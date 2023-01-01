大法炬陀羅尼經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第十三

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

供養法師品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養法師品第三十

佛告阿難：「爾時有一天子菩薩摩訶薩名須夜摩，白放光如來言：『世尊！我等在於林間有所思念，初來歸敬佛世尊時皆已諮白。』時放光佛從天菩薩聞如是諮，即以神力出大音聲作如是言：『如來今者還欲說此三種言教業藏法門。』其聲遍此三千大千一切國土，及餘無量無邊世界，所有眾生無不聞者。時彼億數諸菩薩眾聞是聲已皆集一處。彼大眾中諸天魔梵，及餘無邊諸世界中人天魔梵一切大眾皆悉雲集，以佛力故，所作事業咸皆休息，俱發大聲稱南無佛，復同唱言頂禮諸佛。爾時諸菩薩摩訶薩眾因言聲故，即時獲得如虛空等願力加持。時彼世尊知諸大眾咸皆大集、如是唱已，教念彼聲不緣餘事，因是語故憶念思惟，即能成就一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時有一天子菩薩摩訶薩名須夜摩，白放光如來言：『世尊！我等在於林間有所思念，初來歸敬佛世尊時皆已諮白。』時放光佛從天菩薩聞如是諮，即以神力出大音聲作如是言：『如來今者還欲說此三種言教業藏法門。』其聲遍此三千大千一切國土，及餘無量無邊世界，所有眾生無不聞者。時彼億數諸菩薩眾聞是聲已皆集一處。彼大眾中諸天魔梵，及餘無邊諸世界中人天魔梵一切大眾皆悉雲集，以佛力故，所作事業咸皆休息，俱發大聲稱南無佛，復同唱言頂禮諸佛。爾時諸菩薩摩訶薩眾因言聲故，即時獲得如虛空等願力加持。時彼世尊知諸大眾咸皆大集、如是唱已，教念彼聲不緣餘事，因是語故憶念思惟，即能成就一切佛法。

「爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言：『世尊！今正是時，願為我等開示如是三種言教。今此大眾咸皆一心。』佛告諸菩薩眾言：『摩那婆！汝欲聞是三言教也？』諸菩薩言：『如是。世尊！』佛言：『摩那婆！此陀羅尼經中有三種言教方便。何等為三？初句方便名曰尊重，能令聞者歡喜受持。』菩薩復問佛言：『云何尊重歡喜受持？』佛言：『以能斷疑事，彼尊者而不頓說，但於彼行印相，少分漸用顯示。云何彼行示現印相？所未聞法皆令觀察。然彼行人於三月中奉事尊者，然後始得此三言教。』時彼須夜摩菩薩復白佛言：『世尊！行人求法，為彼尊者說法大師敷設何座，令三言教常現在前？世尊！彼藏有何相貌？何名業藏？又是藏中，藏何等事令不減少？』佛言：『摩那婆！此三方便，彼說法師常現前行。若行一方，便即得一藏。何等為三方便？行者於阿字門入第一方便藏，即第一因入初言教。於迦字門入第二方便藏，即第二因入次言教。於那字門入第三方便藏，即第三因入後言教。是中因教化藏三句和合，令彼阿字迦字那字與人言天言非人非天言相應也。是三種事，皆入彼陀羅尼中。第一言教事，當成初方便，應如是持。第二言教事，當成相業方便，應如是受持。第三言教事，當成不壞盡至方便，應如是持。是中盡至方便者，是彼法師所成就業。爾時應當選擇地分，縱闊正等一百由旬、若二百由旬、若寬博處、過去曾有一億諸佛於中入涅槃者，應於是中建說法處。何以故？彼億數諸佛入涅槃處，即說法處，然於後時當有法師於此出世。彼說法師出現世時有何像貌？若諸比丘及優婆塞已曾供養億數諸佛，於如是等三言教藏即得現前。既現前已，具足明達三種教藏。如是現前明達三藏，其必能說三言教門。善言教故便得藏法，既得藏法亦得阿等三字句法，遂能成就方便法門。若有如是比丘及優婆塞，為說法師宣傳之處，爾時則宜以十六侍者承給所須及以衛護。其十六人分主四事：初四人者，主為法師敷設床座。若敷座時不得過高、不可傷下、不得兩䏶、不得兩脚。彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾。次四人者，常為法師營造飲食，所謂羹飯餅粥種種上饌，五味調適生熟得所，冷不傷氷、溫不過熱、乾不枯燥、膩不極肥，清淨不污營造如法。次四人者，主為法師往來城邑外假所須，若衣若敷、若飲若食、若藥若湯，凡是所須依時奉上，不令法師事有所乏。次四人者，主為法師禦侮防非侍衛左右，法師命作悉能為之，恭勤匪懈不憚寒暑，隨遂往來無簡明晦，事不妄舉言無詭謬，常應如是恭侍法師。若諸法師具足行能，堪受如是種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言：『世尊！今正是時，願為我等開示如是三種言教。今此大眾咸皆一心。』佛告諸菩薩眾言：『摩那婆！汝欲聞是三言教也？』諸菩薩言：『如是。世尊！』佛言：『摩那婆！此陀羅尼經中有三種言教方便。何等為三？初句方便名曰尊重，能令聞者歡喜受持。』菩薩復問佛言：『云何尊重歡喜受持？』佛言：『以能斷疑事，彼尊者而不頓說，但於彼行印相，少分漸用顯示。云何彼行示現印相？所未聞法皆令觀察。然彼行人於三月中奉事尊者，然後始得此三言教。』時彼須夜摩菩薩復白佛言：『世尊！行人求法，為彼尊者說法大師敷設何座，令三言教常現在前？世尊！彼藏有何相貌？何名業藏？又是藏中，藏何等事令不減少？』佛言：『摩那婆！此三方便，彼說法師常現前行。若行一方，便即得一藏。何等為三方便？行者於阿字門入第一方便藏，即第一因入初言教。於迦字門入第二方便藏，即第二因入次言教。於那字門入第三方便藏，即第三因入後言教。是中因教化藏三句和合，令彼阿字迦字那字與人言天言非人非天言相應也。是三種事，皆入彼陀羅尼中。第一言教事，當成初方便，應如是持。第二言教事，當成相業方便，應如是受持。第三言教事，當成不壞盡至方便，應如是持。是中盡至方便者，是彼法師所成就業。爾時應當選擇地分，縱闊正等一百由旬、若二百由旬、若寬博處、過去曾有一億諸佛於中入涅槃者，應於是中建說法處。何以故？彼億數諸佛入涅槃處，即說法處，然於後時當有法師於此出世。彼說法師出現世時有何像貌？若諸比丘及優婆塞已曾供養億數諸佛，於如是等三言教藏即得現前。既現前已，具足明達三種教藏。如是現前明達三藏，其必能說三言教門。善言教故便得藏法，既得藏法亦得阿等三字句法，遂能成就方便法門。若有如是比丘及優婆塞，為說法師宣傳之處，爾時則宜以十六侍者承給所須及以衛護。其十六人分主四事：初四人者，主為法師敷設床座。若敷座時不得過高、不可傷下、不得兩䏶、不得兩脚。彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾。次四人者，常為法師營造飲食，所謂羹飯餅粥種種上饌，五味調適生熟得所，冷不傷氷、溫不過熱、乾不枯燥、膩不極肥，清淨不污營造如法。次四人者，主為法師往來城邑外假所須，若衣若敷、若飲若食、若藥若湯，凡是所須依時奉上，不令法師事有所乏。次四人者，主為法師禦侮防非侍衛左右，法師命作悉能為之，恭勤匪懈不憚寒暑，隨遂往來無簡明晦，事不妄舉言無詭謬，常應如是恭侍法師。若諸法師具足行能，堪受如是種

種供養，當於此時則應為物大師子吼。汝輩亦應於彼師所生大希有尊敬之心。何以故？如是之人難可值遇。所以者何？以能供養億數諸佛，於諸佛所種諸善根，雖在凡地能說如是三教藏門。若彼億數諸佛所作，今此法師亦能作故。摩那婆！是中更有何等希有？若諸如來弘宣妙法是最希有，若於無量阿僧祇劫所能成就佛菩提法復為希有，或一眾生而能於中不變不異說如斯法是亦希有。摩那婆！或復有人但能供養如是法師，即為供養億數諸佛。何以故？如是眾生甚難可得，未坐道場已能具作諸佛大事故。摩那婆！汝等應當信如來語，諸佛如來言無虛妄。摩那婆！諸佛如來無所乏少。摩那婆！如來或以一衣一食，隨如來欲幾所時住即能得住。但是諸佛見彼當來無量劫中無量眾生，故為說斯言教法耳。摩那婆！世間少有直行眾生，惡世眾生多行諂曲造眾惡事。摩那婆！以是因緣，我於今日教誡汝等，未來世中莫作是行。汝等常當念如斯事，是故我今付囑汝等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種供養，當於此時則應為物大師子吼。汝輩亦應於彼師所生大希有尊敬之心。何以故？如是之人難可值遇。所以者何？以能供養億數諸佛，於諸佛所種諸善根，雖在凡地能說如是三教藏門。若彼億數諸佛所作，今此法師亦能作故。摩那婆！是中更有何等希有？若諸如來弘宣妙法是最希有，若於無量阿僧祇劫所能成就佛菩提法復為希有，或一眾生而能於中不變不異說如斯法是亦希有。摩那婆！或復有人但能供養如是法師，即為供養億數諸佛。何以故？如是眾生甚難可得，未坐道場已能具作諸佛大事故。摩那婆！汝等應當信如來語，諸佛如來言無虛妄。摩那婆！諸佛如來無所乏少。摩那婆！如來或以一衣一食，隨如來欲幾所時住即能得住。但是諸佛見彼當來無量劫中無量眾生，故為說斯言教法耳。摩那婆！世間少有直行眾生，惡世眾生多行諂曲造眾惡事。摩那婆！以是因緣，我於今日教誡汝等，未來世中莫作是行。汝等常當念如斯事，是故我今付囑汝等。

「『復次摩那婆！若彼法師說是法時，得自然辯無有斷絕。摩那婆！如阿那婆達多龍王，不被四惱得大神通，出四大河流注四海，隨餘須處皆得受用。摩那婆！又如阿那婆達多龍王，除四種惱放大水聚。如是摩那婆！彼諸法師解脫四種亂意之事得正定意，以慈愍心為大眾說深法義時，所有樂法諸眾生等悉皆充足。他佛剎中樂法眾生聞此法已，亦皆通達如法修行。於彼法師說法之時有五種障。何等為五？有羅剎女名曰愛欲，為欲惑亂彼法師故，處虛空中以諸異言令法師惑。若彼法師心迷亂者，應當一心專念彼呪，於說法處常須安置如來形像莫令廢闕，亦勿斷絕種種香花。彼女見已即自迷沒，乃至說此三言教訖，令彼法師及聽誦者皆得明了無有障礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！若彼法師說是法時，得自然辯無有斷絕。摩那婆！如阿那婆達多龍王，不被四惱得大神通，出四大河流注四海，隨餘須處皆得受用。摩那婆！又如阿那婆達多龍王，除四種惱放大水聚。如是摩那婆！彼諸法師解脫四種亂意之事得正定意，以慈愍心為大眾說深法義時，所有樂法諸眾生等悉皆充足。他佛剎中樂法眾生聞此法已，亦皆通達如法修行。於彼法師說法之時有五種障。何等為五？有羅剎女名曰愛欲，為欲惑亂彼法師故，處虛空中以諸異言令法師惑。若彼法師心迷亂者，應當一心專念彼呪，於說法處常須安置如來形像莫令廢闕，亦勿斷絕種種香花。彼女見已即自迷沒，乃至說此三言教訖，令彼法師及聽誦者皆得明了無有障礙。』

「爾時須夜摩菩薩白放光佛言：『世尊！所言藏義我今欲問。云何名藏？藏有何相？何故言藏？』佛言：『摩那婆！此如來藏名為無意。云何此藏名無意也？摩那婆！有人出世具足大力，彼自思念：「我力能令如此大地除諸山石，乃至亦令無有塵土。」是人念已即取鈇钁加功鉋掘，乃至盡形地勢無損。如是次第，設令一切眾生皆盡形命攻此大地，終無能損大地界者。如是摩那婆！此如來藏其義亦爾。假使一切眾生及阿羅漢辟支佛等終不能盡。摩那婆！所言藏者其義如是，具足圓滿無有減少。假使一切眾生及諸聲聞辟支佛等，咸取此藏分散開示，亦無減損，故名為藏。如此藏者，本義無減，何有天人世間能盡滅也？摩那婆！假有因緣一切水界可令消竭，世間風輪可使不動，一切日月可令滅光，一切星宿可令黑暗，而如來藏終無有變，不減不盡故名為藏。摩那婆！此言教藏有無量種方便業門具足成就，我說少分，汝應受持。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時須夜摩菩薩白放光佛言：『世尊！所言藏義我今欲問。云何名藏？藏有何相？何故言藏？』佛言：『摩那婆！此如來藏名為無意。云何此藏名無意也？摩那婆！有人出世具足大力，彼自思念：「我力能令如此大地除諸山石，乃至亦令無有塵土。」是人念已即取鈇钁加功鉋掘，乃至盡形地勢無損。如是次第，設令一切眾生皆盡形命攻此大地，終無能損大地界者。如是摩那婆！此如來藏其義亦爾。假使一切眾生及阿羅漢辟支佛等終不能盡。摩那婆！所言藏者其義如是，具足圓滿無有減少。假使一切眾生及諸聲聞辟支佛等，咸取此藏分散開示，亦無減損，故名為藏。如此藏者，本義無減，何有天人世間能盡滅也？摩那婆！假有因緣一切水界可令消竭，世間風輪可使不動，一切日月可令滅光，一切星宿可令黑暗，而如來藏終無有變，不減不盡故名為藏。摩那婆！此言教藏有無量種方便業門具足成就，我說少分，汝應受持。』

「爾時須夜摩菩薩復白佛言：『世尊！此三言教所有方便應當得者，我等樂聞。』佛言：『摩那婆！如是人、天、非人非天三種言教法藏門中，初一言教名曰空門，第二言教即無相門，第三言教是無願門。摩那婆！今此三種言教方便業藏法門皆當可得。』須夜摩言：『世尊！所言人、天、非人非天三種言教，即是空無相願三法門者，是中云何能令三種和合相應？』佛言：『摩那婆！汝今問我云何可令和合相應者，是謂阿迦那等三字句門今當和合。是中阿字是陀羅尼方便，迦字是和合方便，那字是盡至方便。云何阿字方便應當奉持？乃至云何那字盡至方便應當證知？摩那婆！是中人言教者阿字為本，天言教者迦字為本，非人非天言教者那字為本。』時須夜摩復言：『世尊！彼阿句處即人言教方便，云何和合是陀羅尼？是陀羅尼云何復與空門和合相應？世尊！彼迦句處即天教方便，云何和合是為和合？如是和合，云何復與無相和合相應？世尊！彼那句處為非人非天教方便，云何得與盡際和合？如是盡際，云何復與無願和合相應？云何阿字人教中和合？云何以智知也？云何迦字天教中和合，是無相云何以智知也？云何那字非人非天教中和合，盡至云何以智知也？』佛言摩那婆：『阿字和合方便者，心為根本，是大陀羅尼方便。以呪力和合，節損食飲、無餘思惟，合彼空想入空三昧。爾時無復聲息，應當稱量阿字入陀羅尼。』須夜摩言：『世尊！云何得入陀羅尼？』佛言：『摩那婆！從十四句入陀羅尼。此等以為受捨之句。阿字與瑟吒字，於此字中有二餘句奢字婆字，是作語言說不動句。摩那婆，言教方便初入阿字及陀羅尼，乃至於空，是人言教，汝等當學。如是學已，從此更當得餘言教，半月思惟一心精誠，當令自身肌肉損減。摩那婆！如是等句善思惟已，若當證知天言教者，為眾生故莫起懈心。』須夜摩復言：『世尊！如是等句，云何當得成善思惟？』佛言：『摩那婆！是阿字等十四音，乃至盡於瑟吒二字，皆共和合一切言教受持取證。於是諸佛藏中，所有諸事汝等當見。』須夜摩復言：『世尊！應當分別阿等十四音，云何彼時瑟吒為障？』佛言摩那婆：『由此阿字別入餘事，是故瑟吒與阿為障。汝等應知阿及空門人言教業。』須夜摩言：『世尊！何者人業？』佛言：『摩那婆！人言教者，可知可持不耶？』須夜摩言：『世尊！可知可持。』佛言：『摩那婆！是中可知者，云何觀彼陀羅尼門不住法義，不住心智。以不住故，爾時即當捨於業藏。此中摩等諸字五五為分，善能住持空及方便，書之板上。法師受持其阿字者，說人言教於彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時須夜摩菩薩復白佛言：『世尊！此三言教所有方便應當得者，我等樂聞。』佛言：『摩那婆！如是人、天、非人非天三種言教法藏門中，初一言教名曰空門，第二言教即無相門，第三言教是無願門。摩那婆！今此三種言教方便業藏法門皆當可得。』須夜摩言：『世尊！所言人、天、非人非天三種言教，即是空無相願三法門者，是中云何能令三種和合相應？』佛言：『摩那婆！汝今問我云何可令和合相應者，是謂阿迦那等三字句門今當和合。是中阿字是陀羅尼方便，迦字是和合方便，那字是盡至方便。云何阿字方便應當奉持？乃至云何那字盡至方便應當證知？摩那婆！是中人言教者阿字為本，天言教者迦字為本，非人非天言教者那字為本。』時須夜摩復言：『世尊！彼阿句處即人言教方便，云何和合是陀羅尼？是陀羅尼云何復與空門和合相應？世尊！彼迦句處即天教方便，云何和合是為和合？如是和合，云何復與無相和合相應？世尊！彼那句處為非人非天教方便，云何得與盡際和合？如是盡際，云何復與無願和合相應？云何阿字人教中和合？云何以智知也？云何迦字天教中和合，是無相云何以智知也？云何那字非人非天教中和合，盡至云何以智知也？』佛言摩那婆：『阿字和合方便者，心為根本，是大陀羅尼方便。以呪力和合，節損食飲、無餘思惟，合彼空想入空三昧。爾時無復聲息，應當稱量阿字入陀羅尼。』須夜摩言：『世尊！云何得入陀羅尼？』佛言：『摩那婆！從十四句入陀羅尼。此等以為受捨之句。阿字與瑟吒字，於此字中有二餘句奢字婆字，是作語言說不動句。摩那婆，言教方便初入阿字及陀羅尼，乃至於空，是人言教，汝等當學。如是學已，從此更當得餘言教，半月思惟一心精誠，當令自身肌肉損減。摩那婆！如是等句善思惟已，若當證知天言教者，為眾生故莫起懈心。』須夜摩復言：『世尊！如是等句，云何當得成善思惟？』佛言：『摩那婆！是阿字等十四音，乃至盡於瑟吒二字，皆共和合一切言教受持取證。於是諸佛藏中，所有諸事汝等當見。』須夜摩復言：『世尊！應當分別阿等十四音，云何彼時瑟吒為障？』佛言摩那婆：『由此阿字別入餘事，是故瑟吒與阿為障。汝等應知阿及空門人言教業。』須夜摩言：『世尊！何者人業？』佛言：『摩那婆！人言教者，可知可持不耶？』須夜摩言：『世尊！可知可持。』佛言：『摩那婆！是中可知者，云何觀彼陀羅尼門不住法義，不住心智。以不住故，爾時即當捨於業藏。此中摩等諸字五五為分，善能住持空及方便，書之板上。法師受持其阿字者，說人言教於彼

板上，一切方便是皆得名為陀羅尼。所有言教不可見者，板上見故。彼中別有五字為分，第一句者名為娑字，若彼法師得如是義，義便究竟，如彼迦字和合祭祀。諸天教者，不入此義。云何不入？如迦為第一，有二十一字，字為一句。如那為初首，有七字為句。三教方便，如是受持。此三言教阿迦那等，彼義不斷，能作和合。若能和合，即能方便。言阿字者，是說我也。言那字者，說非我也。』須夜摩言：『是中阿我義復云何？』佛言：『阿字我者，須入乃知。』須夜摩言：『如是阿字，云何當入？』佛言：『如前喻說，如彼幻師以種種機關現諸幻事。汝等當知應如是入。』須夜摩言：『世尊！彼阿字門復有何義？』佛言：『摩那婆！彼阿即是最初教門，應善受持勿令散失。又復阿者無相無名，非實解脫，諸句和合用乃相應。如羅鳥網，眾縷和合相應繫縛。當如是持。』須夜摩言：『世尊！彼第三句那字門者，是義云何？』佛言：『摩那婆！如彼河岸不動不流，那字如是。當善受持應用呪法，莫令斷絕。若受法人欲行呪法令不斷者，彼諸法師欲說法時，斂容端坐先誦呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 板上，一切方便是皆得名為陀羅尼。所有言教不可見者，板上見故。彼中別有五字為分，第一句者名為娑字，若彼法師得如是義，義便究竟，如彼迦字和合祭祀。諸天教者，不入此義。云何不入？如迦為第一，有二十一字，字為一句。如那為初首，有七字為句。三教方便，如是受持。此三言教阿迦那等，彼義不斷，能作和合。若能和合，即能方便。言阿字者，是說我也。言那字者，說非我也。』須夜摩言：『是中阿我義復云何？』佛言：『阿字我者，須入乃知。』須夜摩言：『如是阿字，云何當入？』佛言：『如前喻說，如彼幻師以種種機關現諸幻事。汝等當知應如是入。』須夜摩言：『世尊！彼阿字門復有何義？』佛言：『摩那婆！彼阿即是最初教門，應善受持勿令散失。又復阿者無相無名，非實解脫，諸句和合用乃相應。如羅鳥網，眾縷和合相應繫縛。當如是持。』須夜摩言：『世尊！彼第三句那字門者，是義云何？』佛言：『摩那婆！如彼河岸不動不流，那字如是。當善受持應用呪法，莫令斷絕。若受法人欲行呪法令不斷者，彼諸法師欲說法時，斂容端坐先誦呪曰：

「『怛姪他 阿迦那 阿迦界 迦那 迦那迦 那那迦 迦迦那迦 阿迦迦那迦 迦那阿迦那 迦迦那 婆鼻殺帝 夜他婆鼻殺帝 夜他伽伽那 多他婆鼻殺帝 多他摩迦舍 那迦舍 那迦那 迦迦舍』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『怛姪他 阿迦那 阿迦界 迦那 迦那迦 那那迦 迦迦那迦 阿迦迦那迦 迦那阿迦那 迦迦那 婆鼻殺帝 夜他婆鼻殺帝 夜他伽伽那 多他婆鼻殺帝 多他摩迦舍 那迦舍 那迦那 迦迦舍』

「『法師爾時眷屬圍繞，即得成此加護方便。護方便故令彼法師心不動亂，說法不斷滅除欲執。』須夜摩言：『世尊！云何欲執？』佛告摩那婆：『所言欲執，猶為向時羅剎女名。彼無信心，既聞說法謦欬音聲，即與無量諸羅剎女圍繞而來。彼作是念：「若使斯人說法教化，必定當斷我等資須，永不復得花香祭祀，亦不得彼飲食眾具，乃至不得驚怖恐動，何緣更得奪他魂魄？」彼懷如是媚妬之心，於說法時作諸障礙，種種方便迷惑法師。摩那婆！汝等當知。如是法師未誦呪時或彼擾亂，既誦呪已不可傾動。摩那婆！如是法師因以呪力護方便故，即得說此第一言教，諸羅剎女不復更能為作留難。然彼聽眾亦當諮問法師：「如何致是迷惑？」法師爾時若覺察者，大眾復當諮問法師，諸有所須一切供奉。若不覺者，當應如是導授法師，今者速須一心觀察是陀羅尼甚深法句，既能觀已則得覺了。十六侍者常當如是承事法師滿足六月，誦呪所須盡皆備與，無令乏少斷絕呪業。摩那婆！為令眾生發智根故，勿以懈惰擾亂法師。若於法師所須之時，或為障礙闕減供奉，是人則與一切眾生為法障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『法師爾時眷屬圍繞，即得成此加護方便。護方便故令彼法師心不動亂，說法不斷滅除欲執。』須夜摩言：『世尊！云何欲執？』佛告摩那婆：『所言欲執，猶為向時羅剎女名。彼無信心，既聞說法謦欬音聲，即與無量諸羅剎女圍繞而來。彼作是念：「若使斯人說法教化，必定當斷我等資須，永不復得花香祭祀，亦不得彼飲食眾具，乃至不得驚怖恐動，何緣更得奪他魂魄？」彼懷如是媚妬之心，於說法時作諸障礙，種種方便迷惑法師。摩那婆！汝等當知。如是法師未誦呪時或彼擾亂，既誦呪已不可傾動。摩那婆！如是法師因以呪力護方便故，即得說此第一言教，諸羅剎女不復更能為作留難。然彼聽眾亦當諮問法師：「如何致是迷惑？」法師爾時若覺察者，大眾復當諮問法師，諸有所須一切供奉。若不覺者，當應如是導授法師，今者速須一心觀察是陀羅尼甚深法句，既能觀已則得覺了。十六侍者常當如是承事法師滿足六月，誦呪所須盡皆備與，無令乏少斷絕呪業。摩那婆！為令眾生發智根故，勿以懈惰擾亂法師。若於法師所須之時，或為障礙闕減供奉，是人則與一切眾生為法障礙。

「『復次摩那婆！今我眾中有諸比丘勇猛精進，聲聞漏盡得阿羅漢，所作已辦具大神通。是中最勝有二上人，一名為頂、二名龍德。是等比丘作神通時，即能取彼四大海水安置掌中，又能持此三千大千世界大地一切所有草木叢林，及以諸山若須彌山、若鐵圍山、大鐵圍山等，是中所有若人、若天、若畜生所攝象馬駝騾驢牛狗等，若諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅緊、那羅摩、睺羅伽、人非人等，如是一切皆內口中，隨所欲去任意而行。所應作已還從口出，其間眾生都不覺知己之所處，出入往來，乃至無有嬈害驚恐。又以三千大千世界一切魔王及諸魔眾，盡內腹中往來如本。然是龍德比丘，所獲希有神通、力、無畏等，假令無量無邊劫中，欲說少分終不能盡。是故如來入涅槃後，如此世間無有威德大勢力時，一切惡魔及諸外道不可降伏。法師爾時應明誡，告彼諸檀越及受法人：「汝今當能護持是法，及以我身、一切聽法及受持者不？」彼人應答：「我今定當守護是法，及以法師并受持者。」乃至告彼十六侍人：「汝為法師辦諸供調，如前所許勿令違異。何以故？若無護法，是時法師設欲施造諸利益事，皆不得行。」若有諸人守護法師，復令所須得無儉乏，是人所得功德善根，吾今為汝說其少分。摩那婆！譬如阿耨達池及四大海，所有水聚總置一所。若復有人手掬此水，東方過恒河沙等世界之外始下一掬，如是次第所有阿耨達池及四大海彼諸水聚，一一皆悉掬置掌中，展轉東行擲過恒河沙世界皆令竭盡。南西北方亦復如是。摩那婆！彼諸世界所說名字，一一名字皆分別知爾許世界。彼諸世界，滿置七寶上至有頂，如是眾寶盡皆持用奉佛及僧過恒沙劫，皆具三種淨心惠施。如是布施所得功德，持以比前守護是法及護法師功德多少，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、百千億分不及一，如是乃至過彼算數譬喻亦不及一。何以故？摩那婆！以彼法師能成佛事，是故護法及護法師獲得如是無量功德。摩那婆！我今為是人言教故，說阿字門，如是次第入於法義。』須夜摩復言：『世尊！所言義者，其事云何？』佛言：『摩那婆！汝等於此言教義藏，所得多少隨分受持。若汝受持此陀羅尼方便門者，汝等不久當得成就。何處成就？謂虛空行處。云何成就？如是無量如虛空等言教中故。摩那婆！以是因緣，如來世尊若見眾生有信根器堪受法教捨而不說，或時來問復不為解，如是如來則為不善。摩那婆！有諸眾生聞說如是三種方便言教之時，初無識解不覺不知，終不分別如來所說。然佛世尊住於大慈，觀無量劫為眾生說。摩那婆！是諸眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！今我眾中有諸比丘勇猛精進，聲聞漏盡得阿羅漢，所作已辦具大神通。是中最勝有二上人，一名為頂、二名龍德。是等比丘作神通時，即能取彼四大海水安置掌中，又能持此三千大千世界大地一切所有草木叢林，及以諸山若須彌山、若鐵圍山、大鐵圍山等，是中所有若人、若天、若畜生所攝象馬駝騾驢牛狗等，若諸龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅緊、那羅摩、睺羅伽、人非人等，如是一切皆內口中，隨所欲去任意而行。所應作已還從口出，其間眾生都不覺知己之所處，出入往來，乃至無有嬈害驚恐。又以三千大千世界一切魔王及諸魔眾，盡內腹中往來如本。然是龍德比丘，所獲希有神通、力、無畏等，假令無量無邊劫中，欲說少分終不能盡。是故如來入涅槃後，如此世間無有威德大勢力時，一切惡魔及諸外道不可降伏。法師爾時應明誡，告彼諸檀越及受法人：「汝今當能護持是法，及以我身、一切聽法及受持者不？」彼人應答：「我今定當守護是法，及以法師并受持者。」乃至告彼十六侍人：「汝為法師辦諸供調，如前所許勿令違異。何以故？若無護法，是時法師設欲施造諸利益事，皆不得行。」若有諸人守護法師，復令所須得無儉乏，是人所得功德善根，吾今為汝說其少分。摩那婆！譬如阿耨達池及四大海，所有水聚總置一所。若復有人手掬此水，東方過恒河沙等世界之外始下一掬，如是次第所有阿耨達池及四大海彼諸水聚，一一皆悉掬置掌中，展轉東行擲過恒河沙世界皆令竭盡。南西北方亦復如是。摩那婆！彼諸世界所說名字，一一名字皆分別知爾許世界。彼諸世界，滿置七寶上至有頂，如是眾寶盡皆持用奉佛及僧過恒沙劫，皆具三種淨心惠施。如是布施所得功德，持以比前守護是法及護法師功德多少，百分不及一、千分不及一、百千分不及一、百千億分不及一，如是乃至過彼算數譬喻亦不及一。何以故？摩那婆！以彼法師能成佛事，是故護法及護法師獲得如是無量功德。摩那婆！我今為是人言教故，說阿字門，如是次第入於法義。』須夜摩復言：『世尊！所言義者，其事云何？』佛言：『摩那婆！汝等於此言教義藏，所得多少隨分受持。若汝受持此陀羅尼方便門者，汝等不久當得成就。何處成就？謂虛空行處。云何成就？如是無量如虛空等言教中故。摩那婆！以是因緣，如來世尊若見眾生有信根器堪受法教捨而不說，或時來問復不為解，如是如來則為不善。摩那婆！有諸眾生聞說如是三種方便言教之時，初無識解不覺不知，終不分別如來所說。然佛世尊住於大慈，觀無量劫為眾生說。摩那婆！是諸眾

生聞法不受，雖得人身而常遇苦，臨終之際若受後生更增重惱。是故汝等常遇說法。摩那婆！譬如有人於盲者前多設燈燭而盲不用，如失心者裸露而行終無慚恥，雖施衣服彼無受心。如是摩那婆！彼諸疑惑愚癡眾生，聞說不受亦復如是。』時彼世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生聞法不受，雖得人身而常遇苦，臨終之際若受後生更增重惱。是故汝等常遇說法。摩那婆！譬如有人於盲者前多設燈燭而盲不用，如失心者裸露而行終無慚恥，雖施衣服彼無受心。如是摩那婆！彼諸疑惑愚癡眾生，聞說不受亦復如是。』時彼世尊以偈頌曰：

「『如狂者持蓋， 若瞽設燈燭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如狂者持蓋， 若瞽設燈燭，

裸形擔衣筐， 彼愚夫亦爾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 裸形擔衣筐， 彼愚夫亦爾。』

「『摩那婆！是故汝等常應思惟如是法門。何以故？摩那婆！此佛菩提甚深微妙，終不可以淺智能知。所以者何？我今現在說如是法，彼諸眾生尚不能受。我滅度後，云何能入難入法中？摩那婆！是故汝等於彼智中常當精勤勿捨重任。汝等既知此法藏已，當應一心枯竭血肉，持是難入三種言教方便業藏。於此三句阿迦那等語義不斷不捨，身業不亂，諸根常發勇猛大精進力，護持開示如來藏已，常應念作如是等事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩那婆！是故汝等常應思惟如是法門。何以故？摩那婆！此佛菩提甚深微妙，終不可以淺智能知。所以者何？我今現在說如是法，彼諸眾生尚不能受。我滅度後，云何能入難入法中？摩那婆！是故汝等於彼智中常當精勤勿捨重任。汝等既知此法藏已，當應一心枯竭血肉，持是難入三種言教方便業藏。於此三句阿迦那等語義不斷不捨，身業不亂，諸根常發勇猛大精進力，護持開示如來藏已，常應念作如是等事。』

「爾時彼諸菩薩復白放光佛言：『世尊！如來曾說諸佛世尊凡所演說無有覆藏。然則如來壽命半劫、法住一劫。世尊！劫盡燒時，如是等法當住何處。世尊！諸修多羅不現之時正法當滅，如來正法當云何滅？』佛言：『摩那婆！汝今莫問如斯之事，但念受持如是言教。』阿難！時須夜摩菩薩白彼佛言：『世尊！此三言教根本不斷十二句者，世尊先已為一句門少分開示。譬如有人作如是言：「我今獨有如是身力、如是脚力，能速疾行。我先跨躡須彌山頂，然後當步此大地邊。」彼人爾時將發己宅，復作是念：「今我不久盡東方邊，如其達者恣意極觀。」如是念已即復前行，計其途路亦不過有數拘盧舍，便已告乏欲進不堪。彼先自言支節壯健能速疾行，如是諸力非但頓盡乃更破傷。何以故？彼愚癡人雖曾耳聽東西南北諸方之名，然未思量地無邊際，妄生是意步地登山。是故始行二拘盧舍，而彼身足皆已傷損，何能遍達一洲邊也。世尊！我亦如是。然今於此無量無邊無有限齊修多羅中一句文義尚不堪受，況復能盡諸佛如來應供正遍覺大智境界。如世尊為我等說東方無邊一切世界，如是南西北方四維上下，乃至十方無邊世界，如來如是一念悉知。又彼諸世界，其中所有一切眾生，一切心行、一切發心、一切思惟前後無窮、乃至所經劫數多少、如來如是一念悉知。又彼一切五道眾生、於中所有如是業緣、如是果報，如如來說無有變異，於一念中如來悉知。以是因緣，我問斯義。世尊！諸菩薩等無有諸功德事而不知者。世尊！我等覺知如是義故，所以諮問。世尊！我等既覺如是義已，不捨語言。世尊！我等不捨斯語言故，大集勝論，如法成就。世尊應於如是教藏法門開示我等！我等亦當如教體知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸菩薩復白放光佛言：『世尊！如來曾說諸佛世尊凡所演說無有覆藏。然則如來壽命半劫、法住一劫。世尊！劫盡燒時，如是等法當住何處。世尊！諸修多羅不現之時正法當滅，如來正法當云何滅？』佛言：『摩那婆！汝今莫問如斯之事，但念受持如是言教。』阿難！時須夜摩菩薩白彼佛言：『世尊！此三言教根本不斷十二句者，世尊先已為一句門少分開示。譬如有人作如是言：「我今獨有如是身力、如是脚力，能速疾行。我先跨躡須彌山頂，然後當步此大地邊。」彼人爾時將發己宅，復作是念：「今我不久盡東方邊，如其達者恣意極觀。」如是念已即復前行，計其途路亦不過有數拘盧舍，便已告乏欲進不堪。彼先自言支節壯健能速疾行，如是諸力非但頓盡乃更破傷。何以故？彼愚癡人雖曾耳聽東西南北諸方之名，然未思量地無邊際，妄生是意步地登山。是故始行二拘盧舍，而彼身足皆已傷損，何能遍達一洲邊也。世尊！我亦如是。然今於此無量無邊無有限齊修多羅中一句文義尚不堪受，況復能盡諸佛如來應供正遍覺大智境界。如世尊為我等說東方無邊一切世界，如是南西北方四維上下，乃至十方無邊世界，如來如是一念悉知。又彼諸世界，其中所有一切眾生，一切心行、一切發心、一切思惟前後無窮、乃至所經劫數多少、如來如是一念悉知。又彼一切五道眾生、於中所有如是業緣、如是果報，如如來說無有變異，於一念中如來悉知。以是因緣，我問斯義。世尊！諸菩薩等無有諸功德事而不知者。世尊！我等覺知如是義故，所以諮問。世尊！我等既覺如是義已，不捨語言。世尊！我等不捨斯語言故，大集勝論，如法成就。世尊應於如是教藏法門開示我等！我等亦當如教體知。』

「爾時放光如來讚彼須夜摩菩薩摩訶薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝有如是大深淨心、巧方便行，今日乃能恣意問我，而實能作方便譬喻，善發斯問如如來心。雖然，摩那婆！汝等應當精勤學此所謂問如來事。何以故？如來境界難可得知，諸天世人所不能問。所以者何？摩那婆！世間無有薄福眾生，不種善根而能值遇諸如來者。如來世尊亦不為是無福眾生宣揚法義，如來於彼亦不出世。摩那婆！汝等前在祭火王園，立於樹下入定七日。彼時汝等所因發心，專修精進得生此忍。摩那婆！汝因是句得不退忍，由此忍故得受佛記，汝於當來必定成佛，號曰如來應供正遍覺。摩那婆！豈彼諸天世人有能知此深智業也？惟是如來應正遍覺之所知耳。摩那婆！所有十二句解釋義者，斯亦可以一句說盡。世間無能，惟除諸佛。如是之事誰當信知？亦惟諸佛。汝等於是尚非境界，況復餘人。是中如來依他說法，而令餘人知己修行。摩那婆！諸佛世尊凡所演法令如說行。云何名為如說行也？於是法中讀誦受持、修行作業、禪定覺知諸功德等，餘法句中本所不知而今悉知。摩那婆！所言名句者，謂彼語言從他得聞，聞已修得然後證知。摩那婆！如彼諸樹根不可得；如根，莖亦不可得、葉亦不可得、花亦不可得、果亦不可得。彼根葉等不可得故，當知一切皆不可得。既不可得，云何可說？摩那婆！此處微妙，難解難知。若知是根、是莖及花果等，則可言說。若不知根，求是葉等則不可得。摩那婆！是中惟一假相可得。摩那婆！如是一切汝等當知，無取世間作第一義相。如來要當為聲聞人說戒行業，如來復當更為他說如是等法。摩那婆！汝等應於如來所聞，當如是聞；如來所見，當如是見；乃至得證，當如是得亦如是證。摩那婆！如其彼樹有可得者，彼根彼莖乃至花果皆亦可得。若使彼樹不可得者，根莖花果云何可得？如是摩那婆！若彼一切法中諸助道法，以名字故是可得者，乃至涅槃亦皆可得。若彼助法不可得者，如是涅槃云何可得？摩那婆！於彼十二句中，我為汝等已數宣說，令多人眾少分開解。摩那婆！於意云何？彼持呪人云何得名持呪人？』須夜摩言：『世尊！我知持呪人。』曰：『何因緣故得持呪名？』『世尊！以能持呪，故名為持呪人。』曰：『持何等呪得名持呪？』『世尊！持此三呪，故名持呪。云何三呪？所謂一者瞿梨呪(隨言嚴惡)，二者揵陀利呪(隨言奪香)，三者摩登祇呪(隨言作惡業)。世尊！持此三呪，故名持呪。』佛復問言：『摩那婆！於意云何？彼持呪師經幾所時能成業也？』須夜摩言：『世尊！經十二年業方得成。世尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時放光如來讚彼須夜摩菩薩摩訶薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝有如是大深淨心、巧方便行，今日乃能恣意問我，而實能作方便譬喻，善發斯問如如來心。雖然，摩那婆！汝等應當精勤學此所謂問如來事。何以故？如來境界難可得知，諸天世人所不能問。所以者何？摩那婆！世間無有薄福眾生，不種善根而能值遇諸如來者。如來世尊亦不為是無福眾生宣揚法義，如來於彼亦不出世。摩那婆！汝等前在祭火王園，立於樹下入定七日。彼時汝等所因發心，專修精進得生此忍。摩那婆！汝因是句得不退忍，由此忍故得受佛記，汝於當來必定成佛，號曰如來應供正遍覺。摩那婆！豈彼諸天世人有能知此深智業也？惟是如來應正遍覺之所知耳。摩那婆！所有十二句解釋義者，斯亦可以一句說盡。世間無能，惟除諸佛。如是之事誰當信知？亦惟諸佛。汝等於是尚非境界，況復餘人。是中如來依他說法，而令餘人知己修行。摩那婆！諸佛世尊凡所演法令如說行。云何名為如說行也？於是法中讀誦受持、修行作業、禪定覺知諸功德等，餘法句中本所不知而今悉知。摩那婆！所言名句者，謂彼語言從他得聞，聞已修得然後證知。摩那婆！如彼諸樹根不可得；如根，莖亦不可得、葉亦不可得、花亦不可得、果亦不可得。彼根葉等不可得故，當知一切皆不可得。既不可得，云何可說？摩那婆！此處微妙，難解難知。若知是根、是莖及花果等，則可言說。若不知根，求是葉等則不可得。摩那婆！是中惟一假相可得。摩那婆！如是一切汝等當知，無取世間作第一義相。如來要當為聲聞人說戒行業，如來復當更為他說如是等法。摩那婆！汝等應於如來所聞，當如是聞；如來所見，當如是見；乃至得證，當如是得亦如是證。摩那婆！如其彼樹有可得者，彼根彼莖乃至花果皆亦可得。若使彼樹不可得者，根莖花果云何可得？如是摩那婆！若彼一切法中諸助道法，以名字故是可得者，乃至涅槃亦皆可得。若彼助法不可得者，如是涅槃云何可得？摩那婆！於彼十二句中，我為汝等已數宣說，令多人眾少分開解。摩那婆！於意云何？彼持呪人云何得名持呪人？』須夜摩言：『世尊！我知持呪人。』曰：『何因緣故得持呪名？』『世尊！以能持呪，故名為持呪人。』曰：『持何等呪得名持呪？』『世尊！持此三呪，故名持呪。云何三呪？所謂一者瞿梨呪(隨言嚴惡)，二者揵陀利呪(隨言奪香)，三者摩登祇呪(隨言作惡業)。世尊！持此三呪，故名持呪。』佛復問言：『摩那婆！於意云何？彼持呪師經幾所時能成業也？』須夜摩言：『世尊！經十二年業方得成。世尊

！言十二年業得成者，謂於業中得巧妙故。』佛復問言：『彼作如是事業，成已得何等利？』須夜摩言：『世尊！彼命終已墮於地獄、畜生、餓鬼及閻魔界。何以故？以為世間作諸惡業，無有正見，常行殺害、劫盜他財、邪婬、放恣飲酒、妄語及餘惡業。諸是智人所不為者而便故作。』『摩那婆！若人樂行如是邪法乃至一句呪者，當知是人不解我法。摩那婆！汝觀是人，十二年中惟造地獄、畜生、餓鬼、諸魔王等一切惡業。摩那婆！汝應觀是世間盲人於黑暗中往來輪轉。摩那婆！是人所為應得善處，以於我法隨有作處，不得正信、不能正行故。此人若能正信行者，則得上生。摩那婆！是持呪人，但為洟唾屎尿聚故，十二年中受彼嚴熾無益苦己，捨身即生大地獄中。摩那婆！汝於是中應念成就諸如來智。欲求一切諸佛慧者，應當成就諸佛正法。摩那婆！如有二人：一為清廉，三日不食，腹中飢虛；一為貪嗜，三日之中口手不住，食過滿腹。摩那婆！於意云何？如是二人後若食時，何者最美？』須夜摩言：『世尊！飢者獨美。』佛言：『如是如是。摩那婆！如來世尊善知時宜，凡所宣說無有妄也。要觀眾生諸根調柔易堪受法，然後隨順為其開演而成熟之。如彼食已增加色力，安隱身心無所患苦。若有眾生聞佛說法，多起疑網迷惑亂心，彼為大患。如是眾生生疑惑已無有信心，無信心故則不能得真實正法，不捨本心疑惑此法，如是眾生深可憐愍，捨離正法不受三昧諸功德等。以是義故，如來待時。摩那婆！於是三種言教方便業藏之中，說十二句無有變動，當應入彼言教方便。』須夜摩言：『云何名為無有變動？』佛言：『摩那婆！所謂初來一切文句次第方便，因彼四十二字莊嚴音句，不以餘音共相雜合，不以餘字更相隱覆。摩那婆！自阿至迦此為初分；是中迦字身受五分，以蔭數分別，作富伽羅相故五分說；彼那字等不復更說。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ！言十二年業得成者，謂於業中得巧妙故。』佛復問言：『彼作如是事業，成已得何等利？』須夜摩言：『世尊！彼命終已墮於地獄、畜生、餓鬼及閻魔界。何以故？以為世間作諸惡業，無有正見，常行殺害、劫盜他財、邪婬、放恣飲酒、妄語及餘惡業。諸是智人所不為者而便故作。』『摩那婆！若人樂行如是邪法乃至一句呪者，當知是人不解我法。摩那婆！汝觀是人，十二年中惟造地獄、畜生、餓鬼、諸魔王等一切惡業。摩那婆！汝應觀是世間盲人於黑暗中往來輪轉。摩那婆！是人所為應得善處，以於我法隨有作處，不得正信、不能正行故。此人若能正信行者，則得上生。摩那婆！是持呪人，但為洟唾屎尿聚故，十二年中受彼嚴熾無益苦己，捨身即生大地獄中。摩那婆！汝於是中應念成就諸如來智。欲求一切諸佛慧者，應當成就諸佛正法。摩那婆！如有二人：一為清廉，三日不食，腹中飢虛；一為貪嗜，三日之中口手不住，食過滿腹。摩那婆！於意云何？如是二人後若食時，何者最美？』須夜摩言：『世尊！飢者獨美。』佛言：『如是如是。摩那婆！如來世尊善知時宜，凡所宣說無有妄也。要觀眾生諸根調柔易堪受法，然後隨順為其開演而成熟之。如彼食已增加色力，安隱身心無所患苦。若有眾生聞佛說法，多起疑網迷惑亂心，彼為大患。如是眾生生疑惑已無有信心，無信心故則不能得真實正法，不捨本心疑惑此法，如是眾生深可憐愍，捨離正法不受三昧諸功德等。以是義故，如來待時。摩那婆！於是三種言教方便業藏之中，說十二句無有變動，當應入彼言教方便。』須夜摩言：『云何名為無有變動？』佛言：『摩那婆！所謂初來一切文句次第方便，因彼四十二字莊嚴音句，不以餘音共相雜合，不以餘字更相隱覆。摩那婆！自阿至迦此為初分；是中迦字身受五分，以蔭數分別，作富伽羅相故五分說；彼那字等不復更說。』」