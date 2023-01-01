續傳燈錄卷第二十一目錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續傳燈錄卷第二十一目錄

大鑑下第十四世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大鑑下第十四世

保寧仁勇禪師法嗣十二人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保寧仁勇禪師法嗣十二人

上方日益禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方日益禪師

景福日餘禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景福日餘禪師

月掌知淵禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月掌知淵禪師

靈鷲宗映禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈鷲宗映禪師

壽聖楚文禪師(已上五人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽聖楚文禪師(已上五人見錄)

保嚴道倫禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保嚴道倫禪師

洞山文英禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞山文英禪師

靈鳳允咸禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈鳳允咸禪師

華藏實禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏實禪師

崇因宗襲禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇因宗襲禪師

銕索忠山主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 銕索忠山主

西堂顯首座(已上七人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西堂顯首座(已上七人無錄)

上藍居晉禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上藍居晉禪師法嗣一人

雙溪如珪禪師(無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙溪如珪禪師(無錄)

興化紹清禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興化紹清禪師法嗣一人

高臺德基禪師(無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高臺德基禪師(無錄)

白水中白禪師法嗣二人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白水中白禪師法嗣二人

天寧演禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寧演禪師

大乘黨禪師(已上二人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘黨禪師(已上二人無錄)

雲居元祐禪師法嗣二十七人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲居元祐禪師法嗣二十七人

智海智清禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智海智清禪師

海會守從禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海會守從禪師

羅漢系南禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢系南禪師

南峯永程禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南峯永程禪師

寶相元禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶相元禪師

永峯慧日菴主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永峯慧日菴主

白藻清儼禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白藻清儼禪師

慈雲彥隆禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈雲彥隆禪師

子陵自瑜禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子陵自瑜禪師

景福省悅禪師(已上十人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景福省悅禪師(已上十人見錄)

長興得賢禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長興得賢禪師

延福脩獻禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延福脩獻禪師

祥符有通禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祥符有通禪師

子湖道元禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子湖道元禪師

石鞏戒明禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石鞏戒明禪師

太平嘉叢禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平嘉叢禪師

慧力崇教禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧力崇教禪師

北臺行新禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北臺行新禪師

馬溪山禾禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬溪山禾禪師

羅漢慕評禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢慕評禪師

天場教禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天場教禪師

歸宗子章禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸宗子章禪師

靈峯敦雅禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈峯敦雅禪師

長興德寶禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長興德寶禪師

鵝湖子昌禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鵝湖子昌禪師

承熙敏禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承熙敏禪師

黃檗覺智禪師(已上十七人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃檗覺智禪師(已上十七人無錄)

報本慧元禪師法嗣八人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報本慧元禪師法嗣八人

永安元正禪師(一人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永安元正禪師(一人見錄)

鳳皇德亨禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳳皇德亨禪師

慧林政禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧林政禪師

鳳皇德亮禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鳳皇德亮禪師

高峯圓脩禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高峯圓脩禪師

景德院證禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景德院證禪師

報本宗澄禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報本宗澄禪師

高峯文縱禪師(已上七人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高峯文縱禪師(已上七人無錄)

甘露顒禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露顒禪師法嗣一人

光孝元禪師(見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光孝元禪師(見錄)

育王振禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 育王振禪師法嗣一人

嶽林真禪師(見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嶽林真禪師(見錄)

招提湛禪師法嗣二人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 招提湛禪師法嗣二人

華亭觀音和尚(一人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華亭觀音和尚(一人見錄)

南塔守聰禪師(一人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南塔守聰禪師(一人無錄)

玄沙文禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙文禪師法嗣一人

廣慧達杲禪師(見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣慧達杲禪師(見錄)

保寧璣禪師法嗣七人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保寧璣禪師法嗣七人

育王淨曇禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 育王淨曇禪師

真如戒香禪師(已上二人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如戒香禪師(已上二人見錄)

開福世暹禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開福世暹禪師

蔣山文瑞禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蔣山文瑞禪師

南禪立宗禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南禪立宗禪師

圓明載清禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓明載清禪師

許顗彥忠居士(已上五人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 許顗彥忠居士(已上五人無錄)

華光恭禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華光恭禪師法嗣一人

萬壽念禪師(見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬壽念禪師(見錄)

大溈懷秀禪師法嗣七人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大溈懷秀禪師法嗣七人

大溈祖瑃禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大溈祖瑃禪師

方廣有達禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方廣有達禪師

南臺允恭禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南臺允恭禪師

福嚴文演禪師(已上四人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福嚴文演禪師(已上四人見錄)

西材常賢禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西材常賢禪師

上生有常禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上生有常禪師

雲門懷素禪師(已上三人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲門懷素禪師(已上三人無錄)

福嚴慈感禪師法嗣八人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福嚴慈感禪師法嗣八人

育王法達禪師(見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 育王法達禪師(見錄)

南禪光澡禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南禪光澡禪師

雲蓋子思禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲蓋子思禪師

定山脩舉禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定山脩舉禪師

望川契宣禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望川契宣禪師

醋頭清岸禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醋頭清岸禪師

禪林善從禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪林善從禪師

定山文普禪師(已上七人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定山文普禪師(已上七人無錄)

開元琦禪師法嗣六人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開元琦禪師法嗣六人

薦福道英禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦福道英禪師

雙磎允光禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙磎允光禪師

尊勝有朋禪師(已上三人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊勝有朋禪師(已上三人見錄)

承天禧寶禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承天禧寶禪師

三角如璇禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三角如璇禪師

雙磎先禪師(已上三人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙磎先禪師(已上三人無錄)

五祖山曉常禪師法嗣三人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五祖山曉常禪師法嗣三人

月頂道輪禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月頂道輪禪師

烏崖楚清禪師(已上二人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏崖楚清禪師(已上二人見錄)

昭化希紹禪師(一人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭化希紹禪師(一人無錄)

建隆昭慶禪師法嗣五人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建隆昭慶禪師法嗣五人

玉泉善超禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉泉善超禪師

泗州用元禪師(二人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泗州用元禪師(二人見錄)

薦福德岑禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦福德岑禪師

秦少游學士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦少游學士

澧泉處安禪師(已上三人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澧泉處安禪師(已上三人無錄)

佛印宣明禪師法嗣六人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛印宣明禪師法嗣六人

龍興師定禪師(一人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍興師定禪師(一人見錄)

廣化素禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣化素禪師

月珠壁禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月珠壁禪師

富樂德彰禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樂德彰禪師

承天逢原禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承天逢原禪師

十地文用禪師(已上五人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地文用禪師(已上五人無錄)

積翠永菴主法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積翠永菴主法嗣一人

清平楚金禪師(一人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清平楚金禪師(一人見錄)

三祖山法宗禪師法嗣四人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三祖山法宗禪師法嗣四人

光孝惟爽禪師(一人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光孝惟爽禪師(一人見錄)

洞山淵禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洞山淵禪師

西賢利貫禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西賢利貫禪師

梅山海良禪師(已上三人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梅山海良禪師(已上三人無錄)

四祖法演禪師法嗣二人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四祖法演禪師法嗣二人

海會宗和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海會宗和尚

南禪暢禪師(二人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南禪暢禪師(二人無錄)

大中立誌禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大中立誌禪師法嗣一人

虎丘文湛禪師(一人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虎丘文湛禪師(一人無錄)

靈鷲覺禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈鷲覺禪師法嗣一人

靈鷲有琦禪師(一人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈鷲有琦禪師(一人無錄)

慧林遜禪師法嗣一人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧林遜禪師法嗣一人

天寧儲禪師(一人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天寧儲禪師(一人無錄)

石霜琳禪師法嗣三人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石霜琳禪師法嗣三人

鼎州德山宗什菴主(見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼎州德山宗什菴主(見錄)

蘷州臥龍思順禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘷州臥龍思順禪師

鼎州慶和懷悚禪師(已上二人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼎州慶和懷悚禪師(已上二人無錄)

續傳燈錄卷第二十一(終)續傳燈錄卷第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續傳燈錄卷第二十一(終)續傳燈錄卷第二十一

大鑑下第十四世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大鑑下第十四世

保寧仁勇禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保寧仁勇禪師法嗣

安吉州上方日益禪師。開堂日上首白槌罷。師曰。白槌前觀一又不成。白槌後觀二又不是。到這裏任是銕眼銅睛。也須百雜碎。莫有不避危亡底衲僧。試出來看。時有兩僧齊出。師曰。一箭落雙鵰。僧曰。某甲話猶未問何得著忙。師曰。莫是新羅僧麼。僧擬議。師曰。撞露柱漢便打。問如何是未出世邊事。師曰。井底蝦蟇吞却月。曰如何是出世邊事。師曰。鷺鷥踏折枯蘆枝。曰去此二途如何是和尚為人處。師曰。十成好箇金剛鑽。攤向街頭賣與誰。問如何是多年水牯牛。師曰。齒疎眼暗。問鬧市相逢事若何。師曰。東行買賤西行買貴。曰忽若不作貴不作賤又作麼生。師曰。鎮州蘿蔔。問一切含靈具有佛性。既有佛性為甚麼却撞入驢胎馬腹。師曰。知而故犯。曰未審向甚麼處懺悔。師打曰且作死馬醫。問覿面相呈時如何。師曰。左眼半斤右眼八兩。僧提起坐具曰。這箇聻。師曰。不勞拈出。乃左右顧視曰。黃面老周行七步。脚根下正好一錐。碧眼胡兀坐九年。頂門上可惜一劄。當時若有箇為眾竭力底衲僧。下得這毒手。也免得拈花微笑空破面顏。立雪齊腰翻成轍迹。自此將錯就錯。相簍打簍遂有五葉芬芳千燈續焰。向曲彔木上唱二作三。於楖栗杖頭指南為北。直得進前退後有問法問心之徒。倚門傍牆有覓佛覓祖底漢。庭前指柏。便喚作祖意西來。日裏看山。更錯認學人自己。殊不知此一大事本自靈明。盡未來際未甞間斷。不假修證豈在思惟。雖鶖子有所不知。非滿慈之所能辯。不見馬祖一喝百丈三日耳聾。寶壽令行鎮州。一城眼瞎。大機大用如迅雷不可停。一唱一提似斷崖不可履。正當恁麼時三世諸佛秖可傍觀。六代祖師證明有分。大眾且道。今日還有證明底麼。良久曰。劄。上堂。拾得般柴寒山燒火。唯有豐干巖中冷坐。且道豐干有甚麼長處。良久曰。家無小使不成君子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安吉州上方日益禪師。開堂日上首白槌罷。師曰。白槌前觀一又不成。白槌後觀二又不是。到這裏任是銕眼銅睛。也須百雜碎。莫有不避危亡底衲僧。試出來看。時有兩僧齊出。師曰。一箭落雙鵰。僧曰。某甲話猶未問何得著忙。師曰。莫是新羅僧麼。僧擬議。師曰。撞露柱漢便打。問如何是未出世邊事。師曰。井底蝦蟇吞却月。曰如何是出世邊事。師曰。鷺鷥踏折枯蘆枝。曰去此二途如何是和尚為人處。師曰。十成好箇金剛鑽。攤向街頭賣與誰。問如何是多年水牯牛。師曰。齒疎眼暗。問鬧市相逢事若何。師曰。東行買賤西行買貴。曰忽若不作貴不作賤又作麼生。師曰。鎮州蘿蔔。問一切含靈具有佛性。既有佛性為甚麼却撞入驢胎馬腹。師曰。知而故犯。曰未審向甚麼處懺悔。師打曰且作死馬醫。問覿面相呈時如何。師曰。左眼半斤右眼八兩。僧提起坐具曰。這箇聻。師曰。不勞拈出。乃左右顧視曰。黃面老周行七步。脚根下正好一錐。碧眼胡兀坐九年。頂門上可惜一劄。當時若有箇為眾竭力底衲僧。下得這毒手。也免得拈花微笑空破面顏。立雪齊腰翻成轍迹。自此將錯就錯。相簍打簍遂有五葉芬芳千燈續焰。向曲彔木上唱二作三。於楖栗杖頭指南為北。直得進前退後有問法問心之徒。倚門傍牆有覓佛覓祖底漢。庭前指柏。便喚作祖意西來。日裏看山。更錯認學人自己。殊不知此一大事本自靈明。盡未來際未甞間斷。不假修證豈在思惟。雖鶖子有所不知。非滿慈之所能辯。不見馬祖一喝百丈三日耳聾。寶壽令行鎮州。一城眼瞎。大機大用如迅雷不可停。一唱一提似斷崖不可履。正當恁麼時三世諸佛秖可傍觀。六代祖師證明有分。大眾且道。今日還有證明底麼。良久曰。劄。上堂。拾得般柴寒山燒火。唯有豐干巖中冷坐。且道豐干有甚麼長處。良久曰。家無小使不成君子。

隆興府景福日餘禪師。僧問。如何是道。師曰。天共白雲曉。水和明月流。曰如何是道中人。師曰。先行不到末後太過。又僧出眾畫一圓相。師以手畫一畫。僧作舞歸眾。師曰。家有白澤之圖必無如是妖怪。乃拈拄杖曰。無量諸佛向此轉大法輪。今古祖師向此演大法義。若信得及。法法本自圓成。念念悉皆具足。若信不及。山僧今日因行不妨掉臂。更為重說偈言。卓一下下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆興府景福日餘禪師。僧問。如何是道。師曰。天共白雲曉。水和明月流。曰如何是道中人。師曰。先行不到末後太過。又僧出眾畫一圓相。師以手畫一畫。僧作舞歸眾。師曰。家有白澤之圖必無如是妖怪。乃拈拄杖曰。無量諸佛向此轉大法輪。今古祖師向此演大法義。若信得及。法法本自圓成。念念悉皆具足。若信不及。山僧今日因行不妨掉臂。更為重說偈言。卓一下下座。

郢州月掌山壽聖智淵禪師。僧問。祖意西來即不問。如何是一色。師曰。目前無闍黎此間無老僧。曰既不如是如何曉會。師曰。領取鉤頭意。莫認定盤星。乃曰。凡有問答。一似擊石迸火流出。無盡法財三草二木普霑其潤。放行也雲生谷口霧罩長空。把定也碧眼胡僧亦須罔措。壽聖如斯舉唱猶是化門。要且未有衲僧巴鼻。敢問諸人。作麼生是衲僧巴鼻。良久曰。布針開兩眼。君向那頭看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郢州月掌山壽聖智淵禪師。僧問。祖意西來即不問。如何是一色。師曰。目前無闍黎此間無老僧。曰既不如是如何曉會。師曰。領取鉤頭意。莫認定盤星。乃曰。凡有問答。一似擊石迸火流出。無盡法財三草二木普霑其潤。放行也雲生谷口霧罩長空。把定也碧眼胡僧亦須罔措。壽聖如斯舉唱猶是化門。要且未有衲僧巴鼻。敢問諸人。作麼生是衲僧巴鼻。良久曰。布針開兩眼。君向那頭看。

信州靈鷲山寶積宗映禪師。開堂日廼橫按拄杖曰。大眾到這裏。無親無疎自然不孤。無內無外縱橫自在。自在不孤清淨毘盧。釋迦舉令彌勒分疎。觀根逗教更相回互。看取寶積拄杖子。黑漆光生兩頭相副。阿呵呵。是何言歟。良久曰。世事但將公道斷。人心難與月輪齊。卓一下下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信州靈鷲山寶積宗映禪師。開堂日廼橫按拄杖曰。大眾到這裏。無親無疎自然不孤。無內無外縱橫自在。自在不孤清淨毘盧。釋迦舉令彌勒分疎。觀根逗教更相回互。看取寶積拄杖子。黑漆光生兩頭相副。阿呵呵。是何言歟。良久曰。世事但將公道斷。人心難與月輪齊。卓一下下座。

安吉州烏鎮壽聖院楚文禪師。上堂拈拄杖曰。華藏木楖栗。等閑亂拈出。不是不惜手。山家無固必。點山山動搖。攪水水波溢。忽然把定時。事事執法律。要橫不得橫。要屈不得屈。驀召大眾曰。莫謂棒頭有眼。明如日上面光生。盡是漆隨聲敲一下。上堂。一叉一劄著骨連皮。一搦一擡粘手綴脚。電光石火頭垂尾垂。劈箭追風半生半死。撞著磕著討甚眉毛。明頭暗頭是何眼目。總不恁麼正在半途。設使全機未至涯岸。直饒淨裸裸赤灑灑。沒可把尚有廉纖。山僧恁麼道。且道口好作甚麼。良久曰。嘻留取喫飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安吉州烏鎮壽聖院楚文禪師。上堂拈拄杖曰。華藏木楖栗。等閑亂拈出。不是不惜手。山家無固必。點山山動搖。攪水水波溢。忽然把定時。事事執法律。要橫不得橫。要屈不得屈。驀召大眾曰。莫謂棒頭有眼。明如日上面光生。盡是漆隨聲敲一下。上堂。一叉一劄著骨連皮。一搦一擡粘手綴脚。電光石火頭垂尾垂。劈箭追風半生半死。撞著磕著討甚眉毛。明頭暗頭是何眼目。總不恁麼正在半途。設使全機未至涯岸。直饒淨裸裸赤灑灑。沒可把尚有廉纖。山僧恁麼道。且道口好作甚麼。良久曰。嘻留取喫飯。

雲居山元祐禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲居山元祐禪師法嗣

東京智海佛印智清禪師。姓葉氏泉州同安人。少為儒生。性明敏博學典雅。年未冠忽慕空宗。遂依鹿苑寺惠儒上人出家。遍參知識。至祐禪師法席始明心地。初出世五祖道望顯著。遂奉詔住智海。初開堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京智海佛印智清禪師。姓葉氏泉州同安人。少為儒生。性明敏博學典雅。年未冠忽慕空宗。遂依鹿苑寺惠儒上人出家。遍參知識。至祐禪師法席始明心地。初出世五祖道望顯著。遂奉詔住智海。初開堂。

哲宗遣中使降香。師登座問答罷。乃拈拂子召大眾曰。還見麼。手中拂子層層。為諸人放百種寶光。復擊禪床曰。還聞麼。坐下猊臺句句。為諸人演一乘了義。諸人若向這裏悟得。則曠大劫來我人業識當體煙滅灰飛。現前身世根境塵勞徹底氷融雪泮。便見靈山正法眼藏昭昭溢目全彰。少室涅槃妙心晃晃通身獨露。譬如演若悟鑑中面目。元來只是己頭。亦如力士獲額上圓珠。到了不從他得。如斯則無量神通三昧塵塵本爾圓成。恒沙諸佛法門念念一時具足。諸仁者。有能恁麼搆去。便謂立證無生不待僧祇而成正覺。如今要見無生麼。良久曰。二氣不言含有象。萬靈何處謝無私。元符三年 哲宗上仙。百日宣師入內賜佛印禪師號。明年二月 皇太后上仙。五七被旨演法於慈德殿。登座問答罷。乃曰。適來淨因禪師云。是日並宣六禪長老陞座。淨因乃佛日惟岳禪師。出雲門下。最初說法者不知末後句。末後說法者不知最初句。臣僧今當末後說法。却奉為大行太后演最初句。還知麼。靈源湛寂物我皆如。佛性情真聖凡同體。彌綸千古廓徹十虛。本絕去來何嘗生滅。今日人天交接幽顯普臨。皇風習習以和春。帝日遲遲而育物。萬乘正登於舜殿。六禪齊仰於堯天。奉為大行太后建此法筵。指古佛心開正法眼。於斯見得。朱樓玉殿重重現清淨法身。金闕瑤池處處露本來面目。唯佛與佛同證同知。伏惟珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哲宗遣中使降香。師登座問答罷。乃拈拂子召大眾曰。還見麼。手中拂子層層。為諸人放百種寶光。復擊禪床曰。還聞麼。坐下猊臺句句。為諸人演一乘了義。諸人若向這裏悟得。則曠大劫來我人業識當體煙滅灰飛。現前身世根境塵勞徹底氷融雪泮。便見靈山正法眼藏昭昭溢目全彰。少室涅槃妙心晃晃通身獨露。譬如演若悟鑑中面目。元來只是己頭。亦如力士獲額上圓珠。到了不從他得。如斯則無量神通三昧塵塵本爾圓成。恒沙諸佛法門念念一時具足。諸仁者。有能恁麼搆去。便謂立證無生不待僧祇而成正覺。如今要見無生麼。良久曰。二氣不言含有象。萬靈何處謝無私。元符三年 哲宗上仙。百日宣師入內賜佛印禪師號。明年二月 皇太后上仙。五七被旨演法於慈德殿。登座問答罷。乃曰。適來淨因禪師云。是日並宣六禪長老陞座。淨因乃佛日惟岳禪師。出雲門下。最初說法者不知末後句。末後說法者不知最初句。臣僧今當末後說法。却奉為大行太后演最初句。還知麼。靈源湛寂物我皆如。佛性情真聖凡同體。彌綸千古廓徹十虛。本絕去來何嘗生滅。今日人天交接幽顯普臨。皇風習習以和春。帝日遲遲而育物。萬乘正登於舜殿。六禪齊仰於堯天。奉為大行太后建此法筵。指古佛心開正法眼。於斯見得。朱樓玉殿重重現清淨法身。金闕瑤池處處露本來面目。唯佛與佛同證同知。伏惟珍重。

舒州白雲海會守縱禪師。僧問。藥山一句人皆委。白雲今日事如何。師曰。逼塞虛空。僧云。誰知今日裏明月鎖舒城。師曰。斫額望扶桑。問曹溪一滴普洽大千。白雲出山如何利物。師曰。雲橫洞口歸鳥迷巢。僧云。指南一路又如何。師曰。鐵蛇當大道通身黑如煙。示眾曰。指呼四聖號令六凡。統三界作大伽藍。以十虛為解脫門戶。山河大地是古佛之心源。爐炭鑊湯乃眾生之覺地。於一微塵上。現恒沙諸佛之全身。於一佛心中。現無邊眾生之世界。若能如是即心無知。全心即佛全佛即人。人佛無異始為道矣。然雖如是。不落化門一句作麼生道。良久曰。九年喫菜粥此事少人知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州白雲海會守縱禪師。僧問。藥山一句人皆委。白雲今日事如何。師曰。逼塞虛空。僧云。誰知今日裏明月鎖舒城。師曰。斫額望扶桑。問曹溪一滴普洽大千。白雲出山如何利物。師曰。雲橫洞口歸鳥迷巢。僧云。指南一路又如何。師曰。鐵蛇當大道通身黑如煙。示眾曰。指呼四聖號令六凡。統三界作大伽藍。以十虛為解脫門戶。山河大地是古佛之心源。爐炭鑊湯乃眾生之覺地。於一微塵上。現恒沙諸佛之全身。於一佛心中。現無邊眾生之世界。若能如是即心無知。全心即佛全佛即人。人佛無異始為道矣。然雖如是。不落化門一句作麼生道。良久曰。九年喫菜粥此事少人知。

廬山羅漢院系南禪師。汀洲張氏子。上堂。禪不禪道不道。三寸舌頭胡亂掃。昨夜日輪飄桂花。今朝月窟生芝草。阿呵呵。萬兩黃金無處討。一句絕思量諸法不相到。師臨示寂陞座告眾曰。羅漢今日倒騎鐵馬逆上須彌。踏破虛空不留朕迹。乃歸方丈跏趺而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山羅漢院系南禪師。汀洲張氏子。上堂。禪不禪道不道。三寸舌頭胡亂掃。昨夜日輪飄桂花。今朝月窟生芝草。阿呵呵。萬兩黃金無處討。一句絕思量諸法不相到。師臨示寂陞座告眾曰。羅漢今日倒騎鐵馬逆上須彌。踏破虛空不留朕迹。乃歸方丈跏趺而逝。

泉州南峯永程禪師示眾。始自雞峯續焰少室流芳。大布慈雲宏開慧日。教分三藏直指一心。或全提而棒喝齊施。或蹤奪而賓主互設。或金剛按劍。或獅子翻身。或照用雷奔。或機鋒電掣。無非剪除邪妄開廓玄微。直下明宗到真實地。諸仁者。到此方許一線道與爾商量。苟或未然。盡是依師作解無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泉州南峯永程禪師示眾。始自雞峯續焰少室流芳。大布慈雲宏開慧日。教分三藏直指一心。或全提而棒喝齊施。或蹤奪而賓主互設。或金剛按劍。或獅子翻身。或照用雷奔。或機鋒電掣。無非剪除邪妄開廓玄微。直下明宗到真實地。諸仁者。到此方許一線道與爾商量。苟或未然。盡是依師作解無有是處。

台州寶相元禪師。僧問。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出。如何是此經。師曰。長時誦不停非義亦非聲。曰如何受持。師曰。若欲受持者應須用眼聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台州寶相元禪師。僧問。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出。如何是此經。師曰。長時誦不停非義亦非聲。曰如何受持。師曰。若欲受持者應須用眼聽。

信州永豐慧日菴主。本郡丘氏子。丱歲出家。於明心寺得度。自機契雲居熟游湘漢。暨歸永豐或處巖谷或居𮠔市。令鄉民稱丘師伯。凡有所問以莫曉答之。忽語邑人曰。吾明日行脚去。汝等可來相送。於是贐路者畢集。師笑不已。眾問其故。即書偈曰。丘師伯莫曉。寂寂明皎皎。日午打三更。誰人打得了。投筆而逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信州永豐慧日菴主。本郡丘氏子。丱歲出家。於明心寺得度。自機契雲居熟游湘漢。暨歸永豐或處巖谷或居𮠔市。令鄉民稱丘師伯。凡有所問以莫曉答之。忽語邑人曰。吾明日行脚去。汝等可來相送。於是贐路者畢集。師笑不已。眾問其故。即書偈曰。丘師伯莫曉。寂寂明皎皎。日午打三更。誰人打得了。投筆而逝。

亳州白藻清儼禪師。信州人。僧問。楊廣失槖馳到處無人見。未審是甚麼人得見。師以拂子約曰。退後退後妨他別人所問。曰畢竟落在甚麼處。師曰。可殺不識好惡便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亳州白藻清儼禪師。信州人。僧問。楊廣失槖馳到處無人見。未審是甚麼人得見。師以拂子約曰。退後退後妨他別人所問。曰畢竟落在甚麼處。師曰。可殺不識好惡便打。

潭州慈雲彥隆禪師。上堂舉玄沙示眾曰。盡大地都來是一顆明珠。時有僧問。既是一顆明珠。學人為什麼不識。沙曰。全體是珠更教誰識。曰雖然全體是爭奈學人不識。沙曰。問取爾眼。師曰。諸禪德。這箇公案喚作嚼飯餧小兒。把手更與杖。還會麼。若未會須是扣己而參。直要真實不得信口掠虛徒自虛生浪死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州慈雲彥隆禪師。上堂舉玄沙示眾曰。盡大地都來是一顆明珠。時有僧問。既是一顆明珠。學人為什麼不識。沙曰。全體是珠更教誰識。曰雖然全體是爭奈學人不識。沙曰。問取爾眼。師曰。諸禪德。這箇公案喚作嚼飯餧小兒。把手更與杖。還會麼。若未會須是扣己而參。直要真實不得信口掠虛徒自虛生浪死。

郢州子陵山自瑜禪師。僧問。如何是古佛心。師曰。赤脚䟕泥冷似氷。曰未審意旨如何。師曰。休要拕泥帶水。問泗洲大聖為甚麼楊州出現。師曰。業在其中。曰意旨如何。師曰。降尊就卑。曰謝和尚答話。師曰。賊是小人智過君子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郢州子陵山自瑜禪師。僧問。如何是古佛心。師曰。赤脚䟕泥冷似氷。曰未審意旨如何。師曰。休要拕泥帶水。問泗洲大聖為甚麼楊州出現。師曰。業在其中。曰意旨如何。師曰。降尊就卑。曰謝和尚答話。師曰。賊是小人智過君子。

隆興府東山景福省悅禪師上堂。十二時中跛跛挈挈。且與麼過。大眾利害在甚麼處。良久曰。聽諸方斷看。擊禪床下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆興府東山景福省悅禪師上堂。十二時中跛跛挈挈。且與麼過。大眾利害在甚麼處。良久曰。聽諸方斷看。擊禪床下座。

報本慧元禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報本慧元禪師法嗣

蘇州承天永安傳燈元正禪師。鄆州平陰縣人姓鄭氏。受業本州太平興國寺。禮藏智為師參諸方。晚到蘇州萬壽寺。時元禪師居焉。因令師看庭前柏樹因緣。發明心地有偈曰。趙州柏樹子。去處勿人知。拋却甜桃樹。尋山摘醋梨。元印可。舉令住此寺。僧問。承師再集人天會。願示西來掣電機。師曰。煙雲霧鎖。僧云。還有西來意也無。師曰。空生懊惱。僧云。臨濟宗風一時獨秀。師曰。不可有兩箇也。僧云。是處是慈氏無門無善財。師曰。都來七八歲游遍百餘城。問桃花楊柳共談真。如何是共談真。師曰。嶺上梅華白溪邊柳眼青。僧云。未審是什麼人境界。師曰。非汝境界。問實際理地不受一塵。佛事門中不捨一法。如何是一法。師拈拄杖一擊。僧云。一衲橫披高坐上。爐煙起處太分明。師曰。不是這一法。僧云。賣金須遇買金人。師曰。這箇是鍮石。乃曰。天人群生類皆承此恩力。大眾有一人道。我不承佛恩力。不居三界不屬五行。祖師不敢定當。先佛不敢安名。爾且道。是箇什麼人。良久曰。倚石巖前燒鐵鉢。就松枝上挂銅瓶。又上堂僧問。安撫旌麾得得臨。請師為鼓勿絃琴。師。曰。囉囉哩。僧云。這般格調須遇知音。師曰。曲終人不見。江上數峯青。僧云。江月照時琴影現。松風吹處語聲清。師曰。一夜寒溪雪到明。梅花漏泄春消息。僧云。木人聞作舞。石女聽高歌。師曰。且道是何曲調。僧云。伯牙若在恥見永安。師曰。得遇知音。僧云。秖如盡乾坤大地是一面琴。和尚如何下手。師曰。拍拍是令。僧云。而今台斾光臨。還許露箇消息也無。師曰。許。僧云。莫言秖有庭前柏。又得甘棠壯祖宗。師曰。千里同風。廼曰。若於棒下論其得失。德山是明教底罪人。更去喝裏分其賓主。臨濟是法門中魔主。永安恁麼說話。若無明眼人證據。盡大地墮坑落塹。大眾且道。那箇是明眼人。行如昇斗坐如蹲龍。詩正有周南召南。論道廼莊子老子。恁麼說話也未是明眼人。還識明眼人麼。永安與諸人指出。良久曰。巨鼈莫負三山去。留取蓬萊頂上眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇州承天永安傳燈元正禪師。鄆州平陰縣人姓鄭氏。受業本州太平興國寺。禮藏智為師參諸方。晚到蘇州萬壽寺。時元禪師居焉。因令師看庭前柏樹因緣。發明心地有偈曰。趙州柏樹子。去處勿人知。拋却甜桃樹。尋山摘醋梨。元印可。舉令住此寺。僧問。承師再集人天會。願示西來掣電機。師曰。煙雲霧鎖。僧云。還有西來意也無。師曰。空生懊惱。僧云。臨濟宗風一時獨秀。師曰。不可有兩箇也。僧云。是處是慈氏無門無善財。師曰。都來七八歲游遍百餘城。問桃花楊柳共談真。如何是共談真。師曰。嶺上梅華白溪邊柳眼青。僧云。未審是什麼人境界。師曰。非汝境界。問實際理地不受一塵。佛事門中不捨一法。如何是一法。師拈拄杖一擊。僧云。一衲橫披高坐上。爐煙起處太分明。師曰。不是這一法。僧云。賣金須遇買金人。師曰。這箇是鍮石。乃曰。天人群生類皆承此恩力。大眾有一人道。我不承佛恩力。不居三界不屬五行。祖師不敢定當。先佛不敢安名。爾且道。是箇什麼人。良久曰。倚石巖前燒鐵鉢。就松枝上挂銅瓶。又上堂僧問。安撫旌麾得得臨。請師為鼓勿絃琴。師。曰。囉囉哩。僧云。這般格調須遇知音。師曰。曲終人不見。江上數峯青。僧云。江月照時琴影現。松風吹處語聲清。師曰。一夜寒溪雪到明。梅花漏泄春消息。僧云。木人聞作舞。石女聽高歌。師曰。且道是何曲調。僧云。伯牙若在恥見永安。師曰。得遇知音。僧云。秖如盡乾坤大地是一面琴。和尚如何下手。師曰。拍拍是令。僧云。而今台斾光臨。還許露箇消息也無。師曰。許。僧云。莫言秖有庭前柏。又得甘棠壯祖宗。師曰。千里同風。廼曰。若於棒下論其得失。德山是明教底罪人。更去喝裏分其賓主。臨濟是法門中魔主。永安恁麼說話。若無明眼人證據。盡大地墮坑落塹。大眾且道。那箇是明眼人。行如昇斗坐如蹲龍。詩正有周南召南。論道廼莊子老子。恁麼說話也未是明眼人。還識明眼人麼。永安與諸人指出。良久曰。巨鼈莫負三山去。留取蓬萊頂上眠。

甘露顒禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露顒禪師法嗣

揚州光孝元禪師。僧問。如何是和尚家風。師曰。七顛八倒。曰忽遇客來如何祇待。師曰。生鐵蒺藜劈口𡎺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揚州光孝元禪師。僧問。如何是和尚家風。師曰。七顛八倒。曰忽遇客來如何祇待。師曰。生鐵蒺藜劈口𡎺。

育王振禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 育王振禪師法嗣

明州嶽林真禪師上堂。古人道。初秋夏末合有責情三十棒。嶽林則不然。靈山會上世尊拈花迦葉微笑。正當恁麼時好與三十棒何故如此。太平時節強起干戈。教人吹大法螺擊大法鼓。舉步則金蓮[跳-兆+(戀-心+火)]蹀。端居則寶座巍峨。梵王引之於前。香華繚繞。帝釋隨之於後。龍象駢羅。至令後代兒孫遞相倣效。三三兩兩。皆言出格風標。劫劫波波。未肯歸家穩座。鼓唇搖舌。宛如鍾磬笙竿。奮臂點胸。何啻稻麻竹葦。更逞遊山翫水撥草瞻風。人前說得石點頭。天上飛來花撲地。也好與三十棒。且道坐夏。賞勢如何酬獎。良久曰。萬寶功成何厚薄。千鈞價重自低昂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州嶽林真禪師上堂。古人道。初秋夏末合有責情三十棒。嶽林則不然。靈山會上世尊拈花迦葉微笑。正當恁麼時好與三十棒何故如此。太平時節強起干戈。教人吹大法螺擊大法鼓。舉步則金蓮[跳-兆+(戀-心+火)]蹀。端居則寶座巍峨。梵王引之於前。香華繚繞。帝釋隨之於後。龍象駢羅。至令後代兒孫遞相倣效。三三兩兩。皆言出格風標。劫劫波波。未肯歸家穩座。鼓唇搖舌。宛如鍾磬笙竿。奮臂點胸。何啻稻麻竹葦。更逞遊山翫水撥草瞻風。人前說得石點頭。天上飛來花撲地。也好與三十棒。且道坐夏。賞勢如何酬獎。良久曰。萬寶功成何厚薄。千鈞價重自低昂。

招提湛禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 招提湛禪師法嗣

秀州華亭觀音和尚。僧問。如何是佛。師曰。半夜烏龜火裏行。曰意作麼生。師曰。虛空無背面。僧禮拜。師便打。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秀州華亭觀音和尚。僧問。如何是佛。師曰。半夜烏龜火裏行。曰意作麼生。師曰。虛空無背面。僧禮拜。師便打。

玄沙文禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄沙文禪師法嗣

福州廣慧達杲禪師上堂。佛為無心悟。心因有佛迷。佛心清淨處。雲外野猿啼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福州廣慧達杲禪師上堂。佛為無心悟。心因有佛迷。佛心清淨處。雲外野猿啼。

保寧璣禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保寧璣禪師法嗣

慶元府育王無竭淨曇禪師。嘉禾人也。晚歸錢塘之法慧。一日上堂。本自深山臥白雲。偶然來此寄閑身。莫來問我禪兼道。我是喫飯屙屎人。紹興丙寅夏辭朝貴歸付院事。四眾擁眎。揮扇久之書偈曰。這漢從來沒縫罅。五十六年成話覇。今朝死去見閻王。劍樹刀山得人怕。遂打一圓相曰。嗄。一任諸方鑽龜打瓦。收足而化。火後舍利如霰。門人持骨歸阿育王山建塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶元府育王無竭淨曇禪師。嘉禾人也。晚歸錢塘之法慧。一日上堂。本自深山臥白雲。偶然來此寄閑身。莫來問我禪兼道。我是喫飯屙屎人。紹興丙寅夏辭朝貴歸付院事。四眾擁眎。揮扇久之書偈曰。這漢從來沒縫罅。五十六年成話覇。今朝死去見閻王。劍樹刀山得人怕。遂打一圓相曰。嗄。一任諸方鑽龜打瓦。收足而化。火後舍利如霰。門人持骨歸阿育王山建塔。

台州真如戒香禪師。興化林氏子。上堂。孟冬改旦曉天寒。葉落歸根露遠山。不是見聞生滅法。當頭莫作見聞看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 台州真如戒香禪師。興化林氏子。上堂。孟冬改旦曉天寒。葉落歸根露遠山。不是見聞生滅法。當頭莫作見聞看。

華光恭禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華光恭禪師法嗣

郴州萬壽念禪師。僧問。龍華勝會肇啟茲晨。未審彌勒世尊現居何處。師曰。猪肉案頭。曰既是彌勒世尊。為甚麼却在猪肉案頭。師曰。不是弄潮人休入洪波裏。曰畢竟事又且如何。師曰。番人不繫腰。歲旦上堂。往復無際動靜一源。含有德以還空。越無私而逈出。昔日日。今日日。照無兩明。昔日風。今日風。鼓無兩動。昔日雨。今日雨。澤無兩潤。於其中間覓去來相而不可得。何故自他心起。起處無蹤。自我心忘。忘無滅跡。大眾若向這裏會去。與天地而同根。共萬物為一體。若也未明。山僧為爾重重頌出。元正一。古佛家風從此出。不勞向上用工夫。歷劫何曾異今日。元正二。寂寥冷淡無滋味。趙州相喚喫茶來。剔起眉毛須瞥地。元正三。上來稽首各和南。若問香山山裏事。靈源一派碧如藍。遂喝一喝下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郴州萬壽念禪師。僧問。龍華勝會肇啟茲晨。未審彌勒世尊現居何處。師曰。猪肉案頭。曰既是彌勒世尊。為甚麼却在猪肉案頭。師曰。不是弄潮人休入洪波裏。曰畢竟事又且如何。師曰。番人不繫腰。歲旦上堂。往復無際動靜一源。含有德以還空。越無私而逈出。昔日日。今日日。照無兩明。昔日風。今日風。鼓無兩動。昔日雨。今日雨。澤無兩潤。於其中間覓去來相而不可得。何故自他心起。起處無蹤。自我心忘。忘無滅跡。大眾若向這裏會去。與天地而同根。共萬物為一體。若也未明。山僧為爾重重頌出。元正一。古佛家風從此出。不勞向上用工夫。歷劫何曾異今日。元正二。寂寥冷淡無滋味。趙州相喚喫茶來。剔起眉毛須瞥地。元正三。上來稽首各和南。若問香山山裏事。靈源一派碧如藍。遂喝一喝下座。

大溈懷秀禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大溈懷秀禪師法嗣

潭州大溈祖瑃禪師。福州吳氏子。僧問。如何是溈山家風。師曰。竹有上下節。松無今古青。曰未審其中飲噉何物。師曰。飢餐相公玉粒飯。渴點神運倉前茶。上堂。道無定亂法離見知。言句相投都無定義。自古龍門無宿客。至今鳥道絕行蹤。欲會箇中端的意。火裏蝍蟟吞大虫。咄。上堂。雨下階頭濕。晴乾水不流。鳥巢滄海底。魚躍石山頭。眾中大有商量。前頭兩句是平實語。後頭兩句是格外談。若如是會。秖見石磊磊。不見玉落落。若見玉落落。方知道寬寬。咦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州大溈祖瑃禪師。福州吳氏子。僧問。如何是溈山家風。師曰。竹有上下節。松無今古青。曰未審其中飲噉何物。師曰。飢餐相公玉粒飯。渴點神運倉前茶。上堂。道無定亂法離見知。言句相投都無定義。自古龍門無宿客。至今鳥道絕行蹤。欲會箇中端的意。火裏蝍蟟吞大虫。咄。上堂。雨下階頭濕。晴乾水不流。鳥巢滄海底。魚躍石山頭。眾中大有商量。前頭兩句是平實語。後頭兩句是格外談。若如是會。秖見石磊磊。不見玉落落。若見玉落落。方知道寬寬。咦。

南嶽後洞方廣有達禪師。僧問。學人上來便請相見。師曰。袖裏金鎚腦後看。僧云。破二作三又作麼生。師曰。惜取眉毛。僧便喝。師曰。放過即不可。僧云瞎。師便打。上堂拈拄杖曰。諸禪德。展無礙手和雲折取帶雪將來對眾拈出。瞻之不足翫之有餘。遂畫一畫曰。早晚散為霖。草木滋天下。又曰離四句。絕百非。便恁麼。息狂機。不恁麼。轉狐疑。離此憑何旨。趙州東院西。還委悉麼。頭戴天脚踏地。動用之中論不二。一字妙門著眼看。鎮州蘿蔔知滋味。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南嶽後洞方廣有達禪師。僧問。學人上來便請相見。師曰。袖裏金鎚腦後看。僧云。破二作三又作麼生。師曰。惜取眉毛。僧便喝。師曰。放過即不可。僧云瞎。師便打。上堂拈拄杖曰。諸禪德。展無礙手和雲折取帶雪將來對眾拈出。瞻之不足翫之有餘。遂畫一畫曰。早晚散為霖。草木滋天下。又曰離四句。絕百非。便恁麼。息狂機。不恁麼。轉狐疑。離此憑何旨。趙州東院西。還委悉麼。頭戴天脚踏地。動用之中論不二。一字妙門著眼看。鎮州蘿蔔知滋味。喝一喝。

南嶽南臺允恭禪師。僧問。如何是佛。師曰。眼睛突出。問祖意教意是同是別。師曰。阿難合掌迦葉擎拳。乃曰。稀逢難遇正在此時。何謂也。釋迦已滅彌勒未生。舉起拂子曰。正當今日佛法盡在這箇拂子上。放行把住。一切臨時。放行也風行草偃瓦礫生光。拾得寒山點頭拊掌。把住也水洩不通精金失色。德山臨濟飲氣吞聲。正當恁麼時。放行即是把住即是。良久曰。後五日看。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南嶽南臺允恭禪師。僧問。如何是佛。師曰。眼睛突出。問祖意教意是同是別。師曰。阿難合掌迦葉擎拳。乃曰。稀逢難遇正在此時。何謂也。釋迦已滅彌勒未生。舉起拂子曰。正當今日佛法盡在這箇拂子上。放行把住。一切臨時。放行也風行草偃瓦礫生光。拾得寒山點頭拊掌。把住也水洩不通精金失色。德山臨濟飲氣吞聲。正當恁麼時。放行即是把住即是。良久曰。後五日看。

南嶽福嚴文演禪師。僧問。如何是佛。師當面一唾。乃曰。當面一唾切忌蹉過。幽谷猿啼喬林鵲噪。鬧市紜紜相頭買帽。白日同歸不知幾箇。又曰。日面佛月面佛。馬師一別經年。誰辨銅頭鐵額。百丈耳聾未為埋沒。臨濟喫棒莫言受屈。三聖瞎驢能始能卒。興化帳中拋撒將來。不是驪龍頷下之物。上根不動干戈。自然清風拂拂。中下恰恰用心。落在無生窠窟。又曰。野華飄盡古城根。漸漸蟬鳴湘水渡。霏霏梅雨灑高空。匝地薰風滿庭戶。三十三兮老古錐。象轉龍蟠曾顯露。才顯露成點污。謹白參玄人。光陰莫虛度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南嶽福嚴文演禪師。僧問。如何是佛。師當面一唾。乃曰。當面一唾切忌蹉過。幽谷猿啼喬林鵲噪。鬧市紜紜相頭買帽。白日同歸不知幾箇。又曰。日面佛月面佛。馬師一別經年。誰辨銅頭鐵額。百丈耳聾未為埋沒。臨濟喫棒莫言受屈。三聖瞎驢能始能卒。興化帳中拋撒將來。不是驪龍頷下之物。上根不動干戈。自然清風拂拂。中下恰恰用心。落在無生窠窟。又曰。野華飄盡古城根。漸漸蟬鳴湘水渡。霏霏梅雨灑高空。匝地薰風滿庭戶。三十三兮老古錐。象轉龍蟠曾顯露。才顯露成點污。謹白參玄人。光陰莫虛度。

南嶽福嚴慈感禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南嶽福嚴慈感禪師法嗣

明州育王寶鑑法達禪師。僧問。此事惟己自知。為什麼眾生隨類得解。師曰。眼見耳聞。僧云。兵隨印轉。師曰。德山臨濟。問末後一句今日願聞。師曰。昨日有人問我。直得杜口。僧云。為什麼如此。師曰。不於湘水投明月。且向天童看白雲。問無根樹子還解生苗也無。師曰。擬待答話又恐孤負闍黎。問作者相逢時如何。師曰。平出。僧云。學人有擬在。師便打。僧云。不伸三拜安得周旋。師曰。別處即得。師乃曰。一法雖彰萬善無。到頭何必用工夫。目前十字縱橫也。自是時人落半途。大眾作麼生是究竟一句。設使潛神守智。猶是止宿草菴。假饒息念觀空。亦成守株待兔。虛生浪死。秖為懷寶迷邦滯殼迷封。良由貪程太速。直得言語道斷心行處滅。於衲僧分上著什麼來由。假使心法雙亡兩頭截斷。亦是按牛頭喫草。爭似耳聞目覩口說心思。千山萬水目前分。南北東西路頭在。失之於旨魚魯刀刁。得之於心渾金璞玉。流出三教皆指一心。左右逢原萬物皆備。到這裏計什麼仁義禮智元亨利貞。說什麼菩提涅槃常樂我淨。直須拈放一邊。且看山僧執金剛寶劍把定要津。以文殊為先鋒。以普賢為殿後。觀音勢至掩耳偷鈴。彌勒釋迦吞聲飲氣。直得皇風蕩蕩。舜日明明。天下衲僧誰敢向鬼窟裏作活計。還信得及麼。良久曰。道泰不傳天子令。時清休唱太平歌。又曰。半接城隍半倚村。一溪流水半山雲。寂寥滋味有誰得。萬世金輪王子孫。所以見聞覺知思量分別。一見便見。無第二月。堯天舜日。誰能夜泛孤舟。白月清風。何必冬行春令。門當戶對。極目無限青山。鳥叫猿啼。縱步從他差路。栗蓬吞了。更無一物礙人古鏡重磨。不離舊時光彩。日日共虛空把手。時時與古佛對談。堪嗟多少飢人。却去飯籮裏餓殺。育王恁麼道。了有三十棒。本合自當。賴遇眾人不知。且教拄杖子吞聲飲氣又曰。居山日少出山多。惹得間名孰奈何。爭似白雲深處坐。野猿幽鳥任高歌。大眾。拈花示眾。空自點胸。微笑破顏落第二月。少林面壁傍若無人。半夜渡江貪程太速。更乃說佛說祖頭上安頭。演妙談真泥中洗土。攢花簇錦口是禍門。寂爾無言守株待兔。總不如是無孔鐵鎚。行道之人如何即是。還會麼。白雲雖是無心物。到頭還是戀青山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州育王寶鑑法達禪師。僧問。此事惟己自知。為什麼眾生隨類得解。師曰。眼見耳聞。僧云。兵隨印轉。師曰。德山臨濟。問末後一句今日願聞。師曰。昨日有人問我。直得杜口。僧云。為什麼如此。師曰。不於湘水投明月。且向天童看白雲。問無根樹子還解生苗也無。師曰。擬待答話又恐孤負闍黎。問作者相逢時如何。師曰。平出。僧云。學人有擬在。師便打。僧云。不伸三拜安得周旋。師曰。別處即得。師乃曰。一法雖彰萬善無。到頭何必用工夫。目前十字縱橫也。自是時人落半途。大眾作麼生是究竟一句。設使潛神守智。猶是止宿草菴。假饒息念觀空。亦成守株待兔。虛生浪死。秖為懷寶迷邦滯殼迷封。良由貪程太速。直得言語道斷心行處滅。於衲僧分上著什麼來由。假使心法雙亡兩頭截斷。亦是按牛頭喫草。爭似耳聞目覩口說心思。千山萬水目前分。南北東西路頭在。失之於旨魚魯刀刁。得之於心渾金璞玉。流出三教皆指一心。左右逢原萬物皆備。到這裏計什麼仁義禮智元亨利貞。說什麼菩提涅槃常樂我淨。直須拈放一邊。且看山僧執金剛寶劍把定要津。以文殊為先鋒。以普賢為殿後。觀音勢至掩耳偷鈴。彌勒釋迦吞聲飲氣。直得皇風蕩蕩。舜日明明。天下衲僧誰敢向鬼窟裏作活計。還信得及麼。良久曰。道泰不傳天子令。時清休唱太平歌。又曰。半接城隍半倚村。一溪流水半山雲。寂寥滋味有誰得。萬世金輪王子孫。所以見聞覺知思量分別。一見便見。無第二月。堯天舜日。誰能夜泛孤舟。白月清風。何必冬行春令。門當戶對。極目無限青山。鳥叫猿啼。縱步從他差路。栗蓬吞了。更無一物礙人古鏡重磨。不離舊時光彩。日日共虛空把手。時時與古佛對談。堪嗟多少飢人。却去飯籮裏餓殺。育王恁麼道。了有三十棒。本合自當。賴遇眾人不知。且教拄杖子吞聲飲氣又曰。居山日少出山多。惹得間名孰奈何。爭似白雲深處坐。野猿幽鳥任高歌。大眾。拈花示眾。空自點胸。微笑破顏落第二月。少林面壁傍若無人。半夜渡江貪程太速。更乃說佛說祖頭上安頭。演妙談真泥中洗土。攢花簇錦口是禍門。寂爾無言守株待兔。總不如是無孔鐵鎚。行道之人如何即是。還會麼。白雲雖是無心物。到頭還是戀青山。

蘄州開元琦禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘄州開元琦禪師法嗣

韶州薦福道英禪師。僧問。佛未出世時如何。師曰。瑠璃瓶貯花。僧云。出世後如何。師曰。瑪瑙鉢盛果。僧云。未審是同是別。師曰。趯倒瓶拽轉鉢。乃曰。據道而論。語也不得。默也不得。直饒語默兩忘。亦沒交涉。何故句中無路意在句中。無意無不意非計較之所及。若是劈頭點一點。頂門豁然眼開者。於此却有疾速分。若低頭向意根下尋思。卒摸索不著。是知萬法無根欲窮者錯。一源絕跡欲返者迷。看他古佛光明先德風彩。一一從無欲無中發現。或時孤峻峭拔竟不可搆。或時含融混合了無所覩。終不樁定一處。亦不繫係兩頭。無是無不是。無非無不非。得亦無所得。失亦無所失。不曾隔越絲毫。不曾移易絲髮。明明古路不屬玄微。覿面擎來瞥然便過。不居正位豈落邪途。不蹈大方那趨小徑。騰騰兀兀何住何為。回首不逢觸目無對。一念普觀廓然空寂。此之宗要千聖不傳。直下了知當處超越。是知赤灑灑處恁麼即易。明歷歷處恁麼還難。不用沾黏點染。直須剝脫屏除。若是本分手脚。放去無收不來。一一放光現瑞。一一削迹絕蹤。機上了不停。語中無可露。徹底攪不渾。通身撲不碎。且道畢竟是什麼靈通。得恁麼奇特。得恁麼堅確。諸仁者。休要識渠面孔。不用安渠名字。亦莫覓渠所在。何故渠無所在。渠無名字。渠無面孔。纔起一念追求如微塵許。便隔十生五生。更擬管帶思惟。益見紛紛雜。雜不如長時放教自由自在。要發便發。要住便住。即天然非天然。即如如非如如。即湛寂非湛寂。即敗壞非敗壞。生無戀死無畏無佛求無魔怖。不與菩提會。不與煩惱俱。不受一法不嫌一法。無在無不在。非離非不離。若能如是。見得釋迦自釋迦。達磨自達磨。干我什麼椀。恁麼說話衲僧門下。推勘將來布被芒靸。不免撩他些些泥水。豈況汝等諸處更道。這箇是平實語。這箇是差別門庭。這箇是關棙巴鼻。這箇是道眼根塵。遞相教習。如七家村裏人傳口令相似。有什麼交涉。無事珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韶州薦福道英禪師。僧問。佛未出世時如何。師曰。瑠璃瓶貯花。僧云。出世後如何。師曰。瑪瑙鉢盛果。僧云。未審是同是別。師曰。趯倒瓶拽轉鉢。乃曰。據道而論。語也不得。默也不得。直饒語默兩忘。亦沒交涉。何故句中無路意在句中。無意無不意非計較之所及。若是劈頭點一點。頂門豁然眼開者。於此却有疾速分。若低頭向意根下尋思。卒摸索不著。是知萬法無根欲窮者錯。一源絕跡欲返者迷。看他古佛光明先德風彩。一一從無欲無中發現。或時孤峻峭拔竟不可搆。或時含融混合了無所覩。終不樁定一處。亦不繫係兩頭。無是無不是。無非無不非。得亦無所得。失亦無所失。不曾隔越絲毫。不曾移易絲髮。明明古路不屬玄微。覿面擎來瞥然便過。不居正位豈落邪途。不蹈大方那趨小徑。騰騰兀兀何住何為。回首不逢觸目無對。一念普觀廓然空寂。此之宗要千聖不傳。直下了知當處超越。是知赤灑灑處恁麼即易。明歷歷處恁麼還難。不用沾黏點染。直須剝脫屏除。若是本分手脚。放去無收不來。一一放光現瑞。一一削迹絕蹤。機上了不停。語中無可露。徹底攪不渾。通身撲不碎。且道畢竟是什麼靈通。得恁麼奇特。得恁麼堅確。諸仁者。休要識渠面孔。不用安渠名字。亦莫覓渠所在。何故渠無所在。渠無名字。渠無面孔。纔起一念追求如微塵許。便隔十生五生。更擬管帶思惟。益見紛紛雜。雜不如長時放教自由自在。要發便發。要住便住。即天然非天然。即如如非如如。即湛寂非湛寂。即敗壞非敗壞。生無戀死無畏無佛求無魔怖。不與菩提會。不與煩惱俱。不受一法不嫌一法。無在無不在。非離非不離。若能如是。見得釋迦自釋迦。達磨自達磨。干我什麼椀。恁麼說話衲僧門下。推勘將來布被芒靸。不免撩他些些泥水。豈況汝等諸處更道。這箇是平實語。這箇是差別門庭。這箇是關棙巴鼻。這箇是道眼根塵。遞相教習。如七家村裏人傳口令相似。有什麼交涉。無事珍重。

廬山雙溪寶嚴允光禪師上堂曰。阿呵呵。也大詫。不捲簾兮見天下。神光得髓是誰。云達磨不曾來東夏。西江一口吸易乾。中原至寶難酬價。也大詑。令人轉憶老興化。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山雙溪寶嚴允光禪師上堂曰。阿呵呵。也大詫。不捲簾兮見天下。神光得髓是誰。云達磨不曾來東夏。西江一口吸易乾。中原至寶難酬價。也大詑。令人轉憶老興化。喝一喝。

泉州尊勝有朋禪師。本郡蔣氏子。丱歲試經。中選下髮。多歷教肆。嘗疏楞嚴維摩等經。學者宗之。每疑祖師直指之道。故多與禪衲遊。一日謁開元。跡未及閫。心忽領悟。元出遂問。座主來作甚麼。師曰。不敢貴耳賤目。元曰。老老大大何必如是。師曰。自是者不長。元曰。朝看華嚴夜讀般若則不問。如何是當今一句。師曰。日輪正當午。元曰。閑言語更道來。師曰。平生仗忠信。今日任風波。然雖如是。秖如和尚恁麼道有甚交涉。須要新戒草鞋穿。元曰。這裏且放爾過。忽遇達磨問。爾作麼生道。師便喝。元曰。這座主今日見老僧氣衝牛斗。師曰。再犯不容。元拊掌大笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泉州尊勝有朋禪師。本郡蔣氏子。丱歲試經。中選下髮。多歷教肆。嘗疏楞嚴維摩等經。學者宗之。每疑祖師直指之道。故多與禪衲遊。一日謁開元。跡未及閫。心忽領悟。元出遂問。座主來作甚麼。師曰。不敢貴耳賤目。元曰。老老大大何必如是。師曰。自是者不長。元曰。朝看華嚴夜讀般若則不問。如何是當今一句。師曰。日輪正當午。元曰。閑言語更道來。師曰。平生仗忠信。今日任風波。然雖如是。秖如和尚恁麼道有甚交涉。須要新戒草鞋穿。元曰。這裏且放爾過。忽遇達磨問。爾作麼生道。師便喝。元曰。這座主今日見老僧氣衝牛斗。師曰。再犯不容。元拊掌大笑。

五祖山曉常禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五祖山曉常禪師法嗣

蘄州月頂延福道輪禪師。上堂良久曰。舍利塔前。花開吐艶。毘盧藏畔。龜戲池中。霧捲山堂雲藏佛閣。青蘿翳目。老鶴盤空。足可與諸人內助其機。外揚其道。又何必山僧出來指點。然雖如是。也須的當始得。且道的當底事作麼生。多謝寶陀巖上月。舒光常得到松門。又曰。重陽何物助僧家。籬菊枝枝盡發花。不學故侯將伴飲。為君泛出趙州茶。只此一盃醒大夢。盧同七椀謾矜誇。良久曰。便請卓拄杖一下。又曰。時雨頻過比屋涼。野田昆甲盡同光。禪家高臥無餘事。贏得林稍磬韻長。正當恁麼時誰是知音者。良久曰。子期別後空千載。月上落崖流水寒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘄州月頂延福道輪禪師。上堂良久曰。舍利塔前。花開吐艶。毘盧藏畔。龜戲池中。霧捲山堂雲藏佛閣。青蘿翳目。老鶴盤空。足可與諸人內助其機。外揚其道。又何必山僧出來指點。然雖如是。也須的當始得。且道的當底事作麼生。多謝寶陀巖上月。舒光常得到松門。又曰。重陽何物助僧家。籬菊枝枝盡發花。不學故侯將伴飲。為君泛出趙州茶。只此一盃醒大夢。盧同七椀謾矜誇。良久曰。便請卓拄杖一下。又曰。時雨頻過比屋涼。野田昆甲盡同光。禪家高臥無餘事。贏得林稍磬韻長。正當恁麼時誰是知音者。良久曰。子期別後空千載。月上落崖流水寒。

蘄州南烏崖壽聖楚清禪師。僧問。亡僧遷化向甚麼處去。師曰。靈峯水急。曰恁麼則不生也。師曰。蒼天蒼天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘄州南烏崖壽聖楚清禪師。僧問。亡僧遷化向甚麼處去。師曰。靈峯水急。曰恁麼則不生也。師曰。蒼天蒼天。

建隆昭慶禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建隆昭慶禪師法嗣

荊門軍玉泉善超禪師。僧問。去却拄杖子語默動靜未審如何為人。師畫一圓相。僧云。此猶是葛藤。師曰了。師良久謂眾曰。妙性圓明離諸名相。縱使恒沙諸佛逞七辯。無以談其名。今古宗師具五眼。無以窺其相。心如瓦礫牆壁。方有少分相應。諸仁者。若能回光返照照本靈源。常光現前塵勞頓歇。歇即菩提勝淨明心本周沙界。不從人得。敢問諸人。且道從什麼處得。良久曰。年年細柳年年綠。二月桃花二月紅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荊門軍玉泉善超禪師。僧問。去却拄杖子語默動靜未審如何為人。師畫一圓相。僧云。此猶是葛藤。師曰了。師良久謂眾曰。妙性圓明離諸名相。縱使恒沙諸佛逞七辯。無以談其名。今古宗師具五眼。無以窺其相。心如瓦礫牆壁。方有少分相應。諸仁者。若能回光返照照本靈源。常光現前塵勞頓歇。歇即菩提勝淨明心本周沙界。不從人得。敢問諸人。且道從什麼處得。良久曰。年年細柳年年綠。二月桃花二月紅。

平江府泗洲用元禪師。一日問建隆曰。臨濟在黃檗。三回問佛法大意。三回被打。意旨如何。語猶未了被打一拂子。師頓領宗旨。開堂日僧問。四眾雲臻請師說法。師曰。有眼無耳朵。六月火邊坐。曰一句截流萬機頓息。師曰。聽事不真喚鐘作甕。問朝參暮請成得甚麼邊事。師曰。秖要爾歇去。曰早知燈是火。飯熟已多時。師曰。爾鼻孔因甚麼著拄杖穿却。曰拗曲作直又爭得。師曰。且教出氣。上堂。一二三四五。火裏蝍蟟吞却虎。六七八九十。水底泥牛波上立。一日一夜雨霖霖。無孔鐵鎚灑不入。灑不入著底急。百川洶湧須彌岌。八臂那吒撞出來。稽首讚嘆道難及。咦。上堂。橫按拄杖顧視大眾曰。今日平地上喫交。便下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平江府泗洲用元禪師。一日問建隆曰。臨濟在黃檗。三回問佛法大意。三回被打。意旨如何。語猶未了被打一拂子。師頓領宗旨。開堂日僧問。四眾雲臻請師說法。師曰。有眼無耳朵。六月火邊坐。曰一句截流萬機頓息。師曰。聽事不真喚鐘作甕。問朝參暮請成得甚麼邊事。師曰。秖要爾歇去。曰早知燈是火。飯熟已多時。師曰。爾鼻孔因甚麼著拄杖穿却。曰拗曲作直又爭得。師曰。且教出氣。上堂。一二三四五。火裏蝍蟟吞却虎。六七八九十。水底泥牛波上立。一日一夜雨霖霖。無孔鐵鎚灑不入。灑不入著底急。百川洶湧須彌岌。八臂那吒撞出來。稽首讚嘆道難及。咦。上堂。橫按拄杖顧視大眾曰。今日平地上喫交。便下座。

佛印宣明禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛印宣明禪師法嗣

潭州龍興師定禪師。僧問。如何是瀟湘境。師曰。𤠔到夜深啼嶽麓。僧云。如何是境中人。師曰。相逢不下馬。各自有前程。問如何是道。師曰。花街柳巷。僧云。如何是道中人。師曰。語笑呵呵。乃曰。秋風數夜漸寒。衲僧早覺身冷。通宵不睡思量。尀耐祖師亂走。不知念念釋迦出世。步步彌勒下生。忽然撞著盡是自己神光。怎生說得自己神光。良久曰。一輪明月照瀟湘。喝一喝。又曰。白雲峯頂昔年嘗到。朝參暮請依師覺道。鬧市紅塵煎殺不少。還自忙忙貪生至老。咄。遮皮袋臭穢易壞。貪欲貪樂不解厭。學佛學祖總不會。慚愧寒山老。眠雲枕石塊。思量拾得歌。愛住深巖內。蓑衣為被褥。箬笠作冠蓋。秖如山僧恁麼舉唱。還有佛法也無。良久曰。無為無事人。跳出紅塵外。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州龍興師定禪師。僧問。如何是瀟湘境。師曰。𤠔到夜深啼嶽麓。僧云。如何是境中人。師曰。相逢不下馬。各自有前程。問如何是道。師曰。花街柳巷。僧云。如何是道中人。師曰。語笑呵呵。乃曰。秋風數夜漸寒。衲僧早覺身冷。通宵不睡思量。尀耐祖師亂走。不知念念釋迦出世。步步彌勒下生。忽然撞著盡是自己神光。怎生說得自己神光。良久曰。一輪明月照瀟湘。喝一喝。又曰。白雲峯頂昔年嘗到。朝參暮請依師覺道。鬧市紅塵煎殺不少。還自忙忙貪生至老。咄。遮皮袋臭穢易壞。貪欲貪樂不解厭。學佛學祖總不會。慚愧寒山老。眠雲枕石塊。思量拾得歌。愛住深巖內。蓑衣為被褥。箬笠作冠蓋。秖如山僧恁麼舉唱。還有佛法也無。良久曰。無為無事人。跳出紅塵外。喝一喝。

黃檗積翠永菴主法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃檗積翠永菴主法嗣

廬陵清平楚金禪師。僧問。祖祖相傳。未審和尚傳箇什麼。師曰。兩手擡不起。僧云。能有幾人知。師曰。知底事又爾麼生。僧云。放過一著。師曰。迢迢十萬餘。問與麼不與麼學人上來請師與麼。師曰。陝府鐵牛。僧云。和尚與麼學人即不然也。師曰。不消拈出。上堂。以拄杖卓一下曰。只這是錯事無一向。出家人當為何事。良久曰。自知較一半。乃歌曰。人悄悄鼓鼕鼕。特地陞堂話祖風。千般說萬般喻。特地翻真却成偽。分別緇素與色空。扶藜摸壁與誰通。休尋南北與西東。山僧拄杖太無端。吞却十方剎海中。剎海中細推窮。三十年後幾多白頭翁。靠却拄杖曰。珍重。又曰。祖意齊彰真機自立。八明蟾彩彼我無差。出海紅光老婆心切。如斯境界悟則頭頭顯露。非取捨之功。迷則物物塵勞。難明妙理。更若即色明空。正是敲甎打瓦。說有說無。又是夢中說夢。未免覺來一場懡㦬。又曰。明眼人若論斯事。如鹽在水秖瞞得鼻孔。若是舌頭上一點也瞞不得。何故三世諸佛從上祖師出現於世。秖是狸奴白牯一箇注脚。拈鎚舉拂下喝敲床。盡是露柱注脚。以拄杖卓一下曰。山僧與露柱注脚這裏看得出。非但許爾救得兒孫。亦許爾見狸奴白牯。然後可以出生入死。若看不出自救不了。何故工夫不到不方圓。言語不通非眷屬。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬陵清平楚金禪師。僧問。祖祖相傳。未審和尚傳箇什麼。師曰。兩手擡不起。僧云。能有幾人知。師曰。知底事又爾麼生。僧云。放過一著。師曰。迢迢十萬餘。問與麼不與麼學人上來請師與麼。師曰。陝府鐵牛。僧云。和尚與麼學人即不然也。師曰。不消拈出。上堂。以拄杖卓一下曰。只這是錯事無一向。出家人當為何事。良久曰。自知較一半。乃歌曰。人悄悄鼓鼕鼕。特地陞堂話祖風。千般說萬般喻。特地翻真却成偽。分別緇素與色空。扶藜摸壁與誰通。休尋南北與西東。山僧拄杖太無端。吞却十方剎海中。剎海中細推窮。三十年後幾多白頭翁。靠却拄杖曰。珍重。又曰。祖意齊彰真機自立。八明蟾彩彼我無差。出海紅光老婆心切。如斯境界悟則頭頭顯露。非取捨之功。迷則物物塵勞。難明妙理。更若即色明空。正是敲甎打瓦。說有說無。又是夢中說夢。未免覺來一場懡㦬。又曰。明眼人若論斯事。如鹽在水秖瞞得鼻孔。若是舌頭上一點也瞞不得。何故三世諸佛從上祖師出現於世。秖是狸奴白牯一箇注脚。拈鎚舉拂下喝敲床。盡是露柱注脚。以拄杖卓一下曰。山僧與露柱注脚這裏看得出。非但許爾救得兒孫。亦許爾見狸奴白牯。然後可以出生入死。若看不出自救不了。何故工夫不到不方圓。言語不通非眷屬。喝一喝。

三祖宗禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三祖宗禪師法嗣

寧國府光孝惟爽禪師上堂。今朝六月旦。一年已過半。奉報參玄人。識取娘生面。娘生面薦不薦。鷺鷥飛入碧波中。抖擻一團銀繡練。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧國府光孝惟爽禪師上堂。今朝六月旦。一年已過半。奉報參玄人。識取娘生面。娘生面薦不薦。鷺鷥飛入碧波中。抖擻一團銀繡練。

石霜琳禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石霜琳禪師法嗣

鼎州德山靜照菴宗什菴主。僧問。如何是菴中主。師曰。從來不相許。僧擬議。師曰。會即便會。本來底不得安名著字。僧擬開口。師便打出。師室中常以拂子示眾曰。喚作拂子依前不是。不喚作拂子特地不識。汝喚作什麼。因僧請益。師以頌答之曰。我有一柄拂子。用處別無調度。有時挂在松枝。任他頭垂角露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼎州德山靜照菴宗什菴主。僧問。如何是菴中主。師曰。從來不相許。僧擬議。師曰。會即便會。本來底不得安名著字。僧擬開口。師便打出。師室中常以拂子示眾曰。喚作拂子依前不是。不喚作拂子特地不識。汝喚作什麼。因僧請益。師以頌答之曰。我有一柄拂子。用處別無調度。有時挂在松枝。任他頭垂角露。