大法炬陀羅尼經
隋 闍那崛多譯20卷CBETA T1340大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
大法炬陀羅尼經卷第十四
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隋天竺三藏闍那崛多譯
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入海神變品第三十一
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佛昇須彌山頂品第三十二
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入海神變品第三十一
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佛告阿難：「時放光如來應供正遍覺捨是師子奮迅大三昧已，即以大慈及一切智，遍觀十方及以大眾。時彼眾中有一菩薩摩訶薩厥名井宿，本是作寶摩尼家子。時彼世尊即告之言：『井宿！汝今能與如來應供正遍覺俱往入彼大海不耶？』爾時井宿菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！如來應供正遍覺於彼海中欲行佛事，將作何業而顧命乃爾？』放光如來告井宿言：『摩那婆！大海東邊有一水口名為燋熱，彼燋熱下有阿修羅宮殿住處，彼今現有十四菩薩生在其中。我以彼等受大苦故，又欲令彼生厭離故，又不令彼久受如是阿修羅身故，又欲令彼不復造作阿修羅業故，又欲令彼不造種種地獄業行故。』佛說是已，井宿菩薩白言：『世尊！度海何住？』放光佛言：『摩那婆！彼燋熱處有阿修羅王名曰善臂，十四菩薩為彼王子。』井宿菩薩復言：『世尊！更何因緣斯諸菩薩生彼中也？』佛告井宿言：『摩那婆！汝今不煩重問是事，我等惟應速疾詣彼。』爾時放光世尊如是言已，即與井宿菩薩摩訶薩乘化金翅鳥遊空而進，及彼億數諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從世尊，復有九十億大阿羅漢亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊。又彼一切人中大乘及祭火光王，將諸兵眾二萬八千，大將為首，又乘八萬調善香象隨從世尊，陵虛而往。其王自在有大威德，彼諸臣眾二萬八千皆乘白象隨從而行。自外無量無邊諸世界中一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等，先在放光佛世尊所聽聞法者，各各亦以神通之力從佛而行。爾時放光如來先至大海，飯食訖已，渡海南岸東漸而行，至燋熱處遂便停止。阿難，時彼世尊住海岸已，即從眉間放一細光，如破一毛為百千億分，其光直入阿修羅宮，遍照阿修羅宮殿已。時善臂阿修羅王遇斯光明，不覺驚起莫能自安。一切修羅皆大恐怖，速疾馳詣善臂王所，白言：『大王！宜時觀此阿修羅宮，忽有如是大盛光明。大王！今者將無劫災非常火事從上起耶，故先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若斯？大王！如其不爾，何緣今日阿修羅宮忽有如是異相現也！』時善臂阿修羅王告諸阿修羅眾言：『諸仁者！汝等當知放光如來應供正遍覺，今在海岸欲來臨顧阿修羅宮。諸仁當知，以是因緣，放光如來遂從眉間白毫藏處放一光明，如破一毛為百千億分，是彼光明現此宮耳。諸仁者！如來光明甚難值遇，不可得見，為汝等故今來至此。』諸阿修羅住大海下，境界周圍皆置水道，一一隄防若須彌山。時彼世尊作如是念：『此阿修羅惟以驚恐設險自衛，非有他故。』即便命召一金剛神名曰火焰，告言：『汝為大神，能變化不？』金剛白言：『世尊！我能變化。』佛復
佛告阿難：「時放光如來應供正遍覺捨是師子奮迅大三昧已，即以大慈及一切智，遍觀十方及以大眾。時彼眾中有一菩薩摩訶薩厥名井宿，本是作寶摩尼家子。時彼世尊即告之言：『井宿！汝今能與如來應供正遍覺俱往入彼大海不耶？』爾時井宿菩薩摩訶薩白佛言：『世尊！如來應供正遍覺於彼海中欲行佛事，將作何業而顧命乃爾？』放光如來告井宿言：『摩那婆！大海東邊有一水口名為燋熱，彼燋熱下有阿修羅宮殿住處，彼今現有十四菩薩生在其中。我以彼等受大苦故，又欲令彼生厭離故，又不令彼久受如是阿修羅身故，又欲令彼不復造作阿修羅業故，又欲令彼不造種種地獄業行故。』佛說是已，井宿菩薩白言：『世尊！度海何住？』放光佛言：『摩那婆！彼燋熱處有阿修羅王名曰善臂，十四菩薩為彼王子。』井宿菩薩復言：『世尊！更何因緣斯諸菩薩生彼中也？』佛告井宿言：『摩那婆！汝今不煩重問是事，我等惟應速疾詣彼。』爾時放光世尊如是言已，即與井宿菩薩摩訶薩乘化金翅鳥遊空而進，及彼億數諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從世尊，復有九十億大阿羅漢亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊。又彼一切人中大乘及祭火光王，將諸兵眾二萬八千，大將為首，又乘八萬調善香象隨從世尊，陵虛而往。其王自在有大威德，彼諸臣眾二萬八千皆乘白象隨從而行。自外無量無邊諸世界中一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅等，先在放光佛世尊所聽聞法者，各各亦以神通之力從佛而行。爾時放光如來先至大海，飯食訖已，渡海南岸東漸而行，至燋熱處遂便停止。阿難，時彼世尊住海岸已，即從眉間放一細光，如破一毛為百千億分，其光直入阿修羅宮，遍照阿修羅宮殿已。時善臂阿修羅王遇斯光明，不覺驚起莫能自安。一切修羅皆大恐怖，速疾馳詣善臂王所，白言：『大王！宜時觀此阿修羅宮，忽有如是大盛光明。大王！今者將無劫災非常火事從上起耶，故先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若斯？大王！如其不爾，何緣今日阿修羅宮忽有如是異相現也！』時善臂阿修羅王告諸阿修羅眾言：『諸仁者！汝等當知放光如來應供正遍覺，今在海岸欲來臨顧阿修羅宮。諸仁當知，以是因緣，放光如來遂從眉間白毫藏處放一光明，如破一毛為百千億分，是彼光明現此宮耳。諸仁者！如來光明甚難值遇，不可得見，為汝等故今來至此。』諸阿修羅住大海下，境界周圍皆置水道，一一隄防若須彌山。時彼世尊作如是念：『此阿修羅惟以驚恐設險自衛，非有他故。』即便命召一金剛神名曰火焰，告言：『汝為大神，能變化不？』金剛白言：『世尊！我能變化。』佛復
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問言：『汝化云何？』金剛神言：『我以神力於水道前，一一皆現兩巨壯人大力可畏，住彼道口，令阿修羅忽見如是偉壯大人，恐怖轉增自然降伏。』佛言：『金剛！汝必能者，速為是化。』時金剛神承佛教已，即以神力於水道前皆各化現有二化人，其形高大若多羅樹。而彼化人以手打拍是諸水道，皆令陷沒直至水輪。時諸修羅皆大恐怖，各相謂言：『希有希有！我此宮城深密難至，加以諸大羅剎周衛圍繞。是何怖事而復現前？諸仁共觀，欲何逃竄也？』復作是念：『我等今者亦可共往至彼海岸。』爾時善臂阿修羅王知諸修羅皆大恐怖，遂即命彼十四兒言：『汝等觀此阿修羅宮，競出如是種種怪異。童子！我等當今宜作何事？』時彼童子白父王言：『大王當知，今諸修羅皆已處於栴檀林中，有何可怖？』善臂王言：『童子！今放光如來欲有所作，至此海岸。以威德故，令阿修羅、陀那婆等生大恐怖。』彼諸童子復白父言：『大王！審知如來應供正遍覺所由來此修羅宮耶？』王言：『童子！我今何處有是心想。彼如來應供正遍覺口初未說，我復何事能豫知也？』童子復言：『大王！自從昔來頗曾見聞世尊來入修羅宮不？』王言：『童子！我從生來未聞見也。諸阿修羅不信三寶，寧能見佛？童子！我初未曾見有因緣而令如來到修羅宮。惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時，諸佛世尊方出現耳。以於彼時見諸天勝、阿修羅屈，諸修羅等以不如故，驚怖奔波迷失方所，避害藏竄逃入藕根。我於今日以如是想言佛威靈，而諸如來終亦不於一眾生處生不善心起怨憎想，不求過失惟有哀矜。見阿修羅心如刀劍，慈悲普覆現是神通，令諸修羅捐捨惡念得本心耳。』爾時放光如來為彼億數諸菩薩眾，九十億諸大羅漢，及祭火王所將六十萬兵將人民，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆等如是諸眾，皆為化作一金剛神，執杵隨後侍衛守護。又皆化為諸金翅鳥以為乘具。作是化已，趣燋熱口至彼住處，復皆變作非人圍繞，令阿修羅增恐怖故。時善臂王在殿經行，見彼世尊以無量億百千那由他眾前後圍繞，所謂菩薩、聲聞、祭火王眾，乃至無量天、龍、夜叉、乾闥婆、八王眾等。如是見已，告童子言：『童子！汝當觀此如來應供正遍覺，今以如是大威神故，令諸修羅栴檀林中生是恐怖。』童子白言：『大王！我等已見。』時彼童子覩世尊已，作是念言：『此等眾生非以隨宜少分力故能致如是。惟有具足精進力者，乃能若斯眾力來此阿修羅宮。我等今觀如是希有，實未曾見如是奇事，所謂一一人後皆有如是大可畏人持金剛杵。彼諸比丘亦各一人執持金剛，一切皆乘金翅鳥
問言：『汝化云何？』金剛神言：『我以神力於水道前，一一皆現兩巨壯人大力可畏，住彼道口，令阿修羅忽見如是偉壯大人，恐怖轉增自然降伏。』佛言：『金剛！汝必能者，速為是化。』時金剛神承佛教已，即以神力於水道前皆各化現有二化人，其形高大若多羅樹。而彼化人以手打拍是諸水道，皆令陷沒直至水輪。時諸修羅皆大恐怖，各相謂言：『希有希有！我此宮城深密難至，加以諸大羅剎周衛圍繞。是何怖事而復現前？諸仁共觀，欲何逃竄也？』復作是念：『我等今者亦可共往至彼海岸。』爾時善臂阿修羅王知諸修羅皆大恐怖，遂即命彼十四兒言：『汝等觀此阿修羅宮，競出如是種種怪異。童子！我等當今宜作何事？』時彼童子白父王言：『大王當知，今諸修羅皆已處於栴檀林中，有何可怖？』善臂王言：『童子！今放光如來欲有所作，至此海岸。以威德故，令阿修羅、陀那婆等生大恐怖。』彼諸童子復白父言：『大王！審知如來應供正遍覺所由來此修羅宮耶？』王言：『童子！我今何處有是心想。彼如來應供正遍覺口初未說，我復何事能豫知也？』童子復言：『大王！自從昔來頗曾見聞世尊來入修羅宮不？』王言：『童子！我從生來未聞見也。諸阿修羅不信三寶，寧能見佛？童子！我初未曾見有因緣而令如來到修羅宮。惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時，諸佛世尊方出現耳。以於彼時見諸天勝、阿修羅屈，諸修羅等以不如故，驚怖奔波迷失方所，避害藏竄逃入藕根。我於今日以如是想言佛威靈，而諸如來終亦不於一眾生處生不善心起怨憎想，不求過失惟有哀矜。見阿修羅心如刀劍，慈悲普覆現是神通，令諸修羅捐捨惡念得本心耳。』爾時放光如來為彼億數諸菩薩眾，九十億諸大羅漢，及祭火王所將六十萬兵將人民，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆等如是諸眾，皆為化作一金剛神，執杵隨後侍衛守護。又皆化為諸金翅鳥以為乘具。作是化已，趣燋熱口至彼住處，復皆變作非人圍繞，令阿修羅增恐怖故。時善臂王在殿經行，見彼世尊以無量億百千那由他眾前後圍繞，所謂菩薩、聲聞、祭火王眾，乃至無量天、龍、夜叉、乾闥婆、八王眾等。如是見已，告童子言：『童子！汝當觀此如來應供正遍覺，今以如是大威神故，令諸修羅栴檀林中生是恐怖。』童子白言：『大王！我等已見。』時彼童子覩世尊已，作是念言：『此等眾生非以隨宜少分力故能致如是。惟有具足精進力者，乃能若斯眾力來此阿修羅宮。我等今觀如是希有，實未曾見如是奇事，所謂一一人後皆有如是大可畏人持金剛杵。彼諸比丘亦各一人執持金剛，一切皆乘金翅鳥
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上。復有無量諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆等眾前故圍繞。復有娑婆世界主大梵天王，各與無量眷屬天眾侍立左右。復與無量釋提桓因、四天大王及祭火王，乃至無量千數小王一切圍繞。我等今應投敬如來世尊足下。』爾時善臂阿修羅王知諸子意，即告之言：『童子！汝等今宜隨所樂往。』時諸童子白父王言：『大王！今者欲為何事？』善臂王言：『我諸修羅不信三寶。』彼諸童子復白父言：『大王若不去者，佛當自來。』王言：『童子！吾聞佛者有如是智，不從他聞皆自能知。斯言信乎？』諸童子言：『大王！實有是智，雖不聞說咸自然知。何以故？大王！諸佛如來於彼三世一切眾生所有心念，若生未生、若滅未滅皆悉了知。是故一切諸佛世尊無不知者、無不見者、無不證者、無不覺者、無不忍者。諸佛如來是一切知、是一切見。』時善臂王語童子言：『必如汝言。我此殿小，云何得容若斯大眾？』諸童子言：『大王！我等意見如是眾生無有住處。』王復問言：『何緣若此？』諸童子言：『大王！於意云何？此修羅宮住在何處？』王報之曰：『住在水中。』童子復言：『大王！且觀今有爾許諸大人眾處此水中，乃至無一眾生及一衣角被沾濡者。是故我等作如是念：「如是眾生無有住處。」大王！又觀我等所見一金翅鳥王，於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而為乘也。』
上。復有無量諸天、諸龍、夜叉、乾闥婆等眾前故圍繞。復有娑婆世界主大梵天王，各與無量眷屬天眾侍立左右。復與無量釋提桓因、四天大王及祭火王，乃至無量千數小王一切圍繞。我等今應投敬如來世尊足下。』爾時善臂阿修羅王知諸子意，即告之言：『童子！汝等今宜隨所樂往。』時諸童子白父王言：『大王！今者欲為何事？』善臂王言：『我諸修羅不信三寶。』彼諸童子復白父言：『大王若不去者，佛當自來。』王言：『童子！吾聞佛者有如是智，不從他聞皆自能知。斯言信乎？』諸童子言：『大王！實有是智，雖不聞說咸自然知。何以故？大王！諸佛如來於彼三世一切眾生所有心念，若生未生、若滅未滅皆悉了知。是故一切諸佛世尊無不知者、無不見者、無不證者、無不覺者、無不忍者。諸佛如來是一切知、是一切見。』時善臂王語童子言：『必如汝言。我此殿小，云何得容若斯大眾？』諸童子言：『大王！我等意見如是眾生無有住處。』王復問言：『何緣若此？』諸童子言：『大王！於意云何？此修羅宮住在何處？』王報之曰：『住在水中。』童子復言：『大王！且觀今有爾許諸大人眾處此水中，乃至無一眾生及一衣角被沾濡者。是故我等作如是念：「如是眾生無有住處。」大王！又觀我等所見一金翅鳥王，於中即有無量億百千那由他數金翅鳥王而為乘也。』
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「阿難！時放光如來念彼善臂阿修羅及念童子言已，告井宿菩薩摩訶薩言：『井宿！汝宜速往善臂阿修羅王殿上坐已，即應入是大精進三昧也。』於是井宿菩薩承世尊教，直趣善臂阿修羅殿。到已昇殿，端身正念結跏趺坐，即便入彼大精進定。時井宿菩薩即入如是精進定已，三昧力故，即令彼殿東西寬大六萬四千由旬、南北一萬六千由旬，莊嚴奇特七寶所成，而彼眾寶多是無價摩尼真珠，如是勝寶微妙端嚴流布乃至如來足下，眾寶羅網彌覆其上，復於諸處皆懸繒綵，又燒天上種種妙香。彼宮殿外周匝皆有七重濠壍，以無價寶間錯莊嚴。岸高齊等，風聚其間。八功德水具足盈滿，其水清淨無諸污濁。於其壍內多有眾花，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘牟頭花、分陀利花，如是諸花滿彼壍內。彼花芬馥，猶如天上曼陀羅香。其壍兩岸多有眾樹，所謂天妙香樹、天妙花樹、天妙果樹、天衣服樹、天飲食樹、天眾寶樹、天瓔珞樹、天音樂樹。又彼諸壍兩岸多有赤栴檀樹周匝圍繞，如兜率天宮為補處菩薩之所，莊嚴此殿亦爾，皆是化作。
「阿難！時放光如來念彼善臂阿修羅及念童子言已，告井宿菩薩摩訶薩言：『井宿！汝宜速往善臂阿修羅王殿上坐已，即應入是大精進三昧也。』於是井宿菩薩承世尊教，直趣善臂阿修羅殿。到已昇殿，端身正念結跏趺坐，即便入彼大精進定。時井宿菩薩即入如是精進定已，三昧力故，即令彼殿東西寬大六萬四千由旬、南北一萬六千由旬，莊嚴奇特七寶所成，而彼眾寶多是無價摩尼真珠，如是勝寶微妙端嚴流布乃至如來足下，眾寶羅網彌覆其上，復於諸處皆懸繒綵，又燒天上種種妙香。彼宮殿外周匝皆有七重濠壍，以無價寶間錯莊嚴。岸高齊等，風聚其間。八功德水具足盈滿，其水清淨無諸污濁。於其壍內多有眾花，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘牟頭花、分陀利花，如是諸花滿彼壍內。彼花芬馥，猶如天上曼陀羅香。其壍兩岸多有眾樹，所謂天妙香樹、天妙花樹、天妙果樹、天衣服樹、天飲食樹、天眾寶樹、天瓔珞樹、天音樂樹。又彼諸壍兩岸多有赤栴檀樹周匝圍繞，如兜率天宮為補處菩薩之所，莊嚴此殿亦爾，皆是化作。
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「爾時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起，即便往詣放光佛所。到已頂禮如來足下，白言：『世尊！我蒙聖教，所作已辦，咸為此眾嚴敷座訖。』爾時放光如來告井宿菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝諸菩薩知如來念將說斯法。既了知已，依如來教如是作耶？』時善臂阿修羅王告諸童子言：『諸童子！汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎？』時諸童子即白父言：『大王！於是事中不應驚怪。何以故？如來世尊具足神力，如來復有不思議智。今此所作神力少分，何足生怪。此又如來弟子所為，非如來作。如來世尊別有不思智業，尚非一切眾生境界，豈一眾生而能知也。』
「爾時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起，即便往詣放光佛所。到已頂禮如來足下，白言：『世尊！我蒙聖教，所作已辦，咸為此眾嚴敷座訖。』爾時放光如來告井宿菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝諸菩薩知如來念將說斯法。既了知已，依如來教如是作耶？』時善臂阿修羅王告諸童子言：『諸童子！汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎？』時諸童子即白父言：『大王！於是事中不應驚怪。何以故？如來世尊具足神力，如來復有不思議智。今此所作神力少分，何足生怪。此又如來弟子所為，非如來作。如來世尊別有不思智業，尚非一切眾生境界，豈一眾生而能知也。』
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「阿難！時諸童子即於發心念如來時，如來即知彼諸童子心之所念，遂便告彼諸大眾言：『汝等今者一切皆可入彼青相三昧。』爾時一切大眾蒙佛力故，皆得入於青相三昧。入三昧已，不覺不知忽昇彼殿，猶如有人夢中遠行。彼諸大眾不動不覺，以如來力即昇彼殿，亦復如是。
「阿難！時諸童子即於發心念如來時，如來即知彼諸童子心之所念，遂便告彼諸大眾言：『汝等今者一切皆可入彼青相三昧。』爾時一切大眾蒙佛力故，皆得入於青相三昧。入三昧已，不覺不知忽昇彼殿，猶如有人夢中遠行。彼諸大眾不動不覺，以如來力即昇彼殿，亦復如是。
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「爾時善臂阿修羅王，見彼世尊及諸一切聲聞、菩薩、天人大眾，一切皆居金翅鳥上，一切皆有金剛密迹隨逐其後。見此事已，各作斯念：『如是幻化諸誑惑事，惟我等有，餘人則無。』復作是念：『我今亦應普現如是諸幻化事。』作是念已，即事欲作種種幻化。雖發是意，悉不能成，乃至於彼一彈指頃亦不能化，而亦不能現一色相。彼身所經出沒之處，莫不皆見金剛力士可畏大身，手執金剛放光神杵欲擊其頭。彼見是已，即便還攝幻化之事，設欲有作終亦不成。爾時復作如是心念：『我曹今日云何忽遇若斯苦惱，令我喪滅是幻術法。我常以此為嚴身處，今定失者何所歸趣？我身不久亦自磨滅。』
「爾時善臂阿修羅王，見彼世尊及諸一切聲聞、菩薩、天人大眾，一切皆居金翅鳥上，一切皆有金剛密迹隨逐其後。見此事已，各作斯念：『如是幻化諸誑惑事，惟我等有，餘人則無。』復作是念：『我今亦應普現如是諸幻化事。』作是念已，即事欲作種種幻化。雖發是意，悉不能成，乃至於彼一彈指頃亦不能化，而亦不能現一色相。彼身所經出沒之處，莫不皆見金剛力士可畏大身，手執金剛放光神杵欲擊其頭。彼見是已，即便還攝幻化之事，設欲有作終亦不成。爾時復作如是心念：『我曹今日云何忽遇若斯苦惱，令我喪滅是幻術法。我常以此為嚴身處，今定失者何所歸趣？我身不久亦自磨滅。』
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「爾時彼諸童子即白父言：『大王！願於今者莫生恐怖。王今宜速敬禮世尊。若離如來，何所歸依？凡所至處皆是恐怖。是故惟速禮拜如來。』時彼阿修羅王問諸子言：『如斯境界是誰作也？』童子報言：『大王！此等皆是如來境界、如來方便。大王當知，諸阿修羅雖有千數諸幻術法，不及如來，而諸如來乃有無量不可稱數不可思議諸幻化法。大王！今者欲何所趣？假使即時更入海底燋熱口中，望免如是諸大人者，終不得脫。大王！今日且少時住如來足下，勿過自憂。大王！且觀弟子神通尚現如是不思議事，況如來也。』爾時彼佛作如是念：『斯諸童子於正法中無有錯謬，我今應當覺以正法而令成就。』即彼如來如是念時，諸童子等便自覺知。既覺知已，如是思惟：『今此如來憐愍我故而來至此。我於今日應強扶持我父大王詣如來所。』彼等思已，各於父所生大敬心、歡喜之心，手執父臂或捧身分，競共扶持詣如來所。至佛所已，如彼知足諸菩薩等敬心禮拜，此亦如是。時十四童子及其父王，一切皆以四支布地，頂禮放光如來足下，如是懃慇至於再三。禮已胡跪，以手扣頭從坐而起，右繞七匝，具尊重心發希有意。時彼童子便白父言：『大王！於意云何！如是眾生寧當為彼微少因緣入是海底燋熱口耶？是燋熱口未曾有人能至斯者。所以者何？此燋熱口如是臭穢、如是麁鄙，是極惡行眾生居處，是最不信眾生住所，不順父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，諸如是輩具足非法眾生之中，今者世尊何為來此？大王！以有大事重因緣故，遂使如來應供正遍覺自然降臨此弊宮殿。』
「爾時彼諸童子即白父言：『大王！願於今者莫生恐怖。王今宜速敬禮世尊。若離如來，何所歸依？凡所至處皆是恐怖。是故惟速禮拜如來。』時彼阿修羅王問諸子言：『如斯境界是誰作也？』童子報言：『大王！此等皆是如來境界、如來方便。大王當知，諸阿修羅雖有千數諸幻術法，不及如來，而諸如來乃有無量不可稱數不可思議諸幻化法。大王！今者欲何所趣？假使即時更入海底燋熱口中，望免如是諸大人者，終不得脫。大王！今日且少時住如來足下，勿過自憂。大王！且觀弟子神通尚現如是不思議事，況如來也。』爾時彼佛作如是念：『斯諸童子於正法中無有錯謬，我今應當覺以正法而令成就。』即彼如來如是念時，諸童子等便自覺知。既覺知已，如是思惟：『今此如來憐愍我故而來至此。我於今日應強扶持我父大王詣如來所。』彼等思已，各於父所生大敬心、歡喜之心，手執父臂或捧身分，競共扶持詣如來所。至佛所已，如彼知足諸菩薩等敬心禮拜，此亦如是。時十四童子及其父王，一切皆以四支布地，頂禮放光如來足下，如是懃慇至於再三。禮已胡跪，以手扣頭從坐而起，右繞七匝，具尊重心發希有意。時彼童子便白父言：『大王！於意云何！如是眾生寧當為彼微少因緣入是海底燋熱口耶？是燋熱口未曾有人能至斯者。所以者何？此燋熱口如是臭穢、如是麁鄙，是極惡行眾生居處，是最不信眾生住所，不順父母、不事師長、不敬沙門及婆羅門，諸如是輩具足非法眾生之中，今者世尊何為來此？大王！以有大事重因緣故，遂使如來應供正遍覺自然降臨此弊宮殿。』
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「時彼善臂阿修羅王聞是事已，告諸子言：『諸童子！我今當集諸阿修羅、陀那婆等，設諸供具奉獻世尊。』如是語已，即便勅語一阿修羅名曰上軍：『汝今可往燋熱上立，吹千音螺并擊大鼓，召諸修羅、陀那婆等悉令來集。所以者何？如來世尊及弟子眾今既顧此，吾當辦供奉佛及僧。』是時上軍阿修羅承王勅已，至燋熱上，吹千音螺并擊大鼓出大音聲。時大海內及燋熱處一切修羅及陀那婆、諸龍、夜叉羅剎惡鬼，乃至海中所有眾生，聞是聲已皆大恐怖，作如是念：『何緣今日諸阿修羅出是大聲？將非諸天與阿修羅興大鬪戰，乃於今者吹貝擊鼓有是大聲？』如是念已，一切皆集善臂王所，白言：『大王！今日何緣吹貝擊鼓，得不有彼諸天事乎？』爾時善臂阿修羅王即便告勅諸阿修羅及陀那婆等言：『汝等當知如來正覺今既降此，吾將獻供，故命汝等，無他事也。』
「時彼善臂阿修羅王聞是事已，告諸子言：『諸童子！我今當集諸阿修羅、陀那婆等，設諸供具奉獻世尊。』如是語已，即便勅語一阿修羅名曰上軍：『汝今可往燋熱上立，吹千音螺并擊大鼓，召諸修羅、陀那婆等悉令來集。所以者何？如來世尊及弟子眾今既顧此，吾當辦供奉佛及僧。』是時上軍阿修羅承王勅已，至燋熱上，吹千音螺并擊大鼓出大音聲。時大海內及燋熱處一切修羅及陀那婆、諸龍、夜叉羅剎惡鬼，乃至海中所有眾生，聞是聲已皆大恐怖，作如是念：『何緣今日諸阿修羅出是大聲？將非諸天與阿修羅興大鬪戰，乃於今者吹貝擊鼓有是大聲？』如是念已，一切皆集善臂王所，白言：『大王！今日何緣吹貝擊鼓，得不有彼諸天事乎？』爾時善臂阿修羅王即便告勅諸阿修羅及陀那婆等言：『汝等當知如來正覺今既降此，吾將獻供，故命汝等，無他事也。』
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「爾時諸阿修羅、陀那婆等聞王教已，即共上殿，皆見彼殿希有莊嚴。假使一切諸天及人乃至龍宮，亦未曾有如是殊特微妙嚴麗。彼既見已心生歡喜，歎未曾有，白言：『大王！何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事。我觀諸天及龍宮處，初未曾見若斯事也。』王時答言：『汝今雖見，尚未覺知誰心願力所能為此？』『大王！我實不知誰之所作。』善臂王言：『汝應當知，今此有佛號曰放光，及諸聲聞、大菩薩等，乃至一切天人大眾皆來住此。彼佛弟子名曰井宿，是大菩薩摩訶薩也，坐此殿上惟心願力，能於一彈指間即便化作是莊嚴事。』爾時善臂阿修羅王與九十億那由他諸阿修羅及陀那婆、諸龍等眾，乃至大海所有眾生，聞是鼓貝出大聲時，心無異慮不作餘業，各作是念：『今日海中欲有何事，彼善臂王吹是大貝擊此大鼓？』
「爾時諸阿修羅、陀那婆等聞王教已，即共上殿，皆見彼殿希有莊嚴。假使一切諸天及人乃至龍宮，亦未曾有如是殊特微妙嚴麗。彼既見已心生歡喜，歎未曾有，白言：『大王！何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事。我觀諸天及龍宮處，初未曾見若斯事也。』王時答言：『汝今雖見，尚未覺知誰心願力所能為此？』『大王！我實不知誰之所作。』善臂王言：『汝應當知，今此有佛號曰放光，及諸聲聞、大菩薩等，乃至一切天人大眾皆來住此。彼佛弟子名曰井宿，是大菩薩摩訶薩也，坐此殿上惟心願力，能於一彈指間即便化作是莊嚴事。』爾時善臂阿修羅王與九十億那由他諸阿修羅及陀那婆、諸龍等眾，乃至大海所有眾生，聞是鼓貝出大聲時，心無異慮不作餘業，各作是念：『今日海中欲有何事，彼善臂王吹是大貝擊此大鼓？』
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「爾時善臂阿修羅王及大兵眾昇殿遍觀，見彼如來乃為無量百千大眾周匝圍繞，左右前後有千數眾，無量億數、無量百億數、無量千億數、無量百千億數、無量那由他數、無量百那由他數、無量百千那由他數。復有無量聲聞大眾、人眾、天眾、無量梵天眾、無量淨居天眾，亦左右圍繞彼佛世尊。復見所有諸聲聞眾，若出家若在家，若天若龍，一切皆有金剛力士執金剛杵，光明熾然甚大可畏，隨逐其後守護彼等。復見各乘金翅鳥王。如是見已，心生奇特歡喜踊躍，各作是念：『是等皆悉大神通力故能來此。』『汝等當觀此希有事，是佛世尊有一弟子，於彈指間以心願力，能為如是大莊嚴事。亦此放光如來有大神通，具力無畏，能為斯耳。』彼聞是已，一切皆起未曾有心、希有之心、殊特之心。發是心已，一切皆悉同意同心至心敬重，在如來前身體布地禮敬尊足。
「爾時善臂阿修羅王及大兵眾昇殿遍觀，見彼如來乃為無量百千大眾周匝圍繞，左右前後有千數眾，無量億數、無量百億數、無量千億數、無量百千億數、無量那由他數、無量百那由他數、無量百千那由他數。復有無量聲聞大眾、人眾、天眾、無量梵天眾、無量淨居天眾，亦左右圍繞彼佛世尊。復見所有諸聲聞眾，若出家若在家，若天若龍，一切皆有金剛力士執金剛杵，光明熾然甚大可畏，隨逐其後守護彼等。復見各乘金翅鳥王。如是見已，心生奇特歡喜踊躍，各作是念：『是等皆悉大神通力故能來此。』『汝等當觀此希有事，是佛世尊有一弟子，於彈指間以心願力，能為如是大莊嚴事。亦此放光如來有大神通，具力無畏，能為斯耳。』彼聞是已，一切皆起未曾有心、希有之心、殊特之心。發是心已，一切皆悉同意同心至心敬重，在如來前身體布地禮敬尊足。
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「阿難！時放光如來知阿修羅、陀那婆等皆有如是至誠心故，於少時間即便入於水澄三昧。彼佛如來入三昧時，諸阿修羅及陀那婆，蒙佛力故得宿命智，皆得自見過去所作諸阿修羅業因緣事。既見此已，生大苦惱，各作是念：『我於往昔造諸惡故，今日生此阿修羅宮。由作種種不善業故，得如是等可畏大身。然此三千大千世界，無有眾生能造如是可畏恐怖大惡業者。』而諸修羅各自入定，皆悉覩見往昔本業。既覩見已生大恐怖，慮命終後必墮地獄，生地獄時身量大小及諸苦報咸悉明了，所謂獄卒、諸罪人等，手持刀劍、斤鈇牟戟、𥎞矟杵棓種種苦具競來迫身。又復覩見鑊湯鑪炭炎熾猛火，山河灰糞皆悉充滿，除地獄已，其餘更無如是嚴赫熾然苦具。彼見是已復生大怖，假使世間七日並出，天地萬物盡皆消融，比茲猛火不得為喻。覩是事已各相謂言：『我阿修羅及陀那婆，須臾之間悉皆滅沒。今日之計，將何所出而可獲免？』阿難！爾時放光如來舉金色手，令諸修羅及陀那婆皆悉起立，各各皆見放光如來以金色手親摩其頂。以見如是大神力故，於如來所更起重心，於是皆共右繞七匝，合十指掌復繞七匝，住於佛前。爾時善臂阿修羅王整理衣服偏袒右髆，右膝著地合掌一心，而白佛言：『世尊！惟願如來及諸大眾，憐愍我等受是微供。』爾時佛告善臂王言：『諸阿修羅！如是如是。』時諸修羅既蒙許已，皆大歡喜踊躍無量，從彼眾出詣佛足下，白言：『世尊！蒙垂哀許，隨宜備辦。』
「阿難！時放光如來知阿修羅、陀那婆等皆有如是至誠心故，於少時間即便入於水澄三昧。彼佛如來入三昧時，諸阿修羅及陀那婆，蒙佛力故得宿命智，皆得自見過去所作諸阿修羅業因緣事。既見此已，生大苦惱，各作是念：『我於往昔造諸惡故，今日生此阿修羅宮。由作種種不善業故，得如是等可畏大身。然此三千大千世界，無有眾生能造如是可畏恐怖大惡業者。』而諸修羅各自入定，皆悉覩見往昔本業。既覩見已生大恐怖，慮命終後必墮地獄，生地獄時身量大小及諸苦報咸悉明了，所謂獄卒、諸罪人等，手持刀劍、斤鈇牟戟、𥎞矟杵棓種種苦具競來迫身。又復覩見鑊湯鑪炭炎熾猛火，山河灰糞皆悉充滿，除地獄已，其餘更無如是嚴赫熾然苦具。彼見是已復生大怖，假使世間七日並出，天地萬物盡皆消融，比茲猛火不得為喻。覩是事已各相謂言：『我阿修羅及陀那婆，須臾之間悉皆滅沒。今日之計，將何所出而可獲免？』阿難！爾時放光如來舉金色手，令諸修羅及陀那婆皆悉起立，各各皆見放光如來以金色手親摩其頂。以見如是大神力故，於如來所更起重心，於是皆共右繞七匝，合十指掌復繞七匝，住於佛前。爾時善臂阿修羅王整理衣服偏袒右髆，右膝著地合掌一心，而白佛言：『世尊！惟願如來及諸大眾，憐愍我等受是微供。』爾時佛告善臂王言：『諸阿修羅！如是如是。』時諸修羅既蒙許已，皆大歡喜踊躍無量，從彼眾出詣佛足下，白言：『世尊！蒙垂哀許，隨宜備辦。』
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大法炬陀羅尼經佛昇須彌山頂品第三十二
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「阿難！爾時放光如來欲從大海燋熱口，出昇須彌頂忉利天宮。時天帝釋即使命一主食天子名曰慢上，作如是言：『汝所造食，得成辦不？』食天答言：『唯然。天王！食皆辦具。』天帝復言：『汝辦幾何？』食天答曰：『隨須多少，我能應時。』於是天帝聞食天言，如一瞬頃已住佛前，白言：『世尊！願知此時。』爾時放光如來告善臂阿修羅王言：『善臂！汝今欲見須彌山頂忉利宮不？』善臂白言：『世尊！今日誰當聽我至彼須彌山頂受天樂乎？』佛言：『善臂！汝可來也。乃至一切阿修羅、陀那婆等，我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上，隨諸所須恣意而食。』時善臂王即白佛言：『世尊！彼上諸天與修羅及陀那婆等世興鬪諍，今日云何得有斯事？』佛告阿修羅王言：『善臂！汝今當知如來言教，正汝心念。我於今者能令汝等諸阿修羅與彼諸天和合聚集共處宮殿，無令一人有苦迫者。』
「阿難！爾時放光如來欲從大海燋熱口，出昇須彌頂忉利天宮。時天帝釋即使命一主食天子名曰慢上，作如是言：『汝所造食，得成辦不？』食天答言：『唯然。天王！食皆辦具。』天帝復言：『汝辦幾何？』食天答曰：『隨須多少，我能應時。』於是天帝聞食天言，如一瞬頃已住佛前，白言：『世尊！願知此時。』爾時放光如來告善臂阿修羅王言：『善臂！汝今欲見須彌山頂忉利宮不？』善臂白言：『世尊！今日誰當聽我至彼須彌山頂受天樂乎？』佛言：『善臂！汝可來也。乃至一切阿修羅、陀那婆等，我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上，隨諸所須恣意而食。』時善臂王即白佛言：『世尊！彼上諸天與修羅及陀那婆等世興鬪諍，今日云何得有斯事？』佛告阿修羅王言：『善臂！汝今當知如來言教，正汝心念。我於今者能令汝等諸阿修羅與彼諸天和合聚集共處宮殿，無令一人有苦迫者。』
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「爾時世尊告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜速還，當為爾許諸大眾等敷設床座。』時天帝釋即白佛言：『世尊！謹承聖教。』於是天帝自燋熱處沒，於須彌山頂出。爾時天王勅一敷設天子名曰氐宿：『汝今速詣善法殿所敷諸床座，以擬世尊。』彼敷設天奉天王教，趣善法堂欲敷床座，已見如來與諸弟子，及諸天眾、諸梵天眾、諸阿修羅陀那婆眾、一切人眾皆先坐訖。爾時敷天見佛大眾先坐已定，使欲設食，白帝釋言：『天王當知，今者如來與諸弟子、天龍大眾，咸先坐於善法殿訖。』時天帝釋作如是念：『希有希有！此忉利天極成迷謬。世尊今有如斯神力，而我天等不覺不知。』又見如來幸其宮殿，歡喜踊躍不能自勝。於是天帝釋尋即告一算天之子名跋利沙：『汝今速往擊是天鼓，令此忉利諸天及時雲集。』跋利沙天受天王勅，遂極其力撾擊天鼓。時諸修羅、陀那婆等聞天鼓聲，悉皆驚怖，發如是言：『苦哉苦哉！我等今者大厄時至。汝等當知，是天帝釋以大幻術，誑誘我徒而令至此。』時天帝釋知諸修羅心生恐怖，重復告彼阿修羅王：『汝等勿怖。我向為集忉利諸天擊是天鼓，幸無他慮。』爾時三十三天各與無量百千億數眷屬天女詣善法殿，到已頂禮彼世尊足，心大歡喜各相謂言：『汝今當觀如來世尊大神通力。諸阿修羅及陀那婆常居地下，今乃能令至此天上。』爾時天帝釋勅三十三天曰：『汝諸天眾！咸各一心勿念餘事，惟思供養如來大眾。』彼天帝釋如是勅已，以自所食諸供養具，奉上世尊與弟子眾，及祭火王一切人眾，諸阿修羅、陀那婆眾，欲界天眾、諸餘天眾，無有算數不可稱量如是等眾皆來會坐。彼等一切食眾天味悉得充滿，如彈指頃飯食咸畢。當爾之時，帝釋天王立食不坐，覩佛世尊飯食訖已，喜踊遍滿不能自持，斂容合掌住於佛前。
「爾時世尊告天帝釋言：『憍尸迦！汝宜速還，當為爾許諸大眾等敷設床座。』時天帝釋即白佛言：『世尊！謹承聖教。』於是天帝自燋熱處沒，於須彌山頂出。爾時天王勅一敷設天子名曰氐宿：『汝今速詣善法殿所敷諸床座，以擬世尊。』彼敷設天奉天王教，趣善法堂欲敷床座，已見如來與諸弟子，及諸天眾、諸梵天眾、諸阿修羅陀那婆眾、一切人眾皆先坐訖。爾時敷天見佛大眾先坐已定，使欲設食，白帝釋言：『天王當知，今者如來與諸弟子、天龍大眾，咸先坐於善法殿訖。』時天帝釋作如是念：『希有希有！此忉利天極成迷謬。世尊今有如斯神力，而我天等不覺不知。』又見如來幸其宮殿，歡喜踊躍不能自勝。於是天帝釋尋即告一算天之子名跋利沙：『汝今速往擊是天鼓，令此忉利諸天及時雲集。』跋利沙天受天王勅，遂極其力撾擊天鼓。時諸修羅、陀那婆等聞天鼓聲，悉皆驚怖，發如是言：『苦哉苦哉！我等今者大厄時至。汝等當知，是天帝釋以大幻術，誑誘我徒而令至此。』時天帝釋知諸修羅心生恐怖，重復告彼阿修羅王：『汝等勿怖。我向為集忉利諸天擊是天鼓，幸無他慮。』爾時三十三天各與無量百千億數眷屬天女詣善法殿，到已頂禮彼世尊足，心大歡喜各相謂言：『汝今當觀如來世尊大神通力。諸阿修羅及陀那婆常居地下，今乃能令至此天上。』爾時天帝釋勅三十三天曰：『汝諸天眾！咸各一心勿念餘事，惟思供養如來大眾。』彼天帝釋如是勅已，以自所食諸供養具，奉上世尊與弟子眾，及祭火王一切人眾，諸阿修羅、陀那婆眾，欲界天眾、諸餘天眾，無有算數不可稱量如是等眾皆來會坐。彼等一切食眾天味悉得充滿，如彈指頃飯食咸畢。當爾之時，帝釋天王立食不坐，覩佛世尊飯食訖已，喜踊遍滿不能自持，斂容合掌住於佛前。
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「爾時世尊告善臂阿修羅王言：『善臂汝來。從今已去與此天王解除宿怨，生歡喜心。汝亦是吾聽法弟子，汝等二人常應和合，行如來法勿復戰諍也。』時天帝釋及善臂王共白佛言：『世尊！諸阿修羅及以諸天恒有鬪心，終不能得自生歡喜。幸蒙世尊威神德力，令阿修羅至此天宮。』時彼二王如是語已，彼放光佛告天帝言：『憍尸迦！汝於今者莫作是語。何以故？今日之事，乃是汝斯十四童子菩薩摩訶薩慈悲力也。是故憍尸迦！汝當知此十四菩薩往昔因緣，過去於此三十三天中生，見此諸天常念與彼諸阿修羅興大戰諍，更相殘害受諸苦惱，起大慈心：「願我未來得生於彼阿修羅宮，與善臂王七大夫人各為二子。既生彼已，我應教化彼阿修羅，與此諸天常生歡喜無復怨心。如果所願，假令於彼住壽經劫亦不敢辭。」憍尸迦！以是因緣，斯諸菩薩於此天沒為善臂王子。然而此等自度智力，不能獨成如是大事，是故今者請求如來應供正遍覺令彼速出燋熱之難。此等在彼發如是言：「願諸世尊哀愍我等。我等今在大厄難處，雖有本願不獲剋成，今所生處多諸大苦大險巨難。設我生彼大地獄中，終不捨離本誓願心。」憍尸迦！汝今應知，此諸菩薩於彼昔時有如是願。憍尸迦！於意云何？如來世尊能護持是諸菩薩不？』天帝釋言：『如是。世尊！如來能為一切畜生豺狼狐犬乃至蚊蟻而作護持，何獨菩薩摩訶薩等斯輩？能為一切眾生無救護者為作救護，猶如生盲處於無明大黑闇中不能自出，彼能散除亦復如是。』
「爾時世尊告善臂阿修羅王言：『善臂汝來。從今已去與此天王解除宿怨，生歡喜心。汝亦是吾聽法弟子，汝等二人常應和合，行如來法勿復戰諍也。』時天帝釋及善臂王共白佛言：『世尊！諸阿修羅及以諸天恒有鬪心，終不能得自生歡喜。幸蒙世尊威神德力，令阿修羅至此天宮。』時彼二王如是語已，彼放光佛告天帝言：『憍尸迦！汝於今者莫作是語。何以故？今日之事，乃是汝斯十四童子菩薩摩訶薩慈悲力也。是故憍尸迦！汝當知此十四菩薩往昔因緣，過去於此三十三天中生，見此諸天常念與彼諸阿修羅興大戰諍，更相殘害受諸苦惱，起大慈心：「願我未來得生於彼阿修羅宮，與善臂王七大夫人各為二子。既生彼已，我應教化彼阿修羅，與此諸天常生歡喜無復怨心。如果所願，假令於彼住壽經劫亦不敢辭。」憍尸迦！以是因緣，斯諸菩薩於此天沒為善臂王子。然而此等自度智力，不能獨成如是大事，是故今者請求如來應供正遍覺令彼速出燋熱之難。此等在彼發如是言：「願諸世尊哀愍我等。我等今在大厄難處，雖有本願不獲剋成，今所生處多諸大苦大險巨難。設我生彼大地獄中，終不捨離本誓願心。」憍尸迦！汝今應知，此諸菩薩於彼昔時有如是願。憍尸迦！於意云何？如來世尊能護持是諸菩薩不？』天帝釋言：『如是。世尊！如來能為一切畜生豺狼狐犬乃至蚊蟻而作護持，何獨菩薩摩訶薩等斯輩？能為一切眾生無救護者為作救護，猶如生盲處於無明大黑闇中不能自出，彼能散除亦復如是。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝今問此阿修羅王，汝今樂住此天處不？』時天帝釋承佛聖旨，即問善臂阿修羅王曰：『仁者！汝聞世尊言教以不？』善臂王曰：『如是如是，惟大天王。』帝釋復言：『仁者！汝今實願處此以不？』善臂王言：『天王！如是之事不應致問。何以故？我諸修羅今所生處，假使亦有諸栴檀林及餘別所，惟甚臭惡，寧敢望是諸天宮殿？直以世尊大慈威靈普及一切，令我至此須彌天宮。天王！汝之問我，我願如是。我應問汝，汝不應問我。何以故？是三十三天自然福報無所乏少，我諸修羅不能為福，多事諂誑，自茲已外餘皆乏少，是故我今貪樂此處。復次天王！我今重白，諸阿修羅長夜願樂須彌山上，食諸天味、飲蒱桃漿，為此三事常與天諍。以是義故亦有乏短，以短乏故受諸苦惱。於鬪戰時彼四天王，以種種杖擊害我等，退走本處。天王！以是因緣，我應問汝，不應問我。復次天王！譬彼丈夫貪欲女人，以諸財寶多為方便，彼雖相許未會求心。是人爾時長夜憂苦，後時彼女果獲一來。天王！於意云何？彼時丈夫既獲是女，為極歡不？』天帝釋言：『如是如是。』阿修羅王善臂復言：『如是天王！諸阿修羅恒有是心，令我得居須彌山頂。諸天之事我盡見知，是故我今願樂住此。若不樂者，何事須問？復次天王！如彼商主欲入大海求諸珍寶不顧危險。是人棄家始達海岸，忽值眾舶載赤栴檀自然而至，或種種船異寶充滿一時競來。天王！於意云何？彼時商主不經險難多獲異寶，復極歡不？』天帝釋言：『彼大商主喜誠無量。』善臂復言：『如是天王！諸阿修羅及陀那婆，不殖善根不造功德，今者忽獲難至之所。若不歡甚，無有是處。』時天帝釋與阿修羅王二俱歡喜，共詣世尊，頭面禮足住於佛前。爾時世尊語帝釋言：『憍尸迦！汝與修羅大鬪諍事得寧息耶？又與修羅及陀那婆鬪諍因緣得斷除未？』時天帝釋白言：『世尊！我蒙佛教已成一味。唯然。世尊！而我初無如是惡心害諸修羅，但是修羅甚可憐愍，頗修苦行得少身力，心懷不忍好與我諍。世尊！彼輩不知我有乘象其名億頃，若使此象一奮怒者，即能乾竭彼大海水。如其交陣大戰鬪時，復能化作巨壯大身，如須彌山住持大地。四足及鼻，隨以一足亦如須彌。世尊！當知彼象其身幾大，彼大海水復多少耶？』佛言：『憍尸迦！如是如是。』時天帝釋復白佛言：『世尊！我於爾時作如是念：「我有如是不思議象。」我既乘已復如是念：「觀諸修羅、陀那婆等，誠大愚惑不能覺知，我有如是不思議力。」世尊！今且置茲身外大象不思議力。而我復有右手
「爾時放光如來告天帝釋言：『憍尸迦！汝今問此阿修羅王，汝今樂住此天處不？』時天帝釋承佛聖旨，即問善臂阿修羅王曰：『仁者！汝聞世尊言教以不？』善臂王曰：『如是如是，惟大天王。』帝釋復言：『仁者！汝今實願處此以不？』善臂王言：『天王！如是之事不應致問。何以故？我諸修羅今所生處，假使亦有諸栴檀林及餘別所，惟甚臭惡，寧敢望是諸天宮殿？直以世尊大慈威靈普及一切，令我至此須彌天宮。天王！汝之問我，我願如是。我應問汝，汝不應問我。何以故？是三十三天自然福報無所乏少，我諸修羅不能為福，多事諂誑，自茲已外餘皆乏少，是故我今貪樂此處。復次天王！我今重白，諸阿修羅長夜願樂須彌山上，食諸天味、飲蒱桃漿，為此三事常與天諍。以是義故亦有乏短，以短乏故受諸苦惱。於鬪戰時彼四天王，以種種杖擊害我等，退走本處。天王！以是因緣，我應問汝，不應問我。復次天王！譬彼丈夫貪欲女人，以諸財寶多為方便，彼雖相許未會求心。是人爾時長夜憂苦，後時彼女果獲一來。天王！於意云何？彼時丈夫既獲是女，為極歡不？』天帝釋言：『如是如是。』阿修羅王善臂復言：『如是天王！諸阿修羅恒有是心，令我得居須彌山頂。諸天之事我盡見知，是故我今願樂住此。若不樂者，何事須問？復次天王！如彼商主欲入大海求諸珍寶不顧危險。是人棄家始達海岸，忽值眾舶載赤栴檀自然而至，或種種船異寶充滿一時競來。天王！於意云何？彼時商主不經險難多獲異寶，復極歡不？』天帝釋言：『彼大商主喜誠無量。』善臂復言：『如是天王！諸阿修羅及陀那婆，不殖善根不造功德，今者忽獲難至之所。若不歡甚，無有是處。』時天帝釋與阿修羅王二俱歡喜，共詣世尊，頭面禮足住於佛前。爾時世尊語帝釋言：『憍尸迦！汝與修羅大鬪諍事得寧息耶？又與修羅及陀那婆鬪諍因緣得斷除未？』時天帝釋白言：『世尊！我蒙佛教已成一味。唯然。世尊！而我初無如是惡心害諸修羅，但是修羅甚可憐愍，頗修苦行得少身力，心懷不忍好與我諍。世尊！彼輩不知我有乘象其名億頃，若使此象一奮怒者，即能乾竭彼大海水。如其交陣大戰鬪時，復能化作巨壯大身，如須彌山住持大地。四足及鼻，隨以一足亦如須彌。世尊！當知彼象其身幾大，彼大海水復多少耶？』佛言：『憍尸迦！如是如是。』時天帝釋復白佛言：『世尊！我於爾時作如是念：「我有如是不思議象。」我既乘已復如是念：「觀諸修羅、陀那婆等，誠大愚惑不能覺知，我有如是不思議力。」世尊！今且置茲身外大象不思議力。而我復有右手
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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所執大金剛杵，我復作念：「若使我今試放手中所執金剛，其所住處四大海內，諸阿修羅及陀那婆所有宮殿一時滅壞。」世尊！我今雖有如是神力，終不起心欲壞彼等。世尊！其有不退轉地菩薩摩訶薩，被他縛時、若他打時、若他割時、若他截時，欲報害者終無是處。惟佛世尊自知是事。世尊！若彼菩薩摩訶薩對是事時，自應常作如斯善念：「我捨自身一切樂已。世間所有欲離壞者，我要當令彼還和合。」彼時菩薩常當念行，如是慎意不亂其心，恒須念法。世尊！我從今日順世尊教、如世尊教，又如諸佛弟子各還供養諸佛弟子，我等亦當各各自相恭敬供養。世尊！我從今日凡是飲食，悉皆與此善臂阿修羅王分張共食，諸餘阿修羅、陀那婆等咸施無畏，不令恐怖也。』」
所執大金剛杵，我復作念：「若使我今試放手中所執金剛，其所住處四大海內，諸阿修羅及陀那婆所有宮殿一時滅壞。」世尊！我今雖有如是神力，終不起心欲壞彼等。世尊！其有不退轉地菩薩摩訶薩，被他縛時、若他打時、若他割時、若他截時，欲報害者終無是處。惟佛世尊自知是事。世尊！若彼菩薩摩訶薩對是事時，自應常作如斯善念：「我捨自身一切樂已。世間所有欲離壞者，我要當令彼還和合。」彼時菩薩常當念行，如是慎意不亂其心，恒須念法。世尊！我從今日順世尊教、如世尊教，又如諸佛弟子各還供養諸佛弟子，我等亦當各各自相恭敬供養。世尊！我從今日凡是飲食，悉皆與此善臂阿修羅王分張共食，諸餘阿修羅、陀那婆等咸施無畏，不令恐怖也。』」
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大法炬陀羅尼經卷第十四
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