大法炬陀羅尼經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第十

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

遮謗品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮謗品第二十一

持經功德品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持經功德品第二十二

為他悔過品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為他悔過品第二十三

六度品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度品第二十四

遮謗品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮謗品第二十一

「爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言：『世尊！若人聞是陀羅尼經，生疑惑心起顛倒想，生惑倒已更起增上重誹謗心。世尊！彼等何因能謗此法？如是眾生云何受持是法門也？』爾時佛告諸菩薩言：『摩那婆！彼諸眾生不能信受此法門故，即便違背起誹謗心。』諸菩薩眾復白佛言：『世尊！如是遠離功德眾生，當生何處、受何等報？』佛言：『摩那婆！汝今何緣問我是事？』菩薩眾言：『世尊！有因緣故，我敢諮問如來應供正遍覺如是之事。世尊！是中多有眾生，以自心力、以信行心，聽受佛法而不依行，更復於是說法師所起輕慢心，於甚深法增誹謗事。是故我今請問斯事，為令眾生斷除愚癡，未來世中不受殃累。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言：『世尊！若人聞是陀羅尼經，生疑惑心起顛倒想，生惑倒已更起增上重誹謗心。世尊！彼等何因能謗此法？如是眾生云何受持是法門也？』爾時佛告諸菩薩言：『摩那婆！彼諸眾生不能信受此法門故，即便違背起誹謗心。』諸菩薩眾復白佛言：『世尊！如是遠離功德眾生，當生何處、受何等報？』佛言：『摩那婆！汝今何緣問我是事？』菩薩眾言：『世尊！有因緣故，我敢諮問如來應供正遍覺如是之事。世尊！是中多有眾生，以自心力、以信行心，聽受佛法而不依行，更復於是說法師所起輕慢心，於甚深法增誹謗事。是故我今請問斯事，為令眾生斷除愚癡，未來世中不受殃累。』

「爾時放光如來告諸菩薩言：『摩那婆！若有眾生於佛世尊甚深密智最上勝智最微妙智乃至一句生毀謗者，是人當受無量惡報。若復有人發如是言：「此非佛語，非如來教。」轉增誹謗。復於如是諸佛法中，既無信心自誹謗已，更令無量無邊眾生，於佛如是大慧門中乃至一句誹謗不信多作障礙，乃至不聽他人讀誦聽受，因口業故造種種惡，必定當受無量惡報。摩那婆！寧令是人一切不聞，不令彼聞起麁重謗。摩那婆！寧使是人以諸瓦石填塞其口滿一百年，不令得造如是謗業，言此法門非如來說。摩那婆！如是癡人住邪慢心誹謗經典，與餘眾生為大障礙。摩那婆！彼諸惡人非但愚癡作如是說，復住慳嫉謗毀是經，我今云何令諸眾生於是法中莫能成就。摩那婆！寧使是人噉食牛糞過於無量百千億歲，不令是人為飲食故誹謗是法。摩那婆！寧使是人臥於菅針棘刺之上過千億歲，不令是人為床敷故謗毀是法。摩那婆，寧使是人裸露形體過千億歲，不令是人為衣服故謗毀是法。摩那婆，彼諸惡人誹謗佛法，現在惡業我已說之。汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者，摩那婆！是謗法人所受果報我不應說。所以者何？我若說是果報過者，或能更令無量無邊諸眾生等聞是事已復增誹謗。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時放光如來告諸菩薩言：『摩那婆！若有眾生於佛世尊甚深密智最上勝智最微妙智乃至一句生毀謗者，是人當受無量惡報。若復有人發如是言：「此非佛語，非如來教。」轉增誹謗。復於如是諸佛法中，既無信心自誹謗已，更令無量無邊眾生，於佛如是大慧門中乃至一句誹謗不信多作障礙，乃至不聽他人讀誦聽受，因口業故造種種惡，必定當受無量惡報。摩那婆！寧令是人一切不聞，不令彼聞起麁重謗。摩那婆！寧使是人以諸瓦石填塞其口滿一百年，不令得造如是謗業，言此法門非如來說。摩那婆！如是癡人住邪慢心誹謗經典，與餘眾生為大障礙。摩那婆！彼諸惡人非但愚癡作如是說，復住慳嫉謗毀是經，我今云何令諸眾生於是法中莫能成就。摩那婆！寧使是人噉食牛糞過於無量百千億歲，不令是人為飲食故誹謗是法。摩那婆！寧使是人臥於菅針棘刺之上過千億歲，不令是人為床敷故謗毀是法。摩那婆，寧使是人裸露形體過千億歲，不令是人為衣服故謗毀是法。摩那婆，彼諸惡人誹謗佛法，現在惡業我已說之。汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者，摩那婆！是謗法人所受果報我不應說。所以者何？我若說是果報過者，或能更令無量無邊諸眾生等聞是事已復增誹謗。』

「爾時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言：『世尊！今此眾中雖有眾生不堪聞是謗法果報，唯願世尊具分別說，令多眾生咸得聞知。何以故？世尊！有諸眾生不聞是事，以不聞故不能知解，以不解故憙生毀謗。為救彼故今應演說。』爾時放光佛告諸菩薩言：『摩那婆！誠如汝說。諸佛如來深為愛念一切眾生，以是義故我為汝等說一句門顯諸智義。摩那婆！若有眾生具足成就無量無邊諸功德聚，乃能受持如是法門。摩那婆！汝當知彼謗法之人，具足一切諸不善聚，遠離一切諸善根本。摩那婆！如是惡眾生等謗斯法故，具受一切大苦惱聚，遠離一切大安樂也。摩那婆！彼不善人謗佛深法，我已為汝略說其事，於未來世受極惡報，所謂地獄、餓鬼、畜生種種苦惱，如前略說無有異也。摩那婆！如是癡人謗佛法故，受苦果報，無有惡趣而不受者，經無量劫然後乃出。雖得為人，常生難處、邪見之家，或作天魔徒黨眷屬，其心殘害猶如羅剎及閻摩王，以習惡心誹謗佛法故、導諸眾生行邪業故、不樂安隱受苦果故。摩那婆！而彼謗人造極重惡得善果者，終無是處。摩那婆！是故汝等欲說法時，若出家人若在家人躬至汝所，或時汝身欲往他處，是聽法人及餘施主，若供養汝、若稱歎汝，汝於是時應當一心端身靜息如法為說，莫懷諂曲、遠離瞋心，捨諸過非、滅除諍論，如是時間應說深法，令彼眾生讀誦受持。彼諸眾生既聞深法，乃至一句或但一字得生信心，最為希有，即得無量無邊福聚。慎勿令彼起不信心、不信因緣，當受無量無邊惡果。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言：『世尊！今此眾中雖有眾生不堪聞是謗法果報，唯願世尊具分別說，令多眾生咸得聞知。何以故？世尊！有諸眾生不聞是事，以不聞故不能知解，以不解故憙生毀謗。為救彼故今應演說。』爾時放光佛告諸菩薩言：『摩那婆！誠如汝說。諸佛如來深為愛念一切眾生，以是義故我為汝等說一句門顯諸智義。摩那婆！若有眾生具足成就無量無邊諸功德聚，乃能受持如是法門。摩那婆！汝當知彼謗法之人，具足一切諸不善聚，遠離一切諸善根本。摩那婆！如是惡眾生等謗斯法故，具受一切大苦惱聚，遠離一切大安樂也。摩那婆！彼不善人謗佛深法，我已為汝略說其事，於未來世受極惡報，所謂地獄、餓鬼、畜生種種苦惱，如前略說無有異也。摩那婆！如是癡人謗佛法故，受苦果報，無有惡趣而不受者，經無量劫然後乃出。雖得為人，常生難處、邪見之家，或作天魔徒黨眷屬，其心殘害猶如羅剎及閻摩王，以習惡心誹謗佛法故、導諸眾生行邪業故、不樂安隱受苦果故。摩那婆！而彼謗人造極重惡得善果者，終無是處。摩那婆！是故汝等欲說法時，若出家人若在家人躬至汝所，或時汝身欲往他處，是聽法人及餘施主，若供養汝、若稱歎汝，汝於是時應當一心端身靜息如法為說，莫懷諂曲、遠離瞋心，捨諸過非、滅除諍論，如是時間應說深法，令彼眾生讀誦受持。彼諸眾生既聞深法，乃至一句或但一字得生信心，最為希有，即得無量無邊福聚。慎勿令彼起不信心、不信因緣，當受無量無邊惡果。』

大法炬陀羅尼經持經功德品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經持經功德品第二十二

「爾時彼諸菩薩摩訶薩復白佛言：『世尊！若諸眾生自能讀誦受持是法，起憐慜心為人演說，乃至一句令他受持，如是之人獲幾功德？住何善根？能說是法不起疑心，是人往昔修何等行？發何誓願？親近供養幾許如來？於幾佛所聽甚深法？世尊！如是法師為誰宣說如是深法？而彼聽法諸眾生等，亦於往昔幾如來所種何善根，於今後世聞說深法，愛樂聽受心不退沒？如是等義我皆樂聞，唯願世尊具分別說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸菩薩摩訶薩復白佛言：『世尊！若諸眾生自能讀誦受持是法，起憐慜心為人演說，乃至一句令他受持，如是之人獲幾功德？住何善根？能說是法不起疑心，是人往昔修何等行？發何誓願？親近供養幾許如來？於幾佛所聽甚深法？世尊！如是法師為誰宣說如是深法？而彼聽法諸眾生等，亦於往昔幾如來所種何善根，於今後世聞說深法，愛樂聽受心不退沒？如是等義我皆樂聞，唯願世尊具分別說。』

「爾時放光如來告諸菩薩言：『摩那婆！若出家人及在家人，聞是諸佛甚深法門乃至一句，於中即能讀誦受持，起憐慜心攝受眾生，為人宣說如是法門乃至一句，令諸眾生讀誦受持或為他說。我今欲說此人所得功德果報，無有眾生能信受者，唯有持此陀羅尼經如是人等乃能信耳，或於過去諸如來所聞是法門亦能生信。摩那婆！汝等諦聽，我當為汝略說如是深經功德。摩那婆！若有人能讀誦受持、為他解說此陀羅尼門乃至一句，所得功德無有邊際，不可稱量、不可算數，吾當以喻少分說耳。摩那婆！假使百億轉輪聖王於諸生中所作功德，與前受持一句善根，百千萬分不及其一。摩那婆，假使復有千億天帝釋所修功德，望前善根，百千萬分亦不及一。摩那婆！假令復過百千億倍大梵天王所為功德，與前善根，百千萬分亦不及一。摩那婆！且置前事。假使更得須陀洹等三果功德，猶亦非比。如是乃至阿羅漢辟支佛所有功德，終亦非比。摩那婆！如我向說持經功德，比於世間一切善根，盡思稱量無可比喻，唯有證得阿耨多羅三藐三菩提時一切功德，與前法師所獲善根等無異也。何以故？是二功德無不由此大陀羅尼法門生故，是故一切諸餘法門皆不得比。摩那婆！汝等何須聞餘法門？唯應持此大陀羅尼。何以故？無有一法此陀羅尼所不攝者，亦無一疑此陀羅尼所不決者，唯為憐慜彼彼眾生，方便更說諸餘經典，而皆不離此法門也。復有眾生曾於往昔諸世尊前聞是法門，以此因緣復於今世聞是經典信心受持。或復往昔不聞是經，故於今說生別異想。摩那婆！如來所說諸餘經典種種法相，終無離此陀羅尼門三教藏也。摩那婆！如先喻說地大之性普遍無邊不可度量，亦無有人知其際畔，唯可得言無量無邊際，不有人能作無邊無數想者得為數量。摩那婆！是陀羅尼法門無有邊際不可稱量，亦復如是，唯善男子等大智慧者乃量之耳。摩那婆！彼善男子，或於往昔諸如來所曾聞如是陀羅尼門，以本聞故，今於我前復得聞是甚深佛法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時放光如來告諸菩薩言：『摩那婆！若出家人及在家人，聞是諸佛甚深法門乃至一句，於中即能讀誦受持，起憐慜心攝受眾生，為人宣說如是法門乃至一句，令諸眾生讀誦受持或為他說。我今欲說此人所得功德果報，無有眾生能信受者，唯有持此陀羅尼經如是人等乃能信耳，或於過去諸如來所聞是法門亦能生信。摩那婆！汝等諦聽，我當為汝略說如是深經功德。摩那婆！若有人能讀誦受持、為他解說此陀羅尼門乃至一句，所得功德無有邊際，不可稱量、不可算數，吾當以喻少分說耳。摩那婆！假使百億轉輪聖王於諸生中所作功德，與前受持一句善根，百千萬分不及其一。摩那婆，假使復有千億天帝釋所修功德，望前善根，百千萬分亦不及一。摩那婆！假令復過百千億倍大梵天王所為功德，與前善根，百千萬分亦不及一。摩那婆！且置前事。假使更得須陀洹等三果功德，猶亦非比。如是乃至阿羅漢辟支佛所有功德，終亦非比。摩那婆！如我向說持經功德，比於世間一切善根，盡思稱量無可比喻，唯有證得阿耨多羅三藐三菩提時一切功德，與前法師所獲善根等無異也。何以故？是二功德無不由此大陀羅尼法門生故，是故一切諸餘法門皆不得比。摩那婆！汝等何須聞餘法門？唯應持此大陀羅尼。何以故？無有一法此陀羅尼所不攝者，亦無一疑此陀羅尼所不決者，唯為憐慜彼彼眾生，方便更說諸餘經典，而皆不離此法門也。復有眾生曾於往昔諸世尊前聞是法門，以此因緣復於今世聞是經典信心受持。或復往昔不聞是經，故於今說生別異想。摩那婆！如來所說諸餘經典種種法相，終無離此陀羅尼門三教藏也。摩那婆！如先喻說地大之性普遍無邊不可度量，亦無有人知其際畔，唯可得言無量無邊際，不有人能作無邊無數想者得為數量。摩那婆！是陀羅尼法門無有邊際不可稱量，亦復如是，唯善男子等大智慧者乃量之耳。摩那婆！彼善男子，或於往昔諸如來所曾聞如是陀羅尼門，以本聞故，今於我前復得聞是甚深佛法。』

「爾時諸菩薩眾復白佛言：『世尊！如來所說陀羅尼法門三教業藏，我等已知，讀誦受持如說奉行。世尊！我等得聞如是法已，無量歡喜、無量踊悅、無量快樂、無量利益，唯佛世尊亦自證知，一切眾生智所不及。世尊！頗亦有人能知如是三藏法門境界邊際不？』佛告諸菩薩言：『不也。摩那婆！是三言教業藏法門，無人能得知其邊際。假使一切眾生皆如上說大名稱者利根聰慧，若經一劫、若百劫、若百千劫乃至無量劫，終不能知、不能稱量、不能宣說三教藏門少分邊際。摩那婆！唯除如來智慧辯才，能譬喻、證能入是處，決斷疑網。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸菩薩眾復白佛言：『世尊！如來所說陀羅尼法門三教業藏，我等已知，讀誦受持如說奉行。世尊！我等得聞如是法已，無量歡喜、無量踊悅、無量快樂、無量利益，唯佛世尊亦自證知，一切眾生智所不及。世尊！頗亦有人能知如是三藏法門境界邊際不？』佛告諸菩薩言：『不也。摩那婆！是三言教業藏法門，無人能得知其邊際。假使一切眾生皆如上說大名稱者利根聰慧，若經一劫、若百劫、若百千劫乃至無量劫，終不能知、不能稱量、不能宣說三教藏門少分邊際。摩那婆！唯除如來智慧辯才，能譬喻、證能入是處，決斷疑網。』

大法炬陀羅尼經為他悔過品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經為他悔過品第二十三

「爾時栴檀那菩薩摩訶薩從座而起，整持威儀，偏袒右髆右膝著地，合掌恭敬白放光如來言：『世尊！我於今者在世尊前，為如是等諸惡眾生誠心悔過。以彼謗法諸惡眾生，於此陀羅尼門乃至一句生誹謗心，若已誹謗及欲誹謗破壞訶毀，乃至與一眾生於一句中而作障礙故。世尊！我今為彼諸惡眾生，乃至無量無邊諸世界中亦多如是諸惡眾生，受行顛倒誹謗正法，我為彼故今於佛前誠心懺悔。世尊！為彼眾生無救護故、無眼目故、無智慧故、具惡口故，我今為彼至誠悔過。世尊！若復有人在世尊前如是悔者，彼於是中得何善根？獲何功德？』爾時放光如來告栴檀那菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝能如是方便薰心請問如來。若善男子為彼破法諸惡眾生誠心悔過，當得無量大功德聚。摩那婆！是功德聚難可稱量，今以譬喻少分開演，令是眾生發歡喜心。摩那婆！如此東方所有世界，其中眾生一切盡為摩訶施主。如是南西北方四維上下，周遍十方所有眾生，一切悉為摩訶施主。經於無量無邊不可說不可稱諸大劫數常行布施，所謂金銀眾寶、衣服飲食、湯藥房舍、種種眾具，還以無量無邊眾生皆集一處為受施者。摩那婆！於意云何？是福德聚可謂大不？』栴檀那言：『世尊！是福德聚真實寬大。何以故？世尊！若有一人於無量劫行施功德尚不得邊，何況無量眾生經無數劫行檀福聚而可測量其分限也？』佛言：『如是如是。摩那婆！彼等無量眾生無量劫數無量行施，無量福聚雖不可知，然猶不如善男子善女人於前一切謗法眾中，但為一人誠心懺悔，所生善根所獲功德，無量無邊不可稱比，況為無量眾生誠心懺悔也。復次摩那婆！置此世界所有謗法惡眾生等。假使十方無量無邊諸世界中所有誹謗正法眾生，摩那婆！如是十方世界謗法眾中，但為一人至心悔過，所得福聚及所生善根尚不可限，何況普為十方眾生誠心悔也。如是福聚善根住持攝受增長諸功德聚，不可計算、不可稱量、不可思議。如是功德誰能信者？唯有不退菩薩摩訶薩少能信耳。』時栴檀那復白佛言：『彼善男子等如是行時，欲求何等？』佛言：『栴檀那！彼善男子為菩提故荷是重擔，愍彼眾生至心懺悔。緣此善根，復能莊嚴諸佛國土，終得如是自在受用。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時栴檀那菩薩摩訶薩從座而起，整持威儀，偏袒右髆右膝著地，合掌恭敬白放光如來言：『世尊！我於今者在世尊前，為如是等諸惡眾生誠心悔過。以彼謗法諸惡眾生，於此陀羅尼門乃至一句生誹謗心，若已誹謗及欲誹謗破壞訶毀，乃至與一眾生於一句中而作障礙故。世尊！我今為彼諸惡眾生，乃至無量無邊諸世界中亦多如是諸惡眾生，受行顛倒誹謗正法，我為彼故今於佛前誠心懺悔。世尊！為彼眾生無救護故、無眼目故、無智慧故、具惡口故，我今為彼至誠悔過。世尊！若復有人在世尊前如是悔者，彼於是中得何善根？獲何功德？』爾時放光如來告栴檀那菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝能如是方便薰心請問如來。若善男子為彼破法諸惡眾生誠心悔過，當得無量大功德聚。摩那婆！是功德聚難可稱量，今以譬喻少分開演，令是眾生發歡喜心。摩那婆！如此東方所有世界，其中眾生一切盡為摩訶施主。如是南西北方四維上下，周遍十方所有眾生，一切悉為摩訶施主。經於無量無邊不可說不可稱諸大劫數常行布施，所謂金銀眾寶、衣服飲食、湯藥房舍、種種眾具，還以無量無邊眾生皆集一處為受施者。摩那婆！於意云何？是福德聚可謂大不？』栴檀那言：『世尊！是福德聚真實寬大。何以故？世尊！若有一人於無量劫行施功德尚不得邊，何況無量眾生經無數劫行檀福聚而可測量其分限也？』佛言：『如是如是。摩那婆！彼等無量眾生無量劫數無量行施，無量福聚雖不可知，然猶不如善男子善女人於前一切謗法眾中，但為一人誠心懺悔，所生善根所獲功德，無量無邊不可稱比，況為無量眾生誠心懺悔也。復次摩那婆！置此世界所有謗法惡眾生等。假使十方無量無邊諸世界中所有誹謗正法眾生，摩那婆！如是十方世界謗法眾中，但為一人至心悔過，所得福聚及所生善根尚不可限，何況普為十方眾生誠心悔也。如是福聚善根住持攝受增長諸功德聚，不可計算、不可稱量、不可思議。如是功德誰能信者？唯有不退菩薩摩訶薩少能信耳。』時栴檀那復白佛言：『彼善男子等如是行時，欲求何等？』佛言：『栴檀那！彼善男子為菩提故荷是重擔，愍彼眾生至心懺悔。緣此善根，復能莊嚴諸佛國土，終得如是自在受用。』」

佛告阿難：「爾時眾中有優婆塞名為月上，彼優婆塞家豐財寶，以真珠瓔珞價直百千億金莊嚴身頸，有一妙寶亦直百千億金。時優婆塞從座而起，即解真珠瓔珞奉上放光如來，復以妙寶用施栴檀那菩薩。時彼月上既奉獻已，更增深敬大歡喜心，發如是念：『我家所有倉庫寶藏及餘資生皆悉具足，可以此時淨施如來及栴檀那。』復作是念：『今聖者栴檀那若知我發如是心已向世尊說，世尊聞已即遣栴檀那菩薩親教示我。我時承稟乃至盡壽，自當學彼諸菩薩行。』長者月上發是心時，栴檀那菩薩以他心智觀察知已，即白放光如來言：『世尊！我今明見此會眾中月上優婆塞，復發深心作如是念：「我今及時盡家所有，悉以淨心奉上世尊。」世尊！此優婆塞能發大心，及有如是智慧辯才、布施辯才、捨棄辯才，欲請如來說發心事。然以如來道德巍巍威神高遠，心懷慚懼不敢干請。善哉世尊！我今實為此優婆塞請白世尊如斯之事。』爾時放光如來即告栴檀那言：『善哉善哉！栴檀那！汝今成就是他心智，以於無量無數劫中久修習彼諸善根故。摩那婆！我亦知此優婆塞心，但為此會諸菩薩等捨置是心，且默然住，亦令一切諸菩薩眾於是法中學汝栴檀那之所行耳。』時栴檀那菩薩摩訶薩告彼長者言：『長者！汝今實有如是念不？』長者報言：『尊者！我今實有如是心念。然我唯以恭敬心故、尊重心故、希有心故，不敢諮白如來世尊。今見聖者栴檀那菩薩，以憐愍心乃能如是為於世間一切眾生無救護者、無正念者、無將導者，在世尊前至誠懺悔、為依為導。我見是已，即於聖者栴檀那菩薩生大希有心、深敬重心。以聖者栴檀那初未曾見謗法眾生，而能為其誠心懺悔，可謂善哉。而復於我有憐慜心，如我所念諮請如來。若不取我如是誠心，則我願不滿。若持我心問如來者，我即依願隨教修行。然而聖者栴檀那菩薩為無量無邊世界中眾生荷是重擔誠心懺悔，復能如是為我問此重擔大事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時眾中有優婆塞名為月上，彼優婆塞家豐財寶，以真珠瓔珞價直百千億金莊嚴身頸，有一妙寶亦直百千億金。時優婆塞從座而起，即解真珠瓔珞奉上放光如來，復以妙寶用施栴檀那菩薩。時彼月上既奉獻已，更增深敬大歡喜心，發如是念：『我家所有倉庫寶藏及餘資生皆悉具足，可以此時淨施如來及栴檀那。』復作是念：『今聖者栴檀那若知我發如是心已向世尊說，世尊聞已即遣栴檀那菩薩親教示我。我時承稟乃至盡壽，自當學彼諸菩薩行。』長者月上發是心時，栴檀那菩薩以他心智觀察知已，即白放光如來言：『世尊！我今明見此會眾中月上優婆塞，復發深心作如是念：「我今及時盡家所有，悉以淨心奉上世尊。」世尊！此優婆塞能發大心，及有如是智慧辯才、布施辯才、捨棄辯才，欲請如來說發心事。然以如來道德巍巍威神高遠，心懷慚懼不敢干請。善哉世尊！我今實為此優婆塞請白世尊如斯之事。』爾時放光如來即告栴檀那言：『善哉善哉！栴檀那！汝今成就是他心智，以於無量無數劫中久修習彼諸善根故。摩那婆！我亦知此優婆塞心，但為此會諸菩薩等捨置是心，且默然住，亦令一切諸菩薩眾於是法中學汝栴檀那之所行耳。』時栴檀那菩薩摩訶薩告彼長者言：『長者！汝今實有如是念不？』長者報言：『尊者！我今實有如是心念。然我唯以恭敬心故、尊重心故、希有心故，不敢諮白如來世尊。今見聖者栴檀那菩薩，以憐愍心乃能如是為於世間一切眾生無救護者、無正念者、無將導者，在世尊前至誠懺悔、為依為導。我見是已，即於聖者栴檀那菩薩生大希有心、深敬重心。以聖者栴檀那初未曾見謗法眾生，而能為其誠心懺悔，可謂善哉。而復於我有憐慜心，如我所念諮請如來。若不取我如是誠心，則我願不滿。若持我心問如來者，我即依願隨教修行。然而聖者栴檀那菩薩為無量無邊世界中眾生荷是重擔誠心懺悔，復能如是為我問此重擔大事。』

「爾時栴檀那菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『世尊！如來亦應聞是月上優婆塞之所請問。』佛言：『摩那婆！我今已聞月上所請。摩那婆！於意云何？諸佛如來有所利欲耶？』栴檀那言：『不也。世尊！如來無所乏少亦無所欲。何以故？我昔曾聞諸佛世尊用一衣一食住過恒河沙劫，一加趺坐亦過恒河沙劫，而身無羸損、力無疲倦，唯為憐慜諸眾生故。所以者何？欲令眾生咸皆安住如實法中，復令眾生悉得真法，是故如來方便示現譬喻言說耳。世尊！如來如是種種方便，眾生親見尚不信受，何況後時不見如來。』時放光如來告栴檀那菩薩言：『若復有人施眾寶物，置於如來加趺膝上，而諸如來終無所受，聲聞弟子亦不得受此真寶物。摩那婆！汝於是中應當善教此優婆塞，長夜利益身心安樂。其所獻上真珠瓔珞及妙寶等，宜還付之，但當教示令其行法。如是生寶，雖佛如來及聲聞弟子既不得取亦不得用，唯有布施增長功德。何以故？令諸眾生得利益故。亦應如是教諸眾生。』爾時月上優婆塞於如來前聞聖教已，即以右手執栴檀那菩薩臂，頂禮佛足，與栴檀那菩薩從彼眾出，共歸其家。敷座坐已，此優婆塞即命家人令開庫藏，親誡之曰：『我庫藏中諸是珍寶，今宜盡出置吾目前，欲視精麁并知大數。如是知已，我當奉獻供養如來應供正遍覺，及諸聲聞弟子大眾。』時長者妻白長者曰：『能發是心，真成大善。我雖無知，素念斯事，未有方便不暇先白，忽聞嘉命深慰本心。然此寶聚非可長保，長者！如我愚見，今此寶藏難用依恃，唯當寄託諸佛福田，此功希有終不虧失。長者，我等應作如是思惟：「自我先人七世珍賢，藏埋地下終是虛棄，自餘財物尋還灰壤，設有少存誰當用之？」長者！斯為大事，宜速及時。今日雖獲奉獻如來應供正遍覺，破彼積聚祕悋之心，而我竊思實謂稍晚。長者！彼如是人難可值遇，我等應須至心供養。若於彼所得聞法者，法心生時非餘世利也。』於是長者報其妻曰：『我見聖者栴檀那菩薩，又聞其言，故生恭敬大希有心。亦以此菩薩獨能為彼無量無邊諸世界中謗法眾生誠心懺悔，我見此故，復於其所益生恭敬希有之心。又諸菩薩摩訶薩等，為諸眾生發大誓願荷負重擔，常行種種艱難苦行故。』其妻復誡長者言：『仁者！莫興異念，宜應速隨此大菩薩詣如來所，當發如是大殷重心供養如來。自從先來，未曾有人能起如是大供養者。』爾時長者躬自觀察家內所有一切庫藏，及七世來地中諸藏盡出現前，校計稱量不可周遍。即尋白彼栴檀那菩薩言：『聖者栴檀那！我今不能為此財物墮於地獄受諸苦惱。如彼眾蜂能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時栴檀那菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『世尊！如來亦應聞是月上優婆塞之所請問。』佛言：『摩那婆！我今已聞月上所請。摩那婆！於意云何？諸佛如來有所利欲耶？』栴檀那言：『不也。世尊！如來無所乏少亦無所欲。何以故？我昔曾聞諸佛世尊用一衣一食住過恒河沙劫，一加趺坐亦過恒河沙劫，而身無羸損、力無疲倦，唯為憐慜諸眾生故。所以者何？欲令眾生咸皆安住如實法中，復令眾生悉得真法，是故如來方便示現譬喻言說耳。世尊！如來如是種種方便，眾生親見尚不信受，何況後時不見如來。』時放光如來告栴檀那菩薩言：『若復有人施眾寶物，置於如來加趺膝上，而諸如來終無所受，聲聞弟子亦不得受此真寶物。摩那婆！汝於是中應當善教此優婆塞，長夜利益身心安樂。其所獻上真珠瓔珞及妙寶等，宜還付之，但當教示令其行法。如是生寶，雖佛如來及聲聞弟子既不得取亦不得用，唯有布施增長功德。何以故？令諸眾生得利益故。亦應如是教諸眾生。』爾時月上優婆塞於如來前聞聖教已，即以右手執栴檀那菩薩臂，頂禮佛足，與栴檀那菩薩從彼眾出，共歸其家。敷座坐已，此優婆塞即命家人令開庫藏，親誡之曰：『我庫藏中諸是珍寶，今宜盡出置吾目前，欲視精麁并知大數。如是知已，我當奉獻供養如來應供正遍覺，及諸聲聞弟子大眾。』時長者妻白長者曰：『能發是心，真成大善。我雖無知，素念斯事，未有方便不暇先白，忽聞嘉命深慰本心。然此寶聚非可長保，長者！如我愚見，今此寶藏難用依恃，唯當寄託諸佛福田，此功希有終不虧失。長者，我等應作如是思惟：「自我先人七世珍賢，藏埋地下終是虛棄，自餘財物尋還灰壤，設有少存誰當用之？」長者！斯為大事，宜速及時。今日雖獲奉獻如來應供正遍覺，破彼積聚祕悋之心，而我竊思實謂稍晚。長者！彼如是人難可值遇，我等應須至心供養。若於彼所得聞法者，法心生時非餘世利也。』於是長者報其妻曰：『我見聖者栴檀那菩薩，又聞其言，故生恭敬大希有心。亦以此菩薩獨能為彼無量無邊諸世界中謗法眾生誠心懺悔，我見此故，復於其所益生恭敬希有之心。又諸菩薩摩訶薩等，為諸眾生發大誓願荷負重擔，常行種種艱難苦行故。』其妻復誡長者言：『仁者！莫興異念，宜應速隨此大菩薩詣如來所，當發如是大殷重心供養如來。自從先來，未曾有人能起如是大供養者。』爾時長者躬自觀察家內所有一切庫藏，及七世來地中諸藏盡出現前，校計稱量不可周遍。即尋白彼栴檀那菩薩言：『聖者栴檀那！我今不能為此財物墮於地獄受諸苦惱。如彼眾蜂能

造甜蜜，蜜始成就，若食未食即自害身。』於是栴檀那菩薩告長者言：『長者！如是如是，如汝所說。長者！汝之先人聚此財寶，經歷年世非無勤苦，然竟不能發慈愛心念一眾生而行惠施，唐為慳心守護是物，及其命終生於惡道。既生彼已，無有善念。假令彼時欲發善念，大苦侵迫寧能遂心？長者！汝之戚屬不能救免，諸餘眾生何所復論？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造甜蜜，蜜始成就，若食未食即自害身。』於是栴檀那菩薩告長者言：『長者！如是如是，如汝所說。長者！汝之先人聚此財寶，經歷年世非無勤苦，然竟不能發慈愛心念一眾生而行惠施，唐為慳心守護是物，及其命終生於惡道。既生彼已，無有善念。假令彼時欲發善念，大苦侵迫寧能遂心？長者！汝之戚屬不能救免，諸餘眾生何所復論？』」

「阿難！時彼長者於栴檀那菩薩摩訶薩所聞是教已，即於放光如來及諸大眾多設供養。既供養已，於如來所剃除出家，盡形修行供養世尊，彼諸財寶無有窮盡。於是月上復白栴檀那菩薩言：『聖者！從今更有何方供養如來？我若知者，皆當修作。』栴檀那言：『長者！是財寶聚我實不知昔從何生、今從何滅。何以故？以無來處及去處故。長者！譬如蜜蜂同共出生無量億數瓶瓨等蜜，次第食用。是蜂不知是蜜所出，從何所來去至何處。如是之事誰能信者？如是長者！此財寶藏，無常不住埋藏地下，漸到水聚終歸大海。長者！汝於是中當更善思：「我之先世乃祖乃考，但為慳毒誑惑己心，聚積貨財增長惡業。哀哉祖考！今生何處？辛勤營理竟何所成？徒事虛名求勝他耳。妬嫉連綿貪婪味著，是業因緣永淪惡道。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼長者於栴檀那菩薩摩訶薩所聞是教已，即於放光如來及諸大眾多設供養。既供養已，於如來所剃除出家，盡形修行供養世尊，彼諸財寶無有窮盡。於是月上復白栴檀那菩薩言：『聖者！從今更有何方供養如來？我若知者，皆當修作。』栴檀那言：『長者！是財寶聚我實不知昔從何生、今從何滅。何以故？以無來處及去處故。長者！譬如蜜蜂同共出生無量億數瓶瓨等蜜，次第食用。是蜂不知是蜜所出，從何所來去至何處。如是之事誰能信者？如是長者！此財寶藏，無常不住埋藏地下，漸到水聚終歸大海。長者！汝於是中當更善思：「我之先世乃祖乃考，但為慳毒誑惑己心，聚積貨財增長惡業。哀哉祖考！今生何處？辛勤營理竟何所成？徒事虛名求勝他耳。妬嫉連綿貪婪味著，是業因緣永淪惡道。」』」

大法炬陀羅尼經六度品第二十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經六度品第二十四之一

佛告阿難：「爾時放光如來告彼善覺菩薩摩訶薩言：『摩那婆！汝宜諦聽，善思念之，今當為汝說菩薩法。若諸菩薩持戒清淨無有缺減，決定成就義利莊嚴。如諸菩薩住正戒中最上持戒，畢竟清淨入如實門，隨順法智非彼非此。戒功德聚寬大無邊，無有人能知其齊限。假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛，皆不能知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時放光如來告彼善覺菩薩摩訶薩言：『摩那婆！汝宜諦聽，善思念之，今當為汝說菩薩法。若諸菩薩持戒清淨無有缺減，決定成就義利莊嚴。如諸菩薩住正戒中最上持戒，畢竟清淨入如實門，隨順法智非彼非此。戒功德聚寬大無邊，無有人能知其齊限。假使世間一切凡夫乃至聲聞及辟支佛，皆不能知。』

「爾時善覺菩薩白放光佛言：『世尊！今正是時。唯願世尊為此億數諸菩薩等，具足說是如來戒行成就真相。』佛告善覺菩薩言：『摩那婆！所言戒者名不思議處，戒行功德成就如是，不可動搖、無有垢濁、清淨圓滿、永盡眾惡、無有住處，寬如虛空不可執持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時善覺菩薩白放光佛言：『世尊！今正是時。唯願世尊為此億數諸菩薩等，具足說是如來戒行成就真相。』佛告善覺菩薩言：『摩那婆！所言戒者名不思議處，戒行功德成就如是，不可動搖、無有垢濁、清淨圓滿、永盡眾惡、無有住處，寬如虛空不可執持。

「『復次摩那婆！如是諸波羅蜜，所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。是中檀波羅蜜，最為初上而無減少。或於諸有及後生中，至天王處者或有減少，於後生處貧窮下賤，衣食乏少以乞自資，常在生死流轉往來。以貧窮故不能清淨檀波羅蜜，是於檀波羅蜜自然損減。摩那婆！無有菩薩一向在禪，唯有如來一入不出，非諸菩薩常在定也，若常在定則避護生死。然諸菩薩若欲緣彼有生處故留少染惑，當知爾時暫捨智根，彼精進根全無所捨，是故不名捨菩薩道。處彼無量生死中時，此貪染心亦捨不捨，彼時雖有精進而不得菩提。何以故？以般若波羅蜜未滿足故。是故若緣有生處時不捨精進，如是摩那婆！彼亦無二心，和合並作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！如是諸波羅蜜，所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。是中檀波羅蜜，最為初上而無減少。或於諸有及後生中，至天王處者或有減少，於後生處貧窮下賤，衣食乏少以乞自資，常在生死流轉往來。以貧窮故不能清淨檀波羅蜜，是於檀波羅蜜自然損減。摩那婆！無有菩薩一向在禪，唯有如來一入不出，非諸菩薩常在定也，若常在定則避護生死。然諸菩薩若欲緣彼有生處故留少染惑，當知爾時暫捨智根，彼精進根全無所捨，是故不名捨菩薩道。處彼無量生死中時，此貪染心亦捨不捨，彼時雖有精進而不得菩提。何以故？以般若波羅蜜未滿足故。是故若緣有生處時不捨精進，如是摩那婆！彼亦無二心，和合並作也。

「『摩那婆！我憶往昔過於無量阿僧祇劫，爾時有佛，號曰寶火如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊，出現於世。摩那婆！彼佛眷屬唯有聲聞二十四人，復有六大菩薩摩訶薩。摩那婆！彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經，名閻浮上波羅蜜。彼六菩薩皆各住於一波羅蜜行中，第一菩薩讚歎檀波羅蜜，即以檀波羅蜜而為勝上；第二菩薩讚歎尸羅波羅蜜，即以尸波羅蜜而為勝上；第三菩薩讚歎羼提波羅蜜，即以羼提波羅蜜而為勝上；第四菩薩讚歎毘梨耶波羅蜜，即以毘梨耶波羅蜜而為勝上；第五菩薩讚歎禪那波羅蜜，即以禪那波羅蜜而為勝上；第六菩薩讚歎般若波羅蜜，亦以般若而為勝上，一心修行般若德聚，更無餘念。摩那婆！爾時寶火佛為欲知彼諸菩薩等心志所趣故，問本修行。彼諸菩薩既蒙聖問，各隨本心所行以答。時寶火世尊作如是念：「斯諸菩薩皆為初入發意修行，我今亦須隨順其意不得違逆。何以故？若違其心，或能退沒。」於是告諸菩薩言：「汝等知是六波羅蜜不耶？」諸菩薩言：「世尊！六波羅蜜我等已知。」佛復問言：「汝等云何修持六波羅蜜？」諸菩薩等各各稱說己之所行諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩那婆！我憶往昔過於無量阿僧祇劫，爾時有佛，號曰寶火如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊，出現於世。摩那婆！彼佛眷屬唯有聲聞二十四人，復有六大菩薩摩訶薩。摩那婆！彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經，名閻浮上波羅蜜。彼六菩薩皆各住於一波羅蜜行中，第一菩薩讚歎檀波羅蜜，即以檀波羅蜜而為勝上；第二菩薩讚歎尸羅波羅蜜，即以尸波羅蜜而為勝上；第三菩薩讚歎羼提波羅蜜，即以羼提波羅蜜而為勝上；第四菩薩讚歎毘梨耶波羅蜜，即以毘梨耶波羅蜜而為勝上；第五菩薩讚歎禪那波羅蜜，即以禪那波羅蜜而為勝上；第六菩薩讚歎般若波羅蜜，亦以般若而為勝上，一心修行般若德聚，更無餘念。摩那婆！爾時寶火佛為欲知彼諸菩薩等心志所趣故，問本修行。彼諸菩薩既蒙聖問，各隨本心所行以答。時寶火世尊作如是念：「斯諸菩薩皆為初入發意修行，我今亦須隨順其意不得違逆。何以故？若違其心，或能退沒。」於是告諸菩薩言：「汝等知是六波羅蜜不耶？」諸菩薩言：「世尊！六波羅蜜我等已知。」佛復問言：「汝等云何修持六波羅蜜？」諸菩薩等各各稱說己之所行諸波羅蜜。

「『復次摩那婆！云何名為第一菩薩樂行檀波羅蜜？謂彼菩薩行檀波羅蜜時，凡諸所有乃至居家，有人來求一切皆與。所施婇女其數九千，諸女微妙難可具說，我今略辯彼女之價。如此閻浮提所有一切財寶眾物，所謂若生真寶、金銀琉璃、珂貝美玉、珊瑚真珠如是等物。又閻浮提所有一切象馬牛羊駝騾驢等，及餘所有四足畜生如是眾類。又閻浮提所有人民及餘眾生，有業無業、有財無財。如是眾物，比前所施九千女中，尚不能敵一女之價。而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故，見人來乞，乃至以此九千美女盡用與之。而彼菩薩在家復有九千白象及以九千無價寶馬，如是良馬騣尾毛色皆如石黛，又復亦如雞翅馬王，又復亦如輪王寶馬，舉策一馳便度大海，如是等馬悉以施他。菩薩復有無價上寶，亦滿九千，盡用布施。摩那婆！自餘諸物不可具言，若見求者皆持惠施。摩那婆！時彼菩薩如是施已，即於寶火如來法中厭世出家，精勤修滿檀波羅蜜。摩那婆！是為第一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！云何名為第一菩薩樂行檀波羅蜜？謂彼菩薩行檀波羅蜜時，凡諸所有乃至居家，有人來求一切皆與。所施婇女其數九千，諸女微妙難可具說，我今略辯彼女之價。如此閻浮提所有一切財寶眾物，所謂若生真寶、金銀琉璃、珂貝美玉、珊瑚真珠如是等物。又閻浮提所有一切象馬牛羊駝騾驢等，及餘所有四足畜生如是眾類。又閻浮提所有人民及餘眾生，有業無業、有財無財。如是眾物，比前所施九千女中，尚不能敵一女之價。而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故，見人來乞，乃至以此九千美女盡用與之。而彼菩薩在家復有九千白象及以九千無價寶馬，如是良馬騣尾毛色皆如石黛，又復亦如雞翅馬王，又復亦如輪王寶馬，舉策一馳便度大海，如是等馬悉以施他。菩薩復有無價上寶，亦滿九千，盡用布施。摩那婆！自餘諸物不可具言，若見求者皆持惠施。摩那婆！時彼菩薩如是施已，即於寶火如來法中厭世出家，精勤修滿檀波羅蜜。摩那婆！是為第一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜中。

「『復次摩那婆！云何名為第二菩薩樂行尸羅波羅蜜者？謂彼菩薩行尸波羅蜜時，常讚持戒，為欲勝彼外道五通諸仙人故具修五通。得五通已，於彼寶火如來法中出家持戒唯畜三衣。如來教發無邊量心，心得自在成如來智，發生戒聚得如是身，乃至成滿三十二種大人妙相。以是因緣，時彼菩薩讚嘆尸波羅蜜，具足持戒而行平等。摩那婆！是為第二菩薩摩訶薩樂行住於尸羅波羅蜜中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！云何名為第二菩薩樂行尸羅波羅蜜者？謂彼菩薩行尸波羅蜜時，常讚持戒，為欲勝彼外道五通諸仙人故具修五通。得五通已，於彼寶火如來法中出家持戒唯畜三衣。如來教發無邊量心，心得自在成如來智，發生戒聚得如是身，乃至成滿三十二種大人妙相。以是因緣，時彼菩薩讚嘆尸波羅蜜，具足持戒而行平等。摩那婆！是為第二菩薩摩訶薩樂行住於尸羅波羅蜜中。

「『復次摩那婆！云何名為第三菩薩樂行羼提波羅蜜者？謂彼菩薩行忍辱時，或生王宮為王太子具足威力。劫濁世時，有諸眾生多行非法，不孝父母、不敬沙門及婆羅門，無有正信，污毀居家破散他室，常行賊盜壞人印記，好諍佷戾不用善言，見他為惡或讚或默，不護口過妄說是非，殺生、偷盜、兩舌、妄語，具行十惡、遠離十善。是惡人輩漸用增多，日別常有一千二千乃至數千官司捕採，王子前過。其間復有種種惡人，或穿牆違禁、或踰城越關、或棄擯逃叛、或侵凌他妻、或欺詐他物、或妄證是非。諸如是等多過罪人，官司執獲，悉以枷鎖桎梏桁械，次第將引王子前過。如是經歷二十年間，然彼王子以慈忍故，初無苛暴恚恨之心，卒亦不行刑戮之事。唯出私藏財寶而施與之，然後隨罪輕重訶嘖便放，因教誡曰：「汝等當知我信佛故不為眾惡，復捨放汝不至苦治，欲汝念恩斷惡修善。」摩那婆！時彼王子作是思惟：「我今居此，於諸眾生何異惡王閻摩使者治斷罪人。今我能行如法忍者，當應導引諸眾生等詣世尊所。我雖久習如此忍法，而亦不可於一切時欲行刑害加彼眾生，禁閉獄中乃至縛打。後時但行訶責放之，亦復不可重見聞是背恩無義諸眾生等惡言惡事。是故當應請佛救彼，皆令安住於究竟中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！云何名為第三菩薩樂行羼提波羅蜜者？謂彼菩薩行忍辱時，或生王宮為王太子具足威力。劫濁世時，有諸眾生多行非法，不孝父母、不敬沙門及婆羅門，無有正信，污毀居家破散他室，常行賊盜壞人印記，好諍佷戾不用善言，見他為惡或讚或默，不護口過妄說是非，殺生、偷盜、兩舌、妄語，具行十惡、遠離十善。是惡人輩漸用增多，日別常有一千二千乃至數千官司捕採，王子前過。其間復有種種惡人，或穿牆違禁、或踰城越關、或棄擯逃叛、或侵凌他妻、或欺詐他物、或妄證是非。諸如是等多過罪人，官司執獲，悉以枷鎖桎梏桁械，次第將引王子前過。如是經歷二十年間，然彼王子以慈忍故，初無苛暴恚恨之心，卒亦不行刑戮之事。唯出私藏財寶而施與之，然後隨罪輕重訶嘖便放，因教誡曰：「汝等當知我信佛故不為眾惡，復捨放汝不至苦治，欲汝念恩斷惡修善。」摩那婆！時彼王子作是思惟：「我今居此，於諸眾生何異惡王閻摩使者治斷罪人。今我能行如法忍者，當應導引諸眾生等詣世尊所。我雖久習如此忍法，而亦不可於一切時欲行刑害加彼眾生，禁閉獄中乃至縛打。後時但行訶責放之，亦復不可重見聞是背恩無義諸眾生等惡言惡事。是故當應請佛救彼，皆令安住於究竟中。」

「『摩那婆！時彼王子思是事已，即便往詣寶火佛所。到已而前頂禮佛足，敬繞退住，具陳斯事。摩那婆！爾時寶火世尊聞王子言，羼提波羅蜜隨順印可，因而讚曰：「善哉善哉！汝善丈夫！而今乃能於是惡世非義眾中修行如是羼提波羅蜜。」彼佛世尊更為王子宣說羼提波羅蜜。既聞說已，乃至盡壽不還本宮，於此忍中轉更牢固。摩那婆！是為第三菩薩摩訶薩樂行住彼羼提波羅蜜中。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩那婆！時彼王子思是事已，即便往詣寶火佛所。到已而前頂禮佛足，敬繞退住，具陳斯事。摩那婆！爾時寶火世尊聞王子言，羼提波羅蜜隨順印可，因而讚曰：「善哉善哉！汝善丈夫！而今乃能於是惡世非義眾中修行如是羼提波羅蜜。」彼佛世尊更為王子宣說羼提波羅蜜。既聞說已，乃至盡壽不還本宮，於此忍中轉更牢固。摩那婆！是為第三菩薩摩訶薩樂行住彼羼提波羅蜜中。』」