續傳燈錄卷第十四目錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續傳燈錄卷第十四目錄

大鑑下第十三世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大鑑下第十三世

慧林圓照宗本禪師法嗣二百人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧林圓照宗本禪師法嗣二百人

法雲善本禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雲善本禪師

投子修顒禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投子修顒禪師

金山善寧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金山善寧禪師

廣靈希祖禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣靈希祖禪師

資壽除巖禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資壽除巖禪師

隱靜守儼禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱靜守儼禪師

本覺守一禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本覺守一禪師

甘露仲宣禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露仲宣禪師

大平守恩禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大平守恩禪師

靈耀𧦬良禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈耀𧦬良禪師

長蘆崇信禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長蘆崇信禪師

瑞光守琮禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞光守琮禪師

水西山軻禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水西山軻禪師

啟霞慧章禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啟霞慧章禪師

石佛曉通禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石佛曉通禪師

南冥善通禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南冥善通禪師

西湖文義禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西湖文義禪師

韶山杲禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 韶山杲禪師

淨因惟嶽禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨因惟嶽禪師

天童可齊禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天童可齊禪師

萬壽普懃禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬壽普懃禪師

香山延泳禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香山延泳禪師

雪竇守卓禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪竇守卓禪師

報本常利禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報本常利禪師

資福道芳禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資福道芳禪師

九𡽀著禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九𡽀著禪師

香山法晝禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香山法晝禪師

琅山載儀禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琅山載儀禪師

定慧遵式禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧遵式禪師

廣法法光禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣法法光禪師

瑞巖永覺禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞巖永覺禪師

法海世長禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法海世長禪師

太平慧燈禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平慧燈禪師

米山崇僊禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 米山崇僊禪師

寶花願禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶花願禪師

嶽林元亨禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嶽林元亨禪師

澄慧善珂禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澄慧善珂禪師

寶華悟本慶禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華悟本慶禪師

淨土慧旻禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土慧旻禪師

澄慧師冕禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澄慧師冕禪師

石霜能禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石霜能禪師

逍遙聰禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逍遙聰禪師

投子普聰禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 投子普聰禪師

普照處輝禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照處輝禪師

南禪寧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南禪寧禪師

道場慧印禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場慧印禪師

褒親祥禪師(已上四十七人見錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 褒親祥禪師(已上四十七人見錄)

金山法慧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金山法慧禪師

乾明慧覺禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾明慧覺禪師

瑞巖有居禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞巖有居禪師

馬祖崇新菴主 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬祖崇新菴主

靈應本嵩禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈應本嵩禪師

壽寧梵仁禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽寧梵仁禪師

福嚴仲孚禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福嚴仲孚禪師

靈泉宗一禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈泉宗一禪師

保聖永良禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保聖永良禪師

石塔慧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石塔慧禪師

萬壽有琛禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬壽有琛禪師

光化楚萇禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光化楚萇禪師

南禪慧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南禪慧禪師

護國靈祐禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國靈祐禪師

同慶自鑑禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同慶自鑑禪師

靈巖慈雲禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈巖慈雲禪師

普照真寂禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照真寂禪師

功臣宗齡禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功臣宗齡禪師

道場良演禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場良演禪師

無錫法平禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無錫法平禪師

壽寧成務禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽寧成務禪師

因勝法海禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因勝法海禪師

蠡口法榮禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蠡口法榮禪師

羅漢用誠禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢用誠禪師

廣慧道亨禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣慧道亨禪師

宜興顯常禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宜興顯常禪師

資福機清禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資福機清禪師

廣教了證禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣教了證禪師

仁王安德禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王安德禪師

寶林義蒙禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶林義蒙禪師

象山靈曠禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象山靈曠禪師

福嚴智悅禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福嚴智悅禪師

大中子榮禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大中子榮禪師

感慈慧端禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感慈慧端禪師

華藏希聲禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏希聲禪師

乾明可久禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾明可久禪師

香城言惠禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香城言惠禪師

光化仁遜禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光化仁遜禪師

白龍希祖禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白龍希祖禪師

崇壽智海禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇壽智海禪師

五峯祖印禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五峯祖印禪師

上方可聳禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方可聳禪師

雲巖道聲禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲巖道聲禪師

昭慶守嚴禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭慶守嚴禪師

四面惟羲禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面惟羲禪師

華嚴惟素禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴惟素禪師

法王法海禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王法海禪師

萬壽義誥禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬壽義誥禪師

秀峯真懿禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秀峯真懿禪師

白泉智通禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白泉智通禪師

報恩重真禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報恩重真禪師

昭慶宗滿禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昭慶宗滿禪師

普淨法英禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普淨法英禪師

焦山義深禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焦山義深禪師

支提洪占禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支提洪占禪師

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靈峯永松禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈峯永松禪師

南磵智淨禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南磵智淨禪師

湖心義皐禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湖心義皐禪師

澄照守仁禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澄照守仁禪師

無錫志圓禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無錫志圓禪師

練塘清悟禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 練塘清悟禪師

延慶德清禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延慶德清禪師

永明道囦禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永明道囦禪師

廣教法海禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣教法海禪師

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寶華寶月禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華寶月禪師

地藏清德禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏清德禪師

崇德省余首座 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇德省余首座

大別法滿禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大別法滿禪師

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萬壽圓禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬壽圓禪師

聖壽省聰禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖壽省聰禪師

鷲峯曇清禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鷲峯曇清禪師

梵天彥琦禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天彥琦禪師

六安文湛禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六安文湛禪師

薦福熙禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薦福熙禪師

廣覺法忠禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣覺法忠禪師

法海明禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法海明禪師

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文殊芳禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊芳禪師

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壽寧普規禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽寧普規禪師

陳園浩沾禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳園浩沾禪師

壽寧慧真禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽寧慧真禪師

因勝圓明禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因勝圓明禪師

保福慧[卄/((厂-一)*臣)]禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保福慧[卄/((厂-一)*臣)]禪師

瑞巖永利禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞巖永利禪師

崇福惟善禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇福惟善禪師

龍溪圓照禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍溪圓照禪師

壽聖自英禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽聖自英禪師

壽寧宗一禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽寧宗一禪師

天王道肱禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王道肱禪師

資福瑞珍禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資福瑞珍禪師

靈泉景仁禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈泉景仁禪師

神光合韶禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神光合韶禪師

靈泉智深禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈泉智深禪師

上方法廣禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方法廣禪師

文殊尚月禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊尚月禪師

資勝以遜禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資勝以遜禪師

白蓮愈廉禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白蓮愈廉禪師

法相用先禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相用先禪師

太平慧真禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平慧真禪師

西余安德禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西余安德禪師

寶嚴西杲禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶嚴西杲禪師

法會子升禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法會子升禪師

龍華行慶禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍華行慶禪師

壽寧可機禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽寧可機禪師

禪悅慧日禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪悅慧日禪師

安國子志禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安國子志禪師

安樂有捷禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂有捷禪師

練塘惠滿禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 練塘惠滿禪師

仰天契達禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰天契達禪師

真隱純潔禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真隱純潔禪師

慧日德慧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧日德慧禪師

淨光法空禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨光法空禪師

龍興自端禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍興自端禪師

慧日道祥禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧日道祥禪師

淨土法慧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土法慧禪師

興國重寧禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興國重寧禪師

安國子詠禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安國子詠禪師

永安簡玉禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永安簡玉禪師

承天了宗禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承天了宗禪師

甘泉立生禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘泉立生禪師

清修省方禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清修省方禪師

靈岩用芳禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈岩用芳禪師

遍福心印禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍福心印禪師

龍門普順禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍門普順禪師

千頃宗應禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千頃宗應禪師

永泰有澄禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永泰有澄禪師

楊直講居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊直講居士

道齊和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道齊和尚

圓明和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓明和尚

善德和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善德和尚

法海和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法海和尚

報恩志明禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報恩志明禪師

大寧永賢禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寧永賢禪師

功臣慧周禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功臣慧周禪師

大盧奉堅禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大盧奉堅禪師

靈峯自和禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靈峯自和禪師

多福太素禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多福太素禪師

廣際用乾禪師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣際用乾禪師

寶琛和尚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶琛和尚

雞峯止首座(已上一百五十三人無錄) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雞峯止首座(已上一百五十三人無錄)

續傳燈錄卷第十四目錄(終)續傳燈錄卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續傳燈錄卷第十四目錄(終)續傳燈錄卷第十四

大鑑下第十三世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大鑑下第十三世

東京慧林圓照宗本禪師法嗣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京慧林圓照宗本禪師法嗣

東京法雲大通善本禪師。姓董氏其先家於太康仲舒村。師之父祖皆官頴遂為頴州人母初無子禱于佛像前。誓曰得子必以事佛。及生師骨相秀異方晬而孤。既長博學操履清修。然無仕官意。遂辟穀學道。家貧隱於筆工。氣剛不屈終日沈默。嘉祐八年至京師籍名顯聖地藏院。試所習為大僧。其師圓成律師惠楫者語人云。本他日當是海內名。因使聽習毘尼隨喜法華。夜夢童子如世所畫善財者合掌道而南。既覺曰。諸聖加被我矣。其欲我南詢諸友乎。時圓照禪師道振吳中。師造姑蘇謁之於瑞光默契宗旨。服勤五年盡得其要。其整頓提撕之綱研練差別之智。縱橫卷舒度越前規。一時流輩無出其右。圓照倚之以大其家。元豐七年春絕九江遊淮山遍禮祖塔。眷浮山巖叢之勝有終焉之志。遂居大寂巖。久之出世於婺州雙林。淛東道俗追崇至。謂傅大士復生。移住錢塘浮慈繼圓照之後。食堂日千餘口仰給於檀施。以師法名與圓照同下字。時號圓照為大本。以師為小本焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京法雲大通善本禪師。姓董氏其先家於太康仲舒村。師之父祖皆官頴遂為頴州人母初無子禱于佛像前。誓曰得子必以事佛。及生師骨相秀異方晬而孤。既長博學操履清修。然無仕官意。遂辟穀學道。家貧隱於筆工。氣剛不屈終日沈默。嘉祐八年至京師籍名顯聖地藏院。試所習為大僧。其師圓成律師惠楫者語人云。本他日當是海內名。因使聽習毘尼隨喜法華。夜夢童子如世所畫善財者合掌道而南。既覺曰。諸聖加被我矣。其欲我南詢諸友乎。時圓照禪師道振吳中。師造姑蘇謁之於瑞光默契宗旨。服勤五年盡得其要。其整頓提撕之綱研練差別之智。縱橫卷舒度越前規。一時流輩無出其右。圓照倚之以大其家。元豐七年春絕九江遊淮山遍禮祖塔。眷浮山巖叢之勝有終焉之志。遂居大寂巖。久之出世於婺州雙林。淛東道俗追崇至。謂傅大士復生。移住錢塘浮慈繼圓照之後。食堂日千餘口仰給於檀施。以師法名與圓照同下字。時號圓照為大本。以師為小本焉。

神宗聞其名 詔住京師法雲寺。賜號大通禪師。又繼圜通秀之後。師玉立孤峻儼臨清眾。如萬山環天柱讓其高寒。然精麄與眾共。未嘗以言狗物以色假人。王公貴人施捨日填門。廈屋萬礎塗金縷碧。如地湧寶坊。凡八年請于朝。願歸老于西湖之上。詔可。遂東還菴於龍山崇德。師凡三住大剎。道化塵俗緇素蟻慕。嘗示眾曰。上士聽法以神。中士聽法以心。下士聽法以耳。且道更有一人來將什麼聽。乃拈拄杖卓禪床一下曰。高也著低也著。落落圓音遍寥廓。十方內外更無他。不用無繩而自縛。又曰。案山說法主山聽。主山說法案山聽。案山主山一時說。且道將什麼聽。諸人若也善聽。三世諸佛所說妙法皆悉現前。還有麼。鐵鎚無孔猶間事。笑殺毘耶老古錐。又曰。衲僧見處逆順難該。翛然獨往應物還來。或高棲於世表。或抗迹於塵埃。把定則氷生水面。放行則錦上花開。盧老不知何處去。白雲影裏笑咍咍。喝一喝下座。又曰。花心未放柳眼初開。雁回嗚咽之聲。水瀉潺湲之響。森羅舉唱法爾。常規更言縛脫同源。大似龍頭蛇尾。又上堂良久曰。會麼。祖佛妙旨秖在目前。慧日峯。前雲生足下。湖澄浪闊逈接遙天。晚唱漁舟。夜泛蒹葭之月歡遊畫舫。時聞絲竹之音。更說聞聲悟道見色明心。大似拋却甜桃樹尋山摘醋梨。下座。師住菴杜門却掃與世相忘者又十年。獨與衲子思慧。居士大夫想其高風願見而不可得。大觀三年十二月甲子屈三指。謂左右。曰。止有三日。已而果歿。有異禽翔鳴于庭而去。塔全身于上方。師平居作止直視不瞬。臨眾三十年未嘗笑。及間居時抵掌笑語。或問其故。師曰。不莊敬無以蒞眾。吾昔為叢林故強行之。非性實然也。所至見畫佛菩薩行立之像不敢坐。伊蒲塞饌以魚胾名者皆不食。其真誠敬事防心離過類如此。及其陞堂演唱。則左右顧如象王旋回。學者多因此悟入。其將終之夕。越僧數人夢師歸兜率天云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神宗聞其名 詔住京師法雲寺。賜號大通禪師。又繼圜通秀之後。師玉立孤峻儼臨清眾。如萬山環天柱讓其高寒。然精麄與眾共。未嘗以言狗物以色假人。王公貴人施捨日填門。廈屋萬礎塗金縷碧。如地湧寶坊。凡八年請于朝。願歸老于西湖之上。詔可。遂東還菴於龍山崇德。師凡三住大剎。道化塵俗緇素蟻慕。嘗示眾曰。上士聽法以神。中士聽法以心。下士聽法以耳。且道更有一人來將什麼聽。乃拈拄杖卓禪床一下曰。高也著低也著。落落圓音遍寥廓。十方內外更無他。不用無繩而自縛。又曰。案山說法主山聽。主山說法案山聽。案山主山一時說。且道將什麼聽。諸人若也善聽。三世諸佛所說妙法皆悉現前。還有麼。鐵鎚無孔猶間事。笑殺毘耶老古錐。又曰。衲僧見處逆順難該。翛然獨往應物還來。或高棲於世表。或抗迹於塵埃。把定則氷生水面。放行則錦上花開。盧老不知何處去。白雲影裏笑咍咍。喝一喝下座。又曰。花心未放柳眼初開。雁回嗚咽之聲。水瀉潺湲之響。森羅舉唱法爾。常規更言縛脫同源。大似龍頭蛇尾。又上堂良久曰。會麼。祖佛妙旨秖在目前。慧日峯。前雲生足下。湖澄浪闊逈接遙天。晚唱漁舟。夜泛蒹葭之月歡遊畫舫。時聞絲竹之音。更說聞聲悟道見色明心。大似拋却甜桃樹尋山摘醋梨。下座。師住菴杜門却掃與世相忘者又十年。獨與衲子思慧。居士大夫想其高風願見而不可得。大觀三年十二月甲子屈三指。謂左右。曰。止有三日。已而果歿。有異禽翔鳴于庭而去。塔全身于上方。師平居作止直視不瞬。臨眾三十年未嘗笑。及間居時抵掌笑語。或問其故。師曰。不莊敬無以蒞眾。吾昔為叢林故強行之。非性實然也。所至見畫佛菩薩行立之像不敢坐。伊蒲塞饌以魚胾名者皆不食。其真誠敬事防心離過類如此。及其陞堂演唱。則左右顧如象王旋回。學者多因此悟入。其將終之夕。越僧數人夢師歸兜率天云。

舒州投子證悟脩顒禪師。姓梁氏晉州趙城人。幼不拜神祠不受書訓。常曰。當為人天師安慕此耶。遂遊諸方。造蘇州瑞光圓照禪師法席參扣宗旨。因舉。無著問天親。彌勒說什麼法。云說這箇法。忽如有省晨夕參叩。一日因登溷捺倒打破水瓶有省。作頌曰。這一交這一交。萬兩黃金也合消。頭上笠腰下包。清風明月杖頭挑。於是名聲藹然。遂出世說法。初住壽州資壽。歷遷數大剎。住西京少林遷招提。又遷舒州投子。道譽愈播。叢林同號。曰顒華嚴。陞堂。有僧才出。師曰錯。云什麼處是錯。師曰。不信道。問是法平等無有高下。為甚麼趙州三等接人。師曰。入水見長人。云爭奈學人未會。師曰。喚不回頭爭奈何。問如何是祖祖相傳底心。師曰。三星繞月宮。云便恁麼去時如何。師曰。伯樂暫垂鞭駑駘誇八駿。問如何是第一義。師曰。百雜碎。乃曰。楞伽峯頂誰能措足。少室岩前水泄不通。正當恁麼時黃頭老子張得口。碧眼胡僧開得眼。雖然如是事無一向。先聖幸有第二義門。足可共諸人東說西話。所以道。春生夏長秋落冬枯。四時遷改輪轉長途。愚者心生彼此。達者一味無殊。良久曰。陝府鐵牛吞大像。嘉州佛向藕絲藏。又曰。春風鳴古木。曉霧鎖寒波。頭頭皆顯露。顯露亦殽訛。看看直下是怎。奈何明眼漢沒臼窠。吐不得嚼不破。喝一喝下座。又曰。巍巍少室永鎮群峯。有時雲中捧出。有時霧罩無蹤。有時突在目前。有口道不得。被人喚作壁觀胡僧。諸仁者。作麼生免得此過。休休不如且持課。良久曰。一元和二彌陀三釋迦。自餘是什麼椀脫丘參。又曰。露滴庭莎風鳴古檜。皓月瀉千峯寒色。清淮流萬頃波濤。於此薦得與諸人截斷眾流。若也未然不免隨波逐浪。譬如河中水。湍流競奔逝。各各不相知。諸法亦如是。遂拈拄杖曰。拄杖子是諸法是相知不相知。若相知早被知縛。若不相知憑何指註。卓一下曰。知之一字眾妙之門。復曰。錯下座。富鄭公素慕宗風。初於少林見之值陞座。以目左右顧視大眾。公因有省。及晚年致政居洛。重師道渴思扣問。遂請住招提。伺師入境躬出迓之。臨登車司馬溫公適至問。相公何往。鄭公云。接新招提顒禪師。溫公云。某亦同去。於是聯鑣出郭候於郵亭。久之忽見數十夫荷擔問之。荷擔者應云。招提和尚行李。溫公遂索馬先歸。鄭公云。要見華嚴何故先返。溫公云。已見他了遂先還。公獨候之。既至益加敬重。因迎居後苑晨夕參叩。富公每有談論。師輒以為非。而公說理未已。師一日謂富公曰。待得山僧竪點頭即是也。自是公有所言。師輒搖首未曾有所答。忽一日中夜公忽省徹遽往叩門。師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州投子證悟脩顒禪師。姓梁氏晉州趙城人。幼不拜神祠不受書訓。常曰。當為人天師安慕此耶。遂遊諸方。造蘇州瑞光圓照禪師法席參扣宗旨。因舉。無著問天親。彌勒說什麼法。云說這箇法。忽如有省晨夕參叩。一日因登溷捺倒打破水瓶有省。作頌曰。這一交這一交。萬兩黃金也合消。頭上笠腰下包。清風明月杖頭挑。於是名聲藹然。遂出世說法。初住壽州資壽。歷遷數大剎。住西京少林遷招提。又遷舒州投子。道譽愈播。叢林同號。曰顒華嚴。陞堂。有僧才出。師曰錯。云什麼處是錯。師曰。不信道。問是法平等無有高下。為甚麼趙州三等接人。師曰。入水見長人。云爭奈學人未會。師曰。喚不回頭爭奈何。問如何是祖祖相傳底心。師曰。三星繞月宮。云便恁麼去時如何。師曰。伯樂暫垂鞭駑駘誇八駿。問如何是第一義。師曰。百雜碎。乃曰。楞伽峯頂誰能措足。少室岩前水泄不通。正當恁麼時黃頭老子張得口。碧眼胡僧開得眼。雖然如是事無一向。先聖幸有第二義門。足可共諸人東說西話。所以道。春生夏長秋落冬枯。四時遷改輪轉長途。愚者心生彼此。達者一味無殊。良久曰。陝府鐵牛吞大像。嘉州佛向藕絲藏。又曰。春風鳴古木。曉霧鎖寒波。頭頭皆顯露。顯露亦殽訛。看看直下是怎。奈何明眼漢沒臼窠。吐不得嚼不破。喝一喝下座。又曰。巍巍少室永鎮群峯。有時雲中捧出。有時霧罩無蹤。有時突在目前。有口道不得。被人喚作壁觀胡僧。諸仁者。作麼生免得此過。休休不如且持課。良久曰。一元和二彌陀三釋迦。自餘是什麼椀脫丘參。又曰。露滴庭莎風鳴古檜。皓月瀉千峯寒色。清淮流萬頃波濤。於此薦得與諸人截斷眾流。若也未然不免隨波逐浪。譬如河中水。湍流競奔逝。各各不相知。諸法亦如是。遂拈拄杖曰。拄杖子是諸法是相知不相知。若相知早被知縛。若不相知憑何指註。卓一下曰。知之一字眾妙之門。復曰。錯下座。富鄭公素慕宗風。初於少林見之值陞座。以目左右顧視大眾。公因有省。及晚年致政居洛。重師道渴思扣問。遂請住招提。伺師入境躬出迓之。臨登車司馬溫公適至問。相公何往。鄭公云。接新招提顒禪師。溫公云。某亦同去。於是聯鑣出郭候於郵亭。久之忽見數十夫荷擔問之。荷擔者應云。招提和尚行李。溫公遂索馬先歸。鄭公云。要見華嚴何故先返。溫公云。已見他了遂先還。公獨候之。既至益加敬重。因迎居後苑晨夕參叩。富公每有談論。師輒以為非。而公說理未已。師一日謂富公曰。待得山僧竪點頭即是也。自是公有所言。師輒搖首未曾有所答。忽一日中夜公忽省徹遽往叩門。師

已閉關而寢。聞其聲即呼曰。相公且喜大事了畢。夜深更不啟關晨朝相見。至曉往見之。師遙見公來。未交一談已點頭矣。富公喜甚。時圜照方奉詔住慧林。公以詩寄謝曰。因見顒師悟入深。夤緣傳得老師心。東南謾說江山遠。目對靈光與妙音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已閉關而寢。聞其聲即呼曰。相公且喜大事了畢。夜深更不啟關晨朝相見。至曉往見之。師遙見公來。未交一談已點頭矣。富公喜甚。時圜照方奉詔住慧林。公以詩寄謝曰。因見顒師悟入深。夤緣傳得老師心。東南謾說江山遠。目對靈光與妙音。

潤州金山法印善寧禪師江州人。受業於甘露寺。至圓照禪師法席。師資機感緣如夙契。戮力贊弼以揚法化。出世萬壽規矩嚴肅。躬己力行眾無不服。上堂僧問。天皇也恁麼道龍潭也恁麼道。未審和尚作麼生道。師曰。手握白玉鞭。驪珠盡擊碎。云退身有分。師曰。知過必改。問如何是祖師西來意。師曰。秤尾無星。云未審此意如何。師曰。斗方有底。云如何是佛。師曰。眉如初月眼似流星。云如何是法。師曰。義列交羅星分大野。云如何是僧。師曰。古貌稜層。丈夫意氣。問竿木隨身逢場作戲。今朝選佛場開請師方便。師曰。文不加點。云可謂古今罕聞。師曰。且道是什麼題目。僧擬議。師便打。乃顧視左右曰。古人道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在身覺觸。在意攀緣。雖然如是。秖見錐頭利。不見鑿頭方。若是萬壽即不然。有眼覷不見。有耳聽不聞。有鼻不知香。有舌無談論。有身不覺觸。有意不攀緣。一念相應六根解脫。敢問諸禪德。且道與前來是同是別。莫有具眼衲僧出來通箇消息。若無復為諸人重重注破。放開則私通車馬。揑聚則高下不存。若是慣戰作家。一任是非貶剝。又曰。撮玄機於掌上。挂古鑑於臺前。有何妖孽誰敢當禦。可謂昭昭法界自他而境智全收。歷歷真源彼此而聖凡俱寂。以此而推。僧堂佛殿對現色身。厨庫三門共揚斯事。但請抝折拄杖向目前參取。又曰。若也談禪說道。便見有生有滅。更乃舉揚古今。大似不觀時節。昨夜風雨瀟瀟。今朝頓除煩熱。到此善能參詳。達磨迷是不別。又曰。盡大地未嘗有一人真正舉揚宗教。若有一人。舉揚宗教。盡大地人並須鋩鋒結舌。莫是教諸人杜絕見聞契合斯道也無。如此見解譬如螢火燒須彌山。經塵沙劫終不能著。殊不知古聖垂示秖要後人眼正。眼正達者實謂古今罕聞。光前絕後。放行言言見諦句句明宗。收來眼眼從方明明側立。向什麼處見古人。良久曰。須知海岳歸明主。未信乾坤別有天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潤州金山法印善寧禪師江州人。受業於甘露寺。至圓照禪師法席。師資機感緣如夙契。戮力贊弼以揚法化。出世萬壽規矩嚴肅。躬己力行眾無不服。上堂僧問。天皇也恁麼道龍潭也恁麼道。未審和尚作麼生道。師曰。手握白玉鞭。驪珠盡擊碎。云退身有分。師曰。知過必改。問如何是祖師西來意。師曰。秤尾無星。云未審此意如何。師曰。斗方有底。云如何是佛。師曰。眉如初月眼似流星。云如何是法。師曰。義列交羅星分大野。云如何是僧。師曰。古貌稜層。丈夫意氣。問竿木隨身逢場作戲。今朝選佛場開請師方便。師曰。文不加點。云可謂古今罕聞。師曰。且道是什麼題目。僧擬議。師便打。乃顧視左右曰。古人道。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在身覺觸。在意攀緣。雖然如是。秖見錐頭利。不見鑿頭方。若是萬壽即不然。有眼覷不見。有耳聽不聞。有鼻不知香。有舌無談論。有身不覺觸。有意不攀緣。一念相應六根解脫。敢問諸禪德。且道與前來是同是別。莫有具眼衲僧出來通箇消息。若無復為諸人重重注破。放開則私通車馬。揑聚則高下不存。若是慣戰作家。一任是非貶剝。又曰。撮玄機於掌上。挂古鑑於臺前。有何妖孽誰敢當禦。可謂昭昭法界自他而境智全收。歷歷真源彼此而聖凡俱寂。以此而推。僧堂佛殿對現色身。厨庫三門共揚斯事。但請抝折拄杖向目前參取。又曰。若也談禪說道。便見有生有滅。更乃舉揚古今。大似不觀時節。昨夜風雨瀟瀟。今朝頓除煩熱。到此善能參詳。達磨迷是不別。又曰。盡大地未嘗有一人真正舉揚宗教。若有一人。舉揚宗教。盡大地人並須鋩鋒結舌。莫是教諸人杜絕見聞契合斯道也無。如此見解譬如螢火燒須彌山。經塵沙劫終不能著。殊不知古聖垂示秖要後人眼正。眼正達者實謂古今罕聞。光前絕後。放行言言見諦句句明宗。收來眼眼從方明明側立。向什麼處見古人。良久曰。須知海岳歸明主。未信乾坤別有天。

睦州廣靈佛印希祖禪師。處州周氏子。上堂曰。靈光鑑徹物我全收。照體獨存前後俱絕。由是無為變化應量千差。托質殊分混同一性。故我元首明哉股肱良哉。法以時遇道在中興。建大法幢作大佛事。足可稱揚。所以正觀絕跡名相互分。寂聽非聞圓音普應。霜鍾露鼓主伴交參。寶殿瓊樓聽說斯顯。六街三市遍處莊嚴。柳陌花衢寅昏佛事。聖凡交會士庶鏘鏘。帝網圓融虛明互照。何必南方獨邁遍扣諸門歷涉艱辛。是非未決。而今重重華藏無盡法門。觸目見成何須擬議。然雖如是鈍置祖風。良久曰。九年少室誰知已。一句流通萬古傳。又示眾曰。嚴陵臺畔七里灘頭。直須釣鼇釣鯨。豈止摝鰕摝蜆。隨流放曠任性浮沈。停舟月上波心。舉棹漚生水面。敢問大眾。不觸波瀾一句作麼生會。良久曰。時人秖看絲綸上。不見蘆花對蓼江。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睦州廣靈佛印希祖禪師。處州周氏子。上堂曰。靈光鑑徹物我全收。照體獨存前後俱絕。由是無為變化應量千差。托質殊分混同一性。故我元首明哉股肱良哉。法以時遇道在中興。建大法幢作大佛事。足可稱揚。所以正觀絕跡名相互分。寂聽非聞圓音普應。霜鍾露鼓主伴交參。寶殿瓊樓聽說斯顯。六街三市遍處莊嚴。柳陌花衢寅昏佛事。聖凡交會士庶鏘鏘。帝網圓融虛明互照。何必南方獨邁遍扣諸門歷涉艱辛。是非未決。而今重重華藏無盡法門。觸目見成何須擬議。然雖如是鈍置祖風。良久曰。九年少室誰知已。一句流通萬古傳。又示眾曰。嚴陵臺畔七里灘頭。直須釣鼇釣鯨。豈止摝鰕摝蜆。隨流放曠任性浮沈。停舟月上波心。舉棹漚生水面。敢問大眾。不觸波瀾一句作麼生會。良久曰。時人秖看絲綸上。不見蘆花對蓼江。

壽州資壽圓澄岩禪師。僧問。大藏教中還有奇特事也無。師曰。秖恐汝不信。云如何即是。師曰。黑底是墨黃底是紙。曰謝師答話。師曰。領取鉤頭意。莫認定盤星。乃曰。雲生谷口月滿長川。樵父斫深園。漁翁釣沙島。到這裏便是吳道子張僧繇。亦無爾下手處。良久曰。歸堂問取聖僧去。下座。又曰。乾坤肅靜海晏河清。風不鳴條雨不破塊。春生夏長秋收冬藏。這箇是世間法。作麼生是佛法。良久曰。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。珍重。又上堂。良久曰。宗乘妙訣即今為說。山高水深寒風凜冽。祖師西來道箇休歇。敢問諸人。作麼生是休歇處。還會麼。寒則圍爐座。閑時任性眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽州資壽圓澄岩禪師。僧問。大藏教中還有奇特事也無。師曰。秖恐汝不信。云如何即是。師曰。黑底是墨黃底是紙。曰謝師答話。師曰。領取鉤頭意。莫認定盤星。乃曰。雲生谷口月滿長川。樵父斫深園。漁翁釣沙島。到這裏便是吳道子張僧繇。亦無爾下手處。良久曰。歸堂問取聖僧去。下座。又曰。乾坤肅靜海晏河清。風不鳴條雨不破塊。春生夏長秋收冬藏。這箇是世間法。作麼生是佛法。良久曰。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。珍重。又上堂。良久曰。宗乘妙訣即今為說。山高水深寒風凜冽。祖師西來道箇休歇。敢問諸人。作麼生是休歇處。還會麼。寒則圍爐座。閑時任性眠。

太平州隱靜守儼禪師。僧問。摩騰入漢藏教分明。達磨西來有何意旨。師曰。我法妙難思。龍天盡歸向。云未審祖意教意是同是別。師曰。兩彩一賽。云一言歸有道萬象自無心。師曰。猶較些子。問達磨大士相逢如何話會。師曰。罕遇作家。云若非朝宰知音。和尚焉肯拈出。師曰。金鎚影動寶劍光寒。乃曰。春雲春雨萬物敷榮。暖日和風巖花競秀。青山疊疊㵎水澄澄。達磨迷逢切忌說破。復曰。若人點撿得出。山僧今日話墮。以拄杖擊禪床下座。又曰。一法不通萬緣方透。若也於斯明得。眼睛穿過銕圍山。一口吸盡大海水。乃一喝曰。大海水已吸盡了也。魚龍向什麼處安身立命。眾中莫有興運慈悲者麼。出來救取龍王。若也不能氣急殺人。雖然如是事無一向。山僧不免為諸人說道理。不見先聖云。究竟涅槃常寂滅相終歸於空。一翳在眼空花遍界。翳若不消不出門知天下事。翳若消盡始知菴內人不見菴外事。若能如是方解穩坐。十二時中一任受用。如或未然。久立珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太平州隱靜守儼禪師。僧問。摩騰入漢藏教分明。達磨西來有何意旨。師曰。我法妙難思。龍天盡歸向。云未審祖意教意是同是別。師曰。兩彩一賽。云一言歸有道萬象自無心。師曰。猶較些子。問達磨大士相逢如何話會。師曰。罕遇作家。云若非朝宰知音。和尚焉肯拈出。師曰。金鎚影動寶劍光寒。乃曰。春雲春雨萬物敷榮。暖日和風巖花競秀。青山疊疊㵎水澄澄。達磨迷逢切忌說破。復曰。若人點撿得出。山僧今日話墮。以拄杖擊禪床下座。又曰。一法不通萬緣方透。若也於斯明得。眼睛穿過銕圍山。一口吸盡大海水。乃一喝曰。大海水已吸盡了也。魚龍向什麼處安身立命。眾中莫有興運慈悲者麼。出來救取龍王。若也不能氣急殺人。雖然如是事無一向。山僧不免為諸人說道理。不見先聖云。究竟涅槃常寂滅相終歸於空。一翳在眼空花遍界。翳若不消不出門知天下事。翳若消盡始知菴內人不見菴外事。若能如是方解穩坐。十二時中一任受用。如或未然。久立珍重。

秀州本覺法真守一禪師。姓沈氏江陰人。幼慕空門。圓照居瑞光時遂投出家。更不他游。晨夕參叩頓悟宗旨。出世說法。僧問。選佛選官應在。我祖席登科事若何。師曰。大鵬展翼天衢遙。巨鼇轉身海水窄。僧云。夫子家聲遺舊業。法王基緒得中興。師曰。後五日看。僧云。且道昔日今時是同是別。師曰。一言已出。問春氣已隨紅雨散。薰風初度綠陰涼。學人借問西來意。乞師方便為敷揚。師曰。分明舉似大眾。云可謂一句截流萬機頓削。師曰。築著磕著作麼生道。云落落清規今古同。相逢會有知音舉。師曰。不妨伶利。問離群獅子踞地全威。不露爪牙願聞哮吼。師曰。大家著力。云當年盧老曾饒舌。今日親聞第一機。師曰。脚根下事作麼生。云寶杖撥開千聖眼。當場辨取火中蓮。師曰。果然作家。乃曰。此一法印非有所傳。曠劫佩持不從人得。包六虛而無外。渾十世以同時。全提則佛祖蹤沈。放下則聖凡交起。昭昭日用森羅頓現於靈光。蕩蕩目前彼此無分於實際。雖廓然泯迹。流通於無量義門。閴爾無依。逈超於一切智地。非文字相離見聞緣。諸乘由是莫能詮。列祖於斯提不起。此日人天既集不可徒然。略於建化門中普示諸人。各請端心正視。乃顧左右曰。還見麼。若恁麼承當得。便乃機衡在握同歸閫外之權。剎海澄波共助寰中之化。珍重。又曰。諸人知有道不得。山僧道得不知有。且道此兩語是一理是二義。若人定當得出。許爾頂門眼正參。又曰。本分相見不在如何。撩起便行猶為鈍漢若也分賓分主。俱為念話杜家。更乃說妙談玄。不當宗門苗裔。山僧恁麼道已是雪上加霜。汝等諸人。更擬覓箇什麼。以拄杖一時趁下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秀州本覺法真守一禪師。姓沈氏江陰人。幼慕空門。圓照居瑞光時遂投出家。更不他游。晨夕參叩頓悟宗旨。出世說法。僧問。選佛選官應在。我祖席登科事若何。師曰。大鵬展翼天衢遙。巨鼇轉身海水窄。僧云。夫子家聲遺舊業。法王基緒得中興。師曰。後五日看。僧云。且道昔日今時是同是別。師曰。一言已出。問春氣已隨紅雨散。薰風初度綠陰涼。學人借問西來意。乞師方便為敷揚。師曰。分明舉似大眾。云可謂一句截流萬機頓削。師曰。築著磕著作麼生道。云落落清規今古同。相逢會有知音舉。師曰。不妨伶利。問離群獅子踞地全威。不露爪牙願聞哮吼。師曰。大家著力。云當年盧老曾饒舌。今日親聞第一機。師曰。脚根下事作麼生。云寶杖撥開千聖眼。當場辨取火中蓮。師曰。果然作家。乃曰。此一法印非有所傳。曠劫佩持不從人得。包六虛而無外。渾十世以同時。全提則佛祖蹤沈。放下則聖凡交起。昭昭日用森羅頓現於靈光。蕩蕩目前彼此無分於實際。雖廓然泯迹。流通於無量義門。閴爾無依。逈超於一切智地。非文字相離見聞緣。諸乘由是莫能詮。列祖於斯提不起。此日人天既集不可徒然。略於建化門中普示諸人。各請端心正視。乃顧左右曰。還見麼。若恁麼承當得。便乃機衡在握同歸閫外之權。剎海澄波共助寰中之化。珍重。又曰。諸人知有道不得。山僧道得不知有。且道此兩語是一理是二義。若人定當得出。許爾頂門眼正參。又曰。本分相見不在如何。撩起便行猶為鈍漢若也分賓分主。俱為念話杜家。更乃說妙談玄。不當宗門苗裔。山僧恁麼道已是雪上加霜。汝等諸人。更擬覓箇什麼。以拄杖一時趁下。

潤州甘露傳祖仲宣禪師上堂曰。建立宗乘群魔屏跡。播揚大事三藏忘言。況阿逸多未離兜率。黃面老已滅拘尸。大唐國裏無禪師。天下衲僧味糟粕。眾中莫有英靈衲子變豹作家出來。掀倒禪床喝散大眾。豈不快哉。良久曰。瑞獸藏頭角。珍禽惜羽毛。又曰。雨過山青雲橫水碧。寶陀岩上瑞草將敷。王舍城中幽花欲綻。空生宴坐帝釋奔馳。彼此一時今古曷異。良久曰。萬般施設不如常。又曰。住住百千妙門同歸一路。青山常在知識難逢。爭如識取主人公。高聲召云。主人公。復曰。今日自買自賣。又上堂顧視曰。楊子江心無風起浪。石公山畔平地骨堆。會得左右逢原。爭似寂然不動。良久曰。堪笑寒山忘却歸。十年不識來時道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潤州甘露傳祖仲宣禪師上堂曰。建立宗乘群魔屏跡。播揚大事三藏忘言。況阿逸多未離兜率。黃面老已滅拘尸。大唐國裏無禪師。天下衲僧味糟粕。眾中莫有英靈衲子變豹作家出來。掀倒禪床喝散大眾。豈不快哉。良久曰。瑞獸藏頭角。珍禽惜羽毛。又曰。雨過山青雲橫水碧。寶陀岩上瑞草將敷。王舍城中幽花欲綻。空生宴坐帝釋奔馳。彼此一時今古曷異。良久曰。萬般施設不如常。又曰。住住百千妙門同歸一路。青山常在知識難逢。爭如識取主人公。高聲召云。主人公。復曰。今日自買自賣。又上堂顧視曰。楊子江心無風起浪。石公山畔平地骨堆。會得左右逢原。爭似寂然不動。良久曰。堪笑寒山忘却歸。十年不識來時道。

福州太平守恩禪師。本州福清人姓丘氏。自圓照得法。初出世住地藏遷太平。上堂。竪起拳復開曰。或時為拳或時為掌。若遇衲僧有功者賞。遂放下曰。直是土曠人稀相逢者少。又曰。雨後鳩鳴山前麥熟。何處牧童兒騎牛笑相逐。更把短笛橫。風前一兩曲。參。又曰雲岩弄師子。普化打筋斗。叢林將為向上關。未免笑破衲僧。口休休沒來由。却是象骨古錐能輥毬。又上堂。拈拄杖擊禪床一下曰。有智若聞則能信解。無智疑悔則為永失。三十年後不得道。山僧今日上堂秖念法華經。僧問。如何是古佛心。師曰。鶯啼處處同。云學人不會。師曰。牛羊自傍山。問如何是沙門行。師曰。多虛少實。云和尚何得謾人。師曰。實無諱處。僧問。菴內人為什麼不知菴外事。師曰。却許闍黎具眼。云久嚮和尚。師曰。暗中秤繩誰辨曲直。問如何是超佛越祖之談。師曰。三日一風五日一雨。云向上更有事也無。師曰月明三島靜。樵子太平歌。僧問。如何是本來人。師曰。皮枯骨瘦。云中下之機如何體悉。師曰。倒臥橫眠。僧云。古佛今佛皆無別理。師曰。更夢見什麼。師乃曰。諸人知處山僧盡知。山僧知處諸人不知。今日不免布施諸人。良久曰。頭上是天脚下是地。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福州太平守恩禪師。本州福清人姓丘氏。自圓照得法。初出世住地藏遷太平。上堂。竪起拳復開曰。或時為拳或時為掌。若遇衲僧有功者賞。遂放下曰。直是土曠人稀相逢者少。又曰。雨後鳩鳴山前麥熟。何處牧童兒騎牛笑相逐。更把短笛橫。風前一兩曲。參。又曰雲岩弄師子。普化打筋斗。叢林將為向上關。未免笑破衲僧。口休休沒來由。却是象骨古錐能輥毬。又上堂。拈拄杖擊禪床一下曰。有智若聞則能信解。無智疑悔則為永失。三十年後不得道。山僧今日上堂秖念法華經。僧問。如何是古佛心。師曰。鶯啼處處同。云學人不會。師曰。牛羊自傍山。問如何是沙門行。師曰。多虛少實。云和尚何得謾人。師曰。實無諱處。僧問。菴內人為什麼不知菴外事。師曰。却許闍黎具眼。云久嚮和尚。師曰。暗中秤繩誰辨曲直。問如何是超佛越祖之談。師曰。三日一風五日一雨。云向上更有事也無。師曰月明三島靜。樵子太平歌。僧問。如何是本來人。師曰。皮枯骨瘦。云中下之機如何體悉。師曰。倒臥橫眠。僧云。古佛今佛皆無別理。師曰。更夢見什麼。師乃曰。諸人知處山僧盡知。山僧知處諸人不知。今日不免布施諸人。良久曰。頭上是天脚下是地。參。

衢州靈曜寺𧦬良佛慈禪師。饒州吳氏子。清獻趙公命開法於越州福果衢州超化海會靈曜四剎。僧問。三變禪林四回出世。於和尚分上成得什麼邊事。師曰。鉢盂口向天。曰三十年來關棙子。而今流落五湖傳。師曰。那箇是山僧關棙子。曰一言超影象。不墜古人風。師曰。惜取眉毛。上堂。不知時分之延促。不知日月之大小。灰頭土面且與麼過山僧每遇月朔。特地鬪釘家風。抑揚問答一場笑具。雖然如是因風撒土借水獻花。有箇葛藤露布。與諸人共相解摘看。驀拈拄杖擊香臺曰。參堂去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衢州靈曜寺𧦬良佛慈禪師。饒州吳氏子。清獻趙公命開法於越州福果衢州超化海會靈曜四剎。僧問。三變禪林四回出世。於和尚分上成得什麼邊事。師曰。鉢盂口向天。曰三十年來關棙子。而今流落五湖傳。師曰。那箇是山僧關棙子。曰一言超影象。不墜古人風。師曰。惜取眉毛。上堂。不知時分之延促。不知日月之大小。灰頭土面且與麼過山僧每遇月朔。特地鬪釘家風。抑揚問答一場笑具。雖然如是因風撒土借水獻花。有箇葛藤露布。與諸人共相解摘看。驀拈拄杖擊香臺曰。參堂去。

真州長蘆淨照崇信禪師。廬州人姓高氏。十三依本州承天僧用成為師。二十受具。南遊造杭州淨慈圓照禪師法席投機印證。初住秀州資聖。僧問。如何是道。師曰。家家門首通長安。云如何是道中人。師曰。上座自何來。云莫秖這箇便是也無師曰。碧眼胡僧笑點頭。云畢竟如何。師曰。禮拜了退。上堂曰。凄涼大野物景蕭條。露滴枯枝煙籠遠墅。長天極目列萬象以昭然。霜月流輝映千江而普現。如斯舉唱帶水拕泥。若也盡令提綱。直須祖佛側立。放過一著別有清規。喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真州長蘆淨照崇信禪師。廬州人姓高氏。十三依本州承天僧用成為師。二十受具。南遊造杭州淨慈圓照禪師法席投機印證。初住秀州資聖。僧問。如何是道。師曰。家家門首通長安。云如何是道中人。師曰。上座自何來。云莫秖這箇便是也無師曰。碧眼胡僧笑點頭。云畢竟如何。師曰。禮拜了退。上堂曰。凄涼大野物景蕭條。露滴枯枝煙籠遠墅。長天極目列萬象以昭然。霜月流輝映千江而普現。如斯舉唱帶水拕泥。若也盡令提綱。直須祖佛側立。放過一著別有清規。喝一喝。

蘇州瑞光真覺守琮禪師。姓顧氏本州人。依圓照禪師削髮。復叩宗乘乃獲印可。遂出世闡揚。僧問作是思惟十方佛現。今思惟了佛在什麼處。師曰。當風一句起自何來。云恁麼則頭頭撞著彌勒。步步踏著釋迦。師曰。西天與此土不同。乃曰。宗門妙訣豈在多說。一言括盡便須頓歇。明眼衲僧秖自知。金色頭陀善分別。冬去春來夏酷熱。若遇寒山拾得時。傳語豐干莫饒舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇州瑞光真覺守琮禪師。姓顧氏本州人。依圓照禪師削髮。復叩宗乘乃獲印可。遂出世闡揚。僧問作是思惟十方佛現。今思惟了佛在什麼處。師曰。當風一句起自何來。云恁麼則頭頭撞著彌勒。步步踏著釋迦。師曰。西天與此土不同。乃曰。宗門妙訣豈在多說。一言括盡便須頓歇。明眼衲僧秖自知。金色頭陀善分別。冬去春來夏酷熱。若遇寒山拾得時。傳語豐干莫饒舌。

宣州水西山軻禪師。僧問。我手佛手是同是別。師曰。人人有分。云任有千般巧。終無兩樣風。師曰。且莫錯認。問真金須假爐中煆一鎚便成時如何。師曰。切忌道著。僧便喝。師曰。這漆桶。乃曰。憶得靈山會上末後句。今日舉似諸人。良久曰。會麼。任是飲光出來。今日也無伸處參。又曰。雷聲遠震廣布慈雲。甘露纔開普天春色。柳開青眼花吐芳容。鳥噪幽林魚遊水面。更說迷逢達磨。大似剜肉作瘡。若言法本如斯。正是天然外道。恁麼說話傍若無人。明眼衲僧一任點檢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣州水西山軻禪師。僧問。我手佛手是同是別。師曰。人人有分。云任有千般巧。終無兩樣風。師曰。且莫錯認。問真金須假爐中煆一鎚便成時如何。師曰。切忌道著。僧便喝。師曰。這漆桶。乃曰。憶得靈山會上末後句。今日舉似諸人。良久曰。會麼。任是飲光出來。今日也無伸處參。又曰。雷聲遠震廣布慈雲。甘露纔開普天春色。柳開青眼花吐芳容。鳥噪幽林魚遊水面。更說迷逢達磨。大似剜肉作瘡。若言法本如斯。正是天然外道。恁麼說話傍若無人。明眼衲僧一任點檢。

明州啟霞山崇梵慧章禪師。僧問。如何是佛。師曰。爾問我如何是法。師曰。黃卷赤軸。如何是僧。師曰。方袍圓領。如何是向上事。師曰。且待別時。云即今便請。師曰。蹉過了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州啟霞山崇梵慧章禪師。僧問。如何是佛。師曰。爾問我如何是法。師曰。黃卷赤軸。如何是僧。師曰。方袍圓領。如何是向上事。師曰。且待別時。云即今便請。師曰。蹉過了也。

越州石佛密印曉通禪師。僧問。如何是石佛。師曰。頭戴天脚踏地。云向上更有事也無。師曰。任經霜與雪。不改舊時容。乃曰。至道沖虛萬物何宰。真空絕跡法界如如。若能對境無心觸目無非是道。良久乃曰。晝夜舒光照有無。癡人喚作波羅蜜。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越州石佛密印曉通禪師。僧問。如何是石佛。師曰。頭戴天脚踏地。云向上更有事也無。師曰。任經霜與雪。不改舊時容。乃曰。至道沖虛萬物何宰。真空絕跡法界如如。若能對境無心觸目無非是道。良久乃曰。晝夜舒光照有無。癡人喚作波羅蜜。參。

處州南明仁壽善通禪師。僧問。如何是南明境。師曰。泉飛一帶雪。峯出半天雲。如何是境中人。師曰。策笻看鶴舞。坐石見雲歸。問如何是祖師西來意。師曰。登山千里月。度海一帆風。云未審意旨如何。師曰。言前有路句下無私。問龍未出洞時如何。師曰。佛眼覷不見。出洞後如何。師曰。興雲吐霧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處州南明仁壽善通禪師。僧問。如何是南明境。師曰。泉飛一帶雪。峯出半天雲。如何是境中人。師曰。策笻看鶴舞。坐石見雲歸。問如何是祖師西來意。師曰。登山千里月。度海一帆風。云未審意旨如何。師曰。言前有路句下無私。問龍未出洞時如何。師曰。佛眼覷不見。出洞後如何。師曰。興雲吐霧。

杭州西湖妙慧文義禪師上堂曰。隨機設化大闡宗風。截斷眾流不留朕跡。入一乘之閫域。踐向上之玄關。方便門開分明看取。喝一喝。又曰。會麼。已被熱謾了也。今早起來無教可說。下床著鞋後架洗面。堂內展𭽽喫粥。粥後打睡。睡起喫茶。見客相喚。齋時喫飯。日日相似。有什麼過。然雖如是。更有一般令我笑。金剛倒地一堆泥。拍禪床下坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杭州西湖妙慧文義禪師上堂曰。隨機設化大闡宗風。截斷眾流不留朕跡。入一乘之閫域。踐向上之玄關。方便門開分明看取。喝一喝。又曰。會麼。已被熱謾了也。今早起來無教可說。下床著鞋後架洗面。堂內展𭽽喫粥。粥後打睡。睡起喫茶。見客相喚。齋時喫飯。日日相似。有什麼過。然雖如是。更有一般令我笑。金剛倒地一堆泥。拍禪床下坐。

西京韶山杲禪師。僧問。祖意西來未審傳箇什麼。師拈起拄杖。僧云。恁麼則心外有法也。師曰。心內心外即且置。汝喚什麼作法。僧曰。天台楖𣗖。師曰。也是第二月。乃曰。七月孟秋猶熱。古往今來時節。若在佛法商量。正是弄巧成拙。若作無事話會。又與外道何別。直饒總不如斯。敢保老兄未徹。如來言祖師訣。無孔鐵鎚重下楔。自家心地亂如麻。却把指頭喚作月。莫思量休解說。千年枯骨休咬囓。從他兔走與烏飛。飢來喫飯困來歇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西京韶山杲禪師。僧問。祖意西來未審傳箇什麼。師拈起拄杖。僧云。恁麼則心外有法也。師曰。心內心外即且置。汝喚什麼作法。僧曰。天台楖𣗖。師曰。也是第二月。乃曰。七月孟秋猶熱。古往今來時節。若在佛法商量。正是弄巧成拙。若作無事話會。又與外道何別。直饒總不如斯。敢保老兄未徹。如來言祖師訣。無孔鐵鎚重下楔。自家心地亂如麻。却把指頭喚作月。莫思量休解說。千年枯骨休咬囓。從他兔走與烏飛。飢來喫飯困來歇。

東京淨因佛日惟岳禪師。福州長磎人姓陳氏。七歲投西林院徹上人出家。遍扣知識。參圓照禪師。因侍立次聞舉劫火洞然因緣。豁然有省。給侍久之出世常州承天。遷東京華嚴。復遷淨因。開堂日 哲宗皇帝遣中使降香。師登座問答罷。乃曰。此箇法門不在筌蹄。豈干問答。直饒盡十方剎土抹為微塵。一一微塵盡為衲僧。各如滿慈鶖子。窮天玄辯竭世樞機。到這裏一點用不著。何以故。生佛圓融自能平等。人人鼻孔遼天。各各壁立千仞。蓋不知真隨妄轉法逐緣遷。自昧靈光枉投異趣。所以破有法王運無緣慈。駕三乘舟楫渡五姓波瀾翻戀。澄潭月影靜夜鐘聲。故使懷州牛喫禾廬陵米價長。又不免勞初祖達磨逗器支那。教外菱花不磨甎鏡。衣中驪頷不數他珍。未挂古帆見成公案。由是悟取無悟底面目。迷是不迷底鄉關。三際無私十方同暢。自家田地枯木生枝。古廟香爐寒灰再焰。莫不一切語言文字。資生產業皆與實相不相違背。若然者無影樹下合同船漁翁鼓舞。中有黃金充一國。野老謳歌共樂昇平同躋壽域。自是天長地久海晏河清。且道共樂昇平一句。作麼生道。良久曰。羅浮打鼓韶州舞。久立珍重。建中靖國元年 皇太后上仙。被旨同六禪長老就文德殿陞座。師拈香曰。率土之土莫非王土。且道此一辦香產何鄉土。若也道得。白石有消日。氤氳無盡年。盡虛空遍法界為雲為蓋應現無窮。上薦仙遊徑生佛國乃敷坐(問答不錄)師乃曰。最初說法者不知末後句。末後說法者不知最初句。最初句適來慧林禪師已為諸人說了也。說則說了。末後句且如何說。若約三乘十二分教。偏圓頓漸半滿一音。不免執指為月入海算沙。直似澄潭月影後夜鐘聲。隨扣擊以發音。逐波瀾而不散。猶是生死岸頭事。故乃菩提達磨觀象神州有大乘器。所以泛杯千頃浪。登陟萬重山。首造于梁。梁以果因有為之法而垂問。達磨揭聖諦第一義而奉答。梁主未契。遂之嵩少。九年面壁不立文字逈出三乘。直指人心見性成佛。當時神光二祖立雲斷臂得髓明心。一花五葉結果自成。六代傳衣後人得道。自此東華方信有正法眼藏涅槃妙心。中下隨根迷悟相半。信知此事非大根大器不能領悟。何以故。見聞覺知是法。法離見聞覺知。便乃火聚當岐鐵山在路。自然少室峯前壁立千仞。曹溪路上水泄不通。於其中間祖風不無凌遲。頹綱亦將委地。雖然如是法無定相。道假時彰建大法幢演大法義。興此一大事因緣。利樂有情不在他時。須際會千佛前後知之。今日幸遇大聖人出現于世。廣大流布廓周沙界。實千載之一遇。至若堯舜禹湯端拱垂衣。無為之化不為不至。若乃開方便門 示真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京淨因佛日惟岳禪師。福州長磎人姓陳氏。七歲投西林院徹上人出家。遍扣知識。參圓照禪師。因侍立次聞舉劫火洞然因緣。豁然有省。給侍久之出世常州承天。遷東京華嚴。復遷淨因。開堂日 哲宗皇帝遣中使降香。師登座問答罷。乃曰。此箇法門不在筌蹄。豈干問答。直饒盡十方剎土抹為微塵。一一微塵盡為衲僧。各如滿慈鶖子。窮天玄辯竭世樞機。到這裏一點用不著。何以故。生佛圓融自能平等。人人鼻孔遼天。各各壁立千仞。蓋不知真隨妄轉法逐緣遷。自昧靈光枉投異趣。所以破有法王運無緣慈。駕三乘舟楫渡五姓波瀾翻戀。澄潭月影靜夜鐘聲。故使懷州牛喫禾廬陵米價長。又不免勞初祖達磨逗器支那。教外菱花不磨甎鏡。衣中驪頷不數他珍。未挂古帆見成公案。由是悟取無悟底面目。迷是不迷底鄉關。三際無私十方同暢。自家田地枯木生枝。古廟香爐寒灰再焰。莫不一切語言文字。資生產業皆與實相不相違背。若然者無影樹下合同船漁翁鼓舞。中有黃金充一國。野老謳歌共樂昇平同躋壽域。自是天長地久海晏河清。且道共樂昇平一句。作麼生道。良久曰。羅浮打鼓韶州舞。久立珍重。建中靖國元年 皇太后上仙。被旨同六禪長老就文德殿陞座。師拈香曰。率土之土莫非王土。且道此一辦香產何鄉土。若也道得。白石有消日。氤氳無盡年。盡虛空遍法界為雲為蓋應現無窮。上薦仙遊徑生佛國乃敷坐(問答不錄)師乃曰。最初說法者不知末後句。末後說法者不知最初句。最初句適來慧林禪師已為諸人說了也。說則說了。末後句且如何說。若約三乘十二分教。偏圓頓漸半滿一音。不免執指為月入海算沙。直似澄潭月影後夜鐘聲。隨扣擊以發音。逐波瀾而不散。猶是生死岸頭事。故乃菩提達磨觀象神州有大乘器。所以泛杯千頃浪。登陟萬重山。首造于梁。梁以果因有為之法而垂問。達磨揭聖諦第一義而奉答。梁主未契。遂之嵩少。九年面壁不立文字逈出三乘。直指人心見性成佛。當時神光二祖立雲斷臂得髓明心。一花五葉結果自成。六代傳衣後人得道。自此東華方信有正法眼藏涅槃妙心。中下隨根迷悟相半。信知此事非大根大器不能領悟。何以故。見聞覺知是法。法離見聞覺知。便乃火聚當岐鐵山在路。自然少室峯前壁立千仞。曹溪路上水泄不通。於其中間祖風不無凌遲。頹綱亦將委地。雖然如是法無定相。道假時彰建大法幢演大法義。興此一大事因緣。利樂有情不在他時。須際會千佛前後知之。今日幸遇大聖人出現于世。廣大流布廓周沙界。實千載之一遇。至若堯舜禹湯端拱垂衣。無為之化不為不至。若乃開方便門 示真

實相。十方嘉會四聚同延。闢古佛之家風。發含生之大本。未可與今日同時而語。何謂也。釋提桓因與善現發明般若唯止真空。波斯匿王為慶喜特指不遷猶存俗諦。惟此教外別傳向上一著彰顯當今。豈非希有之緣應在震旦。然溪山各異雲月是同。同聲相應同氣相求。方知此事無古無今無彼無此。高而無上廣不可極。淵而無下深不可測。毛吞巨海芥納須彌。在天同天在人同人。在天則為日為月為照為明。在人則為君為臣為忠為孝。以此而推。百億日月百億須彌山百億四大海。根身器界情與無情同一體性。莫不仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用而不知。其能會萬物於自己者。其唯聖人。由是燈燈續焰葉葉相承。百千世月點慧燈光融三界。十萬里星排祖[榦-木+禾]涼蔭四生。是知法輪再轉於支那。帝日長輝於震旦。始然者法無大小物無適莫。皆被其光皆蒙其澤。以至草木禽魚無遠不及。秖如舍衛國王。欲往靈山見佛勅諸臣僚。山河大地草木叢林須同去見。若一草一木不去。吾則不得見佛。大眾秖今乾坤之內宇宙之間山河大地草木叢林。去亦不去來亦不來。湛湛無私巍巍不動。乃文乃武乃禪乃律。同在九重天上慈德殿前同時見佛。諸仁者見則不無。且作麼生見。良久曰。重瞳日月明無盡。隆準山河秀有餘 皇情愉懌賜號佛日禪師。初神宗闡大相國寺為六禪。圓照首膺詔旨。至師復承恩遇叢林增光焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實相。十方嘉會四聚同延。闢古佛之家風。發含生之大本。未可與今日同時而語。何謂也。釋提桓因與善現發明般若唯止真空。波斯匿王為慶喜特指不遷猶存俗諦。惟此教外別傳向上一著彰顯當今。豈非希有之緣應在震旦。然溪山各異雲月是同。同聲相應同氣相求。方知此事無古無今無彼無此。高而無上廣不可極。淵而無下深不可測。毛吞巨海芥納須彌。在天同天在人同人。在天則為日為月為照為明。在人則為君為臣為忠為孝。以此而推。百億日月百億須彌山百億四大海。根身器界情與無情同一體性。莫不仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用而不知。其能會萬物於自己者。其唯聖人。由是燈燈續焰葉葉相承。百千世月點慧燈光融三界。十萬里星排祖[榦-木+禾]涼蔭四生。是知法輪再轉於支那。帝日長輝於震旦。始然者法無大小物無適莫。皆被其光皆蒙其澤。以至草木禽魚無遠不及。秖如舍衛國王。欲往靈山見佛勅諸臣僚。山河大地草木叢林須同去見。若一草一木不去。吾則不得見佛。大眾秖今乾坤之內宇宙之間山河大地草木叢林。去亦不去來亦不來。湛湛無私巍巍不動。乃文乃武乃禪乃律。同在九重天上慈德殿前同時見佛。諸仁者見則不無。且作麼生見。良久曰。重瞳日月明無盡。隆準山河秀有餘 皇情愉懌賜號佛日禪師。初神宗闡大相國寺為六禪。圓照首膺詔旨。至師復承恩遇叢林增光焉。

明州天童可齊禪師。姓應氏台州人。依天台國清寺僧道才出家圓具 初游講肆。晚造慧光圓照禪師法席開悟。眾請住安樂山。晚遷天童。僧問。寶華王座今日師登。祖意西來如何垂示。師曰。華開巖畔千枝秀。云便是和尚為人處也無。師曰。水瀉簷前一樣清。僧云。空生不解岩前坐。惹得天花動地來。師曰。笑破他人口。云時來雲散後不見別山高。師曰。吽吽。問如何是道。師曰。踏不著。云踏著後如何。師曰。七穿八穴。乃曰。一問一答一拶一掠。千眼頓開澄潭皎月。隨機施設縱奪臨時。縱之則句句攢花簇錦。處處釋迦道場。奪之則一法不留千聖絕跡。雖然如是。須知有向上一竅。還會麼。良久曰。莫謂春殘花落盡。峯前昨夜一枝開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州天童可齊禪師。姓應氏台州人。依天台國清寺僧道才出家圓具 初游講肆。晚造慧光圓照禪師法席開悟。眾請住安樂山。晚遷天童。僧問。寶華王座今日師登。祖意西來如何垂示。師曰。華開巖畔千枝秀。云便是和尚為人處也無。師曰。水瀉簷前一樣清。僧云。空生不解岩前坐。惹得天花動地來。師曰。笑破他人口。云時來雲散後不見別山高。師曰。吽吽。問如何是道。師曰。踏不著。云踏著後如何。師曰。七穿八穴。乃曰。一問一答一拶一掠。千眼頓開澄潭皎月。隨機施設縱奪臨時。縱之則句句攢花簇錦。處處釋迦道場。奪之則一法不留千聖絕跡。雖然如是。須知有向上一竅。還會麼。良久曰。莫謂春殘花落盡。峯前昨夜一枝開。

蘇州萬壽普懃禪師上堂曰。物外無堪老便休。乾城夢質兩悠悠。如何幻事來相逼。却使閑身不自由。然則出家之士利物為初。稟先祖之洪規。續慧燈於千古。一心妙法號總持門。得之者不立階梯頓齊諸聖。失之者塵劫不復徒自勞形。或得失兩忘凡聖情盡。正當恁麼時不是心不是佛不是物。敢問諸禪德。畢竟是什麼。若向這裏倜儻分明。便能獨步大方橫身三界。握金剛寶劍破生死魔軍。良久曰。劄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇州萬壽普懃禪師上堂曰。物外無堪老便休。乾城夢質兩悠悠。如何幻事來相逼。却使閑身不自由。然則出家之士利物為初。稟先祖之洪規。續慧燈於千古。一心妙法號總持門。得之者不立階梯頓齊諸聖。失之者塵劫不復徒自勞形。或得失兩忘凡聖情盡。正當恁麼時不是心不是佛不是物。敢問諸禪德。畢竟是什麼。若向這裏倜儻分明。便能獨步大方橫身三界。握金剛寶劍破生死魔軍。良久曰。劄。

明州香山正覺延泳禪師。僧問。祖意西來即不問。和尚家風事若何。師曰。眼深鼻大。云學人便恁麼履踐時如何。師曰。臂長袖短。乃曰。心隨境現境逐心生。心境兩忘是箇什麼。拈起拄杖曰。且道這箇甚處得來。若道是拄杖瞎却爾眼。若道不是拄杖瞎在甚麼處。是與不是一時拈却。且騎拄杖出三門去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州香山正覺延泳禪師。僧問。祖意西來即不問。和尚家風事若何。師曰。眼深鼻大。云學人便恁麼履踐時如何。師曰。臂長袖短。乃曰。心隨境現境逐心生。心境兩忘是箇什麼。拈起拄杖曰。且道這箇甚處得來。若道是拄杖瞎却爾眼。若道不是拄杖瞎在甚麼處。是與不是一時拈却。且騎拄杖出三門去也。

明州雪竇法藏守卓禪師示眾曰。好大眾。龍種上尊王佛為諸人現銀色世界。瓊林玉宇剎剎交光。寶殿銀城光輝相映。又色即是空。空即是色。色空空色休擬議。空色色空成智慧。耳聞眼見遍河沙。盡是如來真實地。不得已向諸人道。生是苦受是業滅可證道可修。以四諦十二因緣。知苦斷集證滅修道。復曰。有生可知有業可斷有滅可證有道可修皆謗佛。謗佛盡同魔說。正當恁麼時且道作麼生會。雪竇不免與諸人說破。千峯積寒雪。萬徑人踪絕。壞衲擁枯槎。是說如何說。喝一喝。又曰陽回幾次到新冬。壞衲爐寒也不窮。白鳥靜馳天外影。紅顏偷過耳邊風。是非未起名何在。物我兼忘景自空。記取雲岩巖上語。莫教辜負主人翁。喝一喝。僧問。如何是賓中主。師曰。進前無路。云如何是主中賓。師曰。退不容身。云如何是賓中賓。師曰。對面是何人。云如何是主中主。師曰。有理無說處。云賓主已蒙師指示。向上宗乘事若何。師曰。仰面貪看鳥回頭錯應人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州雪竇法藏守卓禪師示眾曰。好大眾。龍種上尊王佛為諸人現銀色世界。瓊林玉宇剎剎交光。寶殿銀城光輝相映。又色即是空。空即是色。色空空色休擬議。空色色空成智慧。耳聞眼見遍河沙。盡是如來真實地。不得已向諸人道。生是苦受是業滅可證道可修。以四諦十二因緣。知苦斷集證滅修道。復曰。有生可知有業可斷有滅可證有道可修皆謗佛。謗佛盡同魔說。正當恁麼時且道作麼生會。雪竇不免與諸人說破。千峯積寒雪。萬徑人踪絕。壞衲擁枯槎。是說如何說。喝一喝。又曰陽回幾次到新冬。壞衲爐寒也不窮。白鳥靜馳天外影。紅顏偷過耳邊風。是非未起名何在。物我兼忘景自空。記取雲岩巖上語。莫教辜負主人翁。喝一喝。僧問。如何是賓中主。師曰。進前無路。云如何是主中賓。師曰。退不容身。云如何是賓中賓。師曰。對面是何人。云如何是主中主。師曰。有理無說處。云賓主已蒙師指示。向上宗乘事若何。師曰。仰面貪看鳥回頭錯應人。

湖州報本常利禪師上堂。僧問。如何是大人相。師曰。披毛戴角。云學人不會。師曰。紫磨金容。問如何得作佛去。師曰。煩惱裏薦取。云如何得離煩惱。師曰。對面菩提。問如何是無相佛。師曰。影臨四海。云如何是有相佛。師曰。體絕毫釐。云畢竟是有是無。師曰。常憶當年尋海客。一聲羌笛過山西。云和尚不近道理。師曰。從來秖與麼。問古鏡未磨時如何。師曰。照。云磨後如何。師曰黑。云既是磨後為什麼黑。師曰。為汝要磨。問如何是無為。師曰。有作。云如何是有作。師曰。無為。僧擬議。師曰。漆桶這裏不是無為。乃曰。今日月望打箇糊餅供養大眾。拈拄杖作圓相曰。還識此餅麼。不但供養一人。百千萬億人秖是一箇。細嚼飽飡不得咬破。然雖如是切忌麵生參。又曰。大眾有一人無形無相無學無名。不動人情能為變化。該羅群象洞攝大千。截生死流踞涅槃岸。或諸菩薩乃至非人見今坐斷毘盧。直至一生補處。還識此人麼。若識得伊共為洪範。若不識伊常為冤對。快識取好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湖州報本常利禪師上堂。僧問。如何是大人相。師曰。披毛戴角。云學人不會。師曰。紫磨金容。問如何得作佛去。師曰。煩惱裏薦取。云如何得離煩惱。師曰。對面菩提。問如何是無相佛。師曰。影臨四海。云如何是有相佛。師曰。體絕毫釐。云畢竟是有是無。師曰。常憶當年尋海客。一聲羌笛過山西。云和尚不近道理。師曰。從來秖與麼。問古鏡未磨時如何。師曰。照。云磨後如何。師曰黑。云既是磨後為什麼黑。師曰。為汝要磨。問如何是無為。師曰。有作。云如何是有作。師曰。無為。僧擬議。師曰。漆桶這裏不是無為。乃曰。今日月望打箇糊餅供養大眾。拈拄杖作圓相曰。還識此餅麼。不但供養一人。百千萬億人秖是一箇。細嚼飽飡不得咬破。然雖如是切忌麵生參。又曰。大眾有一人無形無相無學無名。不動人情能為變化。該羅群象洞攝大千。截生死流踞涅槃岸。或諸菩薩乃至非人見今坐斷毘盧。直至一生補處。還識此人麼。若識得伊共為洪範。若不識伊常為冤對。快識取好。

睦州資福道芳禪師。僧問。德山臨濟以棒喝接人。和尚出世將何垂示。師曰。山僧無氣力。云和尚豈無方便。師曰。大眾笑爾。有僧出禮拜起云。請師答話。師曰。蹉過了也。云甚處是蹉過。師曰。五里復五里。乃曰。秋風清秋水淥。白露立寒沙。秋蟬噪幽谷。金風扇白蘋。玉露滋黃菊。流水奏伯牙之琴。涼飈動子猷之竹。聽也聽不盡。觀也觀不足。且作麼生會箇佛性義。良久曰。解空不解離聲色。愛聽孤猿嶺上啼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睦州資福道芳禪師。僧問。德山臨濟以棒喝接人。和尚出世將何垂示。師曰。山僧無氣力。云和尚豈無方便。師曰。大眾笑爾。有僧出禮拜起云。請師答話。師曰。蹉過了也。云甚處是蹉過。師曰。五里復五里。乃曰。秋風清秋水淥。白露立寒沙。秋蟬噪幽谷。金風扇白蘋。玉露滋黃菊。流水奏伯牙之琴。涼飈動子猷之竹。聽也聽不盡。觀也觀不足。且作麼生會箇佛性義。良久曰。解空不解離聲色。愛聽孤猿嶺上啼。

安州九𡽀山圓明著禪師。僧問。大藏教中還有奇特事也無。師曰有。云如何是。師曰。展軸光千界開函萬國春。問作家不啐啄啐啄不作家。學人上來請師作家相見。師曰。袖裏青蛇吼。云學人不會。師曰。腦後冷光生。云錯。師曰。識甚痛痒。乃曰。煙凝雨岸黃葉飄空。燕去雁來古今時節。說生說滅未為極則之談。遣有排空豈是格外之語。黃梅夜半少室九年。直顯真機更無別理。所以道。直截根源佛所印。摘葉尋枝我不能。敢問諸人。作麼生會箇直顯真機底道理。良久曰。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安州九𡽀山圓明著禪師。僧問。大藏教中還有奇特事也無。師曰有。云如何是。師曰。展軸光千界開函萬國春。問作家不啐啄啐啄不作家。學人上來請師作家相見。師曰。袖裏青蛇吼。云學人不會。師曰。腦後冷光生。云錯。師曰。識甚痛痒。乃曰。煙凝雨岸黃葉飄空。燕去雁來古今時節。說生說滅未為極則之談。遣有排空豈是格外之語。黃梅夜半少室九年。直顯真機更無別理。所以道。直截根源佛所印。摘葉尋枝我不能。敢問諸人。作麼生會箇直顯真機底道理。良久曰。參。

東京慧林慈壽法晝禪師。生杭州徐氏。出家圓具。聽習經論。後造瑞光圓照禪師法席投機開悟。先住北京天鉢。次遷香山。後被旨住東京慧林。僧問。山岩水壑盡是舊日家風。拄杖淨瓶拈起新來活計。古殿重開願聞舉要。師曰。擊大法鼓演大法義。僧云。恁麼則彌勒門開心䪺曉。德雲峯峻道何藏。師曰。爾向甚處見彌勒。僧云。雲散長天星斗現。月明沙界物難藏。師曰。休要費力。乃顧大眾曰。皇都禪利慧林道場今日暫借山僧陞陟。實愧非才於明眼人前提綱佛祖衒耀見知。直饒說得天雨四花地搖六震。一點也用不著。蓋為各各威光動地人人不欠絲毫。然雖如是。更有向上一竅。三世諸佛不能宣。六代祖師拈不起。且道是什麼物得恁麼奇怪。還薦得麼。良久曰。曹溪路坦平莫強生荊棘。久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京慧林慈壽法晝禪師。生杭州徐氏。出家圓具。聽習經論。後造瑞光圓照禪師法席投機開悟。先住北京天鉢。次遷香山。後被旨住東京慧林。僧問。山岩水壑盡是舊日家風。拄杖淨瓶拈起新來活計。古殿重開願聞舉要。師曰。擊大法鼓演大法義。僧云。恁麼則彌勒門開心䪺曉。德雲峯峻道何藏。師曰。爾向甚處見彌勒。僧云。雲散長天星斗現。月明沙界物難藏。師曰。休要費力。乃顧大眾曰。皇都禪利慧林道場今日暫借山僧陞陟。實愧非才於明眼人前提綱佛祖衒耀見知。直饒說得天雨四花地搖六震。一點也用不著。蓋為各各威光動地人人不欠絲毫。然雖如是。更有向上一竅。三世諸佛不能宣。六代祖師拈不起。且道是什麼物得恁麼奇怪。還薦得麼。良久曰。曹溪路坦平莫強生荊棘。久立。

通州狼山法印載儀禪師。僧問。祥雲綻處現千朵之危峯。羽扇搖時去九旬之炎熱。正當恁麼時如何是到地頭一句。師曰。一雨普潤。僧云。未審如何踐履。師曰。射虎須當機。僧云。快便難逢。師曰。要棒喫那。問知師久蘊囊中寶。今日當筵略借看。師曰。莫是南番真舶主。僧云。不獨學人有賴。大眾亦乃沾恩。師曰。元來秖是杜波斯。乃顧視大眾曰。好好可謂幽顯朗照物理虛通。為森羅之寶印。作萬象之真宗。其動也形其寂也冥。本淨非瑩法爾圓成。所以道。如何無價之寶隱在陰入之坑。大眾。山僧今日敢對眾前特地拈出。乃畫一圓相擎示大眾曰。這裏既放憨去。亦要大家精鑑。莫謂連城之價可以並輝。徑寸之圓堪同其美。直謂龍女爭鋒無垢世界未當正覺。縱使金輪獨步立功勳者權為重賞。且道是什麼寶得恁麼殊異。良久曰。海神知貴不知價。留與人間光照夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通州狼山法印載儀禪師。僧問。祥雲綻處現千朵之危峯。羽扇搖時去九旬之炎熱。正當恁麼時如何是到地頭一句。師曰。一雨普潤。僧云。未審如何踐履。師曰。射虎須當機。僧云。快便難逢。師曰。要棒喫那。問知師久蘊囊中寶。今日當筵略借看。師曰。莫是南番真舶主。僧云。不獨學人有賴。大眾亦乃沾恩。師曰。元來秖是杜波斯。乃顧視大眾曰。好好可謂幽顯朗照物理虛通。為森羅之寶印。作萬象之真宗。其動也形其寂也冥。本淨非瑩法爾圓成。所以道。如何無價之寶隱在陰入之坑。大眾。山僧今日敢對眾前特地拈出。乃畫一圓相擎示大眾曰。這裏既放憨去。亦要大家精鑑。莫謂連城之價可以並輝。徑寸之圓堪同其美。直謂龍女爭鋒無垢世界未當正覺。縱使金輪獨步立功勳者權為重賞。且道是什麼寶得恁麼殊異。良久曰。海神知貴不知價。留與人間光照夜。

蘇州定慧圓義遵式禪師。僧問。南泉斬猫兒意旨如何。師便打。僧云。猶是學人疑處。師曰。十萬八千。僧云。忽遇趙州時如何。師曰。賣金還有買金人。問如何是祖師西來意。師曰。萬水千山。僧云。便與麼去時如何。師曰。千山萬水。僧云。專為流通。師曰。南地行人口似碑。乃曰。青山欝欝水滔滔。萬浪千波接海濤。提得絲綸漾舟去。鉤頭須要釣鯨鼇。拈拄杖曰。負命者上鉤來參。又曰。睡來合眼飯來餐。佛祖從教說易難。若問安心有何法。太湖長浸洞庭山。衲僧家人人盡道。我八面四方縱橫無閡。龍濟為什麼道。卷簾除却障閉戶生得閡。若人辨得許汝向衣鉢下穩坐地。上堂曰。一月初圓百川澄影。一燈發彩萬炷流輝。月無留影之心。燈無傳輝之念。若得如是。可以處于諠嘩入乎塵俗。運大悲光於沙界。開普門眼於生靈豈惟觀音大士三十二種妙應無方。具縛凡夫一一皆能開正法眼。雖然如是。也須是斬釘截鐵漢始得。其或不然。靜處薩婆訶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇州定慧圓義遵式禪師。僧問。南泉斬猫兒意旨如何。師便打。僧云。猶是學人疑處。師曰。十萬八千。僧云。忽遇趙州時如何。師曰。賣金還有買金人。問如何是祖師西來意。師曰。萬水千山。僧云。便與麼去時如何。師曰。千山萬水。僧云。專為流通。師曰。南地行人口似碑。乃曰。青山欝欝水滔滔。萬浪千波接海濤。提得絲綸漾舟去。鉤頭須要釣鯨鼇。拈拄杖曰。負命者上鉤來參。又曰。睡來合眼飯來餐。佛祖從教說易難。若問安心有何法。太湖長浸洞庭山。衲僧家人人盡道。我八面四方縱橫無閡。龍濟為什麼道。卷簾除却障閉戶生得閡。若人辨得許汝向衣鉢下穩坐地。上堂曰。一月初圓百川澄影。一燈發彩萬炷流輝。月無留影之心。燈無傳輝之念。若得如是。可以處于諠嘩入乎塵俗。運大悲光於沙界。開普門眼於生靈豈惟觀音大士三十二種妙應無方。具縛凡夫一一皆能開正法眼。雖然如是。也須是斬釘截鐵漢始得。其或不然。靜處薩婆訶。

杭州南山廣法法光禪師。僧問。雪峯三上投子九到洞山。為什麼倒戈卸甲。師曰。理長即就。云未審雪峯得箇什麼。師曰。一棒一條痕。問臘月火燒山意旨如何。師曰。若不得流。水還應過別山。僧云。學人未曉。師曰。春來草又生。乃曰。賓主問答未當宗乘。建化門中一期施設。使言言相副句句投機。於衲僧分上遠之遠矣。如今日明雲暗山高水深。且作麼生會舉揚底道理。還會麼。山僧不免土上加泥。更為露箇消息。高低岩岫見重重。樓閣門開處處通。要會此中端的意。威光爍爍遍長空。珍重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杭州南山廣法法光禪師。僧問。雪峯三上投子九到洞山。為什麼倒戈卸甲。師曰。理長即就。云未審雪峯得箇什麼。師曰。一棒一條痕。問臘月火燒山意旨如何。師曰。若不得流。水還應過別山。僧云。學人未曉。師曰。春來草又生。乃曰。賓主問答未當宗乘。建化門中一期施設。使言言相副句句投機。於衲僧分上遠之遠矣。如今日明雲暗山高水深。且作麼生會舉揚底道理。還會麼。山僧不免土上加泥。更為露箇消息。高低岩岫見重重。樓閣門開處處通。要會此中端的意。威光爍爍遍長空。珍重。

明州瑞岩永覺禪師。僧問。久得韶陽旨門中試為通。師曰。聲前如迸鏃句後若流星。僧云。古殿豁開光燦爛。水精宮裏撒真珠。師曰點。乃曰。若據衲僧分上。四時不別八節安知。高棲巖上出沒卷舒。一任桑田海變。從他兔走烏飛。布衾煖處始知春。黃葉飄階委秋色。如斯境界方稱道懷。若據順俗之談。須是這箇消息。乃顧大眾曰。且道即今是什麼時節。還知麼。玉漏聲將促。金烏影漸長。須臾春色裏。又見百花香。久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州瑞岩永覺禪師。僧問。久得韶陽旨門中試為通。師曰。聲前如迸鏃句後若流星。僧云。古殿豁開光燦爛。水精宮裏撒真珠。師曰點。乃曰。若據衲僧分上。四時不別八節安知。高棲巖上出沒卷舒。一任桑田海變。從他兔走烏飛。布衾煖處始知春。黃葉飄階委秋色。如斯境界方稱道懷。若據順俗之談。須是這箇消息。乃顧大眾曰。且道即今是什麼時節。還知麼。玉漏聲將促。金烏影漸長。須臾春色裏。又見百花香。久立。

舒州太平慧燈禪師。僧問。如何是太平境。師曰。多年三級塔未老萬株松。云如何是境中人。師曰。一不曾齋。乃曰。太平知見麥裏有。麵厨庫對僧。堂三門對佛。殿喝一喝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州太平慧燈禪師。僧問。如何是太平境。師曰。多年三級塔未老萬株松。云如何是境中人。師曰。一不曾齋。乃曰。太平知見麥裏有。麵厨庫對僧。堂三門對佛。殿喝一喝。

處州法海世長禪師。僧問。法身三種病二種光如何透得。師曰。畫地為牢。僧云。和尚透得也無。師曰。退身無路。僧云。自起自倒。師曰。腦門著地。問如何是諸法實相。師曰。更舉一遍。僧云。三世諸佛吐不出。六代祖師吞不下。師曰。言猶在耳。乃曰。城市諠嘩空中寂靜。雖然如是動靜一如彼我不二。四時輪轉物理湛然。夏不去而冬自來。風不寒而氷自冷。今也古也不假絲毫。誰少誰多身無二用。諸禪德。既是身無二用。為什麼龍女現十八變。君不見。弄潮須是弄潮人。卓拄杖下座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處州法海世長禪師。僧問。法身三種病二種光如何透得。師曰。畫地為牢。僧云。和尚透得也無。師曰。退身無路。僧云。自起自倒。師曰。腦門著地。問如何是諸法實相。師曰。更舉一遍。僧云。三世諸佛吐不出。六代祖師吞不下。師曰。言猶在耳。乃曰。城市諠嘩空中寂靜。雖然如是動靜一如彼我不二。四時輪轉物理湛然。夏不去而冬自來。風不寒而氷自冷。今也古也不假絲毫。誰少誰多身無二用。諸禪德。既是身無二用。為什麼龍女現十八變。君不見。弄潮須是弄潮人。卓拄杖下座。

筠州米山崇僊禪師。上堂顧視大眾曰。山河大地被山僧撮來。搗羅為末煉蜜為丸。以淡薑湯吞下了也。何處更有一絲毫。若道是有即為謗法。諸人到這裏合作麼生話會。良久曰。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 筠州米山崇僊禪師。上堂顧視大眾曰。山河大地被山僧撮來。搗羅為末煉蜜為丸。以淡薑湯吞下了也。何處更有一絲毫。若道是有即為謗法。諸人到這裏合作麼生話會。良久曰。參。

蘇州寶華妙覺願禪師。僧問。機輪曾未轉轉處實能幽。如何是轉處實能幽。師曰。白雲遶空谷清風拂太虛。云意旨如何。師曰。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。問如何是祖師西來意。師曰。霜風零落葉。云意旨如何。師曰。逢春又却生。問久雨不晴時如何。師曰。綠毛龜出水。云晴後如何。師曰。得縮頭時且縮頭。師顧視大眾曰。日如箭月如梭。靈源本來瑩淨。何須特地揩磨。如今要得無餘事。學取城東黑老婆參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇州寶華妙覺願禪師。僧問。機輪曾未轉轉處實能幽。如何是轉處實能幽。師曰。白雲遶空谷清風拂太虛。云意旨如何。師曰。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。問如何是祖師西來意。師曰。霜風零落葉。云意旨如何。師曰。逢春又却生。問久雨不晴時如何。師曰。綠毛龜出水。云晴後如何。師曰。得縮頭時且縮頭。師顧視大眾曰。日如箭月如梭。靈源本來瑩淨。何須特地揩磨。如今要得無餘事。學取城東黑老婆參。

明州岳林元亨禪師示眾曰。雲依依日遲遲。柳開河岸花發高枝。靈雲今日向甚處安身立命。驀拈拄杖曰。看看莫顢頇。久參高士舉目知歸。晚進之流新羅國裏。久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明州岳林元亨禪師示眾曰。雲依依日遲遲。柳開河岸花發高枝。靈雲今日向甚處安身立命。驀拈拄杖曰。看看莫顢頇。久參高士舉目知歸。晚進之流新羅國裏。久立。

廬州澄慧善珂禪師。僧問。如何是澄慧境。師曰。千里清風歸野外。一輪明月上波心。云如何是境中人。師曰。橫肩楖𣗖目視層霄。云如何是向上事。師曰。葛藤得也未。示眾曰。若論此事高超三界獨步大千。截生死流踞涅槃岸。演無上法。使靈苗異草處處騰芳。鸞鳳麒麟聲聲相應。可謂將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。諸高德。如斯舉唱未免周遮。若是出格道流且道別時相見。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬州澄慧善珂禪師。僧問。如何是澄慧境。師曰。千里清風歸野外。一輪明月上波心。云如何是境中人。師曰。橫肩楖𣗖目視層霄。云如何是向上事。師曰。葛藤得也未。示眾曰。若論此事高超三界獨步大千。截生死流踞涅槃岸。演無上法。使靈苗異草處處騰芳。鸞鳳麒麟聲聲相應。可謂將此深心奉塵剎。是則名為報佛恩。諸高德。如斯舉唱未免周遮。若是出格道流且道別時相見。參。

蘇州寶華悟本慶禪師。僧問。久居岩谷即不問。入𮠔垂手事如何。師曰。弄花香滿手穿竹粉盈衣。云便是為人處也無。師曰。兩眼已隨青。嶂合雙眉猶帶野花顰。僧出眾提起坐具。師便喝。僧亦喝。師又喝。僧禮拜。師便打。問休去歇去古廟香爐去意旨如何。師曰。有耳鐵牛穿半夜。無絛石馬走春風。云莫便是為人處也無。師曰。風激浪高魚自隱。金鱗透入碧波中。師顧視曰。看看桃花亂落如紅雨。風撼梨花白雪香。鶯轉玉琴細。柳垂金線長。古佛家風在。頭頭示顯揚。恁麼說話也是事隨物轉法逐時遷。若是格外上根。不干文墨直見自心。大用繁興無非佛事。良久曰。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇州寶華悟本慶禪師。僧問。久居岩谷即不問。入𮠔垂手事如何。師曰。弄花香滿手穿竹粉盈衣。云便是為人處也無。師曰。兩眼已隨青。嶂合雙眉猶帶野花顰。僧出眾提起坐具。師便喝。僧亦喝。師又喝。僧禮拜。師便打。問休去歇去古廟香爐去意旨如何。師曰。有耳鐵牛穿半夜。無絛石馬走春風。云莫便是為人處也無。師曰。風激浪高魚自隱。金鱗透入碧波中。師顧視曰。看看桃花亂落如紅雨。風撼梨花白雪香。鶯轉玉琴細。柳垂金線長。古佛家風在。頭頭示顯揚。恁麼說話也是事隨物轉法逐時遷。若是格外上根。不干文墨直見自心。大用繁興無非佛事。良久曰。參。

饒州密巖淨土慧旻禪師示眾曰。道無動靜法本隨緣。立處皆真隨方作主。在天地則覆載。在日月則照臨。在君臣則移風易俗。在釋氏則興運慈悲。且道衲僧分上又作麼生。良久曰。欲言言不及。林下好商量。參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饒州密巖淨土慧旻禪師示眾曰。道無動靜法本隨緣。立處皆真隨方作主。在天地則覆載。在日月則照臨。在君臣則移風易俗。在釋氏則興運慈悲。且道衲僧分上又作麼生。良久曰。欲言言不及。林下好商量。參。

廬州澄慧師冕禪師。僧問。如何是澄慧境。師曰。前臨金㪷城後枕藏舟浦。僧問。如何是境中人。師曰。利名盡處江山窄。聲色忘來天地寬。乃曰。萬法縱然何須自昧。大眾還見麼。風高凜冽正嚴凝。瑞氣祥光滿寺庭。祖令已行高著眼。寒光爍爍射文星。久立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬州澄慧師冕禪師。僧問。如何是澄慧境。師曰。前臨金㪷城後枕藏舟浦。僧問。如何是境中人。師曰。利名盡處江山窄。聲色忘來天地寬。乃曰。萬法縱然何須自昧。大眾還見麼。風高凜冽正嚴凝。瑞氣祥光滿寺庭。祖令已行高著眼。寒光爍爍射文星。久立。

潭州石霜能禪師。僧問。知師久蘊囊中寶。今日當場略借看。師曰。兩手分村。僧云。小出大遇。師曰。回眸子細看。乃曰。釋迦密印不出乎心。達磨真機豈離當體。於茲見得暢快平生。更若紛紜。自家埋沒。雖然如是七穿八穴一句又作麼生。路逢死蛇莫打殺。無底藍子盛將歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潭州石霜能禪師。僧問。知師久蘊囊中寶。今日當場略借看。師曰。兩手分村。僧云。小出大遇。師曰。回眸子細看。乃曰。釋迦密印不出乎心。達磨真機豈離當體。於茲見得暢快平生。更若紛紜。自家埋沒。雖然如是七穿八穴一句又作麼生。路逢死蛇莫打殺。無底藍子盛將歸。

筠州逍遙聰禪師。綿州鹽泉人姓王氏。幼投劍門慈雲海亮禪師出家。年二十三誦經得度。遂遊成都講肆。捨之南遊遍參尊宿。至吳越見圓照本禪師於淨慈。久而不悟。本云。吾昔夢汝甚異。汝不勉則死。師茫然不知所謂。常念南嶽思大和尚口吞三世諸佛語不去于心。一日為僧伽作禮。忽灑然而悟。即上方丈見本具陳所得。本云。汝得之矣。吾昔夢汝吞一世界一剃刀。今汝所悟云然。知汝自今始真出家也。即為陞坐告眾。師服勤久之遊江西。高安人敬愛之延住真如開善聖壽三剎。師性靜默與物無忤。所居不問有無。安於戒律不知持犯之別。後退聖壽安居十年。弊衣糲食與住山時如一日。素善東坡蘇公兄弟。元豐中黃門公謫高安。與師遊頗相得。元祐末再謫高安。師出見之曰。老僧比夢與公遊於山中。知公當復來。去與來宿緣也無足怪者。時高安之人皆來謁師而言。有如聰禪師而不坐道場者耶。師曰。吾未始不坐道場。顧以蘇公一來餘無求也。山舊有逍遙寺。開山祖名僖。乃唐肅宗之少子。出家事忠國師蒙記莂。居逍遙寺。賜田甚廣。經五代亂民盜畊之幾盡後真淨文禪師訴于縣。十得一二可以居眾。於是眾請師住焉。師從之。紹聖乙亥十二月杖策入山。山久廢不治僧不至。師方治其缺圮以延眾。明年夏師示寂。至九月戊申入滅。俗壽五十五。塔於本山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 筠州逍遙聰禪師。綿州鹽泉人姓王氏。幼投劍門慈雲海亮禪師出家。年二十三誦經得度。遂遊成都講肆。捨之南遊遍參尊宿。至吳越見圓照本禪師於淨慈。久而不悟。本云。吾昔夢汝甚異。汝不勉則死。師茫然不知所謂。常念南嶽思大和尚口吞三世諸佛語不去于心。一日為僧伽作禮。忽灑然而悟。即上方丈見本具陳所得。本云。汝得之矣。吾昔夢汝吞一世界一剃刀。今汝所悟云然。知汝自今始真出家也。即為陞坐告眾。師服勤久之遊江西。高安人敬愛之延住真如開善聖壽三剎。師性靜默與物無忤。所居不問有無。安於戒律不知持犯之別。後退聖壽安居十年。弊衣糲食與住山時如一日。素善東坡蘇公兄弟。元豐中黃門公謫高安。與師遊頗相得。元祐末再謫高安。師出見之曰。老僧比夢與公遊於山中。知公當復來。去與來宿緣也無足怪者。時高安之人皆來謁師而言。有如聰禪師而不坐道場者耶。師曰。吾未始不坐道場。顧以蘇公一來餘無求也。山舊有逍遙寺。開山祖名僖。乃唐肅宗之少子。出家事忠國師蒙記莂。居逍遙寺。賜田甚廣。經五代亂民盜畊之幾盡後真淨文禪師訴于縣。十得一二可以居眾。於是眾請師住焉。師從之。紹聖乙亥十二月杖策入山。山久廢不治僧不至。師方治其缺圮以延眾。明年夏師示寂。至九月戊申入滅。俗壽五十五。塔於本山。

舒州投子普聰禪師。中秋上堂曰。寂住峯頂葉落歸根。明月堂前金風玉露。且道深秋一句作麼生道。良久曰。古往不知何處去。後夜依前月到窓。下坐。師晚年道望益顯著。緇素無不敬仰。在投子時年八十餘矣。有監寺者一夕為盜所殺。副寺白師。師曰。我已知其人矣。副寺聞官而吏至。師如前語。吏詰之。師曰。殺監寺者老僧也。吏即以師繫獄師無異詞。偶楊次公為憲按部至州境。夜夢神人云。此州有肉身菩薩。枉坐縲絏之中。次公訪問吏以師事告。次公遂釋之。後十年有行者。患迦摩羅疾而自首云。昔日殺監寺者我也。黃魯直太史公尤敬師。嘗興胡少汲書云。公道學頗得力耶。治病之方當深求禪悅。照破生死之根則憂畏淫怒無處安脚。病既無根則枝葉無能為害。投子聰和尚海會演和尚皆出世宗師。道行高重不愧古人。皆可親近。且勝從文章之士學妄言綺語增長無明種子也。聰老尤喜接高明士大夫。開懷議論便穿得諸儒鼻孔。若於義理得宗趣。却觀舊讀諸書境界。廓然六通四闢。極省心力也。然有道之士須以至誠懇惻歸向。古人所謂。下人不精不得其真。此非虛語。師為名公所賞識者如此。可想見其高風焉。後於本山示寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒州投子普聰禪師。中秋上堂曰。寂住峯頂葉落歸根。明月堂前金風玉露。且道深秋一句作麼生道。良久曰。古往不知何處去。後夜依前月到窓。下坐。師晚年道望益顯著。緇素無不敬仰。在投子時年八十餘矣。有監寺者一夕為盜所殺。副寺白師。師曰。我已知其人矣。副寺聞官而吏至。師如前語。吏詰之。師曰。殺監寺者老僧也。吏即以師繫獄師無異詞。偶楊次公為憲按部至州境。夜夢神人云。此州有肉身菩薩。枉坐縲絏之中。次公訪問吏以師事告。次公遂釋之。後十年有行者。患迦摩羅疾而自首云。昔日殺監寺者我也。黃魯直太史公尤敬師。嘗興胡少汲書云。公道學頗得力耶。治病之方當深求禪悅。照破生死之根則憂畏淫怒無處安脚。病既無根則枝葉無能為害。投子聰和尚海會演和尚皆出世宗師。道行高重不愧古人。皆可親近。且勝從文章之士學妄言綺語增長無明種子也。聰老尤喜接高明士大夫。開懷議論便穿得諸儒鼻孔。若於義理得宗趣。却觀舊讀諸書境界。廓然六通四闢。極省心力也。然有道之士須以至誠懇惻歸向。古人所謂。下人不精不得其真。此非虛語。師為名公所賞識者如此。可想見其高風焉。後於本山示寂。

泗州普照寺處虛真寂禪師。滁州趙氏子。開堂日僧問。世尊出世地湧金蓮。和尚出世有何祥瑞。師曰。掃却門前雪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泗州普照寺處虛真寂禪師。滁州趙氏子。開堂日僧問。世尊出世地湧金蓮。和尚出世有何祥瑞。師曰。掃却門前雪。

常州南禪寧禪師。僧問。廬陵米價作麼生酧。師曰。欵出囚口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常州南禪寧禪師。僧問。廬陵米價作麼生酧。師曰。欵出囚口。

安吉州道場慧印禪師上堂。韶石渡頭舟橫野水。汾陽浪裏棹撥孤煙。雲月無私溪山豈異。一言合轍千里同風。敢問諸人。作麼生是同風底句。良久曰。八干子弟今何在。萬里山河屬帝家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安吉州道場慧印禪師上堂。韶石渡頭舟橫野水。汾陽浪裏棹撥孤煙。雲月無私溪山豈異。一言合轍千里同風。敢問諸人。作麼生是同風底句。良久曰。八干子弟今何在。萬里山河屬帝家。

東京褒親慈濟祥禪師(祥亦作翔)上堂曰。梅花新綻柳眼初開。雪散長空風恬浪靜。文殊性海普賢行門。直下分明更無餘事。良久曰。莫錯認。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東京褒親慈濟祥禪師(祥亦作翔)上堂曰。梅花新綻柳眼初開。雪散長空風恬浪靜。文殊性海普賢行門。直下分明更無餘事。良久曰。莫錯認。