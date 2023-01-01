大法炬陀羅尼經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第六

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

三法藏品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法藏品第十二

法師相品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師相品第十三

謗法果報品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法果報品第十四

勸受持品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸受持品第十五

三法藏品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法藏品第十二

「爾時放光如來復告毘舍佉言：『毘舍佉！如我所說三種業藏，若善思義，則能得入一切法門。毘舍佉！若人願樂成就此法，當勤精進。何以故？懈怠之人終不能到。所以者何？是人不能具足愛樂如是正法，是故應當依善知識深心勤學。毘舍佉！譬如妙寶，或頗梨珠或琉璃珠，并餘淨寶置池水邊，能令其水同於寶色。何以故？以此寶珠清淨力故，遙相映發，能令彼水隨逐寶色。如是如是，毘舍佉！一切眾生近善知識其事亦爾。又彼水中隨投餘物亦作寶色。此寶威光能變餘色，異此寶外不能變也。毘舍佉！今此三種方便業藏亦復如是。若人自學、若教他學，一切人天無能壞者。毘舍佉！此三種藏乃是諸佛如來言教，一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸譬喻，皆悉從此三教藏生。毘舍佉！若人受持三藏義者，終不為彼外道邪論之所破壞。假使滿閻浮提無量眾人，一切皆是聰明外道諸大論師，一切悉來種種問難，終不能屈。毘舍佉！置閻浮提滿中論師，假使此四天下滿中眾生，乃至皆能論議問難，亦不能屈。復次毘舍佉！置四天下，假使遍滿三千大千世界眾生，一切皆是大論議師，若佛經典及外道書籍盡能受持，彼等咸來一時問難，悉皆能答無有滯礙。何以故？由佛法中先經學此三方便故。是故毘舍佉？有諸法師，若在家若出家，但能受持此三法藏，一切問難隨意能答。何以故？此法即是無量無邊智根本故。毘舍佉！此法希有不可思議！名一切世間難壞經典。我今略說汝尚不解！何況多說。毘舍佉！其有久習智慧方便，乃能分別此三業藏。何以故？佛智深大，眾生心小不能容受。如此大智若能解知，則得斷除一切眾生無量疑網。又毘舍佉！若人雖能持此三種業藏言教，若不知方便則不能知入之方便，云何而能解釋此也？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時放光如來復告毘舍佉言：『毘舍佉！如我所說三種業藏，若善思義，則能得入一切法門。毘舍佉！若人願樂成就此法，當勤精進。何以故？懈怠之人終不能到。所以者何？是人不能具足愛樂如是正法，是故應當依善知識深心勤學。毘舍佉！譬如妙寶，或頗梨珠或琉璃珠，并餘淨寶置池水邊，能令其水同於寶色。何以故？以此寶珠清淨力故，遙相映發，能令彼水隨逐寶色。如是如是，毘舍佉！一切眾生近善知識其事亦爾。又彼水中隨投餘物亦作寶色。此寶威光能變餘色，異此寶外不能變也。毘舍佉！今此三種方便業藏亦復如是。若人自學、若教他學，一切人天無能壞者。毘舍佉！此三種藏乃是諸佛如來言教，一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸譬喻，皆悉從此三教藏生。毘舍佉！若人受持三藏義者，終不為彼外道邪論之所破壞。假使滿閻浮提無量眾人，一切皆是聰明外道諸大論師，一切悉來種種問難，終不能屈。毘舍佉！置閻浮提滿中論師，假使此四天下滿中眾生，乃至皆能論議問難，亦不能屈。復次毘舍佉！置四天下，假使遍滿三千大千世界眾生，一切皆是大論議師，若佛經典及外道書籍盡能受持，彼等咸來一時問難，悉皆能答無有滯礙。何以故？由佛法中先經學此三方便故。是故毘舍佉？有諸法師，若在家若出家，但能受持此三法藏，一切問難隨意能答。何以故？此法即是無量無邊智根本故。毘舍佉！此法希有不可思議！名一切世間難壞經典。我今略說汝尚不解！何況多說。毘舍佉！其有久習智慧方便，乃能分別此三業藏。何以故？佛智深大，眾生心小不能容受。如此大智若能解知，則得斷除一切眾生無量疑網。又毘舍佉！若人雖能持此三種業藏言教，若不知方便則不能知入之方便，云何而能解釋此也？』」

佛告阿難：「彼放光如來應供正遍覺如是說已，時毘舍佉復問放光如來言：『世尊！如此三種業藏根本，云何得生？從何所來？去至何所？』佛言：『毘舍佉！我還問汝，隨汝意答。毘舍佉！於意云何？如此風界從何而生？為大為小？為狹為寬？為長為短？為麁為細？從何而來？去至何所？何姓何家？何村何落？何城何國？乃至如是生處分齊、形量大小、去來依止皆可知不？』毘舍佉言：『不也。世尊！如此風者不可得知，無處所故。不可得見，無相貌故。乃至家姓生處皆不可知。世尊！如此風者從虛空生，無所依住、無有方所，遍一切處。』『如是毘舍佉！風從空出無有方所，家姓生處實不可知。如是如是。三種業藏言教方便亦復如是，無有方處無所從來，亦無所去無生無滅。何以故？佛法無量，唯佛智知。摩那婆！此三業藏實不可知，終無有能得其邊際及以數量。若一劫若減一劫、若百劫若百千劫、若百千億那由他劫，乃至無量無邊不可數劫亦不可知。唯佛世尊乃能知此三種業藏，隨其根性而為說耳。摩那婆！是故汝等應當知，此三種言教無有住處、無有邊際。何以故？諸佛菩提無有住處亦無依止，乃至行業、因緣體性，無所從來亦無至處。若能知此，即知業藏無有住所、無量無邊。』爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！云何業緣？』佛告毘舍佉：『於意云何？初入胎時名為何等？』毘舍佉言：『世尊！是謂水界，名迦羅邏。』佛言：『此迦羅邏過初七日，復名何等？』『名頞浮陀。』佛復問言：『是頞浮陀過七日已，復名何等？』『名蜱羅尸。』佛復問言：『是蜱羅尸過七日已，復名何等？』『名曰伽那。』佛復問言：『此伽那者過七日已，復名何等？』『世尊！是迦羅邏、頞浮陀、蜱羅尸及伽那等，過是已後名之為受。』佛言：『毘舍佉！當知此受本來無實，唯有虛妄，虛妄因緣和合而生。因由此故，一切身分支節得生，所謂五皰生故皮肉生，皮肉生故筋骨生，筋骨生故髓腦生，髓腦生故髮毛生，髮毛生故甲齒生，甲齒生故一切身分支節等生。如是一切身分支節，皆無所從來無有住所，悉從因緣和合而有。如是五陰、十二入、十八界，相貌形色、大小長短，皆亦無所從來無有住處。彼若實有，應有去來。如是一切無有住處，悉不可知。既無有名，云何可說？毘舍佉！若以父母因緣和合，當於是時識支託胎，成迦羅邏大，名為藏者，如是毘舍佉！若彼父母不和合時，是則無有迦羅邏大，乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分，云何得有色形長短、五陰、十二入、十八界、十二因緣住處往來也？又若此識不與一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼放光如來應供正遍覺如是說已，時毘舍佉復問放光如來言：『世尊！如此三種業藏根本，云何得生？從何所來？去至何所？』佛言：『毘舍佉！我還問汝，隨汝意答。毘舍佉！於意云何？如此風界從何而生？為大為小？為狹為寬？為長為短？為麁為細？從何而來？去至何所？何姓何家？何村何落？何城何國？乃至如是生處分齊、形量大小、去來依止皆可知不？』毘舍佉言：『不也。世尊！如此風者不可得知，無處所故。不可得見，無相貌故。乃至家姓生處皆不可知。世尊！如此風者從虛空生，無所依住、無有方所，遍一切處。』『如是毘舍佉！風從空出無有方所，家姓生處實不可知。如是如是。三種業藏言教方便亦復如是，無有方處無所從來，亦無所去無生無滅。何以故？佛法無量，唯佛智知。摩那婆！此三業藏實不可知，終無有能得其邊際及以數量。若一劫若減一劫、若百劫若百千劫、若百千億那由他劫，乃至無量無邊不可數劫亦不可知。唯佛世尊乃能知此三種業藏，隨其根性而為說耳。摩那婆！是故汝等應當知，此三種言教無有住處、無有邊際。何以故？諸佛菩提無有住處亦無依止，乃至行業、因緣體性，無所從來亦無至處。若能知此，即知業藏無有住所、無量無邊。』爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！云何業緣？』佛告毘舍佉：『於意云何？初入胎時名為何等？』毘舍佉言：『世尊！是謂水界，名迦羅邏。』佛言：『此迦羅邏過初七日，復名何等？』『名頞浮陀。』佛復問言：『是頞浮陀過七日已，復名何等？』『名蜱羅尸。』佛復問言：『是蜱羅尸過七日已，復名何等？』『名曰伽那。』佛復問言：『此伽那者過七日已，復名何等？』『世尊！是迦羅邏、頞浮陀、蜱羅尸及伽那等，過是已後名之為受。』佛言：『毘舍佉！當知此受本來無實，唯有虛妄，虛妄因緣和合而生。因由此故，一切身分支節得生，所謂五皰生故皮肉生，皮肉生故筋骨生，筋骨生故髓腦生，髓腦生故髮毛生，髮毛生故甲齒生，甲齒生故一切身分支節等生。如是一切身分支節，皆無所從來無有住所，悉從因緣和合而有。如是五陰、十二入、十八界，相貌形色、大小長短，皆亦無所從來無有住處。彼若實有，應有去來。如是一切無有住處，悉不可知。既無有名，云何可說？毘舍佉！若以父母因緣和合，當於是時識支託胎，成迦羅邏大，名為藏者，如是毘舍佉！若彼父母不和合時，是則無有迦羅邏大，乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分，云何得有色形長短、五陰、十二入、十八界、十二因緣住處往來也？又若此識不與一

滴精水和合處胎中者，形色等物皆不得成。又若不與十二因緣相和合者，乃至老死亦不得生。若無生成，云何而得有名有說？如是毘舍佉！但以十二因緣相續力故，色受想行識等和合而生。如是毘舍佉！此三種言教方便業藏，無有方所無有邊際亦無去來。當知此法無生無滅、無有根本、不可窮極。復次毘舍佉！應當知是三種言教方便業藏。何等名為三種藏也？一者人言教藏、二者天言教藏、三者非人非天言教之藏。婆羅門！所言人言教者，彼等皆以語言相應，當知是名人言教也。毘舍佉！所謂天言教者，事相異故得有見聞，如實不異生如是心，如是思惟方便知已，能得禪定天眼天耳及天心智，皆由一心攝念力故，則得如是清淨智生，是名最上清淨天言教也。毘舍佉！所言非人非天言教藏者，大慈悲生，攝三言教，出三乘道及一切法，是故名藏。此教方便依大悲果，遍一切處觀於惡道諸眾生等唯有眾苦，一心拔濟無異思惟，故名大悲。利益彼故，故言言教。毘舍佉！此三業藏所生住處，諸佛菩薩常一心念作彼護持。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滴精水和合處胎中者，形色等物皆不得成。又若不與十二因緣相和合者，乃至老死亦不得生。若無生成，云何而得有名有說？如是毘舍佉！但以十二因緣相續力故，色受想行識等和合而生。如是毘舍佉！此三種言教方便業藏，無有方所無有邊際亦無去來。當知此法無生無滅、無有根本、不可窮極。復次毘舍佉！應當知是三種言教方便業藏。何等名為三種藏也？一者人言教藏、二者天言教藏、三者非人非天言教之藏。婆羅門！所言人言教者，彼等皆以語言相應，當知是名人言教也。毘舍佉！所謂天言教者，事相異故得有見聞，如實不異生如是心，如是思惟方便知已，能得禪定天眼天耳及天心智，皆由一心攝念力故，則得如是清淨智生，是名最上清淨天言教也。毘舍佉！所言非人非天言教藏者，大慈悲生，攝三言教，出三乘道及一切法，是故名藏。此教方便依大悲果，遍一切處觀於惡道諸眾生等唯有眾苦，一心拔濟無異思惟，故名大悲。利益彼故，故言言教。毘舍佉！此三業藏所生住處，諸佛菩薩常一心念作彼護持。』」

大法炬陀羅尼經法師相品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經法師相品第十三

「『復次婆羅門！更有加持力因常精進生。云何名為加持力因精進生也？若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者，皆由勤心精進所致，而能於一時間說百千萬億修多羅章句無有窮盡。何以故？以彼善能成就口業，因加持力得無礙辯。以是辯故，於一切問答不可窮盡無有斷絕。譬如高岸峻流下注，雖欲遮止終無斷絕。彼流下時，乃至小水尚難斷塞，豈況大河。如是毘舍佉！若有法師於此三種言教業藏修習辯才，乃至一日若聞若誦、或復思惟，彼精進故，隨宜演說猶無斷時，諸餘問難寧能沮壞？毘舍佉！譬如泉流，但入於河不至海者，無有是處。若人久修精進，於此陀羅尼中休廢者，無有是事。我今少說，如大海中取一微滴，豈能損減？我今說此大陀羅尼精進辯才法門少分，亦無損減。如是毘舍佉！汝應當知得彼三種業藏辯才，能照一切諸法根底，於諸問難不可窮盡。何以故？以此法門無邊際故。復次毘舍佉！其有得是精進加持辯才藏者，當問難時或他毀辱，應生歡喜起大慈心，不見罵辱不觀自他，無有我所亦無怖懼。何以故？一切內外諸有畏惡悉滅無故。毘舍佉！是為法師口業成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次婆羅門！更有加持力因常精進生。云何名為加持力因精進生也？若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者，皆由勤心精進所致，而能於一時間說百千萬億修多羅章句無有窮盡。何以故？以彼善能成就口業，因加持力得無礙辯。以是辯故，於一切問答不可窮盡無有斷絕。譬如高岸峻流下注，雖欲遮止終無斷絕。彼流下時，乃至小水尚難斷塞，豈況大河。如是毘舍佉！若有法師於此三種言教業藏修習辯才，乃至一日若聞若誦、或復思惟，彼精進故，隨宜演說猶無斷時，諸餘問難寧能沮壞？毘舍佉！譬如泉流，但入於河不至海者，無有是處。若人久修精進，於此陀羅尼中休廢者，無有是事。我今少說，如大海中取一微滴，豈能損減？我今說此大陀羅尼精進辯才法門少分，亦無損減。如是毘舍佉！汝應當知得彼三種業藏辯才，能照一切諸法根底，於諸問難不可窮盡。何以故？以此法門無邊際故。復次毘舍佉！其有得是精進加持辯才藏者，當問難時或他毀辱，應生歡喜起大慈心，不見罵辱不觀自他，無有我所亦無怖懼。何以故？一切內外諸有畏惡悉滅無故。毘舍佉！是為法師口業成就。

「『復次毘舍佉！若諸法師處座說法，或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四眾圍繞，如是眾等或經久學或有始聞，或有信心或不信者，其中眾生若覩女人形貌端正，生染著心忘失法念。爾時法師應善觀察，以巧方便調伏彼人，明示罪相令其覺悟內生慚愧，勿令彼瞋。何以故？若彼瞋恨起不善心，是人或時毀辱法師，誹謗經典、障礙佛法，過患轉增。是故毘舍佉！若諸法師欲行呵責調伏事者，應先自除欲瞋癡慢，然後教訶令他除斷。若自不斷令他除者，無有是處。是故法師要先自行，然後正人，不應先取他人之過自虧己德。何以故？毘舍佉！一切眾生欲縛深厚，貪境現時不顧自身。若捨方便先行呵責，唯增瞋垢如火燒薪，瞋恚盛時癡更增長，三毒煩惱一時俱作。而諸眾生三毒盛發，不聞外言、不憶己事，善法惡法一切不知，假或暫聞不能納受。毘舍佉！彼諸眾生三毒發時，猶如盲人不識道路平夷艱險，亦如聾人不聞音聲麁鄙精妙，又如醉人不醒方所東西南北，如鬼著者不安其處猖狂妄言，一切眾生毒火燒心不覺善惡亦復如是。毘舍佉！如是眾生煩惱盛時，法師應為說對治法不淨觀等，令彼速疾得無漏智，燒彼眾生三毒諸結。如是毘舍佉！是為大智辯才法師，能於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等四部眾中，方便開導令皆歡喜，滅彼眾生諸煩惱病。復次毘舍佉！若諸法師欲說法時，應先觀察眾生根宜，然後隨須而為演說。若知眾生聞於布施獲利益者，法師即應先說布施令彼歡喜，當知此時不應更說諸餘法門。或復有人樂欲持戒，法師則應為說持戒，亦不得說餘深法也。如是眾生，或時樂行忍辱、精進、禪定、智慧，乃至樂聞種種法門，即皆為說令速開解。毘舍佉！如是法師應勤精進方便說法。何以故？若欲成佛，要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行，乃至捨身手足頭目髓腦，如餘經說。又諸法師不應諍論。夫諍論者，即是無明煩惱根本。是故法師應勤精進，速滅無明亦勸他離。毘舍佉！是諸法師要先具備如上功德，然後為眾方便說也。毘舍佉！法師常當如是思惟：「我今所處即是如來師子之座，宜應忍默，何忽起瞋？隨彼眾生一切問難，我當解釋皆令歡喜。」作是念已，諸有諍論，彼我之心自然消滅。復次毘舍佉！夫法師者，常應慈慜愛語謙下將護眾心。何以故？若懷瞋妬心存勝負，獲大重罪。慈心說法成大功德，能令佛法久住於世，凡所生處常得值遇諸佛菩薩及眾聖賢，能消世間種種供養，假以高大師子寶座，又以億數無價名衣奉上法師，豈能報彼法師恩德？而彼法師雖受是事，應深慚愧勿起貪心，應生慈慜不得我慢，無令消滅施主善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次毘舍佉！若諸法師處座說法，或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四眾圍繞，如是眾等或經久學或有始聞，或有信心或不信者，其中眾生若覩女人形貌端正，生染著心忘失法念。爾時法師應善觀察，以巧方便調伏彼人，明示罪相令其覺悟內生慚愧，勿令彼瞋。何以故？若彼瞋恨起不善心，是人或時毀辱法師，誹謗經典、障礙佛法，過患轉增。是故毘舍佉！若諸法師欲行呵責調伏事者，應先自除欲瞋癡慢，然後教訶令他除斷。若自不斷令他除者，無有是處。是故法師要先自行，然後正人，不應先取他人之過自虧己德。何以故？毘舍佉！一切眾生欲縛深厚，貪境現時不顧自身。若捨方便先行呵責，唯增瞋垢如火燒薪，瞋恚盛時癡更增長，三毒煩惱一時俱作。而諸眾生三毒盛發，不聞外言、不憶己事，善法惡法一切不知，假或暫聞不能納受。毘舍佉！彼諸眾生三毒發時，猶如盲人不識道路平夷艱險，亦如聾人不聞音聲麁鄙精妙，又如醉人不醒方所東西南北，如鬼著者不安其處猖狂妄言，一切眾生毒火燒心不覺善惡亦復如是。毘舍佉！如是眾生煩惱盛時，法師應為說對治法不淨觀等，令彼速疾得無漏智，燒彼眾生三毒諸結。如是毘舍佉！是為大智辯才法師，能於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等四部眾中，方便開導令皆歡喜，滅彼眾生諸煩惱病。復次毘舍佉！若諸法師欲說法時，應先觀察眾生根宜，然後隨須而為演說。若知眾生聞於布施獲利益者，法師即應先說布施令彼歡喜，當知此時不應更說諸餘法門。或復有人樂欲持戒，法師則應為說持戒，亦不得說餘深法也。如是眾生，或時樂行忍辱、精進、禪定、智慧，乃至樂聞種種法門，即皆為說令速開解。毘舍佉！如是法師應勤精進方便說法。何以故？若欲成佛，要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行，乃至捨身手足頭目髓腦，如餘經說。又諸法師不應諍論。夫諍論者，即是無明煩惱根本。是故法師應勤精進，速滅無明亦勸他離。毘舍佉！是諸法師要先具備如上功德，然後為眾方便說也。毘舍佉！法師常當如是思惟：「我今所處即是如來師子之座，宜應忍默，何忽起瞋？隨彼眾生一切問難，我當解釋皆令歡喜。」作是念已，諸有諍論，彼我之心自然消滅。復次毘舍佉！夫法師者，常應慈慜愛語謙下將護眾心。何以故？若懷瞋妬心存勝負，獲大重罪。慈心說法成大功德，能令佛法久住於世，凡所生處常得值遇諸佛菩薩及眾聖賢，能消世間種種供養，假以高大師子寶座，又以億數無價名衣奉上法師，豈能報彼法師恩德？而彼法師雖受是事，應深慚愧勿起貪心，應生慈慜不得我慢，無令消滅施主善

根，當令眾生咸得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根，當令眾生咸得歡喜。

「『復次毘舍佉！若諸法師凡欲說法調伏眾時，必須聰慧利根多聞博識，形貌端雅正見家生，三業清白眾德具備，著淨潔衣威儀齊整。如是法師，眾應勸請然後說法。何以故？諸佛如來具足修集三十二相功德圓滿，然後方始轉大法輪，眾生聞已勤修大人丈夫相行。是故法師凡說法時，應當次第說三十二相果報如是、善根如是，亦次第說三業清淨，業清淨已然後為說布施行等諸清淨法，乃至種種差別義門。云何復名次第說也？毘舍佉！譬如童幼初受教時，彼師先授摩帝迦字，次授頞字，後授阿字。如是次第教十四音已，復次第教三十四字。具教如是五十二字已，然後分別一切音聲字體名言諸教藏事，乃至顯說不思議力。若人成就彼無礙辯，便能隨意次第差別，說諸教義成就不忘，能知諸佛三十二相及餘功德具足圓滿，為眾普宣一切諸法名句味身，心善思惟必定不虛。而彼法師當說法時，諸聽法眾乃至得聞一句法相隨順而解，一切顛倒異想不行。何以故？能知諸法如實說故，是名清淨次第說相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次毘舍佉！若諸法師凡欲說法調伏眾時，必須聰慧利根多聞博識，形貌端雅正見家生，三業清白眾德具備，著淨潔衣威儀齊整。如是法師，眾應勸請然後說法。何以故？諸佛如來具足修集三十二相功德圓滿，然後方始轉大法輪，眾生聞已勤修大人丈夫相行。是故法師凡說法時，應當次第說三十二相果報如是、善根如是，亦次第說三業清淨，業清淨已然後為說布施行等諸清淨法，乃至種種差別義門。云何復名次第說也？毘舍佉！譬如童幼初受教時，彼師先授摩帝迦字，次授頞字，後授阿字。如是次第教十四音已，復次第教三十四字。具教如是五十二字已，然後分別一切音聲字體名言諸教藏事，乃至顯說不思議力。若人成就彼無礙辯，便能隨意次第差別，說諸教義成就不忘，能知諸佛三十二相及餘功德具足圓滿，為眾普宣一切諸法名句味身，心善思惟必定不虛。而彼法師當說法時，諸聽法眾乃至得聞一句法相隨順而解，一切顛倒異想不行。何以故？能知諸法如實說故，是名清淨次第說相。

「『復次毘舍佉！譬如射師教諸童子初射法術，先於平地置七步垛，然後量力授弓與箭，告童子言：「我當教汝。汝今宜可學射彼垛。」爾時童子雖受師教，以初學故，其所放箭若至不至終不能中。師教無倦，稍得近垛。是兒後時年漸長大，為學不已，隨放便著無落垛者。如是毘舍佉！彼說法師教徒眾時亦應如是，宜察眾生上中下根漸次教授，不可一時頓說深法。何以故？若不知根妄說法者，令他失利增長顛倒。是故應當先為說彼六波羅蜜，次第修已然後為說空解脫門。若為眾生說此空法，或有得聞或有思惟或能證者，是亦不應但有言說。何以故？如是空法，不可唯以心想知放。若彼空法但以心想能證知者，一切眾生未修道時亦應即是阿羅漢也。毘舍佉！彼空法者，亦不可說相貌形體。若可說者則是作相，若有作相則有願求，若有願求則是三世。何以故？毘舍佉！無相法中一切三世皆不可得。所以者何？過去、未來、現在等事皆寂滅故，云何起願？復次應觀是色作無相想。云何觀色作無相想？當知此色生滅輪轉念念不停。毘舍佉！如是色相不可眼見，當知彼是心識境界唯意所知，是故不可以眼得見。毘舍佉！一切眾生所有心意不可言說，唯佛智知。雖可慮知而不可見，念念不住猶如幻化，云何可取而可得見？如是毘舍佉！不可以彼眾生心識取心真相，既不可取云何可說？何以故？以愛憎事違平等故。毘舍佉！若欲滅除愛憎想者，當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取著。復次婆羅門！若能如是除滅愛憎不取法相，當知即是無相解脫門。知無相已，如是次第不起願求。無願求處，當知即是無願解脫門。如是復觀一切諸法，皆悉平等無有取著，所謂不見眼及色乃至不見意及法。若能如是不取不著，斷滅憂喜得平等心，當知此是空解脫門。以能得此三解脫門、三世平等為方便已，然後得入無生觀中，復觀彼色從何而生？因於邪念不淨而生。知從邪念起男女想，男女想故起愛著心，愛著增已和合欲事，名破梵行。彼和合時即成胎藏，是名迦羅邏大。此迦羅邏時，不可說有男女形相。毘舍佉！當知如此迦羅邏相，唯佛如來聖智所知。是故如來於彼時中教諸弟子，汝等今應正觀色相。云何觀色？謂如實知是無常等。彼既聞已，即時所有欲想色貪皆得除滅。色欲滅已，如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅。毘舍佉！初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女。出母胎時，無有一法從餘處來，亦無一法去至餘處，唯有精水赤白和合成迦羅邏藏。如來於彼建立為因，而實諸法無有住處。何以故？一切諸法無生滅故，如修多羅中次第說也。如是毘舍佉！汝等於此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次毘舍佉！譬如射師教諸童子初射法術，先於平地置七步垛，然後量力授弓與箭，告童子言：「我當教汝。汝今宜可學射彼垛。」爾時童子雖受師教，以初學故，其所放箭若至不至終不能中。師教無倦，稍得近垛。是兒後時年漸長大，為學不已，隨放便著無落垛者。如是毘舍佉！彼說法師教徒眾時亦應如是，宜察眾生上中下根漸次教授，不可一時頓說深法。何以故？若不知根妄說法者，令他失利增長顛倒。是故應當先為說彼六波羅蜜，次第修已然後為說空解脫門。若為眾生說此空法，或有得聞或有思惟或能證者，是亦不應但有言說。何以故？如是空法，不可唯以心想知放。若彼空法但以心想能證知者，一切眾生未修道時亦應即是阿羅漢也。毘舍佉！彼空法者，亦不可說相貌形體。若可說者則是作相，若有作相則有願求，若有願求則是三世。何以故？毘舍佉！無相法中一切三世皆不可得。所以者何？過去、未來、現在等事皆寂滅故，云何起願？復次應觀是色作無相想。云何觀色作無相想？當知此色生滅輪轉念念不停。毘舍佉！如是色相不可眼見，當知彼是心識境界唯意所知，是故不可以眼得見。毘舍佉！一切眾生所有心意不可言說，唯佛智知。雖可慮知而不可見，念念不住猶如幻化，云何可取而可得見？如是毘舍佉！不可以彼眾生心識取心真相，既不可取云何可說？何以故？以愛憎事違平等故。毘舍佉！若欲滅除愛憎想者，當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取著。復次婆羅門！若能如是除滅愛憎不取法相，當知即是無相解脫門。知無相已，如是次第不起願求。無願求處，當知即是無願解脫門。如是復觀一切諸法，皆悉平等無有取著，所謂不見眼及色乃至不見意及法。若能如是不取不著，斷滅憂喜得平等心，當知此是空解脫門。以能得此三解脫門、三世平等為方便已，然後得入無生觀中，復觀彼色從何而生？因於邪念不淨而生。知從邪念起男女想，男女想故起愛著心，愛著增已和合欲事，名破梵行。彼和合時即成胎藏，是名迦羅邏大。此迦羅邏時，不可說有男女形相。毘舍佉！當知如此迦羅邏相，唯佛如來聖智所知。是故如來於彼時中教諸弟子，汝等今應正觀色相。云何觀色？謂如實知是無常等。彼既聞已，即時所有欲想色貪皆得除滅。色欲滅已，如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅。毘舍佉！初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女。出母胎時，無有一法從餘處來，亦無一法去至餘處，唯有精水赤白和合成迦羅邏藏。如來於彼建立為因，而實諸法無有住處。何以故？一切諸法無生滅故，如修多羅中次第說也。如是毘舍佉！汝等於此

當勤修學，是則名為宣說過去諸言教事。既自知已亦為他說，如是次第說未來事。此現在事，如迦羅邏中說，如水泡、如沫聚、如陽焰、如芭蕉、如幻化，都無真實。如是十二因緣次第相續，生至老死亦復如是。譬如虛空有時雲翳、有時清明，豈有教者？如是界大和合無有作者，是中唯有如實正法無增無減，然有無量業行差別法界義門。當如是說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當勤修學，是則名為宣說過去諸言教事。既自知已亦為他說，如是次第說未來事。此現在事，如迦羅邏中說，如水泡、如沫聚、如陽焰、如芭蕉、如幻化，都無真實。如是十二因緣次第相續，生至老死亦復如是。譬如虛空有時雲翳、有時清明，豈有教者？如是界大和合無有作者，是中唯有如實正法無增無減，然有無量業行差別法界義門。當如是說。』

「爾時毘舍佉婆羅門白佛言：『世尊！彼諸法師，若他來問、若自欲說去來現在三世之事，忽然疲倦迷惑不解。如此法障，當云何除？』佛言：『婆羅門！若諸法師他問疑惑、若生疲倦不能說者，如是法師以未通達三種言教方便藏故；設知少分，但得名字不閑義理。如是毘舍佉！此三世事無量無邊難可窮盡，是故初中後際生滅旋轉，喻如風輪無有邊際。毘舍佉！而彼風輪終無有人知其限齊形量大小，去來現在亦復如是。如彼時節，始自一日二日乃至十日，半月一月乃至一時，半年一年乃至無量，其實不知從何所來去至何所。又如光影無有形礙，時節晝夜往來可知，去來現在不可數知亦復如是。如是三世既不可知亦不可見，既不可見則無所有，既無所有則無名字，若無名字云何可說？毘舍佉！是中以因緣故有此三種言教方便，汝當善思如是法句，於聽說時莫生疑惑，唯念法師、諸根寂靜、專求智辯，勿起諍論。何以故？知法之人無諍論故。若諸法師當說法時，眾中有人起諍論者，法師應教念彼智力陀羅尼句，滅彼魔事。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時毘舍佉婆羅門白佛言：『世尊！彼諸法師，若他來問、若自欲說去來現在三世之事，忽然疲倦迷惑不解。如此法障，當云何除？』佛言：『婆羅門！若諸法師他問疑惑、若生疲倦不能說者，如是法師以未通達三種言教方便藏故；設知少分，但得名字不閑義理。如是毘舍佉！此三世事無量無邊難可窮盡，是故初中後際生滅旋轉，喻如風輪無有邊際。毘舍佉！而彼風輪終無有人知其限齊形量大小，去來現在亦復如是。如彼時節，始自一日二日乃至十日，半月一月乃至一時，半年一年乃至無量，其實不知從何所來去至何所。又如光影無有形礙，時節晝夜往來可知，去來現在不可數知亦復如是。如是三世既不可知亦不可見，既不可見則無所有，既無所有則無名字，若無名字云何可說？毘舍佉！是中以因緣故有此三種言教方便，汝當善思如是法句，於聽說時莫生疑惑，唯念法師、諸根寂靜、專求智辯，勿起諍論。何以故？知法之人無諍論故。若諸法師當說法時，眾中有人起諍論者，法師應教念彼智力陀羅尼句，滅彼魔事。』」

大法炬陀羅尼經謗法果報品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經謗法果報品第十四

「爾時毘舍佉婆羅門復白佛言：『世尊！若人於此三種法中生疑謗者，當云何滅？』佛告婆羅門：『若有於此三種法門生疑謗者，在家出家一切法師悉不能除。何以故？毘舍佉！於佛智中深起疑謗，破滅一切善法根本，是故無人能為除斷。』毘舍佉復白佛言：『世尊！若人於是諸佛如來大慧門中生不信者，有何果報？』佛言：『婆羅門！是人造業世間極重，是以一切尤重惡報皆在斯人，斯人永失佛法深利，三世諸佛同共放捨，於甚深法無有信樂。自既不信一切佛法，復教他人多生誹謗，恒樂隨逐極惡朋友，學習愚癡增長邪見，常為己身貪嗜衣食。是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不生信，以其現無信分善根故。如是之人自於佛法起深障礙，復更令他無量眾生於正法中作深障礙。以是因緣，具受種種無量大苦。何以故？以具惡業斷善根故。所以者何？是人皆由自習愚癡無智邪見，復教多人無智邪見，聞說深法不能信受而生輕慢。以輕慢故，不能諮問智人勝法。毘舍佉！若有智者常應諮問，不當親近愚癡邪見無智眾生。若人聞此三教藏時不信行者，汝知是人乃至一切天人世間不能令其歡喜信解。若聞說此三種業藏不生信解，假使更聞諸餘法相能生信者，無有是處。當知是人去佛法遠。如是愚冥無智眾生，凡所行作不可隨順，乃至有說亦勿聽受，我實不能分別具說是謗法人所生惡趣，我亦不欲說是謗人所受生處身量分齊形體容貌可異醜惡。何以故？若我具說，眾生聞之或當怖死，故我不說。如是毘舍佉！若人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者，彼所得報不可具說。我今為彼未謗之人明識斯過，故少說耳。毘舍佉！假使於此三千大千世界，所有諸大地獄及小地獄，彼謗法人悉生其中具受諸苦。何以故？以其斷滅一切善根，復令無量無邊眾生起謗法心、增長邪見、諸惡行業，是故備經惡道受殃。如是眾生出地獄已更生餘趣，經無量世癡騃無知。若生人間不得正念，諸根暗濁狂亂失心，喜習邪法不識義理。毘舍佉！是人所受果報，形量時節分齊我今略說。如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以為籌，計其罪報不可為比，身形麁醜難可具論，凡所至處皆成苦緣，斯由謗法獲如是報。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時毘舍佉婆羅門復白佛言：『世尊！若人於此三種法中生疑謗者，當云何滅？』佛告婆羅門：『若有於此三種法門生疑謗者，在家出家一切法師悉不能除。何以故？毘舍佉！於佛智中深起疑謗，破滅一切善法根本，是故無人能為除斷。』毘舍佉復白佛言：『世尊！若人於是諸佛如來大慧門中生不信者，有何果報？』佛言：『婆羅門！是人造業世間極重，是以一切尤重惡報皆在斯人，斯人永失佛法深利，三世諸佛同共放捨，於甚深法無有信樂。自既不信一切佛法，復教他人多生誹謗，恒樂隨逐極惡朋友，學習愚癡增長邪見，常為己身貪嗜衣食。是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不生信，以其現無信分善根故。如是之人自於佛法起深障礙，復更令他無量眾生於正法中作深障礙。以是因緣，具受種種無量大苦。何以故？以具惡業斷善根故。所以者何？是人皆由自習愚癡無智邪見，復教多人無智邪見，聞說深法不能信受而生輕慢。以輕慢故，不能諮問智人勝法。毘舍佉！若有智者常應諮問，不當親近愚癡邪見無智眾生。若人聞此三教藏時不信行者，汝知是人乃至一切天人世間不能令其歡喜信解。若聞說此三種業藏不生信解，假使更聞諸餘法相能生信者，無有是處。當知是人去佛法遠。如是愚冥無智眾生，凡所行作不可隨順，乃至有說亦勿聽受，我實不能分別具說是謗法人所生惡趣，我亦不欲說是謗人所受生處身量分齊形體容貌可異醜惡。何以故？若我具說，眾生聞之或當怖死，故我不說。如是毘舍佉！若人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者，彼所得報不可具說。我今為彼未謗之人明識斯過，故少說耳。毘舍佉！假使於此三千大千世界，所有諸大地獄及小地獄，彼謗法人悉生其中具受諸苦。何以故？以其斷滅一切善根，復令無量無邊眾生起謗法心、增長邪見、諸惡行業，是故備經惡道受殃。如是眾生出地獄已更生餘趣，經無量世癡騃無知。若生人間不得正念，諸根暗濁狂亂失心，喜習邪法不識義理。毘舍佉！是人所受果報，形量時節分齊我今略說。如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以為籌，計其罪報不可為比，身形麁醜難可具論，凡所至處皆成苦緣，斯由謗法獲如是報。』」

大法炬陀羅尼經勸受持品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經勸受持品第十五

「阿難！時放光如來告毘舍佉婆羅門言：『毘舍佉！是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義，應至心聽專念受持，勿興餘想。毘舍佉！如來所說三藏法門，無法可說無可聞見，亦無一法可得開示。若知如來如是說已，於餘法門生疑惑者，無有是處。何以故？諸佛世尊不空說故。如是說時，若有人聞不信不受、復障礙他，是人自起無明邪見，更令無量無邊眾生起謗法心、我慢貢高，不知諮受、不往聽聞，喪失深法不知義理，隨逐邪友遠離智人，以是因緣多受惡報。毘舍佉！譬如虎子從生隨母日見其殺，及身長大殺業自成。毘舍佉！眾生亦爾，親近惡友具造邪業，墮於地獄、畜生、餓鬼受大苦惱。毘舍佉！以是因緣，汝等應先自正身心然後說法，勿忘自正損己陷人。毘舍佉！以是義故，如來應供正遍覺建立宣說三種言教方便業藏。汝等應知一切眾生心所思念、口所欲問、身所欲行，如是知已慈心教示，眾生聞已歡喜受行。是故汝等當為攝受諸眾生故修學大慈。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時放光如來告毘舍佉婆羅門言：『毘舍佉！是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義，應至心聽專念受持，勿興餘想。毘舍佉！如來所說三藏法門，無法可說無可聞見，亦無一法可得開示。若知如來如是說已，於餘法門生疑惑者，無有是處。何以故？諸佛世尊不空說故。如是說時，若有人聞不信不受、復障礙他，是人自起無明邪見，更令無量無邊眾生起謗法心、我慢貢高，不知諮受、不往聽聞，喪失深法不知義理，隨逐邪友遠離智人，以是因緣多受惡報。毘舍佉！譬如虎子從生隨母日見其殺，及身長大殺業自成。毘舍佉！眾生亦爾，親近惡友具造邪業，墮於地獄、畜生、餓鬼受大苦惱。毘舍佉！以是因緣，汝等應先自正身心然後說法，勿忘自正損己陷人。毘舍佉！以是義故，如來應供正遍覺建立宣說三種言教方便業藏。汝等應知一切眾生心所思念、口所欲問、身所欲行，如是知已慈心教示，眾生聞已歡喜受行。是故汝等當為攝受諸眾生故修學大慈。』

「爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！我聞略說尚未能解，唯願如來更為具說三種業藏令我等知。』佛言：『毘舍佉！我今問汝，汝應正答。於意云何？譬如世間有異良馬，生駒未幾，身體柔弱氣力未成。人欲乘之帶甲持仗負諸鬪具入陣決勝，是人所作可稱心不？』毘舍佉言：『不也。世尊！是愚癡人，云何能濟？』佛言：『毘舍佉！如是如是，如汝所說。其有新發意菩薩及二乘人，少智少行未得神通，聞我所說悉不能受，反更迷惑生四顛倒。如彼馬駒年齒未滿、氣力未成，猶故不堪負重入陣。毘舍佉！若使是駒毛骨漸成齒歲具足，身雄氣猛耳目明利，令人騎乘負重致遠，輕行掩襲臨敵決戰，不慮驚敗直入無前，乃至震鼓吹䗍揮刀奮矟亦無驚恐。何以故？年齒滿故、身力成故、數調習故、種性良故。如是毘舍佉！汝等若得四無礙辯、諸力、無畏，然後堪受三種教藏。聞眾麁語不起恨心，復能受持一切佛法。如彼良馬身健力成，然後方能負重入陣。毘舍佉！是為第一戰鬪事也。所謂開示佛法教化他時，若必多有鬪具器仗，是時外道雖有種種異端諍論，皆能忍之不生怖畏。汝等當知，䗍貝鼓者，是謂說佛法時多諸留難，亦能堪受不生怖畏。若有精勤修習受持而行佛法則無障礙；若有出家破戒愚癡不能依行則有障礙，設能學者，或墮聲聞辟支佛地。毘舍佉！若有長夜具足精勤修行佛法，彼於此法猶尚難知或得少分，況復不修、更受惡法，彼人於此大乘藏中無有信心，云何能知？云何能解？毘舍佉！汝於如是諸眾生等，常起慈心不應放捨。若有眾生起正念心，但學一偈或唯句字，乃至七日，汝等亦應勤教授之。隨彼眾生若成不成，汝等皆獲無量功德。毘舍佉！諸佛世尊凡所演說，皆為利益一切眾生。或信不信、或行不行，諸佛世尊口業成就，但有所說聞必蒙益，無空過者。其間或有雖不現獲，皆亦已作當得因緣。毘舍佉！汝等欲得修證如是如來藏者，應於如來及如來法中起平等想、行平等行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！我聞略說尚未能解，唯願如來更為具說三種業藏令我等知。』佛言：『毘舍佉！我今問汝，汝應正答。於意云何？譬如世間有異良馬，生駒未幾，身體柔弱氣力未成。人欲乘之帶甲持仗負諸鬪具入陣決勝，是人所作可稱心不？』毘舍佉言：『不也。世尊！是愚癡人，云何能濟？』佛言：『毘舍佉！如是如是，如汝所說。其有新發意菩薩及二乘人，少智少行未得神通，聞我所說悉不能受，反更迷惑生四顛倒。如彼馬駒年齒未滿、氣力未成，猶故不堪負重入陣。毘舍佉！若使是駒毛骨漸成齒歲具足，身雄氣猛耳目明利，令人騎乘負重致遠，輕行掩襲臨敵決戰，不慮驚敗直入無前，乃至震鼓吹䗍揮刀奮矟亦無驚恐。何以故？年齒滿故、身力成故、數調習故、種性良故。如是毘舍佉！汝等若得四無礙辯、諸力、無畏，然後堪受三種教藏。聞眾麁語不起恨心，復能受持一切佛法。如彼良馬身健力成，然後方能負重入陣。毘舍佉！是為第一戰鬪事也。所謂開示佛法教化他時，若必多有鬪具器仗，是時外道雖有種種異端諍論，皆能忍之不生怖畏。汝等當知，䗍貝鼓者，是謂說佛法時多諸留難，亦能堪受不生怖畏。若有精勤修習受持而行佛法則無障礙；若有出家破戒愚癡不能依行則有障礙，設能學者，或墮聲聞辟支佛地。毘舍佉！若有長夜具足精勤修行佛法，彼於此法猶尚難知或得少分，況復不修、更受惡法，彼人於此大乘藏中無有信心，云何能知？云何能解？毘舍佉！汝於如是諸眾生等，常起慈心不應放捨。若有眾生起正念心，但學一偈或唯句字，乃至七日，汝等亦應勤教授之。隨彼眾生若成不成，汝等皆獲無量功德。毘舍佉！諸佛世尊凡所演說，皆為利益一切眾生。或信不信、或行不行，諸佛世尊口業成就，但有所說聞必蒙益，無空過者。其間或有雖不現獲，皆亦已作當得因緣。毘舍佉！汝等欲得修證如是如來藏者，應於如來及如來法中起平等想、行平等行。』」