大般涅槃經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經序

後秦釋道朗撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦釋道朗撰

大般涅槃經者，蓋是法身之玄堂，正覺之實稱，眾經之淵鏡，萬流之宗極。其為體也，妙存有物之表、周流無窮之內，任運而動、見機而赴，任運而動，則乘虛照以御物，寄言蹄以通化；見機而赴，則應萬形而為像，即群情而設教。至乃形充十方而心不易慮，教彌天下而情不在已；廁流塵蟻而弗下，彌蓋群聖而不高；功濟萬化而不恃，明踰萬日而不居；渾然與太虛同量，泯然與法性為一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經者，蓋是法身之玄堂，正覺之實稱，眾經之淵鏡，萬流之宗極。其為體也，妙存有物之表、周流無窮之內，任運而動、見機而赴，任運而動，則乘虛照以御物，寄言蹄以通化；見機而赴，則應萬形而為像，即群情而設教。至乃形充十方而心不易慮，教彌天下而情不在已；廁流塵蟻而弗下，彌蓋群聖而不高；功濟萬化而不恃，明踰萬日而不居；渾然與太虛同量，泯然與法性為一。

夫法性以至極為體，至極則歸於無變，所以生滅不能遷其常。生滅不能遷其常，故其常不動。非樂不能虧其樂，故其樂無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫法性以至極為體，至極則歸於無變，所以生滅不能遷其常。生滅不能遷其常，故其常不動。非樂不能虧其樂，故其樂無窮。

或我生於謬想，非我起於因假。因假存於名數，故至我越名數而非無。越名數而非無，故能居自在之聖位。而非我不能變，非淨生於虛，淨故真淨水鏡於萬法。水鏡於萬法，故非淨不能渝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或我生於謬想，非我起於因假。因假存於名數，故至我越名數而非無。越名數而非無，故能居自在之聖位。而非我不能變，非淨生於虛，淨故真淨水鏡於萬法。水鏡於萬法，故非淨不能渝。

是以斯經𧢻章敘常樂我淨為宗義之林，開究玄致為涅槃之原用，能闡祕藏於未聞，啟靈管以通照，拯四重之癰疽，拔無間之疣贅。闡祕藏則暢群識之情，審妙我之在已；啟靈管則悟玄灮之潛，映神珠之在體。然四重無間誹謗方等，斯乃眾患之𤴲痟，創疣之甚者。故大涅槃以無創疣為義名，斯經以大涅槃為宗目。宗目舉則明統攝於眾妙，言約而義備；義名立則照三乘之優劣，至極之有在。然冥化無朕、妙契無言，任之沖境則理不虛運。是以此經開誠言為教本，廣眾喻以會義，建護法以涉初，覩祕藏以窮原，暢千載之固滯，散靈鷲之餘疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以斯經𧢻章敘常樂我淨為宗義之林，開究玄致為涅槃之原用，能闡祕藏於未聞，啟靈管以通照，拯四重之癰疽，拔無間之疣贅。闡祕藏則暢群識之情，審妙我之在已；啟靈管則悟玄灮之潛，映神珠之在體。然四重無間誹謗方等，斯乃眾患之𤴲痟，創疣之甚者。故大涅槃以無創疣為義名，斯經以大涅槃為宗目。宗目舉則明統攝於眾妙，言約而義備；義名立則照三乘之優劣，至極之有在。然冥化無朕、妙契無言，任之沖境則理不虛運。是以此經開誠言為教本，廣眾喻以會義，建護法以涉初，覩祕藏以窮原，暢千載之固滯，散靈鷲之餘疑。

至於理微幽蟠微於微者，則諸菩薩弘郢匠之功，曠舟船之濟，請難雲搆，飜覆周密，由使幽塗融坦，宗歸豁然。是故誦其文而不疲，語其義而不倦，甘其味而無足，餐其音而不厭。始可謂微言興詠於真丹，高韻初唱於赤縣，梵音震響於聾俗，真容巨曜於今日。而寡聞之士，偏執之流，不量愚見，敢評大聖無涯之典，遂使是非興於諍論，譏謗生於快心。先覺不能返其迷，眾聖莫能移其志，方將沈蔽八邪之網，長淪九流之淵，不亦哀哉，不亦哀哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於理微幽蟠微於微者，則諸菩薩弘郢匠之功，曠舟船之濟，請難雲搆，飜覆周密，由使幽塗融坦，宗歸豁然。是故誦其文而不疲，語其義而不倦，甘其味而無足，餐其音而不厭。始可謂微言興詠於真丹，高韻初唱於赤縣，梵音震響於聾俗，真容巨曜於今日。而寡聞之士，偏執之流，不量愚見，敢評大聖無涯之典，遂使是非興於諍論，譏謗生於快心。先覺不能返其迷，眾聖莫能移其志，方將沈蔽八邪之網，長淪九流之淵，不亦哀哉，不亦哀哉。

天竺沙門曇無讖者，中天竺人，婆羅門種，天懷秀拔，領鑒明邃，機辯清勝，內外兼綜，將乘運流化，先至燉煌，停止數載。大沮渠河西王者，至德潛著，建隆王業，雖形處萬機，每思弘大道，為法城塹，會開定西夏。斯經與讖自遠而至，自非至感先期，孰有若茲之遇哉！讖既達此，以玄始十年歲次大梁，十月二十三日，河西王勸請令譯，讖手執梵文，口宣秦言。其人神情既銳，而為法殷重，臨譯敬慎，殆無遺隱，搜研本正，務存經旨，唯恨梵本分離殘缺未備耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天竺沙門曇無讖者，中天竺人，婆羅門種，天懷秀拔，領鑒明邃，機辯清勝，內外兼綜，將乘運流化，先至燉煌，停止數載。大沮渠河西王者，至德潛著，建隆王業，雖形處萬機，每思弘大道，為法城塹，會開定西夏。斯經與讖自遠而至，自非至感先期，孰有若茲之遇哉！讖既達此，以玄始十年歲次大梁，十月二十三日，河西王勸請令譯，讖手執梵文，口宣秦言。其人神情既銳，而為法殷重，臨譯敬慎，殆無遺隱，搜研本正，務存經旨，唯恨梵本分離殘缺未備耳。

余以庸淺，豫遭斯運，夙夜感戢，欣遇良深；聊試標位，敘其宗格，豈謂必然闚其宏要者哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余以庸淺，豫遭斯運，夙夜感戢，欣遇良深；聊試標位，敘其宗格，豈謂必然闚其宏要者哉。

大般涅槃經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般涅槃經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

壽命品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在拘尸那國力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。爾時世尊與大比丘八十億百千人俱，前後圍遶。二月十五日臨涅槃時，以佛神力出大音聲，其聲遍滿乃至有頂，隨其類音普告眾生：「今日如來、應、正遍知，憐愍眾生，覆護眾生，等視眾生如羅睺羅，為作歸依屋舍室宅。大覺世尊將欲涅槃，一切眾生若有所疑，今悉可問，為最後問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在拘尸那國力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。爾時世尊與大比丘八十億百千人俱，前後圍遶。二月十五日臨涅槃時，以佛神力出大音聲，其聲遍滿乃至有頂，隨其類音普告眾生：「今日如來、應、正遍知，憐愍眾生，覆護眾生，等視眾生如羅睺羅，為作歸依屋舍室宅。大覺世尊將欲涅槃，一切眾生若有所疑，今悉可問，為最後問。」

爾時世尊於晨朝時，從其面門放種種光，其明雜色，青、黃、赤、白、頗梨、馬瑙，光遍照此三千大千佛之世界，乃至十方亦復如是。其中所有六趣眾生遇斯光者，罪垢煩惱一切消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於晨朝時，從其面門放種種光，其明雜色，青、黃、赤、白、頗梨、馬瑙，光遍照此三千大千佛之世界，乃至十方亦復如是。其中所有六趣眾生遇斯光者，罪垢煩惱一切消除。

是諸眾生見聞是已，心大憂愁，同時舉聲悲啼號哭：「嗚呼慈父，痛哉苦哉。」舉手拍頭搥胸叫喚，其中或有身體戰慄、涕泣、哽咽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸眾生見聞是已，心大憂愁，同時舉聲悲啼號哭：「嗚呼慈父，痛哉苦哉。」舉手拍頭搥胸叫喚，其中或有身體戰慄、涕泣、哽咽。

爾時大地諸山大海，皆悉震動，時諸眾生共相謂言：「且各裁抑，莫大愁苦。當疾往詣拘尸那城力士生處，至如來所，頭面禮敬，勸請如來莫般涅槃，住世一劫若減一劫。」互相執手復作是言：「世間空虛，眾生福盡，不善諸業，增長出世。仁等今當速往速往，如來不久必入涅槃。」復作是言：「世間空虛，世間空虛，我等從今無有救護，無所宗仰，貧窮孤露。一旦遠離無上世尊，設有疑惑當復問誰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大地諸山大海，皆悉震動，時諸眾生共相謂言：「且各裁抑，莫大愁苦。當疾往詣拘尸那城力士生處，至如來所，頭面禮敬，勸請如來莫般涅槃，住世一劫若減一劫。」互相執手復作是言：「世間空虛，眾生福盡，不善諸業，增長出世。仁等今當速往速往，如來不久必入涅槃。」復作是言：「世間空虛，世間空虛，我等從今無有救護，無所宗仰，貧窮孤露。一旦遠離無上世尊，設有疑惑當復問誰？」

時有無量諸大弟子，尊者摩訶迦旃延、尊者薄俱羅、尊者優波難陀，如是等諸大比丘，遇佛光者，其身戰掉，乃至大動不能自持，心濁迷悶，發聲大喚，生如是等種種苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有無量諸大弟子，尊者摩訶迦旃延、尊者薄俱羅、尊者優波難陀，如是等諸大比丘，遇佛光者，其身戰掉，乃至大動不能自持，心濁迷悶，發聲大喚，生如是等種種苦惱。

爾時復有八十百千諸比丘等，皆阿羅漢，心得自在，所作已辦，離諸煩惱，調伏諸根，如大龍王有大威德，成就空慧，逮得己利，如栴檀林栴檀圍遶，如師子王師子圍遶，成就如是無量功德，一切皆是佛之真子。於其晨朝，日始初出，離常住處，嚼楊枝時，遇佛光明，并相謂言：「仁等，速疾漱口澡手。」作是言已，舉身毛竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱。為欲利益安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，為不斷絕種種說法，為諸眾生調伏因緣故，疾至佛所稽首佛足，繞百千匝，合掌恭敬，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有八十百千諸比丘等，皆阿羅漢，心得自在，所作已辦，離諸煩惱，調伏諸根，如大龍王有大威德，成就空慧，逮得己利，如栴檀林栴檀圍遶，如師子王師子圍遶，成就如是無量功德，一切皆是佛之真子。於其晨朝，日始初出，離常住處，嚼楊枝時，遇佛光明，并相謂言：「仁等，速疾漱口澡手。」作是言已，舉身毛竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱。為欲利益安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，為不斷絕種種說法，為諸眾生調伏因緣故，疾至佛所稽首佛足，繞百千匝，合掌恭敬，却坐一面。

爾時復有拘陀羅女、善賢比丘尼、優波難陀比丘尼、海意比丘尼，與六十億比丘尼等，一切亦是大阿羅漢，諸漏已盡，心得自在，所作已辦，離諸煩惱，調伏諸根，猶如大龍有大威德，成就空慧。亦於晨朝，日初出時，舉身毛竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱。亦欲利益安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，為不斷絕種種說法，為諸眾生調伏因緣故，疾至佛所稽首佛足，遶百千匝，合掌恭敬，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有拘陀羅女、善賢比丘尼、優波難陀比丘尼、海意比丘尼，與六十億比丘尼等，一切亦是大阿羅漢，諸漏已盡，心得自在，所作已辦，離諸煩惱，調伏諸根，猶如大龍有大威德，成就空慧。亦於晨朝，日初出時，舉身毛竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱。亦欲利益安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，為不斷絕種種說法，為諸眾生調伏因緣故，疾至佛所稽首佛足，遶百千匝，合掌恭敬，却坐一面。

於比丘尼眾中復有諸比丘尼，皆是菩薩，人中之龍，位階十地安住不動，為化眾生現受女身，而常修集四無量心，得自在力，能化作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於比丘尼眾中復有諸比丘尼，皆是菩薩，人中之龍，位階十地安住不動，為化眾生現受女身，而常修集四無量心，得自在力，能化作佛。

爾時復有一恒河沙菩薩摩訶薩，人中之龍，位階十地安住不動，方便現身。其名曰：海德菩薩、無盡意菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。其心皆悉敬重大乘，安住大乘，深解大乘，愛樂大乘，守護大乘，善能隨順一切世間，作是誓言：「諸未度者，當令得度。」已於過世無數劫中，修持淨戒，善持所行，解未解者，紹三寶種使不斷絕，於未來世當轉法輪，以大莊嚴而自莊嚴，成就如是無量功德，等觀眾生如視一子。亦於晨朝，日初出時遇佛光明，舉身毛竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱。亦為利益安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，為不斷絕種種說法，為諸眾生調伏因緣故，疾至佛所稽首佛足，繞百千匝，合掌恭敬，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有一恒河沙菩薩摩訶薩，人中之龍，位階十地安住不動，方便現身。其名曰：海德菩薩、無盡意菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。其心皆悉敬重大乘，安住大乘，深解大乘，愛樂大乘，守護大乘，善能隨順一切世間，作是誓言：「諸未度者，當令得度。」已於過世無數劫中，修持淨戒，善持所行，解未解者，紹三寶種使不斷絕，於未來世當轉法輪，以大莊嚴而自莊嚴，成就如是無量功德，等觀眾生如視一子。亦於晨朝，日初出時遇佛光明，舉身毛竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱。亦為利益安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，為不斷絕種種說法，為諸眾生調伏因緣故，疾至佛所稽首佛足，繞百千匝，合掌恭敬，却坐一面。

爾時復有二恒河沙諸優婆塞，受持五戒，威儀具足，其名曰：威德無垢稱王優婆塞、善德優婆塞等而為上首，深樂觀察諸對治門，所謂苦樂、常無常、淨不淨、我無我、實不實、歸依非歸依、眾生非眾生、恒非恒、安非安、為無為、斷不斷、涅槃非涅槃、增上非增上，常樂觀察如是等法對治之門，亦欲樂聞無上大乘，如所聞已，能為他說。善持淨戒，渴仰大乘，既自充足，復能充足餘渴仰者。善能攝取無上智慧，愛樂大乘，守護大乘。善能隨順一切世間，度未度者，解未解者。紹三寶種使不斷絕，於未來世當轉法輪，以大莊嚴而自莊嚴，心常深味清淨戒行，悉能成就如是功德，於諸眾生生大悲心，平等無二如視一子。亦於晨朝日初出時，為欲闍毘如來身故，人人各取香木萬束、栴檀沈水、牛頭栴檀、天木香等，是一一木，文理及附，皆有七寶微妙光明，譬如種種雜彩畫飾，以佛力故有是妙色，青黃赤白，為諸眾生之所樂見。諸木皆以種種香塗，欝金沈水及膠香等，散以諸花而為莊嚴，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花。諸香木上懸五色幡，柔軟微妙猶如天衣，憍奢耶衣芻摩繒綵。是諸香木載以寶車，是諸寶車出種種光，青黃赤白。轅𨍮皆以七寶廁填，是一一車駕以四馬，是一一馬駿疾如風。一一車前竪立五十七寶妙幢，真金羅網彌覆其上，一一寶車復有五十微妙寶蓋，一一車上垂諸花鬘，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，其花純以真金為葉，金剛為臺。是花臺中多有黑蜂，遊集其中歡娛受樂，又出妙音，所謂無常、苦、空、無我，是音聲中，復說菩薩本所行道。復有種種歌舞伎樂、箏笛、箜篌、簫瑟、鼓吹，是樂音中復出是言：「苦哉，苦哉，世間空虛。」一一車前，有優婆塞擎四寶案，是諸案上有種種花，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，欝金諸香及餘薰香，微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有二恒河沙諸優婆塞，受持五戒，威儀具足，其名曰：威德無垢稱王優婆塞、善德優婆塞等而為上首，深樂觀察諸對治門，所謂苦樂、常無常、淨不淨、我無我、實不實、歸依非歸依、眾生非眾生、恒非恒、安非安、為無為、斷不斷、涅槃非涅槃、增上非增上，常樂觀察如是等法對治之門，亦欲樂聞無上大乘，如所聞已，能為他說。善持淨戒，渴仰大乘，既自充足，復能充足餘渴仰者。善能攝取無上智慧，愛樂大乘，守護大乘。善能隨順一切世間，度未度者，解未解者。紹三寶種使不斷絕，於未來世當轉法輪，以大莊嚴而自莊嚴，心常深味清淨戒行，悉能成就如是功德，於諸眾生生大悲心，平等無二如視一子。亦於晨朝日初出時，為欲闍毘如來身故，人人各取香木萬束、栴檀沈水、牛頭栴檀、天木香等，是一一木，文理及附，皆有七寶微妙光明，譬如種種雜彩畫飾，以佛力故有是妙色，青黃赤白，為諸眾生之所樂見。諸木皆以種種香塗，欝金沈水及膠香等，散以諸花而為莊嚴，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花。諸香木上懸五色幡，柔軟微妙猶如天衣，憍奢耶衣芻摩繒綵。是諸香木載以寶車，是諸寶車出種種光，青黃赤白。轅𨍮皆以七寶廁填，是一一車駕以四馬，是一一馬駿疾如風。一一車前竪立五十七寶妙幢，真金羅網彌覆其上，一一寶車復有五十微妙寶蓋，一一車上垂諸花鬘，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，其花純以真金為葉，金剛為臺。是花臺中多有黑蜂，遊集其中歡娛受樂，又出妙音，所謂無常、苦、空、無我，是音聲中，復說菩薩本所行道。復有種種歌舞伎樂、箏笛、箜篌、簫瑟、鼓吹，是樂音中復出是言：「苦哉，苦哉，世間空虛。」一一車前，有優婆塞擎四寶案，是諸案上有種種花，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，欝金諸香及餘薰香，微妙第一。

諸優婆塞為佛及僧，辦諸食具，種種備足，皆是栴檀沈水香薪，八功德水之所成熟，其食甘美有六種味：一苦、二醋、三甘、四辛、五醎、六淡。復有三德：一者輕軟、二者淨潔、三者如法，作如是等種種莊嚴。至力士生處娑羅雙樹間，復以金沙遍布其地，以加陵伽衣、欽婆羅衣及繒綵衣而覆沙上，周匝遍滿十二由旬。為佛及僧敷置七寶師子之座，其座高大如須彌山，是諸座上皆有寶帳，垂諸瓔珞。諸娑羅樹，悉懸種種微妙幡蓋，種種好香以塗樹身，種種名花以散樹間。諸優婆塞各作是念：「一切眾生若有所乏，須食與食、須飲與飲、須頭與頭、須目與目，隨諸眾生所須之物，皆悉給與。」作是施時，離欲瞋恚、穢濁毒心，無餘思惟求世福樂，唯期無上清淨菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸優婆塞為佛及僧，辦諸食具，種種備足，皆是栴檀沈水香薪，八功德水之所成熟，其食甘美有六種味：一苦、二醋、三甘、四辛、五醎、六淡。復有三德：一者輕軟、二者淨潔、三者如法，作如是等種種莊嚴。至力士生處娑羅雙樹間，復以金沙遍布其地，以加陵伽衣、欽婆羅衣及繒綵衣而覆沙上，周匝遍滿十二由旬。為佛及僧敷置七寶師子之座，其座高大如須彌山，是諸座上皆有寶帳，垂諸瓔珞。諸娑羅樹，悉懸種種微妙幡蓋，種種好香以塗樹身，種種名花以散樹間。諸優婆塞各作是念：「一切眾生若有所乏，須食與食、須飲與飲、須頭與頭、須目與目，隨諸眾生所須之物，皆悉給與。」作是施時，離欲瞋恚、穢濁毒心，無餘思惟求世福樂，唯期無上清淨菩提。

是優婆塞等，皆已安住於菩薩道，復作是念：「如來今者受我食已，當入涅槃。」作是念已，身毛皆竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱，各各齎持供養之具，載以寶車、香木、幢幡、寶蓋、飲食，疾至佛所稽首佛足，以其所持供養之具，供養如來，遶百千匝，舉聲號泣，哀動天地，搥胸大叫，淚下如雨，復相謂言：「苦哉，仁者！世間空虛，世間空虛。」便自舉身，投如來前，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」世尊知時默然不受。如是三請，悉皆不許。諸優婆塞不果所願，心懷悲惱，默然而住。猶如慈父唯有一子，卒病喪亡，送其屍骸置於塚間，歸還悵悢，愁憂苦惱。諸優婆塞憂愁苦惱亦復如是，以諸供具安置一處，却在一面，默然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是優婆塞等，皆已安住於菩薩道，復作是念：「如來今者受我食已，當入涅槃。」作是念已，身毛皆竪，遍體血現如波羅奢花，涕泣盈目生大苦惱，各各齎持供養之具，載以寶車、香木、幢幡、寶蓋、飲食，疾至佛所稽首佛足，以其所持供養之具，供養如來，遶百千匝，舉聲號泣，哀動天地，搥胸大叫，淚下如雨，復相謂言：「苦哉，仁者！世間空虛，世間空虛。」便自舉身，投如來前，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」世尊知時默然不受。如是三請，悉皆不許。諸優婆塞不果所願，心懷悲惱，默然而住。猶如慈父唯有一子，卒病喪亡，送其屍骸置於塚間，歸還悵悢，愁憂苦惱。諸優婆塞憂愁苦惱亦復如是，以諸供具安置一處，却在一面，默然而坐。

爾時復有三恒河沙諸優婆夷，受持五戒，威儀具足。其名曰：壽德優婆夷、德鬘優婆夷、毘舍佉優婆夷等八萬四千，而為上首。悉能堪任護持正法，為度無量百千眾生故，現女身呵責家法。自觀己身如四毒蛇，是身常為無量諸虫之所唼食，是身臭穢、貪欲、獄縛，是身可惡猶如死狗，是身不淨九孔常流。是身如城，血肉筋骨皮裹其上，手足以為却敵樓櫓，目為竅孔，頭為殿堂，心王處中，如是身城，諸佛世尊之所棄捨，凡夫愚人常所味著，貪婬、瞋恚、愚癡羅剎止住其中。是身不堅，猶如蘆葦、伊蘭、水泡、芭蕉之樹。是身無常，念念不住，猶如電光、暴水、幻炎，亦如畫水，隨畫隨合。是身易壞，猶如河岸臨峻大樹。是身不久當為狐狼、鵄梟、鵰鷲、烏鵲、餓狗，之所食噉。誰有智者，當樂此身？寧以牛跡盛大海水，不能具說是身無常、不淨、臭穢。寧丸大地使如棗等，漸漸轉小猶葶藶子乃至微塵，不能具說是身過患。是故當捨，如棄涕唾。以是因緣，諸優婆夷，以空、無相、無願之法，常修其心。深樂諮受大乘經典，聞已亦能為他演說，護持本願，毀呰女身，甚可患厭，性不堅牢，心常修集如是正觀，破壞生死無際輪轉。渴仰大乘，既自充足，復能充足餘渴仰者。深樂大乘，守護大乘，雖現女身，實是菩薩，善能隨順一切世間，度未度者，解未解者，紹三寶種使不斷絕，於未來世當轉法輪，以大莊嚴而自莊嚴，堅持禁戒，皆悉成就如是功德，於諸眾生生大悲心，平等無二，如視一子。亦於晨朝，日初出時各相謂言：「今日宜應至雙樹間。」諸優婆夷所設供具，倍勝於前，持至佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等今者，為佛及僧辦諸供具，唯願如來，哀受我供。」如來默然而不許可。諸優婆夷不果所願，心懷惆悵，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有三恒河沙諸優婆夷，受持五戒，威儀具足。其名曰：壽德優婆夷、德鬘優婆夷、毘舍佉優婆夷等八萬四千，而為上首。悉能堪任護持正法，為度無量百千眾生故，現女身呵責家法。自觀己身如四毒蛇，是身常為無量諸虫之所唼食，是身臭穢、貪欲、獄縛，是身可惡猶如死狗，是身不淨九孔常流。是身如城，血肉筋骨皮裹其上，手足以為却敵樓櫓，目為竅孔，頭為殿堂，心王處中，如是身城，諸佛世尊之所棄捨，凡夫愚人常所味著，貪婬、瞋恚、愚癡羅剎止住其中。是身不堅，猶如蘆葦、伊蘭、水泡、芭蕉之樹。是身無常，念念不住，猶如電光、暴水、幻炎，亦如畫水，隨畫隨合。是身易壞，猶如河岸臨峻大樹。是身不久當為狐狼、鵄梟、鵰鷲、烏鵲、餓狗，之所食噉。誰有智者，當樂此身？寧以牛跡盛大海水，不能具說是身無常、不淨、臭穢。寧丸大地使如棗等，漸漸轉小猶葶藶子乃至微塵，不能具說是身過患。是故當捨，如棄涕唾。以是因緣，諸優婆夷，以空、無相、無願之法，常修其心。深樂諮受大乘經典，聞已亦能為他演說，護持本願，毀呰女身，甚可患厭，性不堅牢，心常修集如是正觀，破壞生死無際輪轉。渴仰大乘，既自充足，復能充足餘渴仰者。深樂大乘，守護大乘，雖現女身，實是菩薩，善能隨順一切世間，度未度者，解未解者，紹三寶種使不斷絕，於未來世當轉法輪，以大莊嚴而自莊嚴，堅持禁戒，皆悉成就如是功德，於諸眾生生大悲心，平等無二，如視一子。亦於晨朝，日初出時各相謂言：「今日宜應至雙樹間。」諸優婆夷所設供具，倍勝於前，持至佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等今者，為佛及僧辦諸供具，唯願如來，哀受我供。」如來默然而不許可。諸優婆夷不果所願，心懷惆悵，却坐一面。

爾時復有四恒河沙毘耶離城諸離車等，男女、大小、妻子眷屬，及閻浮提諸王眷屬，為求法故，善修戒行，威儀具足，摧伏異學壞正法者，常相謂言：「我等當以金銀倉庫，為令甘露、無盡正法、深奧之藏久住於世。願令我等常得修學，若有誹謗佛正法者，當斷其舌。」復作是願：「若有出家毀禁戒者，我當罷令還俗策使。有能深樂、護持正法，我當敬重如事父母。若有眾僧能修正法，我當隨喜令得勢力。」常欲樂聞大乘經典，聞已亦能為人廣說，皆悉成就如是功德。其名曰：淨無垢藏離車子、淨不放逸離車子、恒水無垢淨德離車子，如是等各相謂言：「仁等，今可速往佛所。」所辦供養，種種具足，一一離車，各嚴八萬四千大象，八萬四千駟馬寶車，八萬四千明月寶珠，天木、栴檀沈水、薪束，種種各有八萬四千。一一象前，有寶幢幡蓋，其蓋小者，周匝縱廣滿一由旬，幡最短者長三十二由旬，寶幢卑者高百由旬。持如是等供養之具，往至佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等今者，為佛及僧辦諸供具，唯願如來哀受我供。」如來默然而不許可。諸離車等，不果所願，心懷愁惱。以佛神力，去地七多羅樹，於虛空中默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有四恒河沙毘耶離城諸離車等，男女、大小、妻子眷屬，及閻浮提諸王眷屬，為求法故，善修戒行，威儀具足，摧伏異學壞正法者，常相謂言：「我等當以金銀倉庫，為令甘露、無盡正法、深奧之藏久住於世。願令我等常得修學，若有誹謗佛正法者，當斷其舌。」復作是願：「若有出家毀禁戒者，我當罷令還俗策使。有能深樂、護持正法，我當敬重如事父母。若有眾僧能修正法，我當隨喜令得勢力。」常欲樂聞大乘經典，聞已亦能為人廣說，皆悉成就如是功德。其名曰：淨無垢藏離車子、淨不放逸離車子、恒水無垢淨德離車子，如是等各相謂言：「仁等，今可速往佛所。」所辦供養，種種具足，一一離車，各嚴八萬四千大象，八萬四千駟馬寶車，八萬四千明月寶珠，天木、栴檀沈水、薪束，種種各有八萬四千。一一象前，有寶幢幡蓋，其蓋小者，周匝縱廣滿一由旬，幡最短者長三十二由旬，寶幢卑者高百由旬。持如是等供養之具，往至佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等今者，為佛及僧辦諸供具，唯願如來哀受我供。」如來默然而不許可。諸離車等，不果所願，心懷愁惱。以佛神力，去地七多羅樹，於虛空中默然而住。

爾時復有五恒河沙大臣、長者，敬重大乘，若有異學謗正法者，是諸人等力能摧伏，猶如雹雨摧折草木。其名曰：日光長者、護世長者、護法長者，如是之等而為上首。所設供具，五倍於前，俱共往詣娑羅雙樹間，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等今者，為佛及僧設諸供具，唯願哀愍，受我等供。」如來默然而不受之。諸長者等，不果所願，心懷愁惱。以佛神力，去地七多羅樹，於虛空中默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有五恒河沙大臣、長者，敬重大乘，若有異學謗正法者，是諸人等力能摧伏，猶如雹雨摧折草木。其名曰：日光長者、護世長者、護法長者，如是之等而為上首。所設供具，五倍於前，俱共往詣娑羅雙樹間，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等今者，為佛及僧設諸供具，唯願哀愍，受我等供。」如來默然而不受之。諸長者等，不果所願，心懷愁惱。以佛神力，去地七多羅樹，於虛空中默然而住。

爾時復有(應有六恒河沙)毘舍離王，及其後宮夫人眷屬，閻浮提內所有諸王，除阿闍世并及城邑聚落人民。其名曰月無垢王等，各嚴四兵，欲往佛所。是一一王，各有一百八十萬億人民眷屬。是諸車兵，駕以象馬，象有六牙，馬疾如風，莊嚴供具六倍於前。寶蓋之中有極小者，周匝縱廣滿八由旬，幡極短者十六由旬，寶幢卑者三十六由旬。是諸王等，皆悉安住於正法中，惡賤邪法，敬重大乘，深樂大乘，憐愍眾生，等如一子，所持飲食，香氣流布滿四由旬。亦於晨朝日初出時，持是種種上妙甘饍，詣雙樹間，至如來所，而白佛言：「世尊！我等為佛及比丘僧設是供具，唯願如來，哀愍受我最後供養。」如來知時，亦不許可。是諸王等，不果所願，心懷愁惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有(應有六恒河沙)毘舍離王，及其後宮夫人眷屬，閻浮提內所有諸王，除阿闍世并及城邑聚落人民。其名曰月無垢王等，各嚴四兵，欲往佛所。是一一王，各有一百八十萬億人民眷屬。是諸車兵，駕以象馬，象有六牙，馬疾如風，莊嚴供具六倍於前。寶蓋之中有極小者，周匝縱廣滿八由旬，幡極短者十六由旬，寶幢卑者三十六由旬。是諸王等，皆悉安住於正法中，惡賤邪法，敬重大乘，深樂大乘，憐愍眾生，等如一子，所持飲食，香氣流布滿四由旬。亦於晨朝日初出時，持是種種上妙甘饍，詣雙樹間，至如來所，而白佛言：「世尊！我等為佛及比丘僧設是供具，唯願如來，哀愍受我最後供養。」如來知時，亦不許可。是諸王等，不果所願，心懷愁惱，却住一面。

爾時復有七恒河沙諸王夫人，唯除阿闍世王夫人，為度眾生，現受女身。常觀身行，以空、無相、無願之法，薰修其心。其名曰：三界妙夫人、愛德夫人。如是等諸王夫人，皆悉安住於正法中，修行禁戒，威儀具足，憐愍眾生，等如一子，各相謂言：「今宜速往，詣世尊所。」諸王夫人，所設供養，七倍於前，香花、寶幢、繒綵、幡蓋、上妙飲食，寶蓋小者周匝縱廣十六由旬，幡最短者三十六由旬，寶幢卑者六十八由旬，飲食香氣，周遍流布滿八由旬。持如是等供養之具，往如來所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等為佛及比丘僧設是供具，唯願如來，哀愍受我最後供養。」如來知時，默然不受。時諸夫人，不果所願，心懷愁惱，自拔頭髮，搥胸大哭，猶如新喪所愛之子，却在一面，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有七恒河沙諸王夫人，唯除阿闍世王夫人，為度眾生，現受女身。常觀身行，以空、無相、無願之法，薰修其心。其名曰：三界妙夫人、愛德夫人。如是等諸王夫人，皆悉安住於正法中，修行禁戒，威儀具足，憐愍眾生，等如一子，各相謂言：「今宜速往，詣世尊所。」諸王夫人，所設供養，七倍於前，香花、寶幢、繒綵、幡蓋、上妙飲食，寶蓋小者周匝縱廣十六由旬，幡最短者三十六由旬，寶幢卑者六十八由旬，飲食香氣，周遍流布滿八由旬。持如是等供養之具，往如來所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！我等為佛及比丘僧設是供具，唯願如來，哀愍受我最後供養。」如來知時，默然不受。時諸夫人，不果所願，心懷愁惱，自拔頭髮，搥胸大哭，猶如新喪所愛之子，却在一面，默然而住。

爾時復有八恒河沙諸天女等，其名曰廣目天女而為上首，作如是言：「汝等諸姊！諦觀，諦觀，是諸人眾，所設種種上妙供具，欲供如來及比丘僧。我等亦當如是，嚴設微妙供具，供養如來，如來受已，當入涅槃。諸姊！諸佛如來，出世甚難，最後供養亦復倍難；若佛涅槃，世間空虛。」是諸天女，愛樂大乘，欲聞大乘，聞已亦能為人廣說。渴仰大乘既自充足，復能充足餘渴仰者，守護大乘，若有異學，憎嫉大乘，勢能摧滅，如雹摧草。護持戒行，威儀具足，善能隨順一切世間，度未度者，脫未脫者，於未來世當轉法輪、紹三寶種，使不斷絕，修學大乘，以大莊嚴而自莊嚴，成就如是無量功德，等慈眾生，如視一子。亦於晨朝日初出時，各取種種天木香等，倍於人間所有香木，其木香氣，能滅人中種種臭穢。白車白蓋，駕四白馬，一一車上，皆張白帳，其帳四邊懸諸金鈴、種種香花、寶幢幡蓋，上妙甘饍，種種伎樂，敷師子座，其座四足純紺琉璃，於其座後，各各皆有七寶倚床，一一座前，復有金机，復以七寶而為燈樹，種種寶珠以為燈明，微妙天花遍布其地。是諸天女設是供已，心懷哀感，涕淚交流，生大苦惱。亦為利益、安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，亦為不斷種種說法，往詣佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。諸天女等，不果所願，心懷憂惱。却在一面，默然而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有八恒河沙諸天女等，其名曰廣目天女而為上首，作如是言：「汝等諸姊！諦觀，諦觀，是諸人眾，所設種種上妙供具，欲供如來及比丘僧。我等亦當如是，嚴設微妙供具，供養如來，如來受已，當入涅槃。諸姊！諸佛如來，出世甚難，最後供養亦復倍難；若佛涅槃，世間空虛。」是諸天女，愛樂大乘，欲聞大乘，聞已亦能為人廣說。渴仰大乘既自充足，復能充足餘渴仰者，守護大乘，若有異學，憎嫉大乘，勢能摧滅，如雹摧草。護持戒行，威儀具足，善能隨順一切世間，度未度者，脫未脫者，於未來世當轉法輪、紹三寶種，使不斷絕，修學大乘，以大莊嚴而自莊嚴，成就如是無量功德，等慈眾生，如視一子。亦於晨朝日初出時，各取種種天木香等，倍於人間所有香木，其木香氣，能滅人中種種臭穢。白車白蓋，駕四白馬，一一車上，皆張白帳，其帳四邊懸諸金鈴、種種香花、寶幢幡蓋，上妙甘饍，種種伎樂，敷師子座，其座四足純紺琉璃，於其座後，各各皆有七寶倚床，一一座前，復有金机，復以七寶而為燈樹，種種寶珠以為燈明，微妙天花遍布其地。是諸天女設是供已，心懷哀感，涕淚交流，生大苦惱。亦為利益、安樂眾生，成就大乘第一空行，顯發如來方便密教，亦為不斷種種說法，往詣佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「世尊！唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。諸天女等，不果所願，心懷憂惱。却在一面，默然而坐。

爾時復有九恒河沙諸龍王等，住於四方，其名曰：和修吉龍王、難陀龍王、婆難陀龍王而為上首。是諸龍王，亦於晨朝日初出時，設諸供具，倍於人天，持至佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。是諸龍王，不果所願，心懷愁惱，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有九恒河沙諸龍王等，住於四方，其名曰：和修吉龍王、難陀龍王、婆難陀龍王而為上首。是諸龍王，亦於晨朝日初出時，設諸供具，倍於人天，持至佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。是諸龍王，不果所願，心懷愁惱，却坐一面。

爾時復有十恒河沙諸鬼神王，毘沙門王而為上首，各相謂言：「仁等，今者可速詣佛所。」設供具倍於諸龍，持往佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不許。是諸鬼王，不果所願，心懷愁惱，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有十恒河沙諸鬼神王，毘沙門王而為上首，各相謂言：「仁等，今者可速詣佛所。」設供具倍於諸龍，持往佛所，稽首佛足，遶百千匝，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不許。是諸鬼王，不果所願，心懷愁惱，却坐一面。

爾時復有二十恒河沙金翅鳥王，降怨鳥王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有二十恒河沙金翅鳥王，降怨鳥王而為上首。

復有三十恒河沙乾闥婆王，那羅達王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三十恒河沙乾闥婆王，那羅達王而為上首。

復有四十恒河沙緊那羅王，善見王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四十恒河沙緊那羅王，善見王而為上首。

復有五十恒河沙摩睺羅伽王，大善見王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五十恒河沙摩睺羅伽王，大善見王而為上首。

復有六十恒河沙阿修羅王，睒婆利王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六十恒河沙阿修羅王，睒婆利王而為上首。

復有七十恒河沙陀那婆王，無垢河水王、跋提達多王等而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七十恒河沙陀那婆王，無垢河水王、跋提達多王等而為上首。

復有八十恒河沙羅剎王，可畏王而為上首，捨離惡心，更不食人，於怨憎中生慈悲心，其形醜陋，以佛神力皆悉端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八十恒河沙羅剎王，可畏王而為上首，捨離惡心，更不食人，於怨憎中生慈悲心，其形醜陋，以佛神力皆悉端正。

復有九十恒河沙樹林神王，樂香王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九十恒河沙樹林神王，樂香王而為上首。

復有千恒河沙持呪王，大幻持呪王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有千恒河沙持呪王，大幻持呪王而為上首。

復有一億恒河沙貪色鬼魅，善見王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一億恒河沙貪色鬼魅，善見王而為上首。

復有百億恒河沙天諸娙女，藍婆女、欝婆尸女、帝路沾女、毘舍佉女而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百億恒河沙天諸娙女，藍婆女、欝婆尸女、帝路沾女、毘舍佉女而為上首。

復有千億恒河沙地諸鬼王，白濕王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有千億恒河沙地諸鬼王，白濕王而為上首。

復有十萬億恒河沙等諸天子及諸天王、四天王等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十萬億恒河沙等諸天子及諸天王、四天王等。

復有十萬億恒河沙等四方風神，吹諸樹上時非時花散雙樹間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十萬億恒河沙等四方風神，吹諸樹上時非時花散雙樹間。

復有十萬億恒河沙主雲雨神，皆作是念：「如來涅槃焚身之時，我當注雨，令火時滅，眾中熱悶為作清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十萬億恒河沙主雲雨神，皆作是念：「如來涅槃焚身之時，我當注雨，令火時滅，眾中熱悶為作清涼。」

復有二十恒河沙大香象王，羅睺象王、金色象王、甘味象王、紺眼象王，欲香象王等而為上首，敬重大乘，愛樂大乘，知佛不久當般涅槃，各各拔取無量無邊諸妙蓮花，來至佛所，頭面禮佛，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二十恒河沙大香象王，羅睺象王、金色象王、甘味象王、紺眼象王，欲香象王等而為上首，敬重大乘，愛樂大乘，知佛不久當般涅槃，各各拔取無量無邊諸妙蓮花，來至佛所，頭面禮佛，却住一面。

復有二十恒河沙等師子獸王，師子吼王而為上首，施與一切眾生無畏。持諸花菓，來至佛所，稽首佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二十恒河沙等師子獸王，師子吼王而為上首，施與一切眾生無畏。持諸花菓，來至佛所，稽首佛足，却住一面。

復有二十恒河沙等諸飛鳥王，鳧鴈、鴛鴦、孔雀諸鳥，乾闥婆鳥、迦蘭陀鳥、鴝鵒鸚鵡、俱翅羅鳥、婆嘻伽鳥、迦陵頻伽鳥、耆婆耆婆鳥，如是等諸鳥，持諸花菓，來至佛所，稽首佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二十恒河沙等諸飛鳥王，鳧鴈、鴛鴦、孔雀諸鳥，乾闥婆鳥、迦蘭陀鳥、鴝鵒鸚鵡、俱翅羅鳥、婆嘻伽鳥、迦陵頻伽鳥、耆婆耆婆鳥，如是等諸鳥，持諸花菓，來至佛所，稽首佛足，却住一面。

復有二十恒河沙等水牛牛羊，往至佛所，出妙香乳，其乳流滿拘尸那城所有溝坑，色香美味悉皆具足，成是事已，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二十恒河沙等水牛牛羊，往至佛所，出妙香乳，其乳流滿拘尸那城所有溝坑，色香美味悉皆具足，成是事已，却住一面。

復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人，忍辱仙等而為上首，持諸香花及諸甘果，來詣佛所，稽首佛足，遶佛三匝，而白佛言：「唯願世尊，哀受我等最後供養。」如來知時默然不許。時諸仙人，不果所願。心懷愁惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二十恒河沙等四天下中諸神仙人，忍辱仙等而為上首，持諸香花及諸甘果，來詣佛所，稽首佛足，遶佛三匝，而白佛言：「唯願世尊，哀受我等最後供養。」如來知時默然不許。時諸仙人，不果所願。心懷愁惱，却住一面。

閻浮提中一切蜂王，妙音蜂王而為上首，持種種花來詣佛所，稽首佛足，遶佛一匝，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提中一切蜂王，妙音蜂王而為上首，持種種花來詣佛所，稽首佛足，遶佛一匝，却住一面。

爾時閻浮提中比丘、比丘尼一切皆集，唯除尊者摩訶迦葉、阿難二眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時閻浮提中比丘、比丘尼一切皆集，唯除尊者摩訶迦葉、阿難二眾。

復有無量阿僧祇恒河沙等世界中間，及閻浮提所有諸山，須彌山王而為上首，其山莊嚴，叢林蓊欝，諸樹茂盛，枝條扶踈，蔭蔽日光，種種妙花周遍而有，龍泉流水清淨香潔。諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，神仙呪術，作倡伎樂，如是等眾，彌滿其中。是諸山神，亦來詣佛，稽首佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量阿僧祇恒河沙等世界中間，及閻浮提所有諸山，須彌山王而為上首，其山莊嚴，叢林蓊欝，諸樹茂盛，枝條扶踈，蔭蔽日光，種種妙花周遍而有，龍泉流水清淨香潔。諸天、龍、神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，神仙呪術，作倡伎樂，如是等眾，彌滿其中。是諸山神，亦來詣佛，稽首佛足，却住一面。

復有阿僧祇恒河沙等四大海神及諸河神，有大威德，具大神足，所設供養，倍勝於前。諸神身光伎樂燈明，悉蔽日月令不復現。以占婆花散熙連河，來至佛所，稽首佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有阿僧祇恒河沙等四大海神及諸河神，有大威德，具大神足，所設供養，倍勝於前。諸神身光伎樂燈明，悉蔽日月令不復現。以占婆花散熙連河，來至佛所，稽首佛足，却住一面。

爾時拘尸那城娑羅樹林，其林變白，猶如白鶴。於虛空中，自然而有七寶堂閣，彫文刻鏤，綺飾分明，周匝欄楯，眾寶雜廁。堂下多有流泉浴池，上妙蓮花彌滿其中，猶如北方欝單越國，亦如忉利歡喜之園。爾時娑羅樹林中間，種種莊嚴，甚可愛樂，亦復如是。是諸天、人、阿修羅等，咸覩如來涅槃之相，皆悉悲感，愁憂不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時拘尸那城娑羅樹林，其林變白，猶如白鶴。於虛空中，自然而有七寶堂閣，彫文刻鏤，綺飾分明，周匝欄楯，眾寶雜廁。堂下多有流泉浴池，上妙蓮花彌滿其中，猶如北方欝單越國，亦如忉利歡喜之園。爾時娑羅樹林中間，種種莊嚴，甚可愛樂，亦復如是。是諸天、人、阿修羅等，咸覩如來涅槃之相，皆悉悲感，愁憂不樂。

爾時四天王釋提桓因，各相謂言：「汝等觀察，諸天、世人及阿修羅，大設供養，欲於最後供養如來。我等亦當如是供養，若我最後得供養者，檀波羅蜜則為成就滿足不難。」爾時四天王所設供養，倍勝於前，持曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、迦枳樓伽花、摩訶迦枳樓伽花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、散多尼迦花、摩訶散多尼迦花、愛樂花、大愛樂花、普賢花、大普賢花、時花、大時花、香城花、大香城花、歡喜花、大歡喜花、發欲花、大發欲花、香醉花、大香醉花、普香花、大普香花、天金葉花、龍華、波利質多樹花、拘毘羅樹花，復持種種上妙甘饍，來至佛所，稽首佛足。是諸天人所有光明，能覆日月，令不復現。以是供具，欲供養佛。如來知時，默然不受。爾時諸天，不果所願，愁憂苦惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王釋提桓因，各相謂言：「汝等觀察，諸天、世人及阿修羅，大設供養，欲於最後供養如來。我等亦當如是供養，若我最後得供養者，檀波羅蜜則為成就滿足不難。」爾時四天王所設供養，倍勝於前，持曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、迦枳樓伽花、摩訶迦枳樓伽花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、散多尼迦花、摩訶散多尼迦花、愛樂花、大愛樂花、普賢花、大普賢花、時花、大時花、香城花、大香城花、歡喜花、大歡喜花、發欲花、大發欲花、香醉花、大香醉花、普香花、大普香花、天金葉花、龍華、波利質多樹花、拘毘羅樹花，復持種種上妙甘饍，來至佛所，稽首佛足。是諸天人所有光明，能覆日月，令不復現。以是供具，欲供養佛。如來知時，默然不受。爾時諸天，不果所願，愁憂苦惱，却住一面。

爾時釋提桓因及三十三天，設諸供具亦倍勝前，及所持花亦復如是，香氣微妙甚可愛樂，持得勝堂并諸小堂，來至佛所，稽首佛足，而白佛言：「世尊，我等深樂、愛護大乘，唯願如來哀受我食。」如來知時，默然不受。時諸釋天，不果所願，心懷愁惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因及三十三天，設諸供具亦倍勝前，及所持花亦復如是，香氣微妙甚可愛樂，持得勝堂并諸小堂，來至佛所，稽首佛足，而白佛言：「世尊，我等深樂、愛護大乘，唯願如來哀受我食。」如來知時，默然不受。時諸釋天，不果所願，心懷愁惱，却住一面。

乃至第六天，所設供養展轉勝前，寶幢幡蓋。寶蓋小者覆四天下，幡最短者周圍四海，幢最卑者至自在天，微風吹幡，出妙音聲。持上甘饍，來詣佛所，稽首佛足，白佛言：「世尊，唯願如來哀受我等最後供養。」如來知時默然不受。是諸天等，不果所願，心懷愁惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至第六天，所設供養展轉勝前，寶幢幡蓋。寶蓋小者覆四天下，幡最短者周圍四海，幢最卑者至自在天，微風吹幡，出妙音聲。持上甘饍，來詣佛所，稽首佛足，白佛言：「世尊，唯願如來哀受我等最後供養。」如來知時默然不受。是諸天等，不果所願，心懷愁惱，却住一面。

上至有頂，其餘梵眾，一切來集。爾時大梵天王及餘梵眾，放身光明，遍四天下。欲界、人、天，日月光明，悉不復現。持諸寶幢、繒綵、幡蓋，幡極短者懸於梵宮至娑羅樹間，來詣佛所，稽首佛足，白佛言：「世尊！唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。爾時諸梵不果所願，心懷愁惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上至有頂，其餘梵眾，一切來集。爾時大梵天王及餘梵眾，放身光明，遍四天下。欲界、人、天，日月光明，悉不復現。持諸寶幢、繒綵、幡蓋，幡極短者懸於梵宮至娑羅樹間，來詣佛所，稽首佛足，白佛言：「世尊！唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。爾時諸梵不果所願，心懷愁惱，却住一面。

爾時毘摩質多阿修羅王，與無量阿修羅大眷屬俱，身諸光明，勝於梵天，持諸寶幢、繒綵、幡蓋，其蓋小者覆千世界，上妙甘饍，來詣佛所，稽首佛足，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。諸阿修羅，不果所願，心懷愁惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘摩質多阿修羅王，與無量阿修羅大眷屬俱，身諸光明，勝於梵天，持諸寶幢、繒綵、幡蓋，其蓋小者覆千世界，上妙甘饍，來詣佛所，稽首佛足，而白佛言：「唯願如來，哀受我等最後供養。」如來知時，默然不受。諸阿修羅，不果所願，心懷愁惱，却住一面。

爾時欲界魔王波旬與其眷屬、諸天婇女，無量無邊阿僧祇眾，開地獄門，施清冷水，因而告曰：「汝等今者，無所能為，唯當專念如來、應、正遍知，建立最後隨喜供養，當令汝等長夜獲安。」時魔波旬於地獄中，悉除刀劍無量苦毒，熾然炎火注雨滅之。以佛神力，復發是心，令諸眷屬，皆捨刀劍、弓弩、鎧仗、鉾槊、長鉤、金鎚、鉞斧、鬪輪、羂索，所持供養，倍勝一切人天所設，其蓋小者覆中千界，來至佛所，稽首佛足，而白佛言：「我等今者，愛樂大乘，守護大乘。世尊！若有善男子善女人，為供養故、為怖畏故、為誑他故、為財利故、為隨他故受是大乘，或真或偽，我等爾時當為是人，除滅怖畏，說如是呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界魔王波旬與其眷屬、諸天婇女，無量無邊阿僧祇眾，開地獄門，施清冷水，因而告曰：「汝等今者，無所能為，唯當專念如來、應、正遍知，建立最後隨喜供養，當令汝等長夜獲安。」時魔波旬於地獄中，悉除刀劍無量苦毒，熾然炎火注雨滅之。以佛神力，復發是心，令諸眷屬，皆捨刀劍、弓弩、鎧仗、鉾槊、長鉤、金鎚、鉞斧、鬪輪、羂索，所持供養，倍勝一切人天所設，其蓋小者覆中千界，來至佛所，稽首佛足，而白佛言：「我等今者，愛樂大乘，守護大乘。世尊！若有善男子善女人，為供養故、為怖畏故、為誑他故、為財利故、為隨他故受是大乘，或真或偽，我等爾時當為是人，除滅怖畏，說如是呪：

「『啅抧 吒吒羅啅抧 盧呵隷 摩訶盧呵隷 阿羅 遮羅 多羅 莎呵』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『啅抧 吒吒羅啅抧 盧呵隷 摩訶盧呵隷 阿羅 遮羅 多羅 莎呵』

「是呪能令諸失心者、怖畏者、說法者、不斷正法者，為伏外道故、護己身故、護正法故、護大乘故，說如是呪。若有能持如是呪者，無惡象怖，若至曠野、空澤、嶮處不生怖畏，亦無水火、師子虎狼、盜賊王難。世尊！若有能持如是呪者，悉能除滅如是等怖。世尊！持是呪者，我當護之，如龜藏六。世尊！我等今者，不以諭諂說如是事，持是呪者，我當至誠，益其勢力。唯願如來，哀受我等最後供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是呪能令諸失心者、怖畏者、說法者、不斷正法者，為伏外道故、護己身故、護正法故、護大乘故，說如是呪。若有能持如是呪者，無惡象怖，若至曠野、空澤、嶮處不生怖畏，亦無水火、師子虎狼、盜賊王難。世尊！若有能持如是呪者，悉能除滅如是等怖。世尊！持是呪者，我當護之，如龜藏六。世尊！我等今者，不以諭諂說如是事，持是呪者，我當至誠，益其勢力。唯願如來，哀受我等最後供養。」

爾時佛告魔波旬言：「我不受汝飲食供養，我已受汝所說神呪，為欲安樂一切眾生、四部眾故。」佛說是已，默然不受。如是三請，皆亦不受。時魔波旬，不果所願，心懷愁惱，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告魔波旬言：「我不受汝飲食供養，我已受汝所說神呪，為欲安樂一切眾生、四部眾故。」佛說是已，默然不受。如是三請，皆亦不受。時魔波旬，不果所願，心懷愁惱，却住一面。

爾時大自在天王與其眷屬無量無邊，及諸天眾，所設供具，悉覆梵、釋、護世四王、人天八部、及非人等所有供具。梵釋所設，猶如聚墨在珂貝邊，悉不復現。寶蓋小者能覆三千大千世界。持如是等供養之具，來詣佛所，稽首佛足，遶無數匝，白佛言：「世尊！我等所獻微末供具，喻如蚊子供養於我，亦如有人以一掬水投於大海，然一小燈助百千日，春夏之月眾花茂盛，有持一花益於眾花，以亭歷子益須彌山，豈當有益大海、日明、眾花、須彌。世尊！我今所奉微末供具，亦復如是。若以三千大千世界滿中香花、伎樂、幡蓋，供養如來，尚不足言。何以故？如來為諸眾生，常於地獄、餓鬼、畜生諸惡趣中，受諸苦惱。是故世尊！應見哀愍，受我等供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大自在天王與其眷屬無量無邊，及諸天眾，所設供具，悉覆梵、釋、護世四王、人天八部、及非人等所有供具。梵釋所設，猶如聚墨在珂貝邊，悉不復現。寶蓋小者能覆三千大千世界。持如是等供養之具，來詣佛所，稽首佛足，遶無數匝，白佛言：「世尊！我等所獻微末供具，喻如蚊子供養於我，亦如有人以一掬水投於大海，然一小燈助百千日，春夏之月眾花茂盛，有持一花益於眾花，以亭歷子益須彌山，豈當有益大海、日明、眾花、須彌。世尊！我今所奉微末供具，亦復如是。若以三千大千世界滿中香花、伎樂、幡蓋，供養如來，尚不足言。何以故？如來為諸眾生，常於地獄、餓鬼、畜生諸惡趣中，受諸苦惱。是故世尊！應見哀愍，受我等供。」

爾時東方去此無量無數阿僧祇恒河沙數微塵等世界，彼有佛土，名意樂美音，佛號虛空等如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時彼佛即告第一大弟子言：「善男子！汝今宜往西方娑婆世界，彼土有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛不久當般涅槃。善男子！汝可持此世界香飯——其飯香美，食之安隱——可以此食，奉獻彼佛世尊，世尊食已，入般涅槃。善男子！并可禮敬，請決所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方去此無量無數阿僧祇恒河沙數微塵等世界，彼有佛土，名意樂美音，佛號虛空等如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。爾時彼佛即告第一大弟子言：「善男子！汝今宜往西方娑婆世界，彼土有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛不久當般涅槃。善男子！汝可持此世界香飯——其飯香美，食之安隱——可以此食，奉獻彼佛世尊，世尊食已，入般涅槃。善男子！并可禮敬，請決所疑。」

爾時無邊身菩薩摩訶薩即受佛教，從座而起，稽首佛足，右遶三匝，與無量阿僧祇菩薩俱，從彼國發，來至此娑婆世界。應時此間三千大千世界大地，六種震動。於是眾中，梵、釋、四天王、魔王波旬、摩醯首羅，如是大眾，見是地動，舉身毛竪，喉舌枯燥，驚怖戰慄，各欲四散。自見其身，無復光明，所有威德，殄滅無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊身菩薩摩訶薩即受佛教，從座而起，稽首佛足，右遶三匝，與無量阿僧祇菩薩俱，從彼國發，來至此娑婆世界。應時此間三千大千世界大地，六種震動。於是眾中，梵、釋、四天王、魔王波旬、摩醯首羅，如是大眾，見是地動，舉身毛竪，喉舌枯燥，驚怖戰慄，各欲四散。自見其身，無復光明，所有威德，殄滅無餘。

是時文殊師利法王子，即從座起，告諸大眾：「諸善男子！汝等勿怖，汝等勿怖。何以故？東方去此無量無數阿僧祇恒河沙微塵等世界，有世界名意樂美音，佛號虛空等如來、應、正遍知，十號具足，彼有菩薩名無邊身，與無量菩薩，欲來至此供養如來。以彼菩薩威德力故，令汝身光悉不復現。是故汝等應生歡喜，勿懷恐怖。」爾時大眾，悉皆遙見彼佛大眾，如明鏡中自觀己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時文殊師利法王子，即從座起，告諸大眾：「諸善男子！汝等勿怖，汝等勿怖。何以故？東方去此無量無數阿僧祇恒河沙微塵等世界，有世界名意樂美音，佛號虛空等如來、應、正遍知，十號具足，彼有菩薩名無邊身，與無量菩薩，欲來至此供養如來。以彼菩薩威德力故，令汝身光悉不復現。是故汝等應生歡喜，勿懷恐怖。」爾時大眾，悉皆遙見彼佛大眾，如明鏡中自觀己身。

時文殊師利復告大眾：「汝今所見彼佛大眾，如見此佛。以佛神力，復當如是得見九方無量諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利復告大眾：「汝今所見彼佛大眾，如見此佛。以佛神力，復當如是得見九方無量諸佛。」

爾時大眾各相謂言：「苦哉，苦哉！世間空虛，如來不久當般涅槃。」是時大眾一切悉見無邊身菩薩及其眷屬，是菩薩身，一一毛孔，各各出生一大蓮花，一一蓮花各有七萬八千城邑，縱廣正等如毘耶離城，牆壁諸塹七寶雜廁，多羅寶樹七重行列，人民熾盛安隱豐樂，閻浮檀金以為却敵，一一却敵，各有種種七寶，林樹花果茂盛，微風吹動出微妙音，其聲和雅，猶如天樂。城中人民，聞是音聲，即得受於上妙快樂。是諸塹中，妙水盈滿，清淨香潔如真琉璃。是諸水中有七寶船，諸人乘之遊戲澡浴，共相娛樂，快樂無極。復有無量雜色蓮花，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，其花縱廣猶如車輪。其塹岸上，多有園林，一一園中有五泉池，是諸池中復有諸花，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，其花縱廣亦如車輪，香氣馚馥，甚可愛樂。其水清淨柔軟第一，鳧鴈鴛鴦遊戲其中。其園各有眾寶宮宅，一一宮宅縱廣正等滿四由旬，所有牆壁四寶所成，所謂金銀琉璃頗梨，真金為嚮，周匝欄楯，玫瑰為地，金沙布上。是宮宅中，多有七寶流泉浴池，一一池邊，各有十八黃金梯陛，閻浮檀金為芭蕉樹，如忉利天歡喜之園。是一一城，各有八萬四千人王，一一諸王，各有無量夫人、婇女，共相娛樂，歡喜受樂。其餘人民，亦復如是，各於住處，共相娛樂。是中眾生，不聞餘名，純聞無上大乘之聲。是諸花中，一一各有師子之座，其座四足皆紺琉璃，柔軟素衣以布座上，其衣微妙出過三界。一一座上，有一王坐，以大乘法教化眾生，或有眾生書持、讀誦，如說修行，如是流布大乘經典。爾時無邊身菩薩，安止如是無量眾生，於自身已令捨世樂，皆作是言：「苦哉，苦哉！世間空虛，如來不久當般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾各相謂言：「苦哉，苦哉！世間空虛，如來不久當般涅槃。」是時大眾一切悉見無邊身菩薩及其眷屬，是菩薩身，一一毛孔，各各出生一大蓮花，一一蓮花各有七萬八千城邑，縱廣正等如毘耶離城，牆壁諸塹七寶雜廁，多羅寶樹七重行列，人民熾盛安隱豐樂，閻浮檀金以為却敵，一一却敵，各有種種七寶，林樹花果茂盛，微風吹動出微妙音，其聲和雅，猶如天樂。城中人民，聞是音聲，即得受於上妙快樂。是諸塹中，妙水盈滿，清淨香潔如真琉璃。是諸水中有七寶船，諸人乘之遊戲澡浴，共相娛樂，快樂無極。復有無量雜色蓮花，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，其花縱廣猶如車輪。其塹岸上，多有園林，一一園中有五泉池，是諸池中復有諸花，優鉢羅花、拘物頭花、波頭摩花、分陀利花，其花縱廣亦如車輪，香氣馚馥，甚可愛樂。其水清淨柔軟第一，鳧鴈鴛鴦遊戲其中。其園各有眾寶宮宅，一一宮宅縱廣正等滿四由旬，所有牆壁四寶所成，所謂金銀琉璃頗梨，真金為嚮，周匝欄楯，玫瑰為地，金沙布上。是宮宅中，多有七寶流泉浴池，一一池邊，各有十八黃金梯陛，閻浮檀金為芭蕉樹，如忉利天歡喜之園。是一一城，各有八萬四千人王，一一諸王，各有無量夫人、婇女，共相娛樂，歡喜受樂。其餘人民，亦復如是，各於住處，共相娛樂。是中眾生，不聞餘名，純聞無上大乘之聲。是諸花中，一一各有師子之座，其座四足皆紺琉璃，柔軟素衣以布座上，其衣微妙出過三界。一一座上，有一王坐，以大乘法教化眾生，或有眾生書持、讀誦，如說修行，如是流布大乘經典。爾時無邊身菩薩，安止如是無量眾生，於自身已令捨世樂，皆作是言：「苦哉，苦哉！世間空虛，如來不久當般涅槃。」

爾時無邊身菩薩，與無量菩薩周匝圍遶，示現如是神通力已，持是種種無量供具，及以上妙香美飲食，若有得聞是食香氣，煩惱諸垢皆悉消滅。以是菩薩神通力故，一切大眾悉皆得見如是變化。無邊身菩薩身大無邊、量同虛空，唯除諸佛，餘無能見是菩薩身其量邊際。爾時無邊身菩薩及其眷屬，所設供養倍勝於前，來至佛所，稽首佛足，合掌恭敬白佛言：「世尊！唯願哀愍，受我等食。」如來知時，默然不受。如是三請，悉亦不受。爾時無邊身菩薩及其眷屬，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無邊身菩薩，與無量菩薩周匝圍遶，示現如是神通力已，持是種種無量供具，及以上妙香美飲食，若有得聞是食香氣，煩惱諸垢皆悉消滅。以是菩薩神通力故，一切大眾悉皆得見如是變化。無邊身菩薩身大無邊、量同虛空，唯除諸佛，餘無能見是菩薩身其量邊際。爾時無邊身菩薩及其眷屬，所設供養倍勝於前，來至佛所，稽首佛足，合掌恭敬白佛言：「世尊！唯願哀愍，受我等食。」如來知時，默然不受。如是三請，悉亦不受。爾時無邊身菩薩及其眷屬，却住一面。

南西北方諸佛世界，亦有無量無邊身菩薩，所持供養倍勝於前，來至佛所，乃至却住一面，皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南西北方諸佛世界，亦有無量無邊身菩薩，所持供養倍勝於前，來至佛所，乃至却住一面，皆亦如是。

爾時娑羅雙樹吉祥福地，縱廣三十二由旬，大眾充滿，間無空缺。爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處，或如錐頭、針鋒、微塵，十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩，悉來集會，及閻浮提一切大眾，亦悉來集——唯除尊者摩訶迦葉、阿難二眾，阿闍世王及其眷屬——乃至毒蛇，視能殺人蜣蜋、蝮蝎，及十六種行惡業者，一切來集。陀那婆神、阿修羅等，悉捨惡念，皆生慈心，如父、如母、如姊、如妹；三千大千世界眾生，慈心相向，亦復如是，除一闡提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時娑羅雙樹吉祥福地，縱廣三十二由旬，大眾充滿，間無空缺。爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處，或如錐頭、針鋒、微塵，十方如微塵等諸佛世界諸大菩薩，悉來集會，及閻浮提一切大眾，亦悉來集——唯除尊者摩訶迦葉、阿難二眾，阿闍世王及其眷屬——乃至毒蛇，視能殺人蜣蜋、蝮蝎，及十六種行惡業者，一切來集。陀那婆神、阿修羅等，悉捨惡念，皆生慈心，如父、如母、如姊、如妹；三千大千世界眾生，慈心相向，亦復如是，除一闡提。

爾時三千大千世界，以佛神力故，地皆柔軟，無有丘墟、土沙、礫石、荊棘、毒草，眾寶莊嚴，猶如西方無量壽佛極樂世界。是時大眾悉見十方如微塵等諸佛世界，如於明鏡自觀己身，見諸佛土亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界，以佛神力故，地皆柔軟，無有丘墟、土沙、礫石、荊棘、毒草，眾寶莊嚴，猶如西方無量壽佛極樂世界。是時大眾悉見十方如微塵等諸佛世界，如於明鏡自觀己身，見諸佛土亦復如是。

爾時如來面門所出五色光明，其光明曜覆諸大會，令彼身光，悉不復現；所應作已，還從口入。時諸天人及諸會眾，阿修羅等，見佛光明，還從口入，皆大恐怖，身毛為竪，復作是言：「如來光明出已還入，非無因緣，必於十方所作已辦，將是最後涅槃之相。何期苦哉，何期苦哉！如何？世尊一旦捨離四無量心，不受人天所奉供養，聖慧日光從今永滅，無上法船於斯沈沒。嗚呼痛哉，世間大苦。」舉手搥胸，悲號啼哭，支節戰動，不能自持，身諸毛孔流血灑地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來面門所出五色光明，其光明曜覆諸大會，令彼身光，悉不復現；所應作已，還從口入。時諸天人及諸會眾，阿修羅等，見佛光明，還從口入，皆大恐怖，身毛為竪，復作是言：「如來光明出已還入，非無因緣，必於十方所作已辦，將是最後涅槃之相。何期苦哉，何期苦哉！如何？世尊一旦捨離四無量心，不受人天所奉供養，聖慧日光從今永滅，無上法船於斯沈沒。嗚呼痛哉，世間大苦。」舉手搥胸，悲號啼哭，支節戰動，不能自持，身諸毛孔流血灑地。