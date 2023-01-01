大法炬陀羅尼經
隋 闍那崛多譯20卷CBETA T1340大于一万字 22 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
大法炬陀羅尼經卷第六
大法炬陀羅尼經卷第六
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隋天竺三藏法師闍那崛多等譯
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三法藏品第十二
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法師相品第十三
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謗法果報品第十四
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勸受持品第十五
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三法藏品第十二
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「爾時放光如來復告毘舍佉言：『毘舍佉！如我所說三種業藏，若善思義，則能得入一切法門。毘舍佉！若人願樂成就此法，當勤精進。何以故？懈怠之人終不能到。所以者何？是人不能具足愛樂如是正法，是故應當依善知識深心勤學。毘舍佉！譬如妙寶，或頗梨珠或琉璃珠，并餘淨寶置池水邊，能令其水同於寶色。何以故？以此寶珠清淨力故，遙相映發，能令彼水隨逐寶色。如是如是，毘舍佉！一切眾生近善知識其事亦爾。又彼水中隨投餘物亦作寶色。此寶威光能變餘色，異此寶外不能變也。毘舍佉！今此三種方便業藏亦復如是。若人自學、若教他學，一切人天無能壞者。毘舍佉！此三種藏乃是諸佛如來言教，一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸譬喻，皆悉從此三教藏生。毘舍佉！若人受持三藏義者，終不為彼外道邪論之所破壞。假使滿閻浮提無量眾人，一切皆是聰明外道諸大論師，一切悉來種種問難，終不能屈。毘舍佉！置閻浮提滿中論師，假使此四天下滿中眾生，乃至皆能論議問難，亦不能屈。復次毘舍佉！置四天下，假使遍滿三千大千世界眾生，一切皆是大論議師，若佛經典及外道書籍盡能受持，彼等咸來一時問難，悉皆能答無有滯礙。何以故？由佛法中先經學此三方便故。是故毘舍佉？有諸法師，若在家若出家，但能受持此三法藏，一切問難隨意能答。何以故？此法即是無量無邊智根本故。毘舍佉！此法希有不可思議！名一切世間難壞經典。我今略說汝尚不解！何況多說。毘舍佉！其有久習智慧方便，乃能分別此三業藏。何以故？佛智深大，眾生心小不能容受。如此大智若能解知，則得斷除一切眾生無量疑網。又毘舍佉！若人雖能持此三種業藏言教，若不知方便則不能知入之方便，云何而能解釋此也？』」
「爾時放光如來復告毘舍佉言：『毘舍佉！如我所說三種業藏，若善思義，則能得入一切法門。毘舍佉！若人願樂成就此法，當勤精進。何以故？懈怠之人終不能到。所以者何？是人不能具足愛樂如是正法，是故應當依善知識深心勤學。毘舍佉！譬如妙寶，或頗梨珠或琉璃珠，并餘淨寶置池水邊，能令其水同於寶色。何以故？以此寶珠清淨力故，遙相映發，能令彼水隨逐寶色。如是如是，毘舍佉！一切眾生近善知識其事亦爾。又彼水中隨投餘物亦作寶色。此寶威光能變餘色，異此寶外不能變也。毘舍佉！今此三種方便業藏亦復如是。若人自學、若教他學，一切人天無能壞者。毘舍佉！此三種藏乃是諸佛如來言教，一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸譬喻，皆悉從此三教藏生。毘舍佉！若人受持三藏義者，終不為彼外道邪論之所破壞。假使滿閻浮提無量眾人，一切皆是聰明外道諸大論師，一切悉來種種問難，終不能屈。毘舍佉！置閻浮提滿中論師，假使此四天下滿中眾生，乃至皆能論議問難，亦不能屈。復次毘舍佉！置四天下，假使遍滿三千大千世界眾生，一切皆是大論議師，若佛經典及外道書籍盡能受持，彼等咸來一時問難，悉皆能答無有滯礙。何以故？由佛法中先經學此三方便故。是故毘舍佉？有諸法師，若在家若出家，但能受持此三法藏，一切問難隨意能答。何以故？此法即是無量無邊智根本故。毘舍佉！此法希有不可思議！名一切世間難壞經典。我今略說汝尚不解！何況多說。毘舍佉！其有久習智慧方便，乃能分別此三業藏。何以故？佛智深大，眾生心小不能容受。如此大智若能解知，則得斷除一切眾生無量疑網。又毘舍佉！若人雖能持此三種業藏言教，若不知方便則不能知入之方便，云何而能解釋此也？』」
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佛告阿難：「彼放光如來應供正遍覺如是說已，時毘舍佉復問放光如來言：『世尊！如此三種業藏根本，云何得生？從何所來？去至何所？』佛言：『毘舍佉！我還問汝，隨汝意答。毘舍佉！於意云何？如此風界從何而生？為大為小？為狹為寬？為長為短？為麁為細？從何而來？去至何所？何姓何家？何村何落？何城何國？乃至如是生處分齊、形量大小、去來依止皆可知不？』毘舍佉言：『不也。世尊！如此風者不可得知，無處所故。不可得見，無相貌故。乃至家姓生處皆不可知。世尊！如此風者從虛空生，無所依住、無有方所，遍一切處。』『如是毘舍佉！風從空出無有方所，家姓生處實不可知。如是如是。三種業藏言教方便亦復如是，無有方處無所從來，亦無所去無生無滅。何以故？佛法無量，唯佛智知。摩那婆！此三業藏實不可知，終無有能得其邊際及以數量。若一劫若減一劫、若百劫若百千劫、若百千億那由他劫，乃至無量無邊不可數劫亦不可知。唯佛世尊乃能知此三種業藏，隨其根性而為說耳。摩那婆！是故汝等應當知，此三種言教無有住處、無有邊際。何以故？諸佛菩提無有住處亦無依止，乃至行業、因緣體性，無所從來亦無至處。若能知此，即知業藏無有住所、無量無邊。』爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！云何業緣？』佛告毘舍佉：『於意云何？初入胎時名為何等？』毘舍佉言：『世尊！是謂水界，名迦羅邏。』佛言：『此迦羅邏過初七日，復名何等？』『名頞浮陀。』佛復問言：『是頞浮陀過七日已，復名何等？』『名蜱羅尸。』佛復問言：『是蜱羅尸過七日已，復名何等？』『名曰伽那。』佛復問言：『此伽那者過七日已，復名何等？』『世尊！是迦羅邏、頞浮陀、蜱羅尸及伽那等，過是已後名之為受。』佛言：『毘舍佉！當知此受本來無實，唯有虛妄，虛妄因緣和合而生。因由此故，一切身分支節得生，所謂五皰生故皮肉生，皮肉生故筋骨生，筋骨生故髓腦生，髓腦生故髮毛生，髮毛生故甲齒生，甲齒生故一切身分支節等生。如是一切身分支節，皆無所從來無有住所，悉從因緣和合而有。如是五陰、十二入、十八界，相貌形色、大小長短，皆亦無所從來無有住處。彼若實有，應有去來。如是一切無有住處，悉不可知。既無有名，云何可說？毘舍佉！若以父母因緣和合，當於是時識支託胎，成迦羅邏大，名為藏者，如是毘舍佉！若彼父母不和合時，是則無有迦羅邏大，乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分，云何得有色形長短、五陰、十二入、十八界、十二因緣住處往來也？又若此識不與一
佛告阿難：「彼放光如來應供正遍覺如是說已，時毘舍佉復問放光如來言：『世尊！如此三種業藏根本，云何得生？從何所來？去至何所？』佛言：『毘舍佉！我還問汝，隨汝意答。毘舍佉！於意云何？如此風界從何而生？為大為小？為狹為寬？為長為短？為麁為細？從何而來？去至何所？何姓何家？何村何落？何城何國？乃至如是生處分齊、形量大小、去來依止皆可知不？』毘舍佉言：『不也。世尊！如此風者不可得知，無處所故。不可得見，無相貌故。乃至家姓生處皆不可知。世尊！如此風者從虛空生，無所依住、無有方所，遍一切處。』『如是毘舍佉！風從空出無有方所，家姓生處實不可知。如是如是。三種業藏言教方便亦復如是，無有方處無所從來，亦無所去無生無滅。何以故？佛法無量，唯佛智知。摩那婆！此三業藏實不可知，終無有能得其邊際及以數量。若一劫若減一劫、若百劫若百千劫、若百千億那由他劫，乃至無量無邊不可數劫亦不可知。唯佛世尊乃能知此三種業藏，隨其根性而為說耳。摩那婆！是故汝等應當知，此三種言教無有住處、無有邊際。何以故？諸佛菩提無有住處亦無依止，乃至行業、因緣體性，無所從來亦無至處。若能知此，即知業藏無有住所、無量無邊。』爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！云何業緣？』佛告毘舍佉：『於意云何？初入胎時名為何等？』毘舍佉言：『世尊！是謂水界，名迦羅邏。』佛言：『此迦羅邏過初七日，復名何等？』『名頞浮陀。』佛復問言：『是頞浮陀過七日已，復名何等？』『名蜱羅尸。』佛復問言：『是蜱羅尸過七日已，復名何等？』『名曰伽那。』佛復問言：『此伽那者過七日已，復名何等？』『世尊！是迦羅邏、頞浮陀、蜱羅尸及伽那等，過是已後名之為受。』佛言：『毘舍佉！當知此受本來無實，唯有虛妄，虛妄因緣和合而生。因由此故，一切身分支節得生，所謂五皰生故皮肉生，皮肉生故筋骨生，筋骨生故髓腦生，髓腦生故髮毛生，髮毛生故甲齒生，甲齒生故一切身分支節等生。如是一切身分支節，皆無所從來無有住所，悉從因緣和合而有。如是五陰、十二入、十八界，相貌形色、大小長短，皆亦無所從來無有住處。彼若實有，應有去來。如是一切無有住處，悉不可知。既無有名，云何可說？毘舍佉！若以父母因緣和合，當於是時識支託胎，成迦羅邏大，名為藏者，如是毘舍佉！若彼父母不和合時，是則無有迦羅邏大，乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分，云何得有色形長短、五陰、十二入、十八界、十二因緣住處往來也？又若此識不與一
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滴精水和合處胎中者，形色等物皆不得成。又若不與十二因緣相和合者，乃至老死亦不得生。若無生成，云何而得有名有說？如是毘舍佉！但以十二因緣相續力故，色受想行識等和合而生。如是毘舍佉！此三種言教方便業藏，無有方所無有邊際亦無去來。當知此法無生無滅、無有根本、不可窮極。復次毘舍佉！應當知是三種言教方便業藏。何等名為三種藏也？一者人言教藏、二者天言教藏、三者非人非天言教之藏。婆羅門！所言人言教者，彼等皆以語言相應，當知是名人言教也。毘舍佉！所謂天言教者，事相異故得有見聞，如實不異生如是心，如是思惟方便知已，能得禪定天眼天耳及天心智，皆由一心攝念力故，則得如是清淨智生，是名最上清淨天言教也。毘舍佉！所言非人非天言教藏者，大慈悲生，攝三言教，出三乘道及一切法，是故名藏。此教方便依大悲果，遍一切處觀於惡道諸眾生等唯有眾苦，一心拔濟無異思惟，故名大悲。利益彼故，故言言教。毘舍佉！此三業藏所生住處，諸佛菩薩常一心念作彼護持。』」
滴精水和合處胎中者，形色等物皆不得成。又若不與十二因緣相和合者，乃至老死亦不得生。若無生成，云何而得有名有說？如是毘舍佉！但以十二因緣相續力故，色受想行識等和合而生。如是毘舍佉！此三種言教方便業藏，無有方所無有邊際亦無去來。當知此法無生無滅、無有根本、不可窮極。復次毘舍佉！應當知是三種言教方便業藏。何等名為三種藏也？一者人言教藏、二者天言教藏、三者非人非天言教之藏。婆羅門！所言人言教者，彼等皆以語言相應，當知是名人言教也。毘舍佉！所謂天言教者，事相異故得有見聞，如實不異生如是心，如是思惟方便知已，能得禪定天眼天耳及天心智，皆由一心攝念力故，則得如是清淨智生，是名最上清淨天言教也。毘舍佉！所言非人非天言教藏者，大慈悲生，攝三言教，出三乘道及一切法，是故名藏。此教方便依大悲果，遍一切處觀於惡道諸眾生等唯有眾苦，一心拔濟無異思惟，故名大悲。利益彼故，故言言教。毘舍佉！此三業藏所生住處，諸佛菩薩常一心念作彼護持。』」
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大法炬陀羅尼經法師相品第十三
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「『復次婆羅門！更有加持力因常精進生。云何名為加持力因精進生也？若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者，皆由勤心精進所致，而能於一時間說百千萬億修多羅章句無有窮盡。何以故？以彼善能成就口業，因加持力得無礙辯。以是辯故，於一切問答不可窮盡無有斷絕。譬如高岸峻流下注，雖欲遮止終無斷絕。彼流下時，乃至小水尚難斷塞，豈況大河。如是毘舍佉！若有法師於此三種言教業藏修習辯才，乃至一日若聞若誦、或復思惟，彼精進故，隨宜演說猶無斷時，諸餘問難寧能沮壞？毘舍佉！譬如泉流，但入於河不至海者，無有是處。若人久修精進，於此陀羅尼中休廢者，無有是事。我今少說，如大海中取一微滴，豈能損減？我今說此大陀羅尼精進辯才法門少分，亦無損減。如是毘舍佉！汝應當知得彼三種業藏辯才，能照一切諸法根底，於諸問難不可窮盡。何以故？以此法門無邊際故。復次毘舍佉！其有得是精進加持辯才藏者，當問難時或他毀辱，應生歡喜起大慈心，不見罵辱不觀自他，無有我所亦無怖懼。何以故？一切內外諸有畏惡悉滅無故。毘舍佉！是為法師口業成就。
「『復次婆羅門！更有加持力因常精進生。云何名為加持力因精進生也？若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者，皆由勤心精進所致，而能於一時間說百千萬億修多羅章句無有窮盡。何以故？以彼善能成就口業，因加持力得無礙辯。以是辯故，於一切問答不可窮盡無有斷絕。譬如高岸峻流下注，雖欲遮止終無斷絕。彼流下時，乃至小水尚難斷塞，豈況大河。如是毘舍佉！若有法師於此三種言教業藏修習辯才，乃至一日若聞若誦、或復思惟，彼精進故，隨宜演說猶無斷時，諸餘問難寧能沮壞？毘舍佉！譬如泉流，但入於河不至海者，無有是處。若人久修精進，於此陀羅尼中休廢者，無有是事。我今少說，如大海中取一微滴，豈能損減？我今說此大陀羅尼精進辯才法門少分，亦無損減。如是毘舍佉！汝應當知得彼三種業藏辯才，能照一切諸法根底，於諸問難不可窮盡。何以故？以此法門無邊際故。復次毘舍佉！其有得是精進加持辯才藏者，當問難時或他毀辱，應生歡喜起大慈心，不見罵辱不觀自他，無有我所亦無怖懼。何以故？一切內外諸有畏惡悉滅無故。毘舍佉！是為法師口業成就。
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「『復次毘舍佉！若諸法師處座說法，或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四眾圍繞，如是眾等或經久學或有始聞，或有信心或不信者，其中眾生若覩女人形貌端正，生染著心忘失法念。爾時法師應善觀察，以巧方便調伏彼人，明示罪相令其覺悟內生慚愧，勿令彼瞋。何以故？若彼瞋恨起不善心，是人或時毀辱法師，誹謗經典、障礙佛法，過患轉增。是故毘舍佉！若諸法師欲行呵責調伏事者，應先自除欲瞋癡慢，然後教訶令他除斷。若自不斷令他除者，無有是處。是故法師要先自行，然後正人，不應先取他人之過自虧己德。何以故？毘舍佉！一切眾生欲縛深厚，貪境現時不顧自身。若捨方便先行呵責，唯增瞋垢如火燒薪，瞋恚盛時癡更增長，三毒煩惱一時俱作。而諸眾生三毒盛發，不聞外言、不憶己事，善法惡法一切不知，假或暫聞不能納受。毘舍佉！彼諸眾生三毒發時，猶如盲人不識道路平夷艱險，亦如聾人不聞音聲麁鄙精妙，又如醉人不醒方所東西南北，如鬼著者不安其處猖狂妄言，一切眾生毒火燒心不覺善惡亦復如是。毘舍佉！如是眾生煩惱盛時，法師應為說對治法不淨觀等，令彼速疾得無漏智，燒彼眾生三毒諸結。如是毘舍佉！是為大智辯才法師，能於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等四部眾中，方便開導令皆歡喜，滅彼眾生諸煩惱病。復次毘舍佉！若諸法師欲說法時，應先觀察眾生根宜，然後隨須而為演說。若知眾生聞於布施獲利益者，法師即應先說布施令彼歡喜，當知此時不應更說諸餘法門。或復有人樂欲持戒，法師則應為說持戒，亦不得說餘深法也。如是眾生，或時樂行忍辱、精進、禪定、智慧，乃至樂聞種種法門，即皆為說令速開解。毘舍佉！如是法師應勤精進方便說法。何以故？若欲成佛，要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行，乃至捨身手足頭目髓腦，如餘經說。又諸法師不應諍論。夫諍論者，即是無明煩惱根本。是故法師應勤精進，速滅無明亦勸他離。毘舍佉！是諸法師要先具備如上功德，然後為眾方便說也。毘舍佉！法師常當如是思惟：「我今所處即是如來師子之座，宜應忍默，何忽起瞋？隨彼眾生一切問難，我當解釋皆令歡喜。」作是念已，諸有諍論，彼我之心自然消滅。復次毘舍佉！夫法師者，常應慈慜愛語謙下將護眾心。何以故？若懷瞋妬心存勝負，獲大重罪。慈心說法成大功德，能令佛法久住於世，凡所生處常得值遇諸佛菩薩及眾聖賢，能消世間種種供養，假以高大師子寶座，又以億數無價名衣奉上法師，豈能報彼法師恩德？而彼法師雖受是事，應深慚愧勿起貪心，應生慈慜不得我慢，無令消滅施主善
「『復次毘舍佉！若諸法師處座說法，或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四眾圍繞，如是眾等或經久學或有始聞，或有信心或不信者，其中眾生若覩女人形貌端正，生染著心忘失法念。爾時法師應善觀察，以巧方便調伏彼人，明示罪相令其覺悟內生慚愧，勿令彼瞋。何以故？若彼瞋恨起不善心，是人或時毀辱法師，誹謗經典、障礙佛法，過患轉增。是故毘舍佉！若諸法師欲行呵責調伏事者，應先自除欲瞋癡慢，然後教訶令他除斷。若自不斷令他除者，無有是處。是故法師要先自行，然後正人，不應先取他人之過自虧己德。何以故？毘舍佉！一切眾生欲縛深厚，貪境現時不顧自身。若捨方便先行呵責，唯增瞋垢如火燒薪，瞋恚盛時癡更增長，三毒煩惱一時俱作。而諸眾生三毒盛發，不聞外言、不憶己事，善法惡法一切不知，假或暫聞不能納受。毘舍佉！彼諸眾生三毒發時，猶如盲人不識道路平夷艱險，亦如聾人不聞音聲麁鄙精妙，又如醉人不醒方所東西南北，如鬼著者不安其處猖狂妄言，一切眾生毒火燒心不覺善惡亦復如是。毘舍佉！如是眾生煩惱盛時，法師應為說對治法不淨觀等，令彼速疾得無漏智，燒彼眾生三毒諸結。如是毘舍佉！是為大智辯才法師，能於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等四部眾中，方便開導令皆歡喜，滅彼眾生諸煩惱病。復次毘舍佉！若諸法師欲說法時，應先觀察眾生根宜，然後隨須而為演說。若知眾生聞於布施獲利益者，法師即應先說布施令彼歡喜，當知此時不應更說諸餘法門。或復有人樂欲持戒，法師則應為說持戒，亦不得說餘深法也。如是眾生，或時樂行忍辱、精進、禪定、智慧，乃至樂聞種種法門，即皆為說令速開解。毘舍佉！如是法師應勤精進方便說法。何以故？若欲成佛，要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行，乃至捨身手足頭目髓腦，如餘經說。又諸法師不應諍論。夫諍論者，即是無明煩惱根本。是故法師應勤精進，速滅無明亦勸他離。毘舍佉！是諸法師要先具備如上功德，然後為眾方便說也。毘舍佉！法師常當如是思惟：「我今所處即是如來師子之座，宜應忍默，何忽起瞋？隨彼眾生一切問難，我當解釋皆令歡喜。」作是念已，諸有諍論，彼我之心自然消滅。復次毘舍佉！夫法師者，常應慈慜愛語謙下將護眾心。何以故？若懷瞋妬心存勝負，獲大重罪。慈心說法成大功德，能令佛法久住於世，凡所生處常得值遇諸佛菩薩及眾聖賢，能消世間種種供養，假以高大師子寶座，又以億數無價名衣奉上法師，豈能報彼法師恩德？而彼法師雖受是事，應深慚愧勿起貪心，應生慈慜不得我慢，無令消滅施主善
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根，當令眾生咸得歡喜。
根，當令眾生咸得歡喜。
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「『復次毘舍佉！若諸法師凡欲說法調伏眾時，必須聰慧利根多聞博識，形貌端雅正見家生，三業清白眾德具備，著淨潔衣威儀齊整。如是法師，眾應勸請然後說法。何以故？諸佛如來具足修集三十二相功德圓滿，然後方始轉大法輪，眾生聞已勤修大人丈夫相行。是故法師凡說法時，應當次第說三十二相果報如是、善根如是，亦次第說三業清淨，業清淨已然後為說布施行等諸清淨法，乃至種種差別義門。云何復名次第說也？毘舍佉！譬如童幼初受教時，彼師先授摩帝迦字，次授頞字，後授阿字。如是次第教十四音已，復次第教三十四字。具教如是五十二字已，然後分別一切音聲字體名言諸教藏事，乃至顯說不思議力。若人成就彼無礙辯，便能隨意次第差別，說諸教義成就不忘，能知諸佛三十二相及餘功德具足圓滿，為眾普宣一切諸法名句味身，心善思惟必定不虛。而彼法師當說法時，諸聽法眾乃至得聞一句法相隨順而解，一切顛倒異想不行。何以故？能知諸法如實說故，是名清淨次第說相。
「『復次毘舍佉！若諸法師凡欲說法調伏眾時，必須聰慧利根多聞博識，形貌端雅正見家生，三業清白眾德具備，著淨潔衣威儀齊整。如是法師，眾應勸請然後說法。何以故？諸佛如來具足修集三十二相功德圓滿，然後方始轉大法輪，眾生聞已勤修大人丈夫相行。是故法師凡說法時，應當次第說三十二相果報如是、善根如是，亦次第說三業清淨，業清淨已然後為說布施行等諸清淨法，乃至種種差別義門。云何復名次第說也？毘舍佉！譬如童幼初受教時，彼師先授摩帝迦字，次授頞字，後授阿字。如是次第教十四音已，復次第教三十四字。具教如是五十二字已，然後分別一切音聲字體名言諸教藏事，乃至顯說不思議力。若人成就彼無礙辯，便能隨意次第差別，說諸教義成就不忘，能知諸佛三十二相及餘功德具足圓滿，為眾普宣一切諸法名句味身，心善思惟必定不虛。而彼法師當說法時，諸聽法眾乃至得聞一句法相隨順而解，一切顛倒異想不行。何以故？能知諸法如實說故，是名清淨次第說相。
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「『復次毘舍佉！譬如射師教諸童子初射法術，先於平地置七步垛，然後量力授弓與箭，告童子言：「我當教汝。汝今宜可學射彼垛。」爾時童子雖受師教，以初學故，其所放箭若至不至終不能中。師教無倦，稍得近垛。是兒後時年漸長大，為學不已，隨放便著無落垛者。如是毘舍佉！彼說法師教徒眾時亦應如是，宜察眾生上中下根漸次教授，不可一時頓說深法。何以故？若不知根妄說法者，令他失利增長顛倒。是故應當先為說彼六波羅蜜，次第修已然後為說空解脫門。若為眾生說此空法，或有得聞或有思惟或能證者，是亦不應但有言說。何以故？如是空法，不可唯以心想知放。若彼空法但以心想能證知者，一切眾生未修道時亦應即是阿羅漢也。毘舍佉！彼空法者，亦不可說相貌形體。若可說者則是作相，若有作相則有願求，若有願求則是三世。何以故？毘舍佉！無相法中一切三世皆不可得。所以者何？過去、未來、現在等事皆寂滅故，云何起願？復次應觀是色作無相想。云何觀色作無相想？當知此色生滅輪轉念念不停。毘舍佉！如是色相不可眼見，當知彼是心識境界唯意所知，是故不可以眼得見。毘舍佉！一切眾生所有心意不可言說，唯佛智知。雖可慮知而不可見，念念不住猶如幻化，云何可取而可得見？如是毘舍佉！不可以彼眾生心識取心真相，既不可取云何可說？何以故？以愛憎事違平等故。毘舍佉！若欲滅除愛憎想者，當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取著。復次婆羅門！若能如是除滅愛憎不取法相，當知即是無相解脫門。知無相已，如是次第不起願求。無願求處，當知即是無願解脫門。如是復觀一切諸法，皆悉平等無有取著，所謂不見眼及色乃至不見意及法。若能如是不取不著，斷滅憂喜得平等心，當知此是空解脫門。以能得此三解脫門、三世平等為方便已，然後得入無生觀中，復觀彼色從何而生？因於邪念不淨而生。知從邪念起男女想，男女想故起愛著心，愛著增已和合欲事，名破梵行。彼和合時即成胎藏，是名迦羅邏大。此迦羅邏時，不可說有男女形相。毘舍佉！當知如此迦羅邏相，唯佛如來聖智所知。是故如來於彼時中教諸弟子，汝等今應正觀色相。云何觀色？謂如實知是無常等。彼既聞已，即時所有欲想色貪皆得除滅。色欲滅已，如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅。毘舍佉！初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女。出母胎時，無有一法從餘處來，亦無一法去至餘處，唯有精水赤白和合成迦羅邏藏。如來於彼建立為因，而實諸法無有住處。何以故？一切諸法無生滅故，如修多羅中次第說也。如是毘舍佉！汝等於此
「『復次毘舍佉！譬如射師教諸童子初射法術，先於平地置七步垛，然後量力授弓與箭，告童子言：「我當教汝。汝今宜可學射彼垛。」爾時童子雖受師教，以初學故，其所放箭若至不至終不能中。師教無倦，稍得近垛。是兒後時年漸長大，為學不已，隨放便著無落垛者。如是毘舍佉！彼說法師教徒眾時亦應如是，宜察眾生上中下根漸次教授，不可一時頓說深法。何以故？若不知根妄說法者，令他失利增長顛倒。是故應當先為說彼六波羅蜜，次第修已然後為說空解脫門。若為眾生說此空法，或有得聞或有思惟或能證者，是亦不應但有言說。何以故？如是空法，不可唯以心想知放。若彼空法但以心想能證知者，一切眾生未修道時亦應即是阿羅漢也。毘舍佉！彼空法者，亦不可說相貌形體。若可說者則是作相，若有作相則有願求，若有願求則是三世。何以故？毘舍佉！無相法中一切三世皆不可得。所以者何？過去、未來、現在等事皆寂滅故，云何起願？復次應觀是色作無相想。云何觀色作無相想？當知此色生滅輪轉念念不停。毘舍佉！如是色相不可眼見，當知彼是心識境界唯意所知，是故不可以眼得見。毘舍佉！一切眾生所有心意不可言說，唯佛智知。雖可慮知而不可見，念念不住猶如幻化，云何可取而可得見？如是毘舍佉！不可以彼眾生心識取心真相，既不可取云何可說？何以故？以愛憎事違平等故。毘舍佉！若欲滅除愛憎想者，當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取著。復次婆羅門！若能如是除滅愛憎不取法相，當知即是無相解脫門。知無相已，如是次第不起願求。無願求處，當知即是無願解脫門。如是復觀一切諸法，皆悉平等無有取著，所謂不見眼及色乃至不見意及法。若能如是不取不著，斷滅憂喜得平等心，當知此是空解脫門。以能得此三解脫門、三世平等為方便已，然後得入無生觀中，復觀彼色從何而生？因於邪念不淨而生。知從邪念起男女想，男女想故起愛著心，愛著增已和合欲事，名破梵行。彼和合時即成胎藏，是名迦羅邏大。此迦羅邏時，不可說有男女形相。毘舍佉！當知如此迦羅邏相，唯佛如來聖智所知。是故如來於彼時中教諸弟子，汝等今應正觀色相。云何觀色？謂如實知是無常等。彼既聞已，即時所有欲想色貪皆得除滅。色欲滅已，如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅。毘舍佉！初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女。出母胎時，無有一法從餘處來，亦無一法去至餘處，唯有精水赤白和合成迦羅邏藏。如來於彼建立為因，而實諸法無有住處。何以故？一切諸法無生滅故，如修多羅中次第說也。如是毘舍佉！汝等於此
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當勤修學，是則名為宣說過去諸言教事。既自知已亦為他說，如是次第說未來事。此現在事，如迦羅邏中說，如水泡、如沫聚、如陽焰、如芭蕉、如幻化，都無真實。如是十二因緣次第相續，生至老死亦復如是。譬如虛空有時雲翳、有時清明，豈有教者？如是界大和合無有作者，是中唯有如實正法無增無減，然有無量業行差別法界義門。當如是說。』
當勤修學，是則名為宣說過去諸言教事。既自知已亦為他說，如是次第說未來事。此現在事，如迦羅邏中說，如水泡、如沫聚、如陽焰、如芭蕉、如幻化，都無真實。如是十二因緣次第相續，生至老死亦復如是。譬如虛空有時雲翳、有時清明，豈有教者？如是界大和合無有作者，是中唯有如實正法無增無減，然有無量業行差別法界義門。當如是說。』
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「爾時毘舍佉婆羅門白佛言：『世尊！彼諸法師，若他來問、若自欲說去來現在三世之事，忽然疲倦迷惑不解。如此法障，當云何除？』佛言：『婆羅門！若諸法師他問疑惑、若生疲倦不能說者，如是法師以未通達三種言教方便藏故；設知少分，但得名字不閑義理。如是毘舍佉！此三世事無量無邊難可窮盡，是故初中後際生滅旋轉，喻如風輪無有邊際。毘舍佉！而彼風輪終無有人知其限齊形量大小，去來現在亦復如是。如彼時節，始自一日二日乃至十日，半月一月乃至一時，半年一年乃至無量，其實不知從何所來去至何所。又如光影無有形礙，時節晝夜往來可知，去來現在不可數知亦復如是。如是三世既不可知亦不可見，既不可見則無所有，既無所有則無名字，若無名字云何可說？毘舍佉！是中以因緣故有此三種言教方便，汝當善思如是法句，於聽說時莫生疑惑，唯念法師、諸根寂靜、專求智辯，勿起諍論。何以故？知法之人無諍論故。若諸法師當說法時，眾中有人起諍論者，法師應教念彼智力陀羅尼句，滅彼魔事。』」
「爾時毘舍佉婆羅門白佛言：『世尊！彼諸法師，若他來問、若自欲說去來現在三世之事，忽然疲倦迷惑不解。如此法障，當云何除？』佛言：『婆羅門！若諸法師他問疑惑、若生疲倦不能說者，如是法師以未通達三種言教方便藏故；設知少分，但得名字不閑義理。如是毘舍佉！此三世事無量無邊難可窮盡，是故初中後際生滅旋轉，喻如風輪無有邊際。毘舍佉！而彼風輪終無有人知其限齊形量大小，去來現在亦復如是。如彼時節，始自一日二日乃至十日，半月一月乃至一時，半年一年乃至無量，其實不知從何所來去至何所。又如光影無有形礙，時節晝夜往來可知，去來現在不可數知亦復如是。如是三世既不可知亦不可見，既不可見則無所有，既無所有則無名字，若無名字云何可說？毘舍佉！是中以因緣故有此三種言教方便，汝當善思如是法句，於聽說時莫生疑惑，唯念法師、諸根寂靜、專求智辯，勿起諍論。何以故？知法之人無諍論故。若諸法師當說法時，眾中有人起諍論者，法師應教念彼智力陀羅尼句，滅彼魔事。』」
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大法炬陀羅尼經謗法果報品第十四
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「爾時毘舍佉婆羅門復白佛言：『世尊！若人於此三種法中生疑謗者，當云何滅？』佛告婆羅門：『若有於此三種法門生疑謗者，在家出家一切法師悉不能除。何以故？毘舍佉！於佛智中深起疑謗，破滅一切善法根本，是故無人能為除斷。』毘舍佉復白佛言：『世尊！若人於是諸佛如來大慧門中生不信者，有何果報？』佛言：『婆羅門！是人造業世間極重，是以一切尤重惡報皆在斯人，斯人永失佛法深利，三世諸佛同共放捨，於甚深法無有信樂。自既不信一切佛法，復教他人多生誹謗，恒樂隨逐極惡朋友，學習愚癡增長邪見，常為己身貪嗜衣食。是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不生信，以其現無信分善根故。如是之人自於佛法起深障礙，復更令他無量眾生於正法中作深障礙。以是因緣，具受種種無量大苦。何以故？以具惡業斷善根故。所以者何？是人皆由自習愚癡無智邪見，復教多人無智邪見，聞說深法不能信受而生輕慢。以輕慢故，不能諮問智人勝法。毘舍佉！若有智者常應諮問，不當親近愚癡邪見無智眾生。若人聞此三教藏時不信行者，汝知是人乃至一切天人世間不能令其歡喜信解。若聞說此三種業藏不生信解，假使更聞諸餘法相能生信者，無有是處。當知是人去佛法遠。如是愚冥無智眾生，凡所行作不可隨順，乃至有說亦勿聽受，我實不能分別具說是謗法人所生惡趣，我亦不欲說是謗人所受生處身量分齊形體容貌可異醜惡。何以故？若我具說，眾生聞之或當怖死，故我不說。如是毘舍佉！若人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者，彼所得報不可具說。我今為彼未謗之人明識斯過，故少說耳。毘舍佉！假使於此三千大千世界，所有諸大地獄及小地獄，彼謗法人悉生其中具受諸苦。何以故？以其斷滅一切善根，復令無量無邊眾生起謗法心、增長邪見、諸惡行業，是故備經惡道受殃。如是眾生出地獄已更生餘趣，經無量世癡騃無知。若生人間不得正念，諸根暗濁狂亂失心，喜習邪法不識義理。毘舍佉！是人所受果報，形量時節分齊我今略說。如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以為籌，計其罪報不可為比，身形麁醜難可具論，凡所至處皆成苦緣，斯由謗法獲如是報。』」
「爾時毘舍佉婆羅門復白佛言：『世尊！若人於此三種法中生疑謗者，當云何滅？』佛告婆羅門：『若有於此三種法門生疑謗者，在家出家一切法師悉不能除。何以故？毘舍佉！於佛智中深起疑謗，破滅一切善法根本，是故無人能為除斷。』毘舍佉復白佛言：『世尊！若人於是諸佛如來大慧門中生不信者，有何果報？』佛言：『婆羅門！是人造業世間極重，是以一切尤重惡報皆在斯人，斯人永失佛法深利，三世諸佛同共放捨，於甚深法無有信樂。自既不信一切佛法，復教他人多生誹謗，恒樂隨逐極惡朋友，學習愚癡增長邪見，常為己身貪嗜衣食。是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不生信，以其現無信分善根故。如是之人自於佛法起深障礙，復更令他無量眾生於正法中作深障礙。以是因緣，具受種種無量大苦。何以故？以具惡業斷善根故。所以者何？是人皆由自習愚癡無智邪見，復教多人無智邪見，聞說深法不能信受而生輕慢。以輕慢故，不能諮問智人勝法。毘舍佉！若有智者常應諮問，不當親近愚癡邪見無智眾生。若人聞此三教藏時不信行者，汝知是人乃至一切天人世間不能令其歡喜信解。若聞說此三種業藏不生信解，假使更聞諸餘法相能生信者，無有是處。當知是人去佛法遠。如是愚冥無智眾生，凡所行作不可隨順，乃至有說亦勿聽受，我實不能分別具說是謗法人所生惡趣，我亦不欲說是謗人所受生處身量分齊形體容貌可異醜惡。何以故？若我具說，眾生聞之或當怖死，故我不說。如是毘舍佉！若人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者，彼所得報不可具說。我今為彼未謗之人明識斯過，故少說耳。毘舍佉！假使於此三千大千世界，所有諸大地獄及小地獄，彼謗法人悉生其中具受諸苦。何以故？以其斷滅一切善根，復令無量無邊眾生起謗法心、增長邪見、諸惡行業，是故備經惡道受殃。如是眾生出地獄已更生餘趣，經無量世癡騃無知。若生人間不得正念，諸根暗濁狂亂失心，喜習邪法不識義理。毘舍佉！是人所受果報，形量時節分齊我今略說。如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以為籌，計其罪報不可為比，身形麁醜難可具論，凡所至處皆成苦緣，斯由謗法獲如是報。』」
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大法炬陀羅尼經勸受持品第十五
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「阿難！時放光如來告毘舍佉婆羅門言：『毘舍佉！是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義，應至心聽專念受持，勿興餘想。毘舍佉！如來所說三藏法門，無法可說無可聞見，亦無一法可得開示。若知如來如是說已，於餘法門生疑惑者，無有是處。何以故？諸佛世尊不空說故。如是說時，若有人聞不信不受、復障礙他，是人自起無明邪見，更令無量無邊眾生起謗法心、我慢貢高，不知諮受、不往聽聞，喪失深法不知義理，隨逐邪友遠離智人，以是因緣多受惡報。毘舍佉！譬如虎子從生隨母日見其殺，及身長大殺業自成。毘舍佉！眾生亦爾，親近惡友具造邪業，墮於地獄、畜生、餓鬼受大苦惱。毘舍佉！以是因緣，汝等應先自正身心然後說法，勿忘自正損己陷人。毘舍佉！以是義故，如來應供正遍覺建立宣說三種言教方便業藏。汝等應知一切眾生心所思念、口所欲問、身所欲行，如是知已慈心教示，眾生聞已歡喜受行。是故汝等當為攝受諸眾生故修學大慈。』
「阿難！時放光如來告毘舍佉婆羅門言：『毘舍佉！是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義，應至心聽專念受持，勿興餘想。毘舍佉！如來所說三藏法門，無法可說無可聞見，亦無一法可得開示。若知如來如是說已，於餘法門生疑惑者，無有是處。何以故？諸佛世尊不空說故。如是說時，若有人聞不信不受、復障礙他，是人自起無明邪見，更令無量無邊眾生起謗法心、我慢貢高，不知諮受、不往聽聞，喪失深法不知義理，隨逐邪友遠離智人，以是因緣多受惡報。毘舍佉！譬如虎子從生隨母日見其殺，及身長大殺業自成。毘舍佉！眾生亦爾，親近惡友具造邪業，墮於地獄、畜生、餓鬼受大苦惱。毘舍佉！以是因緣，汝等應先自正身心然後說法，勿忘自正損己陷人。毘舍佉！以是義故，如來應供正遍覺建立宣說三種言教方便業藏。汝等應知一切眾生心所思念、口所欲問、身所欲行，如是知已慈心教示，眾生聞已歡喜受行。是故汝等當為攝受諸眾生故修學大慈。』
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「爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！我聞略說尚未能解，唯願如來更為具說三種業藏令我等知。』佛言：『毘舍佉！我今問汝，汝應正答。於意云何？譬如世間有異良馬，生駒未幾，身體柔弱氣力未成。人欲乘之帶甲持仗負諸鬪具入陣決勝，是人所作可稱心不？』毘舍佉言：『不也。世尊！是愚癡人，云何能濟？』佛言：『毘舍佉！如是如是，如汝所說。其有新發意菩薩及二乘人，少智少行未得神通，聞我所說悉不能受，反更迷惑生四顛倒。如彼馬駒年齒未滿、氣力未成，猶故不堪負重入陣。毘舍佉！若使是駒毛骨漸成齒歲具足，身雄氣猛耳目明利，令人騎乘負重致遠，輕行掩襲臨敵決戰，不慮驚敗直入無前，乃至震鼓吹䗍揮刀奮矟亦無驚恐。何以故？年齒滿故、身力成故、數調習故、種性良故。如是毘舍佉！汝等若得四無礙辯、諸力、無畏，然後堪受三種教藏。聞眾麁語不起恨心，復能受持一切佛法。如彼良馬身健力成，然後方能負重入陣。毘舍佉！是為第一戰鬪事也。所謂開示佛法教化他時，若必多有鬪具器仗，是時外道雖有種種異端諍論，皆能忍之不生怖畏。汝等當知，䗍貝鼓者，是謂說佛法時多諸留難，亦能堪受不生怖畏。若有精勤修習受持而行佛法則無障礙；若有出家破戒愚癡不能依行則有障礙，設能學者，或墮聲聞辟支佛地。毘舍佉！若有長夜具足精勤修行佛法，彼於此法猶尚難知或得少分，況復不修、更受惡法，彼人於此大乘藏中無有信心，云何能知？云何能解？毘舍佉！汝於如是諸眾生等，常起慈心不應放捨。若有眾生起正念心，但學一偈或唯句字，乃至七日，汝等亦應勤教授之。隨彼眾生若成不成，汝等皆獲無量功德。毘舍佉！諸佛世尊凡所演說，皆為利益一切眾生。或信不信、或行不行，諸佛世尊口業成就，但有所說聞必蒙益，無空過者。其間或有雖不現獲，皆亦已作當得因緣。毘舍佉！汝等欲得修證如是如來藏者，應於如來及如來法中起平等想、行平等行。』」
「爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言：『世尊！我聞略說尚未能解，唯願如來更為具說三種業藏令我等知。』佛言：『毘舍佉！我今問汝，汝應正答。於意云何？譬如世間有異良馬，生駒未幾，身體柔弱氣力未成。人欲乘之帶甲持仗負諸鬪具入陣決勝，是人所作可稱心不？』毘舍佉言：『不也。世尊！是愚癡人，云何能濟？』佛言：『毘舍佉！如是如是，如汝所說。其有新發意菩薩及二乘人，少智少行未得神通，聞我所說悉不能受，反更迷惑生四顛倒。如彼馬駒年齒未滿、氣力未成，猶故不堪負重入陣。毘舍佉！若使是駒毛骨漸成齒歲具足，身雄氣猛耳目明利，令人騎乘負重致遠，輕行掩襲臨敵決戰，不慮驚敗直入無前，乃至震鼓吹䗍揮刀奮矟亦無驚恐。何以故？年齒滿故、身力成故、數調習故、種性良故。如是毘舍佉！汝等若得四無礙辯、諸力、無畏，然後堪受三種教藏。聞眾麁語不起恨心，復能受持一切佛法。如彼良馬身健力成，然後方能負重入陣。毘舍佉！是為第一戰鬪事也。所謂開示佛法教化他時，若必多有鬪具器仗，是時外道雖有種種異端諍論，皆能忍之不生怖畏。汝等當知，䗍貝鼓者，是謂說佛法時多諸留難，亦能堪受不生怖畏。若有精勤修習受持而行佛法則無障礙；若有出家破戒愚癡不能依行則有障礙，設能學者，或墮聲聞辟支佛地。毘舍佉！若有長夜具足精勤修行佛法，彼於此法猶尚難知或得少分，況復不修、更受惡法，彼人於此大乘藏中無有信心，云何能知？云何能解？毘舍佉！汝於如是諸眾生等，常起慈心不應放捨。若有眾生起正念心，但學一偈或唯句字，乃至七日，汝等亦應勤教授之。隨彼眾生若成不成，汝等皆獲無量功德。毘舍佉！諸佛世尊凡所演說，皆為利益一切眾生。或信不信、或行不行，諸佛世尊口業成就，但有所說聞必蒙益，無空過者。其間或有雖不現獲，皆亦已作當得因緣。毘舍佉！汝等欲得修證如是如來藏者，應於如來及如來法中起平等想、行平等行。』」
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大法炬陀羅尼經卷第六
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