大般涅槃經卷第二十四北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經卷第二十四北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明遍照高貴德王菩薩品第十之四

「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃，成就具足第二功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃，昔所不得而今得之，昔所不見而今見之，昔所不聞而今聞之，昔所不到而今得到，昔所不知而今知之。云何名為昔所不得而今得之？所謂神通，昔所不得而今乃得。通有二種：一者內，二者外。所言外者與外道共。內復有二：一者二乘，二者菩薩。菩薩修行大涅槃經所得神通，不與聲聞辟支佛共。云何名為不與聲聞辟支佛共？二乘所作神通變化，一心作一，不得眾多。菩薩不爾，於一心中，則能具足現五趣身。所以者何？以得如是大涅槃經之勢力故，是則名為昔所不得而今得之。又復云何昔所不得而今得之？所謂身得自在、心得自在。何以故？一切凡夫所有身心不得自在，或心隨身，或身隨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃，成就具足第二功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃，昔所不得而今得之，昔所不見而今見之，昔所不聞而今聞之，昔所不到而今得到，昔所不知而今知之。云何名為昔所不得而今得之？所謂神通，昔所不得而今乃得。通有二種：一者內，二者外。所言外者與外道共。內復有二：一者二乘，二者菩薩。菩薩修行大涅槃經所得神通，不與聲聞辟支佛共。云何名為不與聲聞辟支佛共？二乘所作神通變化，一心作一，不得眾多。菩薩不爾，於一心中，則能具足現五趣身。所以者何？以得如是大涅槃經之勢力故，是則名為昔所不得而今得之。又復云何昔所不得而今得之？所謂身得自在、心得自在。何以故？一切凡夫所有身心不得自在，或心隨身，或身隨心。

「云何名為心隨於身？譬如醉人，酒在身中，爾時身動，心亦隨動，亦如身懶，心亦隨懶，是則名為心隨於身。又如嬰兒，其身稚小，心亦隨小，大人身大，心亦隨大。又如有人，身體麁澁，心常思念，欲得膏油潤漬令軟，是則名為心隨於身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為心隨於身？譬如醉人，酒在身中，爾時身動，心亦隨動，亦如身懶，心亦隨懶，是則名為心隨於身。又如嬰兒，其身稚小，心亦隨小，大人身大，心亦隨大。又如有人，身體麁澁，心常思念，欲得膏油潤漬令軟，是則名為心隨於身。

「云何名為身隨於心？所謂去、來、坐臥、修行、施、戒、忍辱、精進，愁惱之人身則羸悴，歡喜之人身則肥鮮，恐怖之人身體戰動，專心聽法身則怡悅，悲泣之人涕淚橫流，是則名為身隨於心。菩薩不爾，於身心中俱得自在，是則名為昔所不得而今得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為身隨於心？所謂去、來、坐臥、修行、施、戒、忍辱、精進，愁惱之人身則羸悴，歡喜之人身則肥鮮，恐怖之人身體戰動，專心聽法身則怡悅，悲泣之人涕淚橫流，是則名為身隨於心。菩薩不爾，於身心中俱得自在，是則名為昔所不得而今得之。

「復次善男子！菩薩摩訶薩所現身相，猶如微塵，以此微身，悉能遍至無量無邊恒河沙等諸佛世界，無所障礙，而心常定，初不移動，是則名為心不隨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩所現身相，猶如微塵，以此微身，悉能遍至無量無邊恒河沙等諸佛世界，無所障礙，而心常定，初不移動，是則名為心不隨身。

「是亦名為昔所不到而今能到。何以復名昔所不到而今能到？一切聲聞辟支佛等所不能到，菩薩能到，是故名為昔所不到而今能到。一切聲聞辟支佛等，雖以神通不能變身如細微塵，遍至無量恒河沙等諸佛世界，聲聞緣覺身若動時心亦隨動。菩薩不爾，心雖不動，身無不至，是名菩薩心不隨身。復次善男子！菩薩化身猶如三千大千世界，以此大身入一塵身，其心爾時亦不隨小。聲聞緣覺雖能化身令如三千大千世界，而不能以如此大身入微塵身，於此事中尚自不能，況能令心而不隨動？是名菩薩心不隨身。復次善男子！菩薩摩訶薩以一音聲，能令三千大千世界眾生悉聞，心終不念令是音聲遍諸世界，使諸眾生昔所不聞而今得聞。而是菩薩亦初不言，我令眾生昔所不聞而今得聞。菩薩若言，因我說法令諸眾生不聞聞者，當知是人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？眾生不聞，我為說者，如此之心是生死心，一切菩薩是心已盡，以是義故，菩薩摩訶薩所有身心不相隨逐。善男子！一切凡夫身心相隨，菩薩不爾，為化眾生故，雖現身小，心亦不小。何以故？諸菩薩等所有心性常廣大故，雖現大身，心亦不大。云何大身？身如三千大千世界。云何小心，行嬰兒行。以是義故，心不隨身。菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫，遠酒不飲而心亦動，心無悲苦身亦流淚，實無恐怖身亦戰慄，以是義故，當知菩薩身心自在，不相隨逐。菩薩摩訶薩唯現一身，而諸眾生各各見異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是亦名為昔所不到而今能到。何以復名昔所不到而今能到？一切聲聞辟支佛等所不能到，菩薩能到，是故名為昔所不到而今能到。一切聲聞辟支佛等，雖以神通不能變身如細微塵，遍至無量恒河沙等諸佛世界，聲聞緣覺身若動時心亦隨動。菩薩不爾，心雖不動，身無不至，是名菩薩心不隨身。復次善男子！菩薩化身猶如三千大千世界，以此大身入一塵身，其心爾時亦不隨小。聲聞緣覺雖能化身令如三千大千世界，而不能以如此大身入微塵身，於此事中尚自不能，況能令心而不隨動？是名菩薩心不隨身。復次善男子！菩薩摩訶薩以一音聲，能令三千大千世界眾生悉聞，心終不念令是音聲遍諸世界，使諸眾生昔所不聞而今得聞。而是菩薩亦初不言，我令眾生昔所不聞而今得聞。菩薩若言，因我說法令諸眾生不聞聞者，當知是人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？眾生不聞，我為說者，如此之心是生死心，一切菩薩是心已盡，以是義故，菩薩摩訶薩所有身心不相隨逐。善男子！一切凡夫身心相隨，菩薩不爾，為化眾生故，雖現身小，心亦不小。何以故？諸菩薩等所有心性常廣大故，雖現大身，心亦不大。云何大身？身如三千大千世界。云何小心，行嬰兒行。以是義故，心不隨身。菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫，遠酒不飲而心亦動，心無悲苦身亦流淚，實無恐怖身亦戰慄，以是義故，當知菩薩身心自在，不相隨逐。菩薩摩訶薩唯現一身，而諸眾生各各見異。

「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃，昔所不聞而今得聞？菩薩摩訶薩先取聲相，所謂象聲馬聲、車聲人聲、貝聲鼓聲、簫笛等聲、歌聲哭聲而修習之，以修習故，能聞無量三千大千世界所有地獄音聲。復轉修習得異耳根，異於聲聞緣覺天耳。何以故？二乘所得清淨耳通，若依初禪淨妙四大，唯聞初禪不聞二禪，乃至四禪亦復如是，雖可一時得聞三千大千世界所有音聲，而不能聞無量無邊恒河沙等世界音聲。以是義故，菩薩所得異於聲聞緣覺耳根，以是異故，昔所不聞而今得聞。雖聞音聲，而心初無聞聲之相，不作有相、常相、樂相、我相、淨相、主相依相、作相因相、定相果相，以是義故，諸菩薩等昔所不聞而今得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃，昔所不聞而今得聞？菩薩摩訶薩先取聲相，所謂象聲馬聲、車聲人聲、貝聲鼓聲、簫笛等聲、歌聲哭聲而修習之，以修習故，能聞無量三千大千世界所有地獄音聲。復轉修習得異耳根，異於聲聞緣覺天耳。何以故？二乘所得清淨耳通，若依初禪淨妙四大，唯聞初禪不聞二禪，乃至四禪亦復如是，雖可一時得聞三千大千世界所有音聲，而不能聞無量無邊恒河沙等世界音聲。以是義故，菩薩所得異於聲聞緣覺耳根，以是異故，昔所不聞而今得聞。雖聞音聲，而心初無聞聲之相，不作有相、常相、樂相、我相、淨相、主相依相、作相因相、定相果相，以是義故，諸菩薩等昔所不聞而今得聞。」

爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言：「若佛所說，不作定相、不作果相，是義不然。何以故？如來先說，若人聞是大涅槃經一句一字，必定得成阿耨多羅三藐三菩提；如來於今，云何復言無定、無果？若得阿耨多羅三藐三菩提，即是定相，即是果相；云何而言無定、無果？聞惡聲故則生惡心，生惡心故則至三塗，若至三塗則是定果；云何而言無定、無果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言：「若佛所說，不作定相、不作果相，是義不然。何以故？如來先說，若人聞是大涅槃經一句一字，必定得成阿耨多羅三藐三菩提；如來於今，云何復言無定、無果？若得阿耨多羅三藐三菩提，即是定相，即是果相；云何而言無定、無果？聞惡聲故則生惡心，生惡心故則至三塗，若至三塗則是定果；云何而言無定、無果？」

爾時如來讚言：「善哉，善哉！善男子！能作是問。若使諸佛說諸音聲有定果相者，則非諸佛世尊之相，是魔王相、生死之相、遠涅槃相。何以故？一切諸佛凡所演說無定果相。善男子！譬如刀中見人面像，竪則見長，橫則見闊，若有定相，云何而得竪則見長、橫則見闊？以是義故，諸佛世尊凡所演說無定果相。善男子！夫涅槃者實非聲果，若使涅槃是聲果者，當知涅槃非是常法。善男子！譬如世間從因生法，有因則有果，無因則無果。因無常故，果亦無常。所以者何？因亦作果，果亦作因，以是義故，一切諸法無有定相。若使涅槃從因生者，因無常故，果亦無常；而是涅槃不從因生，體非是果，是故為常。善男子！以是義故，涅槃之體無定無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來讚言：「善哉，善哉！善男子！能作是問。若使諸佛說諸音聲有定果相者，則非諸佛世尊之相，是魔王相、生死之相、遠涅槃相。何以故？一切諸佛凡所演說無定果相。善男子！譬如刀中見人面像，竪則見長，橫則見闊，若有定相，云何而得竪則見長、橫則見闊？以是義故，諸佛世尊凡所演說無定果相。善男子！夫涅槃者實非聲果，若使涅槃是聲果者，當知涅槃非是常法。善男子！譬如世間從因生法，有因則有果，無因則無果。因無常故，果亦無常。所以者何？因亦作果，果亦作因，以是義故，一切諸法無有定相。若使涅槃從因生者，因無常故，果亦無常；而是涅槃不從因生，體非是果，是故為常。善男子！以是義故，涅槃之體無定無果。

「善男子！夫涅槃者，亦可言定，亦可言果。云何為定？一切諸佛所有涅槃常樂我淨，是故為定，無生老壞是故為定，一闡提等、犯四重禁、誹謗方等、作五逆罪，捨除本心，必定得故，是故為定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！夫涅槃者，亦可言定，亦可言果。云何為定？一切諸佛所有涅槃常樂我淨，是故為定，無生老壞是故為定，一闡提等、犯四重禁、誹謗方等、作五逆罪，捨除本心，必定得故，是故為定。

「善男子！如汝所言，若人聞我說大涅槃一字一句，得阿耨多羅三藐三菩提者。汝於是義，猶未了了。汝當諦聽，吾當為汝更分別之。善男子！若有善男子、善女人，聞大涅槃一字一句，不作字相、不作句相、不作聞相、不作佛相、不作說相，如是義者名無相相，以無相相故，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！如汝所言，聞惡聲故到三塗者，是義不然。何以故？非以惡聲而至三塗，當知是果乃是惡心。所以者何？有善男子、善女人等，雖聞惡聲心不生惡，是故當知，非因惡聲生三塗中。而諸眾生因煩惱結，惡心滋多，生三惡趣，非因惡聲。若聲有定相，諸有聞者一切悉應生於惡心。或有生者，有不生者，是故當知聲無定相。以無定故，雖復因之，不生惡心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如汝所言，若人聞我說大涅槃一字一句，得阿耨多羅三藐三菩提者。汝於是義，猶未了了。汝當諦聽，吾當為汝更分別之。善男子！若有善男子、善女人，聞大涅槃一字一句，不作字相、不作句相、不作聞相、不作佛相、不作說相，如是義者名無相相，以無相相故，得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！如汝所言，聞惡聲故到三塗者，是義不然。何以故？非以惡聲而至三塗，當知是果乃是惡心。所以者何？有善男子、善女人等，雖聞惡聲心不生惡，是故當知，非因惡聲生三塗中。而諸眾生因煩惱結，惡心滋多，生三惡趣，非因惡聲。若聲有定相，諸有聞者一切悉應生於惡心。或有生者，有不生者，是故當知聲無定相。以無定故，雖復因之，不生惡心。」

「世尊！聲若無定，云何菩薩昔所不聞而今得聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！聲若無定，云何菩薩昔所不聞而今得聞？」

「善男子！聲無定相，昔所不聞，令諸菩薩而今得聞，以是義故，我作是說，昔所不聞而今得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！聲無定相，昔所不聞，令諸菩薩而今得聞，以是義故，我作是說，昔所不聞而今得聞。

「善男子！云何昔所不見而今得見？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，先取明相，所謂日月星宿、𤊟燎燈燭、珠火之明、藥草等光，以修習故得異眼根，異於聲聞緣覺所得。云何為異？二乘所得清淨天眼，若依欲界四大眼根，不見初禪，若依初禪不見上地，乃至自眼猶不能見，若欲多見，極至三千大千世界。菩薩摩訶薩不修天眼，見妙色身悉是骨相，雖見他方恒河沙等世界色相，不作色相、不作常相、有相、物相、名字等相，作因緣相，不作見相。不言是眼微妙淨相，唯見因緣、非因緣相。云何因緣？色是眼緣，若使是色非因緣者，一切凡夫不應生於見色之相。以是義故，色名因緣。非因緣者，菩薩摩訶薩雖復見之，不生色相，是故非緣。以是義故，菩薩所得清淨天眼，異於聲聞緣覺所得。以是異故，一時遍見十方世界現在諸佛，是名菩薩昔所不見而今得見。以是異故，能見微塵，聲聞緣覺所不能見。以是異故，雖見自眼，初無見相，見無常相。見凡夫身三十六物不淨充滿，如於掌中觀阿摩勒果，以是義故，昔所不見而今得見。若見眾生所有色相，則知其人大小乘根，一觸衣故，亦知是人善惡諸根差別之相，以是義故，昔所不知而今得知。以一見故，昔所不知而今得知，以此知故，昔所不見而今得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何昔所不見而今得見？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，先取明相，所謂日月星宿、𤊟燎燈燭、珠火之明、藥草等光，以修習故得異眼根，異於聲聞緣覺所得。云何為異？二乘所得清淨天眼，若依欲界四大眼根，不見初禪，若依初禪不見上地，乃至自眼猶不能見，若欲多見，極至三千大千世界。菩薩摩訶薩不修天眼，見妙色身悉是骨相，雖見他方恒河沙等世界色相，不作色相、不作常相、有相、物相、名字等相，作因緣相，不作見相。不言是眼微妙淨相，唯見因緣、非因緣相。云何因緣？色是眼緣，若使是色非因緣者，一切凡夫不應生於見色之相。以是義故，色名因緣。非因緣者，菩薩摩訶薩雖復見之，不生色相，是故非緣。以是義故，菩薩所得清淨天眼，異於聲聞緣覺所得。以是異故，一時遍見十方世界現在諸佛，是名菩薩昔所不見而今得見。以是異故，能見微塵，聲聞緣覺所不能見。以是異故，雖見自眼，初無見相，見無常相。見凡夫身三十六物不淨充滿，如於掌中觀阿摩勒果，以是義故，昔所不見而今得見。若見眾生所有色相，則知其人大小乘根，一觸衣故，亦知是人善惡諸根差別之相，以是義故，昔所不知而今得知。以一見故，昔所不知而今得知，以此知故，昔所不見而今得見。

「復次善男子！云何菩薩昔所不知而今得知？菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心，初不作心及心數相，不作眾生及以物相，修第一義畢竟空相。何以故？一切菩薩常善修習空性相故。以修空故，昔所不知而今得知。云何為知？知無有我、無有我所，知諸眾生皆有佛性，以佛性故，一闡提等捨離本心，悉當得成阿耨多羅三藐三菩提。如此皆是聲聞緣覺所不能知，菩薩能知，以是義故，昔所不知而今得知。復次善男子！云何昔所不知而今得知？菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，念過去世一切眾生所生種姓、父母兄弟、妻子眷屬、知識怨憎，於一念中得殊異智，異於聲聞緣覺智慧。云何為異？聲聞緣覺所有智慧，念過去世所有眾生種姓、父母乃至怨憎，而作種姓至怨憎相。菩薩不爾，雖念過去種姓、父母乃至怨憎，終不生於種姓父母怨憎等相，常作法相、空寂之相，是名菩薩昔所不知而今得知。復次善男子！云何昔所不知而今得知？菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，得他心智，異於聲聞緣覺所得。云何為異？聲聞緣覺以一念智，知人心時，則不能知地獄、畜生、餓鬼、天心。菩薩不爾，於一念中遍知六趣眾生之心，是名菩薩昔所不知而今得知。復次善男子！復有異知，菩薩摩訶薩於一心中，知須陀洹初心，次第至十六心，以是義故，昔所不知而今得知。是為菩薩修大涅槃具足成就第二功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！云何菩薩昔所不知而今得知？菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心，初不作心及心數相，不作眾生及以物相，修第一義畢竟空相。何以故？一切菩薩常善修習空性相故。以修空故，昔所不知而今得知。云何為知？知無有我、無有我所，知諸眾生皆有佛性，以佛性故，一闡提等捨離本心，悉當得成阿耨多羅三藐三菩提。如此皆是聲聞緣覺所不能知，菩薩能知，以是義故，昔所不知而今得知。復次善男子！云何昔所不知而今得知？菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，念過去世一切眾生所生種姓、父母兄弟、妻子眷屬、知識怨憎，於一念中得殊異智，異於聲聞緣覺智慧。云何為異？聲聞緣覺所有智慧，念過去世所有眾生種姓、父母乃至怨憎，而作種姓至怨憎相。菩薩不爾，雖念過去種姓、父母乃至怨憎，終不生於種姓父母怨憎等相，常作法相、空寂之相，是名菩薩昔所不知而今得知。復次善男子！云何昔所不知而今得知？菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，得他心智，異於聲聞緣覺所得。云何為異？聲聞緣覺以一念智，知人心時，則不能知地獄、畜生、餓鬼、天心。菩薩不爾，於一念中遍知六趣眾生之心，是名菩薩昔所不知而今得知。復次善男子！復有異知，菩薩摩訶薩於一心中，知須陀洹初心，次第至十六心，以是義故，昔所不知而今得知。是為菩薩修大涅槃具足成就第二功德。

「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第三功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃，捨慈得慈，得慈之時，不從因緣。云何名為捨慈得慈？善男子！慈名世諦。菩薩摩訶薩捨世諦慈，得第一義慈，第一義慈不從緣得。復次云何捨慈得慈？慈若可捨，名凡夫慈；慈若可得，即名菩薩無緣之慈。捨一闡提慈、犯四重禁慈、謗方等慈、作五逆慈，得憐愍慈、得如來慈、世尊之慈、無因緣慈。云何復名捨慈得慈？捨黃門慈、無根、二根、女人之慈，屠、膾、獵師、畜養鷄猪如是等慈，亦捨聲聞緣覺之慈，得諸菩薩無緣之慈。不見自慈，不見他慈，不見持戒，不見破戒。雖自見悲，不見眾生。雖有苦受，不見受者。何以故？以修第一真實義故。是名菩薩修大涅槃成就具足第三功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第三功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃，捨慈得慈，得慈之時，不從因緣。云何名為捨慈得慈？善男子！慈名世諦。菩薩摩訶薩捨世諦慈，得第一義慈，第一義慈不從緣得。復次云何捨慈得慈？慈若可捨，名凡夫慈；慈若可得，即名菩薩無緣之慈。捨一闡提慈、犯四重禁慈、謗方等慈、作五逆慈，得憐愍慈、得如來慈、世尊之慈、無因緣慈。云何復名捨慈得慈？捨黃門慈、無根、二根、女人之慈，屠、膾、獵師、畜養鷄猪如是等慈，亦捨聲聞緣覺之慈，得諸菩薩無緣之慈。不見自慈，不見他慈，不見持戒，不見破戒。雖自見悲，不見眾生。雖有苦受，不見受者。何以故？以修第一真實義故。是名菩薩修大涅槃成就具足第三功德。

「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德，有十事。何等為十？一者根深難可傾拔，二者自身生決定想，三者不觀福田及非福田，四者修淨佛土，五者滅除有餘，六者斷除業緣，七者修清淨身，八者了知諸緣，九者離諸怨敵，十者斷除二邊。云何根深難可傾拔？所言根者，名不放逸。不放逸者為是何根？所謂阿耨多羅三藐三菩提根。善男子！一切諸佛諸善根本，皆不放逸，不放逸故，諸餘善根轉轉增長，以能增長諸善根故，於諸善中最為殊勝。善男子！如諸跡中象跡為上；不放逸法亦復如是，於諸善法最為殊勝。善男子！如諸明中，日光為最；不放逸法亦復如是，於諸善法最為殊勝。善男子！如諸王中轉輪聖王為最第一；不放逸法亦復如是，於諸善法為最第一。善男子！如諸流中四河為最；不放逸法亦復如是，於諸善法為上為最。善男子！如諸山中，須彌山王為最第一；不放逸法亦復如是，於諸善法為最第一。善男子！如水生花中，青蓮花為最；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如陸生花中，婆利師花為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如諸獸中，師子為最；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如飛鳥中，金翅鳥王為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德，有十事。何等為十？一者根深難可傾拔，二者自身生決定想，三者不觀福田及非福田，四者修淨佛土，五者滅除有餘，六者斷除業緣，七者修清淨身，八者了知諸緣，九者離諸怨敵，十者斷除二邊。云何根深難可傾拔？所言根者，名不放逸。不放逸者為是何根？所謂阿耨多羅三藐三菩提根。善男子！一切諸佛諸善根本，皆不放逸，不放逸故，諸餘善根轉轉增長，以能增長諸善根故，於諸善中最為殊勝。善男子！如諸跡中象跡為上；不放逸法亦復如是，於諸善法最為殊勝。善男子！如諸明中，日光為最；不放逸法亦復如是，於諸善法最為殊勝。善男子！如諸王中轉輪聖王為最第一；不放逸法亦復如是，於諸善法為最第一。善男子！如諸流中四河為最；不放逸法亦復如是，於諸善法為上為最。善男子！如諸山中，須彌山王為最第一；不放逸法亦復如是，於諸善法為最第一。善男子！如水生花中，青蓮花為最；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如陸生花中，婆利師花為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如諸獸中，師子為最；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如飛鳥中，金翅鳥王為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。

「善男子！如大身中，羅睺阿修羅王為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如一切眾生，若二足、四足、多足、無足中，如來為最；不放逸法亦復如是，於善法中為最為上。善男子！如諸眾中，佛、僧為上；不放逸法亦復如是，於善法中為最為上。善男子！如佛法中，大涅槃法為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！以是義故，不放逸根，深固難拔。云何不放逸故而得增長？所謂信根、戒根、施根、慧根、忍根、聞根、進根、念根、定根、善知識根，如是諸根，不放逸故而得增長，以增長故深固難拔。以是義故，名為菩薩摩訶薩修大涅槃根深難拔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如大身中，羅睺阿修羅王為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！如一切眾生，若二足、四足、多足、無足中，如來為最；不放逸法亦復如是，於善法中為最為上。善男子！如諸眾中，佛、僧為上；不放逸法亦復如是，於善法中為最為上。善男子！如佛法中，大涅槃法為最為上；不放逸法亦復如是，於諸善法為最為上。善男子！以是義故，不放逸根，深固難拔。云何不放逸故而得增長？所謂信根、戒根、施根、慧根、忍根、聞根、進根、念根、定根、善知識根，如是諸根，不放逸故而得增長，以增長故深固難拔。以是義故，名為菩薩摩訶薩修大涅槃根深難拔。

「云何於身作決定想？於自身所生決定心：『我今此身於未來世，定當為阿耨多羅三藐三菩提器。心亦如是，不作狹小，不作變易，不作聲聞、辟支佛心，不作魔心及自樂心、樂生死心，常為眾生求慈悲心。』是名菩薩於自身中生決定心，我於來世當為阿耨多羅三藐三菩提器，以是義故，菩薩摩訶薩修大涅槃，於自身中生決定想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何於身作決定想？於自身所生決定心：『我今此身於未來世，定當為阿耨多羅三藐三菩提器。心亦如是，不作狹小，不作變易，不作聲聞、辟支佛心，不作魔心及自樂心、樂生死心，常為眾生求慈悲心。』是名菩薩於自身中生決定心，我於來世當為阿耨多羅三藐三菩提器，以是義故，菩薩摩訶薩修大涅槃，於自身中生決定想。

「云何菩薩不觀福田及非福田？云何福田？外道、持戒，上至諸佛，是名福田。若有念言：『如是等輩是真福田。』當知是心則為狹劣。菩薩摩訶薩悉觀一切無量眾生無非福田。何以故？以善修習異念處故。有異念處，善修習者，觀諸眾生無有持戒及以毀戒。常觀諸佛世尊所說，施雖四種，俱得清淨報。何等為四？一者施主清淨、受者不淨，二者施主不淨、受者清淨，三者施、受俱淨。四者施、受二俱不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不觀福田及非福田？云何福田？外道、持戒，上至諸佛，是名福田。若有念言：『如是等輩是真福田。』當知是心則為狹劣。菩薩摩訶薩悉觀一切無量眾生無非福田。何以故？以善修習異念處故。有異念處，善修習者，觀諸眾生無有持戒及以毀戒。常觀諸佛世尊所說，施雖四種，俱得清淨報。何等為四？一者施主清淨、受者不淨，二者施主不淨、受者清淨，三者施、受俱淨。四者施、受二俱不淨。

「云何施淨、受者不淨？施主具有戒、聞、智慧，知有慧施及以果報，受者破戒、專著邪見、無施果報，是名施淨受者不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何施淨、受者不淨？施主具有戒、聞、智慧，知有慧施及以果報，受者破戒、專著邪見、無施果報，是名施淨受者不淨。

「云何名為受者清淨、施主不淨？施主破戒、專著邪見，言無慧施及以果報，受者持戒，多聞智慧，知有惠施及施果報，是名施主不淨、受者清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為受者清淨、施主不淨？施主破戒、專著邪見，言無慧施及以果報，受者持戒，多聞智慧，知有惠施及施果報，是名施主不淨、受者清淨。

「云何名為施、受俱淨？施者受者，俱有持戒、多聞、智慧，知有惠施及施果報，是名施受二俱清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為施、受俱淨？施者受者，俱有持戒、多聞、智慧，知有惠施及施果報，是名施受二俱清淨。

「云何名為二俱不淨？施者受者破戒、邪見，言無有施及施果報。若如是者，云何復言得淨果報？以無施無報故名為淨。善男子！若有不見施及施報，當知是人不名破戒、專著邪見。若依聲聞，言不見施及施果報，是則名為破戒邪見。若依如是大涅槃經，不見惠施及施果報，是則名為持戒正見。菩薩摩訶薩有異念處，以修習故，不見眾生持戒、破戒、施者、受者及施果報，是故得名持戒正見。以是義故，菩薩摩訶薩不觀福田及非福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為二俱不淨？施者受者破戒、邪見，言無有施及施果報。若如是者，云何復言得淨果報？以無施無報故名為淨。善男子！若有不見施及施報，當知是人不名破戒、專著邪見。若依聲聞，言不見施及施果報，是則名為破戒邪見。若依如是大涅槃經，不見惠施及施果報，是則名為持戒正見。菩薩摩訶薩有異念處，以修習故，不見眾生持戒、破戒、施者、受者及施果報，是故得名持戒正見。以是義故，菩薩摩訶薩不觀福田及非福田。

「云何名為淨佛國土？菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離殺害心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸眾生得壽命長，有大勢力，獲大神通。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土所有一切眾生，得壽命長，有大勢力，獲大神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨佛國土？菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離殺害心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸眾生得壽命長，有大勢力，獲大神通。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土所有一切眾生，得壽命長，有大勢力，獲大神通。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離偷盜心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛國土地所有純是七寶，眾生富足，所欲自恣。以此誓願因緣力故，於未來世成佛之時，所得國土純是七寶，眾生富足，所欲自恣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離偷盜心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛國土地所有純是七寶，眾生富足，所欲自恣。以此誓願因緣力故，於未來世成佛之時，所得國土純是七寶，眾生富足，所欲自恣。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離婬欲心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，無有貪欲瞋恚癡心，亦無飢渴苦惱之者。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土眾生遠離貪婬、瞋恚、癡心，一切無有飢渴苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離婬欲心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，無有貪欲瞋恚癡心，亦無飢渴苦惱之者。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土眾生遠離貪婬、瞋恚、癡心，一切無有飢渴苦惱。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離妄語心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土常有花樹、果樹、香樹，所有眾生得妙音聲。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，所有國土常有花樹、果樹、香樹，其中眾生悉得清淨上妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離妄語心，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土常有花樹、果樹、香樹，所有眾生得妙音聲。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，所有國土常有花樹、果樹、香樹，其中眾生悉得清淨上妙音聲。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離兩舌，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，常共和合，講說正法。以是誓願因緣力故，成佛之時，國土所有一切眾生悉共和合，講論法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離兩舌，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，常共和合，講說正法。以是誓願因緣力故，成佛之時，國土所有一切眾生悉共和合，講論法要。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離惡口，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土地平如掌，無有沙礫瓦石之屬、荊蕀惡刺，所有眾生其心平等。以是誓願因緣力故、於未來世成佛之時，所有國土，地平如掌，無有沙礫、荊蕀，惡刺，所有眾生其心平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離惡口，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土地平如掌，無有沙礫瓦石之屬、荊蕀惡刺，所有眾生其心平等。以是誓願因緣力故、於未來世成佛之時，所有國土，地平如掌，無有沙礫、荊蕀，惡刺，所有眾生其心平等。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離無義語，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，無有苦惱。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土所有一切眾生，無有苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，離無義語，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，無有苦惱。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土所有一切眾生，無有苦惱。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離貪嫉，以此善根願與一切眾生共之，願諸佛土一切眾生無有貪嫉、惱害、邪見。以此誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土所有一切眾生悉無貪嫉、惱害、邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離貪嫉，以此善根願與一切眾生共之，願諸佛土一切眾生無有貪嫉、惱害、邪見。以此誓願因緣力故，於未來世成佛之時，國土所有一切眾生悉無貪嫉、惱害、邪見。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離惱害，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，悉共修習大慈大悲，得一子地。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，世界所有一切眾生，悉共修習大慈、大悲，得一子地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離惱害，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，悉共修習大慈大悲，得一子地。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，世界所有一切眾生，悉共修習大慈、大悲，得一子地。

「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離邪見，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，悉得摩訶般若波羅蜜。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，世界眾生悉得受持摩訶般若波羅蜜，是名菩薩修淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，為阿耨多羅三藐三菩提、度眾生故，遠離邪見，以此善根，願與一切眾生共之，願諸佛土所有眾生，悉得摩訶般若波羅蜜。以是誓願因緣力故，於未來世成佛之時，世界眾生悉得受持摩訶般若波羅蜜，是名菩薩修淨佛土。

「云何菩薩摩訶薩滅除有餘？有餘有三：一者煩惱餘報，二者餘業，三者餘有。善男子！云何名為煩惱餘報？若有眾生習近貪欲，是報熟故，墮於地獄。從地獄出，受畜生身，所謂鴿雀、鴛鴦鸚鵡、耆婆耆婆舍利伽鳥、青雀魚鼈、獼猴麞鹿，若得人身，受黃門形、女人、二根、無根、婬女，若得出家犯初重戒，是名餘報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩滅除有餘？有餘有三：一者煩惱餘報，二者餘業，三者餘有。善男子！云何名為煩惱餘報？若有眾生習近貪欲，是報熟故，墮於地獄。從地獄出，受畜生身，所謂鴿雀、鴛鴦鸚鵡、耆婆耆婆舍利伽鳥、青雀魚鼈、獼猴麞鹿，若得人身，受黃門形、女人、二根、無根、婬女，若得出家犯初重戒，是名餘報。

「復次善男子！若有眾生以殷重心習近瞋恚，是報熟故，墮於地獄。從地獄出，受畜生身，所謂毒蛇——具四種毒，見毒、觸毒、齧毒、歔毒——師子虎狼、熊羆猫狸、鷹鷂之屬，若得人身，具足十六諸惡律儀，若得出家犯第二重戒，是名餘報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！若有眾生以殷重心習近瞋恚，是報熟故，墮於地獄。從地獄出，受畜生身，所謂毒蛇——具四種毒，見毒、觸毒、齧毒、歔毒——師子虎狼、熊羆猫狸、鷹鷂之屬，若得人身，具足十六諸惡律儀，若得出家犯第二重戒，是名餘報。

「復次善男子！若有修習愚癡之人，是報熟時，墮於地獄。從地獄出，受畜生身，所謂象猪、牛羊水牛、蚤虱蚊虻、蟻子等形，若得人身，聾、盲、瘖啞、癃殘背瘻，諸根不具，不能受法，若得出家諸根闇鈍，憙犯重戒乃至五錢，是名餘報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！若有修習愚癡之人，是報熟時，墮於地獄。從地獄出，受畜生身，所謂象猪、牛羊水牛、蚤虱蚊虻、蟻子等形，若得人身，聾、盲、瘖啞、癃殘背瘻，諸根不具，不能受法，若得出家諸根闇鈍，憙犯重戒乃至五錢，是名餘報。

「復次善男子！若有修習憍慢之人，是報熟時，墮於地獄。從地獄出、受畜生身，所謂糞虫、駝驢犬馬，若生人中，受奴婢身、貧窮乞匃，或得出家，常為眾生之所輕賤，破第四戒，是名餘報。如是等名煩惱餘報。如是餘報，菩薩摩訶薩以能修習大涅槃故，悉得除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！若有修習憍慢之人，是報熟時，墮於地獄。從地獄出、受畜生身，所謂糞虫、駝驢犬馬，若生人中，受奴婢身、貧窮乞匃，或得出家，常為眾生之所輕賤，破第四戒，是名餘報。如是等名煩惱餘報。如是餘報，菩薩摩訶薩以能修習大涅槃故，悉得除滅。

「云何餘業？謂一切凡夫業，一切聲聞業。須陀洹人受七有業，斯陀含人受二有業，阿那含人受色有業，是名餘業。如是餘業，菩薩摩訶薩以能修習大涅槃故，悉得斷除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何餘業？謂一切凡夫業，一切聲聞業。須陀洹人受七有業，斯陀含人受二有業，阿那含人受色有業，是名餘業。如是餘業，菩薩摩訶薩以能修習大涅槃故，悉得斷除。

「云何餘有？阿羅漢得阿羅漢果，辟支佛得辟支佛果，無業無結而轉二果，是名餘有。如是三種有餘之法，菩薩摩訶薩修習大乘大涅槃經，故得滅除，是名菩薩摩訶薩滅除有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何餘有？阿羅漢得阿羅漢果，辟支佛得辟支佛果，無業無結而轉二果，是名餘有。如是三種有餘之法，菩薩摩訶薩修習大乘大涅槃經，故得滅除，是名菩薩摩訶薩滅除有餘。

「云何菩薩修清淨身？菩薩摩訶薩修不殺戒，有五種心，謂下、中、上、上中、上上，乃至正見亦復如是。是五十心，名初發心；具足決定成五十心，是名滿足。如是百心，名百福德。具足百福成於一相。如是展轉具足成就三十二相，名清淨身。所以復修八十種好，世有眾生事八十神。何等八十？十二日、十二大天、五大星、北斗馬天、行道天、婆羅墮跋闍天、功德天、二十八宿、地天、風天、水天、火天、梵天、樓陀天、因提天、拘摩羅天、八臂天、摩醯首羅天、半闍羅天、鬼子母天、四天王天、造書天、婆藪天，是名八十。為此眾生修八十好以自莊嚴，是名菩薩清淨之身。何以故？是八十天，一切眾生之所信伏，是故菩薩修八十好，其身不動，令彼眾生隨其所信，各各而見，見已宗敬，各發阿耨多羅三藐三菩提心。以是義故，菩薩摩訶薩修於淨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩修清淨身？菩薩摩訶薩修不殺戒，有五種心，謂下、中、上、上中、上上，乃至正見亦復如是。是五十心，名初發心；具足決定成五十心，是名滿足。如是百心，名百福德。具足百福成於一相。如是展轉具足成就三十二相，名清淨身。所以復修八十種好，世有眾生事八十神。何等八十？十二日、十二大天、五大星、北斗馬天、行道天、婆羅墮跋闍天、功德天、二十八宿、地天、風天、水天、火天、梵天、樓陀天、因提天、拘摩羅天、八臂天、摩醯首羅天、半闍羅天、鬼子母天、四天王天、造書天、婆藪天，是名八十。為此眾生修八十好以自莊嚴，是名菩薩清淨之身。何以故？是八十天，一切眾生之所信伏，是故菩薩修八十好，其身不動，令彼眾生隨其所信，各各而見，見已宗敬，各發阿耨多羅三藐三菩提心。以是義故，菩薩摩訶薩修於淨身。

「善男子！譬如有人欲請大王，要當莊嚴所有舍宅，極令清淨，辦具種種百味餚饍，然後王當就其所請。菩薩摩訶薩亦復如是，欲請阿耨多羅三藐三菩提法輪王故，先當修身極令清淨，無上法王乃當處之。以是義故，菩薩摩訶薩要當修於清淨之身。善男子！譬如有人欲服甘露，先當淨身。菩薩摩訶薩亦復如是，欲服無上甘露法味般若波羅蜜，要當先以八十種好清淨其身。善男子！譬如妙好金銀盂器，盛之淨水，中表俱淨。菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是，盛阿耨多羅三藐三菩提水，中表俱淨。善男子！如波羅㮈素白之衣，易受染色。何以故？性白淨故。菩薩摩訶薩亦復如是，以身淨故，疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故，菩薩摩訶薩修於淨身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如有人欲請大王，要當莊嚴所有舍宅，極令清淨，辦具種種百味餚饍，然後王當就其所請。菩薩摩訶薩亦復如是，欲請阿耨多羅三藐三菩提法輪王故，先當修身極令清淨，無上法王乃當處之。以是義故，菩薩摩訶薩要當修於清淨之身。善男子！譬如有人欲服甘露，先當淨身。菩薩摩訶薩亦復如是，欲服無上甘露法味般若波羅蜜，要當先以八十種好清淨其身。善男子！譬如妙好金銀盂器，盛之淨水，中表俱淨。菩薩摩訶薩其身清淨亦復如是，盛阿耨多羅三藐三菩提水，中表俱淨。善男子！如波羅㮈素白之衣，易受染色。何以故？性白淨故。菩薩摩訶薩亦復如是，以身淨故，疾得阿耨多羅三藐三菩提。以是義故，菩薩摩訶薩修於淨身。

「云何菩薩摩訶薩善知諸緣？菩薩摩訶薩不見色相、不見色緣、不見色體、不見色生、不見色滅、不見一相、不見異相、不見見者、不見相貌、不見受者。何以故？了因緣故。如色，一切法亦如是，是名菩薩了知諸緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩善知諸緣？菩薩摩訶薩不見色相、不見色緣、不見色體、不見色生、不見色滅、不見一相、不見異相、不見見者、不見相貌、不見受者。何以故？了因緣故。如色，一切法亦如是，是名菩薩了知諸緣。

「云何菩薩離諸怨敵？一切煩惱是菩薩怨敵，菩薩摩訶薩常遠離故，是名菩薩壞諸怨敵。五住菩薩視諸煩惱不名為怨。所以者何？因煩惱故，菩薩有生，以有生故，故能展轉教化眾生。以是義故，不名為怨。何等為怨？所謂誹謗方等經者。菩薩隨生，不畏地獄、畜生、餓鬼，唯畏如是謗方等者。一切菩薩有八種魔，名為怨家，遠是八魔，名離怨家，是名菩薩離諸怨家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩離諸怨敵？一切煩惱是菩薩怨敵，菩薩摩訶薩常遠離故，是名菩薩壞諸怨敵。五住菩薩視諸煩惱不名為怨。所以者何？因煩惱故，菩薩有生，以有生故，故能展轉教化眾生。以是義故，不名為怨。何等為怨？所謂誹謗方等經者。菩薩隨生，不畏地獄、畜生、餓鬼，唯畏如是謗方等者。一切菩薩有八種魔，名為怨家，遠是八魔，名離怨家，是名菩薩離諸怨家。

「云何菩薩遠離二邊？言二邊者，謂二十五有及愛煩惱。菩薩常離二十五有及愛煩惱，是名菩薩遠離二邊。是名菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第四功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離二邊？言二邊者，謂二十五有及愛煩惱。菩薩常離二十五有及愛煩惱，是名菩薩遠離二邊。是名菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第四功德。」

爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言：「如佛所說，若有菩薩修大涅槃，悉作如是十事功德。如來何故唯修九事，不修淨土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言：「如佛所說，若有菩薩修大涅槃，悉作如是十事功德。如來何故唯修九事，不修淨土？」

佛言：「善男子！我於往昔亦常具修如是十事。一切菩薩及諸如來無有不修是十事者，若使世界不淨充滿，諸佛世尊於中出者，無有是處。善男子。汝今莫謂諸佛出於不淨世界，當知是心不善狹劣。汝今當知，我實不出閻浮提界。譬如有人說言此界獨有日月，他方世界無有日月，如是之言無有義理。若有菩薩發如是言，此佛世界穢惡不淨，他方佛土清淨嚴麗，亦復如是。善男子！西方去此娑婆世界，度三十二恒河沙等諸佛國土，彼有世界名曰無勝。彼土何故名曰無勝？其土所有嚴麗之事，皆悉平等無有差別，猶如西方安樂世界，亦如東方滿月世界。我於彼土出現於世，為化眾生故，於此界閻浮提中現轉法輪。非但我身獨於此中現轉法輪，一切諸佛亦於此中而轉法輪。以是義故，諸佛世尊非不修行如是十事。善男子！慈氏菩薩以誓願故，當來之世，令此世界清淨莊嚴。以是義故，一切諸佛所有世界無不嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我於往昔亦常具修如是十事。一切菩薩及諸如來無有不修是十事者，若使世界不淨充滿，諸佛世尊於中出者，無有是處。善男子。汝今莫謂諸佛出於不淨世界，當知是心不善狹劣。汝今當知，我實不出閻浮提界。譬如有人說言此界獨有日月，他方世界無有日月，如是之言無有義理。若有菩薩發如是言，此佛世界穢惡不淨，他方佛土清淨嚴麗，亦復如是。善男子！西方去此娑婆世界，度三十二恒河沙等諸佛國土，彼有世界名曰無勝。彼土何故名曰無勝？其土所有嚴麗之事，皆悉平等無有差別，猶如西方安樂世界，亦如東方滿月世界。我於彼土出現於世，為化眾生故，於此界閻浮提中現轉法輪。非但我身獨於此中現轉法輪，一切諸佛亦於此中而轉法輪。以是義故，諸佛世尊非不修行如是十事。善男子！慈氏菩薩以誓願故，當來之世，令此世界清淨莊嚴。以是義故，一切諸佛所有世界無不嚴淨。

「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，具足成就第五功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第五功德，有五事。何等為五？一者諸根完具，二者不生邊地，三者諸天愛念，四者常為天魔、沙門、剎利、婆羅門等之所恭敬，五者得宿命智。菩薩以是大涅槃經因緣力故，具足如是五事功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，具足成就第五功德？善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第五功德，有五事。何等為五？一者諸根完具，二者不生邊地，三者諸天愛念，四者常為天魔、沙門、剎利、婆羅門等之所恭敬，五者得宿命智。菩薩以是大涅槃經因緣力故，具足如是五事功德。」

光明遍照高貴德王菩薩言：「如佛所說，若有善男子、善女人修於布施，則得具成五事功德，今云何言因大涅槃得是五事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明遍照高貴德王菩薩言：「如佛所說，若有善男子、善女人修於布施，則得具成五事功德，今云何言因大涅槃得是五事？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！如是之事其義各異，今當為汝分別解說。施得五事，不定、不常、不淨、不勝、不異、非無漏、不能利益安樂憐愍一切眾生。若依如是大涅槃經所得五事，是定、是常、是淨、是勝、是異、是無漏，則能利益安樂憐愍一切眾生。善男子！夫布施者則離飢渴，大涅槃經能令眾生悉得遠離二十五有渴愛之病。布施因緣令生死相續，大涅槃經能令生死斷不相續。因布施故受凡夫法，因大涅槃得作菩薩。布施因緣能斷一切貧窮苦惱，大涅槃經能斷一切貧善法者。布施因緣有分有果，因大涅槃得阿耨多羅三藐三菩提，無分無果。是名菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，具足成就第五功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！如是之事其義各異，今當為汝分別解說。施得五事，不定、不常、不淨、不勝、不異、非無漏、不能利益安樂憐愍一切眾生。若依如是大涅槃經所得五事，是定、是常、是淨、是勝、是異、是無漏，則能利益安樂憐愍一切眾生。善男子！夫布施者則離飢渴，大涅槃經能令眾生悉得遠離二十五有渴愛之病。布施因緣令生死相續，大涅槃經能令生死斷不相續。因布施故受凡夫法，因大涅槃得作菩薩。布施因緣能斷一切貧窮苦惱，大涅槃經能斷一切貧善法者。布施因緣有分有果，因大涅槃得阿耨多羅三藐三菩提，無分無果。是名菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典，具足成就第五功德。

「善男子！云何菩薩修大涅槃微妙經典，具足成就第六功德？菩薩摩訶薩修大涅槃，得金剛三昧，安住是中，悉能破散一切諸法。見一切法皆是無常、皆是動相、恐怖因緣、病苦劫盜、念念滅壞、無有真實，一切皆是魔之境界，無可見相。菩薩摩訶薩住是三昧，雖施眾生，乃至不見一眾生。實為眾生故，精勤修習尸波羅蜜，乃至修習般若波羅蜜，亦復如是。菩薩若見有一眾生，不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜。善男子！譬如金剛，所擬之處無不碎壞，而是金剛無有折損。金剛三昧亦復如是，所擬之法無不碎壞，而是三昧無有折損。善男子！如諸寶中金剛最勝，菩薩所得金剛三昧亦復如是，於諸三昧為最第一。何以故？菩薩摩訶薩修是三昧，一切三昧悉來歸屬。善男子！如諸小王悉來歸屬轉輪聖王，一切三昧亦復如是，悉來歸屬金剛三昧。善男子！譬如有人為國怨讎，人所厭患，有人殺之，一切世人無不稱讚是人功德。金剛三昧亦復如是，菩薩修習，能壞一切眾生怨敵，是故常為一切三昧之所宗敬。善男子！譬如有人，其力盛壯，人無當者，復更有人，力能伏之，當知是人世所稱美。金剛三昧亦復如是，力能摧伏難伏之法，以是義故，一切三昧悉來歸屬。善男子！譬如有人在大海浴，當知是人已用諸河泉池之水。菩薩摩訶薩亦復如是，修習如是金剛三昧，當知已為修習其餘一切三昧。善男子！如香山中有一泉水，名阿那婆踏多，其泉具足八味之水，有人飲之無諸病苦。金剛三昧亦復如是，具八正道，菩薩修習，斷諸煩惱、瘡疣重病。善男子！如人供養摩醯首羅，當知是人已為供養一切諸天。金剛三昧亦復如是，有人修習，當知已為修習一切諸餘三昧。善男子！若有菩薩安住如是金剛三昧，見一切法無有障礙，如於掌中觀阿摩勒果，菩薩雖復得如是見，終不作想見一切法。善男子！譬如有人，坐四衢道頭，見諸眾生來、去、坐、臥。金剛三昧亦復如是，見一切法生滅、出沒。善男子！譬如高山，有人登之遠望，諸方皆悉明了。金剛定山亦復如是，菩薩登之，遠望諸法無不明了。善男子！譬如春月，天降甘雨，其渧微緻間無空處，明眼之人見之了了。菩薩亦爾，得金剛定清淨之目，遠見東方所有世界，其中或有國土成壞，一切皆見了了無障，乃至十方亦復如是。善男子！如由乾陀山七日竝出，其山所有樹木叢林一切燒盡。菩薩修習金剛三昧亦復如是，所有一切煩惱叢林即時消滅。善男子！譬如金剛雖能摧破一切有物，終不生念我能摧破。金剛三昧亦復如是，菩薩修已能破煩惱，終不生念我能壞結。善男子！譬如大地能持 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩修大涅槃微妙經典，具足成就第六功德？菩薩摩訶薩修大涅槃，得金剛三昧，安住是中，悉能破散一切諸法。見一切法皆是無常、皆是動相、恐怖因緣、病苦劫盜、念念滅壞、無有真實，一切皆是魔之境界，無可見相。菩薩摩訶薩住是三昧，雖施眾生，乃至不見一眾生。實為眾生故，精勤修習尸波羅蜜，乃至修習般若波羅蜜，亦復如是。菩薩若見有一眾生，不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜。善男子！譬如金剛，所擬之處無不碎壞，而是金剛無有折損。金剛三昧亦復如是，所擬之法無不碎壞，而是三昧無有折損。善男子！如諸寶中金剛最勝，菩薩所得金剛三昧亦復如是，於諸三昧為最第一。何以故？菩薩摩訶薩修是三昧，一切三昧悉來歸屬。善男子！如諸小王悉來歸屬轉輪聖王，一切三昧亦復如是，悉來歸屬金剛三昧。善男子！譬如有人為國怨讎，人所厭患，有人殺之，一切世人無不稱讚是人功德。金剛三昧亦復如是，菩薩修習，能壞一切眾生怨敵，是故常為一切三昧之所宗敬。善男子！譬如有人，其力盛壯，人無當者，復更有人，力能伏之，當知是人世所稱美。金剛三昧亦復如是，力能摧伏難伏之法，以是義故，一切三昧悉來歸屬。善男子！譬如有人在大海浴，當知是人已用諸河泉池之水。菩薩摩訶薩亦復如是，修習如是金剛三昧，當知已為修習其餘一切三昧。善男子！如香山中有一泉水，名阿那婆踏多，其泉具足八味之水，有人飲之無諸病苦。金剛三昧亦復如是，具八正道，菩薩修習，斷諸煩惱、瘡疣重病。善男子！如人供養摩醯首羅，當知是人已為供養一切諸天。金剛三昧亦復如是，有人修習，當知已為修習一切諸餘三昧。善男子！若有菩薩安住如是金剛三昧，見一切法無有障礙，如於掌中觀阿摩勒果，菩薩雖復得如是見，終不作想見一切法。善男子！譬如有人，坐四衢道頭，見諸眾生來、去、坐、臥。金剛三昧亦復如是，見一切法生滅、出沒。善男子！譬如高山，有人登之遠望，諸方皆悉明了。金剛定山亦復如是，菩薩登之，遠望諸法無不明了。善男子！譬如春月，天降甘雨，其渧微緻間無空處，明眼之人見之了了。菩薩亦爾，得金剛定清淨之目，遠見東方所有世界，其中或有國土成壞，一切皆見了了無障，乃至十方亦復如是。善男子！如由乾陀山七日竝出，其山所有樹木叢林一切燒盡。菩薩修習金剛三昧亦復如是，所有一切煩惱叢林即時消滅。善男子！譬如金剛雖能摧破一切有物，終不生念我能摧破。金剛三昧亦復如是，菩薩修已能破煩惱，終不生念我能壞結。善男子！譬如大地能持

萬物，終不生念我力能持，火亦不念我能燒物，水亦不念我能潤漬，風亦不念我能動物，空亦不念我能容受，涅槃亦復不生念言，我令眾生而得滅度。金剛三昧亦復如是，雖能滅除一切煩惱，而初無心言我能滅。若有菩薩安住如是金剛三昧，於一念中變身如佛，其數無量遍滿十方恒河沙等諸佛世界。而是菩薩雖作是化，其心初無憍慢之想。何以故？菩薩常念：『誰有是定，能作是化？唯有菩薩安住如是金剛三昧乃能作耳。』菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧，於一念中遍到十方恒河沙等諸佛世界，還其本處。雖有是力，亦不念言，我能如是。何以故？以是三昧因緣力故。菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧，於一念中能斷十方恒河沙等世界眾生所有煩惱，而心初無斷諸眾生煩惱之想。何以故？以是三昧因緣力故。菩薩住是金剛三昧，以一音聲有所演說，一切眾生各隨種類而得解了。示現一色，一切眾生，各各皆見種種色相。安住一處，身不移易，能令眾生隨其方面各各而見。演說一法，若界、若入，一切眾生各隨本解而得聞之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬物，終不生念我力能持，火亦不念我能燒物，水亦不念我能潤漬，風亦不念我能動物，空亦不念我能容受，涅槃亦復不生念言，我令眾生而得滅度。金剛三昧亦復如是，雖能滅除一切煩惱，而初無心言我能滅。若有菩薩安住如是金剛三昧，於一念中變身如佛，其數無量遍滿十方恒河沙等諸佛世界。而是菩薩雖作是化，其心初無憍慢之想。何以故？菩薩常念：『誰有是定，能作是化？唯有菩薩安住如是金剛三昧乃能作耳。』菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧，於一念中遍到十方恒河沙等諸佛世界，還其本處。雖有是力，亦不念言，我能如是。何以故？以是三昧因緣力故。菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧，於一念中能斷十方恒河沙等世界眾生所有煩惱，而心初無斷諸眾生煩惱之想。何以故？以是三昧因緣力故。菩薩住是金剛三昧，以一音聲有所演說，一切眾生各隨種類而得解了。示現一色，一切眾生，各各皆見種種色相。安住一處，身不移易，能令眾生隨其方面各各而見。演說一法，若界、若入，一切眾生各隨本解而得聞之。

「菩薩安住如是三昧，雖見眾生，而心初無眾生之相，雖見男女無男女相，雖見色法無有色相，乃至見識亦無識相，雖見晝夜無晝夜相，雖見一切無一切相，雖見一切煩惱諸結亦無一切煩惱之相，雖見八聖道無聖道相，雖見菩提無菩提相，雖見於涅槃無涅槃相。何以故？善男子！一切諸法本無相故。菩薩以是三昧力故，見一切法如本無相。何故名為金剛三昧？善男子！譬如金剛，若在日中色則不定，金剛三昧亦復如是，在於大眾色亦不定，是故名為金剛三昧。善男子！譬如金剛，一切世人不能評價，金剛三昧亦復如是，所有功德一切人天不能評量，是故復名金剛三昧。善男子！譬如貧人得金剛寶，則得遠離貧窮困苦、惡鬼邪毒。菩薩摩訶薩亦復如是，得是三昧，則能遠離煩惱諸苦、諸魔邪毒，是故復名金剛三昧。是名菩薩修大涅槃具足成就第六功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩安住如是三昧，雖見眾生，而心初無眾生之相，雖見男女無男女相，雖見色法無有色相，乃至見識亦無識相，雖見晝夜無晝夜相，雖見一切無一切相，雖見一切煩惱諸結亦無一切煩惱之相，雖見八聖道無聖道相，雖見菩提無菩提相，雖見於涅槃無涅槃相。何以故？善男子！一切諸法本無相故。菩薩以是三昧力故，見一切法如本無相。何故名為金剛三昧？善男子！譬如金剛，若在日中色則不定，金剛三昧亦復如是，在於大眾色亦不定，是故名為金剛三昧。善男子！譬如金剛，一切世人不能評價，金剛三昧亦復如是，所有功德一切人天不能評量，是故復名金剛三昧。善男子！譬如貧人得金剛寶，則得遠離貧窮困苦、惡鬼邪毒。菩薩摩訶薩亦復如是，得是三昧，則能遠離煩惱諸苦、諸魔邪毒，是故復名金剛三昧。是名菩薩修大涅槃具足成就第六功德。