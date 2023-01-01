大法炬陀羅尼經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第八

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

證涅槃品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證涅槃品之餘

勸證品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸證品第十九

證涅槃品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證涅槃品之餘

「『爾時魔王及其眷屬，不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提，亦既成道。彼十八億諸眾生等及魔王眾，咸來佛所頂禮佛足右繞三匝，一心合掌住如來前。』時放光佛告栴檀那言：『於是寶觀如來思惟十八億諸眾生等，信根增微煩惱厚薄，如是知已次第為說。彼佛說法經三百年，於此三種言教業藏中說一法句門，所謂一百。何者一百？彼佛告言：「汝等今當思惟觀察此百門義。何故名百？何者是百？為是現在、為是未來、為是過去？為長為短、為白為黑？」栴檀那！爾時彼十八億諸眾生等聞此法已，於山林間思惟此義：云何言百？說百者誰？如是百義從何處來？彼諸眾生經四十歲思惟此義，然後證知，云何名百及百來處、從何生滅。證得法已，名曰八分圓滿解義辯才。於此三種言教業藏方便門中得證知已，還來至彼寶觀佛前，如所證知向佛宣說。栴檀那！爾時彼佛復告十八億諸眾生言：「摩那婆！汝等初時於此三教業藏門中得此法句名曰分門。既得知已，即能受持六十億言教方便法門，猶是前言一百義者。譬如小兒初學受章，始解初板，如是次第乃至大解，更能教人從一字句至多字句，乃至義味，如是具演從十四音乃至無量字門悉皆通達。摩那婆！汝等於中應當正思百法門義。」栴檀那！汝當如彼十八億數諸眾生等正念百義，不久當得果報住處，於此最初阿字相中名字音聲是百義方便，於十四音法為眷屬。汝等於後復當得知，此迦字相及二十一字亦為眷屬，復當證知於後那字及彼七句亦為眷屬。更取前二十一句，以後七句成二十八句。知此二十八句已，得入百億門，次第即能明了證知此方便學，於百億數中集諸法句能問能答終無恐怖，又於百億眾中最為尊勝，世間疑惑皆能斷除。摩那婆！是為菩薩摩訶薩所當荷負大重擔也。何者是擔？所謂一切世間出世間智。汝等學已，當為世間諸眾生等作大論師，凡是疑諍皆乘此智而為除斷。如是菩薩於阿字門，世無過者。摩那婆！若諸菩薩欲求是智，應勤修習莫生疲倦，遠離怖畏勿捨重擔。摩那婆！當知如來欲為汝等作大利益。摩那婆！汝等亦應為諸眾生而作利益。云何利益？汝於是中當為一切眾生斷一切惡、一切諸苦、一切貪愛、一切生死，復應精勤為一切眾生斷除一切無明黑闇。汝等復應作如是念：「云何當令一切眾生滅無明闇？云何當令一切眾生成就種智？云何當令一切眾生得安隱樂？云何當令一切眾生至無畏地？云何當令一切眾生得畢竟心。」安置如是諸眾生已，求佛正道如聞奉行。以是因緣，能破百千億數魔軍，及諸外道一切論師所有語義。雖為勝事，而終不起憍慢之心：我能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時魔王及其眷屬，不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提，亦既成道。彼十八億諸眾生等及魔王眾，咸來佛所頂禮佛足右繞三匝，一心合掌住如來前。』時放光佛告栴檀那言：『於是寶觀如來思惟十八億諸眾生等，信根增微煩惱厚薄，如是知已次第為說。彼佛說法經三百年，於此三種言教業藏中說一法句門，所謂一百。何者一百？彼佛告言：「汝等今當思惟觀察此百門義。何故名百？何者是百？為是現在、為是未來、為是過去？為長為短、為白為黑？」栴檀那！爾時彼十八億諸眾生等聞此法已，於山林間思惟此義：云何言百？說百者誰？如是百義從何處來？彼諸眾生經四十歲思惟此義，然後證知，云何名百及百來處、從何生滅。證得法已，名曰八分圓滿解義辯才。於此三種言教業藏方便門中得證知已，還來至彼寶觀佛前，如所證知向佛宣說。栴檀那！爾時彼佛復告十八億諸眾生言：「摩那婆！汝等初時於此三教業藏門中得此法句名曰分門。既得知已，即能受持六十億言教方便法門，猶是前言一百義者。譬如小兒初學受章，始解初板，如是次第乃至大解，更能教人從一字句至多字句，乃至義味，如是具演從十四音乃至無量字門悉皆通達。摩那婆！汝等於中應當正思百法門義。」栴檀那！汝當如彼十八億數諸眾生等正念百義，不久當得果報住處，於此最初阿字相中名字音聲是百義方便，於十四音法為眷屬。汝等於後復當得知，此迦字相及二十一字亦為眷屬，復當證知於後那字及彼七句亦為眷屬。更取前二十一句，以後七句成二十八句。知此二十八句已，得入百億門，次第即能明了證知此方便學，於百億數中集諸法句能問能答終無恐怖，又於百億眾中最為尊勝，世間疑惑皆能斷除。摩那婆！是為菩薩摩訶薩所當荷負大重擔也。何者是擔？所謂一切世間出世間智。汝等學已，當為世間諸眾生等作大論師，凡是疑諍皆乘此智而為除斷。如是菩薩於阿字門，世無過者。摩那婆！若諸菩薩欲求是智，應勤修習莫生疲倦，遠離怖畏勿捨重擔。摩那婆！當知如來欲為汝等作大利益。摩那婆！汝等亦應為諸眾生而作利益。云何利益？汝於是中當為一切眾生斷一切惡、一切諸苦、一切貪愛、一切生死，復應精勤為一切眾生斷除一切無明黑闇。汝等復應作如是念：「云何當令一切眾生滅無明闇？云何當令一切眾生成就種智？云何當令一切眾生得安隱樂？云何當令一切眾生至無畏地？云何當令一切眾生得畢竟心。」安置如是諸眾生已，求佛正道如聞奉行。以是因緣，能破百千億數魔軍，及諸外道一切論師所有語義。雖為勝事，而終不起憍慢之心：我能

破魔、我摧外道、我能論義。又亦不生分別之想，佛法魔法、世間出世間，是正是邪無相雜亂。於聽說時無勝負心，乃至一切都無障礙。摩那婆！汝等應當荷此重擔。如是擔者，要須勇猛精進莊嚴，眾行具備方能荷負，非懈怠者之所堪任。以是因緣，汝等常應攝心不亂，先須為物起憐愍意住於大慈，亦常哀愴諸苦眾生，發救拔心住於大悲。若於眾中有行貪等三毒惡眾生者，汝當成熟除滅彼等愚癡心故。若有我慢疑惑心者，教發善心，決定令其讀誦受持成就行業。汝當一心精勤修學。摩那婆！如上所說，汝等應當不辭勞倦，為諸眾生荷是重擔，歡喜奉行。摩那婆！若有菩薩但欲捨身速入涅槃，假為眾生分受諸苦，雖有修業不能普為無量眾生，非是希有不思議也。摩那婆！菩薩摩訶薩常懷悲愍，但為利益一切眾生故，躬自荷負鎧甲重擔，是為希有大不思議。摩那婆！汝當知此大鎧重甲。』爾時栴檀那菩薩復白放光佛言：『世尊！我當云何而著鎧甲？』佛言：『摩那婆！汝今應著如是鎧甲。著此鎧已，假使三千大千世界一切所有，若人若非人、若天、若龍、若夜叉，若乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽如是等眾，及諸外道世智辯才，乃至一切眾生，如是等眾皆懷惡心，欲相降伏、欲相折挫而來論義，乃至世間出世間一切陣敵鬪戰諍奪，皆不能勝。是諸菩薩著是鎧已，設積器仗過須彌山，若弓若箭、若戈若矛、若刀若劍、若椎若棓、或斫或刺、或擊或射，凡所加擬莫能中傷。何以故？如是鎧者，非餘物造、非身所著，實是心鎧莊嚴於心。是故此鎧牢固精密，非諸刀鈇所能破壞。摩那婆！諸菩薩等被鎧甲已，然後乃能入如是等億數眾生煩惱陣中鬪戰決勝。云何為入？所謂入此二際法門。入此門已心無怖畏，東西往來自在無礙，於一切處無能勝者。如是菩薩入二際門得超過已，即見大宮殿法門名曰高明。而此菩薩於二際門已得解脫。摩那婆！是宮殿中眾事具有，不假人功常有光明，無黑闇處遠離煩惱，清淨微妙猶如虛空。除滅一切諸患相已，入彼宮殿獲得寂靜住無難處。摩那婆！是為初入阿字門時有如是相。如前所說功用之事，由是方便得入此門。摩那婆，於中菩薩依前際行雖得阿字門，然尚未得入那字門。以是更須著大鎧甲，得天言教，所作自在具大威德，乃能入是大宮殿門。摩那婆！於意云何？汝著如是大鎧甲已，於二際中可超過不？』時彼如來如是問已，諸菩薩眾同白佛言：『如是。世尊！何故名鎧？而我著已當能荷負如是重擔。叉復云何名為二際，際有何相，著是大鎧而於其間得超過也？前言宮殿，復以何義名為宮殿？世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破魔、我摧外道、我能論義。又亦不生分別之想，佛法魔法、世間出世間，是正是邪無相雜亂。於聽說時無勝負心，乃至一切都無障礙。摩那婆！汝等應當荷此重擔。如是擔者，要須勇猛精進莊嚴，眾行具備方能荷負，非懈怠者之所堪任。以是因緣，汝等常應攝心不亂，先須為物起憐愍意住於大慈，亦常哀愴諸苦眾生，發救拔心住於大悲。若於眾中有行貪等三毒惡眾生者，汝當成熟除滅彼等愚癡心故。若有我慢疑惑心者，教發善心，決定令其讀誦受持成就行業。汝當一心精勤修學。摩那婆！如上所說，汝等應當不辭勞倦，為諸眾生荷是重擔，歡喜奉行。摩那婆！若有菩薩但欲捨身速入涅槃，假為眾生分受諸苦，雖有修業不能普為無量眾生，非是希有不思議也。摩那婆！菩薩摩訶薩常懷悲愍，但為利益一切眾生故，躬自荷負鎧甲重擔，是為希有大不思議。摩那婆！汝當知此大鎧重甲。』爾時栴檀那菩薩復白放光佛言：『世尊！我當云何而著鎧甲？』佛言：『摩那婆！汝今應著如是鎧甲。著此鎧已，假使三千大千世界一切所有，若人若非人、若天、若龍、若夜叉，若乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽如是等眾，及諸外道世智辯才，乃至一切眾生，如是等眾皆懷惡心，欲相降伏、欲相折挫而來論義，乃至世間出世間一切陣敵鬪戰諍奪，皆不能勝。是諸菩薩著是鎧已，設積器仗過須彌山，若弓若箭、若戈若矛、若刀若劍、若椎若棓、或斫或刺、或擊或射，凡所加擬莫能中傷。何以故？如是鎧者，非餘物造、非身所著，實是心鎧莊嚴於心。是故此鎧牢固精密，非諸刀鈇所能破壞。摩那婆！諸菩薩等被鎧甲已，然後乃能入如是等億數眾生煩惱陣中鬪戰決勝。云何為入？所謂入此二際法門。入此門已心無怖畏，東西往來自在無礙，於一切處無能勝者。如是菩薩入二際門得超過已，即見大宮殿法門名曰高明。而此菩薩於二際門已得解脫。摩那婆！是宮殿中眾事具有，不假人功常有光明，無黑闇處遠離煩惱，清淨微妙猶如虛空。除滅一切諸患相已，入彼宮殿獲得寂靜住無難處。摩那婆！是為初入阿字門時有如是相。如前所說功用之事，由是方便得入此門。摩那婆，於中菩薩依前際行雖得阿字門，然尚未得入那字門。以是更須著大鎧甲，得天言教，所作自在具大威德，乃能入是大宮殿門。摩那婆！於意云何？汝著如是大鎧甲已，於二際中可超過不？』時彼如來如是問已，諸菩薩眾同白佛言：『如是。世尊！何故名鎧？而我著已當能荷負如是重擔。叉復云何名為二際，際有何相，著是大鎧而於其間得超過也？前言宮殿，復以何義名為宮殿？世

尊？所言鎧甲，與彼二際及宮殿等相貌云何？世尊！至彼宮殿當作何事？著甲入際復作何事？世尊！如是等義我等樂聞，唯願如來哀愍具說，亦令當來諸眾生等聞已獲益。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊？所言鎧甲，與彼二際及宮殿等相貌云何？世尊！至彼宮殿當作何事？著甲入際復作何事？世尊！如是等義我等樂聞，唯願如來哀愍具說，亦令當來諸眾生等聞已獲益。』」

佛告阿難：「彼菩薩眾如是問已，時放光佛告諸菩薩言：『摩那婆！所問鎧者，持戒為甲，具正念為竿幢，精進為器仗，禪定為椎棓，智慧為刀劍。摩那婆！所言二際，今當具說，令汝明了此二際門名字何等。摩那婆！第一際者名曰斷見，當知即是無明為本。第二際者名曰常見，與六十二見為纏縛源。如是二際前後難知，於中修行斷一切見，著如是鎧然後得過，過彼際已能入天宮。何者天宮？所謂空門。如是空門無有罣礙，他不能障，如手摸空無可執處。一切功行亦復如是，同於虛空，故彼天宮相貌如是。摩那婆！入此宮殿無異念求，以是因緣故名宮殿。汝復當知，所言宮殿即大涅槃。涅槃義者，本來自有，非人所為，故名涅槃。』諸菩薩言：『世尊！是涅槃中有何相貌？』佛言：『摩那婆！夫涅槃者，所謂一切世間及出世間，乃至若有若無，如是一切悉名涅槃。若取相分別，則非涅槃。摩那婆！無所有者名為證知。云何證知，如無所有，如是證知。摩那婆！謂證知者亦無證知。摩那婆！於無所有亦不應取無所有相。若人取彼無所有相，當知是人則不離相。若人起作無所有相則更生相，相若更生當知彼則不能滅相，相若不滅是則更成生死相也，有生死相則於無生而有生相，若無生法有生相者云何得有無生忍也？摩那婆！無生相者，於陰、入、界三處不生，名為無生。既無生處，何處得有諸行和合？諸行既無，畢竟亦無聚集處也。是故陰、入、界畢竟不可見，但是妄想顛倒因緣，於如是等陰入法中思惟分別，故執言有諸行生滅。是中皆因分別所作、往來育養，一切事業皆無真實，所有一切語言談說亦歸空寂。摩那婆！一切諸法無有生滅。若法無生則亦無滅，既無滅事則盡處亦無，盡處既無乃至不見有盡滅處，既已不見生滅盡處則見諸法皆是真實。汝等當知，非以受故能得知見。若以受事得有知者，當知是受即無明使及以貪使、憍慢使等，是三種使和合因緣故能造作彼諸行業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼菩薩眾如是問已，時放光佛告諸菩薩言：『摩那婆！所問鎧者，持戒為甲，具正念為竿幢，精進為器仗，禪定為椎棓，智慧為刀劍。摩那婆！所言二際，今當具說，令汝明了此二際門名字何等。摩那婆！第一際者名曰斷見，當知即是無明為本。第二際者名曰常見，與六十二見為纏縛源。如是二際前後難知，於中修行斷一切見，著如是鎧然後得過，過彼際已能入天宮。何者天宮？所謂空門。如是空門無有罣礙，他不能障，如手摸空無可執處。一切功行亦復如是，同於虛空，故彼天宮相貌如是。摩那婆！入此宮殿無異念求，以是因緣故名宮殿。汝復當知，所言宮殿即大涅槃。涅槃義者，本來自有，非人所為，故名涅槃。』諸菩薩言：『世尊！是涅槃中有何相貌？』佛言：『摩那婆！夫涅槃者，所謂一切世間及出世間，乃至若有若無，如是一切悉名涅槃。若取相分別，則非涅槃。摩那婆！無所有者名為證知。云何證知，如無所有，如是證知。摩那婆！謂證知者亦無證知。摩那婆！於無所有亦不應取無所有相。若人取彼無所有相，當知是人則不離相。若人起作無所有相則更生相，相若更生當知彼則不能滅相，相若不滅是則更成生死相也，有生死相則於無生而有生相，若無生法有生相者云何得有無生忍也？摩那婆！無生相者，於陰、入、界三處不生，名為無生。既無生處，何處得有諸行和合？諸行既無，畢竟亦無聚集處也。是故陰、入、界畢竟不可見，但是妄想顛倒因緣，於如是等陰入法中思惟分別，故執言有諸行生滅。是中皆因分別所作、往來育養，一切事業皆無真實，所有一切語言談說亦歸空寂。摩那婆！一切諸法無有生滅。若法無生則亦無滅，既無滅事則盡處亦無，盡處既無乃至不見有盡滅處，既已不見生滅盡處則見諸法皆是真實。汝等當知，非以受故能得知見。若以受事得有知者，當知是受即無明使及以貪使、憍慢使等，是三種使和合因緣故能造作彼諸行業。』

大法炬陀羅尼經勸證品第十九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經勸證品第十九之一

「『復次摩那婆！於意云何？我今問汝，隨汝意答。此陀羅尼修多羅，及陀羅尼法門，及三言教方便業藏，及億數入，及著鎧甲者，及思惟智所作業，及流轉無明作事，及八盡際入法門，及前後二際中間，及常見斷見，及六十二見，及三十七助菩提分，如是等法於如實處，其義云何？』阿難！時彼放光如來如斯問已，諸菩薩眾咸即白言：『世尊！此皆如來口業言教法也。』佛言：『摩那婆！汝等觀此一切語言音聲教法，即第一義也。』阿難！爾時諸菩薩眾聞佛說已，皆悉默然，即從座起敬禮彼佛，右繞三匝詣一林間，各端坐已共相謂言：『諸仁者！如來今日為我等說，一切諸法無所從來，令我觀察。我等今應思惟是義，若會法門真為大善；如不相應，更請世尊。』諸菩薩眾如是論已，於彼林中經一日夜觀察此義，思惟諸法從何所生？如是聲音誰之所作？從何而來、去至何處？『如是之事我應思惟稱量此義。若不能解，宜還問佛。諸仁者！如來前已於大眾中告我等言：「摩那婆！汝等長夜修行此法，云何在此法中而不覺知？」是故我應與諸仁者，專心思惟求證此義。云何我等終日所行而不自覺？深可嗟歎亦可慚鄙。如先所說，我若思得一十八億諸眾生等所有聲業，彼已證知，我亦如是深成快哉。其或不能如法悟解，唯當一心精勤觀察，豈可使失如來意旨，亦不違逆大聖誠言。又佛世尊常為我等次第開發三解脫門空無相願甚深義處，而諸眾生猶尚不能正念思量，精勤觀察種種諮問。或時有聞種種法行，或聞無常，又時聞苦，或聞無我寂滅涅槃。如來常為汝等說是法門，汝等應當安住是中，猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不取聲。有諸菩薩樂行惠施，彼亦耳聞三解脫聲。若樂持戒，問諸戒事。乃至樂修智慧，諮請波若。如是法門如來常說，我既聞已，不當取聲不應異解，應正思惟何等勝行，如如來說我當依持。』而諸菩薩在彼林間，一日一夜結加端坐遠離睡眠，無諸亂想一心專精思此義已，復相謂言：『諸仁者！此陀羅尼修多羅典，如來世尊為我等說，無有邊際亦無數量，如大地喻門其義已顯。又此陀羅尼深妙典中，更說餘陀羅尼方便法門，亦已說三種言教方便業藏法門，已說入盡際法門，已說著鎧甲法門，乃至說彼大莊嚴事。諸如是等一言教句，於是三種方便業藏深法門中皆已總攝三字法門。云何三字？所謂如彼阿、迦、那字。及餘種種方便言教因緣譬喻，以其略故，我等未解不得受持，而不能知如來所說。云何名阿？阿在何處、阿從何生？云何名迦？迦在何處、迦從何生？云何名那？那在何處、那從何生？云何名聲？聲在何所、聲從 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！於意云何？我今問汝，隨汝意答。此陀羅尼修多羅，及陀羅尼法門，及三言教方便業藏，及億數入，及著鎧甲者，及思惟智所作業，及流轉無明作事，及八盡際入法門，及前後二際中間，及常見斷見，及六十二見，及三十七助菩提分，如是等法於如實處，其義云何？』阿難！時彼放光如來如斯問已，諸菩薩眾咸即白言：『世尊！此皆如來口業言教法也。』佛言：『摩那婆！汝等觀此一切語言音聲教法，即第一義也。』阿難！爾時諸菩薩眾聞佛說已，皆悉默然，即從座起敬禮彼佛，右繞三匝詣一林間，各端坐已共相謂言：『諸仁者！如來今日為我等說，一切諸法無所從來，令我觀察。我等今應思惟是義，若會法門真為大善；如不相應，更請世尊。』諸菩薩眾如是論已，於彼林中經一日夜觀察此義，思惟諸法從何所生？如是聲音誰之所作？從何而來、去至何處？『如是之事我應思惟稱量此義。若不能解，宜還問佛。諸仁者！如來前已於大眾中告我等言：「摩那婆！汝等長夜修行此法，云何在此法中而不覺知？」是故我應與諸仁者，專心思惟求證此義。云何我等終日所行而不自覺？深可嗟歎亦可慚鄙。如先所說，我若思得一十八億諸眾生等所有聲業，彼已證知，我亦如是深成快哉。其或不能如法悟解，唯當一心精勤觀察，豈可使失如來意旨，亦不違逆大聖誠言。又佛世尊常為我等次第開發三解脫門空無相願甚深義處，而諸眾生猶尚不能正念思量，精勤觀察種種諮問。或時有聞種種法行，或聞無常，又時聞苦，或聞無我寂滅涅槃。如來常為汝等說是法門，汝等應當安住是中，猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不取聲。有諸菩薩樂行惠施，彼亦耳聞三解脫聲。若樂持戒，問諸戒事。乃至樂修智慧，諮請波若。如是法門如來常說，我既聞已，不當取聲不應異解，應正思惟何等勝行，如如來說我當依持。』而諸菩薩在彼林間，一日一夜結加端坐遠離睡眠，無諸亂想一心專精思此義已，復相謂言：『諸仁者！此陀羅尼修多羅典，如來世尊為我等說，無有邊際亦無數量，如大地喻門其義已顯。又此陀羅尼深妙典中，更說餘陀羅尼方便法門，亦已說三種言教方便業藏法門，已說入盡際法門，已說著鎧甲法門，乃至說彼大莊嚴事。諸如是等一言教句，於是三種方便業藏深法門中皆已總攝三字法門。云何三字？所謂如彼阿、迦、那字。及餘種種方便言教因緣譬喻，以其略故，我等未解不得受持，而不能知如來所說。云何名阿？阿在何處、阿從何生？云何名迦？迦在何處、迦從何生？云何名那？那在何處、那從何生？云何名聲？聲在何所、聲從

何生？云何名音？音在何所、音從何生？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何生？云何名音？音在何所、音從何生？』

「阿難！時彼諸菩薩眾皆各一心正念思惟如是法門，於阿、迦、那字本生處所，及入宮殿法門，次第思惟觀察。如彼小兒學初章時，是中應依第一板起，因初板成初章文字，乃至後時依因餘板及紙葉等，究竟通達一切文字。如是諸菩薩等初觀法時，無不皆從因緣和合而諸法生，如從無明因緣故諸行生，乃至因生老死故憂悲苦惱生。如依初板因緣故阿字生，如是乃至如依餘板紙葉因緣故餘章文字成。又如從不善思惟因緣故無明生，如是依無明行等因緣故，乃至老死十二有支和合具足成。又如始學書板創書阿字，乃至餘板及手相續和合備書一切文字。如是諸因緣分次第相續，生死流轉具足增長。云何增長？猶如四大地水火風次第漸生如是增長。如彼板等眾事具足故，彼五字門等亦具足。『如是從無明行等生五陰聚，其義亦爾。以是義故，此生已彼生、此滅已彼滅，是為十二因緣次第生，非十二因緣顛倒生也。諸仁當知！如是十二因緣分，皆悉入此阿字門中。如無明分，從彼不善思惟生，乃至餘因緣分從無明生。諸仁者，是中何者是阿字？何者是聲能生字？何者是聲生來處？摩那婆！當知是中聲實不可得，聲生處不可得，乃至聲諸因緣畢竟不可得。是處但有名字，名之為聲，實不可得。聲既不可得，何法為可得？若有得聲者，即得一切法。摩那婆！是中若聲、若聲處及聲因緣既不可得，當知一切世間因緣所生法畢竟不可得，雖不可得而有得者。何以故？皆由剎那間妄想分別顛倒生故。如是一切法皆悉不可得，是故諸法所有自性皆非顛倒。我等今者不可以顛倒分別問於如來。所以者何？如來應正遍覺不用顛倒法。又諸佛世尊所有言教不取顛倒。摩那婆！是故彼聲聲者俱不可得，聲來處不可得；阿字不可得，阿字來處不可得；迦字不可得，迦字來處不可得；那字不可得，那字來處不可得。如是一切無明因緣所生成法皆不可得。何以故？彼本無生，誰執著者？復次摩那婆！是中若有於此三種方便言教業藏法門一切事處起執著者，是亦不可得。何以故？一切執著本性無故。何等名為一切事中無執著也？所謂若於過去諸事見可得者是名執著，以執著故則名為縛；於過去事無見得者是名無著，以無著故則名解脫。如過去事，未來亦爾。如未來，現在亦然。如是不取三世諸事故，於三世中得名解脫。若能於三處得解脫者，是人得名入初阿字宮殿法門。如此阿字宮殿境界，彼三種方便言教業藏亦如是。如此三種方便教藏，彼三世諸法事相亦如是。如此三世事相，彼滅度相亦如是。如是一切三世乃至三種方便言教及一切法，一如不二，以入阿字門宮殿故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼諸菩薩眾皆各一心正念思惟如是法門，於阿、迦、那字本生處所，及入宮殿法門，次第思惟觀察。如彼小兒學初章時，是中應依第一板起，因初板成初章文字，乃至後時依因餘板及紙葉等，究竟通達一切文字。如是諸菩薩等初觀法時，無不皆從因緣和合而諸法生，如從無明因緣故諸行生，乃至因生老死故憂悲苦惱生。如依初板因緣故阿字生，如是乃至如依餘板紙葉因緣故餘章文字成。又如從不善思惟因緣故無明生，如是依無明行等因緣故，乃至老死十二有支和合具足成。又如始學書板創書阿字，乃至餘板及手相續和合備書一切文字。如是諸因緣分次第相續，生死流轉具足增長。云何增長？猶如四大地水火風次第漸生如是增長。如彼板等眾事具足故，彼五字門等亦具足。『如是從無明行等生五陰聚，其義亦爾。以是義故，此生已彼生、此滅已彼滅，是為十二因緣次第生，非十二因緣顛倒生也。諸仁當知！如是十二因緣分，皆悉入此阿字門中。如無明分，從彼不善思惟生，乃至餘因緣分從無明生。諸仁者，是中何者是阿字？何者是聲能生字？何者是聲生來處？摩那婆！當知是中聲實不可得，聲生處不可得，乃至聲諸因緣畢竟不可得。是處但有名字，名之為聲，實不可得。聲既不可得，何法為可得？若有得聲者，即得一切法。摩那婆！是中若聲、若聲處及聲因緣既不可得，當知一切世間因緣所生法畢竟不可得，雖不可得而有得者。何以故？皆由剎那間妄想分別顛倒生故。如是一切法皆悉不可得，是故諸法所有自性皆非顛倒。我等今者不可以顛倒分別問於如來。所以者何？如來應正遍覺不用顛倒法。又諸佛世尊所有言教不取顛倒。摩那婆！是故彼聲聲者俱不可得，聲來處不可得；阿字不可得，阿字來處不可得；迦字不可得，迦字來處不可得；那字不可得，那字來處不可得。如是一切無明因緣所生成法皆不可得。何以故？彼本無生，誰執著者？復次摩那婆！是中若有於此三種方便言教業藏法門一切事處起執著者，是亦不可得。何以故？一切執著本性無故。何等名為一切事中無執著也？所謂若於過去諸事見可得者是名執著，以執著故則名為縛；於過去事無見得者是名無著，以無著故則名解脫。如過去事，未來亦爾。如未來，現在亦然。如是不取三世諸事故，於三世中得名解脫。若能於三處得解脫者，是人得名入初阿字宮殿法門。如此阿字宮殿境界，彼三種方便言教業藏亦如是。如此三種方便教藏，彼三世諸法事相亦如是。如此三世事相，彼滅度相亦如是。如是一切三世乃至三種方便言教及一切法，一如不二，以入阿字門宮殿故，

但為攝受彼諸凡夫愚癡人故，於三世中示有事物言說可得，其實三世不可得說。有諸眾生執著過去世事，但為除彼凡愚癡故，示現言說過去世事，而實過事不可得說。復有眾生執著未來世事，但為除彼凡愚癡故，示現言說未來世事，而實未來事不可宣說。如彼去來，現在亦爾，不可得說。若謂是處可得說者，何者是言教？何者是聲音？何者阿迦那字？如是等事云何可說？是故但於因緣分中假以言說，此有故彼有、彼生故此生，當知一切皆從虛妄顛倒生故。摩那婆！是中無有如斯等事。何以故？於此音聲語言辭句，一切求覓終不可得。但是諸事因緣故有，若離因緣聲無生處。是故我等當應觀此三種語言方便業藏皆從緣生，如是當知入億數門亦從緣生，又前所說著鎧甲者亦從因緣。如是因緣，我於是中應當依止。依止此已，於彼去來現在等事，乃至三種言教藏中，當應演說無有盡法。譬如虛空無有障礙，不可觸對亦無增減。此三言教方便業藏無有增減亦復如是，應當說已如法攝持。摩那婆！又如虛空無有邊際，三言教藏無有邊際亦復如是。摩那婆！是故我當著是鎧已，如如來說超過二邊，如彼宮殿出過二邊，涅槃亦爾無有邊際。如是等法遠離二邊，即是一相應當證知。何者一相？所謂即是無相相也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為攝受彼諸凡夫愚癡人故，於三世中示有事物言說可得，其實三世不可得說。有諸眾生執著過去世事，但為除彼凡愚癡故，示現言說過去世事，而實過事不可得說。復有眾生執著未來世事，但為除彼凡愚癡故，示現言說未來世事，而實未來事不可宣說。如彼去來，現在亦爾，不可得說。若謂是處可得說者，何者是言教？何者是聲音？何者阿迦那字？如是等事云何可說？是故但於因緣分中假以言說，此有故彼有、彼生故此生，當知一切皆從虛妄顛倒生故。摩那婆！是中無有如斯等事。何以故？於此音聲語言辭句，一切求覓終不可得。但是諸事因緣故有，若離因緣聲無生處。是故我等當應觀此三種語言方便業藏皆從緣生，如是當知入億數門亦從緣生，又前所說著鎧甲者亦從因緣。如是因緣，我於是中應當依止。依止此已，於彼去來現在等事，乃至三種言教藏中，當應演說無有盡法。譬如虛空無有障礙，不可觸對亦無增減。此三言教方便業藏無有增減亦復如是，應當說已如法攝持。摩那婆！又如虛空無有邊際，三言教藏無有邊際亦復如是。摩那婆！是故我當著是鎧已，如如來說超過二邊，如彼宮殿出過二邊，涅槃亦爾無有邊際。如是等法遠離二邊，即是一相應當證知。何者一相？所謂即是無相相也。』」

佛告阿難：「彼諸菩薩於彼林間，一日一夜端坐不起，皆共一心談論此義。如是論已，復作是言：『我等今者於是法中唯知是義，餘未知者應離此座至世尊所，白言世尊。如來前已為我宣說如是等法汝當善持，於所教中何等語言是應可持？何等義理如我應持？雖然，我觀是法亦無可持。摩那婆！是中所有一切諸法皆可證知，有善方便於一切法當自證知。摩那婆！云何方便？是何句義而一切法應善證知？摩那婆！一切法者是最勝義。若能安心一切法處，名為勝義。如是勝義難可證知，難證知者即是涅槃。是涅槃中無有一法而可得者，不可得故無有言說。以何義故無有言說？無名字故。云何無名？若有名字則生執著，是故無名。摩那婆！是無著處，汝等應修。若無著者亦不可取，以無取故則無障礙，無障礙故無能繫縛，以無縛故畢竟不可以彼音聲名字句義而說，以無說故亦無譬喻令他得解斷除疑惑。摩那婆！唯有一法所謂方便，汝當憶持，亦應教誨一切眾生令知方便。摩那婆！何等方便令他證知？所謂建立一切法相，但是如來於假名中方便宣說，引導眾生令入實義，非實義中有是言說，是名方便。摩那婆！我等今宜還如來所請問是法。若我所問三種業藏諸法門中，有少許法當聖心者，我遂受持；如不蒙許；我當慇懃鄭重諮問；唯應盡力勿辭勞倦。摩那婆！如來應供等正覺甚為希有。如來在昔行菩薩時，勇猛精進大誓莊嚴，皆為眾生成就菩提。大悲親教眾生不受，而如來心未曾休息，仍自慇懃教誨我等。摩那婆！我等今日各共一心，宜於如來大智海中，為諸眾生荷茲重擔，請問如來勿辭疲倦。摩那婆！如來世尊亦常為我受斯重任，是故汝等勿生懈慢，唯當果決被是大鎧。諸仁者！是故我等應建大心荷負重任，無量言教皆須總持。今宜速詣如來足下，莫放諸根無散正念，住大慈悲憐愍眾生，為世間故請問如來，應忍疲勞莫生厭倦。摩那婆！我等今者若請如來能多利益，今不速請後致憂悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼諸菩薩於彼林間，一日一夜端坐不起，皆共一心談論此義。如是論已，復作是言：『我等今者於是法中唯知是義，餘未知者應離此座至世尊所，白言世尊。如來前已為我宣說如是等法汝當善持，於所教中何等語言是應可持？何等義理如我應持？雖然，我觀是法亦無可持。摩那婆！是中所有一切諸法皆可證知，有善方便於一切法當自證知。摩那婆！云何方便？是何句義而一切法應善證知？摩那婆！一切法者是最勝義。若能安心一切法處，名為勝義。如是勝義難可證知，難證知者即是涅槃。是涅槃中無有一法而可得者，不可得故無有言說。以何義故無有言說？無名字故。云何無名？若有名字則生執著，是故無名。摩那婆！是無著處，汝等應修。若無著者亦不可取，以無取故則無障礙，無障礙故無能繫縛，以無縛故畢竟不可以彼音聲名字句義而說，以無說故亦無譬喻令他得解斷除疑惑。摩那婆！唯有一法所謂方便，汝當憶持，亦應教誨一切眾生令知方便。摩那婆！何等方便令他證知？所謂建立一切法相，但是如來於假名中方便宣說，引導眾生令入實義，非實義中有是言說，是名方便。摩那婆！我等今宜還如來所請問是法。若我所問三種業藏諸法門中，有少許法當聖心者，我遂受持；如不蒙許；我當慇懃鄭重諮問；唯應盡力勿辭勞倦。摩那婆！如來應供等正覺甚為希有。如來在昔行菩薩時，勇猛精進大誓莊嚴，皆為眾生成就菩提。大悲親教眾生不受，而如來心未曾休息，仍自慇懃教誨我等。摩那婆！我等今日各共一心，宜於如來大智海中，為諸眾生荷茲重擔，請問如來勿辭疲倦。摩那婆！如來世尊亦常為我受斯重任，是故汝等勿生懈慢，唯當果決被是大鎧。諸仁者！是故我等應建大心荷負重任，無量言教皆須總持。今宜速詣如來足下，莫放諸根無散正念，住大慈悲憐愍眾生，為世間故請問如來，應忍疲勞莫生厭倦。摩那婆！我等今者若請如來能多利益，今不速請後致憂悔。』

「阿難！爾時彼諸菩薩摩訶薩眾，自彼林間安詳而出，威容閑雅諸根靜默，直詣放光如來應供正遍覺佛世尊所，頭面禮足，退住一方。而諸菩薩以彼林中所論大義、心所思惟、意所觀察、或時證知、證已歡喜如是等事，皆悉向彼放光如來具足陳說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時彼諸菩薩摩訶薩眾，自彼林間安詳而出，威容閑雅諸根靜默，直詣放光如來應供正遍覺佛世尊所，頭面禮足，退住一方。而諸菩薩以彼林中所論大義、心所思惟、意所觀察、或時證知、證已歡喜如是等事，皆悉向彼放光如來具足陳說。

「阿難！爾時放光如來聞諸菩薩以微妙辯論說種種諸法門已，即告栴檀那菩薩言：『栴檀那！於意云何？汝今乃能具足如是微妙智辯，頗復有人能思量不？恐亦無有能生信人，唯有如來乃能知耳。或時有人能多總持諸佛法藏，如是之人少能信受。若復有人能普流布是諸如來大乘妙典，乃能信解。摩那婆！汝等既知三言教藏，應如實持。摩那婆！汝當觀察如是方便，是方便者於此法中為上方便。上方便者是謂無方便也，此無方便自有八種。言八種者，所謂得是諸波羅蜜，不放逸故。汝等應知。摩那婆！是故入彼波羅蜜時，無有一法可覺了者，無覺了故無可言說，無言說故誰能言智證斯法者？摩那婆！汝等當知如是一切三種言教方便藏中說真實已。摩那婆！諸法平等猶如虛空，煩惱於中本無生處，誰於是處能有破除？誰於是中言我證覺？誰於是中能有言說？誰於是中敢決疑惑？誰於是中能發問請？唯諸凡夫愚癡所覆，於諸佛法皆有疑心。摩那婆！以是因緣，我於愚癡諸凡夫等妄想顛倒煩惱亂時，然始建立三言教藏法門名字，皆方便耳。摩那婆！若人於是無名字法妄作名字、無言說中強立言說，如是次第愛憎之中無行之處，乃至三世方便欲出之處及盡理處，皆悉不能決定畢竟求波羅蜜。唯於世間共作違諍造諸戲論，以戲論故邪妄分別隱覆真實。為彼等故，引諸譬喻種種說時，諸眾生等各有重惑不知實義，還詣佛所請問決疑。摩那婆！汝應諦觀如是法相正念思惟。思惟是已，即應具服如是大鎧、如是弓箭、如是刀杖種種莊嚴。既莊嚴已，如上所說假使世間積諸鬪具如須彌山，或斫或擊終無傷損。若入邊中及宮殿所，汝於其間莫生執著，若不執著則滅愛憎。摩那婆，所言邊者即是斷常，如是斷常無有終始，汝應覺知彼過去事，知前際已即滅常邊。若見未來，知後際已則除斷邊。汝等既得通達三世、遠離二邊已，更當為人具宣中道。於是中義，應善思惟，何者是中？云何為中？誰處於中？汝等若能入於中道則有方便，若不入者亦有方便。』諸菩薩眾復言：『世尊！入於中道言有方便，其義則可；不入中道亦有方便，是義云何？唯願具說，我當奉持。』佛告摩那婆：『一切諸法皆如來說。今言無方便法者，是佛實義，彼實義中無言無說，是故眾生不能知我無言說法，若能知者無有是處。摩那婆！是中何法無言無說？無言說者所謂涅槃，是涅槃中無有言說亦無造作，是處寂靜無有語言，但諸如來為彼世間方便說耳。汝當證知。云何證知？既無所說亦無覺知，如是次第入方便門，於一切法則無住處。若有能知是方便說，是為真說。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時放光如來聞諸菩薩以微妙辯論說種種諸法門已，即告栴檀那菩薩言：『栴檀那！於意云何？汝今乃能具足如是微妙智辯，頗復有人能思量不？恐亦無有能生信人，唯有如來乃能知耳。或時有人能多總持諸佛法藏，如是之人少能信受。若復有人能普流布是諸如來大乘妙典，乃能信解。摩那婆！汝等既知三言教藏，應如實持。摩那婆！汝當觀察如是方便，是方便者於此法中為上方便。上方便者是謂無方便也，此無方便自有八種。言八種者，所謂得是諸波羅蜜，不放逸故。汝等應知。摩那婆！是故入彼波羅蜜時，無有一法可覺了者，無覺了故無可言說，無言說故誰能言智證斯法者？摩那婆！汝等當知如是一切三種言教方便藏中說真實已。摩那婆！諸法平等猶如虛空，煩惱於中本無生處，誰於是處能有破除？誰於是中言我證覺？誰於是中能有言說？誰於是中敢決疑惑？誰於是中能發問請？唯諸凡夫愚癡所覆，於諸佛法皆有疑心。摩那婆！以是因緣，我於愚癡諸凡夫等妄想顛倒煩惱亂時，然始建立三言教藏法門名字，皆方便耳。摩那婆！若人於是無名字法妄作名字、無言說中強立言說，如是次第愛憎之中無行之處，乃至三世方便欲出之處及盡理處，皆悉不能決定畢竟求波羅蜜。唯於世間共作違諍造諸戲論，以戲論故邪妄分別隱覆真實。為彼等故，引諸譬喻種種說時，諸眾生等各有重惑不知實義，還詣佛所請問決疑。摩那婆！汝應諦觀如是法相正念思惟。思惟是已，即應具服如是大鎧、如是弓箭、如是刀杖種種莊嚴。既莊嚴已，如上所說假使世間積諸鬪具如須彌山，或斫或擊終無傷損。若入邊中及宮殿所，汝於其間莫生執著，若不執著則滅愛憎。摩那婆，所言邊者即是斷常，如是斷常無有終始，汝應覺知彼過去事，知前際已即滅常邊。若見未來，知後際已則除斷邊。汝等既得通達三世、遠離二邊已，更當為人具宣中道。於是中義，應善思惟，何者是中？云何為中？誰處於中？汝等若能入於中道則有方便，若不入者亦有方便。』諸菩薩眾復言：『世尊！入於中道言有方便，其義則可；不入中道亦有方便，是義云何？唯願具說，我當奉持。』佛告摩那婆：『一切諸法皆如來說。今言無方便法者，是佛實義，彼實義中無言無說，是故眾生不能知我無言說法，若能知者無有是處。摩那婆！是中何法無言無說？無言說者所謂涅槃，是涅槃中無有言說亦無造作，是處寂靜無有語言，但諸如來為彼世間方便說耳。汝當證知。云何證知？既無所說亦無覺知，如是次第入方便門，於一切法則無住處。若有能知是方便說，是為真說。』」