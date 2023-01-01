大法炬陀薩尼經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀薩尼經卷第一

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

緣起品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起品第一

伏魔品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏魔品第二

緣起品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，皆阿羅漢諸漏已盡，無復煩惱、咸得自在，心善解脫、慧善解脫，悉能調伏猶如大龍，所作已辦棄捨重擔，獲得己利盡諸有結，隨順正教具足解脫，能入一切自在之地，其名曰：慧命須菩提、慧命大迦葉、慧命舍利弗、慧命大目乾連，如是等大威德神通聲聞而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，皆阿羅漢諸漏已盡，無復煩惱、咸得自在，心善解脫、慧善解脫，悉能調伏猶如大龍，所作已辦棄捨重擔，獲得己利盡諸有結，隨順正教具足解脫，能入一切自在之地，其名曰：慧命須菩提、慧命大迦葉、慧命舍利弗、慧命大目乾連，如是等大威德神通聲聞而為上首。

爾時娑婆世界主大梵天王，與十億梵眾及無量梵居天等，各與眷屬皆悉來集。爾時復有光音諸天眾，及少光天眾、大光天眾、無量光天眾、端正天眾，乃至淨居諸天眾，如是等無量億諸天眾，各與眷屬亦皆來集。爾時復有商主天眾(此商主天是魔王五百菩薩子中最長，他經名導師者)、兜率陀天眾、釋提桓因忉利天眾，乃至四天王天眾，如是等無量諸天眾，各與眷屬亦皆來集。爾時諸天眾咸作是念：「願得世尊隨為我等說一法門，令我得聞，豈非善也。」作是念已，前詣佛所，頂禮佛足，退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑婆世界主大梵天王，與十億梵眾及無量梵居天等，各與眷屬皆悉來集。爾時復有光音諸天眾，及少光天眾、大光天眾、無量光天眾、端正天眾，乃至淨居諸天眾，如是等無量億諸天眾，各與眷屬亦皆來集。爾時復有商主天眾(此商主天是魔王五百菩薩子中最長，他經名導師者)、兜率陀天眾、釋提桓因忉利天眾，乃至四天王天眾，如是等無量諸天眾，各與眷屬亦皆來集。爾時諸天眾咸作是念：「願得世尊隨為我等說一法門，令我得聞，豈非善也。」作是念已，前詣佛所，頂禮佛足，退住一面。

爾時善威光天子在於佛前整理衣服，偏袒右臂，右膝著地，合十指掌頂禮佛足，白佛言：「世尊！我為憐慜諸眾生故，今欲請問如來應供等正覺世尊。云何眾生得知法律，於佛功德隨順修學，依世尊教如法奉行？世尊！云何眾生得不懈惰勤修經典總持文義，隨順義趣如法思惟，速疾讀誦因法獲力？世尊！云何眾生得入諸字根本智慧法門，住法門已能分別知，因此知故入初思惟門得諸法義，乃至得入甚深十二因緣法皆當覺知？世尊！云何眾生不生倦心、不起亂心，解於自心攀緣境界，善知勝法能隨順入？世尊！我於今者欲令眾生覺如來藏、得如來智故，敢請如來宣說如是陀羅尼門甚深經典。何以故？世尊！得人身難。雖得人身其壽復促，於短命中更有三惡。何等為三？一者心性佷弊不受善言；二者常懷慳嫉懼他勝己；三者設知勝己恥不諮問。是名三惡。以是義故，我今諮問如來世尊陀羅尼典。世尊！如來先說無量億經，或因問而說、或不問自說。世尊！我等今者見有九那由他諸天大眾皆已集於如來應供正遍覺前，是故我今於如來陀羅尼究竟法中請問經典。世尊！若有人能學此最上陀羅尼門者，諸餘佛法自然增長不用多功。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善威光天子在於佛前整理衣服，偏袒右臂，右膝著地，合十指掌頂禮佛足，白佛言：「世尊！我為憐慜諸眾生故，今欲請問如來應供等正覺世尊。云何眾生得知法律，於佛功德隨順修學，依世尊教如法奉行？世尊！云何眾生得不懈惰勤修經典總持文義，隨順義趣如法思惟，速疾讀誦因法獲力？世尊！云何眾生得入諸字根本智慧法門，住法門已能分別知，因此知故入初思惟門得諸法義，乃至得入甚深十二因緣法皆當覺知？世尊！云何眾生不生倦心、不起亂心，解於自心攀緣境界，善知勝法能隨順入？世尊！我於今者欲令眾生覺如來藏、得如來智故，敢請如來宣說如是陀羅尼門甚深經典。何以故？世尊！得人身難。雖得人身其壽復促，於短命中更有三惡。何等為三？一者心性佷弊不受善言；二者常懷慳嫉懼他勝己；三者設知勝己恥不諮問。是名三惡。以是義故，我今諮問如來世尊陀羅尼典。世尊！如來先說無量億經，或因問而說、或不問自說。世尊！我等今者見有九那由他諸天大眾皆已集於如來應供正遍覺前，是故我今於如來陀羅尼究竟法中請問經典。世尊！若有人能學此最上陀羅尼門者，諸餘佛法自然增長不用多功。」

爾時世尊得彼善威光天子如是問已，即告慧命阿難言：「阿難！汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如來出世及得如來因緣，初問此陀羅尼法門經典不？阿難！此善威光天子，已於過去十四億諸如來所問此陀羅尼經。阿難！我今為汝說善威光天子初所問佛及陀羅尼名，汝當諦聽。阿難！此善威光天子於往昔時生一大婆羅門家，為彼婆羅門子，具足威德家內富饒，恒為諸天圍繞衛護，聰明多智博通外論，於四鞞陀具解文義，既自讀誦復能教人。初問彼佛此陀羅尼，善能通達初論法門伏諸外論，復能建立諸字根本，巧說種種字差別義。」爾時阿難白佛言：「世尊！我等願聞彼佛名號。是善威光天子於過去世從誰初聞陀羅尼經，及彼聖眾弟子功德出世利行，我皆願聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊得彼善威光天子如是問已，即告慧命阿難言：「阿難！汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如來出世及得如來因緣，初問此陀羅尼法門經典不？阿難！此善威光天子，已於過去十四億諸如來所問此陀羅尼經。阿難！我今為汝說善威光天子初所問佛及陀羅尼名，汝當諦聽。阿難！此善威光天子於往昔時生一大婆羅門家，為彼婆羅門子，具足威德家內富饒，恒為諸天圍繞衛護，聰明多智博通外論，於四鞞陀具解文義，既自讀誦復能教人。初問彼佛此陀羅尼，善能通達初論法門伏諸外論，復能建立諸字根本，巧說種種字差別義。」爾時阿難白佛言：「世尊！我等願聞彼佛名號。是善威光天子於過去世從誰初聞陀羅尼經，及彼聖眾弟子功德出世利行，我皆願聞。」

爾時世尊即入大力莊嚴三昧。入三昧已，過去所有一切境界皆悉現前。爾時慧命阿難即從坐起，整理衣服，偏袒右臂，右膝著地合掌向佛，作如是言：「世尊！我從昔來初未曾見如來應供正遍覺入此三昧。」佛告阿難：「如是如是。我未曾入如此三昧。何以故？阿難！此三昧者，非餘下地能入，亦不為彼諸餘經典故入。所以者何？阿難！過去諸如來莫不皆先入此三昧已然後說是陀羅尼經，亦此善威光天子初所問佛。是故阿難！汝當諦聽彼佛及彼經名，我今為汝說此二種。」阿難白佛言：「善哉世尊！今正是時。惟願世尊為我等說善威光天子所問佛號及所說經，亦說此天辯才功德，令我等聞。世尊！今此一切天人大眾悉皆歡喜樂欲聽聞。」「此諸梵眾及天子等，一心樂聞善聽若此。」復告阿難：「諦聽諦受，善思念之，我今解說。」阿難復言：「善哉世尊！惟願為說，我當聽受。」佛告阿難：「我念過去無量無邊時有一劫名曰賢天，於彼劫中有轉輪王號祭火光，統四天下，戒行具足如法正治。王大夫人產生一息，名曰放光。阿難！時放光童子者，乃是後身菩薩。其生既經二千餘歲，然後方始出家修行，漸至道場菩提樹下成等正覺，既成佛已仍號放光。彼佛眷屬弟子有九十億那由他聲聞眾等，一切皆是大阿羅漢，復有一億大菩薩眾。阿難，時彼放光如來處大眾中，為諸菩薩及聲聞等說此陀羅尼甚深經典。然此陀羅尼門則能總攝諸餘經典，若有受持此陀羅尼者，一切佛菩提事雖未聞見自然明了，得名法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即入大力莊嚴三昧。入三昧已，過去所有一切境界皆悉現前。爾時慧命阿難即從坐起，整理衣服，偏袒右臂，右膝著地合掌向佛，作如是言：「世尊！我從昔來初未曾見如來應供正遍覺入此三昧。」佛告阿難：「如是如是。我未曾入如此三昧。何以故？阿難！此三昧者，非餘下地能入，亦不為彼諸餘經典故入。所以者何？阿難！過去諸如來莫不皆先入此三昧已然後說是陀羅尼經，亦此善威光天子初所問佛。是故阿難！汝當諦聽彼佛及彼經名，我今為汝說此二種。」阿難白佛言：「善哉世尊！今正是時。惟願世尊為我等說善威光天子所問佛號及所說經，亦說此天辯才功德，令我等聞。世尊！今此一切天人大眾悉皆歡喜樂欲聽聞。」「此諸梵眾及天子等，一心樂聞善聽若此。」復告阿難：「諦聽諦受，善思念之，我今解說。」阿難復言：「善哉世尊！惟願為說，我當聽受。」佛告阿難：「我念過去無量無邊時有一劫名曰賢天，於彼劫中有轉輪王號祭火光，統四天下，戒行具足如法正治。王大夫人產生一息，名曰放光。阿難！時放光童子者，乃是後身菩薩。其生既經二千餘歲，然後方始出家修行，漸至道場菩提樹下成等正覺，既成佛已仍號放光。彼佛眷屬弟子有九十億那由他聲聞眾等，一切皆是大阿羅漢，復有一億大菩薩眾。阿難，時彼放光如來處大眾中，為諸菩薩及聲聞等說此陀羅尼甚深經典。然此陀羅尼門則能總攝諸餘經典，若有受持此陀羅尼者，一切佛菩提事雖未聞見自然明了，得名法師。

「阿難！時彼諸菩薩摩訶薩眾白放光佛言：『世尊！所言陀羅尼門者，義何謂也？何等是陀羅尼？以何義故復名為門？』爾時彼放光佛告眾菩薩言：『諸摩那婆！諦聽諦聽，吾為汝說。如此大地建立出生一切眾寶即能任持，又能出生一切藥草卉木樹林花果種類悉皆任持，又出一切小山大山、諸池河水乃至大海悉能任持，又亦能有四生之類、二足四足人鹿鳥獸亦皆任持。此陀羅尼亦復如是。諸摩那婆！所言門者，即是如來如來藏門出生一切諸法寶藏不可思議。如是摩那婆！此陀羅尼妙法門中出生一切諸修多羅、一切章句、一切分別義、一切諸波羅蜜、故名為門。摩那婆！又陀羅尼者，悉能任持一切法故，亦名為地。』」佛告阿難：「時彼放光如來應供正遍覺說此法時，聲震世界、上徹梵宮。爾時閻魔境界及諸地獄、餓鬼、畜生諸苦惱處，聞此震聲皆大叫喚，亦聞梵宮。阿難！時彼大梵天王及諸梵眾聞叫聲已，悉皆往詣放光佛所，問其因緣：『世尊！向者叫聲從何所出？』阿難！時彼如來將欲說故，即便微笑，先以神力令諸梵天悉見地獄諸惡道中受苦眾生已，然後語言：『諸梵天輩！即是斯等地獄、餓鬼、畜生，飢渴所逼生大苦惱，以苦迫故發此叫聲。』於是梵天復白佛言：『善哉世尊！以佛力故，令此眾生暫除諸苦少時安樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼諸菩薩摩訶薩眾白放光佛言：『世尊！所言陀羅尼門者，義何謂也？何等是陀羅尼？以何義故復名為門？』爾時彼放光佛告眾菩薩言：『諸摩那婆！諦聽諦聽，吾為汝說。如此大地建立出生一切眾寶即能任持，又能出生一切藥草卉木樹林花果種類悉皆任持，又出一切小山大山、諸池河水乃至大海悉能任持，又亦能有四生之類、二足四足人鹿鳥獸亦皆任持。此陀羅尼亦復如是。諸摩那婆！所言門者，即是如來如來藏門出生一切諸法寶藏不可思議。如是摩那婆！此陀羅尼妙法門中出生一切諸修多羅、一切章句、一切分別義、一切諸波羅蜜、故名為門。摩那婆！又陀羅尼者，悉能任持一切法故，亦名為地。』」佛告阿難：「時彼放光如來應供正遍覺說此法時，聲震世界、上徹梵宮。爾時閻魔境界及諸地獄、餓鬼、畜生諸苦惱處，聞此震聲皆大叫喚，亦聞梵宮。阿難！時彼大梵天王及諸梵眾聞叫聲已，悉皆往詣放光佛所，問其因緣：『世尊！向者叫聲從何所出？』阿難！時彼如來將欲說故，即便微笑，先以神力令諸梵天悉見地獄諸惡道中受苦眾生已，然後語言：『諸梵天輩！即是斯等地獄、餓鬼、畜生，飢渴所逼生大苦惱，以苦迫故發此叫聲。』於是梵天復白佛言：『善哉世尊！以佛力故，令此眾生暫除諸苦少時安樂。』

「爾時彼放光佛即從眉間白毫放一光明，遍照地獄、餓鬼、畜生、閻魔等界諸惡眾生，滅除苦惱。所有地獄變成園池，是諸池中妙水盈滿，池有諸花，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花，池水香美清冷輕便。乃至放光如來入涅槃後，法住半劫，園池亦爾。阿難！爾時梵天問彼佛言：『世尊！何因緣故，如來微笑而復放此白毫光明？』佛告梵天：『我以念此地獄、餓鬼、畜生及閻魔界諸眾生等，過去業緣受是果報，及本願故，我便微笑。又以知此諸眾生等過業因緣墮三惡道，亦知業因多少苦盡時節，故我放光為作方便。放此光時，彼等一切受苦眾生蒙光照身，心得安隱，各作是念：「此是佛光。」以念如來，惡業得滅。亦蒙世尊慈悲力故，捨諸苦惱尋得命終，生於人間或生天上。以是因緣，令大地獄變成園池，其水清冷妙花普遍。』爾時彼佛告梵天言：『梵天！汝應善思如來方便不可思議，以神通力放希有光，能滅一切三惡道苦。梵天！如來世尊所言弘普，如來所出故，名如來應供正遍覺。』」佛告阿難：「爾時彼諸菩薩摩訶薩眾，復白放光佛言：『世尊！如來前言陀羅尼，陀羅尼門中有諸句義，如來未說。我今諮問，惟願宣說令我等解。』阿難！爾時彼佛告諸菩薩言：『摩那婆！汝等欲聞陀羅尼門諸句義耶？』諸菩薩言：『如是。世尊！我等欲聞。』佛言：『摩那婆！諦聽諦聽，善思念之，吾為汝說。』諸菩薩言：『世尊！我今一心，惟願善說。』佛告諸菩薩言：『摩那婆！此陀羅尼一法句中總攝無量億數修多羅，是決定義。當知如來一力所說無有邊際，汝等亦得多種法門；若使汝今隨力堪受，我亦即能為汝多說。復次摩那婆！如來若當盡力說者，少智之人尚不能受，諸餘眾生況能宣說。何以故？諸佛世尊有無量威德力、有無量精進行。摩那婆！如人善射，心自思念：「我今若發，必穿梵宮。」如是念已，持弓執箭上射虛空。而彼射矢尚不能至地天風界，寧能遠及上界梵宮？何以故？是無智人心不節量故。摩那婆！一切眾生亦復如是，尚不能知如來智力乃至少分，豈能稱量如來境界。何以故？諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提，無量力用難可測量故。是故汝等，但聽如來一力說也。摩那婆！如來有無量力，若使如來盡力說者，一切眾生則不能受亦不能持。何以故？摩那婆！是諸眾生愚惑無智，諸如來力無量無數同如虛空，於是法中不能行故。復次摩那婆！我今為汝更以譬喻顯示此義。如此大地東西南北不可稱量。如是摩那婆！如來諸力無量數劫無量功德善根所熏，以是義故，不可得知、不可得量。汝應當知，此修多羅一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼放光佛即從眉間白毫放一光明，遍照地獄、餓鬼、畜生、閻魔等界諸惡眾生，滅除苦惱。所有地獄變成園池，是諸池中妙水盈滿，池有諸花，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花，池水香美清冷輕便。乃至放光如來入涅槃後，法住半劫，園池亦爾。阿難！爾時梵天問彼佛言：『世尊！何因緣故，如來微笑而復放此白毫光明？』佛告梵天：『我以念此地獄、餓鬼、畜生及閻魔界諸眾生等，過去業緣受是果報，及本願故，我便微笑。又以知此諸眾生等過業因緣墮三惡道，亦知業因多少苦盡時節，故我放光為作方便。放此光時，彼等一切受苦眾生蒙光照身，心得安隱，各作是念：「此是佛光。」以念如來，惡業得滅。亦蒙世尊慈悲力故，捨諸苦惱尋得命終，生於人間或生天上。以是因緣，令大地獄變成園池，其水清冷妙花普遍。』爾時彼佛告梵天言：『梵天！汝應善思如來方便不可思議，以神通力放希有光，能滅一切三惡道苦。梵天！如來世尊所言弘普，如來所出故，名如來應供正遍覺。』」佛告阿難：「爾時彼諸菩薩摩訶薩眾，復白放光佛言：『世尊！如來前言陀羅尼，陀羅尼門中有諸句義，如來未說。我今諮問，惟願宣說令我等解。』阿難！爾時彼佛告諸菩薩言：『摩那婆！汝等欲聞陀羅尼門諸句義耶？』諸菩薩言：『如是。世尊！我等欲聞。』佛言：『摩那婆！諦聽諦聽，善思念之，吾為汝說。』諸菩薩言：『世尊！我今一心，惟願善說。』佛告諸菩薩言：『摩那婆！此陀羅尼一法句中總攝無量億數修多羅，是決定義。當知如來一力所說無有邊際，汝等亦得多種法門；若使汝今隨力堪受，我亦即能為汝多說。復次摩那婆！如來若當盡力說者，少智之人尚不能受，諸餘眾生況能宣說。何以故？諸佛世尊有無量威德力、有無量精進行。摩那婆！如人善射，心自思念：「我今若發，必穿梵宮。」如是念已，持弓執箭上射虛空。而彼射矢尚不能至地天風界，寧能遠及上界梵宮？何以故？是無智人心不節量故。摩那婆！一切眾生亦復如是，尚不能知如來智力乃至少分，豈能稱量如來境界。何以故？諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提，無量力用難可測量故。是故汝等，但聽如來一力說也。摩那婆！如來有無量力，若使如來盡力說者，一切眾生則不能受亦不能持。何以故？摩那婆！是諸眾生愚惑無智，諸如來力無量無數同如虛空，於是法中不能行故。復次摩那婆！我今為汝更以譬喻顯示此義。如此大地東西南北不可稱量。如是摩那婆！如來諸力無量數劫無量功德善根所熏，以是義故，不可得知、不可得量。汝應當知，此修多羅一

句門中則能總攝無量修多羅句義。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句門中則能總攝無量修多羅句義。』

「爾時彼諸菩薩復白佛言：『世尊！云何無量修多羅方更入斯一句義耶？』佛言：『摩那婆！一句義者，所謂般若波羅蜜句。若入般若波羅蜜現在前，是名一切入，是為諸佛世尊不空法具足無缺。若一心思惟無間念者，如一舉手時即得無量無邊波羅蜜義。此智慧句，則是陀羅尼根本句。我今欲說陀羅尼邊際彼岸，令得入是陀羅尼門。是初入處不斷根本，汝當敬慎莫起亂心，一心謹聽正意思惟斷諸疑網，我為汝說。』阿難！爾時彼佛如是說已，於彼眾中有一菩薩摩訶薩名曰燈明，本是婆羅門種，亦常隨彼放光如來。而彼菩薩白佛言：『世尊先說陀羅尼根本一句中則能出生無量億數修多羅，其義粗顯，世尊！而我未知何等是一句門。惟願為我分別解釋。』時放光佛告燈明菩薩言：『摩那婆！汝等當知，我今更以譬喻顯示陀羅尼義。何以故？此陀羅尼門邊際彼岸，唯是諸佛最上勝妙不思議智之所證知，非諸無明少智凡夫而能知也。若凡夫知者，無有是處。如凡夫人，唯知晝分是晝、夜分是夜。何以故？以見日月光明故。見日光故即知是晝，見月光故便知是夜。摩那婆！於意云何？彼凡夫智得言實不？』『不也。世尊！何以故？眼見非智故。』佛言：『如是。摩那婆！外光照故，是諸凡夫說見為智。諸如來智則不然，要因觀察然後說智。摩那婆！是故諸如來以自證智覺知實法如空中跡已，然後攝他，教導令知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼諸菩薩復白佛言：『世尊！云何無量修多羅方更入斯一句義耶？』佛言：『摩那婆！一句義者，所謂般若波羅蜜句。若入般若波羅蜜現在前，是名一切入，是為諸佛世尊不空法具足無缺。若一心思惟無間念者，如一舉手時即得無量無邊波羅蜜義。此智慧句，則是陀羅尼根本句。我今欲說陀羅尼邊際彼岸，令得入是陀羅尼門。是初入處不斷根本，汝當敬慎莫起亂心，一心謹聽正意思惟斷諸疑網，我為汝說。』阿難！爾時彼佛如是說已，於彼眾中有一菩薩摩訶薩名曰燈明，本是婆羅門種，亦常隨彼放光如來。而彼菩薩白佛言：『世尊先說陀羅尼根本一句中則能出生無量億數修多羅，其義粗顯，世尊！而我未知何等是一句門。惟願為我分別解釋。』時放光佛告燈明菩薩言：『摩那婆！汝等當知，我今更以譬喻顯示陀羅尼義。何以故？此陀羅尼門邊際彼岸，唯是諸佛最上勝妙不思議智之所證知，非諸無明少智凡夫而能知也。若凡夫知者，無有是處。如凡夫人，唯知晝分是晝、夜分是夜。何以故？以見日月光明故。見日光故即知是晝，見月光故便知是夜。摩那婆！於意云何？彼凡夫智得言實不？』『不也。世尊！何以故？眼見非智故。』佛言：『如是。摩那婆！外光照故，是諸凡夫說見為智。諸如來智則不然，要因觀察然後說智。摩那婆！是故諸如來以自證智覺知實法如空中跡已，然後攝他，教導令知。

「『復次摩那婆！汝曾聞不？此根本義凡四十句。是中最初句者，其名曰阿。當知此句攝餘三十九句皆入阿中。摩那婆！如是諸句攝入阿已，凡是一切世間語言及以義趣，藥草林木乃至所有口業教誨音名說相種種諸類，亦皆入中。又彼一切眾生種類，有足無足、二足四足乃至多足，飛鳥走獸及胎卵等水陸之屬，人與非人一切人中，彼攝入已，諸是口業方便語言音聲，及以文字麁妙寬略說等，一切皆從摩得勒伽藏字本中生。字本為首，即是摩得勒伽藏之所攝也。諸摩那婆！譬如阿那婆達多龍王，能於一彈指間興雲普覆七千由旬降微細雨遍閻浮提。又如彼龍所住大池出四種河，周流四方入於四海，自餘小河陂池溝瀆，隨須潤澤悉能充滿。如是摩那婆！是陀羅尼二法門中有無量億數修多羅。彼一句義亦復如是。汝當聽受，聞已奉持，普為他說，莫生祕悋。汝等當知，於此義中惡、阿二字常須相續隨順不斷，恒念如來亦因語言教義具足滿彼諸波羅蜜。復應當知，不斷教義方便隨順義得增明故，雖身有大闇，散滅無餘。如是方便不斷絕故，增長佛法，得開陀羅尼門。心莫餘念、莫作餘業、唯念斯義莫捨此信、獨坐思惟觀省分別若是若非，與多聞者善共諮論，如來法教從虛空生，應當隨順如來教誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！汝曾聞不？此根本義凡四十句。是中最初句者，其名曰阿。當知此句攝餘三十九句皆入阿中。摩那婆！如是諸句攝入阿已，凡是一切世間語言及以義趣，藥草林木乃至所有口業教誨音名說相種種諸類，亦皆入中。又彼一切眾生種類，有足無足、二足四足乃至多足，飛鳥走獸及胎卵等水陸之屬，人與非人一切人中，彼攝入已，諸是口業方便語言音聲，及以文字麁妙寬略說等，一切皆從摩得勒伽藏字本中生。字本為首，即是摩得勒伽藏之所攝也。諸摩那婆！譬如阿那婆達多龍王，能於一彈指間興雲普覆七千由旬降微細雨遍閻浮提。又如彼龍所住大池出四種河，周流四方入於四海，自餘小河陂池溝瀆，隨須潤澤悉能充滿。如是摩那婆！是陀羅尼二法門中有無量億數修多羅。彼一句義亦復如是。汝當聽受，聞已奉持，普為他說，莫生祕悋。汝等當知，於此義中惡、阿二字常須相續隨順不斷，恒念如來亦因語言教義具足滿彼諸波羅蜜。復應當知，不斷教義方便隨順義得增明故，雖身有大闇，散滅無餘。如是方便不斷絕故，增長佛法，得開陀羅尼門。心莫餘念、莫作餘業、唯念斯義莫捨此信、獨坐思惟觀省分別若是若非，與多聞者善共諮論，如來法教從虛空生，應當隨順如來教誨。

「『復次摩那婆！我之為汝引諸譬喻，方便顯示此陀羅尼一句法門。如然少草為明未設眾炬，如秉一炬未懸千燈。何以故？我恐汝等心生驚畏。是故今更為一句門作諸譬喻。摩那婆！譬如有人至大海中取一渧水。於意云何？此人少智，知彼海水所未減不？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！汝等所聞如向一渧，我所不說如未取水。摩那婆！汝等應當隨力聽聞，吾為汝說。汝既聞已，嚴固其心如著大鎧，然後可得入一句門，了達無疑心不驚怖，是名心鎧安固不動。如彼諸根安於四大，汝於如來言教方便次第信入亦應如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次摩那婆！我之為汝引諸譬喻，方便顯示此陀羅尼一句法門。如然少草為明未設眾炬，如秉一炬未懸千燈。何以故？我恐汝等心生驚畏。是故今更為一句門作諸譬喻。摩那婆！譬如有人至大海中取一渧水。於意云何？此人少智，知彼海水所未減不？』『不也。世尊！』佛言：『如是如是。摩那婆！汝等所聞如向一渧，我所不說如未取水。摩那婆！汝等應當隨力聽聞，吾為汝說。汝既聞已，嚴固其心如著大鎧，然後可得入一句門，了達無疑心不驚怖，是名心鎧安固不動。如彼諸根安於四大，汝於如來言教方便次第信入亦應如是。』

「阿難！時彼燈明菩薩摩訶薩復白放光如來言：『世尊！阿、迦者二字一義，義既是一，不可為二。如來於此二字無差別處而說是義，以微妙難入故但方便說，由先證知然後可說作諸譬喻。然如來於彼說少譬喻，是中信根必定牢固。』阿難！彼菩薩如是問已，時彼放光如來告燈明菩薩言：『善哉善哉。摩那婆！汝已善知譬喻深義。摩那婆！汝於往昔生婆羅門家，自解諸論鞞陀等典，復能教他無量百千種種句義、分別諸論。汝經論處最初言教攝入義者，根本所從梵天中來。汝婆羅門法有一句義，名婆毘帝利者，一切婆羅門咸作是念：「此一句法祕密微妙，不欲傳他令外人知。若他知者，我等便為失大利益。汝等於是五種句義次第而入，復須教人為他演說。」如是摩那婆！此譬亦爾，皆從字本而生，入陀羅尼說一句等智聚法門。因此得知，自餘諸法平等無二。於是字本應知十二因緣等法，入陀羅尼法門方便。如是當知，一切智因緣中得入智慧法門為首。正信無疑，當令汝等知真實義。汝等莫謗阿、迦二字，二字方便亦不得捨。汝取阿迦義時，阿迦於汝即入如來正教方便，應當受持。汝等若學此法，要須六月事師從學言教。得言教已，復為他說、無有疑心，即能到於辯才言論文句彼岸。又摩那婆！或時有人以諸譬喻更問勝教，或於阿闍梨及和上所問已，彼皆為說。聞已思惟，從此句義言教成就，成已即能問上勝法，然而彼人未速成就大勝光明。若於般若波羅蜜大句義中思求大智勝光明者，是人於一彈指頃能解無量億數諸句義門，決定了知無有疑惑。復次摩那婆！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，或天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，入此道分合十二因緣，專念一事陀羅尼門法句，阿迦二字相同虛空。能善持者，彼人如一彈指頃即能受持二千句陀羅尼文義無有忘失。摩那婆！汝等今者勿疑是事。此諸句義，非魔眷屬所能得聞，亦非魔黨堪行斯事。若不能修習、懷疑心者，當知此是魔之所化。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼燈明菩薩摩訶薩復白放光如來言：『世尊！阿、迦者二字一義，義既是一，不可為二。如來於此二字無差別處而說是義，以微妙難入故但方便說，由先證知然後可說作諸譬喻。然如來於彼說少譬喻，是中信根必定牢固。』阿難！彼菩薩如是問已，時彼放光如來告燈明菩薩言：『善哉善哉。摩那婆！汝已善知譬喻深義。摩那婆！汝於往昔生婆羅門家，自解諸論鞞陀等典，復能教他無量百千種種句義、分別諸論。汝經論處最初言教攝入義者，根本所從梵天中來。汝婆羅門法有一句義，名婆毘帝利者，一切婆羅門咸作是念：「此一句法祕密微妙，不欲傳他令外人知。若他知者，我等便為失大利益。汝等於是五種句義次第而入，復須教人為他演說。」如是摩那婆！此譬亦爾，皆從字本而生，入陀羅尼說一句等智聚法門。因此得知，自餘諸法平等無二。於是字本應知十二因緣等法，入陀羅尼法門方便。如是當知，一切智因緣中得入智慧法門為首。正信無疑，當令汝等知真實義。汝等莫謗阿、迦二字，二字方便亦不得捨。汝取阿迦義時，阿迦於汝即入如來正教方便，應當受持。汝等若學此法，要須六月事師從學言教。得言教已，復為他說、無有疑心，即能到於辯才言論文句彼岸。又摩那婆！或時有人以諸譬喻更問勝教，或於阿闍梨及和上所問已，彼皆為說。聞已思惟，從此句義言教成就，成已即能問上勝法，然而彼人未速成就大勝光明。若於般若波羅蜜大句義中思求大智勝光明者，是人於一彈指頃能解無量億數諸句義門，決定了知無有疑惑。復次摩那婆！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，或天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，入此道分合十二因緣，專念一事陀羅尼門法句，阿迦二字相同虛空。能善持者，彼人如一彈指頃即能受持二千句陀羅尼文義無有忘失。摩那婆！汝等今者勿疑是事。此諸句義，非魔眷屬所能得聞，亦非魔黨堪行斯事。若不能修習、懷疑心者，當知此是魔之所化。』」

大法炬陀羅尼經伏魔品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法炬陀羅尼經伏魔品第二

佛告阿難：「時彼諸菩薩摩訶薩眾，及彼九億諸聲聞眾等，皆以一心合十指掌，向放光佛接足頂禮。何以故？以魔事隱密，欲諮問故。恐當來世有諸眾生，不能得免微細魔事多受苦惱，乃至不能讀誦受持一句一偈。以是因緣，諸菩薩等一心請問：『善哉世尊！如此惡魔多作障礙，滅諸善法、非沙門法，開未來世惡道因緣。為欲斷除諸魔事故，惟願世尊演說如是陀羅尼門及其句義，令彼未來諸比丘等聞佛所說不生疑惑，解其義趣如法修行猶佛在世。如是說故，復令一切諸眾生等得興供養恭敬尊重讚誦護持，亦令一切沙門婆羅門、若天若人及阿修羅等，即能尊重一心供養，於一切多聞中發勤方便。以多聞故，於佛法中便得成熟。既成熟已，便能速證阿耨多羅三藐三菩提。以是義故，如來應觀未來世中眾魔怖畏，為此佛法而作護持，令諸眾生悉得安樂。』阿難！爾時彼放光佛聞是語已，告諸菩薩言：『摩那婆！以是義故，汝等億數菩薩、九億聲聞，及彼無量天人大眾，乃至有諸眾生，於此法門或信不信，一切皆應專心諦受，聞已思惟，普為他說不應祕悋。何以故？若生祕心，是人即便斷滅佛法故。若欲行者，應當普說。所以者何？為欲普現佛法光明勝妙圓滿故。摩那婆！佛法圓滿無諸過惡，譬如日月光輪，離諸雲翳清澈圓滿，號為明淨。摩那婆！諸佛如來法門顯現宣揚微妙，亦復如是。』彼諸菩薩摩訶薩眾聞是說已，即白佛言：『世尊！今正是時。惟願如來宣揚顯現如是法門，我當頂受。』阿難！爾時放光如來即為宣說法句呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「時彼諸菩薩摩訶薩眾，及彼九億諸聲聞眾等，皆以一心合十指掌，向放光佛接足頂禮。何以故？以魔事隱密，欲諮問故。恐當來世有諸眾生，不能得免微細魔事多受苦惱，乃至不能讀誦受持一句一偈。以是因緣，諸菩薩等一心請問：『善哉世尊！如此惡魔多作障礙，滅諸善法、非沙門法，開未來世惡道因緣。為欲斷除諸魔事故，惟願世尊演說如是陀羅尼門及其句義，令彼未來諸比丘等聞佛所說不生疑惑，解其義趣如法修行猶佛在世。如是說故，復令一切諸眾生等得興供養恭敬尊重讚誦護持，亦令一切沙門婆羅門、若天若人及阿修羅等，即能尊重一心供養，於一切多聞中發勤方便。以多聞故，於佛法中便得成熟。既成熟已，便能速證阿耨多羅三藐三菩提。以是義故，如來應觀未來世中眾魔怖畏，為此佛法而作護持，令諸眾生悉得安樂。』阿難！爾時彼放光佛聞是語已，告諸菩薩言：『摩那婆！以是義故，汝等億數菩薩、九億聲聞，及彼無量天人大眾，乃至有諸眾生，於此法門或信不信，一切皆應專心諦受，聞已思惟，普為他說不應祕悋。何以故？若生祕心，是人即便斷滅佛法故。若欲行者，應當普說。所以者何？為欲普現佛法光明勝妙圓滿故。摩那婆！佛法圓滿無諸過惡，譬如日月光輪，離諸雲翳清澈圓滿，號為明淨。摩那婆！諸佛如來法門顯現宣揚微妙，亦復如是。』彼諸菩薩摩訶薩眾聞是說已，即白佛言：『世尊！今正是時。惟願如來宣揚顯現如是法門，我當頂受。』阿難！爾時放光如來即為宣說法句呪曰：

「『多(上)姪(遲地反)他(一) 阿多隷(二) 婆多隷(三) 波迦多隷(四) 波迦裒留篩(五) 伽帝伽陀利(六) 旃陀利(七) 蘇陀利(八) 何利(九) 甝(虎甘反)婆利(十) 訶帝波囉陀訶帝(十一) 波囉迦囉摩帝(十二) 伊低尼提(十三) 多梯阿毘多梯(十四) 阿迦隷(十五) 波曷耶(十六) 迦婆羅蘇曼(十七) 阿波質利(十八) 卑質利(十九) 比遮拘致嬭(二十) 迦那迦(二十一) 摩犁遮泥(二十二) 那摩娑婆低(二十三) 婆羅摩提多(二十四) 阿那那囉(二十五) 那訶禰耶帝(二十六) 那跋地耶四(二十七) 阿醯婆訶耶(二十八) 毘沙婆耶(二十九) 摩奴沙婆訶耶(三十) 薩利娑婆訶夷毘喻呼沒遮低(三十一) 阿迦舍(三十二) 尼迦舍(三十三) 那迦那舍(三十四) 娑恒伽(三十五) 婆訶跋妬四(三十六) 佛多羅毘(三十七) 娑婆訶(凡七唱)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多(上)姪(遲地反)他(一) 阿多隷(二) 婆多隷(三) 波迦多隷(四) 波迦裒留篩(五) 伽帝伽陀利(六) 旃陀利(七) 蘇陀利(八) 何利(九) 甝(虎甘反)婆利(十) 訶帝波囉陀訶帝(十一) 波囉迦囉摩帝(十二) 伊低尼提(十三) 多梯阿毘多梯(十四) 阿迦隷(十五) 波曷耶(十六) 迦婆羅蘇曼(十七) 阿波質利(十八) 卑質利(十九) 比遮拘致嬭(二十) 迦那迦(二十一) 摩犁遮泥(二十二) 那摩娑婆低(二十三) 婆羅摩提多(二十四) 阿那那囉(二十五) 那訶禰耶帝(二十六) 那跋地耶四(二十七) 阿醯婆訶耶(二十八) 毘沙婆耶(二十九) 摩奴沙婆訶耶(三十) 薩利娑婆訶夷毘喻呼沒遮低(三十一) 阿迦舍(三十二) 尼迦舍(三十三) 那迦那舍(三十四) 娑恒伽(三十五) 婆訶跋妬四(三十六) 佛多羅毘(三十七) 娑婆訶(凡七唱)』

「『摩那婆！是為方便守護我說，汝等宜應一心諦聽。我今更開過去諸佛所說陀羅尼典。』說此呪時，彼三千大千世界諸大魔王及其眷屬魔軍兵眾皆大叫呼，其聲亦滿三千世界。阿難！爾時放光如來應供正遍覺念眉間白毫已，即從眉間放大光明遍照世界。世界所有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴，盡皆闇昧無復威光。諸魔見已心大怖懼，共相謂言：『此為何相？將非我等壽命欲盡去離此耶？為當劫時將壞火災起乎？』阿難！時諸魔眾復共觀察，見彼光明從放光佛眉間而出。心疑未了，皆各相率往詣闍致大魔王所，白言：『大王！今者光明誰之所有，威力若是蔽迫我宮，猶如金山對於墨聚，乃令大小諸鼓箜篌笳吹諸種妓樂無復音聲，又令諸天歌讚五欲歡欣娛適之事寂然不起，如重病者心無所為，令我宮殿喪失威光，諸事虛曠亦復如是。』阿難！彼大魔王聞是語已，告諸魔言：『汝等知不？今此世界有佛世尊，名曰放光如來應供正遍覺，出興於世，欲除魔業故放光明奄蔽我宮、奪我威力，椽梠離散、四壁圮開，故令一切音樂歌舞五欲之事自然無聲。諸仁者！汝等今日非但不知彼放光如來應供正遍覺神通威德，放一光明能令一切魔宮音樂喪滅不現耶。其亦不覺神通光明令諸地獄皆悉空寂、苦惱眾具變成園池，其水凉冷清淨輕便，又於池內諸花充布，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花，園池樹木叢林欝茂，遙觀遠覩若在目前。』魔王復言：『諸仁者！彼地獄處所有眾生，蒙佛威力悉生人天，受諸快樂無所乏少。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『摩那婆！是為方便守護我說，汝等宜應一心諦聽。我今更開過去諸佛所說陀羅尼典。』說此呪時，彼三千大千世界諸大魔王及其眷屬魔軍兵眾皆大叫呼，其聲亦滿三千世界。阿難！爾時放光如來應供正遍覺念眉間白毫已，即從眉間放大光明遍照世界。世界所有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴，盡皆闇昧無復威光。諸魔見已心大怖懼，共相謂言：『此為何相？將非我等壽命欲盡去離此耶？為當劫時將壞火災起乎？』阿難！時諸魔眾復共觀察，見彼光明從放光佛眉間而出。心疑未了，皆各相率往詣闍致大魔王所，白言：『大王！今者光明誰之所有，威力若是蔽迫我宮，猶如金山對於墨聚，乃令大小諸鼓箜篌笳吹諸種妓樂無復音聲，又令諸天歌讚五欲歡欣娛適之事寂然不起，如重病者心無所為，令我宮殿喪失威光，諸事虛曠亦復如是。』阿難！彼大魔王聞是語已，告諸魔言：『汝等知不？今此世界有佛世尊，名曰放光如來應供正遍覺，出興於世，欲除魔業故放光明奄蔽我宮、奪我威力，椽梠離散、四壁圮開，故令一切音樂歌舞五欲之事自然無聲。諸仁者！汝等今日非但不知彼放光如來應供正遍覺神通威德，放一光明能令一切魔宮音樂喪滅不現耶。其亦不覺神通光明令諸地獄皆悉空寂、苦惱眾具變成園池，其水凉冷清淨輕便，又於池內諸花充布，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、分陀利花，園池樹木叢林欝茂，遙觀遠覩若在目前。』魔王復言：『諸仁者！彼地獄處所有眾生，蒙佛威力悉生人天，受諸快樂無所乏少。』

「阿難！時彼闍致魔王最為上首，引諸魔眾詣放光佛。至佛所已，頭面禮足，右繞三匝，在如來前合掌端身猶如畫像。如是阿難！時放光佛問魔王言：『闍致！汝今何故與無量百千諸魔軍眾來至我所，頂禮端默都無語言？』阿難！闍致魔王聞佛語已，即白佛言：『世尊！我等今者有大緣故，與諸軍眾而來至此。以見如來放眉間光，令我宮殿破壞分離，音聲五欲心不樂著。是故我等今皆至此，請問如來如是因緣。世尊！如來今者說陀羅尼呪，欲令諸魔不得安隱、伏諸魔故，亦為憐愍聲聞弟子沙門眾故。世尊！是故我等從今乃至盡形，歸依佛法大眾僧寶。世尊！我從昔來以愚癡故，於佛法僧造三業罪，所有眾惡今對如來誠心懺悔。惟願如來及以大眾，悲愍我等受我懺悔。世尊！我從今日，如佛所教聞悉奉行，住正思惟不敢放逸。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼闍致魔王最為上首，引諸魔眾詣放光佛。至佛所已，頭面禮足，右繞三匝，在如來前合掌端身猶如畫像。如是阿難！時放光佛問魔王言：『闍致！汝今何故與無量百千諸魔軍眾來至我所，頂禮端默都無語言？』阿難！闍致魔王聞佛語已，即白佛言：『世尊！我等今者有大緣故，與諸軍眾而來至此。以見如來放眉間光，令我宮殿破壞分離，音聲五欲心不樂著。是故我等今皆至此，請問如來如是因緣。世尊！如來今者說陀羅尼呪，欲令諸魔不得安隱、伏諸魔故，亦為憐愍聲聞弟子沙門眾故。世尊！是故我等從今乃至盡形，歸依佛法大眾僧寶。世尊！我從昔來以愚癡故，於佛法僧造三業罪，所有眾惡今對如來誠心懺悔。惟願如來及以大眾，悲愍我等受我懺悔。世尊！我從今日，如佛所教聞悉奉行，住正思惟不敢放逸。』」