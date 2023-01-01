大法炬陀羅尼經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第三

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

菩薩行品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行品之餘

相好品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好品第七

菩薩行品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行品之餘

「『復次摩那婆！我先已說教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝眾生法。凡教授菩薩令不退轉，有二種波羅蜜。何等為二？所謂精進波羅蜜、般若波羅蜜。諸佛世尊復為世間說餘四波羅蜜，更為諸餘眾生說助菩提法，方便成熟故。摩那婆！汝等當知，彼四波羅蜜中，檀波羅蜜、尸波羅蜜此二波羅蜜，與彼聲聞、辟支佛乃至外道五通神仙共同行故。摩那婆！若羼提波羅蜜者，此唯阿羅漢，成就捨事故。其禪波羅蜜者，此中總說能生六波羅蜜故。摩那婆！此諸波羅蜜，如來如是差別說之。汝等當知，一切諸法虛空所生，相同虛空。摩那婆！若此前上二波羅蜜地，彼聲聞、辟支佛二乘聖人尚不能成就，何況外道神仙諸餘凡夫也。摩那婆！若菩薩欲成就此二波羅蜜者，應當一心念勤精進。摩那婆！若人欲思如來譬喻巧說辯才，應先學觀此陀羅尼門。』無畏復問：『我等云何當能成就此陀羅尼觀耶？』佛言：『摩那婆！我今為汝更以譬喻顯示此義，令易解知。摩那婆！譬如漁人生子，以貪利故，早教其子水底潛行。於嬰孩時即取器水，日三沈之不令致困。如是漸沒，從旦至暮，能訖一日在於水下，或經二日若三日、若十二十、若一月乃至一年，住於水中而能不死。然彼小兒漸漸長大即入大河，觀是河中所有水族眾生品類了了分明。是兒後時身雄氣爽，水觀明利遂能入海。大海之中多諸異類，奇蟲怪獸巨魚妬龍，毒物雖多終莫能害。又見眾寶清澈分明，非餘凡人所能瞻覩。是人於是在大海中，具取珍寶造作眾事，凡有所欲隨意即成。如是摩那婆！菩薩摩訶薩若能入是陀羅尼甚深法門則能成辦一切佛法，亦復如是。摩那婆，言大海者，即陀羅尼門。若初入此陀羅尼門，應當修學速令成就，如漁人子漸漸長大習業成就。摩那婆！若是菩薩能入陀羅尼佛法海中，自在成辦一切佛事，如漁師子處大海中建種種事。摩那婆！汝應當知，諸佛菩提不可以少行少緣而能成就，要須入此陀羅尼法門，於此陀羅尼一句義中，有種種音聲、種種語言、種種辯才、種種方便，無方便處悉皆能知，有諸眾生心行差別亦皆能知。又復眾生或現不現，或可見或不可見，皆從陀羅尼句方便力中明了證知。或天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，乃至禽獸四生種類，或音聲、或語言、或心慮事、或作業事、或誓願事、或無願事、或多事或少事、或惡事非惡事、或怖畏事或無怖畏，如是等事皆悉了知。於此作處一切悉知，乃至授記事、或身業或口業、或眾生業、或為自身或欲教他，悉皆能知。若菩薩在阿蘭拏學方便行，即得成就所作善根所為事業，乃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！我先已說教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝眾生法。凡教授菩薩令不退轉，有二種波羅蜜。何等為二？所謂精進波羅蜜、般若波羅蜜。諸佛世尊復為世間說餘四波羅蜜，更為諸餘眾生說助菩提法，方便成熟故。摩那婆！汝等當知，彼四波羅蜜中，檀波羅蜜、尸波羅蜜此二波羅蜜，與彼聲聞、辟支佛乃至外道五通神仙共同行故。摩那婆！若羼提波羅蜜者，此唯阿羅漢，成就捨事故。其禪波羅蜜者，此中總說能生六波羅蜜故。摩那婆！此諸波羅蜜，如來如是差別說之。汝等當知，一切諸法虛空所生，相同虛空。摩那婆！若此前上二波羅蜜地，彼聲聞、辟支佛二乘聖人尚不能成就，何況外道神仙諸餘凡夫也。摩那婆！若菩薩欲成就此二波羅蜜者，應當一心念勤精進。摩那婆！若人欲思如來譬喻巧說辯才，應先學觀此陀羅尼門。』無畏復問：『我等云何當能成就此陀羅尼觀耶？』佛言：『摩那婆！我今為汝更以譬喻顯示此義，令易解知。摩那婆！譬如漁人生子，以貪利故，早教其子水底潛行。於嬰孩時即取器水，日三沈之不令致困。如是漸沒，從旦至暮，能訖一日在於水下，或經二日若三日、若十二十、若一月乃至一年，住於水中而能不死。然彼小兒漸漸長大即入大河，觀是河中所有水族眾生品類了了分明。是兒後時身雄氣爽，水觀明利遂能入海。大海之中多諸異類，奇蟲怪獸巨魚妬龍，毒物雖多終莫能害。又見眾寶清澈分明，非餘凡人所能瞻覩。是人於是在大海中，具取珍寶造作眾事，凡有所欲隨意即成。如是摩那婆！菩薩摩訶薩若能入是陀羅尼甚深法門則能成辦一切佛法，亦復如是。摩那婆，言大海者，即陀羅尼門。若初入此陀羅尼門，應當修學速令成就，如漁人子漸漸長大習業成就。摩那婆！若是菩薩能入陀羅尼佛法海中，自在成辦一切佛事，如漁師子處大海中建種種事。摩那婆！汝應當知，諸佛菩提不可以少行少緣而能成就，要須入此陀羅尼法門，於此陀羅尼一句義中，有種種音聲、種種語言、種種辯才、種種方便，無方便處悉皆能知，有諸眾生心行差別亦皆能知。又復眾生或現不現，或可見或不可見，皆從陀羅尼句方便力中明了證知。或天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，乃至禽獸四生種類，或音聲、或語言、或心慮事、或作業事、或誓願事、或無願事、或多事或少事、或惡事非惡事、或怖畏事或無怖畏，如是等事皆悉了知。於此作處一切悉知，乃至授記事、或身業或口業、或眾生業、或為自身或欲教他，悉皆能知。若菩薩在阿蘭拏學方便行，即得成就所作善根所為事業，乃

至欲成不退轉事，亦悉能知。云何得辟支佛果亦悉了知，云何得聲聞果地亦悉能知。或在家諸人種種事業語言，或盜他財惱他求財，若麁若細，亦皆能知。或地獄餓鬼畜生，心意倒錯行惡不信，故生畜生等中，亦悉能知。或以業行墮餓鬼中。亦以諂曲慳貪嫉妬我慢貢高因緣故生阿修羅中，或因五戒十善業故得生欲界人天之中，自過生悔、不見他過。總說如是諸方便智，他作他受、自作自受。一切四生眾生及五道處，所有造業方便及業，名字業相成熟及受報處，種種心行、種種言說、種種忍樂、種種諸見，無善法處如是等事，盡皆拔除。是故名曰陀羅尼門。摩那婆！若必有能如是行者，是則名為方便成就。摩那婆！若以自智慧力決定成就此事者，當獨坐思惟，遠離諸欲。摩那婆！如是法中，有種種音聲、種種語言、種種辯才、種種行行、種種生處、種種作業，汝當諦聽，善思念之，受持奉行莫令忘失。天人作事方便和合，故有語言。畜生眾生種種口業音聲差別，乃至生處名字亦殊，彼等眾生皆悉隨其形類音聲而置名字以名其身，如烏雀等。而彼餓鬼眾生之中，無有決定差別名字。何以故？彼中不得聞名依止故。亦如地獄中，唯言地獄眾生等。摩那婆！汝等勿謂天定天也、人定人也、餓鬼定餓鬼也。摩那婆！我已為汝總略說訖，今當為汝具分別說名字義處。摩那婆！如一事有種種名，如一人有種種名，如一天乃至餓鬼畜生有種種名，亦復如是。亦有多餓鬼全無名字，於一彈指頃轉變身體作種種形。摩那婆！如是眾生於一時間現無量色身，云何可得呼其名也？若餓鬼等，有生處名字、受食名字及壽命名字。若地獄眾生，無有名字生處者，則其形亦無定。彼中惡業因緣未盡故，於一念中種種變身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至欲成不退轉事，亦悉能知。云何得辟支佛果亦悉了知，云何得聲聞果地亦悉能知。或在家諸人種種事業語言，或盜他財惱他求財，若麁若細，亦皆能知。或地獄餓鬼畜生，心意倒錯行惡不信，故生畜生等中，亦悉能知。或以業行墮餓鬼中。亦以諂曲慳貪嫉妬我慢貢高因緣故生阿修羅中，或因五戒十善業故得生欲界人天之中，自過生悔、不見他過。總說如是諸方便智，他作他受、自作自受。一切四生眾生及五道處，所有造業方便及業，名字業相成熟及受報處，種種心行、種種言說、種種忍樂、種種諸見，無善法處如是等事，盡皆拔除。是故名曰陀羅尼門。摩那婆！若必有能如是行者，是則名為方便成就。摩那婆！若以自智慧力決定成就此事者，當獨坐思惟，遠離諸欲。摩那婆！如是法中，有種種音聲、種種語言、種種辯才、種種行行、種種生處、種種作業，汝當諦聽，善思念之，受持奉行莫令忘失。天人作事方便和合，故有語言。畜生眾生種種口業音聲差別，乃至生處名字亦殊，彼等眾生皆悉隨其形類音聲而置名字以名其身，如烏雀等。而彼餓鬼眾生之中，無有決定差別名字。何以故？彼中不得聞名依止故。亦如地獄中，唯言地獄眾生等。摩那婆！汝等勿謂天定天也、人定人也、餓鬼定餓鬼也。摩那婆！我已為汝總略說訖，今當為汝具分別說名字義處。摩那婆！如一事有種種名，如一人有種種名，如一天乃至餓鬼畜生有種種名，亦復如是。亦有多餓鬼全無名字，於一彈指頃轉變身體作種種形。摩那婆！如是眾生於一時間現無量色身，云何可得呼其名也？若餓鬼等，有生處名字、受食名字及壽命名字。若地獄眾生，無有名字生處者，則其形亦無定。彼中惡業因緣未盡故，於一念中種種變身。』

「爾時無畏菩薩復言：『世尊！如是人中語言相承近習，我等已知。而彼四道眾生，言音名字云何可識？是故我今請問世尊，唯願解說。』阿難！彼無畏菩薩如是問已，時放光佛告無畏言：『此是諸佛菩薩神通智慧境界，非諸聲聞辟支佛及餘菩薩智慧所能分別也。摩那婆！若菩薩不知眾生言音，則不願生彼眾生中。若菩薩解知一切眾生言音及諸事業，便願生彼，欲覺悟彼，說法教化隨宜利益故。摩那婆！如是菩薩以知眾生言音心業故，於處處諸有受生，欲令眾生發解修行斷諸業故。摩那婆！於彼三道有知故可化。二道眾生中無知解故，當知菩薩亦不願生彼也。摩那婆！若菩薩摩訶薩必知地獄、餓鬼眾生中有知解可化者，如是菩薩為一一眾生故，住大地獄中經恒沙等劫，要令眾生得彼法利。摩那婆！諸菩薩摩訶薩成就如是大慈大悲，成就具足如是精進故，必定當得三十二相。摩那婆！是為如來略說菩薩慈悲因緣也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時無畏菩薩復言：『世尊！如是人中語言相承近習，我等已知。而彼四道眾生，言音名字云何可識？是故我今請問世尊，唯願解說。』阿難！彼無畏菩薩如是問已，時放光佛告無畏言：『此是諸佛菩薩神通智慧境界，非諸聲聞辟支佛及餘菩薩智慧所能分別也。摩那婆！若菩薩不知眾生言音，則不願生彼眾生中。若菩薩解知一切眾生言音及諸事業，便願生彼，欲覺悟彼，說法教化隨宜利益故。摩那婆！如是菩薩以知眾生言音心業故，於處處諸有受生，欲令眾生發解修行斷諸業故。摩那婆！於彼三道有知故可化。二道眾生中無知解故，當知菩薩亦不願生彼也。摩那婆！若菩薩摩訶薩必知地獄、餓鬼眾生中有知解可化者，如是菩薩為一一眾生故，住大地獄中經恒沙等劫，要令眾生得彼法利。摩那婆！諸菩薩摩訶薩成就如是大慈大悲，成就具足如是精進故，必定當得三十二相。摩那婆！是為如來略說菩薩慈悲因緣也。』

大法炬陀羅尼經相好品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經相好品第七之一

「阿難！爾時無畏菩薩摩訶薩復白放光如來言：『世尊！唯願為我具說菩薩成就諸相無有缺減。又復如來應供正遍覺先為我等說波羅蜜方便教菩薩行，我等未解，是故更問此波羅蜜。世尊！波羅蜜者義何謂也？』如是問已，彼放光佛告無畏菩薩言：『摩那婆！所言波羅蜜者，不可度量、不可數知、無有邊際，故名波羅蜜。又波羅蜜者，最為尊勝，一切凡夫、一切聲聞辟支佛等非其境界，故名波羅蜜。如汝所問波羅蜜句有如是義，所謂無有數量故言波羅蜜。』無畏復言：『如世尊說，無有量故名波羅蜜。我今現見行檀波羅蜜，但依資財及以己身，是既有限，云何無量？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時無畏菩薩摩訶薩復白放光如來言：『世尊！唯願為我具說菩薩成就諸相無有缺減。又復如來應供正遍覺先為我等說波羅蜜方便教菩薩行，我等未解，是故更問此波羅蜜。世尊！波羅蜜者義何謂也？』如是問已，彼放光佛告無畏菩薩言：『摩那婆！所言波羅蜜者，不可度量、不可數知、無有邊際，故名波羅蜜。又波羅蜜者，最為尊勝，一切凡夫、一切聲聞辟支佛等非其境界，故名波羅蜜。如汝所問波羅蜜句有如是義，所謂無有數量故言波羅蜜。』無畏復言：『如世尊說，無有量故名波羅蜜。我今現見行檀波羅蜜，但依資財及以己身，是既有限，云何無量？』

「佛告無畏菩薩言：『摩那婆！於意云何？汝今知彼凡夫人心取著何等而行布施耶？』『世尊！我知凡夫取著於事而行布施。』佛復問言：『何謂為事？』無畏言：『世尊！我知現在諸陰，是名為事。』佛言：『無畏！汝謂諸陰是事耶？汝應諦思如來所說，然後答我，莫如世間凡夫所見。摩那婆！汝今若取陰為事者，於五陰中何者是事？為色是事耶？受是事耶？乃至想行識等是事耶？摩那婆！是等諸陰不名為事。何以故？本性空故。汝今云何取為事也？復應當知，如來方便總相說此五陰諸法事非事耳。摩那婆！諸凡夫人於五陰中取和合相故，復執著十二入等，凡夫如是縛著世間。所謂取著眼是為縛。如取著眼，如是取著耳，乃至取著鼻舌身意等，斯為大縛。以能分別取著諸事，無邊執持密緻牢固深入故。』無畏復問：『世尊！所言縛者，是復云何？』佛言：『摩那婆！復有六縛處能縛眾生，故名為縛。何等為六？謂如眼色為縛，是諸凡夫著此處已難得解脫，諸欲因緣墮於惡道生死相續，故名為縛。如是乃至意法為縛，以意思念故即願求稱意之所，故名為縛。摩那婆！如是菩薩摩訶薩等，以諸善根清淨故，則得成就三十二種大人之相。而我今者更為汝等說清淨善根成就相法。若諸菩薩摩訶薩唯修一善根，便能成就一大人相。若更具足清淨一善根，然後成就三十二相。』無畏復問：『諸菩薩等修一善根，云何當能成就三十二大人相？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告無畏菩薩言：『摩那婆！於意云何？汝今知彼凡夫人心取著何等而行布施耶？』『世尊！我知凡夫取著於事而行布施。』佛復問言：『何謂為事？』無畏言：『世尊！我知現在諸陰，是名為事。』佛言：『無畏！汝謂諸陰是事耶？汝應諦思如來所說，然後答我，莫如世間凡夫所見。摩那婆！汝今若取陰為事者，於五陰中何者是事？為色是事耶？受是事耶？乃至想行識等是事耶？摩那婆！是等諸陰不名為事。何以故？本性空故。汝今云何取為事也？復應當知，如來方便總相說此五陰諸法事非事耳。摩那婆！諸凡夫人於五陰中取和合相故，復執著十二入等，凡夫如是縛著世間。所謂取著眼是為縛。如取著眼，如是取著耳，乃至取著鼻舌身意等，斯為大縛。以能分別取著諸事，無邊執持密緻牢固深入故。』無畏復問：『世尊！所言縛者，是復云何？』佛言：『摩那婆！復有六縛處能縛眾生，故名為縛。何等為六？謂如眼色為縛，是諸凡夫著此處已難得解脫，諸欲因緣墮於惡道生死相續，故名為縛。如是乃至意法為縛，以意思念故即願求稱意之所，故名為縛。摩那婆！如是菩薩摩訶薩等，以諸善根清淨故，則得成就三十二種大人之相。而我今者更為汝等說清淨善根成就相法。若諸菩薩摩訶薩唯修一善根，便能成就一大人相。若更具足清淨一善根，然後成就三十二相。』無畏復問：『諸菩薩等修一善根，云何當能成就三十二大人相？』

「時放光佛告無畏菩薩言：『摩那婆！汝今不應取彼諸相為如來也。何以故？汝寧不聞轉輪聖王成就眾相乎？』無畏答曰：『我聞。世尊！』佛言：『摩那婆！而彼輪王實具眾相，而不能證無上菩提，亦不名佛，是故汝等莫謂眾相為如來也。摩那婆！若菩薩摩訶薩取彼眾相著彼眾相者，當知是人未離我相及眾生相也。摩那婆！是故菩薩不以成就諸相、成就色等為不著也。摩那婆！夫佛菩提者，無有著處、無有想處、無有說處、無有合處，非如世間諸凡夫人於相法中歡喜執著。摩那婆！以是義故，汝當諦聽，吾為汝說修諸相法。摩那婆！若有成就一善根已，更立誓願必當具足三十二相。』無畏復問：『何謂一善根也？』佛言：『摩那婆！若有菩薩摩訶薩捨家出家，於修行處忽見世尊舍利塔廟將欲破壞，即作是念：「今此尊塔，我若不治便成毀壞。」如是念已遂行乞食，既得食已然後求人，以己供施請令治塔。告彼人曰：「此是如來舍利寶塔，福田尊重，今誠毀壞。汝為丈夫氣力康健，我當與汝共營斯福。」作是言已，隨辦所須，即事治補。如是菩薩自忍飢餓以食惠人，尚輕己身，況重餘食。更發勝願口唱誓言：「我今希有，成就寶塔此功深厚，豈愛一食。以貪食故世間著我，既求遣我寧當念食？我今唯應如是精進，於諸飲食捨念著心。」如是菩薩以食施故、莊嚴塔故、發誓願故，便得滿足三十二相。摩那婆！若諸菩薩摩訶薩等，以斯次第具足，當得三十二種大人之相。如彼菩薩修治如來舍利塔故，是菩薩身即得成就三十二種大人妙相，莊嚴亦爾。摩那婆！若菩薩摩訶薩成就心業，則能具足滿菩薩道。何以故？摩那婆！一切諸相皆是心業，如彼造業。當發願者亦得如是諸佛菩提而不可見。摩那婆。復有無量微妙善根可分別說。具足種種無量方便無量心聚，而諸善根應速成就。但諸如來亦為憐愍諸菩薩故，不具說之。所以者何？是中有諸菩薩聞是事已心生恐怖，以恐怖故便有退心，以退心故不能速證不退轉地，於不退轉菩薩功德不成就故即便違背，是諸菩薩捨本願已隨宜願樂住彼聲聞辟支佛地。如是人等漸次違背，以違背故於此法門無有愛心，唯得成彼世間之業。而彼因復造作種種諸不善事，墮於地獄餓鬼畜生，輪轉往來備受生死。以是因緣，如來見此諸菩薩等及未來世恐怖過故，不具足說諸善根事，但隨順說彼所堪能應受行者，除彼見實及佛法中得決定者。若佛如來見諸菩薩於佛法中未得決定，終不為彼具說善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時放光佛告無畏菩薩言：『摩那婆！汝今不應取彼諸相為如來也。何以故？汝寧不聞轉輪聖王成就眾相乎？』無畏答曰：『我聞。世尊！』佛言：『摩那婆！而彼輪王實具眾相，而不能證無上菩提，亦不名佛，是故汝等莫謂眾相為如來也。摩那婆！若菩薩摩訶薩取彼眾相著彼眾相者，當知是人未離我相及眾生相也。摩那婆！是故菩薩不以成就諸相、成就色等為不著也。摩那婆！夫佛菩提者，無有著處、無有想處、無有說處、無有合處，非如世間諸凡夫人於相法中歡喜執著。摩那婆！以是義故，汝當諦聽，吾為汝說修諸相法。摩那婆！若有成就一善根已，更立誓願必當具足三十二相。』無畏復問：『何謂一善根也？』佛言：『摩那婆！若有菩薩摩訶薩捨家出家，於修行處忽見世尊舍利塔廟將欲破壞，即作是念：「今此尊塔，我若不治便成毀壞。」如是念已遂行乞食，既得食已然後求人，以己供施請令治塔。告彼人曰：「此是如來舍利寶塔，福田尊重，今誠毀壞。汝為丈夫氣力康健，我當與汝共營斯福。」作是言已，隨辦所須，即事治補。如是菩薩自忍飢餓以食惠人，尚輕己身，況重餘食。更發勝願口唱誓言：「我今希有，成就寶塔此功深厚，豈愛一食。以貪食故世間著我，既求遣我寧當念食？我今唯應如是精進，於諸飲食捨念著心。」如是菩薩以食施故、莊嚴塔故、發誓願故，便得滿足三十二相。摩那婆！若諸菩薩摩訶薩等，以斯次第具足，當得三十二種大人之相。如彼菩薩修治如來舍利塔故，是菩薩身即得成就三十二種大人妙相，莊嚴亦爾。摩那婆！若菩薩摩訶薩成就心業，則能具足滿菩薩道。何以故？摩那婆！一切諸相皆是心業，如彼造業。當發願者亦得如是諸佛菩提而不可見。摩那婆。復有無量微妙善根可分別說。具足種種無量方便無量心聚，而諸善根應速成就。但諸如來亦為憐愍諸菩薩故，不具說之。所以者何？是中有諸菩薩聞是事已心生恐怖，以恐怖故便有退心，以退心故不能速證不退轉地，於不退轉菩薩功德不成就故即便違背，是諸菩薩捨本願已隨宜願樂住彼聲聞辟支佛地。如是人等漸次違背，以違背故於此法門無有愛心，唯得成彼世間之業。而彼因復造作種種諸不善事，墮於地獄餓鬼畜生，輪轉往來備受生死。以是因緣，如來見此諸菩薩等及未來世恐怖過故，不具足說諸善根事，但隨順說彼所堪能應受行者，除彼見實及佛法中得決定者。若佛如來見諸菩薩於佛法中未得決定，終不為彼具說善根。

「『復次摩那婆！汝當聽是三十二種大人相法，我當更說諸餘善根。』爾時無畏菩薩復白佛言：『世尊！何等名為三十二種大人相法？如是眾相有現不現，然此會眾有鈍根者尚未得聞三十二種大人相名，何況能解？唯願如來憐愍眾生，具足演說三十二相。眾生聞已得了是義，於如來所生尊重心，因此速證大般涅槃。』阿難！時無畏菩薩如是問已，放光如來應供正遍覺告無畏菩薩摩訶薩言：『摩那婆！諸佛如來凡有三十二相，三十相現、二相不現。摩那婆！今宜諦聽，吾當為汝辯明諸相現不現義。摩那婆！如來有十相。摩那婆！如來復有六相在手。摩那婆！復有四相在體，復有二輪相，復有二相在頭。摩那婆！復有四相遍諸身體。摩那婆！諸佛如來有如是等三十相現。餘有二相不顯現者，所謂馬陰藏及舌闊長相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！汝當聽是三十二種大人相法，我當更說諸餘善根。』爾時無畏菩薩復白佛言：『世尊！何等名為三十二種大人相法？如是眾相有現不現，然此會眾有鈍根者尚未得聞三十二種大人相名，何況能解？唯願如來憐愍眾生，具足演說三十二相。眾生聞已得了是義，於如來所生尊重心，因此速證大般涅槃。』阿難！時無畏菩薩如是問已，放光如來應供正遍覺告無畏菩薩摩訶薩言：『摩那婆！諸佛如來凡有三十二相，三十相現、二相不現。摩那婆！今宜諦聽，吾當為汝辯明諸相現不現義。摩那婆！如來有十相。摩那婆！如來復有六相在手。摩那婆！復有四相在體，復有二輪相，復有二相在頭。摩那婆！復有四相遍諸身體。摩那婆！諸佛如來有如是等三十相現。餘有二相不顯現者，所謂馬陰藏及舌闊長相。

「『復次摩那婆！如來今當更為汝等分別如是諸相功德。摩那婆！如來有七處滿相，兩手，兩足，兩髆及頸等。摩那婆！如來有網縵相在手足指。摩那婆！如來有白毫相在眉間，猶如月光；有四十齒相、寬長舌相及住大功德相。如是舌根，辨諸言音具足宣說；復有目不眴相。摩那婆！如來頂相，一切人天乃至有頂不能覩見。摩那婆！如來手足二十指爪，如赤銅色薄如蓮花，光澤分明勝於餘色。摩那婆！如來𦟛足跟相赤如花葉，塵水泥垢不能沾污。摩那婆！如來髀腨端直牢固猶如金剛，經途近遠終無疲極。摩那婆！如來身金色相，勝於一切，無能動搖。摩那婆！諸天宮殿紫金所成，取是紫金如芥子許，勝諸七寶滿閻浮提。如是摩那婆！若以天紫金聚滿如來前，而佛常光令天金色悉皆暗昧無有光澤。摩那婆！譬如日出，諸螢火蟲光明悉滅無能見者。如是彼天金光非日能蔽，唯佛常光乃能蔽耳。如是摩那婆！汝等應知諸佛世尊如是分別顯示諸相。復次摩那婆！如來今當分別諸相善根因緣，汝應一心正念無亂、調伏諸根攝耳靜住勿念他事，欲得勝智莫隨餘緣，生殷重心發希有意，於如是處起至誠心，應善分別諸相功德，當於如來應供正遍覺前諦聽諦受。其兩足下千輻輪相，一一相中放千光明。於彼兩足所蹈之處，此光明網直至下方所有世界。彼中眾生見是光已，生希有心起尊重意，於彼如來應供正遍覺前辯論法相。』彼佛復告無畏菩薩言：『摩那婆！是為如來足輪相光功能力用，遠至他方教化眾生令發善根。汝當諦聽，我今分別彼諸善根成就之事。摩那婆！若諸菩薩為佛世尊於山林中造經行處，除諸瓦石掃灑治飾，以柔軟草敷置其上。既成就已奉獻如來。如是菩薩，若見如來在彼經行、或見往來、或見宴息隨意威儀。如是菩薩，若見如來足千輪相澈過草下分炳地上，妙如蓮華眾光莊嚴。如是菩薩見此相已，則於己身無慳悋想。所以者何？今此如來有如是等圓滿相法希有之事尚不悋惜，況我此身穢惡充滿𡱁尿盈溢，皮裹血塗筋肉骨等更相纏縛，九孔常流癕膿臭處，是不淨聚諸蟲所居，云何我等不速厭離？如是菩薩發精進心求菩提分成就輪相，心口稱讚入無相法。如是菩薩晝夜思惟便生歡喜，以歡喜心即念如來，或在經行、或坐或立、或入禪定。如是菩薩分別此已復作是念：「我今不應取著諸相。若有菩薩不取相者，則離我想及眾生想。」菩薩如是思惟此已，則能具發無緣精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！如來今當更為汝等分別如是諸相功德。摩那婆！如來有七處滿相，兩手，兩足，兩髆及頸等。摩那婆！如來有網縵相在手足指。摩那婆！如來有白毫相在眉間，猶如月光；有四十齒相、寬長舌相及住大功德相。如是舌根，辨諸言音具足宣說；復有目不眴相。摩那婆！如來頂相，一切人天乃至有頂不能覩見。摩那婆！如來手足二十指爪，如赤銅色薄如蓮花，光澤分明勝於餘色。摩那婆！如來𦟛足跟相赤如花葉，塵水泥垢不能沾污。摩那婆！如來髀腨端直牢固猶如金剛，經途近遠終無疲極。摩那婆！如來身金色相，勝於一切，無能動搖。摩那婆！諸天宮殿紫金所成，取是紫金如芥子許，勝諸七寶滿閻浮提。如是摩那婆！若以天紫金聚滿如來前，而佛常光令天金色悉皆暗昧無有光澤。摩那婆！譬如日出，諸螢火蟲光明悉滅無能見者。如是彼天金光非日能蔽，唯佛常光乃能蔽耳。如是摩那婆！汝等應知諸佛世尊如是分別顯示諸相。復次摩那婆！如來今當分別諸相善根因緣，汝應一心正念無亂、調伏諸根攝耳靜住勿念他事，欲得勝智莫隨餘緣，生殷重心發希有意，於如是處起至誠心，應善分別諸相功德，當於如來應供正遍覺前諦聽諦受。其兩足下千輻輪相，一一相中放千光明。於彼兩足所蹈之處，此光明網直至下方所有世界。彼中眾生見是光已，生希有心起尊重意，於彼如來應供正遍覺前辯論法相。』彼佛復告無畏菩薩言：『摩那婆！是為如來足輪相光功能力用，遠至他方教化眾生令發善根。汝當諦聽，我今分別彼諸善根成就之事。摩那婆！若諸菩薩為佛世尊於山林中造經行處，除諸瓦石掃灑治飾，以柔軟草敷置其上。既成就已奉獻如來。如是菩薩，若見如來在彼經行、或見往來、或見宴息隨意威儀。如是菩薩，若見如來足千輪相澈過草下分炳地上，妙如蓮華眾光莊嚴。如是菩薩見此相已，則於己身無慳悋想。所以者何？今此如來有如是等圓滿相法希有之事尚不悋惜，況我此身穢惡充滿𡱁尿盈溢，皮裹血塗筋肉骨等更相纏縛，九孔常流癕膿臭處，是不淨聚諸蟲所居，云何我等不速厭離？如是菩薩發精進心求菩提分成就輪相，心口稱讚入無相法。如是菩薩晝夜思惟便生歡喜，以歡喜心即念如來，或在經行、或坐或立、或入禪定。如是菩薩分別此已復作是念：「我今不應取著諸相。若有菩薩不取相者，則離我想及眾生想。」菩薩如是思惟此已，則能具發無緣精進。

「『復次摩那婆！菩薩摩訶薩云何得發無緣精進？摩那婆！如空中風無有方所，是風不住東方及於餘方。如是不住即名無住，既無所住云何可名？』無畏白言：『如是。世尊！實無可名。』佛告無畏：『若法無名，云何可說？』無畏復言：『是無相中亦無可說。』佛告無畏：『若無相中無可說者，云何有念？若無念者即無所有，若無所有云何有入？既無入處云何有陰及與諸大？若無陰大云何有有？若無有有云何有生？若無有生何有生處？若無生處云何而有名色諸相？摩那婆！若無諸相即是無相，無相為相者是名無我。摩那婆！若人能作如是說者，當知即是不退菩薩。何以故？善說無相、行於無相故。摩那婆、如來輪相成就，如是次第分別諸善根義。復次摩那婆！於意云何？後身菩薩菩提樹下坐於道場獲三明時證何等法？復以何義名為證耶？』無畏白言：『世尊！彼時證者，見己法身故名身證，具足明力、斷除無明、離無明故為眾生說。是諸眾生遠離大智，為彼無明愚暗所蔽，是故如來以諸明慧及無畏力，知諸眾生為彼無明黑暗所覆、我慢貢高所渴、瞋恚鬪諍所燒，顛倒失心盲冥無目被他所使，違背正道破壞正念，或復妄行迷惑亂心深入邪徑，是故如來為說八道，告諸眾生：「汝等皆可乘此正路安意而行。是道無畏安隱快樂，能相應者攝取大利，若有眾生行此道者，皆與無邊大利相應，及諸菩薩法行精進。」世尊！菩薩摩訶薩發如是心斷除疑網，然後乃證阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！彼放光如來告無畏菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝今乃能隨順如來方便說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！菩薩摩訶薩云何得發無緣精進？摩那婆！如空中風無有方所，是風不住東方及於餘方。如是不住即名無住，既無所住云何可名？』無畏白言：『如是。世尊！實無可名。』佛告無畏：『若法無名，云何可說？』無畏復言：『是無相中亦無可說。』佛告無畏：『若無相中無可說者，云何有念？若無念者即無所有，若無所有云何有入？既無入處云何有陰及與諸大？若無陰大云何有有？若無有有云何有生？若無有生何有生處？若無生處云何而有名色諸相？摩那婆！若無諸相即是無相，無相為相者是名無我。摩那婆！若人能作如是說者，當知即是不退菩薩。何以故？善說無相、行於無相故。摩那婆、如來輪相成就，如是次第分別諸善根義。復次摩那婆！於意云何？後身菩薩菩提樹下坐於道場獲三明時證何等法？復以何義名為證耶？』無畏白言：『世尊！彼時證者，見己法身故名身證，具足明力、斷除無明、離無明故為眾生說。是諸眾生遠離大智，為彼無明愚暗所蔽，是故如來以諸明慧及無畏力，知諸眾生為彼無明黑暗所覆、我慢貢高所渴、瞋恚鬪諍所燒，顛倒失心盲冥無目被他所使，違背正道破壞正念，或復妄行迷惑亂心深入邪徑，是故如來為說八道，告諸眾生：「汝等皆可乘此正路安意而行。是道無畏安隱快樂，能相應者攝取大利，若有眾生行此道者，皆與無邊大利相應，及諸菩薩法行精進。」世尊！菩薩摩訶薩發如是心斷除疑網，然後乃證阿耨多羅三藐三菩提。』阿難！彼放光如來告無畏菩薩言：『善哉善哉！摩那婆！汝今乃能隨順如來方便說也。

「『復次摩那婆！如來二手掌中有千輻輪相，寬大分明，成就二相善根因緣。汝等諦聽，我今當說。摩那婆！若諸菩薩現處居家，有教誨師實阿羅漢，諸漏已盡所作已辦。如是羅漢真為法師，能如實說諸佛正法，雖常法施而不求報，如諸漏盡無所著故。後時彼師遇二重病，一者上吐、二者下痢，篤疾既久身甚羸弊。如是菩薩於彼師所，常生希有尊重之心，覩師患苦專念求治，晝夜孜孜未曾遠離，右手承吐左手除糞，雖多臭穢無厭惡心。菩薩如是愛師命故，手持眾藥內師口中，以羸瘦故藥不能下，菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍，終日虔虔乃至除愈。菩薩以是躬自摩洗師長功德善根因緣故，於手掌內輪相分明。若諸智人見彼菩薩供養師長，生希有心，令彼比丘重病得滅。或有諸人發心聽法，於聞法時起尊重心，如法師說隨順奉行，復令多人皆得聞法具足歡喜。如彼菩薩盡命報恩，一心求治師病除愈，以如是等善根因緣，輪相具足無有缺少。摩那婆！此手輪相善根因緣，我已說竟。復次摩那婆！如來髆有三輪滿相善根因緣，汝等諦聽，我今當說。摩那婆！若有菩薩，於如來滅後，覩佛正法垂欲滅壞。時此菩薩起大悲心發勇猛志，斷除世務捨家出家，與諸外道而作怨敵。何以故？為欲建立住持正法、守護正法、攝受正法，欲令正法得久住故、正法增長故。是故菩薩獨以一身，必欲摧伏一切在家出家諸人及外道等故，於國王大臣無量眾中，種種方便稱揚讚說諸如來名，亦說功德勝妙之事，又說空無相願一切法門，復說正念諸餘善根，降伏一切諸外道等。如是菩薩建立荷負諸佛正法善根因緣成就，具足三輪滿相。是相微妙，悉能照曜一切世間，見者歡喜。若有眾生聞諸如來眾相願時，當生敬信復應慶喜。摩那婆！是為如來以一善根攝諸功德成三滿相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！如來二手掌中有千輻輪相，寬大分明，成就二相善根因緣。汝等諦聽，我今當說。摩那婆！若諸菩薩現處居家，有教誨師實阿羅漢，諸漏已盡所作已辦。如是羅漢真為法師，能如實說諸佛正法，雖常法施而不求報，如諸漏盡無所著故。後時彼師遇二重病，一者上吐、二者下痢，篤疾既久身甚羸弊。如是菩薩於彼師所，常生希有尊重之心，覩師患苦專念求治，晝夜孜孜未曾遠離，右手承吐左手除糞，雖多臭穢無厭惡心。菩薩如是愛師命故，手持眾藥內師口中，以羸瘦故藥不能下，菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍，終日虔虔乃至除愈。菩薩以是躬自摩洗師長功德善根因緣故，於手掌內輪相分明。若諸智人見彼菩薩供養師長，生希有心，令彼比丘重病得滅。或有諸人發心聽法，於聞法時起尊重心，如法師說隨順奉行，復令多人皆得聞法具足歡喜。如彼菩薩盡命報恩，一心求治師病除愈，以如是等善根因緣，輪相具足無有缺少。摩那婆！此手輪相善根因緣，我已說竟。復次摩那婆！如來髆有三輪滿相善根因緣，汝等諦聽，我今當說。摩那婆！若有菩薩，於如來滅後，覩佛正法垂欲滅壞。時此菩薩起大悲心發勇猛志，斷除世務捨家出家，與諸外道而作怨敵。何以故？為欲建立住持正法、守護正法、攝受正法，欲令正法得久住故、正法增長故。是故菩薩獨以一身，必欲摧伏一切在家出家諸人及外道等故，於國王大臣無量眾中，種種方便稱揚讚說諸如來名，亦說功德勝妙之事，又說空無相願一切法門，復說正念諸餘善根，降伏一切諸外道等。如是菩薩建立荷負諸佛正法善根因緣成就，具足三輪滿相。是相微妙，悉能照曜一切世間，見者歡喜。若有眾生聞諸如來眾相願時，當生敬信復應慶喜。摩那婆！是為如來以一善根攝諸功德成三滿相。

「『復次摩那婆！如來諸指網縵相者，猶如鵝王間無缺漏，薄如蓮華三畫分明，能令眾生見者歡喜。如是諸相善根因緣，我今當說，汝宜諦受。如我過去無量劫中修諸善根，為成就此一切智故。摩那婆！若有菩薩摩訶薩處大王位，國富民繁，凡諸庫藏莫不盈滿，事業宮殿盡皆充足。是菩薩王國化之內種類眾多，農商工估及諸仕類，或境內眾或他國來，皆懷瞋毒共相論說，或時忿諍各有怨心，詣菩薩所辯訟求勝。菩薩爾時見彼眾生瞋覺所惱，為救解故，以自在力而誨責曰：「汝等眾生勿得鬪諍。夫鬪諍者，豈為入法？是畜生事。而諸畜生癡恚亂心，故求鬪諍共相觝觸，或相齧蹋、更相伺便互相殺害，即是地獄眾生惡法。汝諸眾生勿學地獄，勿習畜生造諸惡業。汝等皆應歸依如來、歸依法僧，盡形不殺，受持五戒。我攝受汝，以我攝故令汝今身常受安樂，捨此身已則生天上。」如是菩薩知諸眾生捨諸惡事，各相慈愛無復惡心，在佛塔前即便授與三歸五戒，教導皆令斷惡生善。如是菩薩以能和合眾生善根業因緣故，成就如是網縵等相。摩那婆！是為如來手足網縵善根因緣，我已說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！如來諸指網縵相者，猶如鵝王間無缺漏，薄如蓮華三畫分明，能令眾生見者歡喜。如是諸相善根因緣，我今當說，汝宜諦受。如我過去無量劫中修諸善根，為成就此一切智故。摩那婆！若有菩薩摩訶薩處大王位，國富民繁，凡諸庫藏莫不盈滿，事業宮殿盡皆充足。是菩薩王國化之內種類眾多，農商工估及諸仕類，或境內眾或他國來，皆懷瞋毒共相論說，或時忿諍各有怨心，詣菩薩所辯訟求勝。菩薩爾時見彼眾生瞋覺所惱，為救解故，以自在力而誨責曰：「汝等眾生勿得鬪諍。夫鬪諍者，豈為入法？是畜生事。而諸畜生癡恚亂心，故求鬪諍共相觝觸，或相齧蹋、更相伺便互相殺害，即是地獄眾生惡法。汝諸眾生勿學地獄，勿習畜生造諸惡業。汝等皆應歸依如來、歸依法僧，盡形不殺，受持五戒。我攝受汝，以我攝故令汝今身常受安樂，捨此身已則生天上。」如是菩薩知諸眾生捨諸惡事，各相慈愛無復惡心，在佛塔前即便授與三歸五戒，教導皆令斷惡生善。如是菩薩以能和合眾生善根業因緣故，成就如是網縵等相。摩那婆！是為如來手足網縵善根因緣，我已說竟。

「『復次摩那婆！如來指爪直長纖密無有疎減，成就因緣我今當說，汝等一心莫念他事。摩那婆！若有菩薩摩訶薩所在諸方，或獨坐思惟、或與眾談論，以無餘念心常歡喜。如是菩薩凡處世間，隨何等類即能同彼而行，教化於彼。彼眾若復賊盜、若旃陀羅、若獵師、若屠膾、復有造作諸不善業、菩薩悉能隨類覺知、以悲慜故為說法要、先教眾生遠離種種諸不善事及以惡心、然後教令合十指掌口唱是言：「我今歸命世間所有尊重福田應受供者，為物出現、智人所讚、所謂諸佛如來應供正遍覺。及有正法僧寶之處、我皆等發無量敬心。」如是菩薩化彼無量諸惡眾生，皆令迴心修諸善業。以是因緣成就妙甲猶如赤銅，指直纖長軟密光澤。摩那婆！是為如來指爪諸相功德因緣，我今說竟。摩那婆！汝於是中當深敬信。摩那婆！若諸菩薩或時為彼善行眾生經無量劫說法教化，或復有為不善眾生一時說法乃至一彈指頃，所得功德非復前比。何以故？摩耶婆！如來常說，有人少時供養如來敬事尊重，即便為彼智者所歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！如來指爪直長纖密無有疎減，成就因緣我今當說，汝等一心莫念他事。摩那婆！若有菩薩摩訶薩所在諸方，或獨坐思惟、或與眾談論，以無餘念心常歡喜。如是菩薩凡處世間，隨何等類即能同彼而行，教化於彼。彼眾若復賊盜、若旃陀羅、若獵師、若屠膾、復有造作諸不善業、菩薩悉能隨類覺知、以悲慜故為說法要、先教眾生遠離種種諸不善事及以惡心、然後教令合十指掌口唱是言：「我今歸命世間所有尊重福田應受供者，為物出現、智人所讚、所謂諸佛如來應供正遍覺。及有正法僧寶之處、我皆等發無量敬心。」如是菩薩化彼無量諸惡眾生，皆令迴心修諸善業。以是因緣成就妙甲猶如赤銅，指直纖長軟密光澤。摩那婆！是為如來指爪諸相功德因緣，我今說竟。摩那婆！汝於是中當深敬信。摩那婆！若諸菩薩或時為彼善行眾生經無量劫說法教化，或復有為不善眾生一時說法乃至一彈指頃，所得功德非復前比。何以故？摩耶婆！如來常說，有人少時供養如來敬事尊重，即便為彼智者所歎。

「『復次摩那婆！如來應供正遍覺成就身紫金色善業因緣，汝等諦聽，我今當說。摩那婆！如來在世，若諸菩薩為聽法故詣如來所，諮問如來大乘經名，菩薩行法，時佛世尊默然不答，起而遊行適至一所，遼廓艱嶮唯多禽獸，無有人民，不見城隍聚落居室，乃至無有樹林眾草，設欲停憩無可敷施。時此菩薩常隨佛後，不憚危阻共入磧中，值天布雲震雷大雨，時彼如來衣服盡濕。菩薩覩此增敬重心，遂自解衣奉覆佛上，乃至雨止取衣暴曬，還自服已從佛而行。世尊因此始為菩薩說大乘經，名曰身願。時彼眾中有諂曲菩薩，及以初學出家沙門或未具戒，如是人等衣鉢資須隨時趣足，無諸積聚清淨身心，即得正念喜悅充滿。菩薩爾時得聞經已，於菩薩眾及比丘前具為解釋大乘經典，教除諂曲及破戒心。緣此善根，得是果報獲金色身。何以故？以能滅除破戒諂曲垢，及不惜身解衣覆佛。是故後時身紫金色，映蔽世間而能久住。摩那婆！是為如來身真金色善根因緣，我今說竟。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！如來應供正遍覺成就身紫金色善業因緣，汝等諦聽，我今當說。摩那婆！如來在世，若諸菩薩為聽法故詣如來所，諮問如來大乘經名，菩薩行法，時佛世尊默然不答，起而遊行適至一所，遼廓艱嶮唯多禽獸，無有人民，不見城隍聚落居室，乃至無有樹林眾草，設欲停憩無可敷施。時此菩薩常隨佛後，不憚危阻共入磧中，值天布雲震雷大雨，時彼如來衣服盡濕。菩薩覩此增敬重心，遂自解衣奉覆佛上，乃至雨止取衣暴曬，還自服已從佛而行。世尊因此始為菩薩說大乘經，名曰身願。時彼眾中有諂曲菩薩，及以初學出家沙門或未具戒，如是人等衣鉢資須隨時趣足，無諸積聚清淨身心，即得正念喜悅充滿。菩薩爾時得聞經已，於菩薩眾及比丘前具為解釋大乘經典，教除諂曲及破戒心。緣此善根，得是果報獲金色身。何以故？以能滅除破戒諂曲垢，及不惜身解衣覆佛。是故後時身紫金色，映蔽世間而能久住。摩那婆！是為如來身真金色善根因緣，我今說竟。』」