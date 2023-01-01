大法炬陀羅尼經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第五

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

四聖諦品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦品第九

忍校量品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍校量品第十

三乘教品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘教品第十一

四聖諦品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦品第九

佛告阿難：「爾時放光如來復告眉間白毫梵天言：『梵天！汝今將非自以具足辯才問斯義耶？汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎？』梵天言：『世尊！云何名為順於聖諦？』佛告梵天：『可不用此諸助道法與彼聖諦和合相應耶？』梵天復言：『世尊！如來所說四聖諦者，即是諸佛隨順次第而說，無異一切菩提覺法。佛如是說已。』佛復告梵天言：『汝知佛說四聖諦不？』梵天言：『世尊！我亦少知四聖諦義。』佛言：『梵天！汝云何知四聖諦義？』梵天言：『世尊！我所知者，謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。世尊！我如是知四聖諦義。』佛言：『梵天！汝言苦諦，其義云何？』梵天言：『世尊！我親從佛聞如是說，非此五陰名苦諦乎？聖人觀察，除斷我見、證彼無我。以證知故，見此五陰如賊如怨，即便捨離五有生處。世尊！我如是知苦聖諦義。世尊！若我不聞佛所說者，我終不能作如斯說。何以故？如是義者唯佛證知，非我境界。所有疑惑唯佛能斷。所以者何？唯佛能知一切諸法無障礙故。如佛所說，我如是知。世尊！我今欲聞四聖諦義，唯願世尊為我解釋。何故名聖？云何名諦？』佛告梵天：『所言諦者，名之為實。實名一體，聖名方便。方便證知，故名聖諦。』梵天復言：『世尊！云何名實？』佛言：『梵天！所言實者名順隨義，汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。梵天！汝知諸阿羅漢得漏盡時所捨事不？』梵天言：『世尊！我不能知諸阿羅漢得漏盡時所捨之事。』『梵天！諦聽，吾為汝說。於有漏法一心厭離不受生死，是名為捨，是名漏盡，亦名畢竟。畢竟捨故，住彼實中。一切捨故，名之為實。梵天！所言聖諦，即是五陰。當知五陰是苦因緣，是故五陰名為怨賊。一切聖人如實觀知，故能捨棄。以是義故，名苦聖諦。是故世尊說此五陰為眾苦本，名為怨家，亦名欺誑。聖人觀察如實知故，名為聖諦。復次梵天！言集諦者，是無知滅。此集滅者，是佛世尊為諸賢聖方便而說。此若實者，無有是處。何以故？梵天！所言集者即是虛妄，若是虛妄則不名滅。所言滅者則非虛妄，非虛妄者是為聖諦。言聖諦者，謂阿利耶。阿利耶者，名知五陰。聖人諦知諸陰非實，是故能捨，名為聖諦。以捨著故，名殺大怨。所有集者當知非實，若見集生是為常見、若見集滅是為斷見。諸佛如來作如是說，非集非滅是為聖諦，此即名道。道者所謂真實之道，即諸聖人深達五陰，應如是知。復次梵天！趣求義故名之為道。梵天當知，譬如有人作是思念：「我於過去作何等身？我於過去作如是身。」彼二種念則是虛妄。更復思惟： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時放光如來復告眉間白毫梵天言：『梵天！汝今將非自以具足辯才問斯義耶？汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎？』梵天言：『世尊！云何名為順於聖諦？』佛告梵天：『可不用此諸助道法與彼聖諦和合相應耶？』梵天復言：『世尊！如來所說四聖諦者，即是諸佛隨順次第而說，無異一切菩提覺法。佛如是說已。』佛復告梵天言：『汝知佛說四聖諦不？』梵天言：『世尊！我亦少知四聖諦義。』佛言：『梵天！汝云何知四聖諦義？』梵天言：『世尊！我所知者，謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道聖諦。世尊！我如是知四聖諦義。』佛言：『梵天！汝言苦諦，其義云何？』梵天言：『世尊！我親從佛聞如是說，非此五陰名苦諦乎？聖人觀察，除斷我見、證彼無我。以證知故，見此五陰如賊如怨，即便捨離五有生處。世尊！我如是知苦聖諦義。世尊！若我不聞佛所說者，我終不能作如斯說。何以故？如是義者唯佛證知，非我境界。所有疑惑唯佛能斷。所以者何？唯佛能知一切諸法無障礙故。如佛所說，我如是知。世尊！我今欲聞四聖諦義，唯願世尊為我解釋。何故名聖？云何名諦？』佛告梵天：『所言諦者，名之為實。實名一體，聖名方便。方便證知，故名聖諦。』梵天復言：『世尊！云何名實？』佛言：『梵天！所言實者名順隨義，汝當諦聽，善思念之，吾今為汝分別解說。梵天！汝知諸阿羅漢得漏盡時所捨事不？』梵天言：『世尊！我不能知諸阿羅漢得漏盡時所捨之事。』『梵天！諦聽，吾為汝說。於有漏法一心厭離不受生死，是名為捨，是名漏盡，亦名畢竟。畢竟捨故，住彼實中。一切捨故，名之為實。梵天！所言聖諦，即是五陰。當知五陰是苦因緣，是故五陰名為怨賊。一切聖人如實觀知，故能捨棄。以是義故，名苦聖諦。是故世尊說此五陰為眾苦本，名為怨家，亦名欺誑。聖人觀察如實知故，名為聖諦。復次梵天！言集諦者，是無知滅。此集滅者，是佛世尊為諸賢聖方便而說。此若實者，無有是處。何以故？梵天！所言集者即是虛妄，若是虛妄則不名滅。所言滅者則非虛妄，非虛妄者是為聖諦。言聖諦者，謂阿利耶。阿利耶者，名知五陰。聖人諦知諸陰非實，是故能捨，名為聖諦。以捨著故，名殺大怨。所有集者當知非實，若見集生是為常見、若見集滅是為斷見。諸佛如來作如是說，非集非滅是為聖諦，此即名道。道者所謂真實之道，即諸聖人深達五陰，應如是知。復次梵天！趣求義故名之為道。梵天當知，譬如有人作是思念：「我於過去作何等身？我於過去作如是身。」彼二種念則是虛妄。更復思惟：

「我於過去從何所來？我於過去曾如是來。」亦為虛妄。梵天當知，一切諸法皆是分別，無有真實亦復如是，是則名為清淨道也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於過去從何所來？我於過去曾如是來。」亦為虛妄。梵天當知，一切諸法皆是分別，無有真實亦復如是，是則名為清淨道也。』」

大法炬陀羅尼經忍校量品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經忍校量品第十

「阿難！爾時彼放光佛復告眉間白毫梵天言：『梵天！此陀羅尼法門寬大無邊，今當為汝開顯初問菩薩行法少分之事，當知如來方便密教。梵天！譬如商主為求寶故欲入大海，於先積集種種資裝，所謂船櫂帆桅、生熟糇糧，凡是海中供用諸物，咸悉備之置於海岸。唱如是言：「誰於今日欲入大海求諸所須以除貧乏？若有能者宜同此行。」時眾多人為求利故，若十二十乃至百千俱願入海。時大商主見眾已多，即自思念：「是大眾中，其有身羸力少、怯弱小心，不堪經險、難與終事。我應遣還。」如是思已遂宣告曰：「諸人當知，今此大海深闊無邊，不可期以時月歲數而尅迴還。方復海中有八大難。何等為八？一者惡波、二者旋流、三者摩竭、四者錯魚、五者諸餘大魚、六者夜叉羅剎、七者惡風、八者惡龍。如是八難難可過度，脫當逢遇船壞命終。誰能堪忍無怖畏者，宜於今日共處此船。若疑不堪荷負險阻，各隨意還。」眾人聞已，多即退散。如是梵天！今此眾中有無量人，聞此陀羅尼甚深法門寬大無邊，心生驚恐，作如是念：「此陀羅尼但說一句，無量歲數尚不能盡。若具說者，誰堪聽受？」如是無量無邊眾生，或生退心，或起種種愚癡惡邪煩惱障礙輪轉生死。如是梵天！如來世尊為欲增長彼等眾生諸根欲力，亦令成就不退轉心故，如彼商主見諸商人怯弱不堪慮其敗壞，明說海難乃至命終諸恐怖事，遣還本所。梵天當知，彼大商主能有如是密謀深智大方便力。如來亦爾，以大方便為此億數諸菩薩眾，欲開發彼無量無邊億那由他不可思議大智慧忍。而諸世尊所有不思議大智慧忍之所行處，但為阿毘跋致菩薩摩訶薩說，令得成就不退轉忍。如是甚深大功德忍，一切眾生無能知者，唯除深樂大乘法者，彼當能住如是忍中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時彼放光佛復告眉間白毫梵天言：『梵天！此陀羅尼法門寬大無邊，今當為汝開顯初問菩薩行法少分之事，當知如來方便密教。梵天！譬如商主為求寶故欲入大海，於先積集種種資裝，所謂船櫂帆桅、生熟糇糧，凡是海中供用諸物，咸悉備之置於海岸。唱如是言：「誰於今日欲入大海求諸所須以除貧乏？若有能者宜同此行。」時眾多人為求利故，若十二十乃至百千俱願入海。時大商主見眾已多，即自思念：「是大眾中，其有身羸力少、怯弱小心，不堪經險、難與終事。我應遣還。」如是思已遂宣告曰：「諸人當知，今此大海深闊無邊，不可期以時月歲數而尅迴還。方復海中有八大難。何等為八？一者惡波、二者旋流、三者摩竭、四者錯魚、五者諸餘大魚、六者夜叉羅剎、七者惡風、八者惡龍。如是八難難可過度，脫當逢遇船壞命終。誰能堪忍無怖畏者，宜於今日共處此船。若疑不堪荷負險阻，各隨意還。」眾人聞已，多即退散。如是梵天！今此眾中有無量人，聞此陀羅尼甚深法門寬大無邊，心生驚恐，作如是念：「此陀羅尼但說一句，無量歲數尚不能盡。若具說者，誰堪聽受？」如是無量無邊眾生，或生退心，或起種種愚癡惡邪煩惱障礙輪轉生死。如是梵天！如來世尊為欲增長彼等眾生諸根欲力，亦令成就不退轉心故，如彼商主見諸商人怯弱不堪慮其敗壞，明說海難乃至命終諸恐怖事，遣還本所。梵天當知，彼大商主能有如是密謀深智大方便力。如來亦爾，以大方便為此億數諸菩薩眾，欲開發彼無量無邊億那由他不可思議大智慧忍。而諸世尊所有不思議大智慧忍之所行處，但為阿毘跋致菩薩摩訶薩說，令得成就不退轉忍。如是甚深大功德忍，一切眾生無能知者，唯除深樂大乘法者，彼當能住如是忍中。』

「爾時眉間白毫梵天復白放光佛言：『世尊！彼忍何故名為無量無邊也？』佛告梵天：『是忍功德不可算數，故言無量。不可窮盡，故言無邊。諦聽梵天！譬如此閻浮提周遍充滿無價眾寶，於彼須彌山頂復有一摩尼珠名曰威花。以此滿閻浮提無價眾寶，與彼山頂一威花珠，本非稱量，寧可為比？復次梵天！置無價寶，假使此威華寶滿四天下，彼須彌頂復有一寶名釋迦毘楞伽。以四天下滿威華寶，亦不敵彼一毘楞伽也。復次梵天！置威華寶，假復聚積彼毘楞伽上至有頂，猶亦不如補處菩薩更有妙寶名曰寶精，此寶能為補處菩薩諸莊嚴具，隨彼菩薩凡所受用。欲入胎時而於母腹先為宮宅，菩薩然後從天降入受最後身。如是菩薩福德力故，感得此寶生身常用，菩薩身大寶亦隨大。是寶能成無量福聚，從初發心乃至十地諸功德聚是寶所生。梵天當知，如是勝寶過於一切世間出世間勝功德力所生之寶。復次梵天！彼出世無價功德大寶集大善根，開發教化勝出眾寶。云何名為大功德聚及大善根？如是梵天！彼最勝上功德善根者，我先為汝說此法門一句之義，無有價量無有算數。出世勝寶差別說已。復次梵天！又以無價最勝寶故，今更引喻。梵天！譬如此閻浮提除去諸山及眾瓦石，其地平正無有丘墟，自閻浮提地上至三十三天，滿中諸人皆獲初禪成就一心，名上凡夫。梵天！於意云何？彼得初禪勝上凡夫，心所念智所知之處名為何等？』梵天白言：『世尊！名為世間智慧境界。』佛告梵天：『於意云何？一須陀洹人心所念智所知之處，復名何等？』梵言：『世尊！名為出世智慧境界。』佛言：『梵天！假使滿閻浮提勝上凡夫，盡其心力，能知一須陀洹人心智境不？』梵言：『不也。世尊！何以故？凡夫不知出世事故。』『如是。梵天！一切凡夫尚不得知，云何能得稱量言說？是故雖滿此閻浮提已得初禪勝上凡夫，終不可比一須陀洹。』梵天白佛：『實爾。世尊。何以故？彼諸凡夫唯得初禪，猶尚未得二禪已上乃至四空世間勝法，云何能知須陀洹等所知出世法也？』『梵天當知，是為第一無價眾寶譬喻差別。復次梵天！置一天下勝上凡夫，假使滿四天下皆是須陀洹，盡其智力，亦不能知一斯陀含心之所行智之所證，乃至不能思惟稱量少分邊際。梵天！是為第二勝寶譬喻差別。復次梵天！置四天下滿須陀洹，假使滿四天下皆斯陀含，終不能知一阿那含心之所緣智之所證。乃至滿四天下諸阿羅漢，亦不能知一辟支佛心智境行。梵天！是為第三第四第五寶喻差別。復次梵天！置阿羅漢，假使滿四天下皆辟支佛，共盡智力，若欲思量一生菩薩入母胎時心智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時眉間白毫梵天復白放光佛言：『世尊！彼忍何故名為無量無邊也？』佛告梵天：『是忍功德不可算數，故言無量。不可窮盡，故言無邊。諦聽梵天！譬如此閻浮提周遍充滿無價眾寶，於彼須彌山頂復有一摩尼珠名曰威花。以此滿閻浮提無價眾寶，與彼山頂一威花珠，本非稱量，寧可為比？復次梵天！置無價寶，假使此威華寶滿四天下，彼須彌頂復有一寶名釋迦毘楞伽。以四天下滿威華寶，亦不敵彼一毘楞伽也。復次梵天！置威華寶，假復聚積彼毘楞伽上至有頂，猶亦不如補處菩薩更有妙寶名曰寶精，此寶能為補處菩薩諸莊嚴具，隨彼菩薩凡所受用。欲入胎時而於母腹先為宮宅，菩薩然後從天降入受最後身。如是菩薩福德力故，感得此寶生身常用，菩薩身大寶亦隨大。是寶能成無量福聚，從初發心乃至十地諸功德聚是寶所生。梵天當知，如是勝寶過於一切世間出世間勝功德力所生之寶。復次梵天！彼出世無價功德大寶集大善根，開發教化勝出眾寶。云何名為大功德聚及大善根？如是梵天！彼最勝上功德善根者，我先為汝說此法門一句之義，無有價量無有算數。出世勝寶差別說已。復次梵天！又以無價最勝寶故，今更引喻。梵天！譬如此閻浮提除去諸山及眾瓦石，其地平正無有丘墟，自閻浮提地上至三十三天，滿中諸人皆獲初禪成就一心，名上凡夫。梵天！於意云何？彼得初禪勝上凡夫，心所念智所知之處名為何等？』梵天白言：『世尊！名為世間智慧境界。』佛告梵天：『於意云何？一須陀洹人心所念智所知之處，復名何等？』梵言：『世尊！名為出世智慧境界。』佛言：『梵天！假使滿閻浮提勝上凡夫，盡其心力，能知一須陀洹人心智境不？』梵言：『不也。世尊！何以故？凡夫不知出世事故。』『如是。梵天！一切凡夫尚不得知，云何能得稱量言說？是故雖滿此閻浮提已得初禪勝上凡夫，終不可比一須陀洹。』梵天白佛：『實爾。世尊。何以故？彼諸凡夫唯得初禪，猶尚未得二禪已上乃至四空世間勝法，云何能知須陀洹等所知出世法也？』『梵天當知，是為第一無價眾寶譬喻差別。復次梵天！置一天下勝上凡夫，假使滿四天下皆是須陀洹，盡其智力，亦不能知一斯陀含心之所行智之所證，乃至不能思惟稱量少分邊際。梵天！是為第二勝寶譬喻差別。復次梵天！置四天下滿須陀洹，假使滿四天下皆斯陀含，終不能知一阿那含心之所緣智之所證。乃至滿四天下諸阿羅漢，亦不能知一辟支佛心智境行。梵天！是為第三第四第五寶喻差別。復次梵天！置阿羅漢，假使滿四天下皆辟支佛，共盡智力，若欲思量一生菩薩入母胎時心智

境界、證入次第、大願深忍、問答演說及諸威儀，終不能知、不能思量、不能分別、不能聽說，乃至不得彼法少分，唯除如來應供正遍覺乃能知耳。梵天！是為菩薩第六勝寶譬喻差別。復次梵天！此閻浮提滿中天寶如上喻說，乃至須彌頂寶名曰威花，我今為說此寶威光及以德用，更引諸喻顯其少分。此言難信，唯除證者。梵天！若取威花勝寶置於須彌山頂，是大海水深八萬四千由旬，其下乃有諸龍宮殿住所，及阿修羅、迦樓羅等宮殿住處。所有眾寶及大海中種種寶珠，彼大德龍神通力故，珍寶瓔珞皆有光明。諸阿修羅雖多諂詐，神通瓔珞亦有勝光。如是一切光明，若遇威花，眾寶光明皆滅不現。梵天！猶如日輪現時，悉能映蔽諸螢火光喪沒不現，其事若此。梵天當知，此日輪光繞須彌山餘方現時，彼山頂寶於閻浮提作大照明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界、證入次第、大願深忍、問答演說及諸威儀，終不能知、不能思量、不能分別、不能聽說，乃至不得彼法少分，唯除如來應供正遍覺乃能知耳。梵天！是為菩薩第六勝寶譬喻差別。復次梵天！此閻浮提滿中天寶如上喻說，乃至須彌頂寶名曰威花，我今為說此寶威光及以德用，更引諸喻顯其少分。此言難信，唯除證者。梵天！若取威花勝寶置於須彌山頂，是大海水深八萬四千由旬，其下乃有諸龍宮殿住所，及阿修羅、迦樓羅等宮殿住處。所有眾寶及大海中種種寶珠，彼大德龍神通力故，珍寶瓔珞皆有光明。諸阿修羅雖多諂詐，神通瓔珞亦有勝光。如是一切光明，若遇威花，眾寶光明皆滅不現。梵天！猶如日輪現時，悉能映蔽諸螢火光喪沒不現，其事若此。梵天當知，此日輪光繞須彌山餘方現時，彼山頂寶於閻浮提作大照明。』

「爾時梵天白佛言：『世尊！是威花寶從何而來？誰德所感？』佛告梵天：『大海最下有金剛際，於彼際下有一火聚名為多日，光明熾盛，此即大鐵圍山根本出處。彼有金地名曰解脫，是威花寶從此而生。』梵天復言：『世尊！彼威花寶云何無價？』佛告梵天：『此四天下一切所有小大諸山、樹木叢林及諸藥草皆悉熾然，遍燒欲界猶如劫盡。彼火盛時，若於梵宮取一威華寶投置火內，如一念頃大火即滅，猶如大雨能滅小火，此寶威神亦復如是。梵天！此寶現時誰福所致？』梵天復言：『世尊！我以不知，先問此義。是威華寶威力住處，唯願善說令我得解。』佛告梵天：『如劫盡時，三千世界百億天下各隨本所一切烔然。當於是時，聚威花寶置於梵宮，是寶威光能令欲界諸天宮殿下及地獄，凡所至處猛火即滅，皆得清涼如秋九月夜後分時。劫火皆滅能作清涼，亦復如是。梵天！是時眾生以福盡故，諸摩尼寶隱沒不現，眾生無計能得是寶。彼威華寶不可得見，如辟支佛出世甚稀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時梵天白佛言：『世尊！是威花寶從何而來？誰德所感？』佛告梵天：『大海最下有金剛際，於彼際下有一火聚名為多日，光明熾盛，此即大鐵圍山根本出處。彼有金地名曰解脫，是威花寶從此而生。』梵天復言：『世尊！彼威花寶云何無價？』佛告梵天：『此四天下一切所有小大諸山、樹木叢林及諸藥草皆悉熾然，遍燒欲界猶如劫盡。彼火盛時，若於梵宮取一威華寶投置火內，如一念頃大火即滅，猶如大雨能滅小火，此寶威神亦復如是。梵天！此寶現時誰福所致？』梵天復言：『世尊！我以不知，先問此義。是威華寶威力住處，唯願善說令我得解。』佛告梵天：『如劫盡時，三千世界百億天下各隨本所一切烔然。當於是時，聚威花寶置於梵宮，是寶威光能令欲界諸天宮殿下及地獄，凡所至處猛火即滅，皆得清涼如秋九月夜後分時。劫火皆滅能作清涼，亦復如是。梵天！是時眾生以福盡故，諸摩尼寶隱沒不現，眾生無計能得是寶。彼威華寶不可得見，如辟支佛出世甚稀。

「『復次梵天！從海下至第四風界，彼有風輪名曰極駃，彼風輪上有火輪界名曰不壞，恒常熾然猛焰不絕。彼火輪上有一威花，安住在一摩尼寶上。以彼二寶威光德力，能持火輪熾然不絕，亦復能制令彼火輪不得燒壞大地諸方大鐵圍山、須彌山王及大海水。如是一切皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力乃得安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次梵天！從海下至第四風界，彼有風輪名曰極駃，彼風輪上有火輪界名曰不壞，恒常熾然猛焰不絕。彼火輪上有一威花，安住在一摩尼寶上。以彼二寶威光德力，能持火輪熾然不絕，亦復能制令彼火輪不得燒壞大地諸方大鐵圍山、須彌山王及大海水。如是一切皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力乃得安住。

「『復次梵天！所言毘楞伽寶者，純真金色，善根所生。自然彫瑩，乃能出過須彌山頂、忉利天處、夜摩天處、兜率天處，住於梵宮。菩薩從閻浮提生兜率已，善根力故，此寶自然生於篋中作降魔事。何以故？梵天！若有諸魔及魔眷屬發大惡心趣兜率天，作諸障礙壞亂菩薩，雖共盡力而不能動。所以者何？由此摩尼寶莊嚴具在菩薩頸，珠威力故，所有魔事自然壞滅，魔王波旬深生憂惱。又是菩薩初從天降入母胎時，彼莊嚴具亦常隨逐，乃至初生、出家、坐於道場菩提樹下，彼寶恒在。是時魔王與其軍眾無量億數，現百千種大恐怖事，奮其威猛諸鬪戰具，菩薩端坐寂然不動，破魔軍已成等正覺。梵天當知，彼釋迦毘楞伽勝摩尼寶有如是力。何況菩薩處兜率時，魔王獨能為障礙也？假使餘天及兜率天，亦不能損，以寶常隨菩薩身故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次梵天！所言毘楞伽寶者，純真金色，善根所生。自然彫瑩，乃能出過須彌山頂、忉利天處、夜摩天處、兜率天處，住於梵宮。菩薩從閻浮提生兜率已，善根力故，此寶自然生於篋中作降魔事。何以故？梵天！若有諸魔及魔眷屬發大惡心趣兜率天，作諸障礙壞亂菩薩，雖共盡力而不能動。所以者何？由此摩尼寶莊嚴具在菩薩頸，珠威力故，所有魔事自然壞滅，魔王波旬深生憂惱。又是菩薩初從天降入母胎時，彼莊嚴具亦常隨逐，乃至初生、出家、坐於道場菩提樹下，彼寶恒在。是時魔王與其軍眾無量億數，現百千種大恐怖事，奮其威猛諸鬪戰具，菩薩端坐寂然不動，破魔軍已成等正覺。梵天當知，彼釋迦毘楞伽勝摩尼寶有如是力。何況菩薩處兜率時，魔王獨能為障礙也？假使餘天及兜率天，亦不能損，以寶常隨菩薩身故。』

「時彼梵天復白佛言：『世尊！彼釋迦毘楞伽摩尼寶，唯有是德、更有餘力也？』佛告梵天：『彼寶威力乃有無量，非唯此也。梵天！此閻浮提縱闊七千由旬，其地形相北闊南狹，如婆羅門車。時彼天下有四王治處。何等為四？一者人王、二者蛇王、三者惡馬王、四者惡龍王。梵天！此閻浮提毒蛇遍滿，咸有瞋心盡吐毒火，更相𡃧螫己及他身皆為灰燼。當於彼時，鳥獸及人觸此毒火即便喪滅。如是瞋毒諸惡龍等自相燒滅，況復餘類。梵天！此閻浮提蛇毒充滿。於意云何？如是蛇眾可謂多不？』梵天言：『世尊！甚多甚多。』佛告梵天：『於此三千大千世界，所有惡龍及諸龍王有大神通，於虛空中起大重雲、奮大電光、震大惡雷、放大霹靂、雨大雹雨，出種種聲、現種種威。梵天！於意云何？如是龍眾可謂大不？』梵言：『世尊！甚大甚大。』佛告梵天：『於此三千大千世界，所有惡人惡馬諸惡毒等住於邪道，然後遣令觸彼惡蛇惡龍惡馬乃至惡人，皆起瞋心惡心惡力惡行惡事，乃至惡道具足。如是諸恐怖時，如是菩薩於兜率天，開發顯示彼摩尼寶，令彼惡毒眾生等見。眾生覩已惡事消滅，世界清淨惡心自息，柔軟和順慈愛歡欣，皆以見彼摩尼寶故。梵天當知，此釋迦毘楞伽寶乃有如是無量無邊大威德力，若具說者終不可盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼梵天復白佛言：『世尊！彼釋迦毘楞伽摩尼寶，唯有是德、更有餘力也？』佛告梵天：『彼寶威力乃有無量，非唯此也。梵天！此閻浮提縱闊七千由旬，其地形相北闊南狹，如婆羅門車。時彼天下有四王治處。何等為四？一者人王、二者蛇王、三者惡馬王、四者惡龍王。梵天！此閻浮提毒蛇遍滿，咸有瞋心盡吐毒火，更相𡃧螫己及他身皆為灰燼。當於彼時，鳥獸及人觸此毒火即便喪滅。如是瞋毒諸惡龍等自相燒滅，況復餘類。梵天！此閻浮提蛇毒充滿。於意云何？如是蛇眾可謂多不？』梵天言：『世尊！甚多甚多。』佛告梵天：『於此三千大千世界，所有惡龍及諸龍王有大神通，於虛空中起大重雲、奮大電光、震大惡雷、放大霹靂、雨大雹雨，出種種聲、現種種威。梵天！於意云何？如是龍眾可謂大不？』梵言：『世尊！甚大甚大。』佛告梵天：『於此三千大千世界，所有惡人惡馬諸惡毒等住於邪道，然後遣令觸彼惡蛇惡龍惡馬乃至惡人，皆起瞋心惡心惡力惡行惡事，乃至惡道具足。如是諸恐怖時，如是菩薩於兜率天，開發顯示彼摩尼寶，令彼惡毒眾生等見。眾生覩已惡事消滅，世界清淨惡心自息，柔軟和順慈愛歡欣，皆以見彼摩尼寶故。梵天當知，此釋迦毘楞伽寶乃有如是無量無邊大威德力，若具說者終不可盡。』

「時彼梵天復白放光佛言：『世尊！如佛先說，菩薩身寶名寶精者，有何功德？唯願開示令我等聞。』佛告梵天：『汝今不應問斯大事。何以故？一生菩薩善根深重，凡諸果報非彼世間所堪知見。所以者何？如是菩薩欲入胎時，是寶先導，隨菩薩身而作佛事，出時亦爾。是故此寶寶中最勝，乃有如是無量勢力。汝等梵天若知寶處，則往供養恭敬禮拜，不應問我有何功德。』梵天白言：『世尊！我於此義無復疑心，為諸眾生故發斯問，欲令聞者生歡喜心，以是義故我諮世尊。如此問者，欲於將來具行佛事，增長菩提。世尊！是菩薩寶下閻浮提時，威德力故日月光明尚皆喪滅，而況星宿諸火光等能不滅乎。是故此寶最為殊特，常依菩薩摩訶薩所。一切梵天應將是寶安置梵宮，尊重恭敬禮拜供養作希有事。世尊！此寶光明能蔽日月星宿火光令不復現，而彼日月星火等光無滅沒者，皆是如來神力所為，不使世間常處暗冥。所以者何？如來世尊有大慈者，加被一切諸眾生故。若無如來威神加者，乃至一切梵天光明亦皆失滅。』佛告梵天：『言加護者，義何謂也？』梵言：『世尊！加護義者，以上被下、劣依勝故。諸佛世尊一切諸事勝出世間諸人天等，譬如日光出時諸螢火光悉皆失滅。如來威力若不加者，一切人天光明喪滅亦復如是。世尊！我於如來威神德力無復疑心。何以故？我觀如來心無厭足，是故我今為未來世諸眾生等敢問斯事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼梵天復白放光佛言：『世尊！如佛先說，菩薩身寶名寶精者，有何功德？唯願開示令我等聞。』佛告梵天：『汝今不應問斯大事。何以故？一生菩薩善根深重，凡諸果報非彼世間所堪知見。所以者何？如是菩薩欲入胎時，是寶先導，隨菩薩身而作佛事，出時亦爾。是故此寶寶中最勝，乃有如是無量勢力。汝等梵天若知寶處，則往供養恭敬禮拜，不應問我有何功德。』梵天白言：『世尊！我於此義無復疑心，為諸眾生故發斯問，欲令聞者生歡喜心，以是義故我諮世尊。如此問者，欲於將來具行佛事，增長菩提。世尊！是菩薩寶下閻浮提時，威德力故日月光明尚皆喪滅，而況星宿諸火光等能不滅乎。是故此寶最為殊特，常依菩薩摩訶薩所。一切梵天應將是寶安置梵宮，尊重恭敬禮拜供養作希有事。世尊！此寶光明能蔽日月星宿火光令不復現，而彼日月星火等光無滅沒者，皆是如來神力所為，不使世間常處暗冥。所以者何？如來世尊有大慈者，加被一切諸眾生故。若無如來威神加者，乃至一切梵天光明亦皆失滅。』佛告梵天：『言加護者，義何謂也？』梵言：『世尊！加護義者，以上被下、劣依勝故。諸佛世尊一切諸事勝出世間諸人天等，譬如日光出時諸螢火光悉皆失滅。如來威力若不加者，一切人天光明喪滅亦復如是。世尊！我於如來威神德力無復疑心。何以故？我觀如來心無厭足，是故我今為未來世諸眾生等敢問斯事。』

「佛告梵天：『汝今頗知有諸外道五通神仙所得四禪四空三摩跋提入出心行不？』梵天言：『世尊！我今少知外道諸仙所得禪定三摩跋提，然此眾中有未解者，來世眾生復不能知，是故我今問如是義，欲令眾生不知者知，亦令將來未解者解。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告梵天：『汝今頗知有諸外道五通神仙所得四禪四空三摩跋提入出心行不？』梵天言：『世尊！我今少知外道諸仙所得禪定三摩跋提，然此眾中有未解者，來世眾生復不能知，是故我今問如是義，欲令眾生不知者知，亦令將來未解者解。』

「『梵天！世間無有語言及義文句名字而能離此陀羅尼門修多羅者。梵天！所有諸修多羅、或祇夜、或授記，一切他所問者，或有此三十七助菩提法所攝，乃至顯說行者皆悉入此妙陀羅尼深法門中。是以今此陀羅尼門，即為三世諸佛已說當說，我今現在亦復演說。若有人能如我所說，憶念受持是陀羅尼者，此人未來還得如我說如斯法。我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛，彼諸佛等亦以此陀羅尼修多羅法門教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『梵天！世間無有語言及義文句名字而能離此陀羅尼門修多羅者。梵天！所有諸修多羅、或祇夜、或授記，一切他所問者，或有此三十七助菩提法所攝，乃至顯說行者皆悉入此妙陀羅尼深法門中。是以今此陀羅尼門，即為三世諸佛已說當說，我今現在亦復演說。若有人能如我所說，憶念受持是陀羅尼者，此人未來還得如我說如斯法。我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛，彼諸佛等亦以此陀羅尼修多羅法門教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩眾。』

「佛告梵天：『我念過去無量億劫，有佛世尊名勝三昧如來應供正遍覺，出現於世。彼最後身所生之處，其父輪王名大精進，七寶具足統四天下。菩薩即是寶后所生第一太子，常處深宮，與八萬四千眾美女俱。如是諸女皆以種種名寶瓔珞摩尼天珠而為莊飾，前後圍繞遊觀園林，無量妙音以娛菩薩，猶如帝釋歡喜之園。然是菩薩有大人相，一切世間無能及者。梵天！菩薩後時問眾女言：「汝等誰有赤檀箜篌？如其有者今宜前進。」時有一女以檀箜篌奉授菩薩，菩薩彈已作是思惟：「如此聲者從何所來？為從絃生？為從柱出？為棍有耶？為檀作乎？」如是思已知聲無定。復作是念：「我若不觸即不出聲，如是聲者應從手出。」作是念已，即便以手觸於虛空，聲亦不出，因此方知手無定聲。知無定已，即復思念：「今此聲者虛妄不實，假眾因緣和合而有。彼諸眾生甚大愚癡，常為無明迷惑所覆，不知見覺，耽著此聲因為放逸，具造眾惡墮三惡道。」菩薩如是深厭離時，即入三昧。入三昧已，悉捨世間五欲眾具，凡是所重，如棄洟唾，身昇虛空。住虛空已，復作是念：「我今此身必定成佛。」如是念時，即便獲得大勝三昧。三昧力故，足步虛空詣菩提樹。至樹下已，結加端坐身不動搖。梵天！菩薩如是結加坐時，有一魔王名拘知舍，住菩薩前以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告梵天：『我念過去無量億劫，有佛世尊名勝三昧如來應供正遍覺，出現於世。彼最後身所生之處，其父輪王名大精進，七寶具足統四天下。菩薩即是寶后所生第一太子，常處深宮，與八萬四千眾美女俱。如是諸女皆以種種名寶瓔珞摩尼天珠而為莊飾，前後圍繞遊觀園林，無量妙音以娛菩薩，猶如帝釋歡喜之園。然是菩薩有大人相，一切世間無能及者。梵天！菩薩後時問眾女言：「汝等誰有赤檀箜篌？如其有者今宜前進。」時有一女以檀箜篌奉授菩薩，菩薩彈已作是思惟：「如此聲者從何所來？為從絃生？為從柱出？為棍有耶？為檀作乎？」如是思已知聲無定。復作是念：「我若不觸即不出聲，如是聲者應從手出。」作是念已，即便以手觸於虛空，聲亦不出，因此方知手無定聲。知無定已，即復思念：「今此聲者虛妄不實，假眾因緣和合而有。彼諸眾生甚大愚癡，常為無明迷惑所覆，不知見覺，耽著此聲因為放逸，具造眾惡墮三惡道。」菩薩如是深厭離時，即入三昧。入三昧已，悉捨世間五欲眾具，凡是所重，如棄洟唾，身昇虛空。住虛空已，復作是念：「我今此身必定成佛。」如是念時，即便獲得大勝三昧。三昧力故，足步虛空詣菩提樹。至樹下已，結加端坐身不動搖。梵天！菩薩如是結加坐時，有一魔王名拘知舍，住菩薩前以偈讚曰：

「『「丈夫速成佛， 為世安樂故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「丈夫速成佛， 為世安樂故，

無憂甘露句， 滅盡諸煩惱。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憂甘露句， 滅盡諸煩惱。」』

「佛告梵天：『我於爾時作婆羅門，名速疾身。覩彼菩薩坐道樹下將成正覺，內自思念：「我今要當在菩薩前一心合掌恭敬而立，彼成佛時乃可休息。」於是七日七夜住立諦觀，更無餘念，不念飢渴、不覺疲勞亦無睡眠。過七日已，菩薩方證無上菩提，轉大法輪。梵天！我於爾時彼佛法中起增上信，捨家出家，願我當來亦成正覺，如今莫異。梵天！彼佛世尊知我發心精進勇猛，堪能荷負無上菩提，便授我記，告言：「仁者！汝於未來過無量劫當得作佛，號曰放光如來應供正遍覺。汝最後身其所生父，轉輪聖王名祭火光，即於生世捨家出家，修行未幾成正遍覺。」梵天！我於爾時與菩薩眾十四人俱，我等並於十四年中專精讀誦此陀羅尼。彼勝三昧如來於十四年中有所宣說唯一法句，我等聞是法句義已，即時獲得不退轉忍。以此忍故，無復一切煩惱怖畏。梵天！時彼如來為十四菩薩，於十四年中教化成熟，令住不退轉地，不壞不動猶如金剛，其心牢固眾善熏心，於諸法中得不退轉。』時彼梵天復白佛言：『世尊！我今已知彼諸菩薩不退轉行。猶未審知此陀羅尼修多羅說一句門，其義云何？』佛告梵天：『此修多羅一句門者，即如來藏。此一句門若具說者，假使三千大千世界所有諸聲及眾音樂，所謂四天王聲、忉利天聲、夜摩天聲、兜率天聲、化樂天聲、他化自在天聲，乃至魔王宮殿一切諸聲，皆為法音，演茲一句猶不能盡。何以故？由一句門顯示佛藏深寬大故。梵天！此如來藏寬大無量無際無邊不可窮盡，若宣說者，令諸眾生身心清淨安隱快樂，昔所未得今悉得之，斯皆由波如來藏故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告梵天：『我於爾時作婆羅門，名速疾身。覩彼菩薩坐道樹下將成正覺，內自思念：「我今要當在菩薩前一心合掌恭敬而立，彼成佛時乃可休息。」於是七日七夜住立諦觀，更無餘念，不念飢渴、不覺疲勞亦無睡眠。過七日已，菩薩方證無上菩提，轉大法輪。梵天！我於爾時彼佛法中起增上信，捨家出家，願我當來亦成正覺，如今莫異。梵天！彼佛世尊知我發心精進勇猛，堪能荷負無上菩提，便授我記，告言：「仁者！汝於未來過無量劫當得作佛，號曰放光如來應供正遍覺。汝最後身其所生父，轉輪聖王名祭火光，即於生世捨家出家，修行未幾成正遍覺。」梵天！我於爾時與菩薩眾十四人俱，我等並於十四年中專精讀誦此陀羅尼。彼勝三昧如來於十四年中有所宣說唯一法句，我等聞是法句義已，即時獲得不退轉忍。以此忍故，無復一切煩惱怖畏。梵天！時彼如來為十四菩薩，於十四年中教化成熟，令住不退轉地，不壞不動猶如金剛，其心牢固眾善熏心，於諸法中得不退轉。』時彼梵天復白佛言：『世尊！我今已知彼諸菩薩不退轉行。猶未審知此陀羅尼修多羅說一句門，其義云何？』佛告梵天：『此修多羅一句門者，即如來藏。此一句門若具說者，假使三千大千世界所有諸聲及眾音樂，所謂四天王聲、忉利天聲、夜摩天聲、兜率天聲、化樂天聲、他化自在天聲，乃至魔王宮殿一切諸聲，皆為法音，演茲一句猶不能盡。何以故？由一句門顯示佛藏深寬大故。梵天！此如來藏寬大無量無際無邊不可窮盡，若宣說者，令諸眾生身心清淨安隱快樂，昔所未得今悉得之，斯皆由波如來藏故。』」

大法炬陀羅尼經三乘教品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經三乘教品第十一

佛告阿難：「時放光如來於大眾中，命一婆羅門子毘舍佉言：『汝毘舍佉！若聲聞人凡欲教化，云何能令他人歡喜？先當自淨身口意業，發誓精進善學法義，常多思惟成就智慧；然後教他，令生歡喜增長善法。若不如是，不能令他於彼義中分別解說，應如是住、如是念、如是學。何以故？若無智慧，即非善學。尚不自知，況能教他。毘舍佉！譬如世間剪角特牛無有鬪事，既不自護亦不護他。何以故？無鬪具故。如是毘舍佉！若沙門婆羅門諸眾生等不勤學者，不能思義、不如說行，不能為他談說議論。何以故？無智慧故。但有憍慢增我所心，自他善法皆悉損減。是故有智慧者不起憍慢，無我所心我想不生，亦無執著不貪己身。何以故？見聖諦故不生煩惱，惡毒滅故無有諍論，離怨敵故無我所心，不自讚故除欲煩惱，不念餘事唯觀因緣，亦教他觀十二因緣一切生滅。毘舍佉！是則名為聲聞行人善自防護身口意業，亦能教他遠離三過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「時放光如來於大眾中，命一婆羅門子毘舍佉言：『汝毘舍佉！若聲聞人凡欲教化，云何能令他人歡喜？先當自淨身口意業，發誓精進善學法義，常多思惟成就智慧；然後教他，令生歡喜增長善法。若不如是，不能令他於彼義中分別解說，應如是住、如是念、如是學。何以故？若無智慧，即非善學。尚不自知，況能教他。毘舍佉！譬如世間剪角特牛無有鬪事，既不自護亦不護他。何以故？無鬪具故。如是毘舍佉！若沙門婆羅門諸眾生等不勤學者，不能思義、不如說行，不能為他談說議論。何以故？無智慧故。但有憍慢增我所心，自他善法皆悉損減。是故有智慧者不起憍慢，無我所心我想不生，亦無執著不貪己身。何以故？見聖諦故不生煩惱，惡毒滅故無有諍論，離怨敵故無我所心，不自讚故除欲煩惱，不念餘事唯觀因緣，亦教他觀十二因緣一切生滅。毘舍佉！是則名為聲聞行人善自防護身口意業，亦能教他遠離三過。

「『復次毘舍佉！辟支佛人則不如是。無有說想，但自覺悟，不能教他。所以者何？是人斷絕大願深行，唯樂寂靜不願化生，一向不能宣說諸法，亦不能說善惡業報，乃至生死過患涅槃安樂一切不說。唯觀他心知有樂欲，即便普現神通變化，自在無礙令他信解，為物福田生大功德，隨其所願即能成滿。勝聲聞人，以得自在神通力故。毘舍佉！彼亦丈夫，以於過去久遠修習少欲知足，今如是行、如是業、如是願。以本願故，於佛法中但取少分，唯現神通隨宜利益，而實不能說法度人令他歡喜。毘舍佉！是人但以自覺彼法，是故不能說法教化。而彼亦有如是方便，憐慜眾生示現神通出生善根。世若無佛則住世間，若佛興世便取滅度。是人出時無有師教，唯以自力出家修行，內心思惟而自證覺，是故勝彼聲聞福田。毘舍佉！是為辟支佛所行事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次毘舍佉！辟支佛人則不如是。無有說想，但自覺悟，不能教他。所以者何？是人斷絕大願深行，唯樂寂靜不願化生，一向不能宣說諸法，亦不能說善惡業報，乃至生死過患涅槃安樂一切不說。唯觀他心知有樂欲，即便普現神通變化，自在無礙令他信解，為物福田生大功德，隨其所願即能成滿。勝聲聞人，以得自在神通力故。毘舍佉！彼亦丈夫，以於過去久遠修習少欲知足，今如是行、如是業、如是願。以本願故，於佛法中但取少分，唯現神通隨宜利益，而實不能說法度人令他歡喜。毘舍佉！是人但以自覺彼法，是故不能說法教化。而彼亦有如是方便，憐慜眾生示現神通出生善根。世若無佛則住世間，若佛興世便取滅度。是人出時無有師教，唯以自力出家修行，內心思惟而自證覺，是故勝彼聲聞福田。毘舍佉！是為辟支佛所行事業。

「『復次毘舍佉！化眾生耶？我今略說菩薩學處。若諸菩薩自所學處，先觀世間所有漏法，即見有為皆從緣起無暫時住，念念自滅本性空寂。如是知已，欲令一切生歡喜故，應先自行六波羅蜜，亦化眾生令行六波羅蜜，令捨離慳著。彼若無物菩薩給與，教勸行施令心歡喜。又以持戒慰喻開示，如是忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜等，菩薩摩訶薩常應勤行，亦令眾生如是修學菩薩行已身心歡喜，亦令眾生身心歡喜。而彼菩薩乃至命盡，不捨如是勤精進心。又彼菩薩以多慈悲精進力故，無量眾生願從其學，皆自思念：「我等何時得如是行？」毘舍佉！上至諸天猶皆樂彼丈夫所行，何況人也。是故汝等應當勤學大丈夫行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次毘舍佉！化眾生耶？我今略說菩薩學處。若諸菩薩自所學處，先觀世間所有漏法，即見有為皆從緣起無暫時住，念念自滅本性空寂。如是知已，欲令一切生歡喜故，應先自行六波羅蜜，亦化眾生令行六波羅蜜，令捨離慳著。彼若無物菩薩給與，教勸行施令心歡喜。又以持戒慰喻開示，如是忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜等，菩薩摩訶薩常應勤行，亦令眾生如是修學菩薩行已身心歡喜，亦令眾生身心歡喜。而彼菩薩乃至命盡，不捨如是勤精進心。又彼菩薩以多慈悲精進力故，無量眾生願從其學，皆自思念：「我等何時得如是行？」毘舍佉！上至諸天猶皆樂彼丈夫所行，何況人也。是故汝等應當勤學大丈夫行。』」