大法炬陀羅尼經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第十四

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

入海神變品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入海神變品第三十一

佛昇須彌山頂品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昇須彌山頂品第三十二

入海神變品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入海神變品第三十一

佛告阿難：「時放光如來應供正遍覺捨是師子奮迅大三昧已，即以大慈及一切智，遍觀十方及以大眾。時彼眾中有一菩薩摩訶薩厥名井宿，本是作寶摩尼家子。時彼世尊即告之言：『井宿！汝今能與如來應供正遍覺俱往入彼大海不耶？』爾時井宿菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！如來應供正遍覺於彼海中欲行佛事，將作何業而顧命乃爾？』放光如來告井宿言：『摩那婆！大海東邊有一水口名為燋熱，彼燋熱下有阿修羅宮殿住處，彼今現有十四菩薩生在其中。我以彼等受大苦故，又欲令彼生厭離故，又不令彼久受如是阿修羅身故，又欲令彼不復造作阿修羅業故，又欲令彼不造種種地獄業行故。』佛說是已，井宿菩薩白言：『世尊！度海何住？』放光佛言：『摩那婆！彼燋熱處有阿修羅王名曰善臂，十四菩薩為彼王子。』井宿菩薩復言：『世尊！更何因緣斯諸菩薩生彼中也？』佛告井宿言：『摩那婆！汝今不煩重問是事，我等惟應速疾詣彼。』爾時放光世尊如是言已，即與井宿菩薩摩訶薩乘化金翅鳥遊空而進，及彼億數諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從世尊，復有九十億大阿羅漢亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊。又彼一切人中大乘及祭火光王，將諸兵眾二萬八千，大將為首，又乘八萬調善香象隨從世尊，陵虛而往。其王自在有大威德，彼諸臣眾二萬八千皆乘白象隨從而行。自外無量無邊諸世界中一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等，先在放光佛世尊所聽聞法者，各各亦以神通之力從佛而行。爾時放光如來先至大海，飯食訖已，渡海南岸東漸而行，至燋熱處遂便停止。阿難，時彼世尊住海岸已，即從眉間放一細光，如破一毛為百千億分，其光直入阿修羅宮，遍照阿修羅宮殿已。時善臂阿修羅王遇斯光明，不覺驚起莫能自安。一切修羅皆大恐怖，速疾馳詣善臂王所，白言：『大王！宜時觀此阿修羅宮，忽有如是大盛光明。大王！今者將無劫災非常火事從上起耶，故先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若斯？大王！如其不爾，何緣今日阿修羅宮忽有如是異相現也！』時善臂阿修羅王告諸阿修羅眾言：『諸仁者！汝等當知放光如來應供正遍覺，今在海岸欲來臨顧阿修羅宮。諸仁當知，以是因緣，放光如來遂從眉間白毫藏處放一光明，如破一毛為百千億分，是彼光明現此宮耳。諸仁者！如來光明甚難值遇，不可得見，為汝等故今來至此。』諸阿修羅住大海下，境界周圍皆置水道，一一隄防若須彌山。時彼世尊作如是念：『此阿修羅惟以驚恐設險自衛，非有他故。』即便命召一金剛神名曰火焰，告言：『汝為大神，能變化不？』金剛白言：『世尊！我能變化。』佛復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「時放光如來應供正遍覺捨是師子奮迅大三昧已，即以大慈及一切智，遍觀十方及以大眾。時彼眾中有一菩薩摩訶薩厥名井宿，本是作寶摩尼家子。時彼世尊即告之言：『井宿！汝今能與如來應供正遍覺俱往入彼大海不耶？』爾時井宿菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！如來應供正遍覺於彼海中欲行佛事，將作何業而顧命乃爾？』放光如來告井宿言：『摩那婆！大海東邊有一水口名為燋熱，彼燋熱下有阿修羅宮殿住處，彼今現有十四菩薩生在其中。我以彼等受大苦故，又欲令彼生厭離故，又不令彼久受如是阿修羅身故，又欲令彼不復造作阿修羅業故，又欲令彼不造種種地獄業行故。』佛說是已，井宿菩薩白言：『世尊！度海何住？』放光佛言：『摩那婆！彼燋熱處有阿修羅王名曰善臂，十四菩薩為彼王子。』井宿菩薩復言：『世尊！更何因緣斯諸菩薩生彼中也？』佛告井宿言：『摩那婆！汝今不煩重問是事，我等惟應速疾詣彼。』爾時放光世尊如是言已，即與井宿菩薩摩訶薩乘化金翅鳥遊空而進，及彼億數諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從世尊，復有九十億大阿羅漢亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊。又彼一切人中大乘及祭火光王，將諸兵眾二萬八千，大將為首，又乘八萬調善香象隨從世尊，陵虛而往。其王自在有大威德，彼諸臣眾二萬八千皆乘白象隨從而行。自外無量無邊諸世界中一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等，先在放光佛世尊所聽聞法者，各各亦以神通之力從佛而行。爾時放光如來先至大海，飯食訖已，渡海南岸東漸而行，至燋熱處遂便停止。阿難，時彼世尊住海岸已，即從眉間放一細光，如破一毛為百千億分，其光直入阿修羅宮，遍照阿修羅宮殿已。時善臂阿修羅王遇斯光明，不覺驚起莫能自安。一切修羅皆大恐怖，速疾馳詣善臂王所，白言：『大王！宜時觀此阿修羅宮，忽有如是大盛光明。大王！今者將無劫災非常火事從上起耶，故先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若斯？大王！如其不爾，何緣今日阿修羅宮忽有如是異相現也！』時善臂阿修羅王告諸阿修羅眾言：『諸仁者！汝等當知放光如來應供正遍覺，今在海岸欲來臨顧阿修羅宮。諸仁當知，以是因緣，放光如來遂從眉間白毫藏處放一光明，如破一毛為百千億分，是彼光明現此宮耳。諸仁者！如來光明甚難值遇，不可得見，為汝等故今來至此。』諸阿修羅住大海下，境界周圍皆置水道，一一隄防若須彌山。時彼世尊作如是念：『此阿修羅惟以驚恐設險自衛，非有他故。』即便命召一金剛神名曰火焰，告言：『汝為大神，能變化不？』金剛白言：『世尊！我能變化。』佛復

問言：『汝化云何？』金剛神言：『我以神力於水道前，一一皆現兩巨壯人大力可畏，住彼道口，令阿修羅忽見如是偉壯大人，恐怖轉增自然降伏。』佛言：『金剛！汝必能者，速為是化。』時金剛神承佛教已，即以神力於水道前皆各化現有二化人，其形高大若多羅樹。而彼化人以手打拍是諸水道，皆令陷沒直至水輪。時諸修羅皆大恐怖，各相謂言：『希有希有！我此宮城深密難至，加以諸大羅剎周衛圍繞。是何怖事而復現前？諸仁共觀，欲何逃竄也？』復作是念：『我等今者亦可共往至彼海岸。』爾時善臂阿修羅王知諸修羅皆大恐怖，遂即命彼十四兒言：『汝等觀此阿修羅宮，競出如是種種怪異。童子！我等當今宜作何事？』時彼童子白父王言：『大王當知，今諸修羅皆已處於栴檀林中，有何可怖？』善臂王言：『童子！今放光如來欲有所作，至此海岸。以威德故，令阿修羅、陀那婆等生大恐怖。』彼諸童子復白父言：『大王！審知如來應供正遍覺所由來此修羅宮耶？』王言：『童子！我今何處有是心想。彼如來應供正遍覺口初未說，我復何事能豫知也？』童子復言：『大王！自從昔來頗曾見聞世尊來入修羅宮不？』王言：『童子！我從生來未聞見也。諸阿修羅不信三寶，寧能見佛？童子！我初未曾見有因緣而令如來到修羅宮。惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時，諸佛世尊方出現耳。以於彼時見諸天勝、阿修羅屈，諸修羅等以不如故，驚怖奔波迷失方所，避害藏竄逃入藕根。我於今日以如是想言佛威靈，而諸如來終亦不於一眾生處生不善心起怨憎想，不求過失惟有哀矜。見阿修羅心如刀劍，慈悲普覆現是神通，令諸修羅捐捨惡念得本心耳。』爾時放光如來為彼億數諸菩薩眾，九十億諸大羅漢，及祭火王所將六十萬兵將人民，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆等如是諸眾，皆為化作一金剛神，執杵隨後侍衛守護。又皆化為諸金翅鳥以為乘具。作是化已，趣燋熱口至彼住處，復皆變作非人圍繞，令阿修羅增恐怖故。時善臂王在殿經行，見彼世尊以無量億百千那由他眾前後圍繞，所謂菩薩、聲聞、祭火王眾，乃至無量天、龍、夜叉、乾闥婆、八王眾等。如是見已，告童子言：『童子！汝當觀此如來應供正遍覺，今以如是大威神故，令諸修羅栴檀林中生是恐怖。』童子白言：『大王！我等已見。』時彼童子覩世尊已，作是念言：『此等眾生非以隨宜少分力故能致如是。惟有具足精進力者，乃能若斯眾力來此阿修羅宮。我等今觀如是希有，實未曾見如是奇事，所謂一一人後皆有如是大可畏人持金剛杵。彼諸比丘亦各一人執持金剛，一切皆乘金翅鳥 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：『汝化云何？』金剛神言：『我以神力於水道前，一一皆現兩巨壯人大力可畏，住彼道口，令阿修羅忽見如是偉壯大人，恐怖轉增自然降伏。』佛言：『金剛！汝必能者，速為是化。』時金剛神承佛教已，即以神力於水道前皆各化現有二化人，其形高大若多羅樹。而彼化人以手打拍是諸水道，皆令陷沒直至水輪。時諸修羅皆大恐怖，各相謂言：『希有希有！我此宮城深密難至，加以諸大羅剎周衛圍繞。是何怖事而復現前？諸仁共觀，欲何逃竄也？』復作是念：『我等今者亦可共往至彼海岸。』爾時善臂阿修羅王知諸修羅皆大恐怖，遂即命彼十四兒言：『汝等觀此阿修羅宮，競出如是種種怪異。童子！我等當今宜作何事？』時彼童子白父王言：『大王當知，今諸修羅皆已處於栴檀林中，有何可怖？』善臂王言：『童子！今放光如來欲有所作，至此海岸。以威德故，令阿修羅、陀那婆等生大恐怖。』彼諸童子復白父言：『大王！審知如來應供正遍覺所由來此修羅宮耶？』王言：『童子！我今何處有是心想。彼如來應供正遍覺口初未說，我復何事能豫知也？』童子復言：『大王！自從昔來頗曾見聞世尊來入修羅宮不？』王言：『童子！我從生來未聞見也。諸阿修羅不信三寶，寧能見佛？童子！我初未曾見有因緣而令如來到修羅宮。惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時，諸佛世尊方出現耳。以於彼時見諸天勝、阿修羅屈，諸修羅等以不如故，驚怖奔波迷失方所，避害藏竄逃入藕根。我於今日以如是想言佛威靈，而諸如來終亦不於一眾生處生不善心起怨憎想，不求過失惟有哀矜。見阿修羅心如刀劍，慈悲普覆現是神通，令諸修羅捐捨惡念得本心耳。』爾時放光如來為彼億數諸菩薩眾，九十億諸大羅漢，及祭火王所將六十萬兵將人民，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆等如是諸眾，皆為化作一金剛神，執杵隨後侍衛守護。又皆化為諸金翅鳥以為乘具。作是化已，趣燋熱口至彼住處，復皆變作非人圍繞，令阿修羅增恐怖故。時善臂王在殿經行，見彼世尊以無量億百千那由他眾前後圍繞，所謂菩薩、聲聞、祭火王眾，乃至無量天、龍、夜叉、乾闥婆、八王眾等。如是見已，告童子言：『童子！汝當觀此如來應供正遍覺，今以如是大威神故，令諸修羅栴檀林中生是恐怖。』童子白言：『大王！我等已見。』時彼童子覩世尊已，作是念言：『此等眾生非以隨宜少分力故能致如是。惟有具足精進力者，乃能若斯眾力來此阿修羅宮。我等今觀如是希有，實未曾見如是奇事，所謂一一人後皆有如是大可畏人持金剛杵。彼諸比丘亦各一人執持金剛，一切皆乘金翅鳥

上。復有無量諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆等眾前故圍繞。復有娑婆世界主大梵天王，各與無量眷屬天眾侍立左右。復與無量釋提桓因、四天大王及祭火王，乃至無量千數小王一切圍繞。我等今應投敬如來世尊足下。』爾時善臂阿修羅王知諸子意，即告之言：『童子！汝等今宜隨所樂往。』時諸童子白父王言：『大王！今者欲為何事？』善臂王言：『我諸修羅不信三寶。』彼諸童子復白父言：『大王若不去者，佛當自來。』王言：『童子！吾聞佛者有如是智，不從他聞皆自能知。斯言信乎？』諸童子言：『大王！實有是智，雖不聞說咸自然知。何以故？大王！諸佛如來於彼三世一切眾生所有心念，若生未生、若滅未滅皆悉了知。是故一切諸佛世尊無不知者、無不見者、無不證者、無不覺者、無不忍者。諸佛如來是一切知、是一切見。』時善臂王語童子言：『必如汝言。我此殿小，云何得容若斯大眾？』諸童子言：『大王！我等意見如是眾生無有住處。』王復問言：『何緣若此？』諸童子言：『大王！於意云何？此修羅宮住在何處？』王報之曰：『住在水中。』童子復言：『大王！且觀今有爾許諸大人眾處此水中，乃至無一眾生及一衣角被沾濡者。是故我等作如是念：「如是眾生無有住處。」大王！又觀我等所見一金翅鳥王，於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而為乘也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上。復有無量諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆等眾前故圍繞。復有娑婆世界主大梵天王，各與無量眷屬天眾侍立左右。復與無量釋提桓因、四天大王及祭火王，乃至無量千數小王一切圍繞。我等今應投敬如來世尊足下。』爾時善臂阿修羅王知諸子意，即告之言：『童子！汝等今宜隨所樂往。』時諸童子白父王言：『大王！今者欲為何事？』善臂王言：『我諸修羅不信三寶。』彼諸童子復白父言：『大王若不去者，佛當自來。』王言：『童子！吾聞佛者有如是智，不從他聞皆自能知。斯言信乎？』諸童子言：『大王！實有是智，雖不聞說咸自然知。何以故？大王！諸佛如來於彼三世一切眾生所有心念，若生未生、若滅未滅皆悉了知。是故一切諸佛世尊無不知者、無不見者、無不證者、無不覺者、無不忍者。諸佛如來是一切知、是一切見。』時善臂王語童子言：『必如汝言。我此殿小，云何得容若斯大眾？』諸童子言：『大王！我等意見如是眾生無有住處。』王復問言：『何緣若此？』諸童子言：『大王！於意云何？此修羅宮住在何處？』王報之曰：『住在水中。』童子復言：『大王！且觀今有爾許諸大人眾處此水中，乃至無一眾生及一衣角被沾濡者。是故我等作如是念：「如是眾生無有住處。」大王！又觀我等所見一金翅鳥王，於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而為乘也。』

「阿難！時放光如來念彼善臂阿修羅及念童子言已，告井宿菩薩摩訶薩言：『井宿！汝宜速往善臂阿修羅王殿上坐已，即應入是大精進三昧也。』於是井宿菩薩承世尊教，直趣善臂阿修羅殿。到已昇殿，端身正念結跏趺坐，即便入彼大精進定。時井宿菩薩即入如是精進定已，三昧力故，即令彼殿東西寬大六萬四千由旬、南北一萬六千由旬，莊嚴奇特七寶所成，而彼眾寶多是無價摩尼真珠，如是勝寶微妙端嚴流布乃至如來足下，眾寶羅網彌覆其上，復於諸處皆懸繒綵，又燒天上種種妙香。彼宮殿外周匝皆有七重濠壍，以無價寶間錯莊嚴。岸高齊等，風聚其間。八功德水具足盈滿，其水清淨無諸污濁。於其壍內多有眾花，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘牟頭花、分陀利花，如是諸花滿彼壍內。彼花芬馥，猶如天上曼陀羅香。其壍兩岸多有眾樹，所謂天妙香樹、天妙花樹、天妙果樹、天衣服樹、天飲食樹、天眾寶樹、天瓔珞樹、天音樂樹。又彼諸壍兩岸多有赤栴檀樹周匝圍繞，如兜率天宮為補處菩薩之所，莊嚴此殿亦爾，皆是化作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時放光如來念彼善臂阿修羅及念童子言已，告井宿菩薩摩訶薩言：『井宿！汝宜速往善臂阿修羅王殿上坐已，即應入是大精進三昧也。』於是井宿菩薩承世尊教，直趣善臂阿修羅殿。到已昇殿，端身正念結跏趺坐，即便入彼大精進定。時井宿菩薩即入如是精進定已，三昧力故，即令彼殿東西寬大六萬四千由旬、南北一萬六千由旬，莊嚴奇特七寶所成，而彼眾寶多是無價摩尼真珠，如是勝寶微妙端嚴流布乃至如來足下，眾寶羅網彌覆其上，復於諸處皆懸繒綵，又燒天上種種妙香。彼宮殿外周匝皆有七重濠壍，以無價寶間錯莊嚴。岸高齊等，風聚其間。八功德水具足盈滿，其水清淨無諸污濁。於其壍內多有眾花，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘牟頭花、分陀利花，如是諸花滿彼壍內。彼花芬馥，猶如天上曼陀羅香。其壍兩岸多有眾樹，所謂天妙香樹、天妙花樹、天妙果樹、天衣服樹、天飲食樹、天眾寶樹、天瓔珞樹、天音樂樹。又彼諸壍兩岸多有赤栴檀樹周匝圍繞，如兜率天宮為補處菩薩之所，莊嚴此殿亦爾，皆是化作。

「爾時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起，即便往詣放光佛所。到已頂禮如來足下，白言：『世尊！我蒙聖教，所作已辦，咸為此眾嚴敷座訖。』爾時放光如來告井宿菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝諸菩薩知如來念將說斯法。既了知已，依如來教如是作耶？』時善臂阿修羅王告諸童子言：『諸童子！汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎？』時諸童子即白父言：『大王！於是事中不應驚怪。何以故？如來世尊具足神力，如來復有不思議智。今此所作神力少分，何足生怪。此又如來弟子所為，非如來作。如來世尊別有不思智業，尚非一切眾生境界，豈一眾生而能知也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起，即便往詣放光佛所。到已頂禮如來足下，白言：『世尊！我蒙聖教，所作已辦，咸為此眾嚴敷座訖。』爾時放光如來告井宿菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝諸菩薩知如來念將說斯法。既了知已，依如來教如是作耶？』時善臂阿修羅王告諸童子言：『諸童子！汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎？』時諸童子即白父言：『大王！於是事中不應驚怪。何以故？如來世尊具足神力，如來復有不思議智。今此所作神力少分，何足生怪。此又如來弟子所為，非如來作。如來世尊別有不思智業，尚非一切眾生境界，豈一眾生而能知也。』

「阿難！時諸童子即於發心念如來時，如來即知彼諸童子心之所念，遂便告彼諸大眾言：『汝等今者一切皆可入彼青相三昧。』爾時一切大眾蒙佛力故，皆得入於青相三昧。入三昧已，不覺不知忽昇彼殿，猶如有人夢中遠行。彼諸大眾不動不覺，以如來力即昇彼殿，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時諸童子即於發心念如來時，如來即知彼諸童子心之所念，遂便告彼諸大眾言：『汝等今者一切皆可入彼青相三昧。』爾時一切大眾蒙佛力故，皆得入於青相三昧。入三昧已，不覺不知忽昇彼殿，猶如有人夢中遠行。彼諸大眾不動不覺，以如來力即昇彼殿，亦復如是。

「爾時善臂阿修羅王，見彼世尊及諸一切聲聞、菩薩、天人大眾，一切皆居金翅鳥上，一切皆有金剛密迹隨逐其後。見此事已，各作斯念：『如是幻化諸誑惑事，惟我等有，餘人則無。』復作是念：『我今亦應普現如是諸幻化事。』作是念已，即事欲作種種幻化。雖發是意，悉不能成，乃至於彼一彈指頃亦不能化，而亦不能現一色相。彼身所經出沒之處，莫不皆見金剛力士可畏大身，手執金剛放光神杵欲擊其頭。彼見是已，即便還攝幻化之事，設欲有作終亦不成。爾時復作如是心念：『我曹今日云何忽遇若斯苦惱，令我喪滅是幻術法。我常以此為嚴身處，今定失者何所歸趣？我身不久亦自磨滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時善臂阿修羅王，見彼世尊及諸一切聲聞、菩薩、天人大眾，一切皆居金翅鳥上，一切皆有金剛密迹隨逐其後。見此事已，各作斯念：『如是幻化諸誑惑事，惟我等有，餘人則無。』復作是念：『我今亦應普現如是諸幻化事。』作是念已，即事欲作種種幻化。雖發是意，悉不能成，乃至於彼一彈指頃亦不能化，而亦不能現一色相。彼身所經出沒之處，莫不皆見金剛力士可畏大身，手執金剛放光神杵欲擊其頭。彼見是已，即便還攝幻化之事，設欲有作終亦不成。爾時復作如是心念：『我曹今日云何忽遇若斯苦惱，令我喪滅是幻術法。我常以此為嚴身處，今定失者何所歸趣？我身不久亦自磨滅。』

「爾時彼諸童子即白父言：『大王！願於今者莫生恐怖。王今宜速敬禮世尊。若離如來，何所歸依？凡所至處皆是恐怖。是故惟速禮拜如來。』時彼阿修羅王問諸子言：『如斯境界是誰作也？』童子報言：『大王！此等皆是如來境界、如來方便。大王當知，諸阿修羅雖有千數諸幻術法，不及如來，而諸如來乃有無量不可稱數不可思議諸幻化法。大王！今者欲何所趣？假使即時更入海底燋熱口中，望免如是諸大人者，終不得脫。大王！今日且少時住如來足下，勿過自憂。大王！且觀弟子神通尚現如是不思議事，況如來也。』爾時彼佛作如是念：『斯諸童子於正法中無有錯謬，我今應當覺以正法而令成就。』即彼如來如是念時，諸童子等便自覺知。既覺知已，如是思惟：『今此如來憐愍我故而來至此。我於今日應強扶持我父大王詣如來所。』彼等思已，各於父所生大敬心、歡喜之心，手執父臂或捧身分，競共扶持詣如來所。至佛所已，如彼知足諸菩薩等敬心禮拜，此亦如是。時十四童子及其父王，一切皆以四支布地，頂禮放光如來足下，如是懃慇至於再三。禮已胡跪，以手扣頭從坐而起，右繞七匝，具尊重心發希有意。時彼童子便白父言：『大王！於意云何！如是眾生寧當為彼微少因緣入是海底燋熱口耶？是燋熱口未曾有人能至斯者。所以者何？此燋熱口如是臭穢、如是麁鄙，是極惡行眾生居處，是最不信眾生住所，不順父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，諸如是輩具足非法眾生之中，今者世尊何為來此？大王！以有大事重因緣故，遂使如來應供正遍覺自然降臨此弊宮殿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸童子即白父言：『大王！願於今者莫生恐怖。王今宜速敬禮世尊。若離如來，何所歸依？凡所至處皆是恐怖。是故惟速禮拜如來。』時彼阿修羅王問諸子言：『如斯境界是誰作也？』童子報言：『大王！此等皆是如來境界、如來方便。大王當知，諸阿修羅雖有千數諸幻術法，不及如來，而諸如來乃有無量不可稱數不可思議諸幻化法。大王！今者欲何所趣？假使即時更入海底燋熱口中，望免如是諸大人者，終不得脫。大王！今日且少時住如來足下，勿過自憂。大王！且觀弟子神通尚現如是不思議事，況如來也。』爾時彼佛作如是念：『斯諸童子於正法中無有錯謬，我今應當覺以正法而令成就。』即彼如來如是念時，諸童子等便自覺知。既覺知已，如是思惟：『今此如來憐愍我故而來至此。我於今日應強扶持我父大王詣如來所。』彼等思已，各於父所生大敬心、歡喜之心，手執父臂或捧身分，競共扶持詣如來所。至佛所已，如彼知足諸菩薩等敬心禮拜，此亦如是。時十四童子及其父王，一切皆以四支布地，頂禮放光如來足下，如是懃慇至於再三。禮已胡跪，以手扣頭從坐而起，右繞七匝，具尊重心發希有意。時彼童子便白父言：『大王！於意云何！如是眾生寧當為彼微少因緣入是海底燋熱口耶？是燋熱口未曾有人能至斯者。所以者何？此燋熱口如是臭穢、如是麁鄙，是極惡行眾生居處，是最不信眾生住所，不順父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，諸如是輩具足非法眾生之中，今者世尊何為來此？大王！以有大事重因緣故，遂使如來應供正遍覺自然降臨此弊宮殿。』

「時彼善臂阿修羅王聞是事已，告諸子言：『諸童子！我今當集諸阿修羅、陀那婆等，設諸供具奉獻世尊。』如是語已，即便勅語一阿修羅名曰上軍：『汝今可往燋熱上立，吹千音螺并擊大鼓，召諸修羅、陀那婆等悉令來集。所以者何？如來世尊及弟子眾今既顧此，吾當辦供奉佛及僧。』是時上軍阿修羅承王勅已，至燋熱上，吹千音螺并擊大鼓出大音聲。時大海內及燋熱處一切修羅及陀那婆、諸龍、夜叉羅剎惡鬼，乃至海中所有眾生，聞是聲已皆大恐怖，作如是念：『何緣今日諸阿修羅出是大聲？將非諸天與阿修羅興大鬪戰，乃於今者吹貝擊鼓有是大聲？』如是念已，一切皆集善臂王所，白言：『大王！今日何緣吹貝擊鼓，得不有彼諸天事乎？』爾時善臂阿修羅王即便告勅諸阿修羅及陀那婆等言：『汝等當知如來正覺今既降此，吾將獻供，故命汝等，無他事也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼善臂阿修羅王聞是事已，告諸子言：『諸童子！我今當集諸阿修羅、陀那婆等，設諸供具奉獻世尊。』如是語已，即便勅語一阿修羅名曰上軍：『汝今可往燋熱上立，吹千音螺并擊大鼓，召諸修羅、陀那婆等悉令來集。所以者何？如來世尊及弟子眾今既顧此，吾當辦供奉佛及僧。』是時上軍阿修羅承王勅已，至燋熱上，吹千音螺并擊大鼓出大音聲。時大海內及燋熱處一切修羅及陀那婆、諸龍、夜叉羅剎惡鬼，乃至海中所有眾生，聞是聲已皆大恐怖，作如是念：『何緣今日諸阿修羅出是大聲？將非諸天與阿修羅興大鬪戰，乃於今者吹貝擊鼓有是大聲？』如是念已，一切皆集善臂王所，白言：『大王！今日何緣吹貝擊鼓，得不有彼諸天事乎？』爾時善臂阿修羅王即便告勅諸阿修羅及陀那婆等言：『汝等當知如來正覺今既降此，吾將獻供，故命汝等，無他事也。』

「爾時諸阿修羅、陀那婆等聞王教已，即共上殿，皆見彼殿希有莊嚴。假使一切諸天及人乃至龍宮，亦未曾有如是殊特微妙嚴麗。彼既見已心生歡喜，歎未曾有，白言：『大王！何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事。我觀諸天及龍宮處，初未曾見若斯事也。』王時答言：『汝今雖見，尚未覺知誰心願力所能為此？』『大王！我實不知誰之所作。』善臂王言：『汝應當知，今此有佛號曰放光，及諸聲聞、大菩薩等，乃至一切天人大眾皆來住此。彼佛弟子名曰井宿，是大菩薩摩訶薩也，坐此殿上惟心願力，能於一彈指間即便化作是莊嚴事。』爾時善臂阿修羅王與九十億那由他諸阿修羅及陀那婆、諸龍等眾，乃至大海所有眾生，聞是鼓貝出大聲時，心無異慮不作餘業，各作是念：『今日海中欲有何事，彼善臂王吹是大貝擊此大鼓？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸阿修羅、陀那婆等聞王教已，即共上殿，皆見彼殿希有莊嚴。假使一切諸天及人乃至龍宮，亦未曾有如是殊特微妙嚴麗。彼既見已心生歡喜，歎未曾有，白言：『大王！何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事。我觀諸天及龍宮處，初未曾見若斯事也。』王時答言：『汝今雖見，尚未覺知誰心願力所能為此？』『大王！我實不知誰之所作。』善臂王言：『汝應當知，今此有佛號曰放光，及諸聲聞、大菩薩等，乃至一切天人大眾皆來住此。彼佛弟子名曰井宿，是大菩薩摩訶薩也，坐此殿上惟心願力，能於一彈指間即便化作是莊嚴事。』爾時善臂阿修羅王與九十億那由他諸阿修羅及陀那婆、諸龍等眾，乃至大海所有眾生，聞是鼓貝出大聲時，心無異慮不作餘業，各作是念：『今日海中欲有何事，彼善臂王吹是大貝擊此大鼓？』

「爾時善臂阿修羅王及大兵眾昇殿遍觀，見彼如來乃為無量百千大眾周匝圍繞，左右前後有千數眾，無量億數、無量百億數、無量千億數、無量百千億數、無量那由他數、無量百那由他數、無量百千那由他數。復有無量聲聞大眾、人眾、天眾、無量梵天眾、無量淨居天眾，亦左右圍繞彼佛世尊。復見所有諸聲聞眾，若出家若在家，若天若龍，一切皆有金剛力士執金剛杵，光明熾然甚大可畏，隨逐其後守護彼等。復見各乘金翅鳥王。如是見已，心生奇特歡喜踊躍，各作是念：『是等皆悉大神通力故能來此。』『汝等當觀此希有事，是佛世尊有一弟子，於彈指間以心願力，能為如是大莊嚴事。亦此放光如來有大神通，具力無畏，能為斯耳。』彼聞是已，一切皆起未曾有心、希有之心、殊特之心。發是心已，一切皆悉同意同心至心敬重，在如來前身體布地禮敬尊足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時善臂阿修羅王及大兵眾昇殿遍觀，見彼如來乃為無量百千大眾周匝圍繞，左右前後有千數眾，無量億數、無量百億數、無量千億數、無量百千億數、無量那由他數、無量百那由他數、無量百千那由他數。復有無量聲聞大眾、人眾、天眾、無量梵天眾、無量淨居天眾，亦左右圍繞彼佛世尊。復見所有諸聲聞眾，若出家若在家，若天若龍，一切皆有金剛力士執金剛杵，光明熾然甚大可畏，隨逐其後守護彼等。復見各乘金翅鳥王。如是見已，心生奇特歡喜踊躍，各作是念：『是等皆悉大神通力故能來此。』『汝等當觀此希有事，是佛世尊有一弟子，於彈指間以心願力，能為如是大莊嚴事。亦此放光如來有大神通，具力無畏，能為斯耳。』彼聞是已，一切皆起未曾有心、希有之心、殊特之心。發是心已，一切皆悉同意同心至心敬重，在如來前身體布地禮敬尊足。

「阿難！時放光如來知阿修羅、陀那婆等皆有如是至誠心故，於少時間即便入於水澄三昧。彼佛如來入三昧時，諸阿修羅及陀那婆，蒙佛力故得宿命智，皆得自見過去所作諸阿修羅業因緣事。既見此已，生大苦惱，各作是念：『我於往昔造諸惡故，今日生此阿修羅宮。由作種種不善業故，得如是等可畏大身。然此三千大千世界，無有眾生能造如是可畏恐怖大惡業者。』而諸修羅各自入定，皆悉覩見往昔本業。既覩見已生大恐怖，慮命終後必墮地獄，生地獄時身量大小及諸苦報咸悉明了，所謂獄卒、諸罪人等，手持刀劍、斤鈇牟戟、𥎞矟杵棓種種苦具競來迫身。又復覩見鑊湯鑪炭炎熾猛火，山河灰糞皆悉充滿，除地獄已，其餘更無如是嚴赫熾然苦具。彼見是已復生大怖，假使世間七日並出，天地萬物盡皆消融，比茲猛火不得為喻。覩是事已各相謂言：『我阿修羅及陀那婆，須臾之間悉皆滅沒。今日之計，將何所出而可獲免？』阿難！爾時放光如來舉金色手，令諸修羅及陀那婆皆悉起立，各各皆見放光如來以金色手親摩其頂。以見如是大神力故，於如來所更起重心，於是皆共右繞七匝，合十指掌復繞七匝，住於佛前。爾時善臂阿修羅王整理衣服偏袒右髆，右膝著地合掌一心，而白佛言：『世尊！惟願如來及諸大眾，憐愍我等受是微供。』爾時佛告善臂王言：『諸阿修羅！如是如是。』時諸修羅既蒙許已，皆大歡喜踊躍無量，從彼眾出詣佛足下，白言：『世尊！蒙垂哀許，隨宜備辦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時放光如來知阿修羅、陀那婆等皆有如是至誠心故，於少時間即便入於水澄三昧。彼佛如來入三昧時，諸阿修羅及陀那婆，蒙佛力故得宿命智，皆得自見過去所作諸阿修羅業因緣事。既見此已，生大苦惱，各作是念：『我於往昔造諸惡故，今日生此阿修羅宮。由作種種不善業故，得如是等可畏大身。然此三千大千世界，無有眾生能造如是可畏恐怖大惡業者。』而諸修羅各自入定，皆悉覩見往昔本業。既覩見已生大恐怖，慮命終後必墮地獄，生地獄時身量大小及諸苦報咸悉明了，所謂獄卒、諸罪人等，手持刀劍、斤鈇牟戟、𥎞矟杵棓種種苦具競來迫身。又復覩見鑊湯鑪炭炎熾猛火，山河灰糞皆悉充滿，除地獄已，其餘更無如是嚴赫熾然苦具。彼見是已復生大怖，假使世間七日並出，天地萬物盡皆消融，比茲猛火不得為喻。覩是事已各相謂言：『我阿修羅及陀那婆，須臾之間悉皆滅沒。今日之計，將何所出而可獲免？』阿難！爾時放光如來舉金色手，令諸修羅及陀那婆皆悉起立，各各皆見放光如來以金色手親摩其頂。以見如是大神力故，於如來所更起重心，於是皆共右繞七匝，合十指掌復繞七匝，住於佛前。爾時善臂阿修羅王整理衣服偏袒右髆，右膝著地合掌一心，而白佛言：『世尊！惟願如來及諸大眾，憐愍我等受是微供。』爾時佛告善臂王言：『諸阿修羅！如是如是。』時諸修羅既蒙許已，皆大歡喜踊躍無量，從彼眾出詣佛足下，白言：『世尊！蒙垂哀許，隨宜備辦。』

大法炬陀羅尼經佛昇須彌山頂品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經佛昇須彌山頂品第三十二

「阿難！爾時放光如來欲從大海燋熱口，出昇須彌頂忉利天宮。時天帝釋即使命一主食天子名曰慢上，作如是言：『汝所造食，得成辦不？』食天答言：『唯然。天王！食皆辦具。』天帝復言：『汝辦幾何？』食天答曰：『隨須多少，我能應時。』於是天帝聞食天言，如一瞬頃已住佛前，白言：『世尊！願知此時。』爾時放光如來告善臂阿修羅王言：『善臂！汝今欲見須彌山頂忉利宮不？』善臂白言：『世尊！今日誰當聽我至彼須彌山頂受天樂乎？』佛言：『善臂！汝可來也。乃至一切阿修羅、陀那婆等，我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上，隨諸所須恣意而食。』時善臂王即白佛言：『世尊！彼上諸天與修羅及陀那婆等世興鬪諍，今日云何得有斯事？』佛告阿修羅王言：『善臂！汝今當知如來言教，正汝心念。我於今者能令汝等諸阿修羅與彼諸天和合聚集共處宮殿，無令一人有苦迫者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時放光如來欲從大海燋熱口，出昇須彌頂忉利天宮。時天帝釋即使命一主食天子名曰慢上，作如是言：『汝所造食，得成辦不？』食天答言：『唯然。天王！食皆辦具。』天帝復言：『汝辦幾何？』食天答曰：『隨須多少，我能應時。』於是天帝聞食天言，如一瞬頃已住佛前，白言：『世尊！願知此時。』爾時放光如來告善臂阿修羅王言：『善臂！汝今欲見須彌山頂忉利宮不？』善臂白言：『世尊！今日誰當聽我至彼須彌山頂受天樂乎？』佛言：『善臂！汝可來也。乃至一切阿修羅、陀那婆等，我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上，隨諸所須恣意而食。』時善臂王即白佛言：『世尊！彼上諸天與修羅及陀那婆等世興鬪諍，今日云何得有斯事？』佛告阿修羅王言：『善臂！汝今當知如來言教，正汝心念。我於今者能令汝等諸阿修羅與彼諸天和合聚集共處宮殿，無令一人有苦迫者。』

「爾時世尊告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜速還，當為爾許諸大眾等敷設床座。』時天帝釋即白佛言：『世尊！謹承聖教。』於是天帝自燋熱處沒，於須彌山頂出。爾時天王勅一敷設天子名曰氐宿：『汝今速詣善法殿所敷諸床座，以擬世尊。』彼敷設天奉天王教，趣善法堂欲敷床座，已見如來與諸弟子，及諸天眾、諸梵天眾、諸阿修羅陀那婆眾、一切人眾皆先坐訖。爾時敷天見佛大眾先坐已定，使欲設食，白帝釋言：『天王當知，今者如來與諸弟子、天龍大眾，咸先坐於善法殿訖。』時天帝釋作如是念：『希有希有！此忉利天極成迷謬。世尊今有如斯神力，而我天等不覺不知。』又見如來幸其宮殿，歡喜踊躍不能自勝。於是天帝釋尋即告一算天之子名跋利沙：『汝今速往擊是天鼓，令此忉利諸天及時雲集。』跋利沙天受天王勅，遂極其力撾擊天鼓。時諸修羅、陀那婆等聞天鼓聲，悉皆驚怖，發如是言：『苦哉苦哉！我等今者大厄時至。汝等當知，是天帝釋以大幻術，誑誘我徒而令至此。』時天帝釋知諸修羅心生恐怖，重復告彼阿修羅王：『汝等勿怖。我向為集忉利諸天擊是天鼓，幸無他慮。』爾時三十三天各與無量百千億數眷屬天女詣善法殿，到已頂禮彼世尊足，心大歡喜各相謂言：『汝今當觀如來世尊大神通力。諸阿修羅及陀那婆常居地下，今乃能令至此天上。』爾時天帝釋勅三十三天曰：『汝諸天眾！咸各一心勿念餘事，惟思供養如來大眾。』彼天帝釋如是勅已，以自所食諸供養具，奉上世尊與弟子眾，及祭火王一切人眾，諸阿修羅、陀那婆眾，欲界天眾、諸餘天眾，無有算數不可稱量如是等眾皆來會坐。彼等一切食眾天味悉得充滿，如彈指頃飯食咸畢。當爾之時，帝釋天王立食不坐，覩佛世尊飯食訖已，喜踊遍滿不能自持，斂容合掌住於佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜速還，當為爾許諸大眾等敷設床座。』時天帝釋即白佛言：『世尊！謹承聖教。』於是天帝自燋熱處沒，於須彌山頂出。爾時天王勅一敷設天子名曰氐宿：『汝今速詣善法殿所敷諸床座，以擬世尊。』彼敷設天奉天王教，趣善法堂欲敷床座，已見如來與諸弟子，及諸天眾、諸梵天眾、諸阿修羅陀那婆眾、一切人眾皆先坐訖。爾時敷天見佛大眾先坐已定，使欲設食，白帝釋言：『天王當知，今者如來與諸弟子、天龍大眾，咸先坐於善法殿訖。』時天帝釋作如是念：『希有希有！此忉利天極成迷謬。世尊今有如斯神力，而我天等不覺不知。』又見如來幸其宮殿，歡喜踊躍不能自勝。於是天帝釋尋即告一算天之子名跋利沙：『汝今速往擊是天鼓，令此忉利諸天及時雲集。』跋利沙天受天王勅，遂極其力撾擊天鼓。時諸修羅、陀那婆等聞天鼓聲，悉皆驚怖，發如是言：『苦哉苦哉！我等今者大厄時至。汝等當知，是天帝釋以大幻術，誑誘我徒而令至此。』時天帝釋知諸修羅心生恐怖，重復告彼阿修羅王：『汝等勿怖。我向為集忉利諸天擊是天鼓，幸無他慮。』爾時三十三天各與無量百千億數眷屬天女詣善法殿，到已頂禮彼世尊足，心大歡喜各相謂言：『汝今當觀如來世尊大神通力。諸阿修羅及陀那婆常居地下，今乃能令至此天上。』爾時天帝釋勅三十三天曰：『汝諸天眾！咸各一心勿念餘事，惟思供養如來大眾。』彼天帝釋如是勅已，以自所食諸供養具，奉上世尊與弟子眾，及祭火王一切人眾，諸阿修羅、陀那婆眾，欲界天眾、諸餘天眾，無有算數不可稱量如是等眾皆來會坐。彼等一切食眾天味悉得充滿，如彈指頃飯食咸畢。當爾之時，帝釋天王立食不坐，覩佛世尊飯食訖已，喜踊遍滿不能自持，斂容合掌住於佛前。

「爾時世尊告善臂阿修羅王言：『善臂汝來。從今已去與此天王解除宿怨，生歡喜心。汝亦是吾聽法弟子，汝等二人常應和合，行如來法勿復戰諍也。』時天帝釋及善臂王共白佛言：『世尊！諸阿修羅及以諸天恒有鬪心，終不能得自生歡喜。幸蒙世尊威神德力，令阿修羅至此天宮。』時彼二王如是語已，彼放光佛告天帝言：『憍尸迦！汝於今者莫作是語。何以故？今日之事，乃是汝斯十四童子菩薩摩訶薩慈悲力也。是故憍尸迦！汝當知此十四菩薩往昔因緣，過去於此三十三天中生，見此諸天常念與彼諸阿修羅興大戰諍，更相殘害受諸苦惱，起大慈心：「願我未來得生於彼阿修羅宮，與善臂王七大夫人各為二子。既生彼已，我應教化彼阿修羅，與此諸天常生歡喜無復怨心。如果所願，假令於彼住壽經劫亦不敢辭。」憍尸迦！以是因緣，斯諸菩薩於此天沒為善臂王子。然而此等自度智力，不能獨成如是大事，是故今者請求如來應供正遍覺令彼速出燋熱之難。此等在彼發如是言：「願諸世尊哀愍我等。我等今在大厄難處，雖有本願不獲剋成，今所生處多諸大苦大險巨難。設我生彼大地獄中，終不捨離本誓願心。」憍尸迦！汝今應知，此諸菩薩於彼昔時有如是願。憍尸迦！於意云何？如來世尊能護持是諸菩薩不？』天帝釋言：『如是。世尊！如來能為一切畜生豺狼狐犬乃至蚊蟻而作護持，何獨菩薩摩訶薩等斯輩？能為一切眾生無救護者為作救護，猶如生盲處於無明大黑闇中不能自出，彼能散除亦復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊告善臂阿修羅王言：『善臂汝來。從今已去與此天王解除宿怨，生歡喜心。汝亦是吾聽法弟子，汝等二人常應和合，行如來法勿復戰諍也。』時天帝釋及善臂王共白佛言：『世尊！諸阿修羅及以諸天恒有鬪心，終不能得自生歡喜。幸蒙世尊威神德力，令阿修羅至此天宮。』時彼二王如是語已，彼放光佛告天帝言：『憍尸迦！汝於今者莫作是語。何以故？今日之事，乃是汝斯十四童子菩薩摩訶薩慈悲力也。是故憍尸迦！汝當知此十四菩薩往昔因緣，過去於此三十三天中生，見此諸天常念與彼諸阿修羅興大戰諍，更相殘害受諸苦惱，起大慈心：「願我未來得生於彼阿修羅宮，與善臂王七大夫人各為二子。既生彼已，我應教化彼阿修羅，與此諸天常生歡喜無復怨心。如果所願，假令於彼住壽經劫亦不敢辭。」憍尸迦！以是因緣，斯諸菩薩於此天沒為善臂王子。然而此等自度智力，不能獨成如是大事，是故今者請求如來應供正遍覺令彼速出燋熱之難。此等在彼發如是言：「願諸世尊哀愍我等。我等今在大厄難處，雖有本願不獲剋成，今所生處多諸大苦大險巨難。設我生彼大地獄中，終不捨離本誓願心。」憍尸迦！汝今應知，此諸菩薩於彼昔時有如是願。憍尸迦！於意云何？如來世尊能護持是諸菩薩不？』天帝釋言：『如是。世尊！如來能為一切畜生豺狼狐犬乃至蚊蟻而作護持，何獨菩薩摩訶薩等斯輩？能為一切眾生無救護者為作救護，猶如生盲處於無明大黑闇中不能自出，彼能散除亦復如是。』

「爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝今問此阿修羅王，汝今樂住此天處不？』時天帝釋承佛聖旨，即問善臂阿修羅王曰：『仁者！汝聞世尊言教以不？』善臂王曰：『如是如是，惟大天王。』帝釋復言：『仁者！汝今實願處此以不？』善臂王言：『天王！如是之事不應致問。何以故？我諸修羅今所生處，假使亦有諸栴檀林及餘別所，惟甚臭惡，寧敢望是諸天宮殿？直以世尊大慈威靈普及一切，令我至此須彌天宮。天王！汝之問我，我願如是。我應問汝，汝不應問我。何以故？是三十三天自然福報無所乏少，我諸修羅不能為福，多事諂誑，自茲已外餘皆乏少，是故我今貪樂此處。復次天王！我今重白，諸阿修羅長夜願樂須彌山上，食諸天味、飲蒱桃漿，為此三事常與天諍。以是義故亦有乏短，以短乏故受諸苦惱。於鬪戰時彼四天王，以種種杖擊害我等，退走本處。天王！以是因緣，我應問汝，不應問我。復次天王！譬彼丈夫貪欲女人，以諸財寶多為方便，彼雖相許未會求心。是人爾時長夜憂苦，後時彼女果獲一來。天王！於意云何？彼時丈夫既獲是女，為極歡不？』天帝釋言：『如是如是。』阿修羅王善臂復言：『如是天王！諸阿修羅恒有是心，令我得居須彌山頂。諸天之事我盡見知，是故我今願樂住此。若不樂者，何事須問？復次天王！如彼商主欲入大海求諸珍寶不顧危險。是人棄家始達海岸，忽值眾舶載赤栴檀自然而至，或種種船異寶充滿一時競來。天王！於意云何？彼時商主不經險難多獲異寶，復極歡不？』天帝釋言：『彼大商主喜誠無量。』善臂復言：『如是天王！諸阿修羅及陀那婆，不殖善根不造功德，今者忽獲難至之所。若不歡甚，無有是處。』時天帝釋與阿修羅王二俱歡喜，共詣世尊，頭面禮足住於佛前。爾時世尊語帝釋言：『憍尸迦！汝與修羅大鬪諍事得寧息耶？又與修羅及陀那婆鬪諍因緣得斷除未？』時天帝釋白言：『世尊！我蒙佛教已成一味。唯然。世尊！而我初無如是惡心害諸修羅，但是修羅甚可憐愍，頗修苦行得少身力，心懷不忍好與我諍。世尊！彼輩不知我有乘象其名億頃，若使此象一奮怒者，即能乾竭彼大海水。如其交陣大戰鬪時，復能化作巨壯大身，如須彌山住持大地。四足及鼻，隨以一足亦如須彌。世尊！當知彼象其身幾大，彼大海水復多少耶？』佛言：『憍尸迦！如是如是。』時天帝釋復白佛言：『世尊！我於爾時作如是念：「我有如是不思議象。」我既乘已復如是念：「觀諸修羅、陀那婆等，誠大愚惑不能覺知，我有如是不思議力。」世尊！今且置茲身外大象不思議力。而我復有右手 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝今問此阿修羅王，汝今樂住此天處不？』時天帝釋承佛聖旨，即問善臂阿修羅王曰：『仁者！汝聞世尊言教以不？』善臂王曰：『如是如是，惟大天王。』帝釋復言：『仁者！汝今實願處此以不？』善臂王言：『天王！如是之事不應致問。何以故？我諸修羅今所生處，假使亦有諸栴檀林及餘別所，惟甚臭惡，寧敢望是諸天宮殿？直以世尊大慈威靈普及一切，令我至此須彌天宮。天王！汝之問我，我願如是。我應問汝，汝不應問我。何以故？是三十三天自然福報無所乏少，我諸修羅不能為福，多事諂誑，自茲已外餘皆乏少，是故我今貪樂此處。復次天王！我今重白，諸阿修羅長夜願樂須彌山上，食諸天味、飲蒱桃漿，為此三事常與天諍。以是義故亦有乏短，以短乏故受諸苦惱。於鬪戰時彼四天王，以種種杖擊害我等，退走本處。天王！以是因緣，我應問汝，不應問我。復次天王！譬彼丈夫貪欲女人，以諸財寶多為方便，彼雖相許未會求心。是人爾時長夜憂苦，後時彼女果獲一來。天王！於意云何？彼時丈夫既獲是女，為極歡不？』天帝釋言：『如是如是。』阿修羅王善臂復言：『如是天王！諸阿修羅恒有是心，令我得居須彌山頂。諸天之事我盡見知，是故我今願樂住此。若不樂者，何事須問？復次天王！如彼商主欲入大海求諸珍寶不顧危險。是人棄家始達海岸，忽值眾舶載赤栴檀自然而至，或種種船異寶充滿一時競來。天王！於意云何？彼時商主不經險難多獲異寶，復極歡不？』天帝釋言：『彼大商主喜誠無量。』善臂復言：『如是天王！諸阿修羅及陀那婆，不殖善根不造功德，今者忽獲難至之所。若不歡甚，無有是處。』時天帝釋與阿修羅王二俱歡喜，共詣世尊，頭面禮足住於佛前。爾時世尊語帝釋言：『憍尸迦！汝與修羅大鬪諍事得寧息耶？又與修羅及陀那婆鬪諍因緣得斷除未？』時天帝釋白言：『世尊！我蒙佛教已成一味。唯然。世尊！而我初無如是惡心害諸修羅，但是修羅甚可憐愍，頗修苦行得少身力，心懷不忍好與我諍。世尊！彼輩不知我有乘象其名億頃，若使此象一奮怒者，即能乾竭彼大海水。如其交陣大戰鬪時，復能化作巨壯大身，如須彌山住持大地。四足及鼻，隨以一足亦如須彌。世尊！當知彼象其身幾大，彼大海水復多少耶？』佛言：『憍尸迦！如是如是。』時天帝釋復白佛言：『世尊！我於爾時作如是念：「我有如是不思議象。」我既乘已復如是念：「觀諸修羅、陀那婆等，誠大愚惑不能覺知，我有如是不思議力。」世尊！今且置茲身外大象不思議力。而我復有右手

所執大金剛杵，我復作念：「若使我今試放手中所執金剛，其所住處四大海內，諸阿修羅及陀那婆所有宮殿一時滅壞。」世尊！我今雖有如是神力，終不起心欲壞彼等。世尊！其有不退轉地菩薩摩訶薩，被他縛時、若他打時、若他割時、若他截時，欲報害者終無是處。惟佛世尊自知是事。世尊！若彼菩薩摩訶薩對是事時，自應常作如斯善念：「我捨自身一切樂已。世間所有欲離壞者，我要當令彼還和合。」彼時菩薩常當念行，如是慎意不亂其心，恒須念法。世尊！我從今日順世尊教、如世尊教，又如諸佛弟子各還供養諸佛弟子，我等亦當各各自相恭敬供養。世尊！我從今日凡是飲食，悉皆與此善臂阿修羅王分張共食，諸餘阿修羅、陀那婆等咸施無畏，不令恐怖也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所執大金剛杵，我復作念：「若使我今試放手中所執金剛，其所住處四大海內，諸阿修羅及陀那婆所有宮殿一時滅壞。」世尊！我今雖有如是神力，終不起心欲壞彼等。世尊！其有不退轉地菩薩摩訶薩，被他縛時、若他打時、若他割時、若他截時，欲報害者終無是處。惟佛世尊自知是事。世尊！若彼菩薩摩訶薩對是事時，自應常作如斯善念：「我捨自身一切樂已。世間所有欲離壞者，我要當令彼還和合。」彼時菩薩常當念行，如是慎意不亂其心，恒須念法。世尊！我從今日順世尊教、如世尊教，又如諸佛弟子各還供養諸佛弟子，我等亦當各各自相恭敬供養。世尊！我從今日凡是飲食，悉皆與此善臂阿修羅王分張共食，諸餘阿修羅、陀那婆等咸施無畏，不令恐怖也。』」