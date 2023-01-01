大法炬陀羅尼經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經卷第二

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

授魔記品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授魔記品第三

三乘行品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三乘行品第四

問法性品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問法性品第五

菩薩行品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行品第六

授魔記品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授魔記品第三

「阿難！爾時放光如來告魔王言：『闍致！汝今乃能發大勇猛具足精進，當固汝心勿違本志，如護戒者自誓莊嚴，心所願求莫不成就。』阿難！時放光佛知諸魔眾精進淳固，一切不退菩提之心，以是因緣即便微笑。佛微笑已，時彼眾中有一菩薩摩訶薩名為月上，此菩薩者亦是放光如來為菩薩時同行善友常相隨逐。時彼菩薩從座而起，偏袒右髆，右膝著地合十指掌白言：『世尊！何因緣故而復微笑？諸佛世尊凡為微笑必有因緣，若無因緣終不笑也。惟願世尊為我解釋。』阿難！時放光如來即告月上菩薩言：『汝今見是諸魔眾不？』月上答言：『唯然已見。』佛言：『摩那婆！此諸魔眾見我眉間放大光明，雖居欲界發寬大心，以是因緣過恒沙劫當得成佛，皆同一號名無思光。其佛住世大作利益，若有眾生見彼佛者，一切不退菩提之心。作利益已，入般涅槃。佛涅槃後，世界諸魔大興供具，供養彼諸如來及聲聞大眾。是諸魔等在諸俗人所住之處，於其夢時隨所應見現種種形，或現長者、或現居士、或現沙門、或現婆羅門、或現梵王、或現菩薩。現如是等種種形已，若彼眾生心懷迷惑，為說法要除其疑網，因而告曰：「汝等捨家，汝等出家。如是世尊出於世間，應受供養，天人所尊，能拔諸苦等與快樂。我蒙佛故今亦獲安。」彼魔如是現大神通，化諸居士優婆塞等增信歡喜，然後說法教令發心，尊重供養如來大眾，發大誓願具修精進，所作功德一切迴向無上菩提，終不墮於二乘之地。凡所教化唯勸修行六波羅蜜，云何復有諸魔事也。當爾之時，一切眾生受大安樂如忉利天眾。諸眾生中佛弟子者，身心安樂如帝釋天王。爾時魔眾皆成佛已，一切眾生等受大樂。於彼剎土具諸香花，皆如天上波利耶多拘毘陀羅樹花，一切莊嚴無有缺減。彼諸眾生乃至無有魔事恐怖。何以故？是時眾生無復亂心、煩惱微薄，不為煩惱之所侵迫，皆常一心念空無相無願法門，於是法門發大精進，修行無量空三昧行、無願三昧行、無相三昧行，滅覺觀、除睡眠、斷掉悔、離諠雜，常樂空閑阿蘭拏處，恒乞食、但三衣，無違諍、絕伴侶。畢竟如是行菩薩行，於諸佛法能決定知。菩薩為友無復恐怖，師子虎狼諸惡猛獸毒蟲之類終不能害。爾時諸魔得菩提已，此諸世尊及聲聞眾具足功德，諸餘眾生不加謗毀，無能降伏，一切外道不能破壞，一切眾魔不能違反，能令眾生滅除恐怖，遠離邪道心得自在。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時放光如來告魔王言：『闍致！汝今乃能發大勇猛具足精進，當固汝心勿違本志，如護戒者自誓莊嚴，心所願求莫不成就。』阿難！時放光佛知諸魔眾精進淳固，一切不退菩提之心，以是因緣即便微笑。佛微笑已，時彼眾中有一菩薩摩訶薩名為月上，此菩薩者亦是放光如來為菩薩時同行善友常相隨逐。時彼菩薩從座而起，偏袒右髆，右膝著地合十指掌白言：『世尊！何因緣故而復微笑？諸佛世尊凡為微笑必有因緣，若無因緣終不笑也。惟願世尊為我解釋。』阿難！時放光如來即告月上菩薩言：『汝今見是諸魔眾不？』月上答言：『唯然已見。』佛言：『摩那婆！此諸魔眾見我眉間放大光明，雖居欲界發寬大心，以是因緣過恒沙劫當得成佛，皆同一號名無思光。其佛住世大作利益，若有眾生見彼佛者，一切不退菩提之心。作利益已，入般涅槃。佛涅槃後，世界諸魔大興供具，供養彼諸如來及聲聞大眾。是諸魔等在諸俗人所住之處，於其夢時隨所應見現種種形，或現長者、或現居士、或現沙門、或現婆羅門、或現梵王、或現菩薩。現如是等種種形已，若彼眾生心懷迷惑，為說法要除其疑網，因而告曰：「汝等捨家，汝等出家。如是世尊出於世間，應受供養，天人所尊，能拔諸苦等與快樂。我蒙佛故今亦獲安。」彼魔如是現大神通，化諸居士優婆塞等增信歡喜，然後說法教令發心，尊重供養如來大眾，發大誓願具修精進，所作功德一切迴向無上菩提，終不墮於二乘之地。凡所教化唯勸修行六波羅蜜，云何復有諸魔事也。當爾之時，一切眾生受大安樂如忉利天眾。諸眾生中佛弟子者，身心安樂如帝釋天王。爾時魔眾皆成佛已，一切眾生等受大樂。於彼剎土具諸香花，皆如天上波利耶多拘毘陀羅樹花，一切莊嚴無有缺減。彼諸眾生乃至無有魔事恐怖。何以故？是時眾生無復亂心、煩惱微薄，不為煩惱之所侵迫，皆常一心念空無相無願法門，於是法門發大精進，修行無量空三昧行、無願三昧行、無相三昧行，滅覺觀、除睡眠、斷掉悔、離諠雜，常樂空閑阿蘭拏處，恒乞食、但三衣，無違諍、絕伴侶。畢竟如是行菩薩行，於諸佛法能決定知。菩薩為友無復恐怖，師子虎狼諸惡猛獸毒蟲之類終不能害。爾時諸魔得菩提已，此諸世尊及聲聞眾具足功德，諸餘眾生不加謗毀，無能降伏，一切外道不能破壞，一切眾魔不能違反，能令眾生滅除恐怖，遠離邪道心得自在。』

「爾時月上菩薩摩訶薩復白放光佛言：『希有世尊！不可思議！如來具足無量功德，有大慈悲、有大神力，一眉間光能多利益。』佛告月上菩薩言：『善哉善哉！汝能善知如來世尊智慧功德。摩那婆！如來如是具足大悲，安樂利益諸眾生故。如來如是成就說法，欲令眾生如說行故。於是事中誰能信解？唯有諸佛及不退轉諸大菩薩摩訶薩等，自外一切聲聞辟支佛及四種人尚非境界，況餘凡夫邪見外道、生死惡魔，行無智道，入深黑暗無明㲉藏，行於非義住顛倒道，迷失正路常樂非法，不孝父母、不敬沙門及婆羅門，好遊邪經破諸禁戒。恒住如是諸不善法，迷惑覆心習惡邪智一切外道，常為愚癡之所覆蔽，不能信受諸佛正法。又以瞋毒猛火熾然燒故，於佛法眾不能和敬，更相侵迫起諸諍事。以是因緣，速墮地獄、畜生、餓鬼，具受無量百千大苦，經於無量百千萬世。設生人間，或生旃陀羅家、或生惡呪師家、或生屠宰家、或生竹作師家、或生網捕家、或生獵師家。若或得生有佛法世，好與聲聞諸弟子眾恒起鬪諍，既忿諍已增長惡業，便能喪滅諸餘善事，是故未來多受苦惱。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時月上菩薩摩訶薩復白放光佛言：『希有世尊！不可思議！如來具足無量功德，有大慈悲、有大神力，一眉間光能多利益。』佛告月上菩薩言：『善哉善哉！汝能善知如來世尊智慧功德。摩那婆！如來如是具足大悲，安樂利益諸眾生故。如來如是成就說法，欲令眾生如說行故。於是事中誰能信解？唯有諸佛及不退轉諸大菩薩摩訶薩等，自外一切聲聞辟支佛及四種人尚非境界，況餘凡夫邪見外道、生死惡魔，行無智道，入深黑暗無明㲉藏，行於非義住顛倒道，迷失正路常樂非法，不孝父母、不敬沙門及婆羅門，好遊邪經破諸禁戒。恒住如是諸不善法，迷惑覆心習惡邪智一切外道，常為愚癡之所覆蔽，不能信受諸佛正法。又以瞋毒猛火熾然燒故，於佛法眾不能和敬，更相侵迫起諸諍事。以是因緣，速墮地獄、畜生、餓鬼，具受無量百千大苦，經於無量百千萬世。設生人間，或生旃陀羅家、或生惡呪師家、或生屠宰家、或生竹作師家、或生網捕家、或生獵師家。若或得生有佛法世，好與聲聞諸弟子眾恒起鬪諍，既忿諍已增長惡業，便能喪滅諸餘善事，是故未來多受苦惱。』」

大法炬陀羅尼經三乘行品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經三乘行品第四

佛告阿難：「爾時放光如來復語眾菩薩言：『摩那婆！汝等當念，如來十力無有缺減，具足威儀不斷所作，善能分別彼四聖諦，方便教誨成就聲聞行，亦當善說六波羅蜜，勸進菩薩發行一切波羅蜜心、受持心、信修心，行施精進牢固勇猛無諸虛偽，如是方便入於智門。汝等亦知三十七種助菩提法，方便證得沙門果印。又於十二因緣法，勤修觀行成辟支佛或作聲聞。如是一切諸法相應不相捨離。若行辟支佛者，此是如來方便教誨，顛倒說法示現此義。是人出於無佛法世，獨念思惟十二因緣，得獨覺涅槃。如是獨覺，不同如來及與聲聞。何以故？是辟支佛思惟因緣得斷疑惑，不從他聞自然獨悟。又唯戒行清淨故專求智力，求智力故得不放逸到於智岸，無諸佛法，唯戒具足得入涅槃，名辟支佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時放光如來復語眾菩薩言：『摩那婆！汝等當念，如來十力無有缺減，具足威儀不斷所作，善能分別彼四聖諦，方便教誨成就聲聞行，亦當善說六波羅蜜，勸進菩薩發行一切波羅蜜心、受持心、信修心，行施精進牢固勇猛無諸虛偽，如是方便入於智門。汝等亦知三十七種助菩提法，方便證得沙門果印。又於十二因緣法，勤修觀行成辟支佛或作聲聞。如是一切諸法相應不相捨離。若行辟支佛者，此是如來方便教誨，顛倒說法示現此義。是人出於無佛法世，獨念思惟十二因緣，得獨覺涅槃。如是獨覺，不同如來及與聲聞。何以故？是辟支佛思惟因緣得斷疑惑，不從他聞自然獨悟。又唯戒行清淨故專求智力，求智力故得不放逸到於智岸，無諸佛法，唯戒具足得入涅槃，名辟支佛。』

「爾時月上菩薩復白放光佛言：『世尊！以何義故，彼辟支佛具足智慧，然復不能說法度人？既不能說，云何而得於福田中勝聲聞也？』阿難！時放光佛告月上菩薩言：『摩那婆！此等過去初發心時，但取菩提之名而無勇猛，不能修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，聞思修等悉不能行，是故不能獲得如是無上菩提。何以故？於此法中初聞菩薩行六波羅蜜而不能行，以不具行六波羅蜜故，於一切菩薩法中不能諮問。又復不得樂難持戒，非持無上大菩提戒，但持中戒亦非下戒，行中法故本願成就，得中菩提，名辟支佛。摩那婆！是故菩薩常應諮問諸佛如來所說法要，既聽聞已勇猛修行。何以故？菩薩不捨勇猛精進，疾證無上大菩提故。常修多聞發勤方便，亦常不捨求諸佛法，遠離外道勿受邪法，莫捨重擔如善馭者。諸佛世尊所說法門，微妙密語應當奉行。復次摩那婆！云何菩薩能入諸佛深密祕藏方便說門？繫念安住，心既住已，然後得入陀羅尼門。』月上菩薩復白佛言：『世尊！云何當入陀羅尼門？』佛言：『摩那婆！我已為汝說是句義，如從虛空生諸事業未曾斷絕。復應當知，阿迦二字句義脚足，是初方便，隨順得入十二因緣。次第知已，彼人雖更識餘法句，皆因初二。摩那婆！是陀羅尼方便法門普遍一切。汝等若欲入此法門，應當發心於無量法中修習無邊善巧方便。摩那婆！諸佛如來智無有礙。於此法中云何障礙？所謂執著一切諸法。摩那婆！若諸菩薩摩訶薩若欲入彼諸如來智，先當自捨一切執著，亦須遠離諸障礙處，善巧修行智慧方便。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時月上菩薩復白放光佛言：『世尊！以何義故，彼辟支佛具足智慧，然復不能說法度人？既不能說，云何而得於福田中勝聲聞也？』阿難！時放光佛告月上菩薩言：『摩那婆！此等過去初發心時，但取菩提之名而無勇猛，不能修行檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘離耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，聞思修等悉不能行，是故不能獲得如是無上菩提。何以故？於此法中初聞菩薩行六波羅蜜而不能行，以不具行六波羅蜜故，於一切菩薩法中不能諮問。又復不得樂難持戒，非持無上大菩提戒，但持中戒亦非下戒，行中法故本願成就，得中菩提，名辟支佛。摩那婆！是故菩薩常應諮問諸佛如來所說法要，既聽聞已勇猛修行。何以故？菩薩不捨勇猛精進，疾證無上大菩提故。常修多聞發勤方便，亦常不捨求諸佛法，遠離外道勿受邪法，莫捨重擔如善馭者。諸佛世尊所說法門，微妙密語應當奉行。復次摩那婆！云何菩薩能入諸佛深密祕藏方便說門？繫念安住，心既住已，然後得入陀羅尼門。』月上菩薩復白佛言：『世尊！云何當入陀羅尼門？』佛言：『摩那婆！我已為汝說是句義，如從虛空生諸事業未曾斷絕。復應當知，阿迦二字句義脚足，是初方便，隨順得入十二因緣。次第知已，彼人雖更識餘法句，皆因初二。摩那婆！是陀羅尼方便法門普遍一切。汝等若欲入此法門，應當發心於無量法中修習無邊善巧方便。摩那婆！諸佛如來智無有礙。於此法中云何障礙？所謂執著一切諸法。摩那婆！若諸菩薩摩訶薩若欲入彼諸如來智，先當自捨一切執著，亦須遠離諸障礙處，善巧修行智慧方便。』

「阿難！爾時放光如來復告月上菩薩言：『摩那婆！所言著處及以著者，謂於諸有不能捨離，於無為處未有智慧，恒念受生及求生處，皆是無明作生有根本。是故我說，雖阿那含於生猶著，不能遠離。摩那婆！是中何等是大著處？所謂不能順教修行，於餘事中顛倒讚述。斯由財事愛取因緣不得自在，違佛正教作不應作，於諸境界發起貪心。貪心生已誑惑他人、婬他妻妾，復起瞋恚。瞋恚發已，或時殺害斷他命根。亦因愚癡邪心覆蔽，顛倒取法。若常樂與極重惡人而作伴侶，以是因緣，造作種種諸不善業，或殺父母及以師長，或害羅漢及諸聖人，或毀諸佛、或謗正法、或行破僧。造作如是諸惡業已，生於極惡非人之處，墮破戒中。何等名為墮非人處？摩那婆！我已為汝略說斯事。如彼愚人專樂惡業，以是因緣生於惡趣，是則名為非人處也。摩那婆！智慧之人，應當善知諸佛如來微密妙語。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時放光如來復告月上菩薩言：『摩那婆！所言著處及以著者，謂於諸有不能捨離，於無為處未有智慧，恒念受生及求生處，皆是無明作生有根本。是故我說，雖阿那含於生猶著，不能遠離。摩那婆！是中何等是大著處？所謂不能順教修行，於餘事中顛倒讚述。斯由財事愛取因緣不得自在，違佛正教作不應作，於諸境界發起貪心。貪心生已誑惑他人、婬他妻妾，復起瞋恚。瞋恚發已，或時殺害斷他命根。亦因愚癡邪心覆蔽，顛倒取法。若常樂與極重惡人而作伴侶，以是因緣，造作種種諸不善業，或殺父母及以師長，或害羅漢及諸聖人，或毀諸佛、或謗正法、或行破僧。造作如是諸惡業已，生於極惡非人之處，墮破戒中。何等名為墮非人處？摩那婆！我已為汝略說斯事。如彼愚人專樂惡業，以是因緣生於惡趣，是則名為非人處也。摩那婆！智慧之人，應當善知諸佛如來微密妙語。』」

大法炬陀羅尼經問法性品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經問法性品第五

佛告阿難：「時彼眾中有一菩薩摩訶薩名曰無畏，本是醫方救世家子，昔常與彼放光如來共相親友。時放光佛於大眾中，直視觀察無畏菩薩。無畏菩薩既蒙顧已，遂於佛前偏袒右髆，右膝著地一心合掌，以是世尊未成佛前同意親善復蒙瞻察，是故競競於世尊所，唯增敬重心無疑慮，但欲請問放光如來修多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義處。阿難！時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義，即告之言：『無畏！汝今何故住在我前，心生惶懼不速問也？』阿難！無畏菩薩聞佛告已，即白佛言：『世尊！我誠欲問如來大義，是以我心豫生憂恐。何以故？於此大眾，有諸眾生聞是法已，於諸佛法不能悟解亦無敬信，或起誹謗退沒善根。世尊！我知眾生有如是事，故不敢問。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「時彼眾中有一菩薩摩訶薩名曰無畏，本是醫方救世家子，昔常與彼放光如來共相親友。時放光佛於大眾中，直視觀察無畏菩薩。無畏菩薩既蒙顧已，遂於佛前偏袒右髆，右膝著地一心合掌，以是世尊未成佛前同意親善復蒙瞻察，是故競競於世尊所，唯增敬重心無疑慮，但欲請問放光如來修多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義處。阿難！時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義，即告之言：『無畏！汝今何故住在我前，心生惶懼不速問也？』阿難！無畏菩薩聞佛告已，即白佛言：『世尊！我誠欲問如來大義，是以我心豫生憂恐。何以故？於此大眾，有諸眾生聞是法已，於諸佛法不能悟解亦無敬信，或起誹謗退沒善根。世尊！我知眾生有如是事，故不敢問。』

「阿難！時放光佛復告無畏菩薩言：『無畏！汝但諮問，如來應供正遍覺出現世間，隨汝心疑當為除斷，是為一切諸如來業。何以故？如來正覺慈悲憐愍利益一切諸眾生故。以是因緣，我於往昔行菩薩時，為此法句具受眾苦。況於今者所作已辦，一切諸法明了通達，得一切智證大菩提，唯為安樂諸眾生故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時放光佛復告無畏菩薩言：『無畏！汝但諮問，如來應供正遍覺出現世間，隨汝心疑當為除斷，是為一切諸如來業。何以故？如來正覺慈悲憐愍利益一切諸眾生故。以是因緣，我於往昔行菩薩時，為此法句具受眾苦。況於今者所作已辦，一切諸法明了通達，得一切智證大菩提，唯為安樂諸眾生故。』

「阿難！爾時無畏菩薩聞佛語已，白言：『世尊！如來今說一切諸法同於虛空，應當證知。是故我今欲問斯義。世尊！言虛空者，義何謂也？與修多羅一切法門異相云何？』阿難！時放光佛告無畏言：『善哉善哉！汝於今日為求法故，於佛法中問如是義。無畏！夫虛空者名為如來，亦名應供正遍覺也。』無畏復問：『以何義故名曰虛空？』佛告無畏。虛空者即無所有。以無所有故名虛空。無畏復言：『若言如來即虛空者，如來虛空云何二別？』佛告無畏：『是為大智所行境界，難知難證。若能解知，則於法性三世平等無復疑惑。無畏！若欲窮盡陀羅尼門甚深源底者，如彼大池水性清淨，底有金沙與土泥合。時有智人取池底沙，隨其多少聚之一處，以水洗濯簡取精者，內於鑪鍋置之火中用功陶煉，是人不久必除沙石，得淨妙金堪任為用，彼人爾時隨意造作餘莊嚴具靡不充足。如是無畏！如來世尊應供正遍覺離貪瞋癡，滅除塵垢、一切煩惱及諸習氣，成就清淨無礙智慧，出過一切四生眾生，天人大眾最為第一，世稱上首。擊大法鼓，口自唱言：「仁等可來。汝諸眾生或起疑網，無有智慧暗於諸法，或於世間出世間事不能解了，或時一切天龍八部乃至無量億劫已來，所有疑心迷倒失正，造作諸業墮墜諸有不能自出。此等速來問佛世尊，如來皆能為汝說法，明了顯示斷除疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時無畏菩薩聞佛語已，白言：『世尊！如來今說一切諸法同於虛空，應當證知。是故我今欲問斯義。世尊！言虛空者，義何謂也？與修多羅一切法門異相云何？』阿難！時放光佛告無畏言：『善哉善哉！汝於今日為求法故，於佛法中問如是義。無畏！夫虛空者名為如來，亦名應供正遍覺也。』無畏復問：『以何義故名曰虛空？』佛告無畏。虛空者即無所有。以無所有故名虛空。無畏復言：『若言如來即虛空者，如來虛空云何二別？』佛告無畏：『是為大智所行境界，難知難證。若能解知，則於法性三世平等無復疑惑。無畏！若欲窮盡陀羅尼門甚深源底者，如彼大池水性清淨，底有金沙與土泥合。時有智人取池底沙，隨其多少聚之一處，以水洗濯簡取精者，內於鑪鍋置之火中用功陶煉，是人不久必除沙石，得淨妙金堪任為用，彼人爾時隨意造作餘莊嚴具靡不充足。如是無畏！如來世尊應供正遍覺離貪瞋癡，滅除塵垢、一切煩惱及諸習氣，成就清淨無礙智慧，出過一切四生眾生，天人大眾最為第一，世稱上首。擊大法鼓，口自唱言：「仁等可來。汝諸眾生或起疑網，無有智慧暗於諸法，或於世間出世間事不能解了，或時一切天龍八部乃至無量億劫已來，所有疑心迷倒失正，造作諸業墮墜諸有不能自出。此等速來問佛世尊，如來皆能為汝說法，明了顯示斷除疑惑。」

「『復次無畏！譬如明鏡見諸色像。如是無畏！如來世尊無有惡行、諂曲煩惱、穢濁嫉妬、諍競垢污淤泥染著，唯有無礙無邊智慧辯才。所可示現言教方便，皆為開發世間眾生，一切皆從虛空所出住於虛空。語言教詔講說談論，猶如虛空離諸染著，無有住處無有邊際，亦無有對及以語言。復次無畏！若有人來作如是問：「如是虛空，云何可說？何處有說？誰能為說？對何而說？」以虛空性本來清淨，無垢無染離諸障礙。無畏！如來亦爾，無言無對、無染無著離諸障礙。如此言說，即是入於虛空三昧。無畏！譬如涅槃本性寂靜，假以無量言辭演說，求其體相了不可得。如是無畏！汝所問我虛空義者，先已宣說，如此說者當知即是如來方便微密法要。若知如來微密教者，是則名為得大利益。汝等當思，如來何見，說何等法是如來性？復說何等是如來智同於虛空？今於如是如來教中方便略說。無畏！我今復以種種譬喻喻如來智！或以涅槃、或以實際。然而彼智及與涅槃，俱無可說、無有分別，無相無念、無名無字，去來現在三世皆無，乃至世間一切諸法，亦同涅槃不可見說。當知是中實無凡夫能得知見。言凡夫知者，無有是處。但諸凡夫以愚癡故，自心所見言我證知。今我已說了義法句及無證處，如是所說不在彼此不在兩間，是平等中無證知者。既於三世去來現在斯皆平等不可證說，云何而言是誰所說？對何而說？何處有說？云何可說？復次無畏！如來世尊於彼已說，汝當觀察言教方便，應善思惟。既思惟已，即得成就無量智聚。無畏！佛智無邊不可思議，凡所攝受亦不可思議，開示言教應善分別亦當思惟。前所問者即此義也。復次無畏！我今問汝，隨汝意答。汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶？』無畏白言：『世尊！我知菩薩從兜率陀天降入母胎。』佛言：『無畏！今重問汝，汝善答我。於意云何？是後身菩薩從天來者，有所取法而入胎乎？』無畏答曰：『不也。世尊！非取法故入於母胎。』佛告無畏：『如是如是。一切諸法皆無所取，但從妄想分別故生。汝於如是分別法中，既以三事請問於我。何謂為三？一問虛空名義有無；二問虛空諸法同異；三問虛空平等無差。無畏！如汝所問何者虛空，如是虛空有依止耶？無依止乎？』無畏復問：『實有虛空可依止耶？』佛言：『無畏！亦有虛空是依止法，若凡夫人見有依止。若離依止則不能知，亦不可說有無名字。無畏！若有虛空不依事現者則無名字，以依事故得有名字，與事和合入於數相。』無畏復言：『世尊！何等虛空與事和合則有名字入於數中？』佛告無畏：『汝寧不聞，而今此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次無畏！譬如明鏡見諸色像。如是無畏！如來世尊無有惡行、諂曲煩惱、穢濁嫉妬、諍競垢污淤泥染著，唯有無礙無邊智慧辯才。所可示現言教方便，皆為開發世間眾生，一切皆從虛空所出住於虛空。語言教詔講說談論，猶如虛空離諸染著，無有住處無有邊際，亦無有對及以語言。復次無畏！若有人來作如是問：「如是虛空，云何可說？何處有說？誰能為說？對何而說？」以虛空性本來清淨，無垢無染離諸障礙。無畏！如來亦爾，無言無對、無染無著離諸障礙。如此言說，即是入於虛空三昧。無畏！譬如涅槃本性寂靜，假以無量言辭演說，求其體相了不可得。如是無畏！汝所問我虛空義者，先已宣說，如此說者當知即是如來方便微密法要。若知如來微密教者，是則名為得大利益。汝等當思，如來何見，說何等法是如來性？復說何等是如來智同於虛空？今於如是如來教中方便略說。無畏！我今復以種種譬喻喻如來智！或以涅槃、或以實際。然而彼智及與涅槃，俱無可說、無有分別，無相無念、無名無字，去來現在三世皆無，乃至世間一切諸法，亦同涅槃不可見說。當知是中實無凡夫能得知見。言凡夫知者，無有是處。但諸凡夫以愚癡故，自心所見言我證知。今我已說了義法句及無證處，如是所說不在彼此不在兩間，是平等中無證知者。既於三世去來現在斯皆平等不可證說，云何而言是誰所說？對何而說？何處有說？云何可說？復次無畏！如來世尊於彼已說，汝當觀察言教方便，應善思惟。既思惟已，即得成就無量智聚。無畏！佛智無邊不可思議，凡所攝受亦不可思議，開示言教應善分別亦當思惟。前所問者即此義也。復次無畏！我今問汝，隨汝意答。汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶？』無畏白言：『世尊！我知菩薩從兜率陀天降入母胎。』佛言：『無畏！今重問汝，汝善答我。於意云何？是後身菩薩從天來者，有所取法而入胎乎？』無畏答曰：『不也。世尊！非取法故入於母胎。』佛告無畏：『如是如是。一切諸法皆無所取，但從妄想分別故生。汝於如是分別法中，既以三事請問於我。何謂為三？一問虛空名義有無；二問虛空諸法同異；三問虛空平等無差。無畏！如汝所問何者虛空，如是虛空有依止耶？無依止乎？』無畏復問：『實有虛空可依止耶？』佛言：『無畏！亦有虛空是依止法，若凡夫人見有依止。若離依止則不能知，亦不可說有無名字。無畏！若有虛空不依事現者則無名字，以依事故得有名字，與事和合入於數相。』無畏復言：『世尊！何等虛空與事和合則有名字入於數中？』佛告無畏：『汝寧不聞，而今此

身依止地界，地依水界，水依火界，火依風界。如是四種及與識界，悉依空也。』無畏白言：『唯然世尊！我皆已聞。』佛言：『無畏！是謂虛空依止入於數中。此即如來為諸凡夫譬喻方便開示教授，因於名字令其得知，是故名為虛空依止。復次無畏！若智慧人思惟觀察而能知者，此平等法世間普證，但有名字。如是知已，彼諸智人復欲教他令得實義。摩那婆！有智之人應當思惟，如來自證，為眾生故說此法門。摩那婆！我已為汝隨順分別，應如是知如來方便，於我所說受持念誦、思惟義理、如法修行。如是修已，過去所有功德願行，皆得增長成就具足。所以者何？如來先已為汝等說，一切諸法無有去來。是故如來所言真實無有虛妄，為欲利益諸眾生故，分別顯示是最勝法，隨其所應皆得具足。若言如來有所言說不能顯示，是大乘法願行不具者，無有是處。菩薩應思，非我境界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身依止地界，地依水界，水依火界，火依風界。如是四種及與識界，悉依空也。』無畏白言：『唯然世尊！我皆已聞。』佛言：『無畏！是謂虛空依止入於數中。此即如來為諸凡夫譬喻方便開示教授，因於名字令其得知，是故名為虛空依止。復次無畏！若智慧人思惟觀察而能知者，此平等法世間普證，但有名字。如是知已，彼諸智人復欲教他令得實義。摩那婆！有智之人應當思惟，如來自證，為眾生故說此法門。摩那婆！我已為汝隨順分別，應如是知如來方便，於我所說受持念誦、思惟義理、如法修行。如是修已，過去所有功德願行，皆得增長成就具足。所以者何？如來先已為汝等說，一切諸法無有去來。是故如來所言真實無有虛妄，為欲利益諸眾生故，分別顯示是最勝法，隨其所應皆得具足。若言如來有所言說不能顯示，是大乘法願行不具者，無有是處。菩薩應思，非我境界。』

「『復次摩那婆！如虛空界，名曰可行眾生依止，如彼眾鳥飛行虛空，翱翔自在如履於地。雖以翅力及風因緣往來遊處，而跡不可得。摩那婆！復有眾生依空界住，如須彌山頂三十三天已上諸天宮殿，皆依於空而得安住。乃至兜率、他化自在欲界諸天，所有宮殿依空亦爾。摩那婆！如彼色界，從梵天住處，乃至色究竟天，依於空住亦復如是。摩那婆！如我略說，自此已上盡於有頂，名無色界。從有頂外無有依止虛空行者，唯有一種別風輪界，厚六十八千由旬，過是以往更有空界，即是二界中間亦無依處。摩那婆！從是已上復有風輪，名曰不動，厚六十四俱致百千由旬，住持水界。彼風輪界，無有眾生往來依處。何以故？彼空及風各不動搖故。而彼空界不可見知，無有名字、不可得說。摩那婆！汝今當知我所說法，如彼虛空無有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！如虛空界，名曰可行眾生依止，如彼眾鳥飛行虛空，翱翔自在如履於地。雖以翅力及風因緣往來遊處，而跡不可得。摩那婆！復有眾生依空界住，如須彌山頂三十三天已上諸天宮殿，皆依於空而得安住。乃至兜率、他化自在欲界諸天，所有宮殿依空亦爾。摩那婆！如彼色界，從梵天住處，乃至色究竟天，依於空住亦復如是。摩那婆！如我略說，自此已上盡於有頂，名無色界。從有頂外無有依止虛空行者，唯有一種別風輪界，厚六十八千由旬，過是以往更有空界，即是二界中間亦無依處。摩那婆！從是已上復有風輪，名曰不動，厚六十四俱致百千由旬，住持水界。彼風輪界，無有眾生往來依處。何以故？彼空及風各不動搖故。而彼空界不可見知，無有名字、不可得說。摩那婆！汝今當知我所說法，如彼虛空無有異也。

「『復次摩那婆！譬如有人夜中暗坐，執持弓箭漫射虛空，以暗發故不知方所。如是如是，摩那婆！一切凡夫愚無慧目，又不師受，雖修業行無諸方便，不得成就亦復如是。摩那婆！又如生不學射，雖擬埻(音准)的尚不能中，況前無垛云何言著？摩那婆！是諸凡夫於甚深法自心分別，捨離師諮不能解悟，亦復如是。摩那婆！汝前問我三種義者，所謂虛空、平等、諸法。此三種法雖難說聞，我知是處有所依止亦非依止。摩那婆！汝問諸法平等，今當解釋，汝應善思。前以譬喻顯示虛空，諸有智者知此譬喻言教方便示現平等，遠離依止，言說分別故。又如空界無邊，佛法亦爾。如是法界，皆依平等無有別異。如彼虛空無有依處，法與非法亦無依處，當知是中悉皆平等。彼虛空譬方便示現，此乃但為智者所知，非是一切凡夫境界。彼諸凡夫執取一相，不善分別不能了達，妄想取故。智慧之人於此深法乃能了知，作利益故。而諸凡夫妄生執著，於深佛法不信不解不諮智人，於世間事妄起分別執著不捨，所謂此即是地、是水、是火、是風等。如是乃至分別取著，諸天宮殿住處往來，及取地天諸龍、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽地居之類。又亦分別諸佛如來初成道時大聲說法，彼等聞已，即於地中發大聲言：「佛生說法，天人增道。其聲上徹色究竟天，皆說如來轉法輪事。」摩那婆！世間之人以愚癡故執著此事。著是事已，如乘空輪作大車想，凡夫取著其事若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！譬如有人夜中暗坐，執持弓箭漫射虛空，以暗發故不知方所。如是如是，摩那婆！一切凡夫愚無慧目，又不師受，雖修業行無諸方便，不得成就亦復如是。摩那婆！又如生不學射，雖擬埻(音准)的尚不能中，況前無垛云何言著？摩那婆！是諸凡夫於甚深法自心分別，捨離師諮不能解悟，亦復如是。摩那婆！汝前問我三種義者，所謂虛空、平等、諸法。此三種法雖難說聞，我知是處有所依止亦非依止。摩那婆！汝問諸法平等，今當解釋，汝應善思。前以譬喻顯示虛空，諸有智者知此譬喻言教方便示現平等，遠離依止，言說分別故。又如空界無邊，佛法亦爾。如是法界，皆依平等無有別異。如彼虛空無有依處，法與非法亦無依處，當知是中悉皆平等。彼虛空譬方便示現，此乃但為智者所知，非是一切凡夫境界。彼諸凡夫執取一相，不善分別不能了達，妄想取故。智慧之人於此深法乃能了知，作利益故。而諸凡夫妄生執著，於深佛法不信不解不諮智人，於世間事妄起分別執著不捨，所謂此即是地、是水、是火、是風等。如是乃至分別取著，諸天宮殿住處往來，及取地天諸龍、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽地居之類。又亦分別諸佛如來初成道時大聲說法，彼等聞已，即於地中發大聲言：「佛生說法，天人增道。其聲上徹色究竟天，皆說如來轉法輪事。」摩那婆！世間之人以愚癡故執著此事。著是事已，如乘空輪作大車想，凡夫取著其事若此。

「『復次摩那婆！譬如有人悕求射術無師就學，雖苦身心終不成藝。如是摩那婆！三法亦爾，若不方便施功修集，難可證知。摩那婆！如是三法，如來若說終無有盡，若一劫、若十劫、若百劫、若千劫、若無量劫亦無有盡。如來於此劫數時節多少增減，隨意欲說種種名字、種種義味即能解說，然於如來口業言教亦無有減。此三句義為是億數，諸菩薩等得受持故。是句義處，如來或時於一句中能以無量種種名義差別解說。若此法句及所攝義，乃至字本所有出生語言音聲是色法者，假令於是三千大千世界，盡除土地山石草木，東西南北上至有頂悉為虛空，不能容受。設此世界滿中芥子，有時取一，盡諸芥子，以如來辯演說一句，亦不能盡乃至少分。摩那婆！汝等當知，此一句義陀羅尼門，其有必能善受持者，於一彈指頃盡能分別。摩那婆！此句義門，終亦不可以言說盡。假使無量眾生起種種問，然是菩薩盡分別答，喻如流水，以心不亂故。此陀羅尼名為大事，能為一切諸法根本，故言陀羅尼。此一法句出無量句，是大總持通說諸義。何以故？欲令一切眾生易受解故。又以一句難解知故，引多譬喻方便言辭，令人得悟如是諸法，悉不可見、自體本空，遠離語言故。摩那婆！若諸菩薩初發大心欲行大事，大事者謂大乘法，然此菩薩空發其心，不問不修終無成辦。摩那婆！如行聲聞乘者，雖聞三十七助菩提法，無意念修，即自唱言：「我得羅漢，所作已辦。」如是摩那婆！若有欲行佛法事者，應發是心，如須彌山安住不動，隨順修行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！譬如有人悕求射術無師就學，雖苦身心終不成藝。如是摩那婆！三法亦爾，若不方便施功修集，難可證知。摩那婆！如是三法，如來若說終無有盡，若一劫、若十劫、若百劫、若千劫、若無量劫亦無有盡。如來於此劫數時節多少增減，隨意欲說種種名字、種種義味即能解說，然於如來口業言教亦無有減。此三句義為是億數，諸菩薩等得受持故。是句義處，如來或時於一句中能以無量種種名義差別解說。若此法句及所攝義，乃至字本所有出生語言音聲是色法者，假令於是三千大千世界，盡除土地山石草木，東西南北上至有頂悉為虛空，不能容受。設此世界滿中芥子，有時取一，盡諸芥子，以如來辯演說一句，亦不能盡乃至少分。摩那婆！汝等當知，此一句義陀羅尼門，其有必能善受持者，於一彈指頃盡能分別。摩那婆！此句義門，終亦不可以言說盡。假使無量眾生起種種問，然是菩薩盡分別答，喻如流水，以心不亂故。此陀羅尼名為大事，能為一切諸法根本，故言陀羅尼。此一法句出無量句，是大總持通說諸義。何以故？欲令一切眾生易受解故。又以一句難解知故，引多譬喻方便言辭，令人得悟如是諸法，悉不可見、自體本空，遠離語言故。摩那婆！若諸菩薩初發大心欲行大事，大事者謂大乘法，然此菩薩空發其心，不問不修終無成辦。摩那婆！如行聲聞乘者，雖聞三十七助菩提法，無意念修，即自唱言：「我得羅漢，所作已辦。」如是摩那婆！若有欲行佛法事者，應發是心，如須彌山安住不動，隨順修行。』

大法炬陀羅尼經菩薩行品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經菩薩行品第六之一

「阿難！爾時無畏菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『快哉世尊！大慈慜我及餘未學諸眾生等如我無異。世尊！我等頻重諮問是義，如來悲愛教誨我等猶如父母。然我今者，於佛所說更加尊重，不敢毀謗。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！爾時無畏菩薩復白放光如來應供正遍覺言：『快哉世尊！大慈慜我及餘未學諸眾生等如我無異。世尊！我等頻重諮問是義，如來悲愛教誨我等猶如父母。然我今者，於佛所說更加尊重，不敢毀謗。』

「爾時放光如來告無畏言：『如是如是。摩那婆！如汝所說。若有菩薩於如來所起尊敬心不斷絕者，一切世間天人眾等，於是菩薩亦深敬重。如是菩薩，於我法中大弘利益。何以故？如是菩薩住諸佛法、順於佛教，當來之世大作佛事。是故如來知此菩薩為佛法器，堪受一切諸佛記證方便，令彼速得成就。』無畏菩薩復白佛言：『世尊所言極愛，義何謂也？』佛言：『摩那婆！我言極愛，即是顯示哀慜世間無救眾生，教入佛法令不斷絕。以是義故，如來說言是為大事、是大重擔。』無畏復問：『菩薩久如當捨此擔。』佛言：『無畏！此菩薩作是念：「我要當令一切眾生度生死海、入無餘涅槃。若眾生盡者，此擔方息。」』無畏復問：『所言重擔，若同世間頂戴背負則可見知。今不如是，云何可信？』佛言：『摩那婆！如汝所言。在頂髆者，是謂世間愚夫力負，非菩薩擔。菩薩擔者，誓願荷負一切眾生出離世間，非頂背也。』無畏復問：『悲願荷負既非項髆，以何義故名之為擔？』佛言：『摩那婆！如東方一切無邊世界所有眾生，菩薩發心荷負，悉當令入無餘涅槃。南西北方四維上下盡虛空界所有眾生，菩薩安處亦復如是。摩那婆！十方所有諸眾生界若現不現，菩薩皆令住涅槃中。以是因緣，名之為擔。』無畏復問：『以何義故復名荷負？』佛言：『摩那婆！譬如長者家內豐饒，多諸珍寶、種種資財、倉庫充溢、具足童隷，唯有一子。然彼長者於是子所，心常愛念終不暫捨，見其所為亦無違逆。以愛念故，財寶樂具悉給與之，無有疲倦。如是摩那婆！菩薩摩訶薩憐愍眾生亦復如是，一切樂具盡皆與之，乃至令入無餘涅槃。是故名為荷負重擔。如是菩薩愍諸眾生行大精進，亦令眾生行菩薩事，速疾成熟諸波羅蜜，亦滿自身精進莊嚴。』無畏復問：『何謂成熟？』佛言：『摩那婆！所言成熟者，是謂菩薩於諸眾生起大慈悲，與究竟樂、離自憂惱，是名成熟。又於諸佛不生謗毀、常加讚歎，亦名成熟。』無畏復曰：『若如是者，諸佛如來於眾生中最為殊勝，皆由憐愍諸眾生故。』佛告摩那婆：『我言成熟者，謂於一切善法具足圓滿，乃名成熟。摩那婆！譬如陶師欲造諸器，先取好土雜以石沙，用水和治手柔足踐，令泥精熟堪任為器，置諸輪上執杖轉輪，極令迅急以手搏拍，隨作何器坏皆成就。何以故？以泥先調故。而彼陶師將諸器坏，或置日中、或在陰處，漸令乾燥。然後更以雜色塗之，暴令牢實。或積窯中、若聚平地，兼取薪糞晝夜焚燒。於是陶師與其眷屬，周遍觀察迭共防守，不令惡人挾持青豆及以胡麻擲置窯中毀壞諸器。比達天明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時放光如來告無畏言：『如是如是。摩那婆！如汝所說。若有菩薩於如來所起尊敬心不斷絕者，一切世間天人眾等，於是菩薩亦深敬重。如是菩薩，於我法中大弘利益。何以故？如是菩薩住諸佛法、順於佛教，當來之世大作佛事。是故如來知此菩薩為佛法器，堪受一切諸佛記證方便，令彼速得成就。』無畏菩薩復白佛言：『世尊所言極愛，義何謂也？』佛言：『摩那婆！我言極愛，即是顯示哀慜世間無救眾生，教入佛法令不斷絕。以是義故，如來說言是為大事、是大重擔。』無畏復問：『菩薩久如當捨此擔。』佛言：『無畏！此菩薩作是念：「我要當令一切眾生度生死海、入無餘涅槃。若眾生盡者，此擔方息。」』無畏復問：『所言重擔，若同世間頂戴背負則可見知。今不如是，云何可信？』佛言：『摩那婆！如汝所言。在頂髆者，是謂世間愚夫力負，非菩薩擔。菩薩擔者，誓願荷負一切眾生出離世間，非頂背也。』無畏復問：『悲願荷負既非項髆，以何義故名之為擔？』佛言：『摩那婆！如東方一切無邊世界所有眾生，菩薩發心荷負，悉當令入無餘涅槃。南西北方四維上下盡虛空界所有眾生，菩薩安處亦復如是。摩那婆！十方所有諸眾生界若現不現，菩薩皆令住涅槃中。以是因緣，名之為擔。』無畏復問：『以何義故復名荷負？』佛言：『摩那婆！譬如長者家內豐饒，多諸珍寶、種種資財、倉庫充溢、具足童隷，唯有一子。然彼長者於是子所，心常愛念終不暫捨，見其所為亦無違逆。以愛念故，財寶樂具悉給與之，無有疲倦。如是摩那婆！菩薩摩訶薩憐愍眾生亦復如是，一切樂具盡皆與之，乃至令入無餘涅槃。是故名為荷負重擔。如是菩薩愍諸眾生行大精進，亦令眾生行菩薩事，速疾成熟諸波羅蜜，亦滿自身精進莊嚴。』無畏復問：『何謂成熟？』佛言：『摩那婆！所言成熟者，是謂菩薩於諸眾生起大慈悲，與究竟樂、離自憂惱，是名成熟。又於諸佛不生謗毀、常加讚歎，亦名成熟。』無畏復曰：『若如是者，諸佛如來於眾生中最為殊勝，皆由憐愍諸眾生故。』佛告摩那婆：『我言成熟者，謂於一切善法具足圓滿，乃名成熟。摩那婆！譬如陶師欲造諸器，先取好土雜以石沙，用水和治手柔足踐，令泥精熟堪任為器，置諸輪上執杖轉輪，極令迅急以手搏拍，隨作何器坏皆成就。何以故？以泥先調故。而彼陶師將諸器坏，或置日中、或在陰處，漸令乾燥。然後更以雜色塗之，暴令牢實。或積窯中、若聚平地，兼取薪糞晝夜焚燒。於是陶師與其眷屬，周遍觀察迭共防守，不令惡人挾持青豆及以胡麻擲置窯中毀壞諸器。比達天明，

火勢亦盡，器皆成熟。此時陶師方大歡喜，却坐思念：「眾器得成，我事已辦。」如是摩那婆！如來常教諸菩薩等次第修行六波羅蜜，欲令成熟，亦復如是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火勢亦盡，器皆成熟。此時陶師方大歡喜，却坐思念：「眾器得成，我事已辦。」如是摩那婆！如來常教諸菩薩等次第修行六波羅蜜，欲令成熟，亦復如是。』」