法師所，則惡行之人諂媚誹毀，不信法義、不喜法師、求過短者不能得便。若聽法人欲樂堪受，發大勇猛具足精進，隨時能問法師所說方便言教，時所聞法則無闕少。若無問者，爾時法師不能具宣諸佛法門，終不弘顯，亦無眾生知有佛法。不知如是三藏法故，彼諸無智生盲眾生，皆墮無明大黑闇處。以不能知諸法門故，無有智者、無有行者，當知世間盡皆晦冥。摩那婆！諸眾生等皆由嫉妬我心垢蔽，是以不能詣聽法所。設復往詣亦不聞法，以不聞故不知善惡業行之事，是所應作、是不應作。當知爾時世間多有如是眾生。』
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大法炬陀羅尼經放光佛本事品第四十
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「爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言：『摩那婆！我念往昔初有一劫，名曰難伏。復第二劫，名曰除樂。過是劫已，復有一劫。如是三劫空無有佛，於彼劫內一切眾生凡所生處，乃至不曾聞一法音，況復得有如法行者？若能修行，無有是處。彼諸眾生生無法世，專造惡行，不孝父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，遠離持戒、依止惡法，常樂放逸墮沒闇冥，不識是非、不知善惡、不別尊卑、不懷恩養，乃至不知何者是父、何者為母、云何兄弟及以姊妹。如是等法以不知故，各各皆入愚癡黑闇，失八善根及樂行法，墮於地獄深遠苦中，終不覺知何者是佛、何者是法、何者是僧，亦復不識一切善根。如是劫時，有一菩薩名曰香上，示現生在婆羅門家，其生未幾父母並終。如是菩薩身漸長大，成就諸根具精進力，善根純熟捨家出家。既出家已苦行精勤，依一林樹四十年中，食果飲水更無餘食。其所食果在樹雖熟終不先取，要因鴝鵒鸚鵡猨猴諸禽獸等啄食之餘。雖無蟲食，有時熟已風吹自落然後乃取。其食時節，要經七日然始一食，七日之內終無二食。如是菩薩食時雖至，地無餘果便爾空過亦無所食。四十二年或食不食，長夜精苦修習禪定，以修定故獲五神通。然是菩薩經四十七年，因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有眾生，不持禁戒全無福德，專造惡業嫉妬毀謗，不事父母不敬沙門，長夜熾然增長眾惡，更相恐害甚於怨讐。爾時菩薩見如是等惡眾生已，生大憂悲如是歎曰：「嗚呼哀哉！嗚呼哀哉！此等眾生極成大失。寧能於此寬大剎中，無一眾生有片善根，況具足者。」復如是念：「我於今日應以天眼觀此三千大千世界，求一眾生具足善根，我若見者應大歡喜。何以故，我於彼所得斯大利。若不知處，即宜因此更相教告生長善根。」時彼菩薩如是念已，即於林中宴坐入定思惟觀察。見其南方過二十世界，有一佛土名曰善光，彼土有佛號曰寶幢如來應供正遍覺。摩那婆！彼佛何故名曰寶幢？以其生時即於頂上放大光明。大光出時，其世界中無一眾生能知彼光從佛頂出，亦復不能分別彼光相貌形色，為青為黃、為赤為白、為黑為紫、為頗梨色，諸餘色相乃至一相皆不能知。彼光出已，其佛剎土咸成寶色。時諸眾生見其剎土如是莊嚴，各作是念：「此必當是菩薩出世建立寶幢，故使世界變為寶耳。」摩那婆！以是因緣，彼佛如來名為寶幢。摩那婆！爾時寶幢如來從頂出光，直來臨照香上菩薩在頂而住。時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂，生希有心發如是念：「我今宜應捨此三昧。」如是念已即從定起，觀彼光明所從來處。見從南方善
「爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言：『摩那婆！我念往昔初有一劫，名曰難伏。復第二劫，名曰除樂。過是劫已，復有一劫。如是三劫空無有佛，於彼劫內一切眾生凡所生處，乃至不曾聞一法音，況復得有如法行者？若能修行，無有是處。彼諸眾生生無法世，專造惡行，不孝父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，遠離持戒、依止惡法，常樂放逸墮沒闇冥，不識是非、不知善惡、不別尊卑、不懷恩養，乃至不知何者是父、何者為母、云何兄弟及以姊妹。如是等法以不知故，各各皆入愚癡黑闇，失八善根及樂行法，墮於地獄深遠苦中，終不覺知何者是佛、何者是法、何者是僧，亦復不識一切善根。如是劫時，有一菩薩名曰香上，示現生在婆羅門家，其生未幾父母並終。如是菩薩身漸長大，成就諸根具精進力，善根純熟捨家出家。既出家已苦行精勤，依一林樹四十年中，食果飲水更無餘食。其所食果在樹雖熟終不先取，要因鴝鵒鸚鵡猨猴諸禽獸等啄食之餘。雖無蟲食，有時熟已風吹自落然後乃取。其食時節，要經七日然始一食，七日之內終無二食。如是菩薩食時雖至，地無餘果便爾空過亦無所食。四十二年或食不食，長夜精苦修習禪定，以修定故獲五神通。然是菩薩經四十七年，因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有眾生，不持禁戒全無福德，專造惡業嫉妬毀謗，不事父母不敬沙門，長夜熾然增長眾惡，更相恐害甚於怨讐。爾時菩薩見如是等惡眾生已，生大憂悲如是歎曰：「嗚呼哀哉！嗚呼哀哉！此等眾生極成大失。寧能於此寬大剎中，無一眾生有片善根，況具足者。」復如是念：「我於今日應以天眼觀此三千大千世界，求一眾生具足善根，我若見者應大歡喜。何以故，我於彼所得斯大利。若不知處，即宜因此更相教告生長善根。」時彼菩薩如是念已，即於林中宴坐入定思惟觀察。見其南方過二十世界，有一佛土名曰善光，彼土有佛號曰寶幢如來應供正遍覺。摩那婆！彼佛何故名曰寶幢？以其生時即於頂上放大光明。大光出時，其世界中無一眾生能知彼光從佛頂出，亦復不能分別彼光相貌形色，為青為黃、為赤為白、為黑為紫、為頗梨色，諸餘色相乃至一相皆不能知。彼光出已，其佛剎土咸成寶色。時諸眾生見其剎土如是莊嚴，各作是念：「此必當是菩薩出世建立寶幢，故使世界變為寶耳。」摩那婆！以是因緣，彼佛如來名為寶幢。摩那婆！爾時寶幢如來從頂出光，直來臨照香上菩薩在頂而住。時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂，生希有心發如是念：「我今宜應捨此三昧。」如是念已即從定起，觀彼光明所從來處。見從南方善
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光世界寶幢世尊頂出光已直指自身，既不淪沒亦無障礙，而復見彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大眾前後圍繞，復作是念：「我於今日可詣彼佛世尊足下恭敬禮拜佛及僧眾。」香上菩薩生是心時，寶幢如來還攝光明。光明沒已，菩薩爾時如常宴坐無所見知，深自咎責：「我今寧可長失斯利。」時彼菩薩復作是念：「我今還應入是三昧。」如是念已即復入定，既入定已光明復來住菩薩頂，還見彼佛無量大眾左右圍繞。時彼菩薩復作是念：「我今應詣彼佛世尊。」如是念時光明復沒。其光沒已菩薩復念：「我今自應還入彼定。既入定已何須更出，乃至不應到彼佛所。」摩那婆！時彼如來作如是念：「今此菩薩有大勇猛具足精進，我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利，或來我前或棄身命。慎勿令彼捨精進心，莫使彼身於是法門而作損減。我今應當令其安住如是正法，教令覺知，使是菩薩一切法中咸得開解滿其本願。」摩那婆！時彼如來如是念已，於彼界沒，忽來至此菩薩前住。摩那婆！爾時菩薩忽然覩見寶幢如來應供正遍覺身相莊嚴三十二種，殊特微妙狀若金山，生大希有重尊敬心，於彼佛所猶如父想。而彼菩薩心生如是尊敬事已，起愛敬心不自勝任，慚愧悲泣前詣佛所，雙膝長跪頂禮佛足，右繞三匝退住一面。如是菩薩慚愧悲泣禮敬佛時，彼佛即以手摩其頂。然此菩薩被摩頂已，尋自念言：「過去諸佛初未聞見行是悲願，而欲於彼生死空野無佛劫中，為大利益濟度如是不識恩養非法眾生，不信三寶、不敬沙門及婆羅門、不孝父母不友兄弟、不知尊卑諸如是等失心眾生，墮空劫中專行惡法。我於今時須作法因，不憚勤苦光揚教化，咸令具足發斯誓願。」摩那婆！時彼如來知此菩薩內懷如是大誓精進，即便為說三種業藏。既聞說已，曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門皆現在前。是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏故，遂於佛前發大誓願：「我必於此大空劫中，如世尊教施作佛事。」時彼如來知是菩薩具足如是牢固誓願，即便慰諭并誡之曰：「摩那婆！如汝心願慎莫放捨。汝應悲愍諸惡眾生，汝當勤學諸佛所作，終不得捨三種方便，汝恒念此三藏法門。摩那婆！汝若有緣生亂心者，惟當正念諸佛世尊，汝於爾時但作是事。」摩那婆！時寶幢如來如是教誡彼菩薩已，以大神通還本世界。
光世界寶幢世尊頂出光已直指自身，既不淪沒亦無障礙，而復見彼寶幢世尊以九十二那由他聲聞大眾前後圍繞，復作是念：「我於今日可詣彼佛世尊足下恭敬禮拜佛及僧眾。」香上菩薩生是心時，寶幢如來還攝光明。光明沒已，菩薩爾時如常宴坐無所見知，深自咎責：「我今寧可長失斯利。」時彼菩薩復作是念：「我今還應入是三昧。」如是念已即復入定，既入定已光明復來住菩薩頂，還見彼佛無量大眾左右圍繞。時彼菩薩復作是念：「我今應詣彼佛世尊。」如是念時光明復沒。其光沒已菩薩復念：「我今自應還入彼定。既入定已何須更出，乃至不應到彼佛所。」摩那婆！時彼如來作如是念：「今此菩薩有大勇猛具足精進，我亦不應令是菩薩放捨斯願不成大利，或來我前或棄身命。慎勿令彼捨精進心，莫使彼身於是法門而作損減。我今應當令其安住如是正法，教令覺知，使是菩薩一切法中咸得開解滿其本願。」摩那婆！時彼如來如是念已，於彼界沒，忽來至此菩薩前住。摩那婆！爾時菩薩忽然覩見寶幢如來應供正遍覺身相莊嚴三十二種，殊特微妙狀若金山，生大希有重尊敬心，於彼佛所猶如父想。而彼菩薩心生如是尊敬事已，起愛敬心不自勝任，慚愧悲泣前詣佛所，雙膝長跪頂禮佛足，右繞三匝退住一面。如是菩薩慚愧悲泣禮敬佛時，彼佛即以手摩其頂。然此菩薩被摩頂已，尋自念言：「過去諸佛初未聞見行是悲願，而欲於彼生死空野無佛劫中，為大利益濟度如是不識恩養非法眾生，不信三寶、不敬沙門及婆羅門、不孝父母不友兄弟、不知尊卑諸如是等失心眾生，墮空劫中專行惡法。我於今時須作法因，不憚勤苦光揚教化，咸令具足發斯誓願。」摩那婆！時彼如來知此菩薩內懷如是大誓精進，即便為說三種業藏。既聞說已，曾於過去諸如來所聞此三種教藏法門皆現在前。是菩薩從寶幢佛聞此三種言教藏故，遂於佛前發大誓願：「我必於此大空劫中，如世尊教施作佛事。」時彼如來知是菩薩具足如是牢固誓願，即便慰諭并誡之曰：「摩那婆！如汝心願慎莫放捨。汝應悲愍諸惡眾生，汝當勤學諸佛所作，終不得捨三種方便，汝恒念此三藏法門。摩那婆！汝若有緣生亂心者，惟當正念諸佛世尊，汝於爾時但作是事。」摩那婆！時寶幢如來如是教誡彼菩薩已，以大神通還本世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「『復次摩那婆！爾時香上菩薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已，常轉常念常現在前。「我於今者作何方便，為諸眾生宣揚解說，咸令彼等知佛現在。」菩薩自念：「惟有神通，大事可辦。」即以神通下至第七風聚之處，發大聲言：「汝等眾生如是破壞，云何而得不自覺知？」摩那婆！爾時菩薩所出音聲遍滿三千大千世界，一切眾生聞是聲已悉捨諸惡，晝夜端身正念而住。爾時菩薩見諸眾生悉起正念，復更思惟：「云何而得出一音聲遍諸世界？」菩薩爾時即作是念：「此諸眾生最極惡行，我今應當如法教示。」摩那婆！時彼菩薩次第教示一切眾生，皆令安住於正法中。過七年已，彼諸眾生得住法行種諸善根，然是菩薩皆能令此一切眾生行種種行、得種種法。摩那婆！以是因緣汝應當知，彼時眾生於諸法中無有缺減，然皆由彼寶幢如來，過二十佛剎見有眾生堪為法器，又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴，故為敷演三教法藏。摩那婆！又彼如來捨置於彼九十二億那由他眾，自來臨教香上菩薩，為成就故。摩那婆！汝今不應妄生憶想，謂彼香上為別異人。當知爾時香上菩薩即吾身是。摩那婆！我念無量無邊世界種種名字，彼世界中所有眾生，彼諸眾生所有心念，於一剎那間我悉能知。是諸眾生所念法意及所住處億百千種，於一念中我悉知之。若使世間諸佛國土，隨有眾生善根成熟堪受三種言教業藏，我當往彼示現成佛，專為宣說三教藏門。摩那婆！假使無量無邊諸世界中無有佛處，但有眾生堪能受持三教藏者，我即於彼現為佛身，教化開示是諸眾生。何以故？不欲令彼善根眾生喪失如是智慧處故。摩那婆！我常如是周遍觀察，若見眾生毛髮善根即往教化。何況眾生躬在我前，歸依於我伏我為師，而不攝受不為宣說乃更祕藏，無有是處。復次摩那婆！我今為汝更為譬喻，以譬喻故智人速解。摩那婆！如蓮花池其水盈滿，蓮花開敷現於水上，日光沒後冷露降時，是眾花葉自然相合。夜分既盡日光將現，而彼諸花復還開敷。當知是花應須二事。何等為二？一者池水常盈不令乾竭、二者節量其水不令花沒。如是摩那婆！如來亦爾，為諸菩薩摩訶薩等遠離怖處，於二事中應深加護。何等為二？所謂斷、常。若諸菩薩於是二見無執著者，心智行處不假多功自然能滿。若能極滿心智行處，即得入彼三藏智門。摩那婆！今者如來已為汝等方便解說三言教藏，而汝尚未捨離重擔，更問如來此三言教業藏因緣。』
「『復次摩那婆！爾時香上菩薩摩訶薩從寶幢佛聞三教已，常轉常念常現在前。「我於今者作何方便，為諸眾生宣揚解說，咸令彼等知佛現在。」菩薩自念：「惟有神通，大事可辦。」即以神通下至第七風聚之處，發大聲言：「汝等眾生如是破壞，云何而得不自覺知？」摩那婆！爾時菩薩所出音聲遍滿三千大千世界，一切眾生聞是聲已悉捨諸惡，晝夜端身正念而住。爾時菩薩見諸眾生悉起正念，復更思惟：「云何而得出一音聲遍諸世界？」菩薩爾時即作是念：「此諸眾生最極惡行，我今應當如法教示。」摩那婆！時彼菩薩次第教示一切眾生，皆令安住於正法中。過七年已，彼諸眾生得住法行種諸善根，然是菩薩皆能令此一切眾生行種種行、得種種法。摩那婆！以是因緣汝應當知，彼時眾生於諸法中無有缺減，然皆由彼寶幢如來，過二十佛剎見有眾生堪為法器，又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴，故為敷演三教法藏。摩那婆！又彼如來捨置於彼九十二億那由他眾，自來臨教香上菩薩，為成就故。摩那婆！汝今不應妄生憶想，謂彼香上為別異人。當知爾時香上菩薩即吾身是。摩那婆！我念無量無邊世界種種名字，彼世界中所有眾生，彼諸眾生所有心念，於一剎那間我悉能知。是諸眾生所念法意及所住處億百千種，於一念中我悉知之。若使世間諸佛國土，隨有眾生善根成熟堪受三種言教業藏，我當往彼示現成佛，專為宣說三教藏門。摩那婆！假使無量無邊諸世界中無有佛處，但有眾生堪能受持三教藏者，我即於彼現為佛身，教化開示是諸眾生。何以故？不欲令彼善根眾生喪失如是智慧處故。摩那婆！我常如是周遍觀察，若見眾生毛髮善根即往教化。何況眾生躬在我前，歸依於我伏我為師，而不攝受不為宣說乃更祕藏，無有是處。復次摩那婆！我今為汝更為譬喻，以譬喻故智人速解。摩那婆！如蓮花池其水盈滿，蓮花開敷現於水上，日光沒後冷露降時，是眾花葉自然相合。夜分既盡日光將現，而彼諸花復還開敷。當知是花應須二事。何等為二？一者池水常盈不令乾竭、二者節量其水不令花沒。如是摩那婆！如來亦爾，為諸菩薩摩訶薩等遠離怖處，於二事中應深加護。何等為二？所謂斷、常。若諸菩薩於是二見無執著者，心智行處不假多功自然能滿。若能極滿心智行處，即得入彼三藏智門。摩那婆！今者如來已為汝等方便解說三言教藏，而汝尚未捨離重擔，更問如來此三言教業藏因緣。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大法炬陀羅尼經教證法品第四十一
大法炬陀羅尼經教證法品第四十一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿難！爾時上名意菩薩復白放光如來言：『世尊！如來曾說菩薩求法不捨重擔，有所不知還問世尊。以是因緣，我今不捨精進重擔數請世尊。世尊雖欲捨置於我，然我仍願諮問世尊。譬如婆羅門大眾會時，卒然有一異婆羅門，寡見少聞不被呼請，而輒自來求最上座。眾人諮問莫知所答，經於七日而不得食。世尊！然婆羅門法，寡於見聞問不能答，假令七日不得一食，而尚不免為他驅擯，其會眾中無哀憐者。世尊！我等如是數被如來諸所說中不為盡解，如被驅擯。今雖被棄不蒙盡言，然而我等誠願慇懃，猶自不捨求法重擔諮問世尊。何以故？世尊！無智愚人現雖多惡，然其久後亦當作佛。若當作佛要須諮問，若不諮問則闇於法門，若闇於法門則不得佛慧，亦復不得力無畏等，乃至不得佛陀羅尼方便言說，乃至不得道成號佛。若不請問佛世尊者，云何得成當來佛事？世尊！我於今日雖被驅遣在法門外，然我要當請問世尊如是三種言教藏處。』阿難！爾時放光如來聞是菩薩如是問已，作是思惟：『此大菩薩精進勇猛，內具信心智慧深利，今我不欲為其解釋誠棄捨之。然是菩薩終無恐怖亦不休息，惟求諮問。我於今者應為說此阿等法門，譬喻解釋令漸學此三言教義，因是字門以入宮殿。亦此億數諸菩薩等，思惟分別此法門故，當自證知諸波羅蜜方便行處。是波羅蜜所有義理，從此方便言教門中當應自見。彼諸菩薩如是問時，思惟不亂心盛分別，不憚勤勞而得問辯，即於爾時生大歡喜，生歡喜已漸得入此三教藏門。』阿難！放光如來正思惟時，諸菩薩眾承佛力故知如來心。
「阿難！爾時上名意菩薩復白放光如來言：『世尊！如來曾說菩薩求法不捨重擔，有所不知還問世尊。以是因緣，我今不捨精進重擔數請世尊。世尊雖欲捨置於我，然我仍願諮問世尊。譬如婆羅門大眾會時，卒然有一異婆羅門，寡見少聞不被呼請，而輒自來求最上座。眾人諮問莫知所答，經於七日而不得食。世尊！然婆羅門法，寡於見聞問不能答，假令七日不得一食，而尚不免為他驅擯，其會眾中無哀憐者。世尊！我等如是數被如來諸所說中不為盡解，如被驅擯。今雖被棄不蒙盡言，然而我等誠願慇懃，猶自不捨求法重擔諮問世尊。何以故？世尊！無智愚人現雖多惡，然其久後亦當作佛。若當作佛要須諮問，若不諮問則闇於法門，若闇於法門則不得佛慧，亦復不得力無畏等，乃至不得佛陀羅尼方便言說，乃至不得道成號佛。若不請問佛世尊者，云何得成當來佛事？世尊！我於今日雖被驅遣在法門外，然我要當請問世尊如是三種言教藏處。』阿難！爾時放光如來聞是菩薩如是問已，作是思惟：『此大菩薩精進勇猛，內具信心智慧深利，今我不欲為其解釋誠棄捨之。然是菩薩終無恐怖亦不休息，惟求諮問。我於今者應為說此阿等法門，譬喻解釋令漸學此三言教義，因是字門以入宮殿。亦此億數諸菩薩等，思惟分別此法門故，當自證知諸波羅蜜方便行處。是波羅蜜所有義理，從此方便言教門中當應自見。彼諸菩薩如是問時，思惟不亂心盛分別，不憚勤勞而得問辯，即於爾時生大歡喜，生歡喜已漸得入此三教藏門。』阿難！放光如來正思惟時，諸菩薩眾承佛力故知如來心。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「阿難！爾時諸菩薩摩訶薩眾發如是心：『我等今者誠可思惟此三句義。何者是此三教業藏？所謂即此阿迦那等諸字門耳。言阿字者，云何最初方便開導？言迦字者，云何中間我應入知？言那字者，云何復能最後普證？我於今者從阿字門思惟分別憶念受持，更不諮問如來是義，亦知如來方便教示。』諸菩薩眾作是念已，各於眾中端然立住，於一時間思惟觀察阿字法門方便義處，於其中間不念餘事。時諸菩薩如是思惟滿足七日，即得證知彼阿字門宮殿義處。云何證知？言證知者，如如來說，猶如取板方便執持，不破不壞善加刮削平治令淨，量度長短，然後色塗曝曬令乾。乾已指摩，摩已持筆書置板上方得成字。『摩那婆！於意云何？彼板如是善治理訖，當於爾時板中已有色相可見、名字可說耶？』諸菩薩言：『不也。世尊。』佛言：『如是如是。摩那婆！是時無有色相可取、名字可說。惟有言說如是我聞等修多羅文句次第。摩那婆！汝等聽我方便解說此譬喻門，還如是持。可不正以治理彼板令無塵垢，或以色塗，即於書時無復有物於文字句能為障礙耶？如是如是。摩那婆！是故我說四大身中得入宮殿，猶如彼板。摩那婆！入宮殿者云何而入？摩那婆！然此諸界有二種事，方便教授故言宮殿。何第名為二種事也？摩那婆！猶如彼板精好治理，即是如所聞已分別思惟，云是我身而得安住。又如彼板善治理故，不用多功而得書字，彼人見已心生歡喜。如是如是。摩那婆！一心正念除諸煩惱，思惟所聞普知所作，正住清淨亦復如是。摩那婆！又如彼板善治理已，得好筆墨思惟方便點畫分明，文字章句皆悉成滿。摩那婆！若令彼板不善治理、筆墨不精，彼之所書文字章句，不甚分明不可辯了。如是如是。摩那婆！若人心不清淨，煩惱穢濁意業不善，則於所說不能照明，如板筆不精文字不顯。摩那婆！汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿，如彼板喻應當善持。若不解了，即應更往諮問如來。』爾時諸菩薩言：『世尊！以是因緣，我等皆應更善思惟此方便門。世尊！我等但知思惟一邊，不知一邊。今當奉教更審精思，精思若得知者便為大善，如不知者還請世尊。』爾時放光如來復告諸菩薩言：『摩那婆！以是因緣，我今於此須彌山頂，不盡解釋如是義處。須後還下至大地時，然後可得盡說是義，憐愍一切諸世間故。』諸菩薩言：『世尊！假使如來住於億劫，我終不捨是精進心，要須諮問此三句義。』佛復告彼諸菩薩言：『摩那婆！汝等莫捨大慈悲心，亦勿生念：「今日如來遺棄我等。」何以故？如來口言無有虛妄，如來口業終不虛發。所以者何？
「阿難！爾時諸菩薩摩訶薩眾發如是心：『我等今者誠可思惟此三句義。何者是此三教業藏？所謂即此阿迦那等諸字門耳。言阿字者，云何最初方便開導？言迦字者，云何中間我應入知？言那字者，云何復能最後普證？我於今者從阿字門思惟分別憶念受持，更不諮問如來是義，亦知如來方便教示。』諸菩薩眾作是念已，各於眾中端然立住，於一時間思惟觀察阿字法門方便義處，於其中間不念餘事。時諸菩薩如是思惟滿足七日，即得證知彼阿字門宮殿義處。云何證知？言證知者，如如來說，猶如取板方便執持，不破不壞善加刮削平治令淨，量度長短，然後色塗曝曬令乾。乾已指摩，摩已持筆書置板上方得成字。『摩那婆！於意云何？彼板如是善治理訖，當於爾時板中已有色相可見、名字可說耶？』諸菩薩言：『不也。世尊。』佛言：『如是如是。摩那婆！是時無有色相可取、名字可說。惟有言說如是我聞等修多羅文句次第。摩那婆！汝等聽我方便解說此譬喻門，還如是持。可不正以治理彼板令無塵垢，或以色塗，即於書時無復有物於文字句能為障礙耶？如是如是。摩那婆！是故我說四大身中得入宮殿，猶如彼板。摩那婆！入宮殿者云何而入？摩那婆！然此諸界有二種事，方便教授故言宮殿。何第名為二種事也？摩那婆！猶如彼板精好治理，即是如所聞已分別思惟，云是我身而得安住。又如彼板善治理故，不用多功而得書字，彼人見已心生歡喜。如是如是。摩那婆！一心正念除諸煩惱，思惟所聞普知所作，正住清淨亦復如是。摩那婆！又如彼板善治理已，得好筆墨思惟方便點畫分明，文字章句皆悉成滿。摩那婆！若令彼板不善治理、筆墨不精，彼之所書文字章句，不甚分明不可辯了。如是如是。摩那婆！若人心不清淨，煩惱穢濁意業不善，則於所說不能照明，如板筆不精文字不顯。摩那婆！汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿，如彼板喻應當善持。若不解了，即應更往諮問如來。』爾時諸菩薩言：『世尊！以是因緣，我等皆應更善思惟此方便門。世尊！我等但知思惟一邊，不知一邊。今當奉教更審精思，精思若得知者便為大善，如不知者還請世尊。』爾時放光如來復告諸菩薩言：『摩那婆！以是因緣，我今於此須彌山頂，不盡解釋如是義處。須後還下至大地時，然後可得盡說是義，憐愍一切諸世間故。』諸菩薩言：『世尊！假使如來住於億劫，我終不捨是精進心，要須諮問此三句義。』佛復告彼諸菩薩言：『摩那婆！汝等莫捨大慈悲心，亦勿生念：「今日如來遺棄我等。」何以故？如來口言無有虛妄，如來口業終不虛發。所以者何？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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諸佛世尊口業所出，無不皆令一切安樂。摩那婆！諸佛如來具足慈悲，但為憐愍諸眾生故。凡有所作乃至一切舉動語言，無不皆為一切眾生甘露良藥。摩那婆！如來世尊知時為說。何以故？摩那婆！是諸凡夫於如來所無有定業，假使後時得少微緣還起亂心。是故汝等於是法中莫生疲懈。』」
諸佛世尊口業所出，無不皆令一切安樂。摩那婆！諸佛如來具足慈悲，但為憐愍諸眾生故。凡有所作乃至一切舉動語言，無不皆為一切眾生甘露良藥。摩那婆！如來世尊知時為說。何以故？摩那婆！是諸凡夫於如來所無有定業，假使後時得少微緣還起亂心。是故汝等於是法中莫生疲懈。』」
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大法炬陀羅尼經卷第十六
大法炬陀羅尼經卷第十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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