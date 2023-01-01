大般涅槃經卷第三十八北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經卷第三十八北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十二之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩品第十二之六

迦葉菩薩白佛言：「世尊！云何名為清淨梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：「世尊！云何名為清淨梵行？」

佛言：「善男子！一切法是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！一切法是。」

迦葉菩薩言：「世尊！一切法者，義不決定。何以故？如來或說是善不善、或時說為四念處觀、或說是十二入、或說是善知識、或說是十二因緣、或說是眾生、或說是正見邪見、或說十二部經、或說即是二諦，如來今乃說，一切法為淨梵行，悉是何等一切法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「世尊！一切法者，義不決定。何以故？如來或說是善不善、或時說為四念處觀、或說是十二入、或說是善知識、或說是十二因緣、或說是眾生、或說是正見邪見、或說十二部經、或說即是二諦，如來今乃說，一切法為淨梵行，悉是何等一切法耶？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如是微妙大涅槃經，乃是一切善法寶藏。譬如大海是眾寶藏，是涅槃經亦復如是，即是一切字義祕藏。善男子！如須彌山眾藥根本，是經亦爾，即是菩薩戒之根本。善男子！譬如虛空是一切物之所住處，是經亦爾，即是一切善法住處。善男子！譬如猛風無能繫縛一切菩薩行，是經者亦復如是，不為一切煩惱惡法之所繫縛。善男子！譬如金剛無能壞者，是經亦爾，雖有外道惡邪之人，不能破壞。善男子！如恒河沙無能數者，如是經義亦復如是，無能數者。善男子！是經典者為諸菩薩而作法幢，如帝釋幢。善男子！是經即是趣涅槃城之商主也，如大導師引諸商人趣向大海。善男子！是經能為諸菩薩等作法光明，如世日月能破諸闇。善男子！是經能為病苦眾生作大良藥，如香山中微妙藥王能治眾病。善男子！是經能為一闡提杖，猶如羸人因之得起。善男子！是經能為一切惡人而作橋梁，猶如世橋能渡一切。善男子！是經能為行二十五有者，遇煩惱熱，而作陰涼，如世間蓋，遮覆暑熱。善男子！是經即是大無畏王，能壞一切煩惱惡魔，如師子王降伏眾獸。善男子！是經即是大神呪師，能壞一切煩惱惡鬼，如世呪師能去魍魎。善男子！是經即是無上霜雹，能壞一切生死果報，如世雹雨壞諸果實。善男子！是經能為壞戒目者作大良藥，猶如世間安闍那藥善療眼痛。善男子！是經能住一切善法，如世間地能住眾物。善男子！是經即是毀戒眾生之明鏡也，如世明鏡見諸色像。善男子！是經能為無慚愧者而作衣服，如世衣裳障蔽形體。善男子！是經能為貧善法者作大財寶，如功德天利益貧者。善男子！是經能為渴法眾生作甘露漿，如八味水充足渴者。善男子！是經能為煩惱之人而作法床，如世之人遇安隱床。善男子！是經能為初地菩薩至十住菩薩，而作瓔珞、香花塗香、末香燒香，清淨種性具足之乘，過於一切六波羅蜜受妙樂處，如忉利天波利質多羅樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如是微妙大涅槃經，乃是一切善法寶藏。譬如大海是眾寶藏，是涅槃經亦復如是，即是一切字義祕藏。善男子！如須彌山眾藥根本，是經亦爾，即是菩薩戒之根本。善男子！譬如虛空是一切物之所住處，是經亦爾，即是一切善法住處。善男子！譬如猛風無能繫縛一切菩薩行，是經者亦復如是，不為一切煩惱惡法之所繫縛。善男子！譬如金剛無能壞者，是經亦爾，雖有外道惡邪之人，不能破壞。善男子！如恒河沙無能數者，如是經義亦復如是，無能數者。善男子！是經典者為諸菩薩而作法幢，如帝釋幢。善男子！是經即是趣涅槃城之商主也，如大導師引諸商人趣向大海。善男子！是經能為諸菩薩等作法光明，如世日月能破諸闇。善男子！是經能為病苦眾生作大良藥，如香山中微妙藥王能治眾病。善男子！是經能為一闡提杖，猶如羸人因之得起。善男子！是經能為一切惡人而作橋梁，猶如世橋能渡一切。善男子！是經能為行二十五有者，遇煩惱熱，而作陰涼，如世間蓋，遮覆暑熱。善男子！是經即是大無畏王，能壞一切煩惱惡魔，如師子王降伏眾獸。善男子！是經即是大神呪師，能壞一切煩惱惡鬼，如世呪師能去魍魎。善男子！是經即是無上霜雹，能壞一切生死果報，如世雹雨壞諸果實。善男子！是經能為壞戒目者作大良藥，猶如世間安闍那藥善療眼痛。善男子！是經能住一切善法，如世間地能住眾物。善男子！是經即是毀戒眾生之明鏡也，如世明鏡見諸色像。善男子！是經能為無慚愧者而作衣服，如世衣裳障蔽形體。善男子！是經能為貧善法者作大財寶，如功德天利益貧者。善男子！是經能為渴法眾生作甘露漿，如八味水充足渴者。善男子！是經能為煩惱之人而作法床，如世之人遇安隱床。善男子！是經能為初地菩薩至十住菩薩，而作瓔珞、香花塗香、末香燒香，清淨種性具足之乘，過於一切六波羅蜜受妙樂處，如忉利天波利質多羅樹。

「善男子！是經即是剛利智斧能伐一切煩惱大樹、即是利刀能割習氣、即是勇健能摧魔怨、即是智火焚煩惱薪、即因緣藏出辟支佛、即是聞藏生聲聞人、即是一切諸天之眼、即是一切人之正道、即是一切畜生依處、即是餓鬼解脫之處、即是地獄無上之尊、即是一切十方眾生無上之器、即是十方過去未來現在諸佛之父母也。善男子！是故此經攝一切法。如我先說，此經雖攝一切諸法，我說梵行即是三十七助道法。善男子！若離如是三十七品，終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果，不見佛性及佛性果，以是因緣梵行即是三十七品。何以故？三十七品性非顛倒，能壞顛倒；性非惡見，能壞惡見；性非怖畏，能壞怖畏；性是淨行，能令眾生畢竟造作清淨梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是經即是剛利智斧能伐一切煩惱大樹、即是利刀能割習氣、即是勇健能摧魔怨、即是智火焚煩惱薪、即因緣藏出辟支佛、即是聞藏生聲聞人、即是一切諸天之眼、即是一切人之正道、即是一切畜生依處、即是餓鬼解脫之處、即是地獄無上之尊、即是一切十方眾生無上之器、即是十方過去未來現在諸佛之父母也。善男子！是故此經攝一切法。如我先說，此經雖攝一切諸法，我說梵行即是三十七助道法。善男子！若離如是三十七品，終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果，不見佛性及佛性果，以是因緣梵行即是三十七品。何以故？三十七品性非顛倒，能壞顛倒；性非惡見，能壞惡見；性非怖畏，能壞怖畏；性是淨行，能令眾生畢竟造作清淨梵行。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！有漏之法，亦復能作無漏法因，如來何故不說有漏為淨梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：「世尊！有漏之法，亦復能作無漏法因，如來何故不說有漏為淨梵行？」

「善男子！一切有漏即是顛倒，是故有漏不得名為清淨梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切有漏即是顛倒，是故有漏不得名為清淨梵行。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！世第一法，為是有漏、是無漏耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：「世尊！世第一法，為是有漏、是無漏耶？」

佛言：「善男子！是有漏也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是有漏也。」

「世尊！雖是有漏，性非顛倒，何故不名清淨梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！雖是有漏，性非顛倒，何故不名清淨梵行？」

「善男子！世第一法，無漏因故似於無漏，向無漏故不名顛倒。善男子！清淨梵行發心相續乃至畢竟，世第一法唯是一念，是故不得名淨梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！世第一法，無漏因故似於無漏，向無漏故不名顛倒。善男子！清淨梵行發心相續乃至畢竟，世第一法唯是一念，是故不得名淨梵行。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！眾生五識亦是有漏，非是顛倒，復非一念，何故不名清淨梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：「世尊！眾生五識亦是有漏，非是顛倒，復非一念，何故不名清淨梵行？」

「善男子！眾生五識雖非一念，然是有漏，復是顛倒，增諸漏故，名為有漏。體非真實，著想故倒。云何名為體非真實，著想故倒？非男女中生男女想，乃至舍宅車乘瓶衣亦復如是，是名顛倒。善男子！三十七品性無顛倒，是故得名清淨梵行。善男子！若有菩薩於三十七品，知根、知因、知攝、知增、知主、知導、知勝、知實、知畢竟者，如是菩薩則得名為清淨梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！眾生五識雖非一念，然是有漏，復是顛倒，增諸漏故，名為有漏。體非真實，著想故倒。云何名為體非真實，著想故倒？非男女中生男女想，乃至舍宅車乘瓶衣亦復如是，是名顛倒。善男子！三十七品性無顛倒，是故得名清淨梵行。善男子！若有菩薩於三十七品，知根、知因、知攝、知增、知主、知導、知勝、知實、知畢竟者，如是菩薩則得名為清淨梵行。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！云何名為知根乃至知畢竟耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：「世尊！云何名為知根乃至知畢竟耶？」

佛言：「善男子！善哉，善哉。菩薩發問為於二事：一者為自知故、二者為他知故。汝今已知，但為無量眾生未解，啟請是事，是故我今重讚歎汝。善哉，善哉！善男子！三十七品，根本是欲，因名明觸，攝取名受，增名善思，主名為念，導名為定，勝名智慧，實名解脫，畢竟名為大般涅槃。善男子！善欲即是初發道心，乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也，是故我說欲為根本。善男子！如世間說，一切苦惱，愛為根本；一切疹病，宿食為本；一切斷事，鬪諍為本。一切惡事，虛妄為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！善哉，善哉。菩薩發問為於二事：一者為自知故、二者為他知故。汝今已知，但為無量眾生未解，啟請是事，是故我今重讚歎汝。善哉，善哉！善男子！三十七品，根本是欲，因名明觸，攝取名受，增名善思，主名為念，導名為定，勝名智慧，實名解脫，畢竟名為大般涅槃。善男子！善欲即是初發道心，乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也，是故我說欲為根本。善男子！如世間說，一切苦惱，愛為根本；一切疹病，宿食為本；一切斷事，鬪諍為本。一切惡事，虛妄為本。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如來先於此經中說，一切善法不放逸為本，今乃說欲，是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩白佛言：「世尊！如來先於此經中說，一切善法不放逸為本，今乃說欲，是義云何？」

佛言：「善男子！若言生因，善欲是也；若言了因，不放逸是。如世間說，一切果者子為其因。或復有說，子為生因，地為了因，是義亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若言生因，善欲是也；若言了因，不放逸是。如世間說，一切果者子為其因。或復有說，子為生因，地為了因，是義亦爾。」

迦葉菩薩言：「世尊！如來先於餘經中說，三十七品佛是根本，是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「世尊！如來先於餘經中說，三十七品佛是根本，是義云何？」

「善男子！如來先說，眾生初知三十七品，佛是根本。若自證得，欲為根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來先說，眾生初知三十七品，佛是根本。若自證得，欲為根本。」

「世尊！云何明觸，名之為因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何明觸，名之為因？」

「善男子！如來或時說明為慧、或說為信。善男子！信因緣故，親近善友，是名為觸。親近因緣，得聞正法，是名為觸。因聞正法，身口意淨，是名為觸。因三業淨，獲得正命，是名為觸。因正命故，得淨根戒；因淨根戒，樂寂靜處；因樂寂靜，能善思惟；因善思惟，得如法住；因如法住，得三十七品，能壞無量諸惡煩惱，是名為觸。善男子！受名攝取，眾生受時能作善惡，是故名受為攝取也。善男子！受因緣故生諸煩惱，三十七品能破壞之，是故以受為攝取也。因善思惟能破煩惱，是故名增。何以故？勤修習故。得如是等三十七品，若觀能破諸惡煩惱，要賴專念，是故以念為主。如世間中一切四兵隨主將意，三十七品亦復如是，皆隨念主。善男子！既入定已，三十七品能善分別一切法相，是故以定為導。是三十七品分別法相，智為最勝，是故以慧為勝。如是智慧知煩惱已，智慧力故，煩惱消滅，如世間中四兵壞怨，或一、或二勇健者能。三十七品亦復如是，智慧力故能壞煩惱，是故以慧為勝。善男子！雖因修習三十七品，獲得四禪神通安樂，亦不名實。若壞煩惱證解脫時，乃名為實。是三十七品發心修道，雖得世樂及出世樂、四沙門果及以解脫，亦不得名為畢竟也。若能斷除三十七品所行之事，是名涅槃，是故我說畢竟者即大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來或時說明為慧、或說為信。善男子！信因緣故，親近善友，是名為觸。親近因緣，得聞正法，是名為觸。因聞正法，身口意淨，是名為觸。因三業淨，獲得正命，是名為觸。因正命故，得淨根戒；因淨根戒，樂寂靜處；因樂寂靜，能善思惟；因善思惟，得如法住；因如法住，得三十七品，能壞無量諸惡煩惱，是名為觸。善男子！受名攝取，眾生受時能作善惡，是故名受為攝取也。善男子！受因緣故生諸煩惱，三十七品能破壞之，是故以受為攝取也。因善思惟能破煩惱，是故名增。何以故？勤修習故。得如是等三十七品，若觀能破諸惡煩惱，要賴專念，是故以念為主。如世間中一切四兵隨主將意，三十七品亦復如是，皆隨念主。善男子！既入定已，三十七品能善分別一切法相，是故以定為導。是三十七品分別法相，智為最勝，是故以慧為勝。如是智慧知煩惱已，智慧力故，煩惱消滅，如世間中四兵壞怨，或一、或二勇健者能。三十七品亦復如是，智慧力故能壞煩惱，是故以慧為勝。善男子！雖因修習三十七品，獲得四禪神通安樂，亦不名實。若壞煩惱證解脫時，乃名為實。是三十七品發心修道，雖得世樂及出世樂、四沙門果及以解脫，亦不得名為畢竟也。若能斷除三十七品所行之事，是名涅槃，是故我說畢竟者即大涅槃。

「復次善男子！善愛念心，即是欲也。因善愛念，親近善友，故名為觸，是名為因。因近善友，故名為受，是名攝取。因近善友能善思惟，故名為增。因是四法能生長道，所謂欲、念、定、智，是即名為主導勝也。因是三法，得二解脫，除斷愛故，心得解脫，斷無明故，慧得解脫，是名為實。如是八法，畢竟得果，名為涅槃，故名畢竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！善愛念心，即是欲也。因善愛念，親近善友，故名為觸，是名為因。因近善友，故名為受，是名攝取。因近善友能善思惟，故名為增。因是四法能生長道，所謂欲、念、定、智，是即名為主導勝也。因是三法，得二解脫，除斷愛故，心得解脫，斷無明故，慧得解脫，是名為實。如是八法，畢竟得果，名為涅槃，故名畢竟。

「復次善男子，欲者即是發心出家，觸者即是白四羯磨，是名為因。攝者即是受二種戒：一者波羅提木叉戒、二者淨根戒，是名為受，是名攝取。增者即是修習四禪。主者即是須陀洹果、斯陀含果。導者即是阿那含果。勝者即是阿羅漢果。實者即是辟支佛果。畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子，欲者即是發心出家，觸者即是白四羯磨，是名為因。攝者即是受二種戒：一者波羅提木叉戒、二者淨根戒，是名為受，是名攝取。增者即是修習四禪。主者即是須陀洹果、斯陀含果。導者即是阿那含果。勝者即是阿羅漢果。實者即是辟支佛果。畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次善男子！欲名為識，觸名六入，攝名為受，增名無明，主名名色，導名為愛，勝名為取，實名為有，畢竟者名生老病死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！欲名為識，觸名六入，攝名為受，增名無明，主名名色，導名為愛，勝名為取，實名為有，畢竟者名生老病死。」

迦葉菩薩言：「世尊！根本、因、增，如是三法云何有異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「世尊！根本、因、增，如是三法云何有異？」

「善男子！所言根者即是初發，因者即是相似不斷，增者即是滅相似已能生相似。復次善男子！根即是作、因即是果、增即可用。善男子！未來之世雖有果報，以未受故，名之為因。及其受時，是名為增。復次善男子！根即是求、得即是因、用即是增。善男子！是經中根即是見道、因即修道、增者即是無學道也。復次善男子！根即正因，因即方便因，從是二因，獲得果報，名為增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！所言根者即是初發，因者即是相似不斷，增者即是滅相似已能生相似。復次善男子！根即是作、因即是果、增即可用。善男子！未來之世雖有果報，以未受故，名之為因。及其受時，是名為增。復次善男子！根即是求、得即是因、用即是增。善男子！是經中根即是見道、因即修道、增者即是無學道也。復次善男子！根即正因，因即方便因，從是二因，獲得果報，名為增長。」

迦葉菩薩言：「世尊！如佛所說，畢竟者即是涅槃，如是涅槃云何可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「世尊！如佛所說，畢竟者即是涅槃，如是涅槃云何可得？」

「善男子！若菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷能修十想，當知是人能得涅槃。云何為十？一者無常想、二者苦想、三者無我想、四者厭離食想、五者一切世間不可樂想、六者死想、七者多過罪想、八者離想、九者滅想、十者無愛想。善男子！菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，修習如是十種想者，是人畢竟定得涅槃，不隨他心，自能分別善、不善等，是名真實稱比丘義，乃至得稱優婆夷義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷能修十想，當知是人能得涅槃。云何為十？一者無常想、二者苦想、三者無我想、四者厭離食想、五者一切世間不可樂想、六者死想、七者多過罪想、八者離想、九者滅想、十者無愛想。善男子！菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，修習如是十種想者，是人畢竟定得涅槃，不隨他心，自能分別善、不善等，是名真實稱比丘義，乃至得稱優婆夷義。」

迦葉菩薩言：「世尊！云何名為菩薩乃至優婆夷等修無常想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「世尊！云何名為菩薩乃至優婆夷等修無常想？」

「善男子！菩薩二種：一初發心、二已行道。無常想者，亦復二種：一麁、二細。初心菩薩觀無常想時，作是思惟：『世間之物凡有二種：一內、二外。如是內物，無常變異，我見生時、小時、大時、壯時、老時、死時，是諸時節各各不同，是故當知內物無常。』復作是念：『我見眾生，或有肥鮮，具足色力，去來進止自在無礙。或見病苦，色力毀悴，顏貌羸損，不得自在。或見財富，庫藏盈溢。或見貧窮，觸事尠乏。或見成就無量功德。或見具足無量惡法。是故定知內法無常。復觀外法，子時、芽時、莖時、葉時、花時、果時，如是諸時各各不同，如是外法或有具足、或不具足，是故當知，一切外物定是無常。』既觀見法是無常已，復觀聞法。我聞諸天具足成就極妙快樂、神通自在，亦有五相，是故當知即是無常。復聞劫初有諸眾生，各各具足上妙功德，身光自照不假日月，無常力故光滅德損。復聞昔有轉輪聖王統四天下，成就七寶，得大自在，而不能壞無常之相。復觀大地，往昔之時，安處布置無量眾生，間無空處，如車輪許，具足生長一切妙藥，藂林、樹木、果實滋茂，眾生薄福，令此大地無復勢力，所生之物遂成虛耗。是故當知，內外之法一切無常，是則名為麁無常也。既觀麁已，次觀細者。云何名細？菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至微塵，在未來時已是無常。何以故？具足成就破壞相故。若未來色非無常者，不得言色有十時差別。云何十時？一者膜時、二者泡時、三者疱時、四者肉團時、五者肢時、六者嬰孩時、七者童子時、八者少年時、九者盛壯時、十者衰老時。菩薩觀膜若非無常，不應至泡乃至盛壯，非無常者終不至老。若是諸時，非念念滅，終不漸長，應當一時成長具足；無是事故，是故當知，定有念念微細無常。復見有人，諸根具足，顏色暐曄，後見枯悴。復作是念，是人定有念念無常。復觀四大及四威儀。復觀內外，各二苦因，飢渴寒熱。復觀是四，若無念念微細無常，亦不得說如是四苦。若有菩薩能作是念，是名菩薩觀細無常。如內外色心法亦爾。何以故？行六處故。行六處時，或生喜心、或生瞋心、或生愛心、或生念心，展轉異生不得一種，是故當知，一切色法及非色法悉是無常。善男子！菩薩若能於一念中，見一切法生滅無常，是名菩薩具無常想。善男子！智者修習無常想已，遠離常慢、常倒、想倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩二種：一初發心、二已行道。無常想者，亦復二種：一麁、二細。初心菩薩觀無常想時，作是思惟：『世間之物凡有二種：一內、二外。如是內物，無常變異，我見生時、小時、大時、壯時、老時、死時，是諸時節各各不同，是故當知內物無常。』復作是念：『我見眾生，或有肥鮮，具足色力，去來進止自在無礙。或見病苦，色力毀悴，顏貌羸損，不得自在。或見財富，庫藏盈溢。或見貧窮，觸事尠乏。或見成就無量功德。或見具足無量惡法。是故定知內法無常。復觀外法，子時、芽時、莖時、葉時、花時、果時，如是諸時各各不同，如是外法或有具足、或不具足，是故當知，一切外物定是無常。』既觀見法是無常已，復觀聞法。我聞諸天具足成就極妙快樂、神通自在，亦有五相，是故當知即是無常。復聞劫初有諸眾生，各各具足上妙功德，身光自照不假日月，無常力故光滅德損。復聞昔有轉輪聖王統四天下，成就七寶，得大自在，而不能壞無常之相。復觀大地，往昔之時，安處布置無量眾生，間無空處，如車輪許，具足生長一切妙藥，藂林、樹木、果實滋茂，眾生薄福，令此大地無復勢力，所生之物遂成虛耗。是故當知，內外之法一切無常，是則名為麁無常也。既觀麁已，次觀細者。云何名細？菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至微塵，在未來時已是無常。何以故？具足成就破壞相故。若未來色非無常者，不得言色有十時差別。云何十時？一者膜時、二者泡時、三者疱時、四者肉團時、五者肢時、六者嬰孩時、七者童子時、八者少年時、九者盛壯時、十者衰老時。菩薩觀膜若非無常，不應至泡乃至盛壯，非無常者終不至老。若是諸時，非念念滅，終不漸長，應當一時成長具足；無是事故，是故當知，定有念念微細無常。復見有人，諸根具足，顏色暐曄，後見枯悴。復作是念，是人定有念念無常。復觀四大及四威儀。復觀內外，各二苦因，飢渴寒熱。復觀是四，若無念念微細無常，亦不得說如是四苦。若有菩薩能作是念，是名菩薩觀細無常。如內外色心法亦爾。何以故？行六處故。行六處時，或生喜心、或生瞋心、或生愛心、或生念心，展轉異生不得一種，是故當知，一切色法及非色法悉是無常。善男子！菩薩若能於一念中，見一切法生滅無常，是名菩薩具無常想。善男子！智者修習無常想已，遠離常慢、常倒、想倒。

「次修苦想。何因緣故有如是苦？深知是苦因於無常，因無常故，受生老病死，生老病死因緣故，名為無常，無常因緣故，受內外苦，飢渴、寒熱、鞭打、罵辱，如是等苦，皆因無常。復次智者深觀此身，即無常器，是器即苦，以器苦故，所受盛法亦復是苦。善男子！智者復觀，生即是苦，滅即是苦，苦生滅故，即是無常，非我、我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次修苦想。何因緣故有如是苦？深知是苦因於無常，因無常故，受生老病死，生老病死因緣故，名為無常，無常因緣故，受內外苦，飢渴、寒熱、鞭打、罵辱，如是等苦，皆因無常。復次智者深觀此身，即無常器，是器即苦，以器苦故，所受盛法亦復是苦。善男子！智者復觀，生即是苦，滅即是苦，苦生滅故，即是無常，非我、我所。

「修無我想。智者復觀苦即無常，無常即苦，若苦無常，智者云何說言有我？苦非是我，無常亦爾。如是五陰亦苦、無常，眾生云何說言有我？復次觀一切法有異和合，不從一和合生一切法，亦非一法是一切和合果，一切和合皆無自性，亦無一性，亦無異性，亦無物性亦無自在，諸法若有如是等相，智者云何說言有我？復作是念，一切法中無有一法能為作者，若使一法不能作者，眾法和合亦不能作。一切諸法，性終不能獨生獨滅，和合故滅，和合故生。是法生已，眾生倒想，言是和合。從和合生，眾生想倒無有真實，云何而有真實我耶？是故智者觀於無我。又復諦觀何因緣故眾生說我？是我若有，應一應多。我若一者，云何而有剎利、婆羅門、毘舍、首陀、人、天、地獄、餓鬼、畜生、大小、老壯？是故知我非是一也。我若多者，云何說言，眾生我者是一、是遍、無有邊際？若一、若多，二俱無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修無我想。智者復觀苦即無常，無常即苦，若苦無常，智者云何說言有我？苦非是我，無常亦爾。如是五陰亦苦、無常，眾生云何說言有我？復次觀一切法有異和合，不從一和合生一切法，亦非一法是一切和合果，一切和合皆無自性，亦無一性，亦無異性，亦無物性亦無自在，諸法若有如是等相，智者云何說言有我？復作是念，一切法中無有一法能為作者，若使一法不能作者，眾法和合亦不能作。一切諸法，性終不能獨生獨滅，和合故滅，和合故生。是法生已，眾生倒想，言是和合。從和合生，眾生想倒無有真實，云何而有真實我耶？是故智者觀於無我。又復諦觀何因緣故眾生說我？是我若有，應一應多。我若一者，云何而有剎利、婆羅門、毘舍、首陀、人、天、地獄、餓鬼、畜生、大小、老壯？是故知我非是一也。我若多者，云何說言，眾生我者是一、是遍、無有邊際？若一、若多，二俱無我。

「智者如是觀無我已，次復觀於厭離食想。作是念言，若一切法無常、苦、空、無我，云何為食，起身、口、意三種惡業？若有眾生為貪食故，起身、口、意三種惡業，所得財物眾皆共之，後受苦果無共分者。善男子！智者復觀，一切眾生為飲食故，身心受苦。若從眾苦而得食者，我當云何於是食中而生貪著？是故於食不生貪心。復次智者當觀，因於飲食身得增長，我今出家，受戒修道，為欲捨身；今貪此食，云何當得捨此身耶？如是觀已，雖復受食，猶如曠野食其子肉，其心厭惡，都不甘樂。深觀揣食有如是過，次觀觸食，如被剝牛，為無量虫之所唼食。次觀思食，如大火聚。識食猶如三百鑽矛。善男子！智者如是觀四食已，於食終不生貪樂想。若猶生貪，當觀不淨。何以故？為離食愛故。於一切食，善能分別不淨之想，隨諸不淨令與相似。如是觀已，若得好食及以惡食，受時猶如塗癰瘡藥，終不生於貪愛之心。善男子！智者若能如是觀者，是名成就厭離食想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智者如是觀無我已，次復觀於厭離食想。作是念言，若一切法無常、苦、空、無我，云何為食，起身、口、意三種惡業？若有眾生為貪食故，起身、口、意三種惡業，所得財物眾皆共之，後受苦果無共分者。善男子！智者復觀，一切眾生為飲食故，身心受苦。若從眾苦而得食者，我當云何於是食中而生貪著？是故於食不生貪心。復次智者當觀，因於飲食身得增長，我今出家，受戒修道，為欲捨身；今貪此食，云何當得捨此身耶？如是觀已，雖復受食，猶如曠野食其子肉，其心厭惡，都不甘樂。深觀揣食有如是過，次觀觸食，如被剝牛，為無量虫之所唼食。次觀思食，如大火聚。識食猶如三百鑽矛。善男子！智者如是觀四食已，於食終不生貪樂想。若猶生貪，當觀不淨。何以故？為離食愛故。於一切食，善能分別不淨之想，隨諸不淨令與相似。如是觀已，若得好食及以惡食，受時猶如塗癰瘡藥，終不生於貪愛之心。善男子！智者若能如是觀者，是名成就厭離食想。」

迦葉菩薩言：「世尊！智者觀食作不淨想，為是實觀？虛解觀耶？若是實觀，所觀之食實非不淨。若是虛解，是法云何名為善想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「世尊！智者觀食作不淨想，為是實觀？虛解觀耶？若是實觀，所觀之食實非不淨。若是虛解，是法云何名為善想？」

佛言：「善男子！如是想者，亦是實觀，亦是虛解。能壞貪食故名為實，非虫見虫故名虛解。善男子！一切有漏皆名為虛，亦能得實。善男子！若有比丘發心乞食，預作是念：『我當乞食，願得好者莫得麁惡，願必多得莫令尠少，亦願速得莫令遲晚。』如是比丘不名於食得厭離想，所修善法日夜衰耗，不善之法漸當增長。善男子！若有比丘欲乞食時，先當願言：『令諸乞者悉得飽滿，其施食者得無量福，我若得食為療毒身，修習善法利益施主。』作是願時，所修善法日夜增長，不善之法漸當消滅。善男子！若有比丘能如是修，當知是人不空食於國中信施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是想者，亦是實觀，亦是虛解。能壞貪食故名為實，非虫見虫故名虛解。善男子！一切有漏皆名為虛，亦能得實。善男子！若有比丘發心乞食，預作是念：『我當乞食，願得好者莫得麁惡，願必多得莫令尠少，亦願速得莫令遲晚。』如是比丘不名於食得厭離想，所修善法日夜衰耗，不善之法漸當增長。善男子！若有比丘欲乞食時，先當願言：『令諸乞者悉得飽滿，其施食者得無量福，我若得食為療毒身，修習善法利益施主。』作是願時，所修善法日夜增長，不善之法漸當消滅。善男子！若有比丘能如是修，當知是人不空食於國中信施。

「善男子！智者具足如是四想，能修世間不可樂想，作是念言：『一切世間無處不有生老病死，而我此身無處不生。若世間中無有一處當得離於生老病死，我當云何樂於世間？一切世間無有進得而不退失，是故世間定是無常，若是無常，云何智人而樂於世？一一眾生，周遍經歷一切世間，具受苦樂，雖復得受梵天之身乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。雖為四王乃至他化自在天身，命終生於畜生道中、或為師子、虎豹豺狼、象馬牛驢。次觀轉輪聖王之身，統四天下，豪貴自在，福盡貧困，衣食不供。』智者深觀如是事已，生於世間不可樂想。智者復觀世間有法，所謂舍宅、衣服飲食、臥具醫藥、香花瓔珞，種種伎樂、財物寶貨，如是等事皆為離苦；而是等物體即是苦，云何以苦欲離於苦？善男子！智者如是觀已，於世間物，不生愛樂而作樂想。善男子！譬如有人身嬰重病，雖有種種音樂倡伎、香花瓔珞，終不於中生貪愛樂。智者觀已亦復如是。善男子！智者深觀一切世間，非歸依處、非解脫處、非寂靜處、非可愛處、非彼岸處、非是常樂我淨之法，若我貪樂如是世間，我當云何得離是法？如人不樂處闇，而求光明，還復歸闇，闇即世間，明即出世。若我樂世，增長黑闇，遠離光明，闇即無明，光即智明，是智明因即是世間不可樂想。一切貪結雖是繫縛，然我今者貪於智明，不貪世間。智者深觀如是法已，具足世間不可樂想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！智者具足如是四想，能修世間不可樂想，作是念言：『一切世間無處不有生老病死，而我此身無處不生。若世間中無有一處當得離於生老病死，我當云何樂於世間？一切世間無有進得而不退失，是故世間定是無常，若是無常，云何智人而樂於世？一一眾生，周遍經歷一切世間，具受苦樂，雖復得受梵天之身乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。雖為四王乃至他化自在天身，命終生於畜生道中、或為師子、虎豹豺狼、象馬牛驢。次觀轉輪聖王之身，統四天下，豪貴自在，福盡貧困，衣食不供。』智者深觀如是事已，生於世間不可樂想。智者復觀世間有法，所謂舍宅、衣服飲食、臥具醫藥、香花瓔珞，種種伎樂、財物寶貨，如是等事皆為離苦；而是等物體即是苦，云何以苦欲離於苦？善男子！智者如是觀已，於世間物，不生愛樂而作樂想。善男子！譬如有人身嬰重病，雖有種種音樂倡伎、香花瓔珞，終不於中生貪愛樂。智者觀已亦復如是。善男子！智者深觀一切世間，非歸依處、非解脫處、非寂靜處、非可愛處、非彼岸處、非是常樂我淨之法，若我貪樂如是世間，我當云何得離是法？如人不樂處闇，而求光明，還復歸闇，闇即世間，明即出世。若我樂世，增長黑闇，遠離光明，闇即無明，光即智明，是智明因即是世間不可樂想。一切貪結雖是繫縛，然我今者貪於智明，不貪世間。智者深觀如是法已，具足世間不可樂想。

「善男子！有智之人已修世間不可樂想，次修死想觀。是壽命常為無量怨讎所遶，念念損減，無有增長。猶山瀑水不得停住、亦如朝露勢不久停、如囚趣市步步近死、如牽牛羊詣於屠所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有智之人已修世間不可樂想，次修死想觀。是壽命常為無量怨讎所遶，念念損減，無有增長。猶山瀑水不得停住、亦如朝露勢不久停、如囚趣市步步近死、如牽牛羊詣於屠所。」

迦葉菩薩言：「世尊！云何智者觀念念滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「世尊！云何智者觀念念滅？」

「善男子！譬如四人，皆善射術，聚在一處，各射一方，俱作是念：『我等四箭俱發俱墮。』復有一人作是念言：『如是四箭及其未墮，我能一時以手接取。』善男子！如是之人可說疾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如四人，皆善射術，聚在一處，各射一方，俱作是念：『我等四箭俱發俱墮。』復有一人作是念言：『如是四箭及其未墮，我能一時以手接取。』善男子！如是之人可說疾不？」

迦葉菩薩言：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉菩薩言：「如是。世尊！」

佛言：「善男子！地行鬼疾復速是人，有飛行鬼復速地行，四天王疾復速飛行，日月神天復速四王，行堅疾天復速日月，眾生壽命復速堅疾。善男子！一息一眴，眾生壽命四百生滅。智者若能觀命如是，是名能觀念念滅也。善男子！智者觀命繫屬死王，我若能離如是死王，則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命，猶如河岸臨峻大樹，亦如有人作大逆罪及其受戮無憐惜者，如師子王大飢困時，亦如毒蛇吸大風時，猶如渴馬護惜水時，如大惡鬼瞋恚發時，眾生死王亦復如是。善男子！智者若能作如是觀，是則名為修習死想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！地行鬼疾復速是人，有飛行鬼復速地行，四天王疾復速飛行，日月神天復速四王，行堅疾天復速日月，眾生壽命復速堅疾。善男子！一息一眴，眾生壽命四百生滅。智者若能觀命如是，是名能觀念念滅也。善男子！智者觀命繫屬死王，我若能離如是死王，則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命，猶如河岸臨峻大樹，亦如有人作大逆罪及其受戮無憐惜者，如師子王大飢困時，亦如毒蛇吸大風時，猶如渴馬護惜水時，如大惡鬼瞋恚發時，眾生死王亦復如是。善男子！智者若能作如是觀，是則名為修習死想。

「善男子！智者復觀，我今出家設得壽命七日七夜，我當於中精勤修道，護持禁戒，說法教化利益眾生，是名智者修於死想。復以七日七夜為多，若得六日、五日、四日、三日、二日、一日、一時、乃至出息、入息之頃，我當於中精勤修道，護持禁戒，說法教化利益眾生，是名智者善修死想。智者具足如上六想，即七想因。何等名七？一者常修想、二者樂修想、三者無瞋想、四者無妬想、五者善願想、六者無慢想、七者三昧自在想。善男子！若有比丘具足七想，是名沙門、名婆羅門、是名寂靜、是名淨潔、是名解脫、是名智者、是名正見、名到彼岸、名大醫王、是大商主、是名善解如來祕密，亦知諸佛七種之語，名正見知，斷七種語中所生疑網。善男子！若人具足如上六想，當知是人能呵三界，遠離三界，滅除三界，於三界中不生愛著，是名智者具足十想。若有比丘具是十想，即得稱可沙門之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！智者復觀，我今出家設得壽命七日七夜，我當於中精勤修道，護持禁戒，說法教化利益眾生，是名智者修於死想。復以七日七夜為多，若得六日、五日、四日、三日、二日、一日、一時、乃至出息、入息之頃，我當於中精勤修道，護持禁戒，說法教化利益眾生，是名智者善修死想。智者具足如上六想，即七想因。何等名七？一者常修想、二者樂修想、三者無瞋想、四者無妬想、五者善願想、六者無慢想、七者三昧自在想。善男子！若有比丘具足七想，是名沙門、名婆羅門、是名寂靜、是名淨潔、是名解脫、是名智者、是名正見、名到彼岸、名大醫王、是大商主、是名善解如來祕密，亦知諸佛七種之語，名正見知，斷七種語中所生疑網。善男子！若人具足如上六想，當知是人能呵三界，遠離三界，滅除三界，於三界中不生愛著，是名智者具足十想。若有比丘具是十想，即得稱可沙門之相。」

爾時迦葉菩薩，即於佛前以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉菩薩，即於佛前以偈讚佛：

「憐愍世間大醫王， 身及智慧俱寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憐愍世間大醫王， 身及智慧俱寂靜，

無我法中有真我， 是故敬禮無上尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我法中有真我， 是故敬禮無上尊。

發心畢竟二不別， 如是二心先心難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心畢竟二不別， 如是二心先心難，

自未得度先度他， 是故我禮初發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自未得度先度他， 是故我禮初發心。

初發已為人天師， 勝出聲聞及緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初發已為人天師， 勝出聲聞及緣覺，

如是發心過三界， 是故得名最無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是發心過三界， 是故得名最無上。

世救要求然後得， 如來無請而為師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世救要求然後得， 如來無請而為師，

佛隨世間如犢子， 是故得名大悲牛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛隨世間如犢子， 是故得名大悲牛。

如來功德滿十方， 凡下無智不能讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德滿十方， 凡下無智不能讚，

我今讚歎慈悲心， 為報身口二種業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今讚歎慈悲心， 為報身口二種業。

世間常樂自利益， 如來終不為是事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間常樂自利益， 如來終不為是事，

能斷眾生世果報， 是故我禮自他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷眾生世果報， 是故我禮自他利。

世間逐親作益厚， 如來利益無怨親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間逐親作益厚， 如來利益無怨親，

佛無是相如世人， 是故其心等無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無是相如世人， 是故其心等無二。

世間說異作業異， 如來如說業無差， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間說異作業異， 如來如說業無差，

凡所修行斷諸行， 是故得名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所修行斷諸行， 是故得名為如來。

先已了知煩惱過， 示現處之為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先已了知煩惱過， 示現處之為眾生，

久於世間得解脫， 樂處生死慈悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久於世間得解脫， 樂處生死慈悲故。

雖現天身及人身， 慈悲隨逐如犢子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖現天身及人身， 慈悲隨逐如犢子，

如來即是眾生母， 慈心即是小犢子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來即是眾生母， 慈心即是小犢子。

自受眾苦念眾生， 悲念時心不悔沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自受眾苦念眾生， 悲念時心不悔沒，

憐愍心盛不覺苦， 故我稽首拔苦者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍心盛不覺苦， 故我稽首拔苦者。

如來雖作無量福， 身口意業恒清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來雖作無量福， 身口意業恒清淨，

常為眾生不為己， 是故我禮清淨業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為眾生不為己， 是故我禮清淨業。

如來受苦不覺苦， 見眾受苦如己苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來受苦不覺苦， 見眾受苦如己苦，

雖為眾生處地獄， 不生苦想及悔心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖為眾生處地獄， 不生苦想及悔心。

一切眾生受異苦， 悉是如來一人苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生受異苦， 悉是如來一人苦，

覺已其心轉堅固， 故能勤修無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺已其心轉堅固， 故能勤修無上道。

佛具一味大慈心， 悲念眾生如子想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛具一味大慈心， 悲念眾生如子想，

眾生不知佛能救， 故謗如來及法僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不知佛能救， 故謗如來及法僧。

世間雖具眾煩惱， 亦有無量諸過惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間雖具眾煩惱， 亦有無量諸過惡，

如是眾結及罪過， 佛初發心已能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾結及罪過， 佛初發心已能壞。

唯有諸佛能讚佛， 除佛無能讚歎者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有諸佛能讚佛， 除佛無能讚歎者，

我今唯以一法讚， 所謂慈心遊世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今唯以一法讚， 所謂慈心遊世間。

如來慈是大法聚， 是慈亦能度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來慈是大法聚， 是慈亦能度眾生，

即是無上真解脫， 解脫即是大涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是無上真解脫， 解脫即是大涅槃。」